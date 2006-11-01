MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 November 17, 23:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1802353
|2006.11.01 11:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7743
|0.0000
|0.7783
|2006.11.06 22:29
|0.7715
|0.00
|0.00
|1.14
|-28.00
|1805066
|2006.11.02 02:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.7723
|0.0000
|0.7763
|2006.11.06 22:28
|0.7716
|0.00
|0.00
|0.90
|-14.00
|1810049
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.40
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7738
|2006.11.06 22:27
|0.7717
|0.00
|0.00
|0.90
|76.00
|1812075
|2006.11.06 08:22
|buy
|0.80
|audusd
|0.7677
|0.7717
|0.7717
|2006.11.06 22:27
|0.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1817121
|2006.11.07 02:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.7722
|0.0000
|0.7762
|2006.11.14 10:52
|0.7661
|0.00
|0.00
|0.34
|-61.00
|1821772
|2006.11.08 05:58
|buy
|0.20
|audusd
|0.7700
|0.0000
|0.7740
|2006.11.14 10:51
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.22
|-76.00
|1824666
|2006.11.08 15:55
|buy
|0.40
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7720
|2006.11.14 10:51
|0.7661
|0.00
|0.00
|0.44
|-76.00
|1826850
|2006.11.09 09:42
|buy
|0.80
|audusd
|0.7660
|0.0000
|0.7700
|2006.11.14 10:51
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.88
|16.00
|1842509
|2006.11.13 15:15
|buy
|1.60
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7680
|2006.11.14 10:50
|0.7660
|0.00
|0.00
|1.76
|320.00
|1843430
|2006.11.13 16:54
|buy
|3.20
|audusd
|0.7620
|0.0000
|0.7660
|2006.11.14 10:50
|0.7660
|0.00
|0.00
|3.52
|1 280.00
|1855906
|2006.11.14 15:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7671
|0.0000
|0.7711
|2006.11.16 15:31
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.44
|20.00
|1857009
|2006.11.14 17:37
|buy
|0.20
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7691
|2006.11.16 15:31
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.88
|80.00
|1885994
|2006.11.17 05:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7670
|0.0000
|0.7710
|2006.11.17 20:24
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1895978
|2006.11.17 15:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7650
|0.0000
|0.7690
|2006.11.17 20:24
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1801707
|2006.11.01 08:25
|sell
|0.10
|euraud
|1.6470
|0.0000
|1.6430
|2006.11.01 22:13
|1.6448
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|1802407
|2006.11.01 11:18
|sell
|0.20
|euraud
|1.6490
|1.6450
|1.6450
|2006.11.01 22:11
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|62.08
|1806570
|2006.11.02 12:23
|sell
|0.10
|euraud
|1.6496
|0.0000
|1.6456
|2006.11.06 05:59
|1.6497
|0.00
|0.00
|0.74
|-0.77
|1807260
|2006.11.02 16:12
|sell
|0.20
|euraud
|1.6516
|0.0000
|1.6476
|2006.11.06 05:59
|1.6496
|0.00
|0.00
|1.47
|30.83
|1809375
|2006.11.03 13:28
|sell
|0.40
|euraud
|1.6536
|1.6496
|1.6496
|2006.11.06 05:59
|1.6496
|0.00
|0.00
|1.46
|123.31
|1813163
|2006.11.06 10:27
|sell
|0.10
|euraud
|1.6498
|0.0000
|1.6458
|2006.11.08 12:10
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.74
|-84.72
|1819555
|2006.11.07 10:46
|sell
|0.20
|euraud
|1.6518
|0.0000
|1.6478
|2006.11.08 12:10
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.73
|-134.03
|1821640
|2006.11.08 04:44
|sell
|0.40
|euraud
|1.6543
|0.0000
|1.6503
|2006.11.08 12:10
|1.6606
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.12
|1821685
|2006.11.08 05:04
|sell
|0.80
|euraud
|1.6564
|0.0000
|1.6524
|2006.11.08 12:09
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.11
|1821766
|2006.11.08 05:57
|sell
|1.60
|euraud
|1.6584
|0.0000
|1.6544
|2006.11.08 12:09
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.82
|1821832
|2006.11.08 06:28
|sell
|3.20
|euraud
|1.6606
|0.0000
|1.6566
|2006.11.08 12:09
|1.6606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1823561
|2006.11.08 11:08
|sell
|6.40
|euraud
|1.6627
|0.0000
|1.6587
|2006.11.08 12:08
|1.6606
|0.00
|0.00
|0.00
|1 035.28
|1834712
|2006.11.10 20:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6747
|0.0000
|1.6707
|2006.11.13 00:40
|1.6707
|0.00
|0.00
|0.00
|30.68
|1855472
|2006.11.14 14:14
|sell
|0.10
|euraud
|1.6761
|0.0000
|1.6721
|2006.11.16 12:19
|1.6721
|0.00
|0.00
|3.81
|30.66
|1883185
|2006.11.17 02:05
|sell
|0.10
|euraud
|1.6686
|0.0000
|1.6646
|2006.11.17 18:31
|1.6689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|1895995
|2006.11.17 15:05
|sell
|0.20
|euraud
|1.6710
|0.0000
|1.6670
|2006.11.17 18:31
|1.6690
|0.00
|0.00
|0.00
|30.76
|1897232
|2006.11.17 17:16
|sell
|0.40
|euraud
|1.6730
|0.0000
|1.6690
|2006.11.17 18:31
|1.6690
|0.00
|0.00
|0.00
|123.05
|1775477
|2006.10.25 04:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5916
|0.0000
|1.5956
|2006.11.03 12:32
|1.5915
|0.00
|0.00
|1.32
|-0.81
|1789094
|2006.10.27 16:12
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5895
|0.0000
|1.5935
|2006.11.03 12:31
|1.5914
|0.00
|0.00
|1.68
|30.50
|1799887
|2006.10.31 17:37
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5875
|1.5915
|1.5915
|2006.11.03 12:31
|1.5915
|0.00
|0.00
|2.41
|128.41
|1809353
|2006.11.03 13:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5926
|1.5966
|1.5966
|2006.11.06 11:23
|1.5966
|0.00
|0.00
|0.12
|31.82
|1817206
|2006.11.07 03:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5974
|0.0000
|1.6014
|2006.11.15 10:32
|1.5974
|0.00
|0.00
|1.10
|0.00
|1819920
|2006.11.07 13:34
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5954
|0.0000
|1.5994
|2006.11.15 10:32
|1.5974
|0.00
|0.00
|2.22
|32.11
|1829811
|2006.11.10 02:00
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5933
|0.0000
|1.5973
|2006.11.15 10:32
|1.5973
|0.00
|0.00
|3.94
|128.46
|1797845
|2006.10.31 12:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.64
|0.00
|150.04
|2006.11.01 18:04
|149.41
|0.00
|0.00
|0.21
|-19.65
|1799914
|2006.10.31 17:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.83
|2006.11.01 18:04
|149.43
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|1800253
|2006.10.31 18:43
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.62
|2006.11.01 18:00
|149.44
|0.00
|0.00
|0.86
|75.17
|1800487
|2006.10.31 19:51
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.00
|149.40
|149.40
|2006.11.01 17:56
|149.40
|0.00
|0.00
|1.71
|273.49
|1805002
|2006.11.02 01:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.58
|0.00
|149.98
|2006.11.02 13:38
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.81
|1806355
|2006.11.02 11:34
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.38
|0.00
|149.78
|2006.11.02 13:38
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|1806421
|2006.11.02 11:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.17
|0.00
|149.57
|2006.11.02 13:37
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|58.12
|1806488
|2006.11.02 12:03
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.94
|149.34
|149.34
|2006.11.02 13:37
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|273.55
|1806976
|2006.11.02 15:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.86
|2006.11.03 15:24
|149.86
|0.00
|0.00
|0.21
|34.13
|1810033
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|150.07
|150.07
|2006.11.03 17:08
|150.07
|0.00
|0.00
|0.00
|33.87
|1811662
|2006.11.06 07:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.10
|150.50
|150.50
|2006.11.06 14:32
|150.50
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|1819398
|2006.11.07 10:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.44
|0.00
|150.84
|2006.11.09 09:18
|150.62
|0.00
|0.00
|0.21
|15.28
|1821706
|2006.11.08 05:09
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.23
|150.63
|150.63
|2006.11.09 09:18
|150.63
|0.00
|0.00
|0.00
|67.92
|1831012
|2006.11.10 05:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.23
|0.00
|151.63
|2006.11.13 17:04
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|1833626
|2006.11.10 14:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.02
|0.00
|151.42
|2006.11.13 17:04
|151.42
|0.00
|0.00
|0.00
|67.76
|1854012
|2006.11.14 10:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.14
|0.00
|151.54
|2006.11.15 10:47
|151.13
|0.00
|0.00
|1.00
|-0.84
|1855478
|2006.11.14 14:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.93
|0.00
|151.33
|2006.11.15 10:46
|151.12
|0.00
|0.00
|1.99
|32.25
|1856481
|2006.11.14 16:59
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.73
|0.00
|151.13
|2006.11.15 10:46
|151.13
|0.00
|0.00
|3.98
|135.80
|1804541
|2006.11.01 22:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2714
|2006.11.03 15:24
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.60
|40.00
|1807056
|2006.11.02 15:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2734
|2006.11.03 15:24
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.30
|80.00
|1821305
|2006.11.07 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2725
|2006.11.10 11:28
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.15
|-105.00
|1822873
|2006.11.08 08:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2747
|2006.11.10 11:28
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|1828277
|2006.11.09 15:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2769
|2006.11.10 11:27
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|1828679
|2006.11.09 16:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2790
|2006.11.10 11:27
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|-344.00
|1829834
|2006.11.10 02:01
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|1.2813
|2006.11.10 11:27
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|1832136
|2006.11.10 08:52
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|1.2833
|2006.11.10 11:27
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1832422
|2006.11.10 09:12
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2894
|0.0000
|1.2854
|2006.11.10 11:26
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|1 344.00
|1839054
|2006.11.13 09:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|1.2820
|2006.11.13 16:50
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1855196
|2006.11.14 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2777
|2006.11.14 17:05
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1855801
|2006.11.14 15:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|1.2804
|2006.11.14 17:04
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1856153
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|1.2825
|2006.11.14 17:04
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1856971
|2006.11.14 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2769
|2006.11.15 12:39
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.58
|20.00
|1864380
|2006.11.15 10:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2789
|2006.11.15 12:38
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1865806
|2006.11.15 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2745
|2006.11.17 03:48
|1.2789
|0.00
|0.00
|2.32
|-4.00
|1867478
|2006.11.15 17:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2766
|2006.11.17 03:48
|1.2788
|0.00
|0.00
|4.63
|36.00
|1868919
|2006.11.15 21:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2786
|2006.11.17 03:48
|1.2786
|0.00
|0.00
|9.27
|160.00
|1801735
|2006.11.01 08:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3736
|2.3776
|2.3776
|2006.11.01 11:35
|2.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|32.12
|1804283
|2006.11.01 21:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3753
|2.3793
|2.3793
|2006.11.03 11:36
|2.3793
|0.00
|0.00
|2.01
|32.12
|1796662
|2006.10.31 08:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1258
|0.0000
|1.1298
|2006.11.01 08:55
|1.1270
|0.00
|0.00
|0.07
|10.65
|1799812
|2006.10.31 17:34
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1227
|1.1267
|1.1267
|2006.11.01 08:55
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.13
|71.00
|1804354
|2006.11.01 21:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1336
|0.0000
|1.1376
|2006.11.02 16:03
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.20
|15.85
|1804783
|2006.11.02 00:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1314
|1.1354
|1.1354
|2006.11.02 16:03
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.00
|70.46
|1808693
|2006.11.03 09:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1346
|0.0000
|1.1386
|2006.11.06 10:03
|1.1339
|0.00
|0.00
|0.07
|-6.17
|1809460
|2006.11.03 14:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1296
|1.1336
|1.1336
|2006.11.06 10:03
|1.1336
|0.00
|0.00
|0.13
|70.57
|1819404
|2006.11.07 10:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1296
|0.0000
|1.1336
|2006.11.08 07:25
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.07
|16.79
|1819892
|2006.11.07 13:33
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1276
|1.1316
|1.1316
|2006.11.08 07:25
|1.1316
|0.00
|0.00
|0.13
|70.70
|1823600
|2006.11.08 12:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1314
|0.0000
|1.1354
|2006.11.09 10:01
|1.1309
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|1824627
|2006.11.08 15:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1292
|0.0000
|1.1332
|2006.11.09 10:01
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|35.36
|1824819
|2006.11.08 16:14
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1272
|1.1312
|1.1312
|2006.11.09 10:01
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|141.44
|1827126
|2006.11.09 11:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1315
|0.0000
|1.1355
|2006.11.10 15:10
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1828855
|2006.11.09 17:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1293
|0.0000
|1.1333
|2006.11.10 15:09
|1.1313
|0.00
|0.00
|0.00
|35.36
|1830486
|2006.11.10 04:23
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1273
|1.1313
|1.1313
|2006.11.10 15:09
|1.1313
|0.00
|0.00
|0.00
|141.43
|1854272
|2006.11.14 11:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1379
|0.0000
|1.1419
|2006.11.14 19:32
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|16.67
|1856188
|2006.11.14 16:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1359
|0.0000
|1.1399
|2006.11.14 19:32
|1.1399
|0.00
|0.00
|0.00
|70.18
|1857454
|2006.11.14 19:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1404
|0.0000
|1.1444
|2006.11.15 14:28
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.48
|-0.88
|1857526
|2006.11.14 19:48
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1384
|0.0000
|1.1424
|2006.11.15 14:28
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.96
|33.32
|1864807
|2006.11.15 10:56
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1364
|0.0000
|1.1404
|2006.11.15 14:27
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.00
|140.30
|1877379
|2006.11.16 17:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1421
|0.0000
|1.1461
|2006.11.17 11:29
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.48
|17.48
|1877972
|2006.11.16 19:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1401
|0.0000
|1.1441
|2006.11.17 11:29
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.96
|69.92
|1796802
|2006.10.31 09:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2560
|2006.11.02 03:13
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.88
|-47.35
|1798734
|2006.10.31 16:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2536
|2006.11.02 03:11
|1.2460
|0.00
|0.00
|1.76
|-57.78
|1799320
|2006.10.31 17:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2486
|2006.11.02 03:08
|1.2461
|0.00
|0.00
|3.53
|48.15
|1799852
|2006.10.31 17:36
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2422
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|7.07
|256.78
|1805737
|2006.11.02 09:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2511
|2006.11.03 15:24
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.22
|31.86
|1806610
|2006.11.02 12:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2491
|2006.11.03 15:24
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.44
|63.73
|1822037
|2006.11.08 07:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2548
|2006.11.08 14:15
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|1822858
|2006.11.08 08:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2526
|2006.11.08 14:12
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|1823147
|2006.11.08 09:29
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2463
|1.2503
|1.2503
|2006.11.08 14:11
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|127.97
|1824253
|2006.11.08 14:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2557
|2006.11.10 13:13
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.58
|1824805
|2006.11.08 16:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2535
|2006.11.10 13:13
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.01
|1828174
|2006.11.09 15:05
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2512
|2006.11.10 13:13
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.48
|1828564
|2006.11.09 16:29
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2492
|2006.11.10 13:12
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-426.29
|1828670
|2006.11.09 16:43
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2469
|2006.11.10 13:12
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-555.47
|1829804
|2006.11.10 01:59
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2448
|2006.11.10 13:12
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-568.38
|1829888
|2006.11.10 02:07
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2428
|2006.11.10 13:11
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1832177
|2006.11.10 08:56
|buy
|12.80
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2408
|2006.11.10 13:11
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|2 066.52
|1839709
|2006.11.13 10:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2386
|0.0000
|1.2426
|2006.11.13 16:50
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|32.19
|1854972
|2006.11.14 12:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|1.2478
|2006.11.14 17:05
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1855811
|2006.11.14 15:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2458
|2006.11.14 17:05
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|32.16
|1856145
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2398
|0.0000
|1.2438
|2006.11.14 17:05
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|128.64
|1856987
|2006.11.14 17:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2493
|2006.11.15 11:36
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.90
|15.23
|1858067
|2006.11.14 21:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2473
|2006.11.15 11:36
|1.2473
|0.00
|0.00
|1.79
|64.14
|1878321
|2006.11.16 19:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2526
|2006.11.17 13:43
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.90
|31.93
|1803968
|2006.11.01 18:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.09
|0.00
|117.49
|2006.11.02 02:53
|117.27
|0.00
|0.00
|0.77
|15.35
|1804338
|2006.11.01 21:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.89
|117.29
|117.29
|2006.11.02 02:53
|117.29
|0.00
|0.00
|1.54
|68.21
|1807309
|2006.11.02 16:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.16
|0.00
|117.56
|2006.11.03 15:24
|117.56
|0.00
|0.00
|0.26
|33.88
|1821303
|2006.11.07 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.75
|0.00
|118.15
|2006.11.08 14:19
|117.93
|0.00
|0.00
|0.26
|15.26
|1821690
|2006.11.08 05:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.55
|117.95
|117.95
|2006.11.08 14:18
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|67.83
|1825614
|2006.11.08 23:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.88
|118.28
|118.28
|2006.11.09 13:40
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|33.82
|1839506
|2006.11.13 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.45
|0.00
|117.85
|2006.11.13 12:00
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|33.94
|1854076
|2006.11.14 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.82
|0.00
|118.22
|2006.11.15 08:18
|117.81
|0.00
|0.00
|1.29
|-0.85
|1855696
|2006.11.14 15:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.61
|0.00
|118.01
|2006.11.15 08:17
|117.81
|0.00
|0.00
|2.59
|33.95
|1855833
|2006.11.14 15:33
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.81
|2006.11.15 08:17
|117.81
|0.00
|0.00
|5.18
|135.81
|1872103
|2006.11.16 03:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|0.00
|118.47
|2006.11.16 11:01
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|1872298
|2006.11.16 03:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.85
|0.00
|118.25
|2006.11.16 11:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|67.65
|
|0.00
|0.00
|96.68
|7 052.88
|Closed P/L:
|7 149.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1869497
|2006.11.15 22:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5984
|0.0000
|1.6024
|
|1.5953
|0.00
|0.00
|2.46
|-24.93
|1795987
|2006.10.31 02:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6690
|0.0000
|0.6650
|
|0.6768
|0.00
|0.00
|8.53
|-147.90
|1820980
|2006.11.07 17:59
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6710
|0.0000
|0.6670
|
|0.6768
|0.00
|0.00
|7.04
|-219.96
|1828098
|2006.11.09 14:51
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6730
|0.0000
|0.6690
|
|0.6768
|0.00
|0.00
|11.26
|-288.23
|1854333
|2006.11.14 11:30
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6750
|0.0000
|0.6710
|
|0.6768
|0.00
|0.00
|19.31
|-273.05
|1855203
|2006.11.14 13:01
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.6770
|0.0000
|0.6730
|
|0.6768
|0.00
|0.00
|38.59
|60.67
|1869832
|2006.11.15 23:44
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6750
|
|0.6768
|0.00
|0.00
|64.31
|1 334.93
|1873761
|2006.11.16 07:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.36
|0.00
|151.76
|
|150.95
|0.00
|0.00
|2.00
|-34.84
|1875752
|2006.11.16 13:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.16
|0.00
|151.56
|
|150.95
|0.00
|0.00
|3.98
|-35.69
|1877371
|2006.11.16 17:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.20
|0.00
|118.60
|
|117.66
|0.00
|0.00
|2.58
|-45.89
|1892929
|2006.11.17 11:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1444
|0.0000
|1.1484
|
|1.1470
|0.00
|0.00
|0.48
|22.67
|1895636
|2006.11.17 13:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2532
|0.0000
|1.2572
|
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.90
|-78.01
|1895639
|2006.11.17 13:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2725
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.58
|-66.00
|1896275
|2006.11.17 15:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2745
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|1.16
|-92.00
|1896278
|2006.11.17 15:36
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2552
|
|1.2435
|0.00
|0.00
|1.79
|-123.84
|1896610
|2006.11.17 16:38
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2532
|
|1.2435
|0.00
|0.00
|3.59
|-183.35
|1896819
|2006.11.17 16:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2765
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|2.32
|-104.00
|1896830
|2006.11.17 16:53
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.00
|0.00
|118.40
|
|117.66
|0.00
|0.00
|2.59
|-57.79
|1896856
|2006.11.17 16:56
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2512
|
|1.2435
|0.00
|0.00
|7.18
|-238.04
|1897133
|2006.11.17 17:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2787
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|4.63
|-32.00
|1897138
|2006.11.17 17:06
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.80
|0.00
|118.20
|
|117.66
|0.00
|0.00
|5.18
|-47.59
|1897231
|2006.11.17 17:16
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2491
|
|1.2435
|0.00
|0.00
|14.35
|-205.87
|1897560
|2006.11.17 17:34
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5963
|0.0000
|1.6003
|
|1.5953
|0.00
|0.00
|0.99
|-16.09
|1897612
|2006.11.17 17:38
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.98
|
|117.66
|0.00
|0.00
|10.35
|54.39
|1897626
|2006.11.17 17:38
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2471
|
|1.2435
|0.00
|0.00
|28.70
|102.94
|1897662
|2006.11.17 17:40
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.95
|0.00
|151.35
|
|150.95
|0.00
|0.00
|3.98
|0.00
|1898029
|2006.11.17 18:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.6679
|0.0000
|1.6639
|
|1.6694
|0.00
|0.00
|0.95
|-11.54
|
|0.00
|0.00
|249.78
|-751.01
|
|Floating P/L:
|-501.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|7 149.56
|Floating P/L:
|-501.23
|Margin:
|3 398.94
|Balance:
|207 941.92
|Equity:
|207 440.69
|Free Margin:
|204 542.99