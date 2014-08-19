|Account: 7098741
|Name: Scalper
|Currency: USD
|Leverage: 1:500
|2014 December 5, 13:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|239644363
|2014.08.04 11:09:33
|balance
|Deposit
|1 000.00
|239644704
|2014.08.04 11:13:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.34289
|0.00000
|1.34315
|2014.08.05 08:24:39
|1.34208
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.43
|239644938
|2014.08.04 11:16:23
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.68287
|0.00000
|1.68322
|2014.08.04 11:35:44
|1.68322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|239645082
|2014.08.04 11:18:43
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.79796
|0.00000
|0.79746
|2014.08.04 11:33:44
|0.79784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|239646201
|2014.08.04 11:30:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.68256
|0.00000
|0.00000
|2014.08.04 11:36:05
|1.68315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|239646237
|2014.08.04 11:30:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.34276
|0.00000
|1.34315
|2014.08.05 08:24:39
|1.34208
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.04
|239648206
|2014.08.04 11:45:01
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.68275
|0.00000
|1.68325
|2014.08.04 14:21:37
|1.68325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|239648220
|2014.08.04 11:45:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.34262
|0.00000
|1.34315
|2014.08.05 08:24:40
|1.34208
|0.00
|0.00
|-0.13
|-1.62
|239649539
|2014.08.04 12:01:07
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.79810
|0.00000
|0.79783
|2014.08.05 08:24:36
|0.79558
|0.00
|0.00
|-0.07
|-12.76
|239650339
|2014.08.04 12:15:04
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.79802
|0.00000
|0.79783
|2014.08.05 08:24:37
|0.79558
|0.00
|0.00
|-0.07
|-12.35
|239708737
|2014.08.05 08:15:06
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.79587
|0.00000
|0.79783
|2014.08.05 08:24:38
|0.79558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|239708739
|2014.08.05 08:15:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.68680
|0.00000
|1.68730
|2014.08.05 08:24:41
|1.68669
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|239708740
|2014.08.05 08:15:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.34232
|0.00000
|1.34315
|2014.08.05 08:24:41
|1.34208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|239709087
|2014.08.05 10:39:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34165
|1.34230
|1.34115
|2014.08.05 10:44:53
|1.34115
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|240147768
|2014.08.11 08:29:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33984
|1.34234
|1.33584
|2014.08.12 05:03:45
|1.33737
|0.00
|0.00
|0.01
|2.47
|240360856
|2014.08.13 09:11:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33679
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:57
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.44
|240360857
|2014.08.13 09:11:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68140
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:07
|1.66375
|0.00
|0.00
|-0.13
|17.65
|240360859
|2014.08.13 09:11:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33678
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:56
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.43
|240360860
|2014.08.13 09:11:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68141
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:07
|1.66375
|0.00
|0.00
|-0.13
|17.66
|240360861
|2014.08.13 09:11:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33678
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:55
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.43
|240360863
|2014.08.13 09:11:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68144
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:06
|1.66375
|0.00
|0.00
|-0.13
|17.69
|240360868
|2014.08.13 09:11:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33677
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:54
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.42
|240360870
|2014.08.13 09:11:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.68144
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:05
|1.66374
|0.00
|0.00
|-0.13
|17.70
|240360985
|2014.08.13 09:12:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33672
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:54
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.31
|-2.74
|240360992
|2014.08.13 09:12:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.68150
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:05
|1.66374
|0.00
|0.00
|-0.28
|35.52
|240361054
|2014.08.13 09:13:01
|buy
|0.03
|eurusd
|1.33673
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:53
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.45
|-4.14
|240361061
|2014.08.13 09:13:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.68167
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:04
|1.66376
|0.00
|0.00
|-0.40
|53.73
|240361087
|2014.08.13 09:13:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.33678
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:52
|1.33535
|0.00
|0.00
|-0.77
|-7.15
|240361095
|2014.08.13 09:13:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.68180
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:03
|1.66376
|0.00
|0.00
|-0.67
|90.20
|240361161
|2014.08.13 09:13:26
|buy
|0.08
|eurusd
|1.33687
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:51
|1.33536
|0.00
|0.00
|-1.21
|-12.08
|240361167
|2014.08.13 09:13:26
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.68204
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:02
|1.66376
|0.00
|0.00
|-1.06
|146.24
|240361211
|2014.08.13 09:13:37
|buy
|0.12
|eurusd
|1.33688
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:50
|1.33536
|0.00
|0.00
|-1.81
|-18.24
|240361214
|2014.08.13 09:13:38
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.68213
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:01
|1.66376
|0.00
|0.00
|-1.59
|220.44
|240364185
|2014.08.13 09:38:02
|buy
|0.18
|eurusd
|1.33702
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:47
|1.33529
|0.00
|0.00
|-2.73
|-31.14
|240364188
|2014.08.13 09:38:03
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.68233
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:00
|1.66376
|0.00
|0.00
|-2.40
|334.26
|240364218
|2014.08.13 09:38:19
|buy
|0.27
|eurusd
|1.33697
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:45
|1.33529
|0.00
|0.00
|-4.08
|-45.36
|240364222
|2014.08.13 09:38:20
|sell
|0.27
|gbpusd
|1.68232
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:59
|1.66376
|0.00
|0.00
|-3.61
|501.12
|240364515
|2014.08.13 09:41:29
|buy
|0.41
|eurusd
|1.33710
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:45
|1.33529
|0.00
|0.00
|-6.20
|-74.21
|240364518
|2014.08.13 09:41:29
|sell
|0.41
|gbpusd
|1.68251
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:57
|1.66376
|0.00
|0.00
|-5.44
|768.75
|240364554
|2014.08.13 09:41:55
|buy
|0.62
|eurusd
|1.33713
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:23:44
|1.33530
|0.00
|0.00
|-9.38
|-113.46
|241518606
|2014.08.19 15:24:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33555
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:42
|1.33547
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|241518608
|2014.08.19 15:24:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.66359
|0.00000
|0.00000
|2014.08.19 15:24:42
|1.66374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|245711740
|2014.09.16 19:29:11
|sell
|0.15
|eurusd
|1.29854
|0.00000
|0.00000
|2014.09.17 21:00:23
|1.29472
|0.00
|0.00
|0.03
|57.30
|245711765
|2014.09.16 19:29:12
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.79672
|0.00000
|0.00000
|2014.09.17 21:00:24
|0.79351
|0.00
|0.00
|-0.33
|-78.56
|245831415
|2014.09.17 15:35:24
|sell
|0.23
|eurusd
|1.29763
|0.00000
|0.00000
|2014.09.17 21:00:22
|1.29472
|0.00
|0.00
|0.00
|66.93
|245831453
|2014.09.17 15:35:25
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.79402
|0.00000
|0.00000
|2014.09.17 21:00:24
|0.79439
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|245907602
|2014.09.17 22:45:56
|buy
|0.15
|eurusd
|1.28556
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 11:06:18
|1.28849
|0.00
|0.00
|-1.02
|43.95
|245907611
|2014.09.17 22:45:57
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.79059
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 11:06:18
|0.79065
|0.00
|0.00
|0.44
|-1.46
|246028892
|2014.09.18 15:24:44
|sell
|0.15
|eurusd
|1.28725
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 18:18:49
|1.29142
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.55
|246028907
|2014.09.18 15:24:45
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78646
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 18:19:26
|0.78894
|0.00
|0.00
|0.00
|60.89
|246056205
|2014.09.18 16:59:45
|sell
|0.23
|eurusd
|1.28910
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 18:18:43
|1.29142
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.36
|246056237
|2014.09.18 16:59:51
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78654
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 18:19:10
|0.78873
|0.00
|0.00
|0.00
|82.45
|246067819
|2014.09.18 17:47:25
|sell
|0.35
|eurusd
|1.29096
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 18:18:29
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|246067821
|2014.09.18 17:47:26
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.78758
|0.00000
|0.00000
|2014.09.18 18:18:56
|0.78863
|0.00
|0.00
|0.00
|60.16
|246073110
|2014.09.18 18:19:58
|sell
|0.15
|eurusd
|1.29136
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:04
|1.29191
|0.00
|0.00
|0.14
|-8.25
|246073223
|2014.09.18 18:20:15
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78917
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:07
|0.78491
|0.00
|0.00
|-0.35
|-105.15
|246082924
|2014.09.18 19:35:34
|sell
|0.23
|eurusd
|1.29228
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:04
|1.29193
|0.00
|0.00
|0.21
|8.05
|246082978
|2014.09.18 19:35:40
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78796
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:06
|0.78488
|0.00
|0.00
|-0.54
|-116.57
|246105876
|2014.09.19 00:35:44
|sell
|0.35
|eurusd
|1.29231
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:03
|1.29194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.95
|246105877
|2014.09.19 00:35:44
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.78646
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:06
|0.78489
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.43
|246118640
|2014.09.19 03:43:37
|sell
|0.53
|eurusd
|1.29075
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:03
|1.29202
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.31
|246118670
|2014.09.19 03:43:53
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.78332
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:05
|0.78492
|0.00
|0.00
|0.00
|139.55
|246122064
|2014.09.19 04:03:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.29121
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:02
|1.29202
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.80
|246122254
|2014.09.19 04:04:26
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.78214
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 07:51:05
|0.78497
|0.00
|0.00
|0.00
|372.54
|246214824
|2014.09.19 14:57:40
|buy
|0.15
|eurusd
|1.28621
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 15:50:44
|1.28706
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|246214835
|2014.09.19 14:57:41
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78675
|0.00000
|0.00000
|2014.09.19 15:50:44
|0.78661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|246233449
|2014.09.19 16:09:06
|buy
|0.15
|eurusd
|1.28549
|0.00000
|0.00000
|2014.09.22 05:15:57
|1.28552
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.45
|246233497
|2014.09.19 16:09:08
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78589
|0.00000
|0.00000
|2014.09.22 05:16:00
|0.78628
|0.00
|0.00
|0.15
|-9.56
|246248808
|2014.09.19 17:17:54
|buy
|0.23
|eurusd
|1.28412
|0.00000
|0.00000
|2014.09.22 05:15:56
|1.28552
|0.00
|0.00
|-0.54
|32.20
|246248817
|2014.09.19 17:17:55
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78622
|0.00000
|0.00000
|2014.09.22 05:15:59
|0.78628
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.26
|246273891
|2014.09.19 19:57:33
|buy
|0.35
|eurusd
|1.28328
|0.00000
|0.00000
|2014.09.22 05:15:54
|1.28554
|0.00
|0.00
|-0.82
|79.10
|246273892
|2014.09.19 19:57:34
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78708
|0.00000
|0.00000
|2014.09.22 05:15:58
|0.78628
|0.00
|0.00
|0.34
|45.79
|246666717
|2014.09.24 17:25:09
|buy
|0.15
|eurusd
|1.27828
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:45
|1.27238
|0.00
|0.00
|-0.97
|-88.50
|246666939
|2014.09.24 17:25:45
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78220
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:47
|0.77891
|0.00
|0.00
|0.37
|80.63
|246722381
|2014.09.25 06:11:13
|buy
|0.23
|eurusd
|1.27681
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:45
|1.27238
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.89
|246722382
|2014.09.25 06:11:14
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78233
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:47
|0.77894
|0.00
|0.00
|0.00
|127.40
|246749440
|2014.09.25 09:49:14
|buy
|0.35
|eurusd
|1.27546
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 13:07:06
|1.27316
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.50
|246749501
|2014.09.25 09:49:24
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78274
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 13:07:05
|0.78031
|0.00
|0.00
|0.00
|138.80
|246773649
|2014.09.25 11:06:05
|buy
|0.53
|eurusd
|1.27064
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 13:07:03
|1.27317
|0.00
|0.00
|0.00
|134.09
|246773952
|2014.09.25 11:06:52
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.77959
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 13:07:00
|0.78030
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.42
|246795110
|2014.09.25 13:14:03
|buy
|0.35
|eurusd
|1.27305
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:44
|1.27238
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.45
|246795112
|2014.09.25 13:14:03
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78028
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:46
|0.77894
|0.00
|0.00
|0.00
|76.63
|246807180
|2014.09.25 14:37:15
|buy
|0.53
|eurusd
|1.27102
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:44
|1.27238
|0.00
|0.00
|0.00
|72.08
|246807189
|2014.09.25 14:37:16
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.77995
|0.00000
|0.00000
|2014.09.25 16:11:46
|0.77888
|0.00
|0.00
|0.00
|92.66
|246955845
|2014.09.26 16:57:39
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26945
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:58
|1.27043
|0.00
|0.00
|-0.31
|14.70
|246955869
|2014.09.26 16:57:40
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78062
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:35:01
|0.78109
|0.00
|0.00
|0.15
|-11.47
|246985745
|2014.09.26 23:59:46
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26870
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:57
|1.27039
|0.00
|0.00
|-0.48
|38.87
|246985747
|2014.09.26 23:59:46
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78019
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:35:00
|0.78108
|0.00
|0.00
|0.22
|-33.31
|246985752
|2014.09.26 23:59:55
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26864
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:57
|1.27037
|0.00
|0.00
|-0.73
|60.55
|246985759
|2014.09.26 23:59:56
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78005
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:35:00
|0.78107
|0.00
|0.00
|0.34
|-58.08
|246985766
|2014.09.26 23:59:56
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26860
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:56
|1.27037
|0.00
|0.00
|-1.10
|93.81
|246985768
|2014.09.26 23:59:56
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78005
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:59
|0.78107
|0.00
|0.00
|0.52
|-87.95
|246987933
|2014.09.29 00:00:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26854
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:56
|1.27035
|0.00
|0.00
|0.00
|144.80
|246987951
|2014.09.29 00:00:50
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78147
|0.00000
|0.00000
|2014.09.29 18:34:58
|0.78107
|0.00
|0.00
|0.00
|52.06
|247284310
|2014.09.30 12:15:37
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26095
|0.00000
|0.00000
|2014.10.01 15:25:37
|1.26077
|0.00
|0.00
|-0.42
|-2.70
|247284315
|2014.09.30 12:15:37
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.77826
|0.00000
|0.00000
|2014.10.01 15:25:37
|0.77793
|0.00
|0.00
|0.15
|8.02
|247319076
|2014.09.30 14:00:15
|buy
|0.23
|eurusd
|1.25918
|0.00000
|0.00000
|2014.10.01 15:25:36
|1.26077
|0.00
|0.00
|-0.64
|36.57
|247319081
|2014.09.30 14:00:15
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.77820
|0.00000
|0.00000
|2014.10.01 15:25:37
|0.77795
|0.00
|0.00
|0.22
|9.32
|247636974
|2014.10.02 06:15:48
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26707
|0.00000
|0.00000
|2014.10.02 16:25:18
|1.26841
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.10
|247636978
|2014.10.02 06:15:48
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.77999
|0.00000
|0.00000
|2014.10.02 16:25:19
|0.78426
|0.00
|0.00
|0.00
|103.56
|247856394
|2014.10.03 12:33:34
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26283
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:32
|1.26044
|0.00
|0.00
|-0.35
|-35.85
|247856397
|2014.10.03 12:33:34
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78552
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:36
|0.78605
|0.00
|0.00
|0.17
|-12.75
|247878764
|2014.10.03 15:30:22
|buy
|0.23
|eurusd
|1.25780
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:32
|1.26044
|0.00
|0.00
|-0.54
|60.72
|247878895
|2014.10.03 15:30:25
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78335
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:35
|0.78605
|0.00
|0.00
|0.26
|-99.60
|247879040
|2014.10.03 15:30:29
|buy
|0.35
|eurusd
|1.25589
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:31
|1.26044
|0.00
|0.00
|-0.82
|159.25
|247879169
|2014.10.03 15:30:32
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78326
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:35
|0.78605
|0.00
|0.00
|0.39
|-156.63
|247880529
|2014.10.03 15:31:11
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78338
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:34
|0.78604
|0.00
|0.00
|0.59
|-226.13
|247880675
|2014.10.03 15:31:16
|buy
|0.53
|eurusd
|1.25396
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:31
|1.26043
|0.00
|0.00
|-1.24
|342.91
|247880729
|2014.10.03 15:31:18
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78344
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:34
|0.78604
|0.00
|0.00
|0.89
|-333.63
|247902220
|2014.10.03 16:27:58
|buy
|0.80
|eurusd
|1.25237
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:30
|1.26045
|0.00
|0.00
|-1.87
|646.40
|247902223
|2014.10.03 16:27:58
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.78354
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:33
|0.78603
|0.00
|0.00
|1.34
|-479.27
|247922523
|2014.10.03 17:26:36
|buy
|1.20
|eurusd
|1.25056
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:30
|1.26045
|0.00
|0.00
|-2.81
|1 186.80
|247922533
|2014.10.03 17:26:36
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.78341
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 20:06:33
|0.78603
|0.00
|0.00
|2.01
|-756.44
|248171876
|2014.10.06 20:06:36
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26046
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:26
|1.26143
|0.00
|0.00
|0.03
|-14.55
|248171879
|2014.10.06 20:06:37
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78604
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:28
|0.78624
|0.00
|0.00
|-0.35
|4.81
|248181550
|2014.10.06 21:33:16
|sell
|0.23
|eurusd
|1.26266
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:26
|1.26143
|0.00
|0.00
|0.05
|28.29
|248181590
|2014.10.06 21:33:18
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78658
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:28
|0.78624
|0.00
|0.00
|-0.53
|-12.54
|248182331
|2014.10.06 21:33:39
|sell
|0.35
|eurusd
|1.26463
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:25
|1.26143
|0.00
|0.00
|0.07
|112.00
|248182355
|2014.10.06 21:33:39
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.78696
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:27
|0.78624
|0.00
|0.00
|-0.81
|-40.42
|248191974
|2014.10.06 22:36:40
|sell
|0.53
|eurusd
|1.26662
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:25
|1.26143
|0.00
|0.00
|0.11
|275.07
|248191978
|2014.10.06 22:36:41
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.78744
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 05:24:27
|0.78624
|0.00
|0.00
|-1.22
|-102.01
|248545132
|2014.10.08 21:31:08
|sell
|0.15
|eurusd
|1.27345
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:08
|1.27121
|0.00
|0.00
|0.05
|33.60
|248545138
|2014.10.08 21:31:08
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78894
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:11
|0.78623
|0.00
|0.00
|-1.04
|-65.71
|248549474
|2014.10.08 21:41:25
|sell
|0.23
|eurusd
|1.27472
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:08
|1.27121
|0.00
|0.00
|0.07
|80.73
|248549477
|2014.10.08 21:41:26
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78868
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:10
|0.78623
|0.00
|0.00
|-1.60
|-91.09
|248600821
|2014.10.09 06:44:32
|sell
|0.35
|eurusd
|1.27509
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:07
|1.27121
|0.00
|0.00
|0.00
|135.80
|248600824
|2014.10.09 06:44:34
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:10
|0.78624
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.29
|248629189
|2014.10.09 10:54:17
|sell
|0.53
|eurusd
|1.27820
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:06
|1.27121
|0.00
|0.00
|0.00
|370.47
|248629359
|2014.10.09 10:54:44
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.78900
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 17:59:09
|0.78622
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.17
|248711710
|2014.10.09 19:03:30
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26729
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:10
|1.26366
|0.00
|0.00
|-0.35
|-54.45
|248711729
|2014.10.09 19:03:31
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78625
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:13
|0.78691
|0.00
|0.00
|0.17
|-15.90
|248799408
|2014.10.10 10:39:49
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26792
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:09
|1.26366
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.98
|248799412
|2014.10.10 10:39:50
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78859
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:12
|0.78689
|0.00
|0.00
|0.00
|62.81
|248806344
|2014.10.10 11:09:39
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26618
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:08
|1.26367
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.85
|248806360
|2014.10.10 11:09:40
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78863
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:12
|0.78689
|0.00
|0.00
|0.00
|97.83
|248850824
|2014.10.10 15:13:53
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26405
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:08
|1.26367
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.14
|248850830
|2014.10.10 15:13:53
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78817
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:11
|0.78694
|0.00
|0.00
|0.00
|104.72
|248871421
|2014.10.10 17:12:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26152
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:07
|1.26368
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|248871425
|2014.10.10 17:12:22
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78737
|0.00000
|0.00000
|2014.10.10 19:19:10
|0.78702
|0.00
|0.00
|0.00
|44.97
|248887934
|2014.10.10 19:20:04
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26379
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 04:35:54
|1.26729
|0.00
|0.00
|-0.35
|52.50
|248887935
|2014.10.10 19:20:05
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78677
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 04:35:55
|0.78683
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.45
|248902796
|2014.10.10 22:50:49
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26101
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 04:35:54
|1.26728
|0.00
|0.00
|-0.54
|144.21
|248902810
|2014.10.10 22:50:49
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78552
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 04:35:55
|0.78682
|0.00
|0.00
|0.26
|-48.18
|248934306
|2014.10.13 05:38:18
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26967
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 11:02:54
|1.26759
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|248934308
|2014.10.13 05:38:18
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78758
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 11:02:54
|0.78780
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|249066680
|2014.10.13 23:27:33
|sell
|0.15
|eurusd
|1.27317
|0.00000
|0.00000
|2014.10.14 10:47:01
|1.26951
|0.00
|0.00
|0.03
|54.90
|249066689
|2014.10.13 23:27:34
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.79104
|0.00000
|0.00000
|2014.10.14 10:46:52
|0.79126
|0.00
|0.00
|-0.33
|5.30
|249132057
|2014.10.14 11:15:53
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26942
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:12
|1.27110
|0.00
|0.00
|-0.31
|25.20
|249132061
|2014.10.14 11:15:53
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.79161
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:15
|0.79697
|0.00
|0.00
|0.07
|-128.27
|249135358
|2014.10.14 11:30:03
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26816
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:11
|1.27116
|0.00
|0.00
|-0.48
|69.00
|249135411
|2014.10.14 11:30:05
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.79287
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:14
|0.79697
|0.00
|0.00
|0.11
|-150.46
|249144706
|2014.10.14 12:00:09
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26799
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:10
|1.27113
|0.00
|0.00
|-0.73
|109.90
|249145205
|2014.10.14 12:00:34
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.79430
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:14
|0.79699
|0.00
|0.00
|0.17
|-150.21
|249154717
|2014.10.14 12:37:36
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26441
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:09
|1.27104
|0.00
|0.00
|-1.10
|351.39
|249154729
|2014.10.14 12:37:37
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.79238
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:13
|0.79697
|0.00
|0.00
|0.25
|-388.11
|249175487
|2014.10.14 14:45:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26520
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:08
|1.27100
|0.00
|0.00
|-1.66
|464.00
|249175496
|2014.10.14 14:45:47
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79486
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:13
|0.79698
|0.00
|0.00
|0.38
|-270.57
|249251207
|2014.10.15 01:48:39
|buy
|1.20
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:08
|1.27103
|0.00
|0.00
|0.00
|801.60
|249251208
|2014.10.15 01:48:39
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.79560
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:36:12
|0.79697
|0.00
|0.00
|0.00
|-262.28
|249336790
|2014.10.15 15:36:28
|sell
|0.15
|eurusd
|1.27178
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:52
|1.28184
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.90
|249336817
|2014.10.15 15:36:28
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.79706
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:48:14
|0.80038
|0.00
|0.00
|0.00
|79.71
|249341816
|2014.10.15 15:48:06
|sell
|0.23
|eurusd
|1.27407
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:52
|1.28188
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.63
|249341875
|2014.10.15 15:48:10
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.79765
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:58
|0.80040
|0.00
|0.00
|0.00
|101.25
|249349882
|2014.10.15 16:02:56
|sell
|0.35
|eurusd
|1.27571
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:51
|1.28191
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.00
|249349889
|2014.10.15 16:02:57
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.79759
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:55
|0.80040
|0.00
|0.00
|0.00
|157.46
|249359970
|2014.10.15 16:31:16
|sell
|0.53
|eurusd
|1.27977
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:50
|1.28195
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.54
|249359979
|2014.10.15 16:31:17
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.79998
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:54
|0.80039
|0.00
|0.00
|0.00
|34.79
|249361529
|2014.10.15 16:34:07
|sell
|0.80
|eurusd
|1.28147
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:50
|1.28206
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.20
|249361609
|2014.10.15 16:34:09
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.79999
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:54
|0.80040
|0.00
|0.00
|0.00
|52.51
|249365963
|2014.10.15 16:39:18
|sell
|1.20
|eurusd
|1.28369
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:41
|1.28232
|0.00
|0.00
|0.00
|164.40
|249365981
|2014.10.15 16:39:18
|buy
|1.20
|eurgbp
|0.80061
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:53
|0.80041
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.43
|249369836
|2014.10.15 16:41:23
|sell
|1.80
|eurusd
|1.28592
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:19
|1.28166
|0.00
|0.00
|0.00
|766.80
|249369848
|2014.10.15 16:41:23
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.80145
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:47:53
|0.80041
|0.00
|0.00
|0.00
|-299.72
|249375680
|2014.10.15 16:48:16
|sell
|0.15
|eurusd
|1.28083
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:50:53
|1.27950
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|249375850
|2014.10.15 16:48:31
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.80062
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:50:52
|0.79981
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.43
|249460174
|2014.10.15 23:20:09
|sell
|0.15
|eurusd
|1.28221
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 06:58:04
|1.28193
|0.00
|0.00
|0.13
|4.20
|249460188
|2014.10.15 23:20:10
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.80261
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 06:58:05
|0.80190
|0.00
|0.00
|-0.86
|-17.02
|249462319
|2014.10.15 23:28:34
|sell
|0.23
|eurusd
|1.28347
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 06:58:03
|1.28193
|0.00
|0.00
|0.21
|35.42
|249462357
|2014.10.15 23:28:40
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.80234
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 06:58:05
|0.80190
|0.00
|0.00
|-1.32
|-16.17
|249467829
|2014.10.16 00:01:01
|sell
|0.35
|eurusd
|1.28321
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 06:57:54
|1.28193
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|249467874
|2014.10.16 00:01:20
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.80176
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 06:58:04
|0.80190
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|250118533
|2014.10.21 18:07:11
|buy
|0.15
|eurusd
|1.27234
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:32
|1.27079
|0.00
|0.00
|-0.31
|-23.25
|250118537
|2014.10.21 18:07:12
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78885
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:35
|0.79134
|0.00
|0.00
|0.12
|-60.00
|250198066
|2014.10.22 10:09:12
|buy
|0.23
|eurusd
|1.27171
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:31
|1.27073
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.54
|250198067
|2014.10.22 10:09:12
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78987
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:34
|0.79134
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.31
|250210360
|2014.10.22 11:01:47
|buy
|0.35
|eurusd
|1.27018
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:31
|1.27072
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|250210369
|2014.10.22 11:01:48
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78998
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:34
|0.79130
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.21
|250216613
|2014.10.22 11:30:28
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26960
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:30
|1.27066
|0.00
|0.00
|0.00
|56.18
|250216631
|2014.10.22 11:30:29
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.79113
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:33
|0.79131
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.32
|250219500
|2014.10.22 11:42:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26914
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:30
|1.27060
|0.00
|0.00
|0.00
|116.80
|250219511
|2014.10.22 11:42:35
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79238
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:33
|0.79128
|0.00
|0.00
|0.00
|141.36
|250252328
|2014.10.22 15:30:15
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26792
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|1.26531
|0.00
|0.00
|-1.41
|-39.15
|250252394
|2014.10.22 15:30:16
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.79010
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:35
|0.78790
|0.00
|0.00
|0.48
|53.03
|250312666
|2014.10.22 22:20:13
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26389
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:32
|1.26529
|0.00
|0.00
|-2.15
|32.20
|250312669
|2014.10.22 22:20:14
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78763
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:34
|0.78793
|0.00
|0.00
|0.73
|-11.09
|250354100
|2014.10.23 10:06:16
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26155
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:32
|1.26528
|0.00
|0.00
|-0.69
|130.55
|250354125
|2014.10.23 10:06:16
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78709
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|0.78796
|0.00
|0.00
|0.28
|-48.92
|250579916
|2014.10.24 17:06:18
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26943
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 18:04:45
|1.26696
|0.00
|0.00
|0.00
|37.05
|250579917
|2014.10.24 17:06:19
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78877
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 18:04:47
|0.78787
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.70
|250842444
|2014.10.28 14:36:14
|sell
|0.15
|eurusd
|1.27521
|0.00000
|0.00000
|2014.10.29 05:09:31
|1.27398
|0.00
|0.00
|-0.02
|18.45
|250842468
|2014.10.28 14:36:14
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78841
|0.00000
|0.00000
|2014.10.29 05:09:44
|0.78954
|0.00
|0.00
|-0.33
|27.34
|251081471
|2014.10.29 20:00:51
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26956
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:35
|1.25928
|0.00
|0.00
|-0.99
|-154.20
|251081512
|2014.10.29 20:00:52
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.79039
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:39
|0.78697
|0.00
|0.00
|0.43
|82.11
|251085584
|2014.10.29 20:03:18
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26732
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:35
|1.25928
|0.00
|0.00
|-1.52
|-184.92
|251085598
|2014.10.29 20:03:19
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78974
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:39
|0.78702
|0.00
|0.00
|0.66
|100.13
|251090592
|2014.10.29 20:10:05
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26547
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:34
|1.25928
|0.00
|0.00
|-2.32
|-216.65
|251090628
|2014.10.29 20:10:06
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78948
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:38
|0.78704
|0.00
|0.00
|1.01
|136.68
|251099986
|2014.10.29 20:30:43
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26348
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:34
|1.25928
|0.00
|0.00
|-3.51
|-222.60
|251099995
|2014.10.29 20:30:43
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78915
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:37
|0.78704
|0.00
|0.00
|1.53
|178.99
|251132933
|2014.10.30 02:05:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26271
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:33
|1.25926
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.00
|251132937
|2014.10.30 02:05:35
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:37
|0.78703
|0.00
|0.00
|0.00
|367.48
|251152160
|2014.10.30 07:02:27
|buy
|1.20
|eurusd
|1.25957
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:33
|1.25927
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|251152181
|2014.10.30 07:02:28
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.78844
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:37
|0.78701
|0.00
|0.00
|0.00
|274.65
|251179476
|2014.10.30 10:20:21
|buy
|1.80
|eurusd
|1.25614
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:32
|1.25925
|0.00
|0.00
|0.00
|559.80
|251179495
|2014.10.30 10:20:22
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.78661
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 12:14:36
|0.78701
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.23
|251503373
|2014.11.01 00:00:46
|balance
|IR
|1.49
|251853921
|2014.11.05 05:17:21
|sell
|0.15
|eurusd
|1.25566
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 08:19:52
|1.25373
|0.00
|0.00
|0.00
|28.95
|251853923
|2014.11.05 05:17:22
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78476
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 08:19:54
|0.78516
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|251877984
|2014.11.05 08:46:28
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25335
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:35:58
|1.25024
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.65
|251877986
|2014.11.05 08:46:29
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78545
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:00
|0.78458
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|251901490
|2014.11.05 10:55:20
|buy
|0.23
|eurusd
|1.25010
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:35:58
|1.25024
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|251901507
|2014.11.05 10:55:21
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78396
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:00
|0.78458
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.73
|251912278
|2014.11.05 11:30:05
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24986
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:35:56
|1.25027
|0.00
|0.00
|0.00
|14.35
|251912325
|2014.11.05 11:30:07
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78532
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:35:59
|0.78457
|0.00
|0.00
|0.00
|41.83
|251918129
|2014.11.05 11:45:32
|buy
|0.53
|eurusd
|1.24875
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:35:56
|1.25028
|0.00
|0.00
|0.00
|81.09
|251918133
|2014.11.05 11:45:32
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78591
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:35:59
|0.78455
|0.00
|0.00
|0.00
|114.88
|252008102
|2014.11.05 17:18:29
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24639
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 17:36:00
|1.24857
|0.00
|0.00
|0.00
|32.70
|252008109
|2014.11.05 17:18:30
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78168
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 17:36:02
|0.78218
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.97
|252175315
|2014.11.06 13:11:27
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25189
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:07
|1.24268
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.15
|252175316
|2014.11.06 13:11:27
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78504
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:10
|0.78086
|0.00
|0.00
|0.00
|99.81
|252197123
|2014.11.06 15:33:16
|buy
|0.23
|eurusd
|1.25036
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:06
|1.24268
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.64
|252197186
|2014.11.06 15:33:17
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78502
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:09
|0.78086
|0.00
|0.00
|0.00
|152.30
|252197767
|2014.11.06 15:33:37
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24762
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:06
|1.24272
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.50
|252197806
|2014.11.06 15:33:38
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78407
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:09
|0.78082
|0.00
|0.00
|0.00
|181.06
|252200886
|2014.11.06 15:35:59
|buy
|0.53
|eurusd
|1.24430
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:05
|1.24272
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.74
|252200915
|2014.11.06 15:36:00
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78235
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:08
|0.78082
|0.00
|0.00
|0.00
|129.07
|252202529
|2014.11.06 15:36:48
|buy
|0.80
|eurusd
|1.24123
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:05
|1.24267
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|252202564
|2014.11.06 15:36:49
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78089
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:11:07
|0.78054
|0.00
|0.00
|0.00
|44.57
|252219481
|2014.11.06 16:12:23
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24164
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:11
|1.24377
|0.00
|0.00
|-0.28
|31.95
|252219492
|2014.11.06 16:12:23
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78024
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:14
|0.78467
|0.00
|0.00
|0.12
|-105.33
|252253621
|2014.11.06 18:23:11
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24239
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:10
|1.24377
|0.00
|0.00
|-0.43
|31.74
|252253629
|2014.11.06 18:23:11
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78280
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:13
|0.78456
|0.00
|0.00
|0.18
|-64.17
|252263054
|2014.11.06 19:15:08
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24051
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:10
|1.24373
|0.00
|0.00
|-0.65
|112.70
|252263069
|2014.11.06 19:15:09
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78271
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:13
|0.78456
|0.00
|0.00
|0.28
|-102.64
|252291371
|2014.11.06 22:52:30
|buy
|0.53
|eurusd
|1.23755
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:09
|1.24372
|0.00
|0.00
|-0.99
|327.01
|252291373
|2014.11.06 22:52:31
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78147
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:12
|0.78456
|0.00
|0.00
|0.42
|-259.58
|252409669
|2014.11.07 15:45:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.23683
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:09
|1.24366
|0.00
|0.00
|0.00
|546.40
|252409717
|2014.11.07 15:45:46
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78333
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 16:56:12
|0.78457
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.24
|252638012
|2014.11.10 18:04:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78380
|0.00000
|0.00000
|2014.11.10 18:06:18
|0.78383
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|252638014
|2014.11.10 18:04:29
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24404
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:24:35
|1.24239
|0.00
|0.00
|-0.31
|-24.75
|252638284
|2014.11.10 18:06:19
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78368
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:24:33
|0.78284
|0.00
|0.00
|0.14
|20.00
|252658116
|2014.11.10 20:15:33
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24204
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:24:32
|1.24243
|0.00
|0.00
|-0.47
|8.97
|252658124
|2014.11.10 20:15:33
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78341
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:24:31
|0.78286
|0.00
|0.00
|0.22
|20.08
|252880329
|2014.11.11 20:25:12
|sell
|0.15
|eurusd
|1.24822
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:17:52
|1.24649
|0.00
|0.00
|0.03
|25.95
|252880345
|2014.11.11 20:25:12
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78432
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:17:53
|0.78310
|0.00
|0.00
|-0.32
|-29.12
|252888712
|2014.11.11 21:06:06
|sell
|0.23
|eurusd
|1.24955
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:17:54
|1.24649
|0.00
|0.00
|0.05
|70.38
|252888723
|2014.11.11 21:06:06
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78389
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:17:56
|0.78310
|0.00
|0.00
|-0.50
|-28.91
|253027244
|2014.11.12 14:08:14
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24556
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:48
|1.25387
|0.00
|0.00
|-1.23
|124.65
|253027247
|2014.11.12 14:08:15
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78747
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:52
|0.79960
|0.00
|0.00
|0.57
|-285.36
|253096755
|2014.11.12 20:25:11
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24341
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:47
|1.25384
|0.00
|0.00
|-1.88
|239.89
|253096756
|2014.11.12 20:25:12
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78708
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:52
|0.79959
|0.00
|0.00
|0.87
|-451.26
|253119037
|2014.11.13 00:42:06
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24327
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:47
|1.25384
|0.00
|0.00
|-0.71
|369.95
|253119043
|2014.11.13 00:42:07
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78855
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:51
|0.79957
|0.00
|0.00
|0.33
|-604.92
|253267565
|2014.11.13 19:05:30
|buy
|0.53
|eurusd
|1.24679
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:46
|1.25382
|0.00
|0.00
|-1.08
|372.59
|253267571
|2014.11.13 19:05:31
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.79365
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:51
|0.79957
|0.00
|0.00
|0.50
|-492.09
|253328261
|2014.11.14 04:34:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.24561
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:46
|1.25384
|0.00
|0.00
|0.00
|658.40
|253328276
|2014.11.14 04:34:31
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79405
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:50
|0.79957
|0.00
|0.00
|0.00
|-692.57
|253341999
|2014.11.14 07:21:29
|buy
|1.20
|eurusd
|1.24371
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:45
|1.25392
|0.00
|0.00
|0.00
|1 225.20
|253342010
|2014.11.14 07:21:29
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.79371
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:50
|0.79958
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 104.72
|253432473
|2014.11.14 15:31:25
|buy
|1.80
|eurusd
|1.24229
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:44
|1.25399
|0.00
|0.00
|0.00
|2 106.00
|253432494
|2014.11.14 15:31:26
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.79412
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:49
|0.79964
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 558.27
|253434745
|2014.11.14 15:33:07
|buy
|2.70
|eurusd
|1.24072
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:43
|1.25419
|0.00
|0.00
|0.00
|3 636.90
|253434807
|2014.11.14 15:33:11
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.79434
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 19:17:49
|0.79966
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 252.74
|253697124
|2014.11.17 17:06:16
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24619
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:07
|1.24572
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|253697132
|2014.11.17 17:06:17
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79696
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:09
|0.79598
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|253698680
|2014.11.17 17:13:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24573
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:06
|1.24572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|253698698
|2014.11.17 17:13:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79677
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:08
|0.79600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|253700141
|2014.11.17 17:17:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24530
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:05
|1.24572
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|253700148
|2014.11.17 17:17:37
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:04
|0.79600
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|253700595
|2014.11.17 17:18:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24476
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:02
|1.24567
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|253700652
|2014.11.17 17:18:26
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79635
|0.00000
|0.00000
|2014.11.17 18:10:01
|0.79600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|253718019
|2014.11.17 18:54:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24478
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:50
|1.24871
|0.00
|0.00
|-0.12
|19.65
|253718028
|2014.11.17 18:54:32
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79545
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:58
|0.79743
|0.00
|0.00
|0.05
|-15.51
|253724400
|2014.11.17 19:58:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24501
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:50
|1.24869
|0.00
|0.00
|-0.12
|18.40
|253724401
|2014.11.17 19:58:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79585
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:57
|0.79743
|0.00
|0.00
|0.05
|-12.38
|253724705
|2014.11.17 20:00:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24487
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:49
|1.24869
|0.00
|0.00
|-0.12
|19.10
|253724831
|2014.11.17 20:00:02
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79594
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:57
|0.79744
|0.00
|0.00
|0.05
|-11.74
|253746377
|2014.11.18 00:40:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24505
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:48
|1.24869
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|253746403
|2014.11.18 00:40:00
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79591
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:56
|0.79744
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.98
|253746440
|2014.11.18 00:40:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24509
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:48
|1.24869
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|253746443
|2014.11.18 00:40:06
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79594
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:56
|0.79745
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|253746444
|2014.11.18 00:40:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24502
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:47
|1.24868
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|253746447
|2014.11.18 00:40:07
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79594
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:55
|0.79746
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|253746449
|2014.11.18 00:40:08
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24499
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:47
|1.24864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.25
|253746451
|2014.11.18 00:40:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79592
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:55
|0.79746
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|253746460
|2014.11.18 00:40:09
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24480
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:46
|1.24864
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|253746463
|2014.11.18 00:40:09
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79585
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:54
|0.79747
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|253746466
|2014.11.18 00:40:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24482
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:46
|1.24864
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|253746469
|2014.11.18 00:40:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79586
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:54
|0.79748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|253746470
|2014.11.18 00:40:11
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24484
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:45
|1.24867
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|253746472
|2014.11.18 00:40:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79586
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:53
|0.79748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|253746475
|2014.11.18 00:40:17
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24486
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:45
|1.24867
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|253746476
|2014.11.18 00:40:18
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79589
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:53
|0.79748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.45
|253746477
|2014.11.18 00:40:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24483
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:44
|1.24867
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|253746479
|2014.11.18 00:40:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79589
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:52
|0.79748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.45
|253746483
|2014.11.18 00:40:28
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24477
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:44
|1.24867
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|253746484
|2014.11.18 00:40:28
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79586
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:52
|0.79747
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.61
|253748012
|2014.11.18 01:05:52
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24480
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:44
|1.24867
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|253748013
|2014.11.18 01:05:52
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79596
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:51
|0.79747
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|253749372
|2014.11.18 01:25:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24457
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:43
|1.24867
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|253749388
|2014.11.18 01:25:32
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79581
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:51
|0.79747
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|253749491
|2014.11.18 01:26:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24447
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:43
|1.24866
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|253749515
|2014.11.18 01:26:02
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79579
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 09:41:51
|0.79747
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.16
|254067242
|2014.11.19 21:00:15
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25785
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:33
|1.25419
|0.00
|0.00
|0.08
|18.30
|254067327
|2014.11.19 21:00:18
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80163
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:37
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|-8.31
|254067396
|2014.11.19 21:00:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25934
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:32
|1.25419
|0.00
|0.00
|0.08
|25.75
|254067465
|2014.11.19 21:00:23
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80163
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:36
|0.80060
|0.00
|0.00
|-0.34
|-8.07
|254067635
|2014.11.19 21:00:26
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25843
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:32
|1.25419
|0.00
|0.00
|0.08
|21.20
|254067684
|2014.11.19 21:00:27
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80150
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:36
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|-7.29
|254067752
|2014.11.19 21:00:28
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25828
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:31
|1.25420
|0.00
|0.00
|0.08
|20.40
|254067813
|2014.11.19 21:00:29
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80160
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:35
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|-8.07
|254067869
|2014.11.19 21:00:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25815
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:31
|1.25420
|0.00
|0.00
|0.08
|19.75
|254067933
|2014.11.19 21:00:31
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80148
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:35
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|-7.13
|254067981
|2014.11.19 21:00:33
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25819
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:30
|1.25420
|0.00
|0.00
|0.08
|19.95
|254068037
|2014.11.19 21:00:34
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80156
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:34
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|-7.76
|254068095
|2014.11.19 21:00:36
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25936
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:30
|1.25421
|0.00
|0.00
|0.08
|25.75
|254068135
|2014.11.19 21:00:37
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80150
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:34
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|-7.29
|254084799
|2014.11.19 21:31:00
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80008
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 08:48:33
|0.80057
|0.00
|0.00
|-0.34
|3.83
|254445336
|2014.11.21 10:59:38
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24734
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:46
|1.24409
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|254445347
|2014.11.21 10:59:38
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79726
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:33:04
|0.79413
|0.00
|0.00
|0.00
|24.52
|254445506
|2014.11.21 10:59:47
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24701
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:45
|1.24418
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.15
|254445678
|2014.11.21 10:59:55
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79716
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:33:03
|0.79413
|0.00
|0.00
|0.00
|23.75
|254446306
|2014.11.21 11:00:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24679
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:43
|1.24399
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|254446628
|2014.11.21 11:00:09
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79700
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:33:02
|0.79413
|0.00
|0.00
|0.00
|22.49
|254446743
|2014.11.21 11:00:09
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24659
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:42
|1.24398
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|254446832
|2014.11.21 11:00:10
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79698
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:33:01
|0.79407
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|254447066
|2014.11.21 11:00:16
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24662
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|1.24417
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.25
|254447079
|2014.11.21 11:00:17
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79692
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:33:01
|0.79409
|0.00
|0.00
|0.00
|22.17
|254447117
|2014.11.21 11:00:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24661
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:40
|1.24424
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.85
|254447124
|2014.11.21 11:00:20
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79706
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:51
|0.79413
|0.00
|0.00
|0.00
|22.96
|254447188
|2014.11.21 11:00:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24620
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:39
|1.24410
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|254447202
|2014.11.21 11:00:26
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79685
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:50
|0.79413
|0.00
|0.00
|0.00
|21.32
|254447345
|2014.11.21 11:00:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24617
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:38
|1.24400
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.85
|254447352
|2014.11.21 11:00:33
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79683
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:49
|0.79412
|0.00
|0.00
|0.00
|21.23
|254448154
|2014.11.21 11:01:23
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24585
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:36
|1.24400
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.25
|254448161
|2014.11.21 11:01:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79674
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:49
|0.79409
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|254464659
|2014.11.21 11:59:34
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24353
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:31
|1.24391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|254464752
|2014.11.21 11:59:39
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79504
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:48
|0.79404
|0.00
|0.00
|0.00
|7.83
|254466795
|2014.11.21 12:02:53
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24342
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:26
|1.24383
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|254466800
|2014.11.21 12:02:53
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79537
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:48
|0.79402
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|254467154
|2014.11.21 12:03:11
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24263
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:26
|1.24376
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|254467164
|2014.11.21 12:03:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79498
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:46
|0.79405
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|254475436
|2014.11.21 12:33:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24424
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:11
|1.24209
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.75
|254475454
|2014.11.21 12:33:21
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79398
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:22
|0.79231
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|254475456
|2014.11.21 12:33:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24422
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:10
|1.24212
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|254475465
|2014.11.21 12:33:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79397
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:21
|0.79231
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|254475472
|2014.11.21 12:33:24
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24404
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:09
|1.24212
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|254475608
|2014.11.21 12:33:36
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79399
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:20
|0.79231
|0.00
|0.00
|0.00
|13.17
|254475996
|2014.11.21 12:34:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24401
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:08
|1.24211
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|254476022
|2014.11.21 12:34:26
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79396
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:20
|0.79230
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|254476063
|2014.11.21 12:34:34
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24401
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:07
|1.24212
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.45
|254476102
|2014.11.21 12:34:41
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79393
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:19
|0.79232
|0.00
|0.00
|0.00
|12.62
|254476165
|2014.11.21 12:34:52
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24396
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:06
|1.24217
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.95
|254476168
|2014.11.21 12:34:53
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79393
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:19
|0.79233
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|254476174
|2014.11.21 12:34:54
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24407
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:06
|1.24217
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|254476178
|2014.11.21 12:34:55
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79414
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:18
|0.79233
|0.00
|0.00
|0.00
|14.19
|254476183
|2014.11.21 12:34:55
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24394
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:05
|1.24219
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|254476189
|2014.11.21 12:34:56
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79403
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:17
|0.79237
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|254476195
|2014.11.21 12:34:56
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24389
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:04
|1.24218
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|254476198
|2014.11.21 12:34:57
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79386
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:16
|0.79237
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|254476205
|2014.11.21 12:34:58
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24393
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:03
|1.24218
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|254476209
|2014.11.21 12:34:59
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79376
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:15
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|254476210
|2014.11.21 12:34:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24394
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:02
|1.24219
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|254476214
|2014.11.21 12:35:00
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79375
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:15
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|254476274
|2014.11.21 12:35:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24419
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:02
|1.24218
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.05
|254476338
|2014.11.21 12:35:01
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79370
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:14
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|254476436
|2014.11.21 12:35:10
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79393
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:14
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|254476466
|2014.11.21 12:35:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24425
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:01
|1.24216
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.45
|254476516
|2014.11.21 12:35:24
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79423
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:13
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|14.82
|254482729
|2014.11.21 12:57:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24353
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:01
|1.24214
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|254482732
|2014.11.21 12:57:33
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79371
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:13
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|254483995
|2014.11.21 13:01:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24294
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:00
|1.24215
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|254484005
|2014.11.21 13:01:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79334
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:12
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|254487911
|2014.11.21 13:31:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24295
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:00
|1.24215
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|254487914
|2014.11.21 13:31:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79353
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:15:11
|0.79233
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|254489146
|2014.11.21 13:38:03
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24224
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 15:14:59
|1.24215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|254505578
|2014.11.21 15:15:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24211
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:45
|1.23870
|0.00
|0.00
|-0.12
|-17.05
|254505579
|2014.11.21 15:15:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79218
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:12
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|7.36
|254510104
|2014.11.21 15:32:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24212
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:45
|1.23870
|0.00
|0.00
|-0.12
|-17.10
|254510108
|2014.11.21 15:32:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79245
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:12
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|9.47
|254512474
|2014.11.21 15:47:16
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24180
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:44
|1.23870
|0.00
|0.00
|-0.12
|-15.50
|254512477
|2014.11.21 15:47:17
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79229
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:11
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|8.22
|254512682
|2014.11.21 15:48:49
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24162
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:44
|1.23870
|0.00
|0.00
|-0.12
|-14.60
|254512695
|2014.11.21 15:48:59
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79225
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:11
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|7.91
|254513132
|2014.11.21 15:51:14
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24159
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:43
|1.23870
|0.00
|0.00
|-0.12
|-14.45
|254513149
|2014.11.21 15:51:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:10
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|8.61
|254513840
|2014.11.21 15:56:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24140
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:43
|1.23870
|0.00
|0.00
|-0.12
|-13.50
|254513871
|2014.11.21 15:57:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:10
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|8.61
|254515482
|2014.11.21 16:03:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24082
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:42
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.55
|254515515
|2014.11.21 16:03:14
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:09
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|5.95
|254516371
|2014.11.21 16:08:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24069
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:42
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|-9.90
|254516381
|2014.11.21 16:08:36
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79209
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:09
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|6.65
|254518107
|2014.11.21 16:16:28
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24119
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:41
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.40
|254518113
|2014.11.21 16:16:30
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79296
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:08
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|13.47
|254519310
|2014.11.21 16:23:55
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24126
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:41
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.75
|254519341
|2014.11.21 16:24:01
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79327
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:08
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.04
|15.89
|254549666
|2014.11.21 19:05:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23861
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:40
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.50
|254549692
|2014.11.21 19:05:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79078
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:07
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.68
|254551333
|2014.11.21 19:11:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23881
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:40
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.50
|254551338
|2014.11.21 19:11:10
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79118
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:07
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.55
|254552212
|2014.11.21 19:14:04
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23860
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:39
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.55
|254552225
|2014.11.21 19:14:05
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79124
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:06
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.08
|254553458
|2014.11.21 19:18:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23851
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:39
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.00
|254553467
|2014.11.21 19:18:36
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79134
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:06
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.04
|0.70
|254556865
|2014.11.21 19:34:09
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23844
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:38
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.35
|254556872
|2014.11.21 19:34:09
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79154
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:05
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.04
|2.27
|254575463
|2014.11.21 21:25:37
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23856
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:38
|1.23871
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.75
|254575466
|2014.11.21 21:25:37
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79171
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:05
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.04
|3.60
|254595810
|2014.11.24 00:00:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:37
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254596652
|2014.11.24 00:00:38
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79053
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:04
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|254596877
|2014.11.24 00:00:40
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:37
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254596913
|2014.11.24 00:00:40
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79048
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:04
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|254597013
|2014.11.24 00:00:42
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23661
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:36
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|254597037
|2014.11.24 00:00:42
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79048
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:03
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|254597054
|2014.11.24 00:00:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23662
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:36
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|254597074
|2014.11.24 00:00:43
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:03
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597181
|2014.11.24 00:00:49
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23658
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:35
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|254597192
|2014.11.24 00:00:49
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:02
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597199
|2014.11.24 00:00:49
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23661
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:35
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|254597208
|2014.11.24 00:00:50
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:01
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|254597213
|2014.11.24 00:00:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23663
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:35
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|254597219
|2014.11.24 00:00:51
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:56:00
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597222
|2014.11.24 00:00:51
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23664
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:34
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|254597226
|2014.11.24 00:00:52
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:59
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597251
|2014.11.24 00:00:55
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23663
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:34
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|254597256
|2014.11.24 00:00:56
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79046
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:59
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|254597266
|2014.11.24 00:00:57
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:33
|1.23869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|254597271
|2014.11.24 00:00:57
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:58
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597274
|2014.11.24 00:00:58
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:33
|1.23869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|254597283
|2014.11.24 00:00:58
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:58
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597293
|2014.11.24 00:00:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23653
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:32
|1.23869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|254597297
|2014.11.24 00:00:59
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:57
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597314
|2014.11.24 00:01:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23656
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:32
|1.23869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|254597329
|2014.11.24 00:01:01
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:56
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597374
|2014.11.24 00:01:04
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23655
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:31
|1.23869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254597386
|2014.11.24 00:01:05
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79043
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:56
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|254597396
|2014.11.24 00:01:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23659
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:31
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|254597402
|2014.11.24 00:01:06
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79043
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:55
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|254597408
|2014.11.24 00:01:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23667
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:30
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|254597412
|2014.11.24 00:01:07
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79043
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:55
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|254597414
|2014.11.24 00:01:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23659
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:30
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|254597418
|2014.11.24 00:01:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79043
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:55
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|254597425
|2014.11.24 00:01:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:29
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|254597429
|2014.11.24 00:01:10
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79043
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:54
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|254597431
|2014.11.24 00:01:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:29
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|254597435
|2014.11.24 00:01:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79041
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:54
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|254597437
|2014.11.24 00:01:12
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23661
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:28
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|254597440
|2014.11.24 00:01:12
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79041
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:53
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|254597442
|2014.11.24 00:01:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23667
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:28
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|254597444
|2014.11.24 00:01:14
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:53
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597450
|2014.11.24 00:01:14
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23658
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:27
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|254597454
|2014.11.24 00:01:14
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:52
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597456
|2014.11.24 00:01:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:27
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|254597459
|2014.11.24 00:01:16
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:52
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597461
|2014.11.24 00:01:16
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23660
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:26
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|254597463
|2014.11.24 00:01:17
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:51
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597472
|2014.11.24 00:01:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23661
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:26
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|254597474
|2014.11.24 00:01:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:51
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597479
|2014.11.24 00:01:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23656
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:25
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|254597482
|2014.11.24 00:01:21
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:50
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597488
|2014.11.24 00:01:21
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23663
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:24
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|254597493
|2014.11.24 00:01:22
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:50
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597495
|2014.11.24 00:01:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23656
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:24
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|254597497
|2014.11.24 00:01:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79033
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:49
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|254597499
|2014.11.24 00:01:23
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:23
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254597501
|2014.11.24 00:01:24
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:48
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597506
|2014.11.24 00:01:24
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:23
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254597510
|2014.11.24 00:01:25
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:48
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597526
|2014.11.24 00:01:29
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23664
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:22
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|254597527
|2014.11.24 00:01:29
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:47
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|254597530
|2014.11.24 00:01:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:22
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254597532
|2014.11.24 00:01:30
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:47
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|254597534
|2014.11.24 00:01:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:21
|1.23871
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|254597537
|2014.11.24 00:01:31
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:46
|0.79125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|254597552
|2014.11.24 00:01:37
|buy
|0.05
|eurusd
|1.23673
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:54:43
|1.23867
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|254597559
|2014.11.24 00:01:38
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79050
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 03:55:46
|0.79124
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|254723777
|2014.11.24 13:46:49
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24116
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:07
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.40
|254723790
|2014.11.24 13:46:51
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79211
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:15
|0.79258
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.68
|254723956
|2014.11.24 13:47:26
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24124
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:07
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.00
|254723958
|2014.11.24 13:47:27
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79203
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:15
|0.79257
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.23
|254725631
|2014.11.24 13:53:48
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24087
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:06
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.85
|254725633
|2014.11.24 13:53:48
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79147
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:14
|0.79257
|0.00
|0.00
|-0.10
|8.62
|254726145
|2014.11.24 13:55:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24092
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:06
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.60
|254726150
|2014.11.24 13:55:11
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79130
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:14
|0.79258
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.03
|254726470
|2014.11.24 13:56:13
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24098
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:05
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.30
|254726478
|2014.11.24 13:56:14
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79107
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:13
|0.79258
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.83
|254729123
|2014.11.24 14:05:28
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24114
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:05
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.50
|254729126
|2014.11.24 14:05:28
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79097
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:13
|0.79258
|0.00
|0.00
|-0.10
|12.62
|254768116
|2014.11.24 16:49:53
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24211
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:04
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.65
|254768126
|2014.11.24 16:49:54
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79171
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:12
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.98
|254768493
|2014.11.24 16:50:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24247
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:04
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|0.15
|254768523
|2014.11.24 16:50:25
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79182
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:12
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.11
|254775721
|2014.11.24 17:22:49
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24293
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:03
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|2.45
|254775727
|2014.11.24 17:22:50
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:11
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.92
|254776175
|2014.11.24 17:26:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24327
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:03
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|4.15
|254776178
|2014.11.24 17:26:36
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79222
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:11
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.98
|254776549
|2014.11.24 17:28:00
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24355
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:02
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|5.55
|254776595
|2014.11.24 17:28:01
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79229
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:10
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.43
|254777405
|2014.11.24 17:30:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24380
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:02
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|6.80
|254777409
|2014.11.24 17:30:22
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79233
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:10
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.12
|254778072
|2014.11.24 17:33:41
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24386
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:01
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|7.10
|254778074
|2014.11.24 17:33:42
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79219
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:09
|0.79259
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.14
|254784229
|2014.11.24 18:14:49
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24424
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:01
|1.24244
|0.00
|0.00
|0.01
|9.00
|254784236
|2014.11.24 18:14:49
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79235
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:09
|0.79255
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.57
|254786534
|2014.11.24 18:28:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24419
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:00
|1.24245
|0.00
|0.00
|0.01
|8.70
|254786541
|2014.11.24 18:28:36
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79207
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:08
|0.79255
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.76
|254787207
|2014.11.24 18:30:34
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24422
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:00
|1.24239
|0.00
|0.00
|0.01
|9.15
|254787211
|2014.11.24 18:30:35
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79186
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 09:21:08
|0.79257
|0.00
|0.00
|-0.10
|5.56
|254880650
|2014.11.25 09:21:16
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24253
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:44
|1.24562
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|254880652
|2014.11.25 09:21:16
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79261
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:48
|0.79363
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|254880716
|2014.11.25 09:21:24
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24235
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:43
|1.24562
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|254880730
|2014.11.25 09:21:25
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79269
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:48
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|254882207
|2014.11.25 09:27:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24194
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:42
|1.24564
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|254882232
|2014.11.25 09:27:44
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79255
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:47
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|254893577
|2014.11.25 10:03:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24201
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:41
|1.24568
|0.00
|0.00
|0.00
|18.35
|254893587
|2014.11.25 10:03:32
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79283
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:47
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|254893731
|2014.11.25 10:03:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24198
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:39
|1.24559
|0.00
|0.00
|0.00
|18.05
|254893734
|2014.11.25 10:03:51
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79300
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:46
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|254894001
|2014.11.25 10:04:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24213
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:38
|1.24553
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|254894010
|2014.11.25 10:04:31
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79338
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:45
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|254948181
|2014.11.25 15:30:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24089
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:37
|1.24558
|0.00
|0.00
|0.00
|23.45
|254948378
|2014.11.25 15:30:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79244
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:45
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|254949639
|2014.11.25 15:31:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24055
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:37
|1.24560
|0.00
|0.00
|0.00
|25.25
|254949644
|2014.11.25 15:31:36
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 16:42:44
|0.79353
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.34
|254994437
|2014.11.25 17:59:43
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24805
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:40
|1.24645
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|254994447
|2014.11.25 17:59:44
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79393
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:48
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|254994543
|2014.11.25 17:59:48
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24813
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:39
|1.24645
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|254994563
|2014.11.25 17:59:49
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79396
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:48
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|254994578
|2014.11.25 17:59:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24826
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:39
|1.24645
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|254994603
|2014.11.25 17:59:50
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79396
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:47
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|254994659
|2014.11.25 17:59:54
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24835
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:38
|1.24645
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|254994673
|2014.11.25 17:59:54
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79399
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:47
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|254995682
|2014.11.25 18:00:08
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24844
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:38
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|254995686
|2014.11.25 18:00:09
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79397
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:46
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|254996103
|2014.11.25 18:00:47
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24815
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:37
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|254996124
|2014.11.25 18:00:48
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79392
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:46
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|254996135
|2014.11.25 18:00:48
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24838
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:36
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|254996142
|2014.11.25 18:00:49
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79379
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:45
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|254996627
|2014.11.25 18:02:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24802
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:36
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|254996634
|2014.11.25 18:02:03
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79360
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:44
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|254996646
|2014.11.25 18:02:04
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24799
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:35
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|254996652
|2014.11.25 18:02:05
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79361
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:44
|0.79333
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|254996658
|2014.11.25 18:02:05
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24799
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:35
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|254996665
|2014.11.25 18:02:07
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79363
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:43
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|254996732
|2014.11.25 18:02:16
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24791
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:34
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|254996739
|2014.11.25 18:02:16
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79365
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:43
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|254996746
|2014.11.25 18:02:17
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24791
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:33
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|254996754
|2014.11.25 18:02:18
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79363
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:42
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|254996921
|2014.11.25 18:02:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24791
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:33
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|254996929
|2014.11.25 18:02:41
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79368
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:42
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|254997104
|2014.11.25 18:03:06
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24795
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:32
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|254997112
|2014.11.25 18:03:07
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79379
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:41
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|254997124
|2014.11.25 18:03:07
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24832
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:32
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|254997133
|2014.11.25 18:03:08
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79378
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:41
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|254998129
|2014.11.25 18:05:30
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24824
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:31
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|254998138
|2014.11.25 18:05:30
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79347
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:16:40
|0.79332
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|255032264
|2014.11.25 21:06:11
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24824
|0.00000
|0.00000
|2014.11.26 04:11:02
|1.24717
|0.00
|0.00
|0.02
|5.35
|255032284
|2014.11.25 21:06:12
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79425
|0.00000
|0.00000
|2014.11.26 04:11:03
|0.79377
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.77
|255067452
|2014.11.26 03:22:15
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24839
|0.00000
|0.00000
|2014.11.26 04:11:04
|1.24718
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|255067459
|2014.11.26 03:22:16
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79435
|0.00000
|0.00000
|2014.11.26 04:11:05
|0.79377
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|255067557
|2014.11.26 03:23:23
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24840
|0.00000
|0.00000
|2014.11.26 04:11:07
|1.24718
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|255067558
|2014.11.26 03:23:24
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79428
|0.00000
|0.00000
|2014.11.26 04:11:08
|0.79376
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|255179810
|2014.11.26 15:38:24
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24971
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:11
|1.24803
|0.00
|0.00
|-0.10
|8.40
|255179816
|2014.11.26 15:38:24
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79133
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:17
|0.79113
|0.00
|0.00
|-0.28
|-1.57
|255180085
|2014.11.26 15:38:55
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25016
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:11
|1.24804
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.60
|255180160
|2014.11.26 15:38:56
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79147
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:16
|0.79111
|0.00
|0.00
|-0.28
|-2.84
|255180706
|2014.11.26 15:39:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25050
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:10
|1.24803
|0.00
|0.00
|-0.10
|12.35
|255180722
|2014.11.26 15:39:36
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79158
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:16
|0.79111
|0.00
|0.00
|-0.28
|-3.71
|255181550
|2014.11.26 15:40:57
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25062
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:10
|1.24801
|0.00
|0.00
|-0.10
|13.05
|255181590
|2014.11.26 15:40:58
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79147
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:15
|0.79111
|0.00
|0.00
|-0.28
|-2.84
|255218914
|2014.11.26 17:59:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25243
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:09
|1.24803
|0.00
|0.00
|-0.10
|22.00
|255218922
|2014.11.26 17:59:25
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79305
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:15
|0.79111
|0.00
|0.00
|-0.28
|-15.30
|255219168
|2014.11.26 17:59:41
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25282
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:09
|1.24806
|0.00
|0.00
|-0.10
|23.80
|255219195
|2014.11.26 17:59:42
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79315
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:14
|0.79115
|0.00
|0.00
|-0.28
|-15.77
|255291630
|2014.11.27 09:15:03
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25146
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:08
|1.24809
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|255291647
|2014.11.27 09:15:04
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79157
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:14
|0.79115
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|255291880
|2014.11.27 09:15:37
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25161
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:08
|1.24809
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|255291890
|2014.11.27 09:15:38
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79152
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:13
|0.79115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|255292083
|2014.11.27 09:15:59
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25186
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:07
|1.24811
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|255292093
|2014.11.27 09:15:59
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79157
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:12
|0.79117
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|255293069
|2014.11.27 09:19:29
|sell
|0.05
|eurusd
|1.25210
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:05
|1.24816
|0.00
|0.00
|0.00
|19.70
|255293090
|2014.11.27 09:19:30
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79149
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 10:49:12
|0.79117
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|255379319
|2014.11.27 18:44:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24758
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:56
|1.24550
|0.00
|0.00
|-0.21
|-10.40
|255379324
|2014.11.27 18:44:46
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79360
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:16
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.07
|-14.33
|255404582
|2014.11.28 00:45:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24640
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:55
|1.24552
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.40
|255404595
|2014.11.28 00:45:33
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79236
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:15
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.04
|255404599
|2014.11.28 00:45:34
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24641
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:53
|1.24550
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.55
|255404610
|2014.11.28 00:45:34
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79236
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:14
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.04
|255404615
|2014.11.28 00:45:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24639
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:51
|1.24541
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.90
|255404618
|2014.11.28 00:45:35
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:13
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.20
|255404623
|2014.11.28 00:45:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24638
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:50
|1.24536
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.10
|255404627
|2014.11.28 00:45:36
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:12
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.20
|255404629
|2014.11.28 00:45:37
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24638
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:49
|1.24536
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.10
|255404632
|2014.11.28 00:45:37
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:10
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.20
|255404635
|2014.11.28 00:45:39
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24638
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:47
|1.24535
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.15
|255404637
|2014.11.28 00:45:40
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:09
|0.79542
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.12
|255404639
|2014.11.28 00:45:41
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24638
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:46
|1.24534
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.20
|255404641
|2014.11.28 00:45:41
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:08
|0.79542
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.12
|255404644
|2014.11.28 00:45:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24638
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:45
|1.24537
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.05
|255404645
|2014.11.28 00:45:45
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:07
|0.79540
|0.00
|0.00
|0.04
|-23.97
|255404650
|2014.11.28 00:45:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24637
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:43
|1.24535
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.10
|255404655
|2014.11.28 00:45:46
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:06
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.20
|255404659
|2014.11.28 00:45:46
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24636
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:42
|1.24534
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.10
|255404666
|2014.11.28 00:45:47
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:04
|0.79543
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.20
|255404667
|2014.11.28 00:45:47
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24638
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:41
|1.24528
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.50
|255404668
|2014.11.28 00:45:48
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79234
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:01
|0.79549
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.66
|255404681
|2014.11.28 00:45:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24628
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:39
|1.24501
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.35
|255404694
|2014.11.28 00:45:50
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79222
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:43:00
|0.79552
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.84
|255404700
|2014.11.28 00:45:51
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24628
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:38
|1.24493
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.75
|255404703
|2014.11.28 00:45:51
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79222
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:59
|0.79552
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.84
|255404714
|2014.11.28 00:45:55
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24629
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:36
|1.24488
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.05
|255404719
|2014.11.28 00:45:56
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79222
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:58
|0.79551
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.76
|255404721
|2014.11.28 00:45:57
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24628
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:34
|1.24487
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.05
|255404724
|2014.11.28 00:45:57
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79222
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:57
|0.79550
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.68
|255404732
|2014.11.28 00:45:58
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24625
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:33
|1.24488
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.85
|255404742
|2014.11.28 00:45:58
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79221
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:56
|0.79549
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.68
|255404744
|2014.11.28 00:45:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24623
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:32
|1.24485
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.90
|255404745
|2014.11.28 00:45:59
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79221
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:54
|0.79551
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.84
|255404761
|2014.11.28 00:46:02
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24622
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:30
|1.24394
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.40
|255404782
|2014.11.28 00:46:03
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:53
|0.79550
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.84
|255404786
|2014.11.28 00:46:03
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24621
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:29
|1.24482
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.95
|255404791
|2014.11.28 00:46:04
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79219
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:51
|0.79547
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.68
|255404795
|2014.11.28 00:46:04
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24622
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:28
|1.24482
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.00
|255404796
|2014.11.28 00:46:05
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79219
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:50
|0.79552
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.08
|255404798
|2014.11.28 00:46:05
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24621
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:27
|1.24484
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.85
|255404799
|2014.11.28 00:46:06
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79219
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:49
|0.79551
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.01
|255404811
|2014.11.28 00:46:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24617
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:26
|1.24488
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.45
|255404820
|2014.11.28 00:46:07
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79218
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:48
|0.79551
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.08
|255404846
|2014.11.28 00:46:08
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24615
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:24
|1.24492
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.15
|255404873
|2014.11.28 00:46:08
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79215
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:47
|0.79550
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.24
|255404885
|2014.11.28 00:46:09
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24598
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:22
|1.24503
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.75
|255404900
|2014.11.28 00:46:09
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79211
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:45
|0.79547
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.31
|255404913
|2014.11.28 00:46:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24591
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:20
|1.24511
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.00
|255404926
|2014.11.28 00:46:10
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:42
|0.79564
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.72
|255404932
|2014.11.28 00:46:11
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24589
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:19
|1.24509
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.00
|255404942
|2014.11.28 00:46:11
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:39
|0.79570
|0.00
|0.00
|0.04
|-28.20
|255404943
|2014.11.28 00:46:12
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24590
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:16
|1.24513
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.85
|255404946
|2014.11.28 00:46:12
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:38
|0.79572
|0.00
|0.00
|0.04
|-28.36
|255404953
|2014.11.28 00:46:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24583
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:14
|1.24508
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.75
|255404964
|2014.11.28 00:46:13
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79202
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:36
|0.79573
|0.00
|0.00
|0.04
|-29.05
|255404971
|2014.11.28 00:46:14
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24579
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:13
|1.24507
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.60
|255404975
|2014.11.28 00:46:14
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:35
|0.79573
|0.00
|0.00
|0.04
|-29.21
|255404978
|2014.11.28 00:46:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24579
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:10
|1.24516
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.15
|255404981
|2014.11.28 00:46:15
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:34
|0.79572
|0.00
|0.00
|0.04
|-29.14
|255404985
|2014.11.28 00:46:17
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24580
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:06
|1.24521
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.95
|255404988
|2014.11.28 00:46:17
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:33
|0.79575
|0.00
|0.00
|0.04
|-29.37
|255404989
|2014.11.28 00:46:18
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24584
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:42
|1.24504
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.00
|255404990
|2014.11.28 00:46:18
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:31
|0.79551
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.49
|255404994
|2014.11.28 00:46:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24584
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:42
|1.24498
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.30
|255404996
|2014.11.28 00:46:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:30
|0.79551
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.49
|255405008
|2014.11.28 00:46:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24575
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:41
|1.24493
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.10
|255405011
|2014.11.28 00:46:20
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:29
|0.79550
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.41
|255405015
|2014.11.28 00:46:21
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24581
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:41
|1.24495
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.30
|255405016
|2014.11.28 00:46:21
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:28
|0.79550
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.41
|255405017
|2014.11.28 00:46:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24582
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:40
|1.24495
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.35
|255405018
|2014.11.28 00:46:22
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:27
|0.79549
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.33
|255405020
|2014.11.28 00:46:23
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24581
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:39
|1.24496
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.25
|255405021
|2014.11.28 00:46:24
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:26
|0.79548
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.25
|255405058
|2014.11.28 00:47:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24601
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:39
|1.24496
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.25
|255405084
|2014.11.28 00:47:01
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79212
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:24
|0.79539
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.61
|255405090
|2014.11.28 00:47:02
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24600
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:38
|1.24496
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.20
|255405093
|2014.11.28 00:47:02
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79212
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:23
|0.79538
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.53
|255405095
|2014.11.28 00:47:03
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24599
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:37
|1.24496
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.15
|255405097
|2014.11.28 00:47:03
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79212
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:22
|0.79538
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.53
|255405098
|2014.11.28 00:47:04
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24601
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:37
|1.24498
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.15
|255405099
|2014.11.28 00:47:04
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79212
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:20
|0.79540
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.69
|255405105
|2014.11.28 00:47:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24592
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:36
|1.24497
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.75
|255405107
|2014.11.28 00:47:06
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:18
|0.79544
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.16
|255405109
|2014.11.28 00:47:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24594
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:36
|1.24497
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.85
|255405110
|2014.11.28 00:47:07
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79209
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:09
|0.79541
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.00
|255405111
|2014.11.28 00:47:08
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24593
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:35
|1.24495
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.90
|255405112
|2014.11.28 00:47:09
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79208
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:04
|0.79541
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.08
|255405120
|2014.11.28 00:47:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24591
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:35
|1.24495
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.80
|255405122
|2014.11.28 00:47:10
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79208
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:02
|0.79538
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.85
|255405123
|2014.11.28 00:47:12
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24591
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:34
|1.24498
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.65
|255405125
|2014.11.28 00:47:12
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79208
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:01
|0.79538
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.85
|255405129
|2014.11.28 00:47:19
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24589
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:34
|1.24492
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.85
|255405131
|2014.11.28 00:47:19
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79207
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:42:00
|0.79539
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.00
|255405134
|2014.11.28 00:47:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24588
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:33
|1.24495
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.65
|255405137
|2014.11.28 00:47:23
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79207
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:59
|0.79539
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.00
|255405140
|2014.11.28 00:47:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24588
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:32
|1.24523
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.25
|255405142
|2014.11.28 00:47:25
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79207
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:57
|0.79540
|0.00
|0.00
|0.04
|-26.08
|255564966
|2014.12.01 00:00:18
|balance
|IR
|3.24
|255644223
|2014.12.01 10:40:33
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79507
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:02
|0.79519
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|255644234
|2014.12.01 10:40:34
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24500
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:41:00
|1.24520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|255644244
|2014.12.01 10:40:35
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79503
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:40:58
|0.79520
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|255644541
|2014.12.01 10:41:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24527
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:52:25
|1.24661
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|255644572
|2014.12.01 10:41:02
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79505
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 10:52:25
|0.79552
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|255690701
|2014.12.01 14:38:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24665
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:36:08
|1.24580
|0.00
|0.00
|0.02
|4.25
|255690707
|2014.12.01 14:38:46
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79343
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:36:29
|0.79257
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.76
|255696060
|2014.12.01 15:18:58
|sell
|0.08
|eurusd
|1.24754
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:36:07
|1.24580
|0.00
|0.00
|0.02
|13.92
|255696062
|2014.12.01 15:18:58
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.79262
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:36:24
|0.79257
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.63
|255712694
|2014.12.01 16:56:52
|sell
|0.12
|eurusd
|1.24987
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:36:05
|1.24580
|0.00
|0.00
|0.04
|48.84
|255712699
|2014.12.01 16:56:57
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.79322
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:36:18
|0.79260
|0.00
|0.00
|-0.24
|-11.69
|255808846
|2014.12.02 10:39:24
|buy
|0.05
|eurusd
|1.24386
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:39
|1.23288
|0.00
|0.00
|-0.11
|-54.90
|255808891
|2014.12.02 10:39:41
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.79221
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:42
|0.78722
|0.00
|0.00
|0.04
|39.08
|255838556
|2014.12.02 14:17:22
|buy
|0.08
|eurusd
|1.24384
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:38
|1.23288
|0.00
|0.00
|-0.17
|-87.68
|255838560
|2014.12.02 14:17:24
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.79389
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:41
|0.78723
|0.00
|0.00
|0.06
|83.45
|255848470
|2014.12.02 15:26:38
|buy
|0.12
|eurusd
|1.24156
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:38
|1.23288
|0.00
|0.00
|-0.26
|-104.16
|255848550
|2014.12.02 15:26:43
|sell
|0.12
|eurgbp
|0.79331
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:40
|0.78723
|0.00
|0.00
|0.09
|114.28
|255886105
|2014.12.02 18:28:18
|buy
|0.18
|eurusd
|1.23883
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:37
|1.23288
|0.00
|0.00
|-0.38
|-107.10
|255886115
|2014.12.02 18:28:19
|sell
|0.18
|eurgbp
|0.79232
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:40
|0.78727
|0.00
|0.00
|0.14
|142.38
|255954352
|2014.12.03 10:17:46
|buy
|0.27
|eurusd
|1.23574
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:37
|1.23288
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.22
|255954411
|2014.12.03 10:17:46
|sell
|0.27
|eurgbp
|0.79097
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 13:36:39
|0.78727
|0.00
|0.00
|0.00
|156.48
|256086795
|2014.12.03 19:22:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.23268
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 04:46:40
|1.23110
|0.00
|0.00
|0.05
|7.90
|256086829
|2014.12.03 19:22:22
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.78360
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 04:46:41
|0.78475
|0.00
|0.00
|-0.28
|9.01
|256186310
|2014.12.04 15:36:11
|buy
|0.05
|eurusd
|1.22919
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:10
|1.23984
|0.00
|0.00
|0.00
|53.25
|256186725
|2014.12.04 15:36:18
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.78654
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:12
|0.78992
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.54
|256217950
|2014.12.04 15:54:42
|buy
|0.08
|eurusd
|1.23641
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:10
|1.23984
|0.00
|0.00
|0.00
|27.44
|256218109
|2014.12.04 15:54:44
|buy
|0.12
|eurusd
|1.23626
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:09
|1.23992
|0.00
|0.00
|0.00
|43.92
|256218675
|2014.12.04 15:54:54
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.78521
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:11
|0.78992
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.16
|256218733
|2014.12.04 15:54:56
|buy
|0.18
|eurusd
|1.23630
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:09
|1.23996
|0.00
|0.00
|0.00
|65.88
|256218809
|2014.12.04 15:54:58
|sell
|0.12
|eurgbp
|0.78536
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:11
|0.78992
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.93
|256218843
|2014.12.04 15:54:58
|buy
|0.27
|eurusd
|1.22941
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:09:08
|1.23973
|0.00
|0.00
|0.00
|278.64
|256233367
|2014.12.04 16:09:13
|sell
|0.05
|eurusd
|1.23985
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:35:02
|1.23785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|256233374
|2014.12.04 16:09:13
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.78995
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:35:05
|0.78986
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|256252089
|2014.12.04 16:35:36
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.78992
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 16:39:21
|0.79001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|0.00
|0.00
|-88.27
|7 746.22
|Closed P/L:
|7 657.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 004.73
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 657.95
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|8 662.68
|Equity:
|8 662.68
|Free Margin:
|8 662.68
|Details:
|Gross Profit:
|28 513.00
|Gross Loss:
|20 855.05
|Total Net Profit:
|7 657.95
|Profit Factor:
|1.37
|Expected Payoff:
|10.58
|Absolute Drawdown:
|363.62
|Maximal Drawdown:
|8 468.02 (52.06%)
|Relative Drawdown:
|52.06% (8 468.02)
|Total Trades:
|724
|Short Positions (won %):
|358 (48.04%)
|Long Positions (won %):
|366 (45.36%)
|Profit Trades (% of total):
|338 (46.69%)
|Loss trades (% of total):
|386 (53.31%)
|Largest
|profit trade:
|3 636.90
|loss trade:
|-2 252.74
|Average
|profit trade:
|84.36
|loss trade:
|-54.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|56 (565.89)
|consecutive losses ($):
|83 (-1 477.16)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|8 728.68 (8)
|consecutive loss (count):
|-7 439.66 (8)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|6