Triple A Investment Services S.A.

Account: 1740520 Name: Imed A Currency: USD Leverage: 1:200 2014 December 3, 17:01
Closed Transactions:
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Closed P/L: 51 682.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
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 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 51 682.55 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 169 293.89 Equity: 169 293.89 Free Margin: 169 293.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 59 316.19 Gross Loss: 7 633.64 Total Net Profit: 51 682.55
Profit Factor: 7.77 Expected Payoff: 4306.88  
Absolute Drawdown: 7 633.64 Maximal Drawdown: 7 633.64 (6.49%) Relative Drawdown: 6.49% (7 633.64)
 
Total Trades: 12 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 10 (83.33%) Loss trades (% of total): 2 (16.67%)
Largest profit trade: 16 274.04 loss trade: -3 948.56
Average profit trade: 5 931.62 loss trade: -3 816.82
Maximum consecutive wins ($): 10 (59 316.19) consecutive losses ($): 2 (-7 633.64)
Maximal consecutive profit (count): 59 316.19 (10) consecutive loss (count): -7 633.64 (2)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2