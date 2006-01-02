Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend 4

SymboleUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Periode30 Minutes (M30) 2006.01.02 01:00 - 2006.11.19 00:00 (2006.01.02 - 2006.11.19)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresMagicNumber=12413; LotExponent=2; slip=3; pLots=0.1; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=5; MaxTrades=55; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=false; UseRSIforAddTrade=false; BuyLevel=30; SellLevel=90; ShortLevel=70; CoverLevel=10; SlowPeriod=8; FastPeriod=5; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=40; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=0; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=true; TrailStart=30; TrailStop=30; MM=false; RiskPercent=0.1;
Bars en test98202Ticks modelés1579488Qualité du modelage90.00%
Dépot initial10000.00
Profit total net-5352.88Profit brut3047.69Perte brute-8400.57
Facteur de profit0.36Rémunération espérée-37.17
Chute absolue5352.88Chute maximal (%)7051.16 (60.28%)Relative drawdown60.28% (7051.16)
Total des Trades144Positions SHORT (vente) gagnées %83 (63.86%)Positions LONG (achat) gagnées %61 (72.13%)
Profits des Trades (% du total) 97 (67.36%)Pertes des Trades (% du total) 47 (32.64%)
Le plus largegains par Trade873.65pertes par Trade-2586.11
Average (moyenne)gains par Trade31.42pertes par Trade-178.74
Maximumgains consecutifs (profit en $)13 (165.99)pertes consecutives (perte en $)7 (-7051.16)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)1096.33 (3)Pertes consecutives (coups perdants)-7051.16 (7)
Average (moyenne)gains consecutifs4Pertes consecutives2
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.01.02 05:30buy10.10117.660.000.00
22006.01.02 05:30modify10.10117.660.00117.71
32006.01.02 05:57t/p10.10117.710.00117.714.2510004.25
42006.01.02 12:00sell20.10117.820.000.00
52006.01.02 12:00modify20.10117.820.00117.77
62006.01.02 13:00sell30.20117.930.000.00
72006.01.02 13:00modify30.20117.930.00117.84
82006.01.02 13:00modify20.10117.820.00117.84
92006.01.02 14:30sell40.40117.990.000.00
102006.01.02 14:30modify40.40117.990.00117.90
112006.01.02 14:30modify30.20117.930.00117.90
122006.01.02 14:30modify20.10117.820.00117.90
132006.01.02 15:38t/p20.10117.900.00117.90-6.799997.46
142006.01.02 15:38t/p30.20117.900.00117.905.0910002.55
152006.01.02 15:38t/p40.40117.900.00117.9030.5310033.08
162006.01.03 00:00sell50.10117.930.000.00
172006.01.03 00:00modify50.10117.930.00117.88
182006.01.03 00:01t/p50.10117.880.00117.884.2410037.32
192006.01.03 09:00buy60.10117.380.000.00
202006.01.03 09:00modify60.10117.380.00117.43
212006.01.03 10:00buy70.20117.270.000.00
222006.01.03 10:00modify70.20117.270.00117.36
232006.01.03 10:00modify60.10117.380.00117.36
242006.01.03 10:30buy80.40117.210.000.00
252006.01.03 10:30modify80.40117.210.00117.30
262006.01.03 10:30modify70.20117.270.00117.30
272006.01.03 10:30modify60.10117.380.00117.30
282006.01.03 11:00buy90.80117.020.000.00
292006.01.03 11:00modify90.80117.020.00117.18
302006.01.03 11:00modify80.40117.210.00117.18
312006.01.03 11:00modify70.20117.270.00117.18
322006.01.03 11:00modify60.10117.380.00117.18
332006.01.03 11:48t/p60.10117.180.00117.18-17.0710020.25
342006.01.03 11:48t/p70.20117.180.00117.18-15.3610004.89
352006.01.03 11:48t/p80.40117.180.00117.18-10.249994.65
362006.01.03 11:48t/p90.80117.180.00117.18109.2310103.88
372006.01.03 12:00buy100.10117.140.000.00
382006.01.03 12:00modify100.10117.140.00117.19
392006.01.03 12:21t/p100.10117.190.00117.194.2710108.15
402006.01.03 16:30sell110.10117.250.000.00
412006.01.03 16:30modify110.10117.250.00117.20
422006.01.03 16:32t/p110.10117.200.00117.204.2710112.42
432006.01.04 00:30buy120.10116.260.000.00
442006.01.04 00:30modify120.10116.260.00116.31
452006.01.04 01:26t/p120.10116.310.00116.314.3010116.72
462006.01.04 09:30buy130.10116.010.000.00
472006.01.04 09:30modify130.10116.010.00116.06
482006.01.04 09:31t/p130.10116.060.00116.064.3110121.03
492006.01.04 14:30sell140.10116.100.000.00
502006.01.04 14:30modify140.10116.100.00116.05
512006.01.04 14:36t/p140.10116.050.00116.054.3110125.34
522006.01.05 02:30sell150.10116.260.000.00
532006.01.05 02:30modify150.10116.260.00116.21
542006.01.05 02:55t/p150.10116.210.00116.214.3010129.64
552006.01.05 04:00sell160.10116.210.000.00
562006.01.05 04:00modify160.10116.210.00116.16
572006.01.05 04:30sell170.20116.260.000.00
582006.01.05 04:30modify170.20116.260.00116.19
592006.01.05 04:30modify160.10116.210.00116.19
602006.01.05 04:44t/p160.10116.190.00116.191.7210131.36
612006.01.05 04:44t/p170.20116.190.00116.1912.0510143.41
622006.01.05 11:30buy180.10116.000.000.00
632006.01.05 11:30modify180.10116.000.00116.05
642006.01.05 11:39t/p180.10116.050.00116.054.3110147.72
652006.01.05 14:00sell190.10116.290.000.00
662006.01.05 14:00modify190.10116.290.00116.24
672006.01.05 14:08t/p190.10116.240.00116.244.3010152.02
682006.01.05 23:00buy200.10115.920.000.00
692006.01.05 23:00modify200.10115.920.00115.97
702006.01.05 23:14t/p200.10115.970.00115.974.3110156.33
712006.01.06 14:00sell210.10116.150.000.00
722006.01.06 14:00modify210.10116.150.00116.10
732006.01.06 14:07t/p210.10116.100.00116.104.3110160.64
742006.01.09 01:30buy220.10114.590.000.00
752006.01.09 01:30modify220.10114.590.00114.64
762006.01.09 02:30buy230.20114.180.000.00
772006.01.09 02:30modify230.20114.180.00114.37
782006.01.09 02:30modify220.10114.590.00114.37
792006.01.09 03:00buy240.40113.980.000.00
802006.01.09 03:00modify240.40113.980.00114.17
812006.01.09 03:00modify230.20114.180.00114.17
822006.01.09 03:00modify220.10114.590.00114.17
832006.01.09 05:00buy250.80113.920.000.00
842006.01.09 05:00modify250.80113.920.00114.07
852006.01.09 05:00modify240.40113.980.00114.07
862006.01.09 05:00modify230.20114.180.00114.07
872006.01.09 05:00modify220.10114.590.00114.07
882006.01.09 05:48t/p220.10114.070.00114.07-45.5910115.05
892006.01.09 05:48t/p230.20114.070.00114.07-19.2910095.76
902006.01.09 05:48t/p240.40114.070.00114.0731.5610127.32
912006.01.09 05:48t/p250.80114.070.00114.07105.2010232.52
922006.01.09 08:00buy260.10113.980.000.00
932006.01.09 08:00modify260.10113.980.00114.03
942006.01.09 08:30buy270.20113.890.000.00
952006.01.09 08:30modify270.20113.890.00113.97
962006.01.09 08:30modify260.10113.980.00113.97
972006.01.09 08:41t/p260.10113.970.00113.97-0.8710231.65
982006.01.09 08:41t/p270.20113.970.00113.9714.0410245.69
992006.01.09 09:00buy280.10114.200.000.00
1002006.01.09 09:00modify280.10114.200.00114.25
1012006.01.09 09:30buy290.20114.120.000.00
1022006.01.09 09:30modify290.20114.120.00114.20
1032006.01.09 09:30modify280.10114.200.00114.20
1042006.01.09 09:35t/p280.10114.200.00114.200.0010245.69
1052006.01.09 09:35t/p290.20114.200.00114.2014.0110259.70
1062006.01.09 20:00sell300.10114.460.000.00
1072006.01.09 20:00modify300.10114.460.00114.41
1082006.01.09 20:23t/p300.10114.410.00114.414.3710264.07
1092006.01.10 03:00sell310.10114.640.000.00
1102006.01.10 03:00modify310.10114.640.00114.59
1112006.01.10 03:01t/p310.10114.590.00114.594.3710268.44
1122006.01.10 11:30buy320.10114.340.000.00
1132006.01.10 11:30modify320.10114.340.00114.39
1142006.01.10 11:44t/p320.10114.390.00114.394.3710272.81
1152006.01.10 13:30buy330.10114.340.000.00
1162006.01.10 13:30modify330.10114.340.00114.39
1172006.01.10 14:23t/p330.10114.390.00114.394.3710277.18
1182006.01.11 04:30sell340.10114.560.000.00
1192006.01.11 04:30modify340.10114.560.00114.51
1202006.01.11 05:11t/p340.10114.510.00114.514.3710281.55
1212006.01.11 09:30sell350.10114.640.000.00
1222006.01.11 09:30modify350.10114.640.00114.59
1232006.01.11 10:00sell360.20114.750.000.00
1242006.01.11 10:00modify360.20114.750.00114.66
1252006.01.11 10:00modify350.10114.640.00114.66
1262006.01.11 10:11t/p350.10114.660.00114.66-1.7410279.81
1272006.01.11 10:11t/p360.20114.660.00114.6615.7010295.51
1282006.01.11 15:30buy370.10114.390.000.00
1292006.01.11 15:30modify370.10114.390.00114.44
1302006.01.11 15:45t/p370.10114.440.00114.444.3710299.88
1312006.01.11 17:30buy380.10114.350.000.00
1322006.01.11 17:30modify380.10114.350.00114.40
1332006.01.11 18:00buy390.20114.290.000.00
1342006.01.11 18:00modify390.20114.290.00114.36
1352006.01.11 18:00modify380.10114.350.00114.36
1362006.01.11 18:16t/p380.10114.360.00114.360.8710300.75
1372006.01.11 18:16t/p390.20114.360.00114.3612.2410312.99
1382006.01.11 20:30buy400.10114.180.000.00
1392006.01.11 20:30modify400.10114.180.00114.23
1402006.01.11 21:30buy410.20114.120.000.00
1412006.01.11 21:30modify410.20114.120.00114.19
1422006.01.11 21:30modify400.10114.180.00114.19
1432006.01.11 22:24t/p400.10114.190.00114.190.8710313.86
1442006.01.11 22:24t/p410.20114.190.00114.1912.2610326.12
1452006.01.12 09:30buy420.10113.980.000.00
1462006.01.12 09:30modify420.10113.980.00114.03
1472006.01.12 10:02t/p420.10114.030.00114.034.3810330.50
1482006.01.12 12:00buy430.10113.920.000.00
1492006.01.12 12:00modify430.10113.920.00113.97
1502006.01.12 12:30buy440.20113.840.000.00
1512006.01.12 12:30modify440.20113.840.00113.92
1522006.01.12 12:30modify430.10113.920.00113.92
1532006.01.12 13:00buy450.40113.620.000.00
1542006.01.12 13:00modify450.40113.620.00113.78
1552006.01.12 13:00modify440.20113.840.00113.78
1562006.01.12 13:00modify430.10113.920.00113.78
1572006.01.12 14:18t/p430.10113.780.00113.78-12.3010318.20
1582006.01.12 14:18t/p440.20113.780.00113.78-10.5510307.65
1592006.01.12 14:18t/p450.40113.780.00113.7856.2510363.90
1602006.01.12 14:30buy460.10113.750.000.00
1612006.01.12 14:30modify460.10113.750.00113.80
1622006.01.12 14:45t/p460.10113.800.00113.804.3910368.29
1632006.01.12 18:00sell470.10114.080.000.00
1642006.01.12 18:00modify470.10114.080.00114.03
1652006.01.12 18:30sell480.20114.240.000.00
1662006.01.12 18:30modify480.20114.240.00114.14
1672006.01.12 18:30modify470.10114.080.00114.14
1682006.01.12 19:00sell490.40114.290.000.00
1692006.01.12 19:00modify490.40114.290.00114.20
1702006.01.12 19:00modify480.20114.240.00114.20
1712006.01.12 19:00modify470.10114.080.00114.20
1722006.01.12 19:04t/p470.10114.200.00114.20-10.5110357.78
1732006.01.12 19:04t/p480.20114.200.00114.207.0010364.78
1742006.01.12 19:04t/p490.40114.200.00114.2031.5310396.31
1752006.01.12 19:30sell500.10114.240.000.00
1762006.01.12 19:30modify500.10114.240.00114.19
1772006.01.12 21:59t/p500.10114.190.00114.194.3810400.69
1782006.01.13 04:30sell510.10114.540.000.00
1792006.01.13 04:30modify510.10114.540.00114.49
1802006.01.13 06:30sell520.20114.610.000.00
1812006.01.13 06:30modify520.20114.610.00114.54
1822006.01.13 06:30modify510.10114.540.00114.54
1832006.01.13 08:00sell530.40114.730.000.00
1842006.01.13 08:00modify530.40114.730.00114.62
1852006.01.13 08:00modify520.20114.610.00114.62
1862006.01.13 08:00modify510.10114.540.00114.62
1872006.01.13 08:16t/p510.10114.620.00114.62-6.9810393.71
1882006.01.13 08:16t/p520.20114.620.00114.62-1.7410391.97
1892006.01.13 08:16t/p530.40114.620.00114.6238.3910430.36
1902006.01.13 08:30sell540.10114.620.000.00
1912006.01.13 08:30modify540.10114.620.00114.57
1922006.01.13 08:53t/p540.10114.570.00114.574.3610434.72
1932006.01.13 21:00buy550.10114.260.000.00
1942006.01.13 21:00modify550.10114.260.00114.31
1952006.01.13 21:17t/p550.10114.310.00114.314.3710439.09
1962006.01.16 04:00buy560.10114.100.000.00
1972006.01.16 04:00modify560.10114.100.00114.15
1982006.01.16 04:18t/p560.10114.150.00114.154.3810443.47
1992006.01.16 10:00sell570.10114.330.000.00
2002006.01.16 10:00modify570.10114.330.00114.28
2012006.01.16 10:30sell580.20114.410.000.00
2022006.01.16 10:30modify580.20114.410.00114.33
2032006.01.16 10:30modify570.10114.330.00114.33
2042006.01.16 11:30sell590.40114.580.000.00
2052006.01.16 11:30modify590.40114.580.00114.45
2062006.01.16 11:30modify580.20114.410.00114.45
2072006.01.16 11:30modify570.10114.330.00114.45
2082006.01.16 13:30sell600.80114.680.000.00
2092006.01.16 13:30modify600.80114.680.00114.54
2102006.01.16 13:30modify590.40114.580.00114.54
2112006.01.16 13:30modify580.20114.410.00114.54
2122006.01.16 13:30modify570.10114.330.00114.54
2132006.01.16 15:00sell611.60114.760.000.00
2142006.01.16 15:00modify611.60114.760.00114.63
2152006.01.16 15:00modify600.80114.680.00114.63
2162006.01.16 15:00modify590.40114.580.00114.63
2172006.01.16 15:00modify580.20114.410.00114.63
2182006.01.16 15:00modify570.10114.330.00114.63
2192006.01.16 15:30sell623.20114.920.000.00
2202006.01.16 15:30modify623.20114.920.00114.75
2212006.01.16 15:30modify611.60114.760.00114.75
2222006.01.16 15:30modify600.80114.680.00114.75
2232006.01.16 15:30modify590.40114.580.00114.75
2242006.01.16 15:30modify580.20114.410.00114.75
2252006.01.16 15:30modify570.10114.330.00114.75
2262006.01.16 19:00sell636.40114.990.000.00
2272006.01.16 19:00modify636.40114.990.00114.85
2282006.01.16 19:00modify623.20114.920.00114.85
2292006.01.16 19:00modify611.60114.760.00114.85
2302006.01.16 19:00modify600.80114.680.00114.85
2312006.01.16 19:00modify590.40114.580.00114.85
2322006.01.16 19:00modify580.20114.410.00114.85
2332006.01.16 19:00modify570.10114.330.00114.85
2342006.01.17 05:10t/p570.10114.850.00114.85-46.7410396.73
2352006.01.17 05:10t/p580.20114.850.00114.85-79.5510317.18
2362006.01.17 05:10t/p590.40114.850.00114.85-99.8910217.29
2372006.01.17 05:10t/p600.80114.850.00114.85-130.1210087.16
2382006.01.17 05:10t/p611.60114.850.00114.85-148.799938.38
2392006.01.17 05:10t/p623.20114.850.00114.85148.2210086.60
2402006.01.17 05:10t/p636.40114.850.00114.85686.5210773.12
2412006.01.17 10:30buy640.10114.850.000.00
2422006.01.17 10:30modify640.10114.850.00114.90
2432006.01.17 11:00buy650.20114.790.000.00
2442006.01.17 11:00modify650.20114.790.00114.86
2452006.01.17 11:00modify640.10114.850.00114.86
2462006.01.17 11:15t/p640.10114.860.00114.860.8710773.99
2472006.01.17 11:15t/p650.20114.860.00114.8612.1910786.18
2482006.01.17 15:00sell660.10115.180.000.00
2492006.01.17 15:00modify660.10115.180.00115.13
2502006.01.17 15:30sell670.20115.380.000.00
2512006.01.17 15:30modify670.20115.380.00115.26
2522006.01.17 15:30modify660.10115.180.00115.26
2532006.01.17 15:38t/p660.10115.260.00115.26-6.9410779.24
2542006.01.17 15:38t/p670.20115.260.00115.2620.8210800.06
2552006.01.17 20:30sell680.10115.730.000.00
2562006.01.17 20:30modify680.10115.730.00115.68
2572006.01.17 21:07t/p680.10115.680.00115.684.3310804.39
2582006.01.18 04:00sell690.10115.730.000.00
2592006.01.18 04:00modify690.10115.730.00115.68
2602006.01.18 04:11t/p690.10115.680.00115.684.3210808.71
2612006.01.18 13:00buy700.10115.130.000.00
2622006.01.18 13:00modify700.10115.130.00115.18
2632006.01.18 13:30buy710.20115.060.000.00
2642006.01.18 13:30modify710.20115.060.00115.13
2652006.01.18 13:30modify700.10115.130.00115.13
2662006.01.18 13:49t/p700.10115.130.00115.130.0010808.71
2672006.01.18 13:49t/p710.20115.130.00115.1312.1610820.87
2682006.01.18 17:30buy720.10115.200.000.00
2692006.01.18 17:30modify720.10115.200.00115.25
2702006.01.18 17:33t/p720.10115.250.00115.254.3410825.21
2712006.01.19 03:30sell730.10115.300.000.00
2722006.01.19 03:30modify730.10115.300.00115.25
2732006.01.19 03:41t/p730.10115.250.00115.254.3410829.55
2742006.01.19 19:00buy740.10115.100.000.00
2752006.01.19 19:00modify740.10115.100.00115.15
2762006.01.19 19:03t/p740.10115.150.00115.154.3410833.89
2772006.01.19 23:00sell750.10115.470.000.00
2782006.01.19 23:00modify750.10115.470.00115.42
2792006.01.19 23:16t/p750.10115.420.00115.424.3310838.22
2802006.01.20 01:30sell760.10115.480.000.00
2812006.01.20 01:30modify760.10115.480.00115.43
2822006.01.20 02:30sell770.20115.570.000.00
2832006.01.20 02:30modify770.20115.570.00115.49
2842006.01.20 02:30modify760.10115.480.00115.49
2852006.01.20 07:00sell780.40115.620.000.00
2862006.01.20 07:00modify780.40115.620.00115.54
2872006.01.20 07:00modify770.20115.570.00115.54
2882006.01.20 07:00modify760.10115.480.00115.54
2892006.01.20 09:30t/p760.10115.540.00115.54-5.2010833.02
2902006.01.20 09:30t/p770.20115.540.00115.545.1910838.21
2912006.01.20 09:30t/p780.40115.540.00115.5427.7010865.91
2922006.01.20 14:00buy790.10115.390.000.00
2932006.01.20 14:00modify790.10115.390.00115.44
2942006.01.20 15:00buy800.20115.280.000.00
2952006.01.20 15:00modify800.20115.280.00115.37
2962006.01.20 15:00modify790.10115.390.00115.37
2972006.01.20 15:23t/p790.10115.370.00115.37-1.7410864.17
2982006.01.20 15:23t/p800.20115.370.00115.3715.6010879.77
2992006.01.20 17:00buy810.10115.240.000.00
3002006.01.20 17:00modify810.10115.240.00115.29
3012006.01.20 17:43t/p810.10115.290.00115.294.3410884.11
3022006.01.23 07:30buy820.10114.790.000.00
3032006.01.23 07:30modify820.10114.790.00114.84
3042006.01.23 07:47t/p820.10114.840.00114.844.3510888.46
3052006.01.23 16:00buy830.10114.460.000.00
3062006.01.23 16:00modify830.10114.460.00114.51
3072006.01.23 16:31t/p830.10114.510.00114.514.3710892.83
3082006.01.23 20:00sell840.10114.660.000.00
3092006.01.23 20:00modify840.10114.660.00114.61
3102006.01.23 20:21t/p840.10114.610.00114.614.3610897.19
3112006.01.24 07:30sell850.10114.680.000.00
3122006.01.24 07:30modify850.10114.680.00114.63
3132006.01.24 07:41t/p850.10114.630.00114.634.3610901.55
3142006.01.25 04:30sell860.10114.980.000.00
3152006.01.25 04:30modify860.10114.980.00114.93
3162006.01.25 05:00sell870.20115.130.000.00
3172006.01.25 05:00modify870.20115.130.00115.03
3182006.01.25 05:00modify860.10114.980.00115.03
3192006.01.25 08:00t/p860.10115.030.00115.03-4.3510897.20
3202006.01.25 08:00t/p870.20115.030.00115.0317.3910914.59
3212006.01.25 12:30buy880.10114.840.000.00
3222006.01.25 12:30modify880.10114.840.00114.89
3232006.01.25 12:44t/p880.10114.890.00114.894.3510918.94
3242006.01.25 19:30sell890.10115.530.000.00
3252006.01.25 19:30modify890.10115.530.00115.48
3262006.01.25 20:00sell900.20115.650.000.00
3272006.01.25 20:00modify900.20115.650.00115.56
3282006.01.25 20:00modify890.10115.530.00115.56
3292006.01.25 22:30sell910.40115.770.000.00
3302006.01.25 22:30modify910.40115.770.00115.65
3312006.01.25 22:30modify900.20115.650.00115.65
3322006.01.25 22:30modify890.10115.530.00115.65
3332006.01.26 00:00sell920.80115.830.000.00
3342006.01.26 00:00modify920.80115.830.00115.72
3352006.01.26 00:00modify910.40115.770.00115.72
3362006.01.26 00:00modify900.20115.650.00115.72
3372006.01.26 00:00modify890.10115.530.00115.72
3382006.01.26 02:20t/p890.10115.720.00115.72-20.8110898.13
3392006.01.26 02:20t/p900.20115.720.00115.72-20.8810877.25
3402006.01.26 02:20t/p910.40115.720.00115.72-0.2810876.98
3412006.01.26 02:20t/p920.80115.720.00115.7276.0510953.03
3422006.01.26 14:00sell930.10115.800.000.00
3432006.01.26 14:00modify930.10115.800.00115.75
3442006.01.26 14:15t/p930.10115.750.00115.754.3210957.35
3452006.01.27 01:30sell940.10116.400.000.00
3462006.01.27 01:30modify940.10116.400.00116.35
3472006.01.27 01:37t/p940.10116.350.00116.354.3010961.65
3482006.01.27 16:00sell950.10116.390.000.00
3492006.01.27 16:00modify950.10116.390.00116.34
3502006.01.27 17:00sell960.20116.490.000.00
3512006.01.27 17:00modify960.20116.490.00116.41
3522006.01.27 17:00modify950.10116.390.00116.41
3532006.01.27 17:30sell970.40116.800.000.00
3542006.01.27 17:30modify970.40116.800.00116.60
3552006.01.27 17:30modify960.20116.490.00116.60
3562006.01.27 17:30modify950.10116.390.00116.60
3572006.01.27 18:00sell980.80116.940.000.00
3582006.01.27 18:00modify980.80116.940.00116.76
3592006.01.27 18:00modify970.40116.800.00116.76
3602006.01.27 18:00modify960.20116.490.00116.76
3612006.01.27 18:00modify950.10116.390.00116.76
3622006.01.27 19:00sell991.60117.160.000.00
3632006.01.27 19:00modify991.60117.160.00116.94
3642006.01.27 19:00modify980.80116.940.00116.94
3652006.01.27 19:00modify970.40116.800.00116.94
3662006.01.27 19:00modify960.20116.490.00116.94
3672006.01.27 19:00modify950.10116.390.00116.94
3682006.01.27 19:30sell1003.20117.290.000.00
3692006.01.27 19:30modify1003.20117.290.00117.09
3702006.01.27 19:30modify991.60117.160.00117.09
3712006.01.27 19:30modify980.80116.940.00117.09
3722006.01.27 19:30modify970.40116.800.00117.09
3732006.01.27 19:30modify960.20116.490.00117.09
3742006.01.27 19:30modify950.10116.390.00117.09
3752006.01.27 20:30sell1016.40117.370.000.00
3762006.01.27 20:30modify1016.40117.370.00117.21
3772006.01.27 20:30modify1003.20117.290.00117.21
3782006.01.27 20:30modify991.60117.160.00117.21
3792006.01.27 20:30modify980.80116.940.00117.21
3802006.01.27 20:30modify970.40116.800.00117.21
3812006.01.27 20:30modify960.20116.490.00117.21
3822006.01.27 20:30modify950.10116.390.00117.21
3832006.01.27 23:34t/p950.10117.210.00117.21-69.9610891.69
3842006.01.27 23:34t/p960.20117.210.00117.21-122.8610768.83
3852006.01.27 23:34t/p970.40117.210.00117.21-139.9210628.91
3862006.01.27 23:34t/p980.80117.210.00117.21-184.2810444.63
3872006.01.27 23:34t/p991.60117.210.00117.21-68.2510376.38
3882006.01.27 23:34t/p1003.20117.210.00117.21218.4110594.79
3892006.01.27 23:34t/p1016.40117.210.00117.21873.6511468.44
3902006.01.30 01:30sell1020.10117.200.000.00
3912006.01.30 01:30modify1020.10117.200.00117.15
3922006.01.30 01:37t/p1020.10117.150.00117.154.2711472.71
3932006.01.30 12:00sell1030.10117.560.000.00
3942006.01.30 12:00modify1030.10117.560.00117.51
3952006.01.30 12:30sell1040.20117.670.000.00
3962006.01.30 12:30modify1040.20117.670.00117.58
3972006.01.30 12:30modify1030.10117.560.00117.58
3982006.01.30 15:06t/p1030.10117.580.00117.58-1.7011471.01
3992006.01.30 15:06t/p1040.20117.580.00117.5815.3111486.32
4002006.01.31 03:30sell1050.10117.690.000.00
4012006.01.31 03:30modify1050.10117.690.00117.64
4022006.01.31 03:55t/p1050.10117.640.00117.644.2511490.57
4032006.01.31 12:30buy1060.10117.230.000.00
4042006.01.31 12:30modify1060.10117.230.00117.28
4052006.01.31 13:30buy1070.20117.140.000.00
4062006.01.31 13:30modify1070.20117.140.00117.22
4072006.01.31 13:30modify1060.10117.230.00117.22
4082006.01.31 14:41t/p1060.10117.220.00117.22-0.8511489.72
4092006.01.31 14:41t/p1070.20117.220.00117.2213.6511503.37
4102006.01.31 15:00buy1080.10117.220.000.00
4112006.01.31 15:00modify1080.10117.220.00117.27
4122006.01.31 15:04t/p1080.10117.270.00117.274.2711507.64
4132006.01.31 21:00buy1090.10116.990.000.00
4142006.01.31 21:00modify1090.10116.990.00117.04
4152006.01.31 21:16t/p1090.10117.040.00117.044.2711511.91
4162006.02.01 13:30sell1100.10117.470.000.00
4172006.02.01 13:30modify1100.10117.470.00117.42
4182006.02.01 14:30sell1110.20117.530.000.00
4192006.02.01 14:30modify1110.20117.530.00117.46
4202006.02.01 14:30modify1100.10117.470.00117.46
4212006.02.01 15:01t/p1100.10117.460.00117.460.8511512.76
4222006.02.01 15:01t/p1110.20117.460.00117.4611.9211524.68
4232006.02.01 17:00sell1120.10117.570.000.00
4242006.02.01 17:00modify1120.10117.570.00117.52
4252006.02.01 17:09t/p1120.10117.520.00117.524.2611528.94
4262006.02.01 22:00sell1130.10117.940.000.00
4272006.02.01 22:00modify1130.10117.940.00117.89
4282006.02.01 23:00sell1140.20118.030.000.00
4292006.02.01 23:00modify1140.20118.030.00117.95
4302006.02.01 23:00modify1130.10117.940.00117.95
4312006.02.01 23:30sell1150.40118.150.000.00
4322006.02.01 23:30modify1150.40118.150.00118.04
4332006.02.01 23:30modify1140.20118.030.00118.04
4342006.02.01 23:30modify1130.10117.940.00118.04
4352006.02.01 23:55t/p1130.10118.040.00118.04-8.4711520.47
4362006.02.01 23:55t/p1140.20118.040.00118.04-1.6911518.78
4372006.02.01 23:55t/p1150.40118.040.00118.0437.2811556.06
4382006.02.02 00:00sell1160.10118.010.000.00
4392006.02.02 00:00modify1160.10118.010.00117.96
4402006.02.02 00:30sell1170.20118.100.000.00
4412006.02.02 00:30modify1170.20118.100.00118.02
4422006.02.02 00:30modify1160.10118.010.00118.02
4432006.02.02 01:34t/p1160.10118.020.00118.02-0.8511555.21
4442006.02.02 01:34t/p1170.20118.020.00118.0213.5611568.77
4452006.02.02 05:00sell1180.10118.230.000.00
4462006.02.02 05:00modify1180.10118.230.00118.18
4472006.02.02 05:02t/p1180.10118.180.00118.184.2311573.00
4482006.02.02 07:30sell1190.10118.290.000.00
4492006.02.02 07:30modify1190.10118.290.00118.24
4502006.02.02 08:00sell1200.20118.460.000.00
4512006.02.02 08:00modify1200.20118.460.00118.35
4522006.02.02 08:00modify1190.10118.290.00118.35
4532006.02.02 10:02t/p1190.10118.350.00118.35-5.0711567.93
4542006.02.02 10:02t/p1200.20118.350.00118.3518.5911586.52
4552006.02.02 12:00sell1210.10118.510.000.00
4562006.02.02 12:00modify1210.10118.510.00118.46
4572006.02.02 12:07t/p1210.10118.460.00118.464.2211590.74
4582006.02.02 19:30buy1220.10118.370.000.00
4592006.02.02 19:30modify1220.10118.370.00118.42
4602006.02.02 19:52t/p1220.10118.420.00118.424.2211594.96
4612006.02.03 05:30buy1230.10118.400.000.00
4622006.02.03 05:30modify1230.10118.400.00118.45
4632006.02.03 06:25t/p1230.10118.450.00118.454.2211599.18
4642006.02.03 14:30sell1240.10118.560.000.00
4652006.02.03 14:30modify1240.10118.560.00118.51
4662006.02.03 15:30sell1250.20118.630.000.00
4672006.02.03 15:30modify1250.20118.630.00118.56
4682006.02.03 15:30modify1240.10118.560.00118.56
4692006.02.03 15:31t/p1240.10118.560.00118.560.0011599.18
4702006.02.03 15:31t/p1250.20118.560.00118.5611.8111610.99
4712006.02.03 18:30sell1260.10119.090.000.00
4722006.02.03 18:30modify1260.10119.090.00119.04
4732006.02.03 18:34t/p1260.10119.040.00119.044.2011615.19
4742006.02.06 06:30buy1270.10118.670.000.00
4752006.02.06 06:30modify1270.10118.670.00118.72
4762006.02.06 07:00buy1280.20118.610.000.00
4772006.02.06 07:00modify1280.20118.610.00118.68
4782006.02.06 07:00modify1270.10118.670.00118.68
4792006.02.06 08:13t/p1270.10118.680.00118.680.8411616.03
4802006.02.06 08:13t/p1280.20118.680.00118.6811.8011627.83
4812006.02.06 08:30buy1290.10118.710.000.00
4822006.02.06 08:30modify1290.10118.710.00118.76
4832006.02.06 09:30buy1300.20118.630.000.00
4842006.02.06 09:30modify1300.20118.630.00118.71
4852006.02.06 09:30modify1290.10118.710.00118.71
4862006.02.06 09:59t/p1290.10118.710.00118.710.0011627.83
4872006.02.06 09:59t/p1300.20118.710.00118.7113.4811641.31
4882006.02.06 15:00sell1310.10118.770.000.00
4892006.02.06 15:00modify1310.10118.770.00118.72
4902006.02.06 15:06t/p1310.10118.720.00118.724.2111645.52
4912006.02.06 18:00sell1320.10118.840.000.00
4922006.02.06 18:00modify1320.10118.840.00118.79
4932006.02.06 18:30sell1330.20118.910.000.00
4942006.02.06 18:30modify1330.20118.910.00118.84
4952006.02.06 18:30modify1320.10118.840.00118.84
4962006.02.06 19:30sell1340.40119.060.000.00
4972006.02.06 19:30modify1340.40119.060.00118.94
4982006.02.06 19:30modify1330.20118.910.00118.94
4992006.02.06 19:30modify1320.10118.840.00118.94
5002006.02.06 20:04t/p1320.10118.940.00118.94-8.4111637.11
5012006.02.06 20:04t/p1330.20118.940.00118.94-5.0411632.07
5022006.02.06 20:04t/p1340.40118.940.00118.9440.3611672.43
5032006.02.06 21:30sell1350.10118.980.000.00
5042006.02.06 21:30modify1350.10118.980.00118.93
5052006.02.06 23:30sell1360.20119.050.000.00
5062006.02.06 23:30modify1360.20119.050.00118.98
5072006.02.06 23:30modify1350.10118.980.00118.98
5082006.02.07 03:30sell1370.40119.140.000.00
5092006.02.07 03:30modify1370.40119.140.00119.04
5102006.02.07 03:30modify1360.20119.050.00119.04
5112006.02.07 03:30modify1350.10118.980.00119.04
5122006.02.07 04:36t/p1350.10119.040.00119.04-6.5011665.92
5132006.02.07 04:36t/p1360.20119.040.00119.04-1.2511664.68
5142006.02.07 04:36t/p1370.40119.040.00119.0433.6011698.28
5152006.02.07 06:00buy1380.10118.990.000.00
5162006.02.07 06:00modify1380.10118.990.00119.04
5172006.02.07 09:00buy1390.20118.910.000.00
5182006.02.07 09:00modify1390.20118.910.00118.99
5192006.02.07 09:00modify1380.10118.990.00118.99
5202006.02.07 09:30buy1400.40118.790.000.00
5212006.02.07 09:30modify1400.40118.790.00118.90
5222006.02.07 09:30modify1390.20118.910.00118.90
5232006.02.07 09:30modify1380.10118.990.00118.90
5242006.02.07 10:00buy1410.80118.470.000.00
5252006.02.07 10:00modify1410.80118.470.00118.70
5262006.02.07 10:00modify1400.40118.790.00118.70
5272006.02.07 10:00modify1390.20118.910.00118.70
5282006.02.07 10:00modify1380.10118.990.00118.70
5292006.02.07 10:30buy1421.60118.360.000.00
5302006.02.07 10:30modify1421.60118.360.00118.55
5312006.02.07 10:30modify1410.80118.470.00118.55
5322006.02.07 10:30modify1400.40118.790.00118.55
5332006.02.07 10:30modify1390.20118.910.00118.55
5342006.02.07 10:30modify1380.10118.990.00118.55
5352006.02.07 11:00buy1433.20118.280.000.00
5362006.02.07 11:00modify1433.20118.280.00118.44
5372006.02.07 11:00modify1421.60118.360.00118.44
5382006.02.07 11:00modify1410.80118.470.00118.44
5392006.02.07 11:00modify1400.40118.790.00118.44
5402006.02.07 11:00modify1390.20118.910.00118.44
5412006.02.07 11:00modify1380.10118.990.00118.44
5422006.02.07 11:30buy1446.40118.030.000.00
5432006.02.07 11:30modify1446.40118.030.00118.26
5442006.02.07 11:30modify1433.20118.280.00118.26
5452006.02.07 11:30modify1421.60118.360.00118.26
5462006.02.07 11:30modify1410.80118.470.00118.26
5472006.02.07 11:30modify1400.40118.790.00118.26
5482006.02.07 11:30modify1390.20118.910.00118.26
5492006.02.07 11:30modify1380.10118.990.00118.26
5502006.02.08 01:12close at stop1446.40117.540.00118.26-2586.119112.17
5512006.02.08 01:12close at stop1433.20117.540.00118.26-1973.677138.50
5522006.02.08 01:12close at stop1421.60117.540.00118.26-1095.746042.76
5532006.02.08 01:12close at stop1410.80117.540.00118.26-622.745420.02
5542006.02.08 01:12close at stop1400.40117.540.00118.26-420.274999.75
5552006.02.08 01:12close at stop1390.20117.540.00118.26-230.554769.20
5562006.02.08 01:12close at stop1380.10117.540.00118.26-122.084647.12