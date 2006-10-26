Interbank FX, LLC
|Account: 1283452
|Name: Cost_Avg___RSI M15
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14277659
|2006.10.26 04:22
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14288782
|2006.10.26 07:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2593
|1.2093
|1.2603
|2006.10.26 07:45
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|14289567
|2006.10.26 07:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4202
|1.4764
|1.4254
|2006.10.26 15:57
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|14290751
|2006.10.26 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.78
|228.78
|223.68
|2006.10.26 09:08
|223.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14290785
|2006.10.26 08:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2658
|1.3158
|1.2648
|2006.10.26 10:54
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14300850
|2006.10.26 11:45
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1250
|1.1750
|1.1240
|2006.10.26 16:18
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14301417
|2006.10.26 12:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4236
|1.4764
|1.4254
|2006.10.26 15:57
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|14313895
|2006.10.26 14:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4303
|1.4764
|1.4254
|2006.10.26 15:57
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|14328859
|2006.10.26 17:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.37
|113.37
|118.47
|2006.10.26 17:15
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|14329769
|2006.10.26 17:16
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1230
|1.0730
|1.1240
|2006.10.26 17:30
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|14330184
|2006.10.26 17:32
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7638
|0.8142
|0.7632
|2006.10.27 01:02
|0.7642
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|14331239
|2006.10.26 18:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2697
|1.3196
|1.2686
|2006.10.27 06:24
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.07
|1.10
|14331299
|2006.10.26 18:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.26 18:28
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14334919
|2006.10.26 19:30
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7643
|0.8142
|0.7632
|2006.10.27 00:45
|0.7639
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.80
|14337586
|2006.10.26 21:01
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7642
|0.8142
|0.7632
|2006.10.27 01:02
|0.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14338129
|2006.10.26 21:16
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2692
|1.3196
|1.2686
|2006.10.27 06:24
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14341639
|2006.10.26 23:15
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7642
|0.8142
|0.7632
|2006.10.27 01:02
|0.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14347605
|2006.10.27 00:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.65
|155.65
|150.55
|2006.10.27 01:46
|150.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14348148
|2006.10.27 00:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2699
|1.3196
|1.2686
|2006.10.27 06:24
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|14348228
|2006.10.27 00:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.61
|123.61
|118.51
|2006.10.27 01:20
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14350217
|2006.10.27 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.13
|229.13
|224.03
|2006.10.27 05:12
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14379705
|2006.10.27 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.20
|229.20
|224.10
|2006.10.27 12:05
|224.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14382064
|2006.10.27 12:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7655
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.60
|14389459
|2006.10.27 12:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.22
|113.22
|118.32
|2006.10.27 13:00
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|14389520
|2006.10.27 12:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2701
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.80
|14394303
|2006.10.27 13:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|1.2010
|1.2520
|2006.10.27 13:15
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|14401577
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.78
|144.78
|149.88
|2006.10.27 13:45
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|14401648
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1191
|1.0691
|1.1201
|2006.10.27 14:00
|1.1186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|14405637
|2006.10.27 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.04
|218.04
|223.14
|2006.10.27 14:15
|222.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|14420453
|2006.10.27 16:45
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7687
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.20
|14420476
|2006.10.27 16:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2733
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.14
|2.80
|14423989
|2006.10.27 19:15
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2737
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.22
|5.40
|14441666
|2006.10.30 02:39
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2489
|1.2991
|1.2481
|2006.10.30 12:20
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|14443212
|2006.10.30 03:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3693
|2.4226
|2.3716
|2006.10.30 19:00
|2.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|14443229
|2006.10.30 03:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2728
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|14443673
|2006.10.30 03:16
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7696
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.00
|14448903
|2006.10.30 05:47
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2492
|1.2991
|1.2481
|2006.10.30 12:20
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|14450662
|2006.10.30 06:15
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3704
|2.4226
|2.3716
|2006.10.30 19:00
|2.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|14454963
|2006.10.30 07:15
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7698
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.10
|14463772
|2006.10.30 09:15
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3725
|2.4226
|2.3716
|2006.10.30 19:00
|2.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|14467121
|2006.10.30 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.06
|228.34
|223.24
|2006.10.30 18:31
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|14470168
|2006.10.30 11:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4287
|1.4787
|1.4277
|2006.10.30 12:06
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14472718
|2006.10.30 12:00
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3741
|2.4226
|2.3716
|2006.10.30 19:00
|2.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14477034
|2006.10.30 12:45
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7687
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.00
|14481508
|2006.10.30 13:30
|sell
|0.80
|gbpchfm
|2.3770
|2.4244
|2.3734
|2006.10.30 18:45
|2.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|14486937
|2006.10.30 14:00
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.33
|228.34
|223.24
|2006.10.30 18:31
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|14489918
|2006.10.30 14:45
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7689
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.12
|6.40
|14494377
|2006.10.30 16:15
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.44
|228.34
|223.24
|2006.10.30 18:31
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|14498101
|2006.10.30 18:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4309
|1.4809
|1.4299
|2006.10.31 00:45
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|14498359
|2006.10.30 18:02
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7693
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.20
|15.60
|14502797
|2006.10.30 20:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2729
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 22:26
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|14503218
|2006.10.30 21:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2729
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 22:26
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14508249
|2006.10.30 22:30
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3728
|2.3228
|2.3738
|2006.10.30 22:45
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|14508735
|2006.10.30 22:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.57
|122.61
|117.51
|2006.10.31 02:16
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|14511640
|2006.10.31 00:00
|sell
|2.10
|audusdm
|0.7690
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|14512946
|2006.10.31 00:32
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.63
|122.61
|117.51
|2006.10.31 02:16
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|14513708
|2006.10.31 00:45
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4304
|1.3804
|1.4314
|2006.10.31 01:00
|1.4302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|14517940
|2006.10.31 02:30
|sell
|3.60
|audusdm
|0.7692
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|14527394
|2006.10.31 05:02
|sell
|6.00
|audusdm
|0.7691
|0.8191
|0.7681
|2006.10.31 07:52
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|14550943
|2006.10.31 08:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.31 08:58
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14550950
|2006.10.31 08:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2690
|1.2190
|1.2700
|2006.10.31 08:30
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14558973
|2006.10.31 09:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3777
|2.4277
|2.3767
|2006.10.31 10:33
|2.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14560174
|2006.10.31 09:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.64
|228.64
|223.54
|2006.10.31 15:08
|223.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14594362
|2006.10.31 15:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2718
|1.3218
|1.2708
|2006.11.01 08:30
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.20
|14607389
|2006.10.31 15:30
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7717
|0.8217
|0.7707
|2006.10.31 23:16
|0.7744
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.70
|14607570
|2006.10.31 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2430
|1.1930
|1.2440
|2006.10.31 15:45
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|14614338
|2006.10.31 15:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.90
|111.90
|117.00
|2006.10.31 15:52
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14619493
|2006.10.31 16:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.27
|218.27
|223.37
|2006.10.31 17:00
|222.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|14624064
|2006.10.31 17:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.27
|144.27
|149.37
|2006.10.31 17:15
|149.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|14648563
|2006.11.01 05:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4356
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.11
|-6.19
|14650806
|2006.11.01 07:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4380
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.13
|14655452
|2006.11.01 08:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2450
|1.2950
|1.2440
|2006.11.01 09:05
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14657040
|2006.11.01 08:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2751
|1.2251
|1.2761
|2006.11.01 08:45
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|14658389
|2006.11.01 09:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3746
|2.4263
|2.3753
|2006.11.01 12:45
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|14660360
|2006.11.01 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.35
|228.35
|223.25
|2006.11.01 12:07
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14663588
|2006.11.01 10:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3771
|2.4263
|2.3753
|2006.11.01 12:45
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|14667426
|2006.11.01 12:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4441
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.32
|3.98
|14692447
|2006.11.01 16:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3709
|2.3209
|2.3719
|2006.11.01 16:08
|2.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14695866
|2006.11.01 16:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.49
|154.49
|149.39
|2006.11.01 19:21
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14697699
|2006.11.01 17:15
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4460
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.54
|15.03
|14708795
|2006.11.01 21:30
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3764
|2.4263
|2.3753
|2006.11.02 07:06
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14717055
|2006.11.02 01:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7721
|0.7221
|0.7731
|2006.11.02 01:15
|0.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14721093
|2006.11.02 02:30
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4442
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|14723651
|2006.11.02 04:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3762
|2.4263
|2.3753
|2006.11.02 07:06
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|14732329
|2006.11.02 07:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.33
|218.33
|223.43
|2006.11.02 07:45
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|14766964
|2006.11.02 13:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4490
|1.5005
|1.4495
|2006.11.02 20:04
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|14782636
|2006.11.02 16:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4510
|1.5005
|1.4495
|2006.11.02 20:04
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|14783622
|2006.11.02 17:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.65
|154.69
|149.59
|2006.11.03 06:32
|149.59
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.51
|14789545
|2006.11.02 19:15
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.70
|154.69
|149.59
|2006.11.03 06:32
|149.59
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.88
|14790023
|2006.11.02 19:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4507
|1.5005
|1.4495
|2006.11.02 20:04
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|14794321
|2006.11.02 22:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4482
|1.3982
|1.4492
|2006.11.02 22:15
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14794880
|2006.11.02 22:15
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.71
|154.69
|149.59
|2006.11.03 06:32
|149.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|14828590
|2006.11.03 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.18
|112.18
|117.28
|2006.11.03 13:10
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14828697
|2006.11.03 07:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.32
|218.32
|223.42
|2006.11.03 08:00
|223.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|14856525
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4434
|1.3934
|1.4444
|2006.11.03 13:45
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|14881496
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.11.03 14:10
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14881735
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7690
|0.7190
|0.7700
|2006.11.03 14:15
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14884385
|2006.11.03 14:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3839
|2.4348
|2.3838
|2006.11.03 19:57
|2.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|14884422
|2006.11.03 14:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.12
|229.23
|224.13
|2006.11.06 00:02
|224.13
|0.00
|0.00
|-0.25
|-0.08
|14886466
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.89
|154.94
|149.84
|2006.11.06 00:15
|150.01
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.02
|14896875
|2006.11.03 15:45
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3853
|2.4348
|2.3838
|2006.11.03 19:57
|2.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|14898775
|2006.11.03 16:15
|sell
|0.20
|gbpjpym
|224.28
|229.23
|224.13
|2006.11.06 00:02
|224.13
|0.00
|0.00
|-0.51
|2.54
|14899638
|2006.11.03 16:30
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.97
|154.97
|149.87
|2006.11.06 00:30
|150.06
|0.00
|0.00
|-0.21
|-1.53
|14907998
|2006.11.03 19:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2718
|1.3218
|1.2708
|2006.11.06 04:13
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|14908747
|2006.11.03 20:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2539
|1.2039
|1.2549
|2006.11.03 20:45
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|14909497
|2006.11.03 20:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3836
|2.3336
|2.3846
|2006.11.05 22:32
|2.3836
|0.00
|0.00
|0.16
|0.00
|14910778
|2006.11.05 22:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4352
|1.4886
|1.4376
|2006.11.06 15:59
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|14912162
|2006.11.05 22:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.01
|113.01
|118.11
|2006.11.05 23:16
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14928055
|2006.11.06 05:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.11.06 05:30
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14928704
|2006.11.06 05:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2549
|1.3049
|1.2539
|2006.11.06 07:24
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14931145
|2006.11.06 07:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|1.4886
|1.4376
|2006.11.06 15:59
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|14937024
|2006.11.06 08:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7681
|0.7181
|0.7691
|2006.11.06 08:45
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14944163
|2006.11.06 10:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.34
|123.40
|118.30
|2006.11.06 17:59
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|14945162
|2006.11.06 10:15
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4405
|1.4886
|1.4376
|2006.11.06 15:59
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|14946460
|2006.11.06 10:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.30
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.68
|14952403
|2006.11.06 13:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.35
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.21
|-0.51
|14953620
|2006.11.06 13:15
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.43
|123.40
|118.30
|2006.11.06 17:59
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|14960702
|2006.11.06 15:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.47
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.29
|14964066
|2006.11.06 16:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4383
|1.3883
|1.4393
|2006.11.06 16:30
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14966611
|2006.11.06 17:30
|sell
|0.50
|eurjpym
|150.52
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|-0.53
|5.92
|14971125
|2006.11.06 20:18
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7713
|0.8213
|0.7703
|2006.11.07 01:00
|0.7710
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.30
|14971835
|2006.11.06 21:01
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.45
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|14975240
|2006.11.06 22:15
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.51
|155.48
|150.38
|2006.11.07 00:09
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|14977821
|2006.11.06 23:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2548
|1.2048
|1.2558
|2006.11.06 23:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|14977902
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2732
|1.3281
|1.2771
|2006.11.07 19:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|14982847
|2006.11.07 01:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7710
|0.7210
|0.7720
|2006.11.07 04:15
|0.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14986031
|2006.11.07 01:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2737
|1.3281
|1.2771
|2006.11.07 19:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|14997999
|2006.11.07 04:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2757
|1.3281
|1.2771
|2006.11.07 19:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|15002500
|2006.11.07 04:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7738
|0.8238
|0.7728
|2006.11.07 10:44
|0.7728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15005519
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.73
|112.73
|117.83
|2006.11.07 05:15
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15005636
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2508
|1.2008
|1.2518
|2006.11.07 05:15
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15007792
|2006.11.07 05:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.31
|219.31
|224.41
|2006.11.07 05:30
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15011160
|2006.11.07 05:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4401
|1.4901
|1.4391
|2006.11.07 08:25
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15041509
|2006.11.07 10:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2764
|1.3281
|1.2771
|2006.11.07 19:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|15045225
|2006.11.07 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.43
|229.43
|224.33
|2006.11.07 13:58
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15049539
|2006.11.07 13:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2766
|1.3281
|1.2771
|2006.11.07 19:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|15054745
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2476
|1.1976
|1.2486
|2006.11.07 14:15
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15057981
|2006.11.07 14:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3797
|2.3297
|2.3807
|2006.11.07 14:30
|2.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|15060518
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.51
|112.51
|117.61
|2006.11.07 14:45
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15065560
|2006.11.07 14:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7752
|0.8252
|0.7742
|2006.11.07 20:14
|0.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15077379
|2006.11.07 16:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4447
|1.4947
|1.4437
|2006.11.07 19:29
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15081803
|2006.11.07 18:15
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2812
|1.3281
|1.2771
|2006.11.07 19:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|53.30
|15092431
|2006.11.07 20:15
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7742
|0.7242
|0.7752
|2006.11.07 20:30
|0.7731
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15092440
|2006.11.07 20:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2769
|1.2269
|1.2779
|2006.11.07 20:30
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15092477
|2006.11.07 20:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.69
|122.69
|117.59
|2006.11.07 23:58
|117.59
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.85
|15092519
|2006.11.07 20:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2497
|1.2997
|1.2487
|2006.11.07 22:31
|1.2487
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.80
|15099173
|2006.11.07 21:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3810
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 22:36
|2.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15121112
|2006.11.08 05:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7712
|0.7212
|0.7722
|2006.11.08 06:00
|0.7698
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15143487
|2006.11.08 10:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2796
|1.3296
|1.2786
|2006.11.08 12:12
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15143519
|2006.11.08 10:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|1.1964
|1.2474
|2006.11.08 10:30
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15156237
|2006.11.08 13:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2769
|1.2269
|1.2779
|2006.11.08 14:00
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|15156967
|2006.11.08 14:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2492
|1.3009
|1.2499
|2006.11.09 05:31
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.35
|-1.12
|15160036
|2006.11.08 14:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.88
|122.88
|117.78
|2006.11.08 16:10
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15169346
|2006.11.08 15:45
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4420
|1.3920
|1.4430
|2006.11.08 16:00
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|15183349
|2006.11.08 20:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4422
|1.4922
|1.4412
|2006.11.08 21:21
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.11
|0.88
|15184733
|2006.11.08 21:01
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2511
|1.3009
|1.2499
|2006.11.09 05:31
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15193658
|2006.11.08 22:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2759
|1.2259
|1.2769
|2006.11.08 22:51
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15199174
|2006.11.08 23:30
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2513
|1.3009
|1.2499
|2006.11.09 05:31
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15210749
|2006.11.09 01:15
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7672
|0.7172
|0.7682
|2006.11.09 01:30
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15217520
|2006.11.09 03:46
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4421
|1.4956
|1.4446
|2006.11.09 13:47
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|15218929
|2006.11.09 04:15
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4426
|1.4956
|1.4446
|2006.11.09 13:47
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|15220759
|2006.11.09 05:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2506
|1.1994
|1.2504
|2006.11.09 13:42
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15225139
|2006.11.09 07:45
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2502
|1.1994
|1.2504
|2006.11.09 13:42
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15226776
|2006.11.09 08:00
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4445
|1.4956
|1.4446
|2006.11.09 13:47
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15228242
|2006.11.09 08:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2784
|1.3284
|1.2774
|2006.11.09 10:10
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15230391
|2006.11.09 09:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.59
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|15232108
|2006.11.09 09:45
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2482
|1.1994
|1.2504
|2006.11.09 13:42
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|15232122
|2006.11.09 09:45
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4457
|1.4956
|1.4446
|2006.11.09 13:47
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|15235082
|2006.11.09 10:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.86
|229.86
|224.76
|2006.11.09 12:18
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15235906
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.74
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.99
|15239007
|2006.11.09 11:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7660
|0.7160
|0.7670
|2006.11.09 15:11
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15240229
|2006.11.09 12:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.07
|123.35
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|15245226
|2006.11.09 12:45
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.09
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|15246461
|2006.11.09 13:00
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4471
|1.4956
|1.4446
|2006.11.09 13:47
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|15250564
|2006.11.09 13:30
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2496
|1.1994
|1.2504
|2006.11.09 13:42
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15257791
|2006.11.09 13:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3754
|2.3254
|2.3764
|2006.11.09 15:30
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|15257816
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.49
|123.35
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|15264181
|2006.11.09 14:45
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.29
|156.07
|150.97
|2006.11.09 20:15
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15265426
|2006.11.09 15:00
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3726
|2.3235
|2.3745
|2006.11.09 15:15
|2.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|15296549
|2006.11.09 18:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2839
|1.3339
|1.2829
|2006.11.09 19:42
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15297252
|2006.11.09 18:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2420
|1.1920
|1.2430
|2006.11.09 18:46
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15302437
|2006.11.09 20:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.27
|146.27
|151.37
|2006.11.09 20:30
|151.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|15304660
|2006.11.09 21:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.75
|219.75
|224.85
|2006.11.09 21:30
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|15311764
|2006.11.09 23:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.81
|112.81
|117.91
|2006.11.09 23:45
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|15326426
|2006.11.10 02:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2387
|1.1887
|1.2397
|2006.11.10 03:15
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15326438
|2006.11.10 02:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2860
|1.3365
|1.2855
|2006.11.10 15:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15326450
|2006.11.10 02:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.55
|112.55
|117.65
|2006.11.10 02:45
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15327917
|2006.11.10 02:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4506
|1.5006
|1.4496
|2006.11.10 04:20
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15349706
|2006.11.10 07:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2860
|1.3365
|1.2855
|2006.11.10 15:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15357617
|2006.11.10 08:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2870
|1.3365
|1.2855
|2006.11.10 15:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|15375860
|2006.11.10 10:45
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3696
|2.4196
|2.3686
|2006.11.10 12:20
|2.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15375874
|2006.11.10 10:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.90
|229.90
|224.80
|2006.11.10 11:51
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15414330
|2006.11.10 20:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.58
|122.58
|117.48
|2006.11.12 22:50
|117.48
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.85
|15414687
|2006.11.10 20:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2403
|1.2903
|1.2393
|2006.11.12 22:37
|1.2393
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.81
|15441868
|2006.11.13 08:31
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.43
|123.05
|117.95
|2006.11.13 23:50
|117.95
|0.00
|0.00
|-0.15
|-4.40
|15442014
|2006.11.13 08:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7656
|0.7156
|0.7666
|2006.11.13 09:00
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15442028
|2006.11.13 08:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2857
|1.2357
|1.2867
|2006.11.13 10:45
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|15442033
|2006.11.13 08:45
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4553
|1.4053
|1.4563
|2006.11.13 09:01
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|15450433
|2006.11.13 10:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.32
|156.36
|151.26
|2006.11.13 23:47
|151.26
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.51
|15450449
|2006.11.13 10:16
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2402
|1.2940
|1.2430
|2006.11.14 00:30
|1.2437
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.81
|15451289
|2006.11.13 10:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2847
|1.2347
|1.2857
|2006.11.13 11:00
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15457170
|2006.11.13 12:15
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2421
|1.2940
|1.2430
|2006.11.14 00:30
|1.2437
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.57
|15457270
|2006.11.13 12:16
|sell
|0.30
|usdjpym
|117.85
|123.05
|117.95
|2006.11.13 23:50
|117.95
|0.00
|0.00
|-0.44
|-2.54
|15462039
|2006.11.13 14:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4583
|1.5083
|1.4573
|2006.11.13 14:49
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15463662
|2006.11.13 14:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3625
|2.3125
|2.3635
|2006.11.13 15:05
|2.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15466032
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|118.03
|123.05
|117.95
|2006.11.13 23:50
|117.95
|0.00
|0.00
|-0.73
|3.40
|15466052
|2006.11.13 15:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7622
|0.7122
|0.7632
|2006.11.13 15:15
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15466075
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2420
|1.2940
|1.2430
|2006.11.14 00:30
|1.2437
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.10
|15466108
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.36
|156.36
|151.26
|2006.11.13 23:47
|151.26
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.70
|15471466
|2006.11.13 15:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2813
|1.2313
|1.2823
|2006.11.13 16:15
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15477392
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.80
|usdjpym
|118.21
|123.05
|117.95
|2006.11.13 23:50
|117.95
|0.00
|0.00
|-1.17
|17.63
|15477600
|2006.11.13 18:15
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.37
|156.36
|151.26
|2006.11.13 23:47
|151.26
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.80
|15478759
|2006.11.13 19:15
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2451
|1.2940
|1.2430
|2006.11.14 00:30
|1.2436
|0.00
|0.00
|-0.57
|6.03
|15482377
|2006.11.13 21:30
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2450
|1.2940
|1.2430
|2006.11.14 00:30
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|15493513
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.66
|112.66
|117.76
|2006.11.14 00:15
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15493559
|2006.11.14 00:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2820
|1.3320
|1.2810
|2006.11.14 01:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15496375
|2006.11.14 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.90
|145.90
|151.00
|2006.11.14 00:30
|150.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15496899
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.19
|219.19
|224.29
|2006.11.14 00:45
|224.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15496915
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2436
|1.1936
|1.2446
|2006.11.14 00:45
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15497611
|2006.11.14 00:47
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7640
|0.8158
|0.7648
|2006.11.14 15:39
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15506959
|2006.11.14 04:42
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7644
|0.8158
|0.7648
|2006.11.14 15:39
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15508691
|2006.11.14 05:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2824
|1.3331
|1.2821
|2006.11.14 11:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|15509541
|2006.11.14 05:47
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2429
|1.1929
|1.2439
|2006.11.14 10:55
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15510560
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7650
|0.8158
|0.7648
|2006.11.14 15:39
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15516055
|2006.11.14 07:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.66
|218.66
|223.76
|2006.11.14 08:00
|223.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|15517519
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3642
|2.3142
|2.3652
|2006.11.14 08:15
|2.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|15524485
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2835
|1.3331
|1.2821
|2006.11.14 11:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|15530273
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4620
|1.5120
|1.4610
|2006.11.14 10:46
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|15536778
|2006.11.14 12:30
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7651
|0.8158
|0.7648
|2006.11.14 15:39
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15538093
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.32
|218.32
|223.42
|2006.11.14 13:15
|223.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|15546525
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.95
|145.81
|150.91
|2006.11.14 15:00
|150.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|15548519
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.38
|112.38
|117.48
|2006.11.14 14:15
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|15551051
|2006.11.14 14:15
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7670
|0.8158
|0.7648
|2006.11.14 15:39
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|15552856
|2006.11.14 14:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2852
|1.3352
|1.2842
|2006.11.14 14:40
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15555856
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.20
|eurjpym
|150.74
|145.81
|150.91
|2006.11.14 15:00
|150.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15598250
|2006.11.14 20:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2429
|1.1929
|1.2439
|2006.11.14 20:45
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15598381
|2006.11.14 20:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.53
|112.53
|117.63
|2006.11.14 22:02
|117.63
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|15598748
|2006.11.14 21:01
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.69
|145.69
|150.79
|2006.11.14 21:31
|150.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|15612417
|2006.11.15 04:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.85
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.79
|15617733
|2006.11.15 06:45
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4570
|1.4070
|1.4580
|2006.11.15 07:09
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15617761
|2006.11.15 06:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.85
|122.85
|117.75
|2006.11.15 07:16
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15618153
|2006.11.15 07:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.94
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|-0.63
|-4.07
|15618211
|2006.11.15 07:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2947
|1.2437
|2006.11.15 07:28
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15622577
|2006.11.15 07:45
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.00
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|-0.95
|-4.58
|15627508
|2006.11.15 09:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3634
|2.4134
|2.3624
|2006.11.15 09:21
|2.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15627535
|2006.11.15 09:00
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.10
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|-1.58
|-3.39
|15642295
|2006.11.15 10:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.05
|123.05
|117.95
|2006.11.15 18:01
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15644413
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|1.3010
|1.2500
|2006.11.15 11:19
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15647235
|2006.11.15 11:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2785
|1.2285
|1.2795
|2006.11.15 12:00
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15652713
|2006.11.15 13:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.72
|217.72
|222.82
|2006.11.15 15:40
|222.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15658349
|2006.11.15 14:15
|sell
|0.80
|eurjpym
|151.09
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|-2.52
|-6.11
|15664181
|2006.11.15 15:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4617
|1.5117
|1.4607
|2006.11.15 15:47
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15666104
|2006.11.15 15:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3547
|2.3047
|2.3557
|2006.11.15 16:00
|2.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|15683188
|2006.11.15 19:30
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.36
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|-0.63
|3.06
|15688403
|2006.11.15 22:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2827
|1.3326
|1.2816
|2006.11.16 06:30
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|15694622
|2006.11.16 01:15
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.34
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|15696202
|2006.11.16 01:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2825
|1.3326
|1.2816
|2006.11.16 06:30
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15696223
|2006.11.16 01:31
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4597
|1.4097
|1.4607
|2006.11.16 01:46
|1.4585
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|15700318
|2006.11.16 03:30
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.21
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|15704262
|2006.11.16 05:45
|sell
|0.80
|eurjpym
|151.30
|156.17
|151.07
|2006.11.16 11:46
|151.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|15726005
|2006.11.16 11:46
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.17
|146.17
|151.27
|2006.11.16 12:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15756234
|2006.11.16 19:15
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7667
|0.7167
|0.7677
|2006.11.16 19:30
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15771806
|2006.11.17 04:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.36
|123.40
|118.30
|2006.11.17 06:44
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15771878
|2006.11.17 04:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2778
|1.2278
|1.2788
|2006.11.17 04:30
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|15772913
|2006.11.17 04:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2496
|1.3025
|1.2515
|2006.11.17 13:35
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|15773214
|2006.11.17 04:45
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3572
|2.4088
|2.3578
|2006.11.17 08:00
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15773898
|2006.11.17 05:16
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3578
|2.4088
|2.3578
|2006.11.17 08:00
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15776781
|2006.11.17 06:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4594
|1.4094
|1.4604
|2006.11.17 06:15
|1.4582
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|15776801
|2006.11.17 06:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.42
|123.40
|118.30
|2006.11.17 06:44
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|15780125
|2006.11.17 07:15
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3599
|2.4088
|2.3578
|2006.11.17 08:00
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|15787781
|2006.11.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.06
|218.06
|223.16
|2006.11.17 09:15
|222.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|15791399
|2006.11.17 10:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2516
|1.3025
|1.2515
|2006.11.17 13:35
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15792232
|2006.11.17 10:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4628
|1.5128
|1.4618
|2006.11.17 11:45
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15796156
|2006.11.17 11:45
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2531
|1.3025
|1.2515
|2006.11.17 13:35
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|15799009
|2006.11.17 13:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2531
|1.3025
|1.2515
|2006.11.17 13:35
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|15812901
|2006.11.17 15:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.98
|112.98
|118.08
|2006.11.17 15:45
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|15812937
|2006.11.17 15:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2805
|1.3325
|1.2815
|2006.11.20 16:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.20
|15818019
|2006.11.17 15:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2461
|1.1961
|1.2471
|2006.11.17 15:30
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|15824038
|2006.11.17 15:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3576
|2.3076
|2.3586
|2006.11.17 16:00
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15826194
|2006.11.17 16:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7682
|0.8191
|0.7681
|2006.11.20 15:50
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.10
|15828053
|2006.11.17 17:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4688
|1.5188
|1.4678
|2006.11.17 17:21
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|15829811
|2006.11.17 18:17
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7688
|0.8191
|0.7681
|2006.11.20 15:50
|0.7681
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.40
|15830293
|2006.11.17 18:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2827
|1.3325
|1.2815
|2006.11.20 16:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.14
|2.00
|15830322
|2006.11.17 18:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.60
|112.60
|117.70
|2006.11.17 19:00
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15840265
|2006.11.19 23:34
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.17
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|15840268
|2006.11.19 23:34
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4697
|1.5202
|1.4692
|2006.11.20 07:17
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15844047
|2006.11.20 01:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.22
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|15845346
|2006.11.20 01:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2833
|1.3325
|1.2815
|2006.11.20 16:00
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15847551
|2006.11.20 02:45
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.26
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.84
|15851516
|2006.11.20 04:43
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4704
|1.5202
|1.4692
|2006.11.20 07:17
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|15852092
|2006.11.20 05:00
|sell
|0.50
|eurjpym
|151.43
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|15875912
|2006.11.20 08:15
|sell
|0.80
|eurjpym
|151.64
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|15878976
|2006.11.20 08:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4687
|1.4187
|1.4697
|2006.11.20 08:45
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15885051
|2006.11.20 09:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.67
|228.97
|223.87
|2006.11.21 16:11
|223.87
|0.00
|0.00
|-0.25
|-1.70
|15891356
|2006.11.20 10:00
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7690
|0.8191
|0.7681
|2006.11.20 15:50
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15893480
|2006.11.20 10:30
|sell
|1.30
|eurjpym
|151.55
|156.49
|151.39
|2006.11.20 15:45
|151.49
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|15894290
|2006.11.20 10:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2408
|1.1908
|1.2418
|2006.11.20 11:15
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|15898499
|2006.11.20 12:47
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7690
|0.8191
|0.7681
|2006.11.20 15:50
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|15899706
|2006.11.20 13:15
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7696
|0.8191
|0.7681
|2006.11.20 15:50
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|15900376
|2006.11.20 13:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.82
|228.97
|223.87
|2006.11.21 16:11
|223.87
|0.00
|0.00
|-0.51
|-0.85
|15906091
|2006.11.20 15:30
|sell
|0.30
|gbpjpym
|224.08
|228.97
|223.87
|2006.11.21 16:11
|223.87
|0.00
|0.00
|-0.76
|5.34
|15906792
|2006.11.20 15:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.49
|146.49
|151.59
|2006.11.20 16:00
|151.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15908169
|2006.11.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2817
|1.2317
|1.2827
|2006.11.20 16:15
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15908896
|2006.11.20 16:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2417
|1.2938
|1.2428
|2006.11.21 08:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.89
|15912822
|2006.11.20 17:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2432
|1.2938
|1.2428
|2006.11.21 08:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.64
|15917546
|2006.11.20 19:30
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7701
|0.8201
|0.7691
|2006.11.21 05:30
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|15933050
|2006.11.21 03:50
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.92
|228.97
|223.87
|2006.11.21 16:11
|223.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|15935964
|2006.11.21 05:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2814
|1.2314
|1.2824
|2006.11.21 07:24
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15935972
|2006.11.21 05:15
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2442
|1.2938
|1.2428
|2006.11.21 08:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|15936882
|2006.11.21 05:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7695
|0.7195
|0.7705
|2006.11.21 05:46
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|15939966
|2006.11.21 06:30
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2445
|1.2938
|1.2428
|2006.11.21 08:00
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|15940415
|2006.11.21 06:45
|sell
|0.30
|gbpjpym
|224.03
|228.97
|223.87
|2006.11.21 16:11
|223.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|15946939
|2006.11.21 08:30
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3577
|2.3077
|2.3587
|2006.11.21 08:45
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15947643
|2006.11.21 08:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2425
|1.1925
|1.2435
|2006.11.21 09:00
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15952396
|2006.11.21 10:45
|sell
|0.50
|gbpjpym
|224.02
|228.97
|223.87
|2006.11.21 16:11
|223.87
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|15965256
|2006.11.21 14:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2806
|1.2306
|1.2816
|2006.11.21 15:14
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15979120
|2006.11.21 19:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7707
|0.8207
|0.7697
|2006.11.22 00:00
|0.7708
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|15987735
|2006.11.21 20:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2843
|1.3412
|1.2902
|2006.11.24 08:45
|1.3069
|0.00
|0.00
|0.35
|-22.60
|15996693
|2006.11.22 00:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7708
|0.7208
|0.7718
|2006.11.22 00:15
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|15998263
|2006.11.22 01:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2843
|1.3412
|1.2902
|2006.11.24 08:45
|1.3068
|0.00
|0.00
|0.55
|-45.00
|16006709
|2006.11.22 02:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2393
|1.1893
|1.2403
|2006.11.22 02:45
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|16007135
|2006.11.22 02:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.64
|112.64
|117.74
|2006.11.22 03:16
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16011268
|2006.11.22 04:15
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2866
|1.3413
|1.2903
|2006.11.24 10:30
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.83
|-68.10
|16020918
|2006.11.22 08:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2864
|1.3413
|1.2903
|2006.11.24 10:30
|1.3092
|0.00
|0.00
|1.38
|-114.00
|16035492
|2006.11.22 12:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.17
|112.17
|117.27
|2006.11.22 12:30
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|16040553
|2006.11.22 12:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2332
|1.1832
|1.2342
|2006.11.22 13:00
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16053519
|2006.11.22 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.45
|218.45
|223.55
|2006.11.22 14:00
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|16054777
|2006.11.22 14:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3507
|2.3007
|2.3517
|2006.11.22 14:15
|2.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|16067554
|2006.11.22 15:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.17
|218.17
|223.27
|2006.11.22 15:36
|223.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16070227
|2006.11.22 15:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4755
|1.5291
|1.4781
|2006.11.24 02:31
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.14
|-2.28
|16085230
|2006.11.22 21:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4770
|1.5291
|1.4781
|2006.11.24 02:31
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.93
|16095326
|2006.11.23 03:16
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.91
|145.91
|151.01
|2006.11.23 03:30
|150.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|16098070
|2006.11.23 05:00
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4768
|1.5291
|1.4781
|2006.11.24 02:31
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.42
|16098585
|2006.11.23 05:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.61
|111.61
|116.71
|2006.11.23 05:45
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|16100216
|2006.11.23 06:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.15
|218.15
|223.25
|2006.11.23 06:46
|223.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16100223
|2006.11.23 06:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.81
|145.81
|150.91
|2006.11.23 07:33
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16106505
|2006.11.23 08:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2943
|1.3412
|1.2902
|2006.11.24 08:45
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.30
|-63.50
|16115240
|2006.11.23 10:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2230
|1.1730
|1.2240
|2006.11.23 10:30
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16125275
|2006.11.24 01:00
|sell
|9.90
|eurcadm
|1.4792
|1.5291
|1.4781
|2006.11.24 02:31
|1.4781
|0.00
|0.00
|0.00
|95.43
|16129270
|2006.11.24 01:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.78
|155.78
|150.68
|2006.11.24 03:54
|150.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16145954
|2006.11.24 08:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2211
|1.1711
|1.2221
|2006.11.24 08:15
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16173271
|2006.11.24 09:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.91
|110.91
|116.01
|2006.11.24 10:00
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|16174513
|2006.11.24 09:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.69
|228.69
|223.59
|2006.11.24 11:44
|223.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|16175665
|2006.11.24 09:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.42
|156.42
|151.32
|2006.11.24 11:42
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|
|0.00
|0.00
|-10.88
|144.94
|Closed P/L:
|134.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16020202
|2006.11.22 08:00
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7728
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.40
|16033038
|2006.11.22 12:00
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7725
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.19
|-13.40
|16055588
|2006.11.22 14:16
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7738
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.27
|-16.20
|16097368
|2006.11.23 04:31
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7746
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.10
|-9.20
|16112316
|2006.11.23 09:15
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7746
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.14
|-13.80
|16135457
|2006.11.24 04:01
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7756
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.31
|-46.80
|16182004
|2006.11.24 10:30
|sell
|3.60
|audusdm
|0.7781
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.86
|-39.60
|16147234
|2006.11.24 08:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4793
|1.5335
|1.4825
|
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.57
|16035530
|2006.11.22 12:15
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2880
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.67
|-43.60
|16048125
|2006.11.22 13:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2914
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|1.01
|-55.20
|16063255
|2006.11.22 15:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2938
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|1.68
|-80.00
|16082258
|2006.11.22 19:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2938
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|2.69
|-128.00
|16084884
|2006.11.22 21:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2945
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.24
|-30.60
|16097692
|2006.11.23 04:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2938
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.36
|-48.00
|16182102
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3091
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.48
|-5.60
|16204121
|2006.11.24 15:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4833
|1.5335
|1.4825
|
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.06
|-8.10
|16204822
|2006.11.24 15:45
|sell
|6.00
|audusdm
|0.7778
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-1.44
|-84.00
|16212619
|2006.11.24 19:00
|sell
|9.90
|audusdm
|0.7786
|0.8279
|0.7769
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-2.38
|-59.40
|16213141
|2006.11.24 19:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4851
|1.5335
|1.4825
|
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.08
|-7.39
|16213145
|2006.11.24 19:15
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.3098
|1.3509
|1.2999
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.79
|0.00
|
|0.00
|0.00
|2.31
|-702.86
|
|Floating P/L:
|-700.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|134.06
|Floating P/L:
|-700.55
|Margin:
|1 345.00
|Balance:
|3 134.06
|Equity:
|2 433.51
|Free Margin:
|1 088.51