MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 November 17, 23:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18023532006.11.01 11:01buy0.10audusd0.77430.00000.77832006.11.06 22:290.77150.000.001.14-28.00
18050662006.11.02 02:31buy0.20audusd0.77230.00000.77632006.11.06 22:280.77160.000.000.90-14.00
18100492006.11.03 15:55buy0.40audusd0.76980.00000.77382006.11.06 22:270.77170.000.000.9076.00
18120752006.11.06 08:22buy0.80audusd0.76770.77170.77172006.11.06 22:270.77170.000.000.00320.00
18171212006.11.07 02:05buy0.10audusd0.77220.00000.77622006.11.14 10:520.76610.000.000.34-61.00
18217722006.11.08 05:58buy0.20audusd0.77000.00000.77402006.11.14 10:510.76620.000.000.22-76.00
18246662006.11.08 15:55buy0.40audusd0.76800.00000.77202006.11.14 10:510.76610.000.000.44-76.00
18268502006.11.09 09:42buy0.80audusd0.76600.00000.77002006.11.14 10:510.76620.000.000.8816.00
18425092006.11.13 15:15buy1.60audusd0.76400.00000.76802006.11.14 10:500.76600.000.001.76320.00
18434302006.11.13 16:54buy3.20audusd0.76200.00000.76602006.11.14 10:500.76600.000.003.521 280.00
18559062006.11.14 15:35buy0.10audusd0.76710.00000.77112006.11.16 15:310.76910.000.000.4420.00
18570092006.11.14 17:37buy0.20audusd0.76510.00000.76912006.11.16 15:310.76910.000.000.8880.00
18859942006.11.17 05:02buy0.10audusd0.76700.00000.77102006.11.17 20:240.76900.000.000.0020.00
18959782006.11.17 15:00buy0.20audusd0.76500.00000.76902006.11.17 20:240.76900.000.000.0080.00
18017072006.11.01 08:25sell0.10euraud1.64700.00001.64302006.11.01 22:131.64480.000.000.0017.07
18024072006.11.01 11:18sell0.20euraud1.64901.64501.64502006.11.01 22:111.64500.000.000.0062.08
18065702006.11.02 12:23sell0.10euraud1.64960.00001.64562006.11.06 05:591.64970.000.000.74-0.77
18072602006.11.02 16:12sell0.20euraud1.65160.00001.64762006.11.06 05:591.64960.000.001.4730.83
18093752006.11.03 13:28sell0.40euraud1.65361.64961.64962006.11.06 05:591.64960.000.001.46123.31
18131632006.11.06 10:27sell0.10euraud1.64980.00001.64582006.11.08 12:101.66080.000.000.74-84.72
18195552006.11.07 10:46sell0.20euraud1.65180.00001.64782006.11.08 12:101.66050.000.000.73-134.03
18216402006.11.08 04:44sell0.40euraud1.65430.00001.65032006.11.08 12:101.66060.000.000.00-194.12
18216852006.11.08 05:04sell0.80euraud1.65640.00001.65242006.11.08 12:091.66080.000.000.00-271.11
18217662006.11.08 05:57sell1.60euraud1.65840.00001.65442006.11.08 12:091.66050.000.000.00-258.82
18218322006.11.08 06:28sell3.20euraud1.66060.00001.65662006.11.08 12:091.66060.000.000.000.00
18235612006.11.08 11:08sell6.40euraud1.66270.00001.65872006.11.08 12:081.66060.000.000.001 035.28
18347122006.11.10 20:00sell0.10euraud1.67470.00001.67072006.11.13 00:401.67070.000.000.0030.68
18554722006.11.14 14:14sell0.10euraud1.67610.00001.67212006.11.16 12:191.67210.000.003.8130.66
18831852006.11.17 02:05sell0.10euraud1.66860.00001.66462006.11.17 18:311.66890.000.000.00-2.31
18959952006.11.17 15:05sell0.20euraud1.67100.00001.66702006.11.17 18:311.66900.000.000.0030.76
18972322006.11.17 17:16sell0.40euraud1.67300.00001.66902006.11.17 18:311.66900.000.000.00123.05
17754772006.10.25 04:25buy0.10eurchf1.59160.00001.59562006.11.03 12:321.59150.000.001.32-0.81
17890942006.10.27 16:12buy0.20eurchf1.58950.00001.59352006.11.03 12:311.59140.000.001.6830.50
17998872006.10.31 17:37buy0.40eurchf1.58751.59151.59152006.11.03 12:311.59150.000.002.41128.41
18093532006.11.03 13:16buy0.10eurchf1.59261.59661.59662006.11.06 11:231.59660.000.000.1231.82
18172062006.11.07 03:12buy0.10eurchf1.59740.00001.60142006.11.15 10:321.59740.000.001.100.00
18199202006.11.07 13:34buy0.20eurchf1.59540.00001.59942006.11.15 10:321.59740.000.002.2232.11
18298112006.11.10 02:00buy0.40eurchf1.59330.00001.59732006.11.15 10:321.59730.000.003.94128.46
17978452006.10.31 12:38buy0.10eurjpy149.640.00150.042006.11.01 18:04149.410.000.000.21-19.65
17999142006.10.31 17:40buy0.20eurjpy149.430.00149.832006.11.01 18:04149.430.000.000.430.00
18002532006.10.31 18:43buy0.40eurjpy149.220.00149.622006.11.01 18:00149.440.000.000.8675.17
18004872006.10.31 19:51buy0.80eurjpy149.00149.40149.402006.11.01 17:56149.400.000.001.71273.49
18050022006.11.02 01:48buy0.10eurjpy149.580.00149.982006.11.02 13:38149.360.000.000.00-18.81
18063552006.11.02 11:34buy0.20eurjpy149.380.00149.782006.11.02 13:38149.360.000.000.00-3.42
18064212006.11.02 11:50buy0.40eurjpy149.170.00149.572006.11.02 13:37149.340.000.000.0058.12
18064882006.11.02 12:03buy0.80eurjpy148.94149.34149.342006.11.02 13:37149.340.000.000.00273.55
18069762006.11.02 15:03buy0.10eurjpy149.460.00149.862006.11.03 15:24149.860.000.000.2134.13
18100332006.11.03 15:55buy0.10eurjpy149.67150.07150.072006.11.03 17:08150.070.000.000.0033.87
18116622006.11.06 07:19buy0.10eurjpy150.10150.50150.502006.11.06 14:32150.500.000.000.0033.78
18193982006.11.07 10:05buy0.10eurjpy150.440.00150.842006.11.09 09:18150.620.000.000.2115.28
18217062006.11.08 05:09buy0.20eurjpy150.23150.63150.632006.11.09 09:18150.630.000.000.0067.92
18310122006.11.10 05:47buy0.10eurjpy151.230.00151.632006.11.13 17:04151.410.000.000.0015.24
18336262006.11.10 14:08buy0.20eurjpy151.020.00151.422006.11.13 17:04151.420.000.000.0067.76
18540122006.11.14 10:57buy0.10eurjpy151.140.00151.542006.11.15 10:47151.130.000.001.00-0.84
18554782006.11.14 14:17buy0.20eurjpy150.930.00151.332006.11.15 10:46151.120.000.001.9932.25
18564812006.11.14 16:59buy0.40eurjpy150.730.00151.132006.11.15 10:46151.130.000.003.98135.80
18045412006.11.01 22:15sell0.10eurusd1.27540.00001.27142006.11.03 15:241.27140.000.000.6040.00
18070562006.11.02 15:30sell0.20eurusd1.27740.00001.27342006.11.03 15:241.27340.000.000.3080.00
18213052006.11.07 20:00sell0.10eurusd1.27650.00001.27252006.11.10 11:281.28700.000.000.15-105.00
18228732006.11.08 08:58sell0.20eurusd1.27870.00001.27472006.11.10 11:281.28720.000.000.00-170.00
18282772006.11.09 15:19sell0.40eurusd1.28090.00001.27692006.11.10 11:271.28740.000.000.00-260.00
18286792006.11.09 16:43sell0.80eurusd1.28300.00001.27902006.11.10 11:271.28730.000.000.00-344.00
18298342006.11.10 02:01sell1.60eurusd1.28530.00001.28132006.11.10 11:271.28720.000.000.00-304.00
18321362006.11.10 08:52sell3.20eurusd1.28730.00001.28332006.11.10 11:271.28730.000.000.000.00
18324222006.11.10 09:12sell6.40eurusd1.28940.00001.28542006.11.10 11:261.28730.000.000.001 344.00
18390542006.11.13 09:34sell0.10eurusd1.28600.00001.28202006.11.13 16:501.28200.000.000.0040.00
18551962006.11.14 13:00sell0.10eurusd1.28170.00001.27772006.11.14 17:051.28230.000.000.00-6.00
18558012006.11.14 15:31sell0.20eurusd1.28440.00001.28042006.11.14 17:041.28230.000.000.0042.00
18561532006.11.14 16:00sell0.40eurusd1.28650.00001.28252006.11.14 17:041.28250.000.000.00160.00
18569712006.11.14 17:28sell0.10eurusd1.28090.00001.27692006.11.15 12:391.27890.000.000.5820.00
18643802006.11.15 10:11sell0.20eurusd1.28290.00001.27892006.11.15 12:381.27890.000.000.0080.00
18658062006.11.15 12:39sell0.10eurusd1.27850.00001.27452006.11.17 03:481.27890.000.002.32-4.00
18674782006.11.15 17:07sell0.20eurusd1.28060.00001.27662006.11.17 03:481.27880.000.004.6336.00
18689192006.11.15 21:07sell0.40eurusd1.28260.00001.27862006.11.17 03:481.27860.000.009.27160.00
18017352006.11.01 08:33buy0.10gbpchf2.37362.37762.37762006.11.01 11:352.37760.000.000.0032.12
18042832006.11.01 21:00buy0.10gbpchf2.37532.37932.37932006.11.03 11:362.37930.000.002.0132.12
17966622006.10.31 08:49buy0.10usdcad1.12580.00001.12982006.11.01 08:551.12700.000.000.0710.65
17998122006.10.31 17:34buy0.20usdcad1.12271.12671.12672006.11.01 08:551.12670.000.000.1371.00
18043542006.11.01 21:43buy0.10usdcad1.13360.00001.13762006.11.02 16:031.13540.000.000.2015.85
18047832006.11.02 00:04buy0.20usdcad1.13141.13541.13542006.11.02 16:031.13540.000.000.0070.46
18086932006.11.03 09:25buy0.10usdcad1.13460.00001.13862006.11.06 10:031.13390.000.000.07-6.17
18094602006.11.03 14:01buy0.20usdcad1.12961.13361.13362006.11.06 10:031.13360.000.000.1370.57
18194042006.11.07 10:06buy0.10usdcad1.12960.00001.13362006.11.08 07:251.13150.000.000.0716.79
18198922006.11.07 13:33buy0.20usdcad1.12761.13161.13162006.11.08 07:251.13160.000.000.1370.70
18236002006.11.08 12:04buy0.10usdcad1.13140.00001.13542006.11.09 10:011.13090.000.000.00-4.42
18246272006.11.08 15:36buy0.20usdcad1.12920.00001.13322006.11.09 10:011.13120.000.000.0035.36
18248192006.11.08 16:14buy0.40usdcad1.12721.13121.13122006.11.09 10:011.13120.000.000.00141.44
18271262006.11.09 11:12buy0.10usdcad1.13150.00001.13552006.11.10 15:101.13150.000.000.000.00
18288552006.11.09 17:04buy0.20usdcad1.12930.00001.13332006.11.10 15:091.13130.000.000.0035.36
18304862006.11.10 04:23buy0.40usdcad1.12731.13131.13132006.11.10 15:091.13130.000.000.00141.43
18542722006.11.14 11:25buy0.10usdcad1.13790.00001.14192006.11.14 19:321.13980.000.000.0016.67
18561882006.11.14 16:03buy0.20usdcad1.13590.00001.13992006.11.14 19:321.13990.000.000.0070.18
18574542006.11.14 19:33buy0.10usdcad1.14040.00001.14442006.11.15 14:281.14030.000.000.48-0.88
18575262006.11.14 19:48buy0.20usdcad1.13840.00001.14242006.11.15 14:281.14030.000.000.9633.32
18648072006.11.15 10:56buy0.40usdcad1.13640.00001.14042006.11.15 14:271.14040.000.000.00140.30
18773792006.11.16 17:12buy0.10usdcad1.14210.00001.14612006.11.17 11:291.14410.000.000.4817.48
18779722006.11.16 19:03buy0.20usdcad1.14010.00001.14412006.11.17 11:291.14410.000.000.9669.92
17968022006.10.31 09:26buy0.10usdchf1.25200.00001.25602006.11.02 03:131.24610.000.000.88-47.35
17987342006.10.31 16:58buy0.20usdchf1.24960.00001.25362006.11.02 03:111.24600.000.001.76-57.78
17993202006.10.31 17:12buy0.40usdchf1.24460.00001.24862006.11.02 03:081.24610.000.003.5348.15
17998522006.10.31 17:36buy0.80usdchf1.24221.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.007.07256.78
18057372006.11.02 09:04buy0.10usdchf1.24710.00001.25112006.11.03 15:241.25110.000.000.2231.86
18066102006.11.02 12:33buy0.20usdchf1.24510.00001.24912006.11.03 15:241.24910.000.000.4463.73
18220372006.11.08 07:26buy0.10usdchf1.25080.00001.25482006.11.08 14:151.25120.000.000.003.20
18228582006.11.08 08:58buy0.20usdchf1.24860.00001.25262006.11.08 14:121.25070.000.000.0033.58
18231472006.11.08 09:29buy0.40usdchf1.24631.25031.25032006.11.08 14:111.25030.000.000.00127.97
18242532006.11.08 14:16buy0.10usdchf1.25170.00001.25572006.11.10 13:131.23850.000.000.00-106.58
18248052006.11.08 16:13buy0.20usdchf1.24950.00001.25352006.11.10 13:131.23860.000.000.00-176.01
18281742006.11.09 15:05buy0.40usdchf1.24720.00001.25122006.11.10 13:131.23870.000.000.00-274.48
18285642006.11.09 16:29buy0.80usdchf1.24520.00001.24922006.11.10 13:121.23860.000.000.00-426.29
18286702006.11.09 16:43buy1.60usdchf1.24290.00001.24692006.11.10 13:121.23860.000.000.00-555.47
18298042006.11.10 01:59buy3.20usdchf1.24080.00001.24482006.11.10 13:121.23860.000.000.00-568.38
18298882006.11.10 02:07buy6.40usdchf1.23880.00001.24282006.11.10 13:111.23880.000.000.000.00
18321772006.11.10 08:56buy12.80usdchf1.23680.00001.24082006.11.10 13:111.23880.000.000.002 066.52
18397092006.11.13 10:06buy0.10usdchf1.23860.00001.24262006.11.13 16:501.24260.000.000.0032.19
18549722006.11.14 12:22buy0.10usdchf1.24380.00001.24782006.11.14 17:051.24380.000.000.000.00
18558112006.11.14 15:32buy0.20usdchf1.24180.00001.24582006.11.14 17:051.24380.000.000.0032.16
18561452006.11.14 16:00buy0.40usdchf1.23980.00001.24382006.11.14 17:051.24380.000.000.00128.64
18569872006.11.14 17:32buy0.10usdchf1.24530.00001.24932006.11.15 11:361.24720.000.000.9015.23
18580672006.11.14 21:15buy0.20usdchf1.24330.00001.24732006.11.15 11:361.24730.000.001.7964.14
18783212006.11.16 19:25buy0.10usdchf1.24860.00001.25262006.11.17 13:431.25260.000.000.9031.93
18039682006.11.01 18:25buy0.10usdjpy117.090.00117.492006.11.02 02:53117.270.000.000.7715.35
18043382006.11.01 21:37buy0.20usdjpy116.89117.29117.292006.11.02 02:53117.290.000.001.5468.21
18073092006.11.02 16:24buy0.10usdjpy117.160.00117.562006.11.03 15:24117.560.000.000.2633.88
18213032006.11.07 20:00buy0.10usdjpy117.750.00118.152006.11.08 14:19117.930.000.000.2615.26
18216902006.11.08 05:06buy0.20usdjpy117.55117.95117.952006.11.08 14:18117.950.000.000.0067.83
18256142006.11.08 23:10buy0.10usdjpy117.88118.28118.282006.11.09 13:40118.280.000.000.0033.82
18395062006.11.13 09:58buy0.10usdjpy117.450.00117.852006.11.13 12:00117.850.000.000.0033.94
18540762006.11.14 11:00buy0.10usdjpy117.820.00118.222006.11.15 08:18117.810.000.001.29-0.85
18556962006.11.14 15:21buy0.20usdjpy117.610.00118.012006.11.15 08:17117.810.000.002.5933.95
18558332006.11.14 15:33buy0.40usdjpy117.410.00117.812006.11.15 08:17117.810.000.005.18135.81
18721032006.11.16 03:06buy0.10usdjpy118.070.00118.472006.11.16 11:01118.260.000.000.0016.07
18722982006.11.16 03:29buy0.20usdjpy117.850.00118.252006.11.16 11:01118.250.000.000.0067.65
  0.00 0.00 96.68 7 052.88
Closed P/L: 7 149.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18694972006.11.15 22:01buy0.10eurchf1.59840.00001.6024 1.59530.000.002.46-24.93
17959872006.10.31 02:29sell0.10eurgbp0.66900.00000.6650 0.67680.000.008.53-147.90
18209802006.11.07 17:59sell0.20eurgbp0.67100.00000.6670 0.67680.000.007.04-219.96
18280982006.11.09 14:51sell0.40eurgbp0.67300.00000.6690 0.67680.000.0011.26-288.23
18543332006.11.14 11:30sell0.80eurgbp0.67500.00000.6710 0.67680.000.0019.31-273.05
18552032006.11.14 13:01sell1.60eurgbp0.67700.00000.6730 0.67680.000.0038.5960.67
18698322006.11.15 23:44sell3.20eurgbp0.67900.00000.6750 0.67680.000.0064.311 334.93
18737612006.11.16 07:56buy0.10eurjpy151.360.00151.76 150.950.000.002.00-34.84
18757522006.11.16 13:00buy0.20eurjpy151.160.00151.56 150.950.000.003.98-35.69
18773712006.11.16 17:10buy0.10usdjpy118.200.00118.60 117.660.000.002.58-45.89
18929292006.11.17 11:29buy0.10usdcad1.14440.00001.1484 1.14700.000.000.4822.67
18956362006.11.17 13:43buy0.10usdchf1.25320.00001.2572 1.24350.000.000.90-78.01
18956392006.11.17 13:44sell0.10eurusd1.27650.00001.2725 1.28310.000.000.58-66.00
18962752006.11.17 15:35sell0.20eurusd1.27850.00001.2745 1.28310.000.001.16-92.00
18962782006.11.17 15:36buy0.20usdchf1.25120.00001.2552 1.24350.000.001.79-123.84
18966102006.11.17 16:38buy0.40usdchf1.24920.00001.2532 1.24350.000.003.59-183.35
18968192006.11.17 16:53sell0.40eurusd1.28050.00001.2765 1.28310.000.002.32-104.00
18968302006.11.17 16:53buy0.20usdjpy118.000.00118.40 117.660.000.002.59-57.79
18968562006.11.17 16:56buy0.80usdchf1.24720.00001.2512 1.24350.000.007.18-238.04
18971332006.11.17 17:06sell0.80eurusd1.28270.00001.2787 1.28310.000.004.63-32.00
18971382006.11.17 17:06buy0.40usdjpy117.800.00118.20 117.660.000.005.18-47.59
18972312006.11.17 17:16buy1.60usdchf1.24510.00001.2491 1.24350.000.0014.35-205.87
18975602006.11.17 17:34buy0.20eurchf1.59630.00001.6003 1.59530.000.000.99-16.09
18976122006.11.17 17:38buy0.80usdjpy117.580.00117.98 117.660.000.0010.3554.39
18976262006.11.17 17:38buy3.20usdchf1.24310.00001.2471 1.24350.000.0028.70102.94
18976622006.11.17 17:40buy0.40eurjpy150.950.00151.35 150.950.000.003.980.00
18980292006.11.17 18:40sell0.10euraud1.66790.00001.6639 1.66940.000.000.95-11.54
  0.00 0.00 249.78 -751.01
 Floating P/L: -501.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 149.56 Floating P/L: -501.23 Margin: 3 398.94
Balance: 207 941.92 Equity: 207 440.69 Free Margin: 204 542.99