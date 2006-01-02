|Symbole
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Periode
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 01:00 - 2006.11.19 00:00 (2006.01.02 - 2006.11.19)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|MagicNumber=12413; LotExponent=2; slip=3; pLots=0.1; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=5; MaxTrades=55; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=false; UseRSIforAddTrade=false; BuyLevel=30; SellLevel=90; ShortLevel=70; CoverLevel=10; SlowPeriod=8; FastPeriod=5; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=40; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=0; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=true; TrailStart=30; TrailStop=30; MM=false; RiskPercent=0.1;
|Bars en test
|98202
|Ticks modelés
|1579488
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|10000.00
|Profit total net
|-5352.88
|Profit brut
|3047.69
|Perte brute
|-8400.57
|Facteur de profit
|0.36
|Rémunération espérée
|-37.17
|Chute absolue
|5352.88
|Chute maximal (%)
|7051.16 (60.28%)
|Relative drawdown
|60.28% (7051.16)
|Total des Trades
|144
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|83 (63.86%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|61 (72.13%)
|Profits des Trades (% du total)
|97 (67.36%)
|Pertes des Trades (% du total)
|47 (32.64%)
|Le plus large
|gains par Trade
|873.65
|pertes par Trade
|-2586.11
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|31.42
|pertes par Trade
|-178.74
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|13 (165.99)
|pertes consecutives (perte en $)
|7 (-7051.16)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|1096.33 (3)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-7051.16 (7)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|4
|Pertes consecutives
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 05:30
|buy
|1
|0.10
|117.66
|0.00
|0.00
|2
|2006.01.02 05:30
|modify
|1
|0.10
|117.66
|0.00
|117.71
|3
|2006.01.02 05:57
|t/p
|1
|0.10
|117.71
|0.00
|117.71
|4.25
|10004.25
|4
|2006.01.02 12:00
|sell
|2
|0.10
|117.82
|0.00
|0.00
|5
|2006.01.02 12:00
|modify
|2
|0.10
|117.82
|0.00
|117.77
|6
|2006.01.02 13:00
|sell
|3
|0.20
|117.93
|0.00
|0.00
|7
|2006.01.02 13:00
|modify
|3
|0.20
|117.93
|0.00
|117.84
|8
|2006.01.02 13:00
|modify
|2
|0.10
|117.82
|0.00
|117.84
|9
|2006.01.02 14:30
|sell
|4
|0.40
|117.99
|0.00
|0.00
|10
|2006.01.02 14:30
|modify
|4
|0.40
|117.99
|0.00
|117.90
|11
|2006.01.02 14:30
|modify
|3
|0.20
|117.93
|0.00
|117.90
|12
|2006.01.02 14:30
|modify
|2
|0.10
|117.82
|0.00
|117.90
|13
|2006.01.02 15:38
|t/p
|2
|0.10
|117.90
|0.00
|117.90
|-6.79
|9997.46
|14
|2006.01.02 15:38
|t/p
|3
|0.20
|117.90
|0.00
|117.90
|5.09
|10002.55
|15
|2006.01.02 15:38
|t/p
|4
|0.40
|117.90
|0.00
|117.90
|30.53
|10033.08
|16
|2006.01.03 00:00
|sell
|5
|0.10
|117.93
|0.00
|0.00
|17
|2006.01.03 00:00
|modify
|5
|0.10
|117.93
|0.00
|117.88
|18
|2006.01.03 00:01
|t/p
|5
|0.10
|117.88
|0.00
|117.88
|4.24
|10037.32
|19
|2006.01.03 09:00
|buy
|6
|0.10
|117.38
|0.00
|0.00
|20
|2006.01.03 09:00
|modify
|6
|0.10
|117.38
|0.00
|117.43
|21
|2006.01.03 10:00
|buy
|7
|0.20
|117.27
|0.00
|0.00
|22
|2006.01.03 10:00
|modify
|7
|0.20
|117.27
|0.00
|117.36
|23
|2006.01.03 10:00
|modify
|6
|0.10
|117.38
|0.00
|117.36
|24
|2006.01.03 10:30
|buy
|8
|0.40
|117.21
|0.00
|0.00
|25
|2006.01.03 10:30
|modify
|8
|0.40
|117.21
|0.00
|117.30
|26
|2006.01.03 10:30
|modify
|7
|0.20
|117.27
|0.00
|117.30
|27
|2006.01.03 10:30
|modify
|6
|0.10
|117.38
|0.00
|117.30
|28
|2006.01.03 11:00
|buy
|9
|0.80
|117.02
|0.00
|0.00
|29
|2006.01.03 11:00
|modify
|9
|0.80
|117.02
|0.00
|117.18
|30
|2006.01.03 11:00
|modify
|8
|0.40
|117.21
|0.00
|117.18
|31
|2006.01.03 11:00
|modify
|7
|0.20
|117.27
|0.00
|117.18
|32
|2006.01.03 11:00
|modify
|6
|0.10
|117.38
|0.00
|117.18
|33
|2006.01.03 11:48
|t/p
|6
|0.10
|117.18
|0.00
|117.18
|-17.07
|10020.25
|34
|2006.01.03 11:48
|t/p
|7
|0.20
|117.18
|0.00
|117.18
|-15.36
|10004.89
|35
|2006.01.03 11:48
|t/p
|8
|0.40
|117.18
|0.00
|117.18
|-10.24
|9994.65
|36
|2006.01.03 11:48
|t/p
|9
|0.80
|117.18
|0.00
|117.18
|109.23
|10103.88
|37
|2006.01.03 12:00
|buy
|10
|0.10
|117.14
|0.00
|0.00
|38
|2006.01.03 12:00
|modify
|10
|0.10
|117.14
|0.00
|117.19
|39
|2006.01.03 12:21
|t/p
|10
|0.10
|117.19
|0.00
|117.19
|4.27
|10108.15
|40
|2006.01.03 16:30
|sell
|11
|0.10
|117.25
|0.00
|0.00
|41
|2006.01.03 16:30
|modify
|11
|0.10
|117.25
|0.00
|117.20
|42
|2006.01.03 16:32
|t/p
|11
|0.10
|117.20
|0.00
|117.20
|4.27
|10112.42
|43
|2006.01.04 00:30
|buy
|12
|0.10
|116.26
|0.00
|0.00
|44
|2006.01.04 00:30
|modify
|12
|0.10
|116.26
|0.00
|116.31
|45
|2006.01.04 01:26
|t/p
|12
|0.10
|116.31
|0.00
|116.31
|4.30
|10116.72
|46
|2006.01.04 09:30
|buy
|13
|0.10
|116.01
|0.00
|0.00
|47
|2006.01.04 09:30
|modify
|13
|0.10
|116.01
|0.00
|116.06
|48
|2006.01.04 09:31
|t/p
|13
|0.10
|116.06
|0.00
|116.06
|4.31
|10121.03
|49
|2006.01.04 14:30
|sell
|14
|0.10
|116.10
|0.00
|0.00
|50
|2006.01.04 14:30
|modify
|14
|0.10
|116.10
|0.00
|116.05
|51
|2006.01.04 14:36
|t/p
|14
|0.10
|116.05
|0.00
|116.05
|4.31
|10125.34
|52
|2006.01.05 02:30
|sell
|15
|0.10
|116.26
|0.00
|0.00
|53
|2006.01.05 02:30
|modify
|15
|0.10
|116.26
|0.00
|116.21
|54
|2006.01.05 02:55
|t/p
|15
|0.10
|116.21
|0.00
|116.21
|4.30
|10129.64
|55
|2006.01.05 04:00
|sell
|16
|0.10
|116.21
|0.00
|0.00
|56
|2006.01.05 04:00
|modify
|16
|0.10
|116.21
|0.00
|116.16
|57
|2006.01.05 04:30
|sell
|17
|0.20
|116.26
|0.00
|0.00
|58
|2006.01.05 04:30
|modify
|17
|0.20
|116.26
|0.00
|116.19
|59
|2006.01.05 04:30
|modify
|16
|0.10
|116.21
|0.00
|116.19
|60
|2006.01.05 04:44
|t/p
|16
|0.10
|116.19
|0.00
|116.19
|1.72
|10131.36
|61
|2006.01.05 04:44
|t/p
|17
|0.20
|116.19
|0.00
|116.19
|12.05
|10143.41
|62
|2006.01.05 11:30
|buy
|18
|0.10
|116.00
|0.00
|0.00
|63
|2006.01.05 11:30
|modify
|18
|0.10
|116.00
|0.00
|116.05
|64
|2006.01.05 11:39
|t/p
|18
|0.10
|116.05
|0.00
|116.05
|4.31
|10147.72
|65
|2006.01.05 14:00
|sell
|19
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|66
|2006.01.05 14:00
|modify
|19
|0.10
|116.29
|0.00
|116.24
|67
|2006.01.05 14:08
|t/p
|19
|0.10
|116.24
|0.00
|116.24
|4.30
|10152.02
|68
|2006.01.05 23:00
|buy
|20
|0.10
|115.92
|0.00
|0.00
|69
|2006.01.05 23:00
|modify
|20
|0.10
|115.92
|0.00
|115.97
|70
|2006.01.05 23:14
|t/p
|20
|0.10
|115.97
|0.00
|115.97
|4.31
|10156.33
|71
|2006.01.06 14:00
|sell
|21
|0.10
|116.15
|0.00
|0.00
|72
|2006.01.06 14:00
|modify
|21
|0.10
|116.15
|0.00
|116.10
|73
|2006.01.06 14:07
|t/p
|21
|0.10
|116.10
|0.00
|116.10
|4.31
|10160.64
|74
|2006.01.09 01:30
|buy
|22
|0.10
|114.59
|0.00
|0.00
|75
|2006.01.09 01:30
|modify
|22
|0.10
|114.59
|0.00
|114.64
|76
|2006.01.09 02:30
|buy
|23
|0.20
|114.18
|0.00
|0.00
|77
|2006.01.09 02:30
|modify
|23
|0.20
|114.18
|0.00
|114.37
|78
|2006.01.09 02:30
|modify
|22
|0.10
|114.59
|0.00
|114.37
|79
|2006.01.09 03:00
|buy
|24
|0.40
|113.98
|0.00
|0.00
|80
|2006.01.09 03:00
|modify
|24
|0.40
|113.98
|0.00
|114.17
|81
|2006.01.09 03:00
|modify
|23
|0.20
|114.18
|0.00
|114.17
|82
|2006.01.09 03:00
|modify
|22
|0.10
|114.59
|0.00
|114.17
|83
|2006.01.09 05:00
|buy
|25
|0.80
|113.92
|0.00
|0.00
|84
|2006.01.09 05:00
|modify
|25
|0.80
|113.92
|0.00
|114.07
|85
|2006.01.09 05:00
|modify
|24
|0.40
|113.98
|0.00
|114.07
|86
|2006.01.09 05:00
|modify
|23
|0.20
|114.18
|0.00
|114.07
|87
|2006.01.09 05:00
|modify
|22
|0.10
|114.59
|0.00
|114.07
|88
|2006.01.09 05:48
|t/p
|22
|0.10
|114.07
|0.00
|114.07
|-45.59
|10115.05
|89
|2006.01.09 05:48
|t/p
|23
|0.20
|114.07
|0.00
|114.07
|-19.29
|10095.76
|90
|2006.01.09 05:48
|t/p
|24
|0.40
|114.07
|0.00
|114.07
|31.56
|10127.32
|91
|2006.01.09 05:48
|t/p
|25
|0.80
|114.07
|0.00
|114.07
|105.20
|10232.52
|92
|2006.01.09 08:00
|buy
|26
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|93
|2006.01.09 08:00
|modify
|26
|0.10
|113.98
|0.00
|114.03
|94
|2006.01.09 08:30
|buy
|27
|0.20
|113.89
|0.00
|0.00
|95
|2006.01.09 08:30
|modify
|27
|0.20
|113.89
|0.00
|113.97
|96
|2006.01.09 08:30
|modify
|26
|0.10
|113.98
|0.00
|113.97
|97
|2006.01.09 08:41
|t/p
|26
|0.10
|113.97
|0.00
|113.97
|-0.87
|10231.65
|98
|2006.01.09 08:41
|t/p
|27
|0.20
|113.97
|0.00
|113.97
|14.04
|10245.69
|99
|2006.01.09 09:00
|buy
|28
|0.10
|114.20
|0.00
|0.00
|100
|2006.01.09 09:00
|modify
|28
|0.10
|114.20
|0.00
|114.25
|101
|2006.01.09 09:30
|buy
|29
|0.20
|114.12
|0.00
|0.00
|102
|2006.01.09 09:30
|modify
|29
|0.20
|114.12
|0.00
|114.20
|103
|2006.01.09 09:30
|modify
|28
|0.10
|114.20
|0.00
|114.20
|104
|2006.01.09 09:35
|t/p
|28
|0.10
|114.20
|0.00
|114.20
|0.00
|10245.69
|105
|2006.01.09 09:35
|t/p
|29
|0.20
|114.20
|0.00
|114.20
|14.01
|10259.70
|106
|2006.01.09 20:00
|sell
|30
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|107
|2006.01.09 20:00
|modify
|30
|0.10
|114.46
|0.00
|114.41
|108
|2006.01.09 20:23
|t/p
|30
|0.10
|114.41
|0.00
|114.41
|4.37
|10264.07
|109
|2006.01.10 03:00
|sell
|31
|0.10
|114.64
|0.00
|0.00
|110
|2006.01.10 03:00
|modify
|31
|0.10
|114.64
|0.00
|114.59
|111
|2006.01.10 03:01
|t/p
|31
|0.10
|114.59
|0.00
|114.59
|4.37
|10268.44
|112
|2006.01.10 11:30
|buy
|32
|0.10
|114.34
|0.00
|0.00
|113
|2006.01.10 11:30
|modify
|32
|0.10
|114.34
|0.00
|114.39
|114
|2006.01.10 11:44
|t/p
|32
|0.10
|114.39
|0.00
|114.39
|4.37
|10272.81
|115
|2006.01.10 13:30
|buy
|33
|0.10
|114.34
|0.00
|0.00
|116
|2006.01.10 13:30
|modify
|33
|0.10
|114.34
|0.00
|114.39
|117
|2006.01.10 14:23
|t/p
|33
|0.10
|114.39
|0.00
|114.39
|4.37
|10277.18
|118
|2006.01.11 04:30
|sell
|34
|0.10
|114.56
|0.00
|0.00
|119
|2006.01.11 04:30
|modify
|34
|0.10
|114.56
|0.00
|114.51
|120
|2006.01.11 05:11
|t/p
|34
|0.10
|114.51
|0.00
|114.51
|4.37
|10281.55
|121
|2006.01.11 09:30
|sell
|35
|0.10
|114.64
|0.00
|0.00
|122
|2006.01.11 09:30
|modify
|35
|0.10
|114.64
|0.00
|114.59
|123
|2006.01.11 10:00
|sell
|36
|0.20
|114.75
|0.00
|0.00
|124
|2006.01.11 10:00
|modify
|36
|0.20
|114.75
|0.00
|114.66
|125
|2006.01.11 10:00
|modify
|35
|0.10
|114.64
|0.00
|114.66
|126
|2006.01.11 10:11
|t/p
|35
|0.10
|114.66
|0.00
|114.66
|-1.74
|10279.81
|127
|2006.01.11 10:11
|t/p
|36
|0.20
|114.66
|0.00
|114.66
|15.70
|10295.51
|128
|2006.01.11 15:30
|buy
|37
|0.10
|114.39
|0.00
|0.00
|129
|2006.01.11 15:30
|modify
|37
|0.10
|114.39
|0.00
|114.44
|130
|2006.01.11 15:45
|t/p
|37
|0.10
|114.44
|0.00
|114.44
|4.37
|10299.88
|131
|2006.01.11 17:30
|buy
|38
|0.10
|114.35
|0.00
|0.00
|132
|2006.01.11 17:30
|modify
|38
|0.10
|114.35
|0.00
|114.40
|133
|2006.01.11 18:00
|buy
|39
|0.20
|114.29
|0.00
|0.00
|134
|2006.01.11 18:00
|modify
|39
|0.20
|114.29
|0.00
|114.36
|135
|2006.01.11 18:00
|modify
|38
|0.10
|114.35
|0.00
|114.36
|136
|2006.01.11 18:16
|t/p
|38
|0.10
|114.36
|0.00
|114.36
|0.87
|10300.75
|137
|2006.01.11 18:16
|t/p
|39
|0.20
|114.36
|0.00
|114.36
|12.24
|10312.99
|138
|2006.01.11 20:30
|buy
|40
|0.10
|114.18
|0.00
|0.00
|139
|2006.01.11 20:30
|modify
|40
|0.10
|114.18
|0.00
|114.23
|140
|2006.01.11 21:30
|buy
|41
|0.20
|114.12
|0.00
|0.00
|141
|2006.01.11 21:30
|modify
|41
|0.20
|114.12
|0.00
|114.19
|142
|2006.01.11 21:30
|modify
|40
|0.10
|114.18
|0.00
|114.19
|143
|2006.01.11 22:24
|t/p
|40
|0.10
|114.19
|0.00
|114.19
|0.87
|10313.86
|144
|2006.01.11 22:24
|t/p
|41
|0.20
|114.19
|0.00
|114.19
|12.26
|10326.12
|145
|2006.01.12 09:30
|buy
|42
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|146
|2006.01.12 09:30
|modify
|42
|0.10
|113.98
|0.00
|114.03
|147
|2006.01.12 10:02
|t/p
|42
|0.10
|114.03
|0.00
|114.03
|4.38
|10330.50
|148
|2006.01.12 12:00
|buy
|43
|0.10
|113.92
|0.00
|0.00
|149
|2006.01.12 12:00
|modify
|43
|0.10
|113.92
|0.00
|113.97
|150
|2006.01.12 12:30
|buy
|44
|0.20
|113.84
|0.00
|0.00
|151
|2006.01.12 12:30
|modify
|44
|0.20
|113.84
|0.00
|113.92
|152
|2006.01.12 12:30
|modify
|43
|0.10
|113.92
|0.00
|113.92
|153
|2006.01.12 13:00
|buy
|45
|0.40
|113.62
|0.00
|0.00
|154
|2006.01.12 13:00
|modify
|45
|0.40
|113.62
|0.00
|113.78
|155
|2006.01.12 13:00
|modify
|44
|0.20
|113.84
|0.00
|113.78
|156
|2006.01.12 13:00
|modify
|43
|0.10
|113.92
|0.00
|113.78
|157
|2006.01.12 14:18
|t/p
|43
|0.10
|113.78
|0.00
|113.78
|-12.30
|10318.20
|158
|2006.01.12 14:18
|t/p
|44
|0.20
|113.78
|0.00
|113.78
|-10.55
|10307.65
|159
|2006.01.12 14:18
|t/p
|45
|0.40
|113.78
|0.00
|113.78
|56.25
|10363.90
|160
|2006.01.12 14:30
|buy
|46
|0.10
|113.75
|0.00
|0.00
|161
|2006.01.12 14:30
|modify
|46
|0.10
|113.75
|0.00
|113.80
|162
|2006.01.12 14:45
|t/p
|46
|0.10
|113.80
|0.00
|113.80
|4.39
|10368.29
|163
|2006.01.12 18:00
|sell
|47
|0.10
|114.08
|0.00
|0.00
|164
|2006.01.12 18:00
|modify
|47
|0.10
|114.08
|0.00
|114.03
|165
|2006.01.12 18:30
|sell
|48
|0.20
|114.24
|0.00
|0.00
|166
|2006.01.12 18:30
|modify
|48
|0.20
|114.24
|0.00
|114.14
|167
|2006.01.12 18:30
|modify
|47
|0.10
|114.08
|0.00
|114.14
|168
|2006.01.12 19:00
|sell
|49
|0.40
|114.29
|0.00
|0.00
|169
|2006.01.12 19:00
|modify
|49
|0.40
|114.29
|0.00
|114.20
|170
|2006.01.12 19:00
|modify
|48
|0.20
|114.24
|0.00
|114.20
|171
|2006.01.12 19:00
|modify
|47
|0.10
|114.08
|0.00
|114.20
|172
|2006.01.12 19:04
|t/p
|47
|0.10
|114.20
|0.00
|114.20
|-10.51
|10357.78
|173
|2006.01.12 19:04
|t/p
|48
|0.20
|114.20
|0.00
|114.20
|7.00
|10364.78
|174
|2006.01.12 19:04
|t/p
|49
|0.40
|114.20
|0.00
|114.20
|31.53
|10396.31
|175
|2006.01.12 19:30
|sell
|50
|0.10
|114.24
|0.00
|0.00
|176
|2006.01.12 19:30
|modify
|50
|0.10
|114.24
|0.00
|114.19
|177
|2006.01.12 21:59
|t/p
|50
|0.10
|114.19
|0.00
|114.19
|4.38
|10400.69
|178
|2006.01.13 04:30
|sell
|51
|0.10
|114.54
|0.00
|0.00
|179
|2006.01.13 04:30
|modify
|51
|0.10
|114.54
|0.00
|114.49
|180
|2006.01.13 06:30
|sell
|52
|0.20
|114.61
|0.00
|0.00
|181
|2006.01.13 06:30
|modify
|52
|0.20
|114.61
|0.00
|114.54
|182
|2006.01.13 06:30
|modify
|51
|0.10
|114.54
|0.00
|114.54
|183
|2006.01.13 08:00
|sell
|53
|0.40
|114.73
|0.00
|0.00
|184
|2006.01.13 08:00
|modify
|53
|0.40
|114.73
|0.00
|114.62
|185
|2006.01.13 08:00
|modify
|52
|0.20
|114.61
|0.00
|114.62
|186
|2006.01.13 08:00
|modify
|51
|0.10
|114.54
|0.00
|114.62
|187
|2006.01.13 08:16
|t/p
|51
|0.10
|114.62
|0.00
|114.62
|-6.98
|10393.71
|188
|2006.01.13 08:16
|t/p
|52
|0.20
|114.62
|0.00
|114.62
|-1.74
|10391.97
|189
|2006.01.13 08:16
|t/p
|53
|0.40
|114.62
|0.00
|114.62
|38.39
|10430.36
|190
|2006.01.13 08:30
|sell
|54
|0.10
|114.62
|0.00
|0.00
|191
|2006.01.13 08:30
|modify
|54
|0.10
|114.62
|0.00
|114.57
|192
|2006.01.13 08:53
|t/p
|54
|0.10
|114.57
|0.00
|114.57
|4.36
|10434.72
|193
|2006.01.13 21:00
|buy
|55
|0.10
|114.26
|0.00
|0.00
|194
|2006.01.13 21:00
|modify
|55
|0.10
|114.26
|0.00
|114.31
|195
|2006.01.13 21:17
|t/p
|55
|0.10
|114.31
|0.00
|114.31
|4.37
|10439.09
|196
|2006.01.16 04:00
|buy
|56
|0.10
|114.10
|0.00
|0.00
|197
|2006.01.16 04:00
|modify
|56
|0.10
|114.10
|0.00
|114.15
|198
|2006.01.16 04:18
|t/p
|56
|0.10
|114.15
|0.00
|114.15
|4.38
|10443.47
|199
|2006.01.16 10:00
|sell
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|0.00
|200
|2006.01.16 10:00
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.28
|201
|2006.01.16 10:30
|sell
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|0.00
|202
|2006.01.16 10:30
|modify
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|114.33
|203
|2006.01.16 10:30
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.33
|204
|2006.01.16 11:30
|sell
|59
|0.40
|114.58
|0.00
|0.00
|205
|2006.01.16 11:30
|modify
|59
|0.40
|114.58
|0.00
|114.45
|206
|2006.01.16 11:30
|modify
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|114.45
|207
|2006.01.16 11:30
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.45
|208
|2006.01.16 13:30
|sell
|60
|0.80
|114.68
|0.00
|0.00
|209
|2006.01.16 13:30
|modify
|60
|0.80
|114.68
|0.00
|114.54
|210
|2006.01.16 13:30
|modify
|59
|0.40
|114.58
|0.00
|114.54
|211
|2006.01.16 13:30
|modify
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|114.54
|212
|2006.01.16 13:30
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.54
|213
|2006.01.16 15:00
|sell
|61
|1.60
|114.76
|0.00
|0.00
|214
|2006.01.16 15:00
|modify
|61
|1.60
|114.76
|0.00
|114.63
|215
|2006.01.16 15:00
|modify
|60
|0.80
|114.68
|0.00
|114.63
|216
|2006.01.16 15:00
|modify
|59
|0.40
|114.58
|0.00
|114.63
|217
|2006.01.16 15:00
|modify
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|114.63
|218
|2006.01.16 15:00
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.63
|219
|2006.01.16 15:30
|sell
|62
|3.20
|114.92
|0.00
|0.00
|220
|2006.01.16 15:30
|modify
|62
|3.20
|114.92
|0.00
|114.75
|221
|2006.01.16 15:30
|modify
|61
|1.60
|114.76
|0.00
|114.75
|222
|2006.01.16 15:30
|modify
|60
|0.80
|114.68
|0.00
|114.75
|223
|2006.01.16 15:30
|modify
|59
|0.40
|114.58
|0.00
|114.75
|224
|2006.01.16 15:30
|modify
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|114.75
|225
|2006.01.16 15:30
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.75
|226
|2006.01.16 19:00
|sell
|63
|6.40
|114.99
|0.00
|0.00
|227
|2006.01.16 19:00
|modify
|63
|6.40
|114.99
|0.00
|114.85
|228
|2006.01.16 19:00
|modify
|62
|3.20
|114.92
|0.00
|114.85
|229
|2006.01.16 19:00
|modify
|61
|1.60
|114.76
|0.00
|114.85
|230
|2006.01.16 19:00
|modify
|60
|0.80
|114.68
|0.00
|114.85
|231
|2006.01.16 19:00
|modify
|59
|0.40
|114.58
|0.00
|114.85
|232
|2006.01.16 19:00
|modify
|58
|0.20
|114.41
|0.00
|114.85
|233
|2006.01.16 19:00
|modify
|57
|0.10
|114.33
|0.00
|114.85
|234
|2006.01.17 05:10
|t/p
|57
|0.10
|114.85
|0.00
|114.85
|-46.74
|10396.73
|235
|2006.01.17 05:10
|t/p
|58
|0.20
|114.85
|0.00
|114.85
|-79.55
|10317.18
|236
|2006.01.17 05:10
|t/p
|59
|0.40
|114.85
|0.00
|114.85
|-99.89
|10217.29
|237
|2006.01.17 05:10
|t/p
|60
|0.80
|114.85
|0.00
|114.85
|-130.12
|10087.16
|238
|2006.01.17 05:10
|t/p
|61
|1.60
|114.85
|0.00
|114.85
|-148.79
|9938.38
|239
|2006.01.17 05:10
|t/p
|62
|3.20
|114.85
|0.00
|114.85
|148.22
|10086.60
|240
|2006.01.17 05:10
|t/p
|63
|6.40
|114.85
|0.00
|114.85
|686.52
|10773.12
|241
|2006.01.17 10:30
|buy
|64
|0.10
|114.85
|0.00
|0.00
|242
|2006.01.17 10:30
|modify
|64
|0.10
|114.85
|0.00
|114.90
|243
|2006.01.17 11:00
|buy
|65
|0.20
|114.79
|0.00
|0.00
|244
|2006.01.17 11:00
|modify
|65
|0.20
|114.79
|0.00
|114.86
|245
|2006.01.17 11:00
|modify
|64
|0.10
|114.85
|0.00
|114.86
|246
|2006.01.17 11:15
|t/p
|64
|0.10
|114.86
|0.00
|114.86
|0.87
|10773.99
|247
|2006.01.17 11:15
|t/p
|65
|0.20
|114.86
|0.00
|114.86
|12.19
|10786.18
|248
|2006.01.17 15:00
|sell
|66
|0.10
|115.18
|0.00
|0.00
|249
|2006.01.17 15:00
|modify
|66
|0.10
|115.18
|0.00
|115.13
|250
|2006.01.17 15:30
|sell
|67
|0.20
|115.38
|0.00
|0.00
|251
|2006.01.17 15:30
|modify
|67
|0.20
|115.38
|0.00
|115.26
|252
|2006.01.17 15:30
|modify
|66
|0.10
|115.18
|0.00
|115.26
|253
|2006.01.17 15:38
|t/p
|66
|0.10
|115.26
|0.00
|115.26
|-6.94
|10779.24
|254
|2006.01.17 15:38
|t/p
|67
|0.20
|115.26
|0.00
|115.26
|20.82
|10800.06
|255
|2006.01.17 20:30
|sell
|68
|0.10
|115.73
|0.00
|0.00
|256
|2006.01.17 20:30
|modify
|68
|0.10
|115.73
|0.00
|115.68
|257
|2006.01.17 21:07
|t/p
|68
|0.10
|115.68
|0.00
|115.68
|4.33
|10804.39
|258
|2006.01.18 04:00
|sell
|69
|0.10
|115.73
|0.00
|0.00
|259
|2006.01.18 04:00
|modify
|69
|0.10
|115.73
|0.00
|115.68
|260
|2006.01.18 04:11
|t/p
|69
|0.10
|115.68
|0.00
|115.68
|4.32
|10808.71
|261
|2006.01.18 13:00
|buy
|70
|0.10
|115.13
|0.00
|0.00
|262
|2006.01.18 13:00
|modify
|70
|0.10
|115.13
|0.00
|115.18
|263
|2006.01.18 13:30
|buy
|71
|0.20
|115.06
|0.00
|0.00
|264
|2006.01.18 13:30
|modify
|71
|0.20
|115.06
|0.00
|115.13
|265
|2006.01.18 13:30
|modify
|70
|0.10
|115.13
|0.00
|115.13
|266
|2006.01.18 13:49
|t/p
|70
|0.10
|115.13
|0.00
|115.13
|0.00
|10808.71
|267
|2006.01.18 13:49
|t/p
|71
|0.20
|115.13
|0.00
|115.13
|12.16
|10820.87
|268
|2006.01.18 17:30
|buy
|72
|0.10
|115.20
|0.00
|0.00
|269
|2006.01.18 17:30
|modify
|72
|0.10
|115.20
|0.00
|115.25
|270
|2006.01.18 17:33
|t/p
|72
|0.10
|115.25
|0.00
|115.25
|4.34
|10825.21
|271
|2006.01.19 03:30
|sell
|73
|0.10
|115.30
|0.00
|0.00
|272
|2006.01.19 03:30
|modify
|73
|0.10
|115.30
|0.00
|115.25
|273
|2006.01.19 03:41
|t/p
|73
|0.10
|115.25
|0.00
|115.25
|4.34
|10829.55
|274
|2006.01.19 19:00
|buy
|74
|0.10
|115.10
|0.00
|0.00
|275
|2006.01.19 19:00
|modify
|74
|0.10
|115.10
|0.00
|115.15
|276
|2006.01.19 19:03
|t/p
|74
|0.10
|115.15
|0.00
|115.15
|4.34
|10833.89
|277
|2006.01.19 23:00
|sell
|75
|0.10
|115.47
|0.00
|0.00
|278
|2006.01.19 23:00
|modify
|75
|0.10
|115.47
|0.00
|115.42
|279
|2006.01.19 23:16
|t/p
|75
|0.10
|115.42
|0.00
|115.42
|4.33
|10838.22
|280
|2006.01.20 01:30
|sell
|76
|0.10
|115.48
|0.00
|0.00
|281
|2006.01.20 01:30
|modify
|76
|0.10
|115.48
|0.00
|115.43
|282
|2006.01.20 02:30
|sell
|77
|0.20
|115.57
|0.00
|0.00
|283
|2006.01.20 02:30
|modify
|77
|0.20
|115.57
|0.00
|115.49
|284
|2006.01.20 02:30
|modify
|76
|0.10
|115.48
|0.00
|115.49
|285
|2006.01.20 07:00
|sell
|78
|0.40
|115.62
|0.00
|0.00
|286
|2006.01.20 07:00
|modify
|78
|0.40
|115.62
|0.00
|115.54
|287
|2006.01.20 07:00
|modify
|77
|0.20
|115.57
|0.00
|115.54
|288
|2006.01.20 07:00
|modify
|76
|0.10
|115.48
|0.00
|115.54
|289
|2006.01.20 09:30
|t/p
|76
|0.10
|115.54
|0.00
|115.54
|-5.20
|10833.02
|290
|2006.01.20 09:30
|t/p
|77
|0.20
|115.54
|0.00
|115.54
|5.19
|10838.21
|291
|2006.01.20 09:30
|t/p
|78
|0.40
|115.54
|0.00
|115.54
|27.70
|10865.91
|292
|2006.01.20 14:00
|buy
|79
|0.10
|115.39
|0.00
|0.00
|293
|2006.01.20 14:00
|modify
|79
|0.10
|115.39
|0.00
|115.44
|294
|2006.01.20 15:00
|buy
|80
|0.20
|115.28
|0.00
|0.00
|295
|2006.01.20 15:00
|modify
|80
|0.20
|115.28
|0.00
|115.37
|296
|2006.01.20 15:00
|modify
|79
|0.10
|115.39
|0.00
|115.37
|297
|2006.01.20 15:23
|t/p
|79
|0.10
|115.37
|0.00
|115.37
|-1.74
|10864.17
|298
|2006.01.20 15:23
|t/p
|80
|0.20
|115.37
|0.00
|115.37
|15.60
|10879.77
|299
|2006.01.20 17:00
|buy
|81
|0.10
|115.24
|0.00
|0.00
|300
|2006.01.20 17:00
|modify
|81
|0.10
|115.24
|0.00
|115.29
|301
|2006.01.20 17:43
|t/p
|81
|0.10
|115.29
|0.00
|115.29
|4.34
|10884.11
|302
|2006.01.23 07:30
|buy
|82
|0.10
|114.79
|0.00
|0.00
|303
|2006.01.23 07:30
|modify
|82
|0.10
|114.79
|0.00
|114.84
|304
|2006.01.23 07:47
|t/p
|82
|0.10
|114.84
|0.00
|114.84
|4.35
|10888.46
|305
|2006.01.23 16:00
|buy
|83
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|306
|2006.01.23 16:00
|modify
|83
|0.10
|114.46
|0.00
|114.51
|307
|2006.01.23 16:31
|t/p
|83
|0.10
|114.51
|0.00
|114.51
|4.37
|10892.83
|308
|2006.01.23 20:00
|sell
|84
|0.10
|114.66
|0.00
|0.00
|309
|2006.01.23 20:00
|modify
|84
|0.10
|114.66
|0.00
|114.61
|310
|2006.01.23 20:21
|t/p
|84
|0.10
|114.61
|0.00
|114.61
|4.36
|10897.19
|311
|2006.01.24 07:30
|sell
|85
|0.10
|114.68
|0.00
|0.00
|312
|2006.01.24 07:30
|modify
|85
|0.10
|114.68
|0.00
|114.63
|313
|2006.01.24 07:41
|t/p
|85
|0.10
|114.63
|0.00
|114.63
|4.36
|10901.55
|314
|2006.01.25 04:30
|sell
|86
|0.10
|114.98
|0.00
|0.00
|315
|2006.01.25 04:30
|modify
|86
|0.10
|114.98
|0.00
|114.93
|316
|2006.01.25 05:00
|sell
|87
|0.20
|115.13
|0.00
|0.00
|317
|2006.01.25 05:00
|modify
|87
|0.20
|115.13
|0.00
|115.03
|318
|2006.01.25 05:00
|modify
|86
|0.10
|114.98
|0.00
|115.03
|319
|2006.01.25 08:00
|t/p
|86
|0.10
|115.03
|0.00
|115.03
|-4.35
|10897.20
|320
|2006.01.25 08:00
|t/p
|87
|0.20
|115.03
|0.00
|115.03
|17.39
|10914.59
|321
|2006.01.25 12:30
|buy
|88
|0.10
|114.84
|0.00
|0.00
|322
|2006.01.25 12:30
|modify
|88
|0.10
|114.84
|0.00
|114.89
|323
|2006.01.25 12:44
|t/p
|88
|0.10
|114.89
|0.00
|114.89
|4.35
|10918.94
|324
|2006.01.25 19:30
|sell
|89
|0.10
|115.53
|0.00
|0.00
|325
|2006.01.25 19:30
|modify
|89
|0.10
|115.53
|0.00
|115.48
|326
|2006.01.25 20:00
|sell
|90
|0.20
|115.65
|0.00
|0.00
|327
|2006.01.25 20:00
|modify
|90
|0.20
|115.65
|0.00
|115.56
|328
|2006.01.25 20:00
|modify
|89
|0.10
|115.53
|0.00
|115.56
|329
|2006.01.25 22:30
|sell
|91
|0.40
|115.77
|0.00
|0.00
|330
|2006.01.25 22:30
|modify
|91
|0.40
|115.77
|0.00
|115.65
|331
|2006.01.25 22:30
|modify
|90
|0.20
|115.65
|0.00
|115.65
|332
|2006.01.25 22:30
|modify
|89
|0.10
|115.53
|0.00
|115.65
|333
|2006.01.26 00:00
|sell
|92
|0.80
|115.83
|0.00
|0.00
|334
|2006.01.26 00:00
|modify
|92
|0.80
|115.83
|0.00
|115.72
|335
|2006.01.26 00:00
|modify
|91
|0.40
|115.77
|0.00
|115.72
|336
|2006.01.26 00:00
|modify
|90
|0.20
|115.65
|0.00
|115.72
|337
|2006.01.26 00:00
|modify
|89
|0.10
|115.53
|0.00
|115.72
|338
|2006.01.26 02:20
|t/p
|89
|0.10
|115.72
|0.00
|115.72
|-20.81
|10898.13
|339
|2006.01.26 02:20
|t/p
|90
|0.20
|115.72
|0.00
|115.72
|-20.88
|10877.25
|340
|2006.01.26 02:20
|t/p
|91
|0.40
|115.72
|0.00
|115.72
|-0.28
|10876.98
|341
|2006.01.26 02:20
|t/p
|92
|0.80
|115.72
|0.00
|115.72
|76.05
|10953.03
|342
|2006.01.26 14:00
|sell
|93
|0.10
|115.80
|0.00
|0.00
|343
|2006.01.26 14:00
|modify
|93
|0.10
|115.80
|0.00
|115.75
|344
|2006.01.26 14:15
|t/p
|93
|0.10
|115.75
|0.00
|115.75
|4.32
|10957.35
|345
|2006.01.27 01:30
|sell
|94
|0.10
|116.40
|0.00
|0.00
|346
|2006.01.27 01:30
|modify
|94
|0.10
|116.40
|0.00
|116.35
|347
|2006.01.27 01:37
|t/p
|94
|0.10
|116.35
|0.00
|116.35
|4.30
|10961.65
|348
|2006.01.27 16:00
|sell
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|0.00
|349
|2006.01.27 16:00
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|116.34
|350
|2006.01.27 17:00
|sell
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|0.00
|351
|2006.01.27 17:00
|modify
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|116.41
|352
|2006.01.27 17:00
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|116.41
|353
|2006.01.27 17:30
|sell
|97
|0.40
|116.80
|0.00
|0.00
|354
|2006.01.27 17:30
|modify
|97
|0.40
|116.80
|0.00
|116.60
|355
|2006.01.27 17:30
|modify
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|116.60
|356
|2006.01.27 17:30
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|116.60
|357
|2006.01.27 18:00
|sell
|98
|0.80
|116.94
|0.00
|0.00
|358
|2006.01.27 18:00
|modify
|98
|0.80
|116.94
|0.00
|116.76
|359
|2006.01.27 18:00
|modify
|97
|0.40
|116.80
|0.00
|116.76
|360
|2006.01.27 18:00
|modify
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|116.76
|361
|2006.01.27 18:00
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|116.76
|362
|2006.01.27 19:00
|sell
|99
|1.60
|117.16
|0.00
|0.00
|363
|2006.01.27 19:00
|modify
|99
|1.60
|117.16
|0.00
|116.94
|364
|2006.01.27 19:00
|modify
|98
|0.80
|116.94
|0.00
|116.94
|365
|2006.01.27 19:00
|modify
|97
|0.40
|116.80
|0.00
|116.94
|366
|2006.01.27 19:00
|modify
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|116.94
|367
|2006.01.27 19:00
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|116.94
|368
|2006.01.27 19:30
|sell
|100
|3.20
|117.29
|0.00
|0.00
|369
|2006.01.27 19:30
|modify
|100
|3.20
|117.29
|0.00
|117.09
|370
|2006.01.27 19:30
|modify
|99
|1.60
|117.16
|0.00
|117.09
|371
|2006.01.27 19:30
|modify
|98
|0.80
|116.94
|0.00
|117.09
|372
|2006.01.27 19:30
|modify
|97
|0.40
|116.80
|0.00
|117.09
|373
|2006.01.27 19:30
|modify
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|117.09
|374
|2006.01.27 19:30
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|117.09
|375
|2006.01.27 20:30
|sell
|101
|6.40
|117.37
|0.00
|0.00
|376
|2006.01.27 20:30
|modify
|101
|6.40
|117.37
|0.00
|117.21
|377
|2006.01.27 20:30
|modify
|100
|3.20
|117.29
|0.00
|117.21
|378
|2006.01.27 20:30
|modify
|99
|1.60
|117.16
|0.00
|117.21
|379
|2006.01.27 20:30
|modify
|98
|0.80
|116.94
|0.00
|117.21
|380
|2006.01.27 20:30
|modify
|97
|0.40
|116.80
|0.00
|117.21
|381
|2006.01.27 20:30
|modify
|96
|0.20
|116.49
|0.00
|117.21
|382
|2006.01.27 20:30
|modify
|95
|0.10
|116.39
|0.00
|117.21
|383
|2006.01.27 23:34
|t/p
|95
|0.10
|117.21
|0.00
|117.21
|-69.96
|10891.69
|384
|2006.01.27 23:34
|t/p
|96
|0.20
|117.21
|0.00
|117.21
|-122.86
|10768.83
|385
|2006.01.27 23:34
|t/p
|97
|0.40
|117.21
|0.00
|117.21
|-139.92
|10628.91
|386
|2006.01.27 23:34
|t/p
|98
|0.80
|117.21
|0.00
|117.21
|-184.28
|10444.63
|387
|2006.01.27 23:34
|t/p
|99
|1.60
|117.21
|0.00
|117.21
|-68.25
|10376.38
|388
|2006.01.27 23:34
|t/p
|100
|3.20
|117.21
|0.00
|117.21
|218.41
|10594.79
|389
|2006.01.27 23:34
|t/p
|101
|6.40
|117.21
|0.00
|117.21
|873.65
|11468.44
|390
|2006.01.30 01:30
|sell
|102
|0.10
|117.20
|0.00
|0.00
|391
|2006.01.30 01:30
|modify
|102
|0.10
|117.20
|0.00
|117.15
|392
|2006.01.30 01:37
|t/p
|102
|0.10
|117.15
|0.00
|117.15
|4.27
|11472.71
|393
|2006.01.30 12:00
|sell
|103
|0.10
|117.56
|0.00
|0.00
|394
|2006.01.30 12:00
|modify
|103
|0.10
|117.56
|0.00
|117.51
|395
|2006.01.30 12:30
|sell
|104
|0.20
|117.67
|0.00
|0.00
|396
|2006.01.30 12:30
|modify
|104
|0.20
|117.67
|0.00
|117.58
|397
|2006.01.30 12:30
|modify
|103
|0.10
|117.56
|0.00
|117.58
|398
|2006.01.30 15:06
|t/p
|103
|0.10
|117.58
|0.00
|117.58
|-1.70
|11471.01
|399
|2006.01.30 15:06
|t/p
|104
|0.20
|117.58
|0.00
|117.58
|15.31
|11486.32
|400
|2006.01.31 03:30
|sell
|105
|0.10
|117.69
|0.00
|0.00
|401
|2006.01.31 03:30
|modify
|105
|0.10
|117.69
|0.00
|117.64
|402
|2006.01.31 03:55
|t/p
|105
|0.10
|117.64
|0.00
|117.64
|4.25
|11490.57
|403
|2006.01.31 12:30
|buy
|106
|0.10
|117.23
|0.00
|0.00
|404
|2006.01.31 12:30
|modify
|106
|0.10
|117.23
|0.00
|117.28
|405
|2006.01.31 13:30
|buy
|107
|0.20
|117.14
|0.00
|0.00
|406
|2006.01.31 13:30
|modify
|107
|0.20
|117.14
|0.00
|117.22
|407
|2006.01.31 13:30
|modify
|106
|0.10
|117.23
|0.00
|117.22
|408
|2006.01.31 14:41
|t/p
|106
|0.10
|117.22
|0.00
|117.22
|-0.85
|11489.72
|409
|2006.01.31 14:41
|t/p
|107
|0.20
|117.22
|0.00
|117.22
|13.65
|11503.37
|410
|2006.01.31 15:00
|buy
|108
|0.10
|117.22
|0.00
|0.00
|411
|2006.01.31 15:00
|modify
|108
|0.10
|117.22
|0.00
|117.27
|412
|2006.01.31 15:04
|t/p
|108
|0.10
|117.27
|0.00
|117.27
|4.27
|11507.64
|413
|2006.01.31 21:00
|buy
|109
|0.10
|116.99
|0.00
|0.00
|414
|2006.01.31 21:00
|modify
|109
|0.10
|116.99
|0.00
|117.04
|415
|2006.01.31 21:16
|t/p
|109
|0.10
|117.04
|0.00
|117.04
|4.27
|11511.91
|416
|2006.02.01 13:30
|sell
|110
|0.10
|117.47
|0.00
|0.00
|417
|2006.02.01 13:30
|modify
|110
|0.10
|117.47
|0.00
|117.42
|418
|2006.02.01 14:30
|sell
|111
|0.20
|117.53
|0.00
|0.00
|419
|2006.02.01 14:30
|modify
|111
|0.20
|117.53
|0.00
|117.46
|420
|2006.02.01 14:30
|modify
|110
|0.10
|117.47
|0.00
|117.46
|421
|2006.02.01 15:01
|t/p
|110
|0.10
|117.46
|0.00
|117.46
|0.85
|11512.76
|422
|2006.02.01 15:01
|t/p
|111
|0.20
|117.46
|0.00
|117.46
|11.92
|11524.68
|423
|2006.02.01 17:00
|sell
|112
|0.10
|117.57
|0.00
|0.00
|424
|2006.02.01 17:00
|modify
|112
|0.10
|117.57
|0.00
|117.52
|425
|2006.02.01 17:09
|t/p
|112
|0.10
|117.52
|0.00
|117.52
|4.26
|11528.94
|426
|2006.02.01 22:00
|sell
|113
|0.10
|117.94
|0.00
|0.00
|427
|2006.02.01 22:00
|modify
|113
|0.10
|117.94
|0.00
|117.89
|428
|2006.02.01 23:00
|sell
|114
|0.20
|118.03
|0.00
|0.00
|429
|2006.02.01 23:00
|modify
|114
|0.20
|118.03
|0.00
|117.95
|430
|2006.02.01 23:00
|modify
|113
|0.10
|117.94
|0.00
|117.95
|431
|2006.02.01 23:30
|sell
|115
|0.40
|118.15
|0.00
|0.00
|432
|2006.02.01 23:30
|modify
|115
|0.40
|118.15
|0.00
|118.04
|433
|2006.02.01 23:30
|modify
|114
|0.20
|118.03
|0.00
|118.04
|434
|2006.02.01 23:30
|modify
|113
|0.10
|117.94
|0.00
|118.04
|435
|2006.02.01 23:55
|t/p
|113
|0.10
|118.04
|0.00
|118.04
|-8.47
|11520.47
|436
|2006.02.01 23:55
|t/p
|114
|0.20
|118.04
|0.00
|118.04
|-1.69
|11518.78
|437
|2006.02.01 23:55
|t/p
|115
|0.40
|118.04
|0.00
|118.04
|37.28
|11556.06
|438
|2006.02.02 00:00
|sell
|116
|0.10
|118.01
|0.00
|0.00
|439
|2006.02.02 00:00
|modify
|116
|0.10
|118.01
|0.00
|117.96
|440
|2006.02.02 00:30
|sell
|117
|0.20
|118.10
|0.00
|0.00
|441
|2006.02.02 00:30
|modify
|117
|0.20
|118.10
|0.00
|118.02
|442
|2006.02.02 00:30
|modify
|116
|0.10
|118.01
|0.00
|118.02
|443
|2006.02.02 01:34
|t/p
|116
|0.10
|118.02
|0.00
|118.02
|-0.85
|11555.21
|444
|2006.02.02 01:34
|t/p
|117
|0.20
|118.02
|0.00
|118.02
|13.56
|11568.77
|445
|2006.02.02 05:00
|sell
|118
|0.10
|118.23
|0.00
|0.00
|446
|2006.02.02 05:00
|modify
|118
|0.10
|118.23
|0.00
|118.18
|447
|2006.02.02 05:02
|t/p
|118
|0.10
|118.18
|0.00
|118.18
|4.23
|11573.00
|448
|2006.02.02 07:30
|sell
|119
|0.10
|118.29
|0.00
|0.00
|449
|2006.02.02 07:30
|modify
|119
|0.10
|118.29
|0.00
|118.24
|450
|2006.02.02 08:00
|sell
|120
|0.20
|118.46
|0.00
|0.00
|451
|2006.02.02 08:00
|modify
|120
|0.20
|118.46
|0.00
|118.35
|452
|2006.02.02 08:00
|modify
|119
|0.10
|118.29
|0.00
|118.35
|453
|2006.02.02 10:02
|t/p
|119
|0.10
|118.35
|0.00
|118.35
|-5.07
|11567.93
|454
|2006.02.02 10:02
|t/p
|120
|0.20
|118.35
|0.00
|118.35
|18.59
|11586.52
|455
|2006.02.02 12:00
|sell
|121
|0.10
|118.51
|0.00
|0.00
|456
|2006.02.02 12:00
|modify
|121
|0.10
|118.51
|0.00
|118.46
|457
|2006.02.02 12:07
|t/p
|121
|0.10
|118.46
|0.00
|118.46
|4.22
|11590.74
|458
|2006.02.02 19:30
|buy
|122
|0.10
|118.37
|0.00
|0.00
|459
|2006.02.02 19:30
|modify
|122
|0.10
|118.37
|0.00
|118.42
|460
|2006.02.02 19:52
|t/p
|122
|0.10
|118.42
|0.00
|118.42
|4.22
|11594.96
|461
|2006.02.03 05:30
|buy
|123
|0.10
|118.40
|0.00
|0.00
|462
|2006.02.03 05:30
|modify
|123
|0.10
|118.40
|0.00
|118.45
|463
|2006.02.03 06:25
|t/p
|123
|0.10
|118.45
|0.00
|118.45
|4.22
|11599.18
|464
|2006.02.03 14:30
|sell
|124
|0.10
|118.56
|0.00
|0.00
|465
|2006.02.03 14:30
|modify
|124
|0.10
|118.56
|0.00
|118.51
|466
|2006.02.03 15:30
|sell
|125
|0.20
|118.63
|0.00
|0.00
|467
|2006.02.03 15:30
|modify
|125
|0.20
|118.63
|0.00
|118.56
|468
|2006.02.03 15:30
|modify
|124
|0.10
|118.56
|0.00
|118.56
|469
|2006.02.03 15:31
|t/p
|124
|0.10
|118.56
|0.00
|118.56
|0.00
|11599.18
|470
|2006.02.03 15:31
|t/p
|125
|0.20
|118.56
|0.00
|118.56
|11.81
|11610.99
|471
|2006.02.03 18:30
|sell
|126
|0.10
|119.09
|0.00
|0.00
|472
|2006.02.03 18:30
|modify
|126
|0.10
|119.09
|0.00
|119.04
|473
|2006.02.03 18:34
|t/p
|126
|0.10
|119.04
|0.00
|119.04
|4.20
|11615.19
|474
|2006.02.06 06:30
|buy
|127
|0.10
|118.67
|0.00
|0.00
|475
|2006.02.06 06:30
|modify
|127
|0.10
|118.67
|0.00
|118.72
|476
|2006.02.06 07:00
|buy
|128
|0.20
|118.61
|0.00
|0.00
|477
|2006.02.06 07:00
|modify
|128
|0.20
|118.61
|0.00
|118.68
|478
|2006.02.06 07:00
|modify
|127
|0.10
|118.67
|0.00
|118.68
|479
|2006.02.06 08:13
|t/p
|127
|0.10
|118.68
|0.00
|118.68
|0.84
|11616.03
|480
|2006.02.06 08:13
|t/p
|128
|0.20
|118.68
|0.00
|118.68
|11.80
|11627.83
|481
|2006.02.06 08:30
|buy
|129
|0.10
|118.71
|0.00
|0.00
|482
|2006.02.06 08:30
|modify
|129
|0.10
|118.71
|0.00
|118.76
|483
|2006.02.06 09:30
|buy
|130
|0.20
|118.63
|0.00
|0.00
|484
|2006.02.06 09:30
|modify
|130
|0.20
|118.63
|0.00
|118.71
|485
|2006.02.06 09:30
|modify
|129
|0.10
|118.71
|0.00
|118.71
|486
|2006.02.06 09:59
|t/p
|129
|0.10
|118.71
|0.00
|118.71
|0.00
|11627.83
|487
|2006.02.06 09:59
|t/p
|130
|0.20
|118.71
|0.00
|118.71
|13.48
|11641.31
|488
|2006.02.06 15:00
|sell
|131
|0.10
|118.77
|0.00
|0.00
|489
|2006.02.06 15:00
|modify
|131
|0.10
|118.77
|0.00
|118.72
|490
|2006.02.06 15:06
|t/p
|131
|0.10
|118.72
|0.00
|118.72
|4.21
|11645.52
|491
|2006.02.06 18:00
|sell
|132
|0.10
|118.84
|0.00
|0.00
|492
|2006.02.06 18:00
|modify
|132
|0.10
|118.84
|0.00
|118.79
|493
|2006.02.06 18:30
|sell
|133
|0.20
|118.91
|0.00
|0.00
|494
|2006.02.06 18:30
|modify
|133
|0.20
|118.91
|0.00
|118.84
|495
|2006.02.06 18:30
|modify
|132
|0.10
|118.84
|0.00
|118.84
|496
|2006.02.06 19:30
|sell
|134
|0.40
|119.06
|0.00
|0.00
|497
|2006.02.06 19:30
|modify
|134
|0.40
|119.06
|0.00
|118.94
|498
|2006.02.06 19:30
|modify
|133
|0.20
|118.91
|0.00
|118.94
|499
|2006.02.06 19:30
|modify
|132
|0.10
|118.84
|0.00
|118.94
|500
|2006.02.06 20:04
|t/p
|132
|0.10
|118.94
|0.00
|118.94
|-8.41
|11637.11
|501
|2006.02.06 20:04
|t/p
|133
|0.20
|118.94
|0.00
|118.94
|-5.04
|11632.07
|502
|2006.02.06 20:04
|t/p
|134
|0.40
|118.94
|0.00
|118.94
|40.36
|11672.43
|503
|2006.02.06 21:30
|sell
|135
|0.10
|118.98
|0.00
|0.00
|504
|2006.02.06 21:30
|modify
|135
|0.10
|118.98
|0.00
|118.93
|505
|2006.02.06 23:30
|sell
|136
|0.20
|119.05
|0.00
|0.00
|506
|2006.02.06 23:30
|modify
|136
|0.20
|119.05
|0.00
|118.98
|507
|2006.02.06 23:30
|modify
|135
|0.10
|118.98
|0.00
|118.98
|508
|2006.02.07 03:30
|sell
|137
|0.40
|119.14
|0.00
|0.00
|509
|2006.02.07 03:30
|modify
|137
|0.40
|119.14
|0.00
|119.04
|510
|2006.02.07 03:30
|modify
|136
|0.20
|119.05
|0.00
|119.04
|511
|2006.02.07 03:30
|modify
|135
|0.10
|118.98
|0.00
|119.04
|512
|2006.02.07 04:36
|t/p
|135
|0.10
|119.04
|0.00
|119.04
|-6.50
|11665.92
|513
|2006.02.07 04:36
|t/p
|136
|0.20
|119.04
|0.00
|119.04
|-1.25
|11664.68
|514
|2006.02.07 04:36
|t/p
|137
|0.40
|119.04
|0.00
|119.04
|33.60
|11698.28
|515
|2006.02.07 06:00
|buy
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|0.00
|516
|2006.02.07 06:00
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|119.04
|517
|2006.02.07 09:00
|buy
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|0.00
|518
|2006.02.07 09:00
|modify
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|118.99
|519
|2006.02.07 09:00
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|118.99
|520
|2006.02.07 09:30
|buy
|140
|0.40
|118.79
|0.00
|0.00
|521
|2006.02.07 09:30
|modify
|140
|0.40
|118.79
|0.00
|118.90
|522
|2006.02.07 09:30
|modify
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|118.90
|523
|2006.02.07 09:30
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|118.90
|524
|2006.02.07 10:00
|buy
|141
|0.80
|118.47
|0.00
|0.00
|525
|2006.02.07 10:00
|modify
|141
|0.80
|118.47
|0.00
|118.70
|526
|2006.02.07 10:00
|modify
|140
|0.40
|118.79
|0.00
|118.70
|527
|2006.02.07 10:00
|modify
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|118.70
|528
|2006.02.07 10:00
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|118.70
|529
|2006.02.07 10:30
|buy
|142
|1.60
|118.36
|0.00
|0.00
|530
|2006.02.07 10:30
|modify
|142
|1.60
|118.36
|0.00
|118.55
|531
|2006.02.07 10:30
|modify
|141
|0.80
|118.47
|0.00
|118.55
|532
|2006.02.07 10:30
|modify
|140
|0.40
|118.79
|0.00
|118.55
|533
|2006.02.07 10:30
|modify
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|118.55
|534
|2006.02.07 10:30
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|118.55
|535
|2006.02.07 11:00
|buy
|143
|3.20
|118.28
|0.00
|0.00
|536
|2006.02.07 11:00
|modify
|143
|3.20
|118.28
|0.00
|118.44
|537
|2006.02.07 11:00
|modify
|142
|1.60
|118.36
|0.00
|118.44
|538
|2006.02.07 11:00
|modify
|141
|0.80
|118.47
|0.00
|118.44
|539
|2006.02.07 11:00
|modify
|140
|0.40
|118.79
|0.00
|118.44
|540
|2006.02.07 11:00
|modify
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|118.44
|541
|2006.02.07 11:00
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|118.44
|542
|2006.02.07 11:30
|buy
|144
|6.40
|118.03
|0.00
|0.00
|543
|2006.02.07 11:30
|modify
|144
|6.40
|118.03
|0.00
|118.26
|544
|2006.02.07 11:30
|modify
|143
|3.20
|118.28
|0.00
|118.26
|545
|2006.02.07 11:30
|modify
|142
|1.60
|118.36
|0.00
|118.26
|546
|2006.02.07 11:30
|modify
|141
|0.80
|118.47
|0.00
|118.26
|547
|2006.02.07 11:30
|modify
|140
|0.40
|118.79
|0.00
|118.26
|548
|2006.02.07 11:30
|modify
|139
|0.20
|118.91
|0.00
|118.26
|549
|2006.02.07 11:30
|modify
|138
|0.10
|118.99
|0.00
|118.26
|550
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|144
|6.40
|117.54
|0.00
|118.26
|-2586.11
|9112.17
|551
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|143
|3.20
|117.54
|0.00
|118.26
|-1973.67
|7138.50
|552
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|142
|1.60
|117.54
|0.00
|118.26
|-1095.74
|6042.76
|553
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|141
|0.80
|117.54
|0.00
|118.26
|-622.74
|5420.02
|554
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|140
|0.40
|117.54
|0.00
|118.26
|-420.27
|4999.75
|555
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|139
|0.20
|117.54
|0.00
|118.26
|-230.55
|4769.20
|556
|2006.02.08 01:12
|close at stop
|138
|0.10
|117.54
|0.00
|118.26
|-122.08
|4647.12