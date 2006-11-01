Interbank FX, LLC

Account: 1292043 Name: Cost_Averaging___RSI M15 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146487832006.11.01 05:42balanceDeposit3 000.00
147836332006.11.02 17:00sell0.10eurjpym149.65154.65149.552006.11.03 07:59149.550.000.00-0.110.85
149176522006.11.06 00:24buy0.10eurjpym150.03145.03150.132006.11.06 00:30150.010.000.000.00-0.17
149280592006.11.06 05:20buy0.10eurusdm1.27071.22071.27172006.11.06 05:301.27050.000.000.00-0.20
149464632006.11.06 10:30sell0.10eurjpym150.30155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.11-0.68
149524322006.11.06 13:00sell0.20eurjpym150.36155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.21-0.34
149607582006.11.06 15:00sell0.30eurjpym150.47155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.322.29
149666322006.11.06 17:30sell0.50eurjpym150.51155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.535.50
149718372006.11.06 21:01sell0.80eurjpym150.45155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.000.004.74
149752522006.11.06 22:15sell1.30eurjpym150.51155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.000.0014.30
149778692006.11.06 23:00sell0.10eurusdm1.27321.32801.27702006.11.07 20:001.27700.000.000.00-3.80
149860132006.11.07 01:30sell0.20eurusdm1.27371.32801.27702006.11.07 20:001.27700.000.000.00-6.60
149980222006.11.07 04:30sell0.30eurusdm1.27571.32801.27702006.11.07 20:001.27700.000.000.00-3.90
150415172006.11.07 10:00sell0.50eurusdm1.27631.32801.27702006.11.07 20:001.27700.000.000.00-3.50
150495812006.11.07 13:30sell0.80eurusdm1.27661.32801.27702006.11.07 20:001.27700.000.000.00-3.20
150817862006.11.07 18:15sell1.30eurusdm1.28121.32801.27702006.11.07 20:001.27700.000.000.0054.60
150924572006.11.07 20:15buy0.10eurusdm1.27701.22701.27802006.11.07 20:301.27680.000.000.00-0.20
151434932006.11.08 10:15sell0.10eurusdm1.27961.32961.27862006.11.08 12:121.27860.000.000.001.00
151562382006.11.08 13:45buy0.10eurusdm1.27691.22691.27792006.11.08 14:001.27720.000.000.000.30
151936652006.11.08 22:30buy0.10eurusdm1.27591.22591.27692006.11.08 22:511.27590.000.000.000.00
152282352006.11.09 08:15sell0.10eurusdm1.27851.32851.27752006.11.09 10:071.27750.000.000.001.00
152303862006.11.09 09:15sell0.10eurjpym150.59156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.00-5.76
152359052006.11.09 11:00sell0.20eurjpym150.74156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.00-8.99
152452312006.11.09 12:45sell0.30eurjpym151.08156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.00-4.83
152641872006.11.09 14:45sell0.50eurjpym151.29156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.000.85
152965482006.11.09 18:15sell0.10eurusdm1.28391.33391.28292006.11.09 19:421.28290.000.000.001.00
153024432006.11.09 20:15buy0.10eurjpym151.27146.27151.372006.11.09 20:30151.200.000.000.00-0.59
153264452006.11.10 02:30sell0.10eurusdm1.28601.33651.28552006.11.10 15:071.28550.000.000.000.50
153497112006.11.10 07:45sell0.20eurusdm1.28601.33651.28552006.11.10 15:071.28550.000.000.001.00
153576142006.11.10 08:45sell0.30eurusdm1.28701.33651.28552006.11.10 15:071.28550.000.000.004.50
154287692006.11.13 01:45sell0.10eurusdm1.28741.33731.28632006.11.13 07:341.28630.000.000.001.10
154352692006.11.13 05:15sell0.20eurusdm1.28731.33731.28632006.11.13 07:341.28630.000.000.002.00
154420182006.11.13 08:45buy0.10eurusdm1.28571.23571.28672006.11.13 09:011.28570.000.000.000.00
154504252006.11.13 10:15sell0.10eurjpym151.32156.36151.262006.11.13 23:47151.260.000.00-0.110.51
154512982006.11.13 10:45buy0.10eurusdm1.28471.23471.28572006.11.13 11:001.28390.000.000.00-0.80
154660592006.11.13 15:00sell0.20eurjpym151.36156.36151.262006.11.13 23:47151.260.000.00-0.211.70
154714952006.11.13 15:46buy0.10eurusdm1.28131.23131.28232006.11.13 16:001.28140.000.000.000.10
154776052006.11.13 18:15sell0.30eurjpym151.38156.36151.262006.11.13 23:47151.260.000.00-0.323.05
154936362006.11.14 00:00sell0.10eurusdm1.28181.33181.28082006.11.14 01:011.28080.000.000.001.00
154964252006.11.14 00:15buy0.10eurjpym150.90145.90151.002006.11.14 00:30150.880.000.000.00-0.17
155087252006.11.14 05:15sell0.10eurusdm1.28241.33311.28212006.11.14 11:001.28210.000.000.000.30
155244822006.11.14 09:30sell0.20eurusdm1.28351.33311.28212006.11.14 11:001.28210.000.000.002.80
155465452006.11.14 13:45buy0.10eurjpym150.94145.94151.042006.11.14 14:00150.920.000.000.00-0.17
155528442006.11.14 14:30sell0.10eurusdm1.28521.33521.28422006.11.14 14:401.28420.000.000.001.00
155558552006.11.14 14:45buy0.10eurjpym150.74145.74150.842006.11.14 15:15150.600.000.000.00-1.19
155987352006.11.14 21:01buy0.10eurjpym150.69145.69150.792006.11.14 21:15150.620.000.000.00-0.60
156124132006.11.15 04:45sell0.10eurjpym150.85156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.00-0.32-2.46
156181522006.11.15 07:00sell0.20eurjpym150.94156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.00-0.63-3.39
156225752006.11.15 07:45sell0.30eurjpym151.00156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.00-0.95-3.56
156275432006.11.15 09:00sell0.50eurjpym151.11156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.00-1.58-1.27
156472492006.11.15 11:31buy0.10eurusdm1.27851.22851.27952006.11.15 11:451.27820.000.000.00-0.30
156583522006.11.15 14:15sell0.80eurjpym151.09156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.00-2.52-3.39
156832262006.11.15 19:30sell1.30eurjpym151.36156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.00-4.1024.27
156884042006.11.15 22:15sell0.10eurusdm1.28271.33261.28162006.11.16 06:301.28160.000.000.001.10
156946182006.11.16 01:15sell2.10eurjpym151.34156.24151.142006.11.16 01:29151.140.000.000.0035.64
156962122006.11.16 01:31sell0.20eurusdm1.28251.33261.28162006.11.16 06:301.28160.000.000.001.80
157259802006.11.16 11:46buy0.10eurjpym151.18146.18151.282006.11.16 12:01151.150.000.000.00-0.25
158129182006.11.17 15:00sell0.10eurusdm1.28051.33361.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.07-2.10
158303002006.11.17 18:45sell0.20eurusdm1.28271.33361.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.140.20
158381682006.11.19 23:00sell0.30eurusdm1.28261.33361.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.000.00
158399262006.11.19 23:30sell0.10eurjpym151.15156.49151.392006.11.20 15:46151.490.000.000.00-2.88
158441072006.11.20 01:00sell0.20eurjpym151.24156.49151.392006.11.20 15:46151.490.000.000.00-4.23
158453682006.11.20 01:30sell0.50eurusdm1.28331.33361.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.003.50
158475532006.11.20 02:45sell0.30eurjpym151.26156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.00-5.84
158520762006.11.20 05:00sell0.80eurusdm1.28431.33361.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.0013.60
158520932006.11.20 05:00sell0.50eurjpym151.43156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.00-2.54
158759542006.11.20 08:15sell0.80eurjpym151.63156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.009.49
158914592006.11.20 10:00sell1.30eurusdm1.28391.33361.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.0016.90
158935142006.11.20 10:30sell1.30eurjpym151.55156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.006.60
159069042006.11.20 15:46buy0.10eurjpym151.49146.49151.592006.11.20 16:00151.440.000.000.00-0.42
159081742006.11.20 16:00buy0.10eurusdm1.28171.23171.28272006.11.20 16:161.28220.000.000.000.50
159359712006.11.21 05:15buy0.10eurusdm1.28141.23141.28242006.11.21 07:241.28240.000.000.001.00
159652972006.11.21 14:45buy0.10eurusdm1.28041.23041.28142006.11.21 15:091.28140.000.000.001.00
159877382006.11.21 20:15sell0.10eurusdm1.28431.34371.29272006.11.23 09:161.29700.000.000.29-12.70
159982612006.11.22 01:01sell0.20eurusdm1.28431.34371.29272006.11.23 09:161.29700.000.000.43-25.40
160112652006.11.22 04:15sell0.30eurusdm1.28651.34371.29272006.11.23 09:161.29690.000.000.65-31.20
160209202006.11.22 08:15sell0.50eurusdm1.28641.34371.29272006.11.23 09:161.29690.000.001.08-52.50
160355372006.11.22 12:15sell0.80eurusdm1.28801.34371.29272006.11.23 09:161.29690.000.001.73-71.20
160482542006.11.22 13:30sell1.30eurusdm1.29121.34371.29272006.11.23 09:151.29690.000.002.81-74.10
160632962006.11.22 15:16sell2.10eurusdm1.29371.34371.29272006.11.23 09:151.29690.000.004.54-67.20
160822632006.11.22 19:30sell3.60eurusdm1.29371.34371.29272006.11.23 09:151.29690.000.007.78-115.20
160848762006.11.22 21:31sell6.00eurusdm1.29451.34371.29272006.11.23 09:151.29690.000.000.00-144.00
160953252006.11.23 03:16buy0.10eurjpym150.91145.91151.012006.11.23 03:30150.880.000.000.00-0.26
160976942006.11.23 04:45sell9.90eurusdm1.29381.34371.29272006.11.23 09:151.29690.000.000.00-306.90
161002202006.11.23 06:30buy0.10eurjpym150.80145.80150.902006.11.23 06:45150.780.000.000.00-0.17
161065232006.11.23 08:30sell16.50eurusdm1.29431.34371.29272006.11.23 09:151.29690.000.000.00-429.00
161153052006.11.23 10:00sell0.10eurusdm1.29701.34701.29602006.11.23 10:321.29600.000.000.001.00
161292682006.11.24 01:30sell0.10eurjpym150.78155.78150.682006.11.24 03:54150.680.000.000.000.86
161756762006.11.24 09:30sell0.10eurjpym151.43156.43151.332006.11.24 11:42151.330.000.000.000.86
  0.00 0.00 7.50 -1 183.84
Closed P/L: -1 176.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
161353822006.11.24 04:00sell0.10eurusdm1.29611.35591.3049 1.30980.000.000.06-13.70
161415602006.11.24 06:45sell0.20eurusdm1.29641.35591.3049 1.30980.000.000.12-26.80
161820902006.11.24 10:30sell0.30eurusdm1.30911.35591.3049 1.30980.000.000.18-2.10
162131402006.11.24 19:15sell0.50eurusdm1.30981.35591.3049 1.30980.000.000.300.00
  0.00 0.00 0.66 -42.60
 Floating P/L: -41.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 176.34 Floating P/L: -41.94 Margin: 55.00
Balance: 1 823.66 Equity: 1 781.72 Free Margin: 1 726.72