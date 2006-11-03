FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 November 10, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
41674542006.11.03 19:00sell0.10gbpjpy224.380.00224.332006.11.06 01:26224.330.000.00-2.524.24
41689052006.11.03 21:30sell0.10eurjpy150.060.00150.012006.11.06 01:34150.010.000.00-1.204.24
41632502006.11.03 16:45buy0.10audusd0.76980.76700.77032006.11.06 02:120.77030.000.000.035.00
41732682006.11.06 02:47sell0.10audusd0.76980.00000.76932006.11.06 08:490.76930.000.000.005.00
41761972006.11.06 08:15buy0.20eurusd1.27050.00001.27122006.11.06 09:201.27120.000.000.0014.00
41741562006.11.06 03:46buy0.10eurusd1.27110.00001.27122006.11.06 09:201.27120.000.000.001.00
41729562006.11.06 02:31buy0.10eurjpy150.07149.81150.122006.11.06 09:21150.120.000.000.004.23
41761952006.11.06 08:15buy0.10gbpjpy224.460.00224.462006.11.06 09:21224.460.000.000.000.00
41765312006.11.06 09:00buy0.20gbpjpy224.390.00224.462006.11.06 09:21224.460.000.000.0011.85
41773712006.11.06 09:45sell0.10eurusd1.27080.00001.27032006.11.06 10:121.27030.000.000.005.00
41674512006.11.03 19:00sell0.20gbpchf2.38550.00002.38222006.11.06 11:312.38220.000.00-3.6752.54
41486942006.11.03 12:00sell0.10gbpchf2.37720.00002.38222006.11.06 11:312.38220.000.00-1.84-39.79
41771172006.11.06 09:30buy0.10audusd0.76940.00000.76922006.11.06 11:590.76920.000.000.00-2.00
41780752006.11.06 10:15buy0.20audusd0.76830.00000.76922006.11.06 11:590.76920.000.000.0018.00
41806232006.11.06 12:00buy0.10audusd0.76950.00000.77002006.11.06 12:270.77000.000.000.005.00
41486852006.11.03 12:00buy0.10eurgbp0.66930.66610.66982006.11.06 13:030.66980.000.00-0.729.48
41806642006.11.06 12:00buy0.10eurusd1.27040.00001.27092006.11.06 15:251.27090.000.000.005.00
41840082006.11.06 15:45sell0.10gbpjpy224.520.00224.532006.11.06 16:43224.530.000.000.00-0.84
41845592006.11.06 16:15sell0.20gbpjpy224.610.00224.532006.11.06 16:43224.530.000.000.0013.51
41806472006.11.06 12:00sell0.40eurjpy150.280.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00-50.74
41868562006.11.06 19:00sell6.40eurjpy150.530.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00541.22
41854442006.11.06 17:00sell3.20eurjpy150.480.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00135.30
41831392006.11.06 15:00sell0.80eurjpy150.360.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00-47.35
41776322006.11.06 10:00sell0.20eurjpy150.170.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00-43.98
41773582006.11.06 09:45sell0.10eurjpy150.020.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00-34.67
41834022006.11.06 15:15sell1.60eurjpy150.420.00150.432006.11.06 21:15150.430.000.000.00-13.53
41881602006.11.06 21:45buy0.10gbpjpy224.380.00224.432006.11.06 23:52224.430.000.000.004.23
41881572006.11.06 21:45buy0.10eurjpy150.480.00150.532006.11.07 00:02150.530.000.000.974.23
41870912006.11.06 19:15sell0.40audusd0.77090.00000.77062006.11.07 02:290.77060.000.00-1.2012.00
41822242006.11.06 13:30sell0.10audusd0.76970.00000.77062006.11.07 02:290.77060.000.00-0.30-9.00
41850002006.11.06 16:45sell0.20audusd0.77030.00000.77062006.11.07 02:290.77060.000.00-0.60-6.00
41876892006.11.06 20:00sell0.80audusd0.77150.00000.77062006.11.07 02:290.77060.000.00-2.4172.00
41912542006.11.07 03:00buy0.10audusd0.77090.00000.77142006.11.07 03:240.77140.000.000.005.00
41921932006.11.07 03:30buy0.20eurjpy150.460.00150.462006.11.07 06:24150.460.000.000.000.00
41942252006.11.07 06:15buy0.40eurjpy150.370.00150.462006.11.07 06:24150.460.000.000.0030.51
41909302006.11.07 02:30buy0.10eurjpy150.500.00150.462006.11.07 06:24150.460.000.000.00-3.39
41469612006.11.03 10:15sell0.10usdchf1.24560.00001.25102006.11.07 06:411.25100.000.00-2.20-43.17
41640242006.11.03 17:00sell0.20usdchf1.25440.00001.25102006.11.07 06:411.25100.000.00-4.4154.36
41966212006.11.07 06:45buy0.10gbpjpy224.380.00224.382006.11.07 08:07224.380.000.000.000.00
41971462006.11.07 07:00buy0.20gbpjpy224.310.00224.382006.11.07 08:07224.380.000.000.0011.89
41986742006.11.07 08:30buy0.10usdchf1.25150.00001.25202006.11.07 09:081.25200.000.000.003.99
41953452006.11.07 06:30buy0.10eurjpy150.470.00150.352006.11.07 11:15150.350.000.000.00-10.18
42002262006.11.07 09:45buy0.80eurjpy150.250.00150.352006.11.07 11:15150.350.000.000.0067.86
41966642006.11.07 06:45buy0.20eurjpy150.390.00150.352006.11.07 11:15150.350.000.000.00-6.78
41991432006.11.07 08:45buy0.40eurjpy150.330.00150.352006.11.07 11:15150.350.000.000.006.79
41953512006.11.07 06:30sell0.20audusd0.77250.00000.77262006.11.07 12:440.77260.000.000.00-2.00
41925262006.11.07 04:00sell0.10audusd0.77170.00000.77262006.11.07 12:440.77260.000.000.00-9.00
41966232006.11.07 06:45sell0.40audusd0.77380.00000.77262006.11.07 12:440.77260.000.000.0048.00
42029782006.11.07 13:15sell0.10eurjpy150.380.00150.362006.11.07 15:39150.360.000.000.001.70
42031902006.11.07 13:45sell0.20eurjpy150.430.00150.362006.11.07 15:39150.360.000.000.0011.90
42029772006.11.07 13:15sell0.10gbpjpy224.440.00224.452006.11.07 15:39224.450.000.000.00-0.85
42031892006.11.07 13:45sell0.20gbpjpy224.530.00224.452006.11.07 15:39224.450.000.000.0013.59
42056892006.11.07 16:00sell25.60eurusd1.27850.00001.27712006.11.07 16:501.28170.000.000.00-8 192.00
42130672006.11.07 18:45buy0.20usdchf1.24610.00001.24682006.11.07 20:431.24680.000.000.0011.23
42120092006.11.07 18:00buy0.10usdchf1.24680.00001.24682006.11.07 20:431.24680.000.000.000.00
42140862006.11.07 20:15buy0.80gbpjpy224.130.00224.232006.11.07 21:17224.230.000.000.0068.09
42119932006.11.07 18:00buy0.20gbpjpy224.260.00224.232006.11.07 21:17224.230.000.000.00-5.10
42099172006.11.07 17:15buy0.10gbpjpy224.340.00224.232006.11.07 21:17224.230.000.000.00-9.36
42134792006.11.07 19:15buy0.40gbpjpy224.190.00224.232006.11.07 21:17224.230.000.000.0013.61
42137622006.11.07 19:47sell0.10audusd0.77550.00000.77502006.11.07 21:280.77500.000.000.005.00
41858372006.11.06 17:30sell0.10eurusd1.27100.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.57-61.00
42051102006.11.07 15:45sell12.80eurusd1.27750.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.00512.00
41870842006.11.06 19:15sell0.20eurusd1.27190.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.001.14-104.00
41892492006.11.07 00:15sell0.40eurusd1.27310.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.00-160.00
41921712006.11.07 03:30sell0.80eurusd1.27380.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.00-264.00
41934472006.11.07 05:00sell1.60eurusd1.27440.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.00-432.00
41966152006.11.07 06:45sell6.40eurusd1.27670.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.00-256.00
41953312006.11.07 06:30sell3.20eurusd1.27550.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.00-512.00
42152042006.11.07 21:30sell25.60eurusd1.27850.00001.27712006.11.07 21:551.27710.000.000.003 584.00
42179192006.11.08 00:00buy0.10eurusd1.27760.00001.27812006.11.08 00:171.27810.000.000.005.00
42184542006.11.08 00:30buy0.20audusd0.77340.00000.77412006.11.08 00:310.77410.000.000.0014.00
42180622006.11.08 00:04buy0.10audusd0.77390.00000.77412006.11.08 00:310.77410.000.000.002.00
42179112006.11.08 00:00sell0.10usdchf1.24930.00001.24882006.11.08 00:361.24880.000.000.004.00
42146912006.11.07 21:15buy0.10eurjpy150.350.00150.402006.11.08 00:45150.400.000.000.974.25
42202582006.11.08 02:30buy0.10eurjpy150.310.00150.362006.11.08 03:24150.360.000.000.004.25
42217572006.11.08 05:15buy0.20gbpjpy224.200.00224.272006.11.08 09:10224.270.000.000.0011.90
42200982006.11.08 02:15buy0.10gbpjpy224.250.00224.272006.11.08 09:10224.270.000.000.001.70
42219202006.11.08 05:45buy0.10eurjpy150.300.00150.322006.11.08 09:10150.320.000.000.001.70
42231512006.11.08 07:30buy0.20eurjpy150.250.00150.322006.11.08 09:10150.320.000.000.0011.90
42231672006.11.08 07:32sell0.10eurusd1.27770.00001.27722006.11.08 09:151.27720.000.000.005.00
42231522006.11.08 07:30buy0.10usdchf1.24920.00001.24972006.11.08 09:161.24970.000.000.004.00
41822222006.11.06 13:30sell0.10eurgbp0.66970.00000.67002006.11.08 09:490.67000.000.000.57-5.72
42136242006.11.07 19:30sell0.40eurgbp0.67080.00000.67002006.11.08 09:490.67000.000.001.1461.03
41856562006.11.06 17:15sell0.20eurgbp0.67020.00000.67002006.11.08 09:490.67000.000.001.147.63
42249432006.11.08 09:30sell0.10gbpjpy224.200.00224.242006.11.08 10:13224.240.000.000.00-3.40
42252762006.11.08 09:45sell0.20gbpjpy224.330.00224.242006.11.08 10:13224.240.000.000.0015.30
42252782006.11.08 09:45buy0.10eurusd1.27740.00001.27792006.11.08 10:441.27790.000.000.005.00
42252792006.11.08 09:45sell0.10usdchf1.24950.00001.24902006.11.08 10:451.24900.000.000.004.00
42259692006.11.08 10:30sell0.20gbpjpy224.240.00224.162006.11.08 11:07224.160.000.000.0013.62
42257642006.11.08 10:15sell0.10gbpjpy224.150.00224.162006.11.08 11:07224.160.000.000.00-0.85
42196782006.11.08 01:45buy0.10audusd0.77280.00000.77132006.11.08 11:160.77130.000.000.00-15.00
42214302006.11.08 04:45buy0.20audusd0.77230.00000.77132006.11.08 11:160.77130.000.000.00-20.00
42229092006.11.08 07:15buy0.40audusd0.77120.00000.77132006.11.08 11:160.77130.000.000.004.00
42234292006.11.08 08:00buy0.80audusd0.77000.00000.77132006.11.08 11:160.77130.000.000.00104.00
42291972006.11.08 12:15sell0.10eurusd1.27960.00001.27912006.11.08 12:371.27910.000.000.005.00
42286692006.11.08 11:45sell0.10audusd0.77040.00000.76992006.11.08 13:060.76990.000.000.005.00
42294852006.11.08 12:45buy0.10usdchf1.24670.00001.24722006.11.08 14:121.24720.000.000.004.01
42291952006.11.08 12:15sell0.10eurjpy150.380.00150.332006.11.08 14:37150.330.000.000.004.25
42344362006.11.08 16:15buy0.20audusd0.76820.00000.76912006.11.08 17:050.76910.000.000.0018.00
42332142006.11.08 16:00buy0.10audusd0.76950.00000.76912006.11.08 17:050.76910.000.000.00-4.00
42371532006.11.08 18:00buy0.20eurusd1.27590.00001.27662006.11.08 18:061.27660.000.000.0014.00
42365292006.11.08 17:15buy0.10eurusd1.27660.00001.27662006.11.08 18:061.27660.000.000.000.00
42365212006.11.08 17:15sell0.10usdchf1.25030.00001.25032006.11.08 18:061.25030.000.000.000.00
42371332006.11.08 18:00sell0.20usdchf1.25100.00001.25032006.11.08 18:061.25030.000.000.0011.20
42293162006.11.08 12:31sell0.10eurgbp0.67050.00000.67002006.11.08 19:160.67000.000.000.009.53
42377572006.11.08 18:15buy0.10audusd0.77040.00000.77092006.11.08 19:180.77090.000.000.005.00
42377502006.11.08 18:15sell0.10usdchf1.24940.00001.24942006.11.08 20:231.24940.000.000.000.00
42391422006.11.08 20:00sell0.20usdchf1.25020.00001.24942006.11.08 20:231.24940.000.000.0012.81
42383782006.11.08 19:00sell0.10gbpjpy224.330.00224.392006.11.08 21:14224.390.000.000.00-5.09
42385952006.11.08 19:15sell0.20gbpjpy224.500.00224.392006.11.08 21:14224.390.000.000.0018.69
42393142006.11.08 20:15sell0.10audusd0.77050.00000.77032006.11.08 23:450.77030.000.000.002.00
42400862006.11.08 21:46sell0.20audusd0.77100.00000.77032006.11.08 23:450.77030.000.000.0014.00
42400732006.11.08 21:45buy0.10eurjpy150.390.00150.442006.11.09 03:02150.440.000.003.024.24
42415252006.11.09 00:15buy0.10eurusd1.27610.00001.27612006.11.09 04:221.27610.000.000.000.00
42431412006.11.09 03:00buy0.20eurusd1.27540.00001.27612006.11.09 04:221.27610.000.000.0014.00
42410662006.11.08 23:45sell0.10usdchf1.25090.00001.25082006.11.09 06:171.25080.000.00-3.140.80
42428072006.11.09 02:45sell0.20usdchf1.25150.00001.25082006.11.09 06:171.25080.000.000.0011.19
42452982006.11.09 07:30buy0.10usdchf1.25040.00001.25092006.11.09 08:281.25090.000.000.004.00
42433642006.11.09 03:15sell0.20gbpjpy224.500.00224.432006.11.09 08:42224.430.000.000.0011.88
42415162006.11.09 00:15sell0.10gbpjpy224.440.00224.432006.11.09 08:42224.430.000.000.000.85
42410082006.11.08 23:30buy0.20eurgbp0.66990.00000.67062006.11.09 10:070.67060.000.00-3.7526.69
42393042006.11.08 20:15buy0.10eurgbp0.67050.00000.67062006.11.09 10:070.67060.000.00-1.881.91
42452932006.11.09 07:30sell0.10eurusd1.27640.00001.27742006.11.09 12:101.27740.000.000.00-10.00
42464302006.11.09 09:30sell0.20eurusd1.27760.00001.27742006.11.09 12:101.27740.000.000.004.00
42471912006.11.09 10:00sell0.40eurusd1.27840.00001.27742006.11.09 12:101.27740.000.000.0040.00
42481572006.11.09 10:30buy0.10usdchf1.24910.00001.24932006.11.09 12:101.24930.000.000.001.60
42487362006.11.09 11:15buy0.20usdchf1.24860.00001.24932006.11.09 12:101.24930.000.000.0011.21
42503872006.11.09 13:00buy0.10eurgbp0.67060.00000.67112006.11.09 14:130.67110.000.000.009.52
42524212006.11.09 14:15sell0.10gbpjpy224.810.00224.762006.11.09 14:18224.760.000.000.004.23
42587462006.11.09 16:15sell0.10usdchf1.25080.00001.25032006.11.09 16:231.25030.000.000.004.00
42587532006.11.09 16:15buy0.10eurusd1.27710.00001.27762006.11.09 16:231.27760.000.000.005.00
42534062006.11.09 14:46sell12.80eurjpy151.110.00151.112006.11.09 17:02151.510.000.000.00-4 328.34
42431132006.11.09 03:00buy0.40audusd0.76660.00000.76662006.11.09 17:070.76660.000.000.000.00
42492152006.11.09 11:45buy0.80audusd0.76590.00000.76662006.11.09 17:070.76660.000.000.0056.00
42583052006.11.09 16:00buy1.60audusd0.76550.00000.76662006.11.09 17:070.76660.000.000.00176.00
42421592006.11.09 01:45buy0.10audusd0.77070.00000.76662006.11.09 17:070.76660.000.000.00-41.00
42427962006.11.09 02:45buy0.20audusd0.76840.00000.76662006.11.09 17:070.76660.000.000.00-36.00
42620372006.11.09 17:45sell0.10eurusd1.27980.00001.27932006.11.09 17:581.27930.000.000.005.00
42620452006.11.09 17:45buy0.10usdchf1.24710.00001.24762006.11.09 18:001.24760.000.000.004.01
42679512006.11.09 21:15buy0.10usdchf1.24210.00001.24262006.11.09 21:371.24260.000.000.004.02
42677332006.11.09 20:45sell0.10eurusd1.28330.00001.28282006.11.09 21:421.28280.000.000.005.00
42673682006.11.09 20:03sell0.20audusd0.76870.00000.76802006.11.09 21:440.76800.000.000.0014.00
42668902006.11.09 19:15sell0.10audusd0.76820.00000.76802006.11.09 21:440.76800.000.000.002.00
42702292006.11.10 01:15sell0.10eurusd1.28390.00001.28342006.11.10 01:361.28340.000.000.005.00
42702342006.11.10 01:15sell0.10audusd0.76950.00000.76902006.11.10 03:140.76900.000.000.005.00
42471282006.11.09 10:00sell0.40eurjpy150.550.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-4.69-193.76
42441622006.11.09 05:00sell0.20eurjpy150.450.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-2.35-113.88
42434572006.11.09 03:30sell0.10eurjpy150.390.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-1.17-62.04
42572282006.11.09 15:45sell25.60eurjpy151.330.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-300.184 568.71
42489552006.11.09 11:30sell0.80eurjpy150.620.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-9.38-339.94
42503752006.11.09 13:00sell1.60eurjpy150.760.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-18.76-489.50
42514622006.11.09 13:45sell6.40eurjpy150.930.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-75.04-1 033.40
42510402006.11.09 13:15sell3.20eurjpy150.870.00151.122006.11.10 03:34151.120.000.00-37.52-679.87
42722712006.11.10 04:00buy0.10audusd0.76850.00000.76902006.11.10 04:090.76900.000.000.005.00
42742852006.11.10 05:00buy0.80usdchf1.23780.00001.23912006.11.10 06:111.23910.000.000.0083.93
42702202006.11.10 01:15buy0.10usdchf1.24190.00001.23912006.11.10 06:111.23910.000.000.00-22.60
42720662006.11.10 04:00buy0.20usdchf1.24010.00001.23912006.11.10 06:111.23910.000.000.00-16.14
42735172006.11.10 04:15buy0.40usdchf1.23870.00001.23912006.11.10 06:111.23910.000.000.0012.91
42735212006.11.10 04:15buy0.10eurjpy151.150.00151.152006.11.10 07:00151.150.000.000.000.00
42740612006.11.10 04:45buy0.20eurjpy151.080.00151.152006.11.10 07:00151.150.000.000.0011.91
42716732006.11.10 03:45buy0.20gbpjpy224.420.00224.562006.11.10 07:31224.560.000.000.0023.81
42689852006.11.09 23:15buy0.10gbpjpy224.690.00224.562006.11.10 07:31224.560.000.002.22-11.05
42751792006.11.10 06:15sell0.10eurusd1.28570.00001.28522006.11.10 08:281.28520.000.000.005.00
42763502006.11.10 08:00sell0.10eurjpy151.150.00151.102006.11.10 08:37151.100.000.000.004.25
42768812006.11.10 08:30buy0.20audusd0.76730.00000.76802006.11.10 09:200.76800.000.000.0014.00
42765872006.11.10 08:15buy0.10audusd0.76780.00000.76802006.11.10 09:200.76800.000.000.002.00
42800052006.11.10 10:30buy0.40usdchf1.23720.00001.23742006.11.10 11:461.23740.000.000.006.47
42790792006.11.10 10:00buy0.10usdchf1.23950.00001.23742006.11.10 11:461.23740.000.000.00-16.97
42794692006.11.10 10:15buy0.20usdchf1.23830.00001.23742006.11.10 11:461.23740.000.000.00-14.55
42819322006.11.10 11:00buy0.80usdchf1.23600.00001.23742006.11.10 11:461.23740.000.000.0090.51
42664732006.11.09 19:00sell0.10eurgbp0.67290.00000.67282006.11.10 12:000.67280.000.000.291.91
42774882006.11.10 09:15sell0.20eurgbp0.67350.00000.67282006.11.10 12:000.67280.000.000.0026.82
42847392006.11.10 12:00sell0.20eurusd1.28840.00001.28772006.11.10 12:181.28770.000.000.0014.00
42842782006.11.10 11:45sell0.10eurusd1.28780.00001.28772006.11.10 12:181.28770.000.000.001.00
42867242006.11.10 13:45sell0.10gbpjpy224.810.00224.762006.11.10 14:06224.760.000.000.004.26
42837942006.11.10 11:30sell0.10audusd0.76820.00000.76772006.11.10 17:020.76770.000.000.005.00
42915482006.11.10 17:30buy0.10eurusd1.28610.00001.28662006.11.10 17:381.28660.000.000.005.00
42915652006.11.10 17:30buy0.10audusd0.76740.00000.76792006.11.10 17:490.76690.000.000.00-5.00
42911932006.11.10 17:16buy0.20eurgbp0.67190.00000.67262006.11.10 17:490.67190.000.000.000.00
42904142006.11.10 17:00buy0.10eurjpy151.020.00151.072006.11.10 17:49151.010.000.000.00-0.85
42867292006.11.10 13:45buy0.10eurgbp0.67250.00000.67262006.11.10 17:490.67190.000.000.00-11.48
  0.00 0.00 -466.87 -6 697.16
Closed P/L: -7 164.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -7 164.03 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 39 437.72 Equity: 39 437.72 Free Margin: 39 437.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 786.82 Gross Loss: 17 950.85 Total Net Profit: -7 164.03
Profit Factor: 0.60 Expected Payoff: -39.58  
Absolute Drawdown: 8 970.80 Maximal Drawdown: 9 810.97 (20.68%) Relative Drawdown: 20.68% (9 810.97)
 
Total Trades: 181 Short Positions (won %): 93 (62.37%) Long Positions (won %): 88 (78.41%)
Profit Trades (% of total): 127 (70.17%) Loss trades (% of total): 54 (29.83%)
Largest profit trade: 4 268.53 loss trade: -8 192.00
Average profit trade: 84.94 loss trade: -332.42
Maximum consecutive wins ($): 14 (3 663.44) consecutive losses ($): 6 (-1 726.86)
Maximal consecutive profit (count): 4 268.53 (1) consecutive loss (count): -8 192.85 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2