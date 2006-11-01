|Account: 1292043
|Name: Cost_Averaging___RSI M15
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14648783
|2006.11.01 05:42
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14783633
|2006.11.02 17:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.65
|154.65
|149.55
|2006.11.03 07:59
|149.55
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.85
|14917652
|2006.11.06 00:24
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.03
|145.03
|150.13
|2006.11.06 00:30
|150.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|14928059
|2006.11.06 05:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.11.06 05:30
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14946463
|2006.11.06 10:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.30
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.68
|14952432
|2006.11.06 13:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.36
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.21
|-0.34
|14960758
|2006.11.06 15:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.47
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.29
|14966632
|2006.11.06 17:30
|sell
|0.50
|eurjpym
|150.51
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.53
|5.50
|14971837
|2006.11.06 21:01
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.45
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|14975252
|2006.11.06 22:15
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.51
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|14977869
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2732
|1.3280
|1.2770
|2006.11.07 20:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|14986013
|2006.11.07 01:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2737
|1.3280
|1.2770
|2006.11.07 20:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|14998022
|2006.11.07 04:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2757
|1.3280
|1.2770
|2006.11.07 20:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|15041517
|2006.11.07 10:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2763
|1.3280
|1.2770
|2006.11.07 20:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|15049581
|2006.11.07 13:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2766
|1.3280
|1.2770
|2006.11.07 20:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|15081786
|2006.11.07 18:15
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2812
|1.3280
|1.2770
|2006.11.07 20:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|54.60
|15092457
|2006.11.07 20:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2770
|1.2270
|1.2780
|2006.11.07 20:30
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15143493
|2006.11.08 10:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2796
|1.3296
|1.2786
|2006.11.08 12:12
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15156238
|2006.11.08 13:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2769
|1.2269
|1.2779
|2006.11.08 14:00
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|15193665
|2006.11.08 22:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2759
|1.2259
|1.2769
|2006.11.08 22:51
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15228235
|2006.11.09 08:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2785
|1.3285
|1.2775
|2006.11.09 10:07
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15230386
|2006.11.09 09:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.59
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|15235905
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.74
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.99
|15245231
|2006.11.09 12:45
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.08
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|15264187
|2006.11.09 14:45
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.29
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15296548
|2006.11.09 18:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2839
|1.3339
|1.2829
|2006.11.09 19:42
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15302443
|2006.11.09 20:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.27
|146.27
|151.37
|2006.11.09 20:30
|151.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|15326445
|2006.11.10 02:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2860
|1.3365
|1.2855
|2006.11.10 15:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15349711
|2006.11.10 07:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2860
|1.3365
|1.2855
|2006.11.10 15:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15357614
|2006.11.10 08:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2870
|1.3365
|1.2855
|2006.11.10 15:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15428769
|2006.11.13 01:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2874
|1.3373
|1.2863
|2006.11.13 07:34
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|15435269
|2006.11.13 05:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2873
|1.3373
|1.2863
|2006.11.13 07:34
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15442018
|2006.11.13 08:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2857
|1.2357
|1.2867
|2006.11.13 09:01
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15450425
|2006.11.13 10:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.32
|156.36
|151.26
|2006.11.13 23:47
|151.26
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.51
|15451298
|2006.11.13 10:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2847
|1.2347
|1.2857
|2006.11.13 11:00
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15466059
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.36
|156.36
|151.26
|2006.11.13 23:47
|151.26
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.70
|15471495
|2006.11.13 15:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2813
|1.2313
|1.2823
|2006.11.13 16:00
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15477605
|2006.11.13 18:15
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.38
|156.36
|151.26
|2006.11.13 23:47
|151.26
|0.00
|0.00
|-0.32
|3.05
|15493636
|2006.11.14 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2818
|1.3318
|1.2808
|2006.11.14 01:01
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15496425
|2006.11.14 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.90
|145.90
|151.00
|2006.11.14 00:30
|150.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15508725
|2006.11.14 05:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2824
|1.3331
|1.2821
|2006.11.14 11:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|15524482
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2835
|1.3331
|1.2821
|2006.11.14 11:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|15546545
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.94
|145.94
|151.04
|2006.11.14 14:00
|150.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15552844
|2006.11.14 14:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2852
|1.3352
|1.2842
|2006.11.14 14:40
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15555855
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.74
|145.74
|150.84
|2006.11.14 15:15
|150.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|15598735
|2006.11.14 21:01
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.69
|145.69
|150.79
|2006.11.14 21:15
|150.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15612413
|2006.11.15 04:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.85
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.46
|15618152
|2006.11.15 07:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.94
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|-0.63
|-3.39
|15622575
|2006.11.15 07:45
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.00
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|-0.95
|-3.56
|15627543
|2006.11.15 09:00
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.11
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|-1.58
|-1.27
|15647249
|2006.11.15 11:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2785
|1.2285
|1.2795
|2006.11.15 11:45
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|15658352
|2006.11.15 14:15
|sell
|0.80
|eurjpym
|151.09
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|-2.52
|-3.39
|15683226
|2006.11.15 19:30
|sell
|1.30
|eurjpym
|151.36
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|-4.10
|24.27
|15688404
|2006.11.15 22:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2827
|1.3326
|1.2816
|2006.11.16 06:30
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|15694618
|2006.11.16 01:15
|sell
|2.10
|eurjpym
|151.34
|156.24
|151.14
|2006.11.16 01:29
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|35.64
|15696212
|2006.11.16 01:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2825
|1.3326
|1.2816
|2006.11.16 06:30
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15725980
|2006.11.16 11:46
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.18
|146.18
|151.28
|2006.11.16 12:01
|151.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15812918
|2006.11.17 15:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2805
|1.3336
|1.2826
|2006.11.20 15:02
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.10
|15830300
|2006.11.17 18:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2827
|1.3336
|1.2826
|2006.11.20 15:02
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.14
|0.20
|15838168
|2006.11.19 23:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2826
|1.3336
|1.2826
|2006.11.20 15:02
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15839926
|2006.11.19 23:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.15
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:46
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|15844107
|2006.11.20 01:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.24
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:46
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|15845368
|2006.11.20 01:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2833
|1.3336
|1.2826
|2006.11.20 15:02
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|15847553
|2006.11.20 02:45
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.26
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.84
|15852076
|2006.11.20 05:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2843
|1.3336
|1.2826
|2006.11.20 15:02
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|15852093
|2006.11.20 05:00
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.43
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|15875954
|2006.11.20 08:15
|sell
|0.80
|eurjpym
|151.63
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|15891459
|2006.11.20 10:00
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2839
|1.3336
|1.2826
|2006.11.20 15:02
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|15893514
|2006.11.20 10:30
|sell
|1.30
|eurjpym
|151.55
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|15906904
|2006.11.20 15:46
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.49
|146.49
|151.59
|2006.11.20 16:00
|151.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|15908174
|2006.11.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2817
|1.2317
|1.2827
|2006.11.20 16:16
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15935971
|2006.11.21 05:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2814
|1.2314
|1.2824
|2006.11.21 07:24
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15965297
|2006.11.21 14:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2804
|1.2304
|1.2814
|2006.11.21 15:09
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15987738
|2006.11.21 20:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2843
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:16
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.29
|-12.70
|15998261
|2006.11.22 01:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2843
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:16
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.43
|-25.40
|16011265
|2006.11.22 04:15
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2865
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:16
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.65
|-31.20
|16020920
|2006.11.22 08:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2864
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:16
|1.2969
|0.00
|0.00
|1.08
|-52.50
|16035537
|2006.11.22 12:15
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2880
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:16
|1.2969
|0.00
|0.00
|1.73
|-71.20
|16048254
|2006.11.22 13:30
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2912
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:15
|1.2969
|0.00
|0.00
|2.81
|-74.10
|16063296
|2006.11.22 15:16
|sell
|2.10
|eurusdm
|1.2937
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:15
|1.2969
|0.00
|0.00
|4.54
|-67.20
|16082263
|2006.11.22 19:30
|sell
|3.60
|eurusdm
|1.2937
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:15
|1.2969
|0.00
|0.00
|7.78
|-115.20
|16084876
|2006.11.22 21:31
|sell
|6.00
|eurusdm
|1.2945
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:15
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|16095325
|2006.11.23 03:16
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.91
|145.91
|151.01
|2006.11.23 03:30
|150.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|16097694
|2006.11.23 04:45
|sell
|9.90
|eurusdm
|1.2938
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:15
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.90
|16100220
|2006.11.23 06:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.80
|145.80
|150.90
|2006.11.23 06:45
|150.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16106523
|2006.11.23 08:30
|sell
|16.50
|eurusdm
|1.2943
|1.3437
|1.2927
|2006.11.23 09:15
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-429.00
|16115305
|2006.11.23 10:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2970
|1.3470
|1.2960
|2006.11.23 10:32
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16129268
|2006.11.24 01:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.78
|155.78
|150.68
|2006.11.24 03:54
|150.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16175676
|2006.11.24 09:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.43
|156.43
|151.33
|2006.11.24 11:42
|151.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|0.00
|0.00
|7.50
|-1 183.84
|Closed P/L:
|-1 176.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16135382
|2006.11.24 04:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2961
|1.3559
|1.3049
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.06
|-13.70
|16141560
|2006.11.24 06:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2964
|1.3559
|1.3049
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.12
|-26.80
|16182090
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3091
|1.3559
|1.3049
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.10
|16213140
|2006.11.24 19:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3098
|1.3559
|1.3049
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|-42.60
|Floating P/L:
|-41.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 176.34
|Floating P/L:
|-41.94
|Margin:
|55.00
|Balance:
|1 823.66
|Equity:
|1 781.72
|Free Margin:
|1 726.72