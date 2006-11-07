Interbank FX, LLC

Account: 1297660 Name: Cost_Avg___RSI_w_Trend_4 m15 Currency: USD 2006 November 15, 01:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
151061992006.11.07 23:31balanceDeposit3 000.00
151062262006.11.07 23:32sell0.01eurjpym150.320.00150.272006.11.07 23:58150.270.000.000.000.04
151071312006.11.07 23:46buy0.01audusdm0.77330.00000.77152006.11.08 09:160.77150.000.000.00-0.18
151078672006.11.08 00:00sell0.01eurcadm1.44350.00001.44422006.11.08 08:371.44420.000.000.00-0.07
151079242006.11.08 00:00sell0.01usdcadm1.13000.00001.13082006.11.08 08:341.13080.000.000.00-0.07
151079382006.11.08 00:00buy0.01gbpchfm2.38050.00002.38102006.11.08 00:052.38100.000.000.000.04
151087282006.11.08 00:16buy0.01gbpjpym224.270.00224.292006.11.08 07:10224.290.000.000.000.02
151091642006.11.08 00:30buy0.01eurjpym150.290.00150.342006.11.08 01:37150.340.000.000.000.04
151166892006.11.08 03:45buy0.01eurjpym150.280.00150.302006.11.08 06:58150.300.000.000.000.02
151202862006.11.08 05:30buy0.01usdchfm1.24890.00001.24942006.11.08 07:021.24940.000.000.000.04
151203032006.11.08 05:31buy0.01usdjpym117.580.00117.632006.11.08 06:32117.630.000.000.000.04
151203182006.11.08 05:31sell0.01eurusdm1.27760.00001.27712006.11.08 07:161.27710.000.000.000.05
151286152006.11.08 07:30sell0.01gbpjpym224.190.00224.222006.11.08 08:13224.220.000.000.00-0.02
151286732006.11.08 07:30sell0.01gbpchfm2.38030.00002.38062006.11.08 09:192.38060.000.000.00-0.03
151299792006.11.08 07:45buy0.01eurusdm1.27730.00001.27782006.11.08 08:431.27780.000.000.000.05
151299922006.11.08 07:45sell0.01usdchfm1.24920.00001.24872006.11.08 08:461.24870.000.000.000.04
151309462006.11.08 08:00sell0.01usdjpym117.620.00117.572006.11.08 08:47117.570.000.000.000.04
151415042006.11.08 09:45buy0.01usdjpym117.530.00117.582006.11.08 10:37117.580.000.000.000.04
151415182006.11.08 09:45sell0.01audusdm0.77050.00000.77002006.11.08 11:070.77000.000.000.000.05
151434902006.11.08 10:15sell0.01eurusdm1.27960.00001.27912006.11.08 12:081.27910.000.000.000.05
151435212006.11.08 10:15buy0.01usdcadm1.13020.00001.13072006.11.08 12:041.13070.000.000.000.04
151441792006.11.08 10:30buy0.01gbpchfm2.37880.00002.37902006.11.08 12:052.37900.000.000.000.02
151450292006.11.08 10:45buy0.01usdchfm1.24660.00001.24712006.11.08 12:371.24710.000.000.000.04
151461732006.11.08 11:30buy0.01audusdm0.77060.00000.76992006.11.08 16:120.76990.000.000.00-0.07
151645782006.11.08 14:45sell0.01usdcadm1.13170.00001.13122006.11.08 15:151.13120.000.000.000.04
151645862006.11.08 14:45sell0.01gbpchfm2.37980.00002.38202006.11.09 00:592.38200.000.00-0.06-0.18
151675122006.11.08 15:15sell0.01usdjpym117.780.00117.792006.11.08 16:07117.790.000.000.00-0.01
151675232006.11.08 15:15buy0.01eurusdm1.27680.00001.27682006.11.08 16:061.27680.000.000.000.00
151693432006.11.08 15:45sell0.01usdchfm1.25080.00001.25032006.11.08 16:061.25030.000.000.000.04
151726962006.11.08 16:15buy0.01audusdm0.77050.00000.77102006.11.08 17:180.77100.000.000.000.05
151727682006.11.08 16:15sell0.01usdchfm1.24930.00001.25062006.11.09 04:551.25060.000.00-0.03-0.10
151750172006.11.08 17:00sell0.01gbpjpym224.340.00224.392006.11.08 19:14224.390.000.000.00-0.05
151775282006.11.08 17:45buy0.01eurcadm1.44130.00001.44182006.11.08 19:031.44180.000.000.000.04
151785132006.11.08 18:00buy0.01usdcadm1.12930.00001.12942006.11.08 19:071.12940.000.000.000.01
151790242006.11.08 18:15sell0.01audusdm0.77060.00000.77042006.11.08 21:450.77040.000.000.000.02
151818592006.11.08 19:45buy0.01eurjpym150.360.00150.372006.11.09 00:50150.370.000.000.030.01
151818612006.11.08 19:45sell0.01eurcadm1.44240.00001.44222006.11.08 20:591.44220.000.000.000.02
151825272006.11.08 20:00sell0.01usdcadm1.12990.00001.12942006.11.09 00:011.12940.000.00-0.010.04
151880422006.11.08 21:45sell0.01usdjpym117.790.00117.852006.11.09 05:05117.850.000.000.00-0.05
151920932006.11.08 22:15buy0.01eurusdm1.27610.00001.27622006.11.09 02:221.27620.000.000.000.01
151936532006.11.08 22:30buy0.01eurcadm1.44160.00001.44162006.11.09 01:431.44160.000.000.000.00
152120772006.11.09 01:30sell0.01eurjpym150.370.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.01-0.72
152153142006.11.09 02:31sell0.01usdcadm1.13070.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.00-0.10
152169952006.11.09 03:30buy0.01audusdm0.76730.00000.76752006.11.09 08:000.76750.000.000.000.02
152174832006.11.09 03:45buy0.01gbpchfm2.38240.00002.38262006.11.09 06:582.38260.000.000.000.02
152204632006.11.09 05:15sell0.01eurcadm1.44270.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.00-0.36
152207512006.11.09 05:31sell0.01eurusdm1.27660.00001.27752006.11.09 10:071.27750.000.000.00-0.09
152207552006.11.09 05:31buy0.01usdchfm1.25060.00001.25112006.11.09 06:581.25110.000.000.000.04
152231962006.11.09 07:15sell0.01gbpchfm2.38100.00002.38082006.11.09 09:152.38080.000.000.000.02
152288342006.11.09 08:30buy0.01usdjpym117.790.00117.842006.11.09 09:25117.840.000.000.000.04
152288752006.11.09 08:30buy0.01usdchfm1.24940.00001.24942006.11.09 10:111.24940.000.000.000.00
152321142006.11.09 09:45sell0.01gbpjpym224.570.00225.002006.11.09 12:00225.000.000.000.00-0.36
152328672006.11.09 10:00buy0.01gbpchfm2.38100.00002.38102006.11.09 11:252.38100.000.000.000.00
152359322006.11.09 11:00sell0.01usdjpym117.900.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-0.30
152395252006.11.09 11:45buy0.01audusdm0.76610.00000.76632006.11.09 13:030.76630.000.000.000.02
152578462006.11.09 13:45sell0.01eurcadm1.44480.00001.44432006.11.09 13:471.44430.000.000.000.04
152578572006.11.09 13:45sell0.01eurusdm1.27640.00001.27592006.11.09 13:471.27590.000.000.000.05
152623692006.11.09 14:15sell0.01usdchfm1.25090.00001.25042006.11.09 14:231.25040.000.000.000.04
152623762006.11.09 14:15buy0.01eurusdm1.27690.00001.27742006.11.09 14:221.27740.000.000.000.05
152725172006.11.09 15:45buy0.01usdchfm1.24740.00001.24312006.11.09 19:451.24310.000.000.00-0.35
152725322006.11.09 15:45sell0.01eurusdm1.27970.00001.27922006.11.09 15:581.27920.000.000.000.05
152911252006.11.09 17:00sell0.01eurcadm1.44850.00001.44832006.11.09 19:511.44830.000.000.000.02
152927192006.11.09 17:15sell0.01audusdm0.76820.00000.76822006.11.09 19:380.76820.000.000.000.00
152927642006.11.09 17:16buy0.01usdjpym117.970.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.01-0.31
152939352006.11.09 17:30buy0.01gbpchfm2.36960.00002.36872006.11.09 19:412.36870.000.000.00-0.08
152958782006.11.09 18:02buy0.01usdcadm1.12980.00001.12992006.11.09 18:331.12990.000.000.000.01
152978732006.11.09 18:47buy0.01usdcadm1.12990.00001.12862006.11.10 07:541.12860.000.000.00-0.12
152992732006.11.09 19:32sell0.01eurusdm1.28330.00001.28282006.11.09 19:441.28280.000.000.000.05
153066052006.11.09 22:00buy0.01gbpjpym224.780.00224.612006.11.10 08:34224.610.000.000.00-0.14
153111252006.11.09 23:15sell0.01audusdm0.76940.00000.76892006.11.10 01:190.76890.000.000.000.05
153111812006.11.09 23:15buy0.01usdchfm1.24200.00001.23952006.11.10 05:011.23950.000.000.00-0.20
153118882006.11.09 23:36sell0.01eurusdm1.28350.00001.28722006.11.10 11:261.28720.000.000.00-0.37
153125262006.11.09 23:45buy0.01eurjpym151.260.00151.182006.11.10 02:02151.180.000.000.00-0.07
153165812006.11.10 01:15buy0.01gbpchfm2.36810.00002.36512006.11.10 08:342.36510.000.000.00-0.25
153251822006.11.10 02:15buy0.01eurjpym151.180.00151.142006.11.10 05:00151.140.000.000.00-0.04
153308652006.11.10 03:30sell0.01eurcadm1.44960.00001.44912006.11.10 05:021.44910.000.000.000.05
153410242006.11.10 06:15sell0.01eurjpym151.130.00151.112006.11.10 12:06151.110.000.000.000.02
153410322006.11.10 06:15buy0.01audusdm0.76790.00000.76802006.11.10 07:200.76800.000.000.000.01
153518802006.11.10 08:00buy0.01usdchfm1.23960.00001.23752006.11.10 09:461.23750.000.000.00-0.17
153554552006.11.10 08:30sell0.01usdcadm1.12800.00001.12752006.11.10 08:561.12750.000.000.000.04
153576022006.11.10 08:45sell0.01eurcadm1.45110.00001.45302006.11.10 13:071.45300.000.000.00-0.17
153688922006.11.10 09:30sell0.01audusdm0.76820.00000.76772006.11.10 15:020.76770.000.000.000.05
153690962006.11.10 09:30buy0.01usdjpym117.410.00117.412006.11.10 11:32117.410.000.000.000.00
153797732006.11.10 11:45sell0.01gbpjpym224.750.00224.702006.11.10 12:06224.700.000.000.000.05
153798562006.11.10 11:46sell0.01usdcadm1.12900.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.00-0.12
153805262006.11.10 12:00sell0.01gbpchfm2.36890.00002.36842006.11.10 12:222.36840.000.000.000.04
153954292006.11.10 14:45buy0.01eurjpym151.050.00151.072006.11.10 15:52151.070.000.000.000.02
153999652006.11.10 15:30buy0.01eurusdm1.28620.00001.28672006.11.10 15:381.28670.000.000.000.05
154011962006.11.10 15:45buy0.01audusdm0.76760.00000.76732006.11.13 05:130.76730.000.000.00-0.03
154037252006.11.10 16:00sell0.01eurcadm1.45450.00001.45402006.11.10 16:571.45400.000.000.000.05
154086682006.11.10 18:00buy0.01usdcadm1.12980.00001.13032006.11.10 19:201.13030.000.000.000.04
154096072006.11.10 18:30buy0.01eurcadm1.45270.00001.45272006.11.10 19:221.45270.000.000.000.00
154096212006.11.10 18:31sell0.01usdchfm1.23880.00001.23912006.11.12 22:541.23910.000.00-0.01-0.02
154132092006.11.10 20:00sell0.01gbpjpym224.770.00224.722006.11.12 22:30224.720.000.00-0.030.04
154139052006.11.10 20:15sell0.01gbpchfm2.37040.00002.36992006.11.12 22:302.36990.000.00-0.020.04
154146912006.11.10 20:45sell0.01eurjpym151.100.00151.052006.11.12 22:30151.050.000.00-0.010.05
154146992006.11.10 20:45buy0.01eurusdm1.28510.00001.28562006.11.13 00:201.28560.000.00-0.010.05
154147392006.11.10 20:46sell0.01usdjpym117.570.00117.522006.11.12 22:30117.520.000.00-0.010.04
154160822006.11.12 22:31sell0.01usdcadm1.13060.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.000.00-0.61
154186572006.11.12 23:15buy0.01eurjpym151.050.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.000.00
154250692006.11.13 01:00buy0.01gbpjpym224.800.00224.612006.11.13 09:25224.610.000.000.00-0.16
154299032006.11.13 02:15sell0.01eurusdm1.28660.00001.28662006.11.13 06:161.28660.000.000.000.00
154306232006.11.13 02:30sell0.01eurcadm1.45550.00001.45612006.11.13 07:111.45610.000.000.00-0.05
154306282006.11.13 02:30buy0.01eurjpym150.920.00150.972006.11.13 04:50150.970.000.000.000.04
154323572006.11.13 03:16buy0.01usdjpym117.270.00117.322006.11.13 06:15117.320.000.000.000.04
154352652006.11.13 05:15buy0.01usdchfm1.23710.00001.23762006.11.13 06:081.23760.000.000.000.04
154361382006.11.13 06:00sell0.01audusdm0.76720.00000.76672006.11.13 07:070.76670.000.000.000.05
154375962006.11.13 06:30sell0.01eurjpym150.970.00151.232006.11.13 23:50151.230.000.00-0.01-0.22
154378242006.11.13 06:45sell0.01usdjpym117.260.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.01-0.69
154378302006.11.13 06:45sell0.01gbpchfm2.36740.00002.36692006.11.13 07:392.36690.000.000.000.04
154378392006.11.13 06:45sell0.01usdchfm1.23760.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.01-0.50
154416022006.11.13 08:15buy0.01gbpchfm2.36790.00002.36772006.11.13 09:262.36770.000.000.00-0.01
154428452006.11.13 09:04buy0.01eurusdm1.28590.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.01-0.41
154428482006.11.13 09:04buy0.01eurcadm1.45580.00001.45632006.11.13 09:301.45630.000.000.000.04
154508602006.11.13 10:30sell0.01gbpjpym224.640.00224.512006.11.13 11:37224.510.000.000.000.11
154553722006.11.13 12:00buy0.01gbpchfm2.36670.00002.36392006.11.13 15:222.36390.000.000.00-0.22
154554102006.11.13 12:00buy0.01eurcadm1.45540.00001.45592006.11.13 12:341.45590.000.000.000.04
154580372006.11.13 12:45buy0.01gbpjpym224.540.00224.542006.11.13 13:15224.540.000.000.000.00
154584352006.11.13 13:00buy0.01audusdm0.76480.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.00-0.15
154632632006.11.13 14:30sell0.01eurcadm1.45810.00001.45762006.11.13 14:451.45760.000.000.000.04
154632672006.11.13 14:30buy0.01gbpjpym224.420.00224.472006.11.13 14:50224.470.000.000.000.04
154731062006.11.13 16:15sell0.01gbpjpym224.690.00224.642006.11.13 19:38224.640.000.000.000.04
154751422006.11.13 17:30sell0.01gbpchfm2.36540.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.00-0.03
154804432006.11.13 20:15buy0.01gbpjpym224.68223.82224.432006.11.14 06:14223.820.000.000.02-0.74
154855562006.11.13 23:00buy0.01usdcadm1.13760.00001.13762006.11.14 01:311.13760.000.000.000.00
155031282006.11.14 03:00buy0.01usdjpym117.69117.35117.742006.11.14 08:57117.740.000.000.000.04
155041352006.11.14 03:30buy0.01eurjpym150.87150.62150.922006.11.14 07:16150.620.000.000.00-0.22
155053582006.11.14 04:00sell0.01eurcadm1.45750.00001.45792006.11.14 08:251.45790.000.000.00-0.03
155053742006.11.14 04:00sell0.01eurusdm1.28150.00001.28182006.11.14 07:281.28180.000.000.00-0.03
155082242006.11.14 05:00buy0.01gbpchfm2.36710.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-0.54
155088642006.11.14 05:20buy0.01usdcadm1.13700.00001.13752006.11.14 07:261.13750.000.000.000.04
155090492006.11.14 05:30sell0.01audusdm0.76420.00000.76562006.11.14 15:060.76560.000.000.00-0.14
155105822006.11.14 06:15buy0.01usdchfm1.24310.00001.24362006.11.14 07:291.24360.000.000.000.04
155175872006.11.14 08:00sell0.01usdcadm1.13720.00001.13672006.11.14 08:501.13670.000.000.000.04
155176092006.11.14 08:00buy0.01eurjpym150.850.00150.902006.11.14 08:17150.900.000.000.000.04
155176292006.11.14 08:00buy0.01gbpjpym223.780.00223.832006.11.14 08:17223.830.000.000.000.05
155190912006.11.14 08:30sell0.01eurcadm1.45760.00001.46062006.11.14 11:201.46060.000.000.00-0.26
155273692006.11.14 09:45sell0.01eurusdm1.28290.00001.28272006.11.14 10:461.28270.000.000.000.02
155302652006.11.14 10:15sell0.01eurjpym151.170.00151.122006.11.14 11:20151.120.000.000.000.04
155302932006.11.14 10:15sell0.01usdjpym117.770.00117.812006.11.14 11:40117.810.000.000.00-0.03
155316392006.11.14 10:45sell0.01usdcadm1.13870.00001.13862006.11.14 12:351.13860.000.000.000.01
155347622006.11.14 11:45buy0.01eurusdm1.28260.00001.28312006.11.14 13:021.28310.000.000.000.05
155347682006.11.14 11:45sell0.01usdchfm1.24370.00001.24322006.11.14 13:301.24320.000.000.000.04
155400522006.11.14 13:30buy0.01eurjpym151.010.00150.762006.11.14 16:00150.760.000.000.00-0.21
155411002006.11.14 13:30buy0.01usdjpym117.570.00117.412006.11.14 15:00117.410.000.000.00-0.14
155485712006.11.14 14:00buy0.01gbpjpym223.330.00223.052006.11.14 16:14223.050.000.000.00-0.24
155558362006.11.14 14:45buy0.01usdchfm1.24150.00001.24202006.11.14 14:591.24200.000.000.000.04
155558502006.11.14 14:45sell0.01eurusdm1.28430.00001.28382006.11.14 15:001.28380.000.000.000.05
155558542006.11.14 14:45buy0.01usdcadm1.13770.00001.13822006.11.14 15:051.13820.000.000.000.04
155571562006.11.14 15:00buy0.01gbpchfm2.35880.00002.35932006.11.14 15:102.35930.000.000.000.04
155649632006.11.14 15:15buy0.01usdjpym117.740.00117.692006.11.14 15:48117.690.000.000.00-0.04
155751062006.11.14 16:00buy0.01eurcadm1.45960.00001.45982006.11.14 17:001.45980.000.000.000.02
155752192006.11.14 16:00sell0.01usdchfm1.24430.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.01
155775732006.11.14 16:15buy0.01gbpchfm2.35810.00002.35862006.11.14 17:102.35860.000.000.000.04
155775872006.11.14 16:15buy0.01gbpjpym223.180.00223.082006.11.15 00:16223.080.000.000.02-0.09
155776142006.11.14 16:15buy0.01eurusdm1.28070.00001.28122006.11.14 16:241.28120.000.000.000.05
155798292006.11.14 16:30sell0.01usdjpym117.700.00117.652006.11.14 19:07117.650.000.000.000.04
155872402006.11.14 17:45sell0.01usdcadm1.13820.00001.13772006.11.14 19:051.13770.000.000.000.04
155966352006.11.14 19:45buy0.01usdchfm1.24310.00001.24362006.11.14 21:111.24360.000.000.010.04
155983852006.11.14 20:45buy0.01usdjpym117.530.00117.582006.11.14 21:13117.580.000.000.010.04
156038822006.11.14 23:00buy0.01eurjpym150.710.00150.762006.11.15 00:20150.760.000.000.000.04
156074962006.11.15 01:00sell0.01usdjpym117.600.00117.552006.11.15 01:03117.550.000.000.000.04
151118992006.11.08 01:31sell0.02eurcadm1.44440.00001.44422006.11.08 08:371.44420.000.000.000.04
151119002006.11.08 01:31sell0.02usdcadm1.13050.00001.13082006.11.08 08:341.13080.000.000.00-0.05
151140182006.11.08 02:45buy0.02audusdm0.77270.00000.77152006.11.08 09:160.77150.000.000.00-0.24
151155082006.11.08 03:15buy0.02gbpjpym224.220.00224.292006.11.08 07:10224.290.000.000.000.12
151202992006.11.08 05:31buy0.02eurjpym150.230.00150.302006.11.08 06:58150.300.000.000.000.12
151299782006.11.08 07:45sell0.02gbpchfm2.38090.00002.38062006.11.08 09:192.38060.000.000.000.05
151299972006.11.08 07:45sell0.02gbpjpym224.310.00224.222006.11.08 08:13224.220.000.000.000.15
151453192006.11.08 11:00buy0.02gbpchfm2.37830.00002.37902006.11.08 12:052.37900.000.000.000.11
151548882006.11.08 13:30buy0.02audusdm0.77000.00000.76992006.11.08 16:120.76990.000.000.00-0.02
151703582006.11.08 16:00sell0.02gbpchfm2.38080.00002.38202006.11.09 00:592.38200.000.00-0.12-0.19
151704132006.11.08 16:00buy0.02eurusdm1.27600.00001.27682006.11.08 16:061.27680.000.000.000.16
151704582006.11.08 16:00sell0.02usdjpym117.870.00117.792006.11.08 16:07117.790.000.000.000.14
151760332006.11.08 17:15sell0.02gbpjpym224.490.00224.392006.11.08 19:14224.390.000.000.000.17
151760482006.11.08 17:15sell0.02usdchfm1.25000.00001.25062006.11.09 04:551.25060.000.00-0.07-0.10
151790612006.11.08 18:15buy0.02usdcadm1.12870.00001.12942006.11.08 19:071.12940.000.000.000.12
151819332006.11.08 19:46sell0.02audusdm0.77110.00000.77042006.11.08 21:450.77040.000.00-0.010.14
151830492006.11.08 20:17sell0.02eurcadm1.44290.00001.44222006.11.08 20:591.44220.000.000.000.13
151920582006.11.08 22:15buy0.02eurjpym150.300.00150.372006.11.09 00:50150.370.000.000.000.12
152009012006.11.08 23:45buy0.02eurcadm1.44090.00001.44162006.11.09 01:431.44160.000.000.000.12
152009922006.11.08 23:46sell0.02usdjpym117.850.00117.852006.11.09 05:05117.850.000.000.000.00
152091332006.11.09 01:00buy0.02eurusdm1.27550.00001.27622006.11.09 02:221.27620.000.000.000.14
152162352006.11.09 03:00sell0.02eurjpym150.430.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.02-1.34
152184632006.11.09 04:01buy0.02audusdm0.76680.00000.76752006.11.09 08:000.76750.000.000.000.14
152204942006.11.09 05:16buy0.02gbpchfm2.38190.00002.38262006.11.09 06:582.38260.000.000.000.11
152243362006.11.09 07:30sell0.02eurcadm1.44340.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.00-0.60
152243582006.11.09 07:30sell0.02eurusdm1.27760.00001.27752006.11.09 10:071.27750.000.000.000.02
152251312006.11.09 07:45sell0.02gbpchfm2.38150.00002.38082006.11.09 09:152.38080.000.000.000.11
152303822006.11.09 09:15buy0.02usdchfm1.24860.00001.24942006.11.09 10:111.24940.000.000.000.13
152327592006.11.09 10:00sell0.02gbpjpym224.680.00225.002006.11.09 12:00225.000.000.000.00-0.54
152340722006.11.09 10:15sell0.02usdcadm1.13160.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.00-0.04
152359022006.11.09 11:00buy0.02gbpchfm2.38020.00002.38102006.11.09 11:252.38100.000.000.000.13
152384062006.11.09 11:15sell0.02usdjpym118.040.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-0.36
152418402006.11.09 12:15buy0.02audusdm0.76560.00000.76632006.11.09 13:030.76630.000.000.000.14
152756392006.11.09 16:15buy0.02usdchfm1.24680.00001.24312006.11.09 19:451.24310.000.000.00-0.60
152957372006.11.09 18:00buy0.02gbpchfm2.36880.00002.36872006.11.09 19:412.36870.000.000.00-0.01
152972882006.11.09 18:30buy0.02usdcadm1.12920.00001.12992006.11.09 18:331.12990.000.000.000.12
152983942006.11.09 19:00sell0.02eurcadm1.44900.00001.44832006.11.09 19:511.44830.000.000.000.12
152984402006.11.09 19:01sell0.02audusdm0.76890.00000.76822006.11.09 19:380.76820.000.000.000.14
153073482006.11.09 22:16buy0.02usdjpym117.920.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-0.54
153095742006.11.09 22:45buy0.02gbpjpym224.730.00224.612006.11.10 08:34224.610.000.000.00-0.20
153096222006.11.09 22:45buy0.02usdcadm1.12890.00001.12862006.11.10 07:541.12860.000.000.00-0.05
153183752006.11.10 01:45buy0.02eurjpym151.060.00151.182006.11.10 02:02151.180.000.000.000.20
153199122006.11.10 02:00buy0.02gbpchfm2.36640.00002.36512006.11.10 08:342.36510.000.000.00-0.21
153200272006.11.10 02:00sell0.02eurusdm1.28470.00001.28722006.11.10 11:261.28720.000.000.00-0.50
153201812006.11.10 02:00buy0.02usdchfm1.24000.00001.23952006.11.10 05:011.23950.000.000.00-0.08
153278932006.11.10 02:45buy0.02eurjpym151.110.00151.142006.11.10 05:00151.140.000.000.000.05
153426222006.11.10 06:30buy0.02audusdm0.76730.00000.76802006.11.10 07:200.76800.000.000.000.14
153475082006.11.10 07:30sell0.02eurjpym151.180.00151.112006.11.10 12:06151.110.000.000.000.12
153531642006.11.10 08:15buy0.02usdchfm1.23840.00001.23752006.11.10 09:461.23750.000.000.00-0.15
153627042006.11.10 09:00sell0.02eurcadm1.45220.00001.45302006.11.10 13:071.45300.000.000.00-0.14
153725222006.11.10 10:00buy0.02usdjpym117.340.00117.412006.11.10 11:32117.410.000.000.000.12
153821282006.11.10 12:15sell0.02usdcadm1.12980.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.00-0.11
154011032006.11.10 15:45buy0.02eurjpym151.000.00151.072006.11.10 15:52151.070.000.000.000.11
154037732006.11.10 16:00buy0.02audusdm0.76700.00000.76732006.11.13 05:130.76730.000.000.000.06
154100622006.11.10 18:45buy0.02eurcadm1.45190.00001.45272006.11.10 19:221.45270.000.000.000.14
154100782006.11.10 18:45sell0.02usdchfm1.23930.00001.23912006.11.12 22:541.23910.000.00-0.020.03
154219922006.11.13 00:15buy0.02eurjpym150.960.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.000.14
154237892006.11.13 00:46sell0.02usdcadm1.13180.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.01-1.00
154261682006.11.13 01:15buy0.02gbpjpym224.630.00224.612006.11.13 09:25224.610.000.000.00-0.04
154327032006.11.13 03:31sell0.02eurcadm1.45640.00001.45612006.11.13 07:111.45610.000.000.000.06
154352712006.11.13 05:15sell0.02eurusdm1.28730.00001.28662006.11.13 06:161.28660.000.000.000.14
154385322006.11.13 07:15sell0.02usdjpym117.330.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.03-1.27
154425862006.11.13 09:00buy0.02gbpchfm2.36680.00002.36772006.11.13 09:262.36770.000.000.000.14
154430512006.11.13 09:15sell0.02usdchfm1.23840.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.02-0.87
154440912006.11.13 09:30sell0.02eurjpym151.110.00151.232006.11.13 23:50151.230.000.00-0.02-0.20
154465442006.11.13 09:45buy0.02eurusdm1.28510.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.02-0.66
154528322006.11.13 11:10sell0.02gbpjpym224.520.00224.512006.11.13 11:37224.510.000.000.000.02
154575772006.11.13 12:30buy0.02gbpchfm2.36610.00002.36392006.11.13 15:222.36390.000.000.00-0.35
154584602006.11.13 13:00buy0.02gbpjpym224.460.00224.542006.11.13 13:15224.540.000.000.000.14
154593162006.11.13 13:15buy0.02audusdm0.76410.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.00-0.16
154773512006.11.13 18:00sell0.02gbpchfm2.36610.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.000.05
154871132006.11.13 23:30buy0.02gbpjpym224.63223.77224.682006.11.14 07:02223.770.000.000.00-1.46
154934492006.11.14 00:00buy0.02usdcadm1.13680.00001.13762006.11.14 01:311.13760.000.000.000.14
155058162006.11.14 04:15sell0.02eurusdm1.28210.00001.28182006.11.14 07:281.28180.000.000.000.06
155070982006.11.14 04:45sell0.02eurcadm1.45740.00001.45792006.11.14 08:251.45790.000.000.00-0.08
155105592006.11.14 06:15sell0.02audusdm0.76510.00000.76562006.11.14 15:060.76560.000.000.00-0.10
155120982006.11.14 07:00buy0.02gbpchfm2.36620.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-0.95
155202502006.11.14 08:45sell0.02eurcadm1.45840.00001.46062006.11.14 11:201.46060.000.000.00-0.39
155303022006.11.14 10:15sell0.02eurusdm1.28340.00001.28272006.11.14 10:461.28270.000.000.000.14
155316302006.11.14 10:45sell0.02usdjpym117.830.00117.812006.11.14 11:40117.810.000.000.000.03
155324122006.11.14 11:00sell0.02usdcadm1.13930.00001.13862006.11.14 12:351.13860.000.000.000.12
155465302006.11.14 13:45buy0.02eurjpym150.950.00150.762006.11.14 16:00150.760.000.000.00-0.32
155465402006.11.14 13:45buy0.02usdjpym117.370.00117.412006.11.14 15:00117.410.000.000.000.07
155527852006.11.14 14:30buy0.02gbpjpym223.060.00223.052006.11.14 16:14223.050.000.000.00-0.01
155688632006.11.14 15:30buy0.02usdjpym117.590.00117.692006.11.14 15:48117.690.000.000.000.17
155775852006.11.14 16:15buy0.02eurcadm1.45910.00001.45982006.11.14 17:001.45980.000.000.000.13
155798472006.11.14 16:30sell0.02usdchfm1.24430.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.02
155830082006.11.14 17:00buy0.02gbpjpym223.130.00223.082006.11.15 00:16223.080.000.000.04-0.09
151149062006.11.08 03:00sell0.04usdcadm1.13110.00001.13082006.11.08 08:341.13080.000.000.000.11
151181802006.11.08 05:03sell0.04eurcadm1.44510.00001.44422006.11.08 08:371.44420.000.000.000.32
151182552006.11.08 05:03buy0.04audusdm0.77210.00000.77152006.11.08 09:160.77150.000.000.00-0.24
151309782006.11.08 08:00sell0.04gbpchfm2.38140.00002.38062006.11.08 09:192.38060.000.000.000.26
151603322006.11.08 14:15buy0.04audusdm0.76880.00000.76992006.11.08 16:120.76990.000.000.000.44
151760202006.11.08 17:15sell0.04gbpchfm2.38240.00002.38202006.11.09 00:592.38200.000.00-0.240.13
151848282006.11.08 21:01sell0.04usdchfm1.25110.00001.25062006.11.09 04:551.25060.000.000.000.16
152092022006.11.09 01:00sell0.04usdjpym117.960.00117.852006.11.09 05:05117.850.000.000.000.37
152267452006.11.09 08:00sell0.04eurjpym150.570.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.04-2.21
152268392006.11.09 08:00sell0.04eurcadm1.44440.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.00-0.85
152270432006.11.09 08:00sell0.04eurusdm1.27850.00001.27752006.11.09 10:071.27750.000.000.000.40
152345482006.11.09 10:30sell0.04gbpjpym224.770.00225.002006.11.09 12:00225.000.000.000.00-0.78
152453252006.11.09 12:46sell0.04usdjpym118.150.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-0.34
152484412006.11.09 13:15sell0.04usdcadm1.13210.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.000.11
152820732006.11.09 16:30buy0.04usdchfm1.24390.00001.24312006.11.09 19:451.24310.000.000.00-0.26
152972412006.11.09 18:30buy0.04gbpchfm2.36760.00002.36872006.11.09 19:412.36870.000.000.000.36
153083022006.11.09 22:30buy0.04usdjpym117.860.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-0.88
153157242006.11.10 01:00buy0.04gbpjpym224.670.00224.612006.11.10 08:34224.610.000.000.00-0.20
153251392006.11.10 02:15buy0.04gbpchfm2.36560.00002.36512006.11.10 08:342.36510.000.000.00-0.16
153251442006.11.10 02:15buy0.04usdchfm1.23900.00001.23952006.11.10 05:011.23950.000.000.000.16
153251922006.11.10 02:15sell0.04eurusdm1.28580.00001.28722006.11.10 11:261.28720.000.000.00-0.56
153301752006.11.10 03:15buy0.04eurjpym151.060.00151.142006.11.10 05:00151.140.000.000.000.28
153310312006.11.10 03:32buy0.04usdcadm1.12810.00001.12862006.11.10 07:541.12860.000.000.000.18
153554152006.11.10 08:30buy0.04usdchfm1.23740.00001.23752006.11.10 09:461.23750.000.000.000.03
153726022006.11.10 10:00sell0.04eurcadm1.45320.00001.45302006.11.10 13:071.45300.000.000.000.07
153954152006.11.10 14:45sell0.04usdcadm1.13070.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.000.11
154117132006.11.10 19:30sell0.04usdchfm1.24000.00001.23912006.11.12 22:541.23910.000.00-0.050.29
154212812006.11.13 00:01buy0.04audusdm0.76650.00000.76732006.11.13 05:130.76730.000.000.000.32
154298812006.11.13 02:15buy0.04gbpjpym224.470.00224.612006.11.13 09:25224.610.000.000.000.47
154352832006.11.13 05:17sell0.04eurcadm1.45700.00001.45612006.11.13 07:111.45610.000.000.000.32
154416052006.11.13 08:15sell0.04usdjpym117.430.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.06-2.20
154442082006.11.13 09:30sell0.04usdchfm1.23930.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.05-1.45
154492842006.11.13 10:00buy0.04eurusdm1.28420.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.03-0.96
154494532006.11.13 10:00sell0.04usdcadm1.13350.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.01-1.41
154508702006.11.13 10:30sell0.04eurjpym151.270.00151.232006.11.13 23:50151.230.000.00-0.040.14
154599022006.11.13 13:30buy0.04gbpchfm2.36500.00002.36392006.11.13 15:222.36390.000.000.00-0.35
154608702006.11.13 14:00buy0.04audusdm0.76360.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.00-0.12
154787582006.11.13 19:15sell0.04gbpchfm2.36660.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.000.26
154933652006.11.14 00:00buy0.04gbpjpym224.18223.82224.432006.11.14 06:14223.820.000.000.00-1.22
155070892006.11.14 04:45sell0.04eurusdm1.28260.00001.28182006.11.14 07:281.28180.000.000.000.32
155134802006.11.14 07:15buy0.04gbpchfm2.36540.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-1.64
155160592006.11.14 07:45sell0.04eurcadm1.45820.00001.45792006.11.14 08:251.45790.000.000.000.10
155235522006.11.14 09:15sell0.04eurcadm1.45900.00001.46062006.11.14 11:201.46060.000.000.00-0.57
155330222006.11.14 11:15sell0.04usdjpym117.900.00117.812006.11.14 11:40117.810.000.000.000.31
155465542006.11.14 13:45sell0.04audusdm0.76710.00000.76562006.11.14 15:060.76560.000.000.000.60
155527802006.11.14 14:30buy0.04eurjpym150.790.00150.762006.11.14 16:00150.760.000.000.00-0.10
155528062006.11.14 14:30buy0.04usdjpym117.300.00117.412006.11.14 15:00117.410.000.000.000.37
155558532006.11.14 14:45buy0.04gbpjpym222.890.00223.052006.11.14 16:14223.050.000.000.000.54
155829942006.11.14 17:00sell0.04usdchfm1.24500.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.26
155962372006.11.14 19:30buy0.04gbpjpym223.060.00223.082006.11.15 00:16223.080.000.000.090.06
151202962006.11.08 05:31buy0.08audusdm0.77110.00000.77152006.11.08 09:160.77150.000.000.000.32
151233322006.11.08 06:30sell0.08usdcadm1.13170.00001.13082006.11.08 08:341.13080.000.000.000.64
151847312006.11.08 21:01sell0.08gbpchfm2.38330.00002.38202006.11.09 00:592.38200.000.000.000.84
152090542006.11.09 01:00sell0.08usdchfm1.25160.00001.25062006.11.09 04:551.25060.000.000.000.64
152311242006.11.09 09:30sell0.08eurjpym150.630.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.08-4.01
152321022006.11.09 09:45sell0.08eurcadm1.44570.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.00-0.77
152350842006.11.09 10:45sell0.08gbpjpym224.860.00225.002006.11.09 12:00225.000.000.000.00-0.95
152578922006.11.09 13:45sell0.08usdjpym118.490.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.001.62
152633802006.11.09 14:31sell0.08usdcadm1.13270.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.000.64
152893012006.11.09 16:45buy0.08usdchfm1.24230.00001.24312006.11.09 19:451.24310.000.000.000.51
153111472006.11.09 23:15buy0.08usdjpym117.780.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-1.22
153184112006.11.10 01:45buy0.08gbpjpym224.440.00224.612006.11.10 08:34224.610.000.000.001.16
153292602006.11.10 03:01buy0.08usdchfm1.23830.00001.23952006.11.10 05:011.23950.000.000.000.77
153343152006.11.10 04:30buy0.08usdcadm1.12760.00001.12862006.11.10 07:541.12860.000.000.000.71
153454722006.11.10 07:15buy0.08gbpchfm2.36480.00002.36512006.11.10 08:342.36510.000.000.000.20
153531882006.11.10 08:15sell0.08eurusdm1.28660.00001.28722006.11.10 11:261.28720.000.000.00-0.48
153627332006.11.10 09:00buy0.08usdchfm1.23610.00001.23752006.11.10 09:461.23750.000.000.000.91
153747612006.11.10 10:30sell0.08eurcadm1.45420.00001.45302006.11.10 13:071.45300.000.000.000.85
153986052006.11.10 15:15sell0.08usdcadm1.13160.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.000.85
154441322006.11.13 09:30sell0.08usdjpym117.540.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.12-3.66
154465492006.11.13 09:45sell0.08usdchfm1.23990.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.09-2.51
154528292006.11.13 11:10sell0.08usdcadm1.13280.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.03-3.31
154532222006.11.13 11:16buy0.08eurusdm1.28350.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.07-1.36
154603312006.11.13 13:45buy0.08gbpchfm2.36400.00002.36392006.11.13 15:222.36390.000.000.00-0.06
154632842006.11.13 14:30buy0.08audusdm0.76300.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.010.24
154661042006.11.13 15:00sell0.08eurjpym151.360.00151.232006.11.13 23:50151.230.000.00-0.080.88
155160632006.11.14 07:45buy0.08gbpchfm2.36480.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-2.89
155175602006.11.14 08:00sell0.08eurcadm1.45890.00001.45792006.11.14 08:251.45790.000.000.000.70
155245472006.11.14 09:30sell0.08eurcadm1.46130.00001.46062006.11.14 11:201.46060.000.000.000.49
155569052006.11.14 15:00buy0.08eurjpym150.730.00150.762006.11.14 16:00150.760.000.000.000.20
155987522006.11.14 21:01buy0.08gbpjpym222.980.00223.082006.11.15 00:16223.080.000.000.000.68
151217632006.11.08 06:00buy0.16audusdm0.77040.00000.77152006.11.08 09:160.77150.000.000.001.76
152359272006.11.09 11:00sell0.16eurjpym150.740.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.17-6.52
152384202006.11.09 11:15sell0.16gbpjpym225.060.00225.002006.11.09 12:00225.000.000.000.000.81
152431762006.11.09 12:30sell0.16eurcadm1.44630.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.00-0.71
152965442006.11.09 18:15buy0.16usdchfm1.24160.00001.24312006.11.09 19:451.24310.000.000.001.93
153184052006.11.10 01:45buy0.16usdjpym117.640.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-0.54
153496902006.11.10 07:45buy0.16gbpchfm2.36390.00002.36512006.11.10 08:342.36510.000.000.001.55
153556562006.11.10 08:30sell0.16eurusdm1.28720.00001.28722006.11.10 11:261.28720.000.000.000.00
154465362006.11.13 09:45sell0.16usdjpym117.650.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.23-5.83
154493032006.11.13 10:00sell0.16usdchfm1.24090.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.18-3.73
154571642006.11.13 12:15sell0.16usdcadm1.13410.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.05-4.78
154620382006.11.13 14:15buy0.16gbpchfm2.36220.00002.36392006.11.13 15:222.36390.000.000.002.19
154636762006.11.13 14:45buy0.16eurusdm1.28300.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.14-1.92
154660552006.11.13 15:00buy0.16audusdm0.76230.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.011.60
155175312006.11.14 08:00buy0.16gbpchfm2.36420.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-5.02
155302672006.11.14 10:15sell0.16eurcadm1.46200.00001.46062006.11.14 11:201.46060.000.000.001.97
155688992006.11.14 15:30buy0.16eurjpym150.630.00150.762006.11.14 16:00150.760.000.000.001.77
152383872006.11.09 11:15sell0.32eurjpym150.860.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.34-9.78
152395392006.11.09 11:45sell0.32gbpjpym225.170.00225.002006.11.09 12:00225.000.000.000.004.61
152464632006.11.09 13:00sell0.32eurcadm1.44710.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.000.85
153252162006.11.10 02:15buy0.32usdjpym117.560.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.001.09
153626302006.11.10 09:00sell0.32eurusdm1.28870.00001.28722006.11.10 11:261.28720.000.000.004.80
154492452006.11.13 10:00sell0.32usdjpym117.820.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.47-7.05
154531072006.11.13 11:15sell0.32usdchfm1.24170.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.37-5.40
154592892006.11.13 13:15sell0.32usdcadm1.13580.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.10-4.78
154688742006.11.13 15:15buy0.32eurusdm1.28100.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.282.56
155190922006.11.14 08:30buy0.32gbpchfm2.36350.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-8.24
152402702006.11.09 12:00sell0.64eurjpym150.940.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-0.67-15.21
152484092006.11.09 13:15sell0.64eurcadm1.44820.00001.44682006.11.09 13:301.44680.000.000.007.91
153279522006.11.10 02:45buy0.64usdjpym117.460.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.007.62
154528022006.11.13 11:10sell0.64usdjpym117.800.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-0.93-15.18
154599052006.11.13 13:30sell0.64usdcadm1.13670.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.20-4.50
154688592006.11.13 15:15sell0.64usdchfm1.24370.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.74-0.51
154773622006.11.13 18:00buy0.64eurusdm1.28040.00001.28182006.11.13 23:501.28180.000.00-0.558.96
155273122006.11.14 09:45buy0.64gbpchfm2.36020.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.000.52
152452232006.11.09 12:45sell1.28eurjpym151.090.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-1.34-14.13
154592722006.11.13 13:15sell1.28usdjpym117.910.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-1.87-18.43
154702682006.11.13 15:30sell1.28usdchfm1.24450.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-1.477.20
154739802006.11.13 16:45sell1.28usdcadm1.13730.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.41-2.25
155309942006.11.14 10:30buy1.28gbpchfm2.35950.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.008.24
152578042006.11.09 13:45sell2.56eurjpym151.290.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-2.6915.22
154660312006.11.13 15:00sell2.56usdjpym118.030.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-3.74-10.84
154751552006.11.13 17:30sell2.56usdcadm1.13810.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-0.8213.50
154781912006.11.13 19:00sell2.56usdchfm1.24520.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-2.9428.81
155316322006.11.14 10:45buy2.56gbpchfm2.35880.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.0030.88
152701172006.11.09 15:15sell5.12eurjpym151.400.00151.222006.11.09 23:15151.220.000.00-5.3878.25
154688402006.11.13 15:15sell5.12usdjpym118.150.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-7.4830.35
154759672006.11.13 17:45sell5.12usdcadm1.13880.00001.13752006.11.13 22:221.13750.000.00-1.6458.51
154759962006.11.13 17:46sell10.24usdjpym118.220.00118.082006.11.13 23:03118.080.000.00-14.95121.41
  0.00 0.00 -51.47 267.61
Closed P/L: 216.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
155966632006.11.14 19:46buy0.01usdcadm1.13820.00001.1387 1.13810.000.000.00-0.01
155976442006.11.14 20:15buy0.01gbpchfm2.35770.00002.3582 2.35680.000.000.02-0.07
156022572006.11.14 22:16buy0.01eurcadm1.45810.00001.4586 1.45800.000.000.00-0.01
156028262006.11.14 22:30buy0.01eurusdm1.28170.00001.2819 1.28140.000.000.00-0.03
156044442006.11.14 23:30buy0.02eurusdm1.28120.00001.2819 1.28140.000.000.000.04
156064652006.11.15 00:30sell0.01audusdm0.76570.00000.7652 0.76600.000.000.00-0.03
156074422006.11.15 01:00sell0.01eurjpym150.670.00150.66 150.790.000.000.00-0.10
156074562006.11.15 01:00sell0.01gbpjpym222.970.00222.98 223.180.000.000.00-0.18
156082602006.11.15 01:15sell0.02gbpjpym223.060.00222.98 223.180.000.000.00-0.21
156082612006.11.15 01:15sell0.02eurjpym150.730.00150.66 150.790.000.000.00-0.11
  0.00 0.00 0.02 -0.71
 Floating P/L: -0.69
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 216.14 Floating P/L: -0.69 Margin: 6.50
Balance: 3 216.14 Equity: 3 215.45 Free Margin: 3 208.95