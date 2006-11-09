|Account: 1288710
|Name: CA_RSI_M15_V3_02
|Currency: USD
|2006 November 10, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15245416
|2006.11.09 12:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.0000
|0.6695
|2006.11.10 10:45
|0.6722
|0.00
|0.00
|0.49
|-13.42
|15272521
|2006.11.09 15:45
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3719
|0.0000
|2.3708
|2006.11.10 10:30
|2.3681
|0.00
|0.00
|3.17
|-61.46
|15257784
|2006.11.09 13:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3754
|0.0000
|2.3708
|2006.11.10 10:30
|2.3681
|0.00
|0.00
|1.59
|-59.04
|15292695
|2006.11.09 17:15
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3691
|0.0000
|2.3708
|2006.11.10 10:30
|2.3681
|0.00
|0.00
|4.76
|-24.27
|15327906
|2006.11.10 02:45
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3661
|0.0000
|2.3708
|2006.11.10 10:30
|2.3681
|0.00
|0.00
|0.00
|80.87
|15228874
|2006.11.09 08:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2514
|2006.11.09 13:47
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|15228845
|2006.11.09 08:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|2006.11.09 13:43
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15192054
|2006.11.08 22:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6699
|0.0000
|0.6719
|2006.11.09 12:18
|0.6719
|0.00
|0.00
|0.00
|38.04
|15167502
|2006.11.08 15:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2504
|0.0000
|1.2484
|2006.11.09 08:15
|1.2488
|0.00
|0.00
|-3.45
|12.81
|15167525
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|1.2788
|2006.11.09 07:45
|1.2773
|0.00
|0.00
|-2.60
|5.00
|14936979
|2006.11.06 08:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6689
|0.0000
|0.6669
|2006.11.08 22:00
|0.6699
|0.00
|0.00
|2.45
|-19.05
|15143471
|2006.11.08 10:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3778
|0.0000
|2.3798
|2006.11.08 14:06
|2.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|15143515
|2006.11.08 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2484
|2006.11.08 13:10
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|15142500
|2006.11.08 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|2006.11.08 13:02
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15095131
|2006.11.07 20:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2792
|2006.11.08 09:05
|1.2792
|0.00
|0.00
|-0.87
|20.00
|15095150
|2006.11.07 20:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2475
|2006.11.07 22:36
|1.2475
|0.00
|0.00
|-1.15
|16.03
|15016889
|2006.11.07 06:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7736
|0.0000
|0.7716
|2006.11.07 20:30
|0.7736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15016538
|2006.11.07 06:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2512
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|14979036
|2006.11.06 23:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2554
|0.0000
|1.2512
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|15073943
|2006.11.07 15:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2459
|0.0000
|1.2512
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|96.01
|14978485
|2006.11.06 23:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2759
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|15073951
|2006.11.07 15:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2759
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|15016610
|2006.11.07 06:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|15070195
|2006.11.07 15:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3796
|0.0000
|2.3816
|2006.11.07 19:59
|2.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|14838338
|2006.11.03 10:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3776
|0.0000
|2.3756
|2006.11.07 13:45
|2.3814
|0.00
|0.00
|-3.94
|-30.43
|14888007
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7718
|2006.11.07 02:05
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.18
|20.00
|14889514
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2543
|0.0000
|1.2494
|2006.11.06 22:30
|1.2554
|0.00
|0.00
|-4.60
|-17.52
|14830779
|2006.11.03 08:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2494
|2006.11.06 22:30
|1.2554
|0.00
|0.00
|-2.30
|-77.27
|14831453
|2006.11.03 08:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2748
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-1.74
|-39.00
|14888016
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|1.2748
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-3.46
|48.00
|14838250
|2006.11.03 10:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6692
|0.0000
|0.6712
|2006.11.06 08:00
|0.6689
|0.00
|0.00
|-0.70
|-5.69
|14832504
|2006.11.03 09:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|0.00
|149.74
|2006.11.03 13:31
|149.74
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|14750828
|2006.11.02 11:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7735
|0.0000
|0.7715
|2006.11.03 13:30
|0.7715
|0.00
|0.00
|-0.15
|20.00
|14693632
|2006.11.01 16:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6689
|0.0000
|0.6669
|2006.11.03 09:45
|0.6689
|0.00
|0.00
|1.96
|0.00
|14784828
|2006.11.02 17:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.60
|0.00
|149.40
|2006.11.03 06:47
|149.63
|0.00
|0.00
|-1.05
|-2.57
|14748818
|2006.11.02 10:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.10
|0.00
|149.30
|2006.11.02 11:32
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|14719241
|2006.11.02 01:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7723
|0.0000
|0.7743
|2006.11.02 10:34
|0.7743
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|14696707
|2006.11.01 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.23
|2006.11.02 09:40
|149.23
|0.00
|0.00
|-3.15
|17.11
|14629584
|2006.10.31 18:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7726
|2006.11.02 00:31
|0.7726
|0.00
|0.00
|-0.60
|20.00
|14689455
|2006.11.01 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2451
|2006.11.01 20:11
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|14693554
|2006.11.01 16:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3738
|0.0000
|2.3758
|2006.11.01 19:08
|2.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|14561828
|2006.10.31 09:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6680
|0.0000
|0.6700
|2006.11.01 16:00
|0.6696
|0.00
|0.00
|-0.70
|30.50
|14624732
|2006.10.31 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.23
|0.00
|149.43
|2006.11.01 15:54
|149.43
|0.00
|0.00
|0.91
|17.08
|14688286
|2006.11.01 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|2006.11.01 15:52
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|14659646
|2006.11.01 09:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3747
|0.0000
|2.3727
|2006.11.01 15:20
|2.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|14658377
|2006.11.01 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|1.2422
|2006.11.01 15:00
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|14658449
|2006.11.01 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|2006.11.01 15:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|14617594
|2006.10.31 16:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3731
|0.0000
|2.3751
|2006.11.01 08:45
|2.3744
|0.00
|0.00
|1.59
|10.44
|14625684
|2006.10.31 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|2006.11.01 07:52
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.72
|20.00
|14628412
|2006.10.31 18:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2447
|2006.11.01 07:07
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.99
|16.07
|0.00
|0.00
|-11.65
|382.88
|Closed P/L:
|371.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15097060
|2006.11.07 20:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7741
|0.0000
|0.7713
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.54
|-67.00
|15129982
|2006.11.08 07:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7703
|0.0000
|0.7713
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.90
|-58.00
|15215293
|2006.11.09 02:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.7670
|0.0000
|0.7713
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.54
|12.00
|15377527
|2006.11.10 11:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.0000
|0.6743
|0.6723
|0.00
|0.00
|-0.70
|0.00
|14889480
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.68
|151.12
|0.00
|0.00
|-8.40
|-105.44
|15292786
|2006.11.09 17:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|1.2844
|1.2849
|0.00
|0.00
|1.44
|-14.00
|15368770
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2879
|0.0000
|1.2844
|1.2849
|0.00
|0.00
|1.44
|60.00
|15379778
|2006.11.10 11:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3697
|0.0000
|2.3677
|2.3718
|0.00
|0.00
|-1.97
|-16.92
|15292809
|2006.11.09 17:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2421
|1.2406
|0.00
|0.00
|1.98
|-14.51
|15332582
|2006.11.10 04:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2421
|1.2406
|0.00
|0.00
|1.98
|25.79
|0.00
|0.00
|-2.25
|-178.08
|Floating P/L:
|-180.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|371.23
|Floating P/L:
|-180.33
|Margin:
|1 500.00
|Balance:
|5 574.28
|Equity:
|5 393.95
|Free Margin:
|3 893.95
|Details:
|Gross Profit:
|842.62
|Gross Loss:
|471.39
|Total Net Profit:
|371.23
|Profit Factor:
|1.79
|Expected Payoff:
|7.42
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|128.67 (2.26%)
|Relative Drawdown:
|2.26% (128.67)
|Total Trades:
|50
|Short Positions (won %):
|22 (63.64%)
|Long Positions (won %):
|28 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (70.00%)
|Loss trades (% of total):
|15 (30.00%)
|Largest
|profit trade:
|102.00
|loss trade:
|-79.57
|Average
|profit trade:
|24.07
|loss trade:
|-31.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (272.39)
|consecutive losses ($):
|3 (-128.67)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|272.39 (15)
|consecutive loss (count):
|-128.67 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2