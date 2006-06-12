North Finance Company Ltd
|A/C No: 127827
|Name: 77777777nf
|2006.11.28 03:02 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|2396171
|20051216
|2006.05.15 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8898
|1.8858
|1.8638
|2006.05.16 06:59
|1.8858
|0.00
|0.00
|40.00
|2
|2596378
|20051216
|2006.05.22 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|1.8805
|1.8926
|2006.05.23 10:51
|1.8805
|0.00
|0.00
|69.00
|3
|2990703
|20051216
|2006.06.05 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8855
|1.8796
|1.8595
|2006.06.06 13:00
|1.8733
|0.00
|0.00
|122.00
|4
|3173172
|20051216
|2006.06.12 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8422
|1.8382
|1.8612
|2006.06.12 14:39
|1.8382
|0.00
|0.00
|-40.00
|5
|3335305
|20051216
|2006.06.19 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8434
|1.8489
|1.8174
|2006.06.20 13:00
|1.8407
|0.00
|0.00
|27.00
|6
|3476832
|20051216
|2006.06.26 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8229
|1.8189
|1.8419
|2006.06.26 12:52
|1.8189
|0.00
|0.00
|-40.00
|7
|3627023
|20051216
|2006.07.03 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|1.8500
|1.8185
|2006.07.04 13:01
|1.8458
|0.00
|0.00
|-13.00
|8
|3763466
|20051216
|2006.07.10 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8504
|1.8470
|1.8244
|2006.07.11 13:00
|1.8384
|0.00
|0.00
|120.00
|9
|3909532
|20051216
|2006.07.17 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8322
|1.8282
|1.8512
|2006.07.17 11:12
|1.8282
|0.00
|0.00
|-40.00
|10
|4053413
|20051216
|2006.07.24 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8490
|1.8545
|1.8230
|2006.07.24 12:30
|1.8545
|0.00
|0.00
|-55.00
|11
|4211271
|20051216
|2006.07.31 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8639
|1.8694
|1.8379
|2006.08.01 13:00
|1.8661
|0.00
|0.00
|-22.00
|12
|4376303
|20051216
|2006.08.07 11:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9085
|1.9140
|1.8825
|2006.08.08 13:00
|1.9062
|0.00
|0.00
|23.00
|13
|4514172
|20051216
|2006.08.14 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|1.8876
|1.9106
|2006.08.14 11:43
|1.8876
|0.00
|0.00
|-40.00
|14
|4658887
|20051216
|2006.08.21 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|1.8889
|1.9119
|2006.08.22 14:56
|1.8889
|0.00
|0.00
|-40.00
|15
|4796574
|20051216
|2006.08.28 11:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|1.8996
|1.8681
|2006.08.29 10:14
|1.8996
|0.00
|0.00
|-55.00
|16
|4921468
|20051216
|2006.09.04 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9057
|1.9112
|1.8797
|2006.09.05 13:00
|1.9002
|0.00
|0.00
|55.00
|17
|5104137
|20051216
|2006.09.11 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|1.8630
|1.8860
|2006.09.11 17:05
|1.8630
|0.00
|0.00
|-40.00
|18
|5233036
|20051216
|2006.09.18 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8832
|1.8792
|1.9022
|2006.09.18 12:02
|1.8792
|0.00
|0.00
|-40.00
|19
|5325231
|20051216
|2006.09.25 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9033
|1.9088
|1.8773
|2006.09.26 13:01
|1.8946
|0.00
|0.00
|87.00
|20
|5424800
|20051216
|2006.10.02 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8694
|1.8803
|1.8884
|2006.10.03 09:36
|1.8884
|0.00
|0.00
|190.00
|21
|5522223
|20051216
|2006.10.09 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|1.8635
|1.8865
|2006.10.09 16:54
|1.8635
|0.00
|0.00
|-40.00
|22
|5619619
|20051216
|2006.10.16 11:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8592
|1.8647
|1.8332
|2006.10.16 15:42
|1.8647
|0.00
|0.00
|-55.00
|23
|5802475
|20051216
|2006.10.30 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8989
|1.9044
|1.8729
|2006.10.30 14:50
|1.9044
|0.00
|0.00
|-55.00
|24
|5891961
|20051216
|2006.11.06 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8977
|1.9040
|1.9167
|2006.11.08 09:21
|1.9040
|0.00
|0.00
|63.00
|25
|5992191
|20051216
|2006.11.13 11:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9114
|1.9069
|1.8854
|2006.11.14 13:00
|1.8970
|0.00
|0.00
|144.00
|26
|6108850
|20051216
|2006.11.20 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8947
|1.9002
|1.8687
|2006.11.21 13:00
|1.8997
|0.00
|0.00
|-50.00
|27
|6197742
|20051216
|2006.11.27 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9326
|1.9381
|1.9066
|2006.11.27 11:39
|1.9381
|0.00
|0.00
|-55.00
|0.00
|0.00
|260.00
|
|Summary P/L:
|260.00
|
|Winning trades:
|(11) 940.00
|Losing trades:
|(16) -680.00
|Max summary P/L:
|365.00
|Largest winning trade:
|190.00
|Largest losing trade:
|-55.00
|Max consecutive winners:
|3 (231.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-150.00)
|Max consecutive profit:
|277.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-150.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|254.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.38
|Avg. profit factor:
|2.01
|Risk factor:
|1.02
|
* * *