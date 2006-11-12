Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 15, 20:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
154159212006.11.12 22:30sell0.01eurusd1.28491.30001.28292006.11.13 09:541.28440.000.000.000.50
154238982006.11.13 00:48sell0.02eurusd1.28641.30001.28442006.11.13 09:541.28440.000.000.004.00
154480802006.11.13 09:54sell0.01eurusd1.28421.29931.28222006.11.13 14:501.28220.000.000.002.00
154645232006.11.13 14:50sell0.01eurusd1.28201.29711.28002006.11.13 17:491.28000.000.000.002.00
154765182006.11.13 17:49sell0.01eurusd1.27981.29491.27782006.11.14 15:001.28360.000.000.07-3.80
154862142006.11.13 23:07sell0.02eurusd1.28131.29491.27932006.11.14 15:001.28370.000.000.00-4.80
155074342006.11.14 04:49sell0.04eurusd1.28291.29501.28092006.11.14 15:001.28380.000.000.00-3.60
155420462006.11.14 13:31sell0.08eurusd1.28441.29501.28242006.11.14 15:001.28390.000.000.004.00
155447982006.11.14 13:34sell0.16eurusd1.28591.29501.28392006.11.14 15:001.28390.000.000.0032.00
155570402006.11.14 15:00sell0.01eurusd1.28351.29861.28152006.11.14 15:101.28150.000.000.002.00
155982662006.11.14 20:34buy0.01eurusd1.28271.26761.28472006.11.15 08:121.28310.000.00-0.090.40
155996802006.11.14 21:13buy0.02eurusd1.28111.26751.28312006.11.15 08:111.28310.000.000.004.00
156251292006.11.15 08:12buy0.01eurusd1.28331.26821.28532006.11.15 15:111.28100.000.000.00-2.30
156305192006.11.15 09:35buy0.02eurusd1.28181.26821.28382006.11.15 15:111.28090.000.000.00-1.80
156363892006.11.15 10:21buy0.04eurusd1.28031.26821.28232006.11.15 15:111.28080.000.000.002.00
156412592006.11.15 10:39buy0.08eurusd1.27881.26821.28082006.11.15 15:111.28080.000.000.0016.00
154157482006.11.12 22:30sell0.01gbpusd1.91121.92631.90922006.11.13 07:391.91200.000.000.00-0.80
154222172006.11.13 00:20sell0.02gbpusd1.91271.92631.91072006.11.13 07:391.91220.000.000.001.00
154240062006.11.13 00:48sell0.04gbpusd1.91431.92641.91232006.11.13 07:391.91230.000.000.008.00
154392462006.11.13 07:39sell0.01gbpusd1.91171.92681.90972006.11.13 09:381.90970.000.000.002.00
154453152006.11.13 09:38sell0.01gbpusd1.90931.92441.90732006.11.13 09:541.90730.000.000.002.00
154479872006.11.13 09:54sell0.01gbpusd1.90701.92211.90502006.11.13 11:371.90500.000.000.002.00
154543082006.11.13 11:37sell0.01gbpusd1.90451.91961.90252006.11.13 14:071.90250.000.000.002.00
154614852006.11.13 14:07sell0.01gbpusd1.90211.91721.90012006.11.13 15:101.90010.000.000.002.00
154682422006.11.13 15:10sell0.01gbpusd1.89971.91481.89772006.11.13 17:471.90050.000.000.00-0.80
154713252006.11.13 15:44sell0.02gbpusd1.90121.91481.89922006.11.13 17:471.90060.000.000.001.20
154721382006.11.13 15:59sell0.04gbpusd1.90271.91481.90072006.11.13 17:471.90070.000.000.008.00
154761502006.11.13 17:47sell0.01gbpusd1.90021.91531.89822006.11.14 01:011.90260.000.000.02-2.40
154844982006.11.13 22:31sell0.02gbpusd1.90171.91531.89972006.11.14 01:011.90270.000.000.00-2.00
154907922006.11.13 23:51sell0.04gbpusd1.90321.91531.90122006.11.14 01:011.90270.000.000.002.00
154928972006.11.13 23:59sell0.08gbpusd1.90471.91531.90272006.11.14 01:011.90270.000.000.0016.00
154989282006.11.14 01:02buy0.01gbpusd1.90261.88751.90462006.11.14 04:171.90460.000.000.002.00
155059822006.11.14 04:18buy0.01gbpusd1.90501.88991.90702006.11.14 08:431.90430.000.000.00-0.70
155128572006.11.14 07:08buy0.02gbpusd1.90351.88991.90552006.11.14 08:431.90390.000.000.000.80
155146932006.11.14 07:27buy0.04gbpusd1.90201.88991.90402006.11.14 08:431.90400.000.000.008.00
155198202006.11.14 08:43buy0.01gbpusd1.90481.88971.90682006.11.14 13:061.89840.000.000.00-6.40
155245782006.11.14 09:30buy0.02gbpusd1.90271.88911.90472006.11.14 13:061.89830.000.000.00-8.80
155251892006.11.14 09:31buy0.04gbpusd1.90121.88911.90322006.11.14 13:051.89840.000.000.00-11.20
155258222006.11.14 09:34buy0.08gbpusd1.89971.88911.90172006.11.14 13:051.89830.000.000.00-11.20
155306952006.11.14 10:25buy0.16gbpusd1.89811.88901.90012006.11.14 13:051.89850.000.000.006.40
155332942006.11.14 11:20buy0.32gbpusd1.89651.88891.89852006.11.14 13:051.89850.000.000.0064.00
155386932006.11.14 13:08buy0.01gbpusd1.89891.88381.90092006.11.14 13:311.89950.000.000.000.60
155388962006.11.14 13:13buy0.02gbpusd1.89741.88381.89942006.11.14 13:311.89940.000.000.004.00
155418432006.11.14 13:31buy0.01gbpusd1.90101.88591.90302006.11.14 13:451.90300.000.000.002.00
155466642006.11.14 13:45buy0.01gbpusd1.90331.88821.90532006.11.14 14:051.90380.000.000.000.50
155477772006.11.14 13:53buy0.02gbpusd1.90181.88821.90382006.11.14 14:051.90380.000.000.004.00
155500842006.11.14 14:05buy0.01gbpusd1.90401.88891.90602006.11.15 08:131.89620.000.00-0.04-7.80
155512632006.11.14 14:15buy0.02gbpusd1.90241.88881.90442006.11.15 08:121.89610.000.00-0.07-12.60
155532162006.11.14 14:30buy0.04gbpusd1.90091.88881.90292006.11.15 08:121.89620.000.00-0.14-18.80
155550472006.11.14 14:40buy0.08gbpusd1.89941.88881.90142006.11.15 08:121.89630.000.00-0.28-24.80
155582932006.11.14 15:04buy0.16gbpusd1.89791.88881.89992006.11.15 08:121.89640.000.00-0.56-24.00
155996062006.11.14 21:13buy0.32gbpusd1.89631.88871.89832006.11.15 08:121.89650.000.000.006.40
156137982006.11.15 05:59buy0.64gbpusd1.89481.88871.89682006.11.15 08:121.89640.000.000.00102.40
156253802006.11.15 08:13buy0.01gbpusd1.89671.88161.89872006.11.15 17:351.88880.000.000.00-7.90
156283652006.11.15 09:16buy0.02gbpusd1.89521.88161.89722006.11.15 17:351.88890.000.000.00-12.60
156295052006.11.15 09:31buy0.04gbpusd1.89371.88161.89572006.11.15 17:351.88880.000.000.00-19.60
156307712006.11.15 09:35buy0.08gbpusd1.89211.88151.89412006.11.15 17:351.88880.000.000.00-26.40
156325172006.11.15 09:37buy0.16gbpusd1.89031.88121.89232006.11.15 17:341.88890.000.000.00-22.40
156374232006.11.15 10:25buy0.32gbpusd1.88881.88121.89082006.11.15 17:341.88890.000.000.003.20
156646392006.11.15 15:21buy0.64gbpusd1.88731.88121.88932006.11.15 17:341.88890.000.000.00102.40
156720422006.11.15 17:35buy0.01gbpusd1.88931.87421.89132006.11.15 19:081.88930.000.000.000.00
156757512006.11.15 19:00buy0.02gbpusd1.88751.87391.88952006.11.15 19:071.88950.000.000.004.00
154157072006.11.12 22:30sell0.01usdchf1.23881.25391.23682006.11.13 01:171.23680.000.000.001.62
154263522006.11.13 01:17sell0.01usdchf1.23641.25151.23442006.11.14 08:021.24190.000.00-0.12-4.43
154369132006.11.13 06:16sell0.02usdchf1.23791.25151.23592006.11.14 08:021.24180.000.00-0.23-6.28
154441342006.11.13 09:30sell0.04usdchf1.23941.25151.23742006.11.14 08:021.24190.000.00-0.46-8.05
154490012006.11.13 09:58sell0.08usdchf1.24101.25161.23902006.11.14 08:011.24190.000.00-0.92-5.80
154561402006.11.13 12:05sell0.16usdchf1.24261.25171.24062006.11.14 08:011.24210.000.00-1.846.44
154690162006.11.13 15:16sell0.32usdchf1.24411.25171.24212006.11.14 08:011.24210.000.00-3.6851.53
155177902006.11.14 08:02sell0.01usdchf1.24131.25641.23932006.11.14 13:301.24210.000.000.00-0.64
155270822006.11.14 09:42sell0.02usdchf1.24291.25651.24092006.11.14 13:301.24220.000.000.001.13
155331472006.11.14 11:17sell0.04usdchf1.24441.25651.24242006.11.14 13:301.24240.000.000.006.44
155405272006.11.14 13:30sell0.01usdchf1.24161.25671.23962006.11.14 14:001.23960.000.000.001.61
155487122006.11.14 14:00sell0.01usdchf1.23931.25441.23732006.11.15 17:471.24730.000.00-0.12-6.41
155550642006.11.14 14:40sell0.02usdchf1.24091.25451.23892006.11.15 17:471.24740.000.00-0.23-10.42
155569002006.11.14 15:00sell0.04usdchf1.24241.25451.24042006.11.15 17:461.24730.000.00-0.46-15.71
155997702006.11.14 21:13sell0.08usdchf1.24391.25451.24192006.11.15 17:461.24720.000.000.00-21.17
156260452006.11.15 08:32sell0.16usdchf1.24541.25451.24342006.11.15 17:451.24720.000.000.00-23.09
156266122006.11.15 08:40sell0.32usdchf1.24701.25461.24502006.11.15 17:441.24710.000.000.00-2.57
156364482006.11.15 10:21sell0.64usdchf1.24861.25471.24662006.11.15 17:431.24700.000.000.0082.12
156725932006.11.15 17:48sell0.01usdchf1.24681.26191.24482006.11.15 19:081.24650.000.000.000.24
156760122006.11.15 19:01sell0.02usdchf1.24791.26191.24632006.11.15 19:071.24630.000.000.002.57
154158662006.11.12 22:30sell0.01usdjpy117.48118.99117.282006.11.13 01:15117.280.000.000.001.71
154262342006.11.13 01:15sell0.01usdjpy117.24118.75117.042006.11.13 23:50117.860.000.00-0.15-5.26
154401762006.11.13 07:58sell0.02usdjpy117.39118.75117.192006.11.13 23:50117.860.000.00-0.29-7.98
154437462006.11.13 09:27sell0.04usdjpy117.54118.75117.342006.11.13 23:50117.870.000.00-0.58-11.20
154468142006.11.13 09:45sell0.08usdjpy117.70118.76117.502006.11.13 23:50117.890.000.00-1.17-12.89
154556252006.11.13 12:04sell0.16usdjpy117.86118.77117.662006.11.13 23:50117.890.000.00-2.34-4.07
154641392006.11.13 14:49sell0.32usdjpy118.01118.77117.812006.11.13 23:50118.000.000.00-4.672.71
154667332006.11.13 15:05sell0.64usdjpy118.17118.78117.972006.11.13 23:50117.970.000.00-9.34108.53
154898202006.11.13 23:50sell0.01usdjpy117.81119.32117.612006.11.14 00:01117.610.000.000.001.70
154942702006.11.14 00:01sell0.01usdjpy117.58119.09117.382006.11.14 07:02117.530.000.000.000.43
154969132006.11.14 00:30sell0.02usdjpy117.73119.09117.532006.11.14 07:02117.530.000.000.003.40
155123612006.11.14 07:02sell0.01usdjpy117.50119.01117.302006.11.14 13:03117.620.000.000.00-1.02
155185112006.11.14 08:18sell0.02usdjpy117.65119.01117.452006.11.14 13:03117.610.000.000.000.68
155223652006.11.14 08:58sell0.04usdjpy117.81119.02117.612006.11.14 13:03117.610.000.000.006.80
155385192006.11.14 13:03sell0.01usdjpy117.60119.11117.402006.11.14 13:33117.400.000.000.001.70
155441742006.11.14 13:33sell0.01usdjpy117.27118.80117.092006.11.15 07:29117.710.000.00-0.15-3.74
155475002006.11.14 13:52sell0.02usdjpy117.42118.78117.222006.11.15 07:29117.700.000.00-0.29-4.76
155996312006.11.14 21:13sell0.04usdjpy117.58118.79117.382006.11.15 07:28117.690.000.000.00-3.74
156109422006.11.15 03:28sell0.08usdjpy117.73118.79117.532006.11.15 07:28117.690.000.000.002.72
156164232006.11.15 06:29sell0.16usdjpy117.89118.80117.692006.11.15 07:28117.690.000.000.0027.19
156210742006.11.15 07:29sell0.01usdjpy117.68119.19117.482006.11.15 19:08117.860.000.000.00-1.53
156236762006.11.15 07:54sell0.02usdjpy117.82119.20117.642006.11.15 19:08117.870.000.000.00-0.85
156325532006.11.15 09:37sell0.04usdjpy117.97119.18117.772006.11.15 19:08117.880.000.000.003.05
156408852006.11.15 10:38sell0.08usdjpy118.12119.18117.922006.11.15 19:07117.920.000.000.0013.57
  0.00 0.00 -28.13 354.58
Closed P/L: 326.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
156634032006.11.15 15:11buy0.01eurusd1.28111.26601.2831 1.28230.000.000.001.20
156783182006.11.15 19:08buy0.01gbpusd1.89021.87511.8922 1.88890.000.000.00-1.30
156783752006.11.15 19:08sell0.01usdchf1.24581.26091.2438 1.24610.000.000.00-0.24
156787232006.11.15 19:09sell0.01usdjpy117.83119.34117.63 118.060.000.000.00-1.95
156811942006.11.15 19:17sell0.02usdjpy117.98119.34117.78 118.060.000.000.00-1.36
156826882006.11.15 19:26buy0.02gbpusd1.88871.87511.8907 1.88890.000.000.000.40
  0.00 0.00 0.00 -3.25
 Floating P/L: -3.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 326.45 Floating P/L: -3.25 Margin: 80.00
Balance: 2 987.59 Equity: 2 984.34 Free Margin: 2 904.34
 
Details:
Graph
Gross Profit: 736.03 Gross Loss: 409.58 Total Net Profit: 326.45
Profit Factor: 1.80 Expected Payoff: 3.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 89.09 (2.95%) Relative Drawdown: 2.95% (89.09)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 69 (56.52%) Long Positions (won %): 37 (54.05%)
Profit Trades (% of total): 59 (55.66%) Loss trades (% of total): 47 (44.34%)
Largest profit trade: 102.40 loss trade: -26.40
Average profit trade: 12.48 loss trade: -8.71
Maximum consecutive wins ($): 10 (25.70) consecutive losses ($): 6 (-47.89)
Maximal consecutive profit (count): 113.11 (4) consecutive loss (count): -89.09 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3