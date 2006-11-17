MoneyTec LLC

Account: 61446 Name: Fernanda Currency: USD 2006 November 23, 15:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18958012006.11.17 14:25balanceDeposit3 000.00
18958472006.11.17 14:35sell0.10usdjpy118.350.00118.052006.11.17 16:50118.050.000.000.0025.41
18958492006.11.17 14:36buy0.10usdchf1.25280.00001.25582006.11.17 17:021.24590.000.000.00-55.38
18958502006.11.17 14:36buy0.10gbpusd1.88630.00001.88932006.11.17 16:491.88930.000.000.0030.00
18958512006.11.17 14:36sell0.10eurusd1.27700.00001.27402006.11.17 21:551.28170.000.000.00-47.00
18962102006.11.17 15:30sell0.20eurusd1.27850.00001.27552006.11.17 21:541.28180.000.000.00-66.00
18962762006.11.17 15:35buy0.20usdchf1.25120.00001.25422006.11.17 17:021.24600.000.000.00-83.47
18965472006.11.17 16:25buy0.40usdchf1.24970.00001.25272006.11.17 17:021.24600.000.000.00-118.78
18967082006.11.17 16:49buy0.10gbpusd1.88980.00001.89282006.11.17 17:021.89280.000.000.0030.00
18967162006.11.17 16:50sell0.10usdjpy118.010.00117.712006.11.17 17:17117.710.000.000.0025.49
18967172006.11.17 16:50buy0.80usdchf1.24810.00001.25112006.11.17 17:021.24590.000.000.00-141.26
18967372006.11.17 16:51sell0.40eurusd1.28000.00001.27702006.11.17 21:541.28170.000.000.00-68.00
18969672006.11.17 17:02sell0.80eurusd1.28150.00001.27852006.11.17 21:541.28180.000.000.00-24.00
18969762006.11.17 17:02buy1.60usdchf1.24650.00001.24952006.11.17 17:021.24590.000.000.00-77.05
18969962006.11.17 17:02sell0.10usdchf1.24580.00001.24282006.11.17 17:391.24280.000.000.0024.14
18969982006.11.17 17:02buy0.10gbpusd1.89330.00001.89632006.11.17 17:381.89630.000.000.0030.00
18971232006.11.17 17:06sell1.60eurusd1.28310.00001.28012006.11.17 21:541.28170.000.000.00224.00
18972992006.11.17 17:17sell0.10usdjpy117.670.00117.372006.11.20 08:52117.880.000.00-1.47-17.81
18976152006.11.17 17:38buy0.10gbpusd1.89680.00001.89982006.11.17 19:191.89480.000.000.00-20.00
18976292006.11.17 17:39sell0.10usdchf1.24240.00001.23942006.11.20 11:561.24090.000.00-1.0712.09
18976832006.11.17 17:42buy0.20gbpusd1.89530.00001.89832006.11.17 19:191.89480.000.000.00-10.00
18977832006.11.17 17:54sell0.20usdchf1.24390.00001.24092006.11.20 11:561.24090.000.00-2.1548.35
18979972006.11.17 18:30buy0.40gbpusd1.89380.00001.89682006.11.17 19:181.89480.000.000.0040.00
18981452006.11.17 19:19buy0.10gbpusd1.89540.00001.89842006.11.20 11:541.89690.000.00-0.2415.00
18994502006.11.17 21:39buy0.20gbpusd1.89390.00001.89692006.11.20 11:541.89690.000.00-0.4860.00
18995182006.11.17 21:55sell0.10eurusd1.28150.00001.27852006.11.20 14:011.28330.000.000.58-18.00
18995622006.11.17 22:01sell0.20usdjpy117.830.00117.532006.11.20 08:50117.890.000.00-2.94-10.18
19012532006.11.20 02:55sell0.20eurusd1.28310.00001.28012006.11.20 14:011.28340.000.000.00-6.00
19018262006.11.20 05:21sell0.40usdjpy117.980.00117.682006.11.20 08:49117.870.000.000.0037.33
19026342006.11.20 08:52sell0.10usdjpy117.850.00117.552006.11.20 11:56118.040.000.000.00-16.10
19030602006.11.20 10:04sell0.20usdjpy118.000.00117.702006.11.20 11:55118.050.000.000.00-8.47
19031582006.11.20 10:15sell0.40usdjpy118.150.00117.852006.11.20 11:55118.040.000.000.0037.28
19037472006.11.20 11:54buy0.10gbpusd1.89750.00001.90052006.11.22 03:441.90050.000.00-0.4830.00
19037802006.11.20 11:56buy0.10usdjpy118.050.00118.352006.11.22 19:40116.760.000.002.56-110.48
19037902006.11.20 11:56sell0.40eurusd1.28460.00001.28162006.11.20 14:011.28350.000.000.0044.00
19038122006.11.20 11:56sell0.10usdchf1.24030.00001.23732006.11.22 09:411.23730.000.00-2.0824.25
19041612006.11.20 12:47buy0.20gbpusd1.89600.00001.89902006.11.21 02:141.89900.000.00-0.4760.00
19045352006.11.20 14:01sell0.10eurusd1.28310.00001.28012006.11.21 16:081.28010.000.000.5830.00
19051902006.11.20 17:02sell0.20usdchf1.24180.00001.23882006.11.22 06:001.23880.000.00-4.1648.43
19057872006.11.20 18:55sell0.40usdchf1.24330.00001.24032006.11.21 21:271.24030.000.00-4.1696.75
19063462006.11.20 21:03sell0.80usdchf1.24490.00001.24192006.11.21 17:281.24190.000.00-8.33193.25
19167952006.11.22 16:11buy0.10eurusd1.29200.00001.29502006.11.22 17:251.29500.000.000.0030.00
19167962006.11.22 16:11sell0.10usdchf1.22900.00001.22602006.11.22 17:291.22600.000.000.0024.47
19167992006.11.22 16:12buy0.20usdjpy116.860.00117.162006.11.22 19:40116.760.000.000.00-17.13
19168022006.11.22 16:12buy0.10gbpusd1.91210.00001.91512006.11.22 17:231.91510.000.000.0030.00
19173052006.11.22 17:05buy0.40usdjpy116.710.00117.012006.11.22 19:40116.770.000.000.0020.55
19173642006.11.22 17:08buy0.80usdjpy116.550.00116.852006.11.22 19:40116.750.000.000.00137.04
19176052006.11.22 17:25buy0.10eurusd1.29530.00001.29832006.11.22 20:361.29330.000.000.00-20.00
19176722006.11.22 17:29sell0.10usdchf1.22550.00001.22252006.11.23 11:091.22400.000.00-3.1212.25
19177452006.11.22 17:34sell0.20usdchf1.22700.00001.22402006.11.23 11:091.22400.000.00-6.2549.02
19179342006.11.22 17:52buy0.20eurusd1.29370.00001.29672006.11.22 20:361.29340.000.000.00-6.00
19187902006.11.22 19:40buy0.10usdjpy116.810.00117.112006.11.23 12:19116.430.000.003.84-32.64
19188192006.11.22 19:44buy0.40eurusd1.29220.00001.29522006.11.22 20:361.29330.000.000.0044.00
19191272006.11.22 20:37sell0.10eurusd1.29340.00001.29042006.11.23 15:121.29560.000.001.74-22.00
19198582006.11.22 23:28buy0.20usdjpy116.660.00116.962006.11.23 12:19116.440.000.007.68-37.79
19227422006.11.23 11:01buy0.40usdjpy116.500.00116.802006.11.23 12:19116.450.000.000.00-17.17
19227762006.11.23 11:05sell0.20eurusd1.29500.00001.29202006.11.23 15:121.29550.000.000.00-10.00
19228532006.11.23 11:09sell0.40eurusd1.29650.00001.29352006.11.23 15:121.29540.000.000.0044.00
19229692006.11.23 11:36buy0.80usdjpy116.350.00116.652006.11.23 12:19116.470.000.000.0082.42
  0.00 0.00 -20.42 578.81
Closed P/L: 558.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19175312006.11.22 17:23buy0.10gbpusd1.91570.00001.9187 1.91550.000.00-0.71-2.00
19180072006.11.22 17:58buy0.20gbpusd1.91420.00001.9172 1.91550.000.00-1.4126.00
19228572006.11.23 11:09sell0.10usdchf1.22340.00001.2204 1.22260.000.000.006.54
19230962006.11.23 12:19buy0.10usdjpy116.460.00116.76 116.220.000.000.00-20.65
19231482006.11.23 12:45buy0.20usdjpy116.300.00116.60 116.220.000.000.00-13.77
19235642006.11.23 15:12sell0.10eurusd1.29520.00001.2922 1.29620.000.000.00-10.00
  0.00 0.00 -2.12 -13.88
 Floating P/L: -16.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 558.39 Floating P/L: -16.00 Margin: 400.00
Balance: 3 558.39 Equity: 3 542.39 Free Margin: 3 158.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 607.11 Gross Loss: 1 048.72 Total Net Profit: 558.39
Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 9.63  
Absolute Drawdown: 420.53 Maximal Drawdown: 475.94 (15.58%) Relative Drawdown: 15.58% (475.94)
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 30 (60.00%) Long Positions (won %): 28 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 32 (55.17%) Loss trades (% of total): 26 (44.83%)
Largest profit trade: 224.00 loss trade: -141.26
Average profit trade: 50.22 loss trade: -40.34
Maximum consecutive wins ($): 12 (705.64) consecutive losses ($): 5 (-475.94)
Maximal consecutive profit (count): 705.64 (12) consecutive loss (count): -475.94 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3