|Account: 999668952
|Name: StratPlat Slave
|Currency: USD
|Leverage: 1:100
|2014 December 11, 19:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42778097
|2014.10.03 15:17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26108
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|1.25867
|0.00
|0.00
|-0.39
|-24.10
|42778104
|2014.10.03 15:17:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78489
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-0.44
|-9.78
|42778466
|2014.10.03 15:30:03
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25824
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-0.58
|6.45
|42778506
|2014.10.03 15:30:04
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78375
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-0.66
|-42.07
|42778735
|2014.10.03 15:30:12
|buy
|0.23
|eurusd
|1.25642
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-0.89
|51.75
|42778744
|2014.10.03 15:30:13
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78328
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-1.01
|-81.84
|42779254
|2014.10.03 15:30:52
|buy
|0.35
|eurusd
|1.25542
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-1.35
|113.75
|42779270
|2014.10.03 15:30:52
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78351
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-1.54
|-111.63
|42779481
|2014.10.03 15:31:04
|buy
|0.53
|eurusd
|1.25329
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-2.05
|285.14
|42779488
|2014.10.03 15:31:05
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78272
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-2.33
|-236.13
|42780744
|2014.10.03 16:22:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.25223
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-3.10
|515.20
|42780745
|2014.10.03 16:22:37
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78294
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-3.51
|-328.23
|42781368
|2014.10.03 17:01:15
|buy
|1.20
|eurusd
|1.25132
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-4.64
|882.00
|42781369
|2014.10.03 17:01:15
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.78336
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-5.27
|-411.56
|42781840
|2014.10.03 17:41:35
|buy
|1.80
|eurusd
|1.25029
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:03
|1.25867
|0.00
|0.00
|-6.97
|1 508.40
|42781841
|2014.10.03 17:41:36
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.78362
|0.00000
|0.00000
|2014.10.06 19:03:04
|0.78550
|0.00
|0.00
|-7.91
|-542.33
|42793969
|2014.10.06 20:03:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25969
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|1.26131
|0.00
|0.00
|-0.34
|-16.20
|42793970
|2014.10.06 20:03:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78609
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|0.78543
|0.00
|0.00
|-0.73
|-10.60
|42795010
|2014.10.06 21:12:28
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26089
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|1.26131
|0.00
|0.00
|-0.51
|-6.30
|42795011
|2014.10.06 21:12:29
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78599
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|0.78543
|0.00
|0.00
|-1.10
|-13.49
|42795412
|2014.10.06 21:33:15
|sell
|0.23
|eurusd
|1.26294
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|1.26131
|0.00
|0.00
|-0.78
|37.49
|42795416
|2014.10.06 21:33:16
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78659
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|0.78543
|0.00
|0.00
|-1.68
|-42.84
|42795609
|2014.10.06 21:33:35
|sell
|0.35
|eurusd
|1.26454
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|1.26130
|0.00
|0.00
|-1.18
|113.40
|42795611
|2014.10.06 21:33:35
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.78689
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|0.78543
|0.00
|0.00
|-2.56
|-82.05
|42796636
|2014.10.06 22:36:22
|sell
|0.53
|eurusd
|1.26619
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:13
|1.26130
|0.00
|0.00
|-1.79
|259.17
|42796641
|2014.10.06 22:36:22
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.78722
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|0.78543
|0.00
|0.00
|-3.88
|-152.32
|42802529
|2014.10.07 10:16:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.26619
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:13
|1.26128
|0.00
|0.00
|0.00
|392.80
|42802530
|2014.10.07 10:16:10
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.78592
|0.00000
|0.00000
|2014.10.07 12:47:14
|0.78543
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.94
|42830404
|2014.10.08 21:40:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27470
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|1.27130
|0.00
|0.00
|-1.01
|34.00
|42830405
|2014.10.08 21:40:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78905
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|0.78596
|0.00
|0.00
|-2.21
|-49.97
|42833232
|2014.10.09 06:23:22
|sell
|0.15
|eurusd
|1.27434
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|1.27130
|0.00
|0.00
|0.00
|45.60
|42833233
|2014.10.09 06:23:22
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78738
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|0.78596
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.45
|42834918
|2014.10.09 10:48:05
|sell
|0.23
|eurusd
|1.27719
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|1.27130
|0.00
|0.00
|0.00
|135.47
|42834919
|2014.10.09 10:48:05
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.78887
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|0.78596
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.24
|42835235
|2014.10.09 10:57:12
|sell
|0.35
|eurusd
|1.27868
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|1.27130
|0.00
|0.00
|0.00
|258.30
|42835236
|2014.10.09 10:57:12
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.78905
|0.00000
|0.00000
|2014.10.09 16:20:58
|0.78596
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.91
|42845385
|2014.10.10 15:14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26384
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 01:07:32
|1.26348
|0.00
|0.00
|-0.39
|-3.60
|42845386
|2014.10.10 15:14:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78808
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 01:07:32
|0.78568
|0.00
|0.00
|-0.44
|38.60
|42846606
|2014.10.10 17:10:25
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26188
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 01:07:32
|1.26348
|0.00
|0.00
|-0.58
|24.00
|42846607
|2014.10.10 17:10:25
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78741
|0.00000
|0.00000
|2014.10.13 01:07:32
|0.78568
|0.00
|0.00
|-0.66
|41.74
|42856331
|2014.10.13 23:30:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27395
|0.00000
|0.00000
|2014.10.14 10:48:27
|1.26916
|0.00
|0.00
|-0.34
|47.90
|42856332
|2014.10.13 23:30:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79107
|0.00000
|0.00000
|2014.10.14 10:48:27
|0.79115
|0.00
|0.00
|-0.73
|1.28
|42862315
|2014.10.14 11:24:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26821
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:33:55
|1.27014
|0.00
|0.00
|-0.39
|19.30
|42862317
|2014.10.14 11:24:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79170
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:43
|0.79673
|0.00
|0.00
|-0.44
|-80.21
|42862456
|2014.10.14 11:30:00
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26812
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:32:39
|1.26969
|0.00
|0.00
|-0.58
|23.55
|42862462
|2014.10.14 11:30:01
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.79330
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:43
|0.79673
|0.00
|0.00
|-0.66
|-82.04
|42863475
|2014.10.14 12:00:08
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26782
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:32:28
|1.26946
|0.00
|0.00
|-0.89
|37.72
|42863476
|2014.10.14 12:00:09
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.79435
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:43
|0.79673
|0.00
|0.00
|-1.01
|-87.29
|42864858
|2014.10.14 12:37:13
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26457
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:32:15
|1.26955
|0.00
|0.00
|-1.35
|174.30
|42864859
|2014.10.14 12:37:13
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.79247
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:43
|0.79673
|0.00
|0.00
|-1.53
|-237.75
|42867094
|2014.10.14 14:40:26
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26533
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:32:14
|1.26954
|0.00
|0.00
|-2.05
|223.13
|42867095
|2014.10.14 14:40:27
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.79453
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:43
|0.79672
|0.00
|0.00
|-2.32
|-185.08
|42875427
|2014.10.14 21:23:24
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:31:56
|1.26975
|0.00
|0.00
|-3.10
|432.00
|42875428
|2014.10.14 21:23:24
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79484
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:43
|0.79672
|0.00
|0.00
|-3.50
|-239.82
|42876677
|2014.10.15 02:35:21
|buy
|1.20
|eurusd
|1.26347
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:31:52
|1.26998
|0.00
|0.00
|0.00
|781.20
|42876678
|2014.10.15 02:35:22
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.79525
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 15:34:34
|0.79669
|0.00
|0.00
|0.00
|-275.53
|42882357
|2014.10.15 16:30:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27977
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:34
|1.28258
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.10
|42882358
|2014.10.15 16:30:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80004
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:36
|0.80051
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|42882610
|2014.10.15 16:34:03
|sell
|0.15
|eurusd
|1.28119
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:34
|1.28258
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.85
|42882640
|2014.10.15 16:34:05
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.80009
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:36
|0.80051
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|42883720
|2014.10.15 16:38:57
|sell
|0.23
|eurusd
|1.28307
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:34
|1.28255
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|42883722
|2014.10.15 16:38:59
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.80034
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:36
|0.80051
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|42883823
|2014.10.15 16:39:19
|sell
|0.35
|eurusd
|1.28495
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:33
|1.28255
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|42883832
|2014.10.15 16:39:19
|buy
|0.35
|eurgbp
|0.80098
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:35
|0.80051
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.35
|42884202
|2014.10.15 16:40:11
|sell
|0.53
|eurusd
|1.28660
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:33
|1.28254
|0.00
|0.00
|0.00
|215.18
|42884213
|2014.10.15 16:40:11
|buy
|0.53
|eurgbp
|0.80128
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:35
|0.80050
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.22
|42884455
|2014.10.15 16:40:24
|sell
|0.80
|eurusd
|1.28865
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:33
|1.28248
|0.00
|0.00
|0.00
|493.60
|42884457
|2014.10.15 16:40:25
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.80197
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:44:34
|0.80052
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.82
|42885449
|2014.10.15 16:44:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28248
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:50:02
|1.27869
|0.00
|0.00
|0.00
|37.90
|42885451
|2014.10.15 16:44:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80068
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:50:03
|0.79920
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.68
|42885628
|2014.10.15 16:46:14
|sell
|0.15
|eurusd
|1.28370
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:50:06
|1.27878
|0.00
|0.00
|0.00
|73.80
|42885636
|2014.10.15 16:46:15
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.80054
|0.00000
|0.00000
|2014.10.15 16:50:07
|0.79921
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.92
|42890903
|2014.10.15 23:20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28215
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 07:00:41
|1.28193
|0.00
|0.00
|-1.01
|2.20
|42890904
|2014.10.15 23:20:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80244
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 07:00:42
|0.80199
|0.00
|0.00
|-2.19
|-7.20
|42891420
|2014.10.15 23:27:07
|sell
|0.15
|eurusd
|1.28349
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 07:00:41
|1.28194
|0.00
|0.00
|-1.52
|23.25
|42891422
|2014.10.15 23:27:07
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.80248
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 07:00:42
|0.80199
|0.00
|0.00
|-3.28
|-11.74
|42891639
|2014.10.15 23:29:37
|sell
|0.23
|eurusd
|1.28425
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 07:00:41
|1.28195
|0.00
|0.00
|-2.33
|52.90
|42891641
|2014.10.15 23:29:37
|buy
|0.23
|eurgbp
|0.80187
|0.00000
|0.00000
|2014.10.16 07:00:41
|0.80200
|0.00
|0.00
|-5.03
|4.78
|42937790
|2014.10.21 18:21:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27253
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|1.27005
|0.00
|0.00
|-0.39
|-24.80
|42937791
|2014.10.21 18:21:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78912
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:24
|0.79120
|0.00
|0.00
|-0.44
|-33.40
|42939772
|2014.10.22 01:32:06
|buy
|0.15
|eurusd
|1.27083
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|1.27005
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.70
|42939773
|2014.10.22 01:32:06
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78878
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|0.79118
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.81
|42941216
|2014.10.22 10:41:20
|buy
|0.23
|eurusd
|1.27140
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:22
|1.27005
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.05
|42941217
|2014.10.22 10:41:21
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.79067
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|0.79116
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.10
|42941393
|2014.10.22 11:01:52
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26907
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:22
|1.27005
|0.00
|0.00
|0.00
|34.30
|42941397
|2014.10.22 11:01:52
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78968
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|0.79113
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.49
|42941905
|2014.10.22 11:38:45
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26951
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:22
|1.27004
|0.00
|0.00
|0.00
|28.09
|42941906
|2014.10.22 11:38:45
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.79149
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|0.79111
|0.00
|0.00
|0.00
|32.34
|42942061
|2014.10.22 11:42:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26902
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:22
|1.27004
|0.00
|0.00
|0.00
|81.60
|42942062
|2014.10.22 11:42:35
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79241
|0.00000
|0.00000
|2014.10.22 14:13:23
|0.79108
|0.00
|0.00
|0.00
|170.86
|42943224
|2014.10.22 15:32:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26744
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|1.26553
|0.00
|0.00
|-1.55
|-19.10
|42943225
|2014.10.22 15:32:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79000
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|0.78774
|0.00
|0.00
|-1.76
|36.32
|42947767
|2014.10.22 17:22:46
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26527
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|1.26553
|0.00
|0.00
|-2.32
|3.90
|42947768
|2014.10.22 17:22:46
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78914
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|0.78774
|0.00
|0.00
|-2.65
|33.75
|42959471
|2014.10.23 10:04:17
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26219
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|1.26553
|0.00
|0.00
|-0.89
|76.82
|42959472
|2014.10.23 10:04:18
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78737
|0.00000
|0.00000
|2014.10.24 11:48:33
|0.78774
|0.00
|0.00
|-1.01
|-13.68
|42984878
|2014.10.28 14:36:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27523
|0.00000
|0.00000
|2014.10.29 05:10:45
|1.27403
|0.00
|0.00
|-0.34
|12.00
|42984882
|2014.10.28 14:36:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78847
|0.00000
|0.00000
|2014.10.29 05:10:35
|0.78962
|0.00
|0.00
|-0.73
|18.55
|43000864
|2014.10.29 20:01:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26793
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:20
|1.25830
|0.00
|0.00
|-1.16
|-96.30
|43000867
|2014.10.29 20:01:26
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78914
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|-1.32
|35.18
|43001108
|2014.10.29 20:03:15
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26714
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:19
|1.25829
|0.00
|0.00
|-1.74
|-132.75
|43001109
|2014.10.29 20:03:15
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78976
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|-1.98
|67.65
|43001492
|2014.10.29 20:09:57
|buy
|0.23
|eurusd
|1.26557
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:19
|1.25829
|0.00
|0.00
|-2.67
|-167.44
|43001493
|2014.10.29 20:09:57
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78953
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|-3.04
|95.26
|43001661
|2014.10.29 20:13:51
|buy
|0.35
|eurusd
|1.26425
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:18
|1.25829
|0.00
|0.00
|-4.06
|-208.60
|43001662
|2014.10.29 20:13:51
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78949
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|-4.62
|142.73
|43003347
|2014.10.30 02:04:38
|buy
|0.53
|eurusd
|1.26311
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:18
|1.25829
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.46
|43003348
|2014.10.30 02:04:38
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78973
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|0.00
|236.48
|43003481
|2014.10.30 02:41:47
|buy
|0.80
|eurusd
|1.26231
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:16
|1.25831
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|43003482
|2014.10.30 02:41:47
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79025
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|0.00
|423.48
|43004102
|2014.10.30 07:03:55
|buy
|1.20
|eurusd
|1.25894
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:16
|1.25831
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.60
|43004103
|2014.10.30 07:03:55
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.78822
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|0.00
|245.64
|43005132
|2014.10.30 10:20:21
|buy
|1.80
|eurusd
|1.25608
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:16
|1.25831
|0.00
|0.00
|0.00
|401.40
|43005133
|2014.10.30 10:20:21
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.78667
|0.00000
|0.00000
|2014.10.30 11:36:21
|0.78694
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.72
|43054940
|2014.11.04 17:30:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25543
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 08:20:08
|1.25377
|0.00
|0.00
|-0.34
|16.60
|43054941
|2014.11.04 17:30:14
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78397
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 08:20:09
|0.78521
|0.00
|0.00
|-0.73
|19.80
|43058812
|2014.11.05 08:46:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25349
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:25
|1.25008
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.10
|43058813
|2014.11.05 08:46:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78545
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:26
|0.78435
|0.00
|0.00
|0.00
|17.53
|43059513
|2014.11.05 10:51:46
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25073
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:25
|1.25008
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.75
|43059514
|2014.11.05 10:51:46
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78403
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:26
|0.78435
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|43059602
|2014.11.05 10:56:21
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24927
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:25
|1.25008
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|43059603
|2014.11.05 10:56:21
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78388
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:26
|0.78435
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.23
|43059867
|2014.11.05 11:30:31
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24964
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:25
|1.25008
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|43059868
|2014.11.05 11:30:31
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78554
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:26
|0.78435
|0.00
|0.00
|0.00
|66.39
|43059986
|2014.11.05 11:45:27
|buy
|0.53
|eurusd
|1.24873
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:25
|1.25008
|0.00
|0.00
|0.00
|71.55
|43059987
|2014.11.05 11:45:28
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78591
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 15:36:25
|0.78435
|0.00
|0.00
|0.00
|131.80
|43061836
|2014.11.05 15:40:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24957
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 17:36:16
|1.24877
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|43061838
|2014.11.05 15:40:51
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78385
|0.00000
|0.00000
|2014.11.05 17:36:18
|0.78217
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|43069688
|2014.11.06 13:11:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25187
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|1.24156
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.10
|43069689
|2014.11.06 13:11:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78503
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:18
|0.78007
|0.00
|0.00
|0.00
|78.95
|43071984
|2014.11.06 15:14:38
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25148
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|1.24156
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.80
|43071985
|2014.11.06 15:14:38
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78593
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:18
|0.78007
|0.00
|0.00
|0.00
|139.92
|43072136
|2014.11.06 15:33:20
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24819
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|1.24156
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.49
|43072138
|2014.11.06 15:33:20
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78421
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|0.78007
|0.00
|0.00
|0.00
|151.58
|43072499
|2014.11.06 15:35:21
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24593
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|1.24155
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.30
|43072503
|2014.11.06 15:35:21
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78362
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|0.78007
|0.00
|0.00
|0.00
|197.78
|43072681
|2014.11.06 15:36:06
|buy
|0.53
|eurusd
|1.24269
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|1.24154
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.95
|43072682
|2014.11.06 15:36:06
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78173
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|0.78007
|0.00
|0.00
|0.00
|140.05
|43074051
|2014.11.06 15:49:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.24017
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|1.24154
|0.00
|0.00
|0.00
|109.60
|43074052
|2014.11.06 15:49:46
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78049
|0.00000
|0.00000
|2014.11.06 16:10:17
|0.78007
|0.00
|0.00
|0.00
|53.49
|43074670
|2014.11.06 16:12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24170
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|1.24588
|0.00
|0.00
|-0.39
|41.80
|43074671
|2014.11.06 16:12:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78030
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|0.78546
|0.00
|0.00
|-0.44
|-81.86
|43075734
|2014.11.06 18:20:10
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24247
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|1.24588
|0.00
|0.00
|-0.58
|51.15
|43075735
|2014.11.06 18:20:10
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78239
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|0.78546
|0.00
|0.00
|-0.65
|-73.05
|43075850
|2014.11.06 18:37:00
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24159
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:09
|1.24586
|0.00
|0.00
|-0.89
|98.21
|43075851
|2014.11.06 18:37:00
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78283
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|0.78546
|0.00
|0.00
|-1.00
|-95.97
|43076338
|2014.11.06 19:48:14
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24008
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:09
|1.24586
|0.00
|0.00
|-1.35
|202.30
|43076339
|2014.11.06 19:48:15
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.78261
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|0.78546
|0.00
|0.00
|-1.52
|-158.25
|43077910
|2014.11.06 22:33:35
|buy
|0.53
|eurusd
|1.23775
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:09
|1.24586
|0.00
|0.00
|-2.05
|429.83
|43077911
|2014.11.06 22:33:35
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.78157
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|0.78546
|0.00
|0.00
|-2.31
|-327.07
|43082206
|2014.11.07 15:29:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.23734
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:09
|1.24586
|0.00
|0.00
|0.00
|681.60
|43082209
|2014.11.07 15:29:38
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.78261
|0.00000
|0.00000
|2014.11.07 20:51:10
|0.78546
|0.00
|0.00
|0.00
|-361.70
|43101326
|2014.11.10 18:03:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24409
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:25:03
|1.24237
|0.00
|0.00
|-0.39
|-17.20
|43101327
|2014.11.10 18:03:08
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78377
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:25:01
|0.78284
|0.00
|0.00
|-0.44
|14.76
|43101526
|2014.11.10 18:58:46
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24231
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:25:00
|1.24236
|0.00
|0.00
|-0.58
|0.75
|43101527
|2014.11.10 18:58:46
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78330
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:25:00
|0.78284
|0.00
|0.00
|-0.65
|10.95
|43103286
|2014.11.11 07:01:58
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24166
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:24:59
|1.24236
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|43103287
|2014.11.11 07:01:58
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78393
|0.00000
|0.00000
|2014.11.11 13:24:58
|0.78284
|0.00
|0.00
|0.00
|39.80
|43112306
|2014.11.11 20:25:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24833
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:18:06
|1.24645
|0.00
|0.00
|-0.34
|18.80
|43112308
|2014.11.11 20:25:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78428
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:18:07
|0.78321
|0.00
|0.00
|-0.72
|-17.02
|43112712
|2014.11.11 21:05:08
|sell
|0.15
|eurusd
|1.24934
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:18:08
|1.24648
|0.00
|0.00
|-0.51
|42.90
|43112713
|2014.11.11 21:05:08
|buy
|0.15
|eurgbp
|0.78386
|0.00000
|0.00000
|2014.11.12 04:18:09
|0.78321
|0.00
|0.00
|-1.09
|-15.51
|43123804
|2014.11.12 14:09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24586
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:26
|1.24958
|0.00
|0.00
|-1.55
|37.20
|43123805
|2014.11.12 14:09:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78784
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:30
|0.79763
|0.00
|0.00
|-1.73
|-153.36
|43127974
|2014.11.12 19:07:22
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24429
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:26
|1.24958
|0.00
|0.00
|-2.32
|79.35
|43127976
|2014.11.12 19:07:22
|sell
|0.15
|eurgbp
|0.78756
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:29
|0.79762
|0.00
|0.00
|-2.60
|-236.38
|43128517
|2014.11.12 20:35:42
|buy
|0.23
|eurusd
|1.24202
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:26
|1.24957
|0.00
|0.00
|-3.56
|173.65
|43128518
|2014.11.12 20:35:43
|sell
|0.23
|eurgbp
|0.78665
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:28
|0.79763
|0.00
|0.00
|-3.98
|-395.61
|43142028
|2014.11.13 15:04:53
|buy
|0.35
|eurusd
|1.24534
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:26
|1.24958
|0.00
|0.00
|-1.35
|148.40
|43142029
|2014.11.13 15:04:53
|sell
|0.35
|eurgbp
|0.79126
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:27
|0.79772
|0.00
|0.00
|-1.51
|-354.21
|43148061
|2014.11.13 19:23:04
|buy
|0.53
|eurusd
|1.24633
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:25
|1.24961
|0.00
|0.00
|-2.05
|173.84
|43148063
|2014.11.13 19:23:04
|sell
|0.53
|eurgbp
|0.79355
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:27
|0.79772
|0.00
|0.00
|-2.29
|-346.23
|43151778
|2014.11.14 04:34:29
|buy
|0.80
|eurusd
|1.24560
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:25
|1.24960
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|43151780
|2014.11.14 04:34:29
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.79413
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:27
|0.79773
|0.00
|0.00
|0.00
|-451.18
|43153375
|2014.11.14 07:00:00
|buy
|1.20
|eurusd
|1.24418
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:25
|1.24960
|0.00
|0.00
|0.00
|650.40
|43153378
|2014.11.14 07:00:00
|sell
|1.20
|eurgbp
|0.79400
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:27
|0.79774
|0.00
|0.00
|0.00
|-703.10
|43156592
|2014.11.14 15:10:11
|buy
|1.80
|eurusd
|1.24336
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:24
|1.24955
|0.00
|0.00
|0.00
|1 114.20
|43156593
|2014.11.14 15:10:11
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.79451
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:27
|0.79774
|0.00
|0.00
|0.00
|-910.83
|43156947
|2014.11.14 15:31:45
|buy
|2.70
|eurusd
|1.24135
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:24
|1.24953
|0.00
|0.00
|0.00
|2 208.60
|43156962
|2014.11.14 15:31:50
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.79410
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:27
|0.79774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 539.68
|43157899
|2014.11.14 16:55:25
|buy
|4.05
|eurusd
|1.24177
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:24
|1.24947
|0.00
|0.00
|0.00
|3 118.50
|43157900
|2014.11.14 16:55:25
|sell
|4.05
|eurgbp
|0.79582
|0.00000
|0.00000
|2014.11.14 18:46:26
|0.79774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 218.20
|43173989
|2014.11.17 17:07:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24635
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:31
|1.25218
|0.00
|0.00
|-0.39
|58.30
|43173990
|2014.11.17 17:07:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79685
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:33
|0.79923
|0.00
|0.00
|-0.43
|-37.29
|43174234
|2014.11.17 17:12:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24606
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:30
|1.25219
|0.00
|0.00
|-0.39
|61.30
|43174235
|2014.11.17 17:12:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79685
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:33
|0.79923
|0.00
|0.00
|-0.43
|-37.29
|43174275
|2014.11.17 17:13:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24549
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:29
|1.25219
|0.00
|0.00
|-0.39
|67.00
|43174277
|2014.11.17 17:13:08
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79673
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:32
|0.79923
|0.00
|0.00
|-0.43
|-39.17
|43174657
|2014.11.17 17:18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24484
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:28
|1.25219
|0.00
|0.00
|-0.39
|73.50
|43174659
|2014.11.17 17:18:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79637
|0.00000
|0.00000
|2014.11.18 13:30:32
|0.79923
|0.00
|0.00
|-0.43
|-44.81
|43198760
|2014.11.19 21:00:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25859
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 09:23:42
|1.25334
|0.00
|0.00
|-1.01
|52.50
|43198789
|2014.11.19 21:00:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80200
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 09:23:42
|0.80103
|0.00
|0.00
|-2.14
|-15.18
|43198791
|2014.11.19 21:00:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25962
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 09:23:41
|1.25334
|0.00
|0.00
|-1.01
|62.80
|43198794
|2014.11.19 21:00:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80199
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 09:23:41
|0.80103
|0.00
|0.00
|-2.14
|-15.02
|43198838
|2014.11.19 21:00:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25976
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 09:23:40
|1.25334
|0.00
|0.00
|-1.01
|64.20
|43198852
|2014.11.19 21:00:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80124
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 09:23:39
|0.80102
|0.00
|0.00
|-2.14
|-3.44
|43207112
|2014.11.20 12:55:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25252
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 13:57:39
|1.25378
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|43207113
|2014.11.20 12:55:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79953
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 13:57:39
|0.79954
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|43213052
|2014.11.20 16:27:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25556
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:55
|1.25241
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|43213053
|2014.11.20 16:27:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79885
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:55
|0.79740
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.77
|43213078
|2014.11.20 16:29:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25602
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:55
|1.25241
|0.00
|0.00
|0.00
|36.10
|43213079
|2014.11.20 16:29:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79890
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:55
|0.79740
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.56
|43213096
|2014.11.20 16:31:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25631
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:45
|1.25258
|0.00
|0.00
|0.00
|37.30
|43213097
|2014.11.20 16:31:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79882
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:37
|0.79744
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.67
|43213235
|2014.11.20 16:45:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25657
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:36
|1.25251
|0.00
|0.00
|0.00
|40.60
|43213236
|2014.11.20 16:45:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79872
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:07:35
|0.79743
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.26
|43213808
|2014.11.20 17:18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25487
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:56:40
|1.25428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|43213809
|2014.11.20 17:18:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79813
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:56:39
|0.79817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|43213824
|2014.11.20 17:19:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25509
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:56:38
|1.25419
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|43213825
|2014.11.20 17:19:28
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79807
|0.00000
|0.00000
|2014.11.20 17:56:37
|0.79817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|43216037
|2014.11.21 04:02:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25639
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 05:17:17
|1.25549
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|43216040
|2014.11.21 04:02:17
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79974
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 05:17:17
|0.79961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|43217236
|2014.11.21 10:39:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25158
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:40
|1.24427
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.10
|43217237
|2014.11.21 10:39:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79886
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:50
|0.79411
|0.00
|0.00
|0.00
|74.43
|43217290
|2014.11.21 10:41:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25095
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:40
|1.24427
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.80
|43217292
|2014.11.21 10:41:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79856
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:49
|0.79413
|0.00
|0.00
|0.00
|69.42
|43217304
|2014.11.21 10:42:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25034
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:35
|1.24446
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.80
|43217306
|2014.11.21 10:42:23
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79843
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:46
|0.79409
|0.00
|0.00
|0.00
|68.02
|43217360
|2014.11.21 10:43:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24958
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:35
|1.24445
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.30
|43217363
|2014.11.21 10:43:21
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79806
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:42
|0.79402
|0.00
|0.00
|0.00
|63.32
|43217430
|2014.11.21 10:45:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24927
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:35
|1.24445
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.20
|43217431
|2014.11.21 10:45:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79799
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79405
|0.00
|0.00
|0.00
|61.75
|43217471
|2014.11.21 10:48:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24883
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:35
|1.24444
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.90
|43217472
|2014.11.21 10:48:43
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79784
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|59.24
|43217508
|2014.11.21 10:50:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24819
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:34
|1.24443
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|43217509
|2014.11.21 10:50:40
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79747
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79405
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|43217731
|2014.11.21 10:57:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24761
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:34
|1.24440
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.10
|43217736
|2014.11.21 10:57:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79714
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|48.28
|43217752
|2014.11.21 10:59:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24744
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:34
|1.24440
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|43217753
|2014.11.21 10:59:31
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79726
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|50.16
|43217790
|2014.11.21 10:59:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24684
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:34
|1.24442
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.20
|43217821
|2014.11.21 11:00:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79692
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|44.83
|43217837
|2014.11.21 11:00:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24654
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:30
|1.24415
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.90
|43217841
|2014.11.21 11:00:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79695
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79405
|0.00
|0.00
|0.00
|45.45
|43217868
|2014.11.21 11:00:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24618
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:29
|1.24412
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.60
|43217874
|2014.11.21 11:00:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79687
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|44.04
|43220113
|2014.11.21 11:59:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24367
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:29
|1.24414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|43220119
|2014.11.21 11:59:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79526
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|18.81
|43220268
|2014.11.21 12:02:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24324
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:28
|1.24408
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|43220270
|2014.11.21 12:02:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79525
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79407
|0.00
|0.00
|0.00
|18.49
|43220389
|2014.11.21 12:03:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24265
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:26
|1.24405
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|43220390
|2014.11.21 12:03:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79498
|0.00000
|0.00000
|2014.11.21 12:32:41
|0.79406
|0.00
|0.00
|0.00
|14.42
|43221732
|2014.11.21 12:32:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24434
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|-32.40
|43221745
|2014.11.21 12:33:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79399
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|33.55
|43221750
|2014.11.21 12:33:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24408
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|-29.80
|43221751
|2014.11.21 12:33:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79404
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|34.33
|43221769
|2014.11.21 12:33:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24404
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|-29.40
|43221773
|2014.11.21 12:33:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79422
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|37.15
|43221774
|2014.11.21 12:33:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24371
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|-26.10
|43221775
|2014.11.21 12:33:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79421
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|37.00
|43221811
|2014.11.21 12:34:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24338
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|-22.80
|43221826
|2014.11.21 12:34:58
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79403
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|34.17
|43222819
|2014.11.21 13:45:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24196
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|-8.60
|43222820
|2014.11.21 13:45:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79293
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|16.93
|43223712
|2014.11.21 16:02:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24084
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|2.60
|43223714
|2014.11.21 16:03:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79201
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|2.51
|43223754
|2014.11.21 16:08:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24064
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:58
|1.24110
|0.00
|0.00
|-0.39
|4.60
|43223755
|2014.11.21 16:08:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:17:00
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|3.92
|43223801
|2014.11.21 16:16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24113
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:53
|1.24113
|0.00
|0.00
|-0.39
|0.00
|43223802
|2014.11.21 16:16:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79292
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|16.77
|43223850
|2014.11.21 16:24:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24118
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:53
|1.24113
|0.00
|0.00
|-0.39
|-0.50
|43223851
|2014.11.21 16:24:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79323
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|21.63
|43224987
|2014.11.21 19:06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23861
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:53
|1.24113
|0.00
|0.00
|-0.39
|25.20
|43224988
|2014.11.21 19:06:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79095
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|-14.11
|43225026
|2014.11.21 19:14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23861
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:52
|1.24107
|0.00
|0.00
|-0.39
|24.60
|43225027
|2014.11.21 19:14:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79128
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|-8.94
|43225097
|2014.11.21 19:30:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23832
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:52
|1.24107
|0.00
|0.00
|-0.39
|27.50
|43225098
|2014.11.21 19:30:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79130
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|-8.62
|43225300
|2014.11.21 21:25:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23853
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:52
|1.24107
|0.00
|0.00
|-0.39
|25.40
|43225301
|2014.11.21 21:25:36
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79178
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.10
|43225761
|2014.11.24 01:15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23677
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:52
|1.24102
|0.00
|0.00
|0.00
|42.50
|43225762
|2014.11.24 01:15:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79030
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.30
|43225775
|2014.11.24 01:18:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23652
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:52
|1.24108
|0.00
|0.00
|0.00
|45.60
|43225776
|2014.11.24 01:18:51
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79034
|0.00000
|0.00000
|2014.11.24 13:16:59
|0.79185
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.67
|43232362
|2014.11.24 13:17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24110
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|-9.30
|43232363
|2014.11.24 13:17:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79185
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|15.67
|43232520
|2014.11.24 13:54:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24095
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|-10.80
|43232522
|2014.11.24 13:54:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79137
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|23.18
|43232529
|2014.11.24 13:56:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24101
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|-10.20
|43232530
|2014.11.24 13:56:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79105
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|28.19
|43236215
|2014.11.24 16:49:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24187
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|-1.60
|43236217
|2014.11.24 16:49:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79162
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|19.27
|43236252
|2014.11.24 16:50:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24233
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|3.00
|43236255
|2014.11.24 16:50:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79179
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|16.61
|43236828
|2014.11.24 17:12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24309
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|10.60
|43236830
|2014.11.24 17:12:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79225
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|9.40
|43237405
|2014.11.24 17:27:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24337
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|13.40
|43237406
|2014.11.24 17:27:45
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79222
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79285
|0.00
|0.00
|-0.71
|9.87
|43237518
|2014.11.24 17:30:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24385
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|18.20
|43237521
|2014.11.24 17:30:14
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79239
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:31
|0.79286
|0.00
|0.00
|-0.71
|7.36
|43237650
|2014.11.24 17:33:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24396
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:29
|1.24203
|0.00
|0.00
|-0.34
|19.30
|43237651
|2014.11.24 17:33:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79217
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|0.79287
|0.00
|0.00
|-0.71
|10.96
|43238434
|2014.11.24 18:28:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24427
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:29
|1.24200
|0.00
|0.00
|-0.34
|22.70
|43238435
|2014.11.24 18:28:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79218
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 10:03:30
|0.79289
|0.00
|0.00
|-0.71
|11.12
|43244943
|2014.11.25 10:03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24195
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:46
|1.24827
|0.00
|0.00
|0.00
|63.20
|43244944
|2014.11.25 10:03:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79286
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:47
|0.79399
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.77
|43244959
|2014.11.25 10:04:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24214
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:46
|1.24827
|0.00
|0.00
|0.00
|61.30
|43244960
|2014.11.25 10:04:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79334
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:47
|0.79399
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.23
|43260525
|2014.11.25 15:30:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24118
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:46
|1.24827
|0.00
|0.00
|0.00
|70.90
|43260536
|2014.11.25 15:30:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79285
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:47
|0.79399
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.93
|43260706
|2014.11.25 15:32:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24032
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:46
|1.24829
|0.00
|0.00
|0.00
|79.70
|43260708
|2014.11.25 15:32:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79230
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 17:59:46
|0.79399
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.58
|43262813
|2014.11.25 17:59:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24834
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:25:34
|1.24635
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|43262814
|2014.11.25 17:59:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79398
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:25:36
|0.79338
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.42
|43262849
|2014.11.25 18:00:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24849
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:25:35
|1.24635
|0.00
|0.00
|0.00
|21.40
|43262851
|2014.11.25 18:00:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79378
|0.00000
|0.00000
|2014.11.25 19:25:37
|0.79338
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|43263858
|2014.11.25 21:06:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24824
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|1.24686
|0.00
|0.00
|-1.35
|13.80
|43263859
|2014.11.25 21:06:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79411
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:43
|0.79133
|0.00
|0.00
|-2.87
|-43.80
|43265898
|2014.11.26 10:30:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24843
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|15.80
|43265899
|2014.11.26 10:30:29
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79401
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:43
|0.79133
|0.00
|0.00
|-2.16
|-42.22
|43265917
|2014.11.26 10:30:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24890
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|1.24684
|0.00
|0.00
|-1.01
|20.60
|43265918
|2014.11.26 10:30:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79413
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:43
|0.79134
|0.00
|0.00
|-2.16
|-43.95
|43268123
|2014.11.26 14:11:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24592
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|1.24684
|0.00
|0.00
|-1.01
|-9.20
|43268124
|2014.11.26 14:11:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79086
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:43
|0.79135
|0.00
|0.00
|-2.16
|7.72
|43268193
|2014.11.26 14:13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24597
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|-8.80
|43268194
|2014.11.26 14:13:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79063
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79135
|0.00
|0.00
|-2.16
|11.34
|43268219
|2014.11.26 14:13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24622
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24684
|0.00
|0.00
|-1.01
|-6.20
|43268220
|2014.11.26 14:13:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79056
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79135
|0.00
|0.00
|-2.16
|12.44
|43268484
|2014.11.26 14:32:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24631
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24684
|0.00
|0.00
|-1.01
|-5.30
|43268485
|2014.11.26 14:32:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79027
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79135
|0.00
|0.00
|-2.16
|17.01
|43268496
|2014.11.26 14:33:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24656
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|-2.90
|43268497
|2014.11.26 14:33:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79017
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79136
|0.00
|0.00
|-2.16
|18.75
|43268512
|2014.11.26 14:33:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24691
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|0.60
|43268513
|2014.11.26 14:33:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79025
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79136
|0.00
|0.00
|-2.16
|17.49
|43268639
|2014.11.26 14:36:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24694
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|0.90
|43268640
|2014.11.26 14:36:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78998
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79137
|0.00
|0.00
|-2.16
|21.90
|43269001
|2014.11.26 14:59:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24865
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|18.00
|43269002
|2014.11.26 14:59:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79137
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79136
|0.00
|0.00
|-2.16
|-0.16
|43269354
|2014.11.26 15:30:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24860
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|17.50
|43269356
|2014.11.26 15:30:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79100
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79137
|0.00
|0.00
|-2.16
|5.83
|43269428
|2014.11.26 15:30:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24886
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|20.10
|43269429
|2014.11.26 15:30:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79089
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79137
|0.00
|0.00
|-2.16
|7.56
|43269616
|2014.11.26 15:37:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24965
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|28.00
|43269620
|2014.11.26 15:37:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79129
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79136
|0.00
|0.00
|-2.16
|1.10
|43269674
|2014.11.26 15:38:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25016
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|33.10
|43269677
|2014.11.26 15:38:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79137
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:42
|0.79136
|0.00
|0.00
|-2.16
|-0.16
|43269763
|2014.11.26 15:40:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25073
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|38.80
|43269767
|2014.11.26 15:40:56
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79155
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|0.79137
|0.00
|0.00
|-2.16
|-2.84
|43271437
|2014.11.26 17:59:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25250
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:40
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|56.50
|43271438
|2014.11.26 17:59:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79304
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|0.79138
|0.00
|0.00
|-2.16
|-26.15
|43271516
|2014.11.26 17:59:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25311
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:39
|1.24685
|0.00
|0.00
|-1.01
|62.60
|43271521
|2014.11.26 17:59:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79317
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|0.79138
|0.00
|0.00
|-2.16
|-28.20
|43275962
|2014.11.27 09:15:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25170
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:39
|1.24686
|0.00
|0.00
|0.00
|48.40
|43275963
|2014.11.27 09:15:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79147
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|0.79137
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|43276155
|2014.11.27 09:19:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25214
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:39
|1.24686
|0.00
|0.00
|0.00
|52.80
|43276156
|2014.11.27 09:19:28
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79147
|0.00000
|0.00000
|2014.11.27 11:03:41
|0.79137
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|43278021
|2014.11.27 11:03:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24685
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.78
|-4.10
|43278022
|2014.11.27 11:03:43
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79133
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:47
|0.79489
|0.00
|0.00
|-0.86
|-55.84
|43279191
|2014.11.27 15:50:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24786
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.78
|-14.20
|43279192
|2014.11.27 15:50:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79266
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:47
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.86
|-34.82
|43279891
|2014.11.27 17:57:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24814
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.78
|-17.00
|43279892
|2014.11.27 17:57:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79338
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:47
|0.79490
|0.00
|0.00
|-0.86
|-23.83
|43279923
|2014.11.27 17:59:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24835
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.78
|-19.10
|43279924
|2014.11.27 17:59:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79395
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:47
|0.79489
|0.00
|0.00
|-0.86
|-14.75
|43280084
|2014.11.27 18:18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24741
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.78
|-9.70
|43280086
|2014.11.27 18:18:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79330
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.86
|-24.78
|43280292
|2014.11.27 18:52:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24730
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.78
|-8.60
|43280293
|2014.11.27 18:52:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79348
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.86
|-21.96
|43281587
|2014.11.28 00:53:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24603
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|4.10
|43281588
|2014.11.28 00:53:51
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79251
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-37.17
|43281819
|2014.11.28 02:14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24543
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|10.10
|43281820
|2014.11.28 02:14:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-42.03
|43281852
|2014.11.28 02:21:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24539
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|10.50
|43281853
|2014.11.28 02:21:58
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79259
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-35.91
|43281877
|2014.11.28 02:24:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24508
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|13.60
|43281879
|2014.11.28 02:24:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79260
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-35.76
|43282987
|2014.11.28 09:45:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24540
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|10.40
|43282988
|2014.11.28 09:45:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79324
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-25.72
|43283026
|2014.11.28 09:49:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24511
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|13.30
|43283027
|2014.11.28 09:49:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79328
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-25.09
|43283062
|2014.11.28 09:56:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24503
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|14.10
|43283063
|2014.11.28 09:56:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79354
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-21.02
|43283109
|2014.11.28 09:57:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24452
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|19.20
|43283110
|2014.11.28 09:57:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79335
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-24.00
|43283159
|2014.11.28 09:58:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24377
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|26.70
|43283160
|2014.11.28 09:58:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79291
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-30.90
|43283363
|2014.11.28 10:16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24306
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|33.80
|43283364
|2014.11.28 10:16:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79249
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-37.48
|43285806
|2014.11.28 17:20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24629
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|1.50
|43285807
|2014.11.28 17:20:26
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79602
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:46
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|17.88
|43285830
|2014.11.28 17:21:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24610
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|3.40
|43285831
|2014.11.28 17:21:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79614
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|19.76
|43285983
|2014.11.28 17:43:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24652
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|-0.80
|43285984
|2014.11.28 17:43:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79688
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|31.37
|43285999
|2014.11.28 17:44:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24619
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|2.50
|43286000
|2014.11.28 17:44:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79695
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|32.47
|43286356
|2014.11.28 18:22:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24409
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:43
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|23.50
|43286357
|2014.11.28 18:22:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79518
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|4.71
|43286483
|2014.11.28 18:30:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24344
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|30.00
|43286484
|2014.11.28 18:30:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79484
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|-0.63
|43287222
|2014.11.28 18:57:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24358
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|28.60
|43287223
|2014.11.28 18:57:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79528
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|6.27
|43287804
|2014.11.28 19:38:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24308
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|33.60
|43287805
|2014.11.28 19:38:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79508
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|3.14
|43287914
|2014.11.28 19:53:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24353
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|29.10
|43287915
|2014.11.28 19:53:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79583
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|14.90
|43287949
|2014.11.28 19:57:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24328
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|-0.39
|31.60
|43287950
|2014.11.28 19:57:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79589
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|-0.43
|15.84
|43289012
|2014.12.01 01:42:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24349
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|43289013
|2014.12.01 01:42:21
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79644
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|0.00
|24.47
|43289051
|2014.12.01 01:43:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24348
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|0.00
|29.60
|43289052
|2014.12.01 01:43:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79676
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:45
|0.79488
|0.00
|0.00
|0.00
|29.49
|43289213
|2014.12.01 02:25:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24303
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|0.00
|34.10
|43289214
|2014.12.01 02:25:31
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79667
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|0.79488
|0.00
|0.00
|0.00
|28.07
|43289238
|2014.12.01 02:27:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24280
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|43289239
|2014.12.01 02:27:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79673
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|0.79486
|0.00
|0.00
|0.00
|29.33
|43289270
|2014.12.01 02:32:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24289
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:42
|1.24644
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|43289271
|2014.12.01 02:32:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79711
|0.00000
|0.00000
|2014.12.01 12:01:44
|0.79486
|0.00
|0.00
|0.00
|35.29
|43293019
|2014.12.01 12:01:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24645
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|9.10
|43293021
|2014.12.01 12:01:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79279
|0.00
|0.00
|-0.72
|-33.15
|43293225
|2014.12.01 12:04:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24676
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:36
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|12.20
|43293226
|2014.12.01 12:04:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79279
|0.00
|0.00
|-0.72
|-33.15
|43293346
|2014.12.01 12:05:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24695
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:36
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|14.10
|43293347
|2014.12.01 12:05:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79469
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79279
|0.00
|0.00
|-0.72
|-29.85
|43293366
|2014.12.01 12:06:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24708
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:36
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|15.40
|43293367
|2014.12.01 12:06:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79450
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79279
|0.00
|0.00
|-0.72
|-26.87
|43293416
|2014.12.01 12:08:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24725
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:36
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|17.10
|43293417
|2014.12.01 12:08:51
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79432
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79279
|0.00
|0.00
|-0.72
|-24.04
|43293488
|2014.12.01 12:13:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24767
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:31
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|21.30
|43293489
|2014.12.01 12:13:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79444
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-25.76
|43294230
|2014.12.01 12:53:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24653
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:18
|1.24554
|0.00
|0.00
|-0.34
|9.90
|43294231
|2014.12.01 12:53:42
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79296
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:38
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-2.51
|43294719
|2014.12.01 13:18:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24758
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:18
|1.24553
|0.00
|0.00
|-0.34
|20.50
|43294720
|2014.12.01 13:18:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79374
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-14.77
|43294781
|2014.12.01 13:19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24777
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:14
|1.24557
|0.00
|0.00
|-0.34
|22.00
|43294783
|2014.12.01 13:19:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79363
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-13.04
|43294922
|2014.12.01 13:22:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24773
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:16:51
|1.24553
|0.00
|0.00
|-0.34
|22.00
|43294923
|2014.12.01 13:22:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79329
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-7.70
|43296183
|2014.12.01 15:18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24743
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:16:48
|1.24552
|0.00
|0.00
|-0.34
|19.10
|43296184
|2014.12.01 15:18:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79269
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|1.73
|43296206
|2014.12.01 15:19:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24759
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:16:48
|1.24550
|0.00
|0.00
|-0.34
|20.90
|43296207
|2014.12.01 15:19:28
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79254
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.08
|43296410
|2014.12.01 15:31:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24838
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:16:44
|1.24549
|0.00
|0.00
|-0.34
|28.90
|43296411
|2014.12.01 15:31:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79305
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-3.93
|43297309
|2014.12.01 16:26:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24854
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:16:07
|1.24519
|0.00
|0.00
|-0.34
|33.50
|43297461
|2014.12.01 16:27:52
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79287
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-1.10
|43297605
|2014.12.01 16:29:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24885
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:15:43
|1.24512
|0.00
|0.00
|-0.34
|37.30
|43297635
|2014.12.01 16:29:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79282
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-0.32
|43299611
|2014.12.01 16:54:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24962
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:15:41
|1.24508
|0.00
|0.00
|-0.34
|45.40
|43299613
|2014.12.01 16:54:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79320
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-6.28
|43299970
|2014.12.01 16:57:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24991
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:15:40
|1.24508
|0.00
|0.00
|-0.34
|48.30
|43300036
|2014.12.01 16:58:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79337
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-8.96
|43300074
|2014.12.01 16:59:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25004
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:15:37
|1.24508
|0.00
|0.00
|-0.34
|49.60
|43300095
|2014.12.01 16:59:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79357
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-12.10
|43300291
|2014.12.01 17:00:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25004
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:15:09
|1.24524
|0.00
|0.00
|-0.34
|48.00
|43300293
|2014.12.01 17:00:52
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79324
|0.00000
|0.00000
|2014.12.02 09:17:37
|0.79280
|0.00
|0.00
|-0.72
|-6.91
|43310210
|2014.12.02 10:07:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24446
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-108.60
|43310211
|2014.12.02 10:07:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79212
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:51
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|79.32
|43310240
|2014.12.02 10:08:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24428
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-106.80
|43310241
|2014.12.02 10:08:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79241
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:51
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|83.87
|43310475
|2014.12.02 10:40:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24368
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-100.80
|43310477
|2014.12.02 10:40:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79227
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:51
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|81.67
|43311295
|2014.12.02 13:55:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24408
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-104.80
|43311296
|2014.12.02 13:55:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79296
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|92.49
|43311308
|2014.12.02 13:59:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24420
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-106.00
|43311309
|2014.12.02 13:59:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79337
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|98.92
|43311338
|2014.12.02 14:01:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24388
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-102.80
|43311339
|2014.12.02 14:01:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79334
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|98.45
|43311346
|2014.12.02 14:04:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24377
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-101.70
|43311347
|2014.12.02 14:04:21
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79352
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.43
|101.27
|43311392
|2014.12.02 14:17:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24388
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-102.80
|43311393
|2014.12.02 14:17:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79392
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|107.86
|43311420
|2014.12.02 14:30:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24359
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-99.90
|43311422
|2014.12.02 14:30:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79389
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|107.39
|43311545
|2014.12.02 14:58:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24294
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:46
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-93.40
|43311546
|2014.12.02 14:58:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79355
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:50
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|102.06
|43311575
|2014.12.02 14:58:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24278
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:45
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-91.80
|43311576
|2014.12.02 14:59:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79371
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|104.56
|43311750
|2014.12.02 15:21:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24228
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:45
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-86.80
|43311751
|2014.12.02 15:21:54
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79354
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|101.90
|43311801
|2014.12.02 15:26:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24167
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:44
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-80.70
|43311802
|2014.12.02 15:26:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79325
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|97.35
|43312375
|2014.12.02 16:42:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24100
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:44
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-74.00
|43312376
|2014.12.02 16:42:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79288
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|91.55
|43312396
|2014.12.02 16:44:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24069
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:44
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-70.90
|43312397
|2014.12.02 16:44:12
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79286
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|91.24
|43312428
|2014.12.02 16:44:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24042
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:44
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-68.20
|43312429
|2014.12.02 16:44:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79286
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|91.24
|43312588
|2014.12.02 16:58:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24016
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:44
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-65.60
|43312589
|2014.12.02 16:58:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79289
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:49
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|91.71
|43313114
|2014.12.02 18:20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23970
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:44
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-61.00
|43313115
|2014.12.02 18:20:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79271
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:48
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|88.89
|43313138
|2014.12.02 18:26:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23930
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:43
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-57.00
|43313139
|2014.12.02 18:26:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79263
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:48
|0.78704
|0.00
|0.00
|-0.43
|87.63
|43313651
|2014.12.02 21:07:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23817
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:43
|1.23360
|0.00
|0.00
|-0.39
|-45.70
|43313652
|2014.12.02 21:07:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79184
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:48
|0.78703
|0.00
|0.00
|-0.43
|75.41
|43315694
|2014.12.03 09:24:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23667
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:43
|1.23360
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.70
|43315695
|2014.12.03 09:24:12
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79063
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:48
|0.78700
|0.00
|0.00
|0.00
|56.91
|43315740
|2014.12.03 09:39:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23680
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:43
|1.23360
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|43315741
|2014.12.03 09:39:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79110
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:48
|0.78700
|0.00
|0.00
|0.00
|64.27
|43315750
|2014.12.03 09:40:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23659
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:43
|1.23360
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.90
|43315751
|2014.12.03 09:40:21
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79120
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|0.78699
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|43315950
|2014.12.03 10:17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23637
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:43
|1.23360
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.70
|43315951
|2014.12.03 10:17:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79127
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|0.78698
|0.00
|0.00
|0.00
|67.26
|43315972
|2014.12.03 10:17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23573
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:42
|1.23359
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.40
|43315974
|2014.12.03 10:17:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79102
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|0.78699
|0.00
|0.00
|0.00
|63.18
|43316104
|2014.12.03 10:28:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23463
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:42
|1.23359
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|43316105
|2014.12.03 10:28:23
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79022
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|0.78699
|0.00
|0.00
|0.00
|50.63
|43316193
|2014.12.03 10:33:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23411
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:42
|1.23359
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|43316194
|2014.12.03 10:33:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78997
|0.00000
|0.00000
|2014.12.03 14:38:47
|0.78699
|0.00
|0.00
|0.00
|46.72
|43318607
|2014.12.03 18:06:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23214
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 04:46:57
|1.23106
|0.00
|0.00
|-1.01
|10.80
|43318608
|2014.12.03 18:06:28
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78392
|0.00000
|0.00000
|2014.12.04 04:46:58
|0.78483
|0.00
|0.00
|-2.14
|14.27
|43328813
|2014.12.04 15:36:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22925
|0.00000
|0.00000
|2014.12.05 13:19:33
|1.23582
|0.00
|0.00
|-0.39
|65.70
|43328877
|2014.12.04 15:36:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78506
|0.00000
|0.00000
|2014.12.05 13:19:34
|0.78788
|0.00
|0.00
|-0.43
|-44.24
|43328880
|2014.12.04 15:36:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22841
|0.00000
|0.00000
|2014.12.05 13:19:32
|1.23582
|0.00
|0.00
|-0.39
|74.10
|43328964
|2014.12.04 15:36:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78525
|0.00000
|0.00000
|2014.12.05 13:19:34
|0.78787
|0.00
|0.00
|-0.43
|-41.10
|43344615
|2014.12.05 15:30:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23273
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22631
|0.00
|0.00
|-0.39
|-64.20
|43344642
|2014.12.05 15:30:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78812
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:12
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|47.18
|43344658
|2014.12.05 15:30:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23247
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22631
|0.00
|0.00
|-0.39
|-61.60
|43344665
|2014.12.05 15:30:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78842
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:12
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|51.86
|43344887
|2014.12.05 15:30:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23124
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22631
|0.00
|0.00
|-0.39
|-49.30
|43344888
|2014.12.05 15:30:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78742
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:12
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|36.24
|43344938
|2014.12.05 15:30:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23074
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22632
|0.00
|0.00
|-0.39
|-44.20
|43344945
|2014.12.05 15:30:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78711
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:12
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|31.39
|43345571
|2014.12.05 15:31:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22978
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22632
|0.00
|0.00
|-0.39
|-34.60
|43345572
|2014.12.05 15:31:26
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78665
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:12
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|24.21
|43345823
|2014.12.05 15:36:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22953
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22635
|0.00
|0.00
|-0.39
|-31.80
|43345824
|2014.12.05 15:36:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78669
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|24.83
|43345836
|2014.12.05 15:36:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22924
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22636
|0.00
|0.00
|-0.39
|-28.80
|43345838
|2014.12.05 15:36:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78670
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|24.99
|43345864
|2014.12.05 15:36:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22866
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|1.22637
|0.00
|0.00
|-0.39
|-22.90
|43345865
|2014.12.05 15:36:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78642
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|20.62
|43345877
|2014.12.05 15:36:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22832
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22637
|0.00
|0.00
|-0.39
|-19.50
|43345878
|2014.12.05 15:36:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78631
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78509
|0.00
|0.00
|-0.43
|19.06
|43346762
|2014.12.05 16:42:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22898
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22637
|0.00
|0.00
|-0.39
|-26.10
|43346763
|2014.12.05 16:42:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78728
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78509
|0.00
|0.00
|-0.43
|34.21
|43346796
|2014.12.05 16:48:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22876
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22637
|0.00
|0.00
|-0.39
|-23.90
|43346797
|2014.12.05 16:48:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78737
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78509
|0.00
|0.00
|-0.43
|35.62
|43346821
|2014.12.05 16:53:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22826
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22637
|0.00
|0.00
|-0.39
|-18.90
|43346822
|2014.12.05 16:53:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78715
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|32.03
|43346860
|2014.12.05 16:56:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22800
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22641
|0.00
|0.00
|-0.39
|-15.90
|43346861
|2014.12.05 16:56:41
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78724
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|33.43
|43346871
|2014.12.05 16:56:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22766
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22642
|0.00
|0.00
|-0.39
|-12.40
|43346872
|2014.12.05 16:56:54
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78722
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:11
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|33.12
|43346882
|2014.12.05 16:57:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22762
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22643
|0.00
|0.00
|-0.39
|-11.90
|43346883
|2014.12.05 16:57:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78749
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|37.34
|43346891
|2014.12.05 16:57:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22730
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:08
|1.22643
|0.00
|0.00
|-0.39
|-8.70
|43346893
|2014.12.05 16:57:22
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78754
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|38.12
|43346908
|2014.12.05 16:57:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22720
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22645
|0.00
|0.00
|-0.39
|-7.50
|43346909
|2014.12.05 16:57:26
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78786
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78510
|0.00
|0.00
|-0.43
|43.12
|43348888
|2014.12.08 06:35:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22861
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22647
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.40
|43348889
|2014.12.08 06:35:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78971
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78511
|0.00
|0.00
|0.00
|71.86
|43349802
|2014.12.08 09:16:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22813
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22647
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.60
|43349804
|2014.12.08 09:16:43
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78951
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78511
|0.00
|0.00
|0.00
|68.73
|43350332
|2014.12.08 09:47:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22745
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22647
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|43350334
|2014.12.08 09:47:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78912
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78513
|0.00
|0.00
|0.00
|62.33
|43350352
|2014.12.08 09:47:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22704
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22647
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|43350355
|2014.12.08 09:47:58
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78902
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78513
|0.00
|0.00
|0.00
|60.77
|43350416
|2014.12.08 09:49:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22682
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|43350418
|2014.12.08 09:49:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78910
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:10
|0.78514
|0.00
|0.00
|0.00
|61.87
|43350470
|2014.12.08 09:50:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22616
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:07
|1.22647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|43350471
|2014.12.08 09:50:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78876
|0.00000
|0.00000
|2014.12.08 13:32:09
|0.78514
|0.00
|0.00
|0.00
|56.55
|43353042
|2014.12.08 13:32:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22644
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:05
|1.23041
|0.00
|0.00
|-0.34
|-39.70
|43353043
|2014.12.08 13:32:54
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78517
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:04
|0.78701
|0.00
|0.00
|-0.71
|28.77
|43353189
|2014.12.08 13:41:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22681
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:04
|1.23041
|0.00
|0.00
|-0.34
|-36.00
|43353190
|2014.12.08 13:41:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78517
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:03
|0.78701
|0.00
|0.00
|-0.71
|28.77
|43353264
|2014.12.08 13:45:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22719
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:03
|1.23041
|0.00
|0.00
|-0.34
|-32.20
|43353265
|2014.12.08 13:45:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78525
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:02
|0.78701
|0.00
|0.00
|-0.71
|27.52
|43356530
|2014.12.08 15:40:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22734
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:01
|1.23041
|0.00
|0.00
|-0.34
|-30.70
|43356531
|2014.12.08 15:40:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78510
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:01
|0.78701
|0.00
|0.00
|-0.71
|29.86
|43357290
|2014.12.08 16:06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22781
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:16:00
|1.23041
|0.00
|0.00
|-0.34
|-26.00
|43357293
|2014.12.08 16:06:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78512
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:59
|0.78701
|0.00
|0.00
|-0.71
|29.55
|43362612
|2014.12.08 17:25:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22868
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:59
|1.23043
|0.00
|0.00
|-0.34
|-17.50
|43362613
|2014.12.08 17:25:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78567
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:58
|0.78705
|0.00
|0.00
|-0.71
|21.57
|43366799
|2014.12.08 18:35:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22979
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:57
|1.23053
|0.00
|0.00
|-0.34
|-7.40
|43366800
|2014.12.08 18:35:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78650
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:57
|0.78706
|0.00
|0.00
|-0.71
|8.75
|43367869
|2014.12.08 19:31:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23104
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:56
|1.23053
|0.00
|0.00
|-0.34
|5.10
|43367870
|2014.12.08 19:31:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78745
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:55
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-5.94
|43367878
|2014.12.08 19:31:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23174
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:55
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|12.00
|43367884
|2014.12.08 19:31:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:54
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-9.85
|43367950
|2014.12.08 19:42:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23171
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:53
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|11.70
|43367951
|2014.12.08 19:42:56
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78735
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:53
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-4.38
|43368088
|2014.12.08 20:28:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:52
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|16.10
|43368089
|2014.12.08 20:28:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78748
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:51
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-6.41
|43368101
|2014.12.08 20:29:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23242
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:51
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|18.80
|43368102
|2014.12.08 20:29:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78740
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:50
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-5.16
|43368311
|2014.12.08 20:48:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23273
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:49
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|21.90
|43368312
|2014.12.08 20:48:49
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78740
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:49
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-5.16
|43368327
|2014.12.08 20:49:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23273
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:48
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|21.90
|43368328
|2014.12.08 20:49:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78707
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:47
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|0.00
|43368381
|2014.12.08 20:59:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23281
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:47
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|22.70
|43368382
|2014.12.08 20:59:51
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78682
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:46
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|3.91
|43368474
|2014.12.08 21:03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23325
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:45
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|27.10
|43368475
|2014.12.08 21:03:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78692
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:45
|0.78708
|0.00
|0.00
|-0.71
|2.50
|43368498
|2014.12.08 21:05:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23355
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:44
|1.23053
|0.00
|0.00
|-0.34
|30.20
|43368499
|2014.12.08 21:05:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78694
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:43
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|2.03
|43368565
|2014.12.08 21:14:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23423
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:43
|1.23054
|0.00
|0.00
|-0.34
|36.90
|43368566
|2014.12.08 21:14:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78732
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 05:15:42
|0.78707
|0.00
|0.00
|-0.71
|-3.91
|43370255
|2014.12.09 05:15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23034
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23491
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.70
|43370256
|2014.12.09 05:15:59
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78713
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|44.70
|43371718
|2014.12.09 06:21:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23055
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23491
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.60
|43371719
|2014.12.09 06:21:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78698
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|47.04
|43371748
|2014.12.09 06:26:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23097
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23491
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.40
|43371749
|2014.12.09 06:26:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78711
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|45.01
|43372007
|2014.12.09 06:39:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23162
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23491
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.90
|43372008
|2014.12.09 06:39:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78730
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|42.04
|43373656
|2014.12.09 08:07:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23215
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23491
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.60
|43373657
|2014.12.09 08:07:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78753
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|43373715
|2014.12.09 08:10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23242
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23492
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|43373718
|2014.12.09 08:10:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78752
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|38.60
|43373728
|2014.12.09 08:13:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23278
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23493
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|43373729
|2014.12.09 08:13:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78758
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|37.67
|43373747
|2014.12.09 08:16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23337
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23493
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|43373752
|2014.12.09 08:16:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78775
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|35.01
|43373826
|2014.12.09 08:20:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23410
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23493
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|43373827
|2014.12.09 08:20:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78814
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|28.91
|43374089
|2014.12.09 09:54:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23330
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23493
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.30
|43374090
|2014.12.09 09:54:29
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78704
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|46.11
|43374092
|2014.12.09 09:55:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23336
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|1.23493
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.70
|43374093
|2014.12.09 09:55:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78677
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78999
|0.00
|0.00
|0.00
|50.33
|43374102
|2014.12.09 09:56:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23395
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:51
|1.23494
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|43374103
|2014.12.09 09:56:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78708
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78998
|0.00
|0.00
|0.00
|45.32
|43374109
|2014.12.09 09:56:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23426
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:51
|1.23496
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|43374110
|2014.12.09 09:56:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78708
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78998
|0.00
|0.00
|0.00
|45.32
|43374172
|2014.12.09 09:58:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23448
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:51
|1.23496
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|43374173
|2014.12.09 09:58:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78701
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:53
|0.78998
|0.00
|0.00
|0.00
|46.41
|43374313
|2014.12.09 10:03:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23516
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:51
|1.23496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|43374316
|2014.12.09 10:03:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78735
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|0.78998
|0.00
|0.00
|0.00
|41.10
|43374349
|2014.12.09 10:03:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23594
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:51
|1.23496
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|43374351
|2014.12.09 10:03:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78771
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|0.78998
|0.00
|0.00
|0.00
|35.47
|43374466
|2014.12.09 10:05:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23651
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:51
|1.23496
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|43374469
|2014.12.09 10:05:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.78789
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 13:59:52
|0.78998
|0.00
|0.00
|0.00
|32.66
|43375718
|2014.12.09 14:22:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23694
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-82.40
|43375728
|2014.12.09 14:23:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79067
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:57
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|52.06
|43375737
|2014.12.09 14:24:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23703
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-81.50
|43375738
|2014.12.09 14:24:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79045
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:57
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|55.51
|43375801
|2014.12.09 14:30:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23712
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-80.60
|43375802
|2014.12.09 14:30:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79024
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:57
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|58.80
|43375807
|2014.12.09 14:32:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23742
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-77.60
|43375808
|2014.12.09 14:32:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79024
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:57
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|58.80
|43376041
|2014.12.09 15:27:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23752
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-76.60
|43376042
|2014.12.09 15:27:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79004
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|61.94
|43376097
|2014.12.09 15:28:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23792
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-72.60
|43376126
|2014.12.09 15:28:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79009
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|61.15
|43376232
|2014.12.09 15:29:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23844
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-67.40
|43376234
|2014.12.09 15:29:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79027
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|58.33
|43376561
|2014.12.09 15:30:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23863
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-65.50
|43376562
|2014.12.09 15:30:51
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79016
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|60.06
|43376918
|2014.12.09 16:03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23957
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:52
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-56.10
|43376955
|2014.12.09 16:03:54
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79084
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|49.40
|43379527
|2014.12.09 17:04:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24085
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-43.30
|43379529
|2014.12.09 17:04:17
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79180
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|34.34
|43379553
|2014.12.09 17:04:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24136
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-38.20
|43379554
|2014.12.09 17:04:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79194
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:56
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|32.14
|43379598
|2014.12.09 17:06:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24204
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-31.40
|43379599
|2014.12.09 17:06:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79228
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:55
|0.79399
|0.00
|0.00
|-2.86
|26.81
|43379657
|2014.12.09 17:06:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24284
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-23.40
|43379660
|2014.12.09 17:06:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79263
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:55
|0.79396
|0.00
|0.00
|-2.86
|20.85
|43380751
|2014.12.09 17:14:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24332
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-18.60
|43380753
|2014.12.09 17:14:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79274
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:55
|0.79396
|0.00
|0.00
|-2.86
|19.13
|43380805
|2014.12.09 17:14:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24366
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-15.20
|43380807
|2014.12.09 17:14:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79278
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:55
|0.79396
|0.00
|0.00
|-2.86
|18.50
|43380904
|2014.12.09 17:15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24409
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:51
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-10.90
|43380905
|2014.12.09 17:15:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79290
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:55
|0.79396
|0.00
|0.00
|-2.86
|16.62
|43381067
|2014.12.09 17:15:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24436
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:50
|1.24518
|0.00
|0.00
|-1.35
|-8.20
|43381069
|2014.12.09 17:15:52
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79289
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:55
|0.79396
|0.00
|0.00
|-2.86
|16.77
|43385194
|2014.12.09 17:34:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24452
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:50
|1.24517
|0.00
|0.00
|-1.35
|-6.50
|43385195
|2014.12.09 17:34:40
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79276
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79396
|0.00
|0.00
|-2.86
|18.81
|43388716
|2014.12.09 18:09:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24323
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:50
|1.24517
|0.00
|0.00
|-1.35
|-19.40
|43388719
|2014.12.09 18:09:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79115
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79397
|0.00
|0.00
|-2.86
|44.22
|43418788
|2014.12.10 20:41:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24428
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:50
|1.24517
|0.00
|0.00
|-1.01
|-8.90
|43418789
|2014.12.10 20:41:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79192
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79397
|0.00
|0.00
|-2.15
|32.14
|43419729
|2014.12.10 22:41:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24464
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:50
|1.24517
|0.00
|0.00
|-1.01
|-5.30
|43419731
|2014.12.10 22:41:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79196
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79398
|0.00
|0.00
|-2.15
|31.68
|43420394
|2014.12.11 01:33:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24459
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:50
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|43420395
|2014.12.11 01:33:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79158
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|37.94
|43420426
|2014.12.11 01:38:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24486
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|43420427
|2014.12.11 01:38:51
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79152
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|38.88
|43420443
|2014.12.11 01:39:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24485
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|43420445
|2014.12.11 01:39:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79116
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:54
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|44.53
|43420548
|2014.12.11 01:55:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24642
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|43420561
|2014.12.11 01:55:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79217
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|28.69
|43420578
|2014.12.11 01:55:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24684
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|43420579
|2014.12.11 01:55:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79226
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|27.28
|43420613
|2014.12.11 01:55:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24735
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|43420616
|2014.12.11 01:55:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79232
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|26.34
|43420679
|2014.12.11 01:58:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24785
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|26.60
|43420680
|2014.12.11 01:58:54
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79240
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|43420703
|2014.12.11 01:59:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24850
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:49
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|43420704
|2014.12.11 01:59:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79272
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|20.07
|43420948
|2014.12.11 02:11:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24915
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:48
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|43420949
|2014.12.11 02:11:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79306
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|43420980
|2014.12.11 02:12:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24942
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:48
|1.24519
|0.00
|0.00
|0.00
|42.30
|43420981
|2014.12.11 02:12:50
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.79300
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 10:54:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|0.00
|15.68
|43423470
|2014.12.11 10:58:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24460
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|1.23834
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.60
|43423471
|2014.12.11 10:58:52
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79386
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:43
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|85.62
|43423577
|2014.12.11 11:08:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24393
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|1.23835
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.80
|43423578
|2014.12.11 11:08:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79346
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:43
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|79.34
|43423682
|2014.12.11 11:14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24357
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|1.23835
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.20
|43423683
|2014.12.11 11:14:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79339
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|78.24
|43423705
|2014.12.11 11:16:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24352
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|1.23834
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.80
|43423706
|2014.12.11 11:16:18
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79364
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|82.17
|43423716
|2014.12.11 11:16:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24335
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|1.23834
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.10
|43423717
|2014.12.11 11:16:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79385
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|85.47
|43423742
|2014.12.11 11:17:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24269
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|1.23834
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.50
|43423743
|2014.12.11 11:17:54
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79348
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|79.65
|43423856
|2014.12.11 11:26:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24209
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:41
|1.23835
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.40
|43423858
|2014.12.11 11:26:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79312
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|43424391
|2014.12.11 12:20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24187
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:41
|1.23834
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.30
|43424392
|2014.12.11 12:20:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.79321
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|75.41
|43426887
|2014.12.11 16:51:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23799
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:41
|1.23833
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|43426888
|2014.12.11 16:51:46
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78962
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|19.01
|43427018
|2014.12.11 17:10:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23789
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:41
|1.23833
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|43427019
|2014.12.11 17:10:43
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78991
|0.00000
|0.00000
|2014.12.11 18:05:42
|0.78841
|0.00
|0.00
|0.00
|23.57
|43427382
|2014.12.11 18:05:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23844
|0.00000
|0.00000
|2014.12.12 05:20:35
|1.23935
|0.00
|0.00
|-0.39
|9.10
|43427383
|2014.12.11 18:05:43
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78829
|0.00000
|0.00000
|2014.12.12 05:20:35
|0.78850
|0.00
|0.00
|-0.43
|-3.30
|43427410
|2014.12.11 18:13:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23860
|0.00000
|0.00000
|2014.12.12 05:20:34
|1.23935
|0.00
|0.00
|-0.39
|7.50
|43427411
|2014.12.11 18:13:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78880
|0.00000
|0.00000
|2014.12.12 05:20:33
|0.78850
|0.00
|0.00
|-0.43
|4.71
|43428213
|2014.12.11 20:39:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23758
|0.00000
|0.00000
|2014.12.12 05:20:33
|1.23937
|0.00
|0.00
|-0.39
|17.90
|43428214
|2014.12.11 20:39:54
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.78814
|0.00000
|0.00000
|2014.12.12 05:20:32
|0.78851
|0.00
|0.00
|-0.43
|-5.82
|0.00
|0.00
|-451.31
|10 957.08
|Closed P/L:
|10 505.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|10 505.77
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|115 196.28
|Equity:
|115 196.28
|Free Margin:
|115 196.28
|Details:
|Gross Profit:
|31 158.21
|Gross Loss:
|20 652.44
|Total Net Profit:
|10 505.77
|Profit Factor:
|1.51
|Expected Payoff:
|14.80
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6 476.28 (5.51%)
|Relative Drawdown:
|5.51% (6 476.28)
|Total Trades:
|710
|Short Positions (won %):
|355 (61.97%)
|Long Positions (won %):
|355 (51.55%)
|Profit Trades (% of total):
|403 (56.76%)
|Loss trades (% of total):
|307 (43.24%)
|Largest
|profit trade:
|3 118.50
|loss trade:
|-1 539.68
|Average
|profit trade:
|77.32
|loss trade:
|-67.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|31 (2 442.09)
|consecutive losses ($):
|41 (-2 119.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|8 013.31 (10)
|consecutive loss (count):
|-6 320.89 (10)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|4