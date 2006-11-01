|Account: 1291994
|Name: Cost_Averaging_v4_Pyramid m1
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14646821
|2006.11.01 04:41
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14647947
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3724
|0.0000
|2.3738
|2006.11.01 15:01
|2.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|14647964
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.10
|0.00
|223.20
|2006.11.01 07:49
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647970
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1252
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|14647972
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4355
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.21
|14647974
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7742
|0.0000
|0.7752
|2006.11.01 11:44
|0.7752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14647982
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2455
|2006.11.01 08:04
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14647986
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.96
|0.00
|117.06
|2006.11.01 07:44
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647987
|2006.11.01 05:05
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.25
|0.00
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|-0.32
|-0.86
|14648013
|2006.11.01 05:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|1.2752
|2006.11.01 07:45
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653420
|2006.11.01 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.08
|0.00
|116.94
|2006.11.01 15:50
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14653688
|2006.11.01 07:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|2006.11.01 11:56
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653886
|2006.11.01 07:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|0.00
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14656041
|2006.11.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2436
|2006.11.01 15:51
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|14665610
|2006.11.01 11:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7756
|0.0000
|0.7766
|2006.11.01 19:46
|0.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14666228
|2006.11.01 11:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2774
|2006.11.01 15:00
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14667166
|2006.11.01 12:08
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|0.00
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-0.76
|-0.94
|14681062
|2006.11.01 15:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2797
|0.0000
|1.2784
|2006.11.02 16:33
|1.2784
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.30
|14681267
|2006.11.01 15:03
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3746
|0.0000
|2.3731
|2006.11.01 16:15
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|14683547
|2006.11.01 15:07
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1297
|0.0000
|1.1287
|2006.11.01 15:09
|1.1287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14684785
|2006.11.01 15:10
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1285
|0.0000
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.65
|14689795
|2006.11.01 15:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.97
|0.00
|117.07
|2006.11.01 15:52
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14690442
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2447
|2006.11.01 20:11
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14691244
|2006.11.01 15:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.10
|0.00
|117.20
|2006.11.01 22:49
|117.20
|0.00
|0.00
|0.39
|0.85
|14693675
|2006.11.01 16:16
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3728
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-1.19
|-6.48
|14703896
|2006.11.01 19:47
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7769
|0.0000
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.90
|14706243
|2006.11.01 20:12
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|1.2461
|2006.11.02 00:48
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|14711429
|2006.11.01 22:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.26
|0.00
|117.36
|2006.11.02 01:19
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14715594
|2006.11.02 00:49
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2474
|2006.11.02 07:34
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14718524
|2006.11.02 01:20
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.38
|0.00
|117.04
|2006.11.02 13:03
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|14732089
|2006.11.02 07:27
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4407
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.69
|14732562
|2006.11.02 07:34
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2467
|2006.11.03 12:39
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|14735997
|2006.11.02 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.14
|0.00
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14741926
|2006.11.02 09:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.34
|0.00
|223.24
|2006.11.02 11:33
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|14742434
|2006.11.02 09:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.30
|0.00
|149.20
|2006.11.02 09:44
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14743488
|2006.11.02 09:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.18
|0.00
|149.08
|2006.11.02 10:02
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14745602
|2006.11.02 10:03
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.94
|0.00
|150.71
|2006.11.22 13:26
|150.71
|0.00
|0.00
|-1.96
|-15.15
|14754435
|2006.11.02 11:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.35
|0.00
|223.24
|2006.11.02 13:05
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14764554
|2006.11.02 13:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.07
|0.00
|117.17
|2006.11.02 15:52
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14764768
|2006.11.02 13:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.31
|0.00
|223.41
|2006.11.02 14:11
|223.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14771540
|2006.11.02 14:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.49
|0.00
|223.59
|2006.11.02 17:42
|223.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14778916
|2006.11.02 15:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.18
|0.00
|117.28
|2006.11.03 13:10
|117.28
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14781896
|2006.11.02 16:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2780
|0.0000
|1.2736
|2006.11.07 01:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.40
|14786005
|2006.11.02 17:43
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.72
|0.00
|223.55
|2006.11.03 09:30
|223.55
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.45
|14833930
|2006.11.03 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.59
|0.00
|223.69
|2006.11.03 13:07
|223.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14847799
|2006.11.03 12:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4430
|0.0000
|1.4420
|2006.11.03 13:06
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14847925
|2006.11.03 12:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1291
|0.0000
|1.1281
|2006.11.03 13:15
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14849685
|2006.11.03 12:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2480
|2006.11.03 13:08
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14851332
|2006.11.03 13:07
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4411
|0.0000
|1.4401
|2006.11.03 13:15
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14851599
|2006.11.03 13:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.81
|0.00
|223.91
|2006.11.03 13:31
|223.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14851947
|2006.11.03 13:09
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2495
|2006.11.03 13:30
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14852413
|2006.11.03 13:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.32
|0.00
|117.42
|2006.11.03 13:30
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14853566
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|0.0000
|1.4383
|2006.11.03 13:31
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14853576
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|0.0000
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14860826
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2532
|2006.11.03 13:36
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14861398
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.74
|0.00
|117.84
|2006.11.03 13:31
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14864063
|2006.11.03 13:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.07
|2006.11.03 13:57
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14864287
|2006.11.03 13:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.24
|0.00
|224.14
|2006.11.03 13:57
|224.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|14865912
|2006.11.03 13:33
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4379
|0.0000
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.89
|14869625
|2006.11.03 13:37
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2526
|0.0000
|1.2536
|2006.11.03 19:46
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14880102
|2006.11.03 13:58
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.23
|0.00
|224.33
|2006.11.03 14:37
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14880222
|2006.11.03 13:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.10
|0.00
|118.20
|2006.11.06 08:18
|118.20
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14887234
|2006.11.03 14:38
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.41
|0.00
|224.51
|2006.11.03 16:34
|224.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14898111
|2006.11.03 16:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1286
|0.0000
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.83
|14900018
|2006.11.03 16:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.60
|0.00
|224.51
|2006.11.06 07:22
|224.51
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.76
|14908132
|2006.11.03 19:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2537
|0.0000
|1.2547
|2006.11.06 01:13
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.10
|0.80
|14919204
|2006.11.06 00:55
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4377
|0.0000
|1.4387
|2006.11.06 09:58
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14920900
|2006.11.06 01:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2549
|0.0000
|1.2559
|2006.11.06 08:19
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14931834
|2006.11.06 07:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.58
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.85
|14935652
|2006.11.06 08:19
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.35
|2006.11.06 09:40
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14935933
|2006.11.06 08:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2564
|0.0000
|1.2574
|2006.11.06 09:45
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14940972
|2006.11.06 09:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.38
|0.00
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.84
|14942293
|2006.11.06 09:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2577
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.88
|14943874
|2006.11.06 09:59
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|0.0000
|1.4403
|2006.11.06 10:03
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14944651
|2006.11.06 10:04
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4408
|0.0000
|1.4418
|2006.11.06 10:59
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14947555
|2006.11.06 11:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4428
|0.0000
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.66
|14959874
|2006.11.06 14:48
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1311
|0.0000
|1.1301
|2006.11.06 15:59
|1.1301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14963411
|2006.11.06 16:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1294
|0.0000
|1.1284
|2006.11.07 01:07
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.89
|14983392
|2006.11.07 01:08
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|0.0000
|1.1271
|2006.11.07 08:48
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14984750
|2006.11.07 01:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2738
|0.0000
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14994476
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4410
|0.0000
|1.4400
|2006.11.07 09:58
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|14994574
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2764
|2006.11.07 04:41
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14998424
|2006.11.07 04:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7735
|0.0000
|0.7745
|2006.11.07 13:58
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15001183
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2767
|0.0000
|1.2777
|2006.11.07 13:40
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15035810
|2006.11.07 08:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1265
|0.0000
|1.1281
|2006.11.07 13:00
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|15039423
|2006.11.07 09:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.55
|0.00
|224.42
|2006.11.08 16:06
|224.42
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.10
|15041451
|2006.11.07 09:59
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4398
|0.0000
|1.4388
|2006.11.07 13:00
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15047821
|2006.11.07 13:01
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1277
|0.0000
|1.1267
|2006.11.07 13:58
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15047824
|2006.11.07 13:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4383
|0.0000
|1.4415
|2006.11.07 19:58
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|15052050
|2006.11.07 13:41
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3801
|0.0000
|2.3791
|2006.11.07 13:59
|2.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15052056
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2788
|2006.11.07 14:02
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15054330
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7751
|0.0000
|0.7761
|2006.11.07 16:34
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15054361
|2006.11.07 13:59
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1260
|0.0000
|1.1292
|2006.11.08 15:36
|1.1292
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.83
|15054619
|2006.11.07 14:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3783
|0.0000
|2.3793
|2006.11.07 22:36
|2.3793
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.80
|15055642
|2006.11.07 14:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2789
|0.0000
|1.2799
|2006.11.07 14:32
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15062453
|2006.11.07 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2805
|0.0000
|1.2815
|2006.11.07 14:50
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15067083
|2006.11.07 14:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2815
|0.0000
|1.2805
|2006.11.08 09:27
|1.2805
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|15077645
|2006.11.07 16:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7765
|0.0000
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.11
|-7.90
|15088481
|2006.11.07 19:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2485
|2006.11.08 13:11
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|15089401
|2006.11.07 19:58
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4406
|0.0000
|1.4417
|2006.11.08 15:35
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.98
|15103225
|2006.11.07 22:37
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3795
|0.0000
|2.3785
|2006.11.08 09:37
|2.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15139482
|2006.11.08 09:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2796
|2006.11.09 13:13
|1.2796
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.10
|15140741
|2006.11.08 09:38
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3773
|0.0000
|2.3763
|2006.11.08 09:52
|2.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15142082
|2006.11.08 09:53
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3755
|0.0000
|2.3788
|2006.11.09 12:00
|2.3788
|0.00
|0.00
|-0.59
|-2.64
|15152614
|2006.11.08 13:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2499
|2006.11.08 14:10
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15158070
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|1.2514
|2006.11.08 14:15
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15158123
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.93
|2006.11.08 14:15
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15160437
|2006.11.08 14:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.07
|2006.11.09 11:02
|118.07
|0.00
|0.00
|0.39
|0.85
|15160621
|2006.11.08 14:16
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2517
|0.0000
|1.2508
|2006.11.09 13:43
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.72
|15168948
|2006.11.08 15:36
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4422
|0.0000
|1.4432
|2006.11.09 06:34
|1.4432
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.89
|15169060
|2006.11.08 15:37
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1289
|0.0000
|1.1279
|2006.11.08 16:12
|1.1279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15171464
|2006.11.08 16:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.47
|0.00
|224.57
|2006.11.09 01:07
|224.57
|0.00
|0.00
|0.65
|0.85
|15172266
|2006.11.08 16:13
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1273
|0.0000
|1.1284
|2006.11.10 03:24
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.97
|15209995
|2006.11.09 01:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.67
|0.00
|224.77
|2006.11.09 10:00
|224.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15222049
|2006.11.09 06:35
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4441
|0.0000
|1.4451
|2006.11.09 09:18
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15230705
|2006.11.09 09:19
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4456
|0.0000
|1.4466
|2006.11.09 12:30
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15233105
|2006.11.09 10:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.89
|0.00
|224.99
|2006.11.09 11:02
|224.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15236761
|2006.11.09 11:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|0.00
|118.17
|2006.11.09 12:39
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15236871
|2006.11.09 11:03
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.20
|0.00
|225.09
|2006.11.09 13:44
|225.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|15240668
|2006.11.09 12:01
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3778
|0.0000
|2.3768
|2006.11.09 12:18
|2.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15242425
|2006.11.09 12:19
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3755
|0.0000
|2.3745
|2006.11.09 13:19
|2.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15243272
|2006.11.09 12:31
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4474
|0.0000
|1.4484
|2006.11.09 13:11
|1.4484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15244733
|2006.11.09 12:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.18
|0.00
|118.28
|2006.11.09 13:35
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15248167
|2006.11.09 13:12
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4494
|0.0000
|1.4483
|2006.11.09 15:03
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|15248315
|2006.11.09 13:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2797
|0.0000
|1.2786
|2006.11.09 14:58
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15248842
|2006.11.09 13:20
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3730
|0.0000
|2.3720
|2006.11.09 14:51
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15253398
|2006.11.09 13:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.42
|2006.11.09 13:42
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15256921
|2006.11.09 13:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.54
|0.00
|117.75
|2006.11.13 09:47
|117.75
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.71
|15257473
|2006.11.09 13:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2407
|2006.11.10 19:58
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.10
|-8.62
|15257803
|2006.11.09 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.19
|0.00
|224.87
|2006.11.10 10:41
|224.87
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.72
|15264690
|2006.11.09 14:52
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3725
|0.0000
|2.3671
|2006.11.10 09:05
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.16
|-4.37
|15265241
|2006.11.09 14:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2790
|0.0000
|1.2800
|2006.11.09 15:02
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15266323
|2006.11.09 15:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2804
|0.0000
|1.2814
|2006.11.09 16:19
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15266766
|2006.11.09 15:04
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4472
|0.0000
|1.4486
|2006.11.09 17:04
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|15277063
|2006.11.09 16:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2805
|0.0000
|1.2815
|2006.11.09 16:25
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15279406
|2006.11.09 16:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2822
|0.0000
|1.2832
|2006.11.09 16:34
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15284287
|2006.11.09 16:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2838
|0.0000
|1.2848
|2006.11.09 16:37
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15287414
|2006.11.09 16:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2844
|0.0000
|1.2834
|2006.11.09 17:00
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15291476
|2006.11.09 17:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2829
|0.0000
|1.2859
|2006.11.10 15:03
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.00
|15292012
|2006.11.09 17:05
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4479
|0.0000
|1.4535
|2006.11.13 11:23
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.95
|15330573
|2006.11.10 03:25
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1278
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-0.31
|-12.00
|15364975
|2006.11.10 09:07
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3666
|0.0000
|2.3678
|2006.11.13 01:28
|2.3678
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.97
|15375533
|2006.11.10 10:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.00
|0.00
|224.89
|2006.11.10 12:38
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|15383887
|2006.11.10 12:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.01
|0.00
|224.91
|2006.11.10 19:46
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15396742
|2006.11.10 15:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2856
|0.0000
|1.2846
|2006.11.13 00:03
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|15412631
|2006.11.10 19:47
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.00
|0.00
|224.67
|2006.11.13 15:06
|224.67
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.79
|15413158
|2006.11.10 19:59
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2404
|0.0000
|1.2394
|2006.11.12 22:30
|1.2394
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.81
|15416161
|2006.11.12 22:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2377
|2006.11.13 00:49
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15421407
|2006.11.13 00:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2844
|0.0000
|1.2854
|2006.11.13 08:06
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|15424371
|2006.11.13 00:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|1.2362
|2006.11.13 01:28
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15427772
|2006.11.13 01:32
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3681
|0.0000
|2.3650
|2006.11.13 15:31
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|15427797
|2006.11.13 01:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2362
|0.0000
|1.2416
|2006.11.14 08:43
|1.2416
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.35
|15441355
|2006.11.13 08:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2853
|0.0000
|1.2863
|2006.11.13 08:54
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15442460
|2006.11.13 08:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2863
|0.0000
|1.2831
|2006.11.14 07:56
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.20
|15447222
|2006.11.13 09:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.86
|2006.11.13 12:04
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15453901
|2006.11.13 11:24
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4528
|0.0000
|1.4562
|2006.11.13 14:56
|1.4562
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|15455620
|2006.11.13 12:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.89
|0.00
|117.99
|2006.11.13 14:47
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15464015
|2006.11.13 14:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.03
|0.00
|118.13
|2006.11.13 15:04
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15465822
|2006.11.13 14:57
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4554
|0.0000
|1.4565
|2006.11.14 00:08
|1.4565
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.97
|15466592
|2006.11.13 15:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.17
|0.00
|118.27
|2006.11.13 17:49
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15467624
|2006.11.13 15:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.73
|0.00
|224.03
|2006.11.14 08:45
|224.03
|0.00
|0.00
|0.22
|-5.95
|15470728
|2006.11.13 15:32
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3658
|0.0000
|2.3668
|2006.11.13 17:04
|2.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15474496
|2006.11.13 17:05
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3676
|0.0000
|2.3619
|2006.11.15 08:33
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.32
|-4.58
|15476444
|2006.11.13 17:49
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.30
|0.00
|117.86
|2006.11.14 09:42
|117.86
|0.00
|0.00
|0.13
|-3.73
|15495601
|2006.11.14 00:08
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4555
|0.0000
|1.4587
|2006.11.14 15:12
|1.4587
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|15517135
|2006.11.14 07:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|2006.11.14 08:51
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15520128
|2006.11.14 08:44
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2424
|2006.11.14 13:30
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15520432
|2006.11.14 08:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.14
|0.00
|224.24
|2006.11.14 08:58
|224.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15521594
|2006.11.14 08:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2844
|0.0000
|1.2854
|2006.11.14 13:33
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15522446
|2006.11.14 08:59
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.33
|0.00
|223.41
|2006.11.15 08:47
|223.41
|0.00
|0.00
|0.22
|-7.81
|15527200
|2006.11.14 09:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.91
|0.00
|117.75
|2006.11.14 15:12
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15541989
|2006.11.14 13:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2412
|0.0000
|1.2402
|2006.11.14 13:34
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15544572
|2006.11.14 13:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2868
|0.0000
|1.2831
|2006.11.15 08:12
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.70
|15545228
|2006.11.14 13:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2416
|2006.11.14 14:59
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15556908
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2438
|2006.11.14 15:10
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15561499
|2006.11.14 15:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2463
|2006.11.14 15:12
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15563104
|2006.11.14 15:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.72
|2006.11.15 00:26
|117.72
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.93
|15563731
|2006.11.14 15:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2460
|2006.11.15 08:33
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|15564081
|2006.11.14 15:14
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4592
|0.0000
|1.4602
|2006.11.14 17:10
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15584428
|2006.11.14 17:11
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4599
|0.0000
|1.4589
|2006.11.14 17:48
|1.4589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15587597
|2006.11.14 17:49
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4581
|0.0000
|1.4571
|2006.11.15 06:29
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.04
|0.88
|15606380
|2006.11.15 00:26
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.74
|0.00
|117.84
|2006.11.15 06:19
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15615711
|2006.11.15 06:20
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.86
|0.00
|117.96
|2006.11.15 09:37
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15616540
|2006.11.15 06:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4562
|0.0000
|1.4573
|2006.11.15 10:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|15625147
|2006.11.15 08:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2833
|0.0000
|1.2822
|2006.11.15 19:07
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15626252
|2006.11.15 08:34
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2471
|2006.11.15 08:40
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15626255
|2006.11.15 08:34
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3624
|0.0000
|2.3634
|2006.11.15 08:40
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15626669
|2006.11.15 08:41
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3647
|0.0000
|2.3593
|2006.11.17 05:45
|2.3593
|0.00
|0.00
|0.64
|-4.32
|15626671
|2006.11.15 08:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2483
|2006.11.15 10:19
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15626967
|2006.11.15 08:47
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.53
|0.00
|223.16
|2006.11.16 09:30
|223.16
|0.00
|0.00
|0.65
|-3.13
|15632847
|2006.11.15 09:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.07
|2006.11.15 10:36
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15636127
|2006.11.15 10:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2498
|2006.11.15 10:38
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15640335
|2006.11.15 10:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.11
|0.00
|118.00
|2006.11.16 05:38
|118.00
|0.00
|0.00
|0.39
|-0.93
|15641358
|2006.11.15 10:39
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2499
|2006.11.17 04:51
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.40
|-0.88
|15642781
|2006.11.15 10:48
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4566
|0.0000
|1.4556
|2006.11.15 11:00
|1.4556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|15644579
|2006.11.15 11:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4549
|0.0000
|1.4581
|2006.11.16 13:10
|1.4581
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.81
|15678820
|2006.11.15 19:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2830
|0.0000
|1.2795
|2006.11.17 08:20
|1.2795
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.50
|15703960
|2006.11.16 05:39
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.00
|0.00
|118.10
|2006.11.16 07:08
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15708720
|2006.11.16 07:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.24
|2006.11.16 09:01
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15714825
|2006.11.16 09:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.17
|2006.11.16 15:10
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|15717155
|2006.11.16 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.26
|0.00
|223.14
|2006.11.16 13:31
|223.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15728608
|2006.11.16 13:11
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4573
|0.0000
|1.4690
|2006.11.22 13:12
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.16
|-10.26
|15732812
|2006.11.16 13:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.22
|0.00
|223.32
|2006.11.16 17:01
|223.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15733127
|2006.11.16 13:33
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7700
|0.0000
|0.7689
|2006.11.17 16:22
|0.7689
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.10
|15743094
|2006.11.16 15:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.29
|2006.11.16 17:14
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15748090
|2006.11.16 17:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.43
|0.00
|223.11
|2006.11.17 20:01
|223.11
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.72
|15751008
|2006.11.16 17:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.42
|2006.11.17 04:49
|118.42
|0.00
|0.00
|0.13
|0.84
|15773340
|2006.11.17 04:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.10
|2006.11.20 08:12
|118.10
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.88
|15773505
|2006.11.17 04:51
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2512
|2006.11.17 05:45
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15775714
|2006.11.17 05:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3599
|0.0000
|2.3588
|2006.11.17 09:50
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15775724
|2006.11.17 05:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2524
|2006.11.17 11:20
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15785534
|2006.11.17 08:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2796
|0.0000
|1.2806
|2006.11.17 14:56
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15790636
|2006.11.17 09:51
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3597
|0.0000
|2.3607
|2006.11.17 10:07
|2.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|15791609
|2006.11.17 10:08
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3618
|0.0000
|2.3628
|2006.11.17 11:59
|2.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15795196
|2006.11.17 11:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2526
|0.0000
|1.2536
|2006.11.17 12:54
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15796765
|2006.11.17 12:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3637
|0.0000
|2.3561
|2006.11.20 15:22
|2.3561
|0.00
|0.00
|0.16
|-6.12
|15798677
|2006.11.17 12:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2538
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 13:51
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.30
|-20.68
|15812443
|2006.11.17 14:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2817
|2006.11.17 15:02
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15814575
|2006.11.17 15:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2820
|0.0000
|1.2830
|2006.11.17 15:06
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15816973
|2006.11.17 15:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2825
|0.0000
|1.2815
|2006.11.17 19:51
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15826511
|2006.11.17 16:23
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7693
|0.0000
|0.7703
|2006.11.20 18:39
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|15832291
|2006.11.17 19:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2816
|0.0000
|1.2826
|2006.11.17 20:51
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15833042
|2006.11.17 20:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.20
|0.00
|223.30
|2006.11.20 00:54
|223.30
|0.00
|0.00
|0.22
|0.85
|15835007
|2006.11.17 20:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2828
|0.0000
|1.2838
|2006.11.20 02:20
|1.2838
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|15843858
|2006.11.20 00:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.37
|0.00
|223.47
|2006.11.20 08:04
|223.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15846526
|2006.11.20 02:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2842
|0.0000
|1.2832
|2006.11.21 00:14
|1.2832
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|15872990
|2006.11.20 08:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.62
|0.00
|223.72
|2006.11.20 08:12
|223.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15875433
|2006.11.20 08:13
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.80
|0.00
|223.90
|2006.11.20 10:03
|223.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15875495
|2006.11.20 08:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.25
|2006.11.21 07:02
|118.25
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|15891672
|2006.11.20 10:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.00
|0.00
|224.10
|2006.11.20 15:24
|224.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15905493
|2006.11.20 15:23
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3572
|0.0000
|2.3582
|2006.11.20 17:16
|2.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15905760
|2006.11.20 15:25
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.21
|0.00
|223.91
|2006.11.22 09:22
|223.91
|0.00
|0.00
|0.44
|-2.55
|15913636
|2006.11.20 17:16
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3594
|0.0000
|2.3604
|2006.11.20 22:00
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.16
|0.80
|15916312
|2006.11.20 18:40
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7705
|0.0000
|0.7715
|2006.11.22 02:58
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|15932822
|2006.11.21 03:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2818
|0.0000
|1.2828
|2006.11.21 07:41
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15932823
|2006.11.21 03:47
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3611
|0.0000
|2.3600
|2006.11.21 11:16
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15941372
|2006.11.21 07:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.26
|0.00
|116.24
|2006.11.24 11:49
|115.59
|0.00
|0.00
|0.64
|-23.10
|15943737
|2006.11.21 07:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2830
|0.0000
|1.2840
|2006.11.21 19:26
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15953452
|2006.11.21 11:17
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3615
|0.0000
|2.3586
|2006.11.22 10:45
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.34
|15981270
|2006.11.21 19:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2846
|0.0000
|1.2856
|2006.11.22 02:18
|1.2856
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|16004576
|2006.11.22 02:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2858
|0.0000
|1.2868
|2006.11.22 04:08
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16007455
|2006.11.22 02:59
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7719
|0.0000
|0.7729
|2006.11.22 07:35
|0.7729
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16010738
|2006.11.22 04:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2870
|0.0000
|1.2880
|2006.11.22 12:05
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16017991
|2006.11.22 07:36
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7736
|0.0000
|0.7746
|2006.11.22 14:42
|0.7746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16024447
|2006.11.22 09:28
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.82
|0.00
|223.72
|2006.11.22 09:58
|223.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|16027267
|2006.11.22 09:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.61
|0.00
|223.51
|2006.11.22 12:17
|223.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16033616
|2006.11.22 12:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2882
|0.0000
|1.2892
|2006.11.22 12:23
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16035476
|2006.11.22 12:15
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1404
|0.0000
|1.1394
|2006.11.22 13:29
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16035856
|2006.11.22 12:18
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.41
|0.00
|223.31
|2006.11.22 13:15
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|16038532
|2006.11.22 12:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2894
|0.0000
|1.2904
|2006.11.22 13:28
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16041564
|2006.11.22 13:13
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4685
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.14
|-12.20
|16042032
|2006.11.22 13:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.35
|0.00
|223.45
|2006.11.22 14:23
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16045016
|2006.11.22 13:27
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.68
|0.00
|150.58
|2006.11.23 14:16
|150.58
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.86
|16047297
|2006.11.22 13:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2926
|2006.11.22 13:33
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16048085
|2006.11.22 13:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1396
|0.0000
|1.1406
|2006.11.22 14:24
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16051023
|2006.11.22 13:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2919
|0.0000
|1.2909
|2006.11.22 13:39
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16056120
|2006.11.22 14:24
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.55
|0.00
|223.34
|2006.11.22 17:40
|223.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|16056304
|2006.11.22 14:25
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1410
|0.0000
|1.1420
|2006.11.22 16:28
|1.1420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16057067
|2006.11.22 14:43
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7752
|0.0000
|0.7762
|2006.11.24 08:30
|0.7762
|0.00
|0.00
|0.04
|1.00
|16059529
|2006.11.22 15:04
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2278
|0.0000
|1.2268
|2006.11.22 15:24
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16065492
|2006.11.22 15:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|1.2253
|2006.11.23 09:05
|1.2253
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.82
|16073567
|2006.11.22 16:29
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1423
|0.0000
|1.1355
|2006.11.24 20:38
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.99
|16076988
|2006.11.22 17:41
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.47
|0.00
|223.57
|2006.11.22 17:49
|223.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16078913
|2006.11.22 17:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.68
|0.00
|223.08
|2006.11.24 08:27
|223.08
|0.00
|0.00
|0.86
|-5.18
|16150486
|2006.11.24 08:28
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.14
|0.00
|223.24
|2006.11.24 08:33
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16154078
|2006.11.24 08:31
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7767
|0.0000
|0.7777
|2006.11.24 10:18
|0.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16160219
|2006.11.24 08:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.39
|0.00
|223.49
|2006.11.24 08:45
|223.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16166169
|2006.11.24 08:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.64
|0.00
|223.74
|2006.11.24 08:49
|223.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16170410
|2006.11.24 08:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.80
|0.00
|223.70
|2006.11.24 15:50
|223.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|16184172
|2006.11.24 10:33
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4829
|0.0000
|1.4839
|2006.11.24 15:20
|1.4839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16203198
|2006.11.24 15:21
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4850
|0.0000
|1.4860
|2006.11.24 20:04
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14651534
|2006.11.01 07:11
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1282
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|14651536
|2006.11.01 07:11
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4388
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.60
|14660173
|2006.11.01 09:26
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3760
|0.0000
|2.3738
|2006.11.01 15:01
|2.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|14660641
|2006.11.01 09:35
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|0.00
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14680346
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.72
|0.00
|116.94
|2006.11.01 15:50
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|14680739
|2006.11.01 15:02
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2436
|2006.11.01 15:51
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|14691168
|2006.11.01 15:53
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|1.2784
|2006.11.02 16:33
|1.2784
|0.00
|0.00
|-0.52
|4.40
|14692445
|2006.11.01 16:00
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3709
|0.0000
|2.3731
|2006.11.01 16:15
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|14693799
|2006.11.01 16:18
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1316
|0.0000
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.18
|14697840
|2006.11.01 17:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|0.00
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-1.52
|3.59
|14701983
|2006.11.01 19:14
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3758
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-2.35
|-8.17
|14712918
|2006.11.01 23:48
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.55
|0.00
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|14714396
|2006.11.02 00:31
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7728
|0.0000
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|0.40
|14736185
|2006.11.02 08:18
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4437
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.07
|14739339
|2006.11.02 09:24
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|0.00
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|14741759
|2006.11.02 09:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.04
|0.00
|117.04
|2006.11.02 13:03
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14742912
|2006.11.02 09:41
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.04
|0.00
|223.24
|2006.11.02 11:33
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|14751873
|2006.11.02 11:08
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.22
|0.00
|150.71
|2006.11.22 13:26
|150.71
|0.00
|0.00
|-3.78
|-25.51
|14758454
|2006.11.02 12:05
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.03
|0.00
|223.24
|2006.11.02 13:05
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14765046
|2006.11.02 13:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2467
|2006.11.03 12:39
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.20
|3.21
|14828725
|2006.11.03 07:45
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.31
|0.00
|223.55
|2006.11.03 09:30
|223.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|14861330
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|2006.11.07 01:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.00
|14871949
|2006.11.03 13:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.94
|0.00
|224.14
|2006.11.03 13:57
|224.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|14873012
|2006.11.03 13:43
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1313
|0.0000
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|14878936
|2006.11.03 13:54
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|2006.11.03 19:46
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|14896246
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4349
|0.0000
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.54
|14909342
|2006.11.03 20:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.31
|0.00
|224.51
|2006.11.06 07:22
|224.51
|0.00
|0.00
|0.43
|3.39
|14937180
|2006.11.06 08:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1318
|0.0000
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14957397
|2006.11.06 14:13
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4401
|0.0000
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.54
|14977546
|2006.11.06 22:53
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2547
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.97
|14987989
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.24
|15002849
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.28
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|15035656
|2006.11.07 08:48
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4380
|0.0000
|1.4400
|2006.11.07 09:58
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|15042024
|2006.11.07 10:07
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1304
|0.0000
|1.1281
|2006.11.07 13:00
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|15059896
|2006.11.07 14:25
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4413
|0.0000
|1.4415
|2006.11.07 19:58
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15066592
|2006.11.07 14:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.20
|0.00
|224.42
|2006.11.08 16:06
|224.42
|0.00
|0.00
|0.43
|3.73
|15077139
|2006.11.07 16:19
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1292
|0.0000
|1.1292
|2006.11.08 15:36
|1.1292
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|15086482
|2006.11.07 19:41
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|2006.11.08 09:27
|1.2805
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.00
|15089611
|2006.11.07 19:59
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3813
|0.0000
|2.3793
|2006.11.07 22:36
|2.3793
|0.00
|0.00
|-0.39
|3.21
|15094720
|2006.11.07 20:27
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7734
|0.0000
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.20
|-9.60
|15105237
|2006.11.07 23:17
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4438
|0.0000
|1.4417
|2006.11.08 15:35
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|15139087
|2006.11.08 09:27
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2485
|2006.11.08 13:11
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15147396
|2006.11.08 12:07
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3788
|0.0000
|2.3788
|2006.11.09 12:00
|2.3788
|0.00
|0.00
|-1.18
|0.00
|15152597
|2006.11.08 13:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2775
|0.0000
|1.2796
|2006.11.09 13:13
|1.2796
|0.00
|0.00
|-0.52
|4.20
|15181198
|2006.11.08 19:17
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1304
|0.0000
|1.1284
|2006.11.10 03:24
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.25
|3.54
|15227804
|2006.11.09 08:08
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2508
|2006.11.09 13:43
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15241683
|2006.11.09 12:14
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.88
|0.00
|225.09
|2006.11.09 13:44
|225.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|15254513
|2006.11.09 13:38
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4463
|0.0000
|1.4483
|2006.11.09 15:03
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|15256965
|2006.11.09 13:43
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2765
|0.0000
|1.2786
|2006.11.09 14:58
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|15262130
|2006.11.09 14:09
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.88
|0.00
|224.87
|2006.11.10 10:41
|224.87
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.17
|15265251
|2006.11.09 14:59
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2407
|2006.11.10 19:58
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.20
|-12.41
|15266967
|2006.11.09 15:04
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.25
|0.00
|117.75
|2006.11.13 09:47
|117.75
|0.00
|0.00
|0.52
|-8.49
|15274407
|2006.11.09 16:01
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3695
|0.0000
|2.3671
|2006.11.10 09:05
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.32
|-3.89
|15285865
|2006.11.09 16:36
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4508
|0.0000
|1.4486
|2006.11.09 17:04
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|15321904
|2006.11.10 02:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2858
|0.0000
|1.2859
|2006.11.10 15:03
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15324131
|2006.11.10 02:09
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4510
|0.0000
|1.4535
|2006.11.13 11:23
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.41
|15375343
|2006.11.10 10:41
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3699
|0.0000
|2.3678
|2006.11.13 01:28
|2.3678
|0.00
|0.00
|-0.39
|3.40
|15381290
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.68
|0.00
|224.89
|2006.11.10 12:38
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|15394385
|2006.11.10 14:23
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.71
|0.00
|224.91
|2006.11.10 19:46
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|15395512
|2006.11.10 14:47
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1309
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-0.61
|-18.57
|15418074
|2006.11.12 23:02
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.68
|0.00
|224.67
|2006.11.13 15:06
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15427206
|2006.11.13 01:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|2006.11.13 08:06
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15443345
|2006.11.13 09:21
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2416
|2006.11.14 08:43
|1.2416
|0.00
|0.00
|-0.23
|-3.70
|15454255
|2006.11.13 11:37
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3651
|0.0000
|2.3650
|2006.11.13 15:31
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15455831
|2006.11.13 12:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|2006.11.14 07:56
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.00
|15457859
|2006.11.13 12:43
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4560
|0.0000
|1.4562
|2006.11.13 14:56
|1.4562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15475245
|2006.11.13 17:33
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4585
|0.0000
|1.4565
|2006.11.14 00:08
|1.4565
|0.00
|0.00
|0.07
|3.52
|15490461
|2006.11.13 23:51
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.34
|0.00
|224.03
|2006.11.14 08:45
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|15490474
|2006.11.13 23:51
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.85
|0.00
|117.86
|2006.11.14 09:42
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15515186
|2006.11.14 07:29
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3643
|0.0000
|2.3619
|2006.11.15 08:33
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.32
|-3.85
|15516229
|2006.11.14 07:47
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4587
|0.0000
|1.4587
|2006.11.14 15:12
|1.4587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15525500
|2006.11.14 09:32
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.91
|0.00
|223.41
|2006.11.15 08:47
|223.41
|0.00
|0.00
|0.43
|-8.49
|15533150
|2006.11.14 11:17
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2424
|2006.11.14 13:30
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15541706
|2006.11.14 13:31
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.75
|2006.11.14 15:12
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|15557801
|2006.11.14 15:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2836
|0.0000
|1.2831
|2006.11.15 08:12
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.00
|15591612
|2006.11.14 18:40
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2460
|2006.11.15 08:33
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.20
|3.21
|15596240
|2006.11.14 19:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.72
|2006.11.15 00:26
|117.72
|0.00
|0.00
|0.26
|3.40
|15625066
|2006.11.15 08:12
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4594
|0.0000
|1.4573
|2006.11.15 10:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|15628770
|2006.11.15 09:28
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3617
|0.0000
|2.3593
|2006.11.17 05:45
|2.3593
|0.00
|0.00
|1.27
|-3.84
|15630322
|2006.11.15 09:35
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.20
|0.00
|223.16
|2006.11.16 09:30
|223.16
|0.00
|0.00
|1.29
|-0.68
|15637227
|2006.11.15 10:25
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|2006.11.15 19:07
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15649126
|2006.11.15 12:28
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4581
|0.0000
|1.4581
|2006.11.16 13:10
|1.4581
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|15662696
|2006.11.15 15:07
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2499
|2006.11.17 04:51
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.79
|3.20
|15698237
|2006.11.16 02:12
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.79
|0.00
|118.00
|2006.11.16 05:38
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|15720641
|2006.11.16 09:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.93
|0.00
|223.14
|2006.11.16 13:31
|223.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|15732892
|2006.11.16 13:32
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.98
|0.00
|118.17
|2006.11.16 15:10
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15742805
|2006.11.16 15:07
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4610
|0.0000
|1.4690
|2006.11.22 13:12
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.28
|-14.03
|15750179
|2006.11.16 17:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2793
|0.0000
|1.2795
|2006.11.17 08:20
|1.2795
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.40
|15754349
|2006.11.16 18:01
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.12
|0.00
|223.11
|2006.11.17 20:01
|223.11
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.17
|15754360
|2006.11.16 18:01
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7669
|0.0000
|0.7689
|2006.11.17 16:22
|0.7689
|0.00
|0.00
|0.02
|4.00
|15783854
|2006.11.17 08:06
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3568
|0.0000
|2.3588
|2006.11.17 09:50
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15803251
|2006.11.17 13:46
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3608
|0.0000
|2.3561
|2006.11.20 15:22
|2.3561
|0.00
|0.00
|0.32
|-7.57
|15805554
|2006.11.17 14:14
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 13:51
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.60
|-36.47
|15807763
|2006.11.17 14:35
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.10
|0.00
|118.10
|2006.11.20 08:12
|118.10
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|15911827
|2006.11.20 16:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|2006.11.21 00:14
|1.2832
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.00
|15945256
|2006.11.21 08:03
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3580
|0.0000
|2.3600
|2006.11.21 11:16
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15967029
|2006.11.21 15:10
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3585
|0.0000
|2.3586
|2006.11.22 10:45
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.32
|0.16
|15971554
|2006.11.21 15:59
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.95
|0.00
|116.24
|2006.11.24 11:49
|115.59
|0.00
|0.00
|1.29
|-40.83
|15972504
|2006.11.21 16:12
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.91
|0.00
|223.91
|2006.11.22 09:22
|223.91
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|16054362
|2006.11.22 13:52
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4711
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.28
|-19.79
|16061592
|2006.11.22 15:08
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.09
|0.00
|223.34
|2006.11.22 17:40
|223.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|16087517
|2006.11.22 23:28
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.35
|0.00
|223.08
|2006.11.24 08:27
|223.08
|0.00
|0.00
|0.41
|-4.65
|16166089
|2006.11.24 08:46
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1378
|0.0000
|1.1355
|2006.11.24 20:38
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|16199128
|2006.11.24 13:44
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.50
|0.00
|223.70
|2006.11.24 15:50
|223.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|14653140
|2006.11.01 07:43
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4421
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.32
|1.86
|14653428
|2006.11.01 07:44
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1314
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|14746196
|2006.11.02 10:04
|buy
|0.30
|usdjpym
|116.72
|0.00
|117.04
|2006.11.02 13:03
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|14760932
|2006.11.02 12:29
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4467
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.11
|1.85
|14765596
|2006.11.02 13:14
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1345
|0.0000
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.95
|14778622
|2006.11.02 15:52
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.52
|0.00
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.28
|0.00
|0.00
|-2.22
|-44.67
|14834103
|2006.11.03 09:33
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3791
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-1.18
|-4.32
|14869642
|2006.11.03 13:37
|buy
|0.30
|audusdm
|0.7698
|0.0000
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|9.60
|14873569
|2006.11.03 13:44
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2702
|0.0000
|1.2736
|2006.11.07 01:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.52
|10.20
|14947461
|2006.11.06 10:59
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1348
|0.0000
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|14963360
|2006.11.06 16:00
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|0.0000
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.51
|15000651
|2006.11.07 04:40
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|15002812
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.39
|2.04
|15077079
|2006.11.07 16:17
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4447
|0.0000
|1.4415
|2006.11.07 19:58
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|15121732
|2006.11.08 05:59
|buy
|0.30
|audusdm
|0.7702
|0.0000
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.28
|-4.80
|15158145
|2006.11.08 14:11
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1322
|0.0000
|1.1292
|2006.11.08 15:36
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|15175559
|2006.11.08 17:09
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3818
|0.0000
|2.3788
|2006.11.09 12:00
|2.3788
|0.00
|0.00
|-1.77
|7.21
|15278433
|2006.11.09 16:25
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2407
|2006.11.10 19:58
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.30
|-11.36
|15286039
|2006.11.09 16:36
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.93
|0.00
|117.75
|2006.11.13 09:47
|117.75
|0.00
|0.00
|0.78
|-4.59
|15317254
|2006.11.10 01:34
|buy
|0.30
|gbpjpym
|224.56
|0.00
|224.87
|2006.11.10 10:41
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|15319913
|2006.11.10 02:00
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3664
|0.0000
|2.3671
|2006.11.10 09:05
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15363194
|2006.11.10 09:01
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2890
|0.0000
|1.2859
|2006.11.10 15:03
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|15374744
|2006.11.10 10:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4542
|0.0000
|1.4535
|2006.11.13 11:23
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.11
|1.86
|15450691
|2006.11.13 10:26
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1342
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-0.89
|-19.19
|15456125
|2006.11.13 12:05
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2416
|2006.11.14 08:43
|1.2416
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.93
|15459616
|2006.11.13 13:21
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4594
|0.0000
|1.4562
|2006.11.13 14:56
|1.4562
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|15461628
|2006.11.13 14:08
|buy
|0.30
|gbpjpym
|224.36
|0.00
|224.67
|2006.11.13 15:06
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|15461706
|2006.11.13 14:09
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3619
|0.0000
|2.3650
|2006.11.13 15:31
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|15476534
|2006.11.13 17:49
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2800
|0.0000
|1.2831
|2006.11.14 07:56
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.26
|9.30
|15494856
|2006.11.14 00:03
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.93
|0.00
|224.03
|2006.11.14 08:45
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|15512402
|2006.11.14 07:03
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.86
|2006.11.14 09:42
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|15525677
|2006.11.14 09:34
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3610
|0.0000
|2.3619
|2006.11.15 08:33
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.48
|2.17
|15528335
|2006.11.14 09:54
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4618
|0.0000
|1.4587
|2006.11.14 15:12
|1.4587
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|15533619
|2006.11.14 11:21
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.58
|0.00
|223.41
|2006.11.15 08:47
|223.41
|0.00
|0.00
|0.65
|-4.32
|15563404
|2006.11.14 15:13
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2796
|0.0000
|1.2831
|2006.11.15 08:12
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.26
|10.50
|15634124
|2006.11.15 09:46
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3587
|0.0000
|2.3593
|2006.11.17 05:45
|2.3593
|0.00
|0.00
|1.91
|1.44
|15639819
|2006.11.15 10:33
|buy
|0.30
|gbpjpym
|222.81
|0.00
|223.16
|2006.11.16 09:30
|223.16
|0.00
|0.00
|1.94
|8.89
|15659366
|2006.11.15 14:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4611
|0.0000
|1.4581
|2006.11.16 13:10
|1.4581
|0.00
|0.00
|0.32
|7.90
|15777075
|2006.11.17 06:06
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2795
|2006.11.17 08:20
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|15797766
|2006.11.17 12:28
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4646
|0.0000
|1.4690
|2006.11.22 13:12
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.33
|-11.57
|15811324
|2006.11.17 14:53
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 15:04
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.90
|-48.38
|15816360
|2006.11.17 15:06
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.78
|0.00
|118.10
|2006.11.20 08:12
|118.10
|0.00
|0.00
|0.39
|8.13
|15822135
|2006.11.17 15:34
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3576
|0.0000
|2.3561
|2006.11.20 15:22
|2.3561
|0.00
|0.00
|0.48
|-3.62
|15830651
|2006.11.17 18:58
|buy
|0.30
|gbpjpym
|222.80
|0.00
|223.11
|2006.11.17 20:01
|223.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|16006404
|2006.11.22 02:28
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.65
|0.00
|116.24
|2006.11.24 11:49
|115.59
|0.00
|0.00
|1.54
|-53.46
|16012687
|2006.11.22 04:45
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.62
|0.00
|223.91
|2006.11.22 09:22
|223.91
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|16017418
|2006.11.22 07:34
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3556
|0.0000
|2.3586
|2006.11.22 10:45
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|16059768
|2006.11.22 15:05
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4745
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.40
|-20.68
|16107621
|2006.11.23 08:59
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.04
|0.00
|223.08
|2006.11.24 08:27
|223.08
|0.00
|0.00
|0.62
|1.03
|16179927
|2006.11.24 10:20
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1347
|0.0000
|1.1355
|2006.11.24 20:38
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|14667566
|2006.11.01 12:18
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4453
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.54
|17.23
|14668638
|2006.11.01 12:32
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1344
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|14769658
|2006.11.02 13:52
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4498
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.18
|16.80
|14854532
|2006.11.03 13:23
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3821
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-1.96
|4.81
|14866139
|2006.11.03 13:33
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.73
|0.00
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|-3.17
|-65.14
|15054308
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|15065333
|2006.11.07 14:44
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.65
|16.55
|15208074
|2006.11.09 00:56
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7673
|0.0000
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.34
|6.50
|15252715
|2006.11.09 13:34
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.22
|0.00
|150.71
|2006.11.22 13:26
|150.71
|0.00
|0.00
|-5.82
|21.83
|15285491
|2006.11.09 16:36
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2407
|2006.11.10 19:58
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.50
|-4.84
|15318471
|2006.11.10 01:46
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.63
|0.00
|117.75
|2006.11.13 09:47
|117.75
|0.00
|0.00
|0.65
|5.10
|15348751
|2006.11.10 07:39
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3633
|0.0000
|2.3671
|2006.11.10 09:05
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|15435457
|2006.11.13 05:19
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4573
|0.0000
|1.4535
|2006.11.13 11:23
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|15470360
|2006.11.13 15:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1373
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-1.44
|-18.40
|15478283
|2006.11.13 19:05
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2416
|2006.11.14 08:43
|1.2416
|0.00
|0.00
|-0.57
|15.30
|15513971
|2006.11.14 07:17
|buy
|0.50
|gbpjpym
|223.61
|0.00
|224.03
|2006.11.14 08:45
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|17.85
|15537910
|2006.11.14 12:54
|buy
|0.50
|gbpjpym
|223.28
|0.00
|223.41
|2006.11.15 08:47
|223.41
|0.00
|0.00
|1.08
|5.51
|15553658
|2006.11.14 14:33
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3581
|0.0000
|2.3619
|2006.11.15 08:33
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.79
|15.25
|15660666
|2006.11.15 14:52
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3554
|0.0000
|2.3593
|2006.11.17 05:45
|2.3593
|0.00
|0.00
|3.17
|15.59
|15819849
|2006.11.17 15:18
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 15:04
|1.2278
|0.00
|0.00
|1.50
|-65.97
|15821124
|2006.11.17 15:23
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4677
|0.0000
|1.4690
|2006.11.22 13:12
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.54
|-5.70
|15852073
|2006.11.20 05:00
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3548
|0.0000
|2.3561
|2006.11.20 15:22
|2.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|16030694
|2006.11.22 11:14
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.28
|0.00
|116.52
|2006.11.24 08:33
|115.81
|0.00
|0.00
|2.57
|-63.47
|16054284
|2006.11.22 13:51
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3501
|0.0000
|2.3430
|2006.11.24 12:01
|2.3340
|0.00
|0.00
|3.21
|-66.68
|16086080
|2006.11.22 22:17
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4777
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.14
|-20.32
|16114970
|2006.11.23 09:57
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.72
|0.00
|223.08
|2006.11.24 08:27
|223.08
|0.00
|0.00
|1.03
|15.51
|16183794
|2006.11.24 10:32
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1316
|0.0000
|1.1355
|2006.11.24 20:38
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|14880780
|2006.11.03 13:59
|sell
|0.80
|gbpchfm
|2.3854
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-3.14
|28.84
|14901522
|2006.11.03 17:09
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.03
|0.00
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.28
|0.00
|0.00
|-5.04
|-84.58
|15071279
|2006.11.07 15:20
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2491
|2006.11.07 19:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|29.46
|15321726
|2006.11.10 02:03
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2407
|2006.11.10 19:58
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|15363038
|2006.11.10 09:01
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.29
|0.00
|117.75
|2006.11.13 09:47
|117.75
|0.00
|0.00
|1.04
|31.25
|15452689
|2006.11.13 11:09
|buy
|0.80
|audusdm
|0.7642
|0.0000
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.36
|35.20
|15553628
|2006.11.14 14:33
|buy
|0.80
|gbpjpym
|222.94
|0.00
|223.41
|2006.11.15 08:47
|223.41
|0.00
|0.00
|1.72
|31.92
|15649083
|2006.11.15 12:27
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1403
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-1.81
|-8.41
|15851877
|2006.11.20 04:57
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4708
|0.0000
|1.4690
|2006.11.22 13:12
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.58
|12.63
|15874899
|2006.11.20 08:12
|sell
|0.80
|eurjpym
|151.53
|0.00
|150.71
|2006.11.22 13:26
|150.71
|0.00
|0.00
|-1.68
|56.15
|15890886
|2006.11.20 09:57
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 15:04
|1.2278
|0.00
|0.00
|1.58
|-84.05
|15895957
|2006.11.20 11:38
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3518
|0.0000
|2.3561
|2006.11.20 15:22
|2.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|27.70
|16041950
|2006.11.22 13:16
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.52
|2006.11.24 08:33
|115.81
|0.00
|0.00
|4.11
|-80.13
|16111050
|2006.11.23 09:10
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3446
|0.0000
|2.3430
|2006.11.24 12:01
|2.3341
|0.00
|0.00
|1.33
|-69.57
|16124879
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.80
|gbpjpym
|222.95
|0.00
|223.08
|2006.11.24 08:27
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|16148829
|2006.11.24 08:27
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4814
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|14951671
|2006.11.06 12:47
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.34
|0.00
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|-6.84
|-102.28
|15361850
|2006.11.10 08:58
|buy
|1.30
|usdchfm
|1.2358
|0.0000
|1.2407
|2006.11.10 19:58
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|51.34
|15789203
|2006.11.17 09:16
|sell
|1.30
|usdcadm
|1.1437
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-1.26
|25.05
|16017325
|2006.11.22 07:33
|buy
|1.30
|usdchfm
|1.2378
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 15:04
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.88
|16019585
|2006.11.22 07:49
|sell
|1.30
|eurcadm
|1.4739
|0.0000
|1.4690
|2006.11.22 13:12
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|55.86
|16061035
|2006.11.22 15:08
|buy
|1.30
|usdjpym
|116.60
|0.00
|116.52
|2006.11.24 08:32
|115.84
|0.00
|0.00
|6.68
|-85.29
|16115897
|2006.11.23 10:11
|buy
|1.30
|gbpchfm
|2.3415
|0.0000
|2.3430
|2006.11.24 12:01
|2.3341
|0.00
|0.00
|2.16
|-79.68
|16153460
|2006.11.24 08:31
|sell
|1.30
|eurcadm
|1.4845
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|25.28
|16191523
|2006.11.24 11:43
|buy
|1.30
|usdjpym
|115.64
|0.00
|116.24
|2006.11.24 11:49
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|15231443
|2006.11.09 09:33
|sell
|2.10
|eurjpym
|150.68
|0.00
|150.71
|2006.11.22 13:26
|150.71
|0.00
|0.00
|-24.30
|-5.39
|15797677
|2006.11.17 12:26
|sell
|2.10
|usdcadm
|1.1467
|0.0000
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-2.01
|95.66
|16034141
|2006.11.22 12:10
|buy
|2.10
|usdchfm
|1.2346
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 15:04
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.31
|16114743
|2006.11.23 09:53
|buy
|2.10
|usdjpym
|116.29
|0.00
|116.24
|2006.11.24 11:49
|115.59
|0.00
|0.00
|2.60
|-127.17
|16157988
|2006.11.24 08:33
|buy
|2.10
|gbpchfm
|2.3374
|0.0000
|2.3437
|2006.11.24 12:00
|2.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.95
|16160329
|2006.11.24 08:35
|sell
|2.10
|eurcadm
|1.4878
|0.0000
|1.4823
|2006.11.24 10:32
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|102.08
|16193029
|2006.11.24 12:00
|buy
|2.10
|gbpchfm
|2.3356
|0.0000
|2.3430
|2006.11.24 12:01
|2.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.08
|15243458
|2006.11.09 12:32
|sell
|3.60
|eurjpym
|151.00
|0.00
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.23
|16043693
|2006.11.22 13:21
|buy
|3.60
|usdchfm
|1.2314
|0.0000
|1.2369
|2006.11.22 15:04
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.55
|16154303
|2006.11.24 08:31
|buy
|3.60
|usdjpym
|115.95
|0.00
|116.24
|2006.11.24 11:49
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.12
|0.00
|0.00
|-11.81
|-1 029.62
|Closed P/L:
|-1 041.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16179177
|2006.11.24 10:19
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7782
|0.0000
|0.7792
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|16056115
|2006.11.22 14:24
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.01
|0.00
|151.25
|151.71
|0.00
|0.00
|-1.07
|-12.08
|16163044
|2006.11.24 08:38
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.31
|0.00
|151.25
|151.71
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.90
|16052913
|2006.11.22 13:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2907
|0.0000
|1.3034
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.34
|-19.10
|16061777
|2006.11.22 15:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.3034
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.67
|-32.00
|16111574
|2006.11.23 09:11
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2974
|0.0000
|1.3034
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.36
|-37.20
|16154888
|2006.11.24 08:32
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3034
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.30
|-36.50
|16160456
|2006.11.24 08:35
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3056
|0.0000
|1.3034
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.48
|-33.60
|16179669
|2006.11.24 10:20
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3034
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.79
|-14.30
|16030714
|2006.11.22 11:14
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3588
|0.0000
|2.3472
|2.3344
|0.00
|0.00
|0.82
|-20.19
|16034552
|2006.11.22 12:11
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3557
|0.0000
|2.3472
|2.3344
|0.00
|0.00
|1.61
|-35.25
|16043674
|2006.11.22 13:21
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3531
|0.0000
|2.3472
|2.3344
|0.00
|0.00
|2.43
|-46.42
|16193114
|2006.11.24 12:01
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3357
|0.0000
|2.3472
|2.3344
|0.00
|0.00
|0.83
|-5.38
|16110341
|2006.11.23 09:09
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2140
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.18
|-12.83
|16146291
|2006.11.24 08:02
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2140
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.19
|-20.02
|16153838
|2006.11.24 08:31
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2160
|0.0000
|1.2140
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.28
|-18.62
|16160075
|2006.11.24 08:34
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2140
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.47
|-15.31
|16181002
|2006.11.24 10:23
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2091
|0.0000
|1.2140
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.76
|-3.97
|16192176
|2006.11.24 11:49
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.59
|0.00
|115.49
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.90
|16204876
|2006.11.24 15:46
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.61
|0.00
|151.25
|151.71
|0.00
|0.00
|-0.34
|-2.59
|16205576
|2006.11.24 15:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.88
|0.00
|223.98
|223.59
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.51
|16214956
|2006.11.24 20:07
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4879
|0.0000
|1.4889
|1.4865
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.23
|16216151
|2006.11.24 20:41
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1362
|0.0000
|1.1372
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.62
|0.00
|0.00
|8.93
|-378.12
|Floating P/L:
|-369.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 041.43
|Floating P/L:
|-369.19
|Margin:
|370.00
|Balance:
|1 958.57
|Equity:
|1 589.38
|Free Margin:
|1 219.38