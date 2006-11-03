|Account: 443586
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 November 10, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4167454
|2006.11.03 19:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.38
|0.00
|224.33
|2006.11.06 01:26
|224.33
|0.00
|0.00
|-2.52
|4.24
|4168905
|2006.11.03 21:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.06
|0.00
|150.01
|2006.11.06 01:34
|150.01
|0.00
|0.00
|-1.20
|4.24
|4163250
|2006.11.03 16:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.7670
|0.7703
|2006.11.06 02:12
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.03
|5.00
|4173268
|2006.11.06 02:47
|sell
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7693
|2006.11.06 08:49
|0.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4176197
|2006.11.06 08:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2712
|2006.11.06 09:20
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4174156
|2006.11.06 03:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2712
|2006.11.06 09:20
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4172956
|2006.11.06 02:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.07
|149.81
|150.12
|2006.11.06 09:21
|150.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|4176195
|2006.11.06 08:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.46
|0.00
|224.46
|2006.11.06 09:21
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4176531
|2006.11.06 09:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.39
|0.00
|224.46
|2006.11.06 09:21
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|4177371
|2006.11.06 09:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2708
|0.0000
|1.2703
|2006.11.06 10:12
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4167451
|2006.11.03 19:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3855
|0.0000
|2.3822
|2006.11.06 11:31
|2.3822
|0.00
|0.00
|-3.67
|52.54
|4148694
|2006.11.03 12:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3772
|0.0000
|2.3822
|2006.11.06 11:31
|2.3822
|0.00
|0.00
|-1.84
|-39.79
|4177117
|2006.11.06 09:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7694
|0.0000
|0.7692
|2006.11.06 11:59
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4178075
|2006.11.06 10:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7683
|0.0000
|0.7692
|2006.11.06 11:59
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4180623
|2006.11.06 12:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7695
|0.0000
|0.7700
|2006.11.06 12:27
|0.7700
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4148685
|2006.11.03 12:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6693
|0.6661
|0.6698
|2006.11.06 13:03
|0.6698
|0.00
|0.00
|-0.72
|9.48
|4180664
|2006.11.06 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2704
|0.0000
|1.2709
|2006.11.06 15:25
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4184008
|2006.11.06 15:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.52
|0.00
|224.53
|2006.11.06 16:43
|224.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|4184559
|2006.11.06 16:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.61
|0.00
|224.53
|2006.11.06 16:43
|224.53
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|4180647
|2006.11.06 12:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|150.28
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.74
|4186856
|2006.11.06 19:00
|sell
|6.40
|eurjpy
|150.53
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|541.22
|4185444
|2006.11.06 17:00
|sell
|3.20
|eurjpy
|150.48
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|135.30
|4183139
|2006.11.06 15:00
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.36
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.35
|4177632
|2006.11.06 10:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.17
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.98
|4177358
|2006.11.06 09:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.02
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.67
|4183402
|2006.11.06 15:15
|sell
|1.60
|eurjpy
|150.42
|0.00
|150.43
|2006.11.06 21:15
|150.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.53
|4188160
|2006.11.06 21:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.38
|0.00
|224.43
|2006.11.06 23:52
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|4188157
|2006.11.06 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.48
|0.00
|150.53
|2006.11.07 00:02
|150.53
|0.00
|0.00
|0.97
|4.23
|4187091
|2006.11.06 19:15
|sell
|0.40
|audusd
|0.7709
|0.0000
|0.7706
|2006.11.07 02:29
|0.7706
|0.00
|0.00
|-1.20
|12.00
|4182224
|2006.11.06 13:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7697
|0.0000
|0.7706
|2006.11.07 02:29
|0.7706
|0.00
|0.00
|-0.30
|-9.00
|4185000
|2006.11.06 16:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7703
|0.0000
|0.7706
|2006.11.07 02:29
|0.7706
|0.00
|0.00
|-0.60
|-6.00
|4187689
|2006.11.06 20:00
|sell
|0.80
|audusd
|0.7715
|0.0000
|0.7706
|2006.11.07 02:29
|0.7706
|0.00
|0.00
|-2.41
|72.00
|4191254
|2006.11.07 03:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7709
|0.0000
|0.7714
|2006.11.07 03:24
|0.7714
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4192193
|2006.11.07 03:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.46
|0.00
|150.46
|2006.11.07 06:24
|150.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4194225
|2006.11.07 06:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.37
|0.00
|150.46
|2006.11.07 06:24
|150.46
|0.00
|0.00
|0.00
|30.51
|4190930
|2006.11.07 02:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.50
|0.00
|150.46
|2006.11.07 06:24
|150.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|4146961
|2006.11.03 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2456
|0.0000
|1.2510
|2006.11.07 06:41
|1.2510
|0.00
|0.00
|-2.20
|-43.17
|4164024
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2544
|0.0000
|1.2510
|2006.11.07 06:41
|1.2510
|0.00
|0.00
|-4.41
|54.36
|4196621
|2006.11.07 06:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.38
|0.00
|224.38
|2006.11.07 08:07
|224.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4197146
|2006.11.07 07:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.31
|0.00
|224.38
|2006.11.07 08:07
|224.38
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|4198674
|2006.11.07 08:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2520
|2006.11.07 09:08
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|4195345
|2006.11.07 06:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.47
|0.00
|150.35
|2006.11.07 11:15
|150.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.18
|4200226
|2006.11.07 09:45
|buy
|0.80
|eurjpy
|150.25
|0.00
|150.35
|2006.11.07 11:15
|150.35
|0.00
|0.00
|0.00
|67.86
|4196664
|2006.11.07 06:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.39
|0.00
|150.35
|2006.11.07 11:15
|150.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|4199143
|2006.11.07 08:45
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.33
|0.00
|150.35
|2006.11.07 11:15
|150.35
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|4195351
|2006.11.07 06:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7725
|0.0000
|0.7726
|2006.11.07 12:44
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4192526
|2006.11.07 04:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7717
|0.0000
|0.7726
|2006.11.07 12:44
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|4196623
|2006.11.07 06:45
|sell
|0.40
|audusd
|0.7738
|0.0000
|0.7726
|2006.11.07 12:44
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4202978
|2006.11.07 13:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.38
|0.00
|150.36
|2006.11.07 15:39
|150.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|4203190
|2006.11.07 13:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.43
|0.00
|150.36
|2006.11.07 15:39
|150.36
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|4202977
|2006.11.07 13:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.44
|0.00
|224.45
|2006.11.07 15:39
|224.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|4203189
|2006.11.07 13:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.53
|0.00
|224.45
|2006.11.07 15:39
|224.45
|0.00
|0.00
|0.00
|13.59
|4205689
|2006.11.07 16:00
|sell
|25.60
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 16:50
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 192.00
|4213067
|2006.11.07 18:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2468
|2006.11.07 20:43
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|4212009
|2006.11.07 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2468
|2006.11.07 20:43
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4214086
|2006.11.07 20:15
|buy
|0.80
|gbpjpy
|224.13
|0.00
|224.23
|2006.11.07 21:17
|224.23
|0.00
|0.00
|0.00
|68.09
|4211993
|2006.11.07 18:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.26
|0.00
|224.23
|2006.11.07 21:17
|224.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|4209917
|2006.11.07 17:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.34
|0.00
|224.23
|2006.11.07 21:17
|224.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|4213479
|2006.11.07 19:15
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.19
|0.00
|224.23
|2006.11.07 21:17
|224.23
|0.00
|0.00
|0.00
|13.61
|4213762
|2006.11.07 19:47
|sell
|0.10
|audusd
|0.7755
|0.0000
|0.7750
|2006.11.07 21:28
|0.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4185837
|2006.11.06 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.57
|-61.00
|4205110
|2006.11.07 15:45
|sell
|12.80
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|4187084
|2006.11.06 19:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|1.14
|-104.00
|4189249
|2006.11.07 00:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|4192171
|2006.11.07 03:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2738
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|4193447
|2006.11.07 05:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-432.00
|4196615
|2006.11.07 06:45
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|4195331
|2006.11.07 06:30
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-512.00
|4215204
|2006.11.07 21:30
|sell
|25.60
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2771
|2006.11.07 21:55
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|3 584.00
|4217919
|2006.11.08 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2781
|2006.11.08 00:17
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4218454
|2006.11.08 00:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7734
|0.0000
|0.7741
|2006.11.08 00:31
|0.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4218062
|2006.11.08 00:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.0000
|0.7741
|2006.11.08 00:31
|0.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4217911
|2006.11.08 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2488
|2006.11.08 00:36
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4214691
|2006.11.07 21:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.35
|0.00
|150.40
|2006.11.08 00:45
|150.40
|0.00
|0.00
|0.97
|4.25
|4220258
|2006.11.08 02:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.31
|0.00
|150.36
|2006.11.08 03:24
|150.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|4221757
|2006.11.08 05:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.20
|0.00
|224.27
|2006.11.08 09:10
|224.27
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|4220098
|2006.11.08 02:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.25
|0.00
|224.27
|2006.11.08 09:10
|224.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|4221920
|2006.11.08 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.30
|0.00
|150.32
|2006.11.08 09:10
|150.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|4223151
|2006.11.08 07:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.25
|0.00
|150.32
|2006.11.08 09:10
|150.32
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|4223167
|2006.11.08 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2772
|2006.11.08 09:15
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4223152
|2006.11.08 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2497
|2006.11.08 09:16
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4182222
|2006.11.06 13:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6697
|0.0000
|0.6700
|2006.11.08 09:49
|0.6700
|0.00
|0.00
|0.57
|-5.72
|4213624
|2006.11.07 19:30
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6708
|0.0000
|0.6700
|2006.11.08 09:49
|0.6700
|0.00
|0.00
|1.14
|61.03
|4185656
|2006.11.06 17:15
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6702
|0.0000
|0.6700
|2006.11.08 09:49
|0.6700
|0.00
|0.00
|1.14
|7.63
|4224943
|2006.11.08 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.20
|0.00
|224.24
|2006.11.08 10:13
|224.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|4225276
|2006.11.08 09:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.33
|0.00
|224.24
|2006.11.08 10:13
|224.24
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|4225278
|2006.11.08 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2779
|2006.11.08 10:44
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4225279
|2006.11.08 09:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2490
|2006.11.08 10:45
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4225969
|2006.11.08 10:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.24
|0.00
|224.16
|2006.11.08 11:07
|224.16
|0.00
|0.00
|0.00
|13.62
|4225764
|2006.11.08 10:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.15
|0.00
|224.16
|2006.11.08 11:07
|224.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|4219678
|2006.11.08 01:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7728
|0.0000
|0.7713
|2006.11.08 11:16
|0.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|4221430
|2006.11.08 04:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7723
|0.0000
|0.7713
|2006.11.08 11:16
|0.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4222909
|2006.11.08 07:15
|buy
|0.40
|audusd
|0.7712
|0.0000
|0.7713
|2006.11.08 11:16
|0.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4223429
|2006.11.08 08:00
|buy
|0.80
|audusd
|0.7700
|0.0000
|0.7713
|2006.11.08 11:16
|0.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|4229197
|2006.11.08 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2791
|2006.11.08 12:37
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4228669
|2006.11.08 11:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.7704
|0.0000
|0.7699
|2006.11.08 13:06
|0.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4229485
|2006.11.08 12:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2472
|2006.11.08 14:12
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|4229195
|2006.11.08 12:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.38
|0.00
|150.33
|2006.11.08 14:37
|150.33
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|4234436
|2006.11.08 16:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7691
|2006.11.08 17:05
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4233214
|2006.11.08 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7695
|0.0000
|0.7691
|2006.11.08 17:05
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4237153
|2006.11.08 18:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2766
|2006.11.08 18:06
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4236529
|2006.11.08 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|2006.11.08 18:06
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4236521
|2006.11.08 17:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2503
|2006.11.08 18:06
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4237133
|2006.11.08 18:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2503
|2006.11.08 18:06
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|4229316
|2006.11.08 12:31
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6705
|0.0000
|0.6700
|2006.11.08 19:16
|0.6700
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|4237757
|2006.11.08 18:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7704
|0.0000
|0.7709
|2006.11.08 19:18
|0.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4237750
|2006.11.08 18:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|2006.11.08 20:23
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4239142
|2006.11.08 20:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2494
|2006.11.08 20:23
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|4238378
|2006.11.08 19:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.33
|0.00
|224.39
|2006.11.08 21:14
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|4238595
|2006.11.08 19:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.50
|0.00
|224.39
|2006.11.08 21:14
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|18.69
|4239314
|2006.11.08 20:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7705
|0.0000
|0.7703
|2006.11.08 23:45
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4240086
|2006.11.08 21:46
|sell
|0.20
|audusd
|0.7710
|0.0000
|0.7703
|2006.11.08 23:45
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4240073
|2006.11.08 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.39
|0.00
|150.44
|2006.11.09 03:02
|150.44
|0.00
|0.00
|3.02
|4.24
|4241525
|2006.11.09 00:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|2006.11.09 04:22
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4243141
|2006.11.09 03:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2761
|2006.11.09 04:22
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4241066
|2006.11.08 23:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2509
|0.0000
|1.2508
|2006.11.09 06:17
|1.2508
|0.00
|0.00
|-3.14
|0.80
|4242807
|2006.11.09 02:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2508
|2006.11.09 06:17
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|4245298
|2006.11.09 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2504
|0.0000
|1.2509
|2006.11.09 08:28
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4243364
|2006.11.09 03:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.50
|0.00
|224.43
|2006.11.09 08:42
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|4241516
|2006.11.09 00:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.44
|0.00
|224.43
|2006.11.09 08:42
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|4241008
|2006.11.08 23:30
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6699
|0.0000
|0.6706
|2006.11.09 10:07
|0.6706
|0.00
|0.00
|-3.75
|26.69
|4239304
|2006.11.08 20:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6705
|0.0000
|0.6706
|2006.11.09 10:07
|0.6706
|0.00
|0.00
|-1.88
|1.91
|4245293
|2006.11.09 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2774
|2006.11.09 12:10
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4246430
|2006.11.09 09:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2774
|2006.11.09 12:10
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4247191
|2006.11.09 10:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2774
|2006.11.09 12:10
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4248157
|2006.11.09 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2491
|0.0000
|1.2493
|2006.11.09 12:10
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|4248736
|2006.11.09 11:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2493
|2006.11.09 12:10
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|4250387
|2006.11.09 13:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6706
|0.0000
|0.6711
|2006.11.09 14:13
|0.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|4252421
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.81
|0.00
|224.76
|2006.11.09 14:18
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|4258746
|2006.11.09 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2503
|2006.11.09 16:23
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4258753
|2006.11.09 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2776
|2006.11.09 16:23
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4253406
|2006.11.09 14:46
|sell
|12.80
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.11
|2006.11.09 17:02
|151.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 328.34
|4243113
|2006.11.09 03:00
|buy
|0.40
|audusd
|0.7666
|0.0000
|0.7666
|2006.11.09 17:07
|0.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4249215
|2006.11.09 11:45
|buy
|0.80
|audusd
|0.7659
|0.0000
|0.7666
|2006.11.09 17:07
|0.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|4258305
|2006.11.09 16:00
|buy
|1.60
|audusd
|0.7655
|0.0000
|0.7666
|2006.11.09 17:07
|0.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|4242159
|2006.11.09 01:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7707
|0.0000
|0.7666
|2006.11.09 17:07
|0.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|4242796
|2006.11.09 02:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7684
|0.0000
|0.7666
|2006.11.09 17:07
|0.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|4262037
|2006.11.09 17:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2793
|2006.11.09 17:58
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4262045
|2006.11.09 17:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2476
|2006.11.09 18:00
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|4267951
|2006.11.09 21:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2426
|2006.11.09 21:37
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|4267733
|2006.11.09 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2828
|2006.11.09 21:42
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4267368
|2006.11.09 20:03
|sell
|0.20
|audusd
|0.7687
|0.0000
|0.7680
|2006.11.09 21:44
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4266890
|2006.11.09 19:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7680
|2006.11.09 21:44
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4270229
|2006.11.10 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|1.2834
|2006.11.10 01:36
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4270234
|2006.11.10 01:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7695
|0.0000
|0.7690
|2006.11.10 03:14
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4247128
|2006.11.09 10:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|150.55
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-4.69
|-193.76
|4244162
|2006.11.09 05:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.45
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-2.35
|-113.88
|4243457
|2006.11.09 03:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.39
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-1.17
|-62.04
|4257228
|2006.11.09 15:45
|sell
|25.60
|eurjpy
|151.33
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-300.18
|4 568.71
|4248955
|2006.11.09 11:30
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.62
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-9.38
|-339.94
|4250375
|2006.11.09 13:00
|sell
|1.60
|eurjpy
|150.76
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-18.76
|-489.50
|4251462
|2006.11.09 13:45
|sell
|6.40
|eurjpy
|150.93
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-75.04
|-1 033.40
|4251040
|2006.11.09 13:15
|sell
|3.20
|eurjpy
|150.87
|0.00
|151.12
|2006.11.10 03:34
|151.12
|0.00
|0.00
|-37.52
|-679.87
|4272271
|2006.11.10 04:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7685
|0.0000
|0.7690
|2006.11.10 04:09
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4274285
|2006.11.10 05:00
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2378
|0.0000
|1.2391
|2006.11.10 06:11
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|83.93
|4270220
|2006.11.10 01:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2391
|2006.11.10 06:11
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.60
|4272066
|2006.11.10 04:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2391
|2006.11.10 06:11
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.14
|4273517
|2006.11.10 04:15
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2387
|0.0000
|1.2391
|2006.11.10 06:11
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|4273521
|2006.11.10 04:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.15
|0.00
|151.15
|2006.11.10 07:00
|151.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4274061
|2006.11.10 04:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.08
|0.00
|151.15
|2006.11.10 07:00
|151.15
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|4271673
|2006.11.10 03:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.42
|0.00
|224.56
|2006.11.10 07:31
|224.56
|0.00
|0.00
|0.00
|23.81
|4268985
|2006.11.09 23:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.69
|0.00
|224.56
|2006.11.10 07:31
|224.56
|0.00
|0.00
|2.22
|-11.05
|4275179
|2006.11.10 06:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|1.2852
|2006.11.10 08:28
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4276350
|2006.11.10 08:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.15
|0.00
|151.10
|2006.11.10 08:37
|151.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|4276881
|2006.11.10 08:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7680
|2006.11.10 09:20
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4276587
|2006.11.10 08:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7678
|0.0000
|0.7680
|2006.11.10 09:20
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4280005
|2006.11.10 10:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2374
|2006.11.10 11:46
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|4279079
|2006.11.10 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|1.2374
|2006.11.10 11:46
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.97
|4279469
|2006.11.10 10:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2374
|2006.11.10 11:46
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.55
|4281932
|2006.11.10 11:00
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|1.2374
|2006.11.10 11:46
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|90.51
|4266473
|2006.11.09 19:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6729
|0.0000
|0.6728
|2006.11.10 12:00
|0.6728
|0.00
|0.00
|0.29
|1.91
|4277488
|2006.11.10 09:15
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6735
|0.0000
|0.6728
|2006.11.10 12:00
|0.6728
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|4284739
|2006.11.10 12:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2884
|0.0000
|1.2877
|2006.11.10 12:18
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4284278
|2006.11.10 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|1.2877
|2006.11.10 12:18
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4286724
|2006.11.10 13:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.81
|0.00
|224.76
|2006.11.10 14:06
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|4283794
|2006.11.10 11:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7677
|2006.11.10 17:02
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4291548
|2006.11.10 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2866
|2006.11.10 17:38
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4291565
|2006.11.10 17:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7674
|0.0000
|0.7679
|2006.11.10 17:49
|0.7669
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4291193
|2006.11.10 17:16
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6719
|0.0000
|0.6726
|2006.11.10 17:49
|0.6719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4290414
|2006.11.10 17:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.02
|0.00
|151.07
|2006.11.10 17:49
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|4286729
|2006.11.10 13:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6725
|0.0000
|0.6726
|2006.11.10 17:49
|0.6719
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.48
|0.00
|0.00
|-466.87
|-6 697.16
|Closed P/L:
|-7 164.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-7 164.03
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|39 437.72
|Equity:
|39 437.72
|Free Margin:
|39 437.72
|Details:
|Gross Profit:
|10 786.82
|Gross Loss:
|17 950.85
|Total Net Profit:
|-7 164.03
|Profit Factor:
|0.60
|Expected Payoff:
|-39.58
|Absolute Drawdown:
|8 970.80
|Maximal Drawdown:
|9 810.97 (20.68%)
|Relative Drawdown:
|20.68% (9 810.97)
|Total Trades:
|181
|Short Positions (won %):
|93 (62.37%)
|Long Positions (won %):
|88 (78.41%)
|Profit Trades (% of total):
|127 (70.17%)
|Loss trades (% of total):
|54 (29.83%)
|Largest
|profit trade:
|4 268.53
|loss trade:
|-8 192.00
|Average
|profit trade:
|84.94
|loss trade:
|-332.42
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (3 663.44)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 726.86)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 268.53 (1)
|consecutive loss (count):
|-8 192.85 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2