|Account: 1300352
|Name: Racun 2
|Currency: USD
|2006 November 17, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15828070
|2006.11.17 17:00
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.74
|117.80
|117.92
|2006.11.17 20:13
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|15644371
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.70
|usdjpym
|118.14
|117.70
|117.59
|2006.11.17 15:38
|117.59
|0.00
|0.00
|-4.09
|32.74
|15575162
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.60
|usdjpym
|117.68
|117.70
|117.59
|2006.11.17 15:38
|117.59
|0.00
|0.00
|-4.39
|4.59
|15548550
|2006.11.14 14:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.35
|117.71
|117.59
|2006.11.17 15:38
|117.59
|0.00
|0.00
|-3.65
|-10.20
|15812802
|2006.11.17 15:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8914
|1.8920
|1.8932
|2006.11.17 15:02
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15753977
|2006.11.16 18:00
|buy
|0.70
|gbpusdm
|1.8878
|1.8900
|1.8911
|2006.11.17 14:53
|1.8911
|0.00
|0.00
|-0.25
|23.10
|15737138
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8913
|1.8900
|1.8911
|2006.11.17 14:53
|1.8911
|0.00
|0.00
|-0.18
|-1.00
|15776765
|2006.11.17 06:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2513
|1.2520
|1.2531
|2006.11.17 11:43
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|15754113
|2006.11.16 18:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2487
|1.2494
|1.2505
|2006.11.17 05:43
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.50
|7.20
|15756007
|2006.11.16 19:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2787
|1.2781
|1.2769
|2006.11.17 05:43
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.36
|9.00
|15741977
|2006.11.16 15:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2479
|1.2479
|1.2497
|2006.11.16 17:18
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15644443
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2783
|1.2797
|1.2782
|2006.11.16 17:18
|1.2797
|0.00
|0.00
|1.08
|-7.00
|15673123
|2006.11.15 18:01
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2814
|1.2797
|1.2782
|2006.11.16 17:18
|1.2797
|0.00
|0.00
|1.30
|10.20
|15724146
|2006.11.16 11:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2481
|1.2481
|1.2499
|2006.11.16 14:02
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15721205
|2006.11.16 10:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8888
|0.0000
|1.8906
|2006.11.16 13:30
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15667331
|2006.11.15 16:00
|buy
|0.60
|usdchfm
|1.2483
|1.2469
|1.2515
|2006.11.16 10:19
|1.2469
|0.00
|0.00
|1.78
|-6.74
|15644350
|2006.11.15 11:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2514
|1.2469
|1.2515
|2006.11.16 10:19
|1.2469
|0.00
|0.00
|1.49
|-18.04
|15713310
|2006.11.16 08:39
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8857
|1.8882
|1.8893
|2006.11.16 09:31
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|15672999
|2006.11.15 18:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8897
|1.8879
|1.8893
|2006.11.16 09:31
|1.8893
|0.00
|0.00
|-0.52
|-2.00
|15667357
|2006.11.15 16:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8874
|1.8880
|1.8892
|2006.11.15 17:38
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15657631
|2006.11.15 14:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8858
|1.8857
|1.8840
|2006.11.15 15:03
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15644327
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8852
|1.8851
|1.8834
|2006.11.15 13:39
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15575154
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2809
|1.2802
|1.2791
|2006.11.15 10:38
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.36
|9.00
|15634743
|2006.11.15 10:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2473
|1.2480
|1.2491
|2006.11.15 10:31
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|15634782
|2006.11.15 10:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8918
|1.8911
|1.8900
|2006.11.15 10:21
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15627646
|2006.11.15 09:01
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2467
|1.2467
|1.2485
|2006.11.15 09:46
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15618156
|2006.11.15 07:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8932
|1.8925
|1.8914
|2006.11.15 09:36
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15575213
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2448
|1.2454
|1.2466
|2006.11.15 08:37
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.50
|7.22
|15575131
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8940
|1.8933
|1.8922
|2006.11.15 06:19
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.11
|9.00
|15522737
|2006.11.14 09:02
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2837
|1.2809
|1.2795
|2006.11.14 15:12
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|15477364
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2802
|1.2810
|1.2795
|2006.11.14 15:12
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.43
|4.20
|15535690
|2006.11.14 12:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2443
|1.2432
|1.2445
|2006.11.14 15:10
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15548388
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.60
|usdchfm
|1.2401
|1.2432
|1.2445
|2006.11.14 15:10
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|21.21
|15556809
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8986
|0.0000
|1.8968
|2006.11.14 15:05
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|15548423
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9027
|1.9028
|1.9052
|2006.11.14 14:13
|1.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15535656
|2006.11.14 12:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8980
|1.8980
|1.9005
|2006.11.14 13:30
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15535715
|2006.11.14 12:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|117.73
|117.70
|117.48
|2006.11.14 13:29
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|15529079
|2006.11.14 10:00
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.85
|117.69
|118.10
|2006.11.14 11:49
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|15529064
|2006.11.14 10:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2427
|1.2437
|1.2452
|2006.11.14 11:41
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|15531428
|2006.11.14 10:44
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8978
|1.8972
|1.8953
|2006.11.14 11:33
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15528972
|2006.11.14 10:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.8999
|1.8989
|1.8974
|2006.11.14 10:28
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|15498328
|2006.11.14 01:00
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.81
|117.85
|118.06
|2006.11.14 09:51
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15498346
|2006.11.14 01:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9025
|1.9012
|1.9000
|2006.11.14 09:34
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|15458400
|2006.11.13 13:00
|sell
|0.60
|usdchfm
|1.2416
|1.2425
|1.2408
|2006.11.14 09:30
|1.2425
|0.00
|0.00
|-0.69
|-4.35
|15477384
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.70
|usdchfm
|1.2447
|1.2425
|1.2408
|2006.11.14 09:30
|1.2425
|0.00
|0.00
|-0.81
|12.39
|15474340
|2006.11.13 17:01
|sell
|0.70
|usdjpym
|118.13
|117.65
|117.44
|2006.11.14 00:04
|117.65
|0.00
|0.00
|-1.02
|28.56
|15449263
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.81
|117.65
|117.44
|2006.11.14 00:04
|117.65
|0.00
|0.00
|-1.17
|10.88
|15429190
|2006.11.13 02:00
|sell
|0.70
|usdjpym
|117.12
|117.65
|117.44
|2006.11.14 00:04
|117.65
|0.00
|0.00
|-1.02
|-31.53
|15472382
|2006.11.13 16:00
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9032
|1.9041
|1.9057
|2006.11.14 00:01
|1.9041
|0.00
|0.00
|-0.21
|5.40
|15472287
|2006.11.13 16:00
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2814
|1.2809
|1.2789
|2006.11.13 17:52
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15466167
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.2824
|1.2812
|1.2799
|2006.11.13 15:44
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|15429276
|2006.11.13 02:01
|buy
|0.70
|eurusdm
|1.2876
|1.2828
|1.2883
|2006.11.13 14:18
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|15449306
|2006.11.13 10:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2843
|1.2828
|1.2883
|2006.11.13 14:18
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|15460853
|2006.11.13 14:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9041
|1.9031
|1.9016
|2006.11.13 14:16
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15458423
|2006.11.13 13:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9047
|1.9044
|1.9022
|2006.11.13 13:52
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15455369
|2006.11.13 12:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9052
|1.9049
|1.9027
|2006.11.13 12:40
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|15451843
|2006.11.13 11:00
|buy
|0.60
|usdchfm
|1.2413
|1.2417
|1.2438
|2006.11.13 12:35
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|15449289
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.70
|gbpusdm
|1.9068
|1.9056
|1.9043
|2006.11.13 11:53
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|15415697
|2006.11.12 22:30
|buy
|0.70
|usdchfm
|1.2395
|1.2402
|1.2420
|2006.11.13 10:09
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|15440438
|2006.11.13 08:00
|sell
|0.70
|gbpusdm
|1.9120
|1.9107
|1.9095
|2006.11.13 09:38
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|15415753
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.70
|gbpusdm
|1.9112
|1.9128
|1.9105
|2006.11.13 07:43
|1.9128
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|15429213
|2006.11.13 02:00
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9146
|1.9128
|1.9105
|2006.11.13 07:43
|1.9128
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|15415917
|2006.11.12 22:30
|buy
|0.70
|eurusdm
|1.2851
|1.2865
|1.2876
|2006.11.13 01:28
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|15415855
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.70
|usdjpym
|117.48
|117.43
|117.23
|2006.11.13 01:00
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|15415184
|2006.11.11 08:16
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-10.09
|284.22
|Closed P/L:
|274.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15776788
|2006.11.17 06:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2770
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.36
|-31.50
|15796808
|2006.11.17 12:00
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2536
|0.0000
|1.2495
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.50
|-38.59
|15812864
|2006.11.17 15:00
|sell
|0.70
|eurusdm
|1.2805
|0.0000
|1.2770
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.50
|-15.40
|15812890
|2006.11.17 15:00
|buy
|0.70
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2495
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.69
|-20.26
|15825242
|2006.11.17 16:00
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.8946
|0.0000
|1.8964
|1.8946
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|15825300
|2006.11.17 16:00
|buy
|0.90
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2495
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.89
|-2.89
|0.00
|0.00
|2.76
|-108.64
|Floating P/L:
|-105.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|274.13
|Floating P/L:
|-105.88
|Margin:
|190.00
|Balance:
|1 274.13
|Equity:
|1 168.25
|Free Margin:
|978.25
|Details:
|Gross Profit:
|420.30
|Gross Loss:
|146.17
|Total Net Profit:
|274.13
|Profit Factor:
|2.88
|Expected Payoff:
|4.28
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|45.60 (4.28%)
|Relative Drawdown:
|4.28% (45.60)
|Total Trades:
|64
|Short Positions (won %):
|34 (85.29%)
|Long Positions (won %):
|30 (76.67%)
|Profit Trades (% of total):
|52 (81.25%)
|Loss trades (% of total):
|12 (18.75%)
|Largest
|profit trade:
|28.65
|loss trade:
|-33.60
|Average
|profit trade:
|8.08
|loss trade:
|-12.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (145.61)
|consecutive losses ($):
|3 (-24.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|145.61 (19)
|consecutive loss (count):
|-45.60 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2