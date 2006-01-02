Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend 4

SymboleUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Periode15 Minutes (M15) 2006.01.02 01:00 - 2006.11.19 00:00 (2006.01.02 - 2006.11.19)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresMagicNumber=12413; LotExponent=2; slip=3; pLots=0.1; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=5; MaxTrades=55; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=false; UseRSIforAddTrade=false; BuyLevel=30; SellLevel=90; ShortLevel=70; CoverLevel=10; SlowPeriod=8; FastPeriod=5; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=40; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=0; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=true; TrailStart=30; TrailStop=30; MM=false; RiskPercent=0.1;
Bars en test195891Ticks modelés1674591Qualité du modelage90.00%
Dépot initial10000.00
Profit total net-5030.42Profit brut3676.77Perte brute-8707.19
Facteur de profit0.42Rémunération espérée-19.73
Chute absolue5030.42Chute maximal (%)7702.91 (60.78%)Relative drawdown60.78% (7702.91)
Total des Trades255Positions SHORT (vente) gagnées %129 (79.07%)Positions LONG (achat) gagnées %126 (72.22%)
Profits des Trades (% du total) 193 (75.69%)Pertes des Trades (% du total) 62 (24.31%)
Le plus largegains par Trade919.91pertes par Trade-3317.75
Average (moyenne)gains par Trade19.05pertes par Trade-140.44
Maximumgains consecutifs (profit en $)14 (74.18)pertes consecutives (perte en $)7 (-7702.91)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)1248.95 (4)Pertes consecutives (coups perdants)-7702.91 (7)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives2
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.01.02 01:29buy10.10117.960.000.00
22006.01.02 01:29modify10.10117.960.00118.01
32006.01.02 02:44buy20.20117.910.000.00
42006.01.02 02:44modify20.20117.910.00117.98
52006.01.02 02:44modify10.10117.960.00117.98
62006.01.02 03:15buy30.40117.760.000.00
72006.01.02 03:15modify30.40117.760.00117.88
82006.01.02 03:15modify20.20117.910.00117.88
92006.01.02 03:15modify10.10117.960.00117.88
102006.01.02 04:15buy40.80117.690.000.00
112006.01.02 04:15modify40.80117.690.00117.81
122006.01.02 04:15modify30.40117.760.00117.81
132006.01.02 04:15modify20.20117.910.00117.81
142006.01.02 04:15modify10.10117.960.00117.81
152006.01.02 05:00buy51.60117.630.000.00
162006.01.02 05:00modify51.60117.630.00117.74
172006.01.02 05:00modify40.80117.690.00117.74
182006.01.02 05:00modify30.40117.760.00117.74
192006.01.02 05:00modify20.20117.910.00117.74
202006.01.02 05:00modify10.10117.960.00117.74
212006.01.02 06:10t/p10.10117.740.00117.74-18.699981.31
222006.01.02 06:10t/p20.20117.740.00117.74-28.889952.43
232006.01.02 06:10t/p30.40117.740.00117.74-6.799945.64
242006.01.02 06:10t/p40.80117.740.00117.7433.979979.61
252006.01.02 06:10t/p51.60117.740.00117.74149.4810129.09
262006.01.02 11:45sell60.10117.830.000.00
272006.01.02 11:45modify60.10117.830.00117.78
282006.01.02 11:46t/p60.10117.780.00117.784.2410133.33
292006.01.02 13:30sell70.10117.860.000.00
302006.01.02 13:30modify70.10117.860.00117.81
312006.01.02 14:15sell80.20117.960.000.00
322006.01.02 14:15modify80.20117.960.00117.88
332006.01.02 14:15modify70.10117.860.00117.88
342006.01.02 16:22t/p70.10117.880.00117.88-1.7010131.63
352006.01.02 16:22t/p80.20117.880.00117.8813.5810145.21
362006.01.02 18:15buy90.10117.860.000.00
372006.01.02 18:15modify90.10117.860.00117.91
382006.01.02 20:15buy100.20117.800.000.00
392006.01.02 20:15modify100.20117.800.00117.87
402006.01.02 20:15modify90.10117.860.00117.87
412006.01.02 22:30t/p90.10117.870.00117.870.8510146.06
422006.01.02 22:30t/p100.20117.870.00117.8711.8710157.93
432006.01.02 23:45sell110.10117.930.000.00
442006.01.02 23:45modify110.10117.930.00117.88
452006.01.03 00:01t/p110.10117.880.00117.882.7810160.71
462006.01.03 02:15buy120.10117.850.000.00
472006.01.03 02:15modify120.10117.850.00117.90
482006.01.03 02:40t/p120.10117.900.00117.904.2410164.95
492006.01.03 07:45buy130.10117.290.000.00
502006.01.03 07:45modify130.10117.290.00117.34
512006.01.03 08:15buy140.20117.160.000.00
522006.01.03 08:15modify140.20117.160.00117.25
532006.01.03 08:15modify130.10117.290.00117.25
542006.01.03 08:34t/p130.10117.250.00117.25-3.4110161.54
552006.01.03 08:34t/p140.20117.250.00117.2515.3510176.89
562006.01.03 08:45buy150.10117.320.000.00
572006.01.03 08:45modify150.10117.320.00117.37
582006.01.03 08:59t/p150.10117.370.00117.374.2610181.15
592006.01.03 10:30buy160.10117.210.000.00
602006.01.03 10:30modify160.10117.210.00117.26
612006.01.03 10:45buy170.20117.130.000.00
622006.01.03 10:45modify170.20117.130.00117.21
632006.01.03 10:45modify160.10117.210.00117.21
642006.01.03 11:00buy180.40117.020.000.00
652006.01.03 11:00modify180.40117.020.00117.13
662006.01.03 11:00modify170.20117.130.00117.13
672006.01.03 11:00modify160.10117.210.00117.13
682006.01.03 11:12t/p160.10117.130.00117.13-6.8310174.32
692006.01.03 11:12t/p170.20117.130.00117.130.0010174.32
702006.01.03 11:12t/p180.40117.130.00117.1337.5710211.89
712006.01.03 11:15buy190.10117.130.000.00
722006.01.03 11:15modify190.10117.130.00117.18
732006.01.03 11:48t/p190.10117.180.00117.184.2710216.16
742006.01.03 14:00sell200.10117.250.000.00
752006.01.03 14:00modify200.10117.250.00117.20
762006.01.03 15:15sell210.20117.440.000.00
772006.01.03 15:15modify210.20117.440.00117.33
782006.01.03 15:15modify200.10117.250.00117.33
792006.01.03 15:30sell220.40117.560.000.00
802006.01.03 15:30modify220.40117.560.00117.43
812006.01.03 15:30modify210.20117.440.00117.43
822006.01.03 15:30modify200.10117.250.00117.43
832006.01.03 16:09t/p200.10117.430.00117.43-15.3310200.83
842006.01.03 16:09t/p210.20117.430.00117.431.7110202.54
852006.01.03 16:09t/p220.40117.430.00117.4344.2810246.82
862006.01.03 20:15buy230.10116.520.000.00
872006.01.03 20:15modify230.10116.520.00116.57
882006.01.03 20:45buy240.20116.460.000.00
892006.01.03 20:45modify240.20116.460.00116.53
902006.01.03 20:45modify230.10116.520.00116.53
912006.01.03 21:15buy250.40116.280.000.00
922006.01.03 21:15modify250.40116.280.00116.42
932006.01.03 21:15modify240.20116.460.00116.42
942006.01.03 21:15modify230.10116.520.00116.42
952006.01.03 21:45buy260.80116.150.000.00
962006.01.03 21:45modify260.80116.150.00116.30
972006.01.03 21:45modify250.40116.280.00116.30
982006.01.03 21:45modify240.20116.460.00116.30
992006.01.03 21:45modify230.10116.520.00116.30
1002006.01.03 22:00buy271.60116.090.000.00
1012006.01.03 22:00modify271.60116.090.00116.22
1022006.01.03 22:00modify260.80116.150.00116.22
1032006.01.03 22:00modify250.40116.280.00116.22
1042006.01.03 22:00modify240.20116.460.00116.22
1052006.01.03 22:00modify230.10116.520.00116.22
1062006.01.03 22:32t/p230.10116.220.00116.22-25.8110221.01
1072006.01.03 22:32t/p240.20116.220.00116.22-41.3010179.71
1082006.01.03 22:32t/p250.40116.220.00116.22-20.6510159.06
1092006.01.03 22:32t/p260.80116.220.00116.2248.1810207.24
1102006.01.03 22:32t/p271.60116.220.00116.22178.9510386.19
1112006.01.03 22:45buy280.10116.310.000.00
1122006.01.03 22:45modify280.10116.310.00116.36
1132006.01.03 23:00buy290.20116.250.000.00
1142006.01.03 23:00modify290.20116.250.00116.32
1152006.01.03 23:00modify280.10116.310.00116.32
1162006.01.03 23:30buy300.40116.170.000.00
1172006.01.03 23:30modify300.40116.170.00116.26
1182006.01.03 23:30modify290.20116.250.00116.26
1192006.01.03 23:30modify280.10116.310.00116.26
1202006.01.04 00:27t/p280.10116.260.00116.26-3.0210383.17
1212006.01.04 00:27t/p290.20116.260.00116.264.2810387.45
1222006.01.04 00:27t/p300.40116.260.00116.2636.0910423.54
1232006.01.04 02:15buy310.10116.040.000.00
1242006.01.04 02:15modify310.10116.040.00116.09
1252006.01.04 02:26t/p310.10116.090.00116.094.3110427.85
1262006.01.04 02:45buy320.10116.000.000.00
1272006.01.04 02:45modify320.10116.000.00116.05
1282006.01.04 02:58t/p320.10116.050.00116.054.3110432.16
1292006.01.04 06:30buy330.10115.810.000.00
1302006.01.04 06:30modify330.10115.810.00115.86
1312006.01.04 07:15buy340.20115.750.000.00
1322006.01.04 07:15modify340.20115.750.00115.82
1332006.01.04 07:15modify330.10115.810.00115.82
1342006.01.04 09:01t/p330.10115.820.00115.820.8710433.03
1352006.01.04 09:01t/p340.20115.820.00115.8212.0810445.11
1362006.01.04 09:45sell350.10115.930.000.00
1372006.01.04 09:45modify350.10115.930.00115.88
1382006.01.04 09:48t/p350.10115.880.00115.884.3110449.42
1392006.01.04 14:15sell360.10116.200.000.00
1402006.01.04 14:15modify360.10116.200.00116.15
1412006.01.04 14:28t/p360.10116.150.00116.154.3010453.72
1422006.01.04 15:00buy370.10116.060.000.00
1432006.01.04 15:00modify370.10116.060.00116.11
1442006.01.04 15:00t/p370.10116.110.00116.114.3110458.03
1452006.01.04 17:45sell380.10116.310.000.00
1462006.01.04 17:45modify380.10116.310.00116.26
1472006.01.04 17:54t/p380.10116.260.00116.264.3010462.33
1482006.01.04 19:00sell390.10116.320.000.00
1492006.01.04 19:00modify390.10116.320.00116.27
1502006.01.04 19:03t/p390.10116.270.00116.274.3010466.63
1512006.01.04 20:00buy400.10116.050.000.00
1522006.01.04 20:00modify400.10116.050.00116.10
1532006.01.04 20:15buy410.20115.990.000.00
1542006.01.04 20:15modify410.20115.990.00116.06
1552006.01.04 20:15modify400.10116.050.00116.06
1562006.01.04 20:28t/p400.10116.060.00116.060.8610467.49
1572006.01.04 20:28t/p410.20116.060.00116.0612.0610479.55
1582006.01.04 20:30buy420.10116.120.000.00
1592006.01.04 20:30modify420.10116.120.00116.17
1602006.01.04 20:45buy430.20115.990.000.00
1612006.01.04 20:45modify430.20115.990.00116.08
1622006.01.04 20:45modify420.10116.120.00116.08
1632006.01.04 21:03t/p420.10116.080.00116.08-3.4510476.10
1642006.01.04 21:03t/p430.20116.080.00116.0815.5110491.61
1652006.01.05 02:15sell440.10116.200.000.00
1662006.01.05 02:15modify440.10116.200.00116.15
1672006.01.05 02:30sell450.20116.260.000.00
1682006.01.05 02:30modify450.20116.260.00116.19
1692006.01.05 02:30modify440.10116.200.00116.19
1702006.01.05 02:55t/p440.10116.190.00116.190.8610492.47
1712006.01.05 02:55t/p450.20116.190.00116.1912.0510504.52
1722006.01.05 03:45sell460.10116.250.000.00
1732006.01.05 03:45modify460.10116.250.00116.20
1742006.01.05 03:50t/p460.10116.200.00116.204.3010508.82
1752006.01.05 11:00buy470.10115.920.000.00
1762006.01.05 11:00modify470.10115.920.00115.97
1772006.01.05 11:06t/p470.10115.970.00115.974.3110513.13
1782006.01.05 14:00sell480.10116.290.000.00
1792006.01.05 14:00modify480.10116.290.00116.24
1802006.01.05 14:08t/p480.10116.240.00116.244.3010517.43
1812006.01.05 15:00sell490.10116.240.000.00
1822006.01.05 15:00modify490.10116.240.00116.19
1832006.01.05 15:01t/p490.10116.190.00116.194.3010521.73
1842006.01.05 18:30buy500.10116.030.000.00
1852006.01.05 18:30modify500.10116.030.00116.08
1862006.01.05 18:38t/p500.10116.080.00116.084.3110526.04
1872006.01.06 01:15sell510.10116.070.000.00
1882006.01.06 01:15modify510.10116.070.00116.02
1892006.01.06 01:43t/p510.10116.020.00116.024.3110530.35
1902006.01.06 04:15sell520.10116.110.000.00
1912006.01.06 04:15modify520.10116.110.00116.06
1922006.01.06 05:00sell530.20116.170.000.00
1932006.01.06 05:00modify530.20116.170.00116.10
1942006.01.06 05:00modify520.10116.110.00116.10
1952006.01.06 06:12t/p520.10116.100.00116.100.8710531.22
1962006.01.06 06:12t/p530.20116.100.00116.1012.0610543.28
1972006.01.06 13:30sell540.10116.180.000.00
1982006.01.06 13:30modify540.10116.180.00116.13
1992006.01.06 14:06t/p540.10116.130.00116.134.3110547.59
2002006.01.06 15:30buy550.10116.020.000.00
2012006.01.06 15:30modify550.10116.020.00116.07
2022006.01.06 15:45buy560.20115.780.000.00
2032006.01.06 15:45modify560.20115.780.00115.91
2042006.01.06 15:45modify550.10116.020.00115.91
2052006.01.06 16:00buy570.40114.930.000.00
2062006.01.06 16:00modify570.40114.930.00115.38
2072006.01.06 16:00modify560.20115.780.00115.38
2082006.01.06 16:00modify550.10116.020.00115.38
2092006.01.06 16:15buy580.80114.680.000.00
2102006.01.06 16:15modify580.80114.680.00115.03
2112006.01.06 16:15modify570.40114.930.00115.03
2122006.01.06 16:15modify560.20115.780.00115.03
2132006.01.06 16:15modify550.10116.020.00115.03
2142006.01.06 17:15buy591.60114.580.000.00
2152006.01.06 17:15modify591.60114.580.00114.82
2162006.01.06 17:15modify580.80114.680.00114.82
2172006.01.06 17:15modify570.40114.930.00114.82
2182006.01.06 17:15modify560.20115.780.00114.82
2192006.01.06 17:15modify550.10116.020.00114.82
2202006.01.06 19:00buy603.20114.460.000.00
2212006.01.06 19:00modify603.20114.460.00114.66
2222006.01.06 19:00modify591.60114.580.00114.66
2232006.01.06 19:00modify580.80114.680.00114.66
2242006.01.06 19:00modify570.40114.930.00114.66
2252006.01.06 19:00modify560.20115.780.00114.66
2262006.01.06 19:00modify550.10116.020.00114.66
2272006.01.06 19:45buy616.40114.410.000.00
2282006.01.06 19:45modify616.40114.410.00114.56
2292006.01.06 19:45modify603.20114.460.00114.56
2302006.01.06 19:45modify591.60114.580.00114.56
2312006.01.06 19:45modify580.80114.680.00114.56
2322006.01.06 19:45modify570.40114.930.00114.56
2332006.01.06 19:45modify560.20115.780.00114.56
2342006.01.06 19:45modify550.10116.020.00114.56
2352006.01.09 01:00t/p550.10114.560.00114.56-126.1610421.43
2362006.01.09 01:00t/p560.20114.560.00114.56-210.4310211.00
2372006.01.09 01:00t/p570.40114.560.00114.56-124.0710086.93
2382006.01.09 01:00t/p580.80114.560.00114.56-73.5610013.37
2392006.01.09 01:00t/p591.60114.560.00114.56-7.4510005.92
2402006.01.09 01:00t/p603.20114.560.00114.56320.2910326.21
2412006.01.09 01:00t/p616.40114.560.00114.56919.9111246.12
2422006.01.09 02:00sell620.10114.530.000.00
2432006.01.09 02:00modify620.10114.530.00114.48
2442006.01.09 02:05t/p620.10114.480.00114.484.3711250.49
2452006.01.09 05:30buy630.10114.010.000.00
2462006.01.09 05:30modify630.10114.010.00114.06
2472006.01.09 05:47t/p630.10114.060.00114.064.3811254.87
2482006.01.09 08:00buy640.10113.980.000.00
2492006.01.09 08:00modify640.10113.980.00114.03
2502006.01.09 08:15buy650.20113.870.000.00
2512006.01.09 08:15modify650.20113.870.00113.96
2522006.01.09 08:15modify640.10113.980.00113.96
2532006.01.09 08:39t/p640.10113.960.00113.96-1.7611253.11
2542006.01.09 08:39t/p650.20113.960.00113.9615.8011268.91
2552006.01.09 09:30sell660.10114.090.000.00
2562006.01.09 09:30modify660.10114.090.00114.04
2572006.01.09 10:00sell670.20114.190.000.00
2582006.01.09 10:00modify670.20114.190.00114.11
2592006.01.09 10:00modify660.10114.090.00114.11
2602006.01.09 10:15sell680.40114.250.000.00
2612006.01.09 10:15modify680.40114.250.00114.16
2622006.01.09 10:15modify670.20114.190.00114.16
2632006.01.09 10:15modify660.10114.090.00114.16
2642006.01.09 10:42t/p660.10114.160.00114.16-6.1311262.78
2652006.01.09 10:42t/p670.20114.160.00114.165.2611268.04
2662006.01.09 10:42t/p680.40114.160.00114.1631.5311299.57
2672006.01.09 19:45sell690.10114.430.000.00
2682006.01.09 19:45modify690.10114.430.00114.38
2692006.01.09 20:45sell700.20114.490.000.00
2702006.01.09 20:45modify700.20114.490.00114.42
2712006.01.09 20:45modify690.10114.430.00114.42
2722006.01.09 22:04t/p690.10114.420.00114.420.8711300.44
2732006.01.09 22:04t/p700.20114.420.00114.4212.2411312.68
2742006.01.09 23:30buy710.10114.370.000.00
2752006.01.09 23:30modify710.10114.370.00114.42
2762006.01.09 23:51t/p710.10114.420.00114.424.3711317.05
2772006.01.10 02:45sell720.10114.610.000.00
2782006.01.10 02:45modify720.10114.610.00114.56
2792006.01.10 03:01t/p720.10114.560.00114.564.3611321.41
2802006.01.10 11:30buy730.10114.340.000.00
2812006.01.10 11:30modify730.10114.340.00114.39
2822006.01.10 11:44t/p730.10114.390.00114.394.3711325.78
2832006.01.10 13:15buy740.10114.270.000.00
2842006.01.10 13:15modify740.10114.270.00114.32
2852006.01.10 13:26t/p740.10114.320.00114.324.3711330.15
2862006.01.10 16:30sell750.10114.490.000.00
2872006.01.10 16:30modify750.10114.490.00114.44
2882006.01.10 16:56t/p750.10114.440.00114.444.3711334.52
2892006.01.10 19:30sell760.10114.590.000.00
2902006.01.10 19:30modify760.10114.590.00114.54
2912006.01.10 20:37t/p760.10114.540.00114.544.3711338.89
2922006.01.11 00:00buy770.10114.380.000.00
2932006.01.11 00:00modify770.10114.380.00114.43
2942006.01.11 00:02t/p770.10114.430.00114.434.3711343.26
2952006.01.11 03:00sell780.10114.480.000.00
2962006.01.11 03:00modify780.10114.480.00114.43
2972006.01.11 03:15sell790.20114.690.000.00
2982006.01.11 03:15modify790.20114.690.00114.57
2992006.01.11 03:15modify780.10114.480.00114.57
3002006.01.11 04:29t/p780.10114.570.00114.57-7.8611335.40
3012006.01.11 04:29t/p790.20114.570.00114.5720.9511356.35
3022006.01.11 09:00sell800.10114.770.000.00
3032006.01.11 09:00modify800.10114.770.00114.72
3042006.01.11 09:11t/p800.10114.720.00114.724.3611360.71
3052006.01.11 15:00buy810.10114.370.000.00
3062006.01.11 15:00modify810.10114.370.00114.42
3072006.01.11 15:16t/p810.10114.420.00114.424.3711365.08
3082006.01.11 17:15buy820.10114.210.000.00
3092006.01.11 17:15modify820.10114.210.00114.26
3102006.01.11 17:18t/p820.10114.260.00114.264.3811369.46
3112006.01.11 19:15buy830.10114.120.000.00
3122006.01.11 19:15modify830.10114.120.00114.17
3132006.01.11 19:45buy840.20114.050.000.00
3142006.01.11 19:45modify840.20114.050.00114.12
3152006.01.11 19:45modify830.10114.120.00114.12
3162006.01.11 19:53t/p830.10114.120.00114.120.0011369.46
3172006.01.11 19:53t/p840.20114.120.00114.1212.2711381.73
3182006.01.12 01:00sell850.10114.190.000.00
3192006.01.12 01:00modify850.10114.190.00114.14
3202006.01.12 02:00sell860.20114.310.000.00
3212006.01.12 02:00modify860.20114.310.00114.22
3222006.01.12 02:00modify850.10114.190.00114.22
3232006.01.12 02:51t/p850.10114.220.00114.22-2.6311379.10
3242006.01.12 02:51t/p860.20114.220.00114.2215.7611394.86
3252006.01.12 03:00sell870.10114.270.000.00
3262006.01.12 03:00modify870.10114.270.00114.22
3272006.01.12 03:06t/p870.10114.220.00114.224.3711399.23
3282006.01.12 05:30buy880.10114.140.000.00
3292006.01.12 05:30modify880.10114.140.00114.19
3302006.01.12 07:09t/p880.10114.190.00114.194.3711403.60
3312006.01.12 09:15buy890.10113.980.000.00
3322006.01.12 09:15modify890.10113.980.00114.03
3332006.01.12 09:45buy900.20113.920.000.00
3342006.01.12 09:45modify900.20113.920.00113.99
3352006.01.12 09:45modify890.10113.980.00113.99
3362006.01.12 09:58t/p890.10113.990.00113.990.8811404.48
3372006.01.12 09:58t/p900.20113.990.00113.9912.2811416.76
3382006.01.12 11:30buy910.10113.850.000.00
3392006.01.12 11:30modify910.10113.850.00113.90
3402006.01.12 11:38t/p910.10113.900.00113.904.3911421.15
3412006.01.12 14:15buy920.10113.760.000.00
3422006.01.12 14:15modify920.10113.760.00113.81
3432006.01.12 15:01t/p920.10113.810.00113.814.3911425.54
3442006.01.12 16:00buy930.10113.710.000.00
3452006.01.12 16:00modify930.10113.710.00113.76
3462006.01.12 16:00t/p930.10113.760.00113.764.3911429.93
3472006.01.12 17:00sell940.10114.030.000.00
3482006.01.12 17:00modify940.10114.030.00113.98
3492006.01.12 17:15sell950.20114.300.000.00
3502006.01.12 17:15modify950.20114.300.00114.16
3512006.01.12 17:15modify940.10114.030.00114.16
3522006.01.12 17:50t/p940.10114.160.00114.16-11.3911418.54
3532006.01.12 17:50t/p950.20114.160.00114.1624.5411443.08
3542006.01.12 19:15sell960.10114.230.000.00
3552006.01.12 19:15modify960.10114.230.00114.18
3562006.01.12 22:00t/p960.10114.180.00114.184.3811447.46
3572006.01.13 02:30sell970.10114.570.000.00
3582006.01.13 02:30modify970.10114.570.00114.52
3592006.01.13 02:45sell980.20114.640.000.00
3602006.01.13 02:45modify980.20114.640.00114.57
3612006.01.13 02:45modify970.10114.570.00114.57
3622006.01.13 03:17t/p970.10114.570.00114.570.0011447.46
3632006.01.13 03:17t/p980.20114.570.00114.5712.2211459.68
3642006.01.13 08:15sell990.10114.650.000.00
3652006.01.13 08:15modify990.10114.650.00114.60
3662006.01.13 08:20t/p990.10114.600.00114.604.3611464.04
3672006.01.13 09:30buy1000.10114.520.000.00
3682006.01.13 09:30modify1000.10114.520.00114.57
3692006.01.13 09:42t/p1000.10114.570.00114.574.3611468.40
3702006.01.13 11:30buy1010.10114.500.000.00
3712006.01.13 11:30modify1010.10114.500.00114.55
3722006.01.13 11:45buy1020.20114.410.000.00
3732006.01.13 11:45modify1020.20114.410.00114.49
3742006.01.13 11:45modify1010.10114.500.00114.49
3752006.01.13 12:00t/p1010.10114.490.00114.49-0.8711467.53
3762006.01.13 12:00t/p1020.20114.490.00114.4913.9811481.51
3772006.01.13 15:30sell1030.10114.570.000.00
3782006.01.13 15:30modify1030.10114.570.00114.52
3792006.01.13 15:32t/p1030.10114.520.00114.524.3711485.88
3802006.01.13 18:15buy1040.10114.480.000.00
3812006.01.13 18:15modify1040.10114.480.00114.53
3822006.01.13 18:19t/p1040.10114.530.00114.534.3711490.25
3832006.01.13 20:45buy1050.10114.270.000.00
3842006.01.13 20:45modify1050.10114.270.00114.32
3852006.01.13 21:33t/p1050.10114.320.00114.324.3711494.62
3862006.01.16 03:00buy1060.10113.980.000.00
3872006.01.16 03:00modify1060.10113.980.00114.03
3882006.01.16 03:30t/p1060.10114.030.00114.034.3811499.00
3892006.01.16 08:00sell1070.10114.380.000.00
3902006.01.16 08:00modify1070.10114.380.00114.33
3912006.01.16 09:47t/p1070.10114.330.00114.334.3711503.37
3922006.01.16 14:30sell1080.10114.690.000.00
3932006.01.16 14:30modify1080.10114.690.00114.64
3942006.01.16 14:45sell1090.20114.780.000.00
3952006.01.16 14:45modify1090.20114.780.00114.70
3962006.01.16 14:45modify1080.10114.690.00114.70
3972006.01.16 15:15sell1100.40114.860.000.00
3982006.01.16 15:15modify1100.40114.860.00114.76
3992006.01.16 15:15modify1090.20114.780.00114.76
4002006.01.16 15:15modify1080.10114.690.00114.76
4012006.01.16 15:30sell1110.80114.920.000.00
4022006.01.16 15:30modify1110.80114.920.00114.82
4032006.01.16 15:30modify1100.40114.860.00114.82
4042006.01.16 15:30modify1090.20114.780.00114.82
4052006.01.16 15:30modify1080.10114.690.00114.82
4062006.01.16 17:15sell1121.60114.990.000.00
4072006.01.16 17:15modify1121.60114.990.00114.88
4082006.01.16 17:15modify1110.80114.920.00114.88
4092006.01.16 17:15modify1100.40114.860.00114.88
4102006.01.16 17:15modify1090.20114.780.00114.88
4112006.01.16 17:15modify1080.10114.690.00114.88
4122006.01.16 18:26t/p1080.10114.880.00114.88-16.5411486.83
4132006.01.16 18:26t/p1090.20114.880.00114.88-17.4111469.42
4142006.01.16 18:26t/p1100.40114.880.00114.88-6.9611462.46
4152006.01.16 18:26t/p1110.80114.880.00114.8827.8611490.32
4162006.01.16 18:26t/p1121.60114.880.00114.88153.2011643.52
4172006.01.17 01:45sell1130.10115.030.000.00
4182006.01.17 01:45modify1130.10115.030.00114.98
4192006.01.17 02:30sell1140.20115.120.000.00
4202006.01.17 02:30modify1140.20115.120.00115.04
4212006.01.17 02:30modify1130.10115.030.00115.04
4222006.01.17 03:00sell1150.40115.250.000.00
4232006.01.17 03:00modify1150.40115.250.00115.13
4242006.01.17 03:00modify1140.20115.120.00115.13
4252006.01.17 03:00modify1130.10115.030.00115.13
4262006.01.17 03:44t/p1130.10115.130.00115.13-8.6911634.83
4272006.01.17 03:44t/p1140.20115.130.00115.13-1.7411633.09
4282006.01.17 03:44t/p1150.40115.130.00115.1341.6911674.78
4292006.01.17 05:45buy1160.10114.950.000.00
4302006.01.17 05:45modify1160.10114.950.00115.00
4312006.01.17 06:16t/p1160.10115.000.00115.004.3511679.13
4322006.01.17 08:30sell1170.10115.030.000.00
4332006.01.17 08:30modify1170.10115.030.00114.98
4342006.01.17 08:30t/p1170.10114.980.00114.984.3511683.48
4352006.01.17 10:30buy1180.10114.850.000.00
4362006.01.17 10:30modify1180.10114.850.00114.90
4372006.01.17 11:00buy1190.20114.790.000.00
4382006.01.17 11:00modify1190.20114.790.00114.86
4392006.01.17 11:00modify1180.10114.850.00114.86
4402006.01.17 11:15t/p1180.10114.860.00114.860.8711684.35
4412006.01.17 11:15t/p1190.20114.860.00114.8612.1911696.54
4422006.01.17 12:30sell1200.10114.980.000.00
4432006.01.17 12:30modify1200.10114.980.00114.93
4442006.01.17 13:15sell1210.20115.140.000.00
4452006.01.17 13:15modify1210.20115.140.00115.04
4462006.01.17 13:15modify1200.10114.980.00115.04
4472006.01.17 13:30sell1220.40115.210.000.00
4482006.01.17 13:30modify1220.40115.210.00115.11
4492006.01.17 13:30modify1210.20115.140.00115.11
4502006.01.17 13:30modify1200.10114.980.00115.11
4512006.01.17 13:45sell1230.80115.390.000.00
4522006.01.17 13:45modify1230.80115.390.00115.23
4532006.01.17 13:45modify1220.40115.210.00115.23
4542006.01.17 13:45modify1210.20115.140.00115.23
4552006.01.17 13:45modify1200.10114.980.00115.23
4562006.01.17 14:34t/p1200.10115.230.00115.23-21.7011674.84
4572006.01.17 14:34t/p1210.20115.230.00115.23-15.6211659.22
4582006.01.17 14:34t/p1220.40115.230.00115.23-6.9411652.28
4592006.01.17 14:34t/p1230.80115.230.00115.23111.0811763.36
4602006.01.17 14:45sell1240.10115.190.000.00
4612006.01.17 14:45modify1240.10115.190.00115.14
4622006.01.17 15:15sell1250.20115.270.000.00
4632006.01.17 15:15modify1250.20115.270.00115.19
4642006.01.17 15:15modify1240.10115.190.00115.19
4652006.01.17 15:30sell1260.40115.380.000.00
4662006.01.17 15:30modify1260.40115.380.00115.27
4672006.01.17 15:30modify1250.20115.270.00115.27
4682006.01.17 15:30modify1240.10115.190.00115.27
4692006.01.17 15:38t/p1240.10115.270.00115.27-6.9411756.42
4702006.01.17 15:38t/p1250.20115.270.00115.270.0011756.42
4712006.01.17 15:38t/p1260.40115.270.00115.2738.1711794.59
4722006.01.17 16:45sell1270.10115.460.000.00
4732006.01.17 16:45modify1270.10115.460.00115.41
4742006.01.17 17:15sell1280.20115.630.000.00
4752006.01.17 17:15modify1280.20115.630.00115.52
4762006.01.17 17:15modify1270.10115.460.00115.52
4772006.01.17 18:00sell1290.40115.850.000.00
4782006.01.17 18:00modify1290.40115.850.00115.68
4792006.01.17 18:00modify1280.20115.630.00115.68
4802006.01.17 18:00modify1270.10115.460.00115.68
4812006.01.17 21:07t/p1270.10115.680.00115.68-19.0211775.57
4822006.01.17 21:07t/p1280.20115.680.00115.68-8.6511766.92
4832006.01.17 21:07t/p1290.40115.680.00115.6858.7911825.71
4842006.01.18 00:00buy1300.10115.500.000.00
4852006.01.18 00:00modify1300.10115.500.00115.55
4862006.01.18 00:12t/p1300.10115.550.00115.554.3211830.03
4872006.01.18 03:00sell1310.10115.690.000.00
4882006.01.18 03:00modify1310.10115.690.00115.64
4892006.01.18 03:30sell1320.20115.760.000.00
4902006.01.18 03:30modify1320.20115.760.00115.69
4912006.01.18 03:30modify1310.10115.690.00115.69
4922006.01.18 03:51t/p1310.10115.690.00115.690.0011830.03
4932006.01.18 03:51t/p1320.20115.690.00115.6912.1011842.13
4942006.01.18 04:00sell1330.10115.730.000.00
4952006.01.18 04:00modify1330.10115.730.00115.68
4962006.01.18 04:11t/p1330.10115.680.00115.684.3211846.45
4972006.01.18 12:15buy1340.10115.080.000.00
4982006.01.18 12:15modify1340.10115.080.00115.13
4992006.01.18 12:50t/p1340.10115.130.00115.134.3411850.79
5002006.01.18 16:00buy1350.10115.160.000.00
5012006.01.18 16:00modify1350.10115.160.00115.21
5022006.01.18 16:15buy1360.20115.080.000.00
5032006.01.18 16:15modify1360.20115.080.00115.16
5042006.01.18 16:15modify1350.10115.160.00115.16
5052006.01.18 16:30buy1370.40114.920.000.00
5062006.01.18 16:30modify1370.40114.920.00115.05
5072006.01.18 16:30modify1360.20115.080.00115.05
5082006.01.18 16:30modify1350.10115.160.00115.05
5092006.01.18 17:01t/p1350.10115.050.00115.05-9.5611841.23
5102006.01.18 17:01t/p1360.20115.050.00115.05-5.2211836.01
5112006.01.18 17:01t/p1370.40115.050.00115.0545.1911881.20
5122006.01.18 19:30sell1380.10115.330.000.00
5132006.01.18 19:30modify1380.10115.330.00115.28
5142006.01.18 19:45sell1390.20115.390.000.00
5152006.01.18 19:45modify1390.20115.390.00115.32
5162006.01.18 19:45modify1380.10115.330.00115.32
5172006.01.18 19:55t/p1380.10115.320.00115.320.8711882.07
5182006.01.18 19:55t/p1390.20115.320.00115.3212.1411894.21
5192006.01.18 20:00sell1400.10115.290.000.00
5202006.01.18 20:00modify1400.10115.290.00115.24
5212006.01.18 20:15sell1410.20115.360.000.00
5222006.01.18 20:15modify1410.20115.360.00115.29
5232006.01.18 20:15modify1400.10115.290.00115.29
5242006.01.18 21:43t/p1400.10115.290.00115.290.0011894.21
5252006.01.18 21:43t/p1410.20115.290.00115.2912.1411906.35
5262006.01.19 03:15sell1420.10115.300.000.00
5272006.01.19 03:15modify1420.10115.300.00115.25
5282006.01.19 03:41t/p1420.10115.250.00115.254.3411910.69
5292006.01.19 09:00buy1430.10115.180.000.00
5302006.01.19 09:00modify1430.10115.180.00115.23
5312006.01.19 09:18t/p1430.10115.230.00115.234.3411915.03
5322006.01.19 10:15sell1440.10115.270.000.00
5332006.01.19 10:15modify1440.10115.270.00115.22
5342006.01.19 10:45sell1450.20115.330.000.00
5352006.01.19 10:45modify1450.20115.330.00115.26
5362006.01.19 10:45modify1440.10115.270.00115.26
5372006.01.19 11:19t/p1440.10115.260.00115.260.8611915.89
5382006.01.19 11:19t/p1450.20115.260.00115.2612.1511928.04
5392006.01.19 16:00buy1460.10115.210.000.00
5402006.01.19 16:00modify1460.10115.210.00115.26
5412006.01.19 16:30buy1470.20115.160.000.00
5422006.01.19 16:30modify1470.20115.160.00115.23
5432006.01.19 16:30modify1460.10115.210.00115.23
5442006.01.19 17:30buy1480.40115.080.000.00
5452006.01.19 17:30modify1480.40115.080.00115.17
5462006.01.19 17:30modify1470.20115.160.00115.17
5472006.01.19 17:30modify1460.10115.210.00115.17
5482006.01.19 19:16t/p1460.10115.170.00115.17-3.4711924.57
5492006.01.19 19:16t/p1470.20115.170.00115.171.7411926.31
5502006.01.19 19:16t/p1480.40115.170.00115.1731.2611957.57
5512006.01.19 22:30sell1490.10115.450.000.00
5522006.01.19 22:30modify1490.10115.450.00115.40
5532006.01.19 23:50t/p1490.10115.400.00115.404.3311961.90
5542006.01.20 01:00sell1500.10115.510.000.00
5552006.01.20 01:00modify1500.10115.510.00115.46
5562006.01.20 01:25t/p1500.10115.460.00115.464.3311966.23
5572006.01.20 03:00sell1510.10115.530.000.00
5582006.01.20 03:00modify1510.10115.530.00115.48
5592006.01.20 03:15sell1520.20115.640.000.00
5602006.01.20 03:15modify1520.20115.640.00115.55
5612006.01.20 03:15modify1510.10115.530.00115.55
5622006.01.20 04:50t/p1510.10115.550.00115.55-1.7311964.50
5632006.01.20 04:50t/p1520.20115.550.00115.5515.5811980.08
5642006.01.20 07:15sell1530.10115.590.000.00
5652006.01.20 07:15modify1530.10115.590.00115.54
5662006.01.20 09:00sell1540.20115.650.000.00
5672006.01.20 09:00modify1540.20115.650.00115.58
5682006.01.20 09:00modify1530.10115.590.00115.58
5692006.01.20 09:30t/p1530.10115.580.00115.580.8611980.94
5702006.01.20 09:30t/p1540.20115.580.00115.5812.1111993.05
5712006.01.20 12:00buy1550.10115.370.000.00
5722006.01.20 12:00modify1550.10115.370.00115.42
5732006.01.20 12:30buy1560.20115.290.000.00
5742006.01.20 12:30modify1560.20115.290.00115.37
5752006.01.20 12:30modify1550.10115.370.00115.37
5762006.01.20 13:47t/p1550.10115.370.00115.370.0011993.05
5772006.01.20 13:47t/p1560.20115.370.00115.3713.8712006.92
5782006.01.20 17:00buy1570.10115.240.000.00
5792006.01.20 17:00modify1570.10115.240.00115.29
5802006.01.20 17:43t/p1570.10115.290.00115.294.3412011.26
5812006.01.20 19:15sell1580.10115.370.000.00
5822006.01.20 19:15modify1580.10115.370.00115.32
5832006.01.20 19:27t/p1580.10115.320.00115.324.3412015.60
5842006.01.23 01:45buy1590.10115.260.000.00
5852006.01.23 01:45modify1590.10115.260.00115.31
5862006.01.23 02:29t/p1590.10115.310.00115.314.3412019.94
5872006.01.23 06:30buy1600.10114.710.000.00
5882006.01.23 06:30modify1600.10114.710.00114.76
5892006.01.23 06:45buy1610.20114.640.000.00
5902006.01.23 06:45modify1610.20114.640.00114.71
5912006.01.23 06:45modify1600.10114.710.00114.71
5922006.01.23 06:51t/p1600.10114.710.00114.710.0012019.94
5932006.01.23 06:51t/p1610.20114.710.00114.7112.2012032.14
5942006.01.23 07:00buy1620.10114.690.000.00
5952006.01.23 07:00modify1620.10114.690.00114.74
5962006.01.23 07:03t/p1620.10114.740.00114.744.3612036.50
5972006.01.23 13:15buy1630.10114.390.000.00
5982006.01.23 13:15modify1630.10114.390.00114.44
5992006.01.23 13:45buy1640.20114.320.000.00
6002006.01.23 13:45modify1640.20114.320.00114.39
6012006.01.23 13:45modify1630.10114.390.00114.39
6022006.01.23 15:00buy1650.40114.230.000.00
6032006.01.23 15:00modify1650.40114.230.00114.33
6042006.01.23 15:00modify1640.20114.320.00114.33
6052006.01.23 15:00modify1630.10114.390.00114.33
6062006.01.23 15:03t/p1630.10114.330.00114.33-5.2412031.26
6072006.01.23 15:03t/p1640.20114.330.00114.331.7512033.01
6082006.01.23 15:03t/p1650.40114.330.00114.3334.9812067.99
6092006.01.23 15:15buy1660.10114.330.000.00
6102006.01.23 15:15modify1660.10114.330.00114.38
6112006.01.23 15:38t/p1660.10114.380.00114.384.3712072.36
6122006.01.23 19:45sell1670.10114.650.000.00
6132006.01.23 19:45modify1670.10114.650.00114.60
6142006.01.23 20:21t/p1670.10114.600.00114.604.3712076.73
6152006.01.23 22:00buy1680.10114.490.000.00
6162006.01.23 22:00modify1680.10114.490.00114.54
6172006.01.23 23:15buy1690.20114.420.000.00
6182006.01.23 23:15modify1690.20114.420.00114.49
6192006.01.23 23:15modify1680.10114.490.00114.49
6202006.01.24 00:01t/p1680.10114.490.00114.491.2812078.01
6212006.01.24 00:01t/p1690.20114.490.00114.4914.7812092.79
6222006.01.24 07:15sell1700.10114.750.000.00
6232006.01.24 07:15modify1700.10114.750.00114.70
6242006.01.24 07:24t/p1700.10114.700.00114.704.3612097.15
6252006.01.24 08:45buy1710.10114.630.000.00
6262006.01.24 08:45modify1710.10114.630.00114.68
6272006.01.24 09:04t/p1710.10114.680.00114.684.3612101.51
6282006.01.24 10:15buy1720.10114.590.000.00
6292006.01.24 10:15modify1720.10114.590.00114.64
6302006.01.24 10:19t/p1720.10114.640.00114.644.3612105.87
6312006.01.24 16:00buy1730.10114.570.000.00
6322006.01.24 16:00modify1730.10114.570.00114.62
6332006.01.24 16:15buy1740.20114.470.000.00
6342006.01.24 16:15modify1740.20114.470.00114.55
6352006.01.24 16:15modify1730.10114.570.00114.55
6362006.01.24 16:35t/p1730.10114.550.00114.55-1.7512104.12
6372006.01.24 16:35t/p1740.20114.550.00114.5513.9712118.09
6382006.01.25 03:00sell1750.10115.050.000.00
6392006.01.25 03:00modify1750.10115.050.00115.00
6402006.01.25 03:05t/p1750.10115.000.00115.004.3512122.44
6412006.01.25 06:15sell1760.10115.140.000.00
6422006.01.25 06:15modify1760.10115.140.00115.09
6432006.01.25 07:25t/p1760.10115.090.00115.094.3412126.78
6442006.01.25 09:00buy1770.10114.990.000.00
6452006.01.25 09:00modify1770.10114.990.00115.04
6462006.01.25 09:08t/p1770.10115.040.00115.044.3512131.13
6472006.01.25 12:15buy1780.10114.860.000.00
6482006.01.25 12:15modify1780.10114.860.00114.91
6492006.01.25 12:54t/p1780.10114.910.00114.914.3512135.48
6502006.01.25 19:15sell1790.10115.690.000.00
6512006.01.25 19:15modify1790.10115.690.00115.64
6522006.01.25 19:22t/p1790.10115.640.00115.644.3212139.80
6532006.01.25 23:00sell1800.10115.720.000.00
6542006.01.25 23:00modify1800.10115.720.00115.67
6552006.01.25 23:45sell1810.20115.790.000.00
6562006.01.25 23:45modify1810.20115.790.00115.72
6572006.01.25 23:45modify1800.10115.720.00115.72
6582006.01.26 00:15sell1820.40115.870.000.00
6592006.01.26 00:15modify1820.40115.870.00115.78
6602006.01.26 00:15modify1810.20115.790.00115.78
6612006.01.26 00:15modify1800.10115.720.00115.78
6622006.01.26 01:10t/p1800.10115.780.00115.78-9.5712130.23
6632006.01.26 01:10t/p1810.20115.780.00115.78-7.0512123.18
6642006.01.26 01:10t/p1820.40115.780.00115.7831.0912154.27
6652006.01.26 03:15buy1830.10115.680.000.00
6662006.01.26 03:15modify1830.10115.680.00115.73
6672006.01.26 03:30buy1840.20115.590.000.00
6682006.01.26 03:30modify1840.20115.590.00115.67
6692006.01.26 03:30modify1830.10115.680.00115.67
6702006.01.26 06:04t/p1830.10115.670.00115.67-0.8612153.41
6712006.01.26 06:04t/p1840.20115.670.00115.6713.8312167.24
6722006.01.26 09:30sell1850.10115.680.000.00
6732006.01.26 09:30modify1850.10115.680.00115.63
6742006.01.26 09:52t/p1850.10115.630.00115.634.3312171.57
6752006.01.26 12:15sell1860.10115.780.000.00
6762006.01.26 12:15modify1860.10115.780.00115.73
6772006.01.26 12:45sell1870.20115.880.000.00
6782006.01.26 12:45modify1870.20115.880.00115.80
6792006.01.26 12:45modify1860.10115.780.00115.80
6802006.01.26 13:45sell1880.40115.950.000.00
6812006.01.26 13:45modify1880.40115.950.00115.86
6822006.01.26 13:45modify1870.20115.880.00115.86
6832006.01.26 13:45modify1860.10115.780.00115.86
6842006.01.26 13:56t/p1860.10115.860.00115.86-6.9012164.67
6852006.01.26 13:56t/p1870.20115.860.00115.863.4512168.12
6862006.01.26 13:56t/p1880.40115.860.00115.8631.0712199.19
6872006.01.26 14:00sell1890.10115.800.000.00
6882006.01.26 14:00modify1890.10115.800.00115.75
6892006.01.26 14:15t/p1890.10115.750.00115.754.3212203.51
6902006.01.26 21:45sell1900.10116.380.000.00
6912006.01.26 21:45modify1900.10116.380.00116.33
6922006.01.27 00:00sell1910.20116.460.000.00
6932006.01.27 00:00modify1910.20116.460.00116.38
6942006.01.27 00:00modify1900.10116.380.00116.38
6952006.01.27 00:30sell1920.40116.530.000.00
6962006.01.27 00:30modify1920.40116.530.00116.44
6972006.01.27 00:30modify1910.20116.460.00116.44
6982006.01.27 00:30modify1900.10116.380.00116.44
6992006.01.27 01:04t/p1900.10116.440.00116.44-6.6112196.90
7002006.01.27 01:04t/p1910.20116.440.00116.443.4412200.34
7012006.01.27 01:04t/p1920.40116.440.00116.4430.9212231.26
7022006.01.27 03:00buy1930.10116.320.000.00
7032006.01.27 03:00modify1930.10116.320.00116.37
7042006.01.27 04:15buy1940.20116.260.000.00
7052006.01.27 04:15modify1940.20116.260.00116.33
7062006.01.27 04:15modify1930.10116.320.00116.33
7072006.01.27 06:30buy1950.40116.200.000.00
7082006.01.27 06:30modify1950.40116.200.00116.28
7092006.01.27 06:30modify1940.20116.260.00116.28
7102006.01.27 06:30modify1930.10116.320.00116.28
7112006.01.27 06:50t/p1930.10116.280.00116.28-3.4412227.82
7122006.01.27 06:50t/p1940.20116.280.00116.283.4412231.26
7132006.01.27 06:50t/p1950.40116.280.00116.2827.5212258.78
7142006.01.27 08:30sell1960.10116.390.000.00
7152006.01.27 08:30modify1960.10116.390.00116.34
7162006.01.27 09:00sell1970.20116.450.000.00
7172006.01.27 09:00modify1970.20116.450.00116.38
7182006.01.27 09:00modify1960.10116.390.00116.38
7192006.01.27 09:15t/p1960.10116.380.00116.380.8612259.64
7202006.01.27 09:15t/p1970.20116.380.00116.3812.0312271.67
7212006.01.27 14:45sell1980.10116.730.000.00
7222006.01.27 14:45modify1980.10116.730.00116.68
7232006.01.27 15:00sell1990.20116.790.000.00
7242006.01.27 15:00modify1990.20116.790.00116.72
7252006.01.27 15:00modify1980.10116.730.00116.72
7262006.01.27 15:26t/p1980.10116.720.00116.720.8612272.53
7272006.01.27 15:26t/p1990.20116.720.00116.7211.9912284.52
7282006.01.27 16:15buy2000.10116.460.000.00
7292006.01.27 16:15modify2000.10116.460.00116.51
7302006.01.27 16:45buy2010.20116.410.000.00
7312006.01.27 16:45modify2010.20116.410.00116.48
7322006.01.27 16:45modify2000.10116.460.00116.48
7332006.01.27 16:52t/p2000.10116.480.00116.481.7212286.24
7342006.01.27 16:52t/p2010.20116.480.00116.4812.0212298.26
7352006.01.27 17:00buy2020.10116.520.000.00
7362006.01.27 17:00modify2020.10116.520.00116.57
7372006.01.27 17:03t/p2020.10116.570.00116.574.2912302.55
7382006.01.27 21:30sell2030.10117.250.000.00
7392006.01.27 21:30modify2030.10117.250.00117.20
7402006.01.27 22:00sell2040.20117.310.000.00
7412006.01.27 22:00modify2040.20117.310.00117.24
7422006.01.27 22:00modify2030.10117.250.00117.24
7432006.01.27 22:20t/p2030.10117.240.00117.240.8512303.40
7442006.01.27 22:20t/p2040.20117.240.00117.2411.9412315.34
7452006.01.30 01:15sell2050.10117.240.000.00
7462006.01.30 01:15modify2050.10117.240.00117.19
7472006.01.30 01:24t/p2050.10117.190.00117.194.2712319.61
7482006.01.30 02:45buy2060.10117.210.000.00
7492006.01.30 02:45modify2060.10117.210.00117.26
7502006.01.30 03:00buy2070.20117.110.000.00
7512006.01.30 03:00modify2070.20117.110.00117.19
7522006.01.30 03:00modify2060.10117.210.00117.19
7532006.01.30 03:16t/p2060.10117.190.00117.19-1.7112317.90
7542006.01.30 03:16t/p2070.20117.190.00117.1913.6512331.55
7552006.01.30 06:45sell2080.10117.360.000.00
7562006.01.30 06:45modify2080.10117.360.00117.31
7572006.01.30 08:12t/p2080.10117.310.00117.314.2712335.82
7582006.01.30 09:45sell2090.10117.400.000.00
7592006.01.30 09:45modify2090.10117.400.00117.35
7602006.01.30 09:48t/p2090.10117.350.00117.354.2612340.08
7612006.01.30 11:45sell2100.10117.660.000.00
7622006.01.30 11:45modify2100.10117.660.00117.61
7632006.01.30 11:57t/p2100.10117.610.00117.614.2512344.33
7642006.01.31 04:45buy2110.10117.620.000.00
7652006.01.31 04:45modify2110.10117.620.00117.67
7662006.01.31 06:51t/p2110.10117.670.00117.674.2512348.58
7672006.01.31 12:15buy2120.10117.170.000.00
7682006.01.31 12:15modify2120.10117.170.00117.22
7692006.01.31 12:21t/p2120.10117.220.00117.224.2712352.85
7702006.01.31 15:45sell2130.10117.300.000.00
7712006.01.31 15:45modify2130.10117.300.00117.25
7722006.01.31 16:04t/p2130.10117.250.00117.254.2612357.11
7732006.01.31 20:15buy2140.10116.890.000.00
7742006.01.31 20:15modify2140.10116.890.00116.94
7752006.01.31 20:41t/p2140.10116.940.00116.944.2812361.39
7762006.01.31 20:45buy2150.10117.040.000.00
7772006.01.31 20:45modify2150.10117.040.00117.09
7782006.01.31 21:00buy2160.20116.990.000.00
7792006.01.31 21:00modify2160.20116.990.00117.06
7802006.01.31 21:00modify2150.10117.040.00117.06
7812006.01.31 21:16t/p2150.10117.060.00117.061.7112363.10
7822006.01.31 21:16t/p2160.20117.060.00117.0611.9512375.05
7832006.01.31 22:00sell2170.10117.330.000.00
7842006.01.31 22:00modify2170.10117.330.00117.28
7852006.01.31 22:07t/p2170.10117.280.00117.284.2712379.32
7862006.02.01 04:30buy2180.10117.240.000.00
7872006.02.01 04:30modify2180.10117.240.00117.29
7882006.02.01 05:27t/p2180.10117.290.00117.294.2612383.58
7892006.02.01 13:15sell2190.10117.610.000.00
7902006.02.01 13:15modify2190.10117.610.00117.56
7912006.02.01 13:18t/p2190.10117.560.00117.564.2512387.83
7922006.02.01 16:30sell2200.10117.670.000.00
7932006.02.01 16:30modify2200.10117.670.00117.62
7942006.02.01 16:49t/p2200.10117.620.00117.624.2512392.08
7952006.02.01 20:45sell2210.10117.980.000.00
7962006.02.01 20:45modify2210.10117.980.00117.93
7972006.02.01 21:30sell2220.20118.070.000.00
7982006.02.01 21:30modify2220.20118.070.00117.99
7992006.02.01 21:30modify2210.10117.980.00117.99
8002006.02.01 21:39t/p2210.10117.990.00117.99-0.8512391.23
8012006.02.01 21:39t/p2220.20117.990.00117.9913.5612404.79
8022006.02.01 21:45sell2230.10117.990.000.00
8032006.02.01 21:45modify2230.10117.990.00117.94
8042006.02.01 21:46t/p2230.10117.940.00117.944.2412409.03
8052006.02.02 00:00sell2240.10118.010.000.00
8062006.02.02 00:00modify2240.10118.010.00117.96
8072006.02.02 00:30sell2250.20118.100.000.00
8082006.02.02 00:30modify2250.20118.100.00118.02
8092006.02.02 00:30modify2240.10118.010.00118.02
8102006.02.02 01:34t/p2240.10118.020.00118.02-0.8512408.18
8112006.02.02 01:34t/p2250.20118.020.00118.0213.5612421.74
8122006.02.02 05:00sell2260.10118.230.000.00
8132006.02.02 05:00modify2260.10118.230.00118.18
8142006.02.02 05:02t/p2260.10118.180.00118.184.2312425.97
8152006.02.02 06:30sell2270.10118.280.000.00
8162006.02.02 06:30modify2270.10118.280.00118.23
8172006.02.02 07:45sell2280.20118.390.000.00
8182006.02.02 07:45modify2280.20118.390.00118.30
8192006.02.02 07:45modify2270.10118.280.00118.30
8202006.02.02 08:00sell2290.40118.460.000.00
8212006.02.02 08:00modify2290.40118.460.00118.36
8222006.02.02 08:00modify2280.20118.390.00118.36
8232006.02.02 08:00modify2270.10118.280.00118.36
8242006.02.02 10:01t/p2270.10118.360.00118.36-6.7612419.21
8252006.02.02 10:01t/p2280.20118.360.00118.365.0712424.28
8262006.02.02 10:01t/p2290.40118.360.00118.3633.8012458.08
8272006.02.02 11:30sell2300.10118.520.000.00
8282006.02.02 11:30modify2300.10118.520.00118.47
8292006.02.02 12:06t/p2300.10118.470.00118.474.2212462.30
8302006.02.02 19:00buy2310.10118.290.000.00
8312006.02.02 19:00modify2310.10118.290.00118.34
8322006.02.02 19:04t/p2310.10118.340.00118.344.2212466.52
8332006.02.03 00:15sell2320.10118.530.000.00
8342006.02.03 00:15modify2320.10118.530.00118.48
8352006.02.03 02:25t/p2320.10118.480.00118.484.2212470.74
8362006.02.03 03:45buy2330.10118.490.000.00
8372006.02.03 03:45modify2330.10118.490.00118.54
8382006.02.03 04:15buy2340.20118.430.000.00
8392006.02.03 04:15modify2340.20118.430.00118.50
8402006.02.03 04:15modify2330.10118.490.00118.50
8412006.02.03 06:40t/p2330.10118.500.00118.500.8412471.58
8422006.02.03 06:40t/p2340.20118.500.00118.5011.8112483.39
8432006.02.03 10:15sell2350.10118.420.000.00
8442006.02.03 10:15modify2350.10118.420.00118.37
8452006.02.03 10:30sell2360.20118.530.000.00
8462006.02.03 10:30modify2360.20118.530.00118.44
8472006.02.03 10:30modify2350.10118.420.00118.44
8482006.02.03 13:30sell2370.40118.650.000.00
8492006.02.03 13:30modify2370.40118.650.00118.53
8502006.02.03 13:30modify2360.20118.530.00118.53
8512006.02.03 13:30modify2350.10118.420.00118.53
8522006.02.03 15:04t/p2350.10118.530.00118.53-9.2812474.11
8532006.02.03 15:04t/p2360.20118.530.00118.530.0012474.11
8542006.02.03 15:04t/p2370.40118.530.00118.5340.5012514.61
8552006.02.03 17:30sell2380.10119.070.000.00
8562006.02.03 17:30modify2380.10119.070.00119.02
8572006.02.03 17:45sell2390.20119.130.000.00
8582006.02.03 17:45modify2390.20119.130.00119.06
8592006.02.03 17:45modify2380.10119.070.00119.06
8602006.02.03 18:11t/p2380.10119.060.00119.060.8412515.45
8612006.02.03 18:11t/p2390.20119.060.00119.0611.7612527.21
8622006.02.03 23:45buy2400.10118.940.000.00
8632006.02.03 23:45modify2400.10118.940.00118.99
8642006.02.06 01:30buy2410.20118.820.000.00
8652006.02.06 01:30modify2410.20118.820.00118.91
8662006.02.06 01:30modify2400.10118.940.00118.91
8672006.02.06 02:15buy2420.40118.750.000.00
8682006.02.06 02:15modify2420.40118.750.00118.85
8692006.02.06 02:15modify2410.20118.820.00118.85
8702006.02.06 02:15modify2400.10118.940.00118.85
8712006.02.06 02:45buy2430.80118.690.000.00
8722006.02.06 02:45modify2430.80118.690.00118.79
8732006.02.06 02:45modify2420.40118.750.00118.79
8742006.02.06 02:45modify2410.20118.820.00118.79
8752006.02.06 02:45modify2400.10118.940.00118.79
8762006.02.06 05:30buy2441.60118.610.000.00
8772006.02.06 05:30modify2441.60118.610.00118.72
8782006.02.06 05:30modify2430.80118.690.00118.72
8792006.02.06 05:30modify2420.40118.750.00118.72
8802006.02.06 05:30modify2410.20118.820.00118.72
8812006.02.06 05:30modify2400.10118.940.00118.72
8822006.02.06 08:23t/p2400.10118.720.00118.72-17.2512509.96
8832006.02.06 08:23t/p2410.20118.720.00118.72-16.8512493.11
8842006.02.06 08:23t/p2420.40118.720.00118.72-10.1112483.00
8852006.02.06 08:23t/p2430.80118.720.00118.7220.2212503.22
8862006.02.06 08:23t/p2441.60118.720.00118.72148.2512651.47
8872006.02.06 14:30sell2450.10118.840.000.00
8882006.02.06 14:30modify2450.10118.840.00118.79
8892006.02.06 14:53t/p2450.10118.790.00118.794.2112655.68
8902006.02.06 19:45sell2460.10118.970.000.00
8912006.02.06 19:45modify2460.10118.970.00118.92
8922006.02.06 20:15sell2470.20119.060.000.00
8932006.02.06 20:15modify2470.20119.060.00118.98
8942006.02.06 20:15modify2460.10118.970.00118.98
8952006.02.06 21:41t/p2460.10118.980.00118.98-0.8412654.84
8962006.02.06 21:41t/p2470.20118.980.00118.9813.4512668.29
8972006.02.07 04:00sell2480.10119.120.000.00
8982006.02.07 04:00modify2480.10119.120.00119.07
8992006.02.07 04:35t/p2480.10119.070.00119.074.2012672.49
9002006.02.07 06:00buy2490.10118.990.000.00
9012006.02.07 06:00modify2490.10118.990.00119.04
9022006.02.07 08:45buy2500.20118.890.000.00
9032006.02.07 08:45modify2500.20118.890.00118.97
9042006.02.07 08:45modify2490.10118.990.00118.97
9052006.02.07 09:30buy2510.40118.790.000.00
9062006.02.07 09:30modify2510.40118.790.00118.90
9072006.02.07 09:30modify2500.20118.890.00118.90
9082006.02.07 09:30modify2490.10118.990.00118.90
9092006.02.07 09:45buy2520.80118.530.000.00
9102006.02.07 09:45modify2520.80118.530.00118.73
9112006.02.07 09:45modify2510.40118.790.00118.73
9122006.02.07 09:45modify2500.20118.890.00118.73
9132006.02.07 09:45modify2490.10118.990.00118.73
9142006.02.07 10:00buy2531.60118.470.000.00
9152006.02.07 10:00modify2531.60118.470.00118.62
9162006.02.07 10:00modify2520.80118.530.00118.62
9172006.02.07 10:00modify2510.40118.790.00118.62
9182006.02.07 10:00modify2500.20118.890.00118.62
9192006.02.07 10:00modify2490.10118.990.00118.62
9202006.02.07 10:15buy2543.20118.410.000.00
9212006.02.07 10:15modify2543.20118.410.00118.54
9222006.02.07 10:15modify2531.60118.470.00118.54
9232006.02.07 10:15modify2520.80118.530.00118.54
9242006.02.07 10:15modify2510.40118.790.00118.54
9252006.02.07 10:15modify2500.20118.890.00118.54
9262006.02.07 10:15modify2490.10118.990.00118.54
9272006.02.07 11:00buy2556.40118.280.000.00
9282006.02.07 11:00modify2556.40118.280.00118.43
9292006.02.07 11:00modify2543.20118.410.00118.43
9302006.02.07 11:00modify2531.60118.470.00118.43
9312006.02.07 11:00modify2520.80118.530.00118.43
9322006.02.07 11:00modify2510.40118.790.00118.43
9332006.02.07 11:00modify2500.20118.890.00118.43
9342006.02.07 11:00modify2490.10118.990.00118.43
9352006.02.07 11:33close at stop2556.40117.670.00118.43-3317.759354.74
9362006.02.07 11:33close at stop2543.20117.670.00118.43-2012.417342.33
9372006.02.07 11:33close at stop2531.60117.670.00118.43-1087.796254.54
9382006.02.07 11:33close at stop2520.80117.670.00118.43-584.695669.85
9392006.02.07 11:33close at stop2510.40117.670.00118.43-380.735289.12
9402006.02.07 11:33close at stop2500.20117.670.00118.43-207.365081.76
9412006.02.07 11:33close at stop2490.10117.670.00118.43-112.184969.58