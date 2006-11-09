Interbank FX, LLC

Account: 1288714 Name: CA_RSI_M15_V3_01 Currency: USD 2006 November 10, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
152454142006.11.09 12:48sell0.10eurgbp0.67150.00000.66952006.11.10 10:450.67220.000.000.49-13.42
152725202006.11.09 15:45buy0.20gbpchf2.37190.00002.37082006.11.10 10:302.36810.000.003.17-61.46
152577852006.11.09 13:45buy0.10gbpchf2.37540.00002.37082006.11.10 10:302.36810.000.001.59-59.04
152926962006.11.09 17:15buy0.30gbpchf2.36910.00002.37082006.11.10 10:302.36810.000.004.76-24.27
153279052006.11.10 02:45buy0.50gbpchf2.36610.00002.37082006.11.10 10:302.36810.000.000.0080.87
152288712006.11.09 08:30buy0.10usdchf1.24940.00001.25142006.11.09 13:471.25140.000.000.0015.98
152288442006.11.09 08:30sell0.10eurusd1.27830.00001.27632006.11.09 13:431.27630.000.000.0020.00
151920532006.11.08 22:15buy0.10eurgbp0.66990.00000.67192006.11.09 12:180.67190.000.000.0038.04
151674982006.11.08 15:15sell0.10usdchf1.25040.00001.24842006.11.09 08:151.24880.000.00-3.4512.81
151675292006.11.08 15:15buy0.10eurusd1.27680.00001.27882006.11.09 07:451.27730.000.00-2.605.00
149369782006.11.06 08:30sell0.10eurgbp0.66890.00000.66692006.11.08 22:000.66990.000.002.45-19.05
151434692006.11.08 10:15buy0.10gbpchf2.37780.00002.37982006.11.08 14:062.37980.000.000.0016.01
151435132006.11.08 10:15buy0.10usdchf1.24640.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.0016.02
151425012006.11.08 10:00sell0.10eurusd1.27980.00001.27782006.11.08 13:021.27780.000.000.0020.00
150951302006.11.07 20:30buy0.10eurusd1.27720.00001.27922006.11.08 09:051.27920.000.00-0.8720.00
150951472006.11.07 20:30sell0.10usdchf1.24950.00001.24752006.11.07 22:361.24750.000.00-1.1516.03
150168902006.11.07 06:32sell0.10audusd0.77360.00000.77162006.11.07 20:300.77360.000.000.000.00
149790372006.11.06 23:30buy0.10usdchf1.25540.00001.25122006.11.07 20:001.24990.000.000.00-44.00
150165392006.11.07 06:30buy0.20usdchf1.25120.00001.25122006.11.07 20:001.24990.000.000.00-20.80
149784842006.11.06 23:15sell0.10eurusd1.27300.00001.27592006.11.07 20:001.27710.000.000.00-41.00
150739442006.11.07 15:45buy0.30usdchf1.24590.00001.25122006.11.07 20:001.24990.000.000.0096.01
150739642006.11.07 15:45sell0.30eurusd1.28060.00001.27592006.11.07 20:001.27710.000.000.00105.00
150166112006.11.07 06:30sell0.20eurusd1.27640.00001.27592006.11.07 20:001.27710.000.000.00-14.00
150701932006.11.07 15:15buy0.10gbpchf2.37960.00002.38162006.11.07 19:592.38160.000.000.0016.00
148383392006.11.03 10:00sell0.10gbpchf2.37760.00002.37562006.11.07 13:452.38140.000.00-3.94-30.43
148880002006.11.03 14:45buy0.10audusd0.76980.00000.77182006.11.07 02:050.77180.000.000.1820.00
148947862006.11.03 15:15sell0.20usdchf1.25470.00001.24972006.11.06 22:301.25540.000.00-4.60-11.15
148307742006.11.03 08:15sell0.10usdchf1.24570.00001.24972006.11.06 22:301.25540.000.00-2.30-77.27
148314512006.11.03 08:31buy0.10eurusd1.27700.00001.27482006.11.06 22:151.27310.000.00-1.74-39.00
148880152006.11.03 14:45buy0.20eurusd1.27070.00001.27482006.11.06 22:151.27310.000.00-3.4648.00
148382512006.11.03 10:00buy0.10eurgbp0.66920.00000.67122006.11.06 08:000.66890.000.00-0.70-5.69
148325032006.11.03 09:00buy0.10eurjpy149.540.00149.742006.11.03 13:31149.740.000.000.0017.00
147508272006.11.02 11:00sell0.10audusd0.77350.00000.77152006.11.03 13:300.77150.000.00-0.1520.00
146936332006.11.01 16:15sell0.10eurgbp0.66890.00000.66692006.11.03 09:450.66890.000.001.960.00
147848272006.11.02 17:15sell0.10eurjpy149.600.00149.402006.11.03 06:47149.630.000.00-1.05-2.57
147488202006.11.02 10:30buy0.10eurjpy149.100.00149.302006.11.02 11:32149.300.000.000.0017.10
147192422006.11.02 01:45buy0.10audusd0.77230.00000.77432006.11.02 10:340.77430.000.000.0020.00
146967082006.11.01 17:00sell0.10eurjpy149.430.00149.232006.11.02 09:40149.230.000.00-3.1517.11
146295852006.10.31 18:30sell0.10audusd0.77460.00000.77262006.11.02 00:310.77260.000.00-0.6020.00
146894572006.11.01 15:45buy0.10usdchf1.24310.00001.24512006.11.01 20:111.24510.000.000.0016.06
146935552006.11.01 16:15buy0.10gbpchf2.37380.00002.37582006.11.01 19:082.37580.000.000.0016.07
145618272006.10.31 09:31buy0.10eurgbp0.66800.00000.67002006.11.01 16:000.66960.000.00-0.7030.50
146247272006.10.31 17:15buy0.10eurjpy149.230.00149.432006.11.01 15:54149.430.000.000.9117.08
146882782006.11.01 15:30sell0.10eurusd1.27820.00001.27622006.11.01 15:521.27620.000.000.0020.00
146596452006.11.01 09:15sell0.10gbpchf2.37470.00002.37272006.11.01 15:202.37270.000.000.0016.10
146583782006.11.01 09:00sell0.10usdchf1.24420.00001.24222006.11.01 15:001.24220.000.000.0016.10
146584442006.11.01 09:00buy0.10eurusd1.27590.00001.27792006.11.01 15:001.27790.000.000.0020.00
146175932006.10.31 16:00buy0.10gbpchf2.37310.00002.37512006.11.01 08:452.37440.000.001.5910.44
146256872006.10.31 17:30sell0.10eurusd1.27710.00001.27512006.11.01 07:521.27510.000.000.7220.00
146284132006.10.31 18:15buy0.10usdchf1.24270.00001.24472006.11.01 07:071.24470.000.000.9916.07
  0.00 0.00 -11.65 392.25
Closed P/L: 380.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150970512006.11.07 20:45buy0.10audusd0.77400.00000.7713 0.76740.000.000.54-66.00
151299832006.11.08 07:45buy0.20audusd0.77030.00000.7713 0.76740.000.000.90-58.00
152152912006.11.09 02:30buy0.30audusd0.76700.00000.7713 0.76740.000.000.5412.00
153775282006.11.10 11:16buy0.10eurgbp0.67230.00000.6743 0.67230.000.00-0.700.00
148894872006.11.03 15:00sell0.10eurjpy149.880.00149.68 151.120.000.00-8.40-105.44
152927892006.11.09 17:16sell0.10eurusd1.28350.00001.2844 1.28490.000.001.44-14.00
153687742006.11.10 09:30sell0.20eurusd1.28790.00001.2844 1.28490.000.001.4460.00
153797772006.11.10 11:45sell0.10gbpchf2.36970.00002.3677 2.37180.000.00-1.97-16.92
152928102006.11.09 17:16buy0.10usdchf1.24240.00001.2421 1.24060.000.001.98-14.51
153325812006.11.10 04:00buy0.20usdchf1.23900.00001.2421 1.24060.000.001.9825.79
  0.00 0.00 -2.25 -177.08
 Floating P/L: -179.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 380.60 Floating P/L: -179.33 Margin: 1 500.00
Balance: 5 583.65 Equity: 5 404.32 Free Margin: 3 904.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 845.62 Gross Loss: 465.02 Total Net Profit: 380.60
Profit Factor: 1.82 Expected Payoff: 7.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 128.67 (2.25%) Relative Drawdown: 2.25% (128.67)
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 22 (63.64%) Long Positions (won %): 28 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 35 (70.00%) Loss trades (% of total): 15 (30.00%)
Largest profit trade: 105.00 loss trade: -79.57
Average profit trade: 24.16 loss trade: -31.00
Maximum consecutive wins ($): 15 (272.39) consecutive losses ($): 3 (-128.67)
Maximal consecutive profit (count): 272.39 (15) consecutive loss (count): -128.67 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2