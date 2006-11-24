|Account: 1300784
|Name: CA_Common_RSI_v1_M30
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16198210
|2006.11.24 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2095
|1.1995
|1.2115
|2006.11.24 16:44
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|16.51
|16137190
|2006.11.24 05:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2959
|1.3055
|1.2935
|2006.11.24 08:32
|1.3055
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|16117789
|2006.11.23 10:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2964
|1.3055
|1.2935
|2006.11.24 08:32
|1.3055
|0.00
|0.00
|1.21
|-182.00
|16074952
|2006.11.22 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2926
|1.3055
|1.2935
|2006.11.24 08:32
|1.3055
|0.00
|0.00
|2.77
|-129.00
|15918309
|2006.11.20 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.34
|149.94
|151.14
|2006.11.24 08:32
|151.14
|0.00
|0.00
|5.40
|-17.27
|16124883
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|150.77
|149.94
|151.14
|2006.11.24 08:32
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|95.80
|16032892
|2006.11.22 12:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.99
|149.94
|151.14
|2006.11.24 08:32
|151.14
|0.00
|0.00
|7.16
|25.89
|16079553
|2006.11.22 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2278
|1.2151
|1.2271
|2006.11.24 08:31
|1.2151
|0.00
|0.00
|3.92
|-104.52
|16120488
|2006.11.23 11:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2238
|1.2151
|1.2271
|2006.11.24 08:31
|1.2151
|0.00
|0.00
|1.89
|-143.20
|16072330
|2006.11.22 16:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3509
|2.3409
|2.3529
|2006.11.23 09:56
|2.3409
|0.00
|0.00
|4.76
|-81.79
|16032870
|2006.11.22 12:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6751
|0.6651
|0.6771
|2006.11.23 09:19
|0.6771
|0.00
|0.00
|-2.10
|38.31
|15993199
|2006.11.21 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2843
|1.2943
|1.2823
|2006.11.22 15:09
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|16024637
|2006.11.22 09:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2274
|1.2394
|2006.11.22 15:06
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.47
|15993182
|2006.11.21 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6761
|0.6861
|0.6741
|2006.11.22 11:34
|0.6749
|0.00
|0.00
|0.00
|22.89
|15952720
|2006.11.21 11:00
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6751
|0.6660
|0.6780
|2006.11.21 21:32
|0.6762
|0.00
|0.00
|-1.40
|41.77
|15754016
|2006.11.16 18:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6778
|0.6660
|0.6780
|2006.11.21 21:32
|0.6762
|0.00
|0.00
|-2.80
|-30.38
|15945064
|2006.11.21 08:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7690
|0.7590
|0.7710
|2006.11.21 19:27
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15917605
|2006.11.20 19:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2441
|1.2541
|1.2421
|2006.11.21 15:27
|1.2421
|0.00
|0.00
|-1.15
|16.10
|15826722
|2006.11.17 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2924
|1.2804
|2006.11.21 14:02
|1.2804
|0.00
|0.00
|1.44
|20.00
|15915958
|2006.11.20 18:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3589
|2.3689
|2.3569
|2006.11.21 08:16
|2.3569
|0.00
|0.00
|-1.97
|16.10
|15831531
|2006.11.17 19:33
|sell
|0.10
|audusd
|0.7688
|0.7788
|0.7668
|2006.11.21 07:30
|0.7688
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.00
|15887005
|2006.11.20 09:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.50
|152.50
|151.30
|2006.11.20 19:30
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|15897818
|2006.11.20 12:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2409
|1.2322
|1.2442
|2006.11.20 18:25
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|53.05
|15826743
|2006.11.17 16:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2449
|1.2322
|1.2442
|2006.11.20 18:25
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.99
|-5.63
|15826726
|2006.11.17 16:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|150.05
|151.25
|2006.11.20 00:54
|151.25
|0.00
|0.00
|0.91
|16.96
|15685659
|2006.11.15 20:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.35
|152.27
|151.07
|2006.11.17 15:18
|151.07
|0.00
|0.00
|-8.40
|47.60
|15634729
|2006.11.15 10:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.10
|152.27
|151.07
|2006.11.17 15:18
|151.07
|0.00
|0.00
|-4.20
|2.55
|15779319
|2006.11.17 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2680
|1.2800
|2006.11.17 14:51
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15779294
|2006.11.17 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2499
|1.2599
|1.2479
|2006.11.17 14:51
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|15515287
|2006.11.14 07:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7645
|0.7769
|0.7649
|2006.11.17 13:01
|0.7649
|0.00
|0.00
|-0.75
|-4.00
|15741984
|2006.11.16 15:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.7681
|0.7769
|0.7649
|2006.11.17 13:01
|0.7649
|0.00
|0.00
|-0.30
|64.00
|15780957
|2006.11.17 07:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3579
|2.3679
|2.3559
|2006.11.17 08:07
|2.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15466398
|2006.11.13 15:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6740
|0.6863
|0.6743
|2006.11.16 17:30
|0.6775
|0.00
|0.00
|2.45
|-66.14
|15648081
|2006.11.15 12:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6775
|0.6863
|0.6743
|2006.11.16 17:30
|0.6775
|0.00
|0.00
|2.94
|0.00
|15721233
|2006.11.16 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2475
|1.2575
|1.2455
|2006.11.16 13:30
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|15690032
|2006.11.15 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.2928
|1.2808
|2006.11.16 08:38
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15650436
|2006.11.15 13:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|1.2595
|1.2475
|2006.11.15 15:11
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|15628931
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3605
|2.3705
|2.3585
|2006.11.15 09:46
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|16.04
|15524465
|2006.11.14 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3646
|2.3513
|2.3633
|2006.11.15 08:40
|2.3633
|0.00
|0.00
|1.59
|-10.43
|15534006
|2006.11.14 11:30
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3596
|2.3513
|2.3633
|2006.11.15 08:40
|2.3633
|0.00
|0.00
|3.17
|59.35
|15498309
|2006.11.14 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.92
|149.92
|151.12
|2006.11.14 08:48
|151.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|15473670
|2006.11.13 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2539
|1.2419
|2006.11.14 08:01
|1.2419
|0.00
|0.00
|-1.15
|16.10
|15451848
|2006.11.13 11:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7648
|0.7548
|0.7668
|2006.11.14 07:00
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.09
|8.00
|15480155
|2006.11.13 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|1.2710
|1.2830
|2006.11.14 04:49
|1.2830
|0.00
|0.00
|-0.87
|20.00
|15451819
|2006.11.13 11:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.26
|152.26
|151.06
|2006.11.13 23:51
|151.06
|0.00
|0.00
|-1.05
|16.98
|15466034
|2006.11.13 15:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.3532
|2.3652
|2006.11.13 15:41
|2.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|15415616
|2006.11.12 20:29
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|14.25
|-457.40
|Closed P/L:
|-443.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15993114
|2006.11.21 22:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7708
|0.7856
|0.7736
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.93
|-84.00
|16073593
|2006.11.22 16:31
|sell
|0.20
|audusd
|0.7749
|0.7856
|0.7736
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-1.86
|-86.00
|16129917
|2006.11.24 01:47
|sell
|0.30
|audusd
|0.7747
|0.7856
|0.7736
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.72
|-135.00
|16120505
|2006.11.23 11:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6770
|0.6865
|0.6745
|
|0.6784
|0.00
|0.00
|0.98
|-27.05
|16132257
|2006.11.24 02:30
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6762
|0.6865
|0.6745
|
|0.6784
|0.00
|0.00
|0.98
|-85.00
|16175620
|2006.11.24 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3411
|2.3288
|2.3408
|
|2.3344
|0.00
|0.00
|1.67
|-55.44
|16190260
|2006.11.24 11:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.46
|152.46
|151.26
|
|151.71
|0.00
|0.00
|-1.12
|-21.58
|16190290
|2006.11.24 11:30
|sell
|0.50
|audusd
|0.7774
|0.7856
|0.7736
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-1.20
|-90.00
|16196152
|2006.11.24 13:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3376
|2.3288
|2.3408
|
|2.3344
|0.00
|0.00
|3.33
|-52.95
|16198196
|2006.11.24 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3078
|1.3178
|1.3058
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.61
|-20.00
|
|0.00
|0.00
|1.74
|-657.02
|
|Floating P/L:
|-655.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-443.15
|Floating P/L:
|-655.28
|Margin:
|1 900.00
|Balance:
|9 556.85
|Equity:
|8 901.57
|Free Margin:
|7 001.57
|
|Details:
|Gross Profit:
|781.20
|Gross Loss:
|1 224.35
|Total Net Profit:
|-443.15
|Profit Factor:
|0.64
|Expected Payoff:
|-9.63
|
|Absolute Drawdown:
|459.66
|Maximal Drawdown:
|952.53 (9.08%)
|Relative Drawdown:
|9.08% (952.53)
|
|Total Trades:
|46
|Short Positions (won %):
|24 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|22 (63.64%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (65.22%)
|Loss trades (% of total):
|16 (34.78%)
|Largest
|profit trade:
|95.80
|loss trade:
|-288.00
|Average
|profit trade:
|26.04
|loss trade:
|-76.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (91.17)
|consecutive losses ($):
|4 (-606.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|130.65 (5)
|consecutive loss (count):
|-606.89 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2