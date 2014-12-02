Triple A Investment Services S.A.
|Account: 1740520
|Name: Imed A
|Currency: USD
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|2014 December 3, 17:01
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|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
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|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
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|Price
|Commission
|Taxes
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|51 682.55
|Floating P/L:
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|Margin:
|0.00
|Balance:
|169 293.89
|Equity:
|169 293.89
|Free Margin:
|169 293.89
|
|Details:
|Gross Profit:
|59 316.19
|Gross Loss:
|7 633.64
|Total Net Profit:
|51 682.55
|Profit Factor:
|7.77
|Expected Payoff:
|4306.88
|
|Absolute Drawdown:
|7 633.64
|Maximal Drawdown:
|7 633.64 (6.49%)
|Relative Drawdown:
|6.49% (7 633.64)
|
|Total Trades:
|12
|Short Positions (won %):
|10 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (83.33%)
|Loss trades (% of total):
|2 (16.67%)
|Largest
|profit trade:
|16 274.04
|loss trade:
|-3 948.56
|Average
|profit trade:
|5 931.62
|loss trade:
|-3 816.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (59 316.19)
|consecutive losses ($):
|2 (-7 633.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|59 316.19 (10)
|consecutive loss (count):
|-7 633.64 (2)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|2