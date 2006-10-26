Interbank FX, LLC

Account: 1283443 Name: Cost_Avg___RSI_w_Trend_v1 M15 Currency: USD 2006 November 15, 01:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
142773012006.10.26 04:15balanceDeposit3 000.00
142895652006.10.26 07:45sell0.10eurusdm1.26550.00001.26722006.10.27 07:311.26720.000.000.07-1.70
142934912006.10.26 08:45sell0.10eurcadm1.42120.00001.42552006.10.26 15:571.42550.000.000.00-3.82
142935042006.10.26 08:45buy0.10usdchfm1.25840.00001.25992006.10.26 09:001.25730.000.000.00-0.87
142935202006.10.26 08:45sell0.20eurusdm1.26570.00001.26722006.10.27 07:311.26720.000.000.14-3.00
142970512006.10.26 10:30sell0.20eurcadm1.42260.00001.42552006.10.26 15:571.42550.000.000.00-5.16
143107412006.10.26 13:45sell0.30eurcadm1.42760.00001.42552006.10.26 15:571.42550.000.000.005.60
143159112006.10.26 14:45sell0.50eurcadm1.42950.00001.42552006.10.26 15:571.42550.000.000.0017.77
143169192006.10.26 15:00sell0.30eurusdm1.26650.00001.26722006.10.27 07:311.26720.000.000.22-2.10
143325682006.10.26 18:15buy0.10usdjpym118.370.00118.522006.10.26 18:30118.390.000.000.000.17
143325982006.10.26 18:16sell0.50eurusdm1.26890.00001.26722006.10.27 07:311.26720.000.000.368.50
143481642006.10.27 00:45sell0.10eurjpym150.600.00150.412006.10.27 05:14150.410.000.000.001.60
143533282006.10.27 01:45sell0.20eurjpym150.540.00150.412006.10.27 05:14150.410.000.000.002.20
143545452006.10.27 02:17sell0.80eurusdm1.27060.00001.26722006.10.27 07:311.26720.000.000.0027.20
144072432006.10.27 14:00sell0.10eurusdm1.27310.00001.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.071.20
144073992006.10.27 14:00buy0.10usdchfm1.24890.00001.25092006.10.27 14:301.24830.000.000.00-0.48
144099182006.10.27 14:15buy0.10usdcadm1.12020.00001.12172006.10.27 15:001.11850.000.000.00-1.52
144099332006.10.27 14:15buy0.20usdchfm1.24960.00001.25112006.10.27 14:451.24840.000.000.00-1.92
144099632006.10.27 14:15sell0.10audusdm0.76820.00000.76792006.10.31 10:490.76790.000.00-0.040.30
144129752006.10.27 14:45buy0.10usdjpym117.560.00117.712006.10.27 15:00117.590.000.000.000.26
144244472006.10.27 19:45sell0.20eurusdm1.27360.00001.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.143.40
144450372006.10.30 04:00buy0.10eurjpym149.330.00149.482006.10.30 04:15149.320.000.000.00-0.08
144460342006.10.30 04:30sell0.20audusdm0.76990.00000.76792006.10.31 10:490.76790.000.00-0.034.00
144802842006.10.30 13:16sell0.30audusdm0.76860.00000.76792006.10.31 10:490.76790.000.00-0.052.10
144912322006.10.30 15:15sell0.50audusdm0.76920.00000.76792006.10.31 10:490.76790.000.00-0.086.50
144990802006.10.30 18:30sell0.10usdcadm1.12560.00001.12552006.10.31 14:341.12550.000.00-0.030.09
144994512006.10.30 18:45sell0.10eurcadm1.43120.00001.43062006.10.31 00:441.43060.000.000.040.53
144995182006.10.30 18:45sell0.20usdcadm1.12510.00001.12552006.10.31 14:341.12550.000.00-0.06-0.71
145008112006.10.30 19:16sell0.80audusdm0.76960.00000.76792006.10.31 10:490.76790.000.00-0.1213.60
145021362006.10.30 20:15sell0.20eurcadm1.43260.00001.43062006.10.31 00:441.43060.000.000.073.55
145021602006.10.30 20:16sell0.30usdcadm1.12590.00001.12552006.10.31 14:341.12550.000.00-0.101.07
145330262006.10.31 06:15sell1.30audusdm0.76960.00000.76792006.10.31 10:490.76790.000.000.0022.10
145487992006.10.31 08:00buy0.10eurusdm1.26880.00001.27032006.10.31 08:151.26880.000.000.000.00
145509452006.10.31 08:15sell0.10usdchfm1.25200.00001.25052006.10.31 12:001.25140.000.000.000.48
145589722006.10.31 09:00sell0.10gbpchfm2.37770.00002.37622006.10.31 10:402.37620.000.000.001.20
145589912006.10.31 09:00sell0.50usdcadm1.12710.00001.12552006.10.31 14:341.12550.000.000.007.11
145647692006.10.31 10:15sell0.80usdcadm1.12800.00001.12552006.10.31 14:341.12550.000.000.0017.77
146176282006.10.31 16:00buy0.10usdjpym117.160.00117.312006.10.31 16:16116.940.000.000.00-1.88
146177032006.10.31 16:00buy0.10usdchfm1.24410.00001.24562006.10.31 16:451.24180.000.000.00-1.85
146240232006.10.31 17:00buy0.10usdcadm1.12300.00001.12452006.10.31 17:151.12190.000.000.00-0.98
146570452006.11.01 08:30sell0.10eurcadm1.44140.00001.43992006.11.01 09:341.43990.000.000.001.33
146575622006.11.01 08:45sell0.10usdcadm1.13020.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-0.35
146615592006.11.01 10:00sell0.10gbpchfm2.37620.00002.37422006.11.01 14:542.37420.000.000.001.61
146624462006.11.01 10:15sell0.20gbpchfm2.37590.00002.37422006.11.01 14:542.37420.000.000.002.74
146641102006.11.01 10:45sell0.30gbpchfm2.37540.00002.37422006.11.01 14:542.37420.000.000.002.90
146740932006.11.01 13:45sell0.20usdcadm1.13310.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.004.42
147730132006.11.02 14:30sell0.10eurcadm1.44880.00001.44862006.11.02 21:001.44860.000.000.040.18
147730192006.11.02 14:30sell0.10usdcadm1.13530.00001.13382006.11.02 21:281.13380.000.00-0.031.32
147791432006.11.02 16:00sell0.20eurcadm1.45020.00001.44862006.11.02 21:001.44860.000.000.072.82
147861142006.11.02 17:45sell0.30eurcadm1.45050.00001.44862006.11.02 21:001.44860.000.000.115.02
148317142006.11.03 08:45buy0.10eurjpym149.520.00149.672006.11.03 09:00149.500.000.000.00-0.17
148864682006.11.03 14:30sell0.10gbpchfm2.38440.00002.38372006.11.03 19:572.38370.000.000.000.56
148864812006.11.03 14:30sell0.10eurjpym149.890.00149.732006.11.14 00:15150.900.000.00-0.98-8.58
148899762006.11.03 15:00sell0.20eurjpym149.870.00149.732006.11.14 00:15150.900.000.00-1.89-17.50
148978242006.11.03 16:00sell0.10usdchfm1.25460.00001.25312006.11.06 00:021.25310.000.00-0.121.20
148978612006.11.03 16:00sell0.10usdjpym118.070.00117.922006.11.06 00:01117.920.000.00-0.151.27
149003502006.11.03 16:45buy0.10eurcadm1.43500.00001.43652006.11.03 17:001.43380.000.000.00-1.07
149009192006.11.03 17:00sell0.20gbpchfm2.38560.00002.38372006.11.03 19:572.38370.000.000.003.04
149040422006.11.03 18:00sell0.10gbpjpym224.450.00224.302006.11.03 20:37224.300.000.000.001.27
149074542006.11.03 19:30sell0.30eurjpym150.050.00150.062006.11.14 00:00150.870.000.00-2.87-20.91
149332112006.11.06 07:45sell0.50eurjpym150.010.00150.062006.11.14 00:00150.870.000.00-4.23-36.55
149377452006.11.06 08:45buy0.10audusdm0.76820.00000.76972006.11.06 09:000.76800.000.000.00-0.20
149451632006.11.06 10:15sell0.10usdjpym118.300.00118.202006.11.07 00:00118.200.000.00-0.150.85
149475712006.11.06 11:00sell0.80eurjpym150.230.00150.062006.11.14 00:00150.870.000.00-6.72-43.51
149514912006.11.06 12:45sell0.10usdcadm1.13490.00001.13342006.11.06 14:121.13340.000.000.001.32
149549402006.11.06 13:30sell0.20usdjpym118.380.00118.202006.11.07 00:00118.200.000.00-0.293.05
149566152006.11.06 14:00sell1.30eurjpym150.390.00150.062006.11.14 00:00150.870.000.00-10.95-53.02
150146582006.11.07 06:15sell0.10audusdm0.77350.00000.77352006.11.07 20:230.77350.000.000.000.00
150166172006.11.07 06:30sell0.10eurusdm1.27640.00001.27762006.11.07 19:541.27760.000.000.00-1.20
150739552006.11.07 15:45buy0.10usdchfm1.24590.00001.24742006.11.07 16:001.24630.000.000.000.32
150739662006.11.07 15:45sell0.20eurusdm1.28050.00001.27762006.11.07 19:541.27760.000.000.005.80
150792372006.11.07 17:01sell0.20audusdm0.77580.00000.77352006.11.07 20:230.77350.000.000.004.60
151738602006.11.08 16:30buy0.10eurcadm1.44050.00001.44202006.11.08 16:451.43930.000.000.00-1.07
151750132006.11.08 17:00buy0.10eurcadm1.44110.00001.44262006.11.08 17:151.43990.000.000.00-1.06
152120402006.11.09 01:30buy0.10audusdm0.76790.00000.76942006.11.09 01:450.76750.000.000.00-0.40
152288502006.11.09 08:30sell0.10eurusdm1.27830.00001.27692006.11.09 13:381.27690.000.000.001.40
152303852006.11.09 09:15sell0.20eurusdm1.27840.00001.27692006.11.09 13:381.27690.000.000.003.00
152417892006.11.09 12:15sell0.10gbpjpym224.790.00224.642006.11.09 15:59224.640.000.000.001.27
152624032006.11.09 14:15sell0.10usdjpym118.380.00118.232006.11.09 15:03118.230.000.000.001.26
152725222006.11.09 15:45buy0.10gbpchfm2.37190.00002.37342006.11.09 16:002.36890.000.000.00-2.40
152927002006.11.09 17:15buy0.10gbpchfm2.36910.00002.37062006.11.09 17:302.36840.000.000.00-0.56
153264512006.11.10 02:30buy0.10usdjpym117.560.00117.712006.11.10 02:45117.430.000.000.00-1.11
153292002006.11.10 03:01sell0.10eurusdm1.28620.00001.28522006.11.10 15:091.28520.000.000.001.00
153301732006.11.10 03:15sell0.20eurusdm1.28570.00001.28522006.11.10 15:091.28520.000.000.001.00
153325762006.11.10 04:00buy0.10usdchfm1.23900.00001.24052006.11.10 04:151.23880.000.000.00-0.16
153326062006.11.10 04:00sell0.30eurusdm1.28570.00001.28522006.11.10 15:091.28520.000.000.001.50
153326222006.11.10 04:00buy0.10usdjpym117.470.00117.622006.11.10 04:15117.510.000.000.000.34
153689542006.11.10 09:30sell0.50eurusdm1.28780.00001.28522006.11.10 15:091.28520.000.000.0013.00
154575852006.11.13 12:30sell0.10usdjpym117.840.00117.962006.11.13 23:50117.960.000.00-0.15-1.02
154713562006.11.13 15:45buy0.10audusdm0.76280.00000.76432006.11.13 16:000.76250.000.000.00-0.30
154722522006.11.13 16:00sell0.10usdchfm1.24330.00001.24182006.11.14 08:001.24250.000.00-0.120.64
154723112006.11.13 16:00buy0.10eurusdm1.28160.00001.28312006.11.13 16:151.28120.000.000.00-0.40
154723602006.11.13 16:00sell0.20usdjpym118.100.00117.962006.11.13 23:50117.960.000.00-0.292.37
154776132006.11.13 18:15sell0.30usdjpym118.200.00117.962006.11.13 23:50117.960.000.00-0.446.10
154776162006.11.13 18:15sell0.10usdcadm1.13810.00001.13662006.11.14 00:011.13660.000.00-0.031.32
154968682006.11.14 00:30buy0.10eurjpym150.920.00151.072006.11.14 00:45150.910.000.000.00-0.09
154968932006.11.14 00:30buy0.10gbpjpym224.200.00224.352006.11.14 00:45224.090.000.000.00-0.94
154969112006.11.14 00:30buy0.10usdjpym117.760.00117.912006.11.14 00:46117.730.000.000.00-0.25
155160612006.11.14 07:45buy0.10gbpjpym223.660.00223.892006.11.14 08:15223.760.000.000.000.85
155175592006.11.14 08:00buy0.20gbpjpym223.780.00223.892006.11.14 08:15223.760.000.000.00-0.34
155202252006.11.14 08:45buy0.10gbpchfm2.36400.00002.36552006.11.14 09:002.36260.000.000.00-1.13
155330092006.11.14 11:15buy0.10gbpchfm2.36030.00002.36182006.11.14 11:302.35860.000.000.00-1.37
155751512006.11.14 16:00buy0.10gbpjpym222.980.00223.132006.11.14 16:15223.040.000.000.000.51
  0.00 0.00 -28.59 7.75
Closed P/L: -20.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
152328372006.11.09 10:00sell0.10eurcadm1.44480.00001.4501 1.45910.000.000.16-12.56
152578712006.11.09 13:45sell0.20eurcadm1.44470.00001.4501 1.45910.000.000.28-25.29
153301842006.11.10 03:15sell0.30eurcadm1.45020.00001.4501 1.45910.000.000.33-23.45
153576032006.11.10 08:45sell0.50eurcadm1.45110.00001.4501 1.45910.000.000.54-35.13
153691332006.11.10 09:30sell0.80eurcadm1.45180.00001.4501 1.45910.000.000.87-51.29
153775042006.11.10 11:15sell1.30eurcadm1.45350.00001.4501 1.45910.000.001.41-63.94
  0.00 0.00 3.59 -211.66
 Floating P/L: -208.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -20.84 Floating P/L: -208.07 Margin: 160.00
Balance: 2 979.16 Equity: 2 771.09 Free Margin: 2 611.09