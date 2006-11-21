Interbank FX, LLC

Account: 1300784 Name: CA_Common_RSI_v1_M30 Currency: USD 2006 November 22, 20:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
159931992006.11.21 22:00sell0.10eurusd1.28431.29431.28232006.11.22 15:091.29430.000.000.00-100.00
160246372006.11.22 09:30buy0.10usdchf1.23741.22741.23942006.11.22 15:061.22740.000.000.00-81.47
159931822006.11.21 22:00sell0.10eurgbp0.67610.68610.67412006.11.22 11:340.67490.000.000.0022.89
159527202006.11.21 11:00buy0.20eurgbp0.67510.66600.67802006.11.21 21:320.67620.000.00-1.4041.77
157540162006.11.16 18:00buy0.10eurgbp0.67780.66600.67802006.11.21 21:320.67620.000.00-2.80-30.38
159450642006.11.21 08:00buy0.10audusd0.76900.75900.77102006.11.21 19:270.77100.000.000.0020.00
159176052006.11.20 19:31sell0.10usdchf1.24411.25411.24212006.11.21 15:271.24210.000.00-1.1516.10
158267222006.11.17 16:30sell0.10eurusd1.28241.29241.28042006.11.21 14:021.28040.000.001.4420.00
159159582006.11.20 18:30sell0.10gbpchf2.35892.36892.35692006.11.21 08:162.35690.000.00-1.9716.10
158315312006.11.17 19:33sell0.10audusd0.76880.77880.76682006.11.21 07:300.76880.000.00-0.300.00
158870052006.11.20 09:30sell0.10eurjpy151.50152.50151.302006.11.20 19:30151.320.000.000.0015.24
158267432006.11.17 16:30buy0.10usdchf1.24491.23221.24422006.11.20 18:251.24420.000.000.99-5.63
158978182006.11.20 12:30buy0.20usdchf1.24091.23221.24422006.11.20 18:251.24420.000.000.0053.05
158267262006.11.17 16:30buy0.10eurjpy151.05150.05151.252006.11.20 00:54151.250.000.000.9116.96
156347292006.11.15 10:00sell0.10eurjpy151.10152.27151.072006.11.17 15:18151.070.000.00-4.202.55
156856592006.11.15 20:30sell0.20eurjpy151.35152.27151.072006.11.17 15:18151.070.000.00-8.4047.60
157793192006.11.17 07:00buy0.10eurusd1.27801.26801.28002006.11.17 14:511.28000.000.000.0020.00
157792942006.11.17 07:00sell0.10usdchf1.24991.25991.24792006.11.17 14:511.24790.000.000.0016.03
155152872006.11.14 07:30sell0.10audusd0.76450.77690.76492006.11.17 13:010.76490.000.00-0.75-4.00
157419842006.11.16 15:00sell0.20audusd0.76810.77690.76492006.11.17 13:010.76490.000.00-0.3064.00
157809572006.11.17 07:30sell0.10gbpchf2.35792.36792.35592006.11.17 08:072.35590.000.000.0016.00
154663982006.11.13 15:04sell0.10eurgbp0.67400.68630.67432006.11.16 17:300.67750.000.002.45-66.14
156480812006.11.15 12:00sell0.20eurgbp0.67750.68630.67432006.11.16 17:300.67750.000.002.940.00
157212332006.11.16 10:00sell0.10usdchf1.24751.25751.24552006.11.16 13:301.24550.000.000.0016.06
156900322006.11.15 23:00sell0.10eurusd1.28281.29281.28082006.11.16 08:381.28080.000.000.0020.00
156504362006.11.15 13:00sell0.10usdchf1.24951.25951.24752006.11.15 15:111.24750.000.000.0016.03
156289312006.11.15 09:30sell0.10gbpchf2.36052.37052.35852006.11.15 09:462.35850.000.000.0016.04
155244652006.11.14 09:30buy0.10gbpchf2.36462.35132.36332006.11.15 08:402.36330.000.001.59-10.43
155340062006.11.14 11:30buy0.20gbpchf2.35962.35132.36332006.11.15 08:402.36330.000.003.1759.35
154983092006.11.14 01:00buy0.10eurjpy150.92149.92151.122006.11.14 08:48151.120.000.000.0016.99
154736702006.11.13 16:30sell0.10usdchf1.24391.25391.24192006.11.14 08:011.24190.000.00-1.1516.10
154518482006.11.13 11:00buy0.10audusd0.76480.75480.76682006.11.14 07:000.76560.000.000.098.00
154801552006.11.13 20:00buy0.10eurusd1.28101.27101.28302006.11.14 04:491.28300.000.00-0.8720.00
154518192006.11.13 11:00sell0.10eurjpy151.26152.26151.062006.11.13 23:51151.060.000.00-1.0516.98
154660342006.11.13 15:00buy0.10gbpchf2.36322.35322.36522006.11.13 15:412.36520.000.000.0016.08
154156162006.11.12 20:29balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -10.76 311.87
Closed P/L: 301.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
159931142006.11.21 22:00sell0.10audusd0.77080.78350.7715 0.77600.000.000.00-52.00
159183092006.11.20 20:00buy0.10eurjpy151.34150.11151.31 151.060.000.001.82-23.98
160328702006.11.22 12:00buy0.10eurgbp0.67510.66510.6771 0.67560.000.000.009.58
160328922006.11.22 12:00buy0.20eurjpy150.99150.11151.31 151.060.000.000.0011.99
160723302006.11.22 16:00buy0.10gbpchf2.35092.34092.3529 2.34690.000.000.00-32.61
160735932006.11.22 16:31sell0.20audusd0.77490.78350.7715 0.77600.000.000.00-22.00
160749522006.11.22 17:00sell0.10eurusd1.29261.30261.2906 1.29380.000.000.00-12.00
160795532006.11.22 18:00buy0.10usdchf1.22781.21781.2298 1.22640.000.000.00-11.42
  0.00 0.00 1.82 -132.44
 Floating P/L: -130.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 301.11 Floating P/L: -130.62 Margin: 1 000.00
Balance: 10 301.11 Equity: 10 170.49 Free Margin: 9 170.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 599.63 Gross Loss: 298.52 Total Net Profit: 301.11
Profit Factor: 2.01 Expected Payoff: 8.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 191.76 (1.83%) Relative Drawdown: 1.83% (191.76)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 21 (76.19%) Long Positions (won %): 14 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 26 (74.29%) Loss trades (% of total): 9 (25.71%)
Largest profit trade: 63.70 loss trade: -100.00
Average profit trade: 23.06 loss trade: -33.17
Maximum consecutive wins ($): 7 (153.69) consecutive losses ($): 2 (-181.47)
Maximal consecutive profit (count): 153.69 (7) consecutive loss (count): -181.47 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1