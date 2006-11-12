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|0.00
|44.77
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|2006.11.17 14:13
|sell
|0.05
|usdchf
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|2006.11.17 14:51
|1.2480
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|0.00
|0.00
|10.02
|849247
|2006.11.17 14:51
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2478
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|1.2453
|2006.11.17 15:08
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|0.00
|0.00
|-19.32
|598.07
|Closed P/L:
|578.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|578.75
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 229.34
|Equity:
|9 229.34
|Free Margin:
|9 229.34
|Details:
|Gross Profit:
|1 294.21
|Gross Loss:
|715.46
|Total Net Profit:
|578.75
|Profit Factor:
|1.81
|Expected Payoff:
|8.90
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|239.00 (2.52%)
|Relative Drawdown:
|2.52% (239.00)
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|64 (56.25%)
|Long Positions (won %):
|1 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (55.38%)
|Loss trades (% of total):
|29 (44.62%)
|Largest
|profit trade:
|240.00
|loss trade:
|-70.00
|Average
|profit trade:
|35.95
|loss trade:
|-24.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (125.98)
|consecutive losses ($):
|6 (-239.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|256.44 (3)
|consecutive loss (count):
|-239.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3