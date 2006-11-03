|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 10, 20:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1810274
|2006.11.03 16:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.53
|224.43
|224.43
|2006.11.06 01:05
|224.43
|0.00
|0.00
|0.66
|-8.47
|1810914
|2006.11.06 00:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.23
|224.43
|224.43
|2006.11.06 01:05
|224.43
|0.00
|0.00
|0.00
|33.88
|1810936
|2006.11.06 00:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2530
|1.2550
|1.2550
|2006.11.06 07:01
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|31.87
|1810103
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2561
|1.2550
|1.2550
|2006.11.06 07:01
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.76
|1810021
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.7693
|0.7683
|0.7683
|2006.11.06 08:13
|0.7683
|0.00
|0.00
|-0.53
|10.00
|1811638
|2006.11.06 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2552
|1.2562
|1.2562
|2006.11.06 08:22
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|1812002
|2006.11.06 08:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7683
|0.7693
|0.7693
|2006.11.06 09:59
|0.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1812811
|2006.11.06 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7696
|0.7706
|0.7706
|2006.11.06 10:27
|0.7706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1812086
|2006.11.06 08:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2566
|1.2576
|1.2576
|2006.11.06 11:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|1813174
|2006.11.06 10:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7709
|0.7719
|0.7719
|2006.11.07 02:05
|0.7719
|0.00
|0.00
|0.23
|10.00
|1803421
|2006.11.01 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-2.10
|-50.00
|1803809
|2006.11.01 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2768
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-4.20
|-40.00
|1810070
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2699
|1.2748
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|-2.10
|147.00
|1817124
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7722
|0.7732
|0.7732
|2006.11.07 04:40
|0.7732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817285
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2762
|1.2762
|2006.11.07 04:40
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1811146
|2006.11.06 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.34
|224.24
|224.24
|2006.11.07 05:02
|224.24
|0.00
|0.00
|-0.95
|8.49
|1815793
|2006.11.06 17:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.55
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.65
|78.93
|1812605
|2006.11.06 09:43
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.24
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.10
|0.00
|1810088
|2006.11.03 15:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.93
|150.24
|150.24
|2006.11.07 07:44
|150.24
|0.00
|0.00
|-1.10
|-26.31
|1817465
|2006.11.07 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2778
|1.2778
|2006.11.07 13:40
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1819264
|2006.11.07 09:37
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.46
|224.26
|224.26
|2006.11.07 13:56
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|1817584
|2006.11.07 05:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.16
|224.26
|224.26
|2006.11.07 13:56
|224.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|1819964
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2790
|1.2790
|2006.11.07 14:06
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1820137
|2006.11.07 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2802
|1.2802
|2006.11.07 14:39
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1817453
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7739
|0.7749
|0.7749
|2006.11.07 14:52
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1820332
|2006.11.07 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2815
|1.2815
|2006.11.07 15:03
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1793731
|2006.10.30 13:55
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6693
|0.6713
|0.6713
|2006.11.07 18:03
|0.6713
|0.00
|0.00
|-26.68
|76.32
|1781670
|2006.10.26 09:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.6713
|0.6713
|2006.11.07 18:03
|0.6713
|0.00
|0.00
|-16.64
|-19.08
|1817457
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2508
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|1820506
|2006.11.07 15:04
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2444
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|294.64
|1816931
|2006.11.07 01:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2544
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.47
|1820068
|2006.11.07 14:01
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2475
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|60.05
|1813627
|2006.11.06 11:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2574
|1.2490
|1.2490
|2006.11.07 19:54
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.22
|-67.25
|1820507
|2006.11.07 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2806
|1.2806
|2006.11.08 09:28
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.35
|-9.00
|1821154
|2006.11.07 19:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2786
|1.2806
|1.2806
|2006.11.08 09:28
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.70
|40.00
|1821249
|2006.11.07 19:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2496
|1.2485
|1.2485
|2006.11.08 13:10
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.81
|1823144
|2006.11.08 09:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2464
|1.2485
|1.2485
|2006.11.08 13:10
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|33.64
|1820012
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|224.28
|224.28
|2006.11.08 14:10
|224.28
|0.00
|0.00
|0.66
|-9.34
|1823764
|2006.11.08 13:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.08
|224.28
|224.28
|2006.11.08 14:10
|224.28
|0.00
|0.00
|0.00
|33.97
|1823785
|2006.11.08 13:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2492
|1.2502
|1.2502
|2006.11.08 14:11
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1824153
|2006.11.08 14:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2507
|1.2517
|1.2517
|2006.11.08 14:18
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1819958
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3807
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|1.50
|11.98
|1810588
|2006.11.03 19:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3838
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|3.00
|-41.55
|1823219
|2006.11.08 09:40
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3772
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|159.82
|1810295
|2006.11.03 16:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3868
|2.3812
|2.3812
|2006.11.08 14:24
|2.3812
|0.00
|0.00
|1.50
|-44.75
|1824135
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.40
|224.50
|224.50
|2006.11.08 17:14
|224.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1824374
|2006.11.08 14:25
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3822
|2.3832
|2.3832
|2006.11.08 20:57
|2.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1824959
|2006.11.08 17:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.58
|224.68
|224.68
|2006.11.09 09:22
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1826830
|2006.11.09 09:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.76
|224.86
|224.86
|2006.11.09 10:36
|224.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|1827109
|2006.11.09 11:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.20
|224.98
|224.98
|2006.11.09 12:02
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|37.25
|1827011
|2006.11.09 10:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.83
|224.98
|224.98
|2006.11.09 12:02
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.70
|1827212
|2006.11.09 12:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.85
|224.75
|224.75
|2006.11.09 12:21
|224.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1827285
|2006.11.09 12:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.74
|224.84
|224.84
|2006.11.09 12:32
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1827322
|2006.11.09 12:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.91
|225.01
|225.01
|2006.11.09 12:39
|225.01
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1827343
|2006.11.09 12:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.99
|224.89
|224.89
|2006.11.09 12:54
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|1823146
|2006.11.08 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2798
|1.2798
|2006.11.09 13:13
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1823765
|2006.11.08 13:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2778
|1.2798
|1.2798
|2006.11.09 13:13
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1827389
|2006.11.09 12:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.82
|224.72
|224.72
|2006.11.09 13:19
|224.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|1820997
|2006.11.07 18:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6725
|0.6725
|2006.11.09 13:19
|0.6725
|0.00
|0.00
|-1.67
|19.02
|1824318
|2006.11.08 14:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2518
|1.2508
|1.2508
|2006.11.09 13:53
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1826479
|2006.11.09 08:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2488
|1.2508
|1.2508
|2006.11.09 13:53
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|31.98
|1827817
|2006.11.09 13:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2769
|1.2789
|1.2789
|2006.11.09 14:58
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1827476
|2006.11.09 13:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2789
|1.2789
|2006.11.09 14:58
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1828120
|2006.11.09 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2801
|1.2801
|2006.11.09 15:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1827666
|2006.11.09 13:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.96
|224.76
|224.76
|2006.11.09 15:54
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|33.82
|1827495
|2006.11.09 13:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.66
|224.76
|224.76
|2006.11.09 15:54
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|1828418
|2006.11.09 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.74
|224.84
|224.84
|2006.11.09 16:19
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1828529
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|224.61
|224.61
|2006.11.09 22:48
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|1829882
|2006.11.10 02:05
|buy
|2.10
|gbpchf
|2.3653
|2.3195
|2.3705
|2006.11.10 07:04
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.30
|1828464
|2006.11.09 16:04
|buy
|1.30
|gbpchf
|2.3683
|2.3195
|2.3705
|2006.11.10 07:04
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.46
|1827496
|2006.11.09 13:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6728
|0.6738
|0.6738
|2006.11.10 07:52
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|19.08
|1829542
|2006.11.09 22:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.68
|224.59
|224.59
|2006.11.10 08:35
|224.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|1829785
|2006.11.10 01:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.39
|224.59
|224.59
|2006.11.10 08:35
|224.59
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|1832053
|2006.11.10 08:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.68
|224.78
|224.78
|2006.11.10 09:44
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1832613
|2006.11.10 09:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.84
|224.94
|224.94
|2006.11.10 10:45
|224.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1827461
|2006.11.09 13:08
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3748
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.37
|1831342
|2006.11.10 07:04
|buy
|1.30
|gbpchf
|2.3640
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|798.90
|1828106
|2006.11.09 14:57
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3715
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|1827244
|2006.11.09 12:15
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3781
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.68
|1826554
|2006.11.09 08:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3811
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.64
|1825316
|2006.11.08 20:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3842
|2.3716
|2.3716
|2006.11.10 10:56
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.89
|1833123
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.69
|224.90
|224.90
|2006.11.10 12:38
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|35.77
|1832844
|2006.11.10 10:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.02
|224.90
|224.90
|2006.11.10 12:38
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|1826378
|2006.11.09 07:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.50
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.80
|1828216
|2006.11.09 15:07
|sell
|0.80
|eurjpy
|151.43
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|306.75
|1818727
|2006.11.07 07:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.20
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|-0.55
|-66.46
|1827346
|2006.11.09 12:41
|sell
|0.50
|eurjpy
|151.09
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|46.86
|1827067
|2006.11.09 11:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.80
|150.98
|150.98
|2006.11.10 14:12
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.01
|1833120
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3690
|2.3201
|2.3711
|2006.11.10 19:17
|2.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|33.89
|1832895
|2006.11.10 10:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3722
|2.3201
|2.3711
|2006.11.10 19:17
|2.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|1828161
|2006.11.09 15:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2482
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.77
|1829914
|2006.11.10 02:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2384
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|128.99
|1828577
|2006.11.09 16:30
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2448
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.42
|1832427
|2006.11.10 09:12
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2357
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|492.58
|1828725
|2006.11.09 16:48
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2416
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.37
|1827830
|2006.11.09 13:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2512
|1.1894
|1.2404
|2006.11.10 19:55
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.07
|0.00
|0.00
|-52.11
|976.97
|Closed P/L:
|924.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1820416
|2006.11.07 14:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7753
|0.7188
|0.7698
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.23
|-76.00
|1821659
|2006.11.08 04:53
|buy
|0.20
|audusd
|0.7723
|0.7188
|0.7698
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|1822005
|2006.11.08 07:19
|buy
|0.30
|audusd
|0.7693
|0.7188
|0.7698
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1826853
|2006.11.09 09:43
|buy
|0.50
|audusd
|0.7658
|0.7188
|0.7698
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|1831716
|2006.11.10 07:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6741
|0.6241
|0.6751
|0.6721
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.22
|1833650
|2006.11.10 14:13
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.97
|155.97
|150.87
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|1828194
|2006.11.09 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.3348
|1.2838
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1828707
|2006.11.09 16:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2839
|1.3348
|1.2838
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1831964
|2006.11.10 08:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2870
|1.3348
|1.2838
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|1833180
|2006.11.10 12:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.99
|219.80
|224.90
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.21
|1833636
|2006.11.10 14:11
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.70
|219.80
|224.90
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|1834401
|2006.11.10 19:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3719
|2.3219
|2.3729
|2.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.06
|1834673
|2006.11.10 19:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2408
|1.1908
|1.2418
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|0.00
|0.00
|0.23
|-208.11
|Floating P/L:
|-207.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|924.86
|Floating P/L:
|-207.88
|Margin:
|547.92
|Balance:
|16 270.09
|Equity:
|16 062.21
|Free Margin:
|15 722.17
|Details:
|Gross Profit:
|3 379.09
|Gross Loss:
|2 454.23
|Total Net Profit:
|924.86
|Profit Factor:
|1.38
|Expected Payoff:
|9.63
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|848.62 (5.22%)
|Relative Drawdown:
|5.22% (848.62)
|Total Trades:
|96
|Short Positions (won %):
|20 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|76 (61.84%)
|Profit Trades (% of total):
|59 (61.46%)
|Loss trades (% of total):
|37 (38.54%)
|Largest
|profit trade:
|798.90
|loss trade:
|-493.46
|Average
|profit trade:
|57.27
|loss trade:
|-66.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (87.48)
|consecutive losses ($):
|4 (-423.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|805.37 (2)
|consecutive loss (count):
|-781.76 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1