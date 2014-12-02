Triple A Investment Services S.A.

Account: 1740520 Name: Imed A Currency: USD Leverage: 1:200 2014 December 3, 17:01

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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31871378 2014.12.03 06:24:03 sell 10.00 eurcad 1.40947 0.00000 0.00000 1.40284 0.00 0.00 0.00 5 827.60

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31871458 2014.12.03 06:29:20 sell 25.00 eurjpy 147.501 0.000 146.700 147.327 0.00 0.00 0.00 3 635.73

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31871894 2014.12.03 07:00:34 buy 10.00 gbpchf 1.52182 0.00000 1.53200 1.52875 0.00 0.00 0.00 7 105.15

31877343 2014.12.03 09:07:28 sell 20.00 eurnzd 1.58675 0.00000 1.58100 1.58666 0.00 0.00 0.00 139.90

31879557 2014.12.03 10:10:58 sell 10.00 eurcad 1.40363 0.00000 1.39700 1.39799 0.00 0.00 0.00 4 967.06

31879763 2014.12.03 10:17:21 sell 10.00 eurcad 1.40334 0.00000 1.39700 1.39797 0.00 0.00 0.00 4 728.82

31879969 2014.12.03 10:26:27 sell 10.00 eurjpy 147.307 0.000 146.273 147.306 0.00 0.00 0.00 8.38

0.00 0.00 -70.06 51 752.61

Closed P/L: 51 682.55

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 51 682.55 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 169 293.89 Equity: 169 293.89 Free Margin: 169 293.89

Details:

Gross Profit: 59 316.19 Gross Loss: 7 633.64 Total Net Profit: 51 682.55

Profit Factor: 7.77 Expected Payoff: 4306.88

Absolute Drawdown: 7 633.64 Maximal Drawdown: 7 633.64 (6.49%) Relative Drawdown: 6.49% (7 633.64)

Total Trades: 12 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 10 (83.33%) Loss trades (% of total): 2 (16.67%)

Largest profit trade: 16 274.04 loss trade: -3 948.56

Average profit trade: 5 931.62 loss trade: -3 816.82

Maximum consecutive wins ($): 10 (59 316.19) consecutive losses ($): 2 (-7 633.64)

Maximal consecutive profit (count): 59 316.19 (10) consecutive loss (count): -7 633.64 (2)