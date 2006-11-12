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|Absolute Drawdown:
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|Maximal Drawdown:
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|Relative Drawdown:
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|Total Trades:
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|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
|20 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|10 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
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|loss trade:
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|Average
|profit trade:
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|-5.39
|Maximum
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