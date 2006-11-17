Interbank FX, LLC

Account: 1300352 Name: Racun 2 Currency: USD 2006 November 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
158280702006.11.17 17:00buy0.50usdjpym117.74117.80117.922006.11.17 20:13117.800.000.000.002.55
156443712006.11.15 11:00sell0.70usdjpym118.14117.70117.592006.11.17 15:38117.590.000.00-4.0932.74
155751622006.11.14 16:00sell0.60usdjpym117.68117.70117.592006.11.17 15:38117.590.000.00-4.394.59
155485502006.11.14 14:00sell0.50usdjpym117.35117.71117.592006.11.17 15:38117.590.000.00-3.65-10.20
158128022006.11.17 15:00buy0.50gbpusdm1.89141.89201.89322006.11.17 15:021.89320.000.000.009.00
157539772006.11.16 18:00buy0.70gbpusdm1.88781.89001.89112006.11.17 14:531.89110.000.00-0.2523.10
157371382006.11.16 14:00buy0.50gbpusdm1.89131.89001.89112006.11.17 14:531.89110.000.00-0.18-1.00
157767652006.11.17 06:00buy0.50usdchfm1.25131.25201.25312006.11.17 11:431.25310.000.000.007.18
157541132006.11.16 18:00buy0.50usdchfm1.24871.24941.25052006.11.17 05:431.25050.000.000.507.20
157560072006.11.16 19:00sell0.50eurusdm1.27871.27811.27692006.11.17 05:431.27690.000.000.369.00
157419772006.11.16 15:00buy0.50usdchfm1.24791.24791.24972006.11.16 17:181.24790.000.000.000.00
156444432006.11.15 11:00sell0.50eurusdm1.27831.27971.27822006.11.16 17:181.27970.000.001.08-7.00
156731232006.11.15 18:01sell0.60eurusdm1.28141.27971.27822006.11.16 17:181.27970.000.001.3010.20
157241462006.11.16 11:00buy0.50usdchfm1.24811.24811.24992006.11.16 14:021.24810.000.000.000.00
157212052006.11.16 10:00buy0.50gbpusdm1.88880.00001.89062006.11.16 13:301.89060.000.000.009.00
156673312006.11.15 16:00buy0.60usdchfm1.24831.24691.25152006.11.16 10:191.24690.000.001.78-6.74
156443502006.11.15 11:00buy0.50usdchfm1.25141.24691.25152006.11.16 10:191.24690.000.001.49-18.04
157133102006.11.16 08:39buy0.60gbpusdm1.88571.88821.88932006.11.16 09:311.88930.000.000.0021.60
156729992006.11.15 18:00buy0.50gbpusdm1.88971.88791.88932006.11.16 09:311.88930.000.00-0.52-2.00
156673572006.11.15 16:00buy0.50gbpusdm1.88741.88801.88922006.11.15 17:381.88920.000.000.009.00
156576312006.11.15 14:00sell0.50gbpusdm1.88581.88571.88402006.11.15 15:031.88570.000.000.000.50
156443272006.11.15 11:00sell0.50gbpusdm1.88521.88511.88342006.11.15 13:391.88510.000.000.000.50
155751542006.11.14 16:00sell0.50eurusdm1.28091.28021.27912006.11.15 10:381.27910.000.000.369.00
156347432006.11.15 10:00buy0.50usdchfm1.24731.24801.24912006.11.15 10:311.24910.000.000.007.21
156347822006.11.15 10:00sell0.50gbpusdm1.89181.89111.89002006.11.15 10:211.89000.000.000.009.00
156276462006.11.15 09:01buy0.50usdchfm1.24671.24671.24852006.11.15 09:461.24670.000.000.000.00
156181562006.11.15 07:00sell0.50gbpusdm1.89321.89251.89142006.11.15 09:361.89140.000.000.009.00
155752132006.11.14 16:00buy0.50usdchfm1.24481.24541.24662006.11.15 08:371.24660.000.000.507.22
155751312006.11.14 16:00sell0.50gbpusdm1.89401.89331.89222006.11.15 06:191.89220.000.000.119.00
155227372006.11.14 09:02sell0.60eurusdm1.28371.28091.27952006.11.14 15:121.27950.000.000.0025.20
154773642006.11.13 18:00sell0.60eurusdm1.28021.28101.27952006.11.14 15:121.27950.000.000.434.20
155356902006.11.14 12:00buy0.50usdchfm1.24431.24321.24452006.11.14 15:101.24450.000.000.000.80
155483882006.11.14 14:00buy0.60usdchfm1.24011.24321.24452006.11.14 15:101.24450.000.000.0021.21
155568092006.11.14 15:00sell0.50gbpusdm1.89860.00001.89682006.11.14 15:051.89680.000.000.009.00
155484232006.11.14 14:00buy0.50gbpusdm1.90271.90281.90522006.11.14 14:131.90280.000.000.000.50
155356562006.11.14 12:00buy0.50gbpusdm1.89801.89801.90052006.11.14 13:301.89800.000.000.000.00
155357152006.11.14 12:00sell0.50usdjpym117.73117.70117.482006.11.14 13:29117.700.000.000.001.27
155290792006.11.14 10:00buy0.50usdjpym117.85117.69118.102006.11.14 11:49117.690.000.000.00-6.80
155290642006.11.14 10:00buy0.50usdchfm1.24271.24371.24522006.11.14 11:411.24370.000.000.004.02
155314282006.11.14 10:44sell0.50gbpusdm1.89781.89721.89532006.11.14 11:331.89720.000.000.003.00
155289722006.11.14 10:00sell0.50gbpusdm1.89991.89891.89742006.11.14 10:281.89890.000.000.005.00
154983282006.11.14 01:00buy0.50usdjpym117.81117.85118.062006.11.14 09:51117.850.000.000.001.70
154983462006.11.14 01:00sell0.50gbpusdm1.90251.90121.90002006.11.14 09:341.90000.000.000.0012.50
154584002006.11.13 13:00sell0.60usdchfm1.24161.24251.24082006.11.14 09:301.24250.000.00-0.69-4.35
154773842006.11.13 18:00sell0.70usdchfm1.24471.24251.24082006.11.14 09:301.24250.000.00-0.8112.39
154743402006.11.13 17:01sell0.70usdjpym118.13117.65117.442006.11.14 00:04117.650.000.00-1.0228.56
154492632006.11.13 10:00sell0.80usdjpym117.81117.65117.442006.11.14 00:04117.650.000.00-1.1710.88
154291902006.11.13 02:00sell0.70usdjpym117.12117.65117.442006.11.14 00:04117.650.000.00-1.02-31.53
154723822006.11.13 16:00buy0.60gbpusdm1.90321.90411.90572006.11.14 00:011.90410.000.00-0.215.40
154722872006.11.13 16:00sell0.60eurusdm1.28141.28091.27892006.11.13 17:521.28090.000.000.003.00
154661672006.11.13 15:00sell0.60eurusdm1.28241.28121.27992006.11.13 15:441.28120.000.000.007.20
154292762006.11.13 02:01buy0.70eurusdm1.28761.28281.28832006.11.13 14:181.28280.000.000.00-33.60
154493062006.11.13 10:00buy0.80eurusdm1.28431.28281.28832006.11.13 14:181.28280.000.000.00-12.00
154608532006.11.13 14:00sell0.60gbpusdm1.90411.90311.90162006.11.13 14:161.90310.000.000.006.00
154584232006.11.13 13:00sell0.60gbpusdm1.90471.90441.90222006.11.13 13:521.90440.000.000.001.80
154553692006.11.13 12:00sell0.60gbpusdm1.90521.90491.90272006.11.13 12:401.90490.000.000.001.80
154518432006.11.13 11:00buy0.60usdchfm1.24131.24171.24382006.11.13 12:351.24170.000.000.001.93
154492892006.11.13 10:00sell0.70gbpusdm1.90681.90561.90432006.11.13 11:531.90560.000.000.008.40
154156972006.11.12 22:30buy0.70usdchfm1.23951.24021.24202006.11.13 10:091.24020.000.000.003.95
154404382006.11.13 08:00sell0.70gbpusdm1.91201.91071.90952006.11.13 09:381.90950.000.000.0017.50
154157532006.11.12 22:30sell0.70gbpusdm1.91121.91281.91052006.11.13 07:431.91280.000.000.00-11.20
154292132006.11.13 02:00sell0.80gbpusdm1.91461.91281.91052006.11.13 07:431.91280.000.000.0014.40
154159172006.11.12 22:30buy0.70eurusdm1.28511.28651.28762006.11.13 01:281.28760.000.000.0017.50
154158552006.11.12 22:30sell0.70usdjpym117.48117.43117.232006.11.13 01:00117.430.000.000.002.98
154151842006.11.11 08:16balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -10.09 284.22
Closed P/L: 274.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157767882006.11.17 06:00sell0.50eurusdm1.27640.00001.2770 1.28270.000.000.36-31.50
157968082006.11.17 12:00buy0.50usdchfm1.25360.00001.2495 1.24400.000.000.50-38.59
158128642006.11.17 15:00sell0.70eurusdm1.28050.00001.2770 1.28270.000.000.50-15.40
158128902006.11.17 15:00buy0.70usdchfm1.24760.00001.2495 1.24400.000.000.69-20.26
158252422006.11.17 16:00buy0.50gbpusdm1.89460.00001.8964 1.89460.000.00-0.180.00
158253002006.11.17 16:00buy0.90usdchfm1.24440.00001.2495 1.24400.000.000.89-2.89
  0.00 0.00 2.76 -108.64
 Floating P/L: -105.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 274.13 Floating P/L: -105.88 Margin: 190.00
Balance: 1 274.13 Equity: 1 168.25 Free Margin: 978.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 420.30 Gross Loss: 146.17 Total Net Profit: 274.13
Profit Factor: 2.88 Expected Payoff: 4.28  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 45.60 (4.28%) Relative Drawdown: 4.28% (45.60)
 
Total Trades: 64 Short Positions (won %): 34 (85.29%) Long Positions (won %): 30 (76.67%)
Profit Trades (% of total): 52 (81.25%) Loss trades (% of total): 12 (18.75%)
Largest profit trade: 28.65 loss trade: -33.60
Average profit trade: 8.08 loss trade: -12.18
Maximum consecutive wins ($): 19 (145.61) consecutive losses ($): 3 (-24.03)
Maximal consecutive profit (count): 145.61 (19) consecutive loss (count): -45.60 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2