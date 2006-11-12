|Account: 9001198
|Name: John Riley
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|2006 November 14, 06:41
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|Ticket
|Open Time
|Type
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|S / L
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|Profit
|835270
|2006.11.13 14:31
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|82.33
|Floating P/L:
|-5.06
|Margin:
|114.12
|Balance:
|8 732.92
|Equity:
|8 727.86
|Free Margin:
|8 613.75
|Details:
|Gross Profit:
|270.36
|Gross Loss:
|188.03
|Total Net Profit:
|82.33
|Profit Factor:
|1.44
|Expected Payoff:
|7.48
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|185.03 (2.07%)
|Relative Drawdown:
|2.07% (185.03)
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|11 (45.45%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (45.45%)
|Loss trades (% of total):
|6 (54.55%)
|Largest
|profit trade:
|187.75
|loss trade:
|-53.77
|Average
|profit trade:
|54.07
|loss trade:
|-31.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (70.11)
|consecutive losses ($):
|5 (-185.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|200.25 (2)
|consecutive loss (count):
|-185.03 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3