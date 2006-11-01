MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 November 10, 21:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18023532006.11.01 11:01buy0.10audusd0.77430.00000.77832006.11.06 22:290.77150.000.001.14-28.00
18050662006.11.02 02:31buy0.20audusd0.77230.00000.77632006.11.06 22:280.77160.000.000.90-14.00
18100492006.11.03 15:55buy0.40audusd0.76980.00000.77382006.11.06 22:270.77170.000.000.9076.00
18120752006.11.06 08:22buy0.80audusd0.76770.77170.77172006.11.06 22:270.77170.000.000.00320.00
18065702006.11.02 12:23sell0.10euraud1.64960.00001.64562006.11.06 05:591.64970.000.000.74-0.77
18072602006.11.02 16:12sell0.20euraud1.65160.00001.64762006.11.06 05:591.64960.000.001.4730.83
18093752006.11.03 13:28sell0.40euraud1.65361.64961.64962006.11.06 05:591.64960.000.001.46123.31
18131632006.11.06 10:27sell0.10euraud1.64980.00001.64582006.11.08 12:101.66080.000.000.74-84.72
18195552006.11.07 10:46sell0.20euraud1.65180.00001.64782006.11.08 12:101.66050.000.000.73-134.03
18216402006.11.08 04:44sell0.40euraud1.65430.00001.65032006.11.08 12:101.66060.000.000.00-194.12
18216852006.11.08 05:04sell0.80euraud1.65640.00001.65242006.11.08 12:091.66080.000.000.00-271.11
18217662006.11.08 05:57sell1.60euraud1.65840.00001.65442006.11.08 12:091.66050.000.000.00-258.82
18218322006.11.08 06:28sell3.20euraud1.66060.00001.65662006.11.08 12:091.66060.000.000.000.00
18235612006.11.08 11:08sell6.40euraud1.66270.00001.65872006.11.08 12:081.66060.000.000.001 035.28
18093532006.11.03 13:16buy0.10eurchf1.59261.59661.59662006.11.06 11:231.59660.000.000.1231.82
18116622006.11.06 07:19buy0.10eurjpy150.10150.50150.502006.11.06 14:32150.500.000.000.0033.78
18193982006.11.07 10:05buy0.10eurjpy150.440.00150.842006.11.09 09:18150.620.000.000.2115.28
18217062006.11.08 05:09buy0.20eurjpy150.23150.63150.632006.11.09 09:18150.630.000.000.0067.92
18213052006.11.07 20:00sell0.10eurusd1.27650.00001.27252006.11.10 11:281.28700.000.000.15-105.00
18228732006.11.08 08:58sell0.20eurusd1.27870.00001.27472006.11.10 11:281.28720.000.000.00-170.00
18282772006.11.09 15:19sell0.40eurusd1.28090.00001.27692006.11.10 11:271.28740.000.000.00-260.00
18286792006.11.09 16:43sell0.80eurusd1.28300.00001.27902006.11.10 11:271.28730.000.000.00-344.00
18298342006.11.10 02:01sell1.60eurusd1.28530.00001.28132006.11.10 11:271.28720.000.000.00-304.00
18321362006.11.10 08:52sell3.20eurusd1.28730.00001.28332006.11.10 11:271.28730.000.000.000.00
18324222006.11.10 09:12sell6.40eurusd1.28940.00001.28542006.11.10 11:261.28730.000.000.001 344.00
18086932006.11.03 09:25buy0.10usdcad1.13460.00001.13862006.11.06 10:031.13390.000.000.07-6.17
18094602006.11.03 14:01buy0.20usdcad1.12961.13361.13362006.11.06 10:031.13360.000.000.1370.57
18194042006.11.07 10:06buy0.10usdcad1.12960.00001.13362006.11.08 07:251.13150.000.000.0716.79
18198922006.11.07 13:33buy0.20usdcad1.12761.13161.13162006.11.08 07:251.13160.000.000.1370.70
18236002006.11.08 12:04buy0.10usdcad1.13140.00001.13542006.11.09 10:011.13090.000.000.00-4.42
18246272006.11.08 15:36buy0.20usdcad1.12920.00001.13322006.11.09 10:011.13120.000.000.0035.36
18248192006.11.08 16:14buy0.40usdcad1.12721.13121.13122006.11.09 10:011.13120.000.000.00141.44
18271262006.11.09 11:12buy0.10usdcad1.13150.00001.13552006.11.10 15:101.13150.000.000.000.00
18288552006.11.09 17:04buy0.20usdcad1.12930.00001.13332006.11.10 15:091.13130.000.000.0035.36
18304862006.11.10 04:23buy0.40usdcad1.12731.13131.13132006.11.10 15:091.13130.000.000.00141.43
18220372006.11.08 07:26buy0.10usdchf1.25080.00001.25482006.11.08 14:151.25120.000.000.003.20
18228582006.11.08 08:58buy0.20usdchf1.24860.00001.25262006.11.08 14:121.25070.000.000.0033.58
18231472006.11.08 09:29buy0.40usdchf1.24631.25031.25032006.11.08 14:111.25030.000.000.00127.97
18242532006.11.08 14:16buy0.10usdchf1.25170.00001.25572006.11.10 13:131.23850.000.000.00-106.58
18248052006.11.08 16:13buy0.20usdchf1.24950.00001.25352006.11.10 13:131.23860.000.000.00-176.01
18281742006.11.09 15:05buy0.40usdchf1.24720.00001.25122006.11.10 13:131.23870.000.000.00-274.48
18285642006.11.09 16:29buy0.80usdchf1.24520.00001.24922006.11.10 13:121.23860.000.000.00-426.29
18286702006.11.09 16:43buy1.60usdchf1.24290.00001.24692006.11.10 13:121.23860.000.000.00-555.47
18298042006.11.10 01:59buy3.20usdchf1.24080.00001.24482006.11.10 13:121.23860.000.000.00-568.38
18298882006.11.10 02:07buy6.40usdchf1.23880.00001.24282006.11.10 13:111.23880.000.000.000.00
18321772006.11.10 08:56buy12.80usdchf1.23680.00001.24082006.11.10 13:111.23880.000.000.002 066.52
18213032006.11.07 20:00buy0.10usdjpy117.750.00118.152006.11.08 14:19117.930.000.000.2615.26
18216902006.11.08 05:06buy0.20usdjpy117.55117.95117.952006.11.08 14:18117.950.000.000.0067.83
18256142006.11.08 23:10buy0.10usdjpy117.88118.28118.282006.11.09 13:40118.280.000.000.0033.82
  0.00 0.00 9.22 1 651.68
Closed P/L: 1 660.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18171212006.11.07 02:05buy0.10audusd0.77220.00000.7762 0.76760.000.000.23-46.00
18217722006.11.08 05:58buy0.20audusd0.77000.00000.7740 0.76760.000.000.00-48.00
18246662006.11.08 15:55buy0.40audusd0.76800.00000.7720 0.76760.000.000.00-16.00
18268502006.11.09 09:42buy0.80audusd0.76600.00000.7700 0.76760.000.000.00128.00
18172062006.11.07 03:12buy0.10eurchf1.59740.00001.6014 1.59440.000.000.12-24.17
18199202006.11.07 13:34buy0.20eurchf1.59540.00001.5994 1.59440.000.000.24-16.11
18298112006.11.10 02:00buy0.40eurchf1.59330.00001.5973 1.59440.000.000.0035.44
17959872006.10.31 02:29sell0.10eurgbp0.66900.00000.6650 0.67220.000.005.72-61.16
18209802006.11.07 17:59sell0.20eurgbp0.67100.00000.6670 0.67220.000.001.43-45.87
18280982006.11.09 14:51sell0.40eurgbp0.67300.00000.6690 0.67220.000.000.0061.17
18310122006.11.10 05:47buy0.10eurjpy151.230.00151.63 150.980.000.000.00-21.26
18336262006.11.10 14:08buy0.20eurjpy151.020.00151.42 150.980.000.000.00-6.81
18347122006.11.10 20:00sell0.10euraud1.67470.00001.6707 1.67370.000.000.007.68
  0.00 0.00 7.74 -53.09
 Floating P/L: -45.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 660.90 Floating P/L: -45.35 Margin: 691.42
Balance: 204 190.60 Equity: 204 145.25 Free Margin: 203 499.18