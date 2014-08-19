Alpari Limited

Account: 7098741 Name: Scalper Currency: USD Leverage: 1:500 2014 December 5, 13:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2396443632014.08.04 11:09:33balanceDeposit1 000.00
2396447042014.08.04 11:13:49buy0.03eurusd1.342890.000001.343152014.08.05 08:24:391.342080.000.00-0.13-2.43
2396449382014.08.04 11:16:23buy0.03gbpusd1.682870.000001.683222014.08.04 11:35:441.683220.000.000.001.05
2396450822014.08.04 11:18:43sell0.03eurgbp0.797960.000000.797462014.08.04 11:33:440.797840.000.000.000.61
2396462012014.08.04 11:30:02buy0.03gbpusd1.682560.000000.000002014.08.04 11:36:051.683150.000.000.001.77
2396462372014.08.04 11:30:03buy0.03eurusd1.342760.000001.343152014.08.05 08:24:391.342080.000.00-0.13-2.04
2396482062014.08.04 11:45:01buy0.03gbpusd1.682750.000001.683252014.08.04 14:21:371.683250.000.000.001.50
2396482202014.08.04 11:45:01buy0.03eurusd1.342620.000001.343152014.08.05 08:24:401.342080.000.00-0.13-1.62
2396495392014.08.04 12:01:07buy0.03eurgbp0.798100.000000.797832014.08.05 08:24:360.795580.000.00-0.07-12.76
2396503392014.08.04 12:15:04buy0.03eurgbp0.798020.000000.797832014.08.05 08:24:370.795580.000.00-0.07-12.35
2397087372014.08.05 08:15:06buy0.03eurgbp0.795870.000000.797832014.08.05 08:24:380.795580.000.000.00-1.47
2397087392014.08.05 08:15:07buy0.03gbpusd1.686800.000001.687302014.08.05 08:24:411.686690.000.000.00-0.33
2397087402014.08.05 08:15:07buy0.03eurusd1.342320.000001.343152014.08.05 08:24:411.342080.000.000.00-0.72
2397090872014.08.05 10:39:50sell0.10eurusd1.341651.342301.341152014.08.05 10:44:531.341150.000.000.005.00
2401477682014.08.11 08:29:41sell0.01eurusd1.339841.342341.335842014.08.12 05:03:451.337370.000.000.012.47
2403608562014.08.13 09:11:13buy0.01eurusd1.336790.000000.000002014.08.19 15:23:571.335350.000.00-0.15-1.44
2403608572014.08.13 09:11:14sell0.01gbpusd1.681400.000000.000002014.08.19 15:24:071.663750.000.00-0.1317.65
2403608592014.08.13 09:11:15buy0.01eurusd1.336780.000000.000002014.08.19 15:23:561.335350.000.00-0.15-1.43
2403608602014.08.13 09:11:16sell0.01gbpusd1.681410.000000.000002014.08.19 15:24:071.663750.000.00-0.1317.66
2403608612014.08.13 09:11:16buy0.01eurusd1.336780.000000.000002014.08.19 15:23:551.335350.000.00-0.15-1.43
2403608632014.08.13 09:11:17sell0.01gbpusd1.681440.000000.000002014.08.19 15:24:061.663750.000.00-0.1317.69
2403608682014.08.13 09:11:24buy0.01eurusd1.336770.000000.000002014.08.19 15:23:541.335350.000.00-0.15-1.42
2403608702014.08.13 09:11:25sell0.01gbpusd1.681440.000000.000002014.08.19 15:24:051.663740.000.00-0.1317.70
2403609852014.08.13 09:12:53buy0.02eurusd1.336720.000000.000002014.08.19 15:23:541.335350.000.00-0.31-2.74
2403609922014.08.13 09:12:54sell0.02gbpusd1.681500.000000.000002014.08.19 15:24:051.663740.000.00-0.2835.52
2403610542014.08.13 09:13:01buy0.03eurusd1.336730.000000.000002014.08.19 15:23:531.335350.000.00-0.45-4.14
2403610612014.08.13 09:13:02sell0.03gbpusd1.681670.000000.000002014.08.19 15:24:041.663760.000.00-0.4053.73
2403610872014.08.13 09:13:05buy0.05eurusd1.336780.000000.000002014.08.19 15:23:521.335350.000.00-0.77-7.15
2403610952014.08.13 09:13:05sell0.05gbpusd1.681800.000000.000002014.08.19 15:24:031.663760.000.00-0.6790.20
2403611612014.08.13 09:13:26buy0.08eurusd1.336870.000000.000002014.08.19 15:23:511.335360.000.00-1.21-12.08
2403611672014.08.13 09:13:26sell0.08gbpusd1.682040.000000.000002014.08.19 15:24:021.663760.000.00-1.06146.24
2403612112014.08.13 09:13:37buy0.12eurusd1.336880.000000.000002014.08.19 15:23:501.335360.000.00-1.81-18.24
2403612142014.08.13 09:13:38sell0.12gbpusd1.682130.000000.000002014.08.19 15:24:011.663760.000.00-1.59220.44
2403641852014.08.13 09:38:02buy0.18eurusd1.337020.000000.000002014.08.19 15:23:471.335290.000.00-2.73-31.14
2403641882014.08.13 09:38:03sell0.18gbpusd1.682330.000000.000002014.08.19 15:24:001.663760.000.00-2.40334.26
2403642182014.08.13 09:38:19buy0.27eurusd1.336970.000000.000002014.08.19 15:23:451.335290.000.00-4.08-45.36
2403642222014.08.13 09:38:20sell0.27gbpusd1.682320.000000.000002014.08.19 15:23:591.663760.000.00-3.61501.12
2403645152014.08.13 09:41:29buy0.41eurusd1.337100.000000.000002014.08.19 15:23:451.335290.000.00-6.20-74.21
2403645182014.08.13 09:41:29sell0.41gbpusd1.682510.000000.000002014.08.19 15:23:571.663760.000.00-5.44768.75
2403645542014.08.13 09:41:55buy0.62eurusd1.337130.000000.000002014.08.19 15:23:441.335300.000.00-9.38-113.46
2415186062014.08.19 15:24:09buy0.01eurusd1.335550.000000.000002014.08.19 15:24:421.335470.000.000.00-0.08
2415186082014.08.19 15:24:10sell0.01gbpusd1.663590.000000.000002014.08.19 15:24:421.663740.000.000.00-0.15
2457117402014.09.16 19:29:11sell0.15eurusd1.298540.000000.000002014.09.17 21:00:231.294720.000.000.0357.30
2457117652014.09.16 19:29:12buy0.15eurgbp0.796720.000000.000002014.09.17 21:00:240.793510.000.00-0.33-78.56
2458314152014.09.17 15:35:24sell0.23eurusd1.297630.000000.000002014.09.17 21:00:221.294720.000.000.0066.93
2458314532014.09.17 15:35:25buy0.23eurgbp0.794020.000000.000002014.09.17 21:00:240.794390.000.000.0013.88
2459076022014.09.17 22:45:56buy0.15eurusd1.285560.000000.000002014.09.18 11:06:181.288490.000.00-1.0243.95
2459076112014.09.17 22:45:57sell0.15eurgbp0.790590.000000.000002014.09.18 11:06:180.790650.000.000.44-1.46
2460288922014.09.18 15:24:44sell0.15eurusd1.287250.000000.000002014.09.18 18:18:491.291420.000.000.00-62.55
2460289072014.09.18 15:24:45buy0.15eurgbp0.786460.000000.000002014.09.18 18:19:260.788940.000.000.0060.89
2460562052014.09.18 16:59:45sell0.23eurusd1.289100.000000.000002014.09.18 18:18:431.291420.000.000.00-53.36
2460562372014.09.18 16:59:51buy0.23eurgbp0.786540.000000.000002014.09.18 18:19:100.788730.000.000.0082.45
2460678192014.09.18 17:47:25sell0.35eurusd1.290960.000000.000002014.09.18 18:18:291.291210.000.000.00-8.75
2460678212014.09.18 17:47:26buy0.35eurgbp0.787580.000000.000002014.09.18 18:18:560.788630.000.000.0060.16
2460731102014.09.18 18:19:58sell0.15eurusd1.291360.000000.000002014.09.19 07:51:041.291910.000.000.14-8.25
2460732232014.09.18 18:20:15buy0.15eurgbp0.789170.000000.000002014.09.19 07:51:070.784910.000.00-0.35-105.15
2460829242014.09.18 19:35:34sell0.23eurusd1.292280.000000.000002014.09.19 07:51:041.291930.000.000.218.05
2460829782014.09.18 19:35:40buy0.23eurgbp0.787960.000000.000002014.09.19 07:51:060.784880.000.00-0.54-116.57
2461058762014.09.19 00:35:44sell0.35eurusd1.292310.000000.000002014.09.19 07:51:031.291940.000.000.0012.95
2461058772014.09.19 00:35:44buy0.35eurgbp0.786460.000000.000002014.09.19 07:51:060.784890.000.000.00-90.43
2461186402014.09.19 03:43:37sell0.53eurusd1.290750.000000.000002014.09.19 07:51:031.292020.000.000.00-67.31
2461186702014.09.19 03:43:53buy0.53eurgbp0.783320.000000.000002014.09.19 07:51:050.784920.000.000.00139.55
2461220642014.09.19 04:03:39sell0.80eurusd1.291210.000000.000002014.09.19 07:51:021.292020.000.000.00-64.80
2461222542014.09.19 04:04:26buy0.80eurgbp0.782140.000000.000002014.09.19 07:51:050.784970.000.000.00372.54
2462148242014.09.19 14:57:40buy0.15eurusd1.286210.000000.000002014.09.19 15:50:441.287060.000.000.0012.75
2462148352014.09.19 14:57:41sell0.15eurgbp0.786750.000000.000002014.09.19 15:50:440.786610.000.000.003.44
2462334492014.09.19 16:09:06buy0.15eurusd1.285490.000000.000002014.09.22 05:15:571.285520.000.00-0.350.45
2462334972014.09.19 16:09:08sell0.15eurgbp0.785890.000000.000002014.09.22 05:16:000.786280.000.000.15-9.56
2462488082014.09.19 17:17:54buy0.23eurusd1.284120.000000.000002014.09.22 05:15:561.285520.000.00-0.5432.20
2462488172014.09.19 17:17:55sell0.23eurgbp0.786220.000000.000002014.09.22 05:15:590.786280.000.000.22-2.26
2462738912014.09.19 19:57:33buy0.35eurusd1.283280.000000.000002014.09.22 05:15:541.285540.000.00-0.8279.10
2462738922014.09.19 19:57:34sell0.35eurgbp0.787080.000000.000002014.09.22 05:15:580.786280.000.000.3445.79
2466667172014.09.24 17:25:09buy0.15eurusd1.278280.000000.000002014.09.25 16:11:451.272380.000.00-0.97-88.50
2466669392014.09.24 17:25:45sell0.15eurgbp0.782200.000000.000002014.09.25 16:11:470.778910.000.000.3780.63
2467223812014.09.25 06:11:13buy0.23eurusd1.276810.000000.000002014.09.25 16:11:451.272380.000.000.00-101.89
2467223822014.09.25 06:11:14sell0.23eurgbp0.782330.000000.000002014.09.25 16:11:470.778940.000.000.00127.40
2467494402014.09.25 09:49:14buy0.35eurusd1.275460.000000.000002014.09.25 13:07:061.273160.000.000.00-80.50
2467495012014.09.25 09:49:24sell0.35eurgbp0.782740.000000.000002014.09.25 13:07:050.780310.000.000.00138.80
2467736492014.09.25 11:06:05buy0.53eurusd1.270640.000000.000002014.09.25 13:07:031.273170.000.000.00134.09
2467739522014.09.25 11:06:52sell0.53eurgbp0.779590.000000.000002014.09.25 13:07:000.780300.000.000.00-61.42
2467951102014.09.25 13:14:03buy0.35eurusd1.273050.000000.000002014.09.25 16:11:441.272380.000.000.00-23.45
2467951122014.09.25 13:14:03sell0.35eurgbp0.780280.000000.000002014.09.25 16:11:460.778940.000.000.0076.63
2468071802014.09.25 14:37:15buy0.53eurusd1.271020.000000.000002014.09.25 16:11:441.272380.000.000.0072.08
2468071892014.09.25 14:37:16sell0.53eurgbp0.779950.000000.000002014.09.25 16:11:460.778880.000.000.0092.66
2469558452014.09.26 16:57:39buy0.15eurusd1.269450.000000.000002014.09.29 18:34:581.270430.000.00-0.3114.70
2469558692014.09.26 16:57:40sell0.15eurgbp0.780620.000000.000002014.09.29 18:35:010.781090.000.000.15-11.47
2469857452014.09.26 23:59:46buy0.23eurusd1.268700.000000.000002014.09.29 18:34:571.270390.000.00-0.4838.87
2469857472014.09.26 23:59:46sell0.23eurgbp0.780190.000000.000002014.09.29 18:35:000.781080.000.000.22-33.31
2469857522014.09.26 23:59:55buy0.35eurusd1.268640.000000.000002014.09.29 18:34:571.270370.000.00-0.7360.55
2469857592014.09.26 23:59:56sell0.35eurgbp0.780050.000000.000002014.09.29 18:35:000.781070.000.000.34-58.08
2469857662014.09.26 23:59:56buy0.53eurusd1.268600.000000.000002014.09.29 18:34:561.270370.000.00-1.1093.81
2469857682014.09.26 23:59:56sell0.53eurgbp0.780050.000000.000002014.09.29 18:34:590.781070.000.000.52-87.95
2469879332014.09.29 00:00:49buy0.80eurusd1.268540.000000.000002014.09.29 18:34:561.270350.000.000.00144.80
2469879512014.09.29 00:00:50sell0.80eurgbp0.781470.000000.000002014.09.29 18:34:580.781070.000.000.0052.06
2472843102014.09.30 12:15:37buy0.15eurusd1.260950.000000.000002014.10.01 15:25:371.260770.000.00-0.42-2.70
2472843152014.09.30 12:15:37sell0.15eurgbp0.778260.000000.000002014.10.01 15:25:370.777930.000.000.158.02
2473190762014.09.30 14:00:15buy0.23eurusd1.259180.000000.000002014.10.01 15:25:361.260770.000.00-0.6436.57
2473190812014.09.30 14:00:15sell0.23eurgbp0.778200.000000.000002014.10.01 15:25:370.777950.000.000.229.32
2476369742014.10.02 06:15:48sell0.15eurusd1.267070.000000.000002014.10.02 16:25:181.268410.000.000.00-20.10
2476369782014.10.02 06:15:48buy0.15eurgbp0.779990.000000.000002014.10.02 16:25:190.784260.000.000.00103.56
2478563942014.10.03 12:33:34buy0.15eurusd1.262830.000000.000002014.10.06 20:06:321.260440.000.00-0.35-35.85
2478563972014.10.03 12:33:34sell0.15eurgbp0.785520.000000.000002014.10.06 20:06:360.786050.000.000.17-12.75
2478787642014.10.03 15:30:22buy0.23eurusd1.257800.000000.000002014.10.06 20:06:321.260440.000.00-0.5460.72
2478788952014.10.03 15:30:25sell0.23eurgbp0.783350.000000.000002014.10.06 20:06:350.786050.000.000.26-99.60
2478790402014.10.03 15:30:29buy0.35eurusd1.255890.000000.000002014.10.06 20:06:311.260440.000.00-0.82159.25
2478791692014.10.03 15:30:32sell0.35eurgbp0.783260.000000.000002014.10.06 20:06:350.786050.000.000.39-156.63
2478805292014.10.03 15:31:11sell0.53eurgbp0.783380.000000.000002014.10.06 20:06:340.786040.000.000.59-226.13
2478806752014.10.03 15:31:16buy0.53eurusd1.253960.000000.000002014.10.06 20:06:311.260430.000.00-1.24342.91
2478807292014.10.03 15:31:18sell0.80eurgbp0.783440.000000.000002014.10.06 20:06:340.786040.000.000.89-333.63
2479022202014.10.03 16:27:58buy0.80eurusd1.252370.000000.000002014.10.06 20:06:301.260450.000.00-1.87646.40
2479022232014.10.03 16:27:58sell1.20eurgbp0.783540.000000.000002014.10.06 20:06:330.786030.000.001.34-479.27
2479225232014.10.03 17:26:36buy1.20eurusd1.250560.000000.000002014.10.06 20:06:301.260450.000.00-2.811 186.80
2479225332014.10.03 17:26:36sell1.80eurgbp0.783410.000000.000002014.10.06 20:06:330.786030.000.002.01-756.44
2481718762014.10.06 20:06:36sell0.15eurusd1.260460.000000.000002014.10.07 05:24:261.261430.000.000.03-14.55
2481718792014.10.06 20:06:37buy0.15eurgbp0.786040.000000.000002014.10.07 05:24:280.786240.000.00-0.354.81
2481815502014.10.06 21:33:16sell0.23eurusd1.262660.000000.000002014.10.07 05:24:261.261430.000.000.0528.29
2481815902014.10.06 21:33:18buy0.23eurgbp0.786580.000000.000002014.10.07 05:24:280.786240.000.00-0.53-12.54
2481823312014.10.06 21:33:39sell0.35eurusd1.264630.000000.000002014.10.07 05:24:251.261430.000.000.07112.00
2481823552014.10.06 21:33:39buy0.35eurgbp0.786960.000000.000002014.10.07 05:24:270.786240.000.00-0.81-40.42
2481919742014.10.06 22:36:40sell0.53eurusd1.266620.000000.000002014.10.07 05:24:251.261430.000.000.11275.07
2481919782014.10.06 22:36:41buy0.53eurgbp0.787440.000000.000002014.10.07 05:24:270.786240.000.00-1.22-102.01
2485451322014.10.08 21:31:08sell0.15eurusd1.273450.000000.000002014.10.09 17:59:081.271210.000.000.0533.60
2485451382014.10.08 21:31:08buy0.15eurgbp0.788940.000000.000002014.10.09 17:59:110.786230.000.00-1.04-65.71
2485494742014.10.08 21:41:25sell0.23eurusd1.274720.000000.000002014.10.09 17:59:081.271210.000.000.0780.73
2485494772014.10.08 21:41:26buy0.23eurgbp0.788680.000000.000002014.10.09 17:59:100.786230.000.00-1.60-91.09
2486008212014.10.09 06:44:32sell0.35eurusd1.275090.000000.000002014.10.09 17:59:071.271210.000.000.00135.80
2486008242014.10.09 06:44:34buy0.35eurgbp0.787500.000000.000002014.10.09 17:59:100.786240.000.000.00-71.29
2486291892014.10.09 10:54:17sell0.53eurusd1.278200.000000.000002014.10.09 17:59:061.271210.000.000.00370.47
2486293592014.10.09 10:54:44buy0.53eurgbp0.789000.000000.000002014.10.09 17:59:090.786220.000.000.00-238.17
2487117102014.10.09 19:03:30buy0.15eurusd1.267290.000000.000002014.10.10 19:19:101.263660.000.00-0.35-54.45
2487117292014.10.09 19:03:31sell0.15eurgbp0.786250.000000.000002014.10.10 19:19:130.786910.000.000.17-15.90
2487994082014.10.10 10:39:49buy0.23eurusd1.267920.000000.000002014.10.10 19:19:091.263660.000.000.00-97.98
2487994122014.10.10 10:39:50sell0.23eurgbp0.788590.000000.000002014.10.10 19:19:120.786890.000.000.0062.81
2488063442014.10.10 11:09:39buy0.35eurusd1.266180.000000.000002014.10.10 19:19:081.263670.000.000.00-87.85
2488063602014.10.10 11:09:40sell0.35eurgbp0.788630.000000.000002014.10.10 19:19:120.786890.000.000.0097.83
2488508242014.10.10 15:13:53buy0.53eurusd1.264050.000000.000002014.10.10 19:19:081.263670.000.000.00-20.14
2488508302014.10.10 15:13:53sell0.53eurgbp0.788170.000000.000002014.10.10 19:19:110.786940.000.000.00104.72
2488714212014.10.10 17:12:22buy0.80eurusd1.261520.000000.000002014.10.10 19:19:071.263680.000.000.00172.80
2488714252014.10.10 17:12:22sell0.80eurgbp0.787370.000000.000002014.10.10 19:19:100.787020.000.000.0044.97
2488879342014.10.10 19:20:04buy0.15eurusd1.263790.000000.000002014.10.13 04:35:541.267290.000.00-0.3552.50
2488879352014.10.10 19:20:05sell0.15eurgbp0.786770.000000.000002014.10.13 04:35:550.786830.000.000.17-1.45
2489027962014.10.10 22:50:49buy0.23eurusd1.261010.000000.000002014.10.13 04:35:541.267280.000.00-0.54144.21
2489028102014.10.10 22:50:49sell0.23eurgbp0.785520.000000.000002014.10.13 04:35:550.786820.000.000.26-48.18
2489343062014.10.13 05:38:18sell0.15eurusd1.269670.000000.000002014.10.13 11:02:541.267590.000.000.0031.20
2489343082014.10.13 05:38:18buy0.15eurgbp0.787580.000000.000002014.10.13 11:02:540.787800.000.000.005.30
2490666802014.10.13 23:27:33sell0.15eurusd1.273170.000000.000002014.10.14 10:47:011.269510.000.000.0354.90
2490666892014.10.13 23:27:34buy0.15eurgbp0.791040.000000.000002014.10.14 10:46:520.791260.000.00-0.335.30
2491320572014.10.14 11:15:53buy0.15eurusd1.269420.000000.000002014.10.15 15:36:121.271100.000.00-0.3125.20
2491320612014.10.14 11:15:53sell0.15eurgbp0.791610.000000.000002014.10.15 15:36:150.796970.000.000.07-128.27
2491353582014.10.14 11:30:03buy0.23eurusd1.268160.000000.000002014.10.15 15:36:111.271160.000.00-0.4869.00
2491354112014.10.14 11:30:05sell0.23eurgbp0.792870.000000.000002014.10.15 15:36:140.796970.000.000.11-150.46
2491447062014.10.14 12:00:09buy0.35eurusd1.267990.000000.000002014.10.15 15:36:101.271130.000.00-0.73109.90
2491452052014.10.14 12:00:34sell0.35eurgbp0.794300.000000.000002014.10.15 15:36:140.796990.000.000.17-150.21
2491547172014.10.14 12:37:36buy0.53eurusd1.264410.000000.000002014.10.15 15:36:091.271040.000.00-1.10351.39
2491547292014.10.14 12:37:37sell0.53eurgbp0.792380.000000.000002014.10.15 15:36:130.796970.000.000.25-388.11
2491754872014.10.14 14:45:46buy0.80eurusd1.265200.000000.000002014.10.15 15:36:081.271000.000.00-1.66464.00
2491754962014.10.14 14:45:47sell0.80eurgbp0.794860.000000.000002014.10.15 15:36:130.796980.000.000.38-270.57
2492512072014.10.15 01:48:39buy1.20eurusd1.264350.000000.000002014.10.15 15:36:081.271030.000.000.00801.60
2492512082014.10.15 01:48:39sell1.20eurgbp0.795600.000000.000002014.10.15 15:36:120.796970.000.000.00-262.28
2493367902014.10.15 15:36:28sell0.15eurusd1.271780.000000.000002014.10.15 16:47:521.281840.000.000.00-150.90
2493368172014.10.15 15:36:28buy0.15eurgbp0.797060.000000.000002014.10.15 16:48:140.800380.000.000.0079.71
2493418162014.10.15 15:48:06sell0.23eurusd1.274070.000000.000002014.10.15 16:47:521.281880.000.000.00-179.63
2493418752014.10.15 15:48:10buy0.23eurgbp0.797650.000000.000002014.10.15 16:47:580.800400.000.000.00101.25
2493498822014.10.15 16:02:56sell0.35eurusd1.275710.000000.000002014.10.15 16:47:511.281910.000.000.00-217.00
2493498892014.10.15 16:02:57buy0.35eurgbp0.797590.000000.000002014.10.15 16:47:550.800400.000.000.00157.46
2493599702014.10.15 16:31:16sell0.53eurusd1.279770.000000.000002014.10.15 16:47:501.281950.000.000.00-115.54
2493599792014.10.15 16:31:17buy0.53eurgbp0.799980.000000.000002014.10.15 16:47:540.800390.000.000.0034.79
2493615292014.10.15 16:34:07sell0.80eurusd1.281470.000000.000002014.10.15 16:47:501.282060.000.000.00-47.20
2493616092014.10.15 16:34:09buy0.80eurgbp0.799990.000000.000002014.10.15 16:47:540.800400.000.000.0052.51
2493659632014.10.15 16:39:18sell1.20eurusd1.283690.000000.000002014.10.15 16:47:411.282320.000.000.00164.40
2493659812014.10.15 16:39:18buy1.20eurgbp0.800610.000000.000002014.10.15 16:47:530.800410.000.000.00-38.43
2493698362014.10.15 16:41:23sell1.80eurusd1.285920.000000.000002014.10.15 16:47:191.281660.000.000.00766.80
2493698482014.10.15 16:41:23buy1.80eurgbp0.801450.000000.000002014.10.15 16:47:530.800410.000.000.00-299.72
2493756802014.10.15 16:48:16sell0.15eurusd1.280830.000000.000002014.10.15 16:50:531.279500.000.000.0019.95
2493758502014.10.15 16:48:31buy0.15eurgbp0.800620.000000.000002014.10.15 16:50:520.799810.000.000.00-19.43
2494601742014.10.15 23:20:09sell0.15eurusd1.282210.000000.000002014.10.16 06:58:041.281930.000.000.134.20
2494601882014.10.15 23:20:10buy0.15eurgbp0.802610.000000.000002014.10.16 06:58:050.801900.000.00-0.86-17.02
2494623192014.10.15 23:28:34sell0.23eurusd1.283470.000000.000002014.10.16 06:58:031.281930.000.000.2135.42
2494623572014.10.15 23:28:40buy0.23eurgbp0.802340.000000.000002014.10.16 06:58:050.801900.000.00-1.32-16.17
2494678292014.10.16 00:01:01sell0.35eurusd1.283210.000000.000002014.10.16 06:57:541.281930.000.000.0044.80
2494678742014.10.16 00:01:20buy0.35eurgbp0.801760.000000.000002014.10.16 06:58:040.801900.000.000.007.84
2501185332014.10.21 18:07:11buy0.15eurusd1.272340.000000.000002014.10.22 14:13:321.270790.000.00-0.31-23.25
2501185372014.10.21 18:07:12sell0.15eurgbp0.788850.000000.000002014.10.22 14:13:350.791340.000.000.12-60.00
2501980662014.10.22 10:09:12buy0.23eurusd1.271710.000000.000002014.10.22 14:13:311.270730.000.000.00-22.54
2501980672014.10.22 10:09:12sell0.23eurgbp0.789870.000000.000002014.10.22 14:13:340.791340.000.000.00-54.31
2502103602014.10.22 11:01:47buy0.35eurusd1.270180.000000.000002014.10.22 14:13:311.270720.000.000.0018.90
2502103692014.10.22 11:01:48sell0.35eurgbp0.789980.000000.000002014.10.22 14:13:340.791300.000.000.00-74.21
2502166132014.10.22 11:30:28buy0.53eurusd1.269600.000000.000002014.10.22 14:13:301.270660.000.000.0056.18
2502166312014.10.22 11:30:29sell0.53eurgbp0.791130.000000.000002014.10.22 14:13:330.791310.000.000.00-15.32
2502195002014.10.22 11:42:35buy0.80eurusd1.269140.000000.000002014.10.22 14:13:301.270600.000.000.00116.80
2502195112014.10.22 11:42:35sell0.80eurgbp0.792380.000000.000002014.10.22 14:13:330.791280.000.000.00141.36
2502523282014.10.22 15:30:15buy0.15eurusd1.267920.000000.000002014.10.24 11:48:331.265310.000.00-1.41-39.15
2502523942014.10.22 15:30:16sell0.15eurgbp0.790100.000000.000002014.10.24 11:48:350.787900.000.000.4853.03
2503126662014.10.22 22:20:13buy0.23eurusd1.263890.000000.000002014.10.24 11:48:321.265290.000.00-2.1532.20
2503126692014.10.22 22:20:14sell0.23eurgbp0.787630.000000.000002014.10.24 11:48:340.787930.000.000.73-11.09
2503541002014.10.23 10:06:16buy0.35eurusd1.261550.000000.000002014.10.24 11:48:321.265280.000.00-0.69130.55
2503541252014.10.23 10:06:16sell0.35eurgbp0.787090.000000.000002014.10.24 11:48:330.787960.000.000.28-48.92
2505799162014.10.24 17:06:18sell0.15eurusd1.269430.000000.000002014.10.24 18:04:451.266960.000.000.0037.05
2505799172014.10.24 17:06:19buy0.15eurgbp0.788770.000000.000002014.10.24 18:04:470.787870.000.000.00-21.70
2508424442014.10.28 14:36:14sell0.15eurusd1.275210.000000.000002014.10.29 05:09:311.273980.000.00-0.0218.45
2508424682014.10.28 14:36:14buy0.15eurgbp0.788410.000000.000002014.10.29 05:09:440.789540.000.00-0.3327.34
2510814712014.10.29 20:00:51buy0.15eurusd1.269560.000000.000002014.10.30 12:14:351.259280.000.00-0.99-154.20
2510815122014.10.29 20:00:52sell0.15eurgbp0.790390.000000.000002014.10.30 12:14:390.786970.000.000.4382.11
2510855842014.10.29 20:03:18buy0.23eurusd1.267320.000000.000002014.10.30 12:14:351.259280.000.00-1.52-184.92
2510855982014.10.29 20:03:19sell0.23eurgbp0.789740.000000.000002014.10.30 12:14:390.787020.000.000.66100.13
2510905922014.10.29 20:10:05buy0.35eurusd1.265470.000000.000002014.10.30 12:14:341.259280.000.00-2.32-216.65
2510906282014.10.29 20:10:06sell0.35eurgbp0.789480.000000.000002014.10.30 12:14:380.787040.000.001.01136.68
2510999862014.10.29 20:30:43buy0.53eurusd1.263480.000000.000002014.10.30 12:14:341.259280.000.00-3.51-222.60
2510999952014.10.29 20:30:43sell0.53eurgbp0.789150.000000.000002014.10.30 12:14:370.787040.000.001.53178.99
2511329332014.10.30 02:05:34buy0.80eurusd1.262710.000000.000002014.10.30 12:14:331.259260.000.000.00-276.00
2511329372014.10.30 02:05:35sell0.80eurgbp0.789900.000000.000002014.10.30 12:14:370.787030.000.000.00367.48
2511521602014.10.30 07:02:27buy1.20eurusd1.259570.000000.000002014.10.30 12:14:331.259270.000.000.00-36.00
2511521812014.10.30 07:02:28sell1.20eurgbp0.788440.000000.000002014.10.30 12:14:370.787010.000.000.00274.65
2511794762014.10.30 10:20:21buy1.80eurusd1.256140.000000.000002014.10.30 12:14:321.259250.000.000.00559.80
2511794952014.10.30 10:20:22sell1.80eurgbp0.786610.000000.000002014.10.30 12:14:360.787010.000.000.00-115.23
2515033732014.11.01 00:00:46balanceIR1.49
2518539212014.11.05 05:17:21sell0.15eurusd1.255660.000000.000002014.11.05 08:19:521.253730.000.000.0028.95
2518539232014.11.05 05:17:22buy0.15eurgbp0.784760.000000.000002014.11.05 08:19:540.785160.000.000.009.58
2518779842014.11.05 08:46:28buy0.15eurusd1.253350.000000.000002014.11.05 15:35:581.250240.000.000.00-46.65
2518779862014.11.05 08:46:29sell0.15eurgbp0.785450.000000.000002014.11.05 15:36:000.784580.000.000.0020.80
2519014902014.11.05 10:55:20buy0.23eurusd1.250100.000000.000002014.11.05 15:35:581.250240.000.000.003.22
2519015072014.11.05 10:55:21sell0.23eurgbp0.783960.000000.000002014.11.05 15:36:000.784580.000.000.00-22.73
2519122782014.11.05 11:30:05buy0.35eurusd1.249860.000000.000002014.11.05 15:35:561.250270.000.000.0014.35
2519123252014.11.05 11:30:07sell0.35eurgbp0.785320.000000.000002014.11.05 15:35:590.784570.000.000.0041.83
2519181292014.11.05 11:45:32buy0.53eurusd1.248750.000000.000002014.11.05 15:35:561.250280.000.000.0081.09
2519181332014.11.05 11:45:32sell0.53eurgbp0.785910.000000.000002014.11.05 15:35:590.784550.000.000.00114.88
2520081022014.11.05 17:18:29buy0.15eurusd1.246390.000000.000002014.11.05 17:36:001.248570.000.000.0032.70
2520081092014.11.05 17:18:30sell0.15eurgbp0.781680.000000.000002014.11.05 17:36:020.782180.000.000.00-11.97
2521753152014.11.06 13:11:27buy0.15eurusd1.251890.000000.000002014.11.06 16:11:071.242680.000.000.00-138.15
2521753162014.11.06 13:11:27sell0.15eurgbp0.785040.000000.000002014.11.06 16:11:100.780860.000.000.0099.81
2521971232014.11.06 15:33:16buy0.23eurusd1.250360.000000.000002014.11.06 16:11:061.242680.000.000.00-176.64
2521971862014.11.06 15:33:17sell0.23eurgbp0.785020.000000.000002014.11.06 16:11:090.780860.000.000.00152.30
2521977672014.11.06 15:33:37buy0.35eurusd1.247620.000000.000002014.11.06 16:11:061.242720.000.000.00-171.50
2521978062014.11.06 15:33:38sell0.35eurgbp0.784070.000000.000002014.11.06 16:11:090.780820.000.000.00181.06
2522008862014.11.06 15:35:59buy0.53eurusd1.244300.000000.000002014.11.06 16:11:051.242720.000.000.00-83.74
2522009152014.11.06 15:36:00sell0.53eurgbp0.782350.000000.000002014.11.06 16:11:080.780820.000.000.00129.07
2522025292014.11.06 15:36:48buy0.80eurusd1.241230.000000.000002014.11.06 16:11:051.242670.000.000.00115.20
2522025642014.11.06 15:36:49sell0.80eurgbp0.780890.000000.000002014.11.06 16:11:070.780540.000.000.0044.57
2522194812014.11.06 16:12:23buy0.15eurusd1.241640.000000.000002014.11.07 16:56:111.243770.000.00-0.2831.95
2522194922014.11.06 16:12:23sell0.15eurgbp0.780240.000000.000002014.11.07 16:56:140.784670.000.000.12-105.33
2522536212014.11.06 18:23:11buy0.23eurusd1.242390.000000.000002014.11.07 16:56:101.243770.000.00-0.4331.74
2522536292014.11.06 18:23:11sell0.23eurgbp0.782800.000000.000002014.11.07 16:56:130.784560.000.000.18-64.17
2522630542014.11.06 19:15:08buy0.35eurusd1.240510.000000.000002014.11.07 16:56:101.243730.000.00-0.65112.70
2522630692014.11.06 19:15:09sell0.35eurgbp0.782710.000000.000002014.11.07 16:56:130.784560.000.000.28-102.64
2522913712014.11.06 22:52:30buy0.53eurusd1.237550.000000.000002014.11.07 16:56:091.243720.000.00-0.99327.01
2522913732014.11.06 22:52:31sell0.53eurgbp0.781470.000000.000002014.11.07 16:56:120.784560.000.000.42-259.58
2524096692014.11.07 15:45:45buy0.80eurusd1.236830.000000.000002014.11.07 16:56:091.243660.000.000.00546.40
2524097172014.11.07 15:45:46sell0.80eurgbp0.783330.000000.000002014.11.07 16:56:120.784570.000.000.00-157.24
2526380122014.11.10 18:04:28sell0.01eurgbp0.783800.000000.000002014.11.10 18:06:180.783830.000.000.00-0.04
2526380142014.11.10 18:04:29buy0.15eurusd1.244040.000000.000002014.11.11 13:24:351.242390.000.00-0.31-24.75
2526382842014.11.10 18:06:19sell0.15eurgbp0.783680.000000.000002014.11.11 13:24:330.782840.000.000.1420.00
2526581162014.11.10 20:15:33buy0.23eurusd1.242040.000000.000002014.11.11 13:24:321.242430.000.00-0.478.97
2526581242014.11.10 20:15:33sell0.23eurgbp0.783410.000000.000002014.11.11 13:24:310.782860.000.000.2220.08
2528803292014.11.11 20:25:12sell0.15eurusd1.248220.000000.000002014.11.12 04:17:521.246490.000.000.0325.95
2528803452014.11.11 20:25:12buy0.15eurgbp0.784320.000000.000002014.11.12 04:17:530.783100.000.00-0.32-29.12
2528887122014.11.11 21:06:06sell0.23eurusd1.249550.000000.000002014.11.12 04:17:541.246490.000.000.0570.38
2528887232014.11.11 21:06:06buy0.23eurgbp0.783890.000000.000002014.11.12 04:17:560.783100.000.00-0.50-28.91
2530272442014.11.12 14:08:14buy0.15eurusd1.245560.000000.000002014.11.14 19:17:481.253870.000.00-1.23124.65
2530272472014.11.12 14:08:15sell0.15eurgbp0.787470.000000.000002014.11.14 19:17:520.799600.000.000.57-285.36
2530967552014.11.12 20:25:11buy0.23eurusd1.243410.000000.000002014.11.14 19:17:471.253840.000.00-1.88239.89
2530967562014.11.12 20:25:12sell0.23eurgbp0.787080.000000.000002014.11.14 19:17:520.799590.000.000.87-451.26
2531190372014.11.13 00:42:06buy0.35eurusd1.243270.000000.000002014.11.14 19:17:471.253840.000.00-0.71369.95
2531190432014.11.13 00:42:07sell0.35eurgbp0.788550.000000.000002014.11.14 19:17:510.799570.000.000.33-604.92
2532675652014.11.13 19:05:30buy0.53eurusd1.246790.000000.000002014.11.14 19:17:461.253820.000.00-1.08372.59
2532675712014.11.13 19:05:31sell0.53eurgbp0.793650.000000.000002014.11.14 19:17:510.799570.000.000.50-492.09
2533282612014.11.14 04:34:30buy0.80eurusd1.245610.000000.000002014.11.14 19:17:461.253840.000.000.00658.40
2533282762014.11.14 04:34:31sell0.80eurgbp0.794050.000000.000002014.11.14 19:17:500.799570.000.000.00-692.57
2533419992014.11.14 07:21:29buy1.20eurusd1.243710.000000.000002014.11.14 19:17:451.253920.000.000.001 225.20
2533420102014.11.14 07:21:29sell1.20eurgbp0.793710.000000.000002014.11.14 19:17:500.799580.000.000.00-1 104.72
2534324732014.11.14 15:31:25buy1.80eurusd1.242290.000000.000002014.11.14 19:17:441.253990.000.000.002 106.00
2534324942014.11.14 15:31:26sell1.80eurgbp0.794120.000000.000002014.11.14 19:17:490.799640.000.000.00-1 558.27
2534347452014.11.14 15:33:07buy2.70eurusd1.240720.000000.000002014.11.14 19:17:431.254190.000.000.003 636.90
2534348072014.11.14 15:33:11sell2.70eurgbp0.794340.000000.000002014.11.14 19:17:490.799660.000.000.00-2 252.74
2536971242014.11.17 17:06:16buy0.05eurusd1.246190.000000.000002014.11.17 18:10:071.245720.000.000.00-2.35
2536971322014.11.17 17:06:17sell0.05eurgbp0.796960.000000.000002014.11.17 18:10:090.795980.000.000.007.67
2536986802014.11.17 17:13:06buy0.05eurusd1.245730.000000.000002014.11.17 18:10:061.245720.000.000.00-0.05
2536986982014.11.17 17:13:08sell0.05eurgbp0.796770.000000.000002014.11.17 18:10:080.796000.000.000.006.03
2537001412014.11.17 17:17:36buy0.05eurusd1.245300.000000.000002014.11.17 18:10:051.245720.000.000.002.10
2537001482014.11.17 17:17:37sell0.05eurgbp0.796600.000000.000002014.11.17 18:10:040.796000.000.000.004.70
2537005952014.11.17 17:18:20buy0.05eurusd1.244760.000000.000002014.11.17 18:10:021.245670.000.000.004.55
2537006522014.11.17 17:18:26sell0.05eurgbp0.796350.000000.000002014.11.17 18:10:010.796000.000.000.002.73
2537180192014.11.17 18:54:32buy0.05eurusd1.244780.000000.000002014.11.18 09:41:501.248710.000.00-0.1219.65
2537180282014.11.17 18:54:32sell0.05eurgbp0.795450.000000.000002014.11.18 09:41:580.797430.000.000.05-15.51
2537244002014.11.17 19:58:07buy0.05eurusd1.245010.000000.000002014.11.18 09:41:501.248690.000.00-0.1218.40
2537244012014.11.17 19:58:08sell0.05eurgbp0.795850.000000.000002014.11.18 09:41:570.797430.000.000.05-12.38
2537247052014.11.17 20:00:01buy0.05eurusd1.244870.000000.000002014.11.18 09:41:491.248690.000.00-0.1219.10
2537248312014.11.17 20:00:02sell0.05eurgbp0.795940.000000.000002014.11.18 09:41:570.797440.000.000.05-11.74
2537463772014.11.18 00:40:00buy0.05eurusd1.245050.000000.000002014.11.18 09:41:481.248690.000.000.0018.20
2537464032014.11.18 00:40:00sell0.05eurgbp0.795910.000000.000002014.11.18 09:41:560.797440.000.000.00-11.98
2537464402014.11.18 00:40:05buy0.05eurusd1.245090.000000.000002014.11.18 09:41:481.248690.000.000.0018.00
2537464432014.11.18 00:40:06sell0.05eurgbp0.795940.000000.000002014.11.18 09:41:560.797450.000.000.00-11.82
2537464442014.11.18 00:40:06buy0.05eurusd1.245020.000000.000002014.11.18 09:41:471.248680.000.000.0018.30
2537464472014.11.18 00:40:07sell0.05eurgbp0.795940.000000.000002014.11.18 09:41:550.797460.000.000.00-11.90
2537464492014.11.18 00:40:08buy0.05eurusd1.244990.000000.000002014.11.18 09:41:471.248640.000.000.0018.25
2537464512014.11.18 00:40:08sell0.05eurgbp0.795920.000000.000002014.11.18 09:41:550.797460.000.000.00-12.06
2537464602014.11.18 00:40:09buy0.05eurusd1.244800.000000.000002014.11.18 09:41:461.248640.000.000.0019.20
2537464632014.11.18 00:40:09sell0.05eurgbp0.795850.000000.000002014.11.18 09:41:540.797470.000.000.00-12.69
2537464662014.11.18 00:40:10buy0.05eurusd1.244820.000000.000002014.11.18 09:41:461.248640.000.000.0019.10
2537464692014.11.18 00:40:11sell0.05eurgbp0.795860.000000.000002014.11.18 09:41:540.797480.000.000.00-12.69
2537464702014.11.18 00:40:11buy0.05eurusd1.244840.000000.000002014.11.18 09:41:451.248670.000.000.0019.15
2537464722014.11.18 00:40:11sell0.05eurgbp0.795860.000000.000002014.11.18 09:41:530.797480.000.000.00-12.69
2537464752014.11.18 00:40:17buy0.05eurusd1.244860.000000.000002014.11.18 09:41:451.248670.000.000.0019.05
2537464762014.11.18 00:40:18sell0.05eurgbp0.795890.000000.000002014.11.18 09:41:530.797480.000.000.00-12.45
2537464772014.11.18 00:40:19buy0.05eurusd1.244830.000000.000002014.11.18 09:41:441.248670.000.000.0019.20
2537464792014.11.18 00:40:19sell0.05eurgbp0.795890.000000.000002014.11.18 09:41:520.797480.000.000.00-12.45
2537464832014.11.18 00:40:28buy0.05eurusd1.244770.000000.000002014.11.18 09:41:441.248670.000.000.0019.50
2537464842014.11.18 00:40:28sell0.05eurgbp0.795860.000000.000002014.11.18 09:41:520.797470.000.000.00-12.61
2537480122014.11.18 01:05:52buy0.05eurusd1.244800.000000.000002014.11.18 09:41:441.248670.000.000.0019.35
2537480132014.11.18 01:05:52sell0.05eurgbp0.795960.000000.000002014.11.18 09:41:510.797470.000.000.00-11.83
2537493722014.11.18 01:25:31buy0.05eurusd1.244570.000000.000002014.11.18 09:41:431.248670.000.000.0020.50
2537493882014.11.18 01:25:32sell0.05eurgbp0.795810.000000.000002014.11.18 09:41:510.797470.000.000.00-13.00
2537494912014.11.18 01:26:01buy0.05eurusd1.244470.000000.000002014.11.18 09:41:431.248660.000.000.0020.95
2537495152014.11.18 01:26:02sell0.05eurgbp0.795790.000000.000002014.11.18 09:41:510.797470.000.000.00-13.16
2540672422014.11.19 21:00:15sell0.05eurusd1.257850.000000.000002014.11.20 08:48:331.254190.000.000.0818.30
2540673272014.11.19 21:00:18buy0.05eurgbp0.801630.000000.000002014.11.20 08:48:370.800570.000.00-0.34-8.31
2540673962014.11.19 21:00:21sell0.05eurusd1.259340.000000.000002014.11.20 08:48:321.254190.000.000.0825.75
2540674652014.11.19 21:00:23buy0.05eurgbp0.801630.000000.000002014.11.20 08:48:360.800600.000.00-0.34-8.07
2540676352014.11.19 21:00:26sell0.05eurusd1.258430.000000.000002014.11.20 08:48:321.254190.000.000.0821.20
2540676842014.11.19 21:00:27buy0.05eurgbp0.801500.000000.000002014.11.20 08:48:360.800570.000.00-0.34-7.29
2540677522014.11.19 21:00:28sell0.05eurusd1.258280.000000.000002014.11.20 08:48:311.254200.000.000.0820.40
2540678132014.11.19 21:00:29buy0.05eurgbp0.801600.000000.000002014.11.20 08:48:350.800570.000.00-0.34-8.07
2540678692014.11.19 21:00:30sell0.05eurusd1.258150.000000.000002014.11.20 08:48:311.254200.000.000.0819.75
2540679332014.11.19 21:00:31buy0.05eurgbp0.801480.000000.000002014.11.20 08:48:350.800570.000.00-0.34-7.13
2540679812014.11.19 21:00:33sell0.05eurusd1.258190.000000.000002014.11.20 08:48:301.254200.000.000.0819.95
2540680372014.11.19 21:00:34buy0.05eurgbp0.801560.000000.000002014.11.20 08:48:340.800570.000.00-0.34-7.76
2540680952014.11.19 21:00:36sell0.05eurusd1.259360.000000.000002014.11.20 08:48:301.254210.000.000.0825.75
2540681352014.11.19 21:00:37buy0.05eurgbp0.801500.000000.000002014.11.20 08:48:340.800570.000.00-0.34-7.29
2540847992014.11.19 21:31:00buy0.05eurgbp0.800080.000000.000002014.11.20 08:48:330.800570.000.00-0.343.83
2544453362014.11.21 10:59:38buy0.05eurusd1.247340.000000.000002014.11.21 12:32:461.244090.000.000.00-16.25
2544453472014.11.21 10:59:38sell0.05eurgbp0.797260.000000.000002014.11.21 12:33:040.794130.000.000.0024.52
2544455062014.11.21 10:59:47buy0.05eurusd1.247010.000000.000002014.11.21 12:32:451.244180.000.000.00-14.15
2544456782014.11.21 10:59:55sell0.05eurgbp0.797160.000000.000002014.11.21 12:33:030.794130.000.000.0023.75
2544463062014.11.21 11:00:05buy0.05eurusd1.246790.000000.000002014.11.21 12:32:431.243990.000.000.00-14.00
2544466282014.11.21 11:00:09sell0.05eurgbp0.797000.000000.000002014.11.21 12:33:020.794130.000.000.0022.49
2544467432014.11.21 11:00:09buy0.05eurusd1.246590.000000.000002014.11.21 12:32:421.243980.000.000.00-13.05
2544468322014.11.21 11:00:10sell0.05eurgbp0.796980.000000.000002014.11.21 12:33:010.794070.000.000.0022.80
2544470662014.11.21 11:00:16buy0.05eurusd1.246620.000000.000002014.11.21 12:32:411.244170.000.000.00-12.25
2544470792014.11.21 11:00:17sell0.05eurgbp0.796920.000000.000002014.11.21 12:33:010.794090.000.000.0022.17
2544471172014.11.21 11:00:19buy0.05eurusd1.246610.000000.000002014.11.21 12:32:401.244240.000.000.00-11.85
2544471242014.11.21 11:00:20sell0.05eurgbp0.797060.000000.000002014.11.21 12:32:510.794130.000.000.0022.96
2544471882014.11.21 11:00:25buy0.05eurusd1.246200.000000.000002014.11.21 12:32:391.244100.000.000.00-10.50
2544472022014.11.21 11:00:26sell0.05eurgbp0.796850.000000.000002014.11.21 12:32:500.794130.000.000.0021.32
2544473452014.11.21 11:00:32buy0.05eurusd1.246170.000000.000002014.11.21 12:32:381.244000.000.000.00-10.85
2544473522014.11.21 11:00:33sell0.05eurgbp0.796830.000000.000002014.11.21 12:32:490.794120.000.000.0021.23
2544481542014.11.21 11:01:23buy0.05eurusd1.245850.000000.000002014.11.21 12:32:361.244000.000.000.00-9.25
2544481612014.11.21 11:01:23sell0.05eurgbp0.796740.000000.000002014.11.21 12:32:490.794090.000.000.0020.76
2544646592014.11.21 11:59:34buy0.05eurusd1.243530.000000.000002014.11.21 12:32:311.243910.000.000.001.90
2544647522014.11.21 11:59:39sell0.05eurgbp0.795040.000000.000002014.11.21 12:32:480.794040.000.000.007.83
2544667952014.11.21 12:02:53buy0.05eurusd1.243420.000000.000002014.11.21 12:32:261.243830.000.000.002.05
2544668002014.11.21 12:02:53sell0.05eurgbp0.795370.000000.000002014.11.21 12:32:480.794020.000.000.0010.58
2544671542014.11.21 12:03:11buy0.05eurusd1.242630.000000.000002014.11.21 12:32:261.243760.000.000.005.65
2544671642014.11.21 12:03:11sell0.05eurgbp0.794980.000000.000002014.11.21 12:32:460.794050.000.000.007.29
2544754362014.11.21 12:33:19buy0.05eurusd1.244240.000000.000002014.11.21 15:15:111.242090.000.000.00-10.75
2544754542014.11.21 12:33:21sell0.05eurgbp0.793980.000000.000002014.11.21 15:15:220.792310.000.000.0013.09
2544754562014.11.21 12:33:22buy0.05eurusd1.244220.000000.000002014.11.21 15:15:101.242120.000.000.00-10.50
2544754652014.11.21 12:33:23sell0.05eurgbp0.793970.000000.000002014.11.21 15:15:210.792310.000.000.0013.01
2544754722014.11.21 12:33:24buy0.05eurusd1.244040.000000.000002014.11.21 15:15:091.242120.000.000.00-9.60
2544756082014.11.21 12:33:36sell0.05eurgbp0.793990.000000.000002014.11.21 15:15:200.792310.000.000.0013.17
2544759962014.11.21 12:34:22buy0.05eurusd1.244010.000000.000002014.11.21 15:15:081.242110.000.000.00-9.50
2544760222014.11.21 12:34:26sell0.05eurgbp0.793960.000000.000002014.11.21 15:15:200.792300.000.000.0013.01
2544760632014.11.21 12:34:34buy0.05eurusd1.244010.000000.000002014.11.21 15:15:071.242120.000.000.00-9.45
2544761022014.11.21 12:34:41sell0.05eurgbp0.793930.000000.000002014.11.21 15:15:190.792320.000.000.0012.62
2544761652014.11.21 12:34:52buy0.05eurusd1.243960.000000.000002014.11.21 15:15:061.242170.000.000.00-8.95
2544761682014.11.21 12:34:53sell0.05eurgbp0.793930.000000.000002014.11.21 15:15:190.792330.000.000.0012.54
2544761742014.11.21 12:34:54buy0.05eurusd1.244070.000000.000002014.11.21 15:15:061.242170.000.000.00-9.50
2544761782014.11.21 12:34:55sell0.05eurgbp0.794140.000000.000002014.11.21 15:15:180.792330.000.000.0014.19
2544761832014.11.21 12:34:55buy0.05eurusd1.243940.000000.000002014.11.21 15:15:051.242190.000.000.00-8.75
2544761892014.11.21 12:34:56sell0.05eurgbp0.794030.000000.000002014.11.21 15:15:170.792370.000.000.0013.02
2544761952014.11.21 12:34:56buy0.05eurusd1.243890.000000.000002014.11.21 15:15:041.242180.000.000.00-8.55
2544761982014.11.21 12:34:57sell0.05eurgbp0.793860.000000.000002014.11.21 15:15:160.792370.000.000.0011.68
2544762052014.11.21 12:34:58buy0.05eurusd1.243930.000000.000002014.11.21 15:15:031.242180.000.000.00-8.75
2544762092014.11.21 12:34:59sell0.05eurgbp0.793760.000000.000002014.11.21 15:15:150.792340.000.000.0011.13
2544762102014.11.21 12:34:59buy0.05eurusd1.243940.000000.000002014.11.21 15:15:021.242190.000.000.00-8.75
2544762142014.11.21 12:35:00sell0.05eurgbp0.793750.000000.000002014.11.21 15:15:150.792340.000.000.0011.05
2544762742014.11.21 12:35:01buy0.05eurusd1.244190.000000.000002014.11.21 15:15:021.242180.000.000.00-10.05
2544763382014.11.21 12:35:01sell0.05eurgbp0.793700.000000.000002014.11.21 15:15:140.792340.000.000.0010.66
2544764362014.11.21 12:35:10sell0.05eurgbp0.793930.000000.000002014.11.21 15:15:140.792340.000.000.0012.46
2544764662014.11.21 12:35:13buy0.05eurusd1.244250.000000.000002014.11.21 15:15:011.242160.000.000.00-10.45
2544765162014.11.21 12:35:24sell0.05eurgbp0.794230.000000.000002014.11.21 15:15:130.792340.000.000.0014.82
2544827292014.11.21 12:57:32buy0.05eurusd1.243530.000000.000002014.11.21 15:15:011.242140.000.000.00-6.95
2544827322014.11.21 12:57:33sell0.05eurgbp0.793710.000000.000002014.11.21 15:15:130.792340.000.000.0010.74
2544839952014.11.21 13:01:10buy0.05eurusd1.242940.000000.000002014.11.21 15:15:001.242150.000.000.00-3.95
2544840052014.11.21 13:01:11sell0.05eurgbp0.793340.000000.000002014.11.21 15:15:120.792340.000.000.007.84
2544879112014.11.21 13:31:10buy0.05eurusd1.242950.000000.000002014.11.21 15:15:001.242150.000.000.00-4.00
2544879142014.11.21 13:31:11sell0.05eurgbp0.793530.000000.000002014.11.21 15:15:110.792330.000.000.009.41
2544891462014.11.21 13:38:03buy0.05eurusd1.242240.000000.000002014.11.21 15:14:591.242150.000.000.00-0.45
2545055782014.11.21 15:15:22buy0.05eurusd1.242110.000000.000002014.11.24 03:55:451.238700.000.00-0.12-17.05
2545055792014.11.21 15:15:23sell0.05eurgbp0.792180.000000.000002014.11.24 03:56:120.791240.000.000.047.36
2545101042014.11.21 15:32:19buy0.05eurusd1.242120.000000.000002014.11.24 03:55:451.238700.000.00-0.12-17.10
2545101082014.11.21 15:32:19sell0.05eurgbp0.792450.000000.000002014.11.24 03:56:120.791240.000.000.049.47
2545124742014.11.21 15:47:16buy0.05eurusd1.241800.000000.000002014.11.24 03:55:441.238700.000.00-0.12-15.50
2545124772014.11.21 15:47:17sell0.05eurgbp0.792290.000000.000002014.11.24 03:56:110.791240.000.000.048.22
2545126822014.11.21 15:48:49buy0.05eurusd1.241620.000000.000002014.11.24 03:55:441.238700.000.00-0.12-14.60
2545126952014.11.21 15:48:59sell0.05eurgbp0.792250.000000.000002014.11.24 03:56:110.791240.000.000.047.91
2545131322014.11.21 15:51:14buy0.05eurusd1.241590.000000.000002014.11.24 03:55:431.238700.000.00-0.12-14.45
2545131492014.11.21 15:51:19sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.11.24 03:56:100.791240.000.000.048.61
2545138402014.11.21 15:56:59buy0.05eurusd1.241400.000000.000002014.11.24 03:55:431.238700.000.00-0.12-13.50
2545138712014.11.21 15:57:08sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.11.24 03:56:100.791240.000.000.048.61
2545154822014.11.21 16:03:01buy0.05eurusd1.240820.000000.000002014.11.24 03:55:421.238710.000.00-0.12-10.55
2545155152014.11.21 16:03:14sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.11.24 03:56:090.791240.000.000.045.95
2545163712014.11.21 16:08:31buy0.05eurusd1.240690.000000.000002014.11.24 03:55:421.238710.000.00-0.12-9.90
2545163812014.11.21 16:08:36sell0.05eurgbp0.792090.000000.000002014.11.24 03:56:090.791240.000.000.046.65
2545181072014.11.21 16:16:28buy0.05eurusd1.241190.000000.000002014.11.24 03:55:411.238710.000.00-0.12-12.40
2545181132014.11.21 16:16:30sell0.05eurgbp0.792960.000000.000002014.11.24 03:56:080.791240.000.000.0413.47
2545193102014.11.21 16:23:55buy0.05eurusd1.241260.000000.000002014.11.24 03:55:411.238710.000.00-0.12-12.75
2545193412014.11.21 16:24:01sell0.05eurgbp0.793270.000000.000002014.11.24 03:56:080.791240.000.000.0415.89
2545496662014.11.21 19:05:20buy0.05eurusd1.238610.000000.000002014.11.24 03:55:401.238710.000.00-0.120.50
2545496922014.11.21 19:05:23sell0.05eurgbp0.790780.000000.000002014.11.24 03:56:070.791250.000.000.04-3.68
2545513332014.11.21 19:11:10buy0.05eurusd1.238810.000000.000002014.11.24 03:55:401.238710.000.00-0.12-0.50
2545513382014.11.21 19:11:10sell0.05eurgbp0.791180.000000.000002014.11.24 03:56:070.791250.000.000.04-0.55
2545522122014.11.21 19:14:04buy0.05eurusd1.238600.000000.000002014.11.24 03:55:391.238710.000.00-0.120.55
2545522252014.11.21 19:14:05sell0.05eurgbp0.791240.000000.000002014.11.24 03:56:060.791250.000.000.04-0.08
2545534582014.11.21 19:18:35buy0.05eurusd1.238510.000000.000002014.11.24 03:55:391.238710.000.00-0.121.00
2545534672014.11.21 19:18:36sell0.05eurgbp0.791340.000000.000002014.11.24 03:56:060.791250.000.000.040.70
2545568652014.11.21 19:34:09buy0.05eurusd1.238440.000000.000002014.11.24 03:55:381.238710.000.00-0.121.35
2545568722014.11.21 19:34:09sell0.05eurgbp0.791540.000000.000002014.11.24 03:56:050.791250.000.000.042.27
2545754632014.11.21 21:25:37buy0.05eurusd1.238560.000000.000002014.11.24 03:55:381.238710.000.00-0.120.75
2545754662014.11.21 21:25:37sell0.05eurgbp0.791710.000000.000002014.11.24 03:56:050.791250.000.000.043.60
2545958102014.11.24 00:00:33buy0.05eurusd1.236570.000000.000002014.11.24 03:55:371.238710.000.000.0010.70
2545966522014.11.24 00:00:38sell0.05eurgbp0.790530.000000.000002014.11.24 03:56:040.791250.000.000.00-5.64
2545968772014.11.24 00:00:40buy0.05eurusd1.236570.000000.000002014.11.24 03:55:371.238710.000.000.0010.70
2545969132014.11.24 00:00:40sell0.05eurgbp0.790480.000000.000002014.11.24 03:56:040.791250.000.000.00-6.03
2545970132014.11.24 00:00:42buy0.05eurusd1.236610.000000.000002014.11.24 03:55:361.238710.000.000.0010.50
2545970372014.11.24 00:00:42sell0.05eurgbp0.790480.000000.000002014.11.24 03:56:030.791250.000.000.00-6.03
2545970542014.11.24 00:00:43buy0.05eurusd1.236620.000000.000002014.11.24 03:55:361.238710.000.000.0010.45
2545970742014.11.24 00:00:43sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:56:030.791250.000.000.00-6.27
2545971812014.11.24 00:00:49buy0.05eurusd1.236580.000000.000002014.11.24 03:55:351.238710.000.000.0010.65
2545971922014.11.24 00:00:49sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:56:020.791250.000.000.00-6.27
2545971992014.11.24 00:00:49buy0.05eurusd1.236610.000000.000002014.11.24 03:55:351.238710.000.000.0010.50
2545972082014.11.24 00:00:50sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:56:010.791240.000.000.00-6.19
2545972132014.11.24 00:00:50buy0.05eurusd1.236630.000000.000002014.11.24 03:55:351.238710.000.000.0010.40
2545972192014.11.24 00:00:51sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:56:000.791250.000.000.00-6.27
2545972222014.11.24 00:00:51buy0.05eurusd1.236640.000000.000002014.11.24 03:55:341.238710.000.000.0010.35
2545972262014.11.24 00:00:52sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:590.791250.000.000.00-6.27
2545972512014.11.24 00:00:55buy0.05eurusd1.236630.000000.000002014.11.24 03:55:341.238710.000.000.0010.40
2545972562014.11.24 00:00:56sell0.05eurgbp0.790460.000000.000002014.11.24 03:55:590.791250.000.000.00-6.19
2545972662014.11.24 00:00:57buy0.05eurusd1.236600.000000.000002014.11.24 03:55:331.238690.000.000.0010.45
2545972712014.11.24 00:00:57sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:580.791250.000.000.00-6.27
2545972742014.11.24 00:00:58buy0.05eurusd1.236600.000000.000002014.11.24 03:55:331.238690.000.000.0010.45
2545972832014.11.24 00:00:58sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:580.791250.000.000.00-6.27
2545972932014.11.24 00:00:59buy0.05eurusd1.236530.000000.000002014.11.24 03:55:321.238690.000.000.0010.80
2545972972014.11.24 00:00:59sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:570.791250.000.000.00-6.27
2545973142014.11.24 00:01:01buy0.05eurusd1.236560.000000.000002014.11.24 03:55:321.238690.000.000.0010.65
2545973292014.11.24 00:01:01sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:560.791250.000.000.00-6.27
2545973742014.11.24 00:01:04buy0.05eurusd1.236550.000000.000002014.11.24 03:55:311.238690.000.000.0010.70
2545973862014.11.24 00:01:05sell0.05eurgbp0.790430.000000.000002014.11.24 03:55:560.791250.000.000.00-6.43
2545973962014.11.24 00:01:05buy0.05eurusd1.236590.000000.000002014.11.24 03:55:311.238710.000.000.0010.60
2545974022014.11.24 00:01:06sell0.05eurgbp0.790430.000000.000002014.11.24 03:55:550.791250.000.000.00-6.43
2545974082014.11.24 00:01:06buy0.05eurusd1.236670.000000.000002014.11.24 03:55:301.238710.000.000.0010.20
2545974122014.11.24 00:01:07sell0.05eurgbp0.790430.000000.000002014.11.24 03:55:550.791250.000.000.00-6.43
2545974142014.11.24 00:01:07buy0.05eurusd1.236590.000000.000002014.11.24 03:55:301.238710.000.000.0010.60
2545974182014.11.24 00:01:08sell0.05eurgbp0.790430.000000.000002014.11.24 03:55:550.791250.000.000.00-6.43
2545974252014.11.24 00:01:10buy0.05eurusd1.236600.000000.000002014.11.24 03:55:291.238710.000.000.0010.55
2545974292014.11.24 00:01:10sell0.05eurgbp0.790430.000000.000002014.11.24 03:55:540.791250.000.000.00-6.43
2545974312014.11.24 00:01:10buy0.05eurusd1.236600.000000.000002014.11.24 03:55:291.238710.000.000.0010.55
2545974352014.11.24 00:01:11sell0.05eurgbp0.790410.000000.000002014.11.24 03:55:540.791250.000.000.00-6.58
2545974372014.11.24 00:01:12buy0.05eurusd1.236610.000000.000002014.11.24 03:55:281.238710.000.000.0010.50
2545974402014.11.24 00:01:12sell0.05eurgbp0.790410.000000.000002014.11.24 03:55:530.791240.000.000.00-6.50
2545974422014.11.24 00:01:13buy0.05eurusd1.236670.000000.000002014.11.24 03:55:281.238710.000.000.0010.20
2545974442014.11.24 00:01:14sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:530.791250.000.000.00-6.27
2545974502014.11.24 00:01:14buy0.05eurusd1.236580.000000.000002014.11.24 03:55:271.238710.000.000.0010.65
2545974542014.11.24 00:01:14sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:520.791250.000.000.00-6.27
2545974562014.11.24 00:01:15buy0.05eurusd1.236600.000000.000002014.11.24 03:55:271.238710.000.000.0010.55
2545974592014.11.24 00:01:16sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:520.791250.000.000.00-6.27
2545974612014.11.24 00:01:16buy0.05eurusd1.236600.000000.000002014.11.24 03:55:261.238710.000.000.0010.55
2545974632014.11.24 00:01:17sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:510.791250.000.000.00-6.27
2545974722014.11.24 00:01:19buy0.05eurusd1.236610.000000.000002014.11.24 03:55:261.238710.000.000.0010.50
2545974742014.11.24 00:01:19sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:510.791250.000.000.00-6.27
2545974792014.11.24 00:01:20buy0.05eurusd1.236560.000000.000002014.11.24 03:55:251.238710.000.000.0010.75
2545974822014.11.24 00:01:21sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:500.791250.000.000.00-6.27
2545974882014.11.24 00:01:21buy0.05eurusd1.236630.000000.000002014.11.24 03:55:241.238710.000.000.0010.40
2545974932014.11.24 00:01:22sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:500.791250.000.000.00-6.27
2545974952014.11.24 00:01:22buy0.05eurusd1.236560.000000.000002014.11.24 03:55:241.238710.000.000.0010.75
2545974972014.11.24 00:01:23sell0.05eurgbp0.790330.000000.000002014.11.24 03:55:490.791250.000.000.00-7.21
2545974992014.11.24 00:01:23buy0.05eurusd1.236570.000000.000002014.11.24 03:55:231.238710.000.000.0010.70
2545975012014.11.24 00:01:24sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:480.791250.000.000.00-6.27
2545975062014.11.24 00:01:24buy0.05eurusd1.236570.000000.000002014.11.24 03:55:231.238710.000.000.0010.70
2545975102014.11.24 00:01:25sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:480.791250.000.000.00-6.27
2545975262014.11.24 00:01:29buy0.05eurusd1.236640.000000.000002014.11.24 03:55:221.238710.000.000.0010.35
2545975272014.11.24 00:01:29sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:470.791250.000.000.00-6.27
2545975302014.11.24 00:01:30buy0.05eurusd1.236570.000000.000002014.11.24 03:55:221.238710.000.000.0010.70
2545975322014.11.24 00:01:30sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:470.791250.000.000.00-6.26
2545975342014.11.24 00:01:31buy0.05eurusd1.236570.000000.000002014.11.24 03:55:211.238710.000.000.0010.70
2545975372014.11.24 00:01:31sell0.05eurgbp0.790450.000000.000002014.11.24 03:55:460.791250.000.000.00-6.26
2545975522014.11.24 00:01:37buy0.05eurusd1.236730.000000.000002014.11.24 03:54:431.238670.000.000.009.70
2545975592014.11.24 00:01:38sell0.05eurgbp0.790500.000000.000002014.11.24 03:55:460.791240.000.000.00-5.80
2547237772014.11.24 13:46:49sell0.05eurusd1.241160.000000.000002014.11.25 09:21:071.242440.000.000.01-6.40
2547237902014.11.24 13:46:51buy0.05eurgbp0.792110.000000.000002014.11.25 09:21:150.792580.000.00-0.103.68
2547239562014.11.24 13:47:26sell0.05eurusd1.241240.000000.000002014.11.25 09:21:071.242440.000.000.01-6.00
2547239582014.11.24 13:47:27buy0.05eurgbp0.792030.000000.000002014.11.25 09:21:150.792570.000.00-0.104.23
2547256312014.11.24 13:53:48sell0.05eurusd1.240870.000000.000002014.11.25 09:21:061.242440.000.000.01-7.85
2547256332014.11.24 13:53:48buy0.05eurgbp0.791470.000000.000002014.11.25 09:21:140.792570.000.00-0.108.62
2547261452014.11.24 13:55:10sell0.05eurusd1.240920.000000.000002014.11.25 09:21:061.242440.000.000.01-7.60
2547261502014.11.24 13:55:11buy0.05eurgbp0.791300.000000.000002014.11.25 09:21:140.792580.000.00-0.1010.03
2547264702014.11.24 13:56:13sell0.05eurusd1.240980.000000.000002014.11.25 09:21:051.242440.000.000.01-7.30
2547264782014.11.24 13:56:14buy0.05eurgbp0.791070.000000.000002014.11.25 09:21:130.792580.000.00-0.1011.83
2547291232014.11.24 14:05:28sell0.05eurusd1.241140.000000.000002014.11.25 09:21:051.242440.000.000.01-6.50
2547291262014.11.24 14:05:28buy0.05eurgbp0.790970.000000.000002014.11.25 09:21:130.792580.000.00-0.1012.62
2547681162014.11.24 16:49:53sell0.05eurusd1.242110.000000.000002014.11.25 09:21:041.242440.000.000.01-1.65
2547681262014.11.24 16:49:54buy0.05eurgbp0.791710.000000.000002014.11.25 09:21:120.792600.000.00-0.106.98
2547684932014.11.24 16:50:25sell0.05eurusd1.242470.000000.000002014.11.25 09:21:041.242440.000.000.010.15
2547685232014.11.24 16:50:25buy0.05eurgbp0.791820.000000.000002014.11.25 09:21:120.792600.000.00-0.106.11
2547757212014.11.24 17:22:49sell0.05eurusd1.242930.000000.000002014.11.25 09:21:031.242440.000.000.012.45
2547757272014.11.24 17:22:50buy0.05eurgbp0.792100.000000.000002014.11.25 09:21:110.792600.000.00-0.103.92
2547761752014.11.24 17:26:35sell0.05eurusd1.243270.000000.000002014.11.25 09:21:031.242440.000.000.014.15
2547761782014.11.24 17:26:36buy0.05eurgbp0.792220.000000.000002014.11.25 09:21:110.792600.000.00-0.102.98
2547765492014.11.24 17:28:00sell0.05eurusd1.243550.000000.000002014.11.25 09:21:021.242440.000.000.015.55
2547765952014.11.24 17:28:01buy0.05eurgbp0.792290.000000.000002014.11.25 09:21:100.792600.000.00-0.102.43
2547774052014.11.24 17:30:21sell0.05eurusd1.243800.000000.000002014.11.25 09:21:021.242440.000.000.016.80
2547774092014.11.24 17:30:22buy0.05eurgbp0.792330.000000.000002014.11.25 09:21:100.792600.000.00-0.102.12
2547780722014.11.24 17:33:41sell0.05eurusd1.243860.000000.000002014.11.25 09:21:011.242440.000.000.017.10
2547780742014.11.24 17:33:42buy0.05eurgbp0.792190.000000.000002014.11.25 09:21:090.792590.000.00-0.103.14
2547842292014.11.24 18:14:49sell0.05eurusd1.244240.000000.000002014.11.25 09:21:011.242440.000.000.019.00
2547842362014.11.24 18:14:49buy0.05eurgbp0.792350.000000.000002014.11.25 09:21:090.792550.000.00-0.101.57
2547865342014.11.24 18:28:35sell0.05eurusd1.244190.000000.000002014.11.25 09:21:001.242450.000.000.018.70
2547865412014.11.24 18:28:36buy0.05eurgbp0.792070.000000.000002014.11.25 09:21:080.792550.000.00-0.103.76
2547872072014.11.24 18:30:34sell0.05eurusd1.244220.000000.000002014.11.25 09:21:001.242390.000.000.019.15
2547872112014.11.24 18:30:35buy0.05eurgbp0.791860.000000.000002014.11.25 09:21:080.792570.000.00-0.105.56
2548806502014.11.25 09:21:16buy0.05eurusd1.242530.000000.000002014.11.25 16:42:441.245620.000.000.0015.45
2548806522014.11.25 09:21:16sell0.05eurgbp0.792610.000000.000002014.11.25 16:42:480.793630.000.000.00-8.00
2548807162014.11.25 09:21:24buy0.05eurusd1.242350.000000.000002014.11.25 16:42:431.245620.000.000.0016.35
2548807302014.11.25 09:21:25sell0.05eurgbp0.792690.000000.000002014.11.25 16:42:480.793530.000.000.00-6.59
2548822072014.11.25 09:27:43buy0.05eurusd1.241940.000000.000002014.11.25 16:42:421.245640.000.000.0018.50
2548822322014.11.25 09:27:44sell0.05eurgbp0.792550.000000.000002014.11.25 16:42:470.793530.000.000.00-7.69
2548935772014.11.25 10:03:31buy0.05eurusd1.242010.000000.000002014.11.25 16:42:411.245680.000.000.0018.35
2548935872014.11.25 10:03:32sell0.05eurgbp0.792830.000000.000002014.11.25 16:42:470.793530.000.000.00-5.49
2548937312014.11.25 10:03:50buy0.05eurusd1.241980.000000.000002014.11.25 16:42:391.245590.000.000.0018.05
2548937342014.11.25 10:03:51sell0.05eurgbp0.793000.000000.000002014.11.25 16:42:460.793530.000.000.00-4.16
2548940012014.11.25 10:04:31buy0.05eurusd1.242130.000000.000002014.11.25 16:42:381.245530.000.000.0017.00
2548940102014.11.25 10:04:31sell0.05eurgbp0.793380.000000.000002014.11.25 16:42:450.793530.000.000.00-1.18
2549481812014.11.25 15:30:06buy0.05eurusd1.240890.000000.000002014.11.25 16:42:371.245580.000.000.0023.45
2549483782014.11.25 15:30:08sell0.05eurgbp0.792440.000000.000002014.11.25 16:42:450.793530.000.000.00-8.56
2549496392014.11.25 15:31:36buy0.05eurusd1.240550.000000.000002014.11.25 16:42:371.245600.000.000.0025.25
2549496442014.11.25 15:31:36sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.11.25 16:42:440.793530.000.000.00-9.34
2549944372014.11.25 17:59:43sell0.05eurusd1.248050.000000.000002014.11.25 19:16:401.246450.000.000.008.00
2549944472014.11.25 17:59:44buy0.05eurgbp0.793930.000000.000002014.11.25 19:16:480.793330.000.000.00-4.71
2549945432014.11.25 17:59:48sell0.05eurusd1.248130.000000.000002014.11.25 19:16:391.246450.000.000.008.40
2549945632014.11.25 17:59:49buy0.05eurgbp0.793960.000000.000002014.11.25 19:16:480.793330.000.000.00-4.94
2549945782014.11.25 17:59:50sell0.05eurusd1.248260.000000.000002014.11.25 19:16:391.246450.000.000.009.05
2549946032014.11.25 17:59:50buy0.05eurgbp0.793960.000000.000002014.11.25 19:16:470.793330.000.000.00-4.94
2549946592014.11.25 17:59:54sell0.05eurusd1.248350.000000.000002014.11.25 19:16:381.246450.000.000.009.50
2549946732014.11.25 17:59:54buy0.05eurgbp0.793990.000000.000002014.11.25 19:16:470.793330.000.000.00-5.18
2549956822014.11.25 18:00:08sell0.05eurusd1.248440.000000.000002014.11.25 19:16:381.246390.000.000.0010.25
2549956862014.11.25 18:00:09buy0.05eurgbp0.793970.000000.000002014.11.25 19:16:460.793330.000.000.00-5.02
2549961032014.11.25 18:00:47sell0.05eurusd1.248150.000000.000002014.11.25 19:16:371.246390.000.000.008.80
2549961242014.11.25 18:00:48buy0.05eurgbp0.793920.000000.000002014.11.25 19:16:460.793330.000.000.00-4.63
2549961352014.11.25 18:00:48sell0.05eurusd1.248380.000000.000002014.11.25 19:16:361.246390.000.000.009.95
2549961422014.11.25 18:00:49buy0.05eurgbp0.793790.000000.000002014.11.25 19:16:450.793330.000.000.00-3.61
2549966272014.11.25 18:02:02sell0.05eurusd1.248020.000000.000002014.11.25 19:16:361.246390.000.000.008.15
2549966342014.11.25 18:02:03buy0.05eurgbp0.793600.000000.000002014.11.25 19:16:440.793330.000.000.00-2.12
2549966462014.11.25 18:02:04sell0.05eurusd1.247990.000000.000002014.11.25 19:16:351.246390.000.000.008.00
2549966522014.11.25 18:02:05buy0.05eurgbp0.793610.000000.000002014.11.25 19:16:440.793330.000.000.00-2.19
2549966582014.11.25 18:02:05sell0.05eurusd1.247990.000000.000002014.11.25 19:16:351.246390.000.000.008.00
2549966652014.11.25 18:02:07buy0.05eurgbp0.793630.000000.000002014.11.25 19:16:430.793320.000.000.00-2.43
2549967322014.11.25 18:02:16sell0.05eurusd1.247910.000000.000002014.11.25 19:16:341.246390.000.000.007.60
2549967392014.11.25 18:02:16buy0.05eurgbp0.793650.000000.000002014.11.25 19:16:430.793320.000.000.00-2.59
2549967462014.11.25 18:02:17sell0.05eurusd1.247910.000000.000002014.11.25 19:16:331.246390.000.000.007.60
2549967542014.11.25 18:02:18buy0.05eurgbp0.793630.000000.000002014.11.25 19:16:420.793320.000.000.00-2.43
2549969212014.11.25 18:02:40sell0.05eurusd1.247910.000000.000002014.11.25 19:16:331.246390.000.000.007.60
2549969292014.11.25 18:02:41buy0.05eurgbp0.793680.000000.000002014.11.25 19:16:420.793320.000.000.00-2.82
2549971042014.11.25 18:03:06sell0.05eurusd1.247950.000000.000002014.11.25 19:16:321.246390.000.000.007.80
2549971122014.11.25 18:03:07buy0.05eurgbp0.793790.000000.000002014.11.25 19:16:410.793320.000.000.00-3.69
2549971242014.11.25 18:03:07sell0.05eurusd1.248320.000000.000002014.11.25 19:16:321.246390.000.000.009.65
2549971332014.11.25 18:03:08buy0.05eurgbp0.793780.000000.000002014.11.25 19:16:410.793320.000.000.00-3.61
2549981292014.11.25 18:05:30sell0.05eurusd1.248240.000000.000002014.11.25 19:16:311.246390.000.000.009.25
2549981382014.11.25 18:05:30buy0.05eurgbp0.793470.000000.000002014.11.25 19:16:400.793320.000.000.00-1.17
2550322642014.11.25 21:06:11sell0.05eurusd1.248240.000000.000002014.11.26 04:11:021.247170.000.000.025.35
2550322842014.11.25 21:06:12buy0.05eurgbp0.794250.000000.000002014.11.26 04:11:030.793770.000.00-0.11-3.77
2550674522014.11.26 03:22:15sell0.05eurusd1.248390.000000.000002014.11.26 04:11:041.247180.000.000.006.05
2550674592014.11.26 03:22:16buy0.05eurgbp0.794350.000000.000002014.11.26 04:11:050.793770.000.000.00-4.56
2550675572014.11.26 03:23:23sell0.05eurusd1.248400.000000.000002014.11.26 04:11:071.247180.000.000.006.10
2550675582014.11.26 03:23:24buy0.05eurgbp0.794280.000000.000002014.11.26 04:11:080.793760.000.000.00-4.09
2551798102014.11.26 15:38:24sell0.05eurusd1.249710.000000.000002014.11.27 10:49:111.248030.000.00-0.108.40
2551798162014.11.26 15:38:24buy0.05eurgbp0.791330.000000.000002014.11.27 10:49:170.791130.000.00-0.28-1.57
2551800852014.11.26 15:38:55sell0.05eurusd1.250160.000000.000002014.11.27 10:49:111.248040.000.00-0.1010.60
2551801602014.11.26 15:38:56buy0.05eurgbp0.791470.000000.000002014.11.27 10:49:160.791110.000.00-0.28-2.84
2551807062014.11.26 15:39:35sell0.05eurusd1.250500.000000.000002014.11.27 10:49:101.248030.000.00-0.1012.35
2551807222014.11.26 15:39:36buy0.05eurgbp0.791580.000000.000002014.11.27 10:49:160.791110.000.00-0.28-3.71
2551815502014.11.26 15:40:57sell0.05eurusd1.250620.000000.000002014.11.27 10:49:101.248010.000.00-0.1013.05
2551815902014.11.26 15:40:58buy0.05eurgbp0.791470.000000.000002014.11.27 10:49:150.791110.000.00-0.28-2.84
2552189142014.11.26 17:59:25sell0.05eurusd1.252430.000000.000002014.11.27 10:49:091.248030.000.00-0.1022.00
2552189222014.11.26 17:59:25buy0.05eurgbp0.793050.000000.000002014.11.27 10:49:150.791110.000.00-0.28-15.30
2552191682014.11.26 17:59:41sell0.05eurusd1.252820.000000.000002014.11.27 10:49:091.248060.000.00-0.1023.80
2552191952014.11.26 17:59:42buy0.05eurgbp0.793150.000000.000002014.11.27 10:49:140.791150.000.00-0.28-15.77
2552916302014.11.27 09:15:03sell0.05eurusd1.251460.000000.000002014.11.27 10:49:081.248090.000.000.0016.85
2552916472014.11.27 09:15:04buy0.05eurgbp0.791570.000000.000002014.11.27 10:49:140.791150.000.000.00-3.31
2552918802014.11.27 09:15:37sell0.05eurusd1.251610.000000.000002014.11.27 10:49:081.248090.000.000.0017.60
2552918902014.11.27 09:15:38buy0.05eurgbp0.791520.000000.000002014.11.27 10:49:130.791150.000.000.00-2.92
2552920832014.11.27 09:15:59sell0.05eurusd1.251860.000000.000002014.11.27 10:49:071.248110.000.000.0018.75
2552920932014.11.27 09:15:59buy0.05eurgbp0.791570.000000.000002014.11.27 10:49:120.791170.000.000.00-3.15
2552930692014.11.27 09:19:29sell0.05eurusd1.252100.000000.000002014.11.27 10:49:051.248160.000.000.0019.70
2552930902014.11.27 09:19:30buy0.05eurgbp0.791490.000000.000002014.11.27 10:49:120.791170.000.000.00-2.53
2553793192014.11.27 18:44:45buy0.05eurusd1.247580.000000.000002014.12.01 10:41:561.245500.000.00-0.21-10.40
2553793242014.11.27 18:44:46sell0.05eurgbp0.793600.000000.000002014.12.01 10:43:160.795430.000.000.07-14.33
2554045822014.11.28 00:45:33buy0.05eurusd1.246400.000000.000002014.12.01 10:41:551.245520.000.00-0.12-4.40
2554045952014.11.28 00:45:33sell0.05eurgbp0.792360.000000.000002014.12.01 10:43:150.795430.000.000.04-24.04
2554045992014.11.28 00:45:34buy0.05eurusd1.246410.000000.000002014.12.01 10:41:531.245500.000.00-0.12-4.55
2554046102014.11.28 00:45:34sell0.05eurgbp0.792360.000000.000002014.12.01 10:43:140.795430.000.000.04-24.04
2554046152014.11.28 00:45:35buy0.05eurusd1.246390.000000.000002014.12.01 10:41:511.245410.000.00-0.12-4.90
2554046182014.11.28 00:45:35sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:130.795430.000.000.04-24.20
2554046232014.11.28 00:45:36buy0.05eurusd1.246380.000000.000002014.12.01 10:41:501.245360.000.00-0.12-5.10
2554046272014.11.28 00:45:36sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:120.795430.000.000.04-24.20
2554046292014.11.28 00:45:37buy0.05eurusd1.246380.000000.000002014.12.01 10:41:491.245360.000.00-0.12-5.10
2554046322014.11.28 00:45:37sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:100.795430.000.000.04-24.20
2554046352014.11.28 00:45:39buy0.05eurusd1.246380.000000.000002014.12.01 10:41:471.245350.000.00-0.12-5.15
2554046372014.11.28 00:45:40sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:090.795420.000.000.04-24.12
2554046392014.11.28 00:45:41buy0.05eurusd1.246380.000000.000002014.12.01 10:41:461.245340.000.00-0.12-5.20
2554046412014.11.28 00:45:41sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:080.795420.000.000.04-24.12
2554046442014.11.28 00:45:44buy0.05eurusd1.246380.000000.000002014.12.01 10:41:451.245370.000.00-0.12-5.05
2554046452014.11.28 00:45:45sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:070.795400.000.000.04-23.97
2554046502014.11.28 00:45:45buy0.05eurusd1.246370.000000.000002014.12.01 10:41:431.245350.000.00-0.12-5.10
2554046552014.11.28 00:45:46sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:060.795430.000.000.04-24.20
2554046592014.11.28 00:45:46buy0.05eurusd1.246360.000000.000002014.12.01 10:41:421.245340.000.00-0.12-5.10
2554046662014.11.28 00:45:47sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:040.795430.000.000.04-24.20
2554046672014.11.28 00:45:47buy0.05eurusd1.246380.000000.000002014.12.01 10:41:411.245280.000.00-0.12-5.50
2554046682014.11.28 00:45:48sell0.05eurgbp0.792340.000000.000002014.12.01 10:43:010.795490.000.000.04-24.66
2554046812014.11.28 00:45:50buy0.05eurusd1.246280.000000.000002014.12.01 10:41:391.245010.000.00-0.12-6.35
2554046942014.11.28 00:45:50sell0.05eurgbp0.792220.000000.000002014.12.01 10:43:000.795520.000.000.04-25.84
2554047002014.11.28 00:45:51buy0.05eurusd1.246280.000000.000002014.12.01 10:41:381.244930.000.00-0.12-6.75
2554047032014.11.28 00:45:51sell0.05eurgbp0.792220.000000.000002014.12.01 10:42:590.795520.000.000.04-25.84
2554047142014.11.28 00:45:55buy0.05eurusd1.246290.000000.000002014.12.01 10:41:361.244880.000.00-0.12-7.05
2554047192014.11.28 00:45:56sell0.05eurgbp0.792220.000000.000002014.12.01 10:42:580.795510.000.000.04-25.76
2554047212014.11.28 00:45:57buy0.05eurusd1.246280.000000.000002014.12.01 10:41:341.244870.000.00-0.12-7.05
2554047242014.11.28 00:45:57sell0.05eurgbp0.792220.000000.000002014.12.01 10:42:570.795500.000.000.04-25.68
2554047322014.11.28 00:45:58buy0.05eurusd1.246250.000000.000002014.12.01 10:41:331.244880.000.00-0.12-6.85
2554047422014.11.28 00:45:58sell0.05eurgbp0.792210.000000.000002014.12.01 10:42:560.795490.000.000.04-25.68
2554047442014.11.28 00:45:59buy0.05eurusd1.246230.000000.000002014.12.01 10:41:321.244850.000.00-0.12-6.90
2554047452014.11.28 00:45:59sell0.05eurgbp0.792210.000000.000002014.12.01 10:42:540.795510.000.000.04-25.84
2554047612014.11.28 00:46:02buy0.05eurusd1.246220.000000.000002014.12.01 10:41:301.243940.000.00-0.12-11.40
2554047822014.11.28 00:46:03sell0.05eurgbp0.792200.000000.000002014.12.01 10:42:530.795500.000.000.04-25.84
2554047862014.11.28 00:46:03buy0.05eurusd1.246210.000000.000002014.12.01 10:41:291.244820.000.00-0.12-6.95
2554047912014.11.28 00:46:04sell0.05eurgbp0.792190.000000.000002014.12.01 10:42:510.795470.000.000.04-25.68
2554047952014.11.28 00:46:04buy0.05eurusd1.246220.000000.000002014.12.01 10:41:281.244820.000.00-0.12-7.00
2554047962014.11.28 00:46:05sell0.05eurgbp0.792190.000000.000002014.12.01 10:42:500.795520.000.000.04-26.08
2554047982014.11.28 00:46:05buy0.05eurusd1.246210.000000.000002014.12.01 10:41:271.244840.000.00-0.12-6.85
2554047992014.11.28 00:46:06sell0.05eurgbp0.792190.000000.000002014.12.01 10:42:490.795510.000.000.04-26.01
2554048112014.11.28 00:46:06buy0.05eurusd1.246170.000000.000002014.12.01 10:41:261.244880.000.00-0.12-6.45
2554048202014.11.28 00:46:07sell0.05eurgbp0.792180.000000.000002014.12.01 10:42:480.795510.000.000.04-26.08
2554048462014.11.28 00:46:08buy0.05eurusd1.246150.000000.000002014.12.01 10:41:241.244920.000.00-0.12-6.15
2554048732014.11.28 00:46:08sell0.05eurgbp0.792150.000000.000002014.12.01 10:42:470.795500.000.000.04-26.24
2554048852014.11.28 00:46:09buy0.05eurusd1.245980.000000.000002014.12.01 10:41:221.245030.000.00-0.12-4.75
2554049002014.11.28 00:46:09sell0.05eurgbp0.792110.000000.000002014.12.01 10:42:450.795470.000.000.04-26.31
2554049132014.11.28 00:46:10buy0.05eurusd1.245910.000000.000002014.12.01 10:41:201.245110.000.00-0.12-4.00
2554049262014.11.28 00:46:10sell0.05eurgbp0.792100.000000.000002014.12.01 10:42:420.795640.000.000.04-27.72
2554049322014.11.28 00:46:11buy0.05eurusd1.245890.000000.000002014.12.01 10:41:191.245090.000.00-0.12-4.00
2554049422014.11.28 00:46:11sell0.05eurgbp0.792100.000000.000002014.12.01 10:42:390.795700.000.000.04-28.20
2554049432014.11.28 00:46:12buy0.05eurusd1.245900.000000.000002014.12.01 10:41:161.245130.000.00-0.12-3.85
2554049462014.11.28 00:46:12sell0.05eurgbp0.792100.000000.000002014.12.01 10:42:380.795720.000.000.04-28.36
2554049532014.11.28 00:46:13buy0.05eurusd1.245830.000000.000002014.12.01 10:41:141.245080.000.00-0.12-3.75
2554049642014.11.28 00:46:13sell0.05eurgbp0.792020.000000.000002014.12.01 10:42:360.795730.000.000.04-29.05
2554049712014.11.28 00:46:14buy0.05eurusd1.245790.000000.000002014.12.01 10:41:131.245070.000.00-0.12-3.60
2554049752014.11.28 00:46:14sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:350.795730.000.000.04-29.21
2554049782014.11.28 00:46:15buy0.05eurusd1.245790.000000.000002014.12.01 10:41:101.245160.000.00-0.12-3.15
2554049812014.11.28 00:46:15sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:340.795720.000.000.04-29.14
2554049852014.11.28 00:46:17buy0.05eurusd1.245800.000000.000002014.12.01 10:41:061.245210.000.00-0.12-2.95
2554049882014.11.28 00:46:17sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:330.795750.000.000.04-29.37
2554049892014.11.28 00:46:18buy0.05eurusd1.245840.000000.000002014.12.01 10:40:421.245040.000.00-0.12-4.00
2554049902014.11.28 00:46:18sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:310.795510.000.000.04-27.49
2554049942014.11.28 00:46:19buy0.05eurusd1.245840.000000.000002014.12.01 10:40:421.244980.000.00-0.12-4.30
2554049962014.11.28 00:46:19sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:300.795510.000.000.04-27.49
2554050082014.11.28 00:46:20buy0.05eurusd1.245750.000000.000002014.12.01 10:40:411.244930.000.00-0.12-4.10
2554050112014.11.28 00:46:20sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:290.795500.000.000.04-27.41
2554050152014.11.28 00:46:21buy0.05eurusd1.245810.000000.000002014.12.01 10:40:411.244950.000.00-0.12-4.30
2554050162014.11.28 00:46:21sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:280.795500.000.000.04-27.41
2554050172014.11.28 00:46:22buy0.05eurusd1.245820.000000.000002014.12.01 10:40:401.244950.000.00-0.12-4.35
2554050182014.11.28 00:46:22sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:270.795490.000.000.04-27.33
2554050202014.11.28 00:46:23buy0.05eurusd1.245810.000000.000002014.12.01 10:40:391.244960.000.00-0.12-4.25
2554050212014.11.28 00:46:24sell0.05eurgbp0.792000.000000.000002014.12.01 10:42:260.795480.000.000.04-27.25
2554050582014.11.28 00:47:01buy0.05eurusd1.246010.000000.000002014.12.01 10:40:391.244960.000.00-0.12-5.25
2554050842014.11.28 00:47:01sell0.05eurgbp0.792120.000000.000002014.12.01 10:42:240.795390.000.000.04-25.61
2554050902014.11.28 00:47:02buy0.05eurusd1.246000.000000.000002014.12.01 10:40:381.244960.000.00-0.12-5.20
2554050932014.11.28 00:47:02sell0.05eurgbp0.792120.000000.000002014.12.01 10:42:230.795380.000.000.04-25.53
2554050952014.11.28 00:47:03buy0.05eurusd1.245990.000000.000002014.12.01 10:40:371.244960.000.00-0.12-5.15
2554050972014.11.28 00:47:03sell0.05eurgbp0.792120.000000.000002014.12.01 10:42:220.795380.000.000.04-25.53
2554050982014.11.28 00:47:04buy0.05eurusd1.246010.000000.000002014.12.01 10:40:371.244980.000.00-0.12-5.15
2554050992014.11.28 00:47:04sell0.05eurgbp0.792120.000000.000002014.12.01 10:42:200.795400.000.000.04-25.69
2554051052014.11.28 00:47:06buy0.05eurusd1.245920.000000.000002014.12.01 10:40:361.244970.000.00-0.12-4.75
2554051072014.11.28 00:47:06sell0.05eurgbp0.792100.000000.000002014.12.01 10:42:180.795440.000.000.04-26.16
2554051092014.11.28 00:47:07buy0.05eurusd1.245940.000000.000002014.12.01 10:40:361.244970.000.00-0.12-4.85
2554051102014.11.28 00:47:07sell0.05eurgbp0.792090.000000.000002014.12.01 10:42:090.795410.000.000.04-26.00
2554051112014.11.28 00:47:08buy0.05eurusd1.245930.000000.000002014.12.01 10:40:351.244950.000.00-0.12-4.90
2554051122014.11.28 00:47:09sell0.05eurgbp0.792080.000000.000002014.12.01 10:42:040.795410.000.000.04-26.08
2554051202014.11.28 00:47:10buy0.05eurusd1.245910.000000.000002014.12.01 10:40:351.244950.000.00-0.12-4.80
2554051222014.11.28 00:47:10sell0.05eurgbp0.792080.000000.000002014.12.01 10:42:020.795380.000.000.04-25.85
2554051232014.11.28 00:47:12buy0.05eurusd1.245910.000000.000002014.12.01 10:40:341.244980.000.00-0.12-4.65
2554051252014.11.28 00:47:12sell0.05eurgbp0.792080.000000.000002014.12.01 10:42:010.795380.000.000.04-25.85
2554051292014.11.28 00:47:19buy0.05eurusd1.245890.000000.000002014.12.01 10:40:341.244920.000.00-0.12-4.85
2554051312014.11.28 00:47:19sell0.05eurgbp0.792070.000000.000002014.12.01 10:42:000.795390.000.000.04-26.00
2554051342014.11.28 00:47:22buy0.05eurusd1.245880.000000.000002014.12.01 10:40:331.244950.000.00-0.12-4.65
2554051372014.11.28 00:47:23sell0.05eurgbp0.792070.000000.000002014.12.01 10:41:590.795390.000.000.04-26.00
2554051402014.11.28 00:47:25buy0.05eurusd1.245880.000000.000002014.12.01 10:40:321.245230.000.00-0.12-3.25
2554051422014.11.28 00:47:25sell0.05eurgbp0.792070.000000.000002014.12.01 10:41:570.795400.000.000.04-26.08
2555649662014.12.01 00:00:18balanceIR3.24
2556442232014.12.01 10:40:33sell0.05eurgbp0.795070.000000.000002014.12.01 10:41:020.795190.000.000.00-0.94
2556442342014.12.01 10:40:34buy0.05eurusd1.245000.000000.000002014.12.01 10:41:001.245200.000.000.001.00
2556442442014.12.01 10:40:35sell0.05eurgbp0.795030.000000.000002014.12.01 10:40:580.795200.000.000.00-1.33
2556445412014.12.01 10:41:01buy0.05eurusd1.245270.000000.000002014.12.01 10:52:251.246610.000.000.006.70
2556445722014.12.01 10:41:02sell0.05eurgbp0.795050.000000.000002014.12.01 10:52:250.795520.000.000.00-3.68
2556907012014.12.01 14:38:45sell0.05eurusd1.246650.000000.000002014.12.02 09:36:081.245800.000.000.024.25
2556907072014.12.01 14:38:46buy0.05eurgbp0.793430.000000.000002014.12.02 09:36:290.792570.000.00-0.10-6.76
2556960602014.12.01 15:18:58sell0.08eurusd1.247540.000000.000002014.12.02 09:36:071.245800.000.000.0213.92
2556960622014.12.01 15:18:58buy0.08eurgbp0.792620.000000.000002014.12.02 09:36:240.792570.000.00-0.16-0.63
2557126942014.12.01 16:56:52sell0.12eurusd1.249870.000000.000002014.12.02 09:36:051.245800.000.000.0448.84
2557126992014.12.01 16:56:57buy0.12eurgbp0.793220.000000.000002014.12.02 09:36:180.792600.000.00-0.24-11.69
2558088462014.12.02 10:39:24buy0.05eurusd1.243860.000000.000002014.12.03 13:36:391.232880.000.00-0.11-54.90
2558088912014.12.02 10:39:41sell0.05eurgbp0.792210.000000.000002014.12.03 13:36:420.787220.000.000.0439.08
2558385562014.12.02 14:17:22buy0.08eurusd1.243840.000000.000002014.12.03 13:36:381.232880.000.00-0.17-87.68
2558385602014.12.02 14:17:24sell0.08eurgbp0.793890.000000.000002014.12.03 13:36:410.787230.000.000.0683.45
2558484702014.12.02 15:26:38buy0.12eurusd1.241560.000000.000002014.12.03 13:36:381.232880.000.00-0.26-104.16
2558485502014.12.02 15:26:43sell0.12eurgbp0.793310.000000.000002014.12.03 13:36:400.787230.000.000.09114.28
2558861052014.12.02 18:28:18buy0.18eurusd1.238830.000000.000002014.12.03 13:36:371.232880.000.00-0.38-107.10
2558861152014.12.02 18:28:19sell0.18eurgbp0.792320.000000.000002014.12.03 13:36:400.787270.000.000.14142.38
2559543522014.12.03 10:17:46buy0.27eurusd1.235740.000000.000002014.12.03 13:36:371.232880.000.000.00-77.22
2559544112014.12.03 10:17:46sell0.27eurgbp0.790970.000000.000002014.12.03 13:36:390.787270.000.000.00156.48
2560867952014.12.03 19:22:21sell0.05eurusd1.232680.000000.000002014.12.04 04:46:401.231100.000.000.057.90
2560868292014.12.03 19:22:22buy0.05eurgbp0.783600.000000.000002014.12.04 04:46:410.784750.000.00-0.289.01
2561863102014.12.04 15:36:11buy0.05eurusd1.229190.000000.000002014.12.04 16:09:101.239840.000.000.0053.25
2561867252014.12.04 15:36:18sell0.05eurgbp0.786540.000000.000002014.12.04 16:09:120.789920.000.000.00-26.54
2562179502014.12.04 15:54:42buy0.08eurusd1.236410.000000.000002014.12.04 16:09:101.239840.000.000.0027.44
2562181092014.12.04 15:54:44buy0.12eurusd1.236260.000000.000002014.12.04 16:09:091.239920.000.000.0043.92
2562186752014.12.04 15:54:54sell0.08eurgbp0.785210.000000.000002014.12.04 16:09:110.789920.000.000.00-59.16
2562187332014.12.04 15:54:56buy0.18eurusd1.236300.000000.000002014.12.04 16:09:091.239960.000.000.0065.88
2562188092014.12.04 15:54:58sell0.12eurgbp0.785360.000000.000002014.12.04 16:09:110.789920.000.000.00-85.93
2562188432014.12.04 15:54:58buy0.27eurusd1.229410.000000.000002014.12.04 16:09:081.239730.000.000.00278.64
2562333672014.12.04 16:09:13sell0.05eurusd1.239850.000000.000002014.12.04 16:35:021.237850.000.000.0010.00
2562333742014.12.04 16:09:13buy0.05eurgbp0.789950.000000.000002014.12.04 16:35:050.789860.000.000.00-0.71
2562520892014.12.04 16:35:36sell0.05eurgbp0.789920.000000.000002014.12.04 16:39:210.790010.000.000.00-0.70
  0.00 0.00 -88.27 7 746.22
Closed P/L: 7 657.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 004.73 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 657.95 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 8 662.68 Equity: 8 662.68 Free Margin: 8 662.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 28 513.00 Gross Loss: 20 855.05 Total Net Profit: 7 657.95
Profit Factor: 1.37 Expected Payoff: 10.58  
Absolute Drawdown: 363.62 Maximal Drawdown: 8 468.02 (52.06%) Relative Drawdown: 52.06% (8 468.02)
 
Total Trades: 724 Short Positions (won %): 358 (48.04%) Long Positions (won %): 366 (45.36%)
Profit Trades (% of total): 338 (46.69%) Loss trades (% of total): 386 (53.31%)
Largest profit trade: 3 636.90 loss trade: -2 252.74
Average profit trade: 84.36 loss trade: -54.03
Maximum consecutive wins ($): 56 (565.89) consecutive losses ($): 83 (-1 477.16)
Maximal consecutive profit (count): 8 728.68 (8) consecutive loss (count): -7 439.66 (8)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 6