|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 22, 21:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2229918
|2006.11.22 14:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|1.2256
|2006.11.22 16:09
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2230156
|2006.11.22 15:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|1.2271
|2006.11.22 16:09
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|2229303
|2006.11.22 14:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2312
|0.0000
|1.2287
|2006.11.22 14:50
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|2228526
|2006.11.22 13:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2337
|0.0000
|1.2312
|2006.11.22 14:20
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|2223789
|2006.11.21 15:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2434
|0.0000
|1.2459
|2006.11.22 13:10
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.86
|2223612
|2006.11.21 15:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2475
|2006.11.22 13:10
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.03
|-9.08
|2224009
|2006.11.21 16:28
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2444
|2006.11.22 13:10
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.06
|-12.97
|2224783
|2006.11.21 20:27
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2404
|0.0000
|1.2429
|2006.11.22 13:10
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.13
|-20.75
|2226115
|2006.11.22 03:20
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|1.2414
|2006.11.22 13:10
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.23
|2227081
|2006.11.22 08:41
|buy
|0.11
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|1.2398
|2006.11.22 13:10
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.63
|2228336
|2006.11.22 12:47
|buy
|0.19
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|1.2383
|2006.11.22 13:09
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.09
|2217640
|2006.11.20 10:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|1.2451
|2006.11.20 17:51
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|2215252
|2006.11.20 00:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2466
|2006.11.20 17:51
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|2217806
|2006.11.20 10:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2435
|2006.11.20 17:51
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|2219721
|2006.11.20 17:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2440
|0.0000
|1.2465
|2006.11.21 15:15
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.03
|0.64
|2222176
|2006.11.21 09:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2450
|2006.11.21 15:15
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|2219694
|2006.11.20 17:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2790
|2006.11.21 15:02
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.02
|0.70
|2220983
|2006.11.21 01:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2808
|2006.11.21 15:01
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|2215813
|2006.11.20 03:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|1.2814
|2006.11.20 17:47
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|2215202
|2006.11.20 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2799
|2006.11.20 17:47
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2223485
|2006.11.21 15:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2778
|2006.11.22 14:28
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.20
|2223936
|2006.11.21 16:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2793
|2006.11.22 14:28
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.02
|-8.70
|2224664
|2006.11.21 20:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2808
|2006.11.22 14:28
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.04
|-14.80
|2226362
|2006.11.22 04:47
|sell
|0.07
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|1.2837
|2006.11.22 14:28
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.10
|2224778
|2006.11.21 20:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2847
|0.0000
|1.2822
|2006.11.22 14:28
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.08
|-23.60
|2228338
|2006.11.22 12:47
|sell
|0.11
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|1.2852
|2006.11.22 14:28
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|2228778
|2006.11.22 13:23
|sell
|0.19
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2869
|2006.11.22 14:28
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.50
|2229385
|2006.11.22 14:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2907
|0.0000
|1.2932
|2006.11.22 16:04
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|2227000
|2006.11.22 08:35
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9010
|2006.11.22 09:34
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.95
|2226127
|2006.11.22 03:20
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.8995
|2006.11.22 09:34
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.87
|2221025
|2006.11.21 01:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8964
|2006.11.22 09:34
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.03
|-17.92
|2225931
|2006.11.22 02:44
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.8979
|2006.11.22 09:34
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.50
|2217758
|2006.11.20 10:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8974
|0.0000
|1.8949
|2006.11.22 09:34
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.02
|-11.34
|2217624
|2006.11.20 10:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8959
|0.0000
|1.8937
|2006.11.22 09:34
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.79
|2215197
|2006.11.20 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8921
|2006.11.22 09:34
|1.9057
|0.00
|0.00
|0.02
|-7.77
|2227612
|2006.11.22 10:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9067
|2006.11.22 12:09
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2227297
|2006.11.22 09:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|1.9083
|2006.11.22 12:09
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2228172
|2006.11.22 12:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9099
|2006.11.22 13:23
|1.9099
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2228865
|2006.11.22 13:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9096
|0.0000
|1.9117
|2006.11.22 14:21
|1.9117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|2228790
|2006.11.22 13:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9132
|2006.11.22 14:23
|1.9119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2229305
|2006.11.22 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9123
|0.0000
|1.9145
|2006.11.22 16:13
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|2230703
|2006.11.22 16:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9173
|2006.11.22 16:26
|1.9173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2229202
|2006.11.22 14:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.60
|2006.11.22 16:07
|116.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|2228600
|2006.11.22 13:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.14
|0.00
|116.89
|2006.11.22 14:19
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|2224683
|2006.11.21 20:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.89
|0.00
|118.11
|2006.11.22 13:13
|117.12
|0.00
|0.00
|0.07
|-13.15
|2228174
|2006.11.22 12:09
|buy
|0.19
|usdjpy
|117.28
|0.00
|117.53
|2006.11.22 13:13
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.96
|2217781
|2006.11.20 10:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.02
|0.00
|118.27
|2006.11.22 13:13
|117.13
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.60
|2225942
|2006.11.22 02:46
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.74
|0.00
|117.99
|2006.11.22 13:13
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.83
|2217066
|2006.11.20 09:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.17
|0.00
|118.42
|2006.11.22 13:13
|117.14
|0.00
|0.00
|0.06
|-8.79
|2226467
|2006.11.22 05:09
|buy
|0.07
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.83
|2006.11.22 13:13
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.69
|2227056
|2006.11.22 08:41
|buy
|0.11
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.66
|2006.11.22 13:13
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.23
|2215219
|2006.11.20 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.88
|0.00
|118.13
|2006.11.20 09:12
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|0.00
|0.00
|0.74
|-480.48
|Closed P/L:
|-479.74
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2230497
|2006.11.22 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|1.2960
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2230910
|2006.11.22 16:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9177
|0.0000
|1.9202
|1.9149
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|2231008
|2006.11.22 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9164
|0.0000
|1.9187
|1.9149
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|2231298
|2006.11.22 16:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9149
|0.0000
|1.9174
|1.9149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2230643
|2006.11.22 16:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2265
|0.0000
|1.2240
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2231312
|2006.11.22 16:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2255
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2230597
|2006.11.22 16:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.55
|0.00
|116.33
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|2231776
|2006.11.22 18:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.71
|0.00
|116.46
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2231854
|2006.11.22 18:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.61
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|2231913
|2006.11.22 18:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2945
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|Floating P/L:
|-1.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-479.74
|Floating P/L:
|-1.34
|Margin:
|34.88
|Balance:
|6 007.36
|Equity:
|6 006.02
|Free Margin:
|5 971.14
|Details:
|Gross Profit:
|39.11
|Gross Loss:
|518.85
|Total Net Profit:
|-479.74
|Profit Factor:
|0.08
|Expected Payoff:
|-9.23
|Absolute Drawdown:
|492.55
|Maximal Drawdown:
|507.53 (7.81%)
|Relative Drawdown:
|7.81% (507.53)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|24 (41.67%)
|Long Positions (won %):
|28 (46.43%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (44.23%)
|Loss trades (% of total):
|29 (55.77%)
|Largest
|profit trade:
|4.02
|loss trade:
|-33.00
|Average
|profit trade:
|1.70
|loss trade:
|-17.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (12.81)
|consecutive losses ($):
|14 (-257.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12.81 (7)
|consecutive loss (count):
|-257.42 (14)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|7