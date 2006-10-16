MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 21, 06:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17287092006.10.10 16:07balanceDeposit10 000.00
17287322006.10.10 16:14sell0.10gbpjpy221.89226.89221.792006.10.10 17:23221.790.000.000.008.36
17289962006.10.10 17:24buy0.10gbpjpy221.84216.84221.942006.10.10 17:49221.940.000.000.008.36
17290712006.10.10 17:50buy0.10gbpjpy222.01217.01222.112006.10.10 18:16222.110.000.000.008.36
17287272006.10.10 16:13buy0.10usdjpy119.65114.65119.752006.10.10 19:14119.750.000.000.008.35
17287302006.10.10 16:14buy0.10eurusd1.25321.20321.25422006.10.10 19:451.25420.000.000.0010.00
17287372006.10.10 16:16buy0.10gbpchf2.35502.30502.35602006.10.10 22:402.35600.000.000.007.87
17295122006.10.10 22:40buy0.10gbpchf2.35752.30752.35852006.10.11 10:382.35850.000.000.497.87
17312272006.10.11 10:39buy0.10gbpchf2.35902.30902.36002006.10.11 11:552.36000.000.000.007.88
17297712006.10.11 02:02buy0.20gbpjpy221.86216.96222.062006.10.11 12:17222.060.000.000.0033.46
17291362006.10.10 18:17buy0.10gbpjpy222.17216.96222.062006.10.11 12:17222.060.000.000.65-9.21
17316082006.10.11 11:56sell0.10gbpchf2.35912.40912.35812006.10.11 13:012.35810.000.000.007.87
17293002006.10.10 19:46buy0.10eurusd1.25441.20441.25542006.10.11 13:231.25540.000.00-0.3510.00
17287442006.10.10 16:20buy0.10audusd0.74390.69390.74492006.10.11 13:520.74490.000.000.2310.00
17316652006.10.11 12:17buy0.10gbpjpy222.15216.94222.042006.10.11 15:00222.040.000.000.00-9.21
17318152006.10.11 13:28buy0.20gbpjpy221.84216.94222.042006.10.11 15:00222.040.000.000.0033.47
17317642006.10.11 13:02sell0.10gbpchf2.35752.40752.35652006.10.11 15:382.35650.000.000.007.87
17319932006.10.11 14:11buy0.20eurjpy149.81144.91150.012006.10.11 15:40150.010.000.000.0033.46
17295212006.10.10 22:53buy0.10eurjpy150.11144.91150.012006.10.11 15:40150.010.000.000.21-8.36
17322162006.10.11 15:41buy0.10eurjpy150.03145.03150.132006.10.11 16:10150.130.000.000.008.36
17320882006.10.11 15:01buy0.10gbpjpy222.10216.90222.002006.10.11 16:50222.000.000.000.00-8.36
17322132006.10.11 15:40buy0.20gbpjpy221.80216.90222.002006.10.11 16:50222.000.000.000.0033.44
17311442006.10.11 10:25buy0.20usdjpy119.50114.60119.702006.10.11 21:07119.700.000.000.0033.42
17292512006.10.10 19:15buy0.10usdjpy119.79114.60119.702006.10.11 21:07119.700.000.000.25-7.52
17330352006.10.11 21:15buy0.10usdjpy119.69114.69119.792006.10.11 21:31119.790.000.000.008.35
17318792006.10.11 13:53buy0.10audusd0.74550.69550.74652006.10.12 06:420.74650.000.000.6810.00
17343342006.10.12 06:43buy0.10audusd0.74700.69700.74802006.10.12 09:360.74800.000.000.0010.00
17330332006.10.11 21:15sell0.20usdchf1.27121.32081.26982006.10.12 10:041.26980.000.00-2.7122.05
17295222006.10.10 22:54sell0.10usdchf1.27011.32081.26982006.10.12 10:041.26980.000.00-1.812.36
17318122006.10.11 13:24buy0.10eurusd1.25551.20551.25652006.10.12 10:371.25650.000.00-1.0510.00
17324282006.10.11 16:51buy0.10gbpjpy222.13217.13222.232006.10.12 11:01222.230.000.001.948.37
17351782006.10.12 11:02buy0.10gbpjpy222.28217.28222.382006.10.12 11:14222.380.000.000.008.37
17350882006.10.12 10:38sell0.10eurusd1.25571.30571.25472006.10.12 11:231.25470.000.000.0010.00
17330322006.10.11 21:14sell0.20gbpchf2.35862.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-5.3122.05
17326402006.10.11 18:18sell0.20gbpchf2.35902.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-5.3128.36
17322062006.10.11 15:39sell0.10gbpchf2.35582.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-2.65-11.03
17358802006.10.12 13:39sell0.20eurusd1.25361.30391.25292006.10.12 14:301.25290.000.000.0014.00
17352302006.10.12 11:24sell0.10eurusd1.25441.30391.25292006.10.12 14:301.25290.000.000.0015.00
17347522006.10.12 09:37buy0.10audusd0.74860.69860.74962006.10.12 15:290.74960.000.000.0010.00
17348932006.10.12 10:05sell0.10usdchf1.26901.32011.26912006.10.12 15:301.26910.000.000.00-0.79
17358832006.10.12 13:39sell0.20usdchf1.27061.32011.26912006.10.12 15:301.26910.000.000.0023.64
17362932006.10.12 15:31buy0.10usdchf1.27201.22201.27302006.10.12 16:041.27300.000.000.007.86
17364532006.10.12 16:00sell0.30gbpchf2.36052.40962.35862006.10.12 17:002.35860.000.000.0044.86
17354072006.10.12 12:13sell0.10gbpchf2.35672.40962.35862006.10.12 17:002.35860.000.000.00-14.95
17362392006.10.12 15:30buy0.10audusd0.75000.70000.75102006.10.12 18:100.75100.000.000.0010.00
17366302006.10.12 17:01buy0.10gbpchf2.35882.30882.35982006.10.13 04:172.35980.000.000.497.89
17354742006.10.12 12:19buy0.30gbpjpy221.74216.96222.062006.10.13 07:39222.060.000.001.9580.47
17352632006.10.12 11:37buy0.20gbpjpy222.07216.96222.062006.10.13 07:39222.060.000.001.30-1.67
17352032006.10.12 11:15buy0.10gbpjpy222.42216.96222.062006.10.13 07:39222.060.000.000.65-30.18
17384082006.10.13 07:40buy0.10gbpjpy222.13217.13222.232006.10.13 08:31222.230.000.000.008.38
17380122006.10.13 04:18buy0.10gbpchf2.36042.31042.36142006.10.13 11:192.36140.000.000.007.89
17390972006.10.13 10:36buy0.20gbpjpy222.01217.11222.212006.10.13 12:59222.210.000.000.0033.50
17385772006.10.13 08:32buy0.10gbpjpy222.31217.11222.212006.10.13 12:59222.210.000.000.00-8.38
17382902006.10.13 05:57buy0.30usdchf1.26711.21921.27022006.10.13 13:221.26880.000.000.0040.20
17373102006.10.12 23:04sell0.20eurusd1.25541.30441.25342006.10.13 13:231.25550.000.000.30-2.00
17367492006.10.12 18:11sell0.10audusd0.75080.80080.74982006.10.13 13:230.75160.000.00-0.53-8.00
17392342006.10.13 11:20buy0.10gbpchf2.36222.31222.36322006.10.13 13:242.36100.000.000.00-9.46
17395382006.10.13 13:24sell0.10audusd0.75130.80130.75032006.10.13 13:250.75180.000.000.00-5.00
17366382006.10.12 17:04buy0.20usdchf1.27031.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.000.43-1.57
17364882006.10.12 16:05buy0.10usdchf1.27351.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.000.22-25.98
17360632006.10.12 14:31sell0.10eurusd1.25241.30441.25342006.10.13 15:331.25340.000.000.15-10.00
17346122006.10.12 09:21buy0.20usdjpy119.52114.62119.722006.10.13 16:04119.550.000.000.505.02
17394992006.10.13 13:00buy0.10gbpjpy222.28217.28222.382006.10.13 16:26222.090.000.000.00-15.88
17332202006.10.11 21:32buy0.10usdjpy119.83114.62119.722006.10.13 16:26119.610.000.001.00-18.39
17404142006.10.13 16:27sell0.10gbpjpy222.11227.11222.012006.10.13 16:27222.200.000.000.00-7.52
17404212006.10.13 16:28buy0.10gbpjpy222.19217.19222.292006.10.13 16:28222.090.000.000.00-8.36
17323092006.10.11 16:11buy0.10eurjpy150.18145.18150.282006.10.13 16:49149.760.000.000.84-35.10
17287452006.10.10 16:20buy0.10eurgbp0.67580.62580.67682006.10.13 16:490.67420.000.00-8.12-29.69
17415962006.10.16 00:00buy0.10gbpchf2.36322.31322.36422006.10.16 01:182.36420.000.000.007.85
17417052006.10.16 01:20sell0.10gbpchf2.36382.41382.36282006.10.16 03:002.36280.000.000.007.85
17416012006.10.16 00:01sell0.10gbpjpy222.03227.03221.932006.10.16 03:52221.930.000.000.008.35
17415782006.10.16 00:00sell0.10eurusd1.25071.30071.24972006.10.16 03:551.24970.000.000.0010.00
17416002006.10.16 00:01buy0.10usdchf1.27371.22371.27472006.10.16 04:121.27470.000.000.007.84
17420632006.10.16 03:56buy0.10eurusd1.24991.19991.25092006.10.16 08:171.25090.000.000.0010.00
17415942006.10.16 00:00sell0.10eurjpy149.66154.66149.562006.10.16 10:00149.560.000.000.008.37
17420382006.10.16 03:53sell0.10gbpjpy221.87226.87221.772006.10.16 10:08221.770.000.000.008.37
17430952006.10.16 10:09buy0.10gbpjpy221.84216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.00-10.88
17432152006.10.16 10:24buy0.20gbpjpy221.50216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.0035.17
17433612006.10.16 10:38buy0.10gbpjpy221.80216.80221.902006.10.16 11:00221.900.000.000.008.38
17424922006.10.16 08:18buy0.10eurusd1.25111.20111.25212006.10.16 11:071.25210.000.000.0010.00
17415952006.10.16 00:00sell0.10eurgbp0.67380.72380.67282006.10.16 11:350.67280.000.000.0018.62
17435972006.10.16 11:01buy0.10gbpjpy221.97216.97222.072006.10.16 11:35222.070.000.000.008.38
17415792006.10.16 00:00buy0.10audusd0.75080.70080.75182006.10.16 11:510.75180.000.000.0010.00
17438832006.10.16 11:36sell0.10gbpjpy221.98226.98221.882006.10.16 13:45221.880.000.000.008.39
17439322006.10.16 11:52buy0.10audusd0.75210.70210.75312006.10.16 13:540.75310.000.000.0010.00
17419762006.10.16 03:01sell0.10gbpchf2.36212.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.00-23.58
17432952006.10.16 10:29sell0.20gbpchf2.36512.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.000.00
17441032006.10.16 13:02sell0.30gbpchf2.36812.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.0070.74
17441912006.10.16 13:55buy0.10audusd0.75340.70340.75442006.10.16 16:360.75440.000.000.0010.00
17437032006.10.16 11:08buy0.10eurusd1.25261.20261.25362006.10.16 16:511.25360.000.000.0010.00
17444502006.10.16 15:07sell0.20gbpchf2.36702.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.0031.45
17442142006.10.16 14:00sell0.10gbpchf2.36392.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.00-8.65
17441812006.10.16 13:46sell0.10gbpjpy221.81226.81221.712006.10.16 19:37221.710.000.000.008.39
17455962006.10.16 19:30buy0.10gbpchf2.36552.31552.36652006.10.17 00:542.36650.000.000.497.87
17456192006.10.16 19:37buy0.10gbpjpy221.71216.71221.812006.10.17 03:11221.810.000.000.658.40
17431692006.10.16 10:18buy0.20eurjpy149.33144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.420.00
17457632006.10.16 20:59buy0.30eurjpy149.03144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.6375.57
17430082006.10.16 10:01buy0.10eurjpy149.64144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.21-26.03
17461272006.10.17 00:55sell0.10gbpchf2.36492.41492.36392006.10.17 10:462.36390.000.000.007.88
17477232006.10.17 10:47sell0.10gbpchf2.36322.41322.36222006.10.17 10:592.36220.000.000.007.88
17474042006.10.17 09:53buy0.20gbpjpy221.60216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.0033.63
17463772006.10.17 03:12buy0.10gbpjpy221.91216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.00-9.24
17478702006.10.17 11:00sell0.10gbpchf2.36172.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.00-13.41
17481252006.10.17 11:32sell0.20gbpchf2.36572.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.0036.28
17482672006.10.17 11:42buy0.20gbpjpy221.51216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.0035.40
17481272006.10.17 11:32buy0.10gbpjpy221.84216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.00-10.11
17491232006.10.17 13:41buy0.10gbpjpy221.75216.75221.852006.10.17 16:17221.850.000.000.008.42
17451142006.10.16 16:52buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.17 16:201.25470.000.00-0.3510.00
17499182006.10.17 16:18buy0.10gbpjpy221.90216.90222.002006.10.17 17:09222.000.000.000.008.44
17504382006.10.17 17:10buy0.10gbpjpy222.07217.07222.172006.10.17 18:53222.170.000.000.008.44
17487742006.10.17 12:28buy0.30eurjpy148.76143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.0078.32
17476292006.10.17 10:18buy0.20eurjpy149.07143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.000.00
17465632006.10.17 04:15buy0.10eurjpy149.37143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.00-25.27
17510152006.10.17 18:54buy0.10gbpjpy222.26217.26222.362006.10.17 19:54222.360.000.000.008.43
17512242006.10.17 19:51buy0.10eurjpy149.13144.13149.232006.10.17 20:31149.230.000.000.008.42
17512382006.10.17 19:55buy0.10gbpjpy222.43217.43222.532006.10.17 21:25222.530.000.000.008.41
17509012006.10.17 18:42buy0.50usdchf1.26491.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.001.08157.62
17437072006.10.16 11:08buy0.20usdchf1.27131.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.86-37.83
17420842006.10.16 04:13buy0.10usdchf1.27531.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.44-50.44
17478252006.10.17 10:57buy0.30usdchf1.26811.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.6518.91
17500692006.10.17 16:21sell0.10eurusd1.25431.30431.25332006.10.18 00:501.25330.000.000.1510.00
17520192006.10.17 23:54buy0.20gbpjpy222.28217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.001.31-28.64
17515722006.10.17 21:26buy0.10gbpjpy222.58217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.65-39.59
17522032006.10.18 00:47buy0.50gbpjpy221.76217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.00147.43
17521112006.10.18 00:13buy0.30gbpjpy222.07217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.0010.11
17526952006.10.18 07:39buy0.10gbpjpy221.96216.96222.062006.10.18 11:19222.060.000.000.008.43
17522072006.10.18 00:47buy0.10usdchf1.26931.21731.26832006.10.18 12:071.26830.000.000.00-7.88
17535052006.10.18 10:27buy0.20usdchf1.26631.21731.26832006.10.18 12:071.26830.000.000.0031.54
17520622006.10.18 00:04buy0.20eurjpy148.94143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.000.00
17514012006.10.17 20:32buy0.10eurjpy149.25143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.21-26.10
17521862006.10.18 00:43buy0.30eurjpy148.64143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.0075.78
17537922006.10.18 11:20buy0.10gbpjpy222.15217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.000.008.42
17541172006.10.18 12:07buy0.10usdchf1.26871.21871.26972006.10.18 15:401.26970.000.000.007.88
17548492006.10.18 15:32buy0.10eurjpy148.99143.99149.092006.10.18 15:53149.090.000.000.008.40
17548462006.10.18 15:32buy0.10gbpjpy222.33217.33222.432006.10.18 15:55222.430.000.000.008.40
17522242006.10.18 00:51sell0.10eurusd1.25301.30301.25202006.10.18 15:591.25200.000.000.0010.00
17551532006.10.18 15:54sell0.10eurjpy149.06154.06148.962006.10.18 16:02148.960.000.000.008.40
17549712006.10.18 15:41buy0.10usdchf1.27051.22051.27152006.10.18 16:091.27150.000.000.007.86
17553302006.10.18 16:10buy0.10usdchf1.27211.22211.27312006.10.18 16:121.27310.000.000.007.85
17552602006.10.18 16:03buy0.10eurjpy148.99143.99149.092006.10.18 17:07149.090.000.000.008.39
17552192006.10.18 16:00buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.18 22:161.25350.000.000.0010.00
17490492006.10.17 13:27sell0.30gbpchf2.36892.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-10.63-56.69
17483252006.10.17 11:45sell0.10gbpchf2.36252.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-3.55-69.29
17552932006.10.18 16:07sell0.80gbpchf2.37512.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-21.25239.37
17516542006.10.17 21:51sell0.50gbpchf2.37192.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-17.7123.62
17567942006.10.19 01:41buy0.10gbpchf2.37162.32162.37262006.10.19 03:262.37260.000.000.007.88
17450552006.10.16 16:36buy0.10audusd0.75480.70480.75582006.10.19 09:380.75580.000.001.1410.00
17576432006.10.19 09:27buy0.20gbpchf2.37102.32202.37302006.10.19 10:012.37300.000.000.0031.52
17570222006.10.19 03:27buy0.10gbpchf2.37402.32202.37302006.10.19 10:012.37300.000.000.00-7.88
17564722006.10.18 22:17buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.19 10:301.25480.000.00-1.0510.00
17580032006.10.19 10:31buy0.10eurusd1.25511.20511.25612006.10.19 10:431.25610.000.000.0010.00
17438822006.10.16 11:36buy0.10eurgbp0.67290.62090.67192006.10.19 11:380.67190.000.00-8.17-18.67
17555482006.10.18 16:35buy0.20eurgbp0.66990.62090.67192006.10.19 11:380.67190.000.00-9.8174.71
17582772006.10.19 10:59buy0.20eurjpy148.80143.91149.012006.10.19 11:47149.010.000.000.0035.39
17556712006.10.18 17:08buy0.10eurjpy149.13143.91149.012006.10.19 11:47149.010.000.000.63-10.11
17581972006.10.19 10:44buy0.10eurusd1.25611.20611.25712006.10.19 12:011.25710.000.000.0010.00
17586322006.10.19 11:48buy0.10eurjpy149.06144.06149.162006.10.19 12:01149.160.000.000.008.43
17588202006.10.19 12:02buy0.10eurusd1.25731.20731.25832006.10.19 16:431.25830.000.000.0010.00
17576982006.10.19 09:39buy0.10audusd0.75640.70640.75742006.10.19 17:160.75740.000.000.0010.00
17602722006.10.19 16:44buy0.10eurusd1.25871.20871.25972006.10.19 17:361.25970.000.000.0010.00
17551832006.10.18 15:56buy0.10gbpjpy222.52216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.001.96-49.04
17563152006.10.18 20:48buy0.20gbpjpy222.22216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.003.91-47.34
17603872006.10.19 16:47buy0.50gbpjpy221.55216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.000.00164.85
17584832006.10.19 11:31buy0.30gbpjpy221.86216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.000.0020.29
17606662006.10.19 17:17buy0.10audusd0.75770.70770.75872006.10.19 19:000.75870.000.000.0010.00
17609392006.10.19 17:37buy0.10eurusd1.26021.21021.26122006.10.19 19:001.26120.000.000.0010.00
17611112006.10.19 17:53buy0.10gbpjpy222.03217.03222.132006.10.19 19:27222.130.000.000.008.44
17615882006.10.19 19:01buy0.10eurusd1.26171.21171.26272006.10.19 20:551.26270.000.000.0010.00
17622052006.10.19 20:56buy0.10eurusd1.26291.21291.26392006.10.19 21:201.26390.000.000.0010.00
17588162006.10.19 12:02buy0.10eurjpy149.18144.18149.282006.10.20 01:04149.280.000.000.218.45
17617652006.10.19 19:28buy0.10gbpjpy222.21217.02222.122006.10.20 01:13222.120.000.000.66-7.61
17625942006.10.19 22:01buy0.20gbpjpy221.92217.02222.122006.10.20 01:13222.120.000.001.3133.81
17630322006.10.20 01:05buy0.10eurjpy149.33144.33149.432006.10.20 02:39149.430.000.000.008.45
17632572006.10.20 02:40buy0.10eurjpy149.46144.46149.562006.10.20 03:18149.560.000.000.008.45
17585662006.10.19 11:39buy0.10eurgbp0.67200.62200.67302006.10.20 03:240.67300.000.00-1.6418.77
17630812006.10.20 01:14buy0.10gbpjpy222.23217.23222.332006.10.20 11:21222.330.000.000.008.44
17646912006.10.20 11:22buy0.10gbpjpy222.35217.35222.452006.10.20 11:33222.450.000.000.008.45
17579952006.10.19 10:31buy0.20gbpchf2.37102.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.001.00-87.48
17578342006.10.19 10:02buy0.10gbpchf2.37442.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.000.50-70.78
17622782006.10.19 21:10buy0.80gbpchf2.36072.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.003.98305.39
17586872006.10.19 11:53buy0.50gbpchf2.36402.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.002.4959.65
17584972006.10.19 11:32buy0.30gbpchf2.36792.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.001.49-57.26
17648092006.10.20 11:34buy0.10gbpjpy222.51217.51222.612006.10.20 12:58222.610.000.000.008.45
17652792006.10.20 12:59buy0.10gbpjpy222.66217.66222.762006.10.20 14:23222.760.000.000.008.45
17656202006.10.20 14:24buy0.10gbpjpy222.84217.84222.942006.10.20 14:41222.940.000.000.008.45
17623692006.10.19 21:21buy0.10eurusd1.26411.21201.26302006.10.20 16:291.26300.000.00-0.35-11.00
17652702006.10.20 12:58buy0.20eurusd1.26101.21201.26302006.10.20 16:291.26300.000.000.0040.00
17652672006.10.20 12:58sell0.20gbpchf2.36822.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.000.00
17648792006.10.20 11:43sell0.10gbpchf2.36502.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.00-25.46
17656442006.10.20 14:25sell0.30gbpchf2.37122.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.0071.59
17651232006.10.20 12:20buy0.20eurjpy149.29144.39149.492006.10.20 17:03149.490.000.000.0033.74
17633362006.10.20 03:19buy0.10eurjpy149.59144.39149.492006.10.20 17:03149.490.000.000.00-8.43
17657832006.10.20 14:42buy0.10gbpjpy223.06218.06223.162006.10.20 17:19223.160.000.000.008.43
17664032006.10.20 17:04buy0.10eurjpy149.54144.54149.642006.10.20 17:22149.640.000.000.008.43
17665322006.10.20 17:20buy0.10gbpjpy223.26218.26223.362006.10.20 18:07223.360.000.000.008.42
17662432006.10.20 16:44buy0.10gbpchf2.36852.31852.36952006.10.20 18:102.36950.000.000.007.94
17667452006.10.20 18:11buy0.10gbpchf2.37012.32012.37112006.10.20 19:262.37110.000.000.007.94
17667342006.10.20 18:08buy0.10gbpjpy223.46218.46223.562006.10.20 21:06223.560.000.000.008.43
17665462006.10.20 17:23buy0.10eurjpy149.66144.66149.762006.10.20 21:06149.760.000.000.008.43
17661802006.10.20 16:30buy0.10eurusd1.26311.21111.26212006.10.20 22:131.26210.000.000.00-10.00
17666812006.10.20 17:57buy0.20eurusd1.26011.21111.26212006.10.20 22:131.26210.000.000.0040.00
17615912006.10.19 19:01buy0.10audusd0.75930.70930.76032006.10.23 04:300.76030.000.000.4610.00
17671272006.10.20 21:07buy0.10eurjpy149.80144.80149.902006.10.23 05:43149.900.000.000.218.42
17677642006.10.23 02:03buy0.20gbpjpy223.33218.44223.542006.10.23 06:06223.540.000.000.0035.35
17671282006.10.20 21:07buy0.10gbpjpy223.67218.44223.542006.10.23 06:06223.540.000.000.65-10.95
17669592006.10.20 19:27buy0.10gbpchf2.37172.31972.37072006.10.23 08:522.37070.000.000.50-7.94
17680672006.10.23 05:11buy0.20gbpchf2.36872.31972.37072006.10.23 08:522.37070.000.000.0031.75
17685022006.10.23 08:53buy0.10gbpchf2.37162.32162.37262006.10.23 09:212.37260.000.000.007.93
17679872006.10.23 04:31buy0.10audusd0.76010.71010.76112006.10.23 09:340.76110.000.000.0010.00
17554122006.10.18 16:13buy0.10usdchf1.27361.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.001.09-88.72
17564422006.10.18 22:03buy0.20usdchf1.27061.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.002.18-129.91
17600762006.10.19 16:20buy0.50usdchf1.26401.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.002.18-63.37
17609412006.10.19 17:37buy0.80usdchf1.26091.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.003.5095.06
17580022006.10.19 10:31buy0.30usdchf1.26731.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.001.32-116.44
17621472006.10.19 20:47buy1.30usdchf1.25701.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.005.68556.08
17686472006.10.23 09:22buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.23 09:582.37350.000.000.007.92
17687622006.10.23 09:43buy0.10usdchf1.26271.21271.26372006.10.23 11:591.26370.000.000.007.91
17690212006.10.23 10:46buy0.20gbpchf2.37092.32202.37302006.10.23 12:582.37300.000.000.0033.17
17688102006.10.23 09:59buy0.10gbpchf2.37412.32202.37302006.10.23 12:582.37300.000.000.00-8.69
17696302006.10.23 13:11sell0.10gbpchf2.37262.42262.37162006.10.23 13:262.37160.000.000.007.89
17681722006.10.23 06:07buy0.10gbpjpy223.64218.42223.522006.10.23 22:24223.520.000.000.00-10.06
17689492006.10.23 10:16buy0.20gbpjpy223.31218.42223.522006.10.23 22:24223.520.000.000.0035.21
17728222006.10.24 10:29buy0.20gbpjpy223.32218.42223.522006.10.24 12:18223.520.000.000.0033.48
17711872006.10.23 22:25buy0.10gbpjpy223.61218.42223.522006.10.24 12:18223.520.000.000.65-7.53
17731572006.10.24 12:19buy0.10gbpjpy223.57218.57223.672006.10.24 14:49223.670.000.000.008.36
17681292006.10.23 05:44buy0.10eurjpy149.91144.91150.012006.10.24 17:11150.010.000.000.218.36
17696642006.10.23 13:19sell0.20usdchf1.26681.31781.26682006.10.24 18:241.26680.000.00-0.910.00
17728582006.10.24 10:35sell0.30usdchf1.26991.31781.26682006.10.24 18:241.26680.000.000.0073.41
17692612006.10.23 12:00sell0.10usdchf1.26341.31781.26682006.10.24 18:241.26680.000.00-0.45-26.84
17736252006.10.24 14:47sell0.20gbpchf2.37442.42332.37232006.10.24 18:392.37230.000.000.0033.18
17697232006.10.23 13:27sell0.10gbpchf2.37112.42332.37232006.10.24 18:392.37230.000.00-0.89-9.48
17672412006.10.20 22:13buy0.10eurusd1.26241.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.00-0.70-55.00
17728372006.10.24 10:34buy0.50eurusd1.25301.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.000.00195.00
17694492006.10.23 12:31buy0.30eurusd1.25621.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.00-1.0521.00
17687012006.10.23 09:34buy0.20eurusd1.25931.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.00-0.70-48.00
17743792006.10.24 18:26sell0.10usdchf1.26621.31621.26522006.10.24 18:391.26520.000.000.007.90
17744772006.10.24 18:41buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.24 18:452.37350.000.000.007.90
17736522006.10.24 14:50buy0.10gbpjpy223.74218.53223.632006.10.24 20:37223.630.000.000.00-9.23
17745302006.10.24 18:42buy0.20gbpjpy223.43218.53223.632006.10.24 20:37223.630.000.000.0033.57
17687062006.10.23 09:35buy0.10audusd0.76140.70940.76042006.10.25 04:370.76040.000.000.46-10.00
17694922006.10.23 12:40buy0.20audusd0.75840.70940.76042006.10.25 04:370.76040.000.000.9040.00
17745762006.10.24 18:46buy0.10gbpchf2.37312.32312.37412006.10.25 09:342.37410.000.000.497.89
17761722006.10.25 09:35buy0.10gbpchf2.37492.32492.37592006.10.25 10:222.37590.000.000.007.89
17754622006.10.25 04:12buy0.20gbpjpy223.38218.49223.592006.10.25 10:48223.590.000.000.0035.25
17747512006.10.24 20:38buy0.10gbpjpy223.70218.49223.592006.10.25 10:48223.590.000.000.65-9.24
17744642006.10.24 18:40buy0.10eurusd1.25681.20681.25782006.10.25 11:031.25780.000.00-0.3510.00
17765542006.10.25 10:49buy0.10gbpjpy223.69218.47223.572006.10.25 11:32223.570.000.000.00-10.07
17767052006.10.25 11:03buy0.20gbpjpy223.36218.47223.572006.10.25 11:32223.570.000.000.0035.25
17767302006.10.25 11:04buy0.10eurusd1.25801.20801.25902006.10.25 13:321.25900.000.000.0010.00
17763112006.10.25 10:11buy0.20eurjpy149.70144.81149.912006.10.25 14:13149.910.000.000.0035.26
17739392006.10.24 17:12buy0.10eurjpy150.04144.81149.912006.10.25 14:13149.910.000.000.21-10.92
17768712006.10.25 11:33buy0.10gbpjpy223.65218.65223.752006.10.25 14:54223.750.000.000.008.39
17774062006.10.25 14:55buy0.10gbpjpy223.81218.60223.702006.10.25 21:15223.700.000.000.00-9.22
17779112006.10.25 18:04buy0.20gbpjpy223.50218.60223.702006.10.25 21:15223.700.000.000.0033.53
17771422006.10.25 13:33buy0.10eurusd1.25901.20901.26002006.10.25 21:181.26000.000.000.0010.00
17744632006.10.24 18:40sell0.10usdchf1.26501.31501.26402006.10.25 21:191.26400.000.00-0.457.91
17787802006.10.25 21:19buy0.10eurusd1.26031.21031.26132006.10.25 21:201.26130.000.000.0010.00
17755122006.10.25 04:38buy0.10audusd0.76100.71100.76202006.10.25 22:020.76200.000.000.0010.00
17788392006.10.25 21:20sell0.10usdchf1.26371.31371.26272006.10.26 04:571.26270.000.00-1.367.92
17789632006.10.25 21:21buy0.10eurusd1.26171.21171.26272006.10.26 04:571.26270.000.00-1.0510.00
17806082006.10.26 04:58sell0.10usdchf1.26211.31211.26112006.10.26 05:111.26110.000.000.007.93
17805932006.10.26 04:57buy0.10eurusd1.26301.21301.26402006.10.26 05:421.26400.000.000.0010.00
17795142006.10.25 22:03buy0.10audusd0.76240.71240.76342006.10.26 09:170.76340.000.000.6810.00
17807322006.10.26 05:12sell0.10usdchf1.26091.31091.25992006.10.26 09:511.25990.000.000.007.94
17653562006.10.20 13:11buy0.20eurgbp0.67010.62110.67212006.10.26 09:560.67210.000.00-19.7175.26
17633672006.10.20 03:30buy0.10eurgbp0.67310.62110.67212006.10.26 09:560.67210.000.00-9.86-18.81
17785972006.10.25 21:16buy0.10gbpjpy223.78218.57223.672006.10.26 10:00223.670.000.001.95-9.25
17803162006.10.26 02:59buy0.20gbpjpy223.47218.57223.672006.10.26 10:00223.670.000.000.0033.66
17808092006.10.26 05:43buy0.10eurusd1.26431.21431.26532006.10.26 10:011.26530.000.000.0010.00
17816072006.10.26 09:51sell0.10usdchf1.25951.30951.25852006.10.26 10:011.25850.000.000.007.95
17818782006.10.26 10:04buy0.10eurusd1.26561.21561.26662006.10.26 10:251.26660.000.000.0010.00
17818772006.10.26 10:04buy0.10gbpjpy223.66218.66223.762006.10.26 11:01223.760.000.000.008.42
17821752006.10.26 11:02buy0.10gbpjpy223.84218.84223.942006.10.26 15:19223.940.000.000.008.41
17815522006.10.26 09:42buy0.30gbpchf2.37012.32222.37322006.10.26 17:002.37320.000.000.0073.90
17763632006.10.25 10:23buy0.10gbpchf2.37642.32222.37322006.10.26 17:002.37320.000.001.48-25.43
17806862006.10.26 05:09buy0.20gbpchf2.37332.32222.37322006.10.26 17:002.37320.000.000.00-1.59
17820592006.10.26 10:26buy0.10eurusd1.26661.21661.26762006.10.26 17:361.26760.000.000.0010.00
17834462006.10.26 17:01buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.26 18:092.37350.000.000.007.95
17836212006.10.26 17:37buy0.10eurusd1.26761.21761.26862006.10.26 19:231.26860.000.000.0010.00
17840202006.10.26 19:24buy0.10eurusd1.26891.21891.26992006.10.26 19:501.26990.000.000.0010.00
17846042006.10.26 21:00buy0.20gbpjpy223.72218.82223.922006.10.27 00:22223.920.000.001.3133.78
17828332006.10.26 15:20buy0.10gbpjpy224.03218.82223.922006.10.27 00:22223.920.000.000.65-9.29
17850842006.10.27 00:24sell0.10gbpjpy223.86228.86223.762006.10.27 01:44223.760.000.000.008.45
17843742006.10.26 19:51buy0.10eurusd1.27011.22011.27112006.10.27 04:041.27110.000.00-0.3510.00
17852372006.10.27 01:45sell0.10gbpjpy223.68229.10224.002006.10.27 08:11224.000.000.000.00-27.01
17854672006.10.27 03:20sell0.30gbpjpy224.31229.10224.002006.10.27 08:11224.000.000.000.0078.48
17852862006.10.27 02:35sell0.20gbpjpy223.99229.10224.002006.10.27 08:11224.000.000.000.00-1.69
17839682006.10.26 19:23buy0.20gbpchf2.37082.32182.37282006.10.27 09:312.37280.000.001.0031.87
17837352006.10.26 18:10buy0.10gbpchf2.37382.32182.37282006.10.27 09:312.37280.000.000.50-7.97
17773432006.10.25 14:14sell0.10eurjpy149.90155.32150.222006.10.27 09:31150.220.000.00-2.19-27.01
17816342006.10.26 09:54sell0.20eurjpy150.21155.32150.222006.10.27 09:31150.220.000.00-1.10-1.69
17853982006.10.27 03:02sell0.30eurjpy150.53155.32150.222006.10.27 09:31150.220.000.000.0078.51
17861392006.10.27 08:12sell0.10gbpjpy223.94228.94223.842006.10.27 09:33223.840.000.000.008.44
17839522006.10.26 19:22buy0.20usdchf1.25571.20461.25562006.10.27 09:571.25560.000.000.44-1.59
17856052006.10.27 04:05buy0.30usdchf1.25251.20461.25562006.10.27 09:571.25560.000.000.0074.07
17818752006.10.26 10:03buy0.10usdchf1.25891.20461.25562006.10.27 09:571.25560.000.000.22-26.28
17864682006.10.27 09:32sell0.10gbpchf2.37242.42242.37142006.10.27 10:142.37140.000.000.007.96
17867682006.10.27 10:15sell0.10gbpchf2.37082.42082.36982006.10.27 10:342.36980.000.000.007.97
17868912006.10.27 10:35sell0.10gbpchf2.36922.41922.36822006.10.27 10:562.36820.000.000.007.97
17869722006.10.27 10:58buy0.10gbpchf2.36832.31832.36932006.10.27 11:522.36930.000.000.007.97
17864782006.10.27 09:34buy0.10gbpjpy223.87218.87223.972006.10.27 12:12223.970.000.000.008.43
17871072006.10.27 11:53buy0.10gbpchf2.36982.31982.37082006.10.27 12:302.37080.000.000.007.97
17872422006.10.27 12:31buy0.10gbpchf2.37292.32292.37392006.10.27 12:512.37390.000.000.007.96
17871622006.10.27 12:13buy0.10gbpjpy224.06219.06224.162006.10.27 13:45224.160.000.000.008.43
17814292006.10.26 09:18buy0.10audusd0.76380.71380.76482006.10.27 14:280.76480.000.000.2310.00
17856082006.10.27 04:05buy0.10eurusd1.27131.21921.27022006.10.27 15:301.27020.000.000.00-11.00
17865902006.10.27 09:57buy0.20eurusd1.26821.21921.27022006.10.27 15:301.27020.000.000.0040.00
17879082006.10.27 15:31buy0.10eurusd1.27091.22091.27192006.10.27 15:321.27190.000.000.0010.00
17864662006.10.27 09:32sell0.10eurjpy150.19155.19150.092006.10.27 15:55150.090.000.000.008.47
17884232006.10.27 15:56sell0.10eurjpy150.07155.07149.972006.10.27 15:56149.970.000.000.008.48
17885222006.10.27 15:58sell0.10eurjpy149.89154.89149.792006.10.27 16:05149.790.000.000.008.49
17880682006.10.27 15:33buy0.10eurusd1.27221.22221.27322006.10.27 16:061.27320.000.000.0010.00
17888292006.10.27 16:07buy0.10eurusd1.27351.22351.27452006.10.27 16:121.27450.000.000.0010.00
17888352006.10.27 16:07buy0.10eurjpy149.78144.78149.882006.10.27 16:15149.880.000.000.008.50
17891772006.10.27 16:16sell0.10eurjpy149.82154.82149.722006.10.27 16:31149.720.000.000.008.51
17894422006.10.27 16:32sell0.10eurjpy149.58154.58149.482006.10.27 16:32149.480.000.000.008.53
17890982006.10.27 16:13buy0.10eurusd1.27501.22291.27392006.10.27 22:211.27390.000.000.00-11.00
17907862006.10.27 18:33buy0.20eurusd1.27191.22291.27392006.10.27 22:211.27390.000.000.0040.00
17914422006.10.27 19:50sell0.20eurjpy149.74149.54149.542006.10.30 02:59149.540.000.00-1.1134.04
17894642006.10.27 16:33sell0.10eurjpy149.44149.54149.542006.10.30 02:59149.540.000.00-0.55-8.51
17916792006.10.27 21:44buy0.30gbpchf2.36852.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.001.5072.04
17879662006.10.27 15:32buy0.20gbpchf2.37142.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.001.001.60
17872712006.10.27 12:52buy0.10gbpchf2.37442.37152.37152006.10.30 08:502.37150.000.000.50-23.21
17924152006.10.30 05:32buy0.20eurjpy149.26149.46149.462006.10.30 09:13149.460.000.000.0034.08
17921762006.10.30 03:00buy0.10eurjpy149.56149.46149.462006.10.30 09:13149.460.000.000.00-8.52
17927412006.10.30 08:51buy0.10gbpchf2.37262.37362.37362006.10.30 13:482.37360.000.000.008.01
17884892006.10.27 15:57buy0.30gbpjpy223.58223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.001.98-68.99
17874082006.10.27 13:46buy0.10gbpjpy224.25223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.000.66-80.06
17890072006.10.27 16:11buy0.50gbpjpy223.21223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.003.3042.58
17883322006.10.27 15:49buy0.20gbpjpy223.94223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.001.32-107.31
17894682006.10.27 16:33buy0.80gbpjpy222.77223.31223.312006.10.30 14:03223.310.000.005.28367.91
17937042006.10.30 13:49buy0.10gbpchf2.37462.37562.37562006.10.30 14:512.37560.000.000.008.02
17939472006.10.30 14:52buy0.10gbpchf2.37622.37722.37722006.10.30 15:142.37720.000.000.008.01
17940672006.10.30 15:17buy0.20eurjpy149.20149.40149.402006.10.30 18:29149.400.000.000.0034.04
17928012006.10.30 09:14buy0.10eurjpy149.49149.40149.402006.10.30 18:29149.400.000.000.00-7.66
17917242006.10.27 22:22buy0.10eurusd1.27421.27291.27292006.10.30 22:441.27290.000.00-0.35-13.00
17941632006.10.30 15:31buy0.20eurusd1.27081.27291.27292006.10.30 22:441.27290.000.000.0042.00
17948022006.10.30 18:29buy0.10eurjpy149.44149.54149.542006.10.31 00:07149.540.000.000.218.51
17937732006.10.30 14:03buy0.10gbpjpy223.39223.49223.492006.10.31 02:45223.490.000.000.668.50
17964652006.10.31 06:02sell0.10gbpjpy223.27223.17223.172006.10.31 07:39223.170.000.000.008.52
17965562006.10.31 07:40sell0.10gbpjpy223.13223.03223.032006.10.31 08:00223.030.000.000.008.52
17888412006.10.27 16:07buy0.30usdchf1.24871.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.001.3281.45
17879102006.10.27 15:31buy0.20usdchf1.25221.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.000.88-1.60
17865992006.10.27 09:58buy0.10usdchf1.25621.25211.25212006.10.31 09:301.25210.000.000.44-32.74
17952992006.10.30 20:43buy0.20gbpchf2.37482.37682.37682006.10.31 10:122.37680.000.001.0031.96
17940552006.10.30 15:15buy0.10gbpchf2.37782.37682.37682006.10.31 10:122.37680.000.000.50-7.99
17972822006.10.31 10:13buy0.10gbpchf2.37772.37872.37872006.10.31 10:352.37870.000.000.007.99
17973482006.10.31 10:36buy0.10gbpchf2.37972.38072.38072006.10.31 10:382.38070.000.000.007.99
17964682006.10.31 06:03buy0.10eurjpy149.46149.56149.562006.10.31 12:30149.560.000.000.008.49
17977852006.10.31 12:31buy0.10eurjpy149.61149.71149.712006.10.31 12:47149.710.000.000.008.48
17967882006.10.31 09:26buy0.20eurusd1.26981.27191.27192006.10.31 16:581.27190.000.000.0042.00
17954292006.10.30 22:44buy0.10eurusd1.27321.27191.27192006.10.31 16:581.27190.000.00-0.35-13.00
17987462006.10.31 16:59buy0.10eurusd1.27201.27301.27302006.10.31 17:011.27300.000.000.0010.00
17966402006.10.31 08:33sell0.20gbpjpy223.31223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00-45.96
17973942006.10.31 10:39sell0.30gbpjpy223.67223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.0022.97
17965972006.10.31 08:01sell0.10gbpjpy223.00223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00-49.37
17978992006.10.31 12:48sell0.50gbpjpy223.97223.58223.582006.10.31 17:06223.580.000.000.00165.95
17988862006.10.31 17:02buy0.10eurusd1.27341.27441.27442006.10.31 17:071.27440.000.000.0010.00
17991232006.10.31 17:08buy0.10eurusd1.27581.27681.27682006.10.31 17:251.27680.000.000.0010.00
18002602006.10.31 18:44buy0.30gbpjpy222.99223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.0017.96
17992042006.10.31 17:10buy0.10gbpjpy223.61223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00-47.04
17998982006.10.31 17:39buy0.20gbpjpy223.30223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00-41.05
18004882006.10.31 19:52buy0.50gbpjpy222.68223.06223.062006.10.31 20:23223.060.000.000.00162.49
18006132006.10.31 20:24buy0.10gbpjpy223.11223.21223.212006.11.01 09:49223.210.000.000.668.55
18020952006.11.01 09:49buy0.10gbpjpy223.30223.40223.402006.11.01 11:12223.400.000.000.008.54
17979232006.10.31 12:53buy0.30gbpchf2.37552.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.001.5119.27
17975202006.10.31 10:59buy0.20gbpchf2.37862.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.001.00-36.94
17990352006.10.31 17:07buy0.50gbpchf2.37242.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.002.51156.60
17973982006.10.31 10:39buy0.10gbpchf2.38232.37632.37632006.11.01 11:262.37630.000.000.50-48.19
17996572006.10.31 17:26buy0.10eurusd1.27751.27851.27852006.11.01 17:041.27850.000.00-0.3510.00
17998892006.10.31 17:38buy0.20eurjpy149.46149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.430.00
17979002006.10.31 12:48buy0.10eurjpy149.76149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.21-25.62
18003922006.10.31 19:25buy0.30eurjpy149.15149.46149.462006.11.01 18:01149.460.000.000.6479.43
18023832006.11.01 11:13buy0.10gbpjpy223.42223.31223.312006.11.01 18:27223.310.000.000.00-9.40
18037392006.11.01 17:42buy0.20gbpjpy223.11223.31223.312006.11.01 18:27223.310.000.000.0034.17
18024302006.11.01 11:27buy0.10gbpchf2.37752.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.00-27.34
18032012006.11.01 16:54buy0.20gbpchf2.37412.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.000.00
18039062006.11.01 18:10buy0.30gbpchf2.37092.37412.37412006.11.01 19:072.37410.000.000.0077.18
18040732006.11.01 19:08buy0.10gbpchf2.37472.37572.37572006.11.01 21:132.37570.000.000.008.04
18042992006.11.01 21:14buy0.10gbpchf2.37642.37742.37742006.11.01 23:032.37740.000.000.008.02
18039702006.11.01 18:28buy0.10gbpjpy223.43223.53223.532006.11.02 00:49223.530.000.001.998.54
17990922006.10.31 17:08buy0.30usdchf1.24551.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.002.6516.85
17968882006.10.31 09:31buy0.10usdchf1.25231.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.000.88-48.95
17998512006.10.31 17:36buy0.50usdchf1.24221.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.004.42160.49
17988082006.10.31 17:01buy0.20usdchf1.24871.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.001.76-40.12
18038802006.11.01 18:02buy0.10eurjpy149.51149.61149.612006.11.02 08:07149.610.000.000.648.53
18046962006.11.01 23:04buy0.10gbpchf2.37802.37702.37702006.11.02 11:462.37700.000.001.51-8.03
18057322006.11.02 09:03buy0.20gbpchf2.37502.37702.37702006.11.02 11:462.37700.000.000.0032.12
18048942006.11.02 00:50buy0.10gbpjpy223.66223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.00-46.20
18057032006.11.02 08:59buy0.20gbpjpy223.35223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.00-39.36
18064952006.11.02 12:04buy0.50gbpjpy222.76223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.00154.02
18064062006.11.02 11:48buy0.30gbpjpy223.02223.12223.122006.11.02 13:03223.120.000.000.0025.67
18055442006.11.02 08:08buy0.10eurjpy149.66149.27149.272006.11.02 13:13149.270.000.000.00-33.35
18064932006.11.02 12:04buy0.30eurjpy148.94149.27149.272006.11.02 13:13149.270.000.000.0084.66
18063792006.11.02 11:41buy0.20eurjpy149.26149.27149.272006.11.02 13:13149.270.000.000.001.71
18066872006.11.02 13:14buy0.10eurjpy149.30149.40149.402006.11.02 13:39149.400.000.000.008.54
18066632006.11.02 13:04buy0.10gbpjpy223.22223.32223.322006.11.02 13:39223.320.000.000.008.55
18068152006.11.02 14:02buy0.20gbpjpy223.11223.32223.322006.11.02 15:30223.320.000.000.0035.92
18067242006.11.02 13:40buy0.10gbpjpy223.43223.32223.322006.11.02 15:30223.320.000.000.00-9.40
18069192006.11.02 14:51buy0.20gbpchf2.37462.37662.37662006.11.02 15:372.37660.000.000.0032.13
18063992006.11.02 11:47buy0.10gbpchf2.37762.37662.37662006.11.02 15:372.37660.000.000.00-8.03
18067232006.11.02 13:40buy0.10eurjpy149.45149.55149.552006.11.02 17:52149.550.000.000.008.53
18070642006.11.02 15:31buy0.10gbpjpy223.40223.50223.502006.11.02 18:55223.500.000.000.008.54
18075352006.11.02 17:53buy0.10eurjpy149.58149.68149.682006.11.02 19:00149.680.000.000.008.53
18071222006.11.02 15:38buy0.10gbpchf2.37672.37772.37772006.11.03 11:302.37770.000.000.508.03
18076662006.11.02 18:56buy0.10gbpjpy223.57223.67223.672006.11.03 11:36223.670.000.000.668.55
18090792006.11.03 11:31buy0.10gbpchf2.37932.38032.38032006.11.03 12:332.38030.000.000.008.02
18092452006.11.03 12:49buy0.20gbpchf2.37812.38012.38012006.11.03 15:052.38010.000.000.0032.08
18092152006.11.03 12:34buy0.10gbpchf2.38122.38012.38012006.11.03 15:052.38010.000.000.00-8.82
18051932006.11.02 03:07buy0.10usdchf1.24671.24771.24772006.11.03 15:081.24770.000.000.228.01
18090982006.11.03 11:37buy0.10gbpjpy223.68223.78223.782006.11.03 15:19223.780.000.000.008.53
18076932006.11.02 19:01buy0.10eurjpy149.73144.73149.832006.11.03 15:24149.830.000.000.218.53
18097102006.11.03 15:20buy0.10gbpjpy223.90218.90224.002006.11.03 15:24224.000.000.000.008.53
18097412006.11.03 15:27buy0.10gbpchf2.38302.33302.38402006.11.03 15:242.38400.000.000.008.02
18096462006.11.03 15:09buy0.10usdchf1.24841.19841.24942006.11.03 15:241.24940.000.000.007.97
17990412006.10.31 17:07sell0.30audusd0.77070.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-7.8921.00
17998992006.10.31 17:39sell0.50audusd0.77370.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-13.14185.00
17884872006.10.27 15:57sell0.20audusd0.76770.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-7.35-46.00
17875932006.10.27 14:29sell0.10audusd0.76470.82100.77002006.11.03 15:240.77000.000.00-3.70-53.00
18096252006.11.03 15:06buy0.10gbpchf2.38152.38252.38252006.11.03 15:262.38250.000.000.008.02
18101012006.11.03 15:55buy0.10gbpjpy224.31224.41224.412006.11.03 16:22224.410.000.000.008.47
18100372006.11.03 15:55buy0.10gbpchf2.38522.38622.38622006.11.03 16:332.38620.000.000.007.97
18102742006.11.03 16:23buy0.10gbpjpy224.53224.43224.432006.11.06 01:05224.430.000.000.66-8.47
18109142006.11.06 00:02buy0.20gbpjpy224.23224.43224.432006.11.06 01:05224.430.000.000.0033.88
18109362006.11.06 00:03buy0.20usdchf1.25301.25501.25502006.11.06 07:011.25500.000.000.0031.87
18101032006.11.03 15:55buy0.10usdchf1.25611.25501.25502006.11.06 07:011.25500.000.000.22-8.76
18100212006.11.03 15:55sell0.10audusd0.76930.76830.76832006.11.06 08:130.76830.000.00-0.5310.00
18116382006.11.06 07:03buy0.10usdchf1.25521.25621.25622006.11.06 08:221.25620.000.000.007.96
18120022006.11.06 08:14buy0.10audusd0.76830.76930.76932006.11.06 09:590.76930.000.000.0010.00
18128112006.11.06 10:00buy0.10audusd0.76960.77060.77062006.11.06 10:270.77060.000.000.0010.00
18120862006.11.06 08:23buy0.10usdchf1.25661.25761.25762006.11.06 11:231.25760.000.000.007.95
18131742006.11.06 10:28buy0.10audusd0.77090.77190.77192006.11.07 02:050.77190.000.000.2310.00
18034212006.11.01 17:09buy0.10eurusd1.27981.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-2.10-50.00
18100702006.11.03 15:55buy0.30eurusd1.26991.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-2.10147.00
18038092006.11.01 17:57buy0.20eurusd1.27681.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-4.20-40.00
18171242006.11.07 02:06buy0.10audusd0.77220.77320.77322006.11.07 04:400.77320.000.000.0010.00
18172852006.11.07 04:16buy0.10eurusd1.27521.27621.27622006.11.07 04:401.27620.000.000.0010.00
18111462006.11.06 01:07sell0.10gbpjpy224.34224.24224.242006.11.07 05:02224.240.000.00-0.958.49
18126052006.11.06 09:43sell0.20eurjpy150.24150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.100.00
18157932006.11.06 17:02sell0.30eurjpy150.55150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.6578.93
18100882006.11.03 15:55sell0.10eurjpy149.93150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.10-26.31
18174652006.11.07 04:42buy0.10eurusd1.27681.27781.27782006.11.07 13:401.27780.000.000.0010.00
18175842006.11.07 05:03sell0.10gbpjpy224.16224.26224.262006.11.07 13:56224.260.000.000.00-8.50
18192642006.11.07 09:37sell0.20gbpjpy224.46224.26224.262006.11.07 13:56224.260.000.000.0033.99
18199642006.11.07 13:41buy0.10eurusd1.27801.27901.27902006.11.07 14:061.27900.000.000.0010.00
18201372006.11.07 14:07buy0.10eurusd1.27921.28021.28022006.11.07 14:391.28020.000.000.0010.00
18174532006.11.07 04:41buy0.10audusd0.77390.77490.77492006.11.07 14:520.77490.000.000.0010.00
18203322006.11.07 14:40buy0.10eurusd1.28051.28151.28152006.11.07 15:031.28150.000.000.0010.00
17816702006.10.26 09:57buy0.10eurgbp0.67230.67130.67132006.11.07 18:030.67130.000.00-16.64-19.08
17937312006.10.30 13:55buy0.20eurgbp0.66930.67130.67132006.11.07 18:030.67130.000.00-26.6876.32
18200682006.11.07 14:01buy0.50usdchf1.24751.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.0060.05
18169312006.11.07 01:23buy0.20usdchf1.25441.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00-86.47
18174572006.11.07 04:41buy0.30usdchf1.25081.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00-43.23
18136272006.11.06 11:24buy0.10usdchf1.25741.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.22-67.25
18205062006.11.07 15:04buy0.80usdchf1.24441.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00294.64
18211542006.11.07 19:31buy0.20eurusd1.27861.28061.28062006.11.08 09:281.28060.000.00-0.7040.00
18205072006.11.07 15:04buy0.10eurusd1.28151.28061.28062006.11.08 09:281.28060.000.00-0.35-9.00
18212492006.11.07 19:55buy0.10usdchf1.24961.24851.24852006.11.08 13:101.24850.000.000.22-8.81
18231442006.11.08 09:29buy0.20usdchf1.24641.24851.24852006.11.08 13:101.24850.000.000.0033.64
18200122006.11.07 13:58buy0.10gbpjpy224.39224.28224.282006.11.08 14:10224.280.000.000.66-9.34
18237642006.11.08 13:03buy0.20gbpjpy224.08224.28224.282006.11.08 14:10224.280.000.000.0033.97
18237852006.11.08 13:11buy0.10usdchf1.24921.25021.25022006.11.08 14:111.25020.000.000.008.00
18241532006.11.08 14:12buy0.10usdchf1.25071.25171.25172006.11.08 14:181.25170.000.000.007.99
18199582006.11.07 13:41buy0.30gbpchf2.38072.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.001.5011.98
18105882006.11.03 19:57buy0.20gbpchf2.38382.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.003.00-41.55
18102952006.11.03 16:34buy0.10gbpchf2.38682.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.001.50-44.75
18232192006.11.08 09:40buy0.50gbpchf2.37722.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.000.00159.82
18241352006.11.08 14:11buy0.10gbpjpy224.40224.50224.502006.11.08 17:14224.500.000.000.008.49
18243742006.11.08 14:25buy0.10gbpchf2.38222.38322.38322006.11.08 20:572.38320.000.000.008.00
18249592006.11.08 17:15buy0.10gbpjpy224.58224.68224.682006.11.09 09:22224.680.000.000.008.49
18268302006.11.09 09:23buy0.10gbpjpy224.76224.86224.862006.11.09 10:36224.860.000.000.008.48
18270112006.11.09 10:37sell0.10gbpjpy224.83224.98224.982006.11.09 12:02224.980.000.000.00-12.70
18271092006.11.09 11:06sell0.20gbpjpy225.20224.98224.982006.11.09 12:02224.980.000.000.0037.25
18272122006.11.09 12:03sell0.10gbpjpy224.85224.75224.752006.11.09 12:21224.750.000.000.008.46
18272852006.11.09 12:23buy0.10gbpjpy224.74224.84224.842006.11.09 12:32224.840.000.000.008.46
18273222006.11.09 12:33buy0.10gbpjpy224.91225.01225.012006.11.09 12:39225.010.000.000.008.46
18273432006.11.09 12:41sell0.10gbpjpy224.99224.89224.892006.11.09 12:54224.890.000.000.008.47
18237652006.11.08 13:03buy0.20eurusd1.27781.27981.27982006.11.09 13:131.27980.000.000.0040.00
18231462006.11.08 09:29buy0.10eurusd1.28091.27981.27982006.11.09 13:131.27980.000.000.00-11.00
18273892006.11.09 12:55sell0.10gbpjpy224.82224.72224.722006.11.09 13:19224.720.000.000.008.46
18209972006.11.07 18:04buy0.10eurgbp0.67150.67250.67252006.11.09 13:190.67250.000.00-1.6719.02
18243182006.11.08 14:20buy0.10usdchf1.25181.25081.25082006.11.09 13:531.25080.000.000.00-7.99
18264792006.11.09 08:00buy0.20usdchf1.24881.25081.25082006.11.09 13:531.25080.000.000.0031.98
18278172006.11.09 13:53buy0.20eurusd1.27691.27891.27892006.11.09 14:581.27890.000.000.0040.00
18274762006.11.09 13:14buy0.10eurusd1.27991.27891.27892006.11.09 14:581.27890.000.000.00-10.00
18281202006.11.09 14:59buy0.10eurusd1.27911.28011.28012006.11.09 15:051.28010.000.000.0010.00
18276662006.11.09 13:40sell0.20gbpjpy224.96224.76224.762006.11.09 15:54224.760.000.000.0033.82
18274952006.11.09 13:20sell0.10gbpjpy224.66224.76224.762006.11.09 15:54224.760.000.000.00-8.46
18284182006.11.09 15:56buy0.10gbpjpy224.74224.84224.842006.11.09 16:19224.840.000.000.008.45
18285292006.11.09 16:21sell0.10gbpjpy224.71224.61224.612006.11.09 22:48224.610.000.000.008.49
18298822006.11.10 02:05buy2.10gbpchf2.36532.31952.37052006.11.10 07:042.36360.000.000.00-288.30
18284642006.11.09 16:04buy1.30gbpchf2.36832.31952.37052006.11.10 07:042.36360.000.000.00-493.46
18274962006.11.09 13:20buy0.10eurgbp0.67280.67380.67382006.11.10 07:520.67380.000.000.0019.08
18295422006.11.09 22:49buy0.10gbpjpy224.68224.59224.592006.11.10 08:35224.590.000.000.00-7.66
18297852006.11.10 01:49buy0.20gbpjpy224.39224.59224.592006.11.10 08:35224.590.000.000.0034.05
18320532006.11.10 08:37buy0.10gbpjpy224.68224.78224.782006.11.10 09:44224.780.000.000.008.52
18326132006.11.10 09:45buy0.10gbpjpy224.84224.94224.942006.11.10 10:45224.940.000.000.008.52
18272442006.11.09 12:15buy0.30gbpchf2.37812.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-157.68
18253162006.11.08 20:58buy0.10gbpchf2.38422.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-101.89
18265542006.11.09 08:07buy0.20gbpchf2.38112.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-153.64
18313422006.11.10 07:04buy1.30gbpchf2.36402.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00798.90
18281062006.11.09 14:57buy0.80gbpchf2.37152.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.006.47
18274612006.11.09 13:08buy0.50gbpchf2.37482.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-129.37
18331232006.11.10 12:07buy0.20gbpjpy224.69224.90224.902006.11.10 12:38224.900.000.000.0035.77
18328442006.11.10 10:46buy0.10gbpjpy225.02224.90224.902006.11.10 12:38224.900.000.000.00-10.22
18187272006.11.07 07:44sell0.10eurjpy150.20150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.00-0.55-66.46
18273462006.11.09 12:41sell0.50eurjpy151.09150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.0046.86
18263782006.11.09 07:35sell0.20eurjpy150.50150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.00-81.80
18270672006.11.09 11:02sell0.30eurjpy150.80150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.00-46.01
18282162006.11.09 15:07sell0.80eurjpy151.43150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.00306.75
18331202006.11.10 12:07buy0.20gbpchf2.36902.32012.37112006.11.10 19:172.37110.000.000.0033.89
18328952006.11.10 10:57buy0.10gbpchf2.37222.32012.37112006.11.10 19:172.37110.000.000.00-8.88
18287252006.11.09 16:48buy0.50usdchf1.24161.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-48.37
18281612006.11.09 15:03buy0.20usdchf1.24821.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-125.77
18299142006.11.10 02:09buy0.80usdchf1.23841.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00128.99
18278302006.11.09 13:54buy0.10usdchf1.25121.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-87.07
18324272006.11.10 09:12buy1.30usdchf1.23571.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00492.58
18285772006.11.09 16:30buy0.30usdchf1.24481.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-106.42
18344012006.11.10 19:18buy0.10gbpchf2.37192.32192.37292006.11.10 21:282.37290.000.000.008.06
18336502006.11.10 14:13sell0.10eurjpy150.97155.97150.872006.11.13 03:39150.870.000.000.008.54
18336362006.11.10 14:11buy0.20gbpjpy224.70219.58224.682006.11.13 11:31224.680.000.000.00-3.41
18331802006.11.10 12:39buy0.10gbpjpy224.99219.58224.682006.11.13 11:31224.680.000.000.00-26.36
18374142006.11.13 04:00buy0.30gbpjpy224.37219.58224.682006.11.13 11:31224.680.000.000.0079.09
18367492006.11.13 02:49buy0.20usdchf1.23781.18881.23982006.11.13 11:381.23980.000.000.0032.26
18346732006.11.10 19:56buy0.10usdchf1.24081.18881.23982006.11.13 11:381.23980.000.000.00-8.07
18411412006.11.13 11:39buy0.10usdchf1.24021.19021.24122006.11.13 12:571.24120.000.000.008.06
18281942006.11.09 15:06sell0.10eurusd1.27991.33481.28382006.11.13 12:571.28380.000.000.00-39.00
18319642006.11.10 08:31sell0.30eurusd1.28701.33481.28382006.11.13 12:571.28380.000.000.0096.00
18287072006.11.09 16:46sell0.20eurusd1.28391.33481.28382006.11.13 12:571.28380.000.000.002.00
18417632006.11.13 12:58buy0.10usdchf1.24141.19141.24242006.11.13 14:051.24240.000.000.008.05
18417642006.11.13 12:58sell0.10eurusd1.28381.33381.28282006.11.13 16:191.28280.000.000.0010.00
18430212006.11.13 16:20sell0.10eurusd1.28261.33261.28162006.11.13 17:051.28160.000.000.0010.00
18421152006.11.13 14:06buy0.10usdchf1.24281.19281.24382006.11.13 17:061.24380.000.000.008.04
18419542006.11.13 13:42buy0.20gbpjpy224.48219.58224.682006.11.13 17:54224.680.000.000.0033.87
18410262006.11.13 11:32buy0.10gbpjpy224.79219.58224.682006.11.13 17:54224.680.000.000.00-9.31
18419332006.11.13 13:33buy0.30gbpchf2.36572.31552.36652006.11.13 17:582.36650.000.000.0019.30
18351812006.11.10 21:29buy0.10gbpchf2.37362.31552.36652006.11.13 17:582.36650.000.000.00-57.10
18429142006.11.13 16:08buy0.50gbpchf2.36252.31552.36652006.11.13 17:582.36650.000.000.00160.83
18356202006.11.13 00:01buy0.20gbpchf2.36872.31552.36652006.11.13 17:582.36650.000.000.00-35.39
18435582006.11.13 17:06sell0.10eurusd1.28111.33111.28012006.11.13 19:471.28010.000.000.0010.00
18435862006.11.13 17:07buy0.10usdchf1.24441.19441.24542006.11.13 19:481.24540.000.000.008.03
18372752006.11.13 03:40sell0.10eurjpy150.82156.03150.932006.11.14 01:56150.930.000.00-1.19-9.34
18411042006.11.13 11:37sell0.20eurjpy151.13156.03150.932006.11.14 01:56150.930.000.00-2.3833.98
18444822006.11.13 17:59buy0.10gbpchf2.36702.31702.36802006.11.14 01:592.36800.000.001.668.05
18475342006.11.14 01:57sell0.10eurjpy150.88155.88150.782006.11.14 02:01150.780.000.000.008.50
18476512006.11.14 02:02sell0.10eurjpy150.74155.74150.642006.11.14 09:16150.640.000.000.008.51
18476762006.11.14 02:03buy0.30gbpjpy223.96218.95224.052006.11.14 10:48224.050.000.000.0022.95
18474252006.11.14 01:51buy0.20gbpjpy224.30218.95224.052006.11.14 10:48224.050.000.000.00-42.50
18444122006.11.13 17:54buy0.10gbpjpy224.76218.95224.052006.11.14 10:48224.050.000.002.41-60.34
18531532006.11.14 09:15buy0.50gbpjpy223.65218.95224.052006.11.14 10:48224.050.000.000.00169.98
18539682006.11.14 10:52buy0.10gbpjpy224.15219.15224.252006.11.14 10:58224.250.000.000.008.49
18317162006.11.10 07:53buy0.10eurgbp0.67410.62410.67512006.11.14 11:300.67510.000.00-0.8019.01
18543352006.11.14 11:31buy0.10eurgbp0.67530.62530.67632006.11.14 13:010.67630.000.000.0018.97
18531822006.11.14 09:17sell0.10eurjpy150.59156.01150.912006.11.14 14:40150.910.000.000.00-27.19
18541092006.11.14 11:09sell0.30eurjpy151.23156.01150.912006.11.14 14:40150.910.000.000.0081.58
18536582006.11.14 10:19sell0.20eurjpy150.88156.01150.912006.11.14 14:40150.910.000.000.00-5.10
18268532006.11.09 09:43buy0.50audusd0.76580.71630.76732006.11.14 15:380.76730.000.000.5575.00
18216592006.11.08 04:53buy0.20audusd0.77230.71630.76732006.11.14 15:380.76730.000.000.22-100.00
18220052006.11.08 07:19buy0.30audusd0.76930.71630.76732006.11.14 15:380.76730.000.000.33-60.00
18204162006.11.07 14:52buy0.10audusd0.77530.71630.76732006.11.14 15:380.76730.000.000.34-80.00
18432312006.11.13 16:39buy0.80audusd0.76280.71630.76732006.11.14 15:380.76730.000.000.88360.00
18555062006.11.14 14:41sell0.10eurjpy150.89155.89150.792006.11.14 16:28150.790.000.000.008.52
18454212006.11.13 19:48sell0.10eurusd1.27991.33401.28302006.11.14 17:041.28300.000.000.58-31.00
18558842006.11.14 15:34sell0.30eurusd1.28601.33401.28302006.11.14 17:041.28300.000.000.0090.00
18535202006.11.14 09:59sell0.20eurusd1.28301.33401.28302006.11.14 17:041.28300.000.000.000.00
18454482006.11.13 19:49buy0.10usdchf1.24591.19161.24262006.11.14 17:041.24260.000.000.90-26.56
18510882006.11.14 06:43buy0.20usdchf1.24291.19161.24262006.11.14 17:041.24260.000.000.00-4.83
18561682006.11.14 16:01buy0.30usdchf1.23931.19161.24262006.11.14 17:041.24260.000.000.0079.67
18565982006.11.14 17:05sell0.10eurusd1.28181.33181.28082006.11.14 17:111.28080.000.000.0010.00
18568372006.11.14 17:13sell0.10usdchf1.24611.29611.24512006.11.14 17:171.24510.000.000.008.03
18568352006.11.14 17:13buy0.10eurusd1.28011.23011.28112006.11.14 17:191.28110.000.000.0010.00
18569002006.11.14 17:18sell0.10usdchf1.24481.29481.24382006.11.14 20:401.24380.000.000.008.04
18569122006.11.14 17:19buy0.10eurusd1.28141.23141.28242006.11.14 21:191.28240.000.000.0010.00
18563162006.11.14 16:29buy0.10eurjpy150.79145.79150.892006.11.15 06:26150.890.000.001.008.49
18620462006.11.15 06:27buy0.10eurjpy150.94145.94151.042006.11.15 09:42151.040.000.000.008.49
18561702006.11.14 16:01buy0.50gbpchf2.35822.31142.36242006.11.15 10:332.36240.000.008.28168.51
18531312006.11.14 09:13buy0.20gbpchf2.36552.31142.36242006.11.15 10:332.36240.000.003.31-49.75
18543382006.11.14 11:31buy0.30gbpchf2.36162.31142.36242006.11.15 10:332.36240.000.004.9719.26
18475882006.11.14 02:00buy0.10gbpchf2.36882.31142.36242006.11.15 10:332.36240.000.001.66-51.35
18645812006.11.15 10:34buy0.10gbpchf2.36252.31252.36352006.11.15 10:392.36350.000.000.008.02
18543432006.11.14 11:31buy0.20gbpjpy223.88218.31223.412006.11.15 10:47223.410.000.004.82-79.78
18563562006.11.14 16:33buy0.80gbpjpy222.94218.31223.412006.11.15 10:47223.410.000.0019.27319.10
18540492006.11.14 10:59buy0.10gbpjpy224.29218.31223.412006.11.15 10:47223.410.000.002.41-74.68
18554992006.11.14 14:33buy0.50gbpjpy223.29218.31223.412006.11.15 10:47223.410.000.0012.0550.92
18550482006.11.14 12:35buy0.30gbpjpy223.60218.31223.412006.11.15 10:47223.410.000.007.23-48.37
18552152006.11.14 13:02buy0.10eurgbp0.67610.62610.67712006.11.15 11:310.67710.000.00-0.8018.93
18650402006.11.15 11:32buy0.10eurgbp0.67720.62720.67822006.11.15 12:320.67820.000.000.0018.86
18640662006.11.15 09:43buy0.10eurjpy151.08146.08151.182006.11.15 17:10151.180.000.000.008.47
18578132006.11.14 20:41sell0.10usdchf1.24331.29801.24702006.11.15 17:111.24700.000.00-1.07-29.67
18646172006.11.15 10:38sell0.20usdchf1.24671.29801.24702006.11.15 17:111.24700.000.000.00-4.81
18658092006.11.15 12:40sell0.30usdchf1.25041.29801.24702006.11.15 17:111.24700.000.000.0081.80
18657862006.11.15 12:39buy0.20eurusd1.27901.23021.28122006.11.15 18:491.28120.000.000.0044.00
18580892006.11.14 21:19buy0.10eurusd1.28261.23021.28122006.11.15 18:491.28120.000.00-0.79-14.00
18679702006.11.15 18:49buy0.10eurusd1.28151.23151.28252006.11.15 21:071.28250.000.000.0010.00
18675192006.11.15 17:12sell0.10usdchf1.24671.29671.24572006.11.15 21:121.24570.000.000.008.03
18675092006.11.15 17:11buy0.10eurjpy151.22146.22151.322006.11.15 21:19151.320.000.000.008.48
18647272006.11.15 10:48buy0.10gbpjpy223.48218.01223.112006.11.16 11:30223.110.000.007.23-31.32
18650692006.11.15 11:35buy0.20gbpjpy223.13218.01223.112006.11.16 11:30223.110.000.0014.45-3.39
18656962006.11.15 12:33buy0.30gbpjpy222.78218.01223.112006.11.16 11:30223.110.000.0021.6883.80
18674422006.11.15 17:05buy0.50gbpchf2.35412.30712.35812006.11.16 11:322.35810.000.0024.84160.30
18646482006.11.15 10:40buy0.10gbpchf2.36442.30712.35812006.11.16 11:322.35810.000.004.97-50.49
18650312006.11.15 11:31buy0.20gbpchf2.36062.30712.35812006.11.16 11:322.35810.000.009.94-40.07
18663982006.11.15 14:38buy0.30gbpchf2.35742.30712.35812006.11.16 11:322.35810.000.0014.9016.84
18559432006.11.14 15:39buy0.10audusd0.76750.71550.76652006.11.16 12:200.76650.000.000.44-10.00
18634082006.11.15 08:58buy0.20audusd0.76450.71550.76652006.11.16 12:200.76650.000.000.6640.00
18756522006.11.16 12:21buy0.10audusd0.76670.71670.76772006.11.16 14:310.76770.000.000.0010.00
18751592006.11.16 11:02sell0.20usdchf1.24831.29731.24632006.11.16 15:301.24630.000.000.0032.11
18689972006.11.15 21:13sell0.10usdchf1.24521.29731.24632006.11.16 15:301.24630.000.00-3.22-8.83
18689432006.11.15 21:08buy0.10eurusd1.28251.23251.28352006.11.16 15:301.28350.000.00-2.3710.00
18753212006.11.16 11:31buy0.10gbpjpy223.24218.03223.132006.11.16 15:31223.130.000.000.00-9.33
18754732006.11.16 11:50buy0.20gbpjpy222.93218.03223.132006.11.16 15:31223.130.000.000.0033.93
18760472006.11.16 14:32buy0.10audusd0.76820.71820.76922006.11.16 15:310.76920.000.000.0010.00
18755972006.11.16 12:09buy0.20gbpchf2.35602.30702.35802006.11.16 15:332.35800.000.000.0032.11
18753402006.11.16 11:33buy0.10gbpchf2.35912.30702.35802006.11.16 15:332.35800.000.000.00-8.83
18764572006.11.16 15:32buy0.10usdchf1.24621.19621.24722006.11.16 15:511.24720.000.000.008.02
18768082006.11.16 15:52buy0.10usdchf1.24771.19771.24872006.11.16 16:011.24870.000.000.008.01
18764612006.11.16 15:32sell0.10audusd0.76870.81870.76772006.11.16 17:050.76770.000.000.0010.00
18764682006.11.16 15:32buy0.10gbpjpy223.17218.17223.272006.11.16 17:33223.270.000.000.008.46
18776252006.11.16 17:34buy0.10gbpjpy223.28218.28223.382006.11.16 19:14223.380.000.000.008.45
18773562006.11.16 17:06sell0.10audusd0.76730.81730.76632006.11.17 00:160.76630.000.00-0.3310.00
18781342006.11.16 19:15buy0.10gbpjpy223.43218.22223.322006.11.17 05:46223.320.000.002.41-9.30
18784972006.11.16 20:02buy0.20gbpjpy223.11218.22223.322006.11.17 05:46223.320.000.004.8235.50
18770862006.11.16 16:02buy0.10usdchf1.24891.19891.24992006.11.17 07:301.24990.000.000.908.00
18765242006.11.16 15:34buy0.10gbpchf2.35822.30822.35922006.11.17 07:452.35920.000.001.667.99
18867582006.11.17 05:47sell0.10gbpjpy223.28228.28223.182006.11.17 08:44223.180.000.000.008.45
18881802006.11.17 07:46buy0.10gbpchf2.35942.30942.36042006.11.17 09:062.36040.000.000.008.00
18892392006.11.17 08:45sell0.10gbpjpy223.14228.14223.042006.11.17 10:02223.040.000.000.008.44
18881052006.11.17 07:31buy0.10usdchf1.25041.20041.25142006.11.17 11:541.25140.000.000.007.99
18904772006.11.17 09:38buy0.20gbpchf2.35792.30902.36002006.11.17 11:572.36000.000.000.0033.56
18894342006.11.17 09:07buy0.10gbpchf2.36112.30902.36002006.11.17 11:572.36000.000.000.00-8.79
18937252006.11.17 11:58buy0.10gbpchf2.36112.31112.36212006.11.17 12:342.36210.000.000.007.99
18936952006.11.17 11:55buy0.10usdchf1.25201.20201.25302006.11.17 13:561.25300.000.000.007.98
18940102006.11.17 12:35buy0.10gbpchf2.36262.31262.36362006.11.17 14:542.36360.000.000.007.98
18940162006.11.17 12:37sell0.20gbpjpy223.27228.17223.072006.11.17 15:32223.070.000.000.0033.82
18913472006.11.17 10:03sell0.10gbpjpy222.96228.17223.072006.11.17 15:32223.070.000.000.00-9.31
18814982006.11.17 00:17sell0.10audusd0.76570.81570.76472006.11.17 15:550.76470.000.000.0010.00
18962452006.11.17 15:33sell0.10gbpjpy223.03228.03222.932006.11.17 16:12222.930.000.000.008.47
18764082006.11.16 15:31buy0.10eurusd1.28341.22911.28012006.11.17 16:511.28010.000.00-0.79-33.00
18881432006.11.17 07:43buy0.30eurusd1.27701.22911.28012006.11.17 16:511.28010.000.000.0093.00
18770852006.11.16 16:02buy0.20eurusd1.28011.22911.28012006.11.17 16:511.28010.000.00-1.580.00
18964882006.11.17 16:14buy0.10gbpjpy223.00218.00223.102006.11.17 16:54223.100.000.000.008.48
18967632006.11.17 16:52buy0.10eurusd1.28051.23051.28152006.11.17 17:021.28150.000.000.0010.00
18969652006.11.17 17:02buy0.10eurusd1.28181.23181.28282006.11.17 17:061.28280.000.000.0010.00
18968332006.11.17 16:54buy0.10gbpjpy223.18217.98223.082006.11.17 21:58223.080.000.000.00-8.49
18992142006.11.17 20:27buy0.20gbpjpy222.88217.98223.082006.11.17 21:58223.080.000.000.0033.95
18995312006.11.17 21:59buy0.10gbpjpy223.16218.16223.262006.11.17 22:05223.260.000.000.008.48
18964742006.11.17 16:13buy0.20eurjpy151.09146.20151.302006.11.20 04:49151.300.000.001.9935.65
18690402006.11.15 21:20buy0.10eurjpy151.41146.20151.302006.11.20 04:49151.300.000.004.99-9.34
18995962006.11.17 22:06buy0.10gbpjpy223.33218.33223.432006.11.20 04:51223.430.000.002.418.48
19017102006.11.20 04:50buy0.10eurjpy151.36146.36151.462006.11.20 10:04151.460.000.000.008.47
19017222006.11.20 04:52buy0.10gbpjpy223.51218.51223.612006.11.20 10:04223.610.000.000.008.47
19030722006.11.20 10:05buy0.10gbpjpy223.66218.66223.762006.11.20 10:12223.760.000.000.008.47
19030732006.11.20 10:05buy0.10eurjpy151.52146.52151.622006.11.20 10:13151.620.000.000.008.47
19031302006.11.20 10:13buy0.10gbpjpy223.84218.84223.942006.11.20 12:03223.940.000.000.008.48
19039162006.11.20 12:03sell0.10gbpjpy223.94228.94223.842006.11.20 12:36223.840.000.000.008.47
19031432006.11.20 10:14sell0.10eurjpy151.59156.59151.492006.11.20 16:25151.490.000.000.008.47
18971442006.11.17 17:07sell0.10eurusd1.28241.33241.28142006.11.20 18:471.28140.000.000.5810.00
18962772006.11.17 15:36buy0.20gbpchf2.36132.30722.35822006.11.20 19:012.35820.000.003.31-49.85
19032302006.11.20 10:26buy0.50gbpchf2.35402.30722.35822006.11.20 19:012.35820.000.000.00168.85
18975202006.11.17 17:30buy0.30gbpchf2.35762.30722.35822006.11.20 19:012.35820.000.004.9714.47
18959172006.11.17 14:55buy0.10gbpchf2.36432.30722.35822006.11.20 19:012.35820.000.001.66-49.05
19058972006.11.20 19:02buy0.10gbpchf2.35912.30912.36012006.11.20 19:532.36010.000.000.008.03
19050142006.11.20 16:25sell0.10eurjpy151.45156.45151.352006.11.20 20:07151.350.000.000.008.47
19057392006.11.20 18:49buy0.10eurusd1.28161.23161.28262006.11.21 02:141.28260.000.00-0.7910.00
  0.00 0.00 67.76 8 556.73
Closed P/L: 8 624.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18963742006.11.17 15:56sell0.10audusd0.76440.81860.7676 0.77020.000.00-0.65-58.00
18973202006.11.17 17:18sell0.20audusd0.76750.81860.7676 0.77020.000.00-1.30-54.00
18656942006.11.15 12:33buy0.10eurgbp0.67850.62850.6795 0.67530.000.00-4.81-60.71
18957152006.11.17 13:57buy0.10usdchf1.25331.19431.2453 1.24390.000.001.80-75.57
18965362006.11.17 16:22buy0.20usdchf1.25031.19431.2453 1.24390.000.003.59-102.90
18969352006.11.17 17:01buy0.30usdchf1.24711.19431.2453 1.24390.000.005.38-77.18
18973122006.11.17 17:18buy0.50usdchf1.24391.19431.2453 1.24390.000.008.980.00
19038322006.11.20 11:57buy0.80usdchf1.24081.19431.2453 1.24390.000.007.18199.37
19041072006.11.20 12:37sell0.10gbpjpy223.75228.95223.85 224.150.000.00-2.57-33.86
19051862006.11.20 17:02sell0.20gbpjpy224.05228.95223.85 224.150.000.00-5.14-16.93
19060852006.11.20 19:54buy0.10gbpchf2.36082.31082.3618 2.36020.000.001.58-4.83
19061392006.11.20 20:08sell0.10eurjpy151.32156.32151.22 151.350.000.00-1.17-2.54
19076792006.11.21 02:15sell0.30audusd0.77070.81860.7676 0.77020.000.000.0015.00
19076832006.11.21 02:15buy0.10eurusd1.28321.23321.2842 1.28130.000.000.00-19.00
  0.00 0.00 12.87 -291.15
 Floating P/L: -278.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 624.49 Floating P/L: -278.28 Margin: 640.00
Balance: 18 624.49 Equity: 18 346.21 Free Margin: 17 984.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15 365.39 Gross Loss: 6 740.90 Total Net Profit: 8 624.49
Profit Factor: 2.28 Expected Payoff: 13.01  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 132.46 (6.96%) Relative Drawdown: 6.96% (1 132.46)
 
Total Trades: 663 Short Positions (won %): 146 (70.55%) Long Positions (won %): 517 (70.02%)
Profit Trades (% of total): 465 (70.14%) Loss trades (% of total): 198 (29.86%)
Largest profit trade: 798.90 loss trade: -493.46
Average profit trade: 33.04 loss trade: -34.04
Maximum consecutive wins ($): 11 (161.38) consecutive losses ($): 7 (-61.44)
Maximal consecutive profit (count): 805.37 (2) consecutive loss (count): -781.76 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1