|Symbole
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Periode
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 01:00 - 2006.11.19 00:00 (2006.01.02 - 2006.11.19)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|MagicNumber=12413; LotExponent=2; slip=3; pLots=0.1; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=5; MaxTrades=55; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=false; UseRSIforAddTrade=false; BuyLevel=30; SellLevel=90; ShortLevel=70; CoverLevel=10; SlowPeriod=8; FastPeriod=5; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=40; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=0; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=true; TrailStart=30; TrailStop=30; MM=false; RiskPercent=0.1;
|Bars en test
|195891
|Ticks modelés
|1674591
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|10000.00
|Profit total net
|-5030.42
|Profit brut
|3676.77
|Perte brute
|-8707.19
|Facteur de profit
|0.42
|Rémunération espérée
|-19.73
|Chute absolue
|5030.42
|Chute maximal (%)
|7702.91 (60.78%)
|Relative drawdown
|60.78% (7702.91)
|Total des Trades
|255
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|129 (79.07%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|126 (72.22%)
|Profits des Trades (% du total)
|193 (75.69%)
|Pertes des Trades (% du total)
|62 (24.31%)
|Le plus large
|gains par Trade
|919.91
|pertes par Trade
|-3317.75
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|19.05
|pertes par Trade
|-140.44
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|14 (74.18)
|pertes consecutives (perte en $)
|7 (-7702.91)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|1248.95 (4)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-7702.91 (7)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|5
|Pertes consecutives
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 01:29
|buy
|1
|0.10
|117.96
|0.00
|0.00
|2
|2006.01.02 01:29
|modify
|1
|0.10
|117.96
|0.00
|118.01
|3
|2006.01.02 02:44
|buy
|2
|0.20
|117.91
|0.00
|0.00
|4
|2006.01.02 02:44
|modify
|2
|0.20
|117.91
|0.00
|117.98
|5
|2006.01.02 02:44
|modify
|1
|0.10
|117.96
|0.00
|117.98
|6
|2006.01.02 03:15
|buy
|3
|0.40
|117.76
|0.00
|0.00
|7
|2006.01.02 03:15
|modify
|3
|0.40
|117.76
|0.00
|117.88
|8
|2006.01.02 03:15
|modify
|2
|0.20
|117.91
|0.00
|117.88
|9
|2006.01.02 03:15
|modify
|1
|0.10
|117.96
|0.00
|117.88
|10
|2006.01.02 04:15
|buy
|4
|0.80
|117.69
|0.00
|0.00
|11
|2006.01.02 04:15
|modify
|4
|0.80
|117.69
|0.00
|117.81
|12
|2006.01.02 04:15
|modify
|3
|0.40
|117.76
|0.00
|117.81
|13
|2006.01.02 04:15
|modify
|2
|0.20
|117.91
|0.00
|117.81
|14
|2006.01.02 04:15
|modify
|1
|0.10
|117.96
|0.00
|117.81
|15
|2006.01.02 05:00
|buy
|5
|1.60
|117.63
|0.00
|0.00
|16
|2006.01.02 05:00
|modify
|5
|1.60
|117.63
|0.00
|117.74
|17
|2006.01.02 05:00
|modify
|4
|0.80
|117.69
|0.00
|117.74
|18
|2006.01.02 05:00
|modify
|3
|0.40
|117.76
|0.00
|117.74
|19
|2006.01.02 05:00
|modify
|2
|0.20
|117.91
|0.00
|117.74
|20
|2006.01.02 05:00
|modify
|1
|0.10
|117.96
|0.00
|117.74
|21
|2006.01.02 06:10
|t/p
|1
|0.10
|117.74
|0.00
|117.74
|-18.69
|9981.31
|22
|2006.01.02 06:10
|t/p
|2
|0.20
|117.74
|0.00
|117.74
|-28.88
|9952.43
|23
|2006.01.02 06:10
|t/p
|3
|0.40
|117.74
|0.00
|117.74
|-6.79
|9945.64
|24
|2006.01.02 06:10
|t/p
|4
|0.80
|117.74
|0.00
|117.74
|33.97
|9979.61
|25
|2006.01.02 06:10
|t/p
|5
|1.60
|117.74
|0.00
|117.74
|149.48
|10129.09
|26
|2006.01.02 11:45
|sell
|6
|0.10
|117.83
|0.00
|0.00
|27
|2006.01.02 11:45
|modify
|6
|0.10
|117.83
|0.00
|117.78
|28
|2006.01.02 11:46
|t/p
|6
|0.10
|117.78
|0.00
|117.78
|4.24
|10133.33
|29
|2006.01.02 13:30
|sell
|7
|0.10
|117.86
|0.00
|0.00
|30
|2006.01.02 13:30
|modify
|7
|0.10
|117.86
|0.00
|117.81
|31
|2006.01.02 14:15
|sell
|8
|0.20
|117.96
|0.00
|0.00
|32
|2006.01.02 14:15
|modify
|8
|0.20
|117.96
|0.00
|117.88
|33
|2006.01.02 14:15
|modify
|7
|0.10
|117.86
|0.00
|117.88
|34
|2006.01.02 16:22
|t/p
|7
|0.10
|117.88
|0.00
|117.88
|-1.70
|10131.63
|35
|2006.01.02 16:22
|t/p
|8
|0.20
|117.88
|0.00
|117.88
|13.58
|10145.21
|36
|2006.01.02 18:15
|buy
|9
|0.10
|117.86
|0.00
|0.00
|37
|2006.01.02 18:15
|modify
|9
|0.10
|117.86
|0.00
|117.91
|38
|2006.01.02 20:15
|buy
|10
|0.20
|117.80
|0.00
|0.00
|39
|2006.01.02 20:15
|modify
|10
|0.20
|117.80
|0.00
|117.87
|40
|2006.01.02 20:15
|modify
|9
|0.10
|117.86
|0.00
|117.87
|41
|2006.01.02 22:30
|t/p
|9
|0.10
|117.87
|0.00
|117.87
|0.85
|10146.06
|42
|2006.01.02 22:30
|t/p
|10
|0.20
|117.87
|0.00
|117.87
|11.87
|10157.93
|43
|2006.01.02 23:45
|sell
|11
|0.10
|117.93
|0.00
|0.00
|44
|2006.01.02 23:45
|modify
|11
|0.10
|117.93
|0.00
|117.88
|45
|2006.01.03 00:01
|t/p
|11
|0.10
|117.88
|0.00
|117.88
|2.78
|10160.71
|46
|2006.01.03 02:15
|buy
|12
|0.10
|117.85
|0.00
|0.00
|47
|2006.01.03 02:15
|modify
|12
|0.10
|117.85
|0.00
|117.90
|48
|2006.01.03 02:40
|t/p
|12
|0.10
|117.90
|0.00
|117.90
|4.24
|10164.95
|49
|2006.01.03 07:45
|buy
|13
|0.10
|117.29
|0.00
|0.00
|50
|2006.01.03 07:45
|modify
|13
|0.10
|117.29
|0.00
|117.34
|51
|2006.01.03 08:15
|buy
|14
|0.20
|117.16
|0.00
|0.00
|52
|2006.01.03 08:15
|modify
|14
|0.20
|117.16
|0.00
|117.25
|53
|2006.01.03 08:15
|modify
|13
|0.10
|117.29
|0.00
|117.25
|54
|2006.01.03 08:34
|t/p
|13
|0.10
|117.25
|0.00
|117.25
|-3.41
|10161.54
|55
|2006.01.03 08:34
|t/p
|14
|0.20
|117.25
|0.00
|117.25
|15.35
|10176.89
|56
|2006.01.03 08:45
|buy
|15
|0.10
|117.32
|0.00
|0.00
|57
|2006.01.03 08:45
|modify
|15
|0.10
|117.32
|0.00
|117.37
|58
|2006.01.03 08:59
|t/p
|15
|0.10
|117.37
|0.00
|117.37
|4.26
|10181.15
|59
|2006.01.03 10:30
|buy
|16
|0.10
|117.21
|0.00
|0.00
|60
|2006.01.03 10:30
|modify
|16
|0.10
|117.21
|0.00
|117.26
|61
|2006.01.03 10:45
|buy
|17
|0.20
|117.13
|0.00
|0.00
|62
|2006.01.03 10:45
|modify
|17
|0.20
|117.13
|0.00
|117.21
|63
|2006.01.03 10:45
|modify
|16
|0.10
|117.21
|0.00
|117.21
|64
|2006.01.03 11:00
|buy
|18
|0.40
|117.02
|0.00
|0.00
|65
|2006.01.03 11:00
|modify
|18
|0.40
|117.02
|0.00
|117.13
|66
|2006.01.03 11:00
|modify
|17
|0.20
|117.13
|0.00
|117.13
|67
|2006.01.03 11:00
|modify
|16
|0.10
|117.21
|0.00
|117.13
|68
|2006.01.03 11:12
|t/p
|16
|0.10
|117.13
|0.00
|117.13
|-6.83
|10174.32
|69
|2006.01.03 11:12
|t/p
|17
|0.20
|117.13
|0.00
|117.13
|0.00
|10174.32
|70
|2006.01.03 11:12
|t/p
|18
|0.40
|117.13
|0.00
|117.13
|37.57
|10211.89
|71
|2006.01.03 11:15
|buy
|19
|0.10
|117.13
|0.00
|0.00
|72
|2006.01.03 11:15
|modify
|19
|0.10
|117.13
|0.00
|117.18
|73
|2006.01.03 11:48
|t/p
|19
|0.10
|117.18
|0.00
|117.18
|4.27
|10216.16
|74
|2006.01.03 14:00
|sell
|20
|0.10
|117.25
|0.00
|0.00
|75
|2006.01.03 14:00
|modify
|20
|0.10
|117.25
|0.00
|117.20
|76
|2006.01.03 15:15
|sell
|21
|0.20
|117.44
|0.00
|0.00
|77
|2006.01.03 15:15
|modify
|21
|0.20
|117.44
|0.00
|117.33
|78
|2006.01.03 15:15
|modify
|20
|0.10
|117.25
|0.00
|117.33
|79
|2006.01.03 15:30
|sell
|22
|0.40
|117.56
|0.00
|0.00
|80
|2006.01.03 15:30
|modify
|22
|0.40
|117.56
|0.00
|117.43
|81
|2006.01.03 15:30
|modify
|21
|0.20
|117.44
|0.00
|117.43
|82
|2006.01.03 15:30
|modify
|20
|0.10
|117.25
|0.00
|117.43
|83
|2006.01.03 16:09
|t/p
|20
|0.10
|117.43
|0.00
|117.43
|-15.33
|10200.83
|84
|2006.01.03 16:09
|t/p
|21
|0.20
|117.43
|0.00
|117.43
|1.71
|10202.54
|85
|2006.01.03 16:09
|t/p
|22
|0.40
|117.43
|0.00
|117.43
|44.28
|10246.82
|86
|2006.01.03 20:15
|buy
|23
|0.10
|116.52
|0.00
|0.00
|87
|2006.01.03 20:15
|modify
|23
|0.10
|116.52
|0.00
|116.57
|88
|2006.01.03 20:45
|buy
|24
|0.20
|116.46
|0.00
|0.00
|89
|2006.01.03 20:45
|modify
|24
|0.20
|116.46
|0.00
|116.53
|90
|2006.01.03 20:45
|modify
|23
|0.10
|116.52
|0.00
|116.53
|91
|2006.01.03 21:15
|buy
|25
|0.40
|116.28
|0.00
|0.00
|92
|2006.01.03 21:15
|modify
|25
|0.40
|116.28
|0.00
|116.42
|93
|2006.01.03 21:15
|modify
|24
|0.20
|116.46
|0.00
|116.42
|94
|2006.01.03 21:15
|modify
|23
|0.10
|116.52
|0.00
|116.42
|95
|2006.01.03 21:45
|buy
|26
|0.80
|116.15
|0.00
|0.00
|96
|2006.01.03 21:45
|modify
|26
|0.80
|116.15
|0.00
|116.30
|97
|2006.01.03 21:45
|modify
|25
|0.40
|116.28
|0.00
|116.30
|98
|2006.01.03 21:45
|modify
|24
|0.20
|116.46
|0.00
|116.30
|99
|2006.01.03 21:45
|modify
|23
|0.10
|116.52
|0.00
|116.30
|100
|2006.01.03 22:00
|buy
|27
|1.60
|116.09
|0.00
|0.00
|101
|2006.01.03 22:00
|modify
|27
|1.60
|116.09
|0.00
|116.22
|102
|2006.01.03 22:00
|modify
|26
|0.80
|116.15
|0.00
|116.22
|103
|2006.01.03 22:00
|modify
|25
|0.40
|116.28
|0.00
|116.22
|104
|2006.01.03 22:00
|modify
|24
|0.20
|116.46
|0.00
|116.22
|105
|2006.01.03 22:00
|modify
|23
|0.10
|116.52
|0.00
|116.22
|106
|2006.01.03 22:32
|t/p
|23
|0.10
|116.22
|0.00
|116.22
|-25.81
|10221.01
|107
|2006.01.03 22:32
|t/p
|24
|0.20
|116.22
|0.00
|116.22
|-41.30
|10179.71
|108
|2006.01.03 22:32
|t/p
|25
|0.40
|116.22
|0.00
|116.22
|-20.65
|10159.06
|109
|2006.01.03 22:32
|t/p
|26
|0.80
|116.22
|0.00
|116.22
|48.18
|10207.24
|110
|2006.01.03 22:32
|t/p
|27
|1.60
|116.22
|0.00
|116.22
|178.95
|10386.19
|111
|2006.01.03 22:45
|buy
|28
|0.10
|116.31
|0.00
|0.00
|112
|2006.01.03 22:45
|modify
|28
|0.10
|116.31
|0.00
|116.36
|113
|2006.01.03 23:00
|buy
|29
|0.20
|116.25
|0.00
|0.00
|114
|2006.01.03 23:00
|modify
|29
|0.20
|116.25
|0.00
|116.32
|115
|2006.01.03 23:00
|modify
|28
|0.10
|116.31
|0.00
|116.32
|116
|2006.01.03 23:30
|buy
|30
|0.40
|116.17
|0.00
|0.00
|117
|2006.01.03 23:30
|modify
|30
|0.40
|116.17
|0.00
|116.26
|118
|2006.01.03 23:30
|modify
|29
|0.20
|116.25
|0.00
|116.26
|119
|2006.01.03 23:30
|modify
|28
|0.10
|116.31
|0.00
|116.26
|120
|2006.01.04 00:27
|t/p
|28
|0.10
|116.26
|0.00
|116.26
|-3.02
|10383.17
|121
|2006.01.04 00:27
|t/p
|29
|0.20
|116.26
|0.00
|116.26
|4.28
|10387.45
|122
|2006.01.04 00:27
|t/p
|30
|0.40
|116.26
|0.00
|116.26
|36.09
|10423.54
|123
|2006.01.04 02:15
|buy
|31
|0.10
|116.04
|0.00
|0.00
|124
|2006.01.04 02:15
|modify
|31
|0.10
|116.04
|0.00
|116.09
|125
|2006.01.04 02:26
|t/p
|31
|0.10
|116.09
|0.00
|116.09
|4.31
|10427.85
|126
|2006.01.04 02:45
|buy
|32
|0.10
|116.00
|0.00
|0.00
|127
|2006.01.04 02:45
|modify
|32
|0.10
|116.00
|0.00
|116.05
|128
|2006.01.04 02:58
|t/p
|32
|0.10
|116.05
|0.00
|116.05
|4.31
|10432.16
|129
|2006.01.04 06:30
|buy
|33
|0.10
|115.81
|0.00
|0.00
|130
|2006.01.04 06:30
|modify
|33
|0.10
|115.81
|0.00
|115.86
|131
|2006.01.04 07:15
|buy
|34
|0.20
|115.75
|0.00
|0.00
|132
|2006.01.04 07:15
|modify
|34
|0.20
|115.75
|0.00
|115.82
|133
|2006.01.04 07:15
|modify
|33
|0.10
|115.81
|0.00
|115.82
|134
|2006.01.04 09:01
|t/p
|33
|0.10
|115.82
|0.00
|115.82
|0.87
|10433.03
|135
|2006.01.04 09:01
|t/p
|34
|0.20
|115.82
|0.00
|115.82
|12.08
|10445.11
|136
|2006.01.04 09:45
|sell
|35
|0.10
|115.93
|0.00
|0.00
|137
|2006.01.04 09:45
|modify
|35
|0.10
|115.93
|0.00
|115.88
|138
|2006.01.04 09:48
|t/p
|35
|0.10
|115.88
|0.00
|115.88
|4.31
|10449.42
|139
|2006.01.04 14:15
|sell
|36
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|140
|2006.01.04 14:15
|modify
|36
|0.10
|116.20
|0.00
|116.15
|141
|2006.01.04 14:28
|t/p
|36
|0.10
|116.15
|0.00
|116.15
|4.30
|10453.72
|142
|2006.01.04 15:00
|buy
|37
|0.10
|116.06
|0.00
|0.00
|143
|2006.01.04 15:00
|modify
|37
|0.10
|116.06
|0.00
|116.11
|144
|2006.01.04 15:00
|t/p
|37
|0.10
|116.11
|0.00
|116.11
|4.31
|10458.03
|145
|2006.01.04 17:45
|sell
|38
|0.10
|116.31
|0.00
|0.00
|146
|2006.01.04 17:45
|modify
|38
|0.10
|116.31
|0.00
|116.26
|147
|2006.01.04 17:54
|t/p
|38
|0.10
|116.26
|0.00
|116.26
|4.30
|10462.33
|148
|2006.01.04 19:00
|sell
|39
|0.10
|116.32
|0.00
|0.00
|149
|2006.01.04 19:00
|modify
|39
|0.10
|116.32
|0.00
|116.27
|150
|2006.01.04 19:03
|t/p
|39
|0.10
|116.27
|0.00
|116.27
|4.30
|10466.63
|151
|2006.01.04 20:00
|buy
|40
|0.10
|116.05
|0.00
|0.00
|152
|2006.01.04 20:00
|modify
|40
|0.10
|116.05
|0.00
|116.10
|153
|2006.01.04 20:15
|buy
|41
|0.20
|115.99
|0.00
|0.00
|154
|2006.01.04 20:15
|modify
|41
|0.20
|115.99
|0.00
|116.06
|155
|2006.01.04 20:15
|modify
|40
|0.10
|116.05
|0.00
|116.06
|156
|2006.01.04 20:28
|t/p
|40
|0.10
|116.06
|0.00
|116.06
|0.86
|10467.49
|157
|2006.01.04 20:28
|t/p
|41
|0.20
|116.06
|0.00
|116.06
|12.06
|10479.55
|158
|2006.01.04 20:30
|buy
|42
|0.10
|116.12
|0.00
|0.00
|159
|2006.01.04 20:30
|modify
|42
|0.10
|116.12
|0.00
|116.17
|160
|2006.01.04 20:45
|buy
|43
|0.20
|115.99
|0.00
|0.00
|161
|2006.01.04 20:45
|modify
|43
|0.20
|115.99
|0.00
|116.08
|162
|2006.01.04 20:45
|modify
|42
|0.10
|116.12
|0.00
|116.08
|163
|2006.01.04 21:03
|t/p
|42
|0.10
|116.08
|0.00
|116.08
|-3.45
|10476.10
|164
|2006.01.04 21:03
|t/p
|43
|0.20
|116.08
|0.00
|116.08
|15.51
|10491.61
|165
|2006.01.05 02:15
|sell
|44
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|166
|2006.01.05 02:15
|modify
|44
|0.10
|116.20
|0.00
|116.15
|167
|2006.01.05 02:30
|sell
|45
|0.20
|116.26
|0.00
|0.00
|168
|2006.01.05 02:30
|modify
|45
|0.20
|116.26
|0.00
|116.19
|169
|2006.01.05 02:30
|modify
|44
|0.10
|116.20
|0.00
|116.19
|170
|2006.01.05 02:55
|t/p
|44
|0.10
|116.19
|0.00
|116.19
|0.86
|10492.47
|171
|2006.01.05 02:55
|t/p
|45
|0.20
|116.19
|0.00
|116.19
|12.05
|10504.52
|172
|2006.01.05 03:45
|sell
|46
|0.10
|116.25
|0.00
|0.00
|173
|2006.01.05 03:45
|modify
|46
|0.10
|116.25
|0.00
|116.20
|174
|2006.01.05 03:50
|t/p
|46
|0.10
|116.20
|0.00
|116.20
|4.30
|10508.82
|175
|2006.01.05 11:00
|buy
|47
|0.10
|115.92
|0.00
|0.00
|176
|2006.01.05 11:00
|modify
|47
|0.10
|115.92
|0.00
|115.97
|177
|2006.01.05 11:06
|t/p
|47
|0.10
|115.97
|0.00
|115.97
|4.31
|10513.13
|178
|2006.01.05 14:00
|sell
|48
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|179
|2006.01.05 14:00
|modify
|48
|0.10
|116.29
|0.00
|116.24
|180
|2006.01.05 14:08
|t/p
|48
|0.10
|116.24
|0.00
|116.24
|4.30
|10517.43
|181
|2006.01.05 15:00
|sell
|49
|0.10
|116.24
|0.00
|0.00
|182
|2006.01.05 15:00
|modify
|49
|0.10
|116.24
|0.00
|116.19
|183
|2006.01.05 15:01
|t/p
|49
|0.10
|116.19
|0.00
|116.19
|4.30
|10521.73
|184
|2006.01.05 18:30
|buy
|50
|0.10
|116.03
|0.00
|0.00
|185
|2006.01.05 18:30
|modify
|50
|0.10
|116.03
|0.00
|116.08
|186
|2006.01.05 18:38
|t/p
|50
|0.10
|116.08
|0.00
|116.08
|4.31
|10526.04
|187
|2006.01.06 01:15
|sell
|51
|0.10
|116.07
|0.00
|0.00
|188
|2006.01.06 01:15
|modify
|51
|0.10
|116.07
|0.00
|116.02
|189
|2006.01.06 01:43
|t/p
|51
|0.10
|116.02
|0.00
|116.02
|4.31
|10530.35
|190
|2006.01.06 04:15
|sell
|52
|0.10
|116.11
|0.00
|0.00
|191
|2006.01.06 04:15
|modify
|52
|0.10
|116.11
|0.00
|116.06
|192
|2006.01.06 05:00
|sell
|53
|0.20
|116.17
|0.00
|0.00
|193
|2006.01.06 05:00
|modify
|53
|0.20
|116.17
|0.00
|116.10
|194
|2006.01.06 05:00
|modify
|52
|0.10
|116.11
|0.00
|116.10
|195
|2006.01.06 06:12
|t/p
|52
|0.10
|116.10
|0.00
|116.10
|0.87
|10531.22
|196
|2006.01.06 06:12
|t/p
|53
|0.20
|116.10
|0.00
|116.10
|12.06
|10543.28
|197
|2006.01.06 13:30
|sell
|54
|0.10
|116.18
|0.00
|0.00
|198
|2006.01.06 13:30
|modify
|54
|0.10
|116.18
|0.00
|116.13
|199
|2006.01.06 14:06
|t/p
|54
|0.10
|116.13
|0.00
|116.13
|4.31
|10547.59
|200
|2006.01.06 15:30
|buy
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|0.00
|201
|2006.01.06 15:30
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|116.07
|202
|2006.01.06 15:45
|buy
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|0.00
|203
|2006.01.06 15:45
|modify
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|115.91
|204
|2006.01.06 15:45
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|115.91
|205
|2006.01.06 16:00
|buy
|57
|0.40
|114.93
|0.00
|0.00
|206
|2006.01.06 16:00
|modify
|57
|0.40
|114.93
|0.00
|115.38
|207
|2006.01.06 16:00
|modify
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|115.38
|208
|2006.01.06 16:00
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|115.38
|209
|2006.01.06 16:15
|buy
|58
|0.80
|114.68
|0.00
|0.00
|210
|2006.01.06 16:15
|modify
|58
|0.80
|114.68
|0.00
|115.03
|211
|2006.01.06 16:15
|modify
|57
|0.40
|114.93
|0.00
|115.03
|212
|2006.01.06 16:15
|modify
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|115.03
|213
|2006.01.06 16:15
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|115.03
|214
|2006.01.06 17:15
|buy
|59
|1.60
|114.58
|0.00
|0.00
|215
|2006.01.06 17:15
|modify
|59
|1.60
|114.58
|0.00
|114.82
|216
|2006.01.06 17:15
|modify
|58
|0.80
|114.68
|0.00
|114.82
|217
|2006.01.06 17:15
|modify
|57
|0.40
|114.93
|0.00
|114.82
|218
|2006.01.06 17:15
|modify
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|114.82
|219
|2006.01.06 17:15
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|114.82
|220
|2006.01.06 19:00
|buy
|60
|3.20
|114.46
|0.00
|0.00
|221
|2006.01.06 19:00
|modify
|60
|3.20
|114.46
|0.00
|114.66
|222
|2006.01.06 19:00
|modify
|59
|1.60
|114.58
|0.00
|114.66
|223
|2006.01.06 19:00
|modify
|58
|0.80
|114.68
|0.00
|114.66
|224
|2006.01.06 19:00
|modify
|57
|0.40
|114.93
|0.00
|114.66
|225
|2006.01.06 19:00
|modify
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|114.66
|226
|2006.01.06 19:00
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|114.66
|227
|2006.01.06 19:45
|buy
|61
|6.40
|114.41
|0.00
|0.00
|228
|2006.01.06 19:45
|modify
|61
|6.40
|114.41
|0.00
|114.56
|229
|2006.01.06 19:45
|modify
|60
|3.20
|114.46
|0.00
|114.56
|230
|2006.01.06 19:45
|modify
|59
|1.60
|114.58
|0.00
|114.56
|231
|2006.01.06 19:45
|modify
|58
|0.80
|114.68
|0.00
|114.56
|232
|2006.01.06 19:45
|modify
|57
|0.40
|114.93
|0.00
|114.56
|233
|2006.01.06 19:45
|modify
|56
|0.20
|115.78
|0.00
|114.56
|234
|2006.01.06 19:45
|modify
|55
|0.10
|116.02
|0.00
|114.56
|235
|2006.01.09 01:00
|t/p
|55
|0.10
|114.56
|0.00
|114.56
|-126.16
|10421.43
|236
|2006.01.09 01:00
|t/p
|56
|0.20
|114.56
|0.00
|114.56
|-210.43
|10211.00
|237
|2006.01.09 01:00
|t/p
|57
|0.40
|114.56
|0.00
|114.56
|-124.07
|10086.93
|238
|2006.01.09 01:00
|t/p
|58
|0.80
|114.56
|0.00
|114.56
|-73.56
|10013.37
|239
|2006.01.09 01:00
|t/p
|59
|1.60
|114.56
|0.00
|114.56
|-7.45
|10005.92
|240
|2006.01.09 01:00
|t/p
|60
|3.20
|114.56
|0.00
|114.56
|320.29
|10326.21
|241
|2006.01.09 01:00
|t/p
|61
|6.40
|114.56
|0.00
|114.56
|919.91
|11246.12
|242
|2006.01.09 02:00
|sell
|62
|0.10
|114.53
|0.00
|0.00
|243
|2006.01.09 02:00
|modify
|62
|0.10
|114.53
|0.00
|114.48
|244
|2006.01.09 02:05
|t/p
|62
|0.10
|114.48
|0.00
|114.48
|4.37
|11250.49
|245
|2006.01.09 05:30
|buy
|63
|0.10
|114.01
|0.00
|0.00
|246
|2006.01.09 05:30
|modify
|63
|0.10
|114.01
|0.00
|114.06
|247
|2006.01.09 05:47
|t/p
|63
|0.10
|114.06
|0.00
|114.06
|4.38
|11254.87
|248
|2006.01.09 08:00
|buy
|64
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|249
|2006.01.09 08:00
|modify
|64
|0.10
|113.98
|0.00
|114.03
|250
|2006.01.09 08:15
|buy
|65
|0.20
|113.87
|0.00
|0.00
|251
|2006.01.09 08:15
|modify
|65
|0.20
|113.87
|0.00
|113.96
|252
|2006.01.09 08:15
|modify
|64
|0.10
|113.98
|0.00
|113.96
|253
|2006.01.09 08:39
|t/p
|64
|0.10
|113.96
|0.00
|113.96
|-1.76
|11253.11
|254
|2006.01.09 08:39
|t/p
|65
|0.20
|113.96
|0.00
|113.96
|15.80
|11268.91
|255
|2006.01.09 09:30
|sell
|66
|0.10
|114.09
|0.00
|0.00
|256
|2006.01.09 09:30
|modify
|66
|0.10
|114.09
|0.00
|114.04
|257
|2006.01.09 10:00
|sell
|67
|0.20
|114.19
|0.00
|0.00
|258
|2006.01.09 10:00
|modify
|67
|0.20
|114.19
|0.00
|114.11
|259
|2006.01.09 10:00
|modify
|66
|0.10
|114.09
|0.00
|114.11
|260
|2006.01.09 10:15
|sell
|68
|0.40
|114.25
|0.00
|0.00
|261
|2006.01.09 10:15
|modify
|68
|0.40
|114.25
|0.00
|114.16
|262
|2006.01.09 10:15
|modify
|67
|0.20
|114.19
|0.00
|114.16
|263
|2006.01.09 10:15
|modify
|66
|0.10
|114.09
|0.00
|114.16
|264
|2006.01.09 10:42
|t/p
|66
|0.10
|114.16
|0.00
|114.16
|-6.13
|11262.78
|265
|2006.01.09 10:42
|t/p
|67
|0.20
|114.16
|0.00
|114.16
|5.26
|11268.04
|266
|2006.01.09 10:42
|t/p
|68
|0.40
|114.16
|0.00
|114.16
|31.53
|11299.57
|267
|2006.01.09 19:45
|sell
|69
|0.10
|114.43
|0.00
|0.00
|268
|2006.01.09 19:45
|modify
|69
|0.10
|114.43
|0.00
|114.38
|269
|2006.01.09 20:45
|sell
|70
|0.20
|114.49
|0.00
|0.00
|270
|2006.01.09 20:45
|modify
|70
|0.20
|114.49
|0.00
|114.42
|271
|2006.01.09 20:45
|modify
|69
|0.10
|114.43
|0.00
|114.42
|272
|2006.01.09 22:04
|t/p
|69
|0.10
|114.42
|0.00
|114.42
|0.87
|11300.44
|273
|2006.01.09 22:04
|t/p
|70
|0.20
|114.42
|0.00
|114.42
|12.24
|11312.68
|274
|2006.01.09 23:30
|buy
|71
|0.10
|114.37
|0.00
|0.00
|275
|2006.01.09 23:30
|modify
|71
|0.10
|114.37
|0.00
|114.42
|276
|2006.01.09 23:51
|t/p
|71
|0.10
|114.42
|0.00
|114.42
|4.37
|11317.05
|277
|2006.01.10 02:45
|sell
|72
|0.10
|114.61
|0.00
|0.00
|278
|2006.01.10 02:45
|modify
|72
|0.10
|114.61
|0.00
|114.56
|279
|2006.01.10 03:01
|t/p
|72
|0.10
|114.56
|0.00
|114.56
|4.36
|11321.41
|280
|2006.01.10 11:30
|buy
|73
|0.10
|114.34
|0.00
|0.00
|281
|2006.01.10 11:30
|modify
|73
|0.10
|114.34
|0.00
|114.39
|282
|2006.01.10 11:44
|t/p
|73
|0.10
|114.39
|0.00
|114.39
|4.37
|11325.78
|283
|2006.01.10 13:15
|buy
|74
|0.10
|114.27
|0.00
|0.00
|284
|2006.01.10 13:15
|modify
|74
|0.10
|114.27
|0.00
|114.32
|285
|2006.01.10 13:26
|t/p
|74
|0.10
|114.32
|0.00
|114.32
|4.37
|11330.15
|286
|2006.01.10 16:30
|sell
|75
|0.10
|114.49
|0.00
|0.00
|287
|2006.01.10 16:30
|modify
|75
|0.10
|114.49
|0.00
|114.44
|288
|2006.01.10 16:56
|t/p
|75
|0.10
|114.44
|0.00
|114.44
|4.37
|11334.52
|289
|2006.01.10 19:30
|sell
|76
|0.10
|114.59
|0.00
|0.00
|290
|2006.01.10 19:30
|modify
|76
|0.10
|114.59
|0.00
|114.54
|291
|2006.01.10 20:37
|t/p
|76
|0.10
|114.54
|0.00
|114.54
|4.37
|11338.89
|292
|2006.01.11 00:00
|buy
|77
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|293
|2006.01.11 00:00
|modify
|77
|0.10
|114.38
|0.00
|114.43
|294
|2006.01.11 00:02
|t/p
|77
|0.10
|114.43
|0.00
|114.43
|4.37
|11343.26
|295
|2006.01.11 03:00
|sell
|78
|0.10
|114.48
|0.00
|0.00
|296
|2006.01.11 03:00
|modify
|78
|0.10
|114.48
|0.00
|114.43
|297
|2006.01.11 03:15
|sell
|79
|0.20
|114.69
|0.00
|0.00
|298
|2006.01.11 03:15
|modify
|79
|0.20
|114.69
|0.00
|114.57
|299
|2006.01.11 03:15
|modify
|78
|0.10
|114.48
|0.00
|114.57
|300
|2006.01.11 04:29
|t/p
|78
|0.10
|114.57
|0.00
|114.57
|-7.86
|11335.40
|301
|2006.01.11 04:29
|t/p
|79
|0.20
|114.57
|0.00
|114.57
|20.95
|11356.35
|302
|2006.01.11 09:00
|sell
|80
|0.10
|114.77
|0.00
|0.00
|303
|2006.01.11 09:00
|modify
|80
|0.10
|114.77
|0.00
|114.72
|304
|2006.01.11 09:11
|t/p
|80
|0.10
|114.72
|0.00
|114.72
|4.36
|11360.71
|305
|2006.01.11 15:00
|buy
|81
|0.10
|114.37
|0.00
|0.00
|306
|2006.01.11 15:00
|modify
|81
|0.10
|114.37
|0.00
|114.42
|307
|2006.01.11 15:16
|t/p
|81
|0.10
|114.42
|0.00
|114.42
|4.37
|11365.08
|308
|2006.01.11 17:15
|buy
|82
|0.10
|114.21
|0.00
|0.00
|309
|2006.01.11 17:15
|modify
|82
|0.10
|114.21
|0.00
|114.26
|310
|2006.01.11 17:18
|t/p
|82
|0.10
|114.26
|0.00
|114.26
|4.38
|11369.46
|311
|2006.01.11 19:15
|buy
|83
|0.10
|114.12
|0.00
|0.00
|312
|2006.01.11 19:15
|modify
|83
|0.10
|114.12
|0.00
|114.17
|313
|2006.01.11 19:45
|buy
|84
|0.20
|114.05
|0.00
|0.00
|314
|2006.01.11 19:45
|modify
|84
|0.20
|114.05
|0.00
|114.12
|315
|2006.01.11 19:45
|modify
|83
|0.10
|114.12
|0.00
|114.12
|316
|2006.01.11 19:53
|t/p
|83
|0.10
|114.12
|0.00
|114.12
|0.00
|11369.46
|317
|2006.01.11 19:53
|t/p
|84
|0.20
|114.12
|0.00
|114.12
|12.27
|11381.73
|318
|2006.01.12 01:00
|sell
|85
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|319
|2006.01.12 01:00
|modify
|85
|0.10
|114.19
|0.00
|114.14
|320
|2006.01.12 02:00
|sell
|86
|0.20
|114.31
|0.00
|0.00
|321
|2006.01.12 02:00
|modify
|86
|0.20
|114.31
|0.00
|114.22
|322
|2006.01.12 02:00
|modify
|85
|0.10
|114.19
|0.00
|114.22
|323
|2006.01.12 02:51
|t/p
|85
|0.10
|114.22
|0.00
|114.22
|-2.63
|11379.10
|324
|2006.01.12 02:51
|t/p
|86
|0.20
|114.22
|0.00
|114.22
|15.76
|11394.86
|325
|2006.01.12 03:00
|sell
|87
|0.10
|114.27
|0.00
|0.00
|326
|2006.01.12 03:00
|modify
|87
|0.10
|114.27
|0.00
|114.22
|327
|2006.01.12 03:06
|t/p
|87
|0.10
|114.22
|0.00
|114.22
|4.37
|11399.23
|328
|2006.01.12 05:30
|buy
|88
|0.10
|114.14
|0.00
|0.00
|329
|2006.01.12 05:30
|modify
|88
|0.10
|114.14
|0.00
|114.19
|330
|2006.01.12 07:09
|t/p
|88
|0.10
|114.19
|0.00
|114.19
|4.37
|11403.60
|331
|2006.01.12 09:15
|buy
|89
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|332
|2006.01.12 09:15
|modify
|89
|0.10
|113.98
|0.00
|114.03
|333
|2006.01.12 09:45
|buy
|90
|0.20
|113.92
|0.00
|0.00
|334
|2006.01.12 09:45
|modify
|90
|0.20
|113.92
|0.00
|113.99
|335
|2006.01.12 09:45
|modify
|89
|0.10
|113.98
|0.00
|113.99
|336
|2006.01.12 09:58
|t/p
|89
|0.10
|113.99
|0.00
|113.99
|0.88
|11404.48
|337
|2006.01.12 09:58
|t/p
|90
|0.20
|113.99
|0.00
|113.99
|12.28
|11416.76
|338
|2006.01.12 11:30
|buy
|91
|0.10
|113.85
|0.00
|0.00
|339
|2006.01.12 11:30
|modify
|91
|0.10
|113.85
|0.00
|113.90
|340
|2006.01.12 11:38
|t/p
|91
|0.10
|113.90
|0.00
|113.90
|4.39
|11421.15
|341
|2006.01.12 14:15
|buy
|92
|0.10
|113.76
|0.00
|0.00
|342
|2006.01.12 14:15
|modify
|92
|0.10
|113.76
|0.00
|113.81
|343
|2006.01.12 15:01
|t/p
|92
|0.10
|113.81
|0.00
|113.81
|4.39
|11425.54
|344
|2006.01.12 16:00
|buy
|93
|0.10
|113.71
|0.00
|0.00
|345
|2006.01.12 16:00
|modify
|93
|0.10
|113.71
|0.00
|113.76
|346
|2006.01.12 16:00
|t/p
|93
|0.10
|113.76
|0.00
|113.76
|4.39
|11429.93
|347
|2006.01.12 17:00
|sell
|94
|0.10
|114.03
|0.00
|0.00
|348
|2006.01.12 17:00
|modify
|94
|0.10
|114.03
|0.00
|113.98
|349
|2006.01.12 17:15
|sell
|95
|0.20
|114.30
|0.00
|0.00
|350
|2006.01.12 17:15
|modify
|95
|0.20
|114.30
|0.00
|114.16
|351
|2006.01.12 17:15
|modify
|94
|0.10
|114.03
|0.00
|114.16
|352
|2006.01.12 17:50
|t/p
|94
|0.10
|114.16
|0.00
|114.16
|-11.39
|11418.54
|353
|2006.01.12 17:50
|t/p
|95
|0.20
|114.16
|0.00
|114.16
|24.54
|11443.08
|354
|2006.01.12 19:15
|sell
|96
|0.10
|114.23
|0.00
|0.00
|355
|2006.01.12 19:15
|modify
|96
|0.10
|114.23
|0.00
|114.18
|356
|2006.01.12 22:00
|t/p
|96
|0.10
|114.18
|0.00
|114.18
|4.38
|11447.46
|357
|2006.01.13 02:30
|sell
|97
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|358
|2006.01.13 02:30
|modify
|97
|0.10
|114.57
|0.00
|114.52
|359
|2006.01.13 02:45
|sell
|98
|0.20
|114.64
|0.00
|0.00
|360
|2006.01.13 02:45
|modify
|98
|0.20
|114.64
|0.00
|114.57
|361
|2006.01.13 02:45
|modify
|97
|0.10
|114.57
|0.00
|114.57
|362
|2006.01.13 03:17
|t/p
|97
|0.10
|114.57
|0.00
|114.57
|0.00
|11447.46
|363
|2006.01.13 03:17
|t/p
|98
|0.20
|114.57
|0.00
|114.57
|12.22
|11459.68
|364
|2006.01.13 08:15
|sell
|99
|0.10
|114.65
|0.00
|0.00
|365
|2006.01.13 08:15
|modify
|99
|0.10
|114.65
|0.00
|114.60
|366
|2006.01.13 08:20
|t/p
|99
|0.10
|114.60
|0.00
|114.60
|4.36
|11464.04
|367
|2006.01.13 09:30
|buy
|100
|0.10
|114.52
|0.00
|0.00
|368
|2006.01.13 09:30
|modify
|100
|0.10
|114.52
|0.00
|114.57
|369
|2006.01.13 09:42
|t/p
|100
|0.10
|114.57
|0.00
|114.57
|4.36
|11468.40
|370
|2006.01.13 11:30
|buy
|101
|0.10
|114.50
|0.00
|0.00
|371
|2006.01.13 11:30
|modify
|101
|0.10
|114.50
|0.00
|114.55
|372
|2006.01.13 11:45
|buy
|102
|0.20
|114.41
|0.00
|0.00
|373
|2006.01.13 11:45
|modify
|102
|0.20
|114.41
|0.00
|114.49
|374
|2006.01.13 11:45
|modify
|101
|0.10
|114.50
|0.00
|114.49
|375
|2006.01.13 12:00
|t/p
|101
|0.10
|114.49
|0.00
|114.49
|-0.87
|11467.53
|376
|2006.01.13 12:00
|t/p
|102
|0.20
|114.49
|0.00
|114.49
|13.98
|11481.51
|377
|2006.01.13 15:30
|sell
|103
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|378
|2006.01.13 15:30
|modify
|103
|0.10
|114.57
|0.00
|114.52
|379
|2006.01.13 15:32
|t/p
|103
|0.10
|114.52
|0.00
|114.52
|4.37
|11485.88
|380
|2006.01.13 18:15
|buy
|104
|0.10
|114.48
|0.00
|0.00
|381
|2006.01.13 18:15
|modify
|104
|0.10
|114.48
|0.00
|114.53
|382
|2006.01.13 18:19
|t/p
|104
|0.10
|114.53
|0.00
|114.53
|4.37
|11490.25
|383
|2006.01.13 20:45
|buy
|105
|0.10
|114.27
|0.00
|0.00
|384
|2006.01.13 20:45
|modify
|105
|0.10
|114.27
|0.00
|114.32
|385
|2006.01.13 21:33
|t/p
|105
|0.10
|114.32
|0.00
|114.32
|4.37
|11494.62
|386
|2006.01.16 03:00
|buy
|106
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|387
|2006.01.16 03:00
|modify
|106
|0.10
|113.98
|0.00
|114.03
|388
|2006.01.16 03:30
|t/p
|106
|0.10
|114.03
|0.00
|114.03
|4.38
|11499.00
|389
|2006.01.16 08:00
|sell
|107
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|390
|2006.01.16 08:00
|modify
|107
|0.10
|114.38
|0.00
|114.33
|391
|2006.01.16 09:47
|t/p
|107
|0.10
|114.33
|0.00
|114.33
|4.37
|11503.37
|392
|2006.01.16 14:30
|sell
|108
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|393
|2006.01.16 14:30
|modify
|108
|0.10
|114.69
|0.00
|114.64
|394
|2006.01.16 14:45
|sell
|109
|0.20
|114.78
|0.00
|0.00
|395
|2006.01.16 14:45
|modify
|109
|0.20
|114.78
|0.00
|114.70
|396
|2006.01.16 14:45
|modify
|108
|0.10
|114.69
|0.00
|114.70
|397
|2006.01.16 15:15
|sell
|110
|0.40
|114.86
|0.00
|0.00
|398
|2006.01.16 15:15
|modify
|110
|0.40
|114.86
|0.00
|114.76
|399
|2006.01.16 15:15
|modify
|109
|0.20
|114.78
|0.00
|114.76
|400
|2006.01.16 15:15
|modify
|108
|0.10
|114.69
|0.00
|114.76
|401
|2006.01.16 15:30
|sell
|111
|0.80
|114.92
|0.00
|0.00
|402
|2006.01.16 15:30
|modify
|111
|0.80
|114.92
|0.00
|114.82
|403
|2006.01.16 15:30
|modify
|110
|0.40
|114.86
|0.00
|114.82
|404
|2006.01.16 15:30
|modify
|109
|0.20
|114.78
|0.00
|114.82
|405
|2006.01.16 15:30
|modify
|108
|0.10
|114.69
|0.00
|114.82
|406
|2006.01.16 17:15
|sell
|112
|1.60
|114.99
|0.00
|0.00
|407
|2006.01.16 17:15
|modify
|112
|1.60
|114.99
|0.00
|114.88
|408
|2006.01.16 17:15
|modify
|111
|0.80
|114.92
|0.00
|114.88
|409
|2006.01.16 17:15
|modify
|110
|0.40
|114.86
|0.00
|114.88
|410
|2006.01.16 17:15
|modify
|109
|0.20
|114.78
|0.00
|114.88
|411
|2006.01.16 17:15
|modify
|108
|0.10
|114.69
|0.00
|114.88
|412
|2006.01.16 18:26
|t/p
|108
|0.10
|114.88
|0.00
|114.88
|-16.54
|11486.83
|413
|2006.01.16 18:26
|t/p
|109
|0.20
|114.88
|0.00
|114.88
|-17.41
|11469.42
|414
|2006.01.16 18:26
|t/p
|110
|0.40
|114.88
|0.00
|114.88
|-6.96
|11462.46
|415
|2006.01.16 18:26
|t/p
|111
|0.80
|114.88
|0.00
|114.88
|27.86
|11490.32
|416
|2006.01.16 18:26
|t/p
|112
|1.60
|114.88
|0.00
|114.88
|153.20
|11643.52
|417
|2006.01.17 01:45
|sell
|113
|0.10
|115.03
|0.00
|0.00
|418
|2006.01.17 01:45
|modify
|113
|0.10
|115.03
|0.00
|114.98
|419
|2006.01.17 02:30
|sell
|114
|0.20
|115.12
|0.00
|0.00
|420
|2006.01.17 02:30
|modify
|114
|0.20
|115.12
|0.00
|115.04
|421
|2006.01.17 02:30
|modify
|113
|0.10
|115.03
|0.00
|115.04
|422
|2006.01.17 03:00
|sell
|115
|0.40
|115.25
|0.00
|0.00
|423
|2006.01.17 03:00
|modify
|115
|0.40
|115.25
|0.00
|115.13
|424
|2006.01.17 03:00
|modify
|114
|0.20
|115.12
|0.00
|115.13
|425
|2006.01.17 03:00
|modify
|113
|0.10
|115.03
|0.00
|115.13
|426
|2006.01.17 03:44
|t/p
|113
|0.10
|115.13
|0.00
|115.13
|-8.69
|11634.83
|427
|2006.01.17 03:44
|t/p
|114
|0.20
|115.13
|0.00
|115.13
|-1.74
|11633.09
|428
|2006.01.17 03:44
|t/p
|115
|0.40
|115.13
|0.00
|115.13
|41.69
|11674.78
|429
|2006.01.17 05:45
|buy
|116
|0.10
|114.95
|0.00
|0.00
|430
|2006.01.17 05:45
|modify
|116
|0.10
|114.95
|0.00
|115.00
|431
|2006.01.17 06:16
|t/p
|116
|0.10
|115.00
|0.00
|115.00
|4.35
|11679.13
|432
|2006.01.17 08:30
|sell
|117
|0.10
|115.03
|0.00
|0.00
|433
|2006.01.17 08:30
|modify
|117
|0.10
|115.03
|0.00
|114.98
|434
|2006.01.17 08:30
|t/p
|117
|0.10
|114.98
|0.00
|114.98
|4.35
|11683.48
|435
|2006.01.17 10:30
|buy
|118
|0.10
|114.85
|0.00
|0.00
|436
|2006.01.17 10:30
|modify
|118
|0.10
|114.85
|0.00
|114.90
|437
|2006.01.17 11:00
|buy
|119
|0.20
|114.79
|0.00
|0.00
|438
|2006.01.17 11:00
|modify
|119
|0.20
|114.79
|0.00
|114.86
|439
|2006.01.17 11:00
|modify
|118
|0.10
|114.85
|0.00
|114.86
|440
|2006.01.17 11:15
|t/p
|118
|0.10
|114.86
|0.00
|114.86
|0.87
|11684.35
|441
|2006.01.17 11:15
|t/p
|119
|0.20
|114.86
|0.00
|114.86
|12.19
|11696.54
|442
|2006.01.17 12:30
|sell
|120
|0.10
|114.98
|0.00
|0.00
|443
|2006.01.17 12:30
|modify
|120
|0.10
|114.98
|0.00
|114.93
|444
|2006.01.17 13:15
|sell
|121
|0.20
|115.14
|0.00
|0.00
|445
|2006.01.17 13:15
|modify
|121
|0.20
|115.14
|0.00
|115.04
|446
|2006.01.17 13:15
|modify
|120
|0.10
|114.98
|0.00
|115.04
|447
|2006.01.17 13:30
|sell
|122
|0.40
|115.21
|0.00
|0.00
|448
|2006.01.17 13:30
|modify
|122
|0.40
|115.21
|0.00
|115.11
|449
|2006.01.17 13:30
|modify
|121
|0.20
|115.14
|0.00
|115.11
|450
|2006.01.17 13:30
|modify
|120
|0.10
|114.98
|0.00
|115.11
|451
|2006.01.17 13:45
|sell
|123
|0.80
|115.39
|0.00
|0.00
|452
|2006.01.17 13:45
|modify
|123
|0.80
|115.39
|0.00
|115.23
|453
|2006.01.17 13:45
|modify
|122
|0.40
|115.21
|0.00
|115.23
|454
|2006.01.17 13:45
|modify
|121
|0.20
|115.14
|0.00
|115.23
|455
|2006.01.17 13:45
|modify
|120
|0.10
|114.98
|0.00
|115.23
|456
|2006.01.17 14:34
|t/p
|120
|0.10
|115.23
|0.00
|115.23
|-21.70
|11674.84
|457
|2006.01.17 14:34
|t/p
|121
|0.20
|115.23
|0.00
|115.23
|-15.62
|11659.22
|458
|2006.01.17 14:34
|t/p
|122
|0.40
|115.23
|0.00
|115.23
|-6.94
|11652.28
|459
|2006.01.17 14:34
|t/p
|123
|0.80
|115.23
|0.00
|115.23
|111.08
|11763.36
|460
|2006.01.17 14:45
|sell
|124
|0.10
|115.19
|0.00
|0.00
|461
|2006.01.17 14:45
|modify
|124
|0.10
|115.19
|0.00
|115.14
|462
|2006.01.17 15:15
|sell
|125
|0.20
|115.27
|0.00
|0.00
|463
|2006.01.17 15:15
|modify
|125
|0.20
|115.27
|0.00
|115.19
|464
|2006.01.17 15:15
|modify
|124
|0.10
|115.19
|0.00
|115.19
|465
|2006.01.17 15:30
|sell
|126
|0.40
|115.38
|0.00
|0.00
|466
|2006.01.17 15:30
|modify
|126
|0.40
|115.38
|0.00
|115.27
|467
|2006.01.17 15:30
|modify
|125
|0.20
|115.27
|0.00
|115.27
|468
|2006.01.17 15:30
|modify
|124
|0.10
|115.19
|0.00
|115.27
|469
|2006.01.17 15:38
|t/p
|124
|0.10
|115.27
|0.00
|115.27
|-6.94
|11756.42
|470
|2006.01.17 15:38
|t/p
|125
|0.20
|115.27
|0.00
|115.27
|0.00
|11756.42
|471
|2006.01.17 15:38
|t/p
|126
|0.40
|115.27
|0.00
|115.27
|38.17
|11794.59
|472
|2006.01.17 16:45
|sell
|127
|0.10
|115.46
|0.00
|0.00
|473
|2006.01.17 16:45
|modify
|127
|0.10
|115.46
|0.00
|115.41
|474
|2006.01.17 17:15
|sell
|128
|0.20
|115.63
|0.00
|0.00
|475
|2006.01.17 17:15
|modify
|128
|0.20
|115.63
|0.00
|115.52
|476
|2006.01.17 17:15
|modify
|127
|0.10
|115.46
|0.00
|115.52
|477
|2006.01.17 18:00
|sell
|129
|0.40
|115.85
|0.00
|0.00
|478
|2006.01.17 18:00
|modify
|129
|0.40
|115.85
|0.00
|115.68
|479
|2006.01.17 18:00
|modify
|128
|0.20
|115.63
|0.00
|115.68
|480
|2006.01.17 18:00
|modify
|127
|0.10
|115.46
|0.00
|115.68
|481
|2006.01.17 21:07
|t/p
|127
|0.10
|115.68
|0.00
|115.68
|-19.02
|11775.57
|482
|2006.01.17 21:07
|t/p
|128
|0.20
|115.68
|0.00
|115.68
|-8.65
|11766.92
|483
|2006.01.17 21:07
|t/p
|129
|0.40
|115.68
|0.00
|115.68
|58.79
|11825.71
|484
|2006.01.18 00:00
|buy
|130
|0.10
|115.50
|0.00
|0.00
|485
|2006.01.18 00:00
|modify
|130
|0.10
|115.50
|0.00
|115.55
|486
|2006.01.18 00:12
|t/p
|130
|0.10
|115.55
|0.00
|115.55
|4.32
|11830.03
|487
|2006.01.18 03:00
|sell
|131
|0.10
|115.69
|0.00
|0.00
|488
|2006.01.18 03:00
|modify
|131
|0.10
|115.69
|0.00
|115.64
|489
|2006.01.18 03:30
|sell
|132
|0.20
|115.76
|0.00
|0.00
|490
|2006.01.18 03:30
|modify
|132
|0.20
|115.76
|0.00
|115.69
|491
|2006.01.18 03:30
|modify
|131
|0.10
|115.69
|0.00
|115.69
|492
|2006.01.18 03:51
|t/p
|131
|0.10
|115.69
|0.00
|115.69
|0.00
|11830.03
|493
|2006.01.18 03:51
|t/p
|132
|0.20
|115.69
|0.00
|115.69
|12.10
|11842.13
|494
|2006.01.18 04:00
|sell
|133
|0.10
|115.73
|0.00
|0.00
|495
|2006.01.18 04:00
|modify
|133
|0.10
|115.73
|0.00
|115.68
|496
|2006.01.18 04:11
|t/p
|133
|0.10
|115.68
|0.00
|115.68
|4.32
|11846.45
|497
|2006.01.18 12:15
|buy
|134
|0.10
|115.08
|0.00
|0.00
|498
|2006.01.18 12:15
|modify
|134
|0.10
|115.08
|0.00
|115.13
|499
|2006.01.18 12:50
|t/p
|134
|0.10
|115.13
|0.00
|115.13
|4.34
|11850.79
|500
|2006.01.18 16:00
|buy
|135
|0.10
|115.16
|0.00
|0.00
|501
|2006.01.18 16:00
|modify
|135
|0.10
|115.16
|0.00
|115.21
|502
|2006.01.18 16:15
|buy
|136
|0.20
|115.08
|0.00
|0.00
|503
|2006.01.18 16:15
|modify
|136
|0.20
|115.08
|0.00
|115.16
|504
|2006.01.18 16:15
|modify
|135
|0.10
|115.16
|0.00
|115.16
|505
|2006.01.18 16:30
|buy
|137
|0.40
|114.92
|0.00
|0.00
|506
|2006.01.18 16:30
|modify
|137
|0.40
|114.92
|0.00
|115.05
|507
|2006.01.18 16:30
|modify
|136
|0.20
|115.08
|0.00
|115.05
|508
|2006.01.18 16:30
|modify
|135
|0.10
|115.16
|0.00
|115.05
|509
|2006.01.18 17:01
|t/p
|135
|0.10
|115.05
|0.00
|115.05
|-9.56
|11841.23
|510
|2006.01.18 17:01
|t/p
|136
|0.20
|115.05
|0.00
|115.05
|-5.22
|11836.01
|511
|2006.01.18 17:01
|t/p
|137
|0.40
|115.05
|0.00
|115.05
|45.19
|11881.20
|512
|2006.01.18 19:30
|sell
|138
|0.10
|115.33
|0.00
|0.00
|513
|2006.01.18 19:30
|modify
|138
|0.10
|115.33
|0.00
|115.28
|514
|2006.01.18 19:45
|sell
|139
|0.20
|115.39
|0.00
|0.00
|515
|2006.01.18 19:45
|modify
|139
|0.20
|115.39
|0.00
|115.32
|516
|2006.01.18 19:45
|modify
|138
|0.10
|115.33
|0.00
|115.32
|517
|2006.01.18 19:55
|t/p
|138
|0.10
|115.32
|0.00
|115.32
|0.87
|11882.07
|518
|2006.01.18 19:55
|t/p
|139
|0.20
|115.32
|0.00
|115.32
|12.14
|11894.21
|519
|2006.01.18 20:00
|sell
|140
|0.10
|115.29
|0.00
|0.00
|520
|2006.01.18 20:00
|modify
|140
|0.10
|115.29
|0.00
|115.24
|521
|2006.01.18 20:15
|sell
|141
|0.20
|115.36
|0.00
|0.00
|522
|2006.01.18 20:15
|modify
|141
|0.20
|115.36
|0.00
|115.29
|523
|2006.01.18 20:15
|modify
|140
|0.10
|115.29
|0.00
|115.29
|524
|2006.01.18 21:43
|t/p
|140
|0.10
|115.29
|0.00
|115.29
|0.00
|11894.21
|525
|2006.01.18 21:43
|t/p
|141
|0.20
|115.29
|0.00
|115.29
|12.14
|11906.35
|526
|2006.01.19 03:15
|sell
|142
|0.10
|115.30
|0.00
|0.00
|527
|2006.01.19 03:15
|modify
|142
|0.10
|115.30
|0.00
|115.25
|528
|2006.01.19 03:41
|t/p
|142
|0.10
|115.25
|0.00
|115.25
|4.34
|11910.69
|529
|2006.01.19 09:00
|buy
|143
|0.10
|115.18
|0.00
|0.00
|530
|2006.01.19 09:00
|modify
|143
|0.10
|115.18
|0.00
|115.23
|531
|2006.01.19 09:18
|t/p
|143
|0.10
|115.23
|0.00
|115.23
|4.34
|11915.03
|532
|2006.01.19 10:15
|sell
|144
|0.10
|115.27
|0.00
|0.00
|533
|2006.01.19 10:15
|modify
|144
|0.10
|115.27
|0.00
|115.22
|534
|2006.01.19 10:45
|sell
|145
|0.20
|115.33
|0.00
|0.00
|535
|2006.01.19 10:45
|modify
|145
|0.20
|115.33
|0.00
|115.26
|536
|2006.01.19 10:45
|modify
|144
|0.10
|115.27
|0.00
|115.26
|537
|2006.01.19 11:19
|t/p
|144
|0.10
|115.26
|0.00
|115.26
|0.86
|11915.89
|538
|2006.01.19 11:19
|t/p
|145
|0.20
|115.26
|0.00
|115.26
|12.15
|11928.04
|539
|2006.01.19 16:00
|buy
|146
|0.10
|115.21
|0.00
|0.00
|540
|2006.01.19 16:00
|modify
|146
|0.10
|115.21
|0.00
|115.26
|541
|2006.01.19 16:30
|buy
|147
|0.20
|115.16
|0.00
|0.00
|542
|2006.01.19 16:30
|modify
|147
|0.20
|115.16
|0.00
|115.23
|543
|2006.01.19 16:30
|modify
|146
|0.10
|115.21
|0.00
|115.23
|544
|2006.01.19 17:30
|buy
|148
|0.40
|115.08
|0.00
|0.00
|545
|2006.01.19 17:30
|modify
|148
|0.40
|115.08
|0.00
|115.17
|546
|2006.01.19 17:30
|modify
|147
|0.20
|115.16
|0.00
|115.17
|547
|2006.01.19 17:30
|modify
|146
|0.10
|115.21
|0.00
|115.17
|548
|2006.01.19 19:16
|t/p
|146
|0.10
|115.17
|0.00
|115.17
|-3.47
|11924.57
|549
|2006.01.19 19:16
|t/p
|147
|0.20
|115.17
|0.00
|115.17
|1.74
|11926.31
|550
|2006.01.19 19:16
|t/p
|148
|0.40
|115.17
|0.00
|115.17
|31.26
|11957.57
|551
|2006.01.19 22:30
|sell
|149
|0.10
|115.45
|0.00
|0.00
|552
|2006.01.19 22:30
|modify
|149
|0.10
|115.45
|0.00
|115.40
|553
|2006.01.19 23:50
|t/p
|149
|0.10
|115.40
|0.00
|115.40
|4.33
|11961.90
|554
|2006.01.20 01:00
|sell
|150
|0.10
|115.51
|0.00
|0.00
|555
|2006.01.20 01:00
|modify
|150
|0.10
|115.51
|0.00
|115.46
|556
|2006.01.20 01:25
|t/p
|150
|0.10
|115.46
|0.00
|115.46
|4.33
|11966.23
|557
|2006.01.20 03:00
|sell
|151
|0.10
|115.53
|0.00
|0.00
|558
|2006.01.20 03:00
|modify
|151
|0.10
|115.53
|0.00
|115.48
|559
|2006.01.20 03:15
|sell
|152
|0.20
|115.64
|0.00
|0.00
|560
|2006.01.20 03:15
|modify
|152
|0.20
|115.64
|0.00
|115.55
|561
|2006.01.20 03:15
|modify
|151
|0.10
|115.53
|0.00
|115.55
|562
|2006.01.20 04:50
|t/p
|151
|0.10
|115.55
|0.00
|115.55
|-1.73
|11964.50
|563
|2006.01.20 04:50
|t/p
|152
|0.20
|115.55
|0.00
|115.55
|15.58
|11980.08
|564
|2006.01.20 07:15
|sell
|153
|0.10
|115.59
|0.00
|0.00
|565
|2006.01.20 07:15
|modify
|153
|0.10
|115.59
|0.00
|115.54
|566
|2006.01.20 09:00
|sell
|154
|0.20
|115.65
|0.00
|0.00
|567
|2006.01.20 09:00
|modify
|154
|0.20
|115.65
|0.00
|115.58
|568
|2006.01.20 09:00
|modify
|153
|0.10
|115.59
|0.00
|115.58
|569
|2006.01.20 09:30
|t/p
|153
|0.10
|115.58
|0.00
|115.58
|0.86
|11980.94
|570
|2006.01.20 09:30
|t/p
|154
|0.20
|115.58
|0.00
|115.58
|12.11
|11993.05
|571
|2006.01.20 12:00
|buy
|155
|0.10
|115.37
|0.00
|0.00
|572
|2006.01.20 12:00
|modify
|155
|0.10
|115.37
|0.00
|115.42
|573
|2006.01.20 12:30
|buy
|156
|0.20
|115.29
|0.00
|0.00
|574
|2006.01.20 12:30
|modify
|156
|0.20
|115.29
|0.00
|115.37
|575
|2006.01.20 12:30
|modify
|155
|0.10
|115.37
|0.00
|115.37
|576
|2006.01.20 13:47
|t/p
|155
|0.10
|115.37
|0.00
|115.37
|0.00
|11993.05
|577
|2006.01.20 13:47
|t/p
|156
|0.20
|115.37
|0.00
|115.37
|13.87
|12006.92
|578
|2006.01.20 17:00
|buy
|157
|0.10
|115.24
|0.00
|0.00
|579
|2006.01.20 17:00
|modify
|157
|0.10
|115.24
|0.00
|115.29
|580
|2006.01.20 17:43
|t/p
|157
|0.10
|115.29
|0.00
|115.29
|4.34
|12011.26
|581
|2006.01.20 19:15
|sell
|158
|0.10
|115.37
|0.00
|0.00
|582
|2006.01.20 19:15
|modify
|158
|0.10
|115.37
|0.00
|115.32
|583
|2006.01.20 19:27
|t/p
|158
|0.10
|115.32
|0.00
|115.32
|4.34
|12015.60
|584
|2006.01.23 01:45
|buy
|159
|0.10
|115.26
|0.00
|0.00
|585
|2006.01.23 01:45
|modify
|159
|0.10
|115.26
|0.00
|115.31
|586
|2006.01.23 02:29
|t/p
|159
|0.10
|115.31
|0.00
|115.31
|4.34
|12019.94
|587
|2006.01.23 06:30
|buy
|160
|0.10
|114.71
|0.00
|0.00
|588
|2006.01.23 06:30
|modify
|160
|0.10
|114.71
|0.00
|114.76
|589
|2006.01.23 06:45
|buy
|161
|0.20
|114.64
|0.00
|0.00
|590
|2006.01.23 06:45
|modify
|161
|0.20
|114.64
|0.00
|114.71
|591
|2006.01.23 06:45
|modify
|160
|0.10
|114.71
|0.00
|114.71
|592
|2006.01.23 06:51
|t/p
|160
|0.10
|114.71
|0.00
|114.71
|0.00
|12019.94
|593
|2006.01.23 06:51
|t/p
|161
|0.20
|114.71
|0.00
|114.71
|12.20
|12032.14
|594
|2006.01.23 07:00
|buy
|162
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|595
|2006.01.23 07:00
|modify
|162
|0.10
|114.69
|0.00
|114.74
|596
|2006.01.23 07:03
|t/p
|162
|0.10
|114.74
|0.00
|114.74
|4.36
|12036.50
|597
|2006.01.23 13:15
|buy
|163
|0.10
|114.39
|0.00
|0.00
|598
|2006.01.23 13:15
|modify
|163
|0.10
|114.39
|0.00
|114.44
|599
|2006.01.23 13:45
|buy
|164
|0.20
|114.32
|0.00
|0.00
|600
|2006.01.23 13:45
|modify
|164
|0.20
|114.32
|0.00
|114.39
|601
|2006.01.23 13:45
|modify
|163
|0.10
|114.39
|0.00
|114.39
|602
|2006.01.23 15:00
|buy
|165
|0.40
|114.23
|0.00
|0.00
|603
|2006.01.23 15:00
|modify
|165
|0.40
|114.23
|0.00
|114.33
|604
|2006.01.23 15:00
|modify
|164
|0.20
|114.32
|0.00
|114.33
|605
|2006.01.23 15:00
|modify
|163
|0.10
|114.39
|0.00
|114.33
|606
|2006.01.23 15:03
|t/p
|163
|0.10
|114.33
|0.00
|114.33
|-5.24
|12031.26
|607
|2006.01.23 15:03
|t/p
|164
|0.20
|114.33
|0.00
|114.33
|1.75
|12033.01
|608
|2006.01.23 15:03
|t/p
|165
|0.40
|114.33
|0.00
|114.33
|34.98
|12067.99
|609
|2006.01.23 15:15
|buy
|166
|0.10
|114.33
|0.00
|0.00
|610
|2006.01.23 15:15
|modify
|166
|0.10
|114.33
|0.00
|114.38
|611
|2006.01.23 15:38
|t/p
|166
|0.10
|114.38
|0.00
|114.38
|4.37
|12072.36
|612
|2006.01.23 19:45
|sell
|167
|0.10
|114.65
|0.00
|0.00
|613
|2006.01.23 19:45
|modify
|167
|0.10
|114.65
|0.00
|114.60
|614
|2006.01.23 20:21
|t/p
|167
|0.10
|114.60
|0.00
|114.60
|4.37
|12076.73
|615
|2006.01.23 22:00
|buy
|168
|0.10
|114.49
|0.00
|0.00
|616
|2006.01.23 22:00
|modify
|168
|0.10
|114.49
|0.00
|114.54
|617
|2006.01.23 23:15
|buy
|169
|0.20
|114.42
|0.00
|0.00
|618
|2006.01.23 23:15
|modify
|169
|0.20
|114.42
|0.00
|114.49
|619
|2006.01.23 23:15
|modify
|168
|0.10
|114.49
|0.00
|114.49
|620
|2006.01.24 00:01
|t/p
|168
|0.10
|114.49
|0.00
|114.49
|1.28
|12078.01
|621
|2006.01.24 00:01
|t/p
|169
|0.20
|114.49
|0.00
|114.49
|14.78
|12092.79
|622
|2006.01.24 07:15
|sell
|170
|0.10
|114.75
|0.00
|0.00
|623
|2006.01.24 07:15
|modify
|170
|0.10
|114.75
|0.00
|114.70
|624
|2006.01.24 07:24
|t/p
|170
|0.10
|114.70
|0.00
|114.70
|4.36
|12097.15
|625
|2006.01.24 08:45
|buy
|171
|0.10
|114.63
|0.00
|0.00
|626
|2006.01.24 08:45
|modify
|171
|0.10
|114.63
|0.00
|114.68
|627
|2006.01.24 09:04
|t/p
|171
|0.10
|114.68
|0.00
|114.68
|4.36
|12101.51
|628
|2006.01.24 10:15
|buy
|172
|0.10
|114.59
|0.00
|0.00
|629
|2006.01.24 10:15
|modify
|172
|0.10
|114.59
|0.00
|114.64
|630
|2006.01.24 10:19
|t/p
|172
|0.10
|114.64
|0.00
|114.64
|4.36
|12105.87
|631
|2006.01.24 16:00
|buy
|173
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|632
|2006.01.24 16:00
|modify
|173
|0.10
|114.57
|0.00
|114.62
|633
|2006.01.24 16:15
|buy
|174
|0.20
|114.47
|0.00
|0.00
|634
|2006.01.24 16:15
|modify
|174
|0.20
|114.47
|0.00
|114.55
|635
|2006.01.24 16:15
|modify
|173
|0.10
|114.57
|0.00
|114.55
|636
|2006.01.24 16:35
|t/p
|173
|0.10
|114.55
|0.00
|114.55
|-1.75
|12104.12
|637
|2006.01.24 16:35
|t/p
|174
|0.20
|114.55
|0.00
|114.55
|13.97
|12118.09
|638
|2006.01.25 03:00
|sell
|175
|0.10
|115.05
|0.00
|0.00
|639
|2006.01.25 03:00
|modify
|175
|0.10
|115.05
|0.00
|115.00
|640
|2006.01.25 03:05
|t/p
|175
|0.10
|115.00
|0.00
|115.00
|4.35
|12122.44
|641
|2006.01.25 06:15
|sell
|176
|0.10
|115.14
|0.00
|0.00
|642
|2006.01.25 06:15
|modify
|176
|0.10
|115.14
|0.00
|115.09
|643
|2006.01.25 07:25
|t/p
|176
|0.10
|115.09
|0.00
|115.09
|4.34
|12126.78
|644
|2006.01.25 09:00
|buy
|177
|0.10
|114.99
|0.00
|0.00
|645
|2006.01.25 09:00
|modify
|177
|0.10
|114.99
|0.00
|115.04
|646
|2006.01.25 09:08
|t/p
|177
|0.10
|115.04
|0.00
|115.04
|4.35
|12131.13
|647
|2006.01.25 12:15
|buy
|178
|0.10
|114.86
|0.00
|0.00
|648
|2006.01.25 12:15
|modify
|178
|0.10
|114.86
|0.00
|114.91
|649
|2006.01.25 12:54
|t/p
|178
|0.10
|114.91
|0.00
|114.91
|4.35
|12135.48
|650
|2006.01.25 19:15
|sell
|179
|0.10
|115.69
|0.00
|0.00
|651
|2006.01.25 19:15
|modify
|179
|0.10
|115.69
|0.00
|115.64
|652
|2006.01.25 19:22
|t/p
|179
|0.10
|115.64
|0.00
|115.64
|4.32
|12139.80
|653
|2006.01.25 23:00
|sell
|180
|0.10
|115.72
|0.00
|0.00
|654
|2006.01.25 23:00
|modify
|180
|0.10
|115.72
|0.00
|115.67
|655
|2006.01.25 23:45
|sell
|181
|0.20
|115.79
|0.00
|0.00
|656
|2006.01.25 23:45
|modify
|181
|0.20
|115.79
|0.00
|115.72
|657
|2006.01.25 23:45
|modify
|180
|0.10
|115.72
|0.00
|115.72
|658
|2006.01.26 00:15
|sell
|182
|0.40
|115.87
|0.00
|0.00
|659
|2006.01.26 00:15
|modify
|182
|0.40
|115.87
|0.00
|115.78
|660
|2006.01.26 00:15
|modify
|181
|0.20
|115.79
|0.00
|115.78
|661
|2006.01.26 00:15
|modify
|180
|0.10
|115.72
|0.00
|115.78
|662
|2006.01.26 01:10
|t/p
|180
|0.10
|115.78
|0.00
|115.78
|-9.57
|12130.23
|663
|2006.01.26 01:10
|t/p
|181
|0.20
|115.78
|0.00
|115.78
|-7.05
|12123.18
|664
|2006.01.26 01:10
|t/p
|182
|0.40
|115.78
|0.00
|115.78
|31.09
|12154.27
|665
|2006.01.26 03:15
|buy
|183
|0.10
|115.68
|0.00
|0.00
|666
|2006.01.26 03:15
|modify
|183
|0.10
|115.68
|0.00
|115.73
|667
|2006.01.26 03:30
|buy
|184
|0.20
|115.59
|0.00
|0.00
|668
|2006.01.26 03:30
|modify
|184
|0.20
|115.59
|0.00
|115.67
|669
|2006.01.26 03:30
|modify
|183
|0.10
|115.68
|0.00
|115.67
|670
|2006.01.26 06:04
|t/p
|183
|0.10
|115.67
|0.00
|115.67
|-0.86
|12153.41
|671
|2006.01.26 06:04
|t/p
|184
|0.20
|115.67
|0.00
|115.67
|13.83
|12167.24
|672
|2006.01.26 09:30
|sell
|185
|0.10
|115.68
|0.00
|0.00
|673
|2006.01.26 09:30
|modify
|185
|0.10
|115.68
|0.00
|115.63
|674
|2006.01.26 09:52
|t/p
|185
|0.10
|115.63
|0.00
|115.63
|4.33
|12171.57
|675
|2006.01.26 12:15
|sell
|186
|0.10
|115.78
|0.00
|0.00
|676
|2006.01.26 12:15
|modify
|186
|0.10
|115.78
|0.00
|115.73
|677
|2006.01.26 12:45
|sell
|187
|0.20
|115.88
|0.00
|0.00
|678
|2006.01.26 12:45
|modify
|187
|0.20
|115.88
|0.00
|115.80
|679
|2006.01.26 12:45
|modify
|186
|0.10
|115.78
|0.00
|115.80
|680
|2006.01.26 13:45
|sell
|188
|0.40
|115.95
|0.00
|0.00
|681
|2006.01.26 13:45
|modify
|188
|0.40
|115.95
|0.00
|115.86
|682
|2006.01.26 13:45
|modify
|187
|0.20
|115.88
|0.00
|115.86
|683
|2006.01.26 13:45
|modify
|186
|0.10
|115.78
|0.00
|115.86
|684
|2006.01.26 13:56
|t/p
|186
|0.10
|115.86
|0.00
|115.86
|-6.90
|12164.67
|685
|2006.01.26 13:56
|t/p
|187
|0.20
|115.86
|0.00
|115.86
|3.45
|12168.12
|686
|2006.01.26 13:56
|t/p
|188
|0.40
|115.86
|0.00
|115.86
|31.07
|12199.19
|687
|2006.01.26 14:00
|sell
|189
|0.10
|115.80
|0.00
|0.00
|688
|2006.01.26 14:00
|modify
|189
|0.10
|115.80
|0.00
|115.75
|689
|2006.01.26 14:15
|t/p
|189
|0.10
|115.75
|0.00
|115.75
|4.32
|12203.51
|690
|2006.01.26 21:45
|sell
|190
|0.10
|116.38
|0.00
|0.00
|691
|2006.01.26 21:45
|modify
|190
|0.10
|116.38
|0.00
|116.33
|692
|2006.01.27 00:00
|sell
|191
|0.20
|116.46
|0.00
|0.00
|693
|2006.01.27 00:00
|modify
|191
|0.20
|116.46
|0.00
|116.38
|694
|2006.01.27 00:00
|modify
|190
|0.10
|116.38
|0.00
|116.38
|695
|2006.01.27 00:30
|sell
|192
|0.40
|116.53
|0.00
|0.00
|696
|2006.01.27 00:30
|modify
|192
|0.40
|116.53
|0.00
|116.44
|697
|2006.01.27 00:30
|modify
|191
|0.20
|116.46
|0.00
|116.44
|698
|2006.01.27 00:30
|modify
|190
|0.10
|116.38
|0.00
|116.44
|699
|2006.01.27 01:04
|t/p
|190
|0.10
|116.44
|0.00
|116.44
|-6.61
|12196.90
|700
|2006.01.27 01:04
|t/p
|191
|0.20
|116.44
|0.00
|116.44
|3.44
|12200.34
|701
|2006.01.27 01:04
|t/p
|192
|0.40
|116.44
|0.00
|116.44
|30.92
|12231.26
|702
|2006.01.27 03:00
|buy
|193
|0.10
|116.32
|0.00
|0.00
|703
|2006.01.27 03:00
|modify
|193
|0.10
|116.32
|0.00
|116.37
|704
|2006.01.27 04:15
|buy
|194
|0.20
|116.26
|0.00
|0.00
|705
|2006.01.27 04:15
|modify
|194
|0.20
|116.26
|0.00
|116.33
|706
|2006.01.27 04:15
|modify
|193
|0.10
|116.32
|0.00
|116.33
|707
|2006.01.27 06:30
|buy
|195
|0.40
|116.20
|0.00
|0.00
|708
|2006.01.27 06:30
|modify
|195
|0.40
|116.20
|0.00
|116.28
|709
|2006.01.27 06:30
|modify
|194
|0.20
|116.26
|0.00
|116.28
|710
|2006.01.27 06:30
|modify
|193
|0.10
|116.32
|0.00
|116.28
|711
|2006.01.27 06:50
|t/p
|193
|0.10
|116.28
|0.00
|116.28
|-3.44
|12227.82
|712
|2006.01.27 06:50
|t/p
|194
|0.20
|116.28
|0.00
|116.28
|3.44
|12231.26
|713
|2006.01.27 06:50
|t/p
|195
|0.40
|116.28
|0.00
|116.28
|27.52
|12258.78
|714
|2006.01.27 08:30
|sell
|196
|0.10
|116.39
|0.00
|0.00
|715
|2006.01.27 08:30
|modify
|196
|0.10
|116.39
|0.00
|116.34
|716
|2006.01.27 09:00
|sell
|197
|0.20
|116.45
|0.00
|0.00
|717
|2006.01.27 09:00
|modify
|197
|0.20
|116.45
|0.00
|116.38
|718
|2006.01.27 09:00
|modify
|196
|0.10
|116.39
|0.00
|116.38
|719
|2006.01.27 09:15
|t/p
|196
|0.10
|116.38
|0.00
|116.38
|0.86
|12259.64
|720
|2006.01.27 09:15
|t/p
|197
|0.20
|116.38
|0.00
|116.38
|12.03
|12271.67
|721
|2006.01.27 14:45
|sell
|198
|0.10
|116.73
|0.00
|0.00
|722
|2006.01.27 14:45
|modify
|198
|0.10
|116.73
|0.00
|116.68
|723
|2006.01.27 15:00
|sell
|199
|0.20
|116.79
|0.00
|0.00
|724
|2006.01.27 15:00
|modify
|199
|0.20
|116.79
|0.00
|116.72
|725
|2006.01.27 15:00
|modify
|198
|0.10
|116.73
|0.00
|116.72
|726
|2006.01.27 15:26
|t/p
|198
|0.10
|116.72
|0.00
|116.72
|0.86
|12272.53
|727
|2006.01.27 15:26
|t/p
|199
|0.20
|116.72
|0.00
|116.72
|11.99
|12284.52
|728
|2006.01.27 16:15
|buy
|200
|0.10
|116.46
|0.00
|0.00
|729
|2006.01.27 16:15
|modify
|200
|0.10
|116.46
|0.00
|116.51
|730
|2006.01.27 16:45
|buy
|201
|0.20
|116.41
|0.00
|0.00
|731
|2006.01.27 16:45
|modify
|201
|0.20
|116.41
|0.00
|116.48
|732
|2006.01.27 16:45
|modify
|200
|0.10
|116.46
|0.00
|116.48
|733
|2006.01.27 16:52
|t/p
|200
|0.10
|116.48
|0.00
|116.48
|1.72
|12286.24
|734
|2006.01.27 16:52
|t/p
|201
|0.20
|116.48
|0.00
|116.48
|12.02
|12298.26
|735
|2006.01.27 17:00
|buy
|202
|0.10
|116.52
|0.00
|0.00
|736
|2006.01.27 17:00
|modify
|202
|0.10
|116.52
|0.00
|116.57
|737
|2006.01.27 17:03
|t/p
|202
|0.10
|116.57
|0.00
|116.57
|4.29
|12302.55
|738
|2006.01.27 21:30
|sell
|203
|0.10
|117.25
|0.00
|0.00
|739
|2006.01.27 21:30
|modify
|203
|0.10
|117.25
|0.00
|117.20
|740
|2006.01.27 22:00
|sell
|204
|0.20
|117.31
|0.00
|0.00
|741
|2006.01.27 22:00
|modify
|204
|0.20
|117.31
|0.00
|117.24
|742
|2006.01.27 22:00
|modify
|203
|0.10
|117.25
|0.00
|117.24
|743
|2006.01.27 22:20
|t/p
|203
|0.10
|117.24
|0.00
|117.24
|0.85
|12303.40
|744
|2006.01.27 22:20
|t/p
|204
|0.20
|117.24
|0.00
|117.24
|11.94
|12315.34
|745
|2006.01.30 01:15
|sell
|205
|0.10
|117.24
|0.00
|0.00
|746
|2006.01.30 01:15
|modify
|205
|0.10
|117.24
|0.00
|117.19
|747
|2006.01.30 01:24
|t/p
|205
|0.10
|117.19
|0.00
|117.19
|4.27
|12319.61
|748
|2006.01.30 02:45
|buy
|206
|0.10
|117.21
|0.00
|0.00
|749
|2006.01.30 02:45
|modify
|206
|0.10
|117.21
|0.00
|117.26
|750
|2006.01.30 03:00
|buy
|207
|0.20
|117.11
|0.00
|0.00
|751
|2006.01.30 03:00
|modify
|207
|0.20
|117.11
|0.00
|117.19
|752
|2006.01.30 03:00
|modify
|206
|0.10
|117.21
|0.00
|117.19
|753
|2006.01.30 03:16
|t/p
|206
|0.10
|117.19
|0.00
|117.19
|-1.71
|12317.90
|754
|2006.01.30 03:16
|t/p
|207
|0.20
|117.19
|0.00
|117.19
|13.65
|12331.55
|755
|2006.01.30 06:45
|sell
|208
|0.10
|117.36
|0.00
|0.00
|756
|2006.01.30 06:45
|modify
|208
|0.10
|117.36
|0.00
|117.31
|757
|2006.01.30 08:12
|t/p
|208
|0.10
|117.31
|0.00
|117.31
|4.27
|12335.82
|758
|2006.01.30 09:45
|sell
|209
|0.10
|117.40
|0.00
|0.00
|759
|2006.01.30 09:45
|modify
|209
|0.10
|117.40
|0.00
|117.35
|760
|2006.01.30 09:48
|t/p
|209
|0.10
|117.35
|0.00
|117.35
|4.26
|12340.08
|761
|2006.01.30 11:45
|sell
|210
|0.10
|117.66
|0.00
|0.00
|762
|2006.01.30 11:45
|modify
|210
|0.10
|117.66
|0.00
|117.61
|763
|2006.01.30 11:57
|t/p
|210
|0.10
|117.61
|0.00
|117.61
|4.25
|12344.33
|764
|2006.01.31 04:45
|buy
|211
|0.10
|117.62
|0.00
|0.00
|765
|2006.01.31 04:45
|modify
|211
|0.10
|117.62
|0.00
|117.67
|766
|2006.01.31 06:51
|t/p
|211
|0.10
|117.67
|0.00
|117.67
|4.25
|12348.58
|767
|2006.01.31 12:15
|buy
|212
|0.10
|117.17
|0.00
|0.00
|768
|2006.01.31 12:15
|modify
|212
|0.10
|117.17
|0.00
|117.22
|769
|2006.01.31 12:21
|t/p
|212
|0.10
|117.22
|0.00
|117.22
|4.27
|12352.85
|770
|2006.01.31 15:45
|sell
|213
|0.10
|117.30
|0.00
|0.00
|771
|2006.01.31 15:45
|modify
|213
|0.10
|117.30
|0.00
|117.25
|772
|2006.01.31 16:04
|t/p
|213
|0.10
|117.25
|0.00
|117.25
|4.26
|12357.11
|773
|2006.01.31 20:15
|buy
|214
|0.10
|116.89
|0.00
|0.00
|774
|2006.01.31 20:15
|modify
|214
|0.10
|116.89
|0.00
|116.94
|775
|2006.01.31 20:41
|t/p
|214
|0.10
|116.94
|0.00
|116.94
|4.28
|12361.39
|776
|2006.01.31 20:45
|buy
|215
|0.10
|117.04
|0.00
|0.00
|777
|2006.01.31 20:45
|modify
|215
|0.10
|117.04
|0.00
|117.09
|778
|2006.01.31 21:00
|buy
|216
|0.20
|116.99
|0.00
|0.00
|779
|2006.01.31 21:00
|modify
|216
|0.20
|116.99
|0.00
|117.06
|780
|2006.01.31 21:00
|modify
|215
|0.10
|117.04
|0.00
|117.06
|781
|2006.01.31 21:16
|t/p
|215
|0.10
|117.06
|0.00
|117.06
|1.71
|12363.10
|782
|2006.01.31 21:16
|t/p
|216
|0.20
|117.06
|0.00
|117.06
|11.95
|12375.05
|783
|2006.01.31 22:00
|sell
|217
|0.10
|117.33
|0.00
|0.00
|784
|2006.01.31 22:00
|modify
|217
|0.10
|117.33
|0.00
|117.28
|785
|2006.01.31 22:07
|t/p
|217
|0.10
|117.28
|0.00
|117.28
|4.27
|12379.32
|786
|2006.02.01 04:30
|buy
|218
|0.10
|117.24
|0.00
|0.00
|787
|2006.02.01 04:30
|modify
|218
|0.10
|117.24
|0.00
|117.29
|788
|2006.02.01 05:27
|t/p
|218
|0.10
|117.29
|0.00
|117.29
|4.26
|12383.58
|789
|2006.02.01 13:15
|sell
|219
|0.10
|117.61
|0.00
|0.00
|790
|2006.02.01 13:15
|modify
|219
|0.10
|117.61
|0.00
|117.56
|791
|2006.02.01 13:18
|t/p
|219
|0.10
|117.56
|0.00
|117.56
|4.25
|12387.83
|792
|2006.02.01 16:30
|sell
|220
|0.10
|117.67
|0.00
|0.00
|793
|2006.02.01 16:30
|modify
|220
|0.10
|117.67
|0.00
|117.62
|794
|2006.02.01 16:49
|t/p
|220
|0.10
|117.62
|0.00
|117.62
|4.25
|12392.08
|795
|2006.02.01 20:45
|sell
|221
|0.10
|117.98
|0.00
|0.00
|796
|2006.02.01 20:45
|modify
|221
|0.10
|117.98
|0.00
|117.93
|797
|2006.02.01 21:30
|sell
|222
|0.20
|118.07
|0.00
|0.00
|798
|2006.02.01 21:30
|modify
|222
|0.20
|118.07
|0.00
|117.99
|799
|2006.02.01 21:30
|modify
|221
|0.10
|117.98
|0.00
|117.99
|800
|2006.02.01 21:39
|t/p
|221
|0.10
|117.99
|0.00
|117.99
|-0.85
|12391.23
|801
|2006.02.01 21:39
|t/p
|222
|0.20
|117.99
|0.00
|117.99
|13.56
|12404.79
|802
|2006.02.01 21:45
|sell
|223
|0.10
|117.99
|0.00
|0.00
|803
|2006.02.01 21:45
|modify
|223
|0.10
|117.99
|0.00
|117.94
|804
|2006.02.01 21:46
|t/p
|223
|0.10
|117.94
|0.00
|117.94
|4.24
|12409.03
|805
|2006.02.02 00:00
|sell
|224
|0.10
|118.01
|0.00
|0.00
|806
|2006.02.02 00:00
|modify
|224
|0.10
|118.01
|0.00
|117.96
|807
|2006.02.02 00:30
|sell
|225
|0.20
|118.10
|0.00
|0.00
|808
|2006.02.02 00:30
|modify
|225
|0.20
|118.10
|0.00
|118.02
|809
|2006.02.02 00:30
|modify
|224
|0.10
|118.01
|0.00
|118.02
|810
|2006.02.02 01:34
|t/p
|224
|0.10
|118.02
|0.00
|118.02
|-0.85
|12408.18
|811
|2006.02.02 01:34
|t/p
|225
|0.20
|118.02
|0.00
|118.02
|13.56
|12421.74
|812
|2006.02.02 05:00
|sell
|226
|0.10
|118.23
|0.00
|0.00
|813
|2006.02.02 05:00
|modify
|226
|0.10
|118.23
|0.00
|118.18
|814
|2006.02.02 05:02
|t/p
|226
|0.10
|118.18
|0.00
|118.18
|4.23
|12425.97
|815
|2006.02.02 06:30
|sell
|227
|0.10
|118.28
|0.00
|0.00
|816
|2006.02.02 06:30
|modify
|227
|0.10
|118.28
|0.00
|118.23
|817
|2006.02.02 07:45
|sell
|228
|0.20
|118.39
|0.00
|0.00
|818
|2006.02.02 07:45
|modify
|228
|0.20
|118.39
|0.00
|118.30
|819
|2006.02.02 07:45
|modify
|227
|0.10
|118.28
|0.00
|118.30
|820
|2006.02.02 08:00
|sell
|229
|0.40
|118.46
|0.00
|0.00
|821
|2006.02.02 08:00
|modify
|229
|0.40
|118.46
|0.00
|118.36
|822
|2006.02.02 08:00
|modify
|228
|0.20
|118.39
|0.00
|118.36
|823
|2006.02.02 08:00
|modify
|227
|0.10
|118.28
|0.00
|118.36
|824
|2006.02.02 10:01
|t/p
|227
|0.10
|118.36
|0.00
|118.36
|-6.76
|12419.21
|825
|2006.02.02 10:01
|t/p
|228
|0.20
|118.36
|0.00
|118.36
|5.07
|12424.28
|826
|2006.02.02 10:01
|t/p
|229
|0.40
|118.36
|0.00
|118.36
|33.80
|12458.08
|827
|2006.02.02 11:30
|sell
|230
|0.10
|118.52
|0.00
|0.00
|828
|2006.02.02 11:30
|modify
|230
|0.10
|118.52
|0.00
|118.47
|829
|2006.02.02 12:06
|t/p
|230
|0.10
|118.47
|0.00
|118.47
|4.22
|12462.30
|830
|2006.02.02 19:00
|buy
|231
|0.10
|118.29
|0.00
|0.00
|831
|2006.02.02 19:00
|modify
|231
|0.10
|118.29
|0.00
|118.34
|832
|2006.02.02 19:04
|t/p
|231
|0.10
|118.34
|0.00
|118.34
|4.22
|12466.52
|833
|2006.02.03 00:15
|sell
|232
|0.10
|118.53
|0.00
|0.00
|834
|2006.02.03 00:15
|modify
|232
|0.10
|118.53
|0.00
|118.48
|835
|2006.02.03 02:25
|t/p
|232
|0.10
|118.48
|0.00
|118.48
|4.22
|12470.74
|836
|2006.02.03 03:45
|buy
|233
|0.10
|118.49
|0.00
|0.00
|837
|2006.02.03 03:45
|modify
|233
|0.10
|118.49
|0.00
|118.54
|838
|2006.02.03 04:15
|buy
|234
|0.20
|118.43
|0.00
|0.00
|839
|2006.02.03 04:15
|modify
|234
|0.20
|118.43
|0.00
|118.50
|840
|2006.02.03 04:15
|modify
|233
|0.10
|118.49
|0.00
|118.50
|841
|2006.02.03 06:40
|t/p
|233
|0.10
|118.50
|0.00
|118.50
|0.84
|12471.58
|842
|2006.02.03 06:40
|t/p
|234
|0.20
|118.50
|0.00
|118.50
|11.81
|12483.39
|843
|2006.02.03 10:15
|sell
|235
|0.10
|118.42
|0.00
|0.00
|844
|2006.02.03 10:15
|modify
|235
|0.10
|118.42
|0.00
|118.37
|845
|2006.02.03 10:30
|sell
|236
|0.20
|118.53
|0.00
|0.00
|846
|2006.02.03 10:30
|modify
|236
|0.20
|118.53
|0.00
|118.44
|847
|2006.02.03 10:30
|modify
|235
|0.10
|118.42
|0.00
|118.44
|848
|2006.02.03 13:30
|sell
|237
|0.40
|118.65
|0.00
|0.00
|849
|2006.02.03 13:30
|modify
|237
|0.40
|118.65
|0.00
|118.53
|850
|2006.02.03 13:30
|modify
|236
|0.20
|118.53
|0.00
|118.53
|851
|2006.02.03 13:30
|modify
|235
|0.10
|118.42
|0.00
|118.53
|852
|2006.02.03 15:04
|t/p
|235
|0.10
|118.53
|0.00
|118.53
|-9.28
|12474.11
|853
|2006.02.03 15:04
|t/p
|236
|0.20
|118.53
|0.00
|118.53
|0.00
|12474.11
|854
|2006.02.03 15:04
|t/p
|237
|0.40
|118.53
|0.00
|118.53
|40.50
|12514.61
|855
|2006.02.03 17:30
|sell
|238
|0.10
|119.07
|0.00
|0.00
|856
|2006.02.03 17:30
|modify
|238
|0.10
|119.07
|0.00
|119.02
|857
|2006.02.03 17:45
|sell
|239
|0.20
|119.13
|0.00
|0.00
|858
|2006.02.03 17:45
|modify
|239
|0.20
|119.13
|0.00
|119.06
|859
|2006.02.03 17:45
|modify
|238
|0.10
|119.07
|0.00
|119.06
|860
|2006.02.03 18:11
|t/p
|238
|0.10
|119.06
|0.00
|119.06
|0.84
|12515.45
|861
|2006.02.03 18:11
|t/p
|239
|0.20
|119.06
|0.00
|119.06
|11.76
|12527.21
|862
|2006.02.03 23:45
|buy
|240
|0.10
|118.94
|0.00
|0.00
|863
|2006.02.03 23:45
|modify
|240
|0.10
|118.94
|0.00
|118.99
|864
|2006.02.06 01:30
|buy
|241
|0.20
|118.82
|0.00
|0.00
|865
|2006.02.06 01:30
|modify
|241
|0.20
|118.82
|0.00
|118.91
|866
|2006.02.06 01:30
|modify
|240
|0.10
|118.94
|0.00
|118.91
|867
|2006.02.06 02:15
|buy
|242
|0.40
|118.75
|0.00
|0.00
|868
|2006.02.06 02:15
|modify
|242
|0.40
|118.75
|0.00
|118.85
|869
|2006.02.06 02:15
|modify
|241
|0.20
|118.82
|0.00
|118.85
|870
|2006.02.06 02:15
|modify
|240
|0.10
|118.94
|0.00
|118.85
|871
|2006.02.06 02:45
|buy
|243
|0.80
|118.69
|0.00
|0.00
|872
|2006.02.06 02:45
|modify
|243
|0.80
|118.69
|0.00
|118.79
|873
|2006.02.06 02:45
|modify
|242
|0.40
|118.75
|0.00
|118.79
|874
|2006.02.06 02:45
|modify
|241
|0.20
|118.82
|0.00
|118.79
|875
|2006.02.06 02:45
|modify
|240
|0.10
|118.94
|0.00
|118.79
|876
|2006.02.06 05:30
|buy
|244
|1.60
|118.61
|0.00
|0.00
|877
|2006.02.06 05:30
|modify
|244
|1.60
|118.61
|0.00
|118.72
|878
|2006.02.06 05:30
|modify
|243
|0.80
|118.69
|0.00
|118.72
|879
|2006.02.06 05:30
|modify
|242
|0.40
|118.75
|0.00
|118.72
|880
|2006.02.06 05:30
|modify
|241
|0.20
|118.82
|0.00
|118.72
|881
|2006.02.06 05:30
|modify
|240
|0.10
|118.94
|0.00
|118.72
|882
|2006.02.06 08:23
|t/p
|240
|0.10
|118.72
|0.00
|118.72
|-17.25
|12509.96
|883
|2006.02.06 08:23
|t/p
|241
|0.20
|118.72
|0.00
|118.72
|-16.85
|12493.11
|884
|2006.02.06 08:23
|t/p
|242
|0.40
|118.72
|0.00
|118.72
|-10.11
|12483.00
|885
|2006.02.06 08:23
|t/p
|243
|0.80
|118.72
|0.00
|118.72
|20.22
|12503.22
|886
|2006.02.06 08:23
|t/p
|244
|1.60
|118.72
|0.00
|118.72
|148.25
|12651.47
|887
|2006.02.06 14:30
|sell
|245
|0.10
|118.84
|0.00
|0.00
|888
|2006.02.06 14:30
|modify
|245
|0.10
|118.84
|0.00
|118.79
|889
|2006.02.06 14:53
|t/p
|245
|0.10
|118.79
|0.00
|118.79
|4.21
|12655.68
|890
|2006.02.06 19:45
|sell
|246
|0.10
|118.97
|0.00
|0.00
|891
|2006.02.06 19:45
|modify
|246
|0.10
|118.97
|0.00
|118.92
|892
|2006.02.06 20:15
|sell
|247
|0.20
|119.06
|0.00
|0.00
|893
|2006.02.06 20:15
|modify
|247
|0.20
|119.06
|0.00
|118.98
|894
|2006.02.06 20:15
|modify
|246
|0.10
|118.97
|0.00
|118.98
|895
|2006.02.06 21:41
|t/p
|246
|0.10
|118.98
|0.00
|118.98
|-0.84
|12654.84
|896
|2006.02.06 21:41
|t/p
|247
|0.20
|118.98
|0.00
|118.98
|13.45
|12668.29
|897
|2006.02.07 04:00
|sell
|248
|0.10
|119.12
|0.00
|0.00
|898
|2006.02.07 04:00
|modify
|248
|0.10
|119.12
|0.00
|119.07
|899
|2006.02.07 04:35
|t/p
|248
|0.10
|119.07
|0.00
|119.07
|4.20
|12672.49
|900
|2006.02.07 06:00
|buy
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|0.00
|901
|2006.02.07 06:00
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|119.04
|902
|2006.02.07 08:45
|buy
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|0.00
|903
|2006.02.07 08:45
|modify
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|118.97
|904
|2006.02.07 08:45
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|118.97
|905
|2006.02.07 09:30
|buy
|251
|0.40
|118.79
|0.00
|0.00
|906
|2006.02.07 09:30
|modify
|251
|0.40
|118.79
|0.00
|118.90
|907
|2006.02.07 09:30
|modify
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|118.90
|908
|2006.02.07 09:30
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|118.90
|909
|2006.02.07 09:45
|buy
|252
|0.80
|118.53
|0.00
|0.00
|910
|2006.02.07 09:45
|modify
|252
|0.80
|118.53
|0.00
|118.73
|911
|2006.02.07 09:45
|modify
|251
|0.40
|118.79
|0.00
|118.73
|912
|2006.02.07 09:45
|modify
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|118.73
|913
|2006.02.07 09:45
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|118.73
|914
|2006.02.07 10:00
|buy
|253
|1.60
|118.47
|0.00
|0.00
|915
|2006.02.07 10:00
|modify
|253
|1.60
|118.47
|0.00
|118.62
|916
|2006.02.07 10:00
|modify
|252
|0.80
|118.53
|0.00
|118.62
|917
|2006.02.07 10:00
|modify
|251
|0.40
|118.79
|0.00
|118.62
|918
|2006.02.07 10:00
|modify
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|118.62
|919
|2006.02.07 10:00
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|118.62
|920
|2006.02.07 10:15
|buy
|254
|3.20
|118.41
|0.00
|0.00
|921
|2006.02.07 10:15
|modify
|254
|3.20
|118.41
|0.00
|118.54
|922
|2006.02.07 10:15
|modify
|253
|1.60
|118.47
|0.00
|118.54
|923
|2006.02.07 10:15
|modify
|252
|0.80
|118.53
|0.00
|118.54
|924
|2006.02.07 10:15
|modify
|251
|0.40
|118.79
|0.00
|118.54
|925
|2006.02.07 10:15
|modify
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|118.54
|926
|2006.02.07 10:15
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|118.54
|927
|2006.02.07 11:00
|buy
|255
|6.40
|118.28
|0.00
|0.00
|928
|2006.02.07 11:00
|modify
|255
|6.40
|118.28
|0.00
|118.43
|929
|2006.02.07 11:00
|modify
|254
|3.20
|118.41
|0.00
|118.43
|930
|2006.02.07 11:00
|modify
|253
|1.60
|118.47
|0.00
|118.43
|931
|2006.02.07 11:00
|modify
|252
|0.80
|118.53
|0.00
|118.43
|932
|2006.02.07 11:00
|modify
|251
|0.40
|118.79
|0.00
|118.43
|933
|2006.02.07 11:00
|modify
|250
|0.20
|118.89
|0.00
|118.43
|934
|2006.02.07 11:00
|modify
|249
|0.10
|118.99
|0.00
|118.43
|935
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|255
|6.40
|117.67
|0.00
|118.43
|-3317.75
|9354.74
|936
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|254
|3.20
|117.67
|0.00
|118.43
|-2012.41
|7342.33
|937
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|253
|1.60
|117.67
|0.00
|118.43
|-1087.79
|6254.54
|938
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|252
|0.80
|117.67
|0.00
|118.43
|-584.69
|5669.85
|939
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|251
|0.40
|117.67
|0.00
|118.43
|-380.73
|5289.12
|940
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|250
|0.20
|117.67
|0.00
|118.43
|-207.36
|5081.76
|941
|2006.02.07 11:33
|close at stop
|249
|0.10
|117.67
|0.00
|118.43
|-112.18
|4969.58