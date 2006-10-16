|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 21, 06:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1728709
|2006.10.10 16:07
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1728732
|2006.10.10 16:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.89
|226.89
|221.79
|2006.10.10 17:23
|221.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1728996
|2006.10.10 17:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.84
|221.94
|2006.10.10 17:49
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1729071
|2006.10.10 17:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.01
|217.01
|222.11
|2006.10.10 18:16
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1728727
|2006.10.10 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.65
|114.65
|119.75
|2006.10.10 19:14
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1728730
|2006.10.10 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.2032
|1.2542
|2006.10.10 19:45
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1728737
|2006.10.10 16:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3550
|2.3050
|2.3560
|2006.10.10 22:40
|2.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1729512
|2006.10.10 22:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3575
|2.3075
|2.3585
|2006.10.11 10:38
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.49
|7.87
|1731227
|2006.10.11 10:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3590
|2.3090
|2.3600
|2006.10.11 11:55
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1729771
|2006.10.11 02:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.86
|216.96
|222.06
|2006.10.11 12:17
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|1729136
|2006.10.10 18:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.17
|216.96
|222.06
|2006.10.11 12:17
|222.06
|0.00
|0.00
|0.65
|-9.21
|1731608
|2006.10.11 11:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3591
|2.4091
|2.3581
|2006.10.11 13:01
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1729300
|2006.10.10 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.2044
|1.2554
|2006.10.11 13:23
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1728744
|2006.10.10 16:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.7439
|0.6939
|0.7449
|2006.10.11 13:52
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.23
|10.00
|1731665
|2006.10.11 12:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|216.94
|222.04
|2006.10.11 15:00
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|1731815
|2006.10.11 13:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.84
|216.94
|222.04
|2006.10.11 15:00
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|33.47
|1731764
|2006.10.11 13:02
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3575
|2.4075
|2.3565
|2006.10.11 15:38
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1731993
|2006.10.11 14:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.81
|144.91
|150.01
|2006.10.11 15:40
|150.01
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|1729521
|2006.10.10 22:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.11
|144.91
|150.01
|2006.10.11 15:40
|150.01
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.36
|1732216
|2006.10.11 15:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.03
|145.03
|150.13
|2006.10.11 16:10
|150.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1732088
|2006.10.11 15:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|216.90
|222.00
|2006.10.11 16:50
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|1732213
|2006.10.11 15:40
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.80
|216.90
|222.00
|2006.10.11 16:50
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33.44
|1731144
|2006.10.11 10:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.50
|114.60
|119.70
|2006.10.11 21:07
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|33.42
|1729251
|2006.10.10 19:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.79
|114.60
|119.70
|2006.10.11 21:07
|119.70
|0.00
|0.00
|0.25
|-7.52
|1733035
|2006.10.11 21:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.69
|114.69
|119.79
|2006.10.11 21:31
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1731879
|2006.10.11 13:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7455
|0.6955
|0.7465
|2006.10.12 06:42
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.68
|10.00
|1734334
|2006.10.12 06:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.7470
|0.6970
|0.7480
|2006.10.12 09:36
|0.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1733033
|2006.10.11 21:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2712
|1.3208
|1.2698
|2006.10.12 10:04
|1.2698
|0.00
|0.00
|-2.71
|22.05
|1729522
|2006.10.10 22:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2701
|1.3208
|1.2698
|2006.10.12 10:04
|1.2698
|0.00
|0.00
|-1.81
|2.36
|1731812
|2006.10.11 13:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2555
|1.2055
|1.2565
|2006.10.12 10:37
|1.2565
|0.00
|0.00
|-1.05
|10.00
|1732428
|2006.10.11 16:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.13
|217.13
|222.23
|2006.10.12 11:01
|222.23
|0.00
|0.00
|1.94
|8.37
|1735178
|2006.10.12 11:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.28
|217.28
|222.38
|2006.10.12 11:14
|222.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1735088
|2006.10.12 10:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2557
|1.3057
|1.2547
|2006.10.12 11:23
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1733032
|2006.10.11 21:14
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3586
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 12:12
|2.3572
|0.00
|0.00
|-5.31
|22.05
|1732640
|2006.10.11 18:18
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3590
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 12:12
|2.3572
|0.00
|0.00
|-5.31
|28.36
|1732206
|2006.10.11 15:39
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3558
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 12:12
|2.3572
|0.00
|0.00
|-2.65
|-11.03
|1735880
|2006.10.12 13:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2536
|1.3039
|1.2529
|2006.10.12 14:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1735230
|2006.10.12 11:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.3039
|1.2529
|2006.10.12 14:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1734752
|2006.10.12 09:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.7486
|0.6986
|0.7496
|2006.10.12 15:29
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1734893
|2006.10.12 10:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2690
|1.3201
|1.2691
|2006.10.12 15:30
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|1735883
|2006.10.12 13:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2706
|1.3201
|1.2691
|2006.10.12 15:30
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|23.64
|1736293
|2006.10.12 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2720
|1.2220
|1.2730
|2006.10.12 16:04
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1736453
|2006.10.12 16:00
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3605
|2.4096
|2.3586
|2006.10.12 17:00
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|44.86
|1735407
|2006.10.12 12:13
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3567
|2.4096
|2.3586
|2006.10.12 17:00
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.95
|1736239
|2006.10.12 15:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7500
|0.7000
|0.7510
|2006.10.12 18:10
|0.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1736630
|2006.10.12 17:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3588
|2.3088
|2.3598
|2006.10.13 04:17
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.49
|7.89
|1735474
|2006.10.12 12:19
|buy
|0.30
|gbpjpy
|221.74
|216.96
|222.06
|2006.10.13 07:39
|222.06
|0.00
|0.00
|1.95
|80.47
|1735263
|2006.10.12 11:37
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.07
|216.96
|222.06
|2006.10.13 07:39
|222.06
|0.00
|0.00
|1.30
|-1.67
|1735203
|2006.10.12 11:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.42
|216.96
|222.06
|2006.10.13 07:39
|222.06
|0.00
|0.00
|0.65
|-30.18
|1738408
|2006.10.13 07:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.13
|217.13
|222.23
|2006.10.13 08:31
|222.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1738012
|2006.10.13 04:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3604
|2.3104
|2.3614
|2006.10.13 11:19
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|1739097
|2006.10.13 10:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.01
|217.11
|222.21
|2006.10.13 12:59
|222.21
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|1738577
|2006.10.13 08:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.31
|217.11
|222.21
|2006.10.13 12:59
|222.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|1738290
|2006.10.13 05:57
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2671
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:22
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|40.20
|1737310
|2006.10.12 23:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|1.3044
|1.2534
|2006.10.13 13:23
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.30
|-2.00
|1736749
|2006.10.12 18:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7508
|0.8008
|0.7498
|2006.10.13 13:23
|0.7516
|0.00
|0.00
|-0.53
|-8.00
|1739234
|2006.10.13 11:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3622
|2.3122
|2.3632
|2006.10.13 13:24
|2.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.46
|1739538
|2006.10.13 13:24
|sell
|0.10
|audusd
|0.7513
|0.8013
|0.7503
|2006.10.13 13:25
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1736638
|2006.10.12 17:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2703
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.43
|-1.57
|1736488
|2006.10.12 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2735
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.22
|-25.98
|1736063
|2006.10.12 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2524
|1.3044
|1.2534
|2006.10.13 15:33
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.15
|-10.00
|1734612
|2006.10.12 09:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.52
|114.62
|119.72
|2006.10.13 16:04
|119.55
|0.00
|0.00
|0.50
|5.02
|1739499
|2006.10.13 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.28
|217.28
|222.38
|2006.10.13 16:26
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.88
|1733220
|2006.10.11 21:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.83
|114.62
|119.72
|2006.10.13 16:26
|119.61
|0.00
|0.00
|1.00
|-18.39
|1740414
|2006.10.13 16:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.11
|227.11
|222.01
|2006.10.13 16:27
|222.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.52
|1740421
|2006.10.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.19
|217.19
|222.29
|2006.10.13 16:28
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|1732309
|2006.10.11 16:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.18
|145.18
|150.28
|2006.10.13 16:49
|149.76
|0.00
|0.00
|0.84
|-35.10
|1728745
|2006.10.10 16:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6758
|0.6258
|0.6768
|2006.10.13 16:49
|0.6742
|0.00
|0.00
|-8.12
|-29.69
|1741596
|2006.10.16 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.3132
|2.3642
|2006.10.16 01:18
|2.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1741705
|2006.10.16 01:20
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3638
|2.4138
|2.3628
|2006.10.16 03:00
|2.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1741601
|2006.10.16 00:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.03
|227.03
|221.93
|2006.10.16 03:52
|221.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1741578
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2507
|1.3007
|1.2497
|2006.10.16 03:55
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741600
|2006.10.16 00:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2737
|1.2237
|1.2747
|2006.10.16 04:12
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1742063
|2006.10.16 03:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2499
|1.1999
|1.2509
|2006.10.16 08:17
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741594
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.66
|154.66
|149.56
|2006.10.16 10:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1742038
|2006.10.16 03:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.87
|226.87
|221.77
|2006.10.16 10:08
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1743095
|2006.10.16 10:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.61
|221.71
|2006.10.16 10:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.88
|1743215
|2006.10.16 10:24
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.50
|216.61
|221.71
|2006.10.16 10:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|35.17
|1743361
|2006.10.16 10:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.80
|216.80
|221.90
|2006.10.16 11:00
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1742492
|2006.10.16 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2511
|1.2011
|1.2521
|2006.10.16 11:07
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741595
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6738
|0.7238
|0.6728
|2006.10.16 11:35
|0.6728
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|1743597
|2006.10.16 11:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|216.97
|222.07
|2006.10.16 11:35
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1741579
|2006.10.16 00:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7508
|0.7008
|0.7518
|2006.10.16 11:51
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743883
|2006.10.16 11:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.98
|226.98
|221.88
|2006.10.16 13:45
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1743932
|2006.10.16 11:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.7021
|0.7531
|2006.10.16 13:54
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741976
|2006.10.16 03:01
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3621
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.58
|1743295
|2006.10.16 10:29
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3651
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1744103
|2006.10.16 13:02
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3681
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|70.74
|1744191
|2006.10.16 13:55
|buy
|0.10
|audusd
|0.7534
|0.7034
|0.7544
|2006.10.16 16:36
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743703
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.2026
|1.2536
|2006.10.16 16:51
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1744450
|2006.10.16 15:07
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3670
|2.4160
|2.3650
|2006.10.16 19:28
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|31.45
|1744214
|2006.10.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3639
|2.4160
|2.3650
|2006.10.16 19:28
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.65
|1744181
|2006.10.16 13:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|226.81
|221.71
|2006.10.16 19:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1745596
|2006.10.16 19:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3655
|2.3155
|2.3665
|2006.10.17 00:54
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.49
|7.87
|1745619
|2006.10.16 19:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.71
|216.71
|221.81
|2006.10.17 03:11
|221.81
|0.00
|0.00
|0.65
|8.40
|1743169
|2006.10.16 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.33
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.42
|0.00
|1745763
|2006.10.16 20:59
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.03
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.63
|75.57
|1743008
|2006.10.16 10:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.64
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.21
|-26.03
|1746127
|2006.10.17 00:55
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3649
|2.4149
|2.3639
|2006.10.17 10:46
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1747723
|2006.10.17 10:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.4132
|2.3622
|2006.10.17 10:59
|2.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1747404
|2006.10.17 09:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.60
|216.70
|221.80
|2006.10.17 11:31
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.63
|1746377
|2006.10.17 03:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.91
|216.70
|221.80
|2006.10.17 11:31
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.24
|1747870
|2006.10.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3617
|2.4144
|2.3634
|2006.10.17 11:44
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|1748125
|2006.10.17 11:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3657
|2.4144
|2.3634
|2006.10.17 11:44
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|36.28
|1748267
|2006.10.17 11:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.51
|216.62
|221.72
|2006.10.17 13:40
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|35.40
|1748127
|2006.10.17 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.62
|221.72
|2006.10.17 13:40
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|1749123
|2006.10.17 13:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|216.75
|221.85
|2006.10.17 16:17
|221.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1745114
|2006.10.16 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.17 16:20
|1.2547
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1749918
|2006.10.17 16:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.90
|216.90
|222.00
|2006.10.17 17:09
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1750438
|2006.10.17 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.07
|217.07
|222.17
|2006.10.17 18:53
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1748774
|2006.10.17 12:28
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.76
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|78.32
|1747629
|2006.10.17 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.07
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1746563
|2006.10.17 04:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.37
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.27
|1751015
|2006.10.17 18:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.26
|217.26
|222.36
|2006.10.17 19:54
|222.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1751224
|2006.10.17 19:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.13
|144.13
|149.23
|2006.10.17 20:31
|149.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1751238
|2006.10.17 19:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.43
|217.43
|222.53
|2006.10.17 21:25
|222.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|1750901
|2006.10.17 18:42
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2649
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|1.08
|157.62
|1743707
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2713
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.86
|-37.83
|1742084
|2006.10.16 04:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2753
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.44
|-50.44
|1747825
|2006.10.17 10:57
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2681
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.65
|18.91
|1750069
|2006.10.17 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3043
|1.2533
|2006.10.18 00:50
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|1752019
|2006.10.17 23:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.28
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|1.31
|-28.64
|1751572
|2006.10.17 21:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.58
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.65
|-39.59
|1752203
|2006.10.18 00:47
|buy
|0.50
|gbpjpy
|221.76
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|147.43
|1752111
|2006.10.18 00:13
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.07
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|1752695
|2006.10.18 07:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.96
|216.96
|222.06
|2006.10.18 11:19
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1752207
|2006.10.18 00:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2693
|1.2173
|1.2683
|2006.10.18 12:07
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1753505
|2006.10.18 10:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2663
|1.2173
|1.2683
|2006.10.18 12:07
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|1752062
|2006.10.18 00:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.94
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1751401
|2006.10.17 20:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.25
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.21
|-26.10
|1752186
|2006.10.18 00:43
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.64
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|75.78
|1753792
|2006.10.18 11:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1754117
|2006.10.18 12:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.10.18 15:40
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1754849
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|143.99
|149.09
|2006.10.18 15:53
|149.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1754846
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.33
|217.33
|222.43
|2006.10.18 15:55
|222.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1752224
|2006.10.18 00:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2530
|1.3030
|1.2520
|2006.10.18 15:59
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1755153
|2006.10.18 15:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.06
|154.06
|148.96
|2006.10.18 16:02
|148.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1754971
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2705
|1.2205
|1.2715
|2006.10.18 16:09
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1755330
|2006.10.18 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2721
|1.2221
|1.2731
|2006.10.18 16:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1755260
|2006.10.18 16:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|143.99
|149.09
|2006.10.18 17:07
|149.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1755219
|2006.10.18 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.18 22:16
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1749049
|2006.10.17 13:27
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3689
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-10.63
|-56.69
|1748325
|2006.10.17 11:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3625
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-3.55
|-69.29
|1755293
|2006.10.18 16:07
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3751
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-21.25
|239.37
|1751654
|2006.10.17 21:51
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3719
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-17.71
|23.62
|1756794
|2006.10.19 01:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3716
|2.3216
|2.3726
|2006.10.19 03:26
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1745055
|2006.10.16 16:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7548
|0.7048
|0.7558
|2006.10.19 09:38
|0.7558
|0.00
|0.00
|1.14
|10.00
|1757643
|2006.10.19 09:27
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3710
|2.3220
|2.3730
|2006.10.19 10:01
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|1757022
|2006.10.19 03:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3740
|2.3220
|2.3730
|2006.10.19 10:01
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1756472
|2006.10.18 22:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.19 10:30
|1.2548
|0.00
|0.00
|-1.05
|10.00
|1758003
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|1.2051
|1.2561
|2006.10.19 10:43
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743882
|2006.10.16 11:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6729
|0.6209
|0.6719
|2006.10.19 11:38
|0.6719
|0.00
|0.00
|-8.17
|-18.67
|1755548
|2006.10.18 16:35
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6699
|0.6209
|0.6719
|2006.10.19 11:38
|0.6719
|0.00
|0.00
|-9.81
|74.71
|1758277
|2006.10.19 10:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.80
|143.91
|149.01
|2006.10.19 11:47
|149.01
|0.00
|0.00
|0.00
|35.39
|1755671
|2006.10.18 17:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.13
|143.91
|149.01
|2006.10.19 11:47
|149.01
|0.00
|0.00
|0.63
|-10.11
|1758197
|2006.10.19 10:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|2006.10.19 12:01
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1758632
|2006.10.19 11:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.06
|144.06
|149.16
|2006.10.19 12:01
|149.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1758820
|2006.10.19 12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2573
|1.2073
|1.2583
|2006.10.19 16:43
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1757698
|2006.10.19 09:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7564
|0.7064
|0.7574
|2006.10.19 17:16
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1760272
|2006.10.19 16:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2587
|1.2087
|1.2597
|2006.10.19 17:36
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1755183
|2006.10.18 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.52
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|1.96
|-49.04
|1756315
|2006.10.18 20:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.22
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|3.91
|-47.34
|1760387
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.50
|gbpjpy
|221.55
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|164.85
|1758483
|2006.10.19 11:31
|buy
|0.30
|gbpjpy
|221.86
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1760666
|2006.10.19 17:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.7577
|0.7077
|0.7587
|2006.10.19 19:00
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1760939
|2006.10.19 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2602
|1.2102
|1.2612
|2006.10.19 19:00
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1761111
|2006.10.19 17:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.03
|217.03
|222.13
|2006.10.19 19:27
|222.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1761588
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2617
|1.2117
|1.2627
|2006.10.19 20:55
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1762205
|2006.10.19 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2629
|1.2129
|1.2639
|2006.10.19 21:20
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1758816
|2006.10.19 12:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.18
|144.18
|149.28
|2006.10.20 01:04
|149.28
|0.00
|0.00
|0.21
|8.45
|1761765
|2006.10.19 19:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.21
|217.02
|222.12
|2006.10.20 01:13
|222.12
|0.00
|0.00
|0.66
|-7.61
|1762594
|2006.10.19 22:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.92
|217.02
|222.12
|2006.10.20 01:13
|222.12
|0.00
|0.00
|1.31
|33.81
|1763032
|2006.10.20 01:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.33
|144.33
|149.43
|2006.10.20 02:39
|149.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1763257
|2006.10.20 02:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.46
|144.46
|149.56
|2006.10.20 03:18
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1758566
|2006.10.19 11:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6720
|0.6220
|0.6730
|2006.10.20 03:24
|0.6730
|0.00
|0.00
|-1.64
|18.77
|1763081
|2006.10.20 01:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.23
|217.23
|222.33
|2006.10.20 11:21
|222.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1764691
|2006.10.20 11:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.35
|217.35
|222.45
|2006.10.20 11:33
|222.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1757995
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3710
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|1.00
|-87.48
|1757834
|2006.10.19 10:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3744
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|0.50
|-70.78
|1762278
|2006.10.19 21:10
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3607
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|3.98
|305.39
|1758687
|2006.10.19 11:53
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3640
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|2.49
|59.65
|1758497
|2006.10.19 11:32
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3679
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|1.49
|-57.26
|1764809
|2006.10.20 11:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.51
|217.51
|222.61
|2006.10.20 12:58
|222.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1765279
|2006.10.20 12:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.66
|217.66
|222.76
|2006.10.20 14:23
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1765620
|2006.10.20 14:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.84
|217.84
|222.94
|2006.10.20 14:41
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1762369
|2006.10.19 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2641
|1.2120
|1.2630
|2006.10.20 16:29
|1.2630
|0.00
|0.00
|-0.35
|-11.00
|1765270
|2006.10.20 12:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2610
|1.2120
|1.2630
|2006.10.20 16:29
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1765267
|2006.10.20 12:58
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3682
|2.4192
|2.3682
|2006.10.20 16:43
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1764879
|2006.10.20 11:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3650
|2.4192
|2.3682
|2006.10.20 16:43
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.46
|1765644
|2006.10.20 14:25
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3712
|2.4192
|2.3682
|2006.10.20 16:43
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|71.59
|1765123
|2006.10.20 12:20
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.29
|144.39
|149.49
|2006.10.20 17:03
|149.49
|0.00
|0.00
|0.00
|33.74
|1763336
|2006.10.20 03:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.59
|144.39
|149.49
|2006.10.20 17:03
|149.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|1765783
|2006.10.20 14:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.06
|218.06
|223.16
|2006.10.20 17:19
|223.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766403
|2006.10.20 17:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|144.54
|149.64
|2006.10.20 17:22
|149.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766532
|2006.10.20 17:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.26
|218.26
|223.36
|2006.10.20 18:07
|223.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1766243
|2006.10.20 16:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3685
|2.3185
|2.3695
|2006.10.20 18:10
|2.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|1766745
|2006.10.20 18:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3701
|2.3201
|2.3711
|2006.10.20 19:26
|2.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|1766734
|2006.10.20 18:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.46
|218.46
|223.56
|2006.10.20 21:06
|223.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766546
|2006.10.20 17:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.66
|144.66
|149.76
|2006.10.20 21:06
|149.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766180
|2006.10.20 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2631
|1.2111
|1.2621
|2006.10.20 22:13
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1766681
|2006.10.20 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2601
|1.2111
|1.2621
|2006.10.20 22:13
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1761591
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7593
|0.7093
|0.7603
|2006.10.23 04:30
|0.7603
|0.00
|0.00
|0.46
|10.00
|1767127
|2006.10.20 21:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.80
|144.80
|149.90
|2006.10.23 05:43
|149.90
|0.00
|0.00
|0.21
|8.42
|1767764
|2006.10.23 02:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.33
|218.44
|223.54
|2006.10.23 06:06
|223.54
|0.00
|0.00
|0.00
|35.35
|1767128
|2006.10.20 21:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.67
|218.44
|223.54
|2006.10.23 06:06
|223.54
|0.00
|0.00
|0.65
|-10.95
|1766959
|2006.10.20 19:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3717
|2.3197
|2.3707
|2006.10.23 08:52
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.50
|-7.94
|1768067
|2006.10.23 05:11
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3687
|2.3197
|2.3707
|2006.10.23 08:52
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|31.75
|1768502
|2006.10.23 08:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3716
|2.3216
|2.3726
|2006.10.23 09:21
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|1767987
|2006.10.23 04:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7601
|0.7101
|0.7611
|2006.10.23 09:34
|0.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1755412
|2006.10.18 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2736
|1.2114
|1.2624
|2006.10.23 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|1.09
|-88.72
|1756442
|2006.10.18 22:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2706
|1.2114
|1.2624
|2006.10.23 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|2.18
|-129.91
|1760076
|2006.10.19 16:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2640
|1.2114
|1.2624
|2006.10.23 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|2.18
|-63.37
|1760941
|2006.10.19 17:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2609
|1.2114
|1.2624
|2006.10.23 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|3.50
|95.06
|1758002
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2673
|1.2114
|1.2624
|2006.10.23 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|1.32
|-116.44
|1762147
|2006.10.19 20:47
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2570
|1.2114
|1.2624
|2006.10.23 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|5.68
|556.08
|1768647
|2006.10.23 09:22
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3725
|2.3225
|2.3735
|2006.10.23 09:58
|2.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|1768762
|2006.10.23 09:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2127
|1.2637
|2006.10.23 11:59
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|1769021
|2006.10.23 10:46
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3709
|2.3220
|2.3730
|2006.10.23 12:58
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|33.17
|1768810
|2006.10.23 09:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3741
|2.3220
|2.3730
|2006.10.23 12:58
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.69
|1769630
|2006.10.23 13:11
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3726
|2.4226
|2.3716
|2006.10.23 13:26
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|1768172
|2006.10.23 06:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.64
|218.42
|223.52
|2006.10.23 22:24
|223.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.06
|1768949
|2006.10.23 10:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.31
|218.42
|223.52
|2006.10.23 22:24
|223.52
|0.00
|0.00
|0.00
|35.21
|1772822
|2006.10.24 10:29
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.32
|218.42
|223.52
|2006.10.24 12:18
|223.52
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|1771187
|2006.10.23 22:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.61
|218.42
|223.52
|2006.10.24 12:18
|223.52
|0.00
|0.00
|0.65
|-7.53
|1773157
|2006.10.24 12:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.57
|218.57
|223.67
|2006.10.24 14:49
|223.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1768129
|2006.10.23 05:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.91
|144.91
|150.01
|2006.10.24 17:11
|150.01
|0.00
|0.00
|0.21
|8.36
|1769664
|2006.10.23 13:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2668
|1.3178
|1.2668
|2006.10.24 18:24
|1.2668
|0.00
|0.00
|-0.91
|0.00
|1772858
|2006.10.24 10:35
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2699
|1.3178
|1.2668
|2006.10.24 18:24
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|73.41
|1769261
|2006.10.23 12:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2634
|1.3178
|1.2668
|2006.10.24 18:24
|1.2668
|0.00
|0.00
|-0.45
|-26.84
|1773625
|2006.10.24 14:47
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3744
|2.4233
|2.3723
|2006.10.24 18:39
|2.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|33.18
|1769723
|2006.10.23 13:27
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3711
|2.4233
|2.3723
|2006.10.24 18:39
|2.3723
|0.00
|0.00
|-0.89
|-9.48
|1767241
|2006.10.20 22:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2624
|1.2059
|1.2569
|2006.10.24 18:39
|1.2569
|0.00
|0.00
|-0.70
|-55.00
|1772837
|2006.10.24 10:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2530
|1.2059
|1.2569
|2006.10.24 18:39
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|1769449
|2006.10.23 12:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2562
|1.2059
|1.2569
|2006.10.24 18:39
|1.2569
|0.00
|0.00
|-1.05
|21.00
|1768701
|2006.10.23 09:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2593
|1.2059
|1.2569
|2006.10.24 18:39
|1.2569
|0.00
|0.00
|-0.70
|-48.00
|1774379
|2006.10.24 18:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.3162
|1.2652
|2006.10.24 18:39
|1.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|1774477
|2006.10.24 18:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3725
|2.3225
|2.3735
|2006.10.24 18:45
|2.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|1773652
|2006.10.24 14:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.74
|218.53
|223.63
|2006.10.24 20:37
|223.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|1774530
|2006.10.24 18:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.43
|218.53
|223.63
|2006.10.24 20:37
|223.63
|0.00
|0.00
|0.00
|33.57
|1768706
|2006.10.23 09:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7614
|0.7094
|0.7604
|2006.10.25 04:37
|0.7604
|0.00
|0.00
|0.46
|-10.00
|1769492
|2006.10.23 12:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7584
|0.7094
|0.7604
|2006.10.25 04:37
|0.7604
|0.00
|0.00
|0.90
|40.00
|1774576
|2006.10.24 18:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3731
|2.3231
|2.3741
|2006.10.25 09:34
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.49
|7.89
|1776172
|2006.10.25 09:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3749
|2.3249
|2.3759
|2006.10.25 10:22
|2.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|1775462
|2006.10.25 04:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.38
|218.49
|223.59
|2006.10.25 10:48
|223.59
|0.00
|0.00
|0.00
|35.25
|1774751
|2006.10.24 20:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.70
|218.49
|223.59
|2006.10.25 10:48
|223.59
|0.00
|0.00
|0.65
|-9.24
|1774464
|2006.10.24 18:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2568
|1.2068
|1.2578
|2006.10.25 11:03
|1.2578
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1776554
|2006.10.25 10:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.69
|218.47
|223.57
|2006.10.25 11:32
|223.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.07
|1776705
|2006.10.25 11:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.36
|218.47
|223.57
|2006.10.25 11:32
|223.57
|0.00
|0.00
|0.00
|35.25
|1776730
|2006.10.25 11:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2580
|1.2080
|1.2590
|2006.10.25 13:32
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1776311
|2006.10.25 10:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.70
|144.81
|149.91
|2006.10.25 14:13
|149.91
|0.00
|0.00
|0.00
|35.26
|1773939
|2006.10.24 17:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.04
|144.81
|149.91
|2006.10.25 14:13
|149.91
|0.00
|0.00
|0.21
|-10.92
|1776871
|2006.10.25 11:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.65
|218.65
|223.75
|2006.10.25 14:54
|223.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1777406
|2006.10.25 14:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.81
|218.60
|223.70
|2006.10.25 21:15
|223.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.22
|1777911
|2006.10.25 18:04
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.50
|218.60
|223.70
|2006.10.25 21:15
|223.70
|0.00
|0.00
|0.00
|33.53
|1777142
|2006.10.25 13:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2590
|1.2090
|1.2600
|2006.10.25 21:18
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1774463
|2006.10.24 18:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2650
|1.3150
|1.2640
|2006.10.25 21:19
|1.2640
|0.00
|0.00
|-0.45
|7.91
|1778780
|2006.10.25 21:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2603
|1.2103
|1.2613
|2006.10.25 21:20
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1775512
|2006.10.25 04:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.7610
|0.7110
|0.7620
|2006.10.25 22:02
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1778839
|2006.10.25 21:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2637
|1.3137
|1.2627
|2006.10.26 04:57
|1.2627
|0.00
|0.00
|-1.36
|7.92
|1778963
|2006.10.25 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2617
|1.2117
|1.2627
|2006.10.26 04:57
|1.2627
|0.00
|0.00
|-1.05
|10.00
|1780608
|2006.10.26 04:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2621
|1.3121
|1.2611
|2006.10.26 05:11
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|1780593
|2006.10.26 04:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.2130
|1.2640
|2006.10.26 05:42
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1779514
|2006.10.25 22:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7624
|0.7124
|0.7634
|2006.10.26 09:17
|0.7634
|0.00
|0.00
|0.68
|10.00
|1780732
|2006.10.26 05:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2609
|1.3109
|1.2599
|2006.10.26 09:51
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|1765356
|2006.10.20 13:11
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6701
|0.6211
|0.6721
|2006.10.26 09:56
|0.6721
|0.00
|0.00
|-19.71
|75.26
|1763367
|2006.10.20 03:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6731
|0.6211
|0.6721
|2006.10.26 09:56
|0.6721
|0.00
|0.00
|-9.86
|-18.81
|1778597
|2006.10.25 21:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.78
|218.57
|223.67
|2006.10.26 10:00
|223.67
|0.00
|0.00
|1.95
|-9.25
|1780316
|2006.10.26 02:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.47
|218.57
|223.67
|2006.10.26 10:00
|223.67
|0.00
|0.00
|0.00
|33.66
|1780809
|2006.10.26 05:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2643
|1.2143
|1.2653
|2006.10.26 10:01
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1781607
|2006.10.26 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2595
|1.3095
|1.2585
|2006.10.26 10:01
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|1781878
|2006.10.26 10:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2656
|1.2156
|1.2666
|2006.10.26 10:25
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1781877
|2006.10.26 10:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|218.66
|223.76
|2006.10.26 11:01
|223.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1782175
|2006.10.26 11:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.84
|218.84
|223.94
|2006.10.26 15:19
|223.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|1781552
|2006.10.26 09:42
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3701
|2.3222
|2.3732
|2006.10.26 17:00
|2.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|73.90
|1776363
|2006.10.25 10:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3764
|2.3222
|2.3732
|2006.10.26 17:00
|2.3732
|0.00
|0.00
|1.48
|-25.43
|1780686
|2006.10.26 05:09
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3733
|2.3222
|2.3732
|2006.10.26 17:00
|2.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|1782059
|2006.10.26 10:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2666
|1.2166
|1.2676
|2006.10.26 17:36
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1783446
|2006.10.26 17:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3725
|2.3225
|2.3735
|2006.10.26 18:09
|2.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|1783621
|2006.10.26 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2676
|1.2176
|1.2686
|2006.10.26 19:23
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1784020
|2006.10.26 19:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2689
|1.2189
|1.2699
|2006.10.26 19:50
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1784604
|2006.10.26 21:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.72
|218.82
|223.92
|2006.10.27 00:22
|223.92
|0.00
|0.00
|1.31
|33.78
|1782833
|2006.10.26 15:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.03
|218.82
|223.92
|2006.10.27 00:22
|223.92
|0.00
|0.00
|0.65
|-9.29
|1785084
|2006.10.27 00:24
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.86
|228.86
|223.76
|2006.10.27 01:44
|223.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1784374
|2006.10.26 19:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2701
|1.2201
|1.2711
|2006.10.27 04:04
|1.2711
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1785237
|2006.10.27 01:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.68
|229.10
|224.00
|2006.10.27 08:11
|224.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.01
|1785467
|2006.10.27 03:20
|sell
|0.30
|gbpjpy
|224.31
|229.10
|224.00
|2006.10.27 08:11
|224.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78.48
|1785286
|2006.10.27 02:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.99
|229.10
|224.00
|2006.10.27 08:11
|224.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|1783968
|2006.10.26 19:23
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3708
|2.3218
|2.3728
|2006.10.27 09:31
|2.3728
|0.00
|0.00
|1.00
|31.87
|1783735
|2006.10.26 18:10
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3738
|2.3218
|2.3728
|2006.10.27 09:31
|2.3728
|0.00
|0.00
|0.50
|-7.97
|1777343
|2006.10.25 14:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.90
|155.32
|150.22
|2006.10.27 09:31
|150.22
|0.00
|0.00
|-2.19
|-27.01
|1781634
|2006.10.26 09:54
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.21
|155.32
|150.22
|2006.10.27 09:31
|150.22
|0.00
|0.00
|-1.10
|-1.69
|1785398
|2006.10.27 03:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.53
|155.32
|150.22
|2006.10.27 09:31
|150.22
|0.00
|0.00
|0.00
|78.51
|1786139
|2006.10.27 08:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.94
|228.94
|223.84
|2006.10.27 09:33
|223.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1783952
|2006.10.26 19:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2557
|1.2046
|1.2556
|2006.10.27 09:57
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.44
|-1.59
|1785605
|2006.10.27 04:05
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2525
|1.2046
|1.2556
|2006.10.27 09:57
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|74.07
|1781875
|2006.10.26 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2589
|1.2046
|1.2556
|2006.10.27 09:57
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.22
|-26.28
|1786468
|2006.10.27 09:32
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3724
|2.4224
|2.3714
|2006.10.27 10:14
|2.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|1786768
|2006.10.27 10:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3708
|2.4208
|2.3698
|2006.10.27 10:34
|2.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1786891
|2006.10.27 10:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3692
|2.4192
|2.3682
|2006.10.27 10:56
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1786972
|2006.10.27 10:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3683
|2.3183
|2.3693
|2006.10.27 11:52
|2.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1786478
|2006.10.27 09:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.87
|218.87
|223.97
|2006.10.27 12:12
|223.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1787107
|2006.10.27 11:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3698
|2.3198
|2.3708
|2006.10.27 12:30
|2.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1787242
|2006.10.27 12:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3729
|2.3229
|2.3739
|2006.10.27 12:51
|2.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|1787162
|2006.10.27 12:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.06
|219.06
|224.16
|2006.10.27 13:45
|224.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1781429
|2006.10.26 09:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7638
|0.7138
|0.7648
|2006.10.27 14:28
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.23
|10.00
|1785608
|2006.10.27 04:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2713
|1.2192
|1.2702
|2006.10.27 15:30
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1786590
|2006.10.27 09:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2682
|1.2192
|1.2702
|2006.10.27 15:30
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1787908
|2006.10.27 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2709
|1.2209
|1.2719
|2006.10.27 15:32
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1786466
|2006.10.27 09:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.19
|155.19
|150.09
|2006.10.27 15:55
|150.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1788423
|2006.10.27 15:56
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.07
|155.07
|149.97
|2006.10.27 15:56
|149.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1788522
|2006.10.27 15:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.89
|154.89
|149.79
|2006.10.27 16:05
|149.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1788068
|2006.10.27 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2222
|1.2732
|2006.10.27 16:06
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1788829
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2735
|1.2235
|1.2745
|2006.10.27 16:12
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1788835
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.78
|144.78
|149.88
|2006.10.27 16:15
|149.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|1789177
|2006.10.27 16:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.82
|154.82
|149.72
|2006.10.27 16:31
|149.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|1789442
|2006.10.27 16:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.58
|154.58
|149.48
|2006.10.27 16:32
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1789098
|2006.10.27 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2750
|1.2229
|1.2739
|2006.10.27 22:21
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1790786
|2006.10.27 18:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2719
|1.2229
|1.2739
|2006.10.27 22:21
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1791442
|2006.10.27 19:50
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.74
|149.54
|149.54
|2006.10.30 02:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-1.11
|34.04
|1789464
|2006.10.27 16:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.44
|149.54
|149.54
|2006.10.30 02:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-0.55
|-8.51
|1791679
|2006.10.27 21:44
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3685
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|1.50
|72.04
|1787966
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3714
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|1.00
|1.60
|1787271
|2006.10.27 12:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3744
|2.3715
|2.3715
|2006.10.30 08:50
|2.3715
|0.00
|0.00
|0.50
|-23.21
|1792415
|2006.10.30 05:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.26
|149.46
|149.46
|2006.10.30 09:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|34.08
|1792176
|2006.10.30 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.56
|149.46
|149.46
|2006.10.30 09:13
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.52
|1792741
|2006.10.30 08:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3726
|2.3736
|2.3736
|2006.10.30 13:48
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1788489
|2006.10.27 15:57
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.58
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|1.98
|-68.99
|1787408
|2006.10.27 13:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.25
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|0.66
|-80.06
|1789007
|2006.10.27 16:11
|buy
|0.50
|gbpjpy
|223.21
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|3.30
|42.58
|1788332
|2006.10.27 15:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.94
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|1.32
|-107.31
|1789468
|2006.10.27 16:33
|buy
|0.80
|gbpjpy
|222.77
|223.31
|223.31
|2006.10.30 14:03
|223.31
|0.00
|0.00
|5.28
|367.91
|1793704
|2006.10.30 13:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3746
|2.3756
|2.3756
|2006.10.30 14:51
|2.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1793947
|2006.10.30 14:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3762
|2.3772
|2.3772
|2006.10.30 15:14
|2.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1794067
|2006.10.30 15:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.20
|149.40
|149.40
|2006.10.30 18:29
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|34.04
|1792801
|2006.10.30 09:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.49
|149.40
|149.40
|2006.10.30 18:29
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|1791724
|2006.10.27 22:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2729
|1.2729
|2006.10.30 22:44
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.35
|-13.00
|1794163
|2006.10.30 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2708
|1.2729
|1.2729
|2006.10.30 22:44
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1794802
|2006.10.30 18:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.44
|149.54
|149.54
|2006.10.31 00:07
|149.54
|0.00
|0.00
|0.21
|8.51
|1793773
|2006.10.30 14:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.39
|223.49
|223.49
|2006.10.31 02:45
|223.49
|0.00
|0.00
|0.66
|8.50
|1796465
|2006.10.31 06:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.27
|223.17
|223.17
|2006.10.31 07:39
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1796556
|2006.10.31 07:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.13
|223.03
|223.03
|2006.10.31 08:00
|223.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1788841
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2487
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|1.32
|81.45
|1787910
|2006.10.27 15:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2522
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.88
|-1.60
|1786599
|2006.10.27 09:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2562
|1.2521
|1.2521
|2006.10.31 09:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.44
|-32.74
|1795299
|2006.10.30 20:43
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3748
|2.3768
|2.3768
|2006.10.31 10:12
|2.3768
|0.00
|0.00
|1.00
|31.96
|1794055
|2006.10.30 15:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3778
|2.3768
|2.3768
|2006.10.31 10:12
|2.3768
|0.00
|0.00
|0.50
|-7.99
|1797282
|2006.10.31 10:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3777
|2.3787
|2.3787
|2006.10.31 10:35
|2.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1797348
|2006.10.31 10:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3797
|2.3807
|2.3807
|2006.10.31 10:38
|2.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1796468
|2006.10.31 06:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.46
|149.56
|149.56
|2006.10.31 12:30
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1797785
|2006.10.31 12:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|149.71
|149.71
|2006.10.31 12:47
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1796788
|2006.10.31 09:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2698
|1.2719
|1.2719
|2006.10.31 16:58
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1795429
|2006.10.30 22:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2732
|1.2719
|1.2719
|2006.10.31 16:58
|1.2719
|0.00
|0.00
|-0.35
|-13.00
|1798746
|2006.10.31 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2720
|1.2730
|1.2730
|2006.10.31 17:01
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1796640
|2006.10.31 08:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.31
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.96
|1797394
|2006.10.31 10:39
|sell
|0.30
|gbpjpy
|223.67
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|22.97
|1796597
|2006.10.31 08:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.00
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.37
|1797899
|2006.10.31 12:48
|sell
|0.50
|gbpjpy
|223.97
|223.58
|223.58
|2006.10.31 17:06
|223.58
|0.00
|0.00
|0.00
|165.95
|1798886
|2006.10.31 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2734
|1.2744
|1.2744
|2006.10.31 17:07
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1799123
|2006.10.31 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.2768
|1.2768
|2006.10.31 17:25
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1800260
|2006.10.31 18:44
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.99
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|1799204
|2006.10.31 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.61
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.04
|1799898
|2006.10.31 17:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.30
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.05
|1800488
|2006.10.31 19:52
|buy
|0.50
|gbpjpy
|222.68
|223.06
|223.06
|2006.10.31 20:23
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|162.49
|1800613
|2006.10.31 20:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.11
|223.21
|223.21
|2006.11.01 09:49
|223.21
|0.00
|0.00
|0.66
|8.55
|1802095
|2006.11.01 09:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.30
|223.40
|223.40
|2006.11.01 11:12
|223.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1797923
|2006.10.31 12:53
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3755
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|1.51
|19.27
|1797520
|2006.10.31 10:59
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3786
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|1.00
|-36.94
|1799035
|2006.10.31 17:07
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3724
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|2.51
|156.60
|1797398
|2006.10.31 10:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3823
|2.3763
|2.3763
|2006.11.01 11:26
|2.3763
|0.00
|0.00
|0.50
|-48.19
|1799657
|2006.10.31 17:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2785
|1.2785
|2006.11.01 17:04
|1.2785
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1799889
|2006.10.31 17:38
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.46
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|1797900
|2006.10.31 12:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.76
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.62
|1800392
|2006.10.31 19:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.15
|149.46
|149.46
|2006.11.01 18:01
|149.46
|0.00
|0.00
|0.64
|79.43
|1802383
|2006.11.01 11:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.42
|223.31
|223.31
|2006.11.01 18:27
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|1803739
|2006.11.01 17:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.11
|223.31
|223.31
|2006.11.01 18:27
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|34.17
|1802430
|2006.11.01 11:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3775
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.34
|1803201
|2006.11.01 16:54
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3741
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1803906
|2006.11.01 18:10
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3709
|2.3741
|2.3741
|2006.11.01 19:07
|2.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|77.18
|1804073
|2006.11.01 19:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3747
|2.3757
|2.3757
|2006.11.01 21:13
|2.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|1804299
|2006.11.01 21:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3764
|2.3774
|2.3774
|2006.11.01 23:03
|2.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1803970
|2006.11.01 18:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.43
|223.53
|223.53
|2006.11.02 00:49
|223.53
|0.00
|0.00
|1.99
|8.54
|1799092
|2006.10.31 17:08
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2455
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|2.65
|16.85
|1796888
|2006.10.31 09:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2523
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.88
|-48.95
|1799851
|2006.10.31 17:36
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2422
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|4.42
|160.49
|1798808
|2006.10.31 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2487
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|1.76
|-40.12
|1803880
|2006.11.01 18:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.51
|149.61
|149.61
|2006.11.02 08:07
|149.61
|0.00
|0.00
|0.64
|8.53
|1804696
|2006.11.01 23:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3780
|2.3770
|2.3770
|2006.11.02 11:46
|2.3770
|0.00
|0.00
|1.51
|-8.03
|1805732
|2006.11.02 09:03
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3750
|2.3770
|2.3770
|2006.11.02 11:46
|2.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|32.12
|1804894
|2006.11.02 00:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.20
|1805703
|2006.11.02 08:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.35
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.36
|1806495
|2006.11.02 12:04
|buy
|0.50
|gbpjpy
|222.76
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|154.02
|1806406
|2006.11.02 11:48
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.02
|223.12
|223.12
|2006.11.02 13:03
|223.12
|0.00
|0.00
|0.00
|25.67
|1805544
|2006.11.02 08:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.66
|149.27
|149.27
|2006.11.02 13:13
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.35
|1806493
|2006.11.02 12:04
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.94
|149.27
|149.27
|2006.11.02 13:13
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|84.66
|1806379
|2006.11.02 11:41
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.26
|149.27
|149.27
|2006.11.02 13:13
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|1806687
|2006.11.02 13:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.30
|149.40
|149.40
|2006.11.02 13:39
|149.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1806663
|2006.11.02 13:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.22
|223.32
|223.32
|2006.11.02 13:39
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1806815
|2006.11.02 14:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.11
|223.32
|223.32
|2006.11.02 15:30
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|35.92
|1806724
|2006.11.02 13:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.43
|223.32
|223.32
|2006.11.02 15:30
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|1806919
|2006.11.02 14:51
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3746
|2.3766
|2.3766
|2006.11.02 15:37
|2.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|1806399
|2006.11.02 11:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3776
|2.3766
|2.3766
|2006.11.02 15:37
|2.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.03
|1806723
|2006.11.02 13:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.45
|149.55
|149.55
|2006.11.02 17:52
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1807064
|2006.11.02 15:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.40
|223.50
|223.50
|2006.11.02 18:55
|223.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1807535
|2006.11.02 17:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.58
|149.68
|149.68
|2006.11.02 19:00
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1807122
|2006.11.02 15:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3767
|2.3777
|2.3777
|2006.11.03 11:30
|2.3777
|0.00
|0.00
|0.50
|8.03
|1807666
|2006.11.02 18:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.57
|223.67
|223.67
|2006.11.03 11:36
|223.67
|0.00
|0.00
|0.66
|8.55
|1809079
|2006.11.03 11:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3793
|2.3803
|2.3803
|2006.11.03 12:33
|2.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1809245
|2006.11.03 12:49
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3781
|2.3801
|2.3801
|2006.11.03 15:05
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|32.08
|1809215
|2006.11.03 12:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3812
|2.3801
|2.3801
|2006.11.03 15:05
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|1805193
|2006.11.02 03:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2477
|1.2477
|2006.11.03 15:08
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.22
|8.01
|1809098
|2006.11.03 11:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.68
|223.78
|223.78
|2006.11.03 15:19
|223.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1807693
|2006.11.02 19:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.73
|144.73
|149.83
|2006.11.03 15:24
|149.83
|0.00
|0.00
|0.21
|8.53
|1809710
|2006.11.03 15:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.90
|218.90
|224.00
|2006.11.03 15:24
|224.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1809741
|2006.11.03 15:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3830
|2.3330
|2.3840
|2006.11.03 15:24
|2.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1809646
|2006.11.03 15:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2484
|1.1984
|1.2494
|2006.11.03 15:24
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1799041
|2006.10.31 17:07
|sell
|0.30
|audusd
|0.7707
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-7.89
|21.00
|1799899
|2006.10.31 17:39
|sell
|0.50
|audusd
|0.7737
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-13.14
|185.00
|1788487
|2006.10.27 15:57
|sell
|0.20
|audusd
|0.7677
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-7.35
|-46.00
|1787593
|2006.10.27 14:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.7647
|0.8210
|0.7700
|2006.11.03 15:24
|0.7700
|0.00
|0.00
|-3.70
|-53.00
|1809625
|2006.11.03 15:06
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3815
|2.3825
|2.3825
|2006.11.03 15:26
|2.3825
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1810101
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.31
|224.41
|224.41
|2006.11.03 16:22
|224.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1810037
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3852
|2.3862
|2.3862
|2006.11.03 16:33
|2.3862
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|1810274
|2006.11.03 16:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.53
|224.43
|224.43
|2006.11.06 01:05
|224.43
|0.00
|0.00
|0.66
|-8.47
|1810914
|2006.11.06 00:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.23
|224.43
|224.43
|2006.11.06 01:05
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|33.88
|1810936
|2006.11.06 00:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2530
|1.2550
|1.2550
|2006.11.06 07:01
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|31.87
|1810103
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2561
|1.2550
|1.2550
|2006.11.06 07:01
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.76
|1810021
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.7693
|0.7683
|0.7683
|2006.11.06 08:13
|0.7683
|0.00
|0.00
|-0.53
|10.00
|1811638
|2006.11.06 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2552
|1.2562
|1.2562
|2006.11.06 08:22
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|1812002
|2006.11.06 08:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7683
|0.7693
|0.7693
|2006.11.06 09:59
|0.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1812811
|2006.11.06 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7696
|0.7706
|0.7706
|2006.11.06 10:27
|0.7706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1812086
|2006.11.06 08:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2566
|1.2576
|1.2576
|2006.11.06 11:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|1813174
|2006.11.06 10:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7709
|0.7719
|0.7719
|2006.11.07 02:05
|0.7719
|0.00
|0.00
|0.23
|10.00
|1803421
|2006.11.01 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-2.10
|-50.00
|1810070
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2699
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-2.10
|147.00
|1803809
|2006.11.01 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2768
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-4.20
|-40.00
|1817124
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7722
|0.7732
|0.7732
|2006.11.07 04:40
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817285
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2762
|1.2762
|2006.11.07 04:40
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1811146
|2006.11.06 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.34
|224.24
|224.24
|2006.11.07 05:02
|224.24
|0.00
|0.00
|-0.95
|8.49
|1812605
|2006.11.06 09:43
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.24
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.10
|0.00
|1815793
|2006.11.06 17:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.55
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.65
|78.93
|1810088
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.93
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.10
|-26.31
|1817465
|2006.11.07 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2778
|1.2778
|2006.11.07 13:40
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817584
|2006.11.07 05:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.16
|224.26
|224.26
|2006.11.07 13:56
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|1819264
|2006.11.07 09:37
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.46
|224.26
|224.26
|2006.11.07 13:56
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|1819964
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2790
|1.2790
|2006.11.07 14:06
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1820137
|2006.11.07 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2802
|1.2802
|2006.11.07 14:39
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817453
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.7749
|0.7749
|2006.11.07 14:52
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1820332
|2006.11.07 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2815
|1.2815
|2006.11.07 15:03
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1781670
|2006.10.26 09:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.6713
|0.6713
|2006.11.07 18:03
|0.6713
|0.00
|0.00
|-16.64
|-19.08
|1793731
|2006.10.30 13:55
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6693
|0.6713
|0.6713
|2006.11.07 18:03
|0.6713
|0.00
|0.00
|-26.68
|76.32
|1820068
|2006.11.07 14:01
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2475
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|60.05
|1816931
|2006.11.07 01:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2544
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.47
|1817457
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2508
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|1813627
|2006.11.06 11:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2574
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.22
|-67.25
|1820506
|2006.11.07 15:04
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2444
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|294.64
|1821154
|2006.11.07 19:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2786
|1.2806
|1.2806
|2006.11.08 09:28
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.70
|40.00
|1820507
|2006.11.07 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2806
|1.2806
|2006.11.08 09:28
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.35
|-9.00
|1821249
|2006.11.07 19:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2496
|1.2485
|1.2485
|2006.11.08 13:10
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.81
|1823144
|2006.11.08 09:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2464
|1.2485
|1.2485
|2006.11.08 13:10
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|33.64
|1820012
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|224.28
|224.28
|2006.11.08 14:10
|224.28
|0.00
|0.00
|0.66
|-9.34
|1823764
|2006.11.08 13:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.08
|224.28
|224.28
|2006.11.08 14:10
|224.28
|0.00
|0.00
|0.00
|33.97
|1823785
|2006.11.08 13:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2492
|1.2502
|1.2502
|2006.11.08 14:11
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1824153
|2006.11.08 14:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2507
|1.2517
|1.2517
|2006.11.08 14:18
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1819958
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3807
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|1.50
|11.98
|1810588
|2006.11.03 19:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3838
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|3.00
|-41.55
|1810295
|2006.11.03 16:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3868
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|1.50
|-44.75
|1823219
|2006.11.08 09:40
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3772
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|159.82
|1824135
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.40
|224.50
|224.50
|2006.11.08 17:14
|224.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1824374
|2006.11.08 14:25
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3822
|2.3832
|2.3832
|2006.11.08 20:57
|2.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1824959
|2006.11.08 17:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.58
|224.68
|224.68
|2006.11.09 09:22
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1826830
|2006.11.09 09:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.76
|224.86
|224.86
|2006.11.09 10:36
|224.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1827011
|2006.11.09 10:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.83
|224.98
|224.98
|2006.11.09 12:02
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.70
|1827109
|2006.11.09 11:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.20
|224.98
|224.98
|2006.11.09 12:02
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|37.25
|1827212
|2006.11.09 12:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.85
|224.75
|224.75
|2006.11.09 12:21
|224.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1827285
|2006.11.09 12:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.74
|224.84
|224.84
|2006.11.09 12:32
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1827322
|2006.11.09 12:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.91
|225.01
|225.01
|2006.11.09 12:39
|225.01
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1827343
|2006.11.09 12:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.99
|224.89
|224.89
|2006.11.09 12:54
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1823765
|2006.11.08 13:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2778
|1.2798
|1.2798
|2006.11.09 13:13
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1823146
|2006.11.08 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2798
|1.2798
|2006.11.09 13:13
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1827389
|2006.11.09 12:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.82
|224.72
|224.72
|2006.11.09 13:19
|224.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1820997
|2006.11.07 18:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6725
|0.6725
|2006.11.09 13:19
|0.6725
|0.00
|0.00
|-1.67
|19.02
|1824318
|2006.11.08 14:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2518
|1.2508
|1.2508
|2006.11.09 13:53
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1826479
|2006.11.09 08:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2488
|1.2508
|1.2508
|2006.11.09 13:53
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|31.98
|1827817
|2006.11.09 13:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2769
|1.2789
|1.2789
|2006.11.09 14:58
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1827476
|2006.11.09 13:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2789
|1.2789
|2006.11.09 14:58
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1828120
|2006.11.09 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2801
|1.2801
|2006.11.09 15:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1827666
|2006.11.09 13:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.96
|224.76
|224.76
|2006.11.09 15:54
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.82
|1827495
|2006.11.09 13:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.66
|224.76
|224.76
|2006.11.09 15:54
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|1828418
|2006.11.09 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.74
|224.84
|224.84
|2006.11.09 16:19
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1828529
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|224.61
|224.61
|2006.11.09 22:48
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1829882
|2006.11.10 02:05
|buy
|2.10
|gbpchf
|2.3653
|2.3195
|2.3705
|2006.11.10 07:04
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.30
|1828464
|2006.11.09 16:04
|buy
|1.30
|gbpchf
|2.3683
|2.3195
|2.3705
|2006.11.10 07:04
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.46
|1827496
|2006.11.09 13:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6728
|0.6738
|0.6738
|2006.11.10 07:52
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|19.08
|1829542
|2006.11.09 22:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.68
|224.59
|224.59
|2006.11.10 08:35
|224.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|1829785
|2006.11.10 01:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.39
|224.59
|224.59
|2006.11.10 08:35
|224.59
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|1832053
|2006.11.10 08:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.68
|224.78
|224.78
|2006.11.10 09:44
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1832613
|2006.11.10 09:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.84
|224.94
|224.94
|2006.11.10 10:45
|224.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1827244
|2006.11.09 12:15
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3781
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.68
|1825316
|2006.11.08 20:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3842
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.89
|1826554
|2006.11.09 08:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3811
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.64
|1831342
|2006.11.10 07:04
|buy
|1.30
|gbpchf
|2.3640
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|798.90
|1828106
|2006.11.09 14:57
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3715
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|1827461
|2006.11.09 13:08
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3748
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.37
|1833123
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.69
|224.90
|224.90
|2006.11.10 12:38
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|35.77
|1832844
|2006.11.10 10:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.02
|224.90
|224.90
|2006.11.10 12:38
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|1818727
|2006.11.07 07:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.20
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|-0.55
|-66.46
|1827346
|2006.11.09 12:41
|sell
|0.50
|eurjpy
|151.09
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|46.86
|1826378
|2006.11.09 07:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.50
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.80
|1827067
|2006.11.09 11:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.80
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.01
|1828216
|2006.11.09 15:07
|sell
|0.80
|eurjpy
|151.43
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|306.75
|1833120
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3690
|2.3201
|2.3711
|2006.11.10 19:17
|2.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|33.89
|1832895
|2006.11.10 10:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3722
|2.3201
|2.3711
|2006.11.10 19:17
|2.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|1828725
|2006.11.09 16:48
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2416
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.37
|1828161
|2006.11.09 15:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2482
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.77
|1829914
|2006.11.10 02:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2384
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|128.99
|1827830
|2006.11.09 13:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2512
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.07
|1832427
|2006.11.10 09:12
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2357
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|492.58
|1828577
|2006.11.09 16:30
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2448
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.42
|1834401
|2006.11.10 19:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3719
|2.3219
|2.3729
|2006.11.10 21:28
|2.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|1833650
|2006.11.10 14:13
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.97
|155.97
|150.87
|2006.11.13 03:39
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1833636
|2006.11.10 14:11
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.70
|219.58
|224.68
|2006.11.13 11:31
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|1833180
|2006.11.10 12:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.99
|219.58
|224.68
|2006.11.13 11:31
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.36
|1837414
|2006.11.13 04:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|224.37
|219.58
|224.68
|2006.11.13 11:31
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|79.09
|1836749
|2006.11.13 02:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2378
|1.1888
|1.2398
|2006.11.13 11:38
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|32.26
|1834673
|2006.11.10 19:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2408
|1.1888
|1.2398
|2006.11.13 11:38
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.07
|1841141
|2006.11.13 11:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2402
|1.1902
|1.2412
|2006.11.13 12:57
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|1828194
|2006.11.09 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.3348
|1.2838
|2006.11.13 12:57
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|1831964
|2006.11.10 08:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2870
|1.3348
|1.2838
|2006.11.13 12:57
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1828707
|2006.11.09 16:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2839
|1.3348
|1.2838
|2006.11.13 12:57
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1841763
|2006.11.13 12:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2414
|1.1914
|1.2424
|2006.11.13 14:05
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|8.05
|1841764
|2006.11.13 12:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2838
|1.3338
|1.2828
|2006.11.13 16:19
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1843021
|2006.11.13 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.3326
|1.2816
|2006.11.13 17:05
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1842115
|2006.11.13 14:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2428
|1.1928
|1.2438
|2006.11.13 17:06
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|1841954
|2006.11.13 13:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.48
|219.58
|224.68
|2006.11.13 17:54
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|33.87
|1841026
|2006.11.13 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.79
|219.58
|224.68
|2006.11.13 17:54
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.31
|1841933
|2006.11.13 13:33
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3657
|2.3155
|2.3665
|2006.11.13 17:58
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|1835181
|2006.11.10 21:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3736
|2.3155
|2.3665
|2006.11.13 17:58
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.10
|1842914
|2006.11.13 16:08
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3625
|2.3155
|2.3665
|2006.11.13 17:58
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|160.83
|1835620
|2006.11.13 00:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3687
|2.3155
|2.3665
|2006.11.13 17:58
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.39
|1843558
|2006.11.13 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2811
|1.3311
|1.2801
|2006.11.13 19:47
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1843586
|2006.11.13 17:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2444
|1.1944
|1.2454
|2006.11.13 19:48
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|1837275
|2006.11.13 03:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.82
|156.03
|150.93
|2006.11.14 01:56
|150.93
|0.00
|0.00
|-1.19
|-9.34
|1841104
|2006.11.13 11:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.13
|156.03
|150.93
|2006.11.14 01:56
|150.93
|0.00
|0.00
|-2.38
|33.98
|1844482
|2006.11.13 17:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3670
|2.3170
|2.3680
|2006.11.14 01:59
|2.3680
|0.00
|0.00
|1.66
|8.05
|1847534
|2006.11.14 01:57
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.88
|155.88
|150.78
|2006.11.14 02:01
|150.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|1847651
|2006.11.14 02:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.74
|155.74
|150.64
|2006.11.14 09:16
|150.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|1847676
|2006.11.14 02:03
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.96
|218.95
|224.05
|2006.11.14 10:48
|224.05
|0.00
|0.00
|0.00
|22.95
|1847425
|2006.11.14 01:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.30
|218.95
|224.05
|2006.11.14 10:48
|224.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.50
|1844412
|2006.11.13 17:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.76
|218.95
|224.05
|2006.11.14 10:48
|224.05
|0.00
|0.00
|2.41
|-60.34
|1853153
|2006.11.14 09:15
|buy
|0.50
|gbpjpy
|223.65
|218.95
|224.05
|2006.11.14 10:48
|224.05
|0.00
|0.00
|0.00
|169.98
|1853968
|2006.11.14 10:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.15
|219.15
|224.25
|2006.11.14 10:58
|224.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1831716
|2006.11.10 07:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6741
|0.6241
|0.6751
|2006.11.14 11:30
|0.6751
|0.00
|0.00
|-0.80
|19.01
|1854335
|2006.11.14 11:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6753
|0.6253
|0.6763
|2006.11.14 13:01
|0.6763
|0.00
|0.00
|0.00
|18.97
|1853182
|2006.11.14 09:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.59
|156.01
|150.91
|2006.11.14 14:40
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.19
|1854109
|2006.11.14 11:09
|sell
|0.30
|eurjpy
|151.23
|156.01
|150.91
|2006.11.14 14:40
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|81.58
|1853658
|2006.11.14 10:19
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.88
|156.01
|150.91
|2006.11.14 14:40
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|1826853
|2006.11.09 09:43
|buy
|0.50
|audusd
|0.7658
|0.7163
|0.7673
|2006.11.14 15:38
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.55
|75.00
|1821659
|2006.11.08 04:53
|buy
|0.20
|audusd
|0.7723
|0.7163
|0.7673
|2006.11.14 15:38
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.22
|-100.00
|1822005
|2006.11.08 07:19
|buy
|0.30
|audusd
|0.7693
|0.7163
|0.7673
|2006.11.14 15:38
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.33
|-60.00
|1820416
|2006.11.07 14:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7753
|0.7163
|0.7673
|2006.11.14 15:38
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.34
|-80.00
|1843231
|2006.11.13 16:39
|buy
|0.80
|audusd
|0.7628
|0.7163
|0.7673
|2006.11.14 15:38
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.88
|360.00
|1855506
|2006.11.14 14:41
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.89
|155.89
|150.79
|2006.11.14 16:28
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1845421
|2006.11.13 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.3340
|1.2830
|2006.11.14 17:04
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.58
|-31.00
|1855884
|2006.11.14 15:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2860
|1.3340
|1.2830
|2006.11.14 17:04
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1853520
|2006.11.14 09:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2830
|1.3340
|1.2830
|2006.11.14 17:04
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1845448
|2006.11.13 19:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2459
|1.1916
|1.2426
|2006.11.14 17:04
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.90
|-26.56
|1851088
|2006.11.14 06:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2429
|1.1916
|1.2426
|2006.11.14 17:04
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|1856168
|2006.11.14 16:01
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2393
|1.1916
|1.2426
|2006.11.14 17:04
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|79.67
|1856598
|2006.11.14 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.3318
|1.2808
|2006.11.14 17:11
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1856837
|2006.11.14 17:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2461
|1.2961
|1.2451
|2006.11.14 17:17
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|1856835
|2006.11.14 17:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.2301
|1.2811
|2006.11.14 17:19
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1856900
|2006.11.14 17:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2448
|1.2948
|1.2438
|2006.11.14 20:40
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|1856912
|2006.11.14 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2814
|1.2314
|1.2824
|2006.11.14 21:19
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1856316
|2006.11.14 16:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.79
|145.79
|150.89
|2006.11.15 06:26
|150.89
|0.00
|0.00
|1.00
|8.49
|1862046
|2006.11.15 06:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.94
|145.94
|151.04
|2006.11.15 09:42
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1856170
|2006.11.14 16:01
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3582
|2.3114
|2.3624
|2006.11.15 10:33
|2.3624
|0.00
|0.00
|8.28
|168.51
|1853131
|2006.11.14 09:13
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3655
|2.3114
|2.3624
|2006.11.15 10:33
|2.3624
|0.00
|0.00
|3.31
|-49.75
|1854338
|2006.11.14 11:31
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3616
|2.3114
|2.3624
|2006.11.15 10:33
|2.3624
|0.00
|0.00
|4.97
|19.26
|1847588
|2006.11.14 02:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3688
|2.3114
|2.3624
|2006.11.15 10:33
|2.3624
|0.00
|0.00
|1.66
|-51.35
|1864581
|2006.11.15 10:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3625
|2.3125
|2.3635
|2006.11.15 10:39
|2.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1854343
|2006.11.14 11:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.88
|218.31
|223.41
|2006.11.15 10:47
|223.41
|0.00
|0.00
|4.82
|-79.78
|1856356
|2006.11.14 16:33
|buy
|0.80
|gbpjpy
|222.94
|218.31
|223.41
|2006.11.15 10:47
|223.41
|0.00
|0.00
|19.27
|319.10
|1854049
|2006.11.14 10:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.29
|218.31
|223.41
|2006.11.15 10:47
|223.41
|0.00
|0.00
|2.41
|-74.68
|1855499
|2006.11.14 14:33
|buy
|0.50
|gbpjpy
|223.29
|218.31
|223.41
|2006.11.15 10:47
|223.41
|0.00
|0.00
|12.05
|50.92
|1855048
|2006.11.14 12:35
|buy
|0.30
|gbpjpy
|223.60
|218.31
|223.41
|2006.11.15 10:47
|223.41
|0.00
|0.00
|7.23
|-48.37
|1855215
|2006.11.14 13:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6761
|0.6261
|0.6771
|2006.11.15 11:31
|0.6771
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.93
|1865040
|2006.11.15 11:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6772
|0.6272
|0.6782
|2006.11.15 12:32
|0.6782
|0.00
|0.00
|0.00
|18.86
|1864066
|2006.11.15 09:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.08
|146.08
|151.18
|2006.11.15 17:10
|151.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1857813
|2006.11.14 20:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2433
|1.2980
|1.2470
|2006.11.15 17:11
|1.2470
|0.00
|0.00
|-1.07
|-29.67
|1864617
|2006.11.15 10:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2467
|1.2980
|1.2470
|2006.11.15 17:11
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|1865809
|2006.11.15 12:40
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2504
|1.2980
|1.2470
|2006.11.15 17:11
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|81.80
|1865786
|2006.11.15 12:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2790
|1.2302
|1.2812
|2006.11.15 18:49
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1858089
|2006.11.14 21:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.2302
|1.2812
|2006.11.15 18:49
|1.2812
|0.00
|0.00
|-0.79
|-14.00
|1867970
|2006.11.15 18:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2315
|1.2825
|2006.11.15 21:07
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1867519
|2006.11.15 17:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2467
|1.2967
|1.2457
|2006.11.15 21:12
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|1867509
|2006.11.15 17:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.22
|146.22
|151.32
|2006.11.15 21:19
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1864727
|2006.11.15 10:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.48
|218.01
|223.11
|2006.11.16 11:30
|223.11
|0.00
|0.00
|7.23
|-31.32
|1865069
|2006.11.15 11:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.13
|218.01
|223.11
|2006.11.16 11:30
|223.11
|0.00
|0.00
|14.45
|-3.39
|1865696
|2006.11.15 12:33
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.78
|218.01
|223.11
|2006.11.16 11:30
|223.11
|0.00
|0.00
|21.68
|83.80
|1867442
|2006.11.15 17:05
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3541
|2.3071
|2.3581
|2006.11.16 11:32
|2.3581
|0.00
|0.00
|24.84
|160.30
|1864648
|2006.11.15 10:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3644
|2.3071
|2.3581
|2006.11.16 11:32
|2.3581
|0.00
|0.00
|4.97
|-50.49
|1865031
|2006.11.15 11:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3606
|2.3071
|2.3581
|2006.11.16 11:32
|2.3581
|0.00
|0.00
|9.94
|-40.07
|1866398
|2006.11.15 14:38
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3574
|2.3071
|2.3581
|2006.11.16 11:32
|2.3581
|0.00
|0.00
|14.90
|16.84
|1855943
|2006.11.14 15:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7675
|0.7155
|0.7665
|2006.11.16 12:20
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.44
|-10.00
|1863408
|2006.11.15 08:58
|buy
|0.20
|audusd
|0.7645
|0.7155
|0.7665
|2006.11.16 12:20
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.66
|40.00
|1875652
|2006.11.16 12:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.7667
|0.7167
|0.7677
|2006.11.16 14:31
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1875159
|2006.11.16 11:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2483
|1.2973
|1.2463
|2006.11.16 15:30
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|32.11
|1868997
|2006.11.15 21:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2452
|1.2973
|1.2463
|2006.11.16 15:30
|1.2463
|0.00
|0.00
|-3.22
|-8.83
|1868943
|2006.11.15 21:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2825
|1.2325
|1.2835
|2006.11.16 15:30
|1.2835
|0.00
|0.00
|-2.37
|10.00
|1875321
|2006.11.16 11:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|218.03
|223.13
|2006.11.16 15:31
|223.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.33
|1875473
|2006.11.16 11:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.93
|218.03
|223.13
|2006.11.16 15:31
|223.13
|0.00
|0.00
|0.00
|33.93
|1876047
|2006.11.16 14:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7682
|0.7182
|0.7692
|2006.11.16 15:31
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1875597
|2006.11.16 12:09
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3560
|2.3070
|2.3580
|2006.11.16 15:33
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|32.11
|1875340
|2006.11.16 11:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3591
|2.3070
|2.3580
|2006.11.16 15:33
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.83
|1876457
|2006.11.16 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2462
|1.1962
|1.2472
|2006.11.16 15:51
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|1876808
|2006.11.16 15:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2477
|1.1977
|1.2487
|2006.11.16 16:01
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1876461
|2006.11.16 15:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7687
|0.8187
|0.7677
|2006.11.16 17:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1876468
|2006.11.16 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.17
|218.17
|223.27
|2006.11.16 17:33
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1877625
|2006.11.16 17:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.28
|218.28
|223.38
|2006.11.16 19:14
|223.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1877356
|2006.11.16 17:06
|sell
|0.10
|audusd
|0.7673
|0.8173
|0.7663
|2006.11.17 00:16
|0.7663
|0.00
|0.00
|-0.33
|10.00
|1878134
|2006.11.16 19:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.43
|218.22
|223.32
|2006.11.17 05:46
|223.32
|0.00
|0.00
|2.41
|-9.30
|1878497
|2006.11.16 20:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.11
|218.22
|223.32
|2006.11.17 05:46
|223.32
|0.00
|0.00
|4.82
|35.50
|1877086
|2006.11.16 16:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|1.1989
|1.2499
|2006.11.17 07:30
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.90
|8.00
|1876524
|2006.11.16 15:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3582
|2.3082
|2.3592
|2006.11.17 07:45
|2.3592
|0.00
|0.00
|1.66
|7.99
|1886758
|2006.11.17 05:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.28
|228.28
|223.18
|2006.11.17 08:44
|223.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1888180
|2006.11.17 07:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3594
|2.3094
|2.3604
|2006.11.17 09:06
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1889239
|2006.11.17 08:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.14
|228.14
|223.04
|2006.11.17 10:02
|223.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1888105
|2006.11.17 07:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2504
|1.2004
|1.2514
|2006.11.17 11:54
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1890477
|2006.11.17 09:38
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3579
|2.3090
|2.3600
|2006.11.17 11:57
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|33.56
|1889434
|2006.11.17 09:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3611
|2.3090
|2.3600
|2006.11.17 11:57
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|1893725
|2006.11.17 11:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3611
|2.3111
|2.3621
|2006.11.17 12:34
|2.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1893695
|2006.11.17 11:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2520
|1.2020
|1.2530
|2006.11.17 13:56
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|1894010
|2006.11.17 12:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3626
|2.3126
|2.3636
|2006.11.17 14:54
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|1894016
|2006.11.17 12:37
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.27
|228.17
|223.07
|2006.11.17 15:32
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|33.82
|1891347
|2006.11.17 10:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.96
|228.17
|223.07
|2006.11.17 15:32
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.31
|1881498
|2006.11.17 00:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.7657
|0.8157
|0.7647
|2006.11.17 15:55
|0.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1896245
|2006.11.17 15:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.03
|228.03
|222.93
|2006.11.17 16:12
|222.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1876408
|2006.11.16 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2834
|1.2291
|1.2801
|2006.11.17 16:51
|1.2801
|0.00
|0.00
|-0.79
|-33.00
|1888143
|2006.11.17 07:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2770
|1.2291
|1.2801
|2006.11.17 16:51
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|1877085
|2006.11.16 16:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2801
|1.2291
|1.2801
|2006.11.17 16:51
|1.2801
|0.00
|0.00
|-1.58
|0.00
|1896488
|2006.11.17 16:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.00
|218.00
|223.10
|2006.11.17 16:54
|223.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1896763
|2006.11.17 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2305
|1.2815
|2006.11.17 17:02
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1896965
|2006.11.17 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.2318
|1.2828
|2006.11.17 17:06
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1896833
|2006.11.17 16:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.18
|217.98
|223.08
|2006.11.17 21:58
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.49
|1899214
|2006.11.17 20:27
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.88
|217.98
|223.08
|2006.11.17 21:58
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|33.95
|1899531
|2006.11.17 21:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.16
|218.16
|223.26
|2006.11.17 22:05
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1896474
|2006.11.17 16:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.09
|146.20
|151.30
|2006.11.20 04:49
|151.30
|0.00
|0.00
|1.99
|35.65
|1869040
|2006.11.15 21:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.41
|146.20
|151.30
|2006.11.20 04:49
|151.30
|0.00
|0.00
|4.99
|-9.34
|1899596
|2006.11.17 22:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.33
|218.33
|223.43
|2006.11.20 04:51
|223.43
|0.00
|0.00
|2.41
|8.48
|1901710
|2006.11.20 04:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.36
|146.36
|151.46
|2006.11.20 10:04
|151.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1901722
|2006.11.20 04:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.51
|218.51
|223.61
|2006.11.20 10:04
|223.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1903072
|2006.11.20 10:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|218.66
|223.76
|2006.11.20 10:12
|223.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1903073
|2006.11.20 10:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.52
|146.52
|151.62
|2006.11.20 10:13
|151.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1903130
|2006.11.20 10:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.84
|218.84
|223.94
|2006.11.20 12:03
|223.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1903916
|2006.11.20 12:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.94
|228.94
|223.84
|2006.11.20 12:36
|223.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1903143
|2006.11.20 10:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.59
|156.59
|151.49
|2006.11.20 16:25
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1897144
|2006.11.17 17:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.3324
|1.2814
|2006.11.20 18:47
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.58
|10.00
|1896277
|2006.11.17 15:36
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3613
|2.3072
|2.3582
|2006.11.20 19:01
|2.3582
|0.00
|0.00
|3.31
|-49.85
|1903230
|2006.11.20 10:26
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3540
|2.3072
|2.3582
|2006.11.20 19:01
|2.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|168.85
|1897520
|2006.11.17 17:30
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3576
|2.3072
|2.3582
|2006.11.20 19:01
|2.3582
|0.00
|0.00
|4.97
|14.47
|1895917
|2006.11.17 14:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3643
|2.3072
|2.3582
|2006.11.20 19:01
|2.3582
|0.00
|0.00
|1.66
|-49.05
|1905897
|2006.11.20 19:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3591
|2.3091
|2.3601
|2006.11.20 19:53
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|1905014
|2006.11.20 16:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.45
|156.45
|151.35
|2006.11.20 20:07
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1905739
|2006.11.20 18:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2316
|1.2826
|2006.11.21 02:14
|1.2826
|0.00
|0.00
|-0.79
|10.00
|0.00
|0.00
|67.76
|8 556.73
|Closed P/L:
|8 624.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1896374
|2006.11.17 15:56
|sell
|0.10
|audusd
|0.7644
|0.8186
|0.7676
|0.7702
|0.00
|0.00
|-0.65
|-58.00
|1897320
|2006.11.17 17:18
|sell
|0.20
|audusd
|0.7675
|0.8186
|0.7676
|0.7702
|0.00
|0.00
|-1.30
|-54.00
|1865694
|2006.11.15 12:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6785
|0.6285
|0.6795
|0.6753
|0.00
|0.00
|-4.81
|-60.71
|1895715
|2006.11.17 13:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2533
|1.1943
|1.2453
|1.2439
|0.00
|0.00
|1.80
|-75.57
|1896536
|2006.11.17 16:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2503
|1.1943
|1.2453
|1.2439
|0.00
|0.00
|3.59
|-102.90
|1896935
|2006.11.17 17:01
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2471
|1.1943
|1.2453
|1.2439
|0.00
|0.00
|5.38
|-77.18
|1897312
|2006.11.17 17:18
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2439
|1.1943
|1.2453
|1.2439
|0.00
|0.00
|8.98
|0.00
|1903832
|2006.11.20 11:57
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2408
|1.1943
|1.2453
|1.2439
|0.00
|0.00
|7.18
|199.37
|1904107
|2006.11.20 12:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.75
|228.95
|223.85
|224.15
|0.00
|0.00
|-2.57
|-33.86
|1905186
|2006.11.20 17:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.05
|228.95
|223.85
|224.15
|0.00
|0.00
|-5.14
|-16.93
|1906085
|2006.11.20 19:54
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3608
|2.3108
|2.3618
|2.3602
|0.00
|0.00
|1.58
|-4.83
|1906139
|2006.11.20 20:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.32
|156.32
|151.22
|151.35
|0.00
|0.00
|-1.17
|-2.54
|1907679
|2006.11.21 02:15
|sell
|0.30
|audusd
|0.7707
|0.8186
|0.7676
|0.7702
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1907683
|2006.11.21 02:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2832
|1.2332
|1.2842
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|0.00
|0.00
|12.87
|-291.15
|Floating P/L:
|-278.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 624.49
|Floating P/L:
|-278.28
|Margin:
|640.00
|Balance:
|18 624.49
|Equity:
|18 346.21
|Free Margin:
|17 984.49
|Details:
|Gross Profit:
|15 365.39
|Gross Loss:
|6 740.90
|Total Net Profit:
|8 624.49
|Profit Factor:
|2.28
|Expected Payoff:
|13.01
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 132.46 (6.96%)
|Relative Drawdown:
|6.96% (1 132.46)
|Total Trades:
|663
|Short Positions (won %):
|146 (70.55%)
|Long Positions (won %):
|517 (70.02%)
|Profit Trades (% of total):
|465 (70.14%)
|Loss trades (% of total):
|198 (29.86%)
|Largest
|profit trade:
|798.90
|loss trade:
|-493.46
|Average
|profit trade:
|33.04
|loss trade:
|-34.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (161.38)
|consecutive losses ($):
|7 (-61.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|805.37 (2)
|consecutive loss (count):
|-781.76 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1