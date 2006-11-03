MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 10, 20:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18102742006.11.03 16:23buy0.10gbpjpy224.53224.43224.432006.11.06 01:05224.430.000.000.66-8.47
18109142006.11.06 00:02buy0.20gbpjpy224.23224.43224.432006.11.06 01:05224.430.000.000.0033.88
18109362006.11.06 00:03buy0.20usdchf1.25301.25501.25502006.11.06 07:011.25500.000.000.0031.87
18101032006.11.03 15:55buy0.10usdchf1.25611.25501.25502006.11.06 07:011.25500.000.000.22-8.76
18100212006.11.03 15:55sell0.10audusd0.76930.76830.76832006.11.06 08:130.76830.000.00-0.5310.00
18116382006.11.06 07:03buy0.10usdchf1.25521.25621.25622006.11.06 08:221.25620.000.000.007.96
18120022006.11.06 08:14buy0.10audusd0.76830.76930.76932006.11.06 09:590.76930.000.000.0010.00
18128112006.11.06 10:00buy0.10audusd0.76960.77060.77062006.11.06 10:270.77060.000.000.0010.00
18120862006.11.06 08:23buy0.10usdchf1.25661.25761.25762006.11.06 11:231.25760.000.000.007.95
18131742006.11.06 10:28buy0.10audusd0.77090.77190.77192006.11.07 02:050.77190.000.000.2310.00
18034212006.11.01 17:09buy0.10eurusd1.27981.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-2.10-50.00
18038092006.11.01 17:57buy0.20eurusd1.27681.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-4.20-40.00
18100702006.11.03 15:55buy0.30eurusd1.26991.27481.27482006.11.07 04:151.27480.000.00-2.10147.00
18171242006.11.07 02:06buy0.10audusd0.77220.77320.77322006.11.07 04:400.77320.000.000.0010.00
18172852006.11.07 04:16buy0.10eurusd1.27521.27621.27622006.11.07 04:401.27620.000.000.0010.00
18111462006.11.06 01:07sell0.10gbpjpy224.34224.24224.242006.11.07 05:02224.240.000.00-0.958.49
18157932006.11.06 17:02sell0.30eurjpy150.55150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.6578.93
18126052006.11.06 09:43sell0.20eurjpy150.24150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.100.00
18100882006.11.03 15:55sell0.10eurjpy149.93150.24150.242006.11.07 07:44150.240.000.00-1.10-26.31
18174652006.11.07 04:42buy0.10eurusd1.27681.27781.27782006.11.07 13:401.27780.000.000.0010.00
18192642006.11.07 09:37sell0.20gbpjpy224.46224.26224.262006.11.07 13:56224.260.000.000.0033.99
18175842006.11.07 05:03sell0.10gbpjpy224.16224.26224.262006.11.07 13:56224.260.000.000.00-8.50
18199642006.11.07 13:41buy0.10eurusd1.27801.27901.27902006.11.07 14:061.27900.000.000.0010.00
18201372006.11.07 14:07buy0.10eurusd1.27921.28021.28022006.11.07 14:391.28020.000.000.0010.00
18174532006.11.07 04:41buy0.10audusd0.77390.77490.77492006.11.07 14:520.77490.000.000.0010.00
18203322006.11.07 14:40buy0.10eurusd1.28051.28151.28152006.11.07 15:031.28150.000.000.0010.00
17937312006.10.30 13:55buy0.20eurgbp0.66930.67130.67132006.11.07 18:030.67130.000.00-26.6876.32
17816702006.10.26 09:57buy0.10eurgbp0.67230.67130.67132006.11.07 18:030.67130.000.00-16.64-19.08
18174572006.11.07 04:41buy0.30usdchf1.25081.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00-43.23
18205062006.11.07 15:04buy0.80usdchf1.24441.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00294.64
18169312006.11.07 01:23buy0.20usdchf1.25441.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.00-86.47
18200682006.11.07 14:01buy0.50usdchf1.24751.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.0060.05
18136272006.11.06 11:24buy0.10usdchf1.25741.24901.24902006.11.07 19:541.24900.000.000.22-67.25
18205072006.11.07 15:04buy0.10eurusd1.28151.28061.28062006.11.08 09:281.28060.000.00-0.35-9.00
18211542006.11.07 19:31buy0.20eurusd1.27861.28061.28062006.11.08 09:281.28060.000.00-0.7040.00
18212492006.11.07 19:55buy0.10usdchf1.24961.24851.24852006.11.08 13:101.24850.000.000.22-8.81
18231442006.11.08 09:29buy0.20usdchf1.24641.24851.24852006.11.08 13:101.24850.000.000.0033.64
18200122006.11.07 13:58buy0.10gbpjpy224.39224.28224.282006.11.08 14:10224.280.000.000.66-9.34
18237642006.11.08 13:03buy0.20gbpjpy224.08224.28224.282006.11.08 14:10224.280.000.000.0033.97
18237852006.11.08 13:11buy0.10usdchf1.24921.25021.25022006.11.08 14:111.25020.000.000.008.00
18241532006.11.08 14:12buy0.10usdchf1.25071.25171.25172006.11.08 14:181.25170.000.000.007.99
18199582006.11.07 13:41buy0.30gbpchf2.38072.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.001.5011.98
18105882006.11.03 19:57buy0.20gbpchf2.38382.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.003.00-41.55
18232192006.11.08 09:40buy0.50gbpchf2.37722.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.000.00159.82
18102952006.11.03 16:34buy0.10gbpchf2.38682.38122.38122006.11.08 14:242.38120.000.001.50-44.75
18241352006.11.08 14:11buy0.10gbpjpy224.40224.50224.502006.11.08 17:14224.500.000.000.008.49
18243742006.11.08 14:25buy0.10gbpchf2.38222.38322.38322006.11.08 20:572.38320.000.000.008.00
18249592006.11.08 17:15buy0.10gbpjpy224.58224.68224.682006.11.09 09:22224.680.000.000.008.49
18268302006.11.09 09:23buy0.10gbpjpy224.76224.86224.862006.11.09 10:36224.860.000.000.008.48
18271092006.11.09 11:06sell0.20gbpjpy225.20224.98224.982006.11.09 12:02224.980.000.000.0037.25
18270112006.11.09 10:37sell0.10gbpjpy224.83224.98224.982006.11.09 12:02224.980.000.000.00-12.70
18272122006.11.09 12:03sell0.10gbpjpy224.85224.75224.752006.11.09 12:21224.750.000.000.008.46
18272852006.11.09 12:23buy0.10gbpjpy224.74224.84224.842006.11.09 12:32224.840.000.000.008.46
18273222006.11.09 12:33buy0.10gbpjpy224.91225.01225.012006.11.09 12:39225.010.000.000.008.46
18273432006.11.09 12:41sell0.10gbpjpy224.99224.89224.892006.11.09 12:54224.890.000.000.008.47
18231462006.11.08 09:29buy0.10eurusd1.28091.27981.27982006.11.09 13:131.27980.000.000.00-11.00
18237652006.11.08 13:03buy0.20eurusd1.27781.27981.27982006.11.09 13:131.27980.000.000.0040.00
18273892006.11.09 12:55sell0.10gbpjpy224.82224.72224.722006.11.09 13:19224.720.000.000.008.46
18209972006.11.07 18:04buy0.10eurgbp0.67150.67250.67252006.11.09 13:190.67250.000.00-1.6719.02
18243182006.11.08 14:20buy0.10usdchf1.25181.25081.25082006.11.09 13:531.25080.000.000.00-7.99
18264792006.11.09 08:00buy0.20usdchf1.24881.25081.25082006.11.09 13:531.25080.000.000.0031.98
18278172006.11.09 13:53buy0.20eurusd1.27691.27891.27892006.11.09 14:581.27890.000.000.0040.00
18274762006.11.09 13:14buy0.10eurusd1.27991.27891.27892006.11.09 14:581.27890.000.000.00-10.00
18281202006.11.09 14:59buy0.10eurusd1.27911.28011.28012006.11.09 15:051.28010.000.000.0010.00
18276662006.11.09 13:40sell0.20gbpjpy224.96224.76224.762006.11.09 15:54224.760.000.000.0033.82
18274952006.11.09 13:20sell0.10gbpjpy224.66224.76224.762006.11.09 15:54224.760.000.000.00-8.46
18284182006.11.09 15:56buy0.10gbpjpy224.74224.84224.842006.11.09 16:19224.840.000.000.008.45
18285292006.11.09 16:21sell0.10gbpjpy224.71224.61224.612006.11.09 22:48224.610.000.000.008.49
18298822006.11.10 02:05buy2.10gbpchf2.36532.31952.37052006.11.10 07:042.36360.000.000.00-288.30
18284642006.11.09 16:04buy1.30gbpchf2.36832.31952.37052006.11.10 07:042.36360.000.000.00-493.46
18274962006.11.09 13:20buy0.10eurgbp0.67280.67380.67382006.11.10 07:520.67380.000.000.0019.08
18295422006.11.09 22:49buy0.10gbpjpy224.68224.59224.592006.11.10 08:35224.590.000.000.00-7.66
18297852006.11.10 01:49buy0.20gbpjpy224.39224.59224.592006.11.10 08:35224.590.000.000.0034.05
18320532006.11.10 08:37buy0.10gbpjpy224.68224.78224.782006.11.10 09:44224.780.000.000.008.52
18326132006.11.10 09:45buy0.10gbpjpy224.84224.94224.942006.11.10 10:45224.940.000.000.008.52
18274612006.11.09 13:08buy0.50gbpchf2.37482.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-129.37
18313422006.11.10 07:04buy1.30gbpchf2.36402.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00798.90
18281062006.11.09 14:57buy0.80gbpchf2.37152.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.006.47
18272442006.11.09 12:15buy0.30gbpchf2.37812.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-157.68
18265542006.11.09 08:07buy0.20gbpchf2.38112.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-153.64
18253162006.11.08 20:58buy0.10gbpchf2.38422.37162.37162006.11.10 10:562.37160.000.000.00-101.89
18331232006.11.10 12:07buy0.20gbpjpy224.69224.90224.902006.11.10 12:38224.900.000.000.0035.77
18328442006.11.10 10:46buy0.10gbpjpy225.02224.90224.902006.11.10 12:38224.900.000.000.00-10.22
18263782006.11.09 07:35sell0.20eurjpy150.50150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.00-81.80
18282162006.11.09 15:07sell0.80eurjpy151.43150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.00306.75
18187272006.11.07 07:44sell0.10eurjpy150.20150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.00-0.55-66.46
18273462006.11.09 12:41sell0.50eurjpy151.09150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.0046.86
18270672006.11.09 11:02sell0.30eurjpy150.80150.98150.982006.11.10 14:12150.980.000.000.00-46.01
18331202006.11.10 12:07buy0.20gbpchf2.36902.32012.37112006.11.10 19:172.37110.000.000.0033.89
18328952006.11.10 10:57buy0.10gbpchf2.37222.32012.37112006.11.10 19:172.37110.000.000.00-8.88
18281612006.11.09 15:03buy0.20usdchf1.24821.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-125.77
18299142006.11.10 02:09buy0.80usdchf1.23841.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00128.99
18285772006.11.09 16:30buy0.30usdchf1.24481.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-106.42
18324272006.11.10 09:12buy1.30usdchf1.23571.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00492.58
18287252006.11.09 16:48buy0.50usdchf1.24161.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-48.37
18278302006.11.09 13:54buy0.10usdchf1.25121.18941.24042006.11.10 19:551.24040.000.000.00-87.07
  0.00 0.00 -52.11 976.97
Closed P/L: 924.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18204162006.11.07 14:52buy0.10audusd0.77530.71880.7698 0.76770.000.000.23-76.00
18216592006.11.08 04:53buy0.20audusd0.77230.71880.7698 0.76770.000.000.00-92.00
18220052006.11.08 07:19buy0.30audusd0.76930.71880.7698 0.76770.000.000.00-48.00
18268532006.11.09 09:43buy0.50audusd0.76580.71880.7698 0.76770.000.000.0095.00
18317162006.11.10 07:53buy0.10eurgbp0.67410.62410.6751 0.67210.000.000.00-38.22
18336502006.11.10 14:13sell0.10eurjpy150.97155.97150.87 151.110.000.000.00-11.90
18281942006.11.09 15:06sell0.10eurusd1.27991.33481.2838 1.28470.000.000.00-48.00
18287072006.11.09 16:46sell0.20eurusd1.28391.33481.2838 1.28470.000.000.00-16.00
18319642006.11.10 08:31sell0.30eurusd1.28701.33481.2838 1.28470.000.000.0069.00
18331802006.11.10 12:39buy0.10gbpjpy224.99219.80224.90 224.670.000.000.00-27.21
18336362006.11.10 14:11buy0.20gbpjpy224.70219.80224.90 224.670.000.000.00-5.11
18344012006.11.10 19:18buy0.10gbpchf2.37192.32192.3729 2.37090.000.000.00-8.06
18346732006.11.10 19:56buy0.10usdchf1.24081.19081.2418 1.24060.000.000.00-1.61
  0.00 0.00 0.23 -208.11
 Floating P/L: -207.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 924.86 Floating P/L: -207.88 Margin: 547.92
Balance: 16 270.09 Equity: 16 062.21 Free Margin: 15 722.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 379.09 Gross Loss: 2 454.23 Total Net Profit: 924.86
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 9.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 848.62 (5.22%) Relative Drawdown: 5.22% (848.62)
 
Total Trades: 96 Short Positions (won %): 20 (60.00%) Long Positions (won %): 76 (61.84%)
Profit Trades (% of total): 59 (61.46%) Loss trades (% of total): 37 (38.54%)
Largest profit trade: 798.90 loss trade: -493.46
Average profit trade: 57.27 loss trade: -66.33
Maximum consecutive wins ($): 7 (87.48) consecutive losses ($): 4 (-423.43)
Maximal consecutive profit (count): 805.37 (2) consecutive loss (count): -781.76 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1