Interbank FX, LLC

Account: 1283452 Name: Cost_Avg___RSI M15 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
142776592006.10.26 04:22balanceDeposit3 000.00
142887822006.10.26 07:30buy0.10usdchfm1.25931.20931.26032006.10.26 07:451.25840.000.000.00-0.72
142895672006.10.26 07:45sell0.10eurcadm1.42021.47641.42542006.10.26 15:571.42540.000.000.00-4.62
142907512006.10.26 08:15sell0.10gbpjpym223.78228.78223.682006.10.26 09:08223.680.000.000.000.84
142907852006.10.26 08:17sell0.10eurusdm1.26581.31581.26482006.10.26 10:541.26480.000.000.001.00
143008502006.10.26 11:45sell0.10usdcadm1.12501.17501.12402006.10.26 16:181.12400.000.000.000.89
143014172006.10.26 12:00sell0.20eurcadm1.42361.47641.42542006.10.26 15:571.42540.000.000.00-3.20
143138952006.10.26 14:30sell0.30eurcadm1.43031.47641.42542006.10.26 15:571.42540.000.000.0013.06
143288592006.10.26 17:00buy0.10usdjpym118.37113.37118.472006.10.26 17:15118.300.000.000.00-0.59
143297692006.10.26 17:16buy0.10usdcadm1.12301.07301.12402006.10.26 17:301.12230.000.000.00-0.62
143301842006.10.26 17:32sell0.10audusdm0.76380.81420.76322006.10.27 01:020.76420.000.00-0.02-0.40
143312392006.10.26 18:00sell0.10eurusdm1.26971.31961.26862006.10.27 06:241.26860.000.000.071.10
143312992006.10.26 18:01buy0.10usdchfm1.25341.20341.25442006.10.26 18:281.25440.000.000.000.80
143349192006.10.26 19:30sell0.20audusdm0.76430.81420.76322006.10.27 00:450.76390.000.00-0.030.80
143375862006.10.26 21:01sell0.30audusdm0.76420.81420.76322006.10.27 01:020.76420.000.000.000.00
143381292006.10.26 21:16sell0.20eurusdm1.26921.31961.26862006.10.27 06:241.26860.000.000.001.20
143416392006.10.26 23:15sell0.50audusdm0.76420.81420.76322006.10.27 01:020.76420.000.000.000.00
143476052006.10.27 00:30sell0.10eurjpym150.65155.65150.552006.10.27 01:46150.550.000.000.000.84
143481482006.10.27 00:45sell0.30eurusdm1.26991.31961.26862006.10.27 06:241.26860.000.000.003.90
143482282006.10.27 00:45sell0.10usdjpym118.61123.61118.512006.10.27 01:20118.510.000.000.000.84
143502172006.10.27 01:00sell0.10gbpjpym224.13229.13224.032006.10.27 05:12224.030.000.000.000.84
143797052006.10.27 11:15sell0.10gbpjpym224.20229.20224.102006.10.27 12:05224.100.000.000.000.84
143820642006.10.27 12:15sell0.10audusdm0.76550.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.04-2.60
143894592006.10.27 12:45buy0.10usdjpym118.22113.22118.322006.10.27 13:00117.880.000.000.00-2.88
143895202006.10.27 12:45sell0.10eurusdm1.27011.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.07-1.80
143943032006.10.27 13:00buy0.10usdchfm1.25101.20101.25202006.10.27 13:151.24760.000.000.00-2.73
144015772006.10.27 13:30buy0.10eurjpym149.78144.78149.882006.10.27 13:45149.570.000.000.00-1.79
144016482006.10.27 13:30buy0.10usdcadm1.11911.06911.12012006.10.27 14:001.11860.000.000.00-0.45
144056372006.10.27 13:45buy0.10gbpjpym223.04218.04223.142006.10.27 14:15222.860.000.000.00-1.53
144204532006.10.27 16:45sell0.20audusdm0.76870.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.061.20
144204762006.10.27 16:46sell0.20eurusdm1.27331.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.142.80
144239892006.10.27 19:15sell0.30eurusdm1.27371.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.225.40
144416662006.10.30 02:39sell0.10usdchfm1.24891.29911.24812006.10.30 12:201.24810.000.000.000.64
144432122006.10.30 03:00sell0.10gbpchfm2.36932.42262.37162006.10.30 19:002.37450.000.000.00-4.16
144432292006.10.30 03:00sell0.20eurusdm1.27281.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.001.80
144436732006.10.30 03:16sell0.20audusdm0.76960.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.033.00
144489032006.10.30 05:47sell0.20usdchfm1.24921.29911.24812006.10.30 12:201.24810.000.000.001.76
144506622006.10.30 06:15sell0.20gbpchfm2.37042.42262.37162006.10.30 19:002.37450.000.000.00-6.57
144549632006.10.30 07:15sell0.30audusdm0.76980.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.055.10
144637722006.10.30 09:15sell0.30gbpchfm2.37252.42262.37162006.10.30 19:002.37450.000.000.00-4.81
144671212006.10.30 10:00sell0.10gbpjpym223.06228.34223.242006.10.30 18:31223.240.000.000.00-1.53
144701682006.10.30 11:15sell0.10eurcadm1.42871.47871.42772006.10.30 12:061.42770.000.000.000.89
144727182006.10.30 12:00sell0.50gbpchfm2.37412.42262.37162006.10.30 19:002.37460.000.000.00-2.00
144770342006.10.30 12:45sell0.50audusdm0.76870.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.083.00
144815082006.10.30 13:30sell0.80gbpchfm2.37702.42442.37342006.10.30 18:452.37500.000.000.0012.82
144869372006.10.30 14:00sell0.20gbpjpym223.33228.34223.242006.10.30 18:31223.240.000.000.001.53
144899182006.10.30 14:45sell0.80audusdm0.76890.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.126.40
144943772006.10.30 16:15sell0.30gbpjpym223.44228.34223.242006.10.30 18:31223.240.000.000.005.11
144981012006.10.30 18:00sell0.10eurcadm1.43091.48091.42992006.10.31 00:451.43070.000.000.040.17
144983592006.10.30 18:02sell1.30audusdm0.76930.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.00-0.2015.60
145027972006.10.30 20:45sell0.10eurusdm1.27291.32291.27192006.10.30 22:261.27190.000.000.071.00
145032182006.10.30 21:00sell0.20eurusdm1.27291.32291.27192006.10.30 22:261.27190.000.000.002.00
145082492006.10.30 22:30buy0.10gbpchfm2.37282.32282.37382006.10.30 22:452.37200.000.000.00-0.64
145087352006.10.30 22:45sell0.10usdjpym117.57122.61117.512006.10.31 02:16117.510.000.000.000.51
145116402006.10.31 00:00sell2.10audusdm0.76900.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.000.0018.90
145129462006.10.31 00:32sell0.20usdjpym117.63122.61117.512006.10.31 02:16117.510.000.000.002.04
145137082006.10.31 00:45buy0.10eurcadm1.43041.38041.43142006.10.31 01:001.43020.000.000.00-0.18
145179402006.10.31 02:30sell3.60audusdm0.76920.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.000.0039.60
145273942006.10.31 05:02sell6.00audusdm0.76910.81910.76812006.10.31 07:520.76810.000.000.0060.00
145509432006.10.31 08:15sell0.10usdchfm1.25201.30201.25102006.10.31 08:581.25100.000.000.000.80
145509502006.10.31 08:15buy0.10eurusdm1.26901.21901.27002006.10.31 08:301.26880.000.000.00-0.20
145589732006.10.31 09:00sell0.10gbpchfm2.37772.42772.37672006.10.31 10:332.37670.000.000.000.80
145601742006.10.31 09:15sell0.10gbpjpym223.64228.64223.542006.10.31 15:08223.540.000.000.000.85
145943622006.10.31 15:00sell0.10eurusdm1.27181.32181.27082006.11.01 08:301.27500.000.000.07-3.20
146073892006.10.31 15:30sell0.10audusdm0.77170.82170.77072006.10.31 23:160.77440.000.00-0.02-2.70
146075702006.10.31 15:30buy0.10usdchfm1.24301.19301.24402006.10.31 15:451.24240.000.000.00-0.48
146143382006.10.31 15:45buy0.10usdjpym116.90111.90117.002006.10.31 15:52117.000.000.000.000.85
146194932006.10.31 16:15buy0.10gbpjpym223.27218.27223.372006.10.31 17:00222.870.000.000.00-3.42
146240642006.10.31 17:00buy0.10eurjpym149.27144.27149.372006.10.31 17:15149.180.000.000.00-0.77
146485632006.11.01 05:30sell0.10eurcadm1.43561.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.11-6.19
146508062006.11.01 07:00sell0.20eurcadm1.43801.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.22-8.13
146554522006.11.01 08:00sell0.10usdchfm1.24501.29501.24402006.11.01 09:051.24400.000.000.000.80
146570402006.11.01 08:30buy0.10eurusdm1.27511.22511.27612006.11.01 08:451.27500.000.000.00-0.10
146583892006.11.01 09:00sell0.10gbpchfm2.37462.42632.37532006.11.01 12:452.37530.000.000.00-0.56
146603602006.11.01 09:30sell0.10gbpjpym223.35228.35223.252006.11.01 12:07223.250.000.000.000.85
146635882006.11.01 10:30sell0.20gbpchfm2.37712.42632.37532006.11.01 12:452.37530.000.000.002.89
146674262006.11.01 12:15sell0.30eurcadm1.44411.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.323.98
146924472006.11.01 16:00buy0.10gbpchfm2.37092.32092.37192006.11.01 16:082.37190.000.000.000.80
146958662006.11.01 16:45sell0.10eurjpym149.49154.49149.392006.11.01 19:21149.390.000.000.000.85
146976992006.11.01 17:15sell0.50eurcadm1.44601.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.5415.03
147087952006.11.01 21:30sell0.10gbpchfm2.37642.42632.37532006.11.02 07:062.37530.000.000.000.89
147170552006.11.02 01:00buy0.10audusdm0.77210.72210.77312006.11.02 01:150.77170.000.000.00-0.40
147210932006.11.02 02:30sell0.80eurcadm1.44421.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.0011.32
147236512006.11.02 04:30sell0.20gbpchfm2.37622.42632.37532006.11.02 07:062.37530.000.000.001.44
147323292006.11.02 07:30buy0.10gbpjpym223.33218.33223.432006.11.02 07:45223.270.000.000.00-0.51
147669642006.11.02 13:30sell0.10eurcadm1.44901.50051.44952006.11.02 20:041.44950.000.000.00-0.44
147826362006.11.02 16:45sell0.20eurcadm1.45101.50051.44952006.11.02 20:041.44950.000.000.002.64
147836222006.11.02 17:00sell0.10eurjpym149.65154.69149.592006.11.03 06:32149.590.000.00-0.110.51
147895452006.11.02 19:15sell0.20eurjpym149.70154.69149.592006.11.03 06:32149.590.000.00-0.211.88
147900232006.11.02 19:30sell0.20eurcadm1.45071.50051.44952006.11.02 20:041.44950.000.000.002.11
147943212006.11.02 22:00buy0.10eurcadm1.44821.39821.44922006.11.02 22:151.44710.000.000.00-0.97
147948802006.11.02 22:15sell0.20eurjpym149.71154.69149.592006.11.03 06:32149.590.000.000.002.05
148285902006.11.03 07:44buy0.10usdjpym117.18112.18117.282006.11.03 13:10117.280.000.000.000.85
148286972006.11.03 07:45buy0.10gbpjpym223.32218.32223.422006.11.03 08:00223.230.000.000.00-0.77
148565252006.11.03 13:30buy0.10eurcadm1.44341.39341.44442006.11.03 13:451.43580.000.000.00-6.71
148814962006.11.03 14:00buy0.10eurusdm1.26871.21871.26972006.11.03 14:101.26970.000.000.001.00
148817352006.11.03 14:00buy0.10audusdm0.76900.71900.77002006.11.03 14:150.76900.000.000.000.00
148843852006.11.03 14:15sell0.10gbpchfm2.38392.43482.38382006.11.03 19:572.38380.000.000.000.08
148844222006.11.03 14:15sell0.10gbpjpym224.12229.23224.132006.11.06 00:02224.130.000.00-0.25-0.08
148864662006.11.03 14:30sell0.10eurjpym149.89154.94149.842006.11.06 00:15150.010.000.00-0.11-1.02
148968752006.11.03 15:45sell0.20gbpchfm2.38532.43482.38382006.11.03 19:572.38380.000.000.002.40
148987752006.11.03 16:15sell0.20gbpjpym224.28229.23224.132006.11.06 00:02224.130.000.00-0.512.54
148996382006.11.03 16:30sell0.20eurjpym149.97154.97149.872006.11.06 00:30150.060.000.00-0.21-1.53
149079982006.11.03 19:45sell0.10eurusdm1.27181.32181.27082006.11.06 04:131.27080.000.000.071.00
149087472006.11.03 20:31buy0.10usdchfm1.25391.20391.25492006.11.03 20:451.25370.000.000.00-0.16
149094972006.11.03 20:45buy0.10gbpchfm2.38362.33362.38462006.11.05 22:322.38360.000.000.160.00
149107782006.11.05 22:30sell0.10eurcadm1.43521.48861.43762006.11.06 15:591.43760.000.000.00-2.12
149121622006.11.05 22:45buy0.10usdjpym118.01113.01118.112006.11.05 23:16118.010.000.000.000.00
149280552006.11.06 05:19buy0.10eurusdm1.27071.22071.27172006.11.06 05:301.27050.000.000.00-0.20
149287042006.11.06 05:45sell0.10usdchfm1.25491.30491.25392006.11.06 07:241.25390.000.000.000.80
149311452006.11.06 07:15sell0.30eurcadm1.43661.48861.43762006.11.06 15:591.43760.000.000.00-2.66
149370242006.11.06 08:30buy0.10audusdm0.76810.71810.76912006.11.06 08:450.76770.000.000.00-0.40
149441632006.11.06 10:01sell0.10usdjpym118.34123.40118.302006.11.06 17:59118.300.000.000.000.34
149451622006.11.06 10:15sell0.50eurcadm1.44051.48861.43762006.11.06 15:591.43760.000.000.0012.82
149464602006.11.06 10:30sell0.10eurjpym150.30155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.11-0.68
149524032006.11.06 13:00sell0.20eurjpym150.35155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.21-0.51
149536202006.11.06 13:15sell0.20usdjpym118.43123.40118.302006.11.06 17:59118.300.000.000.002.20
149607022006.11.06 15:00sell0.30eurjpym150.47155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.322.29
149640662006.11.06 16:15buy0.10eurcadm1.43831.38831.43932006.11.06 16:301.43720.000.000.00-0.97
149666112006.11.06 17:30sell0.50eurjpym150.52155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.00-0.535.92
149711252006.11.06 20:18sell0.10audusdm0.77130.82130.77032006.11.07 01:000.77100.000.00-0.020.30
149718352006.11.06 21:01sell0.80eurjpym150.45155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.000.004.74
149752402006.11.06 22:15sell1.30eurjpym150.51155.48150.382006.11.07 00:09150.380.000.000.0014.30
149778212006.11.06 23:00buy0.10usdchfm1.25481.20481.25582006.11.06 23:301.25500.000.000.000.16
149779022006.11.06 23:00sell0.10eurusdm1.27321.32811.27712006.11.07 19:581.27710.000.000.00-3.90
149828472006.11.07 01:00buy0.10audusdm0.77100.72100.77202006.11.07 04:150.77200.000.000.001.00
149860312006.11.07 01:30sell0.20eurusdm1.27371.32811.27712006.11.07 19:581.27710.000.000.00-6.80
149979992006.11.07 04:30sell0.30eurusdm1.27571.32811.27712006.11.07 19:581.27710.000.000.00-4.20
150025002006.11.07 04:45sell0.10audusdm0.77380.82380.77282006.11.07 10:440.77280.000.000.001.00
150055192006.11.07 05:00buy0.10usdjpym117.73112.73117.832006.11.07 05:15117.720.000.000.00-0.08
150056362006.11.07 05:00buy0.10usdchfm1.25081.20081.25182006.11.07 05:151.25020.000.000.00-0.48
150077922006.11.07 05:15buy0.10gbpjpym224.31219.31224.412006.11.07 05:30224.300.000.000.00-0.09
150111602006.11.07 05:45sell0.10eurcadm1.44011.49011.43912006.11.07 08:251.43910.000.000.000.88
150415092006.11.07 10:00sell0.50eurusdm1.27641.32811.27712006.11.07 19:581.27710.000.000.00-3.50
150452252006.11.07 11:15sell0.10gbpjpym224.43229.43224.332006.11.07 13:58224.330.000.000.000.85
150495392006.11.07 13:30sell0.80eurusdm1.27661.32811.27712006.11.07 19:581.27710.000.000.00-4.00
150547452006.11.07 14:00buy0.10usdchfm1.24761.19761.24862006.11.07 14:151.24660.000.000.00-0.80
150579812006.11.07 14:15buy0.10gbpchfm2.37972.32972.38072006.11.07 14:302.37840.000.000.00-1.04
150605182006.11.07 14:30buy0.10usdjpym117.51112.51117.612006.11.07 14:45117.390.000.000.00-1.02
150655602006.11.07 14:45sell0.10audusdm0.77520.82520.77422006.11.07 20:140.77420.000.000.001.00
150773792006.11.07 16:30sell0.10eurcadm1.44471.49471.44372006.11.07 19:291.44370.000.000.000.88
150818032006.11.07 18:15sell1.30eurusdm1.28121.32811.27712006.11.07 19:581.27710.000.000.0053.30
150924312006.11.07 20:15buy0.10audusdm0.77420.72420.77522006.11.07 20:300.77310.000.000.00-1.10
150924402006.11.07 20:15buy0.10eurusdm1.27691.22691.27792006.11.07 20:301.27680.000.000.00-0.10
150924772006.11.07 20:15sell0.10usdjpym117.69122.69117.592006.11.07 23:58117.590.000.00-0.150.85
150925192006.11.07 20:15sell0.10usdchfm1.24971.29971.24872006.11.07 22:311.24870.000.00-0.120.80
150991732006.11.07 21:15sell0.10gbpchfm2.38102.43102.38002006.11.07 22:362.38000.000.000.000.80
151211122006.11.08 05:45buy0.10audusdm0.77120.72120.77222006.11.08 06:000.76980.000.000.00-1.40
151434872006.11.08 10:15sell0.10eurusdm1.27961.32961.27862006.11.08 12:121.27860.000.000.001.00
151435192006.11.08 10:15buy0.10usdchfm1.24641.19641.24742006.11.08 10:301.24590.000.000.00-0.40
151562372006.11.08 13:45buy0.10eurusdm1.27691.22691.27792006.11.08 14:001.27720.000.000.000.30
151569672006.11.08 14:00sell0.10usdchfm1.24921.30091.24992006.11.09 05:311.25060.000.00-0.35-1.12
151600362006.11.08 14:15sell0.10usdjpym117.88122.88117.782006.11.08 16:10117.780.000.000.000.85
151693462006.11.08 15:45buy0.10eurcadm1.44201.39201.44302006.11.08 16:001.44020.000.000.00-1.60
151833492006.11.08 20:30sell0.10eurcadm1.44221.49221.44122006.11.08 21:211.44120.000.000.110.88
151847332006.11.08 21:01sell0.20usdchfm1.25111.30091.24992006.11.09 05:311.25060.000.000.000.80
151936582006.11.08 22:30buy0.10eurusdm1.27591.22591.27692006.11.08 22:511.27590.000.000.000.00
151991742006.11.08 23:30sell0.30usdchfm1.25131.30091.24992006.11.09 05:311.25060.000.000.001.68
152107492006.11.09 01:15buy0.10audusdm0.76720.71720.76822006.11.09 01:300.76740.000.000.000.20
152175202006.11.09 03:46sell0.10eurcadm1.44211.49561.44462006.11.09 13:471.44460.000.000.00-2.20
152189292006.11.09 04:15sell0.20eurcadm1.44261.49561.44462006.11.09 13:471.44460.000.000.00-3.53
152207592006.11.09 05:31buy0.10usdchfm1.25061.19941.25042006.11.09 13:421.25040.000.000.00-0.16
152251392006.11.09 07:45buy0.20usdchfm1.25021.19941.25042006.11.09 13:421.25040.000.000.000.32
152267762006.11.09 08:00sell0.30eurcadm1.44451.49561.44462006.11.09 13:471.44460.000.000.00-0.26
152282422006.11.09 08:15sell0.10eurusdm1.27841.32841.27742006.11.09 10:101.27740.000.000.001.00
152303912006.11.09 09:15sell0.10eurjpym150.59156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.00-5.76
152321082006.11.09 09:45buy0.30usdchfm1.24821.19941.25042006.11.09 13:421.25040.000.000.005.28
152321222006.11.09 09:45sell0.50eurcadm1.44571.49561.44462006.11.09 13:471.44460.000.000.004.86
152350822006.11.09 10:45sell0.10gbpjpym224.86229.86224.762006.11.09 12:18224.760.000.000.000.85
152359062006.11.09 11:00sell0.20eurjpym150.74156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.00-8.99
152390072006.11.09 11:30buy0.10audusdm0.76600.71600.76702006.11.09 15:110.76700.000.000.001.00
152402292006.11.09 12:00sell0.10usdjpym118.07123.35118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-1.52
152452262006.11.09 12:45sell0.30eurjpym151.09156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.00-4.58
152464612006.11.09 13:00sell0.80eurcadm1.44711.49561.44462006.11.09 13:471.44460.000.000.0017.66
152505642006.11.09 13:30buy0.50usdchfm1.24961.19941.25042006.11.09 13:421.25040.000.000.003.20
152577912006.11.09 13:45buy0.10gbpchfm2.37542.32542.37642006.11.09 15:302.37070.000.000.00-3.77
152578162006.11.09 13:45sell0.20usdjpym118.49123.35118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.004.06
152641812006.11.09 14:45sell0.50eurjpym151.29156.07150.972006.11.09 20:15151.270.000.000.000.85
152654262006.11.09 15:00buy0.20gbpchfm2.37262.32352.37452006.11.09 15:152.36930.000.000.00-5.30
152965492006.11.09 18:15sell0.10eurusdm1.28391.33391.28292006.11.09 19:421.28290.000.000.001.00
152972522006.11.09 18:30buy0.10usdchfm1.24201.19201.24302006.11.09 18:461.24180.000.000.00-0.16
153024372006.11.09 20:15buy0.10eurjpym151.27146.27151.372006.11.09 20:30151.200.000.000.00-0.59
153046602006.11.09 21:15buy0.10gbpjpym224.75219.75224.852006.11.09 21:30224.610.000.000.00-1.18
153117642006.11.09 23:30buy0.10usdjpym117.81112.81117.912006.11.09 23:45117.840.000.000.000.25
153264262006.11.10 02:30buy0.10usdchfm1.23871.18871.23972006.11.10 03:151.23810.000.000.00-0.48
153264382006.11.10 02:30sell0.10eurusdm1.28601.33651.28552006.11.10 15:071.28550.000.000.000.50
153264502006.11.10 02:30buy0.10usdjpym117.55112.55117.652006.11.10 02:45117.430.000.000.00-1.02
153279172006.11.10 02:45sell0.10eurcadm1.45061.50061.44962006.11.10 04:201.44960.000.000.000.89
153497062006.11.10 07:45sell0.20eurusdm1.28601.33651.28552006.11.10 15:071.28550.000.000.001.00
153576172006.11.10 08:45sell0.30eurusdm1.28701.33651.28552006.11.10 15:071.28550.000.000.004.50
153758602006.11.10 10:45sell0.10gbpchfm2.36962.41962.36862006.11.10 12:202.36860.000.000.000.81
153758742006.11.10 10:45sell0.10gbpjpym224.90229.90224.802006.11.10 11:51224.800.000.000.000.85
154143302006.11.10 20:30sell0.10usdjpym117.58122.58117.482006.11.12 22:50117.480.000.00-0.150.85
154146872006.11.10 20:45sell0.10usdchfm1.24031.29031.23932006.11.12 22:371.23930.000.00-0.120.81
154418682006.11.13 08:31sell0.10usdjpym117.43123.05117.952006.11.13 23:50117.950.000.00-0.15-4.40
154420142006.11.13 08:45buy0.10audusdm0.76560.71560.76662006.11.13 09:000.76550.000.000.00-0.10
154420282006.11.13 08:45buy0.10eurusdm1.28571.23571.28672006.11.13 10:451.28440.000.000.00-1.30
154420332006.11.13 08:45buy0.10eurcadm1.45531.40531.45632006.11.13 09:011.45490.000.000.00-0.36
154504332006.11.13 10:15sell0.10eurjpym151.32156.36151.262006.11.13 23:47151.260.000.00-0.110.51
154504492006.11.13 10:16sell0.10usdchfm1.24021.29401.24302006.11.14 00:301.24370.000.00-0.12-2.81
154512892006.11.13 10:45buy0.10eurusdm1.28471.23471.28572006.11.13 11:001.28390.000.000.00-0.80
154571702006.11.13 12:15sell0.20usdchfm1.24211.29401.24302006.11.14 00:301.24370.000.00-0.23-2.57
154572702006.11.13 12:16sell0.30usdjpym117.85123.05117.952006.11.13 23:50117.950.000.00-0.44-2.54
154620392006.11.13 14:15sell0.10eurcadm1.45831.50831.45732006.11.13 14:491.45730.000.000.000.88
154636622006.11.13 14:45buy0.10gbpchfm2.36252.31252.36352006.11.13 15:052.36350.000.000.000.80
154660322006.11.13 15:00sell0.50usdjpym118.03123.05117.952006.11.13 23:50117.950.000.00-0.733.40
154660522006.11.13 15:00buy0.10audusdm0.76220.71220.76322006.11.13 15:150.76160.000.000.00-0.60
154660752006.11.13 15:00sell0.30usdchfm1.24201.29401.24302006.11.14 00:301.24370.000.00-0.35-4.10
154661082006.11.13 15:00sell0.20eurjpym151.36156.36151.262006.11.13 23:47151.260.000.00-0.211.70
154714662006.11.13 15:45buy0.10eurusdm1.28131.23131.28232006.11.13 16:151.28120.000.000.00-0.10
154773922006.11.13 18:00sell0.80usdjpym118.21123.05117.952006.11.13 23:50117.950.000.00-1.1717.63
154776002006.11.13 18:15sell0.30eurjpym151.37156.36151.262006.11.13 23:47151.260.000.00-0.322.80
154787592006.11.13 19:15sell0.50usdchfm1.24511.29401.24302006.11.14 00:301.24360.000.00-0.576.03
154823772006.11.13 21:30sell0.80usdchfm1.24501.29401.24302006.11.14 00:301.24360.000.000.009.01
154935132006.11.14 00:00buy0.10usdjpym117.66112.66117.762006.11.14 00:15117.680.000.000.000.17
154935592006.11.14 00:00sell0.10eurusdm1.28201.33201.28102006.11.14 01:001.28100.000.000.001.00
154963752006.11.14 00:15buy0.10eurjpym150.90145.90151.002006.11.14 00:30150.880.000.000.00-0.17
154968992006.11.14 00:30buy0.10gbpjpym224.19219.19224.292006.11.14 00:45224.090.000.000.00-0.85
154969152006.11.14 00:30buy0.10usdchfm1.24361.19361.24462006.11.14 00:451.24310.000.000.00-0.40
154976112006.11.14 00:47sell0.10audusdm0.76400.81580.76482006.11.14 15:390.76480.000.000.00-0.80
155069592006.11.14 04:42sell0.20audusdm0.76440.81580.76482006.11.14 15:390.76480.000.000.00-0.80
155086912006.11.14 05:15sell0.10eurusdm1.28241.33311.28212006.11.14 11:001.28210.000.000.000.30
155095412006.11.14 05:47buy0.10usdchfm1.24291.19291.24392006.11.14 10:551.24390.000.000.000.80
155105602006.11.14 06:15sell0.30audusdm0.76500.81580.76482006.11.14 15:390.76480.000.000.000.60
155160552006.11.14 07:45buy0.10gbpjpym223.66218.66223.762006.11.14 08:00223.670.000.000.000.09
155175192006.11.14 08:00buy0.10gbpchfm2.36422.31422.36522006.11.14 08:152.36330.000.000.00-0.73
155244852006.11.14 09:30sell0.20eurusdm1.28351.33311.28212006.11.14 11:001.28210.000.000.002.80
155302732006.11.14 10:15sell0.10eurcadm1.46201.51201.46102006.11.14 10:461.46100.000.000.000.87
155367782006.11.14 12:30sell0.50audusdm0.76510.81580.76482006.11.14 15:390.76480.000.000.001.50
155380932006.11.14 13:00buy0.10gbpjpym223.32218.32223.422006.11.14 13:15223.110.000.000.00-1.79
155465252006.11.14 13:45buy0.10eurjpym150.95145.81150.912006.11.14 15:00150.670.000.000.00-2.38
155485192006.11.14 14:00buy0.10usdjpym117.38112.38117.482006.11.14 14:15117.320.000.000.00-0.51
155510512006.11.14 14:15sell0.80audusdm0.76700.81580.76482006.11.14 15:390.76480.000.000.0017.60
155528562006.11.14 14:30sell0.10eurusdm1.28521.33521.28422006.11.14 14:401.28420.000.000.001.00
155558562006.11.14 14:45buy0.20eurjpym150.74145.81150.912006.11.14 15:00150.680.000.000.00-1.02
155982502006.11.14 20:31buy0.10usdchfm1.24291.19291.24392006.11.14 20:451.24250.000.000.00-0.32
155983812006.11.14 20:45buy0.10usdjpym117.53112.53117.632006.11.14 22:02117.630.000.000.130.85
155987482006.11.14 21:01buy0.10eurjpym150.69145.69150.792006.11.14 21:31150.600.000.000.00-0.77
156124172006.11.15 04:45sell0.10eurjpym150.85156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.00-0.32-2.79
156177332006.11.15 06:45buy0.10eurcadm1.45701.40701.45802006.11.15 07:091.45800.000.000.000.88
156177612006.11.15 06:45sell0.10usdjpym117.85122.85117.752006.11.15 07:16117.750.000.000.000.85
156181532006.11.15 07:00sell0.20eurjpym150.94156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.00-0.63-4.07
156182112006.11.15 07:00sell0.10usdchfm1.24471.29471.24372006.11.15 07:281.24370.000.000.000.80
156225772006.11.15 07:45sell0.30eurjpym151.00156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.00-0.95-4.58
156275082006.11.15 09:00sell0.10gbpchfm2.36342.41342.36242006.11.15 09:212.36240.000.000.000.80
156275352006.11.15 09:00sell0.50eurjpym151.10156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.00-1.58-3.39
156422952006.11.15 10:45sell0.10usdjpym118.05123.05117.952006.11.15 18:01117.950.000.000.000.85
156444132006.11.15 11:00sell0.10usdchfm1.25101.30101.25002006.11.15 11:191.25000.000.000.000.80
156472352006.11.15 11:31buy0.10eurusdm1.27851.22851.27952006.11.15 12:001.27860.000.000.000.10
156527132006.11.15 13:30buy0.10gbpjpym222.72217.72222.822006.11.15 15:40222.820.000.000.000.85
156583492006.11.15 14:15sell0.80eurjpym151.09156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.00-2.52-6.11
156641812006.11.15 15:15sell0.10eurcadm1.46171.51171.46072006.11.15 15:471.46070.000.000.000.88
156661042006.11.15 15:45buy0.10gbpchfm2.35472.30472.35572006.11.15 16:002.35440.000.000.00-0.24
156831882006.11.15 19:30sell0.20eurjpym151.36156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.00-0.633.06
156884032006.11.15 22:15sell0.10eurusdm1.28271.33261.28162006.11.16 06:301.28160.000.000.001.10
156946222006.11.16 01:15sell0.30eurjpym151.34156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.000.004.07
156962022006.11.16 01:31sell0.20eurusdm1.28251.33261.28162006.11.16 06:301.28160.000.000.001.80
156962232006.11.16 01:31buy0.10eurcadm1.45971.40971.46072006.11.16 01:461.45850.000.000.00-1.05
157003182006.11.16 03:30sell0.50eurjpym151.21156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.000.001.27
157042622006.11.16 05:45sell0.80eurjpym151.30156.17151.072006.11.16 11:46151.180.000.000.008.14
157260052006.11.16 11:46buy0.10eurjpym151.17146.17151.272006.11.16 12:00151.140.000.000.00-0.25
157562342006.11.16 19:15buy0.10audusdm0.76670.71670.76772006.11.16 19:300.76650.000.000.00-0.20
157718062006.11.17 04:15sell0.10usdjpym118.36123.40118.302006.11.17 06:44118.300.000.000.000.51
157718782006.11.17 04:15buy0.10eurusdm1.27781.22781.27882006.11.17 04:301.27750.000.000.00-0.30
157729132006.11.17 04:30sell0.10usdchfm1.24961.30251.25152006.11.17 13:351.25150.000.000.00-1.52
157732142006.11.17 04:45sell0.10gbpchfm2.35722.40882.35782006.11.17 08:002.35780.000.000.00-0.48
157738982006.11.17 05:16sell0.20gbpchfm2.35782.40882.35782006.11.17 08:002.35780.000.000.000.00
157767812006.11.17 06:00buy0.10eurcadm1.45941.40941.46042006.11.17 06:151.45820.000.000.00-1.05
157768012006.11.17 06:00sell0.20usdjpym118.42123.40118.302006.11.17 06:44118.300.000.000.002.03
157801252006.11.17 07:15sell0.30gbpchfm2.35992.40882.35782006.11.17 08:002.35780.000.000.005.04
157877812006.11.17 09:00buy0.10gbpjpym223.06218.06223.162006.11.17 09:15222.920.000.000.00-1.19
157913992006.11.17 10:00sell0.20usdchfm1.25161.30251.25152006.11.17 13:351.25150.000.000.000.16
157922322006.11.17 10:15sell0.10eurcadm1.46281.51281.46182006.11.17 11:451.46180.000.000.000.88
157961562006.11.17 11:45sell0.30usdchfm1.25311.30251.25152006.11.17 13:351.25150.000.000.003.84
157990092006.11.17 13:00sell0.50usdchfm1.25311.30251.25152006.11.17 13:351.25150.000.000.006.39
158129012006.11.17 15:00buy0.10usdjpym117.98112.98118.082006.11.17 15:45117.600.000.000.00-3.23
158129372006.11.17 15:00sell0.10eurusdm1.28051.33251.28152006.11.20 16:001.28170.000.000.07-1.20
158180192006.11.17 15:15buy0.10usdchfm1.24611.19611.24712006.11.17 15:301.24410.000.000.00-1.61
158240382006.11.17 15:45buy0.10gbpchfm2.35762.30762.35862006.11.17 16:002.35650.000.000.00-0.88
158261942006.11.17 16:15sell0.10audusdm0.76820.81910.76812006.11.20 15:500.76810.000.00-0.020.10
158280532006.11.17 17:00sell0.10eurcadm1.46881.51881.46782006.11.17 17:211.46780.000.000.000.87
158298112006.11.17 18:17sell0.20audusdm0.76880.81910.76812006.11.20 15:500.76810.000.00-0.031.40
158302932006.11.17 18:45sell0.20eurusdm1.28271.33251.28152006.11.20 16:001.28170.000.000.142.00
158303222006.11.17 18:45buy0.10usdjpym117.60112.60117.702006.11.17 19:00117.590.000.000.00-0.09
158402652006.11.19 23:34sell0.10eurjpym151.17156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.00-2.71
158402682006.11.19 23:34sell0.10eurcadm1.46971.52021.46922006.11.20 07:171.46920.000.000.000.44
158440472006.11.20 01:00sell0.20eurjpym151.22156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.00-4.57
158453462006.11.20 01:30sell0.20eurusdm1.28331.33251.28152006.11.20 16:001.28180.000.000.003.00
158475512006.11.20 02:45sell0.30eurjpym151.26156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.00-5.84
158515162006.11.20 04:43sell0.20eurcadm1.47041.52021.46922006.11.20 07:171.46920.000.000.002.09
158520922006.11.20 05:00sell0.50eurjpym151.43156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.00-2.54
158759122006.11.20 08:15sell0.80eurjpym151.64156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.0010.16
158789762006.11.20 08:30buy0.10eurcadm1.46871.41871.46972006.11.20 08:451.46770.000.000.00-0.88
158850512006.11.20 09:15sell0.10gbpjpym223.67228.97223.872006.11.21 16:11223.870.000.00-0.25-1.70
158913562006.11.20 10:00sell0.20audusdm0.76900.81910.76812006.11.20 15:500.76810.000.000.001.80
158934802006.11.20 10:30sell1.30eurjpym151.55156.49151.392006.11.20 15:45151.490.000.000.006.60
158942902006.11.20 10:45buy0.10usdchfm1.24081.19081.24182006.11.20 11:151.24010.000.000.00-0.56
158984992006.11.20 12:47sell0.30audusdm0.76900.81910.76812006.11.20 15:500.76810.000.000.002.70
158997062006.11.20 13:15sell0.50audusdm0.76960.81910.76812006.11.20 15:500.76810.000.000.007.50
159003762006.11.20 13:30sell0.20gbpjpym223.82228.97223.872006.11.21 16:11223.870.000.00-0.51-0.85
159060912006.11.20 15:30sell0.30gbpjpym224.08228.97223.872006.11.21 16:11223.870.000.00-0.765.34
159067922006.11.20 15:45buy0.10eurjpym151.49146.49151.592006.11.20 16:00151.450.000.000.00-0.34
159081692006.11.20 16:00buy0.10eurusdm1.28171.23171.28272006.11.20 16:151.28210.000.000.000.40
159088962006.11.20 16:15sell0.10usdchfm1.24171.29381.24282006.11.21 08:001.24280.000.00-0.12-0.89
159128222006.11.20 17:00sell0.20usdchfm1.24321.29381.24282006.11.21 08:001.24280.000.00-0.230.64
159175462006.11.20 19:30sell0.10audusdm0.77010.82010.76912006.11.21 05:300.76950.000.00-0.020.60
159330502006.11.21 03:50sell0.20gbpjpym223.92228.97223.872006.11.21 16:11223.870.000.000.000.84
159359642006.11.21 05:15buy0.10eurusdm1.28141.23141.28242006.11.21 07:241.28240.000.000.001.00
159359722006.11.21 05:15sell0.20usdchfm1.24421.29381.24282006.11.21 08:001.24280.000.000.002.25
159368822006.11.21 05:30buy0.10audusdm0.76950.71950.77052006.11.21 05:460.76900.000.000.00-0.50
159399662006.11.21 06:30sell0.30usdchfm1.24451.29381.24282006.11.21 08:001.24280.000.000.004.10
159404152006.11.21 06:45sell0.30gbpjpym224.03228.97223.872006.11.21 16:11223.870.000.000.004.07
159469392006.11.21 08:30buy0.10gbpchfm2.35772.30772.35872006.11.21 08:452.35730.000.000.00-0.32
159476432006.11.21 08:45buy0.10usdchfm1.24251.19251.24352006.11.21 09:001.24260.000.000.000.08
159523962006.11.21 10:45sell0.50gbpjpym224.02228.97223.872006.11.21 16:11223.870.000.000.006.36
159652562006.11.21 14:45buy0.10eurusdm1.28061.23061.28162006.11.21 15:141.28160.000.000.001.00
159791202006.11.21 19:15sell0.10audusdm0.77070.82070.76972006.11.22 00:000.77080.000.00-0.02-0.10
159877352006.11.21 20:15sell0.10eurusdm1.28431.34121.29022006.11.24 08:451.30690.000.000.35-22.60
159966932006.11.22 00:00buy0.10audusdm0.77080.72080.77182006.11.22 00:150.77030.000.000.00-0.50
159982632006.11.22 01:01sell0.20eurusdm1.28431.34121.29022006.11.24 08:451.30680.000.000.55-45.00
160067092006.11.22 02:30buy0.10usdchfm1.23931.18931.24032006.11.22 02:451.23900.000.000.00-0.24
160071352006.11.22 02:45buy0.10usdjpym117.64112.64117.742006.11.22 03:16117.660.000.000.000.17
160112682006.11.22 04:15sell0.30eurusdm1.28661.34131.29032006.11.24 10:301.30930.000.000.83-68.10
160209182006.11.22 08:15sell0.50eurusdm1.28641.34131.29032006.11.24 10:301.30920.000.001.38-114.00
160354922006.11.22 12:15buy0.10usdjpym117.17112.17117.272006.11.22 12:30117.080.000.000.00-0.77
160405532006.11.22 12:45buy0.10usdchfm1.23321.18321.23422006.11.22 13:001.23320.000.000.000.00
160535192006.11.22 13:45buy0.10gbpjpym223.45218.45223.552006.11.22 14:00223.270.000.000.00-1.54
160547772006.11.22 14:00buy0.10gbpchfm2.35072.30072.35172006.11.22 14:152.34920.000.000.00-1.22
160675542006.11.22 15:30buy0.10gbpjpym223.17218.17223.272006.11.22 15:36223.270.000.000.000.86
160702272006.11.22 15:45sell0.10eurcadm1.47551.52911.47812006.11.24 02:311.47810.000.000.14-2.28
160852302006.11.22 21:45sell0.20eurcadm1.47701.52911.47812006.11.24 02:311.47810.000.000.06-1.93
160953262006.11.23 03:16buy0.10eurjpym150.91145.91151.012006.11.23 03:30150.880.000.000.00-0.26
160980702006.11.23 05:00sell0.30eurcadm1.47681.52911.47812006.11.24 02:311.47810.000.000.08-3.42
160985852006.11.23 05:30buy0.10usdjpym116.61111.61116.712006.11.23 05:45116.560.000.000.00-0.43
161002162006.11.23 06:30buy0.10gbpjpym223.15218.15223.252006.11.23 06:46223.010.000.000.00-1.20
161002232006.11.23 06:30buy0.10eurjpym150.81145.81150.912006.11.23 07:33150.910.000.000.000.86
161065052006.11.23 08:30sell0.50eurusdm1.29431.34121.29022006.11.24 08:451.30700.000.000.30-63.50
161152402006.11.23 10:00buy0.10usdchfm1.22301.17301.22402006.11.23 10:301.22320.000.000.000.16
161252752006.11.24 01:00sell9.90eurcadm1.47921.52911.47812006.11.24 02:311.47810.000.000.0095.43
161292702006.11.24 01:30sell0.10eurjpym150.78155.78150.682006.11.24 03:54150.680.000.000.000.86
161459542006.11.24 08:00buy0.10usdchfm1.22111.17111.22212006.11.24 08:151.22090.000.000.00-0.16
161732712006.11.24 09:00buy0.10usdjpym115.91110.91116.012006.11.24 10:00115.840.000.000.00-0.60
161745132006.11.24 09:15sell0.10gbpjpym223.69228.69223.592006.11.24 11:44223.590.000.000.000.87
161756652006.11.24 09:30sell0.10eurjpym151.42156.42151.322006.11.24 11:42151.320.000.000.000.87
  0.00 0.00 -10.88 144.94
Closed P/L: 134.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
160202022006.11.22 08:00sell0.10audusdm0.77280.82790.7769 0.77920.000.00-0.09-6.40
160330382006.11.22 12:00sell0.20audusdm0.77250.82790.7769 0.77920.000.00-0.19-13.40
160555882006.11.22 14:16sell0.30audusdm0.77380.82790.7769 0.77920.000.00-0.27-16.20
160973682006.11.23 04:31sell0.20audusdm0.77460.82790.7769 0.77920.000.00-0.10-9.20
161123162006.11.23 09:15sell0.30audusdm0.77460.82790.7769 0.77920.000.00-0.14-13.80
161354572006.11.24 04:01sell1.30audusdm0.77560.82790.7769 0.77920.000.00-0.31-46.80
161820042006.11.24 10:30sell3.60audusdm0.77810.82790.7769 0.77920.000.00-0.86-39.60
161472342006.11.24 08:15sell0.10eurcadm1.47931.53351.4825 1.48790.000.000.03-7.57
160355302006.11.22 12:15sell0.20eurusdm1.28801.35091.2999 1.30980.000.000.67-43.60
160481252006.11.22 13:30sell0.30eurusdm1.29141.35091.2999 1.30980.000.001.01-55.20
160632552006.11.22 15:15sell0.50eurusdm1.29381.35091.2999 1.30980.000.001.68-80.00
160822582006.11.22 19:30sell0.80eurusdm1.29381.35091.2999 1.30980.000.002.69-128.00
160848842006.11.22 21:31sell0.20eurusdm1.29451.35091.2999 1.30980.000.000.24-30.60
160976922006.11.23 04:45sell0.30eurusdm1.29381.35091.2999 1.30980.000.000.36-48.00
161821022006.11.24 10:30sell0.80eurusdm1.30911.35091.2999 1.30980.000.000.48-5.60
162041212006.11.24 15:30sell0.20eurcadm1.48331.53351.4825 1.48790.000.000.06-8.10
162048222006.11.24 15:45sell6.00audusdm0.77780.82790.7769 0.77920.000.00-1.44-84.00
162126192006.11.24 19:00sell9.90audusdm0.77860.82790.7769 0.77920.000.00-2.38-59.40
162131412006.11.24 19:15sell0.30eurcadm1.48511.53351.4825 1.48790.000.000.08-7.39
162131452006.11.24 19:15sell1.30eurusdm1.30981.35091.2999 1.30980.000.000.790.00
  0.00 0.00 2.31 -702.86
 Floating P/L: -700.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 134.06 Floating P/L: -700.55 Margin: 1 345.00
Balance: 3 134.06 Equity: 2 433.51 Free Margin: 1 088.51