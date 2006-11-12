Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 14, 06:43

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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15423898 sell 0.02 eurusd 1.2864 1.3000 1.2844 1.2844 0.00 0.00 0.00 4.00

15448080 sell 0.01 eurusd 1.2842 1.2993 1.2822 1.2822 0.00 0.00 0.00 2.00

15464523 sell 0.01 eurusd 1.2820 1.2971 1.2800 1.2800 0.00 0.00 0.00 2.00

15415748 sell 0.01 gbpusd 1.9112 1.9263 1.9092 1.9120 0.00 0.00 0.00 -0.80

15422217 sell 0.02 gbpusd 1.9127 1.9263 1.9107 1.9122 0.00 0.00 0.00 1.00

15424006 sell 0.04 gbpusd 1.9143 1.9264 1.9123 1.9123 0.00 0.00 0.00 8.00

15439246 sell 0.01 gbpusd 1.9117 1.9268 1.9097 1.9097 0.00 0.00 0.00 2.00

15445315 sell 0.01 gbpusd 1.9093 1.9244 1.9073 1.9073 0.00 0.00 0.00 2.00

15447987 sell 0.01 gbpusd 1.9070 1.9221 1.9050 1.9050 0.00 0.00 0.00 2.00

15454308 sell 0.01 gbpusd 1.9045 1.9196 1.9025 1.9025 0.00 0.00 0.00 2.00

15461485 sell 0.01 gbpusd 1.9021 1.9172 1.9001 1.9001 0.00 0.00 0.00 2.00

15468242 sell 0.01 gbpusd 1.8997 1.9148 1.8977 1.9005 0.00 0.00 0.00 -0.80

15471325 sell 0.02 gbpusd 1.9012 1.9148 1.8992 1.9006 0.00 0.00 0.00 1.20

15472138 sell 0.04 gbpusd 1.9027 1.9148 1.9007 1.9007 0.00 0.00 0.00 8.00

15476150 sell 0.01 gbpusd 1.9002 1.9153 1.8982 1.9026 0.00 0.00 0.02 -2.40

15484498 sell 0.02 gbpusd 1.9017 1.9153 1.8997 1.9027 0.00 0.00 0.00 -2.00

15490792 sell 0.04 gbpusd 1.9032 1.9153 1.9012 1.9027 0.00 0.00 0.00 2.00

15492897 sell 0.08 gbpusd 1.9047 1.9153 1.9027 1.9027 0.00 0.00 0.00 16.00

15498928 buy 0.01 gbpusd 1.9026 1.8875 1.9046 1.9046 0.00 0.00 0.00 2.00

15415707 sell 0.01 usdchf 1.2388 1.2539 1.2368 1.2368 0.00 0.00 0.00 1.62

15415866 sell 0.01 usdjpy 117.48 118.99 117.28 117.28 0.00 0.00 0.00 1.71

15426234 sell 0.01 usdjpy 117.24 118.75 117.04 117.86 0.00 0.00 -0.15 -5.26

15440176 sell 0.02 usdjpy 117.39 118.75 117.19 117.86 0.00 0.00 -0.29 -7.98

15443746 sell 0.04 usdjpy 117.54 118.75 117.34 117.87 0.00 0.00 -0.58 -11.20

15446814 sell 0.08 usdjpy 117.70 118.76 117.50 117.89 0.00 0.00 -1.17 -12.89

15455625 sell 0.16 usdjpy 117.86 118.77 117.66 117.89 0.00 0.00 -2.34 -4.07

15464139 sell 0.32 usdjpy 118.01 118.77 117.81 118.00 0.00 0.00 -4.67 2.71

15466733 sell 0.64 usdjpy 118.17 118.78 117.97 117.97 0.00 0.00 -9.34 108.53

15489820 sell 0.01 usdjpy 117.81 119.32 117.61 117.61 0.00 0.00 0.00 1.70

0.00 0.00 -18.52 125.57

Closed P/L: 107.05

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

15426352 sell 0.01 usdchf 1.2364 1.2515 1.2344 1.2436 0.00 0.00 -0.12 -5.79

15436913 sell 0.02 usdchf 1.2379 1.2515 1.2359 1.2436 0.00 0.00 -0.23 -9.17

15444134 sell 0.04 usdchf 1.2394 1.2515 1.2374 1.2436 0.00 0.00 -0.46 -13.51

15449001 sell 0.08 usdchf 1.2410 1.2516 1.2390 1.2436 0.00 0.00 -0.92 -16.73

15456140 sell 0.16 usdchf 1.2426 1.2517 1.2406 1.2436 0.00 0.00 -1.84 -12.87

15469016 sell 0.32 usdchf 1.2441 1.2517 1.2421 1.2436 0.00 0.00 -3.68 12.87

15476518 sell 0.01 eurusd 1.2798 1.2949 1.2778 1.2826 0.00 0.00 0.07 -2.80

15486214 sell 0.02 eurusd 1.2813 1.2949 1.2793 1.2826 0.00 0.00 0.00 -2.60

15494270 sell 0.01 usdjpy 117.58 119.09 117.38 117.64 0.00 0.00 0.00 -0.51

15496913 sell 0.02 usdjpy 117.73 119.09 117.53 117.64 0.00 0.00 0.00 1.53

15505982 buy 0.01 gbpusd 1.9050 1.8899 1.9070 1.9040 0.00 0.00 0.00 -1.00

15507434 sell 0.04 eurusd 1.2829 1.2950 1.2809 1.2826 0.00 0.00 0.00 1.20

0.00 0.00 -7.18 -49.38

Floating P/L: -56.56

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 107.05 Floating P/L: -56.56 Margin: 740.00

Balance: 2 768.19 Equity: 2 711.63 Free Margin: 1 971.63

Details:

Gross Profit: 160.92 Gross Loss: 53.87 Total Net Profit: 107.05

Profit Factor: 2.99 Expected Payoff: 3.57

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 47.89 (1.71%) Relative Drawdown: 1.71% (47.89)

Total Trades: 30 Short Positions (won %): 29 (65.52%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 20 (66.67%) Loss trades (% of total): 10 (33.33%)

Largest profit trade: 99.19 loss trade: -14.06

Average profit trade: 8.05 loss trade: -5.39

Maximum consecutive wins ($): 10 (25.70) consecutive losses ($): 6 (-47.89)

Maximal consecutive profit (count): 101.19 (2) consecutive loss (count): -47.89 (6)