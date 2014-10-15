LQD Markets (UK) Ltd.

Account: 999668952 Name: StratPlat Slave Currency: USD Leverage: 1:100 2014 December 11, 19:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
427780972014.10.03 15:17:42buy0.10eurusd1.261080.000000.000002014.10.06 19:03:041.258670.000.00-0.39-24.10
427781042014.10.03 15:17:42sell0.10eurgbp0.784890.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-0.44-9.78
427784662014.10.03 15:30:03buy0.15eurusd1.258240.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-0.586.45
427785062014.10.03 15:30:04sell0.15eurgbp0.783750.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-0.66-42.07
427787352014.10.03 15:30:12buy0.23eurusd1.256420.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-0.8951.75
427787442014.10.03 15:30:13sell0.23eurgbp0.783280.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-1.01-81.84
427792542014.10.03 15:30:52buy0.35eurusd1.255420.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-1.35113.75
427792702014.10.03 15:30:52sell0.35eurgbp0.783510.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-1.54-111.63
427794812014.10.03 15:31:04buy0.53eurusd1.253290.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-2.05285.14
427794882014.10.03 15:31:05sell0.53eurgbp0.782720.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-2.33-236.13
427807442014.10.03 16:22:37buy0.80eurusd1.252230.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-3.10515.20
427807452014.10.03 16:22:37sell0.80eurgbp0.782940.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-3.51-328.23
427813682014.10.03 17:01:15buy1.20eurusd1.251320.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-4.64882.00
427813692014.10.03 17:01:15sell1.20eurgbp0.783360.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-5.27-411.56
427818402014.10.03 17:41:35buy1.80eurusd1.250290.000000.000002014.10.06 19:03:031.258670.000.00-6.971 508.40
427818412014.10.03 17:41:36sell1.80eurgbp0.783620.000000.000002014.10.06 19:03:040.785500.000.00-7.91-542.33
427939692014.10.06 20:03:38sell0.10eurusd1.259690.000000.000002014.10.07 12:47:141.261310.000.00-0.34-16.20
427939702014.10.06 20:03:38buy0.10eurgbp0.786090.000000.000002014.10.07 12:47:140.785430.000.00-0.73-10.60
427950102014.10.06 21:12:28sell0.15eurusd1.260890.000000.000002014.10.07 12:47:141.261310.000.00-0.51-6.30
427950112014.10.06 21:12:29buy0.15eurgbp0.785990.000000.000002014.10.07 12:47:140.785430.000.00-1.10-13.49
427954122014.10.06 21:33:15sell0.23eurusd1.262940.000000.000002014.10.07 12:47:141.261310.000.00-0.7837.49
427954162014.10.06 21:33:16buy0.23eurgbp0.786590.000000.000002014.10.07 12:47:140.785430.000.00-1.68-42.84
427956092014.10.06 21:33:35sell0.35eurusd1.264540.000000.000002014.10.07 12:47:141.261300.000.00-1.18113.40
427956112014.10.06 21:33:35buy0.35eurgbp0.786890.000000.000002014.10.07 12:47:140.785430.000.00-2.56-82.05
427966362014.10.06 22:36:22sell0.53eurusd1.266190.000000.000002014.10.07 12:47:131.261300.000.00-1.79259.17
427966412014.10.06 22:36:22buy0.53eurgbp0.787220.000000.000002014.10.07 12:47:140.785430.000.00-3.88-152.32
428025292014.10.07 10:16:10sell0.80eurusd1.266190.000000.000002014.10.07 12:47:131.261280.000.000.00392.80
428025302014.10.07 10:16:10buy0.80eurgbp0.785920.000000.000002014.10.07 12:47:140.785430.000.000.00-62.94
428304042014.10.08 21:40:31sell0.10eurusd1.274700.000000.000002014.10.09 16:20:581.271300.000.00-1.0134.00
428304052014.10.08 21:40:31buy0.10eurgbp0.789050.000000.000002014.10.09 16:20:580.785960.000.00-2.21-49.97
428332322014.10.09 06:23:22sell0.15eurusd1.274340.000000.000002014.10.09 16:20:581.271300.000.000.0045.60
428332332014.10.09 06:23:22buy0.15eurgbp0.787380.000000.000002014.10.09 16:20:580.785960.000.000.00-34.45
428349182014.10.09 10:48:05sell0.23eurusd1.277190.000000.000002014.10.09 16:20:581.271300.000.000.00135.47
428349192014.10.09 10:48:05buy0.23eurgbp0.788870.000000.000002014.10.09 16:20:580.785960.000.000.00-108.24
428352352014.10.09 10:57:12sell0.35eurusd1.278680.000000.000002014.10.09 16:20:581.271300.000.000.00258.30
428352362014.10.09 10:57:12buy0.35eurgbp0.789050.000000.000002014.10.09 16:20:580.785960.000.000.00-174.91
428453852014.10.10 15:14:53buy0.10eurusd1.263840.000000.000002014.10.13 01:07:321.263480.000.00-0.39-3.60
428453862014.10.10 15:14:53sell0.10eurgbp0.788080.000000.000002014.10.13 01:07:320.785680.000.00-0.4438.60
428466062014.10.10 17:10:25buy0.15eurusd1.261880.000000.000002014.10.13 01:07:321.263480.000.00-0.5824.00
428466072014.10.10 17:10:25sell0.15eurgbp0.787410.000000.000002014.10.13 01:07:320.785680.000.00-0.6641.74
428563312014.10.13 23:30:21sell0.10eurusd1.273950.000000.000002014.10.14 10:48:271.269160.000.00-0.3447.90
428563322014.10.13 23:30:21buy0.10eurgbp0.791070.000000.000002014.10.14 10:48:270.791150.000.00-0.731.28
428623152014.10.14 11:24:27buy0.10eurusd1.268210.000000.000002014.10.15 15:33:551.270140.000.00-0.3919.30
428623172014.10.14 11:24:27sell0.10eurgbp0.791700.000000.000002014.10.15 15:34:430.796730.000.00-0.44-80.21
428624562014.10.14 11:30:00buy0.15eurusd1.268120.000000.000002014.10.15 15:32:391.269690.000.00-0.5823.55
428624622014.10.14 11:30:01sell0.15eurgbp0.793300.000000.000002014.10.15 15:34:430.796730.000.00-0.66-82.04
428634752014.10.14 12:00:08buy0.23eurusd1.267820.000000.000002014.10.15 15:32:281.269460.000.00-0.8937.72
428634762014.10.14 12:00:09sell0.23eurgbp0.794350.000000.000002014.10.15 15:34:430.796730.000.00-1.01-87.29
428648582014.10.14 12:37:13buy0.35eurusd1.264570.000000.000002014.10.15 15:32:151.269550.000.00-1.35174.30
428648592014.10.14 12:37:13sell0.35eurgbp0.792470.000000.000002014.10.15 15:34:430.796730.000.00-1.53-237.75
428670942014.10.14 14:40:26buy0.53eurusd1.265330.000000.000002014.10.15 15:32:141.269540.000.00-2.05223.13
428670952014.10.14 14:40:27sell0.53eurgbp0.794530.000000.000002014.10.15 15:34:430.796720.000.00-2.32-185.08
428754272014.10.14 21:23:24buy0.80eurusd1.264350.000000.000002014.10.15 15:31:561.269750.000.00-3.10432.00
428754282014.10.14 21:23:24sell0.80eurgbp0.794840.000000.000002014.10.15 15:34:430.796720.000.00-3.50-239.82
428766772014.10.15 02:35:21buy1.20eurusd1.263470.000000.000002014.10.15 15:31:521.269980.000.000.00781.20
428766782014.10.15 02:35:22sell1.20eurgbp0.795250.000000.000002014.10.15 15:34:340.796690.000.000.00-275.53
428823572014.10.15 16:30:40sell0.10eurusd1.279770.000000.000002014.10.15 16:44:341.282580.000.000.00-28.10
428823582014.10.15 16:30:41buy0.10eurgbp0.800040.000000.000002014.10.15 16:44:360.800510.000.000.007.53
428826102014.10.15 16:34:03sell0.15eurusd1.281190.000000.000002014.10.15 16:44:341.282580.000.000.00-20.85
428826402014.10.15 16:34:05buy0.15eurgbp0.800090.000000.000002014.10.15 16:44:360.800510.000.000.0010.09
428837202014.10.15 16:38:57sell0.23eurusd1.283070.000000.000002014.10.15 16:44:341.282550.000.000.0011.96
428837222014.10.15 16:38:59buy0.23eurgbp0.800340.000000.000002014.10.15 16:44:360.800510.000.000.006.27
428838232014.10.15 16:39:19sell0.35eurusd1.284950.000000.000002014.10.15 16:44:331.282550.000.000.0084.00
428838322014.10.15 16:39:19buy0.35eurgbp0.800980.000000.000002014.10.15 16:44:350.800510.000.000.00-26.35
428842022014.10.15 16:40:11sell0.53eurusd1.286600.000000.000002014.10.15 16:44:331.282540.000.000.00215.18
428842132014.10.15 16:40:11buy0.53eurgbp0.801280.000000.000002014.10.15 16:44:350.800500.000.000.00-66.22
428844552014.10.15 16:40:24sell0.80eurusd1.288650.000000.000002014.10.15 16:44:331.282480.000.000.00493.60
428844572014.10.15 16:40:25buy0.80eurgbp0.801970.000000.000002014.10.15 16:44:340.800520.000.000.00-185.82
428854492014.10.15 16:44:36sell0.10eurusd1.282480.000000.000002014.10.15 16:50:021.278690.000.000.0037.90
428854512014.10.15 16:44:36buy0.10eurgbp0.800680.000000.000002014.10.15 16:50:030.799200.000.000.00-23.68
428856282014.10.15 16:46:14sell0.15eurusd1.283700.000000.000002014.10.15 16:50:061.278780.000.000.0073.80
428856362014.10.15 16:46:15buy0.15eurgbp0.800540.000000.000002014.10.15 16:50:070.799210.000.000.00-31.92
428909032014.10.15 23:20:07sell0.10eurusd1.282150.000000.000002014.10.16 07:00:411.281930.000.00-1.012.20
428909042014.10.15 23:20:07buy0.10eurgbp0.802440.000000.000002014.10.16 07:00:420.801990.000.00-2.19-7.20
428914202014.10.15 23:27:07sell0.15eurusd1.283490.000000.000002014.10.16 07:00:411.281940.000.00-1.5223.25
428914222014.10.15 23:27:07buy0.15eurgbp0.802480.000000.000002014.10.16 07:00:420.801990.000.00-3.28-11.74
428916392014.10.15 23:29:37sell0.23eurusd1.284250.000000.000002014.10.16 07:00:411.281950.000.00-2.3352.90
428916412014.10.15 23:29:37buy0.23eurgbp0.801870.000000.000002014.10.16 07:00:410.802000.000.00-5.034.78
429377902014.10.21 18:21:39buy0.10eurusd1.272530.000000.000002014.10.22 14:13:231.270050.000.00-0.39-24.80
429377912014.10.21 18:21:39sell0.10eurgbp0.789120.000000.000002014.10.22 14:13:240.791200.000.00-0.44-33.40
429397722014.10.22 01:32:06buy0.15eurusd1.270830.000000.000002014.10.22 14:13:231.270050.000.000.00-11.70
429397732014.10.22 01:32:06sell0.15eurgbp0.788780.000000.000002014.10.22 14:13:230.791180.000.000.00-57.81
429412162014.10.22 10:41:20buy0.23eurusd1.271400.000000.000002014.10.22 14:13:221.270050.000.000.00-31.05
429412172014.10.22 10:41:21sell0.23eurgbp0.790670.000000.000002014.10.22 14:13:230.791160.000.000.00-18.10
429413932014.10.22 11:01:52buy0.35eurusd1.269070.000000.000002014.10.22 14:13:221.270050.000.000.0034.30
429413972014.10.22 11:01:52sell0.35eurgbp0.789680.000000.000002014.10.22 14:13:230.791130.000.000.00-81.49
429419052014.10.22 11:38:45buy0.53eurusd1.269510.000000.000002014.10.22 14:13:221.270040.000.000.0028.09
429419062014.10.22 11:38:45sell0.53eurgbp0.791490.000000.000002014.10.22 14:13:230.791110.000.000.0032.34
429420612014.10.22 11:42:35buy0.80eurusd1.269020.000000.000002014.10.22 14:13:221.270040.000.000.0081.60
429420622014.10.22 11:42:35sell0.80eurgbp0.792410.000000.000002014.10.22 14:13:230.791080.000.000.00170.86
429432242014.10.22 15:32:28buy0.10eurusd1.267440.000000.000002014.10.24 11:48:331.265530.000.00-1.55-19.10
429432252014.10.22 15:32:28sell0.10eurgbp0.790000.000000.000002014.10.24 11:48:330.787740.000.00-1.7636.32
429477672014.10.22 17:22:46buy0.15eurusd1.265270.000000.000002014.10.24 11:48:331.265530.000.00-2.323.90
429477682014.10.22 17:22:46sell0.15eurgbp0.789140.000000.000002014.10.24 11:48:330.787740.000.00-2.6533.75
429594712014.10.23 10:04:17buy0.23eurusd1.262190.000000.000002014.10.24 11:48:331.265530.000.00-0.8976.82
429594722014.10.23 10:04:18sell0.23eurgbp0.787370.000000.000002014.10.24 11:48:330.787740.000.00-1.01-13.68
429848782014.10.28 14:36:09sell0.10eurusd1.275230.000000.000002014.10.29 05:10:451.274030.000.00-0.3412.00
429848822014.10.28 14:36:09buy0.10eurgbp0.788470.000000.000002014.10.29 05:10:350.789620.000.00-0.7318.55
430008642014.10.29 20:01:26buy0.10eurusd1.267930.000000.000002014.10.30 11:36:201.258300.000.00-1.16-96.30
430008672014.10.29 20:01:26sell0.10eurgbp0.789140.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.00-1.3235.18
430011082014.10.29 20:03:15buy0.15eurusd1.267140.000000.000002014.10.30 11:36:191.258290.000.00-1.74-132.75
430011092014.10.29 20:03:15sell0.15eurgbp0.789760.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.00-1.9867.65
430014922014.10.29 20:09:57buy0.23eurusd1.265570.000000.000002014.10.30 11:36:191.258290.000.00-2.67-167.44
430014932014.10.29 20:09:57sell0.23eurgbp0.789530.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.00-3.0495.26
430016612014.10.29 20:13:51buy0.35eurusd1.264250.000000.000002014.10.30 11:36:181.258290.000.00-4.06-208.60
430016622014.10.29 20:13:51sell0.35eurgbp0.789490.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.00-4.62142.73
430033472014.10.30 02:04:38buy0.53eurusd1.263110.000000.000002014.10.30 11:36:181.258290.000.000.00-255.46
430033482014.10.30 02:04:38sell0.53eurgbp0.789730.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.000.00236.48
430034812014.10.30 02:41:47buy0.80eurusd1.262310.000000.000002014.10.30 11:36:161.258310.000.000.00-320.00
430034822014.10.30 02:41:47sell0.80eurgbp0.790250.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.000.00423.48
430041022014.10.30 07:03:55buy1.20eurusd1.258940.000000.000002014.10.30 11:36:161.258310.000.000.00-75.60
430041032014.10.30 07:03:55sell1.20eurgbp0.788220.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.000.00245.64
430051322014.10.30 10:20:21buy1.80eurusd1.256080.000000.000002014.10.30 11:36:161.258310.000.000.00401.40
430051332014.10.30 10:20:21sell1.80eurgbp0.786670.000000.000002014.10.30 11:36:210.786940.000.000.00-77.72
430549402014.11.04 17:30:14sell0.10eurusd1.255430.000000.000002014.11.05 08:20:081.253770.000.00-0.3416.60
430549412014.11.04 17:30:14buy0.10eurgbp0.783970.000000.000002014.11.05 08:20:090.785210.000.00-0.7319.80
430588122014.11.05 08:46:47buy0.10eurusd1.253490.000000.000002014.11.05 15:36:251.250080.000.000.00-34.10
430588132014.11.05 08:46:47sell0.10eurgbp0.785450.000000.000002014.11.05 15:36:260.784350.000.000.0017.53
430595132014.11.05 10:51:46buy0.15eurusd1.250730.000000.000002014.11.05 15:36:251.250080.000.000.00-9.75
430595142014.11.05 10:51:46sell0.15eurgbp0.784030.000000.000002014.11.05 15:36:260.784350.000.000.00-7.65
430596022014.11.05 10:56:21buy0.23eurusd1.249270.000000.000002014.11.05 15:36:251.250080.000.000.0018.63
430596032014.11.05 10:56:21sell0.23eurgbp0.783880.000000.000002014.11.05 15:36:260.784350.000.000.00-17.23
430598672014.11.05 11:30:31buy0.35eurusd1.249640.000000.000002014.11.05 15:36:251.250080.000.000.0015.40
430598682014.11.05 11:30:31sell0.35eurgbp0.785540.000000.000002014.11.05 15:36:260.784350.000.000.0066.39
430599862014.11.05 11:45:27buy0.53eurusd1.248730.000000.000002014.11.05 15:36:251.250080.000.000.0071.55
430599872014.11.05 11:45:28sell0.53eurgbp0.785910.000000.000002014.11.05 15:36:250.784350.000.000.00131.80
430618362014.11.05 15:40:51buy0.10eurusd1.249570.000000.000002014.11.05 17:36:161.248770.000.000.00-8.00
430618382014.11.05 15:40:51sell0.10eurgbp0.783850.000000.000002014.11.05 17:36:180.782170.000.000.0026.82
430696882014.11.06 13:11:48buy0.10eurusd1.251870.000000.000002014.11.06 16:10:171.241560.000.000.00-103.10
430696892014.11.06 13:11:48sell0.10eurgbp0.785030.000000.000002014.11.06 16:10:180.780070.000.000.0078.95
430719842014.11.06 15:14:38buy0.15eurusd1.251480.000000.000002014.11.06 16:10:171.241560.000.000.00-148.80
430719852014.11.06 15:14:38sell0.15eurgbp0.785930.000000.000002014.11.06 16:10:180.780070.000.000.00139.92
430721362014.11.06 15:33:20buy0.23eurusd1.248190.000000.000002014.11.06 16:10:171.241560.000.000.00-152.49
430721382014.11.06 15:33:20sell0.23eurgbp0.784210.000000.000002014.11.06 16:10:170.780070.000.000.00151.58
430724992014.11.06 15:35:21buy0.35eurusd1.245930.000000.000002014.11.06 16:10:171.241550.000.000.00-153.30
430725032014.11.06 15:35:21sell0.35eurgbp0.783620.000000.000002014.11.06 16:10:170.780070.000.000.00197.78
430726812014.11.06 15:36:06buy0.53eurusd1.242690.000000.000002014.11.06 16:10:171.241540.000.000.00-60.95
430726822014.11.06 15:36:06sell0.53eurgbp0.781730.000000.000002014.11.06 16:10:170.780070.000.000.00140.05
430740512014.11.06 15:49:46buy0.80eurusd1.240170.000000.000002014.11.06 16:10:171.241540.000.000.00109.60
430740522014.11.06 15:49:46sell0.80eurgbp0.780490.000000.000002014.11.06 16:10:170.780070.000.000.0053.49
430746702014.11.06 16:12:02buy0.10eurusd1.241700.000000.000002014.11.07 20:51:101.245880.000.00-0.3941.80
430746712014.11.06 16:12:02sell0.10eurgbp0.780300.000000.000002014.11.07 20:51:100.785460.000.00-0.44-81.86
430757342014.11.06 18:20:10buy0.15eurusd1.242470.000000.000002014.11.07 20:51:101.245880.000.00-0.5851.15
430757352014.11.06 18:20:10sell0.15eurgbp0.782390.000000.000002014.11.07 20:51:100.785460.000.00-0.65-73.05
430758502014.11.06 18:37:00buy0.23eurusd1.241590.000000.000002014.11.07 20:51:091.245860.000.00-0.8998.21
430758512014.11.06 18:37:00sell0.23eurgbp0.782830.000000.000002014.11.07 20:51:100.785460.000.00-1.00-95.97
430763382014.11.06 19:48:14buy0.35eurusd1.240080.000000.000002014.11.07 20:51:091.245860.000.00-1.35202.30
430763392014.11.06 19:48:15sell0.35eurgbp0.782610.000000.000002014.11.07 20:51:100.785460.000.00-1.52-158.25
430779102014.11.06 22:33:35buy0.53eurusd1.237750.000000.000002014.11.07 20:51:091.245860.000.00-2.05429.83
430779112014.11.06 22:33:35sell0.53eurgbp0.781570.000000.000002014.11.07 20:51:100.785460.000.00-2.31-327.07
430822062014.11.07 15:29:38buy0.80eurusd1.237340.000000.000002014.11.07 20:51:091.245860.000.000.00681.60
430822092014.11.07 15:29:38sell0.80eurgbp0.782610.000000.000002014.11.07 20:51:100.785460.000.000.00-361.70
431013262014.11.10 18:03:08buy0.10eurusd1.244090.000000.000002014.11.11 13:25:031.242370.000.00-0.39-17.20
431013272014.11.10 18:03:08sell0.10eurgbp0.783770.000000.000002014.11.11 13:25:010.782840.000.00-0.4414.76
431015262014.11.10 18:58:46buy0.15eurusd1.242310.000000.000002014.11.11 13:25:001.242360.000.00-0.580.75
431015272014.11.10 18:58:46sell0.15eurgbp0.783300.000000.000002014.11.11 13:25:000.782840.000.00-0.6510.95
431032862014.11.11 07:01:58buy0.23eurusd1.241660.000000.000002014.11.11 13:24:591.242360.000.000.0016.10
431032872014.11.11 07:01:58sell0.23eurgbp0.783930.000000.000002014.11.11 13:24:580.782840.000.000.0039.80
431123062014.11.11 20:25:13sell0.10eurusd1.248330.000000.000002014.11.12 04:18:061.246450.000.00-0.3418.80
431123082014.11.11 20:25:13buy0.10eurgbp0.784280.000000.000002014.11.12 04:18:070.783210.000.00-0.72-17.02
431127122014.11.11 21:05:08sell0.15eurusd1.249340.000000.000002014.11.12 04:18:081.246480.000.00-0.5142.90
431127132014.11.11 21:05:08buy0.15eurgbp0.783860.000000.000002014.11.12 04:18:090.783210.000.00-1.09-15.51
431238042014.11.12 14:09:10buy0.10eurusd1.245860.000000.000002014.11.14 18:46:261.249580.000.00-1.5537.20
431238052014.11.12 14:09:10sell0.10eurgbp0.787840.000000.000002014.11.14 18:46:300.797630.000.00-1.73-153.36
431279742014.11.12 19:07:22buy0.15eurusd1.244290.000000.000002014.11.14 18:46:261.249580.000.00-2.3279.35
431279762014.11.12 19:07:22sell0.15eurgbp0.787560.000000.000002014.11.14 18:46:290.797620.000.00-2.60-236.38
431285172014.11.12 20:35:42buy0.23eurusd1.242020.000000.000002014.11.14 18:46:261.249570.000.00-3.56173.65
431285182014.11.12 20:35:43sell0.23eurgbp0.786650.000000.000002014.11.14 18:46:280.797630.000.00-3.98-395.61
431420282014.11.13 15:04:53buy0.35eurusd1.245340.000000.000002014.11.14 18:46:261.249580.000.00-1.35148.40
431420292014.11.13 15:04:53sell0.35eurgbp0.791260.000000.000002014.11.14 18:46:270.797720.000.00-1.51-354.21
431480612014.11.13 19:23:04buy0.53eurusd1.246330.000000.000002014.11.14 18:46:251.249610.000.00-2.05173.84
431480632014.11.13 19:23:04sell0.53eurgbp0.793550.000000.000002014.11.14 18:46:270.797720.000.00-2.29-346.23
431517782014.11.14 04:34:29buy0.80eurusd1.245600.000000.000002014.11.14 18:46:251.249600.000.000.00320.00
431517802014.11.14 04:34:29sell0.80eurgbp0.794130.000000.000002014.11.14 18:46:270.797730.000.000.00-451.18
431533752014.11.14 07:00:00buy1.20eurusd1.244180.000000.000002014.11.14 18:46:251.249600.000.000.00650.40
431533782014.11.14 07:00:00sell1.20eurgbp0.794000.000000.000002014.11.14 18:46:270.797740.000.000.00-703.10
431565922014.11.14 15:10:11buy1.80eurusd1.243360.000000.000002014.11.14 18:46:241.249550.000.000.001 114.20
431565932014.11.14 15:10:11sell1.80eurgbp0.794510.000000.000002014.11.14 18:46:270.797740.000.000.00-910.83
431569472014.11.14 15:31:45buy2.70eurusd1.241350.000000.000002014.11.14 18:46:241.249530.000.000.002 208.60
431569622014.11.14 15:31:50sell2.70eurgbp0.794100.000000.000002014.11.14 18:46:270.797740.000.000.00-1 539.68
431578992014.11.14 16:55:25buy4.05eurusd1.241770.000000.000002014.11.14 18:46:241.249470.000.000.003 118.50
431579002014.11.14 16:55:25sell4.05eurgbp0.795820.000000.000002014.11.14 18:46:260.797740.000.000.00-1 218.20
431739892014.11.17 17:07:29buy0.10eurusd1.246350.000000.000002014.11.18 13:30:311.252180.000.00-0.3958.30
431739902014.11.17 17:07:29sell0.10eurgbp0.796850.000000.000002014.11.18 13:30:330.799230.000.00-0.43-37.29
431742342014.11.17 17:12:42buy0.10eurusd1.246060.000000.000002014.11.18 13:30:301.252190.000.00-0.3961.30
431742352014.11.17 17:12:42sell0.10eurgbp0.796850.000000.000002014.11.18 13:30:330.799230.000.00-0.43-37.29
431742752014.11.17 17:13:07buy0.10eurusd1.245490.000000.000002014.11.18 13:30:291.252190.000.00-0.3967.00
431742772014.11.17 17:13:08sell0.10eurgbp0.796730.000000.000002014.11.18 13:30:320.799230.000.00-0.43-39.17
431746572014.11.17 17:18:15buy0.10eurusd1.244840.000000.000002014.11.18 13:30:281.252190.000.00-0.3973.50
431746592014.11.17 17:18:15sell0.10eurgbp0.796370.000000.000002014.11.18 13:30:320.799230.000.00-0.43-44.81
431987602014.11.19 21:00:04sell0.10eurusd1.258590.000000.000002014.11.20 09:23:421.253340.000.00-1.0152.50
431987892014.11.19 21:00:05buy0.10eurgbp0.802000.000000.000002014.11.20 09:23:420.801030.000.00-2.14-15.18
431987912014.11.19 21:00:06sell0.10eurusd1.259620.000000.000002014.11.20 09:23:411.253340.000.00-1.0162.80
431987942014.11.19 21:00:06buy0.10eurgbp0.801990.000000.000002014.11.20 09:23:410.801030.000.00-2.14-15.02
431988382014.11.19 21:00:11sell0.10eurusd1.259760.000000.000002014.11.20 09:23:401.253340.000.00-1.0164.20
431988522014.11.19 21:00:11buy0.10eurgbp0.801240.000000.000002014.11.20 09:23:390.801020.000.00-2.14-3.44
432071122014.11.20 12:55:34buy0.10eurusd1.252520.000000.000002014.11.20 13:57:391.253780.000.000.0012.60
432071132014.11.20 12:55:35sell0.10eurgbp0.799530.000000.000002014.11.20 13:57:390.799540.000.000.00-0.16
432130522014.11.20 16:27:16sell0.10eurusd1.255560.000000.000002014.11.20 17:07:551.252410.000.000.0031.50
432130532014.11.20 16:27:24buy0.10eurgbp0.798850.000000.000002014.11.20 17:07:550.797400.000.000.00-22.77
432130782014.11.20 16:29:05sell0.10eurusd1.256020.000000.000002014.11.20 17:07:551.252410.000.000.0036.10
432130792014.11.20 16:29:05buy0.10eurgbp0.798900.000000.000002014.11.20 17:07:550.797400.000.000.00-23.56
432130962014.11.20 16:31:47sell0.10eurusd1.256310.000000.000002014.11.20 17:07:451.252580.000.000.0037.30
432130972014.11.20 16:31:47buy0.10eurgbp0.798820.000000.000002014.11.20 17:07:370.797440.000.000.00-21.67
432132352014.11.20 16:45:18sell0.10eurusd1.256570.000000.000002014.11.20 17:07:361.252510.000.000.0040.60
432132362014.11.20 16:45:18buy0.10eurgbp0.798720.000000.000002014.11.20 17:07:350.797430.000.000.00-20.26
432138082014.11.20 17:18:55sell0.10eurusd1.254870.000000.000002014.11.20 17:56:401.254280.000.000.005.90
432138092014.11.20 17:18:55buy0.10eurgbp0.798130.000000.000002014.11.20 17:56:390.798170.000.000.000.63
432138242014.11.20 17:19:27sell0.10eurusd1.255090.000000.000002014.11.20 17:56:381.254190.000.000.009.00
432138252014.11.20 17:19:28buy0.10eurgbp0.798070.000000.000002014.11.20 17:56:370.798170.000.000.001.57
432160372014.11.21 04:02:17sell0.10eurusd1.256390.000000.000002014.11.21 05:17:171.255490.000.000.009.00
432160402014.11.21 04:02:17buy0.10eurgbp0.799740.000000.000002014.11.21 05:17:170.799610.000.000.00-2.04
432172362014.11.21 10:39:46buy0.10eurusd1.251580.000000.000002014.11.21 12:32:401.244270.000.000.00-73.10
432172372014.11.21 10:39:48sell0.10eurgbp0.798860.000000.000002014.11.21 12:32:500.794110.000.000.0074.43
432172902014.11.21 10:41:53buy0.10eurusd1.250950.000000.000002014.11.21 12:32:401.244270.000.000.00-66.80
432172922014.11.21 10:41:53sell0.10eurgbp0.798560.000000.000002014.11.21 12:32:490.794130.000.000.0069.42
432173042014.11.21 10:42:23buy0.10eurusd1.250340.000000.000002014.11.21 12:32:351.244460.000.000.00-58.80
432173062014.11.21 10:42:23sell0.10eurgbp0.798430.000000.000002014.11.21 12:32:460.794090.000.000.0068.02
432173602014.11.21 10:43:19buy0.10eurusd1.249580.000000.000002014.11.21 12:32:351.244450.000.000.00-51.30
432173632014.11.21 10:43:21sell0.10eurgbp0.798060.000000.000002014.11.21 12:32:420.794020.000.000.0063.32
432174302014.11.21 10:45:35buy0.10eurusd1.249270.000000.000002014.11.21 12:32:351.244450.000.000.00-48.20
432174312014.11.21 10:45:38sell0.10eurgbp0.797990.000000.000002014.11.21 12:32:410.794050.000.000.0061.75
432174712014.11.21 10:48:43buy0.10eurusd1.248830.000000.000002014.11.21 12:32:351.244440.000.000.00-43.90
432174722014.11.21 10:48:43sell0.10eurgbp0.797840.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0059.24
432175082014.11.21 10:50:40buy0.10eurusd1.248190.000000.000002014.11.21 12:32:341.244430.000.000.00-37.60
432175092014.11.21 10:50:40sell0.10eurgbp0.797470.000000.000002014.11.21 12:32:410.794050.000.000.0053.60
432177312014.11.21 10:57:50buy0.10eurusd1.247610.000000.000002014.11.21 12:32:341.244400.000.000.00-32.10
432177362014.11.21 10:57:53sell0.10eurgbp0.797140.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0048.28
432177522014.11.21 10:59:31buy0.10eurusd1.247440.000000.000002014.11.21 12:32:341.244400.000.000.00-30.40
432177532014.11.21 10:59:31sell0.10eurgbp0.797260.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0050.16
432177902014.11.21 10:59:53buy0.10eurusd1.246840.000000.000002014.11.21 12:32:341.244420.000.000.00-24.20
432178212014.11.21 11:00:03sell0.10eurgbp0.796920.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0044.83
432178372014.11.21 11:00:08buy0.10eurusd1.246540.000000.000002014.11.21 12:32:301.244150.000.000.00-23.90
432178412014.11.21 11:00:11sell0.10eurgbp0.796950.000000.000002014.11.21 12:32:410.794050.000.000.0045.45
432178682014.11.21 11:00:23buy0.10eurusd1.246180.000000.000002014.11.21 12:32:291.244120.000.000.00-20.60
432178742014.11.21 11:00:25sell0.10eurgbp0.796870.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0044.04
432201132014.11.21 11:59:39buy0.10eurusd1.243670.000000.000002014.11.21 12:32:291.244140.000.000.004.70
432201192014.11.21 11:59:41sell0.10eurgbp0.795260.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0018.81
432202682014.11.21 12:02:43buy0.10eurusd1.243240.000000.000002014.11.21 12:32:281.244080.000.000.008.40
432202702014.11.21 12:02:44sell0.10eurgbp0.795250.000000.000002014.11.21 12:32:410.794070.000.000.0018.49
432203892014.11.21 12:03:27buy0.10eurusd1.242650.000000.000002014.11.21 12:32:261.244050.000.000.0014.00
432203902014.11.21 12:03:28sell0.10eurgbp0.794980.000000.000002014.11.21 12:32:410.794060.000.000.0014.42
432217322014.11.21 12:32:51buy0.10eurusd1.244340.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.39-32.40
432217452014.11.21 12:33:00sell0.10eurgbp0.793990.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.4333.55
432217502014.11.21 12:33:03buy0.10eurusd1.244080.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.39-29.80
432217512014.11.21 12:33:03sell0.10eurgbp0.794040.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.4334.33
432217692014.11.21 12:33:26buy0.10eurusd1.244040.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.39-29.40
432217732014.11.21 12:33:28sell0.10eurgbp0.794220.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.4337.15
432217742014.11.21 12:33:28buy0.10eurusd1.243710.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.39-26.10
432217752014.11.21 12:33:28sell0.10eurgbp0.794210.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.4337.00
432218112014.11.21 12:34:07buy0.10eurusd1.243380.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.39-22.80
432218262014.11.21 12:34:58sell0.10eurgbp0.794030.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.4334.17
432228192014.11.21 13:45:05buy0.10eurusd1.241960.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.39-8.60
432228202014.11.21 13:45:05sell0.10eurgbp0.792930.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.4316.93
432237122014.11.21 16:02:57buy0.10eurusd1.240840.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.392.60
432237142014.11.21 16:03:07sell0.10eurgbp0.792010.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.432.51
432237542014.11.21 16:08:37buy0.10eurusd1.240640.000000.000002014.11.24 13:16:581.241100.000.00-0.394.60
432237552014.11.21 16:08:37sell0.10eurgbp0.792100.000000.000002014.11.24 13:17:000.791850.000.00-0.433.92
432238012014.11.21 16:16:34buy0.10eurusd1.241130.000000.000002014.11.24 13:16:531.241130.000.00-0.390.00
432238022014.11.21 16:16:35sell0.10eurgbp0.792920.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.00-0.4316.77
432238502014.11.21 16:24:03buy0.10eurusd1.241180.000000.000002014.11.24 13:16:531.241130.000.00-0.39-0.50
432238512014.11.21 16:24:04sell0.10eurgbp0.793230.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.00-0.4321.63
432249872014.11.21 19:06:45buy0.10eurusd1.238610.000000.000002014.11.24 13:16:531.241130.000.00-0.3925.20
432249882014.11.21 19:06:46sell0.10eurgbp0.790950.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.00-0.43-14.11
432250262014.11.21 19:14:10buy0.10eurusd1.238610.000000.000002014.11.24 13:16:521.241070.000.00-0.3924.60
432250272014.11.21 19:14:10sell0.10eurgbp0.791280.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.00-0.43-8.94
432250972014.11.21 19:30:55buy0.10eurusd1.238320.000000.000002014.11.24 13:16:521.241070.000.00-0.3927.50
432250982014.11.21 19:30:55sell0.10eurgbp0.791300.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.00-0.43-8.62
432253002014.11.21 21:25:36buy0.10eurusd1.238530.000000.000002014.11.24 13:16:521.241070.000.00-0.3925.40
432253012014.11.21 21:25:36sell0.10eurgbp0.791780.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.00-0.43-1.10
432257612014.11.24 01:15:20buy0.10eurusd1.236770.000000.000002014.11.24 13:16:521.241020.000.000.0042.50
432257622014.11.24 01:15:20sell0.10eurgbp0.790300.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.000.00-24.30
432257752014.11.24 01:18:51buy0.10eurusd1.236520.000000.000002014.11.24 13:16:521.241080.000.000.0045.60
432257762014.11.24 01:18:51sell0.10eurgbp0.790340.000000.000002014.11.24 13:16:590.791850.000.000.00-23.67
432323622014.11.24 13:17:00sell0.10eurusd1.241100.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.34-9.30
432323632014.11.24 13:17:01buy0.10eurgbp0.791850.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.7115.67
432325202014.11.24 13:54:43sell0.10eurusd1.240950.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.34-10.80
432325222014.11.24 13:54:43buy0.10eurgbp0.791370.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.7123.18
432325292014.11.24 13:56:13sell0.10eurusd1.241010.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.34-10.20
432325302014.11.24 13:56:13buy0.10eurgbp0.791050.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.7128.19
432362152014.11.24 16:49:46sell0.10eurusd1.241870.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.34-1.60
432362172014.11.24 16:49:47buy0.10eurgbp0.791620.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.7119.27
432362522014.11.24 16:50:01sell0.10eurusd1.242330.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.343.00
432362552014.11.24 16:50:01buy0.10eurgbp0.791790.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.7116.61
432368282014.11.24 17:12:20sell0.10eurusd1.243090.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.3410.60
432368302014.11.24 17:12:20buy0.10eurgbp0.792250.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.719.40
432374052014.11.24 17:27:45sell0.10eurusd1.243370.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.3413.40
432374062014.11.24 17:27:45buy0.10eurgbp0.792220.000000.000002014.11.25 10:03:310.792850.000.00-0.719.87
432375182014.11.24 17:30:14sell0.10eurusd1.243850.000000.000002014.11.25 10:03:301.242030.000.00-0.3418.20
432375212014.11.24 17:30:14buy0.10eurgbp0.792390.000000.000002014.11.25 10:03:310.792860.000.00-0.717.36
432376502014.11.24 17:33:43sell0.10eurusd1.243960.000000.000002014.11.25 10:03:291.242030.000.00-0.3419.30
432376512014.11.24 17:33:44buy0.10eurgbp0.792170.000000.000002014.11.25 10:03:300.792870.000.00-0.7110.96
432384342014.11.24 18:28:10sell0.10eurusd1.244270.000000.000002014.11.25 10:03:291.242000.000.00-0.3422.70
432384352014.11.24 18:28:11buy0.10eurgbp0.792180.000000.000002014.11.25 10:03:300.792890.000.00-0.7111.12
432449432014.11.25 10:03:32buy0.10eurusd1.241950.000000.000002014.11.25 17:59:461.248270.000.000.0063.20
432449442014.11.25 10:03:32sell0.10eurgbp0.792860.000000.000002014.11.25 17:59:470.793990.000.000.00-17.77
432449592014.11.25 10:04:30buy0.10eurusd1.242140.000000.000002014.11.25 17:59:461.248270.000.000.0061.30
432449602014.11.25 10:04:30sell0.10eurgbp0.793340.000000.000002014.11.25 17:59:470.793990.000.000.00-10.23
432605252014.11.25 15:30:03buy0.10eurusd1.241180.000000.000002014.11.25 17:59:461.248270.000.000.0070.90
432605362014.11.25 15:30:03sell0.10eurgbp0.792850.000000.000002014.11.25 17:59:470.793990.000.000.00-17.93
432607062014.11.25 15:32:11buy0.10eurusd1.240320.000000.000002014.11.25 17:59:461.248290.000.000.0079.70
432607082014.11.25 15:32:11sell0.10eurgbp0.792300.000000.000002014.11.25 17:59:460.793990.000.000.00-26.58
432628132014.11.25 17:59:47sell0.10eurusd1.248340.000000.000002014.11.25 19:25:341.246350.000.000.0019.90
432628142014.11.25 17:59:47buy0.10eurgbp0.793980.000000.000002014.11.25 19:25:360.793380.000.000.00-9.42
432628492014.11.25 18:00:14sell0.10eurusd1.248490.000000.000002014.11.25 19:25:351.246350.000.000.0021.40
432628512014.11.25 18:00:15buy0.10eurgbp0.793780.000000.000002014.11.25 19:25:370.793380.000.000.00-6.28
432638582014.11.25 21:06:47sell0.10eurusd1.248240.000000.000002014.11.27 11:03:411.246860.000.00-1.3513.80
432638592014.11.25 21:06:47buy0.10eurgbp0.794110.000000.000002014.11.27 11:03:430.791330.000.00-2.87-43.80
432658982014.11.26 10:30:29sell0.10eurusd1.248430.000000.000002014.11.27 11:03:411.246850.000.00-1.0115.80
432658992014.11.26 10:30:29buy0.10eurgbp0.794010.000000.000002014.11.27 11:03:430.791330.000.00-2.16-42.22
432659172014.11.26 10:30:38sell0.10eurusd1.248900.000000.000002014.11.27 11:03:411.246840.000.00-1.0120.60
432659182014.11.26 10:30:38buy0.10eurgbp0.794130.000000.000002014.11.27 11:03:430.791340.000.00-2.16-43.95
432681232014.11.26 14:11:26sell0.10eurusd1.245920.000000.000002014.11.27 11:03:411.246840.000.00-1.01-9.20
432681242014.11.26 14:11:26buy0.10eurgbp0.790860.000000.000002014.11.27 11:03:430.791350.000.00-2.167.72
432681932014.11.26 14:13:24sell0.10eurusd1.245970.000000.000002014.11.27 11:03:411.246850.000.00-1.01-8.80
432681942014.11.26 14:13:24buy0.10eurgbp0.790630.000000.000002014.11.27 11:03:420.791350.000.00-2.1611.34
432682192014.11.26 14:13:46sell0.10eurusd1.246220.000000.000002014.11.27 11:03:401.246840.000.00-1.01-6.20
432682202014.11.26 14:13:47buy0.10eurgbp0.790560.000000.000002014.11.27 11:03:420.791350.000.00-2.1612.44
432684842014.11.26 14:32:38sell0.10eurusd1.246310.000000.000002014.11.27 11:03:401.246840.000.00-1.01-5.30
432684852014.11.26 14:32:38buy0.10eurgbp0.790270.000000.000002014.11.27 11:03:420.791350.000.00-2.1617.01
432684962014.11.26 14:33:22sell0.10eurusd1.246560.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.01-2.90
432684972014.11.26 14:33:23buy0.10eurgbp0.790170.000000.000002014.11.27 11:03:420.791360.000.00-2.1618.75
432685122014.11.26 14:33:42sell0.10eurusd1.246910.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.010.60
432685132014.11.26 14:33:43buy0.10eurgbp0.790250.000000.000002014.11.27 11:03:420.791360.000.00-2.1617.49
432686392014.11.26 14:36:39sell0.10eurusd1.246940.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.010.90
432686402014.11.26 14:36:39buy0.10eurgbp0.789980.000000.000002014.11.27 11:03:420.791370.000.00-2.1621.90
432690012014.11.26 14:59:04sell0.10eurusd1.248650.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0118.00
432690022014.11.26 14:59:04buy0.10eurgbp0.791370.000000.000002014.11.27 11:03:420.791360.000.00-2.16-0.16
432693542014.11.26 15:30:21sell0.10eurusd1.248600.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0117.50
432693562014.11.26 15:30:21buy0.10eurgbp0.791000.000000.000002014.11.27 11:03:420.791370.000.00-2.165.83
432694282014.11.26 15:30:55sell0.10eurusd1.248860.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0120.10
432694292014.11.26 15:30:55buy0.10eurgbp0.790890.000000.000002014.11.27 11:03:420.791370.000.00-2.167.56
432696162014.11.26 15:37:52sell0.10eurusd1.249650.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0128.00
432696202014.11.26 15:37:53buy0.10eurgbp0.791290.000000.000002014.11.27 11:03:420.791360.000.00-2.161.10
432696742014.11.26 15:38:57sell0.10eurusd1.250160.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0133.10
432696772014.11.26 15:38:58buy0.10eurgbp0.791370.000000.000002014.11.27 11:03:420.791360.000.00-2.16-0.16
432697632014.11.26 15:40:56sell0.10eurusd1.250730.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0138.80
432697672014.11.26 15:40:56buy0.10eurgbp0.791550.000000.000002014.11.27 11:03:410.791370.000.00-2.16-2.84
432714372014.11.26 17:59:24sell0.10eurusd1.252500.000000.000002014.11.27 11:03:401.246850.000.00-1.0156.50
432714382014.11.26 17:59:24buy0.10eurgbp0.793040.000000.000002014.11.27 11:03:410.791380.000.00-2.16-26.15
432715162014.11.26 17:59:38sell0.10eurusd1.253110.000000.000002014.11.27 11:03:391.246850.000.00-1.0162.60
432715212014.11.26 17:59:39buy0.10eurgbp0.793170.000000.000002014.11.27 11:03:410.791380.000.00-2.16-28.20
432759622014.11.27 09:15:53sell0.10eurusd1.251700.000000.000002014.11.27 11:03:391.246860.000.000.0048.40
432759632014.11.27 09:15:53buy0.10eurgbp0.791470.000000.000002014.11.27 11:03:410.791370.000.000.00-1.58
432761552014.11.27 09:19:28sell0.10eurusd1.252140.000000.000002014.11.27 11:03:391.246860.000.000.0052.80
432761562014.11.27 09:19:28buy0.10eurgbp0.791470.000000.000002014.11.27 11:03:410.791370.000.000.00-1.58
432780212014.11.27 11:03:43buy0.10eurusd1.246850.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.78-4.10
432780222014.11.27 11:03:43sell0.10eurgbp0.791330.000000.000002014.12.01 12:01:470.794890.000.00-0.86-55.84
432791912014.11.27 15:50:59buy0.10eurusd1.247860.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.78-14.20
432791922014.11.27 15:50:59sell0.10eurgbp0.792660.000000.000002014.12.01 12:01:470.794880.000.00-0.86-34.82
432798912014.11.27 17:57:33buy0.10eurusd1.248140.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.78-17.00
432798922014.11.27 17:57:34sell0.10eurgbp0.793380.000000.000002014.12.01 12:01:470.794900.000.00-0.86-23.83
432799232014.11.27 17:59:03buy0.10eurusd1.248350.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.78-19.10
432799242014.11.27 17:59:04sell0.10eurgbp0.793950.000000.000002014.12.01 12:01:470.794890.000.00-0.86-14.75
432800842014.11.27 18:18:13buy0.10eurusd1.247410.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.78-9.70
432800862014.11.27 18:18:13sell0.10eurgbp0.793300.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.86-24.78
432802922014.11.27 18:52:41buy0.10eurusd1.247300.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.78-8.60
432802932014.11.27 18:52:41sell0.10eurgbp0.793480.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.86-21.96
432815872014.11.28 00:53:51buy0.10eurusd1.246030.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.394.10
432815882014.11.28 00:53:51sell0.10eurgbp0.792510.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-37.17
432818192014.11.28 02:14:45buy0.10eurusd1.245430.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.3910.10
432818202014.11.28 02:14:45sell0.10eurgbp0.792200.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-42.03
432818522014.11.28 02:21:58buy0.10eurusd1.245390.000000.000002014.12.01 12:01:441.246440.000.00-0.3910.50
432818532014.11.28 02:21:58sell0.10eurgbp0.792590.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-35.91
432818772014.11.28 02:24:18buy0.10eurusd1.245080.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3913.60
432818792014.11.28 02:24:18sell0.10eurgbp0.792600.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-35.76
432829872014.11.28 09:45:24buy0.10eurusd1.245400.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3910.40
432829882014.11.28 09:45:25sell0.10eurgbp0.793240.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-25.72
432830262014.11.28 09:49:32buy0.10eurusd1.245110.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3913.30
432830272014.11.28 09:49:33sell0.10eurgbp0.793280.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-25.09
432830622014.11.28 09:56:06buy0.10eurusd1.245030.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3914.10
432830632014.11.28 09:56:06sell0.10eurgbp0.793540.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-21.02
432831092014.11.28 09:57:32buy0.10eurusd1.244520.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3919.20
432831102014.11.28 09:57:32sell0.10eurgbp0.793350.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-24.00
432831592014.11.28 09:58:34buy0.10eurusd1.243770.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3926.70
432831602014.11.28 09:58:35sell0.10eurgbp0.792910.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-30.90
432833632014.11.28 10:16:15buy0.10eurusd1.243060.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3933.80
432833642014.11.28 10:16:16sell0.10eurgbp0.792490.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.43-37.48
432858062014.11.28 17:20:26buy0.10eurusd1.246290.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.391.50
432858072014.11.28 17:20:26sell0.10eurgbp0.796020.000000.000002014.12.01 12:01:460.794880.000.00-0.4317.88
432858302014.11.28 17:21:45buy0.10eurusd1.246100.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.393.40
432858312014.11.28 17:21:45sell0.10eurgbp0.796140.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.4319.76
432859832014.11.28 17:43:47buy0.10eurusd1.246520.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.39-0.80
432859842014.11.28 17:43:47sell0.10eurgbp0.796880.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.4331.37
432859992014.11.28 17:44:33buy0.10eurusd1.246190.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.392.50
432860002014.11.28 17:44:33sell0.10eurgbp0.796950.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.4332.47
432863562014.11.28 18:22:06buy0.10eurusd1.244090.000000.000002014.12.01 12:01:431.246440.000.00-0.3923.50
432863572014.11.28 18:22:06sell0.10eurgbp0.795180.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.434.71
432864832014.11.28 18:30:55buy0.10eurusd1.243440.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.00-0.3930.00
432864842014.11.28 18:30:55sell0.10eurgbp0.794840.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.43-0.63
432872222014.11.28 18:57:29buy0.10eurusd1.243580.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.00-0.3928.60
432872232014.11.28 18:57:29sell0.10eurgbp0.795280.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.436.27
432878042014.11.28 19:38:33buy0.10eurusd1.243080.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.00-0.3933.60
432878052014.11.28 19:38:33sell0.10eurgbp0.795080.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.433.14
432879142014.11.28 19:53:04buy0.10eurusd1.243530.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.00-0.3929.10
432879152014.11.28 19:53:04sell0.10eurgbp0.795830.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.4314.90
432879492014.11.28 19:57:16buy0.10eurusd1.243280.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.00-0.3931.60
432879502014.11.28 19:57:16sell0.10eurgbp0.795890.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.00-0.4315.84
432890122014.12.01 01:42:21buy0.10eurusd1.243490.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.000.0029.50
432890132014.12.01 01:42:21sell0.10eurgbp0.796440.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.000.0024.47
432890512014.12.01 01:43:19buy0.10eurusd1.243480.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.000.0029.60
432890522014.12.01 01:43:19sell0.10eurgbp0.796760.000000.000002014.12.01 12:01:450.794880.000.000.0029.49
432892132014.12.01 02:25:30buy0.10eurusd1.243030.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.000.0034.10
432892142014.12.01 02:25:31sell0.10eurgbp0.796670.000000.000002014.12.01 12:01:440.794880.000.000.0028.07
432892382014.12.01 02:27:06buy0.10eurusd1.242800.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.000.0036.40
432892392014.12.01 02:27:06sell0.10eurgbp0.796730.000000.000002014.12.01 12:01:440.794860.000.000.0029.33
432892702014.12.01 02:32:56buy0.10eurusd1.242890.000000.000002014.12.01 12:01:421.246440.000.000.0035.50
432892712014.12.01 02:32:56sell0.10eurgbp0.797110.000000.000002014.12.01 12:01:440.794860.000.000.0035.29
432930192014.12.01 12:01:47sell0.10eurusd1.246450.000000.000002014.12.02 09:17:371.245540.000.00-0.349.10
432930212014.12.01 12:01:47buy0.10eurgbp0.794900.000000.000002014.12.02 09:17:380.792790.000.00-0.72-33.15
432932252014.12.01 12:04:12sell0.10eurusd1.246760.000000.000002014.12.02 09:17:361.245540.000.00-0.3412.20
432932262014.12.01 12:04:12buy0.10eurgbp0.794900.000000.000002014.12.02 09:17:380.792790.000.00-0.72-33.15
432933462014.12.01 12:05:57sell0.10eurusd1.246950.000000.000002014.12.02 09:17:361.245540.000.00-0.3414.10
432933472014.12.01 12:05:57buy0.10eurgbp0.794690.000000.000002014.12.02 09:17:380.792790.000.00-0.72-29.85
432933662014.12.01 12:06:06sell0.10eurusd1.247080.000000.000002014.12.02 09:17:361.245540.000.00-0.3415.40
432933672014.12.01 12:06:07buy0.10eurgbp0.794500.000000.000002014.12.02 09:17:380.792790.000.00-0.72-26.87
432934162014.12.01 12:08:51sell0.10eurusd1.247250.000000.000002014.12.02 09:17:361.245540.000.00-0.3417.10
432934172014.12.01 12:08:51buy0.10eurgbp0.794320.000000.000002014.12.02 09:17:380.792790.000.00-0.72-24.04
432934882014.12.01 12:13:41sell0.10eurusd1.247670.000000.000002014.12.02 09:17:311.245540.000.00-0.3421.30
432934892014.12.01 12:13:41buy0.10eurgbp0.794440.000000.000002014.12.02 09:17:380.792800.000.00-0.72-25.76
432942302014.12.01 12:53:42sell0.10eurusd1.246530.000000.000002014.12.02 09:17:181.245540.000.00-0.349.90
432942312014.12.01 12:53:42buy0.10eurgbp0.792960.000000.000002014.12.02 09:17:380.792800.000.00-0.72-2.51
432947192014.12.01 13:18:27sell0.10eurusd1.247580.000000.000002014.12.02 09:17:181.245530.000.00-0.3420.50
432947202014.12.01 13:18:27buy0.10eurgbp0.793740.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-14.77
432947812014.12.01 13:19:31sell0.10eurusd1.247770.000000.000002014.12.02 09:17:141.245570.000.00-0.3422.00
432947832014.12.01 13:19:31buy0.10eurgbp0.793630.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-13.04
432949222014.12.01 13:22:38sell0.10eurusd1.247730.000000.000002014.12.02 09:16:511.245530.000.00-0.3422.00
432949232014.12.01 13:22:38buy0.10eurgbp0.793290.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-7.70
432961832014.12.01 15:18:41sell0.10eurusd1.247430.000000.000002014.12.02 09:16:481.245520.000.00-0.3419.10
432961842014.12.01 15:18:41buy0.10eurgbp0.792690.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.721.73
432962062014.12.01 15:19:28sell0.10eurusd1.247590.000000.000002014.12.02 09:16:481.245500.000.00-0.3420.90
432962072014.12.01 15:19:28buy0.10eurgbp0.792540.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.724.08
432964102014.12.01 15:31:33sell0.10eurusd1.248380.000000.000002014.12.02 09:16:441.245490.000.00-0.3428.90
432964112014.12.01 15:31:33buy0.10eurgbp0.793050.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-3.93
432973092014.12.01 16:26:00sell0.10eurusd1.248540.000000.000002014.12.02 09:16:071.245190.000.00-0.3433.50
432974612014.12.01 16:27:52buy0.10eurgbp0.792870.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-1.10
432976052014.12.01 16:29:05sell0.10eurusd1.248850.000000.000002014.12.02 09:15:431.245120.000.00-0.3437.30
432976352014.12.01 16:29:21buy0.10eurgbp0.792820.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-0.32
432996112014.12.01 16:54:14sell0.10eurusd1.249620.000000.000002014.12.02 09:15:411.245080.000.00-0.3445.40
432996132014.12.01 16:54:15buy0.10eurgbp0.793200.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-6.28
432999702014.12.01 16:57:17sell0.10eurusd1.249910.000000.000002014.12.02 09:15:401.245080.000.00-0.3448.30
433000362014.12.01 16:58:43buy0.10eurgbp0.793370.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-8.96
433000742014.12.01 16:59:24sell0.10eurusd1.250040.000000.000002014.12.02 09:15:371.245080.000.00-0.3449.60
433000952014.12.01 16:59:35buy0.10eurgbp0.793570.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-12.10
433002912014.12.01 17:00:52sell0.10eurusd1.250040.000000.000002014.12.02 09:15:091.245240.000.00-0.3448.00
433002932014.12.01 17:00:52buy0.10eurgbp0.793240.000000.000002014.12.02 09:17:370.792800.000.00-0.72-6.91
433102102014.12.02 10:07:41buy0.10eurusd1.244460.000000.000002014.12.03 14:38:471.233600.000.00-0.39-108.60
433102112014.12.02 10:07:44sell0.10eurgbp0.792120.000000.000002014.12.03 14:38:510.787060.000.00-0.4379.32
433102402014.12.02 10:08:43buy0.10eurusd1.244280.000000.000002014.12.03 14:38:471.233600.000.00-0.39-106.80
433102412014.12.02 10:08:46sell0.10eurgbp0.792410.000000.000002014.12.03 14:38:510.787060.000.00-0.4383.87
433104752014.12.02 10:40:11buy0.10eurusd1.243680.000000.000002014.12.03 14:38:471.233600.000.00-0.39-100.80
433104772014.12.02 10:40:18sell0.10eurgbp0.792270.000000.000002014.12.03 14:38:510.787060.000.00-0.4381.67
433112952014.12.02 13:55:37buy0.10eurusd1.244080.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-104.80
433112962014.12.02 13:55:37sell0.10eurgbp0.792960.000000.000002014.12.03 14:38:500.787060.000.00-0.4392.49
433113082014.12.02 13:59:39buy0.10eurusd1.244200.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-106.00
433113092014.12.02 13:59:39sell0.10eurgbp0.793370.000000.000002014.12.03 14:38:500.787060.000.00-0.4398.92
433113382014.12.02 14:01:18buy0.10eurusd1.243880.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-102.80
433113392014.12.02 14:01:18sell0.10eurgbp0.793340.000000.000002014.12.03 14:38:500.787060.000.00-0.4398.45
433113462014.12.02 14:04:19buy0.10eurusd1.243770.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-101.70
433113472014.12.02 14:04:21sell0.10eurgbp0.793520.000000.000002014.12.03 14:38:500.787060.000.00-0.43101.27
433113922014.12.02 14:17:05buy0.10eurusd1.243880.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-102.80
433113932014.12.02 14:17:05sell0.10eurgbp0.793920.000000.000002014.12.03 14:38:500.787040.000.00-0.43107.86
433114202014.12.02 14:30:09buy0.10eurusd1.243590.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-99.90
433114222014.12.02 14:30:09sell0.10eurgbp0.793890.000000.000002014.12.03 14:38:500.787040.000.00-0.43107.39
433115452014.12.02 14:58:27buy0.10eurusd1.242940.000000.000002014.12.03 14:38:461.233600.000.00-0.39-93.40
433115462014.12.02 14:58:27sell0.10eurgbp0.793550.000000.000002014.12.03 14:38:500.787040.000.00-0.43102.06
433115752014.12.02 14:58:55buy0.10eurusd1.242780.000000.000002014.12.03 14:38:451.233600.000.00-0.39-91.80
433115762014.12.02 14:59:02sell0.10eurgbp0.793710.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.43104.56
433117502014.12.02 15:21:54buy0.10eurusd1.242280.000000.000002014.12.03 14:38:451.233600.000.00-0.39-86.80
433117512014.12.02 15:21:54sell0.10eurgbp0.793540.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.43101.90
433118012014.12.02 15:26:26buy0.10eurusd1.241670.000000.000002014.12.03 14:38:441.233600.000.00-0.39-80.70
433118022014.12.02 15:26:27sell0.10eurgbp0.793250.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.4397.35
433123752014.12.02 16:42:18buy0.10eurusd1.241000.000000.000002014.12.03 14:38:441.233600.000.00-0.39-74.00
433123762014.12.02 16:42:18sell0.10eurgbp0.792880.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.4391.55
433123962014.12.02 16:44:12buy0.10eurusd1.240690.000000.000002014.12.03 14:38:441.233600.000.00-0.39-70.90
433123972014.12.02 16:44:12sell0.10eurgbp0.792860.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.4391.24
433124282014.12.02 16:44:31buy0.10eurusd1.240420.000000.000002014.12.03 14:38:441.233600.000.00-0.39-68.20
433124292014.12.02 16:44:32sell0.10eurgbp0.792860.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.4391.24
433125882014.12.02 16:58:11buy0.10eurusd1.240160.000000.000002014.12.03 14:38:441.233600.000.00-0.39-65.60
433125892014.12.02 16:58:11sell0.10eurgbp0.792890.000000.000002014.12.03 14:38:490.787040.000.00-0.4391.71
433131142014.12.02 18:20:04buy0.10eurusd1.239700.000000.000002014.12.03 14:38:441.233600.000.00-0.39-61.00
433131152014.12.02 18:20:04sell0.10eurgbp0.792710.000000.000002014.12.03 14:38:480.787040.000.00-0.4388.89
433131382014.12.02 18:26:14buy0.10eurusd1.239300.000000.000002014.12.03 14:38:431.233600.000.00-0.39-57.00
433131392014.12.02 18:26:14sell0.10eurgbp0.792630.000000.000002014.12.03 14:38:480.787040.000.00-0.4387.63
433136512014.12.02 21:07:19buy0.10eurusd1.238170.000000.000002014.12.03 14:38:431.233600.000.00-0.39-45.70
433136522014.12.02 21:07:19sell0.10eurgbp0.791840.000000.000002014.12.03 14:38:480.787030.000.00-0.4375.41
433156942014.12.03 09:24:12buy0.10eurusd1.236670.000000.000002014.12.03 14:38:431.233600.000.000.00-30.70
433156952014.12.03 09:24:12sell0.10eurgbp0.790630.000000.000002014.12.03 14:38:480.787000.000.000.0056.91
433157402014.12.03 09:39:00buy0.10eurusd1.236800.000000.000002014.12.03 14:38:431.233600.000.000.00-32.00
433157412014.12.03 09:39:00sell0.10eurgbp0.791100.000000.000002014.12.03 14:38:480.787000.000.000.0064.27
433157502014.12.03 09:40:21buy0.10eurusd1.236590.000000.000002014.12.03 14:38:431.233600.000.000.00-29.90
433157512014.12.03 09:40:21sell0.10eurgbp0.791200.000000.000002014.12.03 14:38:470.786990.000.000.0066.00
433159502014.12.03 10:17:31buy0.10eurusd1.236370.000000.000002014.12.03 14:38:431.233600.000.000.00-27.70
433159512014.12.03 10:17:32sell0.10eurgbp0.791270.000000.000002014.12.03 14:38:470.786980.000.000.0067.26
433159722014.12.03 10:17:42buy0.10eurusd1.235730.000000.000002014.12.03 14:38:421.233590.000.000.00-21.40
433159742014.12.03 10:17:42sell0.10eurgbp0.791020.000000.000002014.12.03 14:38:470.786990.000.000.0063.18
433161042014.12.03 10:28:23buy0.10eurusd1.234630.000000.000002014.12.03 14:38:421.233590.000.000.00-10.40
433161052014.12.03 10:28:23sell0.10eurgbp0.790220.000000.000002014.12.03 14:38:470.786990.000.000.0050.63
433161932014.12.03 10:33:37buy0.10eurusd1.234110.000000.000002014.12.03 14:38:421.233590.000.000.00-5.20
433161942014.12.03 10:33:37sell0.10eurgbp0.789970.000000.000002014.12.03 14:38:470.786990.000.000.0046.72
433186072014.12.03 18:06:28sell0.10eurusd1.232140.000000.000002014.12.04 04:46:571.231060.000.00-1.0110.80
433186082014.12.03 18:06:28buy0.10eurgbp0.783920.000000.000002014.12.04 04:46:580.784830.000.00-2.1414.27
433288132014.12.04 15:36:05buy0.10eurusd1.229250.000000.000002014.12.05 13:19:331.235820.000.00-0.3965.70
433288772014.12.04 15:36:07sell0.10eurgbp0.785060.000000.000002014.12.05 13:19:340.787880.000.00-0.43-44.24
433288802014.12.04 15:36:08buy0.10eurusd1.228410.000000.000002014.12.05 13:19:321.235820.000.00-0.3974.10
433289642014.12.04 15:36:15sell0.10eurgbp0.785250.000000.000002014.12.05 13:19:340.787870.000.00-0.43-41.10
433446152014.12.05 15:30:01buy0.10eurusd1.232730.000000.000002014.12.08 13:32:091.226310.000.00-0.39-64.20
433446422014.12.05 15:30:02sell0.10eurgbp0.788120.000000.000002014.12.08 13:32:120.785100.000.00-0.4347.18
433446582014.12.05 15:30:02buy0.10eurusd1.232470.000000.000002014.12.08 13:32:091.226310.000.00-0.39-61.60
433446652014.12.05 15:30:02sell0.10eurgbp0.788420.000000.000002014.12.08 13:32:120.785100.000.00-0.4351.86
433448872014.12.05 15:30:11buy0.10eurusd1.231240.000000.000002014.12.08 13:32:091.226310.000.00-0.39-49.30
433448882014.12.05 15:30:11sell0.10eurgbp0.787420.000000.000002014.12.08 13:32:120.785100.000.00-0.4336.24
433449382014.12.05 15:30:13buy0.10eurusd1.230740.000000.000002014.12.08 13:32:091.226320.000.00-0.39-44.20
433449452014.12.05 15:30:13sell0.10eurgbp0.787110.000000.000002014.12.08 13:32:120.785100.000.00-0.4331.39
433455712014.12.05 15:31:26buy0.10eurusd1.229780.000000.000002014.12.08 13:32:091.226320.000.00-0.39-34.60
433455722014.12.05 15:31:26sell0.10eurgbp0.786650.000000.000002014.12.08 13:32:120.785100.000.00-0.4324.21
433458232014.12.05 15:36:04buy0.10eurusd1.229530.000000.000002014.12.08 13:32:091.226350.000.00-0.39-31.80
433458242014.12.05 15:36:04sell0.10eurgbp0.786690.000000.000002014.12.08 13:32:110.785100.000.00-0.4324.83
433458362014.12.05 15:36:19buy0.10eurusd1.229240.000000.000002014.12.08 13:32:091.226360.000.00-0.39-28.80
433458382014.12.05 15:36:19sell0.10eurgbp0.786700.000000.000002014.12.08 13:32:110.785100.000.00-0.4324.99
433458642014.12.05 15:36:47buy0.10eurusd1.228660.000000.000002014.12.08 13:32:091.226370.000.00-0.39-22.90
433458652014.12.05 15:36:47sell0.10eurgbp0.786420.000000.000002014.12.08 13:32:110.785100.000.00-0.4320.62
433458772014.12.05 15:36:50buy0.10eurusd1.228320.000000.000002014.12.08 13:32:081.226370.000.00-0.39-19.50
433458782014.12.05 15:36:50sell0.10eurgbp0.786310.000000.000002014.12.08 13:32:110.785090.000.00-0.4319.06
433467622014.12.05 16:42:56buy0.10eurusd1.228980.000000.000002014.12.08 13:32:081.226370.000.00-0.39-26.10
433467632014.12.05 16:42:57sell0.10eurgbp0.787280.000000.000002014.12.08 13:32:110.785090.000.00-0.4334.21
433467962014.12.05 16:48:38buy0.10eurusd1.228760.000000.000002014.12.08 13:32:081.226370.000.00-0.39-23.90
433467972014.12.05 16:48:38sell0.10eurgbp0.787370.000000.000002014.12.08 13:32:110.785090.000.00-0.4335.62
433468212014.12.05 16:53:14buy0.10eurusd1.228260.000000.000002014.12.08 13:32:081.226370.000.00-0.39-18.90
433468222014.12.05 16:53:14sell0.10eurgbp0.787150.000000.000002014.12.08 13:32:110.785100.000.00-0.4332.03
433468602014.12.05 16:56:41buy0.10eurusd1.228000.000000.000002014.12.08 13:32:081.226410.000.00-0.39-15.90
433468612014.12.05 16:56:41sell0.10eurgbp0.787240.000000.000002014.12.08 13:32:110.785100.000.00-0.4333.43
433468712014.12.05 16:56:54buy0.10eurusd1.227660.000000.000002014.12.08 13:32:081.226420.000.00-0.39-12.40
433468722014.12.05 16:56:54sell0.10eurgbp0.787220.000000.000002014.12.08 13:32:110.785100.000.00-0.4333.12
433468822014.12.05 16:57:17buy0.10eurusd1.227620.000000.000002014.12.08 13:32:081.226430.000.00-0.39-11.90
433468832014.12.05 16:57:17sell0.10eurgbp0.787490.000000.000002014.12.08 13:32:100.785100.000.00-0.4337.34
433468912014.12.05 16:57:22buy0.10eurusd1.227300.000000.000002014.12.08 13:32:081.226430.000.00-0.39-8.70
433468932014.12.05 16:57:22sell0.10eurgbp0.787540.000000.000002014.12.08 13:32:100.785100.000.00-0.4338.12
433469082014.12.05 16:57:26buy0.10eurusd1.227200.000000.000002014.12.08 13:32:071.226450.000.00-0.39-7.50
433469092014.12.05 16:57:26sell0.10eurgbp0.787860.000000.000002014.12.08 13:32:100.785100.000.00-0.4343.12
433488882014.12.08 06:35:37buy0.10eurusd1.228610.000000.000002014.12.08 13:32:071.226470.000.000.00-21.40
433488892014.12.08 06:35:44sell0.10eurgbp0.789710.000000.000002014.12.08 13:32:100.785110.000.000.0071.86
433498022014.12.08 09:16:43buy0.10eurusd1.228130.000000.000002014.12.08 13:32:071.226470.000.000.00-16.60
433498042014.12.08 09:16:43sell0.10eurgbp0.789510.000000.000002014.12.08 13:32:100.785110.000.000.0068.73
433503322014.12.08 09:47:47buy0.10eurusd1.227450.000000.000002014.12.08 13:32:071.226470.000.000.00-9.80
433503342014.12.08 09:47:47sell0.10eurgbp0.789120.000000.000002014.12.08 13:32:100.785130.000.000.0062.33
433503522014.12.08 09:47:57buy0.10eurusd1.227040.000000.000002014.12.08 13:32:071.226470.000.000.00-5.70
433503552014.12.08 09:47:58sell0.10eurgbp0.789020.000000.000002014.12.08 13:32:100.785130.000.000.0060.77
433504162014.12.08 09:49:37buy0.10eurusd1.226820.000000.000002014.12.08 13:32:071.226470.000.000.00-3.50
433504182014.12.08 09:49:37sell0.10eurgbp0.789100.000000.000002014.12.08 13:32:100.785140.000.000.0061.87
433504702014.12.08 09:50:30buy0.10eurusd1.226160.000000.000002014.12.08 13:32:071.226470.000.000.003.10
433504712014.12.08 09:50:30sell0.10eurgbp0.788760.000000.000002014.12.08 13:32:090.785140.000.000.0056.55
433530422014.12.08 13:32:54sell0.10eurusd1.226440.000000.000002014.12.09 05:16:051.230410.000.00-0.34-39.70
433530432014.12.08 13:32:54buy0.10eurgbp0.785170.000000.000002014.12.09 05:16:040.787010.000.00-0.7128.77
433531892014.12.08 13:41:53sell0.10eurusd1.226810.000000.000002014.12.09 05:16:041.230410.000.00-0.34-36.00
433531902014.12.08 13:41:53buy0.10eurgbp0.785170.000000.000002014.12.09 05:16:030.787010.000.00-0.7128.77
433532642014.12.08 13:45:19sell0.10eurusd1.227190.000000.000002014.12.09 05:16:031.230410.000.00-0.34-32.20
433532652014.12.08 13:45:19buy0.10eurgbp0.785250.000000.000002014.12.09 05:16:020.787010.000.00-0.7127.52
433565302014.12.08 15:40:36sell0.10eurusd1.227340.000000.000002014.12.09 05:16:011.230410.000.00-0.34-30.70
433565312014.12.08 15:40:37buy0.10eurgbp0.785100.000000.000002014.12.09 05:16:010.787010.000.00-0.7129.86
433572902014.12.08 16:06:00sell0.10eurusd1.227810.000000.000002014.12.09 05:16:001.230410.000.00-0.34-26.00
433572932014.12.08 16:06:00buy0.10eurgbp0.785120.000000.000002014.12.09 05:15:590.787010.000.00-0.7129.55
433626122014.12.08 17:25:33sell0.10eurusd1.228680.000000.000002014.12.09 05:15:591.230430.000.00-0.34-17.50
433626132014.12.08 17:25:33buy0.10eurgbp0.785670.000000.000002014.12.09 05:15:580.787050.000.00-0.7121.57
433667992014.12.08 18:35:16sell0.10eurusd1.229790.000000.000002014.12.09 05:15:571.230530.000.00-0.34-7.40
433668002014.12.08 18:35:16buy0.10eurgbp0.786500.000000.000002014.12.09 05:15:570.787060.000.00-0.718.75
433678692014.12.08 19:31:31sell0.10eurusd1.231040.000000.000002014.12.09 05:15:561.230530.000.00-0.345.10
433678702014.12.08 19:31:31buy0.10eurgbp0.787450.000000.000002014.12.09 05:15:550.787070.000.00-0.71-5.94
433678782014.12.08 19:31:38sell0.10eurusd1.231740.000000.000002014.12.09 05:15:551.230540.000.00-0.3412.00
433678842014.12.08 19:31:39buy0.10eurgbp0.787700.000000.000002014.12.09 05:15:540.787070.000.00-0.71-9.85
433679502014.12.08 19:42:56sell0.10eurusd1.231710.000000.000002014.12.09 05:15:531.230540.000.00-0.3411.70
433679512014.12.08 19:42:56buy0.10eurgbp0.787350.000000.000002014.12.09 05:15:530.787070.000.00-0.71-4.38
433680882014.12.08 20:28:21sell0.10eurusd1.232150.000000.000002014.12.09 05:15:521.230540.000.00-0.3416.10
433680892014.12.08 20:28:21buy0.10eurgbp0.787480.000000.000002014.12.09 05:15:510.787070.000.00-0.71-6.41
433681012014.12.08 20:29:36sell0.10eurusd1.232420.000000.000002014.12.09 05:15:511.230540.000.00-0.3418.80
433681022014.12.08 20:29:36buy0.10eurgbp0.787400.000000.000002014.12.09 05:15:500.787070.000.00-0.71-5.16
433683112014.12.08 20:48:49sell0.10eurusd1.232730.000000.000002014.12.09 05:15:491.230540.000.00-0.3421.90
433683122014.12.08 20:48:49buy0.10eurgbp0.787400.000000.000002014.12.09 05:15:490.787070.000.00-0.71-5.16
433683272014.12.08 20:49:24sell0.10eurusd1.232730.000000.000002014.12.09 05:15:481.230540.000.00-0.3421.90
433683282014.12.08 20:49:24buy0.10eurgbp0.787070.000000.000002014.12.09 05:15:470.787070.000.00-0.710.00
433683812014.12.08 20:59:51sell0.10eurusd1.232810.000000.000002014.12.09 05:15:471.230540.000.00-0.3422.70
433683822014.12.08 20:59:51buy0.10eurgbp0.786820.000000.000002014.12.09 05:15:460.787070.000.00-0.713.91
433684742014.12.08 21:03:06sell0.10eurusd1.233250.000000.000002014.12.09 05:15:451.230540.000.00-0.3427.10
433684752014.12.08 21:03:06buy0.10eurgbp0.786920.000000.000002014.12.09 05:15:450.787080.000.00-0.712.50
433684982014.12.08 21:05:21sell0.10eurusd1.233550.000000.000002014.12.09 05:15:441.230530.000.00-0.3430.20
433684992014.12.08 21:05:21buy0.10eurgbp0.786940.000000.000002014.12.09 05:15:430.787070.000.00-0.712.03
433685652014.12.08 21:14:07sell0.10eurusd1.234230.000000.000002014.12.09 05:15:431.230540.000.00-0.3436.90
433685662014.12.08 21:14:08buy0.10eurgbp0.787320.000000.000002014.12.09 05:15:420.787070.000.00-0.71-3.91
433702552014.12.09 05:15:59sell0.10eurusd1.230340.000000.000002014.12.09 13:59:521.234910.000.000.00-45.70
433702562014.12.09 05:15:59buy0.10eurgbp0.787130.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0044.70
433717182014.12.09 06:21:27sell0.10eurusd1.230550.000000.000002014.12.09 13:59:521.234910.000.000.00-43.60
433717192014.12.09 06:21:27buy0.10eurgbp0.786980.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0047.04
433717482014.12.09 06:26:57sell0.10eurusd1.230970.000000.000002014.12.09 13:59:521.234910.000.000.00-39.40
433717492014.12.09 06:26:57buy0.10eurgbp0.787110.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0045.01
433720072014.12.09 06:39:58sell0.10eurusd1.231620.000000.000002014.12.09 13:59:521.234910.000.000.00-32.90
433720082014.12.09 06:39:58buy0.10eurgbp0.787300.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0042.04
433736562014.12.09 08:07:35sell0.10eurusd1.232150.000000.000002014.12.09 13:59:521.234910.000.000.00-27.60
433736572014.12.09 08:07:35buy0.10eurgbp0.787530.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0038.45
433737152014.12.09 08:10:33sell0.10eurusd1.232420.000000.000002014.12.09 13:59:521.234920.000.000.00-25.00
433737182014.12.09 08:10:44buy0.10eurgbp0.787520.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0038.60
433737282014.12.09 08:13:51sell0.10eurusd1.232780.000000.000002014.12.09 13:59:521.234930.000.000.00-21.50
433737292014.12.09 08:13:58buy0.10eurgbp0.787580.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0037.67
433737472014.12.09 08:16:13sell0.10eurusd1.233370.000000.000002014.12.09 13:59:521.234930.000.000.00-15.60
433737522014.12.09 08:16:15buy0.10eurgbp0.787750.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0035.01
433738262014.12.09 08:20:23sell0.10eurusd1.234100.000000.000002014.12.09 13:59:521.234930.000.000.00-8.30
433738272014.12.09 08:20:23buy0.10eurgbp0.788140.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0028.91
433740892014.12.09 09:54:29sell0.10eurusd1.233300.000000.000002014.12.09 13:59:521.234930.000.000.00-16.30
433740902014.12.09 09:54:29buy0.10eurgbp0.787040.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0046.11
433740922014.12.09 09:55:07sell0.10eurusd1.233360.000000.000002014.12.09 13:59:521.234930.000.000.00-15.70
433740932014.12.09 09:55:07buy0.10eurgbp0.786770.000000.000002014.12.09 13:59:530.789990.000.000.0050.33
433741022014.12.09 09:56:30sell0.10eurusd1.233950.000000.000002014.12.09 13:59:511.234940.000.000.00-9.90
433741032014.12.09 09:56:30buy0.10eurgbp0.787080.000000.000002014.12.09 13:59:530.789980.000.000.0045.32
433741092014.12.09 09:56:56sell0.10eurusd1.234260.000000.000002014.12.09 13:59:511.234960.000.000.00-7.00
433741102014.12.09 09:56:57buy0.10eurgbp0.787080.000000.000002014.12.09 13:59:530.789980.000.000.0045.32
433741722014.12.09 09:58:55sell0.10eurusd1.234480.000000.000002014.12.09 13:59:511.234960.000.000.00-4.80
433741732014.12.09 09:58:55buy0.10eurgbp0.787010.000000.000002014.12.09 13:59:530.789980.000.000.0046.41
433743132014.12.09 10:03:05sell0.10eurusd1.235160.000000.000002014.12.09 13:59:511.234960.000.000.002.00
433743162014.12.09 10:03:05buy0.10eurgbp0.787350.000000.000002014.12.09 13:59:520.789980.000.000.0041.10
433743492014.12.09 10:03:18sell0.10eurusd1.235940.000000.000002014.12.09 13:59:511.234960.000.000.009.80
433743512014.12.09 10:03:19buy0.10eurgbp0.787710.000000.000002014.12.09 13:59:520.789980.000.000.0035.47
433744662014.12.09 10:05:27sell0.10eurusd1.236510.000000.000002014.12.09 13:59:511.234960.000.000.0015.50
433744692014.12.09 10:05:27buy0.10eurgbp0.787890.000000.000002014.12.09 13:59:520.789980.000.000.0032.66
433757182014.12.09 14:22:24sell0.10eurusd1.236940.000000.000002014.12.11 10:54:531.245180.000.00-1.35-82.40
433757282014.12.09 14:23:20buy0.10eurgbp0.790670.000000.000002014.12.11 10:54:570.793990.000.00-2.8652.06
433757372014.12.09 14:24:48sell0.10eurusd1.237030.000000.000002014.12.11 10:54:531.245180.000.00-1.35-81.50
433757382014.12.09 14:24:48buy0.10eurgbp0.790450.000000.000002014.12.11 10:54:570.793990.000.00-2.8655.51
433758012014.12.09 14:30:47sell0.10eurusd1.237120.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-80.60
433758022014.12.09 14:30:47buy0.10eurgbp0.790240.000000.000002014.12.11 10:54:570.793990.000.00-2.8658.80
433758072014.12.09 14:32:04sell0.10eurusd1.237420.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-77.60
433758082014.12.09 14:32:04buy0.10eurgbp0.790240.000000.000002014.12.11 10:54:570.793990.000.00-2.8658.80
433760412014.12.09 15:27:15sell0.10eurusd1.237520.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-76.60
433760422014.12.09 15:27:18buy0.10eurgbp0.790040.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8661.94
433760972014.12.09 15:28:30sell0.10eurusd1.237920.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-72.60
433761262014.12.09 15:28:37buy0.10eurgbp0.790090.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8661.15
433762322014.12.09 15:29:07sell0.10eurusd1.238440.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-67.40
433762342014.12.09 15:29:09buy0.10eurgbp0.790270.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8658.33
433765612014.12.09 15:30:51sell0.10eurusd1.238630.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-65.50
433765622014.12.09 15:30:51buy0.10eurgbp0.790160.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8660.06
433769182014.12.09 16:03:43sell0.10eurusd1.239570.000000.000002014.12.11 10:54:521.245180.000.00-1.35-56.10
433769552014.12.09 16:03:54buy0.10eurgbp0.790840.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8649.40
433795272014.12.09 17:04:16sell0.10eurusd1.240850.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-43.30
433795292014.12.09 17:04:17buy0.10eurgbp0.791800.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8634.34
433795532014.12.09 17:04:52sell0.10eurusd1.241360.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-38.20
433795542014.12.09 17:04:53buy0.10eurgbp0.791940.000000.000002014.12.11 10:54:560.793990.000.00-2.8632.14
433795982014.12.09 17:06:26sell0.10eurusd1.242040.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-31.40
433795992014.12.09 17:06:27buy0.10eurgbp0.792280.000000.000002014.12.11 10:54:550.793990.000.00-2.8626.81
433796572014.12.09 17:06:41sell0.10eurusd1.242840.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-23.40
433796602014.12.09 17:06:41buy0.10eurgbp0.792630.000000.000002014.12.11 10:54:550.793960.000.00-2.8620.85
433807512014.12.09 17:14:19sell0.10eurusd1.243320.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-18.60
433807532014.12.09 17:14:19buy0.10eurgbp0.792740.000000.000002014.12.11 10:54:550.793960.000.00-2.8619.13
433808052014.12.09 17:14:43sell0.10eurusd1.243660.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-15.20
433808072014.12.09 17:14:43buy0.10eurgbp0.792780.000000.000002014.12.11 10:54:550.793960.000.00-2.8618.50
433809042014.12.09 17:15:06sell0.10eurusd1.244090.000000.000002014.12.11 10:54:511.245180.000.00-1.35-10.90
433809052014.12.09 17:15:06buy0.10eurgbp0.792900.000000.000002014.12.11 10:54:550.793960.000.00-2.8616.62
433810672014.12.09 17:15:52sell0.10eurusd1.244360.000000.000002014.12.11 10:54:501.245180.000.00-1.35-8.20
433810692014.12.09 17:15:52buy0.10eurgbp0.792890.000000.000002014.12.11 10:54:550.793960.000.00-2.8616.77
433851942014.12.09 17:34:40sell0.10eurusd1.244520.000000.000002014.12.11 10:54:501.245170.000.00-1.35-6.50
433851952014.12.09 17:34:40buy0.10eurgbp0.792760.000000.000002014.12.11 10:54:540.793960.000.00-2.8618.81
433887162014.12.09 18:09:48sell0.10eurusd1.243230.000000.000002014.12.11 10:54:501.245170.000.00-1.35-19.40
433887192014.12.09 18:09:48buy0.10eurgbp0.791150.000000.000002014.12.11 10:54:540.793970.000.00-2.8644.22
434187882014.12.10 20:41:04sell0.10eurusd1.244280.000000.000002014.12.11 10:54:501.245170.000.00-1.01-8.90
434187892014.12.10 20:41:04buy0.10eurgbp0.791920.000000.000002014.12.11 10:54:540.793970.000.00-2.1532.14
434197292014.12.10 22:41:03sell0.10eurusd1.244640.000000.000002014.12.11 10:54:501.245170.000.00-1.01-5.30
434197312014.12.10 22:41:03buy0.10eurgbp0.791960.000000.000002014.12.11 10:54:540.793980.000.00-2.1531.68
434203942014.12.11 01:33:37sell0.10eurusd1.244590.000000.000002014.12.11 10:54:501.245190.000.000.00-6.00
434203952014.12.11 01:33:37buy0.10eurgbp0.791580.000000.000002014.12.11 10:54:540.794000.000.000.0037.94
434204262014.12.11 01:38:51sell0.10eurusd1.244860.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.00-3.30
434204272014.12.11 01:38:51buy0.10eurgbp0.791520.000000.000002014.12.11 10:54:540.794000.000.000.0038.88
434204432014.12.11 01:39:16sell0.10eurusd1.244850.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.00-3.40
434204452014.12.11 01:39:16buy0.10eurgbp0.791160.000000.000002014.12.11 10:54:540.794000.000.000.0044.53
434205482014.12.11 01:55:07sell0.10eurusd1.246420.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.0012.30
434205612014.12.11 01:55:08buy0.10eurgbp0.792170.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0028.69
434205782014.12.11 01:55:12sell0.10eurusd1.246840.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.0016.50
434205792014.12.11 01:55:12buy0.10eurgbp0.792260.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0027.28
434206132014.12.11 01:55:21sell0.10eurusd1.247350.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.0021.60
434206162014.12.11 01:55:21buy0.10eurgbp0.792320.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0026.34
434206792014.12.11 01:58:54sell0.10eurusd1.247850.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.0026.60
434206802014.12.11 01:58:54buy0.10eurgbp0.792400.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0025.09
434207032014.12.11 01:59:04sell0.10eurusd1.248500.000000.000002014.12.11 10:54:491.245190.000.000.0033.10
434207042014.12.11 01:59:04buy0.10eurgbp0.792720.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0020.07
434209482014.12.11 02:11:10sell0.10eurusd1.249150.000000.000002014.12.11 10:54:481.245190.000.000.0039.60
434209492014.12.11 02:11:10buy0.10eurgbp0.793060.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0014.74
434209802014.12.11 02:12:50sell0.10eurusd1.249420.000000.000002014.12.11 10:54:481.245190.000.000.0042.30
434209812014.12.11 02:12:50buy0.10eurgbp0.793000.000000.000002014.12.11 10:54:530.794000.000.000.0015.68
434234702014.12.11 10:58:51buy0.10eurusd1.244600.000000.000002014.12.11 18:05:421.238340.000.000.00-62.60
434234712014.12.11 10:58:52sell0.10eurgbp0.793860.000000.000002014.12.11 18:05:430.788410.000.000.0085.62
434235772014.12.11 11:08:55buy0.10eurusd1.243930.000000.000002014.12.11 18:05:421.238350.000.000.00-55.80
434235782014.12.11 11:08:56sell0.10eurgbp0.793460.000000.000002014.12.11 18:05:430.788410.000.000.0079.34
434236822014.12.11 11:14:45buy0.10eurusd1.243570.000000.000002014.12.11 18:05:421.238350.000.000.00-52.20
434236832014.12.11 11:14:45sell0.10eurgbp0.793390.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0078.24
434237052014.12.11 11:16:18buy0.10eurusd1.243520.000000.000002014.12.11 18:05:421.238340.000.000.00-51.80
434237062014.12.11 11:16:18sell0.10eurgbp0.793640.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0082.17
434237162014.12.11 11:16:38buy0.10eurusd1.243350.000000.000002014.12.11 18:05:421.238340.000.000.00-50.10
434237172014.12.11 11:16:38sell0.10eurgbp0.793850.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0085.47
434237422014.12.11 11:17:54buy0.10eurusd1.242690.000000.000002014.12.11 18:05:421.238340.000.000.00-43.50
434237432014.12.11 11:17:54sell0.10eurgbp0.793480.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0079.65
434238562014.12.11 11:26:33buy0.10eurusd1.242090.000000.000002014.12.11 18:05:411.238350.000.000.00-37.40
434238582014.12.11 11:26:34sell0.10eurgbp0.793120.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0074.00
434243912014.12.11 12:20:56buy0.10eurusd1.241870.000000.000002014.12.11 18:05:411.238340.000.000.00-35.30
434243922014.12.11 12:20:56sell0.10eurgbp0.793210.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0075.41
434268872014.12.11 16:51:46buy0.10eurusd1.237990.000000.000002014.12.11 18:05:411.238330.000.000.003.40
434268882014.12.11 16:51:46sell0.10eurgbp0.789620.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0019.01
434270182014.12.11 17:10:38buy0.10eurusd1.237890.000000.000002014.12.11 18:05:411.238330.000.000.004.40
434270192014.12.11 17:10:43sell0.10eurgbp0.789910.000000.000002014.12.11 18:05:420.788410.000.000.0023.57
434273822014.12.11 18:05:43buy0.10eurusd1.238440.000000.000002014.12.12 05:20:351.239350.000.00-0.399.10
434273832014.12.11 18:05:43sell0.10eurgbp0.788290.000000.000002014.12.12 05:20:350.788500.000.00-0.43-3.30
434274102014.12.11 18:13:57buy0.10eurusd1.238600.000000.000002014.12.12 05:20:341.239350.000.00-0.397.50
434274112014.12.11 18:13:57sell0.10eurgbp0.788800.000000.000002014.12.12 05:20:330.788500.000.00-0.434.71
434282132014.12.11 20:39:53buy0.10eurusd1.237580.000000.000002014.12.12 05:20:331.239370.000.00-0.3917.90
434282142014.12.11 20:39:54sell0.10eurgbp0.788140.000000.000002014.12.12 05:20:320.788510.000.00-0.43-5.82
  0.00 0.00 -451.31 10 957.08
Closed P/L: 10 505.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 505.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 115 196.28 Equity: 115 196.28 Free Margin: 115 196.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 31 158.21 Gross Loss: 20 652.44 Total Net Profit: 10 505.77
Profit Factor: 1.51 Expected Payoff: 14.80  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6 476.28 (5.51%) Relative Drawdown: 5.51% (6 476.28)
 
Total Trades: 710 Short Positions (won %): 355 (61.97%) Long Positions (won %): 355 (51.55%)
Profit Trades (% of total): 403 (56.76%) Loss trades (% of total): 307 (43.24%)
Largest profit trade: 3 118.50 loss trade: -1 539.68
Average profit trade: 77.32 loss trade: -67.27
Maximum consecutive wins ($): 31 (2 442.09) consecutive losses ($): 41 (-2 119.41)
Maximal consecutive profit (count): 8 013.31 (10) consecutive loss (count): -6 320.89 (10)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 4