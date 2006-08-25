Strategy Tester Report
[ea]BollTrade_Ron_MT4_v03n EUSD

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.30 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.08.25 - 2006.11.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMinFreeMarginPct_is="percent of freemargin necessary to trade "; MinFreeMarginPct=25; ProfitMade_is="PIPS PROFIT you want to make per trade "; ProfitMade=8; BasketProfit_is="close all orders if this $ profit "; BasketProfit=14.5; LossLimit_is="PIPS LOSS you can afford per trade "; LossLimit=35; BasketLoss_is="close all orders if this $ loss "; BasketLoss=0; BreakEven_is="set StopLoss to OpenPrice at this profit "; BreakEven=0; TrailStop_is="Trail OrderPrice starting from 1st tick "; TrailStop=0; VolumeMax_is="Volume must be below this before trading "; VolumeMax=280; Compounding_is="Open more orders based on CompoundStep "; Compounding=false; CompoundStep_is="how many pips movement before compounding"; CompoundStep=1; BDistance_is="pips outside bollinger before trading "; BDistance=14; BPeriod_is="Bollinger period "; BPeriod=15; Deviation_is="Bollinger deviation "; Deviation=2; Lots_is1="How many lots or partial lots per trade ";
Bars in test59105Ticks modelled1009213Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit4970.09Gross profit7802.75Gross loss-2832.66
Profit factor2.75Expected payoff27.46
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown863.99 (14.67%)Relative drawdown16.75% (818.97)
Total trades181Short positions (won %)112 (97.32%)Long positions (won %)69 (97.10%)
Profit trades (% of total)176 (97.24%)Loss trades (% of total)5 (2.76%)
Largestprofit trade324.00loss trade-863.99
Averageprofit trade44.33loss trade-566.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)91 (2786.78)consecutive losses (loss in money)1 (-863.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2786.78 (91)consecutive loss (count of losses)-863.99 (1)
Averageconsecutive wins29consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.25 16:07buy10.201.27381.26931.2756
22006.08.25 16:07close10.201.27501.26931.275624.00524.00
32006.08.25 16:07buy20.201.27391.26941.2757
42006.08.25 16:07close20.201.27551.26941.275732.00556.00
52006.08.25 16:07buy30.201.27381.26931.2756
62006.08.25 16:47close30.201.27471.26931.275618.00574.00
72006.08.28 05:27sell40.201.27961.28411.2778
82006.08.28 17:08close40.201.27881.28411.277816.00590.00
92006.08.29 16:30buy50.201.27631.27181.2781
102006.08.29 19:15close50.201.27711.27181.278116.00606.00
112006.08.29 20:02sell60.201.27921.28371.2774
122006.08.29 20:02close60.201.27811.28371.277422.00628.00
132006.08.29 20:30sell70.301.28161.28611.2798
142006.08.30 03:34close70.301.28511.28611.2798-103.44524.56
152006.08.31 09:21sell80.201.28551.29001.2837
162006.08.31 10:34close80.201.28461.29001.283718.00542.56
172006.08.31 16:04buy90.201.28171.27721.2835
182006.08.31 16:14close90.201.28251.27721.283516.00558.56
192006.08.31 16:30buy100.201.28001.27551.2818
202006.08.31 16:53close100.201.28081.27551.281816.00574.56
212006.09.01 18:03sell110.201.28441.28891.2826
222006.09.01 18:09close110.201.28361.28891.282616.00590.56
232006.09.06 13:28buy120.201.27941.27491.2812
242006.09.06 13:44close120.201.28021.27491.281216.00606.56
252006.09.06 20:13sell130.201.28071.28521.2789
262006.09.07 00:06close130.201.28001.28521.278917.12623.68
272006.09.07 13:07buy140.201.27391.26941.2757
282006.09.07 17:59close140.201.27471.26941.275716.00639.68
292006.09.08 14:36buy150.301.26871.26421.2705
302006.09.08 14:37close150.301.26931.26421.270518.00657.68
312006.09.08 14:37buy160.301.26791.26341.2697
322006.09.08 14:37close160.301.26861.26341.269721.00678.68
332006.09.08 14:37buy170.301.26771.26321.2695
342006.09.08 14:37close170.301.26851.26321.269524.00702.68
352006.09.08 14:37buy180.301.26771.26321.2695
362006.09.08 14:37close180.301.26871.26321.269530.00732.68
372006.09.08 14:37buy190.301.26811.26361.2699
382006.09.11 07:06close190.301.26871.26361.269915.66748.34
392006.09.11 10:09sell200.301.27091.27541.2691
402006.09.11 11:24close200.301.27041.27541.269115.00763.34
412006.09.11 16:08buy210.301.26931.26481.2711
422006.09.11 17:20close210.301.26981.26481.271115.00778.34
432006.09.12 14:30sell220.301.27321.27771.2714
442006.09.12 14:30close220.301.27251.27771.271421.00799.34
452006.09.12 14:30sell230.301.27321.27771.2714
462006.09.12 14:30t/p230.301.27141.27771.271454.00853.34
472006.09.12 14:31sell240.301.27321.27771.2714
482006.09.12 14:31t/p240.301.27141.27771.271454.00907.34
492006.09.12 14:31sell250.401.27321.27771.2714
502006.09.12 14:31t/p250.401.27141.27771.271472.00979.34
512006.09.12 14:31sell260.401.27321.27771.2714
522006.09.12 14:31close260.401.27261.27771.271424.001003.34
532006.09.12 16:13buy270.401.26841.26391.2702
542006.09.12 16:43close270.401.26881.26391.270216.001019.34
552006.09.13 17:49sell280.401.27091.27541.2691
562006.09.13 18:06close280.401.27041.27541.269120.001039.34
572006.09.14 16:56sell290.401.27501.27951.2732
582006.09.14 16:57close290.401.27451.27951.273220.001059.34
592006.09.14 16:59sell300.401.27501.27951.2732
602006.09.14 17:07close300.401.27461.27951.273216.001075.34
612006.09.15 15:33buy310.401.26491.26041.2667
622006.09.15 16:36close310.401.26531.26041.266716.001091.34
632006.09.18 15:00sell320.401.26831.27281.2665
642006.09.18 15:00close320.401.26751.27281.266532.001123.34
652006.09.18 15:00sell330.401.26841.27291.2666
662006.09.18 15:00close330.401.26791.27291.266620.001143.34
672006.09.18 15:00sell340.501.26821.27271.2664
682006.09.18 15:00close340.501.26771.27271.266425.001168.34
692006.09.18 15:00sell350.501.26821.27271.2664
702006.09.18 15:00close350.501.26731.27271.266445.001213.34
712006.09.18 15:00sell360.501.26841.27291.2666
722006.09.18 15:01close360.501.26811.27291.266615.001228.34
732006.09.18 15:01sell370.501.26821.27271.2664
742006.09.18 15:01close370.501.26781.27271.266420.001248.34
752006.09.18 15:01sell380.501.26881.27331.2670
762006.09.18 15:01close380.501.26751.27331.267065.001313.34
772006.09.18 15:01sell390.501.26851.27301.2667
782006.09.18 15:01t/p390.501.26671.27301.266790.001403.34
792006.09.18 15:01sell400.601.26841.27291.2666
802006.09.18 15:01close400.601.26811.27291.266618.001421.34
812006.09.18 15:01sell410.601.26911.27361.2673
822006.09.18 15:01close410.601.26831.27361.267348.001469.34
832006.09.18 15:01sell420.601.26831.27281.2665
842006.09.18 15:01close420.601.26661.27281.2665102.001571.34
852006.09.18 15:01sell430.601.26821.27271.2664
862006.09.18 15:01close430.601.26791.27271.266418.001589.34
872006.09.18 15:01sell440.601.26901.27351.2672
882006.09.18 15:01close440.601.26801.27351.267260.001649.34
892006.09.18 15:01sell450.701.26911.27361.2673
902006.09.18 15:01close450.701.26831.27361.267356.001705.34
912006.09.18 15:01sell460.701.26831.27281.2665
922006.09.18 15:01close460.701.26721.27281.266577.001782.34
932006.09.18 15:01sell470.701.26821.27271.2664
942006.09.18 15:01close470.701.26751.27271.266449.001831.34
952006.09.18 15:01sell480.701.26911.27361.2673
962006.09.18 15:01close480.701.26861.27361.267335.001866.34
972006.09.18 15:02sell490.701.26841.27291.2666
982006.09.18 15:05close490.701.26791.27291.266635.001901.34
992006.09.19 09:53buy500.801.26791.26341.2697
1002006.09.19 09:55close500.801.26811.26341.269716.001917.34
1012006.09.19 09:55buy510.801.26791.26341.2697
1022006.09.19 09:56close510.801.26811.26341.269716.001933.34
1032006.09.19 10:10buy520.801.26721.26271.2690
1042006.09.19 10:27close520.801.26741.26271.269016.001949.34
1052006.09.19 14:30sell530.801.26861.27311.2668
1062006.09.19 14:30close530.801.26821.27311.266832.001981.34
1072006.09.19 14:30sell540.801.26861.27311.2668
1082006.09.19 14:30close540.801.26811.27311.266840.002021.34
1092006.09.19 14:31sell550.801.26861.27311.2668
1102006.09.19 14:31close550.801.26811.27311.266840.002061.34
1112006.09.19 14:31sell560.801.26861.27311.2668
1122006.09.19 14:31close560.801.26841.27311.266816.002077.34
1132006.09.19 14:32sell570.801.26861.27311.2668
1142006.09.19 14:34close570.801.26831.27311.266824.002101.34
1152006.09.19 15:10sell580.801.27081.27531.2690
1162006.09.19 15:10close580.801.27041.27531.269032.002133.34
1172006.09.19 15:10sell590.901.27051.27501.2687
1182006.09.19 15:10close590.901.27001.27501.268745.002178.34
1192006.09.19 15:10sell600.901.27061.27511.2688
1202006.09.19 15:10close600.901.27041.27511.268818.002196.34
1212006.09.19 15:10sell610.901.27081.27531.2690
1222006.09.19 15:17close610.901.27061.27531.269018.002214.34
1232006.09.21 08:26buy620.901.26991.26541.2717
1242006.09.21 08:31close620.901.27011.26541.271718.002232.34
1252006.09.21 18:35sell630.901.27851.28301.2767
1262006.09.21 18:39close630.901.27831.28301.276718.002250.34
1272006.09.22 09:22sell640.901.28171.28621.2799
1282006.09.22 09:22close640.901.28151.28621.279918.002268.34
1292006.09.22 09:22sell650.901.28221.28671.2804
1302006.09.22 09:23close650.901.28201.28671.280418.002286.34
1312006.09.22 09:23sell660.901.28171.28621.2799
1322006.09.22 09:37close660.901.28151.28621.279918.002304.34
1332006.09.25 16:00buy670.901.27451.27001.2763
1342006.09.25 16:00close670.901.27471.27001.276318.002322.34
1352006.09.25 16:00buy680.901.27451.27001.2763
1362006.09.25 16:00close680.901.27471.27001.276318.002340.34
1372006.09.25 16:00buy690.901.27481.27031.2766
1382006.09.25 16:00close690.901.27501.27031.276618.002358.34
1392006.09.25 16:00buy700.901.27451.27001.2763
1402006.09.25 16:01close700.901.27471.27001.276318.002376.34
1412006.09.25 16:01buy711.001.27471.27021.2765
1422006.09.25 16:01close711.001.27491.27021.276520.002396.34
1432006.09.25 16:01buy721.001.27431.26981.2761
1442006.09.25 16:01close721.001.27451.26981.276120.002416.34
1452006.09.25 16:01buy731.001.27421.26971.2760
1462006.09.25 16:01close731.001.27461.26971.276040.002456.34
1472006.09.25 16:01buy741.001.27471.27021.2765
1482006.09.25 16:01close741.001.27491.27021.276520.002476.34
1492006.09.25 16:01buy751.001.27481.27031.2766
1502006.09.25 16:02close751.001.27501.27031.276620.002496.34
1512006.09.25 16:02buy761.001.27461.27011.2764
1522006.09.25 16:02close761.001.27481.27011.276419.992516.33
1532006.09.25 16:03buy771.001.27471.27021.2765
1542006.09.25 16:04close771.001.27491.27021.276520.002536.33
1552006.09.25 16:32buy781.001.27431.26981.2761
1562006.09.25 17:07close781.001.27451.26981.276120.002556.33
1572006.09.26 09:12buy791.001.27321.26871.2750
1582006.09.26 09:12close791.001.27341.26871.275020.002576.33
1592006.09.26 09:12buy801.001.27321.26871.2750
1602006.09.26 09:13close801.001.27341.26871.275019.992596.32
1612006.09.26 10:59buy811.001.27131.26681.2731
1622006.09.26 11:06close811.001.27151.26681.273120.002616.32
1632006.09.26 16:07buy821.001.26731.26281.2691
1642006.09.26 16:19close821.001.26751.26281.269120.002636.32
1652006.09.27 08:11buy831.101.26751.26301.2693
1662006.09.27 08:12close831.101.26771.26301.269322.002658.32
1672006.09.27 14:30sell841.101.27111.27561.2693
1682006.09.27 14:30close841.101.27051.27561.269366.002724.32
1692006.09.27 14:31sell851.101.27111.27561.2693
1702006.09.27 14:31close851.101.27031.27561.269388.002812.32
1712006.09.27 14:31sell861.101.27121.27571.2694
1722006.09.27 14:31close861.101.27081.27571.269443.992856.31
1732006.09.27 14:31sell871.101.27121.27571.2694
1742006.09.27 14:35close871.101.27091.27571.269432.992889.30
1752006.09.27 14:35sell881.201.27111.27561.2693
1762006.09.27 14:35close881.201.27041.27561.269384.002973.30
1772006.09.28 14:37buy891.201.26901.26451.2708
1782006.09.28 14:38close891.201.26931.26451.270836.003009.30
1792006.09.29 09:24buy901.201.26701.26251.2688
1802006.09.29 09:25close901.201.26731.26251.268836.003045.30
1812006.09.29 09:26buy911.201.26701.26251.2688
1822006.09.29 09:36close911.201.26731.26251.268836.003081.30
1832006.09.29 14:40buy921.201.26451.26001.2663
1842006.09.29 14:40close921.201.26491.26001.266348.003129.30
1852006.09.29 14:40buy931.301.26471.26021.2665
1862006.09.29 14:56close931.301.26491.26021.266526.003155.30
1872006.09.29 17:22sell941.301.26901.27351.2672
1882006.09.29 17:22close941.301.26871.27351.267239.003194.30
1892006.09.29 17:22sell951.301.26901.27351.2672
1902006.09.29 17:57close951.301.26881.27351.267226.013220.31
1912006.10.02 15:35sell961.301.27241.27691.2706
1922006.10.02 15:39close961.301.27221.27691.270626.013246.32
1932006.10.02 15:39sell971.301.27241.27691.2706
1942006.10.02 15:42close971.301.27221.27691.270626.013272.33
1952006.10.02 15:43sell981.301.27251.27701.2707
1962006.10.02 15:43close981.301.27221.27701.270739.013311.34
1972006.10.02 15:43sell991.301.27251.27701.2707
1982006.10.03 08:08close991.301.27611.27701.2707-461.242850.10
1992006.10.04 10:52buy1001.101.26901.26451.2708
2002006.10.04 10:58close1001.101.26921.26451.270822.002872.10
2012006.10.04 10:59buy1011.101.26891.26441.2707
2022006.10.04 11:01close1011.101.26911.26441.270721.992894.09
2032006.10.06 14:31sell1021.201.27141.27591.2696
2042006.10.06 14:31close1021.201.27021.27591.2696144.003038.09
2052006.10.06 14:31sell1031.201.27071.27521.2689
2062006.10.06 14:31close1031.201.27001.27521.268984.003122.09
2072006.10.06 14:31sell1041.201.27031.27481.2685
2082006.10.06 14:31close1041.201.26881.27481.2685180.003302.09
2092006.10.06 14:31sell1051.301.27071.27521.2689
2102006.10.06 14:31close1051.301.27001.27521.268991.003393.09
2112006.10.06 14:31sell1061.401.27031.27481.2685
2122006.10.06 14:31close1061.401.26881.27481.2685210.003603.09
2132006.10.06 14:31sell1071.401.27031.27481.2685
2142006.10.06 14:31t/p1071.401.26851.27481.2685252.003855.09
2152006.10.06 14:31sell1081.501.27141.27591.2696
2162006.10.06 14:31t/p1081.501.26961.27591.2696270.004125.09
2172006.10.06 14:32sell1091.701.27141.27591.2696
2182006.10.06 14:32t/p1091.701.26961.27591.2696306.004431.09
2192006.10.06 14:32sell1101.801.27021.27471.2684
2202006.10.06 14:32t/p1101.801.26841.27471.2684324.004755.09
2212006.10.06 15:00buy1111.901.25991.25541.2617
2222006.10.06 15:00close1111.901.26011.25541.261738.014793.10
2232006.10.06 15:00buy1121.901.26031.25581.2621
2242006.10.06 15:02close1121.901.26061.25581.262156.994850.09
2252006.10.06 15:02buy1131.901.26071.25621.2625
2262006.10.06 15:03close1131.901.26091.25621.262538.004888.09
2272006.10.06 15:03buy1142.001.26111.25661.2629
2282006.10.06 16:39close1142.001.25751.25661.2629-720.004168.09
2292006.10.10 10:22buy1151.701.25741.25291.2592
2302006.10.10 10:38close1151.701.25861.25291.2592204.004372.09
2312006.10.10 10:38buy1161.701.25651.25201.2583
2322006.10.10 10:38close1161.701.25681.25201.258351.004423.09
2332006.10.11 20:02buy1171.801.25311.24861.2549
2342006.10.11 20:02close1171.801.25341.24861.254954.004477.09
2352006.10.11 20:06buy1181.801.25311.24861.2549
2362006.10.11 20:09close1181.801.25331.24861.254936.004513.09
2372006.10.11 20:30buy1191.801.25131.24681.2531
2382006.10.11 20:52close1191.801.25181.24681.253190.004603.09
2392006.10.12 09:10sell1201.801.25551.26001.2537
2402006.10.12 09:10close1201.801.25541.26001.253717.994621.08
2412006.10.12 09:10sell1211.801.25521.25971.2534
2422006.10.12 10:21close1211.801.25511.25971.253418.014639.09
2432006.10.12 13:36buy1221.901.25201.24751.2538
2442006.10.12 13:38close1221.901.25221.24751.253838.014677.10
2452006.10.12 13:38buy1231.901.25211.24761.2539
2462006.10.12 13:38close1231.901.25221.24761.253919.004696.10
2472006.10.13 14:34buy1241.901.25311.24861.2549
2482006.10.13 14:35close1241.901.25321.24861.254919.014715.11
2492006.10.13 14:35buy1251.901.25311.24861.2549
2502006.10.13 14:36close1251.901.25331.24861.254938.004753.11
2512006.10.13 14:37buy1261.901.25311.24861.2549
2522006.10.13 16:35close1261.901.24951.24861.2549-683.994069.12
2532006.10.17 15:20sell1271.601.25461.25911.2528
2542006.10.17 15:21close1271.601.25441.25911.252832.014101.13
2552006.10.17 15:22sell1281.601.25461.25911.2528
2562006.10.17 15:24close1281.601.25451.25911.252816.004117.13
2572006.10.17 15:24sell1291.601.25471.25921.2529
2582006.10.17 15:25close1291.601.25451.25921.252932.004149.13
2592006.10.17 15:25sell1301.701.25461.25911.2528
2602006.10.17 15:28close1301.701.25451.25911.252817.004166.13
2612006.10.17 15:31sell1311.701.25521.25971.2534
2622006.10.17 15:31close1311.701.25501.25971.253434.004200.13
2632006.10.17 15:32sell1321.701.25531.25981.2535
2642006.10.17 15:32close1321.701.25521.25981.253517.004217.13
2652006.10.17 15:32sell1331.701.25541.25991.2536
2662006.10.17 15:33close1331.701.25511.25991.253650.994268.12
2672006.10.17 15:33sell1341.701.25541.25991.2536
2682006.10.17 15:33close1341.701.25531.25991.253616.994285.11
2692006.10.17 15:33sell1351.701.25541.25991.2536
2702006.10.17 15:33close1351.701.25461.25991.2536135.994421.10
2712006.10.18 15:11buy1361.801.25141.24691.2532
2722006.10.18 15:11close1361.801.25151.24691.253218.014439.11
2732006.10.18 15:11buy1371.801.25141.24691.2532
2742006.10.18 15:57close1371.801.25151.24691.253218.004457.11
2752006.10.19 09:44sell1381.801.25611.26061.2543
2762006.10.19 09:45close1381.801.25581.26061.254354.014511.12
2772006.10.19 15:47sell1391.801.25931.26381.2575
2782006.10.19 15:47close1391.801.25921.26381.257518.014529.13
2792006.10.19 15:51sell1401.801.25941.26391.2576
2802006.10.19 15:53close1401.801.25921.26391.257636.014565.14
2812006.10.24 17:25sell1411.801.25641.26091.2546
2822006.10.24 17:30close1411.801.25631.26091.254617.994583.13
2832006.10.24 17:40sell1421.801.25701.26151.2552
2842006.10.24 17:40close1421.801.25691.26151.255217.984601.11
2852006.10.24 17:41sell1431.801.25711.26161.2553
2862006.10.24 17:45close1431.801.25691.26161.255335.994637.10
2872006.10.25 20:20sell1441.901.26091.26541.2591
2882006.10.25 20:20close1441.901.26071.26541.259138.004675.10
2892006.10.25 20:20sell1451.901.26071.26521.2589
2902006.10.25 20:26close1451.901.26041.26521.258957.004732.10
2912006.10.25 20:49sell1461.901.26121.26571.2594
2922006.10.25 20:49close1461.901.26111.26571.259419.004751.10
2932006.10.25 20:49sell1471.901.26131.26581.2595
2942006.10.25 20:50close1471.901.26121.26581.259518.994770.09
2952006.10.25 20:50sell1481.901.26121.26571.2594
2962006.10.25 20:52close1481.901.26081.26571.259476.004846.09
2972006.10.25 20:53sell1491.901.26121.26571.2594
2982006.10.25 21:14close1491.901.26111.26571.259419.004865.09
2992006.10.26 04:11sell1501.901.26371.26821.2619
3002006.10.26 04:14close1501.901.26351.26821.261938.004903.09
3012006.10.26 09:02sell1512.001.26541.26991.2636
3022006.10.26 09:02close1512.001.26531.26991.263620.004923.09
3032006.10.26 09:02sell1522.001.26541.26991.2636
3042006.10.26 09:03close1522.001.26521.26991.263640.004963.09
3052006.10.26 09:04sell1532.001.26541.26991.2636
3062006.10.26 09:06close1532.001.26531.26991.263620.014983.10
3072006.10.26 09:08sell1542.001.26541.26991.2636
3082006.10.26 09:13close1542.001.26531.26991.263620.015003.11
3092006.10.26 09:26sell1552.001.26601.27051.2642
3102006.10.26 09:26close1552.001.26551.27051.2642100.005103.11
3112006.10.26 09:26sell1562.001.26601.27051.2642
3122006.10.26 09:28close1562.001.26591.27051.264220.005123.11
3132006.10.26 09:28sell1572.001.26601.27051.2642
3142006.10.26 09:29close1572.001.26581.27051.264240.025163.13
3152006.10.26 09:29sell1582.101.26601.27051.2642
3162006.10.26 09:29close1582.101.26581.27051.264242.025205.15
3172006.10.26 18:24sell1592.101.26881.27331.2670
3182006.10.26 18:26close1592.101.26871.27331.267021.015226.16
3192006.10.26 18:26sell1602.101.26871.27321.2669
3202006.10.26 18:33close1602.101.26841.27321.266962.995289.15
3212006.10.27 14:31sell1612.101.27061.27511.2688
3222006.10.27 14:45close1612.101.27051.27511.268821.005310.15
3232006.10.27 15:06sell1622.101.27241.27691.2706
3242006.10.27 15:06close1622.101.27201.27691.270683.995394.14
3252006.10.27 15:06sell1632.201.27241.27691.2706
3262006.10.27 17:00close1632.201.27231.27691.270622.005416.14
3272006.10.30 15:35buy1642.201.27031.26581.2721
3282006.10.30 15:36close1642.201.27051.26581.272144.005460.14
3292006.10.30 15:37buy1652.201.27031.26581.2721
3302006.10.30 15:38close1652.201.27041.26581.272122.015482.15
3312006.10.30 15:40buy1662.201.27021.26571.2720
3322006.10.30 15:40close1662.201.27051.26571.272065.995548.14
3332006.10.30 15:43buy1672.201.27021.26571.2720
3342006.10.30 15:43close1672.201.27031.26571.272022.005570.14
3352006.10.30 15:43buy1682.201.27021.26571.2720
3362006.10.30 15:43close1682.201.27061.26571.272087.995658.13
3372006.10.30 15:43buy1692.301.27021.26571.2720
3382006.10.30 15:43close1692.301.27051.26571.272069.005727.13
3392006.10.30 15:43buy1702.301.27021.26571.2720
3402006.10.30 15:44close1702.301.27031.26571.272023.015750.14
3412006.10.30 15:44buy1712.301.27021.26571.2720
3422006.10.30 15:44close1712.301.27031.26571.272023.005773.14
3432006.10.31 09:28buy1722.301.26971.26521.2715
3442006.10.31 14:09close1722.301.26981.26521.271522.995796.13
3452006.10.31 17:02sell1732.301.27291.27741.2711
3462006.10.31 17:04close1732.301.27251.27741.271192.005888.13
3472006.10.31 17:06sell1742.401.27291.27741.2711
3482006.10.31 17:13close1742.401.27651.27741.2711-863.995024.14
3492006.10.31 17:13sell1752.001.27621.28071.2744
3502006.10.31 17:14close1752.001.27581.28071.274480.005104.14
3512006.10.31 17:14sell1762.001.27561.28011.2738
3522006.10.31 17:17close1762.001.27551.28011.273819.995124.13
3532006.10.31 17:17sell1772.001.27551.28001.2737
3542006.10.31 17:18close1772.001.27541.28001.273720.015144.14
3552006.10.31 17:18sell1782.101.27511.27961.2733
3562006.11.01 09:54close1782.101.27501.27961.273331.935176.07
3572006.11.01 17:02sell1792.101.27821.28271.2764
3582006.11.01 17:02close1792.101.27741.28271.2764168.015344.08
3592006.11.01 17:02sell1802.101.27821.28271.2764
3602006.11.01 17:03close1802.101.27811.28271.276421.015365.09
3612006.11.01 17:03sell1812.101.27801.28251.2762
3622006.11.01 17:13close1812.101.27751.28251.2762105.005470.09