|Account: 1291990
|Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14646693
|2006.11.01 04:36
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14647948
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3724
|2.4253
|2.3743
|2006.11.01 14:54
|2.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|14647963
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.10
|218.10
|223.20
|2006.11.01 07:49
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647969
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1252
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|14647971
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4355
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.15
|-9.71
|14647973
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7742
|0.7242
|0.7752
|2006.11.01 11:44
|0.7752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14647981
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.1945
|1.2455
|2006.11.01 08:04
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14647985
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.96
|111.96
|117.06
|2006.11.01 07:44
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647988
|2006.11.01 05:05
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.25
|154.45
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|-0.32
|-0.86
|14648012
|2006.11.01 05:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2762
|1.3262
|1.2752
|2006.11.01 07:45
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653405
|2006.11.01 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.09
|111.87
|116.97
|2006.11.01 15:51
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|14653669
|2006.11.01 07:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2752
|1.2252
|1.2762
|2006.11.01 11:56
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653890
|2006.11.01 07:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|228.34
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14656049
|2006.11.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|1.1929
|1.2439
|2006.11.01 15:52
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|14665605
|2006.11.01 11:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7756
|0.7256
|0.7766
|2006.11.01 19:46
|0.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14666099
|2006.11.01 11:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2765
|1.2265
|1.2775
|2006.11.01 15:00
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14667165
|2006.11.01 12:08
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|228.34
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-0.76
|-0.94
|14678152
|2006.11.01 14:55
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3749
|2.3230
|2.3740
|2006.11.01 16:32
|2.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|14680740
|2006.11.01 15:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2799
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-0.53
|-5.90
|14683550
|2006.11.01 15:07
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1297
|1.1797
|1.1287
|2006.11.01 15:09
|1.1287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14685402
|2006.11.01 15:11
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1301
|1.0801
|1.1311
|2006.11.01 16:07
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14690502
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.05
|112.05
|117.15
|2006.11.01 16:22
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14691194
|2006.11.01 15:53
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.1945
|1.2455
|2006.11.01 20:35
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14693201
|2006.11.01 16:08
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1314
|1.0814
|1.1324
|2006.11.01 17:07
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14694466
|2006.11.01 16:23
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.17
|112.17
|117.27
|2006.11.01 23:47
|117.27
|0.00
|0.00
|0.39
|0.85
|14695185
|2006.11.01 16:33
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3750
|2.3250
|2.3760
|2006.11.01 19:17
|2.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|14697337
|2006.11.01 17:08
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1331
|1.0831
|1.1341
|2006.11.02 13:12
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.08
|0.88
|14702148
|2006.11.01 19:18
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3758
|2.4258
|2.3748
|2006.11.02 07:21
|2.3748
|0.00
|0.00
|-0.59
|0.80
|14703895
|2006.11.01 19:47
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7769
|0.7220
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.90
|14707453
|2006.11.01 20:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2458
|1.1958
|1.2468
|2006.11.02 01:17
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|14712933
|2006.11.01 23:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.29
|112.06
|117.16
|2006.11.02 15:52
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|14718393
|2006.11.02 01:18
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.1950
|1.2460
|2006.11.02 15:28
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14731416
|2006.11.02 07:22
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3742
|2.4262
|2.3752
|2006.11.02 12:45
|2.3752
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14735998
|2006.11.02 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.14
|228.35
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14741773
|2006.11.02 09:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.21
|228.21
|223.11
|2006.11.02 09:40
|223.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14742436
|2006.11.02 09:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.30
|154.30
|149.20
|2006.11.02 09:44
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14742904
|2006.11.02 09:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.94
|227.94
|222.84
|2006.11.02 10:03
|222.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14743489
|2006.11.02 09:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.18
|154.18
|149.08
|2006.11.02 10:02
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14746173
|2006.11.02 10:04
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.69
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-0.75
|-12.36
|14746199
|2006.11.02 10:04
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.89
|155.99
|150.89
|2006.11.22 11:25
|150.89
|0.00
|0.00
|-1.96
|-17.06
|14762765
|2006.11.02 12:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3754
|2.3254
|2.3764
|2006.11.02 13:33
|2.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14765418
|2006.11.02 13:12
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1346
|1.0846
|1.1356
|2006.11.02 13:48
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14767854
|2006.11.02 13:35
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3764
|2.4264
|2.3754
|2006.11.02 15:43
|2.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14769465
|2006.11.02 13:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1353
|1.1853
|1.1343
|2006.11.02 20:05
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14777412
|2006.11.02 15:29
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2462
|1.1962
|1.2472
|2006.11.03 13:05
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.10
|0.80
|14778189
|2006.11.02 15:44
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3745
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-0.60
|-4.41
|14778913
|2006.11.02 15:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.18
|112.18
|117.28
|2006.11.03 13:10
|117.28
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14791378
|2006.11.02 20:06
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1339
|1.1839
|1.1329
|2006.11.02 22:09
|1.1329
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.88
|14794736
|2006.11.02 22:10
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1322
|1.1842
|1.1332
|2006.11.03 12:00
|1.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|14831033
|2006.11.03 08:18
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4456
|1.4979
|1.4469
|2006.11.03 12:00
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|14847800
|2006.11.03 12:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4430
|1.4930
|1.4420
|2006.11.03 13:06
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14847926
|2006.11.03 12:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1291
|1.1791
|1.1281
|2006.11.03 13:15
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14850958
|2006.11.03 13:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2476
|1.1976
|1.2486
|2006.11.03 13:13
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14851331
|2006.11.03 13:07
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4411
|1.4911
|1.4401
|2006.11.03 13:15
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14852376
|2006.11.03 13:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.32
|112.32
|117.42
|2006.11.03 13:30
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14852901
|2006.11.03 13:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2492
|1.1992
|1.2502
|2006.11.03 13:30
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14853565
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|1.4893
|1.4383
|2006.11.03 13:31
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14853575
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|1.1802
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14861329
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2519
|1.2019
|1.2529
|2006.11.03 13:35
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14861399
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.74
|112.74
|117.84
|2006.11.03 13:31
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14864062
|2006.11.03 13:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|112.97
|118.07
|2006.11.03 13:57
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14865911
|2006.11.03 13:33
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4379
|1.3859
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.89
|14869186
|2006.11.03 13:36
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2542
|1.2042
|1.2552
|2006.11.03 13:44
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14874651
|2006.11.03 13:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.11.03 13:59
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14880221
|2006.11.03 13:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.09
|113.09
|118.19
|2006.11.06 08:00
|118.19
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14881720
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2571
|1.2051
|1.2561
|2006.11.06 08:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|14898110
|2006.11.03 16:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1286
|1.1828
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.83
|14919205
|2006.11.06 00:55
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4377
|1.3877
|1.4387
|2006.11.06 09:58
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14934237
|2006.11.06 08:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.21
|113.21
|118.31
|2006.11.06 09:39
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14935928
|2006.11.06 08:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2564
|1.2064
|1.2574
|2006.11.06 09:45
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14941028
|2006.11.06 09:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.37
|112.71
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.75
|14942291
|2006.11.06 09:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2577
|1.1989
|1.2499
|2006.11.07 19:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.24
|14943875
|2006.11.06 09:59
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|1.3893
|1.4403
|2006.11.06 10:03
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14944644
|2006.11.06 10:04
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4408
|1.3908
|1.4418
|2006.11.06 10:59
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14947569
|2006.11.06 11:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4428
|1.3888
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.66
|14960047
|2006.11.06 14:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1312
|1.1812
|1.1302
|2006.11.06 15:59
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14963410
|2006.11.06 16:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1294
|1.1794
|1.1284
|2006.11.07 01:07
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.89
|14983393
|2006.11.07 01:08
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|1.1781
|1.1271
|2006.11.07 08:48
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14987288
|2006.11.07 02:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2743
|1.2243
|1.2753
|2006.11.07 04:15
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14994575
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2754
|1.2254
|1.2764
|2006.11.07 04:41
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14994589
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4408
|1.3887
|1.4397
|2006.11.07 09:53
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14998445
|2006.11.07 04:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7735
|0.7235
|0.7745
|2006.11.07 13:58
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15001308
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2770
|1.2270
|1.2780
|2006.11.07 13:58
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15035852
|2006.11.07 08:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1265
|1.1792
|1.1282
|2006.11.07 13:00
|1.1282
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|15041308
|2006.11.07 09:54
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4402
|1.3902
|1.4412
|2006.11.07 10:06
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15041876
|2006.11.07 10:06
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4420
|1.3899
|1.4409
|2006.11.07 14:11
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|15047820
|2006.11.07 13:01
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1277
|1.1777
|1.1267
|2006.11.07 13:58
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15054331
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7751
|0.7251
|0.7761
|2006.11.07 16:34
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15054357
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2784
|1.2284
|1.2794
|2006.11.07 14:18
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15054362
|2006.11.07 13:59
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1260
|1.1802
|1.1292
|2006.11.08 15:36
|1.1292
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.83
|15054963
|2006.11.07 14:01
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3779
|2.4300
|2.3790
|2006.11.07 22:36
|2.3790
|0.00
|0.00
|-0.20
|-0.88
|15057746
|2006.11.07 14:12
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4415
|1.3915
|1.4425
|2006.11.07 14:32
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15059203
|2006.11.07 14:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2795
|1.2295
|1.2805
|2006.11.07 14:32
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15062434
|2006.11.07 14:33
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4421
|1.4940
|1.4430
|2006.11.07 19:40
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15062492
|2006.11.07 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2806
|1.2306
|1.2816
|2006.11.07 14:51
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15067086
|2006.11.07 14:51
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.06
|229.27
|224.17
|2006.11.08 09:27
|224.17
|0.00
|0.00
|-0.25
|-0.94
|15067738
|2006.11.07 14:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2817
|1.2297
|1.2807
|2006.11.08 09:28
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|15077647
|2006.11.07 16:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7764
|0.7176
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.11
|-7.80
|15086479
|2006.11.07 19:41
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4421
|1.4940
|1.4430
|2006.11.08 14:48
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.79
|15089617
|2006.11.07 19:59
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2502
|1.1981
|1.2491
|2006.11.08 13:38
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.88
|15103319
|2006.11.07 22:38
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3816
|2.3293
|2.3803
|2006.11.08 14:10
|2.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|15139535
|2006.11.08 09:28
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.19
|219.19
|224.29
|2006.11.08 09:41
|224.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15139857
|2006.11.08 09:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2803
|1.3303
|1.2793
|2006.11.08 10:36
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15141172
|2006.11.08 09:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.42
|219.21
|224.31
|2006.11.08 14:10
|224.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|15144641
|2006.11.08 10:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2790
|1.3290
|1.2780
|2006.11.08 13:02
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15151320
|2006.11.08 13:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2776
|1.3276
|1.2766
|2006.11.08 14:11
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15155412
|2006.11.08 13:39
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|1.1995
|1.2505
|2006.11.08 14:11
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15158069
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3814
|2.3314
|2.3824
|2006.11.08 17:14
|2.3824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15158122
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.42
|219.42
|224.52
|2006.11.08 17:16
|224.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15158168
|2006.11.08 14:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.85
|112.85
|117.95
|2006.11.08 14:15
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15158929
|2006.11.08 14:12
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2511
|1.2011
|1.2521
|2006.11.08 14:37
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15159034
|2006.11.08 14:12
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2759
|1.3259
|1.2749
|2006.11.08 14:37
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15160690
|2006.11.08 14:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|112.97
|118.07
|2006.11.09 11:02
|118.07
|0.00
|0.00
|0.39
|0.85
|15163678
|2006.11.08 14:38
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2527
|1.2006
|1.2516
|2006.11.09 00:58
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.88
|15163721
|2006.11.08 14:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2747
|1.3267
|1.2757
|2006.11.08 21:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.00
|15164873
|2006.11.08 14:49
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4422
|1.4922
|1.4412
|2006.11.08 15:38
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15169058
|2006.11.08 15:37
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1289
|1.1789
|1.1279
|2006.11.08 16:12
|1.1279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15169129
|2006.11.08 15:39
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4403
|1.4967
|1.4457
|2006.11.09 13:39
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.76
|15172299
|2006.11.08 16:13
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1273
|1.1794
|1.1284
|2006.11.10 03:24
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.97
|15176014
|2006.11.08 17:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3834
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.64
|-10.28
|15176350
|2006.11.08 17:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.61
|219.61
|224.71
|2006.11.09 09:50
|224.71
|0.00
|0.00
|0.65
|0.85
|15185536
|2006.11.08 21:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2755
|1.3276
|1.2766
|2006.11.09 13:42
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15209045
|2006.11.09 01:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2522
|1.2001
|1.2511
|2006.11.09 13:47
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15232414
|2006.11.09 09:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.82
|219.82
|224.92
|2006.11.09 11:02
|224.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15236248
|2006.11.09 11:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.04
|220.04
|225.14
|2006.11.09 11:02
|225.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15236752
|2006.11.09 11:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|113.07
|118.17
|2006.11.09 12:39
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15236874
|2006.11.09 11:03
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.20
|219.99
|225.09
|2006.11.09 13:44
|225.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|15244735
|2006.11.09 12:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.18
|113.18
|118.28
|2006.11.09 13:35
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15253399
|2006.11.09 13:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.32
|113.32
|118.42
|2006.11.09 13:42
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15255812
|2006.11.09 13:40
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4453
|1.4953
|1.4443
|2006.11.09 13:47
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15256894
|2006.11.09 13:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.53
|112.64
|117.74
|2006.11.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.71
|15256970
|2006.11.09 13:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2764
|1.3264
|1.2754
|2006.11.09 13:47
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15257802
|2006.11.09 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.19
|219.77
|224.87
|2006.11.10 10:41
|224.87
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.72
|15259079
|2006.11.09 13:48
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2523
|1.1900
|1.2410
|2006.11.13 09:58
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.20
|-9.11
|15259202
|2006.11.09 13:48
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2751
|1.3350
|1.2840
|2006.11.13 10:00
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.14
|-8.90
|15259484
|2006.11.09 13:49
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4447
|1.3947
|1.4457
|2006.11.09 14:19
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15262576
|2006.11.09 14:20
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4471
|1.3971
|1.4481
|2006.11.09 15:02
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15266924
|2006.11.09 15:04
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4471
|1.4996
|1.4486
|2006.11.09 17:04
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|15292013
|2006.11.09 17:05
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4479
|1.5071
|1.4561
|2006.11.15 06:41
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.16
|-7.22
|15330572
|2006.11.10 03:25
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1278
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-0.31
|-12.00
|15375524
|2006.11.10 10:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|225.00
|219.81
|224.91
|2006.11.10 12:38
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|15376464
|2006.11.10 10:50
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3704
|2.4204
|2.3694
|2006.11.10 12:06
|2.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15381300
|2006.11.10 12:07
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3684
|2.4184
|2.3674
|2006.11.13 01:28
|2.3674
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.81
|15383883
|2006.11.10 12:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.99
|219.79
|224.89
|2006.11.10 19:42
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15412402
|2006.11.10 19:43
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.98
|219.54
|224.64
|2006.11.13 15:04
|224.64
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.88
|15427457
|2006.11.13 01:29
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3664
|2.4164
|2.3654
|2006.11.13 11:34
|2.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15447227
|2006.11.13 09:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.75
|112.75
|117.85
|2006.11.13 11:55
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15449052
|2006.11.13 09:59
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2413
|1.1913
|1.2423
|2006.11.13 12:04
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15449649
|2006.11.13 10:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2838
|1.3338
|1.2828
|2006.11.13 14:19
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15454113
|2006.11.13 11:35
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3645
|2.4145
|2.3635
|2006.11.13 13:46
|2.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15455197
|2006.11.13 11:56
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.87
|112.87
|117.97
|2006.11.13 14:35
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15455924
|2006.11.13 12:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2429
|1.1929
|1.2439
|2006.11.13 15:09
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15460494
|2006.11.13 13:47
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3625
|2.4125
|2.3615
|2006.11.13 14:08
|2.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15461801
|2006.11.13 14:10
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3606
|2.4145
|2.3635
|2006.11.14 07:49
|2.3635
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.34
|15462865
|2006.11.13 14:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2825
|1.3325
|1.2815
|2006.11.13 15:05
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15463471
|2006.11.13 14:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.00
|113.00
|118.10
|2006.11.13 14:50
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15464994
|2006.11.13 14:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.11
|113.11
|118.21
|2006.11.13 15:06
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15467058
|2006.11.13 15:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.70
|218.92
|224.02
|2006.11.14 08:45
|224.02
|0.00
|0.00
|0.22
|-5.78
|15467124
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2813
|1.3313
|1.2803
|2006.11.13 15:31
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15467782
|2006.11.13 15:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.23
|112.75
|117.85
|2006.11.14 09:11
|117.85
|0.00
|0.00
|0.13
|-3.22
|15467907
|2006.11.13 15:09
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2440
|1.1940
|1.2450
|2006.11.13 15:31
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15470743
|2006.11.13 15:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2804
|1.2304
|1.2814
|2006.11.13 15:59
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15470765
|2006.11.13 15:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2451
|1.1930
|1.2440
|2006.11.14 11:00
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.88
|15472299
|2006.11.13 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2817
|1.2317
|1.2827
|2006.11.14 04:45
|1.2827
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|15507171
|2006.11.14 04:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2827
|1.2327
|1.2837
|2006.11.14 08:43
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15516637
|2006.11.14 07:51
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3642
|2.3099
|2.3609
|2006.11.15 08:32
|2.3609
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.65
|15520145
|2006.11.14 08:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2836
|1.2336
|1.2846
|2006.11.14 13:32
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15520436
|2006.11.14 08:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.13
|219.13
|224.23
|2006.11.14 08:58
|224.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15522441
|2006.11.14 08:59
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.33
|218.30
|223.40
|2006.11.15 08:47
|223.40
|0.00
|0.00
|0.22
|-7.90
|15523386
|2006.11.14 09:12
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.86
|112.63
|117.73
|2006.11.14 15:12
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15532640
|2006.11.14 11:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2443
|1.1920
|1.2430
|2006.11.14 15:05
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|15543302
|2006.11.14 13:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2860
|1.2360
|1.2870
|2006.11.14 14:05
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15550292
|2006.11.14 14:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2872
|1.2324
|1.2834
|2006.11.16 13:30
|1.2834
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.80
|15559074
|2006.11.14 15:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2438
|1.1938
|1.2448
|2006.11.14 15:10
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15561744
|2006.11.14 15:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2453
|1.1953
|1.2463
|2006.11.14 15:12
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15563350
|2006.11.14 15:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2473
|1.1950
|1.2460
|2006.11.15 08:33
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.04
|15563543
|2006.11.14 15:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.81
|112.60
|117.70
|2006.11.15 00:20
|117.70
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.93
|15606198
|2006.11.15 00:21
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.73
|112.73
|117.83
|2006.11.15 06:19
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15615706
|2006.11.15 06:20
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.86
|112.86
|117.96
|2006.11.15 09:37
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15617611
|2006.11.15 06:42
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4552
|1.5073
|1.4563
|2006.11.15 10:59
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|15626133
|2006.11.15 08:33
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3619
|2.3119
|2.3629
|2006.11.15 08:39
|2.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15626251
|2006.11.15 08:34
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2461
|1.1961
|1.2471
|2006.11.15 08:40
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15626586
|2006.11.15 08:40
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3641
|2.3072
|2.3582
|2006.11.16 09:33
|2.3582
|0.00
|0.00
|0.48
|-4.73
|15626674
|2006.11.15 08:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2474
|1.1974
|1.2484
|2006.11.15 10:19
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15626957
|2006.11.15 08:47
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.53
|218.05
|223.15
|2006.11.16 09:30
|223.15
|0.00
|0.00
|0.65
|-3.22
|15632826
|2006.11.15 09:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|112.97
|118.07
|2006.11.15 10:36
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15636106
|2006.11.15 10:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2488
|1.1988
|1.2498
|2006.11.15 10:38
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15640336
|2006.11.15 10:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.11
|112.90
|118.00
|2006.11.16 05:38
|118.00
|0.00
|0.00
|0.39
|-0.93
|15641372
|2006.11.15 10:39
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|1.1989
|1.2499
|2006.11.17 04:51
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.40
|-0.88
|15644396
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4552
|1.5100
|1.4590
|2006.11.16 01:23
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.11
|-3.34
|15695146
|2006.11.16 01:24
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4594
|1.4094
|1.4604
|2006.11.16 03:23
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15700090
|2006.11.16 03:24
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4611
|1.4092
|1.4602
|2006.11.16 15:02
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|15703958
|2006.11.16 05:39
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.00
|113.00
|118.10
|2006.11.16 07:08
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15708762
|2006.11.16 07:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.14
|113.14
|118.24
|2006.11.16 09:01
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15714826
|2006.11.16 09:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.25
|113.06
|118.16
|2006.11.16 15:09
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|15717199
|2006.11.16 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.23
|218.23
|223.33
|2006.11.16 09:34
|223.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15718132
|2006.11.16 09:34
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3590
|2.3070
|2.3580
|2006.11.16 13:45
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15718156
|2006.11.16 09:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.38
|218.06
|223.16
|2006.11.16 15:18
|223.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|15732981
|2006.11.16 13:32
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7686
|0.8186
|0.7676
|2006.11.16 15:05
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15733050
|2006.11.16 13:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2837
|1.2293
|1.2803
|2006.11.17 14:52
|1.2803
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.40
|15735316
|2006.11.16 13:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3587
|2.3087
|2.3597
|2006.11.17 07:03
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.16
|0.80
|15742134
|2006.11.16 15:03
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4613
|1.4113
|1.4623
|2006.11.16 15:30
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|15742689
|2006.11.16 15:06
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7674
|0.8174
|0.7664
|2006.11.16 21:40
|0.7664
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.00
|15742990
|2006.11.16 15:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.17
|113.17
|118.27
|2006.11.16 17:14
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15743629
|2006.11.16 15:19
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.27
|218.27
|223.37
|2006.11.16 17:14
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15744434
|2006.11.16 15:31
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4622
|1.5122
|1.4612
|2006.11.16 15:39
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15745284
|2006.11.16 15:41
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4609
|1.5109
|1.4599
|2006.11.16 17:13
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15751007
|2006.11.16 17:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.39
|218.19
|223.29
|2006.11.17 04:11
|223.29
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.85
|15751138
|2006.11.16 17:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.34
|113.34
|118.44
|2006.11.17 05:51
|118.44
|0.00
|0.00
|0.13
|0.84
|15751150
|2006.11.16 17:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4590
|1.5233
|1.4723
|2006.11.24 07:51
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.30
|-19.34
|15759179
|2006.11.16 21:41
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7661
|0.8161
|0.7651
|2006.11.17 13:00
|0.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15771544
|2006.11.17 04:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.40
|218.20
|223.30
|2006.11.20 00:54
|223.30
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.85
|15773500
|2006.11.17 04:51
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2502
|1.2002
|1.2512
|2006.11.17 05:45
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15775723
|2006.11.17 05:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2514
|1.2014
|1.2524
|2006.11.17 11:20
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15776157
|2006.11.17 05:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.45
|113.24
|118.34
|2006.11.17 09:25
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|15779635
|2006.11.17 07:04
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3608
|2.3085
|2.3595
|2006.11.17 09:54
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|15789564
|2006.11.17 09:26
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.37
|112.92
|118.02
|2006.11.20 08:04
|118.02
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.97
|15791000
|2006.11.17 09:55
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3602
|2.3102
|2.3612
|2006.11.17 10:23
|2.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15792602
|2006.11.17 10:24
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3623
|2.3123
|2.3633
|2006.11.17 12:47
|2.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15795193
|2006.11.17 11:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2526
|1.2026
|1.2536
|2006.11.17 12:54
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15798463
|2006.11.17 12:47
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3642
|2.3071
|2.3581
|2006.11.20 17:15
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.16
|-4.91
|15798674
|2006.11.17 12:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2538
|1.1832
|1.2342
|2006.11.22 15:24
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.30
|-22.09
|15811497
|2006.11.17 14:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2807
|1.2307
|1.2817
|2006.11.17 15:02
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15814564
|2006.11.17 15:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2820
|1.2320
|1.2830
|2006.11.17 15:06
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15817027
|2006.11.17 15:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2824
|1.3324
|1.2814
|2006.11.17 19:54
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15832325
|2006.11.17 19:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2814
|1.2314
|1.2824
|2006.11.17 20:48
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15834863
|2006.11.17 20:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2827
|1.2327
|1.2837
|2006.11.20 02:20
|1.2837
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|15843887
|2006.11.20 00:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.35
|218.35
|223.45
|2006.11.20 08:03
|223.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15846301
|2006.11.20 02:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2839
|1.2339
|1.2849
|2006.11.20 09:56
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15872987
|2006.11.20 08:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.61
|218.61
|223.71
|2006.11.20 08:12
|223.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15873015
|2006.11.20 08:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.04
|113.04
|118.14
|2006.11.20 08:16
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15875432
|2006.11.20 08:13
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.80
|218.80
|223.90
|2006.11.20 10:03
|223.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15876431
|2006.11.20 08:17
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.17
|111.43
|116.53
|2006.11.24 08:48
|115.67
|0.00
|0.00
|0.77
|-21.61
|15890959
|2006.11.20 09:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2850
|1.2330
|1.2840
|2006.11.21 19:26
|1.2840
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|15891617
|2006.11.20 10:03
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.01
|218.82
|223.92
|2006.11.20 13:59
|223.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|15901173
|2006.11.20 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.01
|219.01
|224.11
|2006.11.20 15:24
|224.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15905757
|2006.11.20 15:25
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.21
|218.38
|223.48
|2006.11.22 17:44
|223.48
|0.00
|0.00
|0.44
|-6.24
|15913639
|2006.11.20 17:16
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3594
|2.3094
|2.3604
|2006.11.20 22:00
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.16
|0.80
|15932817
|2006.11.21 03:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3612
|2.3092
|2.3602
|2006.11.21 11:16
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15953451
|2006.11.21 11:17
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3615
|2.3075
|2.3585
|2006.11.22 10:45
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.43
|15981305
|2006.11.21 19:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2846
|1.2346
|1.2856
|2006.11.22 02:18
|1.2856
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|16005383
|2006.11.22 02:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2863
|1.2363
|1.2873
|2006.11.22 07:41
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16019186
|2006.11.22 07:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2873
|1.2373
|1.2883
|2006.11.22 12:11
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16030635
|2006.11.22 11:12
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3591
|2.2970
|2.3480
|2006.11.24 20:26
|2.3348
|0.00
|0.00
|0.65
|-20.11
|16031415
|2006.11.22 11:26
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.87
|155.87
|150.77
|2006.11.22 13:15
|150.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16035012
|2006.11.22 12:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2885
|1.2385
|1.2895
|2006.11.22 13:20
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16035472
|2006.11.22 12:15
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1404
|1.1904
|1.1394
|2006.11.22 13:29
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16042040
|2006.11.22 13:17
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.79
|145.79
|150.89
|2006.11.22 13:31
|150.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16043715
|2006.11.22 13:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2899
|1.2399
|1.2909
|2006.11.22 13:28
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16047296
|2006.11.22 13:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2916
|1.2416
|1.2926
|2006.11.22 13:33
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16048084
|2006.11.22 13:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1396
|1.0896
|1.1406
|2006.11.22 14:24
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16049027
|2006.11.22 13:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.90
|145.90
|151.00
|2006.11.22 14:21
|151.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|16051013
|2006.11.22 13:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2919
|1.3419
|1.2909
|2006.11.22 13:39
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16052900
|2006.11.22 13:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2907
|1.3533
|1.3023
|2006.11.24 19:26
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.28
|-19.80
|16055886
|2006.11.22 14:22
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.02
|146.02
|151.12
|2006.11.22 19:59
|151.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16056300
|2006.11.22 14:25
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1409
|1.0909
|1.1419
|2006.11.22 16:27
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16077836
|2006.11.22 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.58
|217.87
|222.97
|2006.11.24 01:49
|222.97
|0.00
|0.00
|0.86
|-5.24
|16083620
|2006.11.22 20:41
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.13
|145.85
|150.95
|2006.11.24 08:30
|150.95
|0.00
|0.00
|0.36
|-1.55
|16130069
|2006.11.24 01:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.08
|217.88
|222.98
|2006.11.24 07:35
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|16143905
|2006.11.24 07:36
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.06
|218.06
|223.16
|2006.11.24 08:32
|223.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|16153839
|2006.11.24 08:31
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.03
|146.03
|151.13
|2006.11.24 08:32
|151.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16159295
|2006.11.24 08:34
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.38
|146.38
|151.48
|2006.11.24 09:17
|151.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16159991
|2006.11.24 08:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.36
|218.36
|223.46
|2006.11.24 08:45
|223.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16166199
|2006.11.24 08:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.61
|218.61
|223.71
|2006.11.24 08:49
|223.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16171684
|2006.11.24 08:52
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.62
|218.62
|223.72
|2006.11.24 08:56
|223.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16172624
|2006.11.24 08:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.80
|218.60
|223.70
|2006.11.24 15:50
|223.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|16174741
|2006.11.24 09:18
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.48
|146.48
|151.58
|2006.11.24 10:31
|151.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|16178457
|2006.11.24 10:12
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2104
|1.2604
|1.2094
|2006.11.24 10:20
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16180413
|2006.11.24 10:21
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2090
|1.2590
|1.2080
|2006.11.24 10:31
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16183979
|2006.11.24 10:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.60
|146.60
|151.70
|2006.11.24 15:50
|151.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|16184184
|2006.11.24 10:33
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2082
|1.1582
|1.2092
|2006.11.24 10:38
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16185589
|2006.11.24 10:39
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2096
|1.1596
|1.2106
|2006.11.24 16:43
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|14651494
|2006.11.01 07:10
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4384
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.29
|-14.30
|14651532
|2006.11.01 07:11
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1282
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|14660255
|2006.11.01 09:27
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3768
|2.4253
|2.3743
|2006.11.01 14:54
|2.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|14660662
|2006.11.01 09:35
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|228.34
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14679823
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.76
|111.87
|116.97
|2006.11.01 15:51
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14680347
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2415
|1.1929
|1.2439
|2006.11.01 15:52
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|14690451
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2768
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-1.03
|-5.60
|14692056
|2006.11.01 15:58
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3720
|2.3230
|2.3740
|2006.11.01 16:32
|2.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|14697826
|2006.11.01 17:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|228.34
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-1.52
|3.59
|14712922
|2006.11.01 23:48
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.55
|154.45
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|14714397
|2006.11.02 00:31
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7728
|0.7220
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|0.40
|14739334
|2006.11.02 09:24
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|228.35
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|14742935
|2006.11.02 09:41
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.95
|112.06
|117.16
|2006.11.02 15:52
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|14744764
|2006.11.02 09:58
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3772
|2.4262
|2.3752
|2006.11.02 12:45
|2.3752
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|14748056
|2006.11.02 10:18
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.05
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-1.53
|-18.59
|14751276
|2006.11.02 11:05
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.20
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.28
|0.00
|0.00
|-1.47
|-35.19
|14766963
|2006.11.02 13:30
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2440
|1.1950
|1.2460
|2006.11.02 15:28
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|14832435
|2006.11.03 08:57
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3776
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-0.78
|-3.84
|14838389
|2006.11.03 10:01
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4490
|1.4979
|1.4469
|2006.11.03 12:00
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|14843550
|2006.11.03 10:57
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1352
|1.1842
|1.1332
|2006.11.03 12:00
|1.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|14872990
|2006.11.03 13:43
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1313
|1.1802
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|14896245
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4349
|1.3859
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.54
|14907341
|2006.11.03 19:27
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2541
|1.2051
|1.2561
|2006.11.06 08:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.20
|3.18
|14937179
|2006.11.06 08:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1318
|1.1828
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14957396
|2006.11.06 14:13
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4401
|1.3888
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.54
|14977592
|2006.11.06 22:53
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2548
|1.1989
|1.2499
|2006.11.07 19:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|14988018
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.06
|112.71
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.24
|15035811
|2006.11.07 08:49
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4376
|1.3887
|1.4397
|2006.11.07 09:53
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|15042306
|2006.11.07 10:08
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1305
|1.1792
|1.1282
|2006.11.07 13:00
|1.1282
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|15047935
|2006.11.07 13:05
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4389
|1.3899
|1.4409
|2006.11.07 14:11
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|15077133
|2006.11.07 16:19
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4449
|1.4940
|1.4430
|2006.11.07 19:40
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|15077136
|2006.11.07 16:19
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1292
|1.1802
|1.1292
|2006.11.08 15:36
|1.1292
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|15085992
|2006.11.07 19:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2787
|1.2297
|1.2807
|2006.11.08 09:28
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.00
|15089400
|2006.11.07 19:58
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3810
|2.4300
|2.3790
|2006.11.07 22:36
|2.3790
|0.00
|0.00
|-0.39
|3.21
|15094715
|2006.11.07 20:27
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7734
|0.7176
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.20
|-9.60
|15118327
|2006.11.08 05:03
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4450
|1.4940
|1.4430
|2006.11.08 14:48
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|15129700
|2006.11.08 07:42
|sell
|0.20
|gbpjpym
|224.37
|229.27
|224.17
|2006.11.08 09:27
|224.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|15137867
|2006.11.08 09:17
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2470
|1.1981
|1.2491
|2006.11.08 13:38
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|15140739
|2006.11.08 09:38
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3782
|2.3293
|2.3803
|2006.11.08 14:10
|2.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|15149577
|2006.11.08 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.11
|219.21
|224.31
|2006.11.08 14:10
|224.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|15173045
|2006.11.08 16:16
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2496
|1.2006
|1.2516
|2006.11.09 00:58
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.59
|3.20
|15177664
|2006.11.08 17:48
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2777
|1.3267
|1.2757
|2006.11.08 21:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.43
|4.00
|15181196
|2006.11.08 19:17
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1304
|1.1794
|1.1284
|2006.11.10 03:24
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.25
|3.54
|15224325
|2006.11.09 07:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4434
|1.4967
|1.4457
|2006.11.09 13:39
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|15226605
|2006.11.09 07:59
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2491
|1.2001
|1.2511
|2006.11.09 13:47
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15227157
|2006.11.09 08:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2786
|1.3276
|1.2766
|2006.11.09 13:42
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15231835
|2006.11.09 09:41
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3804
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.32
|-15.70
|15241723
|2006.11.09 12:14
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.89
|219.99
|225.09
|2006.11.09 13:44
|225.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|15252676
|2006.11.09 13:34
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.23
|155.99
|150.89
|2006.11.22 11:25
|150.89
|0.00
|0.00
|-2.31
|5.80
|15262131
|2006.11.09 14:09
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.88
|219.77
|224.87
|2006.11.10 10:41
|224.87
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.17
|15263973
|2006.11.09 14:44
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2782
|1.3350
|1.2840
|2006.11.13 10:00
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.28
|-11.60
|15264161
|2006.11.09 14:45
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2491
|1.1900
|1.2410
|2006.11.13 09:58
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.40
|-13.05
|15268266
|2006.11.09 15:07
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.22
|112.64
|117.74
|2006.11.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|0.52
|-8.15
|15285864
|2006.11.09 16:36
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4508
|1.4996
|1.4486
|2006.11.09 17:04
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|15324132
|2006.11.10 02:09
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4510
|1.5071
|1.4561
|2006.11.15 06:41
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.97
|15381311
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.72
|219.81
|224.91
|2006.11.10 12:38
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|15395510
|2006.11.10 14:47
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1309
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-0.61
|-18.57
|15400903
|2006.11.10 15:42
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.69
|219.79
|224.89
|2006.11.10 19:42
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|15421680
|2006.11.13 00:11
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.66
|219.54
|224.64
|2006.11.13 15:04
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15469319
|2006.11.13 15:18
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3634
|2.4145
|2.3635
|2006.11.14 07:49
|2.3635
|0.00
|0.00
|-0.39
|-0.16
|15489939
|2006.11.13 23:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.27
|218.92
|224.02
|2006.11.14 08:45
|224.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|15490473
|2006.11.13 23:51
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.85
|112.75
|117.85
|2006.11.14 09:11
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15517700
|2006.11.14 08:02
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2419
|1.1930
|1.2440
|2006.11.14 11:00
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|15525135
|2006.11.14 09:31
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.91
|218.30
|223.40
|2006.11.15 08:47
|223.40
|0.00
|0.00
|0.43
|-8.66
|15525668
|2006.11.14 09:34
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3610
|2.3099
|2.3609
|2006.11.15 08:32
|2.3609
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.16
|15541991
|2006.11.14 13:31
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.52
|112.63
|117.73
|2006.11.14 15:12
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|15544634
|2006.11.14 13:34
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2408
|1.1920
|1.2430
|2006.11.14 15:05
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|15557162
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2840
|1.2324
|1.2834
|2006.11.16 13:30
|1.2834
|0.00
|0.00
|-0.69
|-1.20
|15591636
|2006.11.14 18:40
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2439
|1.1950
|1.2460
|2006.11.15 08:33
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.20
|3.37
|15597570
|2006.11.14 20:11
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.50
|112.60
|117.70
|2006.11.15 00:20
|117.70
|0.00
|0.00
|0.26
|3.40
|15620734
|2006.11.15 07:28
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4583
|1.5073
|1.4563
|2006.11.15 10:59
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|15629323
|2006.11.15 09:31
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3603
|2.3072
|2.3582
|2006.11.16 09:33
|2.3582
|0.00
|0.00
|0.95
|-3.37
|15630303
|2006.11.15 09:35
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.18
|218.05
|223.15
|2006.11.16 09:30
|223.15
|0.00
|0.00
|1.29
|-0.51
|15652841
|2006.11.15 13:32
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4591
|1.5100
|1.4590
|2006.11.16 01:23
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.22
|0.17
|15662709
|2006.11.15 15:07
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2479
|1.1989
|1.2499
|2006.11.17 04:51
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.79
|3.20
|15698248
|2006.11.16 02:12
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.79
|112.90
|118.00
|2006.11.16 05:38
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|15720665
|2006.11.16 09:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.90
|218.06
|223.16
|2006.11.16 15:18
|223.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|15722036
|2006.11.16 10:10
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3560
|2.3070
|2.3580
|2006.11.16 13:45
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|15728609
|2006.11.16 13:11
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4582
|1.4092
|1.4602
|2006.11.16 15:02
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|15733020
|2006.11.16 13:32
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.97
|113.06
|118.16
|2006.11.16 15:09
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15738477
|2006.11.16 14:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2803
|1.2293
|1.2803
|2006.11.17 14:52
|1.2803
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.00
|15754480
|2006.11.16 18:02
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.09
|218.19
|223.29
|2006.11.17 04:11
|223.29
|0.00
|0.00
|0.43
|3.38
|15783156
|2006.11.17 08:02
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.10
|218.20
|223.30
|2006.11.20 00:54
|223.30
|0.00
|0.00
|0.43
|3.39
|15783428
|2006.11.17 08:03
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3573
|2.3085
|2.3595
|2006.11.17 09:54
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|15786909
|2006.11.17 08:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.14
|113.24
|118.34
|2006.11.17 09:25
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|15789799
|2006.11.17 09:29
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4621
|1.5233
|1.4723
|2006.11.24 07:51
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.49
|-33.27
|15803135
|2006.11.17 13:45
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3606
|2.3071
|2.3581
|2006.11.20 17:15
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.32
|-4.02
|15805534
|2006.11.17 14:14
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2508
|1.1858
|1.2368
|2006.11.22 13:33
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.60
|-35.81
|15808327
|2006.11.17 14:39
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.07
|112.92
|118.02
|2006.11.20 08:04
|118.02
|0.00
|0.00
|0.26
|-0.85
|15896421
|2006.11.20 12:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.72
|218.82
|223.92
|2006.11.20 13:59
|223.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|15907245
|2006.11.20 15:49
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2820
|1.2330
|1.2840
|2006.11.21 19:26
|1.2840
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.00
|15945160
|2006.11.21 08:01
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3582
|2.3092
|2.3602
|2006.11.21 11:16
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15967038
|2006.11.21 15:10
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3584
|2.3075
|2.3585
|2006.11.22 10:45
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.32
|0.16
|15972503
|2006.11.21 16:12
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.90
|218.38
|223.48
|2006.11.22 17:44
|223.48
|0.00
|0.00
|0.43
|-7.19
|15980506
|2006.11.21 19:26
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.83
|111.43
|116.53
|2006.11.24 08:48
|115.67
|0.00
|0.00
|1.29
|-37.35
|16034553
|2006.11.22 12:11
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3557
|2.2970
|2.3480
|2006.11.24 20:26
|2.3348
|0.00
|0.00
|1.28
|-34.59
|16061807
|2006.11.22 15:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2938
|1.3533
|1.3023
|2006.11.24 19:26
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.55
|-33.40
|16093021
|2006.11.23 02:14
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.26
|217.87
|222.97
|2006.11.24 01:49
|222.97
|0.00
|0.00
|0.41
|-4.99
|16099506
|2006.11.23 06:11
|buy
|0.20
|eurjpym
|150.82
|145.85
|150.95
|2006.11.24 08:30
|150.95
|0.00
|0.00
|0.17
|2.24
|16109083
|2006.11.23 09:07
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2250
|1.1714
|1.2224
|2006.11.24 08:34
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.19
|-21.62
|16134425
|2006.11.24 03:24
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.78
|217.88
|222.98
|2006.11.24 07:35
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16199127
|2006.11.24 13:44
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.50
|218.60
|223.70
|2006.11.24 15:50
|223.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|14652757
|2006.11.01 07:41
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4416
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.43
|-12.97
|14653429
|2006.11.01 07:44
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1314
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|14770920
|2006.11.02 14:04
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.37
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-2.28
|-19.69
|14778629
|2006.11.02 15:52
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.52
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|-2.22
|-44.42
|14851148
|2006.11.03 13:06
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3806
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-1.18
|1.44
|14860825
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2736
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-0.52
|1.20
|14869643
|2006.11.03 13:37
|buy
|0.30
|audusdm
|0.7698
|0.7220
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|9.60
|14947579
|2006.11.06 11:00
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1349
|1.1828
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|14963361
|2006.11.06 16:00
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|1.3888
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.51
|14999154
|2006.11.07 04:34
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2517
|1.1989
|1.2499
|2006.11.07 19:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|15002878
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.74
|112.71
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.39
|1.78
|15121884
|2006.11.08 06:01
|buy
|0.30
|audusdm
|0.7705
|0.7176
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.28
|-5.70
|15158147
|2006.11.08 14:11
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1322
|1.1802
|1.1292
|2006.11.08 15:36
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|15241936
|2006.11.09 12:16
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3773
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.48
|-16.01
|15243286
|2006.11.09 12:31
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4465
|1.4967
|1.4457
|2006.11.09 13:39
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|15269356
|2006.11.09 15:11
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2457
|1.1900
|1.2410
|2006.11.13 09:58
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.60
|-11.36
|15279433
|2006.11.09 16:26
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2819
|1.3350
|1.2840
|2006.11.13 10:00
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.44
|-6.30
|15286885
|2006.11.09 16:37
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.91
|112.64
|117.74
|2006.11.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|0.78
|-4.33
|15317273
|2006.11.10 01:34
|buy
|0.30
|gbpjpym
|224.55
|219.77
|224.87
|2006.11.10 10:41
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|15374745
|2006.11.10 10:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4542
|1.5071
|1.4561
|2006.11.15 06:41
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.33
|-5.02
|15450690
|2006.11.13 10:26
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1342
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-0.89
|-19.19
|15461712
|2006.11.13 14:09
|buy
|0.30
|gbpjpym
|224.32
|219.54
|224.64
|2006.11.13 15:04
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|15474495
|2006.11.13 17:05
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3666
|2.4145
|2.3635
|2006.11.14 07:49
|2.3635
|0.00
|0.00
|-0.59
|7.49
|15494930
|2006.11.14 00:03
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.94
|218.92
|224.02
|2006.11.14 08:45
|224.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|15512419
|2006.11.14 07:03
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.52
|112.75
|117.85
|2006.11.14 09:11
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|15533617
|2006.11.14 11:21
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.58
|218.30
|223.40
|2006.11.15 08:47
|223.40
|0.00
|0.00
|0.65
|-4.58
|15553768
|2006.11.14 14:34
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3577
|2.3099
|2.3609
|2006.11.15 08:32
|2.3609
|0.00
|0.00
|0.48
|7.71
|15562872
|2006.11.14 15:12
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2797
|1.2324
|1.2834
|2006.11.16 13:30
|1.2834
|0.00
|0.00
|-1.04
|11.10
|15639808
|2006.11.15 10:33
|buy
|0.30
|gbpjpym
|222.80
|218.05
|223.15
|2006.11.16 09:30
|223.15
|0.00
|0.00
|1.94
|8.88
|15650589
|2006.11.15 13:05
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3575
|2.3072
|2.3582
|2006.11.16 09:33
|2.3582
|0.00
|0.00
|1.43
|1.68
|15664998
|2006.11.15 15:27
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4621
|1.5100
|1.4590
|2006.11.16 01:23
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.32
|8.17
|15774550
|2006.11.17 05:39
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2772
|1.2293
|1.2803
|2006.11.17 14:52
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|15798044
|2006.11.17 12:31
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4651
|1.5250
|1.4740
|2006.11.24 08:35
|1.4890
|0.00
|0.00
|0.73
|-62.88
|15811320
|2006.11.17 14:53
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2476
|1.1858
|1.2368
|2006.11.22 13:33
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.90
|-45.90
|15819909
|2006.11.17 15:18
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.67
|112.92
|118.02
|2006.11.20 08:04
|118.02
|0.00
|0.00
|0.39
|8.90
|15823129
|2006.11.17 15:39
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3574
|2.3071
|2.3581
|2006.11.20 17:15
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.48
|1.69
|15874881
|2006.11.20 08:12
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.53
|155.99
|150.89
|2006.11.22 11:25
|150.89
|0.00
|0.00
|-0.64
|16.38
|16012203
|2006.11.22 04:42
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.53
|111.43
|116.53
|2006.11.24 08:48
|115.67
|0.00
|0.00
|1.54
|-48.24
|16012865
|2006.11.22 04:46
|buy
|0.30
|gbpjpym
|223.67
|218.38
|223.48
|2006.11.22 17:44
|223.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|16017326
|2006.11.22 07:33
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3556
|2.3075
|2.3585
|2006.11.22 10:45
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|16043673
|2006.11.22 13:21
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3531
|2.2938
|2.3448
|2006.11.24 08:34
|2.3376
|0.00
|0.00
|1.93
|-38.36
|16111994
|2006.11.23 09:12
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2971
|1.3533
|1.3023
|2006.11.24 19:26
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.18
|-39.90
|16113987
|2006.11.23 09:43
|buy
|0.30
|gbpjpym
|222.93
|217.87
|222.97
|2006.11.24 01:49
|222.97
|0.00
|0.00
|0.62
|1.03
|16124763
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2243
|1.1714
|1.2224
|2006.11.24 08:34
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.70
|16125219
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.30
|eurjpym
|150.77
|145.85
|150.95
|2006.11.24 08:30
|150.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|16144601
|2006.11.24 07:51
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4803
|1.5250
|1.4740
|2006.11.24 08:33
|1.4884
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.31
|14667560
|2006.11.01 12:18
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4453
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.72
|-5.29
|14668636
|2006.11.01 12:32
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1344
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|14851598
|2006.11.03 13:08
|sell
|0.50
|gbpjpym
|223.71
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-2.54
|-18.33
|14866138
|2006.11.03 13:33
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.73
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.28
|0.00
|0.00
|-3.17
|-65.56
|14873568
|2006.11.03 13:44
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3839
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-1.96
|15.62
|14873801
|2006.11.03 13:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2698
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-0.86
|21.00
|15052066
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2487
|1.1989
|1.2499
|2006.11.07 19:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15065360
|2006.11.07 14:44
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.42
|112.71
|117.81
|2006.11.08 14:10
|117.81
|0.00
|0.00
|0.65
|16.55
|15208075
|2006.11.09 00:56
|buy
|0.50
|audusdm
|0.7673
|0.7176
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.34
|6.50
|15248843
|2006.11.09 13:20
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3740
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.79
|-13.35
|15249037
|2006.11.09 13:21
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4495
|1.4967
|1.4457
|2006.11.09 13:39
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|15284414
|2006.11.09 16:35
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2426
|1.1900
|1.2410
|2006.11.13 09:58
|1.2410
|0.00
|0.00
|1.00
|-6.45
|15318802
|2006.11.10 01:49
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.61
|112.64
|117.74
|2006.11.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|0.65
|5.52
|15321355
|2006.11.10 02:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2856
|1.3350
|1.2840
|2006.11.13 10:00
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.36
|8.00
|15435472
|2006.11.13 05:20
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4571
|1.5071
|1.4561
|2006.11.15 06:41
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.36
|4.39
|15470365
|2006.11.13 15:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1373
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-1.44
|-18.40
|15513967
|2006.11.14 07:17
|buy
|0.50
|gbpjpym
|223.61
|218.92
|224.02
|2006.11.14 08:45
|224.02
|0.00
|0.00
|0.00
|17.42
|15537918
|2006.11.14 12:54
|buy
|0.50
|gbpjpym
|223.27
|218.30
|223.40
|2006.11.15 08:47
|223.40
|0.00
|0.00
|1.08
|5.52
|15661634
|2006.11.15 15:05
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3544
|2.3072
|2.3582
|2006.11.16 09:33
|2.3582
|0.00
|0.00
|2.38
|15.22
|15819848
|2006.11.17 15:18
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2440
|1.1858
|1.2368
|2006.11.22 13:33
|1.2289
|0.00
|0.00
|1.50
|-61.44
|15876366
|2006.11.20 08:17
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3542
|2.3071
|2.3581
|2006.11.20 17:15
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|15.69
|16031302
|2006.11.22 11:21
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.24
|111.62
|116.72
|2006.11.24 08:33
|115.81
|0.00
|0.00
|2.57
|-61.74
|16041454
|2006.11.22 13:11
|buy
|0.50
|gbpjpym
|223.36
|218.38
|223.48
|2006.11.22 17:44
|223.48
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|16118565
|2006.11.23 10:45
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.54
|217.87
|222.97
|2006.11.24 01:49
|222.97
|0.00
|0.00
|1.03
|18.47
|16145145
|2006.11.24 07:52
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2212
|1.1707
|1.2217
|2006.11.24 10:12
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.61
|16160457
|2006.11.24 08:35
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3056
|1.3533
|1.3023
|2006.11.24 19:26
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|14766138
|2006.11.02 13:20
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4484
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.29
|13.41
|14864244
|2006.11.03 13:32
|sell
|0.80
|gbpjpym
|224.06
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-4.06
|-5.45
|14901521
|2006.11.03 17:09
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.03
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|-5.04
|-83.93
|15065349
|2006.11.07 14:44
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2453
|1.1989
|1.2499
|2006.11.07 19:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|29.44
|15267058
|2006.11.09 15:04
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3721
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|1.27
|-9.06
|15320963
|2006.11.10 02:01
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2392
|1.1900
|1.2410
|2006.11.13 09:58
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.79
|11.60
|15361822
|2006.11.10 08:58
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2888
|1.3350
|1.2840
|2006.11.13 10:00
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.58
|38.40
|15363036
|2006.11.10 09:01
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.30
|112.64
|117.74
|2006.11.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|1.04
|29.90
|15452700
|2006.11.13 11:09
|buy
|0.80
|audusdm
|0.7642
|0.7176
|0.7686
|2006.11.16 13:31
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.36
|35.20
|15524330
|2006.11.14 09:28
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4609
|1.5071
|1.4561
|2006.11.15 06:41
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.29
|33.77
|15553660
|2006.11.14 14:33
|buy
|0.80
|gbpjpym
|222.94
|218.30
|223.40
|2006.11.15 08:47
|223.40
|0.00
|0.00
|1.72
|31.24
|15649080
|2006.11.15 12:27
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1403
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-1.81
|-8.41
|15851939
|2006.11.20 04:58
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4711
|1.5233
|1.4723
|2006.11.24 07:51
|1.4812
|0.00
|0.00
|1.66
|-70.72
|15890885
|2006.11.20 09:57
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2407
|1.1858
|1.2368
|2006.11.22 13:33
|1.2289
|0.00
|0.00
|1.58
|-76.82
|16042419
|2006.11.22 13:19
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.92
|111.62
|116.72
|2006.11.24 08:32
|115.84
|0.00
|0.00
|4.11
|-74.59
|16059414
|2006.11.22 15:04
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2282
|1.1707
|1.2217
|2006.11.24 10:12
|1.2104
|0.00
|0.00
|3.14
|-117.65
|16066965
|2006.11.22 15:27
|buy
|0.80
|gbpjpym
|223.05
|218.38
|223.48
|2006.11.22 17:44
|223.48
|0.00
|0.00
|0.00
|29.43
|16109073
|2006.11.23 09:07
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3466
|2.2954
|2.3464
|2006.11.24 10:24
|2.3361
|0.00
|0.00
|1.33
|-69.48
|16149525
|2006.11.24 08:27
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2181
|1.1730
|1.2240
|2006.11.24 08:33
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.60
|16158022
|2006.11.24 08:33
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2128
|1.1707
|1.2217
|2006.11.24 10:12
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.86
|16163638
|2006.11.24 08:39
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3398
|2.2963
|2.3473
|2006.11.24 08:43
|2.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.82
|16164806
|2006.11.24 08:43
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3387
|2.2960
|2.3470
|2006.11.24 08:45
|2.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.88
|16165607
|2006.11.24 08:45
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3377
|2.2956
|2.3466
|2006.11.24 10:23
|2.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.91
|16180476
|2006.11.24 10:21
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3082
|1.3533
|1.3023
|2006.11.24 19:26
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|16181004
|2006.11.24 10:23
|buy
|0.80
|gbpchfm
|2.3371
|2.2954
|2.3464
|2006.11.24 10:24
|2.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|14781295
|2006.11.02 16:32
|sell
|1.30
|eurcadm
|1.4516
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.47
|58.53
|14899211
|2006.11.03 16:22
|sell
|1.30
|gbpjpym
|224.36
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-6.60
|24.38
|14951670
|2006.11.06 12:47
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.34
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|-6.84
|-102.29
|15274506
|2006.11.09 16:02
|buy
|1.30
|gbpchfm
|2.3688
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|2.06
|19.98
|15361925
|2006.11.10 08:58
|buy
|1.30
|usdchfm
|1.2358
|1.1900
|1.2410
|2006.11.13 09:58
|1.2410
|0.00
|0.00
|1.29
|54.47
|15789186
|2006.11.17 09:16
|sell
|1.30
|usdcadm
|1.1437
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-1.26
|25.05
|16017360
|2006.11.22 07:33
|buy
|1.30
|usdchfm
|1.2378
|1.1832
|1.2342
|2006.11.22 15:24
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.63
|16059767
|2006.11.22 15:05
|sell
|1.30
|eurcadm
|1.4744
|1.5233
|1.4723
|2006.11.24 07:51
|1.4812
|0.00
|0.00
|1.76
|-77.38
|16061083
|2006.11.22 15:08
|buy
|1.30
|usdjpym
|116.60
|111.62
|116.72
|2006.11.24 08:33
|115.81
|0.00
|0.00
|6.68
|-88.68
|16113969
|2006.11.23 09:43
|buy
|1.30
|gbpchfm
|2.3437
|2.2934
|2.3444
|2006.11.24 08:37
|2.3383
|0.00
|0.00
|2.16
|-57.84
|16163110
|2006.11.24 08:38
|buy
|1.30
|gbpchfm
|2.3393
|2.2948
|2.3458
|2006.11.24 08:39
|2.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|14958092
|2006.11.06 14:23
|sell
|2.10
|gbpjpym
|224.67
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-5.33
|94.87
|15231444
|2006.11.09 09:33
|sell
|2.10
|eurjpym
|150.68
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.82
|15321286
|2006.11.10 02:02
|buy
|2.10
|gbpchfm
|2.3656
|2.3197
|2.3707
|2006.11.10 10:49
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|86.64
|15797678
|2006.11.17 12:26
|sell
|2.10
|usdcadm
|1.1467
|1.1925
|1.1415
|2006.11.22 12:14
|1.1415
|0.00
|0.00
|-2.01
|95.66
|16034203
|2006.11.22 12:10
|buy
|2.10
|usdchfm
|1.2345
|1.1832
|1.2342
|2006.11.22 15:24
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.53
|16086079
|2006.11.22 22:17
|sell
|2.10
|eurcadm
|1.4777
|1.5233
|1.4723
|2006.11.24 07:51
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.59
|-62.50
|16114753
|2006.11.23 09:53
|buy
|2.10
|usdjpym
|116.28
|111.71
|116.81
|2006.11.24 08:27
|115.97
|0.00
|0.00
|2.60
|-56.14
|16125431
|2006.11.24 01:00
|buy
|2.10
|gbpchfm
|2.3446
|2.2948
|2.3458
|2006.11.24 08:39
|2.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.88
|16150009
|2006.11.24 08:27
|buy
|2.10
|usdjpym
|116.06
|111.43
|116.53
|2006.11.24 08:48
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.80
|16160089
|2006.11.24 08:34
|buy
|2.10
|gbpchfm
|2.3373
|2.2933
|2.3443
|2006.11.24 08:38
|2.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|15243451
|2006.11.09 12:32
|sell
|3.60
|eurjpym
|151.00
|155.56
|150.46
|2006.11.09 13:34
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.22
|16043692
|2006.11.22 13:21
|buy
|3.60
|usdchfm
|1.2314
|1.1832
|1.2342
|2006.11.22 15:24
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.93
|16154200
|2006.11.24 08:31
|buy
|3.60
|gbpchfm
|2.3401
|2.2938
|2.3448
|2006.11.24 08:33
|2.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.71
|0.00
|0.00
|22.28
|-2 085.71
|Closed P/L:
|-2 063.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15799116
|2006.11.17 13:01
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7647
|0.8239
|0.7729
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.15
|-14.50
|15821170
|2006.11.17 15:24
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7681
|0.8239
|0.7729
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.28
|-22.20
|15982672
|2006.11.21 19:28
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7712
|0.8239
|0.7729
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.33
|-24.00
|16056793
|2006.11.22 14:37
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7742
|0.8239
|0.7729
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.46
|-25.00
|16166503
|2006.11.24 08:47
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7773
|0.8239
|0.7729
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.19
|-15.20
|15825915
|2006.11.17 16:06
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4682
|1.5290
|1.4780
|1.4879
|0.00
|0.00
|1.36
|-86.71
|16153458
|2006.11.24 08:31
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4845
|1.5290
|1.4780
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.14
|-14.97
|16160397
|2006.11.24 08:35
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4878
|1.5290
|1.4780
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.26
|16054283
|2006.11.22 13:51
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3501
|2.2940
|2.3450
|2.3344
|0.00
|0.00
|4.04
|-64.96
|16181092
|2006.11.24 10:24
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3379
|2.2940
|2.3450
|2.3344
|0.00
|0.00
|0.83
|-14.48
|16073494
|2006.11.22 16:28
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1423
|1.0865
|1.1375
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.99
|16166151
|2006.11.24 08:46
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1373
|1.0865
|1.1375
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.17
|16180821
|2006.11.24 10:22
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1340
|1.0865
|1.1375
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.07
|3.96
|16168791
|2006.11.24 08:48
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.66
|120.66
|115.56
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.30
|16205574
|2006.11.24 15:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.88
|218.88
|223.98
|223.59
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.51
|16205603
|2006.11.24 15:51
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.76
|146.76
|151.86
|151.66
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.87
|16207677
|2006.11.24 16:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2118
|1.1597
|1.2107
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.73
|16213528
|2006.11.24 19:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3105
|1.2605
|1.3115
|1.3096
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.90
|16213732
|2006.11.24 19:28
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2087
|1.1597
|1.2107
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.19
|-0.33
|0.00
|0.00
|5.63
|-296.12
|Floating P/L:
|-290.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 063.43
|Floating P/L:
|-290.49
|Margin:
|275.00
|Balance:
|936.57
|Equity:
|646.08
|Free Margin:
|371.08