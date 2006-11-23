|Account: 1300783
|Name: CA_Common_RSI_v1_M15
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16120199
|2006.11.23 11:15
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3421
|2.3357
|2.3477
|2006.11.24 08:32
|2.3357
|0.00
|0.00
|4.99
|-158.38
|16091894
|2006.11.23 01:45
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3484
|2.3357
|2.3477
|2006.11.24 08:32
|2.3357
|0.00
|0.00
|3.33
|-209.52
|16058664
|2006.11.22 15:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3510
|2.3357
|2.3477
|2006.11.24 08:32
|2.3357
|0.00
|0.00
|6.43
|-126.21
|16085539
|2006.11.22 22:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2942
|1.3031
|1.2911
|2006.11.24 08:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|3.03
|-445.00
|16056435
|2006.11.22 14:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2913
|1.3031
|1.2911
|2006.11.24 08:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|8.30
|-354.00
|16041025
|2006.11.22 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2885
|1.3031
|1.2911
|2006.11.24 08:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|5.53
|-292.00
|15987123
|2006.11.21 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.3031
|1.2911
|2006.11.24 08:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|3.49
|-189.00
|16132259
|2006.11.24 02:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2954
|1.3031
|1.2911
|2006.11.24 08:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-616.00
|16072343
|2006.11.22 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2286
|1.2153
|1.2273
|2006.11.24 08:31
|1.2153
|0.00
|0.00
|3.92
|-109.44
|16117794
|2006.11.23 10:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2236
|1.2153
|1.2273
|2006.11.24 08:31
|1.2153
|0.00
|0.00
|1.89
|-136.59
|16104213
|2006.11.23 08:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7741
|0.7641
|0.7761
|2006.11.24 08:30
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.12
|20.00
|15917970
|2006.11.20 19:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.34
|150.09
|151.29
|2006.11.24 01:00
|150.74
|0.00
|0.00
|5.40
|-51.57
|16031794
|2006.11.22 11:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.97
|150.09
|151.29
|2006.11.24 01:00
|150.74
|0.00
|0.00
|7.16
|-39.54
|16024595
|2006.11.22 09:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6758
|0.6658
|0.6778
|2006.11.23 09:15
|0.6769
|0.00
|0.00
|-2.10
|21.08
|15991986
|2006.11.21 21:47
|sell
|0.10
|audusd
|0.7708
|0.7826
|0.7706
|2006.11.23 07:30
|0.7739
|0.00
|0.00
|-0.45
|-31.00
|16056439
|2006.11.22 14:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7735
|0.7826
|0.7706
|2006.11.23 07:30
|0.7739
|0.00
|0.00
|-0.90
|-8.00
|16023917
|2006.11.22 09:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2372
|1.2282
|1.2402
|2006.11.22 13:50
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.56
|16008155
|2006.11.22 03:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2401
|1.2282
|1.2402
|2006.11.22 13:50
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.89
|15987189
|2006.11.21 20:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6759
|0.6859
|0.6739
|2006.11.22 08:47
|0.6755
|0.00
|0.00
|0.49
|7.63
|15892493
|2006.11.20 10:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6771
|0.6671
|0.6791
|2006.11.21 19:30
|0.6760
|0.00
|0.00
|-0.70
|-20.89
|15938533
|2006.11.21 06:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7696
|0.7596
|0.7716
|2006.11.21 19:15
|0.7707
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|15964769
|2006.11.21 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2706
|1.2826
|2006.11.21 15:31
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15928765
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2814
|1.2914
|1.2794
|2006.11.21 14:15
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|15948089
|2006.11.21 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2330
|1.2450
|2006.11.21 14:08
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|15947631
|2006.11.21 08:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3585
|2.3485
|2.3605
|2006.11.21 11:18
|2.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|15917964
|2006.11.20 19:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2539
|1.2419
|2006.11.21 08:15
|1.2426
|0.00
|0.00
|-1.15
|10.46
|15917078
|2006.11.20 19:15
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3590
|2.3679
|2.3559
|2006.11.21 08:00
|2.3584
|0.00
|0.00
|-3.93
|9.65
|15906716
|2006.11.20 15:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3558
|2.3679
|2.3559
|2006.11.21 08:00
|2.3584
|0.00
|0.00
|-1.97
|-20.91
|15825266
|2006.11.17 16:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7680
|0.7780
|0.7660
|2006.11.21 05:30
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.30
|-15.00
|15908922
|2006.11.20 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2823
|1.2723
|1.2843
|2006.11.21 00:15
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.87
|8.00
|15826187
|2006.11.17 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2448
|1.2321
|1.2441
|2006.11.20 17:00
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.99
|-12.06
|15894288
|2006.11.20 10:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2408
|1.2321
|1.2441
|2006.11.20 17:00
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|15850093
|2006.11.20 03:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.33
|152.33
|151.13
|2006.11.20 17:00
|151.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|15826222
|2006.11.17 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2924
|1.2804
|2006.11.20 15:45
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.72
|1.00
|15787088
|2006.11.17 08:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6778
|0.6878
|0.6758
|2006.11.20 10:00
|0.6770
|0.00
|0.00
|0.49
|15.18
|15779245
|2006.11.17 07:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.18
|149.98
|151.18
|2006.11.19 22:56
|151.18
|0.00
|0.00
|0.91
|0.00
|15829770
|2006.11.17 18:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.88
|149.98
|151.18
|2006.11.19 22:56
|151.18
|0.00
|0.00
|1.82
|50.91
|15756480
|2006.11.16 19:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2795
|1.2687
|1.2807
|2006.11.17 14:56
|1.2807
|0.00
|0.00
|-1.73
|24.00
|15707833
|2006.11.16 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2822
|1.2687
|1.2807
|2006.11.17 14:56
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.87
|-15.00
|15777807
|2006.11.17 06:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2769
|1.2687
|1.2807
|2006.11.17 14:56
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|15777775
|2006.11.17 06:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2505
|1.2605
|1.2485
|2006.11.17 14:50
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|15740284
|2006.11.16 14:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.7688
|0.7778
|0.7658
|2006.11.17 09:10
|0.7658
|0.00
|0.00
|-0.30
|60.00
|15703033
|2006.11.16 05:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7657
|0.7778
|0.7658
|2006.11.17 09:10
|0.7658
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.00
|15753249
|2006.11.16 17:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6778
|0.6678
|0.6798
|2006.11.17 08:15
|0.6781
|0.00
|0.00
|-0.70
|5.66
|15780970
|2006.11.17 07:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3579
|2.3679
|2.3559
|2006.11.17 08:07
|2.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15711673
|2006.11.16 08:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|151.36
|152.19
|150.99
|2006.11.17 06:45
|151.14
|0.00
|0.00
|-3.15
|55.79
|15661076
|2006.11.15 15:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.11
|152.19
|150.99
|2006.11.17 06:45
|151.15
|0.00
|0.00
|-8.40
|-6.77
|15613419
|2006.11.15 05:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.85
|152.19
|150.99
|2006.11.17 06:45
|151.15
|0.00
|0.00
|-4.20
|-25.36
|15687678
|2006.11.15 22:00
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6789
|0.6870
|0.6750
|2006.11.16 17:30
|0.6775
|0.00
|0.00
|0.00
|79.36
|15617725
|2006.11.15 06:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6761
|0.6870
|0.6750
|2006.11.16 17:30
|0.6775
|0.00
|0.00
|2.94
|-52.91
|15450889
|2006.11.13 10:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6733
|0.6870
|0.6750
|2006.11.16 17:30
|0.6775
|0.00
|0.00
|2.45
|-79.36
|15737168
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2465
|1.2365
|1.2485
|2006.11.16 14:01
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|15719773
|2006.11.16 09:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2477
|1.2577
|1.2457
|2006.11.16 13:30
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|15666080
|2006.11.15 15:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3549
|2.3449
|2.3569
|2006.11.16 09:31
|2.3569
|0.00
|0.00
|4.76
|16.04
|15621152
|2006.11.15 07:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7653
|0.7553
|0.7673
|2006.11.16 05:00
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.27
|9.00
|15617745
|2006.11.15 06:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2443
|1.2582
|1.2462
|2006.11.15 19:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.25
|15647181
|2006.11.15 11:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2502
|1.2582
|1.2462
|2006.11.15 19:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|64.20
|15647219
|2006.11.15 11:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2785
|1.2685
|1.2805
|2006.11.15 15:06
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15628933
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3605
|2.3705
|2.3585
|2006.11.15 09:46
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|16.04
|15533001
|2006.11.14 11:15
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3603
|2.3495
|2.3615
|2006.11.15 08:33
|2.3615
|0.00
|0.00
|3.17
|19.26
|15597642
|2006.11.14 20:15
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3577
|2.3495
|2.3615
|2006.11.15 08:33
|2.3615
|0.00
|0.00
|4.76
|91.50
|15524516
|2006.11.14 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3634
|2.3495
|2.3615
|2006.11.15 08:33
|2.3615
|0.00
|0.00
|1.59
|-15.25
|15513885
|2006.11.14 07:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.7649
|0.7749
|0.7629
|2006.11.15 07:15
|0.7646
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.00
|15575156
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.79
|149.79
|150.99
|2006.11.15 04:30
|150.86
|0.00
|0.00
|0.91
|5.95
|15496471
|2006.11.14 00:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2941
|1.2821
|2006.11.14 15:05
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|15552811
|2006.11.14 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2852
|1.2941
|1.2821
|2006.11.14 15:05
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|15552787
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2405
|1.2305
|1.2425
|2006.11.14 15:00
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|15524463
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.12
|152.12
|150.92
|2006.11.14 12:55
|150.92
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|15497571
|2006.11.14 00:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.95
|149.95
|151.15
|2006.11.14 08:57
|151.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|15458086
|2006.11.13 12:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2413
|1.2534
|1.2414
|2006.11.14 08:43
|1.2414
|0.00
|0.00
|-1.15
|-0.81
|15477622
|2006.11.13 18:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2445
|1.2534
|1.2414
|2006.11.14 08:43
|1.2414
|0.00
|0.00
|-2.30
|49.94
|15442663
|2006.11.13 09:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7659
|0.7538
|0.7658
|2006.11.14 06:15
|0.7651
|0.00
|0.00
|0.09
|-8.00
|15471334
|2006.11.13 15:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7627
|0.7538
|0.7658
|2006.11.14 06:15
|0.7651
|0.00
|0.00
|0.18
|48.00
|15472244
|2006.11.13 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2715
|1.2835
|2006.11.14 00:00
|1.2820
|0.00
|0.00
|-0.87
|5.00
|15451279
|2006.11.13 10:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.26
|152.26
|151.06
|2006.11.13 23:51
|151.06
|0.00
|0.00
|-1.05
|16.98
|15463656
|2006.11.13 14:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3625
|2.3525
|2.3645
|2006.11.13 15:28
|2.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|15428758
|2006.11.13 01:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2371
|1.2271
|1.2391
|2006.11.13 09:20
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|15429265
|2006.11.13 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2872
|1.2972
|1.2852
|2006.11.13 08:06
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|15415615
|2006.11.12 20:25
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|42.74
|-2 114.40
|Closed P/L:
|-2 071.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16120223
|2006.11.23 11:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6770
|0.6866
|0.6746
|
|0.6784
|0.00
|0.00
|0.98
|-27.05
|16130903
|2006.11.24 02:03
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6764
|0.6866
|0.6746
|
|0.6784
|0.00
|0.00
|0.98
|-77.28
|16131531
|2006.11.24 02:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.76
|152.22
|151.02
|
|151.71
|0.00
|0.00
|-1.12
|-82.02
|16173141
|2006.11.24 09:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3415
|2.3296
|2.3416
|
|2.3344
|0.00
|0.00
|1.67
|-58.75
|16174504
|2006.11.24 09:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7772
|0.7872
|0.7752
|
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.24
|-20.00
|16187703
|2006.11.24 11:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.45
|152.22
|151.02
|
|151.71
|0.00
|0.00
|-2.24
|-44.90
|16187717
|2006.11.24 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3079
|1.3179
|1.3059
|
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.61
|-19.00
|16187766
|2006.11.24 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2107
|1.2007
|1.2127
|
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.95
|-18.20
|16194512
|2006.11.24 12:30
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3387
|2.3296
|2.3416
|
|2.3344
|0.00
|0.00
|3.33
|-71.16
|
|0.00
|0.00
|4.92
|-418.36
|
|Floating P/L:
|-413.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 071.66
|Floating P/L:
|-413.44
|Margin:
|1 200.00
|Balance:
|7 928.34
|Equity:
|7 514.90
|Free Margin:
|6 314.90
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 191.09
|Gross Loss:
|3 262.75
|Total Net Profit:
|-2 071.66
|Profit Factor:
|0.37
|Expected Payoff:
|-26.56
|
|Absolute Drawdown:
|2 071.66
|Maximal Drawdown:
|2 931.95 (27.00%)
|Relative Drawdown:
|27.00% (2 931.95)
|
|Total Trades:
|78
|Short Positions (won %):
|38 (52.63%)
|Long Positions (won %):
|40 (65.00%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (58.97%)
|Loss trades (% of total):
|32 (41.03%)
|Largest
|profit trade:
|114.00
|loss trade:
|-616.00
|Average
|profit trade:
|25.89
|loss trade:
|-101.96
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (120.45)
|consecutive losses ($):
|10 (-2 595.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|154.73 (4)
|consecutive loss (count):
|-2 595.23 (10)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2