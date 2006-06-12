North Finance Company Ltd
A/C No: 127827Name: 77777777nf2006.11.28 03:02 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
12396171200512162006.05.15 11:02sell0.10gbpusd1.88981.88581.86382006.05.16 06:591.88580.000.0040.00
22596378200512162006.05.22 11:00buy0.10gbpusd1.87361.88051.89262006.05.23 10:511.88050.000.0069.00
32990703200512162006.06.05 11:02sell0.10gbpusd1.88551.87961.85952006.06.06 13:001.87330.000.00122.00
43173172200512162006.06.12 11:00buy0.10gbpusd1.84221.83821.86122006.06.12 14:391.83820.000.00-40.00
53335305200512162006.06.19 11:00sell0.10gbpusd1.84341.84891.81742006.06.20 13:001.84070.000.0027.00
63476832200512162006.06.26 11:01buy0.10gbpusd1.82291.81891.84192006.06.26 12:521.81890.000.00-40.00
73627023200512162006.07.03 11:00sell0.10gbpusd1.84451.85001.81852006.07.04 13:011.84580.000.00-13.00
83763466200512162006.07.10 11:00sell0.10gbpusd1.85041.84701.82442006.07.11 13:001.83840.000.00120.00
93909532200512162006.07.17 11:01buy0.10gbpusd1.83221.82821.85122006.07.17 11:121.82820.000.00-40.00
104053413200512162006.07.24 11:00sell0.10gbpusd1.84901.85451.82302006.07.24 12:301.85450.000.00-55.00
114211271200512162006.07.31 11:00sell0.10gbpusd1.86391.86941.83792006.08.01 13:001.86610.000.00-22.00
124376303200512162006.08.07 11:01sell0.10gbpusd1.90851.91401.88252006.08.08 13:001.90620.000.0023.00
134514172200512162006.08.14 11:02buy0.10gbpusd1.89161.88761.91062006.08.14 11:431.88760.000.00-40.00
144658887200512162006.08.21 11:00buy0.10gbpusd1.89291.88891.91192006.08.22 14:561.88890.000.00-40.00
154796574200512162006.08.28 11:01sell0.10gbpusd1.89411.89961.86812006.08.29 10:141.89960.000.00-55.00
164921468200512162006.09.04 11:00sell0.10gbpusd1.90571.91121.87972006.09.05 13:001.90020.000.0055.00
175104137200512162006.09.11 11:01buy0.10gbpusd1.86701.86301.88602006.09.11 17:051.86300.000.00-40.00
185233036200512162006.09.18 11:01buy0.10gbpusd1.88321.87921.90222006.09.18 12:021.87920.000.00-40.00
195325231200512162006.09.25 11:00sell0.10gbpusd1.90331.90881.87732006.09.26 13:011.89460.000.0087.00
205424800200512162006.10.02 11:00buy0.10gbpusd1.86941.88031.88842006.10.03 09:361.88840.000.00190.00
215522223200512162006.10.09 11:00buy0.10gbpusd1.86751.86351.88652006.10.09 16:541.86350.000.00-40.00
225619619200512162006.10.16 11:01sell0.10gbpusd1.85921.86471.83322006.10.16 15:421.86470.000.00-55.00
235802475200512162006.10.30 11:00sell0.10gbpusd1.89891.90441.87292006.10.30 14:501.90440.000.00-55.00
245891961200512162006.11.06 11:00buy0.10gbpusd1.89771.90401.91672006.11.08 09:211.90400.000.0063.00
255992191200512162006.11.13 11:01sell0.10gbpusd1.91141.90691.88542006.11.14 13:001.89700.000.00144.00
266108850200512162006.11.20 11:00sell0.10gbpusd1.89471.90021.86872006.11.21 13:001.89970.000.00-50.00
276197742200512162006.11.27 11:00sell0.10gbpusd1.93261.93811.90662006.11.27 11:391.93810.000.00-55.00
0.000.00260.00
 
Summary P/L:260.00
 
Winning trades:(11) 940.00
Losing trades:(16) -680.00
Max summary P/L:365.00
Largest winning trade:190.00
Largest losing trade:-55.00
Max consecutive winners:3 (231.00)
Max consecutive losers:3 (-150.00)
Max consecutive profit:277.00 (2)
Max consecutive loss:-150.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:254.00 (0.00%)
Profit factor:1.38
Avg. profit factor:2.01
Risk factor:1.02
 
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