MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 November 17, 23:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18171212006.11.07 02:05buy0.10audusd0.77220.00000.77622006.11.14 10:520.76610.000.000.34-61.00
18217722006.11.08 05:58buy0.20audusd0.77000.00000.77402006.11.14 10:510.76620.000.000.22-76.00
18246662006.11.08 15:55buy0.40audusd0.76800.00000.77202006.11.14 10:510.76610.000.000.44-76.00
18268502006.11.09 09:42buy0.80audusd0.76600.00000.77002006.11.14 10:510.76620.000.000.8816.00
18425092006.11.13 15:15buy1.60audusd0.76400.00000.76802006.11.14 10:500.76600.000.001.76320.00
18434302006.11.13 16:54buy3.20audusd0.76200.00000.76602006.11.14 10:500.76600.000.003.521 280.00
18559062006.11.14 15:35buy0.10audusd0.76710.00000.77112006.11.16 15:310.76910.000.000.4420.00
18570092006.11.14 17:37buy0.20audusd0.76510.00000.76912006.11.16 15:310.76910.000.000.8880.00
18859942006.11.17 05:02buy0.10audusd0.76700.00000.77102006.11.17 20:240.76900.000.000.0020.00
18959782006.11.17 15:00buy0.20audusd0.76500.00000.76902006.11.17 20:240.76900.000.000.0080.00
18554722006.11.14 14:14sell0.10euraud1.67610.00001.67212006.11.16 12:191.67210.000.003.8130.66
18831852006.11.17 02:05sell0.10euraud1.66860.00001.66462006.11.17 18:311.66890.000.000.00-2.31
18959952006.11.17 15:05sell0.20euraud1.67100.00001.66702006.11.17 18:311.66900.000.000.0030.76
18972322006.11.17 17:16sell0.40euraud1.67300.00001.66902006.11.17 18:311.66900.000.000.00123.05
18172062006.11.07 03:12buy0.10eurchf1.59740.00001.60142006.11.15 10:321.59740.000.001.100.00
18199202006.11.07 13:34buy0.20eurchf1.59540.00001.59942006.11.15 10:321.59740.000.002.2232.11
18298112006.11.10 02:00buy0.40eurchf1.59330.00001.59732006.11.15 10:321.59730.000.003.94128.46
18310122006.11.10 05:47buy0.10eurjpy151.230.00151.632006.11.13 17:04151.410.000.000.0015.24
18336262006.11.10 14:08buy0.20eurjpy151.020.00151.422006.11.13 17:04151.420.000.000.0067.76
18540122006.11.14 10:57buy0.10eurjpy151.140.00151.542006.11.15 10:47151.130.000.001.00-0.84
18554782006.11.14 14:17buy0.20eurjpy150.930.00151.332006.11.15 10:46151.120.000.001.9932.25
18564812006.11.14 16:59buy0.40eurjpy150.730.00151.132006.11.15 10:46151.130.000.003.98135.80
18390542006.11.13 09:34sell0.10eurusd1.28600.00001.28202006.11.13 16:501.28200.000.000.0040.00
18551962006.11.14 13:00sell0.10eurusd1.28170.00001.27772006.11.14 17:051.28230.000.000.00-6.00
18558012006.11.14 15:31sell0.20eurusd1.28440.00001.28042006.11.14 17:041.28230.000.000.0042.00
18561532006.11.14 16:00sell0.40eurusd1.28650.00001.28252006.11.14 17:041.28250.000.000.00160.00
18569712006.11.14 17:28sell0.10eurusd1.28090.00001.27692006.11.15 12:391.27890.000.000.5820.00
18643802006.11.15 10:11sell0.20eurusd1.28290.00001.27892006.11.15 12:381.27890.000.000.0080.00
18658062006.11.15 12:39sell0.10eurusd1.27850.00001.27452006.11.17 03:481.27890.000.002.32-4.00
18674782006.11.15 17:07sell0.20eurusd1.28060.00001.27662006.11.17 03:481.27880.000.004.6336.00
18689192006.11.15 21:07sell0.40eurusd1.28260.00001.27862006.11.17 03:481.27860.000.009.27160.00
18542722006.11.14 11:25buy0.10usdcad1.13790.00001.14192006.11.14 19:321.13980.000.000.0016.67
18561882006.11.14 16:03buy0.20usdcad1.13590.00001.13992006.11.14 19:321.13990.000.000.0070.18
18574542006.11.14 19:33buy0.10usdcad1.14040.00001.14442006.11.15 14:281.14030.000.000.48-0.88
18575262006.11.14 19:48buy0.20usdcad1.13840.00001.14242006.11.15 14:281.14030.000.000.9633.32
18648072006.11.15 10:56buy0.40usdcad1.13640.00001.14042006.11.15 14:271.14040.000.000.00140.30
18773792006.11.16 17:12buy0.10usdcad1.14210.00001.14612006.11.17 11:291.14410.000.000.4817.48
18779722006.11.16 19:03buy0.20usdcad1.14010.00001.14412006.11.17 11:291.14410.000.000.9669.92
18397092006.11.13 10:06buy0.10usdchf1.23860.00001.24262006.11.13 16:501.24260.000.000.0032.19
18549722006.11.14 12:22buy0.10usdchf1.24380.00001.24782006.11.14 17:051.24380.000.000.000.00
18558112006.11.14 15:32buy0.20usdchf1.24180.00001.24582006.11.14 17:051.24380.000.000.0032.16
18561452006.11.14 16:00buy0.40usdchf1.23980.00001.24382006.11.14 17:051.24380.000.000.00128.64
18569872006.11.14 17:32buy0.10usdchf1.24530.00001.24932006.11.15 11:361.24720.000.000.9015.23
18580672006.11.14 21:15buy0.20usdchf1.24330.00001.24732006.11.15 11:361.24730.000.001.7964.14
18783212006.11.16 19:25buy0.10usdchf1.24860.00001.25262006.11.17 13:431.25260.000.000.9031.93
18395062006.11.13 09:58buy0.10usdjpy117.450.00117.852006.11.13 12:00117.850.000.000.0033.94
18540762006.11.14 11:00buy0.10usdjpy117.820.00118.222006.11.15 08:18117.810.000.001.29-0.85
18556962006.11.14 15:21buy0.20usdjpy117.610.00118.012006.11.15 08:17117.810.000.002.5933.95
18558332006.11.14 15:33buy0.40usdjpy117.410.00117.812006.11.15 08:17117.810.000.005.18135.81
18721032006.11.16 03:06buy0.10usdjpy118.070.00118.472006.11.16 11:01118.260.000.000.0016.07
18722982006.11.16 03:29buy0.20usdjpy117.850.00118.252006.11.16 11:01118.250.000.000.0067.65
  0.00 0.00 58.85 3 661.79
Closed P/L: 3 720.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18694972006.11.15 22:01buy0.10eurchf1.59840.00001.6024 1.59530.000.002.46-24.93
17959872006.10.31 02:29sell0.10eurgbp0.66900.00000.6650 0.67680.000.008.53-147.90
18209802006.11.07 17:59sell0.20eurgbp0.67100.00000.6670 0.67680.000.007.04-219.96
18280982006.11.09 14:51sell0.40eurgbp0.67300.00000.6690 0.67680.000.0011.26-288.23
18543332006.11.14 11:30sell0.80eurgbp0.67500.00000.6710 0.67680.000.0019.31-273.05
18552032006.11.14 13:01sell1.60eurgbp0.67700.00000.6730 0.67680.000.0038.5960.67
18698322006.11.15 23:44sell3.20eurgbp0.67900.00000.6750 0.67680.000.0064.311 334.93
18737612006.11.16 07:56buy0.10eurjpy151.360.00151.76 150.950.000.002.00-34.84
18757522006.11.16 13:00buy0.20eurjpy151.160.00151.56 150.950.000.003.98-35.69
18773712006.11.16 17:10buy0.10usdjpy118.200.00118.60 117.660.000.002.58-45.89
18929292006.11.17 11:29buy0.10usdcad1.14440.00001.1484 1.14700.000.000.4822.67
18956362006.11.17 13:43buy0.10usdchf1.25320.00001.2572 1.24350.000.000.90-78.01
18956392006.11.17 13:44sell0.10eurusd1.27650.00001.2725 1.28310.000.000.58-66.00
18962752006.11.17 15:35sell0.20eurusd1.27850.00001.2745 1.28310.000.001.16-92.00
18962782006.11.17 15:36buy0.20usdchf1.25120.00001.2552 1.24350.000.001.79-123.84
18966102006.11.17 16:38buy0.40usdchf1.24920.00001.2532 1.24350.000.003.59-183.35
18968192006.11.17 16:53sell0.40eurusd1.28050.00001.2765 1.28310.000.002.32-104.00
18968302006.11.17 16:53buy0.20usdjpy118.000.00118.40 117.660.000.002.59-57.79
18968562006.11.17 16:56buy0.80usdchf1.24720.00001.2512 1.24350.000.007.18-238.04
18971332006.11.17 17:06sell0.80eurusd1.28270.00001.2787 1.28310.000.004.63-32.00
18971382006.11.17 17:06buy0.40usdjpy117.800.00118.20 117.660.000.005.18-47.59
18972312006.11.17 17:16buy1.60usdchf1.24510.00001.2491 1.24350.000.0014.35-205.87
18975602006.11.17 17:34buy0.20eurchf1.59630.00001.6003 1.59530.000.000.99-16.09
18976122006.11.17 17:38buy0.80usdjpy117.580.00117.98 117.660.000.0010.3554.39
18976262006.11.17 17:38buy3.20usdchf1.24310.00001.2471 1.24350.000.0028.70102.94
18976622006.11.17 17:40buy0.40eurjpy150.950.00151.35 150.950.000.003.980.00
18980292006.11.17 18:40sell0.10euraud1.66790.00001.6639 1.66940.000.000.95-11.54
  0.00 0.00 249.78 -751.01
 Floating P/L: -501.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 720.64 Floating P/L: -501.23 Margin: 3 398.94
Balance: 207 941.92 Equity: 207 440.69 Free Margin: 204 542.99