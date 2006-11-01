Interbank FX, LLC

Account: 1291990 Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1 Currency: USD 2006 November 15, 01:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146466932006.11.01 04:36balanceDeposit3 000.00
146479482006.11.01 05:04sell0.10gbpchfm2.37242.42532.37432006.11.01 14:542.37430.000.000.00-1.53
146479632006.11.01 05:04buy0.10gbpjpym223.10218.10223.202006.11.01 07:49223.200.000.000.000.85
146479692006.11.01 05:04sell0.10usdcadm1.12521.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.78
146479712006.11.01 05:04sell0.10eurcadm1.43551.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.15-9.71
146479732006.11.01 05:04buy0.10audusdm0.77420.72420.77522006.11.01 11:440.77520.000.000.001.00
146479812006.11.01 05:05buy0.10usdchfm1.24451.19451.24552006.11.01 08:041.24550.000.000.000.80
146479852006.11.01 05:05buy0.10usdjpym116.96111.96117.062006.11.01 07:44117.060.000.000.000.85
146479882006.11.01 05:05sell0.10eurjpym149.25154.45149.352006.11.02 09:39149.350.000.00-0.32-0.86
146480122006.11.01 05:06sell0.10eurusdm1.27621.32621.27522006.11.01 07:451.27520.000.000.001.00
146534052006.11.01 07:44buy0.10usdjpym117.09111.87116.972006.11.01 15:51116.970.000.000.00-1.03
146536692006.11.01 07:46buy0.10eurusdm1.27521.22521.27622006.11.01 11:561.27620.000.000.001.00
146538902006.11.01 07:50sell0.10gbpjpym223.13228.34223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.00-0.94
146560492006.11.01 08:05buy0.10usdchfm1.24571.19291.24392006.11.01 15:521.24390.000.000.00-1.45
146656052006.11.01 11:45buy0.10audusdm0.77560.72560.77662006.11.01 19:460.77660.000.000.001.00
146660992006.11.01 11:56buy0.10eurusdm1.27651.22651.27752006.11.01 15:001.27750.000.000.001.00
146671652006.11.01 12:08sell0.10gbpjpym223.13228.34223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-0.76-0.94
146781522006.11.01 14:55buy0.10gbpchfm2.37492.32302.37402006.11.01 16:322.37400.000.000.00-0.73
146807402006.11.01 15:02buy0.10eurusdm1.27991.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.53-5.90
146835502006.11.01 15:07sell0.10usdcadm1.12971.17971.12872006.11.01 15:091.12870.000.000.000.89
146854022006.11.01 15:11buy0.10usdcadm1.13011.08011.13112006.11.01 16:071.13110.000.000.000.88
146905022006.11.01 15:52buy0.10usdjpym117.05112.05117.152006.11.01 16:22117.150.000.000.000.85
146911942006.11.01 15:53buy0.10usdchfm1.24451.19451.24552006.11.01 20:351.24550.000.000.000.80
146932012006.11.01 16:08buy0.10usdcadm1.13141.08141.13242006.11.01 17:071.13240.000.000.000.88
146944662006.11.01 16:23buy0.10usdjpym117.17112.17117.272006.11.01 23:47117.270.000.000.390.85
146951852006.11.01 16:33buy0.10gbpchfm2.37502.32502.37602006.11.01 19:172.37600.000.000.000.81
146973372006.11.01 17:08buy0.10usdcadm1.13311.08311.13412006.11.02 13:121.13410.000.000.080.88
147021482006.11.01 19:18sell0.10gbpchfm2.37582.42582.37482006.11.02 07:212.37480.000.00-0.590.80
147038952006.11.01 19:47buy0.10audusdm0.77690.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.06-3.90
147074532006.11.01 20:37buy0.10usdchfm1.24581.19581.24682006.11.02 01:171.24680.000.000.300.80
147129332006.11.01 23:48buy0.10usdjpym117.29112.06117.162006.11.02 15:52117.160.000.000.00-1.11
147183932006.11.02 01:18buy0.10usdchfm1.24701.19501.24602006.11.02 15:281.24600.000.000.00-0.80
147314162006.11.02 07:22sell0.10gbpchfm2.37422.42622.37522006.11.02 12:452.37520.000.000.00-0.80
147359982006.11.02 08:15sell0.10gbpjpym223.14228.35223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.00-0.94
147417732006.11.02 09:34sell0.10gbpjpym223.21228.21223.112006.11.02 09:40223.110.000.000.000.85
147424362006.11.02 09:40sell0.10eurjpym149.30154.30149.202006.11.02 09:44149.200.000.000.000.85
147429042006.11.02 09:41sell0.10gbpjpym222.94227.94222.842006.11.02 10:03222.840.000.000.000.86
147434892006.11.02 09:45sell0.10eurjpym149.18154.18149.082006.11.02 10:02149.080.000.000.000.86
147461732006.11.02 10:04sell0.10gbpjpym222.69229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-0.75-12.36
147627652006.11.02 12:46buy0.10gbpchfm2.37542.32542.37642006.11.02 13:332.37640.000.000.000.80
147654182006.11.02 13:12buy0.10usdcadm1.13461.08461.13562006.11.02 13:481.13560.000.000.000.88
147678542006.11.02 13:35sell0.10gbpchfm2.37642.42642.37542006.11.02 15:432.37540.000.000.000.80
147694652006.11.02 13:49sell0.10usdcadm1.13531.18531.13432006.11.02 20:051.13430.000.000.000.88
147774122006.11.02 15:29buy0.10usdchfm1.24621.19621.24722006.11.03 13:051.24720.000.000.100.80
147781892006.11.02 15:44sell0.10gbpchfm2.37452.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-0.60-4.41
147789132006.11.02 15:53buy0.10usdjpym117.18112.18117.282006.11.03 13:10117.280.000.000.130.85
147913782006.11.02 20:06sell0.10usdcadm1.13391.18391.13292006.11.02 22:091.13290.000.00-0.030.88
147947362006.11.02 22:10sell0.10usdcadm1.13221.18421.13322006.11.03 12:001.13320.000.000.00-0.88
148310332006.11.03 08:18sell0.10eurcadm1.44561.49791.44692006.11.03 12:001.44690.000.000.00-1.15
148478002006.11.03 12:01sell0.10eurcadm1.44301.49301.44202006.11.03 13:061.44200.000.000.000.88
148479262006.11.03 12:02sell0.10usdcadm1.12911.17911.12812006.11.03 13:151.12810.000.000.000.89
148509582006.11.03 13:05buy0.10usdchfm1.24761.19761.24862006.11.03 13:131.24860.000.000.000.80
148513312006.11.03 13:07sell0.10eurcadm1.44111.49111.44012006.11.03 13:151.44010.000.000.000.89
148523762006.11.03 13:11buy0.10usdjpym117.32112.32117.422006.11.03 13:30117.420.000.000.000.85
148529012006.11.03 13:13buy0.10usdchfm1.24921.19921.25022006.11.03 13:301.25020.000.000.000.80
148535652006.11.03 13:16sell0.10eurcadm1.43931.48931.43832006.11.03 13:311.43830.000.000.000.89
148535752006.11.03 13:16sell0.10usdcadm1.12811.18021.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.00-0.97
148613292006.11.03 13:31buy0.10usdchfm1.25191.20191.25292006.11.03 13:351.25290.000.000.000.80
148613992006.11.03 13:31buy0.10usdjpym117.74112.74117.842006.11.03 13:31117.840.000.000.000.85
148640622006.11.03 13:32buy0.10usdjpym117.97112.97118.072006.11.03 13:57118.070.000.000.000.85
148659112006.11.03 13:33buy0.10eurcadm1.43791.38591.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.05-0.89
148691862006.11.03 13:36buy0.10usdchfm1.25421.20421.25522006.11.03 13:441.25520.000.000.000.80
148746512006.11.03 13:45buy0.10usdchfm1.25571.20571.25672006.11.03 13:591.25670.000.000.000.80
148802212006.11.03 13:58buy0.10usdjpym118.09113.09118.192006.11.06 08:00118.190.000.000.130.85
148817202006.11.03 14:00buy0.10usdchfm1.25711.20511.25612006.11.06 08:191.25610.000.000.10-0.80
148981102006.11.03 16:02sell0.10usdcadm1.12861.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.00-0.03-2.83
149192052006.11.06 00:55buy0.10eurcadm1.43771.38771.43872006.11.06 09:581.43870.000.000.000.88
149342372006.11.06 08:01buy0.10usdjpym118.21113.21118.312006.11.06 09:39118.310.000.000.000.85
149359282006.11.06 08:20buy0.10usdchfm1.25641.20641.25742006.11.06 09:451.25740.000.000.000.80
149410282006.11.06 09:40buy0.10usdjpym118.37112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.26-4.75
149422912006.11.06 09:46buy0.10usdchfm1.25771.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.10-6.24
149438752006.11.06 09:59buy0.10eurcadm1.43931.38931.44032006.11.06 10:031.44030.000.000.000.88
149446442006.11.06 10:04buy0.10eurcadm1.44081.39081.44182006.11.06 10:591.44180.000.000.000.88
149475692006.11.06 11:00buy0.10eurcadm1.44281.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.05-2.66
149600472006.11.06 14:49sell0.10usdcadm1.13121.18121.13022006.11.06 15:591.13020.000.000.000.88
149634102006.11.06 16:00sell0.10usdcadm1.12941.17941.12842006.11.07 01:071.12840.000.00-0.030.89
149833932006.11.07 01:08sell0.10usdcadm1.12811.17811.12712006.11.07 08:481.12710.000.000.000.89
149872882006.11.07 02:02buy0.10eurusdm1.27431.22431.27532006.11.07 04:151.27530.000.000.001.00
149945752006.11.07 04:16buy0.10eurusdm1.27541.22541.27642006.11.07 04:411.27640.000.000.001.00
149945892006.11.07 04:16buy0.10eurcadm1.44081.38871.43972006.11.07 09:531.43970.000.000.00-0.97
149984452006.11.07 04:32buy0.10audusdm0.77350.72350.77452006.11.07 13:580.77450.000.000.001.00
150013082006.11.07 04:41buy0.10eurusdm1.27701.22701.27802006.11.07 13:581.27800.000.000.001.00
150358522006.11.07 08:49sell0.10usdcadm1.12651.17921.12822006.11.07 13:001.12820.000.000.00-1.51
150413082006.11.07 09:54buy0.10eurcadm1.44021.39021.44122006.11.07 10:061.44120.000.000.000.88
150418762006.11.07 10:06buy0.10eurcadm1.44201.38991.44092006.11.07 14:111.44090.000.000.00-0.98
150478202006.11.07 13:01sell0.10usdcadm1.12771.17771.12672006.11.07 13:581.12670.000.000.000.89
150543312006.11.07 13:59buy0.10audusdm0.77510.72510.77612006.11.07 16:340.77610.000.000.001.00
150543572006.11.07 13:59buy0.10eurusdm1.27841.22841.27942006.11.07 14:181.27940.000.000.001.00
150543622006.11.07 13:59sell0.10usdcadm1.12601.18021.12922006.11.08 15:361.12920.000.00-0.03-2.83
150549632006.11.07 14:01sell0.10gbpchfm2.37792.43002.37902006.11.07 22:362.37900.000.00-0.20-0.88
150577462006.11.07 14:12buy0.10eurcadm1.44151.39151.44252006.11.07 14:321.44250.000.000.000.89
150592032006.11.07 14:19buy0.10eurusdm1.27951.22951.28052006.11.07 14:321.28050.000.000.001.00
150624342006.11.07 14:33sell0.10eurcadm1.44211.49401.44302006.11.07 19:401.44300.000.000.00-0.80
150624922006.11.07 14:33buy0.10eurusdm1.28061.23061.28162006.11.07 14:511.28160.000.000.001.00
150670862006.11.07 14:51sell0.10gbpjpym224.06229.27224.172006.11.08 09:27224.170.000.00-0.25-0.94
150677382006.11.07 14:52buy0.10eurusdm1.28171.22971.28072006.11.08 09:281.28070.000.00-0.09-1.00
150864792006.11.07 19:41sell0.10eurcadm1.44211.49401.44302006.11.08 14:481.44300.000.000.04-0.79
150896172006.11.07 19:59buy0.10usdchfm1.25021.19811.24912006.11.08 13:381.24910.000.000.10-0.88
151033192006.11.07 22:38buy0.10gbpchfm2.38162.32932.38032006.11.08 14:102.38030.000.000.00-1.04
151395352006.11.08 09:28buy0.10gbpjpym224.19219.19224.292006.11.08 09:41224.290.000.000.000.85
151398572006.11.08 09:29sell0.10eurusdm1.28031.33031.27932006.11.08 10:361.27930.000.000.001.00
151411722006.11.08 09:42buy0.10gbpjpym224.42219.21224.312006.11.08 14:10224.310.000.000.00-0.94
151446412006.11.08 10:37sell0.10eurusdm1.27901.32901.27802006.11.08 13:021.27800.000.000.001.00
151513202006.11.08 13:03sell0.10eurusdm1.27761.32761.27662006.11.08 14:111.27660.000.000.001.00
151554122006.11.08 13:39buy0.10usdchfm1.24951.19951.25052006.11.08 14:111.25050.000.000.000.80
151580692006.11.08 14:11buy0.10gbpchfm2.38142.33142.38242006.11.08 17:142.38240.000.000.000.80
151581222006.11.08 14:11buy0.10gbpjpym224.42219.42224.522006.11.08 17:16224.520.000.000.000.85
151581682006.11.08 14:11buy0.10usdjpym117.85112.85117.952006.11.08 14:15117.950.000.000.000.85
151589292006.11.08 14:12buy0.10usdchfm1.25111.20111.25212006.11.08 14:371.25210.000.000.000.80
151590342006.11.08 14:12sell0.10eurusdm1.27591.32591.27492006.11.08 14:371.27490.000.000.001.00
151606902006.11.08 14:16buy0.10usdjpym117.97112.97118.072006.11.09 11:02118.070.000.000.390.85
151636782006.11.08 14:38buy0.10usdchfm1.25271.20061.25162006.11.09 00:581.25160.000.000.30-0.88
151637212006.11.08 14:38sell0.10eurusdm1.27471.32671.27572006.11.08 21:111.27570.000.000.22-1.00
151648732006.11.08 14:49sell0.10eurcadm1.44221.49221.44122006.11.08 15:381.44120.000.000.000.89
151690582006.11.08 15:37sell0.10usdcadm1.12891.17891.12792006.11.08 16:121.12790.000.000.000.89
151691292006.11.08 15:39sell0.10eurcadm1.44031.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.11-4.76
151722992006.11.08 16:13sell0.10usdcadm1.12731.17941.12842006.11.10 03:241.12840.000.00-0.13-0.97
151760142006.11.08 17:15buy0.10gbpchfm2.38342.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.64-10.28
151763502006.11.08 17:17buy0.10gbpjpym224.61219.61224.712006.11.09 09:50224.710.000.000.650.85
151855362006.11.08 21:11sell0.10eurusdm1.27551.32761.27662006.11.09 13:421.27660.000.000.00-1.10
152090452006.11.09 01:00buy0.10usdchfm1.25221.20011.25112006.11.09 13:471.25110.000.000.00-0.88
152324142006.11.09 09:51buy0.10gbpjpym224.82219.82224.922006.11.09 11:02224.920.000.000.000.85
152362482006.11.09 11:02buy0.10gbpjpym225.04220.04225.142006.11.09 11:02225.140.000.000.000.85
152367522006.11.09 11:03buy0.10usdjpym118.07113.07118.172006.11.09 12:39118.170.000.000.000.85
152368742006.11.09 11:03buy0.10gbpjpym225.20219.99225.092006.11.09 13:44225.090.000.000.00-0.93
152447352006.11.09 12:40buy0.10usdjpym118.18113.18118.282006.11.09 13:35118.280.000.000.000.85
152533992006.11.09 13:36buy0.10usdjpym118.32113.32118.422006.11.09 13:42118.420.000.000.000.84
152558122006.11.09 13:40sell0.10eurcadm1.44531.49531.44432006.11.09 13:471.44430.000.000.000.88
152568942006.11.09 13:43buy0.10usdjpym118.53112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.26-6.71
152569702006.11.09 13:43sell0.10eurusdm1.27641.32641.27542006.11.09 13:471.27540.000.000.001.00
152578022006.11.09 13:45buy0.10gbpjpym225.19219.77224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.22-2.72
152590792006.11.09 13:48buy0.10usdchfm1.25231.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.20-9.11
152592022006.11.09 13:48sell0.10eurusdm1.27511.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.14-8.90
152594842006.11.09 13:49buy0.10eurcadm1.44471.39471.44572006.11.09 14:191.44570.000.000.000.88
152625762006.11.09 14:20buy0.10eurcadm1.44711.39711.44812006.11.09 15:021.44810.000.000.000.88
152669242006.11.09 15:04sell0.10eurcadm1.44711.49961.44862006.11.09 17:041.44860.000.000.00-1.33
153755242006.11.10 10:42buy0.10gbpjpym225.00219.81224.912006.11.10 12:38224.910.000.000.00-0.77
153764642006.11.10 10:50sell0.10gbpchfm2.37042.42042.36942006.11.10 12:062.36940.000.000.000.81
153813002006.11.10 12:07sell0.10gbpchfm2.36842.41842.36742006.11.13 01:282.36740.000.00-0.200.81
153838832006.11.10 12:39buy0.10gbpjpym224.99219.79224.892006.11.10 19:42224.890.000.000.00-0.85
154124022006.11.10 19:43buy0.10gbpjpym224.98219.54224.642006.11.13 15:04224.640.000.000.22-2.88
154274572006.11.13 01:29sell0.10gbpchfm2.36642.41642.36542006.11.13 11:342.36540.000.000.000.80
154472272006.11.13 09:48buy0.10usdjpym117.75112.75117.852006.11.13 11:55117.850.000.000.000.85
154490522006.11.13 09:59buy0.10usdchfm1.24131.19131.24232006.11.13 12:041.24230.000.000.000.80
154496492006.11.13 10:01sell0.10eurusdm1.28381.33381.28282006.11.13 14:191.28280.000.000.001.00
154541132006.11.13 11:35sell0.10gbpchfm2.36452.41452.36352006.11.13 13:462.36350.000.000.000.80
154551972006.11.13 11:56buy0.10usdjpym117.87112.87117.972006.11.13 14:35117.970.000.000.000.85
154559242006.11.13 12:05buy0.10usdchfm1.24291.19291.24392006.11.13 15:091.24390.000.000.000.80
154604942006.11.13 13:47sell0.10gbpchfm2.36252.41252.36152006.11.13 14:082.36150.000.000.000.81
154618012006.11.13 14:10sell0.10gbpchfm2.36062.41452.36352006.11.14 07:492.36350.000.00-0.20-2.34
154628652006.11.13 14:20sell0.10eurusdm1.28251.33251.28152006.11.13 15:051.28150.000.000.001.00
154634712006.11.13 14:36buy0.10usdjpym118.00113.00118.102006.11.13 14:50118.100.000.000.000.85
154649942006.11.13 14:51buy0.10usdjpym118.11113.11118.212006.11.13 15:06118.210.000.000.000.85
154670582006.11.13 15:06buy0.10gbpjpym224.70218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.22-5.78
154671242006.11.13 15:06sell0.10eurusdm1.28131.33131.28032006.11.13 15:311.28030.000.000.001.00
154677822006.11.13 15:09buy0.10usdjpym118.23112.75117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.13-3.22
154679072006.11.13 15:09buy0.10usdchfm1.24401.19401.24502006.11.13 15:311.24500.000.000.000.80
154707432006.11.13 15:32buy0.10eurusdm1.28041.23041.28142006.11.13 15:591.28140.000.000.001.00
154707652006.11.13 15:32buy0.10usdchfm1.24511.19301.24402006.11.14 11:001.24400.000.000.10-0.88
154722992006.11.13 16:00buy0.10eurusdm1.28171.23171.28272006.11.14 04:451.28270.000.00-0.091.00
155071712006.11.14 04:46buy0.10eurusdm1.28271.23271.28372006.11.14 08:431.28370.000.000.001.00
155201452006.11.14 08:44buy0.10eurusdm1.28361.23361.28462006.11.14 13:321.28460.000.000.001.00
155204362006.11.14 08:46buy0.10gbpjpym224.13219.13224.232006.11.14 08:58224.230.000.000.000.85
155233862006.11.14 09:12buy0.10usdjpym117.86112.63117.732006.11.14 15:12117.730.000.000.00-1.10
155326402006.11.14 11:01buy0.10usdchfm1.24431.19201.24302006.11.14 15:051.24300.000.000.00-1.05
155433022006.11.14 13:33buy0.10eurusdm1.28601.23601.28702006.11.14 14:051.28700.000.000.001.00
155590742006.11.14 15:05buy0.10usdchfm1.24381.19381.24482006.11.14 15:101.24480.000.000.000.80
155617442006.11.14 15:11buy0.10usdchfm1.24531.19531.24632006.11.14 15:121.24630.000.000.000.80
155635432006.11.14 15:13buy0.10usdjpym117.81112.60117.702006.11.15 00:20117.700.000.000.13-0.93
146514942006.11.01 07:10sell0.20eurcadm1.43841.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.29-14.30
146515322006.11.01 07:11sell0.20usdcadm1.12821.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.25
146602552006.11.01 09:27sell0.20gbpchfm2.37682.42532.37432006.11.01 14:542.37430.000.000.004.01
146606622006.11.01 09:35sell0.20gbpjpym223.45228.34223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.003.59
146798232006.11.01 15:01buy0.20usdjpym116.76111.87116.972006.11.01 15:51116.970.000.000.003.59
146803472006.11.01 15:01buy0.20usdchfm1.24151.19291.24392006.11.01 15:521.24390.000.000.003.86
146904512006.11.01 15:52buy0.20eurusdm1.27681.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-1.03-5.60
146920562006.11.01 15:58buy0.20gbpchfm2.37202.32302.37402006.11.01 16:322.37400.000.000.003.22
146978262006.11.01 17:19sell0.20gbpjpym223.45228.34223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-1.523.59
147129222006.11.01 23:48sell0.20eurjpym149.55154.45149.352006.11.02 09:39149.350.000.000.003.41
147143972006.11.02 00:31buy0.20audusdm0.77280.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.060.40
147393342006.11.02 09:24sell0.20gbpjpym223.45228.35223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.003.42
147429352006.11.02 09:41buy0.20usdjpym116.95112.06117.162006.11.02 15:52117.160.000.000.003.58
147447642006.11.02 09:58sell0.20gbpchfm2.37722.42622.37522006.11.02 12:452.37520.000.000.003.21
147480562006.11.02 10:18sell0.20gbpjpym223.05229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-1.53-18.59
147512762006.11.02 11:05sell0.20eurjpym149.20155.56150.462006.11.09 13:34151.280.000.00-1.47-35.19
147669632006.11.02 13:30buy0.20usdchfm1.24401.19501.24602006.11.02 15:281.24600.000.000.003.21
148324352006.11.03 08:57sell0.20gbpchfm2.37762.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-0.78-3.84
148383892006.11.03 10:01sell0.20eurcadm1.44901.49791.44692006.11.03 12:001.44690.000.000.003.71
148435502006.11.03 10:57sell0.20usdcadm1.13521.18421.13322006.11.03 12:001.13320.000.000.003.53
148729902006.11.03 13:43sell0.20usdcadm1.13131.18021.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.003.72
148962452006.11.03 15:33buy0.20eurcadm1.43491.38591.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.093.54
149073412006.11.03 19:27buy0.20usdchfm1.25411.20511.25612006.11.06 08:191.25610.000.000.203.18
149371792006.11.06 08:33sell0.20usdcadm1.13181.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.000.00
149573962006.11.06 14:13buy0.20eurcadm1.44011.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.09-0.54
149775922006.11.06 22:53buy0.20usdchfm1.25481.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.00-7.84
149880182006.11.07 02:06buy0.20usdjpym118.06112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.26-4.24
150358112006.11.07 08:49buy0.20eurcadm1.43761.38871.43972006.11.07 09:531.43970.000.000.003.72
150423062006.11.07 10:08sell0.20usdcadm1.13051.17921.12822006.11.07 13:001.12820.000.000.004.08
150479352006.11.07 13:05buy0.20eurcadm1.43891.38991.44092006.11.07 14:111.44090.000.000.003.55
150771332006.11.07 16:19sell0.20eurcadm1.44491.49401.44302006.11.07 19:401.44300.000.000.003.36
150771362006.11.07 16:19sell0.20usdcadm1.12921.18021.12922006.11.08 15:361.12920.000.00-0.060.00
150859922006.11.07 19:31buy0.20eurusdm1.27871.22971.28072006.11.08 09:281.28070.000.00-0.174.00
150894002006.11.07 19:58sell0.20gbpchfm2.38102.43002.37902006.11.07 22:362.37900.000.00-0.393.21
151183272006.11.08 05:03sell0.20eurcadm1.44501.49401.44302006.11.08 14:481.44300.000.000.003.53
151297002006.11.08 07:42sell0.20gbpjpym224.37229.27224.172006.11.08 09:27224.170.000.000.003.41
151378672006.11.08 09:17buy0.20usdchfm1.24701.19811.24912006.11.08 13:381.24910.000.000.003.36
151407392006.11.08 09:38buy0.20gbpchfm2.37822.32932.38032006.11.08 14:102.38030.000.000.003.36
151495772006.11.08 12:49buy0.20gbpjpym224.11219.21224.312006.11.08 14:10224.310.000.000.003.39
151730452006.11.08 16:16buy0.20usdchfm1.24961.20061.25162006.11.09 00:581.25160.000.000.593.20
151776642006.11.08 17:48sell0.20eurusdm1.27771.32671.27572006.11.08 21:111.27570.000.000.434.00
151811962006.11.08 19:17sell0.20usdcadm1.13041.17941.12842006.11.10 03:241.12840.000.00-0.253.54
152243252006.11.09 07:30sell0.20eurcadm1.44341.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.00-4.06
152266052006.11.09 07:59buy0.20usdchfm1.24911.20011.25112006.11.09 13:471.25110.000.000.003.20
152271572006.11.09 08:01sell0.20eurusdm1.27861.32761.27662006.11.09 13:421.27660.000.000.004.00
152318352006.11.09 09:41buy0.20gbpchfm2.38042.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.32-15.70
152417232006.11.09 12:14buy0.20gbpjpym224.89219.99225.092006.11.09 13:44225.090.000.000.003.38
152621312006.11.09 14:09buy0.20gbpjpym224.88219.77224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.43-0.17
152639732006.11.09 14:44sell0.20eurusdm1.27821.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.28-11.60
152641612006.11.09 14:45buy0.20usdchfm1.24911.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.40-13.05
152682662006.11.09 15:07buy0.20usdjpym118.22112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.52-8.15
152858642006.11.09 16:36sell0.20eurcadm1.45081.49961.44862006.11.09 17:041.44860.000.000.003.89
153813112006.11.10 12:07buy0.20gbpjpym224.72219.81224.912006.11.10 12:38224.910.000.000.003.23
154009032006.11.10 15:42buy0.20gbpjpym224.69219.79224.892006.11.10 19:42224.890.000.000.003.40
154216802006.11.13 00:11buy0.20gbpjpym224.66219.54224.642006.11.13 15:04224.640.000.000.00-0.33
154693192006.11.13 15:18sell0.20gbpchfm2.36342.41452.36352006.11.14 07:492.36350.000.00-0.39-0.16
154899392006.11.13 23:50buy0.20gbpjpym224.27218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.00-4.25
154904732006.11.13 23:51buy0.20usdjpym117.85112.75117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.000.00
155177002006.11.14 08:02buy0.20usdchfm1.24191.19301.24402006.11.14 11:001.24400.000.000.003.38
155419912006.11.14 13:31buy0.20usdjpym117.52112.63117.732006.11.14 15:12117.730.000.000.003.57
155446342006.11.14 13:34buy0.20usdchfm1.24081.19201.24302006.11.14 15:051.24300.000.000.003.54
155975702006.11.14 20:11buy0.20usdjpym117.50112.60117.702006.11.15 00:20117.700.000.000.263.40
146527572006.11.01 07:41sell0.30eurcadm1.44161.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.43-12.97
146534292006.11.01 07:44sell0.30usdcadm1.13141.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.002.12
147709202006.11.02 14:04sell0.30gbpjpym223.37229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-2.28-19.69
147786292006.11.02 15:52sell0.30eurjpym149.52155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-2.22-44.42
148511482006.11.03 13:06sell0.30gbpchfm2.38062.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-1.181.44
148608252006.11.03 13:31buy0.30eurusdm1.27361.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.521.20
148696432006.11.03 13:37buy0.30audusdm0.76980.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.069.60
149475792006.11.06 11:00sell0.30usdcadm1.13491.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.008.22
149633612006.11.06 16:00buy0.30eurcadm1.43661.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.148.51
149991542006.11.07 04:34buy0.30usdchfm1.25171.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.00-4.32
150028782006.11.07 04:46buy0.30usdjpym117.74112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.391.78
151581472006.11.08 14:11sell0.30usdcadm1.13221.18021.12922006.11.08 15:361.12920.000.000.007.97
152419362006.11.09 12:16buy0.30gbpchfm2.37732.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.48-16.01
152432862006.11.09 12:31sell0.30eurcadm1.44651.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.002.12
152693562006.11.09 15:11buy0.30usdchfm1.24571.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.60-11.36
152794332006.11.09 16:26sell0.30eurusdm1.28191.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.44-6.30
152868852006.11.09 16:37buy0.30usdjpym117.91112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.78-4.33
153172732006.11.10 01:34buy0.30gbpjpym224.55219.77224.872006.11.10 10:41224.870.000.000.008.18
154617122006.11.13 14:09buy0.30gbpjpym224.32219.54224.642006.11.13 15:04224.640.000.000.008.13
154744952006.11.13 17:05sell0.30gbpchfm2.36662.41452.36352006.11.14 07:492.36350.000.00-0.597.49
154949302006.11.14 00:03buy0.30gbpjpym223.94218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.002.04
155124192006.11.14 07:03buy0.30usdjpym117.52112.75117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.008.40
146675602006.11.01 12:18sell0.50eurcadm1.44531.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.72-5.29
146686362006.11.01 12:32sell0.50usdcadm1.13441.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.0016.81
148515982006.11.03 13:08sell0.50gbpjpym223.71229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-2.54-18.33
148661382006.11.03 13:33sell0.50eurjpym149.73155.56150.462006.11.09 13:34151.280.000.00-3.17-65.56
148735682006.11.03 13:44sell0.50gbpchfm2.38392.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-1.9615.62
148738012006.11.03 13:44buy0.50eurusdm1.26981.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.8621.00
150520662006.11.07 13:41buy0.50usdchfm1.24871.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.004.80
150653602006.11.07 14:44buy0.50usdjpym117.42112.71117.812006.11.08 14:10117.810.000.000.6516.55
152488432006.11.09 13:20buy0.50gbpchfm2.37402.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.79-13.35
152490372006.11.09 13:21sell0.50eurcadm1.44951.49671.44572006.11.09 13:391.44570.000.000.0016.77
152844142006.11.09 16:35buy0.50usdchfm1.24261.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.001.00-6.45
153188022006.11.10 01:49buy0.50usdjpym117.61112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.000.655.52
153213552006.11.10 02:02sell0.50eurusdm1.28561.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.368.00
155139672006.11.14 07:17buy0.50gbpjpym223.61218.92224.022006.11.14 08:45224.020.000.000.0017.42
147661382006.11.02 13:20sell0.80eurcadm1.44841.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.2913.41
148642442006.11.03 13:32sell0.80gbpjpym224.06229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-4.06-5.45
149015212006.11.03 17:09sell0.80eurjpym150.03155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-5.04-83.93
150653492006.11.07 14:44buy0.80usdchfm1.24531.19891.24992006.11.07 19:581.24990.000.000.0029.44
152670582006.11.09 15:04buy0.80gbpchfm2.37212.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.001.27-9.06
153209632006.11.10 02:01buy0.80usdchfm1.23921.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.000.7911.60
153618222006.11.10 08:58sell0.80eurusdm1.28881.33501.28402006.11.13 10:001.28400.000.000.5838.40
153630362006.11.10 09:01buy0.80usdjpym117.30112.64117.742006.11.13 09:47117.740.000.001.0429.90
147812952006.11.02 16:32sell1.30eurcadm1.45161.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.4758.53
148992112006.11.03 16:22sell1.30gbpjpym224.36229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-6.6024.38
149516702006.11.06 12:47sell1.30eurjpym150.34155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.00-6.84-102.29
152745062006.11.09 16:02buy1.30gbpchfm2.36882.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.002.0619.98
153619252006.11.10 08:58buy1.30usdchfm1.23581.19001.24102006.11.13 09:581.24100.000.001.2954.47
149580922006.11.06 14:23sell2.10gbpjpym224.67229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-5.3394.87
152314442006.11.09 09:33sell2.10eurjpym150.68155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.000.00-104.82
153212862006.11.10 02:02buy2.10gbpchfm2.36562.31972.37072006.11.10 10:492.37070.000.000.0086.64
152434512006.11.09 12:32sell3.60eurjpym151.00155.56150.462006.11.09 13:34151.270.000.000.00-82.22
  0.00 0.00 -30.98 -27.12
Closed P/L: -58.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150776472006.11.07 16:35buy0.10audusdm0.77640.71760.7686 0.76570.000.000.08-10.70
150947152006.11.07 20:27buy0.20audusdm0.77340.71760.7686 0.76570.000.000.15-15.40
151218842006.11.08 06:01buy0.30audusdm0.77050.71760.7686 0.76570.000.000.20-14.40
152080752006.11.09 00:56buy0.50audusdm0.76730.71760.7686 0.76570.000.000.20-8.00
154527002006.11.13 11:09buy0.80audusdm0.76420.71760.7686 0.76570.000.000.1412.00
152920132006.11.09 17:05sell0.10eurcadm1.44791.50711.4561 1.45910.000.000.16-9.84
153241322006.11.10 02:09sell0.20eurcadm1.45101.50711.4561 1.45910.000.000.21-14.23
153747452006.11.10 10:30sell0.30eurcadm1.45421.50711.4561 1.45910.000.000.33-12.91
154354722006.11.13 05:20sell0.50eurcadm1.45711.50711.4561 1.45910.000.000.36-8.78
155243302006.11.14 09:28sell0.80eurcadm1.46091.50711.4561 1.45910.000.000.2912.65
147461992006.11.02 10:04sell0.10eurjpym148.89155.45150.35 150.820.000.00-1.20-16.40
152526762006.11.09 13:34sell0.20eurjpym151.23155.45150.35 150.820.000.00-0.846.97
155502922006.11.14 14:06buy0.10eurusdm1.28721.23241.2834 1.28150.000.00-0.09-5.70
155571622006.11.14 15:00buy0.20eurusdm1.28401.23241.2834 1.28150.000.00-0.17-5.00
155628722006.11.14 15:12buy0.30eurusdm1.27971.23241.2834 1.28150.000.00-0.265.40
155166372006.11.14 07:51buy0.10gbpchfm2.36422.30992.3609 2.35710.000.000.16-5.71
155256682006.11.14 09:34buy0.20gbpchfm2.36102.30992.3609 2.35710.000.000.32-6.28
155537682006.11.14 14:34buy0.30gbpchfm2.35772.30992.3609 2.35710.000.000.48-1.45
155224412006.11.14 08:59buy0.10gbpjpym224.33218.30223.40 223.100.000.000.22-10.46
155251352006.11.14 09:31buy0.20gbpjpym223.91218.30223.40 223.100.000.000.43-13.77
155336172006.11.14 11:21buy0.30gbpjpym223.58218.30223.40 223.100.000.000.65-12.24
155379182006.11.14 12:54buy0.50gbpjpym223.27218.30223.40 223.100.000.001.08-7.22
155536602006.11.14 14:33buy0.80gbpjpym222.94218.30223.40 223.100.000.001.7210.88
153305722006.11.10 03:25sell0.10usdcadm1.12781.18441.1334 1.13860.000.00-0.09-9.49
153955102006.11.10 14:47sell0.20usdcadm1.13091.18441.1334 1.13860.000.00-0.18-13.53
154506902006.11.13 10:26sell0.30usdcadm1.13421.18441.1334 1.13860.000.00-0.20-11.59
154703652006.11.13 15:31sell0.50usdcadm1.13731.18441.1334 1.13860.000.00-0.32-5.71
155633502006.11.14 15:13buy0.10usdchfm1.24731.19501.2460 1.24310.000.000.10-3.38
155916362006.11.14 18:40buy0.20usdchfm1.24391.19501.2460 1.24310.000.000.20-1.29
156061982006.11.15 00:21buy0.10usdjpym117.73112.73117.83 117.640.000.000.00-0.77
  0.00 0.00 4.13 -176.35
 Floating P/L: -172.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -58.10 Floating P/L: -172.22 Margin: 435.00
Balance: 2 941.90 Equity: 2 769.68 Free Margin: 2 334.68