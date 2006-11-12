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|Absolute Drawdown:
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|Relative Drawdown:
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|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
|21 (58.33%)
|Loss trades (% of total):
|15 (41.67%)
|Largest
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|Average
|profit trade:
|36.31
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|-25.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
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|consecutive losses ($):
|5 (-185.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
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|consecutive loss (count):
|-185.03 (5)
|Average
|consecutive wins:
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|2