Strategy Tester Report
[ea]BollTrade_Ron_MT4_v03n EUSD
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1999.01.05 12:30 - 2006.11.13 17:15
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MinFreeMarginPct_is="percent of freemargin necessary to trade "; MinFreeMarginPct=25; ProfitMade_is="PIPS PROFIT you want to make per trade "; ProfitMade=8; BasketProfit_is="close all orders if this $ profit "; BasketProfit=0; LossLimit_is="PIPS LOSS you can afford per trade "; LossLimit=35; BasketLoss_is="close all orders if this $ loss "; BasketLoss=0; BreakEven_is="set StopLoss to OpenPrice at this profit "; BreakEven=0; TrailStop_is="Trail OrderPrice starting from 1st tick "; TrailStop=0; VolumeMax_is="Vol[0]&[1] below this before trading "; VolumeMax=250; Compounding_is="Open more orders based on CompoundStep "; Compounding=false;
CompoundStep_is="how many pips movement before compounding"; CompoundStep=1; BDistance_is="pips outside bollinger before trading "; BDistance=14; BPeriod_is="Bollinger period "; BPeriod=15; Deviation_is="Bollinger deviation "; Deviation=2; Lots_is1="How many lots or partial lots per trade ";
|Bars in test
|193907
|Ticks modelled
|13490723
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|46723524.10
|Gross profit
|174866366.40
|Gross loss
|-128142842.30
|Profit factor
|1.36
|Expected payoff
|8754.64
|Absolute drawdown
|38.00
|Maximal drawdown
|2537000.00 (12.39%)
|Relative drawdown
|61.53% (62250.30)
|Total trades
|5337
|Short positions (won %)
|2593 (82.11%)
|Long positions (won %)
|2744 (86.04%)
|Profit trades (% of total)
|4490 (84.13%)
|Loss trades (% of total)
|847 (15.87%)
|Largest
|profit trade
|180000.00
|loss trade
|-410000.00
|Average
|profit trade
|38945.74
|loss trade
|-151290.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|51 (57368.30)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-35829.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3540000.00 (38)
|consecutive loss (count of losses)
|-1487000.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|10241
|2003.12.04 08:39
|sell
|5121
|1000.00
|1.2089
|1.2134
|1.2071
|10242
|2003.12.04 08:40
|close
|5121
|1000.00
|1.2080
|1.2134
|1.2071
|90000.00
|41412024.10
|10243
|2003.12.04 08:41
|sell
|5122
|1000.00
|1.2090
|1.2135
|1.2072
|10244
|2003.12.04 08:48
|close
|5122
|1000.00
|1.2082
|1.2135
|1.2072
|80000.00
|41492024.10
|10245
|2003.12.04 14:31
|sell
|5123
|1000.00
|1.2094
|1.2139
|1.2076
|10246
|2003.12.04 14:55
|close
|5123
|1000.00
|1.2130
|1.2139
|1.2076
|-360000.00
|41132024.10
|10247
|2003.12.04 14:55
|sell
|5124
|1000.00
|1.2125
|1.2170
|1.2107
|10248
|2003.12.04 15:06
|close
|5124
|1000.00
|1.2116
|1.2170
|1.2107
|90000.00
|41222024.10
|10249
|2003.12.04 15:06
|sell
|5125
|1000.00
|1.2120
|1.2165
|1.2102
|10250
|2003.12.04 15:34
|close
|5125
|1000.00
|1.2157
|1.2165
|1.2102
|-370000.00
|40852024.10
|10251
|2003.12.04 15:34
|sell
|5126
|1000.00
|1.2154
|1.2199
|1.2136
|10252
|2003.12.04 15:35
|close
|5126
|1000.00
|1.2144
|1.2199
|1.2136
|100000.00
|40952024.10
|10253
|2003.12.05 09:59
|buy
|5127
|1000.00
|1.2067
|1.2022
|1.2085
|10254
|2003.12.05 10:03
|close
|5127
|1000.00
|1.2075
|1.2022
|1.2085
|80000.00
|41032024.10
|10255
|2003.12.05 14:23
|sell
|5128
|1000.00
|1.2101
|1.2146
|1.2083
|10256
|2003.12.05 14:24
|close
|5128
|1000.00
|1.2092
|1.2146
|1.2083
|90000.00
|41122024.10
|10257
|2003.12.05 14:29
|sell
|5129
|1000.00
|1.2101
|1.2146
|1.2083
|10258
|2003.12.05 14:30
|close
|5129
|1000.00
|1.2089
|1.2146
|1.2083
|120000.00
|41242024.10
|10259
|2003.12.05 14:31
|sell
|5130
|1000.00
|1.2111
|1.2156
|1.2093
|10260
|2003.12.05 15:16
|close
|5130
|1000.00
|1.2101
|1.2156
|1.2093
|100000.00
|41342024.10
|10261
|2003.12.05 17:08
|sell
|5131
|1000.00
|1.2164
|1.2209
|1.2146
|10262
|2003.12.05 17:12
|close
|5131
|1000.00
|1.2155
|1.2209
|1.2146
|90000.00
|41432024.10
|10263
|2003.12.05 17:18
|sell
|5132
|1000.00
|1.2170
|1.2215
|1.2152
|10264
|2003.12.05 17:19
|close
|5132
|1000.00
|1.2162
|1.2215
|1.2152
|80000.00
|41512024.10
|10265
|2003.12.08 09:27
|sell
|5133
|1000.00
|1.2187
|1.2232
|1.2169
|10266
|2003.12.08 09:30
|close
|5133
|1000.00
|1.2178
|1.2232
|1.2169
|90000.00
|41602024.10
|10267
|2003.12.08 14:27
|sell
|5134
|1000.00
|1.2233
|1.2278
|1.2215
|10268
|2003.12.08 14:44
|close
|5134
|1000.00
|1.2225
|1.2278
|1.2215
|80000.00
|41682024.10
|10269
|2003.12.09 10:01
|sell
|5135
|1000.00
|1.2263
|1.2308
|1.2245
|10270
|2003.12.09 12:28
|close
|5135
|1000.00
|1.2254
|1.2308
|1.2245
|90000.00
|41772024.10
|10271
|2003.12.09 14:41
|buy
|5136
|1000.00
|1.2236
|1.2191
|1.2254
|10272
|2003.12.09 14:44
|close
|5136
|1000.00
|1.2247
|1.2191
|1.2254
|110000.00
|41882024.10
|10273
|2003.12.09 16:29
|buy
|5137
|1000.00
|1.2213
|1.2168
|1.2231
|10274
|2003.12.09 16:32
|close
|5137
|1000.00
|1.2227
|1.2168
|1.2231
|140000.00
|42022024.10
|10275
|2003.12.09 16:38
|buy
|5138
|1000.00
|1.2204
|1.2159
|1.2222
|10276
|2003.12.09 16:46
|close
|5138
|1000.00
|1.2213
|1.2159
|1.2222
|90000.00
|42112024.10
|10277
|2003.12.09 17:02
|buy
|5139
|1000.00
|1.2188
|1.2143
|1.2206
|10278
|2003.12.09 17:03
|close
|5139
|1000.00
|1.2197
|1.2143
|1.2206
|90000.00
|42202024.10
|10279
|2003.12.09 20:28
|sell
|5140
|1000.00
|1.2250
|1.2295
|1.2232
|10280
|2003.12.09 20:33
|close
|5140
|1000.00
|1.2241
|1.2295
|1.2232
|90000.00
|42292024.10
|10281
|2003.12.10 02:44
|buy
|5141
|1000.00
|1.2214
|1.2169
|1.2232
|10282
|2003.12.10 03:14
|close
|5141
|1000.00
|1.2223
|1.2169
|1.2232
|90000.00
|42382024.10
|10283
|2003.12.10 08:05
|buy
|5142
|1000.00
|1.2187
|1.2142
|1.2205
|10284
|2003.12.10 08:44
|close
|5142
|1000.00
|1.2151
|1.2142
|1.2205
|-360000.00
|42022024.10
|10285
|2003.12.10 08:44
|buy
|5143
|1000.00
|1.2156
|1.2111
|1.2174
|10286
|2003.12.10 08:46
|close
|5143
|1000.00
|1.2167
|1.2111
|1.2174
|110000.00
|42132024.10
|10287
|2003.12.10 17:48
|buy
|5144
|1000.00
|1.2215
|1.2170
|1.2233
|10288
|2003.12.10 19:00
|close
|5144
|1000.00
|1.2224
|1.2170
|1.2233
|90000.00
|42222024.10
|10289
|2003.12.11 00:46
|buy
|5145
|1000.00
|1.2188
|1.2143
|1.2206
|10290
|2003.12.11 01:55
|close
|5145
|1000.00
|1.2196
|1.2143
|1.2206
|80000.00
|42302024.10
|10291
|2003.12.11 09:27
|buy
|5146
|1000.00
|1.2162
|1.2117
|1.2180
|10292
|2003.12.11 09:28
|close
|5146
|1000.00
|1.2170
|1.2117
|1.2180
|80000.00
|42382024.10
|10293
|2003.12.11 09:36
|buy
|5147
|1000.00
|1.2157
|1.2112
|1.2175
|10294
|2003.12.11 09:37
|close
|5147
|1000.00
|1.2166
|1.2112
|1.2175
|90000.00
|42472024.10
|10295
|2003.12.11 09:44
|buy
|5148
|1000.00
|1.2156
|1.2111
|1.2174
|10296
|2003.12.11 10:37
|close
|5148
|1000.00
|1.2166
|1.2111
|1.2174
|100000.00
|42572024.10
|10297
|2003.12.11 14:11
|sell
|5149
|1000.00
|1.2185
|1.2230
|1.2167
|10298
|2003.12.11 14:27
|close
|5149
|1000.00
|1.2176
|1.2230
|1.2167
|90000.00
|42662024.10
|10299
|2003.12.11 15:21
|buy
|5150
|1000.00
|1.2125
|1.2080
|1.2143
|10300
|2003.12.11 15:23
|close
|5150
|1000.00
|1.2133
|1.2080
|1.2143
|80000.00
|42742024.10
|10301
|2003.12.11 15:40
|buy
|5151
|1000.00
|1.2125
|1.2080
|1.2143
|10302
|2003.12.11 15:46
|close
|5151
|1000.00
|1.2134
|1.2080
|1.2143
|90000.00
|42832024.10
|10303
|2003.12.11 20:40
|sell
|5152
|1000.00
|1.2189
|1.2234
|1.2171
|10304
|2003.12.11 21:01
|close
|5152
|1000.00
|1.2228
|1.2234
|1.2171
|-390000.00
|42442024.10
|10305
|2003.12.11 21:01
|sell
|5153
|1000.00
|1.2225
|1.2270
|1.2207
|10306
|2003.12.11 21:08
|close
|5153
|1000.00
|1.2216
|1.2270
|1.2207
|90000.00
|42532024.10
|10307
|2003.12.11 21:08
|sell
|5154
|1000.00
|1.2212
|1.2257
|1.2194
|10308
|2003.12.12 08:47
|close
|5154
|1000.00
|1.2248
|1.2257
|1.2194
|-353000.00
|42179024.10
|10309
|2003.12.12 09:12
|sell
|5155
|1000.00
|1.2255
|1.2300
|1.2237
|10310
|2003.12.12 09:12
|close
|5155
|1000.00
|1.2246
|1.2300
|1.2237
|90000.00
|42269024.10
|10311
|2003.12.12 14:48
|buy
|5156
|1000.00
|1.2226
|1.2181
|1.2244
|10312
|2003.12.12 15:01
|close
|5156
|1000.00
|1.2234
|1.2181
|1.2244
|80000.00
|42349024.10
|10313
|2003.12.12 15:49
|sell
|5157
|1000.00
|1.2276
|1.2321
|1.2258
|10314
|2003.12.12 15:49
|close
|5157
|1000.00
|1.2268
|1.2321
|1.2258
|80000.00
|42429024.10
|10315
|2003.12.12 16:09
|sell
|5158
|1000.00
|1.2280
|1.2325
|1.2262
|10316
|2003.12.12 16:10
|close
|5158
|1000.00
|1.2271
|1.2325
|1.2262
|90000.00
|42519024.10
|10317
|2003.12.12 17:54
|sell
|5159
|1000.00
|1.2288
|1.2333
|1.2270
|10318
|2003.12.12 17:56
|close
|5159
|1000.00
|1.2279
|1.2333
|1.2270
|90000.00
|42609024.10
|10319
|2003.12.12 17:58
|sell
|5160
|1000.00
|1.2286
|1.2331
|1.2268
|10320
|2003.12.12 22:53
|close
|5160
|1000.00
|1.2277
|1.2331
|1.2268
|90000.00
|42699024.10
|10321
|2003.12.15 00:00
|buy
|5161
|1000.00
|1.2135
|1.2090
|1.2153
|10322
|2003.12.15 00:14
|close
|5161
|1000.00
|1.2144
|1.2090
|1.2153
|90000.00
|42789024.10
|10323
|2003.12.15 00:14
|buy
|5162
|1000.00
|1.2144
|1.2099
|1.2162
|10324
|2003.12.15 00:27
|close
|5162
|1000.00
|1.2152
|1.2099
|1.2162
|80000.00
|42869024.10
|10325
|2003.12.15 00:27
|buy
|5163
|1000.00
|1.2150
|1.2105
|1.2168
|10326
|2003.12.15 00:33
|close
|5163
|1000.00
|1.2159
|1.2105
|1.2168
|90000.00
|42959024.10
|10327
|2003.12.15 07:42
|sell
|5164
|1000.00
|1.2227
|1.2272
|1.2209
|10328
|2003.12.15 08:16
|close
|5164
|1000.00
|1.2218
|1.2272
|1.2209
|90000.00
|43049024.10
|10329
|2003.12.15 13:04
|buy
|5165
|1000.00
|1.2196
|1.2151
|1.2214
|10330
|2003.12.15 13:06
|close
|5165
|1000.00
|1.2205
|1.2151
|1.2214
|90000.00
|43139024.10
|10331
|2003.12.15 14:44
|sell
|5166
|1000.00
|1.2256
|1.2301
|1.2238
|10332
|2003.12.15 14:49
|close
|5166
|1000.00
|1.2248
|1.2301
|1.2238
|80000.00
|43219024.10
|10333
|2003.12.15 15:06
|sell
|5167
|1000.00
|1.2268
|1.2313
|1.2250
|10334
|2003.12.15 16:14
|close
|5167
|1000.00
|1.2303
|1.2313
|1.2250
|-350000.00
|42869024.10
|10335
|2003.12.15 18:37
|sell
|5168
|1000.00
|1.2322
|1.2367
|1.2304
|10336
|2003.12.15 18:49
|close
|5168
|1000.00
|1.2311
|1.2367
|1.2304
|110000.00
|42979024.10
|10337
|2003.12.16 05:06
|sell
|5169
|1000.00
|1.2341
|1.2386
|1.2323
|10338
|2003.12.16 06:53
|close
|5169
|1000.00
|1.2332
|1.2386
|1.2323
|90000.00
|43069024.10
|10339
|2003.12.16 10:33
|sell
|5170
|1000.00
|1.2364
|1.2409
|1.2346
|10340
|2003.12.16 10:34
|close
|5170
|1000.00
|1.2355
|1.2409
|1.2346
|90000.00
|43159024.10
|10341
|2003.12.16 14:52
|buy
|5171
|1000.00
|1.2316
|1.2271
|1.2334
|10342
|2003.12.16 14:53
|close
|5171
|1000.00
|1.2325
|1.2271
|1.2334
|90000.00
|43249024.10
|10343
|2003.12.17 09:10
|buy
|5172
|1000.00
|1.2299
|1.2254
|1.2317
|10344
|2003.12.17 09:17
|close
|5172
|1000.00
|1.2308
|1.2254
|1.2317
|90000.00
|43339024.10
|10345
|2003.12.17 10:14
|sell
|5173
|1000.00
|1.2350
|1.2395
|1.2332
|10346
|2003.12.17 10:17
|close
|5173
|1000.00
|1.2342
|1.2395
|1.2332
|80000.00
|43419024.10
|10347
|2003.12.17 14:45
|sell
|5174
|1000.00
|1.2367
|1.2412
|1.2349
|10348
|2003.12.17 18:31
|close
|5174
|1000.00
|1.2404
|1.2412
|1.2349
|-370000.00
|43049024.10
|10349
|2003.12.17 18:32
|sell
|5175
|1000.00
|1.2413
|1.2458
|1.2395
|10350
|2003.12.17 18:38
|close
|5175
|1000.00
|1.2404
|1.2458
|1.2395
|90000.00
|43139024.10
|10351
|2003.12.17 18:38
|sell
|5176
|1000.00
|1.2411
|1.2456
|1.2393
|10352
|2003.12.17 19:24
|close
|5176
|1000.00
|1.2403
|1.2456
|1.2393
|80000.00
|43219024.10
|10353
|2003.12.18 10:11
|sell
|5177
|1000.00
|1.2433
|1.2478
|1.2415
|10354
|2003.12.18 10:21
|close
|5177
|1000.00
|1.2424
|1.2478
|1.2415
|90000.00
|43309024.10
|10355
|2003.12.18 14:56
|buy
|5178
|1000.00
|1.2379
|1.2334
|1.2397
|10356
|2003.12.18 15:05
|close
|5178
|1000.00
|1.2388
|1.2334
|1.2397
|90000.00
|43399024.10
|10357
|2003.12.18 15:53
|buy
|5179
|1000.00
|1.2362
|1.2317
|1.2380
|10358
|2003.12.18 16:00
|close
|5179
|1000.00
|1.2371
|1.2317
|1.2380
|90000.00
|43489024.10
|10359
|2003.12.18 18:43
|sell
|5180
|1000.00
|1.2413
|1.2458
|1.2395
|10360
|2003.12.18 18:46
|close
|5180
|1000.00
|1.2405
|1.2458
|1.2395
|80000.00
|43569024.10
|10361
|2003.12.18 18:53
|sell
|5181
|1000.00
|1.2417
|1.2462
|1.2399
|10362
|2003.12.18 19:30
|close
|5181
|1000.00
|1.2409
|1.2462
|1.2399
|80000.00
|43649024.10
|10363
|2003.12.19 16:17
|buy
|5182
|1000.00
|1.2393
|1.2348
|1.2411
|10364
|2003.12.19 16:52
|close
|5182
|1000.00
|1.2356
|1.2348
|1.2411
|-370000.00
|43279024.10
|10365
|2003.12.19 16:52
|buy
|5183
|1000.00
|1.2360
|1.2315
|1.2378
|10366
|2003.12.19 17:13
|close
|5183
|1000.00
|1.2371
|1.2315
|1.2378
|110000.00
|43389024.10
|10367
|2003.12.22 09:54
|sell
|5184
|1000.00
|1.2422
|1.2467
|1.2404
|10368
|2003.12.22 17:03
|close
|5184
|1000.00
|1.2411
|1.2467
|1.2404
|110000.00
|43499024.10
|10369
|2003.12.22 17:05
|buy
|5185
|1000.00
|1.2408
|1.2363
|1.2426
|10370
|2003.12.22 17:07
|close
|5185
|1000.00
|1.2416
|1.2363
|1.2426
|80000.00
|43579024.10
|10371
|2003.12.22 22:26
|buy
|5186
|1000.00
|1.2386
|1.2341
|1.2404
|10372
|2003.12.22 22:27
|close
|5186
|1000.00
|1.2397
|1.2341
|1.2404
|110000.00
|43689024.10
|10373
|2003.12.23 08:55
|sell
|5187
|1000.00
|1.2422
|1.2467
|1.2404
|10374
|2003.12.23 09:33
|close
|5187
|1000.00
|1.2413
|1.2467
|1.2404
|90000.00
|43779024.10
|10375
|2003.12.24 14:44
|sell
|5188
|1000.00
|1.2428
|1.2473
|1.2410
|10376
|2003.12.24 17:01
|close
|5188
|1000.00
|1.2464
|1.2473
|1.2410
|-360000.00
|43419024.10
|10377
|2003.12.24 17:02
|sell
|5189
|1000.00
|1.2469
|1.2514
|1.2451
|10378
|2003.12.24 18:45
|close
|5189
|1000.00
|1.2459
|1.2514
|1.2451
|100000.00
|43519024.10
|10379
|2003.12.30 15:21
|sell
|5190
|1000.00
|1.2523
|1.2568
|1.2505
|10380
|2003.12.30 15:22
|close
|5190
|1000.00
|1.2514
|1.2568
|1.2505
|90000.00
|43609024.10
|10381
|2003.12.30 15:27
|sell
|5191
|1000.00
|1.2521
|1.2566
|1.2503
|10382
|2003.12.30 15:34
|close
|5191
|1000.00
|1.2512
|1.2566
|1.2503
|90000.00
|43699024.10
|10383
|2003.12.30 16:43
|sell
|5192
|1000.00
|1.2539
|1.2584
|1.2521
|10384
|2003.12.30 16:48
|close
|5192
|1000.00
|1.2531
|1.2584
|1.2521
|80000.00
|43779024.10
|10385
|2003.12.31 02:03
|sell
|5193
|1000.00
|1.2568
|1.2613
|1.2550
|10386
|2003.12.31 08:52
|close
|5193
|1000.00
|1.2603
|1.2613
|1.2550
|-350000.00
|43429024.10
|10387
|2003.12.31 08:52
|sell
|5194
|1000.00
|1.2610
|1.2655
|1.2592
|10388
|2003.12.31 11:30
|close
|5194
|1000.00
|1.2601
|1.2655
|1.2592
|90000.00
|43519024.10
|10389
|2003.12.31 14:06
|sell
|5195
|1000.00
|1.2637
|1.2682
|1.2619
|10390
|2003.12.31 14:16
|close
|5195
|1000.00
|1.2629
|1.2682
|1.2619
|80000.00
|43599024.10
|10391
|2003.12.31 14:27
|sell
|5196
|1000.00
|1.2643
|1.2688
|1.2625
|10392
|2003.12.31 14:30
|close
|5196
|1000.00
|1.2633
|1.2688
|1.2625
|100000.00
|43699024.10
|10393
|2003.12.31 18:04
|buy
|5197
|1000.00
|1.2578
|1.2533
|1.2596
|10394
|2003.12.31 18:10
|close
|5197
|1000.00
|1.2589
|1.2533
|1.2596
|110000.00
|43809024.10
|10395
|2003.12.31 18:10
|buy
|5198
|1000.00
|1.2579
|1.2534
|1.2597
|10396
|2003.12.31 18:26
|close
|5198
|1000.00
|1.2542
|1.2534
|1.2597
|-370000.00
|43439024.10
|10397
|2003.12.31 18:26
|buy
|5199
|1000.00
|1.2545
|1.2500
|1.2563
|10398
|2003.12.31 18:58
|close
|5199
|1000.00
|1.2554
|1.2500
|1.2563
|90000.00
|43529024.10
|10399
|2004.01.01 07:38
|buy
|5200
|1000.00
|1.2572
|1.2527
|1.2590
|10400
|2004.01.01 07:40
|close
|5200
|1000.00
|1.2587
|1.2527
|1.2590
|150000.00
|43679024.10
|10401
|2004.01.01 18:58
|buy
|5201
|1000.00
|1.2576
|1.2531
|1.2594
|10402
|2004.01.01 19:18
|close
|5201
|1000.00
|1.2540
|1.2531
|1.2594
|-360000.00
|43319024.10
|10403
|2004.01.01 19:18
|buy
|5202
|1000.00
|1.2545
|1.2500
|1.2563
|10404
|2004.01.01 19:30
|close
|5202
|1000.00
|1.2561
|1.2500
|1.2563
|160000.00
|43479024.10
|10405
|2004.01.02 00:50
|sell
|5203
|1000.00
|1.2596
|1.2641
|1.2578
|10406
|2004.01.02 00:51
|close
|5203
|1000.00
|1.2580
|1.2641
|1.2578
|160000.00
|43639024.10
|10407
|2004.01.02 09:04
|sell
|5204
|1000.00
|1.2589
|1.2634
|1.2571
|10408
|2004.01.02 09:36
|close
|5204
|1000.00
|1.2580
|1.2634
|1.2571
|90000.00
|43729024.10
|10409
|2004.01.02 10:03
|sell
|5205
|1000.00
|1.2609
|1.2654
|1.2591
|10410
|2004.01.02 13:01
|close
|5205
|1000.00
|1.2598
|1.2654
|1.2591
|110000.00
|43839024.10
|10411
|2004.01.02 13:28
|buy
|5206
|1000.00
|1.2575
|1.2530
|1.2593
|10412
|2004.01.02 13:30
|close
|5206
|1000.00
|1.2585
|1.2530
|1.2593
|100000.00
|43939024.10
|10413
|2004.01.02 13:32
|buy
|5207
|1000.00
|1.2574
|1.2529
|1.2592
|10414
|2004.01.02 13:36
|close
|5207
|1000.00
|1.2583
|1.2529
|1.2592
|90000.00
|44029024.10
|10415
|2004.01.05 00:06
|sell
|5208
|1000.00
|1.2618
|1.2663
|1.2600
|10416
|2004.01.05 01:12
|close
|5208
|1000.00
|1.2656
|1.2663
|1.2600
|-380000.00
|43649024.10
|10417
|2004.01.05 01:12
|sell
|5209
|1000.00
|1.2653
|1.2698
|1.2635
|10418
|2004.01.05 03:14
|close
|5209
|1000.00
|1.2645
|1.2698
|1.2635
|80000.00
|43729024.10
|10419
|2004.01.05 08:38
|sell
|5210
|1000.00
|1.2688
|1.2733
|1.2670
|10420
|2004.01.05 09:05
|close
|5210
|1000.00
|1.2679
|1.2733
|1.2670
|90000.00
|43819024.10
|10421
|2004.01.06 07:46
|sell
|5211
|1000.00
|1.2709
|1.2754
|1.2691
|10422
|2004.01.06 08:15
|close
|5211
|1000.00
|1.2699
|1.2754
|1.2691
|100000.00
|43919024.10
|10423
|2004.01.06 08:38
|sell
|5212
|1000.00
|1.2725
|1.2770
|1.2707
|10424
|2004.01.06 08:42
|close
|5212
|1000.00
|1.2713
|1.2770
|1.2707
|120000.00
|44039024.10
|10425
|2004.01.06 11:36
|sell
|5213
|1000.00
|1.2756
|1.2801
|1.2738
|10426
|2004.01.06 11:38
|close
|5213
|1000.00
|1.2748
|1.2801
|1.2738
|80000.00
|44119024.10
|10427
|2004.01.06 14:41
|sell
|5214
|1000.00
|1.2780
|1.2825
|1.2762
|10428
|2004.01.06 15:23
|close
|5214
|1000.00
|1.2816
|1.2825
|1.2762
|-360000.00
|43759024.10
|10429
|2004.01.06 15:23
|sell
|5215
|1000.00
|1.2811
|1.2856
|1.2793
|10430
|2004.01.06 15:26
|close
|5215
|1000.00
|1.2799
|1.2856
|1.2793
|120000.00
|43879024.10
|10431
|2004.01.06 15:27
|sell
|5216
|1000.00
|1.2802
|1.2847
|1.2784
|10432
|2004.01.06 15:31
|close
|5216
|1000.00
|1.2793
|1.2847
|1.2784
|90000.00
|43969024.10
|10433
|2004.01.06 21:42
|buy
|5217
|1000.00
|1.2740
|1.2695
|1.2758
|10434
|2004.01.06 21:43
|close
|5217
|1000.00
|1.2750
|1.2695
|1.2758
|100000.00
|44069024.10
|10435
|2004.01.06 21:59
|buy
|5218
|1000.00
|1.2736
|1.2691
|1.2754
|10436
|2004.01.06 22:01
|close
|5218
|1000.00
|1.2745
|1.2691
|1.2754
|90000.00
|44159024.10
|10437
|2004.01.06 22:28
|buy
|5219
|1000.00
|1.2727
|1.2682
|1.2745
|10438
|2004.01.06 22:34
|close
|5219
|1000.00
|1.2735
|1.2682
|1.2745
|80000.00
|44239024.10
|10439
|2004.01.07 03:18
|buy
|5220
|1000.00
|1.2689
|1.2644
|1.2707
|10440
|2004.01.07 03:20
|close
|5220
|1000.00
|1.2697
|1.2644
|1.2707
|80000.00
|44319024.10
|10441
|2004.01.07 08:14
|sell
|5221
|1000.00
|1.2746
|1.2791
|1.2728
|10442
|2004.01.07 08:15
|close
|5221
|1000.00
|1.2735
|1.2791
|1.2728
|110000.00
|44429024.10
|10443
|2004.01.07 09:21
|buy
|5222
|1000.00
|1.2693
|1.2648
|1.2711
|10444
|2004.01.07 09:24
|close
|5222
|1000.00
|1.2701
|1.2648
|1.2711
|80000.00
|44509024.10
|10445
|2004.01.07 09:34
|buy
|5223
|1000.00
|1.2686
|1.2641
|1.2704
|10446
|2004.01.07 09:35
|close
|5223
|1000.00
|1.2694
|1.2641
|1.2704
|80000.00
|44589024.10
|10447
|2004.01.07 09:37
|buy
|5224
|1000.00
|1.2688
|1.2643
|1.2706
|10448
|2004.01.07 11:04
|close
|5224
|1000.00
|1.2652
|1.2643
|1.2706
|-360000.00
|44229024.10
|10449
|2004.01.08 02:08
|buy
|5225
|1000.00
|1.2603
|1.2558
|1.2621
|10450
|2004.01.08 02:13
|close
|5225
|1000.00
|1.2611
|1.2558
|1.2621
|80000.00
|44309024.10
|10451
|2004.01.08 02:17
|buy
|5226
|1000.00
|1.2598
|1.2553
|1.2616
|10452
|2004.01.08 02:19
|close
|5226
|1000.00
|1.2608
|1.2553
|1.2616
|100000.00
|44409024.10
|10453
|2004.01.08 10:16
|buy
|5227
|1000.00
|1.2568
|1.2523
|1.2586
|10454
|2004.01.08 10:27
|close
|5227
|1000.00
|1.2576
|1.2523
|1.2586
|80000.00
|44489024.10
|10455
|2004.01.08 13:16
|sell
|5228
|1000.00
|1.2618
|1.2663
|1.2600
|10456
|2004.01.08 14:23
|close
|5228
|1000.00
|1.2655
|1.2663
|1.2600
|-370000.00
|44119024.10
|10457
|2004.01.08 14:23
|sell
|5229
|1000.00
|1.2652
|1.2697
|1.2634
|10458
|2004.01.08 14:32
|close
|5229
|1000.00
|1.2690
|1.2697
|1.2634
|-380000.00
|43739024.10
|10459
|2004.01.08 14:32
|sell
|5230
|1000.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|10460
|2004.01.08 14:37
|close
|5230
|1000.00
|1.2677
|1.2731
|1.2668
|90000.00
|43829024.10
|10461
|2004.01.08 14:37
|sell
|5231
|1000.00
|1.2676
|1.2721
|1.2658
|10462
|2004.01.08 14:55
|close
|5231
|1000.00
|1.2713
|1.2721
|1.2658
|-370000.00
|43459024.10
|10463
|2004.01.08 14:55
|sell
|5232
|1000.00
|1.2710
|1.2755
|1.2692
|10464
|2004.01.08 15:02
|close
|5232
|1000.00
|1.2749
|1.2755
|1.2692
|-390000.00
|43069024.10
|10465
|2004.01.08 15:02
|sell
|5233
|1000.00
|1.2745
|1.2790
|1.2727
|10466
|2004.01.08 15:04
|close
|5233
|1000.00
|1.2736
|1.2790
|1.2727
|90000.00
|43159024.10
|10467
|2004.01.08 15:04
|sell
|5234
|1000.00
|1.2736
|1.2781
|1.2718
|10468
|2004.01.08 15:05
|close
|5234
|1000.00
|1.2726
|1.2781
|1.2718
|100000.00
|43259024.10
|10469
|2004.01.08 15:05
|sell
|5235
|1000.00
|1.2726
|1.2771
|1.2708
|10470
|2004.01.08 16:04
|close
|5235
|1000.00
|1.2716
|1.2771
|1.2708
|100000.00
|43359024.10
|10471
|2004.01.09 06:26
|buy
|5236
|1000.00
|1.2737
|1.2692
|1.2755
|10472
|2004.01.09 07:08
|close
|5236
|1000.00
|1.2747
|1.2692
|1.2755
|100000.00
|43459024.10
|10473
|2004.01.09 11:12
|sell
|5237
|1000.00
|1.2756
|1.2801
|1.2738
|10474
|2004.01.09 11:14
|close
|5237
|1000.00
|1.2746
|1.2801
|1.2738
|100000.00
|43559024.10
|10475
|2004.01.09 14:31
|sell
|5238
|1000.00
|1.2780
|1.2825
|1.2762
|10476
|2004.01.09 14:31
|close
|5238
|1000.00
|1.2771
|1.2825
|1.2762
|90000.00
|43649024.10
|10477
|2004.01.09 14:31
|sell
|5239
|1000.00
|1.2782
|1.2827
|1.2764
|10478
|2004.01.09 14:34
|close
|5239
|1000.00
|1.2818
|1.2827
|1.2764
|-360000.00
|43289024.10
|10479
|2004.01.09 14:34
|sell
|5240
|1000.00
|1.2821
|1.2866
|1.2803
|10480
|2004.01.09 14:36
|close
|5240
|1000.00
|1.2856
|1.2866
|1.2803
|-350000.00
|42939024.10
|10481
|2004.01.09 14:36
|sell
|5241
|1000.00
|1.2851
|1.2896
|1.2833
|10482
|2004.01.09 14:36
|close
|5241
|1000.00
|1.2839
|1.2896
|1.2833
|120000.00
|43059024.10
|10483
|2004.01.09 14:36
|sell
|5242
|1000.00
|1.2839
|1.2884
|1.2821
|10484
|2004.01.09 14:39
|close
|5242
|1000.00
|1.2830
|1.2884
|1.2821
|90000.00
|43149024.10
|10485
|2004.01.09 14:39
|sell
|5243
|1000.00
|1.2830
|1.2875
|1.2812
|10486
|2004.01.09 14:47
|close
|5243
|1000.00
|1.2820
|1.2875
|1.2812
|100000.00
|43249024.10
|10487
|2004.01.09 15:08
|sell
|5244
|1000.00
|1.2830
|1.2875
|1.2812
|10488
|2004.01.09 15:09
|close
|5244
|1000.00
|1.2819
|1.2875
|1.2812
|110000.00
|43359024.10
|10489
|2004.01.12 08:17
|sell
|5245
|1000.00
|1.2867
|1.2912
|1.2849
|10490
|2004.01.12 08:27
|close
|5245
|1000.00
|1.2857
|1.2912
|1.2849
|100000.00
|43459024.10
|10491
|2004.01.12 08:57
|sell
|5246
|1000.00
|1.2870
|1.2915
|1.2852
|10492
|2004.01.12 08:59
|close
|5246
|1000.00
|1.2861
|1.2915
|1.2852
|90000.00
|43549024.10
|10493
|2004.01.12 09:13
|sell
|5247
|1000.00
|1.2875
|1.2920
|1.2857
|10494
|2004.01.12 12:19
|close
|5247
|1000.00
|1.2867
|1.2920
|1.2857
|80000.00
|43629024.10
|10495
|2004.01.12 12:44
|buy
|5248
|1000.00
|1.2851
|1.2806
|1.2869
|10496
|2004.01.12 12:48
|close
|5248
|1000.00
|1.2859
|1.2806
|1.2869
|80000.00
|43709024.10
|10497
|2004.01.12 13:37
|buy
|5249
|1000.00
|1.2839
|1.2794
|1.2857
|10498
|2004.01.12 13:46
|close
|5249
|1000.00
|1.2848
|1.2794
|1.2857
|90000.00
|43799024.10
|10499
|2004.01.12 14:01
|buy
|5250
|1000.00
|1.2822
|1.2777
|1.2840
|10500
|2004.01.12 14:16
|close
|5250
|1000.00
|1.2832
|1.2777
|1.2840
|100000.00
|43899024.10
|10501
|2004.01.12 14:26
|buy
|5251
|1000.00
|1.2813
|1.2768
|1.2831
|10502
|2004.01.12 14:37
|close
|5251
|1000.00
|1.2822
|1.2768
|1.2831
|90000.00
|43989024.10
|10503
|2004.01.12 14:57
|buy
|5252
|1000.00
|1.2789
|1.2744
|1.2807
|10504
|2004.01.12 15:01
|close
|5252
|1000.00
|1.2797
|1.2744
|1.2807
|80000.00
|44069024.10
|10505
|2004.01.12 19:55
|buy
|5253
|1000.00
|1.2766
|1.2721
|1.2784
|10506
|2004.01.13 01:09
|close
|5253
|1000.00
|1.2728
|1.2721
|1.2784
|-389000.00
|43680024.10
|10507
|2004.01.13 08:41
|buy
|5254
|1000.00
|1.2741
|1.2696
|1.2759
|10508
|2004.01.13 08:51
|close
|5254
|1000.00
|1.2750
|1.2696
|1.2759
|90000.00
|43770024.10
|10509
|2004.01.13 09:51
|sell
|5255
|1000.00
|1.2787
|1.2832
|1.2769
|10510
|2004.01.13 09:54
|close
|5255
|1000.00
|1.2778
|1.2832
|1.2769
|90000.00
|43860024.10
|10511
|2004.01.13 09:55
|sell
|5256
|1000.00
|1.2787
|1.2832
|1.2769
|10512
|2004.01.13 10:37
|close
|5256
|1000.00
|1.2778
|1.2832
|1.2769
|90000.00
|43950024.10
|10513
|2004.01.13 17:57
|buy
|5257
|1000.00
|1.2732
|1.2687
|1.2750
|10514
|2004.01.13 17:58
|close
|5257
|1000.00
|1.2740
|1.2687
|1.2750
|80000.00
|44030024.10
|10515
|2004.01.13 17:59
|buy
|5258
|1000.00
|1.2732
|1.2687
|1.2750
|10516
|2004.01.13 18:02
|close
|5258
|1000.00
|1.2740
|1.2687
|1.2750
|80000.00
|44110024.10
|10517
|2004.01.13 18:04
|buy
|5259
|1000.00
|1.2725
|1.2680
|1.2743
|10518
|2004.01.13 18:06
|close
|5259
|1000.00
|1.2733
|1.2680
|1.2743
|80000.00
|44190024.10
|10519
|2004.01.13 21:42
|sell
|5260
|1000.00
|1.2769
|1.2814
|1.2751
|10520
|2004.01.14 01:53
|close
|5260
|1000.00
|1.2760
|1.2814
|1.2751
|97000.00
|44287024.10
|10521
|2004.01.14 09:01
|buy
|5261
|1000.00
|1.2706
|1.2661
|1.2724
|10522
|2004.01.14 09:25
|close
|5261
|1000.00
|1.2670
|1.2661
|1.2724
|-360000.00
|43927024.10
|10523
|2004.01.14 09:25
|buy
|5262
|1000.00
|1.2673
|1.2628
|1.2691
|10524
|2004.01.14 09:27
|close
|5262
|1000.00
|1.2681
|1.2628
|1.2691
|80000.00
|44007024.10
|10525
|2004.01.14 09:27
|buy
|5263
|1000.00
|1.2682
|1.2637
|1.2700
|10526
|2004.01.14 13:27
|close
|5263
|1000.00
|1.2691
|1.2637
|1.2700
|90000.00
|44097024.10
|10527
|2004.01.14 14:39
|buy
|5264
|1000.00
|1.2643
|1.2598
|1.2661
|10528
|2004.01.14 14:50
|close
|5264
|1000.00
|1.2652
|1.2598
|1.2661
|90000.00
|44187024.10
|10529
|2004.01.14 17:39
|sell
|5265
|1000.00
|1.2718
|1.2763
|1.2700
|10530
|2004.01.14 17:59
|close
|5265
|1000.00
|1.2701
|1.2763
|1.2700
|170000.00
|44357024.10
|10531
|2004.01.14 17:59
|sell
|5266
|1000.00
|1.2731
|1.2776
|1.2713
|10532
|2004.01.14 18:05
|close
|5266
|1000.00
|1.2721
|1.2776
|1.2713
|100000.00
|44457024.10
|10533
|2004.01.15 09:27
|buy
|5267
|1000.00
|1.2636
|1.2591
|1.2654
|10534
|2004.01.15 09:28
|close
|5267
|1000.00
|1.2645
|1.2591
|1.2654
|90000.00
|44547024.10
|10535
|2004.01.15 09:59
|buy
|5268
|1000.00
|1.2631
|1.2586
|1.2649
|10536
|2004.01.15 10:23
|close
|5268
|1000.00
|1.2641
|1.2586
|1.2649
|100000.00
|44647024.10
|10537
|2004.01.15 15:25
|buy
|5269
|1000.00
|1.2607
|1.2562
|1.2625
|10538
|2004.01.15 15:26
|close
|5269
|1000.00
|1.2615
|1.2562
|1.2625
|80000.00
|44727024.10
|10539
|2004.01.15 15:39
|buy
|5270
|1000.00
|1.2608
|1.2563
|1.2626
|10540
|2004.01.15 15:41
|close
|5270
|1000.00
|1.2617
|1.2563
|1.2626
|90000.00
|44817024.10
|10541
|2004.01.15 15:41
|buy
|5271
|1000.00
|1.2609
|1.2564
|1.2627
|10542
|2004.01.15 15:42
|close
|5271
|1000.00
|1.2617
|1.2564
|1.2627
|80000.00
|44897024.10
|10543
|2004.01.15 15:43
|buy
|5272
|1000.00
|1.2609
|1.2564
|1.2627
|10544
|2004.01.15 15:53
|close
|5272
|1000.00
|1.2617
|1.2564
|1.2627
|80000.00
|44977024.10
|10545
|2004.01.15 16:06
|buy
|5273
|1000.00
|1.2598
|1.2553
|1.2616
|10546
|2004.01.15 16:12
|close
|5273
|1000.00
|1.2609
|1.2553
|1.2616
|110000.00
|45087024.10
|10547
|2004.01.15 16:25
|buy
|5274
|1000.00
|1.2592
|1.2547
|1.2610
|10548
|2004.01.15 16:26
|close
|5274
|1000.00
|1.2600
|1.2547
|1.2610
|80000.00
|45167024.10
|10549
|2004.01.15 16:26
|buy
|5275
|1000.00
|1.2592
|1.2547
|1.2610
|10550
|2004.01.15 16:28
|close
|5275
|1000.00
|1.2600
|1.2547
|1.2610
|80000.00
|45247024.10
|10551
|2004.01.16 05:59
|buy
|5276
|1000.00
|1.2577
|1.2532
|1.2595
|10552
|2004.01.16 06:04
|close
|5276
|1000.00
|1.2586
|1.2532
|1.2595
|90000.00
|45337024.10
|10553
|2004.01.16 08:04
|buy
|5277
|1000.00
|1.2565
|1.2520
|1.2583
|10554
|2004.01.16 08:12
|close
|5277
|1000.00
|1.2576
|1.2520
|1.2583
|110000.00
|45447024.10
|10555
|2004.01.16 08:14
|buy
|5278
|1000.00
|1.2566
|1.2521
|1.2584
|10556
|2004.01.16 08:15
|close
|5278
|1000.00
|1.2576
|1.2521
|1.2584
|100000.00
|45547024.10
|10557
|2004.01.16 08:32
|buy
|5279
|1000.00
|1.2558
|1.2513
|1.2576
|10558
|2004.01.16 08:38
|close
|5279
|1000.00
|1.2521
|1.2513
|1.2576
|-370000.00
|45177024.10
|10559
|2004.01.16 08:38
|buy
|5280
|1000.00
|1.2524
|1.2479
|1.2542
|10560
|2004.01.16 08:39
|close
|5280
|1000.00
|1.2535
|1.2479
|1.2542
|110000.00
|45287024.10
|10561
|2004.01.16 08:39
|buy
|5281
|1000.00
|1.2536
|1.2491
|1.2554
|10562
|2004.01.16 08:58
|close
|5281
|1000.00
|1.2545
|1.2491
|1.2554
|90000.00
|45377024.10
|10563
|2004.01.16 08:58
|buy
|5282
|1000.00
|1.2540
|1.2495
|1.2558
|10564
|2004.01.16 09:54
|close
|5282
|1000.00
|1.2505
|1.2495
|1.2558
|-350000.00
|45027024.10
|10565
|2004.01.16 09:55
|buy
|5283
|1000.00
|1.2502
|1.2457
|1.2520
|10566
|2004.01.16 10:02
|close
|5283
|1000.00
|1.2511
|1.2457
|1.2520
|90000.00
|45117024.10
|10567
|2004.01.16 15:04
|buy
|5284
|1000.00
|1.2464
|1.2419
|1.2482
|10568
|2004.01.16 15:05
|close
|5284
|1000.00
|1.2472
|1.2419
|1.2482
|80000.00
|45197024.10
|10569
|2004.01.16 15:05
|buy
|5285
|1000.00
|1.2462
|1.2417
|1.2480
|10570
|2004.01.16 15:07
|close
|5285
|1000.00
|1.2470
|1.2417
|1.2480
|80000.00
|45277024.10
|10571
|2004.01.16 15:08
|buy
|5286
|1000.00
|1.2462
|1.2417
|1.2480
|10572
|2004.01.16 15:16
|close
|5286
|1000.00
|1.2472
|1.2417
|1.2480
|100000.00
|45377024.10
|10573
|2004.01.16 15:19
|buy
|5287
|1000.00
|1.2456
|1.2411
|1.2474
|10574
|2004.01.16 15:23
|close
|5287
|1000.00
|1.2465
|1.2411
|1.2474
|90000.00
|45467024.10
|10575
|2004.01.16 15:24
|buy
|5288
|1000.00
|1.2454
|1.2409
|1.2472
|10576
|2004.01.16 15:47
|close
|5288
|1000.00
|1.2417
|1.2409
|1.2472
|-370000.00
|45097024.10
|10577
|2004.01.16 15:47
|buy
|5289
|1000.00
|1.2421
|1.2376
|1.2439
|10578
|2004.01.16 15:49
|close
|5289
|1000.00
|1.2430
|1.2376
|1.2439
|90000.00
|45187024.10
|10579
|2004.01.16 15:49
|buy
|5290
|1000.00
|1.2430
|1.2385
|1.2448
|10580
|2004.01.16 15:52
|close
|5290
|1000.00
|1.2438
|1.2385
|1.2448
|80000.00
|45267024.10
|10581
|2004.01.16 15:52
|buy
|5291
|1000.00
|1.2427
|1.2382
|1.2445
|10582
|2004.01.16 15:56
|close
|5291
|1000.00
|1.2435
|1.2382
|1.2445
|80000.00
|45347024.10
|10583
|2004.01.16 15:57
|buy
|5292
|1000.00
|1.2430
|1.2385
|1.2448
|10584
|2004.01.16 15:58
|close
|5292
|1000.00
|1.2438
|1.2385
|1.2448
|80000.00
|45427024.10
|10585
|2004.01.16 16:18
|buy
|5293
|1000.00
|1.2408
|1.2363
|1.2426
|10586
|2004.01.16 16:19
|close
|5293
|1000.00
|1.2420
|1.2363
|1.2426
|120000.00
|45547024.10
|10587
|2004.01.16 16:20
|buy
|5294
|1000.00
|1.2409
|1.2364
|1.2427
|10588
|2004.01.16 16:21
|close
|5294
|1000.00
|1.2417
|1.2364
|1.2427
|80000.00
|45627024.10
|10589
|2004.01.16 16:22
|buy
|5295
|1000.00
|1.2412
|1.2367
|1.2430
|10590
|2004.01.16 16:37
|close
|5295
|1000.00
|1.2377
|1.2367
|1.2430
|-350000.00
|45277024.10
|10591
|2004.01.16 16:37
|buy
|5296
|1000.00
|1.2382
|1.2337
|1.2400
|10592
|2004.01.16 16:40
|close
|5296
|1000.00
|1.2390
|1.2337
|1.2400
|80000.00
|45357024.10
|10593
|2004.01.16 16:40
|buy
|5297
|1000.00
|1.2390
|1.2345
|1.2408
|10594
|2004.01.16 16:41
|close
|5297
|1000.00
|1.2399
|1.2345
|1.2408
|90000.00
|45447024.10
|10595
|2004.01.16 16:41
|buy
|5298
|1000.00
|1.2399
|1.2354
|1.2417
|10596
|2004.01.16 16:50
|close
|5298
|1000.00
|1.2413
|1.2354
|1.2417
|140000.00
|45587024.10
|10597
|2004.01.19 07:51
|sell
|5299
|1000.00
|1.2409
|1.2454
|1.2391
|10598
|2004.01.19 08:46
|close
|5299
|1000.00
|1.2400
|1.2454
|1.2391
|90000.00
|45677024.10
|10599
|2004.01.19 10:22
|buy
|5300
|1000.00
|1.2344
|1.2299
|1.2362
|10600
|2004.01.19 10:36
|close
|5300
|1000.00
|1.2353
|1.2299
|1.2362
|90000.00
|45767024.10
|10601
|2004.01.19 14:59
|sell
|5301
|1000.00
|1.2395
|1.2440
|1.2377
|10602
|2004.01.19 15:30
|close
|5301
|1000.00
|1.2387
|1.2440
|1.2377
|80000.00
|45847024.10
|10603
|2004.01.19 19:13
|buy
|5302
|1000.00
|1.2355
|1.2310
|1.2373
|10604
|2004.01.19 19:19
|close
|5302
|1000.00
|1.2364
|1.2310
|1.2373
|90000.00
|45937024.10
|10605
|2004.01.20 08:35
|sell
|5303
|1000.00
|1.2416
|1.2461
|1.2398
|10606
|2004.01.20 08:52
|close
|5303
|1000.00
|1.2452
|1.2461
|1.2398
|-360000.00
|45577024.10
|10607
|2004.01.20 08:52
|sell
|5304
|1000.00
|1.2447
|1.2492
|1.2429
|10608
|2004.01.20 09:57
|close
|5304
|1000.00
|1.2484
|1.2492
|1.2429
|-370000.00
|45207024.10
|10609
|2004.01.20 09:57
|sell
|5305
|1000.00
|1.2483
|1.2528
|1.2465
|10610
|2004.01.20 10:15
|close
|5305
|1000.00
|1.2474
|1.2528
|1.2465
|90000.00
|45297024.10
|10611
|2004.01.20 12:42
|sell
|5306
|1000.00
|1.2508
|1.2553
|1.2490
|10612
|2004.01.20 12:52
|close
|5306
|1000.00
|1.2499
|1.2553
|1.2490
|90000.00
|45387024.10
|10613
|2004.01.20 13:13
|sell
|5307
|1000.00
|1.2531
|1.2576
|1.2513
|10614
|2004.01.20 13:20
|close
|5307
|1000.00
|1.2523
|1.2576
|1.2513
|80000.00
|45467024.10
|10615
|2004.01.20 16:29
|sell
|5308
|1000.00
|1.2559
|1.2604
|1.2541
|10616
|2004.01.20 16:30
|close
|5308
|1000.00
|1.2550
|1.2604
|1.2541
|90000.00
|45557024.10
|10617
|2004.01.20 16:32
|sell
|5309
|1000.00
|1.2569
|1.2614
|1.2551
|10618
|2004.01.20 16:32
|close
|5309
|1000.00
|1.2559
|1.2614
|1.2551
|100000.00
|45657024.10
|10619
|2004.01.20 16:42
|sell
|5310
|1000.00
|1.2566
|1.2611
|1.2548
|10620
|2004.01.20 16:43
|close
|5310
|1000.00
|1.2555
|1.2611
|1.2548
|110000.00
|45767024.10
|10621
|2004.01.20 16:43
|sell
|5311
|1000.00
|1.2568
|1.2613
|1.2550
|10622
|2004.01.20 23:35
|close
|5311
|1000.00
|1.2603
|1.2613
|1.2550
|-350000.00
|45417024.10
|10623
|2004.01.21 05:54
|sell
|5312
|1000.00
|1.2596
|1.2641
|1.2578
|10624
|2004.01.21 05:59
|close
|5312
|1000.00
|1.2632
|1.2641
|1.2578
|-360000.00
|45057024.10
|10625
|2004.01.21 05:59
|sell
|5313
|1000.00
|1.2628
|1.2673
|1.2610
|10626
|2004.01.21 06:03
|close
|5313
|1000.00
|1.2617
|1.2673
|1.2610
|110000.00
|45167024.10
|10627
|2004.01.21 06:03
|sell
|5314
|1000.00
|1.2617
|1.2662
|1.2599
|10628
|2004.01.21 06:36
|close
|5314
|1000.00
|1.2609
|1.2662
|1.2599
|80000.00
|45247024.10
|10629
|2004.01.21 09:38
|sell
|5315
|1000.00
|1.2648
|1.2693
|1.2630
|10630
|2004.01.21 11:31
|close
|5315
|1000.00
|1.2638
|1.2693
|1.2630
|100000.00
|45347024.10
|10631
|2004.01.21 15:54
|buy
|5316
|1000.00
|1.2578
|1.2533
|1.2596
|10632
|2004.01.21 15:55
|close
|5316
|1000.00
|1.2588
|1.2533
|1.2596
|100000.00
|45447024.10
|10633
|2004.01.21 15:58
|buy
|5317
|1000.00
|1.2578
|1.2533
|1.2596
|10634
|2004.01.21 16:00
|close
|5317
|1000.00
|1.2588
|1.2533
|1.2596
|100000.00
|45547024.10
|10635
|2004.01.21 18:27
|sell
|5318
|1000.00
|1.2653
|1.2698
|1.2635
|10636
|2004.01.21 18:31
|close
|5318
|1000.00
|1.2645
|1.2698
|1.2635
|80000.00
|45627024.10
|10637
|2004.01.22 00:29
|sell
|5319
|1000.00
|1.2663
|1.2708
|1.2645
|10638
|2004.01.22 00:58
|close
|5319
|1000.00
|1.2654
|1.2708
|1.2645
|90000.00
|45717024.10
|10639
|2004.01.22 09:58
|buy
|5320
|1000.00
|1.2637
|1.2592
|1.2655
|10640
|2004.01.22 09:59
|close
|5320
|1000.00
|1.2646
|1.2592
|1.2655
|90000.00
|45807024.10
|10641
|2004.01.22 10:51
|sell
|5321
|1000.00
|1.2699
|1.2744
|1.2681
|10642
|2004.01.22 10:53
|close
|5321
|1000.00
|1.2691
|1.2744
|1.2681
|80000.00
|45887024.10
|10643
|2004.01.22 10:53
|sell
|5322
|1000.00
|1.2697
|1.2742
|1.2679
|10644
|2004.01.22 11:42
|close
|5322
|1000.00
|1.2733
|1.2742
|1.2679
|-360000.00
|45527024.10
|10645
|2004.01.22 11:42
|sell
|5323
|1000.00
|1.2734
|1.2779
|1.2716
|10646
|2004.01.22 11:44
|close
|5323
|1000.00
|1.2723
|1.2779
|1.2716
|110000.00
|45637024.10
|10647
|2004.01.22 11:44
|sell
|5324
|1000.00
|1.2735
|1.2780
|1.2717
|10648
|2004.01.22 11:45
|close
|5324
|1000.00
|1.2726
|1.2780
|1.2717
|90000.00
|45727024.10
|10649
|2004.01.22 11:50
|sell
|5325
|1000.00
|1.2748
|1.2793
|1.2730
|10650
|2004.01.22 11:50
|close
|5325
|1000.00
|1.2739
|1.2793
|1.2730
|90000.00
|45817024.10
|10651
|2004.01.22 11:51
|sell
|5326
|1000.00
|1.2748
|1.2793
|1.2730
|10652
|2004.01.22 11:59
|close
|5326
|1000.00
|1.2739
|1.2793
|1.2730
|90000.00
|45907024.10
|10653
|2004.01.22 15:47
|buy
|5327
|1000.00
|1.2682
|1.2637
|1.2700
|10654
|2004.01.22 15:52
|close
|5327
|1000.00
|1.2693
|1.2637
|1.2700
|110000.00
|46017024.10
|10655
|2004.01.22 15:52
|buy
|5328
|1000.00
|1.2683
|1.2638
|1.2701
|10656
|2004.01.22 15:53
|close
|5328
|1000.00
|1.2693
|1.2638
|1.2701
|100000.00
|46117024.10
|10657
|2004.01.22 16:03
|buy
|5329
|1000.00
|1.2677
|1.2632
|1.2695
|10658
|2004.01.22 16:04
|close
|5329
|1000.00
|1.2687
|1.2632
|1.2695
|100000.00
|46217024.10
|10659
|2004.01.22 16:10
|buy
|5330
|1000.00
|1.2680
|1.2635
|1.2698
|10660
|2004.01.22 16:11
|close
|5330
|1000.00
|1.2690
|1.2635
|1.2698
|100000.00
|46317024.10
|10661
|2004.01.22 23:37
|sell
|5331
|1000.00
|1.2737
|1.2782
|1.2719
|10662
|2004.01.22 23:39
|close
|5331
|1000.00
|1.2729
|1.2782
|1.2719
|80000.00
|46397024.10
|10663
|2004.01.22 23:44
|sell
|5332
|1000.00
|1.2737
|1.2782
|1.2719
|10664
|2004.01.23 00:05
|close
|5332
|1000.00
|1.2729
|1.2782
|1.2719
|87000.00
|46484024.10
|10665
|2004.01.23 08:21
|sell
|5333
|1000.00
|1.2744
|1.2789
|1.2726
|10666
|2004.01.23 08:24
|close
|5333
|1000.00
|1.2735
|1.2789
|1.2726
|90000.00
|46574024.10
|10667
|2004.01.23 08:27
|sell
|5334
|1000.00
|1.2744
|1.2789
|1.2726
|10668
|2004.01.23 08:30
|close
|5334
|1000.00
|1.2734
|1.2789
|1.2726
|100000.00
|46674024.10
|10670
|2004.01.23 08:36
|close
|5335
|1000.00
|1.2738
|1.2795
|1.2732
|120000.00
|46794024.10
|10671
|2004.01.23 08:38
|sell
|5336
|1000.00
|1.2751
|1.2796
|1.2733
|10672
|2004.01.23 08:40
|close
|5336
|1000.00
|1.2739
|1.2796
|1.2733
|120000.00
|46914024.10
|10673
|2004.01.23 08:41
|sell
|5337
|1000.00
|1.2750
|1.2795
|1.2732
|10674
|2004.01.23 10:41
|close at stop
|5337
|1000.00
|1.2769
|1.2795
|1.2732
|-190000.00
|46724024.10