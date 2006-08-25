Strategy Tester Report
[ea]BollTrade_Ron_MT4_v03n EUSD
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.30 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.08.25 - 2006.11.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MinFreeMarginPct_is="percent of freemargin necessary to trade "; MinFreeMarginPct=25; ProfitMade_is="PIPS PROFIT you want to make per trade "; ProfitMade=8; BasketProfit_is="close all orders if this $ profit "; BasketProfit=14.5; LossLimit_is="PIPS LOSS you can afford per trade "; LossLimit=35; BasketLoss_is="close all orders if this $ loss "; BasketLoss=0; BreakEven_is="set StopLoss to OpenPrice at this profit "; BreakEven=0; TrailStop_is="Trail OrderPrice starting from 1st tick "; TrailStop=0; VolumeMax_is="Volume must be below this before trading "; VolumeMax=280; Compounding_is="Open more orders based on CompoundStep "; Compounding=false;
CompoundStep_is="how many pips movement before compounding"; CompoundStep=1; BDistance_is="pips outside bollinger before trading "; BDistance=14; BPeriod_is="Bollinger period "; BPeriod=15; Deviation_is="Bollinger deviation "; Deviation=2; Lots_is1="How many lots or partial lots per trade ";
|Bars in test
|59105
|Ticks modelled
|1009213
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|4970.09
|Gross profit
|7802.75
|Gross loss
|-2832.66
|Profit factor
|2.75
|Expected payoff
|27.46
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|863.99 (14.67%)
|Relative drawdown
|16.75% (818.97)
|Total trades
|181
|Short positions (won %)
|112 (97.32%)
|Long positions (won %)
|69 (97.10%)
|Profit trades (% of total)
|176 (97.24%)
|Loss trades (% of total)
|5 (2.76%)
|Largest
|profit trade
|324.00
|loss trade
|-863.99
|Average
|profit trade
|44.33
|loss trade
|-566.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|91 (2786.78)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-863.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2786.78 (91)
|consecutive loss (count of losses)
|-863.99 (1)
|Average
|consecutive wins
|29
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.25 16:07
|buy
|1
|0.20
|1.2738
|1.2693
|1.2756
|2
|2006.08.25 16:07
|close
|1
|0.20
|1.2750
|1.2693
|1.2756
|24.00
|524.00
|3
|2006.08.25 16:07
|buy
|2
|0.20
|1.2739
|1.2694
|1.2757
|4
|2006.08.25 16:07
|close
|2
|0.20
|1.2755
|1.2694
|1.2757
|32.00
|556.00
|5
|2006.08.25 16:07
|buy
|3
|0.20
|1.2738
|1.2693
|1.2756
|6
|2006.08.25 16:47
|close
|3
|0.20
|1.2747
|1.2693
|1.2756
|18.00
|574.00
|7
|2006.08.28 05:27
|sell
|4
|0.20
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|8
|2006.08.28 17:08
|close
|4
|0.20
|1.2788
|1.2841
|1.2778
|16.00
|590.00
|9
|2006.08.29 16:30
|buy
|5
|0.20
|1.2763
|1.2718
|1.2781
|10
|2006.08.29 19:15
|close
|5
|0.20
|1.2771
|1.2718
|1.2781
|16.00
|606.00
|11
|2006.08.29 20:02
|sell
|6
|0.20
|1.2792
|1.2837
|1.2774
|12
|2006.08.29 20:02
|close
|6
|0.20
|1.2781
|1.2837
|1.2774
|22.00
|628.00
|13
|2006.08.29 20:30
|sell
|7
|0.30
|1.2816
|1.2861
|1.2798
|14
|2006.08.30 03:34
|close
|7
|0.30
|1.2851
|1.2861
|1.2798
|-103.44
|524.56
|15
|2006.08.31 09:21
|sell
|8
|0.20
|1.2855
|1.2900
|1.2837
|16
|2006.08.31 10:34
|close
|8
|0.20
|1.2846
|1.2900
|1.2837
|18.00
|542.56
|17
|2006.08.31 16:04
|buy
|9
|0.20
|1.2817
|1.2772
|1.2835
|18
|2006.08.31 16:14
|close
|9
|0.20
|1.2825
|1.2772
|1.2835
|16.00
|558.56
|19
|2006.08.31 16:30
|buy
|10
|0.20
|1.2800
|1.2755
|1.2818
|20
|2006.08.31 16:53
|close
|10
|0.20
|1.2808
|1.2755
|1.2818
|16.00
|574.56
|21
|2006.09.01 18:03
|sell
|11
|0.20
|1.2844
|1.2889
|1.2826
|22
|2006.09.01 18:09
|close
|11
|0.20
|1.2836
|1.2889
|1.2826
|16.00
|590.56
|23
|2006.09.06 13:28
|buy
|12
|0.20
|1.2794
|1.2749
|1.2812
|24
|2006.09.06 13:44
|close
|12
|0.20
|1.2802
|1.2749
|1.2812
|16.00
|606.56
|25
|2006.09.06 20:13
|sell
|13
|0.20
|1.2807
|1.2852
|1.2789
|26
|2006.09.07 00:06
|close
|13
|0.20
|1.2800
|1.2852
|1.2789
|17.12
|623.68
|27
|2006.09.07 13:07
|buy
|14
|0.20
|1.2739
|1.2694
|1.2757
|28
|2006.09.07 17:59
|close
|14
|0.20
|1.2747
|1.2694
|1.2757
|16.00
|639.68
|29
|2006.09.08 14:36
|buy
|15
|0.30
|1.2687
|1.2642
|1.2705
|30
|2006.09.08 14:37
|close
|15
|0.30
|1.2693
|1.2642
|1.2705
|18.00
|657.68
|31
|2006.09.08 14:37
|buy
|16
|0.30
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|32
|2006.09.08 14:37
|close
|16
|0.30
|1.2686
|1.2634
|1.2697
|21.00
|678.68
|33
|2006.09.08 14:37
|buy
|17
|0.30
|1.2677
|1.2632
|1.2695
|34
|2006.09.08 14:37
|close
|17
|0.30
|1.2685
|1.2632
|1.2695
|24.00
|702.68
|35
|2006.09.08 14:37
|buy
|18
|0.30
|1.2677
|1.2632
|1.2695
|36
|2006.09.08 14:37
|close
|18
|0.30
|1.2687
|1.2632
|1.2695
|30.00
|732.68
|37
|2006.09.08 14:37
|buy
|19
|0.30
|1.2681
|1.2636
|1.2699
|38
|2006.09.11 07:06
|close
|19
|0.30
|1.2687
|1.2636
|1.2699
|15.66
|748.34
|39
|2006.09.11 10:09
|sell
|20
|0.30
|1.2709
|1.2754
|1.2691
|40
|2006.09.11 11:24
|close
|20
|0.30
|1.2704
|1.2754
|1.2691
|15.00
|763.34
|41
|2006.09.11 16:08
|buy
|21
|0.30
|1.2693
|1.2648
|1.2711
|42
|2006.09.11 17:20
|close
|21
|0.30
|1.2698
|1.2648
|1.2711
|15.00
|778.34
|43
|2006.09.12 14:30
|sell
|22
|0.30
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|44
|2006.09.12 14:30
|close
|22
|0.30
|1.2725
|1.2777
|1.2714
|21.00
|799.34
|45
|2006.09.12 14:30
|sell
|23
|0.30
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|46
|2006.09.12 14:30
|t/p
|23
|0.30
|1.2714
|1.2777
|1.2714
|54.00
|853.34
|47
|2006.09.12 14:31
|sell
|24
|0.30
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|48
|2006.09.12 14:31
|t/p
|24
|0.30
|1.2714
|1.2777
|1.2714
|54.00
|907.34
|49
|2006.09.12 14:31
|sell
|25
|0.40
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|50
|2006.09.12 14:31
|t/p
|25
|0.40
|1.2714
|1.2777
|1.2714
|72.00
|979.34
|51
|2006.09.12 14:31
|sell
|26
|0.40
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|52
|2006.09.12 14:31
|close
|26
|0.40
|1.2726
|1.2777
|1.2714
|24.00
|1003.34
|53
|2006.09.12 16:13
|buy
|27
|0.40
|1.2684
|1.2639
|1.2702
|54
|2006.09.12 16:43
|close
|27
|0.40
|1.2688
|1.2639
|1.2702
|16.00
|1019.34
|55
|2006.09.13 17:49
|sell
|28
|0.40
|1.2709
|1.2754
|1.2691
|56
|2006.09.13 18:06
|close
|28
|0.40
|1.2704
|1.2754
|1.2691
|20.00
|1039.34
|57
|2006.09.14 16:56
|sell
|29
|0.40
|1.2750
|1.2795
|1.2732
|58
|2006.09.14 16:57
|close
|29
|0.40
|1.2745
|1.2795
|1.2732
|20.00
|1059.34
|59
|2006.09.14 16:59
|sell
|30
|0.40
|1.2750
|1.2795
|1.2732
|60
|2006.09.14 17:07
|close
|30
|0.40
|1.2746
|1.2795
|1.2732
|16.00
|1075.34
|61
|2006.09.15 15:33
|buy
|31
|0.40
|1.2649
|1.2604
|1.2667
|62
|2006.09.15 16:36
|close
|31
|0.40
|1.2653
|1.2604
|1.2667
|16.00
|1091.34
|63
|2006.09.18 15:00
|sell
|32
|0.40
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|64
|2006.09.18 15:00
|close
|32
|0.40
|1.2675
|1.2728
|1.2665
|32.00
|1123.34
|65
|2006.09.18 15:00
|sell
|33
|0.40
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|66
|2006.09.18 15:00
|close
|33
|0.40
|1.2679
|1.2729
|1.2666
|20.00
|1143.34
|67
|2006.09.18 15:00
|sell
|34
|0.50
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|68
|2006.09.18 15:00
|close
|34
|0.50
|1.2677
|1.2727
|1.2664
|25.00
|1168.34
|69
|2006.09.18 15:00
|sell
|35
|0.50
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|70
|2006.09.18 15:00
|close
|35
|0.50
|1.2673
|1.2727
|1.2664
|45.00
|1213.34
|71
|2006.09.18 15:00
|sell
|36
|0.50
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|72
|2006.09.18 15:01
|close
|36
|0.50
|1.2681
|1.2729
|1.2666
|15.00
|1228.34
|73
|2006.09.18 15:01
|sell
|37
|0.50
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|74
|2006.09.18 15:01
|close
|37
|0.50
|1.2678
|1.2727
|1.2664
|20.00
|1248.34
|75
|2006.09.18 15:01
|sell
|38
|0.50
|1.2688
|1.2733
|1.2670
|76
|2006.09.18 15:01
|close
|38
|0.50
|1.2675
|1.2733
|1.2670
|65.00
|1313.34
|77
|2006.09.18 15:01
|sell
|39
|0.50
|1.2685
|1.2730
|1.2667
|78
|2006.09.18 15:01
|t/p
|39
|0.50
|1.2667
|1.2730
|1.2667
|90.00
|1403.34
|79
|2006.09.18 15:01
|sell
|40
|0.60
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|80
|2006.09.18 15:01
|close
|40
|0.60
|1.2681
|1.2729
|1.2666
|18.00
|1421.34
|81
|2006.09.18 15:01
|sell
|41
|0.60
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|82
|2006.09.18 15:01
|close
|41
|0.60
|1.2683
|1.2736
|1.2673
|48.00
|1469.34
|83
|2006.09.18 15:01
|sell
|42
|0.60
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|84
|2006.09.18 15:01
|close
|42
|0.60
|1.2666
|1.2728
|1.2665
|102.00
|1571.34
|85
|2006.09.18 15:01
|sell
|43
|0.60
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|86
|2006.09.18 15:01
|close
|43
|0.60
|1.2679
|1.2727
|1.2664
|18.00
|1589.34
|87
|2006.09.18 15:01
|sell
|44
|0.60
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|88
|2006.09.18 15:01
|close
|44
|0.60
|1.2680
|1.2735
|1.2672
|60.00
|1649.34
|89
|2006.09.18 15:01
|sell
|45
|0.70
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|90
|2006.09.18 15:01
|close
|45
|0.70
|1.2683
|1.2736
|1.2673
|56.00
|1705.34
|91
|2006.09.18 15:01
|sell
|46
|0.70
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|92
|2006.09.18 15:01
|close
|46
|0.70
|1.2672
|1.2728
|1.2665
|77.00
|1782.34
|93
|2006.09.18 15:01
|sell
|47
|0.70
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|94
|2006.09.18 15:01
|close
|47
|0.70
|1.2675
|1.2727
|1.2664
|49.00
|1831.34
|95
|2006.09.18 15:01
|sell
|48
|0.70
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|96
|2006.09.18 15:01
|close
|48
|0.70
|1.2686
|1.2736
|1.2673
|35.00
|1866.34
|97
|2006.09.18 15:02
|sell
|49
|0.70
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|98
|2006.09.18 15:05
|close
|49
|0.70
|1.2679
|1.2729
|1.2666
|35.00
|1901.34
|99
|2006.09.19 09:53
|buy
|50
|0.80
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|100
|2006.09.19 09:55
|close
|50
|0.80
|1.2681
|1.2634
|1.2697
|16.00
|1917.34
|101
|2006.09.19 09:55
|buy
|51
|0.80
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|102
|2006.09.19 09:56
|close
|51
|0.80
|1.2681
|1.2634
|1.2697
|16.00
|1933.34
|103
|2006.09.19 10:10
|buy
|52
|0.80
|1.2672
|1.2627
|1.2690
|104
|2006.09.19 10:27
|close
|52
|0.80
|1.2674
|1.2627
|1.2690
|16.00
|1949.34
|105
|2006.09.19 14:30
|sell
|53
|0.80
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|106
|2006.09.19 14:30
|close
|53
|0.80
|1.2682
|1.2731
|1.2668
|32.00
|1981.34
|107
|2006.09.19 14:30
|sell
|54
|0.80
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|108
|2006.09.19 14:30
|close
|54
|0.80
|1.2681
|1.2731
|1.2668
|40.00
|2021.34
|109
|2006.09.19 14:31
|sell
|55
|0.80
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|110
|2006.09.19 14:31
|close
|55
|0.80
|1.2681
|1.2731
|1.2668
|40.00
|2061.34
|111
|2006.09.19 14:31
|sell
|56
|0.80
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|112
|2006.09.19 14:31
|close
|56
|0.80
|1.2684
|1.2731
|1.2668
|16.00
|2077.34
|113
|2006.09.19 14:32
|sell
|57
|0.80
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|114
|2006.09.19 14:34
|close
|57
|0.80
|1.2683
|1.2731
|1.2668
|24.00
|2101.34
|115
|2006.09.19 15:10
|sell
|58
|0.80
|1.2708
|1.2753
|1.2690
|116
|2006.09.19 15:10
|close
|58
|0.80
|1.2704
|1.2753
|1.2690
|32.00
|2133.34
|117
|2006.09.19 15:10
|sell
|59
|0.90
|1.2705
|1.2750
|1.2687
|118
|2006.09.19 15:10
|close
|59
|0.90
|1.2700
|1.2750
|1.2687
|45.00
|2178.34
|119
|2006.09.19 15:10
|sell
|60
|0.90
|1.2706
|1.2751
|1.2688
|120
|2006.09.19 15:10
|close
|60
|0.90
|1.2704
|1.2751
|1.2688
|18.00
|2196.34
|121
|2006.09.19 15:10
|sell
|61
|0.90
|1.2708
|1.2753
|1.2690
|122
|2006.09.19 15:17
|close
|61
|0.90
|1.2706
|1.2753
|1.2690
|18.00
|2214.34
|123
|2006.09.21 08:26
|buy
|62
|0.90
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|124
|2006.09.21 08:31
|close
|62
|0.90
|1.2701
|1.2654
|1.2717
|18.00
|2232.34
|125
|2006.09.21 18:35
|sell
|63
|0.90
|1.2785
|1.2830
|1.2767
|126
|2006.09.21 18:39
|close
|63
|0.90
|1.2783
|1.2830
|1.2767
|18.00
|2250.34
|127
|2006.09.22 09:22
|sell
|64
|0.90
|1.2817
|1.2862
|1.2799
|128
|2006.09.22 09:22
|close
|64
|0.90
|1.2815
|1.2862
|1.2799
|18.00
|2268.34
|129
|2006.09.22 09:22
|sell
|65
|0.90
|1.2822
|1.2867
|1.2804
|130
|2006.09.22 09:23
|close
|65
|0.90
|1.2820
|1.2867
|1.2804
|18.00
|2286.34
|131
|2006.09.22 09:23
|sell
|66
|0.90
|1.2817
|1.2862
|1.2799
|132
|2006.09.22 09:37
|close
|66
|0.90
|1.2815
|1.2862
|1.2799
|18.00
|2304.34
|133
|2006.09.25 16:00
|buy
|67
|0.90
|1.2745
|1.2700
|1.2763
|134
|2006.09.25 16:00
|close
|67
|0.90
|1.2747
|1.2700
|1.2763
|18.00
|2322.34
|135
|2006.09.25 16:00
|buy
|68
|0.90
|1.2745
|1.2700
|1.2763
|136
|2006.09.25 16:00
|close
|68
|0.90
|1.2747
|1.2700
|1.2763
|18.00
|2340.34
|137
|2006.09.25 16:00
|buy
|69
|0.90
|1.2748
|1.2703
|1.2766
|138
|2006.09.25 16:00
|close
|69
|0.90
|1.2750
|1.2703
|1.2766
|18.00
|2358.34
|139
|2006.09.25 16:00
|buy
|70
|0.90
|1.2745
|1.2700
|1.2763
|140
|2006.09.25 16:01
|close
|70
|0.90
|1.2747
|1.2700
|1.2763
|18.00
|2376.34
|141
|2006.09.25 16:01
|buy
|71
|1.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|142
|2006.09.25 16:01
|close
|71
|1.00
|1.2749
|1.2702
|1.2765
|20.00
|2396.34
|143
|2006.09.25 16:01
|buy
|72
|1.00
|1.2743
|1.2698
|1.2761
|144
|2006.09.25 16:01
|close
|72
|1.00
|1.2745
|1.2698
|1.2761
|20.00
|2416.34
|145
|2006.09.25 16:01
|buy
|73
|1.00
|1.2742
|1.2697
|1.2760
|146
|2006.09.25 16:01
|close
|73
|1.00
|1.2746
|1.2697
|1.2760
|40.00
|2456.34
|147
|2006.09.25 16:01
|buy
|74
|1.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|148
|2006.09.25 16:01
|close
|74
|1.00
|1.2749
|1.2702
|1.2765
|20.00
|2476.34
|149
|2006.09.25 16:01
|buy
|75
|1.00
|1.2748
|1.2703
|1.2766
|150
|2006.09.25 16:02
|close
|75
|1.00
|1.2750
|1.2703
|1.2766
|20.00
|2496.34
|151
|2006.09.25 16:02
|buy
|76
|1.00
|1.2746
|1.2701
|1.2764
|152
|2006.09.25 16:02
|close
|76
|1.00
|1.2748
|1.2701
|1.2764
|19.99
|2516.33
|153
|2006.09.25 16:03
|buy
|77
|1.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|154
|2006.09.25 16:04
|close
|77
|1.00
|1.2749
|1.2702
|1.2765
|20.00
|2536.33
|155
|2006.09.25 16:32
|buy
|78
|1.00
|1.2743
|1.2698
|1.2761
|156
|2006.09.25 17:07
|close
|78
|1.00
|1.2745
|1.2698
|1.2761
|20.00
|2556.33
|157
|2006.09.26 09:12
|buy
|79
|1.00
|1.2732
|1.2687
|1.2750
|158
|2006.09.26 09:12
|close
|79
|1.00
|1.2734
|1.2687
|1.2750
|20.00
|2576.33
|159
|2006.09.26 09:12
|buy
|80
|1.00
|1.2732
|1.2687
|1.2750
|160
|2006.09.26 09:13
|close
|80
|1.00
|1.2734
|1.2687
|1.2750
|19.99
|2596.32
|161
|2006.09.26 10:59
|buy
|81
|1.00
|1.2713
|1.2668
|1.2731
|162
|2006.09.26 11:06
|close
|81
|1.00
|1.2715
|1.2668
|1.2731
|20.00
|2616.32
|163
|2006.09.26 16:07
|buy
|82
|1.00
|1.2673
|1.2628
|1.2691
|164
|2006.09.26 16:19
|close
|82
|1.00
|1.2675
|1.2628
|1.2691
|20.00
|2636.32
|165
|2006.09.27 08:11
|buy
|83
|1.10
|1.2675
|1.2630
|1.2693
|166
|2006.09.27 08:12
|close
|83
|1.10
|1.2677
|1.2630
|1.2693
|22.00
|2658.32
|167
|2006.09.27 14:30
|sell
|84
|1.10
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|168
|2006.09.27 14:30
|close
|84
|1.10
|1.2705
|1.2756
|1.2693
|66.00
|2724.32
|169
|2006.09.27 14:31
|sell
|85
|1.10
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|170
|2006.09.27 14:31
|close
|85
|1.10
|1.2703
|1.2756
|1.2693
|88.00
|2812.32
|171
|2006.09.27 14:31
|sell
|86
|1.10
|1.2712
|1.2757
|1.2694
|172
|2006.09.27 14:31
|close
|86
|1.10
|1.2708
|1.2757
|1.2694
|43.99
|2856.31
|173
|2006.09.27 14:31
|sell
|87
|1.10
|1.2712
|1.2757
|1.2694
|174
|2006.09.27 14:35
|close
|87
|1.10
|1.2709
|1.2757
|1.2694
|32.99
|2889.30
|175
|2006.09.27 14:35
|sell
|88
|1.20
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|176
|2006.09.27 14:35
|close
|88
|1.20
|1.2704
|1.2756
|1.2693
|84.00
|2973.30
|177
|2006.09.28 14:37
|buy
|89
|1.20
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|178
|2006.09.28 14:38
|close
|89
|1.20
|1.2693
|1.2645
|1.2708
|36.00
|3009.30
|179
|2006.09.29 09:24
|buy
|90
|1.20
|1.2670
|1.2625
|1.2688
|180
|2006.09.29 09:25
|close
|90
|1.20
|1.2673
|1.2625
|1.2688
|36.00
|3045.30
|181
|2006.09.29 09:26
|buy
|91
|1.20
|1.2670
|1.2625
|1.2688
|182
|2006.09.29 09:36
|close
|91
|1.20
|1.2673
|1.2625
|1.2688
|36.00
|3081.30
|183
|2006.09.29 14:40
|buy
|92
|1.20
|1.2645
|1.2600
|1.2663
|184
|2006.09.29 14:40
|close
|92
|1.20
|1.2649
|1.2600
|1.2663
|48.00
|3129.30
|185
|2006.09.29 14:40
|buy
|93
|1.30
|1.2647
|1.2602
|1.2665
|186
|2006.09.29 14:56
|close
|93
|1.30
|1.2649
|1.2602
|1.2665
|26.00
|3155.30
|187
|2006.09.29 17:22
|sell
|94
|1.30
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|188
|2006.09.29 17:22
|close
|94
|1.30
|1.2687
|1.2735
|1.2672
|39.00
|3194.30
|189
|2006.09.29 17:22
|sell
|95
|1.30
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|190
|2006.09.29 17:57
|close
|95
|1.30
|1.2688
|1.2735
|1.2672
|26.01
|3220.31
|191
|2006.10.02 15:35
|sell
|96
|1.30
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|192
|2006.10.02 15:39
|close
|96
|1.30
|1.2722
|1.2769
|1.2706
|26.01
|3246.32
|193
|2006.10.02 15:39
|sell
|97
|1.30
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|194
|2006.10.02 15:42
|close
|97
|1.30
|1.2722
|1.2769
|1.2706
|26.01
|3272.33
|195
|2006.10.02 15:43
|sell
|98
|1.30
|1.2725
|1.2770
|1.2707
|196
|2006.10.02 15:43
|close
|98
|1.30
|1.2722
|1.2770
|1.2707
|39.01
|3311.34
|197
|2006.10.02 15:43
|sell
|99
|1.30
|1.2725
|1.2770
|1.2707
|198
|2006.10.03 08:08
|close
|99
|1.30
|1.2761
|1.2770
|1.2707
|-461.24
|2850.10
|199
|2006.10.04 10:52
|buy
|100
|1.10
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|200
|2006.10.04 10:58
|close
|100
|1.10
|1.2692
|1.2645
|1.2708
|22.00
|2872.10
|201
|2006.10.04 10:59
|buy
|101
|1.10
|1.2689
|1.2644
|1.2707
|202
|2006.10.04 11:01
|close
|101
|1.10
|1.2691
|1.2644
|1.2707
|21.99
|2894.09
|203
|2006.10.06 14:31
|sell
|102
|1.20
|1.2714
|1.2759
|1.2696
|204
|2006.10.06 14:31
|close
|102
|1.20
|1.2702
|1.2759
|1.2696
|144.00
|3038.09
|205
|2006.10.06 14:31
|sell
|103
|1.20
|1.2707
|1.2752
|1.2689
|206
|2006.10.06 14:31
|close
|103
|1.20
|1.2700
|1.2752
|1.2689
|84.00
|3122.09
|207
|2006.10.06 14:31
|sell
|104
|1.20
|1.2703
|1.2748
|1.2685
|208
|2006.10.06 14:31
|close
|104
|1.20
|1.2688
|1.2748
|1.2685
|180.00
|3302.09
|209
|2006.10.06 14:31
|sell
|105
|1.30
|1.2707
|1.2752
|1.2689
|210
|2006.10.06 14:31
|close
|105
|1.30
|1.2700
|1.2752
|1.2689
|91.00
|3393.09
|211
|2006.10.06 14:31
|sell
|106
|1.40
|1.2703
|1.2748
|1.2685
|212
|2006.10.06 14:31
|close
|106
|1.40
|1.2688
|1.2748
|1.2685
|210.00
|3603.09
|213
|2006.10.06 14:31
|sell
|107
|1.40
|1.2703
|1.2748
|1.2685
|214
|2006.10.06 14:31
|t/p
|107
|1.40
|1.2685
|1.2748
|1.2685
|252.00
|3855.09
|215
|2006.10.06 14:31
|sell
|108
|1.50
|1.2714
|1.2759
|1.2696
|216
|2006.10.06 14:31
|t/p
|108
|1.50
|1.2696
|1.2759
|1.2696
|270.00
|4125.09
|217
|2006.10.06 14:32
|sell
|109
|1.70
|1.2714
|1.2759
|1.2696
|218
|2006.10.06 14:32
|t/p
|109
|1.70
|1.2696
|1.2759
|1.2696
|306.00
|4431.09
|219
|2006.10.06 14:32
|sell
|110
|1.80
|1.2702
|1.2747
|1.2684
|220
|2006.10.06 14:32
|t/p
|110
|1.80
|1.2684
|1.2747
|1.2684
|324.00
|4755.09
|221
|2006.10.06 15:00
|buy
|111
|1.90
|1.2599
|1.2554
|1.2617
|222
|2006.10.06 15:00
|close
|111
|1.90
|1.2601
|1.2554
|1.2617
|38.01
|4793.10
|223
|2006.10.06 15:00
|buy
|112
|1.90
|1.2603
|1.2558
|1.2621
|224
|2006.10.06 15:02
|close
|112
|1.90
|1.2606
|1.2558
|1.2621
|56.99
|4850.09
|225
|2006.10.06 15:02
|buy
|113
|1.90
|1.2607
|1.2562
|1.2625
|226
|2006.10.06 15:03
|close
|113
|1.90
|1.2609
|1.2562
|1.2625
|38.00
|4888.09
|227
|2006.10.06 15:03
|buy
|114
|2.00
|1.2611
|1.2566
|1.2629
|228
|2006.10.06 16:39
|close
|114
|2.00
|1.2575
|1.2566
|1.2629
|-720.00
|4168.09
|229
|2006.10.10 10:22
|buy
|115
|1.70
|1.2574
|1.2529
|1.2592
|230
|2006.10.10 10:38
|close
|115
|1.70
|1.2586
|1.2529
|1.2592
|204.00
|4372.09
|231
|2006.10.10 10:38
|buy
|116
|1.70
|1.2565
|1.2520
|1.2583
|232
|2006.10.10 10:38
|close
|116
|1.70
|1.2568
|1.2520
|1.2583
|51.00
|4423.09
|233
|2006.10.11 20:02
|buy
|117
|1.80
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|234
|2006.10.11 20:02
|close
|117
|1.80
|1.2534
|1.2486
|1.2549
|54.00
|4477.09
|235
|2006.10.11 20:06
|buy
|118
|1.80
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|236
|2006.10.11 20:09
|close
|118
|1.80
|1.2533
|1.2486
|1.2549
|36.00
|4513.09
|237
|2006.10.11 20:30
|buy
|119
|1.80
|1.2513
|1.2468
|1.2531
|238
|2006.10.11 20:52
|close
|119
|1.80
|1.2518
|1.2468
|1.2531
|90.00
|4603.09
|239
|2006.10.12 09:10
|sell
|120
|1.80
|1.2555
|1.2600
|1.2537
|240
|2006.10.12 09:10
|close
|120
|1.80
|1.2554
|1.2600
|1.2537
|17.99
|4621.08
|241
|2006.10.12 09:10
|sell
|121
|1.80
|1.2552
|1.2597
|1.2534
|242
|2006.10.12 10:21
|close
|121
|1.80
|1.2551
|1.2597
|1.2534
|18.01
|4639.09
|243
|2006.10.12 13:36
|buy
|122
|1.90
|1.2520
|1.2475
|1.2538
|244
|2006.10.12 13:38
|close
|122
|1.90
|1.2522
|1.2475
|1.2538
|38.01
|4677.10
|245
|2006.10.12 13:38
|buy
|123
|1.90
|1.2521
|1.2476
|1.2539
|246
|2006.10.12 13:38
|close
|123
|1.90
|1.2522
|1.2476
|1.2539
|19.00
|4696.10
|247
|2006.10.13 14:34
|buy
|124
|1.90
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|248
|2006.10.13 14:35
|close
|124
|1.90
|1.2532
|1.2486
|1.2549
|19.01
|4715.11
|249
|2006.10.13 14:35
|buy
|125
|1.90
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|250
|2006.10.13 14:36
|close
|125
|1.90
|1.2533
|1.2486
|1.2549
|38.00
|4753.11
|251
|2006.10.13 14:37
|buy
|126
|1.90
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|252
|2006.10.13 16:35
|close
|126
|1.90
|1.2495
|1.2486
|1.2549
|-683.99
|4069.12
|253
|2006.10.17 15:20
|sell
|127
|1.60
|1.2546
|1.2591
|1.2528
|254
|2006.10.17 15:21
|close
|127
|1.60
|1.2544
|1.2591
|1.2528
|32.01
|4101.13
|255
|2006.10.17 15:22
|sell
|128
|1.60
|1.2546
|1.2591
|1.2528
|256
|2006.10.17 15:24
|close
|128
|1.60
|1.2545
|1.2591
|1.2528
|16.00
|4117.13
|257
|2006.10.17 15:24
|sell
|129
|1.60
|1.2547
|1.2592
|1.2529
|258
|2006.10.17 15:25
|close
|129
|1.60
|1.2545
|1.2592
|1.2529
|32.00
|4149.13
|259
|2006.10.17 15:25
|sell
|130
|1.70
|1.2546
|1.2591
|1.2528
|260
|2006.10.17 15:28
|close
|130
|1.70
|1.2545
|1.2591
|1.2528
|17.00
|4166.13
|261
|2006.10.17 15:31
|sell
|131
|1.70
|1.2552
|1.2597
|1.2534
|262
|2006.10.17 15:31
|close
|131
|1.70
|1.2550
|1.2597
|1.2534
|34.00
|4200.13
|263
|2006.10.17 15:32
|sell
|132
|1.70
|1.2553
|1.2598
|1.2535
|264
|2006.10.17 15:32
|close
|132
|1.70
|1.2552
|1.2598
|1.2535
|17.00
|4217.13
|265
|2006.10.17 15:32
|sell
|133
|1.70
|1.2554
|1.2599
|1.2536
|266
|2006.10.17 15:33
|close
|133
|1.70
|1.2551
|1.2599
|1.2536
|50.99
|4268.12
|267
|2006.10.17 15:33
|sell
|134
|1.70
|1.2554
|1.2599
|1.2536
|268
|2006.10.17 15:33
|close
|134
|1.70
|1.2553
|1.2599
|1.2536
|16.99
|4285.11
|269
|2006.10.17 15:33
|sell
|135
|1.70
|1.2554
|1.2599
|1.2536
|270
|2006.10.17 15:33
|close
|135
|1.70
|1.2546
|1.2599
|1.2536
|135.99
|4421.10
|271
|2006.10.18 15:11
|buy
|136
|1.80
|1.2514
|1.2469
|1.2532
|272
|2006.10.18 15:11
|close
|136
|1.80
|1.2515
|1.2469
|1.2532
|18.01
|4439.11
|273
|2006.10.18 15:11
|buy
|137
|1.80
|1.2514
|1.2469
|1.2532
|274
|2006.10.18 15:57
|close
|137
|1.80
|1.2515
|1.2469
|1.2532
|18.00
|4457.11
|275
|2006.10.19 09:44
|sell
|138
|1.80
|1.2561
|1.2606
|1.2543
|276
|2006.10.19 09:45
|close
|138
|1.80
|1.2558
|1.2606
|1.2543
|54.01
|4511.12
|277
|2006.10.19 15:47
|sell
|139
|1.80
|1.2593
|1.2638
|1.2575
|278
|2006.10.19 15:47
|close
|139
|1.80
|1.2592
|1.2638
|1.2575
|18.01
|4529.13
|279
|2006.10.19 15:51
|sell
|140
|1.80
|1.2594
|1.2639
|1.2576
|280
|2006.10.19 15:53
|close
|140
|1.80
|1.2592
|1.2639
|1.2576
|36.01
|4565.14
|281
|2006.10.24 17:25
|sell
|141
|1.80
|1.2564
|1.2609
|1.2546
|282
|2006.10.24 17:30
|close
|141
|1.80
|1.2563
|1.2609
|1.2546
|17.99
|4583.13
|283
|2006.10.24 17:40
|sell
|142
|1.80
|1.2570
|1.2615
|1.2552
|284
|2006.10.24 17:40
|close
|142
|1.80
|1.2569
|1.2615
|1.2552
|17.98
|4601.11
|285
|2006.10.24 17:41
|sell
|143
|1.80
|1.2571
|1.2616
|1.2553
|286
|2006.10.24 17:45
|close
|143
|1.80
|1.2569
|1.2616
|1.2553
|35.99
|4637.10
|287
|2006.10.25 20:20
|sell
|144
|1.90
|1.2609
|1.2654
|1.2591
|288
|2006.10.25 20:20
|close
|144
|1.90
|1.2607
|1.2654
|1.2591
|38.00
|4675.10
|289
|2006.10.25 20:20
|sell
|145
|1.90
|1.2607
|1.2652
|1.2589
|290
|2006.10.25 20:26
|close
|145
|1.90
|1.2604
|1.2652
|1.2589
|57.00
|4732.10
|291
|2006.10.25 20:49
|sell
|146
|1.90
|1.2612
|1.2657
|1.2594
|292
|2006.10.25 20:49
|close
|146
|1.90
|1.2611
|1.2657
|1.2594
|19.00
|4751.10
|293
|2006.10.25 20:49
|sell
|147
|1.90
|1.2613
|1.2658
|1.2595
|294
|2006.10.25 20:50
|close
|147
|1.90
|1.2612
|1.2658
|1.2595
|18.99
|4770.09
|295
|2006.10.25 20:50
|sell
|148
|1.90
|1.2612
|1.2657
|1.2594
|296
|2006.10.25 20:52
|close
|148
|1.90
|1.2608
|1.2657
|1.2594
|76.00
|4846.09
|297
|2006.10.25 20:53
|sell
|149
|1.90
|1.2612
|1.2657
|1.2594
|298
|2006.10.25 21:14
|close
|149
|1.90
|1.2611
|1.2657
|1.2594
|19.00
|4865.09
|299
|2006.10.26 04:11
|sell
|150
|1.90
|1.2637
|1.2682
|1.2619
|300
|2006.10.26 04:14
|close
|150
|1.90
|1.2635
|1.2682
|1.2619
|38.00
|4903.09
|301
|2006.10.26 09:02
|sell
|151
|2.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|302
|2006.10.26 09:02
|close
|151
|2.00
|1.2653
|1.2699
|1.2636
|20.00
|4923.09
|303
|2006.10.26 09:02
|sell
|152
|2.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|304
|2006.10.26 09:03
|close
|152
|2.00
|1.2652
|1.2699
|1.2636
|40.00
|4963.09
|305
|2006.10.26 09:04
|sell
|153
|2.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|306
|2006.10.26 09:06
|close
|153
|2.00
|1.2653
|1.2699
|1.2636
|20.01
|4983.10
|307
|2006.10.26 09:08
|sell
|154
|2.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|308
|2006.10.26 09:13
|close
|154
|2.00
|1.2653
|1.2699
|1.2636
|20.01
|5003.11
|309
|2006.10.26 09:26
|sell
|155
|2.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|310
|2006.10.26 09:26
|close
|155
|2.00
|1.2655
|1.2705
|1.2642
|100.00
|5103.11
|311
|2006.10.26 09:26
|sell
|156
|2.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|312
|2006.10.26 09:28
|close
|156
|2.00
|1.2659
|1.2705
|1.2642
|20.00
|5123.11
|313
|2006.10.26 09:28
|sell
|157
|2.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|314
|2006.10.26 09:29
|close
|157
|2.00
|1.2658
|1.2705
|1.2642
|40.02
|5163.13
|315
|2006.10.26 09:29
|sell
|158
|2.10
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|316
|2006.10.26 09:29
|close
|158
|2.10
|1.2658
|1.2705
|1.2642
|42.02
|5205.15
|317
|2006.10.26 18:24
|sell
|159
|2.10
|1.2688
|1.2733
|1.2670
|318
|2006.10.26 18:26
|close
|159
|2.10
|1.2687
|1.2733
|1.2670
|21.01
|5226.16
|319
|2006.10.26 18:26
|sell
|160
|2.10
|1.2687
|1.2732
|1.2669
|320
|2006.10.26 18:33
|close
|160
|2.10
|1.2684
|1.2732
|1.2669
|62.99
|5289.15
|321
|2006.10.27 14:31
|sell
|161
|2.10
|1.2706
|1.2751
|1.2688
|322
|2006.10.27 14:45
|close
|161
|2.10
|1.2705
|1.2751
|1.2688
|21.00
|5310.15
|323
|2006.10.27 15:06
|sell
|162
|2.10
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|324
|2006.10.27 15:06
|close
|162
|2.10
|1.2720
|1.2769
|1.2706
|83.99
|5394.14
|325
|2006.10.27 15:06
|sell
|163
|2.20
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|326
|2006.10.27 17:00
|close
|163
|2.20
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|22.00
|5416.14
|327
|2006.10.30 15:35
|buy
|164
|2.20
|1.2703
|1.2658
|1.2721
|328
|2006.10.30 15:36
|close
|164
|2.20
|1.2705
|1.2658
|1.2721
|44.00
|5460.14
|329
|2006.10.30 15:37
|buy
|165
|2.20
|1.2703
|1.2658
|1.2721
|330
|2006.10.30 15:38
|close
|165
|2.20
|1.2704
|1.2658
|1.2721
|22.01
|5482.15
|331
|2006.10.30 15:40
|buy
|166
|2.20
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|332
|2006.10.30 15:40
|close
|166
|2.20
|1.2705
|1.2657
|1.2720
|65.99
|5548.14
|333
|2006.10.30 15:43
|buy
|167
|2.20
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|334
|2006.10.30 15:43
|close
|167
|2.20
|1.2703
|1.2657
|1.2720
|22.00
|5570.14
|335
|2006.10.30 15:43
|buy
|168
|2.20
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|336
|2006.10.30 15:43
|close
|168
|2.20
|1.2706
|1.2657
|1.2720
|87.99
|5658.13
|337
|2006.10.30 15:43
|buy
|169
|2.30
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|338
|2006.10.30 15:43
|close
|169
|2.30
|1.2705
|1.2657
|1.2720
|69.00
|5727.13
|339
|2006.10.30 15:43
|buy
|170
|2.30
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|340
|2006.10.30 15:44
|close
|170
|2.30
|1.2703
|1.2657
|1.2720
|23.01
|5750.14
|341
|2006.10.30 15:44
|buy
|171
|2.30
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|342
|2006.10.30 15:44
|close
|171
|2.30
|1.2703
|1.2657
|1.2720
|23.00
|5773.14
|343
|2006.10.31 09:28
|buy
|172
|2.30
|1.2697
|1.2652
|1.2715
|344
|2006.10.31 14:09
|close
|172
|2.30
|1.2698
|1.2652
|1.2715
|22.99
|5796.13
|345
|2006.10.31 17:02
|sell
|173
|2.30
|1.2729
|1.2774
|1.2711
|346
|2006.10.31 17:04
|close
|173
|2.30
|1.2725
|1.2774
|1.2711
|92.00
|5888.13
|347
|2006.10.31 17:06
|sell
|174
|2.40
|1.2729
|1.2774
|1.2711
|348
|2006.10.31 17:13
|close
|174
|2.40
|1.2765
|1.2774
|1.2711
|-863.99
|5024.14
|349
|2006.10.31 17:13
|sell
|175
|2.00
|1.2762
|1.2807
|1.2744
|350
|2006.10.31 17:14
|close
|175
|2.00
|1.2758
|1.2807
|1.2744
|80.00
|5104.14
|351
|2006.10.31 17:14
|sell
|176
|2.00
|1.2756
|1.2801
|1.2738
|352
|2006.10.31 17:17
|close
|176
|2.00
|1.2755
|1.2801
|1.2738
|19.99
|5124.13
|353
|2006.10.31 17:17
|sell
|177
|2.00
|1.2755
|1.2800
|1.2737
|354
|2006.10.31 17:18
|close
|177
|2.00
|1.2754
|1.2800
|1.2737
|20.01
|5144.14
|355
|2006.10.31 17:18
|sell
|178
|2.10
|1.2751
|1.2796
|1.2733
|356
|2006.11.01 09:54
|close
|178
|2.10
|1.2750
|1.2796
|1.2733
|31.93
|5176.07
|357
|2006.11.01 17:02
|sell
|179
|2.10
|1.2782
|1.2827
|1.2764
|358
|2006.11.01 17:02
|close
|179
|2.10
|1.2774
|1.2827
|1.2764
|168.01
|5344.08
|359
|2006.11.01 17:02
|sell
|180
|2.10
|1.2782
|1.2827
|1.2764
|360
|2006.11.01 17:03
|close
|180
|2.10
|1.2781
|1.2827
|1.2764
|21.01
|5365.09
|361
|2006.11.01 17:03
|sell
|181
|2.10
|1.2780
|1.2825
|1.2762
|362
|2006.11.01 17:13
|close
|181
|2.10
|1.2775
|1.2825
|1.2762
|105.00
|5470.09