Interbank FX, LLC

Account: 1300791 Name: CA_Trend_RSI_v4_M15 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
162098202006.11.24 17:15sell0.01gbpchf2.33690.00002.33642006.11.24 18:252.33640.000.000.000.41
161928502006.11.24 12:00buy0.02gbpchf2.33620.00002.33792006.11.24 16:432.33790.000.000.002.81
161877072006.11.24 11:00buy0.01gbpchf2.33980.00002.33792006.11.24 16:432.33790.000.000.00-1.57
162026272006.11.24 15:15buy0.02usdchf1.20900.00001.20982006.11.24 16:081.20980.000.000.001.32
162001402006.11.24 14:15buy0.01usdchf1.20990.00001.20982006.11.24 16:081.20980.000.000.00-0.08
161928712006.11.24 12:00buy0.64usdchf1.20820.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.00105.77
161819302006.11.24 10:30buy0.32usdchf1.20930.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.0023.80
161786782006.11.24 10:15buy0.16usdchf1.21130.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.00-14.54
161654902006.11.24 08:45buy0.08usdchf1.21210.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.00-12.56
161516002006.11.24 08:30buy0.04usdchf1.21770.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.00-24.79
161458612006.11.24 08:00buy0.02usdchf1.22120.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.00-18.18
161441332006.11.24 07:45buy0.01usdchf1.22300.00001.21022006.11.24 13:041.21020.000.000.00-10.58
161917602006.11.24 11:45sell0.01eurjpy151.270.00151.342006.11.24 12:34151.340.000.000.00-0.61
161927982006.11.24 12:00sell0.02eurjpy151.450.00151.342006.11.24 12:34151.340.000.000.001.90
161731262006.11.24 09:00buy0.01gbpchf2.34150.00002.34202006.11.24 09:062.34200.000.000.000.42
161655712006.11.24 08:45sell0.02eurgbp0.67740.00000.67652006.11.24 09:030.67650.000.000.003.48
161315732006.11.24 02:15sell0.01eurgbp0.67610.00000.67652006.11.24 09:030.67650.000.000.00-0.78
161654232006.11.24 08:45buy0.02gbpchf2.33830.00002.33992006.11.24 08:532.33990.000.000.002.64
161522112006.11.24 08:30buy0.01gbpchf2.34150.00002.33992006.11.24 08:532.33990.000.000.00-1.32
161458532006.11.24 08:00buy0.04gbpchf2.34230.00002.34352006.11.24 08:242.34350.000.000.003.93
161384022006.11.24 05:15buy0.02gbpchf2.34360.00002.34352006.11.24 08:242.34350.000.000.00-0.16
161306742006.11.24 02:00buy0.01gbpchf2.34440.00002.34352006.11.24 08:242.34350.000.000.00-0.74
161472242006.11.24 08:15sell0.01eurjpy150.810.00150.762006.11.24 08:21150.760.000.000.000.43
161315302006.11.24 02:15sell0.01eurjpy150.760.00150.712006.11.24 03:04150.710.000.000.000.43
161122002006.11.23 09:15sell0.04eurgbp0.67690.00000.67602006.11.23 16:440.67600.000.000.006.90
160740702006.11.22 16:45sell0.01eurgbp0.67560.00000.67602006.11.23 16:440.67600.000.000.15-0.76
160919802006.11.23 01:46sell0.02eurgbp0.67610.00000.67602006.11.23 16:440.67600.000.000.000.38
161229792006.11.23 12:15buy0.02usdchf1.22300.00001.22372006.11.23 16:321.22370.000.000.001.14
161202012006.11.23 11:15buy0.01usdchf1.22360.00001.22372006.11.23 16:321.22370.000.000.000.08
161070812006.11.23 08:45sell0.01eurusd1.29380.00001.29522006.11.23 15:381.29520.000.000.00-1.40
161122202006.11.23 09:15sell0.02eurusd1.29670.00001.29522006.11.23 15:381.29520.000.000.003.00
161229672006.11.23 12:15buy0.02gbpchf2.34130.00002.34222006.11.23 14:322.34220.000.000.001.47
161216112006.11.23 11:45buy0.01gbpchf2.34250.00002.34222006.11.23 14:322.34220.000.000.00-0.24
161122802006.11.23 09:15buy0.16gbpchf2.34460.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.00-27.46
161140612006.11.23 09:45buy0.32gbpchf2.34330.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.00-20.92
160723932006.11.22 16:00buy0.01gbpchf2.35110.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.48-7.03
161161662006.11.23 10:15buy1.28gbpchf2.34180.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.0073.23
160730922006.11.22 16:15buy0.02gbpchf2.34900.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.95-10.62
161192972006.11.23 11:00buy2.56gbpchf2.34120.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.00271.98
160806422006.11.22 18:45buy0.04gbpchf2.34850.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.001.90-19.62
160836832006.11.22 20:45buy0.08gbpchf2.34780.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.003.80-34.65
161152322006.11.23 10:00buy0.64gbpchf2.34260.00002.34252006.11.23 11:072.34250.000.000.00-5.23
161152602006.11.23 10:00sell0.01audusd0.77480.00000.77432006.11.23 10:200.77430.000.000.000.50
161058042006.11.23 08:15buy0.01audusd0.77440.00000.77492006.11.23 09:100.77490.000.000.000.50
161042432006.11.23 08:00sell0.01usdchf1.22690.00001.22642006.11.23 08:081.22640.000.000.000.41
161037092006.11.23 07:45buy0.01eurusd1.29370.00001.29422006.11.23 08:061.29420.000.000.000.50
160961042006.11.23 03:45buy0.01eurusd1.29370.00001.29372006.11.23 07:381.29370.000.000.000.00
161025642006.11.23 07:30buy0.02eurusd1.29300.00001.29372006.11.23 07:381.29370.000.000.001.40
160802032006.11.22 18:32buy0.02usdchf1.22740.00001.22762006.11.23 07:291.22760.000.000.590.33
160822732006.11.22 19:31buy0.04usdchf1.22670.00001.22762006.11.23 07:291.22760.000.001.192.93
160777992006.11.22 17:45buy0.01usdchf1.22820.00001.22762006.11.23 07:291.22760.000.000.30-0.49
161011372006.11.23 07:00buy0.04eurjpy150.740.00150.832006.11.23 07:21150.830.000.000.003.09
160960892006.11.23 03:45buy0.01eurjpy150.920.00150.832006.11.23 07:21150.830.000.000.00-0.77
160996962006.11.23 06:15buy0.02eurjpy150.800.00150.832006.11.23 07:21150.830.000.000.000.52
160074892006.11.22 03:00sell0.02audusd0.77140.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-0.09-5.60
160193472006.11.22 07:45sell0.08audusd0.77300.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-0.36-9.60
160155042006.11.22 06:30sell0.04audusd0.77190.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-0.18-9.20
159919852006.11.21 21:47sell0.01audusd0.77080.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-0.05-3.40
160675412006.11.22 15:30sell0.64audusd0.77550.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-2.8883.20
160572212006.11.22 14:45sell0.32audusd0.77460.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-1.4412.80
160547272006.11.22 14:00sell0.16audusd0.77370.00000.77422006.11.23 07:080.77420.000.00-0.72-8.00
160855322006.11.22 22:00sell0.01eurusd1.29420.00001.29372006.11.23 00:301.29370.000.000.000.50
160832262006.11.22 20:15sell0.01eurjpy151.080.00151.032006.11.22 23:27151.030.000.00-0.320.43
160735802006.11.22 16:30sell0.01eurusd1.29320.00001.29272006.11.22 16:591.29270.000.000.000.50
160535092006.11.22 13:45buy0.01eurjpy150.960.00151.012006.11.22 14:23151.010.000.000.000.43
160328712006.11.22 12:00buy0.01eurgbp0.67510.00000.67562006.11.22 13:550.67560.000.000.000.95
160396422006.11.22 12:30buy0.02eurjpy150.940.00150.952006.11.22 13:37150.950.000.000.000.17
160410182006.11.22 13:00buy0.04eurjpy150.850.00150.952006.11.22 13:37150.950.000.000.003.42
160329042006.11.22 12:00buy0.01eurjpy150.990.00150.952006.11.22 13:37150.950.000.000.00-0.34
160307322006.11.22 11:15sell0.01gbpchf2.35750.00002.35762006.11.22 11:472.35760.000.000.00-0.09
160315262006.11.22 11:30sell0.02gbpchf2.35840.00002.35762006.11.22 11:472.35760.000.000.001.30
160229332006.11.22 08:45sell2.56eurusd1.28720.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.00281.60
160042962006.11.22 02:16sell0.32eurusd1.28540.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.00-22.40
160088802006.11.22 03:45sell0.64eurusd1.28600.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.00-6.40
160115142006.11.22 04:30sell1.28eurusd1.28660.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.0064.00
159726642006.11.21 16:15sell0.01eurusd1.28200.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.07-4.10
159837222006.11.21 19:30sell0.08eurusd1.28420.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.58-15.20
159780742006.11.21 19:00sell0.02eurusd1.28280.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.14-6.60
159790992006.11.21 19:15sell0.04eurusd1.28330.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.000.29-11.20
159858942006.11.21 19:45sell0.16eurusd1.28480.00001.28612006.11.22 10:461.28610.000.001.15-20.80
160273102006.11.22 10:00sell0.01eurjpy151.160.00151.112006.11.22 10:35151.110.000.000.000.42
160214462006.11.22 08:30buy0.02usdchf1.23740.00001.23732006.11.22 10:061.23730.000.000.00-0.16
160229382006.11.22 08:45buy0.04usdchf1.23620.00001.23732006.11.22 10:061.23730.000.000.003.56
160209082006.11.22 08:15buy0.01usdchf1.23800.00001.23732006.11.22 10:061.23730.000.000.00-0.57
160155192006.11.22 06:30buy0.02eurjpy151.260.00151.282006.11.22 09:25151.280.000.000.000.34
160171272006.11.22 07:30buy0.04eurjpy151.200.00151.282006.11.22 09:25151.280.000.000.002.72
160074632006.11.22 03:00buy0.01eurjpy151.320.00151.282006.11.22 09:25151.280.000.000.00-0.34
159931782006.11.21 22:00sell0.01eurgbp0.67610.00000.67562006.11.22 08:340.67560.000.000.000.95
159741422006.11.21 16:45buy0.02gbpchf2.35760.00002.35712006.11.22 07:062.35710.000.000.32-0.81
159733932006.11.21 16:30buy0.01gbpchf2.35820.00002.35712006.11.22 07:062.35710.000.000.16-0.89
160124812006.11.22 04:45buy0.08gbpchf2.35590.00002.35712006.11.22 07:062.35710.000.000.007.74
159859322006.11.21 19:45buy0.04gbpchf2.35710.00002.35712006.11.22 07:062.35710.000.000.630.00
160088722006.11.22 03:45buy0.02usdchf1.23930.00001.23902006.11.22 07:001.23900.000.000.00-0.48
160081742006.11.22 03:15buy0.01usdchf1.24010.00001.23902006.11.22 07:001.23900.000.000.00-0.89
160125022006.11.22 04:45buy0.08usdchf1.23790.00001.23902006.11.22 07:001.23900.000.000.007.10
160097712006.11.22 04:00buy0.04usdchf1.23880.00001.23902006.11.22 07:001.23900.000.000.000.65
159937912006.11.21 22:30sell0.01eurjpy151.380.00151.332006.11.22 01:29151.330.000.000.000.43
159741492006.11.21 16:45buy0.02usdchf1.24190.00001.24132006.11.21 21:391.24130.000.000.20-0.97
159734212006.11.21 16:30buy0.01usdchf1.24270.00001.24132006.11.21 21:391.24130.000.000.10-1.13
159838592006.11.21 19:30buy0.04usdchf1.24100.00001.24132006.11.21 21:391.24130.000.000.400.97
159859622006.11.21 19:45buy0.08usdchf1.24010.00001.24132006.11.21 21:391.24130.000.000.797.73
159147172006.11.20 17:45buy0.32eurgbp0.67560.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.00-2.2430.39
159047832006.11.20 15:17buy0.16eurgbp0.67610.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.00-1.120.00
159008372006.11.20 13:45buy0.08eurgbp0.67690.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.00-0.56-12.16
157223642006.11.16 10:15buy0.01eurgbp0.67870.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.00-0.21-4.94
159533472006.11.21 11:15buy0.64eurgbp0.67500.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.000.00133.72
157511782006.11.16 17:15buy0.04eurgbp0.67740.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.00-0.84-9.87
157352612006.11.16 13:45buy0.02eurgbp0.67800.00000.67612006.11.21 19:270.67610.000.00-0.42-7.22
159532932006.11.21 11:15buy0.02eurjpy151.290.00151.312006.11.21 15:17151.310.000.000.000.34
159523842006.11.21 10:45buy0.01eurjpy151.350.00151.312006.11.21 15:17151.310.000.000.00-0.34
159606852006.11.21 13:30buy0.04eurjpy151.230.00151.312006.11.21 15:17151.310.000.000.002.71
159662062006.11.21 15:00buy0.01eurusd1.28090.00001.28142006.11.21 15:091.28140.000.000.000.50
159647672006.11.21 14:30sell0.01gbpchf2.36060.00002.36012006.11.21 14:582.36010.000.000.000.40
159652582006.11.21 14:45sell0.01usdchf1.24410.00001.24362006.11.21 14:571.24360.000.000.000.40
159588762006.11.21 13:01sell0.01audusd0.76910.00000.76862006.11.21 14:290.76860.000.000.000.50
159550802006.11.21 11:45sell0.01gbpchf2.35960.00002.35912006.11.21 11:552.35910.000.000.000.40
159480432006.11.21 09:00buy0.01usdchf1.24300.00001.24352006.11.21 11:541.24350.000.000.000.40
159476282006.11.21 08:45buy0.01gbpchf2.35860.00002.35912006.11.21 09:552.35910.000.000.000.40
159421012006.11.21 07:15buy0.02audusd0.76880.00000.76952006.11.21 09:410.76950.000.000.001.40
159404072006.11.21 06:45buy0.01audusd0.76950.00000.76952006.11.21 09:410.76950.000.000.000.00
159469182006.11.21 08:30sell0.01eurjpy151.370.00151.322006.11.21 09:33151.320.000.000.000.42
159476632006.11.21 08:46sell0.01eurusd1.28230.00001.28182006.11.21 09:051.28180.000.000.000.50
159368992006.11.21 05:30sell0.01usdchf1.24410.00001.24362006.11.21 07:231.24360.000.000.000.40
159368952006.11.21 05:30buy0.01eurusd1.28160.00001.28212006.11.21 07:221.28210.000.000.000.50
159399372006.11.21 06:30sell0.01gbpchf2.36010.00002.35962006.11.21 07:062.35960.000.000.000.40
159385252006.11.21 06:00buy0.01eurjpy151.360.00151.412006.11.21 06:46151.410.000.000.000.42
159294832006.11.21 01:00sell0.02eurjpy151.330.00151.262006.11.21 05:20151.260.000.000.001.19
159287842006.11.21 00:30sell0.01eurjpy151.270.00151.262006.11.21 05:20151.260.000.000.000.09
159291582006.11.21 00:45buy0.02usdchf1.24360.00001.24442006.11.21 04:541.24440.000.000.001.29
159288022006.11.21 00:30buy0.01usdchf1.24440.00001.24442006.11.21 04:541.24440.000.000.000.00
159287602006.11.21 00:30sell0.01eurusd1.28140.00001.28142006.11.21 04:401.28140.000.000.000.00
159294592006.11.21 01:00sell0.02eurusd1.28210.00001.28142006.11.21 04:401.28140.000.000.001.40
159192612006.11.20 20:30sell0.02audusd0.77030.00000.77012006.11.21 00:570.77010.000.00-0.030.40
159262582006.11.21 00:15sell0.04audusd0.77090.00000.77012006.11.21 00:570.77010.000.000.003.20
159180162006.11.20 19:46sell0.01audusd0.76970.00000.77012006.11.21 00:570.77010.000.00-0.02-0.40
159195542006.11.20 20:45sell0.01gbpchf2.35900.00002.35902006.11.21 00:142.35900.000.00-0.200.00
159223402006.11.20 22:00sell0.02gbpchf2.35970.00002.35902006.11.21 00:142.35900.000.000.001.13
159107182006.11.20 16:45sell0.02usdchf1.24240.00001.24312006.11.21 00:141.24310.000.00-0.23-1.12
159088882006.11.20 16:15sell0.01usdchf1.24170.00001.24312006.11.21 00:141.24310.000.00-0.12-1.13
159128452006.11.20 17:00sell0.04usdchf1.24320.00001.24312006.11.21 00:141.24310.000.00-0.460.33
159159562006.11.20 18:30sell0.08usdchf1.24440.00001.24312006.11.21 00:141.24310.000.00-0.928.36
159222932006.11.20 22:00buy0.01eurjpy151.320.00151.372006.11.21 00:14151.370.000.000.000.42
159175862006.11.20 19:30buy0.01eurusd1.28140.00001.28192006.11.21 00:131.28190.000.00-0.090.50
159099162006.11.20 16:30buy0.01audusd0.76860.00000.76912006.11.20 17:060.76910.000.000.000.50
158758862006.11.20 08:15sell0.16eurjpy151.640.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.0028.45
158406782006.11.19 23:45sell0.01eurjpy151.090.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-2.88
158421162006.11.20 00:15sell0.02eurjpy151.150.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-4.74
158440412006.11.20 01:00sell0.04eurjpy151.230.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-6.78
158484132006.11.20 03:00sell0.08eurjpy151.410.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-1.35
159003902006.11.20 13:30sell0.01audusd0.76890.00000.76842006.11.20 15:480.76840.000.000.000.50
158924902006.11.20 10:15buy0.32usdchf1.24070.00001.24122006.11.20 15:011.24120.000.000.0012.89
158984642006.11.20 12:45buy0.64usdchf1.23990.00001.24122006.11.20 15:011.24120.000.000.0067.03
158641382006.11.20 07:01buy0.08usdchf1.24290.00001.24122006.11.20 15:001.24120.000.000.00-10.96
158310612006.11.17 19:15buy0.01usdchf1.24480.00001.24122006.11.20 15:001.24120.000.000.10-2.90
158459112006.11.20 02:02buy0.04usdchf1.24360.00001.24122006.11.20 15:001.24120.000.000.00-7.73
158914522006.11.20 10:00buy0.16usdchf1.24160.00001.24122006.11.20 15:001.24120.000.000.00-5.16
158377952006.11.19 22:46buy0.02usdchf1.24420.00001.24122006.11.20 15:001.24120.000.000.00-4.83
158984422006.11.20 12:45buy0.02gbpchf2.35160.00002.35272006.11.20 13:142.35270.000.000.001.78
158978062006.11.20 12:30buy0.01gbpchf2.35330.00002.35272006.11.20 13:142.35270.000.000.00-0.48
158943002006.11.20 10:45sell0.01eurusd1.28420.00001.28372006.11.20 11:201.28370.000.000.000.50
158600112006.11.20 06:30buy0.02audusd0.76850.00000.76922006.11.20 09:560.76920.000.000.001.40
158509332006.11.20 04:19buy0.01audusd0.76900.00000.76922006.11.20 09:560.76920.000.000.000.20
158678922006.11.20 07:30buy0.01gbpchf2.35600.00002.35522006.11.20 08:572.35520.000.000.00-0.64
158759532006.11.20 08:15buy0.02gbpchf2.35490.00002.35522006.11.20 08:572.35520.000.000.000.49
158789452006.11.20 08:30buy0.04gbpchf2.35420.00002.35522006.11.20 08:572.35520.000.000.003.21
158475822006.11.20 02:45sell0.08eurusd1.28400.00001.28362006.11.20 07:171.28360.000.000.003.20
158458542006.11.20 02:00sell0.04eurusd1.28340.00001.28362006.11.20 07:171.28360.000.000.00-0.80
158640192006.11.20 07:00sell0.16eurusd1.28460.00001.28362006.11.20 07:171.28360.000.000.0016.00
158406502006.11.19 23:45sell0.01eurusd1.28220.00001.28362006.11.20 07:171.28360.000.000.00-1.40
158447432006.11.20 01:15sell0.02eurusd1.28290.00001.28362006.11.20 07:171.28360.000.000.00-1.40
158497762006.11.20 03:31buy0.02gbpchf2.35600.00002.35592006.11.20 06:522.35590.000.000.00-0.16
158520842006.11.20 05:00buy0.04gbpchf2.35480.00002.35592006.11.20 06:522.35590.000.000.003.54
158458632006.11.20 02:00buy0.01gbpchf2.35660.00002.35592006.11.20 06:522.35590.000.000.00-0.56
158315302006.11.17 19:33sell0.01audusd0.76880.00000.76882006.11.20 03:350.76880.000.00-0.020.00
158377092006.11.19 22:45sell0.02audusd0.76960.00000.76882006.11.20 03:350.76880.000.000.001.60
158291902006.11.17 17:45buy0.04eurjpy150.880.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.003.39
158271592006.11.17 16:45buy0.02eurjpy150.970.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.000.17
158261982006.11.17 16:15buy0.01eurjpy151.040.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.00-0.51
158271762006.11.17 16:45sell0.01eurusd1.28180.00001.28172006.11.17 19:471.28170.000.000.000.10
158297942006.11.17 18:15sell0.02eurusd1.28240.00001.28172006.11.17 19:471.28170.000.000.001.40
158217632006.11.17 15:30buy0.02gbpchf2.35790.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.00-0.96
158271562006.11.17 16:45buy0.04gbpchf2.35700.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.000.97
158306852006.11.17 19:00buy0.08gbpchf2.35600.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.008.35
158179582006.11.17 15:15buy0.01gbpchf2.35970.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.00-1.93
158041112006.11.17 14:00buy0.02audusd0.76480.00000.76552006.11.17 14:150.76550.000.000.001.40
158005102006.11.17 13:30buy0.01audusd0.76540.00000.76552006.11.17 14:150.76550.000.000.000.10
157954852006.11.17 11:30sell0.02gbpchf2.36120.00002.36142006.11.17 13:362.36140.000.000.00-0.31
157939972006.11.17 11:00sell0.01gbpchf2.35970.00002.36142006.11.17 13:362.36140.000.000.00-1.36
157967572006.11.17 12:00sell0.04gbpchf2.36280.00002.36142006.11.17 13:362.36140.000.000.004.47
157922892006.11.17 10:15sell0.01usdchf1.25110.00001.25202006.11.17 13:301.25200.000.000.00-0.72
157968022006.11.17 12:00sell0.04usdchf1.25330.00001.25202006.11.17 13:301.25200.000.000.004.15
157929902006.11.17 10:30sell0.02usdchf1.25170.00001.25202006.11.17 13:301.25200.000.000.00-0.48
157967172006.11.17 12:00buy0.01eurusd1.27730.00001.27782006.11.17 13:051.27780.000.000.000.50
157870992006.11.17 08:45buy0.02eurjpy151.180.00151.252006.11.17 10:52151.250.000.000.001.18
157809962006.11.17 07:30buy0.01eurjpy151.250.00151.252006.11.17 10:52151.250.000.000.000.00
157877332006.11.17 09:00buy0.02gbpchf2.35620.00002.35732006.11.17 09:142.35730.000.000.001.76
157861922006.11.17 08:30buy0.01gbpchf2.35790.00002.35732006.11.17 09:142.35730.000.000.00-0.48
157846922006.11.17 08:15sell0.02eurusd1.27900.00001.27792006.11.17 09:131.27790.000.000.002.20
157827212006.11.17 08:00sell0.01eurusd1.27730.00001.27792006.11.17 09:131.27790.000.000.00-0.60
157824612006.11.17 08:00sell0.01audusd0.76660.00000.76652006.11.17 08:510.76650.000.000.000.10
157846972006.11.17 08:15sell0.02audusd0.76720.00000.76652006.11.17 08:510.76650.000.000.001.40
157809562006.11.17 07:30sell0.01gbpchf2.35790.00002.35772006.11.17 08:012.35770.000.000.000.16
157815312006.11.17 07:45sell0.02gbpchf2.35840.00002.35772006.11.17 08:012.35770.000.000.001.12
157787012006.11.17 06:45sell0.01usdchf1.25020.00001.24972006.11.17 07:271.24970.000.000.000.40
157787122006.11.17 06:45buy0.02eurjpy151.140.00151.232006.11.17 07:17151.230.000.000.001.52
157658522006.11.17 01:30buy0.01eurjpy151.260.00151.232006.11.17 07:17151.230.000.000.00-0.26
157718242006.11.17 04:15buy0.04eurusd1.27780.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.000.80
157706012006.11.17 03:30buy0.02eurusd1.27840.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.00-0.80
157691152006.11.17 02:15buy0.01eurusd1.27890.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.00-0.90
157753462006.11.17 05:45buy0.08eurusd1.27690.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.008.80
157554782006.11.16 18:30buy0.01audusd0.76730.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.01-0.30
157658852006.11.17 01:30buy0.04audusd0.76620.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.003.20
157562302006.11.16 19:15buy0.02audusd0.76670.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.020.60
157557972006.11.16 18:49buy0.02eurusd1.27910.00001.27992006.11.16 21:281.27990.000.00-0.171.60
157532592006.11.16 17:45buy0.01eurusd1.27990.00001.27992006.11.16 21:281.27990.000.00-0.090.00
157454612006.11.16 15:45sell0.01eurjpy151.270.00151.222006.11.16 17:06151.220.000.000.000.43
157232242006.11.16 10:30sell0.02gbpchf2.35560.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.00-1.12
157281542006.11.16 12:45sell0.04gbpchf2.35610.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.00-0.65
157350912006.11.16 13:45sell0.08gbpchf2.35770.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.008.98
157223452006.11.16 10:15sell0.01gbpchf2.35480.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.00-1.21
157274432006.11.16 12:30sell0.04audusd0.76760.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.00-0.40
157247172006.11.16 11:15sell0.01audusd0.76630.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.00-1.40
157254542006.11.16 11:30sell0.02audusd0.76690.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.00-1.60
157351352006.11.16 13:45sell0.08audusd0.76900.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.0010.40
157374062006.11.16 14:00buy0.01usdchf1.24700.00001.24752006.11.16 14:011.24750.000.000.000.40
157265732006.11.16 12:00buy0.01eurjpy151.200.00151.252006.11.16 13:30151.250.000.000.000.43
157116552006.11.16 08:15sell0.02usdchf1.24720.00001.24702006.11.16 13:301.24700.000.000.000.32
157135702006.11.16 08:45sell0.04usdchf1.24790.00001.24702006.11.16 13:301.24700.000.000.002.89
157078762006.11.16 07:01sell0.01usdchf1.24620.00001.24702006.11.16 13:301.24700.000.000.00-0.64
157287512006.11.16 13:15buy0.04eurusd1.28060.00001.28152006.11.16 13:301.28150.000.000.003.60
157116712006.11.16 08:15buy0.02eurusd1.28120.00001.28152006.11.16 13:301.28150.000.000.000.60
157078322006.11.16 07:00buy0.01eurusd1.28220.00001.28152006.11.16 13:301.28150.000.000.00-0.70
157078222006.11.16 07:00sell0.02eurjpy151.350.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.000.51
157053322006.11.16 06:15sell0.01eurjpy151.270.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.00-0.42
157091462006.11.16 07:15sell0.04eurjpy151.400.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.002.71
156241182006.11.15 08:01sell0.04eurgbp0.67660.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.59-9.08
156866502006.11.15 21:15sell0.64eurgbp0.67890.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.00133.04
155510732006.11.14 14:15sell0.02eurgbp0.67600.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.39-6.80
156424212006.11.15 10:45sell0.16eurgbp0.67770.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.002.35-3.02
156340262006.11.15 09:45sell0.08eurgbp0.67710.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.001.18-10.58
156501302006.11.15 12:46sell0.32eurgbp0.67830.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.004.7030.23
155330122006.11.14 11:15sell0.01eurgbp0.67540.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.20-4.54
157064972006.11.16 06:30buy0.08gbpchf2.35370.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.006.41
156861792006.11.15 21:00buy0.04gbpchf2.35430.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.001.28
156690172006.11.15 16:45buy0.02gbpchf2.35500.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.95-0.48
156680382006.11.15 16:15buy0.01gbpchf2.35550.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.48-0.64
157047572006.11.16 06:00sell0.01audusd0.76570.00000.76522006.11.16 08:330.76520.000.000.000.50
156853172006.11.15 20:15buy0.01usdchf1.24670.00001.24672006.11.16 06:301.24670.000.000.300.00
156862002006.11.15 21:01buy0.02usdchf1.24600.00001.24672006.11.16 06:301.24670.000.000.001.12
156868992006.11.15 21:30sell0.02eurusd1.28260.00001.28192006.11.16 06:291.28190.000.000.001.40
156853292006.11.15 20:16sell0.01eurusd1.28200.00001.28192006.11.16 06:291.28190.000.000.220.10
156961492006.11.16 01:30buy0.01audusd0.76520.00000.76572006.11.16 04:240.76570.000.000.000.50
156930352006.11.16 00:15buy0.01eurjpy151.220.00151.272006.11.16 00:54151.270.000.000.000.43
156876152006.11.15 21:59sell0.01audusd0.76520.00000.76472006.11.15 23:500.76470.000.000.000.50
156610752006.11.15 15:00sell0.01eurjpy151.110.00151.222006.11.15 23:40151.220.000.00-0.32-0.94
156831722006.11.15 19:30sell0.04eurjpy151.360.00151.222006.11.15 23:40151.220.000.00-1.264.75
156641432006.11.15 15:15sell0.02eurjpy151.180.00151.222006.11.15 23:40151.220.000.00-0.63-0.67
156660812006.11.15 15:45buy0.01usdchf1.24790.00001.24792006.11.15 19:001.24790.000.000.000.00
156725002006.11.15 17:45buy0.02usdchf1.24720.00001.24792006.11.15 19:001.24790.000.000.001.12
156738942006.11.15 18:15sell0.01eurusd1.28130.00001.28082006.11.15 19:001.28080.000.000.000.50
156660742006.11.15 15:45sell0.01audusd0.76510.00000.76462006.11.15 16:570.76460.000.000.000.50
156661242006.11.15 15:45sell0.01eurusd1.28060.00001.28012006.11.15 15:531.28010.000.000.000.50
156576152006.11.15 14:00sell0.01usdchf1.24980.00001.24932006.11.15 15:041.24930.000.000.000.40
156422962006.11.15 10:45sell0.16usdchf1.24970.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.002.56
156355392006.11.15 10:15sell0.04usdchf1.24780.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-5.44
156340532006.11.15 09:45sell0.02usdchf1.24700.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-4.00
156443542006.11.15 11:00sell0.32usdchf1.25100.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.0038.42
156289452006.11.15 09:30sell0.01usdchf1.24600.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-2.80
156382932006.11.15 10:30sell0.08usdchf1.24890.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-3.84
156501142006.11.15 12:45buy0.01eurusd1.27950.00001.28002006.11.15 13:281.28000.000.000.000.50
156476172006.11.15 11:45buy0.01audusd0.76400.00000.76452006.11.15 12:330.76450.000.000.000.50
156267522006.11.15 08:45sell0.64eurjpy151.060.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.0027.10
156165322006.11.15 06:30sell0.16eurjpy150.950.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-8.13
156074262006.11.15 01:00sell0.01eurjpy150.680.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-2.79
156225722006.11.15 07:45sell0.32eurjpy151.000.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-2.71
156283392006.11.15 09:15sell1.28eurjpy151.120.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00119.24
156085022006.11.15 01:30sell0.02eurjpy150.750.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-4.40
156110082006.11.15 03:30sell0.04eurjpy150.810.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-6.77
156122162006.11.15 04:30sell0.08eurjpy150.860.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-10.16
156239332006.11.15 08:00sell0.01eurusd1.28200.00001.28152006.11.15 09:351.28150.000.000.000.50
156289302006.11.15 09:30sell0.01gbpchf2.36050.00002.36002006.11.15 09:312.36000.000.000.000.40
156139052006.11.15 06:01buy0.01audusd0.76550.00000.76532006.11.15 08:070.76530.000.000.00-0.20
156181542006.11.15 07:00buy0.02audusd0.76450.00000.76532006.11.15 08:070.76530.000.000.001.60
155976432006.11.14 20:15buy0.01gbpchf2.35770.00002.35782006.11.15 07:372.35780.000.000.160.09
156165682006.11.15 06:30buy0.02gbpchf2.35710.00002.35782006.11.15 07:372.35780.000.000.001.12
156193652006.11.15 07:15sell0.01usdchf1.24410.00001.24362006.11.15 07:281.24360.000.000.000.40
156193842006.11.15 07:15buy0.01eurusd1.28130.00001.28182006.11.15 07:251.28180.000.000.000.50
156044482006.11.14 23:30buy0.02eurusd1.28120.00001.28132006.11.15 07:091.28130.000.000.000.20
156165912006.11.15 06:30buy0.04eurusd1.28040.00001.28132006.11.15 07:091.28130.000.000.003.60
156027842006.11.14 22:30buy0.01eurusd1.28170.00001.28132006.11.15 07:091.28130.000.000.00-0.40
156064632006.11.15 00:30sell0.01audusd0.76570.00000.76522006.11.15 05:320.76520.000.000.000.50
156038722006.11.14 23:00buy0.01eurjpy150.700.00150.752006.11.15 00:16150.750.000.000.000.43
155966342006.11.14 19:45buy0.01usdchf1.24310.00001.24362006.11.14 21:111.24360.000.000.100.40
155751992006.11.14 16:00sell0.01usdchf1.24430.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.08
155829892006.11.14 17:00sell0.04usdchf1.24500.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.002.57
155798462006.11.14 16:30sell0.02usdchf1.24430.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.16
155775662006.11.14 16:15buy0.01gbpchf2.35800.00002.35852006.11.14 17:082.35850.000.000.000.40
155775702006.11.14 16:15buy0.01eurusd1.28070.00001.28122006.11.14 16:241.28120.000.000.000.50
155567262006.11.14 15:00buy0.08eurjpy150.730.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.001.36
155400212006.11.14 13:30buy0.01eurjpy151.010.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-2.21
155465102006.11.14 13:45buy0.02eurjpy150.950.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-3.40
155688702006.11.14 15:30buy0.16eurjpy150.620.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.0017.67
155527782006.11.14 14:30buy0.04eurjpy150.790.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-1.35
155465262006.11.14 13:45sell0.08audusd0.76710.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.0013.60
154994232006.11.14 01:15sell0.01audusd0.76360.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.00-1.80
155058862006.11.14 04:15sell0.02audusd0.76410.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.00-2.60
155105582006.11.14 06:15sell0.04audusd0.76510.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.00-1.20
155569672006.11.14 15:00buy0.01gbpchf2.35990.00002.36042006.11.14 15:122.36040.000.000.000.40
155558232006.11.14 14:45sell0.01eurusd1.28430.00001.28382006.11.14 15:001.28380.000.000.000.50
155510632006.11.14 14:15buy0.02gbpchf2.35850.00002.35882006.11.14 14:592.35880.000.000.000.48
155483632006.11.14 14:00buy0.01gbpchf2.35960.00002.35882006.11.14 14:592.35880.000.000.00-0.65
155558182006.11.14 14:45buy0.04gbpchf2.35790.00002.35882006.11.14 14:592.35880.000.000.002.90
155558462006.11.14 14:45buy0.01usdchf1.24130.00001.24182006.11.14 14:591.24180.000.000.000.40
155347672006.11.14 11:45sell0.01usdchf1.24370.00001.24322006.11.14 13:301.24320.000.000.000.40
155347602006.11.14 11:45buy0.01eurusd1.28260.00001.28312006.11.14 13:021.28310.000.000.000.50
155082442006.11.14 05:00buy0.01gbpchf2.36710.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-5.47
155120922006.11.14 07:00buy0.02gbpchf2.36610.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-9.32
155135382006.11.14 07:15buy0.04gbpchf2.36540.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-16.40
155273082006.11.14 09:45buy0.32gbpchf2.36010.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.005.14
155190902006.11.14 08:30buy0.16gbpchf2.36360.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-42.46
155316282006.11.14 10:45buy1.28gbpchf2.35870.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00164.69
155160532006.11.14 07:45buy0.08gbpchf2.36460.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-27.66
155309742006.11.14 10:30buy0.64gbpchf2.35950.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.0041.17
155302622006.11.14 10:15sell0.01eurjpy151.170.00151.122006.11.14 11:20151.120.000.000.000.42
155273722006.11.14 09:45sell0.01eurusd1.28290.00001.28292006.11.14 10:001.28290.000.000.000.00
155289872006.11.14 10:00sell0.02eurusd1.28370.00001.28292006.11.14 10:001.28290.000.000.001.60
155175482006.11.14 08:00buy0.01eurjpy150.850.00150.902006.11.14 08:17150.900.000.000.000.43
155105802006.11.14 06:15buy0.01usdchf1.24310.00001.24362006.11.14 07:291.24360.000.000.000.40
154968792006.11.14 00:30buy0.01eurgbp0.67360.00000.67412006.11.14 07:280.67410.000.000.000.95
155134812006.11.14 07:15sell0.01eurusd1.28250.00001.28202006.11.14 07:271.28200.000.000.000.50
155105742006.11.14 06:15sell0.04eurusd1.28270.00001.28192006.11.14 07:081.28190.000.000.003.20
155053432006.11.14 04:00sell0.01eurusd1.28150.00001.28192006.11.14 07:081.28190.000.000.00-0.40
155058032006.11.14 04:15sell0.02eurusd1.28210.00001.28192006.11.14 07:081.28190.000.000.000.40
155041332006.11.14 03:30buy0.01eurjpy150.860.00150.912006.11.14 04:49150.910.000.000.000.43
154983932006.11.14 01:00buy0.01usdchf1.24430.00001.24482006.11.14 01:491.24480.000.000.000.40
154984182006.11.14 01:00sell0.01eurusd1.28100.00001.28052006.11.14 01:481.28050.000.000.000.50
154465472006.11.13 09:45sell0.02eurgbp0.67290.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.10-1.91
154548192006.11.13 11:46sell0.04eurgbp0.67380.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.203.04
154620532006.11.13 14:15sell0.08eurgbp0.67440.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.3915.24
154312562006.11.13 02:45sell0.01eurgbp0.67220.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.05-2.29
154575892006.11.13 12:30buy0.16audusd0.76430.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.14-16.00
154426582006.11.13 09:00buy0.01audusd0.76590.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.01-2.60
154468352006.11.13 09:46buy0.02audusd0.76540.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.02-4.20
154608802006.11.13 14:00buy0.32audusd0.76360.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.29-9.60
154508742006.11.13 10:30buy0.04audusd0.76480.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.04-6.00
154632832006.11.13 14:30buy0.64audusd0.76300.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.5819.20
154688792006.11.13 15:15buy1.28audusd0.76200.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.001.15166.40
154540392006.11.13 11:30buy0.08audusd0.76480.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.07-12.00
154531082006.11.13 11:15sell0.32usdchf1.24170.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-3.68-54.03
154688602006.11.13 15:15sell0.64usdchf1.24370.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-7.36-5.15
154441702006.11.13 09:30sell0.04usdchf1.23930.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.46-14.47
154702572006.11.13 15:30sell1.28usdchf1.24450.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-14.7272.04
154466312006.11.13 09:45sell0.08usdchf1.23990.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.92-25.08
154508762006.11.13 10:30sell0.16usdchf1.24080.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-1.84-38.59
154378422006.11.13 06:45sell0.01usdchf1.23760.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.12-4.98
154430612006.11.13 09:15sell0.02usdchf1.23840.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.23-8.68
154781882006.11.13 19:00sell2.56usdchf1.24520.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-29.44288.15
154440412006.11.13 09:30sell0.02eurjpy151.110.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.21-2.37
154376112006.11.13 06:30sell0.01eurjpy150.970.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.11-2.37
154773632006.11.13 18:00sell0.16eurjpy151.370.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-1.6816.27
154504312006.11.13 10:15sell0.08eurjpy151.320.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.844.75
154465372006.11.13 09:45sell0.04eurjpy151.190.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.42-2.04
154731212006.11.13 16:15buy0.01eurusd1.28140.00001.28112006.11.13 23:031.28110.000.00-0.09-0.30
154739972006.11.13 16:45buy0.02eurusd1.28090.00001.28112006.11.13 23:031.28110.000.00-0.170.40
154777552006.11.13 18:31buy0.04eurusd1.28030.00001.28112006.11.13 23:031.28110.000.00-0.353.20
154773472006.11.13 18:00sell0.02gbpchf2.36610.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.000.48
154751372006.11.13 17:30sell0.01gbpchf2.36540.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.00-0.33
154787522006.11.13 19:15sell0.04gbpchf2.36670.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.002.89
154580552006.11.13 12:45buy0.01eurusd1.28400.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.00-2.20
154661122006.11.13 15:00buy0.04eurusd1.28260.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.00-3.20
154688462006.11.13 15:15buy0.08eurusd1.28130.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.004.00
154702392006.11.13 15:30buy0.16eurusd1.28050.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.0020.80
154593142006.11.13 13:15buy0.02eurusd1.28330.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.00-3.00
154620362006.11.13 14:15buy1.28gbpchf2.36220.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00195.47
154404452006.11.13 08:00buy0.08gbpchf2.36700.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-18.65
154603292006.11.13 13:45buy0.64gbpchf2.36400.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.005.14
154546972006.11.13 11:45buy0.32gbpchf2.36490.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-20.57
154504232006.11.13 10:15buy0.16gbpchf2.36620.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-27.01
154275622006.11.13 01:30buy0.04gbpchf2.36760.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-11.25
154202942006.11.12 23:45buy0.01gbpchf2.36940.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-4.26
154219232006.11.13 00:15buy0.02gbpchf2.36860.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-7.24
154361402006.11.13 06:00sell0.01audusd0.76720.00000.76672006.11.13 07:070.76670.000.000.000.50
154349572006.11.13 05:00sell0.02eurusd1.28720.00001.28652006.11.13 06:161.28650.000.000.001.40
154298862006.11.13 02:15sell0.01eurusd1.28660.00001.28652006.11.13 06:161.28650.000.000.000.10
154299902006.11.13 02:19buy0.01usdchf1.23770.00001.23782006.11.13 06:141.23780.000.000.000.08
154333092006.11.13 04:03buy0.02usdchf1.23710.00001.23782006.11.13 06:141.23780.000.000.001.13
154229762006.11.13 00:30buy0.01audusd0.76680.00000.76732006.11.13 05:130.76730.000.000.000.50
154306302006.11.13 02:30buy0.01eurjpy150.920.00150.972006.11.13 04:50150.970.000.000.000.43
154186582006.11.12 23:15buy0.01eurjpy151.050.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.00-0.09
154219652006.11.13 00:15buy0.02eurjpy150.960.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.001.36
154169542006.11.12 22:46sell0.01usdchf1.23880.00001.23832006.11.13 00:201.23830.000.000.000.40
154156232006.11.12 20:51balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -49.65 1 913.64
Closed P/L: 1 863.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
161326552006.11.24 02:36sell0.01audusd0.77520.00000.7776 0.77920.000.00-0.02-4.00
161322582006.11.24 02:30sell0.01eurusd1.29540.00001.3088 1.30980.000.000.06-14.40
161347712006.11.24 03:48sell0.02eurusd1.29600.00001.3088 1.30980.000.000.12-27.60
161419952006.11.24 07:00sell0.04eurusd1.29660.00001.3088 1.30980.000.000.24-52.80
161459522006.11.24 08:00sell0.08eurusd1.29720.00001.3088 1.30980.000.000.48-100.80
161514462006.11.24 08:30sell0.02audusd0.77580.00000.7776 0.77920.000.00-0.05-6.80
161654452006.11.24 08:45sell0.16eurusd1.30660.00001.3088 1.30980.000.000.97-51.20
161655202006.11.24 08:45sell0.04audusd0.77720.00000.7776 0.77920.000.00-0.10-8.00
161786672006.11.24 10:15sell0.32eurusd1.30740.00001.3088 1.30980.000.001.94-76.80
161819722006.11.24 10:30sell0.64eurusd1.30900.00001.3088 1.30980.000.003.87-51.20
161819842006.11.24 10:30sell0.08audusd0.77810.00000.7776 0.77920.000.00-0.19-8.80
162067372006.11.24 16:15sell0.01eurjpy151.550.00151.62 151.710.000.00-0.11-1.38
162070402006.11.24 16:34sell0.01eurgbp0.67740.00000.6773 0.67840.000.000.05-1.93
162091442006.11.24 17:00sell0.02eurjpy151.640.00151.62 151.710.000.00-0.22-1.20
162120342006.11.24 18:45sell1.28eurusd1.30950.00001.3088 1.30980.000.007.74-38.40
162120562006.11.24 18:46sell0.02eurgbp0.67800.00000.6773 0.67840.000.000.10-1.54
162131672006.11.24 19:16sell0.16audusd0.77870.00000.7776 0.77920.000.00-0.38-8.00
162137852006.11.24 19:30sell0.04eurjpy151.710.00151.62 151.710.000.00-0.450.00
162138052006.11.24 19:30sell2.56eurusd1.31040.00001.3088 1.30980.000.0015.49153.60
  0.00 0.00 29.54 -301.25
 Floating P/L: -271.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 863.99 Floating P/L: -271.71 Margin: 5 520.00
Balance: 11 863.99 Equity: 11 592.28 Free Margin: 6 072.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 834.39 Gross Loss: 970.40 Total Net Profit: 1 863.99
Profit Factor: 2.92 Expected Payoff: 4.77  
Absolute Drawdown: 78.03 Maximal Drawdown: 120.20 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (120.20)
 
Total Trades: 391 Short Positions (won %): 181 (57.46%) Long Positions (won %): 210 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 230 (58.82%) Loss trades (% of total): 161 (41.18%)
Largest profit trade: 281.60 loss trade: -57.71
Average profit trade: 12.32 loss trade: -6.03
Maximum consecutive wins ($): 23 (14.58) consecutive losses ($): 6 (-31.96)
Maximal consecutive profit (count): 281.60 (1) consecutive loss (count): -97.08 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2