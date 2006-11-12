|Account: 1273915
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 17, 09:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15415921
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2849
|1.3000
|1.2829
|2006.11.13 09:54
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15423898
|2006.11.13 00:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2864
|1.3000
|1.2844
|2006.11.13 09:54
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15448080
|2006.11.13 09:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2842
|1.2993
|1.2822
|2006.11.13 14:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15464523
|2006.11.13 14:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|1.2971
|1.2800
|2006.11.13 17:49
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15476518
|2006.11.13 17:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2798
|1.2949
|1.2778
|2006.11.14 15:00
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.80
|15486214
|2006.11.13 23:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2813
|1.2949
|1.2793
|2006.11.14 15:00
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|15507434
|2006.11.14 04:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2829
|1.2950
|1.2809
|2006.11.14 15:00
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|15542046
|2006.11.14 13:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2844
|1.2950
|1.2824
|2006.11.14 15:00
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15544798
|2006.11.14 13:34
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2859
|1.2950
|1.2839
|2006.11.14 15:00
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|15557040
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2835
|1.2986
|1.2815
|2006.11.14 15:10
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15598266
|2006.11.14 20:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2827
|1.2676
|1.2847
|2006.11.15 08:12
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.40
|15599680
|2006.11.14 21:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2811
|1.2675
|1.2831
|2006.11.15 08:11
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15625129
|2006.11.15 08:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2833
|1.2682
|1.2853
|2006.11.15 15:11
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|15630519
|2006.11.15 09:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2818
|1.2682
|1.2838
|2006.11.15 15:11
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|15636389
|2006.11.15 10:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2803
|1.2682
|1.2823
|2006.11.15 15:11
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15641259
|2006.11.15 10:39
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2788
|1.2682
|1.2808
|2006.11.15 15:11
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15663403
|2006.11.15 15:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2811
|1.2660
|1.2831
|2006.11.15 22:09
|1.2831
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.00
|15688148
|2006.11.15 22:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2833
|1.2682
|1.2853
|2006.11.16 13:30
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15706308
|2006.11.16 06:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2818
|1.2682
|1.2838
|2006.11.16 13:30
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15718360
|2006.11.16 09:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2803
|1.2682
|1.2823
|2006.11.16 13:30
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15730701
|2006.11.16 13:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2840
|1.2689
|1.2860
|2006.11.17 07:16
|1.2781
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.90
|15733692
|2006.11.16 13:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2825
|1.2689
|1.2845
|2006.11.17 07:16
|1.2782
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.60
|15737651
|2006.11.16 14:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2810
|1.2689
|1.2830
|2006.11.17 07:15
|1.2783
|0.00
|0.00
|-0.35
|-10.80
|15749583
|2006.11.16 17:13
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2793
|1.2687
|1.2813
|2006.11.17 07:15
|1.2784
|0.00
|0.00
|-0.69
|-7.20
|15771864
|2006.11.17 04:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2778
|1.2687
|1.2798
|2006.11.17 07:15
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15777031
|2006.11.17 06:06
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2763
|1.2687
|1.2783
|2006.11.17 07:15
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|15415748
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9112
|1.9263
|1.9092
|2006.11.13 07:39
|1.9120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15422217
|2006.11.13 00:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9127
|1.9263
|1.9107
|2006.11.13 07:39
|1.9122
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15424006
|2006.11.13 00:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9143
|1.9264
|1.9123
|2006.11.13 07:39
|1.9123
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15439246
|2006.11.13 07:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9117
|1.9268
|1.9097
|2006.11.13 09:38
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15445315
|2006.11.13 09:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9093
|1.9244
|1.9073
|2006.11.13 09:54
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15447987
|2006.11.13 09:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9070
|1.9221
|1.9050
|2006.11.13 11:37
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15454308
|2006.11.13 11:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9045
|1.9196
|1.9025
|2006.11.13 14:07
|1.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15461485
|2006.11.13 14:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9021
|1.9172
|1.9001
|2006.11.13 15:10
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15468242
|2006.11.13 15:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8997
|1.9148
|1.8977
|2006.11.13 17:47
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15471325
|2006.11.13 15:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9012
|1.9148
|1.8992
|2006.11.13 17:47
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|15472138
|2006.11.13 15:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9027
|1.9148
|1.9007
|2006.11.13 17:47
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15476150
|2006.11.13 17:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9002
|1.9153
|1.8982
|2006.11.14 01:01
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.40
|15484498
|2006.11.13 22:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9017
|1.9153
|1.8997
|2006.11.14 01:01
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|15490792
|2006.11.13 23:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9032
|1.9153
|1.9012
|2006.11.14 01:01
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15492897
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9047
|1.9153
|1.9027
|2006.11.14 01:01
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15498928
|2006.11.14 01:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9026
|1.8875
|1.9046
|2006.11.14 04:17
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15505982
|2006.11.14 04:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9050
|1.8899
|1.9070
|2006.11.14 08:43
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|15512857
|2006.11.14 07:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9035
|1.8899
|1.9055
|2006.11.14 08:43
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15514693
|2006.11.14 07:27
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9020
|1.8899
|1.9040
|2006.11.14 08:43
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15519820
|2006.11.14 08:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9048
|1.8897
|1.9068
|2006.11.14 13:06
|1.8984
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|15524578
|2006.11.14 09:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9027
|1.8891
|1.9047
|2006.11.14 13:06
|1.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|15525189
|2006.11.14 09:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9012
|1.8891
|1.9032
|2006.11.14 13:05
|1.8984
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|15525822
|2006.11.14 09:34
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8997
|1.8891
|1.9017
|2006.11.14 13:05
|1.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|15530695
|2006.11.14 10:25
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8981
|1.8890
|1.9001
|2006.11.14 13:05
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|15533294
|2006.11.14 11:20
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.8965
|1.8889
|1.8985
|2006.11.14 13:05
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|15538693
|2006.11.14 13:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8989
|1.8838
|1.9009
|2006.11.14 13:31
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15538896
|2006.11.14 13:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8974
|1.8838
|1.8994
|2006.11.14 13:31
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15541843
|2006.11.14 13:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9010
|1.8859
|1.9030
|2006.11.14 13:45
|1.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15546664
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9033
|1.8882
|1.9053
|2006.11.14 14:05
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15547777
|2006.11.14 13:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9018
|1.8882
|1.9038
|2006.11.14 14:05
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15550084
|2006.11.14 14:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9040
|1.8889
|1.9060
|2006.11.15 08:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.80
|15551263
|2006.11.14 14:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9024
|1.8888
|1.9044
|2006.11.15 08:12
|1.8961
|0.00
|0.00
|-0.07
|-12.60
|15553216
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9009
|1.8888
|1.9029
|2006.11.15 08:12
|1.8962
|0.00
|0.00
|-0.14
|-18.80
|15555047
|2006.11.14 14:40
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8994
|1.8888
|1.9014
|2006.11.15 08:12
|1.8963
|0.00
|0.00
|-0.28
|-24.80
|15558293
|2006.11.14 15:04
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8979
|1.8888
|1.8999
|2006.11.15 08:12
|1.8964
|0.00
|0.00
|-0.56
|-24.00
|15599606
|2006.11.14 21:13
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.8963
|1.8887
|1.8983
|2006.11.15 08:12
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|15613798
|2006.11.15 05:59
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.8948
|1.8887
|1.8968
|2006.11.15 08:12
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|15625380
|2006.11.15 08:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8967
|1.8816
|1.8987
|2006.11.15 17:35
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|15628365
|2006.11.15 09:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8952
|1.8816
|1.8972
|2006.11.15 17:35
|1.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|15629505
|2006.11.15 09:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8937
|1.8816
|1.8957
|2006.11.15 17:35
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|15630771
|2006.11.15 09:35
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8921
|1.8815
|1.8941
|2006.11.15 17:35
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|15632517
|2006.11.15 09:37
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.8903
|1.8812
|1.8923
|2006.11.15 17:34
|1.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|15637423
|2006.11.15 10:25
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.8888
|1.8812
|1.8908
|2006.11.15 17:34
|1.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15664639
|2006.11.15 15:21
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.8873
|1.8812
|1.8893
|2006.11.15 17:34
|1.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|15672042
|2006.11.15 17:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8893
|1.8742
|1.8913
|2006.11.15 19:08
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15675751
|2006.11.15 19:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8875
|1.8739
|1.8895
|2006.11.15 19:07
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15678318
|2006.11.15 19:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8902
|1.8751
|1.8922
|2006.11.16 09:30
|1.8887
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.50
|15682688
|2006.11.15 19:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8887
|1.8751
|1.8907
|2006.11.16 09:30
|1.8887
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.00
|15706473
|2006.11.16 06:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8872
|1.8751
|1.8892
|2006.11.16 09:30
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15712882
|2006.11.16 08:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8857
|1.8751
|1.8877
|2006.11.16 09:30
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15716653
|2006.11.16 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8896
|1.8745
|1.8916
|2006.11.16 13:30
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15720403
|2006.11.16 09:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8881
|1.8745
|1.8901
|2006.11.16 13:30
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15731105
|2006.11.16 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8933
|1.8782
|1.8953
|2006.11.16 17:00
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|15733763
|2006.11.16 13:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8918
|1.8782
|1.8938
|2006.11.16 17:00
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|15735920
|2006.11.16 13:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8902
|1.8781
|1.8922
|2006.11.16 17:00
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15738314
|2006.11.16 14:02
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8886
|1.8780
|1.8906
|2006.11.16 17:00
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15747879
|2006.11.16 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8908
|1.8757
|1.8928
|2006.11.17 07:02
|1.8875
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.30
|15749470
|2006.11.16 17:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8886
|1.8750
|1.8906
|2006.11.17 07:02
|1.8876
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.00
|15768417
|2006.11.17 02:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8871
|1.8750
|1.8891
|2006.11.17 07:01
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15775674
|2006.11.17 05:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8856
|1.8750
|1.8876
|2006.11.17 07:01
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15779597
|2006.11.17 07:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8877
|1.8726
|1.8897
|2006.11.17 08:21
|1.8867
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|15781859
|2006.11.17 07:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8861
|1.8725
|1.8881
|2006.11.17 08:21
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15782554
|2006.11.17 08:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8846
|1.8725
|1.8866
|2006.11.17 08:20
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15415707
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2388
|1.2539
|1.2368
|2006.11.13 01:17
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|15426352
|2006.11.13 01:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2364
|1.2515
|1.2344
|2006.11.14 08:02
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.43
|15436913
|2006.11.13 06:16
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2379
|1.2515
|1.2359
|2006.11.14 08:02
|1.2418
|0.00
|0.00
|-0.23
|-6.28
|15444134
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2394
|1.2515
|1.2374
|2006.11.14 08:02
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.46
|-8.05
|15449001
|2006.11.13 09:58
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2410
|1.2516
|1.2390
|2006.11.14 08:01
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.92
|-5.80
|15456140
|2006.11.13 12:05
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2426
|1.2517
|1.2406
|2006.11.14 08:01
|1.2421
|0.00
|0.00
|-1.84
|6.44
|15469016
|2006.11.13 15:16
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2441
|1.2517
|1.2421
|2006.11.14 08:01
|1.2421
|0.00
|0.00
|-3.68
|51.53
|15517790
|2006.11.14 08:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2413
|1.2564
|1.2393
|2006.11.14 13:30
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15527082
|2006.11.14 09:42
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2429
|1.2565
|1.2409
|2006.11.14 13:30
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15533147
|2006.11.14 11:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2444
|1.2565
|1.2424
|2006.11.14 13:30
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|15540527
|2006.11.14 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2416
|1.2567
|1.2396
|2006.11.14 14:00
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|15548712
|2006.11.14 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2393
|1.2544
|1.2373
|2006.11.15 17:47
|1.2473
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.41
|15555064
|2006.11.14 14:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2409
|1.2545
|1.2389
|2006.11.15 17:47
|1.2474
|0.00
|0.00
|-0.23
|-10.42
|15556900
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2424
|1.2545
|1.2404
|2006.11.15 17:46
|1.2473
|0.00
|0.00
|-0.46
|-15.71
|15599770
|2006.11.14 21:13
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2439
|1.2545
|1.2419
|2006.11.15 17:46
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.17
|15626045
|2006.11.15 08:32
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2454
|1.2545
|1.2434
|2006.11.15 17:45
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.09
|15626612
|2006.11.15 08:40
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2470
|1.2546
|1.2450
|2006.11.15 17:44
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|15636448
|2006.11.15 10:21
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2486
|1.2547
|1.2466
|2006.11.15 17:43
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|82.12
|15672593
|2006.11.15 17:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2468
|1.2619
|1.2448
|2006.11.15 19:08
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|15676012
|2006.11.15 19:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2479
|1.2619
|1.2463
|2006.11.15 19:07
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|15678375
|2006.11.15 19:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2458
|1.2609
|1.2438
|2006.11.16 13:30
|1.2456
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.16
|15711538
|2006.11.16 08:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2473
|1.2609
|1.2453
|2006.11.16 13:30
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|15415866
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.48
|118.99
|117.28
|2006.11.13 01:15
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|15426234
|2006.11.13 01:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.24
|118.75
|117.04
|2006.11.13 23:50
|117.86
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.26
|15440176
|2006.11.13 07:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.39
|118.75
|117.19
|2006.11.13 23:50
|117.86
|0.00
|0.00
|-0.29
|-7.98
|15443746
|2006.11.13 09:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.54
|118.75
|117.34
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.58
|-11.20
|15446814
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.70
|118.76
|117.50
|2006.11.13 23:50
|117.89
|0.00
|0.00
|-1.17
|-12.89
|15455625
|2006.11.13 12:04
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.86
|118.77
|117.66
|2006.11.13 23:50
|117.89
|0.00
|0.00
|-2.34
|-4.07
|15464139
|2006.11.13 14:49
|sell
|0.32
|usdjpy
|118.01
|118.77
|117.81
|2006.11.13 23:50
|118.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|2.71
|15466733
|2006.11.13 15:05
|sell
|0.64
|usdjpy
|118.17
|118.78
|117.97
|2006.11.13 23:50
|117.97
|0.00
|0.00
|-9.34
|108.53
|15489820
|2006.11.13 23:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.81
|119.32
|117.61
|2006.11.14 00:01
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15494270
|2006.11.14 00:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.58
|119.09
|117.38
|2006.11.14 07:02
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15496913
|2006.11.14 00:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.73
|119.09
|117.53
|2006.11.14 07:02
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|15512361
|2006.11.14 07:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.50
|119.01
|117.30
|2006.11.14 13:03
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15518511
|2006.11.14 08:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.65
|119.01
|117.45
|2006.11.14 13:03
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|15522365
|2006.11.14 08:58
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.81
|119.02
|117.61
|2006.11.14 13:03
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|15538519
|2006.11.14 13:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.60
|119.11
|117.40
|2006.11.14 13:33
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15544174
|2006.11.14 13:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.27
|118.80
|117.09
|2006.11.15 07:29
|117.71
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.74
|15547500
|2006.11.14 13:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.42
|118.78
|117.22
|2006.11.15 07:29
|117.70
|0.00
|0.00
|-0.29
|-4.76
|15599631
|2006.11.14 21:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.58
|118.79
|117.38
|2006.11.15 07:28
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|15610942
|2006.11.15 03:28
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.73
|118.79
|117.53
|2006.11.15 07:28
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|15616423
|2006.11.15 06:29
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.89
|118.80
|117.69
|2006.11.15 07:28
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|15621074
|2006.11.15 07:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.68
|119.19
|117.48
|2006.11.15 19:08
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|15623676
|2006.11.15 07:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.82
|119.20
|117.64
|2006.11.15 19:08
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15632553
|2006.11.15 09:37
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.97
|119.18
|117.77
|2006.11.15 19:08
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|15640885
|2006.11.15 10:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.12
|119.18
|117.92
|2006.11.15 19:07
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.57
|15678723
|2006.11.15 19:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.83
|119.34
|117.63
|2006.11.16 01:33
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.25
|15681194
|2006.11.15 19:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.98
|119.34
|117.78
|2006.11.16 01:33
|117.78
|0.00
|0.00
|-0.88
|3.40
|15696612
|2006.11.16 01:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.77
|119.28
|117.57
|2006.11.16 10:08
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|15702650
|2006.11.16 05:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.92
|119.28
|117.72
|2006.11.16 10:08
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|15706541
|2006.11.16 06:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.08
|119.29
|117.88
|2006.11.16 10:08
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|15714581
|2006.11.16 09:01
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.23
|119.29
|118.03
|2006.11.16 10:08
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|15721997
|2006.11.16 10:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.03
|119.54
|117.83
|2006.11.16 17:18
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|15743115
|2006.11.16 15:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.18
|119.54
|117.98
|2006.11.16 17:18
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|15750540
|2006.11.16 17:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.32
|119.55
|118.14
|2006.11.16 17:18
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|15751996
|2006.11.16 17:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.13
|116.62
|118.33
|2006.11.17 03:26
|118.33
|0.00
|0.00
|0.13
|1.69
|0.00
|0.00
|-31.66
|485.98
|Closed P/L:
|454.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15730849
|2006.11.16 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2442
|1.2593
|1.2422
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.12
|15733224
|2006.11.16 13:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2457
|1.2593
|1.2437
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.23
|-7.84
|15735341
|2006.11.16 13:46
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2472
|1.2593
|1.2452
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.46
|-10.87
|15750763
|2006.11.16 17:14
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2488
|1.2594
|1.2468
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.92
|-11.51
|15770468
|2006.11.17 03:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.35
|116.84
|118.55
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15774517
|2006.11.17 05:38
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2503
|1.2594
|1.2483
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|15780341
|2006.11.17 07:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2782
|1.2631
|1.2802
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15785614
|2006.11.17 08:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.19
|116.83
|118.39
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|15785664
|2006.11.17 08:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8872
|1.8721
|1.8892
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|15788224
|2006.11.17 09:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8857
|1.8721
|1.8877
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|0.00
|0.00
|-1.73
|-40.89
|Floating P/L:
|-42.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|454.32
|Floating P/L:
|-42.62
|Margin:
|380.00
|Balance:
|3 115.46
|Equity:
|3 072.84
|Free Margin:
|2 692.84
|Details:
|Gross Profit:
|918.34
|Gross Loss:
|464.02
|Total Net Profit:
|454.32
|Profit Factor:
|1.98
|Expected Payoff:
|3.13
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|89.09 (2.95%)
|Relative Drawdown:
|2.95% (89.09)
|Total Trades:
|145
|Short Positions (won %):
|80 (56.25%)
|Long Positions (won %):
|65 (55.38%)
|Profit Trades (% of total):
|81 (55.86%)
|Loss trades (% of total):
|64 (44.14%)
|Largest
|profit trade:
|102.40
|loss trade:
|-26.40
|Average
|profit trade:
|11.34
|loss trade:
|-7.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (25.70)
|consecutive losses ($):
|6 (-47.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|113.11 (4)
|consecutive loss (count):
|-89.09 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3