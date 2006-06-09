|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=35; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
|Bars in test
|173970
|Ticks modelled
|1345557
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1938.72
|Gross profit
|23023.48
|Gross loss
|-24962.20
|Profit factor
|0.92
|Expected payoff
|-0.80
|Absolute drawdown
|2517.72
|Maximal drawdown
|2575.72 (25.61%)
|Relative drawdown
|25.61% (2575.72)
|Total trades
|2430
|Short positions (won %)
|1215 (37.61%)
|Long positions (won %)
|1215 (38.93%)
|Profit trades (% of total)
|930 (38.27%)
|Loss trades (% of total)
|1500 (61.73%)
|Largest
|profit trade
|100.22
|loss trade
|-112.00
|Average
|profit trade
|24.76
|loss trade
|-16.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (376.90)
|consecutive losses (loss in money)
|30 (-412.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|412.43 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-552.00 (27)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 00:10
|buy
|1
|0.20
|1.8719
|0.0000
|1.8729
|2
|2006.06.01 00:10
|buy
|2
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8769
|3
|2006.06.01 00:10
|buy
|3
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|4
|2006.06.01 01:35
|close
|3
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8819
|-14.00
|9986.00
|5
|2006.06.01 01:35
|close
|2
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8769
|-14.00
|9972.00
|6
|2006.06.01 01:35
|close
|1
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8729
|-28.00
|9944.00
|7
|2006.06.01 01:35
|sell
|4
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|8
|2006.06.01 01:35
|sell
|5
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8655
|9
|2006.06.01 01:35
|sell
|6
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8605
|10
|2006.06.01 02:24
|t/p
|4
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|20.00
|9964.00
|11
|2006.06.01 04:39
|t/p
|5
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8655
|50.00
|10014.00
|12
|2006.06.01 07:20
|close
|6
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8605
|44.00
|10058.00
|13
|2006.06.01 07:20
|buy
|7
|0.20
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|14
|2006.06.01 07:20
|buy
|8
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8711
|15
|2006.06.01 07:20
|buy
|9
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8761
|16
|2006.06.01 08:40
|close
|9
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8761
|-27.00
|10031.00
|17
|2006.06.01 08:40
|close
|8
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8711
|-27.00
|10004.00
|18
|2006.06.01 08:40
|close
|7
|0.20
|1.8634
|0.0000
|1.8671
|-54.00
|9950.00
|19
|2006.06.01 08:40
|sell
|10
|0.20
|1.8634
|0.0000
|1.8624
|20
|2006.06.01 08:40
|sell
|11
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8584
|21
|2006.06.01 08:40
|sell
|12
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8534
|22
|2006.06.01 09:14
|t/p
|10
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8624
|20.00
|9970.00
|23
|2006.06.01 10:20
|close
|12
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8534
|-34.00
|9936.00
|24
|2006.06.01 10:20
|close
|11
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8584
|-34.00
|9902.00
|25
|2006.06.01 10:20
|buy
|13
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8678
|26
|2006.06.01 10:20
|buy
|14
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8718
|27
|2006.06.01 10:20
|buy
|15
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8768
|28
|2006.06.01 12:55
|close
|15
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8768
|-30.00
|9872.00
|29
|2006.06.01 12:55
|close
|14
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8718
|-30.00
|9842.00
|30
|2006.06.01 12:55
|close
|13
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8678
|-60.00
|9782.00
|31
|2006.06.01 12:55
|sell
|16
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8628
|32
|2006.06.01 12:55
|sell
|17
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8588
|33
|2006.06.01 12:55
|sell
|18
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8538
|34
|2006.06.01 13:10
|t/p
|16
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|20.00
|9802.00
|35
|2006.06.01 14:20
|t/p
|17
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8588
|50.00
|9852.00
|36
|2006.06.01 16:25
|close
|18
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8538
|28.00
|9880.00
|37
|2006.06.01 16:25
|buy
|19
|0.20
|1.8610
|0.0000
|1.8620
|38
|2006.06.01 16:25
|buy
|20
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8660
|39
|2006.06.01 16:25
|buy
|21
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8710
|40
|2006.06.01 16:31
|t/p
|19
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|20.00
|9900.00
|41
|2006.06.01 16:46
|t/p
|20
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8660
|50.00
|9950.00
|42
|2006.06.01 20:55
|close
|21
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8710
|43.00
|9993.00
|43
|2006.06.01 20:55
|sell
|22
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8643
|44
|2006.06.01 20:55
|sell
|23
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8603
|45
|2006.06.01 20:55
|sell
|24
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8553
|46
|2006.06.01 21:11
|t/p
|22
|0.20
|1.8643
|0.0000
|1.8643
|20.00
|10013.00
|47
|2006.06.01 23:20
|close
|24
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8553
|0.00
|10013.00
|48
|2006.06.01 23:20
|close
|23
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8603
|0.00
|10013.00
|49
|2006.06.01 23:20
|buy
|25
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8663
|50
|2006.06.01 23:20
|buy
|26
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8703
|51
|2006.06.01 23:20
|buy
|27
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8753
|52
|2006.06.01 23:57
|t/p
|25
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.00
|10033.00
|53
|2006.06.02 04:05
|close
|27
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8753
|1.65
|10034.65
|54
|2006.06.02 04:05
|close
|26
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8703
|1.65
|10036.30
|55
|2006.06.02 04:05
|sell
|28
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8645
|56
|2006.06.02 04:05
|sell
|29
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8605
|57
|2006.06.02 04:05
|sell
|30
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8555
|58
|2006.06.02 06:30
|close
|30
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8555
|-15.00
|10021.30
|59
|2006.06.02 06:30
|close
|29
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8605
|-15.00
|10006.30
|60
|2006.06.02 06:30
|close
|28
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8645
|-30.00
|9976.30
|61
|2006.06.02 06:30
|buy
|31
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|62
|2006.06.02 06:30
|buy
|32
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8720
|63
|2006.06.02 06:30
|buy
|33
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8770
|64
|2006.06.02 08:20
|close
|33
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8770
|-38.00
|9938.30
|65
|2006.06.02 08:20
|close
|32
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8720
|-38.00
|9900.30
|66
|2006.06.02 08:20
|close
|31
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8680
|-76.00
|9824.30
|67
|2006.06.02 08:20
|sell
|34
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8622
|68
|2006.06.02 08:20
|sell
|35
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8582
|69
|2006.06.02 08:20
|sell
|36
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8532
|70
|2006.06.02 09:11
|t/p
|34
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|20.00
|9844.30
|71
|2006.06.02 11:15
|close
|36
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8532
|-20.00
|9824.30
|72
|2006.06.02 11:15
|close
|35
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8582
|-20.00
|9804.30
|73
|2006.06.02 11:15
|buy
|37
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|74
|2006.06.02 11:15
|buy
|38
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8702
|75
|2006.06.02 11:15
|buy
|39
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8752
|76
|2006.06.02 11:44
|t/p
|37
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|20.00
|9824.30
|77
|2006.06.02 14:30
|t/p
|38
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8702
|50.00
|9874.30
|78
|2006.06.02 14:30
|t/p
|39
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|100.00
|9974.30
|79
|2006.06.02 21:00
|sell
|40
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|80
|2006.06.02 21:00
|sell
|41
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8778
|81
|2006.06.02 21:00
|sell
|42
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8728
|82
|2006.06.05 01:40
|close
|42
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8728
|-8.79
|9965.51
|83
|2006.06.05 01:40
|close
|41
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8778
|-8.79
|9956.73
|84
|2006.06.05 01:40
|close
|40
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8818
|-17.57
|9939.16
|85
|2006.06.05 01:40
|buy
|43
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|86
|2006.06.05 01:40
|buy
|44
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8887
|87
|2006.06.05 01:40
|buy
|45
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|88
|2006.06.05 02:20
|close
|45
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8937
|-11.00
|9928.16
|89
|2006.06.05 02:20
|close
|44
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8887
|-11.00
|9917.16
|90
|2006.06.05 02:20
|close
|43
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8847
|-22.00
|9895.16
|91
|2006.06.05 02:20
|sell
|46
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|92
|2006.06.05 02:20
|sell
|47
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8776
|93
|2006.06.05 02:20
|sell
|48
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8726
|94
|2006.06.05 03:05
|close
|48
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8726
|-9.00
|9886.16
|95
|2006.06.05 03:05
|close
|47
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8776
|-9.00
|9877.16
|96
|2006.06.05 03:05
|close
|46
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8816
|-18.00
|9859.16
|97
|2006.06.05 03:05
|buy
|49
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8845
|98
|2006.06.05 03:05
|buy
|50
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8885
|99
|2006.06.05 03:05
|buy
|51
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8935
|100
|2006.06.05 05:15
|close
|51
|0.10
|1.8831
|0.0000
|1.8935
|-4.00
|9855.16
|101
|2006.06.05 05:15
|close
|50
|0.10
|1.8831
|0.0000
|1.8885
|-4.00
|9851.16
|102
|2006.06.05 05:15
|close
|49
|0.20
|1.8831
|0.0000
|1.8845
|-8.00
|9843.16
|103
|2006.06.05 05:15
|sell
|52
|0.20
|1.8831
|0.0000
|1.8821
|104
|2006.06.05 05:15
|sell
|53
|0.10
|1.8831
|0.0000
|1.8781
|105
|2006.06.05 05:15
|sell
|54
|0.10
|1.8831
|0.0000
|1.8731
|106
|2006.06.05 05:30
|close
|54
|0.10
|1.8841
|0.0000
|1.8731
|-10.00
|9833.16
|107
|2006.06.05 05:30
|close
|53
|0.10
|1.8841
|0.0000
|1.8781
|-10.00
|9823.16
|108
|2006.06.05 05:30
|close
|52
|0.20
|1.8841
|0.0000
|1.8821
|-20.00
|9803.16
|109
|2006.06.05 05:30
|buy
|55
|0.20
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|110
|2006.06.05 05:30
|buy
|56
|0.10
|1.8841
|0.0000
|1.8891
|111
|2006.06.05 05:30
|buy
|57
|0.10
|1.8841
|0.0000
|1.8941
|112
|2006.06.05 08:08
|t/p
|55
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|9823.16
|113
|2006.06.05 09:05
|close
|57
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8941
|-25.00
|9798.16
|114
|2006.06.05 09:05
|close
|56
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8891
|-25.00
|9773.16
|115
|2006.06.05 09:05
|sell
|58
|0.20
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|116
|2006.06.05 09:05
|sell
|59
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8766
|117
|2006.06.05 09:05
|sell
|60
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8716
|118
|2006.06.05 09:35
|close
|60
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8716
|-56.00
|9717.16
|119
|2006.06.05 09:35
|close
|59
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8766
|-56.00
|9661.16
|120
|2006.06.05 09:35
|close
|58
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8806
|-112.00
|9549.16
|121
|2006.06.05 09:35
|buy
|61
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|122
|2006.06.05 09:35
|buy
|62
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|123
|2006.06.05 09:35
|buy
|63
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|124
|2006.06.05 13:45
|close
|63
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8972
|-30.00
|9519.16
|125
|2006.06.05 13:45
|close
|62
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8922
|-30.00
|9489.16
|126
|2006.06.05 13:45
|close
|61
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8882
|-60.00
|9429.16
|127
|2006.06.05 13:45
|sell
|64
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8832
|128
|2006.06.05 13:45
|sell
|65
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8792
|129
|2006.06.05 13:45
|sell
|66
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|130
|2006.06.05 14:04
|t/p
|64
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|20.00
|9449.16
|131
|2006.06.05 14:54
|t/p
|65
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|50.00
|9499.16
|132
|2006.06.05 18:35
|close
|66
|0.10
|1.8791
|0.0000
|1.8742
|51.00
|9550.16
|133
|2006.06.05 18:35
|buy
|67
|0.20
|1.8791
|0.0000
|1.8801
|134
|2006.06.05 18:35
|buy
|68
|0.10
|1.8791
|0.0000
|1.8841
|135
|2006.06.05 18:35
|buy
|69
|0.10
|1.8791
|0.0000
|1.8891
|136
|2006.06.05 19:03
|t/p
|67
|0.20
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|20.00
|9570.16
|137
|2006.06.05 20:45
|close
|69
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8891
|-45.00
|9525.16
|138
|2006.06.05 20:45
|close
|68
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8841
|-45.00
|9480.16
|139
|2006.06.05 20:45
|sell
|70
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8736
|140
|2006.06.05 20:45
|sell
|71
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8696
|141
|2006.06.05 20:45
|sell
|72
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8646
|142
|2006.06.05 20:53
|t/p
|70
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|20.00
|9500.16
|143
|2006.06.06 02:25
|close
|72
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8646
|21.22
|9521.38
|144
|2006.06.06 02:25
|close
|71
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8696
|21.22
|9542.59
|145
|2006.06.06 02:25
|buy
|73
|0.20
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|146
|2006.06.06 02:25
|buy
|74
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8775
|147
|2006.06.06 02:25
|buy
|75
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8825
|148
|2006.06.06 03:10
|close
|75
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8825
|-17.00
|9525.59
|149
|2006.06.06 03:10
|close
|74
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8775
|-17.00
|9508.59
|150
|2006.06.06 03:10
|close
|73
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8735
|-34.00
|9474.59
|151
|2006.06.06 03:10
|sell
|76
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|152
|2006.06.06 03:10
|sell
|77
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8658
|153
|2006.06.06 03:10
|sell
|78
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8608
|154
|2006.06.06 03:18
|t/p
|76
|0.20
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|20.00
|9494.59
|155
|2006.06.06 04:40
|close
|78
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8608
|-11.00
|9483.59
|156
|2006.06.06 04:40
|close
|77
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8658
|-11.00
|9472.59
|157
|2006.06.06 04:40
|buy
|79
|0.20
|1.8719
|0.0000
|1.8729
|158
|2006.06.06 04:40
|buy
|80
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8769
|159
|2006.06.06 04:40
|buy
|81
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|160
|2006.06.06 04:50
|close
|81
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8819
|-8.00
|9464.59
|161
|2006.06.06 04:50
|close
|80
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8769
|-8.00
|9456.59
|162
|2006.06.06 04:50
|close
|79
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8729
|-16.00
|9440.59
|163
|2006.06.06 04:50
|sell
|82
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8701
|164
|2006.06.06 04:50
|sell
|83
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8661
|165
|2006.06.06 04:50
|sell
|84
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8611
|166
|2006.06.06 04:55
|close
|84
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8611
|-3.00
|9437.59
|167
|2006.06.06 04:55
|close
|83
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8661
|-3.00
|9434.59
|168
|2006.06.06 04:55
|close
|82
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8701
|-6.00
|9428.59
|169
|2006.06.06 04:55
|buy
|85
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|170
|2006.06.06 04:55
|buy
|86
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8764
|171
|2006.06.06 04:55
|buy
|87
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8814
|172
|2006.06.06 05:05
|close
|87
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8814
|-8.00
|9420.59
|173
|2006.06.06 05:05
|close
|86
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8764
|-8.00
|9412.59
|174
|2006.06.06 05:05
|close
|85
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8724
|-16.00
|9396.59
|175
|2006.06.06 05:05
|sell
|88
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8696
|176
|2006.06.06 05:05
|sell
|89
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8656
|177
|2006.06.06 05:05
|sell
|90
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8606
|178
|2006.06.06 07:45
|close
|90
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8606
|-14.00
|9382.59
|179
|2006.06.06 07:45
|close
|89
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8656
|-14.00
|9368.59
|180
|2006.06.06 07:45
|close
|88
|0.20
|1.8720
|0.0000
|1.8696
|-28.00
|9340.59
|181
|2006.06.06 07:45
|buy
|91
|0.20
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|182
|2006.06.06 07:45
|buy
|92
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8770
|183
|2006.06.06 07:45
|buy
|93
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8820
|184
|2006.06.06 08:19
|t/p
|91
|0.20
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|20.00
|9360.59
|185
|2006.06.06 09:01
|t/p
|92
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|50.00
|9410.59
|186
|2006.06.06 10:45
|close
|93
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8820
|11.00
|9421.59
|187
|2006.06.06 10:45
|sell
|94
|0.20
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|188
|2006.06.06 10:45
|sell
|95
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8681
|189
|2006.06.06 10:45
|sell
|96
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8631
|190
|2006.06.06 10:49
|t/p
|94
|0.20
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|20.00
|9441.59
|191
|2006.06.06 12:25
|t/p
|95
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8681
|50.00
|9491.59
|192
|2006.06.06 15:31
|t/p
|96
|0.10
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|100.00
|9591.59
|193
|2006.06.06 21:05
|buy
|97
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8630
|194
|2006.06.06 21:05
|buy
|98
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8670
|195
|2006.06.06 21:05
|buy
|99
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8720
|196
|2006.06.06 21:40
|close
|99
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8720
|-17.00
|9574.59
|197
|2006.06.06 21:40
|close
|98
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8670
|-17.00
|9557.59
|198
|2006.06.06 21:40
|close
|97
|0.20
|1.8603
|0.0000
|1.8630
|-34.00
|9523.59
|199
|2006.06.06 21:40
|sell
|100
|0.20
|1.8603
|0.0000
|1.8593
|200
|2006.06.06 21:40
|sell
|101
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8553
|201
|2006.06.06 21:40
|sell
|102
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8503
|202
|2006.06.06 23:10
|t/p
|100
|0.20
|1.8593
|0.0000
|1.8593
|20.00
|9543.59
|203
|2006.06.07 01:20
|close
|102
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8503
|-13.79
|9529.81
|204
|2006.06.07 01:20
|close
|101
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8553
|-13.79
|9516.02
|205
|2006.06.07 01:20
|buy
|103
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|206
|2006.06.07 01:20
|buy
|104
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8667
|207
|2006.06.07 01:20
|buy
|105
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8717
|208
|2006.06.07 03:19
|t/p
|103
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8627
|20.00
|9536.02
|209
|2006.06.07 07:15
|close
|105
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8717
|3.00
|9539.02
|210
|2006.06.07 07:15
|close
|104
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8667
|3.00
|9542.02
|211
|2006.06.07 07:15
|sell
|106
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8610
|212
|2006.06.07 07:15
|sell
|107
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8570
|213
|2006.06.07 07:15
|sell
|108
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8520
|214
|2006.06.07 07:49
|t/p
|106
|0.20
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|20.00
|9562.02
|215
|2006.06.07 08:38
|t/p
|107
|0.10
|1.8570
|0.0000
|1.8570
|50.00
|9612.02
|216
|2006.06.07 10:15
|close
|108
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8520
|16.00
|9628.02
|217
|2006.06.07 10:15
|buy
|109
|0.20
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|218
|2006.06.07 10:15
|buy
|110
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8654
|219
|2006.06.07 10:15
|buy
|111
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8704
|220
|2006.06.07 11:36
|t/p
|109
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|20.00
|9648.02
|221
|2006.06.07 14:00
|close
|111
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8704
|-21.00
|9627.02
|222
|2006.06.07 14:00
|close
|110
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8654
|-21.00
|9606.02
|223
|2006.06.07 14:00
|sell
|112
|0.20
|1.8583
|0.0000
|1.8573
|224
|2006.06.07 14:00
|sell
|113
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8533
|225
|2006.06.07 14:00
|sell
|114
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8483
|226
|2006.06.07 15:20
|t/p
|112
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8573
|20.00
|9626.02
|227
|2006.06.07 15:47
|t/p
|113
|0.10
|1.8533
|0.0000
|1.8533
|50.00
|9676.02
|228
|2006.06.07 17:45
|close
|114
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8483
|3.00
|9679.02
|229
|2006.06.07 17:45
|buy
|115
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8590
|230
|2006.06.07 17:45
|buy
|116
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8630
|231
|2006.06.07 17:45
|buy
|117
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8680
|232
|2006.06.07 17:52
|t/p
|115
|0.20
|1.8590
|0.0000
|1.8590
|20.00
|9699.02
|233
|2006.06.07 20:10
|close
|117
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8680
|-13.00
|9686.02
|234
|2006.06.07 20:10
|close
|116
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8630
|-13.00
|9673.02
|235
|2006.06.07 20:10
|sell
|118
|0.20
|1.8567
|0.0000
|1.8557
|236
|2006.06.07 20:10
|sell
|119
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8517
|237
|2006.06.07 20:10
|sell
|120
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8467
|238
|2006.06.07 20:12
|t/p
|118
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8557
|20.00
|9693.02
|239
|2006.06.08 00:00
|close
|120
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8467
|-3.36
|9689.67
|240
|2006.06.08 00:00
|close
|119
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8517
|-3.36
|9686.31
|241
|2006.06.08 00:00
|buy
|121
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8581
|242
|2006.06.08 00:00
|buy
|122
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8621
|243
|2006.06.08 00:00
|buy
|123
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8671
|244
|2006.06.08 02:55
|close
|123
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8671
|-11.00
|9675.31
|245
|2006.06.08 02:55
|close
|122
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8621
|-11.00
|9664.31
|246
|2006.06.08 02:55
|close
|121
|0.20
|1.8560
|0.0000
|1.8581
|-22.00
|9642.31
|247
|2006.06.08 02:55
|sell
|124
|0.20
|1.8560
|0.0000
|1.8550
|248
|2006.06.08 02:55
|sell
|125
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8510
|249
|2006.06.08 02:55
|sell
|126
|0.10
|1.8560
|0.0000
|1.8460
|250
|2006.06.08 03:17
|t/p
|124
|0.20
|1.8550
|0.0000
|1.8550
|20.00
|9662.31
|251
|2006.06.08 05:25
|close
|126
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8460
|3.00
|9665.31
|252
|2006.06.08 05:25
|close
|125
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8510
|3.00
|9668.31
|253
|2006.06.08 05:25
|buy
|127
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8567
|254
|2006.06.08 05:25
|buy
|128
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8607
|255
|2006.06.08 05:25
|buy
|129
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8657
|256
|2006.06.08 07:30
|close
|129
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8657
|-5.00
|9663.31
|257
|2006.06.08 07:30
|close
|128
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8607
|-5.00
|9658.31
|258
|2006.06.08 07:30
|close
|127
|0.20
|1.8552
|0.0000
|1.8567
|-10.00
|9648.31
|259
|2006.06.08 07:30
|sell
|130
|0.20
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|260
|2006.06.08 07:30
|sell
|131
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8502
|261
|2006.06.08 07:30
|sell
|132
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8452
|262
|2006.06.08 08:05
|close
|132
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8452
|-14.00
|9634.31
|263
|2006.06.08 08:05
|close
|131
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8502
|-14.00
|9620.31
|264
|2006.06.08 08:05
|close
|130
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8542
|-28.00
|9592.31
|265
|2006.06.08 08:05
|buy
|133
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|266
|2006.06.08 08:05
|buy
|134
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8616
|267
|2006.06.08 08:05
|buy
|135
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|268
|2006.06.08 08:35
|close
|135
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8666
|-47.00
|9545.31
|269
|2006.06.08 08:35
|close
|134
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8616
|-47.00
|9498.31
|270
|2006.06.08 08:35
|close
|133
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8576
|-94.00
|9404.31
|271
|2006.06.08 08:35
|sell
|136
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8509
|272
|2006.06.08 08:35
|sell
|137
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8469
|273
|2006.06.08 08:35
|sell
|138
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8419
|274
|2006.06.08 08:38
|t/p
|136
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8509
|20.00
|9424.31
|275
|2006.06.08 10:30
|t/p
|137
|0.10
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|50.00
|9474.31
|276
|2006.06.08 14:30
|t/p
|138
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8419
|100.00
|9574.31
|277
|2006.06.08 18:10
|buy
|139
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8453
|278
|2006.06.08 18:10
|buy
|140
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8493
|279
|2006.06.08 18:10
|buy
|141
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8543
|280
|2006.06.09 00:45
|close
|141
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8543
|-22.35
|9551.96
|281
|2006.06.09 00:45
|close
|140
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8493
|-22.35
|9529.61
|282
|2006.06.09 00:45
|close
|139
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8453
|-44.70
|9484.91
|283
|2006.06.09 00:45
|sell
|142
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|284
|2006.06.09 00:45
|sell
|143
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|285
|2006.06.09 00:45
|sell
|144
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|286
|2006.06.09 01:25
|close
|144
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8321
|-15.00
|9469.91
|287
|2006.06.09 01:25
|close
|143
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8371
|-15.00
|9454.91
|288
|2006.06.09 01:25
|close
|142
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8411
|-30.00
|9424.91
|289
|2006.06.09 01:25
|buy
|145
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|290
|2006.06.09 01:25
|buy
|146
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|291
|2006.06.09 01:25
|buy
|147
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|292
|2006.06.09 03:55
|close
|147
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8536
|-10.00
|9414.91
|293
|2006.06.09 03:55
|close
|146
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8486
|-10.00
|9404.91
|294
|2006.06.09 03:55
|close
|145
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8446
|-20.00
|9384.91
|295
|2006.06.09 03:55
|sell
|148
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8416
|296
|2006.06.09 03:55
|sell
|149
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8376
|297
|2006.06.09 03:55
|sell
|150
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8326
|298
|2006.06.09 07:30
|close
|150
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8326
|-5.00
|9379.91
|299
|2006.06.09 07:30
|close
|149
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8376
|-5.00
|9374.91
|300
|2006.06.09 07:30
|close
|148
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8416
|-10.00
|9364.91
|301
|2006.06.09 07:30
|buy
|151
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8441
|302
|2006.06.09 07:30
|buy
|152
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8481
|303
|2006.06.09 07:30
|buy
|153
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8531
|304
|2006.06.09 08:15
|close
|153
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8531
|-17.00
|9347.91
|305
|2006.06.09 08:15
|close
|152
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8481
|-17.00
|9330.91
|306
|2006.06.09 08:15
|close
|151
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8441
|-34.00
|9296.91
|307
|2006.06.09 08:15
|sell
|154
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8404
|308
|2006.06.09 08:15
|sell
|155
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8364
|309
|2006.06.09 08:15
|sell
|156
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8314
|310
|2006.06.09 09:00
|close
|156
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8314
|-32.00
|9264.91
|311
|2006.06.09 09:00
|close
|155
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8364
|-32.00
|9232.91
|312
|2006.06.09 09:00
|close
|154
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8404
|-64.00
|9168.91
|313
|2006.06.09 09:00
|buy
|157
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8456
|314
|2006.06.09 09:00
|buy
|158
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8496
|315
|2006.06.09 09:00
|buy
|159
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8546
|316
|2006.06.09 09:02
|t/p
|157
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8456
|20.00
|9188.91
|317
|2006.06.09 10:20
|close
|159
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8546
|-27.00
|9161.91
|318
|2006.06.09 10:20
|close
|158
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8496
|-27.00
|9134.91
|319
|2006.06.09 10:20
|sell
|160
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|320
|2006.06.09 10:20
|sell
|161
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|321
|2006.06.09 10:20
|sell
|162
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|322
|2006.06.09 11:45
|close
|162
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8319
|-18.00
|9116.91
|323
|2006.06.09 11:45
|close
|161
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8369
|-18.00
|9098.91
|324
|2006.06.09 11:45
|close
|160
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8409
|-36.00
|9062.91
|325
|2006.06.09 11:45
|buy
|163
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|326
|2006.06.09 11:45
|buy
|164
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|327
|2006.06.09 11:45
|buy
|165
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|328
|2006.06.09 13:00
|close
|165
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8537
|-13.00
|9049.91
|329
|2006.06.09 13:00
|close
|164
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8487
|-13.00
|9036.91
|330
|2006.06.09 13:00
|close
|163
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8447
|-26.00
|9010.91
|331
|2006.06.09 13:00
|sell
|166
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8414
|332
|2006.06.09 13:00
|sell
|167
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8374
|333
|2006.06.09 13:00
|sell
|168
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8324
|334
|2006.06.09 13:15
|close
|168
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8324
|-10.00
|9000.91
|335
|2006.06.09 13:15
|close
|167
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8374
|-10.00
|8990.91
|336
|2006.06.09 13:15
|close
|166
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8414
|-20.00
|8970.91
|337
|2006.06.09 13:15
|buy
|169
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8444
|338
|2006.06.09 13:15
|buy
|170
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8484
|339
|2006.06.09 13:15
|buy
|171
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8534
|340
|2006.06.09 14:29
|t/p
|169
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|20.00
|8990.91
|341
|2006.06.09 14:40
|close
|171
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8534
|-58.00
|8932.91
|342
|2006.06.09 14:40
|close
|170
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8484
|-58.00
|8874.91
|343
|2006.06.09 14:40
|sell
|172
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8366
|344
|2006.06.09 14:40
|sell
|173
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8326
|345
|2006.06.09 14:40
|sell
|174
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8276
|346
|2006.06.09 15:00
|t/p
|172
|0.20
|1.8366
|0.0000
|1.8366
|20.00
|8894.91
|347
|2006.06.09 15:40
|close
|174
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8276
|-65.00
|8829.91
|348
|2006.06.09 15:40
|close
|173
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8326
|-65.00
|8764.91
|349
|2006.06.09 15:40
|buy
|175
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8451
|350
|2006.06.09 15:40
|buy
|176
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8491
|351
|2006.06.09 15:40
|buy
|177
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8541
|352
|2006.06.09 15:53
|t/p
|175
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|20.00
|8784.91
|353
|2006.06.09 19:10
|close
|177
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8541
|-20.00
|8764.91
|354
|2006.06.09 19:10
|close
|176
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8491
|-20.00
|8744.91
|355
|2006.06.09 19:10
|sell
|178
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|356
|2006.06.09 19:10
|sell
|179
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|357
|2006.06.09 19:10
|sell
|180
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|358
|2006.06.09 19:39
|t/p
|178
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8411
|20.00
|8764.91
|359
|2006.06.12 02:50
|close
|180
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8321
|18.22
|8783.13
|360
|2006.06.12 02:50
|close
|179
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8371
|18.22
|8801.34
|361
|2006.06.12 02:50
|buy
|181
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8413
|362
|2006.06.12 02:50
|buy
|182
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8453
|363
|2006.06.12 02:50
|buy
|183
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8503
|364
|2006.06.12 03:40
|t/p
|181
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8413
|20.00
|8821.34
|365
|2006.06.12 08:48
|t/p
|182
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8453
|50.00
|8871.34
|366
|2006.06.12 10:10
|close
|183
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8503
|13.00
|8884.34
|367
|2006.06.12 10:10
|sell
|184
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8406
|368
|2006.06.12 10:10
|sell
|185
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8366
|369
|2006.06.12 10:10
|sell
|186
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|370
|2006.06.12 10:15
|close
|186
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8316
|-18.00
|8866.34
|371
|2006.06.12 10:15
|close
|185
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8366
|-18.00
|8848.34
|372
|2006.06.12 10:15
|close
|184
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8406
|-36.00
|8812.34
|373
|2006.06.12 10:15
|buy
|187
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8444
|374
|2006.06.12 10:15
|buy
|188
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8484
|375
|2006.06.12 10:15
|buy
|189
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8534
|376
|2006.06.12 10:19
|t/p
|187
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|20.00
|8832.34
|377
|2006.06.12 12:05
|close
|189
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8534
|-12.00
|8820.34
|378
|2006.06.12 12:05
|close
|188
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8484
|-12.00
|8808.34
|379
|2006.06.12 12:05
|sell
|190
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|380
|2006.06.12 12:05
|sell
|191
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|381
|2006.06.12 12:05
|sell
|192
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|382
|2006.06.12 12:23
|t/p
|190
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|8828.34
|383
|2006.06.12 14:45
|close
|192
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8322
|-19.00
|8809.34
|384
|2006.06.12 14:45
|close
|191
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8372
|-19.00
|8790.34
|385
|2006.06.12 14:45
|buy
|193
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8451
|386
|2006.06.12 14:45
|buy
|194
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8491
|387
|2006.06.12 14:45
|buy
|195
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8541
|388
|2006.06.12 15:28
|t/p
|193
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|20.00
|8810.34
|389
|2006.06.12 17:20
|close
|195
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8541
|-21.00
|8789.34
|390
|2006.06.12 17:20
|close
|194
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8491
|-21.00
|8768.34
|391
|2006.06.12 17:20
|sell
|196
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8410
|392
|2006.06.12 17:20
|sell
|197
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8370
|393
|2006.06.12 17:20
|sell
|198
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8320
|394
|2006.06.12 18:10
|close
|198
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8320
|-22.00
|8746.34
|395
|2006.06.12 18:10
|close
|197
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8370
|-22.00
|8724.34
|396
|2006.06.12 18:10
|close
|196
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8410
|-44.00
|8680.34
|397
|2006.06.12 18:10
|buy
|199
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|398
|2006.06.12 18:10
|buy
|200
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|399
|2006.06.12 18:10
|buy
|201
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|400
|2006.06.12 20:39
|t/p
|199
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|20.00
|8700.34
|401
|2006.06.12 22:10
|close
|201
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8542
|-20.00
|8680.34
|402
|2006.06.12 22:10
|close
|200
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8492
|-20.00
|8660.34
|403
|2006.06.12 22:10
|sell
|202
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|404
|2006.06.12 22:10
|sell
|203
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|405
|2006.06.12 22:10
|sell
|204
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|406
|2006.06.12 23:22
|t/p
|202
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|8680.34
|407
|2006.06.13 02:50
|close
|204
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8322
|-1.78
|8678.56
|408
|2006.06.13 02:50
|close
|203
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8372
|-1.78
|8676.77
|409
|2006.06.13 02:50
|buy
|205
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8434
|410
|2006.06.13 02:50
|buy
|206
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8474
|411
|2006.06.13 02:50
|buy
|207
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|412
|2006.06.13 03:10
|close
|207
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8524
|-25.00
|8651.77
|413
|2006.06.13 03:10
|close
|206
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8474
|-25.00
|8626.77
|414
|2006.06.13 03:10
|close
|205
|0.20
|1.8399
|0.0000
|1.8434
|-50.00
|8576.77
|415
|2006.06.13 03:10
|sell
|208
|0.20
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|416
|2006.06.13 03:10
|sell
|209
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8349
|417
|2006.06.13 03:10
|sell
|210
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8299
|418
|2006.06.13 08:08
|t/p
|208
|0.20
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|20.00
|8596.77
|419
|2006.06.13 09:30
|close
|210
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8299
|-25.00
|8571.77
|420
|2006.06.13 09:30
|close
|209
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8349
|-25.00
|8546.77
|421
|2006.06.13 09:30
|buy
|211
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8434
|422
|2006.06.13 09:30
|buy
|212
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8474
|423
|2006.06.13 09:30
|buy
|213
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|424
|2006.06.13 10:18
|t/p
|211
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8434
|20.00
|8566.77
|425
|2006.06.13 13:45
|close
|213
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8524
|-13.00
|8553.77
|426
|2006.06.13 13:45
|close
|212
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8474
|-13.00
|8540.77
|427
|2006.06.13 13:45
|sell
|214
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8401
|428
|2006.06.13 13:45
|sell
|215
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8361
|429
|2006.06.13 13:45
|sell
|216
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8311
|430
|2006.06.13 13:56
|t/p
|214
|0.20
|1.8401
|0.0000
|1.8401
|20.00
|8560.77
|431
|2006.06.13 15:50
|close
|216
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8311
|-16.00
|8544.77
|432
|2006.06.13 15:50
|close
|215
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8361
|-16.00
|8528.77
|433
|2006.06.13 15:50
|buy
|217
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|434
|2006.06.13 15:50
|buy
|218
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|435
|2006.06.13 15:50
|buy
|219
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|436
|2006.06.13 16:02
|t/p
|217
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|8548.77
|437
|2006.06.13 16:35
|close
|219
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8527
|-49.00
|8499.77
|438
|2006.06.13 16:35
|close
|218
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8477
|-49.00
|8450.77
|439
|2006.06.13 16:35
|sell
|220
|0.20
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|440
|2006.06.13 16:35
|sell
|221
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8328
|441
|2006.06.13 16:35
|sell
|222
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8278
|442
|2006.06.13 16:55
|t/p
|220
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8368
|20.00
|8470.77
|443
|2006.06.13 19:27
|t/p
|221
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8328
|50.00
|8520.77
|444
|2006.06.14 00:00
|close
|222
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8278
|37.22
|8557.99
|445
|2006.06.14 00:00
|buy
|223
|0.20
|1.8341
|0.0000
|1.8351
|446
|2006.06.14 00:00
|buy
|224
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8391
|447
|2006.06.14 00:00
|buy
|225
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8441
|448
|2006.06.14 03:30
|t/p
|223
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8351
|20.00
|8577.99
|449
|2006.06.14 08:24
|t/p
|224
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|50.00
|8627.99
|450
|2006.06.14 10:08
|t/p
|225
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|100.00
|8727.99
|451
|2006.06.14 13:00
|sell
|226
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8400
|452
|2006.06.14 13:00
|sell
|227
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8360
|453
|2006.06.14 13:00
|sell
|228
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|454
|2006.06.14 14:13
|t/p
|226
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|20.00
|8747.99
|455
|2006.06.14 14:30
|t/p
|227
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8360
|50.00
|8797.99
|456
|2006.06.14 15:30
|close
|228
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8310
|-83.00
|8714.99
|457
|2006.06.14 15:30
|buy
|229
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8503
|458
|2006.06.14 15:30
|buy
|230
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8543
|459
|2006.06.14 15:30
|buy
|231
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8593
|460
|2006.06.14 19:55
|close
|231
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8593
|-37.00
|8677.99
|461
|2006.06.14 19:55
|close
|230
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8543
|-37.00
|8640.99
|462
|2006.06.14 19:55
|close
|229
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8503
|-74.00
|8566.99
|463
|2006.06.14 19:55
|sell
|232
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8446
|464
|2006.06.14 19:55
|sell
|233
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8406
|465
|2006.06.14 19:55
|sell
|234
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8356
|466
|2006.06.14 20:30
|t/p
|232
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|20.00
|8586.99
|467
|2006.06.15 00:10
|close
|234
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8356
|17.65
|8604.63
|468
|2006.06.15 00:10
|close
|233
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8406
|17.65
|8622.28
|469
|2006.06.15 00:10
|buy
|235
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8449
|470
|2006.06.15 00:10
|buy
|236
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8489
|471
|2006.06.15 00:10
|buy
|237
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8539
|472
|2006.06.15 00:28
|t/p
|235
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|8642.28
|473
|2006.06.15 02:20
|close
|237
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8539
|-4.00
|8638.28
|474
|2006.06.15 02:20
|close
|236
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8489
|-4.00
|8634.28
|475
|2006.06.15 02:20
|sell
|238
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8425
|476
|2006.06.15 02:20
|sell
|239
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8385
|477
|2006.06.15 02:20
|sell
|240
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|478
|2006.06.15 02:46
|t/p
|238
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|20.00
|8654.28
|479
|2006.06.15 03:40
|close
|240
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8335
|-4.00
|8650.28
|480
|2006.06.15 03:40
|close
|239
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8385
|-4.00
|8646.28
|481
|2006.06.15 03:40
|buy
|241
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8449
|482
|2006.06.15 03:40
|buy
|242
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8489
|483
|2006.06.15 03:40
|buy
|243
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8539
|484
|2006.06.15 03:47
|t/p
|241
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|8666.28
|485
|2006.06.15 05:50
|close
|243
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8539
|-8.00
|8658.28
|486
|2006.06.15 05:50
|close
|242
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8489
|-8.00
|8650.28
|487
|2006.06.15 05:50
|sell
|244
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8421
|488
|2006.06.15 05:50
|sell
|245
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8381
|489
|2006.06.15 05:50
|sell
|246
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8331
|490
|2006.06.15 08:00
|close
|246
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8331
|-16.00
|8634.28
|491
|2006.06.15 08:00
|close
|245
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8381
|-16.00
|8618.28
|492
|2006.06.15 08:00
|close
|244
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8421
|-32.00
|8586.28
|493
|2006.06.15 08:00
|buy
|247
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8457
|494
|2006.06.15 08:00
|buy
|248
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8497
|495
|2006.06.15 08:00
|buy
|249
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8547
|496
|2006.06.15 08:11
|t/p
|247
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8457
|20.00
|8606.28
|497
|2006.06.15 09:50
|close
|249
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8547
|-5.00
|8601.28
|498
|2006.06.15 09:50
|close
|248
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8497
|-5.00
|8596.28
|499
|2006.06.15 09:50
|sell
|250
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8432
|500
|2006.06.15 09:50
|sell
|251
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8392
|501
|2006.06.15 09:50
|sell
|252
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8342
|502
|2006.06.15 10:45
|close
|252
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8342
|-18.00
|8578.28
|503
|2006.06.15 10:45
|close
|251
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8392
|-18.00
|8560.28
|504
|2006.06.15 10:45
|close
|250
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8432
|-36.00
|8524.28
|505
|2006.06.15 10:45
|buy
|253
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|506
|2006.06.15 10:45
|buy
|254
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8510
|507
|2006.06.15 10:45
|buy
|255
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|508
|2006.06.15 11:39
|t/p
|253
|0.20
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|20.00
|8544.28
|509
|2006.06.15 15:00
|t/p
|254
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8510
|50.00
|8594.28
|510
|2006.06.15 17:30
|close
|255
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8560
|4.00
|8598.28
|511
|2006.06.15 17:30
|sell
|256
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8454
|512
|2006.06.15 17:30
|sell
|257
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8414
|513
|2006.06.15 17:30
|sell
|258
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8364
|514
|2006.06.15 22:25
|close
|258
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8364
|-19.00
|8579.28
|515
|2006.06.15 22:25
|close
|257
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8414
|-19.00
|8560.28
|516
|2006.06.15 22:25
|close
|256
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8454
|-38.00
|8522.28
|517
|2006.06.15 22:25
|buy
|259
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8493
|518
|2006.06.15 22:25
|buy
|260
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8533
|519
|2006.06.15 22:25
|buy
|261
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8583
|520
|2006.06.15 22:43
|t/p
|259
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8493
|20.00
|8542.28
|521
|2006.06.16 06:00
|close
|261
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8583
|37.65
|8579.93
|522
|2006.06.16 06:00
|close
|260
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8533
|37.65
|8617.58
|523
|2006.06.16 06:00
|sell
|262
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8511
|524
|2006.06.16 06:00
|sell
|263
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8471
|525
|2006.06.16 06:00
|sell
|264
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8421
|526
|2006.06.16 06:05
|close
|264
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8421
|0.00
|8617.58
|527
|2006.06.16 06:05
|close
|263
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8471
|0.00
|8617.58
|528
|2006.06.16 06:05
|close
|262
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8511
|0.00
|8617.58
|529
|2006.06.16 06:05
|buy
|265
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8531
|530
|2006.06.16 06:05
|buy
|266
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8571
|531
|2006.06.16 06:05
|buy
|267
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8621
|532
|2006.06.16 08:10
|t/p
|265
|0.20
|1.8531
|0.0000
|1.8531
|20.00
|8637.58
|533
|2006.06.16 12:15
|close
|267
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8621
|-1.00
|8636.58
|534
|2006.06.16 12:15
|close
|266
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8571
|-1.00
|8635.58
|535
|2006.06.16 12:15
|sell
|268
|0.20
|1.8520
|0.0000
|1.8510
|536
|2006.06.16 12:15
|sell
|269
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8470
|537
|2006.06.16 12:15
|sell
|270
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8420
|538
|2006.06.16 12:40
|close
|270
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8420
|-23.00
|8612.58
|539
|2006.06.16 12:40
|close
|269
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8470
|-23.00
|8589.58
|540
|2006.06.16 12:40
|close
|268
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8510
|-46.00
|8543.58
|541
|2006.06.16 12:40
|buy
|271
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8553
|542
|2006.06.16 12:40
|buy
|272
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8593
|543
|2006.06.16 12:40
|buy
|273
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8643
|544
|2006.06.16 13:30
|close
|273
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8643
|-22.00
|8521.58
|545
|2006.06.16 13:30
|close
|272
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8593
|-22.00
|8499.58
|546
|2006.06.16 13:30
|close
|271
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8553
|-44.00
|8455.58
|547
|2006.06.16 13:30
|sell
|274
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8511
|548
|2006.06.16 13:30
|sell
|275
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8471
|549
|2006.06.16 13:30
|sell
|276
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8421
|550
|2006.06.16 14:32
|t/p
|274
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|8475.58
|551
|2006.06.16 18:30
|t/p
|275
|0.10
|1.8471
|0.0000
|1.8471
|50.00
|8525.58
|552
|2006.06.16 20:20
|close
|276
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8421
|20.00
|8545.58
|553
|2006.06.16 20:20
|buy
|277
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|554
|2006.06.16 20:20
|buy
|278
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|555
|2006.06.16 20:20
|buy
|279
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|556
|2006.06.16 20:31
|t/p
|277
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|8565.58
|557
|2006.06.16 22:05
|close
|279
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8601
|-7.00
|8558.58
|558
|2006.06.16 22:05
|close
|278
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8551
|-7.00
|8551.58
|559
|2006.06.16 22:05
|sell
|280
|0.20
|1.8494
|0.0000
|1.8484
|560
|2006.06.16 22:05
|sell
|281
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8444
|561
|2006.06.16 22:05
|sell
|282
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8394
|562
|2006.06.19 00:10
|close
|282
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8394
|-23.79
|8527.79
|563
|2006.06.19 00:10
|close
|281
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8444
|-23.79
|8504.01
|564
|2006.06.19 00:10
|close
|280
|0.20
|1.8518
|0.0000
|1.8484
|-47.57
|8456.44
|565
|2006.06.19 00:10
|buy
|283
|0.20
|1.8518
|0.0000
|1.8528
|566
|2006.06.19 00:10
|buy
|284
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8568
|567
|2006.06.19 00:10
|buy
|285
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8618
|568
|2006.06.19 00:20
|t/p
|283
|0.20
|1.8528
|0.0000
|1.8528
|20.00
|8476.44
|569
|2006.06.19 02:30
|close
|285
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8618
|-17.00
|8459.44
|570
|2006.06.19 02:30
|close
|284
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8568
|-17.00
|8442.44
|571
|2006.06.19 02:30
|sell
|286
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8491
|572
|2006.06.19 02:30
|sell
|287
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8451
|573
|2006.06.19 02:30
|sell
|288
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8401
|574
|2006.06.19 02:34
|t/p
|286
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8491
|20.00
|8462.44
|575
|2006.06.19 03:06
|t/p
|287
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|50.00
|8512.44
|576
|2006.06.19 07:30
|close
|288
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8401
|56.00
|8568.44
|577
|2006.06.19 07:30
|buy
|289
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8455
|578
|2006.06.19 07:30
|buy
|290
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8495
|579
|2006.06.19 07:30
|buy
|291
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8545
|580
|2006.06.19 08:43
|t/p
|289
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|20.00
|8588.44
|581
|2006.06.19 10:25
|close
|291
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8545
|-8.00
|8580.44
|582
|2006.06.19 10:25
|close
|290
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8495
|-8.00
|8572.44
|583
|2006.06.19 10:25
|sell
|292
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8427
|584
|2006.06.19 10:25
|sell
|293
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8387
|585
|2006.06.19 10:25
|sell
|294
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8337
|586
|2006.06.19 10:36
|t/p
|292
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|20.00
|8592.44
|587
|2006.06.19 12:00
|close
|294
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8337
|-14.00
|8578.44
|588
|2006.06.19 12:00
|close
|293
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8387
|-14.00
|8564.44
|589
|2006.06.19 12:00
|buy
|295
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|590
|2006.06.19 12:00
|buy
|296
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|591
|2006.06.19 12:00
|buy
|297
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|592
|2006.06.19 12:01
|t/p
|295
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8461
|20.00
|8584.44
|593
|2006.06.19 14:45
|close
|297
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8551
|-23.00
|8561.44
|594
|2006.06.19 14:45
|close
|296
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8501
|-23.00
|8538.44
|595
|2006.06.19 14:45
|sell
|298
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|596
|2006.06.19 14:45
|sell
|299
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8378
|597
|2006.06.19 14:45
|sell
|300
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8328
|598
|2006.06.19 15:00
|t/p
|298
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|20.00
|8558.44
|599
|2006.06.19 16:59
|t/p
|299
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|50.00
|8608.44
|600
|2006.06.19 20:45
|close
|300
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8328
|33.00
|8641.44
|601
|2006.06.19 20:45
|buy
|301
|0.20
|1.8395
|0.0000
|1.8405
|602
|2006.06.19 20:45
|buy
|302
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8445
|603
|2006.06.19 20:45
|buy
|303
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8495
|604
|2006.06.19 21:26
|t/p
|301
|0.20
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|20.00
|8661.44
|605
|2006.06.20 00:15
|close
|303
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8495
|2.65
|8664.09
|606
|2006.06.20 00:15
|close
|302
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8445
|2.65
|8666.74
|607
|2006.06.20 00:15
|sell
|304
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8388
|608
|2006.06.20 00:15
|sell
|305
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8348
|609
|2006.06.20 00:15
|sell
|306
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8298
|610
|2006.06.20 01:50
|close
|306
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8298
|-10.00
|8656.74
|611
|2006.06.20 01:50
|close
|305
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8348
|-10.00
|8646.74
|612
|2006.06.20 01:50
|close
|304
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8388
|-20.00
|8626.74
|613
|2006.06.20 01:50
|buy
|307
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8418
|614
|2006.06.20 01:50
|buy
|308
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8458
|615
|2006.06.20 01:50
|buy
|309
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8508
|616
|2006.06.20 02:05
|close
|309
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8508
|-10.00
|8616.74
|617
|2006.06.20 02:05
|close
|308
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8458
|-10.00
|8606.74
|618
|2006.06.20 02:05
|close
|307
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8418
|-20.00
|8586.74
|619
|2006.06.20 02:05
|sell
|310
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8388
|620
|2006.06.20 02:05
|sell
|311
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8348
|621
|2006.06.20 02:05
|sell
|312
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8298
|622
|2006.06.20 02:43
|t/p
|310
|0.20
|1.8388
|0.0000
|1.8388
|20.00
|8606.74
|623
|2006.06.20 04:30
|close
|312
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8298
|-3.00
|8603.74
|624
|2006.06.20 04:30
|close
|311
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8348
|-3.00
|8600.74
|625
|2006.06.20 04:30
|buy
|313
|0.20
|1.8401
|0.0000
|1.8411
|626
|2006.06.20 04:30
|buy
|314
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8451
|627
|2006.06.20 04:30
|buy
|315
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8501
|628
|2006.06.20 07:14
|t/p
|313
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8411
|20.00
|8620.74
|629
|2006.06.20 08:57
|t/p
|314
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|50.00
|8670.74
|630
|2006.06.20 11:30
|close
|315
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8501
|20.00
|8690.74
|631
|2006.06.20 11:30
|sell
|316
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|632
|2006.06.20 11:30
|sell
|317
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|633
|2006.06.20 11:30
|sell
|318
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|634
|2006.06.20 11:54
|t/p
|316
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8411
|20.00
|8710.74
|635
|2006.06.20 14:30
|t/p
|317
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8371
|50.00
|8760.74
|636
|2006.06.20 15:40
|close
|318
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8321
|2.00
|8762.74
|637
|2006.06.20 15:40
|buy
|319
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8429
|638
|2006.06.20 15:40
|buy
|320
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8469
|639
|2006.06.20 15:40
|buy
|321
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|640
|2006.06.20 15:52
|t/p
|319
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|20.00
|8782.74
|641
|2006.06.20 17:55
|close
|321
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8519
|-24.00
|8758.74
|642
|2006.06.20 17:55
|close
|320
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8469
|-24.00
|8734.74
|643
|2006.06.20 17:55
|sell
|322
|0.20
|1.8395
|0.0000
|1.8385
|644
|2006.06.20 17:55
|sell
|323
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8345
|645
|2006.06.20 17:55
|sell
|324
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8295
|646
|2006.06.20 18:35
|close
|324
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8295
|-31.00
|8703.74
|647
|2006.06.20 18:35
|close
|323
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8345
|-31.00
|8672.74
|648
|2006.06.20 18:35
|close
|322
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8385
|-62.00
|8610.74
|649
|2006.06.20 18:35
|buy
|325
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8436
|650
|2006.06.20 18:35
|buy
|326
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8476
|651
|2006.06.20 18:35
|buy
|327
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8526
|652
|2006.06.20 19:01
|t/p
|325
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8436
|20.00
|8630.74
|653
|2006.06.20 21:15
|close
|327
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8526
|0.00
|8630.74
|654
|2006.06.20 21:15
|close
|326
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8476
|0.00
|8630.74
|655
|2006.06.20 21:15
|sell
|328
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8416
|656
|2006.06.20 21:15
|sell
|329
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8376
|657
|2006.06.20 21:15
|sell
|330
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8326
|658
|2006.06.20 22:34
|t/p
|328
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|20.00
|8650.74
|659
|2006.06.21 00:30
|close
|330
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8326
|-1.78
|8648.95
|660
|2006.06.21 00:30
|close
|329
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8376
|-1.78
|8647.17
|661
|2006.06.21 00:30
|buy
|331
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8438
|662
|2006.06.21 00:30
|buy
|332
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8478
|663
|2006.06.21 00:30
|buy
|333
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|664
|2006.06.21 01:13
|t/p
|331
|0.20
|1.8438
|0.0000
|1.8438
|20.00
|8667.17
|665
|2006.06.21 07:45
|close
|333
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8528
|28.00
|8695.17
|666
|2006.06.21 07:45
|close
|332
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8478
|28.00
|8723.17
|667
|2006.06.21 07:45
|sell
|334
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8446
|668
|2006.06.21 07:45
|sell
|335
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8406
|669
|2006.06.21 07:45
|sell
|336
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8356
|670
|2006.06.21 09:48
|t/p
|334
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|20.00
|8743.17
|671
|2006.06.21 15:15
|close
|336
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8356
|19.00
|8762.17
|672
|2006.06.21 15:15
|close
|335
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8406
|19.00
|8781.17
|673
|2006.06.21 15:15
|buy
|337
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|674
|2006.06.21 15:15
|buy
|338
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|675
|2006.06.21 15:15
|buy
|339
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|676
|2006.06.21 15:16
|t/p
|337
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|8801.17
|677
|2006.06.21 21:15
|close
|339
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8537
|5.00
|8806.17
|678
|2006.06.21 21:15
|close
|338
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8487
|5.00
|8811.17
|679
|2006.06.21 21:15
|sell
|340
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8432
|680
|2006.06.21 21:15
|sell
|341
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8392
|681
|2006.06.21 21:15
|sell
|342
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8342
|682
|2006.06.21 22:15
|close
|342
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8342
|-9.00
|8802.17
|683
|2006.06.21 22:15
|close
|341
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8392
|-9.00
|8793.17
|684
|2006.06.21 22:15
|close
|340
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8432
|-18.00
|8775.17
|685
|2006.06.21 22:15
|buy
|343
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|686
|2006.06.21 22:15
|buy
|344
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|687
|2006.06.21 22:15
|buy
|345
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|688
|2006.06.21 22:40
|close
|345
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8551
|-4.00
|8771.17
|689
|2006.06.21 22:40
|close
|344
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8501
|-4.00
|8767.17
|690
|2006.06.21 22:40
|close
|343
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8461
|-8.00
|8759.17
|691
|2006.06.21 22:40
|sell
|346
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|692
|2006.06.21 22:40
|sell
|347
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|693
|2006.06.21 22:40
|sell
|348
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|694
|2006.06.21 23:10
|close
|348
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8347
|-10.00
|8749.17
|695
|2006.06.21 23:10
|close
|347
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8397
|-10.00
|8739.17
|696
|2006.06.21 23:10
|close
|346
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8437
|-20.00
|8719.17
|697
|2006.06.21 23:10
|buy
|349
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8467
|698
|2006.06.21 23:10
|buy
|350
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8507
|699
|2006.06.21 23:10
|buy
|351
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|700
|2006.06.22 01:05
|close
|351
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8557
|-13.05
|8706.12
|701
|2006.06.22 01:05
|close
|350
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8507
|-13.05
|8693.07
|702
|2006.06.22 01:05
|close
|349
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8467
|-26.10
|8666.97
|703
|2006.06.22 01:05
|sell
|352
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8435
|704
|2006.06.22 01:05
|sell
|353
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8395
|705
|2006.06.22 01:05
|sell
|354
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8345
|706
|2006.06.22 01:35
|close
|354
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8345
|-8.00
|8658.97
|707
|2006.06.22 01:35
|close
|353
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8395
|-8.00
|8650.97
|708
|2006.06.22 01:35
|close
|352
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8435
|-16.00
|8634.97
|709
|2006.06.22 01:35
|buy
|355
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8463
|710
|2006.06.22 01:35
|buy
|356
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8503
|711
|2006.06.22 01:35
|buy
|357
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8553
|712
|2006.06.22 02:45
|close
|357
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8553
|-5.00
|8629.97
|713
|2006.06.22 02:45
|close
|356
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8503
|-5.00
|8624.97
|714
|2006.06.22 02:45
|close
|355
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8463
|-10.00
|8614.97
|715
|2006.06.22 02:45
|sell
|358
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8438
|716
|2006.06.22 02:45
|sell
|359
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8398
|717
|2006.06.22 02:45
|sell
|360
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8348
|718
|2006.06.22 05:30
|close
|360
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8348
|-11.00
|8603.97
|719
|2006.06.22 05:30
|close
|359
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8398
|-11.00
|8592.97
|720
|2006.06.22 05:30
|close
|358
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8438
|-22.00
|8570.97
|721
|2006.06.22 05:30
|buy
|361
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8469
|722
|2006.06.22 05:30
|buy
|362
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8509
|723
|2006.06.22 05:30
|buy
|363
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8559
|724
|2006.06.22 07:30
|close
|363
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8559
|-12.00
|8558.97
|725
|2006.06.22 07:30
|close
|362
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8509
|-12.00
|8546.97
|726
|2006.06.22 07:30
|close
|361
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8469
|-24.00
|8522.97
|727
|2006.06.22 07:30
|sell
|364
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|728
|2006.06.22 07:30
|sell
|365
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|729
|2006.06.22 07:30
|sell
|366
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|730
|2006.06.22 08:35
|close
|366
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8347
|-13.00
|8509.97
|731
|2006.06.22 08:35
|close
|365
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8397
|-13.00
|8496.97
|732
|2006.06.22 08:35
|close
|364
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8437
|-26.00
|8470.97
|733
|2006.06.22 08:35
|buy
|367
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|734
|2006.06.22 08:35
|buy
|368
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8510
|735
|2006.06.22 08:35
|buy
|369
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|736
|2006.06.22 09:15
|close
|369
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8560
|-18.00
|8452.97
|737
|2006.06.22 09:15
|close
|368
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8510
|-18.00
|8434.97
|738
|2006.06.22 09:15
|close
|367
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8470
|-36.00
|8398.97
|739
|2006.06.22 09:15
|sell
|370
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8432
|740
|2006.06.22 09:15
|sell
|371
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8392
|741
|2006.06.22 09:15
|sell
|372
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8342
|742
|2006.06.22 09:24
|t/p
|370
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|20.00
|8418.97
|743
|2006.06.22 10:45
|t/p
|371
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|50.00
|8468.97
|744
|2006.06.22 12:29
|t/p
|372
|0.10
|1.8342
|0.0000
|1.8342
|100.00
|8568.97
|745
|2006.06.22 17:50
|buy
|373
|0.20
|1.8299
|0.0000
|1.8309
|746
|2006.06.22 17:50
|buy
|374
|0.10
|1.8299
|0.0000
|1.8349
|747
|2006.06.22 17:50
|buy
|375
|0.10
|1.8299
|0.0000
|1.8399
|748
|2006.06.22 19:00
|close
|375
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8399
|-21.00
|8547.97
|749
|2006.06.22 19:00
|close
|374
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8349
|-21.00
|8526.97
|750
|2006.06.22 19:00
|close
|373
|0.20
|1.8278
|0.0000
|1.8309
|-42.00
|8484.97
|751
|2006.06.22 19:00
|sell
|376
|0.20
|1.8278
|0.0000
|1.8268
|752
|2006.06.22 19:00
|sell
|377
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8228
|753
|2006.06.22 19:00
|sell
|378
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8178
|754
|2006.06.22 19:13
|t/p
|376
|0.20
|1.8268
|0.0000
|1.8268
|20.00
|8504.97
|755
|2006.06.22 23:15
|close
|378
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8178
|-8.00
|8496.97
|756
|2006.06.22 23:15
|close
|377
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8228
|-8.00
|8488.97
|757
|2006.06.22 23:15
|buy
|379
|0.20
|1.8286
|0.0000
|1.8296
|758
|2006.06.22 23:15
|buy
|380
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8336
|759
|2006.06.22 23:15
|buy
|381
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8386
|760
|2006.06.22 23:55
|close
|381
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8386
|-7.00
|8481.97
|761
|2006.06.22 23:55
|close
|380
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8336
|-7.00
|8474.97
|762
|2006.06.22 23:55
|close
|379
|0.20
|1.8279
|0.0000
|1.8296
|-14.00
|8460.97
|763
|2006.06.22 23:55
|sell
|382
|0.20
|1.8279
|0.0000
|1.8269
|764
|2006.06.22 23:55
|sell
|383
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8229
|765
|2006.06.22 23:55
|sell
|384
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8179
|766
|2006.06.23 02:40
|close
|384
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8179
|-8.79
|8452.18
|767
|2006.06.23 02:40
|close
|383
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8229
|-8.79
|8443.40
|768
|2006.06.23 02:40
|close
|382
|0.20
|1.8288
|0.0000
|1.8269
|-17.57
|8425.83
|769
|2006.06.23 02:40
|buy
|385
|0.20
|1.8288
|0.0000
|1.8298
|770
|2006.06.23 02:40
|buy
|386
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8338
|771
|2006.06.23 02:40
|buy
|387
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8388
|772
|2006.06.23 03:35
|close
|387
|0.10
|1.8277
|0.0000
|1.8388
|-11.00
|8414.83
|773
|2006.06.23 03:35
|close
|386
|0.10
|1.8277
|0.0000
|1.8338
|-11.00
|8403.83
|774
|2006.06.23 03:35
|close
|385
|0.20
|1.8277
|0.0000
|1.8298
|-22.00
|8381.83
|775
|2006.06.23 03:35
|sell
|388
|0.20
|1.8277
|0.0000
|1.8267
|776
|2006.06.23 03:35
|sell
|389
|0.10
|1.8277
|0.0000
|1.8227
|777
|2006.06.23 03:35
|sell
|390
|0.10
|1.8277
|0.0000
|1.8177
|778
|2006.06.23 05:20
|close
|390
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8177
|-10.00
|8371.83
|779
|2006.06.23 05:20
|close
|389
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8227
|-10.00
|8361.83
|780
|2006.06.23 05:20
|close
|388
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8267
|-20.00
|8341.83
|781
|2006.06.23 05:20
|buy
|391
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|782
|2006.06.23 05:20
|buy
|392
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8337
|783
|2006.06.23 05:20
|buy
|393
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8387
|784
|2006.06.23 08:07
|t/p
|391
|0.20
|1.8297
|0.0000
|1.8297
|20.00
|8361.83
|785
|2006.06.23 09:20
|close
|393
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8387
|-19.00
|8342.83
|786
|2006.06.23 09:20
|close
|392
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8337
|-19.00
|8323.83
|787
|2006.06.23 09:20
|sell
|394
|0.20
|1.8268
|0.0000
|1.8258
|788
|2006.06.23 09:20
|sell
|395
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8218
|789
|2006.06.23 09:20
|sell
|396
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8168
|790
|2006.06.23 10:14
|t/p
|394
|0.20
|1.8258
|0.0000
|1.8258
|20.00
|8343.83
|791
|2006.06.23 12:09
|t/p
|395
|0.10
|1.8218
|0.0000
|1.8218
|50.00
|8393.83
|792
|2006.06.23 14:11
|t/p
|396
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8168
|100.00
|8493.83
|793
|2006.06.23 16:05
|buy
|397
|0.20
|1.8186
|0.0000
|1.8196
|794
|2006.06.23 16:05
|buy
|398
|0.10
|1.8186
|0.0000
|1.8236
|795
|2006.06.23 16:05
|buy
|399
|0.10
|1.8186
|0.0000
|1.8286
|796
|2006.06.23 16:06
|t/p
|397
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8196
|20.00
|8513.83
|797
|2006.06.23 20:55
|close
|399
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8286
|7.00
|8520.83
|798
|2006.06.23 20:55
|close
|398
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8236
|7.00
|8527.83
|799
|2006.06.23 20:55
|sell
|400
|0.20
|1.8193
|0.0000
|1.8183
|800
|2006.06.23 20:55
|sell
|401
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8143
|801
|2006.06.23 20:55
|sell
|402
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8093
|802
|2006.06.23 21:21
|t/p
|400
|0.20
|1.8183
|0.0000
|1.8183
|20.00
|8547.83
|803
|2006.06.26 01:00
|close
|402
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8093
|2.21
|8550.04
|804
|2006.06.26 01:00
|close
|401
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8143
|2.21
|8552.26
|805
|2006.06.26 01:00
|buy
|403
|0.20
|1.8191
|0.0000
|1.8201
|806
|2006.06.26 01:00
|buy
|404
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8241
|807
|2006.06.26 01:00
|buy
|405
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8291
|808
|2006.06.26 02:13
|t/p
|403
|0.20
|1.8201
|0.0000
|1.8201
|20.00
|8572.26
|809
|2006.06.26 05:35
|close
|405
|0.10
|1.8188
|0.0000
|1.8291
|-3.00
|8569.26
|810
|2006.06.26 05:35
|close
|404
|0.10
|1.8188
|0.0000
|1.8241
|-3.00
|8566.26
|811
|2006.06.26 05:35
|sell
|406
|0.20
|1.8188
|0.0000
|1.8178
|812
|2006.06.26 05:35
|sell
|407
|0.10
|1.8188
|0.0000
|1.8138
|813
|2006.06.26 05:35
|sell
|408
|0.10
|1.8188
|0.0000
|1.8088
|814
|2006.06.26 08:16
|t/p
|406
|0.20
|1.8178
|0.0000
|1.8178
|20.00
|8586.26
|815
|2006.06.26 09:10
|close
|408
|0.10
|1.8211
|0.0000
|1.8088
|-23.00
|8563.26
|816
|2006.06.26 09:10
|close
|407
|0.10
|1.8211
|0.0000
|1.8138
|-23.00
|8540.26
|817
|2006.06.26 09:10
|buy
|409
|0.20
|1.8211
|0.0000
|1.8221
|818
|2006.06.26 09:10
|buy
|410
|0.10
|1.8211
|0.0000
|1.8261
|819
|2006.06.26 09:10
|buy
|411
|0.10
|1.8211
|0.0000
|1.8311
|820
|2006.06.26 09:18
|t/p
|409
|0.20
|1.8221
|0.0000
|1.8221
|20.00
|8560.26
|821
|2006.06.26 11:40
|close
|411
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8311
|-1.00
|8559.26
|822
|2006.06.26 11:40
|close
|410
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8261
|-1.00
|8558.26
|823
|2006.06.26 11:40
|sell
|412
|0.20
|1.8210
|0.0000
|1.8200
|824
|2006.06.26 11:40
|sell
|413
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8160
|825
|2006.06.26 11:40
|sell
|414
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8110
|826
|2006.06.26 11:44
|t/p
|412
|0.20
|1.8200
|0.0000
|1.8200
|20.00
|8578.26
|827
|2006.06.26 15:25
|close
|414
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8110
|-4.00
|8574.26
|828
|2006.06.26 15:25
|close
|413
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8160
|-4.00
|8570.26
|829
|2006.06.26 15:25
|buy
|415
|0.20
|1.8214
|0.0000
|1.8224
|830
|2006.06.26 15:25
|buy
|416
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8264
|831
|2006.06.26 15:25
|buy
|417
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8314
|832
|2006.06.26 16:00
|close
|417
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8314
|-18.00
|8552.26
|833
|2006.06.26 16:00
|close
|416
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8264
|-18.00
|8534.26
|834
|2006.06.26 16:00
|close
|415
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8224
|-36.00
|8498.26
|835
|2006.06.26 16:00
|sell
|418
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8186
|836
|2006.06.26 16:00
|sell
|419
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8146
|837
|2006.06.26 16:00
|sell
|420
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8096
|838
|2006.06.26 16:00
|t/p
|418
|0.20
|1.8186
|0.0000
|1.8186
|20.00
|8518.26
|839
|2006.06.26 18:35
|close
|420
|0.10
|1.8208
|0.0000
|1.8096
|-12.00
|8506.26
|840
|2006.06.26 18:35
|close
|419
|0.10
|1.8208
|0.0000
|1.8146
|-12.00
|8494.26
|841
|2006.06.26 18:35
|buy
|421
|0.20
|1.8208
|0.0000
|1.8218
|842
|2006.06.26 18:35
|buy
|422
|0.10
|1.8208
|0.0000
|1.8258
|843
|2006.06.26 18:35
|buy
|423
|0.10
|1.8208
|0.0000
|1.8308
|844
|2006.06.26 19:04
|t/p
|421
|0.20
|1.8218
|0.0000
|1.8218
|20.00
|8514.26
|845
|2006.06.27 00:40
|close
|423
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8308
|20.65
|8534.91
|846
|2006.06.27 00:40
|close
|422
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8258
|20.65
|8555.56
|847
|2006.06.27 00:40
|sell
|424
|0.20
|1.8229
|0.0000
|1.8219
|848
|2006.06.27 00:40
|sell
|425
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8179
|849
|2006.06.27 00:40
|sell
|426
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8129
|850
|2006.06.27 01:10
|close
|426
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8129
|-9.00
|8546.56
|851
|2006.06.27 01:10
|close
|425
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8179
|-9.00
|8537.56
|852
|2006.06.27 01:10
|close
|424
|0.20
|1.8238
|0.0000
|1.8219
|-18.00
|8519.56
|853
|2006.06.27 01:10
|buy
|427
|0.20
|1.8238
|0.0000
|1.8248
|854
|2006.06.27 01:10
|buy
|428
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8288
|855
|2006.06.27 01:10
|buy
|429
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|856
|2006.06.27 01:47
|t/p
|427
|0.20
|1.8248
|0.0000
|1.8248
|20.00
|8539.56
|857
|2006.06.27 06:15
|close
|429
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|0.00
|8539.56
|858
|2006.06.27 06:15
|close
|428
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8288
|0.00
|8539.56
|859
|2006.06.27 06:15
|sell
|430
|0.20
|1.8238
|0.0000
|1.8228
|860
|2006.06.27 06:15
|sell
|431
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8188
|861
|2006.06.27 06:15
|sell
|432
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8138
|862
|2006.06.27 08:31
|t/p
|430
|0.20
|1.8228
|0.0000
|1.8228
|20.00
|8559.56
|863
|2006.06.27 13:41
|t/p
|431
|0.10
|1.8188
|0.0000
|1.8188
|50.00
|8609.56
|864
|2006.06.27 15:05
|close
|432
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8138
|19.00
|8628.56
|865
|2006.06.27 15:05
|buy
|433
|0.20
|1.8219
|0.0000
|1.8229
|866
|2006.06.27 15:05
|buy
|434
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8269
|867
|2006.06.27 15:05
|buy
|435
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8319
|868
|2006.06.27 15:08
|t/p
|433
|0.20
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|20.00
|8648.56
|869
|2006.06.27 19:20
|close
|435
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8319
|6.00
|8654.56
|870
|2006.06.27 19:20
|close
|434
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8269
|6.00
|8660.56
|871
|2006.06.27 19:20
|sell
|436
|0.20
|1.8225
|0.0000
|1.8215
|872
|2006.06.27 19:20
|sell
|437
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8175
|873
|2006.06.27 19:20
|sell
|438
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8125
|874
|2006.06.27 22:09
|t/p
|436
|0.20
|1.8215
|0.0000
|1.8215
|20.00
|8680.56
|875
|2006.06.28 02:30
|close
|438
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8125
|-1.78
|8678.77
|876
|2006.06.28 02:30
|close
|437
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8175
|-1.78
|8676.99
|877
|2006.06.28 02:30
|buy
|439
|0.20
|1.8227
|0.0000
|1.8237
|878
|2006.06.28 02:30
|buy
|440
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8277
|879
|2006.06.28 02:30
|buy
|441
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8327
|880
|2006.06.28 04:53
|t/p
|439
|0.20
|1.8237
|0.0000
|1.8237
|20.00
|8696.99
|881
|2006.06.28 07:40
|close
|441
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8327
|0.00
|8696.99
|882
|2006.06.28 07:40
|close
|440
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8277
|0.00
|8696.99
|883
|2006.06.28 07:40
|sell
|442
|0.20
|1.8227
|0.0000
|1.8217
|884
|2006.06.28 07:40
|sell
|443
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8177
|885
|2006.06.28 07:40
|sell
|444
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8127
|886
|2006.06.28 08:03
|t/p
|442
|0.20
|1.8217
|0.0000
|1.8217
|20.00
|8716.99
|887
|2006.06.28 09:08
|t/p
|443
|0.10
|1.8177
|0.0000
|1.8177
|50.00
|8766.99
|888
|2006.06.28 12:05
|close
|444
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8127
|27.00
|8793.99
|889
|2006.06.28 12:05
|buy
|445
|0.20
|1.8200
|0.0000
|1.8210
|890
|2006.06.28 12:05
|buy
|446
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8250
|891
|2006.06.28 12:05
|buy
|447
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8300
|892
|2006.06.28 12:08
|t/p
|445
|0.20
|1.8210
|0.0000
|1.8210
|20.00
|8813.99
|893
|2006.06.28 15:00
|close
|447
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8300
|-13.00
|8800.99
|894
|2006.06.28 15:00
|close
|446
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8250
|-13.00
|8787.99
|895
|2006.06.28 15:00
|sell
|448
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8177
|896
|2006.06.28 15:00
|sell
|449
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8137
|897
|2006.06.28 15:00
|sell
|450
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8087
|898
|2006.06.28 16:23
|t/p
|448
|0.20
|1.8177
|0.0000
|1.8177
|20.00
|8807.99
|899
|2006.06.28 19:20
|close
|450
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8087
|17.00
|8824.99
|900
|2006.06.28 19:20
|close
|449
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8137
|17.00
|8841.99
|901
|2006.06.28 19:20
|buy
|451
|0.20
|1.8170
|0.0000
|1.8180
|902
|2006.06.28 19:20
|buy
|452
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8220
|903
|2006.06.28 19:20
|buy
|453
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8270
|904
|2006.06.28 19:25
|close
|453
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8270
|-3.00
|8838.99
|905
|2006.06.28 19:25
|close
|452
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8220
|-3.00
|8835.99
|906
|2006.06.28 19:25
|close
|451
|0.20
|1.8167
|0.0000
|1.8180
|-6.00
|8829.99
|907
|2006.06.28 19:25
|sell
|454
|0.20
|1.8167
|0.0000
|1.8157
|908
|2006.06.28 19:25
|sell
|455
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8117
|909
|2006.06.28 19:25
|sell
|456
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8067
|910
|2006.06.28 19:55
|close
|456
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8067
|-5.00
|8824.99
|911
|2006.06.28 19:55
|close
|455
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8117
|-5.00
|8819.99
|912
|2006.06.28 19:55
|close
|454
|0.20
|1.8172
|0.0000
|1.8157
|-10.00
|8809.99
|913
|2006.06.28 19:55
|buy
|457
|0.20
|1.8172
|0.0000
|1.8182
|914
|2006.06.28 19:55
|buy
|458
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8222
|915
|2006.06.28 19:55
|buy
|459
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8272
|916
|2006.06.28 20:55
|t/p
|457
|0.20
|1.8182
|0.0000
|1.8182
|20.00
|8829.99
|917
|2006.06.29 00:35
|close
|459
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8272
|1.95
|8831.94
|918
|2006.06.29 00:35
|close
|458
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8222
|1.95
|8833.89
|919
|2006.06.29 00:35
|sell
|460
|0.20
|1.8175
|0.0000
|1.8165
|920
|2006.06.29 00:35
|sell
|461
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8125
|921
|2006.06.29 00:35
|sell
|462
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8075
|922
|2006.06.29 03:29
|t/p
|460
|0.20
|1.8165
|0.0000
|1.8165
|20.00
|8853.89
|923
|2006.06.29 06:55
|close
|462
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8075
|4.00
|8857.89
|924
|2006.06.29 06:55
|close
|461
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8125
|4.00
|8861.89
|925
|2006.06.29 06:55
|buy
|463
|0.20
|1.8171
|0.0000
|1.8181
|926
|2006.06.29 06:55
|buy
|464
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8221
|927
|2006.06.29 06:55
|buy
|465
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8271
|928
|2006.06.29 08:40
|close
|465
|0.10
|1.8164
|0.0000
|1.8271
|-7.00
|8854.89
|929
|2006.06.29 08:40
|close
|464
|0.10
|1.8164
|0.0000
|1.8221
|-7.00
|8847.89
|930
|2006.06.29 08:40
|close
|463
|0.20
|1.8164
|0.0000
|1.8181
|-14.00
|8833.89
|931
|2006.06.29 08:40
|sell
|466
|0.20
|1.8164
|0.0000
|1.8154
|932
|2006.06.29 08:40
|sell
|467
|0.10
|1.8164
|0.0000
|1.8114
|933
|2006.06.29 08:40
|sell
|468
|0.10
|1.8164
|0.0000
|1.8064
|934
|2006.06.29 10:01
|t/p
|466
|0.20
|1.8154
|0.0000
|1.8154
|20.00
|8853.89
|935
|2006.06.29 11:54
|t/p
|467
|0.10
|1.8114
|0.0000
|1.8114
|50.00
|8903.89
|936
|2006.06.29 14:50
|close
|468
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8064
|17.00
|8920.89
|937
|2006.06.29 14:50
|buy
|469
|0.20
|1.8147
|0.0000
|1.8157
|938
|2006.06.29 14:50
|buy
|470
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8197
|939
|2006.06.29 14:50
|buy
|471
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8247
|940
|2006.06.29 17:00
|close
|471
|0.10
|1.8125
|0.0000
|1.8247
|-22.00
|8898.89
|941
|2006.06.29 17:00
|close
|470
|0.10
|1.8125
|0.0000
|1.8197
|-22.00
|8876.89
|942
|2006.06.29 17:00
|close
|469
|0.20
|1.8125
|0.0000
|1.8157
|-44.00
|8832.89
|943
|2006.06.29 17:00
|sell
|472
|0.20
|1.8125
|0.0000
|1.8115
|944
|2006.06.29 17:00
|sell
|473
|0.10
|1.8125
|0.0000
|1.8075
|945
|2006.06.29 17:00
|sell
|474
|0.10
|1.8125
|0.0000
|1.8025
|946
|2006.06.29 17:23
|t/p
|472
|0.20
|1.8115
|0.0000
|1.8115
|20.00
|8852.89
|947
|2006.06.29 20:30
|close
|474
|0.10
|1.8221
|0.0000
|1.8025
|-96.00
|8756.89
|948
|2006.06.29 20:30
|close
|473
|0.10
|1.8221
|0.0000
|1.8075
|-96.00
|8660.89
|949
|2006.06.29 20:30
|buy
|475
|0.20
|1.8221
|0.0000
|1.8231
|950
|2006.06.29 20:30
|buy
|476
|0.10
|1.8221
|0.0000
|1.8271
|951
|2006.06.29 20:30
|buy
|477
|0.10
|1.8221
|0.0000
|1.8321
|952
|2006.06.29 20:30
|t/p
|475
|0.20
|1.8231
|0.0000
|1.8231
|20.00
|8680.89
|953
|2006.06.29 20:36
|t/p
|476
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8271
|50.00
|8730.89
|954
|2006.06.30 03:35
|t/p
|477
|0.10
|1.8321
|0.0000
|1.8321
|99.65
|8830.54
|955
|2006.06.30 08:35
|sell
|478
|0.20
|1.8324
|0.0000
|1.8314
|956
|2006.06.30 08:35
|sell
|479
|0.10
|1.8324
|0.0000
|1.8274
|957
|2006.06.30 08:35
|sell
|480
|0.10
|1.8324
|0.0000
|1.8224
|958
|2006.06.30 09:19
|t/p
|478
|0.20
|1.8314
|0.0000
|1.8314
|20.00
|8850.54
|959
|2006.06.30 11:10
|close
|480
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8224
|-6.00
|8844.54
|960
|2006.06.30 11:10
|close
|479
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8274
|-6.00
|8838.54
|961
|2006.06.30 11:10
|buy
|481
|0.20
|1.8330
|0.0000
|1.8340
|962
|2006.06.30 11:10
|buy
|482
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8380
|963
|2006.06.30 11:10
|buy
|483
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8430
|964
|2006.06.30 11:43
|t/p
|481
|0.20
|1.8340
|0.0000
|1.8340
|20.00
|8858.54
|965
|2006.06.30 14:31
|t/p
|482
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8380
|50.00
|8908.54
|966
|2006.06.30 14:42
|t/p
|483
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|100.00
|9008.54
|967
|2006.06.30 19:55
|sell
|484
|0.20
|1.8467
|0.0000
|1.8457
|968
|2006.06.30 19:55
|sell
|485
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8417
|969
|2006.06.30 19:55
|sell
|486
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8367
|970
|2006.06.30 20:10
|close
|486
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8367
|-10.00
|8998.54
|971
|2006.06.30 20:10
|close
|485
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8417
|-10.00
|8988.54
|972
|2006.06.30 20:10
|close
|484
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8457
|-20.00
|8968.54
|973
|2006.06.30 20:10
|buy
|487
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8487
|974
|2006.06.30 20:10
|buy
|488
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8527
|975
|2006.06.30 20:10
|buy
|489
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8577
|976
|2006.06.30 20:18
|t/p
|487
|0.20
|1.8487
|0.0000
|1.8487
|20.00
|8988.54
|977
|2006.07.03 00:20
|close
|489
|0.10
|1.8473
|0.0000
|1.8577
|-4.35
|8984.19
|978
|2006.07.03 00:20
|close
|488
|0.10
|1.8473
|0.0000
|1.8527
|-4.35
|8979.84
|979
|2006.07.03 00:20
|sell
|490
|0.20
|1.8473
|0.0000
|1.8463
|980
|2006.07.03 00:20
|sell
|491
|0.10
|1.8473
|0.0000
|1.8423
|981
|2006.07.03 00:20
|sell
|492
|0.10
|1.8473
|0.0000
|1.8373
|982
|2006.07.03 01:46
|t/p
|490
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8463
|20.00
|8999.84
|983
|2006.07.03 06:25
|close
|492
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8373
|10.00
|9009.84
|984
|2006.07.03 06:25
|close
|491
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8423
|10.00
|9019.84
|985
|2006.07.03 06:25
|buy
|493
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8473
|986
|2006.07.03 06:25
|buy
|494
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8513
|987
|2006.07.03 06:25
|buy
|495
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8563
|988
|2006.07.03 06:55
|close
|495
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8563
|-4.00
|9015.84
|989
|2006.07.03 06:55
|close
|494
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8513
|-4.00
|9011.84
|990
|2006.07.03 06:55
|close
|493
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8473
|-8.00
|9003.84
|991
|2006.07.03 06:55
|sell
|496
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8449
|992
|2006.07.03 06:55
|sell
|497
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8409
|993
|2006.07.03 06:55
|sell
|498
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8359
|994
|2006.07.03 07:12
|t/p
|496
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|9023.84
|995
|2006.07.03 08:25
|close
|498
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8359
|-4.00
|9019.84
|996
|2006.07.03 08:25
|close
|497
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8409
|-4.00
|9015.84
|997
|2006.07.03 08:25
|buy
|499
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8473
|998
|2006.07.03 08:25
|buy
|500
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8513
|999
|2006.07.03 08:25
|buy
|501
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8563
|1000
|2006.07.03 08:34
|t/p
|499
|0.20
|1.8473
|0.0000
|1.8473
|20.00
|9035.84
|1001
|2006.07.03 09:25
|close
|501
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8563
|-8.00
|9027.84
|1002
|2006.07.03 09:25
|close
|500
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8513
|-8.00
|9019.84
|1003
|2006.07.03 09:25
|sell
|502
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8445
|1004
|2006.07.03 09:25
|sell
|503
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8405
|1005
|2006.07.03 09:25
|sell
|504
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8355
|1006
|2006.07.03 09:39
|t/p
|502
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8445
|20.00
|9039.84
|1007
|2006.07.03 16:25
|close
|504
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8355
|-4.00
|9035.84
|1008
|2006.07.03 16:25
|close
|503
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8405
|-4.00
|9031.84
|1009
|2006.07.03 16:25
|buy
|505
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8469
|1010
|2006.07.03 16:25
|buy
|506
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8509
|1011
|2006.07.03 16:25
|buy
|507
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8559
|1012
|2006.07.03 17:15
|close
|507
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8559
|-46.00
|8985.84
|1013
|2006.07.03 17:15
|close
|506
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8509
|-46.00
|8939.84
|1014
|2006.07.03 17:15
|close
|505
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8469
|-92.00
|8847.84
|1015
|2006.07.03 17:15
|sell
|508
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|1016
|2006.07.03 17:15
|sell
|509
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8363
|1017
|2006.07.03 17:15
|sell
|510
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|1018
|2006.07.03 17:16
|t/p
|508
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8403
|20.00
|8867.84
|1019
|2006.07.03 21:10
|close
|510
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8313
|-7.00
|8860.84
|1020
|2006.07.03 21:10
|close
|509
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8363
|-7.00
|8853.84
|1021
|2006.07.03 21:10
|buy
|511
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8430
|1022
|2006.07.03 21:10
|buy
|512
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8470
|1023
|2006.07.03 21:10
|buy
|513
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8520
|1024
|2006.07.03 22:00
|t/p
|511
|0.20
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|20.00
|8873.84
|1025
|2006.07.03 23:40
|close
|513
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8520
|-3.00
|8870.84
|1026
|2006.07.03 23:40
|close
|512
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8470
|-3.00
|8867.84
|1027
|2006.07.03 23:40
|sell
|514
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8407
|1028
|2006.07.03 23:40
|sell
|515
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8367
|1029
|2006.07.03 23:40
|sell
|516
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8317
|1030
|2006.07.04 01:15
|close
|516
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8317
|-5.79
|8862.05
|1031
|2006.07.04 01:15
|close
|515
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8367
|-5.79
|8856.27
|1032
|2006.07.04 01:15
|close
|514
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8407
|-11.57
|8844.70
|1033
|2006.07.04 01:15
|buy
|517
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8433
|1034
|2006.07.04 01:15
|buy
|518
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8473
|1035
|2006.07.04 01:15
|buy
|519
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8523
|1036
|2006.07.04 02:41
|t/p
|517
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8433
|20.00
|8864.70
|1037
|2006.07.04 05:20
|close
|519
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8523
|14.00
|8878.70
|1038
|2006.07.04 05:20
|close
|518
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8473
|14.00
|8892.70
|1039
|2006.07.04 05:20
|sell
|520
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8427
|1040
|2006.07.04 05:20
|sell
|521
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8387
|1041
|2006.07.04 05:20
|sell
|522
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8337
|1042
|2006.07.04 05:35
|close
|522
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8337
|-5.00
|8887.70
|1043
|2006.07.04 05:35
|close
|521
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8387
|-5.00
|8882.70
|1044
|2006.07.04 05:35
|close
|520
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8427
|-10.00
|8872.70
|1045
|2006.07.04 05:35
|buy
|523
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|1046
|2006.07.04 05:35
|buy
|524
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|1047
|2006.07.04 05:35
|buy
|525
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|1048
|2006.07.04 08:27
|t/p
|523
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|20.00
|8892.70
|1049
|2006.07.04 09:30
|close
|525
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8542
|-5.00
|8887.70
|1050
|2006.07.04 09:30
|close
|524
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8492
|-5.00
|8882.70
|1051
|2006.07.04 09:30
|sell
|526
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8427
|1052
|2006.07.04 09:30
|sell
|527
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8387
|1053
|2006.07.04 09:30
|sell
|528
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8337
|1054
|2006.07.04 09:35
|t/p
|526
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|20.00
|8902.70
|1055
|2006.07.04 10:55
|close
|528
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8337
|-27.00
|8875.70
|1056
|2006.07.04 10:55
|close
|527
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8387
|-27.00
|8848.70
|1057
|2006.07.04 10:55
|buy
|529
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8474
|1058
|2006.07.04 10:55
|buy
|530
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8514
|1059
|2006.07.04 10:55
|buy
|531
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8564
|1060
|2006.07.04 13:25
|close
|531
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8564
|-21.00
|8827.70
|1061
|2006.07.04 13:25
|close
|530
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8514
|-21.00
|8806.70
|1062
|2006.07.04 13:25
|close
|529
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8474
|-42.00
|8764.70
|1063
|2006.07.04 13:25
|sell
|532
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8433
|1064
|2006.07.04 13:25
|sell
|533
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8393
|1065
|2006.07.04 13:25
|sell
|534
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8343
|1066
|2006.07.04 14:15
|close
|534
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8343
|-16.00
|8748.70
|1067
|2006.07.04 14:15
|close
|533
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8393
|-16.00
|8732.70
|1068
|2006.07.04 14:15
|close
|532
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8433
|-32.00
|8700.70
|1069
|2006.07.04 14:15
|buy
|535
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8469
|1070
|2006.07.04 14:15
|buy
|536
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8509
|1071
|2006.07.04 14:15
|buy
|537
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8559
|1072
|2006.07.04 14:38
|t/p
|535
|0.20
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|20.00
|8720.70
|1073
|2006.07.04 16:40
|close
|537
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8559
|-10.00
|8710.70
|1074
|2006.07.04 16:40
|close
|536
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8509
|-10.00
|8700.70
|1075
|2006.07.04 16:40
|sell
|538
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8439
|1076
|2006.07.04 16:40
|sell
|539
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8399
|1077
|2006.07.04 16:40
|sell
|540
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8349
|1078
|2006.07.04 19:20
|close
|540
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8349
|-14.00
|8686.70
|1079
|2006.07.04 19:20
|close
|539
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8399
|-14.00
|8672.70
|1080
|2006.07.04 19:20
|close
|538
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8439
|-28.00
|8644.70
|1081
|2006.07.04 19:20
|buy
|541
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8473
|1082
|2006.07.04 19:20
|buy
|542
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8513
|1083
|2006.07.04 19:20
|buy
|543
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8563
|1084
|2006.07.04 19:58
|t/p
|541
|0.20
|1.8473
|0.0000
|1.8473
|20.00
|8664.70
|1085
|2006.07.04 22:05
|close
|543
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8563
|-6.00
|8658.70
|1086
|2006.07.04 22:05
|close
|542
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8513
|-6.00
|8652.70
|1087
|2006.07.04 22:05
|sell
|544
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8447
|1088
|2006.07.04 22:05
|sell
|545
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8407
|1089
|2006.07.04 22:05
|sell
|546
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8357
|1090
|2006.07.04 23:25
|t/p
|544
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|8672.70
|1091
|2006.07.05 06:00
|close
|546
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8357
|20.22
|8692.91
|1092
|2006.07.05 06:00
|close
|545
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8407
|20.22
|8713.13
|1093
|2006.07.05 06:00
|buy
|547
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|1094
|2006.07.05 06:00
|buy
|548
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|1095
|2006.07.05 06:00
|buy
|549
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|1096
|2006.07.05 06:52
|t/p
|547
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|8733.13
|1097
|2006.07.05 08:50
|close
|549
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8537
|12.00
|8745.13
|1098
|2006.07.05 08:50
|close
|548
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8487
|12.00
|8757.13
|1099
|2006.07.05 08:50
|sell
|550
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8439
|1100
|2006.07.05 08:50
|sell
|551
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8399
|1101
|2006.07.05 08:50
|sell
|552
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8349
|1102
|2006.07.05 08:55
|t/p
|550
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8439
|20.00
|8777.13
|1103
|2006.07.05 12:10
|close
|552
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8349
|8.00
|8785.13
|1104
|2006.07.05 12:10
|close
|551
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8399
|8.00
|8793.13
|1105
|2006.07.05 12:10
|buy
|553
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8451
|1106
|2006.07.05 12:10
|buy
|554
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8491
|1107
|2006.07.05 12:10
|buy
|555
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8541
|1108
|2006.07.05 12:48
|t/p
|553
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|20.00
|8813.13
|1109
|2006.07.05 14:25
|close
|555
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8541
|-28.00
|8785.13
|1110
|2006.07.05 14:25
|close
|554
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8491
|-28.00
|8757.13
|1111
|2006.07.05 14:25
|sell
|556
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|1112
|2006.07.05 14:25
|sell
|557
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8363
|1113
|2006.07.05 14:25
|sell
|558
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|1114
|2006.07.05 14:26
|t/p
|556
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8403
|20.00
|8777.13
|1115
|2006.07.05 15:21
|t/p
|557
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|50.00
|8827.13
|1116
|2006.07.05 19:30
|close
|558
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8313
|63.00
|8890.13
|1117
|2006.07.05 19:30
|buy
|559
|0.20
|1.8350
|0.0000
|1.8360
|1118
|2006.07.05 19:30
|buy
|560
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8400
|1119
|2006.07.05 19:30
|buy
|561
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8450
|1120
|2006.07.05 23:10
|close
|561
|0.10
|1.8340
|0.0000
|1.8450
|-10.00
|8880.13
|1121
|2006.07.05 23:10
|close
|560
|0.10
|1.8340
|0.0000
|1.8400
|-10.00
|8870.13
|1122
|2006.07.05 23:10
|close
|559
|0.20
|1.8340
|0.0000
|1.8360
|-20.00
|8850.13
|1123
|2006.07.05 23:10
|sell
|562
|0.20
|1.8340
|0.0000
|1.8330
|1124
|2006.07.05 23:10
|sell
|563
|0.10
|1.8340
|0.0000
|1.8290
|1125
|2006.07.05 23:10
|sell
|564
|0.10
|1.8340
|0.0000
|1.8240
|1126
|2006.07.06 00:20
|close
|564
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8240
|-13.36
|8836.77
|1127
|2006.07.06 00:20
|close
|563
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8290
|-13.36
|8823.42
|1128
|2006.07.06 00:20
|close
|562
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8330
|-26.71
|8796.71
|1129
|2006.07.06 00:20
|buy
|565
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8364
|1130
|2006.07.06 00:20
|buy
|566
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8404
|1131
|2006.07.06 00:20
|buy
|567
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|1132
|2006.07.06 03:00
|close
|567
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8454
|-11.00
|8785.71
|1133
|2006.07.06 03:00
|close
|566
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8404
|-11.00
|8774.71
|1134
|2006.07.06 03:00
|close
|565
|0.20
|1.8343
|0.0000
|1.8364
|-22.00
|8752.71
|1135
|2006.07.06 03:00
|sell
|568
|0.20
|1.8343
|0.0000
|1.8333
|1136
|2006.07.06 03:00
|sell
|569
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8293
|1137
|2006.07.06 03:00
|sell
|570
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8243
|1138
|2006.07.06 04:30
|close
|570
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8243
|-8.00
|8744.71
|1139
|2006.07.06 04:30
|close
|569
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8293
|-8.00
|8736.71
|1140
|2006.07.06 04:30
|close
|568
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8333
|-16.00
|8720.71
|1141
|2006.07.06 04:30
|buy
|571
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8361
|1142
|2006.07.06 04:30
|buy
|572
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8401
|1143
|2006.07.06 04:30
|buy
|573
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8451
|1144
|2006.07.06 07:05
|close
|573
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8451
|-5.00
|8715.71
|1145
|2006.07.06 07:05
|close
|572
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8401
|-5.00
|8710.71
|1146
|2006.07.06 07:05
|close
|571
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8361
|-10.00
|8700.71
|1147
|2006.07.06 07:05
|sell
|574
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8336
|1148
|2006.07.06 07:05
|sell
|575
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8296
|1149
|2006.07.06 07:05
|sell
|576
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8246
|1150
|2006.07.06 08:00
|close
|576
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8246
|-9.00
|8691.71
|1151
|2006.07.06 08:00
|close
|575
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8296
|-9.00
|8682.71
|1152
|2006.07.06 08:00
|close
|574
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8336
|-18.00
|8664.71
|1153
|2006.07.06 08:00
|buy
|577
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8365
|1154
|2006.07.06 08:00
|buy
|578
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8405
|1155
|2006.07.06 08:00
|buy
|579
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8455
|1156
|2006.07.06 08:23
|t/p
|577
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|20.00
|8684.71
|1157
|2006.07.06 10:00
|close
|579
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8455
|-3.00
|8681.71
|1158
|2006.07.06 10:00
|close
|578
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8405
|-3.00
|8678.71
|1159
|2006.07.06 10:00
|sell
|580
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8342
|1160
|2006.07.06 10:00
|sell
|581
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8302
|1161
|2006.07.06 10:00
|sell
|582
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8252
|1162
|2006.07.06 10:04
|t/p
|580
|0.20
|1.8342
|0.0000
|1.8342
|20.00
|8698.71
|1163
|2006.07.06 12:55
|close
|582
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8252
|-5.00
|8693.71
|1164
|2006.07.06 12:55
|close
|581
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8302
|-5.00
|8688.71
|1165
|2006.07.06 12:55
|buy
|583
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8367
|1166
|2006.07.06 12:55
|buy
|584
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8407
|1167
|2006.07.06 12:55
|buy
|585
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8457
|1168
|2006.07.06 13:20
|close
|585
|0.10
|1.8335
|0.0000
|1.8457
|-22.00
|8666.71
|1169
|2006.07.06 13:20
|close
|584
|0.10
|1.8335
|0.0000
|1.8407
|-22.00
|8644.71
|1170
|2006.07.06 13:20
|close
|583
|0.20
|1.8335
|0.0000
|1.8367
|-44.00
|8600.71
|1171
|2006.07.06 13:20
|sell
|586
|0.20
|1.8335
|0.0000
|1.8325
|1172
|2006.07.06 13:20
|sell
|587
|0.10
|1.8335
|0.0000
|1.8285
|1173
|2006.07.06 13:20
|sell
|588
|0.10
|1.8335
|0.0000
|1.8235
|1174
|2006.07.06 13:50
|close
|588
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8235
|-25.00
|8575.71
|1175
|2006.07.06 13:50
|close
|587
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8285
|-25.00
|8550.71
|1176
|2006.07.06 13:50
|close
|586
|0.20
|1.8360
|0.0000
|1.8325
|-50.00
|8500.71
|1177
|2006.07.06 13:50
|buy
|589
|0.20
|1.8360
|0.0000
|1.8370
|1178
|2006.07.06 13:50
|buy
|590
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8410
|1179
|2006.07.06 13:50
|buy
|591
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8460
|1180
|2006.07.06 14:33
|t/p
|589
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8370
|20.00
|8520.71
|1181
|2006.07.06 18:45
|close
|591
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8460
|4.00
|8524.71
|1182
|2006.07.06 18:45
|close
|590
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8410
|4.00
|8528.71
|1183
|2006.07.06 18:45
|sell
|592
|0.20
|1.8364
|0.0000
|1.8354
|1184
|2006.07.06 18:45
|sell
|593
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8314
|1185
|2006.07.06 18:45
|sell
|594
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8264
|1186
|2006.07.06 20:00
|close
|594
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8264
|-11.00
|8517.71
|1187
|2006.07.06 20:00
|close
|593
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8314
|-11.00
|8506.71
|1188
|2006.07.06 20:00
|close
|592
|0.20
|1.8375
|0.0000
|1.8354
|-22.00
|8484.71
|1189
|2006.07.06 20:00
|buy
|595
|0.20
|1.8375
|0.0000
|1.8385
|1190
|2006.07.06 20:00
|buy
|596
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8425
|1191
|2006.07.06 20:00
|buy
|597
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8475
|1192
|2006.07.06 20:03
|t/p
|595
|0.20
|1.8385
|0.0000
|1.8385
|20.00
|8504.71
|1193
|2006.07.06 21:20
|close
|597
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8475
|-6.00
|8498.71
|1194
|2006.07.06 21:20
|close
|596
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8425
|-6.00
|8492.71
|1195
|2006.07.06 21:20
|sell
|598
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8359
|1196
|2006.07.06 21:20
|sell
|599
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8319
|1197
|2006.07.06 21:20
|sell
|600
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8269
|1198
|2006.07.06 22:20
|t/p
|598
|0.20
|1.8359
|0.0000
|1.8359
|20.00
|8512.71
|1199
|2006.07.06 23:35
|close
|600
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8269
|-8.00
|8504.71
|1200
|2006.07.06 23:35
|close
|599
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8319
|-8.00
|8496.71
|1201
|2006.07.06 23:35
|buy
|601
|0.20
|1.8377
|0.0000
|1.8387
|1202
|2006.07.06 23:35
|buy
|602
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8427
|1203
|2006.07.06 23:35
|buy
|603
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8477
|1204
|2006.07.07 03:00
|close
|603
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8477
|-12.35
|8484.36
|1205
|2006.07.07 03:00
|close
|602
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8427
|-12.35
|8472.01
|1206
|2006.07.07 03:00
|close
|601
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8387
|-24.70
|8447.31
|1207
|2006.07.07 03:00
|sell
|604
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8355
|1208
|2006.07.07 03:00
|sell
|605
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8315
|1209
|2006.07.07 03:00
|sell
|606
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8265
|1210
|2006.07.07 03:35
|close
|606
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8265
|-6.00
|8441.31
|1211
|2006.07.07 03:35
|close
|605
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8315
|-6.00
|8435.31
|1212
|2006.07.07 03:35
|close
|604
|0.20
|1.8371
|0.0000
|1.8355
|-12.00
|8423.31
|1213
|2006.07.07 03:35
|buy
|607
|0.20
|1.8371
|0.0000
|1.8381
|1214
|2006.07.07 03:35
|buy
|608
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8421
|1215
|2006.07.07 03:35
|buy
|609
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8471
|1216
|2006.07.07 06:35
|close
|609
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8471
|-3.00
|8420.31
|1217
|2006.07.07 06:35
|close
|608
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8421
|-3.00
|8417.31
|1218
|2006.07.07 06:35
|close
|607
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8381
|-6.00
|8411.31
|1219
|2006.07.07 06:35
|sell
|610
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8358
|1220
|2006.07.07 06:35
|sell
|611
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8318
|1221
|2006.07.07 06:35
|sell
|612
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8268
|1222
|2006.07.07 06:40
|close
|612
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8268
|-1.00
|8410.31
|1223
|2006.07.07 06:40
|close
|611
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8318
|-1.00
|8409.31
|1224
|2006.07.07 06:40
|close
|610
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8358
|-2.00
|8407.31
|1225
|2006.07.07 06:40
|buy
|613
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8379
|1226
|2006.07.07 06:40
|buy
|614
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8419
|1227
|2006.07.07 06:40
|buy
|615
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8469
|1228
|2006.07.07 06:45
|close
|615
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8469
|1.00
|8408.31
|1229
|2006.07.07 06:45
|close
|614
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8419
|1.00
|8409.31
|1230
|2006.07.07 06:45
|close
|613
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8379
|2.00
|8411.31
|1231
|2006.07.07 06:45
|sell
|616
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8360
|1232
|2006.07.07 06:45
|sell
|617
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8320
|1233
|2006.07.07 06:45
|sell
|618
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8270
|1234
|2006.07.07 07:32
|t/p
|616
|0.20
|1.8360
|0.0000
|1.8360
|20.00
|8431.31
|1235
|2006.07.07 08:50
|close
|618
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8270
|2.00
|8433.31
|1236
|2006.07.07 08:50
|close
|617
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8320
|2.00
|8435.31
|1237
|2006.07.07 08:50
|buy
|619
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8378
|1238
|2006.07.07 08:50
|buy
|620
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8418
|1239
|2006.07.07 08:50
|buy
|621
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8468
|1240
|2006.07.07 09:45
|t/p
|619
|0.20
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|20.00
|8455.31
|1241
|2006.07.07 12:52
|t/p
|620
|0.10
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|50.00
|8505.31
|1242
|2006.07.07 14:30
|t/p
|621
|0.10
|1.8468
|0.0000
|1.8468
|100.00
|8605.31
|1243
|2006.07.07 21:00
|sell
|622
|0.20
|1.8512
|0.0000
|1.8502
|1244
|2006.07.07 21:00
|sell
|623
|0.10
|1.8512
|0.0000
|1.8462
|1245
|2006.07.07 21:00
|sell
|624
|0.10
|1.8512
|0.0000
|1.8412
|1246
|2006.07.10 00:00
|t/p
|622
|0.20
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|20.43
|8625.74
|1247
|2006.07.10 03:35
|close
|624
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8412
|11.22
|8636.95
|1248
|2006.07.10 03:35
|close
|623
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8462
|11.22
|8648.17
|1249
|2006.07.10 03:35
|buy
|625
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1250
|2006.07.10 03:35
|buy
|626
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|1251
|2006.07.10 03:35
|buy
|627
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|1252
|2006.07.10 09:00
|close
|627
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8601
|-11.00
|8637.17
|1253
|2006.07.10 09:00
|close
|626
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8551
|-11.00
|8626.17
|1254
|2006.07.10 09:00
|close
|625
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8511
|-22.00
|8604.17
|1255
|2006.07.10 09:00
|sell
|628
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8480
|1256
|2006.07.10 09:00
|sell
|629
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8440
|1257
|2006.07.10 09:00
|sell
|630
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8390
|1258
|2006.07.10 09:10
|close
|630
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8390
|-17.00
|8587.17
|1259
|2006.07.10 09:10
|close
|629
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8440
|-17.00
|8570.17
|1260
|2006.07.10 09:10
|close
|628
|0.20
|1.8507
|0.0000
|1.8480
|-34.00
|8536.17
|1261
|2006.07.10 09:10
|buy
|631
|0.20
|1.8507
|0.0000
|1.8517
|1262
|2006.07.10 09:10
|buy
|632
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8557
|1263
|2006.07.10 09:10
|buy
|633
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8607
|1264
|2006.07.10 09:23
|t/p
|631
|0.20
|1.8517
|0.0000
|1.8517
|20.00
|8556.17
|1265
|2006.07.10 10:55
|close
|633
|0.10
|1.8492
|0.0000
|1.8607
|-15.00
|8541.17
|1266
|2006.07.10 10:55
|close
|632
|0.10
|1.8492
|0.0000
|1.8557
|-15.00
|8526.17
|1267
|2006.07.10 10:55
|sell
|634
|0.20
|1.8492
|0.0000
|1.8482
|1268
|2006.07.10 10:55
|sell
|635
|0.10
|1.8492
|0.0000
|1.8442
|1269
|2006.07.10 10:55
|sell
|636
|0.10
|1.8492
|0.0000
|1.8392
|1270
|2006.07.10 11:20
|t/p
|634
|0.20
|1.8482
|0.0000
|1.8482
|20.00
|8546.17
|1271
|2006.07.10 11:29
|t/p
|635
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8442
|50.00
|8596.17
|1272
|2006.07.10 14:53
|t/p
|636
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|100.00
|8696.17
|1273
|2006.07.10 17:30
|buy
|637
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8418
|1274
|2006.07.10 17:30
|buy
|638
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8458
|1275
|2006.07.10 17:30
|buy
|639
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8508
|1276
|2006.07.10 17:55
|t/p
|637
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|20.00
|8716.17
|1277
|2006.07.10 23:05
|close
|639
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8508
|-6.00
|8710.17
|1278
|2006.07.10 23:05
|close
|638
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8458
|-6.00
|8704.17
|1279
|2006.07.10 23:05
|sell
|640
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|1280
|2006.07.10 23:05
|sell
|641
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8352
|1281
|2006.07.10 23:05
|sell
|642
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8302
|1282
|2006.07.10 23:25
|close
|642
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8302
|-12.00
|8692.17
|1283
|2006.07.10 23:25
|close
|641
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8352
|-12.00
|8680.17
|1284
|2006.07.10 23:25
|close
|640
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8392
|-24.00
|8656.17
|1285
|2006.07.10 23:25
|buy
|643
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|1286
|2006.07.10 23:25
|buy
|644
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8464
|1287
|2006.07.10 23:25
|buy
|645
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|1288
|2006.07.11 00:40
|t/p
|643
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8424
|19.30
|8675.47
|1289
|2006.07.11 06:05
|close
|645
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8514
|20.65
|8696.12
|1290
|2006.07.11 06:05
|close
|644
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8464
|20.65
|8716.77
|1291
|2006.07.11 06:05
|sell
|646
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8425
|1292
|2006.07.11 06:05
|sell
|647
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8385
|1293
|2006.07.11 06:05
|sell
|648
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|1294
|2006.07.11 07:32
|t/p
|646
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|20.00
|8736.77
|1295
|2006.07.11 08:59
|t/p
|647
|0.10
|1.8385
|0.0000
|1.8385
|50.00
|8786.77
|1296
|2006.07.11 10:10
|close
|648
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8335
|11.00
|8797.77
|1297
|2006.07.11 10:10
|buy
|649
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8434
|1298
|2006.07.11 10:10
|buy
|650
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8474
|1299
|2006.07.11 10:10
|buy
|651
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|1300
|2006.07.11 10:18
|t/p
|649
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8434
|20.00
|8817.77
|1301
|2006.07.11 10:50
|close
|651
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8524
|-27.00
|8790.77
|1302
|2006.07.11 10:50
|close
|650
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8474
|-27.00
|8763.77
|1303
|2006.07.11 10:50
|sell
|652
|0.20
|1.8397
|0.0000
|1.8387
|1304
|2006.07.11 10:50
|sell
|653
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8347
|1305
|2006.07.11 10:50
|sell
|654
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8297
|1306
|2006.07.11 11:39
|t/p
|652
|0.20
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|20.00
|8783.77
|1307
|2006.07.11 14:20
|close
|654
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8297
|-10.00
|8773.77
|1308
|2006.07.11 14:20
|close
|653
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8347
|-10.00
|8763.77
|1309
|2006.07.11 14:20
|buy
|655
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8417
|1310
|2006.07.11 14:20
|buy
|656
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8457
|1311
|2006.07.11 14:20
|buy
|657
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8507
|1312
|2006.07.11 15:15
|close
|657
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8507
|-31.00
|8732.77
|1313
|2006.07.11 15:15
|close
|656
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8457
|-31.00
|8701.77
|1314
|2006.07.11 15:15
|close
|655
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8417
|-62.00
|8639.77
|1315
|2006.07.11 15:15
|sell
|658
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8366
|1316
|2006.07.11 15:15
|sell
|659
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8326
|1317
|2006.07.11 15:15
|sell
|660
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8276
|1318
|2006.07.11 15:25
|close
|660
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8276
|-32.00
|8607.77
|1319
|2006.07.11 15:25
|close
|659
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8326
|-32.00
|8575.77
|1320
|2006.07.11 15:25
|close
|658
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8366
|-64.00
|8511.77
|1321
|2006.07.11 15:25
|buy
|661
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8418
|1322
|2006.07.11 15:25
|buy
|662
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8458
|1323
|2006.07.11 15:25
|buy
|663
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8508
|1324
|2006.07.11 15:25
|t/p
|661
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|20.00
|8531.77
|1325
|2006.07.11 20:41
|t/p
|662
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8458
|50.00
|8581.77
|1326
|2006.07.11 23:45
|close
|663
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8508
|34.00
|8615.77
|1327
|2006.07.11 23:45
|sell
|664
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8432
|1328
|2006.07.11 23:45
|sell
|665
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8392
|1329
|2006.07.11 23:45
|sell
|666
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8342
|1330
|2006.07.12 03:20
|close
|666
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8342
|-10.79
|8604.98
|1331
|2006.07.12 03:20
|close
|665
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8392
|-10.79
|8594.20
|1332
|2006.07.12 03:20
|close
|664
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8432
|-21.57
|8572.63
|1333
|2006.07.12 03:20
|buy
|667
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8463
|1334
|2006.07.12 03:20
|buy
|668
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8503
|1335
|2006.07.12 03:20
|buy
|669
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8553
|1336
|2006.07.12 03:35
|close
|669
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8553
|-5.00
|8567.63
|1337
|2006.07.12 03:35
|close
|668
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8503
|-5.00
|8562.63
|1338
|2006.07.12 03:35
|close
|667
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8463
|-10.00
|8552.63
|1339
|2006.07.12 03:35
|sell
|670
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8438
|1340
|2006.07.12 03:35
|sell
|671
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8398
|1341
|2006.07.12 03:35
|sell
|672
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8348
|1342
|2006.07.12 03:40
|close
|672
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8348
|-3.00
|8549.63
|1343
|2006.07.12 03:40
|close
|671
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8398
|-3.00
|8546.63
|1344
|2006.07.12 03:40
|close
|670
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8438
|-6.00
|8540.63
|1345
|2006.07.12 03:40
|buy
|673
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1346
|2006.07.12 03:40
|buy
|674
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|1347
|2006.07.12 03:40
|buy
|675
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|1348
|2006.07.12 04:00
|close
|675
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8551
|-5.00
|8535.63
|1349
|2006.07.12 04:00
|close
|674
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8501
|-5.00
|8530.63
|1350
|2006.07.12 04:00
|close
|673
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8461
|-10.00
|8520.63
|1351
|2006.07.12 04:00
|sell
|676
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8436
|1352
|2006.07.12 04:00
|sell
|677
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8396
|1353
|2006.07.12 04:00
|sell
|678
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8346
|1354
|2006.07.12 06:15
|close
|678
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8346
|-5.00
|8515.63
|1355
|2006.07.12 06:15
|close
|677
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8396
|-5.00
|8510.63
|1356
|2006.07.12 06:15
|close
|676
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8436
|-10.00
|8500.63
|1357
|2006.07.12 06:15
|buy
|679
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1358
|2006.07.12 06:15
|buy
|680
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|1359
|2006.07.12 06:15
|buy
|681
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|1360
|2006.07.12 07:55
|close
|681
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8551
|-5.00
|8495.63
|1361
|2006.07.12 07:55
|close
|680
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8501
|-5.00
|8490.63
|1362
|2006.07.12 07:55
|close
|679
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8461
|-10.00
|8480.63
|1363
|2006.07.12 07:55
|sell
|682
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8436
|1364
|2006.07.12 07:55
|sell
|683
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8396
|1365
|2006.07.12 07:55
|sell
|684
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8346
|1366
|2006.07.12 08:05
|close
|684
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8346
|-18.00
|8462.63
|1367
|2006.07.12 08:05
|close
|683
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8396
|-18.00
|8444.63
|1368
|2006.07.12 08:05
|close
|682
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8436
|-36.00
|8408.63
|1369
|2006.07.12 08:05
|buy
|685
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8474
|1370
|2006.07.12 08:05
|buy
|686
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8514
|1371
|2006.07.12 08:05
|buy
|687
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8564
|1372
|2006.07.12 08:37
|t/p
|685
|0.20
|1.8474
|0.0000
|1.8474
|20.00
|8428.63
|1373
|2006.07.12 10:40
|close
|687
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8564
|-41.00
|8387.63
|1374
|2006.07.12 10:40
|close
|686
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8514
|-41.00
|8346.63
|1375
|2006.07.12 10:40
|sell
|688
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8413
|1376
|2006.07.12 10:40
|sell
|689
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8373
|1377
|2006.07.12 10:40
|sell
|690
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8323
|1378
|2006.07.12 12:15
|close
|690
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8323
|-38.00
|8308.63
|1379
|2006.07.12 12:15
|close
|689
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8373
|-38.00
|8270.63
|1380
|2006.07.12 12:15
|close
|688
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8413
|-76.00
|8194.63
|1381
|2006.07.12 12:15
|buy
|691
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|1382
|2006.07.12 12:15
|buy
|692
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8511
|1383
|2006.07.12 12:15
|buy
|693
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8561
|1384
|2006.07.12 12:30
|close
|693
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8561
|-25.00
|8169.63
|1385
|2006.07.12 12:30
|close
|692
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8511
|-25.00
|8144.63
|1386
|2006.07.12 12:30
|close
|691
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8471
|-50.00
|8094.63
|1387
|2006.07.12 12:30
|sell
|694
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8426
|1388
|2006.07.12 12:30
|sell
|695
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8386
|1389
|2006.07.12 12:30
|sell
|696
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8336
|1390
|2006.07.12 12:42
|t/p
|694
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8426
|20.00
|8114.63
|1391
|2006.07.12 13:37
|t/p
|695
|0.10
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|50.00
|8164.63
|1392
|2006.07.12 14:31
|t/p
|696
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8336
|100.00
|8264.63
|1393
|2006.07.12 19:05
|buy
|697
|0.20
|1.8339
|0.0000
|1.8349
|1394
|2006.07.12 19:05
|buy
|698
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8389
|1395
|2006.07.12 19:05
|buy
|699
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8439
|1396
|2006.07.12 19:20
|close
|699
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8439
|-9.00
|8255.63
|1397
|2006.07.12 19:20
|close
|698
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8389
|-9.00
|8246.63
|1398
|2006.07.12 19:20
|close
|697
|0.20
|1.8330
|0.0000
|1.8349
|-18.00
|8228.63
|1399
|2006.07.12 19:20
|sell
|700
|0.20
|1.8330
|0.0000
|1.8320
|1400
|2006.07.12 19:20
|sell
|701
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8280
|1401
|2006.07.12 19:20
|sell
|702
|0.10
|1.8330
|0.0000
|1.8230
|1402
|2006.07.12 20:27
|t/p
|700
|0.20
|1.8320
|0.0000
|1.8320
|20.00
|8248.63
|1403
|2006.07.12 21:25
|close
|702
|0.10
|1.8334
|0.0000
|1.8230
|-4.00
|8244.63
|1404
|2006.07.12 21:25
|close
|701
|0.10
|1.8334
|0.0000
|1.8280
|-4.00
|8240.63
|1405
|2006.07.12 21:25
|buy
|703
|0.20
|1.8334
|0.0000
|1.8344
|1406
|2006.07.12 21:25
|buy
|704
|0.10
|1.8334
|0.0000
|1.8384
|1407
|2006.07.12 21:25
|buy
|705
|0.10
|1.8334
|0.0000
|1.8434
|1408
|2006.07.12 22:46
|t/p
|703
|0.20
|1.8344
|0.0000
|1.8344
|20.00
|8260.63
|1409
|2006.07.13 02:15
|close
|705
|0.10
|1.8338
|0.0000
|1.8434
|2.95
|8263.58
|1410
|2006.07.13 02:15
|close
|704
|0.10
|1.8338
|0.0000
|1.8384
|2.95
|8266.53
|1411
|2006.07.13 02:15
|sell
|706
|0.20
|1.8338
|0.0000
|1.8328
|1412
|2006.07.13 02:15
|sell
|707
|0.10
|1.8338
|0.0000
|1.8288
|1413
|2006.07.13 02:15
|sell
|708
|0.10
|1.8338
|0.0000
|1.8238
|1414
|2006.07.13 03:10
|close
|708
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8238
|-9.00
|8257.53
|1415
|2006.07.13 03:10
|close
|707
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8288
|-9.00
|8248.53
|1416
|2006.07.13 03:10
|close
|706
|0.20
|1.8347
|0.0000
|1.8328
|-18.00
|8230.53
|1417
|2006.07.13 03:10
|buy
|709
|0.20
|1.8347
|0.0000
|1.8357
|1418
|2006.07.13 03:10
|buy
|710
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8397
|1419
|2006.07.13 03:10
|buy
|711
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8447
|1420
|2006.07.13 03:51
|t/p
|709
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8357
|20.00
|8250.53
|1421
|2006.07.13 07:00
|close
|711
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8447
|2.00
|8252.53
|1422
|2006.07.13 07:00
|close
|710
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8397
|2.00
|8254.53
|1423
|2006.07.13 07:00
|sell
|712
|0.20
|1.8349
|0.0000
|1.8339
|1424
|2006.07.13 07:00
|sell
|713
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8299
|1425
|2006.07.13 07:00
|sell
|714
|0.10
|1.8349
|0.0000
|1.8249
|1426
|2006.07.13 07:40
|close
|714
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8249
|-6.00
|8248.53
|1427
|2006.07.13 07:40
|close
|713
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8299
|-6.00
|8242.53
|1428
|2006.07.13 07:40
|close
|712
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8339
|-12.00
|8230.53
|1429
|2006.07.13 07:40
|buy
|715
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8365
|1430
|2006.07.13 07:40
|buy
|716
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8405
|1431
|2006.07.13 07:40
|buy
|717
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8455
|1432
|2006.07.13 08:25
|close
|717
|0.10
|1.8342
|0.0000
|1.8455
|-13.00
|8217.53
|1433
|2006.07.13 08:25
|close
|716
|0.10
|1.8342
|0.0000
|1.8405
|-13.00
|8204.53
|1434
|2006.07.13 08:25
|close
|715
|0.20
|1.8342
|0.0000
|1.8365
|-26.00
|8178.53
|1435
|2006.07.13 08:25
|sell
|718
|0.20
|1.8342
|0.0000
|1.8332
|1436
|2006.07.13 08:25
|sell
|719
|0.10
|1.8342
|0.0000
|1.8292
|1437
|2006.07.13 08:25
|sell
|720
|0.10
|1.8342
|0.0000
|1.8242
|1438
|2006.07.13 08:44
|t/p
|718
|0.20
|1.8332
|0.0000
|1.8332
|20.00
|8198.53
|1439
|2006.07.13 09:20
|close
|720
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8242
|-28.00
|8170.53
|1440
|2006.07.13 09:20
|close
|719
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8292
|-28.00
|8142.53
|1441
|2006.07.13 09:20
|buy
|721
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1442
|2006.07.13 09:20
|buy
|722
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8420
|1443
|2006.07.13 09:20
|buy
|723
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|1444
|2006.07.13 09:32
|t/p
|721
|0.20
|1.8380
|0.0000
|1.8380
|20.00
|8162.53
|1445
|2006.07.13 14:34
|t/p
|722
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8420
|50.00
|8212.53
|1446
|2006.07.13 17:20
|close
|723
|0.10
|1.8386
|0.0000
|1.8470
|16.00
|8228.53
|1447
|2006.07.13 17:20
|sell
|724
|0.20
|1.8386
|0.0000
|1.8376
|1448
|2006.07.13 17:20
|sell
|725
|0.10
|1.8386
|0.0000
|1.8336
|1449
|2006.07.13 17:20
|sell
|726
|0.10
|1.8386
|0.0000
|1.8286
|1450
|2006.07.13 20:25
|close
|726
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8286
|-43.00
|8185.53
|1451
|2006.07.13 20:25
|close
|725
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8336
|-43.00
|8142.53
|1452
|2006.07.13 20:25
|close
|724
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8376
|-86.00
|8056.53
|1453
|2006.07.13 20:25
|buy
|727
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|1454
|2006.07.13 20:25
|buy
|728
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8479
|1455
|2006.07.13 20:25
|buy
|729
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8529
|1456
|2006.07.13 20:50
|t/p
|727
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8439
|20.00
|8076.53
|1457
|2006.07.14 02:20
|close
|729
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8529
|0.65
|8077.18
|1458
|2006.07.14 02:20
|close
|728
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8479
|0.65
|8077.83
|1459
|2006.07.14 02:20
|sell
|730
|0.20
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|1460
|2006.07.14 02:20
|sell
|731
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8380
|1461
|2006.07.14 02:20
|sell
|732
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8330
|1462
|2006.07.14 02:55
|t/p
|730
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8420
|20.00
|8097.83
|1463
|2006.07.14 06:05
|close
|732
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8330
|16.00
|8113.83
|1464
|2006.07.14 06:05
|close
|731
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8380
|16.00
|8129.83
|1465
|2006.07.14 06:05
|buy
|733
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|1466
|2006.07.14 06:05
|buy
|734
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8464
|1467
|2006.07.14 06:05
|buy
|735
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|1468
|2006.07.14 07:05
|close
|735
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8514
|-8.00
|8121.83
|1469
|2006.07.14 07:05
|close
|734
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8464
|-8.00
|8113.83
|1470
|2006.07.14 07:05
|close
|733
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8424
|-16.00
|8097.83
|1471
|2006.07.14 07:05
|sell
|736
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8396
|1472
|2006.07.14 07:05
|sell
|737
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8356
|1473
|2006.07.14 07:05
|sell
|738
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8306
|1474
|2006.07.14 08:08
|t/p
|736
|0.20
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|20.00
|8117.83
|1475
|2006.07.14 08:32
|t/p
|737
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8356
|50.00
|8167.83
|1476
|2006.07.14 10:25
|close
|738
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8306
|12.00
|8179.83
|1477
|2006.07.14 10:25
|buy
|739
|0.20
|1.8394
|0.0000
|1.8404
|1478
|2006.07.14 10:25
|buy
|740
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8444
|1479
|2006.07.14 10:25
|buy
|741
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8494
|1480
|2006.07.14 10:46
|t/p
|739
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8404
|20.00
|8199.83
|1481
|2006.07.14 14:34
|t/p
|740
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|50.00
|8249.83
|1482
|2006.07.14 15:15
|close
|741
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8494
|-25.00
|8224.83
|1483
|2006.07.14 15:15
|sell
|742
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8359
|1484
|2006.07.14 15:15
|sell
|743
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8319
|1485
|2006.07.14 15:15
|sell
|744
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8269
|1486
|2006.07.14 15:51
|t/p
|742
|0.20
|1.8359
|0.0000
|1.8359
|20.00
|8244.83
|1487
|2006.07.14 19:10
|close
|744
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8269
|0.00
|8244.83
|1488
|2006.07.14 19:10
|close
|743
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8319
|0.00
|8244.83
|1489
|2006.07.14 19:10
|buy
|745
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8379
|1490
|2006.07.14 19:10
|buy
|746
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8419
|1491
|2006.07.14 19:10
|buy
|747
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8469
|1492
|2006.07.14 19:33
|t/p
|745
|0.20
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|20.00
|8264.83
|1493
|2006.07.17 02:30
|close
|747
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8469
|8.65
|8273.48
|1494
|2006.07.17 02:30
|close
|746
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8419
|8.65
|8282.13
|1495
|2006.07.17 02:30
|sell
|748
|0.20
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|1496
|2006.07.17 02:30
|sell
|749
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8328
|1497
|2006.07.17 02:30
|sell
|750
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8278
|1498
|2006.07.17 02:55
|close
|750
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8278
|-2.00
|8280.13
|1499
|2006.07.17 02:55
|close
|749
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8328
|-2.00
|8278.13
|1500
|2006.07.17 02:55
|close
|748
|0.20
|1.8380
|0.0000
|1.8368
|-4.00
|8274.13
|1501
|2006.07.17 02:55
|buy
|751
|0.20
|1.8380
|0.0000
|1.8390
|1502
|2006.07.17 02:55
|buy
|752
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8430
|1503
|2006.07.17 02:55
|buy
|753
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8480
|1504
|2006.07.17 03:15
|close
|753
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8480
|-6.00
|8268.13
|1505
|2006.07.17 03:15
|close
|752
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8430
|-6.00
|8262.13
|1506
|2006.07.17 03:15
|close
|751
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8390
|-12.00
|8250.13
|1507
|2006.07.17 03:15
|sell
|754
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8364
|1508
|2006.07.17 03:15
|sell
|755
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8324
|1509
|2006.07.17 03:15
|sell
|756
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8274
|1510
|2006.07.17 04:13
|t/p
|754
|0.20
|1.8364
|0.0000
|1.8364
|20.00
|8270.13
|1511
|2006.07.17 08:15
|close
|756
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8274
|-1.00
|8269.13
|1512
|2006.07.17 08:15
|close
|755
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8324
|-1.00
|8268.13
|1513
|2006.07.17 08:15
|buy
|757
|0.20
|1.8375
|0.0000
|1.8385
|1514
|2006.07.17 08:15
|buy
|758
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8425
|1515
|2006.07.17 08:15
|buy
|759
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8475
|1516
|2006.07.17 09:15
|close
|759
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8475
|-24.00
|8244.13
|1517
|2006.07.17 09:15
|close
|758
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8425
|-24.00
|8220.13
|1518
|2006.07.17 09:15
|close
|757
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8385
|-48.00
|8172.13
|1519
|2006.07.17 09:15
|sell
|760
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8341
|1520
|2006.07.17 09:15
|sell
|761
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8301
|1521
|2006.07.17 09:15
|sell
|762
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8251
|1522
|2006.07.17 09:56
|t/p
|760
|0.20
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|20.00
|8192.13
|1523
|2006.07.17 10:02
|t/p
|761
|0.10
|1.8301
|0.0000
|1.8301
|50.00
|8242.13
|1524
|2006.07.17 10:38
|t/p
|762
|0.10
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|100.00
|8342.13
|1525
|2006.07.17 16:10
|buy
|763
|0.20
|1.8210
|0.0000
|1.8220
|1526
|2006.07.17 16:10
|buy
|764
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8260
|1527
|2006.07.17 16:10
|buy
|765
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8310
|1528
|2006.07.17 16:15
|close
|765
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8310
|-13.00
|8329.13
|1529
|2006.07.17 16:15
|close
|764
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8260
|-13.00
|8316.13
|1530
|2006.07.17 16:15
|close
|763
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8220
|-26.00
|8290.13
|1531
|2006.07.17 16:15
|sell
|766
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8187
|1532
|2006.07.17 16:15
|sell
|767
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8147
|1533
|2006.07.17 16:15
|sell
|768
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8097
|1534
|2006.07.17 16:18
|t/p
|766
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8187
|20.00
|8310.13
|1535
|2006.07.17 18:10
|close
|768
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8097
|-3.00
|8307.13
|1536
|2006.07.17 18:10
|close
|767
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8147
|-3.00
|8304.13
|1537
|2006.07.17 18:10
|buy
|769
|0.20
|1.8200
|0.0000
|1.8210
|1538
|2006.07.17 18:10
|buy
|770
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8250
|1539
|2006.07.17 18:10
|buy
|771
|0.10
|1.8200
|0.0000
|1.8300
|1540
|2006.07.17 19:25
|close
|771
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8300
|-5.00
|8299.13
|1541
|2006.07.17 19:25
|close
|770
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8250
|-5.00
|8294.13
|1542
|2006.07.17 19:25
|close
|769
|0.20
|1.8195
|0.0000
|1.8210
|-10.00
|8284.13
|1543
|2006.07.17 19:25
|sell
|772
|0.20
|1.8195
|0.0000
|1.8185
|1544
|2006.07.17 19:25
|sell
|773
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8145
|1545
|2006.07.17 19:25
|sell
|774
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8095
|1546
|2006.07.17 21:25
|t/p
|772
|0.20
|1.8185
|0.0000
|1.8185
|20.00
|8304.13
|1547
|2006.07.18 00:00
|close
|774
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8095
|-0.79
|8303.34
|1548
|2006.07.18 00:00
|close
|773
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8145
|-0.79
|8302.56
|1549
|2006.07.18 00:00
|buy
|775
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8206
|1550
|2006.07.18 00:00
|buy
|776
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8246
|1551
|2006.07.18 00:00
|buy
|777
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8296
|1552
|2006.07.18 00:40
|close
|777
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8296
|-7.00
|8295.56
|1553
|2006.07.18 00:40
|close
|776
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8246
|-7.00
|8288.56
|1554
|2006.07.18 00:40
|close
|775
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8206
|-14.00
|8274.56
|1555
|2006.07.18 00:40
|sell
|778
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8179
|1556
|2006.07.18 00:40
|sell
|779
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8139
|1557
|2006.07.18 00:40
|sell
|780
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8089
|1558
|2006.07.18 00:45
|close
|780
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8089
|0.00
|8274.56
|1559
|2006.07.18 00:45
|close
|779
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8139
|0.00
|8274.56
|1560
|2006.07.18 00:45
|close
|778
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8179
|0.00
|8274.56
|1561
|2006.07.18 00:45
|buy
|781
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8199
|1562
|2006.07.18 00:45
|buy
|782
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8239
|1563
|2006.07.18 00:45
|buy
|783
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8289
|1564
|2006.07.18 01:30
|t/p
|781
|0.20
|1.8199
|0.0000
|1.8199
|20.00
|8294.56
|1565
|2006.07.18 07:55
|close
|783
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8289
|7.00
|8301.56
|1566
|2006.07.18 07:55
|close
|782
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8239
|7.00
|8308.56
|1567
|2006.07.18 07:55
|sell
|784
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8186
|1568
|2006.07.18 07:55
|sell
|785
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8146
|1569
|2006.07.18 07:55
|sell
|786
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8096
|1570
|2006.07.18 08:10
|close
|786
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8096
|-14.00
|8294.56
|1571
|2006.07.18 08:10
|close
|785
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8146
|-14.00
|8280.56
|1572
|2006.07.18 08:10
|close
|784
|0.20
|1.8210
|0.0000
|1.8186
|-28.00
|8252.56
|1573
|2006.07.18 08:10
|buy
|787
|0.20
|1.8210
|0.0000
|1.8220
|1574
|2006.07.18 08:10
|buy
|788
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8260
|1575
|2006.07.18 08:10
|buy
|789
|0.10
|1.8210
|0.0000
|1.8310
|1576
|2006.07.18 09:24
|t/p
|787
|0.20
|1.8220
|0.0000
|1.8220
|20.00
|8272.56
|1577
|2006.07.18 11:58
|t/p
|788
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8260
|50.00
|8322.56
|1578
|2006.07.18 14:35
|t/p
|789
|0.10
|1.8310
|0.0000
|1.8310
|100.00
|8422.56
|1579
|2006.07.18 16:30
|sell
|790
|0.20
|1.8263
|0.0000
|1.8253
|1580
|2006.07.18 16:30
|sell
|791
|0.10
|1.8263
|0.0000
|1.8213
|1581
|2006.07.18 16:30
|sell
|792
|0.10
|1.8263
|0.0000
|1.8163
|1582
|2006.07.18 16:33
|t/p
|790
|0.20
|1.8253
|0.0000
|1.8253
|20.00
|8442.56
|1583
|2006.07.18 21:50
|close
|792
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8163
|-4.00
|8438.56
|1584
|2006.07.18 21:50
|close
|791
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8213
|-4.00
|8434.56
|1585
|2006.07.18 21:50
|buy
|793
|0.20
|1.8267
|0.0000
|1.8277
|1586
|2006.07.18 21:50
|buy
|794
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8317
|1587
|2006.07.18 21:50
|buy
|795
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8367
|1588
|2006.07.18 22:30
|close
|795
|0.10
|1.8257
|0.0000
|1.8367
|-10.00
|8424.56
|1589
|2006.07.18 22:30
|close
|794
|0.10
|1.8257
|0.0000
|1.8317
|-10.00
|8414.56
|1590
|2006.07.18 22:30
|close
|793
|0.20
|1.8257
|0.0000
|1.8277
|-20.00
|8394.56
|1591
|2006.07.18 22:30
|sell
|796
|0.20
|1.8257
|0.0000
|1.8247
|1592
|2006.07.18 22:30
|sell
|797
|0.10
|1.8257
|0.0000
|1.8207
|1593
|2006.07.18 22:30
|sell
|798
|0.10
|1.8257
|0.0000
|1.8157
|1594
|2006.07.19 01:07
|t/p
|796
|0.20
|1.8247
|0.0000
|1.8247
|20.43
|8414.99
|1595
|2006.07.19 04:25
|close
|798
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8157
|3.21
|8418.20
|1596
|2006.07.19 04:25
|close
|797
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8207
|3.21
|8421.42
|1597
|2006.07.19 04:25
|buy
|799
|0.20
|1.8254
|0.0000
|1.8264
|1598
|2006.07.19 04:25
|buy
|800
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8304
|1599
|2006.07.19 04:25
|buy
|801
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8354
|1600
|2006.07.19 05:15
|t/p
|799
|0.20
|1.8264
|0.0000
|1.8264
|20.00
|8441.42
|1601
|2006.07.19 07:20
|close
|801
|0.10
|1.8250
|0.0000
|1.8354
|-4.00
|8437.42
|1602
|2006.07.19 07:20
|close
|800
|0.10
|1.8250
|0.0000
|1.8304
|-4.00
|8433.42
|1603
|2006.07.19 07:20
|sell
|802
|0.20
|1.8250
|0.0000
|1.8240
|1604
|2006.07.19 07:20
|sell
|803
|0.10
|1.8250
|0.0000
|1.8200
|1605
|2006.07.19 07:20
|sell
|804
|0.10
|1.8250
|0.0000
|1.8150
|1606
|2006.07.19 08:07
|t/p
|802
|0.20
|1.8240
|0.0000
|1.8240
|20.00
|8453.42
|1607
|2006.07.19 08:45
|close
|804
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8150
|-21.00
|8432.42
|1608
|2006.07.19 08:45
|close
|803
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8200
|-21.00
|8411.42
|1609
|2006.07.19 08:45
|buy
|805
|0.20
|1.8271
|0.0000
|1.8281
|1610
|2006.07.19 08:45
|buy
|806
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8321
|1611
|2006.07.19 08:45
|buy
|807
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8371
|1612
|2006.07.19 09:16
|t/p
|805
|0.20
|1.8281
|0.0000
|1.8281
|20.00
|8431.42
|1613
|2006.07.19 14:15
|close
|807
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8371
|-11.00
|8420.42
|1614
|2006.07.19 14:15
|close
|806
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8321
|-11.00
|8409.42
|1615
|2006.07.19 14:15
|sell
|808
|0.20
|1.8260
|0.0000
|1.8250
|1616
|2006.07.19 14:15
|sell
|809
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8210
|1617
|2006.07.19 14:15
|sell
|810
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8160
|1618
|2006.07.19 14:30
|t/p
|808
|0.20
|1.8250
|0.0000
|1.8250
|20.00
|8429.42
|1619
|2006.07.19 16:05
|close
|810
|0.10
|1.8315
|0.0000
|1.8160
|-55.00
|8374.42
|1620
|2006.07.19 16:05
|close
|809
|0.10
|1.8315
|0.0000
|1.8210
|-55.00
|8319.42
|1621
|2006.07.19 16:05
|buy
|811
|0.20
|1.8315
|0.0000
|1.8325
|1622
|2006.07.19 16:05
|buy
|812
|0.10
|1.8315
|0.0000
|1.8365
|1623
|2006.07.19 16:05
|buy
|813
|0.10
|1.8315
|0.0000
|1.8415
|1624
|2006.07.19 16:06
|t/p
|811
|0.20
|1.8325
|0.0000
|1.8325
|20.00
|8339.42
|1625
|2006.07.19 16:08
|t/p
|812
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|50.00
|8389.42
|1626
|2006.07.19 18:58
|t/p
|813
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8415
|100.00
|8489.42
|1627
|2006.07.19 22:45
|sell
|814
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|1628
|2006.07.19 22:45
|sell
|815
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|1629
|2006.07.19 22:45
|sell
|816
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|1630
|2006.07.20 02:45
|close
|816
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8319
|-14.36
|8475.06
|1631
|2006.07.20 02:45
|close
|815
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8369
|-14.36
|8460.71
|1632
|2006.07.20 02:45
|close
|814
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8409
|-28.71
|8432.00
|1633
|2006.07.20 02:45
|buy
|817
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8444
|1634
|2006.07.20 02:45
|buy
|818
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8484
|1635
|2006.07.20 02:45
|buy
|819
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8534
|1636
|2006.07.20 03:18
|t/p
|817
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|20.00
|8452.00
|1637
|2006.07.20 06:45
|close
|819
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8534
|10.00
|8462.00
|1638
|2006.07.20 06:45
|close
|818
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8484
|10.00
|8472.00
|1639
|2006.07.20 06:45
|sell
|820
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|1640
|2006.07.20 06:45
|sell
|821
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|1641
|2006.07.20 06:45
|sell
|822
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|1642
|2006.07.20 07:55
|t/p
|820
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8434
|20.00
|8492.00
|1643
|2006.07.20 10:00
|close
|822
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8344
|-12.00
|8480.00
|1644
|2006.07.20 10:00
|close
|821
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8394
|-12.00
|8468.00
|1645
|2006.07.20 10:00
|buy
|823
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8466
|1646
|2006.07.20 10:00
|buy
|824
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8506
|1647
|2006.07.20 10:00
|buy
|825
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8556
|1648
|2006.07.20 10:30
|t/p
|823
|0.20
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|20.00
|8488.00
|1649
|2006.07.20 13:40
|t/p
|824
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8506
|50.00
|8538.00
|1650
|2006.07.20 15:55
|close
|825
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8556
|34.00
|8572.00
|1651
|2006.07.20 15:55
|sell
|826
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8480
|1652
|2006.07.20 15:55
|sell
|827
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8440
|1653
|2006.07.20 15:55
|sell
|828
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8390
|1654
|2006.07.20 16:10
|close
|828
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8390
|-12.00
|8560.00
|1655
|2006.07.20 16:10
|close
|827
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8440
|-12.00
|8548.00
|1656
|2006.07.20 16:10
|close
|826
|0.20
|1.8502
|0.0000
|1.8480
|-24.00
|8524.00
|1657
|2006.07.20 16:10
|buy
|829
|0.20
|1.8502
|0.0000
|1.8512
|1658
|2006.07.20 16:10
|buy
|830
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8552
|1659
|2006.07.20 16:10
|buy
|831
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8602
|1660
|2006.07.20 16:23
|t/p
|829
|0.20
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|20.00
|8544.00
|1661
|2006.07.20 17:50
|close
|831
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8602
|-9.00
|8535.00
|1662
|2006.07.20 17:50
|close
|830
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8552
|-9.00
|8526.00
|1663
|2006.07.20 17:50
|sell
|832
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8483
|1664
|2006.07.20 17:50
|sell
|833
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8443
|1665
|2006.07.20 17:50
|sell
|834
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8393
|1666
|2006.07.20 18:20
|t/p
|832
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8483
|20.00
|8546.00
|1667
|2006.07.20 20:20
|close
|834
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8393
|-12.00
|8534.00
|1668
|2006.07.20 20:20
|close
|833
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8443
|-12.00
|8522.00
|1669
|2006.07.20 20:20
|buy
|835
|0.20
|1.8505
|0.0000
|1.8515
|1670
|2006.07.20 20:20
|buy
|836
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8555
|1671
|2006.07.20 20:20
|buy
|837
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8605
|1672
|2006.07.20 21:15
|close
|837
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8605
|-21.00
|8501.00
|1673
|2006.07.20 21:15
|close
|836
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8555
|-21.00
|8480.00
|1674
|2006.07.20 21:15
|close
|835
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8515
|-42.00
|8438.00
|1675
|2006.07.20 21:15
|sell
|838
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8474
|1676
|2006.07.20 21:15
|sell
|839
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8434
|1677
|2006.07.20 21:15
|sell
|840
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8384
|1678
|2006.07.21 00:50
|close
|840
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8384
|-6.79
|8431.21
|1679
|2006.07.21 00:50
|close
|839
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8434
|-6.79
|8424.43
|1680
|2006.07.21 00:50
|close
|838
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8474
|-13.57
|8410.86
|1681
|2006.07.21 00:50
|buy
|841
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|1682
|2006.07.21 00:50
|buy
|842
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8541
|1683
|2006.07.21 00:50
|buy
|843
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8591
|1684
|2006.07.21 01:35
|close
|843
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8591
|-8.00
|8402.86
|1685
|2006.07.21 01:35
|close
|842
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8541
|-8.00
|8394.86
|1686
|2006.07.21 01:35
|close
|841
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8501
|-16.00
|8378.86
|1687
|2006.07.21 01:35
|sell
|844
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8473
|1688
|2006.07.21 01:35
|sell
|845
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8433
|1689
|2006.07.21 01:35
|sell
|846
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8383
|1690
|2006.07.21 02:09
|t/p
|844
|0.20
|1.8473
|0.0000
|1.8473
|20.00
|8398.86
|1691
|2006.07.21 04:35
|close
|846
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8383
|-3.00
|8395.86
|1692
|2006.07.21 04:35
|close
|845
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8433
|-3.00
|8392.86
|1693
|2006.07.21 04:35
|buy
|847
|0.20
|1.8486
|0.0000
|1.8496
|1694
|2006.07.21 04:35
|buy
|848
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8536
|1695
|2006.07.21 04:35
|buy
|849
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8586
|1696
|2006.07.21 04:40
|t/p
|847
|0.20
|1.8496
|0.0000
|1.8496
|20.00
|8412.86
|1697
|2006.07.21 08:00
|close
|849
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8586
|-9.00
|8403.86
|1698
|2006.07.21 08:00
|close
|848
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8536
|-9.00
|8394.86
|1699
|2006.07.21 08:00
|sell
|850
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8467
|1700
|2006.07.21 08:00
|sell
|851
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8427
|1701
|2006.07.21 08:00
|sell
|852
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8377
|1702
|2006.07.21 08:40
|close
|852
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8377
|-24.00
|8370.86
|1703
|2006.07.21 08:40
|close
|851
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8427
|-24.00
|8346.86
|1704
|2006.07.21 08:40
|close
|850
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8467
|-48.00
|8298.86
|1705
|2006.07.21 08:40
|buy
|853
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1706
|2006.07.21 08:40
|buy
|854
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|1707
|2006.07.21 08:40
|buy
|855
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|1708
|2006.07.21 08:44
|t/p
|853
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|8318.86
|1709
|2006.07.21 09:21
|t/p
|854
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|50.00
|8368.86
|1710
|2006.07.24 02:20
|close
|855
|0.10
|1.8575
|0.0000
|1.8601
|73.65
|8442.51
|1711
|2006.07.24 02:20
|sell
|856
|0.20
|1.8575
|0.0000
|1.8565
|1712
|2006.07.24 02:20
|sell
|857
|0.10
|1.8575
|0.0000
|1.8525
|1713
|2006.07.24 02:20
|sell
|858
|0.10
|1.8575
|0.0000
|1.8475
|1714
|2006.07.24 02:36
|t/p
|856
|0.20
|1.8565
|0.0000
|1.8565
|20.00
|8462.51
|1715
|2006.07.24 07:33
|t/p
|857
|0.10
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|50.00
|8512.51
|1716
|2006.07.24 11:25
|close
|858
|0.10
|1.8526
|0.0000
|1.8475
|49.00
|8561.51
|1717
|2006.07.24 11:25
|buy
|859
|0.20
|1.8526
|0.0000
|1.8536
|1718
|2006.07.24 11:25
|buy
|860
|0.10
|1.8526
|0.0000
|1.8576
|1719
|2006.07.24 11:25
|buy
|861
|0.10
|1.8526
|0.0000
|1.8626
|1720
|2006.07.24 11:28
|t/p
|859
|0.20
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|20.00
|8581.51
|1721
|2006.07.24 16:15
|close
|861
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8626
|-5.00
|8576.51
|1722
|2006.07.24 16:15
|close
|860
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8576
|-5.00
|8571.51
|1723
|2006.07.24 16:15
|sell
|862
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8511
|1724
|2006.07.24 16:15
|sell
|863
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8471
|1725
|2006.07.24 16:15
|sell
|864
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8421
|1726
|2006.07.24 16:20
|t/p
|862
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|8591.51
|1727
|2006.07.24 21:25
|close
|864
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8421
|20.00
|8611.51
|1728
|2006.07.24 21:25
|close
|863
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8471
|20.00
|8631.51
|1729
|2006.07.24 21:25
|buy
|865
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1730
|2006.07.24 21:25
|buy
|866
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|1731
|2006.07.24 21:25
|buy
|867
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|1732
|2006.07.24 23:00
|t/p
|865
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|8651.51
|1733
|2006.07.25 00:55
|close
|867
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8601
|-5.35
|8646.16
|1734
|2006.07.25 00:55
|close
|866
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8551
|-5.35
|8640.81
|1735
|2006.07.25 00:55
|sell
|868
|0.20
|1.8496
|0.0000
|1.8486
|1736
|2006.07.25 00:55
|sell
|869
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8446
|1737
|2006.07.25 00:55
|sell
|870
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8396
|1738
|2006.07.25 02:14
|t/p
|868
|0.20
|1.8486
|0.0000
|1.8486
|20.00
|8660.81
|1739
|2006.07.25 02:36
|t/p
|869
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|50.00
|8710.81
|1740
|2006.07.25 06:05
|close
|870
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8396
|34.00
|8744.81
|1741
|2006.07.25 06:05
|buy
|871
|0.20
|1.8462
|0.0000
|1.8472
|1742
|2006.07.25 06:05
|buy
|872
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8512
|1743
|2006.07.25 06:05
|buy
|873
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8562
|1744
|2006.07.25 06:15
|t/p
|871
|0.20
|1.8472
|0.0000
|1.8472
|20.00
|8764.81
|1745
|2006.07.25 07:35
|t/p
|872
|0.10
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|50.00
|8814.81
|1746
|2006.07.25 10:00
|close
|873
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8562
|37.00
|8851.81
|1747
|2006.07.25 10:00
|sell
|874
|0.20
|1.8499
|0.0000
|1.8489
|1748
|2006.07.25 10:00
|sell
|875
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8449
|1749
|2006.07.25 10:00
|sell
|876
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8399
|1750
|2006.07.25 10:34
|t/p
|874
|0.20
|1.8489
|0.0000
|1.8489
|20.00
|8871.81
|1751
|2006.07.25 12:00
|close
|876
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8399
|-10.00
|8861.81
|1752
|2006.07.25 12:00
|close
|875
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8449
|-10.00
|8851.81
|1753
|2006.07.25 12:00
|buy
|877
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8519
|1754
|2006.07.25 12:00
|buy
|878
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8559
|1755
|2006.07.25 12:00
|buy
|879
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8609
|1756
|2006.07.25 13:50
|close
|879
|0.10
|1.8497
|0.0000
|1.8609
|-12.00
|8839.81
|1757
|2006.07.25 13:50
|close
|878
|0.10
|1.8497
|0.0000
|1.8559
|-12.00
|8827.81
|1758
|2006.07.25 13:50
|close
|877
|0.20
|1.8497
|0.0000
|1.8519
|-24.00
|8803.81
|1759
|2006.07.25 13:50
|sell
|880
|0.20
|1.8497
|0.0000
|1.8487
|1760
|2006.07.25 13:50
|sell
|881
|0.10
|1.8497
|0.0000
|1.8447
|1761
|2006.07.25 13:50
|sell
|882
|0.10
|1.8497
|0.0000
|1.8397
|1762
|2006.07.25 15:25
|close
|882
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8397
|-12.00
|8791.81
|1763
|2006.07.25 15:25
|close
|881
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8447
|-12.00
|8779.81
|1764
|2006.07.25 15:25
|close
|880
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8487
|-24.00
|8755.81
|1765
|2006.07.25 15:25
|buy
|883
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8519
|1766
|2006.07.25 15:25
|buy
|884
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8559
|1767
|2006.07.25 15:25
|buy
|885
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8609
|1768
|2006.07.25 15:54
|t/p
|883
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|20.00
|8775.81
|1769
|2006.07.25 16:15
|close
|885
|0.10
|1.8468
|0.0000
|1.8609
|-41.00
|8734.81
|1770
|2006.07.25 16:15
|close
|884
|0.10
|1.8468
|0.0000
|1.8559
|-41.00
|8693.81
|1771
|2006.07.25 16:15
|sell
|886
|0.20
|1.8468
|0.0000
|1.8458
|1772
|2006.07.25 16:15
|sell
|887
|0.10
|1.8468
|0.0000
|1.8418
|1773
|2006.07.25 16:15
|sell
|888
|0.10
|1.8468
|0.0000
|1.8368
|1774
|2006.07.25 16:22
|t/p
|886
|0.20
|1.8458
|0.0000
|1.8458
|20.00
|8713.81
|1775
|2006.07.25 17:26
|t/p
|887
|0.10
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|50.00
|8763.81
|1776
|2006.07.26 00:00
|close
|888
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8368
|66.22
|8830.02
|1777
|2006.07.26 00:00
|buy
|889
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8412
|1778
|2006.07.26 00:00
|buy
|890
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8452
|1779
|2006.07.26 00:00
|buy
|891
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8502
|1780
|2006.07.26 01:46
|t/p
|889
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|8850.02
|1781
|2006.07.26 03:25
|close
|891
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8502
|2.00
|8852.02
|1782
|2006.07.26 03:25
|close
|890
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8452
|2.00
|8854.02
|1783
|2006.07.26 03:25
|sell
|892
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8394
|1784
|2006.07.26 03:25
|sell
|893
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8354
|1785
|2006.07.26 03:25
|sell
|894
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8304
|1786
|2006.07.26 03:35
|close
|894
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8304
|-4.00
|8850.02
|1787
|2006.07.26 03:35
|close
|893
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8354
|-4.00
|8846.02
|1788
|2006.07.26 03:35
|close
|892
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8394
|-8.00
|8838.02
|1789
|2006.07.26 03:35
|buy
|895
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8418
|1790
|2006.07.26 03:35
|buy
|896
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8458
|1791
|2006.07.26 03:35
|buy
|897
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8508
|1792
|2006.07.26 07:04
|t/p
|895
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|20.00
|8858.02
|1793
|2006.07.26 08:20
|close
|897
|0.10
|1.8396
|0.0000
|1.8508
|-12.00
|8846.02
|1794
|2006.07.26 08:20
|close
|896
|0.10
|1.8396
|0.0000
|1.8458
|-12.00
|8834.02
|1795
|2006.07.26 08:20
|sell
|898
|0.20
|1.8396
|0.0000
|1.8386
|1796
|2006.07.26 08:20
|sell
|899
|0.10
|1.8396
|0.0000
|1.8346
|1797
|2006.07.26 08:20
|sell
|900
|0.10
|1.8396
|0.0000
|1.8296
|1798
|2006.07.26 14:50
|close
|900
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8296
|-21.00
|8813.02
|1799
|2006.07.26 14:50
|close
|899
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8346
|-21.00
|8792.02
|1800
|2006.07.26 14:50
|close
|898
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8386
|-42.00
|8750.02
|1801
|2006.07.26 14:50
|buy
|901
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8427
|1802
|2006.07.26 14:50
|buy
|902
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8467
|1803
|2006.07.26 14:50
|buy
|903
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8517
|1804
|2006.07.26 14:55
|t/p
|901
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|20.00
|8770.02
|1805
|2006.07.26 16:30
|t/p
|902
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8467
|50.00
|8820.02
|1806
|2006.07.26 20:08
|t/p
|903
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8517
|100.00
|8920.02
|1807
|2006.07.27 02:10
|sell
|904
|0.20
|1.8533
|0.0000
|1.8523
|1808
|2006.07.27 02:10
|sell
|905
|0.10
|1.8533
|0.0000
|1.8483
|1809
|2006.07.27 02:10
|sell
|906
|0.10
|1.8533
|0.0000
|1.8433
|1810
|2006.07.27 02:35
|close
|906
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8433
|-11.00
|8909.02
|1811
|2006.07.27 02:35
|close
|905
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8483
|-11.00
|8898.02
|1812
|2006.07.27 02:35
|close
|904
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8523
|-22.00
|8876.02
|1813
|2006.07.27 02:35
|buy
|907
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|1814
|2006.07.27 02:35
|buy
|908
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8594
|1815
|2006.07.27 02:35
|buy
|909
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8644
|1816
|2006.07.27 03:30
|close
|909
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8644
|-7.00
|8869.02
|1817
|2006.07.27 03:30
|close
|908
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8594
|-7.00
|8862.02
|1818
|2006.07.27 03:30
|close
|907
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8554
|-14.00
|8848.02
|1819
|2006.07.27 03:30
|sell
|910
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8527
|1820
|2006.07.27 03:30
|sell
|911
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8487
|1821
|2006.07.27 03:30
|sell
|912
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8437
|1822
|2006.07.27 05:00
|t/p
|910
|0.20
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|20.00
|8868.02
|1823
|2006.07.27 06:15
|close
|912
|0.10
|1.8538
|0.0000
|1.8437
|-1.00
|8867.02
|1824
|2006.07.27 06:15
|close
|911
|0.10
|1.8538
|0.0000
|1.8487
|-1.00
|8866.02
|1825
|2006.07.27 06:15
|buy
|913
|0.20
|1.8538
|0.0000
|1.8548
|1826
|2006.07.27 06:15
|buy
|914
|0.10
|1.8538
|0.0000
|1.8588
|1827
|2006.07.27 06:15
|buy
|915
|0.10
|1.8538
|0.0000
|1.8638
|1828
|2006.07.27 06:57
|t/p
|913
|0.20
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|20.00
|8886.02
|1829
|2006.07.27 09:11
|t/p
|914
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8588
|50.00
|8936.02
|1830
|2006.07.27 14:35
|close
|915
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8638
|50.00
|8986.02
|1831
|2006.07.27 14:35
|sell
|916
|0.20
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|1832
|2006.07.27 14:35
|sell
|917
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8538
|1833
|2006.07.27 14:35
|sell
|918
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8488
|1834
|2006.07.27 14:36
|t/p
|916
|0.20
|1.8578
|0.0000
|1.8578
|20.00
|9006.02
|1835
|2006.07.27 15:10
|close
|918
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8488
|-52.00
|8954.02
|1836
|2006.07.27 15:10
|close
|917
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8538
|-52.00
|8902.02
|1837
|2006.07.27 15:10
|buy
|919
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8650
|1838
|2006.07.27 15:10
|buy
|920
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8690
|1839
|2006.07.27 15:10
|buy
|921
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8740
|1840
|2006.07.27 15:11
|t/p
|919
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|20.00
|8922.02
|1841
|2006.07.27 17:45
|close
|921
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8740
|-10.00
|8912.02
|1842
|2006.07.27 17:45
|close
|920
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8690
|-10.00
|8902.02
|1843
|2006.07.27 17:45
|sell
|922
|0.20
|1.8630
|0.0000
|1.8620
|1844
|2006.07.27 17:45
|sell
|923
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8580
|1845
|2006.07.27 17:45
|sell
|924
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|1846
|2006.07.27 17:58
|t/p
|922
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|20.00
|8922.02
|1847
|2006.07.27 20:13
|t/p
|923
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|50.00
|8972.02
|1848
|2006.07.28 00:05
|close
|924
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8530
|50.22
|9022.24
|1849
|2006.07.28 00:05
|buy
|925
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8590
|1850
|2006.07.28 00:05
|buy
|926
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8630
|1851
|2006.07.28 00:05
|buy
|927
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8680
|1852
|2006.07.28 01:25
|close
|927
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8680
|-9.00
|9013.24
|1853
|2006.07.28 01:25
|close
|926
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8630
|-9.00
|9004.24
|1854
|2006.07.28 01:25
|close
|925
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8590
|-18.00
|8986.24
|1855
|2006.07.28 01:25
|sell
|928
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8561
|1856
|2006.07.28 01:25
|sell
|929
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8521
|1857
|2006.07.28 01:25
|sell
|930
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8471
|1858
|2006.07.28 01:33
|t/p
|928
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8561
|20.00
|9006.24
|1859
|2006.07.28 05:00
|close
|930
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8471
|5.00
|9011.24
|1860
|2006.07.28 05:00
|close
|929
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8521
|5.00
|9016.24
|1861
|2006.07.28 05:00
|buy
|931
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|1862
|2006.07.28 05:00
|buy
|932
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8616
|1863
|2006.07.28 05:00
|buy
|933
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|1864
|2006.07.28 05:44
|t/p
|931
|0.20
|1.8576
|0.0000
|1.8576
|20.00
|9036.24
|1865
|2006.07.28 11:46
|t/p
|932
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|50.00
|9086.24
|1866
|2006.07.28 13:00
|close
|933
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8666
|5.00
|9091.24
|1867
|2006.07.28 13:00
|sell
|934
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8561
|1868
|2006.07.28 13:00
|sell
|935
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8521
|1869
|2006.07.28 13:00
|sell
|936
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8471
|1870
|2006.07.28 13:35
|t/p
|934
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8561
|20.00
|9111.24
|1871
|2006.07.28 14:40
|close
|936
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8471
|-64.00
|9047.24
|1872
|2006.07.28 14:40
|close
|935
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8521
|-64.00
|8983.24
|1873
|2006.07.28 14:40
|buy
|937
|0.20
|1.8635
|0.0000
|1.8645
|1874
|2006.07.28 14:40
|buy
|938
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8685
|1875
|2006.07.28 14:40
|buy
|939
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8735
|1876
|2006.07.28 14:48
|t/p
|937
|0.20
|1.8645
|0.0000
|1.8645
|20.00
|9003.24
|1877
|2006.07.28 20:40
|close
|939
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8735
|6.00
|9009.24
|1878
|2006.07.28 20:40
|close
|938
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8685
|6.00
|9015.24
|1879
|2006.07.28 20:40
|sell
|940
|0.20
|1.8641
|0.0000
|1.8631
|1880
|2006.07.28 20:40
|sell
|941
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8591
|1881
|2006.07.28 20:40
|sell
|942
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|1882
|2006.07.28 21:50
|t/p
|940
|0.20
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|20.00
|9035.24
|1883
|2006.07.31 02:15
|close
|942
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8541
|5.21
|9040.45
|1884
|2006.07.31 02:15
|close
|941
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8591
|5.21
|9045.67
|1885
|2006.07.31 02:15
|buy
|943
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|1886
|2006.07.31 02:15
|buy
|944
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|1887
|2006.07.31 02:15
|buy
|945
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|1888
|2006.07.31 02:55
|close
|945
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8736
|-12.00
|9033.67
|1889
|2006.07.31 02:55
|close
|944
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8686
|-12.00
|9021.67
|1890
|2006.07.31 02:55
|close
|943
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8646
|-24.00
|8997.67
|1891
|2006.07.31 02:55
|sell
|946
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8614
|1892
|2006.07.31 02:55
|sell
|947
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8574
|1893
|2006.07.31 02:55
|sell
|948
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8524
|1894
|2006.07.31 05:05
|close
|948
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8524
|-14.00
|8983.67
|1895
|2006.07.31 05:05
|close
|947
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8574
|-14.00
|8969.67
|1896
|2006.07.31 05:05
|close
|946
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8614
|-28.00
|8941.67
|1897
|2006.07.31 05:05
|buy
|949
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8648
|1898
|2006.07.31 05:05
|buy
|950
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8688
|1899
|2006.07.31 05:05
|buy
|951
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8738
|1900
|2006.07.31 05:30
|t/p
|949
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|20.00
|8961.67
|1901
|2006.07.31 08:15
|close
|951
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8738
|2.00
|8963.67
|1902
|2006.07.31 08:15
|close
|950
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8688
|2.00
|8965.67
|1903
|2006.07.31 08:15
|sell
|952
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8630
|1904
|2006.07.31 08:15
|sell
|953
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8590
|1905
|2006.07.31 08:15
|sell
|954
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8540
|1906
|2006.07.31 08:33
|t/p
|952
|0.20
|1.8630
|0.0000
|1.8630
|20.00
|8985.67
|1907
|2006.07.31 10:20
|close
|954
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8540
|-4.00
|8981.67
|1908
|2006.07.31 10:20
|close
|953
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8590
|-4.00
|8977.67
|1909
|2006.07.31 10:20
|buy
|955
|0.20
|1.8644
|0.0000
|1.8654
|1910
|2006.07.31 10:20
|buy
|956
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8694
|1911
|2006.07.31 10:20
|buy
|957
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8744
|1912
|2006.07.31 10:28
|t/p
|955
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8654
|20.00
|8997.67
|1913
|2006.07.31 12:45
|close
|957
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8744
|-9.00
|8988.67
|1914
|2006.07.31 12:45
|close
|956
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8694
|-9.00
|8979.67
|1915
|2006.07.31 12:45
|sell
|958
|0.20
|1.8635
|0.0000
|1.8625
|1916
|2006.07.31 12:45
|sell
|959
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8585
|1917
|2006.07.31 12:45
|sell
|960
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|1918
|2006.07.31 13:15
|close
|960
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8535
|-22.00
|8957.67
|1919
|2006.07.31 13:15
|close
|959
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8585
|-22.00
|8935.67
|1920
|2006.07.31 13:15
|close
|958
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8625
|-44.00
|8891.67
|1921
|2006.07.31 13:15
|buy
|961
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8667
|1922
|2006.07.31 13:15
|buy
|962
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8707
|1923
|2006.07.31 13:15
|buy
|963
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8757
|1924
|2006.07.31 13:54
|t/p
|961
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|20.00
|8911.67
|1925
|2006.07.31 16:40
|close
|963
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8757
|0.00
|8911.67
|1926
|2006.07.31 16:40
|close
|962
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8707
|0.00
|8911.67
|1927
|2006.07.31 16:40
|sell
|964
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8647
|1928
|2006.07.31 16:40
|sell
|965
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8607
|1929
|2006.07.31 16:40
|sell
|966
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8557
|1930
|2006.07.31 16:55
|close
|966
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8557
|-11.00
|8900.67
|1931
|2006.07.31 16:55
|close
|965
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8607
|-11.00
|8889.67
|1932
|2006.07.31 16:55
|close
|964
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8647
|-22.00
|8867.67
|1933
|2006.07.31 16:55
|buy
|967
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8678
|1934
|2006.07.31 16:55
|buy
|968
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8718
|1935
|2006.07.31 16:55
|buy
|969
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8768
|1936
|2006.07.31 17:25
|t/p
|967
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|20.00
|8887.67
|1937
|2006.08.01 00:25
|close
|969
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8768
|4.65
|8892.32
|1938
|2006.08.01 00:25
|close
|968
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8718
|4.65
|8896.97
|1939
|2006.08.01 00:25
|sell
|970
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|1940
|2006.08.01 00:25
|sell
|971
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8623
|1941
|2006.08.01 00:25
|sell
|972
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8573
|1942
|2006.08.01 00:32
|t/p
|970
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.00
|8916.97
|1943
|2006.08.01 01:20
|close
|972
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8573
|-2.00
|8914.97
|1944
|2006.08.01 01:20
|close
|971
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8623
|-2.00
|8912.97
|1945
|2006.08.01 01:20
|buy
|973
|0.20
|1.8675
|0.0000
|1.8685
|1946
|2006.08.01 01:20
|buy
|974
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8725
|1947
|2006.08.01 01:20
|buy
|975
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8775
|1948
|2006.08.01 02:40
|close
|975
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8775
|-10.00
|8902.97
|1949
|2006.08.01 02:40
|close
|974
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8725
|-10.00
|8892.97
|1950
|2006.08.01 02:40
|close
|973
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8685
|-20.00
|8872.97
|1951
|2006.08.01 02:40
|sell
|976
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8655
|1952
|2006.08.01 02:40
|sell
|977
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8615
|1953
|2006.08.01 02:40
|sell
|978
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8565
|1954
|2006.08.01 03:41
|t/p
|976
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8655
|20.00
|8892.97
|1955
|2006.08.01 09:15
|close
|978
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8565
|13.00
|8905.97
|1956
|2006.08.01 09:15
|close
|977
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8615
|13.00
|8918.97
|1957
|2006.08.01 09:15
|buy
|979
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|1958
|2006.08.01 09:15
|buy
|980
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8702
|1959
|2006.08.01 09:15
|buy
|981
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8752
|1960
|2006.08.01 10:31
|t/p
|979
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|20.00
|8938.97
|1961
|2006.08.01 14:45
|close
|981
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8752
|-12.00
|8926.97
|1962
|2006.08.01 14:45
|close
|980
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8702
|-12.00
|8914.97
|1963
|2006.08.01 14:45
|sell
|982
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8630
|1964
|2006.08.01 14:45
|sell
|983
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8590
|1965
|2006.08.01 14:45
|sell
|984
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8540
|1966
|2006.08.01 15:50
|close
|984
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8540
|-42.00
|8872.97
|1967
|2006.08.01 15:50
|close
|983
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8590
|-42.00
|8830.97
|1968
|2006.08.01 15:50
|close
|982
|0.20
|1.8682
|0.0000
|1.8630
|-84.00
|8746.97
|1969
|2006.08.01 15:50
|buy
|985
|0.20
|1.8682
|0.0000
|1.8692
|1970
|2006.08.01 15:50
|buy
|986
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8732
|1971
|2006.08.01 15:50
|buy
|987
|0.10
|1.8682
|0.0000
|1.8782
|1972
|2006.08.01 16:35
|close
|987
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8782
|-27.00
|8719.97
|1973
|2006.08.01 16:35
|close
|986
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8732
|-27.00
|8692.97
|1974
|2006.08.01 16:35
|close
|985
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8692
|-54.00
|8638.97
|1975
|2006.08.01 16:35
|sell
|988
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8645
|1976
|2006.08.01 16:35
|sell
|989
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8605
|1977
|2006.08.01 16:35
|sell
|990
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8555
|1978
|2006.08.01 16:40
|close
|990
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8555
|-13.00
|8625.97
|1979
|2006.08.01 16:40
|close
|989
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8605
|-13.00
|8612.97
|1980
|2006.08.01 16:40
|close
|988
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8645
|-26.00
|8586.97
|1981
|2006.08.01 16:40
|buy
|991
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8678
|1982
|2006.08.01 16:40
|buy
|992
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8718
|1983
|2006.08.01 16:40
|buy
|993
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8768
|1984
|2006.08.01 17:17
|t/p
|991
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|20.00
|8606.97
|1985
|2006.08.01 18:07
|t/p
|992
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|50.00
|8656.97
|1986
|2006.08.02 00:35
|close
|993
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8768
|86.65
|8743.62
|1987
|2006.08.02 00:35
|sell
|994
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|1988
|2006.08.02 00:35
|sell
|995
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8705
|1989
|2006.08.02 00:35
|sell
|996
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8655
|1990
|2006.08.02 02:00
|close
|996
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8655
|-11.00
|8732.62
|1991
|2006.08.02 02:00
|close
|995
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8705
|-11.00
|8721.62
|1992
|2006.08.02 02:00
|close
|994
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8745
|-22.00
|8699.62
|1993
|2006.08.02 02:00
|buy
|997
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|1994
|2006.08.02 02:00
|buy
|998
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8816
|1995
|2006.08.02 02:00
|buy
|999
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8866
|1996
|2006.08.02 04:40
|t/p
|997
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8776
|20.00
|8719.62
|1997
|2006.08.02 06:35
|close
|999
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8866
|-1.00
|8718.62
|1998
|2006.08.02 06:35
|close
|998
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8816
|-1.00
|8717.62
|1999
|2006.08.02 06:35
|sell
|1000
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8755
|2000
|2006.08.02 06:35
|sell
|1001
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8715
|2001
|2006.08.02 06:35
|sell
|1002
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8665
|2002
|2006.08.02 08:39
|t/p
|1000
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|20.00
|8737.62
|2003
|2006.08.02 13:50
|close
|1002
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8665
|10.00
|8747.62
|2004
|2006.08.02 13:50
|close
|1001
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8715
|10.00
|8757.62
|2005
|2006.08.02 13:50
|buy
|1003
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8765
|2006
|2006.08.02 13:50
|buy
|1004
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8805
|2007
|2006.08.02 13:50
|buy
|1005
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8855
|2008
|2006.08.02 14:15
|t/p
|1003
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|20.00
|8777.62
|2009
|2006.08.02 14:50
|close
|1005
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8855
|-6.00
|8771.62
|2010
|2006.08.02 14:50
|close
|1004
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8805
|-6.00
|8765.62
|2011
|2006.08.02 14:50
|sell
|1006
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|2012
|2006.08.02 14:50
|sell
|1007
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8699
|2013
|2006.08.02 14:50
|sell
|1008
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|2014
|2006.08.02 15:00
|close
|1008
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8649
|-13.00
|8752.62
|2015
|2006.08.02 15:00
|close
|1007
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8699
|-13.00
|8739.62
|2016
|2006.08.02 15:00
|close
|1006
|0.20
|1.8762
|0.0000
|1.8739
|-26.00
|8713.62
|2017
|2006.08.02 15:00
|buy
|1009
|0.20
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2018
|2006.08.02 15:00
|buy
|1010
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8812
|2019
|2006.08.02 15:00
|buy
|1011
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8862
|2020
|2006.08.02 15:20
|t/p
|1009
|0.20
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|20.00
|8733.62
|2021
|2006.08.02 17:25
|close
|1011
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8862
|-5.00
|8728.62
|2022
|2006.08.02 17:25
|close
|1010
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8812
|-5.00
|8723.62
|2023
|2006.08.02 17:25
|sell
|1012
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|2024
|2006.08.02 17:25
|sell
|1013
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8707
|2025
|2006.08.02 17:25
|sell
|1014
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8657
|2026
|2006.08.02 17:30
|close
|1014
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8657
|-12.00
|8711.62
|2027
|2006.08.02 17:30
|close
|1013
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8707
|-12.00
|8699.62
|2028
|2006.08.02 17:30
|close
|1012
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8747
|-24.00
|8675.62
|2029
|2006.08.02 17:30
|buy
|1015
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8779
|2030
|2006.08.02 17:30
|buy
|1016
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8819
|2031
|2006.08.02 17:30
|buy
|1017
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8869
|2032
|2006.08.02 17:39
|t/p
|1015
|0.20
|1.8779
|0.0000
|1.8779
|20.00
|8695.62
|2033
|2006.08.02 22:00
|close
|1017
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8869
|-5.00
|8690.62
|2034
|2006.08.02 22:00
|close
|1016
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8819
|-5.00
|8685.62
|2035
|2006.08.02 22:00
|sell
|1018
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8754
|2036
|2006.08.02 22:00
|sell
|1019
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8714
|2037
|2006.08.02 22:00
|sell
|1020
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8664
|2038
|2006.08.03 00:30
|close
|1020
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8664
|-11.36
|8674.26
|2039
|2006.08.03 00:30
|close
|1019
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8714
|-11.36
|8662.91
|2040
|2006.08.03 00:30
|close
|1018
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8754
|-22.71
|8640.20
|2041
|2006.08.03 00:30
|buy
|1021
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2042
|2006.08.03 00:30
|buy
|1022
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8826
|2043
|2006.08.03 00:30
|buy
|1023
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|2044
|2006.08.03 02:20
|close
|1023
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8876
|-13.00
|8627.20
|2045
|2006.08.03 02:20
|close
|1022
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8826
|-13.00
|8614.20
|2046
|2006.08.03 02:20
|close
|1021
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8786
|-26.00
|8588.20
|2047
|2006.08.03 02:20
|sell
|1024
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8753
|2048
|2006.08.03 02:20
|sell
|1025
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8713
|2049
|2006.08.03 02:20
|sell
|1026
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8663
|2050
|2006.08.03 02:23
|t/p
|1024
|0.20
|1.8753
|0.0000
|1.8753
|20.00
|8608.20
|2051
|2006.08.03 04:30
|close
|1026
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8663
|-12.00
|8596.20
|2052
|2006.08.03 04:30
|close
|1025
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8713
|-12.00
|8584.20
|2053
|2006.08.03 04:30
|buy
|1027
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8785
|2054
|2006.08.03 04:30
|buy
|1028
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8825
|2055
|2006.08.03 04:30
|buy
|1029
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8875
|2056
|2006.08.03 06:20
|close
|1029
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8875
|-19.00
|8565.20
|2057
|2006.08.03 06:20
|close
|1028
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8825
|-19.00
|8546.20
|2058
|2006.08.03 06:20
|close
|1027
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8785
|-38.00
|8508.20
|2059
|2006.08.03 06:20
|sell
|1030
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|2060
|2006.08.03 06:20
|sell
|1031
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8706
|2061
|2006.08.03 06:20
|sell
|1032
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|2062
|2006.08.03 07:45
|t/p
|1030
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|20.00
|8528.20
|2063
|2006.08.03 09:00
|close
|1032
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8656
|-1.00
|8527.20
|2064
|2006.08.03 09:00
|close
|1031
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8706
|-1.00
|8526.20
|2065
|2006.08.03 09:00
|buy
|1033
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2066
|2006.08.03 09:00
|buy
|1034
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8807
|2067
|2006.08.03 09:00
|buy
|1035
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8857
|2068
|2006.08.03 09:11
|t/p
|1033
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8767
|20.00
|8546.20
|2069
|2006.08.03 09:40
|close
|1035
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8857
|-10.00
|8536.20
|2070
|2006.08.03 09:40
|close
|1034
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8807
|-10.00
|8526.20
|2071
|2006.08.03 09:40
|sell
|1036
|0.20
|1.8747
|0.0000
|1.8737
|2072
|2006.08.03 09:40
|sell
|1037
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8697
|2073
|2006.08.03 09:40
|sell
|1038
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8647
|2074
|2006.08.03 10:03
|t/p
|1036
|0.20
|1.8737
|0.0000
|1.8737
|20.00
|8546.20
|2075
|2006.08.03 13:10
|close
|1038
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8647
|-108.00
|8438.20
|2076
|2006.08.03 13:10
|close
|1037
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8697
|-108.00
|8330.20
|2077
|2006.08.03 13:10
|buy
|1039
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|2078
|2006.08.03 13:10
|buy
|1040
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8905
|2079
|2006.08.03 13:10
|buy
|1041
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8955
|2080
|2006.08.03 13:19
|t/p
|1039
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|20.00
|8350.20
|2081
|2006.08.03 14:41
|t/p
|1040
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8905
|50.00
|8400.20
|2082
|2006.08.03 17:35
|close
|1041
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8955
|6.00
|8406.20
|2083
|2006.08.03 17:35
|sell
|1042
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2084
|2006.08.03 17:35
|sell
|1043
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|2085
|2006.08.03 17:35
|sell
|1044
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|2086
|2006.08.03 17:58
|t/p
|1042
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|8426.20
|2087
|2006.08.03 20:25
|close
|1044
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8761
|-26.00
|8400.20
|2088
|2006.08.03 20:25
|close
|1043
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8811
|-26.00
|8374.20
|2089
|2006.08.03 20:25
|buy
|1045
|0.20
|1.8887
|0.0000
|1.8897
|2090
|2006.08.03 20:25
|buy
|1046
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8937
|2091
|2006.08.03 20:25
|buy
|1047
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8987
|2092
|2006.08.03 22:25
|close
|1047
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8987
|-14.00
|8360.20
|2093
|2006.08.03 22:25
|close
|1046
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8937
|-14.00
|8346.20
|2094
|2006.08.03 22:25
|close
|1045
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8897
|-28.00
|8318.20
|2095
|2006.08.03 22:25
|sell
|1048
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|2096
|2006.08.03 22:25
|sell
|1049
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8823
|2097
|2006.08.03 22:25
|sell
|1050
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2098
|2006.08.04 01:19
|t/p
|1048
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|20.43
|8338.63
|2099
|2006.08.04 03:20
|close
|1050
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8773
|1.22
|8339.84
|2100
|2006.08.04 03:20
|close
|1049
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8823
|1.22
|8341.06
|2101
|2006.08.04 03:20
|buy
|1051
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|2102
|2006.08.04 03:20
|buy
|1052
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|2103
|2006.08.04 03:20
|buy
|1053
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|2104
|2006.08.04 03:49
|t/p
|1051
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|20.00
|8361.06
|2105
|2006.08.04 04:45
|close
|1053
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8972
|-11.00
|8350.06
|2106
|2006.08.04 04:45
|close
|1052
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8922
|-11.00
|8339.06
|2107
|2006.08.04 04:45
|sell
|1054
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2108
|2006.08.04 04:45
|sell
|1055
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|2109
|2006.08.04 04:45
|sell
|1056
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|2110
|2006.08.04 08:15
|close
|1056
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8761
|-1.00
|8338.06
|2111
|2006.08.04 08:15
|close
|1055
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8811
|-1.00
|8337.06
|2112
|2006.08.04 08:15
|close
|1054
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8851
|-2.00
|8335.06
|2113
|2006.08.04 08:15
|buy
|1057
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2114
|2006.08.04 08:15
|buy
|1058
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8912
|2115
|2006.08.04 08:15
|buy
|1059
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8962
|2116
|2006.08.04 08:20
|close
|1059
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8962
|-1.00
|8334.06
|2117
|2006.08.04 08:20
|close
|1058
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8912
|-1.00
|8333.06
|2118
|2006.08.04 08:20
|close
|1057
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8872
|-2.00
|8331.06
|2119
|2006.08.04 08:20
|sell
|1060
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2120
|2006.08.04 08:20
|sell
|1061
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|2121
|2006.08.04 08:20
|sell
|1062
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|2122
|2006.08.04 08:30
|close
|1062
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8761
|-1.00
|8330.06
|2123
|2006.08.04 08:30
|close
|1061
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8811
|-1.00
|8329.06
|2124
|2006.08.04 08:30
|close
|1060
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8851
|-2.00
|8327.06
|2125
|2006.08.04 08:30
|buy
|1063
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2126
|2006.08.04 08:30
|buy
|1064
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8912
|2127
|2006.08.04 08:30
|buy
|1065
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8962
|2128
|2006.08.04 08:58
|t/p
|1063
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|20.00
|8347.06
|2129
|2006.08.04 10:08
|t/p
|1064
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|50.00
|8397.06
|2130
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1065
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|100.00
|8497.06
|2131
|2006.08.04 20:00
|sell
|1066
|0.20
|1.9084
|0.0000
|1.9074
|2132
|2006.08.04 20:00
|sell
|1067
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9034
|2133
|2006.08.04 20:00
|sell
|1068
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.8984
|2134
|2006.08.04 22:52
|t/p
|1066
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9074
|20.00
|8517.06
|2135
|2006.08.07 08:20
|close
|1068
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.8984
|9.21
|8526.27
|2136
|2006.08.07 08:20
|close
|1067
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9034
|9.21
|8535.49
|2137
|2006.08.07 08:20
|buy
|1069
|0.20
|1.9075
|0.0000
|1.9085
|2138
|2006.08.07 08:20
|buy
|1070
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9125
|2139
|2006.08.07 08:20
|buy
|1071
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9175
|2140
|2006.08.07 09:00
|close
|1071
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9175
|-23.00
|8512.49
|2141
|2006.08.07 09:00
|close
|1070
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9125
|-23.00
|8489.49
|2142
|2006.08.07 09:00
|close
|1069
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9085
|-46.00
|8443.49
|2143
|2006.08.07 09:00
|sell
|1072
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|2144
|2006.08.07 09:00
|sell
|1073
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9002
|2145
|2006.08.07 09:00
|sell
|1074
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.8952
|2146
|2006.08.07 09:50
|close
|1074
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.8952
|-26.00
|8417.49
|2147
|2006.08.07 09:50
|close
|1073
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9002
|-26.00
|8391.49
|2148
|2006.08.07 09:50
|close
|1072
|0.20
|1.9078
|0.0000
|1.9042
|-52.00
|8339.49
|2149
|2006.08.07 09:50
|buy
|1075
|0.20
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|2150
|2006.08.07 09:50
|buy
|1076
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9128
|2151
|2006.08.07 09:50
|buy
|1077
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9178
|2152
|2006.08.07 11:55
|close
|1077
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9178
|-23.00
|8316.49
|2153
|2006.08.07 11:55
|close
|1076
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9128
|-23.00
|8293.49
|2154
|2006.08.07 11:55
|close
|1075
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9088
|-46.00
|8247.49
|2155
|2006.08.07 11:55
|sell
|1078
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9045
|2156
|2006.08.07 11:55
|sell
|1079
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9005
|2157
|2006.08.07 11:55
|sell
|1080
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8955
|2158
|2006.08.07 12:25
|close
|1080
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.8955
|-19.00
|8228.49
|2159
|2006.08.07 12:25
|close
|1079
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9005
|-19.00
|8209.49
|2160
|2006.08.07 12:25
|close
|1078
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9045
|-38.00
|8171.49
|2161
|2006.08.07 12:25
|buy
|1081
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2162
|2006.08.07 12:25
|buy
|1082
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9124
|2163
|2006.08.07 12:25
|buy
|1083
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9174
|2164
|2006.08.07 12:29
|t/p
|1081
|0.20
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|20.00
|8191.49
|2165
|2006.08.07 18:40
|close
|1083
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.9174
|11.00
|8202.49
|2166
|2006.08.07 18:40
|close
|1082
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.9124
|11.00
|8213.49
|2167
|2006.08.07 18:40
|sell
|1084
|0.20
|1.9085
|0.0000
|1.9075
|2168
|2006.08.07 18:40
|sell
|1085
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.9035
|2169
|2006.08.07 18:40
|sell
|1086
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.8985
|2170
|2006.08.07 19:15
|t/p
|1084
|0.20
|1.9075
|0.0000
|1.9075
|20.00
|8233.49
|2171
|2006.08.07 22:45
|close
|1086
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.8985
|12.00
|8245.49
|2172
|2006.08.07 22:45
|close
|1085
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9035
|12.00
|8257.49
|2173
|2006.08.07 22:45
|buy
|1087
|0.20
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2174
|2006.08.07 22:45
|buy
|1088
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9123
|2175
|2006.08.07 22:45
|buy
|1089
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9173
|2176
|2006.08.07 23:25
|close
|1089
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9173
|-14.00
|8243.49
|2177
|2006.08.07 23:25
|close
|1088
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9123
|-14.00
|8229.49
|2178
|2006.08.07 23:25
|close
|1087
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9083
|-28.00
|8201.49
|2179
|2006.08.07 23:25
|sell
|1090
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9049
|2180
|2006.08.07 23:25
|sell
|1091
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9009
|2181
|2006.08.07 23:25
|sell
|1092
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8959
|2182
|2006.08.07 23:58
|t/p
|1090
|0.20
|1.9049
|0.0000
|1.9049
|20.00
|8221.49
|2183
|2006.08.08 03:00
|close
|1092
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8959
|2.21
|8223.70
|2184
|2006.08.08 03:00
|close
|1091
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9009
|2.21
|8225.92
|2185
|2006.08.08 03:00
|buy
|1093
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2186
|2006.08.08 03:00
|buy
|1094
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9107
|2187
|2006.08.08 03:00
|buy
|1095
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9157
|2188
|2006.08.08 04:05
|close
|1095
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9157
|-17.00
|8208.92
|2189
|2006.08.08 04:05
|close
|1094
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9107
|-17.00
|8191.92
|2190
|2006.08.08 04:05
|close
|1093
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9067
|-34.00
|8157.92
|2191
|2006.08.08 04:05
|sell
|1096
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9030
|2192
|2006.08.08 04:05
|sell
|1097
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8990
|2193
|2006.08.08 04:05
|sell
|1098
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8940
|2194
|2006.08.08 06:35
|close
|1098
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8940
|-1.00
|8156.92
|2195
|2006.08.08 06:35
|close
|1097
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8990
|-1.00
|8155.92
|2196
|2006.08.08 06:35
|close
|1096
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9030
|-2.00
|8153.92
|2197
|2006.08.08 06:35
|buy
|1099
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9051
|2198
|2006.08.08 06:35
|buy
|1100
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9091
|2199
|2006.08.08 06:35
|buy
|1101
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9141
|2200
|2006.08.08 06:45
|t/p
|1099
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9051
|20.00
|8173.92
|2201
|2006.08.08 13:45
|close
|1101
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9141
|14.00
|8187.92
|2202
|2006.08.08 13:45
|close
|1100
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9091
|14.00
|8201.92
|2203
|2006.08.08 13:45
|sell
|1102
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9045
|2204
|2006.08.08 13:45
|sell
|1103
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9005
|2205
|2006.08.08 13:45
|sell
|1104
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8955
|2206
|2006.08.08 14:00
|close
|1104
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8955
|-2.00
|8199.92
|2207
|2006.08.08 14:00
|close
|1103
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9005
|-2.00
|8197.92
|2208
|2006.08.08 14:00
|close
|1102
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9045
|-4.00
|8193.92
|2209
|2006.08.08 14:00
|buy
|1105
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2210
|2006.08.08 14:00
|buy
|1106
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9107
|2211
|2006.08.08 14:00
|buy
|1107
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9157
|2212
|2006.08.08 14:05
|close
|1107
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9157
|-3.00
|8190.92
|2213
|2006.08.08 14:05
|close
|1106
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9107
|-3.00
|8187.92
|2214
|2006.08.08 14:05
|close
|1105
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9067
|-6.00
|8181.92
|2215
|2006.08.08 14:05
|sell
|1108
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2216
|2006.08.08 14:05
|sell
|1109
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9004
|2217
|2006.08.08 14:05
|sell
|1110
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2218
|2006.08.08 14:10
|close
|1110
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8954
|-2.00
|8179.92
|2219
|2006.08.08 14:10
|close
|1109
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9004
|-2.00
|8177.92
|2220
|2006.08.08 14:10
|close
|1108
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9044
|-4.00
|8173.92
|2221
|2006.08.08 14:10
|buy
|1111
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|2222
|2006.08.08 14:10
|buy
|1112
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9106
|2223
|2006.08.08 14:10
|buy
|1113
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|2224
|2006.08.08 14:15
|close
|1113
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9156
|-5.00
|8168.92
|2225
|2006.08.08 14:15
|close
|1112
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9106
|-5.00
|8163.92
|2226
|2006.08.08 14:15
|close
|1111
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9066
|-10.00
|8153.92
|2227
|2006.08.08 14:15
|sell
|1114
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9041
|2228
|2006.08.08 14:15
|sell
|1115
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9001
|2229
|2006.08.08 14:15
|sell
|1116
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|2230
|2006.08.08 14:20
|close
|1116
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8951
|-6.00
|8147.92
|2231
|2006.08.08 14:20
|close
|1115
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9001
|-6.00
|8141.92
|2232
|2006.08.08 14:20
|close
|1114
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9041
|-12.00
|8129.92
|2233
|2006.08.08 14:20
|buy
|1117
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2234
|2006.08.08 14:20
|buy
|1118
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9107
|2235
|2006.08.08 14:20
|buy
|1119
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9157
|2236
|2006.08.08 14:40
|close
|1119
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.9157
|-8.00
|8121.92
|2237
|2006.08.08 14:40
|close
|1118
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.9107
|-8.00
|8113.92
|2238
|2006.08.08 14:40
|close
|1117
|0.20
|1.9049
|0.0000
|1.9067
|-16.00
|8097.92
|2239
|2006.08.08 14:40
|sell
|1120
|0.20
|1.9049
|0.0000
|1.9039
|2240
|2006.08.08 14:40
|sell
|1121
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.8999
|2241
|2006.08.08 14:40
|sell
|1122
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.8949
|2242
|2006.08.08 15:30
|close
|1122
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.8949
|-13.00
|8084.92
|2243
|2006.08.08 15:30
|close
|1121
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.8999
|-13.00
|8071.92
|2244
|2006.08.08 15:30
|close
|1120
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9039
|-26.00
|8045.92
|2245
|2006.08.08 15:30
|buy
|1123
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2246
|2006.08.08 15:30
|buy
|1124
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9112
|2247
|2006.08.08 15:30
|buy
|1125
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9162
|2248
|2006.08.08 15:59
|t/p
|1123
|0.20
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|20.00
|8065.92
|2249
|2006.08.08 19:15
|close
|1125
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9162
|-1.00
|8064.92
|2250
|2006.08.08 19:15
|close
|1124
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9112
|-1.00
|8063.92
|2251
|2006.08.08 19:15
|sell
|1126
|0.20
|1.9061
|0.0000
|1.9051
|2252
|2006.08.08 19:15
|sell
|1127
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9011
|2253
|2006.08.08 19:15
|sell
|1128
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.8961
|2254
|2006.08.08 20:05
|close
|1128
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.8961
|-12.00
|8051.92
|2255
|2006.08.08 20:05
|close
|1127
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9011
|-12.00
|8039.92
|2256
|2006.08.08 20:05
|close
|1126
|0.20
|1.9073
|0.0000
|1.9051
|-24.00
|8015.92
|2257
|2006.08.08 20:05
|buy
|1129
|0.20
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2258
|2006.08.08 20:05
|buy
|1130
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9123
|2259
|2006.08.08 20:05
|buy
|1131
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9173
|2260
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1129
|0.20
|1.9083
|0.0000
|1.9083
|20.00
|8035.92
|2261
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1130
|0.10
|1.9123
|0.0000
|1.9123
|50.00
|8085.92
|2262
|2006.08.08 22:45
|close
|1131
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9173
|2.00
|8087.92
|2263
|2006.08.08 22:45
|sell
|1132
|0.20
|1.9075
|0.0000
|1.9065
|2264
|2006.08.08 22:45
|sell
|1133
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9025
|2265
|2006.08.08 22:45
|sell
|1134
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.8975
|2266
|2006.08.08 23:51
|t/p
|1132
|0.20
|1.9065
|0.0000
|1.9065
|20.00
|8107.92
|2267
|2006.08.09 00:47
|t/p
|1133
|0.10
|1.9025
|0.0000
|1.9025
|50.22
|8158.13
|2268
|2006.08.09 02:29
|t/p
|1134
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|100.22
|8258.35
|2269
|2006.08.09 05:20
|buy
|1135
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|2270
|2006.08.09 05:20
|buy
|1136
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9047
|2271
|2006.08.09 05:20
|buy
|1137
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9097
|2272
|2006.08.09 05:49
|t/p
|1135
|0.20
|1.9007
|0.0000
|1.9007
|20.00
|8278.35
|2273
|2006.08.09 08:40
|t/p
|1136
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9047
|50.00
|8328.35
|2274
|2006.08.09 10:19
|t/p
|1137
|0.10
|1.9097
|0.0000
|1.9097
|100.00
|8428.35
|2275
|2006.08.09 12:05
|sell
|1138
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2276
|2006.08.09 12:05
|sell
|1139
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9004
|2277
|2006.08.09 12:05
|sell
|1140
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2278
|2006.08.09 12:50
|close
|1140
|0.10
|1.9095
|0.0000
|1.8954
|-41.00
|8387.35
|2279
|2006.08.09 12:50
|close
|1139
|0.10
|1.9095
|0.0000
|1.9004
|-41.00
|8346.35
|2280
|2006.08.09 12:50
|close
|1138
|0.20
|1.9095
|0.0000
|1.9044
|-82.00
|8264.35
|2281
|2006.08.09 12:50
|buy
|1141
|0.20
|1.9095
|0.0000
|1.9105
|2282
|2006.08.09 12:50
|buy
|1142
|0.10
|1.9095
|0.0000
|1.9145
|2283
|2006.08.09 12:50
|buy
|1143
|0.10
|1.9095
|0.0000
|1.9195
|2284
|2006.08.09 12:55
|t/p
|1141
|0.20
|1.9105
|0.0000
|1.9105
|20.00
|8284.35
|2285
|2006.08.09 18:35
|close
|1143
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9195
|-15.00
|8269.35
|2286
|2006.08.09 18:35
|close
|1142
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9145
|-15.00
|8254.35
|2287
|2006.08.09 18:35
|sell
|1144
|0.20
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2288
|2006.08.09 18:35
|sell
|1145
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9030
|2289
|2006.08.09 18:35
|sell
|1146
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.8980
|2290
|2006.08.09 18:45
|close
|1146
|0.10
|1.9087
|0.0000
|1.8980
|-7.00
|8247.35
|2291
|2006.08.09 18:45
|close
|1145
|0.10
|1.9087
|0.0000
|1.9030
|-7.00
|8240.35
|2292
|2006.08.09 18:45
|close
|1144
|0.20
|1.9087
|0.0000
|1.9070
|-14.00
|8226.35
|2293
|2006.08.09 18:45
|buy
|1147
|0.20
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2294
|2006.08.09 18:45
|buy
|1148
|0.10
|1.9087
|0.0000
|1.9137
|2295
|2006.08.09 18:45
|buy
|1149
|0.10
|1.9087
|0.0000
|1.9187
|2296
|2006.08.09 19:15
|close
|1149
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9187
|-3.00
|8223.35
|2297
|2006.08.09 19:15
|close
|1148
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9137
|-3.00
|8220.35
|2298
|2006.08.09 19:15
|close
|1147
|0.20
|1.9084
|0.0000
|1.9097
|-6.00
|8214.35
|2299
|2006.08.09 19:15
|sell
|1150
|0.20
|1.9084
|0.0000
|1.9074
|2300
|2006.08.09 19:15
|sell
|1151
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.9034
|2301
|2006.08.09 19:15
|sell
|1152
|0.10
|1.9084
|0.0000
|1.8984
|2302
|2006.08.09 19:29
|t/p
|1150
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9074
|20.00
|8234.35
|2303
|2006.08.10 01:15
|close
|1152
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.8984
|32.65
|8266.99
|2304
|2006.08.10 01:15
|close
|1151
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9034
|32.65
|8299.64
|2305
|2006.08.10 01:15
|buy
|1153
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9062
|2306
|2006.08.10 01:15
|buy
|1154
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9102
|2307
|2006.08.10 01:15
|buy
|1155
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9152
|2308
|2006.08.10 01:20
|close
|1155
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9152
|-6.00
|8293.64
|2309
|2006.08.10 01:20
|close
|1154
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9102
|-6.00
|8287.64
|2310
|2006.08.10 01:20
|close
|1153
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9062
|-12.00
|8275.64
|2311
|2006.08.10 01:20
|sell
|1156
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|2312
|2006.08.10 01:20
|sell
|1157
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8996
|2313
|2006.08.10 01:20
|sell
|1158
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8946
|2314
|2006.08.10 01:25
|close
|1158
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.8946
|-6.00
|8269.64
|2315
|2006.08.10 01:25
|close
|1157
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.8996
|-6.00
|8263.64
|2316
|2006.08.10 01:25
|close
|1156
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9036
|-12.00
|8251.64
|2317
|2006.08.10 01:25
|buy
|1159
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9062
|2318
|2006.08.10 01:25
|buy
|1160
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9102
|2319
|2006.08.10 01:25
|buy
|1161
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9152
|2320
|2006.08.10 01:36
|t/p
|1159
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9062
|20.00
|8271.64
|2321
|2006.08.10 02:40
|close
|1161
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9152
|-6.00
|8265.64
|2322
|2006.08.10 02:40
|close
|1160
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9102
|-6.00
|8259.64
|2323
|2006.08.10 02:40
|sell
|1162
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|2324
|2006.08.10 02:40
|sell
|1163
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8996
|2325
|2006.08.10 02:40
|sell
|1164
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8946
|2326
|2006.08.10 03:25
|close
|1164
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8946
|-11.00
|8248.64
|2327
|2006.08.10 03:25
|close
|1163
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8996
|-11.00
|8237.64
|2328
|2006.08.10 03:25
|close
|1162
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9036
|-22.00
|8215.64
|2329
|2006.08.10 03:25
|buy
|1165
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2330
|2006.08.10 03:25
|buy
|1166
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9107
|2331
|2006.08.10 03:25
|buy
|1167
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9157
|2332
|2006.08.10 03:30
|t/p
|1165
|0.20
|1.9067
|0.0000
|1.9067
|20.00
|8235.64
|2333
|2006.08.10 07:25
|close
|1167
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9157
|-3.00
|8232.64
|2334
|2006.08.10 07:25
|close
|1166
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9107
|-3.00
|8229.64
|2335
|2006.08.10 07:25
|sell
|1168
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2336
|2006.08.10 07:25
|sell
|1169
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9004
|2337
|2006.08.10 07:25
|sell
|1170
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2338
|2006.08.10 07:31
|t/p
|1168
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|20.00
|8249.64
|2339
|2006.08.10 08:30
|close
|1170
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.8954
|-18.00
|8231.64
|2340
|2006.08.10 08:30
|close
|1169
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9004
|-18.00
|8213.64
|2341
|2006.08.10 08:30
|buy
|1171
|0.20
|1.9072
|0.0000
|1.9082
|2342
|2006.08.10 08:30
|buy
|1172
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9122
|2343
|2006.08.10 08:30
|buy
|1173
|0.10
|1.9072
|0.0000
|1.9172
|2344
|2006.08.10 09:02
|t/p
|1171
|0.20
|1.9082
|0.0000
|1.9082
|20.00
|8233.64
|2345
|2006.08.10 09:50
|close
|1173
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9172
|-60.00
|8173.64
|2346
|2006.08.10 09:50
|close
|1172
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9122
|-60.00
|8113.64
|2347
|2006.08.10 09:50
|sell
|1174
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|2348
|2006.08.10 09:50
|sell
|1175
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8962
|2349
|2006.08.10 09:50
|sell
|1176
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8912
|2350
|2006.08.10 09:50
|t/p
|1174
|0.20
|1.9002
|0.0000
|1.9002
|20.00
|8133.64
|2351
|2006.08.10 13:55
|close
|1176
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.8912
|-18.00
|8115.64
|2352
|2006.08.10 13:55
|close
|1175
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.8962
|-18.00
|8097.64
|2353
|2006.08.10 13:55
|buy
|1177
|0.20
|1.9030
|0.0000
|1.9040
|2354
|2006.08.10 13:55
|buy
|1178
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9080
|2355
|2006.08.10 13:55
|buy
|1179
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9130
|2356
|2006.08.10 14:06
|t/p
|1177
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|20.00
|8117.64
|2357
|2006.08.10 14:45
|close
|1179
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9130
|-19.00
|8098.64
|2358
|2006.08.10 14:45
|close
|1178
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9080
|-19.00
|8079.64
|2359
|2006.08.10 14:45
|sell
|1180
|0.20
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|2360
|2006.08.10 14:45
|sell
|1181
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8961
|2361
|2006.08.10 14:45
|sell
|1182
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8911
|2362
|2006.08.10 15:37
|t/p
|1180
|0.20
|1.9001
|0.0000
|1.9001
|20.00
|8099.64
|2363
|2006.08.10 16:16
|t/p
|1181
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8961
|50.00
|8149.64
|2364
|2006.08.10 16:37
|t/p
|1182
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|100.00
|8249.64
|2365
|2006.08.10 20:20
|buy
|1183
|0.20
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|2366
|2006.08.10 20:20
|buy
|1184
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8968
|2367
|2006.08.10 20:20
|buy
|1185
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.9018
|2368
|2006.08.10 20:46
|t/p
|1183
|0.20
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|20.00
|8269.64
|2369
|2006.08.11 03:30
|close
|1185
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.9018
|13.65
|8283.29
|2370
|2006.08.11 03:30
|close
|1184
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8968
|13.65
|8296.94
|2371
|2006.08.11 03:30
|sell
|1186
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|2372
|2006.08.11 03:30
|sell
|1187
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8882
|2373
|2006.08.11 03:30
|sell
|1188
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8832
|2374
|2006.08.11 07:05
|close
|1188
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8832
|-16.00
|8280.94
|2375
|2006.08.11 07:05
|close
|1187
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8882
|-16.00
|8264.94
|2376
|2006.08.11 07:05
|close
|1186
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8922
|-32.00
|8232.94
|2377
|2006.08.11 07:05
|buy
|1189
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|2378
|2006.08.11 07:05
|buy
|1190
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8998
|2379
|2006.08.11 07:05
|buy
|1191
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9048
|2380
|2006.08.11 08:20
|close
|1191
|0.10
|1.8919
|0.0000
|1.9048
|-29.00
|8203.94
|2381
|2006.08.11 08:20
|close
|1190
|0.10
|1.8919
|0.0000
|1.8998
|-29.00
|8174.94
|2382
|2006.08.11 08:20
|close
|1189
|0.20
|1.8919
|0.0000
|1.8958
|-58.00
|8116.94
|2383
|2006.08.11 08:20
|sell
|1192
|0.20
|1.8919
|0.0000
|1.8909
|2384
|2006.08.11 08:20
|sell
|1193
|0.10
|1.8919
|0.0000
|1.8869
|2385
|2006.08.11 08:20
|sell
|1194
|0.10
|1.8919
|0.0000
|1.8819
|2386
|2006.08.11 08:23
|t/p
|1192
|0.20
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|20.00
|8136.94
|2387
|2006.08.11 09:55
|close
|1194
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8819
|-27.00
|8109.94
|2388
|2006.08.11 09:55
|close
|1193
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8869
|-27.00
|8082.94
|2389
|2006.08.11 09:55
|buy
|1195
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8956
|2390
|2006.08.11 09:55
|buy
|1196
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8996
|2391
|2006.08.11 09:55
|buy
|1197
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9046
|2392
|2006.08.11 10:11
|t/p
|1195
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|20.00
|8102.94
|2393
|2006.08.11 13:20
|close
|1197
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9046
|-7.00
|8095.94
|2394
|2006.08.11 13:20
|close
|1196
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8996
|-7.00
|8088.94
|2395
|2006.08.11 13:20
|sell
|1198
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|2396
|2006.08.11 13:20
|sell
|1199
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8889
|2397
|2006.08.11 13:20
|sell
|1200
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8839
|2398
|2006.08.11 14:30
|t/p
|1198
|0.20
|1.8929
|0.0000
|1.8929
|20.00
|8108.94
|2399
|2006.08.11 14:33
|t/p
|1199
|0.10
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|50.00
|8158.94
|2400
|2006.08.11 16:10
|close
|1200
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8839
|0.00
|8158.94
|2401
|2006.08.11 16:10
|buy
|1201
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2402
|2006.08.11 16:10
|buy
|1202
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8989
|2403
|2006.08.11 16:10
|buy
|1203
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2404
|2006.08.11 16:15
|t/p
|1201
|0.20
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|20.00
|8178.94
|2405
|2006.08.11 18:30
|close
|1203
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.9039
|-12.00
|8166.94
|2406
|2006.08.11 18:30
|close
|1202
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.8989
|-12.00
|8154.94
|2407
|2006.08.11 18:30
|sell
|1204
|0.20
|1.8927
|0.0000
|1.8917
|2408
|2006.08.11 18:30
|sell
|1205
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.8877
|2409
|2006.08.11 18:30
|sell
|1206
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.8827
|2410
|2006.08.11 18:35
|t/p
|1204
|0.20
|1.8917
|0.0000
|1.8917
|20.00
|8174.94
|2411
|2006.08.11 22:35
|close
|1206
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8827
|22.00
|8196.94
|2412
|2006.08.11 22:35
|close
|1205
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8877
|22.00
|8218.94
|2413
|2006.08.11 22:35
|buy
|1207
|0.20
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2414
|2006.08.11 22:35
|buy
|1208
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8955
|2415
|2006.08.11 22:35
|buy
|1209
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.9005
|2416
|2006.08.14 00:38
|t/p
|1207
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|19.30
|8238.24
|2417
|2006.08.14 06:40
|close
|1209
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.9005
|34.65
|8272.89
|2418
|2006.08.14 06:40
|close
|1208
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8955
|34.65
|8307.54
|2419
|2006.08.14 06:40
|sell
|1210
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8930
|2420
|2006.08.14 06:40
|sell
|1211
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8890
|2421
|2006.08.14 06:40
|sell
|1212
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8840
|2422
|2006.08.14 08:01
|t/p
|1210
|0.20
|1.8930
|0.0000
|1.8930
|20.00
|8327.54
|2423
|2006.08.14 10:28
|t/p
|1211
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|50.00
|8377.54
|2424
|2006.08.14 15:20
|close
|1212
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8840
|53.00
|8430.54
|2425
|2006.08.14 15:20
|buy
|1213
|0.20
|1.8887
|0.0000
|1.8897
|2426
|2006.08.14 15:20
|buy
|1214
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8937
|2427
|2006.08.14 15:20
|buy
|1215
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8987
|2428
|2006.08.14 15:32
|t/p
|1213
|0.20
|1.8897
|0.0000
|1.8897
|20.00
|8450.54
|2429
|2006.08.14 18:25
|close
|1215
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8987
|8.00
|8458.54
|2430
|2006.08.14 18:25
|close
|1214
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8937
|8.00
|8466.54
|2431
|2006.08.14 18:25
|sell
|1216
|0.20
|1.8895
|0.0000
|1.8885
|2432
|2006.08.14 18:25
|sell
|1217
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8845
|2433
|2006.08.14 18:25
|sell
|1218
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8795
|2434
|2006.08.14 18:32
|t/p
|1216
|0.20
|1.8885
|0.0000
|1.8885
|20.00
|8486.54
|2435
|2006.08.14 23:45
|close
|1218
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8795
|13.00
|8499.54
|2436
|2006.08.14 23:45
|close
|1217
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8845
|13.00
|8512.54
|2437
|2006.08.14 23:45
|buy
|1219
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|2438
|2006.08.14 23:45
|buy
|1220
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|2439
|2006.08.14 23:45
|buy
|1221
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2440
|2006.08.15 00:07
|t/p
|1219
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|19.30
|8531.84
|2441
|2006.08.15 03:50
|close
|1221
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8982
|-8.35
|8523.49
|2442
|2006.08.15 03:50
|close
|1220
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8932
|-8.35
|8515.14
|2443
|2006.08.15 03:50
|sell
|1222
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8864
|2444
|2006.08.15 03:50
|sell
|1223
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8824
|2445
|2006.08.15 03:50
|sell
|1224
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8774
|2446
|2006.08.15 03:50
|t/p
|1222
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|20.00
|8535.14
|2447
|2006.08.15 04:20
|close
|1224
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8774
|-18.00
|8517.14
|2448
|2006.08.15 04:20
|close
|1223
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8824
|-18.00
|8499.14
|2449
|2006.08.15 04:20
|buy
|1225
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|2450
|2006.08.15 04:20
|buy
|1226
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8942
|2451
|2006.08.15 04:20
|buy
|1227
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8992
|2452
|2006.08.15 05:19
|t/p
|1225
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|20.00
|8519.14
|2453
|2006.08.15 08:35
|close
|1227
|0.10
|1.8901
|0.0000
|1.8992
|9.00
|8528.14
|2454
|2006.08.15 08:35
|close
|1226
|0.10
|1.8901
|0.0000
|1.8942
|9.00
|8537.14
|2455
|2006.08.15 08:35
|sell
|1228
|0.20
|1.8901
|0.0000
|1.8891
|2456
|2006.08.15 08:35
|sell
|1229
|0.10
|1.8901
|0.0000
|1.8851
|2457
|2006.08.15 08:35
|sell
|1230
|0.10
|1.8901
|0.0000
|1.8801
|2458
|2006.08.15 08:50
|t/p
|1228
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|20.00
|8557.14
|2459
|2006.08.15 10:10
|close
|1230
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8801
|-12.00
|8545.14
|2460
|2006.08.15 10:10
|close
|1229
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8851
|-12.00
|8533.14
|2461
|2006.08.15 10:10
|buy
|1231
|0.20
|1.8913
|0.0000
|1.8923
|2462
|2006.08.15 10:10
|buy
|1232
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8963
|2463
|2006.08.15 10:10
|buy
|1233
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.9013
|2464
|2006.08.15 10:35
|close
|1233
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.9013
|-45.00
|8488.14
|2465
|2006.08.15 10:35
|close
|1232
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8963
|-45.00
|8443.14
|2466
|2006.08.15 10:35
|close
|1231
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8923
|-90.00
|8353.14
|2467
|2006.08.15 10:35
|sell
|1234
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|2468
|2006.08.15 10:35
|sell
|1235
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8818
|2469
|2006.08.15 10:35
|sell
|1236
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8768
|2470
|2006.08.15 11:03
|t/p
|1234
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|20.00
|8373.14
|2471
|2006.08.15 14:35
|close
|1236
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8768
|-73.00
|8300.14
|2472
|2006.08.15 14:35
|close
|1235
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8818
|-73.00
|8227.14
|2473
|2006.08.15 14:35
|buy
|1237
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|2474
|2006.08.15 14:35
|buy
|1238
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8991
|2475
|2006.08.15 14:35
|buy
|1239
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9041
|2476
|2006.08.15 15:01
|t/p
|1237
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8951
|20.00
|8247.14
|2477
|2006.08.15 18:20
|close
|1239
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9041
|0.00
|8247.14
|2478
|2006.08.15 18:20
|close
|1238
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8991
|0.00
|8247.14
|2479
|2006.08.15 18:20
|sell
|1240
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2480
|2006.08.15 18:20
|sell
|1241
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8891
|2481
|2006.08.15 18:20
|sell
|1242
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2482
|2006.08.15 21:00
|t/p
|1240
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8931
|20.00
|8267.14
|2483
|2006.08.16 00:35
|close
|1242
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.8841
|-1.78
|8265.35
|2484
|2006.08.16 00:35
|close
|1241
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.8891
|-1.78
|8263.57
|2485
|2006.08.16 00:35
|buy
|1243
|0.20
|1.8943
|0.0000
|1.8953
|2486
|2006.08.16 00:35
|buy
|1244
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.8993
|2487
|2006.08.16 00:35
|buy
|1245
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.9043
|2488
|2006.08.16 01:45
|close
|1245
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9043
|-12.00
|8251.57
|2489
|2006.08.16 01:45
|close
|1244
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8993
|-12.00
|8239.57
|2490
|2006.08.16 01:45
|close
|1243
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8953
|-24.00
|8215.57
|2491
|2006.08.16 01:45
|sell
|1246
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|2492
|2006.08.16 01:45
|sell
|1247
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8881
|2493
|2006.08.16 01:45
|sell
|1248
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8831
|2494
|2006.08.16 04:10
|close
|1248
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8831
|-9.00
|8206.57
|2495
|2006.08.16 04:10
|close
|1247
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8881
|-9.00
|8197.57
|2496
|2006.08.16 04:10
|close
|1246
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8921
|-18.00
|8179.57
|2497
|2006.08.16 04:10
|buy
|1249
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8950
|2498
|2006.08.16 04:10
|buy
|1250
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8990
|2499
|2006.08.16 04:10
|buy
|1251
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.9040
|2500
|2006.08.16 06:05
|close
|1251
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.9040
|-8.00
|8171.57
|2501
|2006.08.16 06:05
|close
|1250
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8990
|-8.00
|8163.57
|2502
|2006.08.16 06:05
|close
|1249
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8950
|-16.00
|8147.57
|2503
|2006.08.16 06:05
|sell
|1252
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|2504
|2006.08.16 06:05
|sell
|1253
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8882
|2505
|2006.08.16 06:05
|sell
|1254
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8832
|2506
|2006.08.16 07:50
|close
|1254
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8832
|-9.00
|8138.57
|2507
|2006.08.16 07:50
|close
|1253
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8882
|-9.00
|8129.57
|2508
|2006.08.16 07:50
|close
|1252
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8922
|-18.00
|8111.57
|2509
|2006.08.16 07:50
|buy
|1255
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|2510
|2006.08.16 07:50
|buy
|1256
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8991
|2511
|2006.08.16 07:50
|buy
|1257
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9041
|2512
|2006.08.16 08:45
|close
|1257
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.9041
|-11.00
|8100.57
|2513
|2006.08.16 08:45
|close
|1256
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8991
|-11.00
|8089.57
|2514
|2006.08.16 08:45
|close
|1255
|0.20
|1.8930
|0.0000
|1.8951
|-22.00
|8067.57
|2515
|2006.08.16 08:45
|sell
|1258
|0.20
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|2516
|2006.08.16 08:45
|sell
|1259
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8880
|2517
|2006.08.16 08:45
|sell
|1260
|0.10
|1.8930
|0.0000
|1.8830
|2518
|2006.08.16 08:48
|t/p
|1258
|0.20
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|20.00
|8087.57
|2519
|2006.08.16 13:03
|t/p
|1259
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|50.00
|8137.57
|2520
|2006.08.16 14:20
|close
|1260
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8830
|8.00
|8145.57
|2521
|2006.08.16 14:20
|buy
|1261
|0.20
|1.8922
|0.0000
|1.8932
|2522
|2006.08.16 14:20
|buy
|1262
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8972
|2523
|2006.08.16 14:20
|buy
|1263
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.9022
|2524
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1261
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|20.00
|8165.57
|2525
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1262
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|50.00
|8215.57
|2526
|2006.08.16 15:16
|t/p
|1263
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|100.00
|8315.57
|2527
|2006.08.16 18:15
|sell
|1264
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|2528
|2006.08.16 18:15
|sell
|1265
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8935
|2529
|2006.08.16 18:15
|sell
|1266
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8885
|2530
|2006.08.16 19:37
|t/p
|1264
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|20.00
|8335.57
|2531
|2006.08.17 00:00
|close
|1266
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8885
|22.65
|8358.21
|2532
|2006.08.17 00:00
|close
|1265
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8935
|22.65
|8380.86
|2533
|2006.08.17 00:00
|buy
|1267
|0.20
|1.8963
|0.0000
|1.8973
|2534
|2006.08.17 00:00
|buy
|1268
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.9013
|2535
|2006.08.17 00:00
|buy
|1269
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.9063
|2536
|2006.08.17 02:36
|t/p
|1267
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8973
|20.00
|8400.86
|2537
|2006.08.17 05:45
|close
|1269
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9063
|3.00
|8403.86
|2538
|2006.08.17 05:45
|close
|1268
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9013
|3.00
|8406.86
|2539
|2006.08.17 05:45
|sell
|1270
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2540
|2006.08.17 05:45
|sell
|1271
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8916
|2541
|2006.08.17 05:45
|sell
|1272
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|2542
|2006.08.17 06:00
|close
|1272
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8866
|-6.00
|8400.86
|2543
|2006.08.17 06:00
|close
|1271
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8916
|-6.00
|8394.86
|2544
|2006.08.17 06:00
|close
|1270
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8956
|-12.00
|8382.86
|2545
|2006.08.17 06:00
|buy
|1273
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|2546
|2006.08.17 06:00
|buy
|1274
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9022
|2547
|2006.08.17 06:00
|buy
|1275
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9072
|2548
|2006.08.17 06:10
|close
|1275
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9072
|-6.00
|8376.86
|2549
|2006.08.17 06:10
|close
|1274
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9022
|-6.00
|8370.86
|2550
|2006.08.17 06:10
|close
|1273
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8982
|-12.00
|8358.86
|2551
|2006.08.17 06:10
|sell
|1276
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2552
|2006.08.17 06:10
|sell
|1277
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8916
|2553
|2006.08.17 06:10
|sell
|1278
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|2554
|2006.08.17 08:10
|close
|1278
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8866
|-16.00
|8342.86
|2555
|2006.08.17 08:10
|close
|1277
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8916
|-16.00
|8326.86
|2556
|2006.08.17 08:10
|close
|1276
|0.20
|1.8982
|0.0000
|1.8956
|-32.00
|8294.86
|2557
|2006.08.17 08:10
|buy
|1279
|0.20
|1.8982
|0.0000
|1.8992
|2558
|2006.08.17 08:10
|buy
|1280
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.9032
|2559
|2006.08.17 08:10
|buy
|1281
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.9082
|2560
|2006.08.17 08:55
|close
|1281
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.9082
|-20.00
|8274.86
|2561
|2006.08.17 08:55
|close
|1280
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.9032
|-20.00
|8254.86
|2562
|2006.08.17 08:55
|close
|1279
|0.20
|1.8962
|0.0000
|1.8992
|-40.00
|8214.86
|2563
|2006.08.17 08:55
|sell
|1282
|0.20
|1.8962
|0.0000
|1.8952
|2564
|2006.08.17 08:55
|sell
|1283
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8912
|2565
|2006.08.17 08:55
|sell
|1284
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|2566
|2006.08.17 09:45
|close
|1284
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.8862
|-13.00
|8201.86
|2567
|2006.08.17 09:45
|close
|1283
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.8912
|-13.00
|8188.86
|2568
|2006.08.17 09:45
|close
|1282
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8952
|-26.00
|8162.86
|2569
|2006.08.17 09:45
|buy
|1285
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|2570
|2006.08.17 09:45
|buy
|1286
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.9025
|2571
|2006.08.17 09:45
|buy
|1287
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.9075
|2572
|2006.08.17 09:58
|t/p
|1285
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|20.00
|8182.86
|2573
|2006.08.17 11:15
|close
|1287
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.9075
|-13.00
|8169.86
|2574
|2006.08.17 11:15
|close
|1286
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.9025
|-13.00
|8156.86
|2575
|2006.08.17 11:15
|sell
|1288
|0.20
|1.8962
|0.0000
|1.8952
|2576
|2006.08.17 11:15
|sell
|1289
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8912
|2577
|2006.08.17 11:15
|sell
|1290
|0.10
|1.8962
|0.0000
|1.8862
|2578
|2006.08.17 14:36
|t/p
|1288
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8952
|20.00
|8176.86
|2579
|2006.08.17 18:35
|t/p
|1289
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|50.00
|8226.86
|2580
|2006.08.17 19:37
|t/p
|1290
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|100.00
|8326.86
|2581
|2006.08.17 23:10
|buy
|1291
|0.20
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2582
|2006.08.17 23:10
|buy
|1292
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8903
|2583
|2006.08.17 23:10
|buy
|1293
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8953
|2584
|2006.08.18 01:40
|close
|1293
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8953
|-10.35
|8316.51
|2585
|2006.08.18 01:40
|close
|1292
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8903
|-10.35
|8306.16
|2586
|2006.08.18 01:40
|close
|1291
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8863
|-20.70
|8285.46
|2587
|2006.08.18 01:40
|sell
|1294
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8833
|2588
|2006.08.18 01:40
|sell
|1295
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8793
|2589
|2006.08.18 01:40
|sell
|1296
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8743
|2590
|2006.08.18 02:05
|close
|1296
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8743
|-11.00
|8274.46
|2591
|2006.08.18 02:05
|close
|1295
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8793
|-11.00
|8263.46
|2592
|2006.08.18 02:05
|close
|1294
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8833
|-22.00
|8241.46
|2593
|2006.08.18 02:05
|buy
|1297
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|2594
|2006.08.18 02:05
|buy
|1298
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8904
|2595
|2006.08.18 02:05
|buy
|1299
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8954
|2596
|2006.08.18 02:50
|close
|1299
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8954
|-6.00
|8235.46
|2597
|2006.08.18 02:50
|close
|1298
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8904
|-6.00
|8229.46
|2598
|2006.08.18 02:50
|close
|1297
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8864
|-12.00
|8217.46
|2599
|2006.08.18 02:50
|sell
|1300
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8838
|2600
|2006.08.18 02:50
|sell
|1301
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8798
|2601
|2006.08.18 02:50
|sell
|1302
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8748
|2602
|2006.08.18 04:10
|close
|1302
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8748
|-2.00
|8215.46
|2603
|2006.08.18 04:10
|close
|1301
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8798
|-2.00
|8213.46
|2604
|2006.08.18 04:10
|close
|1300
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8838
|-4.00
|8209.46
|2605
|2006.08.18 04:10
|buy
|1303
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|2606
|2006.08.18 04:10
|buy
|1304
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8900
|2607
|2006.08.18 04:10
|buy
|1305
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8950
|2608
|2006.08.18 05:28
|t/p
|1303
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|20.00
|8229.46
|2609
|2006.08.18 08:45
|close
|1305
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8950
|-1.00
|8228.46
|2610
|2006.08.18 08:45
|close
|1304
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8900
|-1.00
|8227.46
|2611
|2006.08.18 08:45
|sell
|1306
|0.20
|1.8849
|0.0000
|1.8839
|2612
|2006.08.18 08:45
|sell
|1307
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8799
|2613
|2006.08.18 08:45
|sell
|1308
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8749
|2614
|2006.08.18 09:11
|t/p
|1306
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|20.00
|8247.46
|2615
|2006.08.18 13:28
|t/p
|1307
|0.10
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|50.00
|8297.46
|2616
|2006.08.18 15:50
|close
|1308
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8749
|19.00
|8316.46
|2617
|2006.08.18 15:50
|buy
|1309
|0.20
|1.8830
|0.0000
|1.8840
|2618
|2006.08.18 15:50
|buy
|1310
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8880
|2619
|2006.08.18 15:50
|buy
|1311
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8930
|2620
|2006.08.18 15:52
|t/p
|1309
|0.20
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|20.00
|8336.46
|2621
|2006.08.18 16:25
|close
|1311
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8930
|-52.00
|8284.46
|2622
|2006.08.18 16:25
|close
|1310
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8880
|-52.00
|8232.46
|2623
|2006.08.18 16:25
|sell
|1312
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8768
|2624
|2006.08.18 16:25
|sell
|1313
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8728
|2625
|2006.08.18 16:25
|sell
|1314
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8678
|2626
|2006.08.18 20:55
|close
|1314
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8678
|-30.00
|8202.46
|2627
|2006.08.18 20:55
|close
|1313
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8728
|-30.00
|8172.46
|2628
|2006.08.18 20:55
|close
|1312
|0.20
|1.8808
|0.0000
|1.8768
|-60.00
|8112.46
|2629
|2006.08.18 20:55
|buy
|1315
|0.20
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|2630
|2006.08.18 20:55
|buy
|1316
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8858
|2631
|2006.08.18 20:55
|buy
|1317
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8908
|2632
|2006.08.21 00:14
|t/p
|1315
|0.20
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|19.30
|8131.76
|2633
|2006.08.21 03:51
|t/p
|1316
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|49.65
|8181.41
|2634
|2006.08.21 07:30
|close
|1317
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8908
|41.65
|8223.06
|2635
|2006.08.21 07:30
|sell
|1318
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|2636
|2006.08.21 07:30
|sell
|1319
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8800
|2637
|2006.08.21 07:30
|sell
|1320
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8750
|2638
|2006.08.21 08:25
|close
|1320
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8750
|-13.00
|8210.06
|2639
|2006.08.21 08:25
|close
|1319
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8800
|-13.00
|8197.06
|2640
|2006.08.21 08:25
|close
|1318
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8840
|-26.00
|8171.06
|2641
|2006.08.21 08:25
|buy
|1321
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|2642
|2006.08.21 08:25
|buy
|1322
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8913
|2643
|2006.08.21 08:25
|buy
|1323
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8963
|2644
|2006.08.21 08:35
|close
|1323
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8963
|-5.00
|8166.06
|2645
|2006.08.21 08:35
|close
|1322
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8913
|-5.00
|8161.06
|2646
|2006.08.21 08:35
|close
|1321
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8873
|-10.00
|8151.06
|2647
|2006.08.21 08:35
|sell
|1324
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2648
|2006.08.21 08:35
|sell
|1325
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8808
|2649
|2006.08.21 08:35
|sell
|1326
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8758
|2650
|2006.08.21 09:00
|close
|1326
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8758
|-14.00
|8137.06
|2651
|2006.08.21 09:00
|close
|1325
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8808
|-14.00
|8123.06
|2652
|2006.08.21 09:00
|close
|1324
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8848
|-28.00
|8095.06
|2653
|2006.08.21 09:00
|buy
|1327
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|2654
|2006.08.21 09:00
|buy
|1328
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|2655
|2006.08.21 09:00
|buy
|1329
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|2656
|2006.08.21 09:13
|t/p
|1327
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|20.00
|8115.06
|2657
|2006.08.21 09:42
|t/p
|1328
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|50.00
|8165.06
|2658
|2006.08.21 13:50
|close
|1329
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8972
|69.00
|8234.06
|2659
|2006.08.21 13:50
|sell
|1330
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2660
|2006.08.21 13:50
|sell
|1331
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8891
|2661
|2006.08.21 13:50
|sell
|1332
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2662
|2006.08.21 14:15
|close
|1332
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8841
|-33.00
|8201.06
|2663
|2006.08.21 14:15
|close
|1331
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8891
|-33.00
|8168.06
|2664
|2006.08.21 14:15
|close
|1330
|0.20
|1.8974
|0.0000
|1.8931
|-66.00
|8102.06
|2665
|2006.08.21 14:15
|buy
|1333
|0.20
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|2666
|2006.08.21 14:15
|buy
|1334
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.9024
|2667
|2006.08.21 14:15
|buy
|1335
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.9074
|2668
|2006.08.21 16:06
|t/p
|1333
|0.20
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|20.00
|8122.06
|2669
|2006.08.21 17:50
|close
|1335
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9074
|-15.00
|8107.06
|2670
|2006.08.21 17:50
|close
|1334
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9024
|-15.00
|8092.06
|2671
|2006.08.21 17:50
|sell
|1336
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8949
|2672
|2006.08.21 17:50
|sell
|1337
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8909
|2673
|2006.08.21 17:50
|sell
|1338
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8859
|2674
|2006.08.21 18:06
|t/p
|1336
|0.20
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|20.00
|8112.06
|2675
|2006.08.22 00:10
|t/p
|1337
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|50.22
|8162.27
|2676
|2006.08.22 05:35
|close
|1338
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8859
|37.22
|8199.49
|2677
|2006.08.22 05:35
|buy
|1339
|0.20
|1.8922
|0.0000
|1.8932
|2678
|2006.08.22 05:35
|buy
|1340
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.8972
|2679
|2006.08.22 05:35
|buy
|1341
|0.10
|1.8922
|0.0000
|1.9022
|2680
|2006.08.22 08:28
|t/p
|1339
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|20.00
|8219.49
|2681
|2006.08.22 09:55
|close
|1341
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.9022
|-14.00
|8205.49
|2682
|2006.08.22 09:55
|close
|1340
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8972
|-14.00
|8191.49
|2683
|2006.08.22 09:55
|sell
|1342
|0.20
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|2684
|2006.08.22 09:55
|sell
|1343
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8858
|2685
|2006.08.22 09:55
|sell
|1344
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8808
|2686
|2006.08.22 11:00
|t/p
|1342
|0.20
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|20.00
|8211.49
|2687
|2006.08.22 11:50
|close
|1344
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8808
|-29.00
|8182.49
|2688
|2006.08.22 11:50
|close
|1343
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8858
|-29.00
|8153.49
|2689
|2006.08.22 11:50
|buy
|1345
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|2690
|2006.08.22 11:50
|buy
|1346
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8987
|2691
|2006.08.22 11:50
|buy
|1347
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9037
|2692
|2006.08.22 11:55
|close
|1347
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.9037
|-23.00
|8130.49
|2693
|2006.08.22 11:55
|close
|1346
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.8987
|-23.00
|8107.49
|2694
|2006.08.22 11:55
|close
|1345
|0.20
|1.8914
|0.0000
|1.8947
|-46.00
|8061.49
|2695
|2006.08.22 11:55
|sell
|1348
|0.20
|1.8914
|0.0000
|1.8904
|2696
|2006.08.22 11:55
|sell
|1349
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.8864
|2697
|2006.08.22 11:55
|sell
|1350
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.8814
|2698
|2006.08.22 13:52
|t/p
|1348
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|20.00
|8081.49
|2699
|2006.08.22 19:34
|t/p
|1349
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|50.00
|8131.49
|2700
|2006.08.22 22:10
|close
|1350
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8814
|30.00
|8161.49
|2701
|2006.08.22 22:10
|buy
|1351
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8894
|2702
|2006.08.22 22:10
|buy
|1352
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8934
|2703
|2006.08.22 22:10
|buy
|1353
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2704
|2006.08.23 02:35
|close
|1353
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8984
|-7.35
|8154.14
|2705
|2006.08.23 02:35
|close
|1352
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8934
|-7.35
|8146.79
|2706
|2006.08.23 02:35
|close
|1351
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8894
|-14.70
|8132.09
|2707
|2006.08.23 02:35
|sell
|1354
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|2708
|2006.08.23 02:35
|sell
|1355
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8827
|2709
|2006.08.23 02:35
|sell
|1356
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8777
|2710
|2006.08.23 03:15
|close
|1356
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8777
|-5.00
|8127.09
|2711
|2006.08.23 03:15
|close
|1355
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8827
|-5.00
|8122.09
|2712
|2006.08.23 03:15
|close
|1354
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8867
|-10.00
|8112.09
|2713
|2006.08.23 03:15
|buy
|1357
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|2714
|2006.08.23 03:15
|buy
|1358
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|2715
|2006.08.23 03:15
|buy
|1359
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2716
|2006.08.23 03:35
|close
|1359
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8982
|-5.00
|8107.09
|2717
|2006.08.23 03:35
|close
|1358
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8932
|-5.00
|8102.09
|2718
|2006.08.23 03:35
|close
|1357
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8892
|-10.00
|8092.09
|2719
|2006.08.23 03:35
|sell
|1360
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|2720
|2006.08.23 03:35
|sell
|1361
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8827
|2721
|2006.08.23 03:35
|sell
|1362
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8777
|2722
|2006.08.23 03:58
|t/p
|1360
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8867
|20.00
|8112.09
|2723
|2006.08.23 08:25
|close
|1362
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8777
|-4.00
|8108.09
|2724
|2006.08.23 08:25
|close
|1361
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8827
|-4.00
|8104.09
|2725
|2006.08.23 08:25
|buy
|1363
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8891
|2726
|2006.08.23 08:25
|buy
|1364
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8931
|2727
|2006.08.23 08:25
|buy
|1365
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|2728
|2006.08.23 08:55
|t/p
|1363
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|20.00
|8124.09
|2729
|2006.08.23 14:42
|t/p
|1364
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8931
|50.00
|8174.09
|2730
|2006.08.23 16:00
|t/p
|1365
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.8981
|100.00
|8274.09
|2731
|2006.08.23 17:05
|sell
|1366
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8894
|2732
|2006.08.23 17:05
|sell
|1367
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8854
|2733
|2006.08.23 17:05
|sell
|1368
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8804
|2734
|2006.08.23 21:05
|close
|1368
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8804
|-33.00
|8241.09
|2735
|2006.08.23 21:05
|close
|1367
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8854
|-33.00
|8208.09
|2736
|2006.08.23 21:05
|close
|1366
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8894
|-66.00
|8142.09
|2737
|2006.08.23 21:05
|buy
|1369
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|2738
|2006.08.23 21:05
|buy
|1370
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8987
|2739
|2006.08.23 21:05
|buy
|1371
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9037
|2740
|2006.08.23 23:35
|close
|1371
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.9037
|-12.00
|8130.09
|2741
|2006.08.23 23:35
|close
|1370
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.8987
|-12.00
|8118.09
|2742
|2006.08.23 23:35
|close
|1369
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8947
|-24.00
|8094.09
|2743
|2006.08.23 23:35
|sell
|1372
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8915
|2744
|2006.08.23 23:35
|sell
|1373
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.8875
|2745
|2006.08.23 23:35
|sell
|1374
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.8825
|2746
|2006.08.24 02:42
|t/p
|1372
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|21.29
|8115.38
|2747
|2006.08.24 05:35
|close
|1374
|0.10
|1.8917
|0.0000
|1.8825
|8.64
|8124.02
|2748
|2006.08.24 05:35
|close
|1373
|0.10
|1.8917
|0.0000
|1.8875
|8.64
|8132.67
|2749
|2006.08.24 05:35
|buy
|1375
|0.20
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2750
|2006.08.24 05:35
|buy
|1376
|0.10
|1.8917
|0.0000
|1.8967
|2751
|2006.08.24 05:35
|buy
|1377
|0.10
|1.8917
|0.0000
|1.9017
|2752
|2006.08.24 08:35
|close
|1377
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.9017
|-23.00
|8109.67
|2753
|2006.08.24 08:35
|close
|1376
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8967
|-23.00
|8086.67
|2754
|2006.08.24 08:35
|close
|1375
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8927
|-46.00
|8040.67
|2755
|2006.08.24 08:35
|sell
|1378
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|2756
|2006.08.24 08:35
|sell
|1379
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8844
|2757
|2006.08.24 08:35
|sell
|1380
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8794
|2758
|2006.08.24 09:52
|t/p
|1378
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|20.00
|8060.67
|2759
|2006.08.24 10:45
|close
|1380
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8794
|-21.00
|8039.67
|2760
|2006.08.24 10:45
|close
|1379
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8844
|-21.00
|8018.67
|2761
|2006.08.24 10:45
|buy
|1381
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2762
|2006.08.24 10:45
|buy
|1382
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2763
|2006.08.24 10:45
|buy
|1383
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2764
|2006.08.24 10:48
|t/p
|1381
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|20.00
|8038.67
|2765
|2006.08.24 16:01
|t/p
|1382
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8965
|50.00
|8088.67
|2766
|2006.08.24 17:00
|close
|1383
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.9015
|-2.00
|8086.67
|2767
|2006.08.24 17:00
|sell
|1384
|0.20
|1.8913
|0.0000
|1.8903
|2768
|2006.08.24 17:00
|sell
|1385
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8863
|2769
|2006.08.24 17:00
|sell
|1386
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8813
|2770
|2006.08.24 17:07
|t/p
|1384
|0.20
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|20.00
|8106.67
|2771
|2006.08.24 22:25
|t/p
|1385
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|50.00
|8156.67
|2772
|2006.08.24 23:40
|close
|1386
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8813
|33.00
|8189.67
|2773
|2006.08.24 23:40
|buy
|1387
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8890
|2774
|2006.08.24 23:40
|buy
|1388
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8930
|2775
|2006.08.24 23:40
|buy
|1389
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|2776
|2006.08.25 00:25
|close
|1389
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8980
|-12.35
|8177.32
|2777
|2006.08.25 00:25
|close
|1388
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8930
|-12.35
|8164.97
|2778
|2006.08.25 00:25
|close
|1387
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8890
|-24.70
|8140.27
|2779
|2006.08.25 00:25
|sell
|1390
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|2780
|2006.08.25 00:25
|sell
|1391
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8818
|2781
|2006.08.25 00:25
|sell
|1392
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8768
|2782
|2006.08.25 00:44
|close
|1392
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8768
|-5.00
|8135.27
|2783
|2006.08.25 00:44
|close
|1391
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8818
|-5.00
|8130.27
|2784
|2006.08.25 00:44
|close
|1390
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8858
|-10.00
|8120.27
|2785
|2006.08.25 00:44
|buy
|1393
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|2786
|2006.08.25 00:44
|buy
|1394
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8923
|2787
|2006.08.25 00:44
|buy
|1395
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8973
|2788
|2006.08.25 02:05
|close
|1395
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8973
|-18.00
|8102.27
|2789
|2006.08.25 02:05
|close
|1394
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8923
|-18.00
|8084.27
|2790
|2006.08.25 02:05
|close
|1393
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8883
|-36.00
|8048.27
|2791
|2006.08.25 02:05
|sell
|1396
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|2792
|2006.08.25 02:05
|sell
|1397
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8805
|2793
|2006.08.25 02:05
|sell
|1398
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8755
|2794
|2006.08.25 03:10
|close
|1398
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8755
|-16.00
|8032.27
|2795
|2006.08.25 03:10
|close
|1397
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8805
|-16.00
|8016.27
|2796
|2006.08.25 03:10
|close
|1396
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8845
|-32.00
|7984.27
|2797
|2006.08.25 03:10
|buy
|1399
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8881
|2798
|2006.08.25 03:10
|buy
|1400
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8921
|2799
|2006.08.25 03:10
|buy
|1401
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8971
|2800
|2006.08.25 04:38
|t/p
|1399
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|20.00
|8004.27
|2801
|2006.08.25 06:45
|close
|1401
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8971
|6.00
|8010.27
|2802
|2006.08.25 06:45
|close
|1400
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8921
|6.00
|8016.27
|2803
|2006.08.25 06:45
|sell
|1402
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|2804
|2006.08.25 06:45
|sell
|1403
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8827
|2805
|2006.08.25 06:45
|sell
|1404
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8777
|2806
|2006.08.25 07:15
|close
|1404
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8777
|-3.00
|8013.27
|2807
|2006.08.25 07:15
|close
|1403
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8827
|-3.00
|8010.27
|2808
|2006.08.25 07:15
|close
|1402
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8867
|-6.00
|8004.27
|2809
|2006.08.25 07:15
|buy
|1405
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8890
|2810
|2006.08.25 07:15
|buy
|1406
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8930
|2811
|2006.08.25 07:15
|buy
|1407
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|2812
|2006.08.25 07:20
|close
|1407
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8980
|-4.00
|8000.27
|2813
|2006.08.25 07:20
|close
|1406
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8930
|-4.00
|7996.27
|2814
|2006.08.25 07:20
|close
|1405
|0.20
|1.8876
|0.0000
|1.8890
|-8.00
|7988.27
|2815
|2006.08.25 07:20
|sell
|1408
|0.20
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|2816
|2006.08.25 07:20
|sell
|1409
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8826
|2817
|2006.08.25 07:20
|sell
|1410
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8776
|2818
|2006.08.25 07:51
|t/p
|1408
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|20.00
|8008.27
|2819
|2006.08.25 10:45
|close
|1410
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8776
|12.00
|8020.27
|2820
|2006.08.25 10:45
|close
|1409
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8826
|12.00
|8032.27
|2821
|2006.08.25 10:45
|buy
|1411
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|2822
|2006.08.25 10:45
|buy
|1412
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8914
|2823
|2006.08.25 10:45
|buy
|1413
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8964
|2824
|2006.08.25 10:52
|t/p
|1411
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|20.00
|8052.27
|2825
|2006.08.25 14:25
|close
|1413
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8964
|-12.00
|8040.27
|2826
|2006.08.25 14:25
|close
|1412
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8914
|-12.00
|8028.27
|2827
|2006.08.25 14:25
|sell
|1414
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|2828
|2006.08.25 14:25
|sell
|1415
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8802
|2829
|2006.08.25 14:25
|sell
|1416
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8752
|2830
|2006.08.25 16:05
|close
|1416
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8752
|-30.00
|7998.27
|2831
|2006.08.25 16:05
|close
|1415
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8802
|-30.00
|7968.27
|2832
|2006.08.25 16:05
|close
|1414
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8842
|-60.00
|7908.27
|2833
|2006.08.25 16:05
|buy
|1417
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|2834
|2006.08.25 16:05
|buy
|1418
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|2835
|2006.08.25 16:05
|buy
|1419
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2836
|2006.08.25 16:10
|close
|1419
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8982
|-21.00
|7887.27
|2837
|2006.08.25 16:10
|close
|1418
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8932
|-21.00
|7866.27
|2838
|2006.08.25 16:10
|close
|1417
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8892
|-42.00
|7824.27
|2839
|2006.08.25 16:10
|sell
|1420
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2840
|2006.08.25 16:10
|sell
|1421
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|2841
|2006.08.25 16:10
|sell
|1422
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|2842
|2006.08.25 16:14
|t/p
|1420
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|7844.27
|2843
|2006.08.25 17:25
|close
|1422
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8761
|-41.00
|7803.27
|2844
|2006.08.25 17:25
|close
|1421
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8811
|-41.00
|7762.27
|2845
|2006.08.25 17:25
|buy
|1423
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8912
|2846
|2006.08.25 17:25
|buy
|1424
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8952
|2847
|2006.08.25 17:25
|buy
|1425
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.9002
|2848
|2006.08.25 19:05
|close
|1425
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.9002
|-33.00
|7729.27
|2849
|2006.08.25 19:05
|close
|1424
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8952
|-33.00
|7696.27
|2850
|2006.08.25 19:05
|close
|1423
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8912
|-66.00
|7630.27
|2851
|2006.08.25 19:05
|sell
|1426
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8859
|2852
|2006.08.25 19:05
|sell
|1427
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8819
|2853
|2006.08.25 19:05
|sell
|1428
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8769
|2854
|2006.08.25 20:23
|t/p
|1426
|0.20
|1.8859
|0.0000
|1.8859
|20.00
|7650.27
|2855
|2006.08.28 02:30
|close
|1428
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8769
|-8.79
|7641.48
|2856
|2006.08.28 02:30
|close
|1427
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8819
|-8.79
|7632.70
|2857
|2006.08.28 02:30
|buy
|1429
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8888
|2858
|2006.08.28 02:30
|buy
|1430
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8928
|2859
|2006.08.28 02:30
|buy
|1431
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8978
|2860
|2006.08.28 03:09
|t/p
|1429
|0.20
|1.8888
|0.0000
|1.8888
|20.00
|7652.70
|2861
|2006.08.28 09:19
|t/p
|1430
|0.10
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|50.00
|7702.70
|2862
|2006.08.28 15:50
|t/p
|1431
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8978
|100.00
|7802.70
|2863
|2006.08.28 18:15
|sell
|1432
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8955
|2864
|2006.08.28 18:15
|sell
|1433
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8915
|2865
|2006.08.28 18:15
|sell
|1434
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8865
|2866
|2006.08.28 18:25
|close
|1434
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8865
|-6.00
|7796.70
|2867
|2006.08.28 18:25
|close
|1433
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8915
|-6.00
|7790.70
|2868
|2006.08.28 18:25
|close
|1432
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8955
|-12.00
|7778.70
|2869
|2006.08.28 18:25
|buy
|1435
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|2870
|2006.08.28 18:25
|buy
|1436
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9021
|2871
|2006.08.28 18:25
|buy
|1437
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9071
|2872
|2006.08.28 18:30
|close
|1437
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.9071
|-3.00
|7775.70
|2873
|2006.08.28 18:30
|close
|1436
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.9021
|-3.00
|7772.70
|2874
|2006.08.28 18:30
|close
|1435
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8981
|-6.00
|7766.70
|2875
|2006.08.28 18:30
|sell
|1438
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2876
|2006.08.28 18:30
|sell
|1439
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8918
|2877
|2006.08.28 18:30
|sell
|1440
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8868
|2878
|2006.08.28 19:17
|t/p
|1438
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|7786.70
|2879
|2006.08.29 01:05
|close
|1440
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8868
|22.22
|7808.91
|2880
|2006.08.29 01:05
|close
|1439
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8918
|22.22
|7831.13
|2881
|2006.08.29 01:05
|buy
|1441
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8956
|2882
|2006.08.29 01:05
|buy
|1442
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8996
|2883
|2006.08.29 01:05
|buy
|1443
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9046
|2884
|2006.08.29 02:12
|t/p
|1441
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|20.00
|7851.13
|2885
|2006.08.29 08:50
|close
|1443
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.9046
|32.00
|7883.13
|2886
|2006.08.29 08:50
|close
|1442
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8996
|32.00
|7915.13
|2887
|2006.08.29 08:50
|sell
|1444
|0.20
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2888
|2006.08.29 08:50
|sell
|1445
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8928
|2889
|2006.08.29 08:50
|sell
|1446
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8878
|2890
|2006.08.29 09:10
|close
|1446
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8878
|-7.00
|7908.13
|2891
|2006.08.29 09:10
|close
|1445
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8928
|-7.00
|7901.13
|2892
|2006.08.29 09:10
|close
|1444
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8968
|-14.00
|7887.13
|2893
|2006.08.29 09:10
|buy
|1447
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|2894
|2006.08.29 09:10
|buy
|1448
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.9035
|2895
|2006.08.29 09:10
|buy
|1449
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.9085
|2896
|2006.08.29 09:19
|t/p
|1447
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|20.00
|7907.13
|2897
|2006.08.29 12:20
|close
|1449
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.9085
|7.00
|7914.13
|2898
|2006.08.29 12:20
|close
|1448
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.9035
|7.00
|7921.13
|2899
|2006.08.29 12:20
|sell
|1450
|0.20
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|2900
|2006.08.29 12:20
|sell
|1451
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8942
|2901
|2006.08.29 12:20
|sell
|1452
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8892
|2902
|2006.08.29 12:50
|close
|1452
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.8892
|-13.00
|7908.13
|2903
|2006.08.29 12:50
|close
|1451
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.8942
|-13.00
|7895.13
|2904
|2006.08.29 12:50
|close
|1450
|0.20
|1.9005
|0.0000
|1.8982
|-26.00
|7869.13
|2905
|2006.08.29 12:50
|buy
|1453
|0.20
|1.9005
|0.0000
|1.9015
|2906
|2006.08.29 12:50
|buy
|1454
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.9055
|2907
|2006.08.29 12:50
|buy
|1455
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.9105
|2908
|2006.08.29 13:00
|close
|1455
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9105
|-9.00
|7860.13
|2909
|2006.08.29 13:00
|close
|1454
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9055
|-9.00
|7851.13
|2910
|2006.08.29 13:00
|close
|1453
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.9015
|-18.00
|7833.13
|2911
|2006.08.29 13:00
|sell
|1456
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|2912
|2006.08.29 13:00
|sell
|1457
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8946
|2913
|2006.08.29 13:00
|sell
|1458
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8896
|2914
|2006.08.29 14:13
|t/p
|1456
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|20.00
|7853.13
|2915
|2006.08.29 16:22
|t/p
|1457
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|50.00
|7903.13
|2916
|2006.08.29 20:05
|close
|1458
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8896
|59.00
|7962.13
|2917
|2006.08.29 20:05
|buy
|1459
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|2918
|2006.08.29 20:05
|buy
|1460
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8987
|2919
|2006.08.29 20:05
|buy
|1461
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9037
|2920
|2006.08.29 20:05
|t/p
|1459
|0.20
|1.8947
|0.0000
|1.8947
|20.00
|7982.13
|2921
|2006.08.29 20:36
|t/p
|1460
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|50.00
|8032.13
|2922
|2006.08.30 02:25
|close
|1461
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.9037
|45.65
|8077.78
|2923
|2006.08.30 02:25
|sell
|1462
|0.20
|1.8983
|0.0000
|1.8973
|2924
|2006.08.30 02:25
|sell
|1463
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8933
|2925
|2006.08.30 02:25
|sell
|1464
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8883
|2926
|2006.08.30 02:30
|close
|1464
|0.10
|1.8993
|0.0000
|1.8883
|-10.00
|8067.78
|2927
|2006.08.30 02:30
|close
|1463
|0.10
|1.8993
|0.0000
|1.8933
|-10.00
|8057.78
|2928
|2006.08.30 02:30
|close
|1462
|0.20
|1.8993
|0.0000
|1.8973
|-20.00
|8037.78
|2929
|2006.08.30 02:30
|buy
|1465
|0.20
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2930
|2006.08.30 02:30
|buy
|1466
|0.10
|1.8993
|0.0000
|1.9043
|2931
|2006.08.30 02:30
|buy
|1467
|0.10
|1.8993
|0.0000
|1.9093
|2932
|2006.08.30 03:23
|t/p
|1465
|0.20
|1.9003
|0.0000
|1.9003
|20.00
|8057.78
|2933
|2006.08.30 04:25
|close
|1467
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.9093
|-8.00
|8049.78
|2934
|2006.08.30 04:25
|close
|1466
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.9043
|-8.00
|8041.78
|2935
|2006.08.30 04:25
|sell
|1468
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|2936
|2006.08.30 04:25
|sell
|1469
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8935
|2937
|2006.08.30 04:25
|sell
|1470
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8885
|2938
|2006.08.30 04:30
|t/p
|1468
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|20.00
|8061.78
|2939
|2006.08.30 06:15
|close
|1470
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8885
|-2.00
|8059.78
|2940
|2006.08.30 06:15
|close
|1469
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8935
|-2.00
|8057.78
|2941
|2006.08.30 06:15
|buy
|1471
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8997
|2942
|2006.08.30 06:15
|buy
|1472
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9037
|2943
|2006.08.30 06:15
|buy
|1473
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9087
|2944
|2006.08.30 06:35
|t/p
|1471
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|20.00
|8077.78
|2945
|2006.08.30 07:50
|close
|1473
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9087
|-1.00
|8076.78
|2946
|2006.08.30 07:50
|close
|1472
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9037
|-1.00
|8075.78
|2947
|2006.08.30 07:50
|sell
|1474
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|2948
|2006.08.30 07:50
|sell
|1475
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8936
|2949
|2006.08.30 07:50
|sell
|1476
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8886
|2950
|2006.08.30 08:00
|close
|1476
|0.10
|1.8999
|0.0000
|1.8886
|-13.00
|8062.78
|2951
|2006.08.30 08:00
|close
|1475
|0.10
|1.8999
|0.0000
|1.8936
|-13.00
|8049.78
|2952
|2006.08.30 08:00
|close
|1474
|0.20
|1.8999
|0.0000
|1.8976
|-26.00
|8023.78
|2953
|2006.08.30 08:00
|buy
|1477
|0.20
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2954
|2006.08.30 08:00
|buy
|1478
|0.10
|1.8999
|0.0000
|1.9049
|2955
|2006.08.30 08:00
|buy
|1479
|0.10
|1.8999
|0.0000
|1.9099
|2956
|2006.08.30 08:20
|close
|1479
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9099
|-12.00
|8011.78
|2957
|2006.08.30 08:20
|close
|1478
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9049
|-12.00
|7999.78
|2958
|2006.08.30 08:20
|close
|1477
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.9009
|-24.00
|7975.78
|2959
|2006.08.30 08:20
|sell
|1480
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|2960
|2006.08.30 08:20
|sell
|1481
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8937
|2961
|2006.08.30 08:20
|sell
|1482
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8887
|2962
|2006.08.30 08:25
|close
|1482
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8887
|-8.00
|7967.78
|2963
|2006.08.30 08:25
|close
|1481
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8937
|-8.00
|7959.78
|2964
|2006.08.30 08:25
|close
|1480
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.8977
|-16.00
|7943.78
|2965
|2006.08.30 08:25
|buy
|1483
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.9005
|2966
|2006.08.30 08:25
|buy
|1484
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9045
|2967
|2006.08.30 08:25
|buy
|1485
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9095
|2968
|2006.08.30 08:35
|close
|1485
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9095
|-5.00
|7938.78
|2969
|2006.08.30 08:35
|close
|1484
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9045
|-5.00
|7933.78
|2970
|2006.08.30 08:35
|close
|1483
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.9005
|-10.00
|7923.78
|2971
|2006.08.30 08:35
|sell
|1486
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2972
|2006.08.30 08:35
|sell
|1487
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8940
|2973
|2006.08.30 08:35
|sell
|1488
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8890
|2974
|2006.08.30 08:50
|close
|1488
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.8890
|-10.00
|7913.78
|2975
|2006.08.30 08:50
|close
|1487
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.8940
|-10.00
|7903.78
|2976
|2006.08.30 08:50
|close
|1486
|0.20
|1.9000
|0.0000
|1.8980
|-20.00
|7883.78
|2977
|2006.08.30 08:50
|buy
|1489
|0.20
|1.9000
|0.0000
|1.9010
|2978
|2006.08.30 08:50
|buy
|1490
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9050
|2979
|2006.08.30 08:50
|buy
|1491
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9100
|2980
|2006.08.30 08:56
|t/p
|1489
|0.20
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|20.00
|7903.78
|2981
|2006.08.30 15:13
|t/p
|1490
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9050
|50.00
|7953.78
|2982
|2006.08.30 18:30
|close
|1491
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9100
|35.00
|7988.78
|2983
|2006.08.30 18:30
|sell
|1492
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|2984
|2006.08.30 18:30
|sell
|1493
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8985
|2985
|2006.08.30 18:30
|sell
|1494
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8935
|2986
|2006.08.30 18:40
|t/p
|1492
|0.20
|1.9025
|0.0000
|1.9025
|20.00
|8008.78
|2987
|2006.08.30 20:20
|close
|1494
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8935
|-8.00
|8000.78
|2988
|2006.08.30 20:20
|close
|1493
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8985
|-8.00
|7992.78
|2989
|2006.08.30 20:20
|buy
|1495
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|2990
|2006.08.30 20:20
|buy
|1496
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9093
|2991
|2006.08.30 20:20
|buy
|1497
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9143
|2992
|2006.08.30 23:25
|t/p
|1495
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9053
|20.00
|8012.78
|2993
|2006.08.31 00:15
|close
|1497
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9143
|-7.05
|8005.73
|2994
|2006.08.31 00:15
|close
|1496
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9093
|-7.05
|7998.68
|2995
|2006.08.31 00:15
|sell
|1498
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|2996
|2006.08.31 00:15
|sell
|1499
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|2997
|2006.08.31 00:15
|sell
|1500
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|2998
|2006.08.31 00:20
|close
|1500
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8937
|-7.00
|7991.68
|2999
|2006.08.31 00:20
|close
|1499
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8987
|-7.00
|7984.68
|3000
|2006.08.31 00:20
|close
|1498
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9027
|-14.00
|7970.68
|3001
|2006.08.31 00:20
|buy
|1501
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|3002
|2006.08.31 00:20
|buy
|1502
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9094
|3003
|2006.08.31 00:20
|buy
|1503
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9144
|3004
|2006.08.31 00:25
|close
|1503
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9144
|-5.00
|7965.68
|3005
|2006.08.31 00:25
|close
|1502
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9094
|-5.00
|7960.68
|3006
|2006.08.31 00:25
|close
|1501
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9054
|-10.00
|7950.68
|3007
|2006.08.31 00:25
|sell
|1504
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9029
|3008
|2006.08.31 00:25
|sell
|1505
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8989
|3009
|2006.08.31 00:25
|sell
|1506
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8939
|3010
|2006.08.31 00:30
|close
|1506
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.8939
|-3.00
|7947.68
|3011
|2006.08.31 00:30
|close
|1505
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.8989
|-3.00
|7944.68
|3012
|2006.08.31 00:30
|close
|1504
|0.20
|1.9042
|0.0000
|1.9029
|-6.00
|7938.68
|3013
|2006.08.31 00:30
|buy
|1507
|0.20
|1.9042
|0.0000
|1.9052
|3014
|2006.08.31 00:30
|buy
|1508
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9092
|3015
|2006.08.31 00:30
|buy
|1509
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9142
|3016
|2006.08.31 01:34
|t/p
|1507
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|20.00
|7958.68
|3017
|2006.08.31 06:05
|close
|1509
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9142
|-3.00
|7955.68
|3018
|2006.08.31 06:05
|close
|1508
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9092
|-3.00
|7952.68
|3019
|2006.08.31 06:05
|sell
|1510
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9029
|3020
|2006.08.31 06:05
|sell
|1511
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8989
|3021
|2006.08.31 06:05
|sell
|1512
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8939
|3022
|2006.08.31 08:10
|close
|1512
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.8939
|-9.00
|7943.68
|3023
|2006.08.31 08:10
|close
|1511
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.8989
|-9.00
|7934.68
|3024
|2006.08.31 08:10
|close
|1510
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9029
|-18.00
|7916.68
|3025
|2006.08.31 08:10
|buy
|1513
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9058
|3026
|2006.08.31 08:10
|buy
|1514
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9098
|3027
|2006.08.31 08:10
|buy
|1515
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9148
|3028
|2006.08.31 08:21
|t/p
|1513
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|20.00
|7936.68
|3029
|2006.08.31 15:45
|close
|1515
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9148
|-7.00
|7929.68
|3030
|2006.08.31 15:45
|close
|1514
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9098
|-7.00
|7922.68
|3031
|2006.08.31 15:45
|sell
|1516
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9031
|3032
|2006.08.31 15:45
|sell
|1517
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8991
|3033
|2006.08.31 15:45
|sell
|1518
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8941
|3034
|2006.08.31 16:01
|t/p
|1516
|0.20
|1.9031
|0.0000
|1.9031
|20.00
|7942.68
|3035
|2006.08.31 20:35
|close
|1518
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8941
|7.00
|7949.68
|3036
|2006.08.31 20:35
|close
|1517
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8991
|7.00
|7956.68
|3037
|2006.08.31 20:35
|buy
|1519
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|3038
|2006.08.31 20:35
|buy
|1520
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9084
|3039
|2006.08.31 20:35
|buy
|1521
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9134
|3040
|2006.08.31 20:50
|t/p
|1519
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|20.00
|7976.68
|3041
|2006.09.01 00:20
|close
|1521
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9134
|-12.35
|7964.33
|3042
|2006.09.01 00:20
|close
|1520
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9084
|-12.35
|7951.98
|3043
|2006.09.01 00:20
|sell
|1522
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.9012
|3044
|2006.09.01 00:20
|sell
|1523
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8972
|3045
|2006.09.01 00:20
|sell
|1524
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8922
|3046
|2006.09.01 02:25
|close
|1524
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8922
|-15.00
|7936.98
|3047
|2006.09.01 02:25
|close
|1523
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8972
|-15.00
|7921.98
|3048
|2006.09.01 02:25
|close
|1522
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9012
|-30.00
|7891.98
|3049
|2006.09.01 02:25
|buy
|1525
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9047
|3050
|2006.09.01 02:25
|buy
|1526
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9087
|3051
|2006.09.01 02:25
|buy
|1527
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9137
|3052
|2006.09.01 04:00
|close
|1527
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9137
|-5.00
|7886.98
|3053
|2006.09.01 04:00
|close
|1526
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.9087
|-5.00
|7881.98
|3054
|2006.09.01 04:00
|close
|1525
|0.20
|1.9032
|0.0000
|1.9047
|-10.00
|7871.98
|3055
|2006.09.01 04:00
|sell
|1528
|0.20
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|3056
|2006.09.01 04:00
|sell
|1529
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.8982
|3057
|2006.09.01 04:00
|sell
|1530
|0.10
|1.9032
|0.0000
|1.8932
|3058
|2006.09.01 04:05
|close
|1530
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8932
|-6.00
|7865.98
|3059
|2006.09.01 04:05
|close
|1529
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8982
|-6.00
|7859.98
|3060
|2006.09.01 04:05
|close
|1528
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9022
|-12.00
|7847.98
|3061
|2006.09.01 04:05
|buy
|1531
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3062
|2006.09.01 04:05
|buy
|1532
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9088
|3063
|2006.09.01 04:05
|buy
|1533
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9138
|3064
|2006.09.01 04:15
|close
|1533
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9138
|-2.00
|7845.98
|3065
|2006.09.01 04:15
|close
|1532
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9088
|-2.00
|7843.98
|3066
|2006.09.01 04:15
|close
|1531
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9048
|-4.00
|7839.98
|3067
|2006.09.01 04:15
|sell
|1534
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|3068
|2006.09.01 04:15
|sell
|1535
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8986
|3069
|2006.09.01 04:15
|sell
|1536
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8936
|3070
|2006.09.01 04:20
|close
|1536
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8936
|1.00
|7840.98
|3071
|2006.09.01 04:20
|close
|1535
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8986
|1.00
|7841.98
|3072
|2006.09.01 04:20
|close
|1534
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9026
|2.00
|7843.98
|3073
|2006.09.01 04:20
|buy
|1537
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9045
|3074
|2006.09.01 04:20
|buy
|1538
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9085
|3075
|2006.09.01 04:20
|buy
|1539
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9135
|3076
|2006.09.01 05:35
|close
|1539
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9135
|0.00
|7843.98
|3077
|2006.09.01 05:35
|close
|1538
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9085
|0.00
|7843.98
|3078
|2006.09.01 05:35
|close
|1537
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9045
|0.00
|7843.98
|3079
|2006.09.01 05:35
|sell
|1540
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|3080
|2006.09.01 05:35
|sell
|1541
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8985
|3081
|2006.09.01 05:35
|sell
|1542
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8935
|3082
|2006.09.01 06:15
|close
|1542
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8935
|-5.00
|7838.98
|3083
|2006.09.01 06:15
|close
|1541
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8985
|-5.00
|7833.98
|3084
|2006.09.01 06:15
|close
|1540
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9025
|-10.00
|7823.98
|3085
|2006.09.01 06:15
|buy
|1543
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|3086
|2006.09.01 06:15
|buy
|1544
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9090
|3087
|2006.09.01 06:15
|buy
|1545
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|3088
|2006.09.01 09:20
|close
|1545
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9140
|-7.00
|7816.98
|3089
|2006.09.01 09:20
|close
|1544
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9090
|-7.00
|7809.98
|3090
|2006.09.01 09:20
|close
|1543
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9050
|-14.00
|7795.98
|3091
|2006.09.01 09:20
|sell
|1546
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3092
|2006.09.01 09:20
|sell
|1547
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3093
|2006.09.01 09:20
|sell
|1548
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3094
|2006.09.01 10:45
|close
|1548
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8933
|-14.00
|7781.98
|3095
|2006.09.01 10:45
|close
|1547
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8983
|-14.00
|7767.98
|3096
|2006.09.01 10:45
|close
|1546
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9023
|-28.00
|7739.98
|3097
|2006.09.01 10:45
|buy
|1549
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9057
|3098
|2006.09.01 10:45
|buy
|1550
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9097
|3099
|2006.09.01 10:45
|buy
|1551
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9147
|3100
|2006.09.01 11:55
|close
|1551
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9147
|-19.00
|7720.98
|3101
|2006.09.01 11:55
|close
|1550
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9097
|-19.00
|7701.98
|3102
|2006.09.01 11:55
|close
|1549
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9057
|-38.00
|7663.98
|3103
|2006.09.01 11:55
|sell
|1552
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|3104
|2006.09.01 11:55
|sell
|1553
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8978
|3105
|2006.09.01 11:55
|sell
|1554
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8928
|3106
|2006.09.01 13:30
|close
|1554
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8928
|-15.00
|7648.98
|3107
|2006.09.01 13:30
|close
|1553
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8978
|-15.00
|7633.98
|3108
|2006.09.01 13:30
|close
|1552
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9018
|-30.00
|7603.98
|3109
|2006.09.01 13:30
|buy
|1555
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|3110
|2006.09.01 13:30
|buy
|1556
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9093
|3111
|2006.09.01 13:30
|buy
|1557
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9143
|3112
|2006.09.01 13:47
|t/p
|1555
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9053
|20.00
|7623.98
|3113
|2006.09.01 14:35
|close
|1557
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.9143
|-45.00
|7578.98
|3114
|2006.09.01 14:35
|close
|1556
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.9093
|-45.00
|7533.98
|3115
|2006.09.01 14:35
|sell
|1558
|0.20
|1.8998
|0.0000
|1.8988
|3116
|2006.09.01 14:35
|sell
|1559
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8948
|3117
|2006.09.01 14:35
|sell
|1560
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8898
|3118
|2006.09.01 14:43
|t/p
|1558
|0.20
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|20.00
|7553.98
|3119
|2006.09.01 16:50
|close
|1560
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8898
|-19.00
|7534.98
|3120
|2006.09.01 16:50
|close
|1559
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8948
|-19.00
|7515.98
|3121
|2006.09.01 16:50
|buy
|1561
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9027
|3122
|2006.09.01 16:50
|buy
|1562
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9067
|3123
|2006.09.01 16:50
|buy
|1563
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9117
|3124
|2006.09.01 16:58
|t/p
|1561
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|7535.98
|3125
|2006.09.04 01:00
|t/p
|1562
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9067
|49.65
|7585.63
|3126
|2006.09.04 08:25
|close
|1563
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9117
|48.65
|7634.28
|3127
|2006.09.04 08:25
|sell
|1564
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9056
|3128
|2006.09.04 08:25
|sell
|1565
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9016
|3129
|2006.09.04 08:25
|sell
|1566
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.8966
|3130
|2006.09.04 08:58
|t/p
|1564
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9056
|20.00
|7654.28
|3131
|2006.09.04 13:00
|close
|1566
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.8966
|6.00
|7660.28
|3132
|2006.09.04 13:00
|close
|1565
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9016
|6.00
|7666.28
|3133
|2006.09.04 13:00
|buy
|1567
|0.20
|1.9060
|0.0000
|1.9070
|3134
|2006.09.04 13:00
|buy
|1568
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9110
|3135
|2006.09.04 13:00
|buy
|1569
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9160
|3136
|2006.09.04 14:25
|close
|1569
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9160
|-15.00
|7651.28
|3137
|2006.09.04 14:25
|close
|1568
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9110
|-15.00
|7636.28
|3138
|2006.09.04 14:25
|close
|1567
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9070
|-30.00
|7606.28
|3139
|2006.09.04 14:25
|sell
|1570
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|3140
|2006.09.04 14:25
|sell
|1571
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8995
|3141
|2006.09.04 14:25
|sell
|1572
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8945
|3142
|2006.09.04 15:55
|close
|1572
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8945
|-11.00
|7595.28
|3143
|2006.09.04 15:55
|close
|1571
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8995
|-11.00
|7584.28
|3144
|2006.09.04 15:55
|close
|1570
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9035
|-22.00
|7562.28
|3145
|2006.09.04 15:55
|buy
|1573
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3146
|2006.09.04 15:55
|buy
|1574
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9106
|3147
|2006.09.04 15:55
|buy
|1575
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|3148
|2006.09.04 16:43
|t/p
|1573
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|20.00
|7582.28
|3149
|2006.09.04 17:20
|close
|1575
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9156
|-12.00
|7570.28
|3150
|2006.09.04 17:20
|close
|1574
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9106
|-12.00
|7558.28
|3151
|2006.09.04 17:20
|sell
|1576
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|3152
|2006.09.04 17:20
|sell
|1577
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8994
|3153
|2006.09.04 17:20
|sell
|1578
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|3154
|2006.09.04 18:19
|t/p
|1576
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|20.00
|7578.28
|3155
|2006.09.04 19:10
|close
|1578
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.8944
|-16.00
|7562.28
|3156
|2006.09.04 19:10
|close
|1577
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.8994
|-16.00
|7546.28
|3157
|2006.09.04 19:10
|buy
|1579
|0.20
|1.9060
|0.0000
|1.9070
|3158
|2006.09.04 19:10
|buy
|1580
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9110
|3159
|2006.09.04 19:10
|buy
|1581
|0.10
|1.9060
|0.0000
|1.9160
|3160
|2006.09.04 20:25
|close
|1581
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9160
|-10.00
|7536.28
|3161
|2006.09.04 20:25
|close
|1580
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9110
|-10.00
|7526.28
|3162
|2006.09.04 20:25
|close
|1579
|0.20
|1.9050
|0.0000
|1.9070
|-20.00
|7506.28
|3163
|2006.09.04 20:25
|sell
|1582
|0.20
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|3164
|2006.09.04 20:25
|sell
|1583
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9000
|3165
|2006.09.04 20:25
|sell
|1584
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.8950
|3166
|2006.09.04 20:30
|close
|1584
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8950
|-6.00
|7500.28
|3167
|2006.09.04 20:30
|close
|1583
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9000
|-6.00
|7494.28
|3168
|2006.09.04 20:30
|close
|1582
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9040
|-12.00
|7482.28
|3169
|2006.09.04 20:30
|buy
|1585
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3170
|2006.09.04 20:30
|buy
|1586
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9106
|3171
|2006.09.04 20:30
|buy
|1587
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|3172
|2006.09.04 22:22
|t/p
|1585
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|20.00
|7502.28
|3173
|2006.09.05 00:15
|close
|1587
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9156
|0.65
|7502.93
|3174
|2006.09.05 00:15
|close
|1586
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9106
|0.65
|7503.58
|3175
|2006.09.05 00:15
|sell
|1588
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9047
|3176
|2006.09.05 00:15
|sell
|1589
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9007
|3177
|2006.09.05 00:15
|sell
|1590
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8957
|3178
|2006.09.05 01:05
|t/p
|1588
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9047
|20.00
|7523.58
|3179
|2006.09.05 07:50
|close
|1590
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8957
|21.00
|7544.58
|3180
|2006.09.05 07:50
|close
|1589
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9007
|21.00
|7565.58
|3181
|2006.09.05 07:50
|buy
|1591
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9046
|3182
|2006.09.05 07:50
|buy
|1592
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9086
|3183
|2006.09.05 07:50
|buy
|1593
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9136
|3184
|2006.09.05 07:55
|close
|1593
|0.10
|1.9027
|0.0000
|1.9136
|-9.00
|7556.58
|3185
|2006.09.05 07:55
|close
|1592
|0.10
|1.9027
|0.0000
|1.9086
|-9.00
|7547.58
|3186
|2006.09.05 07:55
|close
|1591
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9046
|-18.00
|7529.58
|3187
|2006.09.05 07:55
|sell
|1594
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9017
|3188
|2006.09.05 07:55
|sell
|1595
|0.10
|1.9027
|0.0000
|1.8977
|3189
|2006.09.05 07:55
|sell
|1596
|0.10
|1.9027
|0.0000
|1.8927
|3190
|2006.09.05 08:50
|t/p
|1594
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9017
|20.00
|7549.58
|3191
|2006.09.05 10:00
|t/p
|1595
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|50.00
|7599.58
|3192
|2006.09.05 12:10
|close
|1596
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.8927
|26.00
|7625.58
|3193
|2006.09.05 12:10
|buy
|1597
|0.20
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|3194
|2006.09.05 12:10
|buy
|1598
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.9051
|3195
|2006.09.05 12:10
|buy
|1599
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.9101
|3196
|2006.09.05 14:10
|close
|1599
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.9101
|-13.00
|7612.58
|3197
|2006.09.05 14:10
|close
|1598
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.9051
|-13.00
|7599.58
|3198
|2006.09.05 14:10
|close
|1597
|0.20
|1.8988
|0.0000
|1.9011
|-26.00
|7573.58
|3199
|2006.09.05 14:10
|sell
|1600
|0.20
|1.8988
|0.0000
|1.8978
|3200
|2006.09.05 14:10
|sell
|1601
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8938
|3201
|2006.09.05 14:10
|sell
|1602
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8888
|3202
|2006.09.05 14:13
|t/p
|1600
|0.20
|1.8978
|0.0000
|1.8978
|20.00
|7593.58
|3203
|2006.09.05 16:22
|t/p
|1601
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|50.00
|7643.58
|3204
|2006.09.05 20:45
|close
|1602
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8888
|50.00
|7693.58
|3205
|2006.09.05 20:45
|buy
|1603
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|3206
|2006.09.05 20:45
|buy
|1604
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8988
|3207
|2006.09.05 20:45
|buy
|1605
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|3208
|2006.09.05 22:15
|t/p
|1603
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|20.00
|7713.58
|3209
|2006.09.06 08:05
|close
|1605
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.9038
|1.65
|7715.23
|3210
|2006.09.06 08:05
|close
|1604
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8988
|1.65
|7716.88
|3211
|2006.09.06 08:05
|sell
|1606
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8930
|3212
|2006.09.06 08:05
|sell
|1607
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8890
|3213
|2006.09.06 08:05
|sell
|1608
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8840
|3214
|2006.09.06 09:26
|t/p
|1606
|0.20
|1.8930
|0.0000
|1.8930
|20.00
|7736.88
|3215
|2006.09.06 11:11
|t/p
|1607
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|50.00
|7786.88
|3216
|2006.09.06 13:27
|t/p
|1608
|0.10
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|100.00
|7886.88
|3217
|2006.09.06 20:05
|buy
|1609
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|3218
|2006.09.06 20:05
|buy
|1610
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8882
|3219
|2006.09.06 20:05
|buy
|1611
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8932
|3220
|2006.09.06 20:14
|t/p
|1609
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|20.00
|7906.88
|3221
|2006.09.07 06:15
|close
|1611
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8932
|20.95
|7927.83
|3222
|2006.09.07 06:15
|close
|1610
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8882
|20.95
|7948.78
|3223
|2006.09.07 06:15
|sell
|1612
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|3224
|2006.09.07 06:15
|sell
|1613
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8804
|3225
|2006.09.07 06:15
|sell
|1614
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8754
|3226
|2006.09.07 07:29
|t/p
|1612
|0.20
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|20.00
|7968.78
|3227
|2006.09.07 09:25
|close
|1614
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8754
|-4.00
|7964.78
|3228
|2006.09.07 09:25
|close
|1613
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8804
|-4.00
|7960.78
|3229
|2006.09.07 09:25
|buy
|1615
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|3230
|2006.09.07 09:25
|buy
|1616
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8908
|3231
|2006.09.07 09:25
|buy
|1617
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8958
|3232
|2006.09.07 09:50
|close
|1617
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8958
|-48.00
|7912.78
|3233
|2006.09.07 09:50
|close
|1616
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8908
|-48.00
|7864.78
|3234
|2006.09.07 09:50
|close
|1615
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8868
|-96.00
|7768.78
|3235
|2006.09.07 09:50
|sell
|1618
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|3236
|2006.09.07 09:50
|sell
|1619
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8760
|3237
|2006.09.07 09:50
|sell
|1620
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8710
|3238
|2006.09.07 12:36
|t/p
|1618
|0.20
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|20.00
|7788.78
|3239
|2006.09.07 13:06
|t/p
|1619
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|50.00
|7838.78
|3240
|2006.09.07 15:01
|t/p
|1620
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|100.00
|7938.78
|3241
|2006.09.07 17:10
|buy
|1621
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|3242
|2006.09.07 17:10
|buy
|1622
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8800
|3243
|2006.09.07 17:10
|buy
|1623
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|3244
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1621
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|20.00
|7958.78
|3245
|2006.09.07 21:20
|close
|1623
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8850
|-1.00
|7957.78
|3246
|2006.09.07 21:20
|close
|1622
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8800
|-1.00
|7956.78
|3247
|2006.09.07 21:20
|sell
|1624
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|3248
|2006.09.07 21:20
|sell
|1625
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8699
|3249
|2006.09.07 21:20
|sell
|1626
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|3250
|2006.09.07 22:24
|t/p
|1624
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|20.00
|7976.78
|3251
|2006.09.07 23:25
|close
|1626
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8649
|-9.00
|7967.78
|3252
|2006.09.07 23:25
|close
|1625
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8699
|-9.00
|7958.78
|3253
|2006.09.07 23:25
|buy
|1627
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|3254
|2006.09.07 23:25
|buy
|1628
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8808
|3255
|2006.09.07 23:25
|buy
|1629
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8858
|3256
|2006.09.07 23:51
|t/p
|1627
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|20.00
|7978.78
|3257
|2006.09.08 02:15
|close
|1629
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8858
|-16.35
|7962.43
|3258
|2006.09.08 02:15
|close
|1628
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8808
|-16.35
|7946.08
|3259
|2006.09.08 02:15
|sell
|1630
|0.20
|1.8742
|0.0000
|1.8732
|3260
|2006.09.08 02:15
|sell
|1631
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8692
|3261
|2006.09.08 02:15
|sell
|1632
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8642
|3262
|2006.09.08 02:55
|t/p
|1630
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8732
|20.00
|7966.08
|3263
|2006.09.08 04:45
|close
|1632
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8642
|-4.00
|7962.08
|3264
|2006.09.08 04:45
|close
|1631
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8692
|-4.00
|7958.08
|3265
|2006.09.08 04:45
|buy
|1633
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|3266
|2006.09.08 04:45
|buy
|1634
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|3267
|2006.09.08 04:45
|buy
|1635
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|3268
|2006.09.08 05:25
|close
|1635
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8846
|-12.00
|7946.08
|3269
|2006.09.08 05:25
|close
|1634
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8796
|-12.00
|7934.08
|3270
|2006.09.08 05:25
|close
|1633
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8756
|-24.00
|7910.08
|3271
|2006.09.08 05:25
|sell
|1636
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|3272
|2006.09.08 05:25
|sell
|1637
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8684
|3273
|2006.09.08 05:25
|sell
|1638
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8634
|3274
|2006.09.08 06:15
|close
|1638
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8634
|-4.00
|7906.08
|3275
|2006.09.08 06:15
|close
|1637
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8684
|-4.00
|7902.08
|3276
|2006.09.08 06:15
|close
|1636
|0.20
|1.8738
|0.0000
|1.8724
|-8.00
|7894.08
|3277
|2006.09.08 06:15
|buy
|1639
|0.20
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|3278
|2006.09.08 06:15
|buy
|1640
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8788
|3279
|2006.09.08 06:15
|buy
|1641
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8838
|3280
|2006.09.08 07:13
|t/p
|1639
|0.20
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|20.00
|7914.08
|3281
|2006.09.08 07:55
|close
|1641
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8838
|-4.00
|7910.08
|3282
|2006.09.08 07:55
|close
|1640
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8788
|-4.00
|7906.08
|3283
|2006.09.08 07:55
|sell
|1642
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|3284
|2006.09.08 07:55
|sell
|1643
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8684
|3285
|2006.09.08 07:55
|sell
|1644
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8634
|3286
|2006.09.08 09:16
|t/p
|1642
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|20.00
|7926.08
|3287
|2006.09.08 13:13
|t/p
|1643
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|50.00
|7976.08
|3288
|2006.09.08 16:23
|t/p
|1644
|0.10
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|100.00
|8076.08
|3289
|2006.09.08 19:00
|buy
|1645
|0.20
|1.8656
|0.0000
|1.8666
|3290
|2006.09.08 19:00
|buy
|1646
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8706
|3291
|2006.09.08 19:00
|buy
|1647
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8756
|3292
|2006.09.08 20:00
|close
|1647
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8756
|-4.00
|8072.08
|3293
|2006.09.08 20:00
|close
|1646
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8706
|-4.00
|8068.08
|3294
|2006.09.08 20:00
|close
|1645
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8666
|-8.00
|8060.08
|3295
|2006.09.08 20:00
|sell
|1648
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8642
|3296
|2006.09.08 20:00
|sell
|1649
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8602
|3297
|2006.09.08 20:00
|sell
|1650
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8552
|3298
|2006.09.08 21:05
|close
|1650
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8552
|-5.00
|8055.08
|3299
|2006.09.08 21:05
|close
|1649
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8602
|-5.00
|8050.08
|3300
|2006.09.08 21:05
|close
|1648
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8642
|-10.00
|8040.08
|3301
|2006.09.08 21:05
|buy
|1651
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8667
|3302
|2006.09.08 21:05
|buy
|1652
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8707
|3303
|2006.09.08 21:05
|buy
|1653
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8757
|3304
|2006.09.08 21:35
|close
|1653
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8757
|-8.00
|8032.08
|3305
|2006.09.08 21:35
|close
|1652
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8707
|-8.00
|8024.08
|3306
|2006.09.08 21:35
|close
|1651
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8667
|-16.00
|8008.08
|3307
|2006.09.08 21:35
|sell
|1654
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8639
|3308
|2006.09.08 21:35
|sell
|1655
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8599
|3309
|2006.09.08 21:35
|sell
|1656
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8549
|3310
|2006.09.11 01:10
|close
|1656
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8549
|-9.79
|7998.29
|3311
|2006.09.11 01:10
|close
|1655
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8599
|-9.79
|7988.51
|3312
|2006.09.11 01:10
|close
|1654
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8639
|-19.57
|7968.94
|3313
|2006.09.11 01:10
|buy
|1657
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|3314
|2006.09.11 01:10
|buy
|1658
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8709
|3315
|2006.09.11 01:10
|buy
|1659
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8759
|3316
|2006.09.11 01:55
|t/p
|1657
|0.20
|1.8669
|0.0000
|1.8669
|20.00
|7988.94
|3317
|2006.09.11 03:05
|close
|1659
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8759
|-22.00
|7966.94
|3318
|2006.09.11 03:05
|close
|1658
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8709
|-22.00
|7944.94
|3319
|2006.09.11 03:05
|sell
|1660
|0.20
|1.8637
|0.0000
|1.8627
|3320
|2006.09.11 03:05
|sell
|1661
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8587
|3321
|2006.09.11 03:05
|sell
|1662
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8537
|3322
|2006.09.11 05:40
|close
|1662
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8537
|-16.00
|7928.94
|3323
|2006.09.11 05:40
|close
|1661
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8587
|-16.00
|7912.94
|3324
|2006.09.11 05:40
|close
|1660
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8627
|-32.00
|7880.94
|3325
|2006.09.11 05:40
|buy
|1663
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8663
|3326
|2006.09.11 05:40
|buy
|1664
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8703
|3327
|2006.09.11 05:40
|buy
|1665
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8753
|3328
|2006.09.11 07:06
|t/p
|1663
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.00
|7900.94
|3329
|2006.09.11 08:55
|close
|1665
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8753
|-1.00
|7899.94
|3330
|2006.09.11 08:55
|close
|1664
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8703
|-1.00
|7898.94
|3331
|2006.09.11 08:55
|sell
|1666
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8642
|3332
|2006.09.11 08:55
|sell
|1667
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8602
|3333
|2006.09.11 08:55
|sell
|1668
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8552
|3334
|2006.09.11 09:40
|close
|1668
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8552
|-12.00
|7886.94
|3335
|2006.09.11 09:40
|close
|1667
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8602
|-12.00
|7874.94
|3336
|2006.09.11 09:40
|close
|1666
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8642
|-24.00
|7850.94
|3337
|2006.09.11 09:40
|buy
|1669
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|3338
|2006.09.11 09:40
|buy
|1670
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8714
|3339
|2006.09.11 09:40
|buy
|1671
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8764
|3340
|2006.09.11 10:02
|t/p
|1669
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|20.00
|7870.94
|3341
|2006.09.11 11:10
|close
|1671
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8764
|-16.00
|7854.94
|3342
|2006.09.11 11:10
|close
|1670
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8714
|-16.00
|7838.94
|3343
|2006.09.11 11:10
|sell
|1672
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|3344
|2006.09.11 11:10
|sell
|1673
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8598
|3345
|2006.09.11 11:10
|sell
|1674
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8548
|3346
|2006.09.11 11:29
|t/p
|1672
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8638
|20.00
|7858.94
|3347
|2006.09.11 12:10
|close
|1674
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8548
|-30.00
|7828.94
|3348
|2006.09.11 12:10
|close
|1673
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8598
|-30.00
|7798.94
|3349
|2006.09.11 12:10
|buy
|1675
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|3350
|2006.09.11 12:10
|buy
|1676
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8728
|3351
|2006.09.11 12:10
|buy
|1677
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8778
|3352
|2006.09.11 13:00
|close
|1677
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8778
|-20.00
|7778.94
|3353
|2006.09.11 13:00
|close
|1676
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8728
|-20.00
|7758.94
|3354
|2006.09.11 13:00
|close
|1675
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8688
|-40.00
|7718.94
|3355
|2006.09.11 13:00
|sell
|1678
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8648
|3356
|2006.09.11 13:00
|sell
|1679
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8608
|3357
|2006.09.11 13:00
|sell
|1680
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8558
|3358
|2006.09.11 13:05
|t/p
|1678
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|20.00
|7738.94
|3359
|2006.09.11 16:09
|t/p
|1679
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|50.00
|7788.94
|3360
|2006.09.11 19:10
|close
|1680
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8558
|20.00
|7808.94
|3361
|2006.09.11 19:10
|buy
|1681
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8648
|3362
|2006.09.11 19:10
|buy
|1682
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8688
|3363
|2006.09.11 19:10
|buy
|1683
|0.10
|1.8638
|0.0000
|1.8738
|3364
|2006.09.11 20:40
|t/p
|1681
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|20.00
|7828.94
|3365
|2006.09.12 06:19
|t/p
|1682
|0.10
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|49.65
|7878.59
|3366
|2006.09.12 08:05
|close
|1683
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8738
|36.65
|7915.24
|3367
|2006.09.12 08:05
|sell
|1684
|0.20
|1.8675
|0.0000
|1.8665
|3368
|2006.09.12 08:05
|sell
|1685
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8625
|3369
|2006.09.12 08:05
|sell
|1686
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8575
|3370
|2006.09.12 10:03
|t/p
|1684
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|20.00
|7935.24
|3371
|2006.09.12 10:45
|close
|1686
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8575
|-47.00
|7888.24
|3372
|2006.09.12 10:45
|close
|1685
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8625
|-47.00
|7841.24
|3373
|2006.09.12 10:45
|buy
|1687
|0.20
|1.8722
|0.0000
|1.8732
|3374
|2006.09.12 10:45
|buy
|1688
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8772
|3375
|2006.09.12 10:45
|buy
|1689
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8822
|3376
|2006.09.12 11:07
|t/p
|1687
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8732
|20.00
|7861.24
|3377
|2006.09.12 16:35
|close
|1689
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8822
|9.00
|7870.24
|3378
|2006.09.12 16:35
|close
|1688
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8772
|9.00
|7879.24
|3379
|2006.09.12 16:35
|sell
|1690
|0.20
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|3380
|2006.09.12 16:35
|sell
|1691
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8681
|3381
|2006.09.12 16:35
|sell
|1692
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8631
|3382
|2006.09.12 16:50
|close
|1692
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8631
|-15.00
|7864.24
|3383
|2006.09.12 16:50
|close
|1691
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8681
|-15.00
|7849.24
|3384
|2006.09.12 16:50
|close
|1690
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8721
|-30.00
|7819.24
|3385
|2006.09.12 16:50
|buy
|1693
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|3386
|2006.09.12 16:50
|buy
|1694
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|3387
|2006.09.12 16:50
|buy
|1695
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|3388
|2006.09.12 16:55
|t/p
|1693
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|7839.24
|3389
|2006.09.12 18:40
|close
|1695
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8846
|-12.00
|7827.24
|3390
|2006.09.12 18:40
|close
|1694
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8796
|-12.00
|7815.24
|3391
|2006.09.12 18:40
|sell
|1696
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|3392
|2006.09.12 18:40
|sell
|1697
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8684
|3393
|2006.09.12 18:40
|sell
|1698
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8634
|3394
|2006.09.12 20:08
|t/p
|1696
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|20.00
|7835.24
|3395
|2006.09.12 21:15
|close
|1698
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8634
|-6.00
|7829.24
|3396
|2006.09.12 21:15
|close
|1697
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8684
|-6.00
|7823.24
|3397
|2006.09.12 21:15
|buy
|1699
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8750
|3398
|2006.09.12 21:15
|buy
|1700
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8790
|3399
|2006.09.12 21:15
|buy
|1701
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8840
|3400
|2006.09.12 21:56
|t/p
|1699
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8750
|20.00
|7843.24
|3401
|2006.09.12 23:20
|close
|1701
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8840
|-2.00
|7841.24
|3402
|2006.09.12 23:20
|close
|1700
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8790
|-2.00
|7839.24
|3403
|2006.09.12 23:20
|sell
|1702
|0.20
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|3404
|2006.09.12 23:20
|sell
|1703
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8688
|3405
|2006.09.12 23:20
|sell
|1704
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8638
|3406
|2006.09.12 23:53
|t/p
|1702
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|20.00
|7859.24
|3407
|2006.09.13 01:10
|close
|1704
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8638
|-13.79
|7845.45
|3408
|2006.09.13 01:10
|close
|1703
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8688
|-13.79
|7831.67
|3409
|2006.09.13 01:10
|buy
|1705
|0.20
|1.8752
|0.0000
|1.8762
|3410
|2006.09.13 01:10
|buy
|1706
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8802
|3411
|2006.09.13 01:10
|buy
|1707
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8852
|3412
|2006.09.13 01:25
|close
|1707
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8852
|-12.00
|7819.67
|3413
|2006.09.13 01:25
|close
|1706
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8802
|-12.00
|7807.67
|3414
|2006.09.13 01:25
|close
|1705
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8762
|-24.00
|7783.67
|3415
|2006.09.13 01:25
|sell
|1708
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|3416
|2006.09.13 01:25
|sell
|1709
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8690
|3417
|2006.09.13 01:25
|sell
|1710
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|3418
|2006.09.13 02:13
|t/p
|1708
|0.20
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|20.00
|7803.67
|3419
|2006.09.13 06:00
|close
|1710
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8640
|16.00
|7819.67
|3420
|2006.09.13 06:00
|close
|1709
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8690
|16.00
|7835.67
|3421
|2006.09.13 06:00
|buy
|1711
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8734
|3422
|2006.09.13 06:00
|buy
|1712
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8774
|3423
|2006.09.13 06:00
|buy
|1713
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8824
|3424
|2006.09.13 06:25
|t/p
|1711
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|20.00
|7855.67
|3425
|2006.09.13 11:15
|close
|1713
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8824
|-2.00
|7853.67
|3426
|2006.09.13 11:15
|close
|1712
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8774
|-2.00
|7851.67
|3427
|2006.09.13 11:15
|sell
|1714
|0.20
|1.8722
|0.0000
|1.8712
|3428
|2006.09.13 11:15
|sell
|1715
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8672
|3429
|2006.09.13 11:15
|sell
|1716
|0.10
|1.8722
|0.0000
|1.8622
|3430
|2006.09.13 13:05
|close
|1716
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8622
|-24.00
|7827.67
|3431
|2006.09.13 13:05
|close
|1715
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8672
|-24.00
|7803.67
|3432
|2006.09.13 13:05
|close
|1714
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8712
|-48.00
|7755.67
|3433
|2006.09.13 13:05
|buy
|1717
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|3434
|2006.09.13 13:05
|buy
|1718
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|3435
|2006.09.13 13:05
|buy
|1719
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|3436
|2006.09.13 14:25
|close
|1719
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8846
|-14.00
|7741.67
|3437
|2006.09.13 14:25
|close
|1718
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8796
|-14.00
|7727.67
|3438
|2006.09.13 14:25
|close
|1717
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8756
|-28.00
|7699.67
|3439
|2006.09.13 14:25
|sell
|1720
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|3440
|2006.09.13 14:25
|sell
|1721
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8682
|3441
|2006.09.13 14:25
|sell
|1722
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8632
|3442
|2006.09.13 15:15
|close
|1722
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8632
|-19.00
|7680.67
|3443
|2006.09.13 15:15
|close
|1721
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8682
|-19.00
|7661.67
|3444
|2006.09.13 15:15
|close
|1720
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8722
|-38.00
|7623.67
|3445
|2006.09.13 15:15
|buy
|1723
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8761
|3446
|2006.09.13 15:15
|buy
|1724
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8801
|3447
|2006.09.13 15:15
|buy
|1725
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8851
|3448
|2006.09.13 17:49
|t/p
|1723
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8761
|20.00
|7643.67
|3449
|2006.09.14 05:10
|close
|1725
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8851
|16.95
|7660.62
|3450
|2006.09.14 05:10
|close
|1724
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8801
|16.95
|7677.57
|3451
|2006.09.14 05:10
|sell
|1726
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8759
|3452
|2006.09.14 05:10
|sell
|1727
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8719
|3453
|2006.09.14 05:10
|sell
|1728
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|3454
|2006.09.14 07:56
|t/p
|1726
|0.20
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|20.00
|7697.57
|3455
|2006.09.14 08:50
|close
|1728
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8669
|-2.00
|7695.57
|3456
|2006.09.14 08:50
|close
|1727
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8719
|-2.00
|7693.57
|3457
|2006.09.14 08:50
|buy
|1729
|0.20
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|3458
|2006.09.14 08:50
|buy
|1730
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8821
|3459
|2006.09.14 08:50
|buy
|1731
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8871
|3460
|2006.09.14 09:21
|t/p
|1729
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|20.00
|7713.57
|3461
|2006.09.14 10:47
|t/p
|1730
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8821
|50.00
|7763.57
|3462
|2006.09.14 13:34
|t/p
|1731
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|100.00
|7863.57
|3463
|2006.09.14 20:30
|sell
|1732
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8870
|3464
|2006.09.14 20:30
|sell
|1733
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8830
|3465
|2006.09.14 20:30
|sell
|1734
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8780
|3466
|2006.09.14 20:58
|t/p
|1732
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8870
|20.00
|7883.57
|3467
|2006.09.15 04:05
|close
|1734
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8780
|19.22
|7902.78
|3468
|2006.09.15 04:05
|close
|1733
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8830
|19.22
|7922.00
|3469
|2006.09.15 04:05
|buy
|1735
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|3470
|2006.09.15 04:05
|buy
|1736
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8911
|3471
|2006.09.15 04:05
|buy
|1737
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8961
|3472
|2006.09.15 06:45
|t/p
|1735
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|20.00
|7942.00
|3473
|2006.09.15 09:20
|close
|1737
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8961
|4.00
|7946.00
|3474
|2006.09.15 09:20
|close
|1736
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8911
|4.00
|7950.00
|3475
|2006.09.15 09:20
|sell
|1738
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8855
|3476
|2006.09.15 09:20
|sell
|1739
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8815
|3477
|2006.09.15 09:20
|sell
|1740
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|3478
|2006.09.15 09:39
|t/p
|1738
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8855
|20.00
|7970.00
|3479
|2006.09.15 12:04
|t/p
|1739
|0.10
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|50.00
|8020.00
|3480
|2006.09.15 15:00
|close
|1740
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8765
|42.00
|8062.00
|3481
|2006.09.15 15:00
|buy
|1741
|0.20
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|3482
|2006.09.15 15:00
|buy
|1742
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8873
|3483
|2006.09.15 15:00
|buy
|1743
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8923
|3484
|2006.09.15 15:35
|close
|1743
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8923
|-38.00
|8024.00
|3485
|2006.09.15 15:35
|close
|1742
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8873
|-38.00
|7986.00
|3486
|2006.09.15 15:35
|close
|1741
|0.20
|1.8785
|0.0000
|1.8833
|-76.00
|7910.00
|3487
|2006.09.15 15:35
|sell
|1744
|0.20
|1.8785
|0.0000
|1.8775
|3488
|2006.09.15 15:35
|sell
|1745
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8735
|3489
|2006.09.15 15:35
|sell
|1746
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8685
|3490
|2006.09.15 15:36
|t/p
|1744
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|20.00
|7930.00
|3491
|2006.09.15 20:50
|close
|1746
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8685
|8.00
|7938.00
|3492
|2006.09.15 20:50
|close
|1745
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8735
|8.00
|7946.00
|3493
|2006.09.15 20:50
|buy
|1747
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|3494
|2006.09.15 20:50
|buy
|1748
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8827
|3495
|2006.09.15 20:50
|buy
|1749
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8877
|3496
|2006.09.15 21:26
|t/p
|1747
|0.20
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|20.00
|7966.00
|3497
|2006.09.18 00:20
|close
|1749
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8877
|-1.35
|7964.65
|3498
|2006.09.18 00:20
|close
|1748
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8827
|-1.35
|7963.30
|3499
|2006.09.18 00:20
|sell
|1750
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8766
|3500
|2006.09.18 00:20
|sell
|1751
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8726
|3501
|2006.09.18 00:20
|sell
|1752
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8676
|3502
|2006.09.18 00:32
|t/p
|1750
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|20.00
|7983.30
|3503
|2006.09.18 02:30
|close
|1752
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8676
|-21.00
|7962.30
|3504
|2006.09.18 02:30
|close
|1751
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8726
|-21.00
|7941.30
|3505
|2006.09.18 02:30
|buy
|1753
|0.20
|1.8797
|0.0000
|1.8807
|3506
|2006.09.18 02:30
|buy
|1754
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8847
|3507
|2006.09.18 02:30
|buy
|1755
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8897
|3508
|2006.09.18 06:40
|t/p
|1753
|0.20
|1.8807
|0.0000
|1.8807
|20.00
|7961.30
|3509
|2006.09.18 07:55
|close
|1755
|0.10
|1.8800
|0.0000
|1.8897
|3.00
|7964.30
|3510
|2006.09.18 07:55
|close
|1754
|0.10
|1.8800
|0.0000
|1.8847
|3.00
|7967.30
|3511
|2006.09.18 07:55
|sell
|1756
|0.20
|1.8800
|0.0000
|1.8790
|3512
|2006.09.18 07:55
|sell
|1757
|0.10
|1.8800
|0.0000
|1.8750
|3513
|2006.09.18 07:55
|sell
|1758
|0.10
|1.8800
|0.0000
|1.8700
|3514
|2006.09.18 08:00
|close
|1758
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8700
|-3.00
|7964.30
|3515
|2006.09.18 08:00
|close
|1757
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8750
|-3.00
|7961.30
|3516
|2006.09.18 08:00
|close
|1756
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8790
|-6.00
|7955.30
|3517
|2006.09.18 08:00
|buy
|1759
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8813
|3518
|2006.09.18 08:00
|buy
|1760
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8853
|3519
|2006.09.18 08:00
|buy
|1761
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8903
|3520
|2006.09.18 08:07
|t/p
|1759
|0.20
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|20.00
|7975.30
|3521
|2006.09.18 11:05
|close
|1761
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8903
|-18.00
|7957.30
|3522
|2006.09.18 11:05
|close
|1760
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8853
|-18.00
|7939.30
|3523
|2006.09.18 11:05
|sell
|1762
|0.20
|1.8785
|0.0000
|1.8775
|3524
|2006.09.18 11:05
|sell
|1763
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8735
|3525
|2006.09.18 11:05
|sell
|1764
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8685
|3526
|2006.09.18 11:11
|t/p
|1762
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|20.00
|7959.30
|3527
|2006.09.18 14:35
|close
|1764
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8685
|23.00
|7982.30
|3528
|2006.09.18 14:35
|close
|1763
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8735
|23.00
|8005.30
|3529
|2006.09.18 14:35
|buy
|1765
|0.20
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|3530
|2006.09.18 14:35
|buy
|1766
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8812
|3531
|2006.09.18 14:35
|buy
|1767
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8862
|3532
|2006.09.18 15:00
|t/p
|1765
|0.20
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|20.00
|8025.30
|3533
|2006.09.19 01:05
|t/p
|1766
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8812
|49.65
|8074.95
|3534
|2006.09.19 03:35
|close
|1767
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8862
|42.65
|8117.60
|3535
|2006.09.19 03:35
|sell
|1768
|0.20
|1.8805
|0.0000
|1.8795
|3536
|2006.09.19 03:35
|sell
|1769
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8755
|3537
|2006.09.19 03:35
|sell
|1770
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|3538
|2006.09.19 04:10
|close
|1770
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8705
|-3.00
|8114.60
|3539
|2006.09.19 04:10
|close
|1769
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8755
|-3.00
|8111.60
|3540
|2006.09.19 04:10
|close
|1768
|0.20
|1.8808
|0.0000
|1.8795
|-6.00
|8105.60
|3541
|2006.09.19 04:10
|buy
|1771
|0.20
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|3542
|2006.09.19 04:10
|buy
|1772
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8858
|3543
|2006.09.19 04:10
|buy
|1773
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8908
|3544
|2006.09.19 04:56
|t/p
|1771
|0.20
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|20.00
|8125.60
|3545
|2006.09.19 08:00
|close
|1773
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8908
|-2.00
|8123.60
|3546
|2006.09.19 08:00
|close
|1772
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8858
|-2.00
|8121.60
|3547
|2006.09.19 08:00
|sell
|1774
|0.20
|1.8806
|0.0000
|1.8796
|3548
|2006.09.19 08:00
|sell
|1775
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8756
|3549
|2006.09.19 08:00
|sell
|1776
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8706
|3550
|2006.09.19 08:55
|close
|1776
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8706
|-20.00
|8101.60
|3551
|2006.09.19 08:55
|close
|1775
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8756
|-20.00
|8081.60
|3552
|2006.09.19 08:55
|close
|1774
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8796
|-40.00
|8041.60
|3553
|2006.09.19 08:55
|buy
|1777
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8836
|3554
|2006.09.19 08:55
|buy
|1778
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8876
|3555
|2006.09.19 08:55
|buy
|1779
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8926
|3556
|2006.09.19 09:55
|close
|1779
|0.10
|1.8793
|0.0000
|1.8926
|-33.00
|8008.60
|3557
|2006.09.19 09:55
|close
|1778
|0.10
|1.8793
|0.0000
|1.8876
|-33.00
|7975.60
|3558
|2006.09.19 09:55
|close
|1777
|0.20
|1.8793
|0.0000
|1.8836
|-66.00
|7909.60
|3559
|2006.09.19 09:55
|sell
|1780
|0.20
|1.8793
|0.0000
|1.8783
|3560
|2006.09.19 09:55
|sell
|1781
|0.10
|1.8793
|0.0000
|1.8743
|3561
|2006.09.19 09:55
|sell
|1782
|0.10
|1.8793
|0.0000
|1.8693
|3562
|2006.09.19 10:10
|t/p
|1780
|0.20
|1.8783
|0.0000
|1.8783
|20.00
|7929.60
|3563
|2006.09.19 12:55
|close
|1782
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8693
|-10.00
|7919.60
|3564
|2006.09.19 12:55
|close
|1781
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8743
|-10.00
|7909.60
|3565
|2006.09.19 12:55
|buy
|1783
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8813
|3566
|2006.09.19 12:55
|buy
|1784
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8853
|3567
|2006.09.19 12:55
|buy
|1785
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8903
|3568
|2006.09.19 13:11
|t/p
|1783
|0.20
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|20.00
|7929.60
|3569
|2006.09.19 14:41
|t/p
|1784
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8853
|50.00
|7979.60
|3570
|2006.09.19 17:30
|close
|1785
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8903
|33.00
|8012.60
|3571
|2006.09.19 17:30
|sell
|1786
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8826
|3572
|2006.09.19 17:30
|sell
|1787
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8786
|3573
|2006.09.19 17:30
|sell
|1788
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8736
|3574
|2006.09.19 17:35
|t/p
|1786
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|20.00
|8032.60
|3575
|2006.09.19 22:40
|close
|1788
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8736
|15.00
|8047.60
|3576
|2006.09.19 22:40
|close
|1787
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8786
|15.00
|8062.60
|3577
|2006.09.19 22:40
|buy
|1789
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8831
|3578
|2006.09.19 22:40
|buy
|1790
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8871
|3579
|2006.09.19 22:40
|buy
|1791
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8921
|3580
|2006.09.19 23:02
|t/p
|1789
|0.20
|1.8831
|0.0000
|1.8831
|20.00
|8082.60
|3581
|2006.09.19 23:45
|close
|1791
|0.10
|1.8813
|0.0000
|1.8921
|-8.00
|8074.60
|3582
|2006.09.19 23:45
|close
|1790
|0.10
|1.8813
|0.0000
|1.8871
|-8.00
|8066.60
|3583
|2006.09.19 23:45
|sell
|1792
|0.20
|1.8813
|0.0000
|1.8803
|3584
|2006.09.19 23:45
|sell
|1793
|0.10
|1.8813
|0.0000
|1.8763
|3585
|2006.09.19 23:45
|sell
|1794
|0.10
|1.8813
|0.0000
|1.8713
|3586
|2006.09.20 03:20
|close
|1794
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8713
|-7.79
|8058.81
|3587
|2006.09.20 03:20
|close
|1793
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8763
|-7.79
|8051.03
|3588
|2006.09.20 03:20
|close
|1792
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8803
|-15.57
|8035.46
|3589
|2006.09.20 03:20
|buy
|1795
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8831
|3590
|2006.09.20 03:20
|buy
|1796
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8871
|3591
|2006.09.20 03:20
|buy
|1797
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8921
|3592
|2006.09.20 03:29
|t/p
|1795
|0.20
|1.8831
|0.0000
|1.8831
|20.00
|8055.46
|3593
|2006.09.20 07:40
|close
|1797
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8921
|8.00
|8063.46
|3594
|2006.09.20 07:40
|close
|1796
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8871
|8.00
|8071.46
|3595
|2006.09.20 07:40
|sell
|1798
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8819
|3596
|2006.09.20 07:40
|sell
|1799
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8779
|3597
|2006.09.20 07:40
|sell
|1800
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8729
|3598
|2006.09.20 09:00
|close
|1800
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8729
|-9.00
|8062.46
|3599
|2006.09.20 09:00
|close
|1799
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8779
|-9.00
|8053.46
|3600
|2006.09.20 09:00
|close
|1798
|0.20
|1.8838
|0.0000
|1.8819
|-18.00
|8035.46
|3601
|2006.09.20 09:00
|buy
|1801
|0.20
|1.8838
|0.0000
|1.8848
|3602
|2006.09.20 09:00
|buy
|1802
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8888
|3603
|2006.09.20 09:00
|buy
|1803
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8938
|3604
|2006.09.20 09:40
|close
|1803
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8938
|-17.00
|8018.46
|3605
|2006.09.20 09:40
|close
|1802
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8888
|-17.00
|8001.46
|3606
|2006.09.20 09:40
|close
|1801
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8848
|-34.00
|7967.46
|3607
|2006.09.20 09:40
|sell
|1804
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|3608
|2006.09.20 09:40
|sell
|1805
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8771
|3609
|2006.09.20 09:40
|sell
|1806
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8721
|3610
|2006.09.20 09:50
|t/p
|1804
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|20.00
|7987.46
|3611
|2006.09.20 13:30
|close
|1806
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8721
|-15.00
|7972.46
|3612
|2006.09.20 13:30
|close
|1805
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8771
|-15.00
|7957.46
|3613
|2006.09.20 13:30
|buy
|1807
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|3614
|2006.09.20 13:30
|buy
|1808
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8886
|3615
|2006.09.20 13:30
|buy
|1809
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|3616
|2006.09.20 15:01
|t/p
|1807
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8846
|20.00
|7977.46
|3617
|2006.09.20 16:57
|t/p
|1808
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8886
|50.00
|8027.46
|3618
|2006.09.20 21:20
|close
|1809
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8936
|47.00
|8074.46
|3619
|2006.09.20 21:20
|sell
|1810
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8873
|3620
|2006.09.20 21:20
|sell
|1811
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8833
|3621
|2006.09.20 21:20
|sell
|1812
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8783
|3622
|2006.09.20 21:44
|t/p
|1810
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|20.00
|8094.46
|3623
|2006.09.21 02:15
|close
|1812
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8783
|-2.36
|8092.10
|3624
|2006.09.21 02:15
|close
|1811
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8833
|-2.36
|8089.75
|3625
|2006.09.21 02:15
|buy
|1813
|0.20
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|3626
|2006.09.21 02:15
|buy
|1814
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8936
|3627
|2006.09.21 02:15
|buy
|1815
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|3628
|2006.09.21 02:25
|t/p
|1813
|0.20
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|20.00
|8109.75
|3629
|2006.09.21 07:40
|close
|1815
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8986
|26.00
|8135.75
|3630
|2006.09.21 07:40
|close
|1814
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8936
|26.00
|8161.75
|3631
|2006.09.21 07:40
|sell
|1816
|0.20
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|3632
|2006.09.21 07:40
|sell
|1817
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8862
|3633
|2006.09.21 07:40
|sell
|1818
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8812
|3634
|2006.09.21 07:45
|close
|1818
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8812
|-20.00
|8141.75
|3635
|2006.09.21 07:45
|close
|1817
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8862
|-20.00
|8121.75
|3636
|2006.09.21 07:45
|close
|1816
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8902
|-40.00
|8081.75
|3637
|2006.09.21 07:45
|buy
|1819
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8942
|3638
|2006.09.21 07:45
|buy
|1820
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8982
|3639
|2006.09.21 07:45
|buy
|1821
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.9032
|3640
|2006.09.21 09:42
|t/p
|1819
|0.20
|1.8942
|0.0000
|1.8942
|20.00
|8101.75
|3641
|2006.09.21 12:35
|t/p
|1820
|0.10
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|50.00
|8151.75
|3642
|2006.09.21 16:15
|close
|1821
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9032
|33.00
|8184.75
|3643
|2006.09.21 16:15
|sell
|1822
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8955
|3644
|2006.09.21 16:15
|sell
|1823
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8915
|3645
|2006.09.21 16:15
|sell
|1824
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8865
|3646
|2006.09.21 16:20
|t/p
|1822
|0.20
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|20.00
|8204.75
|3647
|2006.09.21 18:15
|close
|1824
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.8865
|-45.00
|8159.75
|3648
|2006.09.21 18:15
|close
|1823
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.8915
|-45.00
|8114.75
|3649
|2006.09.21 18:15
|buy
|1825
|0.20
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|3650
|2006.09.21 18:15
|buy
|1826
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9060
|3651
|2006.09.21 18:15
|buy
|1827
|0.10
|1.9010
|0.0000
|1.9110
|3652
|2006.09.21 18:15
|t/p
|1825
|0.20
|1.9020
|0.0000
|1.9020
|20.00
|8134.75
|3653
|2006.09.22 03:50
|close
|1827
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9110
|5.65
|8140.40
|3654
|2006.09.22 03:50
|close
|1826
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9060
|5.65
|8146.05
|3655
|2006.09.22 03:50
|sell
|1828
|0.20
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|3656
|2006.09.22 03:50
|sell
|1829
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8966
|3657
|2006.09.22 03:50
|sell
|1830
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8916
|3658
|2006.09.22 05:25
|t/p
|1828
|0.20
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|20.00
|8166.05
|3659
|2006.09.22 08:20
|close
|1830
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.8916
|-14.00
|8152.05
|3660
|2006.09.22 08:20
|close
|1829
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.8966
|-14.00
|8138.05
|3661
|2006.09.22 08:20
|buy
|1831
|0.20
|1.9030
|0.0000
|1.9040
|3662
|2006.09.22 08:20
|buy
|1832
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9080
|3663
|2006.09.22 08:20
|buy
|1833
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9130
|3664
|2006.09.22 09:04
|t/p
|1831
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|20.00
|8158.05
|3665
|2006.09.22 11:50
|close
|1833
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9130
|5.00
|8163.05
|3666
|2006.09.22 11:50
|close
|1832
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9080
|5.00
|8168.05
|3667
|2006.09.22 11:50
|sell
|1834
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|3668
|2006.09.22 11:50
|sell
|1835
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8985
|3669
|2006.09.22 11:50
|sell
|1836
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8935
|3670
|2006.09.22 12:03
|t/p
|1834
|0.20
|1.9025
|0.0000
|1.9025
|20.00
|8188.05
|3671
|2006.09.25 03:49
|close
|1836
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8935
|18.22
|8206.26
|3672
|2006.09.25 03:49
|close
|1835
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8985
|18.22
|8224.48
|3673
|2006.09.25 03:49
|buy
|1837
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9027
|3674
|2006.09.25 03:49
|buy
|1838
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9067
|3675
|2006.09.25 03:49
|buy
|1839
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9117
|3676
|2006.09.25 04:04
|t/p
|1837
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|8244.48
|3677
|2006.09.25 08:33
|t/p
|1838
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9067
|50.00
|8294.48
|3678
|2006.09.25 10:00
|close
|1839
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.9117
|14.00
|8308.48
|3679
|2006.09.25 10:00
|sell
|1840
|0.20
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|3680
|2006.09.25 10:00
|sell
|1841
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.8981
|3681
|2006.09.25 10:00
|sell
|1842
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.8931
|3682
|2006.09.25 11:00
|t/p
|1840
|0.20
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|20.00
|8328.48
|3683
|2006.09.25 19:25
|close
|1842
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8931
|17.00
|8345.48
|3684
|2006.09.25 19:25
|close
|1841
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8981
|17.00
|8362.48
|3685
|2006.09.25 19:25
|buy
|1843
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3686
|2006.09.25 19:25
|buy
|1844
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9064
|3687
|2006.09.25 19:25
|buy
|1845
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9114
|3688
|2006.09.25 22:10
|close
|1845
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9114
|-6.00
|8356.48
|3689
|2006.09.25 22:10
|close
|1844
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9064
|-6.00
|8350.48
|3690
|2006.09.25 22:10
|close
|1843
|0.20
|1.9008
|0.0000
|1.9024
|-12.00
|8338.48
|3691
|2006.09.25 22:10
|sell
|1846
|0.20
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|3692
|2006.09.25 22:10
|sell
|1847
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8958
|3693
|2006.09.25 22:10
|sell
|1848
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.8908
|3694
|2006.09.25 22:27
|t/p
|1846
|0.20
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|20.00
|8358.48
|3695
|2006.09.26 01:35
|close
|1848
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.8908
|4.21
|8362.69
|3696
|2006.09.26 01:35
|close
|1847
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.8958
|4.21
|8366.91
|3697
|2006.09.26 01:35
|buy
|1849
|0.20
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|3698
|2006.09.26 01:35
|buy
|1850
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9054
|3699
|2006.09.26 01:35
|buy
|1851
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9104
|3700
|2006.09.26 01:41
|t/p
|1849
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9014
|20.00
|8386.91
|3701
|2006.09.26 04:25
|close
|1851
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9104
|7.00
|8393.91
|3702
|2006.09.26 04:25
|close
|1850
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9054
|7.00
|8400.91
|3703
|2006.09.26 04:25
|sell
|1852
|0.20
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|3704
|2006.09.26 04:25
|sell
|1853
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8961
|3705
|2006.09.26 04:25
|sell
|1854
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8911
|3706
|2006.09.26 08:12
|t/p
|1852
|0.20
|1.9001
|0.0000
|1.9001
|20.00
|8420.91
|3707
|2006.09.26 10:15
|t/p
|1853
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8961
|50.00
|8470.91
|3708
|2006.09.26 14:30
|close
|1854
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8911
|50.00
|8520.91
|3709
|2006.09.26 14:30
|buy
|1855
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|3710
|2006.09.26 14:30
|buy
|1856
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9011
|3711
|2006.09.26 14:30
|buy
|1857
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9061
|3712
|2006.09.26 14:50
|close
|1857
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9061
|-7.00
|8513.91
|3713
|2006.09.26 14:50
|close
|1856
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9011
|-7.00
|8506.91
|3714
|2006.09.26 14:50
|close
|1855
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8971
|-14.00
|8492.91
|3715
|2006.09.26 14:50
|sell
|1858
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3716
|2006.09.26 14:50
|sell
|1859
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8904
|3717
|2006.09.26 14:50
|sell
|1860
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|3718
|2006.09.26 15:05
|close
|1860
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8854
|-6.00
|8486.91
|3719
|2006.09.26 15:05
|close
|1859
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8904
|-6.00
|8480.91
|3720
|2006.09.26 15:05
|close
|1858
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8944
|-12.00
|8468.91
|3721
|2006.09.26 15:05
|buy
|1861
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3722
|2006.09.26 15:05
|buy
|1862
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9010
|3723
|2006.09.26 15:05
|buy
|1863
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9060
|3724
|2006.09.26 15:15
|close
|1863
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9060
|-4.00
|8464.91
|3725
|2006.09.26 15:15
|close
|1862
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9010
|-4.00
|8460.91
|3726
|2006.09.26 15:15
|close
|1861
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8970
|-8.00
|8452.91
|3727
|2006.09.26 15:15
|sell
|1864
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|3728
|2006.09.26 15:15
|sell
|1865
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8906
|3729
|2006.09.26 15:15
|sell
|1866
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8856
|3730
|2006.09.26 15:30
|close
|1866
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8856
|-8.00
|8444.91
|3731
|2006.09.26 15:30
|close
|1865
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8906
|-8.00
|8436.91
|3732
|2006.09.26 15:30
|close
|1864
|0.20
|1.8964
|0.0000
|1.8946
|-16.00
|8420.91
|3733
|2006.09.26 15:30
|buy
|1867
|0.20
|1.8964
|0.0000
|1.8974
|3734
|2006.09.26 15:30
|buy
|1868
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.9014
|3735
|2006.09.26 15:30
|buy
|1869
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.9064
|3736
|2006.09.26 15:37
|t/p
|1867
|0.20
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|20.00
|8440.91
|3737
|2006.09.26 16:20
|close
|1869
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.9064
|-13.00
|8427.91
|3738
|2006.09.26 16:20
|close
|1868
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.9014
|-13.00
|8414.91
|3739
|2006.09.26 16:20
|sell
|1870
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8941
|3740
|2006.09.26 16:20
|sell
|1871
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.8901
|3741
|2006.09.26 16:20
|sell
|1872
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.8851
|3742
|2006.09.26 16:46
|t/p
|1870
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8941
|20.00
|8434.91
|3743
|2006.09.26 17:55
|close
|1872
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8851
|-8.00
|8426.91
|3744
|2006.09.26 17:55
|close
|1871
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8901
|-8.00
|8418.91
|3745
|2006.09.26 17:55
|buy
|1873
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8969
|3746
|2006.09.26 17:55
|buy
|1874
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9009
|3747
|2006.09.26 17:55
|buy
|1875
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9059
|3748
|2006.09.26 18:00
|close
|1875
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9059
|-7.00
|8411.91
|3749
|2006.09.26 18:00
|close
|1874
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9009
|-7.00
|8404.91
|3750
|2006.09.26 18:00
|close
|1873
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8969
|-14.00
|8390.91
|3751
|2006.09.26 18:00
|sell
|1876
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8942
|3752
|2006.09.26 18:00
|sell
|1877
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8902
|3753
|2006.09.26 18:00
|sell
|1878
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8852
|3754
|2006.09.26 18:15
|close
|1878
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8852
|-7.00
|8383.91
|3755
|2006.09.26 18:15
|close
|1877
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8902
|-7.00
|8376.91
|3756
|2006.09.26 18:15
|close
|1876
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8942
|-14.00
|8362.91
|3757
|2006.09.26 18:15
|buy
|1879
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8969
|3758
|2006.09.26 18:15
|buy
|1880
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9009
|3759
|2006.09.26 18:15
|buy
|1881
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9059
|3760
|2006.09.26 18:25
|close
|1881
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9059
|-11.00
|8351.91
|3761
|2006.09.26 18:25
|close
|1880
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9009
|-11.00
|8340.91
|3762
|2006.09.26 18:25
|close
|1879
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8969
|-22.00
|8318.91
|3763
|2006.09.26 18:25
|sell
|1882
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3764
|2006.09.26 18:25
|sell
|1883
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8898
|3765
|2006.09.26 18:25
|sell
|1884
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|3766
|2006.09.26 20:45
|close
|1884
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8848
|-8.00
|8310.91
|3767
|2006.09.26 20:45
|close
|1883
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8898
|-8.00
|8302.91
|3768
|2006.09.26 20:45
|close
|1882
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8938
|-16.00
|8286.91
|3769
|2006.09.26 20:45
|buy
|1885
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|3770
|2006.09.26 20:45
|buy
|1886
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9006
|3771
|2006.09.26 20:45
|buy
|1887
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9056
|3772
|2006.09.26 21:00
|t/p
|1885
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|20.00
|8306.91
|3773
|2006.09.26 21:40
|close
|1887
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9056
|-8.00
|8298.91
|3774
|2006.09.26 21:40
|close
|1886
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9006
|-8.00
|8290.91
|3775
|2006.09.26 21:40
|sell
|1888
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3776
|2006.09.26 21:40
|sell
|1889
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8898
|3777
|2006.09.26 21:40
|sell
|1890
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|3778
|2006.09.26 22:04
|t/p
|1888
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|20.00
|8310.91
|3779
|2006.09.27 01:20
|close
|1890
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|0.22
|8311.12
|3780
|2006.09.27 01:20
|close
|1889
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8898
|0.22
|8311.34
|3781
|2006.09.27 01:20
|buy
|1891
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3782
|2006.09.27 01:20
|buy
|1892
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8998
|3783
|2006.09.27 01:20
|buy
|1893
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9048
|3784
|2006.09.27 02:10
|t/p
|1891
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|8331.34
|3785
|2006.09.27 03:05
|close
|1893
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9048
|-3.00
|8328.34
|3786
|2006.09.27 03:05
|close
|1892
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8998
|-3.00
|8325.34
|3787
|2006.09.27 03:05
|sell
|1894
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8935
|3788
|2006.09.27 03:05
|sell
|1895
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8895
|3789
|2006.09.27 03:05
|sell
|1896
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|3790
|2006.09.27 05:45
|close
|1896
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.8845
|-6.00
|8319.34
|3791
|2006.09.27 05:45
|close
|1895
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.8895
|-6.00
|8313.34
|3792
|2006.09.27 05:45
|close
|1894
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8935
|-12.00
|8301.34
|3793
|2006.09.27 05:45
|buy
|1897
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8961
|3794
|2006.09.27 05:45
|buy
|1898
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.9001
|3795
|2006.09.27 05:45
|buy
|1899
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.9051
|3796
|2006.09.27 06:40
|close
|1899
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9051
|-3.00
|8298.34
|3797
|2006.09.27 06:40
|close
|1898
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9001
|-3.00
|8295.34
|3798
|2006.09.27 06:40
|close
|1897
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8961
|-6.00
|8289.34
|3799
|2006.09.27 06:40
|sell
|1900
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|3800
|2006.09.27 06:40
|sell
|1901
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8898
|3801
|2006.09.27 06:40
|sell
|1902
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8848
|3802
|2006.09.27 07:10
|close
|1902
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8848
|-4.00
|8285.34
|3803
|2006.09.27 07:10
|close
|1901
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8898
|-4.00
|8281.34
|3804
|2006.09.27 07:10
|close
|1900
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8938
|-8.00
|8273.34
|3805
|2006.09.27 07:10
|buy
|1903
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|3806
|2006.09.27 07:10
|buy
|1904
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9002
|3807
|2006.09.27 07:10
|buy
|1905
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9052
|3808
|2006.09.27 07:45
|close
|1905
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9052
|-6.00
|8267.34
|3809
|2006.09.27 07:45
|close
|1904
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9002
|-6.00
|8261.34
|3810
|2006.09.27 07:45
|close
|1903
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8962
|-12.00
|8249.34
|3811
|2006.09.27 07:45
|sell
|1906
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8936
|3812
|2006.09.27 07:45
|sell
|1907
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8896
|3813
|2006.09.27 07:45
|sell
|1908
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8846
|3814
|2006.09.27 08:05
|t/p
|1906
|0.20
|1.8936
|0.0000
|1.8936
|20.00
|8269.34
|3815
|2006.09.27 10:03
|t/p
|1907
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|50.00
|8319.34
|3816
|2006.09.27 13:15
|close
|1908
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8846
|34.00
|8353.34
|3817
|2006.09.27 13:15
|buy
|1909
|0.20
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3818
|2006.09.27 13:15
|buy
|1910
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8962
|3819
|2006.09.27 13:15
|buy
|1911
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.9012
|3820
|2006.09.27 14:30
|t/p
|1909
|0.20
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|20.00
|8373.34
|3821
|2006.09.27 14:50
|close
|1911
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.9012
|-27.00
|8346.34
|3822
|2006.09.27 14:50
|close
|1910
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8962
|-27.00
|8319.34
|3823
|2006.09.27 14:50
|sell
|1912
|0.20
|1.8885
|0.0000
|1.8875
|3824
|2006.09.27 14:50
|sell
|1913
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8835
|3825
|2006.09.27 14:50
|sell
|1914
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|3826
|2006.09.27 15:24
|t/p
|1912
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|20.00
|8339.34
|3827
|2006.09.27 19:15
|close
|1914
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8785
|0.00
|8339.34
|3828
|2006.09.27 19:15
|close
|1913
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8835
|0.00
|8339.34
|3829
|2006.09.27 19:15
|buy
|1915
|0.20
|1.8885
|0.0000
|1.8895
|3830
|2006.09.27 19:15
|buy
|1916
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8935
|3831
|2006.09.27 19:15
|buy
|1917
|0.10
|1.8885
|0.0000
|1.8985
|3832
|2006.09.28 01:16
|t/p
|1915
|0.20
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|17.90
|8357.24
|3833
|2006.09.28 04:35
|close
|1917
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8985
|0.95
|8358.19
|3834
|2006.09.28 04:35
|close
|1916
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8935
|0.95
|8359.14
|3835
|2006.09.28 04:35
|sell
|1918
|0.20
|1.8887
|0.0000
|1.8877
|3836
|2006.09.28 04:35
|sell
|1919
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8837
|3837
|2006.09.28 04:35
|sell
|1920
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8787
|3838
|2006.09.28 04:48
|t/p
|1918
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8877
|20.00
|8379.14
|3839
|2006.09.28 08:32
|t/p
|1919
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|50.00
|8429.14
|3840
|2006.09.28 10:31
|t/p
|1920
|0.10
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|100.00
|8529.14
|3841
|2006.09.28 19:00
|buy
|1921
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8761
|3842
|2006.09.28 19:00
|buy
|1922
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8801
|3843
|2006.09.28 19:00
|buy
|1923
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8851
|3844
|2006.09.28 20:45
|t/p
|1921
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8761
|20.00
|8549.14
|3845
|2006.09.29 00:00
|close
|1923
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8851
|4.65
|8553.79
|3846
|2006.09.29 00:00
|close
|1922
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8801
|4.65
|8558.44
|3847
|2006.09.29 00:00
|sell
|1924
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|3848
|2006.09.29 00:00
|sell
|1925
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8706
|3849
|2006.09.29 00:00
|sell
|1926
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|3850
|2006.09.29 01:05
|close
|1926
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8656
|-7.00
|8551.44
|3851
|2006.09.29 01:05
|close
|1925
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8706
|-7.00
|8544.44
|3852
|2006.09.29 01:05
|close
|1924
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8746
|-14.00
|8530.44
|3853
|2006.09.29 01:05
|buy
|1927
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|3854
|2006.09.29 01:05
|buy
|1928
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8813
|3855
|2006.09.29 01:05
|buy
|1929
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8863
|3856
|2006.09.29 01:10
|close
|1929
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8863
|-3.00
|8527.44
|3857
|2006.09.29 01:10
|close
|1928
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8813
|-3.00
|8524.44
|3858
|2006.09.29 01:10
|close
|1927
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8773
|-6.00
|8518.44
|3859
|2006.09.29 01:10
|sell
|1930
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8750
|3860
|2006.09.29 01:10
|sell
|1931
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8710
|3861
|2006.09.29 01:10
|sell
|1932
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8660
|3862
|2006.09.29 01:35
|t/p
|1930
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8750
|20.00
|8538.44
|3863
|2006.09.29 03:25
|close
|1932
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8660
|-4.00
|8534.44
|3864
|2006.09.29 03:25
|close
|1931
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8710
|-4.00
|8530.44
|3865
|2006.09.29 03:25
|buy
|1933
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|3866
|2006.09.29 03:25
|buy
|1934
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8814
|3867
|2006.09.29 03:25
|buy
|1935
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8864
|3868
|2006.09.29 04:29
|t/p
|1933
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8774
|20.00
|8550.44
|3869
|2006.09.29 07:25
|close
|1935
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8864
|-9.00
|8541.44
|3870
|2006.09.29 07:25
|close
|1934
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8814
|-9.00
|8532.44
|3871
|2006.09.29 07:25
|sell
|1936
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|3872
|2006.09.29 07:25
|sell
|1937
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8705
|3873
|2006.09.29 07:25
|sell
|1938
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8655
|3874
|2006.09.29 07:55
|t/p
|1936
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|20.00
|8552.44
|3875
|2006.09.29 09:06
|t/p
|1937
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|50.00
|8602.44
|3876
|2006.09.29 11:35
|close
|1938
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8655
|54.00
|8656.44
|3877
|2006.09.29 11:35
|buy
|1939
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8711
|3878
|2006.09.29 11:35
|buy
|1940
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8751
|3879
|2006.09.29 11:35
|buy
|1941
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8801
|3880
|2006.09.29 13:45
|close
|1941
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8801
|-18.00
|8638.44
|3881
|2006.09.29 13:45
|close
|1940
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8751
|-18.00
|8620.44
|3882
|2006.09.29 13:45
|close
|1939
|0.20
|1.8683
|0.0000
|1.8711
|-36.00
|8584.44
|3883
|2006.09.29 13:45
|sell
|1942
|0.20
|1.8683
|0.0000
|1.8673
|3884
|2006.09.29 13:45
|sell
|1943
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8633
|3885
|2006.09.29 13:45
|sell
|1944
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8583
|3886
|2006.09.29 14:21
|t/p
|1942
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8673
|20.00
|8604.44
|3887
|2006.09.29 14:46
|t/p
|1943
|0.10
|1.8633
|0.0000
|1.8633
|50.00
|8654.44
|3888
|2006.09.29 17:15
|close
|1944
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8583
|3.00
|8657.44
|3889
|2006.09.29 17:15
|buy
|1945
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|3890
|2006.09.29 17:15
|buy
|1946
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8730
|3891
|2006.09.29 17:15
|buy
|1947
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|3892
|2006.09.29 17:22
|t/p
|1945
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|8677.44
|3893
|2006.10.02 00:00
|t/p
|1946
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|49.65
|8727.09
|3894
|2006.10.02 01:05
|close
|1947
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8780
|33.65
|8760.74
|3895
|2006.10.02 01:05
|sell
|1948
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|3896
|2006.10.02 01:05
|sell
|1949
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8664
|3897
|2006.10.02 01:05
|sell
|1950
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8614
|3898
|2006.10.02 03:07
|t/p
|1948
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|20.00
|8780.74
|3899
|2006.10.02 06:05
|close
|1950
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8614
|8.00
|8788.74
|3900
|2006.10.02 06:05
|close
|1949
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8664
|8.00
|8796.74
|3901
|2006.10.02 06:05
|buy
|1951
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8716
|3902
|2006.10.02 06:05
|buy
|1952
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8756
|3903
|2006.10.02 06:05
|buy
|1953
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8806
|3904
|2006.10.02 07:27
|t/p
|1951
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|20.00
|8816.74
|3905
|2006.10.02 09:25
|close
|1953
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8806
|-9.00
|8807.74
|3906
|2006.10.02 09:25
|close
|1952
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8756
|-9.00
|8798.74
|3907
|2006.10.02 09:25
|sell
|1954
|0.20
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|3908
|2006.10.02 09:25
|sell
|1955
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8647
|3909
|2006.10.02 09:25
|sell
|1956
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8597
|3910
|2006.10.02 09:27
|t/p
|1954
|0.20
|1.8687
|0.0000
|1.8687
|20.00
|8818.74
|3911
|2006.10.02 10:45
|close
|1956
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8597
|-41.00
|8777.74
|3912
|2006.10.02 10:45
|close
|1955
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8647
|-41.00
|8736.74
|3913
|2006.10.02 10:45
|buy
|1957
|0.20
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|3914
|2006.10.02 10:45
|buy
|1958
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8788
|3915
|2006.10.02 10:45
|buy
|1959
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8838
|3916
|2006.10.02 11:08
|t/p
|1957
|0.20
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|20.00
|8756.74
|3917
|2006.10.02 14:15
|close
|1959
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8838
|-28.00
|8728.74
|3918
|2006.10.02 14:15
|close
|1958
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8788
|-28.00
|8700.74
|3919
|2006.10.02 14:15
|sell
|1960
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8700
|3920
|2006.10.02 14:15
|sell
|1961
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8660
|3921
|2006.10.02 14:15
|sell
|1962
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8610
|3922
|2006.10.02 15:20
|close
|1962
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8610
|-36.00
|8664.74
|3923
|2006.10.02 15:20
|close
|1961
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8660
|-36.00
|8628.74
|3924
|2006.10.02 15:20
|close
|1960
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8700
|-72.00
|8556.74
|3925
|2006.10.02 15:20
|buy
|1963
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|3926
|2006.10.02 15:20
|buy
|1964
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|3927
|2006.10.02 15:20
|buy
|1965
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|3928
|2006.10.02 15:22
|t/p
|1963
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|8576.74
|3929
|2006.10.02 15:46
|t/p
|1964
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|50.00
|8626.74
|3930
|2006.10.02 16:21
|t/p
|1965
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8846
|100.00
|8726.74
|3931
|2006.10.02 22:30
|sell
|1966
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|3932
|2006.10.02 22:30
|sell
|1967
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|3933
|2006.10.02 22:30
|sell
|1968
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|3934
|2006.10.02 22:50
|close
|1968
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8766
|-4.00
|8722.74
|3935
|2006.10.02 22:50
|close
|1967
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8816
|-4.00
|8718.74
|3936
|2006.10.02 22:50
|close
|1966
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8856
|-8.00
|8710.74
|3937
|2006.10.02 22:50
|buy
|1969
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|3938
|2006.10.02 22:50
|buy
|1970
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8920
|3939
|2006.10.02 22:50
|buy
|1971
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8970
|3940
|2006.10.02 23:20
|close
|1971
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8970
|-3.00
|8707.74
|3941
|2006.10.02 23:20
|close
|1970
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8920
|-3.00
|8704.74
|3942
|2006.10.02 23:20
|close
|1969
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8880
|-6.00
|8698.74
|3943
|2006.10.02 23:20
|sell
|1972
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|3944
|2006.10.02 23:20
|sell
|1973
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|3945
|2006.10.02 23:20
|sell
|1974
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|3946
|2006.10.03 04:24
|t/p
|1972
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|20.43
|8719.17
|3947
|2006.10.03 05:25
|close
|1974
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8767
|-2.79
|8716.38
|3948
|2006.10.03 05:25
|close
|1973
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8817
|-2.79
|8713.60
|3949
|2006.10.03 05:25
|buy
|1975
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|3950
|2006.10.03 05:25
|buy
|1976
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8920
|3951
|2006.10.03 05:25
|buy
|1977
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8970
|3952
|2006.10.03 08:37
|t/p
|1975
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|20.00
|8733.60
|3953
|2006.10.03 10:50
|close
|1977
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8970
|-4.00
|8729.60
|3954
|2006.10.03 10:50
|close
|1976
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8920
|-4.00
|8725.60
|3955
|2006.10.03 10:50
|sell
|1978
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|3956
|2006.10.03 10:50
|sell
|1979
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|3957
|2006.10.03 10:50
|sell
|1980
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|3958
|2006.10.03 11:35
|close
|1980
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8766
|-11.00
|8714.60
|3959
|2006.10.03 11:35
|close
|1979
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8816
|-11.00
|8703.60
|3960
|2006.10.03 11:35
|close
|1978
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8856
|-22.00
|8681.60
|3961
|2006.10.03 11:35
|buy
|1981
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|3962
|2006.10.03 11:35
|buy
|1982
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8927
|3963
|2006.10.03 11:35
|buy
|1983
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8977
|3964
|2006.10.03 12:45
|t/p
|1981
|0.20
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|20.00
|8701.60
|3965
|2006.10.03 14:40
|close
|1983
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8977
|-6.00
|8695.60
|3966
|2006.10.03 14:40
|close
|1982
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8927
|-6.00
|8689.60
|3967
|2006.10.03 14:40
|sell
|1984
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|3968
|2006.10.03 14:40
|sell
|1985
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8821
|3969
|2006.10.03 14:40
|sell
|1986
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8771
|3970
|2006.10.03 15:20
|close
|1986
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8771
|-21.00
|8668.60
|3971
|2006.10.03 15:20
|close
|1985
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8821
|-21.00
|8647.60
|3972
|2006.10.03 15:20
|close
|1984
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8861
|-42.00
|8605.60
|3973
|2006.10.03 15:20
|buy
|1987
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|3974
|2006.10.03 15:20
|buy
|1988
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8942
|3975
|2006.10.03 15:20
|buy
|1989
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8992
|3976
|2006.10.03 17:40
|close
|1989
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8992
|-10.00
|8595.60
|3977
|2006.10.03 17:40
|close
|1988
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8942
|-10.00
|8585.60
|3978
|2006.10.03 17:40
|close
|1987
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8902
|-20.00
|8565.60
|3979
|2006.10.03 17:40
|sell
|1990
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3980
|2006.10.03 17:40
|sell
|1991
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8832
|3981
|2006.10.03 17:40
|sell
|1992
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|3982
|2006.10.03 17:58
|t/p
|1990
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|20.00
|8585.60
|3983
|2006.10.03 21:30
|close
|1992
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8782
|7.00
|8592.60
|3984
|2006.10.03 21:30
|close
|1991
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8832
|7.00
|8599.60
|3985
|2006.10.03 21:30
|buy
|1993
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|3986
|2006.10.03 21:30
|buy
|1994
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8925
|3987
|2006.10.03 21:30
|buy
|1995
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|3988
|2006.10.04 00:30
|close
|1995
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8975
|-9.35
|8590.25
|3989
|2006.10.04 00:30
|close
|1994
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8925
|-9.35
|8580.90
|3990
|2006.10.04 00:30
|close
|1993
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8885
|-18.70
|8562.20
|3991
|2006.10.04 00:30
|sell
|1996
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|3992
|2006.10.04 00:30
|sell
|1997
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|3993
|2006.10.04 00:30
|sell
|1998
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|3994
|2006.10.04 00:32
|t/p
|1996
|0.20
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|20.00
|8582.20
|3995
|2006.10.04 08:55
|close
|1998
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8766
|12.00
|8594.20
|3996
|2006.10.04 08:55
|close
|1997
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8816
|12.00
|8606.20
|3997
|2006.10.04 08:55
|buy
|1999
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|3998
|2006.10.04 08:55
|buy
|2000
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8904
|3999
|2006.10.04 08:55
|buy
|2001
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8954
|4000
|2006.10.04 08:57
|t/p
|1999
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|20.00
|8626.20
|4001
|2006.10.04 10:45
|close
|2001
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8954
|-12.00
|8614.20
|4002
|2006.10.04 10:45
|close
|2000
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8904
|-12.00
|8602.20
|4003
|2006.10.04 10:45
|sell
|2002
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8832
|4004
|2006.10.04 10:45
|sell
|2003
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8792
|4005
|2006.10.04 10:45
|sell
|2004
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|4006
|2006.10.04 10:47
|t/p
|2002
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|20.00
|8622.20
|4007
|2006.10.04 12:34
|t/p
|2003
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|50.00
|8672.20
|4008
|2006.10.04 15:10
|close
|2004
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8742
|26.00
|8698.20
|4009
|2006.10.04 15:10
|buy
|2005
|0.20
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|4010
|2006.10.04 15:10
|buy
|2006
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8866
|4011
|2006.10.04 15:10
|buy
|2007
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8916
|4012
|2006.10.04 16:00
|t/p
|2005
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|20.00
|8718.20
|4013
|2006.10.05 01:34
|t/p
|2006
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|48.95
|8767.15
|4014
|2006.10.05 03:25
|close
|2007
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8916
|37.95
|8805.10
|4015
|2006.10.05 03:25
|sell
|2008
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|4016
|2006.10.05 03:25
|sell
|2009
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8805
|4017
|2006.10.05 03:25
|sell
|2010
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8755
|4018
|2006.10.05 06:55
|close
|2010
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8755
|-5.00
|8800.10
|4019
|2006.10.05 06:55
|close
|2009
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8805
|-5.00
|8795.10
|4020
|2006.10.05 06:55
|close
|2008
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8845
|-10.00
|8785.10
|4021
|2006.10.05 06:55
|buy
|2011
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|4022
|2006.10.05 06:55
|buy
|2012
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8910
|4023
|2006.10.05 06:55
|buy
|2013
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8960
|4024
|2006.10.05 08:55
|close
|2013
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8960
|-14.00
|8771.10
|4025
|2006.10.05 08:55
|close
|2012
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8910
|-14.00
|8757.10
|4026
|2006.10.05 08:55
|close
|2011
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8870
|-28.00
|8729.10
|4027
|2006.10.05 08:55
|sell
|2014
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|4028
|2006.10.05 08:55
|sell
|2015
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8796
|4029
|2006.10.05 08:55
|sell
|2016
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8746
|4030
|2006.10.05 09:30
|close
|2016
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8746
|-17.00
|8712.10
|4031
|2006.10.05 09:30
|close
|2015
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8796
|-17.00
|8695.10
|4032
|2006.10.05 09:30
|close
|2014
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8836
|-34.00
|8661.10
|4033
|2006.10.05 09:30
|buy
|2017
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|4034
|2006.10.05 09:30
|buy
|2018
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8913
|4035
|2006.10.05 09:30
|buy
|2019
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8963
|4036
|2006.10.05 10:35
|close
|2019
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8963
|-13.00
|8648.10
|4037
|2006.10.05 10:35
|close
|2018
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8913
|-13.00
|8635.10
|4038
|2006.10.05 10:35
|close
|2017
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8873
|-26.00
|8609.10
|4039
|2006.10.05 10:35
|sell
|2020
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|4040
|2006.10.05 10:35
|sell
|2021
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8800
|4041
|2006.10.05 10:35
|sell
|2022
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8750
|4042
|2006.10.05 11:04
|t/p
|2020
|0.20
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|20.00
|8629.10
|4043
|2006.10.05 14:31
|t/p
|2021
|0.10
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|50.00
|8679.10
|4044
|2006.10.05 18:25
|close
|2022
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8750
|56.00
|8735.10
|4045
|2006.10.05 18:25
|buy
|2023
|0.20
|1.8794
|0.0000
|1.8804
|4046
|2006.10.05 18:25
|buy
|2024
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8844
|4047
|2006.10.05 18:25
|buy
|2025
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8894
|4048
|2006.10.06 01:05
|close
|2025
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8894
|-10.35
|8724.75
|4049
|2006.10.06 01:05
|close
|2024
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8844
|-10.35
|8714.40
|4050
|2006.10.06 01:05
|close
|2023
|0.20
|1.8784
|0.0000
|1.8804
|-20.70
|8693.70
|4051
|2006.10.06 01:05
|sell
|2026
|0.20
|1.8784
|0.0000
|1.8774
|4052
|2006.10.06 01:05
|sell
|2027
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8734
|4053
|2006.10.06 01:05
|sell
|2028
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8684
|4054
|2006.10.06 01:19
|t/p
|2026
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8774
|20.00
|8713.70
|4055
|2006.10.06 02:10
|close
|2028
|0.10
|1.8787
|0.0000
|1.8684
|-3.00
|8710.70
|4056
|2006.10.06 02:10
|close
|2027
|0.10
|1.8787
|0.0000
|1.8734
|-3.00
|8707.70
|4057
|2006.10.06 02:10
|buy
|2029
|0.20
|1.8787
|0.0000
|1.8797
|4058
|2006.10.06 02:10
|buy
|2030
|0.10
|1.8787
|0.0000
|1.8837
|4059
|2006.10.06 02:10
|buy
|2031
|0.10
|1.8787
|0.0000
|1.8887
|4060
|2006.10.06 03:10
|close
|2031
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8887
|-17.00
|8690.70
|4061
|2006.10.06 03:10
|close
|2030
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8837
|-17.00
|8673.70
|4062
|2006.10.06 03:10
|close
|2029
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8797
|-34.00
|8639.70
|4063
|2006.10.06 03:10
|sell
|2032
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8760
|4064
|2006.10.06 03:10
|sell
|2033
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8720
|4065
|2006.10.06 03:10
|sell
|2034
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8670
|4066
|2006.10.06 03:19
|t/p
|2032
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|20.00
|8659.70
|4067
|2006.10.06 06:35
|close
|2034
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8670
|-8.00
|8651.70
|4068
|2006.10.06 06:35
|close
|2033
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8720
|-8.00
|8643.70
|4069
|2006.10.06 06:35
|buy
|2035
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8788
|4070
|2006.10.06 06:35
|buy
|2036
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8828
|4071
|2006.10.06 06:35
|buy
|2037
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8878
|4072
|2006.10.06 08:15
|close
|2037
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8878
|-12.00
|8631.70
|4073
|2006.10.06 08:15
|close
|2036
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8828
|-12.00
|8619.70
|4074
|2006.10.06 08:15
|close
|2035
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8788
|-24.00
|8595.70
|4075
|2006.10.06 08:15
|sell
|2038
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|4076
|2006.10.06 08:15
|sell
|2039
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8716
|4077
|2006.10.06 08:15
|sell
|2040
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8666
|4078
|2006.10.06 08:35
|t/p
|2038
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|8615.70
|4079
|2006.10.06 11:15
|close
|2040
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8666
|-6.00
|8609.70
|4080
|2006.10.06 11:15
|close
|2039
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8716
|-6.00
|8603.70
|4081
|2006.10.06 11:15
|buy
|2041
|0.20
|1.8772
|0.0000
|1.8782
|4082
|2006.10.06 11:15
|buy
|2042
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8822
|4083
|2006.10.06 11:15
|buy
|2043
|0.10
|1.8772
|0.0000
|1.8872
|4084
|2006.10.06 13:50
|t/p
|2041
|0.20
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|20.00
|8623.70
|4085
|2006.10.06 14:24
|t/p
|2042
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|50.00
|8673.70
|4086
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2043
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|100.00
|8773.70
|4087
|2006.10.06 15:10
|sell
|2044
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|4088
|2006.10.06 15:10
|sell
|2045
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8684
|4089
|2006.10.06 15:10
|sell
|2046
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8634
|4090
|2006.10.06 15:57
|t/p
|2044
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|20.00
|8793.70
|4091
|2006.10.06 16:37
|t/p
|2045
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|50.00
|8843.70
|4092
|2006.10.06 19:50
|close
|2046
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8634
|26.00
|8869.70
|4093
|2006.10.06 19:50
|buy
|2047
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|4094
|2006.10.06 19:50
|buy
|2048
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8758
|4095
|2006.10.06 19:50
|buy
|2049
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|4096
|2006.10.09 00:20
|close
|2049
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8808
|-18.35
|8851.35
|4097
|2006.10.09 00:20
|close
|2048
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8758
|-18.35
|8833.00
|4098
|2006.10.09 00:20
|close
|2047
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8718
|-36.70
|8796.30
|4099
|2006.10.09 00:20
|sell
|2050
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|4100
|2006.10.09 00:20
|sell
|2051
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8640
|4101
|2006.10.09 00:20
|sell
|2052
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8590
|4102
|2006.10.09 03:15
|close
|2052
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8590
|-18.00
|8778.30
|4103
|2006.10.09 03:15
|close
|2051
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8640
|-18.00
|8760.30
|4104
|2006.10.09 03:15
|close
|2050
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8680
|-36.00
|8724.30
|4105
|2006.10.09 03:15
|buy
|2053
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|4106
|2006.10.09 03:15
|buy
|2054
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8758
|4107
|2006.10.09 03:15
|buy
|2055
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|4108
|2006.10.09 05:00
|close
|2055
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8808
|-13.00
|8711.30
|4109
|2006.10.09 05:00
|close
|2054
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8758
|-13.00
|8698.30
|4110
|2006.10.09 05:00
|close
|2053
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8718
|-26.00
|8672.30
|4111
|2006.10.09 05:00
|sell
|2056
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8685
|4112
|2006.10.09 05:00
|sell
|2057
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8645
|4113
|2006.10.09 05:00
|sell
|2058
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|4114
|2006.10.09 06:10
|close
|2058
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8595
|-11.00
|8661.30
|4115
|2006.10.09 06:10
|close
|2057
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8645
|-11.00
|8650.30
|4116
|2006.10.09 06:10
|close
|2056
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8685
|-22.00
|8628.30
|4117
|2006.10.09 06:10
|buy
|2059
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8716
|4118
|2006.10.09 06:10
|buy
|2060
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8756
|4119
|2006.10.09 06:10
|buy
|2061
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8806
|4120
|2006.10.09 07:35
|close
|2061
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8806
|-2.00
|8626.30
|4121
|2006.10.09 07:35
|close
|2060
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8756
|-2.00
|8624.30
|4122
|2006.10.09 07:35
|close
|2059
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8716
|-4.00
|8620.30
|4123
|2006.10.09 07:35
|sell
|2062
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8694
|4124
|2006.10.09 07:35
|sell
|2063
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8654
|4125
|2006.10.09 07:35
|sell
|2064
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8604
|4126
|2006.10.09 07:45
|close
|2064
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8604
|-4.00
|8616.30
|4127
|2006.10.09 07:45
|close
|2063
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8654
|-4.00
|8612.30
|4128
|2006.10.09 07:45
|close
|2062
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8694
|-8.00
|8604.30
|4129
|2006.10.09 07:45
|buy
|2065
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|4130
|2006.10.09 07:45
|buy
|2066
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8758
|4131
|2006.10.09 07:45
|buy
|2067
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|4132
|2006.10.09 08:05
|close
|2067
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8808
|-8.00
|8596.30
|4133
|2006.10.09 08:05
|close
|2066
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8758
|-8.00
|8588.30
|4134
|2006.10.09 08:05
|close
|2065
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|-16.00
|8572.30
|4135
|2006.10.09 08:05
|sell
|2068
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|4136
|2006.10.09 08:05
|sell
|2069
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8650
|4137
|2006.10.09 08:05
|sell
|2070
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|4138
|2006.10.09 08:25
|close
|2070
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8600
|-7.00
|8565.30
|4139
|2006.10.09 08:25
|close
|2069
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8650
|-7.00
|8558.30
|4140
|2006.10.09 08:25
|close
|2068
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8690
|-14.00
|8544.30
|4141
|2006.10.09 08:25
|buy
|2071
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8717
|4142
|2006.10.09 08:25
|buy
|2072
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8757
|4143
|2006.10.09 08:25
|buy
|2073
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8807
|4144
|2006.10.09 08:50
|close
|2073
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8807
|-11.00
|8533.30
|4145
|2006.10.09 08:50
|close
|2072
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8757
|-11.00
|8522.30
|4146
|2006.10.09 08:50
|close
|2071
|0.20
|1.8696
|0.0000
|1.8717
|-22.00
|8500.30
|4147
|2006.10.09 08:50
|sell
|2074
|0.20
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|4148
|2006.10.09 08:50
|sell
|2075
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8646
|4149
|2006.10.09 08:50
|sell
|2076
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8596
|4150
|2006.10.09 08:52
|t/p
|2074
|0.20
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|20.00
|8520.30
|4151
|2006.10.09 14:35
|t/p
|2075
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|50.00
|8570.30
|4152
|2006.10.09 17:30
|close
|2076
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8596
|31.00
|8601.30
|4153
|2006.10.09 17:30
|buy
|2077
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8675
|4154
|2006.10.09 17:30
|buy
|2078
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8715
|4155
|2006.10.09 17:30
|buy
|2079
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8765
|4156
|2006.10.09 20:17
|t/p
|2077
|0.20
|1.8675
|0.0000
|1.8675
|20.00
|8621.30
|4157
|2006.10.10 01:25
|close
|2079
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8765
|-2.35
|8618.94
|4158
|2006.10.10 01:25
|close
|2078
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8715
|-2.35
|8616.59
|4159
|2006.10.10 01:25
|sell
|2080
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8653
|4160
|2006.10.10 01:25
|sell
|2081
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8613
|4161
|2006.10.10 01:25
|sell
|2082
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8563
|4162
|2006.10.10 02:16
|t/p
|2080
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8653
|20.00
|8636.59
|4163
|2006.10.10 04:20
|close
|2082
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8563
|-3.00
|8633.59
|4164
|2006.10.10 04:20
|close
|2081
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8613
|-3.00
|8630.59
|4165
|2006.10.10 04:20
|buy
|2083
|0.20
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|4166
|2006.10.10 04:20
|buy
|2084
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8716
|4167
|2006.10.10 04:20
|buy
|2085
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8766
|4168
|2006.10.10 04:55
|close
|2085
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8766
|-8.00
|8622.59
|4169
|2006.10.10 04:55
|close
|2084
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8716
|-8.00
|8614.59
|4170
|2006.10.10 04:55
|close
|2083
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8676
|-16.00
|8598.59
|4171
|2006.10.10 04:55
|sell
|2086
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8648
|4172
|2006.10.10 04:55
|sell
|2087
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8608
|4173
|2006.10.10 04:55
|sell
|2088
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8558
|4174
|2006.10.10 05:02
|t/p
|2086
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|20.00
|8618.59
|4175
|2006.10.10 07:20
|close
|2088
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8558
|-6.00
|8612.59
|4176
|2006.10.10 07:20
|close
|2087
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8608
|-6.00
|8606.59
|4177
|2006.10.10 07:20
|buy
|2089
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|4178
|2006.10.10 07:20
|buy
|2090
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8714
|4179
|2006.10.10 07:20
|buy
|2091
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8764
|4180
|2006.10.10 08:08
|t/p
|2089
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|20.00
|8626.59
|4181
|2006.10.10 10:05
|close
|2091
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8764
|-2.00
|8624.59
|4182
|2006.10.10 10:05
|close
|2090
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8714
|-2.00
|8622.59
|4183
|2006.10.10 10:05
|sell
|2092
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8652
|4184
|2006.10.10 10:05
|sell
|2093
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8612
|4185
|2006.10.10 10:05
|sell
|2094
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8562
|4186
|2006.10.10 10:08
|t/p
|2092
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8652
|20.00
|8642.59
|4187
|2006.10.10 10:30
|t/p
|2093
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8612
|50.00
|8692.59
|4188
|2006.10.10 13:17
|t/p
|2094
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8562
|100.00
|8792.59
|4189
|2006.10.10 18:50
|buy
|2095
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8567
|4190
|2006.10.10 18:50
|buy
|2096
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8607
|4191
|2006.10.10 18:50
|buy
|2097
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8657
|4192
|2006.10.10 21:29
|close
|2097
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8657
|-12.00
|8780.59
|4193
|2006.10.10 21:29
|close
|2096
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8607
|-12.00
|8768.59
|4194
|2006.10.10 21:29
|close
|2095
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8567
|-24.00
|8744.59
|4195
|2006.10.10 21:29
|sell
|2098
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|4196
|2006.10.10 21:29
|sell
|2099
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8495
|4197
|2006.10.10 21:29
|sell
|2100
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8445
|4198
|2006.10.10 22:10
|t/p
|2098
|0.20
|1.8535
|0.0000
|1.8535
|20.00
|8764.59
|4199
|2006.10.11 02:30
|close
|2100
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8445
|1.22
|8765.81
|4200
|2006.10.11 02:30
|close
|2099
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8495
|1.22
|8767.02
|4201
|2006.10.11 02:30
|buy
|2101
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|4202
|2006.10.11 02:30
|buy
|2102
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8594
|4203
|2006.10.11 02:30
|buy
|2103
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8644
|4204
|2006.10.11 08:00
|t/p
|2101
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|20.00
|8787.02
|4205
|2006.10.11 08:40
|close
|2103
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8644
|-7.00
|8780.02
|4206
|2006.10.11 08:40
|close
|2102
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8594
|-7.00
|8773.02
|4207
|2006.10.11 08:40
|sell
|2104
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8527
|4208
|2006.10.11 08:40
|sell
|2105
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8487
|4209
|2006.10.11 08:40
|sell
|2106
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8437
|4210
|2006.10.11 08:44
|t/p
|2104
|0.20
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|20.00
|8793.02
|4211
|2006.10.11 09:40
|close
|2106
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8437
|-24.00
|8769.02
|4212
|2006.10.11 09:40
|close
|2105
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8487
|-24.00
|8745.02
|4213
|2006.10.11 09:40
|buy
|2107
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8571
|4214
|2006.10.11 09:40
|buy
|2108
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8611
|4215
|2006.10.11 09:40
|buy
|2109
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8661
|4216
|2006.10.11 10:55
|t/p
|2107
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|20.00
|8765.02
|4217
|2006.10.11 14:40
|close
|2109
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8661
|-18.00
|8747.02
|4218
|2006.10.11 14:40
|close
|2108
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8611
|-18.00
|8729.02
|4219
|2006.10.11 14:40
|sell
|2110
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|4220
|2006.10.11 14:40
|sell
|2111
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8493
|4221
|2006.10.11 14:40
|sell
|2112
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8443
|4222
|2006.10.11 15:27
|t/p
|2110
|0.20
|1.8533
|0.0000
|1.8533
|20.00
|8749.02
|4223
|2006.10.11 16:50
|close
|2112
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8443
|-23.00
|8726.02
|4224
|2006.10.11 16:50
|close
|2111
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8493
|-23.00
|8703.02
|4225
|2006.10.11 16:50
|buy
|2113
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|4226
|2006.10.11 16:50
|buy
|2114
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8616
|4227
|2006.10.11 16:50
|buy
|2115
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|4228
|2006.10.11 16:53
|t/p
|2113
|0.20
|1.8576
|0.0000
|1.8576
|20.00
|8723.02
|4229
|2006.10.11 20:15
|close
|2115
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8666
|-15.00
|8708.02
|4230
|2006.10.11 20:15
|close
|2114
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8616
|-15.00
|8693.02
|4231
|2006.10.11 20:15
|sell
|2116
|0.20
|1.8551
|0.0000
|1.8541
|4232
|2006.10.11 20:15
|sell
|2117
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8501
|4233
|2006.10.11 20:15
|sell
|2118
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8451
|4234
|2006.10.11 20:18
|t/p
|2116
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8541
|20.00
|8713.02
|4235
|2006.10.12 00:55
|close
|2118
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8451
|7.64
|8720.67
|4236
|2006.10.12 00:55
|close
|2117
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8501
|7.64
|8728.32
|4237
|2006.10.12 00:55
|buy
|2119
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|4238
|2006.10.12 00:55
|buy
|2120
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8594
|4239
|2006.10.12 00:55
|buy
|2121
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8644
|4240
|2006.10.12 02:27
|t/p
|2119
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|20.00
|8748.32
|4241
|2006.10.12 09:05
|t/p
|2120
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8594
|50.00
|8798.32
|4242
|2006.10.12 11:15
|close
|2121
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8644
|28.00
|8826.32
|4243
|2006.10.12 11:15
|sell
|2122
|0.20
|1.8572
|0.0000
|1.8562
|4244
|2006.10.12 11:15
|sell
|2123
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8522
|4245
|2006.10.12 11:15
|sell
|2124
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8472
|4246
|2006.10.12 11:16
|t/p
|2122
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8562
|20.00
|8846.32
|4247
|2006.10.12 16:20
|close
|2124
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8472
|8.00
|8854.32
|4248
|2006.10.12 16:20
|close
|2123
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8522
|8.00
|8862.32
|4249
|2006.10.12 16:20
|buy
|2125
|0.20
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|4250
|2006.10.12 16:20
|buy
|2126
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8614
|4251
|2006.10.12 16:20
|buy
|2127
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8664
|4252
|2006.10.12 17:00
|close
|2127
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8664
|-7.00
|8855.32
|4253
|2006.10.12 17:00
|close
|2126
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8614
|-7.00
|8848.32
|4254
|2006.10.12 17:00
|close
|2125
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8574
|-14.00
|8834.32
|4255
|2006.10.12 17:00
|sell
|2128
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|4256
|2006.10.12 17:00
|sell
|2129
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8507
|4257
|2006.10.12 17:00
|sell
|2130
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|4258
|2006.10.12 17:10
|close
|2130
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8457
|-5.00
|8829.32
|4259
|2006.10.12 17:10
|close
|2129
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8507
|-5.00
|8824.32
|4260
|2006.10.12 17:10
|close
|2128
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8547
|-10.00
|8814.32
|4261
|2006.10.12 17:10
|buy
|2131
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8572
|4262
|2006.10.12 17:10
|buy
|2132
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8612
|4263
|2006.10.12 17:10
|buy
|2133
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8662
|4264
|2006.10.12 17:35
|close
|2133
|0.10
|1.8556
|0.0000
|1.8662
|-6.00
|8808.32
|4265
|2006.10.12 17:35
|close
|2132
|0.10
|1.8556
|0.0000
|1.8612
|-6.00
|8802.32
|4266
|2006.10.12 17:35
|close
|2131
|0.20
|1.8556
|0.0000
|1.8572
|-12.00
|8790.32
|4267
|2006.10.12 17:35
|sell
|2134
|0.20
|1.8556
|0.0000
|1.8546
|4268
|2006.10.12 17:35
|sell
|2135
|0.10
|1.8556
|0.0000
|1.8506
|4269
|2006.10.12 17:35
|sell
|2136
|0.10
|1.8556
|0.0000
|1.8456
|4270
|2006.10.12 18:40
|close
|2136
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8456
|-7.00
|8783.32
|4271
|2006.10.12 18:40
|close
|2135
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8506
|-7.00
|8776.32
|4272
|2006.10.12 18:40
|close
|2134
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8546
|-14.00
|8762.32
|4273
|2006.10.12 18:40
|buy
|2137
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8573
|4274
|2006.10.12 18:40
|buy
|2138
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8613
|4275
|2006.10.12 18:40
|buy
|2139
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8663
|4276
|2006.10.12 19:37
|t/p
|2137
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8573
|20.00
|8782.32
|4277
|2006.10.13 02:40
|close
|2139
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8663
|18.65
|8800.97
|4278
|2006.10.13 02:40
|close
|2138
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8613
|18.65
|8819.61
|4279
|2006.10.13 02:40
|sell
|2140
|0.20
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|4280
|2006.10.13 02:40
|sell
|2141
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8532
|4281
|2006.10.13 02:40
|sell
|2142
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8482
|4282
|2006.10.13 03:20
|close
|2142
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8482
|-38.00
|8781.61
|4283
|2006.10.13 03:20
|close
|2141
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8532
|-38.00
|8743.61
|4284
|2006.10.13 03:20
|close
|2140
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8572
|-76.00
|8667.61
|4285
|2006.10.13 03:20
|buy
|2143
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8630
|4286
|2006.10.13 03:20
|buy
|2144
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8670
|4287
|2006.10.13 03:20
|buy
|2145
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8720
|4288
|2006.10.13 08:05
|close
|2145
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8720
|-15.00
|8652.61
|4289
|2006.10.13 08:05
|close
|2144
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8670
|-15.00
|8637.61
|4290
|2006.10.13 08:05
|close
|2143
|0.20
|1.8605
|0.0000
|1.8630
|-30.00
|8607.61
|4291
|2006.10.13 08:05
|sell
|2146
|0.20
|1.8605
|0.0000
|1.8595
|4292
|2006.10.13 08:05
|sell
|2147
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8555
|4293
|2006.10.13 08:05
|sell
|2148
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|4294
|2006.10.13 09:05
|close
|2148
|0.10
|1.8615
|0.0000
|1.8505
|-10.00
|8597.61
|4295
|2006.10.13 09:05
|close
|2147
|0.10
|1.8615
|0.0000
|1.8555
|-10.00
|8587.61
|4296
|2006.10.13 09:05
|close
|2146
|0.20
|1.8615
|0.0000
|1.8595
|-20.00
|8567.61
|4297
|2006.10.13 09:05
|buy
|2149
|0.20
|1.8615
|0.0000
|1.8625
|4298
|2006.10.13 09:05
|buy
|2150
|0.10
|1.8615
|0.0000
|1.8665
|4299
|2006.10.13 09:05
|buy
|2151
|0.10
|1.8615
|0.0000
|1.8715
|4300
|2006.10.13 09:14
|t/p
|2149
|0.20
|1.8625
|0.0000
|1.8625
|20.00
|8587.61
|4301
|2006.10.13 11:20
|close
|2151
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8715
|-1.00
|8586.61
|4302
|2006.10.13 11:20
|close
|2150
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8665
|-1.00
|8585.61
|4303
|2006.10.13 11:20
|sell
|2152
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8604
|4304
|2006.10.13 11:20
|sell
|2153
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8564
|4305
|2006.10.13 11:20
|sell
|2154
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8514
|4306
|2006.10.13 11:25
|close
|2154
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8514
|-2.00
|8583.61
|4307
|2006.10.13 11:25
|close
|2153
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8564
|-2.00
|8581.61
|4308
|2006.10.13 11:25
|close
|2152
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8604
|-4.00
|8577.61
|4309
|2006.10.13 11:25
|buy
|2155
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8626
|4310
|2006.10.13 11:25
|buy
|2156
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8666
|4311
|2006.10.13 11:25
|buy
|2157
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8716
|4312
|2006.10.13 11:45
|close
|2157
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8716
|-9.00
|8568.61
|4313
|2006.10.13 11:45
|close
|2156
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8666
|-9.00
|8559.61
|4314
|2006.10.13 11:45
|close
|2155
|0.20
|1.8607
|0.0000
|1.8626
|-18.00
|8541.61
|4315
|2006.10.13 11:45
|sell
|2158
|0.20
|1.8607
|0.0000
|1.8597
|4316
|2006.10.13 11:45
|sell
|2159
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8557
|4317
|2006.10.13 11:45
|sell
|2160
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8507
|4318
|2006.10.13 13:03
|t/p
|2158
|0.20
|1.8597
|0.0000
|1.8597
|20.00
|8561.61
|4319
|2006.10.13 14:25
|close
|2160
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8507
|-5.00
|8556.61
|4320
|2006.10.13 14:25
|close
|2159
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8557
|-5.00
|8551.61
|4321
|2006.10.13 14:25
|buy
|2161
|0.20
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|4322
|2006.10.13 14:25
|buy
|2162
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8662
|4323
|2006.10.13 14:25
|buy
|2163
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8712
|4324
|2006.10.13 14:30
|t/p
|2161
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|20.00
|8571.61
|4325
|2006.10.13 14:35
|close
|2163
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8712
|-26.00
|8545.61
|4326
|2006.10.13 14:35
|close
|2162
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8662
|-26.00
|8519.61
|4327
|2006.10.13 14:35
|sell
|2164
|0.20
|1.8586
|0.0000
|1.8576
|4328
|2006.10.13 14:35
|sell
|2165
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8536
|4329
|2006.10.13 14:35
|sell
|2166
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8486
|4330
|2006.10.13 14:38
|t/p
|2164
|0.20
|1.8576
|0.0000
|1.8576
|20.00
|8539.61
|4331
|2006.10.13 16:06
|t/p
|2165
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|50.00
|8589.61
|4332
|2006.10.13 19:00
|close
|2166
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8486
|28.00
|8617.61
|4333
|2006.10.13 19:00
|buy
|2167
|0.20
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|4334
|2006.10.13 19:00
|buy
|2168
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8608
|4335
|2006.10.13 19:00
|buy
|2169
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8658
|4336
|2006.10.13 19:44
|t/p
|2167
|0.20
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|20.00
|8637.61
|4337
|2006.10.13 21:40
|close
|2169
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8658
|0.00
|8637.61
|4338
|2006.10.13 21:40
|close
|2168
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8608
|0.00
|8637.61
|4339
|2006.10.13 21:40
|sell
|2170
|0.20
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|4340
|2006.10.13 21:40
|sell
|2171
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8508
|4341
|2006.10.13 21:40
|sell
|2172
|0.10
|1.8558
|0.0000
|1.8458
|4342
|2006.10.16 00:38
|t/p
|2170
|0.20
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|20.43
|8658.05
|4343
|2006.10.16 06:10
|close
|2172
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8458
|12.22
|8670.26
|4344
|2006.10.16 06:10
|close
|2171
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8508
|12.22
|8682.48
|4345
|2006.10.16 06:10
|buy
|2173
|0.20
|1.8546
|0.0000
|1.8556
|4346
|2006.10.16 06:10
|buy
|2174
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8596
|4347
|2006.10.16 06:10
|buy
|2175
|0.10
|1.8546
|0.0000
|1.8646
|4348
|2006.10.16 07:20
|t/p
|2173
|0.20
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|20.00
|8702.48
|4349
|2006.10.16 09:58
|t/p
|2174
|0.10
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|50.00
|8752.48
|4350
|2006.10.16 13:25
|close
|2175
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8646
|36.00
|8788.48
|4351
|2006.10.16 13:25
|sell
|2176
|0.20
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|4352
|2006.10.16 13:25
|sell
|2177
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8532
|4353
|2006.10.16 13:25
|sell
|2178
|0.10
|1.8582
|0.0000
|1.8482
|4354
|2006.10.16 14:15
|close
|2178
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8482
|-22.00
|8766.48
|4355
|2006.10.16 14:15
|close
|2177
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8532
|-22.00
|8744.48
|4356
|2006.10.16 14:15
|close
|2176
|0.20
|1.8604
|0.0000
|1.8572
|-44.00
|8700.48
|4357
|2006.10.16 14:15
|buy
|2179
|0.20
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|4358
|2006.10.16 14:15
|buy
|2180
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8654
|4359
|2006.10.16 14:15
|buy
|2181
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8704
|4360
|2006.10.16 14:40
|t/p
|2179
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|20.00
|8720.48
|4361
|2006.10.16 16:55
|close
|2181
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8704
|4.00
|8724.48
|4362
|2006.10.16 16:55
|close
|2180
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8654
|4.00
|8728.48
|4363
|2006.10.16 16:55
|sell
|2182
|0.20
|1.8608
|0.0000
|1.8598
|4364
|2006.10.16 16:55
|sell
|2183
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8558
|4365
|2006.10.16 16:55
|sell
|2184
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8508
|4366
|2006.10.16 17:36
|t/p
|2182
|0.20
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|20.00
|8748.48
|4367
|2006.10.16 22:35
|close
|2184
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8508
|-4.00
|8744.48
|4368
|2006.10.16 22:35
|close
|2183
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8558
|-4.00
|8740.48
|4369
|2006.10.16 22:35
|buy
|2185
|0.20
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|4370
|2006.10.16 22:35
|buy
|2186
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8662
|4371
|2006.10.16 22:35
|buy
|2187
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8712
|4372
|2006.10.16 23:55
|t/p
|2185
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8622
|20.00
|8760.48
|4373
|2006.10.17 04:35
|close
|2187
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8712
|4.65
|8765.13
|4374
|2006.10.17 04:35
|close
|2186
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8662
|4.65
|8769.77
|4375
|2006.10.17 04:35
|sell
|2188
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8607
|4376
|2006.10.17 04:35
|sell
|2189
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8567
|4377
|2006.10.17 04:35
|sell
|2190
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8517
|4378
|2006.10.17 05:45
|close
|2190
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8517
|-10.00
|8759.77
|4379
|2006.10.17 05:45
|close
|2189
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8567
|-10.00
|8749.77
|4380
|2006.10.17 05:45
|close
|2188
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8607
|-20.00
|8729.77
|4381
|2006.10.17 05:45
|buy
|2191
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8637
|4382
|2006.10.17 05:45
|buy
|2192
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8677
|4383
|2006.10.17 05:45
|buy
|2193
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8727
|4384
|2006.10.17 06:40
|close
|2193
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8727
|-11.00
|8718.77
|4385
|2006.10.17 06:40
|close
|2192
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8677
|-11.00
|8707.77
|4386
|2006.10.17 06:40
|close
|2191
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8637
|-22.00
|8685.77
|4387
|2006.10.17 06:40
|sell
|2194
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8606
|4388
|2006.10.17 06:40
|sell
|2195
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8566
|4389
|2006.10.17 06:40
|sell
|2196
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|4390
|2006.10.17 08:00
|close
|2196
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8516
|-12.00
|8673.77
|4391
|2006.10.17 08:00
|close
|2195
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8566
|-12.00
|8661.77
|4392
|2006.10.17 08:00
|close
|2194
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8606
|-24.00
|8637.77
|4393
|2006.10.17 08:00
|buy
|2197
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8638
|4394
|2006.10.17 08:00
|buy
|2198
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8678
|4395
|2006.10.17 08:00
|buy
|2199
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8728
|4396
|2006.10.17 08:20
|close
|2199
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8728
|-17.00
|8620.77
|4397
|2006.10.17 08:20
|close
|2198
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8678
|-17.00
|8603.77
|4398
|2006.10.17 08:20
|close
|2197
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8638
|-34.00
|8569.77
|4399
|2006.10.17 08:20
|sell
|2200
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|4400
|2006.10.17 08:20
|sell
|2201
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8561
|4401
|2006.10.17 08:20
|sell
|2202
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8511
|4402
|2006.10.17 08:50
|close
|2202
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8511
|-19.00
|8550.77
|4403
|2006.10.17 08:50
|close
|2201
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8561
|-19.00
|8531.77
|4404
|2006.10.17 08:50
|close
|2200
|0.20
|1.8630
|0.0000
|1.8601
|-38.00
|8493.77
|4405
|2006.10.17 08:50
|buy
|2203
|0.20
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|4406
|2006.10.17 08:50
|buy
|2204
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8680
|4407
|2006.10.17 08:50
|buy
|2205
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8730
|4408
|2006.10.17 09:05
|close
|2205
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8730
|-18.00
|8475.77
|4409
|2006.10.17 09:05
|close
|2204
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8680
|-18.00
|8457.77
|4410
|2006.10.17 09:05
|close
|2203
|0.20
|1.8612
|0.0000
|1.8640
|-36.00
|8421.77
|4411
|2006.10.17 09:05
|sell
|2206
|0.20
|1.8612
|0.0000
|1.8602
|4412
|2006.10.17 09:05
|sell
|2207
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8562
|4413
|2006.10.17 09:05
|sell
|2208
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8512
|4414
|2006.10.17 10:05
|close
|2208
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8512
|-14.00
|8407.77
|4415
|2006.10.17 10:05
|close
|2207
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8562
|-14.00
|8393.77
|4416
|2006.10.17 10:05
|close
|2206
|0.20
|1.8626
|0.0000
|1.8602
|-28.00
|8365.77
|4417
|2006.10.17 10:05
|buy
|2209
|0.20
|1.8626
|0.0000
|1.8636
|4418
|2006.10.17 10:05
|buy
|2210
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8676
|4419
|2006.10.17 10:05
|buy
|2211
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8726
|4420
|2006.10.17 10:30
|close
|2211
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8726
|-12.00
|8353.77
|4421
|2006.10.17 10:30
|close
|2210
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8676
|-12.00
|8341.77
|4422
|2006.10.17 10:30
|close
|2209
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8636
|-24.00
|8317.77
|4423
|2006.10.17 10:30
|sell
|2212
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8604
|4424
|2006.10.17 10:30
|sell
|2213
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8564
|4425
|2006.10.17 10:30
|sell
|2214
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8514
|4426
|2006.10.17 10:35
|close
|2214
|0.10
|1.8639
|0.0000
|1.8514
|-25.00
|8292.77
|4427
|2006.10.17 10:35
|close
|2213
|0.10
|1.8639
|0.0000
|1.8564
|-25.00
|8267.77
|4428
|2006.10.17 10:35
|close
|2212
|0.20
|1.8639
|0.0000
|1.8604
|-50.00
|8217.77
|4429
|2006.10.17 10:35
|buy
|2215
|0.20
|1.8639
|0.0000
|1.8649
|4430
|2006.10.17 10:35
|buy
|2216
|0.10
|1.8639
|0.0000
|1.8689
|4431
|2006.10.17 10:35
|buy
|2217
|0.10
|1.8639
|0.0000
|1.8739
|4432
|2006.10.17 10:58
|t/p
|2215
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8649
|20.00
|8237.77
|4433
|2006.10.17 15:16
|t/p
|2216
|0.10
|1.8689
|0.0000
|1.8689
|50.00
|8287.77
|4434
|2006.10.17 20:25
|close
|2217
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8739
|64.00
|8351.77
|4435
|2006.10.17 20:25
|sell
|2218
|0.20
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|4436
|2006.10.17 20:25
|sell
|2219
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8653
|4437
|2006.10.17 20:25
|sell
|2220
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8603
|4438
|2006.10.18 00:15
|close
|2220
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8603
|-12.79
|8338.99
|4439
|2006.10.18 00:15
|close
|2219
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8653
|-12.79
|8326.20
|4440
|2006.10.18 00:15
|close
|2218
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8693
|-25.57
|8300.64
|4441
|2006.10.18 00:15
|buy
|2221
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|4442
|2006.10.18 00:15
|buy
|2222
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8766
|4443
|2006.10.18 00:15
|buy
|2223
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8816
|4444
|2006.10.18 01:34
|close
|2223
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8816
|-13.00
|8287.64
|4445
|2006.10.18 01:34
|close
|2222
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8766
|-13.00
|8274.64
|4446
|2006.10.18 01:34
|close
|2221
|0.20
|1.8703
|0.0000
|1.8726
|-26.00
|8248.64
|4447
|2006.10.18 01:34
|sell
|2224
|0.20
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|4448
|2006.10.18 01:34
|sell
|2225
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8653
|4449
|2006.10.18 01:34
|sell
|2226
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8603
|4450
|2006.10.18 02:45
|t/p
|2224
|0.20
|1.8693
|0.0000
|1.8693
|20.00
|8268.64
|4451
|2006.10.18 03:50
|close
|2226
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8603
|-5.00
|8263.64
|4452
|2006.10.18 03:50
|close
|2225
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8653
|-5.00
|8258.64
|4453
|2006.10.18 03:50
|buy
|2227
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|4454
|2006.10.18 03:50
|buy
|2228
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8758
|4455
|2006.10.18 03:50
|buy
|2229
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|4456
|2006.10.18 08:01
|t/p
|2227
|0.20
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|20.00
|8278.64
|4457
|2006.10.18 10:50
|close
|2229
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8808
|5.00
|8283.64
|4458
|2006.10.18 10:50
|close
|2228
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8758
|5.00
|8288.64
|4459
|2006.10.18 10:50
|sell
|2230
|0.20
|1.8713
|0.0000
|1.8703
|4460
|2006.10.18 10:50
|sell
|2231
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8663
|4461
|2006.10.18 10:50
|sell
|2232
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8613
|4462
|2006.10.18 11:08
|t/p
|2230
|0.20
|1.8703
|0.0000
|1.8703
|20.00
|8308.64
|4463
|2006.10.18 13:40
|close
|2232
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8613
|-7.00
|8301.64
|4464
|2006.10.18 13:40
|close
|2231
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8663
|-7.00
|8294.64
|4465
|2006.10.18 13:40
|buy
|2233
|0.20
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|4466
|2006.10.18 13:40
|buy
|2234
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8770
|4467
|2006.10.18 13:40
|buy
|2235
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8820
|4468
|2006.10.18 14:45
|close
|2235
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8820
|-36.00
|8258.64
|4469
|2006.10.18 14:45
|close
|2234
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8770
|-36.00
|8222.64
|4470
|2006.10.18 14:45
|close
|2233
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8730
|-72.00
|8150.64
|4471
|2006.10.18 14:45
|sell
|2236
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|4472
|2006.10.18 14:45
|sell
|2237
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8634
|4473
|2006.10.18 14:45
|sell
|2238
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8584
|4474
|2006.10.18 14:50
|t/p
|2236
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|20.00
|8170.64
|4475
|2006.10.18 19:20
|close
|2238
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8584
|-1.00
|8169.64
|4476
|2006.10.18 19:20
|close
|2237
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8634
|-1.00
|8168.64
|4477
|2006.10.18 19:20
|buy
|2239
|0.20
|1.8685
|0.0000
|1.8695
|4478
|2006.10.18 19:20
|buy
|2240
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8735
|4479
|2006.10.18 19:20
|buy
|2241
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8785
|4480
|2006.10.18 19:45
|close
|2241
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8785
|-13.00
|8155.64
|4481
|2006.10.18 19:45
|close
|2240
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8735
|-13.00
|8142.64
|4482
|2006.10.18 19:45
|close
|2239
|0.20
|1.8672
|0.0000
|1.8695
|-26.00
|8116.64
|4483
|2006.10.18 19:45
|sell
|2242
|0.20
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|4484
|2006.10.18 19:45
|sell
|2243
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8622
|4485
|2006.10.18 19:45
|sell
|2244
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8572
|4486
|2006.10.18 19:50
|t/p
|2242
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|20.00
|8136.64
|4487
|2006.10.18 23:10
|close
|2244
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8572
|-7.00
|8129.64
|4488
|2006.10.18 23:10
|close
|2243
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8622
|-7.00
|8122.64
|4489
|2006.10.18 23:10
|buy
|2245
|0.20
|1.8679
|0.0000
|1.8689
|4490
|2006.10.18 23:10
|buy
|2246
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8729
|4491
|2006.10.18 23:10
|buy
|2247
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8779
|4492
|2006.10.19 01:05
|close
|2247
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8779
|-9.05
|8113.59
|4493
|2006.10.19 01:05
|close
|2246
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8729
|-9.05
|8104.53
|4494
|2006.10.19 01:05
|close
|2245
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8689
|-18.10
|8086.43
|4495
|2006.10.19 01:05
|sell
|2248
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8661
|4496
|2006.10.19 01:05
|sell
|2249
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8621
|4497
|2006.10.19 01:05
|sell
|2250
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8571
|4498
|2006.10.19 01:35
|close
|2250
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8571
|-9.00
|8077.43
|4499
|2006.10.19 01:35
|close
|2249
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8621
|-9.00
|8068.43
|4500
|2006.10.19 01:35
|close
|2248
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8661
|-18.00
|8050.43
|4501
|2006.10.19 01:35
|buy
|2251
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|4502
|2006.10.19 01:35
|buy
|2252
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8730
|4503
|2006.10.19 01:35
|buy
|2253
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|4504
|2006.10.19 02:28
|t/p
|2251
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|8070.43
|4505
|2006.10.19 03:30
|close
|2253
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8780
|-4.00
|8066.43
|4506
|2006.10.19 03:30
|close
|2252
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8730
|-4.00
|8062.43
|4507
|2006.10.19 03:30
|sell
|2254
|0.20
|1.8676
|0.0000
|1.8666
|4508
|2006.10.19 03:30
|sell
|2255
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8626
|4509
|2006.10.19 03:30
|sell
|2256
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8576
|4510
|2006.10.19 04:50
|close
|2256
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8576
|-5.00
|8057.43
|4511
|2006.10.19 04:50
|close
|2255
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8626
|-5.00
|8052.43
|4512
|2006.10.19 04:50
|close
|2254
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8666
|-10.00
|8042.43
|4513
|2006.10.19 04:50
|buy
|2257
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|4514
|2006.10.19 04:50
|buy
|2258
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8731
|4515
|2006.10.19 04:50
|buy
|2259
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8781
|4516
|2006.10.19 08:39
|t/p
|2257
|0.20
|1.8691
|0.0000
|1.8691
|20.00
|8062.43
|4517
|2006.10.19 10:50
|close
|2259
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8781
|-14.00
|8048.43
|4518
|2006.10.19 10:50
|close
|2258
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8731
|-14.00
|8034.43
|4519
|2006.10.19 10:50
|sell
|2260
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8657
|4520
|2006.10.19 10:50
|sell
|2261
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8617
|4521
|2006.10.19 10:50
|sell
|2262
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8567
|4522
|2006.10.19 15:30
|close
|2262
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8567
|-37.00
|7997.43
|4523
|2006.10.19 15:30
|close
|2261
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8617
|-37.00
|7960.43
|4524
|2006.10.19 15:30
|close
|2260
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8657
|-74.00
|7886.43
|4525
|2006.10.19 15:30
|buy
|2263
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|4526
|2006.10.19 15:30
|buy
|2264
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8754
|4527
|2006.10.19 15:30
|buy
|2265
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|4528
|2006.10.19 15:44
|t/p
|2263
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|20.00
|7906.43
|4529
|2006.10.19 16:35
|t/p
|2264
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|50.00
|7956.43
|4530
|2006.10.19 21:40
|close
|2265
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8804
|70.00
|8026.43
|4531
|2006.10.19 21:40
|sell
|2266
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|4532
|2006.10.19 21:40
|sell
|2267
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8724
|4533
|2006.10.19 21:40
|sell
|2268
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8674
|4534
|2006.10.20 00:17
|t/p
|2266
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|20.43
|8046.86
|4535
|2006.10.20 03:10
|close
|2268
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8674
|-1.78
|8045.08
|4536
|2006.10.20 03:10
|close
|2267
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8724
|-1.78
|8043.30
|4537
|2006.10.20 03:10
|buy
|2269
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|4538
|2006.10.20 03:10
|buy
|2270
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8826
|4539
|2006.10.20 03:10
|buy
|2271
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|4540
|2006.10.20 04:50
|close
|2271
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8876
|-3.00
|8040.30
|4541
|2006.10.20 04:50
|close
|2270
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8826
|-3.00
|8037.30
|4542
|2006.10.20 04:50
|close
|2269
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8786
|-6.00
|8031.30
|4543
|2006.10.20 04:50
|sell
|2272
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8763
|4544
|2006.10.20 04:50
|sell
|2273
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8723
|4545
|2006.10.20 04:50
|sell
|2274
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8673
|4546
|2006.10.20 08:27
|t/p
|2272
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|20.00
|8051.30
|4547
|2006.10.20 10:15
|close
|2274
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8673
|-2.00
|8049.30
|4548
|2006.10.20 10:15
|close
|2273
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8723
|-2.00
|8047.30
|4549
|2006.10.20 10:15
|buy
|2275
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8785
|4550
|2006.10.20 10:15
|buy
|2276
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8825
|4551
|2006.10.20 10:15
|buy
|2277
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8875
|4552
|2006.10.20 10:30
|t/p
|2275
|0.20
|1.8785
|0.0000
|1.8785
|20.00
|8067.30
|4553
|2006.10.20 13:02
|t/p
|2276
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8825
|50.00
|8117.30
|4554
|2006.10.20 16:10
|close
|2277
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8875
|35.00
|8152.30
|4555
|2006.10.20 16:10
|sell
|2278
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|4556
|2006.10.20 16:10
|sell
|2279
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8760
|4557
|2006.10.20 16:10
|sell
|2280
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8710
|4558
|2006.10.20 16:57
|t/p
|2278
|0.20
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|20.00
|8172.30
|4559
|2006.10.20 18:50
|close
|2280
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8710
|-34.00
|8138.30
|4560
|2006.10.20 18:50
|close
|2279
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8760
|-34.00
|8104.30
|4561
|2006.10.20 18:50
|buy
|2281
|0.20
|1.8844
|0.0000
|1.8854
|4562
|2006.10.20 18:50
|buy
|2282
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8894
|4563
|2006.10.20 18:50
|buy
|2283
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8944
|4564
|2006.10.20 22:20
|close
|2283
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8944
|-16.00
|8088.30
|4565
|2006.10.20 22:20
|close
|2282
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8894
|-16.00
|8072.30
|4566
|2006.10.20 22:20
|close
|2281
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8854
|-32.00
|8040.30
|4567
|2006.10.20 22:20
|sell
|2284
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|4568
|2006.10.20 22:20
|sell
|2285
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8778
|4569
|2006.10.20 22:20
|sell
|2286
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8728
|4570
|2006.10.23 03:45
|t/p
|2284
|0.20
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|20.43
|8060.73
|4571
|2006.10.23 05:35
|close
|2286
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8728
|2.21
|8062.94
|4572
|2006.10.23 05:35
|close
|2285
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8778
|2.21
|8065.16
|4573
|2006.10.23 05:35
|buy
|2287
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8836
|4574
|2006.10.23 05:35
|buy
|2288
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8876
|4575
|2006.10.23 05:35
|buy
|2289
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8926
|4576
|2006.10.23 07:45
|close
|2289
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8926
|-15.00
|8050.16
|4577
|2006.10.23 07:45
|close
|2288
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8876
|-15.00
|8035.16
|4578
|2006.10.23 07:45
|close
|2287
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8836
|-30.00
|8005.16
|4579
|2006.10.23 07:45
|sell
|2290
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8801
|4580
|2006.10.23 07:45
|sell
|2291
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8761
|4581
|2006.10.23 07:45
|sell
|2292
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8711
|4582
|2006.10.23 08:25
|t/p
|2290
|0.20
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|20.00
|8025.16
|4583
|2006.10.23 10:35
|t/p
|2291
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8761
|50.00
|8075.16
|4584
|2006.10.23 12:24
|t/p
|2292
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8711
|100.00
|8175.16
|4585
|2006.10.23 17:20
|buy
|2293
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8721
|4586
|2006.10.23 17:20
|buy
|2294
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8761
|4587
|2006.10.23 17:20
|buy
|2295
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8811
|4588
|2006.10.23 17:32
|t/p
|2293
|0.20
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|20.00
|8195.16
|4589
|2006.10.23 23:55
|close
|2295
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8811
|14.00
|8209.16
|4590
|2006.10.23 23:55
|close
|2294
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8761
|14.00
|8223.16
|4591
|2006.10.23 23:55
|sell
|2296
|0.20
|1.8725
|0.0000
|1.8715
|4592
|2006.10.23 23:55
|sell
|2297
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8675
|4593
|2006.10.23 23:55
|sell
|2298
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8625
|4594
|2006.10.24 00:30
|close
|2298
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8625
|-7.79
|8215.37
|4595
|2006.10.24 00:30
|close
|2297
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8675
|-7.79
|8207.59
|4596
|2006.10.24 00:30
|close
|2296
|0.20
|1.8733
|0.0000
|1.8715
|-15.57
|8192.02
|4597
|2006.10.24 00:30
|buy
|2299
|0.20
|1.8733
|0.0000
|1.8743
|4598
|2006.10.24 00:30
|buy
|2300
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8783
|4599
|2006.10.24 00:30
|buy
|2301
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8833
|4600
|2006.10.24 01:15
|close
|2301
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8833
|-5.00
|8187.02
|4601
|2006.10.24 01:15
|close
|2300
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8783
|-5.00
|8182.02
|4602
|2006.10.24 01:15
|close
|2299
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8743
|-10.00
|8172.02
|4603
|2006.10.24 01:15
|sell
|2302
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|4604
|2006.10.24 01:15
|sell
|2303
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8678
|4605
|2006.10.24 01:15
|sell
|2304
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8628
|4606
|2006.10.24 03:11
|t/p
|2302
|0.20
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|20.00
|8192.02
|4607
|2006.10.24 09:29
|t/p
|2303
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|50.00
|8242.02
|4608
|2006.10.24 11:20
|close
|2304
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8628
|24.00
|8266.02
|4609
|2006.10.24 11:20
|buy
|2305
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|4610
|2006.10.24 11:20
|buy
|2306
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8754
|4611
|2006.10.24 11:20
|buy
|2307
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|4612
|2006.10.24 12:00
|close
|2307
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8804
|-24.00
|8242.02
|4613
|2006.10.24 12:00
|close
|2306
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8754
|-24.00
|8218.02
|4614
|2006.10.24 12:00
|close
|2305
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8714
|-48.00
|8170.02
|4615
|2006.10.24 12:00
|sell
|2308
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|4616
|2006.10.24 12:00
|sell
|2309
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8630
|4617
|2006.10.24 12:00
|sell
|2310
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8580
|4618
|2006.10.24 13:40
|close
|2310
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8580
|-24.00
|8146.02
|4619
|2006.10.24 13:40
|close
|2309
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8630
|-24.00
|8122.02
|4620
|2006.10.24 13:40
|close
|2308
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8670
|-48.00
|8074.02
|4621
|2006.10.24 13:40
|buy
|2311
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|4622
|2006.10.24 13:40
|buy
|2312
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8754
|4623
|2006.10.24 13:40
|buy
|2313
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|4624
|2006.10.24 13:45
|t/p
|2311
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|20.00
|8094.02
|4625
|2006.10.24 15:35
|close
|2313
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8804
|-7.00
|8087.02
|4626
|2006.10.24 15:35
|close
|2312
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8754
|-7.00
|8080.02
|4627
|2006.10.24 15:35
|sell
|2314
|0.20
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|4628
|2006.10.24 15:35
|sell
|2315
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8647
|4629
|2006.10.24 15:35
|sell
|2316
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8597
|4630
|2006.10.24 16:35
|close
|2316
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8597
|-12.00
|8068.02
|4631
|2006.10.24 16:35
|close
|2315
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8647
|-12.00
|8056.02
|4632
|2006.10.24 16:35
|close
|2314
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8687
|-24.00
|8032.02
|4633
|2006.10.24 16:35
|buy
|2317
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8719
|4634
|2006.10.24 16:35
|buy
|2318
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8759
|4635
|2006.10.24 16:35
|buy
|2319
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8809
|4636
|2006.10.24 16:59
|t/p
|2317
|0.20
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|20.00
|8052.02
|4637
|2006.10.24 19:35
|t/p
|2318
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|50.00
|8102.02
|4638
|2006.10.24 21:30
|close
|2319
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8809
|28.00
|8130.02
|4639
|2006.10.24 21:30
|sell
|2320
|0.20
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|4640
|2006.10.24 21:30
|sell
|2321
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8687
|4641
|2006.10.24 21:30
|sell
|2322
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8637
|4642
|2006.10.24 23:00
|t/p
|2320
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|8150.02
|4643
|2006.10.25 02:50
|close
|2322
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8637
|2.21
|8152.23
|4644
|2006.10.25 02:50
|close
|2321
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8687
|2.21
|8154.45
|4645
|2006.10.25 02:50
|buy
|2323
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8745
|4646
|2006.10.25 02:50
|buy
|2324
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8785
|4647
|2006.10.25 02:50
|buy
|2325
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8835
|4648
|2006.10.25 05:39
|t/p
|2323
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|20.00
|8174.45
|4649
|2006.10.25 07:54
|close
|2325
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8835
|3.00
|8177.45
|4650
|2006.10.25 07:54
|close
|2324
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8785
|3.00
|8180.45
|4651
|2006.10.25 07:54
|sell
|2326
|0.20
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|4652
|2006.10.25 07:54
|sell
|2327
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8688
|4653
|2006.10.25 07:54
|sell
|2328
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8638
|4654
|2006.10.25 08:19
|close
|2328
|0.10
|1.8743
|0.0000
|1.8638
|-5.00
|8175.45
|4655
|2006.10.25 08:19
|close
|2327
|0.10
|1.8743
|0.0000
|1.8688
|-5.00
|8170.45
|4656
|2006.10.25 08:19
|close
|2326
|0.20
|1.8743
|0.0000
|1.8728
|-10.00
|8160.45
|4657
|2006.10.25 08:19
|buy
|2329
|0.20
|1.8743
|0.0000
|1.8753
|4658
|2006.10.25 08:19
|buy
|2330
|0.10
|1.8743
|0.0000
|1.8793
|4659
|2006.10.25 08:19
|buy
|2331
|0.10
|1.8743
|0.0000
|1.8843
|4660
|2006.10.25 09:23
|t/p
|2329
|0.20
|1.8753
|0.0000
|1.8753
|20.00
|8180.45
|4661
|2006.10.25 15:15
|close
|2331
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8843
|18.00
|8198.45
|4662
|2006.10.25 15:15
|close
|2330
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8793
|18.00
|8216.45
|4663
|2006.10.25 15:15
|sell
|2332
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|4664
|2006.10.25 15:15
|sell
|2333
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8711
|4665
|2006.10.25 15:15
|sell
|2334
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|4666
|2006.10.25 15:21
|t/p
|2332
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|8236.45
|4667
|2006.10.25 16:40
|close
|2334
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8661
|-7.00
|8229.45
|4668
|2006.10.25 16:40
|close
|2333
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8711
|-7.00
|8222.45
|4669
|2006.10.25 16:40
|buy
|2335
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|4670
|2006.10.25 16:40
|buy
|2336
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8818
|4671
|2006.10.25 16:40
|buy
|2337
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8868
|4672
|2006.10.25 17:21
|t/p
|2335
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|20.00
|8242.45
|4673
|2006.10.25 19:25
|close
|2337
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8868
|-7.00
|8235.45
|4674
|2006.10.25 19:25
|close
|2336
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8818
|-7.00
|8228.45
|4675
|2006.10.25 19:25
|sell
|2338
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|4676
|2006.10.25 19:25
|sell
|2339
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8711
|4677
|2006.10.25 19:25
|sell
|2340
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|4678
|2006.10.25 20:14
|t/p
|2338
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|8248.45
|4679
|2006.10.25 20:25
|close
|2340
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8661
|-29.00
|8219.45
|4680
|2006.10.25 20:25
|close
|2339
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8711
|-29.00
|8190.45
|4681
|2006.10.25 20:25
|buy
|2341
|0.20
|1.8790
|0.0000
|1.8800
|4682
|2006.10.25 20:25
|buy
|2342
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8840
|4683
|2006.10.25 20:25
|buy
|2343
|0.10
|1.8790
|0.0000
|1.8890
|4684
|2006.10.25 23:35
|close
|2343
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8890
|-17.00
|8173.45
|4685
|2006.10.25 23:35
|close
|2342
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8840
|-17.00
|8156.45
|4686
|2006.10.25 23:35
|close
|2341
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8800
|-34.00
|8122.45
|4687
|2006.10.25 23:35
|sell
|2344
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8763
|4688
|2006.10.25 23:35
|sell
|2345
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8723
|4689
|2006.10.25 23:35
|sell
|2346
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8673
|4690
|2006.10.26 00:05
|close
|2346
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8673
|-3.36
|8119.09
|4691
|2006.10.26 00:05
|close
|2345
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8723
|-3.36
|8115.74
|4692
|2006.10.26 00:05
|close
|2344
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8763
|-6.71
|8109.03
|4693
|2006.10.26 00:05
|buy
|2347
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|4694
|2006.10.26 00:05
|buy
|2348
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8827
|4695
|2006.10.26 00:05
|buy
|2349
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8877
|4696
|2006.10.26 00:25
|t/p
|2347
|0.20
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|20.00
|8129.03
|4697
|2006.10.26 07:30
|close
|2349
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8877
|26.00
|8155.03
|4698
|2006.10.26 07:30
|close
|2348
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8827
|26.00
|8181.03
|4699
|2006.10.26 07:30
|sell
|2350
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|4700
|2006.10.26 07:30
|sell
|2351
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8753
|4701
|2006.10.26 07:30
|sell
|2352
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8703
|4702
|2006.10.26 08:25
|close
|2352
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8703
|-8.00
|8173.03
|4703
|2006.10.26 08:25
|close
|2351
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8753
|-8.00
|8165.03
|4704
|2006.10.26 08:25
|close
|2350
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8793
|-16.00
|8149.03
|4705
|2006.10.26 08:25
|buy
|2353
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8821
|4706
|2006.10.26 08:25
|buy
|2354
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8861
|4707
|2006.10.26 08:25
|buy
|2355
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|4708
|2006.10.26 09:01
|t/p
|2353
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8821
|20.00
|8169.03
|4709
|2006.10.26 13:35
|close
|2355
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8911
|27.00
|8196.03
|4710
|2006.10.26 13:35
|close
|2354
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8861
|27.00
|8223.03
|4711
|2006.10.26 13:35
|sell
|2356
|0.20
|1.8838
|0.0000
|1.8828
|4712
|2006.10.26 13:35
|sell
|2357
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8788
|4713
|2006.10.26 13:35
|sell
|2358
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8738
|4714
|2006.10.26 13:40
|close
|2358
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8738
|-5.00
|8218.03
|4715
|2006.10.26 13:40
|close
|2357
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8788
|-5.00
|8213.03
|4716
|2006.10.26 13:40
|close
|2356
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8828
|-10.00
|8203.03
|4717
|2006.10.26 13:40
|buy
|2359
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8853
|4718
|2006.10.26 13:40
|buy
|2360
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8893
|4719
|2006.10.26 13:40
|buy
|2361
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8943
|4720
|2006.10.26 14:25
|t/p
|2359
|0.20
|1.8853
|0.0000
|1.8853
|20.00
|8223.03
|4721
|2006.10.26 18:25
|t/p
|2360
|0.10
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|50.00
|8273.03
|4722
|2006.10.27 00:00
|close
|2361
|0.10
|1.8897
|0.0000
|1.8943
|53.65
|8326.68
|4723
|2006.10.27 00:00
|sell
|2362
|0.20
|1.8897
|0.0000
|1.8887
|4724
|2006.10.27 00:00
|sell
|2363
|0.10
|1.8897
|0.0000
|1.8847
|4725
|2006.10.27 00:00
|sell
|2364
|0.10
|1.8897
|0.0000
|1.8797
|4726
|2006.10.27 01:15
|close
|2364
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8797
|-10.00
|8316.68
|4727
|2006.10.27 01:15
|close
|2363
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8847
|-10.00
|8306.68
|4728
|2006.10.27 01:15
|close
|2362
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8887
|-20.00
|8286.68
|4729
|2006.10.27 01:15
|buy
|2365
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8917
|4730
|2006.10.27 01:15
|buy
|2366
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8957
|4731
|2006.10.27 01:15
|buy
|2367
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.9007
|4732
|2006.10.27 01:50
|close
|2367
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.9007
|-13.00
|8273.68
|4733
|2006.10.27 01:50
|close
|2366
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8957
|-13.00
|8260.68
|4734
|2006.10.27 01:50
|close
|2365
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8917
|-26.00
|8234.68
|4735
|2006.10.27 01:50
|sell
|2368
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|4736
|2006.10.27 01:50
|sell
|2369
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8844
|4737
|2006.10.27 01:50
|sell
|2370
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8794
|4738
|2006.10.27 03:10
|close
|2370
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8794
|-13.00
|8221.68
|4739
|2006.10.27 03:10
|close
|2369
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8844
|-13.00
|8208.68
|4740
|2006.10.27 03:10
|close
|2368
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8884
|-26.00
|8182.68
|4741
|2006.10.27 03:10
|buy
|2371
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8917
|4742
|2006.10.27 03:10
|buy
|2372
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8957
|4743
|2006.10.27 03:10
|buy
|2373
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.9007
|4744
|2006.10.27 03:26
|t/p
|2371
|0.20
|1.8917
|0.0000
|1.8917
|20.00
|8202.68
|4745
|2006.10.27 07:05
|close
|2373
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.9007
|-2.00
|8200.68
|4746
|2006.10.27 07:05
|close
|2372
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8957
|-2.00
|8198.68
|4747
|2006.10.27 07:05
|sell
|2374
|0.20
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|4748
|2006.10.27 07:05
|sell
|2375
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8855
|4749
|2006.10.27 07:05
|sell
|2376
|0.10
|1.8905
|0.0000
|1.8805
|4750
|2006.10.27 07:29
|close
|2376
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8805
|-5.00
|8193.68
|4751
|2006.10.27 07:29
|close
|2375
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8855
|-5.00
|8188.68
|4752
|2006.10.27 07:29
|close
|2374
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8895
|-10.00
|8178.68
|4753
|2006.10.27 07:29
|buy
|2377
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|4754
|2006.10.27 07:29
|buy
|2378
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8960
|4755
|2006.10.27 07:29
|buy
|2379
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.9010
|4756
|2006.10.27 08:35
|close
|2379
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.9010
|-10.00
|8168.68
|4757
|2006.10.27 08:35
|close
|2378
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8960
|-10.00
|8158.68
|4758
|2006.10.27 08:35
|close
|2377
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8920
|-20.00
|8138.68
|4759
|2006.10.27 08:35
|sell
|2380
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|4760
|2006.10.27 08:35
|sell
|2381
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8850
|4761
|2006.10.27 08:35
|sell
|2382
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8800
|4762
|2006.10.27 08:57
|t/p
|2380
|0.20
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|20.00
|8158.68
|4763
|2006.10.27 12:40
|close
|2382
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8800
|8.00
|8166.68
|4764
|2006.10.27 12:40
|close
|2381
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8850
|8.00
|8174.68
|4765
|2006.10.27 12:40
|buy
|2383
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|4766
|2006.10.27 12:40
|buy
|2384
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8942
|4767
|2006.10.27 12:40
|buy
|2385
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8992
|4768
|2006.10.27 12:46
|t/p
|2383
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|20.00
|8194.68
|4769
|2006.10.27 14:32
|t/p
|2384
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8942
|50.00
|8244.68
|4770
|2006.10.27 15:13
|t/p
|2385
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|100.00
|8344.68
|4771
|2006.10.27 17:55
|sell
|2386
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|4772
|2006.10.27 17:55
|sell
|2387
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8916
|4773
|2006.10.27 17:55
|sell
|2388
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8866
|4774
|2006.10.27 22:55
|close
|2388
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8866
|-8.00
|8336.68
|4775
|2006.10.27 22:55
|close
|2387
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8916
|-8.00
|8328.68
|4776
|2006.10.27 22:55
|close
|2386
|0.20
|1.8974
|0.0000
|1.8956
|-16.00
|8312.68
|4777
|2006.10.27 22:55
|buy
|2389
|0.20
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|4778
|2006.10.27 22:55
|buy
|2390
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.9024
|4779
|2006.10.27 22:55
|buy
|2391
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.9074
|4780
|2006.10.30 01:10
|close
|2391
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9074
|-18.35
|8294.33
|4781
|2006.10.30 01:10
|close
|2390
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9024
|-18.35
|8275.98
|4782
|2006.10.30 01:10
|close
|2389
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8984
|-36.70
|8239.27
|4783
|2006.10.30 01:10
|sell
|2392
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|4784
|2006.10.30 01:10
|sell
|2393
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8906
|4785
|2006.10.30 01:10
|sell
|2394
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8856
|4786
|2006.10.30 04:35
|close
|2394
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8856
|-16.00
|8223.27
|4787
|2006.10.30 04:35
|close
|2393
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8906
|-16.00
|8207.27
|4788
|2006.10.30 04:35
|close
|2392
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8946
|-32.00
|8175.27
|4789
|2006.10.30 04:35
|buy
|2395
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|4790
|2006.10.30 04:35
|buy
|2396
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9022
|4791
|2006.10.30 04:35
|buy
|2397
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9072
|4792
|2006.10.30 04:49
|t/p
|2395
|0.20
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|20.00
|8195.27
|4793
|2006.10.30 07:25
|close
|2397
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9072
|-1.00
|8194.27
|4794
|2006.10.30 07:25
|close
|2396
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9022
|-1.00
|8193.27
|4795
|2006.10.30 07:25
|sell
|2398
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|4796
|2006.10.30 07:25
|sell
|2399
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8921
|4797
|2006.10.30 07:25
|sell
|2400
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8871
|4798
|2006.10.30 07:34
|close
|2400
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8871
|-1.00
|8192.27
|4799
|2006.10.30 07:34
|close
|2399
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8921
|-1.00
|8191.27
|4800
|2006.10.30 07:34
|close
|2398
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8961
|-2.00
|8189.27
|4801
|2006.10.30 07:34
|buy
|2401
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|4802
|2006.10.30 07:34
|buy
|2402
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9022
|4803
|2006.10.30 07:34
|buy
|2403
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9072
|4804
|2006.10.30 07:45
|close
|2403
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9072
|-1.00
|8188.27
|4805
|2006.10.30 07:45
|close
|2402
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9022
|-1.00
|8187.27
|4806
|2006.10.30 07:45
|close
|2401
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8982
|-2.00
|8185.27
|4807
|2006.10.30 07:45
|sell
|2404
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|4808
|2006.10.30 07:45
|sell
|2405
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8921
|4809
|2006.10.30 07:45
|sell
|2406
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8871
|4810
|2006.10.30 08:50
|close
|2406
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8871
|-8.00
|8177.27
|4811
|2006.10.30 08:50
|close
|2405
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8921
|-8.00
|8169.27
|4812
|2006.10.30 08:50
|close
|2404
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8961
|-16.00
|8153.27
|4813
|2006.10.30 08:50
|buy
|2407
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8989
|4814
|2006.10.30 08:50
|buy
|2408
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.9029
|4815
|2006.10.30 08:50
|buy
|2409
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.9079
|4816
|2006.10.30 09:00
|t/p
|2407
|0.20
|1.8989
|0.0000
|1.8989
|20.00
|8173.27
|4817
|2006.10.30 10:05
|close
|2409
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.9079
|-15.00
|8158.27
|4818
|2006.10.30 10:05
|close
|2408
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.9029
|-15.00
|8143.27
|4819
|2006.10.30 10:05
|sell
|2410
|0.20
|1.8964
|0.0000
|1.8954
|4820
|2006.10.30 10:05
|sell
|2411
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8914
|4821
|2006.10.30 10:05
|sell
|2412
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8864
|4822
|2006.10.30 10:20
|close
|2412
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8864
|-16.00
|8127.27
|4823
|2006.10.30 10:20
|close
|2411
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8914
|-16.00
|8111.27
|4824
|2006.10.30 10:20
|close
|2410
|0.20
|1.8980
|0.0000
|1.8954
|-32.00
|8079.27
|4825
|2006.10.30 10:20
|buy
|2413
|0.20
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|4826
|2006.10.30 10:20
|buy
|2414
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.9030
|4827
|2006.10.30 10:20
|buy
|2415
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.9080
|4828
|2006.10.30 10:56
|t/p
|2413
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.8990
|20.00
|8099.27
|4829
|2006.10.30 14:46
|t/p
|2414
|0.10
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|50.00
|8149.27
|4830
|2006.10.30 17:40
|close
|2415
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9080
|32.00
|8181.27
|4831
|2006.10.30 17:40
|sell
|2416
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|4832
|2006.10.30 17:40
|sell
|2417
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8962
|4833
|2006.10.30 17:40
|sell
|2418
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8912
|4834
|2006.10.30 19:10
|close
|2418
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.8912
|-11.00
|8170.27
|4835
|2006.10.30 19:10
|close
|2417
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.8962
|-11.00
|8159.27
|4836
|2006.10.30 19:10
|close
|2416
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9002
|-22.00
|8137.27
|4837
|2006.10.30 19:10
|buy
|2419
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|4838
|2006.10.30 19:10
|buy
|2420
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.9073
|4839
|2006.10.30 19:10
|buy
|2421
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.9123
|4840
|2006.10.30 20:10
|close
|2421
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9123
|-7.00
|8130.27
|4841
|2006.10.30 20:10
|close
|2420
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9073
|-7.00
|8123.27
|4842
|2006.10.30 20:10
|close
|2419
|0.20
|1.9016
|0.0000
|1.9033
|-14.00
|8109.27
|4843
|2006.10.30 20:10
|sell
|2422
|0.20
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|4844
|2006.10.30 20:10
|sell
|2423
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8966
|4845
|2006.10.30 20:10
|sell
|2424
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8916
|4846
|2006.10.30 23:15
|close
|2424
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.8916
|-7.00
|8102.27
|4847
|2006.10.30 23:15
|close
|2423
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.8966
|-7.00
|8095.27
|4848
|2006.10.30 23:15
|close
|2422
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9006
|-14.00
|8081.27
|4849
|2006.10.30 23:15
|buy
|2425
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|4850
|2006.10.30 23:15
|buy
|2426
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.9073
|4851
|2006.10.30 23:15
|buy
|2427
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.9123
|4852
|2006.10.30 23:40
|close
|2427
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.9123
|-8.00
|8073.27
|4853
|2006.10.30 23:40
|close
|2426
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.9073
|-8.00
|8065.27
|4854
|2006.10.30 23:40
|close
|2425
|0.20
|1.9015
|0.0000
|1.9033
|-16.00
|8049.27
|4855
|2006.10.30 23:40
|sell
|2428
|0.20
|1.9015
|0.0000
|1.9005
|4856
|2006.10.30 23:40
|sell
|2429
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.8965
|4857
|2006.10.30 23:40
|sell
|2430
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.8915
|4858
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2430
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8915
|3.00
|8052.27
|4859
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2429
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8965
|3.00
|8055.27
|4860
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2428
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9005
|6.00
|8061.27