Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 14, 06:41

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

832703 sell 0.05 usdchf 1.2395 1.2501 1.2370 1.2370 0.00 0.00 0.00 10.11

833427 sell 0.20 eurusd 1.2875 1.2951 1.2850 1.2850 0.00 0.00 0.00 50.00

833112 sell 0.10 eurusd 1.2860 1.2951 1.2835 1.2850 0.00 0.00 0.00 10.00

832710 sell 0.05 eurusd 1.2845 1.2951 1.2820 1.2851 0.00 0.00 0.00 -3.00

834066 sell 0.05 eurusd 1.2850 1.2956 1.2825 1.2825 0.00 0.00 0.00 12.50

835526 sell 1.60 usdchf 1.2444 1.2475 1.2419 1.2428 0.00 0.00 -18.24 205.99

835332 sell 0.80 usdchf 1.2429 1.2475 1.2404 1.2430 0.00 0.00 -9.12 -6.44

834807 sell 0.40 usdchf 1.2413 1.2474 1.2388 1.2428 0.00 0.00 -4.56 -48.28

834325 sell 0.20 usdchf 1.2398 1.2474 1.2373 1.2430 0.00 0.00 -2.28 -51.49

833861 sell 0.10 usdchf 1.2383 1.2474 1.2358 1.2428 0.00 0.00 -1.14 -36.21

833350 sell 0.05 usdchf 1.2368 1.2474 1.2343 1.2430 0.00 0.00 -0.57 -24.94

0.00 0.00 -35.91 118.24

Closed P/L: 82.33

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

835270 sell 0.05 eurusd 1.2823 1.2929 1.2798 1.2825 0.00 0.00 0.36 -1.00

837172 sell 0.05 usdchf 1.2425 1.2531 1.2400 1.2436 0.00 0.00 0.00 -4.42

0.00 0.00 0.36 -5.42

Floating P/L: -5.06

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 82.33 Floating P/L: -5.06 Margin: 114.12

Balance: 8 732.92 Equity: 8 727.86 Free Margin: 8 613.75

Details:

Gross Profit: 270.36 Gross Loss: 188.03 Total Net Profit: 82.33

Profit Factor: 1.44 Expected Payoff: 7.48

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 185.03 (2.07%) Relative Drawdown: 2.07% (185.03)

Total Trades: 11 Short Positions (won %): 11 (45.45%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 5 (45.45%) Loss trades (% of total): 6 (54.55%)

Largest profit trade: 187.75 loss trade: -53.77

Average profit trade: 54.07 loss trade: -31.34

Maximum consecutive wins ($): 3 (70.11) consecutive losses ($): 5 (-185.03)

Maximal consecutive profit (count): 200.25 (2) consecutive loss (count): -185.03 (5)