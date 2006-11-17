Interbank FX, LLC

Account: 1300348 Name: Racun 2 Currency: USD 2006 November 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
158314792006.11.17 19:30buy0.50usdjpym117.72117.78117.902006.11.17 20:05117.900.000.000.007.63
158253162006.11.17 16:00sell0.50usdjpym117.68117.67117.502006.11.17 19:07117.670.000.000.000.42
158217872006.11.17 15:30buy0.50gbpusdm1.89461.89521.89642006.11.17 15:381.89640.000.000.009.00
158128342006.11.17 15:00sell0.50usdjpym117.96117.89117.782006.11.17 15:05117.780.000.000.007.64
157681452006.11.17 02:00buy0.70eurusdm1.27881.28081.28192006.11.17 15:041.28190.000.000.0021.70
157373282006.11.16 14:00buy0.50eurusdm1.28181.28081.28192006.11.17 15:041.28190.000.00-0.430.50
158128012006.11.17 15:00buy0.50gbpusdm1.89141.89201.89322006.11.17 15:021.89320.000.000.009.00
157539762006.11.16 18:00buy0.70gbpusdm1.88781.88991.89102006.11.17 14:521.89100.000.00-0.2522.40
157371282006.11.16 14:00buy0.50gbpusdm1.89121.88991.89102006.11.17 14:521.89100.000.00-0.18-1.00
157567272006.11.16 20:00sell0.50usdjpym118.19118.13118.012006.11.17 14:52118.010.000.00-0.737.63
157767572006.11.17 06:00buy0.50usdchfm1.25141.25211.25322006.11.17 11:451.25320.000.000.007.18
157141732006.11.16 09:00buy0.50usdchfm1.24841.24911.25022006.11.17 05:341.25020.000.000.507.20
157527222006.11.16 17:30buy0.50usdjpym118.17118.17118.352006.11.16 19:57118.170.000.000.000.00
157167262006.11.16 09:30buy0.50usdjpym118.16118.19118.342006.11.16 17:14118.340.000.000.007.61
157078442006.11.16 07:00buy0.50eurusdm1.28221.28241.28402006.11.16 13:301.28240.000.000.001.00
157212042006.11.16 10:00buy0.50gbpusdm1.88880.00001.89062006.11.16 13:301.89060.000.000.009.00
156730002006.11.15 18:00buy0.50gbpusdm1.88971.88811.88932006.11.16 09:311.88930.000.00-0.52-2.00
157133082006.11.16 08:39buy0.60gbpusdm1.88571.88811.88932006.11.16 09:311.88930.000.000.0021.60
157096432006.11.16 07:32buy0.50usdjpym118.10118.17118.282006.11.16 09:21118.280.000.000.007.61
156933092006.11.16 00:30buy0.50usdchfm1.24631.24701.24812006.11.16 08:451.24810.000.000.007.21
156443722006.11.15 11:00buy0.50usdjpym118.17118.02118.182006.11.16 07:18118.020.000.001.95-6.35
156961402006.11.16 01:30buy0.60usdjpym117.86118.02118.182006.11.16 07:18118.020.000.000.008.13
156907842006.11.15 23:30sell0.50eurusdm1.28231.28231.28052006.11.16 06:571.28230.000.000.000.00
156832432006.11.15 19:30sell0.50usdchfm1.24661.24651.24482006.11.16 00:101.24650.000.00-1.730.40
156831842006.11.15 19:30buy0.50eurusdm1.28191.28221.28372006.11.15 23:281.28220.000.00-1.301.50
155963282006.11.14 19:31sell0.50usdchfm1.24221.24661.24522006.11.15 19:271.24660.000.00-0.57-17.65
156443512006.11.15 11:00sell0.70usdchfm1.25101.24661.24522006.11.15 19:271.24660.000.000.0024.71
156276492006.11.15 09:01sell0.60usdchfm1.24631.24661.24522006.11.15 19:271.24660.000.000.00-1.44
156717582006.11.15 17:30buy0.50eurusdm1.28141.28171.28322006.11.15 19:101.28170.000.000.001.50
156652112006.11.15 15:30buy0.50gbpusdm1.88751.88821.88932006.11.15 17:521.88930.000.000.009.00
156211342006.11.15 07:30buy0.50eurusdm1.28271.28041.28222006.11.15 17:041.28040.000.000.00-11.50
156444442006.11.15 11:00buy0.60eurusdm1.27851.28041.28222006.11.15 17:041.28040.000.000.0011.40
156576302006.11.15 14:00sell0.50gbpusdm1.88581.88571.88402006.11.15 15:031.88570.000.000.000.50
156443282006.11.15 11:00sell0.50gbpusdm1.88521.88511.88342006.11.15 13:391.88510.000.000.000.50
156165472006.11.15 06:30buy0.50usdjpym117.93117.99118.112006.11.15 10:38118.110.000.000.007.62
156382842006.11.15 10:30sell0.50gbpusdm1.88891.88841.88712006.11.15 10:311.88710.000.000.009.00
156347592006.11.15 10:00sell0.50gbpusdm1.89181.89111.89002006.11.15 10:211.89000.000.000.009.00
156275242006.11.15 09:00sell0.60gbpusdm1.89601.89381.89272006.11.15 09:351.89270.000.000.0019.80
156166062006.11.15 06:30sell0.50gbpusdm1.89261.89381.89272006.11.15 09:351.89270.000.000.00-0.50
156181852006.11.15 07:00buy0.50eurusdm1.28051.28121.28232006.11.15 07:261.28230.000.000.009.00
156004322006.11.14 21:31sell0.50eurusdm1.28111.28111.27932006.11.15 06:371.28110.000.000.000.00
155798362006.11.14 16:30buy0.50usdjpym117.73117.80117.912006.11.15 06:30117.910.000.000.657.63
155962572006.11.14 19:30sell0.60gbpusdm1.89761.89531.89422006.11.15 06:121.89420.000.000.1320.40
155751522006.11.14 16:00sell0.50gbpusdm1.89401.89531.89422006.11.15 06:121.89420.000.000.11-1.00
155751282006.11.14 16:00buy0.50eurusdm1.28121.28191.28302006.11.14 21:031.28190.000.00-0.433.50
155752152006.11.14 16:00sell0.50usdchfm1.24431.24361.24252006.11.14 19:291.24250.000.000.007.24
155688592006.11.14 15:30buy0.50usdjpym117.59117.66117.772006.11.14 16:12117.770.000.000.007.64
155688752006.11.14 15:30buy0.50usdchfm1.24461.24471.24642006.11.14 15:441.24470.000.000.000.40
155688712006.11.14 15:30sell0.50eurusdm1.28081.28071.27902006.11.14 15:431.28070.000.000.000.50
155689022006.11.14 15:30sell0.50gbpusdm1.89501.89431.89322006.11.14 15:401.89320.000.000.009.00
155484902006.11.14 14:00buy0.60usdjpym117.38117.60117.782006.11.14 15:15117.600.000.000.0011.22
155400232006.11.14 13:30buy0.50usdjpym117.70117.60117.782006.11.14 15:15117.600.000.000.00-4.25
154703032006.11.13 15:30sell0.60eurusdm1.28021.28081.27952006.11.14 15:121.27950.000.000.434.20
155227392006.11.14 09:02sell0.60eurusdm1.28371.28171.27952006.11.14 15:121.27950.000.000.0025.20
155568032006.11.14 15:00sell0.50gbpusdm1.89860.00001.89682006.11.14 15:051.89680.000.000.009.00
155527952006.11.14 14:30buy0.50usdchfm1.24051.24151.24302006.11.14 15:001.24150.000.000.004.03
155528002006.11.14 14:30sell0.50gbpusdm1.90111.89971.89862006.11.14 14:501.89970.000.000.007.00
155483852006.11.14 14:00sell0.50usdchfm1.23981.23971.23732006.11.14 14:141.23970.000.000.000.40
155484222006.11.14 14:00buy0.50gbpusdm1.90271.90271.90522006.11.14 14:131.90270.000.000.000.00
155356912006.11.14 12:00sell0.50usdchfm1.24381.24311.24132006.11.14 13:301.24310.000.000.002.81
155356572006.11.14 12:00buy0.50gbpusdm1.89801.89801.90052006.11.14 13:301.89800.000.000.000.00
155244682006.11.14 09:30sell0.50usdjpym117.71117.70117.462006.11.14 13:29117.700.000.000.000.42
155290632006.11.14 10:00buy0.50usdchfm1.24271.24371.24522006.11.14 11:411.24370.000.000.004.02
155310022006.11.14 10:30sell0.50gbpusdm1.89781.89721.89532006.11.14 11:331.89720.000.000.003.00
155289772006.11.14 10:00sell0.50gbpusdm1.89991.89891.89742006.11.14 10:281.89890.000.000.005.00
154936342006.11.14 00:00sell0.60gbpusdm1.90451.90121.90002006.11.14 09:341.90000.000.000.0027.00
154773502006.11.13 18:00sell0.60gbpusdm1.90051.90141.90002006.11.14 09:341.90000.000.000.133.00
154583972006.11.13 13:00sell0.60usdchfm1.24161.24251.24082006.11.14 09:301.24250.000.00-0.69-4.35
154773692006.11.13 18:00sell0.70usdchfm1.24471.24251.24082006.11.14 09:301.24250.000.00-0.8112.39
155090542006.11.14 05:30buy0.50usdjpym117.60117.73117.852006.11.14 09:11117.850.000.000.0010.61
155000002006.11.14 01:30sell0.50usdjpym117.73117.68117.482006.11.14 05:15117.680.000.000.002.12
154968702006.11.14 00:30buy0.50usdjpym117.74117.74117.992006.11.14 01:11117.740.000.000.000.00
154492702006.11.13 10:00sell1.00usdjpym117.81117.64117.482006.11.14 00:04117.640.000.00-1.4614.45
154276632006.11.13 01:30sell0.70usdjpym117.19117.64117.482006.11.14 00:04117.640.000.00-1.02-26.78
154702522006.11.13 15:30sell0.70usdjpym118.17117.64117.482006.11.14 00:04117.640.000.00-1.0231.54
154584272006.11.13 13:00buy0.60gbpusdm1.90511.90071.90492006.11.13 17:411.90070.000.000.00-26.40
154702332006.11.13 15:30buy0.70gbpusdm1.90011.90071.90492006.11.13 17:411.90070.000.000.004.20
154632622006.11.13 14:30sell0.60eurusdm1.28301.28161.28052006.11.13 15:281.28050.000.000.0015.00
154494522006.11.13 10:00buy0.80eurusdm1.28411.28271.28832006.11.13 14:191.28270.000.000.00-11.20
154276782006.11.13 01:30buy0.70eurusdm1.28781.28271.28832006.11.13 14:191.28270.000.000.00-35.70
154553712006.11.13 12:00sell0.60gbpusdm1.90521.90491.90272006.11.13 12:401.90490.000.000.001.80
154493182006.11.13 10:00buy0.70usdchfm1.24141.24171.24392006.11.13 12:351.24170.000.000.001.69
154492872006.11.13 10:00sell0.70gbpusdm1.90681.90561.90432006.11.13 11:531.90560.000.000.008.40
154404552006.11.13 08:00sell0.70gbpusdm1.91201.91121.91002006.11.13 09:361.91000.000.000.0014.00
154156982006.11.12 22:30buy0.70usdchfm1.23951.23881.23992006.11.13 09:361.23990.000.000.002.26
154276472006.11.13 01:30buy0.80usdchfm1.23651.23881.23992006.11.13 09:361.23990.000.000.0021.94
154275652006.11.13 01:30sell0.80gbpusdm1.91481.91281.91112006.11.13 07:431.91280.000.000.0016.00
154157542006.11.12 22:30sell0.70gbpusdm1.91121.91281.91112006.11.13 07:431.91280.000.000.00-11.20
154159182006.11.12 22:30buy0.70eurusdm1.28511.28601.28712006.11.13 01:121.28710.000.000.0014.00
154158602006.11.12 22:30sell0.70usdjpym117.48117.43117.282006.11.13 01:00117.430.000.000.002.98
154151802006.11.11 08:05balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -7.24 441.06
Closed P/L: 433.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157968112006.11.17 12:00buy0.50usdchfm1.25360.00001.2503 1.24400.000.000.50-38.59
158071852006.11.17 14:30buy0.70usdchfm1.25010.00001.2503 1.24400.000.000.69-34.32
158218012006.11.17 15:30buy0.50eurusdm1.28350.00001.2853 1.28250.000.00-0.43-5.00
158218322006.11.17 15:30buy0.90usdchfm1.24450.00001.2503 1.24400.000.000.89-3.62
158252412006.11.17 16:00sell0.50gbpusdm1.89410.00001.8923 1.89510.000.000.11-5.00
158341352006.11.17 20:30sell0.50usdjpym117.780.00117.60 117.750.000.00-0.731.27
  0.00 0.00 1.03 -85.26
 Floating P/L: -84.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 433.82 Floating P/L: -84.23 Margin: 180.00
Balance: 1 433.82 Equity: 1 349.59 Free Margin: 1 169.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 597.39 Gross Loss: 163.57 Total Net Profit: 433.82
Profit Factor: 3.65 Expected Payoff: 4.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 58.30 (5.44%) Relative Drawdown: 5.44% (58.30)
 
Total Trades: 90 Short Positions (won %): 44 (81.82%) Long Positions (won %): 46 (82.61%)
Profit Trades (% of total): 74 (82.22%) Loss trades (% of total): 16 (17.78%)
Largest profit trade: 30.52 loss trade: -35.70
Average profit trade: 8.07 loss trade: -10.22
Maximum consecutive wins ($): 15 (95.64) consecutive losses ($): 2 (-46.90)
Maximal consecutive profit (count): 95.64 (15) consecutive loss (count): -46.90 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1