Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 17, 09:15
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 Floating P/L: -14.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 513.19 Floating P/L: -14.45 Margin: 541.83
Balance: 9 163.78 Equity: 9 149.33 Free Margin: 8 607.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 961.90 Gross Loss: 448.71 Total Net Profit: 513.19
Profit Factor: 2.14 Expected Payoff: 10.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 185.03 (2.07%) Relative Drawdown: 2.07% (185.03)
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 50 (58.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 29 (58.00%) Loss trades (% of total): 21 (42.00%)
Largest profit trade: 192.06 loss trade: -53.77
Average profit trade: 33.17 loss trade: -21.37
Maximum consecutive wins ($): 6 (125.98) consecutive losses ($): 5 (-185.03)
Maximal consecutive profit (count): 204.56 (3) consecutive loss (count): -185.03 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2