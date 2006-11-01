Interbank FX, LLC

Account: 1291990 Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146466932006.11.01 04:36balanceDeposit3 000.00
146479482006.11.01 05:04sell0.10gbpchfm2.37242.42532.37432006.11.01 14:542.37430.000.000.00-1.53
146479632006.11.01 05:04buy0.10gbpjpym223.10218.10223.202006.11.01 07:49223.200.000.000.000.85
146479692006.11.01 05:04sell0.10usdcadm1.12521.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.78
146479712006.11.01 05:04sell0.10eurcadm1.43551.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.15-9.71
146479732006.11.01 05:04buy0.10audusdm0.77420.72420.77522006.11.01 11:440.77520.000.000.001.00
146479812006.11.01 05:05buy0.10usdchfm1.24451.19451.24552006.11.01 08:041.24550.000.000.000.80
146479852006.11.01 05:05buy0.10usdjpym116.96111.96117.062006.11.01 07:44117.060.000.000.000.85
146479882006.11.01 05:05sell0.10eurjpym149.25154.45149.352006.11.02 09:39149.350.000.00-0.32-0.86
146480122006.11.01 05:06sell0.10eurusdm1.27621.32621.27522006.11.01 07:451.27520.000.000.001.00
146534052006.11.01 07:44buy0.10usdjpym117.09111.87116.972006.11.01 15:51116.970.000.000.00-1.03
146536692006.11.01 07:46buy0.10eurusdm1.27521.22521.27622006.11.01 11:561.27620.000.000.001.00
146538902006.11.01 07:50sell0.10gbpjpym223.13228.34223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.00-0.94
146560492006.11.01 08:05buy0.10usdchfm1.24571.19291.24392006.11.01 15:521.24390.000.000.00-1.45
146656052006.11.01 11:45buy0.10audusdm0.77560.72560.77662006.11.01 19:460.77660.000.000.001.00
146660992006.11.01 11:56buy0.10eurusdm1.27651.22651.27752006.11.01 15:001.27750.000.000.001.00
146671652006.11.01 12:08sell0.10gbpjpym223.13228.34223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-0.76-0.94
146781522006.11.01 14:55buy0.10gbpchfm2.37492.32302.37402006.11.01 16:322.37400.000.000.00-0.73
146807402006.11.01 15:02buy0.10eurusdm1.27991.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.53-5.90
146835502006.11.01 15:07sell0.10usdcadm1.12971.17971.12872006.11.01 15:091.12870.000.000.000.89
146854022006.11.01 15:11buy0.10usdcadm1.13011.08011.13112006.11.01 16:071.13110.000.000.000.88
146905022006.11.01 15:52buy0.10usdjpym117.05112.05117.152006.11.01 16:22117.150.000.000.000.85
146911942006.11.01 15:53buy0.10usdchfm1.24451.19451.24552006.11.01 20:351.24550.000.000.000.80
146932012006.11.01 16:08buy0.10usdcadm1.13141.08141.13242006.11.01 17:071.13240.000.000.000.88
146944662006.11.01 16:23buy0.10usdjpym117.17112.17117.272006.11.01 23:47117.270.000.000.390.85
146951852006.11.01 16:33buy0.10gbpchfm2.37502.32502.37602006.11.01 19:172.37600.000.000.000.81
146973372006.11.01 17:08buy0.10usdcadm1.13311.08311.13412006.11.02 13:121.13410.000.000.080.88
147021482006.11.01 19:18sell0.10gbpchfm2.37582.42582.37482006.11.02 07:212.37480.000.00-0.590.80
147038952006.11.01 19:47buy0.10audusdm0.77690.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.06-3.90
147074532006.11.01 20:37buy0.10usdchfm1.24581.19581.24682006.11.02 01:171.24680.000.000.300.80
147129332006.11.01 23:48buy0.10usdjpym117.29112.06117.162006.11.02 15:52117.160.000.000.00-1.11
147183932006.11.02 01:18buy0.10usdchfm1.24701.19501.24602006.11.02 15:281.24600.000.000.00-0.80
147314162006.11.02 07:22sell0.10gbpchfm2.37422.42622.37522006.11.02 12:452.37520.000.000.00-0.80
147359982006.11.02 08:15sell0.10gbpjpym223.14228.35223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.00-0.94
147417732006.11.02 09:34sell0.10gbpjpym223.21228.21223.112006.11.02 09:40223.110.000.000.000.85
147424362006.11.02 09:40sell0.10eurjpym149.30154.30149.202006.11.02 09:44149.200.000.000.000.85
147429042006.11.02 09:41sell0.10gbpjpym222.94227.94222.842006.11.02 10:03222.840.000.000.000.86
147434892006.11.02 09:45sell0.10eurjpym149.18154.18149.082006.11.02 10:02149.080.000.000.000.86
147461732006.11.02 10:04sell0.10gbpjpym222.69229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-0.75-12.36
147461992006.11.02 10:04sell0.10eurjpym148.89155.99150.892006.11.22 11:25150.890.000.00-1.96-17.06
147627652006.11.02 12:46buy0.10gbpchfm2.37542.32542.37642006.11.02 13:332.37640.000.000.000.80
147654182006.11.02 13:12buy0.10usdcadm1.13461.08461.13562006.11.02 13:481.13560.000.000.000.88
147678542006.11.02 13:35sell0.10gbpchfm2.37642.42642.37542006.11.02 15:432.37540.000.000.000.80
147694652006.11.02 13:49sell0.10usdcadm1.13531.18531.13432006.11.02 20:051.13430.000.000.000.88
147774122006.11.02 15:29buy0.10usdchfm1.24621.19621.24722006.11.03 13:051.24720.000.000.100.80
147781892006.11.02 15:44sell0.10gbpchfm2.37452.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-0.60-4.41
147789132006.11.02 15:53buy0.10usdjpym117.18112.18117.282006.11.03 13:10117.280.000.000.130.85
147913782006.11.02 20:06sell0.10usdcadm1.13391.18391.13292006.11.02 22:091.13290.000.00-0.030.88
147947362006.11.02 22:10sell0.10usdcadm1.13221.18421.13322006.11.03 12:001.13320.000.000.00-0.88
148310332006.11.03 08:18sell0.10eurcadm1.44561.49791.44692006.11.03 12:001.44690.000.000.00-1.15
148478002006.11.03 12:01sell0.10eurcadm1.44301.49301.44202006.11.03 13:061.44200.000.000.000.88
148479262006.11.03 12:02sell0.10usdcadm1.12911.17911.12812006.11.03 13:151.12810.000.000.000.89
148509582006.11.03 13:05buy0.10usdchfm1.24761.19761.24862006.11.03 13:131.24860.000.000.000.80
148513312006.11.03 13:07sell0.10eurcadm1.44111.49111.44012006.11.03 13:151.44010.000.000.000.89
148523762006.11.03 13:11buy0.10usdjpym117.32112.32117.422006.11.03 13:30117.420.000.000.000.85
148529012006.11.03 13:13buy0.10usdchfm1.24921.19921.25022006.11.03 13:301.25020.000.000.000.80
148535652006.11.03 13:16sell0.10eurcadm1.43931.48931.43832006.11.03 13:311.43830.000.000.000.89
148535752006.11.03 13:16sell0.10usdcadm1.12811.18021.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.00-0.97
148613292006.11.03 13:31buy0.10usdchfm1.25191.20191.25292006.11.03 13:351.25290.000.000.000.80
148613992006.11.03 13:31buy0.10usdjpym117.74112.74117.842006.11.03 13:31117.840.000.000.000.85
148640622006.11.03 13:32buy0.10usdjpym117.97112.97118.072006.11.03 13:57118.070.000.000.000.85
148659112006.11.03 13:33buy0.10eurcadm1.43791.38591.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.05-0.89
148691862006.11.03 13:36buy0.10usdchfm1.25421.20421.25522006.11.03 13:441.25520.000.000.000.80
148746512006.11.03 13:45buy0.10usdchfm1.25571.20571.25672006.11.03 13:591.25670.000.000.000.80
148802212006.11.03 13:58buy0.10usdjpym118.09113.09118.192006.11.06 08:00118.190.000.000.130.85
148817202006.11.03 14:00buy0.10usdchfm1.25711.20511.25612006.11.06 08:191.25610.000.000.10-0.80
148981102006.11.03 16:02sell0.10usdcadm1.12861.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.00-0.03-2.83
149192052006.11.06 00:55buy0.10eurcadm1.43771.38771.43872006.11.06 09:581.43870.000.000.000.88
149342372006.11.06 08:01buy0.10usdjpym118.21113.21118.312006.11.06 09:39118.310.000.000.000.85
149359282006.11.06 08:20buy0.10usdchfm1.25641.20641.25742006.11.06 09:451.25740.000.000.000.80
149410282006.11.06 09:40buy0.10usdjpym118.37112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.26-4.75
149422912006.11.06 09:46buy0.10usdchfm1.25771.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.10-6.24
149438752006.11.06 09:59buy0.10eurcadm1.43931.38931.44032006.11.06 10:031.44030.000.000.000.88
149446442006.11.06 10:04buy0.10eurcadm1.44081.39081.44182006.11.06 10:591.44180.000.000.000.88
149475692006.11.06 11:00buy0.10eurcadm1.44281.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.05-2.66
149600472006.11.06 14:49sell0.10usdcadm1.13121.18121.13022006.11.06 15:591.13020.000.000.000.88
149634102006.11.06 16:00sell0.10usdcadm1.12941.17941.12842006.11.07 01:071.12840.000.00-0.030.89
149833932006.11.07 01:08sell0.10usdcadm1.12811.17811.12712006.11.07 08:481.12710.000.000.000.89
149872882006.11.07 02:02buy0.10eurusdm1.27431.22431.27532006.11.07 04:151.27530.000.000.001.00
149945752006.11.07 04:16buy0.10eurusdm1.27541.22541.27642006.11.07 04:411.27640.000.000.001.00
149945892006.11.07 04:16buy0.10eurcadm1.44081.38871.43972006.11.07 09:531.43970.000.000.00-0.97
149984452006.11.07 04:32buy0.10audusdm0.77350.72350.77452006.11.07 13:580.77450.000.000.001.00
150013082006.11.07 04:41buy0.10eurusdm1.27701.22701.27802006.11.07 13:581.27800.000.000.001.00
150358522006.11.07 08:49sell0.10usdcadm1.12651.17921.12822006.11.07 13:001.12820.000.000.00-1.51
150413082006.11.07 09:54buy0.10eurcadm1.44021.39021.44122006.11.07 10:061.44120.000.000.000.88
150418762006.11.07 10:06buy0.10eurcadm1.44201.38991.44092006.11.07 14:111.44090.000.000.00-0.98
150478202006.11.07 13:01sell0.10usdcadm1.12771.17771.12672006.11.07 13:581.12670.000.000.000.89
150543312006.11.07 13:59buy0.10audusdm0.77510.72510.77612006.11.07 16:340.77610.000.000.001.00
150543572006.11.07 13:59buy0.10eurusdm1.27841.22841.27942006.11.07 14:181.27940.000.000.001.00
150543622006.11.07 13:59sell0.10usdcadm1.12601.18021.12922006.11.08 15:361.12920.000.00-0.03-2.83
150549632006.11.07 14:01sell0.10gbpchfm2.37792.43002.37902006.11.07 22:362.37900.000.00-0.20-0.88
150577462006.11.07 14:12buy0.10eurcadm1.44151.39151.44252006.11.07 14:321.44250.000.000.000.89
150592032006.11.07 14:19buy0.10eurusdm1.27951.22951.28052006.11.07 14:321.28050.000.000.001.00
150624342006.11.07 14:33sell0.10eurcadm1.44211.49401.44302006.11.07 19:401.44300.000.000.00-0.80
150624922006.11.07 14:33buy0.10eurusdm1.28061.23061.28162006.11.07 14:511.28160.000.000.001.00
150670862006.11.07 14:51sell0.10gbpjpym224.06229.27224.172006.11.08 09:27224.170.000.00-0.25-0.94
150677382006.11.07 14:52buy0.10eurusdm1.28171.22971.28072006.11.08 09:281.28070.000.00-0.09-1.00
150776472006.11.07 16:35buy0.10audusdm0.77640.71760.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.11-7.80
150864792006.11.07 19:41sell0.10eurcadm1.44211.49401.44302006.11.08 14:481.44300.000.000.04-0.79
150896172006.11.07 19:59buy0.10usdchfm1.25021.19811.24912006.11.08 13:381.24910.000.000.10-0.88
151033192006.11.07 22:38buy0.10gbpchfm2.38162.32932.38032006.11.08 14:102.38030.000.000.00-1.04
151395352006.11.08 09:28buy0.10gbpjpym224.19219.19224.292006.11.08 09:41224.290.000.000.000.85
151398572006.11.08 09:29sell0.10eurusdm1.28031.33031.27932006.11.08 10:361.27930.000.000.001.00
151411722006.11.08 09:42buy0.10gbpjpym224.42219.21224.312006.11.08 14:10224.310.000.000.00-0.94
151446412006.11.08 10:37sell0.10eurusdm1.27901.32901.27802006.11.08 13:021.27800.000.000.001.00
151513202006.11.08 13:03sell0.10eurusdm1.27761.32761.27662006.11.08 14:111.27660.000.000.001.00
151554122006.11.08 13:39buy0.10usdchfm1.24951.19951.25052006.11.08 14:111.25050.000.000.000.80
151580692006.11.08 14:11buy0.10gbpchfm2.38142.33142.38242006.11.08 17:142.38240.000.000.000.80
151581222006.11.08 14:11buy0.10gbpjpym224.42219.42224.522006.11.08 17:16224.520.000.000.000.85
151581682006.11.08 14:11buy0.10usdjpym117.85112.85117.952006.11.08 14:15117.950.000.000.000.85
151589292006.11.08 14:12buy0.10usdchfm1.25111.20111.25212006.11.08 14:371.25210.000.000.000.80
151590342006.11.08 14:12sell0.10eurusdm1.27591.32591.27492006.11.08 14:371.27490.000.000.001.00
151606902006.11.08 14:16buy0.10usdjpym117.97112.97118.072006.11.09 11:02118.070.000.000.390.85
151636782006.11.08 14:38buy0.10usdchfm1.25271.20061.25162006.11.09 00:581.25160.000.000.30-0.88
151637212006.11.08 14:38sell0.10eurusdm1.27471.32671.27572006.11.08 21:111.27570.000.000.22-1.00
151648732006.11.08 14:49sell0.10eurcadm1.44221.49221.44122006.11.08 15:381.44120.000.000.000.89
151690582006.11.08 15:37sell0.10usdcadm1.12891.17891.12792006.11.08 16:121.12790.000.000.000.89
151691292006.11.08 15:39sell0.10eurcadm1.44031.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.11-4.76
151722992006.11.08 16:13sell0.10usdcadm1.12731.17941.12842006.11.10 03:241.12840.000.00-0.13-0.97
151760142006.11.08 17:15buy0.10gbpchfm2.38342.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.64-10.28
151763502006.11.08 17:17buy0.10gbpjpym224.61219.61224.712006.11.09 09:50224.710.000.000.650.85
151855362006.11.08 21:11sell0.10eurusdm1.27551.32761.27662006.11.09 13:421.27660.000.000.00-1.10
152090452006.11.09 01:00buy0.10usdchfm1.25221.20011.25112006.11.09 13:471.25110.000.000.00-0.88
152324142006.11.09 09:51buy0.10gbpjpym224.82219.82224.922006.11.09 11:02224.920.000.000.000.85
152362482006.11.09 11:02buy0.10gbpjpym225.04220.04225.142006.11.09 11:02225.140.000.000.000.85
152367522006.11.09 11:03buy0.10usdjpym118.07113.07118.172006.11.09 12:39118.170.000.000.000.85
152368742006.11.09 11:03buy0.10gbpjpym225.20219.99225.092006.11.09 13:44225.090.000.000.00-0.93
152447352006.11.09 12:40buy0.10usdjpym118.18113.18118.282006.11.09 13:35118.280.000.000.000.85
152533992006.11.09 13:36buy0.10usdjpym118.32113.32118.422006.11.09 13:42118.420.000.000.000.84
152558122006.11.09 13:40sell0.10eurcadm1.44531.49531.44432006.11.09 13:471.44430.000.000.000.88
152568942006.11.09 13:43buy0.10usdjpym118.53112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.26-6.71
152569702006.11.09 13:43sell0.10eurusdm1.27641.32641.27542006.11.09 13:471.27540.000.000.001.00
152578022006.11.09 13:45buy0.10gbpjpym225.19219.77224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.22-2.72
152590792006.11.09 13:48buy0.10usdchfm1.25231.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.20-9.11
152592022006.11.09 13:48sell0.10eurusdm1.27511.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.14-8.90
152594842006.11.09 13:49buy0.10eurcadm1.44471.39471.44572006.11.09 14:191.44570.000.000.000.88
152625762006.11.09 14:20buy0.10eurcadm1.44711.39711.44812006.11.09 15:021.44810.000.000.000.88
152669242006.11.09 15:04sell0.10eurcadm1.44711.49961.44862006.11.09 17:041.44860.000.000.00-1.33
152920132006.11.09 17:05sell0.10eurcadm1.44791.50711.45612006.11.15 06:411.45610.000.000.16-7.22
153305722006.11.10 03:25sell0.10usdcadm1.12781.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-0.31-12.00
153755242006.11.10 10:42buy0.10gbpjpym225.00219.81224.912006.11.10 12:38224.910.000.000.00-0.77
153764642006.11.10 10:50sell0.10gbpchfm2.37042.42042.36942006.11.10 12:062.36940.000.000.000.81
153813002006.11.10 12:07sell0.10gbpchfm2.36842.41842.36742006.11.13 01:282.36740.000.00-0.200.81
153838832006.11.10 12:39buy0.10gbpjpym224.99219.79224.892006.11.10 19:42224.890.000.000.00-0.85
154124022006.11.10 19:43buy0.10gbpjpym224.98219.54224.642006.11.13 15:04224.640.000.000.22-2.88
154274572006.11.13 01:29sell0.10gbpchfm2.36642.41642.36542006.11.13 11:342.36540.000.000.000.80
154472272006.11.13 09:48buy0.10usdjpym117.75112.75117.852006.11.13 11:55117.850.000.000.000.85
154490522006.11.13 09:59buy0.10usdchfm1.24131.19131.24232006.11.13 12:041.24230.000.000.000.80
154496492006.11.13 10:01sell0.10eurusdm1.28381.33381.28282006.11.13 14:191.28280.000.000.001.00
154541132006.11.13 11:35sell0.10gbpchfm2.36452.41452.36352006.11.13 13:462.36350.000.000.000.80
154551972006.11.13 11:56buy0.10usdjpym117.87112.87117.972006.11.13 14:35117.970.000.000.000.85
154559242006.11.13 12:05buy0.10usdchfm1.24291.19291.24392006.11.13 15:091.24390.000.000.000.80
154604942006.11.13 13:47sell0.10gbpchfm2.36252.41252.36152006.11.13 14:082.36150.000.000.000.81
154618012006.11.13 14:10sell0.10gbpchfm2.36062.41452.36352006.11.14 07:492.36350.000.00-0.20-2.34
154628652006.11.13 14:20sell0.10eurusdm1.28251.33251.28152006.11.13 15:051.28150.000.000.001.00
154634712006.11.13 14:36buy0.10usdjpym118.00113.00118.102006.11.13 14:50118.100.000.000.000.85
154649942006.11.13 14:51buy0.10usdjpym118.11113.11118.212006.11.13 15:06118.210.000.000.000.85
154670582006.11.13 15:06buy0.10gbpjpym224.70218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.22-5.78
154671242006.11.13 15:06sell0.10eurusdm1.28131.33131.28032006.11.13 15:311.28030.000.000.001.00
154677822006.11.13 15:09buy0.10usdjpym118.23112.75117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.13-3.22
154679072006.11.13 15:09buy0.10usdchfm1.24401.19401.24502006.11.13 15:311.24500.000.000.000.80
154707432006.11.13 15:32buy0.10eurusdm1.28041.23041.28142006.11.13 15:591.28140.000.000.001.00
154707652006.11.13 15:32buy0.10usdchfm1.24511.19301.24402006.11.14 11:001.24400.000.000.10-0.88
154722992006.11.13 16:00buy0.10eurusdm1.28171.23171.28272006.11.14 04:451.28270.000.00-0.091.00
155071712006.11.14 04:46buy0.10eurusdm1.28271.23271.28372006.11.14 08:431.28370.000.000.001.00
155166372006.11.14 07:51buy0.10gbpchfm2.36422.30992.36092006.11.15 08:322.36090.000.000.16-2.65
155201452006.11.14 08:44buy0.10eurusdm1.28361.23361.28462006.11.14 13:321.28460.000.000.001.00
155204362006.11.14 08:46buy0.10gbpjpym224.13219.13224.232006.11.14 08:58224.230.000.000.000.85
155224412006.11.14 08:59buy0.10gbpjpym224.33218.30223.402006.11.15 08:47223.400.000.000.22-7.90
155233862006.11.14 09:12buy0.10usdjpym117.86112.63117.732006.11.14 15:12117.730.000.000.00-1.10
155326402006.11.14 11:01buy0.10usdchfm1.24431.19201.24302006.11.14 15:051.24300.000.000.00-1.05
155433022006.11.14 13:33buy0.10eurusdm1.28601.23601.28702006.11.14 14:051.28700.000.000.001.00
155502922006.11.14 14:06buy0.10eurusdm1.28721.23241.28342006.11.16 13:301.28340.000.00-0.35-3.80
155590742006.11.14 15:05buy0.10usdchfm1.24381.19381.24482006.11.14 15:101.24480.000.000.000.80
155617442006.11.14 15:11buy0.10usdchfm1.24531.19531.24632006.11.14 15:121.24630.000.000.000.80
155633502006.11.14 15:13buy0.10usdchfm1.24731.19501.24602006.11.15 08:331.24600.000.000.10-1.04
155635432006.11.14 15:13buy0.10usdjpym117.81112.60117.702006.11.15 00:20117.700.000.000.13-0.93
156061982006.11.15 00:21buy0.10usdjpym117.73112.73117.832006.11.15 06:19117.830.000.000.000.85
156157062006.11.15 06:20buy0.10usdjpym117.86112.86117.962006.11.15 09:37117.960.000.000.000.85
156176112006.11.15 06:42sell0.10eurcadm1.45521.50731.45632006.11.15 10:591.45630.000.000.00-0.96
156261332006.11.15 08:33buy0.10gbpchfm2.36192.31192.36292006.11.15 08:392.36290.000.000.000.80
156262512006.11.15 08:34buy0.10usdchfm1.24611.19611.24712006.11.15 08:401.24710.000.000.000.80
156265862006.11.15 08:40buy0.10gbpchfm2.36412.30722.35822006.11.16 09:332.35820.000.000.48-4.73
156266742006.11.15 08:41buy0.10usdchfm1.24741.19741.24842006.11.15 10:191.24840.000.000.000.80
156269572006.11.15 08:47buy0.10gbpjpym223.53218.05223.152006.11.16 09:30223.150.000.000.65-3.22
156328262006.11.15 09:38buy0.10usdjpym117.97112.97118.072006.11.15 10:36118.070.000.000.000.85
156361062006.11.15 10:20buy0.10usdchfm1.24881.19881.24982006.11.15 10:381.24980.000.000.000.80
156403362006.11.15 10:37buy0.10usdjpym118.11112.90118.002006.11.16 05:38118.000.000.000.39-0.93
156413722006.11.15 10:39buy0.10usdchfm1.25101.19891.24992006.11.17 04:511.24990.000.000.40-0.88
156443962006.11.15 11:00sell0.10eurcadm1.45521.51001.45902006.11.16 01:231.45900.000.000.11-3.34
156951462006.11.16 01:24buy0.10eurcadm1.45941.40941.46042006.11.16 03:231.46040.000.000.000.88
157000902006.11.16 03:24buy0.10eurcadm1.46111.40921.46022006.11.16 15:021.46020.000.000.00-0.79
157039582006.11.16 05:39buy0.10usdjpym118.00113.00118.102006.11.16 07:08118.100.000.000.000.85
157087622006.11.16 07:09buy0.10usdjpym118.14113.14118.242006.11.16 09:01118.240.000.000.000.85
157148262006.11.16 09:03buy0.10usdjpym118.25113.06118.162006.11.16 15:09118.160.000.000.00-0.76
157171992006.11.16 09:31buy0.10gbpjpym223.23218.23223.332006.11.16 09:34223.330.000.000.000.84
157181322006.11.16 09:34buy0.10gbpchfm2.35902.30702.35802006.11.16 13:452.35800.000.000.00-0.80
157181562006.11.16 09:34buy0.10gbpjpym223.38218.06223.162006.11.16 15:18223.160.000.000.00-1.86
157329812006.11.16 13:32sell0.10audusdm0.76860.81860.76762006.11.16 15:050.76760.000.000.001.00
157330502006.11.16 13:32buy0.10eurusdm1.28371.22931.28032006.11.17 14:521.28030.000.00-0.09-3.40
157353162006.11.16 13:46buy0.10gbpchfm2.35872.30872.35972006.11.17 07:032.35970.000.000.160.80
157421342006.11.16 15:03buy0.10eurcadm1.46131.41131.46232006.11.16 15:301.46230.000.000.000.87
157426892006.11.16 15:06sell0.10audusdm0.76740.81740.76642006.11.16 21:400.76640.000.00-0.021.00
157429902006.11.16 15:10buy0.10usdjpym118.17113.17118.272006.11.16 17:14118.270.000.000.000.85
157436292006.11.16 15:19buy0.10gbpjpym223.27218.27223.372006.11.16 17:14223.370.000.000.000.85
157444342006.11.16 15:31sell0.10eurcadm1.46221.51221.46122006.11.16 15:391.46120.000.000.000.88
157452842006.11.16 15:41sell0.10eurcadm1.46091.51091.45992006.11.16 17:131.45990.000.000.000.88
157510072006.11.16 17:15buy0.10gbpjpym223.39218.19223.292006.11.17 04:11223.290.000.000.22-0.85
157511382006.11.16 17:15buy0.10usdjpym118.34113.34118.442006.11.17 05:51118.440.000.000.130.84
157511502006.11.16 17:15sell0.10eurcadm1.45901.52331.47232006.11.24 07:511.48110.000.000.30-19.34
157591792006.11.16 21:41sell0.10audusdm0.76610.81610.76512006.11.17 13:000.76510.000.000.001.00
157715442006.11.17 04:12buy0.10gbpjpym223.40218.20223.302006.11.20 00:54223.300.000.000.22-0.85
157735002006.11.17 04:51buy0.10usdchfm1.25021.20021.25122006.11.17 05:451.25120.000.000.000.80
157757232006.11.17 05:46buy0.10usdchfm1.25141.20141.25242006.11.17 11:201.25240.000.000.000.80
157761572006.11.17 05:53buy0.10usdjpym118.45113.24118.342006.11.17 09:25118.340.000.000.00-0.93
157796352006.11.17 07:04buy0.10gbpchfm2.36082.30852.35952006.11.17 09:542.35950.000.000.00-1.04
157895642006.11.17 09:26buy0.10usdjpym118.37112.92118.022006.11.20 08:04118.020.000.000.13-2.97
157910002006.11.17 09:55buy0.10gbpchfm2.36022.31022.36122006.11.17 10:232.36120.000.000.000.80
157926022006.11.17 10:24buy0.10gbpchfm2.36232.31232.36332006.11.17 12:472.36330.000.000.000.80
157951932006.11.17 11:21buy0.10usdchfm1.25261.20261.25362006.11.17 12:541.25360.000.000.000.80
157984632006.11.17 12:47buy0.10gbpchfm2.36422.30712.35812006.11.20 17:152.35810.000.000.16-4.91
157986742006.11.17 12:55buy0.10usdchfm1.25381.18321.23422006.11.22 15:241.22670.000.000.30-22.09
158114972006.11.17 14:53buy0.10eurusdm1.28071.23071.28172006.11.17 15:021.28170.000.000.001.00
158145642006.11.17 15:03buy0.10eurusdm1.28201.23201.28302006.11.17 15:061.28300.000.000.001.00
158170272006.11.17 15:07sell0.10eurusdm1.28241.33241.28142006.11.17 19:541.28140.000.000.001.00
158323252006.11.17 19:54buy0.10eurusdm1.28141.23141.28242006.11.17 20:481.28240.000.000.001.00
158348632006.11.17 20:50buy0.10eurusdm1.28271.23271.28372006.11.20 02:201.28370.000.00-0.091.00
158438872006.11.20 00:55buy0.10gbpjpym223.35218.35223.452006.11.20 08:03223.450.000.000.000.85
158463012006.11.20 02:20buy0.10eurusdm1.28391.23391.28492006.11.20 09:561.28490.000.000.001.00
158729872006.11.20 08:05buy0.10gbpjpym223.61218.61223.712006.11.20 08:12223.710.000.000.000.84
158730152006.11.20 08:05buy0.10usdjpym118.04113.04118.142006.11.20 08:16118.140.000.000.000.85
158754322006.11.20 08:13buy0.10gbpjpym223.80218.80223.902006.11.20 10:03223.900.000.000.000.85
158764312006.11.20 08:17buy0.10usdjpym118.17111.43116.532006.11.24 08:48115.670.000.000.77-21.61
158909592006.11.20 09:57buy0.10eurusdm1.28501.23301.28402006.11.21 19:261.28400.000.00-0.09-1.00
158916172006.11.20 10:03buy0.10gbpjpym224.01218.82223.922006.11.20 13:59223.920.000.000.00-0.77
159011732006.11.20 14:00buy0.10gbpjpym224.01219.01224.112006.11.20 15:24224.110.000.000.000.85
159057572006.11.20 15:25buy0.10gbpjpym224.21218.38223.482006.11.22 17:44223.480.000.000.44-6.24
159136392006.11.20 17:16buy0.10gbpchfm2.35942.30942.36042006.11.20 22:002.36040.000.000.160.80
159328172006.11.21 03:46buy0.10gbpchfm2.36122.30922.36022006.11.21 11:162.36020.000.000.00-0.80
159534512006.11.21 11:17buy0.10gbpchfm2.36152.30752.35852006.11.22 10:452.35850.000.000.16-2.43
159813052006.11.21 19:27buy0.10eurusdm1.28461.23461.28562006.11.22 02:181.28560.000.00-0.091.00
160053832006.11.22 02:21buy0.10eurusdm1.28631.23631.28732006.11.22 07:411.28730.000.000.001.00
160191862006.11.22 07:43buy0.10eurusdm1.28731.23731.28832006.11.22 12:111.28830.000.000.001.00
160306352006.11.22 11:12buy0.10gbpchfm2.35912.29702.34802006.11.24 20:262.33480.000.000.65-20.11
160314152006.11.22 11:26sell0.10eurjpym150.87155.87150.772006.11.22 13:15150.770.000.000.000.86
160350122006.11.22 12:12buy0.10eurusdm1.28851.23851.28952006.11.22 13:201.28950.000.000.001.00
160354722006.11.22 12:15sell0.10usdcadm1.14041.19041.13942006.11.22 13:291.13940.000.000.000.88
160420402006.11.22 13:17buy0.10eurjpym150.79145.79150.892006.11.22 13:31150.890.000.000.000.86
160437152006.11.22 13:21buy0.10eurusdm1.28991.23991.29092006.11.22 13:281.29090.000.000.001.00
160472962006.11.22 13:29buy0.10eurusdm1.29161.24161.29262006.11.22 13:331.29260.000.000.001.00
160480842006.11.22 13:30buy0.10usdcadm1.13961.08961.14062006.11.22 14:241.14060.000.000.000.88
160490272006.11.22 13:32buy0.10eurjpym150.90145.90151.002006.11.22 14:21151.000.000.000.000.85
160510132006.11.22 13:34sell0.10eurusdm1.29191.34191.29092006.11.22 13:391.29090.000.000.001.00
160529002006.11.22 13:39sell0.10eurusdm1.29071.35331.30232006.11.24 19:261.31050.000.000.28-19.80
160558862006.11.22 14:22buy0.10eurjpym151.02146.02151.122006.11.22 19:59151.120.000.000.000.86
160563002006.11.22 14:25buy0.10usdcadm1.14091.09091.14192006.11.22 16:271.14190.000.000.000.88
160778362006.11.22 17:45buy0.10gbpjpym223.58217.87222.972006.11.24 01:49222.970.000.000.86-5.24
160836202006.11.22 20:41buy0.10eurjpym151.13145.85150.952006.11.24 08:30150.950.000.000.36-1.55
161300692006.11.24 01:50buy0.10gbpjpym223.08217.88222.982006.11.24 07:35222.980.000.000.00-0.86
161439052006.11.24 07:36buy0.10gbpjpym223.06218.06223.162006.11.24 08:32223.160.000.000.000.87
161538392006.11.24 08:31buy0.10eurjpym151.03146.03151.132006.11.24 08:32151.130.000.000.000.86
161592952006.11.24 08:34buy0.10eurjpym151.38146.38151.482006.11.24 09:17151.480.000.000.000.86
161599912006.11.24 08:34buy0.10gbpjpym223.36218.36223.462006.11.24 08:45223.460.000.000.000.86
161661992006.11.24 08:46buy0.10gbpjpym223.61218.61223.712006.11.24 08:49223.710.000.000.000.86
161716842006.11.24 08:52buy0.10gbpjpym223.62218.62223.722006.11.24 08:56223.720.000.000.000.86
161726242006.11.24 08:57buy0.10gbpjpym223.80218.60223.702006.11.24 15:50223.700.000.000.00-0.86
161747412006.11.24 09:18buy0.10eurjpym151.48146.48151.582006.11.24 10:31151.580.000.000.000.87
161784572006.11.24 10:12sell0.10usdchfm1.21041.26041.20942006.11.24 10:201.20940.000.000.000.83
161804132006.11.24 10:21sell0.10usdchfm1.20901.25901.20802006.11.24 10:311.20800.000.000.000.83
161839792006.11.24 10:32buy0.10eurjpym151.60146.60151.702006.11.24 15:50151.700.000.000.000.87
161841842006.11.24 10:33buy0.10usdchfm1.20821.15821.20922006.11.24 10:381.20920.000.000.000.83
161855892006.11.24 10:39buy0.10usdchfm1.20961.15961.21062006.11.24 16:431.21060.000.000.000.83
146514942006.11.01 07:10sell0.20eurcadm1.43841.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.29-14.30
146515322006.11.01 07:11sell0.20usdcadm1.12821.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.25
146602552006.11.01 09:27sell0.20gbpchfm2.37682.42532.37432006.11.01 14:542.37430.000.000.004.01
146606622006.11.01 09:35sell0.20gbpjpym223.45228.34223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.003.59
146798232006.11.01 15:01buy0.20usdjpym116.76111.87116.972006.11.01 15:51116.970.000.000.003.59
146803472006.11.01 15:01buy0.20usdchfm1.24151.19291.24392006.11.01 15:521.24390.000.000.003.86
146904512006.11.01 15:52buy0.20eurusdm1.27681.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-1.03-5.60
146920562006.11.01 15:58buy0.20gbpchfm2.37202.32302.37402006.11.01 16:322.37400.000.000.003.22
146978262006.11.01 17:19sell0.20gbpjpym223.45228.34223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-1.523.59
147129222006.11.01 23:48sell0.20eurjpym149.55154.45149.352006.11.02 09:39149.350.000.000.003.41
147143972006.11.02 00:31buy0.20audusdm0.77280.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.060.40
147393342006.11.02 09:24sell0.20gbpjpym223.45228.35223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.003.42
147429352006.11.02 09:41buy0.20usdjpym116.95112.06117.162006.11.02 15:52117.160.000.000.003.58
147447642006.11.02 09:58sell0.20gbpchfm2.37722.42622.37522006.11.02 12:452.37520.000.000.003.21
147480562006.11.02 10:18sell0.20gbpjpym223.05229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-1.53-18.59
147512762006.11.02 11:05sell0.20eurjpym149.20155.56150.462006.11.09 13:34151.280.000.00-1.47-35.19
147669632006.11.02 13:30buy0.20usdchfm1.24401.19501.24602006.11.02 15:281.24600.000.000.003.21
148324352006.11.03 08:57sell0.20gbpchfm2.37762.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-0.78-3.84
148383892006.11.03 10:01sell0.20eurcadm1.44901.49791.44692006.11.03 12:001.44690.000.000.003.71
148435502006.11.03 10:57sell0.20usdcadm1.13521.18421.13322006.11.03 12:001.13320.000.000.003.53
148729902006.11.03 13:43sell0.20usdcadm1.13131.18021.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.003.72
148962452006.11.03 15:33buy0.20eurcadm1.43491.38591.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.093.54
149073412006.11.03 19:27buy0.20usdchfm1.25411.20511.25612006.11.06 08:191.25610.000.000.203.18
149371792006.11.06 08:33sell0.20usdcadm1.13181.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.000.00
149573962006.11.06 14:13buy0.20eurcadm1.44011.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.09-0.54
149775922006.11.06 22:53buy0.20usdchfm1.25481.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.00-7.84
149880182006.11.07 02:06buy0.20usdjpym118.06112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.26-4.24
150358112006.11.07 08:49buy0.20eurcadm1.43761.38871.43972006.11.07 09:531.43970.000.000.003.72
150423062006.11.07 10:08sell0.20usdcadm1.13051.17921.12822006.11.07 13:001.12820.000.000.004.08
150479352006.11.07 13:05buy0.20eurcadm1.43891.38991.44092006.11.07 14:111.44090.000.000.003.55
150771332006.11.07 16:19sell0.20eurcadm1.44491.49401.44302006.11.07 19:401.44300.000.000.003.36
150771362006.11.07 16:19sell0.20usdcadm1.12921.18021.12922006.11.08 15:361.12920.000.00-0.060.00
150859922006.11.07 19:31buy0.20eurusdm1.27871.22971.28072006.11.08 09:281.28070.000.00-0.174.00
150894002006.11.07 19:58sell0.20gbpchfm2.38102.43002.37902006.11.07 22:362.37900.000.00-0.393.21
150947152006.11.07 20:27buy0.20audusdm0.77340.71760.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.20-9.60
151183272006.11.08 05:03sell0.20eurcadm1.44501.49401.44302006.11.08 14:481.44300.000.000.003.53
151297002006.11.08 07:42sell0.20gbpjpym224.37229.27224.172006.11.08 09:27224.170.000.000.003.41
151378672006.11.08 09:17buy0.20usdchfm1.24701.19811.24912006.11.08 13:381.24910.000.000.003.36
151407392006.11.08 09:38buy0.20gbpchfm2.37822.32932.38032006.11.08 14:102.38030.000.000.003.36
151495772006.11.08 12:49buy0.20gbpjpym224.11219.21224.312006.11.08 14:10224.310.000.000.003.39
151730452006.11.08 16:16buy0.20usdchfm1.24961.20061.25162006.11.09 00:581.25160.000.000.593.20
151776642006.11.08 17:48sell0.20eurusdm1.27771.32671.27572006.11.08 21:111.27570.000.000.434.00
151811962006.11.08 19:17sell0.20usdcadm1.13041.17941.12842006.11.10 03:241.12840.000.00-0.253.54
152243252006.11.09 07:30sell0.20eurcadm1.44341.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.00-4.06
152266052006.11.09 07:59buy0.20usdchfm1.24911.20011.25112006.11.09 13:471.25110.000.000.003.20
152271572006.11.09 08:01sell0.20eurusdm1.27861.32761.27662006.11.09 13:421.27660.000.000.004.00
152318352006.11.09 09:41buy0.20gbpchfm2.38042.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.32-15.70
152417232006.11.09 12:14buy0.20gbpjpym224.89219.99225.092006.11.09 13:44225.090.000.000.003.38
152526762006.11.09 13:34sell0.20eurjpym151.23155.99150.892006.11.22 11:25150.890.000.00-2.315.80
152621312006.11.09 14:09buy0.20gbpjpym224.88219.77224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.43-0.17
152639732006.11.09 14:44sell0.20eurusdm1.27821.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.28-11.60
152641612006.11.09 14:45buy0.20usdchfm1.24911.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.40-13.05
152682662006.11.09 15:07buy0.20usdjpym118.22112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.52-8.15
152858642006.11.09 16:36sell0.20eurcadm1.45081.49961.44862006.11.09 17:041.44860.000.000.003.89
153241322006.11.10 02:09sell0.20eurcadm1.45101.50711.45612006.11.15 06:411.45610.000.000.21-8.97
153813112006.11.10 12:07buy0.20gbpjpym224.72219.81224.912006.11.10 12:38224.910.000.000.003.23
153955102006.11.10 14:47sell0.20usdcadm1.13091.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-0.61-18.57
154009032006.11.10 15:42buy0.20gbpjpym224.69219.79224.892006.11.10 19:42224.890.000.000.003.40
154216802006.11.13 00:11buy0.20gbpjpym224.66219.54224.642006.11.13 15:04224.640.000.000.00-0.33
154693192006.11.13 15:18sell0.20gbpchfm2.36342.41452.36352006.11.14 07:492.36350.000.00-0.39-0.16
154899392006.11.13 23:50buy0.20gbpjpym224.27218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.00-4.25
154904732006.11.13 23:51buy0.20usdjpym117.85112.75117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.000.00
155177002006.11.14 08:02buy0.20usdchfm1.24191.19301.24402006.11.14 11:001.24400.000.000.003.38
155251352006.11.14 09:31buy0.20gbpjpym223.91218.30223.402006.11.15 08:47223.400.000.000.43-8.66
155256682006.11.14 09:34buy0.20gbpchfm2.36102.30992.36092006.11.15 08:322.36090.000.000.32-0.16
155419912006.11.14 13:31buy0.20usdjpym117.52112.63117.732006.11.14 15:12117.730.000.000.003.57
155446342006.11.14 13:34buy0.20usdchfm1.24081.19201.24302006.11.14 15:051.24300.000.000.003.54
155571622006.11.14 15:00buy0.20eurusdm1.28401.23241.28342006.11.16 13:301.28340.000.00-0.69-1.20
155916362006.11.14 18:40buy0.20usdchfm1.24391.19501.24602006.11.15 08:331.24600.000.000.203.37
155975702006.11.14 20:11buy0.20usdjpym117.50112.60117.702006.11.15 00:20117.700.000.000.263.40
156207342006.11.15 07:28sell0.20eurcadm1.45831.50731.45632006.11.15 10:591.45630.000.000.003.51
156293232006.11.15 09:31buy0.20gbpchfm2.36032.30722.35822006.11.16 09:332.35820.000.000.95-3.37
156303032006.11.15 09:35buy0.20gbpjpym223.18218.05223.152006.11.16 09:30223.150.000.001.29-0.51
156528412006.11.15 13:32sell0.20eurcadm1.45911.51001.45902006.11.16 01:231.45900.000.000.220.17
156627092006.11.15 15:07buy0.20usdchfm1.24791.19891.24992006.11.17 04:511.24990.000.000.793.20
156982482006.11.16 02:12buy0.20usdjpym117.79112.90118.002006.11.16 05:38118.000.000.000.003.56
157206652006.11.16 09:50buy0.20gbpjpym222.90218.06223.162006.11.16 15:18223.160.000.000.004.40
157220362006.11.16 10:10buy0.20gbpchfm2.35602.30702.35802006.11.16 13:452.35800.000.000.003.21
157286092006.11.16 13:11buy0.20eurcadm1.45821.40921.46022006.11.16 15:021.46020.000.000.003.51
157330202006.11.16 13:32buy0.20usdjpym117.97113.06118.162006.11.16 15:09118.160.000.000.003.22
157384772006.11.16 14:02buy0.20eurusdm1.28031.22931.28032006.11.17 14:521.28030.000.00-0.170.00
157544802006.11.16 18:02buy0.20gbpjpym223.09218.19223.292006.11.17 04:11223.290.000.000.433.38
157831562006.11.17 08:02buy0.20gbpjpym223.10218.20223.302006.11.20 00:54223.300.000.000.433.39
157834282006.11.17 08:03buy0.20gbpchfm2.35732.30852.35952006.11.17 09:542.35950.000.000.003.51
157869092006.11.17 08:40buy0.20usdjpym118.14113.24118.342006.11.17 09:25118.340.000.000.003.38
157897992006.11.17 09:29sell0.20eurcadm1.46211.52331.47232006.11.24 07:511.48110.000.000.49-33.27
158031352006.11.17 13:45buy0.20gbpchfm2.36062.30712.35812006.11.20 17:152.35810.000.000.32-4.02
158055342006.11.17 14:14buy0.20usdchfm1.25081.18581.23682006.11.22 13:331.22880.000.000.60-35.81
158083272006.11.17 14:39buy0.20usdjpym118.07112.92118.022006.11.20 08:04118.020.000.000.26-0.85
158964212006.11.20 12:00buy0.20gbpjpym223.72218.82223.922006.11.20 13:59223.920.000.000.003.39
159072452006.11.20 15:49buy0.20eurusdm1.28201.23301.28402006.11.21 19:261.28400.000.00-0.174.00
159451602006.11.21 08:01buy0.20gbpchfm2.35822.30922.36022006.11.21 11:162.36020.000.000.003.22
159670382006.11.21 15:10buy0.20gbpchfm2.35842.30752.35852006.11.22 10:452.35850.000.000.320.16
159725032006.11.21 16:12buy0.20gbpjpym223.90218.38223.482006.11.22 17:44223.480.000.000.43-7.19
159805062006.11.21 19:26buy0.20usdjpym117.83111.43116.532006.11.24 08:48115.670.000.001.29-37.35
160345532006.11.22 12:11buy0.20gbpchfm2.35572.29702.34802006.11.24 20:262.33480.000.001.28-34.59
160618072006.11.22 15:09sell0.20eurusdm1.29381.35331.30232006.11.24 19:261.31050.000.000.55-33.40
160930212006.11.23 02:14buy0.20gbpjpym223.26217.87222.972006.11.24 01:49222.970.000.000.41-4.99
160995062006.11.23 06:11buy0.20eurjpym150.82145.85150.952006.11.24 08:30150.950.000.000.172.24
161090832006.11.23 09:07buy0.20usdchfm1.22501.17141.22242006.11.24 08:341.21190.000.000.19-21.62
161344252006.11.24 03:24buy0.20gbpjpym222.78217.88222.982006.11.24 07:35222.980.000.000.003.44
161991272006.11.24 13:44buy0.20gbpjpym223.50218.60223.702006.11.24 15:50223.700.000.000.003.46
146527572006.11.01 07:41sell0.30eurcadm1.44161.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.43-12.97
146534292006.11.01 07:44sell0.30usdcadm1.13141.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.002.12
147709202006.11.02 14:04sell0.30gbpjpym223.37229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-2.28-19.69
147786292006.11.02 15:52sell0.30eurjpym149.52155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-2.22-44.42
148511482006.11.03 13:06sell0.30gbpchfm2.38062.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-1.181.44
148608252006.11.03 13:31buy0.30eurusdm1.27361.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.521.20
148696432006.11.03 13:37buy0.30audusdm0.76980.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.069.60
149475792006.11.06 11:00sell0.30usdcadm1.13491.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.008.22
149633612006.11.06 16:00buy0.30eurcadm1.43661.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.148.51
149991542006.11.07 04:34buy0.30usdchfm1.25171.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.00-4.32
150028782006.11.07 04:46buy0.30usdjpym117.74112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.391.78
151218842006.11.08 06:01buy0.30audusdm0.77050.71760.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.28-5.70
151581472006.11.08 14:11sell0.30usdcadm1.13221.18021.12922006.11.08 15:361.12920.000.000.007.97
152419362006.11.09 12:16buy0.30gbpchfm2.37732.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.48-16.01
152432862006.11.09 12:31sell0.30eurcadm1.44651.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.002.12
152693562006.11.09 15:11buy0.30usdchfm1.24571.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.60-11.36
152794332006.11.09 16:26sell0.30eurusdm1.28191.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.44-6.30
152868852006.11.09 16:37buy0.30usdjpym117.91112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.78-4.33
153172732006.11.10 01:34buy0.30gbpjpym224.55219.77224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.008.18
153747452006.11.10 10:30sell0.30eurcadm1.45421.50711.45612006.11.15 06:411.45610.000.000.33-5.02
154506902006.11.13 10:26sell0.30usdcadm1.13421.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-0.89-19.19
154617122006.11.13 14:09buy0.30gbpjpym224.32219.54224.642006.11.13 15:04224.640.000.000.008.13
154744952006.11.13 17:05sell0.30gbpchfm2.36662.41452.36352006.11.14 07:492.36350.000.00-0.597.49
154949302006.11.14 00:03buy0.30gbpjpym223.94218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.002.04
155124192006.11.14 07:03buy0.30usdjpym117.52112.75117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.008.40
155336172006.11.14 11:21buy0.30gbpjpym223.58218.30223.402006.11.15 08:47223.400.000.000.65-4.58
155537682006.11.14 14:34buy0.30gbpchfm2.35772.30992.36092006.11.15 08:322.36090.000.000.487.71
155628722006.11.14 15:12buy0.30eurusdm1.27971.23241.28342006.11.16 13:301.28340.000.00-1.0411.10
156398082006.11.15 10:33buy0.30gbpjpym222.80218.05223.152006.11.16 09:30223.150.000.001.948.88
156505892006.11.15 13:05buy0.30gbpchfm2.35752.30722.35822006.11.16 09:332.35820.000.001.431.68
156649982006.11.15 15:27sell0.30eurcadm1.46211.51001.45902006.11.16 01:231.45900.000.000.328.17
157745502006.11.17 05:39buy0.30eurusdm1.27721.22931.28032006.11.17 14:521.28030.000.000.009.30
157980442006.11.17 12:31sell0.30eurcadm1.46511.52501.47402006.11.24 08:351.48900.000.000.73-62.88
158113202006.11.17 14:53buy0.30usdchfm1.24761.18581.23682006.11.22 13:331.22880.000.000.90-45.90
158199092006.11.17 15:18buy0.30usdjpym117.67112.92118.022006.11.20 08:04118.020.000.000.398.90
158231292006.11.17 15:39buy0.30gbpchfm2.35742.30712.35812006.11.20 17:152.35810.000.000.481.69
158748812006.11.20 08:12sell0.30eurjpym151.53155.99150.892006.11.22 11:25150.890.000.00-0.6416.38
160122032006.11.22 04:42buy0.30usdjpym117.53111.43116.532006.11.24 08:48115.670.000.001.54-48.24
160128652006.11.22 04:46buy0.30gbpjpym223.67218.38223.482006.11.22 17:44223.480.000.000.00-4.88
160173262006.11.22 07:33buy0.30gbpchfm2.35562.30752.35852006.11.22 10:452.35850.000.000.007.03
160436732006.11.22 13:21buy0.30gbpchfm2.35312.29382.34482006.11.24 08:342.33760.000.001.93-38.36
161119942006.11.23 09:12sell0.30eurusdm1.29711.35331.30232006.11.24 19:261.31040.000.000.18-39.90
161139872006.11.23 09:43buy0.30gbpjpym222.93217.87222.972006.11.24 01:49222.970.000.000.621.03
161247632006.11.24 01:00buy0.30usdchfm1.22431.17141.22242006.11.24 08:341.21190.000.000.00-30.70
161252192006.11.24 01:00buy0.30eurjpym150.77145.85150.952006.11.24 08:30150.950.000.000.004.66
161446012006.11.24 07:51sell0.30eurcadm1.48031.52501.47402006.11.24 08:331.48840.000.000.00-21.31
146675602006.11.01 12:18sell0.50eurcadm1.44531.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.72-5.29
146686362006.11.01 12:32sell0.50usdcadm1.13441.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.0016.81
148515982006.11.03 13:08sell0.50gbpjpym223.71229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-2.54-18.33
148661382006.11.03 13:33sell0.50eurjpym149.73155.56150.462006.11.09 13:34151.280.000.00-3.17-65.56
148735682006.11.03 13:44sell0.50gbpchfm2.38392.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-1.9615.62
148738012006.11.03 13:44buy0.50eurusdm1.26981.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.8621.00
150520662006.11.07 13:41buy0.50usdchfm1.24871.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.004.80
150653602006.11.07 14:44buy0.50usdjpym117.42112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.6516.55
152080752006.11.09 00:56buy0.50audusdm0.76730.71760.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.346.50
152488432006.11.09 13:20buy0.50gbpchfm2.37402.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.79-13.35
152490372006.11.09 13:21sell0.50eurcadm1.44951.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.0016.77
152844142006.11.09 16:35buy0.50usdchfm1.24261.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.001.00-6.45
153188022006.11.10 01:49buy0.50usdjpym117.61112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.655.52
153213552006.11.10 02:02sell0.50eurusdm1.28561.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.368.00
154354722006.11.13 05:20sell0.50eurcadm1.45711.50711.45612006.11.15 06:411.45610.000.000.364.39
154703652006.11.13 15:31sell0.50usdcadm1.13731.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-1.44-18.40
155139672006.11.14 07:17buy0.50gbpjpym223.61218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.0017.42
155379182006.11.14 12:54buy0.50gbpjpym223.27218.30223.402006.11.15 08:47223.400.000.001.085.52
156616342006.11.15 15:05buy0.50gbpchfm2.35442.30722.35822006.11.16 09:332.35820.000.002.3815.22
158198482006.11.17 15:18buy0.50usdchfm1.24401.18581.23682006.11.22 13:331.22890.000.001.50-61.44
158763662006.11.20 08:17buy0.50gbpchfm2.35422.30712.35812006.11.20 17:152.35810.000.000.0015.69
160313022006.11.22 11:21buy0.50usdjpym117.24111.62116.722006.11.24 08:33115.810.000.002.57-61.74
160414542006.11.22 13:11buy0.50gbpjpym223.36218.38223.482006.11.22 17:44223.480.000.000.005.13
161185652006.11.23 10:45buy0.50gbpjpym222.54217.87222.972006.11.24 01:49222.970.000.001.0318.47
161451452006.11.24 07:52buy0.50usdchfm1.22121.17071.22172006.11.24 10:121.21040.000.000.00-44.61
161604572006.11.24 08:35sell0.50eurusdm1.30561.35331.30232006.11.24 19:261.31040.000.000.00-24.00
147661382006.11.02 13:20sell0.80eurcadm1.44841.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.2913.41
148642442006.11.03 13:32sell0.80gbpjpym224.06229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-4.06-5.45
149015212006.11.03 17:09sell0.80eurjpym150.03155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-5.04-83.93
150653492006.11.07 14:44buy0.80usdchfm1.24531.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.0029.44
152670582006.11.09 15:04buy0.80gbpchfm2.37212.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.001.27-9.06
153209632006.11.10 02:01buy0.80usdchfm1.23921.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.7911.60
153618222006.11.10 08:58sell0.80eurusdm1.28881.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.5838.40
153630362006.11.10 09:01buy0.80usdjpym117.30112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.001.0429.90
154527002006.11.13 11:09buy0.80audusdm0.76420.71760.76862006.11.16 13:310.76860.000.000.3635.20
155243302006.11.14 09:28sell0.80eurcadm1.46091.50711.45612006.11.15 06:411.45610.000.000.2933.77
155536602006.11.14 14:33buy0.80gbpjpym222.94218.30223.402006.11.15 08:47223.400.000.001.7231.24
156490802006.11.15 12:27sell0.80usdcadm1.14031.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-1.81-8.41
158519392006.11.20 04:58sell0.80eurcadm1.47111.52331.47232006.11.24 07:511.48120.000.001.66-70.72
158908852006.11.20 09:57buy0.80usdchfm1.24071.18581.23682006.11.22 13:331.22890.000.001.58-76.82
160424192006.11.22 13:19buy0.80usdjpym116.92111.62116.722006.11.24 08:32115.840.000.004.11-74.59
160594142006.11.22 15:04buy0.80usdchfm1.22821.17071.22172006.11.24 10:121.21040.000.003.14-117.65
160669652006.11.22 15:27buy0.80gbpjpym223.05218.38223.482006.11.22 17:44223.480.000.000.0029.43
161090732006.11.23 09:07buy0.80gbpchfm2.34662.29542.34642006.11.24 10:242.33610.000.001.33-69.48
161495252006.11.24 08:27buy0.80usdchfm1.21811.17301.22402006.11.24 08:331.21210.000.000.00-39.60
161580222006.11.24 08:33buy0.80usdchfm1.21281.17071.22172006.11.24 10:121.21040.000.000.00-15.86
161636382006.11.24 08:39buy0.80gbpchfm2.33982.29632.34732006.11.24 08:432.33710.000.000.00-17.82
161648062006.11.24 08:43buy0.80gbpchfm2.33872.29602.34702006.11.24 08:452.33690.000.000.00-11.88
161656072006.11.24 08:45buy0.80gbpchfm2.33772.29562.34662006.11.24 10:232.33590.000.000.00-11.91
161804762006.11.24 10:21sell0.80eurusdm1.30821.35331.30232006.11.24 19:261.31040.000.000.00-17.60
161810042006.11.24 10:23buy0.80gbpchfm2.33712.29542.34642006.11.24 10:242.33610.000.000.00-6.62
147812952006.11.02 16:32sell1.30eurcadm1.45161.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.4758.53
148992112006.11.03 16:22sell1.30gbpjpym224.36229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-6.6024.38
149516702006.11.06 12:47sell1.30eurjpym150.34155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-6.84-102.29
152745062006.11.09 16:02buy1.30gbpchfm2.36882.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.002.0619.98
153619252006.11.10 08:58buy1.30usdchfm1.23581.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.001.2954.47
157891862006.11.17 09:16sell1.30usdcadm1.14371.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-1.2625.05
160173602006.11.22 07:33buy1.30usdchfm1.23781.18321.23422006.11.22 15:241.22670.000.000.00-117.63
160597672006.11.22 15:05sell1.30eurcadm1.47441.52331.47232006.11.24 07:511.48120.000.001.76-77.38
160610832006.11.22 15:08buy1.30usdjpym116.60111.62116.722006.11.24 08:33115.810.000.006.68-88.68
161139692006.11.23 09:43buy1.30gbpchfm2.34372.29342.34442006.11.24 08:372.33830.000.002.16-57.84
161631102006.11.24 08:38buy1.30gbpchfm2.33932.29482.34582006.11.24 08:392.33860.000.000.00-7.50
149580922006.11.06 14:23sell2.10gbpjpym224.67229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-5.3394.87
152314442006.11.09 09:33sell2.10eurjpym150.68155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.000.00-104.82
153212862006.11.10 02:02buy2.10gbpchfm2.36562.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.0086.64
157976782006.11.17 12:26sell2.10usdcadm1.14671.19251.14152006.11.22 12:141.14150.000.00-2.0195.66
160342032006.11.22 12:10buy2.10usdchfm1.23451.18321.23422006.11.22 15:241.22670.000.000.00-133.53
160860792006.11.22 22:17sell2.10eurcadm1.47771.52331.47232006.11.24 07:511.48110.000.000.59-62.50
161147532006.11.23 09:53buy2.10usdjpym116.28111.71116.812006.11.24 08:27115.970.000.002.60-56.14
161254312006.11.24 01:00buy2.10gbpchfm2.34462.29482.34582006.11.24 08:392.33860.000.000.00-103.88
161500092006.11.24 08:27buy2.10usdjpym116.06111.43116.532006.11.24 08:48115.670.000.000.00-70.80
161600892006.11.24 08:34buy2.10gbpchfm2.33732.29332.34432006.11.24 08:382.33750.000.000.003.46
152434512006.11.09 12:32sell3.60eurjpym151.00155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.000.00-82.22
160436922006.11.22 13:21buy3.60usdchfm1.23141.18321.23422006.11.22 15:241.22670.000.000.00-137.93
161542002006.11.24 08:31buy3.60gbpchfm2.34012.29382.34482006.11.24 08:332.33590.000.000.00-124.71
  0.00 0.00 22.28 -2 085.71
Closed P/L: -2 063.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157991162006.11.17 13:01sell0.10audusdm0.76470.82390.7729 0.77920.000.00-0.15-14.50
158211702006.11.17 15:24sell0.20audusdm0.76810.82390.7729 0.77920.000.00-0.28-22.20
159826722006.11.21 19:28sell0.30audusdm0.77120.82390.7729 0.77920.000.00-0.33-24.00
160567932006.11.22 14:37sell0.50audusdm0.77420.82390.7729 0.77920.000.00-0.46-25.00
161665032006.11.24 08:47sell0.80audusdm0.77730.82390.7729 0.77920.000.00-0.19-15.20
158259152006.11.17 16:06sell0.50eurcadm1.46821.52901.4780 1.48790.000.001.36-86.71
161534582006.11.24 08:31sell0.50eurcadm1.48451.52901.4780 1.48790.000.000.14-14.97
161603972006.11.24 08:35sell0.30eurcadm1.48781.52901.4780 1.48790.000.000.08-0.26
160542832006.11.22 13:51buy0.50gbpchfm2.35012.29402.3450 2.33440.000.004.04-64.96
161810922006.11.24 10:24buy0.50gbpchfm2.33792.29402.3450 2.33440.000.000.83-14.48
160734942006.11.22 16:28buy0.10usdcadm1.14231.08651.1375 1.13550.000.000.12-5.99
161661512006.11.24 08:46buy0.20usdcadm1.13731.08651.1375 1.13550.000.000.05-3.17
161808212006.11.24 10:22buy0.30usdcadm1.13401.08651.1375 1.13550.000.000.073.96
161687912006.11.24 08:48sell0.10usdjpym115.66120.66115.56 115.810.000.00-0.15-1.30
162055742006.11.24 15:51buy0.10gbpjpym223.88218.88223.98 223.590.000.000.21-2.51
162056032006.11.24 15:51buy0.10eurjpym151.76146.76151.86 151.660.000.000.09-0.87
162076772006.11.24 16:44buy0.10usdchfm1.21181.15971.2107 1.20850.000.000.09-2.73
162135282006.11.24 19:26buy0.10eurusdm1.31051.26051.3115 1.30960.000.00-0.08-0.90
162137322006.11.24 19:28buy0.20usdchfm1.20871.15971.2107 1.20850.000.000.19-0.33
  0.00 0.00 5.63 -296.12
 Floating P/L: -290.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 063.43 Floating P/L: -290.49 Margin: 275.00
Balance: 936.57 Equity: 646.08 Free Margin: 371.08