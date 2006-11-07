|Account: 1297660
|Name: Cost_Avg___RSI_w_Trend_4 m15
|Currency: USD
|2006 November 15, 01:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15106199
|2006.11.07 23:31
|balance
|Deposit
|3 000.00
|15106226
|2006.11.07 23:32
|sell
|0.01
|eurjpym
|150.32
|0.00
|150.27
|2006.11.07 23:58
|150.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15107131
|2006.11.07 23:46
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7733
|0.0000
|0.7715
|2006.11.08 09:16
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15107867
|2006.11.08 00:00
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4435
|0.0000
|1.4442
|2006.11.08 08:37
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|15107924
|2006.11.08 00:00
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|1.1308
|2006.11.08 08:34
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|15107938
|2006.11.08 00:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3805
|0.0000
|2.3810
|2006.11.08 00:05
|2.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15108728
|2006.11.08 00:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.27
|0.00
|224.29
|2006.11.08 07:10
|224.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15109164
|2006.11.08 00:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.29
|0.00
|150.34
|2006.11.08 01:37
|150.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15116689
|2006.11.08 03:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.28
|0.00
|150.30
|2006.11.08 06:58
|150.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15120286
|2006.11.08 05:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2494
|2006.11.08 07:02
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15120303
|2006.11.08 05:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.58
|0.00
|117.63
|2006.11.08 06:32
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15120318
|2006.11.08 05:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2776
|0.0000
|1.2771
|2006.11.08 07:16
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15128615
|2006.11.08 07:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.19
|0.00
|224.22
|2006.11.08 08:13
|224.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|15128673
|2006.11.08 07:30
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3803
|0.0000
|2.3806
|2006.11.08 09:19
|2.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15129979
|2006.11.08 07:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2778
|2006.11.08 08:43
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15129992
|2006.11.08 07:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2487
|2006.11.08 08:46
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15130946
|2006.11.08 08:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.57
|2006.11.08 08:47
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15141504
|2006.11.08 09:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.58
|2006.11.08 10:37
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15141518
|2006.11.08 09:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7705
|0.0000
|0.7700
|2006.11.08 11:07
|0.7700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15143490
|2006.11.08 10:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2796
|0.0000
|1.2791
|2006.11.08 12:08
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15143521
|2006.11.08 10:15
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1302
|0.0000
|1.1307
|2006.11.08 12:04
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15144179
|2006.11.08 10:30
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3788
|0.0000
|2.3790
|2006.11.08 12:05
|2.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15145029
|2006.11.08 10:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2471
|2006.11.08 12:37
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15146173
|2006.11.08 11:30
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7706
|0.0000
|0.7699
|2006.11.08 16:12
|0.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|15164578
|2006.11.08 14:45
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1317
|0.0000
|1.1312
|2006.11.08 15:15
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15164586
|2006.11.08 14:45
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3798
|0.0000
|2.3820
|2006.11.09 00:59
|2.3820
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.18
|15167512
|2006.11.08 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.79
|2006.11.08 16:07
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15167523
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|2006.11.08 16:06
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15169343
|2006.11.08 15:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2503
|2006.11.08 16:06
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15172696
|2006.11.08 16:15
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7705
|0.0000
|0.7710
|2006.11.08 17:18
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15172768
|2006.11.08 16:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2506
|2006.11.09 04:55
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.10
|15175017
|2006.11.08 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.34
|0.00
|224.39
|2006.11.08 19:14
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15177528
|2006.11.08 17:45
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4413
|0.0000
|1.4418
|2006.11.08 19:03
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15178513
|2006.11.08 18:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1293
|0.0000
|1.1294
|2006.11.08 19:07
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15179024
|2006.11.08 18:15
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7706
|0.0000
|0.7704
|2006.11.08 21:45
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15181859
|2006.11.08 19:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.36
|0.00
|150.37
|2006.11.09 00:50
|150.37
|0.00
|0.00
|0.03
|0.01
|15181861
|2006.11.08 19:45
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4424
|0.0000
|1.4422
|2006.11.08 20:59
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15182527
|2006.11.08 20:00
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1299
|0.0000
|1.1294
|2006.11.09 00:01
|1.1294
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|15188042
|2006.11.08 21:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.85
|2006.11.09 05:05
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15192093
|2006.11.08 22:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2761
|0.0000
|1.2762
|2006.11.09 02:22
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15193653
|2006.11.08 22:30
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4416
|0.0000
|1.4416
|2006.11.09 01:43
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15212077
|2006.11.09 01:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|150.37
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.72
|15215314
|2006.11.09 02:31
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1307
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15216995
|2006.11.09 03:30
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7673
|0.0000
|0.7675
|2006.11.09 08:00
|0.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15217483
|2006.11.09 03:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3824
|0.0000
|2.3826
|2006.11.09 06:58
|2.3826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15220463
|2006.11.09 05:15
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4427
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|15220751
|2006.11.09 05:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2766
|0.0000
|1.2775
|2006.11.09 10:07
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15220755
|2006.11.09 05:31
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2506
|0.0000
|1.2511
|2006.11.09 06:58
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15223196
|2006.11.09 07:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3810
|0.0000
|2.3808
|2006.11.09 09:15
|2.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15228834
|2006.11.09 08:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.84
|2006.11.09 09:25
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15228875
|2006.11.09 08:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2494
|0.0000
|1.2494
|2006.11.09 10:11
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15232114
|2006.11.09 09:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.57
|0.00
|225.00
|2006.11.09 12:00
|225.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|15232867
|2006.11.09 10:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3810
|0.0000
|2.3810
|2006.11.09 11:25
|2.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15235932
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.90
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|15239525
|2006.11.09 11:45
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7661
|0.0000
|0.7663
|2006.11.09 13:03
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15257846
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4448
|0.0000
|1.4443
|2006.11.09 13:47
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15257857
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|2006.11.09 13:47
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15262369
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2504
|2006.11.09 14:23
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15262376
|2006.11.09 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2769
|0.0000
|1.2774
|2006.11.09 14:22
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15272517
|2006.11.09 15:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2431
|2006.11.09 19:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15272532
|2006.11.09 15:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2797
|0.0000
|1.2792
|2006.11.09 15:58
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15291125
|2006.11.09 17:00
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4485
|0.0000
|1.4483
|2006.11.09 19:51
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15292719
|2006.11.09 17:15
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7682
|0.0000
|0.7682
|2006.11.09 19:38
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15292764
|2006.11.09 17:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.31
|15293935
|2006.11.09 17:30
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3696
|0.0000
|2.3687
|2006.11.09 19:41
|2.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15295878
|2006.11.09 18:02
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1298
|0.0000
|1.1299
|2006.11.09 18:33
|1.1299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15297873
|2006.11.09 18:47
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1299
|0.0000
|1.1286
|2006.11.10 07:54
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|15299273
|2006.11.09 19:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2833
|0.0000
|1.2828
|2006.11.09 19:44
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15306605
|2006.11.09 22:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.78
|0.00
|224.61
|2006.11.10 08:34
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15311125
|2006.11.09 23:15
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7694
|0.0000
|0.7689
|2006.11.10 01:19
|0.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15311181
|2006.11.09 23:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2395
|2006.11.10 05:01
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15311888
|2006.11.09 23:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2835
|0.0000
|1.2872
|2006.11.10 11:26
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|15312526
|2006.11.09 23:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.26
|0.00
|151.18
|2006.11.10 02:02
|151.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|15316581
|2006.11.10 01:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3681
|0.0000
|2.3651
|2006.11.10 08:34
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15325182
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.18
|0.00
|151.14
|2006.11.10 05:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15330865
|2006.11.10 03:30
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4496
|0.0000
|1.4491
|2006.11.10 05:02
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15341024
|2006.11.10 06:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.13
|0.00
|151.11
|2006.11.10 12:06
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15341032
|2006.11.10 06:15
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7679
|0.0000
|0.7680
|2006.11.10 07:20
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15351880
|2006.11.10 08:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2375
|2006.11.10 09:46
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15355455
|2006.11.10 08:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1280
|0.0000
|1.1275
|2006.11.10 08:56
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15357602
|2006.11.10 08:45
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4511
|0.0000
|1.4530
|2006.11.10 13:07
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15368892
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7682
|0.0000
|0.7677
|2006.11.10 15:02
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15369096
|2006.11.10 09:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.41
|0.00
|117.41
|2006.11.10 11:32
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15379773
|2006.11.10 11:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.75
|0.00
|224.70
|2006.11.10 12:06
|224.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15379856
|2006.11.10 11:46
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1290
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|15380526
|2006.11.10 12:00
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3689
|0.0000
|2.3684
|2006.11.10 12:22
|2.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15395429
|2006.11.10 14:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.05
|0.00
|151.07
|2006.11.10 15:52
|151.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15399965
|2006.11.10 15:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2862
|0.0000
|1.2867
|2006.11.10 15:38
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15401196
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7676
|0.0000
|0.7673
|2006.11.13 05:13
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15403725
|2006.11.10 16:00
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4545
|0.0000
|1.4540
|2006.11.10 16:57
|1.4540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15408668
|2006.11.10 18:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1298
|0.0000
|1.1303
|2006.11.10 19:20
|1.1303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15409607
|2006.11.10 18:30
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4527
|0.0000
|1.4527
|2006.11.10 19:22
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15409621
|2006.11.10 18:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2391
|2006.11.12 22:54
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|15413209
|2006.11.10 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.77
|0.00
|224.72
|2006.11.12 22:30
|224.72
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.04
|15413905
|2006.11.10 20:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3704
|0.0000
|2.3699
|2006.11.12 22:30
|2.3699
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.04
|15414691
|2006.11.10 20:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.10
|0.00
|151.05
|2006.11.12 22:30
|151.05
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|15414699
|2006.11.10 20:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2851
|0.0000
|1.2856
|2006.11.13 00:20
|1.2856
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|15414739
|2006.11.10 20:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.52
|2006.11.12 22:30
|117.52
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|15416082
|2006.11.12 22:31
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1306
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|15418657
|2006.11.12 23:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.05
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15425069
|2006.11.13 01:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.80
|0.00
|224.61
|2006.11.13 09:25
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15429903
|2006.11.13 02:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|2006.11.13 06:16
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15430623
|2006.11.13 02:30
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4555
|0.0000
|1.4561
|2006.11.13 07:11
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15430628
|2006.11.13 02:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.92
|0.00
|150.97
|2006.11.13 04:50
|150.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15432357
|2006.11.13 03:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.27
|0.00
|117.32
|2006.11.13 06:15
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15435265
|2006.11.13 05:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|1.2376
|2006.11.13 06:08
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15436138
|2006.11.13 06:00
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7672
|0.0000
|0.7667
|2006.11.13 07:07
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15437596
|2006.11.13 06:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|150.97
|0.00
|151.23
|2006.11.13 23:50
|151.23
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|15437824
|2006.11.13 06:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.26
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.69
|15437830
|2006.11.13 06:45
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3674
|0.0000
|2.3669
|2006.11.13 07:39
|2.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15437839
|2006.11.13 06:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2376
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.50
|15441602
|2006.11.13 08:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3679
|0.0000
|2.3677
|2006.11.13 09:26
|2.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15442845
|2006.11.13 09:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2859
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.41
|15442848
|2006.11.13 09:04
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4558
|0.0000
|1.4563
|2006.11.13 09:30
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15450860
|2006.11.13 10:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.64
|0.00
|224.51
|2006.11.13 11:37
|224.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15455372
|2006.11.13 12:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3667
|0.0000
|2.3639
|2006.11.13 15:22
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|15455410
|2006.11.13 12:00
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4554
|0.0000
|1.4559
|2006.11.13 12:34
|1.4559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15458037
|2006.11.13 12:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.54
|0.00
|224.54
|2006.11.13 13:15
|224.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15458435
|2006.11.13 13:00
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7648
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15463263
|2006.11.13 14:30
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4581
|0.0000
|1.4576
|2006.11.13 14:45
|1.4576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15463267
|2006.11.13 14:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.42
|0.00
|224.47
|2006.11.13 14:50
|224.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15473106
|2006.11.13 16:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.69
|0.00
|224.64
|2006.11.13 19:38
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15475142
|2006.11.13 17:30
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3654
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15480443
|2006.11.13 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.68
|223.82
|224.43
|2006.11.14 06:14
|223.82
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.74
|15485556
|2006.11.13 23:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1376
|0.0000
|1.1376
|2006.11.14 01:31
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15503128
|2006.11.14 03:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.69
|117.35
|117.74
|2006.11.14 08:57
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15504135
|2006.11.14 03:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.87
|150.62
|150.92
|2006.11.14 07:16
|150.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|15505358
|2006.11.14 04:00
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4575
|0.0000
|1.4579
|2006.11.14 08:25
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15505374
|2006.11.14 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2815
|0.0000
|1.2818
|2006.11.14 07:28
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15508224
|2006.11.14 05:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3671
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15508864
|2006.11.14 05:20
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1370
|0.0000
|1.1375
|2006.11.14 07:26
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15509049
|2006.11.14 05:30
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7642
|0.0000
|0.7656
|2006.11.14 15:06
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15510582
|2006.11.14 06:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2436
|2006.11.14 07:29
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15517587
|2006.11.14 08:00
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1372
|0.0000
|1.1367
|2006.11.14 08:50
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15517609
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.85
|0.00
|150.90
|2006.11.14 08:17
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15517629
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|223.78
|0.00
|223.83
|2006.11.14 08:17
|223.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15519091
|2006.11.14 08:30
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4576
|0.0000
|1.4606
|2006.11.14 11:20
|1.4606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15527369
|2006.11.14 09:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2829
|0.0000
|1.2827
|2006.11.14 10:46
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15530265
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.17
|0.00
|151.12
|2006.11.14 11:20
|151.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15530293
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.77
|0.00
|117.81
|2006.11.14 11:40
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15531639
|2006.11.14 10:45
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1387
|0.0000
|1.1386
|2006.11.14 12:35
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15534762
|2006.11.14 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2831
|2006.11.14 13:02
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15534768
|2006.11.14 11:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2432
|2006.11.14 13:30
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15540052
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.01
|0.00
|150.76
|2006.11.14 16:00
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|15541100
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.41
|2006.11.14 15:00
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15548571
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|223.33
|0.00
|223.05
|2006.11.14 16:14
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|15555836
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2420
|2006.11.14 14:59
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15555850
|2006.11.14 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2843
|0.0000
|1.2838
|2006.11.14 15:00
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15555854
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1377
|0.0000
|1.1382
|2006.11.14 15:05
|1.1382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15557156
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3588
|0.0000
|2.3593
|2006.11.14 15:10
|2.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15564963
|2006.11.14 15:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.74
|0.00
|117.69
|2006.11.14 15:48
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15575106
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4596
|0.0000
|1.4598
|2006.11.14 17:00
|1.4598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15575219
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15577573
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3581
|0.0000
|2.3586
|2006.11.14 17:10
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15577587
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|223.18
|0.00
|223.08
|2006.11.15 00:16
|223.08
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.09
|15577614
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2812
|2006.11.14 16:24
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15579829
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.65
|2006.11.14 19:07
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15587240
|2006.11.14 17:45
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1382
|0.0000
|1.1377
|2006.11.14 19:05
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15596635
|2006.11.14 19:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2436
|2006.11.14 21:11
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|15598385
|2006.11.14 20:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.58
|2006.11.14 21:13
|117.58
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|15603882
|2006.11.14 23:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.71
|0.00
|150.76
|2006.11.15 00:20
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15607496
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.55
|2006.11.15 01:03
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15111899
|2006.11.08 01:31
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4444
|0.0000
|1.4442
|2006.11.08 08:37
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15111900
|2006.11.08 01:31
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1305
|0.0000
|1.1308
|2006.11.08 08:34
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15114018
|2006.11.08 02:45
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7727
|0.0000
|0.7715
|2006.11.08 09:16
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|15115508
|2006.11.08 03:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.22
|0.00
|224.29
|2006.11.08 07:10
|224.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15120299
|2006.11.08 05:31
|buy
|0.02
|eurjpym
|150.23
|0.00
|150.30
|2006.11.08 06:58
|150.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15129978
|2006.11.08 07:45
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3809
|0.0000
|2.3806
|2006.11.08 09:19
|2.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15129997
|2006.11.08 07:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.31
|0.00
|224.22
|2006.11.08 08:13
|224.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15145319
|2006.11.08 11:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3783
|0.0000
|2.3790
|2006.11.08 12:05
|2.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15154888
|2006.11.08 13:30
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7700
|0.0000
|0.7699
|2006.11.08 16:12
|0.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|15170358
|2006.11.08 16:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3808
|0.0000
|2.3820
|2006.11.09 00:59
|2.3820
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.19
|15170413
|2006.11.08 16:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2760
|0.0000
|1.2768
|2006.11.08 16:06
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15170458
|2006.11.08 16:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.87
|0.00
|117.79
|2006.11.08 16:07
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15176033
|2006.11.08 17:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.49
|0.00
|224.39
|2006.11.08 19:14
|224.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15176048
|2006.11.08 17:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2506
|2006.11.09 04:55
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.10
|15179061
|2006.11.08 18:15
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1287
|0.0000
|1.1294
|2006.11.08 19:07
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15181933
|2006.11.08 19:46
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7711
|0.0000
|0.7704
|2006.11.08 21:45
|0.7704
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.14
|15183049
|2006.11.08 20:17
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4429
|0.0000
|1.4422
|2006.11.08 20:59
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15192058
|2006.11.08 22:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|150.30
|0.00
|150.37
|2006.11.09 00:50
|150.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15200901
|2006.11.08 23:45
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4409
|0.0000
|1.4416
|2006.11.09 01:43
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15200992
|2006.11.08 23:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.85
|0.00
|117.85
|2006.11.09 05:05
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15209133
|2006.11.09 01:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2755
|0.0000
|1.2762
|2006.11.09 02:22
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15216235
|2006.11.09 03:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|150.43
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.34
|15218463
|2006.11.09 04:01
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7668
|0.0000
|0.7675
|2006.11.09 08:00
|0.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15220494
|2006.11.09 05:16
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3819
|0.0000
|2.3826
|2006.11.09 06:58
|2.3826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15224336
|2006.11.09 07:30
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4434
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15224358
|2006.11.09 07:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2776
|0.0000
|1.2775
|2006.11.09 10:07
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15225131
|2006.11.09 07:45
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3815
|0.0000
|2.3808
|2006.11.09 09:15
|2.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15230382
|2006.11.09 09:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2494
|2006.11.09 10:11
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15232759
|2006.11.09 10:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.68
|0.00
|225.00
|2006.11.09 12:00
|225.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15234072
|2006.11.09 10:15
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1316
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15235902
|2006.11.09 11:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3802
|0.0000
|2.3810
|2006.11.09 11:25
|2.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15238406
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|15241840
|2006.11.09 12:15
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7656
|0.0000
|0.7663
|2006.11.09 13:03
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15275639
|2006.11.09 16:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2431
|2006.11.09 19:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15295737
|2006.11.09 18:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3688
|0.0000
|2.3687
|2006.11.09 19:41
|2.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15297288
|2006.11.09 18:30
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1292
|0.0000
|1.1299
|2006.11.09 18:33
|1.1299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15298394
|2006.11.09 19:00
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4490
|0.0000
|1.4483
|2006.11.09 19:51
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15298440
|2006.11.09 19:01
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7689
|0.0000
|0.7682
|2006.11.09 19:38
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15307348
|2006.11.09 22:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.92
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15309574
|2006.11.09 22:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.73
|0.00
|224.61
|2006.11.10 08:34
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15309622
|2006.11.09 22:45
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1289
|0.0000
|1.1286
|2006.11.10 07:54
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15318375
|2006.11.10 01:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|151.06
|0.00
|151.18
|2006.11.10 02:02
|151.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15319912
|2006.11.10 02:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3664
|0.0000
|2.3651
|2006.11.10 08:34
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|15320027
|2006.11.10 02:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2847
|0.0000
|1.2872
|2006.11.10 11:26
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|15320181
|2006.11.10 02:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2395
|2006.11.10 05:01
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15327893
|2006.11.10 02:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|151.11
|0.00
|151.14
|2006.11.10 05:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15342622
|2006.11.10 06:30
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7673
|0.0000
|0.7680
|2006.11.10 07:20
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15347508
|2006.11.10 07:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|151.18
|0.00
|151.11
|2006.11.10 12:06
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15353164
|2006.11.10 08:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2384
|0.0000
|1.2375
|2006.11.10 09:46
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|15362704
|2006.11.10 09:00
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4522
|0.0000
|1.4530
|2006.11.10 13:07
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15372522
|2006.11.10 10:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.34
|0.00
|117.41
|2006.11.10 11:32
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15382128
|2006.11.10 12:15
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1298
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|15401103
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|151.00
|0.00
|151.07
|2006.11.10 15:52
|151.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15403773
|2006.11.10 16:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7670
|0.0000
|0.7673
|2006.11.13 05:13
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15410062
|2006.11.10 18:45
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4519
|0.0000
|1.4527
|2006.11.10 19:22
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15410078
|2006.11.10 18:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2391
|2006.11.12 22:54
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.03
|15421992
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|150.96
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15423789
|2006.11.13 00:46
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1318
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.00
|15426168
|2006.11.13 01:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.63
|0.00
|224.61
|2006.11.13 09:25
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15432703
|2006.11.13 03:31
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4564
|0.0000
|1.4561
|2006.11.13 07:11
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15435271
|2006.11.13 05:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2873
|0.0000
|1.2866
|2006.11.13 06:16
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15438532
|2006.11.13 07:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.33
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.27
|15442586
|2006.11.13 09:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3668
|0.0000
|2.3677
|2006.11.13 09:26
|2.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15443051
|2006.11.13 09:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2384
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.87
|15444091
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|151.11
|0.00
|151.23
|2006.11.13 23:50
|151.23
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|15446544
|2006.11.13 09:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2851
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.66
|15452832
|2006.11.13 11:10
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.52
|0.00
|224.51
|2006.11.13 11:37
|224.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15457577
|2006.11.13 12:30
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3661
|0.0000
|2.3639
|2006.11.13 15:22
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15458460
|2006.11.13 13:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.46
|0.00
|224.54
|2006.11.13 13:15
|224.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15459316
|2006.11.13 13:15
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7641
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15477351
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3661
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15487113
|2006.11.13 23:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.63
|223.77
|224.68
|2006.11.14 07:02
|223.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|15493449
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1368
|0.0000
|1.1376
|2006.11.14 01:31
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15505816
|2006.11.14 04:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2821
|0.0000
|1.2818
|2006.11.14 07:28
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15507098
|2006.11.14 04:45
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4574
|0.0000
|1.4579
|2006.11.14 08:25
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15510559
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7651
|0.0000
|0.7656
|2006.11.14 15:06
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15512098
|2006.11.14 07:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3662
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|15520250
|2006.11.14 08:45
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.4584
|0.0000
|1.4606
|2006.11.14 11:20
|1.4606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|15530302
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2827
|2006.11.14 10:46
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15531630
|2006.11.14 10:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.81
|2006.11.14 11:40
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15532412
|2006.11.14 11:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1393
|0.0000
|1.1386
|2006.11.14 12:35
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15546530
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|150.95
|0.00
|150.76
|2006.11.14 16:00
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15546540
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.41
|2006.11.14 15:00
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15552785
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|223.06
|0.00
|223.05
|2006.11.14 16:14
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15568863
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.59
|0.00
|117.69
|2006.11.14 15:48
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15577585
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4591
|0.0000
|1.4598
|2006.11.14 17:00
|1.4598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15579847
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15583008
|2006.11.14 17:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|223.13
|0.00
|223.08
|2006.11.15 00:16
|223.08
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.09
|15114906
|2006.11.08 03:00
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1311
|0.0000
|1.1308
|2006.11.08 08:34
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15118180
|2006.11.08 05:03
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4451
|0.0000
|1.4442
|2006.11.08 08:37
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15118255
|2006.11.08 05:03
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7721
|0.0000
|0.7715
|2006.11.08 09:16
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|15130978
|2006.11.08 08:00
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3814
|0.0000
|2.3806
|2006.11.08 09:19
|2.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|15160332
|2006.11.08 14:15
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7688
|0.0000
|0.7699
|2006.11.08 16:12
|0.7699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15176020
|2006.11.08 17:15
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3824
|0.0000
|2.3820
|2006.11.09 00:59
|2.3820
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.13
|15184828
|2006.11.08 21:01
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2511
|0.0000
|1.2506
|2006.11.09 04:55
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15209202
|2006.11.09 01:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.96
|0.00
|117.85
|2006.11.09 05:05
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|15226745
|2006.11.09 08:00
|sell
|0.04
|eurjpym
|150.57
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.21
|15226839
|2006.11.09 08:00
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4444
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15227043
|2006.11.09 08:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|2006.11.09 10:07
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15234548
|2006.11.09 10:30
|sell
|0.04
|gbpjpym
|224.77
|0.00
|225.00
|2006.11.09 12:00
|225.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|15245325
|2006.11.09 12:46
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15248441
|2006.11.09 13:15
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1321
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15282073
|2006.11.09 16:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2431
|2006.11.09 19:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15297241
|2006.11.09 18:30
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3676
|0.0000
|2.3687
|2006.11.09 19:41
|2.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15308302
|2006.11.09 22:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.86
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15315724
|2006.11.10 01:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|224.67
|0.00
|224.61
|2006.11.10 08:34
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15325139
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3656
|0.0000
|2.3651
|2006.11.10 08:34
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15325144
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2395
|2006.11.10 05:01
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15325192
|2006.11.10 02:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2858
|0.0000
|1.2872
|2006.11.10 11:26
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|15330175
|2006.11.10 03:15
|buy
|0.04
|eurjpym
|151.06
|0.00
|151.14
|2006.11.10 05:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|15331031
|2006.11.10 03:32
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1281
|0.0000
|1.1286
|2006.11.10 07:54
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|15355415
|2006.11.10 08:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2374
|0.0000
|1.2375
|2006.11.10 09:46
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15372602
|2006.11.10 10:00
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4532
|0.0000
|1.4530
|2006.11.10 13:07
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15395415
|2006.11.10 14:45
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1307
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|15411713
|2006.11.10 19:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2391
|2006.11.12 22:54
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.29
|15421281
|2006.11.13 00:01
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7665
|0.0000
|0.7673
|2006.11.13 05:13
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15429881
|2006.11.13 02:15
|buy
|0.04
|gbpjpym
|224.47
|0.00
|224.61
|2006.11.13 09:25
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|15435283
|2006.11.13 05:17
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4570
|0.0000
|1.4561
|2006.11.13 07:11
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15441605
|2006.11.13 08:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.43
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.20
|15444208
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.45
|15449284
|2006.11.13 10:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2842
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.96
|15449453
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1335
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.41
|15450870
|2006.11.13 10:30
|sell
|0.04
|eurjpym
|151.27
|0.00
|151.23
|2006.11.13 23:50
|151.23
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.14
|15459902
|2006.11.13 13:30
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3650
|0.0000
|2.3639
|2006.11.13 15:22
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15460870
|2006.11.13 14:00
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7636
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|15478758
|2006.11.13 19:15
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3666
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|15493365
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|224.18
|223.82
|224.43
|2006.11.14 06:14
|223.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|15507089
|2006.11.14 04:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2818
|2006.11.14 07:28
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15513480
|2006.11.14 07:15
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3654
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|15516059
|2006.11.14 07:45
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4582
|0.0000
|1.4579
|2006.11.14 08:25
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15523552
|2006.11.14 09:15
|sell
|0.04
|eurcadm
|1.4590
|0.0000
|1.4606
|2006.11.14 11:20
|1.4606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|15533022
|2006.11.14 11:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.90
|0.00
|117.81
|2006.11.14 11:40
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|15546554
|2006.11.14 13:45
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7671
|0.0000
|0.7656
|2006.11.14 15:06
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15552780
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|150.79
|0.00
|150.76
|2006.11.14 16:00
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15552806
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.41
|2006.11.14 15:00
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|15555853
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.04
|gbpjpym
|222.89
|0.00
|223.05
|2006.11.14 16:14
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15582994
|2006.11.14 17:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|15596237
|2006.11.14 19:30
|buy
|0.04
|gbpjpym
|223.06
|0.00
|223.08
|2006.11.15 00:16
|223.08
|0.00
|0.00
|0.09
|0.06
|15120296
|2006.11.08 05:31
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7711
|0.0000
|0.7715
|2006.11.08 09:16
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15123332
|2006.11.08 06:30
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1317
|0.0000
|1.1308
|2006.11.08 08:34
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|15184731
|2006.11.08 21:01
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3833
|0.0000
|2.3820
|2006.11.09 00:59
|2.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15209054
|2006.11.09 01:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2516
|0.0000
|1.2506
|2006.11.09 04:55
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|15231124
|2006.11.09 09:30
|sell
|0.08
|eurjpym
|150.63
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.01
|15232102
|2006.11.09 09:45
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.4457
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|15235084
|2006.11.09 10:45
|sell
|0.08
|gbpjpym
|224.86
|0.00
|225.00
|2006.11.09 12:00
|225.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|15257892
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|15263380
|2006.11.09 14:31
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1327
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|15289301
|2006.11.09 16:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2431
|2006.11.09 19:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15311147
|2006.11.09 23:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|15318411
|2006.11.10 01:45
|buy
|0.08
|gbpjpym
|224.44
|0.00
|224.61
|2006.11.10 08:34
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|15329260
|2006.11.10 03:01
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2383
|0.0000
|1.2395
|2006.11.10 05:01
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|15334315
|2006.11.10 04:30
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1276
|0.0000
|1.1286
|2006.11.10 07:54
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|15345472
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3648
|0.0000
|2.3651
|2006.11.10 08:34
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15353188
|2006.11.10 08:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2866
|0.0000
|1.2872
|2006.11.10 11:26
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15362733
|2006.11.10 09:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2361
|0.0000
|1.2375
|2006.11.10 09:46
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|15374761
|2006.11.10 10:30
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.4542
|0.0000
|1.4530
|2006.11.10 13:07
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15398605
|2006.11.10 15:15
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1316
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15444132
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.54
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.66
|15446549
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.51
|15452829
|2006.11.13 11:10
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1328
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.31
|15453222
|2006.11.13 11:16
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2835
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.36
|15460331
|2006.11.13 13:45
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3640
|0.0000
|2.3639
|2006.11.13 15:22
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|15463284
|2006.11.13 14:30
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7630
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.01
|0.24
|15466104
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.08
|eurjpym
|151.36
|0.00
|151.23
|2006.11.13 23:50
|151.23
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.88
|15516063
|2006.11.14 07:45
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3648
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|15517560
|2006.11.14 08:00
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.4589
|0.0000
|1.4579
|2006.11.14 08:25
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|15524547
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.4613
|0.0000
|1.4606
|2006.11.14 11:20
|1.4606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|15556905
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.08
|eurjpym
|150.73
|0.00
|150.76
|2006.11.14 16:00
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15598752
|2006.11.14 21:01
|buy
|0.08
|gbpjpym
|222.98
|0.00
|223.08
|2006.11.15 00:16
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|15121763
|2006.11.08 06:00
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7704
|0.0000
|0.7715
|2006.11.08 09:16
|0.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|15235927
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.16
|eurjpym
|150.74
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.17
|-6.52
|15238420
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.16
|gbpjpym
|225.06
|0.00
|225.00
|2006.11.09 12:00
|225.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15243176
|2006.11.09 12:30
|sell
|0.16
|eurcadm
|1.4463
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|15296544
|2006.11.09 18:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2431
|2006.11.09 19:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|15318405
|2006.11.10 01:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15349690
|2006.11.10 07:45
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3639
|0.0000
|2.3651
|2006.11.10 08:34
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|15355656
|2006.11.10 08:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|2006.11.10 11:26
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15446536
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.16
|usdjpym
|117.65
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.23
|-5.83
|15449303
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.73
|15457164
|2006.11.13 12:15
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1341
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.78
|15462038
|2006.11.13 14:15
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3622
|0.0000
|2.3639
|2006.11.13 15:22
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|15463676
|2006.11.13 14:45
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2830
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.92
|15466055
|2006.11.13 15:00
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7623
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.01
|1.60
|15517531
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3642
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|15530267
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.16
|eurcadm
|1.4620
|0.0000
|1.4606
|2006.11.14 11:20
|1.4606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|15568899
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.16
|eurjpym
|150.63
|0.00
|150.76
|2006.11.14 16:00
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|15238387
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.32
|eurjpym
|150.86
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.34
|-9.78
|15239539
|2006.11.09 11:45
|sell
|0.32
|gbpjpym
|225.17
|0.00
|225.00
|2006.11.09 12:00
|225.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|15246463
|2006.11.09 13:00
|sell
|0.32
|eurcadm
|1.4471
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15325216
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.32
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|15362630
|2006.11.10 09:00
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2887
|0.0000
|1.2872
|2006.11.10 11:26
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15449245
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.32
|usdjpym
|117.82
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.47
|-7.05
|15453107
|2006.11.13 11:15
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.37
|-5.40
|15459289
|2006.11.13 13:15
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1358
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.78
|15468874
|2006.11.13 15:15
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2810
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.56
|15519092
|2006.11.14 08:30
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3635
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.24
|15240270
|2006.11.09 12:00
|sell
|0.64
|eurjpym
|150.94
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.67
|-15.21
|15248409
|2006.11.09 13:15
|sell
|0.64
|eurcadm
|1.4482
|0.0000
|1.4468
|2006.11.09 13:30
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|15327952
|2006.11.10 02:45
|buy
|0.64
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|15452802
|2006.11.13 11:10
|sell
|0.64
|usdjpym
|117.80
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-0.93
|-15.18
|15459905
|2006.11.13 13:30
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.1367
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.50
|15468859
|2006.11.13 15:15
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.74
|-0.51
|15477362
|2006.11.13 18:00
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.2804
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 23:50
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.55
|8.96
|15527312
|2006.11.14 09:45
|buy
|0.64
|gbpchfm
|2.3602
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|15245223
|2006.11.09 12:45
|sell
|1.28
|eurjpym
|151.09
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-1.34
|-14.13
|15459272
|2006.11.13 13:15
|sell
|1.28
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-1.87
|-18.43
|15470268
|2006.11.13 15:30
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-1.47
|7.20
|15473980
|2006.11.13 16:45
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.1373
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.41
|-2.25
|15530994
|2006.11.14 10:30
|buy
|1.28
|gbpchfm
|2.3595
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|15257804
|2006.11.09 13:45
|sell
|2.56
|eurjpym
|151.29
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-2.69
|15.22
|15466031
|2006.11.13 15:00
|sell
|2.56
|usdjpym
|118.03
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-3.74
|-10.84
|15475155
|2006.11.13 17:30
|sell
|2.56
|usdcadm
|1.1381
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.82
|13.50
|15478191
|2006.11.13 19:00
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-2.94
|28.81
|15531632
|2006.11.14 10:45
|buy
|2.56
|gbpchfm
|2.3588
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|30.88
|15270117
|2006.11.09 15:15
|sell
|5.12
|eurjpym
|151.40
|0.00
|151.22
|2006.11.09 23:15
|151.22
|0.00
|0.00
|-5.38
|78.25
|15468840
|2006.11.13 15:15
|sell
|5.12
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-7.48
|30.35
|15475967
|2006.11.13 17:45
|sell
|5.12
|usdcadm
|1.1388
|0.0000
|1.1375
|2006.11.13 22:22
|1.1375
|0.00
|0.00
|-1.64
|58.51
|15475996
|2006.11.13 17:46
|sell
|10.24
|usdjpym
|118.22
|0.00
|118.08
|2006.11.13 23:03
|118.08
|0.00
|0.00
|-14.95
|121.41
|0.00
|0.00
|-51.47
|267.61
|Closed P/L:
|216.14
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15596663
|2006.11.14 19:46
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1382
|0.0000
|1.1387
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15597644
|2006.11.14 20:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3577
|0.0000
|2.3582
|2.3568
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.07
|15602257
|2006.11.14 22:16
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.4581
|0.0000
|1.4586
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15602826
|2006.11.14 22:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2819
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15604444
|2006.11.14 23:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2819
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15606465
|2006.11.15 00:30
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|0.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15607442
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|150.67
|0.00
|150.66
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15607456
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|222.97
|0.00
|222.98
|223.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15608260
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|223.06
|0.00
|222.98
|223.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|15608261
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|150.73
|0.00
|150.66
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.71
|Floating P/L:
|-0.69
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|216.14
|Floating P/L:
|-0.69
|Margin:
|6.50
|Balance:
|3 216.14
|Equity:
|3 215.45
|Free Margin:
|3 208.95