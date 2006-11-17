|Account: 1300348
|Name: Racun 2
|Currency: USD
|2006 November 17, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15831479
|2006.11.17 19:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.72
|117.78
|117.90
|2006.11.17 20:05
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|15825316
|2006.11.17 16:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.68
|117.67
|117.50
|2006.11.17 19:07
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15821787
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8946
|1.8952
|1.8964
|2006.11.17 15:38
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15812834
|2006.11.17 15:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.96
|117.89
|117.78
|2006.11.17 15:05
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|15768145
|2006.11.17 02:00
|buy
|0.70
|eurusdm
|1.2788
|1.2808
|1.2819
|2006.11.17 15:04
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|21.70
|15737328
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2818
|1.2808
|1.2819
|2006.11.17 15:04
|1.2819
|0.00
|0.00
|-0.43
|0.50
|15812801
|2006.11.17 15:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8914
|1.8920
|1.8932
|2006.11.17 15:02
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15753976
|2006.11.16 18:00
|buy
|0.70
|gbpusdm
|1.8878
|1.8899
|1.8910
|2006.11.17 14:52
|1.8910
|0.00
|0.00
|-0.25
|22.40
|15737128
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8912
|1.8899
|1.8910
|2006.11.17 14:52
|1.8910
|0.00
|0.00
|-0.18
|-1.00
|15756727
|2006.11.16 20:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|118.19
|118.13
|118.01
|2006.11.17 14:52
|118.01
|0.00
|0.00
|-0.73
|7.63
|15776757
|2006.11.17 06:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2514
|1.2521
|1.2532
|2006.11.17 11:45
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|15714173
|2006.11.16 09:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2484
|1.2491
|1.2502
|2006.11.17 05:34
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.50
|7.20
|15752722
|2006.11.16 17:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|118.17
|118.17
|118.35
|2006.11.16 19:57
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15716726
|2006.11.16 09:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|118.16
|118.19
|118.34
|2006.11.16 17:14
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|15707844
|2006.11.16 07:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2822
|1.2824
|1.2840
|2006.11.16 13:30
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15721204
|2006.11.16 10:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8888
|0.0000
|1.8906
|2006.11.16 13:30
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15673000
|2006.11.15 18:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8897
|1.8881
|1.8893
|2006.11.16 09:31
|1.8893
|0.00
|0.00
|-0.52
|-2.00
|15713308
|2006.11.16 08:39
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8857
|1.8881
|1.8893
|2006.11.16 09:31
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|15709643
|2006.11.16 07:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|118.10
|118.17
|118.28
|2006.11.16 09:21
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|15693309
|2006.11.16 00:30
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2463
|1.2470
|1.2481
|2006.11.16 08:45
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|15644372
|2006.11.15 11:00
|buy
|0.50
|usdjpym
|118.17
|118.02
|118.18
|2006.11.16 07:18
|118.02
|0.00
|0.00
|1.95
|-6.35
|15696140
|2006.11.16 01:30
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.86
|118.02
|118.18
|2006.11.16 07:18
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|15690784
|2006.11.15 23:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2823
|1.2823
|1.2805
|2006.11.16 06:57
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15683243
|2006.11.15 19:30
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2466
|1.2465
|1.2448
|2006.11.16 00:10
|1.2465
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.40
|15683184
|2006.11.15 19:30
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2819
|1.2822
|1.2837
|2006.11.15 23:28
|1.2822
|0.00
|0.00
|-1.30
|1.50
|15596328
|2006.11.14 19:31
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2422
|1.2466
|1.2452
|2006.11.15 19:27
|1.2466
|0.00
|0.00
|-0.57
|-17.65
|15644351
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.70
|usdchfm
|1.2510
|1.2466
|1.2452
|2006.11.15 19:27
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|24.71
|15627649
|2006.11.15 09:01
|sell
|0.60
|usdchfm
|1.2463
|1.2466
|1.2452
|2006.11.15 19:27
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|15671758
|2006.11.15 17:30
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2814
|1.2817
|1.2832
|2006.11.15 19:10
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15665211
|2006.11.15 15:30
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8875
|1.8882
|1.8893
|2006.11.15 17:52
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15621134
|2006.11.15 07:30
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2827
|1.2804
|1.2822
|2006.11.15 17:04
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|15644444
|2006.11.15 11:00
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.2785
|1.2804
|1.2822
|2006.11.15 17:04
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|15657630
|2006.11.15 14:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8858
|1.8857
|1.8840
|2006.11.15 15:03
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15644328
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8852
|1.8851
|1.8834
|2006.11.15 13:39
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15616547
|2006.11.15 06:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.93
|117.99
|118.11
|2006.11.15 10:38
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|15638284
|2006.11.15 10:30
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8889
|1.8884
|1.8871
|2006.11.15 10:31
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15634759
|2006.11.15 10:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8918
|1.8911
|1.8900
|2006.11.15 10:21
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15627524
|2006.11.15 09:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8960
|1.8938
|1.8927
|2006.11.15 09:35
|1.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|15616606
|2006.11.15 06:30
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8926
|1.8938
|1.8927
|2006.11.15 09:35
|1.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|15618185
|2006.11.15 07:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2805
|1.2812
|1.2823
|2006.11.15 07:26
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15600432
|2006.11.14 21:31
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2811
|1.2811
|1.2793
|2006.11.15 06:37
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15579836
|2006.11.14 16:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.73
|117.80
|117.91
|2006.11.15 06:30
|117.91
|0.00
|0.00
|0.65
|7.63
|15596257
|2006.11.14 19:30
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8976
|1.8953
|1.8942
|2006.11.15 06:12
|1.8942
|0.00
|0.00
|0.13
|20.40
|15575152
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8940
|1.8953
|1.8942
|2006.11.15 06:12
|1.8942
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.00
|15575128
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2812
|1.2819
|1.2830
|2006.11.14 21:03
|1.2819
|0.00
|0.00
|-0.43
|3.50
|15575215
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2443
|1.2436
|1.2425
|2006.11.14 19:29
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|15568859
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.59
|117.66
|117.77
|2006.11.14 16:12
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|15568875
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2446
|1.2447
|1.2464
|2006.11.14 15:44
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15568871
|2006.11.14 15:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2808
|1.2807
|1.2790
|2006.11.14 15:43
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15568902
|2006.11.14 15:30
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8950
|1.8943
|1.8932
|2006.11.14 15:40
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15548490
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.38
|117.60
|117.78
|2006.11.14 15:15
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|15540023
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.70
|117.60
|117.78
|2006.11.14 15:15
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|15470303
|2006.11.13 15:30
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2802
|1.2808
|1.2795
|2006.11.14 15:12
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.43
|4.20
|15522739
|2006.11.14 09:02
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2837
|1.2817
|1.2795
|2006.11.14 15:12
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|15556803
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8986
|0.0000
|1.8968
|2006.11.14 15:05
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15552795
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2405
|1.2415
|1.2430
|2006.11.14 15:00
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|15552800
|2006.11.14 14:30
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9011
|1.8997
|1.8986
|2006.11.14 14:50
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|15548385
|2006.11.14 14:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2398
|1.2397
|1.2373
|2006.11.14 14:14
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15548422
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9027
|1.9027
|1.9052
|2006.11.14 14:13
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15535691
|2006.11.14 12:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2438
|1.2431
|1.2413
|2006.11.14 13:30
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|15535657
|2006.11.14 12:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8980
|1.8980
|1.9005
|2006.11.14 13:30
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15524468
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.71
|117.70
|117.46
|2006.11.14 13:29
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15529063
|2006.11.14 10:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2427
|1.2437
|1.2452
|2006.11.14 11:41
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|15531002
|2006.11.14 10:30
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8978
|1.8972
|1.8953
|2006.11.14 11:33
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15528977
|2006.11.14 10:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8999
|1.8989
|1.8974
|2006.11.14 10:28
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|15493634
|2006.11.14 00:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9045
|1.9012
|1.9000
|2006.11.14 09:34
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|15477350
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9005
|1.9014
|1.9000
|2006.11.14 09:34
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.13
|3.00
|15458397
|2006.11.13 13:00
|sell
|0.60
|usdchfm
|1.2416
|1.2425
|1.2408
|2006.11.14 09:30
|1.2425
|0.00
|0.00
|-0.69
|-4.35
|15477369
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.70
|usdchfm
|1.2447
|1.2425
|1.2408
|2006.11.14 09:30
|1.2425
|0.00
|0.00
|-0.81
|12.39
|15509054
|2006.11.14 05:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.60
|117.73
|117.85
|2006.11.14 09:11
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|10.61
|15500000
|2006.11.14 01:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.73
|117.68
|117.48
|2006.11.14 05:15
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|15496870
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.74
|117.74
|117.99
|2006.11.14 01:11
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15449270
|2006.11.13 10:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.81
|117.64
|117.48
|2006.11.14 00:04
|117.64
|0.00
|0.00
|-1.46
|14.45
|15427663
|2006.11.13 01:30
|sell
|0.70
|usdjpym
|117.19
|117.64
|117.48
|2006.11.14 00:04
|117.64
|0.00
|0.00
|-1.02
|-26.78
|15470252
|2006.11.13 15:30
|sell
|0.70
|usdjpym
|118.17
|117.64
|117.48
|2006.11.14 00:04
|117.64
|0.00
|0.00
|-1.02
|31.54
|15458427
|2006.11.13 13:00
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9051
|1.9007
|1.9049
|2006.11.13 17:41
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|15470233
|2006.11.13 15:30
|buy
|0.70
|gbpusdm
|1.9001
|1.9007
|1.9049
|2006.11.13 17:41
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|15463262
|2006.11.13 14:30
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2830
|1.2816
|1.2805
|2006.11.13 15:28
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|15449452
|2006.11.13 10:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2841
|1.2827
|1.2883
|2006.11.13 14:19
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|15427678
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.70
|eurusdm
|1.2878
|1.2827
|1.2883
|2006.11.13 14:19
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|15455371
|2006.11.13 12:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9052
|1.9049
|1.9027
|2006.11.13 12:40
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15449318
|2006.11.13 10:00
|buy
|0.70
|usdchfm
|1.2414
|1.2417
|1.2439
|2006.11.13 12:35
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|15449287
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.70
|gbpusdm
|1.9068
|1.9056
|1.9043
|2006.11.13 11:53
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|15440455
|2006.11.13 08:00
|sell
|0.70
|gbpusdm
|1.9120
|1.9112
|1.9100
|2006.11.13 09:36
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|15415698
|2006.11.12 22:30
|buy
|0.70
|usdchfm
|1.2395
|1.2388
|1.2399
|2006.11.13 09:36
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|15427647
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2365
|1.2388
|1.2399
|2006.11.13 09:36
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|21.94
|15427565
|2006.11.13 01:30
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9148
|1.9128
|1.9111
|2006.11.13 07:43
|1.9128
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15415754
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.70
|gbpusdm
|1.9112
|1.9128
|1.9111
|2006.11.13 07:43
|1.9128
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|15415918
|2006.11.12 22:30
|buy
|0.70
|eurusdm
|1.2851
|1.2860
|1.2871
|2006.11.13 01:12
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|15415860
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.70
|usdjpym
|117.48
|117.43
|117.28
|2006.11.13 01:00
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|15415180
|2006.11.11 08:05
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|441.06
|Closed P/L:
|433.82
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15796811
|2006.11.17 12:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2536
|0.0000
|1.2503
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.50
|-38.59
|15807185
|2006.11.17 14:30
|buy
|0.70
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2503
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.69
|-34.32
|15821801
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2835
|0.0000
|1.2853
|1.2825
|0.00
|0.00
|-0.43
|-5.00
|15821832
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.90
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2503
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.89
|-3.62
|15825241
|2006.11.17 16:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8941
|0.0000
|1.8923
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.00
|15834135
|2006.11.17 20:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.60
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.73
|1.27
|0.00
|0.00
|1.03
|-85.26
|Floating P/L:
|-84.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|433.82
|Floating P/L:
|-84.23
|Margin:
|180.00
|Balance:
|1 433.82
|Equity:
|1 349.59
|Free Margin:
|1 169.59
|Details:
|Gross Profit:
|597.39
|Gross Loss:
|163.57
|Total Net Profit:
|433.82
|Profit Factor:
|3.65
|Expected Payoff:
|4.82
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|58.30 (5.44%)
|Relative Drawdown:
|5.44% (58.30)
|Total Trades:
|90
|Short Positions (won %):
|44 (81.82%)
|Long Positions (won %):
|46 (82.61%)
|Profit Trades (% of total):
|74 (82.22%)
|Loss trades (% of total):
|16 (17.78%)
|Largest
|profit trade:
|30.52
|loss trade:
|-35.70
|Average
|profit trade:
|8.07
|loss trade:
|-10.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (95.64)
|consecutive losses ($):
|2 (-46.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|95.64 (15)
|consecutive loss (count):
|-46.90 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1