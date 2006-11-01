Interbank FX, LLC

Account: 1291994 Name: Cost_Averaging_v4_Pyramid m1 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146468212006.11.01 04:41balanceDeposit3 000.00
146479472006.11.01 05:04sell0.10gbpchfm2.37240.00002.37382006.11.01 15:012.37380.000.000.00-1.13
146479642006.11.01 05:04buy0.10gbpjpym223.100.00223.202006.11.01 07:49223.200.000.000.000.85
146479702006.11.01 05:04sell0.10usdcadm1.12520.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.78
146479722006.11.01 05:04sell0.10eurcadm1.43550.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.11-5.21
146479742006.11.01 05:04buy0.10audusdm0.77420.00000.77522006.11.01 11:440.77520.000.000.001.00
146479822006.11.01 05:05buy0.10usdchfm1.24450.00001.24552006.11.01 08:041.24550.000.000.000.80
146479862006.11.01 05:05buy0.10usdjpym116.960.00117.062006.11.01 07:44117.060.000.000.000.85
146479872006.11.01 05:05sell0.10eurjpym149.250.00149.352006.11.02 09:39149.350.000.00-0.32-0.86
146480132006.11.01 05:06sell0.10eurusdm1.27620.00001.27522006.11.01 07:451.27520.000.000.001.00
146534202006.11.01 07:44buy0.10usdjpym117.080.00116.942006.11.01 15:50116.940.000.000.00-1.20
146536882006.11.01 07:46buy0.10eurusdm1.27530.00001.27632006.11.01 11:561.27630.000.000.001.00
146538862006.11.01 07:50sell0.10gbpjpym223.130.00223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.00-0.94
146560412006.11.01 08:05buy0.10usdchfm1.24570.00001.24362006.11.01 15:511.24360.000.000.00-1.69
146656102006.11.01 11:45buy0.10audusdm0.77560.00000.77662006.11.01 19:460.77660.000.000.001.00
146662282006.11.01 11:57buy0.10eurusdm1.27640.00001.27742006.11.01 15:001.27740.000.000.001.00
146671662006.11.01 12:08sell0.10gbpjpym223.130.00223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-0.76-0.94
146810622006.11.01 15:03buy0.10eurusdm1.27970.00001.27842006.11.02 16:331.27840.000.00-0.26-1.30
146812672006.11.01 15:03buy0.10gbpchfm2.37460.00002.37312006.11.01 16:152.37310.000.000.00-1.21
146835472006.11.01 15:07sell0.10usdcadm1.12970.00001.12872006.11.01 15:091.12870.000.000.000.89
146847852006.11.01 15:10sell0.10usdcadm1.12850.00001.13152006.11.03 12:001.13150.000.00-0.13-2.65
146897952006.11.01 15:51buy0.10usdjpym116.970.00117.072006.11.01 15:52117.070.000.000.000.85
146904422006.11.01 15:52buy0.10usdchfm1.24370.00001.24472006.11.01 20:111.24470.000.000.000.80
146912442006.11.01 15:53buy0.10usdjpym117.100.00117.202006.11.01 22:49117.200.000.000.390.85
146936752006.11.01 16:16sell0.10gbpchfm2.37280.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-1.19-6.48
147038962006.11.01 19:47buy0.10audusdm0.77690.00000.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.06-3.90
147062432006.11.01 20:12buy0.10usdchfm1.24510.00001.24612006.11.02 00:481.24610.000.000.300.80
147114292006.11.01 22:50buy0.10usdjpym117.260.00117.362006.11.02 01:19117.360.000.000.000.85
147155942006.11.02 00:49buy0.10usdchfm1.24640.00001.24742006.11.02 07:341.24740.000.000.000.80
147185242006.11.02 01:20buy0.10usdjpym117.380.00117.042006.11.02 13:03117.040.000.000.00-2.90
147320892006.11.02 07:27sell0.10eurcadm1.44070.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.04-4.69
147325622006.11.02 07:34buy0.10usdchfm1.24770.00001.24672006.11.03 12:391.24670.000.000.10-0.80
147359972006.11.02 08:15sell0.10gbpjpym223.140.00223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.00-0.94
147419262006.11.02 09:35buy0.10gbpjpym223.340.00223.242006.11.02 11:33223.240.000.000.00-0.86
147424342006.11.02 09:40sell0.10eurjpym149.300.00149.202006.11.02 09:44149.200.000.000.000.85
147434882006.11.02 09:45sell0.10eurjpym149.180.00149.082006.11.02 10:02149.080.000.000.000.86
147456022006.11.02 10:03sell0.10eurjpym148.940.00150.712006.11.22 13:26150.710.000.00-1.96-15.15
147544352006.11.02 11:34buy0.10gbpjpym223.350.00223.242006.11.02 13:05223.240.000.000.00-0.94
147645542006.11.02 13:04buy0.10usdjpym117.070.00117.172006.11.02 15:52117.170.000.000.000.85
147647682006.11.02 13:06buy0.10gbpjpym223.310.00223.412006.11.02 14:11223.410.000.000.000.85
147715402006.11.02 14:12buy0.10gbpjpym223.490.00223.592006.11.02 17:42223.590.000.000.000.85
147789162006.11.02 15:53buy0.10usdjpym117.180.00117.282006.11.03 13:10117.280.000.000.130.85
147818962006.11.02 16:34buy0.10eurusdm1.27800.00001.27362006.11.07 01:251.27360.000.00-0.27-4.40
147860052006.11.02 17:43buy0.10gbpjpym223.720.00223.552006.11.03 09:30223.550.000.000.22-1.45
148339302006.11.03 09:31buy0.10gbpjpym223.590.00223.692006.11.03 13:07223.690.000.000.000.86
148477992006.11.03 12:01sell0.10eurcadm1.44300.00001.44202006.11.03 13:061.44200.000.000.000.88
148479252006.11.03 12:02sell0.10usdcadm1.12910.00001.12812006.11.03 13:151.12810.000.000.000.89
148496852006.11.03 12:40buy0.10usdchfm1.24700.00001.24802006.11.03 13:081.24800.000.000.000.80
148513322006.11.03 13:07sell0.10eurcadm1.44110.00001.44012006.11.03 13:151.44010.000.000.000.89
148515992006.11.03 13:08buy0.10gbpjpym223.810.00223.912006.11.03 13:31223.910.000.000.000.85
148519472006.11.03 13:09buy0.10usdchfm1.24850.00001.24952006.11.03 13:301.24950.000.000.000.80
148524132006.11.03 13:11buy0.10usdjpym117.320.00117.422006.11.03 13:30117.420.000.000.000.85
148535662006.11.03 13:16sell0.10eurcadm1.43930.00001.43832006.11.03 13:311.43830.000.000.000.89
148535762006.11.03 13:16sell0.10usdcadm1.12810.00001.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.00-0.97
148608262006.11.03 13:31buy0.10usdchfm1.25220.00001.25322006.11.03 13:361.25320.000.000.000.80
148613982006.11.03 13:31buy0.10usdjpym117.740.00117.842006.11.03 13:31117.840.000.000.000.85
148640632006.11.03 13:32buy0.10usdjpym117.970.00118.072006.11.03 13:57118.070.000.000.000.85
148642872006.11.03 13:32buy0.10gbpjpym224.240.00224.142006.11.03 13:57224.140.000.000.00-0.84
148659122006.11.03 13:33buy0.10eurcadm1.43790.00001.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.05-0.89
148696252006.11.03 13:37sell0.10usdchfm1.25260.00001.25362006.11.03 19:461.25360.000.000.00-0.80
148801022006.11.03 13:58buy0.10gbpjpym224.230.00224.332006.11.03 14:37224.330.000.000.000.84
148802222006.11.03 13:58buy0.10usdjpym118.100.00118.202006.11.06 08:18118.200.000.000.130.85
148872342006.11.03 14:38buy0.10gbpjpym224.410.00224.512006.11.03 16:34224.510.000.000.000.85
148981112006.11.03 16:02sell0.10usdcadm1.12860.00001.13182006.11.06 14:481.13180.000.00-0.03-2.83
149000182006.11.03 16:35buy0.10gbpjpym224.600.00224.512006.11.06 07:22224.510.000.000.22-0.76
149081322006.11.03 19:46buy0.10usdchfm1.25370.00001.25472006.11.06 01:131.25470.000.000.100.80
149192042006.11.06 00:55buy0.10eurcadm1.43770.00001.43872006.11.06 09:581.43870.000.000.000.88
149209002006.11.06 01:15buy0.10usdchfm1.25490.00001.25592006.11.06 08:191.25590.000.000.000.80
149318342006.11.06 07:23buy0.10gbpjpym224.580.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.22-0.85
149356522006.11.06 08:19buy0.10usdjpym118.250.00118.352006.11.06 09:40118.350.000.000.000.84
149359332006.11.06 08:20buy0.10usdchfm1.25640.00001.25742006.11.06 09:451.25740.000.000.000.80
149409722006.11.06 09:40buy0.10usdjpym118.380.00117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.26-4.84
149422932006.11.06 09:46buy0.10usdchfm1.25770.00001.24912006.11.07 19:541.24910.000.000.10-6.88
149438742006.11.06 09:59buy0.10eurcadm1.43930.00001.44032006.11.06 10:031.44030.000.000.000.88
149446512006.11.06 10:04buy0.10eurcadm1.44080.00001.44182006.11.06 10:591.44180.000.000.000.88
149475552006.11.06 11:00buy0.10eurcadm1.44280.00001.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.05-2.66
149598742006.11.06 14:48sell0.10usdcadm1.13110.00001.13012006.11.06 15:591.13010.000.000.000.88
149634112006.11.06 16:00sell0.10usdcadm1.12940.00001.12842006.11.07 01:071.12840.000.00-0.030.89
149833922006.11.07 01:08sell0.10usdcadm1.12810.00001.12712006.11.07 08:481.12710.000.000.000.89
149847502006.11.07 01:26buy0.10eurusdm1.27380.00001.27482006.11.07 04:151.27480.000.000.001.00
149944762006.11.07 04:16buy0.10eurcadm1.44100.00001.44002006.11.07 09:581.44000.000.000.00-0.89
149945742006.11.07 04:16buy0.10eurusdm1.27540.00001.27642006.11.07 04:411.27640.000.000.001.00
149984242006.11.07 04:32buy0.10audusdm0.77350.00000.77452006.11.07 13:580.77450.000.000.001.00
150011832006.11.07 04:41buy0.10eurusdm1.27670.00001.27772006.11.07 13:401.27770.000.000.001.00
150358102006.11.07 08:49sell0.10usdcadm1.12650.00001.12812006.11.07 13:001.12810.000.000.00-1.42
150394232006.11.07 09:22buy0.10gbpjpym224.550.00224.422006.11.08 16:06224.420.000.000.22-1.10
150414512006.11.07 09:59sell0.10eurcadm1.43980.00001.43882006.11.07 13:001.43880.000.000.000.88
150478212006.11.07 13:01sell0.10usdcadm1.12770.00001.12672006.11.07 13:581.12670.000.000.000.89
150478242006.11.07 13:01sell0.10eurcadm1.43830.00001.44152006.11.07 19:581.44150.000.000.00-2.83
150520502006.11.07 13:41sell0.10gbpchfm2.38010.00002.37912006.11.07 13:592.37910.000.000.000.81
150520562006.11.07 13:41buy0.10eurusdm1.27780.00001.27882006.11.07 14:021.27880.000.000.001.00
150543302006.11.07 13:59buy0.10audusdm0.77510.00000.77612006.11.07 16:340.77610.000.000.001.00
150543612006.11.07 13:59sell0.10usdcadm1.12600.00001.12922006.11.08 15:361.12920.000.00-0.03-2.83
150546192006.11.07 14:00sell0.10gbpchfm2.37830.00002.37932006.11.07 22:362.37930.000.00-0.20-0.80
150556422006.11.07 14:03buy0.10eurusdm1.27890.00001.27992006.11.07 14:321.27990.000.000.001.00
150624532006.11.07 14:33buy0.10eurusdm1.28050.00001.28152006.11.07 14:501.28150.000.000.001.00
150670832006.11.07 14:51buy0.10eurusdm1.28150.00001.28052006.11.08 09:271.28050.000.00-0.09-1.00
150776452006.11.07 16:35buy0.10audusdm0.77650.00000.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.11-7.90
150884812006.11.07 19:55buy0.10usdchfm1.24950.00001.24852006.11.08 13:111.24850.000.000.10-0.80
150894012006.11.07 19:58sell0.10eurcadm1.44060.00001.44172006.11.08 15:351.44170.000.000.04-0.98
151032252006.11.07 22:37sell0.10gbpchfm2.37950.00002.37852006.11.08 09:372.37850.000.000.000.80
151394822006.11.08 09:28buy0.10eurusdm1.28070.00001.27962006.11.09 13:131.27960.000.00-0.26-1.10
151407412006.11.08 09:38sell0.10gbpchfm2.37730.00002.37632006.11.08 09:522.37630.000.000.000.80
151420822006.11.08 09:53sell0.10gbpchfm2.37550.00002.37882006.11.09 12:002.37880.000.00-0.59-2.64
151526142006.11.08 13:11buy0.10usdchfm1.24890.00001.24992006.11.08 14:101.24990.000.000.000.80
151580702006.11.08 14:11buy0.10usdchfm1.25040.00001.25142006.11.08 14:151.25140.000.000.000.80
151581232006.11.08 14:11buy0.10usdjpym117.830.00117.932006.11.08 14:15117.930.000.000.000.85
151604372006.11.08 14:16buy0.10usdjpym117.970.00118.072006.11.09 11:02118.070.000.000.390.85
151606212006.11.08 14:16buy0.10usdchfm1.25170.00001.25082006.11.09 13:431.25080.000.000.30-0.72
151689482006.11.08 15:36buy0.10eurcadm1.44220.00001.44322006.11.09 06:341.44320.000.00-0.140.89
151690602006.11.08 15:37sell0.10usdcadm1.12890.00001.12792006.11.08 16:121.12790.000.000.000.89
151714642006.11.08 16:07buy0.10gbpjpym224.470.00224.572006.11.09 01:07224.570.000.000.650.85
151722662006.11.08 16:13sell0.10usdcadm1.12730.00001.12842006.11.10 03:241.12840.000.00-0.13-0.97
152099952006.11.09 01:08buy0.10gbpjpym224.670.00224.772006.11.09 10:00224.770.000.000.000.84
152220492006.11.09 06:35buy0.10eurcadm1.44410.00001.44512006.11.09 09:181.44510.000.000.000.88
152307052006.11.09 09:19buy0.10eurcadm1.44560.00001.44662006.11.09 12:301.44660.000.000.000.88
152331052006.11.09 10:01buy0.10gbpjpym224.890.00224.992006.11.09 11:02224.990.000.000.000.85
152367612006.11.09 11:03buy0.10usdjpym118.070.00118.172006.11.09 12:39118.170.000.000.000.85
152368712006.11.09 11:03buy0.10gbpjpym225.200.00225.092006.11.09 13:44225.090.000.000.00-0.93
152406682006.11.09 12:01sell0.10gbpchfm2.37780.00002.37682006.11.09 12:182.37680.000.000.000.80
152424252006.11.09 12:19sell0.10gbpchfm2.37550.00002.37452006.11.09 13:192.37450.000.000.000.80
152432722006.11.09 12:31buy0.10eurcadm1.44740.00001.44842006.11.09 13:111.44840.000.000.000.89
152447332006.11.09 12:40buy0.10usdjpym118.180.00118.282006.11.09 13:35118.280.000.000.000.85
152481672006.11.09 13:12buy0.10eurcadm1.44940.00001.44832006.11.09 15:031.44830.000.000.00-0.97
152483152006.11.09 13:14buy0.10eurusdm1.27970.00001.27862006.11.09 14:581.27860.000.000.00-1.10
152488422006.11.09 13:20sell0.10gbpchfm2.37300.00002.37202006.11.09 14:512.37200.000.000.000.80
152533982006.11.09 13:36buy0.10usdjpym118.320.00118.422006.11.09 13:42118.420.000.000.000.84
152569212006.11.09 13:43buy0.10usdjpym118.540.00117.752006.11.13 09:47117.750.000.000.26-6.71
152574732006.11.09 13:44buy0.10usdchfm1.25140.00001.24072006.11.10 19:581.24070.000.000.10-8.62
152578032006.11.09 13:45buy0.10gbpjpym225.190.00224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.22-2.72
152646902006.11.09 14:52buy0.10gbpchfm2.37250.00002.36712006.11.10 09:052.36710.000.000.16-4.37
152652412006.11.09 14:59buy0.10eurusdm1.27900.00001.28002006.11.09 15:021.28000.000.000.001.00
152663232006.11.09 15:02buy0.10eurusdm1.28040.00001.28142006.11.09 16:191.28140.000.000.001.00
152667662006.11.09 15:04sell0.10eurcadm1.44720.00001.44862006.11.09 17:041.44860.000.000.00-1.24
152770632006.11.09 16:20buy0.10eurusdm1.28050.00001.28152006.11.09 16:251.28150.000.000.001.00
152794062006.11.09 16:26buy0.10eurusdm1.28220.00001.28322006.11.09 16:341.28320.000.000.001.00
152842872006.11.09 16:35buy0.10eurusdm1.28380.00001.28482006.11.09 16:371.28480.000.000.001.00
152874142006.11.09 16:38sell0.10eurusdm1.28440.00001.28342006.11.09 17:001.28340.000.000.001.00
152914762006.11.09 17:01sell0.10eurusdm1.28290.00001.28592006.11.10 15:031.28590.000.000.07-3.00
152920122006.11.09 17:05sell0.10eurcadm1.44790.00001.45352006.11.13 11:231.45350.000.000.08-4.95
153305732006.11.10 03:25sell0.10usdcadm1.12780.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-0.31-12.00
153649752006.11.10 09:07sell0.10gbpchfm2.36660.00002.36782006.11.13 01:282.36780.000.00-0.20-0.97
153755332006.11.10 10:42buy0.10gbpjpym225.000.00224.892006.11.10 12:38224.890.000.000.00-0.94
153838872006.11.10 12:39buy0.10gbpjpym225.010.00224.912006.11.10 19:46224.910.000.000.00-0.85
153967422006.11.10 15:04sell0.10eurusdm1.28560.00001.28462006.11.13 00:031.28460.000.000.071.00
154126312006.11.10 19:47buy0.10gbpjpym225.000.00224.672006.11.13 15:06224.670.000.000.22-2.79
154131582006.11.10 19:59sell0.10usdchfm1.24040.00001.23942006.11.12 22:301.23940.000.00-0.120.81
154161612006.11.12 22:32sell0.10usdchfm1.23870.00001.23772006.11.13 00:491.23770.000.000.000.81
154214072006.11.13 00:03sell0.10eurusdm1.28440.00001.28542006.11.13 08:061.28540.000.000.00-1.00
154243712006.11.13 00:50sell0.10usdchfm1.23720.00001.23622006.11.13 01:281.23620.000.000.000.81
154277722006.11.13 01:32buy0.10gbpchfm2.36810.00002.36502006.11.13 15:312.36500.000.000.00-2.49
154277972006.11.13 01:32sell0.10usdchfm1.23620.00001.24162006.11.14 08:431.24160.000.00-0.12-4.35
154413552006.11.13 08:08buy0.10eurusdm1.28530.00001.28632006.11.13 08:541.28630.000.000.001.00
154424602006.11.13 08:55buy0.10eurusdm1.28630.00001.28312006.11.14 07:561.28310.000.00-0.09-3.20
154472222006.11.13 09:48buy0.10usdjpym117.760.00117.862006.11.13 12:04117.860.000.000.000.85
154539012006.11.13 11:24sell0.10eurcadm1.45280.00001.45622006.11.13 14:561.45620.000.000.00-2.99
154556202006.11.13 12:04buy0.10usdjpym117.890.00117.992006.11.13 14:47117.990.000.000.000.85
154640152006.11.13 14:48buy0.10usdjpym118.030.00118.132006.11.13 15:04118.130.000.000.000.85
154658222006.11.13 14:57sell0.10eurcadm1.45540.00001.45652006.11.14 00:081.45650.000.000.04-0.97
154665922006.11.13 15:05buy0.10usdjpym118.170.00118.272006.11.13 17:49118.270.000.000.000.85
154676242006.11.13 15:07buy0.10gbpjpym224.730.00224.032006.11.14 08:45224.030.000.000.22-5.95
154707282006.11.13 15:32buy0.10gbpchfm2.36580.00002.36682006.11.13 17:042.36680.000.000.000.80
154744962006.11.13 17:05buy0.10gbpchfm2.36760.00002.36192006.11.15 08:332.36190.000.000.32-4.58
154764442006.11.13 17:49buy0.10usdjpym118.300.00117.862006.11.14 09:42117.860.000.000.13-3.73
154956012006.11.14 00:08sell0.10eurcadm1.45550.00001.45872006.11.14 15:121.45870.000.000.00-2.81
155171352006.11.14 07:57buy0.10eurusdm1.28320.00001.28422006.11.14 08:511.28420.000.000.001.00
155201282006.11.14 08:44sell0.10usdchfm1.24130.00001.24242006.11.14 13:301.24240.000.000.00-0.88
155204322006.11.14 08:46buy0.10gbpjpym224.140.00224.242006.11.14 08:58224.240.000.000.000.85
155215942006.11.14 08:52buy0.10eurusdm1.28440.00001.28542006.11.14 13:331.28540.000.000.001.00
155224462006.11.14 08:59buy0.10gbpjpym224.330.00223.412006.11.15 08:47223.410.000.000.22-7.81
155272002006.11.14 09:43buy0.10usdjpym117.910.00117.752006.11.14 15:12117.750.000.000.00-1.36
155419892006.11.14 13:31sell0.10usdchfm1.24120.00001.24022006.11.14 13:341.24020.000.000.000.81
155445722006.11.14 13:34buy0.10eurusdm1.28680.00001.28312006.11.15 08:121.28310.000.00-0.09-3.70
155452282006.11.14 13:35buy0.10usdchfm1.24060.00001.24162006.11.14 14:591.24160.000.000.000.81
155569082006.11.14 15:00buy0.10usdchfm1.24280.00001.24382006.11.14 15:101.24380.000.000.000.80
155614992006.11.14 15:11buy0.10usdchfm1.24530.00001.24632006.11.14 15:121.24630.000.000.000.80
155631042006.11.14 15:13buy0.10usdjpym117.830.00117.722006.11.15 00:26117.720.000.000.13-0.93
155637312006.11.14 15:13buy0.10usdchfm1.24700.00001.24602006.11.15 08:331.24600.000.000.10-0.80
155640812006.11.14 15:14buy0.10eurcadm1.45920.00001.46022006.11.14 17:101.46020.000.000.000.88
155844282006.11.14 17:11sell0.10eurcadm1.45990.00001.45892006.11.14 17:481.45890.000.000.000.88
155875972006.11.14 17:49sell0.10eurcadm1.45810.00001.45712006.11.15 06:291.45710.000.000.040.88
156063802006.11.15 00:26buy0.10usdjpym117.740.00117.842006.11.15 06:19117.840.000.000.000.85
156157112006.11.15 06:20buy0.10usdjpym117.860.00117.962006.11.15 09:37117.960.000.000.000.85
156165402006.11.15 06:30sell0.10eurcadm1.45620.00001.45732006.11.15 10:471.45730.000.000.00-0.96
156251472006.11.15 08:12buy0.10eurusdm1.28330.00001.28222006.11.15 19:071.28220.000.000.00-1.10
156262522006.11.15 08:34buy0.10usdchfm1.24610.00001.24712006.11.15 08:401.24710.000.000.000.80
156262552006.11.15 08:34buy0.10gbpchfm2.36240.00002.36342006.11.15 08:402.36340.000.000.000.80
156266692006.11.15 08:41buy0.10gbpchfm2.36470.00002.35932006.11.17 05:452.35930.000.000.64-4.32
156266712006.11.15 08:41buy0.10usdchfm1.24730.00001.24832006.11.15 10:191.24830.000.000.000.80
156269672006.11.15 08:47buy0.10gbpjpym223.530.00223.162006.11.16 09:30223.160.000.000.65-3.13
156328472006.11.15 09:38buy0.10usdjpym117.970.00118.072006.11.15 10:36118.070.000.000.000.85
156361272006.11.15 10:20buy0.10usdchfm1.24880.00001.24982006.11.15 10:381.24980.000.000.000.80
156403352006.11.15 10:37buy0.10usdjpym118.110.00118.002006.11.16 05:38118.000.000.000.39-0.93
156413582006.11.15 10:39buy0.10usdchfm1.25100.00001.24992006.11.17 04:511.24990.000.000.40-0.88
156427812006.11.15 10:48sell0.10eurcadm1.45660.00001.45562006.11.15 11:001.45560.000.000.000.87
156445792006.11.15 11:01sell0.10eurcadm1.45490.00001.45812006.11.16 13:101.45810.000.000.11-2.81
156788202006.11.15 19:09buy0.10eurusdm1.28300.00001.27952006.11.17 08:201.27950.000.00-0.35-3.50
157039602006.11.16 05:39buy0.10usdjpym118.000.00118.102006.11.16 07:08118.100.000.000.000.85
157087202006.11.16 07:09buy0.10usdjpym118.140.00118.242006.11.16 09:01118.240.000.000.000.85
157148252006.11.16 09:03buy0.10usdjpym118.250.00118.172006.11.16 15:10118.170.000.000.00-0.68
157171552006.11.16 09:31buy0.10gbpjpym223.260.00223.142006.11.16 13:31223.140.000.000.00-1.02
157286082006.11.16 13:11sell0.10eurcadm1.45730.00001.46902006.11.22 13:121.46900.000.000.16-10.26
157328122006.11.16 13:32buy0.10gbpjpym223.220.00223.322006.11.16 17:01223.320.000.000.000.85
157331272006.11.16 13:33buy0.10audusdm0.77000.00000.76892006.11.17 16:220.76890.000.000.01-1.10
157430942006.11.16 15:11buy0.10usdjpym118.190.00118.292006.11.16 17:14118.290.000.000.000.85
157480902006.11.16 17:02buy0.10gbpjpym223.430.00223.112006.11.17 20:01223.110.000.000.22-2.72
157510082006.11.16 17:15buy0.10usdjpym118.320.00118.422006.11.17 04:49118.420.000.000.130.84
157733402006.11.17 04:50buy0.10usdjpym118.440.00118.102006.11.20 08:12118.100.000.000.13-2.88
157735052006.11.17 04:51buy0.10usdchfm1.25020.00001.25122006.11.17 05:451.25120.000.000.000.80
157757142006.11.17 05:46buy0.10gbpchfm2.35990.00002.35882006.11.17 09:502.35880.000.000.00-0.88
157757242006.11.17 05:46buy0.10usdchfm1.25140.00001.25242006.11.17 11:201.25240.000.000.000.80
157855342006.11.17 08:21buy0.10eurusdm1.27960.00001.28062006.11.17 14:561.28060.000.000.001.00
157906362006.11.17 09:51buy0.10gbpchfm2.35970.00002.36072006.11.17 10:072.36070.000.000.000.79
157916092006.11.17 10:08buy0.10gbpchfm2.36180.00002.36282006.11.17 11:592.36280.000.000.000.80
157951962006.11.17 11:21buy0.10usdchfm1.25260.00001.25362006.11.17 12:541.25360.000.000.000.80
157967652006.11.17 12:00buy0.10gbpchfm2.36370.00002.35612006.11.20 15:222.35610.000.000.16-6.12
157986772006.11.17 12:55buy0.10usdchfm1.25380.00001.23692006.11.22 13:511.22840.000.000.30-20.68
158124432006.11.17 14:57buy0.10eurusdm1.28070.00001.28172006.11.17 15:021.28170.000.000.001.00
158145752006.11.17 15:03buy0.10eurusdm1.28200.00001.28302006.11.17 15:061.28300.000.000.001.00
158169732006.11.17 15:07sell0.10eurusdm1.28250.00001.28152006.11.17 19:511.28150.000.000.001.00
158265112006.11.17 16:23buy0.10audusdm0.76930.00000.77032006.11.20 18:390.77030.000.000.011.00
158322912006.11.17 19:52buy0.10eurusdm1.28160.00001.28262006.11.17 20:511.28260.000.000.001.00
158330422006.11.17 20:02buy0.10gbpjpym223.200.00223.302006.11.20 00:54223.300.000.000.220.85
158350072006.11.17 20:52buy0.10eurusdm1.28280.00001.28382006.11.20 02:201.28380.000.00-0.091.00
158438582006.11.20 00:55buy0.10gbpjpym223.370.00223.472006.11.20 08:04223.470.000.000.000.85
158465262006.11.20 02:21buy0.10eurusdm1.28420.00001.28322006.11.21 00:141.28320.000.00-0.09-1.00
158729902006.11.20 08:05buy0.10gbpjpym223.620.00223.722006.11.20 08:12223.720.000.000.000.85
158754332006.11.20 08:13buy0.10gbpjpym223.800.00223.902006.11.20 10:03223.900.000.000.000.85
158754952006.11.20 08:13buy0.10usdjpym118.150.00118.252006.11.21 07:02118.250.000.000.130.85
158916722006.11.20 10:04buy0.10gbpjpym224.000.00224.102006.11.20 15:24224.100.000.000.000.84
159054932006.11.20 15:23buy0.10gbpchfm2.35720.00002.35822006.11.20 17:162.35820.000.000.000.81
159057602006.11.20 15:25buy0.10gbpjpym224.210.00223.912006.11.22 09:22223.910.000.000.44-2.55
159136362006.11.20 17:16buy0.10gbpchfm2.35940.00002.36042006.11.20 22:002.36040.000.000.160.80
159163122006.11.20 18:40buy0.10audusdm0.77050.00000.77152006.11.22 02:580.77150.000.000.021.00
159328222006.11.21 03:46buy0.10eurusdm1.28180.00001.28282006.11.21 07:411.28280.000.000.001.00
159328232006.11.21 03:47buy0.10gbpchfm2.36110.00002.36002006.11.21 11:162.36000.000.000.00-0.88
159413722006.11.21 07:03buy0.10usdjpym118.260.00116.242006.11.24 11:49115.590.000.000.64-23.10
159437372006.11.21 07:42buy0.10eurusdm1.28300.00001.28402006.11.21 19:261.28400.000.000.001.00
159534522006.11.21 11:17buy0.10gbpchfm2.36150.00002.35862006.11.22 10:452.35860.000.000.16-2.34
159812702006.11.21 19:27buy0.10eurusdm1.28460.00001.28562006.11.22 02:181.28560.000.00-0.091.00
160045762006.11.22 02:19buy0.10eurusdm1.28580.00001.28682006.11.22 04:081.28680.000.000.001.00
160074552006.11.22 02:59buy0.10audusdm0.77190.00000.77292006.11.22 07:350.77290.000.000.001.00
160107382006.11.22 04:09buy0.10eurusdm1.28700.00001.28802006.11.22 12:051.28800.000.000.001.00
160179912006.11.22 07:36buy0.10audusdm0.77360.00000.77462006.11.22 14:420.77460.000.000.001.00
160244472006.11.22 09:28sell0.10gbpjpym223.820.00223.722006.11.22 09:58223.720.000.000.000.85
160272672006.11.22 09:59sell0.10gbpjpym223.610.00223.512006.11.22 12:17223.510.000.000.000.86
160336162006.11.22 12:06buy0.10eurusdm1.28820.00001.28922006.11.22 12:231.28920.000.000.001.00
160354762006.11.22 12:15sell0.10usdcadm1.14040.00001.13942006.11.22 13:291.13940.000.000.000.88
160358562006.11.22 12:18sell0.10gbpjpym223.410.00223.312006.11.22 13:15223.310.000.000.000.85
160385322006.11.22 12:24buy0.10eurusdm1.28940.00001.29042006.11.22 13:281.29040.000.000.001.00
160415642006.11.22 13:13sell0.10eurcadm1.46850.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.14-12.20
160420322006.11.22 13:17buy0.10gbpjpym223.350.00223.452006.11.22 14:23223.450.000.000.000.86
160450162006.11.22 13:27sell0.10eurjpym150.680.00150.582006.11.23 14:16150.580.000.00-0.320.86
160472972006.11.22 13:29buy0.10eurusdm1.29160.00001.29262006.11.22 13:331.29260.000.000.001.00
160480852006.11.22 13:30buy0.10usdcadm1.13960.00001.14062006.11.22 14:241.14060.000.000.000.88
160510232006.11.22 13:34sell0.10eurusdm1.29190.00001.29092006.11.22 13:391.29090.000.000.001.00
160561202006.11.22 14:24buy0.10gbpjpym223.550.00223.342006.11.22 17:40223.340.000.000.00-1.80
160563042006.11.22 14:25buy0.10usdcadm1.14100.00001.14202006.11.22 16:281.14200.000.000.000.88
160570672006.11.22 14:43buy0.10audusdm0.77520.00000.77622006.11.24 08:300.77620.000.000.041.00
160595292006.11.22 15:04sell0.10usdchfm1.22780.00001.22682006.11.22 15:241.22680.000.000.000.82
160654922006.11.22 15:25sell0.10usdchfm1.22630.00001.22532006.11.23 09:051.22530.000.00-0.350.82
160735672006.11.22 16:29buy0.10usdcadm1.14230.00001.13552006.11.24 20:381.13550.000.000.10-5.99
160769882006.11.22 17:41buy0.10gbpjpym223.470.00223.572006.11.22 17:49223.570.000.000.000.86
160789132006.11.22 17:50buy0.10gbpjpym223.680.00223.082006.11.24 08:27223.080.000.000.86-5.18
161504862006.11.24 08:28buy0.10gbpjpym223.140.00223.242006.11.24 08:33223.240.000.000.000.86
161540782006.11.24 08:31buy0.10audusdm0.77670.00000.77772006.11.24 10:180.77770.000.000.001.00
161602192006.11.24 08:34buy0.10gbpjpym223.390.00223.492006.11.24 08:45223.490.000.000.000.86
161661692006.11.24 08:46buy0.10gbpjpym223.640.00223.742006.11.24 08:49223.740.000.000.000.86
161704102006.11.24 08:50buy0.10gbpjpym223.800.00223.702006.11.24 15:50223.700.000.000.00-0.86
161841722006.11.24 10:33buy0.10eurcadm1.48290.00001.48392006.11.24 15:201.48390.000.000.000.88
162031982006.11.24 15:21buy0.10eurcadm1.48500.00001.48602006.11.24 20:041.48600.000.000.000.88
146515342006.11.01 07:11sell0.20usdcadm1.12820.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.25
146515362006.11.01 07:11sell0.20eurcadm1.43880.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.22-4.60
146601732006.11.01 09:26sell0.20gbpchfm2.37600.00002.37382006.11.01 15:012.37380.000.000.003.54
146606412006.11.01 09:35sell0.20gbpjpym223.450.00223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.003.59
146803462006.11.01 15:01buy0.20usdjpym116.720.00116.942006.11.01 15:50116.940.000.000.003.76
146807392006.11.01 15:02buy0.20usdchfm1.24100.00001.24362006.11.01 15:511.24360.000.000.004.18
146911682006.11.01 15:53buy0.20eurusdm1.27620.00001.27842006.11.02 16:331.27840.000.00-0.524.40
146924452006.11.01 16:00buy0.20gbpchfm2.37090.00002.37312006.11.01 16:152.37310.000.000.003.54
146937992006.11.01 16:18sell0.20usdcadm1.13160.00001.13152006.11.03 12:001.13150.000.00-0.250.18
146978402006.11.01 17:19sell0.20gbpjpym223.450.00223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-1.523.59
147019832006.11.01 19:14sell0.20gbpchfm2.37580.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-2.35-8.17
147129182006.11.01 23:48sell0.20eurjpym149.550.00149.352006.11.02 09:39149.350.000.000.003.41
147143962006.11.02 00:31buy0.20audusdm0.77280.00000.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.060.40
147361852006.11.02 08:18sell0.20eurcadm1.44370.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.07-4.07
147393392006.11.02 09:24sell0.20gbpjpym223.450.00223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.003.42
147417592006.11.02 09:34buy0.20usdjpym117.040.00117.042006.11.02 13:03117.040.000.000.000.00
147429122006.11.02 09:41buy0.20gbpjpym223.040.00223.242006.11.02 11:33223.240.000.000.003.42
147518732006.11.02 11:08sell0.20eurjpym149.220.00150.712006.11.22 13:26150.710.000.00-3.78-25.51
147584542006.11.02 12:05buy0.20gbpjpym223.030.00223.242006.11.02 13:05223.240.000.000.003.59
147650462006.11.02 13:09buy0.20usdchfm1.24470.00001.24672006.11.03 12:391.24670.000.000.203.21
148287252006.11.03 07:45buy0.20gbpjpym223.310.00223.552006.11.03 09:30223.550.000.000.004.10
148613302006.11.03 13:31buy0.20eurusdm1.27360.00001.27362006.11.07 01:251.27360.000.00-0.340.00
148719492006.11.03 13:40buy0.20gbpjpym223.940.00224.142006.11.03 13:57224.140.000.000.003.39
148730122006.11.03 13:43sell0.20usdcadm1.13130.00001.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.003.72
148789362006.11.03 13:54sell0.20usdchfm1.25560.00001.25362006.11.03 19:461.25360.000.000.003.19
148962462006.11.03 15:33buy0.20eurcadm1.43490.00001.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.093.54
149093422006.11.03 20:40buy0.20gbpjpym224.310.00224.512006.11.06 07:22224.510.000.000.433.39
149371802006.11.06 08:33sell0.20usdcadm1.13180.00001.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.000.00
149573972006.11.06 14:13buy0.20eurcadm1.44010.00001.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.09-0.54
149775462006.11.06 22:53buy0.20usdchfm1.25470.00001.24912006.11.07 19:541.24910.000.000.00-8.97
149879892006.11.07 02:06buy0.20usdjpym118.060.00117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.26-4.24
150028492006.11.07 04:46buy0.20gbpjpym224.280.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.003.40
150356562006.11.07 08:48buy0.20eurcadm1.43800.00001.44002006.11.07 09:581.44000.000.000.003.54
150420242006.11.07 10:07sell0.20usdcadm1.13040.00001.12812006.11.07 13:001.12810.000.000.004.08
150598962006.11.07 14:25sell0.20eurcadm1.44130.00001.44152006.11.07 19:581.44150.000.000.00-0.35
150665922006.11.07 14:50buy0.20gbpjpym224.200.00224.422006.11.08 16:06224.420.000.000.433.73
150771392006.11.07 16:19sell0.20usdcadm1.12920.00001.12922006.11.08 15:361.12920.000.00-0.060.00
150864822006.11.07 19:41buy0.20eurusdm1.27850.00001.28052006.11.08 09:271.28050.000.00-0.174.00
150896112006.11.07 19:59sell0.20gbpchfm2.38130.00002.37932006.11.07 22:362.37930.000.00-0.393.21
150947202006.11.07 20:27buy0.20audusdm0.77340.00000.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.20-9.60
151052372006.11.07 23:17sell0.20eurcadm1.44380.00001.44172006.11.08 15:351.44170.000.000.003.72
151390872006.11.08 09:27buy0.20usdchfm1.24650.00001.24852006.11.08 13:111.24850.000.000.003.20
151473962006.11.08 12:07sell0.20gbpchfm2.37880.00002.37882006.11.09 12:002.37880.000.00-1.180.00
151525972006.11.08 13:11buy0.20eurusdm1.27750.00001.27962006.11.09 13:131.27960.000.00-0.524.20
151811982006.11.08 19:17sell0.20usdcadm1.13040.00001.12842006.11.10 03:241.12840.000.00-0.253.54
152278042006.11.09 08:08buy0.20usdchfm1.24880.00001.25082006.11.09 13:431.25080.000.000.003.20
152416832006.11.09 12:14buy0.20gbpjpym224.880.00225.092006.11.09 13:44225.090.000.000.003.55
152545132006.11.09 13:38buy0.20eurcadm1.44630.00001.44832006.11.09 15:031.44830.000.000.003.53
152569652006.11.09 13:43buy0.20eurusdm1.27650.00001.27862006.11.09 14:581.27860.000.000.004.20
152621302006.11.09 14:09buy0.20gbpjpym224.880.00224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.43-0.17
152652512006.11.09 14:59buy0.20usdchfm1.24840.00001.24072006.11.10 19:581.24070.000.000.20-12.41
152669672006.11.09 15:04buy0.20usdjpym118.250.00117.752006.11.13 09:47117.750.000.000.52-8.49
152744072006.11.09 16:01buy0.20gbpchfm2.36950.00002.36712006.11.10 09:052.36710.000.000.32-3.89
152858652006.11.09 16:36sell0.20eurcadm1.45080.00001.44862006.11.09 17:041.44860.000.000.003.89
153219042006.11.10 02:04sell0.20eurusdm1.28580.00001.28592006.11.10 15:031.28590.000.000.00-0.20
153241312006.11.10 02:09sell0.20eurcadm1.45100.00001.45352006.11.13 11:231.45350.000.000.07-4.41
153753432006.11.10 10:41sell0.20gbpchfm2.36990.00002.36782006.11.13 01:282.36780.000.00-0.393.40
153812902006.11.10 12:07buy0.20gbpjpym224.680.00224.892006.11.10 12:38224.890.000.000.003.58
153943852006.11.10 14:23buy0.20gbpjpym224.710.00224.912006.11.10 19:46224.910.000.000.003.40
153955122006.11.10 14:47sell0.20usdcadm1.13090.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-0.61-18.57
154180742006.11.12 23:02buy0.20gbpjpym224.680.00224.672006.11.13 15:06224.670.000.000.00-0.17
154272062006.11.13 01:27sell0.20eurusdm1.28740.00001.28542006.11.13 08:061.28540.000.000.004.00
154433452006.11.13 09:21sell0.20usdchfm1.23930.00001.24162006.11.14 08:431.24160.000.00-0.23-3.70
154542552006.11.13 11:37buy0.20gbpchfm2.36510.00002.36502006.11.13 15:312.36500.000.000.00-0.16
154558312006.11.13 12:05buy0.20eurusdm1.28310.00001.28312006.11.14 07:561.28310.000.00-0.170.00
154578592006.11.13 12:43sell0.20eurcadm1.45600.00001.45622006.11.13 14:561.45620.000.000.00-0.35
154752452006.11.13 17:33sell0.20eurcadm1.45850.00001.45652006.11.14 00:081.45650.000.000.073.52
154904612006.11.13 23:51buy0.20gbpjpym224.340.00224.032006.11.14 08:45224.030.000.000.00-5.27
154904742006.11.13 23:51buy0.20usdjpym117.850.00117.862006.11.14 09:42117.860.000.000.000.17
155151862006.11.14 07:29buy0.20gbpchfm2.36430.00002.36192006.11.15 08:332.36190.000.000.32-3.85
155162292006.11.14 07:47sell0.20eurcadm1.45870.00001.45872006.11.14 15:121.45870.000.000.000.00
155255002006.11.14 09:32buy0.20gbpjpym223.910.00223.412006.11.15 08:47223.410.000.000.43-8.49
155331502006.11.14 11:17sell0.20usdchfm1.24440.00001.24242006.11.14 13:301.24240.000.000.003.22
155417062006.11.14 13:31buy0.20usdjpym117.520.00117.752006.11.14 15:12117.750.000.000.003.91
155578012006.11.14 15:04buy0.20eurusdm1.28360.00001.28312006.11.15 08:121.28310.000.00-0.17-1.00
155916122006.11.14 18:40buy0.20usdchfm1.24400.00001.24602006.11.15 08:331.24600.000.000.203.21
155962402006.11.14 19:30buy0.20usdjpym117.520.00117.722006.11.15 00:26117.720.000.000.263.40
156250662006.11.15 08:12sell0.20eurcadm1.45940.00001.45732006.11.15 10:471.45730.000.000.003.68
156287702006.11.15 09:28buy0.20gbpchfm2.36170.00002.35932006.11.17 05:452.35930.000.001.27-3.84
156303222006.11.15 09:35buy0.20gbpjpym223.200.00223.162006.11.16 09:30223.160.000.001.29-0.68
156372272006.11.15 10:25buy0.20eurusdm1.28020.00001.28222006.11.15 19:071.28220.000.000.004.00
156491262006.11.15 12:28sell0.20eurcadm1.45810.00001.45812006.11.16 13:101.45810.000.000.220.00
156626962006.11.15 15:07buy0.20usdchfm1.24790.00001.24992006.11.17 04:511.24990.000.000.793.20
156982372006.11.16 02:12buy0.20usdjpym117.790.00118.002006.11.16 05:38118.000.000.000.003.56
157206412006.11.16 09:50buy0.20gbpjpym222.930.00223.142006.11.16 13:31223.140.000.000.003.57
157328922006.11.16 13:32buy0.20usdjpym117.980.00118.172006.11.16 15:10118.170.000.000.003.22
157428052006.11.16 15:07sell0.20eurcadm1.46100.00001.46902006.11.22 13:121.46900.000.000.28-14.03
157501792006.11.16 17:14buy0.20eurusdm1.27930.00001.27952006.11.17 08:201.27950.000.00-0.170.40
157543492006.11.16 18:01buy0.20gbpjpym223.120.00223.112006.11.17 20:01223.110.000.000.43-0.17
157543602006.11.16 18:01buy0.20audusdm0.76690.00000.76892006.11.17 16:220.76890.000.000.024.00
157838542006.11.17 08:06buy0.20gbpchfm2.35680.00002.35882006.11.17 09:502.35880.000.000.003.20
158032512006.11.17 13:46buy0.20gbpchfm2.36080.00002.35612006.11.20 15:222.35610.000.000.32-7.57
158055542006.11.17 14:14buy0.20usdchfm1.25080.00001.23692006.11.22 13:511.22840.000.000.60-36.47
158077632006.11.17 14:35buy0.20usdjpym118.100.00118.102006.11.20 08:12118.100.000.000.260.00
159118272006.11.20 16:55buy0.20eurusdm1.28120.00001.28322006.11.21 00:141.28320.000.00-0.174.00
159452562006.11.21 08:03buy0.20gbpchfm2.35800.00002.36002006.11.21 11:162.36000.000.000.003.22
159670292006.11.21 15:10buy0.20gbpchfm2.35850.00002.35862006.11.22 10:452.35860.000.000.320.16
159715542006.11.21 15:59buy0.20usdjpym117.950.00116.242006.11.24 11:49115.590.000.001.29-40.83
159725042006.11.21 16:12buy0.20gbpjpym223.910.00223.912006.11.22 09:22223.910.000.000.430.00
160543622006.11.22 13:52sell0.20eurcadm1.47110.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.28-19.79
160615922006.11.22 15:08buy0.20gbpjpym223.090.00223.342006.11.22 17:40223.340.000.000.004.28
160875172006.11.22 23:28buy0.20gbpjpym223.350.00223.082006.11.24 08:27223.080.000.000.41-4.65
161660892006.11.24 08:46buy0.20usdcadm1.13780.00001.13552006.11.24 20:381.13550.000.000.00-4.05
161991282006.11.24 13:44buy0.20gbpjpym223.500.00223.702006.11.24 15:50223.700.000.000.003.46
146531402006.11.01 07:43sell0.30eurcadm1.44210.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.321.86
146534282006.11.01 07:44sell0.30usdcadm1.13140.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.002.12
147461962006.11.02 10:04buy0.30usdjpym116.720.00117.042006.11.02 13:03117.040.000.000.008.20
147609322006.11.02 12:29sell0.30eurcadm1.44670.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.111.85
147655962006.11.02 13:14sell0.30usdcadm1.13450.00001.13152006.11.03 12:001.13150.000.00-0.107.95
147786222006.11.02 15:52sell0.30eurjpym149.520.00150.462006.11.09 13:34151.280.000.00-2.22-44.67
148341032006.11.03 09:33sell0.30gbpchfm2.37910.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-1.18-4.32
148696422006.11.03 13:37buy0.30audusdm0.76980.00000.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.069.60
148735692006.11.03 13:44buy0.30eurusdm1.27020.00001.27362006.11.07 01:251.27360.000.00-0.5210.20
149474612006.11.06 10:59sell0.30usdcadm1.13480.00001.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.007.95
149633602006.11.06 16:00buy0.30eurcadm1.43660.00001.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.148.51
150006512006.11.07 04:40buy0.30usdchfm1.25140.00001.24912006.11.07 19:541.24910.000.000.00-5.52
150028122006.11.07 04:46buy0.30usdjpym117.730.00117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.392.04
150770792006.11.07 16:17sell0.30eurcadm1.44470.00001.44152006.11.07 19:581.44150.000.000.008.50
151217322006.11.08 05:59buy0.30audusdm0.77020.00000.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.28-4.80
151581452006.11.08 14:11sell0.30usdcadm1.13220.00001.12922006.11.08 15:361.12920.000.000.007.97
151755592006.11.08 17:09sell0.30gbpchfm2.38180.00002.37882006.11.09 12:002.37880.000.00-1.777.21
152784332006.11.09 16:25buy0.30usdchfm1.24540.00001.24072006.11.10 19:581.24070.000.000.30-11.36
152860392006.11.09 16:36buy0.30usdjpym117.930.00117.752006.11.13 09:47117.750.000.000.78-4.59
153172542006.11.10 01:34buy0.30gbpjpym224.560.00224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.007.93
153199132006.11.10 02:00buy0.30gbpchfm2.36640.00002.36712006.11.10 09:052.36710.000.000.001.70
153631942006.11.10 09:01sell0.30eurusdm1.28900.00001.28592006.11.10 15:031.28590.000.000.009.30
153747442006.11.10 10:30sell0.30eurcadm1.45420.00001.45352006.11.13 11:231.45350.000.000.111.86
154506912006.11.13 10:26sell0.30usdcadm1.13420.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-0.89-19.19
154561252006.11.13 12:05sell0.30usdchfm1.24240.00001.24162006.11.14 08:431.24160.000.00-0.351.93
154596162006.11.13 13:21sell0.30eurcadm1.45940.00001.45622006.11.13 14:561.45620.000.000.008.45
154616282006.11.13 14:08buy0.30gbpjpym224.360.00224.672006.11.13 15:06224.670.000.000.007.86
154617062006.11.13 14:09buy0.30gbpchfm2.36190.00002.36502006.11.13 15:312.36500.000.000.007.47
154765342006.11.13 17:49buy0.30eurusdm1.28000.00001.28312006.11.14 07:561.28310.000.00-0.269.30
154948562006.11.14 00:03buy0.30gbpjpym223.930.00224.032006.11.14 08:45224.030.000.000.002.55
155124022006.11.14 07:03buy0.30usdjpym117.520.00117.862006.11.14 09:42117.860.000.000.008.65
155256772006.11.14 09:34buy0.30gbpchfm2.36100.00002.36192006.11.15 08:332.36190.000.000.482.17
155283352006.11.14 09:54sell0.30eurcadm1.46180.00001.45872006.11.14 15:121.45870.000.000.008.15
155336192006.11.14 11:21buy0.30gbpjpym223.580.00223.412006.11.15 08:47223.410.000.000.65-4.32
155634042006.11.14 15:13buy0.30eurusdm1.27960.00001.28312006.11.15 08:121.28310.000.00-0.2610.50
156341242006.11.15 09:46buy0.30gbpchfm2.35870.00002.35932006.11.17 05:452.35930.000.001.911.44
156398192006.11.15 10:33buy0.30gbpjpym222.810.00223.162006.11.16 09:30223.160.000.001.948.89
156593662006.11.15 14:30sell0.30eurcadm1.46110.00001.45812006.11.16 13:101.45810.000.000.327.90
157770752006.11.17 06:06buy0.30eurusdm1.27640.00001.27952006.11.17 08:201.27950.000.000.009.30
157977662006.11.17 12:28sell0.30eurcadm1.46460.00001.46902006.11.22 13:121.46900.000.000.33-11.57
158113242006.11.17 14:53buy0.30usdchfm1.24760.00001.23692006.11.22 15:041.22780.000.000.90-48.38
158163602006.11.17 15:06buy0.30usdjpym117.780.00118.102006.11.20 08:12118.100.000.000.398.13
158221352006.11.17 15:34buy0.30gbpchfm2.35760.00002.35612006.11.20 15:222.35610.000.000.48-3.62
158306512006.11.17 18:58buy0.30gbpjpym222.800.00223.112006.11.17 20:01223.110.000.000.007.89
160064042006.11.22 02:28buy0.30usdjpym117.650.00116.242006.11.24 11:49115.590.000.001.54-53.46
160126872006.11.22 04:45buy0.30gbpjpym223.620.00223.912006.11.22 09:22223.910.000.000.007.41
160174182006.11.22 07:34buy0.30gbpchfm2.35560.00002.35862006.11.22 10:452.35860.000.000.007.28
160597682006.11.22 15:05sell0.30eurcadm1.47450.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.40-20.68
161076212006.11.23 08:59buy0.30gbpjpym223.040.00223.082006.11.24 08:27223.080.000.000.621.03
161799272006.11.24 10:20buy0.30usdcadm1.13470.00001.13552006.11.24 20:381.13550.000.000.002.11
146675662006.11.01 12:18sell0.50eurcadm1.44530.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.5417.23
146686382006.11.01 12:32sell0.50usdcadm1.13440.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.0016.81
147696582006.11.02 13:52sell0.50eurcadm1.44980.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.1816.80
148545322006.11.03 13:23sell0.50gbpchfm2.38210.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-1.964.81
148661392006.11.03 13:33sell0.50eurjpym149.730.00150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-3.17-65.14
150543082006.11.07 13:59buy0.50usdchfm1.24750.00001.24912006.11.07 19:541.24910.000.000.006.40
150653332006.11.07 14:44buy0.50usdjpym117.420.00117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.6516.55
152080742006.11.09 00:56buy0.50audusdm0.76730.00000.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.346.50
152527152006.11.09 13:34sell0.50eurjpym151.220.00150.712006.11.22 13:26150.710.000.00-5.8221.83
152854912006.11.09 16:36buy0.50usdchfm1.24190.00001.24072006.11.10 19:581.24070.000.000.50-4.84
153184712006.11.10 01:46buy0.50usdjpym117.630.00117.752006.11.13 09:47117.750.000.000.655.10
153487512006.11.10 07:39buy0.50gbpchfm2.36330.00002.36712006.11.10 09:052.36710.000.000.0015.39
154354572006.11.13 05:19sell0.50eurcadm1.45730.00001.45352006.11.13 11:231.45350.000.000.0016.77
154703602006.11.13 15:31sell0.50usdcadm1.13730.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-1.44-18.40
154782832006.11.13 19:05sell0.50usdchfm1.24540.00001.24162006.11.14 08:431.24160.000.00-0.5715.30
155139712006.11.14 07:17buy0.50gbpjpym223.610.00224.032006.11.14 08:45224.030.000.000.0017.85
155379102006.11.14 12:54buy0.50gbpjpym223.280.00223.412006.11.15 08:47223.410.000.001.085.51
155536582006.11.14 14:33buy0.50gbpchfm2.35810.00002.36192006.11.15 08:332.36190.000.000.7915.25
156606662006.11.15 14:52buy0.50gbpchfm2.35540.00002.35932006.11.17 05:452.35930.000.003.1715.59
158198492006.11.17 15:18buy0.50usdchfm1.24400.00001.23692006.11.22 15:041.22780.000.001.50-65.97
158211242006.11.17 15:23sell0.50eurcadm1.46770.00001.46902006.11.22 13:121.46900.000.000.54-5.70
158520732006.11.20 05:00buy0.50gbpchfm2.35480.00002.35612006.11.20 15:222.35610.000.000.005.24
160306942006.11.22 11:14buy0.50usdjpym117.280.00116.522006.11.24 08:33115.810.000.002.57-63.47
160542842006.11.22 13:51buy0.50gbpchfm2.35010.00002.34302006.11.24 12:012.33400.000.003.21-66.68
160860802006.11.22 22:17sell0.50eurcadm1.47770.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.14-20.32
161149702006.11.23 09:57buy0.50gbpjpym222.720.00223.082006.11.24 08:27223.080.000.001.0315.51
161837942006.11.24 10:32buy0.50usdcadm1.13160.00001.13552006.11.24 20:381.13550.000.000.0017.17
148807802006.11.03 13:59sell0.80gbpchfm2.38540.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-3.1428.84
149015222006.11.03 17:09sell0.80eurjpym150.030.00150.462006.11.09 13:34151.280.000.00-5.04-84.58
150712792006.11.07 15:20buy0.80usdchfm1.24450.00001.24912006.11.07 19:541.24910.000.000.0029.46
153217262006.11.10 02:03buy0.80usdchfm1.23890.00001.24072006.11.10 19:581.24070.000.000.0011.61
153630382006.11.10 09:01buy0.80usdjpym117.290.00117.752006.11.13 09:47117.750.000.001.0431.25
154526892006.11.13 11:09buy0.80audusdm0.76420.00000.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.3635.20
155536282006.11.14 14:33buy0.80gbpjpym222.940.00223.412006.11.15 08:47223.410.000.001.7231.92
156490832006.11.15 12:27sell0.80usdcadm1.14030.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-1.81-8.41
158518772006.11.20 04:57sell0.80eurcadm1.47080.00001.46902006.11.22 13:121.46900.000.000.5812.63
158748992006.11.20 08:12sell0.80eurjpym151.530.00150.712006.11.22 13:26150.710.000.00-1.6856.15
158908862006.11.20 09:57buy0.80usdchfm1.24070.00001.23692006.11.22 15:041.22780.000.001.58-84.05
158959572006.11.20 11:38buy0.80gbpchfm2.35180.00002.35612006.11.20 15:222.35610.000.000.0027.70
160419502006.11.22 13:16buy0.80usdjpym116.970.00116.522006.11.24 08:33115.810.000.004.11-80.13
161110502006.11.23 09:10buy0.80gbpchfm2.34460.00002.34302006.11.24 12:012.33410.000.001.33-69.57
161248792006.11.24 01:00buy0.80gbpjpym222.950.00223.082006.11.24 08:27223.080.000.000.008.96
161488292006.11.24 08:27sell0.80eurcadm1.48140.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.00-6.37
149516712006.11.06 12:47sell1.30eurjpym150.340.00150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-6.84-102.28
153618502006.11.10 08:58buy1.30usdchfm1.23580.00001.24072006.11.10 19:581.24070.000.000.0051.34
157892032006.11.17 09:16sell1.30usdcadm1.14370.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-1.2625.05
160173252006.11.22 07:33buy1.30usdchfm1.23780.00001.23692006.11.22 15:041.22780.000.000.00-105.88
160195852006.11.22 07:49sell1.30eurcadm1.47390.00001.46902006.11.22 13:121.46900.000.000.0055.86
160610352006.11.22 15:08buy1.30usdjpym116.600.00116.522006.11.24 08:32115.840.000.006.68-85.29
161158972006.11.23 10:11buy1.30gbpchfm2.34150.00002.34302006.11.24 12:012.33410.000.002.16-79.68
161534602006.11.24 08:31sell1.30eurcadm1.48450.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.0025.28
161915232006.11.24 11:43buy1.30usdjpym115.640.00116.242006.11.24 11:49115.590.000.000.00-5.62
152314432006.11.09 09:33sell2.10eurjpym150.680.00150.712006.11.22 13:26150.710.000.00-24.30-5.39
157976772006.11.17 12:26sell2.10usdcadm1.14670.00001.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-2.0195.66
160341412006.11.22 12:10buy2.10usdchfm1.23460.00001.23692006.11.22 15:041.22780.000.000.00-116.31
161147432006.11.23 09:53buy2.10usdjpym116.290.00116.242006.11.24 11:49115.590.000.002.60-127.17
161579882006.11.24 08:33buy2.10gbpchfm2.33740.00002.34372006.11.24 12:002.33470.000.000.00-46.95
161603292006.11.24 08:35sell2.10eurcadm1.48780.00001.48232006.11.24 10:321.48230.000.000.00102.08
161930292006.11.24 12:00buy2.10gbpchfm2.33560.00002.34302006.11.24 12:012.33410.000.000.00-26.08
152434582006.11.09 12:32sell3.60eurjpym151.000.00150.462006.11.09 13:34151.270.000.000.00-82.23
160436932006.11.22 13:21buy3.60usdchfm1.23140.00001.23692006.11.22 15:041.22780.000.000.00-105.55
161543032006.11.24 08:31buy3.60usdjpym115.950.00116.242006.11.24 11:49115.590.000.000.00-112.12
  0.00 0.00 -11.81 -1 029.62
Closed P/L: -1 041.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
161791772006.11.24 10:19buy0.10audusdm0.77820.00000.7792 0.77860.000.000.010.40
160561152006.11.22 14:24sell0.20eurjpym151.010.00151.25 151.710.000.00-1.07-12.08
161630442006.11.24 08:38sell0.20eurjpym151.310.00151.25 151.710.000.00-0.22-6.90
160529132006.11.22 13:39sell0.10eurusdm1.29070.00001.3034 1.30980.000.000.34-19.10
160617772006.11.22 15:09sell0.20eurusdm1.29380.00001.3034 1.30980.000.000.67-32.00
161115742006.11.23 09:11sell0.30eurusdm1.29740.00001.3034 1.30980.000.000.36-37.20
161548882006.11.24 08:32sell0.50eurusdm1.30250.00001.3034 1.30980.000.000.30-36.50
161604562006.11.24 08:35sell0.80eurusdm1.30560.00001.3034 1.30980.000.000.48-33.60
161796692006.11.24 10:20sell1.30eurusdm1.30870.00001.3034 1.30980.000.000.79-14.30
160307142006.11.22 11:14buy0.10gbpchfm2.35880.00002.3472 2.33440.000.000.82-20.19
160345522006.11.22 12:11buy0.20gbpchfm2.35570.00002.3472 2.33440.000.001.61-35.25
160436742006.11.22 13:21buy0.30gbpchfm2.35310.00002.3472 2.33440.000.002.43-46.42
161931142006.11.24 12:01buy0.50gbpchfm2.33570.00002.3472 2.33440.000.000.83-5.38
161103412006.11.23 09:09buy0.10usdchfm1.22400.00001.2140 1.20850.000.000.18-12.83
161462912006.11.24 08:02buy0.20usdchfm1.22060.00001.2140 1.20850.000.000.19-20.02
161538382006.11.24 08:31buy0.30usdchfm1.21600.00001.2140 1.20850.000.000.28-18.62
161600752006.11.24 08:34buy0.50usdchfm1.21220.00001.2140 1.20850.000.000.47-15.31
161810022006.11.24 10:23buy0.80usdchfm1.20910.00001.2140 1.20850.000.000.76-3.97
161921762006.11.24 11:49sell0.10usdjpym115.590.00115.49 115.810.000.00-0.15-1.90
162048762006.11.24 15:46sell0.30eurjpym151.610.00151.25 151.710.000.00-0.34-2.59
162055762006.11.24 15:51buy0.10gbpjpym223.880.00223.98 223.590.000.000.21-2.51
162149562006.11.24 20:07buy0.10eurcadm1.48790.00001.4889 1.48650.000.00-0.04-1.23
162161512006.11.24 20:41buy0.10usdcadm1.13620.00001.1372 1.13550.000.000.02-0.62
  0.00 0.00 8.93 -378.12
 Floating P/L: -369.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 041.43 Floating P/L: -369.19 Margin: 370.00
Balance: 1 958.57 Equity: 1 589.38 Free Margin: 1 219.38