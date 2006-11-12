Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 14, 06:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
154159212006.11.12 22:30sell0.01eurusd1.28491.30001.28292006.11.13 09:541.28440.000.000.000.50
154238982006.11.13 00:48sell0.02eurusd1.28641.30001.28442006.11.13 09:541.28440.000.000.004.00
154480802006.11.13 09:54sell0.01eurusd1.28421.29931.28222006.11.13 14:501.28220.000.000.002.00
154645232006.11.13 14:50sell0.01eurusd1.28201.29711.28002006.11.13 17:491.28000.000.000.002.00
154157482006.11.12 22:30sell0.01gbpusd1.91121.92631.90922006.11.13 07:391.91200.000.000.00-0.80
154222172006.11.13 00:20sell0.02gbpusd1.91271.92631.91072006.11.13 07:391.91220.000.000.001.00
154240062006.11.13 00:48sell0.04gbpusd1.91431.92641.91232006.11.13 07:391.91230.000.000.008.00
154392462006.11.13 07:39sell0.01gbpusd1.91171.92681.90972006.11.13 09:381.90970.000.000.002.00
154453152006.11.13 09:38sell0.01gbpusd1.90931.92441.90732006.11.13 09:541.90730.000.000.002.00
154479872006.11.13 09:54sell0.01gbpusd1.90701.92211.90502006.11.13 11:371.90500.000.000.002.00
154543082006.11.13 11:37sell0.01gbpusd1.90451.91961.90252006.11.13 14:071.90250.000.000.002.00
154614852006.11.13 14:07sell0.01gbpusd1.90211.91721.90012006.11.13 15:101.90010.000.000.002.00
154682422006.11.13 15:10sell0.01gbpusd1.89971.91481.89772006.11.13 17:471.90050.000.000.00-0.80
154713252006.11.13 15:44sell0.02gbpusd1.90121.91481.89922006.11.13 17:471.90060.000.000.001.20
154721382006.11.13 15:59sell0.04gbpusd1.90271.91481.90072006.11.13 17:471.90070.000.000.008.00
154761502006.11.13 17:47sell0.01gbpusd1.90021.91531.89822006.11.14 01:011.90260.000.000.02-2.40
154844982006.11.13 22:31sell0.02gbpusd1.90171.91531.89972006.11.14 01:011.90270.000.000.00-2.00
154907922006.11.13 23:51sell0.04gbpusd1.90321.91531.90122006.11.14 01:011.90270.000.000.002.00
154928972006.11.13 23:59sell0.08gbpusd1.90471.91531.90272006.11.14 01:011.90270.000.000.0016.00
154989282006.11.14 01:02buy0.01gbpusd1.90261.88751.90462006.11.14 04:171.90460.000.000.002.00
154157072006.11.12 22:30sell0.01usdchf1.23881.25391.23682006.11.13 01:171.23680.000.000.001.62
154158662006.11.12 22:30sell0.01usdjpy117.48118.99117.282006.11.13 01:15117.280.000.000.001.71
154262342006.11.13 01:15sell0.01usdjpy117.24118.75117.042006.11.13 23:50117.860.000.00-0.15-5.26
154401762006.11.13 07:58sell0.02usdjpy117.39118.75117.192006.11.13 23:50117.860.000.00-0.29-7.98
154437462006.11.13 09:27sell0.04usdjpy117.54118.75117.342006.11.13 23:50117.870.000.00-0.58-11.20
154468142006.11.13 09:45sell0.08usdjpy117.70118.76117.502006.11.13 23:50117.890.000.00-1.17-12.89
154556252006.11.13 12:04sell0.16usdjpy117.86118.77117.662006.11.13 23:50117.890.000.00-2.34-4.07
154641392006.11.13 14:49sell0.32usdjpy118.01118.77117.812006.11.13 23:50118.000.000.00-4.672.71
154667332006.11.13 15:05sell0.64usdjpy118.17118.78117.972006.11.13 23:50117.970.000.00-9.34108.53
154898202006.11.13 23:50sell0.01usdjpy117.81119.32117.612006.11.14 00:01117.610.000.000.001.70
  0.00 0.00 -18.52 125.57
Closed P/L: 107.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
154263522006.11.13 01:17sell0.01usdchf1.23641.25151.2344 1.24360.000.00-0.12-5.79
154369132006.11.13 06:16sell0.02usdchf1.23791.25151.2359 1.24360.000.00-0.23-9.17
154441342006.11.13 09:30sell0.04usdchf1.23941.25151.2374 1.24360.000.00-0.46-13.51
154490012006.11.13 09:58sell0.08usdchf1.24101.25161.2390 1.24360.000.00-0.92-16.73
154561402006.11.13 12:05sell0.16usdchf1.24261.25171.2406 1.24360.000.00-1.84-12.87
154690162006.11.13 15:16sell0.32usdchf1.24411.25171.2421 1.24360.000.00-3.6812.87
154765182006.11.13 17:49sell0.01eurusd1.27981.29491.2778 1.28260.000.000.07-2.80
154862142006.11.13 23:07sell0.02eurusd1.28131.29491.2793 1.28260.000.000.00-2.60
154942702006.11.14 00:01sell0.01usdjpy117.58119.09117.38 117.640.000.000.00-0.51
154969132006.11.14 00:30sell0.02usdjpy117.73119.09117.53 117.640.000.000.001.53
155059822006.11.14 04:18buy0.01gbpusd1.90501.88991.9070 1.90400.000.000.00-1.00
155074342006.11.14 04:49sell0.04eurusd1.28291.29501.2809 1.28260.000.000.001.20
  0.00 0.00 -7.18 -49.38
 Floating P/L: -56.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 107.05 Floating P/L: -56.56 Margin: 740.00
Balance: 2 768.19 Equity: 2 711.63 Free Margin: 1 971.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 160.92 Gross Loss: 53.87 Total Net Profit: 107.05
Profit Factor: 2.99 Expected Payoff: 3.57  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 47.89 (1.71%) Relative Drawdown: 1.71% (47.89)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 29 (65.52%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 20 (66.67%) Loss trades (% of total): 10 (33.33%)
Largest profit trade: 99.19 loss trade: -14.06
Average profit trade: 8.05 loss trade: -5.39
Maximum consecutive wins ($): 10 (25.70) consecutive losses ($): 6 (-47.89)
Maximal consecutive profit (count): 101.19 (2) consecutive loss (count): -47.89 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3