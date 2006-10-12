Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend 4

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.10.06 12:53 - 2006.11.15 20:53 (2005.03.01 - 2006.11.15)
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
ParametersMagicNumber=12413; LotExponent=2; slip=3; pLots=0.01; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=5; MaxTrades=55; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=false; UseRSIforAddTrade=false; BuyLevel=30; SellLevel=90; ShortLevel=70; CoverLevel=10; SlowPeriod=8; FastPeriod=5; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=40; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=0; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=true; TrailStart=30; TrailStop=30; MM=false; RiskPercent=0.1;
Bars in test30327Ticks modelled60554Modelling qualityn/a
Initial deposit1000.00
Total net profit396.37Gross profit508.57Gross loss-112.20
Profit factor4.53Expected payoff0.53
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown39.98 (3.26%)Relative drawdown3.26% (39.98)
Total trades744Short positions (won %)399 (68.17%)Long positions (won %)345 (74.20%)
Profit trades (% of total)528 (70.97%)Loss trades (% of total)216 (29.03%)
Largestprofit trade122.88loss trade-9.60
Averageprofit trade0.96loss trade-0.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)28 (6.96)consecutive losses (loss in money)9 (-39.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)148.73 (7)consecutive loss (count of losses)-39.98 (9)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.06 14:40buy10.011.25850.00000.0000
22006.10.06 14:40modify10.011.25850.00001.2590
32006.10.06 14:43buy20.021.25790.00000.0000
42006.10.06 14:43modify20.021.25790.00001.2586
52006.10.06 14:43modify10.011.25850.00001.2586
62006.10.06 15:00t/p10.011.25860.00001.25860.011000.01
72006.10.06 15:00t/p20.021.25860.00001.25860.141000.15
82006.10.06 15:04sell30.011.25890.00000.0000
92006.10.06 15:04modify30.011.25890.00001.2584
102006.10.06 15:20t/p30.011.25840.00001.25840.051000.20
112006.10.06 15:33sell40.011.25920.00000.0000
122006.10.06 15:33modify40.011.25920.00001.2587
132006.10.06 15:41sell50.021.26020.00000.0000
142006.10.06 15:41modify50.021.26020.00001.2594
152006.10.06 15:41modify40.011.25920.00001.2594
162006.10.06 16:10t/p40.011.25940.00001.2594-0.021000.18
172006.10.06 16:10t/p50.021.25940.00001.25940.161000.34
182006.10.06 16:14buy60.011.25910.00000.0000
192006.10.06 16:14modify60.011.25910.00001.2596
202006.10.06 16:34t/p60.011.25960.00001.25960.051000.39
212006.10.06 16:36sell70.011.25970.00000.0000
222006.10.06 16:36modify70.011.25970.00001.2592
232006.10.06 16:53sell80.021.26040.00000.0000
242006.10.06 16:53modify80.021.26040.00001.2597
252006.10.06 16:53modify70.011.25970.00001.2597
262006.10.06 17:50t/p70.011.25970.00001.25970.001000.39
272006.10.06 17:50t/p80.021.25970.00001.25970.141000.53
282006.10.06 17:55buy90.011.25970.00000.0000
292006.10.06 17:55modify90.011.25970.00001.2602
302006.10.08 22:00buy100.021.25880.00000.0000
312006.10.08 22:00modify100.021.25880.00001.2596
322006.10.08 22:00modify90.011.25970.00001.2596
332006.10.08 23:45t/p90.011.25960.00001.2596-0.011000.52
342006.10.08 23:45t/p100.021.25960.00001.25960.161000.68
352006.10.08 23:47sell110.011.25960.00000.0000
362006.10.08 23:47modify110.011.25960.00001.2591
372006.10.09 00:18t/p110.011.25910.00001.25910.061000.74
382006.10.09 00:20buy120.011.25920.00000.0000
392006.10.09 00:20modify120.011.25920.00001.2597
402006.10.09 01:41t/p120.011.25970.00001.25970.051000.79
412006.10.09 02:53buy130.011.25970.00000.0000
422006.10.09 02:53modify130.011.25970.00001.2602
432006.10.09 03:45t/p130.011.26020.00001.26020.051000.84
442006.10.09 03:48sell140.011.26010.00000.0000
452006.10.09 03:48modify140.011.26010.00001.2596
462006.10.09 05:02t/p140.011.25960.00001.25960.051000.89
472006.10.09 05:07buy150.011.25960.00000.0000
482006.10.09 05:07modify150.011.25960.00001.2601
492006.10.09 05:39t/p150.011.26010.00001.26010.051000.94
502006.10.09 05:41sell160.011.26010.00000.0000
512006.10.09 05:41modify160.011.26010.00001.2596
522006.10.09 06:07t/p160.011.25960.00001.25960.051000.99
532006.10.09 06:08buy170.011.25990.00000.0000
542006.10.09 06:08modify170.011.25990.00001.2604
552006.10.09 06:33t/p170.011.26040.00001.26040.051001.04
562006.10.09 06:58buy180.011.25950.00000.0000
572006.10.09 06:58modify180.011.25950.00001.2600
582006.10.09 07:21buy190.021.25900.00000.0000
592006.10.09 07:21modify190.021.25900.00001.2597
602006.10.09 07:21modify180.011.25950.00001.2597
612006.10.09 07:47t/p180.011.25970.00001.25970.021001.06
622006.10.09 07:47t/p190.021.25970.00001.25970.141001.20
632006.10.09 07:53sell200.011.25980.00000.0000
642006.10.09 07:53modify200.011.25980.00001.2593
652006.10.09 09:20sell210.021.26040.00000.0000
662006.10.09 09:20modify210.021.26040.00001.2597
672006.10.09 09:20modify200.011.25980.00001.2597
682006.10.09 11:03sell220.041.26110.00000.0000
692006.10.09 11:03modify220.041.26110.00001.2602
702006.10.09 11:03modify210.021.26040.00001.2602
712006.10.09 11:03modify200.011.25980.00001.2602
722006.10.09 12:27t/p200.011.26020.00001.2602-0.041001.16
732006.10.09 12:27t/p210.021.26020.00001.26020.041001.20
742006.10.09 12:27t/p220.041.26020.00001.26020.361001.56
752006.10.09 12:32buy230.011.26020.00000.0000
762006.10.09 12:32modify230.011.26020.00001.2607
772006.10.09 15:47buy240.021.25950.00000.0000
782006.10.09 15:47modify240.021.25950.00001.2602
792006.10.09 15:47modify230.011.26020.00001.2602
802006.10.09 17:47t/p230.011.26020.00001.26020.001001.56
812006.10.09 17:47t/p240.021.26020.00001.26020.141001.70
822006.10.09 17:49sell250.011.26030.00000.0000
832006.10.09 17:49modify250.011.26030.00001.2598
842006.10.09 19:41t/p250.011.25980.00001.25980.051001.75
852006.10.09 19:44buy260.011.26000.00000.0000
862006.10.09 19:44modify260.011.26000.00001.2605
872006.10.09 21:39buy270.021.25940.00000.0000
882006.10.09 21:39modify270.021.25940.00001.2601
892006.10.09 21:39modify260.011.26000.00001.2601
902006.10.09 22:30t/p260.011.26010.00001.26010.011001.76
912006.10.09 22:30t/p270.021.26010.00001.26010.141001.90
922006.10.09 22:41sell280.011.26000.00000.0000
932006.10.09 22:41modify280.011.26000.00001.2595
942006.10.09 23:18t/p280.011.25950.00001.25950.051001.95
952006.10.09 23:23buy290.011.25940.00000.0000
962006.10.09 23:23modify290.011.25940.00001.2599
972006.10.10 00:11buy300.021.25880.00000.0000
982006.10.10 00:11modify300.021.25880.00001.2595
992006.10.10 00:11modify290.011.25940.00001.2595
1002006.10.10 05:17t/p290.011.25950.00001.25950.001001.95
1012006.10.10 05:17t/p300.021.25950.00001.25950.141002.09
1022006.10.10 05:22sell310.011.25950.00000.0000
1032006.10.10 05:22modify310.011.25950.00001.2590
1042006.10.10 06:15sell320.021.26030.00000.0000
1052006.10.10 06:15modify320.021.26030.00001.2595
1062006.10.10 06:15modify310.011.25950.00001.2595
1072006.10.10 06:18sell330.041.26100.00000.0000
1082006.10.10 06:18modify330.041.26100.00001.2601
1092006.10.10 06:18modify320.021.26030.00001.2601
1102006.10.10 06:18modify310.011.25950.00001.2601
1112006.10.10 06:55t/p310.011.26010.00001.2601-0.061002.03
1122006.10.10 06:55t/p320.021.26010.00001.26010.041002.07
1132006.10.10 06:55t/p330.041.26010.00001.26010.361002.43
1142006.10.10 06:57buy340.011.26020.00000.0000
1152006.10.10 06:57modify340.011.26020.00001.2607
1162006.10.10 07:08buy350.021.25960.00000.0000
1172006.10.10 07:08modify350.021.25960.00001.2603
1182006.10.10 07:08modify340.011.26020.00001.2603
1192006.10.10 07:10buy360.041.25910.00000.0000
1202006.10.10 07:10modify360.041.25910.00001.2599
1212006.10.10 07:10modify350.021.25960.00001.2599
1222006.10.10 07:10modify340.011.26020.00001.2599
1232006.10.10 07:48t/p340.011.25990.00001.2599-0.031002.40
1242006.10.10 07:48t/p350.021.25990.00001.25990.061002.46
1252006.10.10 07:48t/p360.041.25990.00001.25990.321002.78
1262006.10.10 07:49sell370.011.25990.00000.0000
1272006.10.10 07:49modify370.011.25990.00001.2594
1282006.10.10 08:06t/p370.011.25940.00001.25940.051002.83
1292006.10.10 08:18buy380.011.25860.00000.0000
1302006.10.10 08:18modify380.011.25860.00001.2591
1312006.10.10 08:21buy390.021.25760.00000.0000
1322006.10.10 08:21modify390.021.25760.00001.2584
1332006.10.10 08:21modify380.011.25860.00001.2584
1342006.10.10 08:23buy400.041.25710.00000.0000
1352006.10.10 08:23modify400.041.25710.00001.2580
1362006.10.10 08:23modify390.021.25760.00001.2580
1372006.10.10 08:23modify380.011.25860.00001.2580
1382006.10.10 08:34buy410.081.25640.00000.0000
1392006.10.10 08:34modify410.081.25640.00001.2574
1402006.10.10 08:34modify400.041.25710.00001.2574
1412006.10.10 08:34modify390.021.25760.00001.2574
1422006.10.10 08:34modify380.011.25860.00001.2574
1432006.10.10 08:39t/p380.011.25740.00001.2574-0.121002.71
1442006.10.10 08:39t/p390.021.25740.00001.2574-0.041002.67
1452006.10.10 08:39t/p400.041.25740.00001.25740.121002.79
1462006.10.10 08:39t/p410.081.25740.00001.25740.801003.59
1472006.10.10 08:42sell420.011.25740.00000.0000
1482006.10.10 08:42modify420.011.25740.00001.2569
1492006.10.10 08:55t/p420.011.25690.00001.25690.051003.64
1502006.10.10 09:08buy430.011.25630.00000.0000
1512006.10.10 09:08modify430.011.25630.00001.2568
1522006.10.10 10:04t/p430.011.25680.00001.25680.051003.69
1532006.10.10 10:11sell440.011.25680.00000.0000
1542006.10.10 10:11modify440.011.25680.00001.2563
1552006.10.10 10:29t/p440.011.25630.00001.25630.051003.74
1562006.10.10 10:35buy450.011.25650.00000.0000
1572006.10.10 10:35modify450.011.25650.00001.2570
1582006.10.10 10:46buy460.021.25590.00000.0000
1592006.10.10 10:46modify460.021.25590.00001.2566
1602006.10.10 10:46modify450.011.25650.00001.2566
1612006.10.10 11:03buy470.041.25530.00000.0000
1622006.10.10 11:03modify470.041.25530.00001.2561
1632006.10.10 11:03modify460.021.25590.00001.2561
1642006.10.10 11:03modify450.011.25650.00001.2561
1652006.10.10 11:09buy480.081.25450.00000.0000
1662006.10.10 11:09modify480.081.25450.00001.2555
1672006.10.10 11:09modify470.041.25530.00001.2555
1682006.10.10 11:09modify460.021.25590.00001.2555
1692006.10.10 11:09modify450.011.25650.00001.2555
1702006.10.10 11:18buy490.161.25310.00000.0000
1712006.10.10 11:18modify490.161.25310.00001.2545
1722006.10.10 11:18modify480.081.25450.00001.2545
1732006.10.10 11:18modify470.041.25530.00001.2545
1742006.10.10 11:18modify460.021.25590.00001.2545
1752006.10.10 11:18modify450.011.25650.00001.2545
1762006.10.10 13:38buy500.321.25250.00000.0000
1772006.10.10 13:38modify500.321.25250.00001.2538
1782006.10.10 13:38modify490.161.25310.00001.2538
1792006.10.10 13:38modify480.081.25450.00001.2538
1802006.10.10 13:38modify470.041.25530.00001.2538
1812006.10.10 13:38modify460.021.25590.00001.2538
1822006.10.10 13:38modify450.011.25650.00001.2538
1832006.10.10 14:53t/p450.011.25380.00001.2538-0.271003.47
1842006.10.10 14:53t/p460.021.25380.00001.2538-0.421003.05
1852006.10.10 14:53t/p470.041.25380.00001.2538-0.601002.45
1862006.10.10 14:53t/p480.081.25380.00001.2538-0.561001.89
1872006.10.10 14:53t/p490.161.25380.00001.25381.121003.01
1882006.10.10 14:53t/p500.321.25380.00001.25384.161007.17
1892006.10.10 14:57sell510.011.25330.00000.0000
1902006.10.10 14:57modify510.011.25330.00001.2528
1912006.10.10 15:42sell520.021.25390.00000.0000
1922006.10.10 15:42modify520.021.25390.00001.2532
1932006.10.10 15:42modify510.011.25330.00001.2532
1942006.10.10 18:08t/p510.011.25320.00001.25320.011007.18
1952006.10.10 18:08t/p520.021.25320.00001.25320.141007.32
1962006.10.10 18:09buy530.011.25350.00000.0000
1972006.10.10 18:09modify530.011.25350.00001.2540
1982006.10.10 18:45t/p530.011.25400.00001.25400.051007.37
1992006.10.10 18:47sell540.011.25380.00000.0000
2002006.10.10 18:47modify540.011.25380.00001.2533
2012006.10.10 19:01t/p540.011.25330.00001.25330.051007.42
2022006.10.10 19:06buy550.011.25350.00000.0000
2032006.10.10 19:06modify550.011.25350.00001.2540
2042006.10.10 21:38buy560.021.25300.00000.0000
2052006.10.10 21:38modify560.021.25300.00001.2537
2062006.10.10 21:38modify550.011.25350.00001.2537
2072006.10.11 00:07t/p550.011.25370.00001.25370.011007.43
2082006.10.11 00:07t/p560.021.25370.00001.25370.121007.55
2092006.10.11 00:08sell570.011.25340.00000.0000
2102006.10.11 00:08modify570.011.25340.00001.2529
2112006.10.11 02:19sell580.021.25400.00000.0000
2122006.10.11 02:19modify580.021.25400.00001.2533
2132006.10.11 02:19modify570.011.25340.00001.2533
2142006.10.11 06:34t/p570.011.25330.00001.25330.011007.56
2152006.10.11 06:34t/p580.021.25330.00001.25330.141007.70
2162006.10.11 06:39buy590.011.25330.00000.0000
2172006.10.11 06:39modify590.011.25330.00001.2538
2182006.10.11 06:44buy600.021.25280.00000.0000
2192006.10.11 06:44modify600.021.25280.00001.2535
2202006.10.11 06:44modify590.011.25330.00001.2535
2212006.10.11 07:04t/p590.011.25350.00001.25350.021007.72
2222006.10.11 07:04t/p600.021.25350.00001.25350.141007.86
2232006.10.11 07:07sell610.011.25380.00000.0000
2242006.10.11 07:07modify610.011.25380.00001.2533
2252006.10.11 07:17t/p610.011.25330.00001.25330.051007.91
2262006.10.11 07:25sell620.011.25420.00000.0000
2272006.10.11 07:25modify620.011.25420.00001.2537
2282006.10.11 08:15sell630.021.25490.00000.0000
2292006.10.11 08:15modify630.021.25490.00001.2542
2302006.10.11 08:15modify620.011.25420.00001.2542
2312006.10.11 08:39t/p620.011.25420.00001.25420.001007.91
2322006.10.11 08:39t/p630.021.25420.00001.25420.141008.05
2332006.10.11 08:41buy640.011.25420.00000.0000
2342006.10.11 08:41modify640.011.25420.00001.2547
2352006.10.11 08:50buy650.021.25360.00000.0000
2362006.10.11 08:50modify650.021.25360.00001.2543
2372006.10.11 08:50modify640.011.25420.00001.2543
2382006.10.11 08:54t/p640.011.25430.00001.25430.011008.06
2392006.10.11 08:54t/p650.021.25430.00001.25430.141008.20
2402006.10.11 09:20sell660.011.25470.00000.0000
2412006.10.11 09:20modify660.011.25470.00001.2542
2422006.10.11 10:20sell670.021.25520.00000.0000
2432006.10.11 10:20modify670.021.25520.00001.2545
2442006.10.11 10:20modify660.011.25470.00001.2545
2452006.10.11 11:06t/p660.011.25450.00001.25450.021008.22
2462006.10.11 11:06t/p670.021.25450.00001.25450.141008.36
2472006.10.11 11:10buy680.011.25430.00000.0000
2482006.10.11 11:10modify680.011.25430.00001.2548
2492006.10.11 11:20t/p680.011.25480.00001.25480.051008.41
2502006.10.11 11:22sell690.011.25460.00000.0000
2512006.10.11 11:22modify690.011.25460.00001.2541
2522006.10.11 12:13t/p690.011.25410.00001.25410.051008.46
2532006.10.11 12:14buy700.011.25430.00000.0000
2542006.10.11 12:14modify700.011.25430.00001.2548
2552006.10.11 12:49t/p700.011.25480.00001.25480.051008.51
2562006.10.11 12:50sell710.011.25430.00000.0000
2572006.10.11 12:50modify710.011.25430.00001.2538
2582006.10.11 13:39t/p710.011.25380.00001.25380.051008.56
2592006.10.11 13:43buy720.011.25410.00000.0000
2602006.10.11 13:43modify720.011.25410.00001.2546
2612006.10.11 13:52t/p720.011.25460.00001.25460.051008.61
2622006.10.11 13:53sell730.011.25450.00000.0000
2632006.10.11 13:53modify730.011.25450.00001.2540
2642006.10.11 14:50sell740.021.25520.00000.0000
2652006.10.11 14:50modify740.021.25520.00001.2545
2662006.10.11 14:50modify730.011.25450.00001.2545
2672006.10.11 15:05t/p730.011.25450.00001.25450.001008.61
2682006.10.11 15:05t/p740.021.25450.00001.25450.141008.75
2692006.10.11 15:08buy750.011.25460.00000.0000
2702006.10.11 15:08modify750.011.25460.00001.2551
2712006.10.11 15:33t/p750.011.25510.00001.25510.051008.80
2722006.10.11 15:42sell760.011.25510.00000.0000
2732006.10.11 15:42modify760.011.25510.00001.2546
2742006.10.11 18:01t/p760.011.25460.00001.25460.051008.85
2752006.10.11 18:11buy770.011.25310.00000.0000
2762006.10.11 18:11modify770.011.25310.00001.2536
2772006.10.11 18:19buy780.021.25240.00000.0000
2782006.10.11 18:19modify780.021.25240.00001.2531
2792006.10.11 18:19modify770.011.25310.00001.2531
2802006.10.11 18:22buy790.041.25170.00000.0000
2812006.10.11 18:22modify790.041.25170.00001.2526
2822006.10.11 18:22modify780.021.25240.00001.2526
2832006.10.11 18:22modify770.011.25310.00001.2526
2842006.10.11 18:24buy800.081.25120.00000.0000
2852006.10.11 18:24modify800.081.25120.00001.2521
2862006.10.11 18:24modify790.041.25170.00001.2521
2872006.10.11 18:24modify780.021.25240.00001.2521
2882006.10.11 18:24modify770.011.25310.00001.2521
2892006.10.11 18:31buy810.161.25060.00000.0000
2902006.10.11 18:31modify810.161.25060.00001.2516
2912006.10.11 18:31modify800.081.25120.00001.2516
2922006.10.11 18:31modify790.041.25170.00001.2516
2932006.10.11 18:31modify780.021.25240.00001.2516
2942006.10.11 18:31modify770.011.25310.00001.2516
2952006.10.11 18:52t/p770.011.25160.00001.2516-0.151008.70
2962006.10.11 18:52t/p780.021.25160.00001.2516-0.161008.54
2972006.10.11 18:52t/p790.041.25160.00001.2516-0.041008.50
2982006.10.11 18:52t/p800.081.25160.00001.25160.321008.82
2992006.10.11 18:52t/p810.161.25160.00001.25161.601010.42
3002006.10.11 18:55sell820.011.25170.00000.0000
3012006.10.11 18:55modify820.011.25170.00001.2512
3022006.10.11 19:10sell830.021.25230.00000.0000
3032006.10.11 19:10modify830.021.25230.00001.2516
3042006.10.11 19:10modify820.011.25170.00001.2516
3052006.10.11 20:13t/p820.011.25160.00001.25160.011010.43
3062006.10.11 20:13t/p830.021.25160.00001.25160.141010.57
3072006.10.11 20:14buy840.011.25170.00000.0000
3082006.10.11 20:14modify840.011.25170.00001.2522
3092006.10.11 20:19buy850.021.25120.00000.0000
3102006.10.11 20:19modify850.021.25120.00001.2519
3112006.10.11 20:19modify840.011.25170.00001.2519
3122006.10.11 21:55t/p840.011.25190.00001.25190.021010.59
3132006.10.11 21:55t/p850.021.25190.00001.25190.141010.73
3142006.10.11 22:06sell860.011.25190.00000.0000
3152006.10.11 22:06modify860.011.25190.00001.2514
3162006.10.12 00:24sell870.021.25250.00000.0000
3172006.10.12 00:24modify870.021.25250.00001.2518
3182006.10.12 00:24modify860.011.25190.00001.2518
3192006.10.12 01:00t/p860.011.25180.00001.25180.031010.76
3202006.10.12 01:00t/p870.021.25180.00001.25180.141010.90
3212006.10.12 01:03buy880.011.25170.00000.0000
3222006.10.12 01:03modify880.011.25170.00001.2522
3232006.10.12 01:32t/p880.011.25220.00001.25220.051010.95
3242006.10.12 01:34sell890.011.25210.00000.0000
3252006.10.12 01:34modify890.011.25210.00001.2516
3262006.10.12 01:51sell900.021.25270.00000.0000
3272006.10.12 01:51modify900.021.25270.00001.2520
3282006.10.12 01:51modify890.011.25210.00001.2520
3292006.10.12 02:27sell910.041.25320.00000.0000
3302006.10.12 02:27modify910.041.25320.00001.2524
3312006.10.12 02:27modify900.021.25270.00001.2524
3322006.10.12 02:27modify890.011.25210.00001.2524
3332006.10.12 03:10sell920.081.25390.00000.0000
3342006.10.12 03:10modify920.081.25390.00001.2529
3352006.10.12 03:10modify910.041.25320.00001.2529
3362006.10.12 03:10modify900.021.25270.00001.2529
3372006.10.12 03:10modify890.011.25210.00001.2529
3382006.10.12 06:15t/p890.011.25290.00001.2529-0.081010.87
3392006.10.12 06:15t/p900.021.25290.00001.2529-0.041010.83
3402006.10.12 06:15t/p910.041.25290.00001.25290.121010.95
3412006.10.12 06:15t/p920.081.25290.00001.25290.801011.75
3422006.10.12 06:18buy930.011.25310.00000.0000
3432006.10.12 06:18modify930.011.25310.00001.2536
3442006.10.12 06:31t/p930.011.25360.00001.25360.051011.80
3452006.10.12 06:34sell940.011.25360.00000.0000
3462006.10.12 06:34modify940.011.25360.00001.2531
3472006.10.12 07:05sell950.021.25460.00000.0000
3482006.10.12 07:05modify950.021.25460.00001.2538
3492006.10.12 07:05modify940.011.25360.00001.2538
3502006.10.12 07:10sell960.041.25510.00000.0000
3512006.10.12 07:10modify960.041.25510.00001.2542
3522006.10.12 07:10modify950.021.25460.00001.2542
3532006.10.12 07:10modify940.011.25360.00001.2542
3542006.10.12 07:14sell970.081.25590.00000.0000
3552006.10.12 07:14modify970.081.25590.00001.2549
3562006.10.12 07:14modify960.041.25510.00001.2549
3572006.10.12 07:14modify950.021.25460.00001.2549
3582006.10.12 07:14modify940.011.25360.00001.2549
3592006.10.12 07:30t/p940.011.25490.00001.2549-0.131011.67
3602006.10.12 07:30t/p950.021.25490.00001.2549-0.061011.61
3612006.10.12 07:30t/p960.041.25490.00001.25490.081011.69
3622006.10.12 07:30t/p970.081.25490.00001.25490.801012.49
3632006.10.12 07:39sell980.011.25560.00000.0000
3642006.10.12 07:39modify980.011.25560.00001.2551
3652006.10.12 08:21t/p980.011.25510.00001.25510.051012.54
3662006.10.12 08:23buy990.011.25520.00000.0000
3672006.10.12 08:23modify990.011.25520.00001.2557
3682006.10.12 08:24buy1000.021.25440.00000.0000
3692006.10.12 08:24modify1000.021.25440.00001.2552
3702006.10.12 08:24modify990.011.25520.00001.2552
3712006.10.12 08:38t/p990.011.25520.00001.25520.001012.54
3722006.10.12 08:38t/p1000.021.25520.00001.25520.161012.70
3732006.10.12 08:42sell1010.011.25530.00000.0000
3742006.10.12 08:42modify1010.011.25530.00001.2548
3752006.10.12 09:16t/p1010.011.25480.00001.25480.051012.75
3762006.10.12 09:20buy1020.011.25500.00000.0000
3772006.10.12 09:20modify1020.011.25500.00001.2555
3782006.10.12 09:28buy1030.021.25430.00000.0000
3792006.10.12 09:28modify1030.021.25430.00001.2550
3802006.10.12 09:28modify1020.011.25500.00001.2550
3812006.10.12 10:35buy1040.041.25370.00000.0000
3822006.10.12 10:35modify1040.041.25370.00001.2546
3832006.10.12 10:35modify1030.021.25430.00001.2546
3842006.10.12 10:35modify1020.011.25500.00001.2546
3852006.10.12 11:31buy1050.081.25280.00000.0000
3862006.10.12 11:31modify1050.081.25280.00001.2539
3872006.10.12 11:31modify1040.041.25370.00001.2539
3882006.10.12 11:31modify1030.021.25430.00001.2539
3892006.10.12 11:31modify1020.011.25500.00001.2539
3902006.10.12 11:37buy1060.161.25210.00000.0000
3912006.10.12 11:37modify1060.161.25210.00001.2532
3922006.10.12 11:37modify1050.081.25280.00001.2532
3932006.10.12 11:37modify1040.041.25370.00001.2532
3942006.10.12 11:37modify1030.021.25430.00001.2532
3952006.10.12 11:37modify1020.011.25500.00001.2532
3962006.10.12 12:08t/p1020.011.25320.00001.2532-0.181012.57
3972006.10.12 12:08t/p1030.021.25320.00001.2532-0.221012.35
3982006.10.12 12:08t/p1040.041.25320.00001.2532-0.201012.15
3992006.10.12 12:08t/p1050.081.25320.00001.25320.321012.47
4002006.10.12 12:08t/p1060.161.25320.00001.25321.761014.23
4012006.10.12 12:09sell1070.011.25310.00000.0000
4022006.10.12 12:09modify1070.011.25310.00001.2526
4032006.10.12 12:32t/p1070.011.25260.00001.25260.051014.28
4042006.10.12 12:32sell1080.011.25350.00000.0000
4052006.10.12 12:32modify1080.011.25350.00001.2530
4062006.10.12 12:48sell1090.021.25420.00000.0000
4072006.10.12 12:48modify1090.021.25420.00001.2535
4082006.10.12 12:48modify1080.011.25350.00001.2535
4092006.10.12 12:51t/p1080.011.25350.00001.25350.001014.28
4102006.10.12 12:51t/p1090.021.25350.00001.25350.141014.42
4112006.10.12 12:51sell1100.011.25320.00000.0000
4122006.10.12 12:51modify1100.011.25320.00001.2527
4132006.10.12 13:00t/p1100.011.25270.00001.25270.051014.47
4142006.10.12 13:09buy1110.011.25230.00000.0000
4152006.10.12 13:09modify1110.011.25230.00001.2528
4162006.10.12 13:14t/p1110.011.25280.00001.25280.051014.52
4172006.10.12 13:17sell1120.011.25280.00000.0000
4182006.10.12 13:17modify1120.011.25280.00001.2523
4192006.10.12 13:32sell1130.021.25350.00000.0000
4202006.10.12 13:32modify1130.021.25350.00001.2528
4212006.10.12 13:32modify1120.011.25280.00001.2528
4222006.10.12 14:01sell1140.041.25410.00000.0000
4232006.10.12 14:01modify1140.041.25410.00001.2532
4242006.10.12 14:01modify1130.021.25350.00001.2532
4252006.10.12 14:01modify1120.011.25280.00001.2532
4262006.10.12 14:44t/p1120.011.25320.00001.2532-0.041014.48
4272006.10.12 14:44t/p1130.021.25320.00001.25320.061014.54
4282006.10.12 14:44t/p1140.041.25320.00001.25320.361014.90
4292006.10.12 14:48buy1150.011.25330.00000.0000
4302006.10.12 14:48modify1150.011.25330.00001.2538
4312006.10.12 15:03t/p1150.011.25380.00001.25380.051014.95
4322006.10.12 15:15sell1160.011.25380.00000.0000
4332006.10.12 15:15modify1160.011.25380.00001.2533
4342006.10.12 15:34t/p1160.011.25330.00001.25330.051015.00
4352006.10.12 15:35buy1170.011.25350.00000.0000
4362006.10.12 15:35modify1170.011.25350.00001.2540
4372006.10.12 16:45t/p1170.011.25400.00001.25400.051015.05
4382006.10.12 17:43sell1180.011.25460.00000.0000
4392006.10.12 17:43modify1180.011.25460.00001.2541
4402006.10.12 18:14t/p1180.011.25410.00001.25410.051015.10
4412006.10.12 18:17buy1190.011.25430.00000.0000
4422006.10.12 18:17modify1190.011.25430.00001.2548
4432006.10.12 18:30t/p1190.011.25480.00001.25480.051015.15
4442006.10.12 18:42sell1200.011.25490.00000.0000
4452006.10.12 18:42modify1200.011.25490.00001.2544
4462006.10.12 19:10sell1210.021.25540.00000.0000
4472006.10.12 19:10modify1210.021.25540.00001.2547
4482006.10.12 19:10modify1200.011.25490.00001.2547
4492006.10.12 22:00sell1220.041.25600.00000.0000
4502006.10.12 22:00modify1220.041.25600.00001.2552
4512006.10.12 22:00modify1210.021.25540.00001.2552
4522006.10.12 22:00modify1200.011.25490.00001.2552
4532006.10.13 01:14sell1230.081.25660.00000.0000
4542006.10.13 01:14modify1230.081.25660.00001.2557
4552006.10.13 01:14modify1220.041.25600.00001.2557
4562006.10.13 01:14modify1210.021.25540.00001.2557
4572006.10.13 01:14modify1200.011.25490.00001.2557
4582006.10.13 01:16sell1240.161.25710.00000.0000
4592006.10.13 01:16modify1240.161.25710.00001.2561
4602006.10.13 01:16modify1230.081.25660.00001.2561
4612006.10.13 01:16modify1220.041.25600.00001.2561
4622006.10.13 01:16modify1210.021.25540.00001.2561
4632006.10.13 01:16modify1200.011.25490.00001.2561
4642006.10.13 01:24t/p1200.011.25610.00001.2561-0.111015.04
4652006.10.13 01:24t/p1210.021.25610.00001.2561-0.131014.92
4662006.10.13 01:24t/p1220.041.25610.00001.2561-0.011014.90
4672006.10.13 01:24t/p1230.081.25610.00001.25610.401015.30
4682006.10.13 01:24t/p1240.161.25610.00001.25611.601016.90
4692006.10.13 01:38sell1250.011.25720.00000.0000
4702006.10.13 01:38modify1250.011.25720.00001.2567
4712006.10.13 01:46t/p1250.011.25670.00001.25670.051016.95
4722006.10.13 02:45sell1260.011.25700.00000.0000
4732006.10.13 02:45modify1260.011.25700.00001.2565
4742006.10.13 02:58sell1270.021.25750.00000.0000
4752006.10.13 02:58modify1270.021.25750.00001.2568
4762006.10.13 02:58modify1260.011.25700.00001.2568
4772006.10.13 04:43t/p1260.011.25680.00001.25680.021016.97
4782006.10.13 04:43t/p1270.021.25680.00001.25680.141017.11
4792006.10.13 04:49buy1280.011.25690.00000.0000
4802006.10.13 04:49modify1280.011.25690.00001.2574
4812006.10.13 05:21t/p1280.011.25740.00001.25740.051017.16
4822006.10.13 05:24sell1290.011.25740.00000.0000
4832006.10.13 05:24modify1290.011.25740.00001.2569
4842006.10.13 06:03t/p1290.011.25690.00001.25690.051017.21
4852006.10.13 06:12buy1300.011.25690.00000.0000
4862006.10.13 06:12modify1300.011.25690.00001.2574
4872006.10.13 06:28buy1310.021.25630.00000.0000
4882006.10.13 06:28modify1310.021.25630.00001.2570
4892006.10.13 06:28modify1300.011.25690.00001.2570
4902006.10.13 06:57t/p1300.011.25700.00001.25700.011017.22
4912006.10.13 06:57t/p1310.021.25700.00001.25700.141017.36
4922006.10.13 07:02sell1320.011.25670.00000.0000
4932006.10.13 07:02modify1320.011.25670.00001.2562
4942006.10.13 07:38t/p1320.011.25620.00001.25620.051017.41
4952006.10.13 07:41buy1330.011.25660.00000.0000
4962006.10.13 07:41modify1330.011.25660.00001.2571
4972006.10.13 08:08buy1340.021.25600.00000.0000
4982006.10.13 08:08modify1340.021.25600.00001.2567
4992006.10.13 08:08modify1330.011.25660.00001.2567
5002006.10.13 09:58buy1350.041.25540.00000.0000
5012006.10.13 09:58modify1350.041.25540.00001.2562
5022006.10.13 09:58modify1340.021.25600.00001.2562
5032006.10.13 09:58modify1330.011.25660.00001.2562
5042006.10.13 10:56buy1360.081.25480.00000.0000
5052006.10.13 10:56modify1360.081.25480.00001.2557
5062006.10.13 10:56modify1350.041.25540.00001.2557
5072006.10.13 10:56modify1340.021.25600.00001.2557
5082006.10.13 10:56modify1330.011.25660.00001.2557
5092006.10.13 12:22t/p1330.011.25570.00001.2557-0.091017.32
5102006.10.13 12:22t/p1340.021.25570.00001.2557-0.061017.26
5112006.10.13 12:22t/p1350.041.25570.00001.25570.121017.38
5122006.10.13 12:22t/p1360.081.25570.00001.25570.721018.10
5132006.10.13 12:23sell1370.011.25560.00000.0000
5142006.10.13 12:23modify1370.011.25560.00001.2551
5152006.10.13 12:31t/p1370.011.25510.00001.25510.051018.15
5162006.10.13 12:41buy1380.011.25250.00000.0000
5172006.10.13 12:41modify1380.011.25250.00001.2530
5182006.10.13 12:50t/p1380.011.25300.00001.25300.051018.20
5192006.10.13 13:25buy1390.011.25230.00000.0000
5202006.10.13 13:25modify1390.011.25230.00001.2528
5212006.10.13 13:49buy1400.021.25160.00000.0000
5222006.10.13 13:49modify1400.021.25160.00001.2523
5232006.10.13 13:49modify1390.011.25230.00001.2523
5242006.10.13 14:00t/p1390.011.25230.00001.25230.001018.20
5252006.10.13 14:00t/p1400.021.25230.00001.25230.141018.34
5262006.10.13 14:02sell1410.011.25130.00000.0000
5272006.10.13 14:02modify1410.011.25130.00001.2508
5282006.10.13 14:03t/p1410.011.25080.00001.25080.051018.39
5292006.10.13 14:07buy1420.011.25080.00000.0000
5302006.10.13 14:07modify1420.011.25080.00001.2513
5312006.10.13 14:12t/p1420.011.25130.00001.25130.051018.44
5322006.10.13 14:31buy1430.011.25040.00000.0000
5332006.10.13 14:31modify1430.011.25040.00001.2509
5342006.10.13 14:35buy1440.021.24980.00000.0000
5352006.10.13 14:35modify1440.021.24980.00001.2505
5362006.10.13 14:35modify1430.011.25040.00001.2505
5372006.10.13 14:38buy1450.041.24900.00000.0000
5382006.10.13 14:38modify1450.041.24900.00001.2499
5392006.10.13 14:38modify1440.021.24980.00001.2499
5402006.10.13 14:38modify1430.011.25040.00001.2499
5412006.10.13 15:59t/p1430.011.24990.00001.2499-0.051018.39
5422006.10.13 15:59t/p1440.021.24990.00001.24990.021018.41
5432006.10.13 15:59t/p1450.041.24990.00001.24990.361018.77
5442006.10.13 16:01sell1460.011.24980.00000.0000
5452006.10.13 16:01modify1460.011.24980.00001.2493
5462006.10.13 16:08sell1470.021.25050.00000.0000
5472006.10.13 16:08modify1470.021.25050.00001.2498
5482006.10.13 16:08modify1460.011.24980.00001.2498
5492006.10.13 17:44sell1480.041.25110.00000.0000
5502006.10.13 17:44modify1480.041.25110.00001.2502
5512006.10.13 17:44modify1470.021.25050.00001.2502
5522006.10.13 17:44modify1460.011.24980.00001.2502
5532006.10.13 17:49sell1490.081.25170.00000.0000
5542006.10.13 17:49modify1490.081.25170.00001.2508
5552006.10.13 17:49modify1480.041.25110.00001.2508
5562006.10.13 17:49modify1470.021.25050.00001.2508
5572006.10.13 17:49modify1460.011.24980.00001.2508
5582006.10.13 19:11t/p1460.011.25080.00001.2508-0.101018.67
5592006.10.13 19:11t/p1470.021.25080.00001.2508-0.061018.61
5602006.10.13 19:11t/p1480.041.25080.00001.25080.121018.73
5612006.10.13 19:11t/p1490.081.25080.00001.25080.721019.45
5622006.10.13 19:29buy1500.011.25060.00000.0000
5632006.10.13 19:29modify1500.011.25060.00001.2511
5642006.10.15 22:00buy1510.021.25000.00000.0000
5652006.10.15 22:00modify1510.021.25000.00001.2507
5662006.10.15 22:00modify1500.011.25060.00001.2507
5672006.10.16 01:13buy1520.041.24930.00000.0000
5682006.10.16 01:13modify1520.041.24930.00001.2502
5692006.10.16 01:13modify1510.021.25000.00001.2502
5702006.10.16 01:13modify1500.011.25060.00001.2502
5712006.10.16 03:49t/p1500.011.25020.00001.2502-0.051019.41
5722006.10.16 03:49t/p1510.021.25020.00001.25020.021019.43
5732006.10.16 03:49t/p1520.041.25020.00001.25020.361019.79
5742006.10.16 03:58sell1530.011.25020.00000.0000
5752006.10.16 03:58modify1530.011.25020.00001.2497
5762006.10.16 05:14sell1540.021.25080.00000.0000
5772006.10.16 05:14modify1540.021.25080.00001.2501
5782006.10.16 05:14modify1530.011.25020.00001.2501
5792006.10.16 07:00sell1550.041.25140.00000.0000
5802006.10.16 07:00modify1550.041.25140.00001.2506
5812006.10.16 07:00modify1540.021.25080.00001.2506
5822006.10.16 07:00modify1530.011.25020.00001.2506
5832006.10.16 07:21t/p1530.011.25060.00001.2506-0.041019.75
5842006.10.16 07:21t/p1540.021.25060.00001.25060.041019.79
5852006.10.16 07:21t/p1550.041.25060.00001.25060.321020.11
5862006.10.16 07:36buy1560.011.24990.00000.0000
5872006.10.16 07:36modify1560.011.24990.00001.2504
5882006.10.16 07:57t/p1560.011.25040.00001.25040.051020.16
5892006.10.16 08:21sell1570.011.25220.00000.0000
5902006.10.16 08:21modify1570.011.25220.00001.2517
5912006.10.16 08:52t/p1570.011.25170.00001.25170.051020.21
5922006.10.16 08:55buy1580.011.25180.00000.0000
5932006.10.16 08:55modify1580.011.25180.00001.2523
5942006.10.16 09:16t/p1580.011.25230.00001.25230.051020.26
5952006.10.16 09:18sell1590.011.25200.00000.0000
5962006.10.16 09:18modify1590.011.25200.00001.2515
5972006.10.16 09:56t/p1590.011.25150.00001.25150.051020.31
5982006.10.16 10:00buy1600.011.25140.00000.0000
5992006.10.16 10:00modify1600.011.25140.00001.2519
6002006.10.16 10:39t/p1600.011.25190.00001.25190.051020.36
6012006.10.16 10:41sell1610.011.25170.00000.0000
6022006.10.16 10:41modify1610.011.25170.00001.2512
6032006.10.16 11:14t/p1610.011.25120.00001.25120.051020.41
6042006.10.16 11:25buy1620.011.25110.00000.0000
6052006.10.16 11:25modify1620.011.25110.00001.2516
6062006.10.16 11:44t/p1620.011.25160.00001.25160.051020.46
6072006.10.16 11:45sell1630.011.25150.00000.0000
6082006.10.16 11:45modify1630.011.25150.00001.2510
6092006.10.16 12:31t/p1630.011.25100.00001.25100.051020.51
6102006.10.16 12:45sell1640.011.25250.00000.0000
6112006.10.16 12:45modify1640.011.25250.00001.2520
6122006.10.16 13:02t/p1640.011.25200.00001.25200.051020.56
6132006.10.16 13:04buy1650.011.25210.00000.0000
6142006.10.16 13:04modify1650.011.25210.00001.2526
6152006.10.16 13:10t/p1650.011.25260.00001.25260.051020.61
6162006.10.16 13:14sell1660.011.25260.00000.0000
6172006.10.16 13:14modify1660.011.25260.00001.2521
6182006.10.16 13:48sell1670.021.25310.00000.0000
6192006.10.16 13:48modify1670.021.25310.00001.2524
6202006.10.16 13:48modify1660.011.25260.00001.2524
6212006.10.16 14:04t/p1660.011.25240.00001.25240.021020.63
6222006.10.16 14:04t/p1670.021.25240.00001.25240.141020.77
6232006.10.16 14:09buy1680.011.25240.00000.0000
6242006.10.16 14:09modify1680.011.25240.00001.2529
6252006.10.16 15:00buy1690.021.25170.00000.0000
6262006.10.16 15:00modify1690.021.25170.00001.2524
6272006.10.16 15:00modify1680.011.25240.00001.2524
6282006.10.16 16:17t/p1680.011.25240.00001.25240.001020.77
6292006.10.16 16:17t/p1690.021.25240.00001.25240.141020.91
6302006.10.16 16:19sell1700.011.25210.00000.0000
6312006.10.16 16:19modify1700.011.25210.00001.2516
6322006.10.16 17:10t/p1700.011.25160.00001.25160.051020.96
6332006.10.16 17:14buy1710.011.25160.00000.0000
6342006.10.16 17:14modify1710.011.25160.00001.2521
6352006.10.16 17:32t/p1710.011.25210.00001.25210.051021.01
6362006.10.16 17:34sell1720.011.25220.00000.0000
6372006.10.16 17:34modify1720.011.25220.00001.2517
6382006.10.16 17:46t/p1720.011.25170.00001.25170.051021.06
6392006.10.16 17:48buy1730.011.25180.00000.0000
6402006.10.16 17:48modify1730.011.25180.00001.2523
6412006.10.16 18:30t/p1730.011.25230.00001.25230.051021.11
6422006.10.16 18:35sell1740.011.25250.00000.0000
6432006.10.16 18:35modify1740.011.25250.00001.2520
6442006.10.16 19:49sell1750.021.25310.00000.0000
6452006.10.16 19:49modify1750.021.25310.00001.2524
6462006.10.16 19:49modify1740.011.25250.00001.2524
6472006.10.16 22:38sell1760.041.25370.00000.0000
6482006.10.16 22:38modify1760.041.25370.00001.2529
6492006.10.16 22:38modify1750.021.25310.00001.2529
6502006.10.16 22:38modify1740.011.25250.00001.2529
6512006.10.17 00:36sell1770.081.25440.00000.0000
6522006.10.17 00:36modify1770.081.25440.00001.2534
6532006.10.17 00:36modify1760.041.25370.00001.2534
6542006.10.17 00:36modify1750.021.25310.00001.2534
6552006.10.17 00:36modify1740.011.25250.00001.2534
6562006.10.17 02:20t/p1740.011.25340.00001.2534-0.081021.03
6572006.10.17 02:20t/p1750.021.25340.00001.2534-0.051020.98
6582006.10.17 02:20t/p1760.041.25340.00001.25340.151021.13
6592006.10.17 02:20t/p1770.081.25340.00001.25340.801021.93
6602006.10.17 02:33buy1780.011.25320.00000.0000
6612006.10.17 02:33modify1780.011.25320.00001.2537
6622006.10.17 03:48t/p1780.011.25370.00001.25370.051021.98
6632006.10.17 03:52sell1790.011.25380.00000.0000
6642006.10.17 03:52modify1790.011.25380.00001.2533
6652006.10.17 05:06t/p1790.011.25330.00001.25330.051022.03
6662006.10.17 05:28sell1800.011.25350.00000.0000
6672006.10.17 05:28modify1800.011.25350.00001.2530
6682006.10.17 06:15t/p1800.011.25300.00001.25300.051022.08
6692006.10.17 06:20buy1810.011.25310.00000.0000
6702006.10.17 06:20modify1810.011.25310.00001.2536
6712006.10.17 06:48t/p1810.011.25360.00001.25360.051022.13
6722006.10.17 06:50sell1820.011.25310.00000.0000
6732006.10.17 06:50modify1820.011.25310.00001.2526
6742006.10.17 07:06t/p1820.011.25260.00001.25260.051022.18
6752006.10.17 07:07buy1830.011.25280.00000.0000
6762006.10.17 07:07modify1830.011.25280.00001.2533
6772006.10.17 07:48t/p1830.011.25330.00001.25330.051022.23
6782006.10.17 07:50sell1840.011.25320.00000.0000
6792006.10.17 07:50modify1840.011.25320.00001.2527
6802006.10.17 07:53sell1850.021.25400.00000.0000
6812006.10.17 07:53modify1850.021.25400.00001.2532
6822006.10.17 07:53modify1840.011.25320.00001.2532
6832006.10.17 08:29t/p1840.011.25320.00001.25320.001022.23
6842006.10.17 08:29t/p1850.021.25320.00001.25320.161022.39
6852006.10.17 08:32buy1860.011.25380.00000.0000
6862006.10.17 08:32modify1860.011.25380.00001.2543
6872006.10.17 08:38buy1870.021.25320.00000.0000
6882006.10.17 08:38modify1870.021.25320.00001.2539
6892006.10.17 08:38modify1860.011.25380.00001.2539
6902006.10.17 08:42t/p1860.011.25390.00001.25390.011022.40
6912006.10.17 08:42t/p1870.021.25390.00001.25390.141022.54
6922006.10.17 08:45sell1880.011.25390.00000.0000
6932006.10.17 08:45modify1880.011.25390.00001.2534
6942006.10.17 09:01t/p1880.011.25340.00001.25340.051022.59
6952006.10.17 09:05buy1890.011.25360.00000.0000
6962006.10.17 09:05modify1890.011.25360.00001.2541
6972006.10.17 09:25buy1900.021.25310.00000.0000
6982006.10.17 09:25modify1900.021.25310.00001.2538
6992006.10.17 09:25modify1890.011.25360.00001.2538
7002006.10.17 10:47buy1910.041.25250.00000.0000
7012006.10.17 10:47modify1910.041.25250.00001.2533
7022006.10.17 10:47modify1900.021.25310.00001.2533
7032006.10.17 10:47modify1890.011.25360.00001.2533
7042006.10.17 12:31buy1920.081.25150.00000.0000
7052006.10.17 12:31modify1920.081.25150.00001.2526
7062006.10.17 12:31modify1910.041.25250.00001.2526
7072006.10.17 12:31modify1900.021.25310.00001.2526
7082006.10.17 12:31modify1890.011.25360.00001.2526
7092006.10.17 12:33t/p1890.011.25260.00001.2526-0.101022.49
7102006.10.17 12:33t/p1900.021.25260.00001.2526-0.101022.39
7112006.10.17 12:33t/p1910.041.25260.00001.25260.041022.43
7122006.10.17 12:33t/p1920.081.25260.00001.25260.881023.31
7132006.10.17 12:54sell1930.011.25320.00000.0000
7142006.10.17 12:54modify1930.011.25320.00001.2527
7152006.10.17 13:04t/p1930.011.25270.00001.25270.051023.36
7162006.10.17 13:05buy1940.011.25250.00000.0000
7172006.10.17 13:05modify1940.011.25250.00001.2530
7182006.10.17 13:12t/p1940.011.25300.00001.25300.051023.41
7192006.10.17 13:28sell1950.011.25440.00000.0000
7202006.10.17 13:28modify1950.011.25440.00001.2539
7212006.10.17 13:32sell1960.021.25540.00000.0000
7222006.10.17 13:32modify1960.021.25540.00001.2546
7232006.10.17 13:32modify1950.011.25440.00001.2546
7242006.10.17 13:34t/p1950.011.25460.00001.2546-0.021023.39
7252006.10.17 13:34t/p1960.021.25460.00001.25460.161023.55
7262006.10.17 13:34sell1970.011.25440.00000.0000
7272006.10.17 13:34modify1970.011.25440.00001.2539
7282006.10.17 14:08sell1980.021.25530.00000.0000
7292006.10.17 14:08modify1980.021.25530.00001.2545
7302006.10.17 14:08modify1970.011.25440.00001.2545
7312006.10.17 14:20t/p1970.011.25450.00001.2545-0.011023.54
7322006.10.17 14:20t/p1980.021.25450.00001.25450.161023.70
7332006.10.17 14:32buy1990.011.25400.00000.0000
7342006.10.17 14:32modify1990.011.25400.00001.2545
7352006.10.17 15:09t/p1990.011.25450.00001.25450.051023.75
7362006.10.17 15:18sell2000.011.25450.00000.0000
7372006.10.17 15:18modify2000.011.25450.00001.2540
7382006.10.17 15:29sell2010.021.25520.00000.0000
7392006.10.17 15:29modify2010.021.25520.00001.2545
7402006.10.17 15:29modify2000.011.25450.00001.2545
7412006.10.17 15:40sell2020.041.25580.00000.0000
7422006.10.17 15:40modify2020.041.25580.00001.2549
7432006.10.17 15:40modify2010.021.25520.00001.2549
7442006.10.17 15:40modify2000.011.25450.00001.2549
7452006.10.17 15:48sell2030.081.25650.00000.0000
7462006.10.17 15:48modify2030.081.25650.00001.2555
7472006.10.17 15:48modify2020.041.25580.00001.2555
7482006.10.17 15:48modify2010.021.25520.00001.2555
7492006.10.17 15:48modify2000.011.25450.00001.2555
7502006.10.17 16:25t/p2000.011.25550.00001.2555-0.101023.65
7512006.10.17 16:25t/p2010.021.25550.00001.2555-0.061023.59
7522006.10.17 16:25t/p2020.041.25550.00001.25550.121023.71
7532006.10.17 16:25t/p2030.081.25550.00001.25550.801024.51
7542006.10.17 16:26buy2040.011.25580.00000.0000
7552006.10.17 16:26modify2040.011.25580.00001.2563
7562006.10.17 17:48buy2050.021.25510.00000.0000
7572006.10.17 17:48modify2050.021.25510.00001.2558
7582006.10.17 17:48modify2040.011.25580.00001.2558
7592006.10.17 18:55buy2060.041.25450.00000.0000
7602006.10.17 18:55modify2060.041.25450.00001.2554
7612006.10.17 18:55modify2050.021.25510.00001.2554
7622006.10.17 18:55modify2040.011.25580.00001.2554
7632006.10.17 21:15buy2070.081.25390.00000.0000
7642006.10.17 21:15modify2070.081.25390.00001.2548
7652006.10.17 21:15modify2060.041.25450.00001.2548
7662006.10.17 21:15modify2050.021.25510.00001.2548
7672006.10.17 21:15modify2040.011.25580.00001.2548
7682006.10.17 22:17t/p2040.011.25480.00001.2548-0.101024.41
7692006.10.17 22:17t/p2050.021.25480.00001.2548-0.061024.35
7702006.10.17 22:17t/p2060.041.25480.00001.25480.121024.47
7712006.10.17 22:17t/p2070.081.25480.00001.25480.721025.19
7722006.10.17 22:23sell2080.011.25520.00000.0000
7732006.10.17 22:23modify2080.011.25520.00001.2547
7742006.10.17 22:45t/p2080.011.25470.00001.25470.051025.24
7752006.10.17 23:05buy2090.011.25470.00000.0000
7762006.10.17 23:05modify2090.011.25470.00001.2552
7772006.10.17 23:44buy2100.021.25410.00000.0000
7782006.10.17 23:44modify2100.021.25410.00001.2548
7792006.10.17 23:44modify2090.011.25470.00001.2548
7802006.10.18 02:34t/p2090.011.25480.00001.25480.001025.24
7812006.10.18 02:34t/p2100.021.25480.00001.25480.121025.36
7822006.10.18 02:38sell2110.011.25450.00000.0000
7832006.10.18 02:38modify2110.011.25450.00001.2540
7842006.10.18 06:37sell2120.021.25510.00000.0000
7852006.10.18 06:37modify2120.021.25510.00001.2544
7862006.10.18 06:37modify2110.011.25450.00001.2544
7872006.10.18 08:08t/p2110.011.25440.00001.25440.011025.37
7882006.10.18 08:08t/p2120.021.25440.00001.25440.141025.51
7892006.10.18 08:10buy2130.011.25470.00000.0000
7902006.10.18 08:10modify2130.011.25470.00001.2552
7912006.10.18 08:36buy2140.021.25410.00000.0000
7922006.10.18 08:36modify2140.021.25410.00001.2548
7932006.10.18 08:36modify2130.011.25470.00001.2548
7942006.10.18 12:22t/p2130.011.25480.00001.25480.011025.52
7952006.10.18 12:22t/p2140.021.25480.00001.25480.141025.66
7962006.10.18 12:23sell2150.011.25480.00000.0000
7972006.10.18 12:23modify2150.011.25480.00001.2543
7982006.10.18 12:31t/p2150.011.25430.00001.25430.051025.71
7992006.10.18 12:32buy2160.011.25440.00000.0000
8002006.10.18 12:32modify2160.011.25440.00001.2549
8012006.10.18 12:37buy2170.021.25360.00000.0000
8022006.10.18 12:37modify2170.021.25360.00001.2544
8032006.10.18 12:37modify2160.011.25440.00001.2544
8042006.10.18 12:40buy2180.041.25310.00000.0000
8052006.10.18 12:40modify2180.041.25310.00001.2539
8062006.10.18 12:40modify2170.021.25360.00001.2539
8072006.10.18 12:40modify2160.011.25440.00001.2539
8082006.10.18 12:51buy2190.081.25250.00000.0000
8092006.10.18 12:51modify2190.081.25250.00001.2534
8102006.10.18 12:51modify2180.041.25310.00001.2534
8112006.10.18 12:51modify2170.021.25360.00001.2534
8122006.10.18 12:51modify2160.011.25440.00001.2534
8132006.10.18 13:10buy2200.161.25180.00000.0000
8142006.10.18 13:10modify2200.161.25180.00001.2528
8152006.10.18 13:10modify2190.081.25250.00001.2528
8162006.10.18 13:10modify2180.041.25310.00001.2528
8172006.10.18 13:10modify2170.021.25360.00001.2528
8182006.10.18 13:10modify2160.011.25440.00001.2528
8192006.10.18 13:12buy2210.321.25080.00000.0000
8202006.10.18 13:12modify2210.321.25080.00001.2521
8212006.10.18 13:12modify2200.161.25180.00001.2521
8222006.10.18 13:12modify2190.081.25250.00001.2521
8232006.10.18 13:12modify2180.041.25310.00001.2521
8242006.10.18 13:12modify2170.021.25360.00001.2521
8252006.10.18 13:12modify2160.011.25440.00001.2521
8262006.10.18 16:49t/p2160.011.25210.00001.2521-0.231025.48
8272006.10.18 16:49t/p2170.021.25210.00001.2521-0.301025.18
8282006.10.18 16:49t/p2180.041.25210.00001.2521-0.401024.78
8292006.10.18 16:49t/p2190.081.25210.00001.2521-0.321024.46
8302006.10.18 16:49t/p2200.161.25210.00001.25210.481024.94
8312006.10.18 16:49t/p2210.321.25210.00001.25214.161029.10
8322006.10.18 16:51sell2220.011.25180.00000.0000
8332006.10.18 16:51modify2220.011.25180.00001.2513
8342006.10.18 17:15sell2230.021.25240.00000.0000
8352006.10.18 17:15modify2230.021.25240.00001.2517
8362006.10.18 17:15modify2220.011.25180.00001.2517
8372006.10.18 18:55sell2240.041.25310.00000.0000
8382006.10.18 18:55modify2240.041.25310.00001.2522
8392006.10.18 18:55modify2230.021.25240.00001.2522
8402006.10.18 18:55modify2220.011.25180.00001.2522
8412006.10.18 19:17sell2250.081.25370.00000.0000
8422006.10.18 19:17modify2250.081.25370.00001.2527
8432006.10.18 19:17modify2240.041.25310.00001.2527
8442006.10.18 19:17modify2230.021.25240.00001.2527
8452006.10.18 19:17modify2220.011.25180.00001.2527
8462006.10.19 00:04sell2260.161.25430.00000.0000
8472006.10.19 00:04modify2260.161.25430.00001.2533
8482006.10.19 00:04modify2250.081.25370.00001.2533
8492006.10.19 00:04modify2240.041.25310.00001.2533
8502006.10.19 00:04modify2230.021.25240.00001.2533
8512006.10.19 00:04modify2220.011.25180.00001.2533
8522006.10.19 05:25t/p2220.011.25330.00001.2533-0.131028.97
8532006.10.19 05:25t/p2230.021.25330.00001.2533-0.141028.84
8542006.10.19 05:25t/p2240.041.25330.00001.25330.011028.84
8552006.10.19 05:25t/p2250.081.25330.00001.25330.491029.34
8562006.10.19 05:25t/p2260.161.25330.00001.25331.601030.94
8572006.10.19 05:29buy2270.011.25340.00000.0000
8582006.10.19 05:29modify2270.011.25340.00001.2539
8592006.10.19 06:27t/p2270.011.25390.00001.25390.051030.99
8602006.10.19 06:30sell2280.011.25370.00000.0000
8612006.10.19 06:30modify2280.011.25370.00001.2532
8622006.10.19 06:39sell2290.021.25430.00000.0000
8632006.10.19 06:39modify2290.021.25430.00001.2536
8642006.10.19 06:39modify2280.011.25370.00001.2536
8652006.10.19 07:33sell2300.041.25510.00000.0000
8662006.10.19 07:33modify2300.041.25510.00001.2542
8672006.10.19 07:33modify2290.021.25430.00001.2542
8682006.10.19 07:33modify2280.011.25370.00001.2542
8692006.10.19 07:41sell2310.081.25570.00000.0000
8702006.10.19 07:41modify2310.081.25570.00001.2547
8712006.10.19 07:41modify2300.041.25510.00001.2547
8722006.10.19 07:41modify2290.021.25430.00001.2547
8732006.10.19 07:41modify2280.011.25370.00001.2547
8742006.10.19 08:54sell2320.161.25630.00000.0000
8752006.10.19 08:54modify2320.161.25630.00001.2553
8762006.10.19 08:54modify2310.081.25570.00001.2553
8772006.10.19 08:54modify2300.041.25510.00001.2553
8782006.10.19 08:54modify2290.021.25430.00001.2553
8792006.10.19 08:54modify2280.011.25370.00001.2553
8802006.10.19 09:03sell2330.321.25690.00000.0000
8812006.10.19 09:03modify2330.321.25690.00001.2558
8822006.10.19 09:03modify2320.161.25630.00001.2558
8832006.10.19 09:03modify2310.081.25570.00001.2558
8842006.10.19 09:03modify2300.041.25510.00001.2558
8852006.10.19 09:03modify2290.021.25430.00001.2558
8862006.10.19 09:03modify2280.011.25370.00001.2558
8872006.10.19 11:41t/p2280.011.25580.00001.2558-0.211030.78
8882006.10.19 11:41t/p2290.021.25580.00001.2558-0.301030.48
8892006.10.19 11:41t/p2300.041.25580.00001.2558-0.281030.20
8902006.10.19 11:41t/p2310.081.25580.00001.2558-0.081030.12
8912006.10.19 11:41t/p2320.161.25580.00001.25580.801030.92
8922006.10.19 11:41t/p2330.321.25580.00001.25583.521034.44
8932006.10.19 11:42buy2340.011.25610.00000.0000
8942006.10.19 11:42modify2340.011.25610.00001.2566
8952006.10.19 11:56t/p2340.011.25660.00001.25660.051034.49
8962006.10.19 11:57sell2350.011.25640.00000.0000
8972006.10.19 11:57modify2350.011.25640.00001.2559
8982006.10.19 12:15t/p2350.011.25590.00001.25590.051034.54
8992006.10.19 12:16buy2360.011.25630.00000.0000
9002006.10.19 12:16modify2360.011.25630.00001.2568
9012006.10.19 12:36buy2370.021.25570.00000.0000
9022006.10.19 12:36modify2370.021.25570.00001.2564
9032006.10.19 12:36modify2360.011.25630.00001.2564
9042006.10.19 12:55t/p2360.011.25640.00001.25640.011034.55
9052006.10.19 12:55t/p2370.021.25640.00001.25640.141034.69
9062006.10.19 12:57sell2380.011.25600.00000.0000
9072006.10.19 12:57modify2380.011.25600.00001.2555
9082006.10.19 13:18sell2390.021.25660.00000.0000
9092006.10.19 13:18modify2390.021.25660.00001.2559
9102006.10.19 13:18modify2380.011.25600.00001.2559
9112006.10.19 13:26sell2400.041.25710.00000.0000
9122006.10.19 13:26modify2400.041.25710.00001.2563
9132006.10.19 13:26modify2390.021.25660.00001.2563
9142006.10.19 13:26modify2380.011.25600.00001.2563
9152006.10.19 13:27sell2410.081.25770.00000.0000
9162006.10.19 13:27modify2410.081.25770.00001.2568
9172006.10.19 13:27modify2400.041.25710.00001.2568
9182006.10.19 13:27modify2390.021.25660.00001.2568
9192006.10.19 13:27modify2380.011.25600.00001.2568
9202006.10.19 13:44sell2420.161.25840.00000.0000
9212006.10.19 13:44modify2420.161.25840.00001.2574
9222006.10.19 13:44modify2410.081.25770.00001.2574
9232006.10.19 13:44modify2400.041.25710.00001.2574
9242006.10.19 13:44modify2390.021.25660.00001.2574
9252006.10.19 13:44modify2380.011.25600.00001.2574
9262006.10.19 13:51sell2430.321.25920.00000.0000
9272006.10.19 13:51modify2430.321.25920.00001.2580
9282006.10.19 13:51modify2420.161.25840.00001.2580
9292006.10.19 13:51modify2410.081.25770.00001.2580
9302006.10.19 13:51modify2400.041.25710.00001.2580
9312006.10.19 13:51modify2390.021.25660.00001.2580
9322006.10.19 13:51modify2380.011.25600.00001.2580
9332006.10.19 14:37sell2440.641.26010.00000.0000
9342006.10.19 14:37modify2440.641.26010.00001.2588
9352006.10.19 14:37modify2430.321.25920.00001.2588
9362006.10.19 14:37modify2420.161.25840.00001.2588
9372006.10.19 14:37modify2410.081.25770.00001.2588
9382006.10.19 14:37modify2400.041.25710.00001.2588
9392006.10.19 14:37modify2390.021.25660.00001.2588
9402006.10.19 14:37modify2380.011.25600.00001.2588
9412006.10.19 16:59sell2451.281.26070.00000.0000
9422006.10.19 16:59modify2451.281.26070.00001.2595
9432006.10.19 16:59modify2440.641.26010.00001.2595
9442006.10.19 16:59modify2430.321.25920.00001.2595
9452006.10.19 16:59modify2420.161.25840.00001.2595
9462006.10.19 16:59modify2410.081.25770.00001.2595
9472006.10.19 16:59modify2400.041.25710.00001.2595
9482006.10.19 16:59modify2390.021.25660.00001.2595
9492006.10.19 16:59modify2380.011.25600.00001.2595
9502006.10.19 17:09sell2462.561.26130.00000.0000
9512006.10.19 17:09modify2462.561.26130.00001.2602
9522006.10.19 17:09modify2451.281.26070.00001.2602
9532006.10.19 17:09modify2440.641.26010.00001.2602
9542006.10.19 17:09modify2430.321.25920.00001.2602
9552006.10.19 17:09modify2420.161.25840.00001.2602
9562006.10.19 17:09modify2410.081.25770.00001.2602
9572006.10.19 17:09modify2400.041.25710.00001.2602
9582006.10.19 17:09modify2390.021.25660.00001.2602
9592006.10.19 17:09modify2380.011.25600.00001.2602
9602006.10.19 17:19sell2475.121.26190.00000.0000
9612006.10.19 17:19modify2475.121.26190.00001.2608
9622006.10.19 17:19modify2462.561.26130.00001.2608
9632006.10.19 17:19modify2451.281.26070.00001.2608
9642006.10.19 17:19modify2440.641.26010.00001.2608
9652006.10.19 17:19modify2430.321.25920.00001.2608
9662006.10.19 17:19modify2420.161.25840.00001.2608
9672006.10.19 17:19modify2410.081.25770.00001.2608
9682006.10.19 17:19modify2400.041.25710.00001.2608
9692006.10.19 17:19modify2390.021.25660.00001.2608
9702006.10.19 17:19modify2380.011.25600.00001.2608
9712006.10.20 09:52sell24810.241.26120.00000.0000
9722006.10.20 09:52modify24810.241.26120.00001.2607
9732006.10.20 09:52modify2475.121.26190.00001.2607
9742006.10.20 09:52modify2462.561.26130.00001.2607
9752006.10.20 09:52modify2451.281.26070.00001.2607
9762006.10.20 09:52modify2440.641.26010.00001.2607
9772006.10.20 09:52modify2430.321.25920.00001.2607
9782006.10.20 09:52modify2420.161.25840.00001.2607
9792006.10.20 09:52modify2410.081.25770.00001.2607
9802006.10.20 09:52modify2400.041.25710.00001.2607
9812006.10.20 09:52modify2390.021.25660.00001.2607
9822006.10.20 09:52modify2380.011.25600.00001.2607
9832006.10.20 09:59t/p2380.011.26070.00001.2607-0.461034.22
9842006.10.20 09:59t/p2390.021.26070.00001.2607-0.811033.42
9852006.10.20 09:59t/p2400.041.26070.00001.2607-1.411032.01
9862006.10.20 09:59t/p2410.081.26070.00001.2607-2.341029.67
9872006.10.20 09:59t/p2420.161.26070.00001.2607-3.561026.10
9882006.10.20 09:59t/p2430.321.26070.00001.2607-4.571021.53
9892006.10.20 09:59t/p2440.641.26070.00001.2607-3.381018.15
9902006.10.20 09:59t/p2451.281.26070.00001.26070.921019.07
9912006.10.20 09:59t/p2462.561.26070.00001.260717.201036.28
9922006.10.20 09:59t/p2475.121.26070.00001.260765.131101.40
9932006.10.20 09:59t/p24810.241.26070.00001.260751.201152.60
9942006.10.20 10:03buy2490.011.26070.00000.0000
9952006.10.20 10:03modify2490.011.26070.00001.2612
9962006.10.20 10:30t/p2490.011.26120.00001.26120.051152.65
9972006.10.20 10:31sell2500.011.26110.00000.0000
9982006.10.20 10:31modify2500.011.26110.00001.2606
9992006.10.20 11:26sell2510.021.26170.00000.0000
10002006.10.20 11:26modify2510.021.26170.00001.2610
10012006.10.20 11:26modify2500.011.26110.00001.2610
10022006.10.20 12:58sell2520.041.26240.00000.0000
10032006.10.20 12:58modify2520.041.26240.00001.2615
10042006.10.20 12:58modify2510.021.26170.00001.2615
10052006.10.20 12:58modify2500.011.26110.00001.2615
10062006.10.20 13:30sell2530.081.26300.00000.0000
10072006.10.20 13:30modify2530.081.26300.00001.2620
10082006.10.20 13:30modify2520.041.26240.00001.2620
10092006.10.20 13:30modify2510.021.26170.00001.2620
10102006.10.20 13:30modify2500.011.26110.00001.2620
10112006.10.20 13:52t/p2500.011.26200.00001.2620-0.091152.56
10122006.10.20 13:52t/p2510.021.26200.00001.2620-0.061152.50
10132006.10.20 13:52t/p2520.041.26200.00001.26200.161152.66
10142006.10.20 13:52t/p2530.081.26200.00001.26200.801153.46
10152006.10.20 13:53buy2540.011.26230.00000.0000
10162006.10.20 13:53modify2540.011.26230.00001.2628
10172006.10.20 14:02buy2550.021.26170.00000.0000
10182006.10.20 14:02modify2550.021.26170.00001.2624
10192006.10.20 14:02modify2540.011.26230.00001.2624
10202006.10.20 14:03buy2560.041.26120.00000.0000
10212006.10.20 14:03modify2560.041.26120.00001.2620
10222006.10.20 14:03modify2550.021.26170.00001.2620
10232006.10.20 14:03modify2540.011.26230.00001.2620
10242006.10.20 14:04buy2570.081.26060.00000.0000
10252006.10.20 14:04modify2570.081.26060.00001.2615
10262006.10.20 14:04modify2560.041.26120.00001.2615
10272006.10.20 14:04modify2550.021.26170.00001.2615
10282006.10.20 14:04modify2540.011.26230.00001.2615
10292006.10.20 14:57buy2580.161.25990.00000.0000
10302006.10.20 14:57modify2580.161.25990.00001.2609
10312006.10.20 14:57modify2570.081.26060.00001.2609
10322006.10.20 14:57modify2560.041.26120.00001.2609
10332006.10.20 14:57modify2550.021.26170.00001.2609
10342006.10.20 14:57modify2540.011.26230.00001.2609
10352006.10.20 15:05t/p2540.011.26090.00001.2609-0.141153.32
10362006.10.20 15:05t/p2550.021.26090.00001.2609-0.161153.16
10372006.10.20 15:05t/p2560.041.26090.00001.2609-0.121153.04
10382006.10.20 15:05t/p2570.081.26090.00001.26090.241153.28
10392006.10.20 15:05t/p2580.161.26090.00001.26091.601154.88
10402006.10.20 15:06sell2590.011.26070.00000.0000
10412006.10.20 15:06modify2590.011.26070.00001.2602
10422006.10.20 15:33sell2600.021.26140.00000.0000
10432006.10.20 15:33modify2600.021.26140.00001.2607
10442006.10.20 15:33modify2590.011.26070.00001.2607
10452006.10.20 16:19t/p2590.011.26070.00001.26070.001154.88
10462006.10.20 16:19t/p2600.021.26070.00001.26070.141155.02
10472006.10.20 16:21buy2610.011.26080.00000.0000
10482006.10.20 16:21modify2610.011.26080.00001.2613
10492006.10.20 16:44t/p2610.011.26130.00001.26130.051155.07
10502006.10.20 16:52sell2620.011.26140.00000.0000
10512006.10.20 16:52modify2620.011.26140.00001.2609
10522006.10.20 19:09sell2630.021.26200.00000.0000
10532006.10.20 19:09modify2630.021.26200.00001.2613
10542006.10.20 19:09modify2620.011.26140.00001.2613
10552006.10.22 22:03t/p2620.011.26130.00001.26130.011155.08
10562006.10.22 22:03t/p2630.021.26130.00001.26130.141155.22
10572006.10.22 22:04buy2640.011.26170.00000.0000
10582006.10.22 22:04modify2640.011.26170.00001.2622
10592006.10.22 22:30buy2650.021.26110.00000.0000
10602006.10.22 22:30modify2650.021.26110.00001.2618
10612006.10.22 22:30modify2640.011.26170.00001.2618
10622006.10.22 23:17buy2660.041.26050.00000.0000
10632006.10.22 23:17modify2660.041.26050.00001.2613
10642006.10.22 23:17modify2650.021.26110.00001.2613
10652006.10.22 23:17modify2640.011.26170.00001.2613
10662006.10.22 23:39t/p2640.011.26130.00001.2613-0.041155.18
10672006.10.22 23:39t/p2650.021.26130.00001.26130.041155.22
10682006.10.22 23:39t/p2660.041.26130.00001.26130.321155.54
10692006.10.22 23:46sell2670.011.26150.00000.0000
10702006.10.22 23:46modify2670.011.26150.00001.2610
10712006.10.23 01:13t/p2670.011.26100.00001.26100.061155.60
10722006.10.23 01:14buy2680.011.26130.00000.0000
10732006.10.23 01:14modify2680.011.26130.00001.2618
10742006.10.23 05:58buy2690.021.26070.00000.0000
10752006.10.23 05:58modify2690.021.26070.00001.2614
10762006.10.23 05:58modify2680.011.26130.00001.2614
10772006.10.23 06:17buy2700.041.26000.00000.0000
10782006.10.23 06:17modify2700.041.26000.00001.2609
10792006.10.23 06:17modify2690.021.26070.00001.2609
10802006.10.23 06:17modify2680.011.26130.00001.2609
10812006.10.23 06:33buy2710.081.25930.00000.0000
10822006.10.23 06:33modify2710.081.25930.00001.2603
10832006.10.23 06:33modify2700.041.26000.00001.2603
10842006.10.23 06:33modify2690.021.26070.00001.2603
10852006.10.23 06:33modify2680.011.26130.00001.2603
10862006.10.23 07:04buy2720.161.25880.00000.0000
10872006.10.23 07:04modify2720.161.25880.00001.2598
10882006.10.23 07:04modify2710.081.25930.00001.2598
10892006.10.23 07:04modify2700.041.26000.00001.2598
10902006.10.23 07:04modify2690.021.26070.00001.2598
10912006.10.23 07:04modify2680.011.26130.00001.2598
10922006.10.23 07:33buy2730.321.25810.00000.0000
10932006.10.23 07:33modify2730.321.25810.00001.2592
10942006.10.23 07:33modify2720.161.25880.00001.2592
10952006.10.23 07:33modify2710.081.25930.00001.2592
10962006.10.23 07:33modify2700.041.26000.00001.2592
10972006.10.23 07:33modify2690.021.26070.00001.2592
10982006.10.23 07:33modify2680.011.26130.00001.2592
10992006.10.23 07:51t/p2680.011.25920.00001.2592-0.211155.39
11002006.10.23 07:51t/p2690.021.25920.00001.2592-0.301155.09
11012006.10.23 07:51t/p2700.041.25920.00001.2592-0.321154.77
11022006.10.23 07:51t/p2710.081.25920.00001.2592-0.081154.69
11032006.10.23 07:51t/p2720.161.25920.00001.25920.641155.33
11042006.10.23 07:51t/p2730.321.25920.00001.25923.521158.85
11052006.10.23 07:54sell2740.011.25910.00000.0000
11062006.10.23 07:54modify2740.011.25910.00001.2586
11072006.10.23 08:27t/p2740.011.25860.00001.25860.051158.90
11082006.10.23 08:30buy2750.011.25850.00000.0000
11092006.10.23 08:30modify2750.011.25850.00001.2590
11102006.10.23 08:50buy2760.021.25750.00000.0000
11112006.10.23 08:50modify2760.021.25750.00001.2583
11122006.10.23 08:50modify2750.011.25850.00001.2583
11132006.10.23 09:13buy2770.041.25650.00000.0000
11142006.10.23 09:13modify2770.041.25650.00001.2576
11152006.10.23 09:13modify2760.021.25750.00001.2576
11162006.10.23 09:13modify2750.011.25850.00001.2576
11172006.10.23 09:19buy2780.081.25590.00000.0000
11182006.10.23 09:19modify2780.081.25590.00001.2569
11192006.10.23 09:19modify2770.041.25650.00001.2569
11202006.10.23 09:19modify2760.021.25750.00001.2569
11212006.10.23 09:19modify2750.011.25850.00001.2569
11222006.10.23 10:00buy2790.161.25530.00000.0000
11232006.10.23 10:00modify2790.161.25530.00001.2564
11242006.10.23 10:00modify2780.081.25590.00001.2564
11252006.10.23 10:00modify2770.041.25650.00001.2564
11262006.10.23 10:00modify2760.021.25750.00001.2564
11272006.10.23 10:00modify2750.011.25850.00001.2564
11282006.10.23 12:45buy2800.321.25480.00000.0000
11292006.10.23 12:45modify2800.321.25480.00001.2558
11302006.10.23 12:45modify2790.161.25530.00001.2558
11312006.10.23 12:45modify2780.081.25590.00001.2558
11322006.10.23 12:45modify2770.041.25650.00001.2558
11332006.10.23 12:45modify2760.021.25750.00001.2558
11342006.10.23 12:45modify2750.011.25850.00001.2558
11352006.10.23 13:27buy2810.641.25400.00000.0000
11362006.10.23 13:27modify2810.641.25400.00001.2552
11372006.10.23 13:27modify2800.321.25480.00001.2552
11382006.10.23 13:27modify2790.161.25530.00001.2552
11392006.10.23 13:27modify2780.081.25590.00001.2552
11402006.10.23 13:27modify2770.041.25650.00001.2552
11412006.10.23 13:27modify2760.021.25750.00001.2552
11422006.10.23 13:27modify2750.011.25850.00001.2552
11432006.10.23 14:12t/p2750.011.25520.00001.2552-0.331158.57
11442006.10.23 14:12t/p2760.021.25520.00001.2552-0.461158.11
11452006.10.23 14:12t/p2770.041.25520.00001.2552-0.521157.59
11462006.10.23 14:12t/p2780.081.25520.00001.2552-0.561157.03
11472006.10.23 14:12t/p2790.161.25520.00001.2552-0.161156.87
11482006.10.23 14:12t/p2800.321.25520.00001.25521.281158.15
11492006.10.23 14:12t/p2810.641.25520.00001.25527.681165.83
11502006.10.23 14:14sell2820.011.25500.00000.0000
11512006.10.23 14:14modify2820.011.25500.00001.2545
11522006.10.23 14:34t/p2820.011.25450.00001.25450.051165.88
11532006.10.23 14:40buy2830.011.25440.00000.0000
11542006.10.23 14:40modify2830.011.25440.00001.2549
11552006.10.23 14:59t/p2830.011.25490.00001.25490.051165.93
11562006.10.23 15:05sell2840.011.25480.00000.0000
11572006.10.23 15:05modify2840.011.25480.00001.2543
11582006.10.23 15:16t/p2840.011.25430.00001.25430.051165.98
11592006.10.23 15:18buy2850.011.25440.00000.0000
11602006.10.23 15:18modify2850.011.25440.00001.2549
11612006.10.23 15:31t/p2850.011.25490.00001.25490.051166.03
11622006.10.23 15:33sell2860.011.25470.00000.0000
11632006.10.23 15:33modify2860.011.25470.00001.2542
11642006.10.23 17:02t/p2860.011.25420.00001.25420.051166.08
11652006.10.23 17:04buy2870.011.25420.00000.0000
11662006.10.23 17:04modify2870.011.25420.00001.2547
11672006.10.23 18:42t/p2870.011.25470.00001.25470.051166.13
11682006.10.23 18:43sell2880.011.25470.00000.0000
11692006.10.23 18:43modify2880.011.25470.00001.2542
11702006.10.23 19:23sell2890.021.25520.00000.0000
11712006.10.23 19:23modify2890.021.25520.00001.2545
11722006.10.23 19:23modify2880.011.25470.00001.2545
11732006.10.23 21:51t/p2880.011.25450.00001.25450.021166.15
11742006.10.23 21:51t/p2890.021.25450.00001.25450.141166.29
11752006.10.23 22:31sell2900.011.25490.00000.0000
11762006.10.23 22:31modify2900.011.25490.00001.2544
11772006.10.24 00:28t/p2900.011.25440.00001.25440.061166.35
11782006.10.24 00:35buy2910.011.25450.00000.0000
11792006.10.24 00:35modify2910.011.25450.00001.2550
11802006.10.24 01:24buy2920.021.25390.00000.0000
11812006.10.24 01:24modify2920.021.25390.00001.2546
11822006.10.24 01:24modify2910.011.25450.00001.2546
11832006.10.24 05:59buy2930.041.25330.00000.0000
11842006.10.24 05:59modify2930.041.25330.00001.2541
11852006.10.24 05:59modify2920.021.25390.00001.2541
11862006.10.24 05:59modify2910.011.25450.00001.2541
11872006.10.24 06:14t/p2910.011.25410.00001.2541-0.041166.31
11882006.10.24 06:14t/p2920.021.25410.00001.25410.041166.35
11892006.10.24 06:14t/p2930.041.25410.00001.25410.321166.67
11902006.10.24 06:15sell2940.011.25370.00000.0000
11912006.10.24 06:15modify2940.011.25370.00001.2532
11922006.10.24 06:22t/p2940.011.25320.00001.25320.051166.72
11932006.10.24 06:28buy2950.011.25310.00000.0000
11942006.10.24 06:28modify2950.011.25310.00001.2536
11952006.10.24 06:31t/p2950.011.25360.00001.25360.051166.77
11962006.10.24 06:36sell2960.011.25340.00000.0000
11972006.10.24 06:36modify2960.011.25340.00001.2529
11982006.10.24 07:12sell2970.021.25400.00000.0000
11992006.10.24 07:12modify2970.021.25400.00001.2533
12002006.10.24 07:12modify2960.011.25340.00001.2533
12012006.10.24 07:29t/p2960.011.25330.00001.25330.011166.78
12022006.10.24 07:29t/p2970.021.25330.00001.25330.141166.92
12032006.10.24 07:37buy2980.011.25270.00000.0000
12042006.10.24 07:37modify2980.011.25270.00001.2532
12052006.10.24 07:59t/p2980.011.25320.00001.25320.051166.97
12062006.10.24 08:00sell2990.011.25290.00000.0000
12072006.10.24 08:00modify2990.011.25290.00001.2524
12082006.10.24 08:03sell3000.021.25340.00000.0000
12092006.10.24 08:03modify3000.021.25340.00001.2527
12102006.10.24 08:03modify2990.011.25290.00001.2527
12112006.10.24 08:10sell3010.041.25400.00000.0000
12122006.10.24 08:10modify3010.041.25400.00001.2532
12132006.10.24 08:10modify3000.021.25340.00001.2532
12142006.10.24 08:10modify2990.011.25290.00001.2532
12152006.10.24 08:45sell3020.081.25470.00000.0000
12162006.10.24 08:45modify3020.081.25470.00001.2537
12172006.10.24 08:45modify3010.041.25400.00001.2537
12182006.10.24 08:45modify3000.021.25340.00001.2537
12192006.10.24 08:45modify2990.011.25290.00001.2537
12202006.10.24 10:50t/p2990.011.25370.00001.2537-0.081166.89
12212006.10.24 10:50t/p3000.021.25370.00001.2537-0.061166.83
12222006.10.24 10:50t/p3010.041.25370.00001.25370.121166.95
12232006.10.24 10:50t/p3020.081.25370.00001.25370.801167.75
12242006.10.24 10:53buy3030.011.25400.00000.0000
12252006.10.24 10:53modify3030.011.25400.00001.2545
12262006.10.24 11:45t/p3030.011.25450.00001.25450.051167.80
12272006.10.24 11:48sell3040.011.25450.00000.0000
12282006.10.24 11:48modify3040.011.25450.00001.2540
12292006.10.24 13:11t/p3040.011.25400.00001.25400.051167.85
12302006.10.24 13:13buy3050.011.25400.00000.0000
12312006.10.24 13:13modify3050.011.25400.00001.2545
12322006.10.24 15:14t/p3050.011.25450.00001.25450.051167.90
12332006.10.24 15:30sell3060.011.25620.00000.0000
12342006.10.24 15:30modify3060.011.25620.00001.2557
12352006.10.24 15:40sell3070.021.25680.00000.0000
12362006.10.24 15:40modify3070.021.25680.00001.2561
12372006.10.24 15:40modify3060.011.25620.00001.2561
12382006.10.24 17:33sell3080.041.25730.00000.0000
12392006.10.24 17:33modify3080.041.25730.00001.2565
12402006.10.24 17:33modify3070.021.25680.00001.2565
12412006.10.24 17:33modify3060.011.25620.00001.2565
12422006.10.24 19:03t/p3060.011.25650.00001.2565-0.031167.87
12432006.10.24 19:03t/p3070.021.25650.00001.25650.061167.93
12442006.10.24 19:03t/p3080.041.25650.00001.25650.321168.25
12452006.10.24 19:15buy3090.011.25650.00000.0000
12462006.10.24 19:15modify3090.011.25650.00001.2570
12472006.10.24 19:48buy3100.021.25590.00000.0000
12482006.10.24 19:48modify3100.021.25590.00001.2566
12492006.10.24 19:48modify3090.011.25650.00001.2566
12502006.10.25 00:41t/p3090.011.25660.00001.25660.001168.25
12512006.10.25 00:41t/p3100.021.25660.00001.25660.121168.37
12522006.10.25 00:48sell3110.011.25640.00000.0000
12532006.10.25 00:48modify3110.011.25640.00001.2559
12542006.10.25 01:05sell3120.021.25700.00000.0000
12552006.10.25 01:05modify3120.021.25700.00001.2563
12562006.10.25 01:05modify3110.011.25640.00001.2563
12572006.10.25 06:59t/p3110.011.25630.00001.25630.011168.38
12582006.10.25 06:59t/p3120.021.25630.00001.25630.141168.52
12592006.10.25 07:06buy3130.011.25620.00000.0000
12602006.10.25 07:06modify3130.011.25620.00001.2567
12612006.10.25 07:45t/p3130.011.25670.00001.25670.051168.57
12622006.10.25 07:53sell3140.011.25670.00000.0000
12632006.10.25 07:53modify3140.011.25670.00001.2562
12642006.10.25 08:00t/p3140.011.25620.00001.25620.051168.62
12652006.10.25 08:01buy3150.011.25730.00000.0000
12662006.10.25 08:01modify3150.011.25730.00001.2578
12672006.10.25 08:07t/p3150.011.25780.00001.25780.051168.67
12682006.10.25 08:08sell3160.011.25690.00000.0000
12692006.10.25 08:08modify3160.011.25690.00001.2564
12702006.10.25 09:16sell3170.021.25740.00000.0000
12712006.10.25 09:16modify3170.021.25740.00001.2567
12722006.10.25 09:16modify3160.011.25690.00001.2567
12732006.10.25 10:26sell3180.041.25800.00000.0000
12742006.10.25 10:26modify3180.041.25800.00001.2572
12752006.10.25 10:26modify3170.021.25740.00001.2572
12762006.10.25 10:26modify3160.011.25690.00001.2572
12772006.10.25 10:38sell3190.081.25860.00000.0000
12782006.10.25 10:38modify3190.081.25860.00001.2577
12792006.10.25 10:38modify3180.041.25800.00001.2577
12802006.10.25 10:38modify3170.021.25740.00001.2577
12812006.10.25 10:38modify3160.011.25690.00001.2577
12822006.10.25 13:21t/p3160.011.25770.00001.2577-0.081168.59
12832006.10.25 13:21t/p3170.021.25770.00001.2577-0.061168.53
12842006.10.25 13:21t/p3180.041.25770.00001.25770.121168.65
12852006.10.25 13:21t/p3190.081.25770.00001.25770.721169.37
12862006.10.25 13:31buy3200.011.25750.00000.0000
12872006.10.25 13:31modify3200.011.25750.00001.2580
12882006.10.25 13:54t/p3200.011.25800.00001.25800.051169.42
12892006.10.25 13:55sell3210.011.25770.00000.0000
12902006.10.25 13:55modify3210.011.25770.00001.2572
12912006.10.25 14:16sell3220.021.25830.00000.0000
12922006.10.25 14:16modify3220.021.25830.00001.2576
12932006.10.25 14:16modify3210.011.25770.00001.2576
12942006.10.25 14:27sell3230.041.25910.00000.0000
12952006.10.25 14:27modify3230.041.25910.00001.2582
12962006.10.25 14:27modify3220.021.25830.00001.2582
12972006.10.25 14:27modify3210.011.25770.00001.2582
12982006.10.25 18:12t/p3210.011.25820.00001.2582-0.051169.37
12992006.10.25 18:12t/p3220.021.25820.00001.25820.021169.39
13002006.10.25 18:12t/p3230.041.25820.00001.25820.361169.75
13012006.10.25 18:15buy3240.011.25870.00000.0000
13022006.10.25 18:15modify3240.011.25870.00001.2592
13032006.10.25 18:16buy3250.021.25780.00000.0000
13042006.10.25 18:16modify3250.021.25780.00001.2586
13052006.10.25 18:16modify3240.011.25870.00001.2586
13062006.10.25 18:18t/p3240.011.25860.00001.2586-0.011169.74
13072006.10.25 18:18t/p3250.021.25860.00001.25860.161169.90
13082006.10.25 18:24sell3260.011.26090.00000.0000
13092006.10.25 18:24modify3260.011.26090.00001.2604
13102006.10.25 18:25t/p3260.011.26040.00001.26040.051169.95
13112006.10.25 18:52sell3270.011.26110.00000.0000
13122006.10.25 18:52modify3270.011.26110.00001.2606
13132006.10.25 19:03sell3280.021.26190.00000.0000
13142006.10.25 19:03modify3280.021.26190.00001.2611
13152006.10.25 19:03modify3270.011.26110.00001.2611
13162006.10.25 19:14t/p3270.011.26110.00001.26110.001169.95
13172006.10.25 19:14t/p3280.021.26110.00001.26110.161170.11
13182006.10.25 19:16buy3290.011.26130.00000.0000
13192006.10.25 19:16modify3290.011.26130.00001.2618
13202006.10.25 20:02buy3300.021.26080.00000.0000
13212006.10.25 20:02modify3300.021.26080.00001.2615
13222006.10.25 20:02modify3290.011.26130.00001.2615
13232006.10.25 20:57buy3310.041.26020.00000.0000
13242006.10.25 20:57modify3310.041.26020.00001.2610
13252006.10.25 20:57modify3300.021.26080.00001.2610
13262006.10.25 20:57modify3290.011.26130.00001.2610
13272006.10.25 22:10t/p3290.011.26100.00001.2610-0.031170.08
13282006.10.25 22:10t/p3300.021.26100.00001.26100.041170.12
13292006.10.25 22:10t/p3310.041.26100.00001.26100.321170.44
13302006.10.25 22:30sell3320.011.26170.00000.0000
13312006.10.25 22:30modify3320.011.26170.00001.2612
13322006.10.26 01:51sell3330.021.26240.00000.0000
13332006.10.26 01:51modify3330.021.26240.00001.2617
13342006.10.26 01:51modify3320.011.26170.00001.2617
13352006.10.26 02:04sell3340.041.26300.00000.0000
13362006.10.26 02:04modify3340.041.26300.00001.2621
13372006.10.26 02:04modify3330.021.26240.00001.2621
13382006.10.26 02:04modify3320.011.26170.00001.2621
13392006.10.26 02:10sell3350.081.26380.00000.0000
13402006.10.26 02:10modify3350.081.26380.00001.2628
13412006.10.26 02:10modify3340.041.26300.00001.2628
13422006.10.26 02:10modify3330.021.26240.00001.2628
13432006.10.26 02:10modify3320.011.26170.00001.2628
13442006.10.26 06:01t/p3320.011.26280.00001.2628-0.091170.35
13452006.10.26 06:01t/p3330.021.26280.00001.2628-0.081170.27
13462006.10.26 06:01t/p3340.041.26280.00001.26280.081170.35
13472006.10.26 06:01t/p3350.081.26280.00001.26280.801171.15
13482006.10.26 06:05buy3360.011.26280.00000.0000
13492006.10.26 06:05modify3360.011.26280.00001.2633
13502006.10.26 06:16t/p3360.011.26330.00001.26330.051171.20
13512006.10.26 06:20sell3370.011.26340.00000.0000
13522006.10.26 06:20modify3370.011.26340.00001.2629
13532006.10.26 06:53sell3380.021.26400.00000.0000
13542006.10.26 06:53modify3380.021.26400.00001.2633
13552006.10.26 06:53modify3370.011.26340.00001.2633
13562006.10.26 07:00sell3390.041.26470.00000.0000
13572006.10.26 07:00modify3390.041.26470.00001.2638
13582006.10.26 07:00modify3380.021.26400.00001.2638
13592006.10.26 07:00modify3370.011.26340.00001.2638
13602006.10.26 07:02sell3400.081.26520.00000.0000
13612006.10.26 07:02modify3400.081.26520.00001.2643
13622006.10.26 07:02modify3390.041.26470.00001.2643
13632006.10.26 07:02modify3380.021.26400.00001.2643
13642006.10.26 07:02modify3370.011.26340.00001.2643
13652006.10.26 07:26sell3410.161.26650.00000.0000
13662006.10.26 07:26modify3410.161.26650.00001.2652
13672006.10.26 07:26modify3400.081.26520.00001.2652
13682006.10.26 07:26modify3390.041.26470.00001.2652
13692006.10.26 07:26modify3380.021.26400.00001.2652
13702006.10.26 07:26modify3370.011.26340.00001.2652
13712006.10.26 10:37t/p3370.011.26520.00001.2652-0.181171.02
13722006.10.26 10:37t/p3380.021.26520.00001.2652-0.241170.78
13732006.10.26 10:37t/p3390.041.26520.00001.2652-0.201170.58
13742006.10.26 10:37t/p3400.081.26520.00001.26520.001170.58
13752006.10.26 10:37t/p3410.161.26520.00001.26522.081172.66
13762006.10.26 10:44buy3420.011.26550.00000.0000
13772006.10.26 10:44modify3420.011.26550.00001.2660
13782006.10.26 10:50buy3430.021.26500.00000.0000
13792006.10.26 10:50modify3430.021.26500.00001.2657
13802006.10.26 10:50modify3420.011.26550.00001.2657
13812006.10.26 11:37t/p3420.011.26570.00001.26570.021172.68
13822006.10.26 11:37t/p3430.021.26570.00001.26570.141172.82
13832006.10.26 11:42sell3440.011.26570.00000.0000
13842006.10.26 11:42modify3440.011.26570.00001.2652
13852006.10.26 12:10t/p3440.011.26520.00001.26520.051172.87
13862006.10.26 12:14buy3450.011.26530.00000.0000
13872006.10.26 12:14modify3450.011.26530.00001.2658
13882006.10.26 12:21t/p3450.011.26580.00001.26580.051172.92
13892006.10.26 12:22sell3460.011.26550.00000.0000
13902006.10.26 12:22modify3460.011.26550.00001.2650
13912006.10.26 12:31sell3470.021.26620.00000.0000
13922006.10.26 12:31modify3470.021.26620.00001.2655
13932006.10.26 12:31modify3460.011.26550.00001.2655
13942006.10.26 12:35sell3480.041.26680.00000.0000
13952006.10.26 12:35modify3480.041.26680.00001.2659
13962006.10.26 12:35modify3470.021.26620.00001.2659
13972006.10.26 12:35modify3460.011.26550.00001.2659
13982006.10.26 13:16t/p3460.011.26590.00001.2659-0.041172.88
13992006.10.26 13:16t/p3470.021.26590.00001.26590.061172.94
14002006.10.26 13:16t/p3480.041.26590.00001.26590.361173.30
14012006.10.26 13:18buy3490.011.26580.00000.0000
14022006.10.26 13:18modify3490.011.26580.00001.2663
14032006.10.26 13:38t/p3490.011.26630.00001.26630.051173.35
14042006.10.26 13:43sell3500.011.26630.00000.0000
14052006.10.26 13:43modify3500.011.26630.00001.2658
14062006.10.26 13:52t/p3500.011.26580.00001.26580.051173.40
14072006.10.26 14:03buy3510.011.26620.00000.0000
14082006.10.26 14:03modify3510.011.26620.00001.2667
14092006.10.26 14:10t/p3510.011.26670.00001.26670.051173.45
14102006.10.26 14:13sell3520.011.26660.00000.0000
14112006.10.26 14:13modify3520.011.26660.00001.2661
14122006.10.26 14:36sell3530.021.26720.00000.0000
14132006.10.26 14:36modify3530.021.26720.00001.2665
14142006.10.26 14:36modify3520.011.26660.00001.2665
14152006.10.26 15:08t/p3520.011.26650.00001.26650.011173.46
14162006.10.26 15:08t/p3530.021.26650.00001.26650.141173.60
14172006.10.26 15:12buy3540.011.26630.00000.0000
14182006.10.26 15:12modify3540.011.26630.00001.2668
14192006.10.26 15:21t/p3540.011.26680.00001.26680.051173.65
14202006.10.26 15:22sell3550.011.26660.00000.0000
14212006.10.26 15:22modify3550.011.26660.00001.2661
14222006.10.26 15:30sell3560.021.26720.00000.0000
14232006.10.26 15:30modify3560.021.26720.00001.2665
14242006.10.26 15:30modify3550.011.26660.00001.2665
14252006.10.26 16:21sell3570.041.26780.00000.0000
14262006.10.26 16:21modify3570.041.26780.00001.2670
14272006.10.26 16:21modify3560.021.26720.00001.2670
14282006.10.26 16:21modify3550.011.26660.00001.2670
14292006.10.26 16:23sell3580.081.26850.00000.0000
14302006.10.26 16:23modify3580.081.26850.00001.2675
14312006.10.26 16:23modify3570.041.26780.00001.2675
14322006.10.26 16:23modify3560.021.26720.00001.2675
14332006.10.26 16:23modify3550.011.26660.00001.2675
14342006.10.26 16:27sell3590.161.26930.00000.0000
14352006.10.26 16:27modify3590.161.26930.00001.2682
14362006.10.26 16:27modify3580.081.26850.00001.2682
14372006.10.26 16:27modify3570.041.26780.00001.2682
14382006.10.26 16:27modify3560.021.26720.00001.2682
14392006.10.26 16:27modify3550.011.26660.00001.2682
14402006.10.26 16:49sell3600.321.26990.00000.0000
14412006.10.26 16:49modify3600.321.26990.00001.2688
14422006.10.26 16:49modify3590.161.26930.00001.2688
14432006.10.26 16:49modify3580.081.26850.00001.2688
14442006.10.26 16:49modify3570.041.26780.00001.2688
14452006.10.26 16:49modify3560.021.26720.00001.2688
14462006.10.26 16:49modify3550.011.26660.00001.2688
14472006.10.26 18:27t/p3550.011.26880.00001.2688-0.221173.43
14482006.10.26 18:27t/p3560.021.26880.00001.2688-0.321173.11
14492006.10.26 18:27t/p3570.041.26880.00001.2688-0.401172.71
14502006.10.26 18:27t/p3580.081.26880.00001.2688-0.241172.47
14512006.10.26 18:27t/p3590.161.26880.00001.26880.801173.27
14522006.10.26 18:27t/p3600.321.26880.00001.26883.521176.79
14532006.10.26 18:32buy3610.011.26900.00000.0000
14542006.10.26 18:32modify3610.011.26900.00001.2695
14552006.10.26 18:51t/p3610.011.26950.00001.26950.051176.84
14562006.10.26 18:53sell3620.011.26950.00000.0000
14572006.10.26 18:53modify3620.011.26950.00001.2690
14582006.10.26 19:55t/p3620.011.26900.00001.26900.051176.89
14592006.10.26 19:56buy3630.011.26900.00000.0000
14602006.10.26 19:56modify3630.011.26900.00001.2695
14612006.10.26 21:02t/p3630.011.26950.00001.26950.051176.94
14622006.10.26 21:04sell3640.011.26920.00000.0000
14632006.10.26 21:04modify3640.011.26920.00001.2687
14642006.10.27 00:26sell3650.021.26980.00000.0000
14652006.10.27 00:26modify3650.021.26980.00001.2691
14662006.10.27 00:26modify3640.011.26920.00001.2691
14672006.10.27 01:03sell3660.041.27050.00000.0000
14682006.10.27 01:03modify3660.041.27050.00001.2696
14692006.10.27 01:03modify3650.021.26980.00001.2696
14702006.10.27 01:03modify3640.011.26920.00001.2696
14712006.10.27 01:05sell3670.081.27140.00000.0000
14722006.10.27 01:05modify3670.081.27140.00001.2703
14732006.10.27 01:05modify3660.041.27050.00001.2703
14742006.10.27 01:05modify3650.021.26980.00001.2703
14752006.10.27 01:05modify3640.011.26920.00001.2703
14762006.10.27 02:50t/p3640.011.27030.00001.2703-0.101176.84
14772006.10.27 02:50t/p3650.021.27030.00001.2703-0.101176.74
14782006.10.27 02:50t/p3660.041.27030.00001.27030.081176.82
14792006.10.27 02:50t/p3670.081.27030.00001.27030.881177.70
14802006.10.27 02:56buy3680.011.27040.00000.0000
14812006.10.27 02:56modify3680.011.27040.00001.2709
14822006.10.27 05:17buy3690.021.26980.00000.0000
14832006.10.27 05:17modify3690.021.26980.00001.2705
14842006.10.27 05:17modify3680.011.27040.00001.2705
14852006.10.27 06:11buy3700.041.26920.00000.0000
14862006.10.27 06:11modify3700.041.26920.00001.2700
14872006.10.27 06:11modify3690.021.26980.00001.2700
14882006.10.27 06:11modify3680.011.27040.00001.2700
14892006.10.27 06:24buy3710.081.26860.00000.0000
14902006.10.27 06:24modify3710.081.26860.00001.2695
14912006.10.27 06:24modify3700.041.26920.00001.2695
14922006.10.27 06:24modify3690.021.26980.00001.2695
14932006.10.27 06:24modify3680.011.27040.00001.2695
14942006.10.27 06:57buy3720.161.26800.00000.0000
14952006.10.27 06:57modify3720.161.26800.00001.2690
14962006.10.27 06:57modify3710.081.26860.00001.2690
14972006.10.27 06:57modify3700.041.26920.00001.2690
14982006.10.27 06:57modify3690.021.26980.00001.2690
14992006.10.27 06:57modify3680.011.27040.00001.2690
15002006.10.27 07:02buy3730.321.26740.00000.0000
15012006.10.27 07:02modify3730.321.26740.00001.2684
15022006.10.27 07:02modify3720.161.26800.00001.2684
15032006.10.27 07:02modify3710.081.26860.00001.2684
15042006.10.27 07:02modify3700.041.26920.00001.2684
15052006.10.27 07:02modify3690.021.26980.00001.2684
15062006.10.27 07:02modify3680.011.27040.00001.2684
15072006.10.27 08:13t/p3680.011.26840.00001.2684-0.201177.50
15082006.10.27 08:13t/p3690.021.26840.00001.2684-0.281177.22
15092006.10.27 08:13t/p3700.041.26840.00001.2684-0.321176.90
15102006.10.27 08:13t/p3710.081.26840.00001.2684-0.161176.74
15112006.10.27 08:13t/p3720.161.26840.00001.26840.641177.38
15122006.10.27 08:13t/p3730.321.26840.00001.26843.201180.58
15132006.10.27 08:16sell3740.011.26810.00000.0000
15142006.10.27 08:16modify3740.011.26810.00001.2676
15152006.10.27 08:31t/p3740.011.26760.00001.26760.051180.63
15162006.10.27 08:33buy3750.011.26780.00000.0000
15172006.10.27 08:33modify3750.011.26780.00001.2683
15182006.10.27 09:02buy3760.021.26720.00000.0000
15192006.10.27 09:02modify3760.021.26720.00001.2679
15202006.10.27 09:02modify3750.011.26780.00001.2679
15212006.10.27 09:21buy3770.041.26660.00000.0000
15222006.10.27 09:21modify3770.041.26660.00001.2674
15232006.10.27 09:21modify3760.021.26720.00001.2674
15242006.10.27 09:21modify3750.011.26780.00001.2674
15252006.10.27 10:46t/p3750.011.26740.00001.2674-0.041180.59
15262006.10.27 10:46t/p3760.021.26740.00001.26740.041180.63
15272006.10.27 10:46t/p3770.041.26740.00001.26740.321180.95
15282006.10.27 11:14sell3780.011.26830.00000.0000
15292006.10.27 11:14modify3780.011.26830.00001.2678
15302006.10.27 12:27sell3790.021.26890.00000.0000
15312006.10.27 12:27modify3790.021.26890.00001.2682
15322006.10.27 12:27modify3780.011.26830.00001.2682
15332006.10.27 12:30sell3800.041.27000.00000.0000
15342006.10.27 12:30modify3800.041.27000.00001.2689
15352006.10.27 12:30modify3790.021.26890.00001.2689
15362006.10.27 12:30modify3780.011.26830.00001.2689
15372006.10.27 12:33sell3810.081.27170.00000.0000
15382006.10.27 12:33modify3810.081.27170.00001.2701
15392006.10.27 12:33modify3800.041.27000.00001.2701
15402006.10.27 12:33modify3790.021.26890.00001.2701
15412006.10.27 12:33modify3780.011.26830.00001.2701
15422006.10.27 12:57sell3820.161.27230.00000.0000
15432006.10.27 12:57modify3820.161.27230.00001.2710
15442006.10.27 12:57modify3810.081.27170.00001.2710
15452006.10.27 12:57modify3800.041.27000.00001.2710
15462006.10.27 12:57modify3790.021.26890.00001.2710
15472006.10.27 12:57modify3780.011.26830.00001.2710
15482006.10.27 13:07sell3830.321.27330.00000.0000
15492006.10.27 13:07modify3830.321.27330.00001.2719
15502006.10.27 13:07modify3820.161.27230.00001.2719
15512006.10.27 13:07modify3810.081.27170.00001.2719
15522006.10.27 13:07modify3800.041.27000.00001.2719
15532006.10.27 13:07modify3790.021.26890.00001.2719
15542006.10.27 13:07modify3780.011.26830.00001.2719
15552006.10.27 13:10sell3840.641.27430.00000.0000
15562006.10.27 13:10modify3840.641.27430.00001.2729
15572006.10.27 13:10modify3830.321.27330.00001.2729
15582006.10.27 13:10modify3820.161.27230.00001.2729
15592006.10.27 13:10modify3810.081.27170.00001.2729
15602006.10.27 13:10modify3800.041.27000.00001.2729
15612006.10.27 13:10modify3790.021.26890.00001.2729
15622006.10.27 13:10modify3780.011.26830.00001.2729
15632006.10.27 14:06t/p3780.011.27290.00001.2729-0.461180.49
15642006.10.27 14:06t/p3790.021.27290.00001.2729-0.801179.69
15652006.10.27 14:06t/p3800.041.27290.00001.2729-1.161178.53
15662006.10.27 14:06t/p3810.081.27290.00001.2729-0.961177.57
15672006.10.27 14:06t/p3820.161.27290.00001.2729-0.961176.61
15682006.10.27 14:06t/p3830.321.27290.00001.27291.281177.89
15692006.10.27 14:06t/p3840.641.27290.00001.27298.961186.85
15702006.10.27 14:08buy3850.011.27340.00000.0000
15712006.10.27 14:08modify3850.011.27340.00001.2739
15722006.10.27 14:13buy3860.021.27290.00000.0000
15732006.10.27 14:13modify3860.021.27290.00001.2736
15742006.10.27 14:13modify3850.011.27340.00001.2736
15752006.10.27 14:24t/p3850.011.27360.00001.27360.021186.87
15762006.10.27 14:24t/p3860.021.27360.00001.27360.141187.01
15772006.10.27 14:26sell3870.011.27340.00000.0000
15782006.10.27 14:26modify3870.011.27340.00001.2729
15792006.10.27 14:39t/p3870.011.27290.00001.27290.051187.06
15802006.10.27 14:40buy3880.011.27290.00000.0000
15812006.10.27 14:40modify3880.011.27290.00001.2734
15822006.10.27 14:45t/p3880.011.27340.00001.27340.051187.11
15832006.10.27 14:48sell3890.011.27340.00000.0000
15842006.10.27 14:48modify3890.011.27340.00001.2729
15852006.10.27 14:57t/p3890.011.27290.00001.27290.051187.16
15862006.10.27 15:04buy3900.011.27280.00000.0000
15872006.10.27 15:04modify3900.011.27280.00001.2733
15882006.10.27 15:13buy3910.021.27200.00000.0000
15892006.10.27 15:13modify3910.021.27200.00001.2728
15902006.10.27 15:13modify3900.011.27280.00001.2728
15912006.10.27 15:25t/p3900.011.27280.00001.27280.001187.16
15922006.10.27 15:25t/p3910.021.27280.00001.27280.161187.32
15932006.10.27 15:26sell3920.011.27260.00000.0000
15942006.10.27 15:26modify3920.011.27260.00001.2721
15952006.10.27 15:32t/p3920.011.27210.00001.27210.051187.37
15962006.10.27 15:34buy3930.011.27200.00000.0000
15972006.10.27 15:34modify3930.011.27200.00001.2725
15982006.10.27 15:39t/p3930.011.27250.00001.27250.051187.42
15992006.10.27 15:52sell3940.011.27270.00000.0000
16002006.10.27 15:52modify3940.011.27270.00001.2722
16012006.10.27 16:04t/p3940.011.27220.00001.27220.051187.47
16022006.10.27 16:06buy3950.011.27210.00000.0000
16032006.10.27 16:06modify3950.011.27210.00001.2726
16042006.10.27 16:11t/p3950.011.27260.00001.27260.051187.52
16052006.10.27 16:31sell3960.011.27320.00000.0000
16062006.10.27 16:31modify3960.011.27320.00001.2727
16072006.10.27 19:06sell3970.021.27380.00000.0000
16082006.10.27 19:06modify3970.021.27380.00001.2731
16092006.10.27 19:06modify3960.011.27320.00001.2731
16102006.10.29 23:02t/p3960.011.27310.00001.27310.011187.53
16112006.10.29 23:02t/p3970.021.27310.00001.27310.141187.67
16122006.10.29 23:15buy3980.011.27280.00000.0000
16132006.10.29 23:15modify3980.011.27280.00001.2733
16142006.10.30 01:33buy3990.021.27220.00000.0000
16152006.10.30 01:33modify3990.021.27220.00001.2729
16162006.10.30 01:33modify3980.011.27280.00001.2729
16172006.10.30 02:36t/p3980.011.27290.00001.27290.001187.67
16182006.10.30 02:36t/p3990.021.27290.00001.27290.141187.81
16192006.10.30 02:39sell4000.011.27280.00000.0000
16202006.10.30 02:39modify4000.011.27280.00001.2723
16212006.10.30 05:50t/p4000.011.27230.00001.27230.051187.86
16222006.10.30 06:01buy4010.011.27240.00000.0000
16232006.10.30 06:01modify4010.011.27240.00001.2729
16242006.10.30 06:21buy4020.021.27160.00000.0000
16252006.10.30 06:21modify4020.021.27160.00001.2724
16262006.10.30 06:21modify4010.011.27240.00001.2724
16272006.10.30 06:49t/p4010.011.27240.00001.27240.001187.86
16282006.10.30 06:49t/p4020.021.27240.00001.27240.161188.02
16292006.10.30 06:53sell4030.011.27220.00000.0000
16302006.10.30 06:53modify4030.011.27220.00001.2717
16312006.10.30 07:05sell4040.021.27280.00000.0000
16322006.10.30 07:05modify4040.021.27280.00001.2721
16332006.10.30 07:05modify4030.011.27220.00001.2721
16342006.10.30 07:24t/p4030.011.27210.00001.27210.011188.03
16352006.10.30 07:24t/p4040.021.27210.00001.27210.141188.17
16362006.10.30 07:33buy4050.011.27200.00000.0000
16372006.10.30 07:33modify4050.011.27200.00001.2725
16382006.10.30 07:38t/p4050.011.27250.00001.27250.051188.22
16392006.10.30 07:41sell4060.011.27240.00000.0000
16402006.10.30 07:41modify4060.011.27240.00001.2719
16412006.10.30 07:43t/p4060.011.27190.00001.27190.051188.27
16422006.10.30 08:06buy4070.011.27190.00000.0000
16432006.10.30 08:06modify4070.011.27190.00001.2724
16442006.10.30 08:17t/p4070.011.27240.00001.27240.051188.32
16452006.10.30 08:50sell4080.011.27240.00000.0000
16462006.10.30 08:50modify4080.011.27240.00001.2719
16472006.10.30 09:27t/p4080.011.27190.00001.27190.051188.37
16482006.10.30 09:29buy4090.011.27200.00000.0000
16492006.10.30 09:29modify4090.011.27200.00001.2725
16502006.10.30 09:34buy4100.021.27140.00000.0000
16512006.10.30 09:34modify4100.021.27140.00001.2721
16522006.10.30 09:34modify4090.011.27200.00001.2721
16532006.10.30 09:55t/p4090.011.27210.00001.27210.011188.38
16542006.10.30 09:55t/p4100.021.27210.00001.27210.141188.52
16552006.10.30 10:02sell4110.011.27200.00000.0000
16562006.10.30 10:02modify4110.011.27200.00001.2715
16572006.10.30 10:48sell4120.021.27260.00000.0000
16582006.10.30 10:48modify4120.021.27260.00001.2719
16592006.10.30 10:48modify4110.011.27200.00001.2719
16602006.10.30 12:21sell4130.041.27340.00000.0000
16612006.10.30 12:21modify4130.041.27340.00001.2725
16622006.10.30 12:21modify4120.021.27260.00001.2725
16632006.10.30 12:21modify4110.011.27200.00001.2725
16642006.10.30 12:59t/p4110.011.27250.00001.2725-0.051188.47
16652006.10.30 12:59t/p4120.021.27250.00001.27250.021188.49
16662006.10.30 12:59t/p4130.041.27250.00001.27250.361188.85
16672006.10.30 13:04buy4140.011.27260.00000.0000
16682006.10.30 13:04modify4140.011.27260.00001.2731
16692006.10.30 13:16buy4150.021.27180.00000.0000
16702006.10.30 13:16modify4150.021.27180.00001.2726
16712006.10.30 13:16modify4140.011.27260.00001.2726
16722006.10.30 13:32buy4160.041.27080.00000.0000
16732006.10.30 13:32modify4160.041.27080.00001.2718
16742006.10.30 13:32modify4150.021.27180.00001.2718
16752006.10.30 13:32modify4140.011.27260.00001.2718
16762006.10.30 13:33buy4170.081.27020.00000.0000
16772006.10.30 13:33modify4170.081.27020.00001.2712
16782006.10.30 13:33modify4160.041.27080.00001.2712
16792006.10.30 13:33modify4150.021.27180.00001.2712
16802006.10.30 13:33modify4140.011.27260.00001.2712
16812006.10.30 13:51t/p4140.011.27120.00001.2712-0.141188.71
16822006.10.30 13:51t/p4150.021.27120.00001.2712-0.121188.59
16832006.10.30 13:51t/p4160.041.27120.00001.27120.161188.75
16842006.10.30 13:51t/p4170.081.27120.00001.27120.801189.55
16852006.10.30 13:55sell4180.011.27120.00000.0000
16862006.10.30 13:55modify4180.011.27120.00001.2707
16872006.10.30 13:59sell4190.021.27180.00000.0000
16882006.10.30 13:59modify4190.021.27180.00001.2711
16892006.10.30 13:59modify4180.011.27120.00001.2711
16902006.10.30 14:27sell4200.041.27240.00000.0000
16912006.10.30 14:27modify4200.041.27240.00001.2716
16922006.10.30 14:27modify4190.021.27180.00001.2716
16932006.10.30 14:27modify4180.011.27120.00001.2716
16942006.10.30 14:40t/p4180.011.27160.00001.2716-0.041189.51
16952006.10.30 14:40t/p4190.021.27160.00001.27160.041189.55
16962006.10.30 14:40t/p4200.041.27160.00001.27160.321189.87
16972006.10.30 14:44buy4210.011.27180.00000.0000
16982006.10.30 14:44modify4210.011.27180.00001.2723
16992006.10.30 15:19buy4220.021.27120.00000.0000
17002006.10.30 15:19modify4220.021.27120.00001.2719
17012006.10.30 15:19modify4210.011.27180.00001.2719
17022006.10.30 17:28t/p4210.011.27190.00001.27190.011189.88
17032006.10.30 17:28t/p4220.021.27190.00001.27190.141190.02
17042006.10.30 17:40sell4230.011.27210.00000.0000
17052006.10.30 17:40modify4230.011.27210.00001.2716
17062006.10.30 18:34sell4240.021.27270.00000.0000
17072006.10.30 18:34modify4240.021.27270.00001.2720
17082006.10.30 18:34modify4230.011.27210.00001.2720
17092006.10.30 21:06sell4250.041.27320.00000.0000
17102006.10.30 21:06modify4250.041.27320.00001.2724
17112006.10.30 21:06modify4240.021.27270.00001.2724
17122006.10.30 21:06modify4230.011.27210.00001.2724
17132006.10.30 22:04t/p4230.011.27240.00001.2724-0.031189.99
17142006.10.30 22:04t/p4240.021.27240.00001.27240.061190.05
17152006.10.30 22:04t/p4250.041.27240.00001.27240.321190.37
17162006.10.30 22:16buy4260.011.27230.00000.0000
17172006.10.30 22:16modify4260.011.27230.00001.2728
17182006.10.30 22:34buy4270.021.27160.00000.0000
17192006.10.30 22:34modify4270.021.27160.00001.2723
17202006.10.30 22:34modify4260.011.27230.00001.2723
17212006.10.31 00:32buy4280.041.27110.00000.0000
17222006.10.31 00:32modify4280.041.27110.00001.2719
17232006.10.31 00:32modify4270.021.27160.00001.2719
17242006.10.31 00:32modify4260.011.27230.00001.2719
17252006.10.31 02:19t/p4260.011.27190.00001.2719-0.051190.32
17262006.10.31 02:19t/p4270.021.27190.00001.27190.041190.37
17272006.10.31 02:19t/p4280.041.27190.00001.27190.321190.69
17282006.10.31 02:20sell4290.011.27170.00000.0000
17292006.10.31 02:20modify4290.011.27170.00001.2712
17302006.10.31 05:03t/p4290.011.27120.00001.27120.051190.74
17312006.10.31 05:11buy4300.011.27130.00000.0000
17322006.10.31 05:11modify4300.011.27130.00001.2718
17332006.10.31 05:44t/p4300.011.27180.00001.27180.051190.79
17342006.10.31 05:47sell4310.011.27150.00000.0000
17352006.10.31 05:47modify4310.011.27150.00001.2710
17362006.10.31 07:22t/p4310.011.27100.00001.27100.051190.84
17372006.10.31 07:41buy4320.011.26950.00000.0000
17382006.10.31 07:41modify4320.011.26950.00001.2700
17392006.10.31 07:43buy4330.021.26870.00000.0000
17402006.10.31 07:43modify4330.021.26870.00001.2695
17412006.10.31 07:43modify4320.011.26950.00001.2695
17422006.10.31 08:42t/p4320.011.26950.00001.26950.001190.84
17432006.10.31 08:42t/p4330.021.26950.00001.26950.161191.00
17442006.10.31 08:46sell4340.011.26940.00000.0000
17452006.10.31 08:46modify4340.011.26940.00001.2689
17462006.10.31 09:19t/p4340.011.26890.00001.26890.051191.05
17472006.10.31 09:21buy4350.011.26920.00000.0000
17482006.10.31 09:21modify4350.011.26920.00001.2697
17492006.10.31 10:10t/p4350.011.26970.00001.26970.051191.10
17502006.10.31 10:12sell4360.011.26950.00000.0000
17512006.10.31 10:12modify4360.011.26950.00001.2690
17522006.10.31 10:46t/p4360.011.26900.00001.26900.051191.15
17532006.10.31 11:06buy4370.011.26910.00000.0000
17542006.10.31 11:06modify4370.011.26910.00001.2696
17552006.10.31 12:01t/p4370.011.26960.00001.26960.051191.20
17562006.10.31 12:02sell4380.011.26970.00000.0000
17572006.10.31 12:02modify4380.011.26970.00001.2692
17582006.10.31 13:21sell4390.021.27030.00000.0000
17592006.10.31 13:21modify4390.021.27030.00001.2696
17602006.10.31 13:21modify4380.011.26970.00001.2696
17612006.10.31 13:27sell4400.041.27090.00000.0000
17622006.10.31 13:27modify4400.041.27090.00001.2701
17632006.10.31 13:27modify4390.021.27030.00001.2701
17642006.10.31 13:27modify4380.011.26970.00001.2701
17652006.10.31 13:43t/p4380.011.27010.00001.2701-0.041191.16
17662006.10.31 13:43t/p4390.021.27010.00001.27010.041191.20
17672006.10.31 13:43t/p4400.041.27010.00001.27010.321191.52
17682006.10.31 14:07sell4410.011.27080.00000.0000
17692006.10.31 14:07modify4410.011.27080.00001.2703
17702006.10.31 14:58sell4420.021.27190.00000.0000
17712006.10.31 14:58modify4420.021.27190.00001.2710
17722006.10.31 14:58modify4410.011.27080.00001.2710
17732006.10.31 15:02sell4430.041.27310.00000.0000
17742006.10.31 15:02modify4430.041.27310.00001.2719
17752006.10.31 15:02modify4420.021.27190.00001.2719
17762006.10.31 15:02modify4410.011.27080.00001.2719
17772006.10.31 15:07sell4440.081.27400.00000.0000
17782006.10.31 15:07modify4440.081.27400.00001.2728
17792006.10.31 15:07modify4430.041.27310.00001.2728
17802006.10.31 15:07modify4420.021.27190.00001.2728
17812006.10.31 15:07modify4410.011.27080.00001.2728
17822006.10.31 15:08sell4450.161.27540.00000.0000
17832006.10.31 15:08modify4450.161.27540.00001.2739
17842006.10.31 15:08modify4440.081.27400.00001.2739
17852006.10.31 15:08modify4430.041.27310.00001.2739
17862006.10.31 15:08modify4420.021.27190.00001.2739
17872006.10.31 15:08modify4410.011.27080.00001.2739
17882006.10.31 15:12sell4460.321.27610.00000.0000
17892006.10.31 15:12modify4460.321.27610.00001.2747
17902006.10.31 15:12modify4450.161.27540.00001.2747
17912006.10.31 15:12modify4440.081.27400.00001.2747
17922006.10.31 15:12modify4430.041.27310.00001.2747
17932006.10.31 15:12modify4420.021.27190.00001.2747
17942006.10.31 15:12modify4410.011.27080.00001.2747
17952006.10.31 15:26sell4470.641.27700.00000.0000
17962006.10.31 15:26modify4470.641.27700.00001.2756
17972006.10.31 15:26modify4460.321.27610.00001.2756
17982006.10.31 15:26modify4450.161.27540.00001.2756
17992006.10.31 15:26modify4440.081.27400.00001.2756
18002006.10.31 15:26modify4430.041.27310.00001.2756
18012006.10.31 15:26modify4420.021.27190.00001.2756
18022006.10.31 15:26modify4410.011.27080.00001.2756
18032006.10.31 15:32sell4481.281.27750.00000.0000
18042006.10.31 15:32modify4481.281.27750.00001.2763
18052006.10.31 15:32modify4470.641.27700.00001.2763
18062006.10.31 15:32modify4460.321.27610.00001.2763
18072006.10.31 15:32modify4450.161.27540.00001.2763
18082006.10.31 15:32modify4440.081.27400.00001.2763
18092006.10.31 15:32modify4430.041.27310.00001.2763
18102006.10.31 15:32modify4420.021.27190.00001.2763
18112006.10.31 15:32modify4410.011.27080.00001.2763
18122006.10.31 15:36sell4492.561.27810.00000.0000
18132006.10.31 15:36modify4492.561.27810.00001.2770
18142006.10.31 15:36modify4481.281.27750.00001.2770
18152006.10.31 15:36modify4470.641.27700.00001.2770
18162006.10.31 15:36modify4460.321.27610.00001.2770
18172006.10.31 15:36modify4450.161.27540.00001.2770
18182006.10.31 15:36modify4440.081.27400.00001.2770
18192006.10.31 15:36modify4430.041.27310.00001.2770
18202006.10.31 15:36modify4420.021.27190.00001.2770
18212006.10.31 15:36modify4410.011.27080.00001.2770
18222006.10.31 15:44t/p4410.011.27700.00001.2770-0.621190.90
18232006.10.31 15:44t/p4420.021.27700.00001.2770-1.021189.88
18242006.10.31 15:44t/p4430.041.27700.00001.2770-1.561188.32
18252006.10.31 15:44t/p4440.081.27700.00001.2770-2.401185.92
18262006.10.31 15:44t/p4450.161.27700.00001.2770-2.561183.36
18272006.10.31 15:44t/p4460.321.27700.00001.2770-2.881180.48
18282006.10.31 15:44t/p4470.641.27700.00001.27700.001180.48
18292006.10.31 15:44t/p4481.281.27700.00001.27706.401186.88
18302006.10.31 15:44t/p4492.561.27700.00001.277028.161215.04
18312006.10.31 15:57buy4500.011.27670.00000.0000
18322006.10.31 15:57modify4500.011.27670.00001.2772
18332006.10.31 16:04t/p4500.011.27720.00001.27720.051215.09
18342006.10.31 16:20sell4510.011.27730.00000.0000
18352006.10.31 16:20modify4510.011.27730.00001.2768
18362006.10.31 16:45sell4520.021.27790.00000.0000
18372006.10.31 16:45modify4520.021.27790.00001.2772
18382006.10.31 16:45modify4510.011.27730.00001.2772
18392006.10.31 17:26t/p4510.011.27720.00001.27720.011215.10
18402006.10.31 17:26t/p4520.021.27720.00001.27720.141215.24
18412006.10.31 17:36buy4530.011.27730.00000.0000
18422006.10.31 17:36modify4530.011.27730.00001.2778
18432006.10.31 18:16buy4540.021.27660.00000.0000
18442006.10.31 18:16modify4540.021.27660.00001.2773
18452006.10.31 18:16modify4530.011.27730.00001.2773
18462006.11.01 06:48buy4550.041.27600.00000.0000
18472006.11.01 06:48modify4550.041.27600.00001.2769
18482006.11.01 06:48modify4540.021.27660.00001.2769
18492006.11.01 06:48modify4530.011.27730.00001.2769
18502006.11.01 07:44buy4560.081.27540.00000.0000
18512006.11.01 07:44modify4560.081.27540.00001.2763
18522006.11.01 07:44modify4550.041.27600.00001.2763
18532006.11.01 07:44modify4540.021.27660.00001.2763
18542006.11.01 07:44modify4530.011.27730.00001.2763
18552006.11.01 07:56buy4570.161.27480.00000.0000
18562006.11.01 07:56modify4570.161.27480.00001.2758
18572006.11.01 07:56modify4560.081.27540.00001.2758
18582006.11.01 07:56modify4550.041.27600.00001.2758
18592006.11.01 07:56modify4540.021.27660.00001.2758
18602006.11.01 07:56modify4530.011.27730.00001.2758
18612006.11.01 09:02t/p4530.011.27580.00001.2758-0.161215.08
18622006.11.01 09:02t/p4540.021.27580.00001.2758-0.181214.90
18632006.11.01 09:02t/p4550.041.27580.00001.2758-0.081214.82
18642006.11.01 09:02t/p4560.081.27580.00001.27580.321215.14
18652006.11.01 09:02t/p4570.161.27580.00001.27581.601216.74
18662006.11.01 09:07sell4580.011.27570.00000.0000
18672006.11.01 09:07modify4580.011.27570.00001.2752
18682006.11.01 09:24t/p4580.011.27520.00001.27520.051216.79
18692006.11.01 09:29buy4590.011.27530.00000.0000
18702006.11.01 09:29modify4590.011.27530.00001.2758
18712006.11.01 10:02buy4600.021.27470.00000.0000
18722006.11.01 10:02modify4600.021.27470.00001.2754
18732006.11.01 10:02modify4590.011.27530.00001.2754
18742006.11.01 10:12t/p4590.011.27540.00001.27540.011216.80
18752006.11.01 10:12t/p4600.021.27540.00001.27540.141216.94
18762006.11.01 10:23sell4610.011.27560.00000.0000
18772006.11.01 10:23modify4610.011.27560.00001.2751
18782006.11.01 11:56sell4620.021.27620.00000.0000
18792006.11.01 11:56modify4620.021.27620.00001.2755
18802006.11.01 11:56modify4610.011.27560.00001.2755
18812006.11.01 13:16t/p4610.011.27550.00001.27550.011216.95
18822006.11.01 13:16t/p4620.021.27550.00001.27550.141217.09
18832006.11.01 13:20buy4630.011.27540.00000.0000
18842006.11.01 13:20modify4630.011.27540.00001.2759
18852006.11.01 14:00t/p4630.011.27590.00001.27590.051217.14
18862006.11.01 14:07sell4640.011.27620.00000.0000
18872006.11.01 14:07modify4640.011.27620.00001.2757
18882006.11.01 15:00sell4650.021.27680.00000.0000
18892006.11.01 15:00modify4650.021.27680.00001.2761
18902006.11.01 15:00modify4640.011.27620.00001.2761
18912006.11.01 15:01sell4660.041.27920.00000.0000
18922006.11.01 15:01modify4660.041.27920.00001.2776
18932006.11.01 15:01modify4650.021.27680.00001.2776
18942006.11.01 15:01modify4640.011.27620.00001.2776
18952006.11.01 15:16t/p4640.011.27760.00001.2776-0.141217.00
18962006.11.01 15:16t/p4650.021.27760.00001.2776-0.161216.84
18972006.11.01 15:16t/p4660.041.27760.00001.27760.641217.48
18982006.11.01 15:46buy4670.011.27740.00000.0000
18992006.11.01 15:46modify4670.011.27740.00001.2779
19002006.11.01 15:52buy4680.021.27680.00000.0000
19012006.11.01 15:52modify4680.021.27680.00001.2775
19022006.11.01 15:52modify4670.011.27740.00001.2775
19032006.11.01 15:53buy4690.041.27610.00000.0000
19042006.11.01 15:53modify4690.041.27610.00001.2770
19052006.11.01 15:53modify4680.021.27680.00001.2770
19062006.11.01 15:53modify4670.011.27740.00001.2770
19072006.11.01 15:57t/p4670.011.27700.00001.2770-0.041217.44
19082006.11.01 15:57t/p4680.021.27700.00001.27700.041217.48
19092006.11.01 15:57t/p4690.041.27700.00001.27700.361217.84
19102006.11.01 16:18buy4700.011.27700.00000.0000
19112006.11.01 16:18modify4700.011.27700.00001.2775
19122006.11.01 16:52t/p4700.011.27750.00001.27750.051217.89
19132006.11.01 16:53sell4710.011.27750.00000.0000
19142006.11.01 16:53modify4710.011.27750.00001.2770
19152006.11.01 17:07t/p4710.011.27700.00001.27700.051217.94
19162006.11.01 17:11buy4720.011.27680.00000.0000
19172006.11.01 17:11modify4720.011.27680.00001.2773
19182006.11.01 18:58t/p4720.011.27730.00001.27730.051217.99
19192006.11.01 19:00sell4730.011.27690.00000.0000
19202006.11.01 19:00modify4730.011.27690.00001.2764
19212006.11.01 19:38sell4740.021.27740.00000.0000
19222006.11.01 19:38modify4740.021.27740.00001.2767
19232006.11.01 19:38modify4730.011.27690.00001.2767
19242006.11.01 20:09t/p4730.011.27670.00001.27670.021218.01
19252006.11.01 20:09t/p4740.021.27670.00001.27670.141218.15
19262006.11.01 20:16buy4750.011.27610.00000.0000
19272006.11.01 20:16modify4750.011.27610.00001.2766
19282006.11.01 20:38buy4760.021.27550.00000.0000
19292006.11.01 20:38modify4760.021.27550.00001.2762
19302006.11.01 20:38modify4750.011.27610.00001.2762
19312006.11.01 22:16t/p4750.011.27620.00001.27620.011218.16
19322006.11.01 22:16t/p4760.021.27620.00001.27620.141218.30
19332006.11.01 22:17sell4770.011.27570.00000.0000
19342006.11.01 22:17modify4770.011.27570.00001.2752
19352006.11.02 00:48t/p4770.011.27520.00001.27520.071218.37
19362006.11.02 00:59buy4780.011.27480.00000.0000
19372006.11.02 00:59modify4780.011.27480.00001.2753
19382006.11.02 01:17buy4790.021.27400.00000.0000
19392006.11.02 01:17modify4790.021.27400.00001.2748
19402006.11.02 01:17modify4780.011.27480.00001.2748
19412006.11.02 01:49t/p4780.011.27480.00001.27480.001218.37
19422006.11.02 01:49t/p4790.021.27480.00001.27480.161218.53
19432006.11.02 02:03sell4800.011.27540.00000.0000
19442006.11.02 02:03modify4800.011.27540.00001.2749
19452006.11.02 06:07sell4810.021.27620.00000.0000
19462006.11.02 06:07modify4810.021.27620.00001.2754
19472006.11.02 06:07modify4800.011.27540.00001.2754
19482006.11.02 06:51t/p4800.011.27540.00001.27540.001218.53
19492006.11.02 06:51t/p4810.021.27540.00001.27540.161218.69
19502006.11.02 06:59buy4820.011.27510.00000.0000
19512006.11.02 06:59modify4820.011.27510.00001.2756
19522006.11.02 07:27buy4830.021.27430.00000.0000
19532006.11.02 07:27modify4830.021.27430.00001.2751
19542006.11.02 07:27modify4820.011.27510.00001.2751
19552006.11.02 08:06t/p4820.011.27510.00001.27510.001218.69
19562006.11.02 08:06t/p4830.021.27510.00001.27510.161218.85
19572006.11.02 08:24sell4840.011.27550.00000.0000
19582006.11.02 08:24modify4840.011.27550.00001.2750
19592006.11.02 09:05sell4850.021.27610.00000.0000
19602006.11.02 09:05modify4850.021.27610.00001.2754
19612006.11.02 09:05modify4840.011.27550.00001.2754
19622006.11.02 09:58sell4860.041.27670.00000.0000
19632006.11.02 09:58modify4860.041.27670.00001.2759
19642006.11.02 09:58modify4850.021.27610.00001.2759
19652006.11.02 09:58modify4840.011.27550.00001.2759
19662006.11.02 10:09t/p4840.011.27590.00001.2759-0.041218.81
19672006.11.02 10:09t/p4850.021.27590.00001.27590.041218.85
19682006.11.02 10:09t/p4860.041.27590.00001.27590.321219.17
19692006.11.02 10:12buy4870.011.27590.00000.0000
19702006.11.02 10:12modify4870.011.27590.00001.2764
19712006.11.02 10:19t/p4870.011.27640.00001.27640.051219.22
19722006.11.02 10:22sell4880.011.27640.00000.0000
19732006.11.02 10:22modify4880.011.27640.00001.2759
19742006.11.02 11:41sell4890.021.27710.00000.0000
19752006.11.02 11:41modify4890.021.27710.00001.2764
19762006.11.02 11:41modify4880.011.27640.00001.2764
19772006.11.02 13:33t/p4880.011.27640.00001.27640.001219.22
19782006.11.02 13:33t/p4890.021.27640.00001.27640.141219.36
19792006.11.02 13:35buy4900.011.27760.00000.0000
19802006.11.02 13:35modify4900.011.27760.00001.2781
19812006.11.02 13:36buy4910.021.27710.00000.0000
19822006.11.02 13:36modify4910.021.27710.00001.2778
19832006.11.02 13:36modify4900.011.27760.00001.2778
19842006.11.02 13:38buy4920.041.27630.00000.0000
19852006.11.02 13:38modify4920.041.27630.00001.2772
19862006.11.02 13:38modify4910.021.27710.00001.2772
19872006.11.02 13:38modify4900.011.27760.00001.2772
19882006.11.02 14:35t/p4900.011.27720.00001.2772-0.041219.32
19892006.11.02 14:35t/p4910.021.27720.00001.27720.021219.34
19902006.11.02 14:35t/p4920.041.27720.00001.27720.361219.70
19912006.11.02 14:38sell4930.011.27680.00000.0000
19922006.11.02 14:38modify4930.011.27680.00001.2763
19932006.11.02 15:28t/p4930.011.27630.00001.27630.051219.75
19942006.11.02 15:32buy4940.011.27640.00000.0000
19952006.11.02 15:32modify4940.011.27640.00001.2769
19962006.11.02 15:43t/p4940.011.27690.00001.27690.051219.80
19972006.11.02 15:45sell4950.011.27670.00000.0000
19982006.11.02 15:45modify4950.011.27670.00001.2762
19992006.11.02 16:28sell4960.021.27740.00000.0000
20002006.11.02 16:28modify4960.021.27740.00001.2767
20012006.11.02 16:28modify4950.011.27670.00001.2767
20022006.11.02 16:33sell4970.041.27800.00000.0000
20032006.11.02 16:33modify4970.041.27800.00001.2771
20042006.11.02 16:33modify4960.021.27740.00001.2771
20052006.11.02 16:33modify4950.011.27670.00001.2771
20062006.11.02 17:49t/p4950.011.27710.00001.2771-0.041219.76
20072006.11.02 17:49t/p4960.021.27710.00001.27710.061219.82
20082006.11.02 17:49t/p4970.041.27710.00001.27710.361220.18
20092006.11.02 17:56buy4980.011.27680.00000.0000
20102006.11.02 17:56modify4980.011.27680.00001.2773
20112006.11.02 18:02t/p4980.011.27730.00001.27730.051220.23
20122006.11.02 18:07sell4990.011.27720.00000.0000
20132006.11.02 18:07modify4990.011.27720.00001.2767
20142006.11.02 18:29sell5000.021.27770.00000.0000
20152006.11.02 18:29modify5000.021.27770.00001.2770
20162006.11.02 18:29modify4990.011.27720.00001.2770
20172006.11.02 19:26sell5010.041.27830.00000.0000
20182006.11.02 19:26modify5010.041.27830.00001.2775
20192006.11.02 19:26modify5000.021.27770.00001.2775
20202006.11.02 19:26modify4990.011.27720.00001.2775
20212006.11.03 07:21t/p4990.011.27750.00001.2775-0.021220.21
20222006.11.03 07:21t/p5000.021.27750.00001.27750.051220.26
20232006.11.03 07:21t/p5010.041.27750.00001.27750.351220.61
20242006.11.03 07:24buy5020.011.27780.00000.0000
20252006.11.03 07:24modify5020.011.27780.00001.2783
20262006.11.03 07:35buy5030.021.27730.00000.0000
20272006.11.03 07:35modify5030.021.27730.00001.2780
20282006.11.03 07:35modify5020.011.27780.00001.2780
20292006.11.03 07:40buy5040.041.27670.00000.0000
20302006.11.03 07:40modify5040.041.27670.00001.2775
20312006.11.03 07:40modify5030.021.27730.00001.2775
20322006.11.03 07:40modify5020.011.27780.00001.2775
20332006.11.03 08:54t/p5020.011.27750.00001.2775-0.031220.58
20342006.11.03 08:54t/p5030.021.27750.00001.27750.041220.62
20352006.11.03 08:54t/p5040.041.27750.00001.27750.321220.94
20362006.11.03 08:56sell5050.011.27730.00000.0000
20372006.11.03 08:56modify5050.011.27730.00001.2768
20382006.11.03 09:59sell5060.021.27790.00000.0000
20392006.11.03 09:59modify5060.021.27790.00001.2772
20402006.11.03 09:59modify5050.011.27730.00001.2772
20412006.11.03 10:20t/p5050.011.27720.00001.27720.011220.95
20422006.11.03 10:20t/p5060.021.27720.00001.27720.141221.09
20432006.11.03 10:23buy5070.011.27730.00000.0000
20442006.11.03 10:23modify5070.011.27730.00001.2778
20452006.11.03 11:59t/p5070.011.27780.00001.27780.051221.14
20462006.11.03 12:00sell5080.011.27770.00000.0000
20472006.11.03 12:00modify5080.011.27770.00001.2772
20482006.11.03 12:38t/p5080.011.27720.00001.27720.051221.19
20492006.11.03 12:45buy5090.011.27720.00000.0000
20502006.11.03 12:45modify5090.011.27720.00001.2777
20512006.11.03 13:09buy5100.021.27660.00000.0000
20522006.11.03 13:09modify5100.021.27660.00001.2773
20532006.11.03 13:09modify5090.011.27720.00001.2773
20542006.11.03 13:13buy5110.041.27600.00000.0000
20552006.11.03 13:13modify5110.041.27600.00001.2768
20562006.11.03 13:13modify5100.021.27660.00001.2768
20572006.11.03 13:13modify5090.011.27720.00001.2768
20582006.11.03 13:27t/p5090.011.27680.00001.2768-0.041221.15
20592006.11.03 13:27t/p5100.021.27680.00001.27680.041221.19
20602006.11.03 13:27t/p5110.041.27680.00001.27680.321221.51
20612006.11.03 13:31sell5120.011.27440.00000.0000
20622006.11.03 13:31modify5120.011.27440.00001.2739
20632006.11.03 13:32t/p5120.011.27390.00001.27390.051221.56
20642006.11.03 13:49buy5130.011.27040.00000.0000
20652006.11.03 13:49modify5130.011.27040.00001.2709
20662006.11.03 13:52buy5140.021.26950.00000.0000
20672006.11.03 13:52modify5140.021.26950.00001.2703
20682006.11.03 13:52modify5130.011.27040.00001.2703
20692006.11.03 13:59buy5150.041.26890.00000.0000
20702006.11.03 13:59modify5150.041.26890.00001.2698
20712006.11.03 13:59modify5140.021.26950.00001.2698
20722006.11.03 13:59modify5130.011.27040.00001.2698
20732006.11.03 14:12t/p5130.011.26980.00001.2698-0.061221.50
20742006.11.03 14:12t/p5140.021.26980.00001.26980.061221.56
20752006.11.03 14:12t/p5150.041.26980.00001.26980.361221.92
20762006.11.03 14:15sell5160.011.26990.00000.0000
20772006.11.03 14:15modify5160.011.26990.00001.2694
20782006.11.03 14:24t/p5160.011.26940.00001.26940.051221.97
20792006.11.03 14:47sell5170.011.27040.00000.0000
20802006.11.03 14:47modify5170.011.27040.00001.2699
20812006.11.03 15:01t/p5170.011.26990.00001.26990.051222.02
20822006.11.03 15:01sell5180.011.26810.00000.0000
20832006.11.03 15:01modify5180.011.26810.00001.2676
20842006.11.03 15:04sell5190.021.26880.00000.0000
20852006.11.03 15:04modify5190.021.26880.00001.2681
20862006.11.03 15:04modify5180.011.26810.00001.2681
20872006.11.03 15:05sell5200.041.26930.00000.0000
20882006.11.03 15:05modify5200.041.26930.00001.2685
20892006.11.03 15:05modify5190.021.26880.00001.2685
20902006.11.03 15:05modify5180.011.26810.00001.2685
20912006.11.03 15:07sell5210.081.27000.00000.0000
20922006.11.03 15:07modify5210.081.27000.00001.2690
20932006.11.03 15:07modify5200.041.26930.00001.2690
20942006.11.03 15:07modify5190.021.26880.00001.2690
20952006.11.03 15:07modify5180.011.26810.00001.2690
20962006.11.03 15:12sell5220.161.27060.00000.0000
20972006.11.03 15:12modify5220.161.27060.00001.2696
20982006.11.03 15:12modify5210.081.27000.00001.2696
20992006.11.03 15:12modify5200.041.26930.00001.2696
21002006.11.03 15:12modify5190.021.26880.00001.2696
21012006.11.03 15:12modify5180.011.26810.00001.2696
21022006.11.03 15:35t/p5180.011.26960.00001.2696-0.151221.87
21032006.11.03 15:35t/p5190.021.26960.00001.2696-0.161221.71
21042006.11.03 15:35t/p5200.041.26960.00001.2696-0.121221.59
21052006.11.03 15:35t/p5210.081.26960.00001.26960.321221.91
21062006.11.03 15:35t/p5220.161.26960.00001.26961.601223.51
21072006.11.03 16:10sell5230.011.27050.00000.0000
21082006.11.03 16:10modify5230.011.27050.00001.2700
21092006.11.03 17:14t/p5230.011.27000.00001.27000.051223.56
21102006.11.03 17:18buy5240.011.27030.00000.0000
21112006.11.03 17:18modify5240.011.27030.00001.2708
21122006.11.03 17:45t/p5240.011.27080.00001.27080.051223.61
21132006.11.03 17:52sell5250.011.27070.00000.0000
21142006.11.03 17:52modify5250.011.27070.00001.2702
21152006.11.03 18:45sell5260.021.27120.00000.0000
21162006.11.03 18:45modify5260.021.27120.00001.2705
21172006.11.03 18:45modify5250.011.27070.00001.2705
21182006.11.03 19:31sell5270.041.27180.00000.0000
21192006.11.03 19:31modify5270.041.27180.00001.2710
21202006.11.03 19:31modify5260.021.27120.00001.2710
21212006.11.03 19:31modify5250.011.27070.00001.2710
21222006.11.06 01:11t/p5250.011.27100.00001.2710-0.021223.59
21232006.11.06 01:11t/p5260.021.27100.00001.27100.051223.64
21242006.11.06 01:11t/p5270.041.27100.00001.27100.351223.99
21252006.11.06 01:19buy5280.011.27110.00000.0000
21262006.11.06 01:19modify5280.011.27110.00001.2716
21272006.11.06 05:35buy5290.021.27050.00000.0000
21282006.11.06 05:35modify5290.021.27050.00001.2712
21292006.11.06 05:35modify5280.011.27110.00001.2712
21302006.11.06 07:21t/p5280.011.27120.00001.27120.011224.00
21312006.11.06 07:21t/p5290.021.27120.00001.27120.141224.14
21322006.11.06 07:23sell5300.011.27130.00000.0000
21332006.11.06 07:23modify5300.011.27130.00001.2708
21342006.11.06 08:09t/p5300.011.27080.00001.27080.051224.19
21352006.11.06 08:22buy5310.011.27010.00000.0000
21362006.11.06 08:22modify5310.011.27010.00001.2706
21372006.11.06 08:41t/p5310.011.27060.00001.27060.051224.24
21382006.11.06 08:44sell5320.011.27040.00000.0000
21392006.11.06 08:44modify5320.011.27040.00001.2699
21402006.11.06 09:40t/p5320.011.26990.00001.26990.051224.29
21412006.11.06 09:51buy5330.011.26960.00000.0000
21422006.11.06 09:51modify5330.011.26960.00001.2701
21432006.11.06 09:58t/p5330.011.27010.00001.27010.051224.34
21442006.11.06 10:01sell5340.011.27010.00000.0000
21452006.11.06 10:01modify5340.011.27010.00001.2696
21462006.11.06 10:16sell5350.021.27080.00000.0000
21472006.11.06 10:16modify5350.021.27080.00001.2701
21482006.11.06 10:16modify5340.011.27010.00001.2701
21492006.11.06 10:25t/p5340.011.27010.00001.27010.001224.34
21502006.11.06 10:25t/p5350.021.27010.00001.27010.141224.48
21512006.11.06 10:26buy5360.011.27040.00000.0000
21522006.11.06 10:26modify5360.011.27040.00001.2709
21532006.11.06 11:16buy5370.021.26980.00000.0000
21542006.11.06 11:16modify5370.021.26980.00001.2705
21552006.11.06 11:16modify5360.011.27040.00001.2705
21562006.11.06 13:24t/p5360.011.27050.00001.27050.011224.49
21572006.11.06 13:24t/p5370.021.27050.00001.27050.141224.63
21582006.11.06 13:28sell5380.011.27060.00000.0000
21592006.11.06 13:28modify5380.011.27060.00001.2701
21602006.11.06 13:48t/p5380.011.27010.00001.27010.051224.68
21612006.11.06 13:58buy5390.011.27030.00000.0000
21622006.11.06 13:58modify5390.011.27030.00001.2708
21632006.11.06 14:23t/p5390.011.27080.00001.27080.051224.73
21642006.11.06 14:24sell5400.011.27070.00000.0000
21652006.11.06 14:24modify5400.011.27070.00001.2702
21662006.11.06 14:47sell5410.021.27150.00000.0000
21672006.11.06 14:47modify5410.021.27150.00001.2707
21682006.11.06 14:47modify5400.011.27070.00001.2707
21692006.11.06 17:31sell5420.041.27210.00000.0000
21702006.11.06 17:31modify5420.041.27210.00001.2712
21712006.11.06 17:31modify5410.021.27150.00001.2712
21722006.11.06 17:31modify5400.011.27070.00001.2712
21732006.11.06 22:12sell5430.081.27270.00000.0000
21742006.11.06 22:12modify5430.081.27270.00001.2717
21752006.11.06 22:12modify5420.041.27210.00001.2717
21762006.11.06 22:12modify5410.021.27150.00001.2717
21772006.11.06 22:12modify5400.011.27070.00001.2717
21782006.11.06 22:20sell5440.161.27320.00000.0000
21792006.11.06 22:20modify5440.161.27320.00001.2722
21802006.11.06 22:20modify5430.081.27270.00001.2722
21812006.11.06 22:20modify5420.041.27210.00001.2722
21822006.11.06 22:20modify5410.021.27150.00001.2722
21832006.11.06 22:20modify5400.011.27070.00001.2722
21842006.11.07 01:48sell5450.321.27380.00000.0000
21852006.11.07 01:48modify5450.321.27380.00001.2728
21862006.11.07 01:48modify5440.161.27320.00001.2728
21872006.11.07 01:48modify5430.081.27270.00001.2728
21882006.11.07 01:48modify5420.041.27210.00001.2728
21892006.11.07 01:48modify5410.021.27150.00001.2728
21902006.11.07 01:48modify5400.011.27070.00001.2728
21912006.11.07 02:10sell5460.641.27440.00000.0000
21922006.11.07 02:10modify5460.641.27440.00001.2733
21932006.11.07 02:10modify5450.321.27380.00001.2733
21942006.11.07 02:10modify5440.161.27320.00001.2733
21952006.11.07 02:10modify5430.081.27270.00001.2733
21962006.11.07 02:10modify5420.041.27210.00001.2733
21972006.11.07 02:10modify5410.021.27150.00001.2733
21982006.11.07 02:10modify5400.011.27070.00001.2733
21992006.11.07 04:16sell5471.281.27520.00000.0000
22002006.11.07 04:16modify5471.281.27520.00001.2740
22012006.11.07 04:16modify5460.641.27440.00001.2740
22022006.11.07 04:16modify5450.321.27380.00001.2740
22032006.11.07 04:16modify5440.161.27320.00001.2740
22042006.11.07 04:16modify5430.081.27270.00001.2740
22052006.11.07 04:16modify5420.041.27210.00001.2740
22062006.11.07 04:16modify5410.021.27150.00001.2740
22072006.11.07 04:16modify5400.011.27070.00001.2740
22082006.11.07 04:25sell5482.561.27570.00000.0000
22092006.11.07 04:25modify5482.561.27570.00001.2746
22102006.11.07 04:25modify5471.281.27520.00001.2746
22112006.11.07 04:25modify5460.641.27440.00001.2746
22122006.11.07 04:25modify5450.321.27380.00001.2746
22132006.11.07 04:25modify5440.161.27320.00001.2746
22142006.11.07 04:25modify5430.081.27270.00001.2746
22152006.11.07 04:25modify5420.041.27210.00001.2746
22162006.11.07 04:25modify5410.021.27150.00001.2746
22172006.11.07 04:25modify5400.011.27070.00001.2746
22182006.11.07 04:41sell5495.121.27640.00000.0000
22192006.11.07 04:41modify5495.121.27640.00001.2753
22202006.11.07 04:41modify5482.561.27570.00001.2753
22212006.11.07 04:41modify5471.281.27520.00001.2753
22222006.11.07 04:41modify5460.641.27440.00001.2753
22232006.11.07 04:41modify5450.321.27380.00001.2753
22242006.11.07 04:41modify5440.161.27320.00001.2753
22252006.11.07 04:41modify5430.081.27270.00001.2753
22262006.11.07 04:41modify5420.041.27210.00001.2753
22272006.11.07 04:41modify5410.021.27150.00001.2753
22282006.11.07 04:41modify5400.011.27070.00001.2753
22292006.11.07 05:04sell55010.241.27710.00000.0000
22302006.11.07 05:04modify55010.241.27710.00001.2759
22312006.11.07 05:04modify5495.121.27640.00001.2759
22322006.11.07 05:04modify5482.561.27570.00001.2759
22332006.11.07 05:04modify5471.281.27520.00001.2759
22342006.11.07 05:04modify5460.641.27440.00001.2759
22352006.11.07 05:04modify5450.321.27380.00001.2759
22362006.11.07 05:04modify5440.161.27320.00001.2759
22372006.11.07 05:04modify5430.081.27270.00001.2759
22382006.11.07 05:04modify5420.041.27210.00001.2759
22392006.11.07 05:04modify5410.021.27150.00001.2759
22402006.11.07 05:04modify5400.011.27070.00001.2759
22412006.11.07 06:42t/p5400.011.27590.00001.2759-0.511224.22
22422006.11.07 06:42t/p5410.021.27590.00001.2759-0.871223.35
22432006.11.07 06:42t/p5420.041.27590.00001.2759-1.491221.86
22442006.11.07 06:42t/p5430.081.27590.00001.2759-2.501219.36
22452006.11.07 06:42t/p5440.161.27590.00001.2759-4.201215.15
22462006.11.07 06:42t/p5450.321.27590.00001.2759-6.721208.43
22472006.11.07 06:42t/p5460.641.27590.00001.2759-9.601198.83
22482006.11.07 06:42t/p5471.281.27590.00001.2759-8.961189.87
22492006.11.07 06:42t/p5482.561.27590.00001.2759-5.121184.75
22502006.11.07 06:42t/p5495.121.27590.00001.275925.601210.35
22512006.11.07 06:42t/p55010.241.27590.00001.2759122.881333.23
22522006.11.07 06:55buy5510.011.27570.00000.0000
22532006.11.07 06:55modify5510.011.27570.00001.2762
22542006.11.07 07:14t/p5510.011.27620.00001.27620.051333.28
22552006.11.07 07:15sell5520.011.27600.00000.0000
22562006.11.07 07:15modify5520.011.27600.00001.2755
22572006.11.07 07:41t/p5520.011.27550.00001.27550.051333.33
22582006.11.07 07:45buy5530.011.27560.00000.0000
22592006.11.07 07:45modify5530.011.27560.00001.2761
22602006.11.07 09:30t/p5530.011.27610.00001.27610.051333.38
22612006.11.07 09:36sell5540.011.27640.00000.0000
22622006.11.07 09:36modify5540.011.27640.00001.2759
22632006.11.07 10:08t/p5540.011.27590.00001.27590.051333.43
22642006.11.07 10:14buy5550.011.27600.00000.0000
22652006.11.07 10:14modify5550.011.27600.00001.2765
22662006.11.07 13:22t/p5550.011.27650.00001.27650.051333.48
22672006.11.07 13:29sell5560.011.27660.00000.0000
22682006.11.07 13:29modify5560.011.27660.00001.2761
22692006.11.07 13:37sell5570.021.27730.00000.0000
22702006.11.07 13:37modify5570.021.27730.00001.2766
22712006.11.07 13:37modify5560.011.27660.00001.2766
22722006.11.07 13:59sell5580.041.27820.00000.0000
22732006.11.07 13:59modify5580.041.27820.00001.2772
22742006.11.07 13:59modify5570.021.27730.00001.2772
22752006.11.07 13:59modify5560.011.27660.00001.2772
22762006.11.07 14:10sell5590.081.27890.00000.0000
22772006.11.07 14:10modify5590.081.27890.00001.2778
22782006.11.07 14:10modify5580.041.27820.00001.2778
22792006.11.07 14:10modify5570.021.27730.00001.2778
22802006.11.07 14:10modify5560.011.27660.00001.2778
22812006.11.07 14:18sell5600.161.27940.00000.0000
22822006.11.07 14:18modify5600.161.27940.00001.2784
22832006.11.07 14:18modify5590.081.27890.00001.2784
22842006.11.07 14:18modify5580.041.27820.00001.2784
22852006.11.07 14:18modify5570.021.27730.00001.2784
22862006.11.07 14:18modify5560.011.27660.00001.2784
22872006.11.07 14:33sell5610.321.28030.00000.0000
22882006.11.07 14:33modify5610.321.28030.00001.2791
22892006.11.07 14:33modify5600.161.27940.00001.2791
22902006.11.07 14:33modify5590.081.27890.00001.2791
22912006.11.07 14:33modify5580.041.27820.00001.2791
22922006.11.07 14:33modify5570.021.27730.00001.2791
22932006.11.07 14:33modify5560.011.27660.00001.2791
22942006.11.07 14:45sell5620.641.28100.00000.0000
22952006.11.07 14:45modify5620.641.28100.00001.2798
22962006.11.07 14:45modify5610.321.28030.00001.2798
22972006.11.07 14:45modify5600.161.27940.00001.2798
22982006.11.07 14:45modify5590.081.27890.00001.2798
22992006.11.07 14:45modify5580.041.27820.00001.2798
23002006.11.07 14:45modify5570.021.27730.00001.2798
23012006.11.07 14:45modify5560.011.27660.00001.2798
23022006.11.07 15:17sell5631.281.28150.00000.0000
23032006.11.07 15:17modify5631.281.28150.00001.2804
23042006.11.07 15:17modify5620.641.28100.00001.2804
23052006.11.07 15:17modify5610.321.28030.00001.2804
23062006.11.07 15:17modify5600.161.27940.00001.2804
23072006.11.07 15:17modify5590.081.27890.00001.2804
23082006.11.07 15:17modify5580.041.27820.00001.2804
23092006.11.07 15:17modify5570.021.27730.00001.2804
23102006.11.07 15:17modify5560.011.27660.00001.2804
23112006.11.07 15:39t/p5560.011.28040.00001.2804-0.381333.10
23122006.11.07 15:39t/p5570.021.28040.00001.2804-0.621332.48
23132006.11.07 15:39t/p5580.041.28040.00001.2804-0.881331.60
23142006.11.07 15:39t/p5590.081.28040.00001.2804-1.201330.40
23152006.11.07 15:39t/p5600.161.28040.00001.2804-1.601328.80
23162006.11.07 15:39t/p5610.321.28040.00001.2804-0.321328.48
23172006.11.07 15:39t/p5620.641.28040.00001.28043.841332.32
23182006.11.07 15:39t/p5631.281.28040.00001.280414.081346.40
23192006.11.07 15:43buy5640.011.28070.00000.0000
23202006.11.07 15:43modify5640.011.28070.00001.2812
23212006.11.07 15:54buy5650.021.28000.00000.0000
23222006.11.07 15:54modify5650.021.28000.00001.2807
23232006.11.07 15:54modify5640.011.28070.00001.2807
23242006.11.07 16:40t/p5640.011.28070.00001.28070.001346.40
23252006.11.07 16:40t/p5650.021.28070.00001.28070.141346.54
23262006.11.07 16:44sell5660.011.28060.00000.0000
23272006.11.07 16:44modify5660.011.28060.00001.2801
23282006.11.07 18:16sell5670.021.28120.00000.0000
23292006.11.07 18:16modify5670.021.28120.00001.2805
23302006.11.07 18:16modify5660.011.28060.00001.2805
23312006.11.07 18:40t/p5660.011.28050.00001.28050.011346.55
23322006.11.07 18:40t/p5670.021.28050.00001.28050.141346.69
23332006.11.07 18:41buy5680.011.28050.00000.0000
23342006.11.07 18:41modify5680.011.28050.00001.2810
23352006.11.07 18:48buy5690.021.27990.00000.0000
23362006.11.07 18:48modify5690.021.27990.00001.2806
23372006.11.07 18:48modify5680.011.28050.00001.2806
23382006.11.07 19:19buy5700.041.27930.00000.0000
23392006.11.07 19:19modify5700.041.27930.00001.2801
23402006.11.07 19:19modify5690.021.27990.00001.2801
23412006.11.07 19:19modify5680.011.28050.00001.2801
23422006.11.07 19:30buy5710.081.27870.00000.0000
23432006.11.07 19:30modify5710.081.27870.00001.2796
23442006.11.07 19:30modify5700.041.27930.00001.2796
23452006.11.07 19:30modify5690.021.27990.00001.2796
23462006.11.07 19:30modify5680.011.28050.00001.2796
23472006.11.07 19:43buy5720.161.27810.00000.0000
23482006.11.07 19:43modify5720.161.27810.00001.2791
23492006.11.07 19:43modify5710.081.27870.00001.2791
23502006.11.07 19:43modify5700.041.27930.00001.2791
23512006.11.07 19:43modify5690.021.27990.00001.2791
23522006.11.07 19:43modify5680.011.28050.00001.2791
23532006.11.07 19:55buy5730.321.27700.00000.0000
23542006.11.07 19:55modify5730.321.27700.00001.2783
23552006.11.07 19:55modify5720.161.27810.00001.2783
23562006.11.07 19:55modify5710.081.27870.00001.2783
23572006.11.07 19:55modify5700.041.27930.00001.2783
23582006.11.07 19:55modify5690.021.27990.00001.2783
23592006.11.07 19:55modify5680.011.28050.00001.2783
23602006.11.07 22:32t/p5680.011.27830.00001.2783-0.221346.47
23612006.11.07 22:32t/p5690.021.27830.00001.2783-0.321346.15
23622006.11.07 22:32t/p5700.041.27830.00001.2783-0.401345.75
23632006.11.07 22:32t/p5710.081.27830.00001.2783-0.321345.43
23642006.11.07 22:32t/p5720.161.27830.00001.27830.321345.75
23652006.11.07 22:32t/p5730.321.27830.00001.27834.161349.91
23662006.11.07 22:34sell5740.011.27800.00000.0000
23672006.11.07 22:34modify5740.011.27800.00001.2775
23682006.11.07 23:35t/p5740.011.27750.00001.27750.051349.96
23692006.11.07 23:37buy5750.011.27790.00000.0000
23702006.11.07 23:37modify5750.011.27790.00001.2784
23712006.11.08 00:42buy5760.021.27740.00000.0000
23722006.11.08 00:42modify5760.021.27740.00001.2781
23732006.11.08 00:42modify5750.011.27790.00001.2781
23742006.11.08 01:22t/p5750.011.27810.00001.27810.011349.98
23752006.11.08 01:22t/p5760.021.27810.00001.27810.141350.12
23762006.11.08 01:35sell5770.011.27800.00000.0000
23772006.11.08 01:35modify5770.011.27800.00001.2775
23782006.11.08 02:59t/p5770.011.27750.00001.27750.051350.17
23792006.11.08 03:13buy5780.011.27750.00000.0000
23802006.11.08 03:13modify5780.011.27750.00001.2780
23812006.11.08 05:03t/p5780.011.27800.00001.27800.051350.22
23822006.11.08 05:09sell5790.011.27800.00000.0000
23832006.11.08 05:09modify5790.011.27800.00001.2775
23842006.11.08 05:35t/p5790.011.27750.00001.27750.051350.27
23852006.11.08 05:39buy5800.011.27780.00000.0000
23862006.11.08 05:39modify5800.011.27780.00001.2783
23872006.11.08 07:16buy5810.021.27720.00000.0000
23882006.11.08 07:16modify5810.021.27720.00001.2779
23892006.11.08 07:16modify5800.011.27780.00001.2779
23902006.11.08 07:22buy5820.041.27660.00000.0000
23912006.11.08 07:22modify5820.041.27660.00001.2774
23922006.11.08 07:22modify5810.021.27720.00001.2774
23932006.11.08 07:22modify5800.011.27780.00001.2774
23942006.11.08 07:42t/p5800.011.27740.00001.2774-0.041350.23
23952006.11.08 07:42t/p5810.021.27740.00001.27740.041350.27
23962006.11.08 07:42t/p5820.041.27740.00001.27740.321350.59
23972006.11.08 07:44sell5830.011.27710.00000.0000
23982006.11.08 07:44modify5830.011.27710.00001.2766
23992006.11.08 08:29sell5840.021.27760.00000.0000
24002006.11.08 08:29modify5840.021.27760.00001.2769
24012006.11.08 08:29modify5830.011.27710.00001.2769
24022006.11.08 08:46sell5850.041.27830.00000.0000
24032006.11.08 08:46modify5850.041.27830.00001.2774
24042006.11.08 08:46modify5840.021.27760.00001.2774
24052006.11.08 08:46modify5830.011.27710.00001.2774
24062006.11.08 09:05sell5860.081.27910.00000.0000
24072006.11.08 09:05modify5860.081.27910.00001.2781
24082006.11.08 09:05modify5850.041.27830.00001.2781
24092006.11.08 09:05modify5840.021.27760.00001.2781
24102006.11.08 09:05modify5830.011.27710.00001.2781
24112006.11.08 09:09sell5870.161.27960.00000.0000
24122006.11.08 09:09modify5870.161.27960.00001.2786
24132006.11.08 09:09modify5860.081.27910.00001.2786
24142006.11.08 09:09modify5850.041.27830.00001.2786
24152006.11.08 09:09modify5840.021.27760.00001.2786
24162006.11.08 09:09modify5830.011.27710.00001.2786
24172006.11.08 09:27sell5880.321.28020.00000.0000
24182006.11.08 09:27modify5880.321.28020.00001.2792
24192006.11.08 09:27modify5870.161.27960.00001.2792
24202006.11.08 09:27modify5860.081.27910.00001.2792
24212006.11.08 09:27modify5850.041.27830.00001.2792
24222006.11.08 09:27modify5840.021.27760.00001.2792
24232006.11.08 09:27modify5830.011.27710.00001.2792
24242006.11.08 10:38t/p5830.011.27920.00001.2792-0.211350.38
24252006.11.08 10:38t/p5840.021.27920.00001.2792-0.321350.06
24262006.11.08 10:38t/p5850.041.27920.00001.2792-0.361349.70
24272006.11.08 10:38t/p5860.081.27920.00001.2792-0.081349.62
24282006.11.08 10:38t/p5870.161.27920.00001.27920.641350.26
24292006.11.08 10:38t/p5880.321.27920.00001.27923.201353.46
24302006.11.08 10:42buy5890.011.27950.00000.0000
24312006.11.08 10:42modify5890.011.27950.00001.2800
24322006.11.08 12:09buy5900.021.27880.00000.0000
24332006.11.08 12:09modify5900.021.27880.00001.2795
24342006.11.08 12:09modify5890.011.27950.00001.2795
24352006.11.08 12:57buy5910.041.27820.00000.0000
24362006.11.08 12:57modify5910.041.27820.00001.2791
24372006.11.08 12:57modify5900.021.27880.00001.2791
24382006.11.08 12:57modify5890.011.27950.00001.2791
24392006.11.08 13:11buy5920.081.27760.00000.0000
24402006.11.08 13:11modify5920.081.27760.00001.2785
24412006.11.08 13:11modify5910.041.27820.00001.2785
24422006.11.08 13:11modify5900.021.27880.00001.2785
24432006.11.08 13:11modify5890.011.27950.00001.2785
24442006.11.08 13:40buy5930.161.27680.00000.0000
24452006.11.08 13:40modify5930.161.27680.00001.2779
24462006.11.08 13:40modify5920.081.27760.00001.2779
24472006.11.08 13:40modify5910.041.27820.00001.2779
24482006.11.08 13:40modify5900.021.27880.00001.2779
24492006.11.08 13:40modify5890.011.27950.00001.2779
24502006.11.08 14:12buy5940.321.27610.00000.0000
24512006.11.08 14:12modify5940.321.27610.00001.2772
24522006.11.08 14:12modify5930.161.27680.00001.2772
24532006.11.08 14:12modify5920.081.27760.00001.2772
24542006.11.08 14:12modify5910.041.27820.00001.2772
24552006.11.08 14:12modify5900.021.27880.00001.2772
24562006.11.08 14:12modify5890.011.27950.00001.2772
24572006.11.08 14:16buy5950.641.27540.00000.0000
24582006.11.08 14:16modify5950.641.27540.00001.2766
24592006.11.08 14:16modify5940.321.27610.00001.2766
24602006.11.08 14:16modify5930.161.27680.00001.2766
24612006.11.08 14:16modify5920.081.27760.00001.2766
24622006.11.08 14:16modify5910.041.27820.00001.2766
24632006.11.08 14:16modify5900.021.27880.00001.2766
24642006.11.08 14:16modify5890.011.27950.00001.2766
24652006.11.08 15:14t/p5890.011.27660.00001.2766-0.291353.17
24662006.11.08 15:14t/p5900.021.27660.00001.2766-0.441352.73
24672006.11.08 15:14t/p5910.041.27660.00001.2766-0.641352.09
24682006.11.08 15:14t/p5920.081.27660.00001.2766-0.801351.29
24692006.11.08 15:14t/p5930.161.27660.00001.2766-0.321350.97
24702006.11.08 15:14t/p5940.321.27660.00001.27661.601352.57
24712006.11.08 15:14t/p5950.641.27660.00001.27667.681360.25
24722006.11.08 15:17sell5960.011.27620.00000.0000
24732006.11.08 15:17modify5960.011.27620.00001.2757
24742006.11.08 16:07sell5970.021.27690.00000.0000
24752006.11.08 16:07modify5970.021.27690.00001.2762
24762006.11.08 16:07modify5960.011.27620.00001.2762
24772006.11.08 16:13sell5980.041.27750.00000.0000
24782006.11.08 16:13modify5980.041.27750.00001.2766
24792006.11.08 16:13modify5970.021.27690.00001.2766
24802006.11.08 16:13modify5960.011.27620.00001.2766
24812006.11.08 20:59t/p5960.011.27660.00001.2766-0.041360.21
24822006.11.08 20:59t/p5970.021.27660.00001.27660.061360.27
24832006.11.08 20:59t/p5980.041.27660.00001.27660.361360.63
24842006.11.08 21:04buy5990.011.27610.00000.0000
24852006.11.08 21:04modify5990.011.27610.00001.2766
24862006.11.09 00:40buy6000.021.27550.00000.0000
24872006.11.09 00:40modify6000.021.27550.00001.2762
24882006.11.09 00:40modify5990.011.27610.00001.2762
24892006.11.09 02:23t/p5990.011.27620.00001.2762-0.021360.61
24902006.11.09 02:23t/p6000.021.27620.00001.27620.141360.75
24912006.11.09 02:30sell6010.011.27600.00000.0000
24922006.11.09 02:30modify6010.011.27600.00001.2755
24932006.11.09 04:55sell6020.021.27660.00000.0000
24942006.11.09 04:55modify6020.021.27660.00001.2759
24952006.11.09 04:55modify6010.011.27600.00001.2759
24962006.11.09 07:23sell6030.041.27720.00000.0000
24972006.11.09 07:23modify6030.041.27720.00001.2764
24982006.11.09 07:23modify6020.021.27660.00001.2764
24992006.11.09 07:23modify6010.011.27600.00001.2764
25002006.11.09 07:53sell6040.081.27770.00000.0000
25012006.11.09 07:53modify6040.081.27770.00001.2768
25022006.11.09 07:53modify6030.041.27720.00001.2768
25032006.11.09 07:53modify6020.021.27660.00001.2768
25042006.11.09 07:53modify6010.011.27600.00001.2768
25052006.11.09 07:58sell6050.161.27830.00000.0000
25062006.11.09 07:58modify6050.161.27830.00001.2773
25072006.11.09 07:58modify6040.081.27770.00001.2773
25082006.11.09 07:58modify6030.041.27720.00001.2773
25092006.11.09 07:58modify6020.021.27660.00001.2773
25102006.11.09 07:58modify6010.011.27600.00001.2773
25112006.11.09 08:09sell6060.321.27890.00000.0000
25122006.11.09 08:09modify6060.321.27890.00001.2779
25132006.11.09 08:09modify6050.161.27830.00001.2779
25142006.11.09 08:09modify6040.081.27770.00001.2779
25152006.11.09 08:09modify6030.041.27720.00001.2779
25162006.11.09 08:09modify6020.021.27660.00001.2779
25172006.11.09 08:09modify6010.011.27600.00001.2779
25182006.11.09 10:00t/p6010.011.27790.00001.2779-0.191360.56
25192006.11.09 10:00t/p6020.021.27790.00001.2779-0.261360.30
25202006.11.09 10:00t/p6030.041.27790.00001.2779-0.281360.02
25212006.11.09 10:00t/p6040.081.27790.00001.2779-0.161359.86
25222006.11.09 10:00t/p6050.161.27790.00001.27790.641360.50
25232006.11.09 10:00t/p6060.321.27790.00001.27793.201363.70
25242006.11.09 10:15buy6070.011.27750.00000.0000
25252006.11.09 10:15modify6070.011.27750.00001.2780
25262006.11.09 10:52t/p6070.011.27800.00001.27800.051363.75
25272006.11.09 11:04sell6080.011.27800.00000.0000
25282006.11.09 11:04modify6080.011.27800.00001.2775
25292006.11.09 11:09t/p6080.011.27750.00001.27750.051363.80
25302006.11.09 11:10buy6090.011.27790.00000.0000
25312006.11.09 11:10modify6090.011.27790.00001.2784
25322006.11.09 11:51t/p6090.011.27840.00001.27840.051363.85
25332006.11.09 11:52sell6100.011.27830.00000.0000
25342006.11.09 11:52modify6100.011.27830.00001.2778
25352006.11.09 12:10t/p6100.011.27780.00001.27780.051363.90
25362006.11.09 12:32sell6110.011.27830.00000.0000
25372006.11.09 12:32modify6110.011.27830.00001.2778
25382006.11.09 12:50sell6120.021.27890.00000.0000
25392006.11.09 12:50modify6120.021.27890.00001.2782
25402006.11.09 12:50modify6110.011.27830.00001.2782
25412006.11.09 13:03sell6130.041.27940.00000.0000
25422006.11.09 13:03modify6130.041.27940.00001.2786
25432006.11.09 13:03modify6120.021.27890.00001.2786
25442006.11.09 13:03modify6110.011.27830.00001.2786
25452006.11.09 13:30t/p6110.011.27860.00001.2786-0.031363.87
25462006.11.09 13:30t/p6120.021.27860.00001.27860.061363.93
25472006.11.09 13:30t/p6130.041.27860.00001.27860.321364.25
25482006.11.09 13:33buy6140.011.27930.00000.0000
25492006.11.09 13:33modify6140.011.27930.00001.2798
25502006.11.09 13:36buy6150.021.27850.00000.0000
25512006.11.09 13:36modify6150.021.27850.00001.2793
25522006.11.09 13:36modify6140.011.27930.00001.2793
25532006.11.09 13:37buy6160.041.27770.00000.0000
25542006.11.09 13:37modify6160.041.27770.00001.2787
25552006.11.09 13:37modify6150.021.27850.00001.2787
25562006.11.09 13:37modify6140.011.27930.00001.2787
25572006.11.09 13:38buy6170.081.27710.00000.0000
25582006.11.09 13:38modify6170.081.27710.00001.2781
25592006.11.09 13:38modify6160.041.27770.00001.2781
25602006.11.09 13:38modify6150.021.27850.00001.2781
25612006.11.09 13:38modify6140.011.27930.00001.2781
25622006.11.09 13:44buy6180.161.27640.00000.0000
25632006.11.09 13:44modify6180.161.27640.00001.2775
25642006.11.09 13:44modify6170.081.27710.00001.2775
25652006.11.09 13:44modify6160.041.27770.00001.2775
25662006.11.09 13:44modify6150.021.27850.00001.2775
25672006.11.09 13:44modify6140.011.27930.00001.2775
25682006.11.09 13:48buy6190.321.27540.00000.0000
25692006.11.09 13:48modify6190.321.27540.00001.2767
25702006.11.09 13:48modify6180.161.27640.00001.2767
25712006.11.09 13:48modify6170.081.27710.00001.2767
25722006.11.09 13:48modify6160.041.27770.00001.2767
25732006.11.09 13:48modify6150.021.27850.00001.2767
25742006.11.09 13:48modify6140.011.27930.00001.2767
25752006.11.09 13:58t/p6140.011.27670.00001.2767-0.261363.99
25762006.11.09 13:58t/p6150.021.27670.00001.2767-0.361363.63
25772006.11.09 13:58t/p6160.041.27670.00001.2767-0.401363.23
25782006.11.09 13:58t/p6170.081.27670.00001.2767-0.321362.91
25792006.11.09 13:58t/p6180.161.27670.00001.27670.481363.39
25802006.11.09 13:58t/p6190.321.27670.00001.27674.161367.55
25812006.11.09 14:09sell6200.011.27710.00000.0000
25822006.11.09 14:09modify6200.011.27710.00001.2766
25832006.11.09 14:24sell6210.021.27760.00000.0000
25842006.11.09 14:24modify6210.021.27760.00001.2769
25852006.11.09 14:24modify6200.011.27710.00001.2769
25862006.11.09 14:44sell6220.041.27820.00000.0000
25872006.11.09 14:44modify6220.041.27820.00001.2774
25882006.11.09 14:44modify6210.021.27760.00001.2774
25892006.11.09 14:44modify6200.011.27710.00001.2774
25902006.11.09 14:59sell6230.081.27880.00000.0000
25912006.11.09 14:59modify6230.081.27880.00001.2779
25922006.11.09 14:59modify6220.041.27820.00001.2779
25932006.11.09 14:59modify6210.021.27760.00001.2779
25942006.11.09 14:59modify6200.011.27710.00001.2779
25952006.11.09 15:01sell6240.161.27930.00000.0000
25962006.11.09 15:01modify6240.161.27930.00001.2783
25972006.11.09 15:01modify6230.081.27880.00001.2783
25982006.11.09 15:01modify6220.041.27820.00001.2783
25992006.11.09 15:01modify6210.021.27760.00001.2783
26002006.11.09 15:01modify6200.011.27710.00001.2783
26012006.11.09 15:03sell6250.321.28060.00000.0000
26022006.11.09 15:03modify6250.321.28060.00001.2792
26032006.11.09 15:03modify6240.161.27930.00001.2792
26042006.11.09 15:03modify6230.081.27880.00001.2792
26052006.11.09 15:03modify6220.041.27820.00001.2792
26062006.11.09 15:03modify6210.021.27760.00001.2792
26072006.11.09 15:03modify6200.011.27710.00001.2792
26082006.11.09 15:59t/p6200.011.27920.00001.2792-0.211367.34
26092006.11.09 15:59t/p6210.021.27920.00001.2792-0.321367.02
26102006.11.09 15:59t/p6220.041.27920.00001.2792-0.401366.62
26112006.11.09 15:59t/p6230.081.27920.00001.2792-0.321366.30
26122006.11.09 15:59t/p6240.161.27920.00001.27920.161366.46
26132006.11.09 15:59t/p6250.321.27920.00001.27924.481370.94
26142006.11.09 16:15sell6260.011.27980.00000.0000
26152006.11.09 16:15modify6260.011.27980.00001.2793
26162006.11.09 16:21sell6270.021.28050.00000.0000
26172006.11.09 16:21modify6270.021.28050.00001.2798
26182006.11.09 16:21modify6260.011.27980.00001.2798
26192006.11.09 16:26sell6280.041.28190.00000.0000
26202006.11.09 16:26modify6280.041.28190.00001.2807
26212006.11.09 16:26modify6270.021.28050.00001.2807
26222006.11.09 16:26modify6260.011.27980.00001.2807
26232006.11.09 16:27sell6290.081.28260.00000.0000
26242006.11.09 16:27modify6290.081.28260.00001.2814
26252006.11.09 16:27modify6280.041.28190.00001.2814
26262006.11.09 16:27modify6270.021.28050.00001.2814
26272006.11.09 16:27modify6260.011.27980.00001.2814
26282006.11.09 16:35sell6300.161.28360.00000.0000
26292006.11.09 16:35modify6300.161.28360.00001.2823
26302006.11.09 16:35modify6290.081.28260.00001.2823
26312006.11.09 16:35modify6280.041.28190.00001.2823
26322006.11.09 16:35modify6270.021.28050.00001.2823
26332006.11.09 16:35modify6260.011.27980.00001.2823
26342006.11.09 16:37sell6310.321.28460.00000.0000
26352006.11.09 16:37modify6310.321.28460.00001.2832
26362006.11.09 16:37modify6300.161.28360.00001.2832
26372006.11.09 16:37modify6290.081.28260.00001.2832
26382006.11.09 16:37modify6280.041.28190.00001.2832
26392006.11.09 16:37modify6270.021.28050.00001.2832
26402006.11.09 16:37modify6260.011.27980.00001.2832
26412006.11.09 17:01t/p6260.011.28320.00001.2832-0.341370.60
26422006.11.09 17:01t/p6270.021.28320.00001.2832-0.541370.06
26432006.11.09 17:01t/p6280.041.28320.00001.2832-0.521369.54
26442006.11.09 17:01t/p6290.081.28320.00001.2832-0.481369.06
26452006.11.09 17:01t/p6300.161.28320.00001.28320.641369.70
26462006.11.09 17:01t/p6310.321.28320.00001.28324.481374.18
26472006.11.09 17:04buy6320.011.28320.00000.0000
26482006.11.09 17:04modify6320.011.28320.00001.2837
26492006.11.09 17:37t/p6320.011.28370.00001.28370.051374.23
26502006.11.09 17:40sell6330.011.28360.00000.0000
26512006.11.09 17:40modify6330.011.28360.00001.2831
26522006.11.09 19:38t/p6330.011.28310.00001.28310.051374.28
26532006.11.09 19:50buy6340.011.28290.00000.0000
26542006.11.09 19:50modify6340.011.28290.00001.2834
26552006.11.09 22:19t/p6340.011.28340.00001.28340.051374.33
26562006.11.09 22:26sell6350.011.28350.00000.0000
26572006.11.09 22:26modify6350.011.28350.00001.2830
26582006.11.09 22:41sell6360.021.28410.00000.0000
26592006.11.09 22:41modify6360.021.28410.00001.2834
26602006.11.09 22:41modify6350.011.28350.00001.2834
26612006.11.09 23:41t/p6350.011.28340.00001.28340.011374.34
26622006.11.09 23:41t/p6360.021.28340.00001.28340.141374.48
26632006.11.09 23:47buy6370.011.28360.00000.0000
26642006.11.09 23:47modify6370.011.28360.00001.2841
26652006.11.10 01:02t/p6370.011.28410.00001.28410.041374.52
26662006.11.10 01:04sell6380.011.28390.00000.0000
26672006.11.10 01:04modify6380.011.28390.00001.2834
26682006.11.10 01:59sell6390.021.28460.00000.0000
26692006.11.10 01:59modify6390.021.28460.00001.2839
26702006.11.10 01:59modify6380.011.28390.00001.2839
26712006.11.10 02:01sell6400.041.28540.00000.0000
26722006.11.10 02:01modify6400.041.28540.00001.2845
26732006.11.10 02:01modify6390.021.28460.00001.2845
26742006.11.10 02:01modify6380.011.28390.00001.2845
26752006.11.10 02:07sell6410.081.28620.00000.0000
26762006.11.10 02:07modify6410.081.28620.00001.2851
26772006.11.10 02:07modify6400.041.28540.00001.2851
26782006.11.10 02:07modify6390.021.28460.00001.2851
26792006.11.10 02:07modify6380.011.28390.00001.2851
26802006.11.10 06:29t/p6380.011.28510.00001.2851-0.121374.40
26812006.11.10 06:29t/p6390.021.28510.00001.2851-0.101374.30
26822006.11.10 06:29t/p6400.041.28510.00001.28510.121374.42
26832006.11.10 06:29t/p6410.081.28510.00001.28510.881375.30
26842006.11.10 06:32buy6420.011.28530.00000.0000
26852006.11.10 06:32modify6420.011.28530.00001.2858
26862006.11.10 07:06t/p6420.011.28580.00001.28580.051375.35
26872006.11.10 07:07sell6430.011.28550.00000.0000
26882006.11.10 07:07modify6430.011.28550.00001.2850
26892006.11.10 07:17sell6440.021.28610.00000.0000
26902006.11.10 07:17modify6440.021.28610.00001.2854
26912006.11.10 07:17modify6430.011.28550.00001.2854
26922006.11.10 07:36sell6450.041.28670.00000.0000
26932006.11.10 07:36modify6450.041.28670.00001.2859
26942006.11.10 07:36modify6440.021.28610.00001.2859
26952006.11.10 07:36modify6430.011.28550.00001.2859
26962006.11.10 07:43t/p6430.011.28590.00001.2859-0.041375.31
26972006.11.10 07:43t/p6440.021.28590.00001.28590.041375.35
26982006.11.10 07:43t/p6450.041.28590.00001.28590.321375.67
26992006.11.10 07:45buy6460.011.28630.00000.0000
27002006.11.10 07:45modify6460.011.28630.00001.2868
27012006.11.10 07:55buy6470.021.28560.00000.0000
27022006.11.10 07:55modify6470.021.28560.00001.2863
27032006.11.10 07:55modify6460.011.28630.00001.2863
27042006.11.10 08:07t/p6460.011.28630.00001.28630.001375.67
27052006.11.10 08:07t/p6470.021.28630.00001.28630.141375.81
27062006.11.10 08:19sell6480.011.28670.00000.0000
27072006.11.10 08:19modify6480.011.28670.00001.2862
27082006.11.10 08:30sell6490.021.28730.00000.0000
27092006.11.10 08:30modify6490.021.28730.00001.2866
27102006.11.10 08:30modify6480.011.28670.00001.2866
27112006.11.10 08:55sell6500.041.28830.00000.0000
27122006.11.10 08:55modify6500.041.28830.00001.2873
27132006.11.10 08:55modify6490.021.28730.00001.2873
27142006.11.10 08:55modify6480.011.28670.00001.2873
27152006.11.10 08:58sell6510.081.28890.00000.0000
27162006.11.10 08:58modify6510.081.28890.00001.2879
27172006.11.10 08:58modify6500.041.28830.00001.2879
27182006.11.10 08:58modify6490.021.28730.00001.2879
27192006.11.10 08:58modify6480.011.28670.00001.2879
27202006.11.10 09:06sell6520.161.28940.00000.0000
27212006.11.10 09:06modify6520.161.28940.00001.2884
27222006.11.10 09:06modify6510.081.28890.00001.2884
27232006.11.10 09:06modify6500.041.28830.00001.2884
27242006.11.10 09:06modify6490.021.28730.00001.2884
27252006.11.10 09:06modify6480.011.28670.00001.2884
27262006.11.10 09:24t/p6480.011.28840.00001.2884-0.171375.64
27272006.11.10 09:24t/p6490.021.28840.00001.2884-0.221375.42
27282006.11.10 09:24t/p6500.041.28840.00001.2884-0.041375.38
27292006.11.10 09:24t/p6510.081.28840.00001.28840.401375.78
27302006.11.10 09:24t/p6520.161.28840.00001.28841.601377.38
27312006.11.10 09:28buy6530.011.28850.00000.0000
27322006.11.10 09:28modify6530.011.28850.00001.2890
27332006.11.10 09:46buy6540.021.28780.00000.0000
27342006.11.10 09:46modify6540.021.28780.00001.2885
27352006.11.10 09:46modify6530.011.28850.00001.2885
27362006.11.10 09:58t/p6530.011.28850.00001.28850.001377.38
27372006.11.10 09:58t/p6540.021.28850.00001.28850.141377.52
27382006.11.10 10:04sell6550.011.28830.00000.0000
27392006.11.10 10:04modify6550.011.28830.00001.2878
27402006.11.10 10:17t/p6550.011.28780.00001.28780.051377.57
27412006.11.10 10:25buy6560.011.28780.00000.0000
27422006.11.10 10:25modify6560.011.28780.00001.2883
27432006.11.10 10:45t/p6560.011.28830.00001.28830.051377.62
27442006.11.10 10:47sell6570.011.28800.00000.0000
27452006.11.10 10:47modify6570.011.28800.00001.2875
27462006.11.10 11:26t/p6570.011.28750.00001.28750.051377.67
27472006.11.10 11:30buy6580.011.28740.00000.0000
27482006.11.10 11:30modify6580.011.28740.00001.2879
27492006.11.10 12:01t/p6580.011.28790.00001.28790.051377.72
27502006.11.10 12:03sell6590.011.28780.00000.0000
27512006.11.10 12:03modify6590.011.28780.00001.2873
27522006.11.10 12:44t/p6590.011.28730.00001.28730.051377.77
27532006.11.10 12:45buy6600.011.28720.00000.0000
27542006.11.10 12:45modify6600.011.28720.00001.2877
27552006.11.10 13:12buy6610.021.28650.00000.0000
27562006.11.10 13:12modify6610.021.28650.00001.2872
27572006.11.10 13:12modify6600.011.28720.00001.2872
27582006.11.10 13:32t/p6600.011.28720.00001.28720.001377.77
27592006.11.10 13:32t/p6610.021.28720.00001.28720.141377.91
27602006.11.10 13:37sell6620.011.28740.00000.0000
27612006.11.10 13:37modify6620.011.28740.00001.2869
27622006.11.10 14:01t/p6620.011.28690.00001.28690.051377.96
27632006.11.10 14:08buy6630.011.28680.00000.0000
27642006.11.10 14:08modify6630.011.28680.00001.2873
27652006.11.10 15:03buy6640.021.28590.00000.0000
27662006.11.10 15:03modify6640.021.28590.00001.2867
27672006.11.10 15:03modify6630.011.28680.00001.2867
27682006.11.10 15:09buy6650.041.28540.00000.0000
27692006.11.10 15:09modify6650.041.28540.00001.2862
27702006.11.10 15:09modify6640.021.28590.00001.2862
27712006.11.10 15:09modify6630.011.28680.00001.2862
27722006.11.10 15:22t/p6630.011.28620.00001.2862-0.061377.90
27732006.11.10 15:22t/p6640.021.28620.00001.28620.061377.96
27742006.11.10 15:22t/p6650.041.28620.00001.28620.321378.28
27752006.11.10 15:26sell6660.011.28600.00000.0000
27762006.11.10 15:26modify6660.011.28600.00001.2855
27772006.11.10 15:38sell6670.021.28660.00000.0000
27782006.11.10 15:38modify6670.021.28660.00001.2859
27792006.11.10 15:38modify6660.011.28600.00001.2859
27802006.11.10 15:47t/p6660.011.28590.00001.28590.011378.29
27812006.11.10 15:47t/p6670.021.28590.00001.28590.141378.43
27822006.11.10 15:47sell6680.011.28570.00000.0000
27832006.11.10 15:47modify6680.011.28570.00001.2852
27842006.11.10 15:53t/p6680.011.28520.00001.28520.051378.48
27852006.11.10 15:54buy6690.011.28550.00000.0000
27862006.11.10 15:54modify6690.011.28550.00001.2860
27872006.11.10 16:00t/p6690.011.28600.00001.28600.051378.53
27882006.11.10 16:31sell6700.011.28630.00000.0000
27892006.11.10 16:31modify6700.011.28630.00001.2858
27902006.11.10 17:51t/p6700.011.28580.00001.28580.051378.58
27912006.11.10 18:00buy6710.011.28560.00000.0000
27922006.11.10 18:00modify6710.011.28560.00001.2861
27932006.11.10 18:29t/p6710.011.28610.00001.28610.051378.63
27942006.11.10 18:45buy6720.011.28530.00000.0000
27952006.11.10 18:45modify6720.011.28530.00001.2858
27962006.11.10 19:46buy6730.021.28470.00000.0000
27972006.11.10 19:46modify6730.021.28470.00001.2854
27982006.11.10 19:46modify6720.011.28530.00001.2854
27992006.11.13 00:17t/p6720.011.28540.00001.28540.001378.63
28002006.11.13 00:17t/p6730.021.28540.00001.28540.121378.76
28012006.11.13 00:32sell6740.011.28590.00000.0000
28022006.11.13 00:32modify6740.011.28590.00001.2854
28032006.11.13 00:49sell6750.021.28660.00000.0000
28042006.11.13 00:49modify6750.021.28660.00001.2859
28052006.11.13 00:49modify6740.011.28590.00001.2859
28062006.11.13 01:20sell6760.041.28720.00000.0000
28072006.11.13 01:20modify6760.041.28720.00001.2863
28082006.11.13 01:20modify6750.021.28660.00001.2863
28092006.11.13 01:20modify6740.011.28590.00001.2863
28102006.11.13 05:21sell6770.081.28770.00000.0000
28112006.11.13 05:21modify6770.081.28770.00001.2868
28122006.11.13 05:21modify6760.041.28720.00001.2868
28132006.11.13 05:21modify6750.021.28660.00001.2868
28142006.11.13 05:21modify6740.011.28590.00001.2868
28152006.11.13 06:15t/p6740.011.28680.00001.2868-0.091378.67
28162006.11.13 06:15t/p6750.021.28680.00001.2868-0.041378.63
28172006.11.13 06:15t/p6760.041.28680.00001.28680.161378.79
28182006.11.13 06:15t/p6770.081.28680.00001.28680.721379.51
28192006.11.13 06:22buy6780.011.28660.00000.0000
28202006.11.13 06:22modify6780.011.28660.00001.2871
28212006.11.13 07:58buy6790.021.28570.00000.0000
28222006.11.13 07:58modify6790.021.28570.00001.2865
28232006.11.13 07:58modify6780.011.28660.00001.2865
28242006.11.13 08:06buy6800.041.28520.00000.0000
28252006.11.13 08:06modify6800.041.28520.00001.2860
28262006.11.13 08:06modify6790.021.28570.00001.2860
28272006.11.13 08:06modify6780.011.28660.00001.2860
28282006.11.13 08:46t/p6780.011.28600.00001.2860-0.061379.45
28292006.11.13 08:46t/p6790.021.28600.00001.28600.061379.51
28302006.11.13 08:46t/p6800.041.28600.00001.28600.321379.83
28312006.11.13 08:50sell6810.011.28580.00000.0000
28322006.11.13 08:50modify6810.011.28580.00001.2853
28332006.11.13 09:21t/p6810.011.28530.00001.28530.051379.88
28342006.11.13 09:25buy6820.011.28560.00000.0000
28352006.11.13 09:25modify6820.011.28560.00001.2861
28362006.11.13 09:34buy6830.021.28500.00000.0000
28372006.11.13 09:34modify6830.021.28500.00001.2857
28382006.11.13 09:34modify6820.011.28560.00001.2857
28392006.11.13 09:55buy6840.041.28420.00000.0000
28402006.11.13 09:55modify6840.041.28420.00001.2851
28412006.11.13 09:55modify6830.021.28500.00001.2851
28422006.11.13 09:55modify6820.011.28560.00001.2851
28432006.11.13 11:08buy6850.081.28360.00000.0000
28442006.11.13 11:08modify6850.081.28360.00001.2846
28452006.11.13 11:08modify6840.041.28420.00001.2846
28462006.11.13 11:08modify6830.021.28500.00001.2846
28472006.11.13 11:08modify6820.011.28560.00001.2846
28482006.11.13 12:05buy6860.161.28310.00000.0000
28492006.11.13 12:05modify6860.161.28310.00001.2841
28502006.11.13 12:05modify6850.081.28360.00001.2841
28512006.11.13 12:05modify6840.041.28420.00001.2841
28522006.11.13 12:05modify6830.021.28500.00001.2841
28532006.11.13 12:05modify6820.011.28560.00001.2841
28542006.11.13 13:03t/p6820.011.28410.00001.2841-0.151379.73
28552006.11.13 13:03t/p6830.021.28410.00001.2841-0.181379.55
28562006.11.13 13:03t/p6840.041.28410.00001.2841-0.041379.51
28572006.11.13 13:03t/p6850.081.28410.00001.28410.401379.91
28582006.11.13 13:03t/p6860.161.28410.00001.28411.601381.51
28592006.11.13 13:04sell6870.011.28390.00000.0000
28602006.11.13 13:04modify6870.011.28390.00001.2834
28612006.11.13 13:11t/p6870.011.28340.00001.28340.051381.56
28622006.11.13 13:17buy6880.011.28340.00000.0000
28632006.11.13 13:17modify6880.011.28340.00001.2839
28642006.11.13 13:19t/p6880.011.28390.00001.28390.051381.61
28652006.11.13 13:37buy6890.011.28350.00000.0000
28662006.11.13 13:37modify6890.011.28350.00001.2840
28672006.11.13 14:19buy6900.021.28270.00000.0000
28682006.11.13 14:19modify6900.021.28270.00001.2835
28692006.11.13 14:19modify6890.011.28350.00001.2835
28702006.11.13 14:51buy6910.041.28190.00000.0000
28712006.11.13 14:51modify6910.041.28190.00001.2829
28722006.11.13 14:51modify6900.021.28270.00001.2829
28732006.11.13 14:51modify6890.011.28350.00001.2829
28742006.11.13 15:06buy6920.081.28140.00000.0000
28752006.11.13 15:06modify6920.081.28140.00001.2823
28762006.11.13 15:06modify6910.041.28190.00001.2823
28772006.11.13 15:06modify6900.021.28270.00001.2823
28782006.11.13 15:06modify6890.011.28350.00001.2823
28792006.11.13 15:16buy6930.161.28080.00000.0000
28802006.11.13 15:16modify6930.161.28080.00001.2818
28812006.11.13 15:16modify6920.081.28140.00001.2818
28822006.11.13 15:16modify6910.041.28190.00001.2818
28832006.11.13 15:16modify6900.021.28270.00001.2818
28842006.11.13 15:16modify6890.011.28350.00001.2818
28852006.11.13 16:05t/p6890.011.28180.00001.2818-0.171381.44
28862006.11.13 16:05t/p6900.021.28180.00001.2818-0.181381.26
28872006.11.13 16:05t/p6910.041.28180.00001.2818-0.041381.22
28882006.11.13 16:05t/p6920.081.28180.00001.28180.321381.54
28892006.11.13 16:05t/p6930.161.28180.00001.28181.601383.14
28902006.11.13 16:08sell6940.011.28160.00000.0000
28912006.11.13 16:08modify6940.011.28160.00001.2811
28922006.11.13 16:19t/p6940.011.28110.00001.28110.051383.19
28932006.11.13 16:19buy6950.011.28120.00000.0000
28942006.11.13 16:19modify6950.011.28120.00001.2817
28952006.11.13 17:38buy6960.021.28060.00000.0000
28962006.11.13 17:38modify6960.021.28060.00001.2813
28972006.11.13 17:38modify6950.011.28120.00001.2813
28982006.11.13 17:49buy6970.041.27990.00000.0000
28992006.11.13 17:49modify6970.041.27990.00001.2808
29002006.11.13 17:49modify6960.021.28060.00001.2808
29012006.11.13 17:49modify6950.011.28120.00001.2808
29022006.11.13 17:53t/p6950.011.28080.00001.2808-0.041383.15
29032006.11.13 17:53t/p6960.021.28080.00001.28080.041383.19
29042006.11.13 17:53t/p6970.041.28080.00001.28080.361383.55
29052006.11.13 18:59buy6980.011.28010.00000.0000
29062006.11.13 18:59modify6980.011.28010.00001.2806
29072006.11.13 19:40t/p6980.011.28060.00001.28060.051383.60
29082006.11.13 19:43sell6990.011.28020.00000.0000
29092006.11.13 19:43modify6990.011.28020.00001.2797
29102006.11.13 20:01sell7000.021.28080.00000.0000
29112006.11.13 20:01modify7000.021.28080.00001.2801
29122006.11.13 20:01modify6990.011.28020.00001.2801
29132006.11.13 23:06sell7010.041.28130.00000.0000
29142006.11.13 23:06modify7010.041.28130.00001.2805
29152006.11.13 23:06modify7000.021.28080.00001.2805
29162006.11.13 23:06modify6990.011.28020.00001.2805
29172006.11.13 23:54sell7020.081.28190.00000.0000
29182006.11.13 23:54modify7020.081.28190.00001.2810
29192006.11.13 23:54modify7010.041.28130.00001.2810
29202006.11.13 23:54modify7000.021.28080.00001.2810
29212006.11.13 23:54modify6990.011.28020.00001.2810
29222006.11.14 01:01t/p6990.011.28100.00001.2810-0.071383.52
29232006.11.14 01:01t/p7000.021.28100.00001.2810-0.031383.50
29242006.11.14 01:01t/p7010.041.28100.00001.28100.151383.65
29252006.11.14 01:01t/p7020.081.28100.00001.28100.781384.42
29262006.11.14 01:07buy7030.011.28130.00000.0000
29272006.11.14 01:07modify7030.011.28130.00001.2818
29282006.11.14 01:47buy7040.021.28060.00000.0000
29292006.11.14 01:47modify7040.021.28060.00001.2813
29302006.11.14 01:47modify7030.011.28130.00001.2813
29312006.11.14 02:07t/p7030.011.28130.00001.28130.001384.42
29322006.11.14 02:07t/p7040.021.28130.00001.28130.141384.56
29332006.11.14 02:13sell7050.011.28110.00000.0000
29342006.11.14 02:13modify7050.011.28110.00001.2806
29352006.11.14 02:35sell7060.021.28160.00000.0000
29362006.11.14 02:35modify7060.021.28160.00001.2809
29372006.11.14 02:35modify7050.011.28110.00001.2809
29382006.11.14 04:15sell7070.041.28220.00000.0000
29392006.11.14 04:15modify7070.041.28220.00001.2814
29402006.11.14 04:15modify7060.021.28160.00001.2814
29412006.11.14 04:15modify7050.011.28110.00001.2814
29422006.11.14 04:49sell7080.081.28280.00000.0000
29432006.11.14 04:49modify7080.081.28280.00001.2819
29442006.11.14 04:49modify7070.041.28220.00001.2819
29452006.11.14 04:49modify7060.021.28160.00001.2819
29462006.11.14 04:49modify7050.011.28110.00001.2819
29472006.11.14 07:08t/p7050.011.28190.00001.2819-0.081384.48
29482006.11.14 07:08t/p7060.021.28190.00001.2819-0.061384.42
29492006.11.14 07:08t/p7070.041.28190.00001.28190.121384.54
29502006.11.14 07:08t/p7080.081.28190.00001.28190.721385.26
29512006.11.14 07:10buy7090.011.28220.00000.0000
29522006.11.14 07:10modify7090.011.28220.00001.2827
29532006.11.14 07:13t/p7090.011.28270.00001.28270.051385.31
29542006.11.14 07:37buy7100.011.28190.00000.0000
29552006.11.14 07:37modify7100.011.28190.00001.2824
29562006.11.14 07:47t/p7100.011.28240.00001.28240.051385.36
29572006.11.14 07:51sell7110.011.28250.00000.0000
29582006.11.14 07:51modify7110.011.28250.00001.2820
29592006.11.14 07:56sell7120.021.28310.00000.0000
29602006.11.14 07:56modify7120.021.28310.00001.2824
29612006.11.14 07:56modify7110.011.28250.00001.2824
29622006.11.14 08:21t/p7110.011.28240.00001.28240.011385.37
29632006.11.14 08:21t/p7120.021.28240.00001.28240.141385.51
29642006.11.14 08:23buy7130.011.28270.00000.0000
29652006.11.14 08:23modify7130.011.28270.00001.2832
29662006.11.14 08:43t/p7130.011.28320.00001.28320.051385.56
29672006.11.14 08:55sell7140.011.28390.00000.0000
29682006.11.14 08:55modify7140.011.28390.00001.2834
29692006.11.14 09:30t/p7140.011.28340.00001.28340.051385.61
29702006.11.14 09:33buy7150.011.28370.00000.0000
29712006.11.14 09:33modify7150.011.28370.00001.2842
29722006.11.14 09:40buy7160.021.28300.00000.0000
29732006.11.14 09:40modify7160.021.28300.00001.2837
29742006.11.14 09:40modify7150.011.28370.00001.2837
29752006.11.14 09:59t/p7150.011.28370.00001.28370.001385.61
29762006.11.14 09:59t/p7160.021.28370.00001.28370.141385.75
29772006.11.14 10:00sell7170.011.28310.00000.0000
29782006.11.14 10:00modify7170.011.28310.00001.2826
29792006.11.14 10:02t/p7170.011.28260.00001.28260.051385.80
29802006.11.14 10:49buy7180.011.28300.00000.0000
29812006.11.14 10:49modify7180.011.28300.00001.2835
29822006.11.14 10:55buy7190.021.28240.00000.0000
29832006.11.14 10:55modify7190.021.28240.00001.2831
29842006.11.14 10:55modify7180.011.28300.00001.2831
29852006.11.14 11:20buy7200.041.28170.00000.0000
29862006.11.14 11:20modify7200.041.28170.00001.2826
29872006.11.14 11:20modify7190.021.28240.00001.2826
29882006.11.14 11:20modify7180.011.28300.00001.2826
29892006.11.14 11:49t/p7180.011.28260.00001.2826-0.041385.76
29902006.11.14 11:49t/p7190.021.28260.00001.28260.041385.80
29912006.11.14 11:49t/p7200.041.28260.00001.28260.361386.16
29922006.11.14 11:50sell7210.011.28250.00000.0000
29932006.11.14 11:50modify7210.011.28250.00001.2820
29942006.11.14 13:21sell7220.021.28310.00000.0000
29952006.11.14 13:21modify7220.021.28310.00001.2824
29962006.11.14 13:21modify7210.011.28250.00001.2824
29972006.11.14 13:31sell7230.041.28370.00000.0000
29982006.11.14 13:31modify7230.041.28370.00001.2829
29992006.11.14 13:31modify7220.021.28310.00001.2829
30002006.11.14 13:31modify7210.011.28250.00001.2829
30012006.11.14 13:33sell7240.081.28510.00000.0000
30022006.11.14 13:33modify7240.081.28510.00001.2838
30032006.11.14 13:33modify7230.041.28370.00001.2838
30042006.11.14 13:33modify7220.021.28310.00001.2838
30052006.11.14 13:33modify7210.011.28250.00001.2838
30062006.11.14 13:34sell7250.161.28600.00000.0000
30072006.11.14 13:34modify7250.161.28600.00001.2847
30082006.11.14 13:34modify7240.081.28510.00001.2847
30092006.11.14 13:34modify7230.041.28370.00001.2847
30102006.11.14 13:34modify7220.021.28310.00001.2847
30112006.11.14 13:34modify7210.011.28250.00001.2847
30122006.11.14 14:01sell7260.321.28670.00000.0000
30132006.11.14 14:01modify7260.321.28670.00001.2854
30142006.11.14 14:01modify7250.161.28600.00001.2854
30152006.11.14 14:01modify7240.081.28510.00001.2854
30162006.11.14 14:01modify7230.041.28370.00001.2854
30172006.11.14 14:01modify7220.021.28310.00001.2854
30182006.11.14 14:01modify7210.011.28250.00001.2854
30192006.11.14 14:29t/p7210.011.28540.00001.2854-0.291385.87
30202006.11.14 14:29t/p7220.021.28540.00001.2854-0.461385.41
30212006.11.14 14:29t/p7230.041.28540.00001.2854-0.681384.73
30222006.11.14 14:29t/p7240.081.28540.00001.2854-0.241384.49
30232006.11.14 14:29t/p7250.161.28540.00001.28540.961385.45
30242006.11.14 14:29t/p7260.321.28540.00001.28544.161389.61
30252006.11.14 14:35buy7270.011.28510.00000.0000
30262006.11.14 14:35modify7270.011.28510.00001.2856
30272006.11.14 14:38buy7280.021.28450.00000.0000
30282006.11.14 14:38modify7280.021.28450.00001.2852
30292006.11.14 14:38modify7270.011.28510.00001.2852
30302006.11.14 15:00buy7290.041.28360.00000.0000
30312006.11.14 15:00modify7290.041.28360.00001.2846
30322006.11.14 15:00modify7280.021.28450.00001.2846
30332006.11.14 15:00modify7270.011.28510.00001.2846
30342006.11.14 15:04buy7300.081.28310.00000.0000
30352006.11.14 15:04modify7300.081.28310.00001.2841
30362006.11.14 15:04modify7290.041.28360.00001.2841
30372006.11.14 15:04modify7280.021.28450.00001.2841
30382006.11.14 15:04modify7270.011.28510.00001.2841
30392006.11.14 15:05buy7310.161.28190.00000.0000
30402006.11.14 15:05modify7310.161.28190.00001.2832
30412006.11.14 15:05modify7300.081.28310.00001.2832
30422006.11.14 15:05modify7290.041.28360.00001.2832
30432006.11.14 15:05modify7280.021.28450.00001.2832
30442006.11.14 15:05modify7270.011.28510.00001.2832
30452006.11.14 15:11buy7320.321.28090.00000.0000
30462006.11.14 15:11modify7320.321.28090.00001.2823
30472006.11.14 15:11modify7310.161.28190.00001.2823
30482006.11.14 15:11modify7300.081.28310.00001.2823
30492006.11.14 15:11modify7290.041.28360.00001.2823
30502006.11.14 15:11modify7280.021.28450.00001.2823
30512006.11.14 15:11modify7270.011.28510.00001.2823
30522006.11.14 15:12buy7330.641.27950.00000.0000
30532006.11.14 15:12modify7330.641.27950.00001.2811
30542006.11.14 15:12modify7320.321.28090.00001.2811
30552006.11.14 15:12modify7310.161.28190.00001.2811
30562006.11.14 15:12modify7300.081.28310.00001.2811
30572006.11.14 15:12modify7290.041.28360.00001.2811
30582006.11.14 15:12modify7280.021.28450.00001.2811
30592006.11.14 15:12modify7270.011.28510.00001.2811
30602006.11.14 15:19t/p7270.011.28110.00001.2811-0.401389.21
30612006.11.14 15:19t/p7280.021.28110.00001.2811-0.681388.53
30622006.11.14 15:19t/p7290.041.28110.00001.2811-1.001387.53
30632006.11.14 15:19t/p7300.081.28110.00001.2811-1.601385.93
30642006.11.14 15:19t/p7310.161.28110.00001.2811-1.281384.65
30652006.11.14 15:19t/p7320.321.28110.00001.28110.641385.29
30662006.11.14 15:19t/p7330.641.28110.00001.281110.241395.53
30672006.11.14 15:41buy7340.011.28030.00000.0000
30682006.11.14 15:41modify7340.011.28030.00001.2808
30692006.11.14 15:43buy7350.021.27970.00000.0000
30702006.11.14 15:43modify7350.021.27970.00001.2804
30712006.11.14 15:43modify7340.011.28030.00001.2804
30722006.11.14 15:44t/p7340.011.28040.00001.28040.011395.54
30732006.11.14 15:44t/p7350.021.28040.00001.28040.141395.68
30742006.11.14 15:44buy7360.011.28060.00000.0000
30752006.11.14 15:44modify7360.011.28060.00001.2811
30762006.11.14 15:49buy7370.021.28000.00000.0000
30772006.11.14 15:49modify7370.021.28000.00001.2807
30782006.11.14 15:49modify7360.011.28060.00001.2807
30792006.11.14 15:59t/p7360.011.28070.00001.28070.011395.69
30802006.11.14 15:59t/p7370.021.28070.00001.28070.141395.83
30812006.11.14 16:01sell7380.011.28070.00000.0000
30822006.11.14 16:01modify7380.011.28070.00001.2802
30832006.11.14 16:07sell7390.021.28130.00000.0000
30842006.11.14 16:07modify7390.021.28130.00001.2806
30852006.11.14 16:07modify7380.011.28070.00001.2806
30862006.11.14 16:12t/p7380.011.28060.00001.28060.011395.84
30872006.11.14 16:12t/p7390.021.28060.00001.28060.141395.98
30882006.11.14 16:32sell7400.011.28140.00000.0000
30892006.11.14 16:32modify7400.011.28140.00001.2809
30902006.11.14 19:13sell7410.021.28200.00000.0000
30912006.11.14 19:13modify7410.021.28200.00001.2813
30922006.11.14 19:13modify7400.011.28140.00001.2813
30932006.11.14 19:27sell7420.041.28270.00000.0000
30942006.11.14 19:27modify7420.041.28270.00001.2818
30952006.11.14 19:27modify7410.021.28200.00001.2818
30962006.11.14 19:27modify7400.011.28140.00001.2818
30972006.11.14 21:11t/p7400.011.28180.00001.2818-0.041395.94
30982006.11.14 21:11t/p7410.021.28180.00001.28180.041395.98
30992006.11.14 21:11t/p7420.041.28180.00001.28180.361396.34
31002006.11.14 21:20buy7430.011.28150.00000.0000
31012006.11.14 21:20modify7430.011.28150.00001.2820
31022006.11.14 22:02buy7440.021.28090.00000.0000
31032006.11.14 22:02modify7440.021.28090.00001.2816
31042006.11.14 22:02modify7430.011.28150.00001.2816
31052006.11.14 23:59close at stop7440.021.28120.00001.28160.061396.40
31062006.11.14 23:59close at stop7430.011.28120.00001.2816-0.031396.37