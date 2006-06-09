Strategy Tester Report
Phreak System

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=35; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
Bars in test173970Ticks modelled1345557Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-1938.72Gross profit23023.48Gross loss-24962.20
Profit factor0.92Expected payoff-0.80
Absolute drawdown2517.72Maximal drawdown2575.72 (25.61%)Relative drawdown25.61% (2575.72)
Total trades2430Short positions (won %)1215 (37.61%)Long positions (won %)1215 (38.93%)
Profit trades (% of total)930 (38.27%)Loss trades (% of total)1500 (61.73%)
Largestprofit trade100.22loss trade-112.00
Averageprofit trade24.76loss trade-16.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (376.90)consecutive losses (loss in money)30 (-412.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)412.43 (9)consecutive loss (count of losses)-552.00 (27)
Averageconsecutive wins3consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 00:10buy10.201.87190.00001.8729
22006.06.01 00:10buy20.101.87190.00001.8769
32006.06.01 00:10buy30.101.87190.00001.8819
42006.06.01 01:35close30.101.87050.00001.8819-14.009986.00
52006.06.01 01:35close20.101.87050.00001.8769-14.009972.00
62006.06.01 01:35close10.201.87050.00001.8729-28.009944.00
72006.06.01 01:35sell40.201.87050.00001.8695
82006.06.01 01:35sell50.101.87050.00001.8655
92006.06.01 01:35sell60.101.87050.00001.8605
102006.06.01 02:24t/p40.201.86950.00001.869520.009964.00
112006.06.01 04:39t/p50.101.86550.00001.865550.0010014.00
122006.06.01 07:20close60.101.86610.00001.860544.0010058.00
132006.06.01 07:20buy70.201.86610.00001.8671
142006.06.01 07:20buy80.101.86610.00001.8711
152006.06.01 07:20buy90.101.86610.00001.8761
162006.06.01 08:40close90.101.86340.00001.8761-27.0010031.00
172006.06.01 08:40close80.101.86340.00001.8711-27.0010004.00
182006.06.01 08:40close70.201.86340.00001.8671-54.009950.00
192006.06.01 08:40sell100.201.86340.00001.8624
202006.06.01 08:40sell110.101.86340.00001.8584
212006.06.01 08:40sell120.101.86340.00001.8534
222006.06.01 09:14t/p100.201.86240.00001.862420.009970.00
232006.06.01 10:20close120.101.86680.00001.8534-34.009936.00
242006.06.01 10:20close110.101.86680.00001.8584-34.009902.00
252006.06.01 10:20buy130.201.86680.00001.8678
262006.06.01 10:20buy140.101.86680.00001.8718
272006.06.01 10:20buy150.101.86680.00001.8768
282006.06.01 12:55close150.101.86380.00001.8768-30.009872.00
292006.06.01 12:55close140.101.86380.00001.8718-30.009842.00
302006.06.01 12:55close130.201.86380.00001.8678-60.009782.00
312006.06.01 12:55sell160.201.86380.00001.8628
322006.06.01 12:55sell170.101.86380.00001.8588
332006.06.01 12:55sell180.101.86380.00001.8538
342006.06.01 13:10t/p160.201.86280.00001.862820.009802.00
352006.06.01 14:20t/p170.101.85880.00001.858850.009852.00
362006.06.01 16:25close180.101.86100.00001.853828.009880.00
372006.06.01 16:25buy190.201.86100.00001.8620
382006.06.01 16:25buy200.101.86100.00001.8660
392006.06.01 16:25buy210.101.86100.00001.8710
402006.06.01 16:31t/p190.201.86200.00001.862020.009900.00
412006.06.01 16:46t/p200.101.86600.00001.866050.009950.00
422006.06.01 20:55close210.101.86530.00001.871043.009993.00
432006.06.01 20:55sell220.201.86530.00001.8643
442006.06.01 20:55sell230.101.86530.00001.8603
452006.06.01 20:55sell240.101.86530.00001.8553
462006.06.01 21:11t/p220.201.86430.00001.864320.0010013.00
472006.06.01 23:20close240.101.86530.00001.85530.0010013.00
482006.06.01 23:20close230.101.86530.00001.86030.0010013.00
492006.06.01 23:20buy250.201.86530.00001.8663
502006.06.01 23:20buy260.101.86530.00001.8703
512006.06.01 23:20buy270.101.86530.00001.8753
522006.06.01 23:57t/p250.201.86630.00001.866320.0010033.00
532006.06.02 04:05close270.101.86550.00001.87531.6510034.65
542006.06.02 04:05close260.101.86550.00001.87031.6510036.30
552006.06.02 04:05sell280.201.86550.00001.8645
562006.06.02 04:05sell290.101.86550.00001.8605
572006.06.02 04:05sell300.101.86550.00001.8555
582006.06.02 06:30close300.101.86700.00001.8555-15.0010021.30
592006.06.02 06:30close290.101.86700.00001.8605-15.0010006.30
602006.06.02 06:30close280.201.86700.00001.8645-30.009976.30
612006.06.02 06:30buy310.201.86700.00001.8680
622006.06.02 06:30buy320.101.86700.00001.8720
632006.06.02 06:30buy330.101.86700.00001.8770
642006.06.02 08:20close330.101.86320.00001.8770-38.009938.30
652006.06.02 08:20close320.101.86320.00001.8720-38.009900.30
662006.06.02 08:20close310.201.86320.00001.8680-76.009824.30
672006.06.02 08:20sell340.201.86320.00001.8622
682006.06.02 08:20sell350.101.86320.00001.8582
692006.06.02 08:20sell360.101.86320.00001.8532
702006.06.02 09:11t/p340.201.86220.00001.862220.009844.30
712006.06.02 11:15close360.101.86520.00001.8532-20.009824.30
722006.06.02 11:15close350.101.86520.00001.8582-20.009804.30
732006.06.02 11:15buy370.201.86520.00001.8662
742006.06.02 11:15buy380.101.86520.00001.8702
752006.06.02 11:15buy390.101.86520.00001.8752
762006.06.02 11:44t/p370.201.86620.00001.866220.009824.30
772006.06.02 14:30t/p380.101.87020.00001.870250.009874.30
782006.06.02 14:30t/p390.101.87520.00001.8752100.009974.30
792006.06.02 21:00sell400.201.88280.00001.8818
802006.06.02 21:00sell410.101.88280.00001.8778
812006.06.02 21:00sell420.101.88280.00001.8728
822006.06.05 01:40close420.101.88370.00001.8728-8.799965.51
832006.06.05 01:40close410.101.88370.00001.8778-8.799956.73
842006.06.05 01:40close400.201.88370.00001.8818-17.579939.16
852006.06.05 01:40buy430.201.88370.00001.8847
862006.06.05 01:40buy440.101.88370.00001.8887
872006.06.05 01:40buy450.101.88370.00001.8937
882006.06.05 02:20close450.101.88260.00001.8937-11.009928.16
892006.06.05 02:20close440.101.88260.00001.8887-11.009917.16
902006.06.05 02:20close430.201.88260.00001.8847-22.009895.16
912006.06.05 02:20sell460.201.88260.00001.8816
922006.06.05 02:20sell470.101.88260.00001.8776
932006.06.05 02:20sell480.101.88260.00001.8726
942006.06.05 03:05close480.101.88350.00001.8726-9.009886.16
952006.06.05 03:05close470.101.88350.00001.8776-9.009877.16
962006.06.05 03:05close460.201.88350.00001.8816-18.009859.16
972006.06.05 03:05buy490.201.88350.00001.8845
982006.06.05 03:05buy500.101.88350.00001.8885
992006.06.05 03:05buy510.101.88350.00001.8935
1002006.06.05 05:15close510.101.88310.00001.8935-4.009855.16
1012006.06.05 05:15close500.101.88310.00001.8885-4.009851.16
1022006.06.05 05:15close490.201.88310.00001.8845-8.009843.16
1032006.06.05 05:15sell520.201.88310.00001.8821
1042006.06.05 05:15sell530.101.88310.00001.8781
1052006.06.05 05:15sell540.101.88310.00001.8731
1062006.06.05 05:30close540.101.88410.00001.8731-10.009833.16
1072006.06.05 05:30close530.101.88410.00001.8781-10.009823.16
1082006.06.05 05:30close520.201.88410.00001.8821-20.009803.16
1092006.06.05 05:30buy550.201.88410.00001.8851
1102006.06.05 05:30buy560.101.88410.00001.8891
1112006.06.05 05:30buy570.101.88410.00001.8941
1122006.06.05 08:08t/p550.201.88510.00001.885120.009823.16
1132006.06.05 09:05close570.101.88160.00001.8941-25.009798.16
1142006.06.05 09:05close560.101.88160.00001.8891-25.009773.16
1152006.06.05 09:05sell580.201.88160.00001.8806
1162006.06.05 09:05sell590.101.88160.00001.8766
1172006.06.05 09:05sell600.101.88160.00001.8716
1182006.06.05 09:35close600.101.88720.00001.8716-56.009717.16
1192006.06.05 09:35close590.101.88720.00001.8766-56.009661.16
1202006.06.05 09:35close580.201.88720.00001.8806-112.009549.16
1212006.06.05 09:35buy610.201.88720.00001.8882
1222006.06.05 09:35buy620.101.88720.00001.8922
1232006.06.05 09:35buy630.101.88720.00001.8972
1242006.06.05 13:45close630.101.88420.00001.8972-30.009519.16
1252006.06.05 13:45close620.101.88420.00001.8922-30.009489.16
1262006.06.05 13:45close610.201.88420.00001.8882-60.009429.16
1272006.06.05 13:45sell640.201.88420.00001.8832
1282006.06.05 13:45sell650.101.88420.00001.8792
1292006.06.05 13:45sell660.101.88420.00001.8742
1302006.06.05 14:04t/p640.201.88320.00001.883220.009449.16
1312006.06.05 14:54t/p650.101.87920.00001.879250.009499.16
1322006.06.05 18:35close660.101.87910.00001.874251.009550.16
1332006.06.05 18:35buy670.201.87910.00001.8801
1342006.06.05 18:35buy680.101.87910.00001.8841
1352006.06.05 18:35buy690.101.87910.00001.8891
1362006.06.05 19:03t/p670.201.88010.00001.880120.009570.16
1372006.06.05 20:45close690.101.87460.00001.8891-45.009525.16
1382006.06.05 20:45close680.101.87460.00001.8841-45.009480.16
1392006.06.05 20:45sell700.201.87460.00001.8736
1402006.06.05 20:45sell710.101.87460.00001.8696
1412006.06.05 20:45sell720.101.87460.00001.8646
1422006.06.05 20:53t/p700.201.87360.00001.873620.009500.16
1432006.06.06 02:25close720.101.87250.00001.864621.229521.38
1442006.06.06 02:25close710.101.87250.00001.869621.229542.59
1452006.06.06 02:25buy730.201.87250.00001.8735
1462006.06.06 02:25buy740.101.87250.00001.8775
1472006.06.06 02:25buy750.101.87250.00001.8825
1482006.06.06 03:10close750.101.87080.00001.8825-17.009525.59
1492006.06.06 03:10close740.101.87080.00001.8775-17.009508.59
1502006.06.06 03:10close730.201.87080.00001.8735-34.009474.59
1512006.06.06 03:10sell760.201.87080.00001.8698
1522006.06.06 03:10sell770.101.87080.00001.8658
1532006.06.06 03:10sell780.101.87080.00001.8608
1542006.06.06 03:18t/p760.201.86980.00001.869820.009494.59
1552006.06.06 04:40close780.101.87190.00001.8608-11.009483.59
1562006.06.06 04:40close770.101.87190.00001.8658-11.009472.59
1572006.06.06 04:40buy790.201.87190.00001.8729
1582006.06.06 04:40buy800.101.87190.00001.8769
1592006.06.06 04:40buy810.101.87190.00001.8819
1602006.06.06 04:50close810.101.87110.00001.8819-8.009464.59
1612006.06.06 04:50close800.101.87110.00001.8769-8.009456.59
1622006.06.06 04:50close790.201.87110.00001.8729-16.009440.59
1632006.06.06 04:50sell820.201.87110.00001.8701
1642006.06.06 04:50sell830.101.87110.00001.8661
1652006.06.06 04:50sell840.101.87110.00001.8611
1662006.06.06 04:55close840.101.87140.00001.8611-3.009437.59
1672006.06.06 04:55close830.101.87140.00001.8661-3.009434.59
1682006.06.06 04:55close820.201.87140.00001.8701-6.009428.59
1692006.06.06 04:55buy850.201.87140.00001.8724
1702006.06.06 04:55buy860.101.87140.00001.8764
1712006.06.06 04:55buy870.101.87140.00001.8814
1722006.06.06 05:05close870.101.87060.00001.8814-8.009420.59
1732006.06.06 05:05close860.101.87060.00001.8764-8.009412.59
1742006.06.06 05:05close850.201.87060.00001.8724-16.009396.59
1752006.06.06 05:05sell880.201.87060.00001.8696
1762006.06.06 05:05sell890.101.87060.00001.8656
1772006.06.06 05:05sell900.101.87060.00001.8606
1782006.06.06 07:45close900.101.87200.00001.8606-14.009382.59
1792006.06.06 07:45close890.101.87200.00001.8656-14.009368.59
1802006.06.06 07:45close880.201.87200.00001.8696-28.009340.59
1812006.06.06 07:45buy910.201.87200.00001.8730
1822006.06.06 07:45buy920.101.87200.00001.8770
1832006.06.06 07:45buy930.101.87200.00001.8820
1842006.06.06 08:19t/p910.201.87300.00001.873020.009360.59
1852006.06.06 09:01t/p920.101.87700.00001.877050.009410.59
1862006.06.06 10:45close930.101.87310.00001.882011.009421.59
1872006.06.06 10:45sell940.201.87310.00001.8721
1882006.06.06 10:45sell950.101.87310.00001.8681
1892006.06.06 10:45sell960.101.87310.00001.8631
1902006.06.06 10:49t/p940.201.87210.00001.872120.009441.59
1912006.06.06 12:25t/p950.101.86810.00001.868150.009491.59
1922006.06.06 15:31t/p960.101.86310.00001.8631100.009591.59
1932006.06.06 21:05buy970.201.86200.00001.8630
1942006.06.06 21:05buy980.101.86200.00001.8670
1952006.06.06 21:05buy990.101.86200.00001.8720
1962006.06.06 21:40close990.101.86030.00001.8720-17.009574.59
1972006.06.06 21:40close980.101.86030.00001.8670-17.009557.59
1982006.06.06 21:40close970.201.86030.00001.8630-34.009523.59
1992006.06.06 21:40sell1000.201.86030.00001.8593
2002006.06.06 21:40sell1010.101.86030.00001.8553
2012006.06.06 21:40sell1020.101.86030.00001.8503
2022006.06.06 23:10t/p1000.201.85930.00001.859320.009543.59
2032006.06.07 01:20close1020.101.86170.00001.8503-13.799529.81
2042006.06.07 01:20close1010.101.86170.00001.8553-13.799516.02
2052006.06.07 01:20buy1030.201.86170.00001.8627
2062006.06.07 01:20buy1040.101.86170.00001.8667
2072006.06.07 01:20buy1050.101.86170.00001.8717
2082006.06.07 03:19t/p1030.201.86270.00001.862720.009536.02
2092006.06.07 07:15close1050.101.86200.00001.87173.009539.02
2102006.06.07 07:15close1040.101.86200.00001.86673.009542.02
2112006.06.07 07:15sell1060.201.86200.00001.8610
2122006.06.07 07:15sell1070.101.86200.00001.8570
2132006.06.07 07:15sell1080.101.86200.00001.8520
2142006.06.07 07:49t/p1060.201.86100.00001.861020.009562.02
2152006.06.07 08:38t/p1070.101.85700.00001.857050.009612.02
2162006.06.07 10:15close1080.101.86040.00001.852016.009628.02
2172006.06.07 10:15buy1090.201.86040.00001.8614
2182006.06.07 10:15buy1100.101.86040.00001.8654
2192006.06.07 10:15buy1110.101.86040.00001.8704
2202006.06.07 11:36t/p1090.201.86140.00001.861420.009648.02
2212006.06.07 14:00close1110.101.85830.00001.8704-21.009627.02
2222006.06.07 14:00close1100.101.85830.00001.8654-21.009606.02
2232006.06.07 14:00sell1120.201.85830.00001.8573
2242006.06.07 14:00sell1130.101.85830.00001.8533
2252006.06.07 14:00sell1140.101.85830.00001.8483
2262006.06.07 15:20t/p1120.201.85730.00001.857320.009626.02
2272006.06.07 15:47t/p1130.101.85330.00001.853350.009676.02
2282006.06.07 17:45close1140.101.85800.00001.84833.009679.02
2292006.06.07 17:45buy1150.201.85800.00001.8590
2302006.06.07 17:45buy1160.101.85800.00001.8630
2312006.06.07 17:45buy1170.101.85800.00001.8680
2322006.06.07 17:52t/p1150.201.85900.00001.859020.009699.02
2332006.06.07 20:10close1170.101.85670.00001.8680-13.009686.02
2342006.06.07 20:10close1160.101.85670.00001.8630-13.009673.02
2352006.06.07 20:10sell1180.201.85670.00001.8557
2362006.06.07 20:10sell1190.101.85670.00001.8517
2372006.06.07 20:10sell1200.101.85670.00001.8467
2382006.06.07 20:12t/p1180.201.85570.00001.855720.009693.02
2392006.06.08 00:00close1200.101.85710.00001.8467-3.369689.67
2402006.06.08 00:00close1190.101.85710.00001.8517-3.369686.31
2412006.06.08 00:00buy1210.201.85710.00001.8581
2422006.06.08 00:00buy1220.101.85710.00001.8621
2432006.06.08 00:00buy1230.101.85710.00001.8671
2442006.06.08 02:55close1230.101.85600.00001.8671-11.009675.31
2452006.06.08 02:55close1220.101.85600.00001.8621-11.009664.31
2462006.06.08 02:55close1210.201.85600.00001.8581-22.009642.31
2472006.06.08 02:55sell1240.201.85600.00001.8550
2482006.06.08 02:55sell1250.101.85600.00001.8510
2492006.06.08 02:55sell1260.101.85600.00001.8460
2502006.06.08 03:17t/p1240.201.85500.00001.855020.009662.31
2512006.06.08 05:25close1260.101.85570.00001.84603.009665.31
2522006.06.08 05:25close1250.101.85570.00001.85103.009668.31
2532006.06.08 05:25buy1270.201.85570.00001.8567
2542006.06.08 05:25buy1280.101.85570.00001.8607
2552006.06.08 05:25buy1290.101.85570.00001.8657
2562006.06.08 07:30close1290.101.85520.00001.8657-5.009663.31
2572006.06.08 07:30close1280.101.85520.00001.8607-5.009658.31
2582006.06.08 07:30close1270.201.85520.00001.8567-10.009648.31
2592006.06.08 07:30sell1300.201.85520.00001.8542
2602006.06.08 07:30sell1310.101.85520.00001.8502
2612006.06.08 07:30sell1320.101.85520.00001.8452
2622006.06.08 08:05close1320.101.85660.00001.8452-14.009634.31
2632006.06.08 08:05close1310.101.85660.00001.8502-14.009620.31
2642006.06.08 08:05close1300.201.85660.00001.8542-28.009592.31
2652006.06.08 08:05buy1330.201.85660.00001.8576
2662006.06.08 08:05buy1340.101.85660.00001.8616
2672006.06.08 08:05buy1350.101.85660.00001.8666
2682006.06.08 08:35close1350.101.85190.00001.8666-47.009545.31
2692006.06.08 08:35close1340.101.85190.00001.8616-47.009498.31
2702006.06.08 08:35close1330.201.85190.00001.8576-94.009404.31
2712006.06.08 08:35sell1360.201.85190.00001.8509
2722006.06.08 08:35sell1370.101.85190.00001.8469
2732006.06.08 08:35sell1380.101.85190.00001.8419
2742006.06.08 08:38t/p1360.201.85090.00001.850920.009424.31
2752006.06.08 10:30t/p1370.101.84690.00001.846950.009474.31
2762006.06.08 14:30t/p1380.101.84190.00001.8419100.009574.31
2772006.06.08 18:10buy1390.201.84430.00001.8453
2782006.06.08 18:10buy1400.101.84430.00001.8493
2792006.06.08 18:10buy1410.101.84430.00001.8543
2802006.06.09 00:45close1410.101.84210.00001.8543-22.359551.96
2812006.06.09 00:45close1400.101.84210.00001.8493-22.359529.61
2822006.06.09 00:45close1390.201.84210.00001.8453-44.709484.91
2832006.06.09 00:45sell1420.201.84210.00001.8411
2842006.06.09 00:45sell1430.101.84210.00001.8371
2852006.06.09 00:45sell1440.101.84210.00001.8321
2862006.06.09 01:25close1440.101.84360.00001.8321-15.009469.91
2872006.06.09 01:25close1430.101.84360.00001.8371-15.009454.91
2882006.06.09 01:25close1420.201.84360.00001.8411-30.009424.91
2892006.06.09 01:25buy1450.201.84360.00001.8446
2902006.06.09 01:25buy1460.101.84360.00001.8486
2912006.06.09 01:25buy1470.101.84360.00001.8536
2922006.06.09 03:55close1470.101.84260.00001.8536-10.009414.91
2932006.06.09 03:55close1460.101.84260.00001.8486-10.009404.91
2942006.06.09 03:55close1450.201.84260.00001.8446-20.009384.91
2952006.06.09 03:55sell1480.201.84260.00001.8416
2962006.06.09 03:55sell1490.101.84260.00001.8376
2972006.06.09 03:55sell1500.101.84260.00001.8326
2982006.06.09 07:30close1500.101.84310.00001.8326-5.009379.91
2992006.06.09 07:30close1490.101.84310.00001.8376-5.009374.91
3002006.06.09 07:30close1480.201.84310.00001.8416-10.009364.91
3012006.06.09 07:30buy1510.201.84310.00001.8441
3022006.06.09 07:30buy1520.101.84310.00001.8481
3032006.06.09 07:30buy1530.101.84310.00001.8531
3042006.06.09 08:15close1530.101.84140.00001.8531-17.009347.91
3052006.06.09 08:15close1520.101.84140.00001.8481-17.009330.91
3062006.06.09 08:15close1510.201.84140.00001.8441-34.009296.91
3072006.06.09 08:15sell1540.201.84140.00001.8404
3082006.06.09 08:15sell1550.101.84140.00001.8364
3092006.06.09 08:15sell1560.101.84140.00001.8314
3102006.06.09 09:00close1560.101.84460.00001.8314-32.009264.91
3112006.06.09 09:00close1550.101.84460.00001.8364-32.009232.91
3122006.06.09 09:00close1540.201.84460.00001.8404-64.009168.91
3132006.06.09 09:00buy1570.201.84460.00001.8456
3142006.06.09 09:00buy1580.101.84460.00001.8496
3152006.06.09 09:00buy1590.101.84460.00001.8546
3162006.06.09 09:02t/p1570.201.84560.00001.845620.009188.91
3172006.06.09 10:20close1590.101.84190.00001.8546-27.009161.91
3182006.06.09 10:20close1580.101.84190.00001.8496-27.009134.91
3192006.06.09 10:20sell1600.201.84190.00001.8409
3202006.06.09 10:20sell1610.101.84190.00001.8369
3212006.06.09 10:20sell1620.101.84190.00001.8319
3222006.06.09 11:45close1620.101.84370.00001.8319-18.009116.91
3232006.06.09 11:45close1610.101.84370.00001.8369-18.009098.91
3242006.06.09 11:45close1600.201.84370.00001.8409-36.009062.91
3252006.06.09 11:45buy1630.201.84370.00001.8447
3262006.06.09 11:45buy1640.101.84370.00001.8487
3272006.06.09 11:45buy1650.101.84370.00001.8537
3282006.06.09 13:00close1650.101.84240.00001.8537-13.009049.91
3292006.06.09 13:00close1640.101.84240.00001.8487-13.009036.91
3302006.06.09 13:00close1630.201.84240.00001.8447-26.009010.91
3312006.06.09 13:00sell1660.201.84240.00001.8414
3322006.06.09 13:00sell1670.101.84240.00001.8374
3332006.06.09 13:00sell1680.101.84240.00001.8324
3342006.06.09 13:15close1680.101.84340.00001.8324-10.009000.91
3352006.06.09 13:15close1670.101.84340.00001.8374-10.008990.91
3362006.06.09 13:15close1660.201.84340.00001.8414-20.008970.91
3372006.06.09 13:15buy1690.201.84340.00001.8444
3382006.06.09 13:15buy1700.101.84340.00001.8484
3392006.06.09 13:15buy1710.101.84340.00001.8534
3402006.06.09 14:29t/p1690.201.84440.00001.844420.008990.91
3412006.06.09 14:40close1710.101.83760.00001.8534-58.008932.91
3422006.06.09 14:40close1700.101.83760.00001.8484-58.008874.91
3432006.06.09 14:40sell1720.201.83760.00001.8366
3442006.06.09 14:40sell1730.101.83760.00001.8326
3452006.06.09 14:40sell1740.101.83760.00001.8276
3462006.06.09 15:00t/p1720.201.83660.00001.836620.008894.91
3472006.06.09 15:40close1740.101.84410.00001.8276-65.008829.91
3482006.06.09 15:40close1730.101.84410.00001.8326-65.008764.91
3492006.06.09 15:40buy1750.201.84410.00001.8451
3502006.06.09 15:40buy1760.101.84410.00001.8491
3512006.06.09 15:40buy1770.101.84410.00001.8541
3522006.06.09 15:53t/p1750.201.84510.00001.845120.008784.91
3532006.06.09 19:10close1770.101.84210.00001.8541-20.008764.91
3542006.06.09 19:10close1760.101.84210.00001.8491-20.008744.91
3552006.06.09 19:10sell1780.201.84210.00001.8411
3562006.06.09 19:10sell1790.101.84210.00001.8371
3572006.06.09 19:10sell1800.101.84210.00001.8321
3582006.06.09 19:39t/p1780.201.84110.00001.841120.008764.91
3592006.06.12 02:50close1800.101.84030.00001.832118.228783.13
3602006.06.12 02:50close1790.101.84030.00001.837118.228801.34
3612006.06.12 02:50buy1810.201.84030.00001.8413
3622006.06.12 02:50buy1820.101.84030.00001.8453
3632006.06.12 02:50buy1830.101.84030.00001.8503
3642006.06.12 03:40t/p1810.201.84130.00001.841320.008821.34
3652006.06.12 08:48t/p1820.101.84530.00001.845350.008871.34
3662006.06.12 10:10close1830.101.84160.00001.850313.008884.34
3672006.06.12 10:10sell1840.201.84160.00001.8406
3682006.06.12 10:10sell1850.101.84160.00001.8366
3692006.06.12 10:10sell1860.101.84160.00001.8316
3702006.06.12 10:15close1860.101.84340.00001.8316-18.008866.34
3712006.06.12 10:15close1850.101.84340.00001.8366-18.008848.34
3722006.06.12 10:15close1840.201.84340.00001.8406-36.008812.34
3732006.06.12 10:15buy1870.201.84340.00001.8444
3742006.06.12 10:15buy1880.101.84340.00001.8484
3752006.06.12 10:15buy1890.101.84340.00001.8534
3762006.06.12 10:19t/p1870.201.84440.00001.844420.008832.34
3772006.06.12 12:05close1890.101.84220.00001.8534-12.008820.34
3782006.06.12 12:05close1880.101.84220.00001.8484-12.008808.34
3792006.06.12 12:05sell1900.201.84220.00001.8412
3802006.06.12 12:05sell1910.101.84220.00001.8372
3812006.06.12 12:05sell1920.101.84220.00001.8322
3822006.06.12 12:23t/p1900.201.84120.00001.841220.008828.34
3832006.06.12 14:45close1920.101.84410.00001.8322-19.008809.34
3842006.06.12 14:45close1910.101.84410.00001.8372-19.008790.34
3852006.06.12 14:45buy1930.201.84410.00001.8451
3862006.06.12 14:45buy1940.101.84410.00001.8491
3872006.06.12 14:45buy1950.101.84410.00001.8541
3882006.06.12 15:28t/p1930.201.84510.00001.845120.008810.34
3892006.06.12 17:20close1950.101.84200.00001.8541-21.008789.34
3902006.06.12 17:20close1940.101.84200.00001.8491-21.008768.34
3912006.06.12 17:20sell1960.201.84200.00001.8410
3922006.06.12 17:20sell1970.101.84200.00001.8370
3932006.06.12 17:20sell1980.101.84200.00001.8320
3942006.06.12 18:10close1980.101.84420.00001.8320-22.008746.34
3952006.06.12 18:10close1970.101.84420.00001.8370-22.008724.34
3962006.06.12 18:10close1960.201.84420.00001.8410-44.008680.34
3972006.06.12 18:10buy1990.201.84420.00001.8452
3982006.06.12 18:10buy2000.101.84420.00001.8492
3992006.06.12 18:10buy2010.101.84420.00001.8542
4002006.06.12 20:39t/p1990.201.84520.00001.845220.008700.34
4012006.06.12 22:10close2010.101.84220.00001.8542-20.008680.34
4022006.06.12 22:10close2000.101.84220.00001.8492-20.008660.34
4032006.06.12 22:10sell2020.201.84220.00001.8412
4042006.06.12 22:10sell2030.101.84220.00001.8372
4052006.06.12 22:10sell2040.101.84220.00001.8322
4062006.06.12 23:22t/p2020.201.84120.00001.841220.008680.34
4072006.06.13 02:50close2040.101.84240.00001.8322-1.788678.56
4082006.06.13 02:50close2030.101.84240.00001.8372-1.788676.77
4092006.06.13 02:50buy2050.201.84240.00001.8434
4102006.06.13 02:50buy2060.101.84240.00001.8474
4112006.06.13 02:50buy2070.101.84240.00001.8524
4122006.06.13 03:10close2070.101.83990.00001.8524-25.008651.77
4132006.06.13 03:10close2060.101.83990.00001.8474-25.008626.77
4142006.06.13 03:10close2050.201.83990.00001.8434-50.008576.77
4152006.06.13 03:10sell2080.201.83990.00001.8389
4162006.06.13 03:10sell2090.101.83990.00001.8349
4172006.06.13 03:10sell2100.101.83990.00001.8299
4182006.06.13 08:08t/p2080.201.83890.00001.838920.008596.77
4192006.06.13 09:30close2100.101.84240.00001.8299-25.008571.77
4202006.06.13 09:30close2090.101.84240.00001.8349-25.008546.77
4212006.06.13 09:30buy2110.201.84240.00001.8434
4222006.06.13 09:30buy2120.101.84240.00001.8474
4232006.06.13 09:30buy2130.101.84240.00001.8524
4242006.06.13 10:18t/p2110.201.84340.00001.843420.008566.77
4252006.06.13 13:45close2130.101.84110.00001.8524-13.008553.77
4262006.06.13 13:45close2120.101.84110.00001.8474-13.008540.77
4272006.06.13 13:45sell2140.201.84110.00001.8401
4282006.06.13 13:45sell2150.101.84110.00001.8361
4292006.06.13 13:45sell2160.101.84110.00001.8311
4302006.06.13 13:56t/p2140.201.84010.00001.840120.008560.77
4312006.06.13 15:50close2160.101.84270.00001.8311-16.008544.77
4322006.06.13 15:50close2150.101.84270.00001.8361-16.008528.77
4332006.06.13 15:50buy2170.201.84270.00001.8437
4342006.06.13 15:50buy2180.101.84270.00001.8477
4352006.06.13 15:50buy2190.101.84270.00001.8527
4362006.06.13 16:02t/p2170.201.84370.00001.843720.008548.77
4372006.06.13 16:35close2190.101.83780.00001.8527-49.008499.77
4382006.06.13 16:35close2180.101.83780.00001.8477-49.008450.77
4392006.06.13 16:35sell2200.201.83780.00001.8368
4402006.06.13 16:35sell2210.101.83780.00001.8328
4412006.06.13 16:35sell2220.101.83780.00001.8278
4422006.06.13 16:55t/p2200.201.83680.00001.836820.008470.77
4432006.06.13 19:27t/p2210.101.83280.00001.832850.008520.77
4442006.06.14 00:00close2220.101.83410.00001.827837.228557.99
4452006.06.14 00:00buy2230.201.83410.00001.8351
4462006.06.14 00:00buy2240.101.83410.00001.8391
4472006.06.14 00:00buy2250.101.83410.00001.8441
4482006.06.14 03:30t/p2230.201.83510.00001.835120.008577.99
4492006.06.14 08:24t/p2240.101.83910.00001.839150.008627.99
4502006.06.14 10:08t/p2250.101.84410.00001.8441100.008727.99
4512006.06.14 13:00sell2260.201.84100.00001.8400
4522006.06.14 13:00sell2270.101.84100.00001.8360
4532006.06.14 13:00sell2280.101.84100.00001.8310
4542006.06.14 14:13t/p2260.201.84000.00001.840020.008747.99
4552006.06.14 14:30t/p2270.101.83600.00001.836050.008797.99
4562006.06.14 15:30close2280.101.84930.00001.8310-83.008714.99
4572006.06.14 15:30buy2290.201.84930.00001.8503
4582006.06.14 15:30buy2300.101.84930.00001.8543
4592006.06.14 15:30buy2310.101.84930.00001.8593
4602006.06.14 19:55close2310.101.84560.00001.8593-37.008677.99
4612006.06.14 19:55close2300.101.84560.00001.8543-37.008640.99
4622006.06.14 19:55close2290.201.84560.00001.8503-74.008566.99
4632006.06.14 19:55sell2320.201.84560.00001.8446
4642006.06.14 19:55sell2330.101.84560.00001.8406
4652006.06.14 19:55sell2340.101.84560.00001.8356
4662006.06.14 20:30t/p2320.201.84460.00001.844620.008586.99
4672006.06.15 00:10close2340.101.84390.00001.835617.658604.63
4682006.06.15 00:10close2330.101.84390.00001.840617.658622.28
4692006.06.15 00:10buy2350.201.84390.00001.8449
4702006.06.15 00:10buy2360.101.84390.00001.8489
4712006.06.15 00:10buy2370.101.84390.00001.8539
4722006.06.15 00:28t/p2350.201.84490.00001.844920.008642.28
4732006.06.15 02:20close2370.101.84350.00001.8539-4.008638.28
4742006.06.15 02:20close2360.101.84350.00001.8489-4.008634.28
4752006.06.15 02:20sell2380.201.84350.00001.8425
4762006.06.15 02:20sell2390.101.84350.00001.8385
4772006.06.15 02:20sell2400.101.84350.00001.8335
4782006.06.15 02:46t/p2380.201.84250.00001.842520.008654.28
4792006.06.15 03:40close2400.101.84390.00001.8335-4.008650.28
4802006.06.15 03:40close2390.101.84390.00001.8385-4.008646.28
4812006.06.15 03:40buy2410.201.84390.00001.8449
4822006.06.15 03:40buy2420.101.84390.00001.8489
4832006.06.15 03:40buy2430.101.84390.00001.8539
4842006.06.15 03:47t/p2410.201.84490.00001.844920.008666.28
4852006.06.15 05:50close2430.101.84310.00001.8539-8.008658.28
4862006.06.15 05:50close2420.101.84310.00001.8489-8.008650.28
4872006.06.15 05:50sell2440.201.84310.00001.8421
4882006.06.15 05:50sell2450.101.84310.00001.8381
4892006.06.15 05:50sell2460.101.84310.00001.8331
4902006.06.15 08:00close2460.101.84470.00001.8331-16.008634.28
4912006.06.15 08:00close2450.101.84470.00001.8381-16.008618.28
4922006.06.15 08:00close2440.201.84470.00001.8421-32.008586.28
4932006.06.15 08:00buy2470.201.84470.00001.8457
4942006.06.15 08:00buy2480.101.84470.00001.8497
4952006.06.15 08:00buy2490.101.84470.00001.8547
4962006.06.15 08:11t/p2470.201.84570.00001.845720.008606.28
4972006.06.15 09:50close2490.101.84420.00001.8547-5.008601.28
4982006.06.15 09:50close2480.101.84420.00001.8497-5.008596.28
4992006.06.15 09:50sell2500.201.84420.00001.8432
5002006.06.15 09:50sell2510.101.84420.00001.8392
5012006.06.15 09:50sell2520.101.84420.00001.8342
5022006.06.15 10:45close2520.101.84600.00001.8342-18.008578.28
5032006.06.15 10:45close2510.101.84600.00001.8392-18.008560.28
5042006.06.15 10:45close2500.201.84600.00001.8432-36.008524.28
5052006.06.15 10:45buy2530.201.84600.00001.8470
5062006.06.15 10:45buy2540.101.84600.00001.8510
5072006.06.15 10:45buy2550.101.84600.00001.8560
5082006.06.15 11:39t/p2530.201.84700.00001.847020.008544.28
5092006.06.15 15:00t/p2540.101.85100.00001.851050.008594.28
5102006.06.15 17:30close2550.101.84640.00001.85604.008598.28
5112006.06.15 17:30sell2560.201.84640.00001.8454
5122006.06.15 17:30sell2570.101.84640.00001.8414
5132006.06.15 17:30sell2580.101.84640.00001.8364
5142006.06.15 22:25close2580.101.84830.00001.8364-19.008579.28
5152006.06.15 22:25close2570.101.84830.00001.8414-19.008560.28
5162006.06.15 22:25close2560.201.84830.00001.8454-38.008522.28
5172006.06.15 22:25buy2590.201.84830.00001.8493
5182006.06.15 22:25buy2600.101.84830.00001.8533
5192006.06.15 22:25buy2610.101.84830.00001.8583
5202006.06.15 22:43t/p2590.201.84930.00001.849320.008542.28
5212006.06.16 06:00close2610.101.85210.00001.858337.658579.93
5222006.06.16 06:00close2600.101.85210.00001.853337.658617.58
5232006.06.16 06:00sell2620.201.85210.00001.8511
5242006.06.16 06:00sell2630.101.85210.00001.8471
5252006.06.16 06:00sell2640.101.85210.00001.8421
5262006.06.16 06:05close2640.101.85210.00001.84210.008617.58
5272006.06.16 06:05close2630.101.85210.00001.84710.008617.58
5282006.06.16 06:05close2620.201.85210.00001.85110.008617.58
5292006.06.16 06:05buy2650.201.85210.00001.8531
5302006.06.16 06:05buy2660.101.85210.00001.8571
5312006.06.16 06:05buy2670.101.85210.00001.8621
5322006.06.16 08:10t/p2650.201.85310.00001.853120.008637.58
5332006.06.16 12:15close2670.101.85200.00001.8621-1.008636.58
5342006.06.16 12:15close2660.101.85200.00001.8571-1.008635.58
5352006.06.16 12:15sell2680.201.85200.00001.8510
5362006.06.16 12:15sell2690.101.85200.00001.8470
5372006.06.16 12:15sell2700.101.85200.00001.8420
5382006.06.16 12:40close2700.101.85430.00001.8420-23.008612.58
5392006.06.16 12:40close2690.101.85430.00001.8470-23.008589.58
5402006.06.16 12:40close2680.201.85430.00001.8510-46.008543.58
5412006.06.16 12:40buy2710.201.85430.00001.8553
5422006.06.16 12:40buy2720.101.85430.00001.8593
5432006.06.16 12:40buy2730.101.85430.00001.8643
5442006.06.16 13:30close2730.101.85210.00001.8643-22.008521.58
5452006.06.16 13:30close2720.101.85210.00001.8593-22.008499.58
5462006.06.16 13:30close2710.201.85210.00001.8553-44.008455.58
5472006.06.16 13:30sell2740.201.85210.00001.8511
5482006.06.16 13:30sell2750.101.85210.00001.8471
5492006.06.16 13:30sell2760.101.85210.00001.8421
5502006.06.16 14:32t/p2740.201.85110.00001.851120.008475.58
5512006.06.16 18:30t/p2750.101.84710.00001.847150.008525.58
5522006.06.16 20:20close2760.101.85010.00001.842120.008545.58
5532006.06.16 20:20buy2770.201.85010.00001.8511
5542006.06.16 20:20buy2780.101.85010.00001.8551
5552006.06.16 20:20buy2790.101.85010.00001.8601
5562006.06.16 20:31t/p2770.201.85110.00001.851120.008565.58
5572006.06.16 22:05close2790.101.84940.00001.8601-7.008558.58
5582006.06.16 22:05close2780.101.84940.00001.8551-7.008551.58
5592006.06.16 22:05sell2800.201.84940.00001.8484
5602006.06.16 22:05sell2810.101.84940.00001.8444
5612006.06.16 22:05sell2820.101.84940.00001.8394
5622006.06.19 00:10close2820.101.85180.00001.8394-23.798527.79
5632006.06.19 00:10close2810.101.85180.00001.8444-23.798504.01
5642006.06.19 00:10close2800.201.85180.00001.8484-47.578456.44
5652006.06.19 00:10buy2830.201.85180.00001.8528
5662006.06.19 00:10buy2840.101.85180.00001.8568
5672006.06.19 00:10buy2850.101.85180.00001.8618
5682006.06.19 00:20t/p2830.201.85280.00001.852820.008476.44
5692006.06.19 02:30close2850.101.85010.00001.8618-17.008459.44
5702006.06.19 02:30close2840.101.85010.00001.8568-17.008442.44
5712006.06.19 02:30sell2860.201.85010.00001.8491
5722006.06.19 02:30sell2870.101.85010.00001.8451
5732006.06.19 02:30sell2880.101.85010.00001.8401
5742006.06.19 02:34t/p2860.201.84910.00001.849120.008462.44
5752006.06.19 03:06t/p2870.101.84510.00001.845150.008512.44
5762006.06.19 07:30close2880.101.84450.00001.840156.008568.44
5772006.06.19 07:30buy2890.201.84450.00001.8455
5782006.06.19 07:30buy2900.101.84450.00001.8495
5792006.06.19 07:30buy2910.101.84450.00001.8545
5802006.06.19 08:43t/p2890.201.84550.00001.845520.008588.44
5812006.06.19 10:25close2910.101.84370.00001.8545-8.008580.44
5822006.06.19 10:25close2900.101.84370.00001.8495-8.008572.44
5832006.06.19 10:25sell2920.201.84370.00001.8427
5842006.06.19 10:25sell2930.101.84370.00001.8387
5852006.06.19 10:25sell2940.101.84370.00001.8337
5862006.06.19 10:36t/p2920.201.84270.00001.842720.008592.44
5872006.06.19 12:00close2940.101.84510.00001.8337-14.008578.44
5882006.06.19 12:00close2930.101.84510.00001.8387-14.008564.44
5892006.06.19 12:00buy2950.201.84510.00001.8461
5902006.06.19 12:00buy2960.101.84510.00001.8501
5912006.06.19 12:00buy2970.101.84510.00001.8551
5922006.06.19 12:01t/p2950.201.84610.00001.846120.008584.44
5932006.06.19 14:45close2970.101.84280.00001.8551-23.008561.44
5942006.06.19 14:45close2960.101.84280.00001.8501-23.008538.44
5952006.06.19 14:45sell2980.201.84280.00001.8418
5962006.06.19 14:45sell2990.101.84280.00001.8378
5972006.06.19 14:45sell3000.101.84280.00001.8328
5982006.06.19 15:00t/p2980.201.84180.00001.841820.008558.44
5992006.06.19 16:59t/p2990.101.83780.00001.837850.008608.44
6002006.06.19 20:45close3000.101.83950.00001.832833.008641.44
6012006.06.19 20:45buy3010.201.83950.00001.8405
6022006.06.19 20:45buy3020.101.83950.00001.8445
6032006.06.19 20:45buy3030.101.83950.00001.8495
6042006.06.19 21:26t/p3010.201.84050.00001.840520.008661.44
6052006.06.20 00:15close3030.101.83980.00001.84952.658664.09
6062006.06.20 00:15close3020.101.83980.00001.84452.658666.74
6072006.06.20 00:15sell3040.201.83980.00001.8388
6082006.06.20 00:15sell3050.101.83980.00001.8348
6092006.06.20 00:15sell3060.101.83980.00001.8298
6102006.06.20 01:50close3060.101.84080.00001.8298-10.008656.74
6112006.06.20 01:50close3050.101.84080.00001.8348-10.008646.74
6122006.06.20 01:50close3040.201.84080.00001.8388-20.008626.74
6132006.06.20 01:50buy3070.201.84080.00001.8418
6142006.06.20 01:50buy3080.101.84080.00001.8458
6152006.06.20 01:50buy3090.101.84080.00001.8508
6162006.06.20 02:05close3090.101.83980.00001.8508-10.008616.74
6172006.06.20 02:05close3080.101.83980.00001.8458-10.008606.74
6182006.06.20 02:05close3070.201.83980.00001.8418-20.008586.74
6192006.06.20 02:05sell3100.201.83980.00001.8388
6202006.06.20 02:05sell3110.101.83980.00001.8348
6212006.06.20 02:05sell3120.101.83980.00001.8298
6222006.06.20 02:43t/p3100.201.83880.00001.838820.008606.74
6232006.06.20 04:30close3120.101.84010.00001.8298-3.008603.74
6242006.06.20 04:30close3110.101.84010.00001.8348-3.008600.74
6252006.06.20 04:30buy3130.201.84010.00001.8411
6262006.06.20 04:30buy3140.101.84010.00001.8451
6272006.06.20 04:30buy3150.101.84010.00001.8501
6282006.06.20 07:14t/p3130.201.84110.00001.841120.008620.74
6292006.06.20 08:57t/p3140.101.84510.00001.845150.008670.74
6302006.06.20 11:30close3150.101.84210.00001.850120.008690.74
6312006.06.20 11:30sell3160.201.84210.00001.8411
6322006.06.20 11:30sell3170.101.84210.00001.8371
6332006.06.20 11:30sell3180.101.84210.00001.8321
6342006.06.20 11:54t/p3160.201.84110.00001.841120.008710.74
6352006.06.20 14:30t/p3170.101.83710.00001.837150.008760.74
6362006.06.20 15:40close3180.101.84190.00001.83212.008762.74
6372006.06.20 15:40buy3190.201.84190.00001.8429
6382006.06.20 15:40buy3200.101.84190.00001.8469
6392006.06.20 15:40buy3210.101.84190.00001.8519
6402006.06.20 15:52t/p3190.201.84290.00001.842920.008782.74
6412006.06.20 17:55close3210.101.83950.00001.8519-24.008758.74
6422006.06.20 17:55close3200.101.83950.00001.8469-24.008734.74
6432006.06.20 17:55sell3220.201.83950.00001.8385
6442006.06.20 17:55sell3230.101.83950.00001.8345
6452006.06.20 17:55sell3240.101.83950.00001.8295
6462006.06.20 18:35close3240.101.84260.00001.8295-31.008703.74
6472006.06.20 18:35close3230.101.84260.00001.8345-31.008672.74
6482006.06.20 18:35close3220.201.84260.00001.8385-62.008610.74
6492006.06.20 18:35buy3250.201.84260.00001.8436
6502006.06.20 18:35buy3260.101.84260.00001.8476
6512006.06.20 18:35buy3270.101.84260.00001.8526
6522006.06.20 19:01t/p3250.201.84360.00001.843620.008630.74
6532006.06.20 21:15close3270.101.84260.00001.85260.008630.74
6542006.06.20 21:15close3260.101.84260.00001.84760.008630.74
6552006.06.20 21:15sell3280.201.84260.00001.8416
6562006.06.20 21:15sell3290.101.84260.00001.8376
6572006.06.20 21:15sell3300.101.84260.00001.8326
6582006.06.20 22:34t/p3280.201.84160.00001.841620.008650.74
6592006.06.21 00:30close3300.101.84280.00001.8326-1.788648.95
6602006.06.21 00:30close3290.101.84280.00001.8376-1.788647.17
6612006.06.21 00:30buy3310.201.84280.00001.8438
6622006.06.21 00:30buy3320.101.84280.00001.8478
6632006.06.21 00:30buy3330.101.84280.00001.8528
6642006.06.21 01:13t/p3310.201.84380.00001.843820.008667.17
6652006.06.21 07:45close3330.101.84560.00001.852828.008695.17
6662006.06.21 07:45close3320.101.84560.00001.847828.008723.17
6672006.06.21 07:45sell3340.201.84560.00001.8446
6682006.06.21 07:45sell3350.101.84560.00001.8406
6692006.06.21 07:45sell3360.101.84560.00001.8356
6702006.06.21 09:48t/p3340.201.84460.00001.844620.008743.17
6712006.06.21 15:15close3360.101.84370.00001.835619.008762.17
6722006.06.21 15:15close3350.101.84370.00001.840619.008781.17
6732006.06.21 15:15buy3370.201.84370.00001.8447
6742006.06.21 15:15buy3380.101.84370.00001.8487
6752006.06.21 15:15buy3390.101.84370.00001.8537
6762006.06.21 15:16t/p3370.201.84470.00001.844720.008801.17
6772006.06.21 21:15close3390.101.84420.00001.85375.008806.17
6782006.06.21 21:15close3380.101.84420.00001.84875.008811.17
6792006.06.21 21:15sell3400.201.84420.00001.8432
6802006.06.21 21:15sell3410.101.84420.00001.8392
6812006.06.21 21:15sell3420.101.84420.00001.8342
6822006.06.21 22:15close3420.101.84510.00001.8342-9.008802.17
6832006.06.21 22:15close3410.101.84510.00001.8392-9.008793.17
6842006.06.21 22:15close3400.201.84510.00001.8432-18.008775.17
6852006.06.21 22:15buy3430.201.84510.00001.8461
6862006.06.21 22:15buy3440.101.84510.00001.8501
6872006.06.21 22:15buy3450.101.84510.00001.8551
6882006.06.21 22:40close3450.101.84470.00001.8551-4.008771.17
6892006.06.21 22:40close3440.101.84470.00001.8501-4.008767.17
6902006.06.21 22:40close3430.201.84470.00001.8461-8.008759.17
6912006.06.21 22:40sell3460.201.84470.00001.8437
6922006.06.21 22:40sell3470.101.84470.00001.8397
6932006.06.21 22:40sell3480.101.84470.00001.8347
6942006.06.21 23:10close3480.101.84570.00001.8347-10.008749.17
6952006.06.21 23:10close3470.101.84570.00001.8397-10.008739.17
6962006.06.21 23:10close3460.201.84570.00001.8437-20.008719.17
6972006.06.21 23:10buy3490.201.84570.00001.8467
6982006.06.21 23:10buy3500.101.84570.00001.8507
6992006.06.21 23:10buy3510.101.84570.00001.8557
7002006.06.22 01:05close3510.101.84450.00001.8557-13.058706.12
7012006.06.22 01:05close3500.101.84450.00001.8507-13.058693.07
7022006.06.22 01:05close3490.201.84450.00001.8467-26.108666.97
7032006.06.22 01:05sell3520.201.84450.00001.8435
7042006.06.22 01:05sell3530.101.84450.00001.8395
7052006.06.22 01:05sell3540.101.84450.00001.8345
7062006.06.22 01:35close3540.101.84530.00001.8345-8.008658.97
7072006.06.22 01:35close3530.101.84530.00001.8395-8.008650.97
7082006.06.22 01:35close3520.201.84530.00001.8435-16.008634.97
7092006.06.22 01:35buy3550.201.84530.00001.8463
7102006.06.22 01:35buy3560.101.84530.00001.8503
7112006.06.22 01:35buy3570.101.84530.00001.8553
7122006.06.22 02:45close3570.101.84480.00001.8553-5.008629.97
7132006.06.22 02:45close3560.101.84480.00001.8503-5.008624.97
7142006.06.22 02:45close3550.201.84480.00001.8463-10.008614.97
7152006.06.22 02:45sell3580.201.84480.00001.8438
7162006.06.22 02:45sell3590.101.84480.00001.8398
7172006.06.22 02:45sell3600.101.84480.00001.8348
7182006.06.22 05:30close3600.101.84590.00001.8348-11.008603.97
7192006.06.22 05:30close3590.101.84590.00001.8398-11.008592.97
7202006.06.22 05:30close3580.201.84590.00001.8438-22.008570.97
7212006.06.22 05:30buy3610.201.84590.00001.8469
7222006.06.22 05:30buy3620.101.84590.00001.8509
7232006.06.22 05:30buy3630.101.84590.00001.8559
7242006.06.22 07:30close3630.101.84470.00001.8559-12.008558.97
7252006.06.22 07:30close3620.101.84470.00001.8509-12.008546.97
7262006.06.22 07:30close3610.201.84470.00001.8469-24.008522.97
7272006.06.22 07:30sell3640.201.84470.00001.8437
7282006.06.22 07:30sell3650.101.84470.00001.8397
7292006.06.22 07:30sell3660.101.84470.00001.8347
7302006.06.22 08:35close3660.101.84600.00001.8347-13.008509.97
7312006.06.22 08:35close3650.101.84600.00001.8397-13.008496.97
7322006.06.22 08:35close3640.201.84600.00001.8437-26.008470.97
7332006.06.22 08:35buy3670.201.84600.00001.8470
7342006.06.22 08:35buy3680.101.84600.00001.8510
7352006.06.22 08:35buy3690.101.84600.00001.8560
7362006.06.22 09:15close3690.101.84420.00001.8560-18.008452.97
7372006.06.22 09:15close3680.101.84420.00001.8510-18.008434.97
7382006.06.22 09:15close3670.201.84420.00001.8470-36.008398.97
7392006.06.22 09:15sell3700.201.84420.00001.8432
7402006.06.22 09:15sell3710.101.84420.00001.8392
7412006.06.22 09:15sell3720.101.84420.00001.8342
7422006.06.22 09:24t/p3700.201.84320.00001.843220.008418.97
7432006.06.22 10:45t/p3710.101.83920.00001.839250.008468.97
7442006.06.22 12:29t/p3720.101.83420.00001.8342100.008568.97
7452006.06.22 17:50buy3730.201.82990.00001.8309
7462006.06.22 17:50buy3740.101.82990.00001.8349
7472006.06.22 17:50buy3750.101.82990.00001.8399
7482006.06.22 19:00close3750.101.82780.00001.8399-21.008547.97
7492006.06.22 19:00close3740.101.82780.00001.8349-21.008526.97
7502006.06.22 19:00close3730.201.82780.00001.8309-42.008484.97
7512006.06.22 19:00sell3760.201.82780.00001.8268
7522006.06.22 19:00sell3770.101.82780.00001.8228
7532006.06.22 19:00sell3780.101.82780.00001.8178
7542006.06.22 19:13t/p3760.201.82680.00001.826820.008504.97
7552006.06.22 23:15close3780.101.82860.00001.8178-8.008496.97
7562006.06.22 23:15close3770.101.82860.00001.8228-8.008488.97
7572006.06.22 23:15buy3790.201.82860.00001.8296
7582006.06.22 23:15buy3800.101.82860.00001.8336
7592006.06.22 23:15buy3810.101.82860.00001.8386
7602006.06.22 23:55close3810.101.82790.00001.8386-7.008481.97
7612006.06.22 23:55close3800.101.82790.00001.8336-7.008474.97
7622006.06.22 23:55close3790.201.82790.00001.8296-14.008460.97
7632006.06.22 23:55sell3820.201.82790.00001.8269
7642006.06.22 23:55sell3830.101.82790.00001.8229
7652006.06.22 23:55sell3840.101.82790.00001.8179
7662006.06.23 02:40close3840.101.82880.00001.8179-8.798452.18
7672006.06.23 02:40close3830.101.82880.00001.8229-8.798443.40
7682006.06.23 02:40close3820.201.82880.00001.8269-17.578425.83
7692006.06.23 02:40buy3850.201.82880.00001.8298
7702006.06.23 02:40buy3860.101.82880.00001.8338
7712006.06.23 02:40buy3870.101.82880.00001.8388
7722006.06.23 03:35close3870.101.82770.00001.8388-11.008414.83
7732006.06.23 03:35close3860.101.82770.00001.8338-11.008403.83
7742006.06.23 03:35close3850.201.82770.00001.8298-22.008381.83
7752006.06.23 03:35sell3880.201.82770.00001.8267
7762006.06.23 03:35sell3890.101.82770.00001.8227
7772006.06.23 03:35sell3900.101.82770.00001.8177
7782006.06.23 05:20close3900.101.82870.00001.8177-10.008371.83
7792006.06.23 05:20close3890.101.82870.00001.8227-10.008361.83
7802006.06.23 05:20close3880.201.82870.00001.8267-20.008341.83
7812006.06.23 05:20buy3910.201.82870.00001.8297
7822006.06.23 05:20buy3920.101.82870.00001.8337
7832006.06.23 05:20buy3930.101.82870.00001.8387
7842006.06.23 08:07t/p3910.201.82970.00001.829720.008361.83
7852006.06.23 09:20close3930.101.82680.00001.8387-19.008342.83
7862006.06.23 09:20close3920.101.82680.00001.8337-19.008323.83
7872006.06.23 09:20sell3940.201.82680.00001.8258
7882006.06.23 09:20sell3950.101.82680.00001.8218
7892006.06.23 09:20sell3960.101.82680.00001.8168
7902006.06.23 10:14t/p3940.201.82580.00001.825820.008343.83
7912006.06.23 12:09t/p3950.101.82180.00001.821850.008393.83
7922006.06.23 14:11t/p3960.101.81680.00001.8168100.008493.83
7932006.06.23 16:05buy3970.201.81860.00001.8196
7942006.06.23 16:05buy3980.101.81860.00001.8236
7952006.06.23 16:05buy3990.101.81860.00001.8286
7962006.06.23 16:06t/p3970.201.81960.00001.819620.008513.83
7972006.06.23 20:55close3990.101.81930.00001.82867.008520.83
7982006.06.23 20:55close3980.101.81930.00001.82367.008527.83
7992006.06.23 20:55sell4000.201.81930.00001.8183
8002006.06.23 20:55sell4010.101.81930.00001.8143
8012006.06.23 20:55sell4020.101.81930.00001.8093
8022006.06.23 21:21t/p4000.201.81830.00001.818320.008547.83
8032006.06.26 01:00close4020.101.81910.00001.80932.218550.04
8042006.06.26 01:00close4010.101.81910.00001.81432.218552.26
8052006.06.26 01:00buy4030.201.81910.00001.8201
8062006.06.26 01:00buy4040.101.81910.00001.8241
8072006.06.26 01:00buy4050.101.81910.00001.8291
8082006.06.26 02:13t/p4030.201.82010.00001.820120.008572.26
8092006.06.26 05:35close4050.101.81880.00001.8291-3.008569.26
8102006.06.26 05:35close4040.101.81880.00001.8241-3.008566.26
8112006.06.26 05:35sell4060.201.81880.00001.8178
8122006.06.26 05:35sell4070.101.81880.00001.8138
8132006.06.26 05:35sell4080.101.81880.00001.8088
8142006.06.26 08:16t/p4060.201.81780.00001.817820.008586.26
8152006.06.26 09:10close4080.101.82110.00001.8088-23.008563.26
8162006.06.26 09:10close4070.101.82110.00001.8138-23.008540.26
8172006.06.26 09:10buy4090.201.82110.00001.8221
8182006.06.26 09:10buy4100.101.82110.00001.8261
8192006.06.26 09:10buy4110.101.82110.00001.8311
8202006.06.26 09:18t/p4090.201.82210.00001.822120.008560.26
8212006.06.26 11:40close4110.101.82100.00001.8311-1.008559.26
8222006.06.26 11:40close4100.101.82100.00001.8261-1.008558.26
8232006.06.26 11:40sell4120.201.82100.00001.8200
8242006.06.26 11:40sell4130.101.82100.00001.8160
8252006.06.26 11:40sell4140.101.82100.00001.8110
8262006.06.26 11:44t/p4120.201.82000.00001.820020.008578.26
8272006.06.26 15:25close4140.101.82140.00001.8110-4.008574.26
8282006.06.26 15:25close4130.101.82140.00001.8160-4.008570.26
8292006.06.26 15:25buy4150.201.82140.00001.8224
8302006.06.26 15:25buy4160.101.82140.00001.8264
8312006.06.26 15:25buy4170.101.82140.00001.8314
8322006.06.26 16:00close4170.101.81960.00001.8314-18.008552.26
8332006.06.26 16:00close4160.101.81960.00001.8264-18.008534.26
8342006.06.26 16:00close4150.201.81960.00001.8224-36.008498.26
8352006.06.26 16:00sell4180.201.81960.00001.8186
8362006.06.26 16:00sell4190.101.81960.00001.8146
8372006.06.26 16:00sell4200.101.81960.00001.8096
8382006.06.26 16:00t/p4180.201.81860.00001.818620.008518.26
8392006.06.26 18:35close4200.101.82080.00001.8096-12.008506.26
8402006.06.26 18:35close4190.101.82080.00001.8146-12.008494.26
8412006.06.26 18:35buy4210.201.82080.00001.8218
8422006.06.26 18:35buy4220.101.82080.00001.8258
8432006.06.26 18:35buy4230.101.82080.00001.8308
8442006.06.26 19:04t/p4210.201.82180.00001.821820.008514.26
8452006.06.27 00:40close4230.101.82290.00001.830820.658534.91
8462006.06.27 00:40close4220.101.82290.00001.825820.658555.56
8472006.06.27 00:40sell4240.201.82290.00001.8219
8482006.06.27 00:40sell4250.101.82290.00001.8179
8492006.06.27 00:40sell4260.101.82290.00001.8129
8502006.06.27 01:10close4260.101.82380.00001.8129-9.008546.56
8512006.06.27 01:10close4250.101.82380.00001.8179-9.008537.56
8522006.06.27 01:10close4240.201.82380.00001.8219-18.008519.56
8532006.06.27 01:10buy4270.201.82380.00001.8248
8542006.06.27 01:10buy4280.101.82380.00001.8288
8552006.06.27 01:10buy4290.101.82380.00001.8338
8562006.06.27 01:47t/p4270.201.82480.00001.824820.008539.56
8572006.06.27 06:15close4290.101.82380.00001.83380.008539.56
8582006.06.27 06:15close4280.101.82380.00001.82880.008539.56
8592006.06.27 06:15sell4300.201.82380.00001.8228
8602006.06.27 06:15sell4310.101.82380.00001.8188
8612006.06.27 06:15sell4320.101.82380.00001.8138
8622006.06.27 08:31t/p4300.201.82280.00001.822820.008559.56
8632006.06.27 13:41t/p4310.101.81880.00001.818850.008609.56
8642006.06.27 15:05close4320.101.82190.00001.813819.008628.56
8652006.06.27 15:05buy4330.201.82190.00001.8229
8662006.06.27 15:05buy4340.101.82190.00001.8269
8672006.06.27 15:05buy4350.101.82190.00001.8319
8682006.06.27 15:08t/p4330.201.82290.00001.822920.008648.56
8692006.06.27 19:20close4350.101.82250.00001.83196.008654.56
8702006.06.27 19:20close4340.101.82250.00001.82696.008660.56
8712006.06.27 19:20sell4360.201.82250.00001.8215
8722006.06.27 19:20sell4370.101.82250.00001.8175
8732006.06.27 19:20sell4380.101.82250.00001.8125
8742006.06.27 22:09t/p4360.201.82150.00001.821520.008680.56
8752006.06.28 02:30close4380.101.82270.00001.8125-1.788678.77
8762006.06.28 02:30close4370.101.82270.00001.8175-1.788676.99
8772006.06.28 02:30buy4390.201.82270.00001.8237
8782006.06.28 02:30buy4400.101.82270.00001.8277
8792006.06.28 02:30buy4410.101.82270.00001.8327
8802006.06.28 04:53t/p4390.201.82370.00001.823720.008696.99
8812006.06.28 07:40close4410.101.82270.00001.83270.008696.99
8822006.06.28 07:40close4400.101.82270.00001.82770.008696.99
8832006.06.28 07:40sell4420.201.82270.00001.8217
8842006.06.28 07:40sell4430.101.82270.00001.8177
8852006.06.28 07:40sell4440.101.82270.00001.8127
8862006.06.28 08:03t/p4420.201.82170.00001.821720.008716.99
8872006.06.28 09:08t/p4430.101.81770.00001.817750.008766.99
8882006.06.28 12:05close4440.101.82000.00001.812727.008793.99
8892006.06.28 12:05buy4450.201.82000.00001.8210
8902006.06.28 12:05buy4460.101.82000.00001.8250
8912006.06.28 12:05buy4470.101.82000.00001.8300
8922006.06.28 12:08t/p4450.201.82100.00001.821020.008813.99
8932006.06.28 15:00close4470.101.81870.00001.8300-13.008800.99
8942006.06.28 15:00close4460.101.81870.00001.8250-13.008787.99
8952006.06.28 15:00sell4480.201.81870.00001.8177
8962006.06.28 15:00sell4490.101.81870.00001.8137
8972006.06.28 15:00sell4500.101.81870.00001.8087
8982006.06.28 16:23t/p4480.201.81770.00001.817720.008807.99
8992006.06.28 19:20close4500.101.81700.00001.808717.008824.99
9002006.06.28 19:20close4490.101.81700.00001.813717.008841.99
9012006.06.28 19:20buy4510.201.81700.00001.8180
9022006.06.28 19:20buy4520.101.81700.00001.8220
9032006.06.28 19:20buy4530.101.81700.00001.8270
9042006.06.28 19:25close4530.101.81670.00001.8270-3.008838.99
9052006.06.28 19:25close4520.101.81670.00001.8220-3.008835.99
9062006.06.28 19:25close4510.201.81670.00001.8180-6.008829.99
9072006.06.28 19:25sell4540.201.81670.00001.8157
9082006.06.28 19:25sell4550.101.81670.00001.8117
9092006.06.28 19:25sell4560.101.81670.00001.8067
9102006.06.28 19:55close4560.101.81720.00001.8067-5.008824.99
9112006.06.28 19:55close4550.101.81720.00001.8117-5.008819.99
9122006.06.28 19:55close4540.201.81720.00001.8157-10.008809.99
9132006.06.28 19:55buy4570.201.81720.00001.8182
9142006.06.28 19:55buy4580.101.81720.00001.8222
9152006.06.28 19:55buy4590.101.81720.00001.8272
9162006.06.28 20:55t/p4570.201.81820.00001.818220.008829.99
9172006.06.29 00:35close4590.101.81750.00001.82721.958831.94
9182006.06.29 00:35close4580.101.81750.00001.82221.958833.89
9192006.06.29 00:35sell4600.201.81750.00001.8165
9202006.06.29 00:35sell4610.101.81750.00001.8125
9212006.06.29 00:35sell4620.101.81750.00001.8075
9222006.06.29 03:29t/p4600.201.81650.00001.816520.008853.89
9232006.06.29 06:55close4620.101.81710.00001.80754.008857.89
9242006.06.29 06:55close4610.101.81710.00001.81254.008861.89
9252006.06.29 06:55buy4630.201.81710.00001.8181
9262006.06.29 06:55buy4640.101.81710.00001.8221
9272006.06.29 06:55buy4650.101.81710.00001.8271
9282006.06.29 08:40close4650.101.81640.00001.8271-7.008854.89
9292006.06.29 08:40close4640.101.81640.00001.8221-7.008847.89
9302006.06.29 08:40close4630.201.81640.00001.8181-14.008833.89
9312006.06.29 08:40sell4660.201.81640.00001.8154
9322006.06.29 08:40sell4670.101.81640.00001.8114
9332006.06.29 08:40sell4680.101.81640.00001.8064
9342006.06.29 10:01t/p4660.201.81540.00001.815420.008853.89
9352006.06.29 11:54t/p4670.101.81140.00001.811450.008903.89
9362006.06.29 14:50close4680.101.81470.00001.806417.008920.89
9372006.06.29 14:50buy4690.201.81470.00001.8157
9382006.06.29 14:50buy4700.101.81470.00001.8197
9392006.06.29 14:50buy4710.101.81470.00001.8247
9402006.06.29 17:00close4710.101.81250.00001.8247-22.008898.89
9412006.06.29 17:00close4700.101.81250.00001.8197-22.008876.89
9422006.06.29 17:00close4690.201.81250.00001.8157-44.008832.89
9432006.06.29 17:00sell4720.201.81250.00001.8115
9442006.06.29 17:00sell4730.101.81250.00001.8075
9452006.06.29 17:00sell4740.101.81250.00001.8025
9462006.06.29 17:23t/p4720.201.81150.00001.811520.008852.89
9472006.06.29 20:30close4740.101.82210.00001.8025-96.008756.89
9482006.06.29 20:30close4730.101.82210.00001.8075-96.008660.89
9492006.06.29 20:30buy4750.201.82210.00001.8231
9502006.06.29 20:30buy4760.101.82210.00001.8271
9512006.06.29 20:30buy4770.101.82210.00001.8321
9522006.06.29 20:30t/p4750.201.82310.00001.823120.008680.89
9532006.06.29 20:36t/p4760.101.82710.00001.827150.008730.89
9542006.06.30 03:35t/p4770.101.83210.00001.832199.658830.54
9552006.06.30 08:35sell4780.201.83240.00001.8314
9562006.06.30 08:35sell4790.101.83240.00001.8274
9572006.06.30 08:35sell4800.101.83240.00001.8224
9582006.06.30 09:19t/p4780.201.83140.00001.831420.008850.54
9592006.06.30 11:10close4800.101.83300.00001.8224-6.008844.54
9602006.06.30 11:10close4790.101.83300.00001.8274-6.008838.54
9612006.06.30 11:10buy4810.201.83300.00001.8340
9622006.06.30 11:10buy4820.101.83300.00001.8380
9632006.06.30 11:10buy4830.101.83300.00001.8430
9642006.06.30 11:43t/p4810.201.83400.00001.834020.008858.54
9652006.06.30 14:31t/p4820.101.83800.00001.838050.008908.54
9662006.06.30 14:42t/p4830.101.84300.00001.8430100.009008.54
9672006.06.30 19:55sell4840.201.84670.00001.8457
9682006.06.30 19:55sell4850.101.84670.00001.8417
9692006.06.30 19:55sell4860.101.84670.00001.8367
9702006.06.30 20:10close4860.101.84770.00001.8367-10.008998.54
9712006.06.30 20:10close4850.101.84770.00001.8417-10.008988.54
9722006.06.30 20:10close4840.201.84770.00001.8457-20.008968.54
9732006.06.30 20:10buy4870.201.84770.00001.8487
9742006.06.30 20:10buy4880.101.84770.00001.8527
9752006.06.30 20:10buy4890.101.84770.00001.8577
9762006.06.30 20:18t/p4870.201.84870.00001.848720.008988.54
9772006.07.03 00:20close4890.101.84730.00001.8577-4.358984.19
9782006.07.03 00:20close4880.101.84730.00001.8527-4.358979.84
9792006.07.03 00:20sell4900.201.84730.00001.8463
9802006.07.03 00:20sell4910.101.84730.00001.8423
9812006.07.03 00:20sell4920.101.84730.00001.8373
9822006.07.03 01:46t/p4900.201.84630.00001.846320.008999.84
9832006.07.03 06:25close4920.101.84630.00001.837310.009009.84
9842006.07.03 06:25close4910.101.84630.00001.842310.009019.84
9852006.07.03 06:25buy4930.201.84630.00001.8473
9862006.07.03 06:25buy4940.101.84630.00001.8513
9872006.07.03 06:25buy4950.101.84630.00001.8563
9882006.07.03 06:55close4950.101.84590.00001.8563-4.009015.84
9892006.07.03 06:55close4940.101.84590.00001.8513-4.009011.84
9902006.07.03 06:55close4930.201.84590.00001.8473-8.009003.84
9912006.07.03 06:55sell4960.201.84590.00001.8449
9922006.07.03 06:55sell4970.101.84590.00001.8409
9932006.07.03 06:55sell4980.101.84590.00001.8359
9942006.07.03 07:12t/p4960.201.84490.00001.844920.009023.84
9952006.07.03 08:25close4980.101.84630.00001.8359-4.009019.84
9962006.07.03 08:25close4970.101.84630.00001.8409-4.009015.84
9972006.07.03 08:25buy4990.201.84630.00001.8473
9982006.07.03 08:25buy5000.101.84630.00001.8513
9992006.07.03 08:25buy5010.101.84630.00001.8563
10002006.07.03 08:34t/p4990.201.84730.00001.847320.009035.84
10012006.07.03 09:25close5010.101.84550.00001.8563-8.009027.84
10022006.07.03 09:25close5000.101.84550.00001.8513-8.009019.84
10032006.07.03 09:25sell5020.201.84550.00001.8445
10042006.07.03 09:25sell5030.101.84550.00001.8405
10052006.07.03 09:25sell5040.101.84550.00001.8355
10062006.07.03 09:39t/p5020.201.84450.00001.844520.009039.84
10072006.07.03 16:25close5040.101.84590.00001.8355-4.009035.84
10082006.07.03 16:25close5030.101.84590.00001.8405-4.009031.84
10092006.07.03 16:25buy5050.201.84590.00001.8469
10102006.07.03 16:25buy5060.101.84590.00001.8509
10112006.07.03 16:25buy5070.101.84590.00001.8559
10122006.07.03 17:15close5070.101.84130.00001.8559-46.008985.84
10132006.07.03 17:15close5060.101.84130.00001.8509-46.008939.84
10142006.07.03 17:15close5050.201.84130.00001.8469-92.008847.84
10152006.07.03 17:15sell5080.201.84130.00001.8403
10162006.07.03 17:15sell5090.101.84130.00001.8363
10172006.07.03 17:15sell5100.101.84130.00001.8313
10182006.07.03 17:16t/p5080.201.84030.00001.840320.008867.84
10192006.07.03 21:10close5100.101.84200.00001.8313-7.008860.84
10202006.07.03 21:10close5090.101.84200.00001.8363-7.008853.84
10212006.07.03 21:10buy5110.201.84200.00001.8430
10222006.07.03 21:10buy5120.101.84200.00001.8470
10232006.07.03 21:10buy5130.101.84200.00001.8520
10242006.07.03 22:00t/p5110.201.84300.00001.843020.008873.84
10252006.07.03 23:40close5130.101.84170.00001.8520-3.008870.84
10262006.07.03 23:40close5120.101.84170.00001.8470-3.008867.84
10272006.07.03 23:40sell5140.201.84170.00001.8407
10282006.07.03 23:40sell5150.101.84170.00001.8367
10292006.07.03 23:40sell5160.101.84170.00001.8317
10302006.07.04 01:15close5160.101.84230.00001.8317-5.798862.05
10312006.07.04 01:15close5150.101.84230.00001.8367-5.798856.27
10322006.07.04 01:15close5140.201.84230.00001.8407-11.578844.70
10332006.07.04 01:15buy5170.201.84230.00001.8433
10342006.07.04 01:15buy5180.101.84230.00001.8473
10352006.07.04 01:15buy5190.101.84230.00001.8523
10362006.07.04 02:41t/p5170.201.84330.00001.843320.008864.70
10372006.07.04 05:20close5190.101.84370.00001.852314.008878.70
10382006.07.04 05:20close5180.101.84370.00001.847314.008892.70
10392006.07.04 05:20sell5200.201.84370.00001.8427
10402006.07.04 05:20sell5210.101.84370.00001.8387
10412006.07.04 05:20sell5220.101.84370.00001.8337
10422006.07.04 05:35close5220.101.84420.00001.8337-5.008887.70
10432006.07.04 05:35close5210.101.84420.00001.8387-5.008882.70
10442006.07.04 05:35close5200.201.84420.00001.8427-10.008872.70
10452006.07.04 05:35buy5230.201.84420.00001.8452
10462006.07.04 05:35buy5240.101.84420.00001.8492
10472006.07.04 05:35buy5250.101.84420.00001.8542
10482006.07.04 08:27t/p5230.201.84520.00001.845220.008892.70
10492006.07.04 09:30close5250.101.84370.00001.8542-5.008887.70
10502006.07.04 09:30close5240.101.84370.00001.8492-5.008882.70
10512006.07.04 09:30sell5260.201.84370.00001.8427
10522006.07.04 09:30sell5270.101.84370.00001.8387
10532006.07.04 09:30sell5280.101.84370.00001.8337
10542006.07.04 09:35t/p5260.201.84270.00001.842720.008902.70
10552006.07.04 10:55close5280.101.84640.00001.8337-27.008875.70
10562006.07.04 10:55close5270.101.84640.00001.8387-27.008848.70
10572006.07.04 10:55buy5290.201.84640.00001.8474
10582006.07.04 10:55buy5300.101.84640.00001.8514
10592006.07.04 10:55buy5310.101.84640.00001.8564
10602006.07.04 13:25close5310.101.84430.00001.8564-21.008827.70
10612006.07.04 13:25close5300.101.84430.00001.8514-21.008806.70
10622006.07.04 13:25close5290.201.84430.00001.8474-42.008764.70
10632006.07.04 13:25sell5320.201.84430.00001.8433
10642006.07.04 13:25sell5330.101.84430.00001.8393
10652006.07.04 13:25sell5340.101.84430.00001.8343
10662006.07.04 14:15close5340.101.84590.00001.8343-16.008748.70
10672006.07.04 14:15close5330.101.84590.00001.8393-16.008732.70
10682006.07.04 14:15close5320.201.84590.00001.8433-32.008700.70
10692006.07.04 14:15buy5350.201.84590.00001.8469
10702006.07.04 14:15buy5360.101.84590.00001.8509
10712006.07.04 14:15buy5370.101.84590.00001.8559
10722006.07.04 14:38t/p5350.201.84690.00001.846920.008720.70
10732006.07.04 16:40close5370.101.84490.00001.8559-10.008710.70
10742006.07.04 16:40close5360.101.84490.00001.8509-10.008700.70
10752006.07.04 16:40sell5380.201.84490.00001.8439
10762006.07.04 16:40sell5390.101.84490.00001.8399
10772006.07.04 16:40sell5400.101.84490.00001.8349
10782006.07.04 19:20close5400.101.84630.00001.8349-14.008686.70
10792006.07.04 19:20close5390.101.84630.00001.8399-14.008672.70
10802006.07.04 19:20close5380.201.84630.00001.8439-28.008644.70
10812006.07.04 19:20buy5410.201.84630.00001.8473
10822006.07.04 19:20buy5420.101.84630.00001.8513
10832006.07.04 19:20buy5430.101.84630.00001.8563
10842006.07.04 19:58t/p5410.201.84730.00001.847320.008664.70
10852006.07.04 22:05close5430.101.84570.00001.8563-6.008658.70
10862006.07.04 22:05close5420.101.84570.00001.8513-6.008652.70
10872006.07.04 22:05sell5440.201.84570.00001.8447
10882006.07.04 22:05sell5450.101.84570.00001.8407
10892006.07.04 22:05sell5460.101.84570.00001.8357
10902006.07.04 23:25t/p5440.201.84470.00001.844720.008672.70
10912006.07.05 06:00close5460.101.84370.00001.835720.228692.91
10922006.07.05 06:00close5450.101.84370.00001.840720.228713.13
10932006.07.05 06:00buy5470.201.84370.00001.8447
10942006.07.05 06:00buy5480.101.84370.00001.8487
10952006.07.05 06:00buy5490.101.84370.00001.8537
10962006.07.05 06:52t/p5470.201.84470.00001.844720.008733.13
10972006.07.05 08:50close5490.101.84490.00001.853712.008745.13
10982006.07.05 08:50close5480.101.84490.00001.848712.008757.13
10992006.07.05 08:50sell5500.201.84490.00001.8439
11002006.07.05 08:50sell5510.101.84490.00001.8399
11012006.07.05 08:50sell5520.101.84490.00001.8349
11022006.07.05 08:55t/p5500.201.84390.00001.843920.008777.13
11032006.07.05 12:10close5520.101.84410.00001.83498.008785.13
11042006.07.05 12:10close5510.101.84410.00001.83998.008793.13
11052006.07.05 12:10buy5530.201.84410.00001.8451
11062006.07.05 12:10buy5540.101.84410.00001.8491
11072006.07.05 12:10buy5550.101.84410.00001.8541
11082006.07.05 12:48t/p5530.201.84510.00001.845120.008813.13
11092006.07.05 14:25close5550.101.84130.00001.8541-28.008785.13
11102006.07.05 14:25close5540.101.84130.00001.8491-28.008757.13
11112006.07.05 14:25sell5560.201.84130.00001.8403
11122006.07.05 14:25sell5570.101.84130.00001.8363
11132006.07.05 14:25sell5580.101.84130.00001.8313
11142006.07.05 14:26t/p5560.201.84030.00001.840320.008777.13
11152006.07.05 15:21t/p5570.101.83630.00001.836350.008827.13
11162006.07.05 19:30close5580.101.83500.00001.831363.008890.13
11172006.07.05 19:30buy5590.201.83500.00001.8360
11182006.07.05 19:30buy5600.101.83500.00001.8400
11192006.07.05 19:30buy5610.101.83500.00001.8450
11202006.07.05 23:10close5610.101.83400.00001.8450-10.008880.13
11212006.07.05 23:10close5600.101.83400.00001.8400-10.008870.13
11222006.07.05 23:10close5590.201.83400.00001.8360-20.008850.13
11232006.07.05 23:10sell5620.201.83400.00001.8330
11242006.07.05 23:10sell5630.101.83400.00001.8290
11252006.07.05 23:10sell5640.101.83400.00001.8240
11262006.07.06 00:20close5640.101.83540.00001.8240-13.368836.77
11272006.07.06 00:20close5630.101.83540.00001.8290-13.368823.42
11282006.07.06 00:20close5620.201.83540.00001.8330-26.718796.71
11292006.07.06 00:20buy5650.201.83540.00001.8364
11302006.07.06 00:20buy5660.101.83540.00001.8404
11312006.07.06 00:20buy5670.101.83540.00001.8454
11322006.07.06 03:00close5670.101.83430.00001.8454-11.008785.71
11332006.07.06 03:00close5660.101.83430.00001.8404-11.008774.71
11342006.07.06 03:00close5650.201.83430.00001.8364-22.008752.71
11352006.07.06 03:00sell5680.201.83430.00001.8333
11362006.07.06 03:00sell5690.101.83430.00001.8293
11372006.07.06 03:00sell5700.101.83430.00001.8243
11382006.07.06 04:30close5700.101.83510.00001.8243-8.008744.71
11392006.07.06 04:30close5690.101.83510.00001.8293-8.008736.71
11402006.07.06 04:30close5680.201.83510.00001.8333-16.008720.71
11412006.07.06 04:30buy5710.201.83510.00001.8361
11422006.07.06 04:30buy5720.101.83510.00001.8401
11432006.07.06 04:30buy5730.101.83510.00001.8451
11442006.07.06 07:05close5730.101.83460.00001.8451-5.008715.71
11452006.07.06 07:05close5720.101.83460.00001.8401-5.008710.71
11462006.07.06 07:05close5710.201.83460.00001.8361-10.008700.71
11472006.07.06 07:05sell5740.201.83460.00001.8336
11482006.07.06 07:05sell5750.101.83460.00001.8296
11492006.07.06 07:05sell5760.101.83460.00001.8246
11502006.07.06 08:00close5760.101.83550.00001.8246-9.008691.71
11512006.07.06 08:00close5750.101.83550.00001.8296-9.008682.71
11522006.07.06 08:00close5740.201.83550.00001.8336-18.008664.71
11532006.07.06 08:00buy5770.201.83550.00001.8365
11542006.07.06 08:00buy5780.101.83550.00001.8405
11552006.07.06 08:00buy5790.101.83550.00001.8455
11562006.07.06 08:23t/p5770.201.83650.00001.836520.008684.71
11572006.07.06 10:00close5790.101.83520.00001.8455-3.008681.71
11582006.07.06 10:00close5780.101.83520.00001.8405-3.008678.71
11592006.07.06 10:00sell5800.201.83520.00001.8342
11602006.07.06 10:00sell5810.101.83520.00001.8302
11612006.07.06 10:00sell5820.101.83520.00001.8252
11622006.07.06 10:04t/p5800.201.83420.00001.834220.008698.71
11632006.07.06 12:55close5820.101.83570.00001.8252-5.008693.71
11642006.07.06 12:55close5810.101.83570.00001.8302-5.008688.71
11652006.07.06 12:55buy5830.201.83570.00001.8367
11662006.07.06 12:55buy5840.101.83570.00001.8407
11672006.07.06 12:55buy5850.101.83570.00001.8457
11682006.07.06 13:20close5850.101.83350.00001.8457-22.008666.71
11692006.07.06 13:20close5840.101.83350.00001.8407-22.008644.71
11702006.07.06 13:20close5830.201.83350.00001.8367-44.008600.71
11712006.07.06 13:20sell5860.201.83350.00001.8325
11722006.07.06 13:20sell5870.101.83350.00001.8285
11732006.07.06 13:20sell5880.101.83350.00001.8235
11742006.07.06 13:50close5880.101.83600.00001.8235-25.008575.71
11752006.07.06 13:50close5870.101.83600.00001.8285-25.008550.71
11762006.07.06 13:50close5860.201.83600.00001.8325-50.008500.71
11772006.07.06 13:50buy5890.201.83600.00001.8370
11782006.07.06 13:50buy5900.101.83600.00001.8410
11792006.07.06 13:50buy5910.101.83600.00001.8460
11802006.07.06 14:33t/p5890.201.83700.00001.837020.008520.71
11812006.07.06 18:45close5910.101.83640.00001.84604.008524.71
11822006.07.06 18:45close5900.101.83640.00001.84104.008528.71
11832006.07.06 18:45sell5920.201.83640.00001.8354
11842006.07.06 18:45sell5930.101.83640.00001.8314
11852006.07.06 18:45sell5940.101.83640.00001.8264
11862006.07.06 20:00close5940.101.83750.00001.8264-11.008517.71
11872006.07.06 20:00close5930.101.83750.00001.8314-11.008506.71
11882006.07.06 20:00close5920.201.83750.00001.8354-22.008484.71
11892006.07.06 20:00buy5950.201.83750.00001.8385
11902006.07.06 20:00buy5960.101.83750.00001.8425
11912006.07.06 20:00buy5970.101.83750.00001.8475
11922006.07.06 20:03t/p5950.201.83850.00001.838520.008504.71
11932006.07.06 21:20close5970.101.83690.00001.8475-6.008498.71
11942006.07.06 21:20close5960.101.83690.00001.8425-6.008492.71
11952006.07.06 21:20sell5980.201.83690.00001.8359
11962006.07.06 21:20sell5990.101.83690.00001.8319
11972006.07.06 21:20sell6000.101.83690.00001.8269
11982006.07.06 22:20t/p5980.201.83590.00001.835920.008512.71
11992006.07.06 23:35close6000.101.83770.00001.8269-8.008504.71
12002006.07.06 23:35close5990.101.83770.00001.8319-8.008496.71
12012006.07.06 23:35buy6010.201.83770.00001.8387
12022006.07.06 23:35buy6020.101.83770.00001.8427
12032006.07.06 23:35buy6030.101.83770.00001.8477
12042006.07.07 03:00close6030.101.83650.00001.8477-12.358484.36
12052006.07.07 03:00close6020.101.83650.00001.8427-12.358472.01
12062006.07.07 03:00close6010.201.83650.00001.8387-24.708447.31
12072006.07.07 03:00sell6040.201.83650.00001.8355
12082006.07.07 03:00sell6050.101.83650.00001.8315
12092006.07.07 03:00sell6060.101.83650.00001.8265
12102006.07.07 03:35close6060.101.83710.00001.8265-6.008441.31
12112006.07.07 03:35close6050.101.83710.00001.8315-6.008435.31
12122006.07.07 03:35close6040.201.83710.00001.8355-12.008423.31
12132006.07.07 03:35buy6070.201.83710.00001.8381
12142006.07.07 03:35buy6080.101.83710.00001.8421
12152006.07.07 03:35buy6090.101.83710.00001.8471
12162006.07.07 06:35close6090.101.83680.00001.8471-3.008420.31
12172006.07.07 06:35close6080.101.83680.00001.8421-3.008417.31
12182006.07.07 06:35close6070.201.83680.00001.8381-6.008411.31
12192006.07.07 06:35sell6100.201.83680.00001.8358
12202006.07.07 06:35sell6110.101.83680.00001.8318
12212006.07.07 06:35sell6120.101.83680.00001.8268
12222006.07.07 06:40close6120.101.83690.00001.8268-1.008410.31
12232006.07.07 06:40close6110.101.83690.00001.8318-1.008409.31
12242006.07.07 06:40close6100.201.83690.00001.8358-2.008407.31
12252006.07.07 06:40buy6130.201.83690.00001.8379
12262006.07.07 06:40buy6140.101.83690.00001.8419
12272006.07.07 06:40buy6150.101.83690.00001.8469
12282006.07.07 06:45close6150.101.83700.00001.84691.008408.31
12292006.07.07 06:45close6140.101.83700.00001.84191.008409.31
12302006.07.07 06:45close6130.201.83700.00001.83792.008411.31
12312006.07.07 06:45sell6160.201.83700.00001.8360
12322006.07.07 06:45sell6170.101.83700.00001.8320
12332006.07.07 06:45sell6180.101.83700.00001.8270
12342006.07.07 07:32t/p6160.201.83600.00001.836020.008431.31
12352006.07.07 08:50close6180.101.83680.00001.82702.008433.31
12362006.07.07 08:50close6170.101.83680.00001.83202.008435.31
12372006.07.07 08:50buy6190.201.83680.00001.8378
12382006.07.07 08:50buy6200.101.83680.00001.8418
12392006.07.07 08:50buy6210.101.83680.00001.8468
12402006.07.07 09:45t/p6190.201.83780.00001.837820.008455.31
12412006.07.07 12:52t/p6200.101.84180.00001.841850.008505.31
12422006.07.07 14:30t/p6210.101.84680.00001.8468100.008605.31
12432006.07.07 21:00sell6220.201.85120.00001.8502
12442006.07.07 21:00sell6230.101.85120.00001.8462
12452006.07.07 21:00sell6240.101.85120.00001.8412
12462006.07.10 00:00t/p6220.201.85020.00001.850220.438625.74
12472006.07.10 03:35close6240.101.85010.00001.841211.228636.95
12482006.07.10 03:35close6230.101.85010.00001.846211.228648.17
12492006.07.10 03:35buy6250.201.85010.00001.8511
12502006.07.10 03:35buy6260.101.85010.00001.8551
12512006.07.10 03:35buy6270.101.85010.00001.8601
12522006.07.10 09:00close6270.101.84900.00001.8601-11.008637.17
12532006.07.10 09:00close6260.101.84900.00001.8551-11.008626.17
12542006.07.10 09:00close6250.201.84900.00001.8511-22.008604.17
12552006.07.10 09:00sell6280.201.84900.00001.8480
12562006.07.10 09:00sell6290.101.84900.00001.8440
12572006.07.10 09:00sell6300.101.84900.00001.8390
12582006.07.10 09:10close6300.101.85070.00001.8390-17.008587.17
12592006.07.10 09:10close6290.101.85070.00001.8440-17.008570.17
12602006.07.10 09:10close6280.201.85070.00001.8480-34.008536.17
12612006.07.10 09:10buy6310.201.85070.00001.8517
12622006.07.10 09:10buy6320.101.85070.00001.8557
12632006.07.10 09:10buy6330.101.85070.00001.8607
12642006.07.10 09:23t/p6310.201.85170.00001.851720.008556.17
12652006.07.10 10:55close6330.101.84920.00001.8607-15.008541.17
12662006.07.10 10:55close6320.101.84920.00001.8557-15.008526.17
12672006.07.10 10:55sell6340.201.84920.00001.8482
12682006.07.10 10:55sell6350.101.84920.00001.8442
12692006.07.10 10:55sell6360.101.84920.00001.8392
12702006.07.10 11:20t/p6340.201.84820.00001.848220.008546.17
12712006.07.10 11:29t/p6350.101.84420.00001.844250.008596.17
12722006.07.10 14:53t/p6360.101.83920.00001.8392100.008696.17
12732006.07.10 17:30buy6370.201.84080.00001.8418
12742006.07.10 17:30buy6380.101.84080.00001.8458
12752006.07.10 17:30buy6390.101.84080.00001.8508
12762006.07.10 17:55t/p6370.201.84180.00001.841820.008716.17
12772006.07.10 23:05close6390.101.84020.00001.8508-6.008710.17
12782006.07.10 23:05close6380.101.84020.00001.8458-6.008704.17
12792006.07.10 23:05sell6400.201.84020.00001.8392
12802006.07.10 23:05sell6410.101.84020.00001.8352
12812006.07.10 23:05sell6420.101.84020.00001.8302
12822006.07.10 23:25close6420.101.84140.00001.8302-12.008692.17
12832006.07.10 23:25close6410.101.84140.00001.8352-12.008680.17
12842006.07.10 23:25close6400.201.84140.00001.8392-24.008656.17
12852006.07.10 23:25buy6430.201.84140.00001.8424
12862006.07.10 23:25buy6440.101.84140.00001.8464
12872006.07.10 23:25buy6450.101.84140.00001.8514
12882006.07.11 00:40t/p6430.201.84240.00001.842419.308675.47
12892006.07.11 06:05close6450.101.84350.00001.851420.658696.12
12902006.07.11 06:05close6440.101.84350.00001.846420.658716.77
12912006.07.11 06:05sell6460.201.84350.00001.8425
12922006.07.11 06:05sell6470.101.84350.00001.8385
12932006.07.11 06:05sell6480.101.84350.00001.8335
12942006.07.11 07:32t/p6460.201.84250.00001.842520.008736.77
12952006.07.11 08:59t/p6470.101.83850.00001.838550.008786.77
12962006.07.11 10:10close6480.101.84240.00001.833511.008797.77
12972006.07.11 10:10buy6490.201.84240.00001.8434
12982006.07.11 10:10buy6500.101.84240.00001.8474
12992006.07.11 10:10buy6510.101.84240.00001.8524
13002006.07.11 10:18t/p6490.201.84340.00001.843420.008817.77
13012006.07.11 10:50close6510.101.83970.00001.8524-27.008790.77
13022006.07.11 10:50close6500.101.83970.00001.8474-27.008763.77
13032006.07.11 10:50sell6520.201.83970.00001.8387
13042006.07.11 10:50sell6530.101.83970.00001.8347
13052006.07.11 10:50sell6540.101.83970.00001.8297
13062006.07.11 11:39t/p6520.201.83870.00001.838720.008783.77
13072006.07.11 14:20close6540.101.84070.00001.8297-10.008773.77
13082006.07.11 14:20close6530.101.84070.00001.8347-10.008763.77
13092006.07.11 14:20buy6550.201.84070.00001.8417
13102006.07.11 14:20buy6560.101.84070.00001.8457
13112006.07.11 14:20buy6570.101.84070.00001.8507
13122006.07.11 15:15close6570.101.83760.00001.8507-31.008732.77
13132006.07.11 15:15close6560.101.83760.00001.8457-31.008701.77
13142006.07.11 15:15close6550.201.83760.00001.8417-62.008639.77
13152006.07.11 15:15sell6580.201.83760.00001.8366
13162006.07.11 15:15sell6590.101.83760.00001.8326
13172006.07.11 15:15sell6600.101.83760.00001.8276
13182006.07.11 15:25close6600.101.84080.00001.8276-32.008607.77
13192006.07.11 15:25close6590.101.84080.00001.8326-32.008575.77
13202006.07.11 15:25close6580.201.84080.00001.8366-64.008511.77
13212006.07.11 15:25buy6610.201.84080.00001.8418
13222006.07.11 15:25buy6620.101.84080.00001.8458
13232006.07.11 15:25buy6630.101.84080.00001.8508
13242006.07.11 15:25t/p6610.201.84180.00001.841820.008531.77
13252006.07.11 20:41t/p6620.101.84580.00001.845850.008581.77
13262006.07.11 23:45close6630.101.84420.00001.850834.008615.77
13272006.07.11 23:45sell6640.201.84420.00001.8432
13282006.07.11 23:45sell6650.101.84420.00001.8392
13292006.07.11 23:45sell6660.101.84420.00001.8342
13302006.07.12 03:20close6660.101.84530.00001.8342-10.798604.98
13312006.07.12 03:20close6650.101.84530.00001.8392-10.798594.20
13322006.07.12 03:20close6640.201.84530.00001.8432-21.578572.63
13332006.07.12 03:20buy6670.201.84530.00001.8463
13342006.07.12 03:20buy6680.101.84530.00001.8503
13352006.07.12 03:20buy6690.101.84530.00001.8553
13362006.07.12 03:35close6690.101.84480.00001.8553-5.008567.63
13372006.07.12 03:35close6680.101.84480.00001.8503-5.008562.63
13382006.07.12 03:35close6670.201.84480.00001.8463-10.008552.63
13392006.07.12 03:35sell6700.201.84480.00001.8438
13402006.07.12 03:35sell6710.101.84480.00001.8398
13412006.07.12 03:35sell6720.101.84480.00001.8348
13422006.07.12 03:40close6720.101.84510.00001.8348-3.008549.63
13432006.07.12 03:40close6710.101.84510.00001.8398-3.008546.63
13442006.07.12 03:40close6700.201.84510.00001.8438-6.008540.63
13452006.07.12 03:40buy6730.201.84510.00001.8461
13462006.07.12 03:40buy6740.101.84510.00001.8501
13472006.07.12 03:40buy6750.101.84510.00001.8551
13482006.07.12 04:00close6750.101.84460.00001.8551-5.008535.63
13492006.07.12 04:00close6740.101.84460.00001.8501-5.008530.63
13502006.07.12 04:00close6730.201.84460.00001.8461-10.008520.63
13512006.07.12 04:00sell6760.201.84460.00001.8436
13522006.07.12 04:00sell6770.101.84460.00001.8396
13532006.07.12 04:00sell6780.101.84460.00001.8346
13542006.07.12 06:15close6780.101.84510.00001.8346-5.008515.63
13552006.07.12 06:15close6770.101.84510.00001.8396-5.008510.63
13562006.07.12 06:15close6760.201.84510.00001.8436-10.008500.63
13572006.07.12 06:15buy6790.201.84510.00001.8461
13582006.07.12 06:15buy6800.101.84510.00001.8501
13592006.07.12 06:15buy6810.101.84510.00001.8551
13602006.07.12 07:55close6810.101.84460.00001.8551-5.008495.63
13612006.07.12 07:55close6800.101.84460.00001.8501-5.008490.63
13622006.07.12 07:55close6790.201.84460.00001.8461-10.008480.63
13632006.07.12 07:55sell6820.201.84460.00001.8436
13642006.07.12 07:55sell6830.101.84460.00001.8396
13652006.07.12 07:55sell6840.101.84460.00001.8346
13662006.07.12 08:05close6840.101.84640.00001.8346-18.008462.63
13672006.07.12 08:05close6830.101.84640.00001.8396-18.008444.63
13682006.07.12 08:05close6820.201.84640.00001.8436-36.008408.63
13692006.07.12 08:05buy6850.201.84640.00001.8474
13702006.07.12 08:05buy6860.101.84640.00001.8514
13712006.07.12 08:05buy6870.101.84640.00001.8564
13722006.07.12 08:37t/p6850.201.84740.00001.847420.008428.63
13732006.07.12 10:40close6870.101.84230.00001.8564-41.008387.63
13742006.07.12 10:40close6860.101.84230.00001.8514-41.008346.63
13752006.07.12 10:40sell6880.201.84230.00001.8413
13762006.07.12 10:40sell6890.101.84230.00001.8373
13772006.07.12 10:40sell6900.101.84230.00001.8323
13782006.07.12 12:15close6900.101.84610.00001.8323-38.008308.63
13792006.07.12 12:15close6890.101.84610.00001.8373-38.008270.63
13802006.07.12 12:15close6880.201.84610.00001.8413-76.008194.63
13812006.07.12 12:15buy6910.201.84610.00001.8471
13822006.07.12 12:15buy6920.101.84610.00001.8511
13832006.07.12 12:15buy6930.101.84610.00001.8561
13842006.07.12 12:30close6930.101.84360.00001.8561-25.008169.63
13852006.07.12 12:30close6920.101.84360.00001.8511-25.008144.63
13862006.07.12 12:30close6910.201.84360.00001.8471-50.008094.63
13872006.07.12 12:30sell6940.201.84360.00001.8426
13882006.07.12 12:30sell6950.101.84360.00001.8386
13892006.07.12 12:30sell6960.101.84360.00001.8336
13902006.07.12 12:42t/p6940.201.84260.00001.842620.008114.63
13912006.07.12 13:37t/p6950.101.83860.00001.838650.008164.63
13922006.07.12 14:31t/p6960.101.83360.00001.8336100.008264.63
13932006.07.12 19:05buy6970.201.83390.00001.8349
13942006.07.12 19:05buy6980.101.83390.00001.8389
13952006.07.12 19:05buy6990.101.83390.00001.8439
13962006.07.12 19:20close6990.101.83300.00001.8439-9.008255.63
13972006.07.12 19:20close6980.101.83300.00001.8389-9.008246.63
13982006.07.12 19:20close6970.201.83300.00001.8349-18.008228.63
13992006.07.12 19:20sell7000.201.83300.00001.8320
14002006.07.12 19:20sell7010.101.83300.00001.8280
14012006.07.12 19:20sell7020.101.83300.00001.8230
14022006.07.12 20:27t/p7000.201.83200.00001.832020.008248.63
14032006.07.12 21:25close7020.101.83340.00001.8230-4.008244.63
14042006.07.12 21:25close7010.101.83340.00001.8280-4.008240.63
14052006.07.12 21:25buy7030.201.83340.00001.8344
14062006.07.12 21:25buy7040.101.83340.00001.8384
14072006.07.12 21:25buy7050.101.83340.00001.8434
14082006.07.12 22:46t/p7030.201.83440.00001.834420.008260.63
14092006.07.13 02:15close7050.101.83380.00001.84342.958263.58
14102006.07.13 02:15close7040.101.83380.00001.83842.958266.53
14112006.07.13 02:15sell7060.201.83380.00001.8328
14122006.07.13 02:15sell7070.101.83380.00001.8288
14132006.07.13 02:15sell7080.101.83380.00001.8238
14142006.07.13 03:10close7080.101.83470.00001.8238-9.008257.53
14152006.07.13 03:10close7070.101.83470.00001.8288-9.008248.53
14162006.07.13 03:10close7060.201.83470.00001.8328-18.008230.53
14172006.07.13 03:10buy7090.201.83470.00001.8357
14182006.07.13 03:10buy7100.101.83470.00001.8397
14192006.07.13 03:10buy7110.101.83470.00001.8447
14202006.07.13 03:51t/p7090.201.83570.00001.835720.008250.53
14212006.07.13 07:00close7110.101.83490.00001.84472.008252.53
14222006.07.13 07:00close7100.101.83490.00001.83972.008254.53
14232006.07.13 07:00sell7120.201.83490.00001.8339
14242006.07.13 07:00sell7130.101.83490.00001.8299
14252006.07.13 07:00sell7140.101.83490.00001.8249
14262006.07.13 07:40close7140.101.83550.00001.8249-6.008248.53
14272006.07.13 07:40close7130.101.83550.00001.8299-6.008242.53
14282006.07.13 07:40close7120.201.83550.00001.8339-12.008230.53
14292006.07.13 07:40buy7150.201.83550.00001.8365
14302006.07.13 07:40buy7160.101.83550.00001.8405
14312006.07.13 07:40buy7170.101.83550.00001.8455
14322006.07.13 08:25close7170.101.83420.00001.8455-13.008217.53
14332006.07.13 08:25close7160.101.83420.00001.8405-13.008204.53
14342006.07.13 08:25close7150.201.83420.00001.8365-26.008178.53
14352006.07.13 08:25sell7180.201.83420.00001.8332
14362006.07.13 08:25sell7190.101.83420.00001.8292
14372006.07.13 08:25sell7200.101.83420.00001.8242
14382006.07.13 08:44t/p7180.201.83320.00001.833220.008198.53
14392006.07.13 09:20close7200.101.83700.00001.8242-28.008170.53
14402006.07.13 09:20close7190.101.83700.00001.8292-28.008142.53
14412006.07.13 09:20buy7210.201.83700.00001.8380
14422006.07.13 09:20buy7220.101.83700.00001.8420
14432006.07.13 09:20buy7230.101.83700.00001.8470
14442006.07.13 09:32t/p7210.201.83800.00001.838020.008162.53
14452006.07.13 14:34t/p7220.101.84200.00001.842050.008212.53
14462006.07.13 17:20close7230.101.83860.00001.847016.008228.53
14472006.07.13 17:20sell7240.201.83860.00001.8376
14482006.07.13 17:20sell7250.101.83860.00001.8336
14492006.07.13 17:20sell7260.101.83860.00001.8286
14502006.07.13 20:25close7260.101.84290.00001.8286-43.008185.53
14512006.07.13 20:25close7250.101.84290.00001.8336-43.008142.53
14522006.07.13 20:25close7240.201.84290.00001.8376-86.008056.53
14532006.07.13 20:25buy7270.201.84290.00001.8439
14542006.07.13 20:25buy7280.101.84290.00001.8479
14552006.07.13 20:25buy7290.101.84290.00001.8529
14562006.07.13 20:50t/p7270.201.84390.00001.843920.008076.53
14572006.07.14 02:20close7290.101.84300.00001.85290.658077.18
14582006.07.14 02:20close7280.101.84300.00001.84790.658077.83
14592006.07.14 02:20sell7300.201.84300.00001.8420
14602006.07.14 02:20sell7310.101.84300.00001.8380
14612006.07.14 02:20sell7320.101.84300.00001.8330
14622006.07.14 02:55t/p7300.201.84200.00001.842020.008097.83
14632006.07.14 06:05close7320.101.84140.00001.833016.008113.83
14642006.07.14 06:05close7310.101.84140.00001.838016.008129.83
14652006.07.14 06:05buy7330.201.84140.00001.8424
14662006.07.14 06:05buy7340.101.84140.00001.8464
14672006.07.14 06:05buy7350.101.84140.00001.8514
14682006.07.14 07:05close7350.101.84060.00001.8514-8.008121.83
14692006.07.14 07:05close7340.101.84060.00001.8464-8.008113.83
14702006.07.14 07:05close7330.201.84060.00001.8424-16.008097.83
14712006.07.14 07:05sell7360.201.84060.00001.8396
14722006.07.14 07:05sell7370.101.84060.00001.8356
14732006.07.14 07:05sell7380.101.84060.00001.8306
14742006.07.14 08:08t/p7360.201.83960.00001.839620.008117.83
14752006.07.14 08:32t/p7370.101.83560.00001.835650.008167.83
14762006.07.14 10:25close7380.101.83940.00001.830612.008179.83
14772006.07.14 10:25buy7390.201.83940.00001.8404
14782006.07.14 10:25buy7400.101.83940.00001.8444
14792006.07.14 10:25buy7410.101.83940.00001.8494
14802006.07.14 10:46t/p7390.201.84040.00001.840420.008199.83
14812006.07.14 14:34t/p7400.101.84440.00001.844450.008249.83
14822006.07.14 15:15close7410.101.83690.00001.8494-25.008224.83
14832006.07.14 15:15sell7420.201.83690.00001.8359
14842006.07.14 15:15sell7430.101.83690.00001.8319
14852006.07.14 15:15sell7440.101.83690.00001.8269
14862006.07.14 15:51t/p7420.201.83590.00001.835920.008244.83
14872006.07.14 19:10close7440.101.83690.00001.82690.008244.83
14882006.07.14 19:10close7430.101.83690.00001.83190.008244.83
14892006.07.14 19:10buy7450.201.83690.00001.8379
14902006.07.14 19:10buy7460.101.83690.00001.8419
14912006.07.14 19:10buy7470.101.83690.00001.8469
14922006.07.14 19:33t/p7450.201.83790.00001.837920.008264.83
14932006.07.17 02:30close7470.101.83780.00001.84698.658273.48
14942006.07.17 02:30close7460.101.83780.00001.84198.658282.13
14952006.07.17 02:30sell7480.201.83780.00001.8368
14962006.07.17 02:30sell7490.101.83780.00001.8328
14972006.07.17 02:30sell7500.101.83780.00001.8278
14982006.07.17 02:55close7500.101.83800.00001.8278-2.008280.13
14992006.07.17 02:55close7490.101.83800.00001.8328-2.008278.13
15002006.07.17 02:55close7480.201.83800.00001.8368-4.008274.13
15012006.07.17 02:55buy7510.201.83800.00001.8390
15022006.07.17 02:55buy7520.101.83800.00001.8430
15032006.07.17 02:55buy7530.101.83800.00001.8480
15042006.07.17 03:15close7530.101.83740.00001.8480-6.008268.13
15052006.07.17 03:15close7520.101.83740.00001.8430-6.008262.13
15062006.07.17 03:15close7510.201.83740.00001.8390-12.008250.13
15072006.07.17 03:15sell7540.201.83740.00001.8364
15082006.07.17 03:15sell7550.101.83740.00001.8324
15092006.07.17 03:15sell7560.101.83740.00001.8274
15102006.07.17 04:13t/p7540.201.83640.00001.836420.008270.13
15112006.07.17 08:15close7560.101.83750.00001.8274-1.008269.13
15122006.07.17 08:15close7550.101.83750.00001.8324-1.008268.13
15132006.07.17 08:15buy7570.201.83750.00001.8385
15142006.07.17 08:15buy7580.101.83750.00001.8425
15152006.07.17 08:15buy7590.101.83750.00001.8475
15162006.07.17 09:15close7590.101.83510.00001.8475-24.008244.13
15172006.07.17 09:15close7580.101.83510.00001.8425-24.008220.13
15182006.07.17 09:15close7570.201.83510.00001.8385-48.008172.13
15192006.07.17 09:15sell7600.201.83510.00001.8341
15202006.07.17 09:15sell7610.101.83510.00001.8301
15212006.07.17 09:15sell7620.101.83510.00001.8251
15222006.07.17 09:56t/p7600.201.83410.00001.834120.008192.13
15232006.07.17 10:02t/p7610.101.83010.00001.830150.008242.13
15242006.07.17 10:38t/p7620.101.82510.00001.8251100.008342.13
15252006.07.17 16:10buy7630.201.82100.00001.8220
15262006.07.17 16:10buy7640.101.82100.00001.8260
15272006.07.17 16:10buy7650.101.82100.00001.8310
15282006.07.17 16:15close7650.101.81970.00001.8310-13.008329.13
15292006.07.17 16:15close7640.101.81970.00001.8260-13.008316.13
15302006.07.17 16:15close7630.201.81970.00001.8220-26.008290.13
15312006.07.17 16:15sell7660.201.81970.00001.8187
15322006.07.17 16:15sell7670.101.81970.00001.8147
15332006.07.17 16:15sell7680.101.81970.00001.8097
15342006.07.17 16:18t/p7660.201.81870.00001.818720.008310.13
15352006.07.17 18:10close7680.101.82000.00001.8097-3.008307.13
15362006.07.17 18:10close7670.101.82000.00001.8147-3.008304.13
15372006.07.17 18:10buy7690.201.82000.00001.8210
15382006.07.17 18:10buy7700.101.82000.00001.8250
15392006.07.17 18:10buy7710.101.82000.00001.8300
15402006.07.17 19:25close7710.101.81950.00001.8300-5.008299.13
15412006.07.17 19:25close7700.101.81950.00001.8250-5.008294.13
15422006.07.17 19:25close7690.201.81950.00001.8210-10.008284.13
15432006.07.17 19:25sell7720.201.81950.00001.8185
15442006.07.17 19:25sell7730.101.81950.00001.8145
15452006.07.17 19:25sell7740.101.81950.00001.8095
15462006.07.17 21:25t/p7720.201.81850.00001.818520.008304.13
15472006.07.18 00:00close7740.101.81960.00001.8095-0.798303.34
15482006.07.18 00:00close7730.101.81960.00001.8145-0.798302.56
15492006.07.18 00:00buy7750.201.81960.00001.8206
15502006.07.18 00:00buy7760.101.81960.00001.8246
15512006.07.18 00:00buy7770.101.81960.00001.8296
15522006.07.18 00:40close7770.101.81890.00001.8296-7.008295.56
15532006.07.18 00:40close7760.101.81890.00001.8246-7.008288.56
15542006.07.18 00:40close7750.201.81890.00001.8206-14.008274.56
15552006.07.18 00:40sell7780.201.81890.00001.8179
15562006.07.18 00:40sell7790.101.81890.00001.8139
15572006.07.18 00:40sell7800.101.81890.00001.8089
15582006.07.18 00:45close7800.101.81890.00001.80890.008274.56
15592006.07.18 00:45close7790.101.81890.00001.81390.008274.56
15602006.07.18 00:45close7780.201.81890.00001.81790.008274.56
15612006.07.18 00:45buy7810.201.81890.00001.8199
15622006.07.18 00:45buy7820.101.81890.00001.8239
15632006.07.18 00:45buy7830.101.81890.00001.8289
15642006.07.18 01:30t/p7810.201.81990.00001.819920.008294.56
15652006.07.18 07:55close7830.101.81960.00001.82897.008301.56
15662006.07.18 07:55close7820.101.81960.00001.82397.008308.56
15672006.07.18 07:55sell7840.201.81960.00001.8186
15682006.07.18 07:55sell7850.101.81960.00001.8146
15692006.07.18 07:55sell7860.101.81960.00001.8096
15702006.07.18 08:10close7860.101.82100.00001.8096-14.008294.56
15712006.07.18 08:10close7850.101.82100.00001.8146-14.008280.56
15722006.07.18 08:10close7840.201.82100.00001.8186-28.008252.56
15732006.07.18 08:10buy7870.201.82100.00001.8220
15742006.07.18 08:10buy7880.101.82100.00001.8260
15752006.07.18 08:10buy7890.101.82100.00001.8310
15762006.07.18 09:24t/p7870.201.82200.00001.822020.008272.56
15772006.07.18 11:58t/p7880.101.82600.00001.826050.008322.56
15782006.07.18 14:35t/p7890.101.83100.00001.8310100.008422.56
15792006.07.18 16:30sell7900.201.82630.00001.8253
15802006.07.18 16:30sell7910.101.82630.00001.8213
15812006.07.18 16:30sell7920.101.82630.00001.8163
15822006.07.18 16:33t/p7900.201.82530.00001.825320.008442.56
15832006.07.18 21:50close7920.101.82670.00001.8163-4.008438.56
15842006.07.18 21:50close7910.101.82670.00001.8213-4.008434.56
15852006.07.18 21:50buy7930.201.82670.00001.8277
15862006.07.18 21:50buy7940.101.82670.00001.8317
15872006.07.18 21:50buy7950.101.82670.00001.8367
15882006.07.18 22:30close7950.101.82570.00001.8367-10.008424.56
15892006.07.18 22:30close7940.101.82570.00001.8317-10.008414.56
15902006.07.18 22:30close7930.201.82570.00001.8277-20.008394.56
15912006.07.18 22:30sell7960.201.82570.00001.8247
15922006.07.18 22:30sell7970.101.82570.00001.8207
15932006.07.18 22:30sell7980.101.82570.00001.8157
15942006.07.19 01:07t/p7960.201.82470.00001.824720.438414.99
15952006.07.19 04:25close7980.101.82540.00001.81573.218418.20
15962006.07.19 04:25close7970.101.82540.00001.82073.218421.42
15972006.07.19 04:25buy7990.201.82540.00001.8264
15982006.07.19 04:25buy8000.101.82540.00001.8304
15992006.07.19 04:25buy8010.101.82540.00001.8354
16002006.07.19 05:15t/p7990.201.82640.00001.826420.008441.42
16012006.07.19 07:20close8010.101.82500.00001.8354-4.008437.42
16022006.07.19 07:20close8000.101.82500.00001.8304-4.008433.42
16032006.07.19 07:20sell8020.201.82500.00001.8240
16042006.07.19 07:20sell8030.101.82500.00001.8200
16052006.07.19 07:20sell8040.101.82500.00001.8150
16062006.07.19 08:07t/p8020.201.82400.00001.824020.008453.42
16072006.07.19 08:45close8040.101.82710.00001.8150-21.008432.42
16082006.07.19 08:45close8030.101.82710.00001.8200-21.008411.42
16092006.07.19 08:45buy8050.201.82710.00001.8281
16102006.07.19 08:45buy8060.101.82710.00001.8321
16112006.07.19 08:45buy8070.101.82710.00001.8371
16122006.07.19 09:16t/p8050.201.82810.00001.828120.008431.42
16132006.07.19 14:15close8070.101.82600.00001.8371-11.008420.42
16142006.07.19 14:15close8060.101.82600.00001.8321-11.008409.42
16152006.07.19 14:15sell8080.201.82600.00001.8250
16162006.07.19 14:15sell8090.101.82600.00001.8210
16172006.07.19 14:15sell8100.101.82600.00001.8160
16182006.07.19 14:30t/p8080.201.82500.00001.825020.008429.42
16192006.07.19 16:05close8100.101.83150.00001.8160-55.008374.42
16202006.07.19 16:05close8090.101.83150.00001.8210-55.008319.42
16212006.07.19 16:05buy8110.201.83150.00001.8325
16222006.07.19 16:05buy8120.101.83150.00001.8365
16232006.07.19 16:05buy8130.101.83150.00001.8415
16242006.07.19 16:06t/p8110.201.83250.00001.832520.008339.42
16252006.07.19 16:08t/p8120.101.83650.00001.836550.008389.42
16262006.07.19 18:58t/p8130.101.84150.00001.8415100.008489.42
16272006.07.19 22:45sell8140.201.84190.00001.8409
16282006.07.19 22:45sell8150.101.84190.00001.8369
16292006.07.19 22:45sell8160.101.84190.00001.8319
16302006.07.20 02:45close8160.101.84340.00001.8319-14.368475.06
16312006.07.20 02:45close8150.101.84340.00001.8369-14.368460.71
16322006.07.20 02:45close8140.201.84340.00001.8409-28.718432.00
16332006.07.20 02:45buy8170.201.84340.00001.8444
16342006.07.20 02:45buy8180.101.84340.00001.8484
16352006.07.20 02:45buy8190.101.84340.00001.8534
16362006.07.20 03:18t/p8170.201.84440.00001.844420.008452.00
16372006.07.20 06:45close8190.101.84440.00001.853410.008462.00
16382006.07.20 06:45close8180.101.84440.00001.848410.008472.00
16392006.07.20 06:45sell8200.201.84440.00001.8434
16402006.07.20 06:45sell8210.101.84440.00001.8394
16412006.07.20 06:45sell8220.101.84440.00001.8344
16422006.07.20 07:55t/p8200.201.84340.00001.843420.008492.00
16432006.07.20 10:00close8220.101.84560.00001.8344-12.008480.00
16442006.07.20 10:00close8210.101.84560.00001.8394-12.008468.00
16452006.07.20 10:00buy8230.201.84560.00001.8466
16462006.07.20 10:00buy8240.101.84560.00001.8506
16472006.07.20 10:00buy8250.101.84560.00001.8556
16482006.07.20 10:30t/p8230.201.84660.00001.846620.008488.00
16492006.07.20 13:40t/p8240.101.85060.00001.850650.008538.00
16502006.07.20 15:55close8250.101.84900.00001.855634.008572.00
16512006.07.20 15:55sell8260.201.84900.00001.8480
16522006.07.20 15:55sell8270.101.84900.00001.8440
16532006.07.20 15:55sell8280.101.84900.00001.8390
16542006.07.20 16:10close8280.101.85020.00001.8390-12.008560.00
16552006.07.20 16:10close8270.101.85020.00001.8440-12.008548.00
16562006.07.20 16:10close8260.201.85020.00001.8480-24.008524.00
16572006.07.20 16:10buy8290.201.85020.00001.8512
16582006.07.20 16:10buy8300.101.85020.00001.8552
16592006.07.20 16:10buy8310.101.85020.00001.8602
16602006.07.20 16:23t/p8290.201.85120.00001.851220.008544.00
16612006.07.20 17:50close8310.101.84930.00001.8602-9.008535.00
16622006.07.20 17:50close8300.101.84930.00001.8552-9.008526.00
16632006.07.20 17:50sell8320.201.84930.00001.8483
16642006.07.20 17:50sell8330.101.84930.00001.8443
16652006.07.20 17:50sell8340.101.84930.00001.8393
16662006.07.20 18:20t/p8320.201.84830.00001.848320.008546.00
16672006.07.20 20:20close8340.101.85050.00001.8393-12.008534.00
16682006.07.20 20:20close8330.101.85050.00001.8443-12.008522.00
16692006.07.20 20:20buy8350.201.85050.00001.8515
16702006.07.20 20:20buy8360.101.85050.00001.8555
16712006.07.20 20:20buy8370.101.85050.00001.8605
16722006.07.20 21:15close8370.101.84840.00001.8605-21.008501.00
16732006.07.20 21:15close8360.101.84840.00001.8555-21.008480.00
16742006.07.20 21:15close8350.201.84840.00001.8515-42.008438.00
16752006.07.20 21:15sell8380.201.84840.00001.8474
16762006.07.20 21:15sell8390.101.84840.00001.8434
16772006.07.20 21:15sell8400.101.84840.00001.8384
16782006.07.21 00:50close8400.101.84910.00001.8384-6.798431.21
16792006.07.21 00:50close8390.101.84910.00001.8434-6.798424.43
16802006.07.21 00:50close8380.201.84910.00001.8474-13.578410.86
16812006.07.21 00:50buy8410.201.84910.00001.8501
16822006.07.21 00:50buy8420.101.84910.00001.8541
16832006.07.21 00:50buy8430.101.84910.00001.8591
16842006.07.21 01:35close8430.101.84830.00001.8591-8.008402.86
16852006.07.21 01:35close8420.101.84830.00001.8541-8.008394.86
16862006.07.21 01:35close8410.201.84830.00001.8501-16.008378.86
16872006.07.21 01:35sell8440.201.84830.00001.8473
16882006.07.21 01:35sell8450.101.84830.00001.8433
16892006.07.21 01:35sell8460.101.84830.00001.8383
16902006.07.21 02:09t/p8440.201.84730.00001.847320.008398.86
16912006.07.21 04:35close8460.101.84860.00001.8383-3.008395.86
16922006.07.21 04:35close8450.101.84860.00001.8433-3.008392.86
16932006.07.21 04:35buy8470.201.84860.00001.8496
16942006.07.21 04:35buy8480.101.84860.00001.8536
16952006.07.21 04:35buy8490.101.84860.00001.8586
16962006.07.21 04:40t/p8470.201.84960.00001.849620.008412.86
16972006.07.21 08:00close8490.101.84770.00001.8586-9.008403.86
16982006.07.21 08:00close8480.101.84770.00001.8536-9.008394.86
16992006.07.21 08:00sell8500.201.84770.00001.8467
17002006.07.21 08:00sell8510.101.84770.00001.8427
17012006.07.21 08:00sell8520.101.84770.00001.8377
17022006.07.21 08:40close8520.101.85010.00001.8377-24.008370.86
17032006.07.21 08:40close8510.101.85010.00001.8427-24.008346.86
17042006.07.21 08:40close8500.201.85010.00001.8467-48.008298.86
17052006.07.21 08:40buy8530.201.85010.00001.8511
17062006.07.21 08:40buy8540.101.85010.00001.8551
17072006.07.21 08:40buy8550.101.85010.00001.8601
17082006.07.21 08:44t/p8530.201.85110.00001.851120.008318.86
17092006.07.21 09:21t/p8540.101.85510.00001.855150.008368.86
17102006.07.24 02:20close8550.101.85750.00001.860173.658442.51
17112006.07.24 02:20sell8560.201.85750.00001.8565
17122006.07.24 02:20sell8570.101.85750.00001.8525
17132006.07.24 02:20sell8580.101.85750.00001.8475
17142006.07.24 02:36t/p8560.201.85650.00001.856520.008462.51
17152006.07.24 07:33t/p8570.101.85250.00001.852550.008512.51
17162006.07.24 11:25close8580.101.85260.00001.847549.008561.51
17172006.07.24 11:25buy8590.201.85260.00001.8536
17182006.07.24 11:25buy8600.101.85260.00001.8576
17192006.07.24 11:25buy8610.101.85260.00001.8626
17202006.07.24 11:28t/p8590.201.85360.00001.853620.008581.51
17212006.07.24 16:15close8610.101.85210.00001.8626-5.008576.51
17222006.07.24 16:15close8600.101.85210.00001.8576-5.008571.51
17232006.07.24 16:15sell8620.201.85210.00001.8511
17242006.07.24 16:15sell8630.101.85210.00001.8471
17252006.07.24 16:15sell8640.101.85210.00001.8421
17262006.07.24 16:20t/p8620.201.85110.00001.851120.008591.51
17272006.07.24 21:25close8640.101.85010.00001.842120.008611.51
17282006.07.24 21:25close8630.101.85010.00001.847120.008631.51
17292006.07.24 21:25buy8650.201.85010.00001.8511
17302006.07.24 21:25buy8660.101.85010.00001.8551
17312006.07.24 21:25buy8670.101.85010.00001.8601
17322006.07.24 23:00t/p8650.201.85110.00001.851120.008651.51
17332006.07.25 00:55close8670.101.84960.00001.8601-5.358646.16
17342006.07.25 00:55close8660.101.84960.00001.8551-5.358640.81
17352006.07.25 00:55sell8680.201.84960.00001.8486
17362006.07.25 00:55sell8690.101.84960.00001.8446
17372006.07.25 00:55sell8700.101.84960.00001.8396
17382006.07.25 02:14t/p8680.201.84860.00001.848620.008660.81
17392006.07.25 02:36t/p8690.101.84460.00001.844650.008710.81
17402006.07.25 06:05close8700.101.84620.00001.839634.008744.81
17412006.07.25 06:05buy8710.201.84620.00001.8472
17422006.07.25 06:05buy8720.101.84620.00001.8512
17432006.07.25 06:05buy8730.101.84620.00001.8562
17442006.07.25 06:15t/p8710.201.84720.00001.847220.008764.81
17452006.07.25 07:35t/p8720.101.85120.00001.851250.008814.81
17462006.07.25 10:00close8730.101.84990.00001.856237.008851.81
17472006.07.25 10:00sell8740.201.84990.00001.8489
17482006.07.25 10:00sell8750.101.84990.00001.8449
17492006.07.25 10:00sell8760.101.84990.00001.8399
17502006.07.25 10:34t/p8740.201.84890.00001.848920.008871.81
17512006.07.25 12:00close8760.101.85090.00001.8399-10.008861.81
17522006.07.25 12:00close8750.101.85090.00001.8449-10.008851.81
17532006.07.25 12:00buy8770.201.85090.00001.8519
17542006.07.25 12:00buy8780.101.85090.00001.8559
17552006.07.25 12:00buy8790.101.85090.00001.8609
17562006.07.25 13:50close8790.101.84970.00001.8609-12.008839.81
17572006.07.25 13:50close8780.101.84970.00001.8559-12.008827.81
17582006.07.25 13:50close8770.201.84970.00001.8519-24.008803.81
17592006.07.25 13:50sell8800.201.84970.00001.8487
17602006.07.25 13:50sell8810.101.84970.00001.8447
17612006.07.25 13:50sell8820.101.84970.00001.8397
17622006.07.25 15:25close8820.101.85090.00001.8397-12.008791.81
17632006.07.25 15:25close8810.101.85090.00001.8447-12.008779.81
17642006.07.25 15:25close8800.201.85090.00001.8487-24.008755.81
17652006.07.25 15:25buy8830.201.85090.00001.8519
17662006.07.25 15:25buy8840.101.85090.00001.8559
17672006.07.25 15:25buy8850.101.85090.00001.8609
17682006.07.25 15:54t/p8830.201.85190.00001.851920.008775.81
17692006.07.25 16:15close8850.101.84680.00001.8609-41.008734.81
17702006.07.25 16:15close8840.101.84680.00001.8559-41.008693.81
17712006.07.25 16:15sell8860.201.84680.00001.8458
17722006.07.25 16:15sell8870.101.84680.00001.8418
17732006.07.25 16:15sell8880.101.84680.00001.8368
17742006.07.25 16:22t/p8860.201.84580.00001.845820.008713.81
17752006.07.25 17:26t/p8870.101.84180.00001.841850.008763.81
17762006.07.26 00:00close8880.101.84020.00001.836866.228830.02
17772006.07.26 00:00buy8890.201.84020.00001.8412
17782006.07.26 00:00buy8900.101.84020.00001.8452
17792006.07.26 00:00buy8910.101.84020.00001.8502
17802006.07.26 01:46t/p8890.201.84120.00001.841220.008850.02
17812006.07.26 03:25close8910.101.84040.00001.85022.008852.02
17822006.07.26 03:25close8900.101.84040.00001.84522.008854.02
17832006.07.26 03:25sell8920.201.84040.00001.8394
17842006.07.26 03:25sell8930.101.84040.00001.8354
17852006.07.26 03:25sell8940.101.84040.00001.8304
17862006.07.26 03:35close8940.101.84080.00001.8304-4.008850.02
17872006.07.26 03:35close8930.101.84080.00001.8354-4.008846.02
17882006.07.26 03:35close8920.201.84080.00001.8394-8.008838.02
17892006.07.26 03:35buy8950.201.84080.00001.8418
17902006.07.26 03:35buy8960.101.84080.00001.8458
17912006.07.26 03:35buy8970.101.84080.00001.8508
17922006.07.26 07:04t/p8950.201.84180.00001.841820.008858.02
17932006.07.26 08:20close8970.101.83960.00001.8508-12.008846.02
17942006.07.26 08:20close8960.101.83960.00001.8458-12.008834.02
17952006.07.26 08:20sell8980.201.83960.00001.8386
17962006.07.26 08:20sell8990.101.83960.00001.8346
17972006.07.26 08:20sell9000.101.83960.00001.8296
17982006.07.26 14:50close9000.101.84170.00001.8296-21.008813.02
17992006.07.26 14:50close8990.101.84170.00001.8346-21.008792.02
18002006.07.26 14:50close8980.201.84170.00001.8386-42.008750.02
18012006.07.26 14:50buy9010.201.84170.00001.8427
18022006.07.26 14:50buy9020.101.84170.00001.8467
18032006.07.26 14:50buy9030.101.84170.00001.8517
18042006.07.26 14:55t/p9010.201.84270.00001.842720.008770.02
18052006.07.26 16:30t/p9020.101.84670.00001.846750.008820.02
18062006.07.26 20:08t/p9030.101.85170.00001.8517100.008920.02
18072006.07.27 02:10sell9040.201.85330.00001.8523
18082006.07.27 02:10sell9050.101.85330.00001.8483
18092006.07.27 02:10sell9060.101.85330.00001.8433
18102006.07.27 02:35close9060.101.85440.00001.8433-11.008909.02
18112006.07.27 02:35close9050.101.85440.00001.8483-11.008898.02
18122006.07.27 02:35close9040.201.85440.00001.8523-22.008876.02
18132006.07.27 02:35buy9070.201.85440.00001.8554
18142006.07.27 02:35buy9080.101.85440.00001.8594
18152006.07.27 02:35buy9090.101.85440.00001.8644
18162006.07.27 03:30close9090.101.85370.00001.8644-7.008869.02
18172006.07.27 03:30close9080.101.85370.00001.8594-7.008862.02
18182006.07.27 03:30close9070.201.85370.00001.8554-14.008848.02
18192006.07.27 03:30sell9100.201.85370.00001.8527
18202006.07.27 03:30sell9110.101.85370.00001.8487
18212006.07.27 03:30sell9120.101.85370.00001.8437
18222006.07.27 05:00t/p9100.201.85270.00001.852720.008868.02
18232006.07.27 06:15close9120.101.85380.00001.8437-1.008867.02
18242006.07.27 06:15close9110.101.85380.00001.8487-1.008866.02
18252006.07.27 06:15buy9130.201.85380.00001.8548
18262006.07.27 06:15buy9140.101.85380.00001.8588
18272006.07.27 06:15buy9150.101.85380.00001.8638
18282006.07.27 06:57t/p9130.201.85480.00001.854820.008886.02
18292006.07.27 09:11t/p9140.101.85880.00001.858850.008936.02
18302006.07.27 14:35close9150.101.85880.00001.863850.008986.02
18312006.07.27 14:35sell9160.201.85880.00001.8578
18322006.07.27 14:35sell9170.101.85880.00001.8538
18332006.07.27 14:35sell9180.101.85880.00001.8488
18342006.07.27 14:36t/p9160.201.85780.00001.857820.009006.02
18352006.07.27 15:10close9180.101.86400.00001.8488-52.008954.02
18362006.07.27 15:10close9170.101.86400.00001.8538-52.008902.02
18372006.07.27 15:10buy9190.201.86400.00001.8650
18382006.07.27 15:10buy9200.101.86400.00001.8690
18392006.07.27 15:10buy9210.101.86400.00001.8740
18402006.07.27 15:11t/p9190.201.86500.00001.865020.008922.02
18412006.07.27 17:45close9210.101.86300.00001.8740-10.008912.02
18422006.07.27 17:45close9200.101.86300.00001.8690-10.008902.02
18432006.07.27 17:45sell9220.201.86300.00001.8620
18442006.07.27 17:45sell9230.101.86300.00001.8580
18452006.07.27 17:45sell9240.101.86300.00001.8530
18462006.07.27 17:58t/p9220.201.86200.00001.862020.008922.02
18472006.07.27 20:13t/p9230.101.85800.00001.858050.008972.02
18482006.07.28 00:05close9240.101.85800.00001.853050.229022.24
18492006.07.28 00:05buy9250.201.85800.00001.8590
18502006.07.28 00:05buy9260.101.85800.00001.8630
18512006.07.28 00:05buy9270.101.85800.00001.8680
18522006.07.28 01:25close9270.101.85710.00001.8680-9.009013.24
18532006.07.28 01:25close9260.101.85710.00001.8630-9.009004.24
18542006.07.28 01:25close9250.201.85710.00001.8590-18.008986.24
18552006.07.28 01:25sell9280.201.85710.00001.8561
18562006.07.28 01:25sell9290.101.85710.00001.8521
18572006.07.28 01:25sell9300.101.85710.00001.8471
18582006.07.28 01:33t/p9280.201.85610.00001.856120.009006.24
18592006.07.28 05:00close9300.101.85660.00001.84715.009011.24
18602006.07.28 05:00close9290.101.85660.00001.85215.009016.24
18612006.07.28 05:00buy9310.201.85660.00001.8576
18622006.07.28 05:00buy9320.101.85660.00001.8616
18632006.07.28 05:00buy9330.101.85660.00001.8666
18642006.07.28 05:44t/p9310.201.85760.00001.857620.009036.24
18652006.07.28 11:46t/p9320.101.86160.00001.861650.009086.24
18662006.07.28 13:00close9330.101.85710.00001.86665.009091.24
18672006.07.28 13:00sell9340.201.85710.00001.8561
18682006.07.28 13:00sell9350.101.85710.00001.8521
18692006.07.28 13:00sell9360.101.85710.00001.8471
18702006.07.28 13:35t/p9340.201.85610.00001.856120.009111.24
18712006.07.28 14:40close9360.101.86350.00001.8471-64.009047.24
18722006.07.28 14:40close9350.101.86350.00001.8521-64.008983.24
18732006.07.28 14:40buy9370.201.86350.00001.8645
18742006.07.28 14:40buy9380.101.86350.00001.8685
18752006.07.28 14:40buy9390.101.86350.00001.8735
18762006.07.28 14:48t/p9370.201.86450.00001.864520.009003.24
18772006.07.28 20:40close9390.101.86410.00001.87356.009009.24
18782006.07.28 20:40close9380.101.86410.00001.86856.009015.24
18792006.07.28 20:40sell9400.201.86410.00001.8631
18802006.07.28 20:40sell9410.101.86410.00001.8591
18812006.07.28 20:40sell9420.101.86410.00001.8541
18822006.07.28 21:50t/p9400.201.86310.00001.863120.009035.24
18832006.07.31 02:15close9420.101.86360.00001.85415.219040.45
18842006.07.31 02:15close9410.101.86360.00001.85915.219045.67
18852006.07.31 02:15buy9430.201.86360.00001.8646
18862006.07.31 02:15buy9440.101.86360.00001.8686
18872006.07.31 02:15buy9450.101.86360.00001.8736
18882006.07.31 02:55close9450.101.86240.00001.8736-12.009033.67
18892006.07.31 02:55close9440.101.86240.00001.8686-12.009021.67
18902006.07.31 02:55close9430.201.86240.00001.8646-24.008997.67
18912006.07.31 02:55sell9460.201.86240.00001.8614
18922006.07.31 02:55sell9470.101.86240.00001.8574
18932006.07.31 02:55sell9480.101.86240.00001.8524
18942006.07.31 05:05close9480.101.86380.00001.8524-14.008983.67
18952006.07.31 05:05close9470.101.86380.00001.8574-14.008969.67
18962006.07.31 05:05close9460.201.86380.00001.8614-28.008941.67
18972006.07.31 05:05buy9490.201.86380.00001.8648
18982006.07.31 05:05buy9500.101.86380.00001.8688
18992006.07.31 05:05buy9510.101.86380.00001.8738
19002006.07.31 05:30t/p9490.201.86480.00001.864820.008961.67
19012006.07.31 08:15close9510.101.86400.00001.87382.008963.67
19022006.07.31 08:15close9500.101.86400.00001.86882.008965.67
19032006.07.31 08:15sell9520.201.86400.00001.8630
19042006.07.31 08:15sell9530.101.86400.00001.8590
19052006.07.31 08:15sell9540.101.86400.00001.8540
19062006.07.31 08:33t/p9520.201.86300.00001.863020.008985.67
19072006.07.31 10:20close9540.101.86440.00001.8540-4.008981.67
19082006.07.31 10:20close9530.101.86440.00001.8590-4.008977.67
19092006.07.31 10:20buy9550.201.86440.00001.8654
19102006.07.31 10:20buy9560.101.86440.00001.8694
19112006.07.31 10:20buy9570.101.86440.00001.8744
19122006.07.31 10:28t/p9550.201.86540.00001.865420.008997.67
19132006.07.31 12:45close9570.101.86350.00001.8744-9.008988.67
19142006.07.31 12:45close9560.101.86350.00001.8694-9.008979.67
19152006.07.31 12:45sell9580.201.86350.00001.8625
19162006.07.31 12:45sell9590.101.86350.00001.8585
19172006.07.31 12:45sell9600.101.86350.00001.8535
19182006.07.31 13:15close9600.101.86570.00001.8535-22.008957.67
19192006.07.31 13:15close9590.101.86570.00001.8585-22.008935.67
19202006.07.31 13:15close9580.201.86570.00001.8625-44.008891.67
19212006.07.31 13:15buy9610.201.86570.00001.8667
19222006.07.31 13:15buy9620.101.86570.00001.8707
19232006.07.31 13:15buy9630.101.86570.00001.8757
19242006.07.31 13:54t/p9610.201.86670.00001.866720.008911.67
19252006.07.31 16:40close9630.101.86570.00001.87570.008911.67
19262006.07.31 16:40close9620.101.86570.00001.87070.008911.67
19272006.07.31 16:40sell9640.201.86570.00001.8647
19282006.07.31 16:40sell9650.101.86570.00001.8607
19292006.07.31 16:40sell9660.101.86570.00001.8557
19302006.07.31 16:55close9660.101.86680.00001.8557-11.008900.67
19312006.07.31 16:55close9650.101.86680.00001.8607-11.008889.67
19322006.07.31 16:55close9640.201.86680.00001.8647-22.008867.67
19332006.07.31 16:55buy9670.201.86680.00001.8678
19342006.07.31 16:55buy9680.101.86680.00001.8718
19352006.07.31 16:55buy9690.101.86680.00001.8768
19362006.07.31 17:25t/p9670.201.86780.00001.867820.008887.67
19372006.08.01 00:25close9690.101.86730.00001.87684.658892.32
19382006.08.01 00:25close9680.101.86730.00001.87184.658896.97
19392006.08.01 00:25sell9700.201.86730.00001.8663
19402006.08.01 00:25sell9710.101.86730.00001.8623
19412006.08.01 00:25sell9720.101.86730.00001.8573
19422006.08.01 00:32t/p9700.201.86630.00001.866320.008916.97
19432006.08.01 01:20close9720.101.86750.00001.8573-2.008914.97
19442006.08.01 01:20close9710.101.86750.00001.8623-2.008912.97
19452006.08.01 01:20buy9730.201.86750.00001.8685
19462006.08.01 01:20buy9740.101.86750.00001.8725
19472006.08.01 01:20buy9750.101.86750.00001.8775
19482006.08.01 02:40close9750.101.86650.00001.8775-10.008902.97
19492006.08.01 02:40close9740.101.86650.00001.8725-10.008892.97
19502006.08.01 02:40close9730.201.86650.00001.8685-20.008872.97
19512006.08.01 02:40sell9760.201.86650.00001.8655
19522006.08.01 02:40sell9770.101.86650.00001.8615
19532006.08.01 02:40sell9780.101.86650.00001.8565
19542006.08.01 03:41t/p9760.201.86550.00001.865520.008892.97
19552006.08.01 09:15close9780.101.86520.00001.856513.008905.97
19562006.08.01 09:15close9770.101.86520.00001.861513.008918.97
19572006.08.01 09:15buy9790.201.86520.00001.8662
19582006.08.01 09:15buy9800.101.86520.00001.8702
19592006.08.01 09:15buy9810.101.86520.00001.8752
19602006.08.01 10:31t/p9790.201.86620.00001.866220.008938.97
19612006.08.01 14:45close9810.101.86400.00001.8752-12.008926.97
19622006.08.01 14:45close9800.101.86400.00001.8702-12.008914.97
19632006.08.01 14:45sell9820.201.86400.00001.8630
19642006.08.01 14:45sell9830.101.86400.00001.8590
19652006.08.01 14:45sell9840.101.86400.00001.8540
19662006.08.01 15:50close9840.101.86820.00001.8540-42.008872.97
19672006.08.01 15:50close9830.101.86820.00001.8590-42.008830.97
19682006.08.01 15:50close9820.201.86820.00001.8630-84.008746.97
19692006.08.01 15:50buy9850.201.86820.00001.8692
19702006.08.01 15:50buy9860.101.86820.00001.8732
19712006.08.01 15:50buy9870.101.86820.00001.8782
19722006.08.01 16:35close9870.101.86550.00001.8782-27.008719.97
19732006.08.01 16:35close9860.101.86550.00001.8732-27.008692.97
19742006.08.01 16:35close9850.201.86550.00001.8692-54.008638.97
19752006.08.01 16:35sell9880.201.86550.00001.8645
19762006.08.01 16:35sell9890.101.86550.00001.8605
19772006.08.01 16:35sell9900.101.86550.00001.8555
19782006.08.01 16:40close9900.101.86680.00001.8555-13.008625.97
19792006.08.01 16:40close9890.101.86680.00001.8605-13.008612.97
19802006.08.01 16:40close9880.201.86680.00001.8645-26.008586.97
19812006.08.01 16:40buy9910.201.86680.00001.8678
19822006.08.01 16:40buy9920.101.86680.00001.8718
19832006.08.01 16:40buy9930.101.86680.00001.8768
19842006.08.01 17:17t/p9910.201.86780.00001.867820.008606.97
19852006.08.01 18:07t/p9920.101.87180.00001.871850.008656.97
19862006.08.02 00:35close9930.101.87550.00001.876886.658743.62
19872006.08.02 00:35sell9940.201.87550.00001.8745
19882006.08.02 00:35sell9950.101.87550.00001.8705
19892006.08.02 00:35sell9960.101.87550.00001.8655
19902006.08.02 02:00close9960.101.87660.00001.8655-11.008732.62
19912006.08.02 02:00close9950.101.87660.00001.8705-11.008721.62
19922006.08.02 02:00close9940.201.87660.00001.8745-22.008699.62
19932006.08.02 02:00buy9970.201.87660.00001.8776
19942006.08.02 02:00buy9980.101.87660.00001.8816
19952006.08.02 02:00buy9990.101.87660.00001.8866
19962006.08.02 04:40t/p9970.201.87760.00001.877620.008719.62
19972006.08.02 06:35close9990.101.87650.00001.8866-1.008718.62
19982006.08.02 06:35close9980.101.87650.00001.8816-1.008717.62
19992006.08.02 06:35sell10000.201.87650.00001.8755
20002006.08.02 06:35sell10010.101.87650.00001.8715
20012006.08.02 06:35sell10020.101.87650.00001.8665
20022006.08.02 08:39t/p10000.201.87550.00001.875520.008737.62
20032006.08.02 13:50close10020.101.87550.00001.866510.008747.62
20042006.08.02 13:50close10010.101.87550.00001.871510.008757.62
20052006.08.02 13:50buy10030.201.87550.00001.8765
20062006.08.02 13:50buy10040.101.87550.00001.8805
20072006.08.02 13:50buy10050.101.87550.00001.8855
20082006.08.02 14:15t/p10030.201.87650.00001.876520.008777.62
20092006.08.02 14:50close10050.101.87490.00001.8855-6.008771.62
20102006.08.02 14:50close10040.101.87490.00001.8805-6.008765.62
20112006.08.02 14:50sell10060.201.87490.00001.8739
20122006.08.02 14:50sell10070.101.87490.00001.8699
20132006.08.02 14:50sell10080.101.87490.00001.8649
20142006.08.02 15:00close10080.101.87620.00001.8649-13.008752.62
20152006.08.02 15:00close10070.101.87620.00001.8699-13.008739.62
20162006.08.02 15:00close10060.201.87620.00001.8739-26.008713.62
20172006.08.02 15:00buy10090.201.87620.00001.8772
20182006.08.02 15:00buy10100.101.87620.00001.8812
20192006.08.02 15:00buy10110.101.87620.00001.8862
20202006.08.02 15:20t/p10090.201.87720.00001.877220.008733.62
20212006.08.02 17:25close10110.101.87570.00001.8862-5.008728.62
20222006.08.02 17:25close10100.101.87570.00001.8812-5.008723.62
20232006.08.02 17:25sell10120.201.87570.00001.8747
20242006.08.02 17:25sell10130.101.87570.00001.8707
20252006.08.02 17:25sell10140.101.87570.00001.8657
20262006.08.02 17:30close10140.101.87690.00001.8657-12.008711.62
20272006.08.02 17:30close10130.101.87690.00001.8707-12.008699.62
20282006.08.02 17:30close10120.201.87690.00001.8747-24.008675.62
20292006.08.02 17:30buy10150.201.87690.00001.8779
20302006.08.02 17:30buy10160.101.87690.00001.8819
20312006.08.02 17:30buy10170.101.87690.00001.8869
20322006.08.02 17:39t/p10150.201.87790.00001.877920.008695.62
20332006.08.02 22:00close10170.101.87640.00001.8869-5.008690.62
20342006.08.02 22:00close10160.101.87640.00001.8819-5.008685.62
20352006.08.02 22:00sell10180.201.87640.00001.8754
20362006.08.02 22:00sell10190.101.87640.00001.8714
20372006.08.02 22:00sell10200.101.87640.00001.8664
20382006.08.03 00:30close10200.101.87760.00001.8664-11.368674.26
20392006.08.03 00:30close10190.101.87760.00001.8714-11.368662.91
20402006.08.03 00:30close10180.201.87760.00001.8754-22.718640.20
20412006.08.03 00:30buy10210.201.87760.00001.8786
20422006.08.03 00:30buy10220.101.87760.00001.8826
20432006.08.03 00:30buy10230.101.87760.00001.8876
20442006.08.03 02:20close10230.101.87630.00001.8876-13.008627.20
20452006.08.03 02:20close10220.101.87630.00001.8826-13.008614.20
20462006.08.03 02:20close10210.201.87630.00001.8786-26.008588.20
20472006.08.03 02:20sell10240.201.87630.00001.8753
20482006.08.03 02:20sell10250.101.87630.00001.8713
20492006.08.03 02:20sell10260.101.87630.00001.8663
20502006.08.03 02:23t/p10240.201.87530.00001.875320.008608.20
20512006.08.03 04:30close10260.101.87750.00001.8663-12.008596.20
20522006.08.03 04:30close10250.101.87750.00001.8713-12.008584.20
20532006.08.03 04:30buy10270.201.87750.00001.8785
20542006.08.03 04:30buy10280.101.87750.00001.8825
20552006.08.03 04:30buy10290.101.87750.00001.8875
20562006.08.03 06:20close10290.101.87560.00001.8875-19.008565.20
20572006.08.03 06:20close10280.101.87560.00001.8825-19.008546.20
20582006.08.03 06:20close10270.201.87560.00001.8785-38.008508.20
20592006.08.03 06:20sell10300.201.87560.00001.8746
20602006.08.03 06:20sell10310.101.87560.00001.8706
20612006.08.03 06:20sell10320.101.87560.00001.8656
20622006.08.03 07:45t/p10300.201.87460.00001.874620.008528.20
20632006.08.03 09:00close10320.101.87570.00001.8656-1.008527.20
20642006.08.03 09:00close10310.101.87570.00001.8706-1.008526.20
20652006.08.03 09:00buy10330.201.87570.00001.8767
20662006.08.03 09:00buy10340.101.87570.00001.8807
20672006.08.03 09:00buy10350.101.87570.00001.8857
20682006.08.03 09:11t/p10330.201.87670.00001.876720.008546.20
20692006.08.03 09:40close10350.101.87470.00001.8857-10.008536.20
20702006.08.03 09:40close10340.101.87470.00001.8807-10.008526.20
20712006.08.03 09:40sell10360.201.87470.00001.8737
20722006.08.03 09:40sell10370.101.87470.00001.8697
20732006.08.03 09:40sell10380.101.87470.00001.8647
20742006.08.03 10:03t/p10360.201.87370.00001.873720.008546.20
20752006.08.03 13:10close10380.101.88550.00001.8647-108.008438.20
20762006.08.03 13:10close10370.101.88550.00001.8697-108.008330.20
20772006.08.03 13:10buy10390.201.88550.00001.8865
20782006.08.03 13:10buy10400.101.88550.00001.8905
20792006.08.03 13:10buy10410.101.88550.00001.8955
20802006.08.03 13:19t/p10390.201.88650.00001.886520.008350.20
20812006.08.03 14:41t/p10400.101.89050.00001.890550.008400.20
20822006.08.03 17:35close10410.101.88610.00001.89556.008406.20
20832006.08.03 17:35sell10420.201.88610.00001.8851
20842006.08.03 17:35sell10430.101.88610.00001.8811
20852006.08.03 17:35sell10440.101.88610.00001.8761
20862006.08.03 17:58t/p10420.201.88510.00001.885120.008426.20
20872006.08.03 20:25close10440.101.88870.00001.8761-26.008400.20
20882006.08.03 20:25close10430.101.88870.00001.8811-26.008374.20
20892006.08.03 20:25buy10450.201.88870.00001.8897
20902006.08.03 20:25buy10460.101.88870.00001.8937
20912006.08.03 20:25buy10470.101.88870.00001.8987
20922006.08.03 22:25close10470.101.88730.00001.8987-14.008360.20
20932006.08.03 22:25close10460.101.88730.00001.8937-14.008346.20
20942006.08.03 22:25close10450.201.88730.00001.8897-28.008318.20
20952006.08.03 22:25sell10480.201.88730.00001.8863
20962006.08.03 22:25sell10490.101.88730.00001.8823
20972006.08.03 22:25sell10500.101.88730.00001.8773
20982006.08.04 01:19t/p10480.201.88630.00001.886320.438338.63
20992006.08.04 03:20close10500.101.88720.00001.87731.228339.84
21002006.08.04 03:20close10490.101.88720.00001.88231.228341.06
21012006.08.04 03:20buy10510.201.88720.00001.8882
21022006.08.04 03:20buy10520.101.88720.00001.8922
21032006.08.04 03:20buy10530.101.88720.00001.8972
21042006.08.04 03:49t/p10510.201.88820.00001.888220.008361.06
21052006.08.04 04:45close10530.101.88610.00001.8972-11.008350.06
21062006.08.04 04:45close10520.101.88610.00001.8922-11.008339.06
21072006.08.04 04:45sell10540.201.88610.00001.8851
21082006.08.04 04:45sell10550.101.88610.00001.8811
21092006.08.04 04:45sell10560.101.88610.00001.8761
21102006.08.04 08:15close10560.101.88620.00001.8761-1.008338.06
21112006.08.04 08:15close10550.101.88620.00001.8811-1.008337.06
21122006.08.04 08:15close10540.201.88620.00001.8851-2.008335.06
21132006.08.04 08:15buy10570.201.88620.00001.8872
21142006.08.04 08:15buy10580.101.88620.00001.8912
21152006.08.04 08:15buy10590.101.88620.00001.8962
21162006.08.04 08:20close10590.101.88610.00001.8962-1.008334.06
21172006.08.04 08:20close10580.101.88610.00001.8912-1.008333.06
21182006.08.04 08:20close10570.201.88610.00001.8872-2.008331.06
21192006.08.04 08:20sell10600.201.88610.00001.8851
21202006.08.04 08:20sell10610.101.88610.00001.8811
21212006.08.04 08:20sell10620.101.88610.00001.8761
21222006.08.04 08:30close10620.101.88620.00001.8761-1.008330.06
21232006.08.04 08:30close10610.101.88620.00001.8811-1.008329.06
21242006.08.04 08:30close10600.201.88620.00001.8851-2.008327.06
21252006.08.04 08:30buy10630.201.88620.00001.8872
21262006.08.04 08:30buy10640.101.88620.00001.8912
21272006.08.04 08:30buy10650.101.88620.00001.8962
21282006.08.04 08:58t/p10630.201.88720.00001.887220.008347.06
21292006.08.04 10:08t/p10640.101.89120.00001.891250.008397.06
21302006.08.04 14:30t/p10650.101.89620.00001.8962100.008497.06
21312006.08.04 20:00sell10660.201.90840.00001.9074
21322006.08.04 20:00sell10670.101.90840.00001.9034
21332006.08.04 20:00sell10680.101.90840.00001.8984
21342006.08.04 22:52t/p10660.201.90740.00001.907420.008517.06
21352006.08.07 08:20close10680.101.90750.00001.89849.218526.27
21362006.08.07 08:20close10670.101.90750.00001.90349.218535.49
21372006.08.07 08:20buy10690.201.90750.00001.9085
21382006.08.07 08:20buy10700.101.90750.00001.9125
21392006.08.07 08:20buy10710.101.90750.00001.9175
21402006.08.07 09:00close10710.101.90520.00001.9175-23.008512.49
21412006.08.07 09:00close10700.101.90520.00001.9125-23.008489.49
21422006.08.07 09:00close10690.201.90520.00001.9085-46.008443.49
21432006.08.07 09:00sell10720.201.90520.00001.9042
21442006.08.07 09:00sell10730.101.90520.00001.9002
21452006.08.07 09:00sell10740.101.90520.00001.8952
21462006.08.07 09:50close10740.101.90780.00001.8952-26.008417.49
21472006.08.07 09:50close10730.101.90780.00001.9002-26.008391.49
21482006.08.07 09:50close10720.201.90780.00001.9042-52.008339.49
21492006.08.07 09:50buy10750.201.90780.00001.9088
21502006.08.07 09:50buy10760.101.90780.00001.9128
21512006.08.07 09:50buy10770.101.90780.00001.9178
21522006.08.07 11:55close10770.101.90550.00001.9178-23.008316.49
21532006.08.07 11:55close10760.101.90550.00001.9128-23.008293.49
21542006.08.07 11:55close10750.201.90550.00001.9088-46.008247.49
21552006.08.07 11:55sell10780.201.90550.00001.9045
21562006.08.07 11:55sell10790.101.90550.00001.9005
21572006.08.07 11:55sell10800.101.90550.00001.8955
21582006.08.07 12:25close10800.101.90740.00001.8955-19.008228.49
21592006.08.07 12:25close10790.101.90740.00001.9005-19.008209.49
21602006.08.07 12:25close10780.201.90740.00001.9045-38.008171.49
21612006.08.07 12:25buy10810.201.90740.00001.9084
21622006.08.07 12:25buy10820.101.90740.00001.9124
21632006.08.07 12:25buy10830.101.90740.00001.9174
21642006.08.07 12:29t/p10810.201.90840.00001.908420.008191.49
21652006.08.07 18:40close10830.101.90850.00001.917411.008202.49
21662006.08.07 18:40close10820.101.90850.00001.912411.008213.49
21672006.08.07 18:40sell10840.201.90850.00001.9075
21682006.08.07 18:40sell10850.101.90850.00001.9035
21692006.08.07 18:40sell10860.101.90850.00001.8985
21702006.08.07 19:15t/p10840.201.90750.00001.907520.008233.49
21712006.08.07 22:45close10860.101.90730.00001.898512.008245.49
21722006.08.07 22:45close10850.101.90730.00001.903512.008257.49
21732006.08.07 22:45buy10870.201.90730.00001.9083
21742006.08.07 22:45buy10880.101.90730.00001.9123
21752006.08.07 22:45buy10890.101.90730.00001.9173
21762006.08.07 23:25close10890.101.90590.00001.9173-14.008243.49
21772006.08.07 23:25close10880.101.90590.00001.9123-14.008229.49
21782006.08.07 23:25close10870.201.90590.00001.9083-28.008201.49
21792006.08.07 23:25sell10900.201.90590.00001.9049
21802006.08.07 23:25sell10910.101.90590.00001.9009
21812006.08.07 23:25sell10920.101.90590.00001.8959
21822006.08.07 23:58t/p10900.201.90490.00001.904920.008221.49
21832006.08.08 03:00close10920.101.90570.00001.89592.218223.70
21842006.08.08 03:00close10910.101.90570.00001.90092.218225.92
21852006.08.08 03:00buy10930.201.90570.00001.9067
21862006.08.08 03:00buy10940.101.90570.00001.9107
21872006.08.08 03:00buy10950.101.90570.00001.9157
21882006.08.08 04:05close10950.101.90400.00001.9157-17.008208.92
21892006.08.08 04:05close10940.101.90400.00001.9107-17.008191.92
21902006.08.08 04:05close10930.201.90400.00001.9067-34.008157.92
21912006.08.08 04:05sell10960.201.90400.00001.9030
21922006.08.08 04:05sell10970.101.90400.00001.8990
21932006.08.08 04:05sell10980.101.90400.00001.8940
21942006.08.08 06:35close10980.101.90410.00001.8940-1.008156.92
21952006.08.08 06:35close10970.101.90410.00001.8990-1.008155.92
21962006.08.08 06:35close10960.201.90410.00001.9030-2.008153.92
21972006.08.08 06:35buy10990.201.90410.00001.9051
21982006.08.08 06:35buy11000.101.90410.00001.9091
21992006.08.08 06:35buy11010.101.90410.00001.9141
22002006.08.08 06:45t/p10990.201.90510.00001.905120.008173.92
22012006.08.08 13:45close11010.101.90550.00001.914114.008187.92
22022006.08.08 13:45close11000.101.90550.00001.909114.008201.92
22032006.08.08 13:45sell11020.201.90550.00001.9045
22042006.08.08 13:45sell11030.101.90550.00001.9005
22052006.08.08 13:45sell11040.101.90550.00001.8955
22062006.08.08 14:00close11040.101.90570.00001.8955-2.008199.92
22072006.08.08 14:00close11030.101.90570.00001.9005-2.008197.92
22082006.08.08 14:00close11020.201.90570.00001.9045-4.008193.92
22092006.08.08 14:00buy11050.201.90570.00001.9067
22102006.08.08 14:00buy11060.101.90570.00001.9107
22112006.08.08 14:00buy11070.101.90570.00001.9157
22122006.08.08 14:05close11070.101.90540.00001.9157-3.008190.92
22132006.08.08 14:05close11060.101.90540.00001.9107-3.008187.92
22142006.08.08 14:05close11050.201.90540.00001.9067-6.008181.92
22152006.08.08 14:05sell11080.201.90540.00001.9044
22162006.08.08 14:05sell11090.101.90540.00001.9004
22172006.08.08 14:05sell11100.101.90540.00001.8954
22182006.08.08 14:10close11100.101.90560.00001.8954-2.008179.92
22192006.08.08 14:10close11090.101.90560.00001.9004-2.008177.92
22202006.08.08 14:10close11080.201.90560.00001.9044-4.008173.92
22212006.08.08 14:10buy11110.201.90560.00001.9066
22222006.08.08 14:10buy11120.101.90560.00001.9106
22232006.08.08 14:10buy11130.101.90560.00001.9156
22242006.08.08 14:15close11130.101.90510.00001.9156-5.008168.92
22252006.08.08 14:15close11120.101.90510.00001.9106-5.008163.92
22262006.08.08 14:15close11110.201.90510.00001.9066-10.008153.92
22272006.08.08 14:15sell11140.201.90510.00001.9041
22282006.08.08 14:15sell11150.101.90510.00001.9001
22292006.08.08 14:15sell11160.101.90510.00001.8951
22302006.08.08 14:20close11160.101.90570.00001.8951-6.008147.92
22312006.08.08 14:20close11150.101.90570.00001.9001-6.008141.92
22322006.08.08 14:20close11140.201.90570.00001.9041-12.008129.92
22332006.08.08 14:20buy11170.201.90570.00001.9067
22342006.08.08 14:20buy11180.101.90570.00001.9107
22352006.08.08 14:20buy11190.101.90570.00001.9157
22362006.08.08 14:40close11190.101.90490.00001.9157-8.008121.92
22372006.08.08 14:40close11180.101.90490.00001.9107-8.008113.92
22382006.08.08 14:40close11170.201.90490.00001.9067-16.008097.92
22392006.08.08 14:40sell11200.201.90490.00001.9039
22402006.08.08 14:40sell11210.101.90490.00001.8999
22412006.08.08 14:40sell11220.101.90490.00001.8949
22422006.08.08 15:30close11220.101.90620.00001.8949-13.008084.92
22432006.08.08 15:30close11210.101.90620.00001.8999-13.008071.92
22442006.08.08 15:30close11200.201.90620.00001.9039-26.008045.92
22452006.08.08 15:30buy11230.201.90620.00001.9072
22462006.08.08 15:30buy11240.101.90620.00001.9112
22472006.08.08 15:30buy11250.101.90620.00001.9162
22482006.08.08 15:59t/p11230.201.90720.00001.907220.008065.92
22492006.08.08 19:15close11250.101.90610.00001.9162-1.008064.92
22502006.08.08 19:15close11240.101.90610.00001.9112-1.008063.92
22512006.08.08 19:15sell11260.201.90610.00001.9051
22522006.08.08 19:15sell11270.101.90610.00001.9011
22532006.08.08 19:15sell11280.101.90610.00001.8961
22542006.08.08 20:05close11280.101.90730.00001.8961-12.008051.92
22552006.08.08 20:05close11270.101.90730.00001.9011-12.008039.92
22562006.08.08 20:05close11260.201.90730.00001.9051-24.008015.92
22572006.08.08 20:05buy11290.201.90730.00001.9083
22582006.08.08 20:05buy11300.101.90730.00001.9123
22592006.08.08 20:05buy11310.101.90730.00001.9173
22602006.08.08 20:14t/p11290.201.90830.00001.908320.008035.92
22612006.08.08 20:14t/p11300.101.91230.00001.912350.008085.92
22622006.08.08 22:45close11310.101.90750.00001.91732.008087.92
22632006.08.08 22:45sell11320.201.90750.00001.9065
22642006.08.08 22:45sell11330.101.90750.00001.9025
22652006.08.08 22:45sell11340.101.90750.00001.8975
22662006.08.08 23:51t/p11320.201.90650.00001.906520.008107.92
22672006.08.09 00:47t/p11330.101.90250.00001.902550.228158.13
22682006.08.09 02:29t/p11340.101.89750.00001.8975100.228258.35
22692006.08.09 05:20buy11350.201.89970.00001.9007
22702006.08.09 05:20buy11360.101.89970.00001.9047
22712006.08.09 05:20buy11370.101.89970.00001.9097
22722006.08.09 05:49t/p11350.201.90070.00001.900720.008278.35
22732006.08.09 08:40t/p11360.101.90470.00001.904750.008328.35
22742006.08.09 10:19t/p11370.101.90970.00001.9097100.008428.35
22752006.08.09 12:05sell11380.201.90540.00001.9044
22762006.08.09 12:05sell11390.101.90540.00001.9004
22772006.08.09 12:05sell11400.101.90540.00001.8954
22782006.08.09 12:50close11400.101.90950.00001.8954-41.008387.35
22792006.08.09 12:50close11390.101.90950.00001.9004-41.008346.35
22802006.08.09 12:50close11380.201.90950.00001.9044-82.008264.35
22812006.08.09 12:50buy11410.201.90950.00001.9105
22822006.08.09 12:50buy11420.101.90950.00001.9145
22832006.08.09 12:50buy11430.101.90950.00001.9195
22842006.08.09 12:55t/p11410.201.91050.00001.910520.008284.35
22852006.08.09 18:35close11430.101.90800.00001.9195-15.008269.35
22862006.08.09 18:35close11420.101.90800.00001.9145-15.008254.35
22872006.08.09 18:35sell11440.201.90800.00001.9070
22882006.08.09 18:35sell11450.101.90800.00001.9030
22892006.08.09 18:35sell11460.101.90800.00001.8980
22902006.08.09 18:45close11460.101.90870.00001.8980-7.008247.35
22912006.08.09 18:45close11450.101.90870.00001.9030-7.008240.35
22922006.08.09 18:45close11440.201.90870.00001.9070-14.008226.35
22932006.08.09 18:45buy11470.201.90870.00001.9097
22942006.08.09 18:45buy11480.101.90870.00001.9137
22952006.08.09 18:45buy11490.101.90870.00001.9187
22962006.08.09 19:15close11490.101.90840.00001.9187-3.008223.35
22972006.08.09 19:15close11480.101.90840.00001.9137-3.008220.35
22982006.08.09 19:15close11470.201.90840.00001.9097-6.008214.35
22992006.08.09 19:15sell11500.201.90840.00001.9074
23002006.08.09 19:15sell11510.101.90840.00001.9034
23012006.08.09 19:15sell11520.101.90840.00001.8984
23022006.08.09 19:29t/p11500.201.90740.00001.907420.008234.35
23032006.08.10 01:15close11520.101.90520.00001.898432.658266.99
23042006.08.10 01:15close11510.101.90520.00001.903432.658299.64
23052006.08.10 01:15buy11530.201.90520.00001.9062
23062006.08.10 01:15buy11540.101.90520.00001.9102
23072006.08.10 01:15buy11550.101.90520.00001.9152
23082006.08.10 01:20close11550.101.90460.00001.9152-6.008293.64
23092006.08.10 01:20close11540.101.90460.00001.9102-6.008287.64
23102006.08.10 01:20close11530.201.90460.00001.9062-12.008275.64
23112006.08.10 01:20sell11560.201.90460.00001.9036
23122006.08.10 01:20sell11570.101.90460.00001.8996
23132006.08.10 01:20sell11580.101.90460.00001.8946
23142006.08.10 01:25close11580.101.90520.00001.8946-6.008269.64
23152006.08.10 01:25close11570.101.90520.00001.8996-6.008263.64
23162006.08.10 01:25close11560.201.90520.00001.9036-12.008251.64
23172006.08.10 01:25buy11590.201.90520.00001.9062
23182006.08.10 01:25buy11600.101.90520.00001.9102
23192006.08.10 01:25buy11610.101.90520.00001.9152
23202006.08.10 01:36t/p11590.201.90620.00001.906220.008271.64
23212006.08.10 02:40close11610.101.90460.00001.9152-6.008265.64
23222006.08.10 02:40close11600.101.90460.00001.9102-6.008259.64
23232006.08.10 02:40sell11620.201.90460.00001.9036
23242006.08.10 02:40sell11630.101.90460.00001.8996
23252006.08.10 02:40sell11640.101.90460.00001.8946
23262006.08.10 03:25close11640.101.90570.00001.8946-11.008248.64
23272006.08.10 03:25close11630.101.90570.00001.8996-11.008237.64
23282006.08.10 03:25close11620.201.90570.00001.9036-22.008215.64
23292006.08.10 03:25buy11650.201.90570.00001.9067
23302006.08.10 03:25buy11660.101.90570.00001.9107
23312006.08.10 03:25buy11670.101.90570.00001.9157
23322006.08.10 03:30t/p11650.201.90670.00001.906720.008235.64
23332006.08.10 07:25close11670.101.90540.00001.9157-3.008232.64
23342006.08.10 07:25close11660.101.90540.00001.9107-3.008229.64
23352006.08.10 07:25sell11680.201.90540.00001.9044
23362006.08.10 07:25sell11690.101.90540.00001.9004
23372006.08.10 07:25sell11700.101.90540.00001.8954
23382006.08.10 07:31t/p11680.201.90440.00001.904420.008249.64
23392006.08.10 08:30close11700.101.90720.00001.8954-18.008231.64
23402006.08.10 08:30close11690.101.90720.00001.9004-18.008213.64
23412006.08.10 08:30buy11710.201.90720.00001.9082
23422006.08.10 08:30buy11720.101.90720.00001.9122
23432006.08.10 08:30buy11730.101.90720.00001.9172
23442006.08.10 09:02t/p11710.201.90820.00001.908220.008233.64
23452006.08.10 09:50close11730.101.90120.00001.9172-60.008173.64
23462006.08.10 09:50close11720.101.90120.00001.9122-60.008113.64
23472006.08.10 09:50sell11740.201.90120.00001.9002
23482006.08.10 09:50sell11750.101.90120.00001.8962
23492006.08.10 09:50sell11760.101.90120.00001.8912
23502006.08.10 09:50t/p11740.201.90020.00001.900220.008133.64
23512006.08.10 13:55close11760.101.90300.00001.8912-18.008115.64
23522006.08.10 13:55close11750.101.90300.00001.8962-18.008097.64
23532006.08.10 13:55buy11770.201.90300.00001.9040
23542006.08.10 13:55buy11780.101.90300.00001.9080
23552006.08.10 13:55buy11790.101.90300.00001.9130
23562006.08.10 14:06t/p11770.201.90400.00001.904020.008117.64
23572006.08.10 14:45close11790.101.90110.00001.9130-19.008098.64
23582006.08.10 14:45close11780.101.90110.00001.9080-19.008079.64
23592006.08.10 14:45sell11800.201.90110.00001.9001
23602006.08.10 14:45sell11810.101.90110.00001.8961
23612006.08.10 14:45sell11820.101.90110.00001.8911
23622006.08.10 15:37t/p11800.201.90010.00001.900120.008099.64
23632006.08.10 16:16t/p11810.101.89610.00001.896150.008149.64
23642006.08.10 16:37t/p11820.101.89110.00001.8911100.008249.64
23652006.08.10 20:20buy11830.201.89180.00001.8928
23662006.08.10 20:20buy11840.101.89180.00001.8968
23672006.08.10 20:20buy11850.101.89180.00001.9018
23682006.08.10 20:46t/p11830.201.89280.00001.892820.008269.64
23692006.08.11 03:30close11850.101.89320.00001.901813.658283.29
23702006.08.11 03:30close11840.101.89320.00001.896813.658296.94
23712006.08.11 03:30sell11860.201.89320.00001.8922
23722006.08.11 03:30sell11870.101.89320.00001.8882
23732006.08.11 03:30sell11880.101.89320.00001.8832
23742006.08.11 07:05close11880.101.89480.00001.8832-16.008280.94
23752006.08.11 07:05close11870.101.89480.00001.8882-16.008264.94
23762006.08.11 07:05close11860.201.89480.00001.8922-32.008232.94
23772006.08.11 07:05buy11890.201.89480.00001.8958
23782006.08.11 07:05buy11900.101.89480.00001.8998
23792006.08.11 07:05buy11910.101.89480.00001.9048
23802006.08.11 08:20close11910.101.89190.00001.9048-29.008203.94
23812006.08.11 08:20close11900.101.89190.00001.8998-29.008174.94
23822006.08.11 08:20close11890.201.89190.00001.8958-58.008116.94
23832006.08.11 08:20sell11920.201.89190.00001.8909
23842006.08.11 08:20sell11930.101.89190.00001.8869
23852006.08.11 08:20sell11940.101.89190.00001.8819
23862006.08.11 08:23t/p11920.201.89090.00001.890920.008136.94
23872006.08.11 09:55close11940.101.89460.00001.8819-27.008109.94
23882006.08.11 09:55close11930.101.89460.00001.8869-27.008082.94
23892006.08.11 09:55buy11950.201.89460.00001.8956
23902006.08.11 09:55buy11960.101.89460.00001.8996
23912006.08.11 09:55buy11970.101.89460.00001.9046
23922006.08.11 10:11t/p11950.201.89560.00001.895620.008102.94
23932006.08.11 13:20close11970.101.89390.00001.9046-7.008095.94
23942006.08.11 13:20close11960.101.89390.00001.8996-7.008088.94
23952006.08.11 13:20sell11980.201.89390.00001.8929
23962006.08.11 13:20sell11990.101.89390.00001.8889
23972006.08.11 13:20sell12000.101.89390.00001.8839
23982006.08.11 14:30t/p11980.201.89290.00001.892920.008108.94
23992006.08.11 14:33t/p11990.101.88890.00001.888950.008158.94
24002006.08.11 16:10close12000.101.89390.00001.88390.008158.94
24012006.08.11 16:10buy12010.201.89390.00001.8949
24022006.08.11 16:10buy12020.101.89390.00001.8989
24032006.08.11 16:10buy12030.101.89390.00001.9039
24042006.08.11 16:15t/p12010.201.89490.00001.894920.008178.94
24052006.08.11 18:30close12030.101.89270.00001.9039-12.008166.94
24062006.08.11 18:30close12020.101.89270.00001.8989-12.008154.94
24072006.08.11 18:30sell12040.201.89270.00001.8917
24082006.08.11 18:30sell12050.101.89270.00001.8877
24092006.08.11 18:30sell12060.101.89270.00001.8827
24102006.08.11 18:35t/p12040.201.89170.00001.891720.008174.94
24112006.08.11 22:35close12060.101.89050.00001.882722.008196.94
24122006.08.11 22:35close12050.101.89050.00001.887722.008218.94
24132006.08.11 22:35buy12070.201.89050.00001.8915
24142006.08.11 22:35buy12080.101.89050.00001.8955
24152006.08.11 22:35buy12090.101.89050.00001.9005
24162006.08.14 00:38t/p12070.201.89150.00001.891519.308238.24
24172006.08.14 06:40close12090.101.89400.00001.900534.658272.89
24182006.08.14 06:40close12080.101.89400.00001.895534.658307.54
24192006.08.14 06:40sell12100.201.89400.00001.8930
24202006.08.14 06:40sell12110.101.89400.00001.8890
24212006.08.14 06:40sell12120.101.89400.00001.8840
24222006.08.14 08:01t/p12100.201.89300.00001.893020.008327.54
24232006.08.14 10:28t/p12110.101.88900.00001.889050.008377.54
24242006.08.14 15:20close12120.101.88870.00001.884053.008430.54
24252006.08.14 15:20buy12130.201.88870.00001.8897
24262006.08.14 15:20buy12140.101.88870.00001.8937
24272006.08.14 15:20buy12150.101.88870.00001.8987
24282006.08.14 15:32t/p12130.201.88970.00001.889720.008450.54
24292006.08.14 18:25close12150.101.88950.00001.89878.008458.54
24302006.08.14 18:25close12140.101.88950.00001.89378.008466.54
24312006.08.14 18:25sell12160.201.88950.00001.8885
24322006.08.14 18:25sell12170.101.88950.00001.8845
24332006.08.14 18:25sell12180.101.88950.00001.8795
24342006.08.14 18:32t/p12160.201.88850.00001.888520.008486.54
24352006.08.14 23:45close12180.101.88820.00001.879513.008499.54
24362006.08.14 23:45close12170.101.88820.00001.884513.008512.54
24372006.08.14 23:45buy12190.201.88820.00001.8892
24382006.08.14 23:45buy12200.101.88820.00001.8932
24392006.08.14 23:45buy12210.101.88820.00001.8982
24402006.08.15 00:07t/p12190.201.88920.00001.889219.308531.84
24412006.08.15 03:50close12210.101.88740.00001.8982-8.358523.49
24422006.08.15 03:50close12200.101.88740.00001.8932-8.358515.14
24432006.08.15 03:50sell12220.201.88740.00001.8864
24442006.08.15 03:50sell12230.101.88740.00001.8824
24452006.08.15 03:50sell12240.101.88740.00001.8774
24462006.08.15 03:50t/p12220.201.88640.00001.886420.008535.14
24472006.08.15 04:20close12240.101.88920.00001.8774-18.008517.14
24482006.08.15 04:20close12230.101.88920.00001.8824-18.008499.14
24492006.08.15 04:20buy12250.201.88920.00001.8902
24502006.08.15 04:20buy12260.101.88920.00001.8942
24512006.08.15 04:20buy12270.101.88920.00001.8992
24522006.08.15 05:19t/p12250.201.89020.00001.890220.008519.14
24532006.08.15 08:35close12270.101.89010.00001.89929.008528.14
24542006.08.15 08:35close12260.101.89010.00001.89429.008537.14
24552006.08.15 08:35sell12280.201.89010.00001.8891
24562006.08.15 08:35sell12290.101.89010.00001.8851
24572006.08.15 08:35sell12300.101.89010.00001.8801
24582006.08.15 08:50t/p12280.201.88910.00001.889120.008557.14
24592006.08.15 10:10close12300.101.89130.00001.8801-12.008545.14
24602006.08.15 10:10close12290.101.89130.00001.8851-12.008533.14
24612006.08.15 10:10buy12310.201.89130.00001.8923
24622006.08.15 10:10buy12320.101.89130.00001.8963
24632006.08.15 10:10buy12330.101.89130.00001.9013
24642006.08.15 10:35close12330.101.88680.00001.9013-45.008488.14
24652006.08.15 10:35close12320.101.88680.00001.8963-45.008443.14
24662006.08.15 10:35close12310.201.88680.00001.8923-90.008353.14
24672006.08.15 10:35sell12340.201.88680.00001.8858
24682006.08.15 10:35sell12350.101.88680.00001.8818
24692006.08.15 10:35sell12360.101.88680.00001.8768
24702006.08.15 11:03t/p12340.201.88580.00001.885820.008373.14
24712006.08.15 14:35close12360.101.89410.00001.8768-73.008300.14
24722006.08.15 14:35close12350.101.89410.00001.8818-73.008227.14
24732006.08.15 14:35buy12370.201.89410.00001.8951
24742006.08.15 14:35buy12380.101.89410.00001.8991
24752006.08.15 14:35buy12390.101.89410.00001.9041
24762006.08.15 15:01t/p12370.201.89510.00001.895120.008247.14
24772006.08.15 18:20close12390.101.89410.00001.90410.008247.14
24782006.08.15 18:20close12380.101.89410.00001.89910.008247.14
24792006.08.15 18:20sell12400.201.89410.00001.8931
24802006.08.15 18:20sell12410.101.89410.00001.8891
24812006.08.15 18:20sell12420.101.89410.00001.8841
24822006.08.15 21:00t/p12400.201.89310.00001.893120.008267.14
24832006.08.16 00:35close12420.101.89430.00001.8841-1.788265.35
24842006.08.16 00:35close12410.101.89430.00001.8891-1.788263.57
24852006.08.16 00:35buy12430.201.89430.00001.8953
24862006.08.16 00:35buy12440.101.89430.00001.8993
24872006.08.16 00:35buy12450.101.89430.00001.9043
24882006.08.16 01:45close12450.101.89310.00001.9043-12.008251.57
24892006.08.16 01:45close12440.101.89310.00001.8993-12.008239.57
24902006.08.16 01:45close12430.201.89310.00001.8953-24.008215.57
24912006.08.16 01:45sell12460.201.89310.00001.8921
24922006.08.16 01:45sell12470.101.89310.00001.8881
24932006.08.16 01:45sell12480.101.89310.00001.8831
24942006.08.16 04:10close12480.101.89400.00001.8831-9.008206.57
24952006.08.16 04:10close12470.101.89400.00001.8881-9.008197.57
24962006.08.16 04:10close12460.201.89400.00001.8921-18.008179.57
24972006.08.16 04:10buy12490.201.89400.00001.8950
24982006.08.16 04:10buy12500.101.89400.00001.8990
24992006.08.16 04:10buy12510.101.89400.00001.9040
25002006.08.16 06:05close12510.101.89320.00001.9040-8.008171.57
25012006.08.16 06:05close12500.101.89320.00001.8990-8.008163.57
25022006.08.16 06:05close12490.201.89320.00001.8950-16.008147.57
25032006.08.16 06:05sell12520.201.89320.00001.8922
25042006.08.16 06:05sell12530.101.89320.00001.8882
25052006.08.16 06:05sell12540.101.89320.00001.8832
25062006.08.16 07:50close12540.101.89410.00001.8832-9.008138.57
25072006.08.16 07:50close12530.101.89410.00001.8882-9.008129.57
25082006.08.16 07:50close12520.201.89410.00001.8922-18.008111.57
25092006.08.16 07:50buy12550.201.89410.00001.8951
25102006.08.16 07:50buy12560.101.89410.00001.8991
25112006.08.16 07:50buy12570.101.89410.00001.9041
25122006.08.16 08:45close12570.101.89300.00001.9041-11.008100.57
25132006.08.16 08:45close12560.101.89300.00001.8991-11.008089.57
25142006.08.16 08:45close12550.201.89300.00001.8951-22.008067.57
25152006.08.16 08:45sell12580.201.89300.00001.8920
25162006.08.16 08:45sell12590.101.89300.00001.8880
25172006.08.16 08:45sell12600.101.89300.00001.8830
25182006.08.16 08:48t/p12580.201.89200.00001.892020.008087.57
25192006.08.16 13:03t/p12590.101.88800.00001.888050.008137.57
25202006.08.16 14:20close12600.101.89220.00001.88308.008145.57
25212006.08.16 14:20buy12610.201.89220.00001.8932
25222006.08.16 14:20buy12620.101.89220.00001.8972
25232006.08.16 14:20buy12630.101.89220.00001.9022
25242006.08.16 14:30t/p12610.201.89320.00001.893220.008165.57
25252006.08.16 14:31t/p12620.101.89720.00001.897250.008215.57
25262006.08.16 15:16t/p12630.101.90220.00001.9022100.008315.57
25272006.08.16 18:15sell12640.201.89850.00001.8975
25282006.08.16 18:15sell12650.101.89850.00001.8935
25292006.08.16 18:15sell12660.101.89850.00001.8885
25302006.08.16 19:37t/p12640.201.89750.00001.897520.008335.57
25312006.08.17 00:00close12660.101.89630.00001.888522.658358.21
25322006.08.17 00:00close12650.101.89630.00001.893522.658380.86
25332006.08.17 00:00buy12670.201.89630.00001.8973
25342006.08.17 00:00buy12680.101.89630.00001.9013
25352006.08.17 00:00buy12690.101.89630.00001.9063
25362006.08.17 02:36t/p12670.201.89730.00001.897320.008400.86
25372006.08.17 05:45close12690.101.89660.00001.90633.008403.86
25382006.08.17 05:45close12680.101.89660.00001.90133.008406.86
25392006.08.17 05:45sell12700.201.89660.00001.8956
25402006.08.17 05:45sell12710.101.89660.00001.8916
25412006.08.17 05:45sell12720.101.89660.00001.8866
25422006.08.17 06:00close12720.101.89720.00001.8866-6.008400.86
25432006.08.17 06:00close12710.101.89720.00001.8916-6.008394.86
25442006.08.17 06:00close12700.201.89720.00001.8956-12.008382.86
25452006.08.17 06:00buy12730.201.89720.00001.8982
25462006.08.17 06:00buy12740.101.89720.00001.9022
25472006.08.17 06:00buy12750.101.89720.00001.9072
25482006.08.17 06:10close12750.101.89660.00001.9072-6.008376.86
25492006.08.17 06:10close12740.101.89660.00001.9022-6.008370.86
25502006.08.17 06:10close12730.201.89660.00001.8982-12.008358.86
25512006.08.17 06:10sell12760.201.89660.00001.8956
25522006.08.17 06:10sell12770.101.89660.00001.8916
25532006.08.17 06:10sell12780.101.89660.00001.8866
25542006.08.17 08:10close12780.101.89820.00001.8866-16.008342.86
25552006.08.17 08:10close12770.101.89820.00001.8916-16.008326.86
25562006.08.17 08:10close12760.201.89820.00001.8956-32.008294.86
25572006.08.17 08:10buy12790.201.89820.00001.8992
25582006.08.17 08:10buy12800.101.89820.00001.9032
25592006.08.17 08:10buy12810.101.89820.00001.9082
25602006.08.17 08:55close12810.101.89620.00001.9082-20.008274.86
25612006.08.17 08:55close12800.101.89620.00001.9032-20.008254.86
25622006.08.17 08:55close12790.201.89620.00001.8992-40.008214.86
25632006.08.17 08:55sell12820.201.89620.00001.8952
25642006.08.17 08:55sell12830.101.89620.00001.8912
25652006.08.17 08:55sell12840.101.89620.00001.8862
25662006.08.17 09:45close12840.101.89750.00001.8862-13.008201.86
25672006.08.17 09:45close12830.101.89750.00001.8912-13.008188.86
25682006.08.17 09:45close12820.201.89750.00001.8952-26.008162.86
25692006.08.17 09:45buy12850.201.89750.00001.8985
25702006.08.17 09:45buy12860.101.89750.00001.9025
25712006.08.17 09:45buy12870.101.89750.00001.9075
25722006.08.17 09:58t/p12850.201.89850.00001.898520.008182.86
25732006.08.17 11:15close12870.101.89620.00001.9075-13.008169.86
25742006.08.17 11:15close12860.101.89620.00001.9025-13.008156.86
25752006.08.17 11:15sell12880.201.89620.00001.8952
25762006.08.17 11:15sell12890.101.89620.00001.8912
25772006.08.17 11:15sell12900.101.89620.00001.8862
25782006.08.17 14:36t/p12880.201.89520.00001.895220.008176.86
25792006.08.17 18:35t/p12890.101.89120.00001.891250.008226.86
25802006.08.17 19:37t/p12900.101.88620.00001.8862100.008326.86
25812006.08.17 23:10buy12910.201.88530.00001.8863
25822006.08.17 23:10buy12920.101.88530.00001.8903
25832006.08.17 23:10buy12930.101.88530.00001.8953
25842006.08.18 01:40close12930.101.88430.00001.8953-10.358316.51
25852006.08.18 01:40close12920.101.88430.00001.8903-10.358306.16
25862006.08.18 01:40close12910.201.88430.00001.8863-20.708285.46
25872006.08.18 01:40sell12940.201.88430.00001.8833
25882006.08.18 01:40sell12950.101.88430.00001.8793
25892006.08.18 01:40sell12960.101.88430.00001.8743
25902006.08.18 02:05close12960.101.88540.00001.8743-11.008274.46
25912006.08.18 02:05close12950.101.88540.00001.8793-11.008263.46
25922006.08.18 02:05close12940.201.88540.00001.8833-22.008241.46
25932006.08.18 02:05buy12970.201.88540.00001.8864
25942006.08.18 02:05buy12980.101.88540.00001.8904
25952006.08.18 02:05buy12990.101.88540.00001.8954
25962006.08.18 02:50close12990.101.88480.00001.8954-6.008235.46
25972006.08.18 02:50close12980.101.88480.00001.8904-6.008229.46
25982006.08.18 02:50close12970.201.88480.00001.8864-12.008217.46
25992006.08.18 02:50sell13000.201.88480.00001.8838
26002006.08.18 02:50sell13010.101.88480.00001.8798
26012006.08.18 02:50sell13020.101.88480.00001.8748
26022006.08.18 04:10close13020.101.88500.00001.8748-2.008215.46
26032006.08.18 04:10close13010.101.88500.00001.8798-2.008213.46
26042006.08.18 04:10close13000.201.88500.00001.8838-4.008209.46
26052006.08.18 04:10buy13030.201.88500.00001.8860
26062006.08.18 04:10buy13040.101.88500.00001.8900
26072006.08.18 04:10buy13050.101.88500.00001.8950
26082006.08.18 05:28t/p13030.201.88600.00001.886020.008229.46
26092006.08.18 08:45close13050.101.88490.00001.8950-1.008228.46
26102006.08.18 08:45close13040.101.88490.00001.8900-1.008227.46
26112006.08.18 08:45sell13060.201.88490.00001.8839
26122006.08.18 08:45sell13070.101.88490.00001.8799
26132006.08.18 08:45sell13080.101.88490.00001.8749
26142006.08.18 09:11t/p13060.201.88390.00001.883920.008247.46
26152006.08.18 13:28t/p13070.101.87990.00001.879950.008297.46
26162006.08.18 15:50close13080.101.88300.00001.874919.008316.46
26172006.08.18 15:50buy13090.201.88300.00001.8840
26182006.08.18 15:50buy13100.101.88300.00001.8880
26192006.08.18 15:50buy13110.101.88300.00001.8930
26202006.08.18 15:52t/p13090.201.88400.00001.884020.008336.46
26212006.08.18 16:25close13110.101.87780.00001.8930-52.008284.46
26222006.08.18 16:25close13100.101.87780.00001.8880-52.008232.46
26232006.08.18 16:25sell13120.201.87780.00001.8768
26242006.08.18 16:25sell13130.101.87780.00001.8728
26252006.08.18 16:25sell13140.101.87780.00001.8678
26262006.08.18 20:55close13140.101.88080.00001.8678-30.008202.46
26272006.08.18 20:55close13130.101.88080.00001.8728-30.008172.46
26282006.08.18 20:55close13120.201.88080.00001.8768-60.008112.46
26292006.08.18 20:55buy13150.201.88080.00001.8818
26302006.08.18 20:55buy13160.101.88080.00001.8858
26312006.08.18 20:55buy13170.101.88080.00001.8908
26322006.08.21 00:14t/p13150.201.88180.00001.881819.308131.76
26332006.08.21 03:51t/p13160.101.88580.00001.885849.658181.41
26342006.08.21 07:30close13170.101.88500.00001.890841.658223.06
26352006.08.21 07:30sell13180.201.88500.00001.8840
26362006.08.21 07:30sell13190.101.88500.00001.8800
26372006.08.21 07:30sell13200.101.88500.00001.8750
26382006.08.21 08:25close13200.101.88630.00001.8750-13.008210.06
26392006.08.21 08:25close13190.101.88630.00001.8800-13.008197.06
26402006.08.21 08:25close13180.201.88630.00001.8840-26.008171.06
26412006.08.21 08:25buy13210.201.88630.00001.8873
26422006.08.21 08:25buy13220.101.88630.00001.8913
26432006.08.21 08:25buy13230.101.88630.00001.8963
26442006.08.21 08:35close13230.101.88580.00001.8963-5.008166.06
26452006.08.21 08:35close13220.101.88580.00001.8913-5.008161.06
26462006.08.21 08:35close13210.201.88580.00001.8873-10.008151.06
26472006.08.21 08:35sell13240.201.88580.00001.8848
26482006.08.21 08:35sell13250.101.88580.00001.8808
26492006.08.21 08:35sell13260.101.88580.00001.8758
26502006.08.21 09:00close13260.101.88720.00001.8758-14.008137.06
26512006.08.21 09:00close13250.101.88720.00001.8808-14.008123.06
26522006.08.21 09:00close13240.201.88720.00001.8848-28.008095.06
26532006.08.21 09:00buy13270.201.88720.00001.8882
26542006.08.21 09:00buy13280.101.88720.00001.8922
26552006.08.21 09:00buy13290.101.88720.00001.8972
26562006.08.21 09:13t/p13270.201.88820.00001.888220.008115.06
26572006.08.21 09:42t/p13280.101.89220.00001.892250.008165.06
26582006.08.21 13:50close13290.101.89410.00001.897269.008234.06
26592006.08.21 13:50sell13300.201.89410.00001.8931
26602006.08.21 13:50sell13310.101.89410.00001.8891
26612006.08.21 13:50sell13320.101.89410.00001.8841
26622006.08.21 14:15close13320.101.89740.00001.8841-33.008201.06
26632006.08.21 14:15close13310.101.89740.00001.8891-33.008168.06
26642006.08.21 14:15close13300.201.89740.00001.8931-66.008102.06
26652006.08.21 14:15buy13330.201.89740.00001.8984
26662006.08.21 14:15buy13340.101.89740.00001.9024
26672006.08.21 14:15buy13350.101.89740.00001.9074
26682006.08.21 16:06t/p13330.201.89840.00001.898420.008122.06
26692006.08.21 17:50close13350.101.89590.00001.9074-15.008107.06
26702006.08.21 17:50close13340.101.89590.00001.9024-15.008092.06
26712006.08.21 17:50sell13360.201.89590.00001.8949
26722006.08.21 17:50sell13370.101.89590.00001.8909
26732006.08.21 17:50sell13380.101.89590.00001.8859
26742006.08.21 18:06t/p13360.201.89490.00001.894920.008112.06
26752006.08.22 00:10t/p13370.101.89090.00001.890950.228162.27
26762006.08.22 05:35close13380.101.89220.00001.885937.228199.49
26772006.08.22 05:35buy13390.201.89220.00001.8932
26782006.08.22 05:35buy13400.101.89220.00001.8972
26792006.08.22 05:35buy13410.101.89220.00001.9022
26802006.08.22 08:28t/p13390.201.89320.00001.893220.008219.49
26812006.08.22 09:55close13410.101.89080.00001.9022-14.008205.49
26822006.08.22 09:55close13400.101.89080.00001.8972-14.008191.49
26832006.08.22 09:55sell13420.201.89080.00001.8898
26842006.08.22 09:55sell13430.101.89080.00001.8858
26852006.08.22 09:55sell13440.101.89080.00001.8808
26862006.08.22 11:00t/p13420.201.88980.00001.889820.008211.49
26872006.08.22 11:50close13440.101.89370.00001.8808-29.008182.49
26882006.08.22 11:50close13430.101.89370.00001.8858-29.008153.49
26892006.08.22 11:50buy13450.201.89370.00001.8947
26902006.08.22 11:50buy13460.101.89370.00001.8987
26912006.08.22 11:50buy13470.101.89370.00001.9037
26922006.08.22 11:55close13470.101.89140.00001.9037-23.008130.49
26932006.08.22 11:55close13460.101.89140.00001.8987-23.008107.49
26942006.08.22 11:55close13450.201.89140.00001.8947-46.008061.49
26952006.08.22 11:55sell13480.201.89140.00001.8904
26962006.08.22 11:55sell13490.101.89140.00001.8864
26972006.08.22 11:55sell13500.101.89140.00001.8814
26982006.08.22 13:52t/p13480.201.89040.00001.890420.008081.49
26992006.08.22 19:34t/p13490.101.88640.00001.886450.008131.49
27002006.08.22 22:10close13500.101.88840.00001.881430.008161.49
27012006.08.22 22:10buy13510.201.88840.00001.8894
27022006.08.22 22:10buy13520.101.88840.00001.8934
27032006.08.22 22:10buy13530.101.88840.00001.8984
27042006.08.23 02:35close13530.101.88770.00001.8984-7.358154.14
27052006.08.23 02:35close13520.101.88770.00001.8934-7.358146.79
27062006.08.23 02:35close13510.201.88770.00001.8894-14.708132.09
27072006.08.23 02:35sell13540.201.88770.00001.8867
27082006.08.23 02:35sell13550.101.88770.00001.8827
27092006.08.23 02:35sell13560.101.88770.00001.8777
27102006.08.23 03:15close13560.101.88820.00001.8777-5.008127.09
27112006.08.23 03:15close13550.101.88820.00001.8827-5.008122.09
27122006.08.23 03:15close13540.201.88820.00001.8867-10.008112.09
27132006.08.23 03:15buy13570.201.88820.00001.8892
27142006.08.23 03:15buy13580.101.88820.00001.8932
27152006.08.23 03:15buy13590.101.88820.00001.8982
27162006.08.23 03:35close13590.101.88770.00001.8982-5.008107.09
27172006.08.23 03:35close13580.101.88770.00001.8932-5.008102.09
27182006.08.23 03:35close13570.201.88770.00001.8892-10.008092.09
27192006.08.23 03:35sell13600.201.88770.00001.8867
27202006.08.23 03:35sell13610.101.88770.00001.8827
27212006.08.23 03:35sell13620.101.88770.00001.8777
27222006.08.23 03:58t/p13600.201.88670.00001.886720.008112.09
27232006.08.23 08:25close13620.101.88810.00001.8777-4.008108.09
27242006.08.23 08:25close13610.101.88810.00001.8827-4.008104.09
27252006.08.23 08:25buy13630.201.88810.00001.8891
27262006.08.23 08:25buy13640.101.88810.00001.8931
27272006.08.23 08:25buy13650.101.88810.00001.8981
27282006.08.23 08:55t/p13630.201.88910.00001.889120.008124.09
27292006.08.23 14:42t/p13640.101.89310.00001.893150.008174.09
27302006.08.23 16:00t/p13650.101.89810.00001.8981100.008274.09
27312006.08.23 17:05sell13660.201.89040.00001.8894
27322006.08.23 17:05sell13670.101.89040.00001.8854
27332006.08.23 17:05sell13680.101.89040.00001.8804
27342006.08.23 21:05close13680.101.89370.00001.8804-33.008241.09
27352006.08.23 21:05close13670.101.89370.00001.8854-33.008208.09
27362006.08.23 21:05close13660.201.89370.00001.8894-66.008142.09
27372006.08.23 21:05buy13690.201.89370.00001.8947
27382006.08.23 21:05buy13700.101.89370.00001.8987
27392006.08.23 21:05buy13710.101.89370.00001.9037
27402006.08.23 23:35close13710.101.89250.00001.9037-12.008130.09
27412006.08.23 23:35close13700.101.89250.00001.8987-12.008118.09
27422006.08.23 23:35close13690.201.89250.00001.8947-24.008094.09
27432006.08.23 23:35sell13720.201.89250.00001.8915
27442006.08.23 23:35sell13730.101.89250.00001.8875
27452006.08.23 23:35sell13740.101.89250.00001.8825
27462006.08.24 02:42t/p13720.201.89150.00001.891521.298115.38
27472006.08.24 05:35close13740.101.89170.00001.88258.648124.02
27482006.08.24 05:35close13730.101.89170.00001.88758.648132.67
27492006.08.24 05:35buy13750.201.89170.00001.8927
27502006.08.24 05:35buy13760.101.89170.00001.8967
27512006.08.24 05:35buy13770.101.89170.00001.9017
27522006.08.24 08:35close13770.101.88940.00001.9017-23.008109.67
27532006.08.24 08:35close13760.101.88940.00001.8967-23.008086.67
27542006.08.24 08:35close13750.201.88940.00001.8927-46.008040.67
27552006.08.24 08:35sell13780.201.88940.00001.8884
27562006.08.24 08:35sell13790.101.88940.00001.8844
27572006.08.24 08:35sell13800.101.88940.00001.8794
27582006.08.24 09:52t/p13780.201.88840.00001.888420.008060.67
27592006.08.24 10:45close13800.101.89150.00001.8794-21.008039.67
27602006.08.24 10:45close13790.101.89150.00001.8844-21.008018.67
27612006.08.24 10:45buy13810.201.89150.00001.8925
27622006.08.24 10:45buy13820.101.89150.00001.8965
27632006.08.24 10:45buy13830.101.89150.00001.9015
27642006.08.24 10:48t/p13810.201.89250.00001.892520.008038.67
27652006.08.24 16:01t/p13820.101.89650.00001.896550.008088.67
27662006.08.24 17:00close13830.101.89130.00001.9015-2.008086.67
27672006.08.24 17:00sell13840.201.89130.00001.8903
27682006.08.24 17:00sell13850.101.89130.00001.8863
27692006.08.24 17:00sell13860.101.89130.00001.8813
27702006.08.24 17:07t/p13840.201.89030.00001.890320.008106.67
27712006.08.24 22:25t/p13850.101.88630.00001.886350.008156.67
27722006.08.24 23:40close13860.101.88800.00001.881333.008189.67
27732006.08.24 23:40buy13870.201.88800.00001.8890
27742006.08.24 23:40buy13880.101.88800.00001.8930
27752006.08.24 23:40buy13890.101.88800.00001.8980
27762006.08.25 00:25close13890.101.88680.00001.8980-12.358177.32
27772006.08.25 00:25close13880.101.88680.00001.8930-12.358164.97
27782006.08.25 00:25close13870.201.88680.00001.8890-24.708140.27
27792006.08.25 00:25sell13900.201.88680.00001.8858
27802006.08.25 00:25sell13910.101.88680.00001.8818
27812006.08.25 00:25sell13920.101.88680.00001.8768
27822006.08.25 00:44close13920.101.88730.00001.8768-5.008135.27
27832006.08.25 00:44close13910.101.88730.00001.8818-5.008130.27
27842006.08.25 00:44close13900.201.88730.00001.8858-10.008120.27
27852006.08.25 00:44buy13930.201.88730.00001.8883
27862006.08.25 00:44buy13940.101.88730.00001.8923
27872006.08.25 00:44buy13950.101.88730.00001.8973
27882006.08.25 02:05close13950.101.88550.00001.8973-18.008102.27
27892006.08.25 02:05close13940.101.88550.00001.8923-18.008084.27
27902006.08.25 02:05close13930.201.88550.00001.8883-36.008048.27
27912006.08.25 02:05sell13960.201.88550.00001.8845
27922006.08.25 02:05sell13970.101.88550.00001.8805
27932006.08.25 02:05sell13980.101.88550.00001.8755
27942006.08.25 03:10close13980.101.88710.00001.8755-16.008032.27
27952006.08.25 03:10close13970.101.88710.00001.8805-16.008016.27
27962006.08.25 03:10close13960.201.88710.00001.8845-32.007984.27
27972006.08.25 03:10buy13990.201.88710.00001.8881
27982006.08.25 03:10buy14000.101.88710.00001.8921
27992006.08.25 03:10buy14010.101.88710.00001.8971
28002006.08.25 04:38t/p13990.201.88810.00001.888120.008004.27
28012006.08.25 06:45close14010.101.88770.00001.89716.008010.27
28022006.08.25 06:45close14000.101.88770.00001.89216.008016.27
28032006.08.25 06:45sell14020.201.88770.00001.8867
28042006.08.25 06:45sell14030.101.88770.00001.8827
28052006.08.25 06:45sell14040.101.88770.00001.8777
28062006.08.25 07:15close14040.101.88800.00001.8777-3.008013.27
28072006.08.25 07:15close14030.101.88800.00001.8827-3.008010.27
28082006.08.25 07:15close14020.201.88800.00001.8867-6.008004.27
28092006.08.25 07:15buy14050.201.88800.00001.8890
28102006.08.25 07:15buy14060.101.88800.00001.8930
28112006.08.25 07:15buy14070.101.88800.00001.8980
28122006.08.25 07:20close14070.101.88760.00001.8980-4.008000.27
28132006.08.25 07:20close14060.101.88760.00001.8930-4.007996.27
28142006.08.25 07:20close14050.201.88760.00001.8890-8.007988.27
28152006.08.25 07:20sell14080.201.88760.00001.8866
28162006.08.25 07:20sell14090.101.88760.00001.8826
28172006.08.25 07:20sell14100.101.88760.00001.8776
28182006.08.25 07:51t/p14080.201.88660.00001.886620.008008.27
28192006.08.25 10:45close14100.101.88640.00001.877612.008020.27
28202006.08.25 10:45close14090.101.88640.00001.882612.008032.27
28212006.08.25 10:45buy14110.201.88640.00001.8874
28222006.08.25 10:45buy14120.101.88640.00001.8914
28232006.08.25 10:45buy14130.101.88640.00001.8964
28242006.08.25 10:52t/p14110.201.88740.00001.887420.008052.27
28252006.08.25 14:25close14130.101.88520.00001.8964-12.008040.27
28262006.08.25 14:25close14120.101.88520.00001.8914-12.008028.27
28272006.08.25 14:25sell14140.201.88520.00001.8842
28282006.08.25 14:25sell14150.101.88520.00001.8802
28292006.08.25 14:25sell14160.101.88520.00001.8752
28302006.08.25 16:05close14160.101.88820.00001.8752-30.007998.27
28312006.08.25 16:05close14150.101.88820.00001.8802-30.007968.27
28322006.08.25 16:05close14140.201.88820.00001.8842-60.007908.27
28332006.08.25 16:05buy14170.201.88820.00001.8892
28342006.08.25 16:05buy14180.101.88820.00001.8932
28352006.08.25 16:05buy14190.101.88820.00001.8982
28362006.08.25 16:10close14190.101.88610.00001.8982-21.007887.27
28372006.08.25 16:10close14180.101.88610.00001.8932-21.007866.27
28382006.08.25 16:10close14170.201.88610.00001.8892-42.007824.27
28392006.08.25 16:10sell14200.201.88610.00001.8851
28402006.08.25 16:10sell14210.101.88610.00001.8811
28412006.08.25 16:10sell14220.101.88610.00001.8761
28422006.08.25 16:14t/p14200.201.88510.00001.885120.007844.27
28432006.08.25 17:25close14220.101.89020.00001.8761-41.007803.27
28442006.08.25 17:25close14210.101.89020.00001.8811-41.007762.27
28452006.08.25 17:25buy14230.201.89020.00001.8912
28462006.08.25 17:25buy14240.101.89020.00001.8952
28472006.08.25 17:25buy14250.101.89020.00001.9002
28482006.08.25 19:05close14250.101.88690.00001.9002-33.007729.27
28492006.08.25 19:05close14240.101.88690.00001.8952-33.007696.27
28502006.08.25 19:05close14230.201.88690.00001.8912-66.007630.27
28512006.08.25 19:05sell14260.201.88690.00001.8859
28522006.08.25 19:05sell14270.101.88690.00001.8819
28532006.08.25 19:05sell14280.101.88690.00001.8769
28542006.08.25 20:23t/p14260.201.88590.00001.885920.007650.27
28552006.08.28 02:30close14280.101.88780.00001.8769-8.797641.48
28562006.08.28 02:30close14270.101.88780.00001.8819-8.797632.70
28572006.08.28 02:30buy14290.201.88780.00001.8888
28582006.08.28 02:30buy14300.101.88780.00001.8928
28592006.08.28 02:30buy14310.101.88780.00001.8978
28602006.08.28 03:09t/p14290.201.88880.00001.888820.007652.70
28612006.08.28 09:19t/p14300.101.89280.00001.892850.007702.70
28622006.08.28 15:50t/p14310.101.89780.00001.8978100.007802.70
28632006.08.28 18:15sell14320.201.89650.00001.8955
28642006.08.28 18:15sell14330.101.89650.00001.8915
28652006.08.28 18:15sell14340.101.89650.00001.8865
28662006.08.28 18:25close14340.101.89710.00001.8865-6.007796.70
28672006.08.28 18:25close14330.101.89710.00001.8915-6.007790.70
28682006.08.28 18:25close14320.201.89710.00001.8955-12.007778.70
28692006.08.28 18:25buy14350.201.89710.00001.8981
28702006.08.28 18:25buy14360.101.89710.00001.9021
28712006.08.28 18:25buy14370.101.89710.00001.9071
28722006.08.28 18:30close14370.101.89680.00001.9071-3.007775.70
28732006.08.28 18:30close14360.101.89680.00001.9021-3.007772.70
28742006.08.28 18:30close14350.201.89680.00001.8981-6.007766.70
28752006.08.28 18:30sell14380.201.89680.00001.8958
28762006.08.28 18:30sell14390.101.89680.00001.8918
28772006.08.28 18:30sell14400.101.89680.00001.8868
28782006.08.28 19:17t/p14380.201.89580.00001.895820.007786.70
28792006.08.29 01:05close14400.101.89460.00001.886822.227808.91
28802006.08.29 01:05close14390.101.89460.00001.891822.227831.13
28812006.08.29 01:05buy14410.201.89460.00001.8956
28822006.08.29 01:05buy14420.101.89460.00001.8996
28832006.08.29 01:05buy14430.101.89460.00001.9046
28842006.08.29 02:12t/p14410.201.89560.00001.895620.007851.13
28852006.08.29 08:50close14430.101.89780.00001.904632.007883.13
28862006.08.29 08:50close14420.101.89780.00001.899632.007915.13
28872006.08.29 08:50sell14440.201.89780.00001.8968
28882006.08.29 08:50sell14450.101.89780.00001.8928
28892006.08.29 08:50sell14460.101.89780.00001.8878
28902006.08.29 09:10close14460.101.89850.00001.8878-7.007908.13
28912006.08.29 09:10close14450.101.89850.00001.8928-7.007901.13
28922006.08.29 09:10close14440.201.89850.00001.8968-14.007887.13
28932006.08.29 09:10buy14470.201.89850.00001.8995
28942006.08.29 09:10buy14480.101.89850.00001.9035
28952006.08.29 09:10buy14490.101.89850.00001.9085
28962006.08.29 09:19t/p14470.201.89950.00001.899520.007907.13
28972006.08.29 12:20close14490.101.89920.00001.90857.007914.13
28982006.08.29 12:20close14480.101.89920.00001.90357.007921.13
28992006.08.29 12:20sell14500.201.89920.00001.8982
29002006.08.29 12:20sell14510.101.89920.00001.8942
29012006.08.29 12:20sell14520.101.89920.00001.8892
29022006.08.29 12:50close14520.101.90050.00001.8892-13.007908.13
29032006.08.29 12:50close14510.101.90050.00001.8942-13.007895.13
29042006.08.29 12:50close14500.201.90050.00001.8982-26.007869.13
29052006.08.29 12:50buy14530.201.90050.00001.9015
29062006.08.29 12:50buy14540.101.90050.00001.9055
29072006.08.29 12:50buy14550.101.90050.00001.9105
29082006.08.29 13:00close14550.101.89960.00001.9105-9.007860.13
29092006.08.29 13:00close14540.101.89960.00001.9055-9.007851.13
29102006.08.29 13:00close14530.201.89960.00001.9015-18.007833.13
29112006.08.29 13:00sell14560.201.89960.00001.8986
29122006.08.29 13:00sell14570.101.89960.00001.8946
29132006.08.29 13:00sell14580.101.89960.00001.8896
29142006.08.29 14:13t/p14560.201.89860.00001.898620.007853.13
29152006.08.29 16:22t/p14570.101.89460.00001.894650.007903.13
29162006.08.29 20:05close14580.101.89370.00001.889659.007962.13
29172006.08.29 20:05buy14590.201.89370.00001.8947
29182006.08.29 20:05buy14600.101.89370.00001.8987
29192006.08.29 20:05buy14610.101.89370.00001.9037
29202006.08.29 20:05t/p14590.201.89470.00001.894720.007982.13
29212006.08.29 20:36t/p14600.101.89870.00001.898750.008032.13
29222006.08.30 02:25close14610.101.89830.00001.903745.658077.78
29232006.08.30 02:25sell14620.201.89830.00001.8973
29242006.08.30 02:25sell14630.101.89830.00001.8933
29252006.08.30 02:25sell14640.101.89830.00001.8883
29262006.08.30 02:30close14640.101.89930.00001.8883-10.008067.78
29272006.08.30 02:30close14630.101.89930.00001.8933-10.008057.78
29282006.08.30 02:30close14620.201.89930.00001.8973-20.008037.78
29292006.08.30 02:30buy14650.201.89930.00001.9003
29302006.08.30 02:30buy14660.101.89930.00001.9043
29312006.08.30 02:30buy14670.101.89930.00001.9093
29322006.08.30 03:23t/p14650.201.90030.00001.900320.008057.78
29332006.08.30 04:25close14670.101.89850.00001.9093-8.008049.78
29342006.08.30 04:25close14660.101.89850.00001.9043-8.008041.78
29352006.08.30 04:25sell14680.201.89850.00001.8975
29362006.08.30 04:25sell14690.101.89850.00001.8935
29372006.08.30 04:25sell14700.101.89850.00001.8885
29382006.08.30 04:30t/p14680.201.89750.00001.897520.008061.78
29392006.08.30 06:15close14700.101.89870.00001.8885-2.008059.78
29402006.08.30 06:15close14690.101.89870.00001.8935-2.008057.78
29412006.08.30 06:15buy14710.201.89870.00001.8997
29422006.08.30 06:15buy14720.101.89870.00001.9037
29432006.08.30 06:15buy14730.101.89870.00001.9087
29442006.08.30 06:35t/p14710.201.89970.00001.899720.008077.78
29452006.08.30 07:50close14730.101.89860.00001.9087-1.008076.78
29462006.08.30 07:50close14720.101.89860.00001.9037-1.008075.78
29472006.08.30 07:50sell14740.201.89860.00001.8976
29482006.08.30 07:50sell14750.101.89860.00001.8936
29492006.08.30 07:50sell14760.101.89860.00001.8886
29502006.08.30 08:00close14760.101.89990.00001.8886-13.008062.78
29512006.08.30 08:00close14750.101.89990.00001.8936-13.008049.78
29522006.08.30 08:00close14740.201.89990.00001.8976-26.008023.78
29532006.08.30 08:00buy14770.201.89990.00001.9009
29542006.08.30 08:00buy14780.101.89990.00001.9049
29552006.08.30 08:00buy14790.101.89990.00001.9099
29562006.08.30 08:20close14790.101.89870.00001.9099-12.008011.78
29572006.08.30 08:20close14780.101.89870.00001.9049-12.007999.78
29582006.08.30 08:20close14770.201.89870.00001.9009-24.007975.78
29592006.08.30 08:20sell14800.201.89870.00001.8977
29602006.08.30 08:20sell14810.101.89870.00001.8937
29612006.08.30 08:20sell14820.101.89870.00001.8887
29622006.08.30 08:25close14820.101.89950.00001.8887-8.007967.78
29632006.08.30 08:25close14810.101.89950.00001.8937-8.007959.78
29642006.08.30 08:25close14800.201.89950.00001.8977-16.007943.78
29652006.08.30 08:25buy14830.201.89950.00001.9005
29662006.08.30 08:25buy14840.101.89950.00001.9045
29672006.08.30 08:25buy14850.101.89950.00001.9095
29682006.08.30 08:35close14850.101.89900.00001.9095-5.007938.78
29692006.08.30 08:35close14840.101.89900.00001.9045-5.007933.78
29702006.08.30 08:35close14830.201.89900.00001.9005-10.007923.78
29712006.08.30 08:35sell14860.201.89900.00001.8980
29722006.08.30 08:35sell14870.101.89900.00001.8940
29732006.08.30 08:35sell14880.101.89900.00001.8890
29742006.08.30 08:50close14880.101.90000.00001.8890-10.007913.78
29752006.08.30 08:50close14870.101.90000.00001.8940-10.007903.78
29762006.08.30 08:50close14860.201.90000.00001.8980-20.007883.78
29772006.08.30 08:50buy14890.201.90000.00001.9010
29782006.08.30 08:50buy14900.101.90000.00001.9050
29792006.08.30 08:50buy14910.101.90000.00001.9100
29802006.08.30 08:56t/p14890.201.90100.00001.901020.007903.78
29812006.08.30 15:13t/p14900.101.90500.00001.905050.007953.78
29822006.08.30 18:30close14910.101.90350.00001.910035.007988.78
29832006.08.30 18:30sell14920.201.90350.00001.9025
29842006.08.30 18:30sell14930.101.90350.00001.8985
29852006.08.30 18:30sell14940.101.90350.00001.8935
29862006.08.30 18:40t/p14920.201.90250.00001.902520.008008.78
29872006.08.30 20:20close14940.101.90430.00001.8935-8.008000.78
29882006.08.30 20:20close14930.101.90430.00001.8985-8.007992.78
29892006.08.30 20:20buy14950.201.90430.00001.9053
29902006.08.30 20:20buy14960.101.90430.00001.9093
29912006.08.30 20:20buy14970.101.90430.00001.9143
29922006.08.30 23:25t/p14950.201.90530.00001.905320.008012.78
29932006.08.31 00:15close14970.101.90370.00001.9143-7.058005.73
29942006.08.31 00:15close14960.101.90370.00001.9093-7.057998.68
29952006.08.31 00:15sell14980.201.90370.00001.9027
29962006.08.31 00:15sell14990.101.90370.00001.8987
29972006.08.31 00:15sell15000.101.90370.00001.8937
29982006.08.31 00:20close15000.101.90440.00001.8937-7.007991.68
29992006.08.31 00:20close14990.101.90440.00001.8987-7.007984.68
30002006.08.31 00:20close14980.201.90440.00001.9027-14.007970.68
30012006.08.31 00:20buy15010.201.90440.00001.9054
30022006.08.31 00:20buy15020.101.90440.00001.9094
30032006.08.31 00:20buy15030.101.90440.00001.9144
30042006.08.31 00:25close15030.101.90390.00001.9144-5.007965.68
30052006.08.31 00:25close15020.101.90390.00001.9094-5.007960.68
30062006.08.31 00:25close15010.201.90390.00001.9054-10.007950.68
30072006.08.31 00:25sell15040.201.90390.00001.9029
30082006.08.31 00:25sell15050.101.90390.00001.8989
30092006.08.31 00:25sell15060.101.90390.00001.8939
30102006.08.31 00:30close15060.101.90420.00001.8939-3.007947.68
30112006.08.31 00:30close15050.101.90420.00001.8989-3.007944.68
30122006.08.31 00:30close15040.201.90420.00001.9029-6.007938.68
30132006.08.31 00:30buy15070.201.90420.00001.9052
30142006.08.31 00:30buy15080.101.90420.00001.9092
30152006.08.31 00:30buy15090.101.90420.00001.9142
30162006.08.31 01:34t/p15070.201.90520.00001.905220.007958.68
30172006.08.31 06:05close15090.101.90390.00001.9142-3.007955.68
30182006.08.31 06:05close15080.101.90390.00001.9092-3.007952.68
30192006.08.31 06:05sell15100.201.90390.00001.9029
30202006.08.31 06:05sell15110.101.90390.00001.8989
30212006.08.31 06:05sell15120.101.90390.00001.8939
30222006.08.31 08:10close15120.101.90480.00001.8939-9.007943.68
30232006.08.31 08:10close15110.101.90480.00001.8989-9.007934.68
30242006.08.31 08:10close15100.201.90480.00001.9029-18.007916.68
30252006.08.31 08:10buy15130.201.90480.00001.9058
30262006.08.31 08:10buy15140.101.90480.00001.9098
30272006.08.31 08:10buy15150.101.90480.00001.9148
30282006.08.31 08:21t/p15130.201.90580.00001.905820.007936.68
30292006.08.31 15:45close15150.101.90410.00001.9148-7.007929.68
30302006.08.31 15:45close15140.101.90410.00001.9098-7.007922.68
30312006.08.31 15:45sell15160.201.90410.00001.9031
30322006.08.31 15:45sell15170.101.90410.00001.8991
30332006.08.31 15:45sell15180.101.90410.00001.8941
30342006.08.31 16:01t/p15160.201.90310.00001.903120.007942.68
30352006.08.31 20:35close15180.101.90340.00001.89417.007949.68
30362006.08.31 20:35close15170.101.90340.00001.89917.007956.68
30372006.08.31 20:35buy15190.201.90340.00001.9044
30382006.08.31 20:35buy15200.101.90340.00001.9084
30392006.08.31 20:35buy15210.101.90340.00001.9134
30402006.08.31 20:50t/p15190.201.90440.00001.904420.007976.68
30412006.09.01 00:20close15210.101.90220.00001.9134-12.357964.33
30422006.09.01 00:20close15200.101.90220.00001.9084-12.357951.98
30432006.09.01 00:20sell15220.201.90220.00001.9012
30442006.09.01 00:20sell15230.101.90220.00001.8972
30452006.09.01 00:20sell15240.101.90220.00001.8922
30462006.09.01 02:25close15240.101.90370.00001.8922-15.007936.98
30472006.09.01 02:25close15230.101.90370.00001.8972-15.007921.98
30482006.09.01 02:25close15220.201.90370.00001.9012-30.007891.98
30492006.09.01 02:25buy15250.201.90370.00001.9047
30502006.09.01 02:25buy15260.101.90370.00001.9087
30512006.09.01 02:25buy15270.101.90370.00001.9137
30522006.09.01 04:00close15270.101.90320.00001.9137-5.007886.98
30532006.09.01 04:00close15260.101.90320.00001.9087-5.007881.98
30542006.09.01 04:00close15250.201.90320.00001.9047-10.007871.98
30552006.09.01 04:00sell15280.201.90320.00001.9022
30562006.09.01 04:00sell15290.101.90320.00001.8982
30572006.09.01 04:00sell15300.101.90320.00001.8932
30582006.09.01 04:05close15300.101.90380.00001.8932-6.007865.98
30592006.09.01 04:05close15290.101.90380.00001.8982-6.007859.98
30602006.09.01 04:05close15280.201.90380.00001.9022-12.007847.98
30612006.09.01 04:05buy15310.201.90380.00001.9048
30622006.09.01 04:05buy15320.101.90380.00001.9088
30632006.09.01 04:05buy15330.101.90380.00001.9138
30642006.09.01 04:15close15330.101.90360.00001.9138-2.007845.98
30652006.09.01 04:15close15320.101.90360.00001.9088-2.007843.98
30662006.09.01 04:15close15310.201.90360.00001.9048-4.007839.98
30672006.09.01 04:15sell15340.201.90360.00001.9026
30682006.09.01 04:15sell15350.101.90360.00001.8986
30692006.09.01 04:15sell15360.101.90360.00001.8936
30702006.09.01 04:20close15360.101.90350.00001.89361.007840.98
30712006.09.01 04:20close15350.101.90350.00001.89861.007841.98
30722006.09.01 04:20close15340.201.90350.00001.90262.007843.98
30732006.09.01 04:20buy15370.201.90350.00001.9045
30742006.09.01 04:20buy15380.101.90350.00001.9085
30752006.09.01 04:20buy15390.101.90350.00001.9135
30762006.09.01 05:35close15390.101.90350.00001.91350.007843.98
30772006.09.01 05:35close15380.101.90350.00001.90850.007843.98
30782006.09.01 05:35close15370.201.90350.00001.90450.007843.98
30792006.09.01 05:35sell15400.201.90350.00001.9025
30802006.09.01 05:35sell15410.101.90350.00001.8985
30812006.09.01 05:35sell15420.101.90350.00001.8935
30822006.09.01 06:15close15420.101.90400.00001.8935-5.007838.98
30832006.09.01 06:15close15410.101.90400.00001.8985-5.007833.98
30842006.09.01 06:15close15400.201.90400.00001.9025-10.007823.98
30852006.09.01 06:15buy15430.201.90400.00001.9050
30862006.09.01 06:15buy15440.101.90400.00001.9090
30872006.09.01 06:15buy15450.101.90400.00001.9140
30882006.09.01 09:20close15450.101.90330.00001.9140-7.007816.98
30892006.09.01 09:20close15440.101.90330.00001.9090-7.007809.98
30902006.09.01 09:20close15430.201.90330.00001.9050-14.007795.98
30912006.09.01 09:20sell15460.201.90330.00001.9023
30922006.09.01 09:20sell15470.101.90330.00001.8983
30932006.09.01 09:20sell15480.101.90330.00001.8933
30942006.09.01 10:45close15480.101.90470.00001.8933-14.007781.98
30952006.09.01 10:45close15470.101.90470.00001.8983-14.007767.98
30962006.09.01 10:45close15460.201.90470.00001.9023-28.007739.98
30972006.09.01 10:45buy15490.201.90470.00001.9057
30982006.09.01 10:45buy15500.101.90470.00001.9097
30992006.09.01 10:45buy15510.101.90470.00001.9147
31002006.09.01 11:55close15510.101.90280.00001.9147-19.007720.98
31012006.09.01 11:55close15500.101.90280.00001.9097-19.007701.98
31022006.09.01 11:55close15490.201.90280.00001.9057-38.007663.98
31032006.09.01 11:55sell15520.201.90280.00001.9018
31042006.09.01 11:55sell15530.101.90280.00001.8978
31052006.09.01 11:55sell15540.101.90280.00001.8928
31062006.09.01 13:30close15540.101.90430.00001.8928-15.007648.98
31072006.09.01 13:30close15530.101.90430.00001.8978-15.007633.98
31082006.09.01 13:30close15520.201.90430.00001.9018-30.007603.98
31092006.09.01 13:30buy15550.201.90430.00001.9053
31102006.09.01 13:30buy15560.101.90430.00001.9093
31112006.09.01 13:30buy15570.101.90430.00001.9143
31122006.09.01 13:47t/p15550.201.90530.00001.905320.007623.98
31132006.09.01 14:35close15570.101.89980.00001.9143-45.007578.98
31142006.09.01 14:35close15560.101.89980.00001.9093-45.007533.98
31152006.09.01 14:35sell15580.201.89980.00001.8988
31162006.09.01 14:35sell15590.101.89980.00001.8948
31172006.09.01 14:35sell15600.101.89980.00001.8898
31182006.09.01 14:43t/p15580.201.89880.00001.898820.007553.98
31192006.09.01 16:50close15600.101.90170.00001.8898-19.007534.98
31202006.09.01 16:50close15590.101.90170.00001.8948-19.007515.98
31212006.09.01 16:50buy15610.201.90170.00001.9027
31222006.09.01 16:50buy15620.101.90170.00001.9067
31232006.09.01 16:50buy15630.101.90170.00001.9117
31242006.09.01 16:58t/p15610.201.90270.00001.902720.007535.98
31252006.09.04 01:00t/p15620.101.90670.00001.906749.657585.63
31262006.09.04 08:25close15630.101.90660.00001.911748.657634.28
31272006.09.04 08:25sell15640.201.90660.00001.9056
31282006.09.04 08:25sell15650.101.90660.00001.9016
31292006.09.04 08:25sell15660.101.90660.00001.8966
31302006.09.04 08:58t/p15640.201.90560.00001.905620.007654.28
31312006.09.04 13:00close15660.101.90600.00001.89666.007660.28
31322006.09.04 13:00close15650.101.90600.00001.90166.007666.28
31332006.09.04 13:00buy15670.201.90600.00001.9070
31342006.09.04 13:00buy15680.101.90600.00001.9110
31352006.09.04 13:00buy15690.101.90600.00001.9160
31362006.09.04 14:25close15690.101.90450.00001.9160-15.007651.28
31372006.09.04 14:25close15680.101.90450.00001.9110-15.007636.28
31382006.09.04 14:25close15670.201.90450.00001.9070-30.007606.28
31392006.09.04 14:25sell15700.201.90450.00001.9035
31402006.09.04 14:25sell15710.101.90450.00001.8995
31412006.09.04 14:25sell15720.101.90450.00001.8945
31422006.09.04 15:55close15720.101.90560.00001.8945-11.007595.28
31432006.09.04 15:55close15710.101.90560.00001.8995-11.007584.28
31442006.09.04 15:55close15700.201.90560.00001.9035-22.007562.28
31452006.09.04 15:55buy15730.201.90560.00001.9066
31462006.09.04 15:55buy15740.101.90560.00001.9106
31472006.09.04 15:55buy15750.101.90560.00001.9156
31482006.09.04 16:43t/p15730.201.90660.00001.906620.007582.28
31492006.09.04 17:20close15750.101.90440.00001.9156-12.007570.28
31502006.09.04 17:20close15740.101.90440.00001.9106-12.007558.28
31512006.09.04 17:20sell15760.201.90440.00001.9034
31522006.09.04 17:20sell15770.101.90440.00001.8994
31532006.09.04 17:20sell15780.101.90440.00001.8944
31542006.09.04 18:19t/p15760.201.90340.00001.903420.007578.28
31552006.09.04 19:10close15780.101.90600.00001.8944-16.007562.28
31562006.09.04 19:10close15770.101.90600.00001.8994-16.007546.28
31572006.09.04 19:10buy15790.201.90600.00001.9070
31582006.09.04 19:10buy15800.101.90600.00001.9110
31592006.09.04 19:10buy15810.101.90600.00001.9160
31602006.09.04 20:25close15810.101.90500.00001.9160-10.007536.28
31612006.09.04 20:25close15800.101.90500.00001.9110-10.007526.28
31622006.09.04 20:25close15790.201.90500.00001.9070-20.007506.28
31632006.09.04 20:25sell15820.201.90500.00001.9040
31642006.09.04 20:25sell15830.101.90500.00001.9000
31652006.09.04 20:25sell15840.101.90500.00001.8950
31662006.09.04 20:30close15840.101.90560.00001.8950-6.007500.28
31672006.09.04 20:30close15830.101.90560.00001.9000-6.007494.28
31682006.09.04 20:30close15820.201.90560.00001.9040-12.007482.28
31692006.09.04 20:30buy15850.201.90560.00001.9066
31702006.09.04 20:30buy15860.101.90560.00001.9106
31712006.09.04 20:30buy15870.101.90560.00001.9156
31722006.09.04 22:22t/p15850.201.90660.00001.906620.007502.28
31732006.09.05 00:15close15870.101.90570.00001.91560.657502.93
31742006.09.05 00:15close15860.101.90570.00001.91060.657503.58
31752006.09.05 00:15sell15880.201.90570.00001.9047
31762006.09.05 00:15sell15890.101.90570.00001.9007
31772006.09.05 00:15sell15900.101.90570.00001.8957
31782006.09.05 01:05t/p15880.201.90470.00001.904720.007523.58
31792006.09.05 07:50close15900.101.90360.00001.895721.007544.58
31802006.09.05 07:50close15890.101.90360.00001.900721.007565.58
31812006.09.05 07:50buy15910.201.90360.00001.9046
31822006.09.05 07:50buy15920.101.90360.00001.9086
31832006.09.05 07:50buy15930.101.90360.00001.9136
31842006.09.05 07:55close15930.101.90270.00001.9136-9.007556.58
31852006.09.05 07:55close15920.101.90270.00001.9086-9.007547.58
31862006.09.05 07:55close15910.201.90270.00001.9046-18.007529.58
31872006.09.05 07:55sell15940.201.90270.00001.9017
31882006.09.05 07:55sell15950.101.90270.00001.8977
31892006.09.05 07:55sell15960.101.90270.00001.8927
31902006.09.05 08:50t/p15940.201.90170.00001.901720.007549.58
31912006.09.05 10:00t/p15950.101.89770.00001.897750.007599.58
31922006.09.05 12:10close15960.101.90010.00001.892726.007625.58
31932006.09.05 12:10buy15970.201.90010.00001.9011
31942006.09.05 12:10buy15980.101.90010.00001.9051
31952006.09.05 12:10buy15990.101.90010.00001.9101
31962006.09.05 14:10close15990.101.89880.00001.9101-13.007612.58
31972006.09.05 14:10close15980.101.89880.00001.9051-13.007599.58
31982006.09.05 14:10close15970.201.89880.00001.9011-26.007573.58
31992006.09.05 14:10sell16000.201.89880.00001.8978
32002006.09.05 14:10sell16010.101.89880.00001.8938
32012006.09.05 14:10sell16020.101.89880.00001.8888
32022006.09.05 14:13t/p16000.201.89780.00001.897820.007593.58
32032006.09.05 16:22t/p16010.101.89380.00001.893850.007643.58
32042006.09.05 20:45close16020.101.89380.00001.888850.007693.58
32052006.09.05 20:45buy16030.201.89380.00001.8948
32062006.09.05 20:45buy16040.101.89380.00001.8988
32072006.09.05 20:45buy16050.101.89380.00001.9038
32082006.09.05 22:15t/p16030.201.89480.00001.894820.007713.58
32092006.09.06 08:05close16050.101.89400.00001.90381.657715.23
32102006.09.06 08:05close16040.101.89400.00001.89881.657716.88
32112006.09.06 08:05sell16060.201.89400.00001.8930
32122006.09.06 08:05sell16070.101.89400.00001.8890
32132006.09.06 08:05sell16080.101.89400.00001.8840
32142006.09.06 09:26t/p16060.201.89300.00001.893020.007736.88
32152006.09.06 11:11t/p16070.101.88900.00001.889050.007786.88
32162006.09.06 13:27t/p16080.101.88400.00001.8840100.007886.88
32172006.09.06 20:05buy16090.201.88320.00001.8842
32182006.09.06 20:05buy16100.101.88320.00001.8882
32192006.09.06 20:05buy16110.101.88320.00001.8932
32202006.09.06 20:14t/p16090.201.88420.00001.884220.007906.88
32212006.09.07 06:15close16110.101.88540.00001.893220.957927.83
32222006.09.07 06:15close16100.101.88540.00001.888220.957948.78
32232006.09.07 06:15sell16120.201.88540.00001.8844
32242006.09.07 06:15sell16130.101.88540.00001.8804
32252006.09.07 06:15sell16140.101.88540.00001.8754
32262006.09.07 07:29t/p16120.201.88440.00001.884420.007968.78
32272006.09.07 09:25close16140.101.88580.00001.8754-4.007964.78
32282006.09.07 09:25close16130.101.88580.00001.8804-4.007960.78
32292006.09.07 09:25buy16150.201.88580.00001.8868
32302006.09.07 09:25buy16160.101.88580.00001.8908
32312006.09.07 09:25buy16170.101.88580.00001.8958
32322006.09.07 09:50close16170.101.88100.00001.8958-48.007912.78
32332006.09.07 09:50close16160.101.88100.00001.8908-48.007864.78
32342006.09.07 09:50close16150.201.88100.00001.8868-96.007768.78
32352006.09.07 09:50sell16180.201.88100.00001.8800
32362006.09.07 09:50sell16190.101.88100.00001.8760
32372006.09.07 09:50sell16200.101.88100.00001.8710
32382006.09.07 12:36t/p16180.201.88000.00001.880020.007788.78
32392006.09.07 13:06t/p16190.101.87600.00001.876050.007838.78
32402006.09.07 15:01t/p16200.101.87100.00001.8710100.007938.78
32412006.09.07 17:10buy16210.201.87500.00001.8760
32422006.09.07 17:10buy16220.101.87500.00001.8800
32432006.09.07 17:10buy16230.101.87500.00001.8850
32442006.09.07 18:00t/p16210.201.87600.00001.876020.007958.78
32452006.09.07 21:20close16230.101.87490.00001.8850-1.007957.78
32462006.09.07 21:20close16220.101.87490.00001.8800-1.007956.78
32472006.09.07 21:20sell16240.201.87490.00001.8739
32482006.09.07 21:20sell16250.101.87490.00001.8699
32492006.09.07 21:20sell16260.101.87490.00001.8649
32502006.09.07 22:24t/p16240.201.87390.00001.873920.007976.78
32512006.09.07 23:25close16260.101.87580.00001.8649-9.007967.78
32522006.09.07 23:25close16250.101.87580.00001.8699-9.007958.78
32532006.09.07 23:25buy16270.201.87580.00001.8768
32542006.09.07 23:25buy16280.101.87580.00001.8808
32552006.09.07 23:25buy16290.101.87580.00001.8858
32562006.09.07 23:51t/p16270.201.87680.00001.876820.007978.78
32572006.09.08 02:15close16290.101.87420.00001.8858-16.357962.43
32582006.09.08 02:15close16280.101.87420.00001.8808-16.357946.08
32592006.09.08 02:15sell16300.201.87420.00001.8732
32602006.09.08 02:15sell16310.101.87420.00001.8692
32612006.09.08 02:15sell16320.101.87420.00001.8642
32622006.09.08 02:55t/p16300.201.87320.00001.873220.007966.08
32632006.09.08 04:45close16320.101.87460.00001.8642-4.007962.08
32642006.09.08 04:45close16310.101.87460.00001.8692-4.007958.08
32652006.09.08 04:45buy16330.201.87460.00001.8756
32662006.09.08 04:45buy16340.101.87460.00001.8796
32672006.09.08 04:45buy16350.101.87460.00001.8846
32682006.09.08 05:25close16350.101.87340.00001.8846-12.007946.08
32692006.09.08 05:25close16340.101.87340.00001.8796-12.007934.08
32702006.09.08 05:25close16330.201.87340.00001.8756-24.007910.08
32712006.09.08 05:25sell16360.201.87340.00001.8724
32722006.09.08 05:25sell16370.101.87340.00001.8684
32732006.09.08 05:25sell16380.101.87340.00001.8634
32742006.09.08 06:15close16380.101.87380.00001.8634-4.007906.08
32752006.09.08 06:15close16370.101.87380.00001.8684-4.007902.08
32762006.09.08 06:15close16360.201.87380.00001.8724-8.007894.08
32772006.09.08 06:15buy16390.201.87380.00001.8748
32782006.09.08 06:15buy16400.101.87380.00001.8788
32792006.09.08 06:15buy16410.101.87380.00001.8838
32802006.09.08 07:13t/p16390.201.87480.00001.874820.007914.08
32812006.09.08 07:55close16410.101.87340.00001.8838-4.007910.08
32822006.09.08 07:55close16400.101.87340.00001.8788-4.007906.08
32832006.09.08 07:55sell16420.201.87340.00001.8724
32842006.09.08 07:55sell16430.101.87340.00001.8684
32852006.09.08 07:55sell16440.101.87340.00001.8634
32862006.09.08 09:16t/p16420.201.87240.00001.872420.007926.08
32872006.09.08 13:13t/p16430.101.86840.00001.868450.007976.08
32882006.09.08 16:23t/p16440.101.86340.00001.8634100.008076.08
32892006.09.08 19:00buy16450.201.86560.00001.8666
32902006.09.08 19:00buy16460.101.86560.00001.8706
32912006.09.08 19:00buy16470.101.86560.00001.8756
32922006.09.08 20:00close16470.101.86520.00001.8756-4.008072.08
32932006.09.08 20:00close16460.101.86520.00001.8706-4.008068.08
32942006.09.08 20:00close16450.201.86520.00001.8666-8.008060.08
32952006.09.08 20:00sell16480.201.86520.00001.8642
32962006.09.08 20:00sell16490.101.86520.00001.8602
32972006.09.08 20:00sell16500.101.86520.00001.8552
32982006.09.08 21:05close16500.101.86570.00001.8552-5.008055.08
32992006.09.08 21:05close16490.101.86570.00001.8602-5.008050.08
33002006.09.08 21:05close16480.201.86570.00001.8642-10.008040.08
33012006.09.08 21:05buy16510.201.86570.00001.8667
33022006.09.08 21:05buy16520.101.86570.00001.8707
33032006.09.08 21:05buy16530.101.86570.00001.8757
33042006.09.08 21:35close16530.101.86490.00001.8757-8.008032.08
33052006.09.08 21:35close16520.101.86490.00001.8707-8.008024.08
33062006.09.08 21:35close16510.201.86490.00001.8667-16.008008.08
33072006.09.08 21:35sell16540.201.86490.00001.8639
33082006.09.08 21:35sell16550.101.86490.00001.8599
33092006.09.08 21:35sell16560.101.86490.00001.8549
33102006.09.11 01:10close16560.101.86590.00001.8549-9.797998.29
33112006.09.11 01:10close16550.101.86590.00001.8599-9.797988.51
33122006.09.11 01:10close16540.201.86590.00001.8639-19.577968.94
33132006.09.11 01:10buy16570.201.86590.00001.8669
33142006.09.11 01:10buy16580.101.86590.00001.8709
33152006.09.11 01:10buy16590.101.86590.00001.8759
33162006.09.11 01:55t/p16570.201.86690.00001.866920.007988.94
33172006.09.11 03:05close16590.101.86370.00001.8759-22.007966.94
33182006.09.11 03:05close16580.101.86370.00001.8709-22.007944.94
33192006.09.11 03:05sell16600.201.86370.00001.8627
33202006.09.11 03:05sell16610.101.86370.00001.8587
33212006.09.11 03:05sell16620.101.86370.00001.8537
33222006.09.11 05:40close16620.101.86530.00001.8537-16.007928.94
33232006.09.11 05:40close16610.101.86530.00001.8587-16.007912.94
33242006.09.11 05:40close16600.201.86530.00001.8627-32.007880.94
33252006.09.11 05:40buy16630.201.86530.00001.8663
33262006.09.11 05:40buy16640.101.86530.00001.8703
33272006.09.11 05:40buy16650.101.86530.00001.8753
33282006.09.11 07:06t/p16630.201.86630.00001.866320.007900.94
33292006.09.11 08:55close16650.101.86520.00001.8753-1.007899.94
33302006.09.11 08:55close16640.101.86520.00001.8703-1.007898.94
33312006.09.11 08:55sell16660.201.86520.00001.8642
33322006.09.11 08:55sell16670.101.86520.00001.8602
33332006.09.11 08:55sell16680.101.86520.00001.8552
33342006.09.11 09:40close16680.101.86640.00001.8552-12.007886.94
33352006.09.11 09:40close16670.101.86640.00001.8602-12.007874.94
33362006.09.11 09:40close16660.201.86640.00001.8642-24.007850.94
33372006.09.11 09:40buy16690.201.86640.00001.8674
33382006.09.11 09:40buy16700.101.86640.00001.8714
33392006.09.11 09:40buy16710.101.86640.00001.8764
33402006.09.11 10:02t/p16690.201.86740.00001.867420.007870.94
33412006.09.11 11:10close16710.101.86480.00001.8764-16.007854.94
33422006.09.11 11:10close16700.101.86480.00001.8714-16.007838.94
33432006.09.11 11:10sell16720.201.86480.00001.8638
33442006.09.11 11:10sell16730.101.86480.00001.8598
33452006.09.11 11:10sell16740.101.86480.00001.8548
33462006.09.11 11:29t/p16720.201.86380.00001.863820.007858.94
33472006.09.11 12:10close16740.101.86780.00001.8548-30.007828.94
33482006.09.11 12:10close16730.101.86780.00001.8598-30.007798.94
33492006.09.11 12:10buy16750.201.86780.00001.8688
33502006.09.11 12:10buy16760.101.86780.00001.8728
33512006.09.11 12:10buy16770.101.86780.00001.8778
33522006.09.11 13:00close16770.101.86580.00001.8778-20.007778.94
33532006.09.11 13:00close16760.101.86580.00001.8728-20.007758.94
33542006.09.11 13:00close16750.201.86580.00001.8688-40.007718.94
33552006.09.11 13:00sell16780.201.86580.00001.8648
33562006.09.11 13:00sell16790.101.86580.00001.8608
33572006.09.11 13:00sell16800.101.86580.00001.8558
33582006.09.11 13:05t/p16780.201.86480.00001.864820.007738.94
33592006.09.11 16:09t/p16790.101.86080.00001.860850.007788.94
33602006.09.11 19:10close16800.101.86380.00001.855820.007808.94
33612006.09.11 19:10buy16810.201.86380.00001.8648
33622006.09.11 19:10buy16820.101.86380.00001.8688
33632006.09.11 19:10buy16830.101.86380.00001.8738
33642006.09.11 20:40t/p16810.201.86480.00001.864820.007828.94
33652006.09.12 06:19t/p16820.101.86880.00001.868849.657878.59
33662006.09.12 08:05close16830.101.86750.00001.873836.657915.24
33672006.09.12 08:05sell16840.201.86750.00001.8665
33682006.09.12 08:05sell16850.101.86750.00001.8625
33692006.09.12 08:05sell16860.101.86750.00001.8575
33702006.09.12 10:03t/p16840.201.86650.00001.866520.007935.24
33712006.09.12 10:45close16860.101.87220.00001.8575-47.007888.24
33722006.09.12 10:45close16850.101.87220.00001.8625-47.007841.24
33732006.09.12 10:45buy16870.201.87220.00001.8732
33742006.09.12 10:45buy16880.101.87220.00001.8772
33752006.09.12 10:45buy16890.101.87220.00001.8822
33762006.09.12 11:07t/p16870.201.87320.00001.873220.007861.24
33772006.09.12 16:35close16890.101.87310.00001.88229.007870.24
33782006.09.12 16:35close16880.101.87310.00001.87729.007879.24
33792006.09.12 16:35sell16900.201.87310.00001.8721
33802006.09.12 16:35sell16910.101.87310.00001.8681
33812006.09.12 16:35sell16920.101.87310.00001.8631
33822006.09.12 16:50close16920.101.87460.00001.8631-15.007864.24
33832006.09.12 16:50close16910.101.87460.00001.8681-15.007849.24
33842006.09.12 16:50close16900.201.87460.00001.8721-30.007819.24
33852006.09.12 16:50buy16930.201.87460.00001.8756
33862006.09.12 16:50buy16940.101.87460.00001.8796
33872006.09.12 16:50buy16950.101.87460.00001.8846
33882006.09.12 16:55t/p16930.201.87560.00001.875620.007839.24
33892006.09.12 18:40close16950.101.87340.00001.8846-12.007827.24
33902006.09.12 18:40close16940.101.87340.00001.8796-12.007815.24
33912006.09.12 18:40sell16960.201.87340.00001.8724
33922006.09.12 18:40sell16970.101.87340.00001.8684
33932006.09.12 18:40sell16980.101.87340.00001.8634
33942006.09.12 20:08t/p16960.201.87240.00001.872420.007835.24
33952006.09.12 21:15close16980.101.87400.00001.8634-6.007829.24
33962006.09.12 21:15close16970.101.87400.00001.8684-6.007823.24
33972006.09.12 21:15buy16990.201.87400.00001.8750
33982006.09.12 21:15buy17000.101.87400.00001.8790
33992006.09.12 21:15buy17010.101.87400.00001.8840
34002006.09.12 21:56t/p16990.201.87500.00001.875020.007843.24
34012006.09.12 23:20close17010.101.87380.00001.8840-2.007841.24
34022006.09.12 23:20close17000.101.87380.00001.8790-2.007839.24
34032006.09.12 23:20sell17020.201.87380.00001.8728
34042006.09.12 23:20sell17030.101.87380.00001.8688
34052006.09.12 23:20sell17040.101.87380.00001.8638
34062006.09.12 23:53t/p17020.201.87280.00001.872820.007859.24
34072006.09.13 01:10close17040.101.87520.00001.8638-13.797845.45
34082006.09.13 01:10close17030.101.87520.00001.8688-13.797831.67
34092006.09.13 01:10buy17050.201.87520.00001.8762
34102006.09.13 01:10buy17060.101.87520.00001.8802
34112006.09.13 01:10buy17070.101.87520.00001.8852
34122006.09.13 01:25close17070.101.87400.00001.8852-12.007819.67
34132006.09.13 01:25close17060.101.87400.00001.8802-12.007807.67
34142006.09.13 01:25close17050.201.87400.00001.8762-24.007783.67
34152006.09.13 01:25sell17080.201.87400.00001.8730
34162006.09.13 01:25sell17090.101.87400.00001.8690
34172006.09.13 01:25sell17100.101.87400.00001.8640
34182006.09.13 02:13t/p17080.201.87300.00001.873020.007803.67
34192006.09.13 06:00close17100.101.87240.00001.864016.007819.67
34202006.09.13 06:00close17090.101.87240.00001.869016.007835.67
34212006.09.13 06:00buy17110.201.87240.00001.8734
34222006.09.13 06:00buy17120.101.87240.00001.8774
34232006.09.13 06:00buy17130.101.87240.00001.8824
34242006.09.13 06:25t/p17110.201.87340.00001.873420.007855.67
34252006.09.13 11:15close17130.101.87220.00001.8824-2.007853.67
34262006.09.13 11:15close17120.101.87220.00001.8774-2.007851.67
34272006.09.13 11:15sell17140.201.87220.00001.8712
34282006.09.13 11:15sell17150.101.87220.00001.8672
34292006.09.13 11:15sell17160.101.87220.00001.8622
34302006.09.13 13:05close17160.101.87460.00001.8622-24.007827.67
34312006.09.13 13:05close17150.101.87460.00001.8672-24.007803.67
34322006.09.13 13:05close17140.201.87460.00001.8712-48.007755.67
34332006.09.13 13:05buy17170.201.87460.00001.8756
34342006.09.13 13:05buy17180.101.87460.00001.8796
34352006.09.13 13:05buy17190.101.87460.00001.8846
34362006.09.13 14:25close17190.101.87320.00001.8846-14.007741.67
34372006.09.13 14:25close17180.101.87320.00001.8796-14.007727.67
34382006.09.13 14:25close17170.201.87320.00001.8756-28.007699.67
34392006.09.13 14:25sell17200.201.87320.00001.8722
34402006.09.13 14:25sell17210.101.87320.00001.8682
34412006.09.13 14:25sell17220.101.87320.00001.8632
34422006.09.13 15:15close17220.101.87510.00001.8632-19.007680.67
34432006.09.13 15:15close17210.101.87510.00001.8682-19.007661.67
34442006.09.13 15:15close17200.201.87510.00001.8722-38.007623.67
34452006.09.13 15:15buy17230.201.87510.00001.8761
34462006.09.13 15:15buy17240.101.87510.00001.8801
34472006.09.13 15:15buy17250.101.87510.00001.8851
34482006.09.13 17:49t/p17230.201.87610.00001.876120.007643.67
34492006.09.14 05:10close17250.101.87690.00001.885116.957660.62
34502006.09.14 05:10close17240.101.87690.00001.880116.957677.57
34512006.09.14 05:10sell17260.201.87690.00001.8759
34522006.09.14 05:10sell17270.101.87690.00001.8719
34532006.09.14 05:10sell17280.101.87690.00001.8669
34542006.09.14 07:56t/p17260.201.87590.00001.875920.007697.57
34552006.09.14 08:50close17280.101.87710.00001.8669-2.007695.57
34562006.09.14 08:50close17270.101.87710.00001.8719-2.007693.57
34572006.09.14 08:50buy17290.201.87710.00001.8781
34582006.09.14 08:50buy17300.101.87710.00001.8821
34592006.09.14 08:50buy17310.101.87710.00001.8871
34602006.09.14 09:21t/p17290.201.87810.00001.878120.007713.57
34612006.09.14 10:47t/p17300.101.88210.00001.882150.007763.57
34622006.09.14 13:34t/p17310.101.88710.00001.8871100.007863.57
34632006.09.14 20:30sell17320.201.88800.00001.8870
34642006.09.14 20:30sell17330.101.88800.00001.8830
34652006.09.14 20:30sell17340.101.88800.00001.8780
34662006.09.14 20:58t/p17320.201.88700.00001.887020.007883.57
34672006.09.15 04:05close17340.101.88610.00001.878019.227902.78
34682006.09.15 04:05close17330.101.88610.00001.883019.227922.00
34692006.09.15 04:05buy17350.201.88610.00001.8871
34702006.09.15 04:05buy17360.101.88610.00001.8911
34712006.09.15 04:05buy17370.101.88610.00001.8961
34722006.09.15 06:45t/p17350.201.88710.00001.887120.007942.00
34732006.09.15 09:20close17370.101.88650.00001.89614.007946.00
34742006.09.15 09:20close17360.101.88650.00001.89114.007950.00
34752006.09.15 09:20sell17380.201.88650.00001.8855
34762006.09.15 09:20sell17390.101.88650.00001.8815
34772006.09.15 09:20sell17400.101.88650.00001.8765
34782006.09.15 09:39t/p17380.201.88550.00001.885520.007970.00
34792006.09.15 12:04t/p17390.101.88150.00001.881550.008020.00
34802006.09.15 15:00close17400.101.88230.00001.876542.008062.00
34812006.09.15 15:00buy17410.201.88230.00001.8833
34822006.09.15 15:00buy17420.101.88230.00001.8873
34832006.09.15 15:00buy17430.101.88230.00001.8923
34842006.09.15 15:35close17430.101.87850.00001.8923-38.008024.00
34852006.09.15 15:35close17420.101.87850.00001.8873-38.007986.00
34862006.09.15 15:35close17410.201.87850.00001.8833-76.007910.00
34872006.09.15 15:35sell17440.201.87850.00001.8775
34882006.09.15 15:35sell17450.101.87850.00001.8735
34892006.09.15 15:35sell17460.101.87850.00001.8685
34902006.09.15 15:36t/p17440.201.87750.00001.877520.007930.00
34912006.09.15 20:50close17460.101.87770.00001.86858.007938.00
34922006.09.15 20:50close17450.101.87770.00001.87358.007946.00
34932006.09.15 20:50buy17470.201.87770.00001.8787
34942006.09.15 20:50buy17480.101.87770.00001.8827
34952006.09.15 20:50buy17490.101.87770.00001.8877
34962006.09.15 21:26t/p17470.201.87870.00001.878720.007966.00
34972006.09.18 00:20close17490.101.87760.00001.8877-1.357964.65
34982006.09.18 00:20close17480.101.87760.00001.8827-1.357963.30
34992006.09.18 00:20sell17500.201.87760.00001.8766
35002006.09.18 00:20sell17510.101.87760.00001.8726
35012006.09.18 00:20sell17520.101.87760.00001.8676
35022006.09.18 00:32t/p17500.201.87660.00001.876620.007983.30
35032006.09.18 02:30close17520.101.87970.00001.8676-21.007962.30
35042006.09.18 02:30close17510.101.87970.00001.8726-21.007941.30
35052006.09.18 02:30buy17530.201.87970.00001.8807
35062006.09.18 02:30buy17540.101.87970.00001.8847
35072006.09.18 02:30buy17550.101.87970.00001.8897
35082006.09.18 06:40t/p17530.201.88070.00001.880720.007961.30
35092006.09.18 07:55close17550.101.88000.00001.88973.007964.30
35102006.09.18 07:55close17540.101.88000.00001.88473.007967.30
35112006.09.18 07:55sell17560.201.88000.00001.8790
35122006.09.18 07:55sell17570.101.88000.00001.8750
35132006.09.18 07:55sell17580.101.88000.00001.8700
35142006.09.18 08:00close17580.101.88030.00001.8700-3.007964.30
35152006.09.18 08:00close17570.101.88030.00001.8750-3.007961.30
35162006.09.18 08:00close17560.201.88030.00001.8790-6.007955.30
35172006.09.18 08:00buy17590.201.88030.00001.8813
35182006.09.18 08:00buy17600.101.88030.00001.8853
35192006.09.18 08:00buy17610.101.88030.00001.8903
35202006.09.18 08:07t/p17590.201.88130.00001.881320.007975.30
35212006.09.18 11:05close17610.101.87850.00001.8903-18.007957.30
35222006.09.18 11:05close17600.101.87850.00001.8853-18.007939.30
35232006.09.18 11:05sell17620.201.87850.00001.8775
35242006.09.18 11:05sell17630.101.87850.00001.8735
35252006.09.18 11:05sell17640.101.87850.00001.8685
35262006.09.18 11:11t/p17620.201.87750.00001.877520.007959.30
35272006.09.18 14:35close17640.101.87620.00001.868523.007982.30
35282006.09.18 14:35close17630.101.87620.00001.873523.008005.30
35292006.09.18 14:35buy17650.201.87620.00001.8772
35302006.09.18 14:35buy17660.101.87620.00001.8812
35312006.09.18 14:35buy17670.101.87620.00001.8862
35322006.09.18 15:00t/p17650.201.87720.00001.877220.008025.30
35332006.09.19 01:05t/p17660.101.88120.00001.881249.658074.95
35342006.09.19 03:35close17670.101.88050.00001.886242.658117.60
35352006.09.19 03:35sell17680.201.88050.00001.8795
35362006.09.19 03:35sell17690.101.88050.00001.8755
35372006.09.19 03:35sell17700.101.88050.00001.8705
35382006.09.19 04:10close17700.101.88080.00001.8705-3.008114.60
35392006.09.19 04:10close17690.101.88080.00001.8755-3.008111.60
35402006.09.19 04:10close17680.201.88080.00001.8795-6.008105.60
35412006.09.19 04:10buy17710.201.88080.00001.8818
35422006.09.19 04:10buy17720.101.88080.00001.8858
35432006.09.19 04:10buy17730.101.88080.00001.8908
35442006.09.19 04:56t/p17710.201.88180.00001.881820.008125.60
35452006.09.19 08:00close17730.101.88060.00001.8908-2.008123.60
35462006.09.19 08:00close17720.101.88060.00001.8858-2.008121.60
35472006.09.19 08:00sell17740.201.88060.00001.8796
35482006.09.19 08:00sell17750.101.88060.00001.8756
35492006.09.19 08:00sell17760.101.88060.00001.8706
35502006.09.19 08:55close17760.101.88260.00001.8706-20.008101.60
35512006.09.19 08:55close17750.101.88260.00001.8756-20.008081.60
35522006.09.19 08:55close17740.201.88260.00001.8796-40.008041.60
35532006.09.19 08:55buy17770.201.88260.00001.8836
35542006.09.19 08:55buy17780.101.88260.00001.8876
35552006.09.19 08:55buy17790.101.88260.00001.8926
35562006.09.19 09:55close17790.101.87930.00001.8926-33.008008.60
35572006.09.19 09:55close17780.101.87930.00001.8876-33.007975.60
35582006.09.19 09:55close17770.201.87930.00001.8836-66.007909.60
35592006.09.19 09:55sell17800.201.87930.00001.8783
35602006.09.19 09:55sell17810.101.87930.00001.8743
35612006.09.19 09:55sell17820.101.87930.00001.8693
35622006.09.19 10:10t/p17800.201.87830.00001.878320.007929.60
35632006.09.19 12:55close17820.101.88030.00001.8693-10.007919.60
35642006.09.19 12:55close17810.101.88030.00001.8743-10.007909.60
35652006.09.19 12:55buy17830.201.88030.00001.8813
35662006.09.19 12:55buy17840.101.88030.00001.8853
35672006.09.19 12:55buy17850.101.88030.00001.8903
35682006.09.19 13:11t/p17830.201.88130.00001.881320.007929.60
35692006.09.19 14:41t/p17840.101.88530.00001.885350.007979.60
35702006.09.19 17:30close17850.101.88360.00001.890333.008012.60
35712006.09.19 17:30sell17860.201.88360.00001.8826
35722006.09.19 17:30sell17870.101.88360.00001.8786
35732006.09.19 17:30sell17880.101.88360.00001.8736
35742006.09.19 17:35t/p17860.201.88260.00001.882620.008032.60
35752006.09.19 22:40close17880.101.88210.00001.873615.008047.60
35762006.09.19 22:40close17870.101.88210.00001.878615.008062.60
35772006.09.19 22:40buy17890.201.88210.00001.8831
35782006.09.19 22:40buy17900.101.88210.00001.8871
35792006.09.19 22:40buy17910.101.88210.00001.8921
35802006.09.19 23:02t/p17890.201.88310.00001.883120.008082.60
35812006.09.19 23:45close17910.101.88130.00001.8921-8.008074.60
35822006.09.19 23:45close17900.101.88130.00001.8871-8.008066.60
35832006.09.19 23:45sell17920.201.88130.00001.8803
35842006.09.19 23:45sell17930.101.88130.00001.8763
35852006.09.19 23:45sell17940.101.88130.00001.8713
35862006.09.20 03:20close17940.101.88210.00001.8713-7.798058.81
35872006.09.20 03:20close17930.101.88210.00001.8763-7.798051.03
35882006.09.20 03:20close17920.201.88210.00001.8803-15.578035.46
35892006.09.20 03:20buy17950.201.88210.00001.8831
35902006.09.20 03:20buy17960.101.88210.00001.8871
35912006.09.20 03:20buy17970.101.88210.00001.8921
35922006.09.20 03:29t/p17950.201.88310.00001.883120.008055.46
35932006.09.20 07:40close17970.101.88290.00001.89218.008063.46
35942006.09.20 07:40close17960.101.88290.00001.88718.008071.46
35952006.09.20 07:40sell17980.201.88290.00001.8819
35962006.09.20 07:40sell17990.101.88290.00001.8779
35972006.09.20 07:40sell18000.101.88290.00001.8729
35982006.09.20 09:00close18000.101.88380.00001.8729-9.008062.46
35992006.09.20 09:00close17990.101.88380.00001.8779-9.008053.46
36002006.09.20 09:00close17980.201.88380.00001.8819-18.008035.46
36012006.09.20 09:00buy18010.201.88380.00001.8848
36022006.09.20 09:00buy18020.101.88380.00001.8888
36032006.09.20 09:00buy18030.101.88380.00001.8938
36042006.09.20 09:40close18030.101.88210.00001.8938-17.008018.46
36052006.09.20 09:40close18020.101.88210.00001.8888-17.008001.46
36062006.09.20 09:40close18010.201.88210.00001.8848-34.007967.46
36072006.09.20 09:40sell18040.201.88210.00001.8811
36082006.09.20 09:40sell18050.101.88210.00001.8771
36092006.09.20 09:40sell18060.101.88210.00001.8721
36102006.09.20 09:50t/p18040.201.88110.00001.881120.007987.46
36112006.09.20 13:30close18060.101.88360.00001.8721-15.007972.46
36122006.09.20 13:30close18050.101.88360.00001.8771-15.007957.46
36132006.09.20 13:30buy18070.201.88360.00001.8846
36142006.09.20 13:30buy18080.101.88360.00001.8886
36152006.09.20 13:30buy18090.101.88360.00001.8936
36162006.09.20 15:01t/p18070.201.88460.00001.884620.007977.46
36172006.09.20 16:57t/p18080.101.88860.00001.888650.008027.46
36182006.09.20 21:20close18090.101.88830.00001.893647.008074.46
36192006.09.20 21:20sell18100.201.88830.00001.8873
36202006.09.20 21:20sell18110.101.88830.00001.8833
36212006.09.20 21:20sell18120.101.88830.00001.8783
36222006.09.20 21:44t/p18100.201.88730.00001.887320.008094.46
36232006.09.21 02:15close18120.101.88860.00001.8783-2.368092.10
36242006.09.21 02:15close18110.101.88860.00001.8833-2.368089.75
36252006.09.21 02:15buy18130.201.88860.00001.8896
36262006.09.21 02:15buy18140.101.88860.00001.8936
36272006.09.21 02:15buy18150.101.88860.00001.8986
36282006.09.21 02:25t/p18130.201.88960.00001.889620.008109.75
36292006.09.21 07:40close18150.101.89120.00001.898626.008135.75
36302006.09.21 07:40close18140.101.89120.00001.893626.008161.75
36312006.09.21 07:40sell18160.201.89120.00001.8902
36322006.09.21 07:40sell18170.101.89120.00001.8862
36332006.09.21 07:40sell18180.101.89120.00001.8812
36342006.09.21 07:45close18180.101.89320.00001.8812-20.008141.75
36352006.09.21 07:45close18170.101.89320.00001.8862-20.008121.75
36362006.09.21 07:45close18160.201.89320.00001.8902-40.008081.75
36372006.09.21 07:45buy18190.201.89320.00001.8942
36382006.09.21 07:45buy18200.101.89320.00001.8982
36392006.09.21 07:45buy18210.101.89320.00001.9032
36402006.09.21 09:42t/p18190.201.89420.00001.894220.008101.75
36412006.09.21 12:35t/p18200.101.89820.00001.898250.008151.75
36422006.09.21 16:15close18210.101.89650.00001.903233.008184.75
36432006.09.21 16:15sell18220.201.89650.00001.8955
36442006.09.21 16:15sell18230.101.89650.00001.8915
36452006.09.21 16:15sell18240.101.89650.00001.8865
36462006.09.21 16:20t/p18220.201.89550.00001.895520.008204.75
36472006.09.21 18:15close18240.101.90100.00001.8865-45.008159.75
36482006.09.21 18:15close18230.101.90100.00001.8915-45.008114.75
36492006.09.21 18:15buy18250.201.90100.00001.9020
36502006.09.21 18:15buy18260.101.90100.00001.9060
36512006.09.21 18:15buy18270.101.90100.00001.9110
36522006.09.21 18:15t/p18250.201.90200.00001.902020.008134.75
36532006.09.22 03:50close18270.101.90160.00001.91105.658140.40
36542006.09.22 03:50close18260.101.90160.00001.90605.658146.05
36552006.09.22 03:50sell18280.201.90160.00001.9006
36562006.09.22 03:50sell18290.101.90160.00001.8966
36572006.09.22 03:50sell18300.101.90160.00001.8916
36582006.09.22 05:25t/p18280.201.90060.00001.900620.008166.05
36592006.09.22 08:20close18300.101.90300.00001.8916-14.008152.05
36602006.09.22 08:20close18290.101.90300.00001.8966-14.008138.05
36612006.09.22 08:20buy18310.201.90300.00001.9040
36622006.09.22 08:20buy18320.101.90300.00001.9080
36632006.09.22 08:20buy18330.101.90300.00001.9130
36642006.09.22 09:04t/p18310.201.90400.00001.904020.008158.05
36652006.09.22 11:50close18330.101.90350.00001.91305.008163.05
36662006.09.22 11:50close18320.101.90350.00001.90805.008168.05
36672006.09.22 11:50sell18340.201.90350.00001.9025
36682006.09.22 11:50sell18350.101.90350.00001.8985
36692006.09.22 11:50sell18360.101.90350.00001.8935
36702006.09.22 12:03t/p18340.201.90250.00001.902520.008188.05
36712006.09.25 03:49close18360.101.90170.00001.893518.228206.26
36722006.09.25 03:49close18350.101.90170.00001.898518.228224.48
36732006.09.25 03:49buy18370.201.90170.00001.9027
36742006.09.25 03:49buy18380.101.90170.00001.9067
36752006.09.25 03:49buy18390.101.90170.00001.9117
36762006.09.25 04:04t/p18370.201.90270.00001.902720.008244.48
36772006.09.25 08:33t/p18380.101.90670.00001.906750.008294.48
36782006.09.25 10:00close18390.101.90310.00001.911714.008308.48
36792006.09.25 10:00sell18400.201.90310.00001.9021
36802006.09.25 10:00sell18410.101.90310.00001.8981
36812006.09.25 10:00sell18420.101.90310.00001.8931
36822006.09.25 11:00t/p18400.201.90210.00001.902120.008328.48
36832006.09.25 19:25close18420.101.90140.00001.893117.008345.48
36842006.09.25 19:25close18410.101.90140.00001.898117.008362.48
36852006.09.25 19:25buy18430.201.90140.00001.9024
36862006.09.25 19:25buy18440.101.90140.00001.9064
36872006.09.25 19:25buy18450.101.90140.00001.9114
36882006.09.25 22:10close18450.101.90080.00001.9114-6.008356.48
36892006.09.25 22:10close18440.101.90080.00001.9064-6.008350.48
36902006.09.25 22:10close18430.201.90080.00001.9024-12.008338.48
36912006.09.25 22:10sell18460.201.90080.00001.8998
36922006.09.25 22:10sell18470.101.90080.00001.8958
36932006.09.25 22:10sell18480.101.90080.00001.8908
36942006.09.25 22:27t/p18460.201.89980.00001.899820.008358.48
36952006.09.26 01:35close18480.101.90040.00001.89084.218362.69
36962006.09.26 01:35close18470.101.90040.00001.89584.218366.91
36972006.09.26 01:35buy18490.201.90040.00001.9014
36982006.09.26 01:35buy18500.101.90040.00001.9054
36992006.09.26 01:35buy18510.101.90040.00001.9104
37002006.09.26 01:41t/p18490.201.90140.00001.901420.008386.91
37012006.09.26 04:25close18510.101.90110.00001.91047.008393.91
37022006.09.26 04:25close18500.101.90110.00001.90547.008400.91
37032006.09.26 04:25sell18520.201.90110.00001.9001
37042006.09.26 04:25sell18530.101.90110.00001.8961
37052006.09.26 04:25sell18540.101.90110.00001.8911
37062006.09.26 08:12t/p18520.201.90010.00001.900120.008420.91
37072006.09.26 10:15t/p18530.101.89610.00001.896150.008470.91
37082006.09.26 14:30close18540.101.89610.00001.891150.008520.91
37092006.09.26 14:30buy18550.201.89610.00001.8971
37102006.09.26 14:30buy18560.101.89610.00001.9011
37112006.09.26 14:30buy18570.101.89610.00001.9061
37122006.09.26 14:50close18570.101.89540.00001.9061-7.008513.91
37132006.09.26 14:50close18560.101.89540.00001.9011-7.008506.91
37142006.09.26 14:50close18550.201.89540.00001.8971-14.008492.91
37152006.09.26 14:50sell18580.201.89540.00001.8944
37162006.09.26 14:50sell18590.101.89540.00001.8904
37172006.09.26 14:50sell18600.101.89540.00001.8854
37182006.09.26 15:05close18600.101.89600.00001.8854-6.008486.91
37192006.09.26 15:05close18590.101.89600.00001.8904-6.008480.91
37202006.09.26 15:05close18580.201.89600.00001.8944-12.008468.91
37212006.09.26 15:05buy18610.201.89600.00001.8970
37222006.09.26 15:05buy18620.101.89600.00001.9010
37232006.09.26 15:05buy18630.101.89600.00001.9060
37242006.09.26 15:15close18630.101.89560.00001.9060-4.008464.91
37252006.09.26 15:15close18620.101.89560.00001.9010-4.008460.91
37262006.09.26 15:15close18610.201.89560.00001.8970-8.008452.91
37272006.09.26 15:15sell18640.201.89560.00001.8946
37282006.09.26 15:15sell18650.101.89560.00001.8906
37292006.09.26 15:15sell18660.101.89560.00001.8856
37302006.09.26 15:30close18660.101.89640.00001.8856-8.008444.91
37312006.09.26 15:30close18650.101.89640.00001.8906-8.008436.91
37322006.09.26 15:30close18640.201.89640.00001.8946-16.008420.91
37332006.09.26 15:30buy18670.201.89640.00001.8974
37342006.09.26 15:30buy18680.101.89640.00001.9014
37352006.09.26 15:30buy18690.101.89640.00001.9064
37362006.09.26 15:37t/p18670.201.89740.00001.897420.008440.91
37372006.09.26 16:20close18690.101.89510.00001.9064-13.008427.91
37382006.09.26 16:20close18680.101.89510.00001.9014-13.008414.91
37392006.09.26 16:20sell18700.201.89510.00001.8941
37402006.09.26 16:20sell18710.101.89510.00001.8901
37412006.09.26 16:20sell18720.101.89510.00001.8851
37422006.09.26 16:46t/p18700.201.89410.00001.894120.008434.91
37432006.09.26 17:55close18720.101.89590.00001.8851-8.008426.91
37442006.09.26 17:55close18710.101.89590.00001.8901-8.008418.91
37452006.09.26 17:55buy18730.201.89590.00001.8969
37462006.09.26 17:55buy18740.101.89590.00001.9009
37472006.09.26 17:55buy18750.101.89590.00001.9059
37482006.09.26 18:00close18750.101.89520.00001.9059-7.008411.91
37492006.09.26 18:00close18740.101.89520.00001.9009-7.008404.91
37502006.09.26 18:00close18730.201.89520.00001.8969-14.008390.91
37512006.09.26 18:00sell18760.201.89520.00001.8942
37522006.09.26 18:00sell18770.101.89520.00001.8902
37532006.09.26 18:00sell18780.101.89520.00001.8852
37542006.09.26 18:15close18780.101.89590.00001.8852-7.008383.91
37552006.09.26 18:15close18770.101.89590.00001.8902-7.008376.91
37562006.09.26 18:15close18760.201.89590.00001.8942-14.008362.91
37572006.09.26 18:15buy18790.201.89590.00001.8969
37582006.09.26 18:15buy18800.101.89590.00001.9009
37592006.09.26 18:15buy18810.101.89590.00001.9059
37602006.09.26 18:25close18810.101.89480.00001.9059-11.008351.91
37612006.09.26 18:25close18800.101.89480.00001.9009-11.008340.91
37622006.09.26 18:25close18790.201.89480.00001.8969-22.008318.91
37632006.09.26 18:25sell18820.201.89480.00001.8938
37642006.09.26 18:25sell18830.101.89480.00001.8898
37652006.09.26 18:25sell18840.101.89480.00001.8848
37662006.09.26 20:45close18840.101.89560.00001.8848-8.008310.91
37672006.09.26 20:45close18830.101.89560.00001.8898-8.008302.91
37682006.09.26 20:45close18820.201.89560.00001.8938-16.008286.91
37692006.09.26 20:45buy18850.201.89560.00001.8966
37702006.09.26 20:45buy18860.101.89560.00001.9006
37712006.09.26 20:45buy18870.101.89560.00001.9056
37722006.09.26 21:00t/p18850.201.89660.00001.896620.008306.91
37732006.09.26 21:40close18870.101.89480.00001.9056-8.008298.91
37742006.09.26 21:40close18860.101.89480.00001.9006-8.008290.91
37752006.09.26 21:40sell18880.201.89480.00001.8938
37762006.09.26 21:40sell18890.101.89480.00001.8898
37772006.09.26 21:40sell18900.101.89480.00001.8848
37782006.09.26 22:04t/p18880.201.89380.00001.893820.008310.91
37792006.09.27 01:20close18900.101.89480.00001.88480.228311.12
37802006.09.27 01:20close18890.101.89480.00001.88980.228311.34
37812006.09.27 01:20buy18910.201.89480.00001.8958
37822006.09.27 01:20buy18920.101.89480.00001.8998
37832006.09.27 01:20buy18930.101.89480.00001.9048
37842006.09.27 02:10t/p18910.201.89580.00001.895820.008331.34
37852006.09.27 03:05close18930.101.89450.00001.9048-3.008328.34
37862006.09.27 03:05close18920.101.89450.00001.8998-3.008325.34
37872006.09.27 03:05sell18940.201.89450.00001.8935
37882006.09.27 03:05sell18950.101.89450.00001.8895
37892006.09.27 03:05sell18960.101.89450.00001.8845
37902006.09.27 05:45close18960.101.89510.00001.8845-6.008319.34
37912006.09.27 05:45close18950.101.89510.00001.8895-6.008313.34
37922006.09.27 05:45close18940.201.89510.00001.8935-12.008301.34
37932006.09.27 05:45buy18970.201.89510.00001.8961
37942006.09.27 05:45buy18980.101.89510.00001.9001
37952006.09.27 05:45buy18990.101.89510.00001.9051
37962006.09.27 06:40close18990.101.89480.00001.9051-3.008298.34
37972006.09.27 06:40close18980.101.89480.00001.9001-3.008295.34
37982006.09.27 06:40close18970.201.89480.00001.8961-6.008289.34
37992006.09.27 06:40sell19000.201.89480.00001.8938
38002006.09.27 06:40sell19010.101.89480.00001.8898
38012006.09.27 06:40sell19020.101.89480.00001.8848
38022006.09.27 07:10close19020.101.89520.00001.8848-4.008285.34
38032006.09.27 07:10close19010.101.89520.00001.8898-4.008281.34
38042006.09.27 07:10close19000.201.89520.00001.8938-8.008273.34
38052006.09.27 07:10buy19030.201.89520.00001.8962
38062006.09.27 07:10buy19040.101.89520.00001.9002
38072006.09.27 07:10buy19050.101.89520.00001.9052
38082006.09.27 07:45close19050.101.89460.00001.9052-6.008267.34
38092006.09.27 07:45close19040.101.89460.00001.9002-6.008261.34
38102006.09.27 07:45close19030.201.89460.00001.8962-12.008249.34
38112006.09.27 07:45sell19060.201.89460.00001.8936
38122006.09.27 07:45sell19070.101.89460.00001.8896
38132006.09.27 07:45sell19080.101.89460.00001.8846
38142006.09.27 08:05t/p19060.201.89360.00001.893620.008269.34
38152006.09.27 10:03t/p19070.101.88960.00001.889650.008319.34
38162006.09.27 13:15close19080.101.89120.00001.884634.008353.34
38172006.09.27 13:15buy19090.201.89120.00001.8922
38182006.09.27 13:15buy19100.101.89120.00001.8962
38192006.09.27 13:15buy19110.101.89120.00001.9012
38202006.09.27 14:30t/p19090.201.89220.00001.892220.008373.34
38212006.09.27 14:50close19110.101.88850.00001.9012-27.008346.34
38222006.09.27 14:50close19100.101.88850.00001.8962-27.008319.34
38232006.09.27 14:50sell19120.201.88850.00001.8875
38242006.09.27 14:50sell19130.101.88850.00001.8835
38252006.09.27 14:50sell19140.101.88850.00001.8785
38262006.09.27 15:24t/p19120.201.88750.00001.887520.008339.34
38272006.09.27 19:15close19140.101.88850.00001.87850.008339.34
38282006.09.27 19:15close19130.101.88850.00001.88350.008339.34
38292006.09.27 19:15buy19150.201.88850.00001.8895
38302006.09.27 19:15buy19160.101.88850.00001.8935
38312006.09.27 19:15buy19170.101.88850.00001.8985
38322006.09.28 01:16t/p19150.201.88950.00001.889517.908357.24
38332006.09.28 04:35close19170.101.88870.00001.89850.958358.19
38342006.09.28 04:35close19160.101.88870.00001.89350.958359.14
38352006.09.28 04:35sell19180.201.88870.00001.8877
38362006.09.28 04:35sell19190.101.88870.00001.8837
38372006.09.28 04:35sell19200.101.88870.00001.8787
38382006.09.28 04:48t/p19180.201.88770.00001.887720.008379.14
38392006.09.28 08:32t/p19190.101.88370.00001.883750.008429.14
38402006.09.28 10:31t/p19200.101.87870.00001.8787100.008529.14
38412006.09.28 19:00buy19210.201.87510.00001.8761
38422006.09.28 19:00buy19220.101.87510.00001.8801
38432006.09.28 19:00buy19230.101.87510.00001.8851
38442006.09.28 20:45t/p19210.201.87610.00001.876120.008549.14
38452006.09.29 00:00close19230.101.87560.00001.88514.658553.79
38462006.09.29 00:00close19220.101.87560.00001.88014.658558.44
38472006.09.29 00:00sell19240.201.87560.00001.8746
38482006.09.29 00:00sell19250.101.87560.00001.8706
38492006.09.29 00:00sell19260.101.87560.00001.8656
38502006.09.29 01:05close19260.101.87630.00001.8656-7.008551.44
38512006.09.29 01:05close19250.101.87630.00001.8706-7.008544.44
38522006.09.29 01:05close19240.201.87630.00001.8746-14.008530.44
38532006.09.29 01:05buy19270.201.87630.00001.8773
38542006.09.29 01:05buy19280.101.87630.00001.8813
38552006.09.29 01:05buy19290.101.87630.00001.8863
38562006.09.29 01:10close19290.101.87600.00001.8863-3.008527.44
38572006.09.29 01:10close19280.101.87600.00001.8813-3.008524.44
38582006.09.29 01:10close19270.201.87600.00001.8773-6.008518.44
38592006.09.29 01:10sell19300.201.87600.00001.8750
38602006.09.29 01:10sell19310.101.87600.00001.8710
38612006.09.29 01:10sell19320.101.87600.00001.8660
38622006.09.29 01:35t/p19300.201.87500.00001.875020.008538.44
38632006.09.29 03:25close19320.101.87640.00001.8660-4.008534.44
38642006.09.29 03:25close19310.101.87640.00001.8710-4.008530.44
38652006.09.29 03:25buy19330.201.87640.00001.8774
38662006.09.29 03:25buy19340.101.87640.00001.8814
38672006.09.29 03:25buy19350.101.87640.00001.8864
38682006.09.29 04:29t/p19330.201.87740.00001.877420.008550.44
38692006.09.29 07:25close19350.101.87550.00001.8864-9.008541.44
38702006.09.29 07:25close19340.101.87550.00001.8814-9.008532.44
38712006.09.29 07:25sell19360.201.87550.00001.8745
38722006.09.29 07:25sell19370.101.87550.00001.8705
38732006.09.29 07:25sell19380.101.87550.00001.8655
38742006.09.29 07:55t/p19360.201.87450.00001.874520.008552.44
38752006.09.29 09:06t/p19370.101.87050.00001.870550.008602.44
38762006.09.29 11:35close19380.101.87010.00001.865554.008656.44
38772006.09.29 11:35buy19390.201.87010.00001.8711
38782006.09.29 11:35buy19400.101.87010.00001.8751
38792006.09.29 11:35buy19410.101.87010.00001.8801
38802006.09.29 13:45close19410.101.86830.00001.8801-18.008638.44
38812006.09.29 13:45close19400.101.86830.00001.8751-18.008620.44
38822006.09.29 13:45close19390.201.86830.00001.8711-36.008584.44
38832006.09.29 13:45sell19420.201.86830.00001.8673
38842006.09.29 13:45sell19430.101.86830.00001.8633
38852006.09.29 13:45sell19440.101.86830.00001.8583
38862006.09.29 14:21t/p19420.201.86730.00001.867320.008604.44
38872006.09.29 14:46t/p19430.101.86330.00001.863350.008654.44
38882006.09.29 17:15close19440.101.86800.00001.85833.008657.44
38892006.09.29 17:15buy19450.201.86800.00001.8690
38902006.09.29 17:15buy19460.101.86800.00001.8730
38912006.09.29 17:15buy19470.101.86800.00001.8780
38922006.09.29 17:22t/p19450.201.86900.00001.869020.008677.44
38932006.10.02 00:00t/p19460.101.87300.00001.873049.658727.09
38942006.10.02 01:05close19470.101.87140.00001.878033.658760.74
38952006.10.02 01:05sell19480.201.87140.00001.8704
38962006.10.02 01:05sell19490.101.87140.00001.8664
38972006.10.02 01:05sell19500.101.87140.00001.8614
38982006.10.02 03:07t/p19480.201.87040.00001.870420.008780.74
38992006.10.02 06:05close19500.101.87060.00001.86148.008788.74
39002006.10.02 06:05close19490.101.87060.00001.86648.008796.74
39012006.10.02 06:05buy19510.201.87060.00001.8716
39022006.10.02 06:05buy19520.101.87060.00001.8756
39032006.10.02 06:05buy19530.101.87060.00001.8806
39042006.10.02 07:27t/p19510.201.87160.00001.871620.008816.74
39052006.10.02 09:25close19530.101.86970.00001.8806-9.008807.74
39062006.10.02 09:25close19520.101.86970.00001.8756-9.008798.74
39072006.10.02 09:25sell19540.201.86970.00001.8687
39082006.10.02 09:25sell19550.101.86970.00001.8647
39092006.10.02 09:25sell19560.101.86970.00001.8597
39102006.10.02 09:27t/p19540.201.86870.00001.868720.008818.74
39112006.10.02 10:45close19560.101.87380.00001.8597-41.008777.74
39122006.10.02 10:45close19550.101.87380.00001.8647-41.008736.74
39132006.10.02 10:45buy19570.201.87380.00001.8748
39142006.10.02 10:45buy19580.101.87380.00001.8788
39152006.10.02 10:45buy19590.101.87380.00001.8838
39162006.10.02 11:08t/p19570.201.87480.00001.874820.008756.74
39172006.10.02 14:15close19590.101.87100.00001.8838-28.008728.74
39182006.10.02 14:15close19580.101.87100.00001.8788-28.008700.74
39192006.10.02 14:15sell19600.201.87100.00001.8700
39202006.10.02 14:15sell19610.101.87100.00001.8660
39212006.10.02 14:15sell19620.101.87100.00001.8610
39222006.10.02 15:20close19620.101.87460.00001.8610-36.008664.74
39232006.10.02 15:20close19610.101.87460.00001.8660-36.008628.74
39242006.10.02 15:20close19600.201.87460.00001.8700-72.008556.74
39252006.10.02 15:20buy19630.201.87460.00001.8756
39262006.10.02 15:20buy19640.101.87460.00001.8796
39272006.10.02 15:20buy19650.101.87460.00001.8846
39282006.10.02 15:22t/p19630.201.87560.00001.875620.008576.74
39292006.10.02 15:46t/p19640.101.87960.00001.879650.008626.74
39302006.10.02 16:21t/p19650.101.88460.00001.8846100.008726.74
39312006.10.02 22:30sell19660.201.88660.00001.8856
39322006.10.02 22:30sell19670.101.88660.00001.8816
39332006.10.02 22:30sell19680.101.88660.00001.8766
39342006.10.02 22:50close19680.101.88700.00001.8766-4.008722.74
39352006.10.02 22:50close19670.101.88700.00001.8816-4.008718.74
39362006.10.02 22:50close19660.201.88700.00001.8856-8.008710.74
39372006.10.02 22:50buy19690.201.88700.00001.8880
39382006.10.02 22:50buy19700.101.88700.00001.8920
39392006.10.02 22:50buy19710.101.88700.00001.8970
39402006.10.02 23:20close19710.101.88670.00001.8970-3.008707.74
39412006.10.02 23:20close19700.101.88670.00001.8920-3.008704.74
39422006.10.02 23:20close19690.201.88670.00001.8880-6.008698.74
39432006.10.02 23:20sell19720.201.88670.00001.8857
39442006.10.02 23:20sell19730.101.88670.00001.8817
39452006.10.02 23:20sell19740.101.88670.00001.8767
39462006.10.03 04:24t/p19720.201.88570.00001.885720.438719.17
39472006.10.03 05:25close19740.101.88700.00001.8767-2.798716.38
39482006.10.03 05:25close19730.101.88700.00001.8817-2.798713.60
39492006.10.03 05:25buy19750.201.88700.00001.8880
39502006.10.03 05:25buy19760.101.88700.00001.8920
39512006.10.03 05:25buy19770.101.88700.00001.8970
39522006.10.03 08:37t/p19750.201.88800.00001.888020.008733.60
39532006.10.03 10:50close19770.101.88660.00001.8970-4.008729.60
39542006.10.03 10:50close19760.101.88660.00001.8920-4.008725.60
39552006.10.03 10:50sell19780.201.88660.00001.8856
39562006.10.03 10:50sell19790.101.88660.00001.8816
39572006.10.03 10:50sell19800.101.88660.00001.8766
39582006.10.03 11:35close19800.101.88770.00001.8766-11.008714.60
39592006.10.03 11:35close19790.101.88770.00001.8816-11.008703.60
39602006.10.03 11:35close19780.201.88770.00001.8856-22.008681.60
39612006.10.03 11:35buy19810.201.88770.00001.8887
39622006.10.03 11:35buy19820.101.88770.00001.8927
39632006.10.03 11:35buy19830.101.88770.00001.8977
39642006.10.03 12:45t/p19810.201.88870.00001.888720.008701.60
39652006.10.03 14:40close19830.101.88710.00001.8977-6.008695.60
39662006.10.03 14:40close19820.101.88710.00001.8927-6.008689.60
39672006.10.03 14:40sell19840.201.88710.00001.8861
39682006.10.03 14:40sell19850.101.88710.00001.8821
39692006.10.03 14:40sell19860.101.88710.00001.8771
39702006.10.03 15:20close19860.101.88920.00001.8771-21.008668.60
39712006.10.03 15:20close19850.101.88920.00001.8821-21.008647.60
39722006.10.03 15:20close19840.201.88920.00001.8861-42.008605.60
39732006.10.03 15:20buy19870.201.88920.00001.8902
39742006.10.03 15:20buy19880.101.88920.00001.8942
39752006.10.03 15:20buy19890.101.88920.00001.8992
39762006.10.03 17:40close19890.101.88820.00001.8992-10.008595.60
39772006.10.03 17:40close19880.101.88820.00001.8942-10.008585.60
39782006.10.03 17:40close19870.201.88820.00001.8902-20.008565.60
39792006.10.03 17:40sell19900.201.88820.00001.8872
39802006.10.03 17:40sell19910.101.88820.00001.8832
39812006.10.03 17:40sell19920.101.88820.00001.8782
39822006.10.03 17:58t/p19900.201.88720.00001.887220.008585.60
39832006.10.03 21:30close19920.101.88750.00001.87827.008592.60
39842006.10.03 21:30close19910.101.88750.00001.88327.008599.60
39852006.10.03 21:30buy19930.201.88750.00001.8885
39862006.10.03 21:30buy19940.101.88750.00001.8925
39872006.10.03 21:30buy19950.101.88750.00001.8975
39882006.10.04 00:30close19950.101.88660.00001.8975-9.358590.25
39892006.10.04 00:30close19940.101.88660.00001.8925-9.358580.90
39902006.10.04 00:30close19930.201.88660.00001.8885-18.708562.20
39912006.10.04 00:30sell19960.201.88660.00001.8856
39922006.10.04 00:30sell19970.101.88660.00001.8816
39932006.10.04 00:30sell19980.101.88660.00001.8766
39942006.10.04 00:32t/p19960.201.88560.00001.885620.008582.20
39952006.10.04 08:55close19980.101.88540.00001.876612.008594.20
39962006.10.04 08:55close19970.101.88540.00001.881612.008606.20
39972006.10.04 08:55buy19990.201.88540.00001.8864
39982006.10.04 08:55buy20000.101.88540.00001.8904
39992006.10.04 08:55buy20010.101.88540.00001.8954
40002006.10.04 08:57t/p19990.201.88640.00001.886420.008626.20
40012006.10.04 10:45close20010.101.88420.00001.8954-12.008614.20
40022006.10.04 10:45close20000.101.88420.00001.8904-12.008602.20
40032006.10.04 10:45sell20020.201.88420.00001.8832
40042006.10.04 10:45sell20030.101.88420.00001.8792
40052006.10.04 10:45sell20040.101.88420.00001.8742
40062006.10.04 10:47t/p20020.201.88320.00001.883220.008622.20
40072006.10.04 12:34t/p20030.101.87920.00001.879250.008672.20
40082006.10.04 15:10close20040.101.88160.00001.874226.008698.20
40092006.10.04 15:10buy20050.201.88160.00001.8826
40102006.10.04 15:10buy20060.101.88160.00001.8866
40112006.10.04 15:10buy20070.101.88160.00001.8916
40122006.10.04 16:00t/p20050.201.88260.00001.882620.008718.20
40132006.10.05 01:34t/p20060.101.88660.00001.886648.958767.15
40142006.10.05 03:25close20070.101.88550.00001.891637.958805.10
40152006.10.05 03:25sell20080.201.88550.00001.8845
40162006.10.05 03:25sell20090.101.88550.00001.8805
40172006.10.05 03:25sell20100.101.88550.00001.8755
40182006.10.05 06:55close20100.101.88600.00001.8755-5.008800.10
40192006.10.05 06:55close20090.101.88600.00001.8805-5.008795.10
40202006.10.05 06:55close20080.201.88600.00001.8845-10.008785.10
40212006.10.05 06:55buy20110.201.88600.00001.8870
40222006.10.05 06:55buy20120.101.88600.00001.8910
40232006.10.05 06:55buy20130.101.88600.00001.8960
40242006.10.05 08:55close20130.101.88460.00001.8960-14.008771.10
40252006.10.05 08:55close20120.101.88460.00001.8910-14.008757.10
40262006.10.05 08:55close20110.201.88460.00001.8870-28.008729.10
40272006.10.05 08:55sell20140.201.88460.00001.8836
40282006.10.05 08:55sell20150.101.88460.00001.8796
40292006.10.05 08:55sell20160.101.88460.00001.8746
40302006.10.05 09:30close20160.101.88630.00001.8746-17.008712.10
40312006.10.05 09:30close20150.101.88630.00001.8796-17.008695.10
40322006.10.05 09:30close20140.201.88630.00001.8836-34.008661.10
40332006.10.05 09:30buy20170.201.88630.00001.8873
40342006.10.05 09:30buy20180.101.88630.00001.8913
40352006.10.05 09:30buy20190.101.88630.00001.8963
40362006.10.05 10:35close20190.101.88500.00001.8963-13.008648.10
40372006.10.05 10:35close20180.101.88500.00001.8913-13.008635.10
40382006.10.05 10:35close20170.201.88500.00001.8873-26.008609.10
40392006.10.05 10:35sell20200.201.88500.00001.8840
40402006.10.05 10:35sell20210.101.88500.00001.8800
40412006.10.05 10:35sell20220.101.88500.00001.8750
40422006.10.05 11:04t/p20200.201.88400.00001.884020.008629.10
40432006.10.05 14:31t/p20210.101.88000.00001.880050.008679.10
40442006.10.05 18:25close20220.101.87940.00001.875056.008735.10
40452006.10.05 18:25buy20230.201.87940.00001.8804
40462006.10.05 18:25buy20240.101.87940.00001.8844
40472006.10.05 18:25buy20250.101.87940.00001.8894
40482006.10.06 01:05close20250.101.87840.00001.8894-10.358724.75
40492006.10.06 01:05close20240.101.87840.00001.8844-10.358714.40
40502006.10.06 01:05close20230.201.87840.00001.8804-20.708693.70
40512006.10.06 01:05sell20260.201.87840.00001.8774
40522006.10.06 01:05sell20270.101.87840.00001.8734
40532006.10.06 01:05sell20280.101.87840.00001.8684
40542006.10.06 01:19t/p20260.201.87740.00001.877420.008713.70
40552006.10.06 02:10close20280.101.87870.00001.8684-3.008710.70
40562006.10.06 02:10close20270.101.87870.00001.8734-3.008707.70
40572006.10.06 02:10buy20290.201.87870.00001.8797
40582006.10.06 02:10buy20300.101.87870.00001.8837
40592006.10.06 02:10buy20310.101.87870.00001.8887
40602006.10.06 03:10close20310.101.87700.00001.8887-17.008690.70
40612006.10.06 03:10close20300.101.87700.00001.8837-17.008673.70
40622006.10.06 03:10close20290.201.87700.00001.8797-34.008639.70
40632006.10.06 03:10sell20320.201.87700.00001.8760
40642006.10.06 03:10sell20330.101.87700.00001.8720
40652006.10.06 03:10sell20340.101.87700.00001.8670
40662006.10.06 03:19t/p20320.201.87600.00001.876020.008659.70
40672006.10.06 06:35close20340.101.87780.00001.8670-8.008651.70
40682006.10.06 06:35close20330.101.87780.00001.8720-8.008643.70
40692006.10.06 06:35buy20350.201.87780.00001.8788
40702006.10.06 06:35buy20360.101.87780.00001.8828
40712006.10.06 06:35buy20370.101.87780.00001.8878
40722006.10.06 08:15close20370.101.87660.00001.8878-12.008631.70
40732006.10.06 08:15close20360.101.87660.00001.8828-12.008619.70
40742006.10.06 08:15close20350.201.87660.00001.8788-24.008595.70
40752006.10.06 08:15sell20380.201.87660.00001.8756
40762006.10.06 08:15sell20390.101.87660.00001.8716
40772006.10.06 08:15sell20400.101.87660.00001.8666
40782006.10.06 08:35t/p20380.201.87560.00001.875620.008615.70
40792006.10.06 11:15close20400.101.87720.00001.8666-6.008609.70
40802006.10.06 11:15close20390.101.87720.00001.8716-6.008603.70
40812006.10.06 11:15buy20410.201.87720.00001.8782
40822006.10.06 11:15buy20420.101.87720.00001.8822
40832006.10.06 11:15buy20430.101.87720.00001.8872
40842006.10.06 13:50t/p20410.201.87820.00001.878220.008623.70
40852006.10.06 14:24t/p20420.101.88220.00001.882250.008673.70
40862006.10.06 14:31t/p20430.101.88720.00001.8872100.008773.70
40872006.10.06 15:10sell20440.201.87340.00001.8724
40882006.10.06 15:10sell20450.101.87340.00001.8684
40892006.10.06 15:10sell20460.101.87340.00001.8634
40902006.10.06 15:57t/p20440.201.87240.00001.872420.008793.70
40912006.10.06 16:37t/p20450.101.86840.00001.868450.008843.70
40922006.10.06 19:50close20460.101.87080.00001.863426.008869.70
40932006.10.06 19:50buy20470.201.87080.00001.8718
40942006.10.06 19:50buy20480.101.87080.00001.8758
40952006.10.06 19:50buy20490.101.87080.00001.8808
40962006.10.09 00:20close20490.101.86900.00001.8808-18.358851.35
40972006.10.09 00:20close20480.101.86900.00001.8758-18.358833.00
40982006.10.09 00:20close20470.201.86900.00001.8718-36.708796.30
40992006.10.09 00:20sell20500.201.86900.00001.8680
41002006.10.09 00:20sell20510.101.86900.00001.8640
41012006.10.09 00:20sell20520.101.86900.00001.8590
41022006.10.09 03:15close20520.101.87080.00001.8590-18.008778.30
41032006.10.09 03:15close20510.101.87080.00001.8640-18.008760.30
41042006.10.09 03:15close20500.201.87080.00001.8680-36.008724.30
41052006.10.09 03:15buy20530.201.87080.00001.8718
41062006.10.09 03:15buy20540.101.87080.00001.8758
41072006.10.09 03:15buy20550.101.87080.00001.8808
41082006.10.09 05:00close20550.101.86950.00001.8808-13.008711.30
41092006.10.09 05:00close20540.101.86950.00001.8758-13.008698.30
41102006.10.09 05:00close20530.201.86950.00001.8718-26.008672.30
41112006.10.09 05:00sell20560.201.86950.00001.8685
41122006.10.09 05:00sell20570.101.86950.00001.8645
41132006.10.09 05:00sell20580.101.86950.00001.8595
41142006.10.09 06:10close20580.101.87060.00001.8595-11.008661.30
41152006.10.09 06:10close20570.101.87060.00001.8645-11.008650.30
41162006.10.09 06:10close20560.201.87060.00001.8685-22.008628.30
41172006.10.09 06:10buy20590.201.87060.00001.8716
41182006.10.09 06:10buy20600.101.87060.00001.8756
41192006.10.09 06:10buy20610.101.87060.00001.8806
41202006.10.09 07:35close20610.101.87040.00001.8806-2.008626.30
41212006.10.09 07:35close20600.101.87040.00001.8756-2.008624.30
41222006.10.09 07:35close20590.201.87040.00001.8716-4.008620.30
41232006.10.09 07:35sell20620.201.87040.00001.8694
41242006.10.09 07:35sell20630.101.87040.00001.8654
41252006.10.09 07:35sell20640.101.87040.00001.8604
41262006.10.09 07:45close20640.101.87080.00001.8604-4.008616.30
41272006.10.09 07:45close20630.101.87080.00001.8654-4.008612.30
41282006.10.09 07:45close20620.201.87080.00001.8694-8.008604.30
41292006.10.09 07:45buy20650.201.87080.00001.8718
41302006.10.09 07:45buy20660.101.87080.00001.8758
41312006.10.09 07:45buy20670.101.87080.00001.8808
41322006.10.09 08:05close20670.101.87000.00001.8808-8.008596.30
41332006.10.09 08:05close20660.101.87000.00001.8758-8.008588.30
41342006.10.09 08:05close20650.201.87000.00001.8718-16.008572.30
41352006.10.09 08:05sell20680.201.87000.00001.8690
41362006.10.09 08:05sell20690.101.87000.00001.8650
41372006.10.09 08:05sell20700.101.87000.00001.8600
41382006.10.09 08:25close20700.101.87070.00001.8600-7.008565.30
41392006.10.09 08:25close20690.101.87070.00001.8650-7.008558.30
41402006.10.09 08:25close20680.201.87070.00001.8690-14.008544.30
41412006.10.09 08:25buy20710.201.87070.00001.8717
41422006.10.09 08:25buy20720.101.87070.00001.8757
41432006.10.09 08:25buy20730.101.87070.00001.8807
41442006.10.09 08:50close20730.101.86960.00001.8807-11.008533.30
41452006.10.09 08:50close20720.101.86960.00001.8757-11.008522.30
41462006.10.09 08:50close20710.201.86960.00001.8717-22.008500.30
41472006.10.09 08:50sell20740.201.86960.00001.8686
41482006.10.09 08:50sell20750.101.86960.00001.8646
41492006.10.09 08:50sell20760.101.86960.00001.8596
41502006.10.09 08:52t/p20740.201.86860.00001.868620.008520.30
41512006.10.09 14:35t/p20750.101.86460.00001.864650.008570.30
41522006.10.09 17:30close20760.101.86650.00001.859631.008601.30
41532006.10.09 17:30buy20770.201.86650.00001.8675
41542006.10.09 17:30buy20780.101.86650.00001.8715
41552006.10.09 17:30buy20790.101.86650.00001.8765
41562006.10.09 20:17t/p20770.201.86750.00001.867520.008621.30
41572006.10.10 01:25close20790.101.86630.00001.8765-2.358618.94
41582006.10.10 01:25close20780.101.86630.00001.8715-2.358616.59
41592006.10.10 01:25sell20800.201.86630.00001.8653
41602006.10.10 01:25sell20810.101.86630.00001.8613
41612006.10.10 01:25sell20820.101.86630.00001.8563
41622006.10.10 02:16t/p20800.201.86530.00001.865320.008636.59
41632006.10.10 04:20close20820.101.86660.00001.8563-3.008633.59
41642006.10.10 04:20close20810.101.86660.00001.8613-3.008630.59
41652006.10.10 04:20buy20830.201.86660.00001.8676
41662006.10.10 04:20buy20840.101.86660.00001.8716
41672006.10.10 04:20buy20850.101.86660.00001.8766
41682006.10.10 04:55close20850.101.86580.00001.8766-8.008622.59
41692006.10.10 04:55close20840.101.86580.00001.8716-8.008614.59
41702006.10.10 04:55close20830.201.86580.00001.8676-16.008598.59
41712006.10.10 04:55sell20860.201.86580.00001.8648
41722006.10.10 04:55sell20870.101.86580.00001.8608
41732006.10.10 04:55sell20880.101.86580.00001.8558
41742006.10.10 05:02t/p20860.201.86480.00001.864820.008618.59
41752006.10.10 07:20close20880.101.86640.00001.8558-6.008612.59
41762006.10.10 07:20close20870.101.86640.00001.8608-6.008606.59
41772006.10.10 07:20buy20890.201.86640.00001.8674
41782006.10.10 07:20buy20900.101.86640.00001.8714
41792006.10.10 07:20buy20910.101.86640.00001.8764
41802006.10.10 08:08t/p20890.201.86740.00001.867420.008626.59
41812006.10.10 10:05close20910.101.86620.00001.8764-2.008624.59
41822006.10.10 10:05close20900.101.86620.00001.8714-2.008622.59
41832006.10.10 10:05sell20920.201.86620.00001.8652
41842006.10.10 10:05sell20930.101.86620.00001.8612
41852006.10.10 10:05sell20940.101.86620.00001.8562
41862006.10.10 10:08t/p20920.201.86520.00001.865220.008642.59
41872006.10.10 10:30t/p20930.101.86120.00001.861250.008692.59
41882006.10.10 13:17t/p20940.101.85620.00001.8562100.008792.59
41892006.10.10 18:50buy20950.201.85570.00001.8567
41902006.10.10 18:50buy20960.101.85570.00001.8607
41912006.10.10 18:50buy20970.101.85570.00001.8657
41922006.10.10 21:29close20970.101.85450.00001.8657-12.008780.59
41932006.10.10 21:29close20960.101.85450.00001.8607-12.008768.59
41942006.10.10 21:29close20950.201.85450.00001.8567-24.008744.59
41952006.10.10 21:29sell20980.201.85450.00001.8535
41962006.10.10 21:29sell20990.101.85450.00001.8495
41972006.10.10 21:29sell21000.101.85450.00001.8445
41982006.10.10 22:10t/p20980.201.85350.00001.853520.008764.59
41992006.10.11 02:30close21000.101.85440.00001.84451.228765.81
42002006.10.11 02:30close20990.101.85440.00001.84951.228767.02
42012006.10.11 02:30buy21010.201.85440.00001.8554
42022006.10.11 02:30buy21020.101.85440.00001.8594
42032006.10.11 02:30buy21030.101.85440.00001.8644
42042006.10.11 08:00t/p21010.201.85540.00001.855420.008787.02
42052006.10.11 08:40close21030.101.85370.00001.8644-7.008780.02
42062006.10.11 08:40close21020.101.85370.00001.8594-7.008773.02
42072006.10.11 08:40sell21040.201.85370.00001.8527
42082006.10.11 08:40sell21050.101.85370.00001.8487
42092006.10.11 08:40sell21060.101.85370.00001.8437
42102006.10.11 08:44t/p21040.201.85270.00001.852720.008793.02
42112006.10.11 09:40close21060.101.85610.00001.8437-24.008769.02
42122006.10.11 09:40close21050.101.85610.00001.8487-24.008745.02
42132006.10.11 09:40buy21070.201.85610.00001.8571
42142006.10.11 09:40buy21080.101.85610.00001.8611
42152006.10.11 09:40buy21090.101.85610.00001.8661
42162006.10.11 10:55t/p21070.201.85710.00001.857120.008765.02
42172006.10.11 14:40close21090.101.85430.00001.8661-18.008747.02
42182006.10.11 14:40close21080.101.85430.00001.8611-18.008729.02
42192006.10.11 14:40sell21100.201.85430.00001.8533
42202006.10.11 14:40sell21110.101.85430.00001.8493
42212006.10.11 14:40sell21120.101.85430.00001.8443
42222006.10.11 15:27t/p21100.201.85330.00001.853320.008749.02
42232006.10.11 16:50close21120.101.85660.00001.8443-23.008726.02
42242006.10.11 16:50close21110.101.85660.00001.8493-23.008703.02
42252006.10.11 16:50buy21130.201.85660.00001.8576
42262006.10.11 16:50buy21140.101.85660.00001.8616
42272006.10.11 16:50buy21150.101.85660.00001.8666
42282006.10.11 16:53t/p21130.201.85760.00001.857620.008723.02
42292006.10.11 20:15close21150.101.85510.00001.8666-15.008708.02
42302006.10.11 20:15close21140.101.85510.00001.8616-15.008693.02
42312006.10.11 20:15sell21160.201.85510.00001.8541
42322006.10.11 20:15sell21170.101.85510.00001.8501
42332006.10.11 20:15sell21180.101.85510.00001.8451
42342006.10.11 20:18t/p21160.201.85410.00001.854120.008713.02
42352006.10.12 00:55close21180.101.85440.00001.84517.648720.67
42362006.10.12 00:55close21170.101.85440.00001.85017.648728.32
42372006.10.12 00:55buy21190.201.85440.00001.8554
42382006.10.12 00:55buy21200.101.85440.00001.8594
42392006.10.12 00:55buy21210.101.85440.00001.8644
42402006.10.12 02:27t/p21190.201.85540.00001.855420.008748.32
42412006.10.12 09:05t/p21200.101.85940.00001.859450.008798.32
42422006.10.12 11:15close21210.101.85720.00001.864428.008826.32
42432006.10.12 11:15sell21220.201.85720.00001.8562
42442006.10.12 11:15sell21230.101.85720.00001.8522
42452006.10.12 11:15sell21240.101.85720.00001.8472
42462006.10.12 11:16t/p21220.201.85620.00001.856220.008846.32
42472006.10.12 16:20close21240.101.85640.00001.84728.008854.32
42482006.10.12 16:20close21230.101.85640.00001.85228.008862.32
42492006.10.12 16:20buy21250.201.85640.00001.8574
42502006.10.12 16:20buy21260.101.85640.00001.8614
42512006.10.12 16:20buy21270.101.85640.00001.8664
42522006.10.12 17:00close21270.101.85570.00001.8664-7.008855.32
42532006.10.12 17:00close21260.101.85570.00001.8614-7.008848.32
42542006.10.12 17:00close21250.201.85570.00001.8574-14.008834.32
42552006.10.12 17:00sell21280.201.85570.00001.8547
42562006.10.12 17:00sell21290.101.85570.00001.8507
42572006.10.12 17:00sell21300.101.85570.00001.8457
42582006.10.12 17:10close21300.101.85620.00001.8457-5.008829.32
42592006.10.12 17:10close21290.101.85620.00001.8507-5.008824.32
42602006.10.12 17:10close21280.201.85620.00001.8547-10.008814.32
42612006.10.12 17:10buy21310.201.85620.00001.8572
42622006.10.12 17:10buy21320.101.85620.00001.8612
42632006.10.12 17:10buy21330.101.85620.00001.8662
42642006.10.12 17:35close21330.101.85560.00001.8662-6.008808.32
42652006.10.12 17:35close21320.101.85560.00001.8612-6.008802.32
42662006.10.12 17:35close21310.201.85560.00001.8572-12.008790.32
42672006.10.12 17:35sell21340.201.85560.00001.8546
42682006.10.12 17:35sell21350.101.85560.00001.8506
42692006.10.12 17:35sell21360.101.85560.00001.8456
42702006.10.12 18:40close21360.101.85630.00001.8456-7.008783.32
42712006.10.12 18:40close21350.101.85630.00001.8506-7.008776.32
42722006.10.12 18:40close21340.201.85630.00001.8546-14.008762.32
42732006.10.12 18:40buy21370.201.85630.00001.8573
42742006.10.12 18:40buy21380.101.85630.00001.8613
42752006.10.12 18:40buy21390.101.85630.00001.8663
42762006.10.12 19:37t/p21370.201.85730.00001.857320.008782.32
42772006.10.13 02:40close21390.101.85820.00001.866318.658800.97
42782006.10.13 02:40close21380.101.85820.00001.861318.658819.61
42792006.10.13 02:40sell21400.201.85820.00001.8572
42802006.10.13 02:40sell21410.101.85820.00001.8532
42812006.10.13 02:40sell21420.101.85820.00001.8482
42822006.10.13 03:20close21420.101.86200.00001.8482-38.008781.61
42832006.10.13 03:20close21410.101.86200.00001.8532-38.008743.61
42842006.10.13 03:20close21400.201.86200.00001.8572-76.008667.61
42852006.10.13 03:20buy21430.201.86200.00001.8630
42862006.10.13 03:20buy21440.101.86200.00001.8670
42872006.10.13 03:20buy21450.101.86200.00001.8720
42882006.10.13 08:05close21450.101.86050.00001.8720-15.008652.61
42892006.10.13 08:05close21440.101.86050.00001.8670-15.008637.61
42902006.10.13 08:05close21430.201.86050.00001.8630-30.008607.61
42912006.10.13 08:05sell21460.201.86050.00001.8595
42922006.10.13 08:05sell21470.101.86050.00001.8555
42932006.10.13 08:05sell21480.101.86050.00001.8505
42942006.10.13 09:05close21480.101.86150.00001.8505-10.008597.61
42952006.10.13 09:05close21470.101.86150.00001.8555-10.008587.61
42962006.10.13 09:05close21460.201.86150.00001.8595-20.008567.61
42972006.10.13 09:05buy21490.201.86150.00001.8625
42982006.10.13 09:05buy21500.101.86150.00001.8665
42992006.10.13 09:05buy21510.101.86150.00001.8715
43002006.10.13 09:14t/p21490.201.86250.00001.862520.008587.61
43012006.10.13 11:20close21510.101.86140.00001.8715-1.008586.61
43022006.10.13 11:20close21500.101.86140.00001.8665-1.008585.61
43032006.10.13 11:20sell21520.201.86140.00001.8604
43042006.10.13 11:20sell21530.101.86140.00001.8564
43052006.10.13 11:20sell21540.101.86140.00001.8514
43062006.10.13 11:25close21540.101.86160.00001.8514-2.008583.61
43072006.10.13 11:25close21530.101.86160.00001.8564-2.008581.61
43082006.10.13 11:25close21520.201.86160.00001.8604-4.008577.61
43092006.10.13 11:25buy21550.201.86160.00001.8626
43102006.10.13 11:25buy21560.101.86160.00001.8666
43112006.10.13 11:25buy21570.101.86160.00001.8716
43122006.10.13 11:45close21570.101.86070.00001.8716-9.008568.61
43132006.10.13 11:45close21560.101.86070.00001.8666-9.008559.61
43142006.10.13 11:45close21550.201.86070.00001.8626-18.008541.61
43152006.10.13 11:45sell21580.201.86070.00001.8597
43162006.10.13 11:45sell21590.101.86070.00001.8557
43172006.10.13 11:45sell21600.101.86070.00001.8507
43182006.10.13 13:03t/p21580.201.85970.00001.859720.008561.61
43192006.10.13 14:25close21600.101.86120.00001.8507-5.008556.61
43202006.10.13 14:25close21590.101.86120.00001.8557-5.008551.61
43212006.10.13 14:25buy21610.201.86120.00001.8622
43222006.10.13 14:25buy21620.101.86120.00001.8662
43232006.10.13 14:25buy21630.101.86120.00001.8712
43242006.10.13 14:30t/p21610.201.86220.00001.862220.008571.61
43252006.10.13 14:35close21630.101.85860.00001.8712-26.008545.61
43262006.10.13 14:35close21620.101.85860.00001.8662-26.008519.61
43272006.10.13 14:35sell21640.201.85860.00001.8576
43282006.10.13 14:35sell21650.101.85860.00001.8536
43292006.10.13 14:35sell21660.101.85860.00001.8486
43302006.10.13 14:38t/p21640.201.85760.00001.857620.008539.61
43312006.10.13 16:06t/p21650.101.85360.00001.853650.008589.61
43322006.10.13 19:00close21660.101.85580.00001.848628.008617.61
43332006.10.13 19:00buy21670.201.85580.00001.8568
43342006.10.13 19:00buy21680.101.85580.00001.8608
43352006.10.13 19:00buy21690.101.85580.00001.8658
43362006.10.13 19:44t/p21670.201.85680.00001.856820.008637.61
43372006.10.13 21:40close21690.101.85580.00001.86580.008637.61
43382006.10.13 21:40close21680.101.85580.00001.86080.008637.61
43392006.10.13 21:40sell21700.201.85580.00001.8548
43402006.10.13 21:40sell21710.101.85580.00001.8508
43412006.10.13 21:40sell21720.101.85580.00001.8458
43422006.10.16 00:38t/p21700.201.85480.00001.854820.438658.05
43432006.10.16 06:10close21720.101.85460.00001.845812.228670.26
43442006.10.16 06:10close21710.101.85460.00001.850812.228682.48
43452006.10.16 06:10buy21730.201.85460.00001.8556
43462006.10.16 06:10buy21740.101.85460.00001.8596
43472006.10.16 06:10buy21750.101.85460.00001.8646
43482006.10.16 07:20t/p21730.201.85560.00001.855620.008702.48
43492006.10.16 09:58t/p21740.101.85960.00001.859650.008752.48
43502006.10.16 13:25close21750.101.85820.00001.864636.008788.48
43512006.10.16 13:25sell21760.201.85820.00001.8572
43522006.10.16 13:25sell21770.101.85820.00001.8532
43532006.10.16 13:25sell21780.101.85820.00001.8482
43542006.10.16 14:15close21780.101.86040.00001.8482-22.008766.48
43552006.10.16 14:15close21770.101.86040.00001.8532-22.008744.48
43562006.10.16 14:15close21760.201.86040.00001.8572-44.008700.48
43572006.10.16 14:15buy21790.201.86040.00001.8614
43582006.10.16 14:15buy21800.101.86040.00001.8654
43592006.10.16 14:15buy21810.101.86040.00001.8704
43602006.10.16 14:40t/p21790.201.86140.00001.861420.008720.48
43612006.10.16 16:55close21810.101.86080.00001.87044.008724.48
43622006.10.16 16:55close21800.101.86080.00001.86544.008728.48
43632006.10.16 16:55sell21820.201.86080.00001.8598
43642006.10.16 16:55sell21830.101.86080.00001.8558
43652006.10.16 16:55sell21840.101.86080.00001.8508
43662006.10.16 17:36t/p21820.201.85980.00001.859820.008748.48
43672006.10.16 22:35close21840.101.86120.00001.8508-4.008744.48
43682006.10.16 22:35close21830.101.86120.00001.8558-4.008740.48
43692006.10.16 22:35buy21850.201.86120.00001.8622
43702006.10.16 22:35buy21860.101.86120.00001.8662
43712006.10.16 22:35buy21870.101.86120.00001.8712
43722006.10.16 23:55t/p21850.201.86220.00001.862220.008760.48
43732006.10.17 04:35close21870.101.86170.00001.87124.658765.13
43742006.10.17 04:35close21860.101.86170.00001.86624.658769.77
43752006.10.17 04:35sell21880.201.86170.00001.8607
43762006.10.17 04:35sell21890.101.86170.00001.8567
43772006.10.17 04:35sell21900.101.86170.00001.8517
43782006.10.17 05:45close21900.101.86270.00001.8517-10.008759.77
43792006.10.17 05:45close21890.101.86270.00001.8567-10.008749.77
43802006.10.17 05:45close21880.201.86270.00001.8607-20.008729.77
43812006.10.17 05:45buy21910.201.86270.00001.8637
43822006.10.17 05:45buy21920.101.86270.00001.8677
43832006.10.17 05:45buy21930.101.86270.00001.8727
43842006.10.17 06:40close21930.101.86160.00001.8727-11.008718.77
43852006.10.17 06:40close21920.101.86160.00001.8677-11.008707.77
43862006.10.17 06:40close21910.201.86160.00001.8637-22.008685.77
43872006.10.17 06:40sell21940.201.86160.00001.8606
43882006.10.17 06:40sell21950.101.86160.00001.8566
43892006.10.17 06:40sell21960.101.86160.00001.8516
43902006.10.17 08:00close21960.101.86280.00001.8516-12.008673.77
43912006.10.17 08:00close21950.101.86280.00001.8566-12.008661.77
43922006.10.17 08:00close21940.201.86280.00001.8606-24.008637.77
43932006.10.17 08:00buy21970.201.86280.00001.8638
43942006.10.17 08:00buy21980.101.86280.00001.8678
43952006.10.17 08:00buy21990.101.86280.00001.8728
43962006.10.17 08:20close21990.101.86110.00001.8728-17.008620.77
43972006.10.17 08:20close21980.101.86110.00001.8678-17.008603.77
43982006.10.17 08:20close21970.201.86110.00001.8638-34.008569.77
43992006.10.17 08:20sell22000.201.86110.00001.8601
44002006.10.17 08:20sell22010.101.86110.00001.8561
44012006.10.17 08:20sell22020.101.86110.00001.8511
44022006.10.17 08:50close22020.101.86300.00001.8511-19.008550.77
44032006.10.17 08:50close22010.101.86300.00001.8561-19.008531.77
44042006.10.17 08:50close22000.201.86300.00001.8601-38.008493.77
44052006.10.17 08:50buy22030.201.86300.00001.8640
44062006.10.17 08:50buy22040.101.86300.00001.8680
44072006.10.17 08:50buy22050.101.86300.00001.8730
44082006.10.17 09:05close22050.101.86120.00001.8730-18.008475.77
44092006.10.17 09:05close22040.101.86120.00001.8680-18.008457.77
44102006.10.17 09:05close22030.201.86120.00001.8640-36.008421.77
44112006.10.17 09:05sell22060.201.86120.00001.8602
44122006.10.17 09:05sell22070.101.86120.00001.8562
44132006.10.17 09:05sell22080.101.86120.00001.8512
44142006.10.17 10:05close22080.101.86260.00001.8512-14.008407.77
44152006.10.17 10:05close22070.101.86260.00001.8562-14.008393.77
44162006.10.17 10:05close22060.201.86260.00001.8602-28.008365.77
44172006.10.17 10:05buy22090.201.86260.00001.8636
44182006.10.17 10:05buy22100.101.86260.00001.8676
44192006.10.17 10:05buy22110.101.86260.00001.8726
44202006.10.17 10:30close22110.101.86140.00001.8726-12.008353.77
44212006.10.17 10:30close22100.101.86140.00001.8676-12.008341.77
44222006.10.17 10:30close22090.201.86140.00001.8636-24.008317.77
44232006.10.17 10:30sell22120.201.86140.00001.8604
44242006.10.17 10:30sell22130.101.86140.00001.8564
44252006.10.17 10:30sell22140.101.86140.00001.8514
44262006.10.17 10:35close22140.101.86390.00001.8514-25.008292.77
44272006.10.17 10:35close22130.101.86390.00001.8564-25.008267.77
44282006.10.17 10:35close22120.201.86390.00001.8604-50.008217.77
44292006.10.17 10:35buy22150.201.86390.00001.8649
44302006.10.17 10:35buy22160.101.86390.00001.8689
44312006.10.17 10:35buy22170.101.86390.00001.8739
44322006.10.17 10:58t/p22150.201.86490.00001.864920.008237.77
44332006.10.17 15:16t/p22160.101.86890.00001.868950.008287.77
44342006.10.17 20:25close22170.101.87030.00001.873964.008351.77
44352006.10.17 20:25sell22180.201.87030.00001.8693
44362006.10.17 20:25sell22190.101.87030.00001.8653
44372006.10.17 20:25sell22200.101.87030.00001.8603
44382006.10.18 00:15close22200.101.87160.00001.8603-12.798338.99
44392006.10.18 00:15close22190.101.87160.00001.8653-12.798326.20
44402006.10.18 00:15close22180.201.87160.00001.8693-25.578300.64
44412006.10.18 00:15buy22210.201.87160.00001.8726
44422006.10.18 00:15buy22220.101.87160.00001.8766
44432006.10.18 00:15buy22230.101.87160.00001.8816
44442006.10.18 01:34close22230.101.87030.00001.8816-13.008287.64
44452006.10.18 01:34close22220.101.87030.00001.8766-13.008274.64
44462006.10.18 01:34close22210.201.87030.00001.8726-26.008248.64
44472006.10.18 01:34sell22240.201.87030.00001.8693
44482006.10.18 01:34sell22250.101.87030.00001.8653
44492006.10.18 01:34sell22260.101.87030.00001.8603
44502006.10.18 02:45t/p22240.201.86930.00001.869320.008268.64
44512006.10.18 03:50close22260.101.87080.00001.8603-5.008263.64
44522006.10.18 03:50close22250.101.87080.00001.8653-5.008258.64
44532006.10.18 03:50buy22270.201.87080.00001.8718
44542006.10.18 03:50buy22280.101.87080.00001.8758
44552006.10.18 03:50buy22290.101.87080.00001.8808
44562006.10.18 08:01t/p22270.201.87180.00001.871820.008278.64
44572006.10.18 10:50close22290.101.87130.00001.88085.008283.64
44582006.10.18 10:50close22280.101.87130.00001.87585.008288.64
44592006.10.18 10:50sell22300.201.87130.00001.8703
44602006.10.18 10:50sell22310.101.87130.00001.8663
44612006.10.18 10:50sell22320.101.87130.00001.8613
44622006.10.18 11:08t/p22300.201.87030.00001.870320.008308.64
44632006.10.18 13:40close22320.101.87200.00001.8613-7.008301.64
44642006.10.18 13:40close22310.101.87200.00001.8663-7.008294.64
44652006.10.18 13:40buy22330.201.87200.00001.8730
44662006.10.18 13:40buy22340.101.87200.00001.8770
44672006.10.18 13:40buy22350.101.87200.00001.8820
44682006.10.18 14:45close22350.101.86840.00001.8820-36.008258.64
44692006.10.18 14:45close22340.101.86840.00001.8770-36.008222.64
44702006.10.18 14:45close22330.201.86840.00001.8730-72.008150.64
44712006.10.18 14:45sell22360.201.86840.00001.8674
44722006.10.18 14:45sell22370.101.86840.00001.8634
44732006.10.18 14:45sell22380.101.86840.00001.8584
44742006.10.18 14:50t/p22360.201.86740.00001.867420.008170.64
44752006.10.18 19:20close22380.101.86850.00001.8584-1.008169.64
44762006.10.18 19:20close22370.101.86850.00001.8634-1.008168.64
44772006.10.18 19:20buy22390.201.86850.00001.8695
44782006.10.18 19:20buy22400.101.86850.00001.8735
44792006.10.18 19:20buy22410.101.86850.00001.8785
44802006.10.18 19:45close22410.101.86720.00001.8785-13.008155.64
44812006.10.18 19:45close22400.101.86720.00001.8735-13.008142.64
44822006.10.18 19:45close22390.201.86720.00001.8695-26.008116.64
44832006.10.18 19:45sell22420.201.86720.00001.8662
44842006.10.18 19:45sell22430.101.86720.00001.8622
44852006.10.18 19:45sell22440.101.86720.00001.8572
44862006.10.18 19:50t/p22420.201.86620.00001.866220.008136.64
44872006.10.18 23:10close22440.101.86790.00001.8572-7.008129.64
44882006.10.18 23:10close22430.101.86790.00001.8622-7.008122.64
44892006.10.18 23:10buy22450.201.86790.00001.8689
44902006.10.18 23:10buy22460.101.86790.00001.8729
44912006.10.18 23:10buy22470.101.86790.00001.8779
44922006.10.19 01:05close22470.101.86710.00001.8779-9.058113.59
44932006.10.19 01:05close22460.101.86710.00001.8729-9.058104.53
44942006.10.19 01:05close22450.201.86710.00001.8689-18.108086.43
44952006.10.19 01:05sell22480.201.86710.00001.8661
44962006.10.19 01:05sell22490.101.86710.00001.8621
44972006.10.19 01:05sell22500.101.86710.00001.8571
44982006.10.19 01:35close22500.101.86800.00001.8571-9.008077.43
44992006.10.19 01:35close22490.101.86800.00001.8621-9.008068.43
45002006.10.19 01:35close22480.201.86800.00001.8661-18.008050.43
45012006.10.19 01:35buy22510.201.86800.00001.8690
45022006.10.19 01:35buy22520.101.86800.00001.8730
45032006.10.19 01:35buy22530.101.86800.00001.8780
45042006.10.19 02:28t/p22510.201.86900.00001.869020.008070.43
45052006.10.19 03:30close22530.101.86760.00001.8780-4.008066.43
45062006.10.19 03:30close22520.101.86760.00001.8730-4.008062.43
45072006.10.19 03:30sell22540.201.86760.00001.8666
45082006.10.19 03:30sell22550.101.86760.00001.8626
45092006.10.19 03:30sell22560.101.86760.00001.8576
45102006.10.19 04:50close22560.101.86810.00001.8576-5.008057.43
45112006.10.19 04:50close22550.101.86810.00001.8626-5.008052.43
45122006.10.19 04:50close22540.201.86810.00001.8666-10.008042.43
45132006.10.19 04:50buy22570.201.86810.00001.8691
45142006.10.19 04:50buy22580.101.86810.00001.8731
45152006.10.19 04:50buy22590.101.86810.00001.8781
45162006.10.19 08:39t/p22570.201.86910.00001.869120.008062.43
45172006.10.19 10:50close22590.101.86670.00001.8781-14.008048.43
45182006.10.19 10:50close22580.101.86670.00001.8731-14.008034.43
45192006.10.19 10:50sell22600.201.86670.00001.8657
45202006.10.19 10:50sell22610.101.86670.00001.8617
45212006.10.19 10:50sell22620.101.86670.00001.8567
45222006.10.19 15:30close22620.101.87040.00001.8567-37.007997.43
45232006.10.19 15:30close22610.101.87040.00001.8617-37.007960.43
45242006.10.19 15:30close22600.201.87040.00001.8657-74.007886.43
45252006.10.19 15:30buy22630.201.87040.00001.8714
45262006.10.19 15:30buy22640.101.87040.00001.8754
45272006.10.19 15:30buy22650.101.87040.00001.8804
45282006.10.19 15:44t/p22630.201.87140.00001.871420.007906.43
45292006.10.19 16:35t/p22640.101.87540.00001.875450.007956.43
45302006.10.19 21:40close22650.101.87740.00001.880470.008026.43
45312006.10.19 21:40sell22660.201.87740.00001.8764
45322006.10.19 21:40sell22670.101.87740.00001.8724
45332006.10.19 21:40sell22680.101.87740.00001.8674
45342006.10.20 00:17t/p22660.201.87640.00001.876420.438046.86
45352006.10.20 03:10close22680.101.87760.00001.8674-1.788045.08
45362006.10.20 03:10close22670.101.87760.00001.8724-1.788043.30
45372006.10.20 03:10buy22690.201.87760.00001.8786
45382006.10.20 03:10buy22700.101.87760.00001.8826
45392006.10.20 03:10buy22710.101.87760.00001.8876
45402006.10.20 04:50close22710.101.87730.00001.8876-3.008040.30
45412006.10.20 04:50close22700.101.87730.00001.8826-3.008037.30
45422006.10.20 04:50close22690.201.87730.00001.8786-6.008031.30
45432006.10.20 04:50sell22720.201.87730.00001.8763
45442006.10.20 04:50sell22730.101.87730.00001.8723
45452006.10.20 04:50sell22740.101.87730.00001.8673
45462006.10.20 08:27t/p22720.201.87630.00001.876320.008051.30
45472006.10.20 10:15close22740.101.87750.00001.8673-2.008049.30
45482006.10.20 10:15close22730.101.87750.00001.8723-2.008047.30
45492006.10.20 10:15buy22750.201.87750.00001.8785
45502006.10.20 10:15buy22760.101.87750.00001.8825
45512006.10.20 10:15buy22770.101.87750.00001.8875
45522006.10.20 10:30t/p22750.201.87850.00001.878520.008067.30
45532006.10.20 13:02t/p22760.101.88250.00001.882550.008117.30
45542006.10.20 16:10close22770.101.88100.00001.887535.008152.30
45552006.10.20 16:10sell22780.201.88100.00001.8800
45562006.10.20 16:10sell22790.101.88100.00001.8760
45572006.10.20 16:10sell22800.101.88100.00001.8710
45582006.10.20 16:57t/p22780.201.88000.00001.880020.008172.30
45592006.10.20 18:50close22800.101.88440.00001.8710-34.008138.30
45602006.10.20 18:50close22790.101.88440.00001.8760-34.008104.30
45612006.10.20 18:50buy22810.201.88440.00001.8854
45622006.10.20 18:50buy22820.101.88440.00001.8894
45632006.10.20 18:50buy22830.101.88440.00001.8944
45642006.10.20 22:20close22830.101.88280.00001.8944-16.008088.30
45652006.10.20 22:20close22820.101.88280.00001.8894-16.008072.30
45662006.10.20 22:20close22810.201.88280.00001.8854-32.008040.30
45672006.10.20 22:20sell22840.201.88280.00001.8818
45682006.10.20 22:20sell22850.101.88280.00001.8778
45692006.10.20 22:20sell22860.101.88280.00001.8728
45702006.10.23 03:45t/p22840.201.88180.00001.881820.438060.73
45712006.10.23 05:35close22860.101.88260.00001.87282.218062.94
45722006.10.23 05:35close22850.101.88260.00001.87782.218065.16
45732006.10.23 05:35buy22870.201.88260.00001.8836
45742006.10.23 05:35buy22880.101.88260.00001.8876
45752006.10.23 05:35buy22890.101.88260.00001.8926
45762006.10.23 07:45close22890.101.88110.00001.8926-15.008050.16
45772006.10.23 07:45close22880.101.88110.00001.8876-15.008035.16
45782006.10.23 07:45close22870.201.88110.00001.8836-30.008005.16
45792006.10.23 07:45sell22900.201.88110.00001.8801
45802006.10.23 07:45sell22910.101.88110.00001.8761
45812006.10.23 07:45sell22920.101.88110.00001.8711
45822006.10.23 08:25t/p22900.201.88010.00001.880120.008025.16
45832006.10.23 10:35t/p22910.101.87610.00001.876150.008075.16
45842006.10.23 12:24t/p22920.101.87110.00001.8711100.008175.16
45852006.10.23 17:20buy22930.201.87110.00001.8721
45862006.10.23 17:20buy22940.101.87110.00001.8761
45872006.10.23 17:20buy22950.101.87110.00001.8811
45882006.10.23 17:32t/p22930.201.87210.00001.872120.008195.16
45892006.10.23 23:55close22950.101.87250.00001.881114.008209.16
45902006.10.23 23:55close22940.101.87250.00001.876114.008223.16
45912006.10.23 23:55sell22960.201.87250.00001.8715
45922006.10.23 23:55sell22970.101.87250.00001.8675
45932006.10.23 23:55sell22980.101.87250.00001.8625
45942006.10.24 00:30close22980.101.87330.00001.8625-7.798215.37
45952006.10.24 00:30close22970.101.87330.00001.8675-7.798207.59
45962006.10.24 00:30close22960.201.87330.00001.8715-15.578192.02
45972006.10.24 00:30buy22990.201.87330.00001.8743
45982006.10.24 00:30buy23000.101.87330.00001.8783
45992006.10.24 00:30buy23010.101.87330.00001.8833
46002006.10.24 01:15close23010.101.87280.00001.8833-5.008187.02
46012006.10.24 01:15close23000.101.87280.00001.8783-5.008182.02
46022006.10.24 01:15close22990.201.87280.00001.8743-10.008172.02
46032006.10.24 01:15sell23020.201.87280.00001.8718
46042006.10.24 01:15sell23030.101.87280.00001.8678
46052006.10.24 01:15sell23040.101.87280.00001.8628
46062006.10.24 03:11t/p23020.201.87180.00001.871820.008192.02
46072006.10.24 09:29t/p23030.101.86780.00001.867850.008242.02
46082006.10.24 11:20close23040.101.87040.00001.862824.008266.02
46092006.10.24 11:20buy23050.201.87040.00001.8714
46102006.10.24 11:20buy23060.101.87040.00001.8754
46112006.10.24 11:20buy23070.101.87040.00001.8804
46122006.10.24 12:00close23070.101.86800.00001.8804-24.008242.02
46132006.10.24 12:00close23060.101.86800.00001.8754-24.008218.02
46142006.10.24 12:00close23050.201.86800.00001.8714-48.008170.02
46152006.10.24 12:00sell23080.201.86800.00001.8670
46162006.10.24 12:00sell23090.101.86800.00001.8630
46172006.10.24 12:00sell23100.101.86800.00001.8580
46182006.10.24 13:40close23100.101.87040.00001.8580-24.008146.02
46192006.10.24 13:40close23090.101.87040.00001.8630-24.008122.02
46202006.10.24 13:40close23080.201.87040.00001.8670-48.008074.02
46212006.10.24 13:40buy23110.201.87040.00001.8714
46222006.10.24 13:40buy23120.101.87040.00001.8754
46232006.10.24 13:40buy23130.101.87040.00001.8804
46242006.10.24 13:45t/p23110.201.87140.00001.871420.008094.02
46252006.10.24 15:35close23130.101.86970.00001.8804-7.008087.02
46262006.10.24 15:35close23120.101.86970.00001.8754-7.008080.02
46272006.10.24 15:35sell23140.201.86970.00001.8687
46282006.10.24 15:35sell23150.101.86970.00001.8647
46292006.10.24 15:35sell23160.101.86970.00001.8597
46302006.10.24 16:35close23160.101.87090.00001.8597-12.008068.02
46312006.10.24 16:35close23150.101.87090.00001.8647-12.008056.02
46322006.10.24 16:35close23140.201.87090.00001.8687-24.008032.02
46332006.10.24 16:35buy23170.201.87090.00001.8719
46342006.10.24 16:35buy23180.101.87090.00001.8759
46352006.10.24 16:35buy23190.101.87090.00001.8809
46362006.10.24 16:59t/p23170.201.87190.00001.871920.008052.02
46372006.10.24 19:35t/p23180.101.87590.00001.875950.008102.02
46382006.10.24 21:30close23190.101.87370.00001.880928.008130.02
46392006.10.24 21:30sell23200.201.87370.00001.8727
46402006.10.24 21:30sell23210.101.87370.00001.8687
46412006.10.24 21:30sell23220.101.87370.00001.8637
46422006.10.24 23:00t/p23200.201.87270.00001.872720.008150.02
46432006.10.25 02:50close23220.101.87350.00001.86372.218152.23
46442006.10.25 02:50close23210.101.87350.00001.86872.218154.45
46452006.10.25 02:50buy23230.201.87350.00001.8745
46462006.10.25 02:50buy23240.101.87350.00001.8785
46472006.10.25 02:50buy23250.101.87350.00001.8835
46482006.10.25 05:39t/p23230.201.87450.00001.874520.008174.45
46492006.10.25 07:54close23250.101.87380.00001.88353.008177.45
46502006.10.25 07:54close23240.101.87380.00001.87853.008180.45
46512006.10.25 07:54sell23260.201.87380.00001.8728
46522006.10.25 07:54sell23270.101.87380.00001.8688
46532006.10.25 07:54sell23280.101.87380.00001.8638
46542006.10.25 08:19close23280.101.87430.00001.8638-5.008175.45
46552006.10.25 08:19close23270.101.87430.00001.8688-5.008170.45
46562006.10.25 08:19close23260.201.87430.00001.8728-10.008160.45
46572006.10.25 08:19buy23290.201.87430.00001.8753
46582006.10.25 08:19buy23300.101.87430.00001.8793
46592006.10.25 08:19buy23310.101.87430.00001.8843
46602006.10.25 09:23t/p23290.201.87530.00001.875320.008180.45
46612006.10.25 15:15close23310.101.87610.00001.884318.008198.45
46622006.10.25 15:15close23300.101.87610.00001.879318.008216.45
46632006.10.25 15:15sell23320.201.87610.00001.8751
46642006.10.25 15:15sell23330.101.87610.00001.8711
46652006.10.25 15:15sell23340.101.87610.00001.8661
46662006.10.25 15:21t/p23320.201.87510.00001.875120.008236.45
46672006.10.25 16:40close23340.101.87680.00001.8661-7.008229.45
46682006.10.25 16:40close23330.101.87680.00001.8711-7.008222.45
46692006.10.25 16:40buy23350.201.87680.00001.8778
46702006.10.25 16:40buy23360.101.87680.00001.8818
46712006.10.25 16:40buy23370.101.87680.00001.8868
46722006.10.25 17:21t/p23350.201.87780.00001.877820.008242.45
46732006.10.25 19:25close23370.101.87610.00001.8868-7.008235.45
46742006.10.25 19:25close23360.101.87610.00001.8818-7.008228.45
46752006.10.25 19:25sell23380.201.87610.00001.8751
46762006.10.25 19:25sell23390.101.87610.00001.8711
46772006.10.25 19:25sell23400.101.87610.00001.8661
46782006.10.25 20:14t/p23380.201.87510.00001.875120.008248.45
46792006.10.25 20:25close23400.101.87900.00001.8661-29.008219.45
46802006.10.25 20:25close23390.101.87900.00001.8711-29.008190.45
46812006.10.25 20:25buy23410.201.87900.00001.8800
46822006.10.25 20:25buy23420.101.87900.00001.8840
46832006.10.25 20:25buy23430.101.87900.00001.8890
46842006.10.25 23:35close23430.101.87730.00001.8890-17.008173.45
46852006.10.25 23:35close23420.101.87730.00001.8840-17.008156.45
46862006.10.25 23:35close23410.201.87730.00001.8800-34.008122.45
46872006.10.25 23:35sell23440.201.87730.00001.8763
46882006.10.25 23:35sell23450.101.87730.00001.8723
46892006.10.25 23:35sell23460.101.87730.00001.8673
46902006.10.26 00:05close23460.101.87770.00001.8673-3.368119.09
46912006.10.26 00:05close23450.101.87770.00001.8723-3.368115.74
46922006.10.26 00:05close23440.201.87770.00001.8763-6.718109.03
46932006.10.26 00:05buy23470.201.87770.00001.8787
46942006.10.26 00:05buy23480.101.87770.00001.8827
46952006.10.26 00:05buy23490.101.87770.00001.8877
46962006.10.26 00:25t/p23470.201.87870.00001.878720.008129.03
46972006.10.26 07:30close23490.101.88030.00001.887726.008155.03
46982006.10.26 07:30close23480.101.88030.00001.882726.008181.03
46992006.10.26 07:30sell23500.201.88030.00001.8793
47002006.10.26 07:30sell23510.101.88030.00001.8753
47012006.10.26 07:30sell23520.101.88030.00001.8703
47022006.10.26 08:25close23520.101.88110.00001.8703-8.008173.03
47032006.10.26 08:25close23510.101.88110.00001.8753-8.008165.03
47042006.10.26 08:25close23500.201.88110.00001.8793-16.008149.03
47052006.10.26 08:25buy23530.201.88110.00001.8821
47062006.10.26 08:25buy23540.101.88110.00001.8861
47072006.10.26 08:25buy23550.101.88110.00001.8911
47082006.10.26 09:01t/p23530.201.88210.00001.882120.008169.03
47092006.10.26 13:35close23550.101.88380.00001.891127.008196.03
47102006.10.26 13:35close23540.101.88380.00001.886127.008223.03
47112006.10.26 13:35sell23560.201.88380.00001.8828
47122006.10.26 13:35sell23570.101.88380.00001.8788
47132006.10.26 13:35sell23580.101.88380.00001.8738
47142006.10.26 13:40close23580.101.88430.00001.8738-5.008218.03
47152006.10.26 13:40close23570.101.88430.00001.8788-5.008213.03
47162006.10.26 13:40close23560.201.88430.00001.8828-10.008203.03
47172006.10.26 13:40buy23590.201.88430.00001.8853
47182006.10.26 13:40buy23600.101.88430.00001.8893
47192006.10.26 13:40buy23610.101.88430.00001.8943
47202006.10.26 14:25t/p23590.201.88530.00001.885320.008223.03
47212006.10.26 18:25t/p23600.101.88930.00001.889350.008273.03
47222006.10.27 00:00close23610.101.88970.00001.894353.658326.68
47232006.10.27 00:00sell23620.201.88970.00001.8887
47242006.10.27 00:00sell23630.101.88970.00001.8847
47252006.10.27 00:00sell23640.101.88970.00001.8797
47262006.10.27 01:15close23640.101.89070.00001.8797-10.008316.68
47272006.10.27 01:15close23630.101.89070.00001.8847-10.008306.68
47282006.10.27 01:15close23620.201.89070.00001.8887-20.008286.68
47292006.10.27 01:15buy23650.201.89070.00001.8917
47302006.10.27 01:15buy23660.101.89070.00001.8957
47312006.10.27 01:15buy23670.101.89070.00001.9007
47322006.10.27 01:50close23670.101.88940.00001.9007-13.008273.68
47332006.10.27 01:50close23660.101.88940.00001.8957-13.008260.68
47342006.10.27 01:50close23650.201.88940.00001.8917-26.008234.68
47352006.10.27 01:50sell23680.201.88940.00001.8884
47362006.10.27 01:50sell23690.101.88940.00001.8844
47372006.10.27 01:50sell23700.101.88940.00001.8794
47382006.10.27 03:10close23700.101.89070.00001.8794-13.008221.68
47392006.10.27 03:10close23690.101.89070.00001.8844-13.008208.68
47402006.10.27 03:10close23680.201.89070.00001.8884-26.008182.68
47412006.10.27 03:10buy23710.201.89070.00001.8917
47422006.10.27 03:10buy23720.101.89070.00001.8957
47432006.10.27 03:10buy23730.101.89070.00001.9007
47442006.10.27 03:26t/p23710.201.89170.00001.891720.008202.68
47452006.10.27 07:05close23730.101.89050.00001.9007-2.008200.68
47462006.10.27 07:05close23720.101.89050.00001.8957-2.008198.68
47472006.10.27 07:05sell23740.201.89050.00001.8895
47482006.10.27 07:05sell23750.101.89050.00001.8855
47492006.10.27 07:05sell23760.101.89050.00001.8805
47502006.10.27 07:29close23760.101.89100.00001.8805-5.008193.68
47512006.10.27 07:29close23750.101.89100.00001.8855-5.008188.68
47522006.10.27 07:29close23740.201.89100.00001.8895-10.008178.68
47532006.10.27 07:29buy23770.201.89100.00001.8920
47542006.10.27 07:29buy23780.101.89100.00001.8960
47552006.10.27 07:29buy23790.101.89100.00001.9010
47562006.10.27 08:35close23790.101.89000.00001.9010-10.008168.68
47572006.10.27 08:35close23780.101.89000.00001.8960-10.008158.68
47582006.10.27 08:35close23770.201.89000.00001.8920-20.008138.68
47592006.10.27 08:35sell23800.201.89000.00001.8890
47602006.10.27 08:35sell23810.101.89000.00001.8850
47612006.10.27 08:35sell23820.101.89000.00001.8800
47622006.10.27 08:57t/p23800.201.88900.00001.889020.008158.68
47632006.10.27 12:40close23820.101.88920.00001.88008.008166.68
47642006.10.27 12:40close23810.101.88920.00001.88508.008174.68
47652006.10.27 12:40buy23830.201.88920.00001.8902
47662006.10.27 12:40buy23840.101.88920.00001.8942
47672006.10.27 12:40buy23850.101.88920.00001.8992
47682006.10.27 12:46t/p23830.201.89020.00001.890220.008194.68
47692006.10.27 14:32t/p23840.101.89420.00001.894250.008244.68
47702006.10.27 15:13t/p23850.101.89920.00001.8992100.008344.68
47712006.10.27 17:55sell23860.201.89660.00001.8956
47722006.10.27 17:55sell23870.101.89660.00001.8916
47732006.10.27 17:55sell23880.101.89660.00001.8866
47742006.10.27 22:55close23880.101.89740.00001.8866-8.008336.68
47752006.10.27 22:55close23870.101.89740.00001.8916-8.008328.68
47762006.10.27 22:55close23860.201.89740.00001.8956-16.008312.68
47772006.10.27 22:55buy23890.201.89740.00001.8984
47782006.10.27 22:55buy23900.101.89740.00001.9024
47792006.10.27 22:55buy23910.101.89740.00001.9074
47802006.10.30 01:10close23910.101.89560.00001.9074-18.358294.33
47812006.10.30 01:10close23900.101.89560.00001.9024-18.358275.98
47822006.10.30 01:10close23890.201.89560.00001.8984-36.708239.27
47832006.10.30 01:10sell23920.201.89560.00001.8946
47842006.10.30 01:10sell23930.101.89560.00001.8906
47852006.10.30 01:10sell23940.101.89560.00001.8856
47862006.10.30 04:35close23940.101.89720.00001.8856-16.008223.27
47872006.10.30 04:35close23930.101.89720.00001.8906-16.008207.27
47882006.10.30 04:35close23920.201.89720.00001.8946-32.008175.27
47892006.10.30 04:35buy23950.201.89720.00001.8982
47902006.10.30 04:35buy23960.101.89720.00001.9022
47912006.10.30 04:35buy23970.101.89720.00001.9072
47922006.10.30 04:49t/p23950.201.89820.00001.898220.008195.27
47932006.10.30 07:25close23970.101.89710.00001.9072-1.008194.27
47942006.10.30 07:25close23960.101.89710.00001.9022-1.008193.27
47952006.10.30 07:25sell23980.201.89710.00001.8961
47962006.10.30 07:25sell23990.101.89710.00001.8921
47972006.10.30 07:25sell24000.101.89710.00001.8871
47982006.10.30 07:34close24000.101.89720.00001.8871-1.008192.27
47992006.10.30 07:34close23990.101.89720.00001.8921-1.008191.27
48002006.10.30 07:34close23980.201.89720.00001.8961-2.008189.27
48012006.10.30 07:34buy24010.201.89720.00001.8982
48022006.10.30 07:34buy24020.101.89720.00001.9022
48032006.10.30 07:34buy24030.101.89720.00001.9072
48042006.10.30 07:45close24030.101.89710.00001.9072-1.008188.27
48052006.10.30 07:45close24020.101.89710.00001.9022-1.008187.27
48062006.10.30 07:45close24010.201.89710.00001.8982-2.008185.27
48072006.10.30 07:45sell24040.201.89710.00001.8961
48082006.10.30 07:45sell24050.101.89710.00001.8921
48092006.10.30 07:45sell24060.101.89710.00001.8871
48102006.10.30 08:50close24060.101.89790.00001.8871-8.008177.27
48112006.10.30 08:50close24050.101.89790.00001.8921-8.008169.27
48122006.10.30 08:50close24040.201.89790.00001.8961-16.008153.27
48132006.10.30 08:50buy24070.201.89790.00001.8989
48142006.10.30 08:50buy24080.101.89790.00001.9029
48152006.10.30 08:50buy24090.101.89790.00001.9079
48162006.10.30 09:00t/p24070.201.89890.00001.898920.008173.27
48172006.10.30 10:05close24090.101.89640.00001.9079-15.008158.27
48182006.10.30 10:05close24080.101.89640.00001.9029-15.008143.27
48192006.10.30 10:05sell24100.201.89640.00001.8954
48202006.10.30 10:05sell24110.101.89640.00001.8914
48212006.10.30 10:05sell24120.101.89640.00001.8864
48222006.10.30 10:20close24120.101.89800.00001.8864-16.008127.27
48232006.10.30 10:20close24110.101.89800.00001.8914-16.008111.27
48242006.10.30 10:20close24100.201.89800.00001.8954-32.008079.27
48252006.10.30 10:20buy24130.201.89800.00001.8990
48262006.10.30 10:20buy24140.101.89800.00001.9030
48272006.10.30 10:20buy24150.101.89800.00001.9080
48282006.10.30 10:56t/p24130.201.89900.00001.899020.008099.27
48292006.10.30 14:46t/p24140.101.90300.00001.903050.008149.27
48302006.10.30 17:40close24150.101.90120.00001.908032.008181.27
48312006.10.30 17:40sell24160.201.90120.00001.9002
48322006.10.30 17:40sell24170.101.90120.00001.8962
48332006.10.30 17:40sell24180.101.90120.00001.8912
48342006.10.30 19:10close24180.101.90230.00001.8912-11.008170.27
48352006.10.30 19:10close24170.101.90230.00001.8962-11.008159.27
48362006.10.30 19:10close24160.201.90230.00001.9002-22.008137.27
48372006.10.30 19:10buy24190.201.90230.00001.9033
48382006.10.30 19:10buy24200.101.90230.00001.9073
48392006.10.30 19:10buy24210.101.90230.00001.9123
48402006.10.30 20:10close24210.101.90160.00001.9123-7.008130.27
48412006.10.30 20:10close24200.101.90160.00001.9073-7.008123.27
48422006.10.30 20:10close24190.201.90160.00001.9033-14.008109.27
48432006.10.30 20:10sell24220.201.90160.00001.9006
48442006.10.30 20:10sell24230.101.90160.00001.8966
48452006.10.30 20:10sell24240.101.90160.00001.8916
48462006.10.30 23:15close24240.101.90230.00001.8916-7.008102.27
48472006.10.30 23:15close24230.101.90230.00001.8966-7.008095.27
48482006.10.30 23:15close24220.201.90230.00001.9006-14.008081.27
48492006.10.30 23:15buy24250.201.90230.00001.9033
48502006.10.30 23:15buy24260.101.90230.00001.9073
48512006.10.30 23:15buy24270.101.90230.00001.9123
48522006.10.30 23:40close24270.101.90150.00001.9123-8.008073.27
48532006.10.30 23:40close24260.101.90150.00001.9073-8.008065.27
48542006.10.30 23:40close24250.201.90150.00001.9033-16.008049.27
48552006.10.30 23:40sell24280.201.90150.00001.9005
48562006.10.30 23:40sell24290.101.90150.00001.8965
48572006.10.30 23:40sell24300.101.90150.00001.8915
48582006.10.30 23:59close at stop24300.101.90120.00001.89153.008052.27
48592006.10.30 23:59close at stop24290.101.90120.00001.89653.008055.27
48602006.10.30 23:59close at stop24280.201.90120.00001.90056.008061.27