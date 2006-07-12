Strategy Tester Report
[ea]BollTrade_Ron_MT4_v03n EUSD
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.08.02 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.07.07 - 2006.11.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MinFreeMarginPct_is="percent of freemargin necessary to trade "; MinFreeMarginPct=25; ProfitMade_is="PIPS PROFIT you want to make per trade "; ProfitMade=8; BasketProfit_is="close all orders if this $ profit "; BasketProfit=14.5; LossLimit_is="PIPS LOSS you can afford per trade "; LossLimit=35; BasketLoss_is="close all orders if this $ loss "; BasketLoss=0; BreakEven_is="set StopLoss to OpenPrice at this profit "; BreakEven=0; TrailStop_is="Trail OrderPrice starting from 1st tick "; TrailStop=0; VolumeMax_is="Volume must be below this before trading "; VolumeMax=280; Compounding_is="Open more orders based on CompoundStep "; Compounding=false;
CompoundStep_is="how many pips movement before compounding"; CompoundStep=1; BDistance_is="pips outside bollinger before trading "; BDistance=14; BPeriod_is="Bollinger period "; BPeriod=15; Deviation_is="Bollinger deviation "; Deviation=2; Lots_is1="How many lots or partial lots per trade ";
|Bars in test
|59105
|Ticks modelled
|2919856
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|475869.28
|Gross profit
|674348.92
|Gross loss
|-198479.64
|Profit factor
|3.40
|Expected payoff
|929.43
|Absolute drawdown
|96.00
|Maximal drawdown
|38998.06 (8.91%)
|Relative drawdown
|48.02% (921.51)
|Total trades
|512
|Short positions (won %)
|280 (95.36%)
|Long positions (won %)
|232 (96.55%)
|Profit trades (% of total)
|491 (95.90%)
|Loss trades (% of total)
|21 (4.10%)
|Largest
|profit trade
|18000.00
|loss trade
|-36000.00
|Average
|profit trade
|1373.42
|loss trade
|-9451.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|106 (269293.23)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-582.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|269293.23 (106)
|consecutive loss (count of losses)
|-36000.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|25
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.07 14:29
|sell
|1
|0.30
|1.2812
|1.2857
|1.2794
|2
|2006.07.07 14:29
|close
|1
|0.30
|1.2799
|1.2857
|1.2794
|39.00
|539.00
|3
|2006.07.07 14:29
|sell
|2
|0.30
|1.2800
|1.2845
|1.2782
|4
|2006.07.07 14:30
|s/l
|2
|0.30
|1.2845
|1.2845
|1.2782
|-135.00
|404.00
|5
|2006.07.07 14:30
|sell
|3
|0.20
|1.2858
|1.2903
|1.2840
|6
|2006.07.07 14:30
|close
|3
|0.20
|1.2848
|1.2903
|1.2840
|20.00
|424.00
|7
|2006.07.07 14:30
|sell
|4
|0.30
|1.2860
|1.2905
|1.2842
|8
|2006.07.07 14:30
|close
|4
|0.30
|1.2853
|1.2905
|1.2842
|21.00
|445.00
|9
|2006.07.07 14:30
|sell
|5
|0.30
|1.2853
|1.2898
|1.2835
|10
|2006.07.07 14:30
|close
|5
|0.30
|1.2846
|1.2898
|1.2835
|21.00
|466.00
|11
|2006.07.07 14:30
|sell
|6
|0.30
|1.2849
|1.2894
|1.2831
|12
|2006.07.07 14:30
|t/p
|6
|0.30
|1.2831
|1.2894
|1.2831
|54.00
|520.00
|13
|2006.07.07 14:30
|sell
|7
|0.30
|1.2856
|1.2901
|1.2838
|14
|2006.07.07 14:30
|close
|7
|0.30
|1.2845
|1.2901
|1.2838
|33.00
|553.00
|15
|2006.07.07 14:30
|sell
|8
|0.30
|1.2860
|1.2905
|1.2842
|16
|2006.07.07 14:30
|close
|8
|0.30
|1.2849
|1.2905
|1.2842
|33.00
|586.00
|17
|2006.07.07 14:30
|sell
|9
|0.40
|1.2842
|1.2887
|1.2824
|18
|2006.07.07 14:31
|close
|9
|0.40
|1.2837
|1.2887
|1.2824
|20.00
|606.00
|19
|2006.07.07 14:31
|sell
|10
|0.40
|1.2835
|1.2880
|1.2817
|20
|2006.07.07 14:32
|close
|10
|0.40
|1.2826
|1.2880
|1.2817
|36.00
|642.00
|21
|2006.07.07 14:32
|sell
|11
|0.40
|1.2826
|1.2871
|1.2808
|22
|2006.07.07 14:35
|close
|11
|0.40
|1.2863
|1.2871
|1.2808
|-148.00
|494.00
|23
|2006.07.10 02:26
|buy
|12
|0.30
|1.2789
|1.2744
|1.2807
|24
|2006.07.10 02:38
|close
|12
|0.30
|1.2794
|1.2744
|1.2807
|15.00
|509.00
|25
|2006.07.10 13:09
|buy
|13
|0.30
|1.2754
|1.2709
|1.2772
|26
|2006.07.10 13:23
|close
|13
|0.30
|1.2759
|1.2709
|1.2772
|15.00
|524.00
|27
|2006.07.11 08:57
|buy
|14
|0.30
|1.2710
|1.2665
|1.2728
|28
|2006.07.11 09:05
|close
|14
|0.30
|1.2715
|1.2665
|1.2728
|15.00
|539.00
|29
|2006.07.12 10:41
|buy
|15
|0.30
|1.2738
|1.2693
|1.2756
|30
|2006.07.12 10:46
|close
|15
|0.30
|1.2743
|1.2693
|1.2756
|15.00
|554.00
|31
|2006.07.12 14:31
|buy
|16
|0.30
|1.2700
|1.2655
|1.2718
|32
|2006.07.12 14:31
|close
|16
|0.30
|1.2709
|1.2655
|1.2718
|27.00
|581.00
|33
|2006.07.12 14:31
|buy
|17
|0.30
|1.2700
|1.2655
|1.2718
|34
|2006.07.12 14:31
|close
|17
|0.30
|1.2712
|1.2655
|1.2718
|36.00
|617.00
|35
|2006.07.12 14:31
|buy
|18
|0.40
|1.2700
|1.2655
|1.2718
|36
|2006.07.12 14:31
|close
|18
|0.40
|1.2714
|1.2655
|1.2718
|56.00
|673.00
|37
|2006.07.12 14:31
|buy
|19
|0.40
|1.2700
|1.2655
|1.2718
|38
|2006.07.12 14:31
|t/p
|19
|0.40
|1.2718
|1.2655
|1.2718
|72.00
|745.00
|39
|2006.07.12 14:31
|buy
|20
|0.40
|1.2698
|1.2653
|1.2716
|40
|2006.07.12 14:31
|t/p
|20
|0.40
|1.2716
|1.2653
|1.2716
|72.00
|817.00
|41
|2006.07.12 14:31
|buy
|21
|0.50
|1.2688
|1.2643
|1.2706
|42
|2006.07.12 14:31
|close
|21
|0.50
|1.2691
|1.2643
|1.2706
|15.00
|832.00
|43
|2006.07.12 14:31
|buy
|22
|0.50
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|44
|2006.07.12 14:31
|close
|22
|0.50
|1.2694
|1.2645
|1.2708
|20.00
|852.00
|45
|2006.07.12 14:31
|buy
|23
|0.50
|1.2688
|1.2643
|1.2706
|46
|2006.07.12 14:31
|close
|23
|0.50
|1.2697
|1.2643
|1.2706
|45.00
|897.00
|47
|2006.07.12 14:31
|buy
|24
|0.50
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|48
|2006.07.12 14:31
|close
|24
|0.50
|1.2709
|1.2654
|1.2717
|50.00
|947.00
|49
|2006.07.12 14:31
|buy
|25
|0.60
|1.2695
|1.2650
|1.2713
|50
|2006.07.12 14:31
|t/p
|25
|0.60
|1.2713
|1.2650
|1.2713
|108.00
|1055.00
|51
|2006.07.12 14:31
|buy
|26
|0.60
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|52
|2006.07.12 14:31
|close
|26
|0.60
|1.2702
|1.2645
|1.2708
|72.00
|1127.00
|53
|2006.07.12 14:31
|buy
|27
|0.70
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|54
|2006.07.12 14:32
|close
|27
|0.70
|1.2695
|1.2645
|1.2708
|35.00
|1162.00
|55
|2006.07.12 14:32
|buy
|28
|0.70
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|56
|2006.07.12 14:32
|close
|28
|0.70
|1.2705
|1.2654
|1.2717
|42.00
|1204.00
|57
|2006.07.12 16:04
|buy
|29
|0.70
|1.2685
|1.2640
|1.2703
|58
|2006.07.12 16:04
|close
|29
|0.70
|1.2688
|1.2640
|1.2703
|21.00
|1225.00
|59
|2006.07.12 16:04
|buy
|30
|0.70
|1.2680
|1.2635
|1.2698
|60
|2006.07.12 16:04
|close
|30
|0.70
|1.2684
|1.2635
|1.2698
|28.00
|1253.00
|61
|2006.07.12 16:07
|buy
|31
|0.80
|1.2685
|1.2640
|1.2703
|62
|2006.07.12 16:07
|close
|31
|0.80
|1.2687
|1.2640
|1.2703
|16.00
|1269.00
|63
|2006.07.12 16:07
|buy
|32
|0.80
|1.2681
|1.2636
|1.2699
|64
|2006.07.12 16:09
|close
|32
|0.80
|1.2686
|1.2636
|1.2699
|40.00
|1309.00
|65
|2006.07.12 16:09
|buy
|33
|0.80
|1.2685
|1.2640
|1.2703
|66
|2006.07.12 16:10
|close
|33
|0.80
|1.2689
|1.2640
|1.2703
|32.00
|1341.00
|67
|2006.07.12 16:11
|buy
|34
|0.80
|1.2685
|1.2640
|1.2703
|68
|2006.07.12 16:15
|close
|34
|0.80
|1.2690
|1.2640
|1.2703
|40.00
|1381.00
|69
|2006.07.13 17:19
|buy
|35
|0.80
|1.2667
|1.2622
|1.2685
|70
|2006.07.13 17:20
|close
|35
|0.80
|1.2669
|1.2622
|1.2685
|16.00
|1397.00
|71
|2006.07.13 17:20
|buy
|36
|0.80
|1.2666
|1.2621
|1.2684
|72
|2006.07.13 17:20
|close
|36
|0.80
|1.2669
|1.2621
|1.2684
|24.00
|1421.00
|73
|2006.07.14 08:23
|buy
|37
|0.90
|1.2658
|1.2613
|1.2676
|74
|2006.07.14 08:36
|close
|37
|0.90
|1.2662
|1.2613
|1.2676
|36.00
|1457.00
|75
|2006.07.17 10:05
|buy
|38
|0.90
|1.2606
|1.2561
|1.2624
|76
|2006.07.17 10:37
|close
|38
|0.90
|1.2570
|1.2561
|1.2624
|-324.00
|1133.00
|77
|2006.07.17 10:37
|buy
|39
|0.70
|1.2576
|1.2531
|1.2594
|78
|2006.07.17 11:29
|close
|39
|0.70
|1.2540
|1.2531
|1.2594
|-252.00
|881.00
|79
|2006.07.18 11:03
|buy
|40
|0.50
|1.2507
|1.2462
|1.2525
|80
|2006.07.18 11:14
|close
|40
|0.50
|1.2510
|1.2462
|1.2525
|15.00
|896.00
|81
|2006.07.18 16:23
|buy
|41
|0.50
|1.2501
|1.2456
|1.2519
|82
|2006.07.18 17:33
|close
|41
|0.50
|1.2506
|1.2456
|1.2519
|25.00
|921.00
|83
|2006.07.19 14:30
|buy
|42
|0.60
|1.2463
|1.2418
|1.2481
|84
|2006.07.19 14:30
|close
|42
|0.60
|1.2468
|1.2418
|1.2481
|30.00
|951.00
|85
|2006.07.19 14:30
|buy
|43
|0.60
|1.2467
|1.2422
|1.2485
|86
|2006.07.19 14:31
|close
|43
|0.60
|1.2470
|1.2422
|1.2485
|18.00
|969.00
|87
|2006.07.19 14:31
|buy
|44
|0.60
|1.2471
|1.2426
|1.2489
|88
|2006.07.19 14:31
|close
|44
|0.60
|1.2474
|1.2426
|1.2489
|18.00
|987.00
|89
|2006.07.19 14:31
|buy
|45
|0.60
|1.2474
|1.2429
|1.2492
|90
|2006.07.19 14:31
|close
|45
|0.60
|1.2477
|1.2429
|1.2492
|18.00
|1005.00
|91
|2006.07.19 14:31
|buy
|46
|0.60
|1.2474
|1.2429
|1.2492
|92
|2006.07.19 14:31
|close
|46
|0.60
|1.2477
|1.2429
|1.2492
|18.00
|1023.00
|93
|2006.07.19 14:31
|buy
|47
|0.60
|1.2473
|1.2428
|1.2491
|94
|2006.07.19 14:31
|t/p
|47
|0.60
|1.2491
|1.2428
|1.2491
|108.00
|1131.00
|95
|2006.07.19 14:31
|buy
|48
|0.70
|1.2471
|1.2426
|1.2489
|96
|2006.07.19 14:32
|close
|48
|0.70
|1.2474
|1.2426
|1.2489
|21.00
|1152.00
|97
|2006.07.19 14:32
|buy
|49
|0.70
|1.2474
|1.2429
|1.2492
|98
|2006.07.19 14:32
|close
|49
|0.70
|1.2482
|1.2429
|1.2492
|56.00
|1208.00
|99
|2006.07.19 14:32
|buy
|50
|0.70
|1.2473
|1.2428
|1.2491
|100
|2006.07.19 14:41
|close
|50
|0.70
|1.2476
|1.2428
|1.2491
|21.00
|1229.00
|101
|2006.07.19 16:00
|sell
|51
|0.70
|1.2523
|1.2568
|1.2505
|102
|2006.07.19 16:00
|close
|51
|0.70
|1.2520
|1.2568
|1.2505
|21.00
|1250.00
|103
|2006.07.19 16:00
|sell
|52
|0.80
|1.2521
|1.2566
|1.2503
|104
|2006.07.19 16:00
|close
|52
|0.80
|1.2519
|1.2566
|1.2503
|16.00
|1266.00
|105
|2006.07.19 16:01
|sell
|53
|0.80
|1.2520
|1.2565
|1.2502
|106
|2006.07.19 16:01
|close
|53
|0.80
|1.2515
|1.2565
|1.2502
|40.00
|1306.00
|107
|2006.07.19 16:01
|sell
|54
|0.80
|1.2523
|1.2568
|1.2505
|108
|2006.07.19 16:01
|close
|54
|0.80
|1.2519
|1.2568
|1.2505
|32.00
|1338.00
|109
|2006.07.19 16:01
|sell
|55
|0.80
|1.2520
|1.2565
|1.2502
|110
|2006.07.19 16:01
|close
|55
|0.80
|1.2517
|1.2565
|1.2502
|24.00
|1362.00
|111
|2006.07.19 16:01
|sell
|56
|0.80
|1.2528
|1.2573
|1.2510
|112
|2006.07.19 16:01
|close
|56
|0.80
|1.2514
|1.2573
|1.2510
|112.00
|1474.00
|113
|2006.07.19 16:01
|sell
|57
|0.90
|1.2528
|1.2573
|1.2510
|114
|2006.07.19 16:01
|close
|57
|0.90
|1.2519
|1.2573
|1.2510
|81.00
|1555.00
|115
|2006.07.19 16:01
|sell
|58
|0.90
|1.2543
|1.2588
|1.2525
|116
|2006.07.19 16:01
|close
|58
|0.90
|1.2537
|1.2588
|1.2525
|54.00
|1609.00
|117
|2006.07.19 16:01
|sell
|59
|1.00
|1.2542
|1.2587
|1.2524
|118
|2006.07.19 16:01
|close
|59
|1.00
|1.2537
|1.2587
|1.2524
|50.00
|1659.00
|119
|2006.07.19 16:01
|sell
|60
|1.00
|1.2532
|1.2577
|1.2514
|120
|2006.07.19 16:01
|close
|60
|1.00
|1.2525
|1.2577
|1.2514
|70.00
|1729.00
|121
|2006.07.19 16:01
|sell
|61
|1.00
|1.2542
|1.2587
|1.2524
|122
|2006.07.19 16:02
|close
|61
|1.00
|1.2540
|1.2587
|1.2524
|20.00
|1749.00
|123
|2006.07.19 16:02
|sell
|62
|1.00
|1.2537
|1.2582
|1.2519
|124
|2006.07.19 16:02
|close
|62
|1.00
|1.2531
|1.2582
|1.2519
|60.00
|1809.00
|125
|2006.07.19 16:02
|sell
|63
|1.10
|1.2528
|1.2573
|1.2510
|126
|2006.07.19 16:03
|close
|63
|1.10
|1.2526
|1.2573
|1.2510
|22.00
|1831.00
|127
|2006.07.24 02:03
|buy
|64
|1.10
|1.2670
|1.2625
|1.2688
|128
|2006.07.24 02:03
|close
|64
|1.10
|1.2672
|1.2625
|1.2688
|22.00
|1853.00
|129
|2006.07.24 02:04
|buy
|65
|1.10
|1.2675
|1.2630
|1.2693
|130
|2006.07.24 02:05
|close
|65
|1.10
|1.2681
|1.2630
|1.2693
|66.00
|1919.00
|131
|2006.07.24 02:07
|buy
|66
|1.20
|1.2676
|1.2631
|1.2694
|132
|2006.07.24 03:28
|close
|66
|1.20
|1.2641
|1.2631
|1.2694
|-420.00
|1499.00
|133
|2006.07.24 03:28
|buy
|67
|0.90
|1.2643
|1.2598
|1.2661
|134
|2006.07.24 03:29
|close
|67
|0.90
|1.2645
|1.2598
|1.2661
|18.00
|1517.00
|135
|2006.07.24 07:33
|buy
|68
|0.90
|1.2637
|1.2592
|1.2655
|136
|2006.07.24 07:40
|close
|68
|0.90
|1.2639
|1.2592
|1.2655
|18.00
|1535.00
|137
|2006.07.24 07:42
|buy
|69
|0.90
|1.2638
|1.2593
|1.2656
|138
|2006.07.24 07:57
|close
|69
|0.90
|1.2640
|1.2593
|1.2656
|18.01
|1553.01
|139
|2006.07.25 17:11
|buy
|70
|0.90
|1.2603
|1.2558
|1.2621
|140
|2006.07.25 17:12
|close
|70
|0.90
|1.2606
|1.2558
|1.2621
|27.00
|1580.01
|141
|2006.07.25 17:14
|buy
|71
|0.90
|1.2603
|1.2558
|1.2621
|142
|2006.07.25 18:02
|close
|71
|0.90
|1.2568
|1.2558
|1.2621
|-315.00
|1265.01
|143
|2006.07.26 20:23
|sell
|72
|0.80
|1.2693
|1.2738
|1.2675
|144
|2006.07.27 06:21
|close
|72
|0.80
|1.2728
|1.2738
|1.2675
|-267.52
|997.49
|145
|2006.07.27 14:30
|buy
|73
|0.60
|1.2714
|1.2669
|1.2732
|146
|2006.07.27 14:30
|close
|73
|0.60
|1.2720
|1.2669
|1.2732
|36.00
|1033.49
|147
|2006.07.27 14:30
|buy
|74
|0.60
|1.2714
|1.2669
|1.2732
|148
|2006.07.27 14:30
|close
|74
|0.60
|1.2719
|1.2669
|1.2732
|30.00
|1063.49
|149
|2006.07.27 14:31
|buy
|75
|0.60
|1.2714
|1.2669
|1.2732
|150
|2006.07.27 14:31
|close
|75
|0.60
|1.2717
|1.2669
|1.2732
|18.00
|1081.49
|151
|2006.07.27 14:31
|buy
|76
|0.60
|1.2713
|1.2668
|1.2731
|152
|2006.07.27 14:31
|t/p
|76
|0.60
|1.2731
|1.2668
|1.2731
|108.00
|1189.49
|153
|2006.07.27 14:31
|buy
|77
|0.70
|1.2713
|1.2668
|1.2731
|154
|2006.07.27 14:31
|close
|77
|0.70
|1.2730
|1.2668
|1.2731
|119.00
|1308.49
|155
|2006.07.27 14:31
|buy
|78
|0.80
|1.2710
|1.2665
|1.2728
|156
|2006.07.27 14:31
|t/p
|78
|0.80
|1.2728
|1.2665
|1.2728
|144.00
|1452.49
|157
|2006.07.27 14:31
|buy
|79
|0.90
|1.2710
|1.2665
|1.2728
|158
|2006.07.27 14:31
|close
|79
|0.90
|1.2712
|1.2665
|1.2728
|18.00
|1470.49
|159
|2006.07.27 14:31
|buy
|80
|0.90
|1.2710
|1.2665
|1.2728
|160
|2006.07.27 14:31
|close
|80
|0.90
|1.2713
|1.2665
|1.2728
|27.00
|1497.49
|161
|2006.07.27 14:31
|buy
|81
|0.90
|1.2712
|1.2667
|1.2730
|162
|2006.07.27 14:31
|close
|81
|0.90
|1.2714
|1.2667
|1.2730
|18.00
|1515.49
|163
|2006.07.27 14:31
|buy
|82
|0.90
|1.2714
|1.2669
|1.2732
|164
|2006.07.27 14:31
|t/p
|82
|0.90
|1.2732
|1.2669
|1.2732
|162.00
|1677.49
|165
|2006.07.27 14:31
|buy
|83
|1.00
|1.2710
|1.2665
|1.2728
|166
|2006.07.27 14:31
|close
|83
|1.00
|1.2714
|1.2665
|1.2728
|40.00
|1717.49
|167
|2006.07.27 20:28
|buy
|84
|1.00
|1.2687
|1.2642
|1.2705
|168
|2006.07.27 20:35
|close
|84
|1.00
|1.2689
|1.2642
|1.2705
|20.00
|1737.49
|169
|2006.07.28 14:31
|sell
|85
|1.00
|1.2717
|1.2762
|1.2699
|170
|2006.07.28 14:31
|t/p
|85
|1.00
|1.2699
|1.2762
|1.2699
|180.00
|1917.49
|171
|2006.07.28 14:31
|sell
|86
|1.20
|1.2716
|1.2761
|1.2698
|172
|2006.07.28 14:31
|close
|86
|1.20
|1.2714
|1.2761
|1.2698
|24.00
|1941.49
|173
|2006.07.28 14:31
|sell
|87
|1.20
|1.2717
|1.2762
|1.2699
|174
|2006.07.28 14:31
|close
|87
|1.20
|1.2711
|1.2762
|1.2699
|72.00
|2013.49
|175
|2006.07.28 14:31
|sell
|88
|1.20
|1.2715
|1.2760
|1.2697
|176
|2006.07.28 14:31
|close
|88
|1.20
|1.2711
|1.2760
|1.2697
|48.00
|2061.49
|177
|2006.07.28 14:31
|sell
|89
|1.20
|1.2717
|1.2762
|1.2699
|178
|2006.07.28 14:31
|close
|89
|1.20
|1.2702
|1.2762
|1.2699
|180.00
|2241.49
|179
|2006.07.28 14:31
|sell
|90
|1.30
|1.2715
|1.2760
|1.2697
|180
|2006.07.28 14:31
|t/p
|90
|1.30
|1.2697
|1.2760
|1.2697
|234.00
|2475.49
|181
|2006.07.28 14:31
|sell
|91
|1.50
|1.2715
|1.2760
|1.2697
|182
|2006.07.28 15:16
|close
|91
|1.50
|1.2750
|1.2760
|1.2697
|-525.00
|1950.49
|183
|2006.07.31 13:55
|sell
|92
|1.20
|1.2777
|1.2822
|1.2759
|184
|2006.07.31 13:55
|close
|92
|1.20
|1.2775
|1.2822
|1.2759
|23.99
|1974.48
|185
|2006.08.01 18:07
|sell
|93
|1.20
|1.2792
|1.2837
|1.2774
|186
|2006.08.01 22:08
|close
|93
|1.20
|1.2827
|1.2837
|1.2774
|-420.01
|1554.47
|187
|2006.08.03 02:23
|buy
|94
|0.90
|1.2768
|1.2723
|1.2786
|188
|2006.08.03 02:23
|close
|94
|0.90
|1.2770
|1.2723
|1.2786
|18.00
|1572.47
|189
|2006.08.03 02:23
|buy
|95
|0.90
|1.2771
|1.2726
|1.2789
|190
|2006.08.03 02:26
|close
|95
|0.90
|1.2773
|1.2726
|1.2789
|18.00
|1590.47
|191
|2006.08.03 02:26
|buy
|96
|1.00
|1.2769
|1.2724
|1.2787
|192
|2006.08.03 02:26
|close
|96
|1.00
|1.2772
|1.2724
|1.2787
|30.00
|1620.47
|193
|2006.08.03 02:27
|buy
|97
|1.00
|1.2771
|1.2726
|1.2789
|194
|2006.08.03 02:29
|close
|97
|1.00
|1.2773
|1.2726
|1.2789
|20.00
|1640.47
|195
|2006.08.03 02:37
|buy
|98
|1.00
|1.2766
|1.2721
|1.2784
|196
|2006.08.03 02:37
|close
|98
|1.00
|1.2770
|1.2721
|1.2784
|40.00
|1680.47
|197
|2006.08.03 02:37
|buy
|99
|1.00
|1.2767
|1.2722
|1.2785
|198
|2006.08.03 02:41
|close
|99
|1.00
|1.2769
|1.2722
|1.2785
|20.01
|1700.48
|199
|2006.08.03 02:42
|buy
|100
|1.00
|1.2765
|1.2720
|1.2783
|200
|2006.08.03 08:35
|close
|100
|1.00
|1.2767
|1.2720
|1.2783
|20.00
|1720.48
|201
|2006.08.03 14:31
|sell
|101
|1.00
|1.2802
|1.2847
|1.2784
|202
|2006.08.03 14:31
|close
|101
|1.00
|1.2800
|1.2847
|1.2784
|19.99
|1740.47
|203
|2006.08.03 14:35
|sell
|102
|1.00
|1.2804
|1.2849
|1.2786
|204
|2006.08.03 15:28
|close
|102
|1.00
|1.2802
|1.2849
|1.2786
|20.00
|1760.47
|205
|2006.08.04 14:29
|sell
|103
|1.10
|1.2810
|1.2855
|1.2792
|206
|2006.08.04 14:30
|close
|103
|1.10
|1.2808
|1.2855
|1.2792
|22.00
|1782.47
|207
|2006.08.04 14:30
|sell
|104
|1.10
|1.2820
|1.2865
|1.2802
|208
|2006.08.04 14:30
|close
|104
|1.10
|1.2814
|1.2865
|1.2802
|66.00
|1848.47
|209
|2006.08.04 14:30
|sell
|105
|1.10
|1.2820
|1.2865
|1.2802
|210
|2006.08.04 14:30
|close
|105
|1.10
|1.2818
|1.2865
|1.2802
|22.00
|1870.47
|211
|2006.08.04 14:30
|sell
|106
|1.10
|1.2818
|1.2863
|1.2800
|212
|2006.08.04 14:30
|close
|106
|1.10
|1.2807
|1.2863
|1.2800
|120.99
|1991.46
|213
|2006.08.04 14:30
|sell
|107
|1.20
|1.2837
|1.2882
|1.2819
|214
|2006.08.04 14:30
|t/p
|107
|1.20
|1.2819
|1.2882
|1.2819
|216.00
|2207.46
|215
|2006.08.04 14:30
|sell
|108
|1.30
|1.2824
|1.2869
|1.2806
|216
|2006.08.04 14:30
|close
|108
|1.30
|1.2820
|1.2869
|1.2806
|52.00
|2259.46
|217
|2006.08.04 14:30
|sell
|109
|1.40
|1.2829
|1.2874
|1.2811
|218
|2006.08.04 14:30
|close
|109
|1.40
|1.2826
|1.2874
|1.2811
|42.00
|2301.46
|219
|2006.08.04 14:30
|sell
|110
|1.40
|1.2826
|1.2871
|1.2808
|220
|2006.08.04 14:30
|close
|110
|1.40
|1.2815
|1.2871
|1.2808
|154.00
|2455.46
|221
|2006.08.04 14:30
|sell
|111
|1.50
|1.2837
|1.2882
|1.2819
|222
|2006.08.04 14:30
|close
|111
|1.50
|1.2834
|1.2882
|1.2819
|45.00
|2500.46
|223
|2006.08.04 14:30
|sell
|112
|1.50
|1.2830
|1.2875
|1.2812
|224
|2006.08.04 14:30
|close
|112
|1.50
|1.2828
|1.2875
|1.2812
|30.00
|2530.46
|225
|2006.08.04 14:30
|sell
|113
|1.50
|1.2837
|1.2882
|1.2819
|226
|2006.08.04 14:30
|close
|113
|1.50
|1.2828
|1.2882
|1.2819
|135.00
|2665.46
|227
|2006.08.04 14:30
|sell
|114
|1.60
|1.2828
|1.2873
|1.2810
|228
|2006.08.04 14:30
|close
|114
|1.60
|1.2868
|1.2873
|1.2810
|-640.00
|2025.46
|229
|2006.08.04 14:30
|sell
|115
|1.20
|1.2873
|1.2918
|1.2855
|230
|2006.08.04 14:30
|close
|115
|1.20
|1.2861
|1.2918
|1.2855
|144.00
|2169.46
|231
|2006.08.04 14:30
|sell
|116
|1.30
|1.2873
|1.2918
|1.2855
|232
|2006.08.04 14:30
|close
|116
|1.30
|1.2868
|1.2918
|1.2855
|65.00
|2234.46
|233
|2006.08.04 14:30
|sell
|117
|1.30
|1.2870
|1.2915
|1.2852
|234
|2006.08.04 14:30
|close
|117
|1.30
|1.2854
|1.2915
|1.2852
|208.00
|2442.46
|235
|2006.08.04 14:30
|sell
|118
|1.50
|1.2856
|1.2901
|1.2838
|236
|2006.08.04 14:30
|close
|118
|1.50
|1.2840
|1.2901
|1.2838
|240.00
|2682.46
|237
|2006.08.04 14:31
|sell
|119
|1.60
|1.2848
|1.2893
|1.2830
|238
|2006.08.04 14:31
|close
|119
|1.60
|1.2847
|1.2893
|1.2830
|16.01
|2698.47
|239
|2006.08.04 14:31
|sell
|120
|1.60
|1.2844
|1.2889
|1.2826
|240
|2006.08.04 14:31
|close
|120
|1.60
|1.2840
|1.2889
|1.2826
|64.00
|2762.47
|241
|2006.08.04 14:31
|sell
|121
|1.70
|1.2845
|1.2890
|1.2827
|242
|2006.08.04 14:31
|close
|121
|1.70
|1.2841
|1.2890
|1.2827
|68.00
|2830.47
|243
|2006.08.04 14:31
|sell
|122
|1.70
|1.2840
|1.2885
|1.2822
|244
|2006.08.04 14:31
|close
|122
|1.70
|1.2828
|1.2885
|1.2822
|204.00
|3034.47
|245
|2006.08.04 14:31
|sell
|123
|1.80
|1.2847
|1.2892
|1.2829
|246
|2006.08.04 14:31
|close
|123
|1.80
|1.2842
|1.2892
|1.2829
|90.00
|3124.47
|247
|2006.08.04 14:31
|sell
|124
|1.90
|1.2843
|1.2888
|1.2825
|248
|2006.08.04 14:31
|close
|124
|1.90
|1.2839
|1.2888
|1.2825
|76.00
|3200.47
|249
|2006.08.04 14:31
|sell
|125
|1.90
|1.2847
|1.2892
|1.2829
|250
|2006.08.04 14:31
|close
|125
|1.90
|1.2846
|1.2892
|1.2829
|19.00
|3219.47
|251
|2006.08.04 14:31
|sell
|126
|1.90
|1.2845
|1.2890
|1.2827
|252
|2006.08.04 14:31
|close
|126
|1.90
|1.2887
|1.2890
|1.2827
|-797.99
|2421.48
|253
|2006.08.04 14:31
|sell
|127
|1.50
|1.2857
|1.2902
|1.2839
|254
|2006.08.04 14:31
|close
|127
|1.50
|1.2855
|1.2902
|1.2839
|30.00
|2451.48
|255
|2006.08.04 14:32
|sell
|128
|1.50
|1.2863
|1.2908
|1.2845
|256
|2006.08.04 14:32
|close
|128
|1.50
|1.2862
|1.2908
|1.2845
|14.99
|2466.47
|257
|2006.08.07 23:59
|buy
|129
|1.50
|1.2817
|1.2772
|1.2835
|258
|2006.08.08 00:01
|close
|129
|1.50
|1.2820
|1.2772
|1.2835
|33.29
|2499.76
|259
|2006.08.08 00:11
|buy
|130
|1.50
|1.2810
|1.2765
|1.2828
|260
|2006.08.08 00:11
|close
|130
|1.50
|1.2813
|1.2765
|1.2828
|44.99
|2544.75
|261
|2006.08.08 00:11
|buy
|131
|1.50
|1.2810
|1.2765
|1.2828
|262
|2006.08.08 00:12
|close
|131
|1.50
|1.2812
|1.2765
|1.2828
|30.01
|2574.76
|263
|2006.08.08 00:14
|buy
|132
|1.50
|1.2810
|1.2765
|1.2828
|264
|2006.08.08 00:17
|close
|132
|1.50
|1.2811
|1.2765
|1.2828
|15.01
|2589.77
|265
|2006.08.08 09:02
|sell
|133
|1.60
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|266
|2006.08.08 09:02
|close
|133
|1.60
|1.2840
|1.2891
|1.2828
|96.00
|2685.77
|267
|2006.08.08 09:03
|sell
|134
|1.60
|1.2841
|1.2886
|1.2823
|268
|2006.08.08 09:04
|close
|134
|1.60
|1.2840
|1.2886
|1.2823
|16.00
|2701.77
|269
|2006.08.08 09:04
|sell
|135
|1.60
|1.2841
|1.2886
|1.2823
|270
|2006.08.08 09:12
|close
|135
|1.60
|1.2840
|1.2886
|1.2823
|16.00
|2717.77
|271
|2006.08.08 20:14
|sell
|136
|1.60
|1.2863
|1.2908
|1.2845
|272
|2006.08.08 20:14
|close
|136
|1.60
|1.2854
|1.2908
|1.2845
|144.00
|2861.77
|273
|2006.08.08 20:14
|sell
|137
|1.70
|1.2857
|1.2902
|1.2839
|274
|2006.08.08 20:14
|t/p
|137
|1.70
|1.2839
|1.2902
|1.2839
|306.00
|3167.77
|275
|2006.08.08 20:14
|sell
|138
|1.90
|1.2869
|1.2914
|1.2851
|276
|2006.08.08 20:14
|close
|138
|1.90
|1.2860
|1.2914
|1.2851
|171.00
|3338.77
|277
|2006.08.08 20:14
|sell
|139
|2.00
|1.2869
|1.2914
|1.2851
|278
|2006.08.08 20:14
|close
|139
|2.00
|1.2865
|1.2914
|1.2851
|80.00
|3418.77
|279
|2006.08.08 20:14
|sell
|140
|2.10
|1.2871
|1.2916
|1.2853
|280
|2006.08.08 20:14
|t/p
|140
|2.10
|1.2853
|1.2916
|1.2853
|378.00
|3796.77
|281
|2006.08.08 20:14
|sell
|141
|2.30
|1.2860
|1.2905
|1.2842
|282
|2006.08.08 20:14
|close
|141
|2.30
|1.2856
|1.2905
|1.2842
|92.00
|3888.77
|283
|2006.08.08 20:14
|sell
|142
|2.30
|1.2864
|1.2909
|1.2846
|284
|2006.08.08 20:23
|close
|142
|2.30
|1.2859
|1.2909
|1.2846
|115.00
|4003.77
|285
|2006.08.09 00:48
|buy
|143
|2.40
|1.2794
|1.2749
|1.2812
|286
|2006.08.09 00:49
|close
|143
|2.40
|1.2796
|1.2749
|1.2812
|48.00
|4051.77
|287
|2006.08.09 00:49
|buy
|144
|2.40
|1.2789
|1.2744
|1.2807
|288
|2006.08.09 01:33
|close
|144
|2.40
|1.2790
|1.2744
|1.2807
|24.01
|4075.78
|289
|2006.08.09 08:14
|sell
|145
|2.40
|1.2821
|1.2866
|1.2803
|290
|2006.08.09 10:05
|close
|145
|2.40
|1.2856
|1.2866
|1.2803
|-840.00
|3235.78
|291
|2006.08.10 08:15
|sell
|146
|1.90
|1.2901
|1.2946
|1.2883
|292
|2006.08.10 08:16
|close
|146
|1.90
|1.2900
|1.2946
|1.2883
|19.00
|3254.78
|293
|2006.08.10 08:16
|sell
|147
|2.00
|1.2902
|1.2947
|1.2884
|294
|2006.08.10 08:16
|close
|147
|2.00
|1.2899
|1.2947
|1.2884
|59.99
|3314.77
|295
|2006.08.10 08:21
|sell
|148
|2.00
|1.2901
|1.2946
|1.2883
|296
|2006.08.10 08:21
|close
|148
|2.00
|1.2900
|1.2946
|1.2883
|20.00
|3334.77
|297
|2006.08.10 08:21
|sell
|149
|2.00
|1.2901
|1.2946
|1.2883
|298
|2006.08.10 08:22
|close
|149
|2.00
|1.2897
|1.2946
|1.2883
|80.00
|3414.77
|299
|2006.08.10 08:22
|sell
|150
|2.00
|1.2901
|1.2946
|1.2883
|300
|2006.08.10 08:22
|close
|150
|2.00
|1.2899
|1.2946
|1.2883
|40.00
|3454.77
|301
|2006.08.10 09:03
|sell
|151
|2.10
|1.2910
|1.2955
|1.2892
|302
|2006.08.10 09:03
|close
|151
|2.10
|1.2908
|1.2955
|1.2892
|42.01
|3496.78
|303
|2006.08.10 09:04
|sell
|152
|2.10
|1.2910
|1.2955
|1.2892
|304
|2006.08.10 09:04
|close
|152
|2.10
|1.2905
|1.2955
|1.2892
|105.00
|3601.78
|305
|2006.08.10 09:05
|sell
|153
|2.20
|1.2910
|1.2955
|1.2892
|306
|2006.08.10 09:05
|close
|153
|2.20
|1.2908
|1.2955
|1.2892
|44.01
|3645.79
|307
|2006.08.10 09:54
|buy
|154
|2.20
|1.2853
|1.2808
|1.2871
|308
|2006.08.10 09:55
|close
|154
|2.20
|1.2855
|1.2808
|1.2871
|44.01
|3689.80
|309
|2006.08.10 09:55
|buy
|155
|2.20
|1.2853
|1.2808
|1.2871
|310
|2006.08.10 09:56
|close
|155
|2.20
|1.2854
|1.2808
|1.2871
|22.01
|3711.81
|311
|2006.08.10 09:57
|buy
|156
|2.20
|1.2853
|1.2808
|1.2871
|312
|2006.08.10 09:58
|close
|156
|2.20
|1.2854
|1.2808
|1.2871
|22.01
|3733.82
|313
|2006.08.10 10:11
|buy
|157
|2.20
|1.2847
|1.2802
|1.2865
|314
|2006.08.10 10:12
|close
|157
|2.20
|1.2849
|1.2802
|1.2865
|43.99
|3777.81
|315
|2006.08.10 10:12
|buy
|158
|2.30
|1.2847
|1.2802
|1.2865
|316
|2006.08.10 10:12
|close
|158
|2.30
|1.2848
|1.2802
|1.2865
|23.00
|3800.81
|317
|2006.08.10 10:12
|buy
|159
|2.30
|1.2847
|1.2802
|1.2865
|318
|2006.08.10 10:15
|close
|159
|2.30
|1.2848
|1.2802
|1.2865
|23.01
|3823.82
|319
|2006.08.10 14:30
|buy
|160
|2.30
|1.2834
|1.2789
|1.2852
|320
|2006.08.10 14:30
|close
|160
|2.30
|1.2849
|1.2789
|1.2852
|345.00
|4168.82
|321
|2006.08.10 14:32
|buy
|161
|2.50
|1.2837
|1.2792
|1.2855
|322
|2006.08.10 14:32
|close
|161
|2.50
|1.2842
|1.2792
|1.2855
|125.00
|4293.82
|323
|2006.08.10 14:32
|buy
|162
|2.60
|1.2823
|1.2778
|1.2841
|324
|2006.08.10 14:32
|t/p
|162
|2.60
|1.2841
|1.2778
|1.2841
|468.00
|4761.82
|325
|2006.08.10 14:32
|buy
|163
|2.90
|1.2837
|1.2792
|1.2855
|326
|2006.08.10 14:32
|close
|163
|2.90
|1.2845
|1.2792
|1.2855
|232.00
|4993.82
|327
|2006.08.10 16:06
|buy
|164
|3.00
|1.2807
|1.2762
|1.2825
|328
|2006.08.10 16:06
|close
|164
|3.00
|1.2808
|1.2762
|1.2825
|29.98
|5023.80
|329
|2006.08.10 16:16
|buy
|165
|3.00
|1.2797
|1.2752
|1.2815
|330
|2006.08.10 16:16
|close
|165
|3.00
|1.2798
|1.2752
|1.2815
|30.00
|5053.80
|331
|2006.08.10 16:16
|buy
|166
|3.00
|1.2799
|1.2754
|1.2817
|332
|2006.08.10 16:17
|close
|166
|3.00
|1.2800
|1.2754
|1.2817
|29.98
|5083.78
|333
|2006.08.10 16:17
|buy
|167
|3.10
|1.2799
|1.2754
|1.2817
|334
|2006.08.10 16:17
|close
|167
|3.10
|1.2800
|1.2754
|1.2817
|30.98
|5114.76
|335
|2006.08.10 16:20
|buy
|168
|3.10
|1.2799
|1.2754
|1.2817
|336
|2006.08.10 16:21
|close
|168
|3.10
|1.2802
|1.2754
|1.2817
|93.00
|5207.76
|337
|2006.08.10 16:21
|buy
|169
|3.10
|1.2798
|1.2753
|1.2816
|338
|2006.08.10 16:22
|close
|169
|3.10
|1.2799
|1.2753
|1.2816
|30.99
|5238.75
|339
|2006.08.10 16:22
|buy
|170
|3.10
|1.2799
|1.2754
|1.2817
|340
|2006.08.10 16:36
|close
|170
|3.10
|1.2764
|1.2754
|1.2817
|-1085.01
|4153.74
|341
|2006.08.10 16:45
|buy
|171
|2.50
|1.2765
|1.2720
|1.2783
|342
|2006.08.10 16:48
|close
|171
|2.50
|1.2766
|1.2720
|1.2783
|25.00
|4178.74
|343
|2006.08.10 16:49
|buy
|172
|2.50
|1.2764
|1.2719
|1.2782
|344
|2006.08.10 16:49
|close
|172
|2.50
|1.2765
|1.2719
|1.2782
|24.99
|4203.73
|345
|2006.08.10 16:49
|buy
|173
|2.50
|1.2766
|1.2721
|1.2784
|346
|2006.08.10 16:53
|close
|173
|2.50
|1.2767
|1.2721
|1.2784
|25.00
|4228.73
|347
|2006.08.11 08:26
|buy
|174
|2.50
|1.2752
|1.2707
|1.2770
|348
|2006.08.11 08:27
|close
|174
|2.50
|1.2757
|1.2707
|1.2770
|124.99
|4353.72
|349
|2006.08.11 08:27
|buy
|175
|2.60
|1.2753
|1.2708
|1.2771
|350
|2006.08.11 08:27
|close
|175
|2.60
|1.2756
|1.2708
|1.2771
|77.99
|4431.71
|351
|2006.08.11 14:30
|buy
|176
|2.70
|1.2740
|1.2695
|1.2758
|352
|2006.08.11 14:30
|close
|176
|2.70
|1.2741
|1.2695
|1.2758
|26.96
|4458.67
|353
|2006.08.11 14:30
|buy
|177
|2.70
|1.2746
|1.2701
|1.2764
|354
|2006.08.11 14:30
|close
|177
|2.70
|1.2747
|1.2701
|1.2764
|27.00
|4485.67
|355
|2006.08.11 14:30
|buy
|178
|2.70
|1.2752
|1.2707
|1.2770
|356
|2006.08.11 14:30
|close
|178
|2.70
|1.2754
|1.2707
|1.2770
|54.00
|4539.67
|357
|2006.08.11 14:30
|buy
|179
|2.70
|1.2743
|1.2698
|1.2761
|358
|2006.08.11 14:30
|close
|179
|2.70
|1.2747
|1.2698
|1.2761
|108.00
|4647.67
|359
|2006.08.11 14:30
|buy
|180
|2.80
|1.2741
|1.2696
|1.2759
|360
|2006.08.11 14:31
|close
|180
|2.80
|1.2745
|1.2696
|1.2759
|111.99
|4759.66
|361
|2006.08.11 14:31
|buy
|181
|2.90
|1.2742
|1.2697
|1.2760
|362
|2006.08.11 14:31
|close
|181
|2.90
|1.2744
|1.2697
|1.2760
|58.00
|4817.66
|363
|2006.08.11 14:31
|buy
|182
|2.90
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|364
|2006.08.11 14:31
|close
|182
|2.90
|1.2751
|1.2702
|1.2765
|116.00
|4933.66
|365
|2006.08.11 14:31
|buy
|183
|3.00
|1.2749
|1.2704
|1.2767
|366
|2006.08.11 14:31
|t/p
|183
|3.00
|1.2767
|1.2704
|1.2767
|540.00
|5473.66
|367
|2006.08.11 14:31
|buy
|184
|3.30
|1.2739
|1.2694
|1.2757
|368
|2006.08.11 14:31
|t/p
|184
|3.30
|1.2757
|1.2694
|1.2757
|594.00
|6067.66
|369
|2006.08.11 14:31
|buy
|185
|3.60
|1.2724
|1.2679
|1.2742
|370
|2006.08.11 14:31
|close
|185
|3.60
|1.2726
|1.2679
|1.2742
|71.98
|6139.64
|371
|2006.08.11 14:32
|buy
|186
|3.70
|1.2727
|1.2682
|1.2745
|372
|2006.08.11 14:32
|close
|186
|3.70
|1.2734
|1.2682
|1.2745
|258.99
|6398.63
|373
|2006.08.11 14:32
|buy
|187
|3.80
|1.2735
|1.2690
|1.2753
|374
|2006.08.11 14:32
|close
|187
|3.80
|1.2736
|1.2690
|1.2753
|37.99
|6436.62
|375
|2006.08.11 14:32
|buy
|188
|3.90
|1.2738
|1.2693
|1.2756
|376
|2006.08.11 15:35
|close
|188
|3.90
|1.2739
|1.2693
|1.2756
|39.00
|6475.62
|377
|2006.08.14 09:26
|buy
|189
|3.90
|1.2724
|1.2679
|1.2742
|378
|2006.08.14 09:27
|close
|189
|3.90
|1.2726
|1.2679
|1.2742
|78.02
|6553.64
|379
|2006.08.14 09:27
|buy
|190
|3.90
|1.2728
|1.2683
|1.2746
|380
|2006.08.14 09:27
|close
|190
|3.90
|1.2730
|1.2683
|1.2746
|78.00
|6631.64
|381
|2006.08.14 09:27
|buy
|191
|4.00
|1.2723
|1.2678
|1.2741
|382
|2006.08.14 09:30
|close
|191
|4.00
|1.2724
|1.2678
|1.2741
|40.01
|6671.65
|383
|2006.08.14 09:31
|buy
|192
|4.00
|1.2719
|1.2674
|1.2737
|384
|2006.08.14 09:31
|close
|192
|4.00
|1.2721
|1.2674
|1.2737
|79.98
|6751.63
|385
|2006.08.14 16:27
|sell
|193
|4.10
|1.2759
|1.2804
|1.2741
|386
|2006.08.14 16:28
|close
|193
|4.10
|1.2758
|1.2804
|1.2741
|41.02
|6792.65
|387
|2006.08.15 03:50
|buy
|194
|4.10
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|388
|2006.08.15 03:50
|close
|194
|4.10
|1.2700
|1.2654
|1.2717
|41.00
|6833.65
|389
|2006.08.15 03:50
|buy
|195
|4.10
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|390
|2006.08.15 03:51
|close
|195
|4.10
|1.2701
|1.2654
|1.2717
|82.00
|6915.65
|391
|2006.08.15 03:51
|buy
|196
|4.10
|1.2700
|1.2655
|1.2718
|392
|2006.08.15 03:51
|close
|196
|4.10
|1.2702
|1.2655
|1.2718
|82.01
|6997.66
|393
|2006.08.15 14:30
|sell
|197
|4.20
|1.2764
|1.2809
|1.2746
|394
|2006.08.15 14:30
|close
|197
|4.20
|1.2755
|1.2809
|1.2746
|377.99
|7375.65
|395
|2006.08.15 14:30
|sell
|198
|4.40
|1.2757
|1.2802
|1.2739
|396
|2006.08.15 14:30
|t/p
|198
|4.40
|1.2739
|1.2802
|1.2739
|792.00
|8167.65
|397
|2006.08.15 14:30
|sell
|199
|4.90
|1.2760
|1.2805
|1.2742
|398
|2006.08.15 14:31
|close
|199
|4.90
|1.2757
|1.2805
|1.2742
|146.98
|8314.63
|399
|2006.08.15 14:31
|sell
|200
|5.00
|1.2757
|1.2802
|1.2739
|400
|2006.08.15 14:31
|close
|200
|5.00
|1.2755
|1.2802
|1.2739
|100.00
|8414.63
|401
|2006.08.15 14:31
|sell
|201
|5.00
|1.2745
|1.2790
|1.2727
|402
|2006.08.15 14:31
|t/p
|201
|5.00
|1.2727
|1.2790
|1.2727
|900.00
|9314.63
|403
|2006.08.15 14:31
|sell
|202
|5.60
|1.2769
|1.2814
|1.2751
|404
|2006.08.15 14:31
|close
|202
|5.60
|1.2767
|1.2814
|1.2751
|112.00
|9426.63
|405
|2006.08.15 14:31
|sell
|203
|5.70
|1.2770
|1.2815
|1.2752
|406
|2006.08.15 14:31
|t/p
|203
|5.70
|1.2752
|1.2815
|1.2752
|1026.00
|10452.63
|407
|2006.08.15 14:31
|sell
|204
|6.30
|1.2763
|1.2808
|1.2745
|408
|2006.08.15 14:31
|close
|204
|6.30
|1.2752
|1.2808
|1.2745
|693.02
|11145.65
|409
|2006.08.15 14:31
|sell
|205
|6.70
|1.2750
|1.2795
|1.2732
|410
|2006.08.15 14:31
|close
|205
|6.70
|1.2747
|1.2795
|1.2732
|201.00
|11346.65
|411
|2006.08.15 14:31
|sell
|206
|6.80
|1.2747
|1.2792
|1.2729
|412
|2006.08.15 14:31
|close
|206
|6.80
|1.2744
|1.2792
|1.2729
|204.00
|11550.65
|413
|2006.08.15 14:31
|sell
|207
|6.90
|1.2745
|1.2790
|1.2727
|414
|2006.08.15 15:01
|close
|207
|6.90
|1.2785
|1.2790
|1.2727
|-2760.03
|8790.62
|415
|2006.08.16 14:30
|sell
|208
|5.30
|1.2829
|1.2874
|1.2811
|416
|2006.08.16 14:30
|close
|208
|5.30
|1.2820
|1.2874
|1.2811
|476.99
|9267.61
|417
|2006.08.16 14:30
|sell
|209
|5.60
|1.2829
|1.2874
|1.2811
|418
|2006.08.16 14:30
|t/p
|209
|5.60
|1.2811
|1.2874
|1.2811
|1008.00
|10275.61
|419
|2006.08.16 14:30
|sell
|210
|6.20
|1.2810
|1.2855
|1.2792
|420
|2006.08.16 14:30
|close
|210
|6.20
|1.2809
|1.2855
|1.2792
|62.00
|10337.61
|421
|2006.08.16 14:30
|sell
|211
|6.20
|1.2813
|1.2858
|1.2795
|422
|2006.08.16 14:30
|close
|211
|6.20
|1.2803
|1.2858
|1.2795
|620.00
|10957.61
|423
|2006.08.16 14:30
|sell
|212
|6.60
|1.2828
|1.2873
|1.2810
|424
|2006.08.16 14:31
|close
|212
|6.60
|1.2812
|1.2873
|1.2810
|1055.97
|12013.58
|425
|2006.08.16 14:31
|sell
|213
|7.20
|1.2839
|1.2884
|1.2821
|426
|2006.08.16 14:31
|t/p
|213
|7.20
|1.2821
|1.2884
|1.2821
|1296.00
|13309.58
|427
|2006.08.16 14:31
|sell
|214
|8.00
|1.2815
|1.2860
|1.2797
|428
|2006.08.16 14:31
|t/p
|214
|8.00
|1.2797
|1.2860
|1.2797
|1440.00
|14749.58
|429
|2006.08.16 14:31
|sell
|215
|8.80
|1.2839
|1.2884
|1.2821
|430
|2006.08.16 14:31
|close
|215
|8.80
|1.2831
|1.2884
|1.2821
|704.02
|15453.60
|431
|2006.08.16 14:31
|sell
|216
|9.30
|1.2836
|1.2881
|1.2818
|432
|2006.08.16 14:31
|close
|216
|9.30
|1.2823
|1.2881
|1.2818
|1209.04
|16662.64
|433
|2006.08.16 14:31
|sell
|217
|10.00
|1.2821
|1.2866
|1.2803
|434
|2006.08.16 14:31
|t/p
|217
|10.00
|1.2803
|1.2866
|1.2803
|1800.00
|18462.64
|435
|2006.08.16 14:31
|sell
|218
|11.10
|1.2844
|1.2889
|1.2826
|436
|2006.08.16 14:31
|t/p
|218
|11.10
|1.2826
|1.2889
|1.2826
|1998.00
|20460.64
|437
|2006.08.16 14:31
|sell
|219
|12.30
|1.2837
|1.2882
|1.2819
|438
|2006.08.16 14:32
|close
|219
|12.30
|1.2834
|1.2882
|1.2819
|368.99
|20829.63
|439
|2006.08.16 14:32
|sell
|220
|12.50
|1.2832
|1.2877
|1.2814
|440
|2006.08.16 14:33
|close
|220
|12.50
|1.2831
|1.2877
|1.2814
|125.03
|20954.66
|441
|2006.08.16 15:01
|sell
|221
|12.60
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|442
|2006.08.16 15:01
|close
|221
|12.60
|1.2845
|1.2891
|1.2828
|126.06
|21080.72
|443
|2006.08.16 15:02
|sell
|222
|12.60
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|444
|2006.08.16 15:02
|close
|222
|12.60
|1.2845
|1.2891
|1.2828
|126.06
|21206.78
|445
|2006.08.16 15:05
|sell
|223
|12.70
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|446
|2006.08.16 15:05
|close
|223
|12.70
|1.2845
|1.2891
|1.2828
|127.02
|21333.80
|447
|2006.08.16 15:06
|sell
|224
|12.80
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|448
|2006.08.16 15:10
|close
|224
|12.80
|1.2844
|1.2891
|1.2828
|256.06
|21589.86
|449
|2006.08.16 15:16
|sell
|225
|13.00
|1.2859
|1.2904
|1.2841
|450
|2006.08.16 15:16
|close
|225
|13.00
|1.2858
|1.2904
|1.2841
|130.00
|21719.86
|451
|2006.08.16 15:17
|sell
|226
|13.00
|1.2858
|1.2903
|1.2840
|452
|2006.08.16 15:17
|close
|226
|13.00
|1.2857
|1.2903
|1.2840
|130.00
|21849.86
|453
|2006.08.16 15:17
|sell
|227
|13.10
|1.2859
|1.2904
|1.2841
|454
|2006.08.16 15:18
|close
|227
|13.10
|1.2858
|1.2904
|1.2841
|131.07
|21980.93
|455
|2006.08.16 15:18
|sell
|228
|13.20
|1.2859
|1.2904
|1.2841
|456
|2006.08.16 15:18
|close
|228
|13.20
|1.2858
|1.2904
|1.2841
|132.00
|22112.93
|457
|2006.08.16 15:18
|sell
|229
|13.30
|1.2858
|1.2903
|1.2840
|458
|2006.08.16 15:24
|close
|229
|13.30
|1.2857
|1.2903
|1.2840
|133.00
|22245.93
|459
|2006.08.17 19:25
|buy
|230
|13.30
|1.2826
|1.2781
|1.2844
|460
|2006.08.17 19:25
|close
|230
|13.30
|1.2827
|1.2781
|1.2844
|132.98
|22378.91
|461
|2006.08.18 13:28
|buy
|231
|13.40
|1.2805
|1.2760
|1.2823
|462
|2006.08.18 13:33
|close
|231
|13.40
|1.2806
|1.2760
|1.2823
|133.94
|22512.85
|463
|2006.08.21 03:17
|sell
|232
|13.50
|1.2866
|1.2911
|1.2848
|464
|2006.08.21 03:19
|close
|232
|13.50
|1.2865
|1.2911
|1.2848
|135.07
|22647.92
|465
|2006.08.21 03:21
|sell
|233
|13.60
|1.2867
|1.2912
|1.2849
|466
|2006.08.21 03:27
|close
|233
|13.60
|1.2866
|1.2912
|1.2849
|136.06
|22783.98
|467
|2006.08.21 03:28
|sell
|234
|13.70
|1.2867
|1.2912
|1.2849
|468
|2006.08.21 03:34
|close
|234
|13.70
|1.2866
|1.2912
|1.2849
|137.06
|22921.04
|469
|2006.08.21 14:09
|sell
|235
|13.80
|1.2918
|1.2963
|1.2900
|470
|2006.08.21 14:09
|close
|235
|13.80
|1.2915
|1.2963
|1.2900
|413.92
|23334.96
|471
|2006.08.21 14:13
|sell
|236
|14.00
|1.2916
|1.2961
|1.2898
|472
|2006.08.21 14:18
|close
|236
|14.00
|1.2915
|1.2961
|1.2898
|139.92
|23474.88
|473
|2006.08.22 00:08
|buy
|237
|14.10
|1.2874
|1.2829
|1.2892
|474
|2006.08.22 00:11
|close
|237
|14.10
|1.2875
|1.2829
|1.2892
|141.00
|23615.88
|475
|2006.08.22 00:11
|buy
|238
|14.20
|1.2873
|1.2828
|1.2891
|476
|2006.08.22 00:11
|close
|238
|14.20
|1.2876
|1.2828
|1.2891
|426.12
|24042.00
|477
|2006.08.22 00:23
|buy
|239
|14.40
|1.2868
|1.2823
|1.2886
|478
|2006.08.22 00:23
|close
|239
|14.40
|1.2869
|1.2823
|1.2886
|144.00
|24186.00
|479
|2006.08.22 00:23
|buy
|240
|14.50
|1.2867
|1.2822
|1.2885
|480
|2006.08.22 00:25
|close
|240
|14.50
|1.2868
|1.2822
|1.2885
|145.04
|24331.04
|481
|2006.08.22 00:25
|buy
|241
|14.60
|1.2868
|1.2823
|1.2886
|482
|2006.08.22 00:26
|close
|241
|14.60
|1.2870
|1.2823
|1.2886
|291.91
|24622.95
|483
|2006.08.22 00:28
|buy
|242
|14.80
|1.2868
|1.2823
|1.2886
|484
|2006.08.22 00:43
|close
|242
|14.80
|1.2870
|1.2823
|1.2886
|295.92
|24918.87
|485
|2006.08.22 11:00
|buy
|243
|15.00
|1.2848
|1.2803
|1.2866
|486
|2006.08.22 11:00
|close
|243
|15.00
|1.2852
|1.2803
|1.2866
|599.97
|25518.84
|487
|2006.08.22 11:01
|buy
|244
|15.30
|1.2853
|1.2808
|1.2871
|488
|2006.08.22 11:01
|close
|244
|15.30
|1.2858
|1.2808
|1.2871
|765.00
|26283.84
|489
|2006.08.22 11:01
|buy
|245
|15.80
|1.2852
|1.2807
|1.2870
|490
|2006.08.22 11:01
|close
|245
|15.80
|1.2858
|1.2807
|1.2870
|948.05
|27231.89
|491
|2006.08.22 11:02
|buy
|246
|16.30
|1.2851
|1.2806
|1.2869
|492
|2006.08.22 11:02
|close
|246
|16.30
|1.2853
|1.2806
|1.2869
|326.11
|27558.00
|493
|2006.08.22 11:03
|buy
|247
|16.50
|1.2848
|1.2803
|1.2866
|494
|2006.08.22 11:04
|close
|247
|16.50
|1.2849
|1.2803
|1.2866
|164.89
|27722.89
|495
|2006.08.22 11:04
|buy
|248
|16.60
|1.2853
|1.2808
|1.2871
|496
|2006.08.22 11:04
|close
|248
|16.60
|1.2856
|1.2808
|1.2871
|498.00
|28220.89
|497
|2006.08.22 11:04
|buy
|249
|16.90
|1.2850
|1.2805
|1.2868
|498
|2006.08.22 11:04
|close
|249
|16.90
|1.2855
|1.2805
|1.2868
|844.99
|29065.88
|499
|2006.08.23 09:24
|sell
|250
|17.40
|1.2820
|1.2865
|1.2802
|500
|2006.08.23 09:24
|close
|250
|17.40
|1.2819
|1.2865
|1.2802
|173.97
|29239.85
|501
|2006.08.23 09:27
|sell
|251
|17.50
|1.2820
|1.2865
|1.2802
|502
|2006.08.23 10:47
|close
|251
|17.50
|1.2819
|1.2865
|1.2802
|175.00
|29414.85
|503
|2006.08.23 16:00
|sell
|252
|17.60
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|504
|2006.08.23 16:00
|close
|252
|17.60
|1.2845
|1.2891
|1.2828
|176.00
|29590.85
|505
|2006.08.23 16:00
|sell
|253
|17.80
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|506
|2006.08.23 16:00
|close
|253
|17.80
|1.2845
|1.2891
|1.2828
|178.00
|29768.85
|507
|2006.08.23 16:00
|sell
|254
|17.90
|1.2846
|1.2891
|1.2828
|508
|2006.08.23 16:00
|close
|254
|17.90
|1.2845
|1.2891
|1.2828
|179.00
|29947.85
|509
|2006.08.23 16:00
|sell
|255
|18.00
|1.2845
|1.2890
|1.2827
|510
|2006.08.23 16:06
|close
|255
|18.00
|1.2844
|1.2890
|1.2827
|180.00
|30127.85
|511
|2006.08.23 16:06
|sell
|256
|18.10
|1.2844
|1.2889
|1.2826
|512
|2006.08.23 16:06
|close
|256
|18.10
|1.2842
|1.2889
|1.2826
|361.93
|30489.78
|513
|2006.08.23 17:02
|buy
|257
|18.30
|1.2783
|1.2738
|1.2801
|514
|2006.08.23 17:02
|close
|257
|18.30
|1.2785
|1.2738
|1.2801
|366.00
|30855.78
|515
|2006.08.23 17:02
|buy
|258
|18.50
|1.2782
|1.2737
|1.2800
|516
|2006.08.23 17:03
|close
|258
|18.50
|1.2784
|1.2737
|1.2800
|369.90
|31225.68
|517
|2006.08.23 17:04
|buy
|259
|18.70
|1.2783
|1.2738
|1.2801
|518
|2006.08.23 17:08
|close
|259
|18.70
|1.2784
|1.2738
|1.2801
|186.90
|31412.58
|519
|2006.08.23 17:09
|buy
|260
|18.80
|1.2783
|1.2738
|1.2801
|520
|2006.08.23 17:10
|close
|260
|18.80
|1.2784
|1.2738
|1.2801
|187.90
|31600.48
|521
|2006.08.23 17:10
|buy
|261
|19.00
|1.2782
|1.2737
|1.2800
|522
|2006.08.23 17:11
|close
|261
|19.00
|1.2783
|1.2737
|1.2800
|190.10
|31790.58
|523
|2006.08.23 17:13
|buy
|262
|19.10
|1.2782
|1.2737
|1.2800
|524
|2006.08.23 17:13
|close
|262
|19.10
|1.2784
|1.2737
|1.2800
|382.01
|32172.59
|525
|2006.08.23 17:13
|buy
|263
|19.30
|1.2783
|1.2738
|1.2801
|526
|2006.08.23 17:14
|close
|263
|19.30
|1.2784
|1.2738
|1.2801
|192.97
|32365.56
|527
|2006.08.23 17:14
|buy
|264
|19.40
|1.2783
|1.2738
|1.2801
|528
|2006.08.23 17:16
|close
|264
|19.40
|1.2784
|1.2738
|1.2801
|193.97
|32559.53
|529
|2006.08.24 10:00
|sell
|265
|19.50
|1.2797
|1.2842
|1.2779
|530
|2006.08.24 10:00
|t/p
|265
|19.50
|1.2779
|1.2842
|1.2779
|3510.00
|36069.53
|531
|2006.08.24 10:01
|sell
|266
|21.60
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|532
|2006.08.24 10:01
|close
|266
|21.60
|1.2788
|1.2841
|1.2778
|1728.00
|37797.53
|533
|2006.08.24 10:01
|sell
|267
|22.70
|1.2807
|1.2852
|1.2789
|534
|2006.08.24 10:01
|t/p
|267
|22.70
|1.2789
|1.2852
|1.2789
|4086.00
|41883.53
|535
|2006.08.24 10:01
|sell
|268
|25.10
|1.2805
|1.2850
|1.2787
|536
|2006.08.24 10:01
|close
|268
|25.10
|1.2796
|1.2850
|1.2787
|2259.00
|44142.53
|537
|2006.08.24 10:01
|sell
|269
|26.50
|1.2798
|1.2843
|1.2780
|538
|2006.08.24 10:01
|close
|269
|26.50
|1.2797
|1.2843
|1.2780
|265.00
|44407.53
|539
|2006.08.24 10:01
|sell
|270
|26.60
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|540
|2006.08.24 10:01
|t/p
|270
|26.60
|1.2778
|1.2841
|1.2778
|4788.00
|49195.53
|541
|2006.08.24 10:01
|sell
|271
|29.50
|1.2798
|1.2843
|1.2780
|542
|2006.08.24 10:01
|close
|271
|29.50
|1.2796
|1.2843
|1.2780
|590.00
|49785.53
|543
|2006.08.24 10:01
|sell
|272
|29.90
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|544
|2006.08.24 10:01
|t/p
|272
|29.90
|1.2778
|1.2841
|1.2778
|5382.00
|55167.53
|545
|2006.08.24 10:01
|sell
|273
|33.10
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|546
|2006.08.24 10:01
|close
|273
|33.10
|1.2793
|1.2841
|1.2778
|993.19
|56160.72
|547
|2006.08.24 10:01
|sell
|274
|33.70
|1.2798
|1.2843
|1.2780
|548
|2006.08.24 10:01
|close
|274
|33.70
|1.2788
|1.2843
|1.2780
|3370.00
|59530.72
|549
|2006.08.24 10:01
|sell
|275
|35.70
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|550
|2006.08.24 10:48
|close
|275
|35.70
|1.2832
|1.2841
|1.2778
|-12852.00
|46678.72
|551
|2006.08.24 10:48
|sell
|276
|28.00
|1.2833
|1.2878
|1.2815
|552
|2006.08.24 10:49
|close
|276
|28.00
|1.2832
|1.2878
|1.2815
|280.02
|46958.74
|553
|2006.08.24 10:49
|sell
|277
|28.20
|1.2831
|1.2876
|1.2813
|554
|2006.08.24 11:04
|close
|277
|28.20
|1.2830
|1.2876
|1.2813
|282.12
|47240.86
|555
|2006.08.24 17:07
|buy
|278
|28.30
|1.2784
|1.2739
|1.2802
|556
|2006.08.24 17:08
|close
|278
|28.30
|1.2787
|1.2739
|1.2802
|848.91
|48089.77
|557
|2006.08.24 17:58
|buy
|279
|28.90
|1.2762
|1.2717
|1.2780
|558
|2006.08.24 18:05
|close
|279
|28.90
|1.2763
|1.2717
|1.2780
|288.80
|48378.57
|559
|2006.08.25 16:07
|buy
|280
|29.00
|1.2738
|1.2693
|1.2756
|560
|2006.08.25 16:07
|close
|280
|29.00
|1.2750
|1.2693
|1.2756
|3480.05
|51858.62
|561
|2006.08.25 16:07
|buy
|281
|31.10
|1.2739
|1.2694
|1.2757
|562
|2006.08.25 16:07
|close
|281
|31.10
|1.2740
|1.2694
|1.2757
|311.00
|52169.62
|563
|2006.08.25 16:07
|buy
|282
|31.30
|1.2739
|1.2694
|1.2757
|564
|2006.08.25 16:07
|close
|282
|31.30
|1.2746
|1.2694
|1.2757
|2191.00
|54360.62
|565
|2006.08.25 16:07
|buy
|283
|32.60
|1.2740
|1.2695
|1.2758
|566
|2006.08.25 16:07
|close
|283
|32.60
|1.2745
|1.2695
|1.2758
|1630.00
|55990.62
|567
|2006.08.25 16:07
|buy
|284
|33.60
|1.2740
|1.2695
|1.2758
|568
|2006.08.25 16:07
|close
|284
|33.60
|1.2745
|1.2695
|1.2758
|1680.00
|57670.62
|569
|2006.08.25 16:07
|buy
|285
|34.60
|1.2740
|1.2695
|1.2758
|570
|2006.08.25 16:07
|close
|285
|34.60
|1.2755
|1.2695
|1.2758
|5190.00
|62860.62
|571
|2006.08.25 16:07
|buy
|286
|37.70
|1.2738
|1.2693
|1.2756
|572
|2006.08.25 16:08
|close
|286
|37.70
|1.2739
|1.2693
|1.2756
|377.19
|63237.81
|573
|2006.08.25 16:08
|buy
|287
|37.90
|1.2740
|1.2695
|1.2758
|574
|2006.08.25 16:39
|close
|287
|37.90
|1.2742
|1.2695
|1.2758
|757.86
|63995.67
|575
|2006.08.28 05:27
|sell
|288
|38.40
|1.2796
|1.2841
|1.2778
|576
|2006.08.28 05:27
|close
|288
|38.40
|1.2794
|1.2841
|1.2778
|768.16
|64763.83
|577
|2006.08.28 05:28
|sell
|289
|38.90
|1.2795
|1.2840
|1.2777
|578
|2006.08.28 05:49
|close
|289
|38.90
|1.2794
|1.2840
|1.2777
|389.16
|65152.99
|579
|2006.08.28 09:29
|sell
|290
|39.10
|1.2815
|1.2860
|1.2797
|580
|2006.08.28 09:30
|close
|290
|39.10
|1.2814
|1.2860
|1.2797
|390.73
|65543.72
|581
|2006.08.29 16:30
|buy
|291
|39.30
|1.2763
|1.2718
|1.2781
|582
|2006.08.29 16:33
|close
|291
|39.30
|1.2764
|1.2718
|1.2781
|392.72
|65936.44
|583
|2006.08.29 16:50
|buy
|292
|39.60
|1.2754
|1.2709
|1.2772
|584
|2006.08.29 16:54
|close
|292
|39.60
|1.2756
|1.2709
|1.2772
|791.96
|66728.40
|585
|2006.08.29 16:54
|buy
|293
|40.00
|1.2755
|1.2710
|1.2773
|586
|2006.08.29 16:55
|close
|293
|40.00
|1.2756
|1.2710
|1.2773
|399.73
|67128.13
|587
|2006.08.29 20:02
|sell
|294
|40.30
|1.2792
|1.2837
|1.2774
|588
|2006.08.29 20:02
|close
|294
|40.30
|1.2781
|1.2837
|1.2774
|4433.00
|71561.13
|589
|2006.08.29 20:30
|sell
|295
|42.90
|1.2816
|1.2861
|1.2798
|590
|2006.08.30 03:34
|close
|295
|42.90
|1.2851
|1.2861
|1.2798
|-14791.93
|56769.20
|591
|2006.08.31 09:21
|sell
|296
|34.10
|1.2855
|1.2900
|1.2837
|592
|2006.08.31 09:21
|close
|296
|34.10
|1.2848
|1.2900
|1.2837
|2386.93
|59156.13
|593
|2006.08.31 09:22
|sell
|297
|35.50
|1.2855
|1.2900
|1.2837
|594
|2006.08.31 09:22
|close
|297
|35.50
|1.2850
|1.2900
|1.2837
|1775.00
|60931.13
|595
|2006.08.31 09:22
|sell
|298
|36.60
|1.2855
|1.2900
|1.2837
|596
|2006.08.31 09:22
|close
|298
|36.60
|1.2850
|1.2900
|1.2837
|1829.81
|62760.94
|597
|2006.08.31 09:24
|sell
|299
|37.70
|1.2856
|1.2901
|1.2838
|598
|2006.08.31 09:24
|close
|299
|37.70
|1.2852
|1.2901
|1.2838
|1508.00
|64268.94
|599
|2006.08.31 09:24
|sell
|300
|38.60
|1.2856
|1.2901
|1.2838
|600
|2006.08.31 09:25
|close
|300
|38.60
|1.2855
|1.2901
|1.2838
|385.94
|64654.88
|601
|2006.08.31 09:25
|sell
|301
|38.80
|1.2853
|1.2898
|1.2835
|602
|2006.08.31 09:25
|close
|301
|38.80
|1.2851
|1.2898
|1.2835
|776.19
|65431.07
|603
|2006.08.31 16:04
|buy
|302
|39.30
|1.2817
|1.2772
|1.2835
|604
|2006.08.31 16:04
|close
|302
|39.30
|1.2819
|1.2772
|1.2835
|786.26
|66217.33
|605
|2006.08.31 16:05
|buy
|303
|39.70
|1.2820
|1.2775
|1.2838
|606
|2006.08.31 16:07
|close
|303
|39.70
|1.2821
|1.2775
|1.2838
|396.85
|66614.18
|607
|2006.08.31 16:30
|buy
|304
|40.00
|1.2800
|1.2755
|1.2818
|608
|2006.08.31 16:33
|close
|304
|40.00
|1.2801
|1.2755
|1.2818
|399.95
|67014.13
|609
|2006.08.31 16:34
|buy
|305
|40.20
|1.2800
|1.2755
|1.2818
|610
|2006.08.31 16:34
|close
|305
|40.20
|1.2801
|1.2755
|1.2818
|401.95
|67416.08
|611
|2006.08.31 16:35
|buy
|306
|40.40
|1.2800
|1.2755
|1.2818
|612
|2006.08.31 16:35
|close
|306
|40.40
|1.2801
|1.2755
|1.2818
|403.72
|67819.80
|613
|2006.09.01 18:03
|sell
|307
|40.70
|1.2844
|1.2889
|1.2826
|614
|2006.09.01 18:04
|close
|307
|40.70
|1.2843
|1.2889
|1.2826
|407.00
|68226.80
|615
|2006.09.01 18:04
|sell
|308
|40.90
|1.2844
|1.2889
|1.2826
|616
|2006.09.01 18:04
|close
|308
|40.90
|1.2843
|1.2889
|1.2826
|408.71
|68635.51
|617
|2006.09.06 13:28
|buy
|309
|41.20
|1.2794
|1.2749
|1.2812
|618
|2006.09.06 13:28
|close
|309
|41.20
|1.2797
|1.2749
|1.2812
|1236.17
|69871.68
|619
|2006.09.06 13:28
|buy
|310
|41.90
|1.2792
|1.2747
|1.2810
|620
|2006.09.06 13:29
|close
|310
|41.90
|1.2793
|1.2747
|1.2810
|418.82
|70290.50
|621
|2006.09.06 13:29
|buy
|311
|42.20
|1.2795
|1.2750
|1.2813
|622
|2006.09.06 13:31
|close
|311
|42.20
|1.2796
|1.2750
|1.2813
|422.00
|70712.50
|623
|2006.09.06 20:13
|sell
|312
|42.40
|1.2807
|1.2852
|1.2789
|624
|2006.09.06 20:22
|close
|312
|42.40
|1.2806
|1.2852
|1.2789
|423.84
|71136.34
|625
|2006.09.07 13:07
|buy
|313
|42.70
|1.2739
|1.2694
|1.2757
|626
|2006.09.07 13:27
|close
|313
|42.70
|1.2740
|1.2694
|1.2757
|427.21
|71563.55
|627
|2006.09.08 14:36
|buy
|314
|42.90
|1.2687
|1.2642
|1.2705
|628
|2006.09.08 14:37
|close
|314
|42.90
|1.2693
|1.2642
|1.2705
|2574.00
|74137.55
|629
|2006.09.08 14:37
|buy
|315
|44.50
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|630
|2006.09.08 14:37
|close
|315
|44.50
|1.2681
|1.2634
|1.2697
|890.00
|75027.55
|631
|2006.09.08 14:37
|buy
|316
|45.00
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|632
|2006.09.08 14:37
|close
|316
|45.00
|1.2686
|1.2634
|1.2697
|3149.94
|78177.49
|633
|2006.09.08 14:37
|buy
|317
|46.90
|1.2677
|1.2632
|1.2695
|634
|2006.09.08 14:37
|close
|317
|46.90
|1.2681
|1.2632
|1.2695
|1876.00
|80053.49
|635
|2006.09.08 14:37
|buy
|318
|48.00
|1.2687
|1.2642
|1.2705
|636
|2006.09.08 14:37
|close
|318
|48.00
|1.2688
|1.2642
|1.2705
|480.00
|80533.49
|637
|2006.09.08 14:37
|buy
|319
|48.30
|1.2677
|1.2632
|1.2695
|638
|2006.09.08 14:37
|close
|319
|48.30
|1.2678
|1.2632
|1.2695
|483.00
|81016.49
|639
|2006.09.08 14:37
|buy
|320
|48.60
|1.2683
|1.2638
|1.2701
|640
|2006.09.08 14:37
|close
|320
|48.60
|1.2687
|1.2638
|1.2701
|1944.00
|82960.49
|641
|2006.09.08 14:37
|buy
|321
|49.80
|1.2681
|1.2636
|1.2699
|642
|2006.09.08 14:40
|close
|321
|49.80
|1.2682
|1.2636
|1.2699
|498.00
|83458.49
|643
|2006.09.08 14:40
|buy
|322
|50.10
|1.2685
|1.2640
|1.2703
|644
|2006.09.11 03:22
|close
|322
|50.10
|1.2649
|1.2640
|1.2703
|-18427.21
|65031.28
|645
|2006.09.11 10:09
|sell
|323
|39.00
|1.2709
|1.2754
|1.2691
|646
|2006.09.11 10:10
|close
|323
|39.00
|1.2708
|1.2754
|1.2691
|390.00
|65421.28
|647
|2006.09.11 10:10
|sell
|324
|39.30
|1.2709
|1.2754
|1.2691
|648
|2006.09.11 11:01
|close
|324
|39.30
|1.2708
|1.2754
|1.2691
|393.15
|65814.43
|649
|2006.09.11 16:08
|buy
|325
|39.50
|1.2693
|1.2648
|1.2711
|650
|2006.09.11 17:19
|close
|325
|39.50
|1.2695
|1.2648
|1.2711
|790.26
|66604.69
|651
|2006.09.12 14:30
|sell
|326
|40.00
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|652
|2006.09.12 14:30
|close
|326
|40.00
|1.2729
|1.2777
|1.2714
|1200.14
|67804.83
|653
|2006.09.12 14:30
|sell
|327
|40.70
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|654
|2006.09.12 14:30
|close
|327
|40.70
|1.2729
|1.2777
|1.2714
|1221.00
|69025.83
|655
|2006.09.12 14:30
|sell
|328
|41.40
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|656
|2006.09.12 14:30
|close
|328
|41.40
|1.2731
|1.2777
|1.2714
|414.00
|69439.83
|657
|2006.09.12 14:30
|sell
|329
|41.70
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|658
|2006.09.12 14:30
|close
|329
|41.70
|1.2731
|1.2777
|1.2714
|417.15
|69856.98
|659
|2006.09.12 14:30
|sell
|330
|41.90
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|660
|2006.09.12 14:30
|close
|330
|41.90
|1.2731
|1.2777
|1.2714
|419.15
|70276.13
|661
|2006.09.12 14:30
|sell
|331
|42.20
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|662
|2006.09.12 14:30
|t/p
|331
|42.20
|1.2714
|1.2777
|1.2714
|7596.00
|77872.13
|663
|2006.09.12 14:31
|sell
|332
|46.70
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|664
|2006.09.12 14:31
|t/p
|332
|46.70
|1.2714
|1.2777
|1.2714
|8406.00
|86278.13
|665
|2006.09.12 14:31
|sell
|333
|51.80
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|666
|2006.09.12 14:31
|t/p
|333
|51.80
|1.2714
|1.2777
|1.2714
|9324.00
|95602.13
|667
|2006.09.12 14:31
|sell
|334
|57.40
|1.2732
|1.2777
|1.2714
|668
|2006.09.12 14:31
|close
|334
|57.40
|1.2726
|1.2777
|1.2714
|3444.20
|99046.33
|669
|2006.09.12 16:13
|buy
|335
|59.40
|1.2684
|1.2639
|1.2702
|670
|2006.09.12 16:21
|close
|335
|59.40
|1.2685
|1.2639
|1.2702
|593.82
|99640.15
|671
|2006.09.12 16:26
|buy
|336
|59.80
|1.2675
|1.2630
|1.2693
|672
|2006.09.12 16:28
|close
|336
|59.80
|1.2676
|1.2630
|1.2693
|598.36
|100238.51
|673
|2006.09.13 17:49
|sell
|337
|60.10
|1.2709
|1.2754
|1.2691
|674
|2006.09.13 18:05
|close
|337
|60.10
|1.2708
|1.2754
|1.2691
|601.23
|100839.74
|675
|2006.09.14 16:56
|sell
|338
|60.50
|1.2750
|1.2795
|1.2732
|676
|2006.09.14 16:56
|close
|338
|60.50
|1.2747
|1.2795
|1.2732
|1814.92
|102654.66
|677
|2006.09.14 16:59
|sell
|339
|61.60
|1.2750
|1.2795
|1.2732
|678
|2006.09.14 17:00
|close
|339
|61.60
|1.2749
|1.2795
|1.2732
|615.72
|103270.38
|679
|2006.09.15 15:33
|buy
|340
|62.00
|1.2649
|1.2604
|1.2667
|680
|2006.09.15 15:34
|close
|340
|62.00
|1.2650
|1.2604
|1.2667
|619.66
|103890.04
|681
|2006.09.15 15:34
|buy
|341
|62.30
|1.2651
|1.2606
|1.2669
|682
|2006.09.15 16:25
|close
|341
|62.30
|1.2652
|1.2606
|1.2669
|623.12
|104513.16
|683
|2006.09.18 15:00
|sell
|342
|62.70
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|684
|2006.09.18 15:00
|close
|342
|62.70
|1.2680
|1.2728
|1.2665
|1881.00
|106394.16
|685
|2006.09.18 15:00
|sell
|343
|63.80
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|686
|2006.09.18 15:00
|close
|343
|63.80
|1.2683
|1.2729
|1.2666
|638.00
|107032.16
|687
|2006.09.18 15:00
|sell
|344
|64.20
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|688
|2006.09.18 15:00
|close
|344
|64.20
|1.2679
|1.2728
|1.2665
|2568.00
|109600.16
|689
|2006.09.18 15:00
|sell
|345
|65.80
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|690
|2006.09.18 15:00
|close
|345
|65.80
|1.2677
|1.2727
|1.2664
|3290.00
|112890.16
|691
|2006.09.18 15:00
|sell
|346
|67.70
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|692
|2006.09.18 15:00
|close
|346
|67.70
|1.2681
|1.2727
|1.2664
|677.00
|113567.16
|693
|2006.09.18 15:00
|sell
|347
|68.10
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|694
|2006.09.18 15:01
|close
|347
|68.10
|1.2683
|1.2729
|1.2666
|680.69
|114247.85
|695
|2006.09.18 15:01
|sell
|348
|68.50
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|696
|2006.09.18 15:01
|close
|348
|68.50
|1.2681
|1.2727
|1.2664
|685.00
|114932.85
|697
|2006.09.18 15:01
|sell
|349
|69.00
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|698
|2006.09.18 15:01
|close
|349
|69.00
|1.2678
|1.2727
|1.2664
|2760.00
|117692.85
|699
|2006.09.18 15:01
|sell
|350
|70.60
|1.2688
|1.2733
|1.2670
|700
|2006.09.18 15:01
|close
|350
|70.60
|1.2675
|1.2733
|1.2670
|9178.00
|126870.85
|701
|2006.09.18 15:01
|sell
|351
|76.10
|1.2685
|1.2730
|1.2667
|702
|2006.09.18 15:01
|close
|351
|76.10
|1.2684
|1.2730
|1.2667
|761.00
|127631.85
|703
|2006.09.18 15:01
|sell
|352
|76.60
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|704
|2006.09.18 15:01
|close
|352
|76.60
|1.2686
|1.2736
|1.2673
|3829.62
|131461.47
|705
|2006.09.18 15:01
|sell
|353
|78.90
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|706
|2006.09.18 15:01
|close
|353
|78.90
|1.2666
|1.2728
|1.2665
|13413.16
|144874.63
|707
|2006.09.18 15:01
|sell
|354
|86.90
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|708
|2006.09.18 15:01
|close
|354
|86.90
|1.2682
|1.2729
|1.2666
|1738.00
|146612.63
|709
|2006.09.18 15:01
|sell
|355
|88.00
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|710
|2006.09.18 15:01
|close
|355
|88.00
|1.2683
|1.2736
|1.2673
|7039.57
|153652.20
|711
|2006.09.18 15:01
|sell
|356
|92.20
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|712
|2006.09.18 15:01
|close
|356
|92.20
|1.2666
|1.2728
|1.2665
|15674.19
|169326.39
|713
|2006.09.18 15:01
|sell
|357
|100.00
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|714
|2006.09.18 15:01
|close
|357
|100.00
|1.2679
|1.2727
|1.2664
|3000.43
|172326.82
|715
|2006.09.18 15:01
|sell
|358
|100.00
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|716
|2006.09.18 15:01
|close
|358
|100.00
|1.2680
|1.2735
|1.2672
|10000.00
|182326.82
|717
|2006.09.18 15:01
|sell
|359
|100.00
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|718
|2006.09.18 15:01
|close
|359
|100.00
|1.2683
|1.2736
|1.2673
|7999.51
|190326.33
|719
|2006.09.18 15:01
|sell
|360
|100.00
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|720
|2006.09.18 15:01
|close
|360
|100.00
|1.2672
|1.2728
|1.2665
|11000.00
|201326.33
|721
|2006.09.18 15:01
|sell
|361
|100.00
|1.2682
|1.2727
|1.2664
|722
|2006.09.18 15:01
|close
|361
|100.00
|1.2680
|1.2727
|1.2664
|2000.00
|203326.33
|723
|2006.09.18 15:01
|sell
|362
|100.00
|1.2691
|1.2736
|1.2673
|724
|2006.09.18 15:01
|close
|362
|100.00
|1.2686
|1.2736
|1.2673
|4999.51
|208325.84
|725
|2006.09.18 15:02
|sell
|363
|100.00
|1.2684
|1.2729
|1.2666
|726
|2006.09.18 15:02
|close
|363
|100.00
|1.2683
|1.2729
|1.2666
|999.31
|209325.15
|727
|2006.09.18 15:03
|sell
|364
|100.00
|1.2683
|1.2728
|1.2665
|728
|2006.09.18 15:05
|close
|364
|100.00
|1.2682
|1.2728
|1.2665
|1000.56
|210325.71
|729
|2006.09.19 09:53
|buy
|365
|100.00
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|730
|2006.09.19 09:53
|close
|365
|100.00
|1.2680
|1.2634
|1.2697
|1000.43
|211326.14
|731
|2006.09.19 09:54
|buy
|366
|100.00
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|732
|2006.09.19 09:55
|close
|366
|100.00
|1.2681
|1.2634
|1.2697
|2000.66
|213326.80
|733
|2006.09.19 09:55
|buy
|367
|100.00
|1.2679
|1.2634
|1.2697
|734
|2006.09.19 09:56
|close
|367
|100.00
|1.2681
|1.2634
|1.2697
|2000.66
|215327.46
|735
|2006.09.19 10:10
|buy
|368
|100.00
|1.2672
|1.2627
|1.2690
|736
|2006.09.19 10:27
|close
|368
|100.00
|1.2674
|1.2627
|1.2690
|2000.26
|217327.72
|737
|2006.09.19 14:30
|sell
|369
|100.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|738
|2006.09.19 14:30
|close
|369
|100.00
|1.2682
|1.2731
|1.2668
|3999.87
|221327.59
|739
|2006.09.19 14:30
|sell
|370
|100.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|740
|2006.09.19 14:30
|close
|370
|100.00
|1.2685
|1.2731
|1.2668
|999.87
|222327.46
|741
|2006.09.19 14:30
|sell
|371
|100.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|742
|2006.09.19 14:30
|close
|371
|100.00
|1.2681
|1.2731
|1.2668
|4999.97
|227327.43
|743
|2006.09.19 14:31
|sell
|372
|100.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|744
|2006.09.19 14:31
|close
|372
|100.00
|1.2681
|1.2731
|1.2668
|4999.87
|232327.30
|745
|2006.09.19 14:31
|sell
|373
|100.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|746
|2006.09.19 14:31
|close
|373
|100.00
|1.2684
|1.2731
|1.2668
|1999.60
|234326.90
|747
|2006.09.19 14:32
|sell
|374
|100.00
|1.2686
|1.2731
|1.2668
|748
|2006.09.19 14:34
|close
|374
|100.00
|1.2683
|1.2731
|1.2668
|2999.77
|237326.67
|749
|2006.09.19 15:10
|sell
|375
|100.00
|1.2708
|1.2753
|1.2690
|750
|2006.09.19 15:10
|close
|375
|100.00
|1.2704
|1.2753
|1.2690
|3999.80
|241326.47
|751
|2006.09.19 15:10
|sell
|376
|100.00
|1.2705
|1.2750
|1.2687
|752
|2006.09.19 15:10
|close
|376
|100.00
|1.2704
|1.2750
|1.2687
|1000.00
|242326.47
|753
|2006.09.19 15:10
|sell
|377
|100.00
|1.2706
|1.2751
|1.2688
|754
|2006.09.19 15:10
|close
|377
|100.00
|1.2705
|1.2751
|1.2688
|1000.00
|243326.47
|755
|2006.09.19 15:10
|sell
|378
|100.00
|1.2708
|1.2753
|1.2690
|756
|2006.09.19 15:10
|close
|378
|100.00
|1.2704
|1.2753
|1.2690
|4000.00
|247326.47
|757
|2006.09.19 15:10
|sell
|379
|100.00
|1.2708
|1.2753
|1.2690
|758
|2006.09.19 15:11
|close
|379
|100.00
|1.2707
|1.2753
|1.2690
|999.94
|248326.41
|759
|2006.09.19 15:11
|sell
|380
|100.00
|1.2706
|1.2751
|1.2688
|760
|2006.09.19 15:18
|close
|380
|100.00
|1.2703
|1.2751
|1.2688
|3000.02
|251326.43
|761
|2006.09.21 08:26
|buy
|381
|100.00
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|762
|2006.09.21 08:27
|close
|381
|100.00
|1.2700
|1.2654
|1.2717
|999.31
|252325.74
|763
|2006.09.21 08:29
|buy
|382
|100.00
|1.2699
|1.2654
|1.2717
|764
|2006.09.21 08:30
|close
|382
|100.00
|1.2700
|1.2654
|1.2717
|999.31
|253325.05
|765
|2006.09.21 18:35
|sell
|383
|100.00
|1.2785
|1.2830
|1.2767
|766
|2006.09.21 18:39
|close
|383
|100.00
|1.2784
|1.2830
|1.2767
|999.31
|254324.36
|767
|2006.09.22 09:22
|sell
|384
|100.00
|1.2817
|1.2862
|1.2799
|768
|2006.09.22 09:22
|close
|384
|100.00
|1.2816
|1.2862
|1.2799
|1000.00
|255324.36
|769
|2006.09.22 09:22
|sell
|385
|100.00
|1.2822
|1.2867
|1.2804
|770
|2006.09.22 09:23
|close
|385
|100.00
|1.2821
|1.2867
|1.2804
|999.79
|256324.15
|771
|2006.09.22 09:23
|sell
|386
|100.00
|1.2818
|1.2863
|1.2800
|772
|2006.09.22 09:25
|close
|386
|100.00
|1.2817
|1.2863
|1.2800
|1000.18
|257324.33
|773
|2006.09.22 09:26
|sell
|387
|100.00
|1.2817
|1.2862
|1.2799
|774
|2006.09.22 09:37
|close
|387
|100.00
|1.2815
|1.2862
|1.2799
|2000.66
|259324.99
|775
|2006.09.25 16:00
|buy
|388
|100.00
|1.2745
|1.2700
|1.2763
|776
|2006.09.25 16:00
|close
|388
|100.00
|1.2746
|1.2700
|1.2763
|1000.21
|260325.20
|777
|2006.09.25 16:00
|buy
|389
|100.00
|1.2745
|1.2700
|1.2763
|778
|2006.09.25 16:00
|close
|389
|100.00
|1.2747
|1.2700
|1.2763
|2000.21
|262325.41
|779
|2006.09.25 16:00
|buy
|390
|100.00
|1.2748
|1.2703
|1.2766
|780
|2006.09.25 16:00
|close
|390
|100.00
|1.2750
|1.2703
|1.2766
|2000.00
|264325.41
|781
|2006.09.25 16:00
|buy
|391
|100.00
|1.2745
|1.2700
|1.2763
|782
|2006.09.25 16:01
|close
|391
|100.00
|1.2747
|1.2700
|1.2763
|2000.67
|266326.08
|783
|2006.09.25 16:01
|buy
|392
|100.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|784
|2006.09.25 16:01
|close
|392
|100.00
|1.2749
|1.2702
|1.2765
|2000.00
|268326.08
|785
|2006.09.25 16:01
|buy
|393
|100.00
|1.2743
|1.2698
|1.2761
|786
|2006.09.25 16:01
|close
|393
|100.00
|1.2744
|1.2698
|1.2761
|1000.00
|269326.08
|787
|2006.09.25 16:01
|buy
|394
|100.00
|1.2742
|1.2697
|1.2760
|788
|2006.09.25 16:01
|close
|394
|100.00
|1.2744
|1.2697
|1.2760
|1999.51
|271325.59
|789
|2006.09.25 16:01
|buy
|395
|100.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|790
|2006.09.25 16:01
|close
|395
|100.00
|1.2749
|1.2702
|1.2765
|2000.00
|273325.59
|791
|2006.09.25 16:01
|buy
|396
|100.00
|1.2742
|1.2697
|1.2760
|792
|2006.09.25 16:01
|close
|396
|100.00
|1.2746
|1.2697
|1.2760
|3999.51
|277325.10
|793
|2006.09.25 16:01
|buy
|397
|100.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|794
|2006.09.25 16:01
|close
|397
|100.00
|1.2749
|1.2702
|1.2765
|1999.60
|279324.70
|795
|2006.09.25 16:01
|buy
|398
|100.00
|1.2748
|1.2703
|1.2766
|796
|2006.09.25 16:02
|close
|398
|100.00
|1.2749
|1.2703
|1.2766
|1000.00
|280324.70
|797
|2006.09.25 16:02
|buy
|399
|100.00
|1.2746
|1.2701
|1.2764
|798
|2006.09.25 16:02
|close
|399
|100.00
|1.2748
|1.2701
|1.2764
|1999.47
|282324.17
|799
|2006.09.25 16:03
|buy
|400
|100.00
|1.2747
|1.2702
|1.2765
|800
|2006.09.25 16:03
|close
|400
|100.00
|1.2748
|1.2702
|1.2765
|999.31
|283323.48
|801
|2006.09.25 16:32
|buy
|401
|100.00
|1.2743
|1.2698
|1.2761
|802
|2006.09.25 17:07
|close
|401
|100.00
|1.2744
|1.2698
|1.2761
|1000.00
|284323.48
|803
|2006.09.26 09:12
|buy
|402
|100.00
|1.2732
|1.2687
|1.2750
|804
|2006.09.26 09:12
|close
|402
|100.00
|1.2734
|1.2687
|1.2750
|1999.98
|286323.46
|805
|2006.09.26 09:12
|buy
|403
|100.00
|1.2732
|1.2687
|1.2750
|806
|2006.09.26 09:13
|close
|403
|100.00
|1.2733
|1.2687
|1.2750
|999.98
|287323.44
|807
|2006.09.26 10:59
|buy
|404
|100.00
|1.2713
|1.2668
|1.2731
|808
|2006.09.26 10:59
|close
|404
|100.00
|1.2714
|1.2668
|1.2731
|999.31
|288322.75
|809
|2006.09.26 16:07
|buy
|405
|100.00
|1.2673
|1.2628
|1.2691
|810
|2006.09.26 16:14
|close
|405
|100.00
|1.2674
|1.2628
|1.2691
|1000.26
|289323.01
|811
|2006.09.27 08:11
|buy
|406
|100.00
|1.2675
|1.2630
|1.2693
|812
|2006.09.27 08:11
|close
|406
|100.00
|1.2676
|1.2630
|1.2693
|1000.50
|290323.51
|813
|2006.09.27 14:30
|sell
|407
|100.00
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|814
|2006.09.27 14:30
|close
|407
|100.00
|1.2705
|1.2756
|1.2693
|6000.13
|296323.64
|815
|2006.09.27 14:31
|sell
|408
|100.00
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|816
|2006.09.27 14:31
|close
|408
|100.00
|1.2703
|1.2756
|1.2693
|8000.00
|304323.64
|817
|2006.09.27 14:31
|sell
|409
|100.00
|1.2712
|1.2757
|1.2694
|818
|2006.09.27 14:31
|close
|409
|100.00
|1.2708
|1.2757
|1.2694
|3999.42
|308323.06
|819
|2006.09.27 14:31
|sell
|410
|100.00
|1.2712
|1.2757
|1.2694
|820
|2006.09.27 14:32
|close
|410
|100.00
|1.2711
|1.2757
|1.2694
|999.31
|309322.37
|821
|2006.09.27 14:32
|sell
|411
|100.00
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|822
|2006.09.27 14:35
|close
|411
|100.00
|1.2709
|1.2756
|1.2693
|2000.00
|311322.37
|823
|2006.09.27 14:35
|sell
|412
|100.00
|1.2711
|1.2756
|1.2693
|824
|2006.09.27 14:35
|close
|412
|100.00
|1.2704
|1.2756
|1.2693
|6999.86
|318322.23
|825
|2006.09.28 14:37
|buy
|413
|100.00
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|826
|2006.09.28 14:37
|close
|413
|100.00
|1.2691
|1.2645
|1.2708
|999.31
|319321.54
|827
|2006.09.29 09:24
|buy
|414
|100.00
|1.2670
|1.2625
|1.2688
|828
|2006.09.29 09:25
|close
|414
|100.00
|1.2671
|1.2625
|1.2688
|999.77
|320321.31
|829
|2006.09.29 09:26
|buy
|415
|100.00
|1.2670
|1.2625
|1.2688
|830
|2006.09.29 09:29
|close
|415
|100.00
|1.2671
|1.2625
|1.2688
|999.77
|321321.08
|831
|2006.09.29 14:40
|buy
|416
|100.00
|1.2645
|1.2600
|1.2663
|832
|2006.09.29 14:40
|close
|416
|100.00
|1.2646
|1.2600
|1.2663
|1000.11
|322321.19
|833
|2006.09.29 14:40
|buy
|417
|100.00
|1.2647
|1.2602
|1.2665
|834
|2006.09.29 14:40
|close
|417
|100.00
|1.2648
|1.2602
|1.2665
|1000.00
|323321.19
|835
|2006.09.29 14:40
|buy
|418
|100.00
|1.2646
|1.2601
|1.2664
|836
|2006.09.29 14:49
|close
|418
|100.00
|1.2647
|1.2601
|1.2664
|1000.55
|324321.74
|837
|2006.09.29 17:22
|sell
|419
|100.00
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|838
|2006.09.29 17:22
|close
|419
|100.00
|1.2689
|1.2735
|1.2672
|1000.00
|325321.74
|839
|2006.09.29 17:22
|sell
|420
|100.00
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|840
|2006.09.29 17:23
|close
|420
|100.00
|1.2689
|1.2735
|1.2672
|1000.49
|326322.23
|841
|2006.09.29 17:23
|sell
|421
|100.00
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|842
|2006.09.29 17:23
|close
|421
|100.00
|1.2689
|1.2735
|1.2672
|999.96
|327322.19
|843
|2006.09.29 17:24
|sell
|422
|100.00
|1.2690
|1.2735
|1.2672
|844
|2006.09.29 17:57
|close
|422
|100.00
|1.2689
|1.2735
|1.2672
|1000.00
|328322.19
|845
|2006.10.02 15:35
|sell
|423
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|846
|2006.10.02 15:37
|close
|423
|100.00
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|1000.22
|329322.41
|847
|2006.10.02 15:37
|sell
|424
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|848
|2006.10.02 15:37
|close
|424
|100.00
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|1000.50
|330322.91
|849
|2006.10.02 15:38
|sell
|425
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|850
|2006.10.02 15:38
|close
|425
|100.00
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|1000.50
|331323.41
|851
|2006.10.02 15:39
|sell
|426
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|852
|2006.10.02 15:39
|close
|426
|100.00
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|1000.22
|332323.63
|853
|2006.10.02 15:40
|sell
|427
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|854
|2006.10.02 15:40
|close
|427
|100.00
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|1000.50
|333324.13
|855
|2006.10.02 15:43
|sell
|428
|100.00
|1.2725
|1.2770
|1.2707
|856
|2006.10.02 15:43
|close
|428
|100.00
|1.2724
|1.2770
|1.2707
|1000.38
|334324.51
|857
|2006.10.02 15:43
|sell
|429
|100.00
|1.2725
|1.2770
|1.2707
|858
|2006.10.03 08:08
|close
|429
|100.00
|1.2761
|1.2770
|1.2707
|-35479.62
|298844.89
|859
|2006.10.04 10:52
|buy
|430
|100.00
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|860
|2006.10.04 10:56
|close
|430
|100.00
|1.2691
|1.2645
|1.2708
|1000.00
|299844.89
|861
|2006.10.04 10:56
|buy
|431
|100.00
|1.2690
|1.2645
|1.2708
|862
|2006.10.04 10:58
|close
|431
|100.00
|1.2691
|1.2645
|1.2708
|999.31
|300844.20
|863
|2006.10.04 10:59
|buy
|432
|100.00
|1.2689
|1.2644
|1.2707
|864
|2006.10.04 11:01
|close
|432
|100.00
|1.2691
|1.2644
|1.2707
|1999.51
|302843.71
|865
|2006.10.06 14:31
|sell
|433
|100.00
|1.2714
|1.2759
|1.2696
|866
|2006.10.06 14:31
|close
|433
|100.00
|1.2702
|1.2759
|1.2696
|11999.75
|314843.46
|867
|2006.10.06 14:31
|sell
|434
|100.00
|1.2707
|1.2752
|1.2689
|868
|2006.10.06 14:31
|close
|434
|100.00
|1.2700
|1.2752
|1.2689
|7000.00
|321843.46
|869
|2006.10.06 14:31
|sell
|435
|100.00
|1.2703
|1.2748
|1.2685
|870
|2006.10.06 14:31
|close
|435
|100.00
|1.2688
|1.2748
|1.2685
|15000.00
|336843.46
|871
|2006.10.06 14:31
|sell
|436
|100.00
|1.2707
|1.2752
|1.2689
|872
|2006.10.06 14:31
|close
|436
|100.00
|1.2700
|1.2752
|1.2689
|7000.00
|343843.46
|873
|2006.10.06 14:31
|sell
|437
|100.00
|1.2703
|1.2748
|1.2685
|874
|2006.10.06 14:31
|close
|437
|100.00
|1.2688
|1.2748
|1.2685
|15000.00
|358843.46
|875
|2006.10.06 14:31
|sell
|438
|100.00
|1.2703
|1.2748
|1.2685
|876
|2006.10.06 14:31
|t/p
|438
|100.00
|1.2685
|1.2748
|1.2685
|18000.00
|376843.46
|877
|2006.10.06 14:31
|sell
|439
|100.00
|1.2714
|1.2759
|1.2696
|878
|2006.10.06 14:31
|t/p
|439
|100.00
|1.2696
|1.2759
|1.2696
|18000.00
|394843.46
|879
|2006.10.06 14:32
|sell
|440
|100.00
|1.2714
|1.2759
|1.2696
|880
|2006.10.06 14:32
|t/p
|440
|100.00
|1.2696
|1.2759
|1.2696
|18000.00
|412843.46
|881
|2006.10.06 14:32
|sell
|441
|100.00
|1.2702
|1.2747
|1.2684
|882
|2006.10.06 14:32
|t/p
|441
|100.00
|1.2684
|1.2747
|1.2684
|18000.00
|430843.46
|883
|2006.10.06 15:00
|buy
|442
|100.00
|1.2599
|1.2554
|1.2617
|884
|2006.10.06 15:00
|close
|442
|100.00
|1.2601
|1.2554
|1.2617
|2000.66
|432844.12
|885
|2006.10.06 15:00
|buy
|443
|100.00
|1.2603
|1.2558
|1.2621
|886
|2006.10.06 15:02
|close
|443
|100.00
|1.2606
|1.2558
|1.2621
|2999.71
|435843.83
|887
|2006.10.06 15:02
|buy
|444
|100.00
|1.2607
|1.2562
|1.2625
|888
|2006.10.06 15:03
|close
|444
|100.00
|1.2609
|1.2562
|1.2625
|2000.21
|437844.04
|889
|2006.10.06 15:03
|buy
|445
|100.00
|1.2611
|1.2566
|1.2629
|890
|2006.10.06 16:39
|close
|445
|100.00
|1.2575
|1.2566
|1.2629
|-36000.00
|401844.04
|891
|2006.10.10 10:22
|buy
|446
|100.00
|1.2574
|1.2529
|1.2592
|892
|2006.10.10 10:38
|close
|446
|100.00
|1.2586
|1.2529
|1.2592
|12000.00
|413844.04
|893
|2006.10.10 10:38
|buy
|447
|100.00
|1.2565
|1.2520
|1.2583
|894
|2006.10.10 10:38
|close
|447
|100.00
|1.2568
|1.2520
|1.2583
|3000.27
|416844.31
|895
|2006.10.11 20:02
|buy
|448
|100.00
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|896
|2006.10.11 20:02
|close
|448
|100.00
|1.2534
|1.2486
|1.2549
|3000.00
|419844.31
|897
|2006.10.11 20:06
|buy
|449
|100.00
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|898
|2006.10.11 20:09
|close
|449
|100.00
|1.2533
|1.2486
|1.2549
|2000.00
|421844.31
|899
|2006.10.11 20:30
|buy
|450
|100.00
|1.2513
|1.2468
|1.2531
|900
|2006.10.11 20:52
|close
|450
|100.00
|1.2518
|1.2468
|1.2531
|5000.00
|426844.31
|901
|2006.10.12 09:10
|sell
|451
|100.00
|1.2555
|1.2600
|1.2537
|902
|2006.10.12 09:10
|close
|451
|100.00
|1.2554
|1.2600
|1.2537
|999.59
|427843.90
|903
|2006.10.12 09:10
|sell
|452
|100.00
|1.2552
|1.2597
|1.2534
|904
|2006.10.12 10:21
|close
|452
|100.00
|1.2551
|1.2597
|1.2534
|1000.49
|428844.39
|905
|2006.10.12 13:36
|buy
|453
|100.00
|1.2520
|1.2475
|1.2538
|906
|2006.10.12 13:38
|close
|453
|100.00
|1.2522
|1.2475
|1.2538
|2000.66
|430845.05
|907
|2006.10.12 13:38
|buy
|454
|100.00
|1.2521
|1.2476
|1.2539
|908
|2006.10.12 13:38
|close
|454
|100.00
|1.2522
|1.2476
|1.2539
|1000.07
|431845.12
|909
|2006.10.13 14:34
|buy
|455
|100.00
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|910
|2006.10.13 14:35
|close
|455
|100.00
|1.2532
|1.2486
|1.2549
|1000.54
|432845.66
|911
|2006.10.13 14:35
|buy
|456
|100.00
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|912
|2006.10.13 14:36
|close
|456
|100.00
|1.2533
|1.2486
|1.2549
|1999.96
|434845.62
|913
|2006.10.13 14:37
|buy
|457
|100.00
|1.2531
|1.2486
|1.2549
|914
|2006.10.13 16:35
|close
|457
|100.00
|1.2495
|1.2486
|1.2549
|-35999.64
|398845.98
|915
|2006.10.17 15:20
|sell
|458
|100.00
|1.2546
|1.2591
|1.2528
|916
|2006.10.17 15:21
|close
|458
|100.00
|1.2544
|1.2591
|1.2528
|2000.48
|400846.46
|917
|2006.10.17 15:22
|sell
|459
|100.00
|1.2546
|1.2591
|1.2528
|918
|2006.10.17 15:24
|close
|459
|100.00
|1.2545
|1.2591
|1.2528
|1000.02
|401846.48
|919
|2006.10.17 15:24
|sell
|460
|100.00
|1.2547
|1.2592
|1.2529
|920
|2006.10.17 15:25
|close
|460
|100.00
|1.2545
|1.2592
|1.2529
|2000.02
|403846.50
|921
|2006.10.17 15:25
|sell
|461
|100.00
|1.2546
|1.2591
|1.2528
|922
|2006.10.17 15:28
|close
|461
|100.00
|1.2545
|1.2591
|1.2528
|1000.02
|404846.52
|923
|2006.10.17 15:31
|sell
|462
|100.00
|1.2552
|1.2597
|1.2534
|924
|2006.10.17 15:31
|close
|462
|100.00
|1.2550
|1.2597
|1.2534
|2000.28
|406846.80
|925
|2006.10.17 15:32
|sell
|463
|100.00
|1.2553
|1.2598
|1.2535
|926
|2006.10.17 15:32
|close
|463
|100.00
|1.2552
|1.2598
|1.2535
|1000.05
|407846.85
|927
|2006.10.17 15:32
|sell
|464
|100.00
|1.2554
|1.2599
|1.2536
|928
|2006.10.17 15:33
|close
|464
|100.00
|1.2551
|1.2599
|1.2536
|2999.42
|410846.27
|929
|2006.10.17 15:33
|sell
|465
|100.00
|1.2554
|1.2599
|1.2536
|930
|2006.10.17 15:33
|close
|465
|100.00
|1.2553
|1.2599
|1.2536
|999.42
|411845.69
|931
|2006.10.17 15:33
|sell
|466
|100.00
|1.2554
|1.2599
|1.2536
|932
|2006.10.17 15:33
|close
|466
|100.00
|1.2546
|1.2599
|1.2536
|7999.27
|419844.96
|933
|2006.10.18 15:11
|buy
|467
|100.00
|1.2514
|1.2469
|1.2532
|934
|2006.10.18 15:11
|close
|467
|100.00
|1.2515
|1.2469
|1.2532
|1000.49
|420845.45
|935
|2006.10.18 15:11
|buy
|468
|100.00
|1.2514
|1.2469
|1.2532
|936
|2006.10.18 15:57
|close
|468
|100.00
|1.2515
|1.2469
|1.2532
|1000.10
|421845.55
|937
|2006.10.19 09:44
|sell
|469
|100.00
|1.2561
|1.2606
|1.2543
|938
|2006.10.19 09:45
|close
|469
|100.00
|1.2558
|1.2606
|1.2543
|3000.83
|424846.38
|939
|2006.10.19 15:47
|sell
|470
|100.00
|1.2593
|1.2638
|1.2575
|940
|2006.10.19 15:47
|close
|470
|100.00
|1.2592
|1.2638
|1.2575
|1000.56
|425846.94
|941
|2006.10.19 15:51
|sell
|471
|100.00
|1.2594
|1.2639
|1.2576
|942
|2006.10.19 15:53
|close
|471
|100.00
|1.2592
|1.2639
|1.2576
|2000.66
|427847.60
|943
|2006.10.24 17:25
|sell
|472
|100.00
|1.2564
|1.2609
|1.2546
|944
|2006.10.24 17:30
|close
|472
|100.00
|1.2563
|1.2609
|1.2546
|999.41
|428847.01
|945
|2006.10.24 17:40
|sell
|473
|100.00
|1.2570
|1.2615
|1.2552
|946
|2006.10.24 17:40
|close
|473
|100.00
|1.2569
|1.2615
|1.2552
|999.30
|429846.31
|947
|2006.10.24 17:41
|sell
|474
|100.00
|1.2571
|1.2616
|1.2553
|948
|2006.10.24 17:45
|close
|474
|100.00
|1.2569
|1.2616
|1.2553
|1999.61
|431845.92
|949
|2006.10.25 20:20
|sell
|475
|100.00
|1.2609
|1.2654
|1.2591
|950
|2006.10.25 20:20
|close
|475
|100.00
|1.2607
|1.2654
|1.2591
|2000.21
|433846.13
|951
|2006.10.25 20:20
|sell
|476
|100.00
|1.2607
|1.2652
|1.2589
|952
|2006.10.25 20:26
|close
|476
|100.00
|1.2604
|1.2652
|1.2589
|3000.00
|436846.13
|953
|2006.10.25 20:49
|sell
|477
|100.00
|1.2612
|1.2657
|1.2594
|954
|2006.10.25 20:49
|close
|477
|100.00
|1.2611
|1.2657
|1.2594
|1000.00
|437846.13
|955
|2006.10.25 20:49
|sell
|478
|100.00
|1.2613
|1.2658
|1.2595
|956
|2006.10.25 20:50
|close
|478
|100.00
|1.2612
|1.2658
|1.2595
|999.63
|438845.76
|957
|2006.10.25 20:50
|sell
|479
|100.00
|1.2612
|1.2657
|1.2594
|958
|2006.10.25 20:52
|close
|479
|100.00
|1.2608
|1.2657
|1.2594
|4000.00
|442845.76
|959
|2006.10.25 20:53
|sell
|480
|100.00
|1.2612
|1.2657
|1.2594
|960
|2006.10.25 21:14
|close
|480
|100.00
|1.2611
|1.2657
|1.2594
|1000.00
|443845.76
|961
|2006.10.26 04:11
|sell
|481
|100.00
|1.2637
|1.2682
|1.2619
|962
|2006.10.26 04:14
|close
|481
|100.00
|1.2635
|1.2682
|1.2619
|2000.08
|445845.84
|963
|2006.10.26 09:02
|sell
|482
|100.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|964
|2006.10.26 09:02
|close
|482
|100.00
|1.2653
|1.2699
|1.2636
|1000.00
|446845.84
|965
|2006.10.26 09:02
|sell
|483
|100.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|966
|2006.10.26 09:03
|close
|483
|100.00
|1.2652
|1.2699
|1.2636
|2000.14
|448845.98
|967
|2006.10.26 09:04
|sell
|484
|100.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|968
|2006.10.26 09:06
|close
|484
|100.00
|1.2653
|1.2699
|1.2636
|1000.52
|449846.50
|969
|2006.10.26 09:08
|sell
|485
|100.00
|1.2654
|1.2699
|1.2636
|970
|2006.10.26 09:13
|close
|485
|100.00
|1.2653
|1.2699
|1.2636
|1000.52
|450847.02
|971
|2006.10.26 09:26
|sell
|486
|100.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|972
|2006.10.26 09:26
|close
|486
|100.00
|1.2655
|1.2705
|1.2642
|5000.00
|455847.02
|973
|2006.10.26 09:26
|sell
|487
|100.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|974
|2006.10.26 09:28
|close
|487
|100.00
|1.2659
|1.2705
|1.2642
|1000.00
|456847.02
|975
|2006.10.26 09:28
|sell
|488
|100.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|976
|2006.10.26 09:29
|close
|488
|100.00
|1.2658
|1.2705
|1.2642
|2000.66
|458847.68
|977
|2006.10.26 09:29
|sell
|489
|100.00
|1.2660
|1.2705
|1.2642
|978
|2006.10.26 09:29
|close
|489
|100.00
|1.2658
|1.2705
|1.2642
|2000.66
|460848.34
|979
|2006.10.26 18:24
|sell
|490
|100.00
|1.2688
|1.2733
|1.2670
|980
|2006.10.26 18:26
|close
|490
|100.00
|1.2687
|1.2733
|1.2670
|1000.50
|461848.84
|981
|2006.10.26 18:26
|sell
|491
|100.00
|1.2687
|1.2732
|1.2669
|982
|2006.10.26 18:33
|close
|491
|100.00
|1.2684
|1.2732
|1.2669
|2999.60
|464848.44
|983
|2006.10.27 14:31
|sell
|492
|100.00
|1.2706
|1.2751
|1.2688
|984
|2006.10.27 14:45
|close
|492
|100.00
|1.2705
|1.2751
|1.2688
|1000.00
|465848.44
|985
|2006.10.27 15:06
|sell
|493
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|986
|2006.10.27 15:06
|close
|493
|100.00
|1.2720
|1.2769
|1.2706
|3999.59
|469848.03
|987
|2006.10.27 15:06
|sell
|494
|100.00
|1.2724
|1.2769
|1.2706
|988
|2006.10.27 17:00
|close
|494
|100.00
|1.2723
|1.2769
|1.2706
|1000.00
|470848.03
|989
|2006.10.30 15:35
|buy
|495
|100.00
|1.2703
|1.2658
|1.2721
|990
|2006.10.30 15:36
|close
|495
|100.00
|1.2705
|1.2658
|1.2721
|2000.02
|472848.05
|991
|2006.10.30 15:37
|buy
|496
|100.00
|1.2703
|1.2658
|1.2721
|992
|2006.10.30 15:38
|close
|496
|100.00
|1.2704
|1.2658
|1.2721
|1000.49
|473848.54
|993
|2006.10.30 15:40
|buy
|497
|100.00
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|994
|2006.10.30 15:40
|close
|497
|100.00
|1.2705
|1.2657
|1.2720
|2999.64
|476848.18
|995
|2006.10.30 15:43
|buy
|498
|100.00
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|996
|2006.10.30 15:43
|close
|498
|100.00
|1.2703
|1.2657
|1.2720
|1000.19
|477848.37
|997
|2006.10.30 15:43
|buy
|499
|100.00
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|998
|2006.10.30 15:43
|close
|499
|100.00
|1.2706
|1.2657
|1.2720
|3999.61
|481847.98
|999
|2006.10.30 15:43
|buy
|500
|100.00
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|1000
|2006.10.30 15:43
|close
|500
|100.00
|1.2705
|1.2657
|1.2720
|3000.00
|484847.98
|1001
|2006.10.30 15:43
|buy
|501
|100.00
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|1002
|2006.10.30 15:44
|close
|501
|100.00
|1.2703
|1.2657
|1.2720
|1000.50
|485848.48
|1003
|2006.10.30 15:44
|buy
|502
|100.00
|1.2702
|1.2657
|1.2720
|1004
|2006.10.30 15:44
|close
|502
|100.00
|1.2703
|1.2657
|1.2720
|1000.00
|486848.48
|1005
|2006.10.31 09:28
|buy
|503
|100.00
|1.2697
|1.2652
|1.2715
|1006
|2006.10.31 14:09
|close
|503
|100.00
|1.2698
|1.2652
|1.2715
|999.48
|487847.96
|1007
|2006.10.31 17:02
|sell
|504
|100.00
|1.2729
|1.2774
|1.2711
|1008
|2006.10.31 17:04
|close
|504
|100.00
|1.2725
|1.2774
|1.2711
|4000.00
|491847.96
|1009
|2006.10.31 17:06
|sell
|505
|100.00
|1.2729
|1.2774
|1.2711
|1010
|2006.10.31 17:13
|close
|505
|100.00
|1.2765
|1.2774
|1.2711
|-35999.68
|455848.28
|1011
|2006.10.31 17:13
|sell
|506
|100.00
|1.2762
|1.2807
|1.2744
|1012
|2006.10.31 17:14
|close
|506
|100.00
|1.2758
|1.2807
|1.2744
|4000.00
|459848.28
|1013
|2006.10.31 17:14
|sell
|507
|100.00
|1.2756
|1.2801
|1.2738
|1014
|2006.10.31 17:17
|close
|507
|100.00
|1.2755
|1.2801
|1.2738
|999.57
|460847.85
|1015
|2006.10.31 17:17
|sell
|508
|100.00
|1.2755
|1.2800
|1.2737
|1016
|2006.10.31 17:18
|close
|508
|100.00
|1.2754
|1.2800
|1.2737
|1000.50
|461848.35
|1017
|2006.10.31 17:18
|sell
|509
|100.00
|1.2751
|1.2796
|1.2733
|1018
|2006.11.01 09:53
|close
|509
|100.00
|1.2751
|1.2796
|1.2733
|520.33
|462368.68
|1019
|2006.11.01 17:02
|sell
|510
|100.00
|1.2782
|1.2827
|1.2764
|1020
|2006.11.01 17:02
|close
|510
|100.00
|1.2774
|1.2827
|1.2764
|8000.30
|470368.98
|1021
|2006.11.01 17:02
|sell
|511
|100.00
|1.2782
|1.2827
|1.2764
|1022
|2006.11.01 17:03
|close
|511
|100.00
|1.2781
|1.2827
|1.2764
|1000.30
|471369.28
|1023
|2006.11.01 17:03
|sell
|512
|100.00
|1.2780
|1.2825
|1.2762
|1024
|2006.11.01 17:13
|close
|512
|100.00
|1.2775
|1.2825
|1.2762
|5000.00
|476369.28