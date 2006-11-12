Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 14, 06:41
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Closed P/L: 82.33
Open Trades:
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 Floating P/L: -5.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 82.33 Floating P/L: -5.06 Margin: 114.12
Balance: 8 732.92 Equity: 8 727.86 Free Margin: 8 613.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 270.36 Gross Loss: 188.03 Total Net Profit: 82.33
Profit Factor: 1.44 Expected Payoff: 7.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 185.03 (2.07%) Relative Drawdown: 2.07% (185.03)
 
Total Trades: 11 Short Positions (won %): 11 (45.45%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 5 (45.45%) Loss trades (% of total): 6 (54.55%)
Largest profit trade: 187.75 loss trade: -53.77
Average profit trade: 54.07 loss trade: -31.34
Maximum consecutive wins ($): 3 (70.11) consecutive losses ($): 5 (-185.03)
Maximal consecutive profit (count): 200.25 (2) consecutive loss (count): -185.03 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3