Strategy Tester Report
[ea]BollTrade_Ron_MT4_v03n EUSD

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1999.01.05 12:30 - 2006.11.13 17:15
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMinFreeMarginPct_is="percent of freemargin necessary to trade "; MinFreeMarginPct=25; ProfitMade_is="PIPS PROFIT you want to make per trade "; ProfitMade=8; BasketProfit_is="close all orders if this $ profit "; BasketProfit=0; LossLimit_is="PIPS LOSS you can afford per trade "; LossLimit=35; BasketLoss_is="close all orders if this $ loss "; BasketLoss=0; BreakEven_is="set StopLoss to OpenPrice at this profit "; BreakEven=0; TrailStop_is="Trail OrderPrice starting from 1st tick "; TrailStop=0; VolumeMax_is="Vol[0]&[1] below this before trading "; VolumeMax=250; Compounding_is="Open more orders based on CompoundStep "; Compounding=false; CompoundStep_is="how many pips movement before compounding"; CompoundStep=1; BDistance_is="pips outside bollinger before trading "; BDistance=14; BPeriod_is="Bollinger period "; BPeriod=15; Deviation_is="Bollinger deviation "; Deviation=2; Lots_is1="How many lots or partial lots per trade ";
Bars in test193907Ticks modelled13490723Modelling quality89.95%
Initial deposit500.00
Total net profit46723524.10Gross profit174866366.40Gross loss-128142842.30
Profit factor1.36Expected payoff8754.64
Absolute drawdown38.00Maximal drawdown2537000.00 (12.39%)Relative drawdown61.53% (62250.30)
Total trades5337Short positions (won %)2593 (82.11%)Long positions (won %)2744 (86.04%)
Profit trades (% of total)4490 (84.13%)Loss trades (% of total)847 (15.87%)
Largestprofit trade180000.00loss trade-410000.00
Averageprofit trade38945.74loss trade-151290.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)51 (57368.30)consecutive losses (loss in money)7 (-35829.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3540000.00 (38)consecutive loss (count of losses)-1487000.00 (4)
Averageconsecutive wins7consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
102412003.12.04 08:39sell51211000.001.20891.21341.2071
102422003.12.04 08:40close51211000.001.20801.21341.207190000.0041412024.10
102432003.12.04 08:41sell51221000.001.20901.21351.2072
102442003.12.04 08:48close51221000.001.20821.21351.207280000.0041492024.10
102452003.12.04 14:31sell51231000.001.20941.21391.2076
102462003.12.04 14:55close51231000.001.21301.21391.2076-360000.0041132024.10
102472003.12.04 14:55sell51241000.001.21251.21701.2107
102482003.12.04 15:06close51241000.001.21161.21701.210790000.0041222024.10
102492003.12.04 15:06sell51251000.001.21201.21651.2102
102502003.12.04 15:34close51251000.001.21571.21651.2102-370000.0040852024.10
102512003.12.04 15:34sell51261000.001.21541.21991.2136
102522003.12.04 15:35close51261000.001.21441.21991.2136100000.0040952024.10
102532003.12.05 09:59buy51271000.001.20671.20221.2085
102542003.12.05 10:03close51271000.001.20751.20221.208580000.0041032024.10
102552003.12.05 14:23sell51281000.001.21011.21461.2083
102562003.12.05 14:24close51281000.001.20921.21461.208390000.0041122024.10
102572003.12.05 14:29sell51291000.001.21011.21461.2083
102582003.12.05 14:30close51291000.001.20891.21461.2083120000.0041242024.10
102592003.12.05 14:31sell51301000.001.21111.21561.2093
102602003.12.05 15:16close51301000.001.21011.21561.2093100000.0041342024.10
102612003.12.05 17:08sell51311000.001.21641.22091.2146
102622003.12.05 17:12close51311000.001.21551.22091.214690000.0041432024.10
102632003.12.05 17:18sell51321000.001.21701.22151.2152
102642003.12.05 17:19close51321000.001.21621.22151.215280000.0041512024.10
102652003.12.08 09:27sell51331000.001.21871.22321.2169
102662003.12.08 09:30close51331000.001.21781.22321.216990000.0041602024.10
102672003.12.08 14:27sell51341000.001.22331.22781.2215
102682003.12.08 14:44close51341000.001.22251.22781.221580000.0041682024.10
102692003.12.09 10:01sell51351000.001.22631.23081.2245
102702003.12.09 12:28close51351000.001.22541.23081.224590000.0041772024.10
102712003.12.09 14:41buy51361000.001.22361.21911.2254
102722003.12.09 14:44close51361000.001.22471.21911.2254110000.0041882024.10
102732003.12.09 16:29buy51371000.001.22131.21681.2231
102742003.12.09 16:32close51371000.001.22271.21681.2231140000.0042022024.10
102752003.12.09 16:38buy51381000.001.22041.21591.2222
102762003.12.09 16:46close51381000.001.22131.21591.222290000.0042112024.10
102772003.12.09 17:02buy51391000.001.21881.21431.2206
102782003.12.09 17:03close51391000.001.21971.21431.220690000.0042202024.10
102792003.12.09 20:28sell51401000.001.22501.22951.2232
102802003.12.09 20:33close51401000.001.22411.22951.223290000.0042292024.10
102812003.12.10 02:44buy51411000.001.22141.21691.2232
102822003.12.10 03:14close51411000.001.22231.21691.223290000.0042382024.10
102832003.12.10 08:05buy51421000.001.21871.21421.2205
102842003.12.10 08:44close51421000.001.21511.21421.2205-360000.0042022024.10
102852003.12.10 08:44buy51431000.001.21561.21111.2174
102862003.12.10 08:46close51431000.001.21671.21111.2174110000.0042132024.10
102872003.12.10 17:48buy51441000.001.22151.21701.2233
102882003.12.10 19:00close51441000.001.22241.21701.223390000.0042222024.10
102892003.12.11 00:46buy51451000.001.21881.21431.2206
102902003.12.11 01:55close51451000.001.21961.21431.220680000.0042302024.10
102912003.12.11 09:27buy51461000.001.21621.21171.2180
102922003.12.11 09:28close51461000.001.21701.21171.218080000.0042382024.10
102932003.12.11 09:36buy51471000.001.21571.21121.2175
102942003.12.11 09:37close51471000.001.21661.21121.217590000.0042472024.10
102952003.12.11 09:44buy51481000.001.21561.21111.2174
102962003.12.11 10:37close51481000.001.21661.21111.2174100000.0042572024.10
102972003.12.11 14:11sell51491000.001.21851.22301.2167
102982003.12.11 14:27close51491000.001.21761.22301.216790000.0042662024.10
102992003.12.11 15:21buy51501000.001.21251.20801.2143
103002003.12.11 15:23close51501000.001.21331.20801.214380000.0042742024.10
103012003.12.11 15:40buy51511000.001.21251.20801.2143
103022003.12.11 15:46close51511000.001.21341.20801.214390000.0042832024.10
103032003.12.11 20:40sell51521000.001.21891.22341.2171
103042003.12.11 21:01close51521000.001.22281.22341.2171-390000.0042442024.10
103052003.12.11 21:01sell51531000.001.22251.22701.2207
103062003.12.11 21:08close51531000.001.22161.22701.220790000.0042532024.10
103072003.12.11 21:08sell51541000.001.22121.22571.2194
103082003.12.12 08:47close51541000.001.22481.22571.2194-353000.0042179024.10
103092003.12.12 09:12sell51551000.001.22551.23001.2237
103102003.12.12 09:12close51551000.001.22461.23001.223790000.0042269024.10
103112003.12.12 14:48buy51561000.001.22261.21811.2244
103122003.12.12 15:01close51561000.001.22341.21811.224480000.0042349024.10
103132003.12.12 15:49sell51571000.001.22761.23211.2258
103142003.12.12 15:49close51571000.001.22681.23211.225880000.0042429024.10
103152003.12.12 16:09sell51581000.001.22801.23251.2262
103162003.12.12 16:10close51581000.001.22711.23251.226290000.0042519024.10
103172003.12.12 17:54sell51591000.001.22881.23331.2270
103182003.12.12 17:56close51591000.001.22791.23331.227090000.0042609024.10
103192003.12.12 17:58sell51601000.001.22861.23311.2268
103202003.12.12 22:53close51601000.001.22771.23311.226890000.0042699024.10
103212003.12.15 00:00buy51611000.001.21351.20901.2153
103222003.12.15 00:14close51611000.001.21441.20901.215390000.0042789024.10
103232003.12.15 00:14buy51621000.001.21441.20991.2162
103242003.12.15 00:27close51621000.001.21521.20991.216280000.0042869024.10
103252003.12.15 00:27buy51631000.001.21501.21051.2168
103262003.12.15 00:33close51631000.001.21591.21051.216890000.0042959024.10
103272003.12.15 07:42sell51641000.001.22271.22721.2209
103282003.12.15 08:16close51641000.001.22181.22721.220990000.0043049024.10
103292003.12.15 13:04buy51651000.001.21961.21511.2214
103302003.12.15 13:06close51651000.001.22051.21511.221490000.0043139024.10
103312003.12.15 14:44sell51661000.001.22561.23011.2238
103322003.12.15 14:49close51661000.001.22481.23011.223880000.0043219024.10
103332003.12.15 15:06sell51671000.001.22681.23131.2250
103342003.12.15 16:14close51671000.001.23031.23131.2250-350000.0042869024.10
103352003.12.15 18:37sell51681000.001.23221.23671.2304
103362003.12.15 18:49close51681000.001.23111.23671.2304110000.0042979024.10
103372003.12.16 05:06sell51691000.001.23411.23861.2323
103382003.12.16 06:53close51691000.001.23321.23861.232390000.0043069024.10
103392003.12.16 10:33sell51701000.001.23641.24091.2346
103402003.12.16 10:34close51701000.001.23551.24091.234690000.0043159024.10
103412003.12.16 14:52buy51711000.001.23161.22711.2334
103422003.12.16 14:53close51711000.001.23251.22711.233490000.0043249024.10
103432003.12.17 09:10buy51721000.001.22991.22541.2317
103442003.12.17 09:17close51721000.001.23081.22541.231790000.0043339024.10
103452003.12.17 10:14sell51731000.001.23501.23951.2332
103462003.12.17 10:17close51731000.001.23421.23951.233280000.0043419024.10
103472003.12.17 14:45sell51741000.001.23671.24121.2349
103482003.12.17 18:31close51741000.001.24041.24121.2349-370000.0043049024.10
103492003.12.17 18:32sell51751000.001.24131.24581.2395
103502003.12.17 18:38close51751000.001.24041.24581.239590000.0043139024.10
103512003.12.17 18:38sell51761000.001.24111.24561.2393
103522003.12.17 19:24close51761000.001.24031.24561.239380000.0043219024.10
103532003.12.18 10:11sell51771000.001.24331.24781.2415
103542003.12.18 10:21close51771000.001.24241.24781.241590000.0043309024.10
103552003.12.18 14:56buy51781000.001.23791.23341.2397
103562003.12.18 15:05close51781000.001.23881.23341.239790000.0043399024.10
103572003.12.18 15:53buy51791000.001.23621.23171.2380
103582003.12.18 16:00close51791000.001.23711.23171.238090000.0043489024.10
103592003.12.18 18:43sell51801000.001.24131.24581.2395
103602003.12.18 18:46close51801000.001.24051.24581.239580000.0043569024.10
103612003.12.18 18:53sell51811000.001.24171.24621.2399
103622003.12.18 19:30close51811000.001.24091.24621.239980000.0043649024.10
103632003.12.19 16:17buy51821000.001.23931.23481.2411
103642003.12.19 16:52close51821000.001.23561.23481.2411-370000.0043279024.10
103652003.12.19 16:52buy51831000.001.23601.23151.2378
103662003.12.19 17:13close51831000.001.23711.23151.2378110000.0043389024.10
103672003.12.22 09:54sell51841000.001.24221.24671.2404
103682003.12.22 17:03close51841000.001.24111.24671.2404110000.0043499024.10
103692003.12.22 17:05buy51851000.001.24081.23631.2426
103702003.12.22 17:07close51851000.001.24161.23631.242680000.0043579024.10
103712003.12.22 22:26buy51861000.001.23861.23411.2404
103722003.12.22 22:27close51861000.001.23971.23411.2404110000.0043689024.10
103732003.12.23 08:55sell51871000.001.24221.24671.2404
103742003.12.23 09:33close51871000.001.24131.24671.240490000.0043779024.10
103752003.12.24 14:44sell51881000.001.24281.24731.2410
103762003.12.24 17:01close51881000.001.24641.24731.2410-360000.0043419024.10
103772003.12.24 17:02sell51891000.001.24691.25141.2451
103782003.12.24 18:45close51891000.001.24591.25141.2451100000.0043519024.10
103792003.12.30 15:21sell51901000.001.25231.25681.2505
103802003.12.30 15:22close51901000.001.25141.25681.250590000.0043609024.10
103812003.12.30 15:27sell51911000.001.25211.25661.2503
103822003.12.30 15:34close51911000.001.25121.25661.250390000.0043699024.10
103832003.12.30 16:43sell51921000.001.25391.25841.2521
103842003.12.30 16:48close51921000.001.25311.25841.252180000.0043779024.10
103852003.12.31 02:03sell51931000.001.25681.26131.2550
103862003.12.31 08:52close51931000.001.26031.26131.2550-350000.0043429024.10
103872003.12.31 08:52sell51941000.001.26101.26551.2592
103882003.12.31 11:30close51941000.001.26011.26551.259290000.0043519024.10
103892003.12.31 14:06sell51951000.001.26371.26821.2619
103902003.12.31 14:16close51951000.001.26291.26821.261980000.0043599024.10
103912003.12.31 14:27sell51961000.001.26431.26881.2625
103922003.12.31 14:30close51961000.001.26331.26881.2625100000.0043699024.10
103932003.12.31 18:04buy51971000.001.25781.25331.2596
103942003.12.31 18:10close51971000.001.25891.25331.2596110000.0043809024.10
103952003.12.31 18:10buy51981000.001.25791.25341.2597
103962003.12.31 18:26close51981000.001.25421.25341.2597-370000.0043439024.10
103972003.12.31 18:26buy51991000.001.25451.25001.2563
103982003.12.31 18:58close51991000.001.25541.25001.256390000.0043529024.10
103992004.01.01 07:38buy52001000.001.25721.25271.2590
104002004.01.01 07:40close52001000.001.25871.25271.2590150000.0043679024.10
104012004.01.01 18:58buy52011000.001.25761.25311.2594
104022004.01.01 19:18close52011000.001.25401.25311.2594-360000.0043319024.10
104032004.01.01 19:18buy52021000.001.25451.25001.2563
104042004.01.01 19:30close52021000.001.25611.25001.2563160000.0043479024.10
104052004.01.02 00:50sell52031000.001.25961.26411.2578
104062004.01.02 00:51close52031000.001.25801.26411.2578160000.0043639024.10
104072004.01.02 09:04sell52041000.001.25891.26341.2571
104082004.01.02 09:36close52041000.001.25801.26341.257190000.0043729024.10
104092004.01.02 10:03sell52051000.001.26091.26541.2591
104102004.01.02 13:01close52051000.001.25981.26541.2591110000.0043839024.10
104112004.01.02 13:28buy52061000.001.25751.25301.2593
104122004.01.02 13:30close52061000.001.25851.25301.2593100000.0043939024.10
104132004.01.02 13:32buy52071000.001.25741.25291.2592
104142004.01.02 13:36close52071000.001.25831.25291.259290000.0044029024.10
104152004.01.05 00:06sell52081000.001.26181.26631.2600
104162004.01.05 01:12close52081000.001.26561.26631.2600-380000.0043649024.10
104172004.01.05 01:12sell52091000.001.26531.26981.2635
104182004.01.05 03:14close52091000.001.26451.26981.263580000.0043729024.10
104192004.01.05 08:38sell52101000.001.26881.27331.2670
104202004.01.05 09:05close52101000.001.26791.27331.267090000.0043819024.10
104212004.01.06 07:46sell52111000.001.27091.27541.2691
104222004.01.06 08:15close52111000.001.26991.27541.2691100000.0043919024.10
104232004.01.06 08:38sell52121000.001.27251.27701.2707
104242004.01.06 08:42close52121000.001.27131.27701.2707120000.0044039024.10
104252004.01.06 11:36sell52131000.001.27561.28011.2738
104262004.01.06 11:38close52131000.001.27481.28011.273880000.0044119024.10
104272004.01.06 14:41sell52141000.001.27801.28251.2762
104282004.01.06 15:23close52141000.001.28161.28251.2762-360000.0043759024.10
104292004.01.06 15:23sell52151000.001.28111.28561.2793
104302004.01.06 15:26close52151000.001.27991.28561.2793120000.0043879024.10
104312004.01.06 15:27sell52161000.001.28021.28471.2784
104322004.01.06 15:31close52161000.001.27931.28471.278490000.0043969024.10
104332004.01.06 21:42buy52171000.001.27401.26951.2758
104342004.01.06 21:43close52171000.001.27501.26951.2758100000.0044069024.10
104352004.01.06 21:59buy52181000.001.27361.26911.2754
104362004.01.06 22:01close52181000.001.27451.26911.275490000.0044159024.10
104372004.01.06 22:28buy52191000.001.27271.26821.2745
104382004.01.06 22:34close52191000.001.27351.26821.274580000.0044239024.10
104392004.01.07 03:18buy52201000.001.26891.26441.2707
104402004.01.07 03:20close52201000.001.26971.26441.270780000.0044319024.10
104412004.01.07 08:14sell52211000.001.27461.27911.2728
104422004.01.07 08:15close52211000.001.27351.27911.2728110000.0044429024.10
104432004.01.07 09:21buy52221000.001.26931.26481.2711
104442004.01.07 09:24close52221000.001.27011.26481.271180000.0044509024.10
104452004.01.07 09:34buy52231000.001.26861.26411.2704
104462004.01.07 09:35close52231000.001.26941.26411.270480000.0044589024.10
104472004.01.07 09:37buy52241000.001.26881.26431.2706
104482004.01.07 11:04close52241000.001.26521.26431.2706-360000.0044229024.10
104492004.01.08 02:08buy52251000.001.26031.25581.2621
104502004.01.08 02:13close52251000.001.26111.25581.262180000.0044309024.10
104512004.01.08 02:17buy52261000.001.25981.25531.2616
104522004.01.08 02:19close52261000.001.26081.25531.2616100000.0044409024.10
104532004.01.08 10:16buy52271000.001.25681.25231.2586
104542004.01.08 10:27close52271000.001.25761.25231.258680000.0044489024.10
104552004.01.08 13:16sell52281000.001.26181.26631.2600
104562004.01.08 14:23close52281000.001.26551.26631.2600-370000.0044119024.10
104572004.01.08 14:23sell52291000.001.26521.26971.2634
104582004.01.08 14:32close52291000.001.26901.26971.2634-380000.0043739024.10
104592004.01.08 14:32sell52301000.001.26861.27311.2668
104602004.01.08 14:37close52301000.001.26771.27311.266890000.0043829024.10
104612004.01.08 14:37sell52311000.001.26761.27211.2658
104622004.01.08 14:55close52311000.001.27131.27211.2658-370000.0043459024.10
104632004.01.08 14:55sell52321000.001.27101.27551.2692
104642004.01.08 15:02close52321000.001.27491.27551.2692-390000.0043069024.10
104652004.01.08 15:02sell52331000.001.27451.27901.2727
104662004.01.08 15:04close52331000.001.27361.27901.272790000.0043159024.10
104672004.01.08 15:04sell52341000.001.27361.27811.2718
104682004.01.08 15:05close52341000.001.27261.27811.2718100000.0043259024.10
104692004.01.08 15:05sell52351000.001.27261.27711.2708
104702004.01.08 16:04close52351000.001.27161.27711.2708100000.0043359024.10
104712004.01.09 06:26buy52361000.001.27371.26921.2755
104722004.01.09 07:08close52361000.001.27471.26921.2755100000.0043459024.10
104732004.01.09 11:12sell52371000.001.27561.28011.2738
104742004.01.09 11:14close52371000.001.27461.28011.2738100000.0043559024.10
104752004.01.09 14:31sell52381000.001.27801.28251.2762
104762004.01.09 14:31close52381000.001.27711.28251.276290000.0043649024.10
104772004.01.09 14:31sell52391000.001.27821.28271.2764
104782004.01.09 14:34close52391000.001.28181.28271.2764-360000.0043289024.10
104792004.01.09 14:34sell52401000.001.28211.28661.2803
104802004.01.09 14:36close52401000.001.28561.28661.2803-350000.0042939024.10
104812004.01.09 14:36sell52411000.001.28511.28961.2833
104822004.01.09 14:36close52411000.001.28391.28961.2833120000.0043059024.10
104832004.01.09 14:36sell52421000.001.28391.28841.2821
104842004.01.09 14:39close52421000.001.28301.28841.282190000.0043149024.10
104852004.01.09 14:39sell52431000.001.28301.28751.2812
104862004.01.09 14:47close52431000.001.28201.28751.2812100000.0043249024.10
104872004.01.09 15:08sell52441000.001.28301.28751.2812
104882004.01.09 15:09close52441000.001.28191.28751.2812110000.0043359024.10
104892004.01.12 08:17sell52451000.001.28671.29121.2849
104902004.01.12 08:27close52451000.001.28571.29121.2849100000.0043459024.10
104912004.01.12 08:57sell52461000.001.28701.29151.2852
104922004.01.12 08:59close52461000.001.28611.29151.285290000.0043549024.10
104932004.01.12 09:13sell52471000.001.28751.29201.2857
104942004.01.12 12:19close52471000.001.28671.29201.285780000.0043629024.10
104952004.01.12 12:44buy52481000.001.28511.28061.2869
104962004.01.12 12:48close52481000.001.28591.28061.286980000.0043709024.10
104972004.01.12 13:37buy52491000.001.28391.27941.2857
104982004.01.12 13:46close52491000.001.28481.27941.285790000.0043799024.10
104992004.01.12 14:01buy52501000.001.28221.27771.2840
105002004.01.12 14:16close52501000.001.28321.27771.2840100000.0043899024.10
105012004.01.12 14:26buy52511000.001.28131.27681.2831
105022004.01.12 14:37close52511000.001.28221.27681.283190000.0043989024.10
105032004.01.12 14:57buy52521000.001.27891.27441.2807
105042004.01.12 15:01close52521000.001.27971.27441.280780000.0044069024.10
105052004.01.12 19:55buy52531000.001.27661.27211.2784
105062004.01.13 01:09close52531000.001.27281.27211.2784-389000.0043680024.10
105072004.01.13 08:41buy52541000.001.27411.26961.2759
105082004.01.13 08:51close52541000.001.27501.26961.275990000.0043770024.10
105092004.01.13 09:51sell52551000.001.27871.28321.2769
105102004.01.13 09:54close52551000.001.27781.28321.276990000.0043860024.10
105112004.01.13 09:55sell52561000.001.27871.28321.2769
105122004.01.13 10:37close52561000.001.27781.28321.276990000.0043950024.10
105132004.01.13 17:57buy52571000.001.27321.26871.2750
105142004.01.13 17:58close52571000.001.27401.26871.275080000.0044030024.10
105152004.01.13 17:59buy52581000.001.27321.26871.2750
105162004.01.13 18:02close52581000.001.27401.26871.275080000.0044110024.10
105172004.01.13 18:04buy52591000.001.27251.26801.2743
105182004.01.13 18:06close52591000.001.27331.26801.274380000.0044190024.10
105192004.01.13 21:42sell52601000.001.27691.28141.2751
105202004.01.14 01:53close52601000.001.27601.28141.275197000.0044287024.10
105212004.01.14 09:01buy52611000.001.27061.26611.2724
105222004.01.14 09:25close52611000.001.26701.26611.2724-360000.0043927024.10
105232004.01.14 09:25buy52621000.001.26731.26281.2691
105242004.01.14 09:27close52621000.001.26811.26281.269180000.0044007024.10
105252004.01.14 09:27buy52631000.001.26821.26371.2700
105262004.01.14 13:27close52631000.001.26911.26371.270090000.0044097024.10
105272004.01.14 14:39buy52641000.001.26431.25981.2661
105282004.01.14 14:50close52641000.001.26521.25981.266190000.0044187024.10
105292004.01.14 17:39sell52651000.001.27181.27631.2700
105302004.01.14 17:59close52651000.001.27011.27631.2700170000.0044357024.10
105312004.01.14 17:59sell52661000.001.27311.27761.2713
105322004.01.14 18:05close52661000.001.27211.27761.2713100000.0044457024.10
105332004.01.15 09:27buy52671000.001.26361.25911.2654
105342004.01.15 09:28close52671000.001.26451.25911.265490000.0044547024.10
105352004.01.15 09:59buy52681000.001.26311.25861.2649
105362004.01.15 10:23close52681000.001.26411.25861.2649100000.0044647024.10
105372004.01.15 15:25buy52691000.001.26071.25621.2625
105382004.01.15 15:26close52691000.001.26151.25621.262580000.0044727024.10
105392004.01.15 15:39buy52701000.001.26081.25631.2626
105402004.01.15 15:41close52701000.001.26171.25631.262690000.0044817024.10
105412004.01.15 15:41buy52711000.001.26091.25641.2627
105422004.01.15 15:42close52711000.001.26171.25641.262780000.0044897024.10
105432004.01.15 15:43buy52721000.001.26091.25641.2627
105442004.01.15 15:53close52721000.001.26171.25641.262780000.0044977024.10
105452004.01.15 16:06buy52731000.001.25981.25531.2616
105462004.01.15 16:12close52731000.001.26091.25531.2616110000.0045087024.10
105472004.01.15 16:25buy52741000.001.25921.25471.2610
105482004.01.15 16:26close52741000.001.26001.25471.261080000.0045167024.10
105492004.01.15 16:26buy52751000.001.25921.25471.2610
105502004.01.15 16:28close52751000.001.26001.25471.261080000.0045247024.10
105512004.01.16 05:59buy52761000.001.25771.25321.2595
105522004.01.16 06:04close52761000.001.25861.25321.259590000.0045337024.10
105532004.01.16 08:04buy52771000.001.25651.25201.2583
105542004.01.16 08:12close52771000.001.25761.25201.2583110000.0045447024.10
105552004.01.16 08:14buy52781000.001.25661.25211.2584
105562004.01.16 08:15close52781000.001.25761.25211.2584100000.0045547024.10
105572004.01.16 08:32buy52791000.001.25581.25131.2576
105582004.01.16 08:38close52791000.001.25211.25131.2576-370000.0045177024.10
105592004.01.16 08:38buy52801000.001.25241.24791.2542
105602004.01.16 08:39close52801000.001.25351.24791.2542110000.0045287024.10
105612004.01.16 08:39buy52811000.001.25361.24911.2554
105622004.01.16 08:58close52811000.001.25451.24911.255490000.0045377024.10
105632004.01.16 08:58buy52821000.001.25401.24951.2558
105642004.01.16 09:54close52821000.001.25051.24951.2558-350000.0045027024.10
105652004.01.16 09:55buy52831000.001.25021.24571.2520
105662004.01.16 10:02close52831000.001.25111.24571.252090000.0045117024.10
105672004.01.16 15:04buy52841000.001.24641.24191.2482
105682004.01.16 15:05close52841000.001.24721.24191.248280000.0045197024.10
105692004.01.16 15:05buy52851000.001.24621.24171.2480
105702004.01.16 15:07close52851000.001.24701.24171.248080000.0045277024.10
105712004.01.16 15:08buy52861000.001.24621.24171.2480
105722004.01.16 15:16close52861000.001.24721.24171.2480100000.0045377024.10
105732004.01.16 15:19buy52871000.001.24561.24111.2474
105742004.01.16 15:23close52871000.001.24651.24111.247490000.0045467024.10
105752004.01.16 15:24buy52881000.001.24541.24091.2472
105762004.01.16 15:47close52881000.001.24171.24091.2472-370000.0045097024.10
105772004.01.16 15:47buy52891000.001.24211.23761.2439
105782004.01.16 15:49close52891000.001.24301.23761.243990000.0045187024.10
105792004.01.16 15:49buy52901000.001.24301.23851.2448
105802004.01.16 15:52close52901000.001.24381.23851.244880000.0045267024.10
105812004.01.16 15:52buy52911000.001.24271.23821.2445
105822004.01.16 15:56close52911000.001.24351.23821.244580000.0045347024.10
105832004.01.16 15:57buy52921000.001.24301.23851.2448
105842004.01.16 15:58close52921000.001.24381.23851.244880000.0045427024.10
105852004.01.16 16:18buy52931000.001.24081.23631.2426
105862004.01.16 16:19close52931000.001.24201.23631.2426120000.0045547024.10
105872004.01.16 16:20buy52941000.001.24091.23641.2427
105882004.01.16 16:21close52941000.001.24171.23641.242780000.0045627024.10
105892004.01.16 16:22buy52951000.001.24121.23671.2430
105902004.01.16 16:37close52951000.001.23771.23671.2430-350000.0045277024.10
105912004.01.16 16:37buy52961000.001.23821.23371.2400
105922004.01.16 16:40close52961000.001.23901.23371.240080000.0045357024.10
105932004.01.16 16:40buy52971000.001.23901.23451.2408
105942004.01.16 16:41close52971000.001.23991.23451.240890000.0045447024.10
105952004.01.16 16:41buy52981000.001.23991.23541.2417
105962004.01.16 16:50close52981000.001.24131.23541.2417140000.0045587024.10
105972004.01.19 07:51sell52991000.001.24091.24541.2391
105982004.01.19 08:46close52991000.001.24001.24541.239190000.0045677024.10
105992004.01.19 10:22buy53001000.001.23441.22991.2362
106002004.01.19 10:36close53001000.001.23531.22991.236290000.0045767024.10
106012004.01.19 14:59sell53011000.001.23951.24401.2377
106022004.01.19 15:30close53011000.001.23871.24401.237780000.0045847024.10
106032004.01.19 19:13buy53021000.001.23551.23101.2373
106042004.01.19 19:19close53021000.001.23641.23101.237390000.0045937024.10
106052004.01.20 08:35sell53031000.001.24161.24611.2398
106062004.01.20 08:52close53031000.001.24521.24611.2398-360000.0045577024.10
106072004.01.20 08:52sell53041000.001.24471.24921.2429
106082004.01.20 09:57close53041000.001.24841.24921.2429-370000.0045207024.10
106092004.01.20 09:57sell53051000.001.24831.25281.2465
106102004.01.20 10:15close53051000.001.24741.25281.246590000.0045297024.10
106112004.01.20 12:42sell53061000.001.25081.25531.2490
106122004.01.20 12:52close53061000.001.24991.25531.249090000.0045387024.10
106132004.01.20 13:13sell53071000.001.25311.25761.2513
106142004.01.20 13:20close53071000.001.25231.25761.251380000.0045467024.10
106152004.01.20 16:29sell53081000.001.25591.26041.2541
106162004.01.20 16:30close53081000.001.25501.26041.254190000.0045557024.10
106172004.01.20 16:32sell53091000.001.25691.26141.2551
106182004.01.20 16:32close53091000.001.25591.26141.2551100000.0045657024.10
106192004.01.20 16:42sell53101000.001.25661.26111.2548
106202004.01.20 16:43close53101000.001.25551.26111.2548110000.0045767024.10
106212004.01.20 16:43sell53111000.001.25681.26131.2550
106222004.01.20 23:35close53111000.001.26031.26131.2550-350000.0045417024.10
106232004.01.21 05:54sell53121000.001.25961.26411.2578
106242004.01.21 05:59close53121000.001.26321.26411.2578-360000.0045057024.10
106252004.01.21 05:59sell53131000.001.26281.26731.2610
106262004.01.21 06:03close53131000.001.26171.26731.2610110000.0045167024.10
106272004.01.21 06:03sell53141000.001.26171.26621.2599
106282004.01.21 06:36close53141000.001.26091.26621.259980000.0045247024.10
106292004.01.21 09:38sell53151000.001.26481.26931.2630
106302004.01.21 11:31close53151000.001.26381.26931.2630100000.0045347024.10
106312004.01.21 15:54buy53161000.001.25781.25331.2596
106322004.01.21 15:55close53161000.001.25881.25331.2596100000.0045447024.10
106332004.01.21 15:58buy53171000.001.25781.25331.2596
106342004.01.21 16:00close53171000.001.25881.25331.2596100000.0045547024.10
106352004.01.21 18:27sell53181000.001.26531.26981.2635
106362004.01.21 18:31close53181000.001.26451.26981.263580000.0045627024.10
106372004.01.22 00:29sell53191000.001.26631.27081.2645
106382004.01.22 00:58close53191000.001.26541.27081.264590000.0045717024.10
106392004.01.22 09:58buy53201000.001.26371.25921.2655
106402004.01.22 09:59close53201000.001.26461.25921.265590000.0045807024.10
106412004.01.22 10:51sell53211000.001.26991.27441.2681
106422004.01.22 10:53close53211000.001.26911.27441.268180000.0045887024.10
106432004.01.22 10:53sell53221000.001.26971.27421.2679
106442004.01.22 11:42close53221000.001.27331.27421.2679-360000.0045527024.10
106452004.01.22 11:42sell53231000.001.27341.27791.2716
106462004.01.22 11:44close53231000.001.27231.27791.2716110000.0045637024.10
106472004.01.22 11:44sell53241000.001.27351.27801.2717
106482004.01.22 11:45close53241000.001.27261.27801.271790000.0045727024.10
106492004.01.22 11:50sell53251000.001.27481.27931.2730
106502004.01.22 11:50close53251000.001.27391.27931.273090000.0045817024.10
106512004.01.22 11:51sell53261000.001.27481.27931.2730
106522004.01.22 11:59close53261000.001.27391.27931.273090000.0045907024.10
106532004.01.22 15:47buy53271000.001.26821.26371.2700
106542004.01.22 15:52close53271000.001.26931.26371.2700110000.0046017024.10
106552004.01.22 15:52buy53281000.001.26831.26381.2701
106562004.01.22 15:53close53281000.001.26931.26381.2701100000.0046117024.10
106572004.01.22 16:03buy53291000.001.26771.26321.2695
106582004.01.22 16:04close53291000.001.26871.26321.2695100000.0046217024.10
106592004.01.22 16:10buy53301000.001.26801.26351.2698
106602004.01.22 16:11close53301000.001.26901.26351.2698100000.0046317024.10
106612004.01.22 23:37sell53311000.001.27371.27821.2719
106622004.01.22 23:39close53311000.001.27291.27821.271980000.0046397024.10
106632004.01.22 23:44sell53321000.001.27371.27821.2719
106642004.01.23 00:05close53321000.001.27291.27821.271987000.0046484024.10
106652004.01.23 08:21sell53331000.001.27441.27891.2726
106662004.01.23 08:24close53331000.001.27351.27891.272690000.0046574024.10
106672004.01.23 08:27sell53341000.001.27441.27891.2726
106682004.01.23 08:30close53341000.001.27341.27891.2726100000.0046674024.10
106702004.01.23 08:36close53351000.001.27381.27951.2732120000.0046794024.10
106712004.01.23 08:38sell53361000.001.27511.27961.2733
106722004.01.23 08:40close53361000.001.27391.27961.2733120000.0046914024.10
106732004.01.23 08:41sell53371000.001.27501.27951.2732
106742004.01.23 10:41close at stop53371000.001.27691.27951.2732-190000.0046724024.10