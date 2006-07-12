Strategy Tester Report
[ea]BollTrade_Ron_MT4_v03n EUSD

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.08.02 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.07.07 - 2006.11.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMinFreeMarginPct_is="percent of freemargin necessary to trade "; MinFreeMarginPct=25; ProfitMade_is="PIPS PROFIT you want to make per trade "; ProfitMade=8; BasketProfit_is="close all orders if this $ profit "; BasketProfit=14.5; LossLimit_is="PIPS LOSS you can afford per trade "; LossLimit=35; BasketLoss_is="close all orders if this $ loss "; BasketLoss=0; BreakEven_is="set StopLoss to OpenPrice at this profit "; BreakEven=0; TrailStop_is="Trail OrderPrice starting from 1st tick "; TrailStop=0; VolumeMax_is="Volume must be below this before trading "; VolumeMax=280; Compounding_is="Open more orders based on CompoundStep "; Compounding=false; CompoundStep_is="how many pips movement before compounding"; CompoundStep=1; BDistance_is="pips outside bollinger before trading "; BDistance=14; BPeriod_is="Bollinger period "; BPeriod=15; Deviation_is="Bollinger deviation "; Deviation=2; Lots_is1="How many lots or partial lots per trade ";
Bars in test59105Ticks modelled2919856Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit475869.28Gross profit674348.92Gross loss-198479.64
Profit factor3.40Expected payoff929.43
Absolute drawdown96.00Maximal drawdown38998.06 (8.91%)Relative drawdown48.02% (921.51)
Total trades512Short positions (won %)280 (95.36%)Long positions (won %)232 (96.55%)
Profit trades (% of total)491 (95.90%)Loss trades (% of total)21 (4.10%)
Largestprofit trade18000.00loss trade-36000.00
Averageprofit trade1373.42loss trade-9451.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)106 (269293.23)consecutive losses (loss in money)2 (-582.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)269293.23 (106)consecutive loss (count of losses)-36000.00 (1)
Averageconsecutive wins25consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.07 14:29sell10.301.28121.28571.2794
22006.07.07 14:29close10.301.27991.28571.279439.00539.00
32006.07.07 14:29sell20.301.28001.28451.2782
42006.07.07 14:30s/l20.301.28451.28451.2782-135.00404.00
52006.07.07 14:30sell30.201.28581.29031.2840
62006.07.07 14:30close30.201.28481.29031.284020.00424.00
72006.07.07 14:30sell40.301.28601.29051.2842
82006.07.07 14:30close40.301.28531.29051.284221.00445.00
92006.07.07 14:30sell50.301.28531.28981.2835
102006.07.07 14:30close50.301.28461.28981.283521.00466.00
112006.07.07 14:30sell60.301.28491.28941.2831
122006.07.07 14:30t/p60.301.28311.28941.283154.00520.00
132006.07.07 14:30sell70.301.28561.29011.2838
142006.07.07 14:30close70.301.28451.29011.283833.00553.00
152006.07.07 14:30sell80.301.28601.29051.2842
162006.07.07 14:30close80.301.28491.29051.284233.00586.00
172006.07.07 14:30sell90.401.28421.28871.2824
182006.07.07 14:31close90.401.28371.28871.282420.00606.00
192006.07.07 14:31sell100.401.28351.28801.2817
202006.07.07 14:32close100.401.28261.28801.281736.00642.00
212006.07.07 14:32sell110.401.28261.28711.2808
222006.07.07 14:35close110.401.28631.28711.2808-148.00494.00
232006.07.10 02:26buy120.301.27891.27441.2807
242006.07.10 02:38close120.301.27941.27441.280715.00509.00
252006.07.10 13:09buy130.301.27541.27091.2772
262006.07.10 13:23close130.301.27591.27091.277215.00524.00
272006.07.11 08:57buy140.301.27101.26651.2728
282006.07.11 09:05close140.301.27151.26651.272815.00539.00
292006.07.12 10:41buy150.301.27381.26931.2756
302006.07.12 10:46close150.301.27431.26931.275615.00554.00
312006.07.12 14:31buy160.301.27001.26551.2718
322006.07.12 14:31close160.301.27091.26551.271827.00581.00
332006.07.12 14:31buy170.301.27001.26551.2718
342006.07.12 14:31close170.301.27121.26551.271836.00617.00
352006.07.12 14:31buy180.401.27001.26551.2718
362006.07.12 14:31close180.401.27141.26551.271856.00673.00
372006.07.12 14:31buy190.401.27001.26551.2718
382006.07.12 14:31t/p190.401.27181.26551.271872.00745.00
392006.07.12 14:31buy200.401.26981.26531.2716
402006.07.12 14:31t/p200.401.27161.26531.271672.00817.00
412006.07.12 14:31buy210.501.26881.26431.2706
422006.07.12 14:31close210.501.26911.26431.270615.00832.00
432006.07.12 14:31buy220.501.26901.26451.2708
442006.07.12 14:31close220.501.26941.26451.270820.00852.00
452006.07.12 14:31buy230.501.26881.26431.2706
462006.07.12 14:31close230.501.26971.26431.270645.00897.00
472006.07.12 14:31buy240.501.26991.26541.2717
482006.07.12 14:31close240.501.27091.26541.271750.00947.00
492006.07.12 14:31buy250.601.26951.26501.2713
502006.07.12 14:31t/p250.601.27131.26501.2713108.001055.00
512006.07.12 14:31buy260.601.26901.26451.2708
522006.07.12 14:31close260.601.27021.26451.270872.001127.00
532006.07.12 14:31buy270.701.26901.26451.2708
542006.07.12 14:32close270.701.26951.26451.270835.001162.00
552006.07.12 14:32buy280.701.26991.26541.2717
562006.07.12 14:32close280.701.27051.26541.271742.001204.00
572006.07.12 16:04buy290.701.26851.26401.2703
582006.07.12 16:04close290.701.26881.26401.270321.001225.00
592006.07.12 16:04buy300.701.26801.26351.2698
602006.07.12 16:04close300.701.26841.26351.269828.001253.00
612006.07.12 16:07buy310.801.26851.26401.2703
622006.07.12 16:07close310.801.26871.26401.270316.001269.00
632006.07.12 16:07buy320.801.26811.26361.2699
642006.07.12 16:09close320.801.26861.26361.269940.001309.00
652006.07.12 16:09buy330.801.26851.26401.2703
662006.07.12 16:10close330.801.26891.26401.270332.001341.00
672006.07.12 16:11buy340.801.26851.26401.2703
682006.07.12 16:15close340.801.26901.26401.270340.001381.00
692006.07.13 17:19buy350.801.26671.26221.2685
702006.07.13 17:20close350.801.26691.26221.268516.001397.00
712006.07.13 17:20buy360.801.26661.26211.2684
722006.07.13 17:20close360.801.26691.26211.268424.001421.00
732006.07.14 08:23buy370.901.26581.26131.2676
742006.07.14 08:36close370.901.26621.26131.267636.001457.00
752006.07.17 10:05buy380.901.26061.25611.2624
762006.07.17 10:37close380.901.25701.25611.2624-324.001133.00
772006.07.17 10:37buy390.701.25761.25311.2594
782006.07.17 11:29close390.701.25401.25311.2594-252.00881.00
792006.07.18 11:03buy400.501.25071.24621.2525
802006.07.18 11:14close400.501.25101.24621.252515.00896.00
812006.07.18 16:23buy410.501.25011.24561.2519
822006.07.18 17:33close410.501.25061.24561.251925.00921.00
832006.07.19 14:30buy420.601.24631.24181.2481
842006.07.19 14:30close420.601.24681.24181.248130.00951.00
852006.07.19 14:30buy430.601.24671.24221.2485
862006.07.19 14:31close430.601.24701.24221.248518.00969.00
872006.07.19 14:31buy440.601.24711.24261.2489
882006.07.19 14:31close440.601.24741.24261.248918.00987.00
892006.07.19 14:31buy450.601.24741.24291.2492
902006.07.19 14:31close450.601.24771.24291.249218.001005.00
912006.07.19 14:31buy460.601.24741.24291.2492
922006.07.19 14:31close460.601.24771.24291.249218.001023.00
932006.07.19 14:31buy470.601.24731.24281.2491
942006.07.19 14:31t/p470.601.24911.24281.2491108.001131.00
952006.07.19 14:31buy480.701.24711.24261.2489
962006.07.19 14:32close480.701.24741.24261.248921.001152.00
972006.07.19 14:32buy490.701.24741.24291.2492
982006.07.19 14:32close490.701.24821.24291.249256.001208.00
992006.07.19 14:32buy500.701.24731.24281.2491
1002006.07.19 14:41close500.701.24761.24281.249121.001229.00
1012006.07.19 16:00sell510.701.25231.25681.2505
1022006.07.19 16:00close510.701.25201.25681.250521.001250.00
1032006.07.19 16:00sell520.801.25211.25661.2503
1042006.07.19 16:00close520.801.25191.25661.250316.001266.00
1052006.07.19 16:01sell530.801.25201.25651.2502
1062006.07.19 16:01close530.801.25151.25651.250240.001306.00
1072006.07.19 16:01sell540.801.25231.25681.2505
1082006.07.19 16:01close540.801.25191.25681.250532.001338.00
1092006.07.19 16:01sell550.801.25201.25651.2502
1102006.07.19 16:01close550.801.25171.25651.250224.001362.00
1112006.07.19 16:01sell560.801.25281.25731.2510
1122006.07.19 16:01close560.801.25141.25731.2510112.001474.00
1132006.07.19 16:01sell570.901.25281.25731.2510
1142006.07.19 16:01close570.901.25191.25731.251081.001555.00
1152006.07.19 16:01sell580.901.25431.25881.2525
1162006.07.19 16:01close580.901.25371.25881.252554.001609.00
1172006.07.19 16:01sell591.001.25421.25871.2524
1182006.07.19 16:01close591.001.25371.25871.252450.001659.00
1192006.07.19 16:01sell601.001.25321.25771.2514
1202006.07.19 16:01close601.001.25251.25771.251470.001729.00
1212006.07.19 16:01sell611.001.25421.25871.2524
1222006.07.19 16:02close611.001.25401.25871.252420.001749.00
1232006.07.19 16:02sell621.001.25371.25821.2519
1242006.07.19 16:02close621.001.25311.25821.251960.001809.00
1252006.07.19 16:02sell631.101.25281.25731.2510
1262006.07.19 16:03close631.101.25261.25731.251022.001831.00
1272006.07.24 02:03buy641.101.26701.26251.2688
1282006.07.24 02:03close641.101.26721.26251.268822.001853.00
1292006.07.24 02:04buy651.101.26751.26301.2693
1302006.07.24 02:05close651.101.26811.26301.269366.001919.00
1312006.07.24 02:07buy661.201.26761.26311.2694
1322006.07.24 03:28close661.201.26411.26311.2694-420.001499.00
1332006.07.24 03:28buy670.901.26431.25981.2661
1342006.07.24 03:29close670.901.26451.25981.266118.001517.00
1352006.07.24 07:33buy680.901.26371.25921.2655
1362006.07.24 07:40close680.901.26391.25921.265518.001535.00
1372006.07.24 07:42buy690.901.26381.25931.2656
1382006.07.24 07:57close690.901.26401.25931.265618.011553.01
1392006.07.25 17:11buy700.901.26031.25581.2621
1402006.07.25 17:12close700.901.26061.25581.262127.001580.01
1412006.07.25 17:14buy710.901.26031.25581.2621
1422006.07.25 18:02close710.901.25681.25581.2621-315.001265.01
1432006.07.26 20:23sell720.801.26931.27381.2675
1442006.07.27 06:21close720.801.27281.27381.2675-267.52997.49
1452006.07.27 14:30buy730.601.27141.26691.2732
1462006.07.27 14:30close730.601.27201.26691.273236.001033.49
1472006.07.27 14:30buy740.601.27141.26691.2732
1482006.07.27 14:30close740.601.27191.26691.273230.001063.49
1492006.07.27 14:31buy750.601.27141.26691.2732
1502006.07.27 14:31close750.601.27171.26691.273218.001081.49
1512006.07.27 14:31buy760.601.27131.26681.2731
1522006.07.27 14:31t/p760.601.27311.26681.2731108.001189.49
1532006.07.27 14:31buy770.701.27131.26681.2731
1542006.07.27 14:31close770.701.27301.26681.2731119.001308.49
1552006.07.27 14:31buy780.801.27101.26651.2728
1562006.07.27 14:31t/p780.801.27281.26651.2728144.001452.49
1572006.07.27 14:31buy790.901.27101.26651.2728
1582006.07.27 14:31close790.901.27121.26651.272818.001470.49
1592006.07.27 14:31buy800.901.27101.26651.2728
1602006.07.27 14:31close800.901.27131.26651.272827.001497.49
1612006.07.27 14:31buy810.901.27121.26671.2730
1622006.07.27 14:31close810.901.27141.26671.273018.001515.49
1632006.07.27 14:31buy820.901.27141.26691.2732
1642006.07.27 14:31t/p820.901.27321.26691.2732162.001677.49
1652006.07.27 14:31buy831.001.27101.26651.2728
1662006.07.27 14:31close831.001.27141.26651.272840.001717.49
1672006.07.27 20:28buy841.001.26871.26421.2705
1682006.07.27 20:35close841.001.26891.26421.270520.001737.49
1692006.07.28 14:31sell851.001.27171.27621.2699
1702006.07.28 14:31t/p851.001.26991.27621.2699180.001917.49
1712006.07.28 14:31sell861.201.27161.27611.2698
1722006.07.28 14:31close861.201.27141.27611.269824.001941.49
1732006.07.28 14:31sell871.201.27171.27621.2699
1742006.07.28 14:31close871.201.27111.27621.269972.002013.49
1752006.07.28 14:31sell881.201.27151.27601.2697
1762006.07.28 14:31close881.201.27111.27601.269748.002061.49
1772006.07.28 14:31sell891.201.27171.27621.2699
1782006.07.28 14:31close891.201.27021.27621.2699180.002241.49
1792006.07.28 14:31sell901.301.27151.27601.2697
1802006.07.28 14:31t/p901.301.26971.27601.2697234.002475.49
1812006.07.28 14:31sell911.501.27151.27601.2697
1822006.07.28 15:16close911.501.27501.27601.2697-525.001950.49
1832006.07.31 13:55sell921.201.27771.28221.2759
1842006.07.31 13:55close921.201.27751.28221.275923.991974.48
1852006.08.01 18:07sell931.201.27921.28371.2774
1862006.08.01 22:08close931.201.28271.28371.2774-420.011554.47
1872006.08.03 02:23buy940.901.27681.27231.2786
1882006.08.03 02:23close940.901.27701.27231.278618.001572.47
1892006.08.03 02:23buy950.901.27711.27261.2789
1902006.08.03 02:26close950.901.27731.27261.278918.001590.47
1912006.08.03 02:26buy961.001.27691.27241.2787
1922006.08.03 02:26close961.001.27721.27241.278730.001620.47
1932006.08.03 02:27buy971.001.27711.27261.2789
1942006.08.03 02:29close971.001.27731.27261.278920.001640.47
1952006.08.03 02:37buy981.001.27661.27211.2784
1962006.08.03 02:37close981.001.27701.27211.278440.001680.47
1972006.08.03 02:37buy991.001.27671.27221.2785
1982006.08.03 02:41close991.001.27691.27221.278520.011700.48
1992006.08.03 02:42buy1001.001.27651.27201.2783
2002006.08.03 08:35close1001.001.27671.27201.278320.001720.48
2012006.08.03 14:31sell1011.001.28021.28471.2784
2022006.08.03 14:31close1011.001.28001.28471.278419.991740.47
2032006.08.03 14:35sell1021.001.28041.28491.2786
2042006.08.03 15:28close1021.001.28021.28491.278620.001760.47
2052006.08.04 14:29sell1031.101.28101.28551.2792
2062006.08.04 14:30close1031.101.28081.28551.279222.001782.47
2072006.08.04 14:30sell1041.101.28201.28651.2802
2082006.08.04 14:30close1041.101.28141.28651.280266.001848.47
2092006.08.04 14:30sell1051.101.28201.28651.2802
2102006.08.04 14:30close1051.101.28181.28651.280222.001870.47
2112006.08.04 14:30sell1061.101.28181.28631.2800
2122006.08.04 14:30close1061.101.28071.28631.2800120.991991.46
2132006.08.04 14:30sell1071.201.28371.28821.2819
2142006.08.04 14:30t/p1071.201.28191.28821.2819216.002207.46
2152006.08.04 14:30sell1081.301.28241.28691.2806
2162006.08.04 14:30close1081.301.28201.28691.280652.002259.46
2172006.08.04 14:30sell1091.401.28291.28741.2811
2182006.08.04 14:30close1091.401.28261.28741.281142.002301.46
2192006.08.04 14:30sell1101.401.28261.28711.2808
2202006.08.04 14:30close1101.401.28151.28711.2808154.002455.46
2212006.08.04 14:30sell1111.501.28371.28821.2819
2222006.08.04 14:30close1111.501.28341.28821.281945.002500.46
2232006.08.04 14:30sell1121.501.28301.28751.2812
2242006.08.04 14:30close1121.501.28281.28751.281230.002530.46
2252006.08.04 14:30sell1131.501.28371.28821.2819
2262006.08.04 14:30close1131.501.28281.28821.2819135.002665.46
2272006.08.04 14:30sell1141.601.28281.28731.2810
2282006.08.04 14:30close1141.601.28681.28731.2810-640.002025.46
2292006.08.04 14:30sell1151.201.28731.29181.2855
2302006.08.04 14:30close1151.201.28611.29181.2855144.002169.46
2312006.08.04 14:30sell1161.301.28731.29181.2855
2322006.08.04 14:30close1161.301.28681.29181.285565.002234.46
2332006.08.04 14:30sell1171.301.28701.29151.2852
2342006.08.04 14:30close1171.301.28541.29151.2852208.002442.46
2352006.08.04 14:30sell1181.501.28561.29011.2838
2362006.08.04 14:30close1181.501.28401.29011.2838240.002682.46
2372006.08.04 14:31sell1191.601.28481.28931.2830
2382006.08.04 14:31close1191.601.28471.28931.283016.012698.47
2392006.08.04 14:31sell1201.601.28441.28891.2826
2402006.08.04 14:31close1201.601.28401.28891.282664.002762.47
2412006.08.04 14:31sell1211.701.28451.28901.2827
2422006.08.04 14:31close1211.701.28411.28901.282768.002830.47
2432006.08.04 14:31sell1221.701.28401.28851.2822
2442006.08.04 14:31close1221.701.28281.28851.2822204.003034.47
2452006.08.04 14:31sell1231.801.28471.28921.2829
2462006.08.04 14:31close1231.801.28421.28921.282990.003124.47
2472006.08.04 14:31sell1241.901.28431.28881.2825
2482006.08.04 14:31close1241.901.28391.28881.282576.003200.47
2492006.08.04 14:31sell1251.901.28471.28921.2829
2502006.08.04 14:31close1251.901.28461.28921.282919.003219.47
2512006.08.04 14:31sell1261.901.28451.28901.2827
2522006.08.04 14:31close1261.901.28871.28901.2827-797.992421.48
2532006.08.04 14:31sell1271.501.28571.29021.2839
2542006.08.04 14:31close1271.501.28551.29021.283930.002451.48
2552006.08.04 14:32sell1281.501.28631.29081.2845
2562006.08.04 14:32close1281.501.28621.29081.284514.992466.47
2572006.08.07 23:59buy1291.501.28171.27721.2835
2582006.08.08 00:01close1291.501.28201.27721.283533.292499.76
2592006.08.08 00:11buy1301.501.28101.27651.2828
2602006.08.08 00:11close1301.501.28131.27651.282844.992544.75
2612006.08.08 00:11buy1311.501.28101.27651.2828
2622006.08.08 00:12close1311.501.28121.27651.282830.012574.76
2632006.08.08 00:14buy1321.501.28101.27651.2828
2642006.08.08 00:17close1321.501.28111.27651.282815.012589.77
2652006.08.08 09:02sell1331.601.28461.28911.2828
2662006.08.08 09:02close1331.601.28401.28911.282896.002685.77
2672006.08.08 09:03sell1341.601.28411.28861.2823
2682006.08.08 09:04close1341.601.28401.28861.282316.002701.77
2692006.08.08 09:04sell1351.601.28411.28861.2823
2702006.08.08 09:12close1351.601.28401.28861.282316.002717.77
2712006.08.08 20:14sell1361.601.28631.29081.2845
2722006.08.08 20:14close1361.601.28541.29081.2845144.002861.77
2732006.08.08 20:14sell1371.701.28571.29021.2839
2742006.08.08 20:14t/p1371.701.28391.29021.2839306.003167.77
2752006.08.08 20:14sell1381.901.28691.29141.2851
2762006.08.08 20:14close1381.901.28601.29141.2851171.003338.77
2772006.08.08 20:14sell1392.001.28691.29141.2851
2782006.08.08 20:14close1392.001.28651.29141.285180.003418.77
2792006.08.08 20:14sell1402.101.28711.29161.2853
2802006.08.08 20:14t/p1402.101.28531.29161.2853378.003796.77
2812006.08.08 20:14sell1412.301.28601.29051.2842
2822006.08.08 20:14close1412.301.28561.29051.284292.003888.77
2832006.08.08 20:14sell1422.301.28641.29091.2846
2842006.08.08 20:23close1422.301.28591.29091.2846115.004003.77
2852006.08.09 00:48buy1432.401.27941.27491.2812
2862006.08.09 00:49close1432.401.27961.27491.281248.004051.77
2872006.08.09 00:49buy1442.401.27891.27441.2807
2882006.08.09 01:33close1442.401.27901.27441.280724.014075.78
2892006.08.09 08:14sell1452.401.28211.28661.2803
2902006.08.09 10:05close1452.401.28561.28661.2803-840.003235.78
2912006.08.10 08:15sell1461.901.29011.29461.2883
2922006.08.10 08:16close1461.901.29001.29461.288319.003254.78
2932006.08.10 08:16sell1472.001.29021.29471.2884
2942006.08.10 08:16close1472.001.28991.29471.288459.993314.77
2952006.08.10 08:21sell1482.001.29011.29461.2883
2962006.08.10 08:21close1482.001.29001.29461.288320.003334.77
2972006.08.10 08:21sell1492.001.29011.29461.2883
2982006.08.10 08:22close1492.001.28971.29461.288380.003414.77
2992006.08.10 08:22sell1502.001.29011.29461.2883
3002006.08.10 08:22close1502.001.28991.29461.288340.003454.77
3012006.08.10 09:03sell1512.101.29101.29551.2892
3022006.08.10 09:03close1512.101.29081.29551.289242.013496.78
3032006.08.10 09:04sell1522.101.29101.29551.2892
3042006.08.10 09:04close1522.101.29051.29551.2892105.003601.78
3052006.08.10 09:05sell1532.201.29101.29551.2892
3062006.08.10 09:05close1532.201.29081.29551.289244.013645.79
3072006.08.10 09:54buy1542.201.28531.28081.2871
3082006.08.10 09:55close1542.201.28551.28081.287144.013689.80
3092006.08.10 09:55buy1552.201.28531.28081.2871
3102006.08.10 09:56close1552.201.28541.28081.287122.013711.81
3112006.08.10 09:57buy1562.201.28531.28081.2871
3122006.08.10 09:58close1562.201.28541.28081.287122.013733.82
3132006.08.10 10:11buy1572.201.28471.28021.2865
3142006.08.10 10:12close1572.201.28491.28021.286543.993777.81
3152006.08.10 10:12buy1582.301.28471.28021.2865
3162006.08.10 10:12close1582.301.28481.28021.286523.003800.81
3172006.08.10 10:12buy1592.301.28471.28021.2865
3182006.08.10 10:15close1592.301.28481.28021.286523.013823.82
3192006.08.10 14:30buy1602.301.28341.27891.2852
3202006.08.10 14:30close1602.301.28491.27891.2852345.004168.82
3212006.08.10 14:32buy1612.501.28371.27921.2855
3222006.08.10 14:32close1612.501.28421.27921.2855125.004293.82
3232006.08.10 14:32buy1622.601.28231.27781.2841
3242006.08.10 14:32t/p1622.601.28411.27781.2841468.004761.82
3252006.08.10 14:32buy1632.901.28371.27921.2855
3262006.08.10 14:32close1632.901.28451.27921.2855232.004993.82
3272006.08.10 16:06buy1643.001.28071.27621.2825
3282006.08.10 16:06close1643.001.28081.27621.282529.985023.80
3292006.08.10 16:16buy1653.001.27971.27521.2815
3302006.08.10 16:16close1653.001.27981.27521.281530.005053.80
3312006.08.10 16:16buy1663.001.27991.27541.2817
3322006.08.10 16:17close1663.001.28001.27541.281729.985083.78
3332006.08.10 16:17buy1673.101.27991.27541.2817
3342006.08.10 16:17close1673.101.28001.27541.281730.985114.76
3352006.08.10 16:20buy1683.101.27991.27541.2817
3362006.08.10 16:21close1683.101.28021.27541.281793.005207.76
3372006.08.10 16:21buy1693.101.27981.27531.2816
3382006.08.10 16:22close1693.101.27991.27531.281630.995238.75
3392006.08.10 16:22buy1703.101.27991.27541.2817
3402006.08.10 16:36close1703.101.27641.27541.2817-1085.014153.74
3412006.08.10 16:45buy1712.501.27651.27201.2783
3422006.08.10 16:48close1712.501.27661.27201.278325.004178.74
3432006.08.10 16:49buy1722.501.27641.27191.2782
3442006.08.10 16:49close1722.501.27651.27191.278224.994203.73
3452006.08.10 16:49buy1732.501.27661.27211.2784
3462006.08.10 16:53close1732.501.27671.27211.278425.004228.73
3472006.08.11 08:26buy1742.501.27521.27071.2770
3482006.08.11 08:27close1742.501.27571.27071.2770124.994353.72
3492006.08.11 08:27buy1752.601.27531.27081.2771
3502006.08.11 08:27close1752.601.27561.27081.277177.994431.71
3512006.08.11 14:30buy1762.701.27401.26951.2758
3522006.08.11 14:30close1762.701.27411.26951.275826.964458.67
3532006.08.11 14:30buy1772.701.27461.27011.2764
3542006.08.11 14:30close1772.701.27471.27011.276427.004485.67
3552006.08.11 14:30buy1782.701.27521.27071.2770
3562006.08.11 14:30close1782.701.27541.27071.277054.004539.67
3572006.08.11 14:30buy1792.701.27431.26981.2761
3582006.08.11 14:30close1792.701.27471.26981.2761108.004647.67
3592006.08.11 14:30buy1802.801.27411.26961.2759
3602006.08.11 14:31close1802.801.27451.26961.2759111.994759.66
3612006.08.11 14:31buy1812.901.27421.26971.2760
3622006.08.11 14:31close1812.901.27441.26971.276058.004817.66
3632006.08.11 14:31buy1822.901.27471.27021.2765
3642006.08.11 14:31close1822.901.27511.27021.2765116.004933.66
3652006.08.11 14:31buy1833.001.27491.27041.2767
3662006.08.11 14:31t/p1833.001.27671.27041.2767540.005473.66
3672006.08.11 14:31buy1843.301.27391.26941.2757
3682006.08.11 14:31t/p1843.301.27571.26941.2757594.006067.66
3692006.08.11 14:31buy1853.601.27241.26791.2742
3702006.08.11 14:31close1853.601.27261.26791.274271.986139.64
3712006.08.11 14:32buy1863.701.27271.26821.2745
3722006.08.11 14:32close1863.701.27341.26821.2745258.996398.63
3732006.08.11 14:32buy1873.801.27351.26901.2753
3742006.08.11 14:32close1873.801.27361.26901.275337.996436.62
3752006.08.11 14:32buy1883.901.27381.26931.2756
3762006.08.11 15:35close1883.901.27391.26931.275639.006475.62
3772006.08.14 09:26buy1893.901.27241.26791.2742
3782006.08.14 09:27close1893.901.27261.26791.274278.026553.64
3792006.08.14 09:27buy1903.901.27281.26831.2746
3802006.08.14 09:27close1903.901.27301.26831.274678.006631.64
3812006.08.14 09:27buy1914.001.27231.26781.2741
3822006.08.14 09:30close1914.001.27241.26781.274140.016671.65
3832006.08.14 09:31buy1924.001.27191.26741.2737
3842006.08.14 09:31close1924.001.27211.26741.273779.986751.63
3852006.08.14 16:27sell1934.101.27591.28041.2741
3862006.08.14 16:28close1934.101.27581.28041.274141.026792.65
3872006.08.15 03:50buy1944.101.26991.26541.2717
3882006.08.15 03:50close1944.101.27001.26541.271741.006833.65
3892006.08.15 03:50buy1954.101.26991.26541.2717
3902006.08.15 03:51close1954.101.27011.26541.271782.006915.65
3912006.08.15 03:51buy1964.101.27001.26551.2718
3922006.08.15 03:51close1964.101.27021.26551.271882.016997.66
3932006.08.15 14:30sell1974.201.27641.28091.2746
3942006.08.15 14:30close1974.201.27551.28091.2746377.997375.65
3952006.08.15 14:30sell1984.401.27571.28021.2739
3962006.08.15 14:30t/p1984.401.27391.28021.2739792.008167.65
3972006.08.15 14:30sell1994.901.27601.28051.2742
3982006.08.15 14:31close1994.901.27571.28051.2742146.988314.63
3992006.08.15 14:31sell2005.001.27571.28021.2739
4002006.08.15 14:31close2005.001.27551.28021.2739100.008414.63
4012006.08.15 14:31sell2015.001.27451.27901.2727
4022006.08.15 14:31t/p2015.001.27271.27901.2727900.009314.63
4032006.08.15 14:31sell2025.601.27691.28141.2751
4042006.08.15 14:31close2025.601.27671.28141.2751112.009426.63
4052006.08.15 14:31sell2035.701.27701.28151.2752
4062006.08.15 14:31t/p2035.701.27521.28151.27521026.0010452.63
4072006.08.15 14:31sell2046.301.27631.28081.2745
4082006.08.15 14:31close2046.301.27521.28081.2745693.0211145.65
4092006.08.15 14:31sell2056.701.27501.27951.2732
4102006.08.15 14:31close2056.701.27471.27951.2732201.0011346.65
4112006.08.15 14:31sell2066.801.27471.27921.2729
4122006.08.15 14:31close2066.801.27441.27921.2729204.0011550.65
4132006.08.15 14:31sell2076.901.27451.27901.2727
4142006.08.15 15:01close2076.901.27851.27901.2727-2760.038790.62
4152006.08.16 14:30sell2085.301.28291.28741.2811
4162006.08.16 14:30close2085.301.28201.28741.2811476.999267.61
4172006.08.16 14:30sell2095.601.28291.28741.2811
4182006.08.16 14:30t/p2095.601.28111.28741.28111008.0010275.61
4192006.08.16 14:30sell2106.201.28101.28551.2792
4202006.08.16 14:30close2106.201.28091.28551.279262.0010337.61
4212006.08.16 14:30sell2116.201.28131.28581.2795
4222006.08.16 14:30close2116.201.28031.28581.2795620.0010957.61
4232006.08.16 14:30sell2126.601.28281.28731.2810
4242006.08.16 14:31close2126.601.28121.28731.28101055.9712013.58
4252006.08.16 14:31sell2137.201.28391.28841.2821
4262006.08.16 14:31t/p2137.201.28211.28841.28211296.0013309.58
4272006.08.16 14:31sell2148.001.28151.28601.2797
4282006.08.16 14:31t/p2148.001.27971.28601.27971440.0014749.58
4292006.08.16 14:31sell2158.801.28391.28841.2821
4302006.08.16 14:31close2158.801.28311.28841.2821704.0215453.60
4312006.08.16 14:31sell2169.301.28361.28811.2818
4322006.08.16 14:31close2169.301.28231.28811.28181209.0416662.64
4332006.08.16 14:31sell21710.001.28211.28661.2803
4342006.08.16 14:31t/p21710.001.28031.28661.28031800.0018462.64
4352006.08.16 14:31sell21811.101.28441.28891.2826
4362006.08.16 14:31t/p21811.101.28261.28891.28261998.0020460.64
4372006.08.16 14:31sell21912.301.28371.28821.2819
4382006.08.16 14:32close21912.301.28341.28821.2819368.9920829.63
4392006.08.16 14:32sell22012.501.28321.28771.2814
4402006.08.16 14:33close22012.501.28311.28771.2814125.0320954.66
4412006.08.16 15:01sell22112.601.28461.28911.2828
4422006.08.16 15:01close22112.601.28451.28911.2828126.0621080.72
4432006.08.16 15:02sell22212.601.28461.28911.2828
4442006.08.16 15:02close22212.601.28451.28911.2828126.0621206.78
4452006.08.16 15:05sell22312.701.28461.28911.2828
4462006.08.16 15:05close22312.701.28451.28911.2828127.0221333.80
4472006.08.16 15:06sell22412.801.28461.28911.2828
4482006.08.16 15:10close22412.801.28441.28911.2828256.0621589.86
4492006.08.16 15:16sell22513.001.28591.29041.2841
4502006.08.16 15:16close22513.001.28581.29041.2841130.0021719.86
4512006.08.16 15:17sell22613.001.28581.29031.2840
4522006.08.16 15:17close22613.001.28571.29031.2840130.0021849.86
4532006.08.16 15:17sell22713.101.28591.29041.2841
4542006.08.16 15:18close22713.101.28581.29041.2841131.0721980.93
4552006.08.16 15:18sell22813.201.28591.29041.2841
4562006.08.16 15:18close22813.201.28581.29041.2841132.0022112.93
4572006.08.16 15:18sell22913.301.28581.29031.2840
4582006.08.16 15:24close22913.301.28571.29031.2840133.0022245.93
4592006.08.17 19:25buy23013.301.28261.27811.2844
4602006.08.17 19:25close23013.301.28271.27811.2844132.9822378.91
4612006.08.18 13:28buy23113.401.28051.27601.2823
4622006.08.18 13:33close23113.401.28061.27601.2823133.9422512.85
4632006.08.21 03:17sell23213.501.28661.29111.2848
4642006.08.21 03:19close23213.501.28651.29111.2848135.0722647.92
4652006.08.21 03:21sell23313.601.28671.29121.2849
4662006.08.21 03:27close23313.601.28661.29121.2849136.0622783.98
4672006.08.21 03:28sell23413.701.28671.29121.2849
4682006.08.21 03:34close23413.701.28661.29121.2849137.0622921.04
4692006.08.21 14:09sell23513.801.29181.29631.2900
4702006.08.21 14:09close23513.801.29151.29631.2900413.9223334.96
4712006.08.21 14:13sell23614.001.29161.29611.2898
4722006.08.21 14:18close23614.001.29151.29611.2898139.9223474.88
4732006.08.22 00:08buy23714.101.28741.28291.2892
4742006.08.22 00:11close23714.101.28751.28291.2892141.0023615.88
4752006.08.22 00:11buy23814.201.28731.28281.2891
4762006.08.22 00:11close23814.201.28761.28281.2891426.1224042.00
4772006.08.22 00:23buy23914.401.28681.28231.2886
4782006.08.22 00:23close23914.401.28691.28231.2886144.0024186.00
4792006.08.22 00:23buy24014.501.28671.28221.2885
4802006.08.22 00:25close24014.501.28681.28221.2885145.0424331.04
4812006.08.22 00:25buy24114.601.28681.28231.2886
4822006.08.22 00:26close24114.601.28701.28231.2886291.9124622.95
4832006.08.22 00:28buy24214.801.28681.28231.2886
4842006.08.22 00:43close24214.801.28701.28231.2886295.9224918.87
4852006.08.22 11:00buy24315.001.28481.28031.2866
4862006.08.22 11:00close24315.001.28521.28031.2866599.9725518.84
4872006.08.22 11:01buy24415.301.28531.28081.2871
4882006.08.22 11:01close24415.301.28581.28081.2871765.0026283.84
4892006.08.22 11:01buy24515.801.28521.28071.2870
4902006.08.22 11:01close24515.801.28581.28071.2870948.0527231.89
4912006.08.22 11:02buy24616.301.28511.28061.2869
4922006.08.22 11:02close24616.301.28531.28061.2869326.1127558.00
4932006.08.22 11:03buy24716.501.28481.28031.2866
4942006.08.22 11:04close24716.501.28491.28031.2866164.8927722.89
4952006.08.22 11:04buy24816.601.28531.28081.2871
4962006.08.22 11:04close24816.601.28561.28081.2871498.0028220.89
4972006.08.22 11:04buy24916.901.28501.28051.2868
4982006.08.22 11:04close24916.901.28551.28051.2868844.9929065.88
4992006.08.23 09:24sell25017.401.28201.28651.2802
5002006.08.23 09:24close25017.401.28191.28651.2802173.9729239.85
5012006.08.23 09:27sell25117.501.28201.28651.2802
5022006.08.23 10:47close25117.501.28191.28651.2802175.0029414.85
5032006.08.23 16:00sell25217.601.28461.28911.2828
5042006.08.23 16:00close25217.601.28451.28911.2828176.0029590.85
5052006.08.23 16:00sell25317.801.28461.28911.2828
5062006.08.23 16:00close25317.801.28451.28911.2828178.0029768.85
5072006.08.23 16:00sell25417.901.28461.28911.2828
5082006.08.23 16:00close25417.901.28451.28911.2828179.0029947.85
5092006.08.23 16:00sell25518.001.28451.28901.2827
5102006.08.23 16:06close25518.001.28441.28901.2827180.0030127.85
5112006.08.23 16:06sell25618.101.28441.28891.2826
5122006.08.23 16:06close25618.101.28421.28891.2826361.9330489.78
5132006.08.23 17:02buy25718.301.27831.27381.2801
5142006.08.23 17:02close25718.301.27851.27381.2801366.0030855.78
5152006.08.23 17:02buy25818.501.27821.27371.2800
5162006.08.23 17:03close25818.501.27841.27371.2800369.9031225.68
5172006.08.23 17:04buy25918.701.27831.27381.2801
5182006.08.23 17:08close25918.701.27841.27381.2801186.9031412.58
5192006.08.23 17:09buy26018.801.27831.27381.2801
5202006.08.23 17:10close26018.801.27841.27381.2801187.9031600.48
5212006.08.23 17:10buy26119.001.27821.27371.2800
5222006.08.23 17:11close26119.001.27831.27371.2800190.1031790.58
5232006.08.23 17:13buy26219.101.27821.27371.2800
5242006.08.23 17:13close26219.101.27841.27371.2800382.0132172.59
5252006.08.23 17:13buy26319.301.27831.27381.2801
5262006.08.23 17:14close26319.301.27841.27381.2801192.9732365.56
5272006.08.23 17:14buy26419.401.27831.27381.2801
5282006.08.23 17:16close26419.401.27841.27381.2801193.9732559.53
5292006.08.24 10:00sell26519.501.27971.28421.2779
5302006.08.24 10:00t/p26519.501.27791.28421.27793510.0036069.53
5312006.08.24 10:01sell26621.601.27961.28411.2778
5322006.08.24 10:01close26621.601.27881.28411.27781728.0037797.53
5332006.08.24 10:01sell26722.701.28071.28521.2789
5342006.08.24 10:01t/p26722.701.27891.28521.27894086.0041883.53
5352006.08.24 10:01sell26825.101.28051.28501.2787
5362006.08.24 10:01close26825.101.27961.28501.27872259.0044142.53
5372006.08.24 10:01sell26926.501.27981.28431.2780
5382006.08.24 10:01close26926.501.27971.28431.2780265.0044407.53
5392006.08.24 10:01sell27026.601.27961.28411.2778
5402006.08.24 10:01t/p27026.601.27781.28411.27784788.0049195.53
5412006.08.24 10:01sell27129.501.27981.28431.2780
5422006.08.24 10:01close27129.501.27961.28431.2780590.0049785.53
5432006.08.24 10:01sell27229.901.27961.28411.2778
5442006.08.24 10:01t/p27229.901.27781.28411.27785382.0055167.53
5452006.08.24 10:01sell27333.101.27961.28411.2778
5462006.08.24 10:01close27333.101.27931.28411.2778993.1956160.72
5472006.08.24 10:01sell27433.701.27981.28431.2780
5482006.08.24 10:01close27433.701.27881.28431.27803370.0059530.72
5492006.08.24 10:01sell27535.701.27961.28411.2778
5502006.08.24 10:48close27535.701.28321.28411.2778-12852.0046678.72
5512006.08.24 10:48sell27628.001.28331.28781.2815
5522006.08.24 10:49close27628.001.28321.28781.2815280.0246958.74
5532006.08.24 10:49sell27728.201.28311.28761.2813
5542006.08.24 11:04close27728.201.28301.28761.2813282.1247240.86
5552006.08.24 17:07buy27828.301.27841.27391.2802
5562006.08.24 17:08close27828.301.27871.27391.2802848.9148089.77
5572006.08.24 17:58buy27928.901.27621.27171.2780
5582006.08.24 18:05close27928.901.27631.27171.2780288.8048378.57
5592006.08.25 16:07buy28029.001.27381.26931.2756
5602006.08.25 16:07close28029.001.27501.26931.27563480.0551858.62
5612006.08.25 16:07buy28131.101.27391.26941.2757
5622006.08.25 16:07close28131.101.27401.26941.2757311.0052169.62
5632006.08.25 16:07buy28231.301.27391.26941.2757
5642006.08.25 16:07close28231.301.27461.26941.27572191.0054360.62
5652006.08.25 16:07buy28332.601.27401.26951.2758
5662006.08.25 16:07close28332.601.27451.26951.27581630.0055990.62
5672006.08.25 16:07buy28433.601.27401.26951.2758
5682006.08.25 16:07close28433.601.27451.26951.27581680.0057670.62
5692006.08.25 16:07buy28534.601.27401.26951.2758
5702006.08.25 16:07close28534.601.27551.26951.27585190.0062860.62
5712006.08.25 16:07buy28637.701.27381.26931.2756
5722006.08.25 16:08close28637.701.27391.26931.2756377.1963237.81
5732006.08.25 16:08buy28737.901.27401.26951.2758
5742006.08.25 16:39close28737.901.27421.26951.2758757.8663995.67
5752006.08.28 05:27sell28838.401.27961.28411.2778
5762006.08.28 05:27close28838.401.27941.28411.2778768.1664763.83
5772006.08.28 05:28sell28938.901.27951.28401.2777
5782006.08.28 05:49close28938.901.27941.28401.2777389.1665152.99
5792006.08.28 09:29sell29039.101.28151.28601.2797
5802006.08.28 09:30close29039.101.28141.28601.2797390.7365543.72
5812006.08.29 16:30buy29139.301.27631.27181.2781
5822006.08.29 16:33close29139.301.27641.27181.2781392.7265936.44
5832006.08.29 16:50buy29239.601.27541.27091.2772
5842006.08.29 16:54close29239.601.27561.27091.2772791.9666728.40
5852006.08.29 16:54buy29340.001.27551.27101.2773
5862006.08.29 16:55close29340.001.27561.27101.2773399.7367128.13
5872006.08.29 20:02sell29440.301.27921.28371.2774
5882006.08.29 20:02close29440.301.27811.28371.27744433.0071561.13
5892006.08.29 20:30sell29542.901.28161.28611.2798
5902006.08.30 03:34close29542.901.28511.28611.2798-14791.9356769.20
5912006.08.31 09:21sell29634.101.28551.29001.2837
5922006.08.31 09:21close29634.101.28481.29001.28372386.9359156.13
5932006.08.31 09:22sell29735.501.28551.29001.2837
5942006.08.31 09:22close29735.501.28501.29001.28371775.0060931.13
5952006.08.31 09:22sell29836.601.28551.29001.2837
5962006.08.31 09:22close29836.601.28501.29001.28371829.8162760.94
5972006.08.31 09:24sell29937.701.28561.29011.2838
5982006.08.31 09:24close29937.701.28521.29011.28381508.0064268.94
5992006.08.31 09:24sell30038.601.28561.29011.2838
6002006.08.31 09:25close30038.601.28551.29011.2838385.9464654.88
6012006.08.31 09:25sell30138.801.28531.28981.2835
6022006.08.31 09:25close30138.801.28511.28981.2835776.1965431.07
6032006.08.31 16:04buy30239.301.28171.27721.2835
6042006.08.31 16:04close30239.301.28191.27721.2835786.2666217.33
6052006.08.31 16:05buy30339.701.28201.27751.2838
6062006.08.31 16:07close30339.701.28211.27751.2838396.8566614.18
6072006.08.31 16:30buy30440.001.28001.27551.2818
6082006.08.31 16:33close30440.001.28011.27551.2818399.9567014.13
6092006.08.31 16:34buy30540.201.28001.27551.2818
6102006.08.31 16:34close30540.201.28011.27551.2818401.9567416.08
6112006.08.31 16:35buy30640.401.28001.27551.2818
6122006.08.31 16:35close30640.401.28011.27551.2818403.7267819.80
6132006.09.01 18:03sell30740.701.28441.28891.2826
6142006.09.01 18:04close30740.701.28431.28891.2826407.0068226.80
6152006.09.01 18:04sell30840.901.28441.28891.2826
6162006.09.01 18:04close30840.901.28431.28891.2826408.7168635.51
6172006.09.06 13:28buy30941.201.27941.27491.2812
6182006.09.06 13:28close30941.201.27971.27491.28121236.1769871.68
6192006.09.06 13:28buy31041.901.27921.27471.2810
6202006.09.06 13:29close31041.901.27931.27471.2810418.8270290.50
6212006.09.06 13:29buy31142.201.27951.27501.2813
6222006.09.06 13:31close31142.201.27961.27501.2813422.0070712.50
6232006.09.06 20:13sell31242.401.28071.28521.2789
6242006.09.06 20:22close31242.401.28061.28521.2789423.8471136.34
6252006.09.07 13:07buy31342.701.27391.26941.2757
6262006.09.07 13:27close31342.701.27401.26941.2757427.2171563.55
6272006.09.08 14:36buy31442.901.26871.26421.2705
6282006.09.08 14:37close31442.901.26931.26421.27052574.0074137.55
6292006.09.08 14:37buy31544.501.26791.26341.2697
6302006.09.08 14:37close31544.501.26811.26341.2697890.0075027.55
6312006.09.08 14:37buy31645.001.26791.26341.2697
6322006.09.08 14:37close31645.001.26861.26341.26973149.9478177.49
6332006.09.08 14:37buy31746.901.26771.26321.2695
6342006.09.08 14:37close31746.901.26811.26321.26951876.0080053.49
6352006.09.08 14:37buy31848.001.26871.26421.2705
6362006.09.08 14:37close31848.001.26881.26421.2705480.0080533.49
6372006.09.08 14:37buy31948.301.26771.26321.2695
6382006.09.08 14:37close31948.301.26781.26321.2695483.0081016.49
6392006.09.08 14:37buy32048.601.26831.26381.2701
6402006.09.08 14:37close32048.601.26871.26381.27011944.0082960.49
6412006.09.08 14:37buy32149.801.26811.26361.2699
6422006.09.08 14:40close32149.801.26821.26361.2699498.0083458.49
6432006.09.08 14:40buy32250.101.26851.26401.2703
6442006.09.11 03:22close32250.101.26491.26401.2703-18427.2165031.28
6452006.09.11 10:09sell32339.001.27091.27541.2691
6462006.09.11 10:10close32339.001.27081.27541.2691390.0065421.28
6472006.09.11 10:10sell32439.301.27091.27541.2691
6482006.09.11 11:01close32439.301.27081.27541.2691393.1565814.43
6492006.09.11 16:08buy32539.501.26931.26481.2711
6502006.09.11 17:19close32539.501.26951.26481.2711790.2666604.69
6512006.09.12 14:30sell32640.001.27321.27771.2714
6522006.09.12 14:30close32640.001.27291.27771.27141200.1467804.83
6532006.09.12 14:30sell32740.701.27321.27771.2714
6542006.09.12 14:30close32740.701.27291.27771.27141221.0069025.83
6552006.09.12 14:30sell32841.401.27321.27771.2714
6562006.09.12 14:30close32841.401.27311.27771.2714414.0069439.83
6572006.09.12 14:30sell32941.701.27321.27771.2714
6582006.09.12 14:30close32941.701.27311.27771.2714417.1569856.98
6592006.09.12 14:30sell33041.901.27321.27771.2714
6602006.09.12 14:30close33041.901.27311.27771.2714419.1570276.13
6612006.09.12 14:30sell33142.201.27321.27771.2714
6622006.09.12 14:30t/p33142.201.27141.27771.27147596.0077872.13
6632006.09.12 14:31sell33246.701.27321.27771.2714
6642006.09.12 14:31t/p33246.701.27141.27771.27148406.0086278.13
6652006.09.12 14:31sell33351.801.27321.27771.2714
6662006.09.12 14:31t/p33351.801.27141.27771.27149324.0095602.13
6672006.09.12 14:31sell33457.401.27321.27771.2714
6682006.09.12 14:31close33457.401.27261.27771.27143444.2099046.33
6692006.09.12 16:13buy33559.401.26841.26391.2702
6702006.09.12 16:21close33559.401.26851.26391.2702593.8299640.15
6712006.09.12 16:26buy33659.801.26751.26301.2693
6722006.09.12 16:28close33659.801.26761.26301.2693598.36100238.51
6732006.09.13 17:49sell33760.101.27091.27541.2691
6742006.09.13 18:05close33760.101.27081.27541.2691601.23100839.74
6752006.09.14 16:56sell33860.501.27501.27951.2732
6762006.09.14 16:56close33860.501.27471.27951.27321814.92102654.66
6772006.09.14 16:59sell33961.601.27501.27951.2732
6782006.09.14 17:00close33961.601.27491.27951.2732615.72103270.38
6792006.09.15 15:33buy34062.001.26491.26041.2667
6802006.09.15 15:34close34062.001.26501.26041.2667619.66103890.04
6812006.09.15 15:34buy34162.301.26511.26061.2669
6822006.09.15 16:25close34162.301.26521.26061.2669623.12104513.16
6832006.09.18 15:00sell34262.701.26831.27281.2665
6842006.09.18 15:00close34262.701.26801.27281.26651881.00106394.16
6852006.09.18 15:00sell34363.801.26841.27291.2666
6862006.09.18 15:00close34363.801.26831.27291.2666638.00107032.16
6872006.09.18 15:00sell34464.201.26831.27281.2665
6882006.09.18 15:00close34464.201.26791.27281.26652568.00109600.16
6892006.09.18 15:00sell34565.801.26821.27271.2664
6902006.09.18 15:00close34565.801.26771.27271.26643290.00112890.16
6912006.09.18 15:00sell34667.701.26821.27271.2664
6922006.09.18 15:00close34667.701.26811.27271.2664677.00113567.16
6932006.09.18 15:00sell34768.101.26841.27291.2666
6942006.09.18 15:01close34768.101.26831.27291.2666680.69114247.85
6952006.09.18 15:01sell34868.501.26821.27271.2664
6962006.09.18 15:01close34868.501.26811.27271.2664685.00114932.85
6972006.09.18 15:01sell34969.001.26821.27271.2664
6982006.09.18 15:01close34969.001.26781.27271.26642760.00117692.85
6992006.09.18 15:01sell35070.601.26881.27331.2670
7002006.09.18 15:01close35070.601.26751.27331.26709178.00126870.85
7012006.09.18 15:01sell35176.101.26851.27301.2667
7022006.09.18 15:01close35176.101.26841.27301.2667761.00127631.85
7032006.09.18 15:01sell35276.601.26911.27361.2673
7042006.09.18 15:01close35276.601.26861.27361.26733829.62131461.47
7052006.09.18 15:01sell35378.901.26831.27281.2665
7062006.09.18 15:01close35378.901.26661.27281.266513413.16144874.63
7072006.09.18 15:01sell35486.901.26841.27291.2666
7082006.09.18 15:01close35486.901.26821.27291.26661738.00146612.63
7092006.09.18 15:01sell35588.001.26911.27361.2673
7102006.09.18 15:01close35588.001.26831.27361.26737039.57153652.20
7112006.09.18 15:01sell35692.201.26831.27281.2665
7122006.09.18 15:01close35692.201.26661.27281.266515674.19169326.39
7132006.09.18 15:01sell357100.001.26821.27271.2664
7142006.09.18 15:01close357100.001.26791.27271.26643000.43172326.82
7152006.09.18 15:01sell358100.001.26901.27351.2672
7162006.09.18 15:01close358100.001.26801.27351.267210000.00182326.82
7172006.09.18 15:01sell359100.001.26911.27361.2673
7182006.09.18 15:01close359100.001.26831.27361.26737999.51190326.33
7192006.09.18 15:01sell360100.001.26831.27281.2665
7202006.09.18 15:01close360100.001.26721.27281.266511000.00201326.33
7212006.09.18 15:01sell361100.001.26821.27271.2664
7222006.09.18 15:01close361100.001.26801.27271.26642000.00203326.33
7232006.09.18 15:01sell362100.001.26911.27361.2673
7242006.09.18 15:01close362100.001.26861.27361.26734999.51208325.84
7252006.09.18 15:02sell363100.001.26841.27291.2666
7262006.09.18 15:02close363100.001.26831.27291.2666999.31209325.15
7272006.09.18 15:03sell364100.001.26831.27281.2665
7282006.09.18 15:05close364100.001.26821.27281.26651000.56210325.71
7292006.09.19 09:53buy365100.001.26791.26341.2697
7302006.09.19 09:53close365100.001.26801.26341.26971000.43211326.14
7312006.09.19 09:54buy366100.001.26791.26341.2697
7322006.09.19 09:55close366100.001.26811.26341.26972000.66213326.80
7332006.09.19 09:55buy367100.001.26791.26341.2697
7342006.09.19 09:56close367100.001.26811.26341.26972000.66215327.46
7352006.09.19 10:10buy368100.001.26721.26271.2690
7362006.09.19 10:27close368100.001.26741.26271.26902000.26217327.72
7372006.09.19 14:30sell369100.001.26861.27311.2668
7382006.09.19 14:30close369100.001.26821.27311.26683999.87221327.59
7392006.09.19 14:30sell370100.001.26861.27311.2668
7402006.09.19 14:30close370100.001.26851.27311.2668999.87222327.46
7412006.09.19 14:30sell371100.001.26861.27311.2668
7422006.09.19 14:30close371100.001.26811.27311.26684999.97227327.43
7432006.09.19 14:31sell372100.001.26861.27311.2668
7442006.09.19 14:31close372100.001.26811.27311.26684999.87232327.30
7452006.09.19 14:31sell373100.001.26861.27311.2668
7462006.09.19 14:31close373100.001.26841.27311.26681999.60234326.90
7472006.09.19 14:32sell374100.001.26861.27311.2668
7482006.09.19 14:34close374100.001.26831.27311.26682999.77237326.67
7492006.09.19 15:10sell375100.001.27081.27531.2690
7502006.09.19 15:10close375100.001.27041.27531.26903999.80241326.47
7512006.09.19 15:10sell376100.001.27051.27501.2687
7522006.09.19 15:10close376100.001.27041.27501.26871000.00242326.47
7532006.09.19 15:10sell377100.001.27061.27511.2688
7542006.09.19 15:10close377100.001.27051.27511.26881000.00243326.47
7552006.09.19 15:10sell378100.001.27081.27531.2690
7562006.09.19 15:10close378100.001.27041.27531.26904000.00247326.47
7572006.09.19 15:10sell379100.001.27081.27531.2690
7582006.09.19 15:11close379100.001.27071.27531.2690999.94248326.41
7592006.09.19 15:11sell380100.001.27061.27511.2688
7602006.09.19 15:18close380100.001.27031.27511.26883000.02251326.43
7612006.09.21 08:26buy381100.001.26991.26541.2717
7622006.09.21 08:27close381100.001.27001.26541.2717999.31252325.74
7632006.09.21 08:29buy382100.001.26991.26541.2717
7642006.09.21 08:30close382100.001.27001.26541.2717999.31253325.05
7652006.09.21 18:35sell383100.001.27851.28301.2767
7662006.09.21 18:39close383100.001.27841.28301.2767999.31254324.36
7672006.09.22 09:22sell384100.001.28171.28621.2799
7682006.09.22 09:22close384100.001.28161.28621.27991000.00255324.36
7692006.09.22 09:22sell385100.001.28221.28671.2804
7702006.09.22 09:23close385100.001.28211.28671.2804999.79256324.15
7712006.09.22 09:23sell386100.001.28181.28631.2800
7722006.09.22 09:25close386100.001.28171.28631.28001000.18257324.33
7732006.09.22 09:26sell387100.001.28171.28621.2799
7742006.09.22 09:37close387100.001.28151.28621.27992000.66259324.99
7752006.09.25 16:00buy388100.001.27451.27001.2763
7762006.09.25 16:00close388100.001.27461.27001.27631000.21260325.20
7772006.09.25 16:00buy389100.001.27451.27001.2763
7782006.09.25 16:00close389100.001.27471.27001.27632000.21262325.41
7792006.09.25 16:00buy390100.001.27481.27031.2766
7802006.09.25 16:00close390100.001.27501.27031.27662000.00264325.41
7812006.09.25 16:00buy391100.001.27451.27001.2763
7822006.09.25 16:01close391100.001.27471.27001.27632000.67266326.08
7832006.09.25 16:01buy392100.001.27471.27021.2765
7842006.09.25 16:01close392100.001.27491.27021.27652000.00268326.08
7852006.09.25 16:01buy393100.001.27431.26981.2761
7862006.09.25 16:01close393100.001.27441.26981.27611000.00269326.08
7872006.09.25 16:01buy394100.001.27421.26971.2760
7882006.09.25 16:01close394100.001.27441.26971.27601999.51271325.59
7892006.09.25 16:01buy395100.001.27471.27021.2765
7902006.09.25 16:01close395100.001.27491.27021.27652000.00273325.59
7912006.09.25 16:01buy396100.001.27421.26971.2760
7922006.09.25 16:01close396100.001.27461.26971.27603999.51277325.10
7932006.09.25 16:01buy397100.001.27471.27021.2765
7942006.09.25 16:01close397100.001.27491.27021.27651999.60279324.70
7952006.09.25 16:01buy398100.001.27481.27031.2766
7962006.09.25 16:02close398100.001.27491.27031.27661000.00280324.70
7972006.09.25 16:02buy399100.001.27461.27011.2764
7982006.09.25 16:02close399100.001.27481.27011.27641999.47282324.17
7992006.09.25 16:03buy400100.001.27471.27021.2765
8002006.09.25 16:03close400100.001.27481.27021.2765999.31283323.48
8012006.09.25 16:32buy401100.001.27431.26981.2761
8022006.09.25 17:07close401100.001.27441.26981.27611000.00284323.48
8032006.09.26 09:12buy402100.001.27321.26871.2750
8042006.09.26 09:12close402100.001.27341.26871.27501999.98286323.46
8052006.09.26 09:12buy403100.001.27321.26871.2750
8062006.09.26 09:13close403100.001.27331.26871.2750999.98287323.44
8072006.09.26 10:59buy404100.001.27131.26681.2731
8082006.09.26 10:59close404100.001.27141.26681.2731999.31288322.75
8092006.09.26 16:07buy405100.001.26731.26281.2691
8102006.09.26 16:14close405100.001.26741.26281.26911000.26289323.01
8112006.09.27 08:11buy406100.001.26751.26301.2693
8122006.09.27 08:11close406100.001.26761.26301.26931000.50290323.51
8132006.09.27 14:30sell407100.001.27111.27561.2693
8142006.09.27 14:30close407100.001.27051.27561.26936000.13296323.64
8152006.09.27 14:31sell408100.001.27111.27561.2693
8162006.09.27 14:31close408100.001.27031.27561.26938000.00304323.64
8172006.09.27 14:31sell409100.001.27121.27571.2694
8182006.09.27 14:31close409100.001.27081.27571.26943999.42308323.06
8192006.09.27 14:31sell410100.001.27121.27571.2694
8202006.09.27 14:32close410100.001.27111.27571.2694999.31309322.37
8212006.09.27 14:32sell411100.001.27111.27561.2693
8222006.09.27 14:35close411100.001.27091.27561.26932000.00311322.37
8232006.09.27 14:35sell412100.001.27111.27561.2693
8242006.09.27 14:35close412100.001.27041.27561.26936999.86318322.23
8252006.09.28 14:37buy413100.001.26901.26451.2708
8262006.09.28 14:37close413100.001.26911.26451.2708999.31319321.54
8272006.09.29 09:24buy414100.001.26701.26251.2688
8282006.09.29 09:25close414100.001.26711.26251.2688999.77320321.31
8292006.09.29 09:26buy415100.001.26701.26251.2688
8302006.09.29 09:29close415100.001.26711.26251.2688999.77321321.08
8312006.09.29 14:40buy416100.001.26451.26001.2663
8322006.09.29 14:40close416100.001.26461.26001.26631000.11322321.19
8332006.09.29 14:40buy417100.001.26471.26021.2665
8342006.09.29 14:40close417100.001.26481.26021.26651000.00323321.19
8352006.09.29 14:40buy418100.001.26461.26011.2664
8362006.09.29 14:49close418100.001.26471.26011.26641000.55324321.74
8372006.09.29 17:22sell419100.001.26901.27351.2672
8382006.09.29 17:22close419100.001.26891.27351.26721000.00325321.74
8392006.09.29 17:22sell420100.001.26901.27351.2672
8402006.09.29 17:23close420100.001.26891.27351.26721000.49326322.23
8412006.09.29 17:23sell421100.001.26901.27351.2672
8422006.09.29 17:23close421100.001.26891.27351.2672999.96327322.19
8432006.09.29 17:24sell422100.001.26901.27351.2672
8442006.09.29 17:57close422100.001.26891.27351.26721000.00328322.19
8452006.10.02 15:35sell423100.001.27241.27691.2706
8462006.10.02 15:37close423100.001.27231.27691.27061000.22329322.41
8472006.10.02 15:37sell424100.001.27241.27691.2706
8482006.10.02 15:37close424100.001.27231.27691.27061000.50330322.91
8492006.10.02 15:38sell425100.001.27241.27691.2706
8502006.10.02 15:38close425100.001.27231.27691.27061000.50331323.41
8512006.10.02 15:39sell426100.001.27241.27691.2706
8522006.10.02 15:39close426100.001.27231.27691.27061000.22332323.63
8532006.10.02 15:40sell427100.001.27241.27691.2706
8542006.10.02 15:40close427100.001.27231.27691.27061000.50333324.13
8552006.10.02 15:43sell428100.001.27251.27701.2707
8562006.10.02 15:43close428100.001.27241.27701.27071000.38334324.51
8572006.10.02 15:43sell429100.001.27251.27701.2707
8582006.10.03 08:08close429100.001.27611.27701.2707-35479.62298844.89
8592006.10.04 10:52buy430100.001.26901.26451.2708
8602006.10.04 10:56close430100.001.26911.26451.27081000.00299844.89
8612006.10.04 10:56buy431100.001.26901.26451.2708
8622006.10.04 10:58close431100.001.26911.26451.2708999.31300844.20
8632006.10.04 10:59buy432100.001.26891.26441.2707
8642006.10.04 11:01close432100.001.26911.26441.27071999.51302843.71
8652006.10.06 14:31sell433100.001.27141.27591.2696
8662006.10.06 14:31close433100.001.27021.27591.269611999.75314843.46
8672006.10.06 14:31sell434100.001.27071.27521.2689
8682006.10.06 14:31close434100.001.27001.27521.26897000.00321843.46
8692006.10.06 14:31sell435100.001.27031.27481.2685
8702006.10.06 14:31close435100.001.26881.27481.268515000.00336843.46
8712006.10.06 14:31sell436100.001.27071.27521.2689
8722006.10.06 14:31close436100.001.27001.27521.26897000.00343843.46
8732006.10.06 14:31sell437100.001.27031.27481.2685
8742006.10.06 14:31close437100.001.26881.27481.268515000.00358843.46
8752006.10.06 14:31sell438100.001.27031.27481.2685
8762006.10.06 14:31t/p438100.001.26851.27481.268518000.00376843.46
8772006.10.06 14:31sell439100.001.27141.27591.2696
8782006.10.06 14:31t/p439100.001.26961.27591.269618000.00394843.46
8792006.10.06 14:32sell440100.001.27141.27591.2696
8802006.10.06 14:32t/p440100.001.26961.27591.269618000.00412843.46
8812006.10.06 14:32sell441100.001.27021.27471.2684
8822006.10.06 14:32t/p441100.001.26841.27471.268418000.00430843.46
8832006.10.06 15:00buy442100.001.25991.25541.2617
8842006.10.06 15:00close442100.001.26011.25541.26172000.66432844.12
8852006.10.06 15:00buy443100.001.26031.25581.2621
8862006.10.06 15:02close443100.001.26061.25581.26212999.71435843.83
8872006.10.06 15:02buy444100.001.26071.25621.2625
8882006.10.06 15:03close444100.001.26091.25621.26252000.21437844.04
8892006.10.06 15:03buy445100.001.26111.25661.2629
8902006.10.06 16:39close445100.001.25751.25661.2629-36000.00401844.04
8912006.10.10 10:22buy446100.001.25741.25291.2592
8922006.10.10 10:38close446100.001.25861.25291.259212000.00413844.04
8932006.10.10 10:38buy447100.001.25651.25201.2583
8942006.10.10 10:38close447100.001.25681.25201.25833000.27416844.31
8952006.10.11 20:02buy448100.001.25311.24861.2549
8962006.10.11 20:02close448100.001.25341.24861.25493000.00419844.31
8972006.10.11 20:06buy449100.001.25311.24861.2549
8982006.10.11 20:09close449100.001.25331.24861.25492000.00421844.31
8992006.10.11 20:30buy450100.001.25131.24681.2531
9002006.10.11 20:52close450100.001.25181.24681.25315000.00426844.31
9012006.10.12 09:10sell451100.001.25551.26001.2537
9022006.10.12 09:10close451100.001.25541.26001.2537999.59427843.90
9032006.10.12 09:10sell452100.001.25521.25971.2534
9042006.10.12 10:21close452100.001.25511.25971.25341000.49428844.39
9052006.10.12 13:36buy453100.001.25201.24751.2538
9062006.10.12 13:38close453100.001.25221.24751.25382000.66430845.05
9072006.10.12 13:38buy454100.001.25211.24761.2539
9082006.10.12 13:38close454100.001.25221.24761.25391000.07431845.12
9092006.10.13 14:34buy455100.001.25311.24861.2549
9102006.10.13 14:35close455100.001.25321.24861.25491000.54432845.66
9112006.10.13 14:35buy456100.001.25311.24861.2549
9122006.10.13 14:36close456100.001.25331.24861.25491999.96434845.62
9132006.10.13 14:37buy457100.001.25311.24861.2549
9142006.10.13 16:35close457100.001.24951.24861.2549-35999.64398845.98
9152006.10.17 15:20sell458100.001.25461.25911.2528
9162006.10.17 15:21close458100.001.25441.25911.25282000.48400846.46
9172006.10.17 15:22sell459100.001.25461.25911.2528
9182006.10.17 15:24close459100.001.25451.25911.25281000.02401846.48
9192006.10.17 15:24sell460100.001.25471.25921.2529
9202006.10.17 15:25close460100.001.25451.25921.25292000.02403846.50
9212006.10.17 15:25sell461100.001.25461.25911.2528
9222006.10.17 15:28close461100.001.25451.25911.25281000.02404846.52
9232006.10.17 15:31sell462100.001.25521.25971.2534
9242006.10.17 15:31close462100.001.25501.25971.25342000.28406846.80
9252006.10.17 15:32sell463100.001.25531.25981.2535
9262006.10.17 15:32close463100.001.25521.25981.25351000.05407846.85
9272006.10.17 15:32sell464100.001.25541.25991.2536
9282006.10.17 15:33close464100.001.25511.25991.25362999.42410846.27
9292006.10.17 15:33sell465100.001.25541.25991.2536
9302006.10.17 15:33close465100.001.25531.25991.2536999.42411845.69
9312006.10.17 15:33sell466100.001.25541.25991.2536
9322006.10.17 15:33close466100.001.25461.25991.25367999.27419844.96
9332006.10.18 15:11buy467100.001.25141.24691.2532
9342006.10.18 15:11close467100.001.25151.24691.25321000.49420845.45
9352006.10.18 15:11buy468100.001.25141.24691.2532
9362006.10.18 15:57close468100.001.25151.24691.25321000.10421845.55
9372006.10.19 09:44sell469100.001.25611.26061.2543
9382006.10.19 09:45close469100.001.25581.26061.25433000.83424846.38
9392006.10.19 15:47sell470100.001.25931.26381.2575
9402006.10.19 15:47close470100.001.25921.26381.25751000.56425846.94
9412006.10.19 15:51sell471100.001.25941.26391.2576
9422006.10.19 15:53close471100.001.25921.26391.25762000.66427847.60
9432006.10.24 17:25sell472100.001.25641.26091.2546
9442006.10.24 17:30close472100.001.25631.26091.2546999.41428847.01
9452006.10.24 17:40sell473100.001.25701.26151.2552
9462006.10.24 17:40close473100.001.25691.26151.2552999.30429846.31
9472006.10.24 17:41sell474100.001.25711.26161.2553
9482006.10.24 17:45close474100.001.25691.26161.25531999.61431845.92
9492006.10.25 20:20sell475100.001.26091.26541.2591
9502006.10.25 20:20close475100.001.26071.26541.25912000.21433846.13
9512006.10.25 20:20sell476100.001.26071.26521.2589
9522006.10.25 20:26close476100.001.26041.26521.25893000.00436846.13
9532006.10.25 20:49sell477100.001.26121.26571.2594
9542006.10.25 20:49close477100.001.26111.26571.25941000.00437846.13
9552006.10.25 20:49sell478100.001.26131.26581.2595
9562006.10.25 20:50close478100.001.26121.26581.2595999.63438845.76
9572006.10.25 20:50sell479100.001.26121.26571.2594
9582006.10.25 20:52close479100.001.26081.26571.25944000.00442845.76
9592006.10.25 20:53sell480100.001.26121.26571.2594
9602006.10.25 21:14close480100.001.26111.26571.25941000.00443845.76
9612006.10.26 04:11sell481100.001.26371.26821.2619
9622006.10.26 04:14close481100.001.26351.26821.26192000.08445845.84
9632006.10.26 09:02sell482100.001.26541.26991.2636
9642006.10.26 09:02close482100.001.26531.26991.26361000.00446845.84
9652006.10.26 09:02sell483100.001.26541.26991.2636
9662006.10.26 09:03close483100.001.26521.26991.26362000.14448845.98
9672006.10.26 09:04sell484100.001.26541.26991.2636
9682006.10.26 09:06close484100.001.26531.26991.26361000.52449846.50
9692006.10.26 09:08sell485100.001.26541.26991.2636
9702006.10.26 09:13close485100.001.26531.26991.26361000.52450847.02
9712006.10.26 09:26sell486100.001.26601.27051.2642
9722006.10.26 09:26close486100.001.26551.27051.26425000.00455847.02
9732006.10.26 09:26sell487100.001.26601.27051.2642
9742006.10.26 09:28close487100.001.26591.27051.26421000.00456847.02
9752006.10.26 09:28sell488100.001.26601.27051.2642
9762006.10.26 09:29close488100.001.26581.27051.26422000.66458847.68
9772006.10.26 09:29sell489100.001.26601.27051.2642
9782006.10.26 09:29close489100.001.26581.27051.26422000.66460848.34
9792006.10.26 18:24sell490100.001.26881.27331.2670
9802006.10.26 18:26close490100.001.26871.27331.26701000.50461848.84
9812006.10.26 18:26sell491100.001.26871.27321.2669
9822006.10.26 18:33close491100.001.26841.27321.26692999.60464848.44
9832006.10.27 14:31sell492100.001.27061.27511.2688
9842006.10.27 14:45close492100.001.27051.27511.26881000.00465848.44
9852006.10.27 15:06sell493100.001.27241.27691.2706
9862006.10.27 15:06close493100.001.27201.27691.27063999.59469848.03
9872006.10.27 15:06sell494100.001.27241.27691.2706
9882006.10.27 17:00close494100.001.27231.27691.27061000.00470848.03
9892006.10.30 15:35buy495100.001.27031.26581.2721
9902006.10.30 15:36close495100.001.27051.26581.27212000.02472848.05
9912006.10.30 15:37buy496100.001.27031.26581.2721
9922006.10.30 15:38close496100.001.27041.26581.27211000.49473848.54
9932006.10.30 15:40buy497100.001.27021.26571.2720
9942006.10.30 15:40close497100.001.27051.26571.27202999.64476848.18
9952006.10.30 15:43buy498100.001.27021.26571.2720
9962006.10.30 15:43close498100.001.27031.26571.27201000.19477848.37
9972006.10.30 15:43buy499100.001.27021.26571.2720
9982006.10.30 15:43close499100.001.27061.26571.27203999.61481847.98
9992006.10.30 15:43buy500100.001.27021.26571.2720
10002006.10.30 15:43close500100.001.27051.26571.27203000.00484847.98
10012006.10.30 15:43buy501100.001.27021.26571.2720
10022006.10.30 15:44close501100.001.27031.26571.27201000.50485848.48
10032006.10.30 15:44buy502100.001.27021.26571.2720
10042006.10.30 15:44close502100.001.27031.26571.27201000.00486848.48
10052006.10.31 09:28buy503100.001.26971.26521.2715
10062006.10.31 14:09close503100.001.26981.26521.2715999.48487847.96
10072006.10.31 17:02sell504100.001.27291.27741.2711
10082006.10.31 17:04close504100.001.27251.27741.27114000.00491847.96
10092006.10.31 17:06sell505100.001.27291.27741.2711
10102006.10.31 17:13close505100.001.27651.27741.2711-35999.68455848.28
10112006.10.31 17:13sell506100.001.27621.28071.2744
10122006.10.31 17:14close506100.001.27581.28071.27444000.00459848.28
10132006.10.31 17:14sell507100.001.27561.28011.2738
10142006.10.31 17:17close507100.001.27551.28011.2738999.57460847.85
10152006.10.31 17:17sell508100.001.27551.28001.2737
10162006.10.31 17:18close508100.001.27541.28001.27371000.50461848.35
10172006.10.31 17:18sell509100.001.27511.27961.2733
10182006.11.01 09:53close509100.001.27511.27961.2733520.33462368.68
10192006.11.01 17:02sell510100.001.27821.28271.2764
10202006.11.01 17:02close510100.001.27741.28271.27648000.30470368.98
10212006.11.01 17:02sell511100.001.27821.28271.2764
10222006.11.01 17:03close511100.001.27811.28271.27641000.30471369.28
10232006.11.01 17:03sell512100.001.27801.28251.2762
10242006.11.01 17:13close512100.001.27751.28251.27625000.00476369.28