|Account: 1283443
|Name: Cost_Avg___RSI_w_Trend_v1 M15
|Currency: USD
|2006 November 15, 01:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14277301
|2006.10.26 04:15
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14289565
|2006.10.26 07:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2655
|0.0000
|1.2672
|2006.10.27 07:31
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.70
|14293491
|2006.10.26 08:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4212
|0.0000
|1.4255
|2006.10.26 15:57
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|14293504
|2006.10.26 08:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2584
|0.0000
|1.2599
|2006.10.26 09:00
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|14293520
|2006.10.26 08:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2657
|0.0000
|1.2672
|2006.10.27 07:31
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.00
|14297051
|2006.10.26 10:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4226
|0.0000
|1.4255
|2006.10.26 15:57
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|14310741
|2006.10.26 13:45
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4276
|0.0000
|1.4255
|2006.10.26 15:57
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|14315911
|2006.10.26 14:45
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4295
|0.0000
|1.4255
|2006.10.26 15:57
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|14316919
|2006.10.26 15:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2665
|0.0000
|1.2672
|2006.10.27 07:31
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.10
|14332568
|2006.10.26 18:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.52
|2006.10.26 18:30
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|14332598
|2006.10.26 18:16
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2689
|0.0000
|1.2672
|2006.10.27 07:31
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.36
|8.50
|14348164
|2006.10.27 00:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.60
|0.00
|150.41
|2006.10.27 05:14
|150.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14353328
|2006.10.27 01:45
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.54
|0.00
|150.41
|2006.10.27 05:14
|150.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|14354545
|2006.10.27 02:17
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2706
|0.0000
|1.2672
|2006.10.27 07:31
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|14407243
|2006.10.27 14:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2731
|0.0000
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.07
|1.20
|14407399
|2006.10.27 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2509
|2006.10.27 14:30
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|14409918
|2006.10.27 14:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1202
|0.0000
|1.1217
|2006.10.27 15:00
|1.1185
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|14409933
|2006.10.27 14:15
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2511
|2006.10.27 14:45
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|14409963
|2006.10.27 14:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7682
|0.0000
|0.7679
|2006.10.31 10:49
|0.7679
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.30
|14412975
|2006.10.27 14:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.71
|2006.10.27 15:00
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|14424447
|2006.10.27 19:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2736
|0.0000
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.14
|3.40
|14445037
|2006.10.30 04:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.33
|0.00
|149.48
|2006.10.30 04:15
|149.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|14446034
|2006.10.30 04:30
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7699
|0.0000
|0.7679
|2006.10.31 10:49
|0.7679
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.00
|14480284
|2006.10.30 13:16
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7686
|0.0000
|0.7679
|2006.10.31 10:49
|0.7679
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.10
|14491232
|2006.10.30 15:15
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7692
|0.0000
|0.7679
|2006.10.31 10:49
|0.7679
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.50
|14499080
|2006.10.30 18:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1256
|0.0000
|1.1255
|2006.10.31 14:34
|1.1255
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.09
|14499451
|2006.10.30 18:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4312
|0.0000
|1.4306
|2006.10.31 00:44
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.04
|0.53
|14499518
|2006.10.30 18:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1251
|0.0000
|1.1255
|2006.10.31 14:34
|1.1255
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.71
|14500811
|2006.10.30 19:16
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7696
|0.0000
|0.7679
|2006.10.31 10:49
|0.7679
|0.00
|0.00
|-0.12
|13.60
|14502136
|2006.10.30 20:15
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4326
|0.0000
|1.4306
|2006.10.31 00:44
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.07
|3.55
|14502160
|2006.10.30 20:16
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1259
|0.0000
|1.1255
|2006.10.31 14:34
|1.1255
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.07
|14533026
|2006.10.31 06:15
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7696
|0.0000
|0.7679
|2006.10.31 10:49
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|22.10
|14548799
|2006.10.31 08:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2688
|0.0000
|1.2703
|2006.10.31 08:15
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14550945
|2006.10.31 08:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2520
|0.0000
|1.2505
|2006.10.31 12:00
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|14558972
|2006.10.31 09:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3777
|0.0000
|2.3762
|2006.10.31 10:40
|2.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14558991
|2006.10.31 09:00
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1271
|0.0000
|1.1255
|2006.10.31 14:34
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|14564769
|2006.10.31 10:15
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1280
|0.0000
|1.1255
|2006.10.31 14:34
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|14617628
|2006.10.31 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.16
|0.00
|117.31
|2006.10.31 16:16
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|14617703
|2006.10.31 16:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2456
|2006.10.31 16:45
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|14624023
|2006.10.31 17:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1230
|0.0000
|1.1245
|2006.10.31 17:15
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|14657045
|2006.11.01 08:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4414
|0.0000
|1.4399
|2006.11.01 09:34
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|14657562
|2006.11.01 08:45
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1302
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|14661559
|2006.11.01 10:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3762
|0.0000
|2.3742
|2006.11.01 14:54
|2.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14662446
|2006.11.01 10:15
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3759
|0.0000
|2.3742
|2006.11.01 14:54
|2.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|14664110
|2006.11.01 10:45
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3754
|0.0000
|2.3742
|2006.11.01 14:54
|2.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|14674093
|2006.11.01 13:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1331
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|14773013
|2006.11.02 14:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4488
|0.0000
|1.4486
|2006.11.02 21:00
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.04
|0.18
|14773019
|2006.11.02 14:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1353
|0.0000
|1.1338
|2006.11.02 21:28
|1.1338
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.32
|14779143
|2006.11.02 16:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4502
|0.0000
|1.4486
|2006.11.02 21:00
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.07
|2.82
|14786114
|2006.11.02 17:45
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4505
|0.0000
|1.4486
|2006.11.02 21:00
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.11
|5.02
|14831714
|2006.11.03 08:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.52
|0.00
|149.67
|2006.11.03 09:00
|149.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|14886468
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3844
|0.0000
|2.3837
|2006.11.03 19:57
|2.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|14886481
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.89
|0.00
|149.73
|2006.11.14 00:15
|150.90
|0.00
|0.00
|-0.98
|-8.58
|14889976
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.87
|0.00
|149.73
|2006.11.14 00:15
|150.90
|0.00
|0.00
|-1.89
|-17.50
|14897824
|2006.11.03 16:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2546
|0.0000
|1.2531
|2006.11.06 00:02
|1.2531
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.20
|14897861
|2006.11.03 16:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.07
|0.00
|117.92
|2006.11.06 00:01
|117.92
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.27
|14900350
|2006.11.03 16:45
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4350
|0.0000
|1.4365
|2006.11.03 17:00
|1.4338
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|14900919
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3856
|0.0000
|2.3837
|2006.11.03 19:57
|2.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|14904042
|2006.11.03 18:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.45
|0.00
|224.30
|2006.11.03 20:37
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|14907454
|2006.11.03 19:30
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.05
|0.00
|150.06
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-2.87
|-20.91
|14933211
|2006.11.06 07:45
|sell
|0.50
|eurjpym
|150.01
|0.00
|150.06
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-4.23
|-36.55
|14937745
|2006.11.06 08:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7682
|0.0000
|0.7697
|2006.11.06 09:00
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14945163
|2006.11.06 10:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.30
|0.00
|118.20
|2006.11.07 00:00
|118.20
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.85
|14947571
|2006.11.06 11:00
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.23
|0.00
|150.06
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-6.72
|-43.51
|14951491
|2006.11.06 12:45
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1349
|0.0000
|1.1334
|2006.11.06 14:12
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|14954940
|2006.11.06 13:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.38
|0.00
|118.20
|2006.11.07 00:00
|118.20
|0.00
|0.00
|-0.29
|3.05
|14956615
|2006.11.06 14:00
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.39
|0.00
|150.06
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-10.95
|-53.02
|15014658
|2006.11.07 06:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7735
|0.0000
|0.7735
|2006.11.07 20:23
|0.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15016617
|2006.11.07 06:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2776
|2006.11.07 19:54
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|15073955
|2006.11.07 15:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2474
|2006.11.07 16:00
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15073966
|2006.11.07 15:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2805
|0.0000
|1.2776
|2006.11.07 19:54
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|15079237
|2006.11.07 17:01
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7758
|0.0000
|0.7735
|2006.11.07 20:23
|0.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|15173860
|2006.11.08 16:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4405
|0.0000
|1.4420
|2006.11.08 16:45
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|15175013
|2006.11.08 17:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4411
|0.0000
|1.4426
|2006.11.08 17:15
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|15212040
|2006.11.09 01:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7679
|0.0000
|0.7694
|2006.11.09 01:45
|0.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15228850
|2006.11.09 08:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2783
|0.0000
|1.2769
|2006.11.09 13:38
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15230385
|2006.11.09 09:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2784
|0.0000
|1.2769
|2006.11.09 13:38
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15241789
|2006.11.09 12:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.79
|0.00
|224.64
|2006.11.09 15:59
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|15262403
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.38
|0.00
|118.23
|2006.11.09 15:03
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|15272522
|2006.11.09 15:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3719
|0.0000
|2.3734
|2006.11.09 16:00
|2.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|15292700
|2006.11.09 17:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3691
|0.0000
|2.3706
|2006.11.09 17:30
|2.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|15326451
|2006.11.10 02:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.71
|2006.11.10 02:45
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|15329200
|2006.11.10 03:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2862
|0.0000
|1.2852
|2006.11.10 15:09
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15330173
|2006.11.10 03:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2857
|0.0000
|1.2852
|2006.11.10 15:09
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15332576
|2006.11.10 04:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2405
|2006.11.10 04:15
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15332606
|2006.11.10 04:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2857
|0.0000
|1.2852
|2006.11.10 15:09
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15332622
|2006.11.10 04:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.47
|0.00
|117.62
|2006.11.10 04:15
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|15368954
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2878
|0.0000
|1.2852
|2006.11.10 15:09
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|15457585
|2006.11.13 12:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.84
|0.00
|117.96
|2006.11.13 23:50
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.02
|15471356
|2006.11.13 15:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7628
|0.0000
|0.7643
|2006.11.13 16:00
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|15472252
|2006.11.13 16:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2418
|2006.11.14 08:00
|1.2425
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.64
|15472311
|2006.11.13 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2816
|0.0000
|1.2831
|2006.11.13 16:15
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15472360
|2006.11.13 16:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.10
|0.00
|117.96
|2006.11.13 23:50
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.37
|15477613
|2006.11.13 18:15
|sell
|0.30
|usdjpym
|118.20
|0.00
|117.96
|2006.11.13 23:50
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.44
|6.10
|15477616
|2006.11.13 18:15
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1381
|0.0000
|1.1366
|2006.11.14 00:01
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.32
|15496868
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.92
|0.00
|151.07
|2006.11.14 00:45
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15496893
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.20
|0.00
|224.35
|2006.11.14 00:45
|224.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|15496911
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.91
|2006.11.14 00:46
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15516061
|2006.11.14 07:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.66
|0.00
|223.89
|2006.11.14 08:15
|223.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15517559
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.78
|0.00
|223.89
|2006.11.14 08:15
|223.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15520225
|2006.11.14 08:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3640
|0.0000
|2.3655
|2006.11.14 09:00
|2.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|15533009
|2006.11.14 11:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3603
|0.0000
|2.3618
|2006.11.14 11:30
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|15575151
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.98
|0.00
|223.13
|2006.11.14 16:15
|223.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|0.00
|0.00
|-28.59
|7.75
|Closed P/L:
|-20.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15232837
|2006.11.09 10:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4448
|0.0000
|1.4501
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.16
|-12.56
|15257871
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4447
|0.0000
|1.4501
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.28
|-25.29
|15330184
|2006.11.10 03:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4502
|0.0000
|1.4501
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.33
|-23.45
|15357603
|2006.11.10 08:45
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4511
|0.0000
|1.4501
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.54
|-35.13
|15369133
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4518
|0.0000
|1.4501
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.87
|-51.29
|15377504
|2006.11.10 11:15
|sell
|1.30
|eurcadm
|1.4535
|0.0000
|1.4501
|1.4591
|0.00
|0.00
|1.41
|-63.94
|0.00
|0.00
|3.59
|-211.66
|Floating P/L:
|-208.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-20.84
|Floating P/L:
|-208.07
|Margin:
|160.00
|Balance:
|2 979.16
|Equity:
|2 771.09
|Free Margin:
|2 611.09