Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 22, 21:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22299182006.11.22 14:51sell0.01usdchf1.22810.00001.22562006.11.22 16:091.22710.000.000.000.81
22301562006.11.22 15:23sell0.01usdchf1.22960.00001.22712006.11.22 16:091.22710.000.000.002.04
22293032006.11.22 14:23sell0.01usdchf1.23120.00001.22872006.11.22 14:501.22870.000.000.002.03
22285262006.11.22 13:10sell0.01usdchf1.23370.00001.23122006.11.22 14:201.23120.000.000.002.03
22237892006.11.21 15:57buy0.01usdchf1.24340.00001.24592006.11.22 13:101.23370.000.000.03-7.86
22236122006.11.21 15:15buy0.01usdchf1.24500.00001.24752006.11.22 13:101.23380.000.000.03-9.08
22240092006.11.21 16:28buy0.02usdchf1.24190.00001.24442006.11.22 13:101.23390.000.000.06-12.97
22247832006.11.21 20:27buy0.04usdchf1.24040.00001.24292006.11.22 13:101.23400.000.000.13-20.75
22261152006.11.22 03:20buy0.07usdchf1.23890.00001.24142006.11.22 13:101.23410.000.000.00-27.23
22270812006.11.22 08:41buy0.11usdchf1.23730.00001.23982006.11.22 13:101.23420.000.000.00-27.63
22283362006.11.22 12:47buy0.19usdchf1.23580.00001.23832006.11.22 13:091.23430.000.000.00-23.09
22176402006.11.20 10:45buy0.01usdchf1.24260.00001.24512006.11.20 17:511.24320.000.000.000.48
22152522006.11.20 00:00buy0.01usdchf1.24410.00001.24662006.11.20 17:511.24330.000.000.00-0.64
22178062006.11.20 10:56buy0.02usdchf1.24100.00001.24352006.11.20 17:511.24350.000.000.004.02
22197212006.11.20 17:53buy0.01usdchf1.24400.00001.24652006.11.21 15:151.24480.000.000.030.64
22221762006.11.21 09:00buy0.01usdchf1.24250.00001.24502006.11.21 15:151.24500.000.000.002.01
22196942006.11.20 17:47sell0.01eurusd1.28150.00001.27902006.11.21 15:021.28080.000.000.020.70
22209832006.11.21 01:14sell0.01eurusd1.28330.00001.28082006.11.21 15:011.28080.000.000.002.50
22158132006.11.20 03:21sell0.01eurusd1.28390.00001.28142006.11.20 17:471.28140.000.000.002.50
22152022006.11.20 00:00sell0.01eurusd1.28240.00001.27992006.11.20 17:471.28180.000.000.000.60
22234852006.11.21 15:02sell0.01eurusd1.28030.00001.27782006.11.22 14:281.29050.000.000.02-10.20
22239362006.11.21 16:15sell0.01eurusd1.28180.00001.27932006.11.22 14:281.29050.000.000.02-8.70
22246642006.11.21 20:23sell0.02eurusd1.28310.00001.28082006.11.22 14:281.29050.000.000.04-14.80
22263622006.11.22 04:47sell0.07eurusd1.28620.00001.28372006.11.22 14:281.29050.000.000.00-30.10
22247782006.11.21 20:27sell0.04eurusd1.28470.00001.28222006.11.22 14:281.29060.000.000.08-23.60
22283382006.11.22 12:47sell0.11eurusd1.28770.00001.28522006.11.22 14:281.29070.000.000.00-33.00
22287782006.11.22 13:23sell0.19eurusd1.28920.00001.28692006.11.22 14:281.29070.000.000.00-28.50
22293852006.11.22 14:28buy0.01eurusd1.29070.00001.29322006.11.22 16:041.29320.000.000.002.50
22270002006.11.22 08:35sell0.19gbpusd1.90350.00001.90102006.11.22 09:341.90500.000.000.00-19.95
22261272006.11.22 03:20sell0.11gbpusd1.90200.00001.89952006.11.22 09:341.90510.000.000.00-23.87
22210252006.11.21 01:14sell0.04gbpusd1.89890.00001.89642006.11.22 09:341.90530.000.000.03-17.92
22259312006.11.22 02:44sell0.07gbpusd1.90040.00001.89792006.11.22 09:341.90540.000.000.00-24.50
22177582006.11.20 10:56sell0.02gbpusd1.89740.00001.89492006.11.22 09:341.90550.000.000.02-11.34
22176242006.11.20 10:44sell0.01gbpusd1.89590.00001.89372006.11.22 09:341.90560.000.000.02-6.79
22151972006.11.20 00:00sell0.01gbpusd1.89460.00001.89212006.11.22 09:341.90570.000.000.02-7.77
22276122006.11.22 10:28buy0.01gbpusd1.90420.00001.90672006.11.22 12:091.90670.000.000.001.75
22272972006.11.22 09:34buy0.01gbpusd1.90580.00001.90832006.11.22 12:091.90680.000.000.000.70
22281722006.11.22 12:09buy0.01gbpusd1.90740.00001.90992006.11.22 13:231.90990.000.000.001.75
22288652006.11.22 13:26buy0.01gbpusd1.90960.00001.91172006.11.22 14:211.91170.000.000.001.47
22287902006.11.22 13:23buy0.01gbpusd1.91070.00001.91322006.11.22 14:231.91190.000.000.000.84
22293052006.11.22 14:23buy0.01gbpusd1.91230.00001.91452006.11.22 16:131.91450.000.000.001.54
22307032006.11.22 16:13buy0.01gbpusd1.91480.00001.91732006.11.22 16:261.91730.000.000.001.75
22292022006.11.22 14:19sell0.01usdjpy116.850.00116.602006.11.22 16:07116.600.000.000.002.14
22286002006.11.22 13:13sell0.01usdjpy117.140.00116.892006.11.22 14:19116.890.000.000.002.14
22246832006.11.21 20:23buy0.02usdjpy117.890.00118.112006.11.22 13:13117.120.000.000.07-13.15
22281742006.11.22 12:09buy0.19usdjpy117.280.00117.532006.11.22 13:13117.120.000.000.00-25.96
22177812006.11.20 10:56buy0.01usdjpy118.020.00118.272006.11.22 13:13117.130.000.000.06-7.60
22259422006.11.22 02:46buy0.04usdjpy117.740.00117.992006.11.22 13:13117.130.000.000.00-20.83
22170662006.11.20 09:12buy0.01usdjpy118.170.00118.422006.11.22 13:13117.140.000.000.06-8.79
22264672006.11.22 05:09buy0.07usdjpy117.580.00117.832006.11.22 13:13117.150.000.000.00-25.69
22270562006.11.22 08:41buy0.11usdjpy117.440.00117.662006.11.22 13:13117.150.000.000.00-27.23
22152192006.11.20 00:00buy0.01usdjpy117.880.00118.132006.11.20 09:12118.130.000.000.002.12
  0.00 0.00 0.74 -480.48
Closed P/L: -479.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22304972006.11.22 16:04buy0.01eurusd1.29350.00001.2960 1.29390.000.000.000.40
22309102006.11.22 16:26buy0.01gbpusd1.91770.00001.9202 1.91490.000.000.00-1.96
22310082006.11.22 16:32buy0.01gbpusd1.91640.00001.9187 1.91490.000.000.00-1.05
22312982006.11.22 16:58buy0.02gbpusd1.91490.00001.9174 1.91490.000.000.000.00
22306432006.11.22 16:09sell0.01usdchf1.22650.00001.2240 1.22690.000.000.00-0.33
22313122006.11.22 16:59sell0.01usdchf1.22800.00001.2255 1.22690.000.000.000.90
22305972006.11.22 16:08sell0.01usdjpy116.550.00116.33 116.780.000.000.00-1.97
22317762006.11.22 18:33sell0.01usdjpy116.710.00116.46 116.780.000.000.00-0.60
22318542006.11.22 18:44sell0.02usdjpy116.860.00116.61 116.780.000.000.001.37
22319132006.11.22 18:49buy0.01eurusd1.29200.00001.2945 1.29390.000.000.001.90
  0.00 0.00 0.00 -1.34
 Floating P/L: -1.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -479.74 Floating P/L: -1.34 Margin: 34.88
Balance: 6 007.36 Equity: 6 006.02 Free Margin: 5 971.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 39.11 Gross Loss: 518.85 Total Net Profit: -479.74
Profit Factor: 0.08 Expected Payoff: -9.23  
Absolute Drawdown: 492.55 Maximal Drawdown: 507.53 (7.81%) Relative Drawdown: 7.81% (507.53)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 24 (41.67%) Long Positions (won %): 28 (46.43%)
Profit Trades (% of total): 23 (44.23%) Loss trades (% of total): 29 (55.77%)
Largest profit trade: 4.02 loss trade: -33.00
Average profit trade: 1.70 loss trade: -17.89
Maximum consecutive wins ($): 7 (12.81) consecutive losses ($): 14 (-257.42)
Maximal consecutive profit (count): 12.81 (7) consecutive loss (count): -257.42 (14)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 7