Interbank FX, LLC

Account: 1300791 Name: CA_Trend_RSI_v4_M15 Currency: USD 2006 November 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
158291902006.11.17 17:45buy0.04eurjpy150.880.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.003.39
158271592006.11.17 16:45buy0.02eurjpy150.970.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.000.17
158261982006.11.17 16:15buy0.01eurjpy151.040.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.00-0.51
158271762006.11.17 16:45sell0.01eurusd1.28180.00001.28172006.11.17 19:471.28170.000.000.000.10
158297942006.11.17 18:15sell0.02eurusd1.28240.00001.28172006.11.17 19:471.28170.000.000.001.40
158271562006.11.17 16:45buy0.04gbpchf2.35700.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.000.97
158306852006.11.17 19:00buy0.08gbpchf2.35600.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.008.35
158217632006.11.17 15:30buy0.02gbpchf2.35790.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.00-0.96
158179582006.11.17 15:15buy0.01gbpchf2.35970.00002.35732006.11.17 19:212.35730.000.000.00-1.93
158041112006.11.17 14:00buy0.02audusd0.76480.00000.76552006.11.17 14:150.76550.000.000.001.40
158005102006.11.17 13:30buy0.01audusd0.76540.00000.76552006.11.17 14:150.76550.000.000.000.10
157954852006.11.17 11:30sell0.02gbpchf2.36120.00002.36142006.11.17 13:362.36140.000.000.00-0.31
157939972006.11.17 11:00sell0.01gbpchf2.35970.00002.36142006.11.17 13:362.36140.000.000.00-1.36
157967572006.11.17 12:00sell0.04gbpchf2.36280.00002.36142006.11.17 13:362.36140.000.000.004.47
157929902006.11.17 10:30sell0.02usdchf1.25170.00001.25202006.11.17 13:301.25200.000.000.00-0.48
157968022006.11.17 12:00sell0.04usdchf1.25330.00001.25202006.11.17 13:301.25200.000.000.004.15
157922892006.11.17 10:15sell0.01usdchf1.25110.00001.25202006.11.17 13:301.25200.000.000.00-0.72
157967172006.11.17 12:00buy0.01eurusd1.27730.00001.27782006.11.17 13:051.27780.000.000.000.50
157809962006.11.17 07:30buy0.01eurjpy151.250.00151.252006.11.17 10:52151.250.000.000.000.00
157870992006.11.17 08:45buy0.02eurjpy151.180.00151.252006.11.17 10:52151.250.000.000.001.18
157861922006.11.17 08:30buy0.01gbpchf2.35790.00002.35732006.11.17 09:142.35730.000.000.00-0.48
157877332006.11.17 09:00buy0.02gbpchf2.35620.00002.35732006.11.17 09:142.35730.000.000.001.76
157846922006.11.17 08:15sell0.02eurusd1.27900.00001.27792006.11.17 09:131.27790.000.000.002.20
157827212006.11.17 08:00sell0.01eurusd1.27730.00001.27792006.11.17 09:131.27790.000.000.00-0.60
157846972006.11.17 08:15sell0.02audusd0.76720.00000.76652006.11.17 08:510.76650.000.000.001.40
157824612006.11.17 08:00sell0.01audusd0.76660.00000.76652006.11.17 08:510.76650.000.000.000.10
157809562006.11.17 07:30sell0.01gbpchf2.35790.00002.35772006.11.17 08:012.35770.000.000.000.16
157815312006.11.17 07:45sell0.02gbpchf2.35840.00002.35772006.11.17 08:012.35770.000.000.001.12
157787012006.11.17 06:45sell0.01usdchf1.25020.00001.24972006.11.17 07:271.24970.000.000.000.40
157787122006.11.17 06:45buy0.02eurjpy151.140.00151.232006.11.17 07:17151.230.000.000.001.52
157658522006.11.17 01:30buy0.01eurjpy151.260.00151.232006.11.17 07:17151.230.000.000.00-0.26
157718242006.11.17 04:15buy0.04eurusd1.27780.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.000.80
157706012006.11.17 03:30buy0.02eurusd1.27840.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.00-0.80
157691152006.11.17 02:15buy0.01eurusd1.27890.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.00-0.90
157753462006.11.17 05:45buy0.08eurusd1.27690.00001.27802006.11.17 07:011.27800.000.000.008.80
157658852006.11.17 01:30buy0.04audusd0.76620.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.003.20
157562302006.11.16 19:15buy0.02audusd0.76670.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.020.60
157554782006.11.16 18:30buy0.01audusd0.76730.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.01-0.30
157532592006.11.16 17:45buy0.01eurusd1.27990.00001.27992006.11.16 21:281.27990.000.00-0.090.00
157557972006.11.16 18:49buy0.02eurusd1.27910.00001.27992006.11.16 21:281.27990.000.00-0.171.60
157454612006.11.16 15:45sell0.01eurjpy151.270.00151.222006.11.16 17:06151.220.000.000.000.43
157223452006.11.16 10:15sell0.01gbpchf2.35480.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.00-1.21
157281542006.11.16 12:45sell0.04gbpchf2.35610.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.00-0.65
157232242006.11.16 10:30sell0.02gbpchf2.35560.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.00-1.12
157350912006.11.16 13:45sell0.08gbpchf2.35770.00002.35632006.11.16 15:222.35630.000.000.008.98
157274432006.11.16 12:30sell0.04audusd0.76760.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.00-0.40
157351352006.11.16 13:45sell0.08audusd0.76900.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.0010.40
157254542006.11.16 11:30sell0.02audusd0.76690.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.00-1.60
157247172006.11.16 11:15sell0.01audusd0.76630.00000.76772006.11.16 15:050.76770.000.000.00-1.40
157374062006.11.16 14:00buy0.01usdchf1.24700.00001.24752006.11.16 14:011.24750.000.000.000.40
157265732006.11.16 12:00buy0.01eurjpy151.200.00151.252006.11.16 13:30151.250.000.000.000.43
157116552006.11.16 08:15sell0.02usdchf1.24720.00001.24702006.11.16 13:301.24700.000.000.000.32
157135702006.11.16 08:45sell0.04usdchf1.24790.00001.24702006.11.16 13:301.24700.000.000.002.89
157078762006.11.16 07:01sell0.01usdchf1.24620.00001.24702006.11.16 13:301.24700.000.000.00-0.64
157287512006.11.16 13:15buy0.04eurusd1.28060.00001.28152006.11.16 13:301.28150.000.000.003.60
157116712006.11.16 08:15buy0.02eurusd1.28120.00001.28152006.11.16 13:301.28150.000.000.000.60
157078322006.11.16 07:00buy0.01eurusd1.28220.00001.28152006.11.16 13:301.28150.000.000.00-0.70
157078222006.11.16 07:00sell0.02eurjpy151.350.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.000.51
157053322006.11.16 06:15sell0.01eurjpy151.270.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.00-0.42
157091462006.11.16 07:15sell0.04eurjpy151.400.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.002.71
156866502006.11.15 21:15sell0.64eurgbp0.67890.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.00133.04
156501302006.11.15 12:46sell0.32eurgbp0.67830.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.004.7030.23
156424212006.11.15 10:45sell0.16eurgbp0.67770.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.002.35-3.02
156340262006.11.15 09:45sell0.08eurgbp0.67710.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.001.18-10.58
155330122006.11.14 11:15sell0.01eurgbp0.67540.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.20-4.54
156241182006.11.15 08:01sell0.04eurgbp0.67660.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.59-9.08
155510732006.11.14 14:15sell0.02eurgbp0.67600.00000.67782006.11.16 09:330.67780.000.000.39-6.80
156680382006.11.15 16:15buy0.01gbpchf2.35550.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.48-0.64
156690172006.11.15 16:45buy0.02gbpchf2.35500.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.95-0.48
156861792006.11.15 21:00buy0.04gbpchf2.35430.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.001.28
157064972006.11.16 06:30buy0.08gbpchf2.35370.00002.35472006.11.16 09:302.35470.000.000.006.41
157047572006.11.16 06:00sell0.01audusd0.76570.00000.76522006.11.16 08:330.76520.000.000.000.50
156853172006.11.15 20:15buy0.01usdchf1.24670.00001.24672006.11.16 06:301.24670.000.000.300.00
156862002006.11.15 21:01buy0.02usdchf1.24600.00001.24672006.11.16 06:301.24670.000.000.001.12
156868992006.11.15 21:30sell0.02eurusd1.28260.00001.28192006.11.16 06:291.28190.000.000.001.40
156853292006.11.15 20:16sell0.01eurusd1.28200.00001.28192006.11.16 06:291.28190.000.000.220.10
156961492006.11.16 01:30buy0.01audusd0.76520.00000.76572006.11.16 04:240.76570.000.000.000.50
156930352006.11.16 00:15buy0.01eurjpy151.220.00151.272006.11.16 00:54151.270.000.000.000.43
156876152006.11.15 21:59sell0.01audusd0.76520.00000.76472006.11.15 23:500.76470.000.000.000.50
156641432006.11.15 15:15sell0.02eurjpy151.180.00151.222006.11.15 23:40151.220.000.00-0.63-0.67
156610752006.11.15 15:00sell0.01eurjpy151.110.00151.222006.11.15 23:40151.220.000.00-0.32-0.94
156831722006.11.15 19:30sell0.04eurjpy151.360.00151.222006.11.15 23:40151.220.000.00-1.264.75
156660812006.11.15 15:45buy0.01usdchf1.24790.00001.24792006.11.15 19:001.24790.000.000.000.00
156725002006.11.15 17:45buy0.02usdchf1.24720.00001.24792006.11.15 19:001.24790.000.000.001.12
156738942006.11.15 18:15sell0.01eurusd1.28130.00001.28082006.11.15 19:001.28080.000.000.000.50
156660742006.11.15 15:45sell0.01audusd0.76510.00000.76462006.11.15 16:570.76460.000.000.000.50
156661242006.11.15 15:45sell0.01eurusd1.28060.00001.28012006.11.15 15:531.28010.000.000.000.50
156576152006.11.15 14:00sell0.01usdchf1.24980.00001.24932006.11.15 15:041.24930.000.000.000.40
156422962006.11.15 10:45sell0.16usdchf1.24970.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.002.56
156355392006.11.15 10:15sell0.04usdchf1.24780.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-5.44
156340532006.11.15 09:45sell0.02usdchf1.24700.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-4.00
156443542006.11.15 11:00sell0.32usdchf1.25100.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.0038.42
156289452006.11.15 09:30sell0.01usdchf1.24600.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-2.80
156382932006.11.15 10:30sell0.08usdchf1.24890.00001.24952006.11.15 13:291.24950.000.000.00-3.84
156501142006.11.15 12:45buy0.01eurusd1.27950.00001.28002006.11.15 13:281.28000.000.000.000.50
156476172006.11.15 11:45buy0.01audusd0.76400.00000.76452006.11.15 12:330.76450.000.000.000.50
156267522006.11.15 08:45sell0.64eurjpy151.060.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.0027.10
156283392006.11.15 09:15sell1.28eurjpy151.120.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00119.24
156225722006.11.15 07:45sell0.32eurjpy151.000.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-2.71
156122162006.11.15 04:30sell0.08eurjpy150.860.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-10.16
156165322006.11.15 06:30sell0.16eurjpy150.950.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-8.13
156074262006.11.15 01:00sell0.01eurjpy150.680.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-2.79
156085022006.11.15 01:30sell0.02eurjpy150.750.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-4.40
156110082006.11.15 03:30sell0.04eurjpy150.810.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-6.77
156239332006.11.15 08:00sell0.01eurusd1.28200.00001.28152006.11.15 09:351.28150.000.000.000.50
156289302006.11.15 09:30sell0.01gbpchf2.36050.00002.36002006.11.15 09:312.36000.000.000.000.40
156139052006.11.15 06:01buy0.01audusd0.76550.00000.76532006.11.15 08:070.76530.000.000.00-0.20
156181542006.11.15 07:00buy0.02audusd0.76450.00000.76532006.11.15 08:070.76530.000.000.001.60
155976432006.11.14 20:15buy0.01gbpchf2.35770.00002.35782006.11.15 07:372.35780.000.000.160.09
156165682006.11.15 06:30buy0.02gbpchf2.35710.00002.35782006.11.15 07:372.35780.000.000.001.12
156193652006.11.15 07:15sell0.01usdchf1.24410.00001.24362006.11.15 07:281.24360.000.000.000.40
156193842006.11.15 07:15buy0.01eurusd1.28130.00001.28182006.11.15 07:251.28180.000.000.000.50
156165912006.11.15 06:30buy0.04eurusd1.28040.00001.28132006.11.15 07:091.28130.000.000.003.60
156027842006.11.14 22:30buy0.01eurusd1.28170.00001.28132006.11.15 07:091.28130.000.000.00-0.40
156044482006.11.14 23:30buy0.02eurusd1.28120.00001.28132006.11.15 07:091.28130.000.000.000.20
156064632006.11.15 00:30sell0.01audusd0.76570.00000.76522006.11.15 05:320.76520.000.000.000.50
156038722006.11.14 23:00buy0.01eurjpy150.700.00150.752006.11.15 00:16150.750.000.000.000.43
155966342006.11.14 19:45buy0.01usdchf1.24310.00001.24362006.11.14 21:111.24360.000.000.100.40
155798462006.11.14 16:30sell0.02usdchf1.24430.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.16
155751992006.11.14 16:00sell0.01usdchf1.24430.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.000.08
155829892006.11.14 17:00sell0.04usdchf1.24500.00001.24422006.11.14 18:391.24420.000.000.002.57
155775662006.11.14 16:15buy0.01gbpchf2.35800.00002.35852006.11.14 17:082.35850.000.000.000.40
155775702006.11.14 16:15buy0.01eurusd1.28070.00001.28122006.11.14 16:241.28120.000.000.000.50
155527782006.11.14 14:30buy0.04eurjpy150.790.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-1.35
155688702006.11.14 15:30buy0.16eurjpy150.620.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.0017.67
155400212006.11.14 13:30buy0.01eurjpy151.010.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-2.21
155465102006.11.14 13:45buy0.02eurjpy150.950.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-3.40
155567262006.11.14 15:00buy0.08eurjpy150.730.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.001.36
155058862006.11.14 04:15sell0.02audusd0.76410.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.00-2.60
155465262006.11.14 13:45sell0.08audusd0.76710.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.0013.60
155105582006.11.14 06:15sell0.04audusd0.76510.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.00-1.20
154994232006.11.14 01:15sell0.01audusd0.76360.00000.76542006.11.14 15:130.76540.000.000.00-1.80
155569672006.11.14 15:00buy0.01gbpchf2.35990.00002.36042006.11.14 15:122.36040.000.000.000.40
155558232006.11.14 14:45sell0.01eurusd1.28430.00001.28382006.11.14 15:001.28380.000.000.000.50
155558182006.11.14 14:45buy0.04gbpchf2.35790.00002.35882006.11.14 14:592.35880.000.000.002.90
155510632006.11.14 14:15buy0.02gbpchf2.35850.00002.35882006.11.14 14:592.35880.000.000.000.48
155483632006.11.14 14:00buy0.01gbpchf2.35960.00002.35882006.11.14 14:592.35880.000.000.00-0.65
155558462006.11.14 14:45buy0.01usdchf1.24130.00001.24182006.11.14 14:591.24180.000.000.000.40
155347672006.11.14 11:45sell0.01usdchf1.24370.00001.24322006.11.14 13:301.24320.000.000.000.40
155347602006.11.14 11:45buy0.01eurusd1.28260.00001.28312006.11.14 13:021.28310.000.000.000.50
155316282006.11.14 10:45buy1.28gbpchf2.35870.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00164.69
155120922006.11.14 07:00buy0.02gbpchf2.36610.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-9.32
155309742006.11.14 10:30buy0.64gbpchf2.35950.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.0041.17
155273082006.11.14 09:45buy0.32gbpchf2.36010.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.005.14
155190902006.11.14 08:30buy0.16gbpchf2.36360.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-42.46
155082442006.11.14 05:00buy0.01gbpchf2.36710.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-5.47
155160532006.11.14 07:45buy0.08gbpchf2.36460.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-27.66
155135382006.11.14 07:15buy0.04gbpchf2.36540.00002.36032006.11.14 12:152.36030.000.000.00-16.40
155302622006.11.14 10:15sell0.01eurjpy151.170.00151.122006.11.14 11:20151.120.000.000.000.42
155289872006.11.14 10:00sell0.02eurusd1.28370.00001.28292006.11.14 10:001.28290.000.000.001.60
155273722006.11.14 09:45sell0.01eurusd1.28290.00001.28292006.11.14 10:001.28290.000.000.000.00
155175482006.11.14 08:00buy0.01eurjpy150.850.00150.902006.11.14 08:17150.900.000.000.000.43
155105802006.11.14 06:15buy0.01usdchf1.24310.00001.24362006.11.14 07:291.24360.000.000.000.40
154968792006.11.14 00:30buy0.01eurgbp0.67360.00000.67412006.11.14 07:280.67410.000.000.000.95
155134812006.11.14 07:15sell0.01eurusd1.28250.00001.28202006.11.14 07:271.28200.000.000.000.50
155058032006.11.14 04:15sell0.02eurusd1.28210.00001.28192006.11.14 07:081.28190.000.000.000.40
155053432006.11.14 04:00sell0.01eurusd1.28150.00001.28192006.11.14 07:081.28190.000.000.00-0.40
155105742006.11.14 06:15sell0.04eurusd1.28270.00001.28192006.11.14 07:081.28190.000.000.003.20
155041332006.11.14 03:30buy0.01eurjpy150.860.00150.912006.11.14 04:49150.910.000.000.000.43
154983932006.11.14 01:00buy0.01usdchf1.24430.00001.24482006.11.14 01:491.24480.000.000.000.40
154984182006.11.14 01:00sell0.01eurusd1.28100.00001.28052006.11.14 01:481.28050.000.000.000.50
154548192006.11.13 11:46sell0.04eurgbp0.67380.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.203.04
154312562006.11.13 02:45sell0.01eurgbp0.67220.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.05-2.29
154620532006.11.13 14:15sell0.08eurgbp0.67440.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.3915.24
154465472006.11.13 09:45sell0.02eurgbp0.67290.00000.67342006.11.13 23:590.67340.000.000.10-1.91
154540392006.11.13 11:30buy0.08audusd0.76480.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.07-12.00
154468352006.11.13 09:46buy0.02audusd0.76540.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.02-4.20
154575892006.11.13 12:30buy0.16audusd0.76430.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.14-16.00
154608802006.11.13 14:00buy0.32audusd0.76360.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.29-9.60
154426582006.11.13 09:00buy0.01audusd0.76590.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.01-2.60
154688792006.11.13 15:15buy1.28audusd0.76200.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.001.15166.40
154632832006.11.13 14:30buy0.64audusd0.76300.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.5819.20
154508742006.11.13 10:30buy0.04audusd0.76480.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.04-6.00
154466312006.11.13 09:45sell0.08usdchf1.23990.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.92-25.08
154508762006.11.13 10:30sell0.16usdchf1.24080.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-1.84-38.59
154688602006.11.13 15:15sell0.64usdchf1.24370.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-7.36-5.15
154531082006.11.13 11:15sell0.32usdchf1.24170.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-3.68-54.03
154378422006.11.13 06:45sell0.01usdchf1.23760.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.12-4.98
154702572006.11.13 15:30sell1.28usdchf1.24450.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-14.7272.04
154781882006.11.13 19:00sell2.56usdchf1.24520.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-29.44288.15
154430612006.11.13 09:15sell0.02usdchf1.23840.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.23-8.68
154441702006.11.13 09:30sell0.04usdchf1.23930.00001.24382006.11.13 23:511.24380.000.00-0.46-14.47
154504312006.11.13 10:15sell0.08eurjpy151.320.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.844.75
154376112006.11.13 06:30sell0.01eurjpy150.970.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.11-2.37
154440412006.11.13 09:30sell0.02eurjpy151.110.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.21-2.37
154773632006.11.13 18:00sell0.16eurjpy151.370.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-1.6816.27
154465372006.11.13 09:45sell0.04eurjpy151.190.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.42-2.04
154777552006.11.13 18:31buy0.04eurusd1.28030.00001.28112006.11.13 23:031.28110.000.00-0.353.20
154731212006.11.13 16:15buy0.01eurusd1.28140.00001.28112006.11.13 23:031.28110.000.00-0.09-0.30
154739972006.11.13 16:45buy0.02eurusd1.28090.00001.28112006.11.13 23:031.28110.000.00-0.170.40
154787522006.11.13 19:15sell0.04gbpchf2.36670.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.002.89
154773472006.11.13 18:00sell0.02gbpchf2.36610.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.000.48
154751372006.11.13 17:30sell0.01gbpchf2.36540.00002.36582006.11.13 19:512.36580.000.000.00-0.33
154593142006.11.13 13:15buy0.02eurusd1.28330.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.00-3.00
154688462006.11.13 15:15buy0.08eurusd1.28130.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.004.00
154661122006.11.13 15:00buy0.04eurusd1.28260.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.00-3.20
154580552006.11.13 12:45buy0.01eurusd1.28400.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.00-2.20
154702392006.11.13 15:30buy0.16eurusd1.28050.00001.28182006.11.13 16:051.28180.000.000.0020.80
154504232006.11.13 10:15buy0.16gbpchf2.36620.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-27.01
154404452006.11.13 08:00buy0.08gbpchf2.36700.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-18.65
154620362006.11.13 14:15buy1.28gbpchf2.36220.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00195.47
154603292006.11.13 13:45buy0.64gbpchf2.36400.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.005.14
154275622006.11.13 01:30buy0.04gbpchf2.36760.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-11.25
154219232006.11.13 00:15buy0.02gbpchf2.36860.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-7.24
154546972006.11.13 11:45buy0.32gbpchf2.36490.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-20.57
154202942006.11.12 23:45buy0.01gbpchf2.36940.00002.36412006.11.13 15:272.36410.000.000.00-4.26
154361402006.11.13 06:00sell0.01audusd0.76720.00000.76672006.11.13 07:070.76670.000.000.000.50
154349572006.11.13 05:00sell0.02eurusd1.28720.00001.28652006.11.13 06:161.28650.000.000.001.40
154298862006.11.13 02:15sell0.01eurusd1.28660.00001.28652006.11.13 06:161.28650.000.000.000.10
154333092006.11.13 04:03buy0.02usdchf1.23710.00001.23782006.11.13 06:141.23780.000.000.001.13
154299902006.11.13 02:19buy0.01usdchf1.23770.00001.23782006.11.13 06:141.23780.000.000.000.08
154229762006.11.13 00:30buy0.01audusd0.76680.00000.76732006.11.13 05:130.76730.000.000.000.50
154306302006.11.13 02:30buy0.01eurjpy150.920.00150.972006.11.13 04:50150.970.000.000.000.43
154219652006.11.13 00:15buy0.02eurjpy150.960.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.001.36
154186582006.11.12 23:15buy0.01eurjpy151.050.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.00-0.09
154169542006.11.12 22:46sell0.01usdchf1.23880.00001.23832006.11.13 00:201.23830.000.000.000.40
154156232006.11.12 20:51balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -50.42 1 016.45
Closed P/L: 966.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
158315302006.11.17 19:33sell0.01audusd0.76880.00000.7683 0.76920.000.00-0.02-0.40
157223642006.11.16 10:15buy0.01eurgbp0.67870.00000.6783 0.67690.000.00-0.14-3.42
157352612006.11.16 13:45buy0.02eurgbp0.67800.00000.6783 0.67690.000.00-0.28-4.17
157511782006.11.16 17:15buy0.04eurgbp0.67740.00000.6783 0.67690.000.00-0.56-3.79
158310612006.11.17 19:15buy0.01usdchf1.24480.00001.2453 1.24400.000.000.10-0.64
  0.00 0.00 -0.90 -12.42
 Floating P/L: -13.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 966.03 Floating P/L: -13.32 Margin: 90.00
Balance: 10 966.03 Equity: 10 952.71 Free Margin: 10 862.71
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 507.63 Gross Loss: 541.60 Total Net Profit: 966.03
Profit Factor: 2.78 Expected Payoff: 4.47  
Absolute Drawdown: 37.51 Maximal Drawdown: 141.75 (1.36%) Relative Drawdown: 1.36% (141.75)
 
Total Trades: 216 Short Positions (won %): 108 (56.48%) Long Positions (won %): 108 (63.89%)
Profit Trades (% of total): 130 (60.19%) Loss trades (% of total): 86 (39.81%)
Largest profit trade: 258.71 loss trade: -57.71
Average profit trade: 11.60 loss trade: -6.30
Maximum consecutive wins ($): 12 (16.72) consecutive losses ($): 7 (-51.64)
Maximal consecutive profit (count): 316.03 (2) consecutive loss (count): -141.75 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2