|Account: 1300791
|Name: CA_Trend_RSI_v4_M15
|Currency: USD
|2006 November 17, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15829190
|2006.11.17 17:45
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.88
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|15827159
|2006.11.17 16:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.97
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15826198
|2006.11.17 16:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.04
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|15827176
|2006.11.17 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2817
|2006.11.17 19:47
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15829794
|2006.11.17 18:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2817
|2006.11.17 19:47
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15827156
|2006.11.17 16:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3570
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|15830685
|2006.11.17 19:00
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3560
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|15821763
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|15817958
|2006.11.17 15:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|15804111
|2006.11.17 14:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7655
|2006.11.17 14:15
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15800510
|2006.11.17 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7655
|2006.11.17 14:15
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15795485
|2006.11.17 11:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3612
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 13:36
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|15793997
|2006.11.17 11:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 13:36
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15796757
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3628
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 13:36
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|15792990
|2006.11.17 10:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2520
|2006.11.17 13:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15796802
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2520
|2006.11.17 13:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|15792289
|2006.11.17 10:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2520
|2006.11.17 13:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|15796717
|2006.11.17 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2778
|2006.11.17 13:05
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15780996
|2006.11.17 07:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.25
|0.00
|151.25
|2006.11.17 10:52
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15787099
|2006.11.17 08:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.18
|0.00
|151.25
|2006.11.17 10:52
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|15786192
|2006.11.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 09:14
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15787733
|2006.11.17 09:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3562
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 09:14
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|15784692
|2006.11.17 08:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2779
|2006.11.17 09:13
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|15782721
|2006.11.17 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2779
|2006.11.17 09:13
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15784697
|2006.11.17 08:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7672
|0.0000
|0.7665
|2006.11.17 08:51
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15782461
|2006.11.17 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7666
|0.0000
|0.7665
|2006.11.17 08:51
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15780956
|2006.11.17 07:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3577
|2006.11.17 08:01
|2.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15781531
|2006.11.17 07:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3584
|0.0000
|2.3577
|2006.11.17 08:01
|2.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15778701
|2006.11.17 06:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2497
|2006.11.17 07:27
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15778712
|2006.11.17 06:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.14
|0.00
|151.23
|2006.11.17 07:17
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|15765852
|2006.11.17 01:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.26
|0.00
|151.23
|2006.11.17 07:17
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15771824
|2006.11.17 04:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15770601
|2006.11.17 03:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15769115
|2006.11.17 02:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|15775346
|2006.11.17 05:45
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|15765885
|2006.11.17 01:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15756230
|2006.11.16 19:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7667
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.02
|0.60
|15755478
|2006.11.16 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|15753259
|2006.11.16 17:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|2006.11.16 21:28
|1.2799
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|15755797
|2006.11.16 18:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2799
|2006.11.16 21:28
|1.2799
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.60
|15745461
|2006.11.16 15:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.22
|2006.11.16 17:06
|151.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15722345
|2006.11.16 10:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|15728154
|2006.11.16 12:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3561
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|15723224
|2006.11.16 10:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3556
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|15735091
|2006.11.16 13:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3577
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|15727443
|2006.11.16 12:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7676
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15735135
|2006.11.16 13:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.7690
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|15725454
|2006.11.16 11:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7669
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|15724717
|2006.11.16 11:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7663
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15737406
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2475
|2006.11.16 14:01
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15726573
|2006.11.16 12:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.20
|0.00
|151.25
|2006.11.16 13:30
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15711655
|2006.11.16 08:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2470
|2006.11.16 13:30
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15713570
|2006.11.16 08:45
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2470
|2006.11.16 13:30
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|15707876
|2006.11.16 07:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2470
|2006.11.16 13:30
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15728751
|2006.11.16 13:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2815
|2006.11.16 13:30
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15711671
|2006.11.16 08:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2815
|2006.11.16 13:30
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15707832
|2006.11.16 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|1.2815
|2006.11.16 13:30
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|15707822
|2006.11.16 07:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.35
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15705332
|2006.11.16 06:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|15709146
|2006.11.16 07:15
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.40
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|15686650
|2006.11.15 21:15
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.6789
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.00
|133.04
|15650130
|2006.11.15 12:46
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.6783
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|4.70
|30.23
|15642421
|2006.11.15 10:45
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.6777
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|2.35
|-3.02
|15634026
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.6771
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|1.18
|-10.58
|15533012
|2006.11.14 11:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6754
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.20
|-4.54
|15624118
|2006.11.15 08:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.59
|-9.08
|15551073
|2006.11.14 14:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6760
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.39
|-6.80
|15668038
|2006.11.15 16:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.48
|-0.64
|15669017
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.95
|-0.48
|15686179
|2006.11.15 21:00
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3543
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15706497
|2006.11.16 06:30
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3537
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|15704757
|2006.11.16 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|2006.11.16 08:33
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15685317
|2006.11.15 20:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2467
|2006.11.16 06:30
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|15686200
|2006.11.15 21:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2467
|2006.11.16 06:30
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15686899
|2006.11.15 21:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2819
|2006.11.16 06:29
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15685329
|2006.11.15 20:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2819
|2006.11.16 06:29
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.22
|0.10
|15696149
|2006.11.16 01:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7652
|0.0000
|0.7657
|2006.11.16 04:24
|0.7657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15693035
|2006.11.16 00:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.22
|0.00
|151.27
|2006.11.16 00:54
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15687615
|2006.11.15 21:59
|sell
|0.01
|audusd
|0.7652
|0.0000
|0.7647
|2006.11.15 23:50
|0.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15664143
|2006.11.15 15:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.18
|0.00
|151.22
|2006.11.15 23:40
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.63
|-0.67
|15661075
|2006.11.15 15:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.22
|2006.11.15 23:40
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.32
|-0.94
|15683172
|2006.11.15 19:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.36
|0.00
|151.22
|2006.11.15 23:40
|151.22
|0.00
|0.00
|-1.26
|4.75
|15666081
|2006.11.15 15:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2479
|2006.11.15 19:00
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15672500
|2006.11.15 17:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2479
|2006.11.15 19:00
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15673894
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2808
|2006.11.15 19:00
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15666074
|2006.11.15 15:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7646
|2006.11.15 16:57
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15666124
|2006.11.15 15:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2801
|2006.11.15 15:53
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15657615
|2006.11.15 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2493
|2006.11.15 15:04
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15642296
|2006.11.15 10:45
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15635539
|2006.11.15 10:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2478
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|15634053
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|15644354
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|15628945
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|15638293
|2006.11.15 10:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|15650114
|2006.11.15 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2800
|2006.11.15 13:28
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15647617
|2006.11.15 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7645
|2006.11.15 12:33
|0.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15626752
|2006.11.15 08:45
|sell
|0.64
|eurjpy
|151.06
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|15628339
|2006.11.15 09:15
|sell
|1.28
|eurjpy
|151.12
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|119.24
|15622572
|2006.11.15 07:45
|sell
|0.32
|eurjpy
|151.00
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|15612216
|2006.11.15 04:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|150.86
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|15616532
|2006.11.15 06:30
|sell
|0.16
|eurjpy
|150.95
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|15607426
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.68
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|15608502
|2006.11.15 01:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|150.75
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|15611008
|2006.11.15 03:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|150.81
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|15623933
|2006.11.15 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2815
|2006.11.15 09:35
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15628930
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3605
|0.0000
|2.3600
|2006.11.15 09:31
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15613905
|2006.11.15 06:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.7655
|0.0000
|0.7653
|2006.11.15 08:07
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15618154
|2006.11.15 07:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7645
|0.0000
|0.7653
|2006.11.15 08:07
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15597643
|2006.11.14 20:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3577
|0.0000
|2.3578
|2006.11.15 07:37
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.16
|0.09
|15616568
|2006.11.15 06:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3578
|2006.11.15 07:37
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15619365
|2006.11.15 07:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2436
|2006.11.15 07:28
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15619384
|2006.11.15 07:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2818
|2006.11.15 07:25
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15616591
|2006.11.15 06:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2804
|0.0000
|1.2813
|2006.11.15 07:09
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15602784
|2006.11.14 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2813
|2006.11.15 07:09
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15604448
|2006.11.14 23:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2813
|2006.11.15 07:09
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15606463
|2006.11.15 00:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|2006.11.15 05:32
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15603872
|2006.11.14 23:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.70
|0.00
|150.75
|2006.11.15 00:16
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15596634
|2006.11.14 19:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2436
|2006.11.14 21:11
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.10
|0.40
|15579846
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15575199
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15582989
|2006.11.14 17:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|15577566
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3580
|0.0000
|2.3585
|2006.11.14 17:08
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15577570
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2812
|2006.11.14 16:24
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15552778
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.79
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|15568870
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.16
|eurjpy
|150.62
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|15540021
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.01
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|15546510
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.95
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|15556726
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.08
|eurjpy
|150.73
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15505886
|2006.11.14 04:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7641
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|15546526
|2006.11.14 13:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.7671
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|15510558
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.04
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|15499423
|2006.11.14 01:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7636
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|15556967
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3599
|0.0000
|2.3604
|2006.11.14 15:12
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15555823
|2006.11.14 14:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2838
|2006.11.14 15:00
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15555818
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3588
|2006.11.14 14:59
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|15551063
|2006.11.14 14:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3585
|0.0000
|2.3588
|2006.11.14 14:59
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|15548363
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3596
|0.0000
|2.3588
|2006.11.14 14:59
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|15555846
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2413
|0.0000
|1.2418
|2006.11.14 14:59
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15534767
|2006.11.14 11:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2432
|2006.11.14 13:30
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15534760
|2006.11.14 11:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2831
|2006.11.14 13:02
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15531628
|2006.11.14 10:45
|buy
|1.28
|gbpchf
|2.3587
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|164.69
|15512092
|2006.11.14 07:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3661
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.32
|15530974
|2006.11.14 10:30
|buy
|0.64
|gbpchf
|2.3595
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|15527308
|2006.11.14 09:45
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|15519090
|2006.11.14 08:30
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3636
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.46
|15508244
|2006.11.14 05:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3671
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|15516053
|2006.11.14 07:45
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3646
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.66
|15513538
|2006.11.14 07:15
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3654
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|15530262
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.17
|0.00
|151.12
|2006.11.14 11:20
|151.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15528987
|2006.11.14 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 10:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15527372
|2006.11.14 09:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 10:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15517548
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.85
|0.00
|150.90
|2006.11.14 08:17
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15510580
|2006.11.14 06:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2436
|2006.11.14 07:29
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15496879
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6736
|0.0000
|0.6741
|2006.11.14 07:28
|0.6741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|15513481
|2006.11.14 07:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2820
|2006.11.14 07:27
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15505803
|2006.11.14 04:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2819
|2006.11.14 07:08
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15505343
|2006.11.14 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2819
|2006.11.14 07:08
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15510574
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2819
|2006.11.14 07:08
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15504133
|2006.11.14 03:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.86
|0.00
|150.91
|2006.11.14 04:49
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15498393
|2006.11.14 01:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2448
|2006.11.14 01:49
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15498418
|2006.11.14 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2805
|2006.11.14 01:48
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15454819
|2006.11.13 11:46
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.20
|3.04
|15431256
|2006.11.13 02:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6722
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.29
|15462053
|2006.11.13 14:15
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.6744
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.39
|15.24
|15446547
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6729
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.91
|15454039
|2006.11.13 11:30
|buy
|0.08
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.00
|15446835
|2006.11.13 09:46
|buy
|0.02
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.20
|15457589
|2006.11.13 12:30
|buy
|0.16
|audusd
|0.7643
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.14
|-16.00
|15460880
|2006.11.13 14:00
|buy
|0.32
|audusd
|0.7636
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.29
|-9.60
|15442658
|2006.11.13 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.7659
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.60
|15468879
|2006.11.13 15:15
|buy
|1.28
|audusd
|0.7620
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|1.15
|166.40
|15463283
|2006.11.13 14:30
|buy
|0.64
|audusd
|0.7630
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.58
|19.20
|15450874
|2006.11.13 10:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.00
|15446631
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2399
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.92
|-25.08
|15450876
|2006.11.13 10:30
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-1.84
|-38.59
|15468860
|2006.11.13 15:15
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-7.36
|-5.15
|15453108
|2006.11.13 11:15
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-3.68
|-54.03
|15437842
|2006.11.13 06:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.98
|15470257
|2006.11.13 15:30
|sell
|1.28
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-14.72
|72.04
|15478188
|2006.11.13 19:00
|sell
|2.56
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-29.44
|288.15
|15443061
|2006.11.13 09:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2384
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.23
|-8.68
|15444170
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.46
|-14.47
|15450431
|2006.11.13 10:15
|sell
|0.08
|eurjpy
|151.32
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.84
|4.75
|15437611
|2006.11.13 06:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.97
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.37
|15444041
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.37
|15477363
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.16
|eurjpy
|151.37
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-1.68
|16.27
|15446537
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.19
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.42
|-2.04
|15477755
|2006.11.13 18:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2811
|2006.11.13 23:03
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.20
|15473121
|2006.11.13 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2811
|2006.11.13 23:03
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.30
|15473997
|2006.11.13 16:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2811
|2006.11.13 23:03
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.40
|15478752
|2006.11.13 19:15
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3667
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|15477347
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3661
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|15475137
|2006.11.13 17:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3654
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15459314
|2006.11.13 13:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|15468846
|2006.11.13 15:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15466112
|2006.11.13 15:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|15458055
|2006.11.13 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|15470239
|2006.11.13 15:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|15450423
|2006.11.13 10:15
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3662
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.01
|15440445
|2006.11.13 08:00
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3670
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.65
|15462036
|2006.11.13 14:15
|buy
|1.28
|gbpchf
|2.3622
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|195.47
|15460329
|2006.11.13 13:45
|buy
|0.64
|gbpchf
|2.3640
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|15427562
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3676
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|15421923
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3686
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|15454697
|2006.11.13 11:45
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3649
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.57
|15420294
|2006.11.12 23:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3694
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|15436140
|2006.11.13 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7672
|0.0000
|0.7667
|2006.11.13 07:07
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15434957
|2006.11.13 05:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2865
|2006.11.13 06:16
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15429886
|2006.11.13 02:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2865
|2006.11.13 06:16
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15433309
|2006.11.13 04:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2378
|2006.11.13 06:14
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15429990
|2006.11.13 02:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2378
|2006.11.13 06:14
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15422976
|2006.11.13 00:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7668
|0.0000
|0.7673
|2006.11.13 05:13
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15430630
|2006.11.13 02:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.92
|0.00
|150.97
|2006.11.13 04:50
|150.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15421965
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.96
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15418658
|2006.11.12 23:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.05
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15416954
|2006.11.12 22:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2383
|2006.11.13 00:20
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15415623
|2006.11.12 20:51
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|-50.42
|1 016.45
|Closed P/L:
|966.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15831530
|2006.11.17 19:33
|sell
|0.01
|audusd
|0.7688
|0.0000
|0.7683
|
|0.7692
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|15722364
|2006.11.16 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6787
|0.0000
|0.6783
|
|0.6769
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.42
|15735261
|2006.11.16 13:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6783
|
|0.6769
|0.00
|0.00
|-0.28
|-4.17
|15751178
|2006.11.16 17:15
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.6783
|
|0.6769
|0.00
|0.00
|-0.56
|-3.79
|15831061
|2006.11.17 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2453
|
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.64
|
|0.00
|0.00
|-0.90
|-12.42
|
|Floating P/L:
|-13.32
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|966.03
|Floating P/L:
|-13.32
|Margin:
|90.00
|Balance:
|10 966.03
|Equity:
|10 952.71
|Free Margin:
|10 862.71
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 507.63
|Gross Loss:
|541.60
|Total Net Profit:
|966.03
|Profit Factor:
|2.78
|Expected Payoff:
|4.47
|
|Absolute Drawdown:
|37.51
|Maximal Drawdown:
|141.75 (1.36%)
|Relative Drawdown:
|1.36% (141.75)
|
|Total Trades:
|216
|Short Positions (won %):
|108 (56.48%)
|Long Positions (won %):
|108 (63.89%)
|Profit Trades (% of total):
|130 (60.19%)
|Loss trades (% of total):
|86 (39.81%)
|Largest
|profit trade:
|258.71
|loss trade:
|-57.71
|Average
|profit trade:
|11.60
|loss trade:
|-6.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (16.72)
|consecutive losses ($):
|7 (-51.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|316.03 (2)
|consecutive loss (count):
|-141.75 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2