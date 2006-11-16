Interbank FX, LLC

Account: 1300783 Name: CA_Common_RSI_v1_M15 Currency: USD 2006 November 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
157564802006.11.16 19:30buy0.20eurusd1.27951.26871.28072006.11.17 14:561.28070.000.00-1.7324.00
157778072006.11.17 06:30buy0.30eurusd1.27691.26871.28072006.11.17 14:561.28070.000.000.00114.00
157078332006.11.16 07:00buy0.10eurusd1.28221.26871.28072006.11.17 14:561.28070.000.00-0.87-15.00
157777752006.11.17 06:30sell0.10usdchf1.25051.26051.24852006.11.17 14:501.24850.000.000.0016.02
157402842006.11.16 14:15sell0.20audusd0.76880.77780.76582006.11.17 09:100.76580.000.00-0.3060.00
157030332006.11.16 05:15sell0.10audusd0.76570.77780.76582006.11.17 09:100.76580.000.00-0.15-1.00
157532492006.11.16 17:45buy0.10eurgbp0.67780.66780.67982006.11.17 08:150.67810.000.00-0.705.66
157809702006.11.17 07:30sell0.10gbpchf2.35792.36792.35592006.11.17 08:072.35590.000.000.0016.00
157116732006.11.16 08:15sell0.30eurjpy151.36152.19150.992006.11.17 06:45151.140.000.00-3.1555.79
156610762006.11.15 15:00sell0.20eurjpy151.11152.19150.992006.11.17 06:45151.150.000.00-8.40-6.77
156134192006.11.15 05:45sell0.10eurjpy150.85152.19150.992006.11.17 06:45151.150.000.00-4.20-25.36
156876782006.11.15 22:00sell0.30eurgbp0.67890.68700.67502006.11.16 17:300.67750.000.000.0079.36
154508892006.11.13 10:30sell0.10eurgbp0.67330.68700.67502006.11.16 17:300.67750.000.002.45-79.36
156177252006.11.15 06:45sell0.20eurgbp0.67610.68700.67502006.11.16 17:300.67750.000.002.94-52.91
157371682006.11.16 14:00buy0.10usdchf1.24651.23651.24852006.11.16 14:011.24850.000.000.0016.02
157197732006.11.16 09:45sell0.10usdchf1.24771.25771.24572006.11.16 13:301.24570.000.000.0016.06
156660802006.11.15 15:45buy0.10gbpchf2.35492.34492.35692006.11.16 09:312.35690.000.004.7616.04
156211522006.11.15 07:30buy0.10audusd0.76530.75530.76732006.11.16 05:000.76620.000.000.279.00
156177452006.11.15 06:45sell0.10usdchf1.24431.25821.24622006.11.15 19:071.24620.000.000.00-15.25
156471812006.11.15 11:30sell0.20usdchf1.25021.25821.24622006.11.15 19:071.24620.000.000.0064.20
156472192006.11.15 11:31buy0.10eurusd1.27851.26851.28052006.11.15 15:061.28050.000.000.0020.00
156289332006.11.15 09:30sell0.10gbpchf2.36052.37052.35852006.11.15 09:462.35850.000.000.0016.04
155245162006.11.14 09:30buy0.10gbpchf2.36342.34952.36152006.11.15 08:332.36150.000.001.59-15.25
155330012006.11.14 11:15buy0.20gbpchf2.36032.34952.36152006.11.15 08:332.36150.000.003.1719.26
155976422006.11.14 20:15buy0.30gbpchf2.35772.34952.36152006.11.15 08:332.36150.000.004.7691.50
155138852006.11.14 07:16sell0.10audusd0.76490.77490.76292006.11.15 07:150.76460.000.00-0.153.00
155751562006.11.14 16:00buy0.10eurjpy150.79149.79150.992006.11.15 04:30150.860.000.000.915.95
154964712006.11.14 00:15sell0.10eurusd1.28201.29411.28212006.11.14 15:051.28210.000.000.00-1.00
155528112006.11.14 14:30sell0.20eurusd1.28521.29411.28212006.11.14 15:051.28210.000.000.0062.00
155527872006.11.14 14:30buy0.10usdchf1.24051.23051.24252006.11.14 15:001.24250.000.000.0016.10
155244632006.11.14 09:30sell0.10eurjpy151.12152.12150.922006.11.14 12:55150.920.000.000.0017.00
154975712006.11.14 00:45buy0.10eurjpy150.95149.95151.152006.11.14 08:57151.150.000.000.0016.99
154580862006.11.13 12:45sell0.10usdchf1.24131.25341.24142006.11.14 08:431.24140.000.00-1.15-0.81
154776222006.11.13 18:15sell0.20usdchf1.24451.25341.24142006.11.14 08:431.24140.000.00-2.3049.94
154426632006.11.13 09:00buy0.10audusd0.76590.75380.76582006.11.14 06:150.76510.000.000.09-8.00
154713342006.11.13 15:45buy0.20audusd0.76270.75380.76582006.11.14 06:150.76510.000.000.1848.00
154722442006.11.13 16:00buy0.10eurusd1.28151.27151.28352006.11.14 00:001.28200.000.00-0.875.00
154512792006.11.13 10:45sell0.10eurjpy151.26152.26151.062006.11.13 23:51151.060.000.00-1.0516.98
154636562006.11.13 14:45buy0.10gbpchf2.36252.35252.36452006.11.13 15:282.36450.000.000.0016.07
154287582006.11.13 01:45buy0.10usdchf1.23711.22711.23912006.11.13 09:201.23910.000.000.0016.14
154292652006.11.13 02:01sell0.10eurusd1.28721.29721.28522006.11.13 08:061.28520.000.000.0020.00
154156152006.11.12 20:25balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -3.90 711.41
Closed P/L: 707.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
158252662006.11.17 16:00sell0.10audusd0.76800.77800.7660 0.76920.000.00-0.15-12.00
157870882006.11.17 08:45sell0.10eurgbp0.67780.68780.6758 0.67720.000.000.4911.37
157792452006.11.17 07:00buy0.10eurjpy151.18149.98151.18 151.010.000.000.91-14.44
158297702006.11.17 18:15buy0.20eurjpy150.88149.98151.18 151.010.000.001.8222.08
158262222006.11.17 16:16sell0.10eurusd1.28241.29241.2804 1.28270.000.000.72-3.00
158261872006.11.17 16:15buy0.10usdchf1.24481.23481.2468 1.24400.000.000.99-6.43
  0.00 0.00 4.78 -2.42
 Floating P/L: 2.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 707.51 Floating P/L: 2.36 Margin: 700.00
Balance: 10 707.51 Equity: 10 709.87 Free Margin: 10 009.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 935.92 Gross Loss: 228.41 Total Net Profit: 707.51
Profit Factor: 4.10 Expected Payoff: 17.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 94.70 (0.90%) Relative Drawdown: 0.90% (94.70)
 
Total Trades: 41 Short Positions (won %): 22 (63.64%) Long Positions (won %): 19 (84.21%)
Profit Trades (% of total): 30 (73.17%) Loss trades (% of total): 11 (26.83%)
Largest profit trade: 114.00 loss trade: -76.91
Average profit trade: 31.20 loss trade: -20.76
Maximum consecutive wins ($): 6 (120.45) consecutive losses ($): 3 (-94.70)
Maximal consecutive profit (count): 152.29 (3) consecutive loss (count): -94.70 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1