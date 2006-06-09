Strategy Tester Report
Phreak System

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=35; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
Bars in test173970Ticks modelled1345557Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-972.18Gross profit22872.16Gross loss-23844.34
Profit factor0.96Expected payoff-0.40
Absolute drawdown2187.18Maximal drawdown2544.00 (24.56%)Relative drawdown24.56% (2544.00)
Total trades2430Short positions (won %)1215 (38.44%)Long positions (won %)1215 (37.04%)
Profit trades (% of total)917 (37.74%)Loss trades (% of total)1513 (62.26%)
Largestprofit trade100.00loss trade-427.57
Averageprofit trade24.94loss trade-15.76
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (422.20)consecutive losses (loss in money)32 (-232.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)422.20 (16)consecutive loss (count of losses)-1021.14 (17)
Averageconsecutive wins3consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 00:05buy10.201.87180.00001.8728
22006.06.01 00:05buy20.101.87180.00001.8768
32006.06.01 00:05buy30.101.87180.00001.8818
42006.06.01 01:33close30.101.87050.00001.8818-13.009987.00
52006.06.01 01:33close20.101.87050.00001.8768-13.009974.00
62006.06.01 01:33close10.201.87050.00001.8728-26.009948.00
72006.06.01 01:33sell40.201.87050.00001.8695
82006.06.01 01:33sell50.101.87050.00001.8655
92006.06.01 01:33sell60.101.87050.00001.8605
102006.06.01 02:24t/p40.201.86950.00001.869520.009968.00
112006.06.01 04:39t/p50.101.86550.00001.865550.0010018.00
122006.06.01 07:15close60.101.86610.00001.860544.0010062.00
132006.06.01 07:15buy70.201.86610.00001.8671
142006.06.01 07:15buy80.101.86610.00001.8711
152006.06.01 07:15buy90.101.86610.00001.8761
162006.06.01 08:35close90.101.86470.00001.8761-14.0010048.00
172006.06.01 08:35close80.101.86470.00001.8711-14.0010034.00
182006.06.01 08:35close70.201.86470.00001.8671-28.0010006.00
192006.06.01 08:35sell100.201.86470.00001.8637
202006.06.01 08:35sell110.101.86470.00001.8597
212006.06.01 08:35sell120.101.86470.00001.8547
222006.06.01 08:38t/p100.201.86370.00001.863720.0010026.00
232006.06.01 10:15close120.101.86660.00001.8547-19.0010007.00
242006.06.01 10:15close110.101.86660.00001.8597-19.009988.00
252006.06.01 10:15buy130.201.86660.00001.8676
262006.06.01 10:15buy140.101.86660.00001.8716
272006.06.01 10:15buy150.101.86660.00001.8766
282006.06.01 10:18t/p130.201.86760.00001.867620.0010008.00
292006.06.01 12:47close150.101.86300.00001.8766-36.009972.00
302006.06.01 12:47close140.101.86300.00001.8716-36.009936.00
312006.06.01 12:47sell160.201.86300.00001.8620
322006.06.01 12:47sell170.101.86300.00001.8580
332006.06.01 12:47sell180.101.86300.00001.8530
342006.06.01 13:10t/p160.201.86200.00001.862020.009956.00
352006.06.01 14:48t/p170.101.85800.00001.858050.0010006.00
362006.06.01 16:20close180.101.86170.00001.853013.0010019.00
372006.06.01 16:20buy190.201.86170.00001.8627
382006.06.01 16:20buy200.101.86170.00001.8667
392006.06.01 16:20buy210.101.86170.00001.8717
402006.06.01 16:32t/p190.201.86270.00001.862720.0010039.00
412006.06.01 16:46t/p200.101.86670.00001.866750.0010089.00
422006.06.01 20:50close210.101.86530.00001.871736.0010125.00
432006.06.01 20:50sell220.201.86530.00001.8643
442006.06.01 20:50sell230.101.86530.00001.8603
452006.06.01 20:50sell240.101.86530.00001.8553
462006.06.01 21:11t/p220.201.86430.00001.864320.0010145.00
472006.06.01 23:15close240.101.86530.00001.85530.0010145.00
482006.06.01 23:15close230.101.86530.00001.86030.0010145.00
492006.06.01 23:15buy250.201.86530.00001.8663
502006.06.01 23:15buy260.101.86530.00001.8703
512006.06.01 23:15buy270.101.86530.00001.8753
522006.06.01 23:57t/p250.201.86630.00001.866320.0010165.00
532006.06.02 03:50close270.101.86510.00001.8753-2.3510162.65
542006.06.02 03:50close260.101.86510.00001.8703-2.3510160.30
552006.06.02 03:50sell280.201.86510.00001.8641
562006.06.02 03:50sell290.101.86510.00001.8601
572006.06.02 03:50sell300.101.86510.00001.8551
582006.06.02 06:25close300.101.86650.00001.8551-14.0010146.30
592006.06.02 06:25close290.101.86650.00001.8601-14.0010132.30
602006.06.02 06:25close280.201.86650.00001.8641-28.0010104.30
612006.06.02 06:25buy310.201.86650.00001.8675
622006.06.02 06:25buy320.101.86650.00001.8715
632006.06.02 06:25buy330.101.86650.00001.8765
642006.06.02 08:17close330.101.86350.00001.8765-30.0010074.30
652006.06.02 08:17close320.101.86350.00001.8715-30.0010044.30
662006.06.02 08:17close310.201.86350.00001.8675-60.009984.30
672006.06.02 08:17sell340.201.86350.00001.8625
682006.06.02 08:17sell350.101.86350.00001.8585
692006.06.02 08:17sell360.101.86350.00001.8535
702006.06.02 08:17t/p340.201.86250.00001.862520.0010004.30
712006.06.02 11:05close360.101.86460.00001.8535-11.009993.30
722006.06.02 11:05close350.101.86460.00001.8585-11.009982.30
732006.06.02 11:05buy370.201.86460.00001.8656
742006.06.02 11:05buy380.101.86460.00001.8696
752006.06.02 11:05buy390.101.86460.00001.8746
762006.06.02 11:16t/p370.201.86560.00001.865620.0010002.30
772006.06.02 14:30t/p380.101.86960.00001.869650.0010052.30
782006.06.02 14:30t/p390.101.87460.00001.8746100.0010152.30
792006.06.02 20:55sell400.201.88290.00001.8819
802006.06.02 20:55sell410.101.88290.00001.8779
812006.06.02 20:55sell420.101.88290.00001.8729
822006.06.05 01:35close420.101.88390.00001.8729-9.7910142.51
832006.06.05 01:35close410.101.88390.00001.8779-9.7910132.73
842006.06.05 01:35close400.201.88390.00001.8819-19.5710113.16
852006.06.05 01:35buy430.201.88390.00001.8849
862006.06.05 01:35buy440.101.88390.00001.8889
872006.06.05 01:35buy450.101.88390.00001.8939
882006.06.05 01:44close450.101.88320.00001.8939-7.0010106.16
892006.06.05 01:44close440.101.88320.00001.8889-7.0010099.16
902006.06.05 01:44close430.201.88320.00001.8849-14.0010085.16
912006.06.05 01:44sell460.201.88320.00001.8822
922006.06.05 01:44sell470.101.88320.00001.8782
932006.06.05 01:44sell480.101.88320.00001.8732
942006.06.05 02:55close480.101.88370.00001.8732-5.0010080.16
952006.06.05 02:55close470.101.88370.00001.8782-5.0010075.16
962006.06.05 02:55close460.201.88370.00001.8822-10.0010065.16
972006.06.05 02:55buy490.201.88370.00001.8847
982006.06.05 02:55buy500.101.88370.00001.8887
992006.06.05 02:55buy510.101.88370.00001.8937
1002006.06.05 05:05close510.101.88290.00001.8937-8.0010057.16
1012006.06.05 05:05close500.101.88290.00001.8887-8.0010049.16
1022006.06.05 05:05close490.201.88290.00001.8847-16.0010033.16
1032006.06.05 05:05sell520.201.88290.00001.8819
1042006.06.05 05:05sell530.101.88290.00001.8779
1052006.06.05 05:05sell540.101.88290.00001.8729
1062006.06.05 05:28close540.101.88370.00001.8729-8.0010025.16
1072006.06.05 05:28close530.101.88370.00001.8779-8.0010017.16
1082006.06.05 05:28close520.201.88370.00001.8819-16.0010001.16
1092006.06.05 05:28buy550.201.88370.00001.8847
1102006.06.05 05:28buy560.101.88370.00001.8887
1112006.06.05 05:28buy570.101.88370.00001.8937
1122006.06.05 08:08t/p550.201.88470.00001.884720.0010021.16
1132006.06.05 09:02close570.101.88210.00001.8937-16.0010005.16
1142006.06.05 09:02close560.101.88210.00001.8887-16.009989.16
1152006.06.05 09:02sell580.201.88210.00001.8811
1162006.06.05 09:02sell590.101.88210.00001.8771
1172006.06.05 09:02sell600.101.88210.00001.8721
1182006.06.05 09:30close600.101.88540.00001.8721-33.009956.16
1192006.06.05 09:30close590.101.88540.00001.8771-33.009923.16
1202006.06.05 09:30close580.201.88540.00001.8811-66.009857.16
1212006.06.05 09:30buy610.201.88540.00001.8864
1222006.06.05 09:30buy620.101.88540.00001.8904
1232006.06.05 09:30buy630.101.88540.00001.8954
1242006.06.05 09:31t/p610.201.88640.00001.886420.009877.16
1252006.06.05 13:41close630.101.88420.00001.8954-12.009865.16
1262006.06.05 13:41close620.101.88420.00001.8904-12.009853.16
1272006.06.05 13:41sell640.201.88420.00001.8832
1282006.06.05 13:41sell650.101.88420.00001.8792
1292006.06.05 13:41sell660.101.88420.00001.8742
1302006.06.05 14:04t/p640.201.88320.00001.883220.009873.16
1312006.06.05 14:54t/p650.101.87920.00001.879250.009923.16
1322006.06.05 18:30close660.101.87890.00001.874253.009976.16
1332006.06.05 18:30buy670.201.87890.00001.8799
1342006.06.05 18:30buy680.101.87890.00001.8839
1352006.06.05 18:30buy690.101.87890.00001.8889
1362006.06.05 19:01t/p670.201.87990.00001.879920.009996.16
1372006.06.05 20:40close690.101.87670.00001.8889-22.009974.16
1382006.06.05 20:40close680.101.87670.00001.8839-22.009952.16
1392006.06.05 20:40sell700.201.87670.00001.8757
1402006.06.05 20:40sell710.101.87670.00001.8717
1412006.06.05 20:40sell720.101.87670.00001.8667
1422006.06.05 20:43t/p700.201.87570.00001.875720.009972.16
1432006.06.06 00:41t/p710.101.87170.00001.871750.2210022.38
1442006.06.06 02:15close720.101.87290.00001.866738.2210060.59
1452006.06.06 02:15buy730.201.87290.00001.8739
1462006.06.06 02:15buy740.101.87290.00001.8779
1472006.06.06 02:15buy750.101.87290.00001.8829
1482006.06.06 03:05close750.101.87070.00001.8829-22.0010038.59
1492006.06.06 03:05close740.101.87070.00001.8779-22.0010016.59
1502006.06.06 03:05close730.201.87070.00001.8739-44.009972.59
1512006.06.06 03:05sell760.201.87070.00001.8697
1522006.06.06 03:05sell770.101.87070.00001.8657
1532006.06.06 03:05sell780.101.87070.00001.8607
1542006.06.06 03:18t/p760.201.86970.00001.869720.009992.59
1552006.06.06 04:36close780.101.87200.00001.8607-13.009979.59
1562006.06.06 04:36close770.101.87200.00001.8657-13.009966.59
1572006.06.06 04:36buy790.201.87200.00001.8730
1582006.06.06 04:36buy800.101.87200.00001.8770
1592006.06.06 04:36buy810.101.87200.00001.8820
1602006.06.06 04:49close810.101.87080.00001.8820-12.009954.59
1612006.06.06 04:49close800.101.87080.00001.8770-12.009942.59
1622006.06.06 04:49close790.201.87080.00001.8730-24.009918.59
1632006.06.06 04:49sell820.201.87080.00001.8698
1642006.06.06 04:49sell830.101.87080.00001.8658
1652006.06.06 04:49sell840.101.87080.00001.8608
1662006.06.06 04:52close840.101.87150.00001.8608-7.009911.59
1672006.06.06 04:52close830.101.87150.00001.8658-7.009904.59
1682006.06.06 04:52close820.201.87150.00001.8698-14.009890.59
1692006.06.06 04:52buy850.201.87150.00001.8725
1702006.06.06 04:52buy860.101.87150.00001.8765
1712006.06.06 04:52buy870.101.87150.00001.8815
1722006.06.06 05:04close870.101.87100.00001.8815-5.009885.59
1732006.06.06 05:04close860.101.87100.00001.8765-5.009880.59
1742006.06.06 05:04close850.201.87100.00001.8725-10.009870.59
1752006.06.06 05:04sell880.201.87100.00001.8700
1762006.06.06 05:04sell890.101.87100.00001.8660
1772006.06.06 05:04sell900.101.87100.00001.8610
1782006.06.06 05:08t/p880.201.87000.00001.870020.009890.59
1792006.06.06 07:40close900.101.87160.00001.8610-6.009884.59
1802006.06.06 07:40close890.101.87160.00001.8660-6.009878.59
1812006.06.06 07:40buy910.201.87160.00001.8726
1822006.06.06 07:40buy920.101.87160.00001.8766
1832006.06.06 07:40buy930.101.87160.00001.8816
1842006.06.06 08:14t/p910.201.87260.00001.872620.009898.59
1852006.06.06 08:53t/p920.101.87660.00001.876650.009948.59
1862006.06.06 10:35close930.101.87370.00001.881621.009969.59
1872006.06.06 10:35sell940.201.87370.00001.8727
1882006.06.06 10:35sell950.101.87370.00001.8687
1892006.06.06 10:35sell960.101.87370.00001.8637
1902006.06.06 10:47t/p940.201.87270.00001.872720.009989.59
1912006.06.06 12:24t/p950.101.86870.00001.868750.0010039.59
1922006.06.06 14:33t/p960.101.86370.00001.8637100.0010139.59
1932006.06.06 21:00buy970.201.86210.00001.8631
1942006.06.06 21:00buy980.101.86210.00001.8671
1952006.06.06 21:00buy990.101.86210.00001.8721
1962006.06.06 21:39close990.101.86060.00001.8721-15.0010124.59
1972006.06.06 21:39close980.101.86060.00001.8671-15.0010109.59
1982006.06.06 21:39close970.201.86060.00001.8631-30.0010079.59
1992006.06.06 21:39sell1000.201.86060.00001.8596
2002006.06.06 21:39sell1010.101.86060.00001.8556
2012006.06.06 21:39sell1020.101.86060.00001.8506
2022006.06.06 23:10t/p1000.201.85960.00001.859620.0010099.59
2032006.06.07 01:18close1020.101.86140.00001.8506-7.7910091.81
2042006.06.07 01:18close1010.101.86140.00001.8556-7.7910084.02
2052006.06.07 01:18buy1030.201.86140.00001.8624
2062006.06.07 01:18buy1040.101.86140.00001.8664
2072006.06.07 01:18buy1050.101.86140.00001.8714
2082006.06.07 03:18t/p1030.201.86240.00001.862420.0010104.02
2092006.06.07 07:10close1050.101.86190.00001.87145.0010109.02
2102006.06.07 07:10close1040.101.86190.00001.86645.0010114.02
2112006.06.07 07:10sell1060.201.86190.00001.8609
2122006.06.07 07:10sell1070.101.86190.00001.8569
2132006.06.07 07:10sell1080.101.86190.00001.8519
2142006.06.07 07:51t/p1060.201.86090.00001.860920.0010134.02
2152006.06.07 08:38t/p1070.101.85690.00001.856950.0010184.02
2162006.06.07 10:10close1080.101.86110.00001.85198.0010192.02
2172006.06.07 10:10buy1090.201.86110.00001.8621
2182006.06.07 10:10buy1100.101.86110.00001.8661
2192006.06.07 10:10buy1110.101.86110.00001.8711
2202006.06.07 12:07t/p1090.201.86210.00001.862120.0010212.02
2212006.06.07 13:55close1110.101.85860.00001.8711-25.0010187.02
2222006.06.07 13:55close1100.101.85860.00001.8661-25.0010162.02
2232006.06.07 13:55sell1120.201.85860.00001.8576
2242006.06.07 13:55sell1130.101.85860.00001.8536
2252006.06.07 13:55sell1140.101.85860.00001.8486
2262006.06.07 14:02t/p1120.201.85760.00001.857620.0010182.02
2272006.06.07 15:46t/p1130.101.85360.00001.853650.0010232.02
2282006.06.07 17:35close1140.101.85870.00001.8486-1.0010231.02
2292006.06.07 17:35buy1150.201.85870.00001.8597
2302006.06.07 17:35buy1160.101.85870.00001.8637
2312006.06.07 17:35buy1170.101.85870.00001.8687
2322006.06.07 18:03t/p1150.201.85970.00001.859720.0010251.02
2332006.06.07 20:05close1170.101.85730.00001.8687-14.0010237.02
2342006.06.07 20:05close1160.101.85730.00001.8637-14.0010223.02
2352006.06.07 20:05sell1180.201.85730.00001.8563
2362006.06.07 20:05sell1190.101.85730.00001.8523
2372006.06.07 20:05sell1200.101.85730.00001.8473
2382006.06.07 20:12t/p1180.201.85630.00001.856320.0010243.02
2392006.06.07 23:56close1200.101.85680.00001.84735.0010248.02
2402006.06.07 23:56close1190.101.85680.00001.85235.0010253.02
2412006.06.07 23:56buy1210.201.85680.00001.8578
2422006.06.07 23:56buy1220.101.85680.00001.8618
2432006.06.07 23:56buy1230.101.85680.00001.8668
2442006.06.08 02:50close1230.101.85590.00001.8668-10.0510242.97
2452006.06.08 02:50close1220.101.85590.00001.8618-10.0510232.92
2462006.06.08 02:50close1210.201.85590.00001.8578-20.1010212.82
2472006.06.08 02:50sell1240.201.85590.00001.8549
2482006.06.08 02:50sell1250.101.85590.00001.8509
2492006.06.08 02:50sell1260.101.85590.00001.8459
2502006.06.08 03:17t/p1240.201.85490.00001.854920.0010232.82
2512006.06.08 05:20close1260.101.85590.00001.84590.0010232.82
2522006.06.08 05:20close1250.101.85590.00001.85090.0010232.82
2532006.06.08 05:20buy1270.201.85590.00001.8569
2542006.06.08 05:20buy1280.101.85590.00001.8609
2552006.06.08 05:20buy1290.101.85590.00001.8659
2562006.06.08 07:20close1290.101.85530.00001.8659-6.0010226.82
2572006.06.08 07:20close1280.101.85530.00001.8609-6.0010220.82
2582006.06.08 07:20close1270.201.85530.00001.8569-12.0010208.82
2592006.06.08 07:20sell1300.201.85530.00001.8543
2602006.06.08 07:20sell1310.101.85530.00001.8503
2612006.06.08 07:20sell1320.101.85530.00001.8453
2622006.06.08 08:00close1320.101.85620.00001.8453-9.0010199.82
2632006.06.08 08:00close1310.101.85620.00001.8503-9.0010190.82
2642006.06.08 08:00close1300.201.85620.00001.8543-18.0010172.82
2652006.06.08 08:00buy1330.201.85620.00001.8572
2662006.06.08 08:00buy1340.101.85620.00001.8612
2672006.06.08 08:00buy1350.101.85620.00001.8662
2682006.06.08 08:10t/p1330.201.85720.00001.857220.0010192.82
2692006.06.08 08:30close1350.101.85490.00001.8662-13.0010179.82
2702006.06.08 08:30close1340.101.85490.00001.8612-13.0010166.82
2712006.06.08 08:30sell1360.201.85490.00001.8539
2722006.06.08 08:30sell1370.101.85490.00001.8499
2732006.06.08 08:30sell1380.101.85490.00001.8449
2742006.06.08 08:34t/p1360.201.85390.00001.853920.0010186.82
2752006.06.08 09:04t/p1370.101.84990.00001.849950.0010236.82
2762006.06.08 14:01t/p1380.101.84490.00001.8449100.0010336.82
2772006.06.08 18:05buy1390.201.84270.00001.8437
2782006.06.08 18:05buy1400.101.84270.00001.8477
2792006.06.08 18:05buy1410.101.84270.00001.8527
2802006.06.08 18:08t/p1390.201.84370.00001.843720.0010356.82
2812006.06.09 00:40close1410.101.84210.00001.8527-6.3510350.47
2822006.06.09 00:40close1400.101.84210.00001.8477-6.3510344.12
2832006.06.09 00:40sell1420.201.84210.00001.8411
2842006.06.09 00:40sell1430.101.84210.00001.8371
2852006.06.09 00:40sell1440.101.84210.00001.8321
2862006.06.09 01:20close1440.101.84360.00001.8321-15.0010329.12
2872006.06.09 01:20close1430.101.84360.00001.8371-15.0010314.12
2882006.06.09 01:20close1420.201.84360.00001.8411-30.0010284.12
2892006.06.09 01:20buy1450.201.84360.00001.8446
2902006.06.09 01:20buy1460.101.84360.00001.8486
2912006.06.09 01:20buy1470.101.84360.00001.8536
2922006.06.09 01:40close1470.101.84280.00001.8536-8.0010276.12
2932006.06.09 01:40close1460.101.84280.00001.8486-8.0010268.12
2942006.06.09 01:40close1450.201.84280.00001.8446-16.0010252.12
2952006.06.09 01:40sell1480.201.84280.00001.8418
2962006.06.09 01:40sell1490.101.84280.00001.8378
2972006.06.09 01:40sell1500.101.84280.00001.8328
2982006.06.09 07:25close1500.101.84290.00001.8328-1.0010251.12
2992006.06.09 07:25close1490.101.84290.00001.8378-1.0010250.12
3002006.06.09 07:25close1480.201.84290.00001.8418-2.0010248.12
3012006.06.09 07:25buy1510.201.84290.00001.8439
3022006.06.09 07:25buy1520.101.84290.00001.8479
3032006.06.09 07:25buy1530.101.84290.00001.8529
3042006.06.09 08:10close1530.101.84220.00001.8529-7.0010241.12
3052006.06.09 08:10close1520.101.84220.00001.8479-7.0010234.12
3062006.06.09 08:10close1510.201.84220.00001.8439-14.0010220.12
3072006.06.09 08:10sell1540.201.84220.00001.8412
3082006.06.09 08:10sell1550.101.84220.00001.8372
3092006.06.09 08:10sell1560.101.84220.00001.8322
3102006.06.09 08:13t/p1540.201.84120.00001.841220.0010240.12
3112006.06.09 08:55close1560.101.84380.00001.8322-16.0010224.12
3122006.06.09 08:55close1550.101.84380.00001.8372-16.0010208.12
3132006.06.09 08:55buy1570.201.84380.00001.8448
3142006.06.09 08:55buy1580.101.84380.00001.8488
3152006.06.09 08:55buy1590.101.84380.00001.8538
3162006.06.09 08:58t/p1570.201.84480.00001.844820.0010228.12
3172006.06.09 10:15close1590.101.84210.00001.8538-17.0010211.12
3182006.06.09 10:15close1580.101.84210.00001.8488-17.0010194.12
3192006.06.09 10:15sell1600.201.84210.00001.8411
3202006.06.09 10:15sell1610.101.84210.00001.8371
3212006.06.09 10:15sell1620.101.84210.00001.8321
3222006.06.09 11:40close1620.101.84380.00001.8321-17.0010177.12
3232006.06.09 11:40close1610.101.84380.00001.8371-17.0010160.12
3242006.06.09 11:40close1600.201.84380.00001.8411-34.0010126.12
3252006.06.09 11:40buy1630.201.84380.00001.8448
3262006.06.09 11:40buy1640.101.84380.00001.8488
3272006.06.09 11:40buy1650.101.84380.00001.8538
3282006.06.09 12:55close1650.101.84220.00001.8538-16.0010110.12
3292006.06.09 12:55close1640.101.84220.00001.8488-16.0010094.12
3302006.06.09 12:55close1630.201.84220.00001.8448-32.0010062.12
3312006.06.09 12:55sell1660.201.84220.00001.8412
3322006.06.09 12:55sell1670.101.84220.00001.8372
3332006.06.09 12:55sell1680.101.84220.00001.8322
3342006.06.09 13:02close1680.101.84360.00001.8322-14.0010048.12
3352006.06.09 13:02close1670.101.84360.00001.8372-14.0010034.12
3362006.06.09 13:02close1660.201.84360.00001.8412-28.0010006.12
3372006.06.09 13:02buy1690.201.84360.00001.8446
3382006.06.09 13:02buy1700.101.84360.00001.8486
3392006.06.09 13:02buy1710.101.84360.00001.8536
3402006.06.09 13:17close1710.101.84270.00001.8536-9.009997.12
3412006.06.09 13:17close1700.101.84270.00001.8486-9.009988.12
3422006.06.09 13:17close1690.201.84270.00001.8446-18.009970.12
3432006.06.09 13:17sell1720.201.84270.00001.8417
3442006.06.09 13:17sell1730.101.84270.00001.8377
3452006.06.09 13:17sell1740.101.84270.00001.8327
3462006.06.09 14:30t/p1720.201.84170.00001.841720.009990.12
3472006.06.09 14:35t/p1730.101.83770.00001.837750.0010040.12
3482006.06.09 15:30close1740.101.84600.00001.8327-33.0010007.12
3492006.06.09 15:30buy1750.201.84600.00001.8470
3502006.06.09 15:30buy1760.101.84600.00001.8510
3512006.06.09 15:30buy1770.101.84600.00001.8560
3522006.06.09 16:10t/p1750.201.84700.00001.847020.0010027.12
3532006.06.09 19:00close1770.101.84220.00001.8560-38.009989.12
3542006.06.09 19:00close1760.101.84220.00001.8510-38.009951.12
3552006.06.09 19:00sell1780.201.84220.00001.8412
3562006.06.09 19:00sell1790.101.84220.00001.8372
3572006.06.09 19:00sell1800.101.84220.00001.8322
3582006.06.09 19:39t/p1780.201.84120.00001.841220.009971.12
3592006.06.12 02:40close1800.101.84040.00001.832218.229989.34
3602006.06.12 02:40close1790.101.84040.00001.837218.2210007.55
3612006.06.12 02:40buy1810.201.84040.00001.8414
3622006.06.12 02:40buy1820.101.84040.00001.8454
3632006.06.12 02:40buy1830.101.84040.00001.8504
3642006.06.12 03:43t/p1810.201.84140.00001.841420.0010027.55
3652006.06.12 10:05close1830.101.84160.00001.850412.0010039.55
3662006.06.12 10:05close1820.101.84160.00001.845412.0010051.55
3672006.06.12 10:05sell1840.201.84160.00001.8406
3682006.06.12 10:05sell1850.101.84160.00001.8366
3692006.06.12 10:05sell1860.101.84160.00001.8316
3702006.06.12 10:14close1860.101.84310.00001.8316-15.0010036.55
3712006.06.12 10:14close1850.101.84310.00001.8366-15.0010021.55
3722006.06.12 10:14close1840.201.84310.00001.8406-30.009991.55
3732006.06.12 10:14buy1870.201.84310.00001.8441
3742006.06.12 10:14buy1880.101.84310.00001.8481
3752006.06.12 10:14buy1890.101.84310.00001.8531
3762006.06.12 10:17t/p1870.201.84410.00001.844120.0010011.55
3772006.06.12 12:00close1890.101.84250.00001.8531-6.0010005.55
3782006.06.12 12:00close1880.101.84250.00001.8481-6.009999.55
3792006.06.12 12:00sell1900.201.84250.00001.8415
3802006.06.12 12:00sell1910.101.84250.00001.8375
3812006.06.12 12:00sell1920.101.84250.00001.8325
3822006.06.12 12:22t/p1900.201.84150.00001.841520.0010019.55
3832006.06.12 14:42close1920.101.84360.00001.8325-11.0010008.55
3842006.06.12 14:42close1910.101.84360.00001.8375-11.009997.55
3852006.06.12 14:42buy1930.201.84360.00001.8446
3862006.06.12 14:42buy1940.101.84360.00001.8486
3872006.06.12 14:42buy1950.101.84360.00001.8536
3882006.06.12 15:00t/p1930.201.84460.00001.844620.0010017.55
3892006.06.12 17:15close1950.101.84220.00001.8536-14.0010003.55
3902006.06.12 17:15close1940.101.84220.00001.8486-14.009989.55
3912006.06.12 17:15sell1960.201.84220.00001.8412
3922006.06.12 17:15sell1970.101.84220.00001.8372
3932006.06.12 17:15sell1980.101.84220.00001.8322
3942006.06.12 18:05close1980.101.84400.00001.8322-18.009971.55
3952006.06.12 18:05close1970.101.84400.00001.8372-18.009953.55
3962006.06.12 18:05close1960.201.84400.00001.8412-36.009917.55
3972006.06.12 18:05buy1990.201.84400.00001.8450
3982006.06.12 18:05buy2000.101.84400.00001.8490
3992006.06.12 18:05buy2010.101.84400.00001.8540
4002006.06.12 20:33t/p1990.201.84500.00001.845020.009937.55
4012006.06.12 22:09close2010.101.84230.00001.8540-17.009920.55
4022006.06.12 22:09close2000.101.84230.00001.8490-17.009903.55
4032006.06.12 22:09sell2020.201.84230.00001.8413
4042006.06.12 22:09sell2030.101.84230.00001.8373
4052006.06.12 22:09sell2040.101.84230.00001.8323
4062006.06.12 23:11t/p2020.201.84130.00001.841320.009923.55
4072006.06.13 02:45close2040.101.84190.00001.83234.219927.77
4082006.06.13 02:45close2030.101.84190.00001.83734.219931.98
4092006.06.13 02:45buy2050.201.84190.00001.8429
4102006.06.13 02:45buy2060.101.84190.00001.8469
4112006.06.13 02:45buy2070.101.84190.00001.8519
4122006.06.13 03:07close2070.101.84080.00001.8519-11.009920.98
4132006.06.13 03:07close2060.101.84080.00001.8469-11.009909.98
4142006.06.13 03:07close2050.201.84080.00001.8429-22.009887.98
4152006.06.13 03:07sell2080.201.84080.00001.8398
4162006.06.13 03:07sell2090.101.84080.00001.8358
4172006.06.13 03:07sell2100.101.84080.00001.8308
4182006.06.13 03:09t/p2080.201.83980.00001.839820.009907.98
4192006.06.13 07:55close2100.101.84120.00001.8308-4.009903.98
4202006.06.13 07:55close2090.101.84120.00001.8358-4.009899.98
4212006.06.13 07:55buy2110.201.84120.00001.8422
4222006.06.13 07:55buy2120.101.84120.00001.8462
4232006.06.13 07:55buy2130.101.84120.00001.8512
4242006.06.13 09:22t/p2110.201.84220.00001.842220.009919.98
4252006.06.13 13:40close2130.101.84100.00001.8512-2.009917.98
4262006.06.13 13:40close2120.101.84100.00001.8462-2.009915.98
4272006.06.13 13:40sell2140.201.84100.00001.8400
4282006.06.13 13:40sell2150.101.84100.00001.8360
4292006.06.13 13:40sell2160.101.84100.00001.8310
4302006.06.13 13:56t/p2140.201.84000.00001.840020.009935.98
4312006.06.13 15:45close2160.101.84360.00001.8310-26.009909.98
4322006.06.13 15:45close2150.101.84360.00001.8360-26.009883.98
4332006.06.13 15:45buy2170.201.84360.00001.8446
4342006.06.13 15:45buy2180.101.84360.00001.8486
4352006.06.13 15:45buy2190.101.84360.00001.8536
4362006.06.13 16:31close2190.101.83870.00001.8536-49.009834.98
4372006.06.13 16:31close2180.101.83870.00001.8486-49.009785.98
4382006.06.13 16:31close2170.201.83870.00001.8446-98.009687.98
4392006.06.13 16:31sell2200.201.83870.00001.8377
4402006.06.13 16:31sell2210.101.83870.00001.8337
4412006.06.13 16:31sell2220.101.83870.00001.8287
4422006.06.13 16:34t/p2200.201.83770.00001.837720.009707.98
4432006.06.13 19:17t/p2210.101.83370.00001.833750.009757.98
4442006.06.13 23:50close2220.101.83460.00001.828741.009798.98
4452006.06.13 23:50buy2230.201.83460.00001.8356
4462006.06.13 23:50buy2240.101.83460.00001.8396
4472006.06.13 23:50buy2250.101.83460.00001.8446
4482006.06.14 03:35t/p2230.201.83560.00001.835619.309818.28
4492006.06.14 08:49t/p2240.101.83960.00001.839649.659867.93
4502006.06.14 10:08t/p2250.101.84460.00001.844699.659967.58
4512006.06.14 12:57sell2260.201.84120.00001.8402
4522006.06.14 12:57sell2270.101.84120.00001.8362
4532006.06.14 12:57sell2280.101.84120.00001.8312
4542006.06.14 14:09t/p2260.201.84020.00001.840220.009987.58
4552006.06.14 14:30t/p2270.101.83620.00001.836250.0010037.58
4562006.06.14 15:25close2280.101.84480.00001.8312-36.0010001.58
4572006.06.14 15:25buy2290.201.84480.00001.8458
4582006.06.14 15:25buy2300.101.84480.00001.8498
4592006.06.14 15:25buy2310.101.84480.00001.8548
4602006.06.14 15:27t/p2290.201.84580.00001.845820.0010021.58
4612006.06.14 19:50close2310.101.84520.00001.85484.0010025.58
4622006.06.14 19:50close2300.101.84520.00001.84984.0010029.58
4632006.06.14 19:50sell2320.201.84520.00001.8442
4642006.06.14 19:50sell2330.101.84520.00001.8402
4652006.06.14 19:50sell2340.101.84520.00001.8352
4662006.06.14 20:31t/p2320.201.84420.00001.844220.0010049.58
4672006.06.15 00:05close2340.101.84360.00001.835216.6510066.23
4682006.06.15 00:05close2330.101.84360.00001.840216.6510082.87
4692006.06.15 00:05buy2350.201.84360.00001.8446
4702006.06.15 00:05buy2360.101.84360.00001.8486
4712006.06.15 00:05buy2370.101.84360.00001.8536
4722006.06.15 00:28t/p2350.201.84460.00001.844620.0010102.87
4732006.06.15 02:10close2370.101.84290.00001.8536-7.0010095.87
4742006.06.15 02:10close2360.101.84290.00001.8486-7.0010088.87
4752006.06.15 02:10sell2380.201.84290.00001.8419
4762006.06.15 02:10sell2390.101.84290.00001.8379
4772006.06.15 02:10sell2400.101.84290.00001.8329
4782006.06.15 02:49t/p2380.201.84190.00001.841920.0010108.87
4792006.06.15 03:35close2400.101.84420.00001.8329-13.0010095.87
4802006.06.15 03:35close2390.101.84420.00001.8379-13.0010082.87
4812006.06.15 03:35buy2410.201.84420.00001.8452
4822006.06.15 03:35buy2420.101.84420.00001.8492
4832006.06.15 03:35buy2430.101.84420.00001.8542
4842006.06.15 03:52t/p2410.201.84520.00001.845220.0010102.87
4852006.06.15 05:45close2430.101.84360.00001.8542-6.0010096.87
4862006.06.15 05:45close2420.101.84360.00001.8492-6.0010090.87
4872006.06.15 05:45sell2440.201.84360.00001.8426
4882006.06.15 05:45sell2450.101.84360.00001.8386
4892006.06.15 05:45sell2460.101.84360.00001.8336
4902006.06.15 05:51t/p2440.201.84260.00001.842620.0010110.87
4912006.06.15 07:55close2460.101.84490.00001.8336-13.0010097.87
4922006.06.15 07:55close2450.101.84490.00001.8386-13.0010084.87
4932006.06.15 07:55buy2470.201.84490.00001.8459
4942006.06.15 07:55buy2480.101.84490.00001.8499
4952006.06.15 07:55buy2490.101.84490.00001.8549
4962006.06.15 08:11t/p2470.201.84590.00001.845920.0010104.87
4972006.06.15 09:45close2490.101.84440.00001.8549-5.0010099.87
4982006.06.15 09:45close2480.101.84440.00001.8499-5.0010094.87
4992006.06.15 09:45sell2500.201.84440.00001.8434
5002006.06.15 09:45sell2510.101.84440.00001.8394
5012006.06.15 09:45sell2520.101.84440.00001.8344
5022006.06.15 09:46t/p2500.201.84340.00001.843420.0010114.87
5032006.06.15 10:40close2520.101.84610.00001.8344-17.0010097.87
5042006.06.15 10:40close2510.101.84610.00001.8394-17.0010080.87
5052006.06.15 10:40buy2530.201.84610.00001.8471
5062006.06.15 10:40buy2540.101.84610.00001.8511
5072006.06.15 10:40buy2550.101.84610.00001.8561
5082006.06.15 10:56close2550.101.84490.00001.8561-12.0010068.87
5092006.06.15 10:56close2540.101.84490.00001.8511-12.0010056.87
5102006.06.15 10:56close2530.201.84490.00001.8471-24.0010032.87
5112006.06.15 10:56sell2560.201.84490.00001.8439
5122006.06.15 10:56sell2570.101.84490.00001.8399
5132006.06.15 10:56sell2580.101.84490.00001.8349
5142006.06.15 22:20close2580.101.84840.00001.8349-35.009997.87
5152006.06.15 22:20close2570.101.84840.00001.8399-35.009962.87
5162006.06.15 22:20close2560.201.84840.00001.8439-70.009892.87
5172006.06.15 22:20buy2590.201.84840.00001.8494
5182006.06.15 22:20buy2600.101.84840.00001.8534
5192006.06.15 22:20buy2610.101.84840.00001.8584
5202006.06.15 22:50t/p2590.201.84940.00001.849420.009912.87
5212006.06.16 05:45close2610.101.85180.00001.858433.659946.52
5222006.06.16 05:45close2600.101.85180.00001.853433.659980.17
5232006.06.16 05:45sell2620.201.85180.00001.8508
5242006.06.16 05:45sell2630.101.85180.00001.8468
5252006.06.16 05:45sell2640.101.85180.00001.8418
5262006.06.16 06:00close2640.101.85210.00001.8418-3.009977.17
5272006.06.16 06:00close2630.101.85210.00001.8468-3.009974.17
5282006.06.16 06:00close2620.201.85210.00001.8508-6.009968.17
5292006.06.16 06:00buy2650.201.85210.00001.8531
5302006.06.16 06:00buy2660.101.85210.00001.8571
5312006.06.16 06:00buy2670.101.85210.00001.8621
5322006.06.16 08:10t/p2650.201.85310.00001.853120.009988.17
5332006.06.16 12:13close2670.101.85200.00001.8621-1.009987.17
5342006.06.16 12:13close2660.101.85200.00001.8571-1.009986.17
5352006.06.16 12:13sell2680.201.85200.00001.8510
5362006.06.16 12:13sell2690.101.85200.00001.8470
5372006.06.16 12:13sell2700.101.85200.00001.8420
5382006.06.16 12:34close2700.101.85440.00001.8420-24.009962.17
5392006.06.16 12:34close2690.101.85440.00001.8470-24.009938.17
5402006.06.16 12:34close2680.201.85440.00001.8510-48.009890.17
5412006.06.16 12:34buy2710.201.85440.00001.8554
5422006.06.16 12:34buy2720.101.85440.00001.8594
5432006.06.16 12:34buy2730.101.85440.00001.8644
5442006.06.16 13:25close2730.101.85220.00001.8644-22.009868.17
5452006.06.16 13:25close2720.101.85220.00001.8594-22.009846.17
5462006.06.16 13:25close2710.201.85220.00001.8554-44.009802.17
5472006.06.16 13:25sell2740.201.85220.00001.8512
5482006.06.16 13:25sell2750.101.85220.00001.8472
5492006.06.16 13:25sell2760.101.85220.00001.8422
5502006.06.16 14:30t/p2740.201.85120.00001.851220.009822.17
5512006.06.16 18:30t/p2750.101.84720.00001.847250.009872.17
5522006.06.16 20:15close2760.101.85020.00001.842220.009892.17
5532006.06.16 20:15buy2770.201.85020.00001.8512
5542006.06.16 20:15buy2780.101.85020.00001.8552
5552006.06.16 20:15buy2790.101.85020.00001.8602
5562006.06.16 20:31t/p2770.201.85120.00001.851220.009912.17
5572006.06.16 21:55close2790.101.84910.00001.8602-11.009901.17
5582006.06.16 21:55close2780.101.84910.00001.8552-11.009890.17
5592006.06.16 21:55sell2800.201.84910.00001.8481
5602006.06.16 21:55sell2810.101.84910.00001.8441
5612006.06.16 21:55sell2820.101.84910.00001.8391
5622006.06.19 00:02close2820.101.85170.00001.8391-25.799864.39
5632006.06.19 00:02close2810.101.85170.00001.8441-25.799838.60
5642006.06.19 00:02close2800.201.85170.00001.8481-51.579787.03
5652006.06.19 00:02buy2830.201.85170.00001.8527
5662006.06.19 00:02buy2840.101.85170.00001.8567
5672006.06.19 00:02buy2850.101.85170.00001.8617
5682006.06.19 00:20t/p2830.201.85270.00001.852720.009807.03
5692006.06.19 02:25close2850.101.85030.00001.8617-14.009793.03
5702006.06.19 02:25close2840.101.85030.00001.8567-14.009779.03
5712006.06.19 02:25sell2860.201.85030.00001.8493
5722006.06.19 02:25sell2870.101.85030.00001.8453
5732006.06.19 02:25sell2880.101.85030.00001.8403
5742006.06.19 02:33t/p2860.201.84930.00001.849320.009799.03
5752006.06.19 03:06t/p2870.101.84530.00001.845350.009849.03
5762006.06.19 07:24close2880.101.84410.00001.840362.009911.03
5772006.06.19 07:24buy2890.201.84410.00001.8451
5782006.06.19 07:24buy2900.101.84410.00001.8491
5792006.06.19 07:24buy2910.101.84410.00001.8541
5802006.06.19 07:57t/p2890.201.84510.00001.845120.009931.03
5812006.06.19 10:15close2910.101.84330.00001.8541-8.009923.03
5822006.06.19 10:15close2900.101.84330.00001.8491-8.009915.03
5832006.06.19 10:15sell2920.201.84330.00001.8423
5842006.06.19 10:15sell2930.101.84330.00001.8383
5852006.06.19 10:15sell2940.101.84330.00001.8333
5862006.06.19 11:59close2940.101.84500.00001.8333-17.009898.03
5872006.06.19 11:59close2930.101.84500.00001.8383-17.009881.03
5882006.06.19 11:59close2920.201.84500.00001.8423-34.009847.03
5892006.06.19 11:59buy2950.201.84500.00001.8460
5902006.06.19 11:59buy2960.101.84500.00001.8500
5912006.06.19 11:59buy2970.101.84500.00001.8550
5922006.06.19 12:01t/p2950.201.84600.00001.846020.009867.03
5932006.06.19 14:40close2970.101.84330.00001.8550-17.009850.03
5942006.06.19 14:40close2960.101.84330.00001.8500-17.009833.03
5952006.06.19 14:40sell2980.201.84330.00001.8423
5962006.06.19 14:40sell2990.101.84330.00001.8383
5972006.06.19 14:40sell3000.101.84330.00001.8333
5982006.06.19 15:00t/p2980.201.84230.00001.842320.009853.03
5992006.06.19 16:46t/p2990.101.83830.00001.838350.009903.03
6002006.06.19 20:41close3000.101.83920.00001.833341.009944.03
6012006.06.19 20:41buy3010.201.83920.00001.8402
6022006.06.19 20:41buy3020.101.83920.00001.8442
6032006.06.19 20:41buy3030.101.83920.00001.8492
6042006.06.19 21:26t/p3010.201.84020.00001.840220.009964.03
6052006.06.20 00:10close3030.101.84000.00001.84927.659971.68
6062006.06.20 00:10close3020.101.84000.00001.84427.659979.33
6072006.06.20 00:10sell3040.201.84000.00001.8390
6082006.06.20 00:10sell3050.101.84000.00001.8350
6092006.06.20 00:10sell3060.101.84000.00001.8300
6102006.06.20 01:45close3060.101.84070.00001.8300-7.009972.33
6112006.06.20 01:45close3050.101.84070.00001.8350-7.009965.33
6122006.06.20 01:45close3040.201.84070.00001.8390-14.009951.33
6132006.06.20 01:45buy3070.201.84070.00001.8417
6142006.06.20 01:45buy3080.101.84070.00001.8457
6152006.06.20 01:45buy3090.101.84070.00001.8507
6162006.06.20 01:51close3090.101.84030.00001.8507-4.009947.33
6172006.06.20 01:51close3080.101.84030.00001.8457-4.009943.33
6182006.06.20 01:51close3070.201.84030.00001.8417-8.009935.33
6192006.06.20 01:51sell3100.201.84030.00001.8393
6202006.06.20 01:51sell3110.101.84030.00001.8353
6212006.06.20 01:51sell3120.101.84030.00001.8303
6222006.06.20 02:10t/p3100.201.83930.00001.839320.009955.33
6232006.06.20 04:25close3120.101.84000.00001.83033.009958.33
6242006.06.20 04:25close3110.101.84000.00001.83533.009961.33
6252006.06.20 04:25buy3130.201.84000.00001.8410
6262006.06.20 04:25buy3140.101.84000.00001.8450
6272006.06.20 04:25buy3150.101.84000.00001.8500
6282006.06.20 07:14t/p3130.201.84100.00001.841020.009981.33
6292006.06.20 08:57t/p3140.101.84500.00001.845050.0010031.33
6302006.06.20 11:25close3150.101.84320.00001.850032.0010063.33
6312006.06.20 11:25sell3160.201.84320.00001.8422
6322006.06.20 11:25sell3170.101.84320.00001.8382
6332006.06.20 11:25sell3180.101.84320.00001.8332
6342006.06.20 11:27t/p3160.201.84220.00001.842220.0010083.33
6352006.06.20 14:22t/p3170.101.83820.00001.838250.0010133.33
6362006.06.20 15:36close3180.101.84120.00001.833220.0010153.33
6372006.06.20 15:36buy3190.201.84120.00001.8422
6382006.06.20 15:36buy3200.101.84120.00001.8462
6392006.06.20 15:36buy3210.101.84120.00001.8512
6402006.06.20 15:44t/p3190.201.84220.00001.842220.0010173.33
6412006.06.20 17:45close3210.101.83930.00001.8512-19.0010154.33
6422006.06.20 17:45close3200.101.83930.00001.8462-19.0010135.33
6432006.06.20 17:45sell3220.201.83930.00001.8383
6442006.06.20 17:45sell3230.101.83930.00001.8343
6452006.06.20 17:45sell3240.101.83930.00001.8293
6462006.06.20 18:30close3240.101.84270.00001.8293-34.0010101.33
6472006.06.20 18:30close3230.101.84270.00001.8343-34.0010067.33
6482006.06.20 18:30close3220.201.84270.00001.8383-68.009999.33
6492006.06.20 18:30buy3250.201.84270.00001.8437
6502006.06.20 18:30buy3260.101.84270.00001.8477
6512006.06.20 18:30buy3270.101.84270.00001.8527
6522006.06.20 19:01t/p3250.201.84370.00001.843720.0010019.33
6532006.06.20 21:00close3270.101.84210.00001.8527-6.0010013.33
6542006.06.20 21:00close3260.101.84210.00001.8477-6.0010007.33
6552006.06.20 21:00sell3280.201.84210.00001.8411
6562006.06.20 21:00sell3290.101.84210.00001.8371
6572006.06.20 21:00sell3300.101.84210.00001.8321
6582006.06.21 00:25close3300.101.84290.00001.8321-7.799999.55
6592006.06.21 00:25close3290.101.84290.00001.8371-7.799991.76
6602006.06.21 00:25close3280.201.84290.00001.8411-15.579976.19
6612006.06.21 00:25buy3310.201.84290.00001.8439
6622006.06.21 00:25buy3320.101.84290.00001.8479
6632006.06.21 00:25buy3330.101.84290.00001.8529
6642006.06.21 01:14t/p3310.201.84390.00001.843920.009996.19
6652006.06.21 07:42close3330.101.84560.00001.852927.0010023.19
6662006.06.21 07:42close3320.101.84560.00001.847927.0010050.19
6672006.06.21 07:42sell3340.201.84560.00001.8446
6682006.06.21 07:42sell3350.101.84560.00001.8406
6692006.06.21 07:42sell3360.101.84560.00001.8356
6702006.06.21 09:48t/p3340.201.84460.00001.844620.0010070.19
6712006.06.21 15:10close3360.101.84370.00001.835619.0010089.19
6722006.06.21 15:10close3350.101.84370.00001.840619.0010108.19
6732006.06.21 15:10buy3370.201.84370.00001.8447
6742006.06.21 15:10buy3380.101.84370.00001.8487
6752006.06.21 15:10buy3390.101.84370.00001.8537
6762006.06.21 15:16t/p3370.201.84470.00001.844720.0010128.19
6772006.06.21 21:10close3390.101.84400.00001.85373.0010131.19
6782006.06.21 21:10close3380.101.84400.00001.84873.0010134.19
6792006.06.21 21:10sell3400.201.84400.00001.8430
6802006.06.21 21:10sell3410.101.84400.00001.8390
6812006.06.21 21:10sell3420.101.84400.00001.8340
6822006.06.21 22:10close3420.101.84520.00001.8340-12.0010122.19
6832006.06.21 22:10close3410.101.84520.00001.8390-12.0010110.19
6842006.06.21 22:10close3400.201.84520.00001.8430-24.0010086.19
6852006.06.21 22:10buy3430.201.84520.00001.8462
6862006.06.21 22:10buy3440.101.84520.00001.8502
6872006.06.21 22:10buy3450.101.84520.00001.8552
6882006.06.21 22:35close3450.101.84460.00001.8552-6.0010080.19
6892006.06.21 22:35close3440.101.84460.00001.8502-6.0010074.19
6902006.06.21 22:35close3430.201.84460.00001.8462-12.0010062.19
6912006.06.21 22:35sell3460.201.84460.00001.8436
6922006.06.21 22:35sell3470.101.84460.00001.8396
6932006.06.21 22:35sell3480.101.84460.00001.8346
6942006.06.21 23:05close3480.101.84550.00001.8346-9.0010053.19
6952006.06.21 23:05close3470.101.84550.00001.8396-9.0010044.19
6962006.06.21 23:05close3460.201.84550.00001.8436-18.0010026.19
6972006.06.21 23:05buy3490.201.84550.00001.8465
6982006.06.21 23:05buy3500.101.84550.00001.8505
6992006.06.21 23:05buy3510.101.84550.00001.8555
7002006.06.22 01:01close3510.101.84440.00001.8555-12.0510014.14
7012006.06.22 01:01close3500.101.84440.00001.8505-12.0510002.09
7022006.06.22 01:01close3490.201.84440.00001.8465-24.109977.99
7032006.06.22 01:01sell3520.201.84440.00001.8434
7042006.06.22 01:01sell3530.101.84440.00001.8394
7052006.06.22 01:01sell3540.101.84440.00001.8344
7062006.06.22 01:34close3540.101.84540.00001.8344-10.009967.99
7072006.06.22 01:34close3530.101.84540.00001.8394-10.009957.99
7082006.06.22 01:34close3520.201.84540.00001.8434-20.009937.99
7092006.06.22 01:34buy3550.201.84540.00001.8464
7102006.06.22 01:34buy3560.101.84540.00001.8504
7112006.06.22 01:34buy3570.101.84540.00001.8554
7122006.06.22 02:40close3570.101.84490.00001.8554-5.009932.99
7132006.06.22 02:40close3560.101.84490.00001.8504-5.009927.99
7142006.06.22 02:40close3550.201.84490.00001.8464-10.009917.99
7152006.06.22 02:40sell3580.201.84490.00001.8439
7162006.06.22 02:40sell3590.101.84490.00001.8399
7172006.06.22 02:40sell3600.101.84490.00001.8349
7182006.06.22 05:26close3600.101.84600.00001.8349-11.009906.99
7192006.06.22 05:26close3590.101.84600.00001.8399-11.009895.99
7202006.06.22 05:26close3580.201.84600.00001.8439-22.009873.99
7212006.06.22 05:26buy3610.201.84600.00001.8470
7222006.06.22 05:26buy3620.101.84600.00001.8510
7232006.06.22 05:26buy3630.101.84600.00001.8560
7242006.06.22 07:25close3630.101.84470.00001.8560-13.009860.99
7252006.06.22 07:25close3620.101.84470.00001.8510-13.009847.99
7262006.06.22 07:25close3610.201.84470.00001.8470-26.009821.99
7272006.06.22 07:25sell3640.201.84470.00001.8437
7282006.06.22 07:25sell3650.101.84470.00001.8397
7292006.06.22 07:25sell3660.101.84470.00001.8347
7302006.06.22 08:30close3660.101.84610.00001.8347-14.009807.99
7312006.06.22 08:30close3650.101.84610.00001.8397-14.009793.99
7322006.06.22 08:30close3640.201.84610.00001.8437-28.009765.99
7332006.06.22 08:30buy3670.201.84610.00001.8471
7342006.06.22 08:30buy3680.101.84610.00001.8511
7352006.06.22 08:30buy3690.101.84610.00001.8561
7362006.06.22 09:10close3690.101.84410.00001.8561-20.009745.99
7372006.06.22 09:10close3680.101.84410.00001.8511-20.009725.99
7382006.06.22 09:10close3670.201.84410.00001.8471-40.009685.99
7392006.06.22 09:10sell3700.201.84410.00001.8431
7402006.06.22 09:10sell3710.101.84410.00001.8391
7412006.06.22 09:10sell3720.101.84410.00001.8341
7422006.06.22 09:24t/p3700.201.84310.00001.843120.009705.99
7432006.06.22 10:45t/p3710.101.83910.00001.839150.009755.99
7442006.06.22 12:29t/p3720.101.83410.00001.8341100.009855.99
7452006.06.22 17:42buy3730.201.83130.00001.8323
7462006.06.22 17:42buy3740.101.83130.00001.8363
7472006.06.22 17:42buy3750.101.83130.00001.8413
7482006.06.22 18:50close3750.101.82740.00001.8413-39.009816.99
7492006.06.22 18:50close3740.101.82740.00001.8363-39.009777.99
7502006.06.22 18:50close3730.201.82740.00001.8323-78.009699.99
7512006.06.22 18:50sell3760.201.82740.00001.8264
7522006.06.22 18:50sell3770.101.82740.00001.8224
7532006.06.22 18:50sell3780.101.82740.00001.8174
7542006.06.22 23:10close3780.101.82860.00001.8174-12.009687.99
7552006.06.22 23:10close3770.101.82860.00001.8224-12.009675.99
7562006.06.22 23:10close3760.201.82860.00001.8264-24.009651.99
7572006.06.22 23:10buy3790.201.82860.00001.8296
7582006.06.22 23:10buy3800.101.82860.00001.8336
7592006.06.22 23:10buy3810.101.82860.00001.8386
7602006.06.22 23:40close3810.101.82800.00001.8386-6.009645.99
7612006.06.22 23:40close3800.101.82800.00001.8336-6.009639.99
7622006.06.22 23:40close3790.201.82800.00001.8296-12.009627.99
7632006.06.22 23:40sell3820.201.82800.00001.8270
7642006.06.22 23:40sell3830.101.82800.00001.8230
7652006.06.22 23:40sell3840.101.82800.00001.8180
7662006.06.23 02:35close3840.101.82870.00001.8180-6.799621.21
7672006.06.23 02:35close3830.101.82870.00001.8230-6.799614.42
7682006.06.23 02:35close3820.201.82870.00001.8270-13.579600.85
7692006.06.23 02:35buy3850.201.82870.00001.8297
7702006.06.23 02:35buy3860.101.82870.00001.8337
7712006.06.23 02:35buy3870.101.82870.00001.8387
7722006.06.23 03:30close3870.101.82800.00001.8387-7.009593.85
7732006.06.23 03:30close3860.101.82800.00001.8337-7.009586.85
7742006.06.23 03:30close3850.201.82800.00001.8297-14.009572.85
7752006.06.23 03:30sell3880.201.82800.00001.8270
7762006.06.23 03:30sell3890.101.82800.00001.8230
7772006.06.23 03:30sell3900.101.82800.00001.8180
7782006.06.23 03:56t/p3880.201.82700.00001.827020.009592.85
7792006.06.23 05:10close3900.101.82880.00001.8180-8.009584.85
7802006.06.23 05:10close3890.101.82880.00001.8230-8.009576.85
7812006.06.23 05:10buy3910.201.82880.00001.8298
7822006.06.23 05:10buy3920.101.82880.00001.8338
7832006.06.23 05:10buy3930.101.82880.00001.8388
7842006.06.23 06:20close3930.101.82800.00001.8388-8.009568.85
7852006.06.23 06:20close3920.101.82800.00001.8338-8.009560.85
7862006.06.23 06:20close3910.201.82800.00001.8298-16.009544.85
7872006.06.23 06:20sell3940.201.82800.00001.8270
7882006.06.23 06:20sell3950.101.82800.00001.8230
7892006.06.23 06:20sell3960.101.82800.00001.8180
7902006.06.23 09:18t/p3940.201.82700.00001.827020.009564.85
7912006.06.23 11:40t/p3950.101.82300.00001.823050.009614.85
7922006.06.23 13:53t/p3960.101.81800.00001.8180100.009714.85
7932006.06.23 16:00buy3970.201.81840.00001.8194
7942006.06.23 16:00buy3980.101.81840.00001.8234
7952006.06.23 16:00buy3990.101.81840.00001.8284
7962006.06.23 16:06t/p3970.201.81940.00001.819420.009734.85
7972006.06.23 20:50close3990.101.81900.00001.82846.009740.85
7982006.06.23 20:50close3980.101.81900.00001.82346.009746.85
7992006.06.23 20:50sell4000.201.81900.00001.8180
8002006.06.23 20:50sell4010.101.81900.00001.8140
8012006.06.23 20:50sell4020.101.81900.00001.8090
8022006.06.23 20:59close4020.101.81940.00001.8090-4.009742.85
8032006.06.23 20:59close4010.101.81940.00001.8140-4.009738.85
8042006.06.23 20:59close4000.201.81940.00001.8180-8.009730.85
8052006.06.23 20:59buy4030.201.81940.00001.8204
8062006.06.23 20:59buy4040.101.81940.00001.8244
8072006.06.23 20:59buy4050.101.81940.00001.8294
8082006.06.26 03:43t/p4030.201.82040.00001.820419.309750.15
8092006.06.26 05:30close4050.101.81910.00001.8294-3.359746.80
8102006.06.26 05:30close4040.101.81910.00001.8244-3.359743.45
8112006.06.26 05:30sell4060.201.81910.00001.8181
8122006.06.26 05:30sell4070.101.81910.00001.8141
8132006.06.26 05:30sell4080.101.81910.00001.8091
8142006.06.26 08:08t/p4060.201.81810.00001.818120.009763.45
8152006.06.26 09:05close4080.101.82030.00001.8091-12.009751.45
8162006.06.26 09:05close4070.101.82030.00001.8141-12.009739.45
8172006.06.26 09:05buy4090.201.82030.00001.8213
8182006.06.26 09:05buy4100.101.82030.00001.8253
8192006.06.26 09:05buy4110.101.82030.00001.8303
8202006.06.26 09:07t/p4090.201.82130.00001.821320.009759.45
8212006.06.26 11:35close4110.101.82150.00001.830312.009771.45
8222006.06.26 11:35close4100.101.82150.00001.825312.009783.45
8232006.06.26 11:35sell4120.201.82150.00001.8205
8242006.06.26 11:35sell4130.101.82150.00001.8165
8252006.06.26 11:35sell4140.101.82150.00001.8115
8262006.06.26 11:44t/p4120.201.82050.00001.820520.009803.45
8272006.06.26 15:20close4140.101.82140.00001.81151.009804.45
8282006.06.26 15:20close4130.101.82140.00001.81651.009805.45
8292006.06.26 15:20buy4150.201.82140.00001.8224
8302006.06.26 15:20buy4160.101.82140.00001.8264
8312006.06.26 15:20buy4170.101.82140.00001.8314
8322006.06.26 15:32close4170.101.82070.00001.8314-7.009798.45
8332006.06.26 15:32close4160.101.82070.00001.8264-7.009791.45
8342006.06.26 15:32close4150.201.82070.00001.8224-14.009777.45
8352006.06.26 15:32sell4180.201.82070.00001.8197
8362006.06.26 15:32sell4190.101.82070.00001.8157
8372006.06.26 15:32sell4200.101.82070.00001.8107
8382006.06.26 15:52t/p4180.201.81970.00001.819720.009797.45
8392006.06.26 18:30close4200.101.81990.00001.81078.009805.45
8402006.06.26 18:30close4190.101.81990.00001.81578.009813.45
8412006.06.26 18:30buy4210.201.81990.00001.8209
8422006.06.26 18:30buy4220.101.81990.00001.8249
8432006.06.26 18:30buy4230.101.81990.00001.8299
8442006.06.26 18:36t/p4210.201.82090.00001.820920.009833.45
8452006.06.27 00:35close4230.101.82320.00001.829932.659866.10
8462006.06.27 00:35close4220.101.82320.00001.824932.659898.75
8472006.06.27 00:35sell4240.201.82320.00001.8222
8482006.06.27 00:35sell4250.101.82320.00001.8182
8492006.06.27 00:35sell4260.101.82320.00001.8132
8502006.06.27 01:05close4260.101.82380.00001.8132-6.009892.75
8512006.06.27 01:05close4250.101.82380.00001.8182-6.009886.75
8522006.06.27 01:05close4240.201.82380.00001.8222-12.009874.75
8532006.06.27 01:05buy4270.201.82380.00001.8248
8542006.06.27 01:05buy4280.101.82380.00001.8288
8552006.06.27 01:05buy4290.101.82380.00001.8338
8562006.06.27 01:47t/p4270.201.82480.00001.824820.009894.75
8572006.06.27 06:10close4290.101.82340.00001.8338-4.009890.75
8582006.06.27 06:10close4280.101.82340.00001.8288-4.009886.75
8592006.06.27 06:10sell4300.201.82340.00001.8224
8602006.06.27 06:10sell4310.101.82340.00001.8184
8612006.06.27 06:10sell4320.101.82340.00001.8134
8622006.06.27 08:32t/p4300.201.82240.00001.822420.009906.75
8632006.06.27 15:00close4320.101.82180.00001.813416.009922.75
8642006.06.27 15:00close4310.101.82180.00001.818416.009938.75
8652006.06.27 15:00buy4330.201.82180.00001.8228
8662006.06.27 15:00buy4340.101.82180.00001.8268
8672006.06.27 15:00buy4350.101.82180.00001.8318
8682006.06.27 15:07t/p4330.201.82280.00001.822820.009958.75
8692006.06.27 19:15close4350.101.82280.00001.831810.009968.75
8702006.06.27 19:15close4340.101.82280.00001.826810.009978.75
8712006.06.27 19:15sell4360.201.82280.00001.8218
8722006.06.27 19:15sell4370.101.82280.00001.8178
8732006.06.27 19:15sell4380.101.82280.00001.8128
8742006.06.27 19:31t/p4360.201.82180.00001.821820.009998.75
8752006.06.28 02:25close4380.101.82250.00001.81283.2110001.97
8762006.06.28 02:25close4370.101.82250.00001.81783.2110005.18
8772006.06.28 02:25buy4390.201.82250.00001.8235
8782006.06.28 02:25buy4400.101.82250.00001.8275
8792006.06.28 02:25buy4410.101.82250.00001.8325
8802006.06.28 04:40t/p4390.201.82350.00001.823520.0010025.18
8812006.06.28 07:27close4410.101.82260.00001.83251.0010026.18
8822006.06.28 07:27close4400.101.82260.00001.82751.0010027.18
8832006.06.28 07:27sell4420.201.82260.00001.8216
8842006.06.28 07:27sell4430.101.82260.00001.8176
8852006.06.28 07:27sell4440.101.82260.00001.8126
8862006.06.28 07:40close4440.101.82270.00001.8126-1.0010026.18
8872006.06.28 07:40close4430.101.82270.00001.8176-1.0010025.18
8882006.06.28 07:40close4420.201.82270.00001.8216-2.0010023.18
8892006.06.28 07:40buy4450.201.82270.00001.8237
8902006.06.28 07:40buy4460.101.82270.00001.8277
8912006.06.28 07:40buy4470.101.82270.00001.8327
8922006.06.28 14:55close4470.101.81910.00001.8327-36.009987.18
8932006.06.28 14:55close4460.101.81910.00001.8277-36.009951.18
8942006.06.28 14:55close4450.201.81910.00001.8237-72.009879.18
8952006.06.28 14:55sell4480.201.81910.00001.8181
8962006.06.28 14:55sell4490.101.81910.00001.8141
8972006.06.28 14:55sell4500.101.81910.00001.8091
8982006.06.28 14:56t/p4480.201.81810.00001.818120.009899.18
8992006.06.28 16:36t/p4490.101.81410.00001.814150.009949.18
9002006.06.28 19:15close4500.101.81720.00001.809119.009968.18
9012006.06.28 19:15buy4510.201.81720.00001.8182
9022006.06.28 19:15buy4520.101.81720.00001.8222
9032006.06.28 19:15buy4530.101.81720.00001.8272
9042006.06.28 19:24close4530.101.81660.00001.8272-6.009962.18
9052006.06.28 19:24close4520.101.81660.00001.8222-6.009956.18
9062006.06.28 19:24close4510.201.81660.00001.8182-12.009944.18
9072006.06.28 19:24sell4540.201.81660.00001.8156
9082006.06.28 19:24sell4550.101.81660.00001.8116
9092006.06.28 19:24sell4560.101.81660.00001.8066
9102006.06.28 19:50close4560.101.81700.00001.8066-4.009940.18
9112006.06.28 19:50close4550.101.81700.00001.8116-4.009936.18
9122006.06.28 19:50close4540.201.81700.00001.8156-8.009928.18
9132006.06.28 19:50buy4570.201.81700.00001.8180
9142006.06.28 19:50buy4580.101.81700.00001.8220
9152006.06.28 19:50buy4590.101.81700.00001.8270
9162006.06.28 20:54t/p4570.201.81800.00001.818020.009948.18
9172006.06.29 00:30close4590.101.81750.00001.82703.959952.13
9182006.06.29 00:30close4580.101.81750.00001.82203.959956.08
9192006.06.29 00:30sell4600.201.81750.00001.8165
9202006.06.29 00:30sell4610.101.81750.00001.8125
9212006.06.29 00:30sell4620.101.81750.00001.8075
9222006.06.29 03:29t/p4600.201.81650.00001.816520.009976.08
9232006.06.29 06:50close4620.101.81710.00001.80754.009980.08
9242006.06.29 06:50close4610.101.81710.00001.81254.009984.08
9252006.06.29 06:50buy4630.201.81710.00001.8181
9262006.06.29 06:50buy4640.101.81710.00001.8221
9272006.06.29 06:50buy4650.101.81710.00001.8271
9282006.06.29 08:30close4650.101.81650.00001.8271-6.009978.08
9292006.06.29 08:30close4640.101.81650.00001.8221-6.009972.08
9302006.06.29 08:30close4630.201.81650.00001.8181-12.009960.08
9312006.06.29 08:30sell4660.201.81650.00001.8155
9322006.06.29 08:30sell4670.101.81650.00001.8115
9332006.06.29 08:30sell4680.101.81650.00001.8065
9342006.06.29 10:01t/p4660.201.81550.00001.815520.009980.08
9352006.06.29 11:54t/p4670.101.81150.00001.811550.0010030.08
9362006.06.29 14:45close4680.101.81470.00001.806518.0010048.08
9372006.06.29 14:45buy4690.201.81470.00001.8157
9382006.06.29 14:45buy4700.101.81470.00001.8197
9392006.06.29 14:45buy4710.101.81470.00001.8247
9402006.06.29 16:51close4710.101.81230.00001.8247-24.0010024.08
9412006.06.29 16:51close4700.101.81230.00001.8197-24.0010000.08
9422006.06.29 16:51close4690.201.81230.00001.8157-48.009952.08
9432006.06.29 16:51sell4720.201.81230.00001.8113
9442006.06.29 16:51sell4730.101.81230.00001.8073
9452006.06.29 16:51sell4740.101.81230.00001.8023
9462006.06.29 17:40t/p4720.201.81130.00001.811320.009972.08
9472006.06.29 20:25close4740.101.82030.00001.8023-80.009892.08
9482006.06.29 20:25close4730.101.82030.00001.8073-80.009812.08
9492006.06.29 20:25buy4750.201.82030.00001.8213
9502006.06.29 20:25buy4760.101.82030.00001.8253
9512006.06.29 20:25buy4770.101.82030.00001.8303
9522006.06.29 20:25t/p4750.201.82130.00001.821320.009832.08
9532006.06.29 20:35t/p4760.101.82530.00001.825350.009882.08
9542006.06.30 03:27t/p4770.101.83030.00001.830399.659981.73
9552006.06.30 08:30sell4780.201.83230.00001.8313
9562006.06.30 08:30sell4790.101.83230.00001.8273
9572006.06.30 08:30sell4800.101.83230.00001.8223
9582006.06.30 09:19t/p4780.201.83130.00001.831320.0010001.73
9592006.06.30 11:05close4800.101.83310.00001.8223-8.009993.73
9602006.06.30 11:05close4790.101.83310.00001.8273-8.009985.73
9612006.06.30 11:05buy4810.201.83310.00001.8341
9622006.06.30 11:05buy4820.101.83310.00001.8381
9632006.06.30 11:05buy4830.101.83310.00001.8431
9642006.06.30 11:43t/p4810.201.83410.00001.834120.0010005.73
9652006.06.30 14:31t/p4820.101.83810.00001.838150.0010055.73
9662006.06.30 14:42t/p4830.101.84310.00001.8431100.0010155.73
9672006.06.30 19:45sell4840.201.84630.00001.8453
9682006.06.30 19:45sell4850.101.84630.00001.8413
9692006.06.30 19:45sell4860.101.84630.00001.8363
9702006.06.30 20:06close4860.101.84750.00001.8363-12.0010143.73
9712006.06.30 20:06close4850.101.84750.00001.8413-12.0010131.73
9722006.06.30 20:06close4840.201.84750.00001.8453-24.0010107.73
9732006.06.30 20:06buy4870.201.84750.00001.8485
9742006.06.30 20:06buy4880.101.84750.00001.8525
9752006.06.30 20:06buy4890.101.84750.00001.8575
9762006.06.30 20:17t/p4870.201.84850.00001.848520.0010127.73
9772006.07.03 00:15close4890.101.84720.00001.8575-3.3510124.38
9782006.07.03 00:15close4880.101.84720.00001.8525-3.3510121.03
9792006.07.03 00:15sell4900.201.84720.00001.8462
9802006.07.03 00:15sell4910.101.84720.00001.8422
9812006.07.03 00:15sell4920.101.84720.00001.8372
9822006.07.03 01:46t/p4900.201.84620.00001.846220.0010141.03
9832006.07.03 06:20close4920.101.84640.00001.83728.0010149.03
9842006.07.03 06:20close4910.101.84640.00001.84228.0010157.03
9852006.07.03 06:20buy4930.201.84640.00001.8474
9862006.07.03 06:20buy4940.101.84640.00001.8514
9872006.07.03 06:20buy4950.101.84640.00001.8564
9882006.07.03 06:52close4950.101.84590.00001.8564-5.0010152.03
9892006.07.03 06:52close4940.101.84590.00001.8514-5.0010147.03
9902006.07.03 06:52close4930.201.84590.00001.8474-10.0010137.03
9912006.07.03 06:52sell4960.201.84590.00001.8449
9922006.07.03 06:52sell4970.101.84590.00001.8409
9932006.07.03 06:52sell4980.101.84590.00001.8359
9942006.07.03 07:12t/p4960.201.84490.00001.844920.0010157.03
9952006.07.03 08:20close4980.101.84640.00001.8359-5.0010152.03
9962006.07.03 08:20close4970.101.84640.00001.8409-5.0010147.03
9972006.07.03 08:20buy4990.201.84640.00001.8474
9982006.07.03 08:20buy5000.101.84640.00001.8514
9992006.07.03 08:20buy5010.101.84640.00001.8564
10002006.07.03 08:35t/p4990.201.84740.00001.847420.0010167.03
10012006.07.03 09:15close5010.101.84510.00001.8564-13.0010154.03
10022006.07.03 09:15close5000.101.84510.00001.8514-13.0010141.03
10032006.07.03 09:15sell5020.201.84510.00001.8441
10042006.07.03 09:15sell5030.101.84510.00001.8401
10052006.07.03 09:15sell5040.101.84510.00001.8351
10062006.07.03 09:42t/p5020.201.84410.00001.844120.0010161.03
10072006.07.03 16:15close5040.101.84620.00001.8351-11.0010150.03
10082006.07.03 16:15close5030.101.84620.00001.8401-11.0010139.03
10092006.07.03 16:15buy5050.201.84620.00001.8472
10102006.07.03 16:15buy5060.101.84620.00001.8512
10112006.07.03 16:15buy5070.101.84620.00001.8562
10122006.07.03 17:13close5070.101.84280.00001.8562-34.0010105.03
10132006.07.03 17:13close5060.101.84280.00001.8512-34.0010071.03
10142006.07.03 17:13close5050.201.84280.00001.8472-68.0010003.03
10152006.07.03 17:13sell5080.201.84280.00001.8418
10162006.07.03 17:13sell5090.101.84280.00001.8378
10172006.07.03 17:13sell5100.101.84280.00001.8328
10182006.07.03 17:14t/p5080.201.84180.00001.841820.0010023.03
10192006.07.03 21:05close5100.101.84170.00001.832811.0010034.03
10202006.07.03 21:05close5090.101.84170.00001.837811.0010045.03
10212006.07.03 21:05buy5110.201.84170.00001.8427
10222006.07.03 21:05buy5120.101.84170.00001.8467
10232006.07.03 21:05buy5130.101.84170.00001.8517
10242006.07.03 21:18t/p5110.201.84270.00001.842720.0010065.03
10252006.07.03 23:30close5130.101.84190.00001.85172.0010067.03
10262006.07.03 23:30close5120.101.84190.00001.84672.0010069.03
10272006.07.03 23:30sell5140.201.84190.00001.8409
10282006.07.03 23:30sell5150.101.84190.00001.8369
10292006.07.03 23:30sell5160.101.84190.00001.8319
10302006.07.03 23:50close5160.101.84230.00001.8319-4.0010065.03
10312006.07.03 23:50close5150.101.84230.00001.8369-4.0010061.03
10322006.07.03 23:50close5140.201.84230.00001.8409-8.0010053.03
10332006.07.03 23:50buy5170.201.84230.00001.8433
10342006.07.03 23:50buy5180.101.84230.00001.8473
10352006.07.03 23:50buy5190.101.84230.00001.8523
10362006.07.04 01:25close5190.101.84190.00001.8523-4.3510048.68
10372006.07.04 01:25close5180.101.84190.00001.8473-4.3510044.33
10382006.07.04 01:25close5170.201.84190.00001.8433-8.7010035.63
10392006.07.04 01:25sell5200.201.84190.00001.8409
10402006.07.04 01:25sell5210.101.84190.00001.8369
10412006.07.04 01:25sell5220.101.84190.00001.8319
10422006.07.04 05:30close5220.101.84390.00001.8319-20.0010015.63
10432006.07.04 05:30close5210.101.84390.00001.8369-20.009995.63
10442006.07.04 05:30close5200.201.84390.00001.8409-40.009955.63
10452006.07.04 05:30buy5230.201.84390.00001.8449
10462006.07.04 05:30buy5240.101.84390.00001.8489
10472006.07.04 05:30buy5250.101.84390.00001.8539
10482006.07.04 08:25t/p5230.201.84490.00001.844920.009975.63
10492006.07.04 09:25close5250.101.84350.00001.8539-4.009971.63
10502006.07.04 09:25close5240.101.84350.00001.8489-4.009967.63
10512006.07.04 09:25sell5260.201.84350.00001.8425
10522006.07.04 09:25sell5270.101.84350.00001.8385
10532006.07.04 09:25sell5280.101.84350.00001.8335
10542006.07.04 09:35t/p5260.201.84250.00001.842520.009987.63
10552006.07.04 10:50close5280.101.84570.00001.8335-22.009965.63
10562006.07.04 10:50close5270.101.84570.00001.8385-22.009943.63
10572006.07.04 10:50buy5290.201.84570.00001.8467
10582006.07.04 10:50buy5300.101.84570.00001.8507
10592006.07.04 10:50buy5310.101.84570.00001.8557
10602006.07.04 10:54t/p5290.201.84670.00001.846720.009963.63
10612006.07.04 13:20close5310.101.84440.00001.8557-13.009950.63
10622006.07.04 13:20close5300.101.84440.00001.8507-13.009937.63
10632006.07.04 13:20sell5320.201.84440.00001.8434
10642006.07.04 13:20sell5330.101.84440.00001.8394
10652006.07.04 13:20sell5340.101.84440.00001.8344
10662006.07.04 14:10close5340.101.84590.00001.8344-15.009922.63
10672006.07.04 14:10close5330.101.84590.00001.8394-15.009907.63
10682006.07.04 14:10close5320.201.84590.00001.8434-30.009877.63
10692006.07.04 14:10buy5350.201.84590.00001.8469
10702006.07.04 14:10buy5360.101.84590.00001.8509
10712006.07.04 14:10buy5370.101.84590.00001.8559
10722006.07.04 14:38t/p5350.201.84690.00001.846920.009897.63
10732006.07.04 16:37close5370.101.84500.00001.8559-9.009888.63
10742006.07.04 16:37close5360.101.84500.00001.8509-9.009879.63
10752006.07.04 16:37sell5380.201.84500.00001.8440
10762006.07.04 16:37sell5390.101.84500.00001.8400
10772006.07.04 16:37sell5400.101.84500.00001.8350
10782006.07.04 19:15close5400.101.84610.00001.8350-11.009868.63
10792006.07.04 19:15close5390.101.84610.00001.8400-11.009857.63
10802006.07.04 19:15close5380.201.84610.00001.8440-22.009835.63
10812006.07.04 19:15buy5410.201.84610.00001.8471
10822006.07.04 19:15buy5420.101.84610.00001.8511
10832006.07.04 19:15buy5430.101.84610.00001.8561
10842006.07.04 19:57t/p5410.201.84710.00001.847120.009855.63
10852006.07.04 22:00close5430.101.84580.00001.8561-3.009852.63
10862006.07.04 22:00close5420.101.84580.00001.8511-3.009849.63
10872006.07.04 22:00sell5440.201.84580.00001.8448
10882006.07.04 22:00sell5450.101.84580.00001.8408
10892006.07.04 22:00sell5460.101.84580.00001.8358
10902006.07.04 22:34t/p5440.201.84480.00001.844820.009869.63
10912006.07.05 05:55close5460.101.84370.00001.835821.229890.84
10922006.07.05 05:55close5450.101.84370.00001.840821.229912.06
10932006.07.05 05:55buy5470.201.84370.00001.8447
10942006.07.05 05:55buy5480.101.84370.00001.8487
10952006.07.05 05:55buy5490.101.84370.00001.8537
10962006.07.05 06:52t/p5470.201.84470.00001.844720.009932.06
10972006.07.05 08:45close5490.101.84440.00001.85377.009939.06
10982006.07.05 08:45close5480.101.84440.00001.84877.009946.06
10992006.07.05 08:45sell5500.201.84440.00001.8434
11002006.07.05 08:45sell5510.101.84440.00001.8394
11012006.07.05 08:45sell5520.101.84440.00001.8344
11022006.07.05 09:00t/p5500.201.84340.00001.843420.009966.06
11032006.07.05 12:05close5520.101.84450.00001.8344-1.009965.06
11042006.07.05 12:05close5510.101.84450.00001.8394-1.009964.06
11052006.07.05 12:05buy5530.201.84450.00001.8455
11062006.07.05 12:05buy5540.101.84450.00001.8495
11072006.07.05 12:05buy5550.101.84450.00001.8545
11082006.07.05 12:54t/p5530.201.84550.00001.845520.009984.06
11092006.07.05 14:20close5550.101.84130.00001.8545-32.009952.06
11102006.07.05 14:20close5540.101.84130.00001.8495-32.009920.06
11112006.07.05 14:20sell5560.201.84130.00001.8403
11122006.07.05 14:20sell5570.101.84130.00001.8363
11132006.07.05 14:20sell5580.101.84130.00001.8313
11142006.07.05 14:26t/p5560.201.84030.00001.840320.009940.06
11152006.07.05 15:21t/p5570.101.83630.00001.836350.009990.06
11162006.07.05 19:25close5580.101.83520.00001.831361.0010051.06
11172006.07.05 19:25buy5590.201.83520.00001.8362
11182006.07.05 19:25buy5600.101.83520.00001.8402
11192006.07.05 19:25buy5610.101.83520.00001.8452
11202006.07.05 23:05close5610.101.83390.00001.8452-13.0010038.06
11212006.07.05 23:05close5600.101.83390.00001.8402-13.0010025.06
11222006.07.05 23:05close5590.201.83390.00001.8362-26.009999.06
11232006.07.05 23:05sell5620.201.83390.00001.8329
11242006.07.05 23:05sell5630.101.83390.00001.8289
11252006.07.05 23:05sell5640.101.83390.00001.8239
11262006.07.06 00:15close5640.101.83540.00001.8239-14.369984.70
11272006.07.06 00:15close5630.101.83540.00001.8289-14.369970.35
11282006.07.06 00:15close5620.201.83540.00001.8329-28.719941.64
11292006.07.06 00:15buy5650.201.83540.00001.8364
11302006.07.06 00:15buy5660.101.83540.00001.8404
11312006.07.06 00:15buy5670.101.83540.00001.8454
11322006.07.06 02:47close5670.101.83440.00001.8454-10.009931.64
11332006.07.06 02:47close5660.101.83440.00001.8404-10.009921.64
11342006.07.06 02:47close5650.201.83440.00001.8364-20.009901.64
11352006.07.06 02:47sell5680.201.83440.00001.8334
11362006.07.06 02:47sell5690.101.83440.00001.8294
11372006.07.06 02:47sell5700.101.83440.00001.8244
11382006.07.06 04:15close5700.101.83520.00001.8244-8.009893.64
11392006.07.06 04:15close5690.101.83520.00001.8294-8.009885.64
11402006.07.06 04:15close5680.201.83520.00001.8334-16.009869.64
11412006.07.06 04:15buy5710.201.83520.00001.8362
11422006.07.06 04:15buy5720.101.83520.00001.8402
11432006.07.06 04:15buy5730.101.83520.00001.8452
11442006.07.06 06:59close5730.101.83480.00001.8452-4.009865.64
11452006.07.06 06:59close5720.101.83480.00001.8402-4.009861.64
11462006.07.06 06:59close5710.201.83480.00001.8362-8.009853.64
11472006.07.06 06:59sell5740.201.83480.00001.8338
11482006.07.06 06:59sell5750.101.83480.00001.8298
11492006.07.06 06:59sell5760.101.83480.00001.8248
11502006.07.06 07:51close5760.101.83550.00001.8248-7.009846.64
11512006.07.06 07:51close5750.101.83550.00001.8298-7.009839.64
11522006.07.06 07:51close5740.201.83550.00001.8338-14.009825.64
11532006.07.06 07:51buy5770.201.83550.00001.8365
11542006.07.06 07:51buy5780.101.83550.00001.8405
11552006.07.06 07:51buy5790.101.83550.00001.8455
11562006.07.06 08:23t/p5770.201.83650.00001.836520.009845.64
11572006.07.06 09:55close5790.101.83520.00001.8455-3.009842.64
11582006.07.06 09:55close5780.101.83520.00001.8405-3.009839.64
11592006.07.06 09:55sell5800.201.83520.00001.8342
11602006.07.06 09:55sell5810.101.83520.00001.8302
11612006.07.06 09:55sell5820.101.83520.00001.8252
11622006.07.06 10:04t/p5800.201.83420.00001.834220.009859.64
11632006.07.06 12:50close5820.101.83560.00001.8252-4.009855.64
11642006.07.06 12:50close5810.101.83560.00001.8302-4.009851.64
11652006.07.06 12:50buy5830.201.83560.00001.8366
11662006.07.06 12:50buy5840.101.83560.00001.8406
11672006.07.06 12:50buy5850.101.83560.00001.8456
11682006.07.06 13:17close5850.101.83430.00001.8456-13.009838.64
11692006.07.06 13:17close5840.101.83430.00001.8406-13.009825.64
11702006.07.06 13:17close5830.201.83430.00001.8366-26.009799.64
11712006.07.06 13:17sell5860.201.83430.00001.8333
11722006.07.06 13:17sell5870.101.83430.00001.8293
11732006.07.06 13:17sell5880.101.83430.00001.8243
11742006.07.06 13:19t/p5860.201.83330.00001.833320.009819.64
11752006.07.06 13:45close5880.101.83550.00001.8243-12.009807.64
11762006.07.06 13:45close5870.101.83550.00001.8293-12.009795.64
11772006.07.06 13:45buy5890.201.83550.00001.8365
11782006.07.06 13:45buy5900.101.83550.00001.8405
11792006.07.06 13:45buy5910.101.83550.00001.8455
11802006.07.06 14:33t/p5890.201.83650.00001.836520.009815.64
11812006.07.06 16:10t/p5900.101.84050.00001.840550.009865.64
11822006.07.06 18:40close5910.101.83620.00001.84557.009872.64
11832006.07.06 18:40sell5920.201.83620.00001.8352
11842006.07.06 18:40sell5930.101.83620.00001.8312
11852006.07.06 18:40sell5940.101.83620.00001.8262
11862006.07.06 19:55close5940.101.83740.00001.8262-12.009860.64
11872006.07.06 19:55close5930.101.83740.00001.8312-12.009848.64
11882006.07.06 19:55close5920.201.83740.00001.8352-24.009824.64
11892006.07.06 19:55buy5950.201.83740.00001.8384
11902006.07.06 19:55buy5960.101.83740.00001.8424
11912006.07.06 19:55buy5970.101.83740.00001.8474
11922006.07.06 20:02t/p5950.201.83840.00001.838420.009844.64
11932006.07.06 21:11close5970.101.83670.00001.8474-7.009837.64
11942006.07.06 21:11close5960.101.83670.00001.8424-7.009830.64
11952006.07.06 21:11sell5980.201.83670.00001.8357
11962006.07.06 21:11sell5990.101.83670.00001.8317
11972006.07.06 21:11sell6000.101.83670.00001.8267
11982006.07.06 22:27t/p5980.201.83570.00001.835720.009850.64
11992006.07.06 23:30close6000.101.83730.00001.8267-6.009844.64
12002006.07.06 23:30close5990.101.83730.00001.8317-6.009838.64
12012006.07.06 23:30buy6010.201.83730.00001.8383
12022006.07.06 23:30buy6020.101.83730.00001.8423
12032006.07.06 23:30buy6030.101.83730.00001.8473
12042006.07.07 02:50close6030.101.83620.00001.8473-11.359827.29
12052006.07.07 02:50close6020.101.83620.00001.8423-11.359815.94
12062006.07.07 02:50close6010.201.83620.00001.8383-22.709793.24
12072006.07.07 02:50sell6040.201.83620.00001.8352
12082006.07.07 02:50sell6050.101.83620.00001.8312
12092006.07.07 02:50sell6060.101.83620.00001.8262
12102006.07.07 03:30close6060.101.83720.00001.8262-10.009783.24
12112006.07.07 03:30close6050.101.83720.00001.8312-10.009773.24
12122006.07.07 03:30close6040.201.83720.00001.8352-20.009753.24
12132006.07.07 03:30buy6070.201.83720.00001.8382
12142006.07.07 03:30buy6080.101.83720.00001.8422
12152006.07.07 03:30buy6090.101.83720.00001.8472
12162006.07.07 06:25close6090.101.83680.00001.8472-4.009749.24
12172006.07.07 06:25close6080.101.83680.00001.8422-4.009745.24
12182006.07.07 06:25close6070.201.83680.00001.8382-8.009737.24
12192006.07.07 06:25sell6100.201.83680.00001.8358
12202006.07.07 06:25sell6110.101.83680.00001.8318
12212006.07.07 06:25sell6120.101.83680.00001.8268
12222006.07.07 06:37close6120.101.83700.00001.8268-2.009735.24
12232006.07.07 06:37close6110.101.83700.00001.8318-2.009733.24
12242006.07.07 06:37close6100.201.83700.00001.8358-4.009729.24
12252006.07.07 06:37buy6130.201.83700.00001.8380
12262006.07.07 06:37buy6140.101.83700.00001.8420
12272006.07.07 06:37buy6150.101.83700.00001.8470
12282006.07.07 06:40close6150.101.83690.00001.8470-1.009728.24
12292006.07.07 06:40close6140.101.83690.00001.8420-1.009727.24
12302006.07.07 06:40close6130.201.83690.00001.8380-2.009725.24
12312006.07.07 06:40sell6160.201.83690.00001.8359
12322006.07.07 06:40sell6170.101.83690.00001.8319
12332006.07.07 06:40sell6180.101.83690.00001.8269
12342006.07.07 06:45close6180.101.83700.00001.8269-1.009724.24
12352006.07.07 06:45close6170.101.83700.00001.8319-1.009723.24
12362006.07.07 06:45close6160.201.83700.00001.8359-2.009721.24
12372006.07.07 06:45buy6190.201.83700.00001.8380
12382006.07.07 06:45buy6200.101.83700.00001.8420
12392006.07.07 06:45buy6210.101.83700.00001.8470
12402006.07.07 09:05close6210.101.83610.00001.8470-9.009712.24
12412006.07.07 09:05close6200.101.83610.00001.8420-9.009703.24
12422006.07.07 09:05close6190.201.83610.00001.8380-18.009685.24
12432006.07.07 09:05sell6220.201.83610.00001.8351
12442006.07.07 09:05sell6230.101.83610.00001.8311
12452006.07.07 09:05sell6240.101.83610.00001.8261
12462006.07.10 03:25close6240.101.84980.00001.8261-136.799548.45
12472006.07.10 03:25close6230.101.84980.00001.8311-136.799411.67
12482006.07.10 03:25close6220.201.84980.00001.8351-273.579138.10
12492006.07.10 03:25buy6250.201.84980.00001.8508
12502006.07.10 03:25buy6260.101.84980.00001.8548
12512006.07.10 03:25buy6270.101.84980.00001.8598
12522006.07.10 03:54t/p6250.201.85080.00001.850820.009158.10
12532006.07.10 08:10close6270.101.84930.00001.8598-5.009153.10
12542006.07.10 08:10close6260.101.84930.00001.8548-5.009148.10
12552006.07.10 08:10sell6280.201.84930.00001.8483
12562006.07.10 08:10sell6290.101.84930.00001.8443
12572006.07.10 08:10sell6300.101.84930.00001.8393
12582006.07.10 08:41t/p6280.201.84830.00001.848320.009168.10
12592006.07.10 09:08close6300.101.85030.00001.8393-10.009158.10
12602006.07.10 09:08close6290.101.85030.00001.8443-10.009148.10
12612006.07.10 09:08buy6310.201.85030.00001.8513
12622006.07.10 09:08buy6320.101.85030.00001.8553
12632006.07.10 09:08buy6330.101.85030.00001.8603
12642006.07.10 09:15t/p6310.201.85130.00001.851320.009168.10
12652006.07.10 10:45close6330.101.84910.00001.8603-12.009156.10
12662006.07.10 10:45close6320.101.84910.00001.8553-12.009144.10
12672006.07.10 10:45sell6340.201.84910.00001.8481
12682006.07.10 10:45sell6350.101.84910.00001.8441
12692006.07.10 10:45sell6360.101.84910.00001.8391
12702006.07.10 11:20t/p6340.201.84810.00001.848120.009164.10
12712006.07.10 11:29t/p6350.101.84410.00001.844150.009214.10
12722006.07.10 14:53t/p6360.101.83910.00001.8391100.009314.10
12732006.07.10 17:25buy6370.201.84050.00001.8415
12742006.07.10 17:25buy6380.101.84050.00001.8455
12752006.07.10 17:25buy6390.101.84050.00001.8505
12762006.07.10 17:54t/p6370.201.84150.00001.841520.009334.10
12772006.07.10 23:00close6390.101.84040.00001.8505-1.009333.10
12782006.07.10 23:00close6380.101.84040.00001.8455-1.009332.10
12792006.07.10 23:00sell6400.201.84040.00001.8394
12802006.07.10 23:00sell6410.101.84040.00001.8354
12812006.07.10 23:00sell6420.101.84040.00001.8304
12822006.07.10 23:20close6420.101.84140.00001.8304-10.009322.10
12832006.07.10 23:20close6410.101.84140.00001.8354-10.009312.10
12842006.07.10 23:20close6400.201.84140.00001.8394-20.009292.10
12852006.07.10 23:20buy6430.201.84140.00001.8424
12862006.07.10 23:20buy6440.101.84140.00001.8464
12872006.07.10 23:20buy6450.101.84140.00001.8514
12882006.07.11 00:40t/p6430.201.84240.00001.842419.309311.40
12892006.07.11 06:00close6450.101.84320.00001.851417.659329.05
12902006.07.11 06:00close6440.101.84320.00001.846417.659346.70
12912006.07.11 06:00sell6460.201.84320.00001.8422
12922006.07.11 06:00sell6470.101.84320.00001.8382
12932006.07.11 06:00sell6480.101.84320.00001.8332
12942006.07.11 07:37t/p6460.201.84220.00001.842220.009366.70
12952006.07.11 10:05close6480.101.84220.00001.833210.009376.70
12962006.07.11 10:05close6470.101.84220.00001.838210.009386.70
12972006.07.11 10:05buy6490.201.84220.00001.8432
12982006.07.11 10:05buy6500.101.84220.00001.8472
12992006.07.11 10:05buy6510.101.84220.00001.8522
13002006.07.11 10:10t/p6490.201.84320.00001.843220.009406.70
13012006.07.11 10:45close6510.101.84000.00001.8522-22.009384.70
13022006.07.11 10:45close6500.101.84000.00001.8472-22.009362.70
13032006.07.11 10:45sell6520.201.84000.00001.8390
13042006.07.11 10:45sell6530.101.84000.00001.8350
13052006.07.11 10:45sell6540.101.84000.00001.8300
13062006.07.11 11:39t/p6520.201.83900.00001.839020.009382.70
13072006.07.11 14:15close6540.101.83970.00001.83003.009385.70
13082006.07.11 14:15close6530.101.83970.00001.83503.009388.70
13092006.07.11 14:15buy6550.201.83970.00001.8407
13102006.07.11 14:15buy6560.101.83970.00001.8447
13112006.07.11 14:15buy6570.101.83970.00001.8497
13122006.07.11 14:17t/p6550.201.84070.00001.840720.009408.70
13132006.07.11 15:14close6570.101.83830.00001.8497-14.009394.70
13142006.07.11 15:14close6560.101.83830.00001.8447-14.009380.70
13152006.07.11 15:14sell6580.201.83830.00001.8373
13162006.07.11 15:14sell6590.101.83830.00001.8333
13172006.07.11 15:14sell6600.101.83830.00001.8283
13182006.07.11 15:19close6600.101.84040.00001.8283-21.009359.70
13192006.07.11 15:19close6590.101.84040.00001.8333-21.009338.70
13202006.07.11 15:19close6580.201.84040.00001.8373-42.009296.70
13212006.07.11 15:19buy6610.201.84040.00001.8414
13222006.07.11 15:19buy6620.101.84040.00001.8454
13232006.07.11 15:19buy6630.101.84040.00001.8504
13242006.07.11 15:25t/p6610.201.84140.00001.841420.009316.70
13252006.07.11 20:41t/p6620.101.84540.00001.845450.009366.70
13262006.07.11 23:44close6630.101.84430.00001.850439.009405.70
13272006.07.11 23:44sell6640.201.84430.00001.8433
13282006.07.11 23:44sell6650.101.84430.00001.8393
13292006.07.11 23:44sell6660.101.84430.00001.8343
13302006.07.12 03:15close6660.101.84510.00001.8343-7.799397.91
13312006.07.12 03:15close6650.101.84510.00001.8393-7.799390.13
13322006.07.12 03:15close6640.201.84510.00001.8433-15.579374.56
13332006.07.12 03:15buy6670.201.84510.00001.8461
13342006.07.12 03:15buy6680.101.84510.00001.8501
13352006.07.12 03:15buy6690.101.84510.00001.8551
13362006.07.12 03:33close6690.101.84470.00001.8551-4.009370.56
13372006.07.12 03:33close6680.101.84470.00001.8501-4.009366.56
13382006.07.12 03:33close6670.201.84470.00001.8461-8.009358.56
13392006.07.12 03:33sell6700.201.84470.00001.8437
13402006.07.12 03:33sell6710.101.84470.00001.8397
13412006.07.12 03:33sell6720.101.84470.00001.8347
13422006.07.12 03:35close6720.101.84500.00001.8347-3.009355.56
13432006.07.12 03:35close6710.101.84500.00001.8397-3.009352.56
13442006.07.12 03:35close6700.201.84500.00001.8437-6.009346.56
13452006.07.12 03:35buy6730.201.84500.00001.8460
13462006.07.12 03:35buy6740.101.84500.00001.8500
13472006.07.12 03:35buy6750.101.84500.00001.8550
13482006.07.12 03:56close6750.101.84470.00001.8550-3.009343.56
13492006.07.12 03:56close6740.101.84470.00001.8500-3.009340.56
13502006.07.12 03:56close6730.201.84470.00001.8460-6.009334.56
13512006.07.12 03:56sell6760.201.84470.00001.8437
13522006.07.12 03:56sell6770.101.84470.00001.8397
13532006.07.12 03:56sell6780.101.84470.00001.8347
13542006.07.12 06:05close6780.101.84510.00001.8347-4.009330.56
13552006.07.12 06:05close6770.101.84510.00001.8397-4.009326.56
13562006.07.12 06:05close6760.201.84510.00001.8437-8.009318.56
13572006.07.12 06:05buy6790.201.84510.00001.8461
13582006.07.12 06:05buy6800.101.84510.00001.8501
13592006.07.12 06:05buy6810.101.84510.00001.8551
13602006.07.12 07:50close6810.101.84430.00001.8551-8.009310.56
13612006.07.12 07:50close6800.101.84430.00001.8501-8.009302.56
13622006.07.12 07:50close6790.201.84430.00001.8461-16.009286.56
13632006.07.12 07:50sell6820.201.84430.00001.8433
13642006.07.12 07:50sell6830.101.84430.00001.8393
13652006.07.12 07:50sell6840.101.84430.00001.8343
13662006.07.12 08:00close6840.101.84510.00001.8343-8.009278.56
13672006.07.12 08:00close6830.101.84510.00001.8393-8.009270.56
13682006.07.12 08:00close6820.201.84510.00001.8433-16.009254.56
13692006.07.12 08:00buy6850.201.84510.00001.8461
13702006.07.12 08:00buy6860.101.84510.00001.8501
13712006.07.12 08:00buy6870.101.84510.00001.8551
13722006.07.12 08:04t/p6850.201.84610.00001.846120.009274.56
13732006.07.12 10:34close6870.101.84210.00001.8551-30.009244.56
13742006.07.12 10:34close6860.101.84210.00001.8501-30.009214.56
13752006.07.12 10:34sell6880.201.84210.00001.8411
13762006.07.12 10:34sell6890.101.84210.00001.8371
13772006.07.12 10:34sell6900.101.84210.00001.8321
13782006.07.12 12:10close6900.101.84660.00001.8321-45.009169.56
13792006.07.12 12:10close6890.101.84660.00001.8371-45.009124.56
13802006.07.12 12:10close6880.201.84660.00001.8411-90.009034.56
13812006.07.12 12:10buy6910.201.84660.00001.8476
13822006.07.12 12:10buy6920.101.84660.00001.8516
13832006.07.12 12:10buy6930.101.84660.00001.8566
13842006.07.12 12:28close6930.101.84390.00001.8566-27.009007.56
13852006.07.12 12:28close6920.101.84390.00001.8516-27.008980.56
13862006.07.12 12:28close6910.201.84390.00001.8476-54.008926.56
13872006.07.12 12:28sell6940.201.84390.00001.8429
13882006.07.12 12:28sell6950.101.84390.00001.8389
13892006.07.12 12:28sell6960.101.84390.00001.8339
13902006.07.12 12:42t/p6940.201.84290.00001.842920.008946.56
13912006.07.12 13:27t/p6950.101.83890.00001.838950.008996.56
13922006.07.12 14:31t/p6960.101.83390.00001.8339100.009096.56
13932006.07.12 18:56buy6970.201.83400.00001.8350
13942006.07.12 18:56buy6980.101.83400.00001.8390
13952006.07.12 18:56buy6990.101.83400.00001.8440
13962006.07.12 19:18close6990.101.83310.00001.8440-9.009087.56
13972006.07.12 19:18close6980.101.83310.00001.8390-9.009078.56
13982006.07.12 19:18close6970.201.83310.00001.8350-18.009060.56
13992006.07.12 19:18sell7000.201.83310.00001.8321
14002006.07.12 19:18sell7010.101.83310.00001.8281
14012006.07.12 19:18sell7020.101.83310.00001.8231
14022006.07.12 20:15t/p7000.201.83210.00001.832120.009080.56
14032006.07.12 21:20close7020.101.83360.00001.8231-5.009075.56
14042006.07.12 21:20close7010.101.83360.00001.8281-5.009070.56
14052006.07.12 21:20buy7030.201.83360.00001.8346
14062006.07.12 21:20buy7040.101.83360.00001.8386
14072006.07.12 21:20buy7050.101.83360.00001.8436
14082006.07.12 22:56t/p7030.201.83460.00001.834620.009090.56
14092006.07.13 02:10close7050.101.83370.00001.8436-0.059090.51
14102006.07.13 02:10close7040.101.83370.00001.8386-0.059090.46
14112006.07.13 02:10sell7060.201.83370.00001.8327
14122006.07.13 02:10sell7070.101.83370.00001.8287
14132006.07.13 02:10sell7080.101.83370.00001.8237
14142006.07.13 03:05close7080.101.83460.00001.8237-9.009081.46
14152006.07.13 03:05close7070.101.83460.00001.8287-9.009072.46
14162006.07.13 03:05close7060.201.83460.00001.8327-18.009054.46
14172006.07.13 03:05buy7090.201.83460.00001.8356
14182006.07.13 03:05buy7100.101.83460.00001.8396
14192006.07.13 03:05buy7110.101.83460.00001.8446
14202006.07.13 03:51t/p7090.201.83560.00001.835620.009074.46
14212006.07.13 06:45close7110.101.83500.00001.84464.009078.46
14222006.07.13 06:45close7100.101.83500.00001.83964.009082.46
14232006.07.13 06:45sell7120.201.83500.00001.8340
14242006.07.13 06:45sell7130.101.83500.00001.8300
14252006.07.13 06:45sell7140.101.83500.00001.8250
14262006.07.13 07:37close7140.101.83550.00001.8250-5.009077.46
14272006.07.13 07:37close7130.101.83550.00001.8300-5.009072.46
14282006.07.13 07:37close7120.201.83550.00001.8340-10.009062.46
14292006.07.13 07:37buy7150.201.83550.00001.8365
14302006.07.13 07:37buy7160.101.83550.00001.8405
14312006.07.13 07:37buy7170.101.83550.00001.8455
14322006.07.13 08:16close7170.101.83470.00001.8455-8.009054.46
14332006.07.13 08:16close7160.101.83470.00001.8405-8.009046.46
14342006.07.13 08:16close7150.201.83470.00001.8365-16.009030.46
14352006.07.13 08:16sell7180.201.83470.00001.8337
14362006.07.13 08:16sell7190.101.83470.00001.8297
14372006.07.13 08:16sell7200.101.83470.00001.8247
14382006.07.13 08:36t/p7180.201.83370.00001.833720.009050.46
14392006.07.13 09:14close7200.101.83790.00001.8247-32.009018.46
14402006.07.13 09:14close7190.101.83790.00001.8297-32.008986.46
14412006.07.13 09:14buy7210.201.83790.00001.8389
14422006.07.13 09:14buy7220.101.83790.00001.8429
14432006.07.13 09:14buy7230.101.83790.00001.8479
14442006.07.13 09:46t/p7210.201.83890.00001.838920.009006.46
14452006.07.13 14:44t/p7220.101.84290.00001.842950.009056.46
14462006.07.13 17:18close7230.101.83940.00001.847915.009071.46
14472006.07.13 17:18sell7240.201.83940.00001.8384
14482006.07.13 17:18sell7250.101.83940.00001.8344
14492006.07.13 17:18sell7260.101.83940.00001.8294
14502006.07.13 17:19t/p7240.201.83840.00001.838420.009091.46
14512006.07.13 20:20close7260.101.84230.00001.8294-29.009062.46
14522006.07.13 20:20close7250.101.84230.00001.8344-29.009033.46
14532006.07.13 20:20buy7270.201.84230.00001.8433
14542006.07.13 20:20buy7280.101.84230.00001.8473
14552006.07.13 20:20buy7290.101.84230.00001.8523
14562006.07.13 20:31t/p7270.201.84330.00001.843320.009053.46
14572006.07.14 02:10close7290.101.84290.00001.85235.659059.11
14582006.07.14 02:10close7280.101.84290.00001.84735.659064.76
14592006.07.14 02:10sell7300.201.84290.00001.8419
14602006.07.14 02:10sell7310.101.84290.00001.8379
14612006.07.14 02:10sell7320.101.84290.00001.8329
14622006.07.14 02:55t/p7300.201.84190.00001.841920.009084.76
14632006.07.14 06:00close7320.101.84140.00001.832915.009099.76
14642006.07.14 06:00close7310.101.84140.00001.837915.009114.76
14652006.07.14 06:00buy7330.201.84140.00001.8424
14662006.07.14 06:00buy7340.101.84140.00001.8464
14672006.07.14 06:00buy7350.101.84140.00001.8514
14682006.07.14 07:02close7350.101.84080.00001.8514-6.009108.76
14692006.07.14 07:02close7340.101.84080.00001.8464-6.009102.76
14702006.07.14 07:02close7330.201.84080.00001.8424-12.009090.76
14712006.07.14 07:02sell7360.201.84080.00001.8398
14722006.07.14 07:02sell7370.101.84080.00001.8358
14732006.07.14 07:02sell7380.101.84080.00001.8308
14742006.07.14 08:07t/p7360.201.83980.00001.839820.009110.76
14752006.07.14 08:31t/p7370.101.83580.00001.835850.009160.76
14762006.07.14 10:15close7380.101.83920.00001.830816.009176.76
14772006.07.14 10:15buy7390.201.83920.00001.8402
14782006.07.14 10:15buy7400.101.83920.00001.8442
14792006.07.14 10:15buy7410.101.83920.00001.8492
14802006.07.14 10:46t/p7390.201.84020.00001.840220.009196.76
14812006.07.14 14:34t/p7400.101.84420.00001.844250.009246.76
14822006.07.14 15:10close7410.101.83780.00001.8492-14.009232.76
14832006.07.14 15:10sell7420.201.83780.00001.8368
14842006.07.14 15:10sell7430.101.83780.00001.8328
14852006.07.14 15:10sell7440.101.83780.00001.8278
14862006.07.14 15:16t/p7420.201.83680.00001.836820.009252.76
14872006.07.14 19:05close7440.101.83650.00001.827813.009265.76
14882006.07.14 19:05close7430.101.83650.00001.832813.009278.76
14892006.07.14 19:05buy7450.201.83650.00001.8375
14902006.07.14 19:05buy7460.101.83650.00001.8415
14912006.07.14 19:05buy7470.101.83650.00001.8465
14922006.07.14 19:32t/p7450.201.83750.00001.837520.009298.76
14932006.07.17 02:25close7470.101.83770.00001.846511.659310.41
14942006.07.17 02:25close7460.101.83770.00001.841511.659322.06
14952006.07.17 02:25sell7480.201.83770.00001.8367
14962006.07.17 02:25sell7490.101.83770.00001.8327
14972006.07.17 02:25sell7500.101.83770.00001.8277
14982006.07.17 02:50close7500.101.83810.00001.8277-4.009318.06
14992006.07.17 02:50close7490.101.83810.00001.8327-4.009314.06
15002006.07.17 02:50close7480.201.83810.00001.8367-8.009306.06
15012006.07.17 02:50buy7510.201.83810.00001.8391
15022006.07.17 02:50buy7520.101.83810.00001.8431
15032006.07.17 02:50buy7530.101.83810.00001.8481
15042006.07.17 03:09close7530.101.83750.00001.8481-6.009300.06
15052006.07.17 03:09close7520.101.83750.00001.8431-6.009294.06
15062006.07.17 03:09close7510.201.83750.00001.8391-12.009282.06
15072006.07.17 03:09sell7540.201.83750.00001.8365
15082006.07.17 03:09sell7550.101.83750.00001.8325
15092006.07.17 03:09sell7560.101.83750.00001.8275
15102006.07.17 04:13t/p7540.201.83650.00001.836520.009302.06
15112006.07.17 08:10close7560.101.83660.00001.82759.009311.06
15122006.07.17 08:10close7550.101.83660.00001.83259.009320.06
15132006.07.17 08:10buy7570.201.83660.00001.8376
15142006.07.17 08:10buy7580.101.83660.00001.8416
15152006.07.17 08:10buy7590.101.83660.00001.8466
15162006.07.17 08:14t/p7570.201.83760.00001.837620.009340.06
15172006.07.17 09:10close7590.101.83520.00001.8466-14.009326.06
15182006.07.17 09:10close7580.101.83520.00001.8416-14.009312.06
15192006.07.17 09:10sell7600.201.83520.00001.8342
15202006.07.17 09:10sell7610.101.83520.00001.8302
15212006.07.17 09:10sell7620.101.83520.00001.8252
15222006.07.17 09:56t/p7600.201.83420.00001.834220.009332.06
15232006.07.17 10:02t/p7610.101.83020.00001.830250.009382.06
15242006.07.17 10:38t/p7620.101.82520.00001.8252100.009482.06
15252006.07.17 16:05buy7630.201.82130.00001.8223
15262006.07.17 16:05buy7640.101.82130.00001.8263
15272006.07.17 16:05buy7650.101.82130.00001.8313
15282006.07.17 16:14close7650.101.81960.00001.8313-17.009465.06
15292006.07.17 16:14close7640.101.81960.00001.8263-17.009448.06
15302006.07.17 16:14close7630.201.81960.00001.8223-34.009414.06
15312006.07.17 16:14sell7660.201.81960.00001.8186
15322006.07.17 16:14sell7670.101.81960.00001.8146
15332006.07.17 16:14sell7680.101.81960.00001.8096
15342006.07.17 16:19t/p7660.201.81860.00001.818620.009434.06
15352006.07.17 18:02close7680.101.82070.00001.8096-11.009423.06
15362006.07.17 18:02close7670.101.82070.00001.8146-11.009412.06
15372006.07.17 18:02buy7690.201.82070.00001.8217
15382006.07.17 18:02buy7700.101.82070.00001.8257
15392006.07.17 18:02buy7710.101.82070.00001.8307
15402006.07.17 19:23close7710.101.81950.00001.8307-12.009400.06
15412006.07.17 19:23close7700.101.81950.00001.8257-12.009388.06
15422006.07.17 19:23close7690.201.81950.00001.8217-24.009364.06
15432006.07.17 19:23sell7720.201.81950.00001.8185
15442006.07.17 19:23sell7730.101.81950.00001.8145
15452006.07.17 19:23sell7740.101.81950.00001.8095
15462006.07.17 21:25t/p7720.201.81850.00001.818520.009384.06
15472006.07.17 23:53close7740.101.81960.00001.8095-1.009383.06
15482006.07.17 23:53close7730.101.81960.00001.8145-1.009382.06
15492006.07.17 23:53buy7750.201.81960.00001.8206
15502006.07.17 23:53buy7760.101.81960.00001.8246
15512006.07.17 23:53buy7770.101.81960.00001.8296
15522006.07.18 00:25close7770.101.81860.00001.8296-10.359371.71
15532006.07.18 00:25close7760.101.81860.00001.8246-10.359361.36
15542006.07.18 00:25close7750.201.81860.00001.8206-20.709340.66
15552006.07.18 00:25sell7780.201.81860.00001.8176
15562006.07.18 00:25sell7790.101.81860.00001.8136
15572006.07.18 00:25sell7800.101.81860.00001.8086
15582006.07.18 00:44close7800.101.81900.00001.8086-4.009336.66
15592006.07.18 00:44close7790.101.81900.00001.8136-4.009332.66
15602006.07.18 00:44close7780.201.81900.00001.8176-8.009324.66
15612006.07.18 00:44buy7810.201.81900.00001.8200
15622006.07.18 00:44buy7820.101.81900.00001.8240
15632006.07.18 00:44buy7830.101.81900.00001.8290
15642006.07.18 00:45close7830.101.81890.00001.8290-1.009323.66
15652006.07.18 00:45close7820.101.81890.00001.8240-1.009322.66
15662006.07.18 00:45close7810.201.81890.00001.8200-2.009320.66
15672006.07.18 00:45sell7840.201.81890.00001.8179
15682006.07.18 00:45sell7850.101.81890.00001.8139
15692006.07.18 00:45sell7860.101.81890.00001.8089
15702006.07.18 08:05close7860.101.82020.00001.8089-13.009307.66
15712006.07.18 08:05close7850.101.82020.00001.8139-13.009294.66
15722006.07.18 08:05close7840.201.82020.00001.8179-26.009268.66
15732006.07.18 08:05buy7870.201.82020.00001.8212
15742006.07.18 08:05buy7880.101.82020.00001.8252
15752006.07.18 08:05buy7890.101.82020.00001.8302
15762006.07.18 08:09t/p7870.201.82120.00001.821220.009288.66
15772006.07.18 10:50t/p7880.101.82520.00001.825250.009338.66
15782006.07.18 12:41t/p7890.101.83020.00001.8302100.009438.66
15792006.07.18 16:24sell7900.201.82680.00001.8258
15802006.07.18 16:24sell7910.101.82680.00001.8218
15812006.07.18 16:24sell7920.101.82680.00001.8168
15822006.07.18 16:28t/p7900.201.82580.00001.825820.009458.66
15832006.07.18 21:45close7920.101.82670.00001.81681.009459.66
15842006.07.18 21:45close7910.101.82670.00001.82181.009460.66
15852006.07.18 21:45buy7930.201.82670.00001.8277
15862006.07.18 21:45buy7940.101.82670.00001.8317
15872006.07.18 21:45buy7950.101.82670.00001.8367
15882006.07.18 22:26close7950.101.82560.00001.8367-11.009449.66
15892006.07.18 22:26close7940.101.82560.00001.8317-11.009438.66
15902006.07.18 22:26close7930.201.82560.00001.8277-22.009416.66
15912006.07.18 22:26sell7960.201.82560.00001.8246
15922006.07.18 22:26sell7970.101.82560.00001.8206
15932006.07.18 22:26sell7980.101.82560.00001.8156
15942006.07.19 01:07t/p7960.201.82460.00001.824620.439437.09
15952006.07.19 04:16close7980.101.82540.00001.81562.219439.30
15962006.07.19 04:16close7970.101.82540.00001.82062.219441.52
15972006.07.19 04:16buy7990.201.82540.00001.8264
15982006.07.19 04:16buy8000.101.82540.00001.8304
15992006.07.19 04:16buy8010.101.82540.00001.8354
16002006.07.19 05:15t/p7990.201.82640.00001.826420.009461.52
16012006.07.19 07:15close8010.101.82490.00001.8354-5.009456.52
16022006.07.19 07:15close8000.101.82490.00001.8304-5.009451.52
16032006.07.19 07:15sell8020.201.82490.00001.8239
16042006.07.19 07:15sell8030.101.82490.00001.8199
16052006.07.19 07:15sell8040.101.82490.00001.8149
16062006.07.19 08:07t/p8020.201.82390.00001.823920.009471.52
16072006.07.19 08:40close8040.101.82680.00001.8149-19.009452.52
16082006.07.19 08:40close8030.101.82680.00001.8199-19.009433.52
16092006.07.19 08:40buy8050.201.82680.00001.8278
16102006.07.19 08:40buy8060.101.82680.00001.8318
16112006.07.19 08:40buy8070.101.82680.00001.8368
16122006.07.19 09:12t/p8050.201.82780.00001.827820.009453.52
16132006.07.19 14:10close8070.101.82600.00001.8368-8.009445.52
16142006.07.19 14:10close8060.101.82600.00001.8318-8.009437.52
16152006.07.19 14:10sell8080.201.82600.00001.8250
16162006.07.19 14:10sell8090.101.82600.00001.8210
16172006.07.19 14:10sell8100.101.82600.00001.8160
16182006.07.19 14:23close8100.101.82790.00001.8160-19.009418.52
16192006.07.19 14:23close8090.101.82790.00001.8210-19.009399.52
16202006.07.19 14:23close8080.201.82790.00001.8250-38.009361.52
16212006.07.19 14:23buy8110.201.82790.00001.8289
16222006.07.19 14:23buy8120.101.82790.00001.8329
16232006.07.19 14:23buy8130.101.82790.00001.8379
16242006.07.19 16:00t/p8110.201.82890.00001.828920.009381.52
16252006.07.19 16:01t/p8120.101.83290.00001.832950.009431.52
16262006.07.19 16:11t/p8130.101.83790.00001.8379100.009531.52
16272006.07.19 22:40sell8140.201.84170.00001.8407
16282006.07.19 22:40sell8150.101.84170.00001.8367
16292006.07.19 22:40sell8160.101.84170.00001.8317
16302006.07.20 02:40close8160.101.84280.00001.8317-10.369521.16
16312006.07.20 02:40close8150.101.84280.00001.8367-10.369510.81
16322006.07.20 02:40close8140.201.84280.00001.8407-20.719490.10
16332006.07.20 02:40buy8170.201.84280.00001.8438
16342006.07.20 02:40buy8180.101.84280.00001.8478
16352006.07.20 02:40buy8190.101.84280.00001.8528
16362006.07.20 03:17t/p8170.201.84380.00001.843820.009510.10
16372006.07.20 06:40close8190.101.84450.00001.852817.009527.10
16382006.07.20 06:40close8180.101.84450.00001.847817.009544.10
16392006.07.20 06:40sell8200.201.84450.00001.8435
16402006.07.20 06:40sell8210.101.84450.00001.8395
16412006.07.20 06:40sell8220.101.84450.00001.8345
16422006.07.20 07:55t/p8200.201.84350.00001.843520.009564.10
16432006.07.20 09:55close8220.101.84510.00001.8345-6.009558.10
16442006.07.20 09:55close8210.101.84510.00001.8395-6.009552.10
16452006.07.20 09:55buy8230.201.84510.00001.8461
16462006.07.20 09:55buy8240.101.84510.00001.8501
16472006.07.20 09:55buy8250.101.84510.00001.8551
16482006.07.20 10:30t/p8230.201.84610.00001.846120.009572.10
16492006.07.20 13:39t/p8240.101.85010.00001.850150.009622.10
16502006.07.20 15:40close8250.101.84820.00001.855131.009653.10
16512006.07.20 15:40sell8260.201.84820.00001.8472
16522006.07.20 15:40sell8270.101.84820.00001.8432
16532006.07.20 15:40sell8280.101.84820.00001.8382
16542006.07.20 16:06close8280.101.85010.00001.8382-19.009634.10
16552006.07.20 16:06close8270.101.85010.00001.8432-19.009615.10
16562006.07.20 16:06close8260.201.85010.00001.8472-38.009577.10
16572006.07.20 16:06buy8290.201.85010.00001.8511
16582006.07.20 16:06buy8300.101.85010.00001.8551
16592006.07.20 16:06buy8310.101.85010.00001.8601
16602006.07.20 16:13t/p8290.201.85110.00001.851120.009597.10
16612006.07.20 17:45close8310.101.84860.00001.8601-15.009582.10
16622006.07.20 17:45close8300.101.84860.00001.8551-15.009567.10
16632006.07.20 17:45sell8320.201.84860.00001.8476
16642006.07.20 17:45sell8330.101.84860.00001.8436
16652006.07.20 17:45sell8340.101.84860.00001.8386
16662006.07.20 18:21t/p8320.201.84760.00001.847620.009587.10
16672006.07.20 20:15close8340.101.85060.00001.8386-20.009567.10
16682006.07.20 20:15close8330.101.85060.00001.8436-20.009547.10
16692006.07.20 20:15buy8350.201.85060.00001.8516
16702006.07.20 20:15buy8360.101.85060.00001.8556
16712006.07.20 20:15buy8370.101.85060.00001.8606
16722006.07.20 21:14close8370.101.84820.00001.8606-24.009523.10
16732006.07.20 21:14close8360.101.84820.00001.8556-24.009499.10
16742006.07.20 21:14close8350.201.84820.00001.8516-48.009451.10
16752006.07.20 21:14sell8380.201.84820.00001.8472
16762006.07.20 21:14sell8390.101.84820.00001.8432
16772006.07.20 21:14sell8400.101.84820.00001.8382
16782006.07.21 00:40close8400.101.84940.00001.8382-11.799439.32
16792006.07.21 00:40close8390.101.84940.00001.8432-11.799427.53
16802006.07.21 00:40close8380.201.84940.00001.8472-23.579403.96
16812006.07.21 00:40buy8410.201.84940.00001.8504
16822006.07.21 00:40buy8420.101.84940.00001.8544
16832006.07.21 00:40buy8430.101.84940.00001.8594
16842006.07.21 01:30close8430.101.84840.00001.8594-10.009393.96
16852006.07.21 01:30close8420.101.84840.00001.8544-10.009383.96
16862006.07.21 01:30close8410.201.84840.00001.8504-20.009363.96
16872006.07.21 01:30sell8440.201.84840.00001.8474
16882006.07.21 01:30sell8450.101.84840.00001.8434
16892006.07.21 01:30sell8460.101.84840.00001.8384
16902006.07.21 02:08t/p8440.201.84740.00001.847420.009383.96
16912006.07.21 04:32close8460.101.84830.00001.83841.009384.96
16922006.07.21 04:32close8450.101.84830.00001.84341.009385.96
16932006.07.21 04:32buy8470.201.84830.00001.8493
16942006.07.21 04:32buy8480.101.84830.00001.8533
16952006.07.21 04:32buy8490.101.84830.00001.8583
16962006.07.21 04:38t/p8470.201.84930.00001.849320.009405.96
16972006.07.21 07:55close8490.101.84770.00001.8583-6.009399.96
16982006.07.21 07:55close8480.101.84770.00001.8533-6.009393.96
16992006.07.21 07:55sell8500.201.84770.00001.8467
17002006.07.21 07:55sell8510.101.84770.00001.8427
17012006.07.21 07:55sell8520.101.84770.00001.8377
17022006.07.21 08:37close8520.101.85030.00001.8377-26.009367.96
17032006.07.21 08:37close8510.101.85030.00001.8427-26.009341.96
17042006.07.21 08:37close8500.201.85030.00001.8467-52.009289.96
17052006.07.21 08:37buy8530.201.85030.00001.8513
17062006.07.21 08:37buy8540.101.85030.00001.8553
17072006.07.21 08:37buy8550.101.85030.00001.8603
17082006.07.21 08:56t/p8530.201.85130.00001.851320.009309.96
17092006.07.21 10:35t/p8540.101.85530.00001.855350.009359.96
17102006.07.24 02:15close8550.101.85730.00001.860369.659429.61
17112006.07.24 02:15sell8560.201.85730.00001.8563
17122006.07.24 02:15sell8570.101.85730.00001.8523
17132006.07.24 02:15sell8580.101.85730.00001.8473
17142006.07.24 02:49t/p8560.201.85630.00001.856320.009449.61
17152006.07.24 07:33t/p8570.101.85230.00001.852350.009499.61
17162006.07.24 11:21close8580.101.85230.00001.847350.009549.61
17172006.07.24 11:21buy8590.201.85230.00001.8533
17182006.07.24 11:21buy8600.101.85230.00001.8573
17192006.07.24 11:21buy8610.101.85230.00001.8623
17202006.07.24 11:28t/p8590.201.85330.00001.853320.009569.61
17212006.07.24 16:10close8610.101.85210.00001.8623-2.009567.61
17222006.07.24 16:10close8600.101.85210.00001.8573-2.009565.61
17232006.07.24 16:10sell8620.201.85210.00001.8511
17242006.07.24 16:10sell8630.101.85210.00001.8471
17252006.07.24 16:10sell8640.101.85210.00001.8421
17262006.07.24 16:20t/p8620.201.85110.00001.851120.009585.61
17272006.07.24 21:20close8640.101.85010.00001.842120.009605.61
17282006.07.24 21:20close8630.101.85010.00001.847120.009625.61
17292006.07.24 21:20buy8650.201.85010.00001.8511
17302006.07.24 21:20buy8660.101.85010.00001.8551
17312006.07.24 21:20buy8670.101.85010.00001.8601
17322006.07.24 23:00t/p8650.201.85110.00001.851120.009645.61
17332006.07.25 00:50close8670.101.84960.00001.8601-5.359640.26
17342006.07.25 00:50close8660.101.84960.00001.8551-5.359634.91
17352006.07.25 00:50sell8680.201.84960.00001.8486
17362006.07.25 00:50sell8690.101.84960.00001.8446
17372006.07.25 00:50sell8700.101.84960.00001.8396
17382006.07.25 02:14t/p8680.201.84860.00001.848620.009654.91
17392006.07.25 02:36t/p8690.101.84460.00001.844650.009704.91
17402006.07.25 05:55close8700.101.84630.00001.839633.009737.91
17412006.07.25 05:55buy8710.201.84630.00001.8473
17422006.07.25 05:55buy8720.101.84630.00001.8513
17432006.07.25 05:55buy8730.101.84630.00001.8563
17442006.07.25 06:16t/p8710.201.84730.00001.847320.009757.91
17452006.07.25 07:35t/p8720.101.85130.00001.851350.009807.91
17462006.07.25 09:55close8730.101.84950.00001.856332.009839.91
17472006.07.25 09:55sell8740.201.84950.00001.8485
17482006.07.25 09:55sell8750.101.84950.00001.8445
17492006.07.25 09:55sell8760.101.84950.00001.8395
17502006.07.25 10:40t/p8740.201.84850.00001.848520.009859.91
17512006.07.25 11:55close8760.101.85060.00001.8395-11.009848.91
17522006.07.25 11:55close8750.101.85060.00001.8445-11.009837.91
17532006.07.25 11:55buy8770.201.85060.00001.8516
17542006.07.25 11:55buy8780.101.85060.00001.8556
17552006.07.25 11:55buy8790.101.85060.00001.8606
17562006.07.25 12:04t/p8770.201.85160.00001.851620.009857.91
17572006.07.25 13:42close8790.101.85000.00001.8606-6.009851.91
17582006.07.25 13:42close8780.101.85000.00001.8556-6.009845.91
17592006.07.25 13:42sell8800.201.85000.00001.8490
17602006.07.25 13:42sell8810.101.85000.00001.8450
17612006.07.25 13:42sell8820.101.85000.00001.8400
17622006.07.25 14:13t/p8800.201.84900.00001.849020.009865.91
17632006.07.25 15:00close8820.101.85090.00001.8400-9.009856.91
17642006.07.25 15:00close8810.101.85090.00001.8450-9.009847.91
17652006.07.25 15:00buy8830.201.85090.00001.8519
17662006.07.25 15:00buy8840.101.85090.00001.8559
17672006.07.25 15:00buy8850.101.85090.00001.8609
17682006.07.25 15:54t/p8830.201.85190.00001.851920.009867.91
17692006.07.25 16:10close8850.101.84870.00001.8609-22.009845.91
17702006.07.25 16:10close8840.101.84870.00001.8559-22.009823.91
17712006.07.25 16:10sell8860.201.84870.00001.8477
17722006.07.25 16:10sell8870.101.84870.00001.8437
17732006.07.25 16:10sell8880.101.84870.00001.8387
17742006.07.25 16:10t/p8860.201.84770.00001.847720.009843.91
17752006.07.25 17:10t/p8870.101.84370.00001.843750.009893.91
17762006.07.25 18:19t/p8880.101.83870.00001.8387100.009993.91
17772006.07.25 23:55buy8890.201.84020.00001.8412
17782006.07.25 23:55buy8900.101.84020.00001.8452
17792006.07.25 23:55buy8910.101.84020.00001.8502
17802006.07.26 01:46t/p8890.201.84120.00001.841219.3010013.21
17812006.07.26 03:15close8910.101.84010.00001.8502-1.3510011.86
17822006.07.26 03:15close8900.101.84010.00001.8452-1.3510010.51
17832006.07.26 03:15sell8920.201.84010.00001.8391
17842006.07.26 03:15sell8930.101.84010.00001.8351
17852006.07.26 03:15sell8940.101.84010.00001.8301
17862006.07.26 03:30close8940.101.84070.00001.8301-6.0010004.51
17872006.07.26 03:30close8930.101.84070.00001.8351-6.009998.51
17882006.07.26 03:30close8920.201.84070.00001.8391-12.009986.51
17892006.07.26 03:30buy8950.201.84070.00001.8417
17902006.07.26 03:30buy8960.101.84070.00001.8457
17912006.07.26 03:30buy8970.101.84070.00001.8507
17922006.07.26 06:57t/p8950.201.84170.00001.841720.0010006.51
17932006.07.26 08:15close8970.101.83990.00001.8507-8.009998.51
17942006.07.26 08:15close8960.101.83990.00001.8457-8.009990.51
17952006.07.26 08:15sell8980.201.83990.00001.8389
17962006.07.26 08:15sell8990.101.83990.00001.8349
17972006.07.26 08:15sell9000.101.83990.00001.8299
17982006.07.26 09:15close9000.101.84190.00001.8299-20.009970.51
17992006.07.26 09:15close8990.101.84190.00001.8349-20.009950.51
18002006.07.26 09:15close8980.201.84190.00001.8389-40.009910.51
18012006.07.26 09:15buy9010.201.84190.00001.8429
18022006.07.26 09:15buy9020.101.84190.00001.8469
18032006.07.26 09:15buy9030.101.84190.00001.8519
18042006.07.26 14:55t/p9010.201.84290.00001.842920.009930.51
18052006.07.26 16:32t/p9020.101.84690.00001.846950.009980.51
18062006.07.26 20:08t/p9030.101.85190.00001.8519100.0010080.51
18072006.07.27 02:05sell9040.201.85340.00001.8524
18082006.07.27 02:05sell9050.101.85340.00001.8484
18092006.07.27 02:05sell9060.101.85340.00001.8434
18102006.07.27 02:32close9060.101.85450.00001.8434-11.0010069.51
18112006.07.27 02:32close9050.101.85450.00001.8484-11.0010058.51
18122006.07.27 02:32close9040.201.85450.00001.8524-22.0010036.51
18132006.07.27 02:32buy9070.201.85450.00001.8555
18142006.07.27 02:32buy9080.101.85450.00001.8595
18152006.07.27 02:32buy9090.101.85450.00001.8645
18162006.07.27 03:29close9090.101.85350.00001.8645-10.0010026.51
18172006.07.27 03:29close9080.101.85350.00001.8595-10.0010016.51
18182006.07.27 03:29close9070.201.85350.00001.8555-20.009996.51
18192006.07.27 03:29sell9100.201.85350.00001.8525
18202006.07.27 03:29sell9110.101.85350.00001.8485
18212006.07.27 03:29sell9120.101.85350.00001.8435
18222006.07.27 06:10close9120.101.85400.00001.8435-5.009991.51
18232006.07.27 06:10close9110.101.85400.00001.8485-5.009986.51
18242006.07.27 06:10close9100.201.85400.00001.8525-10.009976.51
18252006.07.27 06:10buy9130.201.85400.00001.8550
18262006.07.27 06:10buy9140.101.85400.00001.8590
18272006.07.27 06:10buy9150.101.85400.00001.8640
18282006.07.27 06:15close9150.101.85350.00001.8640-5.009971.51
18292006.07.27 06:15close9140.101.85350.00001.8590-5.009966.51
18302006.07.27 06:15close9130.201.85350.00001.8550-10.009956.51
18312006.07.27 06:15sell9160.201.85350.00001.8525
18322006.07.27 06:15sell9170.101.85350.00001.8485
18332006.07.27 06:15sell9180.101.85350.00001.8435
18342006.07.27 15:05close9180.101.86280.00001.8435-93.009863.51
18352006.07.27 15:05close9170.101.86280.00001.8485-93.009770.51
18362006.07.27 15:05close9160.201.86280.00001.8525-186.009584.51
18372006.07.27 15:05buy9190.201.86280.00001.8638
18382006.07.27 15:05buy9200.101.86280.00001.8678
18392006.07.27 15:05buy9210.101.86280.00001.8728
18402006.07.27 15:06t/p9190.201.86380.00001.863820.009604.51
18412006.07.27 17:40close9210.101.86310.00001.87283.009607.51
18422006.07.27 17:40close9200.101.86310.00001.86783.009610.51
18432006.07.27 17:40sell9220.201.86310.00001.8621
18442006.07.27 17:40sell9230.101.86310.00001.8581
18452006.07.27 17:40sell9240.101.86310.00001.8531
18462006.07.27 17:57t/p9220.201.86210.00001.862120.009630.51
18472006.07.27 20:13t/p9230.101.85810.00001.858150.009680.51
18482006.07.28 00:00close9240.101.85800.00001.853151.229731.72
18492006.07.28 00:00buy9250.201.85800.00001.8590
18502006.07.28 00:00buy9260.101.85800.00001.8630
18512006.07.28 00:00buy9270.101.85800.00001.8680
18522006.07.28 01:20close9270.101.85730.00001.8680-7.009724.72
18532006.07.28 01:20close9260.101.85730.00001.8630-7.009717.72
18542006.07.28 01:20close9250.201.85730.00001.8590-14.009703.72
18552006.07.28 01:20sell9280.201.85730.00001.8563
18562006.07.28 01:20sell9290.101.85730.00001.8523
18572006.07.28 01:20sell9300.101.85730.00001.8473
18582006.07.28 01:33t/p9280.201.85630.00001.856320.009723.72
18592006.07.28 04:55close9300.101.85620.00001.847311.009734.72
18602006.07.28 04:55close9290.101.85620.00001.852311.009745.72
18612006.07.28 04:55buy9310.201.85620.00001.8572
18622006.07.28 04:55buy9320.101.85620.00001.8612
18632006.07.28 04:55buy9330.101.85620.00001.8662
18642006.07.28 05:39t/p9310.201.85720.00001.857220.009765.72
18652006.07.28 11:45t/p9320.101.86120.00001.861250.009815.72
18662006.07.28 12:51close9330.101.85800.00001.866218.009833.72
18672006.07.28 12:51sell9340.201.85800.00001.8570
18682006.07.28 12:51sell9350.101.85800.00001.8530
18692006.07.28 12:51sell9360.101.85800.00001.8480
18702006.07.28 12:59t/p9340.201.85700.00001.857020.009853.72
18712006.07.28 14:35close9360.101.86360.00001.8480-56.009797.72
18722006.07.28 14:35close9350.101.86360.00001.8530-56.009741.72
18732006.07.28 14:35buy9370.201.86360.00001.8646
18742006.07.28 14:35buy9380.101.86360.00001.8686
18752006.07.28 14:35buy9390.101.86360.00001.8736
18762006.07.28 14:35t/p9370.201.86460.00001.864620.009761.72
18772006.07.28 20:35close9390.101.86410.00001.87365.009766.72
18782006.07.28 20:35close9380.101.86410.00001.86865.009771.72
18792006.07.28 20:35sell9400.201.86410.00001.8631
18802006.07.28 20:35sell9410.101.86410.00001.8591
18812006.07.28 20:35sell9420.101.86410.00001.8541
18822006.07.28 21:50t/p9400.201.86310.00001.863120.009791.72
18832006.07.31 02:10close9420.101.86370.00001.85414.219795.94
18842006.07.31 02:10close9410.101.86370.00001.85914.219800.15
18852006.07.31 02:10buy9430.201.86370.00001.8647
18862006.07.31 02:10buy9440.101.86370.00001.8687
18872006.07.31 02:10buy9450.101.86370.00001.8737
18882006.07.31 02:50close9450.101.86230.00001.8737-14.009786.15
18892006.07.31 02:50close9440.101.86230.00001.8687-14.009772.15
18902006.07.31 02:50close9430.201.86230.00001.8647-28.009744.15
18912006.07.31 02:50sell9460.201.86230.00001.8613
18922006.07.31 02:50sell9470.101.86230.00001.8573
18932006.07.31 02:50sell9480.101.86230.00001.8523
18942006.07.31 05:00close9480.101.86360.00001.8523-13.009731.15
18952006.07.31 05:00close9470.101.86360.00001.8573-13.009718.15
18962006.07.31 05:00close9460.201.86360.00001.8613-26.009692.15
18972006.07.31 05:00buy9490.201.86360.00001.8646
18982006.07.31 05:00buy9500.101.86360.00001.8686
18992006.07.31 05:00buy9510.101.86360.00001.8736
19002006.07.31 05:30t/p9490.201.86460.00001.864620.009712.15
19012006.07.31 08:11close9510.101.86410.00001.87365.009717.15
19022006.07.31 08:11close9500.101.86410.00001.86865.009722.15
19032006.07.31 08:11sell9520.201.86410.00001.8631
19042006.07.31 08:11sell9530.101.86410.00001.8591
19052006.07.31 08:11sell9540.101.86410.00001.8541
19062006.07.31 08:33t/p9520.201.86310.00001.863120.009742.15
19072006.07.31 10:15close9540.101.86470.00001.8541-6.009736.15
19082006.07.31 10:15close9530.101.86470.00001.8591-6.009730.15
19092006.07.31 10:15buy9550.201.86470.00001.8657
19102006.07.31 10:15buy9560.101.86470.00001.8697
19112006.07.31 10:15buy9570.101.86470.00001.8747
19122006.07.31 10:28t/p9550.201.86570.00001.865720.009750.15
19132006.07.31 12:35close9570.101.86330.00001.8747-14.009736.15
19142006.07.31 12:35close9560.101.86330.00001.8697-14.009722.15
19152006.07.31 12:35sell9580.201.86330.00001.8623
19162006.07.31 12:35sell9590.101.86330.00001.8583
19172006.07.31 12:35sell9600.101.86330.00001.8533
19182006.07.31 13:14close9600.101.86580.00001.8533-25.009697.15
19192006.07.31 13:14close9590.101.86580.00001.8583-25.009672.15
19202006.07.31 13:14close9580.201.86580.00001.8623-50.009622.15
19212006.07.31 13:14buy9610.201.86580.00001.8668
19222006.07.31 13:14buy9620.101.86580.00001.8708
19232006.07.31 13:14buy9630.101.86580.00001.8758
19242006.07.31 13:54t/p9610.201.86680.00001.866820.009642.15
19252006.07.31 16:32close9630.101.86440.00001.8758-14.009628.15
19262006.07.31 16:32close9620.101.86440.00001.8708-14.009614.15
19272006.07.31 16:32sell9640.201.86440.00001.8634
19282006.07.31 16:32sell9650.101.86440.00001.8594
19292006.07.31 16:32sell9660.101.86440.00001.8544
19302006.07.31 16:40close9660.101.86600.00001.8544-16.009598.15
19312006.07.31 16:40close9650.101.86600.00001.8594-16.009582.15
19322006.07.31 16:40close9640.201.86600.00001.8634-32.009550.15
19332006.07.31 16:40buy9670.201.86600.00001.8670
19342006.07.31 16:40buy9680.101.86600.00001.8710
19352006.07.31 16:40buy9690.101.86600.00001.8760
19362006.07.31 17:17t/p9670.201.86700.00001.867020.009570.15
19372006.07.31 23:31close9690.101.86730.00001.876013.009583.15
19382006.07.31 23:31close9680.101.86730.00001.871013.009596.15
19392006.07.31 23:31sell9700.201.86730.00001.8663
19402006.07.31 23:31sell9710.101.86730.00001.8623
19412006.07.31 23:31sell9720.101.86730.00001.8573
19422006.08.01 00:32t/p9700.201.86630.00001.866320.439616.58
19432006.08.01 01:15close9720.101.86750.00001.8573-1.789614.80
19442006.08.01 01:15close9710.101.86750.00001.8623-1.789613.01
19452006.08.01 01:15buy9730.201.86750.00001.8685
19462006.08.01 01:15buy9740.101.86750.00001.8725
19472006.08.01 01:15buy9750.101.86750.00001.8775
19482006.08.01 02:35close9750.101.86680.00001.8775-7.009606.01
19492006.08.01 02:35close9740.101.86680.00001.8725-7.009599.01
19502006.08.01 02:35close9730.201.86680.00001.8685-14.009585.01
19512006.08.01 02:35sell9760.201.86680.00001.8658
19522006.08.01 02:35sell9770.101.86680.00001.8618
19532006.08.01 02:35sell9780.101.86680.00001.8568
19542006.08.01 03:41t/p9760.201.86580.00001.865820.009605.01
19552006.08.01 09:10close9780.101.86480.00001.856820.009625.01
19562006.08.01 09:10close9770.101.86480.00001.861820.009645.01
19572006.08.01 09:10buy9790.201.86480.00001.8658
19582006.08.01 09:10buy9800.101.86480.00001.8698
19592006.08.01 09:10buy9810.101.86480.00001.8748
19602006.08.01 09:32t/p9790.201.86580.00001.865820.009665.01
19612006.08.01 14:40close9810.101.86490.00001.87481.009666.01
19622006.08.01 14:40close9800.101.86490.00001.86981.009667.01
19632006.08.01 14:40sell9820.201.86490.00001.8639
19642006.08.01 14:40sell9830.101.86490.00001.8599
19652006.08.01 14:40sell9840.101.86490.00001.8549
19662006.08.01 14:42t/p9820.201.86390.00001.863920.009687.01
19672006.08.01 15:46close9840.101.86740.00001.8549-25.009662.01
19682006.08.01 15:46close9830.101.86740.00001.8599-25.009637.01
19692006.08.01 15:46buy9850.201.86740.00001.8684
19702006.08.01 15:46buy9860.101.86740.00001.8724
19712006.08.01 15:46buy9870.101.86740.00001.8774
19722006.08.01 15:49t/p9850.201.86840.00001.868420.009657.01
19732006.08.01 16:30close9870.101.86520.00001.8774-22.009635.01
19742006.08.01 16:30close9860.101.86520.00001.8724-22.009613.01
19752006.08.01 16:30sell9880.201.86520.00001.8642
19762006.08.01 16:30sell9890.101.86520.00001.8602
19772006.08.01 16:30sell9900.101.86520.00001.8552
19782006.08.01 16:39close9900.101.86630.00001.8552-11.009602.01
19792006.08.01 16:39close9890.101.86630.00001.8602-11.009591.01
19802006.08.01 16:39close9880.201.86630.00001.8642-22.009569.01
19812006.08.01 16:39buy9910.201.86630.00001.8673
19822006.08.01 16:39buy9920.101.86630.00001.8713
19832006.08.01 16:39buy9930.101.86630.00001.8763
19842006.08.01 17:00t/p9910.201.86730.00001.867320.009589.01
19852006.08.01 18:07t/p9920.101.87130.00001.871350.009639.01
19862006.08.01 23:18t/p9930.101.87630.00001.8763100.009739.01
19872006.08.02 00:30sell9940.201.87570.00001.8747
19882006.08.02 00:30sell9950.101.87570.00001.8707
19892006.08.02 00:30sell9960.101.87570.00001.8657
19902006.08.02 01:55close9960.101.87670.00001.8657-10.009729.01
19912006.08.02 01:55close9950.101.87670.00001.8707-10.009719.01
19922006.08.02 01:55close9940.201.87670.00001.8747-20.009699.01
19932006.08.02 01:55buy9970.201.87670.00001.8777
19942006.08.02 01:55buy9980.101.87670.00001.8817
19952006.08.02 01:55buy9990.101.87670.00001.8867
19962006.08.02 04:40t/p9970.201.87770.00001.877720.009719.01
19972006.08.02 06:30close9990.101.87680.00001.88671.009720.01
19982006.08.02 06:30close9980.101.87680.00001.88171.009721.01
19992006.08.02 06:30sell10000.201.87680.00001.8758
20002006.08.02 06:30sell10010.101.87680.00001.8718
20012006.08.02 06:30sell10020.101.87680.00001.8668
20022006.08.02 08:39t/p10000.201.87580.00001.875820.009741.01
20032006.08.02 13:45close10020.101.87550.00001.866813.009754.01
20042006.08.02 13:45close10010.101.87550.00001.871813.009767.01
20052006.08.02 13:45buy10030.201.87550.00001.8765
20062006.08.02 13:45buy10040.101.87550.00001.8805
20072006.08.02 13:45buy10050.101.87550.00001.8855
20082006.08.02 14:15t/p10030.201.87650.00001.876520.009787.01
20092006.08.02 14:45close10050.101.87480.00001.8855-7.009780.01
20102006.08.02 14:45close10040.101.87480.00001.8805-7.009773.01
20112006.08.02 14:45sell10060.201.87480.00001.8738
20122006.08.02 14:45sell10070.101.87480.00001.8698
20132006.08.02 14:45sell10080.101.87480.00001.8648
20142006.08.02 14:57close10080.101.87610.00001.8648-13.009760.01
20152006.08.02 14:57close10070.101.87610.00001.8698-13.009747.01
20162006.08.02 14:57close10060.201.87610.00001.8738-26.009721.01
20172006.08.02 14:57buy10090.201.87610.00001.8771
20182006.08.02 14:57buy10100.101.87610.00001.8811
20192006.08.02 14:57buy10110.101.87610.00001.8861
20202006.08.02 15:20t/p10090.201.87710.00001.877120.009741.01
20212006.08.02 17:20close10110.101.87450.00001.8861-16.009725.01
20222006.08.02 17:20close10100.101.87450.00001.8811-16.009709.01
20232006.08.02 17:20sell10120.201.87450.00001.8735
20242006.08.02 17:20sell10130.101.87450.00001.8695
20252006.08.02 17:20sell10140.101.87450.00001.8645
20262006.08.02 17:26close10140.101.87680.00001.8645-23.009686.01
20272006.08.02 17:26close10130.101.87680.00001.8695-23.009663.01
20282006.08.02 17:26close10120.201.87680.00001.8735-46.009617.01
20292006.08.02 17:26buy10150.201.87680.00001.8778
20302006.08.02 17:26buy10160.101.87680.00001.8818
20312006.08.02 17:26buy10170.101.87680.00001.8868
20322006.08.02 17:39t/p10150.201.87780.00001.877820.009637.01
20332006.08.02 19:55close10170.101.87660.00001.8868-2.009635.01
20342006.08.02 19:55close10160.101.87660.00001.8818-2.009633.01
20352006.08.02 19:55sell10180.201.87660.00001.8756
20362006.08.02 19:55sell10190.101.87660.00001.8716
20372006.08.02 19:55sell10200.101.87660.00001.8666
20382006.08.02 22:21t/p10180.201.87560.00001.875620.009653.01
20392006.08.03 00:25close10200.101.87760.00001.8666-9.369643.66
20402006.08.03 00:25close10190.101.87760.00001.8716-9.369634.31
20412006.08.03 00:25buy10210.201.87760.00001.8786
20422006.08.03 00:25buy10220.101.87760.00001.8826
20432006.08.03 00:25buy10230.101.87760.00001.8876
20442006.08.03 02:15close10230.101.87670.00001.8876-9.009625.31
20452006.08.03 02:15close10220.101.87670.00001.8826-9.009616.31
20462006.08.03 02:15close10210.201.87670.00001.8786-18.009598.31
20472006.08.03 02:15sell10240.201.87670.00001.8757
20482006.08.03 02:15sell10250.101.87670.00001.8717
20492006.08.03 02:15sell10260.101.87670.00001.8667
20502006.08.03 02:23t/p10240.201.87570.00001.875720.009618.31
20512006.08.03 04:25close10260.101.87710.00001.8667-4.009614.31
20522006.08.03 04:25close10250.101.87710.00001.8717-4.009610.31
20532006.08.03 04:25buy10270.201.87710.00001.8781
20542006.08.03 04:25buy10280.101.87710.00001.8821
20552006.08.03 04:25buy10290.101.87710.00001.8871
20562006.08.03 06:15close10290.101.87580.00001.8871-13.009597.31
20572006.08.03 06:15close10280.101.87580.00001.8821-13.009584.31
20582006.08.03 06:15close10270.201.87580.00001.8781-26.009558.31
20592006.08.03 06:15sell10300.201.87580.00001.8748
20602006.08.03 06:15sell10310.101.87580.00001.8708
20612006.08.03 06:15sell10320.101.87580.00001.8658
20622006.08.03 06:28t/p10300.201.87480.00001.874820.009578.31
20632006.08.03 08:40close10320.101.87640.00001.8658-6.009572.31
20642006.08.03 08:40close10310.101.87640.00001.8708-6.009566.31
20652006.08.03 08:40buy10330.201.87640.00001.8774
20662006.08.03 08:40buy10340.101.87640.00001.8814
20672006.08.03 08:40buy10350.101.87640.00001.8864
20682006.08.03 09:01close10350.101.87540.00001.8864-10.009556.31
20692006.08.03 09:01close10340.101.87540.00001.8814-10.009546.31
20702006.08.03 09:01close10330.201.87540.00001.8774-20.009526.31
20712006.08.03 09:01sell10360.201.87540.00001.8744
20722006.08.03 09:01sell10370.101.87540.00001.8704
20732006.08.03 09:01sell10380.101.87540.00001.8654
20742006.08.03 09:50t/p10360.201.87440.00001.874420.009546.31
20752006.08.03 11:52t/p10370.101.87040.00001.870450.009596.31
20762006.08.03 13:05close10380.101.88290.00001.8654-75.009521.31
20772006.08.03 13:05buy10390.201.88290.00001.8839
20782006.08.03 13:05buy10400.101.88290.00001.8879
20792006.08.03 13:05buy10410.101.88290.00001.8929
20802006.08.03 13:05t/p10390.201.88390.00001.883920.009541.31
20812006.08.03 14:30t/p10400.101.88790.00001.887950.009591.31
20822006.08.03 17:30close10410.101.88670.00001.892938.009629.31
20832006.08.03 17:30sell10420.201.88670.00001.8857
20842006.08.03 17:30sell10430.101.88670.00001.8817
20852006.08.03 17:30sell10440.101.88670.00001.8767
20862006.08.03 17:37t/p10420.201.88570.00001.885720.009649.31
20872006.08.03 20:20close10440.101.88840.00001.8767-17.009632.31
20882006.08.03 20:20close10430.101.88840.00001.8817-17.009615.31
20892006.08.03 20:20buy10450.201.88840.00001.8894
20902006.08.03 20:20buy10460.101.88840.00001.8934
20912006.08.03 20:20buy10470.101.88840.00001.8984
20922006.08.03 20:45t/p10450.201.88940.00001.889420.009635.31
20932006.08.03 22:20close10470.101.88740.00001.8984-10.009625.31
20942006.08.03 22:20close10460.101.88740.00001.8934-10.009615.31
20952006.08.03 22:20sell10480.201.88740.00001.8864
20962006.08.03 22:20sell10490.101.88740.00001.8824
20972006.08.03 22:20sell10500.101.88740.00001.8774
20982006.08.04 01:15t/p10480.201.88640.00001.886420.439635.74
20992006.08.04 03:15close10500.101.88720.00001.87742.219637.95
21002006.08.04 03:15close10490.101.88720.00001.88242.219640.17
21012006.08.04 03:15buy10510.201.88720.00001.8882
21022006.08.04 03:15buy10520.101.88720.00001.8922
21032006.08.04 03:15buy10530.101.88720.00001.8972
21042006.08.04 03:22close10530.101.88660.00001.8972-6.009634.17
21052006.08.04 03:22close10520.101.88660.00001.8922-6.009628.17
21062006.08.04 03:22close10510.201.88660.00001.8882-12.009616.17
21072006.08.04 03:22sell10540.201.88660.00001.8856
21082006.08.04 03:22sell10550.101.88660.00001.8816
21092006.08.04 03:22sell10560.101.88660.00001.8766
21102006.08.04 04:54t/p10540.201.88560.00001.885620.009636.17
21112006.08.04 08:00close10560.101.88750.00001.8766-9.009627.17
21122006.08.04 08:00close10550.101.88750.00001.8816-9.009618.17
21132006.08.04 08:00buy10570.201.88750.00001.8885
21142006.08.04 08:00buy10580.101.88750.00001.8925
21152006.08.04 08:00buy10590.101.88750.00001.8975
21162006.08.04 08:16close10590.101.88600.00001.8975-15.009603.17
21172006.08.04 08:16close10580.101.88600.00001.8925-15.009588.17
21182006.08.04 08:16close10570.201.88600.00001.8885-30.009558.17
21192006.08.04 08:16sell10600.201.88600.00001.8850
21202006.08.04 08:16sell10610.101.88600.00001.8810
21212006.08.04 08:16sell10620.101.88600.00001.8760
21222006.08.04 08:24close10620.101.88630.00001.8760-3.009555.17
21232006.08.04 08:24close10610.101.88630.00001.8810-3.009552.17
21242006.08.04 08:24close10600.201.88630.00001.8850-6.009546.17
21252006.08.04 08:24buy10630.201.88630.00001.8873
21262006.08.04 08:24buy10640.101.88630.00001.8913
21272006.08.04 08:24buy10650.101.88630.00001.8963
21282006.08.04 08:34close10650.101.88600.00001.8963-3.009543.17
21292006.08.04 08:34close10640.101.88600.00001.8913-3.009540.17
21302006.08.04 08:34close10630.201.88600.00001.8873-6.009534.17
21312006.08.04 08:34sell10660.201.88600.00001.8850
21322006.08.04 08:34sell10670.101.88600.00001.8810
21332006.08.04 08:34sell10680.101.88600.00001.8760
21342006.08.07 08:18close10680.101.90740.00001.8760-213.799320.38
21352006.08.07 08:18close10670.101.90740.00001.8810-213.799106.60
21362006.08.07 08:18close10660.201.90740.00001.8850-427.578679.03
21372006.08.07 08:18buy10690.201.90740.00001.9084
21382006.08.07 08:18buy10700.101.90740.00001.9124
21392006.08.07 08:18buy10710.101.90740.00001.9174
21402006.08.07 08:55close10710.101.90580.00001.9174-16.008663.03
21412006.08.07 08:55close10700.101.90580.00001.9124-16.008647.03
21422006.08.07 08:55close10690.201.90580.00001.9084-32.008615.03
21432006.08.07 08:55sell10720.201.90580.00001.9048
21442006.08.07 08:55sell10730.101.90580.00001.9008
21452006.08.07 08:55sell10740.101.90580.00001.8958
21462006.08.07 09:00t/p10720.201.90480.00001.904820.008635.03
21472006.08.07 09:45close10740.101.90770.00001.8958-19.008616.03
21482006.08.07 09:45close10730.101.90770.00001.9008-19.008597.03
21492006.08.07 09:45buy10750.201.90770.00001.9087
21502006.08.07 09:45buy10760.101.90770.00001.9127
21512006.08.07 09:45buy10770.101.90770.00001.9177
21522006.08.07 11:50close10770.101.90570.00001.9177-20.008577.03
21532006.08.07 11:50close10760.101.90570.00001.9127-20.008557.03
21542006.08.07 11:50close10750.201.90570.00001.9087-40.008517.03
21552006.08.07 11:50sell10780.201.90570.00001.9047
21562006.08.07 11:50sell10790.101.90570.00001.9007
21572006.08.07 11:50sell10800.101.90570.00001.8957
21582006.08.07 12:20close10800.101.90740.00001.8957-17.008500.03
21592006.08.07 12:20close10790.101.90740.00001.9007-17.008483.03
21602006.08.07 12:20close10780.201.90740.00001.9047-34.008449.03
21612006.08.07 12:20buy10810.201.90740.00001.9084
21622006.08.07 12:20buy10820.101.90740.00001.9124
21632006.08.07 12:20buy10830.101.90740.00001.9174
21642006.08.07 12:29t/p10810.201.90840.00001.908420.008469.03
21652006.08.07 18:35close10830.101.90820.00001.91748.008477.03
21662006.08.07 18:35close10820.101.90820.00001.91248.008485.03
21672006.08.07 18:35sell10840.201.90820.00001.9072
21682006.08.07 18:35sell10850.101.90820.00001.9032
21692006.08.07 18:35sell10860.101.90820.00001.8982
21702006.08.07 19:16t/p10840.201.90720.00001.907220.008505.03
21712006.08.07 22:40close10860.101.90690.00001.898213.008518.03
21722006.08.07 22:40close10850.101.90690.00001.903213.008531.03
21732006.08.07 22:40buy10870.201.90690.00001.9079
21742006.08.07 22:40buy10880.101.90690.00001.9119
21752006.08.07 22:40buy10890.101.90690.00001.9169
21762006.08.07 23:20close10890.101.90620.00001.9169-7.008524.03
21772006.08.07 23:20close10880.101.90620.00001.9119-7.008517.03
21782006.08.07 23:20close10870.201.90620.00001.9079-14.008503.03
21792006.08.07 23:20sell10900.201.90620.00001.9052
21802006.08.07 23:20sell10910.101.90620.00001.9012
21812006.08.07 23:20sell10920.101.90620.00001.8962
21822006.08.07 23:57t/p10900.201.90520.00001.905220.008523.03
21832006.08.08 02:55close10920.101.90590.00001.89623.218526.24
21842006.08.08 02:55close10910.101.90590.00001.90123.218529.46
21852006.08.08 02:55buy10930.201.90590.00001.9069
21862006.08.08 02:55buy10940.101.90590.00001.9109
21872006.08.08 02:55buy10950.101.90590.00001.9159
21882006.08.08 04:00close10950.101.90430.00001.9159-16.008513.46
21892006.08.08 04:00close10940.101.90430.00001.9109-16.008497.46
21902006.08.08 04:00close10930.201.90430.00001.9069-32.008465.46
21912006.08.08 04:00sell10960.201.90430.00001.9033
21922006.08.08 04:00sell10970.101.90430.00001.8993
21932006.08.08 04:00sell10980.101.90430.00001.8943
21942006.08.08 06:15close10980.101.90440.00001.8943-1.008464.46
21952006.08.08 06:15close10970.101.90440.00001.8993-1.008463.46
21962006.08.08 06:15close10960.201.90440.00001.9033-2.008461.46
21972006.08.08 06:15buy10990.201.90440.00001.9054
21982006.08.08 06:15buy11000.101.90440.00001.9094
21992006.08.08 06:15buy11010.101.90440.00001.9144
22002006.08.08 07:02t/p10990.201.90540.00001.905420.008481.46
22012006.08.08 13:30close11010.101.90520.00001.91448.008489.46
22022006.08.08 13:30close11000.101.90520.00001.90948.008497.46
22032006.08.08 13:30sell11020.201.90520.00001.9042
22042006.08.08 13:30sell11030.101.90520.00001.9002
22052006.08.08 13:30sell11040.101.90520.00001.8952
22062006.08.08 13:45close11040.101.90550.00001.8952-3.008494.46
22072006.08.08 13:45close11030.101.90550.00001.9002-3.008491.46
22082006.08.08 13:45close11020.201.90550.00001.9042-6.008485.46
22092006.08.08 13:45buy11050.201.90550.00001.9065
22102006.08.08 13:45buy11060.101.90550.00001.9105
22112006.08.08 13:45buy11070.101.90550.00001.9155
22122006.08.08 14:03close11070.101.90530.00001.9155-2.008483.46
22132006.08.08 14:03close11060.101.90530.00001.9105-2.008481.46
22142006.08.08 14:03close11050.201.90530.00001.9065-4.008477.46
22152006.08.08 14:03sell11080.201.90530.00001.9043
22162006.08.08 14:03sell11090.101.90530.00001.9003
22172006.08.08 14:03sell11100.101.90530.00001.8953
22182006.08.08 14:05close11100.101.90550.00001.8953-2.008475.46
22192006.08.08 14:05close11090.101.90550.00001.9003-2.008473.46
22202006.08.08 14:05close11080.201.90550.00001.9043-4.008469.46
22212006.08.08 14:05buy11110.201.90550.00001.9065
22222006.08.08 14:05buy11120.101.90550.00001.9105
22232006.08.08 14:05buy11130.101.90550.00001.9155
22242006.08.08 14:13close11130.101.90530.00001.9155-2.008467.46
22252006.08.08 14:13close11120.101.90530.00001.9105-2.008465.46
22262006.08.08 14:13close11110.201.90530.00001.9065-4.008461.46
22272006.08.08 14:13sell11140.201.90530.00001.9043
22282006.08.08 14:13sell11150.101.90530.00001.9003
22292006.08.08 14:13sell11160.101.90530.00001.8953
22302006.08.08 14:19close11160.101.90570.00001.8953-4.008457.46
22312006.08.08 14:19close11150.101.90570.00001.9003-4.008453.46
22322006.08.08 14:19close11140.201.90570.00001.9043-8.008445.46
22332006.08.08 14:19buy11170.201.90570.00001.9067
22342006.08.08 14:19buy11180.101.90570.00001.9107
22352006.08.08 14:19buy11190.101.90570.00001.9157
22362006.08.08 14:24close11190.101.90540.00001.9157-3.008442.46
22372006.08.08 14:24close11180.101.90540.00001.9107-3.008439.46
22382006.08.08 14:24close11170.201.90540.00001.9067-6.008433.46
22392006.08.08 14:24sell11200.201.90540.00001.9044
22402006.08.08 14:24sell11210.101.90540.00001.9004
22412006.08.08 14:24sell11220.101.90540.00001.8954
22422006.08.08 15:25close11220.101.90610.00001.8954-7.008426.46
22432006.08.08 15:25close11210.101.90610.00001.9004-7.008419.46
22442006.08.08 15:25close11200.201.90610.00001.9044-14.008405.46
22452006.08.08 15:25buy11230.201.90610.00001.9071
22462006.08.08 15:25buy11240.101.90610.00001.9111
22472006.08.08 15:25buy11250.101.90610.00001.9161
22482006.08.08 15:59t/p11230.201.90710.00001.907120.008425.46
22492006.08.08 19:10close11250.101.90630.00001.91612.008427.46
22502006.08.08 19:10close11240.101.90630.00001.91112.008429.46
22512006.08.08 19:10sell11260.201.90630.00001.9053
22522006.08.08 19:10sell11270.101.90630.00001.9013
22532006.08.08 19:10sell11280.101.90630.00001.8963
22542006.08.08 20:00close11280.101.90690.00001.8963-6.008423.46
22552006.08.08 20:00close11270.101.90690.00001.9013-6.008417.46
22562006.08.08 20:00close11260.201.90690.00001.9053-12.008405.46
22572006.08.08 20:00buy11290.201.90690.00001.9079
22582006.08.08 20:00buy11300.101.90690.00001.9119
22592006.08.08 20:00buy11310.101.90690.00001.9169
22602006.08.08 20:14t/p11290.201.90790.00001.907920.008425.46
22612006.08.08 20:14t/p11300.101.91190.00001.911950.008475.46
22622006.08.08 20:25close11310.101.90580.00001.9169-11.008464.46
22632006.08.08 20:25sell11320.201.90580.00001.9048
22642006.08.08 20:25sell11330.101.90580.00001.9008
22652006.08.08 20:25sell11340.101.90580.00001.8958
22662006.08.09 00:24t/p11320.201.90480.00001.904820.438484.89
22672006.08.09 00:49t/p11330.101.90080.00001.900850.228535.10
22682006.08.09 05:15close11340.101.89950.00001.895863.228598.32
22692006.08.09 05:15buy11350.201.89950.00001.9005
22702006.08.09 05:15buy11360.101.89950.00001.9045
22712006.08.09 05:15buy11370.101.89950.00001.9095
22722006.08.09 05:35t/p11350.201.90050.00001.900520.008618.32
22732006.08.09 08:24t/p11360.101.90450.00001.904550.008668.32
22742006.08.09 10:07t/p11370.101.90950.00001.9095100.008768.32
22752006.08.09 11:55sell11380.201.90510.00001.9041
22762006.08.09 11:55sell11390.101.90510.00001.9001
22772006.08.09 11:55sell11400.101.90510.00001.8951
22782006.08.09 12:45close11400.101.90920.00001.8951-41.008727.32
22792006.08.09 12:45close11390.101.90920.00001.9001-41.008686.32
22802006.08.09 12:45close11380.201.90920.00001.9041-82.008604.32
22812006.08.09 12:45buy11410.201.90920.00001.9102
22822006.08.09 12:45buy11420.101.90920.00001.9142
22832006.08.09 12:45buy11430.101.90920.00001.9192
22842006.08.09 12:52t/p11410.201.91020.00001.910220.008624.32
22852006.08.09 17:25close11430.101.90750.00001.9192-17.008607.32
22862006.08.09 17:25close11420.101.90750.00001.9142-17.008590.32
22872006.08.09 17:25sell11440.201.90750.00001.9065
22882006.08.09 17:25sell11450.101.90750.00001.9025
22892006.08.09 17:25sell11460.101.90750.00001.8975
22902006.08.09 18:38close11460.101.90850.00001.8975-10.008580.32
22912006.08.09 18:38close11450.101.90850.00001.9025-10.008570.32
22922006.08.09 18:38close11440.201.90850.00001.9065-20.008550.32
22932006.08.09 18:38buy11470.201.90850.00001.9095
22942006.08.09 18:38buy11480.101.90850.00001.9135
22952006.08.09 18:38buy11490.101.90850.00001.9185
22962006.08.09 19:02close11490.101.90800.00001.9185-5.008545.32
22972006.08.09 19:02close11480.101.90800.00001.9135-5.008540.32
22982006.08.09 19:02close11470.201.90800.00001.9095-10.008530.32
22992006.08.09 19:02sell11500.201.90800.00001.9070
23002006.08.09 19:02sell11510.101.90800.00001.9030
23012006.08.09 19:02sell11520.101.90800.00001.8980
23022006.08.09 19:33t/p11500.201.90700.00001.907020.008550.32
23032006.08.10 01:00close11520.101.90580.00001.898022.658572.96
23042006.08.10 01:00close11510.101.90580.00001.903022.658595.61
23052006.08.10 01:00buy11530.201.90580.00001.9068
23062006.08.10 01:00buy11540.101.90580.00001.9108
23072006.08.10 01:00buy11550.101.90580.00001.9158
23082006.08.10 01:18close11550.101.90450.00001.9158-13.008582.61
23092006.08.10 01:18close11540.101.90450.00001.9108-13.008569.61
23102006.08.10 01:18close11530.201.90450.00001.9068-26.008543.61
23112006.08.10 01:18sell11560.201.90450.00001.9035
23122006.08.10 01:18sell11570.101.90450.00001.8995
23132006.08.10 01:18sell11580.101.90450.00001.8945
23142006.08.10 01:20close11580.101.90500.00001.8945-5.008538.61
23152006.08.10 01:20close11570.101.90500.00001.8995-5.008533.61
23162006.08.10 01:20close11560.201.90500.00001.9035-10.008523.61
23172006.08.10 01:20buy11590.201.90500.00001.9060
23182006.08.10 01:20buy11600.101.90500.00001.9100
23192006.08.10 01:20buy11610.101.90500.00001.9150
23202006.08.10 01:36t/p11590.201.90600.00001.906020.008543.61
23212006.08.10 02:36close11610.101.90460.00001.9150-4.008539.61
23222006.08.10 02:36close11600.101.90460.00001.9100-4.008535.61
23232006.08.10 02:36sell11620.201.90460.00001.9036
23242006.08.10 02:36sell11630.101.90460.00001.8996
23252006.08.10 02:36sell11640.101.90460.00001.8946
23262006.08.10 03:23close11640.101.90550.00001.8946-9.008526.61
23272006.08.10 03:23close11630.101.90550.00001.8996-9.008517.61
23282006.08.10 03:23close11620.201.90550.00001.9036-18.008499.61
23292006.08.10 03:23buy11650.201.90550.00001.9065
23302006.08.10 03:23buy11660.101.90550.00001.9105
23312006.08.10 03:23buy11670.101.90550.00001.9155
23322006.08.10 03:30t/p11650.201.90650.00001.906520.008519.61
23332006.08.10 07:21close11670.101.90530.00001.9155-2.008517.61
23342006.08.10 07:21close11660.101.90530.00001.9105-2.008515.61
23352006.08.10 07:21sell11680.201.90530.00001.9043
23362006.08.10 07:21sell11690.101.90530.00001.9003
23372006.08.10 07:21sell11700.101.90530.00001.8953
23382006.08.10 07:31t/p11680.201.90430.00001.904320.008535.61
23392006.08.10 08:20close11700.101.90790.00001.8953-26.008509.61
23402006.08.10 08:20close11690.101.90790.00001.9003-26.008483.61
23412006.08.10 08:20buy11710.201.90790.00001.9089
23422006.08.10 08:20buy11720.101.90790.00001.9129
23432006.08.10 08:20buy11730.101.90790.00001.9179
23442006.08.10 09:45close11730.101.90280.00001.9179-51.008432.61
23452006.08.10 09:45close11720.101.90280.00001.9129-51.008381.61
23462006.08.10 09:45close11710.201.90280.00001.9089-102.008279.61
23472006.08.10 09:45sell11740.201.90280.00001.9018
23482006.08.10 09:45sell11750.101.90280.00001.8978
23492006.08.10 09:45sell11760.101.90280.00001.8928
23502006.08.10 09:49t/p11740.201.90180.00001.901820.008299.61
23512006.08.10 13:45close11760.101.90360.00001.8928-8.008291.61
23522006.08.10 13:45close11750.101.90360.00001.8978-8.008283.61
23532006.08.10 13:45buy11770.201.90360.00001.9046
23542006.08.10 13:45buy11780.101.90360.00001.9086
23552006.08.10 13:45buy11790.101.90360.00001.9136
23562006.08.10 14:26t/p11770.201.90460.00001.904620.008303.61
23572006.08.10 14:40close11790.101.90030.00001.9136-33.008270.61
23582006.08.10 14:40close11780.101.90030.00001.9086-33.008237.61
23592006.08.10 14:40sell11800.201.90030.00001.8993
23602006.08.10 14:40sell11810.101.90030.00001.8953
23612006.08.10 14:40sell11820.101.90030.00001.8903
23622006.08.10 16:02t/p11800.201.89930.00001.899320.008257.61
23632006.08.10 16:24t/p11810.101.89530.00001.895350.008307.61
23642006.08.10 17:10t/p11820.101.89030.00001.8903100.008407.61
23652006.08.10 20:15buy11830.201.89170.00001.8927
23662006.08.10 20:15buy11840.101.89170.00001.8967
23672006.08.10 20:15buy11850.101.89170.00001.9017
23682006.08.10 20:46t/p11830.201.89270.00001.892720.008427.61
23692006.08.11 03:26close11850.101.89330.00001.901715.658443.26
23702006.08.11 03:26close11840.101.89330.00001.896715.658458.91
23712006.08.11 03:26sell11860.201.89330.00001.8923
23722006.08.11 03:26sell11870.101.89330.00001.8883
23732006.08.11 03:26sell11880.101.89330.00001.8833
23742006.08.11 07:00close11880.101.89410.00001.8833-8.008450.91
23752006.08.11 07:00close11870.101.89410.00001.8883-8.008442.91
23762006.08.11 07:00close11860.201.89410.00001.8923-16.008426.91
23772006.08.11 07:00buy11890.201.89410.00001.8951
23782006.08.11 07:00buy11900.101.89410.00001.8991
23792006.08.11 07:00buy11910.101.89410.00001.9041
23802006.08.11 07:02t/p11890.201.89510.00001.895120.008446.91
23812006.08.11 08:18close11910.101.89240.00001.9041-17.008429.91
23822006.08.11 08:18close11900.101.89240.00001.8991-17.008412.91
23832006.08.11 08:18sell11920.201.89240.00001.8914
23842006.08.11 08:18sell11930.101.89240.00001.8874
23852006.08.11 08:18sell11940.101.89240.00001.8824
23862006.08.11 08:22t/p11920.201.89140.00001.891420.008432.91
23872006.08.11 09:50close11940.101.89380.00001.8824-14.008418.91
23882006.08.11 09:50close11930.101.89380.00001.8874-14.008404.91
23892006.08.11 09:50buy11950.201.89380.00001.8948
23902006.08.11 09:50buy11960.101.89380.00001.8988
23912006.08.11 09:50buy11970.101.89380.00001.9038
23922006.08.11 09:52t/p11950.201.89480.00001.894820.008424.91
23932006.08.11 11:05t/p11960.101.89880.00001.898850.008474.91
23942006.08.11 13:15close11970.101.89410.00001.90383.008477.91
23952006.08.11 13:15sell11980.201.89410.00001.8931
23962006.08.11 13:15sell11990.101.89410.00001.8891
23972006.08.11 13:15sell12000.101.89410.00001.8841
23982006.08.11 14:30t/p11980.201.89310.00001.893120.008497.91
23992006.08.11 14:33t/p11990.101.88910.00001.889150.008547.91
24002006.08.11 16:00close12000.101.89480.00001.8841-7.008540.91
24012006.08.11 16:00buy12010.201.89480.00001.8958
24022006.08.11 16:00buy12020.101.89480.00001.8998
24032006.08.11 16:00buy12030.101.89480.00001.9048
24042006.08.11 16:17t/p12010.201.89580.00001.895820.008560.91
24052006.08.11 18:25close12030.101.89370.00001.9048-11.008549.91
24062006.08.11 18:25close12020.101.89370.00001.8998-11.008538.91
24072006.08.11 18:25sell12040.201.89370.00001.8927
24082006.08.11 18:25sell12050.101.89370.00001.8887
24092006.08.11 18:25sell12060.101.89370.00001.8837
24102006.08.11 18:29t/p12040.201.89270.00001.892720.008558.91
24112006.08.11 22:25close12060.101.89110.00001.883726.008584.91
24122006.08.11 22:25close12050.101.89110.00001.888726.008610.91
24132006.08.11 22:25buy12070.201.89110.00001.8921
24142006.08.11 22:25buy12080.101.89110.00001.8961
24152006.08.11 22:25buy12090.101.89110.00001.9011
24162006.08.14 00:00close12090.101.88960.00001.9011-15.358595.56
24172006.08.14 00:00close12080.101.88960.00001.8961-15.358580.21
24182006.08.14 00:00close12070.201.88960.00001.8921-30.708549.51
24192006.08.14 00:00sell12100.201.88960.00001.8886
24202006.08.14 00:00sell12110.101.88960.00001.8846
24212006.08.14 00:00sell12120.101.88960.00001.8796
24222006.08.14 10:28t/p12100.201.88860.00001.888620.008569.51
24232006.08.14 14:20t/p12110.101.88460.00001.884650.008619.51
24242006.08.14 15:15close12120.101.88920.00001.87964.008623.51
24252006.08.14 15:15buy12130.201.88920.00001.8902
24262006.08.14 15:15buy12140.101.88920.00001.8942
24272006.08.14 15:15buy12150.101.88920.00001.8992
24282006.08.14 15:33t/p12130.201.89020.00001.890220.008643.51
24292006.08.14 18:22close12150.101.88910.00001.8992-1.008642.51
24302006.08.14 18:22close12140.101.88910.00001.8942-1.008641.51
24312006.08.14 18:22sell12160.201.88910.00001.8881
24322006.08.14 18:22sell12170.101.88910.00001.8841
24332006.08.14 18:22sell12180.101.88910.00001.8791
24342006.08.14 19:58t/p12160.201.88810.00001.888120.008661.51
24352006.08.14 23:40close12180.101.88820.00001.87919.008670.51
24362006.08.14 23:40close12170.101.88820.00001.88419.008679.51
24372006.08.14 23:40buy12190.201.88820.00001.8892
24382006.08.14 23:40buy12200.101.88820.00001.8932
24392006.08.14 23:40buy12210.101.88820.00001.8982
24402006.08.15 00:07t/p12190.201.88920.00001.889219.308698.81
24412006.08.15 03:45close12210.101.88730.00001.8982-9.358689.45
24422006.08.15 03:45close12200.101.88730.00001.8932-9.358680.10
24432006.08.15 03:45sell12220.201.88730.00001.8863
24442006.08.15 03:45sell12230.101.88730.00001.8823
24452006.08.15 03:45sell12240.101.88730.00001.8773
24462006.08.15 03:50t/p12220.201.88630.00001.886320.008700.10
24472006.08.15 04:10close12240.101.89000.00001.8773-27.008673.10
24482006.08.15 04:10close12230.101.89000.00001.8823-27.008646.10
24492006.08.15 04:10buy12250.201.89000.00001.8910
24502006.08.15 04:10buy12260.101.89000.00001.8950
24512006.08.15 04:10buy12270.101.89000.00001.9000
24522006.08.15 05:19t/p12250.201.89100.00001.891020.008666.10
24532006.08.15 08:30close12270.101.88900.00001.9000-10.008656.10
24542006.08.15 08:30close12260.101.88900.00001.8950-10.008646.10
24552006.08.15 08:30sell12280.201.88900.00001.8880
24562006.08.15 08:30sell12290.101.88900.00001.8840
24572006.08.15 08:30sell12300.101.88900.00001.8790
24582006.08.15 08:38close12300.101.89080.00001.8790-18.008628.10
24592006.08.15 08:38close12290.101.89080.00001.8840-18.008610.10
24602006.08.15 08:38close12280.201.89080.00001.8880-36.008574.10
24612006.08.15 08:38buy12310.201.89080.00001.8918
24622006.08.15 08:38buy12320.101.89080.00001.8958
24632006.08.15 08:38buy12330.101.89080.00001.9008
24642006.08.15 10:30close12330.101.88910.00001.9008-17.008557.10
24652006.08.15 10:30close12320.101.88910.00001.8958-17.008540.10
24662006.08.15 10:30close12310.201.88910.00001.8918-34.008506.10
24672006.08.15 10:30sell12340.201.88910.00001.8881
24682006.08.15 10:30sell12350.101.88910.00001.8841
24692006.08.15 10:30sell12360.101.88910.00001.8791
24702006.08.15 10:30t/p12340.201.88810.00001.888120.008526.10
24712006.08.15 14:30close12360.101.89450.00001.8791-54.008472.10
24722006.08.15 14:30close12350.101.89450.00001.8841-54.008418.10
24732006.08.15 14:30buy12370.201.89450.00001.8955
24742006.08.15 14:30buy12380.101.89450.00001.8995
24752006.08.15 14:30buy12390.101.89450.00001.9045
24762006.08.15 14:31t/p12370.201.89550.00001.895520.008438.10
24772006.08.15 18:15close12390.101.89380.00001.9045-7.008431.10
24782006.08.15 18:15close12380.101.89380.00001.8995-7.008424.10
24792006.08.15 18:15sell12400.201.89380.00001.8928
24802006.08.15 18:15sell12410.101.89380.00001.8888
24812006.08.15 18:15sell12420.101.89380.00001.8838
24822006.08.15 21:26t/p12400.201.89280.00001.892820.008444.10
24832006.08.16 00:08close12420.101.89390.00001.8838-0.798443.32
24842006.08.16 00:08close12410.101.89390.00001.8888-0.798442.53
24852006.08.16 00:08buy12430.201.89390.00001.8949
24862006.08.16 00:08buy12440.101.89390.00001.8989
24872006.08.16 00:08buy12450.101.89390.00001.9039
24882006.08.16 01:43close12450.101.89310.00001.9039-8.008434.53
24892006.08.16 01:43close12440.101.89310.00001.8989-8.008426.53
24902006.08.16 01:43close12430.201.89310.00001.8949-16.008410.53
24912006.08.16 01:43sell12460.201.89310.00001.8921
24922006.08.16 01:43sell12470.101.89310.00001.8881
24932006.08.16 01:43sell12480.101.89310.00001.8831
24942006.08.16 04:01close12480.101.89390.00001.8831-8.008402.53
24952006.08.16 04:01close12470.101.89390.00001.8881-8.008394.53
24962006.08.16 04:01close12460.201.89390.00001.8921-16.008378.53
24972006.08.16 04:01buy12490.201.89390.00001.8949
24982006.08.16 04:01buy12500.101.89390.00001.8989
24992006.08.16 04:01buy12510.101.89390.00001.9039
25002006.08.16 06:00close12510.101.89340.00001.9039-5.008373.53
25012006.08.16 06:00close12500.101.89340.00001.8989-5.008368.53
25022006.08.16 06:00close12490.201.89340.00001.8949-10.008358.53
25032006.08.16 06:00sell12520.201.89340.00001.8924
25042006.08.16 06:00sell12530.101.89340.00001.8884
25052006.08.16 06:00sell12540.101.89340.00001.8834
25062006.08.16 07:45close12540.101.89400.00001.8834-6.008352.53
25072006.08.16 07:45close12530.101.89400.00001.8884-6.008346.53
25082006.08.16 07:45close12520.201.89400.00001.8924-12.008334.53
25092006.08.16 07:45buy12550.201.89400.00001.8950
25102006.08.16 07:45buy12560.101.89400.00001.8990
25112006.08.16 07:45buy12570.101.89400.00001.9040
25122006.08.16 08:40close12570.101.89330.00001.9040-7.008327.53
25132006.08.16 08:40close12560.101.89330.00001.8990-7.008320.53
25142006.08.16 08:40close12550.201.89330.00001.8950-14.008306.53
25152006.08.16 08:40sell12580.201.89330.00001.8923
25162006.08.16 08:40sell12590.101.89330.00001.8883
25172006.08.16 08:40sell12600.101.89330.00001.8833
25182006.08.16 08:48t/p12580.201.89230.00001.892320.008326.53
25192006.08.16 13:02t/p12590.101.88830.00001.888350.008376.53
25202006.08.16 14:15close12600.101.89150.00001.883318.008394.53
25212006.08.16 14:15buy12610.201.89150.00001.8925
25222006.08.16 14:15buy12620.101.89150.00001.8965
25232006.08.16 14:15buy12630.101.89150.00001.9015
25242006.08.16 14:22t/p12610.201.89250.00001.892520.008414.53
25252006.08.16 14:30t/p12620.101.89650.00001.896550.008464.53
25262006.08.16 15:16t/p12630.101.90150.00001.9015100.008564.53
25272006.08.16 18:10sell12640.201.89870.00001.8977
25282006.08.16 18:10sell12650.101.89870.00001.8937
25292006.08.16 18:10sell12660.101.89870.00001.8887
25302006.08.16 18:30t/p12640.201.89770.00001.897720.008584.53
25312006.08.16 23:55close12660.101.89660.00001.888721.008605.53
25322006.08.16 23:55close12650.101.89660.00001.893721.008626.53
25332006.08.16 23:55buy12670.201.89660.00001.8976
25342006.08.16 23:55buy12680.101.89660.00001.9016
25352006.08.16 23:55buy12690.101.89660.00001.9066
25362006.08.17 03:03t/p12670.201.89760.00001.897617.908644.43
25372006.08.17 05:40close12690.101.89650.00001.9066-2.058642.39
25382006.08.17 05:40close12680.101.89650.00001.9016-2.058640.34
25392006.08.17 05:40sell12700.201.89650.00001.8955
25402006.08.17 05:40sell12710.101.89650.00001.8915
25412006.08.17 05:40sell12720.101.89650.00001.8865
25422006.08.17 05:55close12720.101.89730.00001.8865-8.008632.34
25432006.08.17 05:55close12710.101.89730.00001.8915-8.008624.34
25442006.08.17 05:55close12700.201.89730.00001.8955-16.008608.34
25452006.08.17 05:55buy12730.201.89730.00001.8983
25462006.08.17 05:55buy12740.101.89730.00001.9023
25472006.08.17 05:55buy12750.101.89730.00001.9073
25482006.08.17 06:08close12750.101.89680.00001.9073-5.008603.34
25492006.08.17 06:08close12740.101.89680.00001.9023-5.008598.34
25502006.08.17 06:08close12730.201.89680.00001.8983-10.008588.34
25512006.08.17 06:08sell12760.201.89680.00001.8958
25522006.08.17 06:08sell12770.101.89680.00001.8918
25532006.08.17 06:08sell12780.101.89680.00001.8868
25542006.08.17 08:07close12780.101.89800.00001.8868-12.008576.34
25552006.08.17 08:07close12770.101.89800.00001.8918-12.008564.34
25562006.08.17 08:07close12760.201.89800.00001.8958-24.008540.34
25572006.08.17 08:07buy12790.201.89800.00001.8990
25582006.08.17 08:07buy12800.101.89800.00001.9030
25592006.08.17 08:07buy12810.101.89800.00001.9080
25602006.08.17 08:45close12810.101.89570.00001.9080-23.008517.34
25612006.08.17 08:45close12800.101.89570.00001.9030-23.008494.34
25622006.08.17 08:45close12790.201.89570.00001.8990-46.008448.34
25632006.08.17 08:45sell12820.201.89570.00001.8947
25642006.08.17 08:45sell12830.101.89570.00001.8907
25652006.08.17 08:45sell12840.101.89570.00001.8857
25662006.08.17 09:40close12840.101.89810.00001.8857-24.008424.34
25672006.08.17 09:40close12830.101.89810.00001.8907-24.008400.34
25682006.08.17 09:40close12820.201.89810.00001.8947-48.008352.34
25692006.08.17 09:40buy12850.201.89810.00001.8991
25702006.08.17 09:40buy12860.101.89810.00001.9031
25712006.08.17 09:40buy12870.101.89810.00001.9081
25722006.08.17 10:27t/p12850.201.89910.00001.899120.008372.34
25732006.08.17 11:10close12870.101.89610.00001.9081-20.008352.34
25742006.08.17 11:10close12860.101.89610.00001.9031-20.008332.34
25752006.08.17 11:10sell12880.201.89610.00001.8951
25762006.08.17 11:10sell12890.101.89610.00001.8911
25772006.08.17 11:10sell12900.101.89610.00001.8861
25782006.08.17 14:36t/p12880.201.89510.00001.895120.008352.34
25792006.08.17 18:35t/p12890.101.89110.00001.891150.008402.34
25802006.08.17 19:38t/p12900.101.88610.00001.8861100.008502.34
25812006.08.17 23:05buy12910.201.88520.00001.8862
25822006.08.17 23:05buy12920.101.88520.00001.8902
25832006.08.17 23:05buy12930.101.88520.00001.8952
25842006.08.18 01:35close12930.101.88420.00001.8952-10.358491.99
25852006.08.18 01:35close12920.101.88420.00001.8902-10.358481.64
25862006.08.18 01:35close12910.201.88420.00001.8862-20.708460.93
25872006.08.18 01:35sell12940.201.88420.00001.8832
25882006.08.18 01:35sell12950.101.88420.00001.8792
25892006.08.18 01:35sell12960.101.88420.00001.8742
25902006.08.18 01:50close12960.101.88510.00001.8742-9.008451.93
25912006.08.18 01:50close12950.101.88510.00001.8792-9.008442.93
25922006.08.18 01:50close12940.201.88510.00001.8832-18.008424.93
25932006.08.18 01:50buy12970.201.88510.00001.8861
25942006.08.18 01:50buy12980.101.88510.00001.8901
25952006.08.18 01:50buy12990.101.88510.00001.8951
25962006.08.18 02:40close12990.101.88460.00001.8951-5.008419.93
25972006.08.18 02:40close12980.101.88460.00001.8901-5.008414.93
25982006.08.18 02:40close12970.201.88460.00001.8861-10.008404.93
25992006.08.18 02:40sell13000.201.88460.00001.8836
26002006.08.18 02:40sell13010.101.88460.00001.8796
26012006.08.18 02:40sell13020.101.88460.00001.8746
26022006.08.18 04:02close13020.101.88520.00001.8746-6.008398.93
26032006.08.18 04:02close13010.101.88520.00001.8796-6.008392.93
26042006.08.18 04:02close13000.201.88520.00001.8836-12.008380.93
26052006.08.18 04:02buy13030.201.88520.00001.8862
26062006.08.18 04:02buy13040.101.88520.00001.8902
26072006.08.18 04:02buy13050.101.88520.00001.8952
26082006.08.18 05:50t/p13030.201.88620.00001.886220.008400.93
26092006.08.18 08:40close13050.101.88500.00001.8952-2.008398.93
26102006.08.18 08:40close13040.101.88500.00001.8902-2.008396.93
26112006.08.18 08:40sell13060.201.88500.00001.8840
26122006.08.18 08:40sell13070.101.88500.00001.8800
26132006.08.18 08:40sell13080.101.88500.00001.8750
26142006.08.18 09:11t/p13060.201.88400.00001.884020.008416.93
26152006.08.18 11:40close13080.101.88460.00001.87504.008420.93
26162006.08.18 11:40close13070.101.88460.00001.88004.008424.93
26172006.08.18 11:40buy13090.201.88460.00001.8856
26182006.08.18 11:40buy13100.101.88460.00001.8896
26192006.08.18 11:40buy13110.101.88460.00001.8946
26202006.08.18 16:24close13110.101.87780.00001.8946-68.008356.93
26212006.08.18 16:24close13100.101.87780.00001.8896-68.008288.93
26222006.08.18 16:24close13090.201.87780.00001.8856-136.008152.93
26232006.08.18 16:24sell13120.201.87780.00001.8768
26242006.08.18 16:24sell13130.101.87780.00001.8728
26252006.08.18 16:24sell13140.101.87780.00001.8678
26262006.08.18 20:50close13140.101.88100.00001.8678-32.008120.93
26272006.08.18 20:50close13130.101.88100.00001.8728-32.008088.93
26282006.08.18 20:50close13120.201.88100.00001.8768-64.008024.93
26292006.08.18 20:50buy13150.201.88100.00001.8820
26302006.08.18 20:50buy13160.101.88100.00001.8860
26312006.08.18 20:50buy13170.101.88100.00001.8910
26322006.08.21 00:33t/p13150.201.88200.00001.882019.308044.23
26332006.08.21 03:56t/p13160.101.88600.00001.886049.658093.88
26342006.08.21 07:25close13170.101.88550.00001.891044.658138.53
26352006.08.21 07:25sell13180.201.88550.00001.8845
26362006.08.21 07:25sell13190.101.88550.00001.8805
26372006.08.21 07:25sell13200.101.88550.00001.8755
26382006.08.21 08:15close13200.101.88690.00001.8755-14.008124.53
26392006.08.21 08:15close13190.101.88690.00001.8805-14.008110.53
26402006.08.21 08:15close13180.201.88690.00001.8845-28.008082.53
26412006.08.21 08:15buy13210.201.88690.00001.8879
26422006.08.21 08:15buy13220.101.88690.00001.8919
26432006.08.21 08:15buy13230.101.88690.00001.8969
26442006.08.21 08:28close13230.101.88570.00001.8969-12.008070.53
26452006.08.21 08:28close13220.101.88570.00001.8919-12.008058.53
26462006.08.21 08:28close13210.201.88570.00001.8879-24.008034.53
26472006.08.21 08:28sell13240.201.88570.00001.8847
26482006.08.21 08:28sell13250.101.88570.00001.8807
26492006.08.21 08:28sell13260.101.88570.00001.8757
26502006.08.21 08:55close13260.101.88680.00001.8757-11.008023.53
26512006.08.21 08:55close13250.101.88680.00001.8807-11.008012.53
26522006.08.21 08:55close13240.201.88680.00001.8847-22.007990.53
26532006.08.21 08:55buy13270.201.88680.00001.8878
26542006.08.21 08:55buy13280.101.88680.00001.8918
26552006.08.21 08:55buy13290.101.88680.00001.8968
26562006.08.21 08:57t/p13270.201.88780.00001.887820.008010.53
26572006.08.21 09:42t/p13280.101.89180.00001.891850.008060.53
26582006.08.21 13:47close13290.101.89420.00001.896874.008134.53
26592006.08.21 13:47sell13300.201.89420.00001.8932
26602006.08.21 13:47sell13310.101.89420.00001.8892
26612006.08.21 13:47sell13320.101.89420.00001.8842
26622006.08.21 14:10close13320.101.89600.00001.8842-18.008116.53
26632006.08.21 14:10close13310.101.89600.00001.8892-18.008098.53
26642006.08.21 14:10close13300.201.89600.00001.8932-36.008062.53
26652006.08.21 14:10buy13330.201.89600.00001.8970
26662006.08.21 14:10buy13340.101.89600.00001.9010
26672006.08.21 14:10buy13350.101.89600.00001.9060
26682006.08.21 14:13t/p13330.201.89700.00001.897020.008082.53
26692006.08.21 17:45close13350.101.89570.00001.9060-3.008079.53
26702006.08.21 17:45close13340.101.89570.00001.9010-3.008076.53
26712006.08.21 17:45sell13360.201.89570.00001.8947
26722006.08.21 17:45sell13370.101.89570.00001.8907
26732006.08.21 17:45sell13380.101.89570.00001.8857
26742006.08.21 18:06t/p13360.201.89470.00001.894720.008096.53
26752006.08.22 00:23t/p13370.101.89070.00001.890750.228146.75
26762006.08.22 05:30close13380.101.89150.00001.885742.228188.96
26772006.08.22 05:30buy13390.201.89150.00001.8925
26782006.08.22 05:30buy13400.101.89150.00001.8965
26792006.08.22 05:30buy13410.101.89150.00001.9015
26802006.08.22 05:36t/p13390.201.89250.00001.892520.008208.97
26812006.08.22 09:50close13410.101.89120.00001.9015-3.008205.97
26822006.08.22 09:50close13400.101.89120.00001.8965-3.008202.97
26832006.08.22 09:50sell13420.201.89120.00001.8902
26842006.08.22 09:50sell13430.101.89120.00001.8862
26852006.08.22 09:50sell13440.101.89120.00001.8812
26862006.08.22 10:20t/p13420.201.89020.00001.890220.008222.97
26872006.08.22 11:45close13440.101.89310.00001.8812-19.008203.97
26882006.08.22 11:45close13430.101.89310.00001.8862-19.008184.97
26892006.08.22 11:45buy13450.201.89310.00001.8941
26902006.08.22 11:45buy13460.101.89310.00001.8981
26912006.08.22 11:45buy13470.101.89310.00001.9031
26922006.08.22 11:54close13470.101.89150.00001.9031-16.008168.97
26932006.08.22 11:54close13460.101.89150.00001.8981-16.008152.97
26942006.08.22 11:54close13450.201.89150.00001.8941-32.008120.97
26952006.08.22 11:54sell13480.201.89150.00001.8905
26962006.08.22 11:54sell13490.101.89150.00001.8865
26972006.08.22 11:54sell13500.101.89150.00001.8815
26982006.08.22 13:51t/p13480.201.89050.00001.890520.008140.97
26992006.08.22 19:34t/p13490.101.88650.00001.886550.008190.97
27002006.08.22 22:05close13500.101.88830.00001.881532.008222.97
27012006.08.22 22:05buy13510.201.88830.00001.8893
27022006.08.22 22:05buy13520.101.88830.00001.8933
27032006.08.22 22:05buy13530.101.88830.00001.8983
27042006.08.23 02:30close13530.101.88780.00001.8983-5.358217.61
27052006.08.23 02:30close13520.101.88780.00001.8933-5.358212.26
27062006.08.23 02:30close13510.201.88780.00001.8893-10.708201.56
27072006.08.23 02:30sell13540.201.88780.00001.8868
27082006.08.23 02:30sell13550.101.88780.00001.8828
27092006.08.23 02:30sell13560.101.88780.00001.8778
27102006.08.23 02:50close13560.101.88820.00001.8778-4.008197.56
27112006.08.23 02:50close13550.101.88820.00001.8828-4.008193.56
27122006.08.23 02:50close13540.201.88820.00001.8868-8.008185.56
27132006.08.23 02:50buy13570.201.88820.00001.8892
27142006.08.23 02:50buy13580.101.88820.00001.8932
27152006.08.23 02:50buy13590.101.88820.00001.8982
27162006.08.23 03:20close13590.101.88780.00001.8982-4.008181.56
27172006.08.23 03:20close13580.101.88780.00001.8932-4.008177.56
27182006.08.23 03:20close13570.201.88780.00001.8892-8.008169.56
27192006.08.23 03:20sell13600.201.88780.00001.8868
27202006.08.23 03:20sell13610.101.88780.00001.8828
27212006.08.23 03:20sell13620.101.88780.00001.8778
27222006.08.23 03:58t/p13600.201.88680.00001.886820.008189.56
27232006.08.23 08:20close13620.101.88790.00001.8778-1.008188.56
27242006.08.23 08:20close13610.101.88790.00001.8828-1.008187.56
27252006.08.23 08:20buy13630.201.88790.00001.8889
27262006.08.23 08:20buy13640.101.88790.00001.8929
27272006.08.23 08:20buy13650.101.88790.00001.8979
27282006.08.23 08:55t/p13630.201.88890.00001.888920.008207.56
27292006.08.23 09:36t/p13640.101.89290.00001.892950.008257.56
27302006.08.23 16:00t/p13650.101.89790.00001.8979100.008357.56
27312006.08.23 16:57sell13660.201.89360.00001.8926
27322006.08.23 16:57sell13670.101.89360.00001.8886
27332006.08.23 16:57sell13680.101.89360.00001.8836
27342006.08.23 17:01t/p13660.201.89260.00001.892620.008377.56
27352006.08.23 21:01close13680.101.89360.00001.88360.008377.56
27362006.08.23 21:01close13670.101.89360.00001.88860.008377.56
27372006.08.23 21:01buy13690.201.89360.00001.8946
27382006.08.23 21:01buy13700.101.89360.00001.8986
27392006.08.23 21:01buy13710.101.89360.00001.9036
27402006.08.23 23:20close13710.101.89250.00001.9036-11.008366.56
27412006.08.23 23:20close13700.101.89250.00001.8986-11.008355.56
27422006.08.23 23:20close13690.201.89250.00001.8946-22.008333.56
27432006.08.23 23:20sell13720.201.89250.00001.8915
27442006.08.23 23:20sell13730.101.89250.00001.8875
27452006.08.23 23:20sell13740.101.89250.00001.8825
27462006.08.24 02:42t/p13720.201.89150.00001.891521.298354.85
27472006.08.24 05:30close13740.101.89160.00001.88259.648364.50
27482006.08.24 05:30close13730.101.89160.00001.88759.648374.15
27492006.08.24 05:30buy13750.201.89160.00001.8926
27502006.08.24 05:30buy13760.101.89160.00001.8966
27512006.08.24 05:30buy13770.101.89160.00001.9016
27522006.08.24 08:25close13770.101.89070.00001.9016-9.008365.15
27532006.08.24 08:25close13760.101.89070.00001.8966-9.008356.15
27542006.08.24 08:25close13750.201.89070.00001.8926-18.008338.15
27552006.08.24 08:25sell13780.201.89070.00001.8897
27562006.08.24 08:25sell13790.101.89070.00001.8857
27572006.08.24 08:25sell13800.101.89070.00001.8807
27582006.08.24 08:34t/p13780.201.88970.00001.889720.008358.15
27592006.08.24 10:30close13800.101.89160.00001.8807-9.008349.15
27602006.08.24 10:30close13790.101.89160.00001.8857-9.008340.15
27612006.08.24 10:30buy13810.201.89160.00001.8926
27622006.08.24 10:30buy13820.101.89160.00001.8966
27632006.08.24 10:30buy13830.101.89160.00001.9016
27642006.08.24 10:48t/p13810.201.89260.00001.892620.008360.15
27652006.08.24 16:01t/p13820.101.89660.00001.896650.008410.15
27662006.08.24 16:55close13830.101.89260.00001.901610.008420.15
27672006.08.24 16:55sell13840.201.89260.00001.8916
27682006.08.24 16:55sell13850.101.89260.00001.8876
27692006.08.24 16:55sell13860.101.89260.00001.8826
27702006.08.24 16:56t/p13840.201.89160.00001.891620.008440.15
27712006.08.24 18:15t/p13850.101.88760.00001.887650.008490.15
27722006.08.24 23:35close13860.101.88790.00001.882647.008537.15
27732006.08.24 23:35buy13870.201.88790.00001.8889
27742006.08.24 23:35buy13880.101.88790.00001.8929
27752006.08.24 23:35buy13890.101.88790.00001.8979
27762006.08.25 00:20close13890.101.88660.00001.8979-13.358523.80
27772006.08.25 00:20close13880.101.88660.00001.8929-13.358510.44
27782006.08.25 00:20close13870.201.88660.00001.8889-26.708483.74
27792006.08.25 00:20sell13900.201.88660.00001.8856
27802006.08.25 00:20sell13910.101.88660.00001.8816
27812006.08.25 00:20sell13920.101.88660.00001.8766
27822006.08.25 00:35close13920.101.88740.00001.8766-8.008475.74
27832006.08.25 00:35close13910.101.88740.00001.8816-8.008467.74
27842006.08.25 00:35close13900.201.88740.00001.8856-16.008451.74
27852006.08.25 00:35buy13930.201.88740.00001.8884
27862006.08.25 00:35buy13940.101.88740.00001.8924
27872006.08.25 00:35buy13950.101.88740.00001.8974
27882006.08.25 02:03close13950.101.88560.00001.8974-18.008433.74
27892006.08.25 02:03close13940.101.88560.00001.8924-18.008415.74
27902006.08.25 02:03close13930.201.88560.00001.8884-36.008379.74
27912006.08.25 02:03sell13960.201.88560.00001.8846
27922006.08.25 02:03sell13970.101.88560.00001.8806
27932006.08.25 02:03sell13980.101.88560.00001.8756
27942006.08.25 03:00close13980.101.88750.00001.8756-19.008360.74
27952006.08.25 03:00close13970.101.88750.00001.8806-19.008341.74
27962006.08.25 03:00close13960.201.88750.00001.8846-38.008303.74
27972006.08.25 03:00buy13990.201.88750.00001.8885
27982006.08.25 03:00buy14000.101.88750.00001.8925
27992006.08.25 03:00buy14010.101.88750.00001.8975
28002006.08.25 03:11close14010.101.88690.00001.8975-6.008297.74
28012006.08.25 03:11close14000.101.88690.00001.8925-6.008291.74
28022006.08.25 03:11close13990.201.88690.00001.8885-12.008279.74
28032006.08.25 03:11sell14020.201.88690.00001.8859
28042006.08.25 03:11sell14030.101.88690.00001.8819
28052006.08.25 03:11sell14040.101.88690.00001.8769
28062006.08.25 07:14close14040.101.88840.00001.8769-15.008264.74
28072006.08.25 07:14close14030.101.88840.00001.8819-15.008249.74
28082006.08.25 07:14close14020.201.88840.00001.8859-30.008219.74
28092006.08.25 07:14buy14050.201.88840.00001.8894
28102006.08.25 07:14buy14060.101.88840.00001.8934
28112006.08.25 07:14buy14070.101.88840.00001.8984
28122006.08.25 07:18close14070.101.88750.00001.8984-9.008210.74
28132006.08.25 07:18close14060.101.88750.00001.8934-9.008201.74
28142006.08.25 07:18close14050.201.88750.00001.8894-18.008183.74
28152006.08.25 07:18sell14080.201.88750.00001.8865
28162006.08.25 07:18sell14090.101.88750.00001.8825
28172006.08.25 07:18sell14100.101.88750.00001.8775
28182006.08.25 07:25close14100.101.88800.00001.8775-5.008178.74
28192006.08.25 07:25close14090.101.88800.00001.8825-5.008173.74
28202006.08.25 07:25close14080.201.88800.00001.8865-10.008163.74
28212006.08.25 07:25buy14110.201.88800.00001.8890
28222006.08.25 07:25buy14120.101.88800.00001.8930
28232006.08.25 07:25buy14130.101.88800.00001.8980
28242006.08.25 11:29t/p14110.201.88900.00001.889020.008183.74
28252006.08.25 14:20close14130.101.88600.00001.8980-20.008163.74
28262006.08.25 14:20close14120.101.88600.00001.8930-20.008143.74
28272006.08.25 14:20sell14140.201.88600.00001.8850
28282006.08.25 14:20sell14150.101.88600.00001.8810
28292006.08.25 14:20sell14160.101.88600.00001.8760
28302006.08.25 14:24t/p14140.201.88500.00001.885020.008163.74
28312006.08.25 16:00close14160.101.88830.00001.8760-23.008140.74
28322006.08.25 16:00close14150.101.88830.00001.8810-23.008117.74
28332006.08.25 16:00buy14170.201.88830.00001.8893
28342006.08.25 16:00buy14180.101.88830.00001.8933
28352006.08.25 16:00buy14190.101.88830.00001.8983
28362006.08.25 16:07close14190.101.88670.00001.8983-16.008101.74
28372006.08.25 16:07close14180.101.88670.00001.8933-16.008085.74
28382006.08.25 16:07close14170.201.88670.00001.8893-32.008053.74
28392006.08.25 16:07sell14200.201.88670.00001.8857
28402006.08.25 16:07sell14210.101.88670.00001.8817
28412006.08.25 16:07sell14220.101.88670.00001.8767
28422006.08.25 16:08t/p14200.201.88570.00001.885720.008073.74
28432006.08.25 17:20close14220.101.89040.00001.8767-37.008036.74
28442006.08.25 17:20close14210.101.89040.00001.8817-37.007999.74
28452006.08.25 17:20buy14230.201.89040.00001.8914
28462006.08.25 17:20buy14240.101.89040.00001.8954
28472006.08.25 17:20buy14250.101.89040.00001.9004
28482006.08.25 19:00close14250.101.88670.00001.9004-37.007962.74
28492006.08.25 19:00close14240.101.88670.00001.8954-37.007925.74
28502006.08.25 19:00close14230.201.88670.00001.8914-74.007851.74
28512006.08.25 19:00sell14260.201.88670.00001.8857
28522006.08.25 19:00sell14270.101.88670.00001.8817
28532006.08.25 19:00sell14280.101.88670.00001.8767
28542006.08.25 20:23t/p14260.201.88570.00001.885720.007871.74
28552006.08.28 01:00close14280.101.88730.00001.8767-5.797865.96
28562006.08.28 01:00close14270.101.88730.00001.8817-5.797860.17
28572006.08.28 01:00buy14290.201.88730.00001.8883
28582006.08.28 01:00buy14300.101.88730.00001.8923
28592006.08.28 01:00buy14310.101.88730.00001.8973
28602006.08.28 02:54t/p14290.201.88830.00001.888320.007880.17
28612006.08.28 09:18t/p14300.101.89230.00001.892350.007930.17
28622006.08.28 15:49t/p14310.101.89730.00001.8973100.008030.17
28632006.08.28 18:10sell14320.201.89630.00001.8953
28642006.08.28 18:10sell14330.101.89630.00001.8913
28652006.08.28 18:10sell14340.101.89630.00001.8863
28662006.08.28 18:24close14340.101.89700.00001.8863-7.008023.17
28672006.08.28 18:24close14330.101.89700.00001.8913-7.008016.17
28682006.08.28 18:24close14320.201.89700.00001.8953-14.008002.17
28692006.08.28 18:24buy14350.201.89700.00001.8980
28702006.08.28 18:24buy14360.101.89700.00001.9020
28712006.08.28 18:24buy14370.101.89700.00001.9070
28722006.08.28 18:29close14370.101.89670.00001.9070-3.007999.17
28732006.08.28 18:29close14360.101.89670.00001.9020-3.007996.17
28742006.08.28 18:29close14350.201.89670.00001.8980-6.007990.17
28752006.08.28 18:29sell14380.201.89670.00001.8957
28762006.08.28 18:29sell14390.101.89670.00001.8917
28772006.08.28 18:29sell14400.101.89670.00001.8867
28782006.08.28 18:32close14400.101.89690.00001.8867-2.007988.17
28792006.08.28 18:32close14390.101.89690.00001.8917-2.007986.17
28802006.08.28 18:32close14380.201.89690.00001.8957-4.007982.17
28812006.08.28 18:32buy14410.201.89690.00001.8979
28822006.08.28 18:32buy14420.101.89690.00001.9019
28832006.08.28 18:32buy14430.101.89690.00001.9069
28842006.08.29 05:13t/p14410.201.89790.00001.897919.308001.47
28852006.08.29 08:45close14430.101.89730.00001.90693.658005.12
28862006.08.29 08:45close14420.101.89730.00001.90193.658008.77
28872006.08.29 08:45sell14440.201.89730.00001.8963
28882006.08.29 08:45sell14450.101.89730.00001.8923
28892006.08.29 08:45sell14460.101.89730.00001.8873
28902006.08.29 09:00close14460.101.89860.00001.8873-13.007995.77
28912006.08.29 09:00close14450.101.89860.00001.8923-13.007982.77
28922006.08.29 09:00close14440.201.89860.00001.8963-26.007956.77
28932006.08.29 09:00buy14470.201.89860.00001.8996
28942006.08.29 09:00buy14480.101.89860.00001.9036
28952006.08.29 09:00buy14490.101.89860.00001.9086
28962006.08.29 09:19t/p14470.201.89960.00001.899620.007976.77
28972006.08.29 12:18close14490.101.89910.00001.90865.007981.77
28982006.08.29 12:18close14480.101.89910.00001.90365.007986.77
28992006.08.29 12:18sell14500.201.89910.00001.8981
29002006.08.29 12:18sell14510.101.89910.00001.8941
29012006.08.29 12:18sell14520.101.89910.00001.8891
29022006.08.29 12:45close14520.101.90040.00001.8891-13.007973.77
29032006.08.29 12:45close14510.101.90040.00001.8941-13.007960.77
29042006.08.29 12:45close14500.201.90040.00001.8981-26.007934.77
29052006.08.29 12:45buy14530.201.90040.00001.9014
29062006.08.29 12:45buy14540.101.90040.00001.9054
29072006.08.29 12:45buy14550.101.90040.00001.9104
29082006.08.29 12:56close14550.101.89970.00001.9104-7.007927.77
29092006.08.29 12:56close14540.101.89970.00001.9054-7.007920.77
29102006.08.29 12:56close14530.201.89970.00001.9014-14.007906.77
29112006.08.29 12:56sell14560.201.89970.00001.8987
29122006.08.29 12:56sell14570.101.89970.00001.8947
29132006.08.29 12:56sell14580.101.89970.00001.8897
29142006.08.29 14:13t/p14560.201.89870.00001.898720.007926.77
29152006.08.29 16:22t/p14570.101.89470.00001.894750.007976.77
29162006.08.29 20:03close14580.101.89350.00001.889762.008038.77
29172006.08.29 20:03buy14590.201.89350.00001.8945
29182006.08.29 20:03buy14600.101.89350.00001.8985
29192006.08.29 20:03buy14610.101.89350.00001.9035
29202006.08.29 20:05t/p14590.201.89450.00001.894520.008058.77
29212006.08.29 20:36t/p14600.101.89850.00001.898550.008108.77
29222006.08.30 02:20close14610.101.89770.00001.903541.658150.42
29232006.08.30 02:20sell14620.201.89770.00001.8967
29242006.08.30 02:20sell14630.101.89770.00001.8927
29252006.08.30 02:20sell14640.101.89770.00001.8877
29262006.08.30 02:25close14640.101.89860.00001.8877-9.008141.42
29272006.08.30 02:25close14630.101.89860.00001.8927-9.008132.42
29282006.08.30 02:25close14620.201.89860.00001.8967-18.008114.42
29292006.08.30 02:25buy14650.201.89860.00001.8996
29302006.08.30 02:25buy14660.101.89860.00001.9036
29312006.08.30 02:25buy14670.101.89860.00001.9086
29322006.08.30 02:26t/p14650.201.89960.00001.899620.008134.42
29332006.08.30 04:20close14670.101.89830.00001.9086-3.008131.42
29342006.08.30 04:20close14660.101.89830.00001.9036-3.008128.42
29352006.08.30 04:20sell14680.201.89830.00001.8973
29362006.08.30 04:20sell14690.101.89830.00001.8933
29372006.08.30 04:20sell14700.101.89830.00001.8883
29382006.08.30 04:31t/p14680.201.89730.00001.897320.008148.42
29392006.08.30 06:10close14700.101.89900.00001.8883-7.008141.42
29402006.08.30 06:10close14690.101.89900.00001.8933-7.008134.42
29412006.08.30 06:10buy14710.201.89900.00001.9000
29422006.08.30 06:10buy14720.101.89900.00001.9040
29432006.08.30 06:10buy14730.101.89900.00001.9090
29442006.08.30 06:37t/p14710.201.90000.00001.900020.008154.42
29452006.08.30 07:45close14730.101.89860.00001.9090-4.008150.42
29462006.08.30 07:45close14720.101.89860.00001.9040-4.008146.42
29472006.08.30 07:45sell14740.201.89860.00001.8976
29482006.08.30 07:45sell14750.101.89860.00001.8936
29492006.08.30 07:45sell14760.101.89860.00001.8886
29502006.08.30 07:59close14760.101.89980.00001.8886-12.008134.42
29512006.08.30 07:59close14750.101.89980.00001.8936-12.008122.42
29522006.08.30 07:59close14740.201.89980.00001.8976-24.008098.42
29532006.08.30 07:59buy14770.201.89980.00001.9008
29542006.08.30 07:59buy14780.101.89980.00001.9048
29552006.08.30 07:59buy14790.101.89980.00001.9098
29562006.08.30 08:17close14790.101.89870.00001.9098-11.008087.42
29572006.08.30 08:17close14780.101.89870.00001.9048-11.008076.42
29582006.08.30 08:17close14770.201.89870.00001.9008-22.008054.42
29592006.08.30 08:17sell14800.201.89870.00001.8977
29602006.08.30 08:17sell14810.101.89870.00001.8937
29612006.08.30 08:17sell14820.101.89870.00001.8887
29622006.08.30 08:24close14820.101.89950.00001.8887-8.008046.42
29632006.08.30 08:24close14810.101.89950.00001.8937-8.008038.42
29642006.08.30 08:24close14800.201.89950.00001.8977-16.008022.42
29652006.08.30 08:24buy14830.201.89950.00001.9005
29662006.08.30 08:24buy14840.101.89950.00001.9045
29672006.08.30 08:24buy14850.101.89950.00001.9095
29682006.08.30 08:26close14850.101.89920.00001.9095-3.008019.42
29692006.08.30 08:26close14840.101.89920.00001.9045-3.008016.42
29702006.08.30 08:26close14830.201.89920.00001.9005-6.008010.42
29712006.08.30 08:26sell14860.201.89920.00001.8982
29722006.08.30 08:26sell14870.101.89920.00001.8942
29732006.08.30 08:26sell14880.101.89920.00001.8892
29742006.08.30 08:45close14880.101.89970.00001.8892-5.008005.42
29752006.08.30 08:45close14870.101.89970.00001.8942-5.008000.42
29762006.08.30 08:45close14860.201.89970.00001.8982-10.007990.42
29772006.08.30 08:45buy14890.201.89970.00001.9007
29782006.08.30 08:45buy14900.101.89970.00001.9047
29792006.08.30 08:45buy14910.101.89970.00001.9097
29802006.08.30 08:56t/p14890.201.90070.00001.900720.008010.42
29812006.08.30 15:13t/p14900.101.90470.00001.904750.008060.42
29822006.08.30 18:25close14910.101.90370.00001.909740.008100.42
29832006.08.30 18:25sell14920.201.90370.00001.9027
29842006.08.30 18:25sell14930.101.90370.00001.8987
29852006.08.30 18:25sell14940.101.90370.00001.8937
29862006.08.30 18:39t/p14920.201.90270.00001.902720.008120.42
29872006.08.30 20:15close14940.101.90460.00001.8937-9.008111.42
29882006.08.30 20:15close14930.101.90460.00001.8987-9.008102.42
29892006.08.30 20:15buy14950.201.90460.00001.9056
29902006.08.30 20:15buy14960.101.90460.00001.9096
29912006.08.30 20:15buy14970.101.90460.00001.9146
29922006.08.31 00:10close14970.101.90380.00001.9146-9.058093.37
29932006.08.31 00:10close14960.101.90380.00001.9096-9.058084.32
29942006.08.31 00:10close14950.201.90380.00001.9056-18.108066.22
29952006.08.31 00:10sell14980.201.90380.00001.9028
29962006.08.31 00:10sell14990.101.90380.00001.8988
29972006.08.31 00:10sell15000.101.90380.00001.8938
29982006.08.31 00:15close15000.101.90430.00001.8938-5.008061.22
29992006.08.31 00:15close14990.101.90430.00001.8988-5.008056.22
30002006.08.31 00:15close14980.201.90430.00001.9028-10.008046.22
30012006.08.31 00:15buy15010.201.90430.00001.9053
30022006.08.31 00:15buy15020.101.90430.00001.9093
30032006.08.31 00:15buy15030.101.90430.00001.9143
30042006.08.31 00:24close15030.101.90370.00001.9143-6.008040.22
30052006.08.31 00:24close15020.101.90370.00001.9093-6.008034.22
30062006.08.31 00:24close15010.201.90370.00001.9053-12.008022.22
30072006.08.31 00:24sell15040.201.90370.00001.9027
30082006.08.31 00:24sell15050.101.90370.00001.8987
30092006.08.31 00:24sell15060.101.90370.00001.8937
30102006.08.31 00:25close15060.101.90450.00001.8937-8.008014.22
30112006.08.31 00:25close15050.101.90450.00001.8987-8.008006.22
30122006.08.31 00:25close15040.201.90450.00001.9027-16.007990.22
30132006.08.31 00:25buy15070.201.90450.00001.9055
30142006.08.31 00:25buy15080.101.90450.00001.9095
30152006.08.31 00:25buy15090.101.90450.00001.9145
30162006.08.31 06:00close15090.101.90410.00001.9145-4.007986.22
30172006.08.31 06:00close15080.101.90410.00001.9095-4.007982.22
30182006.08.31 06:00close15070.201.90410.00001.9055-8.007974.22
30192006.08.31 06:00sell15100.201.90410.00001.9031
30202006.08.31 06:00sell15110.101.90410.00001.8991
30212006.08.31 06:00sell15120.101.90410.00001.8941
30222006.08.31 08:05close15120.101.90480.00001.8941-7.007967.22
30232006.08.31 08:05close15110.101.90480.00001.8991-7.007960.22
30242006.08.31 08:05close15100.201.90480.00001.9031-14.007946.22
30252006.08.31 08:05buy15130.201.90480.00001.9058
30262006.08.31 08:05buy15140.101.90480.00001.9098
30272006.08.31 08:05buy15150.101.90480.00001.9148
30282006.08.31 08:21t/p15130.201.90580.00001.905820.007966.22
30292006.08.31 15:40close15150.101.90560.00001.91488.007974.22
30302006.08.31 15:40close15140.101.90560.00001.90988.007982.22
30312006.08.31 15:40sell15160.201.90560.00001.9046
30322006.08.31 15:40sell15170.101.90560.00001.9006
30332006.08.31 15:40sell15180.101.90560.00001.8956
30342006.08.31 15:43t/p15160.201.90460.00001.904620.008002.22
30352006.08.31 16:28t/p15170.101.90060.00001.900650.008052.22
30362006.08.31 20:30close15180.101.90370.00001.895619.008071.22
30372006.08.31 20:30buy15190.201.90370.00001.9047
30382006.08.31 20:30buy15200.101.90370.00001.9087
30392006.08.31 20:30buy15210.101.90370.00001.9137
30402006.08.31 20:54t/p15190.201.90470.00001.904720.008091.22
30412006.09.01 00:15close15210.101.90340.00001.9137-3.358087.87
30422006.09.01 00:15close15200.101.90340.00001.9087-3.358084.52
30432006.09.01 00:15sell15220.201.90340.00001.9024
30442006.09.01 00:15sell15230.101.90340.00001.8984
30452006.09.01 00:15sell15240.101.90340.00001.8934
30462006.09.01 00:17t/p15220.201.90240.00001.902420.008104.52
30472006.09.01 02:05close15240.101.90380.00001.8934-4.008100.52
30482006.09.01 02:05close15230.101.90380.00001.8984-4.008096.52
30492006.09.01 02:05buy15250.201.90380.00001.9048
30502006.09.01 02:05buy15260.101.90380.00001.9088
30512006.09.01 02:05buy15270.101.90380.00001.9138
30522006.09.01 03:55close15270.101.90310.00001.9138-7.008089.52
30532006.09.01 03:55close15260.101.90310.00001.9088-7.008082.52
30542006.09.01 03:55close15250.201.90310.00001.9048-14.008068.52
30552006.09.01 03:55sell15280.201.90310.00001.9021
30562006.09.01 03:55sell15290.101.90310.00001.8981
30572006.09.01 03:55sell15300.101.90310.00001.8931
30582006.09.01 04:04close15300.101.90360.00001.8931-5.008063.52
30592006.09.01 04:04close15290.101.90360.00001.8981-5.008058.52
30602006.09.01 04:04close15280.201.90360.00001.9021-10.008048.52
30612006.09.01 04:04buy15310.201.90360.00001.9046
30622006.09.01 04:04buy15320.101.90360.00001.9086
30632006.09.01 04:04buy15330.101.90360.00001.9136
30642006.09.01 04:10close15330.101.90350.00001.9136-1.008047.52
30652006.09.01 04:10close15320.101.90350.00001.9086-1.008046.52
30662006.09.01 04:10close15310.201.90350.00001.9046-2.008044.52
30672006.09.01 04:10sell15340.201.90350.00001.9025
30682006.09.01 04:10sell15350.101.90350.00001.8985
30692006.09.01 04:10sell15360.101.90350.00001.8935
30702006.09.01 04:15close15360.101.90360.00001.8935-1.008043.52
30712006.09.01 04:15close15350.101.90360.00001.8985-1.008042.52
30722006.09.01 04:15close15340.201.90360.00001.9025-2.008040.52
30732006.09.01 04:15buy15370.201.90360.00001.9046
30742006.09.01 04:15buy15380.101.90360.00001.9086
30752006.09.01 04:15buy15390.101.90360.00001.9136
30762006.09.01 04:20close15390.101.90350.00001.9136-1.008039.52
30772006.09.01 04:20close15380.101.90350.00001.9086-1.008038.52
30782006.09.01 04:20close15370.201.90350.00001.9046-2.008036.52
30792006.09.01 04:20sell15400.201.90350.00001.9025
30802006.09.01 04:20sell15410.101.90350.00001.8985
30812006.09.01 04:20sell15420.101.90350.00001.8935
30822006.09.01 06:14close15420.101.90400.00001.8935-5.008031.52
30832006.09.01 06:14close15410.101.90400.00001.8985-5.008026.52
30842006.09.01 06:14close15400.201.90400.00001.9025-10.008016.52
30852006.09.01 06:14buy15430.201.90400.00001.9050
30862006.09.01 06:14buy15440.101.90400.00001.9090
30872006.09.01 06:14buy15450.101.90400.00001.9140
30882006.09.01 09:16close15450.101.90340.00001.9140-6.008010.52
30892006.09.01 09:16close15440.101.90340.00001.9090-6.008004.52
30902006.09.01 09:16close15430.201.90340.00001.9050-12.007992.52
30912006.09.01 09:16sell15460.201.90340.00001.9024
30922006.09.01 09:16sell15470.101.90340.00001.8984
30932006.09.01 09:16sell15480.101.90340.00001.8934
30942006.09.01 10:40close15480.101.90450.00001.8934-11.007981.52
30952006.09.01 10:40close15470.101.90450.00001.8984-11.007970.52
30962006.09.01 10:40close15460.201.90450.00001.9024-22.007948.52
30972006.09.01 10:40buy15490.201.90450.00001.9055
30982006.09.01 10:40buy15500.101.90450.00001.9095
30992006.09.01 10:40buy15510.101.90450.00001.9145
31002006.09.01 11:54close15510.101.90330.00001.9145-12.007936.52
31012006.09.01 11:54close15500.101.90330.00001.9095-12.007924.52
31022006.09.01 11:54close15490.201.90330.00001.9055-24.007900.52
31032006.09.01 11:54sell15520.201.90330.00001.9023
31042006.09.01 11:54sell15530.101.90330.00001.8983
31052006.09.01 11:54sell15540.101.90330.00001.8933
31062006.09.01 13:25close15540.101.90400.00001.8933-7.007893.52
31072006.09.01 13:25close15530.101.90400.00001.8983-7.007886.52
31082006.09.01 13:25close15520.201.90400.00001.9023-14.007872.52
31092006.09.01 13:25buy15550.201.90400.00001.9050
31102006.09.01 13:25buy15560.101.90400.00001.9090
31112006.09.01 13:25buy15570.101.90400.00001.9140
31122006.09.01 13:47t/p15550.201.90500.00001.905020.007892.52
31132006.09.01 14:30close15570.101.90190.00001.9140-21.007871.52
31142006.09.01 14:30close15560.101.90190.00001.9090-21.007850.52
31152006.09.01 14:30sell15580.201.90190.00001.9009
31162006.09.01 14:30sell15590.101.90190.00001.8969
31172006.09.01 14:30sell15600.101.90190.00001.8919
31182006.09.01 14:30t/p15580.201.90090.00001.900920.007870.52
31192006.09.01 14:52t/p15590.101.89690.00001.896950.007920.52
31202006.09.01 16:45close15600.101.90180.00001.89191.007921.52
31212006.09.01 16:45buy15610.201.90180.00001.9028
31222006.09.01 16:45buy15620.101.90180.00001.9068
31232006.09.01 16:45buy15630.101.90180.00001.9118
31242006.09.01 16:58t/p15610.201.90280.00001.902820.007941.52
31252006.09.04 01:00t/p15620.101.90680.00001.906849.657991.17
31262006.09.04 08:20close15630.101.90660.00001.911847.658038.82
31272006.09.04 08:20sell15640.201.90660.00001.9056
31282006.09.04 08:20sell15650.101.90660.00001.9016
31292006.09.04 08:20sell15660.101.90660.00001.8966
31302006.09.04 08:58t/p15640.201.90560.00001.905620.008058.82
31312006.09.04 12:56close15660.101.90580.00001.89668.008066.82
31322006.09.04 12:56close15650.101.90580.00001.90168.008074.82
31332006.09.04 12:56buy15670.201.90580.00001.9068
31342006.09.04 12:56buy15680.101.90580.00001.9108
31352006.09.04 12:56buy15690.101.90580.00001.9158
31362006.09.04 14:17close15690.101.90370.00001.9158-21.008053.82
31372006.09.04 14:17close15680.101.90370.00001.9108-21.008032.82
31382006.09.04 14:17close15670.201.90370.00001.9068-42.007990.82
31392006.09.04 14:17sell15700.201.90370.00001.9027
31402006.09.04 14:17sell15710.101.90370.00001.8987
31412006.09.04 14:17sell15720.101.90370.00001.8937
31422006.09.04 15:50close15720.101.90560.00001.8937-19.007971.82
31432006.09.04 15:50close15710.101.90560.00001.8987-19.007952.82
31442006.09.04 15:50close15700.201.90560.00001.9027-38.007914.82
31452006.09.04 15:50buy15730.201.90560.00001.9066
31462006.09.04 15:50buy15740.101.90560.00001.9106
31472006.09.04 15:50buy15750.101.90560.00001.9156
31482006.09.04 16:43t/p15730.201.90660.00001.906620.007934.82
31492006.09.04 17:15close15750.101.90440.00001.9156-12.007922.82
31502006.09.04 17:15close15740.101.90440.00001.9106-12.007910.82
31512006.09.04 17:15sell15760.201.90440.00001.9034
31522006.09.04 17:15sell15770.101.90440.00001.8994
31532006.09.04 17:15sell15780.101.90440.00001.8944
31542006.09.04 18:19t/p15760.201.90340.00001.903420.007930.82
31552006.09.04 19:05close15780.101.90590.00001.8944-15.007915.82
31562006.09.04 19:05close15770.101.90590.00001.8994-15.007900.82
31572006.09.04 19:05buy15790.201.90590.00001.9069
31582006.09.04 19:05buy15800.101.90590.00001.9109
31592006.09.04 19:05buy15810.101.90590.00001.9159
31602006.09.04 20:20close15810.101.90460.00001.9159-13.007887.82
31612006.09.04 20:20close15800.101.90460.00001.9109-13.007874.82
31622006.09.04 20:20close15790.201.90460.00001.9069-26.007848.82
31632006.09.04 20:20sell15820.201.90460.00001.9036
31642006.09.04 20:20sell15830.101.90460.00001.8996
31652006.09.04 20:20sell15840.101.90460.00001.8946
31662006.09.04 20:25close15840.101.90550.00001.8946-9.007839.82
31672006.09.04 20:25close15830.101.90550.00001.8996-9.007830.82
31682006.09.04 20:25close15820.201.90550.00001.9036-18.007812.82
31692006.09.04 20:25buy15850.201.90550.00001.9065
31702006.09.04 20:25buy15860.101.90550.00001.9105
31712006.09.04 20:25buy15870.101.90550.00001.9155
31722006.09.04 22:22t/p15850.201.90650.00001.906520.007832.82
31732006.09.05 00:06close15870.101.90560.00001.91550.657833.47
31742006.09.05 00:06close15860.101.90560.00001.91050.657834.12
31752006.09.05 00:06sell15880.201.90560.00001.9046
31762006.09.05 00:06sell15890.101.90560.00001.9006
31772006.09.05 00:06sell15900.101.90560.00001.8956
31782006.09.05 01:06t/p15880.201.90460.00001.904620.007854.12
31792006.09.05 07:40close15900.101.90400.00001.895616.007870.12
31802006.09.05 07:40close15890.101.90400.00001.900616.007886.12
31812006.09.05 07:40buy15910.201.90400.00001.9050
31822006.09.05 07:40buy15920.101.90400.00001.9090
31832006.09.05 07:40buy15930.101.90400.00001.9140
31842006.09.05 07:53close15930.101.90330.00001.9140-7.007879.12
31852006.09.05 07:53close15920.101.90330.00001.9090-7.007872.12
31862006.09.05 07:53close15910.201.90330.00001.9050-14.007858.12
31872006.09.05 07:53sell15940.201.90330.00001.9023
31882006.09.05 07:53sell15950.101.90330.00001.8983
31892006.09.05 07:53sell15960.101.90330.00001.8933
31902006.09.05 08:37t/p15940.201.90230.00001.902320.007878.12
31912006.09.05 09:38t/p15950.101.89830.00001.898350.007928.12
31922006.09.05 12:05close15960.101.90000.00001.893333.007961.12
31932006.09.05 12:05buy15970.201.90000.00001.9010
31942006.09.05 12:05buy15980.101.90000.00001.9050
31952006.09.05 12:05buy15990.101.90000.00001.9100
31962006.09.05 14:05close15990.101.89850.00001.9100-15.007946.12
31972006.09.05 14:05close15980.101.89850.00001.9050-15.007931.12
31982006.09.05 14:05close15970.201.89850.00001.9010-30.007901.12
31992006.09.05 14:05sell16000.201.89850.00001.8975
32002006.09.05 14:05sell16010.101.89850.00001.8935
32012006.09.05 14:05sell16020.101.89850.00001.8885
32022006.09.05 14:27t/p16000.201.89750.00001.897520.007921.12
32032006.09.05 16:23t/p16010.101.89350.00001.893550.007971.12
32042006.09.05 20:43close16020.101.89380.00001.888547.008018.12
32052006.09.05 20:43buy16030.201.89380.00001.8948
32062006.09.05 20:43buy16040.101.89380.00001.8988
32072006.09.05 20:43buy16050.101.89380.00001.9038
32082006.09.05 22:15t/p16030.201.89480.00001.894820.008038.12
32092006.09.06 08:00close16050.101.89390.00001.90380.658038.77
32102006.09.06 08:00close16040.101.89390.00001.89880.658039.42
32112006.09.06 08:00sell16060.201.89390.00001.8929
32122006.09.06 08:00sell16070.101.89390.00001.8889
32132006.09.06 08:00sell16080.101.89390.00001.8839
32142006.09.06 09:31t/p16060.201.89290.00001.892920.008059.42
32152006.09.06 11:11t/p16070.101.88890.00001.888950.008109.42
32162006.09.06 13:27t/p16080.101.88390.00001.8839100.008209.42
32172006.09.06 20:00buy16090.201.88280.00001.8838
32182006.09.06 20:00buy16100.101.88280.00001.8878
32192006.09.06 20:00buy16110.101.88280.00001.8928
32202006.09.06 20:12t/p16090.201.88380.00001.883820.008229.42
32212006.09.07 06:05close16110.101.88520.00001.892822.958252.37
32222006.09.07 06:05close16100.101.88520.00001.887822.958275.32
32232006.09.07 06:05sell16120.201.88520.00001.8842
32242006.09.07 06:05sell16130.101.88520.00001.8802
32252006.09.07 06:05sell16140.101.88520.00001.8752
32262006.09.07 07:44t/p16120.201.88420.00001.884220.008295.32
32272006.09.07 09:20close16140.101.88480.00001.87524.008299.32
32282006.09.07 09:20close16130.101.88480.00001.88024.008303.32
32292006.09.07 09:20buy16150.201.88480.00001.8858
32302006.09.07 09:20buy16160.101.88480.00001.8898
32312006.09.07 09:20buy16170.101.88480.00001.8948
32322006.09.07 09:23t/p16150.201.88580.00001.885820.008323.32
32332006.09.07 09:45close16170.101.88250.00001.8948-23.008300.32
32342006.09.07 09:45close16160.101.88250.00001.8898-23.008277.32
32352006.09.07 09:45sell16180.201.88250.00001.8815
32362006.09.07 09:45sell16190.101.88250.00001.8775
32372006.09.07 09:45sell16200.101.88250.00001.8725
32382006.09.07 09:46t/p16180.201.88150.00001.881520.008297.32
32392006.09.07 13:06t/p16190.101.87750.00001.877550.008347.32
32402006.09.07 14:44t/p16200.101.87250.00001.8725100.008447.32
32412006.09.07 17:08buy16210.201.87480.00001.8758
32422006.09.07 17:08buy16220.101.87480.00001.8798
32432006.09.07 17:08buy16230.101.87480.00001.8848
32442006.09.07 18:00t/p16210.201.87580.00001.875820.008467.32
32452006.09.07 21:15close16230.101.87490.00001.88481.008468.32
32462006.09.07 21:15close16220.101.87490.00001.87981.008469.32
32472006.09.07 21:15sell16240.201.87490.00001.8739
32482006.09.07 21:15sell16250.101.87490.00001.8699
32492006.09.07 21:15sell16260.101.87490.00001.8649
32502006.09.07 22:24t/p16240.201.87390.00001.873920.008489.32
32512006.09.07 23:20close16260.101.87570.00001.8649-8.008481.32
32522006.09.07 23:20close16250.101.87570.00001.8699-8.008473.32
32532006.09.07 23:20buy16270.201.87570.00001.8767
32542006.09.07 23:20buy16280.101.87570.00001.8807
32552006.09.07 23:20buy16290.101.87570.00001.8857
32562006.09.07 23:47t/p16270.201.87670.00001.876720.008493.32
32572006.09.08 02:10close16290.101.87390.00001.8857-18.358474.97
32582006.09.08 02:10close16280.101.87390.00001.8807-18.358456.62
32592006.09.08 02:10sell16300.201.87390.00001.8729
32602006.09.08 02:10sell16310.101.87390.00001.8689
32612006.09.08 02:10sell16320.101.87390.00001.8639
32622006.09.08 02:57t/p16300.201.87290.00001.872920.008476.62
32632006.09.08 04:35close16320.101.87460.00001.8639-7.008469.62
32642006.09.08 04:35close16310.101.87460.00001.8689-7.008462.62
32652006.09.08 04:35buy16330.201.87460.00001.8756
32662006.09.08 04:35buy16340.101.87460.00001.8796
32672006.09.08 04:35buy16350.101.87460.00001.8846
32682006.09.08 05:20close16350.101.87360.00001.8846-10.008452.62
32692006.09.08 05:20close16340.101.87360.00001.8796-10.008442.62
32702006.09.08 05:20close16330.201.87360.00001.8756-20.008422.62
32712006.09.08 05:20sell16360.201.87360.00001.8726
32722006.09.08 05:20sell16370.101.87360.00001.8686
32732006.09.08 05:20sell16380.101.87360.00001.8636
32742006.09.08 06:07close16380.101.87400.00001.8636-4.008418.62
32752006.09.08 06:07close16370.101.87400.00001.8686-4.008414.62
32762006.09.08 06:07close16360.201.87400.00001.8726-8.008406.62
32772006.09.08 06:07buy16390.201.87400.00001.8750
32782006.09.08 06:07buy16400.101.87400.00001.8790
32792006.09.08 06:07buy16410.101.87400.00001.8840
32802006.09.08 07:14t/p16390.201.87500.00001.875020.008426.62
32812006.09.08 07:45close16410.101.87300.00001.8840-10.008416.62
32822006.09.08 07:45close16400.101.87300.00001.8790-10.008406.62
32832006.09.08 07:45sell16420.201.87300.00001.8720
32842006.09.08 07:45sell16430.101.87300.00001.8680
32852006.09.08 07:45sell16440.101.87300.00001.8630
32862006.09.08 09:16t/p16420.201.87200.00001.872020.008426.62
32872006.09.08 14:36t/p16430.101.86800.00001.868050.008476.62
32882006.09.08 16:23t/p16440.101.86300.00001.8630100.008576.62
32892006.09.08 18:50buy16450.201.86600.00001.8670
32902006.09.08 18:50buy16460.101.86600.00001.8710
32912006.09.08 18:50buy16470.101.86600.00001.8760
32922006.09.08 19:55close16470.101.86500.00001.8760-10.008566.62
32932006.09.08 19:55close16460.101.86500.00001.8710-10.008556.62
32942006.09.08 19:55close16450.201.86500.00001.8670-20.008536.62
32952006.09.08 19:55sell16480.201.86500.00001.8640
32962006.09.08 19:55sell16490.101.86500.00001.8600
32972006.09.08 19:55sell16500.101.86500.00001.8550
32982006.09.08 20:00close16500.101.86550.00001.8550-5.008531.62
32992006.09.08 20:00close16490.101.86550.00001.8600-5.008526.62
33002006.09.08 20:00close16480.201.86550.00001.8640-10.008516.62
33012006.09.08 20:00buy16510.201.86550.00001.8665
33022006.09.08 20:00buy16520.101.86550.00001.8705
33032006.09.08 20:00buy16530.101.86550.00001.8755
33042006.09.08 21:30close16530.101.86500.00001.8755-5.008511.62
33052006.09.08 21:30close16520.101.86500.00001.8705-5.008506.62
33062006.09.08 21:30close16510.201.86500.00001.8665-10.008496.62
33072006.09.08 21:30sell16540.201.86500.00001.8640
33082006.09.08 21:30sell16550.101.86500.00001.8600
33092006.09.08 21:30sell16560.101.86500.00001.8550
33102006.09.11 01:05close16560.101.86570.00001.8550-6.798489.84
33112006.09.11 01:05close16550.101.86570.00001.8600-6.798483.05
33122006.09.11 01:05close16540.201.86570.00001.8640-13.578469.48
33132006.09.11 01:05buy16570.201.86570.00001.8667
33142006.09.11 01:05buy16580.101.86570.00001.8707
33152006.09.11 01:05buy16590.101.86570.00001.8757
33162006.09.11 01:54t/p16570.201.86670.00001.866720.008489.48
33172006.09.11 03:00close16590.101.86400.00001.8757-17.008472.48
33182006.09.11 03:00close16580.101.86400.00001.8707-17.008455.48
33192006.09.11 03:00sell16600.201.86400.00001.8630
33202006.09.11 03:00sell16610.101.86400.00001.8590
33212006.09.11 03:00sell16620.101.86400.00001.8540
33222006.09.11 05:38close16620.101.86540.00001.8540-14.008441.48
33232006.09.11 05:38close16610.101.86540.00001.8590-14.008427.48
33242006.09.11 05:38close16600.201.86540.00001.8630-28.008399.48
33252006.09.11 05:38buy16630.201.86540.00001.8664
33262006.09.11 05:38buy16640.101.86540.00001.8704
33272006.09.11 05:38buy16650.101.86540.00001.8754
33282006.09.11 07:06t/p16630.201.86640.00001.866420.008419.48
33292006.09.11 08:25close16650.101.86510.00001.8754-3.008416.48
33302006.09.11 08:25close16640.101.86510.00001.8704-3.008413.48
33312006.09.11 08:25sell16660.201.86510.00001.8641
33322006.09.11 08:25sell16670.101.86510.00001.8601
33332006.09.11 08:25sell16680.101.86510.00001.8551
33342006.09.11 09:20close16680.101.86670.00001.8551-16.008397.48
33352006.09.11 09:20close16670.101.86670.00001.8601-16.008381.48
33362006.09.11 09:20close16660.201.86670.00001.8641-32.008349.48
33372006.09.11 09:20buy16690.201.86670.00001.8677
33382006.09.11 09:20buy16700.101.86670.00001.8717
33392006.09.11 09:20buy16710.101.86670.00001.8767
33402006.09.11 10:03t/p16690.201.86770.00001.867720.008369.48
33412006.09.11 11:05close16710.101.86500.00001.8767-17.008352.48
33422006.09.11 11:05close16700.101.86500.00001.8717-17.008335.48
33432006.09.11 11:05sell16720.201.86500.00001.8640
33442006.09.11 11:05sell16730.101.86500.00001.8600
33452006.09.11 11:05sell16740.101.86500.00001.8550
33462006.09.11 11:20t/p16720.201.86400.00001.864020.008355.48
33472006.09.11 12:05close16740.101.86790.00001.8550-29.008326.48
33482006.09.11 12:05close16730.101.86790.00001.8600-29.008297.48
33492006.09.11 12:05buy16750.201.86790.00001.8689
33502006.09.11 12:05buy16760.101.86790.00001.8729
33512006.09.11 12:05buy16770.101.86790.00001.8779
33522006.09.11 12:57close16770.101.86570.00001.8779-22.008275.48
33532006.09.11 12:57close16760.101.86570.00001.8729-22.008253.48
33542006.09.11 12:57close16750.201.86570.00001.8689-44.008209.48
33552006.09.11 12:57sell16780.201.86570.00001.8647
33562006.09.11 12:57sell16790.101.86570.00001.8607
33572006.09.11 12:57sell16800.101.86570.00001.8557
33582006.09.11 13:05t/p16780.201.86470.00001.864720.008229.48
33592006.09.11 16:09t/p16790.101.86070.00001.860750.008279.48
33602006.09.11 19:05close16800.101.86420.00001.855715.008294.48
33612006.09.11 19:05buy16810.201.86420.00001.8652
33622006.09.11 19:05buy16820.101.86420.00001.8692
33632006.09.11 19:05buy16830.101.86420.00001.8742
33642006.09.11 21:05t/p16810.201.86520.00001.865220.008314.48
33652006.09.12 06:27t/p16820.101.86920.00001.869249.658364.13
33662006.09.12 08:00close16830.101.86810.00001.874238.658402.78
33672006.09.12 08:00sell16840.201.86810.00001.8671
33682006.09.12 08:00sell16850.101.86810.00001.8631
33692006.09.12 08:00sell16860.101.86810.00001.8581
33702006.09.12 08:08t/p16840.201.86710.00001.867120.008422.78
33712006.09.12 10:40close16860.101.87210.00001.8581-40.008382.78
33722006.09.12 10:40close16850.101.87210.00001.8631-40.008342.78
33732006.09.12 10:40buy16870.201.87210.00001.8731
33742006.09.12 10:40buy16880.101.87210.00001.8771
33752006.09.12 10:40buy16890.101.87210.00001.8821
33762006.09.12 11:07t/p16870.201.87310.00001.873120.008362.78
33772006.09.12 14:40close16890.101.87260.00001.88215.008367.78
33782006.09.12 14:40close16880.101.87260.00001.87715.008372.78
33792006.09.12 14:40sell16900.201.87260.00001.8716
33802006.09.12 14:40sell16910.101.87260.00001.8676
33812006.09.12 14:40sell16920.101.87260.00001.8626
33822006.09.12 16:17t/p16900.201.87160.00001.871620.008392.78
33832006.09.12 16:48close16920.101.87450.00001.8626-19.008373.78
33842006.09.12 16:48close16910.101.87450.00001.8676-19.008354.78
33852006.09.12 16:48buy16930.201.87450.00001.8755
33862006.09.12 16:48buy16940.101.87450.00001.8795
33872006.09.12 16:48buy16950.101.87450.00001.8845
33882006.09.12 16:55t/p16930.201.87550.00001.875520.008374.78
33892006.09.12 18:35close16950.101.87340.00001.8845-11.008363.78
33902006.09.12 18:35close16940.101.87340.00001.8795-11.008352.78
33912006.09.12 18:35sell16960.201.87340.00001.8724
33922006.09.12 18:35sell16970.101.87340.00001.8684
33932006.09.12 18:35sell16980.101.87340.00001.8634
33942006.09.12 20:08t/p16960.201.87240.00001.872420.008372.78
33952006.09.12 21:07close16980.101.87450.00001.8634-11.008361.78
33962006.09.12 21:07close16970.101.87450.00001.8684-11.008350.78
33972006.09.12 21:07buy16990.201.87450.00001.8755
33982006.09.12 21:07buy17000.101.87450.00001.8795
33992006.09.12 21:07buy17010.101.87450.00001.8845
34002006.09.12 22:06t/p16990.201.87550.00001.875520.008370.78
34012006.09.12 23:14close17010.101.87340.00001.8845-11.008359.78
34022006.09.12 23:14close17000.101.87340.00001.8795-11.008348.78
34032006.09.12 23:14sell17020.201.87340.00001.8724
34042006.09.12 23:14sell17030.101.87340.00001.8684
34052006.09.12 23:14sell17040.101.87340.00001.8634
34062006.09.13 01:05close17040.101.87500.00001.8634-15.798333.00
34072006.09.13 01:05close17030.101.87500.00001.8684-15.798317.21
34082006.09.13 01:05close17020.201.87500.00001.8724-31.578285.64
34092006.09.13 01:05buy17050.201.87500.00001.8760
34102006.09.13 01:05buy17060.101.87500.00001.8800
34112006.09.13 01:05buy17070.101.87500.00001.8850
34122006.09.13 01:20close17070.101.87390.00001.8850-11.008274.64
34132006.09.13 01:20close17060.101.87390.00001.8800-11.008263.64
34142006.09.13 01:20close17050.201.87390.00001.8760-22.008241.64
34152006.09.13 01:20sell17080.201.87390.00001.8729
34162006.09.13 01:20sell17090.101.87390.00001.8689
34172006.09.13 01:20sell17100.101.87390.00001.8639
34182006.09.13 02:13t/p17080.201.87290.00001.872920.008261.64
34192006.09.13 05:55close17100.101.87240.00001.863915.008276.64
34202006.09.13 05:55close17090.101.87240.00001.868915.008291.64
34212006.09.13 05:55buy17110.201.87240.00001.8734
34222006.09.13 05:55buy17120.101.87240.00001.8774
34232006.09.13 05:55buy17130.101.87240.00001.8824
34242006.09.13 06:25t/p17110.201.87340.00001.873420.008311.64
34252006.09.13 11:10close17130.101.87320.00001.88248.008319.64
34262006.09.13 11:10close17120.101.87320.00001.87748.008327.64
34272006.09.13 11:10sell17140.201.87320.00001.8722
34282006.09.13 11:10sell17150.101.87320.00001.8682
34292006.09.13 11:10sell17160.101.87320.00001.8632
34302006.09.13 11:12t/p17140.201.87220.00001.872220.008347.64
34312006.09.13 12:55close17160.101.87420.00001.8632-10.008337.64
34322006.09.13 12:55close17150.101.87420.00001.8682-10.008327.64
34332006.09.13 12:55buy17170.201.87420.00001.8752
34342006.09.13 12:55buy17180.101.87420.00001.8792
34352006.09.13 12:55buy17190.101.87420.00001.8842
34362006.09.13 13:58t/p17170.201.87520.00001.875220.008347.64
34372006.09.13 14:20close17190.101.87290.00001.8842-13.008334.64
34382006.09.13 14:20close17180.101.87290.00001.8792-13.008321.64
34392006.09.13 14:20sell17200.201.87290.00001.8719
34402006.09.13 14:20sell17210.101.87290.00001.8679
34412006.09.13 14:20sell17220.101.87290.00001.8629
34422006.09.13 15:10close17220.101.87470.00001.8629-18.008303.64
34432006.09.13 15:10close17210.101.87470.00001.8679-18.008285.64
34442006.09.13 15:10close17200.201.87470.00001.8719-36.008249.64
34452006.09.13 15:10buy17230.201.87470.00001.8757
34462006.09.13 15:10buy17240.101.87470.00001.8797
34472006.09.13 15:10buy17250.101.87470.00001.8847
34482006.09.13 15:26t/p17230.201.87570.00001.875720.008269.64
34492006.09.14 04:05close17250.101.87690.00001.884720.958290.59
34502006.09.14 04:05close17240.101.87690.00001.879720.958311.54
34512006.09.14 04:05sell17260.201.87690.00001.8759
34522006.09.14 04:05sell17270.101.87690.00001.8719
34532006.09.14 04:05sell17280.101.87690.00001.8669
34542006.09.14 07:56t/p17260.201.87590.00001.875920.008331.54
34552006.09.14 08:35close17280.101.87740.00001.8669-5.008326.54
34562006.09.14 08:35close17270.101.87740.00001.8719-5.008321.54
34572006.09.14 08:35buy17290.201.87740.00001.8784
34582006.09.14 08:35buy17300.101.87740.00001.8824
34592006.09.14 08:35buy17310.101.87740.00001.8874
34602006.09.14 09:21t/p17290.201.87840.00001.878420.008341.54
34612006.09.14 12:13t/p17300.101.88240.00001.882450.008391.54
34622006.09.14 14:29t/p17310.101.88740.00001.8874100.008491.54
34632006.09.14 20:25sell17320.201.88820.00001.8872
34642006.09.14 20:25sell17330.101.88820.00001.8832
34652006.09.14 20:25sell17340.101.88820.00001.8782
34662006.09.14 20:52t/p17320.201.88720.00001.887220.008511.54
34672006.09.15 04:00close17340.101.88610.00001.878221.228532.76
34682006.09.15 04:00close17330.101.88610.00001.883221.228553.97
34692006.09.15 04:00buy17350.201.88610.00001.8871
34702006.09.15 04:00buy17360.101.88610.00001.8911
34712006.09.15 04:00buy17370.101.88610.00001.8961
34722006.09.15 06:45t/p17350.201.88710.00001.887120.008573.97
34732006.09.15 09:10close17370.101.88610.00001.89610.008573.97
34742006.09.15 09:10close17360.101.88610.00001.89110.008573.97
34752006.09.15 09:10sell17380.201.88610.00001.8851
34762006.09.15 09:10sell17390.101.88610.00001.8811
34772006.09.15 09:10sell17400.101.88610.00001.8761
34782006.09.15 09:39t/p17380.201.88510.00001.885120.008593.97
34792006.09.15 12:56t/p17390.101.88110.00001.881150.008643.97
34802006.09.15 14:55close17400.101.88210.00001.876140.008683.97
34812006.09.15 14:55buy17410.201.88210.00001.8831
34822006.09.15 14:55buy17420.101.88210.00001.8871
34832006.09.15 14:55buy17430.101.88210.00001.8921
34842006.09.15 15:20close17430.101.88100.00001.8921-11.008672.97
34852006.09.15 15:20close17420.101.88100.00001.8871-11.008661.97
34862006.09.15 15:20close17410.201.88100.00001.8831-22.008639.97
34872006.09.15 15:20sell17440.201.88100.00001.8800
34882006.09.15 15:20sell17450.101.88100.00001.8760
34892006.09.15 15:20sell17460.101.88100.00001.8710
34902006.09.15 15:31t/p17440.201.88000.00001.880020.008659.97
34912006.09.15 15:50t/p17450.101.87600.00001.876050.008709.97
34922006.09.15 20:45close17460.101.87810.00001.871029.008738.97
34932006.09.15 20:45buy17470.201.87810.00001.8791
34942006.09.15 20:45buy17480.101.87810.00001.8831
34952006.09.15 20:45buy17490.101.87810.00001.8881
34962006.09.15 21:26t/p17470.201.87910.00001.879120.008758.97
34972006.09.18 00:15close17490.101.87770.00001.8881-4.358754.62
34982006.09.18 00:15close17480.101.87770.00001.8831-4.358750.27
34992006.09.18 00:15sell17500.201.87770.00001.8767
35002006.09.18 00:15sell17510.101.87770.00001.8727
35012006.09.18 00:15sell17520.101.87770.00001.8677
35022006.09.18 00:32t/p17500.201.87670.00001.876720.008770.27
35032006.09.18 02:26close17520.101.87940.00001.8677-17.008753.27
35042006.09.18 02:26close17510.101.87940.00001.8727-17.008736.27
35052006.09.18 02:26buy17530.201.87940.00001.8804
35062006.09.18 02:26buy17540.101.87940.00001.8844
35072006.09.18 02:26buy17550.101.87940.00001.8894
35082006.09.18 05:13t/p17530.201.88040.00001.880420.008756.27
35092006.09.18 07:45close17550.101.87960.00001.88942.008758.27
35102006.09.18 07:45close17540.101.87960.00001.88442.008760.27
35112006.09.18 07:45sell17560.201.87960.00001.8786
35122006.09.18 07:45sell17570.101.87960.00001.8746
35132006.09.18 07:45sell17580.101.87960.00001.8696
35142006.09.18 07:59close17580.101.88040.00001.8696-8.008752.27
35152006.09.18 07:59close17570.101.88040.00001.8746-8.008744.27
35162006.09.18 07:59close17560.201.88040.00001.8786-16.008728.27
35172006.09.18 07:59buy17590.201.88040.00001.8814
35182006.09.18 07:59buy17600.101.88040.00001.8854
35192006.09.18 07:59buy17610.101.88040.00001.8904
35202006.09.18 08:07t/p17590.201.88140.00001.881420.008748.27
35212006.09.18 11:02close17610.101.87940.00001.8904-10.008738.27
35222006.09.18 11:02close17600.101.87940.00001.8854-10.008728.27
35232006.09.18 11:02sell17620.201.87940.00001.8784
35242006.09.18 11:02sell17630.101.87940.00001.8744
35252006.09.18 11:02sell17640.101.87940.00001.8694
35262006.09.18 11:05t/p17620.201.87840.00001.878420.008748.27
35272006.09.18 12:05t/p17630.101.87440.00001.874450.008798.27
35282006.09.18 14:30close17640.101.87670.00001.869427.008825.27
35292006.09.18 14:30buy17650.201.87670.00001.8777
35302006.09.18 14:30buy17660.101.87670.00001.8817
35312006.09.18 14:30buy17670.101.87670.00001.8867
35322006.09.18 15:00t/p17650.201.87770.00001.877720.008845.27
35332006.09.19 01:19t/p17660.101.88170.00001.881749.658894.92
35342006.09.19 03:25close17670.101.88050.00001.886737.658932.57
35352006.09.19 03:25sell17680.201.88050.00001.8795
35362006.09.19 03:25sell17690.101.88050.00001.8755
35372006.09.19 03:25sell17700.101.88050.00001.8705
35382006.09.19 04:08close17700.101.88090.00001.8705-4.008928.57
35392006.09.19 04:08close17690.101.88090.00001.8755-4.008924.57
35402006.09.19 04:08close17680.201.88090.00001.8795-8.008916.57
35412006.09.19 04:08buy17710.201.88090.00001.8819
35422006.09.19 04:08buy17720.101.88090.00001.8859
35432006.09.19 04:08buy17730.101.88090.00001.8909
35442006.09.19 04:58t/p17710.201.88190.00001.881920.008936.57
35452006.09.19 07:55close17730.101.88060.00001.8909-3.008933.57
35462006.09.19 07:55close17720.101.88060.00001.8859-3.008930.57
35472006.09.19 07:55sell17740.201.88060.00001.8796
35482006.09.19 07:55sell17750.101.88060.00001.8756
35492006.09.19 07:55sell17760.101.88060.00001.8706
35502006.09.19 08:45close17760.101.88250.00001.8706-19.008911.57
35512006.09.19 08:45close17750.101.88250.00001.8756-19.008892.57
35522006.09.19 08:45close17740.201.88250.00001.8796-38.008854.57
35532006.09.19 08:45buy17770.201.88250.00001.8835
35542006.09.19 08:45buy17780.101.88250.00001.8875
35552006.09.19 08:45buy17790.101.88250.00001.8925
35562006.09.19 09:48close17790.101.88030.00001.8925-22.008832.57
35572006.09.19 09:48close17780.101.88030.00001.8875-22.008810.57
35582006.09.19 09:48close17770.201.88030.00001.8835-44.008766.57
35592006.09.19 09:48sell17800.201.88030.00001.8793
35602006.09.19 09:48sell17810.101.88030.00001.8753
35612006.09.19 09:48sell17820.101.88030.00001.8703
35622006.09.19 09:53t/p17800.201.87930.00001.879320.008786.57
35632006.09.19 12:40close17820.101.88040.00001.8703-1.008785.57
35642006.09.19 12:40close17810.101.88040.00001.8753-1.008784.57
35652006.09.19 12:40buy17830.201.88040.00001.8814
35662006.09.19 12:40buy17840.101.88040.00001.8854
35672006.09.19 12:40buy17850.101.88040.00001.8904
35682006.09.19 13:11t/p17830.201.88140.00001.881420.008804.57
35692006.09.19 14:41t/p17840.101.88540.00001.885450.008854.57
35702006.09.19 17:25close17850.101.88320.00001.890428.008882.57
35712006.09.19 17:25sell17860.201.88320.00001.8822
35722006.09.19 17:25sell17870.101.88320.00001.8782
35732006.09.19 17:25sell17880.101.88320.00001.8732
35742006.09.19 17:42t/p17860.201.88220.00001.882220.008902.57
35752006.09.19 22:31close17880.101.88170.00001.873215.008917.57
35762006.09.19 22:31close17870.101.88170.00001.878215.008932.57
35772006.09.19 22:31buy17890.201.88170.00001.8827
35782006.09.19 22:31buy17900.101.88170.00001.8867
35792006.09.19 22:31buy17910.101.88170.00001.8917
35802006.09.19 23:00t/p17890.201.88270.00001.882720.008952.57
35812006.09.19 23:40close17910.101.88120.00001.8917-5.008947.57
35822006.09.19 23:40close17900.101.88120.00001.8867-5.008942.57
35832006.09.19 23:40sell17920.201.88120.00001.8802
35842006.09.19 23:40sell17930.101.88120.00001.8762
35852006.09.19 23:40sell17940.101.88120.00001.8712
35862006.09.20 01:35close17940.101.88190.00001.8712-6.798935.79
35872006.09.20 01:35close17930.101.88190.00001.8762-6.798929.00
35882006.09.20 01:35close17920.201.88190.00001.8802-13.578915.43
35892006.09.20 01:35buy17950.201.88190.00001.8829
35902006.09.20 01:35buy17960.101.88190.00001.8869
35912006.09.20 01:35buy17970.101.88190.00001.8919
35922006.09.20 03:29t/p17950.201.88290.00001.882920.008935.43
35932006.09.20 07:36close17970.101.88300.00001.891911.008946.43
35942006.09.20 07:36close17960.101.88300.00001.886911.008957.43
35952006.09.20 07:36sell17980.201.88300.00001.8820
35962006.09.20 07:36sell17990.101.88300.00001.8780
35972006.09.20 07:36sell18000.101.88300.00001.8730
35982006.09.20 08:55close18000.101.88430.00001.8730-13.008944.43
35992006.09.20 08:55close17990.101.88430.00001.8780-13.008931.43
36002006.09.20 08:55close17980.201.88430.00001.8820-26.008905.43
36012006.09.20 08:55buy18010.201.88430.00001.8853
36022006.09.20 08:55buy18020.101.88430.00001.8893
36032006.09.20 08:55buy18030.101.88430.00001.8943
36042006.09.20 09:30close18030.101.88250.00001.8943-18.008887.43
36052006.09.20 09:30close18020.101.88250.00001.8893-18.008869.43
36062006.09.20 09:30close18010.201.88250.00001.8853-36.008833.43
36072006.09.20 09:30sell18040.201.88250.00001.8815
36082006.09.20 09:30sell18050.101.88250.00001.8775
36092006.09.20 09:30sell18060.101.88250.00001.8725
36102006.09.20 09:50t/p18040.201.88150.00001.881520.008853.43
36112006.09.20 13:20close18060.101.88360.00001.8725-11.008842.43
36122006.09.20 13:20close18050.101.88360.00001.8775-11.008831.43
36132006.09.20 13:20buy18070.201.88360.00001.8846
36142006.09.20 13:20buy18080.101.88360.00001.8886
36152006.09.20 13:20buy18090.101.88360.00001.8936
36162006.09.20 15:01t/p18070.201.88460.00001.884620.008851.43
36172006.09.20 16:57t/p18080.101.88860.00001.888650.008901.43
36182006.09.20 21:13close18090.101.88840.00001.893648.008949.43
36192006.09.20 21:13sell18100.201.88840.00001.8874
36202006.09.20 21:13sell18110.101.88840.00001.8834
36212006.09.20 21:13sell18120.101.88840.00001.8784
36222006.09.20 21:43t/p18100.201.88740.00001.887420.008969.43
36232006.09.21 02:10close18120.101.88820.00001.87842.658972.08
36242006.09.21 02:10close18110.101.88820.00001.88342.658974.72
36252006.09.21 02:10buy18130.201.88820.00001.8892
36262006.09.21 02:10buy18140.101.88820.00001.8932
36272006.09.21 02:10buy18150.101.88820.00001.8982
36282006.09.21 02:24t/p18130.201.88920.00001.889220.008994.72
36292006.09.21 07:31close18150.101.89070.00001.898225.009019.72
36302006.09.21 07:31close18140.101.89070.00001.893225.009044.72
36312006.09.21 07:31sell18160.201.89070.00001.8897
36322006.09.21 07:31sell18170.101.89070.00001.8857
36332006.09.21 07:31sell18180.101.89070.00001.8807
36342006.09.21 07:40close18180.101.89130.00001.8807-6.009038.72
36352006.09.21 07:40close18170.101.89130.00001.8857-6.009032.72
36362006.09.21 07:40close18160.201.89130.00001.8897-12.009020.72
36372006.09.21 07:40buy18190.201.89130.00001.8923
36382006.09.21 07:40buy18200.101.89130.00001.8963
36392006.09.21 07:40buy18210.101.89130.00001.9013
36402006.09.21 07:43t/p18190.201.89230.00001.892320.009040.72
36412006.09.21 12:19t/p18200.101.89630.00001.896350.009090.72
36422006.09.21 16:10close18210.101.89690.00001.901356.009146.72
36432006.09.21 16:10sell18220.201.89690.00001.8959
36442006.09.21 16:10sell18230.101.89690.00001.8919
36452006.09.21 16:10sell18240.101.89690.00001.8869
36462006.09.21 16:17t/p18220.201.89590.00001.895920.009166.72
36472006.09.21 18:10close18240.101.89920.00001.8869-23.009143.72
36482006.09.21 18:10close18230.101.89920.00001.8919-23.009120.72
36492006.09.21 18:10buy18250.201.89920.00001.9002
36502006.09.21 18:10buy18260.101.89920.00001.9042
36512006.09.21 18:10buy18270.101.89920.00001.9092
36522006.09.21 18:14t/p18250.201.90020.00001.900220.009140.72
36532006.09.22 03:45close18270.101.90190.00001.909226.659167.37
36542006.09.22 03:45close18260.101.90190.00001.904226.659194.02
36552006.09.22 03:45sell18280.201.90190.00001.9009
36562006.09.22 03:45sell18290.101.90190.00001.8969
36572006.09.22 03:45sell18300.101.90190.00001.8919
36582006.09.22 05:24t/p18280.201.90090.00001.900920.009214.02
36592006.09.22 08:15close18300.101.90220.00001.8919-3.009211.02
36602006.09.22 08:15close18290.101.90220.00001.8969-3.009208.02
36612006.09.22 08:15buy18310.201.90220.00001.9032
36622006.09.22 08:15buy18320.101.90220.00001.9072
36632006.09.22 08:15buy18330.101.90220.00001.9122
36642006.09.22 08:41t/p18310.201.90320.00001.903220.009228.02
36652006.09.22 11:45close18330.101.90370.00001.912215.009243.02
36662006.09.22 11:45close18320.101.90370.00001.907215.009258.02
36672006.09.22 11:45sell18340.201.90370.00001.9027
36682006.09.22 11:45sell18350.101.90370.00001.8987
36692006.09.22 11:45sell18360.101.90370.00001.8937
36702006.09.22 11:55t/p18340.201.90270.00001.902720.009278.02
36712006.09.25 01:25close18360.101.90110.00001.893726.229304.24
36722006.09.25 01:25close18350.101.90110.00001.898726.229330.45
36732006.09.25 01:25buy18370.201.90110.00001.9021
36742006.09.25 01:25buy18380.101.90110.00001.9061
36752006.09.25 01:25buy18390.101.90110.00001.9111
36762006.09.25 03:59t/p18370.201.90210.00001.902120.009350.45
36772006.09.25 08:33t/p18380.101.90610.00001.906150.009400.45
36782006.09.25 09:55close18390.101.90370.00001.911126.009426.45
36792006.09.25 09:55sell18400.201.90370.00001.9027
36802006.09.25 09:55sell18410.101.90370.00001.8987
36812006.09.25 09:55sell18420.101.90370.00001.8937
36822006.09.25 09:56t/p18400.201.90270.00001.902720.009446.45
36832006.09.25 16:37t/p18410.101.89870.00001.898750.009496.45
36842006.09.25 19:20close18420.101.90140.00001.893723.009519.45
36852006.09.25 19:20buy18430.201.90140.00001.9024
36862006.09.25 19:20buy18440.101.90140.00001.9064
36872006.09.25 19:20buy18450.101.90140.00001.9114
36882006.09.25 22:05close18450.101.90070.00001.9114-7.009512.45
36892006.09.25 22:05close18440.101.90070.00001.9064-7.009505.45
36902006.09.25 22:05close18430.201.90070.00001.9024-14.009491.45
36912006.09.25 22:05sell18460.201.90070.00001.8997
36922006.09.25 22:05sell18470.101.90070.00001.8957
36932006.09.25 22:05sell18480.101.90070.00001.8907
36942006.09.25 22:30t/p18460.201.89970.00001.899720.009511.45
36952006.09.26 01:29close18480.101.90050.00001.89072.219513.67
36962006.09.26 01:29close18470.101.90050.00001.89572.219515.88
36972006.09.26 01:29buy18490.201.90050.00001.9015
36982006.09.26 01:29buy18500.101.90050.00001.9055
36992006.09.26 01:29buy18510.101.90050.00001.9105
37002006.09.26 01:41t/p18490.201.90150.00001.901520.009535.88
37012006.09.26 04:20close18510.101.90160.00001.910511.009546.88
37022006.09.26 04:20close18500.101.90160.00001.905511.009557.88
37032006.09.26 04:20sell18520.201.90160.00001.9006
37042006.09.26 04:20sell18530.101.90160.00001.8966
37052006.09.26 04:20sell18540.101.90160.00001.8916
37062006.09.26 04:25t/p18520.201.90060.00001.900620.009577.88
37072006.09.26 10:15t/p18530.101.89660.00001.896650.009627.88
37082006.09.26 14:21close18540.101.89690.00001.891647.009674.88
37092006.09.26 14:21buy18550.201.89690.00001.8979
37102006.09.26 14:21buy18560.101.89690.00001.9019
37112006.09.26 14:21buy18570.101.89690.00001.9069
37122006.09.26 14:41close18570.101.89510.00001.9069-18.009656.88
37132006.09.26 14:41close18560.101.89510.00001.9019-18.009638.88
37142006.09.26 14:41close18550.201.89510.00001.8979-36.009602.88
37152006.09.26 14:41sell18580.201.89510.00001.8941
37162006.09.26 14:41sell18590.101.89510.00001.8901
37172006.09.26 14:41sell18600.101.89510.00001.8851
37182006.09.26 15:01close18600.101.89600.00001.8851-9.009593.88
37192006.09.26 15:01close18590.101.89600.00001.8901-9.009584.88
37202006.09.26 15:01close18580.201.89600.00001.8941-18.009566.88
37212006.09.26 15:01buy18610.201.89600.00001.8970
37222006.09.26 15:01buy18620.101.89600.00001.9010
37232006.09.26 15:01buy18630.101.89600.00001.9060
37242006.09.26 15:10close18630.101.89550.00001.9060-5.009561.88
37252006.09.26 15:10close18620.101.89550.00001.9010-5.009556.88
37262006.09.26 15:10close18610.201.89550.00001.8970-10.009546.88
37272006.09.26 15:10sell18640.201.89550.00001.8945
37282006.09.26 15:10sell18650.101.89550.00001.8905
37292006.09.26 15:10sell18660.101.89550.00001.8855
37302006.09.26 15:26close18660.101.89590.00001.8855-4.009542.88
37312006.09.26 15:26close18650.101.89590.00001.8905-4.009538.88
37322006.09.26 15:26close18640.201.89590.00001.8945-8.009530.88
37332006.09.26 15:26buy18670.201.89590.00001.8969
37342006.09.26 15:26buy18680.101.89590.00001.9009
37352006.09.26 15:26buy18690.101.89590.00001.9059
37362006.09.26 15:34t/p18670.201.89690.00001.896920.009550.88
37372006.09.26 16:10close18690.101.89380.00001.9059-21.009529.88
37382006.09.26 16:10close18680.101.89380.00001.9009-21.009508.88
37392006.09.26 16:10sell18700.201.89380.00001.8928
37402006.09.26 16:10sell18710.101.89380.00001.8888
37412006.09.26 16:10sell18720.101.89380.00001.8838
37422006.09.26 17:31close18720.101.89660.00001.8838-28.009480.88
37432006.09.26 17:31close18710.101.89660.00001.8888-28.009452.88
37442006.09.26 17:31close18700.201.89660.00001.8928-56.009396.88
37452006.09.26 17:31buy18730.201.89660.00001.8976
37462006.09.26 17:31buy18740.101.89660.00001.9016
37472006.09.26 17:31buy18750.101.89660.00001.9066
37482006.09.26 17:56close18750.101.89540.00001.9066-12.009384.88
37492006.09.26 17:56close18740.101.89540.00001.9016-12.009372.88
37502006.09.26 17:56close18730.201.89540.00001.8976-24.009348.88
37512006.09.26 17:56sell18760.201.89540.00001.8944
37522006.09.26 17:56sell18770.101.89540.00001.8904
37532006.09.26 17:56sell18780.101.89540.00001.8854
37542006.09.26 18:10close18780.101.89600.00001.8854-6.009342.88
37552006.09.26 18:10close18770.101.89600.00001.8904-6.009336.88
37562006.09.26 18:10close18760.201.89600.00001.8944-12.009324.88
37572006.09.26 18:10buy18790.201.89600.00001.8970
37582006.09.26 18:10buy18800.101.89600.00001.9010
37592006.09.26 18:10buy18810.101.89600.00001.9060
37602006.09.26 18:22close18810.101.89520.00001.9060-8.009316.88
37612006.09.26 18:22close18800.101.89520.00001.9010-8.009308.88
37622006.09.26 18:22close18790.201.89520.00001.8970-16.009292.88
37632006.09.26 18:22sell18820.201.89520.00001.8942
37642006.09.26 18:22sell18830.101.89520.00001.8902
37652006.09.26 18:22sell18840.101.89520.00001.8852
37662006.09.26 18:30t/p18820.201.89420.00001.894220.009312.88
37672006.09.26 20:39close18840.101.89610.00001.8852-9.009303.88
37682006.09.26 20:39close18830.101.89610.00001.8902-9.009294.88
37692006.09.26 20:39buy18850.201.89610.00001.8971
37702006.09.26 20:39buy18860.101.89610.00001.9011
37712006.09.26 20:39buy18870.101.89610.00001.9061
37722006.09.26 21:35close18870.101.89500.00001.9061-11.009283.88
37732006.09.26 21:35close18860.101.89500.00001.9011-11.009272.88
37742006.09.26 21:35close18850.201.89500.00001.8971-22.009250.88
37752006.09.26 21:35sell18880.201.89500.00001.8940
37762006.09.26 21:35sell18890.101.89500.00001.8900
37772006.09.26 21:35sell18900.101.89500.00001.8850
37782006.09.26 22:04t/p18880.201.89400.00001.894020.009270.88
37792006.09.27 01:15close18900.101.89480.00001.88502.219273.10
37802006.09.27 01:15close18890.101.89480.00001.89002.219275.31
37812006.09.27 01:15buy18910.201.89480.00001.8958
37822006.09.27 01:15buy18920.101.89480.00001.8998
37832006.09.27 01:15buy18930.101.89480.00001.9048
37842006.09.27 02:10t/p18910.201.89580.00001.895820.009295.31
37852006.09.27 03:00close18930.101.89450.00001.9048-3.009292.31
37862006.09.27 03:00close18920.101.89450.00001.8998-3.009289.31
37872006.09.27 03:00sell18940.201.89450.00001.8935
37882006.09.27 03:00sell18950.101.89450.00001.8895
37892006.09.27 03:00sell18960.101.89450.00001.8845
37902006.09.27 05:35close18960.101.89540.00001.8845-9.009280.31
37912006.09.27 05:35close18950.101.89540.00001.8895-9.009271.31
37922006.09.27 05:35close18940.201.89540.00001.8935-18.009253.31
37932006.09.27 05:35buy18970.201.89540.00001.8964
37942006.09.27 05:35buy18980.101.89540.00001.9004
37952006.09.27 05:35buy18990.101.89540.00001.9054
37962006.09.27 06:35close18990.101.89450.00001.9054-9.009244.31
37972006.09.27 06:35close18980.101.89450.00001.9004-9.009235.31
37982006.09.27 06:35close18970.201.89450.00001.8964-18.009217.31
37992006.09.27 06:35sell19000.201.89450.00001.8935
38002006.09.27 06:35sell19010.101.89450.00001.8895
38012006.09.27 06:35sell19020.101.89450.00001.8845
38022006.09.27 07:04close19020.101.89540.00001.8845-9.009208.31
38032006.09.27 07:04close19010.101.89540.00001.8895-9.009199.31
38042006.09.27 07:04close19000.201.89540.00001.8935-18.009181.31
38052006.09.27 07:04buy19030.201.89540.00001.8964
38062006.09.27 07:04buy19040.101.89540.00001.9004
38072006.09.27 07:04buy19050.101.89540.00001.9054
38082006.09.27 07:40close19050.101.89460.00001.9054-8.009173.31
38092006.09.27 07:40close19040.101.89460.00001.9004-8.009165.31
38102006.09.27 07:40close19030.201.89460.00001.8964-16.009149.31
38112006.09.27 07:40sell19060.201.89460.00001.8936
38122006.09.27 07:40sell19070.101.89460.00001.8896
38132006.09.27 07:40sell19080.101.89460.00001.8846
38142006.09.27 08:05t/p19060.201.89360.00001.893620.009169.31
38152006.09.27 10:03t/p19070.101.88960.00001.889650.009219.31
38162006.09.27 13:10close19080.101.89120.00001.884634.009253.31
38172006.09.27 13:10buy19090.201.89120.00001.8922
38182006.09.27 13:10buy19100.101.89120.00001.8962
38192006.09.27 13:10buy19110.101.89120.00001.9012
38202006.09.27 14:30t/p19090.201.89220.00001.892220.009273.31
38212006.09.27 14:45close19110.101.88870.00001.9012-25.009248.31
38222006.09.27 14:45close19100.101.88870.00001.8962-25.009223.31
38232006.09.27 14:45sell19120.201.88870.00001.8877
38242006.09.27 14:45sell19130.101.88870.00001.8837
38252006.09.27 14:45sell19140.101.88870.00001.8787
38262006.09.27 15:23t/p19120.201.88770.00001.887720.009243.31
38272006.09.27 19:10close19140.101.88800.00001.87877.009250.31
38282006.09.27 19:10close19130.101.88800.00001.88377.009257.31
38292006.09.27 19:10buy19150.201.88800.00001.8890
38302006.09.27 19:10buy19160.101.88800.00001.8930
38312006.09.27 19:10buy19170.101.88800.00001.8980
38322006.09.27 20:49t/p19150.201.88900.00001.889020.009277.31
38332006.09.28 04:30close19170.101.88880.00001.89806.959284.26
38342006.09.28 04:30close19160.101.88880.00001.89306.959291.22
38352006.09.28 04:30sell19180.201.88880.00001.8878
38362006.09.28 04:30sell19190.101.88880.00001.8838
38372006.09.28 04:30sell19200.101.88880.00001.8788
38382006.09.28 04:48t/p19180.201.88780.00001.887820.009311.22
38392006.09.28 08:30t/p19190.101.88380.00001.883850.009361.22
38402006.09.28 10:30t/p19200.101.87880.00001.8788100.009461.22
38412006.09.28 18:55buy19210.201.87530.00001.8763
38422006.09.28 18:55buy19220.101.87530.00001.8803
38432006.09.28 18:55buy19230.101.87530.00001.8853
38442006.09.28 20:45t/p19210.201.87630.00001.876320.009481.22
38452006.09.28 23:55close19230.101.87560.00001.88533.009484.22
38462006.09.28 23:55close19220.101.87560.00001.88033.009487.22
38472006.09.28 23:55sell19240.201.87560.00001.8746
38482006.09.28 23:55sell19250.101.87560.00001.8706
38492006.09.28 23:55sell19260.101.87560.00001.8656
38502006.09.29 00:53close19260.101.87640.00001.8656-7.799479.43
38512006.09.29 00:53close19250.101.87640.00001.8706-7.799471.65
38522006.09.29 00:53close19240.201.87640.00001.8746-15.579456.08
38532006.09.29 00:53buy19270.201.87640.00001.8774
38542006.09.29 00:53buy19280.101.87640.00001.8814
38552006.09.29 00:53buy19290.101.87640.00001.8864
38562006.09.29 01:09close19290.101.87590.00001.8864-5.009451.08
38572006.09.29 01:09close19280.101.87590.00001.8814-5.009446.08
38582006.09.29 01:09close19270.201.87590.00001.8774-10.009436.08
38592006.09.29 01:09sell19300.201.87590.00001.8749
38602006.09.29 01:09sell19310.101.87590.00001.8709
38612006.09.29 01:09sell19320.101.87590.00001.8659
38622006.09.29 01:35t/p19300.201.87490.00001.874920.009456.08
38632006.09.29 03:20close19320.101.87620.00001.8659-3.009453.08
38642006.09.29 03:20close19310.101.87620.00001.8709-3.009450.08
38652006.09.29 03:20buy19330.201.87620.00001.8772
38662006.09.29 03:20buy19340.101.87620.00001.8812
38672006.09.29 03:20buy19350.101.87620.00001.8862
38682006.09.29 04:25t/p19330.201.87720.00001.877220.009470.08
38692006.09.29 07:24close19350.101.87560.00001.8862-6.009464.08
38702006.09.29 07:24close19340.101.87560.00001.8812-6.009458.08
38712006.09.29 07:24sell19360.201.87560.00001.8746
38722006.09.29 07:24sell19370.101.87560.00001.8706
38732006.09.29 07:24sell19380.101.87560.00001.8656
38742006.09.29 07:55t/p19360.201.87460.00001.874620.009478.08
38752006.09.29 08:54t/p19370.101.87060.00001.870650.009528.08
38762006.09.29 11:30close19380.101.86980.00001.865658.009586.08
38772006.09.29 11:30buy19390.201.86980.00001.8708
38782006.09.29 11:30buy19400.101.86980.00001.8748
38792006.09.29 11:30buy19410.101.86980.00001.8798
38802006.09.29 12:42t/p19390.201.87080.00001.870820.009606.08
38812006.09.29 13:40close19410.101.86810.00001.8798-17.009589.08
38822006.09.29 13:40close19400.101.86810.00001.8748-17.009572.08
38832006.09.29 13:40sell19420.201.86810.00001.8671
38842006.09.29 13:40sell19430.101.86810.00001.8631
38852006.09.29 13:40sell19440.101.86810.00001.8581
38862006.09.29 14:21t/p19420.201.86710.00001.867120.009592.08
38872006.09.29 17:10close19440.101.86780.00001.85813.009595.08
38882006.09.29 17:10close19430.101.86780.00001.86313.009598.08
38892006.09.29 17:10buy19450.201.86780.00001.8688
38902006.09.29 17:10buy19460.101.86780.00001.8728
38912006.09.29 17:10buy19470.101.86780.00001.8778
38922006.09.29 17:22t/p19450.201.86880.00001.868820.009618.08
38932006.10.02 00:00t/p19460.101.87280.00001.872849.659667.73
38942006.10.02 01:00close19470.101.87110.00001.877832.659700.38
38952006.10.02 01:00sell19480.201.87110.00001.8701
38962006.10.02 01:00sell19490.101.87110.00001.8661
38972006.10.02 01:00sell19500.101.87110.00001.8611
38982006.10.02 03:12t/p19480.201.87010.00001.870120.009720.38
38992006.10.02 06:00close19500.101.87040.00001.86117.009727.38
39002006.10.02 06:00close19490.101.87040.00001.86617.009734.38
39012006.10.02 06:00buy19510.201.87040.00001.8714
39022006.10.02 06:00buy19520.101.87040.00001.8754
39032006.10.02 06:00buy19530.101.87040.00001.8804
39042006.10.02 07:15t/p19510.201.87140.00001.871420.009754.38
39052006.10.02 09:20close19530.101.86980.00001.8804-6.009748.38
39062006.10.02 09:20close19520.101.86980.00001.8754-6.009742.38
39072006.10.02 09:20sell19540.201.86980.00001.8688
39082006.10.02 09:20sell19550.101.86980.00001.8648
39092006.10.02 09:20sell19560.101.86980.00001.8598
39102006.10.02 09:27t/p19540.201.86880.00001.868820.009762.38
39112006.10.02 10:40close19560.101.87420.00001.8598-44.009718.38
39122006.10.02 10:40close19550.101.87420.00001.8648-44.009674.38
39132006.10.02 10:40buy19570.201.87420.00001.8752
39142006.10.02 10:40buy19580.101.87420.00001.8792
39152006.10.02 10:40buy19590.101.87420.00001.8842
39162006.10.02 14:10close19590.101.87090.00001.8842-33.009641.38
39172006.10.02 14:10close19580.101.87090.00001.8792-33.009608.38
39182006.10.02 14:10close19570.201.87090.00001.8752-66.009542.38
39192006.10.02 14:10sell19600.201.87090.00001.8699
39202006.10.02 14:10sell19610.101.87090.00001.8659
39212006.10.02 14:10sell19620.101.87090.00001.8609
39222006.10.02 15:15close19620.101.87320.00001.8609-23.009519.38
39232006.10.02 15:15close19610.101.87320.00001.8659-23.009496.38
39242006.10.02 15:15close19600.201.87320.00001.8699-46.009450.38
39252006.10.02 15:15buy19630.201.87320.00001.8742
39262006.10.02 15:15buy19640.101.87320.00001.8782
39272006.10.02 15:15buy19650.101.87320.00001.8832
39282006.10.02 15:19t/p19630.201.87420.00001.874220.009470.38
39292006.10.02 15:35t/p19640.101.87820.00001.878250.009520.38
39302006.10.02 15:53t/p19650.101.88320.00001.8832100.009620.38
39312006.10.02 22:25sell19660.201.88650.00001.8855
39322006.10.02 22:25sell19670.101.88650.00001.8815
39332006.10.02 22:25sell19680.101.88650.00001.8765
39342006.10.02 22:41close19680.101.88710.00001.8765-6.009614.38
39352006.10.02 22:41close19670.101.88710.00001.8815-6.009608.38
39362006.10.02 22:41close19660.201.88710.00001.8855-12.009596.38
39372006.10.02 22:41buy19690.201.88710.00001.8881
39382006.10.02 22:41buy19700.101.88710.00001.8921
39392006.10.02 22:41buy19710.101.88710.00001.8971
39402006.10.02 23:00close19710.101.88670.00001.8971-4.009592.38
39412006.10.02 23:00close19700.101.88670.00001.8921-4.009588.38
39422006.10.02 23:00close19690.201.88670.00001.8881-8.009580.38
39432006.10.02 23:00sell19720.201.88670.00001.8857
39442006.10.02 23:00sell19730.101.88670.00001.8817
39452006.10.02 23:00sell19740.101.88670.00001.8767
39462006.10.03 04:24t/p19720.201.88570.00001.885720.439600.81
39472006.10.03 05:20close19740.101.88700.00001.8767-2.799598.02
39482006.10.03 05:20close19730.101.88700.00001.8817-2.799595.24
39492006.10.03 05:20buy19750.201.88700.00001.8880
39502006.10.03 05:20buy19760.101.88700.00001.8920
39512006.10.03 05:20buy19770.101.88700.00001.8970
39522006.10.03 08:37t/p19750.201.88800.00001.888020.009615.24
39532006.10.03 10:45close19770.101.88640.00001.8970-6.009609.24
39542006.10.03 10:45close19760.101.88640.00001.8920-6.009603.24
39552006.10.03 10:45sell19780.201.88640.00001.8854
39562006.10.03 10:45sell19790.101.88640.00001.8814
39572006.10.03 10:45sell19800.101.88640.00001.8764
39582006.10.03 11:26close19800.101.88820.00001.8764-18.009585.24
39592006.10.03 11:26close19790.101.88820.00001.8814-18.009567.24
39602006.10.03 11:26close19780.201.88820.00001.8854-36.009531.24
39612006.10.03 11:26buy19810.201.88820.00001.8892
39622006.10.03 11:26buy19820.101.88820.00001.8932
39632006.10.03 11:26buy19830.101.88820.00001.8982
39642006.10.03 12:47t/p19810.201.88920.00001.889220.009551.24
39652006.10.03 14:35close19830.101.88700.00001.8982-12.009539.24
39662006.10.03 14:35close19820.101.88700.00001.8932-12.009527.24
39672006.10.03 14:35sell19840.201.88700.00001.8860
39682006.10.03 14:35sell19850.101.88700.00001.8820
39692006.10.03 14:35sell19860.101.88700.00001.8770
39702006.10.03 15:15close19860.101.88900.00001.8770-20.009507.24
39712006.10.03 15:15close19850.101.88900.00001.8820-20.009487.24
39722006.10.03 15:15close19840.201.88900.00001.8860-40.009447.24
39732006.10.03 15:15buy19870.201.88900.00001.8900
39742006.10.03 15:15buy19880.101.88900.00001.8940
39752006.10.03 15:15buy19890.101.88900.00001.8990
39762006.10.03 17:36close19890.101.88830.00001.8990-7.009440.24
39772006.10.03 17:36close19880.101.88830.00001.8940-7.009433.24
39782006.10.03 17:36close19870.201.88830.00001.8900-14.009419.24
39792006.10.03 17:36sell19900.201.88830.00001.8873
39802006.10.03 17:36sell19910.101.88830.00001.8833
39812006.10.03 17:36sell19920.101.88830.00001.8783
39822006.10.03 17:58t/p19900.201.88730.00001.887320.009439.24
39832006.10.03 21:25close19920.101.88760.00001.87837.009446.24
39842006.10.03 21:25close19910.101.88760.00001.88337.009453.24
39852006.10.03 21:25buy19930.201.88760.00001.8886
39862006.10.03 21:25buy19940.101.88760.00001.8926
39872006.10.03 21:25buy19950.101.88760.00001.8976
39882006.10.04 00:28close19950.101.88670.00001.8976-9.359443.89
39892006.10.04 00:28close19940.101.88670.00001.8926-9.359434.53
39902006.10.04 00:28close19930.201.88670.00001.8886-18.709415.83
39912006.10.04 00:28sell19960.201.88670.00001.8857
39922006.10.04 00:28sell19970.101.88670.00001.8817
39932006.10.04 00:28sell19980.101.88670.00001.8767
39942006.10.04 00:32t/p19960.201.88570.00001.885720.009435.83
39952006.10.04 08:50close19980.101.88550.00001.876712.009447.83
39962006.10.04 08:50close19970.101.88550.00001.881712.009459.83
39972006.10.04 08:50buy19990.201.88550.00001.8865
39982006.10.04 08:50buy20000.101.88550.00001.8905
39992006.10.04 08:50buy20010.101.88550.00001.8955
40002006.10.04 08:57t/p19990.201.88650.00001.886520.009479.83
40012006.10.04 10:40close20010.101.88500.00001.8955-5.009474.83
40022006.10.04 10:40close20000.101.88500.00001.8905-5.009469.83
40032006.10.04 10:40sell20020.201.88500.00001.8840
40042006.10.04 10:40sell20030.101.88500.00001.8800
40052006.10.04 10:40sell20040.101.88500.00001.8750
40062006.10.04 10:42t/p20020.201.88400.00001.884020.009489.83
40072006.10.04 12:34t/p20030.101.88000.00001.880050.009539.83
40082006.10.04 15:05close20040.101.88160.00001.875034.009573.83
40092006.10.04 15:05buy20050.201.88160.00001.8826
40102006.10.04 15:05buy20060.101.88160.00001.8866
40112006.10.04 15:05buy20070.101.88160.00001.8916
40122006.10.04 16:00t/p20050.201.88260.00001.882620.009593.83
40132006.10.05 01:34t/p20060.101.88660.00001.886648.959642.78
40142006.10.05 03:20close20070.101.88540.00001.891636.959679.74
40152006.10.05 03:20sell20080.201.88540.00001.8844
40162006.10.05 03:20sell20090.101.88540.00001.8804
40172006.10.05 03:20sell20100.101.88540.00001.8754
40182006.10.05 06:50close20100.101.88610.00001.8754-7.009672.74
40192006.10.05 06:50close20090.101.88610.00001.8804-7.009665.74
40202006.10.05 06:50close20080.201.88610.00001.8844-14.009651.74
40212006.10.05 06:50buy20110.201.88610.00001.8871
40222006.10.05 06:50buy20120.101.88610.00001.8911
40232006.10.05 06:50buy20130.101.88610.00001.8961
40242006.10.05 08:45close20130.101.88430.00001.8961-18.009633.74
40252006.10.05 08:45close20120.101.88430.00001.8911-18.009615.74
40262006.10.05 08:45close20110.201.88430.00001.8871-36.009579.74
40272006.10.05 08:45sell20140.201.88430.00001.8833
40282006.10.05 08:45sell20150.101.88430.00001.8793
40292006.10.05 08:45sell20160.101.88430.00001.8743
40302006.10.05 09:20close20160.101.88600.00001.8743-17.009562.74
40312006.10.05 09:20close20150.101.88600.00001.8793-17.009545.74
40322006.10.05 09:20close20140.201.88600.00001.8833-34.009511.74
40332006.10.05 09:20buy20170.201.88600.00001.8870
40342006.10.05 09:20buy20180.101.88600.00001.8910
40352006.10.05 09:20buy20190.101.88600.00001.8960
40362006.10.05 10:25close20190.101.88480.00001.8960-12.009499.74
40372006.10.05 10:25close20180.101.88480.00001.8910-12.009487.74
40382006.10.05 10:25close20170.201.88480.00001.8870-24.009463.74
40392006.10.05 10:25sell20200.201.88480.00001.8838
40402006.10.05 10:25sell20210.101.88480.00001.8798
40412006.10.05 10:25sell20220.101.88480.00001.8748
40422006.10.05 13:00t/p20200.201.88380.00001.883820.009483.74
40432006.10.05 14:31t/p20210.101.87980.00001.879850.009533.74
40442006.10.05 18:23close20220.101.87920.00001.874856.009589.74
40452006.10.05 18:23buy20230.201.87920.00001.8802
40462006.10.05 18:23buy20240.101.87920.00001.8842
40472006.10.05 18:23buy20250.101.87920.00001.8892
40482006.10.06 01:00close20250.101.87810.00001.8892-11.359578.39
40492006.10.06 01:00close20240.101.87810.00001.8842-11.359567.03
40502006.10.06 01:00close20230.201.87810.00001.8802-22.709544.33
40512006.10.06 01:00sell20260.201.87810.00001.8771
40522006.10.06 01:00sell20270.101.87810.00001.8731
40532006.10.06 01:00sell20280.101.87810.00001.8681
40542006.10.06 02:09close20280.101.87890.00001.8681-8.009536.33
40552006.10.06 02:09close20270.101.87890.00001.8731-8.009528.33
40562006.10.06 02:09close20260.201.87890.00001.8771-16.009512.33
40572006.10.06 02:09buy20290.201.87890.00001.8799
40582006.10.06 02:09buy20300.101.87890.00001.8839
40592006.10.06 02:09buy20310.101.87890.00001.8889
40602006.10.06 03:05close20310.101.87740.00001.8889-15.009497.33
40612006.10.06 03:05close20300.101.87740.00001.8839-15.009482.33
40622006.10.06 03:05close20290.201.87740.00001.8799-30.009452.33
40632006.10.06 03:05sell20320.201.87740.00001.8764
40642006.10.06 03:05sell20330.101.87740.00001.8724
40652006.10.06 03:05sell20340.101.87740.00001.8674
40662006.10.06 03:08t/p20320.201.87640.00001.876420.009472.33
40672006.10.06 06:30close20340.101.87770.00001.8674-3.009469.33
40682006.10.06 06:30close20330.101.87770.00001.8724-3.009466.33
40692006.10.06 06:30buy20350.201.87770.00001.8787
40702006.10.06 06:30buy20360.101.87770.00001.8827
40712006.10.06 06:30buy20370.101.87770.00001.8877
40722006.10.06 08:06close20370.101.87640.00001.8877-13.009453.33
40732006.10.06 08:06close20360.101.87640.00001.8827-13.009440.33
40742006.10.06 08:06close20350.201.87640.00001.8787-26.009414.33
40752006.10.06 08:06sell20380.201.87640.00001.8754
40762006.10.06 08:06sell20390.101.87640.00001.8714
40772006.10.06 08:06sell20400.101.87640.00001.8664
40782006.10.06 08:35t/p20380.201.87540.00001.875420.009434.33
40792006.10.06 11:10close20400.101.87650.00001.8664-1.009433.33
40802006.10.06 11:10close20390.101.87650.00001.8714-1.009432.33
40812006.10.06 11:10buy20410.201.87650.00001.8775
40822006.10.06 11:10buy20420.101.87650.00001.8815
40832006.10.06 11:10buy20430.101.87650.00001.8865
40842006.10.06 11:13t/p20410.201.87750.00001.877520.009452.33
40852006.10.06 14:10t/p20420.101.88150.00001.881550.009502.33
40862006.10.06 14:31t/p20430.101.88650.00001.8865100.009602.33
40872006.10.06 15:05sell20440.201.87490.00001.8739
40882006.10.06 15:05sell20450.101.87490.00001.8699
40892006.10.06 15:05sell20460.101.87490.00001.8649
40902006.10.06 15:08t/p20440.201.87390.00001.873920.009622.33
40912006.10.06 16:22t/p20450.101.86990.00001.869950.009672.33
40922006.10.06 19:45close20460.101.87100.00001.864939.009711.33
40932006.10.06 19:45buy20470.201.87100.00001.8720
40942006.10.06 19:45buy20480.101.87100.00001.8760
40952006.10.06 19:45buy20490.101.87100.00001.8810
40962006.10.06 19:55close20490.101.87050.00001.8810-5.009706.33
40972006.10.06 19:55close20480.101.87050.00001.8760-5.009701.33
40982006.10.06 19:55close20470.201.87050.00001.8720-10.009691.33
40992006.10.06 19:55sell20500.201.87050.00001.8695
41002006.10.06 19:55sell20510.101.87050.00001.8655
41012006.10.06 19:55sell20520.101.87050.00001.8605
41022006.10.09 00:00t/p20500.201.86950.00001.869520.439711.76
41032006.10.09 03:12close20520.101.87040.00001.86051.229712.98
41042006.10.09 03:12close20510.101.87040.00001.86551.229714.19
41052006.10.09 03:12buy20530.201.87040.00001.8714
41062006.10.09 03:12buy20540.101.87040.00001.8754
41072006.10.09 03:12buy20550.101.87040.00001.8804
41082006.10.09 04:52close20550.101.86920.00001.8804-12.009702.19
41092006.10.09 04:52close20540.101.86920.00001.8754-12.009690.19
41102006.10.09 04:52close20530.201.86920.00001.8714-24.009666.19
41112006.10.09 04:52sell20560.201.86920.00001.8682
41122006.10.09 04:52sell20570.101.86920.00001.8642
41132006.10.09 04:52sell20580.101.86920.00001.8592
41142006.10.09 06:05close20580.101.87050.00001.8592-13.009653.19
41152006.10.09 06:05close20570.101.87050.00001.8642-13.009640.19
41162006.10.09 06:05close20560.201.87050.00001.8682-26.009614.19
41172006.10.09 06:05buy20590.201.87050.00001.8715
41182006.10.09 06:05buy20600.101.87050.00001.8755
41192006.10.09 06:05buy20610.101.87050.00001.8805
41202006.10.09 07:30close20610.101.87000.00001.8805-5.009609.19
41212006.10.09 07:30close20600.101.87000.00001.8755-5.009604.19
41222006.10.09 07:30close20590.201.87000.00001.8715-10.009594.19
41232006.10.09 07:30sell20620.201.87000.00001.8690
41242006.10.09 07:30sell20630.101.87000.00001.8650
41252006.10.09 07:30sell20640.101.87000.00001.8600
41262006.10.09 07:43close20640.101.87050.00001.8600-5.009589.19
41272006.10.09 07:43close20630.101.87050.00001.8650-5.009584.19
41282006.10.09 07:43close20620.201.87050.00001.8690-10.009574.19
41292006.10.09 07:43buy20650.201.87050.00001.8715
41302006.10.09 07:43buy20660.101.87050.00001.8755
41312006.10.09 07:43buy20670.101.87050.00001.8805
41322006.10.09 08:00close20670.101.87010.00001.8805-4.009570.19
41332006.10.09 08:00close20660.101.87010.00001.8755-4.009566.19
41342006.10.09 08:00close20650.201.87010.00001.8715-8.009558.19
41352006.10.09 08:00sell20680.201.87010.00001.8691
41362006.10.09 08:00sell20690.101.87010.00001.8651
41372006.10.09 08:00sell20700.101.87010.00001.8601
41382006.10.09 08:13close20700.101.87100.00001.8601-9.009549.19
41392006.10.09 08:13close20690.101.87100.00001.8651-9.009540.19
41402006.10.09 08:13close20680.201.87100.00001.8691-18.009522.19
41412006.10.09 08:13buy20710.201.87100.00001.8720
41422006.10.09 08:13buy20720.101.87100.00001.8760
41432006.10.09 08:13buy20730.101.87100.00001.8810
41442006.10.09 08:49close20730.101.86950.00001.8810-15.009507.19
41452006.10.09 08:49close20720.101.86950.00001.8760-15.009492.19
41462006.10.09 08:49close20710.201.86950.00001.8720-30.009462.19
41472006.10.09 08:49sell20740.201.86950.00001.8685
41482006.10.09 08:49sell20750.101.86950.00001.8645
41492006.10.09 08:49sell20760.101.86950.00001.8595
41502006.10.09 08:53t/p20740.201.86850.00001.868520.009482.19
41512006.10.09 14:42t/p20750.101.86450.00001.864550.009532.19
41522006.10.09 17:25close20760.101.86620.00001.859533.009565.19
41532006.10.09 17:25buy20770.201.86620.00001.8672
41542006.10.09 17:25buy20780.101.86620.00001.8712
41552006.10.09 17:25buy20790.101.86620.00001.8762
41562006.10.09 20:05t/p20770.201.86720.00001.867220.009585.19
41572006.10.10 00:00close20790.101.86670.00001.87624.659589.84
41582006.10.10 00:00close20780.101.86670.00001.87124.659594.49
41592006.10.10 00:00sell20800.201.86670.00001.8657
41602006.10.10 00:00sell20810.101.86670.00001.8617
41612006.10.10 00:00sell20820.101.86670.00001.8567
41622006.10.10 02:15t/p20800.201.86570.00001.865720.009614.49
41632006.10.10 04:19close20820.101.86650.00001.85672.009616.49
41642006.10.10 04:19close20810.101.86650.00001.86172.009618.49
41652006.10.10 04:19buy20830.201.86650.00001.8675
41662006.10.10 04:19buy20840.101.86650.00001.8715
41672006.10.10 04:19buy20850.101.86650.00001.8765
41682006.10.10 04:47close20850.101.86590.00001.8765-6.009612.49
41692006.10.10 04:47close20840.101.86590.00001.8715-6.009606.49
41702006.10.10 04:47close20830.201.86590.00001.8675-12.009594.49
41712006.10.10 04:47sell20860.201.86590.00001.8649
41722006.10.10 04:47sell20870.101.86590.00001.8609
41732006.10.10 04:47sell20880.101.86590.00001.8559
41742006.10.10 05:00t/p20860.201.86490.00001.864920.009614.49
41752006.10.10 07:15close20880.101.86640.00001.8559-5.009609.49
41762006.10.10 07:15close20870.101.86640.00001.8609-5.009604.49
41772006.10.10 07:15buy20890.201.86640.00001.8674
41782006.10.10 07:15buy20900.101.86640.00001.8714
41792006.10.10 07:15buy20910.101.86640.00001.8764
41802006.10.10 08:08t/p20890.201.86740.00001.867420.009624.49
41812006.10.10 10:00close20910.101.86630.00001.8764-1.009623.49
41822006.10.10 10:00close20900.101.86630.00001.8714-1.009622.49
41832006.10.10 10:00sell20920.201.86630.00001.8653
41842006.10.10 10:00sell20930.101.86630.00001.8613
41852006.10.10 10:00sell20940.101.86630.00001.8563
41862006.10.10 10:08t/p20920.201.86530.00001.865320.009642.49
41872006.10.10 10:30t/p20930.101.86130.00001.861350.009692.49
41882006.10.10 13:16t/p20940.101.85630.00001.8563100.009792.49
41892006.10.10 18:45buy20950.201.85570.00001.8567
41902006.10.10 18:45buy20960.101.85570.00001.8607
41912006.10.10 18:45buy20970.101.85570.00001.8657
41922006.10.10 21:10close20970.101.85390.00001.8657-18.009774.49
41932006.10.10 21:10close20960.101.85390.00001.8607-18.009756.49
41942006.10.10 21:10close20950.201.85390.00001.8567-36.009720.49
41952006.10.10 21:10sell20980.201.85390.00001.8529
41962006.10.10 21:10sell20990.101.85390.00001.8489
41972006.10.10 21:10sell21000.101.85390.00001.8439
41982006.10.11 02:25close21000.101.85430.00001.8439-3.799716.71
41992006.10.11 02:25close20990.101.85430.00001.8489-3.799712.92
42002006.10.11 02:25close20980.201.85430.00001.8529-7.579705.35
42012006.10.11 02:25buy21010.201.85430.00001.8553
42022006.10.11 02:25buy21020.101.85430.00001.8593
42032006.10.11 02:25buy21030.101.85430.00001.8643
42042006.10.11 06:20close21030.101.85420.00001.8643-1.009704.35
42052006.10.11 06:20close21020.101.85420.00001.8593-1.009703.35
42062006.10.11 06:20close21010.201.85420.00001.8553-2.009701.35
42072006.10.11 06:20sell21040.201.85420.00001.8532
42082006.10.11 06:20sell21050.101.85420.00001.8492
42092006.10.11 06:20sell21060.101.85420.00001.8442
42102006.10.11 08:42t/p21040.201.85320.00001.853220.009721.35
42112006.10.11 09:35close21060.101.85500.00001.8442-8.009713.35
42122006.10.11 09:35close21050.101.85500.00001.8492-8.009705.35
42132006.10.11 09:35buy21070.201.85500.00001.8560
42142006.10.11 09:35buy21080.101.85500.00001.8600
42152006.10.11 09:35buy21090.101.85500.00001.8650
42162006.10.11 09:38t/p21070.201.85600.00001.856020.009725.35
42172006.10.11 14:35close21090.101.85530.00001.86503.009728.35
42182006.10.11 14:35close21080.101.85530.00001.86003.009731.35
42192006.10.11 14:35sell21100.201.85530.00001.8543
42202006.10.11 14:35sell21110.101.85530.00001.8503
42212006.10.11 14:35sell21120.101.85530.00001.8453
42222006.10.11 14:39t/p21100.201.85430.00001.854320.009751.35
42232006.10.11 16:42close21120.101.85590.00001.8453-6.009745.35
42242006.10.11 16:42close21110.101.85590.00001.8503-6.009739.35
42252006.10.11 16:42buy21130.201.85590.00001.8569
42262006.10.11 16:42buy21140.101.85590.00001.8609
42272006.10.11 16:42buy21150.101.85590.00001.8659
42282006.10.11 16:50t/p21130.201.85690.00001.856920.009759.35
42292006.10.11 20:06close21150.101.85410.00001.8659-18.009741.35
42302006.10.11 20:06close21140.101.85410.00001.8609-18.009723.35
42312006.10.11 20:06sell21160.201.85410.00001.8531
42322006.10.11 20:06sell21170.101.85410.00001.8491
42332006.10.11 20:06sell21180.101.85410.00001.8441
42342006.10.11 20:20t/p21160.201.85310.00001.853120.009743.35
42352006.10.12 00:54close21180.101.85450.00001.8441-3.369740.00
42362006.10.12 00:54close21170.101.85450.00001.8491-3.369736.65
42372006.10.12 00:54buy21190.201.85450.00001.8555
42382006.10.12 00:54buy21200.101.85450.00001.8595
42392006.10.12 00:54buy21210.101.85450.00001.8645
42402006.10.12 02:27t/p21190.201.85550.00001.855520.009756.65
42412006.10.12 09:05t/p21200.101.85950.00001.859550.009806.65
42422006.10.12 11:10close21210.101.85780.00001.864533.009839.65
42432006.10.12 11:10sell21220.201.85780.00001.8568
42442006.10.12 11:10sell21230.101.85780.00001.8528
42452006.10.12 11:10sell21240.101.85780.00001.8478
42462006.10.12 11:16t/p21220.201.85680.00001.856820.009859.65
42472006.10.12 16:06close21240.101.85670.00001.847811.009870.65
42482006.10.12 16:06close21230.101.85670.00001.852811.009881.65
42492006.10.12 16:06buy21250.201.85670.00001.8577
42502006.10.12 16:06buy21260.101.85670.00001.8617
42512006.10.12 16:06buy21270.101.85670.00001.8667
42522006.10.12 16:45close21270.101.85540.00001.8667-13.009868.65
42532006.10.12 16:45close21260.101.85540.00001.8617-13.009855.65
42542006.10.12 16:45close21250.201.85540.00001.8577-26.009829.65
42552006.10.12 16:45sell21280.201.85540.00001.8544
42562006.10.12 16:45sell21290.101.85540.00001.8504
42572006.10.12 16:45sell21300.101.85540.00001.8454
42582006.10.12 17:00close21300.101.85620.00001.8454-8.009821.65
42592006.10.12 17:00close21290.101.85620.00001.8504-8.009813.65
42602006.10.12 17:00close21280.201.85620.00001.8544-16.009797.65
42612006.10.12 17:00buy21310.201.85620.00001.8572
42622006.10.12 17:00buy21320.101.85620.00001.8612
42632006.10.12 17:00buy21330.101.85620.00001.8662
42642006.10.12 17:30close21330.101.85540.00001.8662-8.009789.65
42652006.10.12 17:30close21320.101.85540.00001.8612-8.009781.65
42662006.10.12 17:30close21310.201.85540.00001.8572-16.009765.65
42672006.10.12 17:30sell21340.201.85540.00001.8544
42682006.10.12 17:30sell21350.101.85540.00001.8504
42692006.10.12 17:30sell21360.101.85540.00001.8454
42702006.10.12 18:30close21360.101.85650.00001.8454-11.009754.65
42712006.10.12 18:30close21350.101.85650.00001.8504-11.009743.65
42722006.10.12 18:30close21340.201.85650.00001.8544-22.009721.65
42732006.10.12 18:30buy21370.201.85650.00001.8575
42742006.10.12 18:30buy21380.101.85650.00001.8615
42752006.10.12 18:30buy21390.101.85650.00001.8665
42762006.10.12 21:00t/p21370.201.85750.00001.857520.009741.65
42772006.10.13 02:35close21390.101.85830.00001.866517.659759.30
42782006.10.13 02:35close21380.101.85830.00001.861517.659776.94
42792006.10.13 02:35sell21400.201.85830.00001.8573
42802006.10.13 02:35sell21410.101.85830.00001.8533
42812006.10.13 02:35sell21420.101.85830.00001.8483
42822006.10.13 03:13close21420.101.86020.00001.8483-19.009757.94
42832006.10.13 03:13close21410.101.86020.00001.8533-19.009738.94
42842006.10.13 03:13close21400.201.86020.00001.8573-38.009700.94
42852006.10.13 03:13buy21430.201.86020.00001.8612
42862006.10.13 03:13buy21440.101.86020.00001.8652
42872006.10.13 03:13buy21450.101.86020.00001.8702
42882006.10.13 03:17t/p21430.201.86120.00001.861220.009720.94
42892006.10.13 07:55close21450.101.86090.00001.87027.009727.94
42902006.10.13 07:55close21440.101.86090.00001.86527.009734.94
42912006.10.13 07:55sell21460.201.86090.00001.8599
42922006.10.13 07:55sell21470.101.86090.00001.8559
42932006.10.13 07:55sell21480.101.86090.00001.8509
42942006.10.13 08:41t/p21460.201.85990.00001.859920.009754.94
42952006.10.13 08:57close21480.101.86290.00001.8509-20.009734.94
42962006.10.13 08:57close21470.101.86290.00001.8559-20.009714.94
42972006.10.13 08:57buy21490.201.86290.00001.8639
42982006.10.13 08:57buy21500.101.86290.00001.8679
42992006.10.13 08:57buy21510.101.86290.00001.8729
43002006.10.13 11:07close21510.101.86110.00001.8729-18.009696.94
43012006.10.13 11:07close21500.101.86110.00001.8679-18.009678.94
43022006.10.13 11:07close21490.201.86110.00001.8639-36.009642.94
43032006.10.13 11:07sell21520.201.86110.00001.8601
43042006.10.13 11:07sell21530.101.86110.00001.8561
43052006.10.13 11:07sell21540.101.86110.00001.8511
43062006.10.13 11:22close21540.101.86160.00001.8511-5.009637.94
43072006.10.13 11:22close21530.101.86160.00001.8561-5.009632.94
43082006.10.13 11:22close21520.201.86160.00001.8601-10.009622.94
43092006.10.13 11:22buy21550.201.86160.00001.8626
43102006.10.13 11:22buy21560.101.86160.00001.8666
43112006.10.13 11:22buy21570.101.86160.00001.8716
43122006.10.13 11:40close21570.101.86090.00001.8716-7.009615.94
43132006.10.13 11:40close21560.101.86090.00001.8666-7.009608.94
43142006.10.13 11:40close21550.201.86090.00001.8626-14.009594.94
43152006.10.13 11:40sell21580.201.86090.00001.8599
43162006.10.13 11:40sell21590.101.86090.00001.8559
43172006.10.13 11:40sell21600.101.86090.00001.8509
43182006.10.13 13:03t/p21580.201.85990.00001.859920.009614.94
43192006.10.13 14:05close21600.101.86170.00001.8509-8.009606.94
43202006.10.13 14:05close21590.101.86170.00001.8559-8.009598.94
43212006.10.13 14:05buy21610.201.86170.00001.8627
43222006.10.13 14:05buy21620.101.86170.00001.8667
43232006.10.13 14:05buy21630.101.86170.00001.8717
43242006.10.13 14:30t/p21610.201.86270.00001.862720.009618.94
43252006.10.13 14:33close21630.101.85900.00001.8717-27.009591.94
43262006.10.13 14:33close21620.101.85900.00001.8667-27.009564.94
43272006.10.13 14:33sell21640.201.85900.00001.8580
43282006.10.13 14:33sell21650.101.85900.00001.8540
43292006.10.13 14:33sell21660.101.85900.00001.8490
43302006.10.13 14:38t/p21640.201.85800.00001.858020.009584.94
43312006.10.13 16:05t/p21650.101.85400.00001.854050.009634.94
43322006.10.13 18:54close21660.101.85610.00001.849029.009663.94
43332006.10.13 18:54buy21670.201.85610.00001.8571
43342006.10.13 18:54buy21680.101.85610.00001.8611
43352006.10.13 18:54buy21690.101.85610.00001.8661
43362006.10.13 19:44t/p21670.201.85710.00001.857120.009683.94
43372006.10.13 21:35close21690.101.85570.00001.8661-4.009679.94
43382006.10.13 21:35close21680.101.85570.00001.8611-4.009675.94
43392006.10.13 21:35sell21700.201.85570.00001.8547
43402006.10.13 21:35sell21710.101.85570.00001.8507
43412006.10.13 21:35sell21720.101.85570.00001.8457
43422006.10.16 00:38t/p21700.201.85470.00001.854720.439696.38
43432006.10.16 06:05close21720.101.85450.00001.845712.229708.59
43442006.10.16 06:05close21710.101.85450.00001.850712.229720.81
43452006.10.16 06:05buy21730.201.85450.00001.8555
43462006.10.16 06:05buy21740.101.85450.00001.8595
43472006.10.16 06:05buy21750.101.85450.00001.8645
43482006.10.16 07:20t/p21730.201.85550.00001.855520.009740.81
43492006.10.16 08:40close21750.101.85440.00001.8645-1.009739.81
43502006.10.16 08:40close21740.101.85440.00001.8595-1.009738.81
43512006.10.16 08:40sell21760.201.85440.00001.8534
43522006.10.16 08:40sell21770.101.85440.00001.8494
43532006.10.16 08:40sell21780.101.85440.00001.8444
43542006.10.16 14:10close21780.101.86060.00001.8444-62.009676.81
43552006.10.16 14:10close21770.101.86060.00001.8494-62.009614.81
43562006.10.16 14:10close21760.201.86060.00001.8534-124.009490.81
43572006.10.16 14:10buy21790.201.86060.00001.8616
43582006.10.16 14:10buy21800.101.86060.00001.8656
43592006.10.16 14:10buy21810.101.86060.00001.8706
43602006.10.16 14:41t/p21790.201.86160.00001.861620.009510.81
43612006.10.16 16:50close21810.101.86100.00001.87064.009514.81
43622006.10.16 16:50close21800.101.86100.00001.86564.009518.81
43632006.10.16 16:50sell21820.201.86100.00001.8600
43642006.10.16 16:50sell21830.101.86100.00001.8560
43652006.10.16 16:50sell21840.101.86100.00001.8510
43662006.10.16 17:36t/p21820.201.86000.00001.860020.009538.81
43672006.10.16 22:25close21840.101.86090.00001.85101.009539.81
43682006.10.16 22:25close21830.101.86090.00001.85601.009540.81
43692006.10.16 22:25buy21850.201.86090.00001.8619
43702006.10.16 22:25buy21860.101.86090.00001.8659
43712006.10.16 22:25buy21870.101.86090.00001.8709
43722006.10.16 23:55t/p21850.201.86190.00001.861920.009560.81
43732006.10.17 04:30close21870.101.86160.00001.87096.659567.45
43742006.10.17 04:30close21860.101.86160.00001.86596.659574.10
43752006.10.17 04:30sell21880.201.86160.00001.8606
43762006.10.17 04:30sell21890.101.86160.00001.8566
43772006.10.17 04:30sell21900.101.86160.00001.8516
43782006.10.17 05:40close21900.101.86280.00001.8516-12.009562.10
43792006.10.17 05:40close21890.101.86280.00001.8566-12.009550.10
43802006.10.17 05:40close21880.201.86280.00001.8606-24.009526.10
43812006.10.17 05:40buy21910.201.86280.00001.8638
43822006.10.17 05:40buy21920.101.86280.00001.8678
43832006.10.17 05:40buy21930.101.86280.00001.8728
43842006.10.17 06:35close21930.101.86170.00001.8728-11.009515.10
43852006.10.17 06:35close21920.101.86170.00001.8678-11.009504.10
43862006.10.17 06:35close21910.201.86170.00001.8638-22.009482.10
43872006.10.17 06:35sell21940.201.86170.00001.8607
43882006.10.17 06:35sell21950.101.86170.00001.8567
43892006.10.17 06:35sell21960.101.86170.00001.8517
43902006.10.17 07:55close21960.101.86270.00001.8517-10.009472.10
43912006.10.17 07:55close21950.101.86270.00001.8567-10.009462.10
43922006.10.17 07:55close21940.201.86270.00001.8607-20.009442.10
43932006.10.17 07:55buy21970.201.86270.00001.8637
43942006.10.17 07:55buy21980.101.86270.00001.8677
43952006.10.17 07:55buy21990.101.86270.00001.8727
43962006.10.17 08:15close21990.101.86110.00001.8727-16.009426.10
43972006.10.17 08:15close21980.101.86110.00001.8677-16.009410.10
43982006.10.17 08:15close21970.201.86110.00001.8637-32.009378.10
43992006.10.17 08:15sell22000.201.86110.00001.8601
44002006.10.17 08:15sell22010.101.86110.00001.8561
44012006.10.17 08:15sell22020.101.86110.00001.8511
44022006.10.17 08:22close22020.101.86210.00001.8511-10.009368.10
44032006.10.17 08:22close22010.101.86210.00001.8561-10.009358.10
44042006.10.17 08:22close22000.201.86210.00001.8601-20.009338.10
44052006.10.17 08:22buy22030.201.86210.00001.8631
44062006.10.17 08:22buy22040.101.86210.00001.8671
44072006.10.17 08:22buy22050.101.86210.00001.8721
44082006.10.17 08:48t/p22030.201.86310.00001.863120.009358.10
44092006.10.17 09:01close22050.101.86140.00001.8721-7.009351.10
44102006.10.17 09:01close22040.101.86140.00001.8671-7.009344.10
44112006.10.17 09:01sell22060.201.86140.00001.8604
44122006.10.17 09:01sell22070.101.86140.00001.8564
44132006.10.17 09:01sell22080.101.86140.00001.8514
44142006.10.17 10:00close22080.101.86320.00001.8514-18.009326.10
44152006.10.17 10:00close22070.101.86320.00001.8564-18.009308.10
44162006.10.17 10:00close22060.201.86320.00001.8604-36.009272.10
44172006.10.17 10:00buy22090.201.86320.00001.8642
44182006.10.17 10:00buy22100.101.86320.00001.8682
44192006.10.17 10:00buy22110.101.86320.00001.8732
44202006.10.17 10:25close22110.101.86130.00001.8732-19.009253.10
44212006.10.17 10:25close22100.101.86130.00001.8682-19.009234.10
44222006.10.17 10:25close22090.201.86130.00001.8642-38.009196.10
44232006.10.17 10:25sell22120.201.86130.00001.8603
44242006.10.17 10:25sell22130.101.86130.00001.8563
44252006.10.17 10:25sell22140.101.86130.00001.8513
44262006.10.17 10:30close22140.101.86240.00001.8513-11.009185.10
44272006.10.17 10:30close22130.101.86240.00001.8563-11.009174.10
44282006.10.17 10:30close22120.201.86240.00001.8603-22.009152.10
44292006.10.17 10:30buy22150.201.86240.00001.8634
44302006.10.17 10:30buy22160.101.86240.00001.8674
44312006.10.17 10:30buy22170.101.86240.00001.8724
44322006.10.17 10:30t/p22150.201.86340.00001.863420.009172.10
44332006.10.17 11:54t/p22160.101.86740.00001.867450.009222.10
44342006.10.17 16:09t/p22170.101.87240.00001.8724100.009322.10
44352006.10.17 20:20sell22180.201.87020.00001.8692
44362006.10.17 20:20sell22190.101.87020.00001.8652
44372006.10.17 20:20sell22200.101.87020.00001.8602
44382006.10.18 00:11close22200.101.87120.00001.8602-9.799312.32
44392006.10.18 00:11close22190.101.87120.00001.8652-9.799302.53
44402006.10.18 00:11close22180.201.87120.00001.8692-19.579282.97
44412006.10.18 00:11buy22210.201.87120.00001.8722
44422006.10.18 00:11buy22220.101.87120.00001.8762
44432006.10.18 00:11buy22230.101.87120.00001.8812
44442006.10.18 00:18t/p22210.201.87220.00001.872220.009302.97
44452006.10.18 01:25close22230.101.87030.00001.8812-9.009293.97
44462006.10.18 01:25close22220.101.87030.00001.8762-9.009284.97
44472006.10.18 01:25sell22240.201.87030.00001.8693
44482006.10.18 01:25sell22250.101.87030.00001.8653
44492006.10.18 01:25sell22260.101.87030.00001.8603
44502006.10.18 02:45t/p22240.201.86930.00001.869320.009304.97
44512006.10.18 03:45close22260.101.87080.00001.8603-5.009299.97
44522006.10.18 03:45close22250.101.87080.00001.8653-5.009294.97
44532006.10.18 03:45buy22270.201.87080.00001.8718
44542006.10.18 03:45buy22280.101.87080.00001.8758
44552006.10.18 03:45buy22290.101.87080.00001.8808
44562006.10.18 08:01t/p22270.201.87180.00001.871820.009314.97
44572006.10.18 10:41close22290.101.87050.00001.8808-3.009311.97
44582006.10.18 10:41close22280.101.87050.00001.8758-3.009308.97
44592006.10.18 10:41sell22300.201.87050.00001.8695
44602006.10.18 10:41sell22310.101.87050.00001.8655
44612006.10.18 10:41sell22320.101.87050.00001.8605
44622006.10.18 11:09t/p22300.201.86950.00001.869520.009328.97
44632006.10.18 13:35close22320.101.87160.00001.8605-11.009317.97
44642006.10.18 13:35close22310.101.87160.00001.8655-11.009306.97
44652006.10.18 13:35buy22330.201.87160.00001.8726
44662006.10.18 13:35buy22340.101.87160.00001.8766
44672006.10.18 13:35buy22350.101.87160.00001.8816
44682006.10.18 14:31t/p22330.201.87260.00001.872620.009326.97
44692006.10.18 14:41close22350.101.86900.00001.8816-26.009300.97
44702006.10.18 14:41close22340.101.86900.00001.8766-26.009274.97
44712006.10.18 14:41sell22360.201.86900.00001.8680
44722006.10.18 14:41sell22370.101.86900.00001.8640
44732006.10.18 14:41sell22380.101.86900.00001.8590
44742006.10.18 14:50t/p22360.201.86800.00001.868020.009294.97
44752006.10.18 19:15close22380.101.86860.00001.85904.009298.97
44762006.10.18 19:15close22370.101.86860.00001.86404.009302.97
44772006.10.18 19:15buy22390.201.86860.00001.8696
44782006.10.18 19:15buy22400.101.86860.00001.8736
44792006.10.18 19:15buy22410.101.86860.00001.8786
44802006.10.18 19:40close22410.101.86730.00001.8786-13.009289.97
44812006.10.18 19:40close22400.101.86730.00001.8736-13.009276.97
44822006.10.18 19:40close22390.201.86730.00001.8696-26.009250.97
44832006.10.18 19:40sell22420.201.86730.00001.8663
44842006.10.18 19:40sell22430.101.86730.00001.8623
44852006.10.18 19:40sell22440.101.86730.00001.8573
44862006.10.18 19:49t/p22420.201.86630.00001.866320.009270.97
44872006.10.18 23:05close22440.101.86810.00001.8573-8.009262.97
44882006.10.18 23:05close22430.101.86810.00001.8623-8.009254.97
44892006.10.18 23:05buy22450.201.86810.00001.8691
44902006.10.18 23:05buy22460.101.86810.00001.8731
44912006.10.18 23:05buy22470.101.86810.00001.8781
44922006.10.19 00:54close22470.101.86700.00001.8781-12.059242.92
44932006.10.19 00:54close22460.101.86700.00001.8731-12.059230.87
44942006.10.19 00:54close22450.201.86700.00001.8691-24.109206.77
44952006.10.19 00:54sell22480.201.86700.00001.8660
44962006.10.19 00:54sell22490.101.86700.00001.8620
44972006.10.19 00:54sell22500.101.86700.00001.8570
44982006.10.19 01:25close22500.101.86800.00001.8570-10.009196.77
44992006.10.19 01:25close22490.101.86800.00001.8620-10.009186.77
45002006.10.19 01:25close22480.201.86800.00001.8660-20.009166.77
45012006.10.19 01:25buy22510.201.86800.00001.8690
45022006.10.19 01:25buy22520.101.86800.00001.8730
45032006.10.19 01:25buy22530.101.86800.00001.8780
45042006.10.19 02:28t/p22510.201.86900.00001.869020.009186.77
45052006.10.19 03:20close22530.101.86740.00001.8780-6.009180.77
45062006.10.19 03:20close22520.101.86740.00001.8730-6.009174.77
45072006.10.19 03:20sell22540.201.86740.00001.8664
45082006.10.19 03:20sell22550.101.86740.00001.8624
45092006.10.19 03:20sell22560.101.86740.00001.8574
45102006.10.19 04:42close22560.101.86840.00001.8574-10.009164.77
45112006.10.19 04:42close22550.101.86840.00001.8624-10.009154.77
45122006.10.19 04:42close22540.201.86840.00001.8664-20.009134.77
45132006.10.19 04:42buy22570.201.86840.00001.8694
45142006.10.19 04:42buy22580.101.86840.00001.8734
45152006.10.19 04:42buy22590.101.86840.00001.8784
45162006.10.19 08:59t/p22570.201.86940.00001.869420.009154.77
45172006.10.19 10:45close22590.101.86780.00001.8784-6.009148.77
45182006.10.19 10:45close22580.101.86780.00001.8734-6.009142.77
45192006.10.19 10:45sell22600.201.86780.00001.8668
45202006.10.19 10:45sell22610.101.86780.00001.8628
45212006.10.19 10:45sell22620.101.86780.00001.8578
45222006.10.19 10:49t/p22600.201.86680.00001.866820.009162.77
45232006.10.19 15:20close22620.101.87060.00001.8578-28.009134.77
45242006.10.19 15:20close22610.101.87060.00001.8628-28.009106.77
45252006.10.19 15:20buy22630.201.87060.00001.8716
45262006.10.19 15:20buy22640.101.87060.00001.8756
45272006.10.19 15:20buy22650.101.87060.00001.8806
45282006.10.19 15:45t/p22630.201.87160.00001.871620.009126.77
45292006.10.19 16:35t/p22640.101.87560.00001.875650.009176.77
45302006.10.19 21:35close22650.101.87740.00001.880668.009244.77
45312006.10.19 21:35sell22660.201.87740.00001.8764
45322006.10.19 21:35sell22670.101.87740.00001.8724
45332006.10.19 21:35sell22680.101.87740.00001.8674
45342006.10.20 00:17t/p22660.201.87640.00001.876420.439265.20
45352006.10.20 03:08close22680.101.87780.00001.8674-3.799261.41
45362006.10.20 03:08close22670.101.87780.00001.8724-3.799257.63
45372006.10.20 03:08buy22690.201.87780.00001.8788
45382006.10.20 03:08buy22700.101.87780.00001.8828
45392006.10.20 03:08buy22710.101.87780.00001.8878
45402006.10.20 04:35close22710.101.87700.00001.8878-8.009249.63
45412006.10.20 04:35close22700.101.87700.00001.8828-8.009241.63
45422006.10.20 04:35close22690.201.87700.00001.8788-16.009225.63
45432006.10.20 04:35sell22720.201.87700.00001.8760
45442006.10.20 04:35sell22730.101.87700.00001.8720
45452006.10.20 04:35sell22740.101.87700.00001.8670
45462006.10.20 08:30t/p22720.201.87600.00001.876020.009245.63
45472006.10.20 10:05close22740.101.87730.00001.8670-3.009242.63
45482006.10.20 10:05close22730.101.87730.00001.8720-3.009239.63
45492006.10.20 10:05buy22750.201.87730.00001.8783
45502006.10.20 10:05buy22760.101.87730.00001.8823
45512006.10.20 10:05buy22770.101.87730.00001.8873
45522006.10.20 10:22t/p22750.201.87830.00001.878320.009259.63
45532006.10.20 11:00t/p22760.101.88230.00001.882350.009309.63
45542006.10.20 16:05close22770.101.88040.00001.887331.009340.63
45552006.10.20 16:05sell22780.201.88040.00001.8794
45562006.10.20 16:05sell22790.101.88040.00001.8754
45572006.10.20 16:05sell22800.101.88040.00001.8704
45582006.10.20 18:45close22800.101.88350.00001.8704-31.009309.63
45592006.10.20 18:45close22790.101.88350.00001.8754-31.009278.63
45602006.10.20 18:45close22780.201.88350.00001.8794-62.009216.63
45612006.10.20 18:45buy22810.201.88350.00001.8845
45622006.10.20 18:45buy22820.101.88350.00001.8885
45632006.10.20 18:45buy22830.101.88350.00001.8935
45642006.10.20 21:22t/p22810.201.88450.00001.884520.009236.63
45652006.10.20 22:15close22830.101.88250.00001.8935-10.009226.63
45662006.10.20 22:15close22820.101.88250.00001.8885-10.009216.63
45672006.10.20 22:15sell22840.201.88250.00001.8815
45682006.10.20 22:15sell22850.101.88250.00001.8775
45692006.10.20 22:15sell22860.101.88250.00001.8725
45702006.10.23 03:46t/p22840.201.88150.00001.881520.439237.06
45712006.10.23 05:25close22860.101.88230.00001.87252.219239.27
45722006.10.23 05:25close22850.101.88230.00001.87752.219241.49
45732006.10.23 05:25buy22870.201.88230.00001.8833
45742006.10.23 05:25buy22880.101.88230.00001.8873
45752006.10.23 05:25buy22890.101.88230.00001.8923
45762006.10.23 07:40close22890.101.88120.00001.8923-11.009230.49
45772006.10.23 07:40close22880.101.88120.00001.8873-11.009219.49
45782006.10.23 07:40close22870.201.88120.00001.8833-22.009197.49
45792006.10.23 07:40sell22900.201.88120.00001.8802
45802006.10.23 07:40sell22910.101.88120.00001.8762
45812006.10.23 07:40sell22920.101.88120.00001.8712
45822006.10.23 08:25t/p22900.201.88020.00001.880220.009217.49
45832006.10.23 10:35t/p22910.101.87620.00001.876250.009267.49
45842006.10.23 12:24t/p22920.101.87120.00001.8712100.009367.49
45852006.10.23 17:10buy22930.201.87170.00001.8727
45862006.10.23 17:10buy22940.101.87170.00001.8767
45872006.10.23 17:10buy22950.101.87170.00001.8817
45882006.10.23 18:32t/p22930.201.87270.00001.872720.009387.49
45892006.10.23 23:50close22950.101.87240.00001.88177.009394.49
45902006.10.23 23:50close22940.101.87240.00001.87677.009401.49
45912006.10.23 23:50sell22960.201.87240.00001.8714
45922006.10.23 23:50sell22970.101.87240.00001.8674
45932006.10.23 23:50sell22980.101.87240.00001.8624
45942006.10.24 00:28close22980.101.87340.00001.8624-9.799391.70
45952006.10.24 00:28close22970.101.87340.00001.8674-9.799381.92
45962006.10.24 00:28close22960.201.87340.00001.8714-19.579362.35
45972006.10.24 00:28buy22990.201.87340.00001.8744
45982006.10.24 00:28buy23000.101.87340.00001.8784
45992006.10.24 00:28buy23010.101.87340.00001.8834
46002006.10.24 01:08close23010.101.87270.00001.8834-7.009355.35
46012006.10.24 01:08close23000.101.87270.00001.8784-7.009348.35
46022006.10.24 01:08close22990.201.87270.00001.8744-14.009334.35
46032006.10.24 01:08sell23020.201.87270.00001.8717
46042006.10.24 01:08sell23030.101.87270.00001.8677
46052006.10.24 01:08sell23040.101.87270.00001.8627
46062006.10.24 03:19t/p23020.201.87170.00001.871720.009354.35
46072006.10.24 09:29t/p23030.101.86770.00001.867750.009404.35
46082006.10.24 11:10close23040.101.87060.00001.862721.009425.35
46092006.10.24 11:10buy23050.201.87060.00001.8716
46102006.10.24 11:10buy23060.101.87060.00001.8756
46112006.10.24 11:10buy23070.101.87060.00001.8806
46122006.10.24 11:59close23070.101.86850.00001.8806-21.009404.35
46132006.10.24 11:59close23060.101.86850.00001.8756-21.009383.35
46142006.10.24 11:59close23050.201.86850.00001.8716-42.009341.35
46152006.10.24 11:59sell23080.201.86850.00001.8675
46162006.10.24 11:59sell23090.101.86850.00001.8635
46172006.10.24 11:59sell23100.101.86850.00001.8585
46182006.10.24 12:01t/p23080.201.86750.00001.867520.009361.35
46192006.10.24 13:35close23100.101.87000.00001.8585-15.009346.35
46202006.10.24 13:35close23090.101.87000.00001.8635-15.009331.35
46212006.10.24 13:35buy23110.201.87000.00001.8710
46222006.10.24 13:35buy23120.101.87000.00001.8750
46232006.10.24 13:35buy23130.101.87000.00001.8800
46242006.10.24 13:44t/p23110.201.87100.00001.871020.009351.35
46252006.10.24 15:30close23130.101.86970.00001.8800-3.009348.35
46262006.10.24 15:30close23120.101.86970.00001.8750-3.009345.35
46272006.10.24 15:30sell23140.201.86970.00001.8687
46282006.10.24 15:30sell23150.101.86970.00001.8647
46292006.10.24 15:30sell23160.101.86970.00001.8597
46302006.10.24 16:33close23160.101.87050.00001.8597-8.009337.35
46312006.10.24 16:33close23150.101.87050.00001.8647-8.009329.35
46322006.10.24 16:33close23140.201.87050.00001.8687-16.009313.35
46332006.10.24 16:33buy23170.201.87050.00001.8715
46342006.10.24 16:33buy23180.101.87050.00001.8755
46352006.10.24 16:33buy23190.101.87050.00001.8805
46362006.10.24 16:53t/p23170.201.87150.00001.871520.009333.35
46372006.10.24 17:42t/p23180.101.87550.00001.875550.009383.35
46382006.10.24 21:25close23190.101.87370.00001.880532.009415.35
46392006.10.24 21:25sell23200.201.87370.00001.8727
46402006.10.24 21:25sell23210.101.87370.00001.8687
46412006.10.24 21:25sell23220.101.87370.00001.8637
46422006.10.24 23:00t/p23200.201.87270.00001.872720.009435.35
46432006.10.25 02:45close23220.101.87350.00001.86372.219437.56
46442006.10.25 02:45close23210.101.87350.00001.86872.219439.78
46452006.10.25 02:45buy23230.201.87350.00001.8745
46462006.10.25 02:45buy23240.101.87350.00001.8785
46472006.10.25 02:45buy23250.101.87350.00001.8835
46482006.10.25 05:39t/p23230.201.87450.00001.874520.009459.78
46492006.10.25 07:32close23250.101.87350.00001.88350.009459.78
46502006.10.25 07:32close23240.101.87350.00001.87850.009459.78
46512006.10.25 07:32sell23260.201.87350.00001.8725
46522006.10.25 07:32sell23270.101.87350.00001.8685
46532006.10.25 07:32sell23280.101.87350.00001.8635
46542006.10.25 08:10close23280.101.87460.00001.8635-11.009448.78
46552006.10.25 08:10close23270.101.87460.00001.8685-11.009437.78
46562006.10.25 08:10close23260.201.87460.00001.8725-22.009415.78
46572006.10.25 08:10buy23290.201.87460.00001.8756
46582006.10.25 08:10buy23300.101.87460.00001.8796
46592006.10.25 08:10buy23310.101.87460.00001.8846
46602006.10.25 09:25t/p23290.201.87560.00001.875620.009435.78
46612006.10.25 15:08close23310.101.87610.00001.884615.009450.78
46622006.10.25 15:08close23300.101.87610.00001.879615.009465.78
46632006.10.25 15:08sell23320.201.87610.00001.8751
46642006.10.25 15:08sell23330.101.87610.00001.8711
46652006.10.25 15:08sell23340.101.87610.00001.8661
46662006.10.25 15:21t/p23320.201.87510.00001.875120.009485.78
46672006.10.25 16:35close23340.101.87700.00001.8661-9.009476.78
46682006.10.25 16:35close23330.101.87700.00001.8711-9.009467.78
46692006.10.25 16:35buy23350.201.87700.00001.8780
46702006.10.25 16:35buy23360.101.87700.00001.8820
46712006.10.25 16:35buy23370.101.87700.00001.8870
46722006.10.25 19:20close23370.101.87610.00001.8870-9.009458.78
46732006.10.25 19:20close23360.101.87610.00001.8820-9.009449.78
46742006.10.25 19:20close23350.201.87610.00001.8780-18.009431.78
46752006.10.25 19:20sell23380.201.87610.00001.8751
46762006.10.25 19:20sell23390.101.87610.00001.8711
46772006.10.25 19:20sell23400.101.87610.00001.8661
46782006.10.25 20:14t/p23380.201.87510.00001.875120.009451.78
46792006.10.25 20:20close23400.101.87880.00001.8661-27.009424.78
46802006.10.25 20:20close23390.101.87880.00001.8711-27.009397.78
46812006.10.25 20:20buy23410.201.87880.00001.8798
46822006.10.25 20:20buy23420.101.87880.00001.8838
46832006.10.25 20:20buy23430.101.87880.00001.8888
46842006.10.25 20:31close23430.101.87560.00001.8888-32.009365.78
46852006.10.25 20:31close23420.101.87560.00001.8838-32.009333.78
46862006.10.25 20:31close23410.201.87560.00001.8798-64.009269.78
46872006.10.25 20:31sell23440.201.87560.00001.8746
46882006.10.25 20:31sell23450.101.87560.00001.8706
46892006.10.25 20:31sell23460.101.87560.00001.8656
46902006.10.26 00:00close23460.101.87780.00001.8656-21.369248.42
46912006.10.26 00:00close23450.101.87780.00001.8706-21.369227.07
46922006.10.26 00:00close23440.201.87780.00001.8746-42.719184.36
46932006.10.26 00:00buy23470.201.87780.00001.8788
46942006.10.26 00:00buy23480.101.87780.00001.8828
46952006.10.26 00:00buy23490.101.87780.00001.8878
46962006.10.26 00:25t/p23470.201.87880.00001.878820.009204.36
46972006.10.26 07:20close23490.101.88030.00001.887825.009229.36
46982006.10.26 07:20close23480.101.88030.00001.882825.009254.36
46992006.10.26 07:20sell23500.201.88030.00001.8793
47002006.10.26 07:20sell23510.101.88030.00001.8753
47012006.10.26 07:20sell23520.101.88030.00001.8703
47022006.10.26 08:20close23520.101.88110.00001.8703-8.009246.36
47032006.10.26 08:20close23510.101.88110.00001.8753-8.009238.36
47042006.10.26 08:20close23500.201.88110.00001.8793-16.009222.36
47052006.10.26 08:20buy23530.201.88110.00001.8821
47062006.10.26 08:20buy23540.101.88110.00001.8861
47072006.10.26 08:20buy23550.101.88110.00001.8911
47082006.10.26 09:01t/p23530.201.88210.00001.882120.009242.36
47092006.10.26 13:20close23550.101.88350.00001.891124.009266.36
47102006.10.26 13:20close23540.101.88350.00001.886124.009290.36
47112006.10.26 13:20sell23560.201.88350.00001.8825
47122006.10.26 13:20sell23570.101.88350.00001.8785
47132006.10.26 13:20sell23580.101.88350.00001.8735
47142006.10.26 13:36close23580.101.88390.00001.8735-4.009286.36
47152006.10.26 13:36close23570.101.88390.00001.8785-4.009282.36
47162006.10.26 13:36close23560.201.88390.00001.8825-8.009274.36
47172006.10.26 13:36buy23590.201.88390.00001.8849
47182006.10.26 13:36buy23600.101.88390.00001.8889
47192006.10.26 13:36buy23610.101.88390.00001.8939
47202006.10.26 14:24t/p23590.201.88490.00001.884920.009294.36
47212006.10.26 18:24t/p23600.101.88890.00001.888950.009344.36
47222006.10.26 23:50close23610.101.88940.00001.893955.009399.36
47232006.10.26 23:50sell23620.201.88940.00001.8884
47242006.10.26 23:50sell23630.101.88940.00001.8844
47252006.10.26 23:50sell23640.101.88940.00001.8794
47262006.10.27 01:05close23640.101.89100.00001.8794-15.799383.57
47272006.10.27 01:05close23630.101.89100.00001.8844-15.799367.79
47282006.10.27 01:05close23620.201.89100.00001.8884-31.579336.22
47292006.10.27 01:05buy23650.201.89100.00001.8920
47302006.10.27 01:05buy23660.101.89100.00001.8960
47312006.10.27 01:05buy23670.101.89100.00001.9010
47322006.10.27 01:45close23670.101.88950.00001.9010-15.009321.22
47332006.10.27 01:45close23660.101.88950.00001.8960-15.009306.22
47342006.10.27 01:45close23650.201.88950.00001.8920-30.009276.22
47352006.10.27 01:45sell23680.201.88950.00001.8885
47362006.10.27 01:45sell23690.101.88950.00001.8845
47372006.10.27 01:45sell23700.101.88950.00001.8795
47382006.10.27 03:05close23700.101.89090.00001.8795-14.009262.22
47392006.10.27 03:05close23690.101.89090.00001.8845-14.009248.22
47402006.10.27 03:05close23680.201.89090.00001.8885-28.009220.22
47412006.10.27 03:05buy23710.201.89090.00001.8919
47422006.10.27 03:05buy23720.101.89090.00001.8959
47432006.10.27 03:05buy23730.101.89090.00001.9009
47442006.10.27 07:01close23730.101.89040.00001.9009-5.009215.22
47452006.10.27 07:01close23720.101.89040.00001.8959-5.009210.22
47462006.10.27 07:01close23710.201.89040.00001.8919-10.009200.22
47472006.10.27 07:01sell23740.201.89040.00001.8894
47482006.10.27 07:01sell23750.101.89040.00001.8854
47492006.10.27 07:01sell23760.101.89040.00001.8804
47502006.10.27 07:16close23760.101.89100.00001.8804-6.009194.22
47512006.10.27 07:16close23750.101.89100.00001.8854-6.009188.22
47522006.10.27 07:16close23740.201.89100.00001.8894-12.009176.22
47532006.10.27 07:16buy23770.201.89100.00001.8920
47542006.10.27 07:16buy23780.101.89100.00001.8960
47552006.10.27 07:16buy23790.101.89100.00001.9010
47562006.10.27 08:25close23790.101.88990.00001.9010-11.009165.22
47572006.10.27 08:25close23780.101.88990.00001.8960-11.009154.22
47582006.10.27 08:25close23770.201.88990.00001.8920-22.009132.22
47592006.10.27 08:25sell23800.201.88990.00001.8889
47602006.10.27 08:25sell23810.101.88990.00001.8849
47612006.10.27 08:25sell23820.101.88990.00001.8799
47622006.10.27 08:57t/p23800.201.88890.00001.888920.009152.22
47632006.10.27 12:35close23820.101.88910.00001.87998.009160.22
47642006.10.27 12:35close23810.101.88910.00001.88498.009168.22
47652006.10.27 12:35buy23830.201.88910.00001.8901
47662006.10.27 12:35buy23840.101.88910.00001.8941
47672006.10.27 12:35buy23850.101.88910.00001.8991
47682006.10.27 12:45t/p23830.201.89010.00001.890120.009188.22
47692006.10.27 14:32t/p23840.101.89410.00001.894150.009238.22
47702006.10.27 15:12t/p23850.101.89910.00001.8991100.009338.22
47712006.10.27 17:47sell23860.201.89630.00001.8953
47722006.10.27 17:47sell23870.101.89630.00001.8913
47732006.10.27 17:47sell23880.101.89630.00001.8863
47742006.10.27 22:50close23880.101.89760.00001.8863-13.009325.22
47752006.10.27 22:50close23870.101.89760.00001.8913-13.009312.22
47762006.10.27 22:50close23860.201.89760.00001.8953-26.009286.22
47772006.10.27 22:50buy23890.201.89760.00001.8986
47782006.10.27 22:50buy23900.101.89760.00001.9026
47792006.10.27 22:50buy23910.101.89760.00001.9076
47802006.10.30 01:05close23910.101.89610.00001.9076-15.359270.87
47812006.10.30 01:05close23900.101.89610.00001.9026-15.359255.52
47822006.10.30 01:05close23890.201.89610.00001.8986-30.709224.82
47832006.10.30 01:05sell23920.201.89610.00001.8951
47842006.10.30 01:05sell23930.101.89610.00001.8911
47852006.10.30 01:05sell23940.101.89610.00001.8861
47862006.10.30 03:15close23940.101.89710.00001.8861-10.009214.82
47872006.10.30 03:15close23930.101.89710.00001.8911-10.009204.82
47882006.10.30 03:15close23920.201.89710.00001.8951-20.009184.82
47892006.10.30 03:15buy23950.201.89710.00001.8981
47902006.10.30 03:15buy23960.101.89710.00001.9021
47912006.10.30 03:15buy23970.101.89710.00001.9071
47922006.10.30 04:38t/p23950.201.89810.00001.898120.009204.82
47932006.10.30 07:20close23970.101.89690.00001.9071-2.009202.82
47942006.10.30 07:20close23960.101.89690.00001.9021-2.009200.82
47952006.10.30 07:20sell23980.201.89690.00001.8959
47962006.10.30 07:20sell23990.101.89690.00001.8919
47972006.10.30 07:20sell24000.101.89690.00001.8869
47982006.10.30 07:26close24000.101.89720.00001.8869-3.009197.82
47992006.10.30 07:26close23990.101.89720.00001.8919-3.009194.82
48002006.10.30 07:26close23980.201.89720.00001.8959-6.009188.82
48012006.10.30 07:26buy24010.201.89720.00001.8982
48022006.10.30 07:26buy24020.101.89720.00001.9022
48032006.10.30 07:26buy24030.101.89720.00001.9072
48042006.10.30 07:40close24030.101.89700.00001.9072-2.009186.82
48052006.10.30 07:40close24020.101.89700.00001.9022-2.009184.82
48062006.10.30 07:40close24010.201.89700.00001.8982-4.009180.82
48072006.10.30 07:40sell24040.201.89700.00001.8960
48082006.10.30 07:40sell24050.101.89700.00001.8920
48092006.10.30 07:40sell24060.101.89700.00001.8870
48102006.10.30 08:05close24060.101.89750.00001.8870-5.009175.82
48112006.10.30 08:05close24050.101.89750.00001.8920-5.009170.82
48122006.10.30 08:05close24040.201.89750.00001.8960-10.009160.82
48132006.10.30 08:05buy24070.201.89750.00001.8985
48142006.10.30 08:05buy24080.101.89750.00001.9025
48152006.10.30 08:05buy24090.101.89750.00001.9075
48162006.10.30 08:58t/p24070.201.89850.00001.898520.009180.82
48172006.10.30 09:35close24090.101.89560.00001.9075-19.009161.82
48182006.10.30 09:35close24080.101.89560.00001.9025-19.009142.82
48192006.10.30 09:35sell24100.201.89560.00001.8946
48202006.10.30 09:35sell24110.101.89560.00001.8906
48212006.10.30 09:35sell24120.101.89560.00001.8856
48222006.10.30 10:18close24120.101.89790.00001.8856-23.009119.82
48232006.10.30 10:18close24110.101.89790.00001.8906-23.009096.82
48242006.10.30 10:18close24100.201.89790.00001.8946-46.009050.82
48252006.10.30 10:18buy24130.201.89790.00001.8989
48262006.10.30 10:18buy24140.101.89790.00001.9029
48272006.10.30 10:18buy24150.101.89790.00001.9079
48282006.10.30 10:56t/p24130.201.89890.00001.898920.009070.82
48292006.10.30 14:46t/p24140.101.90290.00001.902950.009120.82
48302006.10.30 17:35close24150.101.90140.00001.907935.009155.82
48312006.10.30 17:35sell24160.201.90140.00001.9004
48322006.10.30 17:35sell24170.101.90140.00001.8964
48332006.10.30 17:35sell24180.101.90140.00001.8914
48342006.10.30 19:05close24180.101.90230.00001.8914-9.009146.82
48352006.10.30 19:05close24170.101.90230.00001.8964-9.009137.82
48362006.10.30 19:05close24160.201.90230.00001.9004-18.009119.82
48372006.10.30 19:05buy24190.201.90230.00001.9033
48382006.10.30 19:05buy24200.101.90230.00001.9073
48392006.10.30 19:05buy24210.101.90230.00001.9123
48402006.10.30 20:05close24210.101.90170.00001.9123-6.009113.82
48412006.10.30 20:05close24200.101.90170.00001.9073-6.009107.82
48422006.10.30 20:05close24190.201.90170.00001.9033-12.009095.82
48432006.10.30 20:05sell24220.201.90170.00001.9007
48442006.10.30 20:05sell24230.101.90170.00001.8967
48452006.10.30 20:05sell24240.101.90170.00001.8917
48462006.10.30 23:14close24240.101.90220.00001.8917-5.009090.82
48472006.10.30 23:14close24230.101.90220.00001.8967-5.009085.82
48482006.10.30 23:14close24220.201.90220.00001.9007-10.009075.82
48492006.10.30 23:14buy24250.201.90220.00001.9032
48502006.10.30 23:14buy24260.101.90220.00001.9072
48512006.10.30 23:14buy24270.101.90220.00001.9122
48522006.10.30 23:37close24270.101.90110.00001.9122-11.009064.82
48532006.10.30 23:37close24260.101.90110.00001.9072-11.009053.82
48542006.10.30 23:37close24250.201.90110.00001.9032-22.009031.82
48552006.10.30 23:37sell24280.201.90110.00001.9001
48562006.10.30 23:37sell24290.101.90110.00001.8961
48572006.10.30 23:37sell24300.101.90110.00001.8911
48582006.10.30 23:59close at stop24300.101.90120.00001.8911-1.009030.82
48592006.10.30 23:59close at stop24290.101.90120.00001.8961-1.009029.82
48602006.10.30 23:59close at stop24280.201.90120.00001.9001-2.009027.82