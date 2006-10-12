|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.10.06 12:53 - 2006.11.15 20:53 (2005.03.01 - 2006.11.15)
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|MagicNumber=12413; LotExponent=2; slip=3; pLots=0.01; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=5; MaxTrades=55; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=false; UseRSIforAddTrade=false; BuyLevel=30; SellLevel=90; ShortLevel=70; CoverLevel=10; SlowPeriod=8; FastPeriod=5; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=40; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=0; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=true; TrailStart=30; TrailStop=30; MM=false; RiskPercent=0.1;
|Bars in test
|30327
|Ticks modelled
|60554
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|396.37
|Gross profit
|508.57
|Gross loss
|-112.20
|Profit factor
|4.53
|Expected payoff
|0.53
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|39.98 (3.26%)
|Relative drawdown
|3.26% (39.98)
|Total trades
|744
|Short positions (won %)
|399 (68.17%)
|Long positions (won %)
|345 (74.20%)
|Profit trades (% of total)
|528 (70.97%)
|Loss trades (% of total)
|216 (29.03%)
|Largest
|profit trade
|122.88
|loss trade
|-9.60
|Average
|profit trade
|0.96
|loss trade
|-0.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|28 (6.96)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-39.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|148.73 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-39.98 (9)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.06 14:40
|buy
|1
|0.01
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.10.06 14:40
|modify
|1
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2590
|3
|2006.10.06 14:43
|buy
|2
|0.02
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.10.06 14:43
|modify
|2
|0.02
|1.2579
|0.0000
|1.2586
|5
|2006.10.06 14:43
|modify
|1
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2586
|6
|2006.10.06 15:00
|t/p
|1
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|0.01
|1000.01
|7
|2006.10.06 15:00
|t/p
|2
|0.02
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|0.14
|1000.15
|8
|2006.10.06 15:04
|sell
|3
|0.01
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|9
|2006.10.06 15:04
|modify
|3
|0.01
|1.2589
|0.0000
|1.2584
|10
|2006.10.06 15:20
|t/p
|3
|0.01
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|0.05
|1000.20
|11
|2006.10.06 15:33
|sell
|4
|0.01
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.10.06 15:33
|modify
|4
|0.01
|1.2592
|0.0000
|1.2587
|13
|2006.10.06 15:41
|sell
|5
|0.02
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.10.06 15:41
|modify
|5
|0.02
|1.2602
|0.0000
|1.2594
|15
|2006.10.06 15:41
|modify
|4
|0.01
|1.2592
|0.0000
|1.2594
|16
|2006.10.06 16:10
|t/p
|4
|0.01
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|-0.02
|1000.18
|17
|2006.10.06 16:10
|t/p
|5
|0.02
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|0.16
|1000.34
|18
|2006.10.06 16:14
|buy
|6
|0.01
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|19
|2006.10.06 16:14
|modify
|6
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2596
|20
|2006.10.06 16:34
|t/p
|6
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|0.05
|1000.39
|21
|2006.10.06 16:36
|sell
|7
|0.01
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.10.06 16:36
|modify
|7
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2592
|23
|2006.10.06 16:53
|sell
|8
|0.02
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.10.06 16:53
|modify
|8
|0.02
|1.2604
|0.0000
|1.2597
|25
|2006.10.06 16:53
|modify
|7
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|26
|2006.10.06 17:50
|t/p
|7
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|0.00
|1000.39
|27
|2006.10.06 17:50
|t/p
|8
|0.02
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|0.14
|1000.53
|28
|2006.10.06 17:55
|buy
|9
|0.01
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|29
|2006.10.06 17:55
|modify
|9
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2602
|30
|2006.10.08 22:00
|buy
|10
|0.02
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.10.08 22:00
|modify
|10
|0.02
|1.2588
|0.0000
|1.2596
|32
|2006.10.08 22:00
|modify
|9
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2596
|33
|2006.10.08 23:45
|t/p
|9
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|-0.01
|1000.52
|34
|2006.10.08 23:45
|t/p
|10
|0.02
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|0.16
|1000.68
|35
|2006.10.08 23:47
|sell
|11
|0.01
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.10.08 23:47
|modify
|11
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2591
|37
|2006.10.09 00:18
|t/p
|11
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|0.06
|1000.74
|38
|2006.10.09 00:20
|buy
|12
|0.01
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|39
|2006.10.09 00:20
|modify
|12
|0.01
|1.2592
|0.0000
|1.2597
|40
|2006.10.09 01:41
|t/p
|12
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|0.05
|1000.79
|41
|2006.10.09 02:53
|buy
|13
|0.01
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.10.09 02:53
|modify
|13
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2602
|43
|2006.10.09 03:45
|t/p
|13
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|0.05
|1000.84
|44
|2006.10.09 03:48
|sell
|14
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.10.09 03:48
|modify
|14
|0.01
|1.2601
|0.0000
|1.2596
|46
|2006.10.09 05:02
|t/p
|14
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|0.05
|1000.89
|47
|2006.10.09 05:07
|buy
|15
|0.01
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.10.09 05:07
|modify
|15
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2601
|49
|2006.10.09 05:39
|t/p
|15
|0.01
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|0.05
|1000.94
|50
|2006.10.09 05:41
|sell
|16
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|51
|2006.10.09 05:41
|modify
|16
|0.01
|1.2601
|0.0000
|1.2596
|52
|2006.10.09 06:07
|t/p
|16
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|0.05
|1000.99
|53
|2006.10.09 06:08
|buy
|17
|0.01
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.10.09 06:08
|modify
|17
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2604
|55
|2006.10.09 06:33
|t/p
|17
|0.01
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|0.05
|1001.04
|56
|2006.10.09 06:58
|buy
|18
|0.01
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|57
|2006.10.09 06:58
|modify
|18
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2600
|58
|2006.10.09 07:21
|buy
|19
|0.02
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|59
|2006.10.09 07:21
|modify
|19
|0.02
|1.2590
|0.0000
|1.2597
|60
|2006.10.09 07:21
|modify
|18
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2597
|61
|2006.10.09 07:47
|t/p
|18
|0.01
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|0.02
|1001.06
|62
|2006.10.09 07:47
|t/p
|19
|0.02
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|0.14
|1001.20
|63
|2006.10.09 07:53
|sell
|20
|0.01
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.10.09 07:53
|modify
|20
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2593
|65
|2006.10.09 09:20
|sell
|21
|0.02
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.10.09 09:20
|modify
|21
|0.02
|1.2604
|0.0000
|1.2597
|67
|2006.10.09 09:20
|modify
|20
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2597
|68
|2006.10.09 11:03
|sell
|22
|0.04
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|69
|2006.10.09 11:03
|modify
|22
|0.04
|1.2611
|0.0000
|1.2602
|70
|2006.10.09 11:03
|modify
|21
|0.02
|1.2604
|0.0000
|1.2602
|71
|2006.10.09 11:03
|modify
|20
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2602
|72
|2006.10.09 12:27
|t/p
|20
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|-0.04
|1001.16
|73
|2006.10.09 12:27
|t/p
|21
|0.02
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|0.04
|1001.20
|74
|2006.10.09 12:27
|t/p
|22
|0.04
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|0.36
|1001.56
|75
|2006.10.09 12:32
|buy
|23
|0.01
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.10.09 12:32
|modify
|23
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2607
|77
|2006.10.09 15:47
|buy
|24
|0.02
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.10.09 15:47
|modify
|24
|0.02
|1.2595
|0.0000
|1.2602
|79
|2006.10.09 15:47
|modify
|23
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|80
|2006.10.09 17:47
|t/p
|23
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|0.00
|1001.56
|81
|2006.10.09 17:47
|t/p
|24
|0.02
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|0.14
|1001.70
|82
|2006.10.09 17:49
|sell
|25
|0.01
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.10.09 17:49
|modify
|25
|0.01
|1.2603
|0.0000
|1.2598
|84
|2006.10.09 19:41
|t/p
|25
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|0.05
|1001.75
|85
|2006.10.09 19:44
|buy
|26
|0.01
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.10.09 19:44
|modify
|26
|0.01
|1.2600
|0.0000
|1.2605
|87
|2006.10.09 21:39
|buy
|27
|0.02
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.10.09 21:39
|modify
|27
|0.02
|1.2594
|0.0000
|1.2601
|89
|2006.10.09 21:39
|modify
|26
|0.01
|1.2600
|0.0000
|1.2601
|90
|2006.10.09 22:30
|t/p
|26
|0.01
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|0.01
|1001.76
|91
|2006.10.09 22:30
|t/p
|27
|0.02
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|0.14
|1001.90
|92
|2006.10.09 22:41
|sell
|28
|0.01
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|93
|2006.10.09 22:41
|modify
|28
|0.01
|1.2600
|0.0000
|1.2595
|94
|2006.10.09 23:18
|t/p
|28
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|0.05
|1001.95
|95
|2006.10.09 23:23
|buy
|29
|0.01
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|96
|2006.10.09 23:23
|modify
|29
|0.01
|1.2594
|0.0000
|1.2599
|97
|2006.10.10 00:11
|buy
|30
|0.02
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.10.10 00:11
|modify
|30
|0.02
|1.2588
|0.0000
|1.2595
|99
|2006.10.10 00:11
|modify
|29
|0.01
|1.2594
|0.0000
|1.2595
|100
|2006.10.10 05:17
|t/p
|29
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|0.00
|1001.95
|101
|2006.10.10 05:17
|t/p
|30
|0.02
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|0.14
|1002.09
|102
|2006.10.10 05:22
|sell
|31
|0.01
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|103
|2006.10.10 05:22
|modify
|31
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2590
|104
|2006.10.10 06:15
|sell
|32
|0.02
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|105
|2006.10.10 06:15
|modify
|32
|0.02
|1.2603
|0.0000
|1.2595
|106
|2006.10.10 06:15
|modify
|31
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|107
|2006.10.10 06:18
|sell
|33
|0.04
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.10.10 06:18
|modify
|33
|0.04
|1.2610
|0.0000
|1.2601
|109
|2006.10.10 06:18
|modify
|32
|0.02
|1.2603
|0.0000
|1.2601
|110
|2006.10.10 06:18
|modify
|31
|0.01
|1.2595
|0.0000
|1.2601
|111
|2006.10.10 06:55
|t/p
|31
|0.01
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|-0.06
|1002.03
|112
|2006.10.10 06:55
|t/p
|32
|0.02
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|0.04
|1002.07
|113
|2006.10.10 06:55
|t/p
|33
|0.04
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|0.36
|1002.43
|114
|2006.10.10 06:57
|buy
|34
|0.01
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|115
|2006.10.10 06:57
|modify
|34
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2607
|116
|2006.10.10 07:08
|buy
|35
|0.02
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|117
|2006.10.10 07:08
|modify
|35
|0.02
|1.2596
|0.0000
|1.2603
|118
|2006.10.10 07:08
|modify
|34
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2603
|119
|2006.10.10 07:10
|buy
|36
|0.04
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|120
|2006.10.10 07:10
|modify
|36
|0.04
|1.2591
|0.0000
|1.2599
|121
|2006.10.10 07:10
|modify
|35
|0.02
|1.2596
|0.0000
|1.2599
|122
|2006.10.10 07:10
|modify
|34
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2599
|123
|2006.10.10 07:48
|t/p
|34
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|-0.03
|1002.40
|124
|2006.10.10 07:48
|t/p
|35
|0.02
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|0.06
|1002.46
|125
|2006.10.10 07:48
|t/p
|36
|0.04
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|0.32
|1002.78
|126
|2006.10.10 07:49
|sell
|37
|0.01
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.10.10 07:49
|modify
|37
|0.01
|1.2599
|0.0000
|1.2594
|128
|2006.10.10 08:06
|t/p
|37
|0.01
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|0.05
|1002.83
|129
|2006.10.10 08:18
|buy
|38
|0.01
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|130
|2006.10.10 08:18
|modify
|38
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2591
|131
|2006.10.10 08:21
|buy
|39
|0.02
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|132
|2006.10.10 08:21
|modify
|39
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2584
|133
|2006.10.10 08:21
|modify
|38
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2584
|134
|2006.10.10 08:23
|buy
|40
|0.04
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|135
|2006.10.10 08:23
|modify
|40
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2580
|136
|2006.10.10 08:23
|modify
|39
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2580
|137
|2006.10.10 08:23
|modify
|38
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2580
|138
|2006.10.10 08:34
|buy
|41
|0.08
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|139
|2006.10.10 08:34
|modify
|41
|0.08
|1.2564
|0.0000
|1.2574
|140
|2006.10.10 08:34
|modify
|40
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2574
|141
|2006.10.10 08:34
|modify
|39
|0.02
|1.2576
|0.0000
|1.2574
|142
|2006.10.10 08:34
|modify
|38
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2574
|143
|2006.10.10 08:39
|t/p
|38
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|-0.12
|1002.71
|144
|2006.10.10 08:39
|t/p
|39
|0.02
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|-0.04
|1002.67
|145
|2006.10.10 08:39
|t/p
|40
|0.04
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|0.12
|1002.79
|146
|2006.10.10 08:39
|t/p
|41
|0.08
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|0.80
|1003.59
|147
|2006.10.10 08:42
|sell
|42
|0.01
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.10.10 08:42
|modify
|42
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2569
|149
|2006.10.10 08:55
|t/p
|42
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|0.05
|1003.64
|150
|2006.10.10 09:08
|buy
|43
|0.01
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|151
|2006.10.10 09:08
|modify
|43
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2568
|152
|2006.10.10 10:04
|t/p
|43
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|0.05
|1003.69
|153
|2006.10.10 10:11
|sell
|44
|0.01
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|154
|2006.10.10 10:11
|modify
|44
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2563
|155
|2006.10.10 10:29
|t/p
|44
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|0.05
|1003.74
|156
|2006.10.10 10:35
|buy
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|157
|2006.10.10 10:35
|modify
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2570
|158
|2006.10.10 10:46
|buy
|46
|0.02
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|159
|2006.10.10 10:46
|modify
|46
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2566
|160
|2006.10.10 10:46
|modify
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2566
|161
|2006.10.10 11:03
|buy
|47
|0.04
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.10.10 11:03
|modify
|47
|0.04
|1.2553
|0.0000
|1.2561
|163
|2006.10.10 11:03
|modify
|46
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2561
|164
|2006.10.10 11:03
|modify
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2561
|165
|2006.10.10 11:09
|buy
|48
|0.08
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|166
|2006.10.10 11:09
|modify
|48
|0.08
|1.2545
|0.0000
|1.2555
|167
|2006.10.10 11:09
|modify
|47
|0.04
|1.2553
|0.0000
|1.2555
|168
|2006.10.10 11:09
|modify
|46
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2555
|169
|2006.10.10 11:09
|modify
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2555
|170
|2006.10.10 11:18
|buy
|49
|0.16
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|171
|2006.10.10 11:18
|modify
|49
|0.16
|1.2531
|0.0000
|1.2545
|172
|2006.10.10 11:18
|modify
|48
|0.08
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|173
|2006.10.10 11:18
|modify
|47
|0.04
|1.2553
|0.0000
|1.2545
|174
|2006.10.10 11:18
|modify
|46
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2545
|175
|2006.10.10 11:18
|modify
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2545
|176
|2006.10.10 13:38
|buy
|50
|0.32
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|177
|2006.10.10 13:38
|modify
|50
|0.32
|1.2525
|0.0000
|1.2538
|178
|2006.10.10 13:38
|modify
|49
|0.16
|1.2531
|0.0000
|1.2538
|179
|2006.10.10 13:38
|modify
|48
|0.08
|1.2545
|0.0000
|1.2538
|180
|2006.10.10 13:38
|modify
|47
|0.04
|1.2553
|0.0000
|1.2538
|181
|2006.10.10 13:38
|modify
|46
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2538
|182
|2006.10.10 13:38
|modify
|45
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2538
|183
|2006.10.10 14:53
|t/p
|45
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|-0.27
|1003.47
|184
|2006.10.10 14:53
|t/p
|46
|0.02
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|-0.42
|1003.05
|185
|2006.10.10 14:53
|t/p
|47
|0.04
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|-0.60
|1002.45
|186
|2006.10.10 14:53
|t/p
|48
|0.08
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|-0.56
|1001.89
|187
|2006.10.10 14:53
|t/p
|49
|0.16
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|1.12
|1003.01
|188
|2006.10.10 14:53
|t/p
|50
|0.32
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|4.16
|1007.17
|189
|2006.10.10 14:57
|sell
|51
|0.01
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|190
|2006.10.10 14:57
|modify
|51
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2528
|191
|2006.10.10 15:42
|sell
|52
|0.02
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|192
|2006.10.10 15:42
|modify
|52
|0.02
|1.2539
|0.0000
|1.2532
|193
|2006.10.10 15:42
|modify
|51
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2532
|194
|2006.10.10 18:08
|t/p
|51
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.01
|1007.18
|195
|2006.10.10 18:08
|t/p
|52
|0.02
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.14
|1007.32
|196
|2006.10.10 18:09
|buy
|53
|0.01
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|197
|2006.10.10 18:09
|modify
|53
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2540
|198
|2006.10.10 18:45
|t/p
|53
|0.01
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|0.05
|1007.37
|199
|2006.10.10 18:47
|sell
|54
|0.01
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|200
|2006.10.10 18:47
|modify
|54
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2533
|201
|2006.10.10 19:01
|t/p
|54
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.05
|1007.42
|202
|2006.10.10 19:06
|buy
|55
|0.01
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|203
|2006.10.10 19:06
|modify
|55
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2540
|204
|2006.10.10 21:38
|buy
|56
|0.02
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|205
|2006.10.10 21:38
|modify
|56
|0.02
|1.2530
|0.0000
|1.2537
|206
|2006.10.10 21:38
|modify
|55
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2537
|207
|2006.10.11 00:07
|t/p
|55
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|0.01
|1007.43
|208
|2006.10.11 00:07
|t/p
|56
|0.02
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|0.12
|1007.55
|209
|2006.10.11 00:08
|sell
|57
|0.01
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|210
|2006.10.11 00:08
|modify
|57
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2529
|211
|2006.10.11 02:19
|sell
|58
|0.02
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|212
|2006.10.11 02:19
|modify
|58
|0.02
|1.2540
|0.0000
|1.2533
|213
|2006.10.11 02:19
|modify
|57
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2533
|214
|2006.10.11 06:34
|t/p
|57
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.01
|1007.56
|215
|2006.10.11 06:34
|t/p
|58
|0.02
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.14
|1007.70
|216
|2006.10.11 06:39
|buy
|59
|0.01
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|217
|2006.10.11 06:39
|modify
|59
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2538
|218
|2006.10.11 06:44
|buy
|60
|0.02
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|219
|2006.10.11 06:44
|modify
|60
|0.02
|1.2528
|0.0000
|1.2535
|220
|2006.10.11 06:44
|modify
|59
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2535
|221
|2006.10.11 07:04
|t/p
|59
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|0.02
|1007.72
|222
|2006.10.11 07:04
|t/p
|60
|0.02
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|0.14
|1007.86
|223
|2006.10.11 07:07
|sell
|61
|0.01
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.10.11 07:07
|modify
|61
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2533
|225
|2006.10.11 07:17
|t/p
|61
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.05
|1007.91
|226
|2006.10.11 07:25
|sell
|62
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|227
|2006.10.11 07:25
|modify
|62
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2537
|228
|2006.10.11 08:15
|sell
|63
|0.02
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|229
|2006.10.11 08:15
|modify
|63
|0.02
|1.2549
|0.0000
|1.2542
|230
|2006.10.11 08:15
|modify
|62
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|231
|2006.10.11 08:39
|t/p
|62
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|0.00
|1007.91
|232
|2006.10.11 08:39
|t/p
|63
|0.02
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|0.14
|1008.05
|233
|2006.10.11 08:41
|buy
|64
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|234
|2006.10.11 08:41
|modify
|64
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2547
|235
|2006.10.11 08:50
|buy
|65
|0.02
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|236
|2006.10.11 08:50
|modify
|65
|0.02
|1.2536
|0.0000
|1.2543
|237
|2006.10.11 08:50
|modify
|64
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2543
|238
|2006.10.11 08:54
|t/p
|64
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|0.01
|1008.06
|239
|2006.10.11 08:54
|t/p
|65
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|0.14
|1008.20
|240
|2006.10.11 09:20
|sell
|66
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|241
|2006.10.11 09:20
|modify
|66
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2542
|242
|2006.10.11 10:20
|sell
|67
|0.02
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|243
|2006.10.11 10:20
|modify
|67
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2545
|244
|2006.10.11 10:20
|modify
|66
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2545
|245
|2006.10.11 11:06
|t/p
|66
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.02
|1008.22
|246
|2006.10.11 11:06
|t/p
|67
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.14
|1008.36
|247
|2006.10.11 11:10
|buy
|68
|0.01
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|248
|2006.10.11 11:10
|modify
|68
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2548
|249
|2006.10.11 11:20
|t/p
|68
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.05
|1008.41
|250
|2006.10.11 11:22
|sell
|69
|0.01
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|251
|2006.10.11 11:22
|modify
|69
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2541
|252
|2006.10.11 12:13
|t/p
|69
|0.01
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|0.05
|1008.46
|253
|2006.10.11 12:14
|buy
|70
|0.01
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|254
|2006.10.11 12:14
|modify
|70
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2548
|255
|2006.10.11 12:49
|t/p
|70
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.05
|1008.51
|256
|2006.10.11 12:50
|sell
|71
|0.01
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|257
|2006.10.11 12:50
|modify
|71
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2538
|258
|2006.10.11 13:39
|t/p
|71
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|0.05
|1008.56
|259
|2006.10.11 13:43
|buy
|72
|0.01
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|260
|2006.10.11 13:43
|modify
|72
|0.01
|1.2541
|0.0000
|1.2546
|261
|2006.10.11 13:52
|t/p
|72
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|0.05
|1008.61
|262
|2006.10.11 13:53
|sell
|73
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|263
|2006.10.11 13:53
|modify
|73
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2540
|264
|2006.10.11 14:50
|sell
|74
|0.02
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|265
|2006.10.11 14:50
|modify
|74
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2545
|266
|2006.10.11 14:50
|modify
|73
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|267
|2006.10.11 15:05
|t/p
|73
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.00
|1008.61
|268
|2006.10.11 15:05
|t/p
|74
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.14
|1008.75
|269
|2006.10.11 15:08
|buy
|75
|0.01
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|270
|2006.10.11 15:08
|modify
|75
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2551
|271
|2006.10.11 15:33
|t/p
|75
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|0.05
|1008.80
|272
|2006.10.11 15:42
|sell
|76
|0.01
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|273
|2006.10.11 15:42
|modify
|76
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2546
|274
|2006.10.11 18:01
|t/p
|76
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|0.05
|1008.85
|275
|2006.10.11 18:11
|buy
|77
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|276
|2006.10.11 18:11
|modify
|77
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2536
|277
|2006.10.11 18:19
|buy
|78
|0.02
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|278
|2006.10.11 18:19
|modify
|78
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2531
|279
|2006.10.11 18:19
|modify
|77
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|280
|2006.10.11 18:22
|buy
|79
|0.04
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|281
|2006.10.11 18:22
|modify
|79
|0.04
|1.2517
|0.0000
|1.2526
|282
|2006.10.11 18:22
|modify
|78
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2526
|283
|2006.10.11 18:22
|modify
|77
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2526
|284
|2006.10.11 18:24
|buy
|80
|0.08
|1.2512
|0.0000
|0.0000
|285
|2006.10.11 18:24
|modify
|80
|0.08
|1.2512
|0.0000
|1.2521
|286
|2006.10.11 18:24
|modify
|79
|0.04
|1.2517
|0.0000
|1.2521
|287
|2006.10.11 18:24
|modify
|78
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2521
|288
|2006.10.11 18:24
|modify
|77
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2521
|289
|2006.10.11 18:31
|buy
|81
|0.16
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|290
|2006.10.11 18:31
|modify
|81
|0.16
|1.2506
|0.0000
|1.2516
|291
|2006.10.11 18:31
|modify
|80
|0.08
|1.2512
|0.0000
|1.2516
|292
|2006.10.11 18:31
|modify
|79
|0.04
|1.2517
|0.0000
|1.2516
|293
|2006.10.11 18:31
|modify
|78
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2516
|294
|2006.10.11 18:31
|modify
|77
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2516
|295
|2006.10.11 18:52
|t/p
|77
|0.01
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|-0.15
|1008.70
|296
|2006.10.11 18:52
|t/p
|78
|0.02
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|-0.16
|1008.54
|297
|2006.10.11 18:52
|t/p
|79
|0.04
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|-0.04
|1008.50
|298
|2006.10.11 18:52
|t/p
|80
|0.08
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|0.32
|1008.82
|299
|2006.10.11 18:52
|t/p
|81
|0.16
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|1.60
|1010.42
|300
|2006.10.11 18:55
|sell
|82
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|301
|2006.10.11 18:55
|modify
|82
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2512
|302
|2006.10.11 19:10
|sell
|83
|0.02
|1.2523
|0.0000
|0.0000
|303
|2006.10.11 19:10
|modify
|83
|0.02
|1.2523
|0.0000
|1.2516
|304
|2006.10.11 19:10
|modify
|82
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2516
|305
|2006.10.11 20:13
|t/p
|82
|0.01
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|0.01
|1010.43
|306
|2006.10.11 20:13
|t/p
|83
|0.02
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|0.14
|1010.57
|307
|2006.10.11 20:14
|buy
|84
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|308
|2006.10.11 20:14
|modify
|84
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2522
|309
|2006.10.11 20:19
|buy
|85
|0.02
|1.2512
|0.0000
|0.0000
|310
|2006.10.11 20:19
|modify
|85
|0.02
|1.2512
|0.0000
|1.2519
|311
|2006.10.11 20:19
|modify
|84
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2519
|312
|2006.10.11 21:55
|t/p
|84
|0.01
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|0.02
|1010.59
|313
|2006.10.11 21:55
|t/p
|85
|0.02
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|0.14
|1010.73
|314
|2006.10.11 22:06
|sell
|86
|0.01
|1.2519
|0.0000
|0.0000
|315
|2006.10.11 22:06
|modify
|86
|0.01
|1.2519
|0.0000
|1.2514
|316
|2006.10.12 00:24
|sell
|87
|0.02
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|317
|2006.10.12 00:24
|modify
|87
|0.02
|1.2525
|0.0000
|1.2518
|318
|2006.10.12 00:24
|modify
|86
|0.01
|1.2519
|0.0000
|1.2518
|319
|2006.10.12 01:00
|t/p
|86
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2518
|0.03
|1010.76
|320
|2006.10.12 01:00
|t/p
|87
|0.02
|1.2518
|0.0000
|1.2518
|0.14
|1010.90
|321
|2006.10.12 01:03
|buy
|88
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|322
|2006.10.12 01:03
|modify
|88
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2522
|323
|2006.10.12 01:32
|t/p
|88
|0.01
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|0.05
|1010.95
|324
|2006.10.12 01:34
|sell
|89
|0.01
|1.2521
|0.0000
|0.0000
|325
|2006.10.12 01:34
|modify
|89
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2516
|326
|2006.10.12 01:51
|sell
|90
|0.02
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|327
|2006.10.12 01:51
|modify
|90
|0.02
|1.2527
|0.0000
|1.2520
|328
|2006.10.12 01:51
|modify
|89
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2520
|329
|2006.10.12 02:27
|sell
|91
|0.04
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|330
|2006.10.12 02:27
|modify
|91
|0.04
|1.2532
|0.0000
|1.2524
|331
|2006.10.12 02:27
|modify
|90
|0.02
|1.2527
|0.0000
|1.2524
|332
|2006.10.12 02:27
|modify
|89
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2524
|333
|2006.10.12 03:10
|sell
|92
|0.08
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|334
|2006.10.12 03:10
|modify
|92
|0.08
|1.2539
|0.0000
|1.2529
|335
|2006.10.12 03:10
|modify
|91
|0.04
|1.2532
|0.0000
|1.2529
|336
|2006.10.12 03:10
|modify
|90
|0.02
|1.2527
|0.0000
|1.2529
|337
|2006.10.12 03:10
|modify
|89
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2529
|338
|2006.10.12 06:15
|t/p
|89
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|-0.08
|1010.87
|339
|2006.10.12 06:15
|t/p
|90
|0.02
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|-0.04
|1010.83
|340
|2006.10.12 06:15
|t/p
|91
|0.04
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|0.12
|1010.95
|341
|2006.10.12 06:15
|t/p
|92
|0.08
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|0.80
|1011.75
|342
|2006.10.12 06:18
|buy
|93
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|343
|2006.10.12 06:18
|modify
|93
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2536
|344
|2006.10.12 06:31
|t/p
|93
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|0.05
|1011.80
|345
|2006.10.12 06:34
|sell
|94
|0.01
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|346
|2006.10.12 06:34
|modify
|94
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2531
|347
|2006.10.12 07:05
|sell
|95
|0.02
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|348
|2006.10.12 07:05
|modify
|95
|0.02
|1.2546
|0.0000
|1.2538
|349
|2006.10.12 07:05
|modify
|94
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2538
|350
|2006.10.12 07:10
|sell
|96
|0.04
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|351
|2006.10.12 07:10
|modify
|96
|0.04
|1.2551
|0.0000
|1.2542
|352
|2006.10.12 07:10
|modify
|95
|0.02
|1.2546
|0.0000
|1.2542
|353
|2006.10.12 07:10
|modify
|94
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2542
|354
|2006.10.12 07:14
|sell
|97
|0.08
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|355
|2006.10.12 07:14
|modify
|97
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2549
|356
|2006.10.12 07:14
|modify
|96
|0.04
|1.2551
|0.0000
|1.2549
|357
|2006.10.12 07:14
|modify
|95
|0.02
|1.2546
|0.0000
|1.2549
|358
|2006.10.12 07:14
|modify
|94
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2549
|359
|2006.10.12 07:30
|t/p
|94
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|-0.13
|1011.67
|360
|2006.10.12 07:30
|t/p
|95
|0.02
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|-0.06
|1011.61
|361
|2006.10.12 07:30
|t/p
|96
|0.04
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|0.08
|1011.69
|362
|2006.10.12 07:30
|t/p
|97
|0.08
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|0.80
|1012.49
|363
|2006.10.12 07:39
|sell
|98
|0.01
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|364
|2006.10.12 07:39
|modify
|98
|0.01
|1.2556
|0.0000
|1.2551
|365
|2006.10.12 08:21
|t/p
|98
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|0.05
|1012.54
|366
|2006.10.12 08:23
|buy
|99
|0.01
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|367
|2006.10.12 08:23
|modify
|99
|0.01
|1.2552
|0.0000
|1.2557
|368
|2006.10.12 08:24
|buy
|100
|0.02
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|369
|2006.10.12 08:24
|modify
|100
|0.02
|1.2544
|0.0000
|1.2552
|370
|2006.10.12 08:24
|modify
|99
|0.01
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|371
|2006.10.12 08:38
|t/p
|99
|0.01
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|0.00
|1012.54
|372
|2006.10.12 08:38
|t/p
|100
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|0.16
|1012.70
|373
|2006.10.12 08:42
|sell
|101
|0.01
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|374
|2006.10.12 08:42
|modify
|101
|0.01
|1.2553
|0.0000
|1.2548
|375
|2006.10.12 09:16
|t/p
|101
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.05
|1012.75
|376
|2006.10.12 09:20
|buy
|102
|0.01
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|377
|2006.10.12 09:20
|modify
|102
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2555
|378
|2006.10.12 09:28
|buy
|103
|0.02
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|379
|2006.10.12 09:28
|modify
|103
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2550
|380
|2006.10.12 09:28
|modify
|102
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|381
|2006.10.12 10:35
|buy
|104
|0.04
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|382
|2006.10.12 10:35
|modify
|104
|0.04
|1.2537
|0.0000
|1.2546
|383
|2006.10.12 10:35
|modify
|103
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2546
|384
|2006.10.12 10:35
|modify
|102
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2546
|385
|2006.10.12 11:31
|buy
|105
|0.08
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|386
|2006.10.12 11:31
|modify
|105
|0.08
|1.2528
|0.0000
|1.2539
|387
|2006.10.12 11:31
|modify
|104
|0.04
|1.2537
|0.0000
|1.2539
|388
|2006.10.12 11:31
|modify
|103
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2539
|389
|2006.10.12 11:31
|modify
|102
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2539
|390
|2006.10.12 11:37
|buy
|106
|0.16
|1.2521
|0.0000
|0.0000
|391
|2006.10.12 11:37
|modify
|106
|0.16
|1.2521
|0.0000
|1.2532
|392
|2006.10.12 11:37
|modify
|105
|0.08
|1.2528
|0.0000
|1.2532
|393
|2006.10.12 11:37
|modify
|104
|0.04
|1.2537
|0.0000
|1.2532
|394
|2006.10.12 11:37
|modify
|103
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2532
|395
|2006.10.12 11:37
|modify
|102
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2532
|396
|2006.10.12 12:08
|t/p
|102
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|-0.18
|1012.57
|397
|2006.10.12 12:08
|t/p
|103
|0.02
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|-0.22
|1012.35
|398
|2006.10.12 12:08
|t/p
|104
|0.04
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|-0.20
|1012.15
|399
|2006.10.12 12:08
|t/p
|105
|0.08
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.32
|1012.47
|400
|2006.10.12 12:08
|t/p
|106
|0.16
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|1.76
|1014.23
|401
|2006.10.12 12:09
|sell
|107
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|402
|2006.10.12 12:09
|modify
|107
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2526
|403
|2006.10.12 12:32
|t/p
|107
|0.01
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|0.05
|1014.28
|404
|2006.10.12 12:32
|sell
|108
|0.01
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|405
|2006.10.12 12:32
|modify
|108
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2530
|406
|2006.10.12 12:48
|sell
|109
|0.02
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|407
|2006.10.12 12:48
|modify
|109
|0.02
|1.2542
|0.0000
|1.2535
|408
|2006.10.12 12:48
|modify
|108
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|409
|2006.10.12 12:51
|t/p
|108
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|0.00
|1014.28
|410
|2006.10.12 12:51
|t/p
|109
|0.02
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|0.14
|1014.42
|411
|2006.10.12 12:51
|sell
|110
|0.01
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|412
|2006.10.12 12:51
|modify
|110
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2527
|413
|2006.10.12 13:00
|t/p
|110
|0.01
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|0.05
|1014.47
|414
|2006.10.12 13:09
|buy
|111
|0.01
|1.2523
|0.0000
|0.0000
|415
|2006.10.12 13:09
|modify
|111
|0.01
|1.2523
|0.0000
|1.2528
|416
|2006.10.12 13:14
|t/p
|111
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2528
|0.05
|1014.52
|417
|2006.10.12 13:17
|sell
|112
|0.01
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|418
|2006.10.12 13:17
|modify
|112
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2523
|419
|2006.10.12 13:32
|sell
|113
|0.02
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|420
|2006.10.12 13:32
|modify
|113
|0.02
|1.2535
|0.0000
|1.2528
|421
|2006.10.12 13:32
|modify
|112
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2528
|422
|2006.10.12 14:01
|sell
|114
|0.04
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|423
|2006.10.12 14:01
|modify
|114
|0.04
|1.2541
|0.0000
|1.2532
|424
|2006.10.12 14:01
|modify
|113
|0.02
|1.2535
|0.0000
|1.2532
|425
|2006.10.12 14:01
|modify
|112
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2532
|426
|2006.10.12 14:44
|t/p
|112
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|-0.04
|1014.48
|427
|2006.10.12 14:44
|t/p
|113
|0.02
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.06
|1014.54
|428
|2006.10.12 14:44
|t/p
|114
|0.04
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.36
|1014.90
|429
|2006.10.12 14:48
|buy
|115
|0.01
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|430
|2006.10.12 14:48
|modify
|115
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2538
|431
|2006.10.12 15:03
|t/p
|115
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|0.05
|1014.95
|432
|2006.10.12 15:15
|sell
|116
|0.01
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|433
|2006.10.12 15:15
|modify
|116
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2533
|434
|2006.10.12 15:34
|t/p
|116
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.05
|1015.00
|435
|2006.10.12 15:35
|buy
|117
|0.01
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|436
|2006.10.12 15:35
|modify
|117
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2540
|437
|2006.10.12 16:45
|t/p
|117
|0.01
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|0.05
|1015.05
|438
|2006.10.12 17:43
|sell
|118
|0.01
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|439
|2006.10.12 17:43
|modify
|118
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2541
|440
|2006.10.12 18:14
|t/p
|118
|0.01
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|0.05
|1015.10
|441
|2006.10.12 18:17
|buy
|119
|0.01
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|442
|2006.10.12 18:17
|modify
|119
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2548
|443
|2006.10.12 18:30
|t/p
|119
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.05
|1015.15
|444
|2006.10.12 18:42
|sell
|120
|0.01
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|445
|2006.10.12 18:42
|modify
|120
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2544
|446
|2006.10.12 19:10
|sell
|121
|0.02
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|447
|2006.10.12 19:10
|modify
|121
|0.02
|1.2554
|0.0000
|1.2547
|448
|2006.10.12 19:10
|modify
|120
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2547
|449
|2006.10.12 22:00
|sell
|122
|0.04
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.10.12 22:00
|modify
|122
|0.04
|1.2560
|0.0000
|1.2552
|451
|2006.10.12 22:00
|modify
|121
|0.02
|1.2554
|0.0000
|1.2552
|452
|2006.10.12 22:00
|modify
|120
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2552
|453
|2006.10.13 01:14
|sell
|123
|0.08
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.10.13 01:14
|modify
|123
|0.08
|1.2566
|0.0000
|1.2557
|455
|2006.10.13 01:14
|modify
|122
|0.04
|1.2560
|0.0000
|1.2557
|456
|2006.10.13 01:14
|modify
|121
|0.02
|1.2554
|0.0000
|1.2557
|457
|2006.10.13 01:14
|modify
|120
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2557
|458
|2006.10.13 01:16
|sell
|124
|0.16
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|459
|2006.10.13 01:16
|modify
|124
|0.16
|1.2571
|0.0000
|1.2561
|460
|2006.10.13 01:16
|modify
|123
|0.08
|1.2566
|0.0000
|1.2561
|461
|2006.10.13 01:16
|modify
|122
|0.04
|1.2560
|0.0000
|1.2561
|462
|2006.10.13 01:16
|modify
|121
|0.02
|1.2554
|0.0000
|1.2561
|463
|2006.10.13 01:16
|modify
|120
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2561
|464
|2006.10.13 01:24
|t/p
|120
|0.01
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|-0.11
|1015.04
|465
|2006.10.13 01:24
|t/p
|121
|0.02
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|-0.13
|1014.92
|466
|2006.10.13 01:24
|t/p
|122
|0.04
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|-0.01
|1014.90
|467
|2006.10.13 01:24
|t/p
|123
|0.08
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|0.40
|1015.30
|468
|2006.10.13 01:24
|t/p
|124
|0.16
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|1.60
|1016.90
|469
|2006.10.13 01:38
|sell
|125
|0.01
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|470
|2006.10.13 01:38
|modify
|125
|0.01
|1.2572
|0.0000
|1.2567
|471
|2006.10.13 01:46
|t/p
|125
|0.01
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|0.05
|1016.95
|472
|2006.10.13 02:45
|sell
|126
|0.01
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|473
|2006.10.13 02:45
|modify
|126
|0.01
|1.2570
|0.0000
|1.2565
|474
|2006.10.13 02:58
|sell
|127
|0.02
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|475
|2006.10.13 02:58
|modify
|127
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2568
|476
|2006.10.13 02:58
|modify
|126
|0.01
|1.2570
|0.0000
|1.2568
|477
|2006.10.13 04:43
|t/p
|126
|0.01
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|0.02
|1016.97
|478
|2006.10.13 04:43
|t/p
|127
|0.02
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|0.14
|1017.11
|479
|2006.10.13 04:49
|buy
|128
|0.01
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|480
|2006.10.13 04:49
|modify
|128
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2574
|481
|2006.10.13 05:21
|t/p
|128
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|0.05
|1017.16
|482
|2006.10.13 05:24
|sell
|129
|0.01
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|483
|2006.10.13 05:24
|modify
|129
|0.01
|1.2574
|0.0000
|1.2569
|484
|2006.10.13 06:03
|t/p
|129
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|0.05
|1017.21
|485
|2006.10.13 06:12
|buy
|130
|0.01
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|486
|2006.10.13 06:12
|modify
|130
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2574
|487
|2006.10.13 06:28
|buy
|131
|0.02
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.10.13 06:28
|modify
|131
|0.02
|1.2563
|0.0000
|1.2570
|489
|2006.10.13 06:28
|modify
|130
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2570
|490
|2006.10.13 06:57
|t/p
|130
|0.01
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|0.01
|1017.22
|491
|2006.10.13 06:57
|t/p
|131
|0.02
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|0.14
|1017.36
|492
|2006.10.13 07:02
|sell
|132
|0.01
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|493
|2006.10.13 07:02
|modify
|132
|0.01
|1.2567
|0.0000
|1.2562
|494
|2006.10.13 07:38
|t/p
|132
|0.01
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|0.05
|1017.41
|495
|2006.10.13 07:41
|buy
|133
|0.01
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|496
|2006.10.13 07:41
|modify
|133
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2571
|497
|2006.10.13 08:08
|buy
|134
|0.02
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|498
|2006.10.13 08:08
|modify
|134
|0.02
|1.2560
|0.0000
|1.2567
|499
|2006.10.13 08:08
|modify
|133
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2567
|500
|2006.10.13 09:58
|buy
|135
|0.04
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|501
|2006.10.13 09:58
|modify
|135
|0.04
|1.2554
|0.0000
|1.2562
|502
|2006.10.13 09:58
|modify
|134
|0.02
|1.2560
|0.0000
|1.2562
|503
|2006.10.13 09:58
|modify
|133
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2562
|504
|2006.10.13 10:56
|buy
|136
|0.08
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|505
|2006.10.13 10:56
|modify
|136
|0.08
|1.2548
|0.0000
|1.2557
|506
|2006.10.13 10:56
|modify
|135
|0.04
|1.2554
|0.0000
|1.2557
|507
|2006.10.13 10:56
|modify
|134
|0.02
|1.2560
|0.0000
|1.2557
|508
|2006.10.13 10:56
|modify
|133
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2557
|509
|2006.10.13 12:22
|t/p
|133
|0.01
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|-0.09
|1017.32
|510
|2006.10.13 12:22
|t/p
|134
|0.02
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|-0.06
|1017.26
|511
|2006.10.13 12:22
|t/p
|135
|0.04
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|0.12
|1017.38
|512
|2006.10.13 12:22
|t/p
|136
|0.08
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|0.72
|1018.10
|513
|2006.10.13 12:23
|sell
|137
|0.01
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|514
|2006.10.13 12:23
|modify
|137
|0.01
|1.2556
|0.0000
|1.2551
|515
|2006.10.13 12:31
|t/p
|137
|0.01
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|0.05
|1018.15
|516
|2006.10.13 12:41
|buy
|138
|0.01
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|517
|2006.10.13 12:41
|modify
|138
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2530
|518
|2006.10.13 12:50
|t/p
|138
|0.01
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|0.05
|1018.20
|519
|2006.10.13 13:25
|buy
|139
|0.01
|1.2523
|0.0000
|0.0000
|520
|2006.10.13 13:25
|modify
|139
|0.01
|1.2523
|0.0000
|1.2528
|521
|2006.10.13 13:49
|buy
|140
|0.02
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|522
|2006.10.13 13:49
|modify
|140
|0.02
|1.2516
|0.0000
|1.2523
|523
|2006.10.13 13:49
|modify
|139
|0.01
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|524
|2006.10.13 14:00
|t/p
|139
|0.01
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|0.00
|1018.20
|525
|2006.10.13 14:00
|t/p
|140
|0.02
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|0.14
|1018.34
|526
|2006.10.13 14:02
|sell
|141
|0.01
|1.2513
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.10.13 14:02
|modify
|141
|0.01
|1.2513
|0.0000
|1.2508
|528
|2006.10.13 14:03
|t/p
|141
|0.01
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|0.05
|1018.39
|529
|2006.10.13 14:07
|buy
|142
|0.01
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|530
|2006.10.13 14:07
|modify
|142
|0.01
|1.2508
|0.0000
|1.2513
|531
|2006.10.13 14:12
|t/p
|142
|0.01
|1.2513
|0.0000
|1.2513
|0.05
|1018.44
|532
|2006.10.13 14:31
|buy
|143
|0.01
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|533
|2006.10.13 14:31
|modify
|143
|0.01
|1.2504
|0.0000
|1.2509
|534
|2006.10.13 14:35
|buy
|144
|0.02
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|535
|2006.10.13 14:35
|modify
|144
|0.02
|1.2498
|0.0000
|1.2505
|536
|2006.10.13 14:35
|modify
|143
|0.01
|1.2504
|0.0000
|1.2505
|537
|2006.10.13 14:38
|buy
|145
|0.04
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|538
|2006.10.13 14:38
|modify
|145
|0.04
|1.2490
|0.0000
|1.2499
|539
|2006.10.13 14:38
|modify
|144
|0.02
|1.2498
|0.0000
|1.2499
|540
|2006.10.13 14:38
|modify
|143
|0.01
|1.2504
|0.0000
|1.2499
|541
|2006.10.13 15:59
|t/p
|143
|0.01
|1.2499
|0.0000
|1.2499
|-0.05
|1018.39
|542
|2006.10.13 15:59
|t/p
|144
|0.02
|1.2499
|0.0000
|1.2499
|0.02
|1018.41
|543
|2006.10.13 15:59
|t/p
|145
|0.04
|1.2499
|0.0000
|1.2499
|0.36
|1018.77
|544
|2006.10.13 16:01
|sell
|146
|0.01
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|545
|2006.10.13 16:01
|modify
|146
|0.01
|1.2498
|0.0000
|1.2493
|546
|2006.10.13 16:08
|sell
|147
|0.02
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|547
|2006.10.13 16:08
|modify
|147
|0.02
|1.2505
|0.0000
|1.2498
|548
|2006.10.13 16:08
|modify
|146
|0.01
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|549
|2006.10.13 17:44
|sell
|148
|0.04
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|550
|2006.10.13 17:44
|modify
|148
|0.04
|1.2511
|0.0000
|1.2502
|551
|2006.10.13 17:44
|modify
|147
|0.02
|1.2505
|0.0000
|1.2502
|552
|2006.10.13 17:44
|modify
|146
|0.01
|1.2498
|0.0000
|1.2502
|553
|2006.10.13 17:49
|sell
|149
|0.08
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|554
|2006.10.13 17:49
|modify
|149
|0.08
|1.2517
|0.0000
|1.2508
|555
|2006.10.13 17:49
|modify
|148
|0.04
|1.2511
|0.0000
|1.2508
|556
|2006.10.13 17:49
|modify
|147
|0.02
|1.2505
|0.0000
|1.2508
|557
|2006.10.13 17:49
|modify
|146
|0.01
|1.2498
|0.0000
|1.2508
|558
|2006.10.13 19:11
|t/p
|146
|0.01
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|-0.10
|1018.67
|559
|2006.10.13 19:11
|t/p
|147
|0.02
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|-0.06
|1018.61
|560
|2006.10.13 19:11
|t/p
|148
|0.04
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|0.12
|1018.73
|561
|2006.10.13 19:11
|t/p
|149
|0.08
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|0.72
|1019.45
|562
|2006.10.13 19:29
|buy
|150
|0.01
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|563
|2006.10.13 19:29
|modify
|150
|0.01
|1.2506
|0.0000
|1.2511
|564
|2006.10.15 22:00
|buy
|151
|0.02
|1.2500
|0.0000
|0.0000
|565
|2006.10.15 22:00
|modify
|151
|0.02
|1.2500
|0.0000
|1.2507
|566
|2006.10.15 22:00
|modify
|150
|0.01
|1.2506
|0.0000
|1.2507
|567
|2006.10.16 01:13
|buy
|152
|0.04
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|568
|2006.10.16 01:13
|modify
|152
|0.04
|1.2493
|0.0000
|1.2502
|569
|2006.10.16 01:13
|modify
|151
|0.02
|1.2500
|0.0000
|1.2502
|570
|2006.10.16 01:13
|modify
|150
|0.01
|1.2506
|0.0000
|1.2502
|571
|2006.10.16 03:49
|t/p
|150
|0.01
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|-0.05
|1019.41
|572
|2006.10.16 03:49
|t/p
|151
|0.02
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|0.02
|1019.43
|573
|2006.10.16 03:49
|t/p
|152
|0.04
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|0.36
|1019.79
|574
|2006.10.16 03:58
|sell
|153
|0.01
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|575
|2006.10.16 03:58
|modify
|153
|0.01
|1.2502
|0.0000
|1.2497
|576
|2006.10.16 05:14
|sell
|154
|0.02
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|577
|2006.10.16 05:14
|modify
|154
|0.02
|1.2508
|0.0000
|1.2501
|578
|2006.10.16 05:14
|modify
|153
|0.01
|1.2502
|0.0000
|1.2501
|579
|2006.10.16 07:00
|sell
|155
|0.04
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|580
|2006.10.16 07:00
|modify
|155
|0.04
|1.2514
|0.0000
|1.2506
|581
|2006.10.16 07:00
|modify
|154
|0.02
|1.2508
|0.0000
|1.2506
|582
|2006.10.16 07:00
|modify
|153
|0.01
|1.2502
|0.0000
|1.2506
|583
|2006.10.16 07:21
|t/p
|153
|0.01
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|-0.04
|1019.75
|584
|2006.10.16 07:21
|t/p
|154
|0.02
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|0.04
|1019.79
|585
|2006.10.16 07:21
|t/p
|155
|0.04
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|0.32
|1020.11
|586
|2006.10.16 07:36
|buy
|156
|0.01
|1.2499
|0.0000
|0.0000
|587
|2006.10.16 07:36
|modify
|156
|0.01
|1.2499
|0.0000
|1.2504
|588
|2006.10.16 07:57
|t/p
|156
|0.01
|1.2504
|0.0000
|1.2504
|0.05
|1020.16
|589
|2006.10.16 08:21
|sell
|157
|0.01
|1.2522
|0.0000
|0.0000
|590
|2006.10.16 08:21
|modify
|157
|0.01
|1.2522
|0.0000
|1.2517
|591
|2006.10.16 08:52
|t/p
|157
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|0.05
|1020.21
|592
|2006.10.16 08:55
|buy
|158
|0.01
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|593
|2006.10.16 08:55
|modify
|158
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2523
|594
|2006.10.16 09:16
|t/p
|158
|0.01
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|0.05
|1020.26
|595
|2006.10.16 09:18
|sell
|159
|0.01
|1.2520
|0.0000
|0.0000
|596
|2006.10.16 09:18
|modify
|159
|0.01
|1.2520
|0.0000
|1.2515
|597
|2006.10.16 09:56
|t/p
|159
|0.01
|1.2515
|0.0000
|1.2515
|0.05
|1020.31
|598
|2006.10.16 10:00
|buy
|160
|0.01
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|599
|2006.10.16 10:00
|modify
|160
|0.01
|1.2514
|0.0000
|1.2519
|600
|2006.10.16 10:39
|t/p
|160
|0.01
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|0.05
|1020.36
|601
|2006.10.16 10:41
|sell
|161
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|602
|2006.10.16 10:41
|modify
|161
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2512
|603
|2006.10.16 11:14
|t/p
|161
|0.01
|1.2512
|0.0000
|1.2512
|0.05
|1020.41
|604
|2006.10.16 11:25
|buy
|162
|0.01
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|605
|2006.10.16 11:25
|modify
|162
|0.01
|1.2511
|0.0000
|1.2516
|606
|2006.10.16 11:44
|t/p
|162
|0.01
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|0.05
|1020.46
|607
|2006.10.16 11:45
|sell
|163
|0.01
|1.2515
|0.0000
|0.0000
|608
|2006.10.16 11:45
|modify
|163
|0.01
|1.2515
|0.0000
|1.2510
|609
|2006.10.16 12:31
|t/p
|163
|0.01
|1.2510
|0.0000
|1.2510
|0.05
|1020.51
|610
|2006.10.16 12:45
|sell
|164
|0.01
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|611
|2006.10.16 12:45
|modify
|164
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2520
|612
|2006.10.16 13:02
|t/p
|164
|0.01
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|0.05
|1020.56
|613
|2006.10.16 13:04
|buy
|165
|0.01
|1.2521
|0.0000
|0.0000
|614
|2006.10.16 13:04
|modify
|165
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2526
|615
|2006.10.16 13:10
|t/p
|165
|0.01
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|0.05
|1020.61
|616
|2006.10.16 13:14
|sell
|166
|0.01
|1.2526
|0.0000
|0.0000
|617
|2006.10.16 13:14
|modify
|166
|0.01
|1.2526
|0.0000
|1.2521
|618
|2006.10.16 13:48
|sell
|167
|0.02
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|619
|2006.10.16 13:48
|modify
|167
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2524
|620
|2006.10.16 13:48
|modify
|166
|0.01
|1.2526
|0.0000
|1.2524
|621
|2006.10.16 14:04
|t/p
|166
|0.01
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|0.02
|1020.63
|622
|2006.10.16 14:04
|t/p
|167
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|0.14
|1020.77
|623
|2006.10.16 14:09
|buy
|168
|0.01
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|624
|2006.10.16 14:09
|modify
|168
|0.01
|1.2524
|0.0000
|1.2529
|625
|2006.10.16 15:00
|buy
|169
|0.02
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|626
|2006.10.16 15:00
|modify
|169
|0.02
|1.2517
|0.0000
|1.2524
|627
|2006.10.16 15:00
|modify
|168
|0.01
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|628
|2006.10.16 16:17
|t/p
|168
|0.01
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|0.00
|1020.77
|629
|2006.10.16 16:17
|t/p
|169
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|0.14
|1020.91
|630
|2006.10.16 16:19
|sell
|170
|0.01
|1.2521
|0.0000
|0.0000
|631
|2006.10.16 16:19
|modify
|170
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2516
|632
|2006.10.16 17:10
|t/p
|170
|0.01
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|0.05
|1020.96
|633
|2006.10.16 17:14
|buy
|171
|0.01
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|634
|2006.10.16 17:14
|modify
|171
|0.01
|1.2516
|0.0000
|1.2521
|635
|2006.10.16 17:32
|t/p
|171
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|0.05
|1021.01
|636
|2006.10.16 17:34
|sell
|172
|0.01
|1.2522
|0.0000
|0.0000
|637
|2006.10.16 17:34
|modify
|172
|0.01
|1.2522
|0.0000
|1.2517
|638
|2006.10.16 17:46
|t/p
|172
|0.01
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|0.05
|1021.06
|639
|2006.10.16 17:48
|buy
|173
|0.01
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|640
|2006.10.16 17:48
|modify
|173
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2523
|641
|2006.10.16 18:30
|t/p
|173
|0.01
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|0.05
|1021.11
|642
|2006.10.16 18:35
|sell
|174
|0.01
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|643
|2006.10.16 18:35
|modify
|174
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2520
|644
|2006.10.16 19:49
|sell
|175
|0.02
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|645
|2006.10.16 19:49
|modify
|175
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2524
|646
|2006.10.16 19:49
|modify
|174
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2524
|647
|2006.10.16 22:38
|sell
|176
|0.04
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|648
|2006.10.16 22:38
|modify
|176
|0.04
|1.2537
|0.0000
|1.2529
|649
|2006.10.16 22:38
|modify
|175
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2529
|650
|2006.10.16 22:38
|modify
|174
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2529
|651
|2006.10.17 00:36
|sell
|177
|0.08
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|652
|2006.10.17 00:36
|modify
|177
|0.08
|1.2544
|0.0000
|1.2534
|653
|2006.10.17 00:36
|modify
|176
|0.04
|1.2537
|0.0000
|1.2534
|654
|2006.10.17 00:36
|modify
|175
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2534
|655
|2006.10.17 00:36
|modify
|174
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2534
|656
|2006.10.17 02:20
|t/p
|174
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|-0.08
|1021.03
|657
|2006.10.17 02:20
|t/p
|175
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|-0.05
|1020.98
|658
|2006.10.17 02:20
|t/p
|176
|0.04
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|0.15
|1021.13
|659
|2006.10.17 02:20
|t/p
|177
|0.08
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|0.80
|1021.93
|660
|2006.10.17 02:33
|buy
|178
|0.01
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|661
|2006.10.17 02:33
|modify
|178
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2537
|662
|2006.10.17 03:48
|t/p
|178
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|0.05
|1021.98
|663
|2006.10.17 03:52
|sell
|179
|0.01
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|664
|2006.10.17 03:52
|modify
|179
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2533
|665
|2006.10.17 05:06
|t/p
|179
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.05
|1022.03
|666
|2006.10.17 05:28
|sell
|180
|0.01
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|667
|2006.10.17 05:28
|modify
|180
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2530
|668
|2006.10.17 06:15
|t/p
|180
|0.01
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|0.05
|1022.08
|669
|2006.10.17 06:20
|buy
|181
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|670
|2006.10.17 06:20
|modify
|181
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2536
|671
|2006.10.17 06:48
|t/p
|181
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|0.05
|1022.13
|672
|2006.10.17 06:50
|sell
|182
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|673
|2006.10.17 06:50
|modify
|182
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2526
|674
|2006.10.17 07:06
|t/p
|182
|0.01
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|0.05
|1022.18
|675
|2006.10.17 07:07
|buy
|183
|0.01
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|676
|2006.10.17 07:07
|modify
|183
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2533
|677
|2006.10.17 07:48
|t/p
|183
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.05
|1022.23
|678
|2006.10.17 07:50
|sell
|184
|0.01
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|679
|2006.10.17 07:50
|modify
|184
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2527
|680
|2006.10.17 07:53
|sell
|185
|0.02
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|681
|2006.10.17 07:53
|modify
|185
|0.02
|1.2540
|0.0000
|1.2532
|682
|2006.10.17 07:53
|modify
|184
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|683
|2006.10.17 08:29
|t/p
|184
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.00
|1022.23
|684
|2006.10.17 08:29
|t/p
|185
|0.02
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.16
|1022.39
|685
|2006.10.17 08:32
|buy
|186
|0.01
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.10.17 08:32
|modify
|186
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2543
|687
|2006.10.17 08:38
|buy
|187
|0.02
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|688
|2006.10.17 08:38
|modify
|187
|0.02
|1.2532
|0.0000
|1.2539
|689
|2006.10.17 08:38
|modify
|186
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2539
|690
|2006.10.17 08:42
|t/p
|186
|0.01
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|0.01
|1022.40
|691
|2006.10.17 08:42
|t/p
|187
|0.02
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|0.14
|1022.54
|692
|2006.10.17 08:45
|sell
|188
|0.01
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|693
|2006.10.17 08:45
|modify
|188
|0.01
|1.2539
|0.0000
|1.2534
|694
|2006.10.17 09:01
|t/p
|188
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|0.05
|1022.59
|695
|2006.10.17 09:05
|buy
|189
|0.01
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|696
|2006.10.17 09:05
|modify
|189
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2541
|697
|2006.10.17 09:25
|buy
|190
|0.02
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|698
|2006.10.17 09:25
|modify
|190
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2538
|699
|2006.10.17 09:25
|modify
|189
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2538
|700
|2006.10.17 10:47
|buy
|191
|0.04
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|701
|2006.10.17 10:47
|modify
|191
|0.04
|1.2525
|0.0000
|1.2533
|702
|2006.10.17 10:47
|modify
|190
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2533
|703
|2006.10.17 10:47
|modify
|189
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2533
|704
|2006.10.17 12:31
|buy
|192
|0.08
|1.2515
|0.0000
|0.0000
|705
|2006.10.17 12:31
|modify
|192
|0.08
|1.2515
|0.0000
|1.2526
|706
|2006.10.17 12:31
|modify
|191
|0.04
|1.2525
|0.0000
|1.2526
|707
|2006.10.17 12:31
|modify
|190
|0.02
|1.2531
|0.0000
|1.2526
|708
|2006.10.17 12:31
|modify
|189
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2526
|709
|2006.10.17 12:33
|t/p
|189
|0.01
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|-0.10
|1022.49
|710
|2006.10.17 12:33
|t/p
|190
|0.02
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|-0.10
|1022.39
|711
|2006.10.17 12:33
|t/p
|191
|0.04
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|0.04
|1022.43
|712
|2006.10.17 12:33
|t/p
|192
|0.08
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|0.88
|1023.31
|713
|2006.10.17 12:54
|sell
|193
|0.01
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|714
|2006.10.17 12:54
|modify
|193
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2527
|715
|2006.10.17 13:04
|t/p
|193
|0.01
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|0.05
|1023.36
|716
|2006.10.17 13:05
|buy
|194
|0.01
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|717
|2006.10.17 13:05
|modify
|194
|0.01
|1.2525
|0.0000
|1.2530
|718
|2006.10.17 13:12
|t/p
|194
|0.01
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|0.05
|1023.41
|719
|2006.10.17 13:28
|sell
|195
|0.01
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|720
|2006.10.17 13:28
|modify
|195
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2539
|721
|2006.10.17 13:32
|sell
|196
|0.02
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|722
|2006.10.17 13:32
|modify
|196
|0.02
|1.2554
|0.0000
|1.2546
|723
|2006.10.17 13:32
|modify
|195
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2546
|724
|2006.10.17 13:34
|t/p
|195
|0.01
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|-0.02
|1023.39
|725
|2006.10.17 13:34
|t/p
|196
|0.02
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|0.16
|1023.55
|726
|2006.10.17 13:34
|sell
|197
|0.01
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|727
|2006.10.17 13:34
|modify
|197
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2539
|728
|2006.10.17 14:08
|sell
|198
|0.02
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|729
|2006.10.17 14:08
|modify
|198
|0.02
|1.2553
|0.0000
|1.2545
|730
|2006.10.17 14:08
|modify
|197
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2545
|731
|2006.10.17 14:20
|t/p
|197
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|-0.01
|1023.54
|732
|2006.10.17 14:20
|t/p
|198
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.16
|1023.70
|733
|2006.10.17 14:32
|buy
|199
|0.01
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|734
|2006.10.17 14:32
|modify
|199
|0.01
|1.2540
|0.0000
|1.2545
|735
|2006.10.17 15:09
|t/p
|199
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.05
|1023.75
|736
|2006.10.17 15:18
|sell
|200
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|737
|2006.10.17 15:18
|modify
|200
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2540
|738
|2006.10.17 15:29
|sell
|201
|0.02
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|739
|2006.10.17 15:29
|modify
|201
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2545
|740
|2006.10.17 15:29
|modify
|200
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|741
|2006.10.17 15:40
|sell
|202
|0.04
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|742
|2006.10.17 15:40
|modify
|202
|0.04
|1.2558
|0.0000
|1.2549
|743
|2006.10.17 15:40
|modify
|201
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2549
|744
|2006.10.17 15:40
|modify
|200
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2549
|745
|2006.10.17 15:48
|sell
|203
|0.08
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|746
|2006.10.17 15:48
|modify
|203
|0.08
|1.2565
|0.0000
|1.2555
|747
|2006.10.17 15:48
|modify
|202
|0.04
|1.2558
|0.0000
|1.2555
|748
|2006.10.17 15:48
|modify
|201
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2555
|749
|2006.10.17 15:48
|modify
|200
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2555
|750
|2006.10.17 16:25
|t/p
|200
|0.01
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|-0.10
|1023.65
|751
|2006.10.17 16:25
|t/p
|201
|0.02
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|-0.06
|1023.59
|752
|2006.10.17 16:25
|t/p
|202
|0.04
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|0.12
|1023.71
|753
|2006.10.17 16:25
|t/p
|203
|0.08
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|0.80
|1024.51
|754
|2006.10.17 16:26
|buy
|204
|0.01
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|755
|2006.10.17 16:26
|modify
|204
|0.01
|1.2558
|0.0000
|1.2563
|756
|2006.10.17 17:48
|buy
|205
|0.02
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|757
|2006.10.17 17:48
|modify
|205
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2558
|758
|2006.10.17 17:48
|modify
|204
|0.01
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|759
|2006.10.17 18:55
|buy
|206
|0.04
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|760
|2006.10.17 18:55
|modify
|206
|0.04
|1.2545
|0.0000
|1.2554
|761
|2006.10.17 18:55
|modify
|205
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2554
|762
|2006.10.17 18:55
|modify
|204
|0.01
|1.2558
|0.0000
|1.2554
|763
|2006.10.17 21:15
|buy
|207
|0.08
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|764
|2006.10.17 21:15
|modify
|207
|0.08
|1.2539
|0.0000
|1.2548
|765
|2006.10.17 21:15
|modify
|206
|0.04
|1.2545
|0.0000
|1.2548
|766
|2006.10.17 21:15
|modify
|205
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2548
|767
|2006.10.17 21:15
|modify
|204
|0.01
|1.2558
|0.0000
|1.2548
|768
|2006.10.17 22:17
|t/p
|204
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|-0.10
|1024.41
|769
|2006.10.17 22:17
|t/p
|205
|0.02
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|-0.06
|1024.35
|770
|2006.10.17 22:17
|t/p
|206
|0.04
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.12
|1024.47
|771
|2006.10.17 22:17
|t/p
|207
|0.08
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.72
|1025.19
|772
|2006.10.17 22:23
|sell
|208
|0.01
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|773
|2006.10.17 22:23
|modify
|208
|0.01
|1.2552
|0.0000
|1.2547
|774
|2006.10.17 22:45
|t/p
|208
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|0.05
|1025.24
|775
|2006.10.17 23:05
|buy
|209
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|776
|2006.10.17 23:05
|modify
|209
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2552
|777
|2006.10.17 23:44
|buy
|210
|0.02
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|778
|2006.10.17 23:44
|modify
|210
|0.02
|1.2541
|0.0000
|1.2548
|779
|2006.10.17 23:44
|modify
|209
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2548
|780
|2006.10.18 02:34
|t/p
|209
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.00
|1025.24
|781
|2006.10.18 02:34
|t/p
|210
|0.02
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.12
|1025.36
|782
|2006.10.18 02:38
|sell
|211
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|783
|2006.10.18 02:38
|modify
|211
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2540
|784
|2006.10.18 06:37
|sell
|212
|0.02
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|785
|2006.10.18 06:37
|modify
|212
|0.02
|1.2551
|0.0000
|1.2544
|786
|2006.10.18 06:37
|modify
|211
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2544
|787
|2006.10.18 08:08
|t/p
|211
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|0.01
|1025.37
|788
|2006.10.18 08:08
|t/p
|212
|0.02
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|0.14
|1025.51
|789
|2006.10.18 08:10
|buy
|213
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|790
|2006.10.18 08:10
|modify
|213
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2552
|791
|2006.10.18 08:36
|buy
|214
|0.02
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|792
|2006.10.18 08:36
|modify
|214
|0.02
|1.2541
|0.0000
|1.2548
|793
|2006.10.18 08:36
|modify
|213
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2548
|794
|2006.10.18 12:22
|t/p
|213
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.01
|1025.52
|795
|2006.10.18 12:22
|t/p
|214
|0.02
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|0.14
|1025.66
|796
|2006.10.18 12:23
|sell
|215
|0.01
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.10.18 12:23
|modify
|215
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2543
|798
|2006.10.18 12:31
|t/p
|215
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|0.05
|1025.71
|799
|2006.10.18 12:32
|buy
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|800
|2006.10.18 12:32
|modify
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2549
|801
|2006.10.18 12:37
|buy
|217
|0.02
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|802
|2006.10.18 12:37
|modify
|217
|0.02
|1.2536
|0.0000
|1.2544
|803
|2006.10.18 12:37
|modify
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|804
|2006.10.18 12:40
|buy
|218
|0.04
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|805
|2006.10.18 12:40
|modify
|218
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2539
|806
|2006.10.18 12:40
|modify
|217
|0.02
|1.2536
|0.0000
|1.2539
|807
|2006.10.18 12:40
|modify
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2539
|808
|2006.10.18 12:51
|buy
|219
|0.08
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|809
|2006.10.18 12:51
|modify
|219
|0.08
|1.2525
|0.0000
|1.2534
|810
|2006.10.18 12:51
|modify
|218
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2534
|811
|2006.10.18 12:51
|modify
|217
|0.02
|1.2536
|0.0000
|1.2534
|812
|2006.10.18 12:51
|modify
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2534
|813
|2006.10.18 13:10
|buy
|220
|0.16
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|814
|2006.10.18 13:10
|modify
|220
|0.16
|1.2518
|0.0000
|1.2528
|815
|2006.10.18 13:10
|modify
|219
|0.08
|1.2525
|0.0000
|1.2528
|816
|2006.10.18 13:10
|modify
|218
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2528
|817
|2006.10.18 13:10
|modify
|217
|0.02
|1.2536
|0.0000
|1.2528
|818
|2006.10.18 13:10
|modify
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2528
|819
|2006.10.18 13:12
|buy
|221
|0.32
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|820
|2006.10.18 13:12
|modify
|221
|0.32
|1.2508
|0.0000
|1.2521
|821
|2006.10.18 13:12
|modify
|220
|0.16
|1.2518
|0.0000
|1.2521
|822
|2006.10.18 13:12
|modify
|219
|0.08
|1.2525
|0.0000
|1.2521
|823
|2006.10.18 13:12
|modify
|218
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2521
|824
|2006.10.18 13:12
|modify
|217
|0.02
|1.2536
|0.0000
|1.2521
|825
|2006.10.18 13:12
|modify
|216
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2521
|826
|2006.10.18 16:49
|t/p
|216
|0.01
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-0.23
|1025.48
|827
|2006.10.18 16:49
|t/p
|217
|0.02
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-0.30
|1025.18
|828
|2006.10.18 16:49
|t/p
|218
|0.04
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-0.40
|1024.78
|829
|2006.10.18 16:49
|t/p
|219
|0.08
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|-0.32
|1024.46
|830
|2006.10.18 16:49
|t/p
|220
|0.16
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|0.48
|1024.94
|831
|2006.10.18 16:49
|t/p
|221
|0.32
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|4.16
|1029.10
|832
|2006.10.18 16:51
|sell
|222
|0.01
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|833
|2006.10.18 16:51
|modify
|222
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2513
|834
|2006.10.18 17:15
|sell
|223
|0.02
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|835
|2006.10.18 17:15
|modify
|223
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2517
|836
|2006.10.18 17:15
|modify
|222
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2517
|837
|2006.10.18 18:55
|sell
|224
|0.04
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|838
|2006.10.18 18:55
|modify
|224
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2522
|839
|2006.10.18 18:55
|modify
|223
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2522
|840
|2006.10.18 18:55
|modify
|222
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2522
|841
|2006.10.18 19:17
|sell
|225
|0.08
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|842
|2006.10.18 19:17
|modify
|225
|0.08
|1.2537
|0.0000
|1.2527
|843
|2006.10.18 19:17
|modify
|224
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2527
|844
|2006.10.18 19:17
|modify
|223
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2527
|845
|2006.10.18 19:17
|modify
|222
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2527
|846
|2006.10.19 00:04
|sell
|226
|0.16
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|847
|2006.10.19 00:04
|modify
|226
|0.16
|1.2543
|0.0000
|1.2533
|848
|2006.10.19 00:04
|modify
|225
|0.08
|1.2537
|0.0000
|1.2533
|849
|2006.10.19 00:04
|modify
|224
|0.04
|1.2531
|0.0000
|1.2533
|850
|2006.10.19 00:04
|modify
|223
|0.02
|1.2524
|0.0000
|1.2533
|851
|2006.10.19 00:04
|modify
|222
|0.01
|1.2518
|0.0000
|1.2533
|852
|2006.10.19 05:25
|t/p
|222
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|-0.13
|1028.97
|853
|2006.10.19 05:25
|t/p
|223
|0.02
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|-0.14
|1028.84
|854
|2006.10.19 05:25
|t/p
|224
|0.04
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.01
|1028.84
|855
|2006.10.19 05:25
|t/p
|225
|0.08
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.49
|1029.34
|856
|2006.10.19 05:25
|t/p
|226
|0.16
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|1.60
|1030.94
|857
|2006.10.19 05:29
|buy
|227
|0.01
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|858
|2006.10.19 05:29
|modify
|227
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2539
|859
|2006.10.19 06:27
|t/p
|227
|0.01
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|0.05
|1030.99
|860
|2006.10.19 06:30
|sell
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|861
|2006.10.19 06:30
|modify
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2532
|862
|2006.10.19 06:39
|sell
|229
|0.02
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|863
|2006.10.19 06:39
|modify
|229
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2536
|864
|2006.10.19 06:39
|modify
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2536
|865
|2006.10.19 07:33
|sell
|230
|0.04
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.10.19 07:33
|modify
|230
|0.04
|1.2551
|0.0000
|1.2542
|867
|2006.10.19 07:33
|modify
|229
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2542
|868
|2006.10.19 07:33
|modify
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2542
|869
|2006.10.19 07:41
|sell
|231
|0.08
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|870
|2006.10.19 07:41
|modify
|231
|0.08
|1.2557
|0.0000
|1.2547
|871
|2006.10.19 07:41
|modify
|230
|0.04
|1.2551
|0.0000
|1.2547
|872
|2006.10.19 07:41
|modify
|229
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2547
|873
|2006.10.19 07:41
|modify
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2547
|874
|2006.10.19 08:54
|sell
|232
|0.16
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|875
|2006.10.19 08:54
|modify
|232
|0.16
|1.2563
|0.0000
|1.2553
|876
|2006.10.19 08:54
|modify
|231
|0.08
|1.2557
|0.0000
|1.2553
|877
|2006.10.19 08:54
|modify
|230
|0.04
|1.2551
|0.0000
|1.2553
|878
|2006.10.19 08:54
|modify
|229
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2553
|879
|2006.10.19 08:54
|modify
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2553
|880
|2006.10.19 09:03
|sell
|233
|0.32
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|881
|2006.10.19 09:03
|modify
|233
|0.32
|1.2569
|0.0000
|1.2558
|882
|2006.10.19 09:03
|modify
|232
|0.16
|1.2563
|0.0000
|1.2558
|883
|2006.10.19 09:03
|modify
|231
|0.08
|1.2557
|0.0000
|1.2558
|884
|2006.10.19 09:03
|modify
|230
|0.04
|1.2551
|0.0000
|1.2558
|885
|2006.10.19 09:03
|modify
|229
|0.02
|1.2543
|0.0000
|1.2558
|886
|2006.10.19 09:03
|modify
|228
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2558
|887
|2006.10.19 11:41
|t/p
|228
|0.01
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|-0.21
|1030.78
|888
|2006.10.19 11:41
|t/p
|229
|0.02
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|-0.30
|1030.48
|889
|2006.10.19 11:41
|t/p
|230
|0.04
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|-0.28
|1030.20
|890
|2006.10.19 11:41
|t/p
|231
|0.08
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|-0.08
|1030.12
|891
|2006.10.19 11:41
|t/p
|232
|0.16
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|0.80
|1030.92
|892
|2006.10.19 11:41
|t/p
|233
|0.32
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|3.52
|1034.44
|893
|2006.10.19 11:42
|buy
|234
|0.01
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|894
|2006.10.19 11:42
|modify
|234
|0.01
|1.2561
|0.0000
|1.2566
|895
|2006.10.19 11:56
|t/p
|234
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|0.05
|1034.49
|896
|2006.10.19 11:57
|sell
|235
|0.01
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|897
|2006.10.19 11:57
|modify
|235
|0.01
|1.2564
|0.0000
|1.2559
|898
|2006.10.19 12:15
|t/p
|235
|0.01
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|0.05
|1034.54
|899
|2006.10.19 12:16
|buy
|236
|0.01
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|900
|2006.10.19 12:16
|modify
|236
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2568
|901
|2006.10.19 12:36
|buy
|237
|0.02
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|902
|2006.10.19 12:36
|modify
|237
|0.02
|1.2557
|0.0000
|1.2564
|903
|2006.10.19 12:36
|modify
|236
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2564
|904
|2006.10.19 12:55
|t/p
|236
|0.01
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|0.01
|1034.55
|905
|2006.10.19 12:55
|t/p
|237
|0.02
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|0.14
|1034.69
|906
|2006.10.19 12:57
|sell
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|907
|2006.10.19 12:57
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2555
|908
|2006.10.19 13:18
|sell
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|909
|2006.10.19 13:18
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2559
|910
|2006.10.19 13:18
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2559
|911
|2006.10.19 13:26
|sell
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|912
|2006.10.19 13:26
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2563
|913
|2006.10.19 13:26
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2563
|914
|2006.10.19 13:26
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2563
|915
|2006.10.19 13:27
|sell
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|916
|2006.10.19 13:27
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2568
|917
|2006.10.19 13:27
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2568
|918
|2006.10.19 13:27
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2568
|919
|2006.10.19 13:27
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2568
|920
|2006.10.19 13:44
|sell
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|921
|2006.10.19 13:44
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2574
|922
|2006.10.19 13:44
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2574
|923
|2006.10.19 13:44
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2574
|924
|2006.10.19 13:44
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2574
|925
|2006.10.19 13:44
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2574
|926
|2006.10.19 13:51
|sell
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|927
|2006.10.19 13:51
|modify
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2580
|928
|2006.10.19 13:51
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2580
|929
|2006.10.19 13:51
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2580
|930
|2006.10.19 13:51
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2580
|931
|2006.10.19 13:51
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2580
|932
|2006.10.19 13:51
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2580
|933
|2006.10.19 14:37
|sell
|244
|0.64
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|934
|2006.10.19 14:37
|modify
|244
|0.64
|1.2601
|0.0000
|1.2588
|935
|2006.10.19 14:37
|modify
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2588
|936
|2006.10.19 14:37
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2588
|937
|2006.10.19 14:37
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2588
|938
|2006.10.19 14:37
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2588
|939
|2006.10.19 14:37
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2588
|940
|2006.10.19 14:37
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2588
|941
|2006.10.19 16:59
|sell
|245
|1.28
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|942
|2006.10.19 16:59
|modify
|245
|1.28
|1.2607
|0.0000
|1.2595
|943
|2006.10.19 16:59
|modify
|244
|0.64
|1.2601
|0.0000
|1.2595
|944
|2006.10.19 16:59
|modify
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2595
|945
|2006.10.19 16:59
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2595
|946
|2006.10.19 16:59
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2595
|947
|2006.10.19 16:59
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2595
|948
|2006.10.19 16:59
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2595
|949
|2006.10.19 16:59
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2595
|950
|2006.10.19 17:09
|sell
|246
|2.56
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|951
|2006.10.19 17:09
|modify
|246
|2.56
|1.2613
|0.0000
|1.2602
|952
|2006.10.19 17:09
|modify
|245
|1.28
|1.2607
|0.0000
|1.2602
|953
|2006.10.19 17:09
|modify
|244
|0.64
|1.2601
|0.0000
|1.2602
|954
|2006.10.19 17:09
|modify
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2602
|955
|2006.10.19 17:09
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2602
|956
|2006.10.19 17:09
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2602
|957
|2006.10.19 17:09
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2602
|958
|2006.10.19 17:09
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2602
|959
|2006.10.19 17:09
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2602
|960
|2006.10.19 17:19
|sell
|247
|5.12
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|961
|2006.10.19 17:19
|modify
|247
|5.12
|1.2619
|0.0000
|1.2608
|962
|2006.10.19 17:19
|modify
|246
|2.56
|1.2613
|0.0000
|1.2608
|963
|2006.10.19 17:19
|modify
|245
|1.28
|1.2607
|0.0000
|1.2608
|964
|2006.10.19 17:19
|modify
|244
|0.64
|1.2601
|0.0000
|1.2608
|965
|2006.10.19 17:19
|modify
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2608
|966
|2006.10.19 17:19
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2608
|967
|2006.10.19 17:19
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2608
|968
|2006.10.19 17:19
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2608
|969
|2006.10.19 17:19
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2608
|970
|2006.10.19 17:19
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2608
|971
|2006.10.20 09:52
|sell
|248
|10.24
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|972
|2006.10.20 09:52
|modify
|248
|10.24
|1.2612
|0.0000
|1.2607
|973
|2006.10.20 09:52
|modify
|247
|5.12
|1.2619
|0.0000
|1.2607
|974
|2006.10.20 09:52
|modify
|246
|2.56
|1.2613
|0.0000
|1.2607
|975
|2006.10.20 09:52
|modify
|245
|1.28
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|976
|2006.10.20 09:52
|modify
|244
|0.64
|1.2601
|0.0000
|1.2607
|977
|2006.10.20 09:52
|modify
|243
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2607
|978
|2006.10.20 09:52
|modify
|242
|0.16
|1.2584
|0.0000
|1.2607
|979
|2006.10.20 09:52
|modify
|241
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2607
|980
|2006.10.20 09:52
|modify
|240
|0.04
|1.2571
|0.0000
|1.2607
|981
|2006.10.20 09:52
|modify
|239
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2607
|982
|2006.10.20 09:52
|modify
|238
|0.01
|1.2560
|0.0000
|1.2607
|983
|2006.10.20 09:59
|t/p
|238
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-0.46
|1034.22
|984
|2006.10.20 09:59
|t/p
|239
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-0.81
|1033.42
|985
|2006.10.20 09:59
|t/p
|240
|0.04
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-1.41
|1032.01
|986
|2006.10.20 09:59
|t/p
|241
|0.08
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-2.34
|1029.67
|987
|2006.10.20 09:59
|t/p
|242
|0.16
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-3.56
|1026.10
|988
|2006.10.20 09:59
|t/p
|243
|0.32
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-4.57
|1021.53
|989
|2006.10.20 09:59
|t/p
|244
|0.64
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|-3.38
|1018.15
|990
|2006.10.20 09:59
|t/p
|245
|1.28
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|0.92
|1019.07
|991
|2006.10.20 09:59
|t/p
|246
|2.56
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|17.20
|1036.28
|992
|2006.10.20 09:59
|t/p
|247
|5.12
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|65.13
|1101.40
|993
|2006.10.20 09:59
|t/p
|248
|10.24
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|51.20
|1152.60
|994
|2006.10.20 10:03
|buy
|249
|0.01
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|995
|2006.10.20 10:03
|modify
|249
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2612
|996
|2006.10.20 10:30
|t/p
|249
|0.01
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|0.05
|1152.65
|997
|2006.10.20 10:31
|sell
|250
|0.01
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|998
|2006.10.20 10:31
|modify
|250
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2606
|999
|2006.10.20 11:26
|sell
|251
|0.02
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1000
|2006.10.20 11:26
|modify
|251
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2610
|1001
|2006.10.20 11:26
|modify
|250
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2610
|1002
|2006.10.20 12:58
|sell
|252
|0.04
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|1003
|2006.10.20 12:58
|modify
|252
|0.04
|1.2624
|0.0000
|1.2615
|1004
|2006.10.20 12:58
|modify
|251
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2615
|1005
|2006.10.20 12:58
|modify
|250
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2615
|1006
|2006.10.20 13:30
|sell
|253
|0.08
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|1007
|2006.10.20 13:30
|modify
|253
|0.08
|1.2630
|0.0000
|1.2620
|1008
|2006.10.20 13:30
|modify
|252
|0.04
|1.2624
|0.0000
|1.2620
|1009
|2006.10.20 13:30
|modify
|251
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2620
|1010
|2006.10.20 13:30
|modify
|250
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2620
|1011
|2006.10.20 13:52
|t/p
|250
|0.01
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|-0.09
|1152.56
|1012
|2006.10.20 13:52
|t/p
|251
|0.02
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|-0.06
|1152.50
|1013
|2006.10.20 13:52
|t/p
|252
|0.04
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|0.16
|1152.66
|1014
|2006.10.20 13:52
|t/p
|253
|0.08
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|0.80
|1153.46
|1015
|2006.10.20 13:53
|buy
|254
|0.01
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|1016
|2006.10.20 13:53
|modify
|254
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2628
|1017
|2006.10.20 14:02
|buy
|255
|0.02
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1018
|2006.10.20 14:02
|modify
|255
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2624
|1019
|2006.10.20 14:02
|modify
|254
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2624
|1020
|2006.10.20 14:03
|buy
|256
|0.04
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|1021
|2006.10.20 14:03
|modify
|256
|0.04
|1.2612
|0.0000
|1.2620
|1022
|2006.10.20 14:03
|modify
|255
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2620
|1023
|2006.10.20 14:03
|modify
|254
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2620
|1024
|2006.10.20 14:04
|buy
|257
|0.08
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|1025
|2006.10.20 14:04
|modify
|257
|0.08
|1.2606
|0.0000
|1.2615
|1026
|2006.10.20 14:04
|modify
|256
|0.04
|1.2612
|0.0000
|1.2615
|1027
|2006.10.20 14:04
|modify
|255
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2615
|1028
|2006.10.20 14:04
|modify
|254
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2615
|1029
|2006.10.20 14:57
|buy
|258
|0.16
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|1030
|2006.10.20 14:57
|modify
|258
|0.16
|1.2599
|0.0000
|1.2609
|1031
|2006.10.20 14:57
|modify
|257
|0.08
|1.2606
|0.0000
|1.2609
|1032
|2006.10.20 14:57
|modify
|256
|0.04
|1.2612
|0.0000
|1.2609
|1033
|2006.10.20 14:57
|modify
|255
|0.02
|1.2617
|0.0000
|1.2609
|1034
|2006.10.20 14:57
|modify
|254
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2609
|1035
|2006.10.20 15:05
|t/p
|254
|0.01
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|-0.14
|1153.32
|1036
|2006.10.20 15:05
|t/p
|255
|0.02
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|-0.16
|1153.16
|1037
|2006.10.20 15:05
|t/p
|256
|0.04
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|-0.12
|1153.04
|1038
|2006.10.20 15:05
|t/p
|257
|0.08
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|0.24
|1153.28
|1039
|2006.10.20 15:05
|t/p
|258
|0.16
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|1.60
|1154.88
|1040
|2006.10.20 15:06
|sell
|259
|0.01
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|1041
|2006.10.20 15:06
|modify
|259
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2602
|1042
|2006.10.20 15:33
|sell
|260
|0.02
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.10.20 15:33
|modify
|260
|0.02
|1.2614
|0.0000
|1.2607
|1044
|2006.10.20 15:33
|modify
|259
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|1045
|2006.10.20 16:19
|t/p
|259
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|0.00
|1154.88
|1046
|2006.10.20 16:19
|t/p
|260
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|0.14
|1155.02
|1047
|2006.10.20 16:21
|buy
|261
|0.01
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|1048
|2006.10.20 16:21
|modify
|261
|0.01
|1.2608
|0.0000
|1.2613
|1049
|2006.10.20 16:44
|t/p
|261
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|0.05
|1155.07
|1050
|2006.10.20 16:52
|sell
|262
|0.01
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|1051
|2006.10.20 16:52
|modify
|262
|0.01
|1.2614
|0.0000
|1.2609
|1052
|2006.10.20 19:09
|sell
|263
|0.02
|1.2620
|0.0000
|0.0000
|1053
|2006.10.20 19:09
|modify
|263
|0.02
|1.2620
|0.0000
|1.2613
|1054
|2006.10.20 19:09
|modify
|262
|0.01
|1.2614
|0.0000
|1.2613
|1055
|2006.10.22 22:03
|t/p
|262
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|0.01
|1155.08
|1056
|2006.10.22 22:03
|t/p
|263
|0.02
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|0.14
|1155.22
|1057
|2006.10.22 22:04
|buy
|264
|0.01
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1058
|2006.10.22 22:04
|modify
|264
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2622
|1059
|2006.10.22 22:30
|buy
|265
|0.02
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1060
|2006.10.22 22:30
|modify
|265
|0.02
|1.2611
|0.0000
|1.2618
|1061
|2006.10.22 22:30
|modify
|264
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2618
|1062
|2006.10.22 23:17
|buy
|266
|0.04
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|1063
|2006.10.22 23:17
|modify
|266
|0.04
|1.2605
|0.0000
|1.2613
|1064
|2006.10.22 23:17
|modify
|265
|0.02
|1.2611
|0.0000
|1.2613
|1065
|2006.10.22 23:17
|modify
|264
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2613
|1066
|2006.10.22 23:39
|t/p
|264
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|-0.04
|1155.18
|1067
|2006.10.22 23:39
|t/p
|265
|0.02
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|0.04
|1155.22
|1068
|2006.10.22 23:39
|t/p
|266
|0.04
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|0.32
|1155.54
|1069
|2006.10.22 23:46
|sell
|267
|0.01
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|1070
|2006.10.22 23:46
|modify
|267
|0.01
|1.2615
|0.0000
|1.2610
|1071
|2006.10.23 01:13
|t/p
|267
|0.01
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|0.06
|1155.60
|1072
|2006.10.23 01:14
|buy
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.10.23 01:14
|modify
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2618
|1074
|2006.10.23 05:58
|buy
|269
|0.02
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|1075
|2006.10.23 05:58
|modify
|269
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2614
|1076
|2006.10.23 05:58
|modify
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2614
|1077
|2006.10.23 06:17
|buy
|270
|0.04
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|1078
|2006.10.23 06:17
|modify
|270
|0.04
|1.2600
|0.0000
|1.2609
|1079
|2006.10.23 06:17
|modify
|269
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2609
|1080
|2006.10.23 06:17
|modify
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2609
|1081
|2006.10.23 06:33
|buy
|271
|0.08
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|1082
|2006.10.23 06:33
|modify
|271
|0.08
|1.2593
|0.0000
|1.2603
|1083
|2006.10.23 06:33
|modify
|270
|0.04
|1.2600
|0.0000
|1.2603
|1084
|2006.10.23 06:33
|modify
|269
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2603
|1085
|2006.10.23 06:33
|modify
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2603
|1086
|2006.10.23 07:04
|buy
|272
|0.16
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|1087
|2006.10.23 07:04
|modify
|272
|0.16
|1.2588
|0.0000
|1.2598
|1088
|2006.10.23 07:04
|modify
|271
|0.08
|1.2593
|0.0000
|1.2598
|1089
|2006.10.23 07:04
|modify
|270
|0.04
|1.2600
|0.0000
|1.2598
|1090
|2006.10.23 07:04
|modify
|269
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2598
|1091
|2006.10.23 07:04
|modify
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2598
|1092
|2006.10.23 07:33
|buy
|273
|0.32
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|1093
|2006.10.23 07:33
|modify
|273
|0.32
|1.2581
|0.0000
|1.2592
|1094
|2006.10.23 07:33
|modify
|272
|0.16
|1.2588
|0.0000
|1.2592
|1095
|2006.10.23 07:33
|modify
|271
|0.08
|1.2593
|0.0000
|1.2592
|1096
|2006.10.23 07:33
|modify
|270
|0.04
|1.2600
|0.0000
|1.2592
|1097
|2006.10.23 07:33
|modify
|269
|0.02
|1.2607
|0.0000
|1.2592
|1098
|2006.10.23 07:33
|modify
|268
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2592
|1099
|2006.10.23 07:51
|t/p
|268
|0.01
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|-0.21
|1155.39
|1100
|2006.10.23 07:51
|t/p
|269
|0.02
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|-0.30
|1155.09
|1101
|2006.10.23 07:51
|t/p
|270
|0.04
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|-0.32
|1154.77
|1102
|2006.10.23 07:51
|t/p
|271
|0.08
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|-0.08
|1154.69
|1103
|2006.10.23 07:51
|t/p
|272
|0.16
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|0.64
|1155.33
|1104
|2006.10.23 07:51
|t/p
|273
|0.32
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|3.52
|1158.85
|1105
|2006.10.23 07:54
|sell
|274
|0.01
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1106
|2006.10.23 07:54
|modify
|274
|0.01
|1.2591
|0.0000
|1.2586
|1107
|2006.10.23 08:27
|t/p
|274
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|0.05
|1158.90
|1108
|2006.10.23 08:30
|buy
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.10.23 08:30
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2590
|1110
|2006.10.23 08:50
|buy
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1111
|2006.10.23 08:50
|modify
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2583
|1112
|2006.10.23 08:50
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2583
|1113
|2006.10.23 09:13
|buy
|277
|0.04
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|1114
|2006.10.23 09:13
|modify
|277
|0.04
|1.2565
|0.0000
|1.2576
|1115
|2006.10.23 09:13
|modify
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2576
|1116
|2006.10.23 09:13
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2576
|1117
|2006.10.23 09:19
|buy
|278
|0.08
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1118
|2006.10.23 09:19
|modify
|278
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2569
|1119
|2006.10.23 09:19
|modify
|277
|0.04
|1.2565
|0.0000
|1.2569
|1120
|2006.10.23 09:19
|modify
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2569
|1121
|2006.10.23 09:19
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2569
|1122
|2006.10.23 10:00
|buy
|279
|0.16
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1123
|2006.10.23 10:00
|modify
|279
|0.16
|1.2553
|0.0000
|1.2564
|1124
|2006.10.23 10:00
|modify
|278
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2564
|1125
|2006.10.23 10:00
|modify
|277
|0.04
|1.2565
|0.0000
|1.2564
|1126
|2006.10.23 10:00
|modify
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2564
|1127
|2006.10.23 10:00
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2564
|1128
|2006.10.23 12:45
|buy
|280
|0.32
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|1129
|2006.10.23 12:45
|modify
|280
|0.32
|1.2548
|0.0000
|1.2558
|1130
|2006.10.23 12:45
|modify
|279
|0.16
|1.2553
|0.0000
|1.2558
|1131
|2006.10.23 12:45
|modify
|278
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2558
|1132
|2006.10.23 12:45
|modify
|277
|0.04
|1.2565
|0.0000
|1.2558
|1133
|2006.10.23 12:45
|modify
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2558
|1134
|2006.10.23 12:45
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2558
|1135
|2006.10.23 13:27
|buy
|281
|0.64
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|1136
|2006.10.23 13:27
|modify
|281
|0.64
|1.2540
|0.0000
|1.2552
|1137
|2006.10.23 13:27
|modify
|280
|0.32
|1.2548
|0.0000
|1.2552
|1138
|2006.10.23 13:27
|modify
|279
|0.16
|1.2553
|0.0000
|1.2552
|1139
|2006.10.23 13:27
|modify
|278
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2552
|1140
|2006.10.23 13:27
|modify
|277
|0.04
|1.2565
|0.0000
|1.2552
|1141
|2006.10.23 13:27
|modify
|276
|0.02
|1.2575
|0.0000
|1.2552
|1142
|2006.10.23 13:27
|modify
|275
|0.01
|1.2585
|0.0000
|1.2552
|1143
|2006.10.23 14:12
|t/p
|275
|0.01
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|-0.33
|1158.57
|1144
|2006.10.23 14:12
|t/p
|276
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|-0.46
|1158.11
|1145
|2006.10.23 14:12
|t/p
|277
|0.04
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|-0.52
|1157.59
|1146
|2006.10.23 14:12
|t/p
|278
|0.08
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|-0.56
|1157.03
|1147
|2006.10.23 14:12
|t/p
|279
|0.16
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|-0.16
|1156.87
|1148
|2006.10.23 14:12
|t/p
|280
|0.32
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|1.28
|1158.15
|1149
|2006.10.23 14:12
|t/p
|281
|0.64
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|7.68
|1165.83
|1150
|2006.10.23 14:14
|sell
|282
|0.01
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|1151
|2006.10.23 14:14
|modify
|282
|0.01
|1.2550
|0.0000
|1.2545
|1152
|2006.10.23 14:34
|t/p
|282
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.05
|1165.88
|1153
|2006.10.23 14:40
|buy
|283
|0.01
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.10.23 14:40
|modify
|283
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2549
|1155
|2006.10.23 14:59
|t/p
|283
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|0.05
|1165.93
|1156
|2006.10.23 15:05
|sell
|284
|0.01
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|1157
|2006.10.23 15:05
|modify
|284
|0.01
|1.2548
|0.0000
|1.2543
|1158
|2006.10.23 15:16
|t/p
|284
|0.01
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|0.05
|1165.98
|1159
|2006.10.23 15:18
|buy
|285
|0.01
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1160
|2006.10.23 15:18
|modify
|285
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2549
|1161
|2006.10.23 15:31
|t/p
|285
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|0.05
|1166.03
|1162
|2006.10.23 15:33
|sell
|286
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1163
|2006.10.23 15:33
|modify
|286
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2542
|1164
|2006.10.23 17:02
|t/p
|286
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|0.05
|1166.08
|1165
|2006.10.23 17:04
|buy
|287
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.10.23 17:04
|modify
|287
|0.01
|1.2542
|0.0000
|1.2547
|1167
|2006.10.23 18:42
|t/p
|287
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|0.05
|1166.13
|1168
|2006.10.23 18:43
|sell
|288
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.10.23 18:43
|modify
|288
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2542
|1170
|2006.10.23 19:23
|sell
|289
|0.02
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|1171
|2006.10.23 19:23
|modify
|289
|0.02
|1.2552
|0.0000
|1.2545
|1172
|2006.10.23 19:23
|modify
|288
|0.01
|1.2547
|0.0000
|1.2545
|1173
|2006.10.23 21:51
|t/p
|288
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.02
|1166.15
|1174
|2006.10.23 21:51
|t/p
|289
|0.02
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.14
|1166.29
|1175
|2006.10.23 22:31
|sell
|290
|0.01
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1176
|2006.10.23 22:31
|modify
|290
|0.01
|1.2549
|0.0000
|1.2544
|1177
|2006.10.24 00:28
|t/p
|290
|0.01
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|0.06
|1166.35
|1178
|2006.10.24 00:35
|buy
|291
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|1179
|2006.10.24 00:35
|modify
|291
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2550
|1180
|2006.10.24 01:24
|buy
|292
|0.02
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.10.24 01:24
|modify
|292
|0.02
|1.2539
|0.0000
|1.2546
|1182
|2006.10.24 01:24
|modify
|291
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2546
|1183
|2006.10.24 05:59
|buy
|293
|0.04
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|1184
|2006.10.24 05:59
|modify
|293
|0.04
|1.2533
|0.0000
|1.2541
|1185
|2006.10.24 05:59
|modify
|292
|0.02
|1.2539
|0.0000
|1.2541
|1186
|2006.10.24 05:59
|modify
|291
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2541
|1187
|2006.10.24 06:14
|t/p
|291
|0.01
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|-0.04
|1166.31
|1188
|2006.10.24 06:14
|t/p
|292
|0.02
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|0.04
|1166.35
|1189
|2006.10.24 06:14
|t/p
|293
|0.04
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|0.32
|1166.67
|1190
|2006.10.24 06:15
|sell
|294
|0.01
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1191
|2006.10.24 06:15
|modify
|294
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2532
|1192
|2006.10.24 06:22
|t/p
|294
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.05
|1166.72
|1193
|2006.10.24 06:28
|buy
|295
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|1194
|2006.10.24 06:28
|modify
|295
|0.01
|1.2531
|0.0000
|1.2536
|1195
|2006.10.24 06:31
|t/p
|295
|0.01
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|0.05
|1166.77
|1196
|2006.10.24 06:36
|sell
|296
|0.01
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|1197
|2006.10.24 06:36
|modify
|296
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2529
|1198
|2006.10.24 07:12
|sell
|297
|0.02
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|1199
|2006.10.24 07:12
|modify
|297
|0.02
|1.2540
|0.0000
|1.2533
|1200
|2006.10.24 07:12
|modify
|296
|0.01
|1.2534
|0.0000
|1.2533
|1201
|2006.10.24 07:29
|t/p
|296
|0.01
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.01
|1166.78
|1202
|2006.10.24 07:29
|t/p
|297
|0.02
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|0.14
|1166.92
|1203
|2006.10.24 07:37
|buy
|298
|0.01
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|1204
|2006.10.24 07:37
|modify
|298
|0.01
|1.2527
|0.0000
|1.2532
|1205
|2006.10.24 07:59
|t/p
|298
|0.01
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|0.05
|1166.97
|1206
|2006.10.24 08:00
|sell
|299
|0.01
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|1207
|2006.10.24 08:00
|modify
|299
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2524
|1208
|2006.10.24 08:03
|sell
|300
|0.02
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|1209
|2006.10.24 08:03
|modify
|300
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2527
|1210
|2006.10.24 08:03
|modify
|299
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2527
|1211
|2006.10.24 08:10
|sell
|301
|0.04
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|1212
|2006.10.24 08:10
|modify
|301
|0.04
|1.2540
|0.0000
|1.2532
|1213
|2006.10.24 08:10
|modify
|300
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2532
|1214
|2006.10.24 08:10
|modify
|299
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2532
|1215
|2006.10.24 08:45
|sell
|302
|0.08
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1216
|2006.10.24 08:45
|modify
|302
|0.08
|1.2547
|0.0000
|1.2537
|1217
|2006.10.24 08:45
|modify
|301
|0.04
|1.2540
|0.0000
|1.2537
|1218
|2006.10.24 08:45
|modify
|300
|0.02
|1.2534
|0.0000
|1.2537
|1219
|2006.10.24 08:45
|modify
|299
|0.01
|1.2529
|0.0000
|1.2537
|1220
|2006.10.24 10:50
|t/p
|299
|0.01
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|-0.08
|1166.89
|1221
|2006.10.24 10:50
|t/p
|300
|0.02
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|-0.06
|1166.83
|1222
|2006.10.24 10:50
|t/p
|301
|0.04
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|0.12
|1166.95
|1223
|2006.10.24 10:50
|t/p
|302
|0.08
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|0.80
|1167.75
|1224
|2006.10.24 10:53
|buy
|303
|0.01
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|1225
|2006.10.24 10:53
|modify
|303
|0.01
|1.2540
|0.0000
|1.2545
|1226
|2006.10.24 11:45
|t/p
|303
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.05
|1167.80
|1227
|2006.10.24 11:48
|sell
|304
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|1228
|2006.10.24 11:48
|modify
|304
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2540
|1229
|2006.10.24 13:11
|t/p
|304
|0.01
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|0.05
|1167.85
|1230
|2006.10.24 13:13
|buy
|305
|0.01
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|1231
|2006.10.24 13:13
|modify
|305
|0.01
|1.2540
|0.0000
|1.2545
|1232
|2006.10.24 15:14
|t/p
|305
|0.01
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|0.05
|1167.90
|1233
|2006.10.24 15:30
|sell
|306
|0.01
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|1234
|2006.10.24 15:30
|modify
|306
|0.01
|1.2562
|0.0000
|1.2557
|1235
|2006.10.24 15:40
|sell
|307
|0.02
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|1236
|2006.10.24 15:40
|modify
|307
|0.02
|1.2568
|0.0000
|1.2561
|1237
|2006.10.24 15:40
|modify
|306
|0.01
|1.2562
|0.0000
|1.2561
|1238
|2006.10.24 17:33
|sell
|308
|0.04
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|1239
|2006.10.24 17:33
|modify
|308
|0.04
|1.2573
|0.0000
|1.2565
|1240
|2006.10.24 17:33
|modify
|307
|0.02
|1.2568
|0.0000
|1.2565
|1241
|2006.10.24 17:33
|modify
|306
|0.01
|1.2562
|0.0000
|1.2565
|1242
|2006.10.24 19:03
|t/p
|306
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|-0.03
|1167.87
|1243
|2006.10.24 19:03
|t/p
|307
|0.02
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|0.06
|1167.93
|1244
|2006.10.24 19:03
|t/p
|308
|0.04
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|0.32
|1168.25
|1245
|2006.10.24 19:15
|buy
|309
|0.01
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|1246
|2006.10.24 19:15
|modify
|309
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2570
|1247
|2006.10.24 19:48
|buy
|310
|0.02
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1248
|2006.10.24 19:48
|modify
|310
|0.02
|1.2559
|0.0000
|1.2566
|1249
|2006.10.24 19:48
|modify
|309
|0.01
|1.2565
|0.0000
|1.2566
|1250
|2006.10.25 00:41
|t/p
|309
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|0.00
|1168.25
|1251
|2006.10.25 00:41
|t/p
|310
|0.02
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|0.12
|1168.37
|1252
|2006.10.25 00:48
|sell
|311
|0.01
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|1253
|2006.10.25 00:48
|modify
|311
|0.01
|1.2564
|0.0000
|1.2559
|1254
|2006.10.25 01:05
|sell
|312
|0.02
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1255
|2006.10.25 01:05
|modify
|312
|0.02
|1.2570
|0.0000
|1.2563
|1256
|2006.10.25 01:05
|modify
|311
|0.01
|1.2564
|0.0000
|1.2563
|1257
|2006.10.25 06:59
|t/p
|311
|0.01
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|0.01
|1168.38
|1258
|2006.10.25 06:59
|t/p
|312
|0.02
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|0.14
|1168.52
|1259
|2006.10.25 07:06
|buy
|313
|0.01
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|1260
|2006.10.25 07:06
|modify
|313
|0.01
|1.2562
|0.0000
|1.2567
|1261
|2006.10.25 07:45
|t/p
|313
|0.01
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|0.05
|1168.57
|1262
|2006.10.25 07:53
|sell
|314
|0.01
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|1263
|2006.10.25 07:53
|modify
|314
|0.01
|1.2567
|0.0000
|1.2562
|1264
|2006.10.25 08:00
|t/p
|314
|0.01
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|0.05
|1168.62
|1265
|2006.10.25 08:01
|buy
|315
|0.01
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|1266
|2006.10.25 08:01
|modify
|315
|0.01
|1.2573
|0.0000
|1.2578
|1267
|2006.10.25 08:07
|t/p
|315
|0.01
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|0.05
|1168.67
|1268
|2006.10.25 08:08
|sell
|316
|0.01
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|1269
|2006.10.25 08:08
|modify
|316
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2564
|1270
|2006.10.25 09:16
|sell
|317
|0.02
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|1271
|2006.10.25 09:16
|modify
|317
|0.02
|1.2574
|0.0000
|1.2567
|1272
|2006.10.25 09:16
|modify
|316
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2567
|1273
|2006.10.25 10:26
|sell
|318
|0.04
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1274
|2006.10.25 10:26
|modify
|318
|0.04
|1.2580
|0.0000
|1.2572
|1275
|2006.10.25 10:26
|modify
|317
|0.02
|1.2574
|0.0000
|1.2572
|1276
|2006.10.25 10:26
|modify
|316
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2572
|1277
|2006.10.25 10:38
|sell
|319
|0.08
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|1278
|2006.10.25 10:38
|modify
|319
|0.08
|1.2586
|0.0000
|1.2577
|1279
|2006.10.25 10:38
|modify
|318
|0.04
|1.2580
|0.0000
|1.2577
|1280
|2006.10.25 10:38
|modify
|317
|0.02
|1.2574
|0.0000
|1.2577
|1281
|2006.10.25 10:38
|modify
|316
|0.01
|1.2569
|0.0000
|1.2577
|1282
|2006.10.25 13:21
|t/p
|316
|0.01
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|-0.08
|1168.59
|1283
|2006.10.25 13:21
|t/p
|317
|0.02
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|-0.06
|1168.53
|1284
|2006.10.25 13:21
|t/p
|318
|0.04
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|0.12
|1168.65
|1285
|2006.10.25 13:21
|t/p
|319
|0.08
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|0.72
|1169.37
|1286
|2006.10.25 13:31
|buy
|320
|0.01
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1287
|2006.10.25 13:31
|modify
|320
|0.01
|1.2575
|0.0000
|1.2580
|1288
|2006.10.25 13:54
|t/p
|320
|0.01
|1.2580
|0.0000
|1.2580
|0.05
|1169.42
|1289
|2006.10.25 13:55
|sell
|321
|0.01
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|1290
|2006.10.25 13:55
|modify
|321
|0.01
|1.2577
|0.0000
|1.2572
|1291
|2006.10.25 14:16
|sell
|322
|0.02
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|1292
|2006.10.25 14:16
|modify
|322
|0.02
|1.2583
|0.0000
|1.2576
|1293
|2006.10.25 14:16
|modify
|321
|0.01
|1.2577
|0.0000
|1.2576
|1294
|2006.10.25 14:27
|sell
|323
|0.04
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1295
|2006.10.25 14:27
|modify
|323
|0.04
|1.2591
|0.0000
|1.2582
|1296
|2006.10.25 14:27
|modify
|322
|0.02
|1.2583
|0.0000
|1.2582
|1297
|2006.10.25 14:27
|modify
|321
|0.01
|1.2577
|0.0000
|1.2582
|1298
|2006.10.25 18:12
|t/p
|321
|0.01
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|-0.05
|1169.37
|1299
|2006.10.25 18:12
|t/p
|322
|0.02
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|0.02
|1169.39
|1300
|2006.10.25 18:12
|t/p
|323
|0.04
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|0.36
|1169.75
|1301
|2006.10.25 18:15
|buy
|324
|0.01
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|1302
|2006.10.25 18:15
|modify
|324
|0.01
|1.2587
|0.0000
|1.2592
|1303
|2006.10.25 18:16
|buy
|325
|0.02
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|1304
|2006.10.25 18:16
|modify
|325
|0.02
|1.2578
|0.0000
|1.2586
|1305
|2006.10.25 18:16
|modify
|324
|0.01
|1.2587
|0.0000
|1.2586
|1306
|2006.10.25 18:18
|t/p
|324
|0.01
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|-0.01
|1169.74
|1307
|2006.10.25 18:18
|t/p
|325
|0.02
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|0.16
|1169.90
|1308
|2006.10.25 18:24
|sell
|326
|0.01
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|1309
|2006.10.25 18:24
|modify
|326
|0.01
|1.2609
|0.0000
|1.2604
|1310
|2006.10.25 18:25
|t/p
|326
|0.01
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|0.05
|1169.95
|1311
|2006.10.25 18:52
|sell
|327
|0.01
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1312
|2006.10.25 18:52
|modify
|327
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2606
|1313
|2006.10.25 19:03
|sell
|328
|0.02
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|1314
|2006.10.25 19:03
|modify
|328
|0.02
|1.2619
|0.0000
|1.2611
|1315
|2006.10.25 19:03
|modify
|327
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|1316
|2006.10.25 19:14
|t/p
|327
|0.01
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|0.00
|1169.95
|1317
|2006.10.25 19:14
|t/p
|328
|0.02
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|0.16
|1170.11
|1318
|2006.10.25 19:16
|buy
|329
|0.01
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.10.25 19:16
|modify
|329
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2618
|1320
|2006.10.25 20:02
|buy
|330
|0.02
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|1321
|2006.10.25 20:02
|modify
|330
|0.02
|1.2608
|0.0000
|1.2615
|1322
|2006.10.25 20:02
|modify
|329
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2615
|1323
|2006.10.25 20:57
|buy
|331
|0.04
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|1324
|2006.10.25 20:57
|modify
|331
|0.04
|1.2602
|0.0000
|1.2610
|1325
|2006.10.25 20:57
|modify
|330
|0.02
|1.2608
|0.0000
|1.2610
|1326
|2006.10.25 20:57
|modify
|329
|0.01
|1.2613
|0.0000
|1.2610
|1327
|2006.10.25 22:10
|t/p
|329
|0.01
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|-0.03
|1170.08
|1328
|2006.10.25 22:10
|t/p
|330
|0.02
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|0.04
|1170.12
|1329
|2006.10.25 22:10
|t/p
|331
|0.04
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|0.32
|1170.44
|1330
|2006.10.25 22:30
|sell
|332
|0.01
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1331
|2006.10.25 22:30
|modify
|332
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2612
|1332
|2006.10.26 01:51
|sell
|333
|0.02
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|1333
|2006.10.26 01:51
|modify
|333
|0.02
|1.2624
|0.0000
|1.2617
|1334
|2006.10.26 01:51
|modify
|332
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|1335
|2006.10.26 02:04
|sell
|334
|0.04
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|1336
|2006.10.26 02:04
|modify
|334
|0.04
|1.2630
|0.0000
|1.2621
|1337
|2006.10.26 02:04
|modify
|333
|0.02
|1.2624
|0.0000
|1.2621
|1338
|2006.10.26 02:04
|modify
|332
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2621
|1339
|2006.10.26 02:10
|sell
|335
|0.08
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|1340
|2006.10.26 02:10
|modify
|335
|0.08
|1.2638
|0.0000
|1.2628
|1341
|2006.10.26 02:10
|modify
|334
|0.04
|1.2630
|0.0000
|1.2628
|1342
|2006.10.26 02:10
|modify
|333
|0.02
|1.2624
|0.0000
|1.2628
|1343
|2006.10.26 02:10
|modify
|332
|0.01
|1.2617
|0.0000
|1.2628
|1344
|2006.10.26 06:01
|t/p
|332
|0.01
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|-0.09
|1170.35
|1345
|2006.10.26 06:01
|t/p
|333
|0.02
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|-0.08
|1170.27
|1346
|2006.10.26 06:01
|t/p
|334
|0.04
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|0.08
|1170.35
|1347
|2006.10.26 06:01
|t/p
|335
|0.08
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|0.80
|1171.15
|1348
|2006.10.26 06:05
|buy
|336
|0.01
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|1349
|2006.10.26 06:05
|modify
|336
|0.01
|1.2628
|0.0000
|1.2633
|1350
|2006.10.26 06:16
|t/p
|336
|0.01
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|0.05
|1171.20
|1351
|2006.10.26 06:20
|sell
|337
|0.01
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|1352
|2006.10.26 06:20
|modify
|337
|0.01
|1.2634
|0.0000
|1.2629
|1353
|2006.10.26 06:53
|sell
|338
|0.02
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|1354
|2006.10.26 06:53
|modify
|338
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2633
|1355
|2006.10.26 06:53
|modify
|337
|0.01
|1.2634
|0.0000
|1.2633
|1356
|2006.10.26 07:00
|sell
|339
|0.04
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|1357
|2006.10.26 07:00
|modify
|339
|0.04
|1.2647
|0.0000
|1.2638
|1358
|2006.10.26 07:00
|modify
|338
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2638
|1359
|2006.10.26 07:00
|modify
|337
|0.01
|1.2634
|0.0000
|1.2638
|1360
|2006.10.26 07:02
|sell
|340
|0.08
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|1361
|2006.10.26 07:02
|modify
|340
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2643
|1362
|2006.10.26 07:02
|modify
|339
|0.04
|1.2647
|0.0000
|1.2643
|1363
|2006.10.26 07:02
|modify
|338
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2643
|1364
|2006.10.26 07:02
|modify
|337
|0.01
|1.2634
|0.0000
|1.2643
|1365
|2006.10.26 07:26
|sell
|341
|0.16
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|1366
|2006.10.26 07:26
|modify
|341
|0.16
|1.2665
|0.0000
|1.2652
|1367
|2006.10.26 07:26
|modify
|340
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1368
|2006.10.26 07:26
|modify
|339
|0.04
|1.2647
|0.0000
|1.2652
|1369
|2006.10.26 07:26
|modify
|338
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2652
|1370
|2006.10.26 07:26
|modify
|337
|0.01
|1.2634
|0.0000
|1.2652
|1371
|2006.10.26 10:37
|t/p
|337
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|-0.18
|1171.02
|1372
|2006.10.26 10:37
|t/p
|338
|0.02
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|-0.24
|1170.78
|1373
|2006.10.26 10:37
|t/p
|339
|0.04
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|-0.20
|1170.58
|1374
|2006.10.26 10:37
|t/p
|340
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|0.00
|1170.58
|1375
|2006.10.26 10:37
|t/p
|341
|0.16
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.08
|1172.66
|1376
|2006.10.26 10:44
|buy
|342
|0.01
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|1377
|2006.10.26 10:44
|modify
|342
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2660
|1378
|2006.10.26 10:50
|buy
|343
|0.02
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|1379
|2006.10.26 10:50
|modify
|343
|0.02
|1.2650
|0.0000
|1.2657
|1380
|2006.10.26 10:50
|modify
|342
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2657
|1381
|2006.10.26 11:37
|t/p
|342
|0.01
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|0.02
|1172.68
|1382
|2006.10.26 11:37
|t/p
|343
|0.02
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|0.14
|1172.82
|1383
|2006.10.26 11:42
|sell
|344
|0.01
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|1384
|2006.10.26 11:42
|modify
|344
|0.01
|1.2657
|0.0000
|1.2652
|1385
|2006.10.26 12:10
|t/p
|344
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|0.05
|1172.87
|1386
|2006.10.26 12:14
|buy
|345
|0.01
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1387
|2006.10.26 12:14
|modify
|345
|0.01
|1.2653
|0.0000
|1.2658
|1388
|2006.10.26 12:21
|t/p
|345
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|0.05
|1172.92
|1389
|2006.10.26 12:22
|sell
|346
|0.01
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|1390
|2006.10.26 12:22
|modify
|346
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2650
|1391
|2006.10.26 12:31
|sell
|347
|0.02
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|1392
|2006.10.26 12:31
|modify
|347
|0.02
|1.2662
|0.0000
|1.2655
|1393
|2006.10.26 12:31
|modify
|346
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|1394
|2006.10.26 12:35
|sell
|348
|0.04
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|1395
|2006.10.26 12:35
|modify
|348
|0.04
|1.2668
|0.0000
|1.2659
|1396
|2006.10.26 12:35
|modify
|347
|0.02
|1.2662
|0.0000
|1.2659
|1397
|2006.10.26 12:35
|modify
|346
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2659
|1398
|2006.10.26 13:16
|t/p
|346
|0.01
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|-0.04
|1172.88
|1399
|2006.10.26 13:16
|t/p
|347
|0.02
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|0.06
|1172.94
|1400
|2006.10.26 13:16
|t/p
|348
|0.04
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|0.36
|1173.30
|1401
|2006.10.26 13:18
|buy
|349
|0.01
|1.2658
|0.0000
|0.0000
|1402
|2006.10.26 13:18
|modify
|349
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2663
|1403
|2006.10.26 13:38
|t/p
|349
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2663
|0.05
|1173.35
|1404
|2006.10.26 13:43
|sell
|350
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1405
|2006.10.26 13:43
|modify
|350
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2658
|1406
|2006.10.26 13:52
|t/p
|350
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|0.05
|1173.40
|1407
|2006.10.26 14:03
|buy
|351
|0.01
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|1408
|2006.10.26 14:03
|modify
|351
|0.01
|1.2662
|0.0000
|1.2667
|1409
|2006.10.26 14:10
|t/p
|351
|0.01
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|0.05
|1173.45
|1410
|2006.10.26 14:13
|sell
|352
|0.01
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1411
|2006.10.26 14:13
|modify
|352
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2661
|1412
|2006.10.26 14:36
|sell
|353
|0.02
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1413
|2006.10.26 14:36
|modify
|353
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2665
|1414
|2006.10.26 14:36
|modify
|352
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2665
|1415
|2006.10.26 15:08
|t/p
|352
|0.01
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|0.01
|1173.46
|1416
|2006.10.26 15:08
|t/p
|353
|0.02
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|0.14
|1173.60
|1417
|2006.10.26 15:12
|buy
|354
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1418
|2006.10.26 15:12
|modify
|354
|0.01
|1.2663
|0.0000
|1.2668
|1419
|2006.10.26 15:21
|t/p
|354
|0.01
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|0.05
|1173.65
|1420
|2006.10.26 15:22
|sell
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1421
|2006.10.26 15:22
|modify
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2661
|1422
|2006.10.26 15:30
|sell
|356
|0.02
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1423
|2006.10.26 15:30
|modify
|356
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2665
|1424
|2006.10.26 15:30
|modify
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2665
|1425
|2006.10.26 16:21
|sell
|357
|0.04
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1426
|2006.10.26 16:21
|modify
|357
|0.04
|1.2678
|0.0000
|1.2670
|1427
|2006.10.26 16:21
|modify
|356
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2670
|1428
|2006.10.26 16:21
|modify
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2670
|1429
|2006.10.26 16:23
|sell
|358
|0.08
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|1430
|2006.10.26 16:23
|modify
|358
|0.08
|1.2685
|0.0000
|1.2675
|1431
|2006.10.26 16:23
|modify
|357
|0.04
|1.2678
|0.0000
|1.2675
|1432
|2006.10.26 16:23
|modify
|356
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2675
|1433
|2006.10.26 16:23
|modify
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2675
|1434
|2006.10.26 16:27
|sell
|359
|0.16
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1435
|2006.10.26 16:27
|modify
|359
|0.16
|1.2693
|0.0000
|1.2682
|1436
|2006.10.26 16:27
|modify
|358
|0.08
|1.2685
|0.0000
|1.2682
|1437
|2006.10.26 16:27
|modify
|357
|0.04
|1.2678
|0.0000
|1.2682
|1438
|2006.10.26 16:27
|modify
|356
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2682
|1439
|2006.10.26 16:27
|modify
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2682
|1440
|2006.10.26 16:49
|sell
|360
|0.32
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|1441
|2006.10.26 16:49
|modify
|360
|0.32
|1.2699
|0.0000
|1.2688
|1442
|2006.10.26 16:49
|modify
|359
|0.16
|1.2693
|0.0000
|1.2688
|1443
|2006.10.26 16:49
|modify
|358
|0.08
|1.2685
|0.0000
|1.2688
|1444
|2006.10.26 16:49
|modify
|357
|0.04
|1.2678
|0.0000
|1.2688
|1445
|2006.10.26 16:49
|modify
|356
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2688
|1446
|2006.10.26 16:49
|modify
|355
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2688
|1447
|2006.10.26 18:27
|t/p
|355
|0.01
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|-0.22
|1173.43
|1448
|2006.10.26 18:27
|t/p
|356
|0.02
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|-0.32
|1173.11
|1449
|2006.10.26 18:27
|t/p
|357
|0.04
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|-0.40
|1172.71
|1450
|2006.10.26 18:27
|t/p
|358
|0.08
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|-0.24
|1172.47
|1451
|2006.10.26 18:27
|t/p
|359
|0.16
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|0.80
|1173.27
|1452
|2006.10.26 18:27
|t/p
|360
|0.32
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|3.52
|1176.79
|1453
|2006.10.26 18:32
|buy
|361
|0.01
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1454
|2006.10.26 18:32
|modify
|361
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2695
|1455
|2006.10.26 18:51
|t/p
|361
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|0.05
|1176.84
|1456
|2006.10.26 18:53
|sell
|362
|0.01
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|1457
|2006.10.26 18:53
|modify
|362
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2690
|1458
|2006.10.26 19:55
|t/p
|362
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|0.05
|1176.89
|1459
|2006.10.26 19:56
|buy
|363
|0.01
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1460
|2006.10.26 19:56
|modify
|363
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2695
|1461
|2006.10.26 21:02
|t/p
|363
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|0.05
|1176.94
|1462
|2006.10.26 21:04
|sell
|364
|0.01
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|1463
|2006.10.26 21:04
|modify
|364
|0.01
|1.2692
|0.0000
|1.2687
|1464
|2006.10.27 00:26
|sell
|365
|0.02
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|1465
|2006.10.27 00:26
|modify
|365
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2691
|1466
|2006.10.27 00:26
|modify
|364
|0.01
|1.2692
|0.0000
|1.2691
|1467
|2006.10.27 01:03
|sell
|366
|0.04
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|1468
|2006.10.27 01:03
|modify
|366
|0.04
|1.2705
|0.0000
|1.2696
|1469
|2006.10.27 01:03
|modify
|365
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2696
|1470
|2006.10.27 01:03
|modify
|364
|0.01
|1.2692
|0.0000
|1.2696
|1471
|2006.10.27 01:05
|sell
|367
|0.08
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1472
|2006.10.27 01:05
|modify
|367
|0.08
|1.2714
|0.0000
|1.2703
|1473
|2006.10.27 01:05
|modify
|366
|0.04
|1.2705
|0.0000
|1.2703
|1474
|2006.10.27 01:05
|modify
|365
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2703
|1475
|2006.10.27 01:05
|modify
|364
|0.01
|1.2692
|0.0000
|1.2703
|1476
|2006.10.27 02:50
|t/p
|364
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|-0.10
|1176.84
|1477
|2006.10.27 02:50
|t/p
|365
|0.02
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|-0.10
|1176.74
|1478
|2006.10.27 02:50
|t/p
|366
|0.04
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|0.08
|1176.82
|1479
|2006.10.27 02:50
|t/p
|367
|0.08
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|0.88
|1177.70
|1480
|2006.10.27 02:56
|buy
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|1481
|2006.10.27 02:56
|modify
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2709
|1482
|2006.10.27 05:17
|buy
|369
|0.02
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|1483
|2006.10.27 05:17
|modify
|369
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2705
|1484
|2006.10.27 05:17
|modify
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2705
|1485
|2006.10.27 06:11
|buy
|370
|0.04
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|1486
|2006.10.27 06:11
|modify
|370
|0.04
|1.2692
|0.0000
|1.2700
|1487
|2006.10.27 06:11
|modify
|369
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2700
|1488
|2006.10.27 06:11
|modify
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2700
|1489
|2006.10.27 06:24
|buy
|371
|0.08
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1490
|2006.10.27 06:24
|modify
|371
|0.08
|1.2686
|0.0000
|1.2695
|1491
|2006.10.27 06:24
|modify
|370
|0.04
|1.2692
|0.0000
|1.2695
|1492
|2006.10.27 06:24
|modify
|369
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2695
|1493
|2006.10.27 06:24
|modify
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2695
|1494
|2006.10.27 06:57
|buy
|372
|0.16
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1495
|2006.10.27 06:57
|modify
|372
|0.16
|1.2680
|0.0000
|1.2690
|1496
|2006.10.27 06:57
|modify
|371
|0.08
|1.2686
|0.0000
|1.2690
|1497
|2006.10.27 06:57
|modify
|370
|0.04
|1.2692
|0.0000
|1.2690
|1498
|2006.10.27 06:57
|modify
|369
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2690
|1499
|2006.10.27 06:57
|modify
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2690
|1500
|2006.10.27 07:02
|buy
|373
|0.32
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|1501
|2006.10.27 07:02
|modify
|373
|0.32
|1.2674
|0.0000
|1.2684
|1502
|2006.10.27 07:02
|modify
|372
|0.16
|1.2680
|0.0000
|1.2684
|1503
|2006.10.27 07:02
|modify
|371
|0.08
|1.2686
|0.0000
|1.2684
|1504
|2006.10.27 07:02
|modify
|370
|0.04
|1.2692
|0.0000
|1.2684
|1505
|2006.10.27 07:02
|modify
|369
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2684
|1506
|2006.10.27 07:02
|modify
|368
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|1507
|2006.10.27 08:13
|t/p
|368
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|-0.20
|1177.50
|1508
|2006.10.27 08:13
|t/p
|369
|0.02
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|-0.28
|1177.22
|1509
|2006.10.27 08:13
|t/p
|370
|0.04
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|-0.32
|1176.90
|1510
|2006.10.27 08:13
|t/p
|371
|0.08
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|-0.16
|1176.74
|1511
|2006.10.27 08:13
|t/p
|372
|0.16
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|0.64
|1177.38
|1512
|2006.10.27 08:13
|t/p
|373
|0.32
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|3.20
|1180.58
|1513
|2006.10.27 08:16
|sell
|374
|0.01
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|1514
|2006.10.27 08:16
|modify
|374
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2676
|1515
|2006.10.27 08:31
|t/p
|374
|0.01
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|0.05
|1180.63
|1516
|2006.10.27 08:33
|buy
|375
|0.01
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1517
|2006.10.27 08:33
|modify
|375
|0.01
|1.2678
|0.0000
|1.2683
|1518
|2006.10.27 09:02
|buy
|376
|0.02
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1519
|2006.10.27 09:02
|modify
|376
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2679
|1520
|2006.10.27 09:02
|modify
|375
|0.01
|1.2678
|0.0000
|1.2679
|1521
|2006.10.27 09:21
|buy
|377
|0.04
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1522
|2006.10.27 09:21
|modify
|377
|0.04
|1.2666
|0.0000
|1.2674
|1523
|2006.10.27 09:21
|modify
|376
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2674
|1524
|2006.10.27 09:21
|modify
|375
|0.01
|1.2678
|0.0000
|1.2674
|1525
|2006.10.27 10:46
|t/p
|375
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|-0.04
|1180.59
|1526
|2006.10.27 10:46
|t/p
|376
|0.02
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|0.04
|1180.63
|1527
|2006.10.27 10:46
|t/p
|377
|0.04
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|0.32
|1180.95
|1528
|2006.10.27 11:14
|sell
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|1529
|2006.10.27 11:14
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2678
|1530
|2006.10.27 12:27
|sell
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|1531
|2006.10.27 12:27
|modify
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2682
|1532
|2006.10.27 12:27
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2682
|1533
|2006.10.27 12:30
|sell
|380
|0.04
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|1534
|2006.10.27 12:30
|modify
|380
|0.04
|1.2700
|0.0000
|1.2689
|1535
|2006.10.27 12:30
|modify
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|1536
|2006.10.27 12:30
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2689
|1537
|2006.10.27 12:33
|sell
|381
|0.08
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|1538
|2006.10.27 12:33
|modify
|381
|0.08
|1.2717
|0.0000
|1.2701
|1539
|2006.10.27 12:33
|modify
|380
|0.04
|1.2700
|0.0000
|1.2701
|1540
|2006.10.27 12:33
|modify
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2701
|1541
|2006.10.27 12:33
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2701
|1542
|2006.10.27 12:57
|sell
|382
|0.16
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|1543
|2006.10.27 12:57
|modify
|382
|0.16
|1.2723
|0.0000
|1.2710
|1544
|2006.10.27 12:57
|modify
|381
|0.08
|1.2717
|0.0000
|1.2710
|1545
|2006.10.27 12:57
|modify
|380
|0.04
|1.2700
|0.0000
|1.2710
|1546
|2006.10.27 12:57
|modify
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2710
|1547
|2006.10.27 12:57
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2710
|1548
|2006.10.27 13:07
|sell
|383
|0.32
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1549
|2006.10.27 13:07
|modify
|383
|0.32
|1.2733
|0.0000
|1.2719
|1550
|2006.10.27 13:07
|modify
|382
|0.16
|1.2723
|0.0000
|1.2719
|1551
|2006.10.27 13:07
|modify
|381
|0.08
|1.2717
|0.0000
|1.2719
|1552
|2006.10.27 13:07
|modify
|380
|0.04
|1.2700
|0.0000
|1.2719
|1553
|2006.10.27 13:07
|modify
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2719
|1554
|2006.10.27 13:07
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2719
|1555
|2006.10.27 13:10
|sell
|384
|0.64
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|1556
|2006.10.27 13:10
|modify
|384
|0.64
|1.2743
|0.0000
|1.2729
|1557
|2006.10.27 13:10
|modify
|383
|0.32
|1.2733
|0.0000
|1.2729
|1558
|2006.10.27 13:10
|modify
|382
|0.16
|1.2723
|0.0000
|1.2729
|1559
|2006.10.27 13:10
|modify
|381
|0.08
|1.2717
|0.0000
|1.2729
|1560
|2006.10.27 13:10
|modify
|380
|0.04
|1.2700
|0.0000
|1.2729
|1561
|2006.10.27 13:10
|modify
|379
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2729
|1562
|2006.10.27 13:10
|modify
|378
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2729
|1563
|2006.10.27 14:06
|t/p
|378
|0.01
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|-0.46
|1180.49
|1564
|2006.10.27 14:06
|t/p
|379
|0.02
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|-0.80
|1179.69
|1565
|2006.10.27 14:06
|t/p
|380
|0.04
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|-1.16
|1178.53
|1566
|2006.10.27 14:06
|t/p
|381
|0.08
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|-0.96
|1177.57
|1567
|2006.10.27 14:06
|t/p
|382
|0.16
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|-0.96
|1176.61
|1568
|2006.10.27 14:06
|t/p
|383
|0.32
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|1.28
|1177.89
|1569
|2006.10.27 14:06
|t/p
|384
|0.64
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|8.96
|1186.85
|1570
|2006.10.27 14:08
|buy
|385
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1571
|2006.10.27 14:08
|modify
|385
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2739
|1572
|2006.10.27 14:13
|buy
|386
|0.02
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|1573
|2006.10.27 14:13
|modify
|386
|0.02
|1.2729
|0.0000
|1.2736
|1574
|2006.10.27 14:13
|modify
|385
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2736
|1575
|2006.10.27 14:24
|t/p
|385
|0.01
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|0.02
|1186.87
|1576
|2006.10.27 14:24
|t/p
|386
|0.02
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|0.14
|1187.01
|1577
|2006.10.27 14:26
|sell
|387
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1578
|2006.10.27 14:26
|modify
|387
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2729
|1579
|2006.10.27 14:39
|t/p
|387
|0.01
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|0.05
|1187.06
|1580
|2006.10.27 14:40
|buy
|388
|0.01
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|1581
|2006.10.27 14:40
|modify
|388
|0.01
|1.2729
|0.0000
|1.2734
|1582
|2006.10.27 14:45
|t/p
|388
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|0.05
|1187.11
|1583
|2006.10.27 14:48
|sell
|389
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1584
|2006.10.27 14:48
|modify
|389
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2729
|1585
|2006.10.27 14:57
|t/p
|389
|0.01
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|0.05
|1187.16
|1586
|2006.10.27 15:04
|buy
|390
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|1587
|2006.10.27 15:04
|modify
|390
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2733
|1588
|2006.10.27 15:13
|buy
|391
|0.02
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1589
|2006.10.27 15:13
|modify
|391
|0.02
|1.2720
|0.0000
|1.2728
|1590
|2006.10.27 15:13
|modify
|390
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|1591
|2006.10.27 15:25
|t/p
|390
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|0.00
|1187.16
|1592
|2006.10.27 15:25
|t/p
|391
|0.02
|1.2728
|0.0000
|1.2728
|0.16
|1187.32
|1593
|2006.10.27 15:26
|sell
|392
|0.01
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1594
|2006.10.27 15:26
|modify
|392
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2721
|1595
|2006.10.27 15:32
|t/p
|392
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|0.05
|1187.37
|1596
|2006.10.27 15:34
|buy
|393
|0.01
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1597
|2006.10.27 15:34
|modify
|393
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2725
|1598
|2006.10.27 15:39
|t/p
|393
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|0.05
|1187.42
|1599
|2006.10.27 15:52
|sell
|394
|0.01
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1600
|2006.10.27 15:52
|modify
|394
|0.01
|1.2727
|0.0000
|1.2722
|1601
|2006.10.27 16:04
|t/p
|394
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|0.05
|1187.47
|1602
|2006.10.27 16:06
|buy
|395
|0.01
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|1603
|2006.10.27 16:06
|modify
|395
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2726
|1604
|2006.10.27 16:11
|t/p
|395
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|0.05
|1187.52
|1605
|2006.10.27 16:31
|sell
|396
|0.01
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1606
|2006.10.27 16:31
|modify
|396
|0.01
|1.2732
|0.0000
|1.2727
|1607
|2006.10.27 19:06
|sell
|397
|0.02
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|1608
|2006.10.27 19:06
|modify
|397
|0.02
|1.2738
|0.0000
|1.2731
|1609
|2006.10.27 19:06
|modify
|396
|0.01
|1.2732
|0.0000
|1.2731
|1610
|2006.10.29 23:02
|t/p
|396
|0.01
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|0.01
|1187.53
|1611
|2006.10.29 23:02
|t/p
|397
|0.02
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|0.14
|1187.67
|1612
|2006.10.29 23:15
|buy
|398
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|1613
|2006.10.29 23:15
|modify
|398
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2733
|1614
|2006.10.30 01:33
|buy
|399
|0.02
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|1615
|2006.10.30 01:33
|modify
|399
|0.02
|1.2722
|0.0000
|1.2729
|1616
|2006.10.30 01:33
|modify
|398
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2729
|1617
|2006.10.30 02:36
|t/p
|398
|0.01
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|0.00
|1187.67
|1618
|2006.10.30 02:36
|t/p
|399
|0.02
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|0.14
|1187.81
|1619
|2006.10.30 02:39
|sell
|400
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|1620
|2006.10.30 02:39
|modify
|400
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2723
|1621
|2006.10.30 05:50
|t/p
|400
|0.01
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|0.05
|1187.86
|1622
|2006.10.30 06:01
|buy
|401
|0.01
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1623
|2006.10.30 06:01
|modify
|401
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2729
|1624
|2006.10.30 06:21
|buy
|402
|0.02
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|1625
|2006.10.30 06:21
|modify
|402
|0.02
|1.2716
|0.0000
|1.2724
|1626
|2006.10.30 06:21
|modify
|401
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|1627
|2006.10.30 06:49
|t/p
|401
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|0.00
|1187.86
|1628
|2006.10.30 06:49
|t/p
|402
|0.02
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|0.16
|1188.02
|1629
|2006.10.30 06:53
|sell
|403
|0.01
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|1630
|2006.10.30 06:53
|modify
|403
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2717
|1631
|2006.10.30 07:05
|sell
|404
|0.02
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|1632
|2006.10.30 07:05
|modify
|404
|0.02
|1.2728
|0.0000
|1.2721
|1633
|2006.10.30 07:05
|modify
|403
|0.01
|1.2722
|0.0000
|1.2721
|1634
|2006.10.30 07:24
|t/p
|403
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|0.01
|1188.03
|1635
|2006.10.30 07:24
|t/p
|404
|0.02
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|0.14
|1188.17
|1636
|2006.10.30 07:33
|buy
|405
|0.01
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1637
|2006.10.30 07:33
|modify
|405
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2725
|1638
|2006.10.30 07:38
|t/p
|405
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|0.05
|1188.22
|1639
|2006.10.30 07:41
|sell
|406
|0.01
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1640
|2006.10.30 07:41
|modify
|406
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2719
|1641
|2006.10.30 07:43
|t/p
|406
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.05
|1188.27
|1642
|2006.10.30 08:06
|buy
|407
|0.01
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|1643
|2006.10.30 08:06
|modify
|407
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2724
|1644
|2006.10.30 08:17
|t/p
|407
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|0.05
|1188.32
|1645
|2006.10.30 08:50
|sell
|408
|0.01
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1646
|2006.10.30 08:50
|modify
|408
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2719
|1647
|2006.10.30 09:27
|t/p
|408
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.05
|1188.37
|1648
|2006.10.30 09:29
|buy
|409
|0.01
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1649
|2006.10.30 09:29
|modify
|409
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2725
|1650
|2006.10.30 09:34
|buy
|410
|0.02
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1651
|2006.10.30 09:34
|modify
|410
|0.02
|1.2714
|0.0000
|1.2721
|1652
|2006.10.30 09:34
|modify
|409
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2721
|1653
|2006.10.30 09:55
|t/p
|409
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|0.01
|1188.38
|1654
|2006.10.30 09:55
|t/p
|410
|0.02
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|0.14
|1188.52
|1655
|2006.10.30 10:02
|sell
|411
|0.01
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1656
|2006.10.30 10:02
|modify
|411
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2715
|1657
|2006.10.30 10:48
|sell
|412
|0.02
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1658
|2006.10.30 10:48
|modify
|412
|0.02
|1.2726
|0.0000
|1.2719
|1659
|2006.10.30 10:48
|modify
|411
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2719
|1660
|2006.10.30 12:21
|sell
|413
|0.04
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1661
|2006.10.30 12:21
|modify
|413
|0.04
|1.2734
|0.0000
|1.2725
|1662
|2006.10.30 12:21
|modify
|412
|0.02
|1.2726
|0.0000
|1.2725
|1663
|2006.10.30 12:21
|modify
|411
|0.01
|1.2720
|0.0000
|1.2725
|1664
|2006.10.30 12:59
|t/p
|411
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|-0.05
|1188.47
|1665
|2006.10.30 12:59
|t/p
|412
|0.02
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|0.02
|1188.49
|1666
|2006.10.30 12:59
|t/p
|413
|0.04
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|0.36
|1188.85
|1667
|2006.10.30 13:04
|buy
|414
|0.01
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1668
|2006.10.30 13:04
|modify
|414
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2731
|1669
|2006.10.30 13:16
|buy
|415
|0.02
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1670
|2006.10.30 13:16
|modify
|415
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2726
|1671
|2006.10.30 13:16
|modify
|414
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|1672
|2006.10.30 13:32
|buy
|416
|0.04
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1673
|2006.10.30 13:32
|modify
|416
|0.04
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|1674
|2006.10.30 13:32
|modify
|415
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|1675
|2006.10.30 13:32
|modify
|414
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2718
|1676
|2006.10.30 13:33
|buy
|417
|0.08
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|1677
|2006.10.30 13:33
|modify
|417
|0.08
|1.2702
|0.0000
|1.2712
|1678
|2006.10.30 13:33
|modify
|416
|0.04
|1.2708
|0.0000
|1.2712
|1679
|2006.10.30 13:33
|modify
|415
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2712
|1680
|2006.10.30 13:33
|modify
|414
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2712
|1681
|2006.10.30 13:51
|t/p
|414
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|-0.14
|1188.71
|1682
|2006.10.30 13:51
|t/p
|415
|0.02
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|-0.12
|1188.59
|1683
|2006.10.30 13:51
|t/p
|416
|0.04
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|0.16
|1188.75
|1684
|2006.10.30 13:51
|t/p
|417
|0.08
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|0.80
|1189.55
|1685
|2006.10.30 13:55
|sell
|418
|0.01
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|1686
|2006.10.30 13:55
|modify
|418
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2707
|1687
|2006.10.30 13:59
|sell
|419
|0.02
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1688
|2006.10.30 13:59
|modify
|419
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2711
|1689
|2006.10.30 13:59
|modify
|418
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2711
|1690
|2006.10.30 14:27
|sell
|420
|0.04
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1691
|2006.10.30 14:27
|modify
|420
|0.04
|1.2724
|0.0000
|1.2716
|1692
|2006.10.30 14:27
|modify
|419
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2716
|1693
|2006.10.30 14:27
|modify
|418
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2716
|1694
|2006.10.30 14:40
|t/p
|418
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|-0.04
|1189.51
|1695
|2006.10.30 14:40
|t/p
|419
|0.02
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|0.04
|1189.55
|1696
|2006.10.30 14:40
|t/p
|420
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|0.32
|1189.87
|1697
|2006.10.30 14:44
|buy
|421
|0.01
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1698
|2006.10.30 14:44
|modify
|421
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2723
|1699
|2006.10.30 15:19
|buy
|422
|0.02
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|1700
|2006.10.30 15:19
|modify
|422
|0.02
|1.2712
|0.0000
|1.2719
|1701
|2006.10.30 15:19
|modify
|421
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2719
|1702
|2006.10.30 17:28
|t/p
|421
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.01
|1189.88
|1703
|2006.10.30 17:28
|t/p
|422
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.14
|1190.02
|1704
|2006.10.30 17:40
|sell
|423
|0.01
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|1705
|2006.10.30 17:40
|modify
|423
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2716
|1706
|2006.10.30 18:34
|sell
|424
|0.02
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1707
|2006.10.30 18:34
|modify
|424
|0.02
|1.2727
|0.0000
|1.2720
|1708
|2006.10.30 18:34
|modify
|423
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2720
|1709
|2006.10.30 21:06
|sell
|425
|0.04
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1710
|2006.10.30 21:06
|modify
|425
|0.04
|1.2732
|0.0000
|1.2724
|1711
|2006.10.30 21:06
|modify
|424
|0.02
|1.2727
|0.0000
|1.2724
|1712
|2006.10.30 21:06
|modify
|423
|0.01
|1.2721
|0.0000
|1.2724
|1713
|2006.10.30 22:04
|t/p
|423
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|-0.03
|1189.99
|1714
|2006.10.30 22:04
|t/p
|424
|0.02
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|0.06
|1190.05
|1715
|2006.10.30 22:04
|t/p
|425
|0.04
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|0.32
|1190.37
|1716
|2006.10.30 22:16
|buy
|426
|0.01
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|1717
|2006.10.30 22:16
|modify
|426
|0.01
|1.2723
|0.0000
|1.2728
|1718
|2006.10.30 22:34
|buy
|427
|0.02
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|1719
|2006.10.30 22:34
|modify
|427
|0.02
|1.2716
|0.0000
|1.2723
|1720
|2006.10.30 22:34
|modify
|426
|0.01
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|1721
|2006.10.31 00:32
|buy
|428
|0.04
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|1722
|2006.10.31 00:32
|modify
|428
|0.04
|1.2711
|0.0000
|1.2719
|1723
|2006.10.31 00:32
|modify
|427
|0.02
|1.2716
|0.0000
|1.2719
|1724
|2006.10.31 00:32
|modify
|426
|0.01
|1.2723
|0.0000
|1.2719
|1725
|2006.10.31 02:19
|t/p
|426
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|-0.05
|1190.32
|1726
|2006.10.31 02:19
|t/p
|427
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.04
|1190.37
|1727
|2006.10.31 02:19
|t/p
|428
|0.04
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.32
|1190.69
|1728
|2006.10.31 02:20
|sell
|429
|0.01
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|1729
|2006.10.31 02:20
|modify
|429
|0.01
|1.2717
|0.0000
|1.2712
|1730
|2006.10.31 05:03
|t/p
|429
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|0.05
|1190.74
|1731
|2006.10.31 05:11
|buy
|430
|0.01
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|1732
|2006.10.31 05:11
|modify
|430
|0.01
|1.2713
|0.0000
|1.2718
|1733
|2006.10.31 05:44
|t/p
|430
|0.01
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|0.05
|1190.79
|1734
|2006.10.31 05:47
|sell
|431
|0.01
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1735
|2006.10.31 05:47
|modify
|431
|0.01
|1.2715
|0.0000
|1.2710
|1736
|2006.10.31 07:22
|t/p
|431
|0.01
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|0.05
|1190.84
|1737
|2006.10.31 07:41
|buy
|432
|0.01
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|1738
|2006.10.31 07:41
|modify
|432
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2700
|1739
|2006.10.31 07:43
|buy
|433
|0.02
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|1740
|2006.10.31 07:43
|modify
|433
|0.02
|1.2687
|0.0000
|1.2695
|1741
|2006.10.31 07:43
|modify
|432
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|1742
|2006.10.31 08:42
|t/p
|432
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|0.00
|1190.84
|1743
|2006.10.31 08:42
|t/p
|433
|0.02
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|0.16
|1191.00
|1744
|2006.10.31 08:46
|sell
|434
|0.01
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|1745
|2006.10.31 08:46
|modify
|434
|0.01
|1.2694
|0.0000
|1.2689
|1746
|2006.10.31 09:19
|t/p
|434
|0.01
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|0.05
|1191.05
|1747
|2006.10.31 09:21
|buy
|435
|0.01
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|1748
|2006.10.31 09:21
|modify
|435
|0.01
|1.2692
|0.0000
|1.2697
|1749
|2006.10.31 10:10
|t/p
|435
|0.01
|1.2697
|0.0000
|1.2697
|0.05
|1191.10
|1750
|2006.10.31 10:12
|sell
|436
|0.01
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|1751
|2006.10.31 10:12
|modify
|436
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2690
|1752
|2006.10.31 10:46
|t/p
|436
|0.01
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|0.05
|1191.15
|1753
|2006.10.31 11:06
|buy
|437
|0.01
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|1754
|2006.10.31 11:06
|modify
|437
|0.01
|1.2691
|0.0000
|1.2696
|1755
|2006.10.31 12:01
|t/p
|437
|0.01
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|0.05
|1191.20
|1756
|2006.10.31 12:02
|sell
|438
|0.01
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|1757
|2006.10.31 12:02
|modify
|438
|0.01
|1.2697
|0.0000
|1.2692
|1758
|2006.10.31 13:21
|sell
|439
|0.02
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|1759
|2006.10.31 13:21
|modify
|439
|0.02
|1.2703
|0.0000
|1.2696
|1760
|2006.10.31 13:21
|modify
|438
|0.01
|1.2697
|0.0000
|1.2696
|1761
|2006.10.31 13:27
|sell
|440
|0.04
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|1762
|2006.10.31 13:27
|modify
|440
|0.04
|1.2709
|0.0000
|1.2701
|1763
|2006.10.31 13:27
|modify
|439
|0.02
|1.2703
|0.0000
|1.2701
|1764
|2006.10.31 13:27
|modify
|438
|0.01
|1.2697
|0.0000
|1.2701
|1765
|2006.10.31 13:43
|t/p
|438
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|-0.04
|1191.16
|1766
|2006.10.31 13:43
|t/p
|439
|0.02
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|0.04
|1191.20
|1767
|2006.10.31 13:43
|t/p
|440
|0.04
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|0.32
|1191.52
|1768
|2006.10.31 14:07
|sell
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1769
|2006.10.31 14:07
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2703
|1770
|2006.10.31 14:58
|sell
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|1771
|2006.10.31 14:58
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2710
|1772
|2006.10.31 14:58
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2710
|1773
|2006.10.31 15:02
|sell
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|1774
|2006.10.31 15:02
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2719
|1775
|2006.10.31 15:02
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|1776
|2006.10.31 15:02
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2719
|1777
|2006.10.31 15:07
|sell
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1778
|2006.10.31 15:07
|modify
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2728
|1779
|2006.10.31 15:07
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2728
|1780
|2006.10.31 15:07
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2728
|1781
|2006.10.31 15:07
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2728
|1782
|2006.10.31 15:08
|sell
|445
|0.16
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1783
|2006.10.31 15:08
|modify
|445
|0.16
|1.2754
|0.0000
|1.2739
|1784
|2006.10.31 15:08
|modify
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2739
|1785
|2006.10.31 15:08
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2739
|1786
|2006.10.31 15:08
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2739
|1787
|2006.10.31 15:08
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2739
|1788
|2006.10.31 15:12
|sell
|446
|0.32
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|1789
|2006.10.31 15:12
|modify
|446
|0.32
|1.2761
|0.0000
|1.2747
|1790
|2006.10.31 15:12
|modify
|445
|0.16
|1.2754
|0.0000
|1.2747
|1791
|2006.10.31 15:12
|modify
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2747
|1792
|2006.10.31 15:12
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2747
|1793
|2006.10.31 15:12
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2747
|1794
|2006.10.31 15:12
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2747
|1795
|2006.10.31 15:26
|sell
|447
|0.64
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1796
|2006.10.31 15:26
|modify
|447
|0.64
|1.2770
|0.0000
|1.2756
|1797
|2006.10.31 15:26
|modify
|446
|0.32
|1.2761
|0.0000
|1.2756
|1798
|2006.10.31 15:26
|modify
|445
|0.16
|1.2754
|0.0000
|1.2756
|1799
|2006.10.31 15:26
|modify
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2756
|1800
|2006.10.31 15:26
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2756
|1801
|2006.10.31 15:26
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2756
|1802
|2006.10.31 15:26
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2756
|1803
|2006.10.31 15:32
|sell
|448
|1.28
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1804
|2006.10.31 15:32
|modify
|448
|1.28
|1.2775
|0.0000
|1.2763
|1805
|2006.10.31 15:32
|modify
|447
|0.64
|1.2770
|0.0000
|1.2763
|1806
|2006.10.31 15:32
|modify
|446
|0.32
|1.2761
|0.0000
|1.2763
|1807
|2006.10.31 15:32
|modify
|445
|0.16
|1.2754
|0.0000
|1.2763
|1808
|2006.10.31 15:32
|modify
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2763
|1809
|2006.10.31 15:32
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2763
|1810
|2006.10.31 15:32
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2763
|1811
|2006.10.31 15:32
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2763
|1812
|2006.10.31 15:36
|sell
|449
|2.56
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1813
|2006.10.31 15:36
|modify
|449
|2.56
|1.2781
|0.0000
|1.2770
|1814
|2006.10.31 15:36
|modify
|448
|1.28
|1.2775
|0.0000
|1.2770
|1815
|2006.10.31 15:36
|modify
|447
|0.64
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|1816
|2006.10.31 15:36
|modify
|446
|0.32
|1.2761
|0.0000
|1.2770
|1817
|2006.10.31 15:36
|modify
|445
|0.16
|1.2754
|0.0000
|1.2770
|1818
|2006.10.31 15:36
|modify
|444
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2770
|1819
|2006.10.31 15:36
|modify
|443
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2770
|1820
|2006.10.31 15:36
|modify
|442
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2770
|1821
|2006.10.31 15:36
|modify
|441
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2770
|1822
|2006.10.31 15:44
|t/p
|441
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-0.62
|1190.90
|1823
|2006.10.31 15:44
|t/p
|442
|0.02
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-1.02
|1189.88
|1824
|2006.10.31 15:44
|t/p
|443
|0.04
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-1.56
|1188.32
|1825
|2006.10.31 15:44
|t/p
|444
|0.08
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-2.40
|1185.92
|1826
|2006.10.31 15:44
|t/p
|445
|0.16
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-2.56
|1183.36
|1827
|2006.10.31 15:44
|t/p
|446
|0.32
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-2.88
|1180.48
|1828
|2006.10.31 15:44
|t/p
|447
|0.64
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|0.00
|1180.48
|1829
|2006.10.31 15:44
|t/p
|448
|1.28
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|6.40
|1186.88
|1830
|2006.10.31 15:44
|t/p
|449
|2.56
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|28.16
|1215.04
|1831
|2006.10.31 15:57
|buy
|450
|0.01
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1832
|2006.10.31 15:57
|modify
|450
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2772
|1833
|2006.10.31 16:04
|t/p
|450
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.05
|1215.09
|1834
|2006.10.31 16:20
|sell
|451
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1835
|2006.10.31 16:20
|modify
|451
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2768
|1836
|2006.10.31 16:45
|sell
|452
|0.02
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|1837
|2006.10.31 16:45
|modify
|452
|0.02
|1.2779
|0.0000
|1.2772
|1838
|2006.10.31 16:45
|modify
|451
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2772
|1839
|2006.10.31 17:26
|t/p
|451
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.01
|1215.10
|1840
|2006.10.31 17:26
|t/p
|452
|0.02
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.14
|1215.24
|1841
|2006.10.31 17:36
|buy
|453
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1842
|2006.10.31 17:36
|modify
|453
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2778
|1843
|2006.10.31 18:16
|buy
|454
|0.02
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1844
|2006.10.31 18:16
|modify
|454
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2773
|1845
|2006.10.31 18:16
|modify
|453
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|1846
|2006.11.01 06:48
|buy
|455
|0.04
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|1847
|2006.11.01 06:48
|modify
|455
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2769
|1848
|2006.11.01 06:48
|modify
|454
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2769
|1849
|2006.11.01 06:48
|modify
|453
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2769
|1850
|2006.11.01 07:44
|buy
|456
|0.08
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1851
|2006.11.01 07:44
|modify
|456
|0.08
|1.2754
|0.0000
|1.2763
|1852
|2006.11.01 07:44
|modify
|455
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2763
|1853
|2006.11.01 07:44
|modify
|454
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2763
|1854
|2006.11.01 07:44
|modify
|453
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2763
|1855
|2006.11.01 07:56
|buy
|457
|0.16
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1856
|2006.11.01 07:56
|modify
|457
|0.16
|1.2748
|0.0000
|1.2758
|1857
|2006.11.01 07:56
|modify
|456
|0.08
|1.2754
|0.0000
|1.2758
|1858
|2006.11.01 07:56
|modify
|455
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2758
|1859
|2006.11.01 07:56
|modify
|454
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2758
|1860
|2006.11.01 07:56
|modify
|453
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2758
|1861
|2006.11.01 09:02
|t/p
|453
|0.01
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|-0.16
|1215.08
|1862
|2006.11.01 09:02
|t/p
|454
|0.02
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|-0.18
|1214.90
|1863
|2006.11.01 09:02
|t/p
|455
|0.04
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|-0.08
|1214.82
|1864
|2006.11.01 09:02
|t/p
|456
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|0.32
|1215.14
|1865
|2006.11.01 09:02
|t/p
|457
|0.16
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|1.60
|1216.74
|1866
|2006.11.01 09:07
|sell
|458
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1867
|2006.11.01 09:07
|modify
|458
|0.01
|1.2757
|0.0000
|1.2752
|1868
|2006.11.01 09:24
|t/p
|458
|0.01
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|0.05
|1216.79
|1869
|2006.11.01 09:29
|buy
|459
|0.01
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|1870
|2006.11.01 09:29
|modify
|459
|0.01
|1.2753
|0.0000
|1.2758
|1871
|2006.11.01 10:02
|buy
|460
|0.02
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|1872
|2006.11.01 10:02
|modify
|460
|0.02
|1.2747
|0.0000
|1.2754
|1873
|2006.11.01 10:02
|modify
|459
|0.01
|1.2753
|0.0000
|1.2754
|1874
|2006.11.01 10:12
|t/p
|459
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|0.01
|1216.80
|1875
|2006.11.01 10:12
|t/p
|460
|0.02
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|0.14
|1216.94
|1876
|2006.11.01 10:23
|sell
|461
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1877
|2006.11.01 10:23
|modify
|461
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2751
|1878
|2006.11.01 11:56
|sell
|462
|0.02
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1879
|2006.11.01 11:56
|modify
|462
|0.02
|1.2762
|0.0000
|1.2755
|1880
|2006.11.01 11:56
|modify
|461
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2755
|1881
|2006.11.01 13:16
|t/p
|461
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|0.01
|1216.95
|1882
|2006.11.01 13:16
|t/p
|462
|0.02
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|0.14
|1217.09
|1883
|2006.11.01 13:20
|buy
|463
|0.01
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1884
|2006.11.01 13:20
|modify
|463
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2759
|1885
|2006.11.01 14:00
|t/p
|463
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|0.05
|1217.14
|1886
|2006.11.01 14:07
|sell
|464
|0.01
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1887
|2006.11.01 14:07
|modify
|464
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2757
|1888
|2006.11.01 15:00
|sell
|465
|0.02
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1889
|2006.11.01 15:00
|modify
|465
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2761
|1890
|2006.11.01 15:00
|modify
|464
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2761
|1891
|2006.11.01 15:01
|sell
|466
|0.04
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1892
|2006.11.01 15:01
|modify
|466
|0.04
|1.2792
|0.0000
|1.2776
|1893
|2006.11.01 15:01
|modify
|465
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2776
|1894
|2006.11.01 15:01
|modify
|464
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2776
|1895
|2006.11.01 15:16
|t/p
|464
|0.01
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|-0.14
|1217.00
|1896
|2006.11.01 15:16
|t/p
|465
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|-0.16
|1216.84
|1897
|2006.11.01 15:16
|t/p
|466
|0.04
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|0.64
|1217.48
|1898
|2006.11.01 15:46
|buy
|467
|0.01
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1899
|2006.11.01 15:46
|modify
|467
|0.01
|1.2774
|0.0000
|1.2779
|1900
|2006.11.01 15:52
|buy
|468
|0.02
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1901
|2006.11.01 15:52
|modify
|468
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2775
|1902
|2006.11.01 15:52
|modify
|467
|0.01
|1.2774
|0.0000
|1.2775
|1903
|2006.11.01 15:53
|buy
|469
|0.04
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|1904
|2006.11.01 15:53
|modify
|469
|0.04
|1.2761
|0.0000
|1.2770
|1905
|2006.11.01 15:53
|modify
|468
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2770
|1906
|2006.11.01 15:53
|modify
|467
|0.01
|1.2774
|0.0000
|1.2770
|1907
|2006.11.01 15:57
|t/p
|467
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|-0.04
|1217.44
|1908
|2006.11.01 15:57
|t/p
|468
|0.02
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|0.04
|1217.48
|1909
|2006.11.01 15:57
|t/p
|469
|0.04
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|0.36
|1217.84
|1910
|2006.11.01 16:18
|buy
|470
|0.01
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1911
|2006.11.01 16:18
|modify
|470
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2775
|1912
|2006.11.01 16:52
|t/p
|470
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.05
|1217.89
|1913
|2006.11.01 16:53
|sell
|471
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1914
|2006.11.01 16:53
|modify
|471
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2770
|1915
|2006.11.01 17:07
|t/p
|471
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|0.05
|1217.94
|1916
|2006.11.01 17:11
|buy
|472
|0.01
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1917
|2006.11.01 17:11
|modify
|472
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2773
|1918
|2006.11.01 18:58
|t/p
|472
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|0.05
|1217.99
|1919
|2006.11.01 19:00
|sell
|473
|0.01
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1920
|2006.11.01 19:00
|modify
|473
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2764
|1921
|2006.11.01 19:38
|sell
|474
|0.02
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1922
|2006.11.01 19:38
|modify
|474
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2767
|1923
|2006.11.01 19:38
|modify
|473
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2767
|1924
|2006.11.01 20:09
|t/p
|473
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|0.02
|1218.01
|1925
|2006.11.01 20:09
|t/p
|474
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|0.14
|1218.15
|1926
|2006.11.01 20:16
|buy
|475
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|1927
|2006.11.01 20:16
|modify
|475
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2766
|1928
|2006.11.01 20:38
|buy
|476
|0.02
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|1929
|2006.11.01 20:38
|modify
|476
|0.02
|1.2755
|0.0000
|1.2762
|1930
|2006.11.01 20:38
|modify
|475
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2762
|1931
|2006.11.01 22:16
|t/p
|475
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|0.01
|1218.16
|1932
|2006.11.01 22:16
|t/p
|476
|0.02
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|0.14
|1218.30
|1933
|2006.11.01 22:17
|sell
|477
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1934
|2006.11.01 22:17
|modify
|477
|0.01
|1.2757
|0.0000
|1.2752
|1935
|2006.11.02 00:48
|t/p
|477
|0.01
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|0.07
|1218.37
|1936
|2006.11.02 00:59
|buy
|478
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1937
|2006.11.02 00:59
|modify
|478
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2753
|1938
|2006.11.02 01:17
|buy
|479
|0.02
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1939
|2006.11.02 01:17
|modify
|479
|0.02
|1.2740
|0.0000
|1.2748
|1940
|2006.11.02 01:17
|modify
|478
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|1941
|2006.11.02 01:49
|t/p
|478
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|0.00
|1218.37
|1942
|2006.11.02 01:49
|t/p
|479
|0.02
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|0.16
|1218.53
|1943
|2006.11.02 02:03
|sell
|480
|0.01
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1944
|2006.11.02 02:03
|modify
|480
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2749
|1945
|2006.11.02 06:07
|sell
|481
|0.02
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1946
|2006.11.02 06:07
|modify
|481
|0.02
|1.2762
|0.0000
|1.2754
|1947
|2006.11.02 06:07
|modify
|480
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|1948
|2006.11.02 06:51
|t/p
|480
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|0.00
|1218.53
|1949
|2006.11.02 06:51
|t/p
|481
|0.02
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|0.16
|1218.69
|1950
|2006.11.02 06:59
|buy
|482
|0.01
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1951
|2006.11.02 06:59
|modify
|482
|0.01
|1.2751
|0.0000
|1.2756
|1952
|2006.11.02 07:27
|buy
|483
|0.02
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|1953
|2006.11.02 07:27
|modify
|483
|0.02
|1.2743
|0.0000
|1.2751
|1954
|2006.11.02 07:27
|modify
|482
|0.01
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|1955
|2006.11.02 08:06
|t/p
|482
|0.01
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|0.00
|1218.69
|1956
|2006.11.02 08:06
|t/p
|483
|0.02
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|0.16
|1218.85
|1957
|2006.11.02 08:24
|sell
|484
|0.01
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|1958
|2006.11.02 08:24
|modify
|484
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2750
|1959
|2006.11.02 09:05
|sell
|485
|0.02
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|1960
|2006.11.02 09:05
|modify
|485
|0.02
|1.2761
|0.0000
|1.2754
|1961
|2006.11.02 09:05
|modify
|484
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2754
|1962
|2006.11.02 09:58
|sell
|486
|0.04
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1963
|2006.11.02 09:58
|modify
|486
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2759
|1964
|2006.11.02 09:58
|modify
|485
|0.02
|1.2761
|0.0000
|1.2759
|1965
|2006.11.02 09:58
|modify
|484
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2759
|1966
|2006.11.02 10:09
|t/p
|484
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-0.04
|1218.81
|1967
|2006.11.02 10:09
|t/p
|485
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|0.04
|1218.85
|1968
|2006.11.02 10:09
|t/p
|486
|0.04
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|0.32
|1219.17
|1969
|2006.11.02 10:12
|buy
|487
|0.01
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1970
|2006.11.02 10:12
|modify
|487
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2764
|1971
|2006.11.02 10:19
|t/p
|487
|0.01
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|0.05
|1219.22
|1972
|2006.11.02 10:22
|sell
|488
|0.01
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|1973
|2006.11.02 10:22
|modify
|488
|0.01
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|1974
|2006.11.02 11:41
|sell
|489
|0.02
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1975
|2006.11.02 11:41
|modify
|489
|0.02
|1.2771
|0.0000
|1.2764
|1976
|2006.11.02 11:41
|modify
|488
|0.01
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|1977
|2006.11.02 13:33
|t/p
|488
|0.01
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|0.00
|1219.22
|1978
|2006.11.02 13:33
|t/p
|489
|0.02
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|0.14
|1219.36
|1979
|2006.11.02 13:35
|buy
|490
|0.01
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|1980
|2006.11.02 13:35
|modify
|490
|0.01
|1.2776
|0.0000
|1.2781
|1981
|2006.11.02 13:36
|buy
|491
|0.02
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1982
|2006.11.02 13:36
|modify
|491
|0.02
|1.2771
|0.0000
|1.2778
|1983
|2006.11.02 13:36
|modify
|490
|0.01
|1.2776
|0.0000
|1.2778
|1984
|2006.11.02 13:38
|buy
|492
|0.04
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|1985
|2006.11.02 13:38
|modify
|492
|0.04
|1.2763
|0.0000
|1.2772
|1986
|2006.11.02 13:38
|modify
|491
|0.02
|1.2771
|0.0000
|1.2772
|1987
|2006.11.02 13:38
|modify
|490
|0.01
|1.2776
|0.0000
|1.2772
|1988
|2006.11.02 14:35
|t/p
|490
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|-0.04
|1219.32
|1989
|2006.11.02 14:35
|t/p
|491
|0.02
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.02
|1219.34
|1990
|2006.11.02 14:35
|t/p
|492
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.36
|1219.70
|1991
|2006.11.02 14:38
|sell
|493
|0.01
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1992
|2006.11.02 14:38
|modify
|493
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2763
|1993
|2006.11.02 15:28
|t/p
|493
|0.01
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|0.05
|1219.75
|1994
|2006.11.02 15:32
|buy
|494
|0.01
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|1995
|2006.11.02 15:32
|modify
|494
|0.01
|1.2764
|0.0000
|1.2769
|1996
|2006.11.02 15:43
|t/p
|494
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|0.05
|1219.80
|1997
|2006.11.02 15:45
|sell
|495
|0.01
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1998
|2006.11.02 15:45
|modify
|495
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2762
|1999
|2006.11.02 16:28
|sell
|496
|0.02
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|2000
|2006.11.02 16:28
|modify
|496
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2767
|2001
|2006.11.02 16:28
|modify
|495
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|2002
|2006.11.02 16:33
|sell
|497
|0.04
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2003
|2006.11.02 16:33
|modify
|497
|0.04
|1.2780
|0.0000
|1.2771
|2004
|2006.11.02 16:33
|modify
|496
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2771
|2005
|2006.11.02 16:33
|modify
|495
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2771
|2006
|2006.11.02 17:49
|t/p
|495
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|-0.04
|1219.76
|2007
|2006.11.02 17:49
|t/p
|496
|0.02
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|0.06
|1219.82
|2008
|2006.11.02 17:49
|t/p
|497
|0.04
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|0.36
|1220.18
|2009
|2006.11.02 17:56
|buy
|498
|0.01
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|2010
|2006.11.02 17:56
|modify
|498
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2773
|2011
|2006.11.02 18:02
|t/p
|498
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|0.05
|1220.23
|2012
|2006.11.02 18:07
|sell
|499
|0.01
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2013
|2006.11.02 18:07
|modify
|499
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2767
|2014
|2006.11.02 18:29
|sell
|500
|0.02
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2015
|2006.11.02 18:29
|modify
|500
|0.02
|1.2777
|0.0000
|1.2770
|2016
|2006.11.02 18:29
|modify
|499
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2770
|2017
|2006.11.02 19:26
|sell
|501
|0.04
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2018
|2006.11.02 19:26
|modify
|501
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2775
|2019
|2006.11.02 19:26
|modify
|500
|0.02
|1.2777
|0.0000
|1.2775
|2020
|2006.11.02 19:26
|modify
|499
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2775
|2021
|2006.11.03 07:21
|t/p
|499
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|-0.02
|1220.21
|2022
|2006.11.03 07:21
|t/p
|500
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.05
|1220.26
|2023
|2006.11.03 07:21
|t/p
|501
|0.04
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.35
|1220.61
|2024
|2006.11.03 07:24
|buy
|502
|0.01
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|2025
|2006.11.03 07:24
|modify
|502
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2783
|2026
|2006.11.03 07:35
|buy
|503
|0.02
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|2027
|2006.11.03 07:35
|modify
|503
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2780
|2028
|2006.11.03 07:35
|modify
|502
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2780
|2029
|2006.11.03 07:40
|buy
|504
|0.04
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2030
|2006.11.03 07:40
|modify
|504
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2775
|2031
|2006.11.03 07:40
|modify
|503
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2775
|2032
|2006.11.03 07:40
|modify
|502
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2775
|2033
|2006.11.03 08:54
|t/p
|502
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|-0.03
|1220.58
|2034
|2006.11.03 08:54
|t/p
|503
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.04
|1220.62
|2035
|2006.11.03 08:54
|t/p
|504
|0.04
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.32
|1220.94
|2036
|2006.11.03 08:56
|sell
|505
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|2037
|2006.11.03 08:56
|modify
|505
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2768
|2038
|2006.11.03 09:59
|sell
|506
|0.02
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2039
|2006.11.03 09:59
|modify
|506
|0.02
|1.2779
|0.0000
|1.2772
|2040
|2006.11.03 09:59
|modify
|505
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2772
|2041
|2006.11.03 10:20
|t/p
|505
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.01
|1220.95
|2042
|2006.11.03 10:20
|t/p
|506
|0.02
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.14
|1221.09
|2043
|2006.11.03 10:23
|buy
|507
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|2044
|2006.11.03 10:23
|modify
|507
|0.01
|1.2773
|0.0000
|1.2778
|2045
|2006.11.03 11:59
|t/p
|507
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|0.05
|1221.14
|2046
|2006.11.03 12:00
|sell
|508
|0.01
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2047
|2006.11.03 12:00
|modify
|508
|0.01
|1.2777
|0.0000
|1.2772
|2048
|2006.11.03 12:38
|t/p
|508
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.05
|1221.19
|2049
|2006.11.03 12:45
|buy
|509
|0.01
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2050
|2006.11.03 12:45
|modify
|509
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2777
|2051
|2006.11.03 13:09
|buy
|510
|0.02
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2052
|2006.11.03 13:09
|modify
|510
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2773
|2053
|2006.11.03 13:09
|modify
|509
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2773
|2054
|2006.11.03 13:13
|buy
|511
|0.04
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2055
|2006.11.03 13:13
|modify
|511
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2768
|2056
|2006.11.03 13:13
|modify
|510
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2768
|2057
|2006.11.03 13:13
|modify
|509
|0.01
|1.2772
|0.0000
|1.2768
|2058
|2006.11.03 13:27
|t/p
|509
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|-0.04
|1221.15
|2059
|2006.11.03 13:27
|t/p
|510
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|0.04
|1221.19
|2060
|2006.11.03 13:27
|t/p
|511
|0.04
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|0.32
|1221.51
|2061
|2006.11.03 13:31
|sell
|512
|0.01
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|2062
|2006.11.03 13:31
|modify
|512
|0.01
|1.2744
|0.0000
|1.2739
|2063
|2006.11.03 13:32
|t/p
|512
|0.01
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|0.05
|1221.56
|2064
|2006.11.03 13:49
|buy
|513
|0.01
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2065
|2006.11.03 13:49
|modify
|513
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2709
|2066
|2006.11.03 13:52
|buy
|514
|0.02
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|2067
|2006.11.03 13:52
|modify
|514
|0.02
|1.2695
|0.0000
|1.2703
|2068
|2006.11.03 13:52
|modify
|513
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2703
|2069
|2006.11.03 13:59
|buy
|515
|0.04
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2070
|2006.11.03 13:59
|modify
|515
|0.04
|1.2689
|0.0000
|1.2698
|2071
|2006.11.03 13:59
|modify
|514
|0.02
|1.2695
|0.0000
|1.2698
|2072
|2006.11.03 13:59
|modify
|513
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2698
|2073
|2006.11.03 14:12
|t/p
|513
|0.01
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|-0.06
|1221.50
|2074
|2006.11.03 14:12
|t/p
|514
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|0.06
|1221.56
|2075
|2006.11.03 14:12
|t/p
|515
|0.04
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|0.36
|1221.92
|2076
|2006.11.03 14:15
|sell
|516
|0.01
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2077
|2006.11.03 14:15
|modify
|516
|0.01
|1.2699
|0.0000
|1.2694
|2078
|2006.11.03 14:24
|t/p
|516
|0.01
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|0.05
|1221.97
|2079
|2006.11.03 14:47
|sell
|517
|0.01
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2080
|2006.11.03 14:47
|modify
|517
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2699
|2081
|2006.11.03 15:01
|t/p
|517
|0.01
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|0.05
|1222.02
|2082
|2006.11.03 15:01
|sell
|518
|0.01
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2083
|2006.11.03 15:01
|modify
|518
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2676
|2084
|2006.11.03 15:04
|sell
|519
|0.02
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|2085
|2006.11.03 15:04
|modify
|519
|0.02
|1.2688
|0.0000
|1.2681
|2086
|2006.11.03 15:04
|modify
|518
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|2087
|2006.11.03 15:05
|sell
|520
|0.04
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|2088
|2006.11.03 15:05
|modify
|520
|0.04
|1.2693
|0.0000
|1.2685
|2089
|2006.11.03 15:05
|modify
|519
|0.02
|1.2688
|0.0000
|1.2685
|2090
|2006.11.03 15:05
|modify
|518
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2685
|2091
|2006.11.03 15:07
|sell
|521
|0.08
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|2092
|2006.11.03 15:07
|modify
|521
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2690
|2093
|2006.11.03 15:07
|modify
|520
|0.04
|1.2693
|0.0000
|1.2690
|2094
|2006.11.03 15:07
|modify
|519
|0.02
|1.2688
|0.0000
|1.2690
|2095
|2006.11.03 15:07
|modify
|518
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2690
|2096
|2006.11.03 15:12
|sell
|522
|0.16
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2097
|2006.11.03 15:12
|modify
|522
|0.16
|1.2706
|0.0000
|1.2696
|2098
|2006.11.03 15:12
|modify
|521
|0.08
|1.2700
|0.0000
|1.2696
|2099
|2006.11.03 15:12
|modify
|520
|0.04
|1.2693
|0.0000
|1.2696
|2100
|2006.11.03 15:12
|modify
|519
|0.02
|1.2688
|0.0000
|1.2696
|2101
|2006.11.03 15:12
|modify
|518
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2696
|2102
|2006.11.03 15:35
|t/p
|518
|0.01
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|-0.15
|1221.87
|2103
|2006.11.03 15:35
|t/p
|519
|0.02
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|-0.16
|1221.71
|2104
|2006.11.03 15:35
|t/p
|520
|0.04
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|-0.12
|1221.59
|2105
|2006.11.03 15:35
|t/p
|521
|0.08
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|0.32
|1221.91
|2106
|2006.11.03 15:35
|t/p
|522
|0.16
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|1.60
|1223.51
|2107
|2006.11.03 16:10
|sell
|523
|0.01
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2108
|2006.11.03 16:10
|modify
|523
|0.01
|1.2705
|0.0000
|1.2700
|2109
|2006.11.03 17:14
|t/p
|523
|0.01
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|0.05
|1223.56
|2110
|2006.11.03 17:18
|buy
|524
|0.01
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|2111
|2006.11.03 17:18
|modify
|524
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2708
|2112
|2006.11.03 17:45
|t/p
|524
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|0.05
|1223.61
|2113
|2006.11.03 17:52
|sell
|525
|0.01
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|2114
|2006.11.03 17:52
|modify
|525
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2702
|2115
|2006.11.03 18:45
|sell
|526
|0.02
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2116
|2006.11.03 18:45
|modify
|526
|0.02
|1.2712
|0.0000
|1.2705
|2117
|2006.11.03 18:45
|modify
|525
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2705
|2118
|2006.11.03 19:31
|sell
|527
|0.04
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2119
|2006.11.03 19:31
|modify
|527
|0.04
|1.2718
|0.0000
|1.2710
|2120
|2006.11.03 19:31
|modify
|526
|0.02
|1.2712
|0.0000
|1.2710
|2121
|2006.11.03 19:31
|modify
|525
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2710
|2122
|2006.11.06 01:11
|t/p
|525
|0.01
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|-0.02
|1223.59
|2123
|2006.11.06 01:11
|t/p
|526
|0.02
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|0.05
|1223.64
|2124
|2006.11.06 01:11
|t/p
|527
|0.04
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|0.35
|1223.99
|2125
|2006.11.06 01:19
|buy
|528
|0.01
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|2126
|2006.11.06 01:19
|modify
|528
|0.01
|1.2711
|0.0000
|1.2716
|2127
|2006.11.06 05:35
|buy
|529
|0.02
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2128
|2006.11.06 05:35
|modify
|529
|0.02
|1.2705
|0.0000
|1.2712
|2129
|2006.11.06 05:35
|modify
|528
|0.01
|1.2711
|0.0000
|1.2712
|2130
|2006.11.06 07:21
|t/p
|528
|0.01
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|0.01
|1224.00
|2131
|2006.11.06 07:21
|t/p
|529
|0.02
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|0.14
|1224.14
|2132
|2006.11.06 07:23
|sell
|530
|0.01
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|2133
|2006.11.06 07:23
|modify
|530
|0.01
|1.2713
|0.0000
|1.2708
|2134
|2006.11.06 08:09
|t/p
|530
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|0.05
|1224.19
|2135
|2006.11.06 08:22
|buy
|531
|0.01
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2136
|2006.11.06 08:22
|modify
|531
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2706
|2137
|2006.11.06 08:41
|t/p
|531
|0.01
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|0.05
|1224.24
|2138
|2006.11.06 08:44
|sell
|532
|0.01
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2139
|2006.11.06 08:44
|modify
|532
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2699
|2140
|2006.11.06 09:40
|t/p
|532
|0.01
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|0.05
|1224.29
|2141
|2006.11.06 09:51
|buy
|533
|0.01
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|2142
|2006.11.06 09:51
|modify
|533
|0.01
|1.2696
|0.0000
|1.2701
|2143
|2006.11.06 09:58
|t/p
|533
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|0.05
|1224.34
|2144
|2006.11.06 10:01
|sell
|534
|0.01
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2145
|2006.11.06 10:01
|modify
|534
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2696
|2146
|2006.11.06 10:16
|sell
|535
|0.02
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2147
|2006.11.06 10:16
|modify
|535
|0.02
|1.2708
|0.0000
|1.2701
|2148
|2006.11.06 10:16
|modify
|534
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|2149
|2006.11.06 10:25
|t/p
|534
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|0.00
|1224.34
|2150
|2006.11.06 10:25
|t/p
|535
|0.02
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|0.14
|1224.48
|2151
|2006.11.06 10:26
|buy
|536
|0.01
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2152
|2006.11.06 10:26
|modify
|536
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2709
|2153
|2006.11.06 11:16
|buy
|537
|0.02
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2154
|2006.11.06 11:16
|modify
|537
|0.02
|1.2698
|0.0000
|1.2705
|2155
|2006.11.06 11:16
|modify
|536
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2705
|2156
|2006.11.06 13:24
|t/p
|536
|0.01
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|0.01
|1224.49
|2157
|2006.11.06 13:24
|t/p
|537
|0.02
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|0.14
|1224.63
|2158
|2006.11.06 13:28
|sell
|538
|0.01
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2159
|2006.11.06 13:28
|modify
|538
|0.01
|1.2706
|0.0000
|1.2701
|2160
|2006.11.06 13:48
|t/p
|538
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|0.05
|1224.68
|2161
|2006.11.06 13:58
|buy
|539
|0.01
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|2162
|2006.11.06 13:58
|modify
|539
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2708
|2163
|2006.11.06 14:23
|t/p
|539
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|0.05
|1224.73
|2164
|2006.11.06 14:24
|sell
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|2165
|2006.11.06 14:24
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2702
|2166
|2006.11.06 14:47
|sell
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2167
|2006.11.06 14:47
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2707
|2168
|2006.11.06 14:47
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|2169
|2006.11.06 17:31
|sell
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|2170
|2006.11.06 17:31
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2712
|2171
|2006.11.06 17:31
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2712
|2172
|2006.11.06 17:31
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2712
|2173
|2006.11.06 22:12
|sell
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|2174
|2006.11.06 22:12
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2717
|2175
|2006.11.06 22:12
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2717
|2176
|2006.11.06 22:12
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2717
|2177
|2006.11.06 22:12
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2717
|2178
|2006.11.06 22:20
|sell
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|2179
|2006.11.06 22:20
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2722
|2180
|2006.11.06 22:20
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2722
|2181
|2006.11.06 22:20
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2722
|2182
|2006.11.06 22:20
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2722
|2183
|2006.11.06 22:20
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2722
|2184
|2006.11.07 01:48
|sell
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|2185
|2006.11.07 01:48
|modify
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|1.2728
|2186
|2006.11.07 01:48
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2728
|2187
|2006.11.07 01:48
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2728
|2188
|2006.11.07 01:48
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2728
|2189
|2006.11.07 01:48
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2728
|2190
|2006.11.07 01:48
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2728
|2191
|2006.11.07 02:10
|sell
|546
|0.64
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|2192
|2006.11.07 02:10
|modify
|546
|0.64
|1.2744
|0.0000
|1.2733
|2193
|2006.11.07 02:10
|modify
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|1.2733
|2194
|2006.11.07 02:10
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2733
|2195
|2006.11.07 02:10
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2733
|2196
|2006.11.07 02:10
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2733
|2197
|2006.11.07 02:10
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2733
|2198
|2006.11.07 02:10
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2733
|2199
|2006.11.07 04:16
|sell
|547
|1.28
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2200
|2006.11.07 04:16
|modify
|547
|1.28
|1.2752
|0.0000
|1.2740
|2201
|2006.11.07 04:16
|modify
|546
|0.64
|1.2744
|0.0000
|1.2740
|2202
|2006.11.07 04:16
|modify
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|1.2740
|2203
|2006.11.07 04:16
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2740
|2204
|2006.11.07 04:16
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2740
|2205
|2006.11.07 04:16
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2740
|2206
|2006.11.07 04:16
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2740
|2207
|2006.11.07 04:16
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2740
|2208
|2006.11.07 04:25
|sell
|548
|2.56
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2209
|2006.11.07 04:25
|modify
|548
|2.56
|1.2757
|0.0000
|1.2746
|2210
|2006.11.07 04:25
|modify
|547
|1.28
|1.2752
|0.0000
|1.2746
|2211
|2006.11.07 04:25
|modify
|546
|0.64
|1.2744
|0.0000
|1.2746
|2212
|2006.11.07 04:25
|modify
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|1.2746
|2213
|2006.11.07 04:25
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2746
|2214
|2006.11.07 04:25
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2746
|2215
|2006.11.07 04:25
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2746
|2216
|2006.11.07 04:25
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2746
|2217
|2006.11.07 04:25
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2746
|2218
|2006.11.07 04:41
|sell
|549
|5.12
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2219
|2006.11.07 04:41
|modify
|549
|5.12
|1.2764
|0.0000
|1.2753
|2220
|2006.11.07 04:41
|modify
|548
|2.56
|1.2757
|0.0000
|1.2753
|2221
|2006.11.07 04:41
|modify
|547
|1.28
|1.2752
|0.0000
|1.2753
|2222
|2006.11.07 04:41
|modify
|546
|0.64
|1.2744
|0.0000
|1.2753
|2223
|2006.11.07 04:41
|modify
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|1.2753
|2224
|2006.11.07 04:41
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2753
|2225
|2006.11.07 04:41
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2753
|2226
|2006.11.07 04:41
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2753
|2227
|2006.11.07 04:41
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2753
|2228
|2006.11.07 04:41
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2753
|2229
|2006.11.07 05:04
|sell
|550
|10.24
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2230
|2006.11.07 05:04
|modify
|550
|10.24
|1.2771
|0.0000
|1.2759
|2231
|2006.11.07 05:04
|modify
|549
|5.12
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|2232
|2006.11.07 05:04
|modify
|548
|2.56
|1.2757
|0.0000
|1.2759
|2233
|2006.11.07 05:04
|modify
|547
|1.28
|1.2752
|0.0000
|1.2759
|2234
|2006.11.07 05:04
|modify
|546
|0.64
|1.2744
|0.0000
|1.2759
|2235
|2006.11.07 05:04
|modify
|545
|0.32
|1.2738
|0.0000
|1.2759
|2236
|2006.11.07 05:04
|modify
|544
|0.16
|1.2732
|0.0000
|1.2759
|2237
|2006.11.07 05:04
|modify
|543
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2759
|2238
|2006.11.07 05:04
|modify
|542
|0.04
|1.2721
|0.0000
|1.2759
|2239
|2006.11.07 05:04
|modify
|541
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2759
|2240
|2006.11.07 05:04
|modify
|540
|0.01
|1.2707
|0.0000
|1.2759
|2241
|2006.11.07 06:42
|t/p
|540
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-0.51
|1224.22
|2242
|2006.11.07 06:42
|t/p
|541
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-0.87
|1223.35
|2243
|2006.11.07 06:42
|t/p
|542
|0.04
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-1.49
|1221.86
|2244
|2006.11.07 06:42
|t/p
|543
|0.08
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-2.50
|1219.36
|2245
|2006.11.07 06:42
|t/p
|544
|0.16
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-4.20
|1215.15
|2246
|2006.11.07 06:42
|t/p
|545
|0.32
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-6.72
|1208.43
|2247
|2006.11.07 06:42
|t/p
|546
|0.64
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-9.60
|1198.83
|2248
|2006.11.07 06:42
|t/p
|547
|1.28
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-8.96
|1189.87
|2249
|2006.11.07 06:42
|t/p
|548
|2.56
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|-5.12
|1184.75
|2250
|2006.11.07 06:42
|t/p
|549
|5.12
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|25.60
|1210.35
|2251
|2006.11.07 06:42
|t/p
|550
|10.24
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|122.88
|1333.23
|2252
|2006.11.07 06:55
|buy
|551
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2253
|2006.11.07 06:55
|modify
|551
|0.01
|1.2757
|0.0000
|1.2762
|2254
|2006.11.07 07:14
|t/p
|551
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|0.05
|1333.28
|2255
|2006.11.07 07:15
|sell
|552
|0.01
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2256
|2006.11.07 07:15
|modify
|552
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2755
|2257
|2006.11.07 07:41
|t/p
|552
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|0.05
|1333.33
|2258
|2006.11.07 07:45
|buy
|553
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|2259
|2006.11.07 07:45
|modify
|553
|0.01
|1.2756
|0.0000
|1.2761
|2260
|2006.11.07 09:30
|t/p
|553
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|0.05
|1333.38
|2261
|2006.11.07 09:36
|sell
|554
|0.01
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2262
|2006.11.07 09:36
|modify
|554
|0.01
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|2263
|2006.11.07 10:08
|t/p
|554
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|0.05
|1333.43
|2264
|2006.11.07 10:14
|buy
|555
|0.01
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2265
|2006.11.07 10:14
|modify
|555
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2765
|2266
|2006.11.07 13:22
|t/p
|555
|0.01
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|0.05
|1333.48
|2267
|2006.11.07 13:29
|sell
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2268
|2006.11.07 13:29
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2761
|2269
|2006.11.07 13:37
|sell
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|2270
|2006.11.07 13:37
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2766
|2271
|2006.11.07 13:37
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|2272
|2006.11.07 13:59
|sell
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2273
|2006.11.07 13:59
|modify
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2772
|2274
|2006.11.07 13:59
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2772
|2275
|2006.11.07 13:59
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2772
|2276
|2006.11.07 14:10
|sell
|559
|0.08
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|2277
|2006.11.07 14:10
|modify
|559
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2778
|2278
|2006.11.07 14:10
|modify
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2778
|2279
|2006.11.07 14:10
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2778
|2280
|2006.11.07 14:10
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2778
|2281
|2006.11.07 14:18
|sell
|560
|0.16
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|2282
|2006.11.07 14:18
|modify
|560
|0.16
|1.2794
|0.0000
|1.2784
|2283
|2006.11.07 14:18
|modify
|559
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2784
|2284
|2006.11.07 14:18
|modify
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2784
|2285
|2006.11.07 14:18
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2784
|2286
|2006.11.07 14:18
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2784
|2287
|2006.11.07 14:33
|sell
|561
|0.32
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|2288
|2006.11.07 14:33
|modify
|561
|0.32
|1.2803
|0.0000
|1.2791
|2289
|2006.11.07 14:33
|modify
|560
|0.16
|1.2794
|0.0000
|1.2791
|2290
|2006.11.07 14:33
|modify
|559
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2791
|2291
|2006.11.07 14:33
|modify
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2791
|2292
|2006.11.07 14:33
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2791
|2293
|2006.11.07 14:33
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2791
|2294
|2006.11.07 14:45
|sell
|562
|0.64
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2295
|2006.11.07 14:45
|modify
|562
|0.64
|1.2810
|0.0000
|1.2798
|2296
|2006.11.07 14:45
|modify
|561
|0.32
|1.2803
|0.0000
|1.2798
|2297
|2006.11.07 14:45
|modify
|560
|0.16
|1.2794
|0.0000
|1.2798
|2298
|2006.11.07 14:45
|modify
|559
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2798
|2299
|2006.11.07 14:45
|modify
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2798
|2300
|2006.11.07 14:45
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2798
|2301
|2006.11.07 14:45
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2798
|2302
|2006.11.07 15:17
|sell
|563
|1.28
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|2303
|2006.11.07 15:17
|modify
|563
|1.28
|1.2815
|0.0000
|1.2804
|2304
|2006.11.07 15:17
|modify
|562
|0.64
|1.2810
|0.0000
|1.2804
|2305
|2006.11.07 15:17
|modify
|561
|0.32
|1.2803
|0.0000
|1.2804
|2306
|2006.11.07 15:17
|modify
|560
|0.16
|1.2794
|0.0000
|1.2804
|2307
|2006.11.07 15:17
|modify
|559
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2804
|2308
|2006.11.07 15:17
|modify
|558
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2804
|2309
|2006.11.07 15:17
|modify
|557
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2804
|2310
|2006.11.07 15:17
|modify
|556
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2804
|2311
|2006.11.07 15:39
|t/p
|556
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-0.38
|1333.10
|2312
|2006.11.07 15:39
|t/p
|557
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-0.62
|1332.48
|2313
|2006.11.07 15:39
|t/p
|558
|0.04
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-0.88
|1331.60
|2314
|2006.11.07 15:39
|t/p
|559
|0.08
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-1.20
|1330.40
|2315
|2006.11.07 15:39
|t/p
|560
|0.16
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-1.60
|1328.80
|2316
|2006.11.07 15:39
|t/p
|561
|0.32
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|-0.32
|1328.48
|2317
|2006.11.07 15:39
|t/p
|562
|0.64
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|3.84
|1332.32
|2318
|2006.11.07 15:39
|t/p
|563
|1.28
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|14.08
|1346.40
|2319
|2006.11.07 15:43
|buy
|564
|0.01
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|2320
|2006.11.07 15:43
|modify
|564
|0.01
|1.2807
|0.0000
|1.2812
|2321
|2006.11.07 15:54
|buy
|565
|0.02
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|2322
|2006.11.07 15:54
|modify
|565
|0.02
|1.2800
|0.0000
|1.2807
|2323
|2006.11.07 15:54
|modify
|564
|0.01
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|2324
|2006.11.07 16:40
|t/p
|564
|0.01
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|0.00
|1346.40
|2325
|2006.11.07 16:40
|t/p
|565
|0.02
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|0.14
|1346.54
|2326
|2006.11.07 16:44
|sell
|566
|0.01
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2327
|2006.11.07 16:44
|modify
|566
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2801
|2328
|2006.11.07 18:16
|sell
|567
|0.02
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2329
|2006.11.07 18:16
|modify
|567
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2805
|2330
|2006.11.07 18:16
|modify
|566
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2805
|2331
|2006.11.07 18:40
|t/p
|566
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|0.01
|1346.55
|2332
|2006.11.07 18:40
|t/p
|567
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|0.14
|1346.69
|2333
|2006.11.07 18:41
|buy
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|2334
|2006.11.07 18:41
|modify
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2810
|2335
|2006.11.07 18:48
|buy
|569
|0.02
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|2336
|2006.11.07 18:48
|modify
|569
|0.02
|1.2799
|0.0000
|1.2806
|2337
|2006.11.07 18:48
|modify
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2806
|2338
|2006.11.07 19:19
|buy
|570
|0.04
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2339
|2006.11.07 19:19
|modify
|570
|0.04
|1.2793
|0.0000
|1.2801
|2340
|2006.11.07 19:19
|modify
|569
|0.02
|1.2799
|0.0000
|1.2801
|2341
|2006.11.07 19:19
|modify
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2801
|2342
|2006.11.07 19:30
|buy
|571
|0.08
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|2343
|2006.11.07 19:30
|modify
|571
|0.08
|1.2787
|0.0000
|1.2796
|2344
|2006.11.07 19:30
|modify
|570
|0.04
|1.2793
|0.0000
|1.2796
|2345
|2006.11.07 19:30
|modify
|569
|0.02
|1.2799
|0.0000
|1.2796
|2346
|2006.11.07 19:30
|modify
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2796
|2347
|2006.11.07 19:43
|buy
|572
|0.16
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|2348
|2006.11.07 19:43
|modify
|572
|0.16
|1.2781
|0.0000
|1.2791
|2349
|2006.11.07 19:43
|modify
|571
|0.08
|1.2787
|0.0000
|1.2791
|2350
|2006.11.07 19:43
|modify
|570
|0.04
|1.2793
|0.0000
|1.2791
|2351
|2006.11.07 19:43
|modify
|569
|0.02
|1.2799
|0.0000
|1.2791
|2352
|2006.11.07 19:43
|modify
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2791
|2353
|2006.11.07 19:55
|buy
|573
|0.32
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|2354
|2006.11.07 19:55
|modify
|573
|0.32
|1.2770
|0.0000
|1.2783
|2355
|2006.11.07 19:55
|modify
|572
|0.16
|1.2781
|0.0000
|1.2783
|2356
|2006.11.07 19:55
|modify
|571
|0.08
|1.2787
|0.0000
|1.2783
|2357
|2006.11.07 19:55
|modify
|570
|0.04
|1.2793
|0.0000
|1.2783
|2358
|2006.11.07 19:55
|modify
|569
|0.02
|1.2799
|0.0000
|1.2783
|2359
|2006.11.07 19:55
|modify
|568
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2783
|2360
|2006.11.07 22:32
|t/p
|568
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|-0.22
|1346.47
|2361
|2006.11.07 22:32
|t/p
|569
|0.02
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|-0.32
|1346.15
|2362
|2006.11.07 22:32
|t/p
|570
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|-0.40
|1345.75
|2363
|2006.11.07 22:32
|t/p
|571
|0.08
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|-0.32
|1345.43
|2364
|2006.11.07 22:32
|t/p
|572
|0.16
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|0.32
|1345.75
|2365
|2006.11.07 22:32
|t/p
|573
|0.32
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|4.16
|1349.91
|2366
|2006.11.07 22:34
|sell
|574
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2367
|2006.11.07 22:34
|modify
|574
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2775
|2368
|2006.11.07 23:35
|t/p
|574
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.05
|1349.96
|2369
|2006.11.07 23:37
|buy
|575
|0.01
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2370
|2006.11.07 23:37
|modify
|575
|0.01
|1.2779
|0.0000
|1.2784
|2371
|2006.11.08 00:42
|buy
|576
|0.02
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|2372
|2006.11.08 00:42
|modify
|576
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2781
|2373
|2006.11.08 00:42
|modify
|575
|0.01
|1.2779
|0.0000
|1.2781
|2374
|2006.11.08 01:22
|t/p
|575
|0.01
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|0.01
|1349.98
|2375
|2006.11.08 01:22
|t/p
|576
|0.02
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|0.14
|1350.12
|2376
|2006.11.08 01:35
|sell
|577
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2377
|2006.11.08 01:35
|modify
|577
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2775
|2378
|2006.11.08 02:59
|t/p
|577
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.05
|1350.17
|2379
|2006.11.08 03:13
|buy
|578
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|2380
|2006.11.08 03:13
|modify
|578
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2780
|2381
|2006.11.08 05:03
|t/p
|578
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|0.05
|1350.22
|2382
|2006.11.08 05:09
|sell
|579
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2383
|2006.11.08 05:09
|modify
|579
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2775
|2384
|2006.11.08 05:35
|t/p
|579
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.05
|1350.27
|2385
|2006.11.08 05:39
|buy
|580
|0.01
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|2386
|2006.11.08 05:39
|modify
|580
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2783
|2387
|2006.11.08 07:16
|buy
|581
|0.02
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2388
|2006.11.08 07:16
|modify
|581
|0.02
|1.2772
|0.0000
|1.2779
|2389
|2006.11.08 07:16
|modify
|580
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2779
|2390
|2006.11.08 07:22
|buy
|582
|0.04
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2391
|2006.11.08 07:22
|modify
|582
|0.04
|1.2766
|0.0000
|1.2774
|2392
|2006.11.08 07:22
|modify
|581
|0.02
|1.2772
|0.0000
|1.2774
|2393
|2006.11.08 07:22
|modify
|580
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2774
|2394
|2006.11.08 07:42
|t/p
|580
|0.01
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|-0.04
|1350.23
|2395
|2006.11.08 07:42
|t/p
|581
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|0.04
|1350.27
|2396
|2006.11.08 07:42
|t/p
|582
|0.04
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|0.32
|1350.59
|2397
|2006.11.08 07:44
|sell
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2398
|2006.11.08 07:44
|modify
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2766
|2399
|2006.11.08 08:29
|sell
|584
|0.02
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|2400
|2006.11.08 08:29
|modify
|584
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2769
|2401
|2006.11.08 08:29
|modify
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2769
|2402
|2006.11.08 08:46
|sell
|585
|0.04
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2403
|2006.11.08 08:46
|modify
|585
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2774
|2404
|2006.11.08 08:46
|modify
|584
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2774
|2405
|2006.11.08 08:46
|modify
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2774
|2406
|2006.11.08 09:05
|sell
|586
|0.08
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2407
|2006.11.08 09:05
|modify
|586
|0.08
|1.2791
|0.0000
|1.2781
|2408
|2006.11.08 09:05
|modify
|585
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2781
|2409
|2006.11.08 09:05
|modify
|584
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2781
|2410
|2006.11.08 09:05
|modify
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2781
|2411
|2006.11.08 09:09
|sell
|587
|0.16
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|2412
|2006.11.08 09:09
|modify
|587
|0.16
|1.2796
|0.0000
|1.2786
|2413
|2006.11.08 09:09
|modify
|586
|0.08
|1.2791
|0.0000
|1.2786
|2414
|2006.11.08 09:09
|modify
|585
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2786
|2415
|2006.11.08 09:09
|modify
|584
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2786
|2416
|2006.11.08 09:09
|modify
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2786
|2417
|2006.11.08 09:27
|sell
|588
|0.32
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2418
|2006.11.08 09:27
|modify
|588
|0.32
|1.2802
|0.0000
|1.2792
|2419
|2006.11.08 09:27
|modify
|587
|0.16
|1.2796
|0.0000
|1.2792
|2420
|2006.11.08 09:27
|modify
|586
|0.08
|1.2791
|0.0000
|1.2792
|2421
|2006.11.08 09:27
|modify
|585
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2792
|2422
|2006.11.08 09:27
|modify
|584
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2792
|2423
|2006.11.08 09:27
|modify
|583
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2792
|2424
|2006.11.08 10:38
|t/p
|583
|0.01
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.21
|1350.38
|2425
|2006.11.08 10:38
|t/p
|584
|0.02
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.32
|1350.06
|2426
|2006.11.08 10:38
|t/p
|585
|0.04
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.36
|1349.70
|2427
|2006.11.08 10:38
|t/p
|586
|0.08
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.08
|1349.62
|2428
|2006.11.08 10:38
|t/p
|587
|0.16
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|0.64
|1350.26
|2429
|2006.11.08 10:38
|t/p
|588
|0.32
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|3.20
|1353.46
|2430
|2006.11.08 10:42
|buy
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2431
|2006.11.08 10:42
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2800
|2432
|2006.11.08 12:09
|buy
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|2433
|2006.11.08 12:09
|modify
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2795
|2434
|2006.11.08 12:09
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|2435
|2006.11.08 12:57
|buy
|591
|0.04
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2436
|2006.11.08 12:57
|modify
|591
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2791
|2437
|2006.11.08 12:57
|modify
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2791
|2438
|2006.11.08 12:57
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2791
|2439
|2006.11.08 13:11
|buy
|592
|0.08
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|2440
|2006.11.08 13:11
|modify
|592
|0.08
|1.2776
|0.0000
|1.2785
|2441
|2006.11.08 13:11
|modify
|591
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2785
|2442
|2006.11.08 13:11
|modify
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2785
|2443
|2006.11.08 13:11
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2785
|2444
|2006.11.08 13:40
|buy
|593
|0.16
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|2445
|2006.11.08 13:40
|modify
|593
|0.16
|1.2768
|0.0000
|1.2779
|2446
|2006.11.08 13:40
|modify
|592
|0.08
|1.2776
|0.0000
|1.2779
|2447
|2006.11.08 13:40
|modify
|591
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2779
|2448
|2006.11.08 13:40
|modify
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2779
|2449
|2006.11.08 13:40
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2779
|2450
|2006.11.08 14:12
|buy
|594
|0.32
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2451
|2006.11.08 14:12
|modify
|594
|0.32
|1.2761
|0.0000
|1.2772
|2452
|2006.11.08 14:12
|modify
|593
|0.16
|1.2768
|0.0000
|1.2772
|2453
|2006.11.08 14:12
|modify
|592
|0.08
|1.2776
|0.0000
|1.2772
|2454
|2006.11.08 14:12
|modify
|591
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2772
|2455
|2006.11.08 14:12
|modify
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2772
|2456
|2006.11.08 14:12
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2772
|2457
|2006.11.08 14:16
|buy
|595
|0.64
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|2458
|2006.11.08 14:16
|modify
|595
|0.64
|1.2754
|0.0000
|1.2766
|2459
|2006.11.08 14:16
|modify
|594
|0.32
|1.2761
|0.0000
|1.2766
|2460
|2006.11.08 14:16
|modify
|593
|0.16
|1.2768
|0.0000
|1.2766
|2461
|2006.11.08 14:16
|modify
|592
|0.08
|1.2776
|0.0000
|1.2766
|2462
|2006.11.08 14:16
|modify
|591
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2766
|2463
|2006.11.08 14:16
|modify
|590
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2766
|2464
|2006.11.08 14:16
|modify
|589
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2766
|2465
|2006.11.08 15:14
|t/p
|589
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-0.29
|1353.17
|2466
|2006.11.08 15:14
|t/p
|590
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-0.44
|1352.73
|2467
|2006.11.08 15:14
|t/p
|591
|0.04
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-0.64
|1352.09
|2468
|2006.11.08 15:14
|t/p
|592
|0.08
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-0.80
|1351.29
|2469
|2006.11.08 15:14
|t/p
|593
|0.16
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-0.32
|1350.97
|2470
|2006.11.08 15:14
|t/p
|594
|0.32
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|1.60
|1352.57
|2471
|2006.11.08 15:14
|t/p
|595
|0.64
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|7.68
|1360.25
|2472
|2006.11.08 15:17
|sell
|596
|0.01
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|2473
|2006.11.08 15:17
|modify
|596
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2757
|2474
|2006.11.08 16:07
|sell
|597
|0.02
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|2475
|2006.11.08 16:07
|modify
|597
|0.02
|1.2769
|0.0000
|1.2762
|2476
|2006.11.08 16:07
|modify
|596
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|2477
|2006.11.08 16:13
|sell
|598
|0.04
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|2478
|2006.11.08 16:13
|modify
|598
|0.04
|1.2775
|0.0000
|1.2766
|2479
|2006.11.08 16:13
|modify
|597
|0.02
|1.2769
|0.0000
|1.2766
|2480
|2006.11.08 16:13
|modify
|596
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2766
|2481
|2006.11.08 20:59
|t/p
|596
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|-0.04
|1360.21
|2482
|2006.11.08 20:59
|t/p
|597
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|0.06
|1360.27
|2483
|2006.11.08 20:59
|t/p
|598
|0.04
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|0.36
|1360.63
|2484
|2006.11.08 21:04
|buy
|599
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2485
|2006.11.08 21:04
|modify
|599
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2766
|2486
|2006.11.09 00:40
|buy
|600
|0.02
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|2487
|2006.11.09 00:40
|modify
|600
|0.02
|1.2755
|0.0000
|1.2762
|2488
|2006.11.09 00:40
|modify
|599
|0.01
|1.2761
|0.0000
|1.2762
|2489
|2006.11.09 02:23
|t/p
|599
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|-0.02
|1360.61
|2490
|2006.11.09 02:23
|t/p
|600
|0.02
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|0.14
|1360.75
|2491
|2006.11.09 02:30
|sell
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2492
|2006.11.09 02:30
|modify
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2755
|2493
|2006.11.09 04:55
|sell
|602
|0.02
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2494
|2006.11.09 04:55
|modify
|602
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2759
|2495
|2006.11.09 04:55
|modify
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2759
|2496
|2006.11.09 07:23
|sell
|603
|0.04
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2497
|2006.11.09 07:23
|modify
|603
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2764
|2498
|2006.11.09 07:23
|modify
|602
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2764
|2499
|2006.11.09 07:23
|modify
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2764
|2500
|2006.11.09 07:53
|sell
|604
|0.08
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2501
|2006.11.09 07:53
|modify
|604
|0.08
|1.2777
|0.0000
|1.2768
|2502
|2006.11.09 07:53
|modify
|603
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2768
|2503
|2006.11.09 07:53
|modify
|602
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2768
|2504
|2006.11.09 07:53
|modify
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2768
|2505
|2006.11.09 07:58
|sell
|605
|0.16
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2506
|2006.11.09 07:58
|modify
|605
|0.16
|1.2783
|0.0000
|1.2773
|2507
|2006.11.09 07:58
|modify
|604
|0.08
|1.2777
|0.0000
|1.2773
|2508
|2006.11.09 07:58
|modify
|603
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2773
|2509
|2006.11.09 07:58
|modify
|602
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2773
|2510
|2006.11.09 07:58
|modify
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2773
|2511
|2006.11.09 08:09
|sell
|606
|0.32
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|2512
|2006.11.09 08:09
|modify
|606
|0.32
|1.2789
|0.0000
|1.2779
|2513
|2006.11.09 08:09
|modify
|605
|0.16
|1.2783
|0.0000
|1.2779
|2514
|2006.11.09 08:09
|modify
|604
|0.08
|1.2777
|0.0000
|1.2779
|2515
|2006.11.09 08:09
|modify
|603
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2779
|2516
|2006.11.09 08:09
|modify
|602
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2779
|2517
|2006.11.09 08:09
|modify
|601
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2779
|2518
|2006.11.09 10:00
|t/p
|601
|0.01
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|-0.19
|1360.56
|2519
|2006.11.09 10:00
|t/p
|602
|0.02
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|-0.26
|1360.30
|2520
|2006.11.09 10:00
|t/p
|603
|0.04
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|-0.28
|1360.02
|2521
|2006.11.09 10:00
|t/p
|604
|0.08
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|-0.16
|1359.86
|2522
|2006.11.09 10:00
|t/p
|605
|0.16
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|0.64
|1360.50
|2523
|2006.11.09 10:00
|t/p
|606
|0.32
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|3.20
|1363.70
|2524
|2006.11.09 10:15
|buy
|607
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|2525
|2006.11.09 10:15
|modify
|607
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2780
|2526
|2006.11.09 10:52
|t/p
|607
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|0.05
|1363.75
|2527
|2006.11.09 11:04
|sell
|608
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2528
|2006.11.09 11:04
|modify
|608
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2775
|2529
|2006.11.09 11:09
|t/p
|608
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|0.05
|1363.80
|2530
|2006.11.09 11:10
|buy
|609
|0.01
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2531
|2006.11.09 11:10
|modify
|609
|0.01
|1.2779
|0.0000
|1.2784
|2532
|2006.11.09 11:51
|t/p
|609
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|0.05
|1363.85
|2533
|2006.11.09 11:52
|sell
|610
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2534
|2006.11.09 11:52
|modify
|610
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2778
|2535
|2006.11.09 12:10
|t/p
|610
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|0.05
|1363.90
|2536
|2006.11.09 12:32
|sell
|611
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2537
|2006.11.09 12:32
|modify
|611
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2778
|2538
|2006.11.09 12:50
|sell
|612
|0.02
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|2539
|2006.11.09 12:50
|modify
|612
|0.02
|1.2789
|0.0000
|1.2782
|2540
|2006.11.09 12:50
|modify
|611
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2782
|2541
|2006.11.09 13:03
|sell
|613
|0.04
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|2542
|2006.11.09 13:03
|modify
|613
|0.04
|1.2794
|0.0000
|1.2786
|2543
|2006.11.09 13:03
|modify
|612
|0.02
|1.2789
|0.0000
|1.2786
|2544
|2006.11.09 13:03
|modify
|611
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2786
|2545
|2006.11.09 13:30
|t/p
|611
|0.01
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|-0.03
|1363.87
|2546
|2006.11.09 13:30
|t/p
|612
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|0.06
|1363.93
|2547
|2006.11.09 13:30
|t/p
|613
|0.04
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|0.32
|1364.25
|2548
|2006.11.09 13:33
|buy
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2549
|2006.11.09 13:33
|modify
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2798
|2550
|2006.11.09 13:36
|buy
|615
|0.02
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2551
|2006.11.09 13:36
|modify
|615
|0.02
|1.2785
|0.0000
|1.2793
|2552
|2006.11.09 13:36
|modify
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|2553
|2006.11.09 13:37
|buy
|616
|0.04
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2554
|2006.11.09 13:37
|modify
|616
|0.04
|1.2777
|0.0000
|1.2787
|2555
|2006.11.09 13:37
|modify
|615
|0.02
|1.2785
|0.0000
|1.2787
|2556
|2006.11.09 13:37
|modify
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2787
|2557
|2006.11.09 13:38
|buy
|617
|0.08
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2558
|2006.11.09 13:38
|modify
|617
|0.08
|1.2771
|0.0000
|1.2781
|2559
|2006.11.09 13:38
|modify
|616
|0.04
|1.2777
|0.0000
|1.2781
|2560
|2006.11.09 13:38
|modify
|615
|0.02
|1.2785
|0.0000
|1.2781
|2561
|2006.11.09 13:38
|modify
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2781
|2562
|2006.11.09 13:44
|buy
|618
|0.16
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2563
|2006.11.09 13:44
|modify
|618
|0.16
|1.2764
|0.0000
|1.2775
|2564
|2006.11.09 13:44
|modify
|617
|0.08
|1.2771
|0.0000
|1.2775
|2565
|2006.11.09 13:44
|modify
|616
|0.04
|1.2777
|0.0000
|1.2775
|2566
|2006.11.09 13:44
|modify
|615
|0.02
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|2567
|2006.11.09 13:44
|modify
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2775
|2568
|2006.11.09 13:48
|buy
|619
|0.32
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|2569
|2006.11.09 13:48
|modify
|619
|0.32
|1.2754
|0.0000
|1.2767
|2570
|2006.11.09 13:48
|modify
|618
|0.16
|1.2764
|0.0000
|1.2767
|2571
|2006.11.09 13:48
|modify
|617
|0.08
|1.2771
|0.0000
|1.2767
|2572
|2006.11.09 13:48
|modify
|616
|0.04
|1.2777
|0.0000
|1.2767
|2573
|2006.11.09 13:48
|modify
|615
|0.02
|1.2785
|0.0000
|1.2767
|2574
|2006.11.09 13:48
|modify
|614
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2767
|2575
|2006.11.09 13:58
|t/p
|614
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|-0.26
|1363.99
|2576
|2006.11.09 13:58
|t/p
|615
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|-0.36
|1363.63
|2577
|2006.11.09 13:58
|t/p
|616
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|-0.40
|1363.23
|2578
|2006.11.09 13:58
|t/p
|617
|0.08
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|-0.32
|1362.91
|2579
|2006.11.09 13:58
|t/p
|618
|0.16
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|0.48
|1363.39
|2580
|2006.11.09 13:58
|t/p
|619
|0.32
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|4.16
|1367.55
|2581
|2006.11.09 14:09
|sell
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2582
|2006.11.09 14:09
|modify
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2766
|2583
|2006.11.09 14:24
|sell
|621
|0.02
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|2584
|2006.11.09 14:24
|modify
|621
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2769
|2585
|2006.11.09 14:24
|modify
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2769
|2586
|2006.11.09 14:44
|sell
|622
|0.04
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2587
|2006.11.09 14:44
|modify
|622
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2774
|2588
|2006.11.09 14:44
|modify
|621
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2774
|2589
|2006.11.09 14:44
|modify
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2774
|2590
|2006.11.09 14:59
|sell
|623
|0.08
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|2591
|2006.11.09 14:59
|modify
|623
|0.08
|1.2788
|0.0000
|1.2779
|2592
|2006.11.09 14:59
|modify
|622
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2779
|2593
|2006.11.09 14:59
|modify
|621
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2779
|2594
|2006.11.09 14:59
|modify
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2779
|2595
|2006.11.09 15:01
|sell
|624
|0.16
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2596
|2006.11.09 15:01
|modify
|624
|0.16
|1.2793
|0.0000
|1.2783
|2597
|2006.11.09 15:01
|modify
|623
|0.08
|1.2788
|0.0000
|1.2783
|2598
|2006.11.09 15:01
|modify
|622
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2783
|2599
|2006.11.09 15:01
|modify
|621
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2783
|2600
|2006.11.09 15:01
|modify
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2783
|2601
|2006.11.09 15:03
|sell
|625
|0.32
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2602
|2006.11.09 15:03
|modify
|625
|0.32
|1.2806
|0.0000
|1.2792
|2603
|2006.11.09 15:03
|modify
|624
|0.16
|1.2793
|0.0000
|1.2792
|2604
|2006.11.09 15:03
|modify
|623
|0.08
|1.2788
|0.0000
|1.2792
|2605
|2006.11.09 15:03
|modify
|622
|0.04
|1.2782
|0.0000
|1.2792
|2606
|2006.11.09 15:03
|modify
|621
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2792
|2607
|2006.11.09 15:03
|modify
|620
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2792
|2608
|2006.11.09 15:59
|t/p
|620
|0.01
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.21
|1367.34
|2609
|2006.11.09 15:59
|t/p
|621
|0.02
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.32
|1367.02
|2610
|2006.11.09 15:59
|t/p
|622
|0.04
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.40
|1366.62
|2611
|2006.11.09 15:59
|t/p
|623
|0.08
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|-0.32
|1366.30
|2612
|2006.11.09 15:59
|t/p
|624
|0.16
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|0.16
|1366.46
|2613
|2006.11.09 15:59
|t/p
|625
|0.32
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|4.48
|1370.94
|2614
|2006.11.09 16:15
|sell
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2615
|2006.11.09 16:15
|modify
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2793
|2616
|2006.11.09 16:21
|sell
|627
|0.02
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|2617
|2006.11.09 16:21
|modify
|627
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2798
|2618
|2006.11.09 16:21
|modify
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|2619
|2006.11.09 16:26
|sell
|628
|0.04
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2620
|2006.11.09 16:26
|modify
|628
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2807
|2621
|2006.11.09 16:26
|modify
|627
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2807
|2622
|2006.11.09 16:26
|modify
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2807
|2623
|2006.11.09 16:27
|sell
|629
|0.08
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|2624
|2006.11.09 16:27
|modify
|629
|0.08
|1.2826
|0.0000
|1.2814
|2625
|2006.11.09 16:27
|modify
|628
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2814
|2626
|2006.11.09 16:27
|modify
|627
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2814
|2627
|2006.11.09 16:27
|modify
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2814
|2628
|2006.11.09 16:35
|sell
|630
|0.16
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2629
|2006.11.09 16:35
|modify
|630
|0.16
|1.2836
|0.0000
|1.2823
|2630
|2006.11.09 16:35
|modify
|629
|0.08
|1.2826
|0.0000
|1.2823
|2631
|2006.11.09 16:35
|modify
|628
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2823
|2632
|2006.11.09 16:35
|modify
|627
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2823
|2633
|2006.11.09 16:35
|modify
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2823
|2634
|2006.11.09 16:37
|sell
|631
|0.32
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2635
|2006.11.09 16:37
|modify
|631
|0.32
|1.2846
|0.0000
|1.2832
|2636
|2006.11.09 16:37
|modify
|630
|0.16
|1.2836
|0.0000
|1.2832
|2637
|2006.11.09 16:37
|modify
|629
|0.08
|1.2826
|0.0000
|1.2832
|2638
|2006.11.09 16:37
|modify
|628
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2832
|2639
|2006.11.09 16:37
|modify
|627
|0.02
|1.2805
|0.0000
|1.2832
|2640
|2006.11.09 16:37
|modify
|626
|0.01
|1.2798
|0.0000
|1.2832
|2641
|2006.11.09 17:01
|t/p
|626
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|-0.34
|1370.60
|2642
|2006.11.09 17:01
|t/p
|627
|0.02
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|-0.54
|1370.06
|2643
|2006.11.09 17:01
|t/p
|628
|0.04
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|-0.52
|1369.54
|2644
|2006.11.09 17:01
|t/p
|629
|0.08
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|-0.48
|1369.06
|2645
|2006.11.09 17:01
|t/p
|630
|0.16
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|0.64
|1369.70
|2646
|2006.11.09 17:01
|t/p
|631
|0.32
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|4.48
|1374.18
|2647
|2006.11.09 17:04
|buy
|632
|0.01
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2648
|2006.11.09 17:04
|modify
|632
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2837
|2649
|2006.11.09 17:37
|t/p
|632
|0.01
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|0.05
|1374.23
|2650
|2006.11.09 17:40
|sell
|633
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2651
|2006.11.09 17:40
|modify
|633
|0.01
|1.2836
|0.0000
|1.2831
|2652
|2006.11.09 19:38
|t/p
|633
|0.01
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|0.05
|1374.28
|2653
|2006.11.09 19:50
|buy
|634
|0.01
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2654
|2006.11.09 19:50
|modify
|634
|0.01
|1.2829
|0.0000
|1.2834
|2655
|2006.11.09 22:19
|t/p
|634
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|0.05
|1374.33
|2656
|2006.11.09 22:26
|sell
|635
|0.01
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2657
|2006.11.09 22:26
|modify
|635
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2830
|2658
|2006.11.09 22:41
|sell
|636
|0.02
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2659
|2006.11.09 22:41
|modify
|636
|0.02
|1.2841
|0.0000
|1.2834
|2660
|2006.11.09 22:41
|modify
|635
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2834
|2661
|2006.11.09 23:41
|t/p
|635
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|0.01
|1374.34
|2662
|2006.11.09 23:41
|t/p
|636
|0.02
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|0.14
|1374.48
|2663
|2006.11.09 23:47
|buy
|637
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2664
|2006.11.09 23:47
|modify
|637
|0.01
|1.2836
|0.0000
|1.2841
|2665
|2006.11.10 01:02
|t/p
|637
|0.01
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|0.04
|1374.52
|2666
|2006.11.10 01:04
|sell
|638
|0.01
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2667
|2006.11.10 01:04
|modify
|638
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2834
|2668
|2006.11.10 01:59
|sell
|639
|0.02
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2669
|2006.11.10 01:59
|modify
|639
|0.02
|1.2846
|0.0000
|1.2839
|2670
|2006.11.10 01:59
|modify
|638
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|2671
|2006.11.10 02:01
|sell
|640
|0.04
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2672
|2006.11.10 02:01
|modify
|640
|0.04
|1.2854
|0.0000
|1.2845
|2673
|2006.11.10 02:01
|modify
|639
|0.02
|1.2846
|0.0000
|1.2845
|2674
|2006.11.10 02:01
|modify
|638
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2845
|2675
|2006.11.10 02:07
|sell
|641
|0.08
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2676
|2006.11.10 02:07
|modify
|641
|0.08
|1.2862
|0.0000
|1.2851
|2677
|2006.11.10 02:07
|modify
|640
|0.04
|1.2854
|0.0000
|1.2851
|2678
|2006.11.10 02:07
|modify
|639
|0.02
|1.2846
|0.0000
|1.2851
|2679
|2006.11.10 02:07
|modify
|638
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2851
|2680
|2006.11.10 06:29
|t/p
|638
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|-0.12
|1374.40
|2681
|2006.11.10 06:29
|t/p
|639
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|-0.10
|1374.30
|2682
|2006.11.10 06:29
|t/p
|640
|0.04
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|0.12
|1374.42
|2683
|2006.11.10 06:29
|t/p
|641
|0.08
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|0.88
|1375.30
|2684
|2006.11.10 06:32
|buy
|642
|0.01
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2685
|2006.11.10 06:32
|modify
|642
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2858
|2686
|2006.11.10 07:06
|t/p
|642
|0.01
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|0.05
|1375.35
|2687
|2006.11.10 07:07
|sell
|643
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2688
|2006.11.10 07:07
|modify
|643
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2850
|2689
|2006.11.10 07:17
|sell
|644
|0.02
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2690
|2006.11.10 07:17
|modify
|644
|0.02
|1.2861
|0.0000
|1.2854
|2691
|2006.11.10 07:17
|modify
|643
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2854
|2692
|2006.11.10 07:36
|sell
|645
|0.04
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2693
|2006.11.10 07:36
|modify
|645
|0.04
|1.2867
|0.0000
|1.2859
|2694
|2006.11.10 07:36
|modify
|644
|0.02
|1.2861
|0.0000
|1.2859
|2695
|2006.11.10 07:36
|modify
|643
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2859
|2696
|2006.11.10 07:43
|t/p
|643
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|-0.04
|1375.31
|2697
|2006.11.10 07:43
|t/p
|644
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|0.04
|1375.35
|2698
|2006.11.10 07:43
|t/p
|645
|0.04
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|0.32
|1375.67
|2699
|2006.11.10 07:45
|buy
|646
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2700
|2006.11.10 07:45
|modify
|646
|0.01
|1.2863
|0.0000
|1.2868
|2701
|2006.11.10 07:55
|buy
|647
|0.02
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2702
|2006.11.10 07:55
|modify
|647
|0.02
|1.2856
|0.0000
|1.2863
|2703
|2006.11.10 07:55
|modify
|646
|0.01
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|2704
|2006.11.10 08:07
|t/p
|646
|0.01
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|0.00
|1375.67
|2705
|2006.11.10 08:07
|t/p
|647
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|0.14
|1375.81
|2706
|2006.11.10 08:19
|sell
|648
|0.01
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2707
|2006.11.10 08:19
|modify
|648
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2862
|2708
|2006.11.10 08:30
|sell
|649
|0.02
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2709
|2006.11.10 08:30
|modify
|649
|0.02
|1.2873
|0.0000
|1.2866
|2710
|2006.11.10 08:30
|modify
|648
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2866
|2711
|2006.11.10 08:55
|sell
|650
|0.04
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|2712
|2006.11.10 08:55
|modify
|650
|0.04
|1.2883
|0.0000
|1.2873
|2713
|2006.11.10 08:55
|modify
|649
|0.02
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|2714
|2006.11.10 08:55
|modify
|648
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2873
|2715
|2006.11.10 08:58
|sell
|651
|0.08
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|2716
|2006.11.10 08:58
|modify
|651
|0.08
|1.2889
|0.0000
|1.2879
|2717
|2006.11.10 08:58
|modify
|650
|0.04
|1.2883
|0.0000
|1.2879
|2718
|2006.11.10 08:58
|modify
|649
|0.02
|1.2873
|0.0000
|1.2879
|2719
|2006.11.10 08:58
|modify
|648
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2879
|2720
|2006.11.10 09:06
|sell
|652
|0.16
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2721
|2006.11.10 09:06
|modify
|652
|0.16
|1.2894
|0.0000
|1.2884
|2722
|2006.11.10 09:06
|modify
|651
|0.08
|1.2889
|0.0000
|1.2884
|2723
|2006.11.10 09:06
|modify
|650
|0.04
|1.2883
|0.0000
|1.2884
|2724
|2006.11.10 09:06
|modify
|649
|0.02
|1.2873
|0.0000
|1.2884
|2725
|2006.11.10 09:06
|modify
|648
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2884
|2726
|2006.11.10 09:24
|t/p
|648
|0.01
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|-0.17
|1375.64
|2727
|2006.11.10 09:24
|t/p
|649
|0.02
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|-0.22
|1375.42
|2728
|2006.11.10 09:24
|t/p
|650
|0.04
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|-0.04
|1375.38
|2729
|2006.11.10 09:24
|t/p
|651
|0.08
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|0.40
|1375.78
|2730
|2006.11.10 09:24
|t/p
|652
|0.16
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|1.60
|1377.38
|2731
|2006.11.10 09:28
|buy
|653
|0.01
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|2732
|2006.11.10 09:28
|modify
|653
|0.01
|1.2885
|0.0000
|1.2890
|2733
|2006.11.10 09:46
|buy
|654
|0.02
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2734
|2006.11.10 09:46
|modify
|654
|0.02
|1.2878
|0.0000
|1.2885
|2735
|2006.11.10 09:46
|modify
|653
|0.01
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|2736
|2006.11.10 09:58
|t/p
|653
|0.01
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|0.00
|1377.38
|2737
|2006.11.10 09:58
|t/p
|654
|0.02
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|0.14
|1377.52
|2738
|2006.11.10 10:04
|sell
|655
|0.01
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|2739
|2006.11.10 10:04
|modify
|655
|0.01
|1.2883
|0.0000
|1.2878
|2740
|2006.11.10 10:17
|t/p
|655
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|0.05
|1377.57
|2741
|2006.11.10 10:25
|buy
|656
|0.01
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2742
|2006.11.10 10:25
|modify
|656
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2883
|2743
|2006.11.10 10:45
|t/p
|656
|0.01
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|0.05
|1377.62
|2744
|2006.11.10 10:47
|sell
|657
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|2745
|2006.11.10 10:47
|modify
|657
|0.01
|1.2880
|0.0000
|1.2875
|2746
|2006.11.10 11:26
|t/p
|657
|0.01
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|0.05
|1377.67
|2747
|2006.11.10 11:30
|buy
|658
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2748
|2006.11.10 11:30
|modify
|658
|0.01
|1.2874
|0.0000
|1.2879
|2749
|2006.11.10 12:01
|t/p
|658
|0.01
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|0.05
|1377.72
|2750
|2006.11.10 12:03
|sell
|659
|0.01
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2751
|2006.11.10 12:03
|modify
|659
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2873
|2752
|2006.11.10 12:44
|t/p
|659
|0.01
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|0.05
|1377.77
|2753
|2006.11.10 12:45
|buy
|660
|0.01
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2754
|2006.11.10 12:45
|modify
|660
|0.01
|1.2872
|0.0000
|1.2877
|2755
|2006.11.10 13:12
|buy
|661
|0.02
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|2756
|2006.11.10 13:12
|modify
|661
|0.02
|1.2865
|0.0000
|1.2872
|2757
|2006.11.10 13:12
|modify
|660
|0.01
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|2758
|2006.11.10 13:32
|t/p
|660
|0.01
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|0.00
|1377.77
|2759
|2006.11.10 13:32
|t/p
|661
|0.02
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|0.14
|1377.91
|2760
|2006.11.10 13:37
|sell
|662
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2761
|2006.11.10 13:37
|modify
|662
|0.01
|1.2874
|0.0000
|1.2869
|2762
|2006.11.10 14:01
|t/p
|662
|0.01
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|0.05
|1377.96
|2763
|2006.11.10 14:08
|buy
|663
|0.01
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|2764
|2006.11.10 14:08
|modify
|663
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2873
|2765
|2006.11.10 15:03
|buy
|664
|0.02
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2766
|2006.11.10 15:03
|modify
|664
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2867
|2767
|2006.11.10 15:03
|modify
|663
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2867
|2768
|2006.11.10 15:09
|buy
|665
|0.04
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2769
|2006.11.10 15:09
|modify
|665
|0.04
|1.2854
|0.0000
|1.2862
|2770
|2006.11.10 15:09
|modify
|664
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2862
|2771
|2006.11.10 15:09
|modify
|663
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2862
|2772
|2006.11.10 15:22
|t/p
|663
|0.01
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|-0.06
|1377.90
|2773
|2006.11.10 15:22
|t/p
|664
|0.02
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|0.06
|1377.96
|2774
|2006.11.10 15:22
|t/p
|665
|0.04
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|0.32
|1378.28
|2775
|2006.11.10 15:26
|sell
|666
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2776
|2006.11.10 15:26
|modify
|666
|0.01
|1.2860
|0.0000
|1.2855
|2777
|2006.11.10 15:38
|sell
|667
|0.02
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2778
|2006.11.10 15:38
|modify
|667
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2859
|2779
|2006.11.10 15:38
|modify
|666
|0.01
|1.2860
|0.0000
|1.2859
|2780
|2006.11.10 15:47
|t/p
|666
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|0.01
|1378.29
|2781
|2006.11.10 15:47
|t/p
|667
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|0.14
|1378.43
|2782
|2006.11.10 15:47
|sell
|668
|0.01
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|2783
|2006.11.10 15:47
|modify
|668
|0.01
|1.2857
|0.0000
|1.2852
|2784
|2006.11.10 15:53
|t/p
|668
|0.01
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|0.05
|1378.48
|2785
|2006.11.10 15:54
|buy
|669
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2786
|2006.11.10 15:54
|modify
|669
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2860
|2787
|2006.11.10 16:00
|t/p
|669
|0.01
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|0.05
|1378.53
|2788
|2006.11.10 16:31
|sell
|670
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2789
|2006.11.10 16:31
|modify
|670
|0.01
|1.2863
|0.0000
|1.2858
|2790
|2006.11.10 17:51
|t/p
|670
|0.01
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|0.05
|1378.58
|2791
|2006.11.10 18:00
|buy
|671
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2792
|2006.11.10 18:00
|modify
|671
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2861
|2793
|2006.11.10 18:29
|t/p
|671
|0.01
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|0.05
|1378.63
|2794
|2006.11.10 18:45
|buy
|672
|0.01
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2795
|2006.11.10 18:45
|modify
|672
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2858
|2796
|2006.11.10 19:46
|buy
|673
|0.02
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|2797
|2006.11.10 19:46
|modify
|673
|0.02
|1.2847
|0.0000
|1.2854
|2798
|2006.11.10 19:46
|modify
|672
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2854
|2799
|2006.11.13 00:17
|t/p
|672
|0.01
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|0.00
|1378.63
|2800
|2006.11.13 00:17
|t/p
|673
|0.02
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|0.12
|1378.76
|2801
|2006.11.13 00:32
|sell
|674
|0.01
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2802
|2006.11.13 00:32
|modify
|674
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2854
|2803
|2006.11.13 00:49
|sell
|675
|0.02
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2804
|2006.11.13 00:49
|modify
|675
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2859
|2805
|2006.11.13 00:49
|modify
|674
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|2806
|2006.11.13 01:20
|sell
|676
|0.04
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2807
|2006.11.13 01:20
|modify
|676
|0.04
|1.2872
|0.0000
|1.2863
|2808
|2006.11.13 01:20
|modify
|675
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2863
|2809
|2006.11.13 01:20
|modify
|674
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2863
|2810
|2006.11.13 05:21
|sell
|677
|0.08
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2811
|2006.11.13 05:21
|modify
|677
|0.08
|1.2877
|0.0000
|1.2868
|2812
|2006.11.13 05:21
|modify
|676
|0.04
|1.2872
|0.0000
|1.2868
|2813
|2006.11.13 05:21
|modify
|675
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2868
|2814
|2006.11.13 05:21
|modify
|674
|0.01
|1.2859
|0.0000
|1.2868
|2815
|2006.11.13 06:15
|t/p
|674
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|-0.09
|1378.67
|2816
|2006.11.13 06:15
|t/p
|675
|0.02
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|-0.04
|1378.63
|2817
|2006.11.13 06:15
|t/p
|676
|0.04
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|0.16
|1378.79
|2818
|2006.11.13 06:15
|t/p
|677
|0.08
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|0.72
|1379.51
|2819
|2006.11.13 06:22
|buy
|678
|0.01
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2820
|2006.11.13 06:22
|modify
|678
|0.01
|1.2866
|0.0000
|1.2871
|2821
|2006.11.13 07:58
|buy
|679
|0.02
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|2822
|2006.11.13 07:58
|modify
|679
|0.02
|1.2857
|0.0000
|1.2865
|2823
|2006.11.13 07:58
|modify
|678
|0.01
|1.2866
|0.0000
|1.2865
|2824
|2006.11.13 08:06
|buy
|680
|0.04
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2825
|2006.11.13 08:06
|modify
|680
|0.04
|1.2852
|0.0000
|1.2860
|2826
|2006.11.13 08:06
|modify
|679
|0.02
|1.2857
|0.0000
|1.2860
|2827
|2006.11.13 08:06
|modify
|678
|0.01
|1.2866
|0.0000
|1.2860
|2828
|2006.11.13 08:46
|t/p
|678
|0.01
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|-0.06
|1379.45
|2829
|2006.11.13 08:46
|t/p
|679
|0.02
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|0.06
|1379.51
|2830
|2006.11.13 08:46
|t/p
|680
|0.04
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|0.32
|1379.83
|2831
|2006.11.13 08:50
|sell
|681
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2832
|2006.11.13 08:50
|modify
|681
|0.01
|1.2858
|0.0000
|1.2853
|2833
|2006.11.13 09:21
|t/p
|681
|0.01
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|0.05
|1379.88
|2834
|2006.11.13 09:25
|buy
|682
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2835
|2006.11.13 09:25
|modify
|682
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2861
|2836
|2006.11.13 09:34
|buy
|683
|0.02
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|2837
|2006.11.13 09:34
|modify
|683
|0.02
|1.2850
|0.0000
|1.2857
|2838
|2006.11.13 09:34
|modify
|682
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2857
|2839
|2006.11.13 09:55
|buy
|684
|0.04
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2840
|2006.11.13 09:55
|modify
|684
|0.04
|1.2842
|0.0000
|1.2851
|2841
|2006.11.13 09:55
|modify
|683
|0.02
|1.2850
|0.0000
|1.2851
|2842
|2006.11.13 09:55
|modify
|682
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2851
|2843
|2006.11.13 11:08
|buy
|685
|0.08
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2844
|2006.11.13 11:08
|modify
|685
|0.08
|1.2836
|0.0000
|1.2846
|2845
|2006.11.13 11:08
|modify
|684
|0.04
|1.2842
|0.0000
|1.2846
|2846
|2006.11.13 11:08
|modify
|683
|0.02
|1.2850
|0.0000
|1.2846
|2847
|2006.11.13 11:08
|modify
|682
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2846
|2848
|2006.11.13 12:05
|buy
|686
|0.16
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2849
|2006.11.13 12:05
|modify
|686
|0.16
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|2850
|2006.11.13 12:05
|modify
|685
|0.08
|1.2836
|0.0000
|1.2841
|2851
|2006.11.13 12:05
|modify
|684
|0.04
|1.2842
|0.0000
|1.2841
|2852
|2006.11.13 12:05
|modify
|683
|0.02
|1.2850
|0.0000
|1.2841
|2853
|2006.11.13 12:05
|modify
|682
|0.01
|1.2856
|0.0000
|1.2841
|2854
|2006.11.13 13:03
|t/p
|682
|0.01
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|-0.15
|1379.73
|2855
|2006.11.13 13:03
|t/p
|683
|0.02
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|-0.18
|1379.55
|2856
|2006.11.13 13:03
|t/p
|684
|0.04
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|-0.04
|1379.51
|2857
|2006.11.13 13:03
|t/p
|685
|0.08
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|0.40
|1379.91
|2858
|2006.11.13 13:03
|t/p
|686
|0.16
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|1.60
|1381.51
|2859
|2006.11.13 13:04
|sell
|687
|0.01
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2860
|2006.11.13 13:04
|modify
|687
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2834
|2861
|2006.11.13 13:11
|t/p
|687
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|0.05
|1381.56
|2862
|2006.11.13 13:17
|buy
|688
|0.01
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2863
|2006.11.13 13:17
|modify
|688
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2839
|2864
|2006.11.13 13:19
|t/p
|688
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|0.05
|1381.61
|2865
|2006.11.13 13:37
|buy
|689
|0.01
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2866
|2006.11.13 13:37
|modify
|689
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2840
|2867
|2006.11.13 14:19
|buy
|690
|0.02
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2868
|2006.11.13 14:19
|modify
|690
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2835
|2869
|2006.11.13 14:19
|modify
|689
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|2870
|2006.11.13 14:51
|buy
|691
|0.04
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2871
|2006.11.13 14:51
|modify
|691
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2829
|2872
|2006.11.13 14:51
|modify
|690
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2829
|2873
|2006.11.13 14:51
|modify
|689
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2829
|2874
|2006.11.13 15:06
|buy
|692
|0.08
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|2875
|2006.11.13 15:06
|modify
|692
|0.08
|1.2814
|0.0000
|1.2823
|2876
|2006.11.13 15:06
|modify
|691
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2823
|2877
|2006.11.13 15:06
|modify
|690
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2823
|2878
|2006.11.13 15:06
|modify
|689
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2823
|2879
|2006.11.13 15:16
|buy
|693
|0.16
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2880
|2006.11.13 15:16
|modify
|693
|0.16
|1.2808
|0.0000
|1.2818
|2881
|2006.11.13 15:16
|modify
|692
|0.08
|1.2814
|0.0000
|1.2818
|2882
|2006.11.13 15:16
|modify
|691
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2818
|2883
|2006.11.13 15:16
|modify
|690
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2818
|2884
|2006.11.13 15:16
|modify
|689
|0.01
|1.2835
|0.0000
|1.2818
|2885
|2006.11.13 16:05
|t/p
|689
|0.01
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|-0.17
|1381.44
|2886
|2006.11.13 16:05
|t/p
|690
|0.02
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|-0.18
|1381.26
|2887
|2006.11.13 16:05
|t/p
|691
|0.04
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|-0.04
|1381.22
|2888
|2006.11.13 16:05
|t/p
|692
|0.08
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|0.32
|1381.54
|2889
|2006.11.13 16:05
|t/p
|693
|0.16
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|1.60
|1383.14
|2890
|2006.11.13 16:08
|sell
|694
|0.01
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2891
|2006.11.13 16:08
|modify
|694
|0.01
|1.2816
|0.0000
|1.2811
|2892
|2006.11.13 16:19
|t/p
|694
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|0.05
|1383.19
|2893
|2006.11.13 16:19
|buy
|695
|0.01
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2894
|2006.11.13 16:19
|modify
|695
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2817
|2895
|2006.11.13 17:38
|buy
|696
|0.02
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2896
|2006.11.13 17:38
|modify
|696
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2813
|2897
|2006.11.13 17:38
|modify
|695
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2813
|2898
|2006.11.13 17:49
|buy
|697
|0.04
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|2899
|2006.11.13 17:49
|modify
|697
|0.04
|1.2799
|0.0000
|1.2808
|2900
|2006.11.13 17:49
|modify
|696
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2808
|2901
|2006.11.13 17:49
|modify
|695
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2808
|2902
|2006.11.13 17:53
|t/p
|695
|0.01
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|-0.04
|1383.15
|2903
|2006.11.13 17:53
|t/p
|696
|0.02
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|0.04
|1383.19
|2904
|2006.11.13 17:53
|t/p
|697
|0.04
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|0.36
|1383.55
|2905
|2006.11.13 18:59
|buy
|698
|0.01
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2906
|2006.11.13 18:59
|modify
|698
|0.01
|1.2801
|0.0000
|1.2806
|2907
|2006.11.13 19:40
|t/p
|698
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|0.05
|1383.60
|2908
|2006.11.13 19:43
|sell
|699
|0.01
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2909
|2006.11.13 19:43
|modify
|699
|0.01
|1.2802
|0.0000
|1.2797
|2910
|2006.11.13 20:01
|sell
|700
|0.02
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2911
|2006.11.13 20:01
|modify
|700
|0.02
|1.2808
|0.0000
|1.2801
|2912
|2006.11.13 20:01
|modify
|699
|0.01
|1.2802
|0.0000
|1.2801
|2913
|2006.11.13 23:06
|sell
|701
|0.04
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2914
|2006.11.13 23:06
|modify
|701
|0.04
|1.2813
|0.0000
|1.2805
|2915
|2006.11.13 23:06
|modify
|700
|0.02
|1.2808
|0.0000
|1.2805
|2916
|2006.11.13 23:06
|modify
|699
|0.01
|1.2802
|0.0000
|1.2805
|2917
|2006.11.13 23:54
|sell
|702
|0.08
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2918
|2006.11.13 23:54
|modify
|702
|0.08
|1.2819
|0.0000
|1.2810
|2919
|2006.11.13 23:54
|modify
|701
|0.04
|1.2813
|0.0000
|1.2810
|2920
|2006.11.13 23:54
|modify
|700
|0.02
|1.2808
|0.0000
|1.2810
|2921
|2006.11.13 23:54
|modify
|699
|0.01
|1.2802
|0.0000
|1.2810
|2922
|2006.11.14 01:01
|t/p
|699
|0.01
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|-0.07
|1383.52
|2923
|2006.11.14 01:01
|t/p
|700
|0.02
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|-0.03
|1383.50
|2924
|2006.11.14 01:01
|t/p
|701
|0.04
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|0.15
|1383.65
|2925
|2006.11.14 01:01
|t/p
|702
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|0.78
|1384.42
|2926
|2006.11.14 01:07
|buy
|703
|0.01
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2927
|2006.11.14 01:07
|modify
|703
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2818
|2928
|2006.11.14 01:47
|buy
|704
|0.02
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2929
|2006.11.14 01:47
|modify
|704
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2813
|2930
|2006.11.14 01:47
|modify
|703
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|2931
|2006.11.14 02:07
|t/p
|703
|0.01
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|0.00
|1384.42
|2932
|2006.11.14 02:07
|t/p
|704
|0.02
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|0.14
|1384.56
|2933
|2006.11.14 02:13
|sell
|705
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|2934
|2006.11.14 02:13
|modify
|705
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2806
|2935
|2006.11.14 02:35
|sell
|706
|0.02
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2936
|2006.11.14 02:35
|modify
|706
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2809
|2937
|2006.11.14 02:35
|modify
|705
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2809
|2938
|2006.11.14 04:15
|sell
|707
|0.04
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|2939
|2006.11.14 04:15
|modify
|707
|0.04
|1.2822
|0.0000
|1.2814
|2940
|2006.11.14 04:15
|modify
|706
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2814
|2941
|2006.11.14 04:15
|modify
|705
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2814
|2942
|2006.11.14 04:49
|sell
|708
|0.08
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|2943
|2006.11.14 04:49
|modify
|708
|0.08
|1.2828
|0.0000
|1.2819
|2944
|2006.11.14 04:49
|modify
|707
|0.04
|1.2822
|0.0000
|1.2819
|2945
|2006.11.14 04:49
|modify
|706
|0.02
|1.2816
|0.0000
|1.2819
|2946
|2006.11.14 04:49
|modify
|705
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2819
|2947
|2006.11.14 07:08
|t/p
|705
|0.01
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|-0.08
|1384.48
|2948
|2006.11.14 07:08
|t/p
|706
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|-0.06
|1384.42
|2949
|2006.11.14 07:08
|t/p
|707
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|0.12
|1384.54
|2950
|2006.11.14 07:08
|t/p
|708
|0.08
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|0.72
|1385.26
|2951
|2006.11.14 07:10
|buy
|709
|0.01
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|2952
|2006.11.14 07:10
|modify
|709
|0.01
|1.2822
|0.0000
|1.2827
|2953
|2006.11.14 07:13
|t/p
|709
|0.01
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|0.05
|1385.31
|2954
|2006.11.14 07:37
|buy
|710
|0.01
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2955
|2006.11.14 07:37
|modify
|710
|0.01
|1.2819
|0.0000
|1.2824
|2956
|2006.11.14 07:47
|t/p
|710
|0.01
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|0.05
|1385.36
|2957
|2006.11.14 07:51
|sell
|711
|0.01
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2958
|2006.11.14 07:51
|modify
|711
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2820
|2959
|2006.11.14 07:56
|sell
|712
|0.02
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2960
|2006.11.14 07:56
|modify
|712
|0.02
|1.2831
|0.0000
|1.2824
|2961
|2006.11.14 07:56
|modify
|711
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2824
|2962
|2006.11.14 08:21
|t/p
|711
|0.01
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|0.01
|1385.37
|2963
|2006.11.14 08:21
|t/p
|712
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|0.14
|1385.51
|2964
|2006.11.14 08:23
|buy
|713
|0.01
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2965
|2006.11.14 08:23
|modify
|713
|0.01
|1.2827
|0.0000
|1.2832
|2966
|2006.11.14 08:43
|t/p
|713
|0.01
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|0.05
|1385.56
|2967
|2006.11.14 08:55
|sell
|714
|0.01
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2968
|2006.11.14 08:55
|modify
|714
|0.01
|1.2839
|0.0000
|1.2834
|2969
|2006.11.14 09:30
|t/p
|714
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|0.05
|1385.61
|2970
|2006.11.14 09:33
|buy
|715
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|2971
|2006.11.14 09:33
|modify
|715
|0.01
|1.2837
|0.0000
|1.2842
|2972
|2006.11.14 09:40
|buy
|716
|0.02
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2973
|2006.11.14 09:40
|modify
|716
|0.02
|1.2830
|0.0000
|1.2837
|2974
|2006.11.14 09:40
|modify
|715
|0.01
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|2975
|2006.11.14 09:59
|t/p
|715
|0.01
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|0.00
|1385.61
|2976
|2006.11.14 09:59
|t/p
|716
|0.02
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|0.14
|1385.75
|2977
|2006.11.14 10:00
|sell
|717
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2978
|2006.11.14 10:00
|modify
|717
|0.01
|1.2831
|0.0000
|1.2826
|2979
|2006.11.14 10:02
|t/p
|717
|0.01
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|0.05
|1385.80
|2980
|2006.11.14 10:49
|buy
|718
|0.01
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2981
|2006.11.14 10:49
|modify
|718
|0.01
|1.2830
|0.0000
|1.2835
|2982
|2006.11.14 10:55
|buy
|719
|0.02
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|2983
|2006.11.14 10:55
|modify
|719
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2831
|2984
|2006.11.14 10:55
|modify
|718
|0.01
|1.2830
|0.0000
|1.2831
|2985
|2006.11.14 11:20
|buy
|720
|0.04
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|2986
|2006.11.14 11:20
|modify
|720
|0.04
|1.2817
|0.0000
|1.2826
|2987
|2006.11.14 11:20
|modify
|719
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2826
|2988
|2006.11.14 11:20
|modify
|718
|0.01
|1.2830
|0.0000
|1.2826
|2989
|2006.11.14 11:49
|t/p
|718
|0.01
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|-0.04
|1385.76
|2990
|2006.11.14 11:49
|t/p
|719
|0.02
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|0.04
|1385.80
|2991
|2006.11.14 11:49
|t/p
|720
|0.04
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|0.36
|1386.16
|2992
|2006.11.14 11:50
|sell
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2993
|2006.11.14 11:50
|modify
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2820
|2994
|2006.11.14 13:21
|sell
|722
|0.02
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2995
|2006.11.14 13:21
|modify
|722
|0.02
|1.2831
|0.0000
|1.2824
|2996
|2006.11.14 13:21
|modify
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2824
|2997
|2006.11.14 13:31
|sell
|723
|0.04
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|2998
|2006.11.14 13:31
|modify
|723
|0.04
|1.2837
|0.0000
|1.2829
|2999
|2006.11.14 13:31
|modify
|722
|0.02
|1.2831
|0.0000
|1.2829
|3000
|2006.11.14 13:31
|modify
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2829
|3001
|2006.11.14 13:33
|sell
|724
|0.08
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|3002
|2006.11.14 13:33
|modify
|724
|0.08
|1.2851
|0.0000
|1.2838
|3003
|2006.11.14 13:33
|modify
|723
|0.04
|1.2837
|0.0000
|1.2838
|3004
|2006.11.14 13:33
|modify
|722
|0.02
|1.2831
|0.0000
|1.2838
|3005
|2006.11.14 13:33
|modify
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2838
|3006
|2006.11.14 13:34
|sell
|725
|0.16
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|3007
|2006.11.14 13:34
|modify
|725
|0.16
|1.2860
|0.0000
|1.2847
|3008
|2006.11.14 13:34
|modify
|724
|0.08
|1.2851
|0.0000
|1.2847
|3009
|2006.11.14 13:34
|modify
|723
|0.04
|1.2837
|0.0000
|1.2847
|3010
|2006.11.14 13:34
|modify
|722
|0.02
|1.2831
|0.0000
|1.2847
|3011
|2006.11.14 13:34
|modify
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2847
|3012
|2006.11.14 14:01
|sell
|726
|0.32
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|3013
|2006.11.14 14:01
|modify
|726
|0.32
|1.2867
|0.0000
|1.2854
|3014
|2006.11.14 14:01
|modify
|725
|0.16
|1.2860
|0.0000
|1.2854
|3015
|2006.11.14 14:01
|modify
|724
|0.08
|1.2851
|0.0000
|1.2854
|3016
|2006.11.14 14:01
|modify
|723
|0.04
|1.2837
|0.0000
|1.2854
|3017
|2006.11.14 14:01
|modify
|722
|0.02
|1.2831
|0.0000
|1.2854
|3018
|2006.11.14 14:01
|modify
|721
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2854
|3019
|2006.11.14 14:29
|t/p
|721
|0.01
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|-0.29
|1385.87
|3020
|2006.11.14 14:29
|t/p
|722
|0.02
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|-0.46
|1385.41
|3021
|2006.11.14 14:29
|t/p
|723
|0.04
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|-0.68
|1384.73
|3022
|2006.11.14 14:29
|t/p
|724
|0.08
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|-0.24
|1384.49
|3023
|2006.11.14 14:29
|t/p
|725
|0.16
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|0.96
|1385.45
|3024
|2006.11.14 14:29
|t/p
|726
|0.32
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|4.16
|1389.61
|3025
|2006.11.14 14:35
|buy
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|3026
|2006.11.14 14:35
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2856
|3027
|2006.11.14 14:38
|buy
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|3028
|2006.11.14 14:38
|modify
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2852
|3029
|2006.11.14 14:38
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2852
|3030
|2006.11.14 15:00
|buy
|729
|0.04
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|3031
|2006.11.14 15:00
|modify
|729
|0.04
|1.2836
|0.0000
|1.2846
|3032
|2006.11.14 15:00
|modify
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2846
|3033
|2006.11.14 15:00
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2846
|3034
|2006.11.14 15:04
|buy
|730
|0.08
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|3035
|2006.11.14 15:04
|modify
|730
|0.08
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|3036
|2006.11.14 15:04
|modify
|729
|0.04
|1.2836
|0.0000
|1.2841
|3037
|2006.11.14 15:04
|modify
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2841
|3038
|2006.11.14 15:04
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2841
|3039
|2006.11.14 15:05
|buy
|731
|0.16
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|3040
|2006.11.14 15:05
|modify
|731
|0.16
|1.2819
|0.0000
|1.2832
|3041
|2006.11.14 15:05
|modify
|730
|0.08
|1.2831
|0.0000
|1.2832
|3042
|2006.11.14 15:05
|modify
|729
|0.04
|1.2836
|0.0000
|1.2832
|3043
|2006.11.14 15:05
|modify
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2832
|3044
|2006.11.14 15:05
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2832
|3045
|2006.11.14 15:11
|buy
|732
|0.32
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|3046
|2006.11.14 15:11
|modify
|732
|0.32
|1.2809
|0.0000
|1.2823
|3047
|2006.11.14 15:11
|modify
|731
|0.16
|1.2819
|0.0000
|1.2823
|3048
|2006.11.14 15:11
|modify
|730
|0.08
|1.2831
|0.0000
|1.2823
|3049
|2006.11.14 15:11
|modify
|729
|0.04
|1.2836
|0.0000
|1.2823
|3050
|2006.11.14 15:11
|modify
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2823
|3051
|2006.11.14 15:11
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2823
|3052
|2006.11.14 15:12
|buy
|733
|0.64
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|3053
|2006.11.14 15:12
|modify
|733
|0.64
|1.2795
|0.0000
|1.2811
|3054
|2006.11.14 15:12
|modify
|732
|0.32
|1.2809
|0.0000
|1.2811
|3055
|2006.11.14 15:12
|modify
|731
|0.16
|1.2819
|0.0000
|1.2811
|3056
|2006.11.14 15:12
|modify
|730
|0.08
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|3057
|2006.11.14 15:12
|modify
|729
|0.04
|1.2836
|0.0000
|1.2811
|3058
|2006.11.14 15:12
|modify
|728
|0.02
|1.2845
|0.0000
|1.2811
|3059
|2006.11.14 15:12
|modify
|727
|0.01
|1.2851
|0.0000
|1.2811
|3060
|2006.11.14 15:19
|t/p
|727
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|-0.40
|1389.21
|3061
|2006.11.14 15:19
|t/p
|728
|0.02
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|-0.68
|1388.53
|3062
|2006.11.14 15:19
|t/p
|729
|0.04
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|-1.00
|1387.53
|3063
|2006.11.14 15:19
|t/p
|730
|0.08
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|-1.60
|1385.93
|3064
|2006.11.14 15:19
|t/p
|731
|0.16
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|-1.28
|1384.65
|3065
|2006.11.14 15:19
|t/p
|732
|0.32
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|0.64
|1385.29
|3066
|2006.11.14 15:19
|t/p
|733
|0.64
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|10.24
|1395.53
|3067
|2006.11.14 15:41
|buy
|734
|0.01
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|3068
|2006.11.14 15:41
|modify
|734
|0.01
|1.2803
|0.0000
|1.2808
|3069
|2006.11.14 15:43
|buy
|735
|0.02
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|3070
|2006.11.14 15:43
|modify
|735
|0.02
|1.2797
|0.0000
|1.2804
|3071
|2006.11.14 15:43
|modify
|734
|0.01
|1.2803
|0.0000
|1.2804
|3072
|2006.11.14 15:44
|t/p
|734
|0.01
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|0.01
|1395.54
|3073
|2006.11.14 15:44
|t/p
|735
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|0.14
|1395.68
|3074
|2006.11.14 15:44
|buy
|736
|0.01
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|3075
|2006.11.14 15:44
|modify
|736
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2811
|3076
|2006.11.14 15:49
|buy
|737
|0.02
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|3077
|2006.11.14 15:49
|modify
|737
|0.02
|1.2800
|0.0000
|1.2807
|3078
|2006.11.14 15:49
|modify
|736
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2807
|3079
|2006.11.14 15:59
|t/p
|736
|0.01
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|0.01
|1395.69
|3080
|2006.11.14 15:59
|t/p
|737
|0.02
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|0.14
|1395.83
|3081
|2006.11.14 16:01
|sell
|738
|0.01
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|3082
|2006.11.14 16:01
|modify
|738
|0.01
|1.2807
|0.0000
|1.2802
|3083
|2006.11.14 16:07
|sell
|739
|0.02
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|3084
|2006.11.14 16:07
|modify
|739
|0.02
|1.2813
|0.0000
|1.2806
|3085
|2006.11.14 16:07
|modify
|738
|0.01
|1.2807
|0.0000
|1.2806
|3086
|2006.11.14 16:12
|t/p
|738
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|0.01
|1395.84
|3087
|2006.11.14 16:12
|t/p
|739
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|0.14
|1395.98
|3088
|2006.11.14 16:32
|sell
|740
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|3089
|2006.11.14 16:32
|modify
|740
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2809
|3090
|2006.11.14 19:13
|sell
|741
|0.02
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|3091
|2006.11.14 19:13
|modify
|741
|0.02
|1.2820
|0.0000
|1.2813
|3092
|2006.11.14 19:13
|modify
|740
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2813
|3093
|2006.11.14 19:27
|sell
|742
|0.04
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|3094
|2006.11.14 19:27
|modify
|742
|0.04
|1.2827
|0.0000
|1.2818
|3095
|2006.11.14 19:27
|modify
|741
|0.02
|1.2820
|0.0000
|1.2818
|3096
|2006.11.14 19:27
|modify
|740
|0.01
|1.2814
|0.0000
|1.2818
|3097
|2006.11.14 21:11
|t/p
|740
|0.01
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|-0.04
|1395.94
|3098
|2006.11.14 21:11
|t/p
|741
|0.02
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|0.04
|1395.98
|3099
|2006.11.14 21:11
|t/p
|742
|0.04
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|0.36
|1396.34
|3100
|2006.11.14 21:20
|buy
|743
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|3101
|2006.11.14 21:20
|modify
|743
|0.01
|1.2815
|0.0000
|1.2820
|3102
|2006.11.14 22:02
|buy
|744
|0.02
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|3103
|2006.11.14 22:02
|modify
|744
|0.02
|1.2809
|0.0000
|1.2816
|3104
|2006.11.14 22:02
|modify
|743
|0.01
|1.2815
|0.0000
|1.2816
|3105
|2006.11.14 23:59
|close at stop
|744
|0.02
|1.2812
|0.0000
|1.2816
|0.06
|1396.40
|3106
|2006.11.14 23:59
|close at stop
|743
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2816
|-0.03
|1396.37