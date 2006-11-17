|Account: 61446
|Name: Fernanda
|Currency: USD
|2006 November 23, 15:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1895801
|2006.11.17 14:25
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1895847
|2006.11.17 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.05
|2006.11.17 16:50
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|25.41
|1895849
|2006.11.17 14:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|0.0000
|1.2558
|2006.11.17 17:02
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.38
|1895850
|2006.11.17 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|1.8893
|2006.11.17 16:49
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1895851
|2006.11.17 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2740
|2006.11.17 21:55
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|1896210
|2006.11.17 15:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2755
|2006.11.17 21:54
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|1896276
|2006.11.17 15:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2542
|2006.11.17 17:02
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.47
|1896547
|2006.11.17 16:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2527
|2006.11.17 17:02
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.78
|1896708
|2006.11.17 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8928
|2006.11.17 17:02
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1896716
|2006.11.17 16:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.01
|0.00
|117.71
|2006.11.17 17:17
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|1896717
|2006.11.17 16:50
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2511
|2006.11.17 17:02
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.26
|1896737
|2006.11.17 16:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2770
|2006.11.17 21:54
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|1896967
|2006.11.17 17:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|2006.11.17 21:54
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1896976
|2006.11.17 17:02
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2495
|2006.11.17 17:02
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.05
|1896996
|2006.11.17 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2428
|2006.11.17 17:39
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|1896998
|2006.11.17 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8963
|2006.11.17 17:38
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1897123
|2006.11.17 17:06
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2801
|2006.11.17 21:54
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1897299
|2006.11.17 17:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.37
|2006.11.20 08:52
|117.88
|0.00
|0.00
|-1.47
|-17.81
|1897615
|2006.11.17 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8998
|2006.11.17 19:19
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1897629
|2006.11.17 17:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2394
|2006.11.20 11:56
|1.2409
|0.00
|0.00
|-1.07
|12.09
|1897683
|2006.11.17 17:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|1.8983
|2006.11.17 19:19
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1897783
|2006.11.17 17:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2409
|2006.11.20 11:56
|1.2409
|0.00
|0.00
|-2.15
|48.35
|1897997
|2006.11.17 18:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|1.8968
|2006.11.17 19:18
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1898145
|2006.11.17 19:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|1.8984
|2006.11.20 11:54
|1.8969
|0.00
|0.00
|-0.24
|15.00
|1899450
|2006.11.17 21:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8969
|2006.11.20 11:54
|1.8969
|0.00
|0.00
|-0.48
|60.00
|1899518
|2006.11.17 21:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|2006.11.20 14:01
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.58
|-18.00
|1899562
|2006.11.17 22:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.83
|0.00
|117.53
|2006.11.20 08:50
|117.89
|0.00
|0.00
|-2.94
|-10.18
|1901253
|2006.11.20 02:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2801
|2006.11.20 14:01
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1901826
|2006.11.20 05:21
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.98
|0.00
|117.68
|2006.11.20 08:49
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|37.33
|1902634
|2006.11.20 08:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.55
|2006.11.20 11:56
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|1903060
|2006.11.20 10:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.70
|2006.11.20 11:55
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|1903158
|2006.11.20 10:15
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.85
|2006.11.20 11:55
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|37.28
|1903747
|2006.11.20 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.9005
|2006.11.22 03:44
|1.9005
|0.00
|0.00
|-0.48
|30.00
|1903780
|2006.11.20 11:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.05
|0.00
|118.35
|2006.11.22 19:40
|116.76
|0.00
|0.00
|2.56
|-110.48
|1903790
|2006.11.20 11:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|1.2816
|2006.11.20 14:01
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1903812
|2006.11.20 11:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2403
|0.0000
|1.2373
|2006.11.22 09:41
|1.2373
|0.00
|0.00
|-2.08
|24.25
|1904161
|2006.11.20 12:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8990
|2006.11.21 02:14
|1.8990
|0.00
|0.00
|-0.47
|60.00
|1904535
|2006.11.20 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2801
|2006.11.21 16:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.58
|30.00
|1905190
|2006.11.20 17:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2388
|2006.11.22 06:00
|1.2388
|0.00
|0.00
|-4.16
|48.43
|1905787
|2006.11.20 18:55
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2403
|2006.11.21 21:27
|1.2403
|0.00
|0.00
|-4.16
|96.75
|1906346
|2006.11.20 21:03
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2419
|2006.11.21 17:28
|1.2419
|0.00
|0.00
|-8.33
|193.25
|1916795
|2006.11.22 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2950
|2006.11.22 17:25
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1916796
|2006.11.22 16:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|1.2260
|2006.11.22 17:29
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|24.47
|1916799
|2006.11.22 16:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.86
|0.00
|117.16
|2006.11.22 19:40
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.13
|1916802
|2006.11.22 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9121
|0.0000
|1.9151
|2006.11.22 17:23
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1917305
|2006.11.22 17:05
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.71
|0.00
|117.01
|2006.11.22 19:40
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|1917364
|2006.11.22 17:08
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.55
|0.00
|116.85
|2006.11.22 19:40
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|137.04
|1917605
|2006.11.22 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2953
|0.0000
|1.2983
|2006.11.22 20:36
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1917672
|2006.11.22 17:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2255
|0.0000
|1.2225
|2006.11.23 11:09
|1.2240
|0.00
|0.00
|-3.12
|12.25
|1917745
|2006.11.22 17:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|1.2240
|2006.11.23 11:09
|1.2240
|0.00
|0.00
|-6.25
|49.02
|1917934
|2006.11.22 17:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2967
|2006.11.22 20:36
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1918790
|2006.11.22 19:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.81
|0.00
|117.11
|2006.11.23 12:19
|116.43
|0.00
|0.00
|3.84
|-32.64
|1918819
|2006.11.22 19:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2952
|2006.11.22 20:36
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1919127
|2006.11.22 20:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2904
|2006.11.23 15:12
|1.2956
|0.00
|0.00
|1.74
|-22.00
|1919858
|2006.11.22 23:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.96
|2006.11.23 12:19
|116.44
|0.00
|0.00
|7.68
|-37.79
|1922742
|2006.11.23 11:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.80
|2006.11.23 12:19
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.17
|1922776
|2006.11.23 11:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2950
|0.0000
|1.2920
|2006.11.23 15:12
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1922853
|2006.11.23 11:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2935
|2006.11.23 15:12
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1922969
|2006.11.23 11:36
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.65
|2006.11.23 12:19
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|82.42
|0.00
|0.00
|-20.42
|578.81
|Closed P/L:
|558.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1917531
|2006.11.22 17:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9187
|1.9155
|0.00
|0.00
|-0.71
|-2.00
|1918007
|2006.11.22 17:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9172
|1.9155
|0.00
|0.00
|-1.41
|26.00
|1922857
|2006.11.23 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2234
|0.0000
|1.2204
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|6.54
|1923096
|2006.11.23 12:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.46
|0.00
|116.76
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.65
|1923148
|2006.11.23 12:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.30
|0.00
|116.60
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.77
|1923564
|2006.11.23 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2922
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|-13.88
|Floating P/L:
|-16.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|558.39
|Floating P/L:
|-16.00
|Margin:
|400.00
|Balance:
|3 558.39
|Equity:
|3 542.39
|Free Margin:
|3 158.39
|Details:
|Gross Profit:
|1 607.11
|Gross Loss:
|1 048.72
|Total Net Profit:
|558.39
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|9.63
|Absolute Drawdown:
|420.53
|Maximal Drawdown:
|475.94 (15.58%)
|Relative Drawdown:
|15.58% (475.94)
|Total Trades:
|58
|Short Positions (won %):
|30 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|28 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (55.17%)
|Loss trades (% of total):
|26 (44.83%)
|Largest
|profit trade:
|224.00
|loss trade:
|-141.26
|Average
|profit trade:
|50.22
|loss trade:
|-40.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (705.64)
|consecutive losses ($):
|5 (-475.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|705.64 (12)
|consecutive loss (count):
|-475.94 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3