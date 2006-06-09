|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=35; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
|Bars in test
|173970
|Ticks modelled
|1345557
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-972.18
|Gross profit
|22872.16
|Gross loss
|-23844.34
|Profit factor
|0.96
|Expected payoff
|-0.40
|Absolute drawdown
|2187.18
|Maximal drawdown
|2544.00 (24.56%)
|Relative drawdown
|24.56% (2544.00)
|Total trades
|2430
|Short positions (won %)
|1215 (38.44%)
|Long positions (won %)
|1215 (37.04%)
|Profit trades (% of total)
|917 (37.74%)
|Loss trades (% of total)
|1513 (62.26%)
|Largest
|profit trade
|100.00
|loss trade
|-427.57
|Average
|profit trade
|24.94
|loss trade
|-15.76
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (422.20)
|consecutive losses (loss in money)
|32 (-232.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|422.20 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-1021.14 (17)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 00:05
|buy
|1
|0.20
|1.8718
|0.0000
|1.8728
|2
|2006.06.01 00:05
|buy
|2
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8768
|3
|2006.06.01 00:05
|buy
|3
|0.10
|1.8718
|0.0000
|1.8818
|4
|2006.06.01 01:33
|close
|3
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8818
|-13.00
|9987.00
|5
|2006.06.01 01:33
|close
|2
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8768
|-13.00
|9974.00
|6
|2006.06.01 01:33
|close
|1
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8728
|-26.00
|9948.00
|7
|2006.06.01 01:33
|sell
|4
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|8
|2006.06.01 01:33
|sell
|5
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8655
|9
|2006.06.01 01:33
|sell
|6
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8605
|10
|2006.06.01 02:24
|t/p
|4
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|20.00
|9968.00
|11
|2006.06.01 04:39
|t/p
|5
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8655
|50.00
|10018.00
|12
|2006.06.01 07:15
|close
|6
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8605
|44.00
|10062.00
|13
|2006.06.01 07:15
|buy
|7
|0.20
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|14
|2006.06.01 07:15
|buy
|8
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8711
|15
|2006.06.01 07:15
|buy
|9
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8761
|16
|2006.06.01 08:35
|close
|9
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8761
|-14.00
|10048.00
|17
|2006.06.01 08:35
|close
|8
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8711
|-14.00
|10034.00
|18
|2006.06.01 08:35
|close
|7
|0.20
|1.8647
|0.0000
|1.8671
|-28.00
|10006.00
|19
|2006.06.01 08:35
|sell
|10
|0.20
|1.8647
|0.0000
|1.8637
|20
|2006.06.01 08:35
|sell
|11
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8597
|21
|2006.06.01 08:35
|sell
|12
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8547
|22
|2006.06.01 08:38
|t/p
|10
|0.20
|1.8637
|0.0000
|1.8637
|20.00
|10026.00
|23
|2006.06.01 10:15
|close
|12
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8547
|-19.00
|10007.00
|24
|2006.06.01 10:15
|close
|11
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8597
|-19.00
|9988.00
|25
|2006.06.01 10:15
|buy
|13
|0.20
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|26
|2006.06.01 10:15
|buy
|14
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8716
|27
|2006.06.01 10:15
|buy
|15
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8766
|28
|2006.06.01 10:18
|t/p
|13
|0.20
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|20.00
|10008.00
|29
|2006.06.01 12:47
|close
|15
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8766
|-36.00
|9972.00
|30
|2006.06.01 12:47
|close
|14
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8716
|-36.00
|9936.00
|31
|2006.06.01 12:47
|sell
|16
|0.20
|1.8630
|0.0000
|1.8620
|32
|2006.06.01 12:47
|sell
|17
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8580
|33
|2006.06.01 12:47
|sell
|18
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|34
|2006.06.01 13:10
|t/p
|16
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|20.00
|9956.00
|35
|2006.06.01 14:48
|t/p
|17
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|50.00
|10006.00
|36
|2006.06.01 16:20
|close
|18
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8530
|13.00
|10019.00
|37
|2006.06.01 16:20
|buy
|19
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|38
|2006.06.01 16:20
|buy
|20
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8667
|39
|2006.06.01 16:20
|buy
|21
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8717
|40
|2006.06.01 16:32
|t/p
|19
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8627
|20.00
|10039.00
|41
|2006.06.01 16:46
|t/p
|20
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|50.00
|10089.00
|42
|2006.06.01 20:50
|close
|21
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8717
|36.00
|10125.00
|43
|2006.06.01 20:50
|sell
|22
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8643
|44
|2006.06.01 20:50
|sell
|23
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8603
|45
|2006.06.01 20:50
|sell
|24
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8553
|46
|2006.06.01 21:11
|t/p
|22
|0.20
|1.8643
|0.0000
|1.8643
|20.00
|10145.00
|47
|2006.06.01 23:15
|close
|24
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8553
|0.00
|10145.00
|48
|2006.06.01 23:15
|close
|23
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8603
|0.00
|10145.00
|49
|2006.06.01 23:15
|buy
|25
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8663
|50
|2006.06.01 23:15
|buy
|26
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8703
|51
|2006.06.01 23:15
|buy
|27
|0.10
|1.8653
|0.0000
|1.8753
|52
|2006.06.01 23:57
|t/p
|25
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.00
|10165.00
|53
|2006.06.02 03:50
|close
|27
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8753
|-2.35
|10162.65
|54
|2006.06.02 03:50
|close
|26
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8703
|-2.35
|10160.30
|55
|2006.06.02 03:50
|sell
|28
|0.20
|1.8651
|0.0000
|1.8641
|56
|2006.06.02 03:50
|sell
|29
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8601
|57
|2006.06.02 03:50
|sell
|30
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8551
|58
|2006.06.02 06:25
|close
|30
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8551
|-14.00
|10146.30
|59
|2006.06.02 06:25
|close
|29
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8601
|-14.00
|10132.30
|60
|2006.06.02 06:25
|close
|28
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8641
|-28.00
|10104.30
|61
|2006.06.02 06:25
|buy
|31
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8675
|62
|2006.06.02 06:25
|buy
|32
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8715
|63
|2006.06.02 06:25
|buy
|33
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8765
|64
|2006.06.02 08:17
|close
|33
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8765
|-30.00
|10074.30
|65
|2006.06.02 08:17
|close
|32
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8715
|-30.00
|10044.30
|66
|2006.06.02 08:17
|close
|31
|0.20
|1.8635
|0.0000
|1.8675
|-60.00
|9984.30
|67
|2006.06.02 08:17
|sell
|34
|0.20
|1.8635
|0.0000
|1.8625
|68
|2006.06.02 08:17
|sell
|35
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8585
|69
|2006.06.02 08:17
|sell
|36
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|70
|2006.06.02 08:17
|t/p
|34
|0.20
|1.8625
|0.0000
|1.8625
|20.00
|10004.30
|71
|2006.06.02 11:05
|close
|36
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8535
|-11.00
|9993.30
|72
|2006.06.02 11:05
|close
|35
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8585
|-11.00
|9982.30
|73
|2006.06.02 11:05
|buy
|37
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|74
|2006.06.02 11:05
|buy
|38
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8696
|75
|2006.06.02 11:05
|buy
|39
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8746
|76
|2006.06.02 11:16
|t/p
|37
|0.20
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|20.00
|10002.30
|77
|2006.06.02 14:30
|t/p
|38
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|50.00
|10052.30
|78
|2006.06.02 14:30
|t/p
|39
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|100.00
|10152.30
|79
|2006.06.02 20:55
|sell
|40
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8819
|80
|2006.06.02 20:55
|sell
|41
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8779
|81
|2006.06.02 20:55
|sell
|42
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8729
|82
|2006.06.05 01:35
|close
|42
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8729
|-9.79
|10142.51
|83
|2006.06.05 01:35
|close
|41
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8779
|-9.79
|10132.73
|84
|2006.06.05 01:35
|close
|40
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8819
|-19.57
|10113.16
|85
|2006.06.05 01:35
|buy
|43
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|86
|2006.06.05 01:35
|buy
|44
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8889
|87
|2006.06.05 01:35
|buy
|45
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8939
|88
|2006.06.05 01:44
|close
|45
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8939
|-7.00
|10106.16
|89
|2006.06.05 01:44
|close
|44
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8889
|-7.00
|10099.16
|90
|2006.06.05 01:44
|close
|43
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8849
|-14.00
|10085.16
|91
|2006.06.05 01:44
|sell
|46
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8822
|92
|2006.06.05 01:44
|sell
|47
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8782
|93
|2006.06.05 01:44
|sell
|48
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8732
|94
|2006.06.05 02:55
|close
|48
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8732
|-5.00
|10080.16
|95
|2006.06.05 02:55
|close
|47
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8782
|-5.00
|10075.16
|96
|2006.06.05 02:55
|close
|46
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8822
|-10.00
|10065.16
|97
|2006.06.05 02:55
|buy
|49
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|98
|2006.06.05 02:55
|buy
|50
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8887
|99
|2006.06.05 02:55
|buy
|51
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|100
|2006.06.05 05:05
|close
|51
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8937
|-8.00
|10057.16
|101
|2006.06.05 05:05
|close
|50
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8887
|-8.00
|10049.16
|102
|2006.06.05 05:05
|close
|49
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8847
|-16.00
|10033.16
|103
|2006.06.05 05:05
|sell
|52
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8819
|104
|2006.06.05 05:05
|sell
|53
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8779
|105
|2006.06.05 05:05
|sell
|54
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8729
|106
|2006.06.05 05:28
|close
|54
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8729
|-8.00
|10025.16
|107
|2006.06.05 05:28
|close
|53
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8779
|-8.00
|10017.16
|108
|2006.06.05 05:28
|close
|52
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8819
|-16.00
|10001.16
|109
|2006.06.05 05:28
|buy
|55
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|110
|2006.06.05 05:28
|buy
|56
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8887
|111
|2006.06.05 05:28
|buy
|57
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|112
|2006.06.05 08:08
|t/p
|55
|0.20
|1.8847
|0.0000
|1.8847
|20.00
|10021.16
|113
|2006.06.05 09:02
|close
|57
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8937
|-16.00
|10005.16
|114
|2006.06.05 09:02
|close
|56
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8887
|-16.00
|9989.16
|115
|2006.06.05 09:02
|sell
|58
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|116
|2006.06.05 09:02
|sell
|59
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8771
|117
|2006.06.05 09:02
|sell
|60
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8721
|118
|2006.06.05 09:30
|close
|60
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8721
|-33.00
|9956.16
|119
|2006.06.05 09:30
|close
|59
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8771
|-33.00
|9923.16
|120
|2006.06.05 09:30
|close
|58
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8811
|-66.00
|9857.16
|121
|2006.06.05 09:30
|buy
|61
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|122
|2006.06.05 09:30
|buy
|62
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8904
|123
|2006.06.05 09:30
|buy
|63
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8954
|124
|2006.06.05 09:31
|t/p
|61
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|20.00
|9877.16
|125
|2006.06.05 13:41
|close
|63
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8954
|-12.00
|9865.16
|126
|2006.06.05 13:41
|close
|62
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8904
|-12.00
|9853.16
|127
|2006.06.05 13:41
|sell
|64
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8832
|128
|2006.06.05 13:41
|sell
|65
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8792
|129
|2006.06.05 13:41
|sell
|66
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|130
|2006.06.05 14:04
|t/p
|64
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|20.00
|9873.16
|131
|2006.06.05 14:54
|t/p
|65
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|50.00
|9923.16
|132
|2006.06.05 18:30
|close
|66
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8742
|53.00
|9976.16
|133
|2006.06.05 18:30
|buy
|67
|0.20
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|134
|2006.06.05 18:30
|buy
|68
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8839
|135
|2006.06.05 18:30
|buy
|69
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8889
|136
|2006.06.05 19:01
|t/p
|67
|0.20
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|20.00
|9996.16
|137
|2006.06.05 20:40
|close
|69
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8889
|-22.00
|9974.16
|138
|2006.06.05 20:40
|close
|68
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8839
|-22.00
|9952.16
|139
|2006.06.05 20:40
|sell
|70
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8757
|140
|2006.06.05 20:40
|sell
|71
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8717
|141
|2006.06.05 20:40
|sell
|72
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8667
|142
|2006.06.05 20:43
|t/p
|70
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|20.00
|9972.16
|143
|2006.06.06 00:41
|t/p
|71
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|50.22
|10022.38
|144
|2006.06.06 02:15
|close
|72
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8667
|38.22
|10060.59
|145
|2006.06.06 02:15
|buy
|73
|0.20
|1.8729
|0.0000
|1.8739
|146
|2006.06.06 02:15
|buy
|74
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8779
|147
|2006.06.06 02:15
|buy
|75
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8829
|148
|2006.06.06 03:05
|close
|75
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8829
|-22.00
|10038.59
|149
|2006.06.06 03:05
|close
|74
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8779
|-22.00
|10016.59
|150
|2006.06.06 03:05
|close
|73
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8739
|-44.00
|9972.59
|151
|2006.06.06 03:05
|sell
|76
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8697
|152
|2006.06.06 03:05
|sell
|77
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8657
|153
|2006.06.06 03:05
|sell
|78
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8607
|154
|2006.06.06 03:18
|t/p
|76
|0.20
|1.8697
|0.0000
|1.8697
|20.00
|9992.59
|155
|2006.06.06 04:36
|close
|78
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8607
|-13.00
|9979.59
|156
|2006.06.06 04:36
|close
|77
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8657
|-13.00
|9966.59
|157
|2006.06.06 04:36
|buy
|79
|0.20
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|158
|2006.06.06 04:36
|buy
|80
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8770
|159
|2006.06.06 04:36
|buy
|81
|0.10
|1.8720
|0.0000
|1.8820
|160
|2006.06.06 04:49
|close
|81
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8820
|-12.00
|9954.59
|161
|2006.06.06 04:49
|close
|80
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8770
|-12.00
|9942.59
|162
|2006.06.06 04:49
|close
|79
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8730
|-24.00
|9918.59
|163
|2006.06.06 04:49
|sell
|82
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|164
|2006.06.06 04:49
|sell
|83
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8658
|165
|2006.06.06 04:49
|sell
|84
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8608
|166
|2006.06.06 04:52
|close
|84
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8608
|-7.00
|9911.59
|167
|2006.06.06 04:52
|close
|83
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8658
|-7.00
|9904.59
|168
|2006.06.06 04:52
|close
|82
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8698
|-14.00
|9890.59
|169
|2006.06.06 04:52
|buy
|85
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8725
|170
|2006.06.06 04:52
|buy
|86
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8765
|171
|2006.06.06 04:52
|buy
|87
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|172
|2006.06.06 05:04
|close
|87
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8815
|-5.00
|9885.59
|173
|2006.06.06 05:04
|close
|86
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8765
|-5.00
|9880.59
|174
|2006.06.06 05:04
|close
|85
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8725
|-10.00
|9870.59
|175
|2006.06.06 05:04
|sell
|88
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8700
|176
|2006.06.06 05:04
|sell
|89
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8660
|177
|2006.06.06 05:04
|sell
|90
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8610
|178
|2006.06.06 05:08
|t/p
|88
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|20.00
|9890.59
|179
|2006.06.06 07:40
|close
|90
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8610
|-6.00
|9884.59
|180
|2006.06.06 07:40
|close
|89
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8660
|-6.00
|9878.59
|181
|2006.06.06 07:40
|buy
|91
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|182
|2006.06.06 07:40
|buy
|92
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8766
|183
|2006.06.06 07:40
|buy
|93
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8816
|184
|2006.06.06 08:14
|t/p
|91
|0.20
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|20.00
|9898.59
|185
|2006.06.06 08:53
|t/p
|92
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|50.00
|9948.59
|186
|2006.06.06 10:35
|close
|93
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8816
|21.00
|9969.59
|187
|2006.06.06 10:35
|sell
|94
|0.20
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|188
|2006.06.06 10:35
|sell
|95
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8687
|189
|2006.06.06 10:35
|sell
|96
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8637
|190
|2006.06.06 10:47
|t/p
|94
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|9989.59
|191
|2006.06.06 12:24
|t/p
|95
|0.10
|1.8687
|0.0000
|1.8687
|50.00
|10039.59
|192
|2006.06.06 14:33
|t/p
|96
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8637
|100.00
|10139.59
|193
|2006.06.06 21:00
|buy
|97
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8631
|194
|2006.06.06 21:00
|buy
|98
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8671
|195
|2006.06.06 21:00
|buy
|99
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8721
|196
|2006.06.06 21:39
|close
|99
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8721
|-15.00
|10124.59
|197
|2006.06.06 21:39
|close
|98
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8671
|-15.00
|10109.59
|198
|2006.06.06 21:39
|close
|97
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8631
|-30.00
|10079.59
|199
|2006.06.06 21:39
|sell
|100
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|200
|2006.06.06 21:39
|sell
|101
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8556
|201
|2006.06.06 21:39
|sell
|102
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8506
|202
|2006.06.06 23:10
|t/p
|100
|0.20
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|20.00
|10099.59
|203
|2006.06.07 01:18
|close
|102
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8506
|-7.79
|10091.81
|204
|2006.06.07 01:18
|close
|101
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8556
|-7.79
|10084.02
|205
|2006.06.07 01:18
|buy
|103
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8624
|206
|2006.06.07 01:18
|buy
|104
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8664
|207
|2006.06.07 01:18
|buy
|105
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8714
|208
|2006.06.07 03:18
|t/p
|103
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8624
|20.00
|10104.02
|209
|2006.06.07 07:10
|close
|105
|0.10
|1.8619
|0.0000
|1.8714
|5.00
|10109.02
|210
|2006.06.07 07:10
|close
|104
|0.10
|1.8619
|0.0000
|1.8664
|5.00
|10114.02
|211
|2006.06.07 07:10
|sell
|106
|0.20
|1.8619
|0.0000
|1.8609
|212
|2006.06.07 07:10
|sell
|107
|0.10
|1.8619
|0.0000
|1.8569
|213
|2006.06.07 07:10
|sell
|108
|0.10
|1.8619
|0.0000
|1.8519
|214
|2006.06.07 07:51
|t/p
|106
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8609
|20.00
|10134.02
|215
|2006.06.07 08:38
|t/p
|107
|0.10
|1.8569
|0.0000
|1.8569
|50.00
|10184.02
|216
|2006.06.07 10:10
|close
|108
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8519
|8.00
|10192.02
|217
|2006.06.07 10:10
|buy
|109
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8621
|218
|2006.06.07 10:10
|buy
|110
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8661
|219
|2006.06.07 10:10
|buy
|111
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8711
|220
|2006.06.07 12:07
|t/p
|109
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8621
|20.00
|10212.02
|221
|2006.06.07 13:55
|close
|111
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8711
|-25.00
|10187.02
|222
|2006.06.07 13:55
|close
|110
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8661
|-25.00
|10162.02
|223
|2006.06.07 13:55
|sell
|112
|0.20
|1.8586
|0.0000
|1.8576
|224
|2006.06.07 13:55
|sell
|113
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8536
|225
|2006.06.07 13:55
|sell
|114
|0.10
|1.8586
|0.0000
|1.8486
|226
|2006.06.07 14:02
|t/p
|112
|0.20
|1.8576
|0.0000
|1.8576
|20.00
|10182.02
|227
|2006.06.07 15:46
|t/p
|113
|0.10
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|50.00
|10232.02
|228
|2006.06.07 17:35
|close
|114
|0.10
|1.8587
|0.0000
|1.8486
|-1.00
|10231.02
|229
|2006.06.07 17:35
|buy
|115
|0.20
|1.8587
|0.0000
|1.8597
|230
|2006.06.07 17:35
|buy
|116
|0.10
|1.8587
|0.0000
|1.8637
|231
|2006.06.07 17:35
|buy
|117
|0.10
|1.8587
|0.0000
|1.8687
|232
|2006.06.07 18:03
|t/p
|115
|0.20
|1.8597
|0.0000
|1.8597
|20.00
|10251.02
|233
|2006.06.07 20:05
|close
|117
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8687
|-14.00
|10237.02
|234
|2006.06.07 20:05
|close
|116
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8637
|-14.00
|10223.02
|235
|2006.06.07 20:05
|sell
|118
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8563
|236
|2006.06.07 20:05
|sell
|119
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8523
|237
|2006.06.07 20:05
|sell
|120
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8473
|238
|2006.06.07 20:12
|t/p
|118
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|20.00
|10243.02
|239
|2006.06.07 23:56
|close
|120
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8473
|5.00
|10248.02
|240
|2006.06.07 23:56
|close
|119
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8523
|5.00
|10253.02
|241
|2006.06.07 23:56
|buy
|121
|0.20
|1.8568
|0.0000
|1.8578
|242
|2006.06.07 23:56
|buy
|122
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8618
|243
|2006.06.07 23:56
|buy
|123
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8668
|244
|2006.06.08 02:50
|close
|123
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8668
|-10.05
|10242.97
|245
|2006.06.08 02:50
|close
|122
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8618
|-10.05
|10232.92
|246
|2006.06.08 02:50
|close
|121
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8578
|-20.10
|10212.82
|247
|2006.06.08 02:50
|sell
|124
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8549
|248
|2006.06.08 02:50
|sell
|125
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8509
|249
|2006.06.08 02:50
|sell
|126
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8459
|250
|2006.06.08 03:17
|t/p
|124
|0.20
|1.8549
|0.0000
|1.8549
|20.00
|10232.82
|251
|2006.06.08 05:20
|close
|126
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8459
|0.00
|10232.82
|252
|2006.06.08 05:20
|close
|125
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8509
|0.00
|10232.82
|253
|2006.06.08 05:20
|buy
|127
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8569
|254
|2006.06.08 05:20
|buy
|128
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8609
|255
|2006.06.08 05:20
|buy
|129
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8659
|256
|2006.06.08 07:20
|close
|129
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8659
|-6.00
|10226.82
|257
|2006.06.08 07:20
|close
|128
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8609
|-6.00
|10220.82
|258
|2006.06.08 07:20
|close
|127
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8569
|-12.00
|10208.82
|259
|2006.06.08 07:20
|sell
|130
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8543
|260
|2006.06.08 07:20
|sell
|131
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8503
|261
|2006.06.08 07:20
|sell
|132
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8453
|262
|2006.06.08 08:00
|close
|132
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8453
|-9.00
|10199.82
|263
|2006.06.08 08:00
|close
|131
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8503
|-9.00
|10190.82
|264
|2006.06.08 08:00
|close
|130
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8543
|-18.00
|10172.82
|265
|2006.06.08 08:00
|buy
|133
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8572
|266
|2006.06.08 08:00
|buy
|134
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8612
|267
|2006.06.08 08:00
|buy
|135
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8662
|268
|2006.06.08 08:10
|t/p
|133
|0.20
|1.8572
|0.0000
|1.8572
|20.00
|10192.82
|269
|2006.06.08 08:30
|close
|135
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8662
|-13.00
|10179.82
|270
|2006.06.08 08:30
|close
|134
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8612
|-13.00
|10166.82
|271
|2006.06.08 08:30
|sell
|136
|0.20
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|272
|2006.06.08 08:30
|sell
|137
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8499
|273
|2006.06.08 08:30
|sell
|138
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8449
|274
|2006.06.08 08:34
|t/p
|136
|0.20
|1.8539
|0.0000
|1.8539
|20.00
|10186.82
|275
|2006.06.08 09:04
|t/p
|137
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8499
|50.00
|10236.82
|276
|2006.06.08 14:01
|t/p
|138
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|100.00
|10336.82
|277
|2006.06.08 18:05
|buy
|139
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|278
|2006.06.08 18:05
|buy
|140
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|279
|2006.06.08 18:05
|buy
|141
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|280
|2006.06.08 18:08
|t/p
|139
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|10356.82
|281
|2006.06.09 00:40
|close
|141
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8527
|-6.35
|10350.47
|282
|2006.06.09 00:40
|close
|140
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8477
|-6.35
|10344.12
|283
|2006.06.09 00:40
|sell
|142
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|284
|2006.06.09 00:40
|sell
|143
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|285
|2006.06.09 00:40
|sell
|144
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|286
|2006.06.09 01:20
|close
|144
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8321
|-15.00
|10329.12
|287
|2006.06.09 01:20
|close
|143
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8371
|-15.00
|10314.12
|288
|2006.06.09 01:20
|close
|142
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8411
|-30.00
|10284.12
|289
|2006.06.09 01:20
|buy
|145
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|290
|2006.06.09 01:20
|buy
|146
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|291
|2006.06.09 01:20
|buy
|147
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|292
|2006.06.09 01:40
|close
|147
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8536
|-8.00
|10276.12
|293
|2006.06.09 01:40
|close
|146
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8486
|-8.00
|10268.12
|294
|2006.06.09 01:40
|close
|145
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8446
|-16.00
|10252.12
|295
|2006.06.09 01:40
|sell
|148
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|296
|2006.06.09 01:40
|sell
|149
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8378
|297
|2006.06.09 01:40
|sell
|150
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8328
|298
|2006.06.09 07:25
|close
|150
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8328
|-1.00
|10251.12
|299
|2006.06.09 07:25
|close
|149
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8378
|-1.00
|10250.12
|300
|2006.06.09 07:25
|close
|148
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8418
|-2.00
|10248.12
|301
|2006.06.09 07:25
|buy
|151
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|302
|2006.06.09 07:25
|buy
|152
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8479
|303
|2006.06.09 07:25
|buy
|153
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8529
|304
|2006.06.09 08:10
|close
|153
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8529
|-7.00
|10241.12
|305
|2006.06.09 08:10
|close
|152
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8479
|-7.00
|10234.12
|306
|2006.06.09 08:10
|close
|151
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8439
|-14.00
|10220.12
|307
|2006.06.09 08:10
|sell
|154
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|308
|2006.06.09 08:10
|sell
|155
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|309
|2006.06.09 08:10
|sell
|156
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|310
|2006.06.09 08:13
|t/p
|154
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|10240.12
|311
|2006.06.09 08:55
|close
|156
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8322
|-16.00
|10224.12
|312
|2006.06.09 08:55
|close
|155
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8372
|-16.00
|10208.12
|313
|2006.06.09 08:55
|buy
|157
|0.20
|1.8438
|0.0000
|1.8448
|314
|2006.06.09 08:55
|buy
|158
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8488
|315
|2006.06.09 08:55
|buy
|159
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8538
|316
|2006.06.09 08:58
|t/p
|157
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|20.00
|10228.12
|317
|2006.06.09 10:15
|close
|159
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8538
|-17.00
|10211.12
|318
|2006.06.09 10:15
|close
|158
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8488
|-17.00
|10194.12
|319
|2006.06.09 10:15
|sell
|160
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|320
|2006.06.09 10:15
|sell
|161
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|321
|2006.06.09 10:15
|sell
|162
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|322
|2006.06.09 11:40
|close
|162
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8321
|-17.00
|10177.12
|323
|2006.06.09 11:40
|close
|161
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8371
|-17.00
|10160.12
|324
|2006.06.09 11:40
|close
|160
|0.20
|1.8438
|0.0000
|1.8411
|-34.00
|10126.12
|325
|2006.06.09 11:40
|buy
|163
|0.20
|1.8438
|0.0000
|1.8448
|326
|2006.06.09 11:40
|buy
|164
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8488
|327
|2006.06.09 11:40
|buy
|165
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8538
|328
|2006.06.09 12:55
|close
|165
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8538
|-16.00
|10110.12
|329
|2006.06.09 12:55
|close
|164
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8488
|-16.00
|10094.12
|330
|2006.06.09 12:55
|close
|163
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8448
|-32.00
|10062.12
|331
|2006.06.09 12:55
|sell
|166
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|332
|2006.06.09 12:55
|sell
|167
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|333
|2006.06.09 12:55
|sell
|168
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|334
|2006.06.09 13:02
|close
|168
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8322
|-14.00
|10048.12
|335
|2006.06.09 13:02
|close
|167
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8372
|-14.00
|10034.12
|336
|2006.06.09 13:02
|close
|166
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8412
|-28.00
|10006.12
|337
|2006.06.09 13:02
|buy
|169
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|338
|2006.06.09 13:02
|buy
|170
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|339
|2006.06.09 13:02
|buy
|171
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|340
|2006.06.09 13:17
|close
|171
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8536
|-9.00
|9997.12
|341
|2006.06.09 13:17
|close
|170
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8486
|-9.00
|9988.12
|342
|2006.06.09 13:17
|close
|169
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8446
|-18.00
|9970.12
|343
|2006.06.09 13:17
|sell
|172
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8417
|344
|2006.06.09 13:17
|sell
|173
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8377
|345
|2006.06.09 13:17
|sell
|174
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|346
|2006.06.09 14:30
|t/p
|172
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8417
|20.00
|9990.12
|347
|2006.06.09 14:35
|t/p
|173
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8377
|50.00
|10040.12
|348
|2006.06.09 15:30
|close
|174
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8327
|-33.00
|10007.12
|349
|2006.06.09 15:30
|buy
|175
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|350
|2006.06.09 15:30
|buy
|176
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8510
|351
|2006.06.09 15:30
|buy
|177
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|352
|2006.06.09 16:10
|t/p
|175
|0.20
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|20.00
|10027.12
|353
|2006.06.09 19:00
|close
|177
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8560
|-38.00
|9989.12
|354
|2006.06.09 19:00
|close
|176
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8510
|-38.00
|9951.12
|355
|2006.06.09 19:00
|sell
|178
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|356
|2006.06.09 19:00
|sell
|179
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|357
|2006.06.09 19:00
|sell
|180
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|358
|2006.06.09 19:39
|t/p
|178
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|9971.12
|359
|2006.06.12 02:40
|close
|180
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8322
|18.22
|9989.34
|360
|2006.06.12 02:40
|close
|179
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8372
|18.22
|10007.55
|361
|2006.06.12 02:40
|buy
|181
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8414
|362
|2006.06.12 02:40
|buy
|182
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8454
|363
|2006.06.12 02:40
|buy
|183
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8504
|364
|2006.06.12 03:43
|t/p
|181
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8414
|20.00
|10027.55
|365
|2006.06.12 10:05
|close
|183
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8504
|12.00
|10039.55
|366
|2006.06.12 10:05
|close
|182
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8454
|12.00
|10051.55
|367
|2006.06.12 10:05
|sell
|184
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8406
|368
|2006.06.12 10:05
|sell
|185
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8366
|369
|2006.06.12 10:05
|sell
|186
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|370
|2006.06.12 10:14
|close
|186
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8316
|-15.00
|10036.55
|371
|2006.06.12 10:14
|close
|185
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8366
|-15.00
|10021.55
|372
|2006.06.12 10:14
|close
|184
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8406
|-30.00
|9991.55
|373
|2006.06.12 10:14
|buy
|187
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8441
|374
|2006.06.12 10:14
|buy
|188
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8481
|375
|2006.06.12 10:14
|buy
|189
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8531
|376
|2006.06.12 10:17
|t/p
|187
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|20.00
|10011.55
|377
|2006.06.12 12:00
|close
|189
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8531
|-6.00
|10005.55
|378
|2006.06.12 12:00
|close
|188
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8481
|-6.00
|9999.55
|379
|2006.06.12 12:00
|sell
|190
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8415
|380
|2006.06.12 12:00
|sell
|191
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8375
|381
|2006.06.12 12:00
|sell
|192
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8325
|382
|2006.06.12 12:22
|t/p
|190
|0.20
|1.8415
|0.0000
|1.8415
|20.00
|10019.55
|383
|2006.06.12 14:42
|close
|192
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8325
|-11.00
|10008.55
|384
|2006.06.12 14:42
|close
|191
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8375
|-11.00
|9997.55
|385
|2006.06.12 14:42
|buy
|193
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|386
|2006.06.12 14:42
|buy
|194
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|387
|2006.06.12 14:42
|buy
|195
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|388
|2006.06.12 15:00
|t/p
|193
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|20.00
|10017.55
|389
|2006.06.12 17:15
|close
|195
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8536
|-14.00
|10003.55
|390
|2006.06.12 17:15
|close
|194
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8486
|-14.00
|9989.55
|391
|2006.06.12 17:15
|sell
|196
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|392
|2006.06.12 17:15
|sell
|197
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|393
|2006.06.12 17:15
|sell
|198
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|394
|2006.06.12 18:05
|close
|198
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8322
|-18.00
|9971.55
|395
|2006.06.12 18:05
|close
|197
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8372
|-18.00
|9953.55
|396
|2006.06.12 18:05
|close
|196
|0.20
|1.8440
|0.0000
|1.8412
|-36.00
|9917.55
|397
|2006.06.12 18:05
|buy
|199
|0.20
|1.8440
|0.0000
|1.8450
|398
|2006.06.12 18:05
|buy
|200
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8490
|399
|2006.06.12 18:05
|buy
|201
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8540
|400
|2006.06.12 20:33
|t/p
|199
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8450
|20.00
|9937.55
|401
|2006.06.12 22:09
|close
|201
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8540
|-17.00
|9920.55
|402
|2006.06.12 22:09
|close
|200
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8490
|-17.00
|9903.55
|403
|2006.06.12 22:09
|sell
|202
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8413
|404
|2006.06.12 22:09
|sell
|203
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8373
|405
|2006.06.12 22:09
|sell
|204
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8323
|406
|2006.06.12 23:11
|t/p
|202
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8413
|20.00
|9923.55
|407
|2006.06.13 02:45
|close
|204
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8323
|4.21
|9927.77
|408
|2006.06.13 02:45
|close
|203
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8373
|4.21
|9931.98
|409
|2006.06.13 02:45
|buy
|205
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8429
|410
|2006.06.13 02:45
|buy
|206
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8469
|411
|2006.06.13 02:45
|buy
|207
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|412
|2006.06.13 03:07
|close
|207
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8519
|-11.00
|9920.98
|413
|2006.06.13 03:07
|close
|206
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8469
|-11.00
|9909.98
|414
|2006.06.13 03:07
|close
|205
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8429
|-22.00
|9887.98
|415
|2006.06.13 03:07
|sell
|208
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8398
|416
|2006.06.13 03:07
|sell
|209
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8358
|417
|2006.06.13 03:07
|sell
|210
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8308
|418
|2006.06.13 03:09
|t/p
|208
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8398
|20.00
|9907.98
|419
|2006.06.13 07:55
|close
|210
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8308
|-4.00
|9903.98
|420
|2006.06.13 07:55
|close
|209
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8358
|-4.00
|9899.98
|421
|2006.06.13 07:55
|buy
|211
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8422
|422
|2006.06.13 07:55
|buy
|212
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8462
|423
|2006.06.13 07:55
|buy
|213
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8512
|424
|2006.06.13 09:22
|t/p
|211
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|20.00
|9919.98
|425
|2006.06.13 13:40
|close
|213
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8512
|-2.00
|9917.98
|426
|2006.06.13 13:40
|close
|212
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8462
|-2.00
|9915.98
|427
|2006.06.13 13:40
|sell
|214
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8400
|428
|2006.06.13 13:40
|sell
|215
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8360
|429
|2006.06.13 13:40
|sell
|216
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|430
|2006.06.13 13:56
|t/p
|214
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|20.00
|9935.98
|431
|2006.06.13 15:45
|close
|216
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8310
|-26.00
|9909.98
|432
|2006.06.13 15:45
|close
|215
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8360
|-26.00
|9883.98
|433
|2006.06.13 15:45
|buy
|217
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|434
|2006.06.13 15:45
|buy
|218
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|435
|2006.06.13 15:45
|buy
|219
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|436
|2006.06.13 16:31
|close
|219
|0.10
|1.8387
|0.0000
|1.8536
|-49.00
|9834.98
|437
|2006.06.13 16:31
|close
|218
|0.10
|1.8387
|0.0000
|1.8486
|-49.00
|9785.98
|438
|2006.06.13 16:31
|close
|217
|0.20
|1.8387
|0.0000
|1.8446
|-98.00
|9687.98
|439
|2006.06.13 16:31
|sell
|220
|0.20
|1.8387
|0.0000
|1.8377
|440
|2006.06.13 16:31
|sell
|221
|0.10
|1.8387
|0.0000
|1.8337
|441
|2006.06.13 16:31
|sell
|222
|0.10
|1.8387
|0.0000
|1.8287
|442
|2006.06.13 16:34
|t/p
|220
|0.20
|1.8377
|0.0000
|1.8377
|20.00
|9707.98
|443
|2006.06.13 19:17
|t/p
|221
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8337
|50.00
|9757.98
|444
|2006.06.13 23:50
|close
|222
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8287
|41.00
|9798.98
|445
|2006.06.13 23:50
|buy
|223
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8356
|446
|2006.06.13 23:50
|buy
|224
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8396
|447
|2006.06.13 23:50
|buy
|225
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8446
|448
|2006.06.14 03:35
|t/p
|223
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8356
|19.30
|9818.28
|449
|2006.06.14 08:49
|t/p
|224
|0.10
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|49.65
|9867.93
|450
|2006.06.14 10:08
|t/p
|225
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|99.65
|9967.58
|451
|2006.06.14 12:57
|sell
|226
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8402
|452
|2006.06.14 12:57
|sell
|227
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8362
|453
|2006.06.14 12:57
|sell
|228
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8312
|454
|2006.06.14 14:09
|t/p
|226
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8402
|20.00
|9987.58
|455
|2006.06.14 14:30
|t/p
|227
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8362
|50.00
|10037.58
|456
|2006.06.14 15:25
|close
|228
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8312
|-36.00
|10001.58
|457
|2006.06.14 15:25
|buy
|229
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8458
|458
|2006.06.14 15:25
|buy
|230
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8498
|459
|2006.06.14 15:25
|buy
|231
|0.10
|1.8448
|0.0000
|1.8548
|460
|2006.06.14 15:27
|t/p
|229
|0.20
|1.8458
|0.0000
|1.8458
|20.00
|10021.58
|461
|2006.06.14 19:50
|close
|231
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8548
|4.00
|10025.58
|462
|2006.06.14 19:50
|close
|230
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8498
|4.00
|10029.58
|463
|2006.06.14 19:50
|sell
|232
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8442
|464
|2006.06.14 19:50
|sell
|233
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8402
|465
|2006.06.14 19:50
|sell
|234
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8352
|466
|2006.06.14 20:31
|t/p
|232
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8442
|20.00
|10049.58
|467
|2006.06.15 00:05
|close
|234
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8352
|16.65
|10066.23
|468
|2006.06.15 00:05
|close
|233
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8402
|16.65
|10082.87
|469
|2006.06.15 00:05
|buy
|235
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|470
|2006.06.15 00:05
|buy
|236
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|471
|2006.06.15 00:05
|buy
|237
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|472
|2006.06.15 00:28
|t/p
|235
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|20.00
|10102.87
|473
|2006.06.15 02:10
|close
|237
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8536
|-7.00
|10095.87
|474
|2006.06.15 02:10
|close
|236
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8486
|-7.00
|10088.87
|475
|2006.06.15 02:10
|sell
|238
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|476
|2006.06.15 02:10
|sell
|239
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8379
|477
|2006.06.15 02:10
|sell
|240
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8329
|478
|2006.06.15 02:49
|t/p
|238
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8419
|20.00
|10108.87
|479
|2006.06.15 03:35
|close
|240
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8329
|-13.00
|10095.87
|480
|2006.06.15 03:35
|close
|239
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8379
|-13.00
|10082.87
|481
|2006.06.15 03:35
|buy
|241
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|482
|2006.06.15 03:35
|buy
|242
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|483
|2006.06.15 03:35
|buy
|243
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|484
|2006.06.15 03:52
|t/p
|241
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|20.00
|10102.87
|485
|2006.06.15 05:45
|close
|243
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8542
|-6.00
|10096.87
|486
|2006.06.15 05:45
|close
|242
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8492
|-6.00
|10090.87
|487
|2006.06.15 05:45
|sell
|244
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8426
|488
|2006.06.15 05:45
|sell
|245
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8386
|489
|2006.06.15 05:45
|sell
|246
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8336
|490
|2006.06.15 05:51
|t/p
|244
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8426
|20.00
|10110.87
|491
|2006.06.15 07:55
|close
|246
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8336
|-13.00
|10097.87
|492
|2006.06.15 07:55
|close
|245
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8386
|-13.00
|10084.87
|493
|2006.06.15 07:55
|buy
|247
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8459
|494
|2006.06.15 07:55
|buy
|248
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8499
|495
|2006.06.15 07:55
|buy
|249
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8549
|496
|2006.06.15 08:11
|t/p
|247
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8459
|20.00
|10104.87
|497
|2006.06.15 09:45
|close
|249
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8549
|-5.00
|10099.87
|498
|2006.06.15 09:45
|close
|248
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8499
|-5.00
|10094.87
|499
|2006.06.15 09:45
|sell
|250
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|500
|2006.06.15 09:45
|sell
|251
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|501
|2006.06.15 09:45
|sell
|252
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|502
|2006.06.15 09:46
|t/p
|250
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8434
|20.00
|10114.87
|503
|2006.06.15 10:40
|close
|252
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8344
|-17.00
|10097.87
|504
|2006.06.15 10:40
|close
|251
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8394
|-17.00
|10080.87
|505
|2006.06.15 10:40
|buy
|253
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|506
|2006.06.15 10:40
|buy
|254
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8511
|507
|2006.06.15 10:40
|buy
|255
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8561
|508
|2006.06.15 10:56
|close
|255
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8561
|-12.00
|10068.87
|509
|2006.06.15 10:56
|close
|254
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8511
|-12.00
|10056.87
|510
|2006.06.15 10:56
|close
|253
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8471
|-24.00
|10032.87
|511
|2006.06.15 10:56
|sell
|256
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8439
|512
|2006.06.15 10:56
|sell
|257
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8399
|513
|2006.06.15 10:56
|sell
|258
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8349
|514
|2006.06.15 22:20
|close
|258
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8349
|-35.00
|9997.87
|515
|2006.06.15 22:20
|close
|257
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8399
|-35.00
|9962.87
|516
|2006.06.15 22:20
|close
|256
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8439
|-70.00
|9892.87
|517
|2006.06.15 22:20
|buy
|259
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8494
|518
|2006.06.15 22:20
|buy
|260
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8534
|519
|2006.06.15 22:20
|buy
|261
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8584
|520
|2006.06.15 22:50
|t/p
|259
|0.20
|1.8494
|0.0000
|1.8494
|20.00
|9912.87
|521
|2006.06.16 05:45
|close
|261
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8584
|33.65
|9946.52
|522
|2006.06.16 05:45
|close
|260
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8534
|33.65
|9980.17
|523
|2006.06.16 05:45
|sell
|262
|0.20
|1.8518
|0.0000
|1.8508
|524
|2006.06.16 05:45
|sell
|263
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8468
|525
|2006.06.16 05:45
|sell
|264
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8418
|526
|2006.06.16 06:00
|close
|264
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8418
|-3.00
|9977.17
|527
|2006.06.16 06:00
|close
|263
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8468
|-3.00
|9974.17
|528
|2006.06.16 06:00
|close
|262
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8508
|-6.00
|9968.17
|529
|2006.06.16 06:00
|buy
|265
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8531
|530
|2006.06.16 06:00
|buy
|266
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8571
|531
|2006.06.16 06:00
|buy
|267
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8621
|532
|2006.06.16 08:10
|t/p
|265
|0.20
|1.8531
|0.0000
|1.8531
|20.00
|9988.17
|533
|2006.06.16 12:13
|close
|267
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8621
|-1.00
|9987.17
|534
|2006.06.16 12:13
|close
|266
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8571
|-1.00
|9986.17
|535
|2006.06.16 12:13
|sell
|268
|0.20
|1.8520
|0.0000
|1.8510
|536
|2006.06.16 12:13
|sell
|269
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8470
|537
|2006.06.16 12:13
|sell
|270
|0.10
|1.8520
|0.0000
|1.8420
|538
|2006.06.16 12:34
|close
|270
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8420
|-24.00
|9962.17
|539
|2006.06.16 12:34
|close
|269
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8470
|-24.00
|9938.17
|540
|2006.06.16 12:34
|close
|268
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8510
|-48.00
|9890.17
|541
|2006.06.16 12:34
|buy
|271
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|542
|2006.06.16 12:34
|buy
|272
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8594
|543
|2006.06.16 12:34
|buy
|273
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8644
|544
|2006.06.16 13:25
|close
|273
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8644
|-22.00
|9868.17
|545
|2006.06.16 13:25
|close
|272
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8594
|-22.00
|9846.17
|546
|2006.06.16 13:25
|close
|271
|0.20
|1.8522
|0.0000
|1.8554
|-44.00
|9802.17
|547
|2006.06.16 13:25
|sell
|274
|0.20
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|548
|2006.06.16 13:25
|sell
|275
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8472
|549
|2006.06.16 13:25
|sell
|276
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8422
|550
|2006.06.16 14:30
|t/p
|274
|0.20
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|20.00
|9822.17
|551
|2006.06.16 18:30
|t/p
|275
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8472
|50.00
|9872.17
|552
|2006.06.16 20:15
|close
|276
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8422
|20.00
|9892.17
|553
|2006.06.16 20:15
|buy
|277
|0.20
|1.8502
|0.0000
|1.8512
|554
|2006.06.16 20:15
|buy
|278
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8552
|555
|2006.06.16 20:15
|buy
|279
|0.10
|1.8502
|0.0000
|1.8602
|556
|2006.06.16 20:31
|t/p
|277
|0.20
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|20.00
|9912.17
|557
|2006.06.16 21:55
|close
|279
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8602
|-11.00
|9901.17
|558
|2006.06.16 21:55
|close
|278
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8552
|-11.00
|9890.17
|559
|2006.06.16 21:55
|sell
|280
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8481
|560
|2006.06.16 21:55
|sell
|281
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8441
|561
|2006.06.16 21:55
|sell
|282
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8391
|562
|2006.06.19 00:02
|close
|282
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8391
|-25.79
|9864.39
|563
|2006.06.19 00:02
|close
|281
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8441
|-25.79
|9838.60
|564
|2006.06.19 00:02
|close
|280
|0.20
|1.8517
|0.0000
|1.8481
|-51.57
|9787.03
|565
|2006.06.19 00:02
|buy
|283
|0.20
|1.8517
|0.0000
|1.8527
|566
|2006.06.19 00:02
|buy
|284
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8567
|567
|2006.06.19 00:02
|buy
|285
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8617
|568
|2006.06.19 00:20
|t/p
|283
|0.20
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|20.00
|9807.03
|569
|2006.06.19 02:25
|close
|285
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8617
|-14.00
|9793.03
|570
|2006.06.19 02:25
|close
|284
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8567
|-14.00
|9779.03
|571
|2006.06.19 02:25
|sell
|286
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8493
|572
|2006.06.19 02:25
|sell
|287
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8453
|573
|2006.06.19 02:25
|sell
|288
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8403
|574
|2006.06.19 02:33
|t/p
|286
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8493
|20.00
|9799.03
|575
|2006.06.19 03:06
|t/p
|287
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8453
|50.00
|9849.03
|576
|2006.06.19 07:24
|close
|288
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8403
|62.00
|9911.03
|577
|2006.06.19 07:24
|buy
|289
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8451
|578
|2006.06.19 07:24
|buy
|290
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8491
|579
|2006.06.19 07:24
|buy
|291
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8541
|580
|2006.06.19 07:57
|t/p
|289
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|20.00
|9931.03
|581
|2006.06.19 10:15
|close
|291
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8541
|-8.00
|9923.03
|582
|2006.06.19 10:15
|close
|290
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8491
|-8.00
|9915.03
|583
|2006.06.19 10:15
|sell
|292
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8423
|584
|2006.06.19 10:15
|sell
|293
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8383
|585
|2006.06.19 10:15
|sell
|294
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8333
|586
|2006.06.19 11:59
|close
|294
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8333
|-17.00
|9898.03
|587
|2006.06.19 11:59
|close
|293
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8383
|-17.00
|9881.03
|588
|2006.06.19 11:59
|close
|292
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8423
|-34.00
|9847.03
|589
|2006.06.19 11:59
|buy
|295
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8460
|590
|2006.06.19 11:59
|buy
|296
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8500
|591
|2006.06.19 11:59
|buy
|297
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8550
|592
|2006.06.19 12:01
|t/p
|295
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8460
|20.00
|9867.03
|593
|2006.06.19 14:40
|close
|297
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8550
|-17.00
|9850.03
|594
|2006.06.19 14:40
|close
|296
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8500
|-17.00
|9833.03
|595
|2006.06.19 14:40
|sell
|298
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8423
|596
|2006.06.19 14:40
|sell
|299
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8383
|597
|2006.06.19 14:40
|sell
|300
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8333
|598
|2006.06.19 15:00
|t/p
|298
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8423
|20.00
|9853.03
|599
|2006.06.19 16:46
|t/p
|299
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|50.00
|9903.03
|600
|2006.06.19 20:41
|close
|300
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8333
|41.00
|9944.03
|601
|2006.06.19 20:41
|buy
|301
|0.20
|1.8392
|0.0000
|1.8402
|602
|2006.06.19 20:41
|buy
|302
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8442
|603
|2006.06.19 20:41
|buy
|303
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8492
|604
|2006.06.19 21:26
|t/p
|301
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8402
|20.00
|9964.03
|605
|2006.06.20 00:10
|close
|303
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8492
|7.65
|9971.68
|606
|2006.06.20 00:10
|close
|302
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8442
|7.65
|9979.33
|607
|2006.06.20 00:10
|sell
|304
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8390
|608
|2006.06.20 00:10
|sell
|305
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8350
|609
|2006.06.20 00:10
|sell
|306
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8300
|610
|2006.06.20 01:45
|close
|306
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8300
|-7.00
|9972.33
|611
|2006.06.20 01:45
|close
|305
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8350
|-7.00
|9965.33
|612
|2006.06.20 01:45
|close
|304
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8390
|-14.00
|9951.33
|613
|2006.06.20 01:45
|buy
|307
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8417
|614
|2006.06.20 01:45
|buy
|308
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8457
|615
|2006.06.20 01:45
|buy
|309
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8507
|616
|2006.06.20 01:51
|close
|309
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8507
|-4.00
|9947.33
|617
|2006.06.20 01:51
|close
|308
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8457
|-4.00
|9943.33
|618
|2006.06.20 01:51
|close
|307
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8417
|-8.00
|9935.33
|619
|2006.06.20 01:51
|sell
|310
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8393
|620
|2006.06.20 01:51
|sell
|311
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8353
|621
|2006.06.20 01:51
|sell
|312
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8303
|622
|2006.06.20 02:10
|t/p
|310
|0.20
|1.8393
|0.0000
|1.8393
|20.00
|9955.33
|623
|2006.06.20 04:25
|close
|312
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8303
|3.00
|9958.33
|624
|2006.06.20 04:25
|close
|311
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8353
|3.00
|9961.33
|625
|2006.06.20 04:25
|buy
|313
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8410
|626
|2006.06.20 04:25
|buy
|314
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8450
|627
|2006.06.20 04:25
|buy
|315
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8500
|628
|2006.06.20 07:14
|t/p
|313
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8410
|20.00
|9981.33
|629
|2006.06.20 08:57
|t/p
|314
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8450
|50.00
|10031.33
|630
|2006.06.20 11:25
|close
|315
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8500
|32.00
|10063.33
|631
|2006.06.20 11:25
|sell
|316
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8422
|632
|2006.06.20 11:25
|sell
|317
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8382
|633
|2006.06.20 11:25
|sell
|318
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|634
|2006.06.20 11:27
|t/p
|316
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|20.00
|10083.33
|635
|2006.06.20 14:22
|t/p
|317
|0.10
|1.8382
|0.0000
|1.8382
|50.00
|10133.33
|636
|2006.06.20 15:36
|close
|318
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8332
|20.00
|10153.33
|637
|2006.06.20 15:36
|buy
|319
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8422
|638
|2006.06.20 15:36
|buy
|320
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8462
|639
|2006.06.20 15:36
|buy
|321
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8512
|640
|2006.06.20 15:44
|t/p
|319
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|20.00
|10173.33
|641
|2006.06.20 17:45
|close
|321
|0.10
|1.8393
|0.0000
|1.8512
|-19.00
|10154.33
|642
|2006.06.20 17:45
|close
|320
|0.10
|1.8393
|0.0000
|1.8462
|-19.00
|10135.33
|643
|2006.06.20 17:45
|sell
|322
|0.20
|1.8393
|0.0000
|1.8383
|644
|2006.06.20 17:45
|sell
|323
|0.10
|1.8393
|0.0000
|1.8343
|645
|2006.06.20 17:45
|sell
|324
|0.10
|1.8393
|0.0000
|1.8293
|646
|2006.06.20 18:30
|close
|324
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8293
|-34.00
|10101.33
|647
|2006.06.20 18:30
|close
|323
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8343
|-34.00
|10067.33
|648
|2006.06.20 18:30
|close
|322
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8383
|-68.00
|9999.33
|649
|2006.06.20 18:30
|buy
|325
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|650
|2006.06.20 18:30
|buy
|326
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|651
|2006.06.20 18:30
|buy
|327
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|652
|2006.06.20 19:01
|t/p
|325
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|10019.33
|653
|2006.06.20 21:00
|close
|327
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8527
|-6.00
|10013.33
|654
|2006.06.20 21:00
|close
|326
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8477
|-6.00
|10007.33
|655
|2006.06.20 21:00
|sell
|328
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|656
|2006.06.20 21:00
|sell
|329
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|657
|2006.06.20 21:00
|sell
|330
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|658
|2006.06.21 00:25
|close
|330
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8321
|-7.79
|9999.55
|659
|2006.06.21 00:25
|close
|329
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8371
|-7.79
|9991.76
|660
|2006.06.21 00:25
|close
|328
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8411
|-15.57
|9976.19
|661
|2006.06.21 00:25
|buy
|331
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|662
|2006.06.21 00:25
|buy
|332
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8479
|663
|2006.06.21 00:25
|buy
|333
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8529
|664
|2006.06.21 01:14
|t/p
|331
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8439
|20.00
|9996.19
|665
|2006.06.21 07:42
|close
|333
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8529
|27.00
|10023.19
|666
|2006.06.21 07:42
|close
|332
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8479
|27.00
|10050.19
|667
|2006.06.21 07:42
|sell
|334
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8446
|668
|2006.06.21 07:42
|sell
|335
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8406
|669
|2006.06.21 07:42
|sell
|336
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8356
|670
|2006.06.21 09:48
|t/p
|334
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|20.00
|10070.19
|671
|2006.06.21 15:10
|close
|336
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8356
|19.00
|10089.19
|672
|2006.06.21 15:10
|close
|335
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8406
|19.00
|10108.19
|673
|2006.06.21 15:10
|buy
|337
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|674
|2006.06.21 15:10
|buy
|338
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|675
|2006.06.21 15:10
|buy
|339
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|676
|2006.06.21 15:16
|t/p
|337
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|10128.19
|677
|2006.06.21 21:10
|close
|339
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8537
|3.00
|10131.19
|678
|2006.06.21 21:10
|close
|338
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8487
|3.00
|10134.19
|679
|2006.06.21 21:10
|sell
|340
|0.20
|1.8440
|0.0000
|1.8430
|680
|2006.06.21 21:10
|sell
|341
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8390
|681
|2006.06.21 21:10
|sell
|342
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8340
|682
|2006.06.21 22:10
|close
|342
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8340
|-12.00
|10122.19
|683
|2006.06.21 22:10
|close
|341
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8390
|-12.00
|10110.19
|684
|2006.06.21 22:10
|close
|340
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8430
|-24.00
|10086.19
|685
|2006.06.21 22:10
|buy
|343
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8462
|686
|2006.06.21 22:10
|buy
|344
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8502
|687
|2006.06.21 22:10
|buy
|345
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8552
|688
|2006.06.21 22:35
|close
|345
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8552
|-6.00
|10080.19
|689
|2006.06.21 22:35
|close
|344
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8502
|-6.00
|10074.19
|690
|2006.06.21 22:35
|close
|343
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8462
|-12.00
|10062.19
|691
|2006.06.21 22:35
|sell
|346
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8436
|692
|2006.06.21 22:35
|sell
|347
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8396
|693
|2006.06.21 22:35
|sell
|348
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8346
|694
|2006.06.21 23:05
|close
|348
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8346
|-9.00
|10053.19
|695
|2006.06.21 23:05
|close
|347
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8396
|-9.00
|10044.19
|696
|2006.06.21 23:05
|close
|346
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8436
|-18.00
|10026.19
|697
|2006.06.21 23:05
|buy
|349
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8465
|698
|2006.06.21 23:05
|buy
|350
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8505
|699
|2006.06.21 23:05
|buy
|351
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8555
|700
|2006.06.22 01:01
|close
|351
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8555
|-12.05
|10014.14
|701
|2006.06.22 01:01
|close
|350
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8505
|-12.05
|10002.09
|702
|2006.06.22 01:01
|close
|349
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8465
|-24.10
|9977.99
|703
|2006.06.22 01:01
|sell
|352
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|704
|2006.06.22 01:01
|sell
|353
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|705
|2006.06.22 01:01
|sell
|354
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|706
|2006.06.22 01:34
|close
|354
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8344
|-10.00
|9967.99
|707
|2006.06.22 01:34
|close
|353
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8394
|-10.00
|9957.99
|708
|2006.06.22 01:34
|close
|352
|0.20
|1.8454
|0.0000
|1.8434
|-20.00
|9937.99
|709
|2006.06.22 01:34
|buy
|355
|0.20
|1.8454
|0.0000
|1.8464
|710
|2006.06.22 01:34
|buy
|356
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8504
|711
|2006.06.22 01:34
|buy
|357
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8554
|712
|2006.06.22 02:40
|close
|357
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8554
|-5.00
|9932.99
|713
|2006.06.22 02:40
|close
|356
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8504
|-5.00
|9927.99
|714
|2006.06.22 02:40
|close
|355
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8464
|-10.00
|9917.99
|715
|2006.06.22 02:40
|sell
|358
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8439
|716
|2006.06.22 02:40
|sell
|359
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8399
|717
|2006.06.22 02:40
|sell
|360
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8349
|718
|2006.06.22 05:26
|close
|360
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8349
|-11.00
|9906.99
|719
|2006.06.22 05:26
|close
|359
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8399
|-11.00
|9895.99
|720
|2006.06.22 05:26
|close
|358
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8439
|-22.00
|9873.99
|721
|2006.06.22 05:26
|buy
|361
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|722
|2006.06.22 05:26
|buy
|362
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8510
|723
|2006.06.22 05:26
|buy
|363
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|724
|2006.06.22 07:25
|close
|363
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8560
|-13.00
|9860.99
|725
|2006.06.22 07:25
|close
|362
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8510
|-13.00
|9847.99
|726
|2006.06.22 07:25
|close
|361
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8470
|-26.00
|9821.99
|727
|2006.06.22 07:25
|sell
|364
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|728
|2006.06.22 07:25
|sell
|365
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|729
|2006.06.22 07:25
|sell
|366
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|730
|2006.06.22 08:30
|close
|366
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8347
|-14.00
|9807.99
|731
|2006.06.22 08:30
|close
|365
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8397
|-14.00
|9793.99
|732
|2006.06.22 08:30
|close
|364
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8437
|-28.00
|9765.99
|733
|2006.06.22 08:30
|buy
|367
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|734
|2006.06.22 08:30
|buy
|368
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8511
|735
|2006.06.22 08:30
|buy
|369
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8561
|736
|2006.06.22 09:10
|close
|369
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8561
|-20.00
|9745.99
|737
|2006.06.22 09:10
|close
|368
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8511
|-20.00
|9725.99
|738
|2006.06.22 09:10
|close
|367
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8471
|-40.00
|9685.99
|739
|2006.06.22 09:10
|sell
|370
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8431
|740
|2006.06.22 09:10
|sell
|371
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8391
|741
|2006.06.22 09:10
|sell
|372
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8341
|742
|2006.06.22 09:24
|t/p
|370
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8431
|20.00
|9705.99
|743
|2006.06.22 10:45
|t/p
|371
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|50.00
|9755.99
|744
|2006.06.22 12:29
|t/p
|372
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|100.00
|9855.99
|745
|2006.06.22 17:42
|buy
|373
|0.20
|1.8313
|0.0000
|1.8323
|746
|2006.06.22 17:42
|buy
|374
|0.10
|1.8313
|0.0000
|1.8363
|747
|2006.06.22 17:42
|buy
|375
|0.10
|1.8313
|0.0000
|1.8413
|748
|2006.06.22 18:50
|close
|375
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8413
|-39.00
|9816.99
|749
|2006.06.22 18:50
|close
|374
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8363
|-39.00
|9777.99
|750
|2006.06.22 18:50
|close
|373
|0.20
|1.8274
|0.0000
|1.8323
|-78.00
|9699.99
|751
|2006.06.22 18:50
|sell
|376
|0.20
|1.8274
|0.0000
|1.8264
|752
|2006.06.22 18:50
|sell
|377
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8224
|753
|2006.06.22 18:50
|sell
|378
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8174
|754
|2006.06.22 23:10
|close
|378
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8174
|-12.00
|9687.99
|755
|2006.06.22 23:10
|close
|377
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8224
|-12.00
|9675.99
|756
|2006.06.22 23:10
|close
|376
|0.20
|1.8286
|0.0000
|1.8264
|-24.00
|9651.99
|757
|2006.06.22 23:10
|buy
|379
|0.20
|1.8286
|0.0000
|1.8296
|758
|2006.06.22 23:10
|buy
|380
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8336
|759
|2006.06.22 23:10
|buy
|381
|0.10
|1.8286
|0.0000
|1.8386
|760
|2006.06.22 23:40
|close
|381
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8386
|-6.00
|9645.99
|761
|2006.06.22 23:40
|close
|380
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8336
|-6.00
|9639.99
|762
|2006.06.22 23:40
|close
|379
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8296
|-12.00
|9627.99
|763
|2006.06.22 23:40
|sell
|382
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8270
|764
|2006.06.22 23:40
|sell
|383
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8230
|765
|2006.06.22 23:40
|sell
|384
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8180
|766
|2006.06.23 02:35
|close
|384
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8180
|-6.79
|9621.21
|767
|2006.06.23 02:35
|close
|383
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8230
|-6.79
|9614.42
|768
|2006.06.23 02:35
|close
|382
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8270
|-13.57
|9600.85
|769
|2006.06.23 02:35
|buy
|385
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|770
|2006.06.23 02:35
|buy
|386
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8337
|771
|2006.06.23 02:35
|buy
|387
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8387
|772
|2006.06.23 03:30
|close
|387
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8387
|-7.00
|9593.85
|773
|2006.06.23 03:30
|close
|386
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8337
|-7.00
|9586.85
|774
|2006.06.23 03:30
|close
|385
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8297
|-14.00
|9572.85
|775
|2006.06.23 03:30
|sell
|388
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8270
|776
|2006.06.23 03:30
|sell
|389
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8230
|777
|2006.06.23 03:30
|sell
|390
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8180
|778
|2006.06.23 03:56
|t/p
|388
|0.20
|1.8270
|0.0000
|1.8270
|20.00
|9592.85
|779
|2006.06.23 05:10
|close
|390
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8180
|-8.00
|9584.85
|780
|2006.06.23 05:10
|close
|389
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8230
|-8.00
|9576.85
|781
|2006.06.23 05:10
|buy
|391
|0.20
|1.8288
|0.0000
|1.8298
|782
|2006.06.23 05:10
|buy
|392
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8338
|783
|2006.06.23 05:10
|buy
|393
|0.10
|1.8288
|0.0000
|1.8388
|784
|2006.06.23 06:20
|close
|393
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8388
|-8.00
|9568.85
|785
|2006.06.23 06:20
|close
|392
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8338
|-8.00
|9560.85
|786
|2006.06.23 06:20
|close
|391
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8298
|-16.00
|9544.85
|787
|2006.06.23 06:20
|sell
|394
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8270
|788
|2006.06.23 06:20
|sell
|395
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8230
|789
|2006.06.23 06:20
|sell
|396
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8180
|790
|2006.06.23 09:18
|t/p
|394
|0.20
|1.8270
|0.0000
|1.8270
|20.00
|9564.85
|791
|2006.06.23 11:40
|t/p
|395
|0.10
|1.8230
|0.0000
|1.8230
|50.00
|9614.85
|792
|2006.06.23 13:53
|t/p
|396
|0.10
|1.8180
|0.0000
|1.8180
|100.00
|9714.85
|793
|2006.06.23 16:00
|buy
|397
|0.20
|1.8184
|0.0000
|1.8194
|794
|2006.06.23 16:00
|buy
|398
|0.10
|1.8184
|0.0000
|1.8234
|795
|2006.06.23 16:00
|buy
|399
|0.10
|1.8184
|0.0000
|1.8284
|796
|2006.06.23 16:06
|t/p
|397
|0.20
|1.8194
|0.0000
|1.8194
|20.00
|9734.85
|797
|2006.06.23 20:50
|close
|399
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8284
|6.00
|9740.85
|798
|2006.06.23 20:50
|close
|398
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8234
|6.00
|9746.85
|799
|2006.06.23 20:50
|sell
|400
|0.20
|1.8190
|0.0000
|1.8180
|800
|2006.06.23 20:50
|sell
|401
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8140
|801
|2006.06.23 20:50
|sell
|402
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8090
|802
|2006.06.23 20:59
|close
|402
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8090
|-4.00
|9742.85
|803
|2006.06.23 20:59
|close
|401
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8140
|-4.00
|9738.85
|804
|2006.06.23 20:59
|close
|400
|0.20
|1.8194
|0.0000
|1.8180
|-8.00
|9730.85
|805
|2006.06.23 20:59
|buy
|403
|0.20
|1.8194
|0.0000
|1.8204
|806
|2006.06.23 20:59
|buy
|404
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8244
|807
|2006.06.23 20:59
|buy
|405
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8294
|808
|2006.06.26 03:43
|t/p
|403
|0.20
|1.8204
|0.0000
|1.8204
|19.30
|9750.15
|809
|2006.06.26 05:30
|close
|405
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8294
|-3.35
|9746.80
|810
|2006.06.26 05:30
|close
|404
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8244
|-3.35
|9743.45
|811
|2006.06.26 05:30
|sell
|406
|0.20
|1.8191
|0.0000
|1.8181
|812
|2006.06.26 05:30
|sell
|407
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8141
|813
|2006.06.26 05:30
|sell
|408
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8091
|814
|2006.06.26 08:08
|t/p
|406
|0.20
|1.8181
|0.0000
|1.8181
|20.00
|9763.45
|815
|2006.06.26 09:05
|close
|408
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8091
|-12.00
|9751.45
|816
|2006.06.26 09:05
|close
|407
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8141
|-12.00
|9739.45
|817
|2006.06.26 09:05
|buy
|409
|0.20
|1.8203
|0.0000
|1.8213
|818
|2006.06.26 09:05
|buy
|410
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8253
|819
|2006.06.26 09:05
|buy
|411
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8303
|820
|2006.06.26 09:07
|t/p
|409
|0.20
|1.8213
|0.0000
|1.8213
|20.00
|9759.45
|821
|2006.06.26 11:35
|close
|411
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8303
|12.00
|9771.45
|822
|2006.06.26 11:35
|close
|410
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8253
|12.00
|9783.45
|823
|2006.06.26 11:35
|sell
|412
|0.20
|1.8215
|0.0000
|1.8205
|824
|2006.06.26 11:35
|sell
|413
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8165
|825
|2006.06.26 11:35
|sell
|414
|0.10
|1.8215
|0.0000
|1.8115
|826
|2006.06.26 11:44
|t/p
|412
|0.20
|1.8205
|0.0000
|1.8205
|20.00
|9803.45
|827
|2006.06.26 15:20
|close
|414
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8115
|1.00
|9804.45
|828
|2006.06.26 15:20
|close
|413
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8165
|1.00
|9805.45
|829
|2006.06.26 15:20
|buy
|415
|0.20
|1.8214
|0.0000
|1.8224
|830
|2006.06.26 15:20
|buy
|416
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8264
|831
|2006.06.26 15:20
|buy
|417
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8314
|832
|2006.06.26 15:32
|close
|417
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8314
|-7.00
|9798.45
|833
|2006.06.26 15:32
|close
|416
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8264
|-7.00
|9791.45
|834
|2006.06.26 15:32
|close
|415
|0.20
|1.8207
|0.0000
|1.8224
|-14.00
|9777.45
|835
|2006.06.26 15:32
|sell
|418
|0.20
|1.8207
|0.0000
|1.8197
|836
|2006.06.26 15:32
|sell
|419
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8157
|837
|2006.06.26 15:32
|sell
|420
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8107
|838
|2006.06.26 15:52
|t/p
|418
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8197
|20.00
|9797.45
|839
|2006.06.26 18:30
|close
|420
|0.10
|1.8199
|0.0000
|1.8107
|8.00
|9805.45
|840
|2006.06.26 18:30
|close
|419
|0.10
|1.8199
|0.0000
|1.8157
|8.00
|9813.45
|841
|2006.06.26 18:30
|buy
|421
|0.20
|1.8199
|0.0000
|1.8209
|842
|2006.06.26 18:30
|buy
|422
|0.10
|1.8199
|0.0000
|1.8249
|843
|2006.06.26 18:30
|buy
|423
|0.10
|1.8199
|0.0000
|1.8299
|844
|2006.06.26 18:36
|t/p
|421
|0.20
|1.8209
|0.0000
|1.8209
|20.00
|9833.45
|845
|2006.06.27 00:35
|close
|423
|0.10
|1.8232
|0.0000
|1.8299
|32.65
|9866.10
|846
|2006.06.27 00:35
|close
|422
|0.10
|1.8232
|0.0000
|1.8249
|32.65
|9898.75
|847
|2006.06.27 00:35
|sell
|424
|0.20
|1.8232
|0.0000
|1.8222
|848
|2006.06.27 00:35
|sell
|425
|0.10
|1.8232
|0.0000
|1.8182
|849
|2006.06.27 00:35
|sell
|426
|0.10
|1.8232
|0.0000
|1.8132
|850
|2006.06.27 01:05
|close
|426
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8132
|-6.00
|9892.75
|851
|2006.06.27 01:05
|close
|425
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8182
|-6.00
|9886.75
|852
|2006.06.27 01:05
|close
|424
|0.20
|1.8238
|0.0000
|1.8222
|-12.00
|9874.75
|853
|2006.06.27 01:05
|buy
|427
|0.20
|1.8238
|0.0000
|1.8248
|854
|2006.06.27 01:05
|buy
|428
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8288
|855
|2006.06.27 01:05
|buy
|429
|0.10
|1.8238
|0.0000
|1.8338
|856
|2006.06.27 01:47
|t/p
|427
|0.20
|1.8248
|0.0000
|1.8248
|20.00
|9894.75
|857
|2006.06.27 06:10
|close
|429
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8338
|-4.00
|9890.75
|858
|2006.06.27 06:10
|close
|428
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8288
|-4.00
|9886.75
|859
|2006.06.27 06:10
|sell
|430
|0.20
|1.8234
|0.0000
|1.8224
|860
|2006.06.27 06:10
|sell
|431
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8184
|861
|2006.06.27 06:10
|sell
|432
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8134
|862
|2006.06.27 08:32
|t/p
|430
|0.20
|1.8224
|0.0000
|1.8224
|20.00
|9906.75
|863
|2006.06.27 15:00
|close
|432
|0.10
|1.8218
|0.0000
|1.8134
|16.00
|9922.75
|864
|2006.06.27 15:00
|close
|431
|0.10
|1.8218
|0.0000
|1.8184
|16.00
|9938.75
|865
|2006.06.27 15:00
|buy
|433
|0.20
|1.8218
|0.0000
|1.8228
|866
|2006.06.27 15:00
|buy
|434
|0.10
|1.8218
|0.0000
|1.8268
|867
|2006.06.27 15:00
|buy
|435
|0.10
|1.8218
|0.0000
|1.8318
|868
|2006.06.27 15:07
|t/p
|433
|0.20
|1.8228
|0.0000
|1.8228
|20.00
|9958.75
|869
|2006.06.27 19:15
|close
|435
|0.10
|1.8228
|0.0000
|1.8318
|10.00
|9968.75
|870
|2006.06.27 19:15
|close
|434
|0.10
|1.8228
|0.0000
|1.8268
|10.00
|9978.75
|871
|2006.06.27 19:15
|sell
|436
|0.20
|1.8228
|0.0000
|1.8218
|872
|2006.06.27 19:15
|sell
|437
|0.10
|1.8228
|0.0000
|1.8178
|873
|2006.06.27 19:15
|sell
|438
|0.10
|1.8228
|0.0000
|1.8128
|874
|2006.06.27 19:31
|t/p
|436
|0.20
|1.8218
|0.0000
|1.8218
|20.00
|9998.75
|875
|2006.06.28 02:25
|close
|438
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8128
|3.21
|10001.97
|876
|2006.06.28 02:25
|close
|437
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8178
|3.21
|10005.18
|877
|2006.06.28 02:25
|buy
|439
|0.20
|1.8225
|0.0000
|1.8235
|878
|2006.06.28 02:25
|buy
|440
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8275
|879
|2006.06.28 02:25
|buy
|441
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8325
|880
|2006.06.28 04:40
|t/p
|439
|0.20
|1.8235
|0.0000
|1.8235
|20.00
|10025.18
|881
|2006.06.28 07:27
|close
|441
|0.10
|1.8226
|0.0000
|1.8325
|1.00
|10026.18
|882
|2006.06.28 07:27
|close
|440
|0.10
|1.8226
|0.0000
|1.8275
|1.00
|10027.18
|883
|2006.06.28 07:27
|sell
|442
|0.20
|1.8226
|0.0000
|1.8216
|884
|2006.06.28 07:27
|sell
|443
|0.10
|1.8226
|0.0000
|1.8176
|885
|2006.06.28 07:27
|sell
|444
|0.10
|1.8226
|0.0000
|1.8126
|886
|2006.06.28 07:40
|close
|444
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8126
|-1.00
|10026.18
|887
|2006.06.28 07:40
|close
|443
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8176
|-1.00
|10025.18
|888
|2006.06.28 07:40
|close
|442
|0.20
|1.8227
|0.0000
|1.8216
|-2.00
|10023.18
|889
|2006.06.28 07:40
|buy
|445
|0.20
|1.8227
|0.0000
|1.8237
|890
|2006.06.28 07:40
|buy
|446
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8277
|891
|2006.06.28 07:40
|buy
|447
|0.10
|1.8227
|0.0000
|1.8327
|892
|2006.06.28 14:55
|close
|447
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8327
|-36.00
|9987.18
|893
|2006.06.28 14:55
|close
|446
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8277
|-36.00
|9951.18
|894
|2006.06.28 14:55
|close
|445
|0.20
|1.8191
|0.0000
|1.8237
|-72.00
|9879.18
|895
|2006.06.28 14:55
|sell
|448
|0.20
|1.8191
|0.0000
|1.8181
|896
|2006.06.28 14:55
|sell
|449
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8141
|897
|2006.06.28 14:55
|sell
|450
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8091
|898
|2006.06.28 14:56
|t/p
|448
|0.20
|1.8181
|0.0000
|1.8181
|20.00
|9899.18
|899
|2006.06.28 16:36
|t/p
|449
|0.10
|1.8141
|0.0000
|1.8141
|50.00
|9949.18
|900
|2006.06.28 19:15
|close
|450
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8091
|19.00
|9968.18
|901
|2006.06.28 19:15
|buy
|451
|0.20
|1.8172
|0.0000
|1.8182
|902
|2006.06.28 19:15
|buy
|452
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8222
|903
|2006.06.28 19:15
|buy
|453
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8272
|904
|2006.06.28 19:24
|close
|453
|0.10
|1.8166
|0.0000
|1.8272
|-6.00
|9962.18
|905
|2006.06.28 19:24
|close
|452
|0.10
|1.8166
|0.0000
|1.8222
|-6.00
|9956.18
|906
|2006.06.28 19:24
|close
|451
|0.20
|1.8166
|0.0000
|1.8182
|-12.00
|9944.18
|907
|2006.06.28 19:24
|sell
|454
|0.20
|1.8166
|0.0000
|1.8156
|908
|2006.06.28 19:24
|sell
|455
|0.10
|1.8166
|0.0000
|1.8116
|909
|2006.06.28 19:24
|sell
|456
|0.10
|1.8166
|0.0000
|1.8066
|910
|2006.06.28 19:50
|close
|456
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8066
|-4.00
|9940.18
|911
|2006.06.28 19:50
|close
|455
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8116
|-4.00
|9936.18
|912
|2006.06.28 19:50
|close
|454
|0.20
|1.8170
|0.0000
|1.8156
|-8.00
|9928.18
|913
|2006.06.28 19:50
|buy
|457
|0.20
|1.8170
|0.0000
|1.8180
|914
|2006.06.28 19:50
|buy
|458
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8220
|915
|2006.06.28 19:50
|buy
|459
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8270
|916
|2006.06.28 20:54
|t/p
|457
|0.20
|1.8180
|0.0000
|1.8180
|20.00
|9948.18
|917
|2006.06.29 00:30
|close
|459
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8270
|3.95
|9952.13
|918
|2006.06.29 00:30
|close
|458
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8220
|3.95
|9956.08
|919
|2006.06.29 00:30
|sell
|460
|0.20
|1.8175
|0.0000
|1.8165
|920
|2006.06.29 00:30
|sell
|461
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8125
|921
|2006.06.29 00:30
|sell
|462
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8075
|922
|2006.06.29 03:29
|t/p
|460
|0.20
|1.8165
|0.0000
|1.8165
|20.00
|9976.08
|923
|2006.06.29 06:50
|close
|462
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8075
|4.00
|9980.08
|924
|2006.06.29 06:50
|close
|461
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8125
|4.00
|9984.08
|925
|2006.06.29 06:50
|buy
|463
|0.20
|1.8171
|0.0000
|1.8181
|926
|2006.06.29 06:50
|buy
|464
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8221
|927
|2006.06.29 06:50
|buy
|465
|0.10
|1.8171
|0.0000
|1.8271
|928
|2006.06.29 08:30
|close
|465
|0.10
|1.8165
|0.0000
|1.8271
|-6.00
|9978.08
|929
|2006.06.29 08:30
|close
|464
|0.10
|1.8165
|0.0000
|1.8221
|-6.00
|9972.08
|930
|2006.06.29 08:30
|close
|463
|0.20
|1.8165
|0.0000
|1.8181
|-12.00
|9960.08
|931
|2006.06.29 08:30
|sell
|466
|0.20
|1.8165
|0.0000
|1.8155
|932
|2006.06.29 08:30
|sell
|467
|0.10
|1.8165
|0.0000
|1.8115
|933
|2006.06.29 08:30
|sell
|468
|0.10
|1.8165
|0.0000
|1.8065
|934
|2006.06.29 10:01
|t/p
|466
|0.20
|1.8155
|0.0000
|1.8155
|20.00
|9980.08
|935
|2006.06.29 11:54
|t/p
|467
|0.10
|1.8115
|0.0000
|1.8115
|50.00
|10030.08
|936
|2006.06.29 14:45
|close
|468
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8065
|18.00
|10048.08
|937
|2006.06.29 14:45
|buy
|469
|0.20
|1.8147
|0.0000
|1.8157
|938
|2006.06.29 14:45
|buy
|470
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8197
|939
|2006.06.29 14:45
|buy
|471
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8247
|940
|2006.06.29 16:51
|close
|471
|0.10
|1.8123
|0.0000
|1.8247
|-24.00
|10024.08
|941
|2006.06.29 16:51
|close
|470
|0.10
|1.8123
|0.0000
|1.8197
|-24.00
|10000.08
|942
|2006.06.29 16:51
|close
|469
|0.20
|1.8123
|0.0000
|1.8157
|-48.00
|9952.08
|943
|2006.06.29 16:51
|sell
|472
|0.20
|1.8123
|0.0000
|1.8113
|944
|2006.06.29 16:51
|sell
|473
|0.10
|1.8123
|0.0000
|1.8073
|945
|2006.06.29 16:51
|sell
|474
|0.10
|1.8123
|0.0000
|1.8023
|946
|2006.06.29 17:40
|t/p
|472
|0.20
|1.8113
|0.0000
|1.8113
|20.00
|9972.08
|947
|2006.06.29 20:25
|close
|474
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8023
|-80.00
|9892.08
|948
|2006.06.29 20:25
|close
|473
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8073
|-80.00
|9812.08
|949
|2006.06.29 20:25
|buy
|475
|0.20
|1.8203
|0.0000
|1.8213
|950
|2006.06.29 20:25
|buy
|476
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8253
|951
|2006.06.29 20:25
|buy
|477
|0.10
|1.8203
|0.0000
|1.8303
|952
|2006.06.29 20:25
|t/p
|475
|0.20
|1.8213
|0.0000
|1.8213
|20.00
|9832.08
|953
|2006.06.29 20:35
|t/p
|476
|0.10
|1.8253
|0.0000
|1.8253
|50.00
|9882.08
|954
|2006.06.30 03:27
|t/p
|477
|0.10
|1.8303
|0.0000
|1.8303
|99.65
|9981.73
|955
|2006.06.30 08:30
|sell
|478
|0.20
|1.8323
|0.0000
|1.8313
|956
|2006.06.30 08:30
|sell
|479
|0.10
|1.8323
|0.0000
|1.8273
|957
|2006.06.30 08:30
|sell
|480
|0.10
|1.8323
|0.0000
|1.8223
|958
|2006.06.30 09:19
|t/p
|478
|0.20
|1.8313
|0.0000
|1.8313
|20.00
|10001.73
|959
|2006.06.30 11:05
|close
|480
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8223
|-8.00
|9993.73
|960
|2006.06.30 11:05
|close
|479
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8273
|-8.00
|9985.73
|961
|2006.06.30 11:05
|buy
|481
|0.20
|1.8331
|0.0000
|1.8341
|962
|2006.06.30 11:05
|buy
|482
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8381
|963
|2006.06.30 11:05
|buy
|483
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8431
|964
|2006.06.30 11:43
|t/p
|481
|0.20
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|20.00
|10005.73
|965
|2006.06.30 14:31
|t/p
|482
|0.10
|1.8381
|0.0000
|1.8381
|50.00
|10055.73
|966
|2006.06.30 14:42
|t/p
|483
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8431
|100.00
|10155.73
|967
|2006.06.30 19:45
|sell
|484
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8453
|968
|2006.06.30 19:45
|sell
|485
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8413
|969
|2006.06.30 19:45
|sell
|486
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8363
|970
|2006.06.30 20:06
|close
|486
|0.10
|1.8475
|0.0000
|1.8363
|-12.00
|10143.73
|971
|2006.06.30 20:06
|close
|485
|0.10
|1.8475
|0.0000
|1.8413
|-12.00
|10131.73
|972
|2006.06.30 20:06
|close
|484
|0.20
|1.8475
|0.0000
|1.8453
|-24.00
|10107.73
|973
|2006.06.30 20:06
|buy
|487
|0.20
|1.8475
|0.0000
|1.8485
|974
|2006.06.30 20:06
|buy
|488
|0.10
|1.8475
|0.0000
|1.8525
|975
|2006.06.30 20:06
|buy
|489
|0.10
|1.8475
|0.0000
|1.8575
|976
|2006.06.30 20:17
|t/p
|487
|0.20
|1.8485
|0.0000
|1.8485
|20.00
|10127.73
|977
|2006.07.03 00:15
|close
|489
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8575
|-3.35
|10124.38
|978
|2006.07.03 00:15
|close
|488
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8525
|-3.35
|10121.03
|979
|2006.07.03 00:15
|sell
|490
|0.20
|1.8472
|0.0000
|1.8462
|980
|2006.07.03 00:15
|sell
|491
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8422
|981
|2006.07.03 00:15
|sell
|492
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8372
|982
|2006.07.03 01:46
|t/p
|490
|0.20
|1.8462
|0.0000
|1.8462
|20.00
|10141.03
|983
|2006.07.03 06:20
|close
|492
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8372
|8.00
|10149.03
|984
|2006.07.03 06:20
|close
|491
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8422
|8.00
|10157.03
|985
|2006.07.03 06:20
|buy
|493
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8474
|986
|2006.07.03 06:20
|buy
|494
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8514
|987
|2006.07.03 06:20
|buy
|495
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8564
|988
|2006.07.03 06:52
|close
|495
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8564
|-5.00
|10152.03
|989
|2006.07.03 06:52
|close
|494
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8514
|-5.00
|10147.03
|990
|2006.07.03 06:52
|close
|493
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8474
|-10.00
|10137.03
|991
|2006.07.03 06:52
|sell
|496
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8449
|992
|2006.07.03 06:52
|sell
|497
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8409
|993
|2006.07.03 06:52
|sell
|498
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8359
|994
|2006.07.03 07:12
|t/p
|496
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|10157.03
|995
|2006.07.03 08:20
|close
|498
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8359
|-5.00
|10152.03
|996
|2006.07.03 08:20
|close
|497
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8409
|-5.00
|10147.03
|997
|2006.07.03 08:20
|buy
|499
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8474
|998
|2006.07.03 08:20
|buy
|500
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8514
|999
|2006.07.03 08:20
|buy
|501
|0.10
|1.8464
|0.0000
|1.8564
|1000
|2006.07.03 08:35
|t/p
|499
|0.20
|1.8474
|0.0000
|1.8474
|20.00
|10167.03
|1001
|2006.07.03 09:15
|close
|501
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8564
|-13.00
|10154.03
|1002
|2006.07.03 09:15
|close
|500
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8514
|-13.00
|10141.03
|1003
|2006.07.03 09:15
|sell
|502
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8441
|1004
|2006.07.03 09:15
|sell
|503
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8401
|1005
|2006.07.03 09:15
|sell
|504
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8351
|1006
|2006.07.03 09:42
|t/p
|502
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|20.00
|10161.03
|1007
|2006.07.03 16:15
|close
|504
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8351
|-11.00
|10150.03
|1008
|2006.07.03 16:15
|close
|503
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8401
|-11.00
|10139.03
|1009
|2006.07.03 16:15
|buy
|505
|0.20
|1.8462
|0.0000
|1.8472
|1010
|2006.07.03 16:15
|buy
|506
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8512
|1011
|2006.07.03 16:15
|buy
|507
|0.10
|1.8462
|0.0000
|1.8562
|1012
|2006.07.03 17:13
|close
|507
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8562
|-34.00
|10105.03
|1013
|2006.07.03 17:13
|close
|506
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8512
|-34.00
|10071.03
|1014
|2006.07.03 17:13
|close
|505
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8472
|-68.00
|10003.03
|1015
|2006.07.03 17:13
|sell
|508
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|1016
|2006.07.03 17:13
|sell
|509
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8378
|1017
|2006.07.03 17:13
|sell
|510
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8328
|1018
|2006.07.03 17:14
|t/p
|508
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|20.00
|10023.03
|1019
|2006.07.03 21:05
|close
|510
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8328
|11.00
|10034.03
|1020
|2006.07.03 21:05
|close
|509
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8378
|11.00
|10045.03
|1021
|2006.07.03 21:05
|buy
|511
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8427
|1022
|2006.07.03 21:05
|buy
|512
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8467
|1023
|2006.07.03 21:05
|buy
|513
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8517
|1024
|2006.07.03 21:18
|t/p
|511
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|20.00
|10065.03
|1025
|2006.07.03 23:30
|close
|513
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8517
|2.00
|10067.03
|1026
|2006.07.03 23:30
|close
|512
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8467
|2.00
|10069.03
|1027
|2006.07.03 23:30
|sell
|514
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|1028
|2006.07.03 23:30
|sell
|515
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|1029
|2006.07.03 23:30
|sell
|516
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|1030
|2006.07.03 23:50
|close
|516
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8319
|-4.00
|10065.03
|1031
|2006.07.03 23:50
|close
|515
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8369
|-4.00
|10061.03
|1032
|2006.07.03 23:50
|close
|514
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8409
|-8.00
|10053.03
|1033
|2006.07.03 23:50
|buy
|517
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8433
|1034
|2006.07.03 23:50
|buy
|518
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8473
|1035
|2006.07.03 23:50
|buy
|519
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8523
|1036
|2006.07.04 01:25
|close
|519
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8523
|-4.35
|10048.68
|1037
|2006.07.04 01:25
|close
|518
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8473
|-4.35
|10044.33
|1038
|2006.07.04 01:25
|close
|517
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8433
|-8.70
|10035.63
|1039
|2006.07.04 01:25
|sell
|520
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|1040
|2006.07.04 01:25
|sell
|521
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|1041
|2006.07.04 01:25
|sell
|522
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|1042
|2006.07.04 05:30
|close
|522
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8319
|-20.00
|10015.63
|1043
|2006.07.04 05:30
|close
|521
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8369
|-20.00
|9995.63
|1044
|2006.07.04 05:30
|close
|520
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8409
|-40.00
|9955.63
|1045
|2006.07.04 05:30
|buy
|523
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8449
|1046
|2006.07.04 05:30
|buy
|524
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8489
|1047
|2006.07.04 05:30
|buy
|525
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8539
|1048
|2006.07.04 08:25
|t/p
|523
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|9975.63
|1049
|2006.07.04 09:25
|close
|525
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8539
|-4.00
|9971.63
|1050
|2006.07.04 09:25
|close
|524
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8489
|-4.00
|9967.63
|1051
|2006.07.04 09:25
|sell
|526
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8425
|1052
|2006.07.04 09:25
|sell
|527
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8385
|1053
|2006.07.04 09:25
|sell
|528
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|1054
|2006.07.04 09:35
|t/p
|526
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|20.00
|9987.63
|1055
|2006.07.04 10:50
|close
|528
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8335
|-22.00
|9965.63
|1056
|2006.07.04 10:50
|close
|527
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8385
|-22.00
|9943.63
|1057
|2006.07.04 10:50
|buy
|529
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8467
|1058
|2006.07.04 10:50
|buy
|530
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8507
|1059
|2006.07.04 10:50
|buy
|531
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|1060
|2006.07.04 10:54
|t/p
|529
|0.20
|1.8467
|0.0000
|1.8467
|20.00
|9963.63
|1061
|2006.07.04 13:20
|close
|531
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8557
|-13.00
|9950.63
|1062
|2006.07.04 13:20
|close
|530
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8507
|-13.00
|9937.63
|1063
|2006.07.04 13:20
|sell
|532
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|1064
|2006.07.04 13:20
|sell
|533
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|1065
|2006.07.04 13:20
|sell
|534
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|1066
|2006.07.04 14:10
|close
|534
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8344
|-15.00
|9922.63
|1067
|2006.07.04 14:10
|close
|533
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8394
|-15.00
|9907.63
|1068
|2006.07.04 14:10
|close
|532
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8434
|-30.00
|9877.63
|1069
|2006.07.04 14:10
|buy
|535
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8469
|1070
|2006.07.04 14:10
|buy
|536
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8509
|1071
|2006.07.04 14:10
|buy
|537
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8559
|1072
|2006.07.04 14:38
|t/p
|535
|0.20
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|20.00
|9897.63
|1073
|2006.07.04 16:37
|close
|537
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8559
|-9.00
|9888.63
|1074
|2006.07.04 16:37
|close
|536
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8509
|-9.00
|9879.63
|1075
|2006.07.04 16:37
|sell
|538
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8440
|1076
|2006.07.04 16:37
|sell
|539
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8400
|1077
|2006.07.04 16:37
|sell
|540
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8350
|1078
|2006.07.04 19:15
|close
|540
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8350
|-11.00
|9868.63
|1079
|2006.07.04 19:15
|close
|539
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8400
|-11.00
|9857.63
|1080
|2006.07.04 19:15
|close
|538
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8440
|-22.00
|9835.63
|1081
|2006.07.04 19:15
|buy
|541
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|1082
|2006.07.04 19:15
|buy
|542
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8511
|1083
|2006.07.04 19:15
|buy
|543
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8561
|1084
|2006.07.04 19:57
|t/p
|541
|0.20
|1.8471
|0.0000
|1.8471
|20.00
|9855.63
|1085
|2006.07.04 22:00
|close
|543
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8561
|-3.00
|9852.63
|1086
|2006.07.04 22:00
|close
|542
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8511
|-3.00
|9849.63
|1087
|2006.07.04 22:00
|sell
|544
|0.20
|1.8458
|0.0000
|1.8448
|1088
|2006.07.04 22:00
|sell
|545
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8408
|1089
|2006.07.04 22:00
|sell
|546
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8358
|1090
|2006.07.04 22:34
|t/p
|544
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|20.00
|9869.63
|1091
|2006.07.05 05:55
|close
|546
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8358
|21.22
|9890.84
|1092
|2006.07.05 05:55
|close
|545
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8408
|21.22
|9912.06
|1093
|2006.07.05 05:55
|buy
|547
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|1094
|2006.07.05 05:55
|buy
|548
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|1095
|2006.07.05 05:55
|buy
|549
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|1096
|2006.07.05 06:52
|t/p
|547
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|9932.06
|1097
|2006.07.05 08:45
|close
|549
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8537
|7.00
|9939.06
|1098
|2006.07.05 08:45
|close
|548
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8487
|7.00
|9946.06
|1099
|2006.07.05 08:45
|sell
|550
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|1100
|2006.07.05 08:45
|sell
|551
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|1101
|2006.07.05 08:45
|sell
|552
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|1102
|2006.07.05 09:00
|t/p
|550
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8434
|20.00
|9966.06
|1103
|2006.07.05 12:05
|close
|552
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8344
|-1.00
|9965.06
|1104
|2006.07.05 12:05
|close
|551
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8394
|-1.00
|9964.06
|1105
|2006.07.05 12:05
|buy
|553
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8455
|1106
|2006.07.05 12:05
|buy
|554
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8495
|1107
|2006.07.05 12:05
|buy
|555
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8545
|1108
|2006.07.05 12:54
|t/p
|553
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|20.00
|9984.06
|1109
|2006.07.05 14:20
|close
|555
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8545
|-32.00
|9952.06
|1110
|2006.07.05 14:20
|close
|554
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8495
|-32.00
|9920.06
|1111
|2006.07.05 14:20
|sell
|556
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|1112
|2006.07.05 14:20
|sell
|557
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8363
|1113
|2006.07.05 14:20
|sell
|558
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|1114
|2006.07.05 14:26
|t/p
|556
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8403
|20.00
|9940.06
|1115
|2006.07.05 15:21
|t/p
|557
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|50.00
|9990.06
|1116
|2006.07.05 19:25
|close
|558
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8313
|61.00
|10051.06
|1117
|2006.07.05 19:25
|buy
|559
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8362
|1118
|2006.07.05 19:25
|buy
|560
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8402
|1119
|2006.07.05 19:25
|buy
|561
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8452
|1120
|2006.07.05 23:05
|close
|561
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8452
|-13.00
|10038.06
|1121
|2006.07.05 23:05
|close
|560
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8402
|-13.00
|10025.06
|1122
|2006.07.05 23:05
|close
|559
|0.20
|1.8339
|0.0000
|1.8362
|-26.00
|9999.06
|1123
|2006.07.05 23:05
|sell
|562
|0.20
|1.8339
|0.0000
|1.8329
|1124
|2006.07.05 23:05
|sell
|563
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8289
|1125
|2006.07.05 23:05
|sell
|564
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8239
|1126
|2006.07.06 00:15
|close
|564
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8239
|-14.36
|9984.70
|1127
|2006.07.06 00:15
|close
|563
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8289
|-14.36
|9970.35
|1128
|2006.07.06 00:15
|close
|562
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8329
|-28.71
|9941.64
|1129
|2006.07.06 00:15
|buy
|565
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8364
|1130
|2006.07.06 00:15
|buy
|566
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8404
|1131
|2006.07.06 00:15
|buy
|567
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|1132
|2006.07.06 02:47
|close
|567
|0.10
|1.8344
|0.0000
|1.8454
|-10.00
|9931.64
|1133
|2006.07.06 02:47
|close
|566
|0.10
|1.8344
|0.0000
|1.8404
|-10.00
|9921.64
|1134
|2006.07.06 02:47
|close
|565
|0.20
|1.8344
|0.0000
|1.8364
|-20.00
|9901.64
|1135
|2006.07.06 02:47
|sell
|568
|0.20
|1.8344
|0.0000
|1.8334
|1136
|2006.07.06 02:47
|sell
|569
|0.10
|1.8344
|0.0000
|1.8294
|1137
|2006.07.06 02:47
|sell
|570
|0.10
|1.8344
|0.0000
|1.8244
|1138
|2006.07.06 04:15
|close
|570
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8244
|-8.00
|9893.64
|1139
|2006.07.06 04:15
|close
|569
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8294
|-8.00
|9885.64
|1140
|2006.07.06 04:15
|close
|568
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8334
|-16.00
|9869.64
|1141
|2006.07.06 04:15
|buy
|571
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8362
|1142
|2006.07.06 04:15
|buy
|572
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8402
|1143
|2006.07.06 04:15
|buy
|573
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8452
|1144
|2006.07.06 06:59
|close
|573
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8452
|-4.00
|9865.64
|1145
|2006.07.06 06:59
|close
|572
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8402
|-4.00
|9861.64
|1146
|2006.07.06 06:59
|close
|571
|0.20
|1.8348
|0.0000
|1.8362
|-8.00
|9853.64
|1147
|2006.07.06 06:59
|sell
|574
|0.20
|1.8348
|0.0000
|1.8338
|1148
|2006.07.06 06:59
|sell
|575
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8298
|1149
|2006.07.06 06:59
|sell
|576
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8248
|1150
|2006.07.06 07:51
|close
|576
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8248
|-7.00
|9846.64
|1151
|2006.07.06 07:51
|close
|575
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8298
|-7.00
|9839.64
|1152
|2006.07.06 07:51
|close
|574
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8338
|-14.00
|9825.64
|1153
|2006.07.06 07:51
|buy
|577
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8365
|1154
|2006.07.06 07:51
|buy
|578
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8405
|1155
|2006.07.06 07:51
|buy
|579
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8455
|1156
|2006.07.06 08:23
|t/p
|577
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|20.00
|9845.64
|1157
|2006.07.06 09:55
|close
|579
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8455
|-3.00
|9842.64
|1158
|2006.07.06 09:55
|close
|578
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8405
|-3.00
|9839.64
|1159
|2006.07.06 09:55
|sell
|580
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8342
|1160
|2006.07.06 09:55
|sell
|581
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8302
|1161
|2006.07.06 09:55
|sell
|582
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8252
|1162
|2006.07.06 10:04
|t/p
|580
|0.20
|1.8342
|0.0000
|1.8342
|20.00
|9859.64
|1163
|2006.07.06 12:50
|close
|582
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8252
|-4.00
|9855.64
|1164
|2006.07.06 12:50
|close
|581
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8302
|-4.00
|9851.64
|1165
|2006.07.06 12:50
|buy
|583
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8366
|1166
|2006.07.06 12:50
|buy
|584
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8406
|1167
|2006.07.06 12:50
|buy
|585
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8456
|1168
|2006.07.06 13:17
|close
|585
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8456
|-13.00
|9838.64
|1169
|2006.07.06 13:17
|close
|584
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8406
|-13.00
|9825.64
|1170
|2006.07.06 13:17
|close
|583
|0.20
|1.8343
|0.0000
|1.8366
|-26.00
|9799.64
|1171
|2006.07.06 13:17
|sell
|586
|0.20
|1.8343
|0.0000
|1.8333
|1172
|2006.07.06 13:17
|sell
|587
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8293
|1173
|2006.07.06 13:17
|sell
|588
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8243
|1174
|2006.07.06 13:19
|t/p
|586
|0.20
|1.8333
|0.0000
|1.8333
|20.00
|9819.64
|1175
|2006.07.06 13:45
|close
|588
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8243
|-12.00
|9807.64
|1176
|2006.07.06 13:45
|close
|587
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8293
|-12.00
|9795.64
|1177
|2006.07.06 13:45
|buy
|589
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8365
|1178
|2006.07.06 13:45
|buy
|590
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8405
|1179
|2006.07.06 13:45
|buy
|591
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8455
|1180
|2006.07.06 14:33
|t/p
|589
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|20.00
|9815.64
|1181
|2006.07.06 16:10
|t/p
|590
|0.10
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|50.00
|9865.64
|1182
|2006.07.06 18:40
|close
|591
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8455
|7.00
|9872.64
|1183
|2006.07.06 18:40
|sell
|592
|0.20
|1.8362
|0.0000
|1.8352
|1184
|2006.07.06 18:40
|sell
|593
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8312
|1185
|2006.07.06 18:40
|sell
|594
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8262
|1186
|2006.07.06 19:55
|close
|594
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8262
|-12.00
|9860.64
|1187
|2006.07.06 19:55
|close
|593
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8312
|-12.00
|9848.64
|1188
|2006.07.06 19:55
|close
|592
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8352
|-24.00
|9824.64
|1189
|2006.07.06 19:55
|buy
|595
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8384
|1190
|2006.07.06 19:55
|buy
|596
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8424
|1191
|2006.07.06 19:55
|buy
|597
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8474
|1192
|2006.07.06 20:02
|t/p
|595
|0.20
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|20.00
|9844.64
|1193
|2006.07.06 21:11
|close
|597
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8474
|-7.00
|9837.64
|1194
|2006.07.06 21:11
|close
|596
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8424
|-7.00
|9830.64
|1195
|2006.07.06 21:11
|sell
|598
|0.20
|1.8367
|0.0000
|1.8357
|1196
|2006.07.06 21:11
|sell
|599
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8317
|1197
|2006.07.06 21:11
|sell
|600
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8267
|1198
|2006.07.06 22:27
|t/p
|598
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8357
|20.00
|9850.64
|1199
|2006.07.06 23:30
|close
|600
|0.10
|1.8373
|0.0000
|1.8267
|-6.00
|9844.64
|1200
|2006.07.06 23:30
|close
|599
|0.10
|1.8373
|0.0000
|1.8317
|-6.00
|9838.64
|1201
|2006.07.06 23:30
|buy
|601
|0.20
|1.8373
|0.0000
|1.8383
|1202
|2006.07.06 23:30
|buy
|602
|0.10
|1.8373
|0.0000
|1.8423
|1203
|2006.07.06 23:30
|buy
|603
|0.10
|1.8373
|0.0000
|1.8473
|1204
|2006.07.07 02:50
|close
|603
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8473
|-11.35
|9827.29
|1205
|2006.07.07 02:50
|close
|602
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8423
|-11.35
|9815.94
|1206
|2006.07.07 02:50
|close
|601
|0.20
|1.8362
|0.0000
|1.8383
|-22.70
|9793.24
|1207
|2006.07.07 02:50
|sell
|604
|0.20
|1.8362
|0.0000
|1.8352
|1208
|2006.07.07 02:50
|sell
|605
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8312
|1209
|2006.07.07 02:50
|sell
|606
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8262
|1210
|2006.07.07 03:30
|close
|606
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8262
|-10.00
|9783.24
|1211
|2006.07.07 03:30
|close
|605
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8312
|-10.00
|9773.24
|1212
|2006.07.07 03:30
|close
|604
|0.20
|1.8372
|0.0000
|1.8352
|-20.00
|9753.24
|1213
|2006.07.07 03:30
|buy
|607
|0.20
|1.8372
|0.0000
|1.8382
|1214
|2006.07.07 03:30
|buy
|608
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8422
|1215
|2006.07.07 03:30
|buy
|609
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8472
|1216
|2006.07.07 06:25
|close
|609
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8472
|-4.00
|9749.24
|1217
|2006.07.07 06:25
|close
|608
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8422
|-4.00
|9745.24
|1218
|2006.07.07 06:25
|close
|607
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8382
|-8.00
|9737.24
|1219
|2006.07.07 06:25
|sell
|610
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8358
|1220
|2006.07.07 06:25
|sell
|611
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8318
|1221
|2006.07.07 06:25
|sell
|612
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8268
|1222
|2006.07.07 06:37
|close
|612
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8268
|-2.00
|9735.24
|1223
|2006.07.07 06:37
|close
|611
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8318
|-2.00
|9733.24
|1224
|2006.07.07 06:37
|close
|610
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8358
|-4.00
|9729.24
|1225
|2006.07.07 06:37
|buy
|613
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1226
|2006.07.07 06:37
|buy
|614
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8420
|1227
|2006.07.07 06:37
|buy
|615
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|1228
|2006.07.07 06:40
|close
|615
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8470
|-1.00
|9728.24
|1229
|2006.07.07 06:40
|close
|614
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8420
|-1.00
|9727.24
|1230
|2006.07.07 06:40
|close
|613
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8380
|-2.00
|9725.24
|1231
|2006.07.07 06:40
|sell
|616
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8359
|1232
|2006.07.07 06:40
|sell
|617
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8319
|1233
|2006.07.07 06:40
|sell
|618
|0.10
|1.8369
|0.0000
|1.8269
|1234
|2006.07.07 06:45
|close
|618
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8269
|-1.00
|9724.24
|1235
|2006.07.07 06:45
|close
|617
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8319
|-1.00
|9723.24
|1236
|2006.07.07 06:45
|close
|616
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8359
|-2.00
|9721.24
|1237
|2006.07.07 06:45
|buy
|619
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1238
|2006.07.07 06:45
|buy
|620
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8420
|1239
|2006.07.07 06:45
|buy
|621
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|1240
|2006.07.07 09:05
|close
|621
|0.10
|1.8361
|0.0000
|1.8470
|-9.00
|9712.24
|1241
|2006.07.07 09:05
|close
|620
|0.10
|1.8361
|0.0000
|1.8420
|-9.00
|9703.24
|1242
|2006.07.07 09:05
|close
|619
|0.20
|1.8361
|0.0000
|1.8380
|-18.00
|9685.24
|1243
|2006.07.07 09:05
|sell
|622
|0.20
|1.8361
|0.0000
|1.8351
|1244
|2006.07.07 09:05
|sell
|623
|0.10
|1.8361
|0.0000
|1.8311
|1245
|2006.07.07 09:05
|sell
|624
|0.10
|1.8361
|0.0000
|1.8261
|1246
|2006.07.10 03:25
|close
|624
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8261
|-136.79
|9548.45
|1247
|2006.07.10 03:25
|close
|623
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8311
|-136.79
|9411.67
|1248
|2006.07.10 03:25
|close
|622
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8351
|-273.57
|9138.10
|1249
|2006.07.10 03:25
|buy
|625
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8508
|1250
|2006.07.10 03:25
|buy
|626
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8548
|1251
|2006.07.10 03:25
|buy
|627
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8598
|1252
|2006.07.10 03:54
|t/p
|625
|0.20
|1.8508
|0.0000
|1.8508
|20.00
|9158.10
|1253
|2006.07.10 08:10
|close
|627
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8598
|-5.00
|9153.10
|1254
|2006.07.10 08:10
|close
|626
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8548
|-5.00
|9148.10
|1255
|2006.07.10 08:10
|sell
|628
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8483
|1256
|2006.07.10 08:10
|sell
|629
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8443
|1257
|2006.07.10 08:10
|sell
|630
|0.10
|1.8493
|0.0000
|1.8393
|1258
|2006.07.10 08:41
|t/p
|628
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8483
|20.00
|9168.10
|1259
|2006.07.10 09:08
|close
|630
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8393
|-10.00
|9158.10
|1260
|2006.07.10 09:08
|close
|629
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8443
|-10.00
|9148.10
|1261
|2006.07.10 09:08
|buy
|631
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8513
|1262
|2006.07.10 09:08
|buy
|632
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8553
|1263
|2006.07.10 09:08
|buy
|633
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8603
|1264
|2006.07.10 09:15
|t/p
|631
|0.20
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|20.00
|9168.10
|1265
|2006.07.10 10:45
|close
|633
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8603
|-12.00
|9156.10
|1266
|2006.07.10 10:45
|close
|632
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8553
|-12.00
|9144.10
|1267
|2006.07.10 10:45
|sell
|634
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8481
|1268
|2006.07.10 10:45
|sell
|635
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8441
|1269
|2006.07.10 10:45
|sell
|636
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8391
|1270
|2006.07.10 11:20
|t/p
|634
|0.20
|1.8481
|0.0000
|1.8481
|20.00
|9164.10
|1271
|2006.07.10 11:29
|t/p
|635
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|50.00
|9214.10
|1272
|2006.07.10 14:53
|t/p
|636
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|100.00
|9314.10
|1273
|2006.07.10 17:25
|buy
|637
|0.20
|1.8405
|0.0000
|1.8415
|1274
|2006.07.10 17:25
|buy
|638
|0.10
|1.8405
|0.0000
|1.8455
|1275
|2006.07.10 17:25
|buy
|639
|0.10
|1.8405
|0.0000
|1.8505
|1276
|2006.07.10 17:54
|t/p
|637
|0.20
|1.8415
|0.0000
|1.8415
|20.00
|9334.10
|1277
|2006.07.10 23:00
|close
|639
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8505
|-1.00
|9333.10
|1278
|2006.07.10 23:00
|close
|638
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8455
|-1.00
|9332.10
|1279
|2006.07.10 23:00
|sell
|640
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8394
|1280
|2006.07.10 23:00
|sell
|641
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8354
|1281
|2006.07.10 23:00
|sell
|642
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8304
|1282
|2006.07.10 23:20
|close
|642
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8304
|-10.00
|9322.10
|1283
|2006.07.10 23:20
|close
|641
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8354
|-10.00
|9312.10
|1284
|2006.07.10 23:20
|close
|640
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8394
|-20.00
|9292.10
|1285
|2006.07.10 23:20
|buy
|643
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|1286
|2006.07.10 23:20
|buy
|644
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8464
|1287
|2006.07.10 23:20
|buy
|645
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|1288
|2006.07.11 00:40
|t/p
|643
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8424
|19.30
|9311.40
|1289
|2006.07.11 06:00
|close
|645
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8514
|17.65
|9329.05
|1290
|2006.07.11 06:00
|close
|644
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8464
|17.65
|9346.70
|1291
|2006.07.11 06:00
|sell
|646
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8422
|1292
|2006.07.11 06:00
|sell
|647
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8382
|1293
|2006.07.11 06:00
|sell
|648
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|1294
|2006.07.11 07:37
|t/p
|646
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|20.00
|9366.70
|1295
|2006.07.11 10:05
|close
|648
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8332
|10.00
|9376.70
|1296
|2006.07.11 10:05
|close
|647
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8382
|10.00
|9386.70
|1297
|2006.07.11 10:05
|buy
|649
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8432
|1298
|2006.07.11 10:05
|buy
|650
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8472
|1299
|2006.07.11 10:05
|buy
|651
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8522
|1300
|2006.07.11 10:10
|t/p
|649
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|20.00
|9406.70
|1301
|2006.07.11 10:45
|close
|651
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8522
|-22.00
|9384.70
|1302
|2006.07.11 10:45
|close
|650
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8472
|-22.00
|9362.70
|1303
|2006.07.11 10:45
|sell
|652
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8390
|1304
|2006.07.11 10:45
|sell
|653
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8350
|1305
|2006.07.11 10:45
|sell
|654
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8300
|1306
|2006.07.11 11:39
|t/p
|652
|0.20
|1.8390
|0.0000
|1.8390
|20.00
|9382.70
|1307
|2006.07.11 14:15
|close
|654
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8300
|3.00
|9385.70
|1308
|2006.07.11 14:15
|close
|653
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8350
|3.00
|9388.70
|1309
|2006.07.11 14:15
|buy
|655
|0.20
|1.8397
|0.0000
|1.8407
|1310
|2006.07.11 14:15
|buy
|656
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8447
|1311
|2006.07.11 14:15
|buy
|657
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8497
|1312
|2006.07.11 14:17
|t/p
|655
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8407
|20.00
|9408.70
|1313
|2006.07.11 15:14
|close
|657
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8497
|-14.00
|9394.70
|1314
|2006.07.11 15:14
|close
|656
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8447
|-14.00
|9380.70
|1315
|2006.07.11 15:14
|sell
|658
|0.20
|1.8383
|0.0000
|1.8373
|1316
|2006.07.11 15:14
|sell
|659
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8333
|1317
|2006.07.11 15:14
|sell
|660
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8283
|1318
|2006.07.11 15:19
|close
|660
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8283
|-21.00
|9359.70
|1319
|2006.07.11 15:19
|close
|659
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8333
|-21.00
|9338.70
|1320
|2006.07.11 15:19
|close
|658
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8373
|-42.00
|9296.70
|1321
|2006.07.11 15:19
|buy
|661
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8414
|1322
|2006.07.11 15:19
|buy
|662
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8454
|1323
|2006.07.11 15:19
|buy
|663
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8504
|1324
|2006.07.11 15:25
|t/p
|661
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8414
|20.00
|9316.70
|1325
|2006.07.11 20:41
|t/p
|662
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8454
|50.00
|9366.70
|1326
|2006.07.11 23:44
|close
|663
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8504
|39.00
|9405.70
|1327
|2006.07.11 23:44
|sell
|664
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8433
|1328
|2006.07.11 23:44
|sell
|665
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8393
|1329
|2006.07.11 23:44
|sell
|666
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8343
|1330
|2006.07.12 03:15
|close
|666
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8343
|-7.79
|9397.91
|1331
|2006.07.12 03:15
|close
|665
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8393
|-7.79
|9390.13
|1332
|2006.07.12 03:15
|close
|664
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8433
|-15.57
|9374.56
|1333
|2006.07.12 03:15
|buy
|667
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1334
|2006.07.12 03:15
|buy
|668
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|1335
|2006.07.12 03:15
|buy
|669
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|1336
|2006.07.12 03:33
|close
|669
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8551
|-4.00
|9370.56
|1337
|2006.07.12 03:33
|close
|668
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8501
|-4.00
|9366.56
|1338
|2006.07.12 03:33
|close
|667
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8461
|-8.00
|9358.56
|1339
|2006.07.12 03:33
|sell
|670
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|1340
|2006.07.12 03:33
|sell
|671
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|1341
|2006.07.12 03:33
|sell
|672
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|1342
|2006.07.12 03:35
|close
|672
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8347
|-3.00
|9355.56
|1343
|2006.07.12 03:35
|close
|671
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8397
|-3.00
|9352.56
|1344
|2006.07.12 03:35
|close
|670
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8437
|-6.00
|9346.56
|1345
|2006.07.12 03:35
|buy
|673
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8460
|1346
|2006.07.12 03:35
|buy
|674
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8500
|1347
|2006.07.12 03:35
|buy
|675
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8550
|1348
|2006.07.12 03:56
|close
|675
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8550
|-3.00
|9343.56
|1349
|2006.07.12 03:56
|close
|674
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8500
|-3.00
|9340.56
|1350
|2006.07.12 03:56
|close
|673
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8460
|-6.00
|9334.56
|1351
|2006.07.12 03:56
|sell
|676
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|1352
|2006.07.12 03:56
|sell
|677
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|1353
|2006.07.12 03:56
|sell
|678
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|1354
|2006.07.12 06:05
|close
|678
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8347
|-4.00
|9330.56
|1355
|2006.07.12 06:05
|close
|677
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8397
|-4.00
|9326.56
|1356
|2006.07.12 06:05
|close
|676
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8437
|-8.00
|9318.56
|1357
|2006.07.12 06:05
|buy
|679
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1358
|2006.07.12 06:05
|buy
|680
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|1359
|2006.07.12 06:05
|buy
|681
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|1360
|2006.07.12 07:50
|close
|681
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8551
|-8.00
|9310.56
|1361
|2006.07.12 07:50
|close
|680
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8501
|-8.00
|9302.56
|1362
|2006.07.12 07:50
|close
|679
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8461
|-16.00
|9286.56
|1363
|2006.07.12 07:50
|sell
|682
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8433
|1364
|2006.07.12 07:50
|sell
|683
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8393
|1365
|2006.07.12 07:50
|sell
|684
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8343
|1366
|2006.07.12 08:00
|close
|684
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8343
|-8.00
|9278.56
|1367
|2006.07.12 08:00
|close
|683
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8393
|-8.00
|9270.56
|1368
|2006.07.12 08:00
|close
|682
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8433
|-16.00
|9254.56
|1369
|2006.07.12 08:00
|buy
|685
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1370
|2006.07.12 08:00
|buy
|686
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|1371
|2006.07.12 08:00
|buy
|687
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|1372
|2006.07.12 08:04
|t/p
|685
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8461
|20.00
|9274.56
|1373
|2006.07.12 10:34
|close
|687
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8551
|-30.00
|9244.56
|1374
|2006.07.12 10:34
|close
|686
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8501
|-30.00
|9214.56
|1375
|2006.07.12 10:34
|sell
|688
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|1376
|2006.07.12 10:34
|sell
|689
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8371
|1377
|2006.07.12 10:34
|sell
|690
|0.10
|1.8421
|0.0000
|1.8321
|1378
|2006.07.12 12:10
|close
|690
|0.10
|1.8466
|0.0000
|1.8321
|-45.00
|9169.56
|1379
|2006.07.12 12:10
|close
|689
|0.10
|1.8466
|0.0000
|1.8371
|-45.00
|9124.56
|1380
|2006.07.12 12:10
|close
|688
|0.20
|1.8466
|0.0000
|1.8411
|-90.00
|9034.56
|1381
|2006.07.12 12:10
|buy
|691
|0.20
|1.8466
|0.0000
|1.8476
|1382
|2006.07.12 12:10
|buy
|692
|0.10
|1.8466
|0.0000
|1.8516
|1383
|2006.07.12 12:10
|buy
|693
|0.10
|1.8466
|0.0000
|1.8566
|1384
|2006.07.12 12:28
|close
|693
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8566
|-27.00
|9007.56
|1385
|2006.07.12 12:28
|close
|692
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8516
|-27.00
|8980.56
|1386
|2006.07.12 12:28
|close
|691
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8476
|-54.00
|8926.56
|1387
|2006.07.12 12:28
|sell
|694
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8429
|1388
|2006.07.12 12:28
|sell
|695
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8389
|1389
|2006.07.12 12:28
|sell
|696
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8339
|1390
|2006.07.12 12:42
|t/p
|694
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|20.00
|8946.56
|1391
|2006.07.12 13:27
|t/p
|695
|0.10
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|50.00
|8996.56
|1392
|2006.07.12 14:31
|t/p
|696
|0.10
|1.8339
|0.0000
|1.8339
|100.00
|9096.56
|1393
|2006.07.12 18:56
|buy
|697
|0.20
|1.8340
|0.0000
|1.8350
|1394
|2006.07.12 18:56
|buy
|698
|0.10
|1.8340
|0.0000
|1.8390
|1395
|2006.07.12 18:56
|buy
|699
|0.10
|1.8340
|0.0000
|1.8440
|1396
|2006.07.12 19:18
|close
|699
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8440
|-9.00
|9087.56
|1397
|2006.07.12 19:18
|close
|698
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8390
|-9.00
|9078.56
|1398
|2006.07.12 19:18
|close
|697
|0.20
|1.8331
|0.0000
|1.8350
|-18.00
|9060.56
|1399
|2006.07.12 19:18
|sell
|700
|0.20
|1.8331
|0.0000
|1.8321
|1400
|2006.07.12 19:18
|sell
|701
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8281
|1401
|2006.07.12 19:18
|sell
|702
|0.10
|1.8331
|0.0000
|1.8231
|1402
|2006.07.12 20:15
|t/p
|700
|0.20
|1.8321
|0.0000
|1.8321
|20.00
|9080.56
|1403
|2006.07.12 21:20
|close
|702
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8231
|-5.00
|9075.56
|1404
|2006.07.12 21:20
|close
|701
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8281
|-5.00
|9070.56
|1405
|2006.07.12 21:20
|buy
|703
|0.20
|1.8336
|0.0000
|1.8346
|1406
|2006.07.12 21:20
|buy
|704
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8386
|1407
|2006.07.12 21:20
|buy
|705
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8436
|1408
|2006.07.12 22:56
|t/p
|703
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8346
|20.00
|9090.56
|1409
|2006.07.13 02:10
|close
|705
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8436
|-0.05
|9090.51
|1410
|2006.07.13 02:10
|close
|704
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8386
|-0.05
|9090.46
|1411
|2006.07.13 02:10
|sell
|706
|0.20
|1.8337
|0.0000
|1.8327
|1412
|2006.07.13 02:10
|sell
|707
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8287
|1413
|2006.07.13 02:10
|sell
|708
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8237
|1414
|2006.07.13 03:05
|close
|708
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8237
|-9.00
|9081.46
|1415
|2006.07.13 03:05
|close
|707
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8287
|-9.00
|9072.46
|1416
|2006.07.13 03:05
|close
|706
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8327
|-18.00
|9054.46
|1417
|2006.07.13 03:05
|buy
|709
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8356
|1418
|2006.07.13 03:05
|buy
|710
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8396
|1419
|2006.07.13 03:05
|buy
|711
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8446
|1420
|2006.07.13 03:51
|t/p
|709
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8356
|20.00
|9074.46
|1421
|2006.07.13 06:45
|close
|711
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8446
|4.00
|9078.46
|1422
|2006.07.13 06:45
|close
|710
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8396
|4.00
|9082.46
|1423
|2006.07.13 06:45
|sell
|712
|0.20
|1.8350
|0.0000
|1.8340
|1424
|2006.07.13 06:45
|sell
|713
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8300
|1425
|2006.07.13 06:45
|sell
|714
|0.10
|1.8350
|0.0000
|1.8250
|1426
|2006.07.13 07:37
|close
|714
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8250
|-5.00
|9077.46
|1427
|2006.07.13 07:37
|close
|713
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8300
|-5.00
|9072.46
|1428
|2006.07.13 07:37
|close
|712
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8340
|-10.00
|9062.46
|1429
|2006.07.13 07:37
|buy
|715
|0.20
|1.8355
|0.0000
|1.8365
|1430
|2006.07.13 07:37
|buy
|716
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8405
|1431
|2006.07.13 07:37
|buy
|717
|0.10
|1.8355
|0.0000
|1.8455
|1432
|2006.07.13 08:16
|close
|717
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8455
|-8.00
|9054.46
|1433
|2006.07.13 08:16
|close
|716
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8405
|-8.00
|9046.46
|1434
|2006.07.13 08:16
|close
|715
|0.20
|1.8347
|0.0000
|1.8365
|-16.00
|9030.46
|1435
|2006.07.13 08:16
|sell
|718
|0.20
|1.8347
|0.0000
|1.8337
|1436
|2006.07.13 08:16
|sell
|719
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8297
|1437
|2006.07.13 08:16
|sell
|720
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8247
|1438
|2006.07.13 08:36
|t/p
|718
|0.20
|1.8337
|0.0000
|1.8337
|20.00
|9050.46
|1439
|2006.07.13 09:14
|close
|720
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8247
|-32.00
|9018.46
|1440
|2006.07.13 09:14
|close
|719
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8297
|-32.00
|8986.46
|1441
|2006.07.13 09:14
|buy
|721
|0.20
|1.8379
|0.0000
|1.8389
|1442
|2006.07.13 09:14
|buy
|722
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8429
|1443
|2006.07.13 09:14
|buy
|723
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8479
|1444
|2006.07.13 09:46
|t/p
|721
|0.20
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|20.00
|9006.46
|1445
|2006.07.13 14:44
|t/p
|722
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|50.00
|9056.46
|1446
|2006.07.13 17:18
|close
|723
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8479
|15.00
|9071.46
|1447
|2006.07.13 17:18
|sell
|724
|0.20
|1.8394
|0.0000
|1.8384
|1448
|2006.07.13 17:18
|sell
|725
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8344
|1449
|2006.07.13 17:18
|sell
|726
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8294
|1450
|2006.07.13 17:19
|t/p
|724
|0.20
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|20.00
|9091.46
|1451
|2006.07.13 20:20
|close
|726
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8294
|-29.00
|9062.46
|1452
|2006.07.13 20:20
|close
|725
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8344
|-29.00
|9033.46
|1453
|2006.07.13 20:20
|buy
|727
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8433
|1454
|2006.07.13 20:20
|buy
|728
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8473
|1455
|2006.07.13 20:20
|buy
|729
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8523
|1456
|2006.07.13 20:31
|t/p
|727
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8433
|20.00
|9053.46
|1457
|2006.07.14 02:10
|close
|729
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8523
|5.65
|9059.11
|1458
|2006.07.14 02:10
|close
|728
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8473
|5.65
|9064.76
|1459
|2006.07.14 02:10
|sell
|730
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8419
|1460
|2006.07.14 02:10
|sell
|731
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8379
|1461
|2006.07.14 02:10
|sell
|732
|0.10
|1.8429
|0.0000
|1.8329
|1462
|2006.07.14 02:55
|t/p
|730
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8419
|20.00
|9084.76
|1463
|2006.07.14 06:00
|close
|732
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8329
|15.00
|9099.76
|1464
|2006.07.14 06:00
|close
|731
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8379
|15.00
|9114.76
|1465
|2006.07.14 06:00
|buy
|733
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|1466
|2006.07.14 06:00
|buy
|734
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8464
|1467
|2006.07.14 06:00
|buy
|735
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|1468
|2006.07.14 07:02
|close
|735
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8514
|-6.00
|9108.76
|1469
|2006.07.14 07:02
|close
|734
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8464
|-6.00
|9102.76
|1470
|2006.07.14 07:02
|close
|733
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8424
|-12.00
|9090.76
|1471
|2006.07.14 07:02
|sell
|736
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8398
|1472
|2006.07.14 07:02
|sell
|737
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8358
|1473
|2006.07.14 07:02
|sell
|738
|0.10
|1.8408
|0.0000
|1.8308
|1474
|2006.07.14 08:07
|t/p
|736
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8398
|20.00
|9110.76
|1475
|2006.07.14 08:31
|t/p
|737
|0.10
|1.8358
|0.0000
|1.8358
|50.00
|9160.76
|1476
|2006.07.14 10:15
|close
|738
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8308
|16.00
|9176.76
|1477
|2006.07.14 10:15
|buy
|739
|0.20
|1.8392
|0.0000
|1.8402
|1478
|2006.07.14 10:15
|buy
|740
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8442
|1479
|2006.07.14 10:15
|buy
|741
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8492
|1480
|2006.07.14 10:46
|t/p
|739
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8402
|20.00
|9196.76
|1481
|2006.07.14 14:34
|t/p
|740
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8442
|50.00
|9246.76
|1482
|2006.07.14 15:10
|close
|741
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8492
|-14.00
|9232.76
|1483
|2006.07.14 15:10
|sell
|742
|0.20
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|1484
|2006.07.14 15:10
|sell
|743
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8328
|1485
|2006.07.14 15:10
|sell
|744
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8278
|1486
|2006.07.14 15:16
|t/p
|742
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8368
|20.00
|9252.76
|1487
|2006.07.14 19:05
|close
|744
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8278
|13.00
|9265.76
|1488
|2006.07.14 19:05
|close
|743
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8328
|13.00
|9278.76
|1489
|2006.07.14 19:05
|buy
|745
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8375
|1490
|2006.07.14 19:05
|buy
|746
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8415
|1491
|2006.07.14 19:05
|buy
|747
|0.10
|1.8365
|0.0000
|1.8465
|1492
|2006.07.14 19:32
|t/p
|745
|0.20
|1.8375
|0.0000
|1.8375
|20.00
|9298.76
|1493
|2006.07.17 02:25
|close
|747
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8465
|11.65
|9310.41
|1494
|2006.07.17 02:25
|close
|746
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8415
|11.65
|9322.06
|1495
|2006.07.17 02:25
|sell
|748
|0.20
|1.8377
|0.0000
|1.8367
|1496
|2006.07.17 02:25
|sell
|749
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8327
|1497
|2006.07.17 02:25
|sell
|750
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8277
|1498
|2006.07.17 02:50
|close
|750
|0.10
|1.8381
|0.0000
|1.8277
|-4.00
|9318.06
|1499
|2006.07.17 02:50
|close
|749
|0.10
|1.8381
|0.0000
|1.8327
|-4.00
|9314.06
|1500
|2006.07.17 02:50
|close
|748
|0.20
|1.8381
|0.0000
|1.8367
|-8.00
|9306.06
|1501
|2006.07.17 02:50
|buy
|751
|0.20
|1.8381
|0.0000
|1.8391
|1502
|2006.07.17 02:50
|buy
|752
|0.10
|1.8381
|0.0000
|1.8431
|1503
|2006.07.17 02:50
|buy
|753
|0.10
|1.8381
|0.0000
|1.8481
|1504
|2006.07.17 03:09
|close
|753
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8481
|-6.00
|9300.06
|1505
|2006.07.17 03:09
|close
|752
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8431
|-6.00
|9294.06
|1506
|2006.07.17 03:09
|close
|751
|0.20
|1.8375
|0.0000
|1.8391
|-12.00
|9282.06
|1507
|2006.07.17 03:09
|sell
|754
|0.20
|1.8375
|0.0000
|1.8365
|1508
|2006.07.17 03:09
|sell
|755
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8325
|1509
|2006.07.17 03:09
|sell
|756
|0.10
|1.8375
|0.0000
|1.8275
|1510
|2006.07.17 04:13
|t/p
|754
|0.20
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|20.00
|9302.06
|1511
|2006.07.17 08:10
|close
|756
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8275
|9.00
|9311.06
|1512
|2006.07.17 08:10
|close
|755
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8325
|9.00
|9320.06
|1513
|2006.07.17 08:10
|buy
|757
|0.20
|1.8366
|0.0000
|1.8376
|1514
|2006.07.17 08:10
|buy
|758
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8416
|1515
|2006.07.17 08:10
|buy
|759
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8466
|1516
|2006.07.17 08:14
|t/p
|757
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8376
|20.00
|9340.06
|1517
|2006.07.17 09:10
|close
|759
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8466
|-14.00
|9326.06
|1518
|2006.07.17 09:10
|close
|758
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8416
|-14.00
|9312.06
|1519
|2006.07.17 09:10
|sell
|760
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8342
|1520
|2006.07.17 09:10
|sell
|761
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8302
|1521
|2006.07.17 09:10
|sell
|762
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8252
|1522
|2006.07.17 09:56
|t/p
|760
|0.20
|1.8342
|0.0000
|1.8342
|20.00
|9332.06
|1523
|2006.07.17 10:02
|t/p
|761
|0.10
|1.8302
|0.0000
|1.8302
|50.00
|9382.06
|1524
|2006.07.17 10:38
|t/p
|762
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8252
|100.00
|9482.06
|1525
|2006.07.17 16:05
|buy
|763
|0.20
|1.8213
|0.0000
|1.8223
|1526
|2006.07.17 16:05
|buy
|764
|0.10
|1.8213
|0.0000
|1.8263
|1527
|2006.07.17 16:05
|buy
|765
|0.10
|1.8213
|0.0000
|1.8313
|1528
|2006.07.17 16:14
|close
|765
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8313
|-17.00
|9465.06
|1529
|2006.07.17 16:14
|close
|764
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8263
|-17.00
|9448.06
|1530
|2006.07.17 16:14
|close
|763
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8223
|-34.00
|9414.06
|1531
|2006.07.17 16:14
|sell
|766
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8186
|1532
|2006.07.17 16:14
|sell
|767
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8146
|1533
|2006.07.17 16:14
|sell
|768
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8096
|1534
|2006.07.17 16:19
|t/p
|766
|0.20
|1.8186
|0.0000
|1.8186
|20.00
|9434.06
|1535
|2006.07.17 18:02
|close
|768
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8096
|-11.00
|9423.06
|1536
|2006.07.17 18:02
|close
|767
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8146
|-11.00
|9412.06
|1537
|2006.07.17 18:02
|buy
|769
|0.20
|1.8207
|0.0000
|1.8217
|1538
|2006.07.17 18:02
|buy
|770
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8257
|1539
|2006.07.17 18:02
|buy
|771
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8307
|1540
|2006.07.17 19:23
|close
|771
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8307
|-12.00
|9400.06
|1541
|2006.07.17 19:23
|close
|770
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8257
|-12.00
|9388.06
|1542
|2006.07.17 19:23
|close
|769
|0.20
|1.8195
|0.0000
|1.8217
|-24.00
|9364.06
|1543
|2006.07.17 19:23
|sell
|772
|0.20
|1.8195
|0.0000
|1.8185
|1544
|2006.07.17 19:23
|sell
|773
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8145
|1545
|2006.07.17 19:23
|sell
|774
|0.10
|1.8195
|0.0000
|1.8095
|1546
|2006.07.17 21:25
|t/p
|772
|0.20
|1.8185
|0.0000
|1.8185
|20.00
|9384.06
|1547
|2006.07.17 23:53
|close
|774
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8095
|-1.00
|9383.06
|1548
|2006.07.17 23:53
|close
|773
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8145
|-1.00
|9382.06
|1549
|2006.07.17 23:53
|buy
|775
|0.20
|1.8196
|0.0000
|1.8206
|1550
|2006.07.17 23:53
|buy
|776
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8246
|1551
|2006.07.17 23:53
|buy
|777
|0.10
|1.8196
|0.0000
|1.8296
|1552
|2006.07.18 00:25
|close
|777
|0.10
|1.8186
|0.0000
|1.8296
|-10.35
|9371.71
|1553
|2006.07.18 00:25
|close
|776
|0.10
|1.8186
|0.0000
|1.8246
|-10.35
|9361.36
|1554
|2006.07.18 00:25
|close
|775
|0.20
|1.8186
|0.0000
|1.8206
|-20.70
|9340.66
|1555
|2006.07.18 00:25
|sell
|778
|0.20
|1.8186
|0.0000
|1.8176
|1556
|2006.07.18 00:25
|sell
|779
|0.10
|1.8186
|0.0000
|1.8136
|1557
|2006.07.18 00:25
|sell
|780
|0.10
|1.8186
|0.0000
|1.8086
|1558
|2006.07.18 00:44
|close
|780
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8086
|-4.00
|9336.66
|1559
|2006.07.18 00:44
|close
|779
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8136
|-4.00
|9332.66
|1560
|2006.07.18 00:44
|close
|778
|0.20
|1.8190
|0.0000
|1.8176
|-8.00
|9324.66
|1561
|2006.07.18 00:44
|buy
|781
|0.20
|1.8190
|0.0000
|1.8200
|1562
|2006.07.18 00:44
|buy
|782
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8240
|1563
|2006.07.18 00:44
|buy
|783
|0.10
|1.8190
|0.0000
|1.8290
|1564
|2006.07.18 00:45
|close
|783
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8290
|-1.00
|9323.66
|1565
|2006.07.18 00:45
|close
|782
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8240
|-1.00
|9322.66
|1566
|2006.07.18 00:45
|close
|781
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8200
|-2.00
|9320.66
|1567
|2006.07.18 00:45
|sell
|784
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8179
|1568
|2006.07.18 00:45
|sell
|785
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8139
|1569
|2006.07.18 00:45
|sell
|786
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8089
|1570
|2006.07.18 08:05
|close
|786
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8089
|-13.00
|9307.66
|1571
|2006.07.18 08:05
|close
|785
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8139
|-13.00
|9294.66
|1572
|2006.07.18 08:05
|close
|784
|0.20
|1.8202
|0.0000
|1.8179
|-26.00
|9268.66
|1573
|2006.07.18 08:05
|buy
|787
|0.20
|1.8202
|0.0000
|1.8212
|1574
|2006.07.18 08:05
|buy
|788
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8252
|1575
|2006.07.18 08:05
|buy
|789
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8302
|1576
|2006.07.18 08:09
|t/p
|787
|0.20
|1.8212
|0.0000
|1.8212
|20.00
|9288.66
|1577
|2006.07.18 10:50
|t/p
|788
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8252
|50.00
|9338.66
|1578
|2006.07.18 12:41
|t/p
|789
|0.10
|1.8302
|0.0000
|1.8302
|100.00
|9438.66
|1579
|2006.07.18 16:24
|sell
|790
|0.20
|1.8268
|0.0000
|1.8258
|1580
|2006.07.18 16:24
|sell
|791
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8218
|1581
|2006.07.18 16:24
|sell
|792
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8168
|1582
|2006.07.18 16:28
|t/p
|790
|0.20
|1.8258
|0.0000
|1.8258
|20.00
|9458.66
|1583
|2006.07.18 21:45
|close
|792
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8168
|1.00
|9459.66
|1584
|2006.07.18 21:45
|close
|791
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8218
|1.00
|9460.66
|1585
|2006.07.18 21:45
|buy
|793
|0.20
|1.8267
|0.0000
|1.8277
|1586
|2006.07.18 21:45
|buy
|794
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8317
|1587
|2006.07.18 21:45
|buy
|795
|0.10
|1.8267
|0.0000
|1.8367
|1588
|2006.07.18 22:26
|close
|795
|0.10
|1.8256
|0.0000
|1.8367
|-11.00
|9449.66
|1589
|2006.07.18 22:26
|close
|794
|0.10
|1.8256
|0.0000
|1.8317
|-11.00
|9438.66
|1590
|2006.07.18 22:26
|close
|793
|0.20
|1.8256
|0.0000
|1.8277
|-22.00
|9416.66
|1591
|2006.07.18 22:26
|sell
|796
|0.20
|1.8256
|0.0000
|1.8246
|1592
|2006.07.18 22:26
|sell
|797
|0.10
|1.8256
|0.0000
|1.8206
|1593
|2006.07.18 22:26
|sell
|798
|0.10
|1.8256
|0.0000
|1.8156
|1594
|2006.07.19 01:07
|t/p
|796
|0.20
|1.8246
|0.0000
|1.8246
|20.43
|9437.09
|1595
|2006.07.19 04:16
|close
|798
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8156
|2.21
|9439.30
|1596
|2006.07.19 04:16
|close
|797
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8206
|2.21
|9441.52
|1597
|2006.07.19 04:16
|buy
|799
|0.20
|1.8254
|0.0000
|1.8264
|1598
|2006.07.19 04:16
|buy
|800
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8304
|1599
|2006.07.19 04:16
|buy
|801
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8354
|1600
|2006.07.19 05:15
|t/p
|799
|0.20
|1.8264
|0.0000
|1.8264
|20.00
|9461.52
|1601
|2006.07.19 07:15
|close
|801
|0.10
|1.8249
|0.0000
|1.8354
|-5.00
|9456.52
|1602
|2006.07.19 07:15
|close
|800
|0.10
|1.8249
|0.0000
|1.8304
|-5.00
|9451.52
|1603
|2006.07.19 07:15
|sell
|802
|0.20
|1.8249
|0.0000
|1.8239
|1604
|2006.07.19 07:15
|sell
|803
|0.10
|1.8249
|0.0000
|1.8199
|1605
|2006.07.19 07:15
|sell
|804
|0.10
|1.8249
|0.0000
|1.8149
|1606
|2006.07.19 08:07
|t/p
|802
|0.20
|1.8239
|0.0000
|1.8239
|20.00
|9471.52
|1607
|2006.07.19 08:40
|close
|804
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8149
|-19.00
|9452.52
|1608
|2006.07.19 08:40
|close
|803
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8199
|-19.00
|9433.52
|1609
|2006.07.19 08:40
|buy
|805
|0.20
|1.8268
|0.0000
|1.8278
|1610
|2006.07.19 08:40
|buy
|806
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8318
|1611
|2006.07.19 08:40
|buy
|807
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8368
|1612
|2006.07.19 09:12
|t/p
|805
|0.20
|1.8278
|0.0000
|1.8278
|20.00
|9453.52
|1613
|2006.07.19 14:10
|close
|807
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8368
|-8.00
|9445.52
|1614
|2006.07.19 14:10
|close
|806
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8318
|-8.00
|9437.52
|1615
|2006.07.19 14:10
|sell
|808
|0.20
|1.8260
|0.0000
|1.8250
|1616
|2006.07.19 14:10
|sell
|809
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8210
|1617
|2006.07.19 14:10
|sell
|810
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8160
|1618
|2006.07.19 14:23
|close
|810
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8160
|-19.00
|9418.52
|1619
|2006.07.19 14:23
|close
|809
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8210
|-19.00
|9399.52
|1620
|2006.07.19 14:23
|close
|808
|0.20
|1.8279
|0.0000
|1.8250
|-38.00
|9361.52
|1621
|2006.07.19 14:23
|buy
|811
|0.20
|1.8279
|0.0000
|1.8289
|1622
|2006.07.19 14:23
|buy
|812
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8329
|1623
|2006.07.19 14:23
|buy
|813
|0.10
|1.8279
|0.0000
|1.8379
|1624
|2006.07.19 16:00
|t/p
|811
|0.20
|1.8289
|0.0000
|1.8289
|20.00
|9381.52
|1625
|2006.07.19 16:01
|t/p
|812
|0.10
|1.8329
|0.0000
|1.8329
|50.00
|9431.52
|1626
|2006.07.19 16:11
|t/p
|813
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|100.00
|9531.52
|1627
|2006.07.19 22:40
|sell
|814
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8407
|1628
|2006.07.19 22:40
|sell
|815
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8367
|1629
|2006.07.19 22:40
|sell
|816
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8317
|1630
|2006.07.20 02:40
|close
|816
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8317
|-10.36
|9521.16
|1631
|2006.07.20 02:40
|close
|815
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8367
|-10.36
|9510.81
|1632
|2006.07.20 02:40
|close
|814
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8407
|-20.71
|9490.10
|1633
|2006.07.20 02:40
|buy
|817
|0.20
|1.8428
|0.0000
|1.8438
|1634
|2006.07.20 02:40
|buy
|818
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8478
|1635
|2006.07.20 02:40
|buy
|819
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8528
|1636
|2006.07.20 03:17
|t/p
|817
|0.20
|1.8438
|0.0000
|1.8438
|20.00
|9510.10
|1637
|2006.07.20 06:40
|close
|819
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8528
|17.00
|9527.10
|1638
|2006.07.20 06:40
|close
|818
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8478
|17.00
|9544.10
|1639
|2006.07.20 06:40
|sell
|820
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8435
|1640
|2006.07.20 06:40
|sell
|821
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8395
|1641
|2006.07.20 06:40
|sell
|822
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8345
|1642
|2006.07.20 07:55
|t/p
|820
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8435
|20.00
|9564.10
|1643
|2006.07.20 09:55
|close
|822
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8345
|-6.00
|9558.10
|1644
|2006.07.20 09:55
|close
|821
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8395
|-6.00
|9552.10
|1645
|2006.07.20 09:55
|buy
|823
|0.20
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1646
|2006.07.20 09:55
|buy
|824
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8501
|1647
|2006.07.20 09:55
|buy
|825
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8551
|1648
|2006.07.20 10:30
|t/p
|823
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8461
|20.00
|9572.10
|1649
|2006.07.20 13:39
|t/p
|824
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8501
|50.00
|9622.10
|1650
|2006.07.20 15:40
|close
|825
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8551
|31.00
|9653.10
|1651
|2006.07.20 15:40
|sell
|826
|0.20
|1.8482
|0.0000
|1.8472
|1652
|2006.07.20 15:40
|sell
|827
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8432
|1653
|2006.07.20 15:40
|sell
|828
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8382
|1654
|2006.07.20 16:06
|close
|828
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8382
|-19.00
|9634.10
|1655
|2006.07.20 16:06
|close
|827
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8432
|-19.00
|9615.10
|1656
|2006.07.20 16:06
|close
|826
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8472
|-38.00
|9577.10
|1657
|2006.07.20 16:06
|buy
|829
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1658
|2006.07.20 16:06
|buy
|830
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|1659
|2006.07.20 16:06
|buy
|831
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|1660
|2006.07.20 16:13
|t/p
|829
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|9597.10
|1661
|2006.07.20 17:45
|close
|831
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8601
|-15.00
|9582.10
|1662
|2006.07.20 17:45
|close
|830
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8551
|-15.00
|9567.10
|1663
|2006.07.20 17:45
|sell
|832
|0.20
|1.8486
|0.0000
|1.8476
|1664
|2006.07.20 17:45
|sell
|833
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8436
|1665
|2006.07.20 17:45
|sell
|834
|0.10
|1.8486
|0.0000
|1.8386
|1666
|2006.07.20 18:21
|t/p
|832
|0.20
|1.8476
|0.0000
|1.8476
|20.00
|9587.10
|1667
|2006.07.20 20:15
|close
|834
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8386
|-20.00
|9567.10
|1668
|2006.07.20 20:15
|close
|833
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8436
|-20.00
|9547.10
|1669
|2006.07.20 20:15
|buy
|835
|0.20
|1.8506
|0.0000
|1.8516
|1670
|2006.07.20 20:15
|buy
|836
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8556
|1671
|2006.07.20 20:15
|buy
|837
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8606
|1672
|2006.07.20 21:14
|close
|837
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8606
|-24.00
|9523.10
|1673
|2006.07.20 21:14
|close
|836
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8556
|-24.00
|9499.10
|1674
|2006.07.20 21:14
|close
|835
|0.20
|1.8482
|0.0000
|1.8516
|-48.00
|9451.10
|1675
|2006.07.20 21:14
|sell
|838
|0.20
|1.8482
|0.0000
|1.8472
|1676
|2006.07.20 21:14
|sell
|839
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8432
|1677
|2006.07.20 21:14
|sell
|840
|0.10
|1.8482
|0.0000
|1.8382
|1678
|2006.07.21 00:40
|close
|840
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8382
|-11.79
|9439.32
|1679
|2006.07.21 00:40
|close
|839
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8432
|-11.79
|9427.53
|1680
|2006.07.21 00:40
|close
|838
|0.20
|1.8494
|0.0000
|1.8472
|-23.57
|9403.96
|1681
|2006.07.21 00:40
|buy
|841
|0.20
|1.8494
|0.0000
|1.8504
|1682
|2006.07.21 00:40
|buy
|842
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8544
|1683
|2006.07.21 00:40
|buy
|843
|0.10
|1.8494
|0.0000
|1.8594
|1684
|2006.07.21 01:30
|close
|843
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8594
|-10.00
|9393.96
|1685
|2006.07.21 01:30
|close
|842
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8544
|-10.00
|9383.96
|1686
|2006.07.21 01:30
|close
|841
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8504
|-20.00
|9363.96
|1687
|2006.07.21 01:30
|sell
|844
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8474
|1688
|2006.07.21 01:30
|sell
|845
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8434
|1689
|2006.07.21 01:30
|sell
|846
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8384
|1690
|2006.07.21 02:08
|t/p
|844
|0.20
|1.8474
|0.0000
|1.8474
|20.00
|9383.96
|1691
|2006.07.21 04:32
|close
|846
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8384
|1.00
|9384.96
|1692
|2006.07.21 04:32
|close
|845
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8434
|1.00
|9385.96
|1693
|2006.07.21 04:32
|buy
|847
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8493
|1694
|2006.07.21 04:32
|buy
|848
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8533
|1695
|2006.07.21 04:32
|buy
|849
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8583
|1696
|2006.07.21 04:38
|t/p
|847
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8493
|20.00
|9405.96
|1697
|2006.07.21 07:55
|close
|849
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8583
|-6.00
|9399.96
|1698
|2006.07.21 07:55
|close
|848
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8533
|-6.00
|9393.96
|1699
|2006.07.21 07:55
|sell
|850
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8467
|1700
|2006.07.21 07:55
|sell
|851
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8427
|1701
|2006.07.21 07:55
|sell
|852
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8377
|1702
|2006.07.21 08:37
|close
|852
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8377
|-26.00
|9367.96
|1703
|2006.07.21 08:37
|close
|851
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8427
|-26.00
|9341.96
|1704
|2006.07.21 08:37
|close
|850
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8467
|-52.00
|9289.96
|1705
|2006.07.21 08:37
|buy
|853
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8513
|1706
|2006.07.21 08:37
|buy
|854
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8553
|1707
|2006.07.21 08:37
|buy
|855
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8603
|1708
|2006.07.21 08:56
|t/p
|853
|0.20
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|20.00
|9309.96
|1709
|2006.07.21 10:35
|t/p
|854
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|50.00
|9359.96
|1710
|2006.07.24 02:15
|close
|855
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8603
|69.65
|9429.61
|1711
|2006.07.24 02:15
|sell
|856
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8563
|1712
|2006.07.24 02:15
|sell
|857
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8523
|1713
|2006.07.24 02:15
|sell
|858
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8473
|1714
|2006.07.24 02:49
|t/p
|856
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|20.00
|9449.61
|1715
|2006.07.24 07:33
|t/p
|857
|0.10
|1.8523
|0.0000
|1.8523
|50.00
|9499.61
|1716
|2006.07.24 11:21
|close
|858
|0.10
|1.8523
|0.0000
|1.8473
|50.00
|9549.61
|1717
|2006.07.24 11:21
|buy
|859
|0.20
|1.8523
|0.0000
|1.8533
|1718
|2006.07.24 11:21
|buy
|860
|0.10
|1.8523
|0.0000
|1.8573
|1719
|2006.07.24 11:21
|buy
|861
|0.10
|1.8523
|0.0000
|1.8623
|1720
|2006.07.24 11:28
|t/p
|859
|0.20
|1.8533
|0.0000
|1.8533
|20.00
|9569.61
|1721
|2006.07.24 16:10
|close
|861
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8623
|-2.00
|9567.61
|1722
|2006.07.24 16:10
|close
|860
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8573
|-2.00
|9565.61
|1723
|2006.07.24 16:10
|sell
|862
|0.20
|1.8521
|0.0000
|1.8511
|1724
|2006.07.24 16:10
|sell
|863
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8471
|1725
|2006.07.24 16:10
|sell
|864
|0.10
|1.8521
|0.0000
|1.8421
|1726
|2006.07.24 16:20
|t/p
|862
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|9585.61
|1727
|2006.07.24 21:20
|close
|864
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8421
|20.00
|9605.61
|1728
|2006.07.24 21:20
|close
|863
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8471
|20.00
|9625.61
|1729
|2006.07.24 21:20
|buy
|865
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1730
|2006.07.24 21:20
|buy
|866
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|1731
|2006.07.24 21:20
|buy
|867
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|1732
|2006.07.24 23:00
|t/p
|865
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|9645.61
|1733
|2006.07.25 00:50
|close
|867
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8601
|-5.35
|9640.26
|1734
|2006.07.25 00:50
|close
|866
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8551
|-5.35
|9634.91
|1735
|2006.07.25 00:50
|sell
|868
|0.20
|1.8496
|0.0000
|1.8486
|1736
|2006.07.25 00:50
|sell
|869
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8446
|1737
|2006.07.25 00:50
|sell
|870
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8396
|1738
|2006.07.25 02:14
|t/p
|868
|0.20
|1.8486
|0.0000
|1.8486
|20.00
|9654.91
|1739
|2006.07.25 02:36
|t/p
|869
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|50.00
|9704.91
|1740
|2006.07.25 05:55
|close
|870
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8396
|33.00
|9737.91
|1741
|2006.07.25 05:55
|buy
|871
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8473
|1742
|2006.07.25 05:55
|buy
|872
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8513
|1743
|2006.07.25 05:55
|buy
|873
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8563
|1744
|2006.07.25 06:16
|t/p
|871
|0.20
|1.8473
|0.0000
|1.8473
|20.00
|9757.91
|1745
|2006.07.25 07:35
|t/p
|872
|0.10
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|50.00
|9807.91
|1746
|2006.07.25 09:55
|close
|873
|0.10
|1.8495
|0.0000
|1.8563
|32.00
|9839.91
|1747
|2006.07.25 09:55
|sell
|874
|0.20
|1.8495
|0.0000
|1.8485
|1748
|2006.07.25 09:55
|sell
|875
|0.10
|1.8495
|0.0000
|1.8445
|1749
|2006.07.25 09:55
|sell
|876
|0.10
|1.8495
|0.0000
|1.8395
|1750
|2006.07.25 10:40
|t/p
|874
|0.20
|1.8485
|0.0000
|1.8485
|20.00
|9859.91
|1751
|2006.07.25 11:55
|close
|876
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8395
|-11.00
|9848.91
|1752
|2006.07.25 11:55
|close
|875
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8445
|-11.00
|9837.91
|1753
|2006.07.25 11:55
|buy
|877
|0.20
|1.8506
|0.0000
|1.8516
|1754
|2006.07.25 11:55
|buy
|878
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8556
|1755
|2006.07.25 11:55
|buy
|879
|0.10
|1.8506
|0.0000
|1.8606
|1756
|2006.07.25 12:04
|t/p
|877
|0.20
|1.8516
|0.0000
|1.8516
|20.00
|9857.91
|1757
|2006.07.25 13:42
|close
|879
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8606
|-6.00
|9851.91
|1758
|2006.07.25 13:42
|close
|878
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8556
|-6.00
|9845.91
|1759
|2006.07.25 13:42
|sell
|880
|0.20
|1.8500
|0.0000
|1.8490
|1760
|2006.07.25 13:42
|sell
|881
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8450
|1761
|2006.07.25 13:42
|sell
|882
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8400
|1762
|2006.07.25 14:13
|t/p
|880
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8490
|20.00
|9865.91
|1763
|2006.07.25 15:00
|close
|882
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8400
|-9.00
|9856.91
|1764
|2006.07.25 15:00
|close
|881
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8450
|-9.00
|9847.91
|1765
|2006.07.25 15:00
|buy
|883
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8519
|1766
|2006.07.25 15:00
|buy
|884
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8559
|1767
|2006.07.25 15:00
|buy
|885
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8609
|1768
|2006.07.25 15:54
|t/p
|883
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|20.00
|9867.91
|1769
|2006.07.25 16:10
|close
|885
|0.10
|1.8487
|0.0000
|1.8609
|-22.00
|9845.91
|1770
|2006.07.25 16:10
|close
|884
|0.10
|1.8487
|0.0000
|1.8559
|-22.00
|9823.91
|1771
|2006.07.25 16:10
|sell
|886
|0.20
|1.8487
|0.0000
|1.8477
|1772
|2006.07.25 16:10
|sell
|887
|0.10
|1.8487
|0.0000
|1.8437
|1773
|2006.07.25 16:10
|sell
|888
|0.10
|1.8487
|0.0000
|1.8387
|1774
|2006.07.25 16:10
|t/p
|886
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8477
|20.00
|9843.91
|1775
|2006.07.25 17:10
|t/p
|887
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|50.00
|9893.91
|1776
|2006.07.25 18:19
|t/p
|888
|0.10
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|100.00
|9993.91
|1777
|2006.07.25 23:55
|buy
|889
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8412
|1778
|2006.07.25 23:55
|buy
|890
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8452
|1779
|2006.07.25 23:55
|buy
|891
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8502
|1780
|2006.07.26 01:46
|t/p
|889
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|19.30
|10013.21
|1781
|2006.07.26 03:15
|close
|891
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8502
|-1.35
|10011.86
|1782
|2006.07.26 03:15
|close
|890
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8452
|-1.35
|10010.51
|1783
|2006.07.26 03:15
|sell
|892
|0.20
|1.8401
|0.0000
|1.8391
|1784
|2006.07.26 03:15
|sell
|893
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8351
|1785
|2006.07.26 03:15
|sell
|894
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8301
|1786
|2006.07.26 03:30
|close
|894
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8301
|-6.00
|10004.51
|1787
|2006.07.26 03:30
|close
|893
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8351
|-6.00
|9998.51
|1788
|2006.07.26 03:30
|close
|892
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8391
|-12.00
|9986.51
|1789
|2006.07.26 03:30
|buy
|895
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8417
|1790
|2006.07.26 03:30
|buy
|896
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8457
|1791
|2006.07.26 03:30
|buy
|897
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8507
|1792
|2006.07.26 06:57
|t/p
|895
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8417
|20.00
|10006.51
|1793
|2006.07.26 08:15
|close
|897
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8507
|-8.00
|9998.51
|1794
|2006.07.26 08:15
|close
|896
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8457
|-8.00
|9990.51
|1795
|2006.07.26 08:15
|sell
|898
|0.20
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|1796
|2006.07.26 08:15
|sell
|899
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8349
|1797
|2006.07.26 08:15
|sell
|900
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8299
|1798
|2006.07.26 09:15
|close
|900
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8299
|-20.00
|9970.51
|1799
|2006.07.26 09:15
|close
|899
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8349
|-20.00
|9950.51
|1800
|2006.07.26 09:15
|close
|898
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8389
|-40.00
|9910.51
|1801
|2006.07.26 09:15
|buy
|901
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8429
|1802
|2006.07.26 09:15
|buy
|902
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8469
|1803
|2006.07.26 09:15
|buy
|903
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|1804
|2006.07.26 14:55
|t/p
|901
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|20.00
|9930.51
|1805
|2006.07.26 16:32
|t/p
|902
|0.10
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|50.00
|9980.51
|1806
|2006.07.26 20:08
|t/p
|903
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|100.00
|10080.51
|1807
|2006.07.27 02:05
|sell
|904
|0.20
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|1808
|2006.07.27 02:05
|sell
|905
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8484
|1809
|2006.07.27 02:05
|sell
|906
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8434
|1810
|2006.07.27 02:32
|close
|906
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8434
|-11.00
|10069.51
|1811
|2006.07.27 02:32
|close
|905
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8484
|-11.00
|10058.51
|1812
|2006.07.27 02:32
|close
|904
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8524
|-22.00
|10036.51
|1813
|2006.07.27 02:32
|buy
|907
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8555
|1814
|2006.07.27 02:32
|buy
|908
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8595
|1815
|2006.07.27 02:32
|buy
|909
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8645
|1816
|2006.07.27 03:29
|close
|909
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8645
|-10.00
|10026.51
|1817
|2006.07.27 03:29
|close
|908
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8595
|-10.00
|10016.51
|1818
|2006.07.27 03:29
|close
|907
|0.20
|1.8535
|0.0000
|1.8555
|-20.00
|9996.51
|1819
|2006.07.27 03:29
|sell
|910
|0.20
|1.8535
|0.0000
|1.8525
|1820
|2006.07.27 03:29
|sell
|911
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8485
|1821
|2006.07.27 03:29
|sell
|912
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8435
|1822
|2006.07.27 06:10
|close
|912
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8435
|-5.00
|9991.51
|1823
|2006.07.27 06:10
|close
|911
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8485
|-5.00
|9986.51
|1824
|2006.07.27 06:10
|close
|910
|0.20
|1.8540
|0.0000
|1.8525
|-10.00
|9976.51
|1825
|2006.07.27 06:10
|buy
|913
|0.20
|1.8540
|0.0000
|1.8550
|1826
|2006.07.27 06:10
|buy
|914
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8590
|1827
|2006.07.27 06:10
|buy
|915
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8640
|1828
|2006.07.27 06:15
|close
|915
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8640
|-5.00
|9971.51
|1829
|2006.07.27 06:15
|close
|914
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8590
|-5.00
|9966.51
|1830
|2006.07.27 06:15
|close
|913
|0.20
|1.8535
|0.0000
|1.8550
|-10.00
|9956.51
|1831
|2006.07.27 06:15
|sell
|916
|0.20
|1.8535
|0.0000
|1.8525
|1832
|2006.07.27 06:15
|sell
|917
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8485
|1833
|2006.07.27 06:15
|sell
|918
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8435
|1834
|2006.07.27 15:05
|close
|918
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8435
|-93.00
|9863.51
|1835
|2006.07.27 15:05
|close
|917
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8485
|-93.00
|9770.51
|1836
|2006.07.27 15:05
|close
|916
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8525
|-186.00
|9584.51
|1837
|2006.07.27 15:05
|buy
|919
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8638
|1838
|2006.07.27 15:05
|buy
|920
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8678
|1839
|2006.07.27 15:05
|buy
|921
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8728
|1840
|2006.07.27 15:06
|t/p
|919
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8638
|20.00
|9604.51
|1841
|2006.07.27 17:40
|close
|921
|0.10
|1.8631
|0.0000
|1.8728
|3.00
|9607.51
|1842
|2006.07.27 17:40
|close
|920
|0.10
|1.8631
|0.0000
|1.8678
|3.00
|9610.51
|1843
|2006.07.27 17:40
|sell
|922
|0.20
|1.8631
|0.0000
|1.8621
|1844
|2006.07.27 17:40
|sell
|923
|0.10
|1.8631
|0.0000
|1.8581
|1845
|2006.07.27 17:40
|sell
|924
|0.10
|1.8631
|0.0000
|1.8531
|1846
|2006.07.27 17:57
|t/p
|922
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8621
|20.00
|9630.51
|1847
|2006.07.27 20:13
|t/p
|923
|0.10
|1.8581
|0.0000
|1.8581
|50.00
|9680.51
|1848
|2006.07.28 00:00
|close
|924
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8531
|51.22
|9731.72
|1849
|2006.07.28 00:00
|buy
|925
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8590
|1850
|2006.07.28 00:00
|buy
|926
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8630
|1851
|2006.07.28 00:00
|buy
|927
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8680
|1852
|2006.07.28 01:20
|close
|927
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8680
|-7.00
|9724.72
|1853
|2006.07.28 01:20
|close
|926
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8630
|-7.00
|9717.72
|1854
|2006.07.28 01:20
|close
|925
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8590
|-14.00
|9703.72
|1855
|2006.07.28 01:20
|sell
|928
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8563
|1856
|2006.07.28 01:20
|sell
|929
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8523
|1857
|2006.07.28 01:20
|sell
|930
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8473
|1858
|2006.07.28 01:33
|t/p
|928
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|20.00
|9723.72
|1859
|2006.07.28 04:55
|close
|930
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8473
|11.00
|9734.72
|1860
|2006.07.28 04:55
|close
|929
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8523
|11.00
|9745.72
|1861
|2006.07.28 04:55
|buy
|931
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8572
|1862
|2006.07.28 04:55
|buy
|932
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8612
|1863
|2006.07.28 04:55
|buy
|933
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8662
|1864
|2006.07.28 05:39
|t/p
|931
|0.20
|1.8572
|0.0000
|1.8572
|20.00
|9765.72
|1865
|2006.07.28 11:45
|t/p
|932
|0.10
|1.8612
|0.0000
|1.8612
|50.00
|9815.72
|1866
|2006.07.28 12:51
|close
|933
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8662
|18.00
|9833.72
|1867
|2006.07.28 12:51
|sell
|934
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8570
|1868
|2006.07.28 12:51
|sell
|935
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8530
|1869
|2006.07.28 12:51
|sell
|936
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8480
|1870
|2006.07.28 12:59
|t/p
|934
|0.20
|1.8570
|0.0000
|1.8570
|20.00
|9853.72
|1871
|2006.07.28 14:35
|close
|936
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8480
|-56.00
|9797.72
|1872
|2006.07.28 14:35
|close
|935
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8530
|-56.00
|9741.72
|1873
|2006.07.28 14:35
|buy
|937
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|1874
|2006.07.28 14:35
|buy
|938
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|1875
|2006.07.28 14:35
|buy
|939
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|1876
|2006.07.28 14:35
|t/p
|937
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|20.00
|9761.72
|1877
|2006.07.28 20:35
|close
|939
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8736
|5.00
|9766.72
|1878
|2006.07.28 20:35
|close
|938
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8686
|5.00
|9771.72
|1879
|2006.07.28 20:35
|sell
|940
|0.20
|1.8641
|0.0000
|1.8631
|1880
|2006.07.28 20:35
|sell
|941
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8591
|1881
|2006.07.28 20:35
|sell
|942
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|1882
|2006.07.28 21:50
|t/p
|940
|0.20
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|20.00
|9791.72
|1883
|2006.07.31 02:10
|close
|942
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8541
|4.21
|9795.94
|1884
|2006.07.31 02:10
|close
|941
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8591
|4.21
|9800.15
|1885
|2006.07.31 02:10
|buy
|943
|0.20
|1.8637
|0.0000
|1.8647
|1886
|2006.07.31 02:10
|buy
|944
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8687
|1887
|2006.07.31 02:10
|buy
|945
|0.10
|1.8637
|0.0000
|1.8737
|1888
|2006.07.31 02:50
|close
|945
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8737
|-14.00
|9786.15
|1889
|2006.07.31 02:50
|close
|944
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8687
|-14.00
|9772.15
|1890
|2006.07.31 02:50
|close
|943
|0.20
|1.8623
|0.0000
|1.8647
|-28.00
|9744.15
|1891
|2006.07.31 02:50
|sell
|946
|0.20
|1.8623
|0.0000
|1.8613
|1892
|2006.07.31 02:50
|sell
|947
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8573
|1893
|2006.07.31 02:50
|sell
|948
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8523
|1894
|2006.07.31 05:00
|close
|948
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8523
|-13.00
|9731.15
|1895
|2006.07.31 05:00
|close
|947
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8573
|-13.00
|9718.15
|1896
|2006.07.31 05:00
|close
|946
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8613
|-26.00
|9692.15
|1897
|2006.07.31 05:00
|buy
|949
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|1898
|2006.07.31 05:00
|buy
|950
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|1899
|2006.07.31 05:00
|buy
|951
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|1900
|2006.07.31 05:30
|t/p
|949
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|20.00
|9712.15
|1901
|2006.07.31 08:11
|close
|951
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8736
|5.00
|9717.15
|1902
|2006.07.31 08:11
|close
|950
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8686
|5.00
|9722.15
|1903
|2006.07.31 08:11
|sell
|952
|0.20
|1.8641
|0.0000
|1.8631
|1904
|2006.07.31 08:11
|sell
|953
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8591
|1905
|2006.07.31 08:11
|sell
|954
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|1906
|2006.07.31 08:33
|t/p
|952
|0.20
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|20.00
|9742.15
|1907
|2006.07.31 10:15
|close
|954
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8541
|-6.00
|9736.15
|1908
|2006.07.31 10:15
|close
|953
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8591
|-6.00
|9730.15
|1909
|2006.07.31 10:15
|buy
|955
|0.20
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|1910
|2006.07.31 10:15
|buy
|956
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8697
|1911
|2006.07.31 10:15
|buy
|957
|0.10
|1.8647
|0.0000
|1.8747
|1912
|2006.07.31 10:28
|t/p
|955
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8657
|20.00
|9750.15
|1913
|2006.07.31 12:35
|close
|957
|0.10
|1.8633
|0.0000
|1.8747
|-14.00
|9736.15
|1914
|2006.07.31 12:35
|close
|956
|0.10
|1.8633
|0.0000
|1.8697
|-14.00
|9722.15
|1915
|2006.07.31 12:35
|sell
|958
|0.20
|1.8633
|0.0000
|1.8623
|1916
|2006.07.31 12:35
|sell
|959
|0.10
|1.8633
|0.0000
|1.8583
|1917
|2006.07.31 12:35
|sell
|960
|0.10
|1.8633
|0.0000
|1.8533
|1918
|2006.07.31 13:14
|close
|960
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8533
|-25.00
|9697.15
|1919
|2006.07.31 13:14
|close
|959
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8583
|-25.00
|9672.15
|1920
|2006.07.31 13:14
|close
|958
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8623
|-50.00
|9622.15
|1921
|2006.07.31 13:14
|buy
|961
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|1922
|2006.07.31 13:14
|buy
|962
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8708
|1923
|2006.07.31 13:14
|buy
|963
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8758
|1924
|2006.07.31 13:54
|t/p
|961
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|20.00
|9642.15
|1925
|2006.07.31 16:32
|close
|963
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8758
|-14.00
|9628.15
|1926
|2006.07.31 16:32
|close
|962
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8708
|-14.00
|9614.15
|1927
|2006.07.31 16:32
|sell
|964
|0.20
|1.8644
|0.0000
|1.8634
|1928
|2006.07.31 16:32
|sell
|965
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8594
|1929
|2006.07.31 16:32
|sell
|966
|0.10
|1.8644
|0.0000
|1.8544
|1930
|2006.07.31 16:40
|close
|966
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8544
|-16.00
|9598.15
|1931
|2006.07.31 16:40
|close
|965
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8594
|-16.00
|9582.15
|1932
|2006.07.31 16:40
|close
|964
|0.20
|1.8660
|0.0000
|1.8634
|-32.00
|9550.15
|1933
|2006.07.31 16:40
|buy
|967
|0.20
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|1934
|2006.07.31 16:40
|buy
|968
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8710
|1935
|2006.07.31 16:40
|buy
|969
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8760
|1936
|2006.07.31 17:17
|t/p
|967
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8670
|20.00
|9570.15
|1937
|2006.07.31 23:31
|close
|969
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8760
|13.00
|9583.15
|1938
|2006.07.31 23:31
|close
|968
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8710
|13.00
|9596.15
|1939
|2006.07.31 23:31
|sell
|970
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|1940
|2006.07.31 23:31
|sell
|971
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8623
|1941
|2006.07.31 23:31
|sell
|972
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8573
|1942
|2006.08.01 00:32
|t/p
|970
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.43
|9616.58
|1943
|2006.08.01 01:15
|close
|972
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8573
|-1.78
|9614.80
|1944
|2006.08.01 01:15
|close
|971
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8623
|-1.78
|9613.01
|1945
|2006.08.01 01:15
|buy
|973
|0.20
|1.8675
|0.0000
|1.8685
|1946
|2006.08.01 01:15
|buy
|974
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8725
|1947
|2006.08.01 01:15
|buy
|975
|0.10
|1.8675
|0.0000
|1.8775
|1948
|2006.08.01 02:35
|close
|975
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8775
|-7.00
|9606.01
|1949
|2006.08.01 02:35
|close
|974
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8725
|-7.00
|9599.01
|1950
|2006.08.01 02:35
|close
|973
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8685
|-14.00
|9585.01
|1951
|2006.08.01 02:35
|sell
|976
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8658
|1952
|2006.08.01 02:35
|sell
|977
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8618
|1953
|2006.08.01 02:35
|sell
|978
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8568
|1954
|2006.08.01 03:41
|t/p
|976
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|20.00
|9605.01
|1955
|2006.08.01 09:10
|close
|978
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8568
|20.00
|9625.01
|1956
|2006.08.01 09:10
|close
|977
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8618
|20.00
|9645.01
|1957
|2006.08.01 09:10
|buy
|979
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8658
|1958
|2006.08.01 09:10
|buy
|980
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8698
|1959
|2006.08.01 09:10
|buy
|981
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8748
|1960
|2006.08.01 09:32
|t/p
|979
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|20.00
|9665.01
|1961
|2006.08.01 14:40
|close
|981
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8748
|1.00
|9666.01
|1962
|2006.08.01 14:40
|close
|980
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8698
|1.00
|9667.01
|1963
|2006.08.01 14:40
|sell
|982
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8639
|1964
|2006.08.01 14:40
|sell
|983
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8599
|1965
|2006.08.01 14:40
|sell
|984
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8549
|1966
|2006.08.01 14:42
|t/p
|982
|0.20
|1.8639
|0.0000
|1.8639
|20.00
|9687.01
|1967
|2006.08.01 15:46
|close
|984
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8549
|-25.00
|9662.01
|1968
|2006.08.01 15:46
|close
|983
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8599
|-25.00
|9637.01
|1969
|2006.08.01 15:46
|buy
|985
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|1970
|2006.08.01 15:46
|buy
|986
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8724
|1971
|2006.08.01 15:46
|buy
|987
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8774
|1972
|2006.08.01 15:49
|t/p
|985
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|20.00
|9657.01
|1973
|2006.08.01 16:30
|close
|987
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8774
|-22.00
|9635.01
|1974
|2006.08.01 16:30
|close
|986
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8724
|-22.00
|9613.01
|1975
|2006.08.01 16:30
|sell
|988
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8642
|1976
|2006.08.01 16:30
|sell
|989
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8602
|1977
|2006.08.01 16:30
|sell
|990
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8552
|1978
|2006.08.01 16:39
|close
|990
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8552
|-11.00
|9602.01
|1979
|2006.08.01 16:39
|close
|989
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8602
|-11.00
|9591.01
|1980
|2006.08.01 16:39
|close
|988
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8642
|-22.00
|9569.01
|1981
|2006.08.01 16:39
|buy
|991
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8673
|1982
|2006.08.01 16:39
|buy
|992
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8713
|1983
|2006.08.01 16:39
|buy
|993
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8763
|1984
|2006.08.01 17:00
|t/p
|991
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8673
|20.00
|9589.01
|1985
|2006.08.01 18:07
|t/p
|992
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8713
|50.00
|9639.01
|1986
|2006.08.01 23:18
|t/p
|993
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|100.00
|9739.01
|1987
|2006.08.02 00:30
|sell
|994
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|1988
|2006.08.02 00:30
|sell
|995
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8707
|1989
|2006.08.02 00:30
|sell
|996
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8657
|1990
|2006.08.02 01:55
|close
|996
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8657
|-10.00
|9729.01
|1991
|2006.08.02 01:55
|close
|995
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8707
|-10.00
|9719.01
|1992
|2006.08.02 01:55
|close
|994
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8747
|-20.00
|9699.01
|1993
|2006.08.02 01:55
|buy
|997
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|1994
|2006.08.02 01:55
|buy
|998
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8817
|1995
|2006.08.02 01:55
|buy
|999
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8867
|1996
|2006.08.02 04:40
|t/p
|997
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8777
|20.00
|9719.01
|1997
|2006.08.02 06:30
|close
|999
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8867
|1.00
|9720.01
|1998
|2006.08.02 06:30
|close
|998
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8817
|1.00
|9721.01
|1999
|2006.08.02 06:30
|sell
|1000
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|2000
|2006.08.02 06:30
|sell
|1001
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8718
|2001
|2006.08.02 06:30
|sell
|1002
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8668
|2002
|2006.08.02 08:39
|t/p
|1000
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|20.00
|9741.01
|2003
|2006.08.02 13:45
|close
|1002
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8668
|13.00
|9754.01
|2004
|2006.08.02 13:45
|close
|1001
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8718
|13.00
|9767.01
|2005
|2006.08.02 13:45
|buy
|1003
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8765
|2006
|2006.08.02 13:45
|buy
|1004
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8805
|2007
|2006.08.02 13:45
|buy
|1005
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8855
|2008
|2006.08.02 14:15
|t/p
|1003
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|20.00
|9787.01
|2009
|2006.08.02 14:45
|close
|1005
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8855
|-7.00
|9780.01
|2010
|2006.08.02 14:45
|close
|1004
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8805
|-7.00
|9773.01
|2011
|2006.08.02 14:45
|sell
|1006
|0.20
|1.8748
|0.0000
|1.8738
|2012
|2006.08.02 14:45
|sell
|1007
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8698
|2013
|2006.08.02 14:45
|sell
|1008
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8648
|2014
|2006.08.02 14:57
|close
|1008
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8648
|-13.00
|9760.01
|2015
|2006.08.02 14:57
|close
|1007
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8698
|-13.00
|9747.01
|2016
|2006.08.02 14:57
|close
|1006
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8738
|-26.00
|9721.01
|2017
|2006.08.02 14:57
|buy
|1009
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8771
|2018
|2006.08.02 14:57
|buy
|1010
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8811
|2019
|2006.08.02 14:57
|buy
|1011
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8861
|2020
|2006.08.02 15:20
|t/p
|1009
|0.20
|1.8771
|0.0000
|1.8771
|20.00
|9741.01
|2021
|2006.08.02 17:20
|close
|1011
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8861
|-16.00
|9725.01
|2022
|2006.08.02 17:20
|close
|1010
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8811
|-16.00
|9709.01
|2023
|2006.08.02 17:20
|sell
|1012
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|2024
|2006.08.02 17:20
|sell
|1013
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8695
|2025
|2006.08.02 17:20
|sell
|1014
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8645
|2026
|2006.08.02 17:26
|close
|1014
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8645
|-23.00
|9686.01
|2027
|2006.08.02 17:26
|close
|1013
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8695
|-23.00
|9663.01
|2028
|2006.08.02 17:26
|close
|1012
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8735
|-46.00
|9617.01
|2029
|2006.08.02 17:26
|buy
|1015
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2030
|2006.08.02 17:26
|buy
|1016
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8818
|2031
|2006.08.02 17:26
|buy
|1017
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8868
|2032
|2006.08.02 17:39
|t/p
|1015
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|20.00
|9637.01
|2033
|2006.08.02 19:55
|close
|1017
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8868
|-2.00
|9635.01
|2034
|2006.08.02 19:55
|close
|1016
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8818
|-2.00
|9633.01
|2035
|2006.08.02 19:55
|sell
|1018
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|2036
|2006.08.02 19:55
|sell
|1019
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8716
|2037
|2006.08.02 19:55
|sell
|1020
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8666
|2038
|2006.08.02 22:21
|t/p
|1018
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|9653.01
|2039
|2006.08.03 00:25
|close
|1020
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8666
|-9.36
|9643.66
|2040
|2006.08.03 00:25
|close
|1019
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8716
|-9.36
|9634.31
|2041
|2006.08.03 00:25
|buy
|1021
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2042
|2006.08.03 00:25
|buy
|1022
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8826
|2043
|2006.08.03 00:25
|buy
|1023
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|2044
|2006.08.03 02:15
|close
|1023
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8876
|-9.00
|9625.31
|2045
|2006.08.03 02:15
|close
|1022
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8826
|-9.00
|9616.31
|2046
|2006.08.03 02:15
|close
|1021
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8786
|-18.00
|9598.31
|2047
|2006.08.03 02:15
|sell
|1024
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8757
|2048
|2006.08.03 02:15
|sell
|1025
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8717
|2049
|2006.08.03 02:15
|sell
|1026
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8667
|2050
|2006.08.03 02:23
|t/p
|1024
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|20.00
|9618.31
|2051
|2006.08.03 04:25
|close
|1026
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8667
|-4.00
|9614.31
|2052
|2006.08.03 04:25
|close
|1025
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8717
|-4.00
|9610.31
|2053
|2006.08.03 04:25
|buy
|1027
|0.20
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2054
|2006.08.03 04:25
|buy
|1028
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8821
|2055
|2006.08.03 04:25
|buy
|1029
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8871
|2056
|2006.08.03 06:15
|close
|1029
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8871
|-13.00
|9597.31
|2057
|2006.08.03 06:15
|close
|1028
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8821
|-13.00
|9584.31
|2058
|2006.08.03 06:15
|close
|1027
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8781
|-26.00
|9558.31
|2059
|2006.08.03 06:15
|sell
|1030
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8748
|2060
|2006.08.03 06:15
|sell
|1031
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8708
|2061
|2006.08.03 06:15
|sell
|1032
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8658
|2062
|2006.08.03 06:28
|t/p
|1030
|0.20
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|20.00
|9578.31
|2063
|2006.08.03 08:40
|close
|1032
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8658
|-6.00
|9572.31
|2064
|2006.08.03 08:40
|close
|1031
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8708
|-6.00
|9566.31
|2065
|2006.08.03 08:40
|buy
|1033
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2066
|2006.08.03 08:40
|buy
|1034
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8814
|2067
|2006.08.03 08:40
|buy
|1035
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8864
|2068
|2006.08.03 09:01
|close
|1035
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8864
|-10.00
|9556.31
|2069
|2006.08.03 09:01
|close
|1034
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8814
|-10.00
|9546.31
|2070
|2006.08.03 09:01
|close
|1033
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8774
|-20.00
|9526.31
|2071
|2006.08.03 09:01
|sell
|1036
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8744
|2072
|2006.08.03 09:01
|sell
|1037
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8704
|2073
|2006.08.03 09:01
|sell
|1038
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8654
|2074
|2006.08.03 09:50
|t/p
|1036
|0.20
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|20.00
|9546.31
|2075
|2006.08.03 11:52
|t/p
|1037
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|50.00
|9596.31
|2076
|2006.08.03 13:05
|close
|1038
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8654
|-75.00
|9521.31
|2077
|2006.08.03 13:05
|buy
|1039
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2078
|2006.08.03 13:05
|buy
|1040
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8879
|2079
|2006.08.03 13:05
|buy
|1041
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8929
|2080
|2006.08.03 13:05
|t/p
|1039
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|20.00
|9541.31
|2081
|2006.08.03 14:30
|t/p
|1040
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8879
|50.00
|9591.31
|2082
|2006.08.03 17:30
|close
|1041
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8929
|38.00
|9629.31
|2083
|2006.08.03 17:30
|sell
|1042
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|2084
|2006.08.03 17:30
|sell
|1043
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|2085
|2006.08.03 17:30
|sell
|1044
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|2086
|2006.08.03 17:37
|t/p
|1042
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|20.00
|9649.31
|2087
|2006.08.03 20:20
|close
|1044
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8767
|-17.00
|9632.31
|2088
|2006.08.03 20:20
|close
|1043
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8817
|-17.00
|9615.31
|2089
|2006.08.03 20:20
|buy
|1045
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8894
|2090
|2006.08.03 20:20
|buy
|1046
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8934
|2091
|2006.08.03 20:20
|buy
|1047
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2092
|2006.08.03 20:45
|t/p
|1045
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8894
|20.00
|9635.31
|2093
|2006.08.03 22:20
|close
|1047
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8984
|-10.00
|9625.31
|2094
|2006.08.03 22:20
|close
|1046
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8934
|-10.00
|9615.31
|2095
|2006.08.03 22:20
|sell
|1048
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8864
|2096
|2006.08.03 22:20
|sell
|1049
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8824
|2097
|2006.08.03 22:20
|sell
|1050
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8774
|2098
|2006.08.04 01:15
|t/p
|1048
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|20.43
|9635.74
|2099
|2006.08.04 03:15
|close
|1050
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8774
|2.21
|9637.95
|2100
|2006.08.04 03:15
|close
|1049
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8824
|2.21
|9640.17
|2101
|2006.08.04 03:15
|buy
|1051
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|2102
|2006.08.04 03:15
|buy
|1052
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|2103
|2006.08.04 03:15
|buy
|1053
|0.10
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|2104
|2006.08.04 03:22
|close
|1053
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8972
|-6.00
|9634.17
|2105
|2006.08.04 03:22
|close
|1052
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8922
|-6.00
|9628.17
|2106
|2006.08.04 03:22
|close
|1051
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8882
|-12.00
|9616.17
|2107
|2006.08.04 03:22
|sell
|1054
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2108
|2006.08.04 03:22
|sell
|1055
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|2109
|2006.08.04 03:22
|sell
|1056
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|2110
|2006.08.04 04:54
|t/p
|1054
|0.20
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|20.00
|9636.17
|2111
|2006.08.04 08:00
|close
|1056
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8766
|-9.00
|9627.17
|2112
|2006.08.04 08:00
|close
|1055
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8816
|-9.00
|9618.17
|2113
|2006.08.04 08:00
|buy
|1057
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|2114
|2006.08.04 08:00
|buy
|1058
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8925
|2115
|2006.08.04 08:00
|buy
|1059
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|2116
|2006.08.04 08:16
|close
|1059
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8975
|-15.00
|9603.17
|2117
|2006.08.04 08:16
|close
|1058
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8925
|-15.00
|9588.17
|2118
|2006.08.04 08:16
|close
|1057
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8885
|-30.00
|9558.17
|2119
|2006.08.04 08:16
|sell
|1060
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2120
|2006.08.04 08:16
|sell
|1061
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8810
|2121
|2006.08.04 08:16
|sell
|1062
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8760
|2122
|2006.08.04 08:24
|close
|1062
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8760
|-3.00
|9555.17
|2123
|2006.08.04 08:24
|close
|1061
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8810
|-3.00
|9552.17
|2124
|2006.08.04 08:24
|close
|1060
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8850
|-6.00
|9546.17
|2125
|2006.08.04 08:24
|buy
|1063
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|2126
|2006.08.04 08:24
|buy
|1064
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8913
|2127
|2006.08.04 08:24
|buy
|1065
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8963
|2128
|2006.08.04 08:34
|close
|1065
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8963
|-3.00
|9543.17
|2129
|2006.08.04 08:34
|close
|1064
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8913
|-3.00
|9540.17
|2130
|2006.08.04 08:34
|close
|1063
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8873
|-6.00
|9534.17
|2131
|2006.08.04 08:34
|sell
|1066
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2132
|2006.08.04 08:34
|sell
|1067
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8810
|2133
|2006.08.04 08:34
|sell
|1068
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8760
|2134
|2006.08.07 08:18
|close
|1068
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.8760
|-213.79
|9320.38
|2135
|2006.08.07 08:18
|close
|1067
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.8810
|-213.79
|9106.60
|2136
|2006.08.07 08:18
|close
|1066
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.8850
|-427.57
|8679.03
|2137
|2006.08.07 08:18
|buy
|1069
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2138
|2006.08.07 08:18
|buy
|1070
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9124
|2139
|2006.08.07 08:18
|buy
|1071
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9174
|2140
|2006.08.07 08:55
|close
|1071
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9174
|-16.00
|8663.03
|2141
|2006.08.07 08:55
|close
|1070
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9124
|-16.00
|8647.03
|2142
|2006.08.07 08:55
|close
|1069
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9084
|-32.00
|8615.03
|2143
|2006.08.07 08:55
|sell
|1072
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9048
|2144
|2006.08.07 08:55
|sell
|1073
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9008
|2145
|2006.08.07 08:55
|sell
|1074
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.8958
|2146
|2006.08.07 09:00
|t/p
|1072
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|20.00
|8635.03
|2147
|2006.08.07 09:45
|close
|1074
|0.10
|1.9077
|0.0000
|1.8958
|-19.00
|8616.03
|2148
|2006.08.07 09:45
|close
|1073
|0.10
|1.9077
|0.0000
|1.9008
|-19.00
|8597.03
|2149
|2006.08.07 09:45
|buy
|1075
|0.20
|1.9077
|0.0000
|1.9087
|2150
|2006.08.07 09:45
|buy
|1076
|0.10
|1.9077
|0.0000
|1.9127
|2151
|2006.08.07 09:45
|buy
|1077
|0.10
|1.9077
|0.0000
|1.9177
|2152
|2006.08.07 11:50
|close
|1077
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9177
|-20.00
|8577.03
|2153
|2006.08.07 11:50
|close
|1076
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9127
|-20.00
|8557.03
|2154
|2006.08.07 11:50
|close
|1075
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9087
|-40.00
|8517.03
|2155
|2006.08.07 11:50
|sell
|1078
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9047
|2156
|2006.08.07 11:50
|sell
|1079
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9007
|2157
|2006.08.07 11:50
|sell
|1080
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8957
|2158
|2006.08.07 12:20
|close
|1080
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.8957
|-17.00
|8500.03
|2159
|2006.08.07 12:20
|close
|1079
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9007
|-17.00
|8483.03
|2160
|2006.08.07 12:20
|close
|1078
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9047
|-34.00
|8449.03
|2161
|2006.08.07 12:20
|buy
|1081
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2162
|2006.08.07 12:20
|buy
|1082
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9124
|2163
|2006.08.07 12:20
|buy
|1083
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9174
|2164
|2006.08.07 12:29
|t/p
|1081
|0.20
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|20.00
|8469.03
|2165
|2006.08.07 18:35
|close
|1083
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9174
|8.00
|8477.03
|2166
|2006.08.07 18:35
|close
|1082
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9124
|8.00
|8485.03
|2167
|2006.08.07 18:35
|sell
|1084
|0.20
|1.9082
|0.0000
|1.9072
|2168
|2006.08.07 18:35
|sell
|1085
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9032
|2169
|2006.08.07 18:35
|sell
|1086
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|2170
|2006.08.07 19:16
|t/p
|1084
|0.20
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|20.00
|8505.03
|2171
|2006.08.07 22:40
|close
|1086
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.8982
|13.00
|8518.03
|2172
|2006.08.07 22:40
|close
|1085
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9032
|13.00
|8531.03
|2173
|2006.08.07 22:40
|buy
|1087
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|2174
|2006.08.07 22:40
|buy
|1088
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9119
|2175
|2006.08.07 22:40
|buy
|1089
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9169
|2176
|2006.08.07 23:20
|close
|1089
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9169
|-7.00
|8524.03
|2177
|2006.08.07 23:20
|close
|1088
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9119
|-7.00
|8517.03
|2178
|2006.08.07 23:20
|close
|1087
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9079
|-14.00
|8503.03
|2179
|2006.08.07 23:20
|sell
|1090
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2180
|2006.08.07 23:20
|sell
|1091
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9012
|2181
|2006.08.07 23:20
|sell
|1092
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|2182
|2006.08.07 23:57
|t/p
|1090
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|20.00
|8523.03
|2183
|2006.08.08 02:55
|close
|1092
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8962
|3.21
|8526.24
|2184
|2006.08.08 02:55
|close
|1091
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9012
|3.21
|8529.46
|2185
|2006.08.08 02:55
|buy
|1093
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|2186
|2006.08.08 02:55
|buy
|1094
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9109
|2187
|2006.08.08 02:55
|buy
|1095
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9159
|2188
|2006.08.08 04:00
|close
|1095
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9159
|-16.00
|8513.46
|2189
|2006.08.08 04:00
|close
|1094
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9109
|-16.00
|8497.46
|2190
|2006.08.08 04:00
|close
|1093
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9069
|-32.00
|8465.46
|2191
|2006.08.08 04:00
|sell
|1096
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|2192
|2006.08.08 04:00
|sell
|1097
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8993
|2193
|2006.08.08 04:00
|sell
|1098
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8943
|2194
|2006.08.08 06:15
|close
|1098
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8943
|-1.00
|8464.46
|2195
|2006.08.08 06:15
|close
|1097
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8993
|-1.00
|8463.46
|2196
|2006.08.08 06:15
|close
|1096
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9033
|-2.00
|8461.46
|2197
|2006.08.08 06:15
|buy
|1099
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2198
|2006.08.08 06:15
|buy
|1100
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9094
|2199
|2006.08.08 06:15
|buy
|1101
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9144
|2200
|2006.08.08 07:02
|t/p
|1099
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|20.00
|8481.46
|2201
|2006.08.08 13:30
|close
|1101
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9144
|8.00
|8489.46
|2202
|2006.08.08 13:30
|close
|1100
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9094
|8.00
|8497.46
|2203
|2006.08.08 13:30
|sell
|1102
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|2204
|2006.08.08 13:30
|sell
|1103
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.9002
|2205
|2006.08.08 13:30
|sell
|1104
|0.10
|1.9052
|0.0000
|1.8952
|2206
|2006.08.08 13:45
|close
|1104
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8952
|-3.00
|8494.46
|2207
|2006.08.08 13:45
|close
|1103
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9002
|-3.00
|8491.46
|2208
|2006.08.08 13:45
|close
|1102
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9042
|-6.00
|8485.46
|2209
|2006.08.08 13:45
|buy
|1105
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|2210
|2006.08.08 13:45
|buy
|1106
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|2211
|2006.08.08 13:45
|buy
|1107
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|2212
|2006.08.08 14:03
|close
|1107
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9155
|-2.00
|8483.46
|2213
|2006.08.08 14:03
|close
|1106
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9105
|-2.00
|8481.46
|2214
|2006.08.08 14:03
|close
|1105
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9065
|-4.00
|8477.46
|2215
|2006.08.08 14:03
|sell
|1108
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9043
|2216
|2006.08.08 14:03
|sell
|1109
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9003
|2217
|2006.08.08 14:03
|sell
|1110
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.8953
|2218
|2006.08.08 14:05
|close
|1110
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8953
|-2.00
|8475.46
|2219
|2006.08.08 14:05
|close
|1109
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9003
|-2.00
|8473.46
|2220
|2006.08.08 14:05
|close
|1108
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9043
|-4.00
|8469.46
|2221
|2006.08.08 14:05
|buy
|1111
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|2222
|2006.08.08 14:05
|buy
|1112
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|2223
|2006.08.08 14:05
|buy
|1113
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|2224
|2006.08.08 14:13
|close
|1113
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9155
|-2.00
|8467.46
|2225
|2006.08.08 14:13
|close
|1112
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9105
|-2.00
|8465.46
|2226
|2006.08.08 14:13
|close
|1111
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9065
|-4.00
|8461.46
|2227
|2006.08.08 14:13
|sell
|1114
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9043
|2228
|2006.08.08 14:13
|sell
|1115
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9003
|2229
|2006.08.08 14:13
|sell
|1116
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.8953
|2230
|2006.08.08 14:19
|close
|1116
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.8953
|-4.00
|8457.46
|2231
|2006.08.08 14:19
|close
|1115
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9003
|-4.00
|8453.46
|2232
|2006.08.08 14:19
|close
|1114
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9043
|-8.00
|8445.46
|2233
|2006.08.08 14:19
|buy
|1117
|0.20
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2234
|2006.08.08 14:19
|buy
|1118
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9107
|2235
|2006.08.08 14:19
|buy
|1119
|0.10
|1.9057
|0.0000
|1.9157
|2236
|2006.08.08 14:24
|close
|1119
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9157
|-3.00
|8442.46
|2237
|2006.08.08 14:24
|close
|1118
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9107
|-3.00
|8439.46
|2238
|2006.08.08 14:24
|close
|1117
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9067
|-6.00
|8433.46
|2239
|2006.08.08 14:24
|sell
|1120
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2240
|2006.08.08 14:24
|sell
|1121
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9004
|2241
|2006.08.08 14:24
|sell
|1122
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2242
|2006.08.08 15:25
|close
|1122
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.8954
|-7.00
|8426.46
|2243
|2006.08.08 15:25
|close
|1121
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9004
|-7.00
|8419.46
|2244
|2006.08.08 15:25
|close
|1120
|0.20
|1.9061
|0.0000
|1.9044
|-14.00
|8405.46
|2245
|2006.08.08 15:25
|buy
|1123
|0.20
|1.9061
|0.0000
|1.9071
|2246
|2006.08.08 15:25
|buy
|1124
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9111
|2247
|2006.08.08 15:25
|buy
|1125
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9161
|2248
|2006.08.08 15:59
|t/p
|1123
|0.20
|1.9071
|0.0000
|1.9071
|20.00
|8425.46
|2249
|2006.08.08 19:10
|close
|1125
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.9161
|2.00
|8427.46
|2250
|2006.08.08 19:10
|close
|1124
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.9111
|2.00
|8429.46
|2251
|2006.08.08 19:10
|sell
|1126
|0.20
|1.9063
|0.0000
|1.9053
|2252
|2006.08.08 19:10
|sell
|1127
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.9013
|2253
|2006.08.08 19:10
|sell
|1128
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.8963
|2254
|2006.08.08 20:00
|close
|1128
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.8963
|-6.00
|8423.46
|2255
|2006.08.08 20:00
|close
|1127
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9013
|-6.00
|8417.46
|2256
|2006.08.08 20:00
|close
|1126
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9053
|-12.00
|8405.46
|2257
|2006.08.08 20:00
|buy
|1129
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|2258
|2006.08.08 20:00
|buy
|1130
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9119
|2259
|2006.08.08 20:00
|buy
|1131
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9169
|2260
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1129
|0.20
|1.9079
|0.0000
|1.9079
|20.00
|8425.46
|2261
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1130
|0.10
|1.9119
|0.0000
|1.9119
|50.00
|8475.46
|2262
|2006.08.08 20:25
|close
|1131
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9169
|-11.00
|8464.46
|2263
|2006.08.08 20:25
|sell
|1132
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9048
|2264
|2006.08.08 20:25
|sell
|1133
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9008
|2265
|2006.08.08 20:25
|sell
|1134
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.8958
|2266
|2006.08.09 00:24
|t/p
|1132
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|20.43
|8484.89
|2267
|2006.08.09 00:49
|t/p
|1133
|0.10
|1.9008
|0.0000
|1.9008
|50.22
|8535.10
|2268
|2006.08.09 05:15
|close
|1134
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8958
|63.22
|8598.32
|2269
|2006.08.09 05:15
|buy
|1135
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.9005
|2270
|2006.08.09 05:15
|buy
|1136
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9045
|2271
|2006.08.09 05:15
|buy
|1137
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9095
|2272
|2006.08.09 05:35
|t/p
|1135
|0.20
|1.9005
|0.0000
|1.9005
|20.00
|8618.32
|2273
|2006.08.09 08:24
|t/p
|1136
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9045
|50.00
|8668.32
|2274
|2006.08.09 10:07
|t/p
|1137
|0.10
|1.9095
|0.0000
|1.9095
|100.00
|8768.32
|2275
|2006.08.09 11:55
|sell
|1138
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9041
|2276
|2006.08.09 11:55
|sell
|1139
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9001
|2277
|2006.08.09 11:55
|sell
|1140
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|2278
|2006.08.09 12:45
|close
|1140
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.8951
|-41.00
|8727.32
|2279
|2006.08.09 12:45
|close
|1139
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9001
|-41.00
|8686.32
|2280
|2006.08.09 12:45
|close
|1138
|0.20
|1.9092
|0.0000
|1.9041
|-82.00
|8604.32
|2281
|2006.08.09 12:45
|buy
|1141
|0.20
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2282
|2006.08.09 12:45
|buy
|1142
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9142
|2283
|2006.08.09 12:45
|buy
|1143
|0.10
|1.9092
|0.0000
|1.9192
|2284
|2006.08.09 12:52
|t/p
|1141
|0.20
|1.9102
|0.0000
|1.9102
|20.00
|8624.32
|2285
|2006.08.09 17:25
|close
|1143
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9192
|-17.00
|8607.32
|2286
|2006.08.09 17:25
|close
|1142
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9142
|-17.00
|8590.32
|2287
|2006.08.09 17:25
|sell
|1144
|0.20
|1.9075
|0.0000
|1.9065
|2288
|2006.08.09 17:25
|sell
|1145
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9025
|2289
|2006.08.09 17:25
|sell
|1146
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.8975
|2290
|2006.08.09 18:38
|close
|1146
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.8975
|-10.00
|8580.32
|2291
|2006.08.09 18:38
|close
|1145
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.9025
|-10.00
|8570.32
|2292
|2006.08.09 18:38
|close
|1144
|0.20
|1.9085
|0.0000
|1.9065
|-20.00
|8550.32
|2293
|2006.08.09 18:38
|buy
|1147
|0.20
|1.9085
|0.0000
|1.9095
|2294
|2006.08.09 18:38
|buy
|1148
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.9135
|2295
|2006.08.09 18:38
|buy
|1149
|0.10
|1.9085
|0.0000
|1.9185
|2296
|2006.08.09 19:02
|close
|1149
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9185
|-5.00
|8545.32
|2297
|2006.08.09 19:02
|close
|1148
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9135
|-5.00
|8540.32
|2298
|2006.08.09 19:02
|close
|1147
|0.20
|1.9080
|0.0000
|1.9095
|-10.00
|8530.32
|2299
|2006.08.09 19:02
|sell
|1150
|0.20
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2300
|2006.08.09 19:02
|sell
|1151
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9030
|2301
|2006.08.09 19:02
|sell
|1152
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.8980
|2302
|2006.08.09 19:33
|t/p
|1150
|0.20
|1.9070
|0.0000
|1.9070
|20.00
|8550.32
|2303
|2006.08.10 01:00
|close
|1152
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.8980
|22.65
|8572.96
|2304
|2006.08.10 01:00
|close
|1151
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9030
|22.65
|8595.61
|2305
|2006.08.10 01:00
|buy
|1153
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9068
|2306
|2006.08.10 01:00
|buy
|1154
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9108
|2307
|2006.08.10 01:00
|buy
|1155
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9158
|2308
|2006.08.10 01:18
|close
|1155
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9158
|-13.00
|8582.61
|2309
|2006.08.10 01:18
|close
|1154
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9108
|-13.00
|8569.61
|2310
|2006.08.10 01:18
|close
|1153
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9068
|-26.00
|8543.61
|2311
|2006.08.10 01:18
|sell
|1156
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|2312
|2006.08.10 01:18
|sell
|1157
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8995
|2313
|2006.08.10 01:18
|sell
|1158
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8945
|2314
|2006.08.10 01:20
|close
|1158
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.8945
|-5.00
|8538.61
|2315
|2006.08.10 01:20
|close
|1157
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.8995
|-5.00
|8533.61
|2316
|2006.08.10 01:20
|close
|1156
|0.20
|1.9050
|0.0000
|1.9035
|-10.00
|8523.61
|2317
|2006.08.10 01:20
|buy
|1159
|0.20
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|2318
|2006.08.10 01:20
|buy
|1160
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9100
|2319
|2006.08.10 01:20
|buy
|1161
|0.10
|1.9050
|0.0000
|1.9150
|2320
|2006.08.10 01:36
|t/p
|1159
|0.20
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|20.00
|8543.61
|2321
|2006.08.10 02:36
|close
|1161
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9150
|-4.00
|8539.61
|2322
|2006.08.10 02:36
|close
|1160
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9100
|-4.00
|8535.61
|2323
|2006.08.10 02:36
|sell
|1162
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|2324
|2006.08.10 02:36
|sell
|1163
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8996
|2325
|2006.08.10 02:36
|sell
|1164
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8946
|2326
|2006.08.10 03:23
|close
|1164
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8946
|-9.00
|8526.61
|2327
|2006.08.10 03:23
|close
|1163
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8996
|-9.00
|8517.61
|2328
|2006.08.10 03:23
|close
|1162
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9036
|-18.00
|8499.61
|2329
|2006.08.10 03:23
|buy
|1165
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|2330
|2006.08.10 03:23
|buy
|1166
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|2331
|2006.08.10 03:23
|buy
|1167
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|2332
|2006.08.10 03:30
|t/p
|1165
|0.20
|1.9065
|0.0000
|1.9065
|20.00
|8519.61
|2333
|2006.08.10 07:21
|close
|1167
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9155
|-2.00
|8517.61
|2334
|2006.08.10 07:21
|close
|1166
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9105
|-2.00
|8515.61
|2335
|2006.08.10 07:21
|sell
|1168
|0.20
|1.9053
|0.0000
|1.9043
|2336
|2006.08.10 07:21
|sell
|1169
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.9003
|2337
|2006.08.10 07:21
|sell
|1170
|0.10
|1.9053
|0.0000
|1.8953
|2338
|2006.08.10 07:31
|t/p
|1168
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9043
|20.00
|8535.61
|2339
|2006.08.10 08:20
|close
|1170
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.8953
|-26.00
|8509.61
|2340
|2006.08.10 08:20
|close
|1169
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9003
|-26.00
|8483.61
|2341
|2006.08.10 08:20
|buy
|1171
|0.20
|1.9079
|0.0000
|1.9089
|2342
|2006.08.10 08:20
|buy
|1172
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9129
|2343
|2006.08.10 08:20
|buy
|1173
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9179
|2344
|2006.08.10 09:45
|close
|1173
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9179
|-51.00
|8432.61
|2345
|2006.08.10 09:45
|close
|1172
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9129
|-51.00
|8381.61
|2346
|2006.08.10 09:45
|close
|1171
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9089
|-102.00
|8279.61
|2347
|2006.08.10 09:45
|sell
|1174
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2348
|2006.08.10 09:45
|sell
|1175
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8978
|2349
|2006.08.10 09:45
|sell
|1176
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8928
|2350
|2006.08.10 09:49
|t/p
|1174
|0.20
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|20.00
|8299.61
|2351
|2006.08.10 13:45
|close
|1176
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8928
|-8.00
|8291.61
|2352
|2006.08.10 13:45
|close
|1175
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8978
|-8.00
|8283.61
|2353
|2006.08.10 13:45
|buy
|1177
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9046
|2354
|2006.08.10 13:45
|buy
|1178
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9086
|2355
|2006.08.10 13:45
|buy
|1179
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9136
|2356
|2006.08.10 14:26
|t/p
|1177
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|20.00
|8303.61
|2357
|2006.08.10 14:40
|close
|1179
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.9136
|-33.00
|8270.61
|2358
|2006.08.10 14:40
|close
|1178
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.9086
|-33.00
|8237.61
|2359
|2006.08.10 14:40
|sell
|1180
|0.20
|1.9003
|0.0000
|1.8993
|2360
|2006.08.10 14:40
|sell
|1181
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.8953
|2361
|2006.08.10 14:40
|sell
|1182
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.8903
|2362
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1180
|0.20
|1.8993
|0.0000
|1.8993
|20.00
|8257.61
|2363
|2006.08.10 16:24
|t/p
|1181
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.8953
|50.00
|8307.61
|2364
|2006.08.10 17:10
|t/p
|1182
|0.10
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|100.00
|8407.61
|2365
|2006.08.10 20:15
|buy
|1183
|0.20
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2366
|2006.08.10 20:15
|buy
|1184
|0.10
|1.8917
|0.0000
|1.8967
|2367
|2006.08.10 20:15
|buy
|1185
|0.10
|1.8917
|0.0000
|1.9017
|2368
|2006.08.10 20:46
|t/p
|1183
|0.20
|1.8927
|0.0000
|1.8927
|20.00
|8427.61
|2369
|2006.08.11 03:26
|close
|1185
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.9017
|15.65
|8443.26
|2370
|2006.08.11 03:26
|close
|1184
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8967
|15.65
|8458.91
|2371
|2006.08.11 03:26
|sell
|1186
|0.20
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2372
|2006.08.11 03:26
|sell
|1187
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8883
|2373
|2006.08.11 03:26
|sell
|1188
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|2374
|2006.08.11 07:00
|close
|1188
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8833
|-8.00
|8450.91
|2375
|2006.08.11 07:00
|close
|1187
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8883
|-8.00
|8442.91
|2376
|2006.08.11 07:00
|close
|1186
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8923
|-16.00
|8426.91
|2377
|2006.08.11 07:00
|buy
|1189
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|2378
|2006.08.11 07:00
|buy
|1190
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8991
|2379
|2006.08.11 07:00
|buy
|1191
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9041
|2380
|2006.08.11 07:02
|t/p
|1189
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8951
|20.00
|8446.91
|2381
|2006.08.11 08:18
|close
|1191
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.9041
|-17.00
|8429.91
|2382
|2006.08.11 08:18
|close
|1190
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8991
|-17.00
|8412.91
|2383
|2006.08.11 08:18
|sell
|1192
|0.20
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|2384
|2006.08.11 08:18
|sell
|1193
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8874
|2385
|2006.08.11 08:18
|sell
|1194
|0.10
|1.8924
|0.0000
|1.8824
|2386
|2006.08.11 08:22
|t/p
|1192
|0.20
|1.8914
|0.0000
|1.8914
|20.00
|8432.91
|2387
|2006.08.11 09:50
|close
|1194
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8824
|-14.00
|8418.91
|2388
|2006.08.11 09:50
|close
|1193
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8874
|-14.00
|8404.91
|2389
|2006.08.11 09:50
|buy
|1195
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|2390
|2006.08.11 09:50
|buy
|1196
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8988
|2391
|2006.08.11 09:50
|buy
|1197
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|2392
|2006.08.11 09:52
|t/p
|1195
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|20.00
|8424.91
|2393
|2006.08.11 11:05
|t/p
|1196
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|50.00
|8474.91
|2394
|2006.08.11 13:15
|close
|1197
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9038
|3.00
|8477.91
|2395
|2006.08.11 13:15
|sell
|1198
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2396
|2006.08.11 13:15
|sell
|1199
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8891
|2397
|2006.08.11 13:15
|sell
|1200
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2398
|2006.08.11 14:30
|t/p
|1198
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8931
|20.00
|8497.91
|2399
|2006.08.11 14:33
|t/p
|1199
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|50.00
|8547.91
|2400
|2006.08.11 16:00
|close
|1200
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8841
|-7.00
|8540.91
|2401
|2006.08.11 16:00
|buy
|1201
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|2402
|2006.08.11 16:00
|buy
|1202
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8998
|2403
|2006.08.11 16:00
|buy
|1203
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9048
|2404
|2006.08.11 16:17
|t/p
|1201
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|8560.91
|2405
|2006.08.11 18:25
|close
|1203
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9048
|-11.00
|8549.91
|2406
|2006.08.11 18:25
|close
|1202
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8998
|-11.00
|8538.91
|2407
|2006.08.11 18:25
|sell
|1204
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|2408
|2006.08.11 18:25
|sell
|1205
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8887
|2409
|2006.08.11 18:25
|sell
|1206
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8837
|2410
|2006.08.11 18:29
|t/p
|1204
|0.20
|1.8927
|0.0000
|1.8927
|20.00
|8558.91
|2411
|2006.08.11 22:25
|close
|1206
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8837
|26.00
|8584.91
|2412
|2006.08.11 22:25
|close
|1205
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8887
|26.00
|8610.91
|2413
|2006.08.11 22:25
|buy
|1207
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2414
|2006.08.11 22:25
|buy
|1208
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8961
|2415
|2006.08.11 22:25
|buy
|1209
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.9011
|2416
|2006.08.14 00:00
|close
|1209
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.9011
|-15.35
|8595.56
|2417
|2006.08.14 00:00
|close
|1208
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.8961
|-15.35
|8580.21
|2418
|2006.08.14 00:00
|close
|1207
|0.20
|1.8896
|0.0000
|1.8921
|-30.70
|8549.51
|2419
|2006.08.14 00:00
|sell
|1210
|0.20
|1.8896
|0.0000
|1.8886
|2420
|2006.08.14 00:00
|sell
|1211
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.8846
|2421
|2006.08.14 00:00
|sell
|1212
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.8796
|2422
|2006.08.14 10:28
|t/p
|1210
|0.20
|1.8886
|0.0000
|1.8886
|20.00
|8569.51
|2423
|2006.08.14 14:20
|t/p
|1211
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8846
|50.00
|8619.51
|2424
|2006.08.14 15:15
|close
|1212
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8796
|4.00
|8623.51
|2425
|2006.08.14 15:15
|buy
|1213
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|2426
|2006.08.14 15:15
|buy
|1214
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8942
|2427
|2006.08.14 15:15
|buy
|1215
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8992
|2428
|2006.08.14 15:33
|t/p
|1213
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|20.00
|8643.51
|2429
|2006.08.14 18:22
|close
|1215
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8992
|-1.00
|8642.51
|2430
|2006.08.14 18:22
|close
|1214
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8942
|-1.00
|8641.51
|2431
|2006.08.14 18:22
|sell
|1216
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|2432
|2006.08.14 18:22
|sell
|1217
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8841
|2433
|2006.08.14 18:22
|sell
|1218
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8791
|2434
|2006.08.14 19:58
|t/p
|1216
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|20.00
|8661.51
|2435
|2006.08.14 23:40
|close
|1218
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8791
|9.00
|8670.51
|2436
|2006.08.14 23:40
|close
|1217
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8841
|9.00
|8679.51
|2437
|2006.08.14 23:40
|buy
|1219
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|2438
|2006.08.14 23:40
|buy
|1220
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|2439
|2006.08.14 23:40
|buy
|1221
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2440
|2006.08.15 00:07
|t/p
|1219
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|19.30
|8698.81
|2441
|2006.08.15 03:45
|close
|1221
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8982
|-9.35
|8689.45
|2442
|2006.08.15 03:45
|close
|1220
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8932
|-9.35
|8680.10
|2443
|2006.08.15 03:45
|sell
|1222
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|2444
|2006.08.15 03:45
|sell
|1223
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8823
|2445
|2006.08.15 03:45
|sell
|1224
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2446
|2006.08.15 03:50
|t/p
|1222
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|20.00
|8700.10
|2447
|2006.08.15 04:10
|close
|1224
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8773
|-27.00
|8673.10
|2448
|2006.08.15 04:10
|close
|1223
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8823
|-27.00
|8646.10
|2449
|2006.08.15 04:10
|buy
|1225
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|2450
|2006.08.15 04:10
|buy
|1226
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8950
|2451
|2006.08.15 04:10
|buy
|1227
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.9000
|2452
|2006.08.15 05:19
|t/p
|1225
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|20.00
|8666.10
|2453
|2006.08.15 08:30
|close
|1227
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.9000
|-10.00
|8656.10
|2454
|2006.08.15 08:30
|close
|1226
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8950
|-10.00
|8646.10
|2455
|2006.08.15 08:30
|sell
|1228
|0.20
|1.8890
|0.0000
|1.8880
|2456
|2006.08.15 08:30
|sell
|1229
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8840
|2457
|2006.08.15 08:30
|sell
|1230
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8790
|2458
|2006.08.15 08:38
|close
|1230
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8790
|-18.00
|8628.10
|2459
|2006.08.15 08:38
|close
|1229
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8840
|-18.00
|8610.10
|2460
|2006.08.15 08:38
|close
|1228
|0.20
|1.8908
|0.0000
|1.8880
|-36.00
|8574.10
|2461
|2006.08.15 08:38
|buy
|1231
|0.20
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2462
|2006.08.15 08:38
|buy
|1232
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8958
|2463
|2006.08.15 08:38
|buy
|1233
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.9008
|2464
|2006.08.15 10:30
|close
|1233
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.9008
|-17.00
|8557.10
|2465
|2006.08.15 10:30
|close
|1232
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8958
|-17.00
|8540.10
|2466
|2006.08.15 10:30
|close
|1231
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8918
|-34.00
|8506.10
|2467
|2006.08.15 10:30
|sell
|1234
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|2468
|2006.08.15 10:30
|sell
|1235
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8841
|2469
|2006.08.15 10:30
|sell
|1236
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8791
|2470
|2006.08.15 10:30
|t/p
|1234
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|20.00
|8526.10
|2471
|2006.08.15 14:30
|close
|1236
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8791
|-54.00
|8472.10
|2472
|2006.08.15 14:30
|close
|1235
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8841
|-54.00
|8418.10
|2473
|2006.08.15 14:30
|buy
|1237
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|2474
|2006.08.15 14:30
|buy
|1238
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8995
|2475
|2006.08.15 14:30
|buy
|1239
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9045
|2476
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1237
|0.20
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|20.00
|8438.10
|2477
|2006.08.15 18:15
|close
|1239
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9045
|-7.00
|8431.10
|2478
|2006.08.15 18:15
|close
|1238
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8995
|-7.00
|8424.10
|2479
|2006.08.15 18:15
|sell
|1240
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|2480
|2006.08.15 18:15
|sell
|1241
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8888
|2481
|2006.08.15 18:15
|sell
|1242
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|2482
|2006.08.15 21:26
|t/p
|1240
|0.20
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|20.00
|8444.10
|2483
|2006.08.16 00:08
|close
|1242
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8838
|-0.79
|8443.32
|2484
|2006.08.16 00:08
|close
|1241
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8888
|-0.79
|8442.53
|2485
|2006.08.16 00:08
|buy
|1243
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2486
|2006.08.16 00:08
|buy
|1244
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8989
|2487
|2006.08.16 00:08
|buy
|1245
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2488
|2006.08.16 01:43
|close
|1245
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9039
|-8.00
|8434.53
|2489
|2006.08.16 01:43
|close
|1244
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8989
|-8.00
|8426.53
|2490
|2006.08.16 01:43
|close
|1243
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8949
|-16.00
|8410.53
|2491
|2006.08.16 01:43
|sell
|1246
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|2492
|2006.08.16 01:43
|sell
|1247
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8881
|2493
|2006.08.16 01:43
|sell
|1248
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8831
|2494
|2006.08.16 04:01
|close
|1248
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8831
|-8.00
|8402.53
|2495
|2006.08.16 04:01
|close
|1247
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8881
|-8.00
|8394.53
|2496
|2006.08.16 04:01
|close
|1246
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8921
|-16.00
|8378.53
|2497
|2006.08.16 04:01
|buy
|1249
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2498
|2006.08.16 04:01
|buy
|1250
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8989
|2499
|2006.08.16 04:01
|buy
|1251
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2500
|2006.08.16 06:00
|close
|1251
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.9039
|-5.00
|8373.53
|2501
|2006.08.16 06:00
|close
|1250
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8989
|-5.00
|8368.53
|2502
|2006.08.16 06:00
|close
|1249
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8949
|-10.00
|8358.53
|2503
|2006.08.16 06:00
|sell
|1252
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8924
|2504
|2006.08.16 06:00
|sell
|1253
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8884
|2505
|2006.08.16 06:00
|sell
|1254
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|2506
|2006.08.16 07:45
|close
|1254
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8834
|-6.00
|8352.53
|2507
|2006.08.16 07:45
|close
|1253
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8884
|-6.00
|8346.53
|2508
|2006.08.16 07:45
|close
|1252
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8924
|-12.00
|8334.53
|2509
|2006.08.16 07:45
|buy
|1255
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8950
|2510
|2006.08.16 07:45
|buy
|1256
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8990
|2511
|2006.08.16 07:45
|buy
|1257
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.9040
|2512
|2006.08.16 08:40
|close
|1257
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.9040
|-7.00
|8327.53
|2513
|2006.08.16 08:40
|close
|1256
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8990
|-7.00
|8320.53
|2514
|2006.08.16 08:40
|close
|1255
|0.20
|1.8933
|0.0000
|1.8950
|-14.00
|8306.53
|2515
|2006.08.16 08:40
|sell
|1258
|0.20
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2516
|2006.08.16 08:40
|sell
|1259
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8883
|2517
|2006.08.16 08:40
|sell
|1260
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|2518
|2006.08.16 08:48
|t/p
|1258
|0.20
|1.8923
|0.0000
|1.8923
|20.00
|8326.53
|2519
|2006.08.16 13:02
|t/p
|1259
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|50.00
|8376.53
|2520
|2006.08.16 14:15
|close
|1260
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8833
|18.00
|8394.53
|2521
|2006.08.16 14:15
|buy
|1261
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2522
|2006.08.16 14:15
|buy
|1262
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2523
|2006.08.16 14:15
|buy
|1263
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2524
|2006.08.16 14:22
|t/p
|1261
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|20.00
|8414.53
|2525
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1262
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8965
|50.00
|8464.53
|2526
|2006.08.16 15:16
|t/p
|1263
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.9015
|100.00
|8564.53
|2527
|2006.08.16 18:10
|sell
|1264
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|2528
|2006.08.16 18:10
|sell
|1265
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8937
|2529
|2006.08.16 18:10
|sell
|1266
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8887
|2530
|2006.08.16 18:30
|t/p
|1264
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|20.00
|8584.53
|2531
|2006.08.16 23:55
|close
|1266
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8887
|21.00
|8605.53
|2532
|2006.08.16 23:55
|close
|1265
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8937
|21.00
|8626.53
|2533
|2006.08.16 23:55
|buy
|1267
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|2534
|2006.08.16 23:55
|buy
|1268
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9016
|2535
|2006.08.16 23:55
|buy
|1269
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9066
|2536
|2006.08.17 03:03
|t/p
|1267
|0.20
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|17.90
|8644.43
|2537
|2006.08.17 05:40
|close
|1269
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9066
|-2.05
|8642.39
|2538
|2006.08.17 05:40
|close
|1268
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9016
|-2.05
|8640.34
|2539
|2006.08.17 05:40
|sell
|1270
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8955
|2540
|2006.08.17 05:40
|sell
|1271
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8915
|2541
|2006.08.17 05:40
|sell
|1272
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8865
|2542
|2006.08.17 05:55
|close
|1272
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8865
|-8.00
|8632.34
|2543
|2006.08.17 05:55
|close
|1271
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8915
|-8.00
|8624.34
|2544
|2006.08.17 05:55
|close
|1270
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8955
|-16.00
|8608.34
|2545
|2006.08.17 05:55
|buy
|1273
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|2546
|2006.08.17 05:55
|buy
|1274
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.9023
|2547
|2006.08.17 05:55
|buy
|1275
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.9073
|2548
|2006.08.17 06:08
|close
|1275
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.9073
|-5.00
|8603.34
|2549
|2006.08.17 06:08
|close
|1274
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.9023
|-5.00
|8598.34
|2550
|2006.08.17 06:08
|close
|1273
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8983
|-10.00
|8588.34
|2551
|2006.08.17 06:08
|sell
|1276
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2552
|2006.08.17 06:08
|sell
|1277
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8918
|2553
|2006.08.17 06:08
|sell
|1278
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8868
|2554
|2006.08.17 08:07
|close
|1278
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8868
|-12.00
|8576.34
|2555
|2006.08.17 08:07
|close
|1277
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.8918
|-12.00
|8564.34
|2556
|2006.08.17 08:07
|close
|1276
|0.20
|1.8980
|0.0000
|1.8958
|-24.00
|8540.34
|2557
|2006.08.17 08:07
|buy
|1279
|0.20
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|2558
|2006.08.17 08:07
|buy
|1280
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.9030
|2559
|2006.08.17 08:07
|buy
|1281
|0.10
|1.8980
|0.0000
|1.9080
|2560
|2006.08.17 08:45
|close
|1281
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.9080
|-23.00
|8517.34
|2561
|2006.08.17 08:45
|close
|1280
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.9030
|-23.00
|8494.34
|2562
|2006.08.17 08:45
|close
|1279
|0.20
|1.8957
|0.0000
|1.8990
|-46.00
|8448.34
|2563
|2006.08.17 08:45
|sell
|1282
|0.20
|1.8957
|0.0000
|1.8947
|2564
|2006.08.17 08:45
|sell
|1283
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.8907
|2565
|2006.08.17 08:45
|sell
|1284
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.8857
|2566
|2006.08.17 09:40
|close
|1284
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.8857
|-24.00
|8424.34
|2567
|2006.08.17 09:40
|close
|1283
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.8907
|-24.00
|8400.34
|2568
|2006.08.17 09:40
|close
|1282
|0.20
|1.8981
|0.0000
|1.8947
|-48.00
|8352.34
|2569
|2006.08.17 09:40
|buy
|1285
|0.20
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2570
|2006.08.17 09:40
|buy
|1286
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.9031
|2571
|2006.08.17 09:40
|buy
|1287
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.9081
|2572
|2006.08.17 10:27
|t/p
|1285
|0.20
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|20.00
|8372.34
|2573
|2006.08.17 11:10
|close
|1287
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9081
|-20.00
|8352.34
|2574
|2006.08.17 11:10
|close
|1286
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9031
|-20.00
|8332.34
|2575
|2006.08.17 11:10
|sell
|1288
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|2576
|2006.08.17 11:10
|sell
|1289
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8911
|2577
|2006.08.17 11:10
|sell
|1290
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|2578
|2006.08.17 14:36
|t/p
|1288
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8951
|20.00
|8352.34
|2579
|2006.08.17 18:35
|t/p
|1289
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|50.00
|8402.34
|2580
|2006.08.17 19:38
|t/p
|1290
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|100.00
|8502.34
|2581
|2006.08.17 23:05
|buy
|1291
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|2582
|2006.08.17 23:05
|buy
|1292
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8902
|2583
|2006.08.17 23:05
|buy
|1293
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8952
|2584
|2006.08.18 01:35
|close
|1293
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8952
|-10.35
|8491.99
|2585
|2006.08.18 01:35
|close
|1292
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8902
|-10.35
|8481.64
|2586
|2006.08.18 01:35
|close
|1291
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8862
|-20.70
|8460.93
|2587
|2006.08.18 01:35
|sell
|1294
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8832
|2588
|2006.08.18 01:35
|sell
|1295
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8792
|2589
|2006.08.18 01:35
|sell
|1296
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8742
|2590
|2006.08.18 01:50
|close
|1296
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8742
|-9.00
|8451.93
|2591
|2006.08.18 01:50
|close
|1295
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8792
|-9.00
|8442.93
|2592
|2006.08.18 01:50
|close
|1294
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8832
|-18.00
|8424.93
|2593
|2006.08.18 01:50
|buy
|1297
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2594
|2006.08.18 01:50
|buy
|1298
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8901
|2595
|2006.08.18 01:50
|buy
|1299
|0.10
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|2596
|2006.08.18 02:40
|close
|1299
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8951
|-5.00
|8419.93
|2597
|2006.08.18 02:40
|close
|1298
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8901
|-5.00
|8414.93
|2598
|2006.08.18 02:40
|close
|1297
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8861
|-10.00
|8404.93
|2599
|2006.08.18 02:40
|sell
|1300
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|2600
|2006.08.18 02:40
|sell
|1301
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8796
|2601
|2006.08.18 02:40
|sell
|1302
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8746
|2602
|2006.08.18 04:02
|close
|1302
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8746
|-6.00
|8398.93
|2603
|2006.08.18 04:02
|close
|1301
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8796
|-6.00
|8392.93
|2604
|2006.08.18 04:02
|close
|1300
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8836
|-12.00
|8380.93
|2605
|2006.08.18 04:02
|buy
|1303
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|2606
|2006.08.18 04:02
|buy
|1304
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8902
|2607
|2006.08.18 04:02
|buy
|1305
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8952
|2608
|2006.08.18 05:50
|t/p
|1303
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|20.00
|8400.93
|2609
|2006.08.18 08:40
|close
|1305
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8952
|-2.00
|8398.93
|2610
|2006.08.18 08:40
|close
|1304
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8902
|-2.00
|8396.93
|2611
|2006.08.18 08:40
|sell
|1306
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|2612
|2006.08.18 08:40
|sell
|1307
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8800
|2613
|2006.08.18 08:40
|sell
|1308
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8750
|2614
|2006.08.18 09:11
|t/p
|1306
|0.20
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|20.00
|8416.93
|2615
|2006.08.18 11:40
|close
|1308
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8750
|4.00
|8420.93
|2616
|2006.08.18 11:40
|close
|1307
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8800
|4.00
|8424.93
|2617
|2006.08.18 11:40
|buy
|1309
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|2618
|2006.08.18 11:40
|buy
|1310
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8896
|2619
|2006.08.18 11:40
|buy
|1311
|0.10
|1.8846
|0.0000
|1.8946
|2620
|2006.08.18 16:24
|close
|1311
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8946
|-68.00
|8356.93
|2621
|2006.08.18 16:24
|close
|1310
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8896
|-68.00
|8288.93
|2622
|2006.08.18 16:24
|close
|1309
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8856
|-136.00
|8152.93
|2623
|2006.08.18 16:24
|sell
|1312
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8768
|2624
|2006.08.18 16:24
|sell
|1313
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8728
|2625
|2006.08.18 16:24
|sell
|1314
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8678
|2626
|2006.08.18 20:50
|close
|1314
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8678
|-32.00
|8120.93
|2627
|2006.08.18 20:50
|close
|1313
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8728
|-32.00
|8088.93
|2628
|2006.08.18 20:50
|close
|1312
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8768
|-64.00
|8024.93
|2629
|2006.08.18 20:50
|buy
|1315
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|2630
|2006.08.18 20:50
|buy
|1316
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8860
|2631
|2006.08.18 20:50
|buy
|1317
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8910
|2632
|2006.08.21 00:33
|t/p
|1315
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|19.30
|8044.23
|2633
|2006.08.21 03:56
|t/p
|1316
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|49.65
|8093.88
|2634
|2006.08.21 07:25
|close
|1317
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8910
|44.65
|8138.53
|2635
|2006.08.21 07:25
|sell
|1318
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|2636
|2006.08.21 07:25
|sell
|1319
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8805
|2637
|2006.08.21 07:25
|sell
|1320
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8755
|2638
|2006.08.21 08:15
|close
|1320
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8755
|-14.00
|8124.53
|2639
|2006.08.21 08:15
|close
|1319
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8805
|-14.00
|8110.53
|2640
|2006.08.21 08:15
|close
|1318
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8845
|-28.00
|8082.53
|2641
|2006.08.21 08:15
|buy
|1321
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8879
|2642
|2006.08.21 08:15
|buy
|1322
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8919
|2643
|2006.08.21 08:15
|buy
|1323
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8969
|2644
|2006.08.21 08:28
|close
|1323
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8969
|-12.00
|8070.53
|2645
|2006.08.21 08:28
|close
|1322
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8919
|-12.00
|8058.53
|2646
|2006.08.21 08:28
|close
|1321
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8879
|-24.00
|8034.53
|2647
|2006.08.21 08:28
|sell
|1324
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8847
|2648
|2006.08.21 08:28
|sell
|1325
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8807
|2649
|2006.08.21 08:28
|sell
|1326
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8757
|2650
|2006.08.21 08:55
|close
|1326
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8757
|-11.00
|8023.53
|2651
|2006.08.21 08:55
|close
|1325
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8807
|-11.00
|8012.53
|2652
|2006.08.21 08:55
|close
|1324
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8847
|-22.00
|7990.53
|2653
|2006.08.21 08:55
|buy
|1327
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2654
|2006.08.21 08:55
|buy
|1328
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8918
|2655
|2006.08.21 08:55
|buy
|1329
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8968
|2656
|2006.08.21 08:57
|t/p
|1327
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|20.00
|8010.53
|2657
|2006.08.21 09:42
|t/p
|1328
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8918
|50.00
|8060.53
|2658
|2006.08.21 13:47
|close
|1329
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8968
|74.00
|8134.53
|2659
|2006.08.21 13:47
|sell
|1330
|0.20
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2660
|2006.08.21 13:47
|sell
|1331
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8892
|2661
|2006.08.21 13:47
|sell
|1332
|0.10
|1.8942
|0.0000
|1.8842
|2662
|2006.08.21 14:10
|close
|1332
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8842
|-18.00
|8116.53
|2663
|2006.08.21 14:10
|close
|1331
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8892
|-18.00
|8098.53
|2664
|2006.08.21 14:10
|close
|1330
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8932
|-36.00
|8062.53
|2665
|2006.08.21 14:10
|buy
|1333
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|2666
|2006.08.21 14:10
|buy
|1334
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9010
|2667
|2006.08.21 14:10
|buy
|1335
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9060
|2668
|2006.08.21 14:13
|t/p
|1333
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|20.00
|8082.53
|2669
|2006.08.21 17:45
|close
|1335
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.9060
|-3.00
|8079.53
|2670
|2006.08.21 17:45
|close
|1334
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.9010
|-3.00
|8076.53
|2671
|2006.08.21 17:45
|sell
|1336
|0.20
|1.8957
|0.0000
|1.8947
|2672
|2006.08.21 17:45
|sell
|1337
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.8907
|2673
|2006.08.21 17:45
|sell
|1338
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.8857
|2674
|2006.08.21 18:06
|t/p
|1336
|0.20
|1.8947
|0.0000
|1.8947
|20.00
|8096.53
|2675
|2006.08.22 00:23
|t/p
|1337
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|50.22
|8146.75
|2676
|2006.08.22 05:30
|close
|1338
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8857
|42.22
|8188.96
|2677
|2006.08.22 05:30
|buy
|1339
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2678
|2006.08.22 05:30
|buy
|1340
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2679
|2006.08.22 05:30
|buy
|1341
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2680
|2006.08.22 05:36
|t/p
|1339
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|20.00
|8208.97
|2681
|2006.08.22 09:50
|close
|1341
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.9015
|-3.00
|8205.97
|2682
|2006.08.22 09:50
|close
|1340
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8965
|-3.00
|8202.97
|2683
|2006.08.22 09:50
|sell
|1342
|0.20
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|2684
|2006.08.22 09:50
|sell
|1343
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8862
|2685
|2006.08.22 09:50
|sell
|1344
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8812
|2686
|2006.08.22 10:20
|t/p
|1342
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|20.00
|8222.97
|2687
|2006.08.22 11:45
|close
|1344
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8812
|-19.00
|8203.97
|2688
|2006.08.22 11:45
|close
|1343
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8862
|-19.00
|8184.97
|2689
|2006.08.22 11:45
|buy
|1345
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8941
|2690
|2006.08.22 11:45
|buy
|1346
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8981
|2691
|2006.08.22 11:45
|buy
|1347
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9031
|2692
|2006.08.22 11:54
|close
|1347
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9031
|-16.00
|8168.97
|2693
|2006.08.22 11:54
|close
|1346
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8981
|-16.00
|8152.97
|2694
|2006.08.22 11:54
|close
|1345
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8941
|-32.00
|8120.97
|2695
|2006.08.22 11:54
|sell
|1348
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8905
|2696
|2006.08.22 11:54
|sell
|1349
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8865
|2697
|2006.08.22 11:54
|sell
|1350
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8815
|2698
|2006.08.22 13:51
|t/p
|1348
|0.20
|1.8905
|0.0000
|1.8905
|20.00
|8140.97
|2699
|2006.08.22 19:34
|t/p
|1349
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|50.00
|8190.97
|2700
|2006.08.22 22:05
|close
|1350
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8815
|32.00
|8222.97
|2701
|2006.08.22 22:05
|buy
|1351
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|2702
|2006.08.22 22:05
|buy
|1352
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8933
|2703
|2006.08.22 22:05
|buy
|1353
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|2704
|2006.08.23 02:30
|close
|1353
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8983
|-5.35
|8217.61
|2705
|2006.08.23 02:30
|close
|1352
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8933
|-5.35
|8212.26
|2706
|2006.08.23 02:30
|close
|1351
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8893
|-10.70
|8201.56
|2707
|2006.08.23 02:30
|sell
|1354
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8868
|2708
|2006.08.23 02:30
|sell
|1355
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8828
|2709
|2006.08.23 02:30
|sell
|1356
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8778
|2710
|2006.08.23 02:50
|close
|1356
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8778
|-4.00
|8197.56
|2711
|2006.08.23 02:50
|close
|1355
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8828
|-4.00
|8193.56
|2712
|2006.08.23 02:50
|close
|1354
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8868
|-8.00
|8185.56
|2713
|2006.08.23 02:50
|buy
|1357
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|2714
|2006.08.23 02:50
|buy
|1358
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|2715
|2006.08.23 02:50
|buy
|1359
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|2716
|2006.08.23 03:20
|close
|1359
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8982
|-4.00
|8181.56
|2717
|2006.08.23 03:20
|close
|1358
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8932
|-4.00
|8177.56
|2718
|2006.08.23 03:20
|close
|1357
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8892
|-8.00
|8169.56
|2719
|2006.08.23 03:20
|sell
|1360
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8868
|2720
|2006.08.23 03:20
|sell
|1361
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8828
|2721
|2006.08.23 03:20
|sell
|1362
|0.10
|1.8878
|0.0000
|1.8778
|2722
|2006.08.23 03:58
|t/p
|1360
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8868
|20.00
|8189.56
|2723
|2006.08.23 08:20
|close
|1362
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8778
|-1.00
|8188.56
|2724
|2006.08.23 08:20
|close
|1361
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8828
|-1.00
|8187.56
|2725
|2006.08.23 08:20
|buy
|1363
|0.20
|1.8879
|0.0000
|1.8889
|2726
|2006.08.23 08:20
|buy
|1364
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8929
|2727
|2006.08.23 08:20
|buy
|1365
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8979
|2728
|2006.08.23 08:55
|t/p
|1363
|0.20
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|20.00
|8207.56
|2729
|2006.08.23 09:36
|t/p
|1364
|0.10
|1.8929
|0.0000
|1.8929
|50.00
|8257.56
|2730
|2006.08.23 16:00
|t/p
|1365
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8979
|100.00
|8357.56
|2731
|2006.08.23 16:57
|sell
|1366
|0.20
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|2732
|2006.08.23 16:57
|sell
|1367
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8886
|2733
|2006.08.23 16:57
|sell
|1368
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8836
|2734
|2006.08.23 17:01
|t/p
|1366
|0.20
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|20.00
|8377.56
|2735
|2006.08.23 21:01
|close
|1368
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8836
|0.00
|8377.56
|2736
|2006.08.23 21:01
|close
|1367
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8886
|0.00
|8377.56
|2737
|2006.08.23 21:01
|buy
|1369
|0.20
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|2738
|2006.08.23 21:01
|buy
|1370
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.8986
|2739
|2006.08.23 21:01
|buy
|1371
|0.10
|1.8936
|0.0000
|1.9036
|2740
|2006.08.23 23:20
|close
|1371
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.9036
|-11.00
|8366.56
|2741
|2006.08.23 23:20
|close
|1370
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.8986
|-11.00
|8355.56
|2742
|2006.08.23 23:20
|close
|1369
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8946
|-22.00
|8333.56
|2743
|2006.08.23 23:20
|sell
|1372
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8915
|2744
|2006.08.23 23:20
|sell
|1373
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.8875
|2745
|2006.08.23 23:20
|sell
|1374
|0.10
|1.8925
|0.0000
|1.8825
|2746
|2006.08.24 02:42
|t/p
|1372
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|21.29
|8354.85
|2747
|2006.08.24 05:30
|close
|1374
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8825
|9.64
|8364.50
|2748
|2006.08.24 05:30
|close
|1373
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8875
|9.64
|8374.15
|2749
|2006.08.24 05:30
|buy
|1375
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|2750
|2006.08.24 05:30
|buy
|1376
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8966
|2751
|2006.08.24 05:30
|buy
|1377
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.9016
|2752
|2006.08.24 08:25
|close
|1377
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.9016
|-9.00
|8365.15
|2753
|2006.08.24 08:25
|close
|1376
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8966
|-9.00
|8356.15
|2754
|2006.08.24 08:25
|close
|1375
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8926
|-18.00
|8338.15
|2755
|2006.08.24 08:25
|sell
|1378
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8897
|2756
|2006.08.24 08:25
|sell
|1379
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8857
|2757
|2006.08.24 08:25
|sell
|1380
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|2758
|2006.08.24 08:34
|t/p
|1378
|0.20
|1.8897
|0.0000
|1.8897
|20.00
|8358.15
|2759
|2006.08.24 10:30
|close
|1380
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8807
|-9.00
|8349.15
|2760
|2006.08.24 10:30
|close
|1379
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8857
|-9.00
|8340.15
|2761
|2006.08.24 10:30
|buy
|1381
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|2762
|2006.08.24 10:30
|buy
|1382
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8966
|2763
|2006.08.24 10:30
|buy
|1383
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.9016
|2764
|2006.08.24 10:48
|t/p
|1381
|0.20
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|20.00
|8360.15
|2765
|2006.08.24 16:01
|t/p
|1382
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|50.00
|8410.15
|2766
|2006.08.24 16:55
|close
|1383
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.9016
|10.00
|8420.15
|2767
|2006.08.24 16:55
|sell
|1384
|0.20
|1.8926
|0.0000
|1.8916
|2768
|2006.08.24 16:55
|sell
|1385
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8876
|2769
|2006.08.24 16:55
|sell
|1386
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8826
|2770
|2006.08.24 16:56
|t/p
|1384
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|20.00
|8440.15
|2771
|2006.08.24 18:15
|t/p
|1385
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8876
|50.00
|8490.15
|2772
|2006.08.24 23:35
|close
|1386
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8826
|47.00
|8537.15
|2773
|2006.08.24 23:35
|buy
|1387
|0.20
|1.8879
|0.0000
|1.8889
|2774
|2006.08.24 23:35
|buy
|1388
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8929
|2775
|2006.08.24 23:35
|buy
|1389
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8979
|2776
|2006.08.25 00:20
|close
|1389
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8979
|-13.35
|8523.80
|2777
|2006.08.25 00:20
|close
|1388
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8929
|-13.35
|8510.44
|2778
|2006.08.25 00:20
|close
|1387
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8889
|-26.70
|8483.74
|2779
|2006.08.25 00:20
|sell
|1390
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2780
|2006.08.25 00:20
|sell
|1391
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|2781
|2006.08.25 00:20
|sell
|1392
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|2782
|2006.08.25 00:35
|close
|1392
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8766
|-8.00
|8475.74
|2783
|2006.08.25 00:35
|close
|1391
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8816
|-8.00
|8467.74
|2784
|2006.08.25 00:35
|close
|1390
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8856
|-16.00
|8451.74
|2785
|2006.08.25 00:35
|buy
|1393
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|2786
|2006.08.25 00:35
|buy
|1394
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8924
|2787
|2006.08.25 00:35
|buy
|1395
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8974
|2788
|2006.08.25 02:03
|close
|1395
|0.10
|1.8856
|0.0000
|1.8974
|-18.00
|8433.74
|2789
|2006.08.25 02:03
|close
|1394
|0.10
|1.8856
|0.0000
|1.8924
|-18.00
|8415.74
|2790
|2006.08.25 02:03
|close
|1393
|0.20
|1.8856
|0.0000
|1.8884
|-36.00
|8379.74
|2791
|2006.08.25 02:03
|sell
|1396
|0.20
|1.8856
|0.0000
|1.8846
|2792
|2006.08.25 02:03
|sell
|1397
|0.10
|1.8856
|0.0000
|1.8806
|2793
|2006.08.25 02:03
|sell
|1398
|0.10
|1.8856
|0.0000
|1.8756
|2794
|2006.08.25 03:00
|close
|1398
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8756
|-19.00
|8360.74
|2795
|2006.08.25 03:00
|close
|1397
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8806
|-19.00
|8341.74
|2796
|2006.08.25 03:00
|close
|1396
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8846
|-38.00
|8303.74
|2797
|2006.08.25 03:00
|buy
|1399
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|2798
|2006.08.25 03:00
|buy
|1400
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8925
|2799
|2006.08.25 03:00
|buy
|1401
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|2800
|2006.08.25 03:11
|close
|1401
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8975
|-6.00
|8297.74
|2801
|2006.08.25 03:11
|close
|1400
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8925
|-6.00
|8291.74
|2802
|2006.08.25 03:11
|close
|1399
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8885
|-12.00
|8279.74
|2803
|2006.08.25 03:11
|sell
|1402
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8859
|2804
|2006.08.25 03:11
|sell
|1403
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8819
|2805
|2006.08.25 03:11
|sell
|1404
|0.10
|1.8869
|0.0000
|1.8769
|2806
|2006.08.25 07:14
|close
|1404
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8769
|-15.00
|8264.74
|2807
|2006.08.25 07:14
|close
|1403
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8819
|-15.00
|8249.74
|2808
|2006.08.25 07:14
|close
|1402
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8859
|-30.00
|8219.74
|2809
|2006.08.25 07:14
|buy
|1405
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8894
|2810
|2006.08.25 07:14
|buy
|1406
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8934
|2811
|2006.08.25 07:14
|buy
|1407
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2812
|2006.08.25 07:18
|close
|1407
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8984
|-9.00
|8210.74
|2813
|2006.08.25 07:18
|close
|1406
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8934
|-9.00
|8201.74
|2814
|2006.08.25 07:18
|close
|1405
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8894
|-18.00
|8183.74
|2815
|2006.08.25 07:18
|sell
|1408
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8865
|2816
|2006.08.25 07:18
|sell
|1409
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8825
|2817
|2006.08.25 07:18
|sell
|1410
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8775
|2818
|2006.08.25 07:25
|close
|1410
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8775
|-5.00
|8178.74
|2819
|2006.08.25 07:25
|close
|1409
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8825
|-5.00
|8173.74
|2820
|2006.08.25 07:25
|close
|1408
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8865
|-10.00
|8163.74
|2821
|2006.08.25 07:25
|buy
|1411
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8890
|2822
|2006.08.25 07:25
|buy
|1412
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8930
|2823
|2006.08.25 07:25
|buy
|1413
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|2824
|2006.08.25 11:29
|t/p
|1411
|0.20
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|20.00
|8183.74
|2825
|2006.08.25 14:20
|close
|1413
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8980
|-20.00
|8163.74
|2826
|2006.08.25 14:20
|close
|1412
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8930
|-20.00
|8143.74
|2827
|2006.08.25 14:20
|sell
|1414
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2828
|2006.08.25 14:20
|sell
|1415
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8810
|2829
|2006.08.25 14:20
|sell
|1416
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8760
|2830
|2006.08.25 14:24
|t/p
|1414
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|20.00
|8163.74
|2831
|2006.08.25 16:00
|close
|1416
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8760
|-23.00
|8140.74
|2832
|2006.08.25 16:00
|close
|1415
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8810
|-23.00
|8117.74
|2833
|2006.08.25 16:00
|buy
|1417
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|2834
|2006.08.25 16:00
|buy
|1418
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8933
|2835
|2006.08.25 16:00
|buy
|1419
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|2836
|2006.08.25 16:07
|close
|1419
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8983
|-16.00
|8101.74
|2837
|2006.08.25 16:07
|close
|1418
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8933
|-16.00
|8085.74
|2838
|2006.08.25 16:07
|close
|1417
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8893
|-32.00
|8053.74
|2839
|2006.08.25 16:07
|sell
|1420
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|2840
|2006.08.25 16:07
|sell
|1421
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|2841
|2006.08.25 16:07
|sell
|1422
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|2842
|2006.08.25 16:08
|t/p
|1420
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|20.00
|8073.74
|2843
|2006.08.25 17:20
|close
|1422
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8767
|-37.00
|8036.74
|2844
|2006.08.25 17:20
|close
|1421
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8817
|-37.00
|7999.74
|2845
|2006.08.25 17:20
|buy
|1423
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2846
|2006.08.25 17:20
|buy
|1424
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8954
|2847
|2006.08.25 17:20
|buy
|1425
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.9004
|2848
|2006.08.25 19:00
|close
|1425
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.9004
|-37.00
|7962.74
|2849
|2006.08.25 19:00
|close
|1424
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8954
|-37.00
|7925.74
|2850
|2006.08.25 19:00
|close
|1423
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8914
|-74.00
|7851.74
|2851
|2006.08.25 19:00
|sell
|1426
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|2852
|2006.08.25 19:00
|sell
|1427
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|2853
|2006.08.25 19:00
|sell
|1428
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|2854
|2006.08.25 20:23
|t/p
|1426
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|20.00
|7871.74
|2855
|2006.08.28 01:00
|close
|1428
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8767
|-5.79
|7865.96
|2856
|2006.08.28 01:00
|close
|1427
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8817
|-5.79
|7860.17
|2857
|2006.08.28 01:00
|buy
|1429
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|2858
|2006.08.28 01:00
|buy
|1430
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8923
|2859
|2006.08.28 01:00
|buy
|1431
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8973
|2860
|2006.08.28 02:54
|t/p
|1429
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|20.00
|7880.17
|2861
|2006.08.28 09:18
|t/p
|1430
|0.10
|1.8923
|0.0000
|1.8923
|50.00
|7930.17
|2862
|2006.08.28 15:49
|t/p
|1431
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8973
|100.00
|8030.17
|2863
|2006.08.28 18:10
|sell
|1432
|0.20
|1.8963
|0.0000
|1.8953
|2864
|2006.08.28 18:10
|sell
|1433
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8913
|2865
|2006.08.28 18:10
|sell
|1434
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|2866
|2006.08.28 18:24
|close
|1434
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8863
|-7.00
|8023.17
|2867
|2006.08.28 18:24
|close
|1433
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8913
|-7.00
|8016.17
|2868
|2006.08.28 18:24
|close
|1432
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8953
|-14.00
|8002.17
|2869
|2006.08.28 18:24
|buy
|1435
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|2870
|2006.08.28 18:24
|buy
|1436
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9020
|2871
|2006.08.28 18:24
|buy
|1437
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9070
|2872
|2006.08.28 18:29
|close
|1437
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.9070
|-3.00
|7999.17
|2873
|2006.08.28 18:29
|close
|1436
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.9020
|-3.00
|7996.17
|2874
|2006.08.28 18:29
|close
|1435
|0.20
|1.8967
|0.0000
|1.8980
|-6.00
|7990.17
|2875
|2006.08.28 18:29
|sell
|1438
|0.20
|1.8967
|0.0000
|1.8957
|2876
|2006.08.28 18:29
|sell
|1439
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.8917
|2877
|2006.08.28 18:29
|sell
|1440
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.8867
|2878
|2006.08.28 18:32
|close
|1440
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8867
|-2.00
|7988.17
|2879
|2006.08.28 18:32
|close
|1439
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8917
|-2.00
|7986.17
|2880
|2006.08.28 18:32
|close
|1438
|0.20
|1.8969
|0.0000
|1.8957
|-4.00
|7982.17
|2881
|2006.08.28 18:32
|buy
|1441
|0.20
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|2882
|2006.08.28 18:32
|buy
|1442
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9019
|2883
|2006.08.28 18:32
|buy
|1443
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9069
|2884
|2006.08.29 05:13
|t/p
|1441
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8979
|19.30
|8001.47
|2885
|2006.08.29 08:45
|close
|1443
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.9069
|3.65
|8005.12
|2886
|2006.08.29 08:45
|close
|1442
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.9019
|3.65
|8008.77
|2887
|2006.08.29 08:45
|sell
|1444
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8963
|2888
|2006.08.29 08:45
|sell
|1445
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8923
|2889
|2006.08.29 08:45
|sell
|1446
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8873
|2890
|2006.08.29 09:00
|close
|1446
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8873
|-13.00
|7995.77
|2891
|2006.08.29 09:00
|close
|1445
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8923
|-13.00
|7982.77
|2892
|2006.08.29 09:00
|close
|1444
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8963
|-26.00
|7956.77
|2893
|2006.08.29 09:00
|buy
|1447
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2894
|2006.08.29 09:00
|buy
|1448
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9036
|2895
|2006.08.29 09:00
|buy
|1449
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9086
|2896
|2006.08.29 09:19
|t/p
|1447
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8996
|20.00
|7976.77
|2897
|2006.08.29 12:18
|close
|1449
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.9086
|5.00
|7981.77
|2898
|2006.08.29 12:18
|close
|1448
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.9036
|5.00
|7986.77
|2899
|2006.08.29 12:18
|sell
|1450
|0.20
|1.8991
|0.0000
|1.8981
|2900
|2006.08.29 12:18
|sell
|1451
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.8941
|2901
|2006.08.29 12:18
|sell
|1452
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.8891
|2902
|2006.08.29 12:45
|close
|1452
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.8891
|-13.00
|7973.77
|2903
|2006.08.29 12:45
|close
|1451
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.8941
|-13.00
|7960.77
|2904
|2006.08.29 12:45
|close
|1450
|0.20
|1.9004
|0.0000
|1.8981
|-26.00
|7934.77
|2905
|2006.08.29 12:45
|buy
|1453
|0.20
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2906
|2006.08.29 12:45
|buy
|1454
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9054
|2907
|2006.08.29 12:45
|buy
|1455
|0.10
|1.9004
|0.0000
|1.9104
|2908
|2006.08.29 12:56
|close
|1455
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9104
|-7.00
|7927.77
|2909
|2006.08.29 12:56
|close
|1454
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9054
|-7.00
|7920.77
|2910
|2006.08.29 12:56
|close
|1453
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.9014
|-14.00
|7906.77
|2911
|2006.08.29 12:56
|sell
|1456
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.8987
|2912
|2006.08.29 12:56
|sell
|1457
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.8947
|2913
|2006.08.29 12:56
|sell
|1458
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.8897
|2914
|2006.08.29 14:13
|t/p
|1456
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|20.00
|7926.77
|2915
|2006.08.29 16:22
|t/p
|1457
|0.10
|1.8947
|0.0000
|1.8947
|50.00
|7976.77
|2916
|2006.08.29 20:03
|close
|1458
|0.10
|1.8935
|0.0000
|1.8897
|62.00
|8038.77
|2917
|2006.08.29 20:03
|buy
|1459
|0.20
|1.8935
|0.0000
|1.8945
|2918
|2006.08.29 20:03
|buy
|1460
|0.10
|1.8935
|0.0000
|1.8985
|2919
|2006.08.29 20:03
|buy
|1461
|0.10
|1.8935
|0.0000
|1.9035
|2920
|2006.08.29 20:05
|t/p
|1459
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8945
|20.00
|8058.77
|2921
|2006.08.29 20:36
|t/p
|1460
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|50.00
|8108.77
|2922
|2006.08.30 02:20
|close
|1461
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9035
|41.65
|8150.42
|2923
|2006.08.30 02:20
|sell
|1462
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8967
|2924
|2006.08.30 02:20
|sell
|1463
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8927
|2925
|2006.08.30 02:20
|sell
|1464
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8877
|2926
|2006.08.30 02:25
|close
|1464
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8877
|-9.00
|8141.42
|2927
|2006.08.30 02:25
|close
|1463
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8927
|-9.00
|8132.42
|2928
|2006.08.30 02:25
|close
|1462
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8967
|-18.00
|8114.42
|2929
|2006.08.30 02:25
|buy
|1465
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2930
|2006.08.30 02:25
|buy
|1466
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9036
|2931
|2006.08.30 02:25
|buy
|1467
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9086
|2932
|2006.08.30 02:26
|t/p
|1465
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8996
|20.00
|8134.42
|2933
|2006.08.30 04:20
|close
|1467
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.9086
|-3.00
|8131.42
|2934
|2006.08.30 04:20
|close
|1466
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.9036
|-3.00
|8128.42
|2935
|2006.08.30 04:20
|sell
|1468
|0.20
|1.8983
|0.0000
|1.8973
|2936
|2006.08.30 04:20
|sell
|1469
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8933
|2937
|2006.08.30 04:20
|sell
|1470
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8883
|2938
|2006.08.30 04:31
|t/p
|1468
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8973
|20.00
|8148.42
|2939
|2006.08.30 06:10
|close
|1470
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8883
|-7.00
|8141.42
|2940
|2006.08.30 06:10
|close
|1469
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8933
|-7.00
|8134.42
|2941
|2006.08.30 06:10
|buy
|1471
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2942
|2006.08.30 06:10
|buy
|1472
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9040
|2943
|2006.08.30 06:10
|buy
|1473
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9090
|2944
|2006.08.30 06:37
|t/p
|1471
|0.20
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|20.00
|8154.42
|2945
|2006.08.30 07:45
|close
|1473
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9090
|-4.00
|8150.42
|2946
|2006.08.30 07:45
|close
|1472
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9040
|-4.00
|8146.42
|2947
|2006.08.30 07:45
|sell
|1474
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|2948
|2006.08.30 07:45
|sell
|1475
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8936
|2949
|2006.08.30 07:45
|sell
|1476
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8886
|2950
|2006.08.30 07:59
|close
|1476
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8886
|-12.00
|8134.42
|2951
|2006.08.30 07:59
|close
|1475
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8936
|-12.00
|8122.42
|2952
|2006.08.30 07:59
|close
|1474
|0.20
|1.8998
|0.0000
|1.8976
|-24.00
|8098.42
|2953
|2006.08.30 07:59
|buy
|1477
|0.20
|1.8998
|0.0000
|1.9008
|2954
|2006.08.30 07:59
|buy
|1478
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.9048
|2955
|2006.08.30 07:59
|buy
|1479
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.9098
|2956
|2006.08.30 08:17
|close
|1479
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9098
|-11.00
|8087.42
|2957
|2006.08.30 08:17
|close
|1478
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9048
|-11.00
|8076.42
|2958
|2006.08.30 08:17
|close
|1477
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.9008
|-22.00
|8054.42
|2959
|2006.08.30 08:17
|sell
|1480
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|2960
|2006.08.30 08:17
|sell
|1481
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8937
|2961
|2006.08.30 08:17
|sell
|1482
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8887
|2962
|2006.08.30 08:24
|close
|1482
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8887
|-8.00
|8046.42
|2963
|2006.08.30 08:24
|close
|1481
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8937
|-8.00
|8038.42
|2964
|2006.08.30 08:24
|close
|1480
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.8977
|-16.00
|8022.42
|2965
|2006.08.30 08:24
|buy
|1483
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.9005
|2966
|2006.08.30 08:24
|buy
|1484
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9045
|2967
|2006.08.30 08:24
|buy
|1485
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9095
|2968
|2006.08.30 08:26
|close
|1485
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.9095
|-3.00
|8019.42
|2969
|2006.08.30 08:26
|close
|1484
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.9045
|-3.00
|8016.42
|2970
|2006.08.30 08:26
|close
|1483
|0.20
|1.8992
|0.0000
|1.9005
|-6.00
|8010.42
|2971
|2006.08.30 08:26
|sell
|1486
|0.20
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|2972
|2006.08.30 08:26
|sell
|1487
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8942
|2973
|2006.08.30 08:26
|sell
|1488
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8892
|2974
|2006.08.30 08:45
|close
|1488
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.8892
|-5.00
|8005.42
|2975
|2006.08.30 08:45
|close
|1487
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.8942
|-5.00
|8000.42
|2976
|2006.08.30 08:45
|close
|1486
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.8982
|-10.00
|7990.42
|2977
|2006.08.30 08:45
|buy
|1489
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|2978
|2006.08.30 08:45
|buy
|1490
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9047
|2979
|2006.08.30 08:45
|buy
|1491
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9097
|2980
|2006.08.30 08:56
|t/p
|1489
|0.20
|1.9007
|0.0000
|1.9007
|20.00
|8010.42
|2981
|2006.08.30 15:13
|t/p
|1490
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9047
|50.00
|8060.42
|2982
|2006.08.30 18:25
|close
|1491
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9097
|40.00
|8100.42
|2983
|2006.08.30 18:25
|sell
|1492
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|2984
|2006.08.30 18:25
|sell
|1493
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|2985
|2006.08.30 18:25
|sell
|1494
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|2986
|2006.08.30 18:39
|t/p
|1492
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|8120.42
|2987
|2006.08.30 20:15
|close
|1494
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8937
|-9.00
|8111.42
|2988
|2006.08.30 20:15
|close
|1493
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8987
|-9.00
|8102.42
|2989
|2006.08.30 20:15
|buy
|1495
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9056
|2990
|2006.08.30 20:15
|buy
|1496
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9096
|2991
|2006.08.30 20:15
|buy
|1497
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9146
|2992
|2006.08.31 00:10
|close
|1497
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9146
|-9.05
|8093.37
|2993
|2006.08.31 00:10
|close
|1496
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9096
|-9.05
|8084.32
|2994
|2006.08.31 00:10
|close
|1495
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9056
|-18.10
|8066.22
|2995
|2006.08.31 00:10
|sell
|1498
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2996
|2006.08.31 00:10
|sell
|1499
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8988
|2997
|2006.08.31 00:10
|sell
|1500
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8938
|2998
|2006.08.31 00:15
|close
|1500
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8938
|-5.00
|8061.22
|2999
|2006.08.31 00:15
|close
|1499
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8988
|-5.00
|8056.22
|3000
|2006.08.31 00:15
|close
|1498
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9028
|-10.00
|8046.22
|3001
|2006.08.31 00:15
|buy
|1501
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|3002
|2006.08.31 00:15
|buy
|1502
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9093
|3003
|2006.08.31 00:15
|buy
|1503
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9143
|3004
|2006.08.31 00:24
|close
|1503
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9143
|-6.00
|8040.22
|3005
|2006.08.31 00:24
|close
|1502
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9093
|-6.00
|8034.22
|3006
|2006.08.31 00:24
|close
|1501
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9053
|-12.00
|8022.22
|3007
|2006.08.31 00:24
|sell
|1504
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|3008
|2006.08.31 00:24
|sell
|1505
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|3009
|2006.08.31 00:24
|sell
|1506
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|3010
|2006.08.31 00:25
|close
|1506
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8937
|-8.00
|8014.22
|3011
|2006.08.31 00:25
|close
|1505
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8987
|-8.00
|8006.22
|3012
|2006.08.31 00:25
|close
|1504
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9027
|-16.00
|7990.22
|3013
|2006.08.31 00:25
|buy
|1507
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9055
|3014
|2006.08.31 00:25
|buy
|1508
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9095
|3015
|2006.08.31 00:25
|buy
|1509
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|3016
|2006.08.31 06:00
|close
|1509
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9145
|-4.00
|7986.22
|3017
|2006.08.31 06:00
|close
|1508
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9095
|-4.00
|7982.22
|3018
|2006.08.31 06:00
|close
|1507
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9055
|-8.00
|7974.22
|3019
|2006.08.31 06:00
|sell
|1510
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9031
|3020
|2006.08.31 06:00
|sell
|1511
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8991
|3021
|2006.08.31 06:00
|sell
|1512
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8941
|3022
|2006.08.31 08:05
|close
|1512
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.8941
|-7.00
|7967.22
|3023
|2006.08.31 08:05
|close
|1511
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.8991
|-7.00
|7960.22
|3024
|2006.08.31 08:05
|close
|1510
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9031
|-14.00
|7946.22
|3025
|2006.08.31 08:05
|buy
|1513
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9058
|3026
|2006.08.31 08:05
|buy
|1514
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9098
|3027
|2006.08.31 08:05
|buy
|1515
|0.10
|1.9048
|0.0000
|1.9148
|3028
|2006.08.31 08:21
|t/p
|1513
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|20.00
|7966.22
|3029
|2006.08.31 15:40
|close
|1515
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9148
|8.00
|7974.22
|3030
|2006.08.31 15:40
|close
|1514
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9098
|8.00
|7982.22
|3031
|2006.08.31 15:40
|sell
|1516
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|3032
|2006.08.31 15:40
|sell
|1517
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9006
|3033
|2006.08.31 15:40
|sell
|1518
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8956
|3034
|2006.08.31 15:43
|t/p
|1516
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|20.00
|8002.22
|3035
|2006.08.31 16:28
|t/p
|1517
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|50.00
|8052.22
|3036
|2006.08.31 20:30
|close
|1518
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8956
|19.00
|8071.22
|3037
|2006.08.31 20:30
|buy
|1519
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9047
|3038
|2006.08.31 20:30
|buy
|1520
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9087
|3039
|2006.08.31 20:30
|buy
|1521
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9137
|3040
|2006.08.31 20:54
|t/p
|1519
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9047
|20.00
|8091.22
|3041
|2006.09.01 00:15
|close
|1521
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9137
|-3.35
|8087.87
|3042
|2006.09.01 00:15
|close
|1520
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9087
|-3.35
|8084.52
|3043
|2006.09.01 00:15
|sell
|1522
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9024
|3044
|2006.09.01 00:15
|sell
|1523
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8984
|3045
|2006.09.01 00:15
|sell
|1524
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8934
|3046
|2006.09.01 00:17
|t/p
|1522
|0.20
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|20.00
|8104.52
|3047
|2006.09.01 02:05
|close
|1524
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8934
|-4.00
|8100.52
|3048
|2006.09.01 02:05
|close
|1523
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8984
|-4.00
|8096.52
|3049
|2006.09.01 02:05
|buy
|1525
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3050
|2006.09.01 02:05
|buy
|1526
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9088
|3051
|2006.09.01 02:05
|buy
|1527
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9138
|3052
|2006.09.01 03:55
|close
|1527
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.9138
|-7.00
|8089.52
|3053
|2006.09.01 03:55
|close
|1526
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.9088
|-7.00
|8082.52
|3054
|2006.09.01 03:55
|close
|1525
|0.20
|1.9031
|0.0000
|1.9048
|-14.00
|8068.52
|3055
|2006.09.01 03:55
|sell
|1528
|0.20
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|3056
|2006.09.01 03:55
|sell
|1529
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.8981
|3057
|2006.09.01 03:55
|sell
|1530
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.8931
|3058
|2006.09.01 04:04
|close
|1530
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8931
|-5.00
|8063.52
|3059
|2006.09.01 04:04
|close
|1529
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8981
|-5.00
|8058.52
|3060
|2006.09.01 04:04
|close
|1528
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9021
|-10.00
|8048.52
|3061
|2006.09.01 04:04
|buy
|1531
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9046
|3062
|2006.09.01 04:04
|buy
|1532
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9086
|3063
|2006.09.01 04:04
|buy
|1533
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9136
|3064
|2006.09.01 04:10
|close
|1533
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9136
|-1.00
|8047.52
|3065
|2006.09.01 04:10
|close
|1532
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9086
|-1.00
|8046.52
|3066
|2006.09.01 04:10
|close
|1531
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9046
|-2.00
|8044.52
|3067
|2006.09.01 04:10
|sell
|1534
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|3068
|2006.09.01 04:10
|sell
|1535
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8985
|3069
|2006.09.01 04:10
|sell
|1536
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8935
|3070
|2006.09.01 04:15
|close
|1536
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8935
|-1.00
|8043.52
|3071
|2006.09.01 04:15
|close
|1535
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8985
|-1.00
|8042.52
|3072
|2006.09.01 04:15
|close
|1534
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9025
|-2.00
|8040.52
|3073
|2006.09.01 04:15
|buy
|1537
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9046
|3074
|2006.09.01 04:15
|buy
|1538
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9086
|3075
|2006.09.01 04:15
|buy
|1539
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9136
|3076
|2006.09.01 04:20
|close
|1539
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9136
|-1.00
|8039.52
|3077
|2006.09.01 04:20
|close
|1538
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9086
|-1.00
|8038.52
|3078
|2006.09.01 04:20
|close
|1537
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9046
|-2.00
|8036.52
|3079
|2006.09.01 04:20
|sell
|1540
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|3080
|2006.09.01 04:20
|sell
|1541
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8985
|3081
|2006.09.01 04:20
|sell
|1542
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8935
|3082
|2006.09.01 06:14
|close
|1542
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8935
|-5.00
|8031.52
|3083
|2006.09.01 06:14
|close
|1541
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8985
|-5.00
|8026.52
|3084
|2006.09.01 06:14
|close
|1540
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9025
|-10.00
|8016.52
|3085
|2006.09.01 06:14
|buy
|1543
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|3086
|2006.09.01 06:14
|buy
|1544
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9090
|3087
|2006.09.01 06:14
|buy
|1545
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|3088
|2006.09.01 09:16
|close
|1545
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9140
|-6.00
|8010.52
|3089
|2006.09.01 09:16
|close
|1544
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9090
|-6.00
|8004.52
|3090
|2006.09.01 09:16
|close
|1543
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9050
|-12.00
|7992.52
|3091
|2006.09.01 09:16
|sell
|1546
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9024
|3092
|2006.09.01 09:16
|sell
|1547
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8984
|3093
|2006.09.01 09:16
|sell
|1548
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8934
|3094
|2006.09.01 10:40
|close
|1548
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8934
|-11.00
|7981.52
|3095
|2006.09.01 10:40
|close
|1547
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8984
|-11.00
|7970.52
|3096
|2006.09.01 10:40
|close
|1546
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9024
|-22.00
|7948.52
|3097
|2006.09.01 10:40
|buy
|1549
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9055
|3098
|2006.09.01 10:40
|buy
|1550
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9095
|3099
|2006.09.01 10:40
|buy
|1551
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|3100
|2006.09.01 11:54
|close
|1551
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9145
|-12.00
|7936.52
|3101
|2006.09.01 11:54
|close
|1550
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9095
|-12.00
|7924.52
|3102
|2006.09.01 11:54
|close
|1549
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9055
|-24.00
|7900.52
|3103
|2006.09.01 11:54
|sell
|1552
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3104
|2006.09.01 11:54
|sell
|1553
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3105
|2006.09.01 11:54
|sell
|1554
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3106
|2006.09.01 13:25
|close
|1554
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8933
|-7.00
|7893.52
|3107
|2006.09.01 13:25
|close
|1553
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8983
|-7.00
|7886.52
|3108
|2006.09.01 13:25
|close
|1552
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9023
|-14.00
|7872.52
|3109
|2006.09.01 13:25
|buy
|1555
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|3110
|2006.09.01 13:25
|buy
|1556
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9090
|3111
|2006.09.01 13:25
|buy
|1557
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|3112
|2006.09.01 13:47
|t/p
|1555
|0.20
|1.9050
|0.0000
|1.9050
|20.00
|7892.52
|3113
|2006.09.01 14:30
|close
|1557
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.9140
|-21.00
|7871.52
|3114
|2006.09.01 14:30
|close
|1556
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.9090
|-21.00
|7850.52
|3115
|2006.09.01 14:30
|sell
|1558
|0.20
|1.9019
|0.0000
|1.9009
|3116
|2006.09.01 14:30
|sell
|1559
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.8969
|3117
|2006.09.01 14:30
|sell
|1560
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.8919
|3118
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1558
|0.20
|1.9009
|0.0000
|1.9009
|20.00
|7870.52
|3119
|2006.09.01 14:52
|t/p
|1559
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8969
|50.00
|7920.52
|3120
|2006.09.01 16:45
|close
|1560
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.8919
|1.00
|7921.52
|3121
|2006.09.01 16:45
|buy
|1561
|0.20
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|3122
|2006.09.01 16:45
|buy
|1562
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.9068
|3123
|2006.09.01 16:45
|buy
|1563
|0.10
|1.9018
|0.0000
|1.9118
|3124
|2006.09.01 16:58
|t/p
|1561
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|20.00
|7941.52
|3125
|2006.09.04 01:00
|t/p
|1562
|0.10
|1.9068
|0.0000
|1.9068
|49.65
|7991.17
|3126
|2006.09.04 08:20
|close
|1563
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9118
|47.65
|8038.82
|3127
|2006.09.04 08:20
|sell
|1564
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9056
|3128
|2006.09.04 08:20
|sell
|1565
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9016
|3129
|2006.09.04 08:20
|sell
|1566
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.8966
|3130
|2006.09.04 08:58
|t/p
|1564
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9056
|20.00
|8058.82
|3131
|2006.09.04 12:56
|close
|1566
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.8966
|8.00
|8066.82
|3132
|2006.09.04 12:56
|close
|1565
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9016
|8.00
|8074.82
|3133
|2006.09.04 12:56
|buy
|1567
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9068
|3134
|2006.09.04 12:56
|buy
|1568
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9108
|3135
|2006.09.04 12:56
|buy
|1569
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9158
|3136
|2006.09.04 14:17
|close
|1569
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9158
|-21.00
|8053.82
|3137
|2006.09.04 14:17
|close
|1568
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9108
|-21.00
|8032.82
|3138
|2006.09.04 14:17
|close
|1567
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9068
|-42.00
|7990.82
|3139
|2006.09.04 14:17
|sell
|1570
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|3140
|2006.09.04 14:17
|sell
|1571
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|3141
|2006.09.04 14:17
|sell
|1572
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|3142
|2006.09.04 15:50
|close
|1572
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8937
|-19.00
|7971.82
|3143
|2006.09.04 15:50
|close
|1571
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8987
|-19.00
|7952.82
|3144
|2006.09.04 15:50
|close
|1570
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9027
|-38.00
|7914.82
|3145
|2006.09.04 15:50
|buy
|1573
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3146
|2006.09.04 15:50
|buy
|1574
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9106
|3147
|2006.09.04 15:50
|buy
|1575
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|3148
|2006.09.04 16:43
|t/p
|1573
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|20.00
|7934.82
|3149
|2006.09.04 17:15
|close
|1575
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9156
|-12.00
|7922.82
|3150
|2006.09.04 17:15
|close
|1574
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9106
|-12.00
|7910.82
|3151
|2006.09.04 17:15
|sell
|1576
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|3152
|2006.09.04 17:15
|sell
|1577
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8994
|3153
|2006.09.04 17:15
|sell
|1578
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8944
|3154
|2006.09.04 18:19
|t/p
|1576
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|20.00
|7930.82
|3155
|2006.09.04 19:05
|close
|1578
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8944
|-15.00
|7915.82
|3156
|2006.09.04 19:05
|close
|1577
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8994
|-15.00
|7900.82
|3157
|2006.09.04 19:05
|buy
|1579
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|3158
|2006.09.04 19:05
|buy
|1580
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9109
|3159
|2006.09.04 19:05
|buy
|1581
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9159
|3160
|2006.09.04 20:20
|close
|1581
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9159
|-13.00
|7887.82
|3161
|2006.09.04 20:20
|close
|1580
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9109
|-13.00
|7874.82
|3162
|2006.09.04 20:20
|close
|1579
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9069
|-26.00
|7848.82
|3163
|2006.09.04 20:20
|sell
|1582
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|3164
|2006.09.04 20:20
|sell
|1583
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8996
|3165
|2006.09.04 20:20
|sell
|1584
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8946
|3166
|2006.09.04 20:25
|close
|1584
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8946
|-9.00
|7839.82
|3167
|2006.09.04 20:25
|close
|1583
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8996
|-9.00
|7830.82
|3168
|2006.09.04 20:25
|close
|1582
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9036
|-18.00
|7812.82
|3169
|2006.09.04 20:25
|buy
|1585
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|3170
|2006.09.04 20:25
|buy
|1586
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|3171
|2006.09.04 20:25
|buy
|1587
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|3172
|2006.09.04 22:22
|t/p
|1585
|0.20
|1.9065
|0.0000
|1.9065
|20.00
|7832.82
|3173
|2006.09.05 00:06
|close
|1587
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9155
|0.65
|7833.47
|3174
|2006.09.05 00:06
|close
|1586
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9105
|0.65
|7834.12
|3175
|2006.09.05 00:06
|sell
|1588
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|3176
|2006.09.05 00:06
|sell
|1589
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9006
|3177
|2006.09.05 00:06
|sell
|1590
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8956
|3178
|2006.09.05 01:06
|t/p
|1588
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|20.00
|7854.12
|3179
|2006.09.05 07:40
|close
|1590
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8956
|16.00
|7870.12
|3180
|2006.09.05 07:40
|close
|1589
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9006
|16.00
|7886.12
|3181
|2006.09.05 07:40
|buy
|1591
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|3182
|2006.09.05 07:40
|buy
|1592
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9090
|3183
|2006.09.05 07:40
|buy
|1593
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|3184
|2006.09.05 07:53
|close
|1593
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9140
|-7.00
|7879.12
|3185
|2006.09.05 07:53
|close
|1592
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9090
|-7.00
|7872.12
|3186
|2006.09.05 07:53
|close
|1591
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9050
|-14.00
|7858.12
|3187
|2006.09.05 07:53
|sell
|1594
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3188
|2006.09.05 07:53
|sell
|1595
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3189
|2006.09.05 07:53
|sell
|1596
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3190
|2006.09.05 08:37
|t/p
|1594
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9023
|20.00
|7878.12
|3191
|2006.09.05 09:38
|t/p
|1595
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8983
|50.00
|7928.12
|3192
|2006.09.05 12:05
|close
|1596
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.8933
|33.00
|7961.12
|3193
|2006.09.05 12:05
|buy
|1597
|0.20
|1.9000
|0.0000
|1.9010
|3194
|2006.09.05 12:05
|buy
|1598
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9050
|3195
|2006.09.05 12:05
|buy
|1599
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9100
|3196
|2006.09.05 14:05
|close
|1599
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.9100
|-15.00
|7946.12
|3197
|2006.09.05 14:05
|close
|1598
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.9050
|-15.00
|7931.12
|3198
|2006.09.05 14:05
|close
|1597
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.9010
|-30.00
|7901.12
|3199
|2006.09.05 14:05
|sell
|1600
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|3200
|2006.09.05 14:05
|sell
|1601
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8935
|3201
|2006.09.05 14:05
|sell
|1602
|0.10
|1.8985
|0.0000
|1.8885
|3202
|2006.09.05 14:27
|t/p
|1600
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|20.00
|7921.12
|3203
|2006.09.05 16:23
|t/p
|1601
|0.10
|1.8935
|0.0000
|1.8935
|50.00
|7971.12
|3204
|2006.09.05 20:43
|close
|1602
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8885
|47.00
|8018.12
|3205
|2006.09.05 20:43
|buy
|1603
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|3206
|2006.09.05 20:43
|buy
|1604
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8988
|3207
|2006.09.05 20:43
|buy
|1605
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|3208
|2006.09.05 22:15
|t/p
|1603
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|20.00
|8038.12
|3209
|2006.09.06 08:00
|close
|1605
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9038
|0.65
|8038.77
|3210
|2006.09.06 08:00
|close
|1604
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8988
|0.65
|8039.42
|3211
|2006.09.06 08:00
|sell
|1606
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|3212
|2006.09.06 08:00
|sell
|1607
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8889
|3213
|2006.09.06 08:00
|sell
|1608
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8839
|3214
|2006.09.06 09:31
|t/p
|1606
|0.20
|1.8929
|0.0000
|1.8929
|20.00
|8059.42
|3215
|2006.09.06 11:11
|t/p
|1607
|0.10
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|50.00
|8109.42
|3216
|2006.09.06 13:27
|t/p
|1608
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|100.00
|8209.42
|3217
|2006.09.06 20:00
|buy
|1609
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|3218
|2006.09.06 20:00
|buy
|1610
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8878
|3219
|2006.09.06 20:00
|buy
|1611
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8928
|3220
|2006.09.06 20:12
|t/p
|1609
|0.20
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|20.00
|8229.42
|3221
|2006.09.07 06:05
|close
|1611
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8928
|22.95
|8252.37
|3222
|2006.09.07 06:05
|close
|1610
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8878
|22.95
|8275.32
|3223
|2006.09.07 06:05
|sell
|1612
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3224
|2006.09.07 06:05
|sell
|1613
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8802
|3225
|2006.09.07 06:05
|sell
|1614
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8752
|3226
|2006.09.07 07:44
|t/p
|1612
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|20.00
|8295.32
|3227
|2006.09.07 09:20
|close
|1614
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8752
|4.00
|8299.32
|3228
|2006.09.07 09:20
|close
|1613
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8802
|4.00
|8303.32
|3229
|2006.09.07 09:20
|buy
|1615
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|3230
|2006.09.07 09:20
|buy
|1616
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8898
|3231
|2006.09.07 09:20
|buy
|1617
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8948
|3232
|2006.09.07 09:23
|t/p
|1615
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|20.00
|8323.32
|3233
|2006.09.07 09:45
|close
|1617
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8948
|-23.00
|8300.32
|3234
|2006.09.07 09:45
|close
|1616
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8898
|-23.00
|8277.32
|3235
|2006.09.07 09:45
|sell
|1618
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|3236
|2006.09.07 09:45
|sell
|1619
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8775
|3237
|2006.09.07 09:45
|sell
|1620
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|3238
|2006.09.07 09:46
|t/p
|1618
|0.20
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|20.00
|8297.32
|3239
|2006.09.07 13:06
|t/p
|1619
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|50.00
|8347.32
|3240
|2006.09.07 14:44
|t/p
|1620
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8725
|100.00
|8447.32
|3241
|2006.09.07 17:08
|buy
|1621
|0.20
|1.8748
|0.0000
|1.8758
|3242
|2006.09.07 17:08
|buy
|1622
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8798
|3243
|2006.09.07 17:08
|buy
|1623
|0.10
|1.8748
|0.0000
|1.8848
|3244
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1621
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|20.00
|8467.32
|3245
|2006.09.07 21:15
|close
|1623
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8848
|1.00
|8468.32
|3246
|2006.09.07 21:15
|close
|1622
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8798
|1.00
|8469.32
|3247
|2006.09.07 21:15
|sell
|1624
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|3248
|2006.09.07 21:15
|sell
|1625
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8699
|3249
|2006.09.07 21:15
|sell
|1626
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|3250
|2006.09.07 22:24
|t/p
|1624
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|20.00
|8489.32
|3251
|2006.09.07 23:20
|close
|1626
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8649
|-8.00
|8481.32
|3252
|2006.09.07 23:20
|close
|1625
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8699
|-8.00
|8473.32
|3253
|2006.09.07 23:20
|buy
|1627
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|3254
|2006.09.07 23:20
|buy
|1628
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8807
|3255
|2006.09.07 23:20
|buy
|1629
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8857
|3256
|2006.09.07 23:47
|t/p
|1627
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8767
|20.00
|8493.32
|3257
|2006.09.08 02:10
|close
|1629
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8857
|-18.35
|8474.97
|3258
|2006.09.08 02:10
|close
|1628
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8807
|-18.35
|8456.62
|3259
|2006.09.08 02:10
|sell
|1630
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8729
|3260
|2006.09.08 02:10
|sell
|1631
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8689
|3261
|2006.09.08 02:10
|sell
|1632
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8639
|3262
|2006.09.08 02:57
|t/p
|1630
|0.20
|1.8729
|0.0000
|1.8729
|20.00
|8476.62
|3263
|2006.09.08 04:35
|close
|1632
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8639
|-7.00
|8469.62
|3264
|2006.09.08 04:35
|close
|1631
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8689
|-7.00
|8462.62
|3265
|2006.09.08 04:35
|buy
|1633
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|3266
|2006.09.08 04:35
|buy
|1634
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|3267
|2006.09.08 04:35
|buy
|1635
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|3268
|2006.09.08 05:20
|close
|1635
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8846
|-10.00
|8452.62
|3269
|2006.09.08 05:20
|close
|1634
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8796
|-10.00
|8442.62
|3270
|2006.09.08 05:20
|close
|1633
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8756
|-20.00
|8422.62
|3271
|2006.09.08 05:20
|sell
|1636
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|3272
|2006.09.08 05:20
|sell
|1637
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8686
|3273
|2006.09.08 05:20
|sell
|1638
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8636
|3274
|2006.09.08 06:07
|close
|1638
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8636
|-4.00
|8418.62
|3275
|2006.09.08 06:07
|close
|1637
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8686
|-4.00
|8414.62
|3276
|2006.09.08 06:07
|close
|1636
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8726
|-8.00
|8406.62
|3277
|2006.09.08 06:07
|buy
|1639
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8750
|3278
|2006.09.08 06:07
|buy
|1640
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8790
|3279
|2006.09.08 06:07
|buy
|1641
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8840
|3280
|2006.09.08 07:14
|t/p
|1639
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8750
|20.00
|8426.62
|3281
|2006.09.08 07:45
|close
|1641
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8840
|-10.00
|8416.62
|3282
|2006.09.08 07:45
|close
|1640
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8790
|-10.00
|8406.62
|3283
|2006.09.08 07:45
|sell
|1642
|0.20
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|3284
|2006.09.08 07:45
|sell
|1643
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8680
|3285
|2006.09.08 07:45
|sell
|1644
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8630
|3286
|2006.09.08 09:16
|t/p
|1642
|0.20
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|20.00
|8426.62
|3287
|2006.09.08 14:36
|t/p
|1643
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|50.00
|8476.62
|3288
|2006.09.08 16:23
|t/p
|1644
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8630
|100.00
|8576.62
|3289
|2006.09.08 18:50
|buy
|1645
|0.20
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|3290
|2006.09.08 18:50
|buy
|1646
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8710
|3291
|2006.09.08 18:50
|buy
|1647
|0.10
|1.8660
|0.0000
|1.8760
|3292
|2006.09.08 19:55
|close
|1647
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8760
|-10.00
|8566.62
|3293
|2006.09.08 19:55
|close
|1646
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8710
|-10.00
|8556.62
|3294
|2006.09.08 19:55
|close
|1645
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8670
|-20.00
|8536.62
|3295
|2006.09.08 19:55
|sell
|1648
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|3296
|2006.09.08 19:55
|sell
|1649
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8600
|3297
|2006.09.08 19:55
|sell
|1650
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|3298
|2006.09.08 20:00
|close
|1650
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8550
|-5.00
|8531.62
|3299
|2006.09.08 20:00
|close
|1649
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8600
|-5.00
|8526.62
|3300
|2006.09.08 20:00
|close
|1648
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8640
|-10.00
|8516.62
|3301
|2006.09.08 20:00
|buy
|1651
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|3302
|2006.09.08 20:00
|buy
|1652
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8705
|3303
|2006.09.08 20:00
|buy
|1653
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8755
|3304
|2006.09.08 21:30
|close
|1653
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8755
|-5.00
|8511.62
|3305
|2006.09.08 21:30
|close
|1652
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8705
|-5.00
|8506.62
|3306
|2006.09.08 21:30
|close
|1651
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8665
|-10.00
|8496.62
|3307
|2006.09.08 21:30
|sell
|1654
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|3308
|2006.09.08 21:30
|sell
|1655
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8600
|3309
|2006.09.08 21:30
|sell
|1656
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|3310
|2006.09.11 01:05
|close
|1656
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8550
|-6.79
|8489.84
|3311
|2006.09.11 01:05
|close
|1655
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8600
|-6.79
|8483.05
|3312
|2006.09.11 01:05
|close
|1654
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8640
|-13.57
|8469.48
|3313
|2006.09.11 01:05
|buy
|1657
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8667
|3314
|2006.09.11 01:05
|buy
|1658
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8707
|3315
|2006.09.11 01:05
|buy
|1659
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8757
|3316
|2006.09.11 01:54
|t/p
|1657
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|20.00
|8489.48
|3317
|2006.09.11 03:00
|close
|1659
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8757
|-17.00
|8472.48
|3318
|2006.09.11 03:00
|close
|1658
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8707
|-17.00
|8455.48
|3319
|2006.09.11 03:00
|sell
|1660
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8630
|3320
|2006.09.11 03:00
|sell
|1661
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8590
|3321
|2006.09.11 03:00
|sell
|1662
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8540
|3322
|2006.09.11 05:38
|close
|1662
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8540
|-14.00
|8441.48
|3323
|2006.09.11 05:38
|close
|1661
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8590
|-14.00
|8427.48
|3324
|2006.09.11 05:38
|close
|1660
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8630
|-28.00
|8399.48
|3325
|2006.09.11 05:38
|buy
|1663
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|3326
|2006.09.11 05:38
|buy
|1664
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8704
|3327
|2006.09.11 05:38
|buy
|1665
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8754
|3328
|2006.09.11 07:06
|t/p
|1663
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8664
|20.00
|8419.48
|3329
|2006.09.11 08:25
|close
|1665
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8754
|-3.00
|8416.48
|3330
|2006.09.11 08:25
|close
|1664
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8704
|-3.00
|8413.48
|3331
|2006.09.11 08:25
|sell
|1666
|0.20
|1.8651
|0.0000
|1.8641
|3332
|2006.09.11 08:25
|sell
|1667
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8601
|3333
|2006.09.11 08:25
|sell
|1668
|0.10
|1.8651
|0.0000
|1.8551
|3334
|2006.09.11 09:20
|close
|1668
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8551
|-16.00
|8397.48
|3335
|2006.09.11 09:20
|close
|1667
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8601
|-16.00
|8381.48
|3336
|2006.09.11 09:20
|close
|1666
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8641
|-32.00
|8349.48
|3337
|2006.09.11 09:20
|buy
|1669
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8677
|3338
|2006.09.11 09:20
|buy
|1670
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8717
|3339
|2006.09.11 09:20
|buy
|1671
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8767
|3340
|2006.09.11 10:03
|t/p
|1669
|0.20
|1.8677
|0.0000
|1.8677
|20.00
|8369.48
|3341
|2006.09.11 11:05
|close
|1671
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8767
|-17.00
|8352.48
|3342
|2006.09.11 11:05
|close
|1670
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8717
|-17.00
|8335.48
|3343
|2006.09.11 11:05
|sell
|1672
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|3344
|2006.09.11 11:05
|sell
|1673
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8600
|3345
|2006.09.11 11:05
|sell
|1674
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|3346
|2006.09.11 11:20
|t/p
|1672
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|20.00
|8355.48
|3347
|2006.09.11 12:05
|close
|1674
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8550
|-29.00
|8326.48
|3348
|2006.09.11 12:05
|close
|1673
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8600
|-29.00
|8297.48
|3349
|2006.09.11 12:05
|buy
|1675
|0.20
|1.8679
|0.0000
|1.8689
|3350
|2006.09.11 12:05
|buy
|1676
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8729
|3351
|2006.09.11 12:05
|buy
|1677
|0.10
|1.8679
|0.0000
|1.8779
|3352
|2006.09.11 12:57
|close
|1677
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8779
|-22.00
|8275.48
|3353
|2006.09.11 12:57
|close
|1676
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8729
|-22.00
|8253.48
|3354
|2006.09.11 12:57
|close
|1675
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8689
|-44.00
|8209.48
|3355
|2006.09.11 12:57
|sell
|1678
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8647
|3356
|2006.09.11 12:57
|sell
|1679
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8607
|3357
|2006.09.11 12:57
|sell
|1680
|0.10
|1.8657
|0.0000
|1.8557
|3358
|2006.09.11 13:05
|t/p
|1678
|0.20
|1.8647
|0.0000
|1.8647
|20.00
|8229.48
|3359
|2006.09.11 16:09
|t/p
|1679
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8607
|50.00
|8279.48
|3360
|2006.09.11 19:05
|close
|1680
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8557
|15.00
|8294.48
|3361
|2006.09.11 19:05
|buy
|1681
|0.20
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|3362
|2006.09.11 19:05
|buy
|1682
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8692
|3363
|2006.09.11 19:05
|buy
|1683
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8742
|3364
|2006.09.11 21:05
|t/p
|1681
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8652
|20.00
|8314.48
|3365
|2006.09.12 06:27
|t/p
|1682
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|49.65
|8364.13
|3366
|2006.09.12 08:00
|close
|1683
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8742
|38.65
|8402.78
|3367
|2006.09.12 08:00
|sell
|1684
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8671
|3368
|2006.09.12 08:00
|sell
|1685
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8631
|3369
|2006.09.12 08:00
|sell
|1686
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8581
|3370
|2006.09.12 08:08
|t/p
|1684
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|20.00
|8422.78
|3371
|2006.09.12 10:40
|close
|1686
|0.10
|1.8721
|0.0000
|1.8581
|-40.00
|8382.78
|3372
|2006.09.12 10:40
|close
|1685
|0.10
|1.8721
|0.0000
|1.8631
|-40.00
|8342.78
|3373
|2006.09.12 10:40
|buy
|1687
|0.20
|1.8721
|0.0000
|1.8731
|3374
|2006.09.12 10:40
|buy
|1688
|0.10
|1.8721
|0.0000
|1.8771
|3375
|2006.09.12 10:40
|buy
|1689
|0.10
|1.8721
|0.0000
|1.8821
|3376
|2006.09.12 11:07
|t/p
|1687
|0.20
|1.8731
|0.0000
|1.8731
|20.00
|8362.78
|3377
|2006.09.12 14:40
|close
|1689
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8821
|5.00
|8367.78
|3378
|2006.09.12 14:40
|close
|1688
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8771
|5.00
|8372.78
|3379
|2006.09.12 14:40
|sell
|1690
|0.20
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|3380
|2006.09.12 14:40
|sell
|1691
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8676
|3381
|2006.09.12 14:40
|sell
|1692
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8626
|3382
|2006.09.12 16:17
|t/p
|1690
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|20.00
|8392.78
|3383
|2006.09.12 16:48
|close
|1692
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8626
|-19.00
|8373.78
|3384
|2006.09.12 16:48
|close
|1691
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8676
|-19.00
|8354.78
|3385
|2006.09.12 16:48
|buy
|1693
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|3386
|2006.09.12 16:48
|buy
|1694
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8795
|3387
|2006.09.12 16:48
|buy
|1695
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8845
|3388
|2006.09.12 16:55
|t/p
|1693
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|20.00
|8374.78
|3389
|2006.09.12 18:35
|close
|1695
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8845
|-11.00
|8363.78
|3390
|2006.09.12 18:35
|close
|1694
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8795
|-11.00
|8352.78
|3391
|2006.09.12 18:35
|sell
|1696
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|3392
|2006.09.12 18:35
|sell
|1697
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8684
|3393
|2006.09.12 18:35
|sell
|1698
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8634
|3394
|2006.09.12 20:08
|t/p
|1696
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|20.00
|8372.78
|3395
|2006.09.12 21:07
|close
|1698
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8634
|-11.00
|8361.78
|3396
|2006.09.12 21:07
|close
|1697
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8684
|-11.00
|8350.78
|3397
|2006.09.12 21:07
|buy
|1699
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|3398
|2006.09.12 21:07
|buy
|1700
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8795
|3399
|2006.09.12 21:07
|buy
|1701
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8845
|3400
|2006.09.12 22:06
|t/p
|1699
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|20.00
|8370.78
|3401
|2006.09.12 23:14
|close
|1701
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8845
|-11.00
|8359.78
|3402
|2006.09.12 23:14
|close
|1700
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8795
|-11.00
|8348.78
|3403
|2006.09.12 23:14
|sell
|1702
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|3404
|2006.09.12 23:14
|sell
|1703
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8684
|3405
|2006.09.12 23:14
|sell
|1704
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8634
|3406
|2006.09.13 01:05
|close
|1704
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8634
|-15.79
|8333.00
|3407
|2006.09.13 01:05
|close
|1703
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8684
|-15.79
|8317.21
|3408
|2006.09.13 01:05
|close
|1702
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8724
|-31.57
|8285.64
|3409
|2006.09.13 01:05
|buy
|1705
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|3410
|2006.09.13 01:05
|buy
|1706
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8800
|3411
|2006.09.13 01:05
|buy
|1707
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|3412
|2006.09.13 01:20
|close
|1707
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8850
|-11.00
|8274.64
|3413
|2006.09.13 01:20
|close
|1706
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8800
|-11.00
|8263.64
|3414
|2006.09.13 01:20
|close
|1705
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8760
|-22.00
|8241.64
|3415
|2006.09.13 01:20
|sell
|1708
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8729
|3416
|2006.09.13 01:20
|sell
|1709
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8689
|3417
|2006.09.13 01:20
|sell
|1710
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8639
|3418
|2006.09.13 02:13
|t/p
|1708
|0.20
|1.8729
|0.0000
|1.8729
|20.00
|8261.64
|3419
|2006.09.13 05:55
|close
|1710
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8639
|15.00
|8276.64
|3420
|2006.09.13 05:55
|close
|1709
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8689
|15.00
|8291.64
|3421
|2006.09.13 05:55
|buy
|1711
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8734
|3422
|2006.09.13 05:55
|buy
|1712
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8774
|3423
|2006.09.13 05:55
|buy
|1713
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8824
|3424
|2006.09.13 06:25
|t/p
|1711
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|20.00
|8311.64
|3425
|2006.09.13 11:10
|close
|1713
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8824
|8.00
|8319.64
|3426
|2006.09.13 11:10
|close
|1712
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8774
|8.00
|8327.64
|3427
|2006.09.13 11:10
|sell
|1714
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|3428
|2006.09.13 11:10
|sell
|1715
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8682
|3429
|2006.09.13 11:10
|sell
|1716
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8632
|3430
|2006.09.13 11:12
|t/p
|1714
|0.20
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|20.00
|8347.64
|3431
|2006.09.13 12:55
|close
|1716
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8632
|-10.00
|8337.64
|3432
|2006.09.13 12:55
|close
|1715
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8682
|-10.00
|8327.64
|3433
|2006.09.13 12:55
|buy
|1717
|0.20
|1.8742
|0.0000
|1.8752
|3434
|2006.09.13 12:55
|buy
|1718
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8792
|3435
|2006.09.13 12:55
|buy
|1719
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8842
|3436
|2006.09.13 13:58
|t/p
|1717
|0.20
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|20.00
|8347.64
|3437
|2006.09.13 14:20
|close
|1719
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8842
|-13.00
|8334.64
|3438
|2006.09.13 14:20
|close
|1718
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8792
|-13.00
|8321.64
|3439
|2006.09.13 14:20
|sell
|1720
|0.20
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|3440
|2006.09.13 14:20
|sell
|1721
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8679
|3441
|2006.09.13 14:20
|sell
|1722
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8629
|3442
|2006.09.13 15:10
|close
|1722
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8629
|-18.00
|8303.64
|3443
|2006.09.13 15:10
|close
|1721
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8679
|-18.00
|8285.64
|3444
|2006.09.13 15:10
|close
|1720
|0.20
|1.8747
|0.0000
|1.8719
|-36.00
|8249.64
|3445
|2006.09.13 15:10
|buy
|1723
|0.20
|1.8747
|0.0000
|1.8757
|3446
|2006.09.13 15:10
|buy
|1724
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8797
|3447
|2006.09.13 15:10
|buy
|1725
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8847
|3448
|2006.09.13 15:26
|t/p
|1723
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|20.00
|8269.64
|3449
|2006.09.14 04:05
|close
|1725
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8847
|20.95
|8290.59
|3450
|2006.09.14 04:05
|close
|1724
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8797
|20.95
|8311.54
|3451
|2006.09.14 04:05
|sell
|1726
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8759
|3452
|2006.09.14 04:05
|sell
|1727
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8719
|3453
|2006.09.14 04:05
|sell
|1728
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|3454
|2006.09.14 07:56
|t/p
|1726
|0.20
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|20.00
|8331.54
|3455
|2006.09.14 08:35
|close
|1728
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8669
|-5.00
|8326.54
|3456
|2006.09.14 08:35
|close
|1727
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8719
|-5.00
|8321.54
|3457
|2006.09.14 08:35
|buy
|1729
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|3458
|2006.09.14 08:35
|buy
|1730
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8824
|3459
|2006.09.14 08:35
|buy
|1731
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8874
|3460
|2006.09.14 09:21
|t/p
|1729
|0.20
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|20.00
|8341.54
|3461
|2006.09.14 12:13
|t/p
|1730
|0.10
|1.8824
|0.0000
|1.8824
|50.00
|8391.54
|3462
|2006.09.14 14:29
|t/p
|1731
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|100.00
|8491.54
|3463
|2006.09.14 20:25
|sell
|1732
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|3464
|2006.09.14 20:25
|sell
|1733
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8832
|3465
|2006.09.14 20:25
|sell
|1734
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|3466
|2006.09.14 20:52
|t/p
|1732
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|20.00
|8511.54
|3467
|2006.09.15 04:00
|close
|1734
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8782
|21.22
|8532.76
|3468
|2006.09.15 04:00
|close
|1733
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8832
|21.22
|8553.97
|3469
|2006.09.15 04:00
|buy
|1735
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|3470
|2006.09.15 04:00
|buy
|1736
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8911
|3471
|2006.09.15 04:00
|buy
|1737
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8961
|3472
|2006.09.15 06:45
|t/p
|1735
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|20.00
|8573.97
|3473
|2006.09.15 09:10
|close
|1737
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8961
|0.00
|8573.97
|3474
|2006.09.15 09:10
|close
|1736
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8911
|0.00
|8573.97
|3475
|2006.09.15 09:10
|sell
|1738
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|3476
|2006.09.15 09:10
|sell
|1739
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|3477
|2006.09.15 09:10
|sell
|1740
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|3478
|2006.09.15 09:39
|t/p
|1738
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|8593.97
|3479
|2006.09.15 12:56
|t/p
|1739
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|50.00
|8643.97
|3480
|2006.09.15 14:55
|close
|1740
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8761
|40.00
|8683.97
|3481
|2006.09.15 14:55
|buy
|1741
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8831
|3482
|2006.09.15 14:55
|buy
|1742
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8871
|3483
|2006.09.15 14:55
|buy
|1743
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8921
|3484
|2006.09.15 15:20
|close
|1743
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8921
|-11.00
|8672.97
|3485
|2006.09.15 15:20
|close
|1742
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8871
|-11.00
|8661.97
|3486
|2006.09.15 15:20
|close
|1741
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8831
|-22.00
|8639.97
|3487
|2006.09.15 15:20
|sell
|1744
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|3488
|2006.09.15 15:20
|sell
|1745
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8760
|3489
|2006.09.15 15:20
|sell
|1746
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8710
|3490
|2006.09.15 15:31
|t/p
|1744
|0.20
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|20.00
|8659.97
|3491
|2006.09.15 15:50
|t/p
|1745
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|50.00
|8709.97
|3492
|2006.09.15 20:45
|close
|1746
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8710
|29.00
|8738.97
|3493
|2006.09.15 20:45
|buy
|1747
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8791
|3494
|2006.09.15 20:45
|buy
|1748
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8831
|3495
|2006.09.15 20:45
|buy
|1749
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8881
|3496
|2006.09.15 21:26
|t/p
|1747
|0.20
|1.8791
|0.0000
|1.8791
|20.00
|8758.97
|3497
|2006.09.18 00:15
|close
|1749
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8881
|-4.35
|8754.62
|3498
|2006.09.18 00:15
|close
|1748
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8831
|-4.35
|8750.27
|3499
|2006.09.18 00:15
|sell
|1750
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8767
|3500
|2006.09.18 00:15
|sell
|1751
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8727
|3501
|2006.09.18 00:15
|sell
|1752
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8677
|3502
|2006.09.18 00:32
|t/p
|1750
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8767
|20.00
|8770.27
|3503
|2006.09.18 02:26
|close
|1752
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8677
|-17.00
|8753.27
|3504
|2006.09.18 02:26
|close
|1751
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8727
|-17.00
|8736.27
|3505
|2006.09.18 02:26
|buy
|1753
|0.20
|1.8794
|0.0000
|1.8804
|3506
|2006.09.18 02:26
|buy
|1754
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8844
|3507
|2006.09.18 02:26
|buy
|1755
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8894
|3508
|2006.09.18 05:13
|t/p
|1753
|0.20
|1.8804
|0.0000
|1.8804
|20.00
|8756.27
|3509
|2006.09.18 07:45
|close
|1755
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8894
|2.00
|8758.27
|3510
|2006.09.18 07:45
|close
|1754
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8844
|2.00
|8760.27
|3511
|2006.09.18 07:45
|sell
|1756
|0.20
|1.8796
|0.0000
|1.8786
|3512
|2006.09.18 07:45
|sell
|1757
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8746
|3513
|2006.09.18 07:45
|sell
|1758
|0.10
|1.8796
|0.0000
|1.8696
|3514
|2006.09.18 07:59
|close
|1758
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8696
|-8.00
|8752.27
|3515
|2006.09.18 07:59
|close
|1757
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8746
|-8.00
|8744.27
|3516
|2006.09.18 07:59
|close
|1756
|0.20
|1.8804
|0.0000
|1.8786
|-16.00
|8728.27
|3517
|2006.09.18 07:59
|buy
|1759
|0.20
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|3518
|2006.09.18 07:59
|buy
|1760
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8854
|3519
|2006.09.18 07:59
|buy
|1761
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8904
|3520
|2006.09.18 08:07
|t/p
|1759
|0.20
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|20.00
|8748.27
|3521
|2006.09.18 11:02
|close
|1761
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8904
|-10.00
|8738.27
|3522
|2006.09.18 11:02
|close
|1760
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8854
|-10.00
|8728.27
|3523
|2006.09.18 11:02
|sell
|1762
|0.20
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|3524
|2006.09.18 11:02
|sell
|1763
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8744
|3525
|2006.09.18 11:02
|sell
|1764
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8694
|3526
|2006.09.18 11:05
|t/p
|1762
|0.20
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|20.00
|8748.27
|3527
|2006.09.18 12:05
|t/p
|1763
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|50.00
|8798.27
|3528
|2006.09.18 14:30
|close
|1764
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8694
|27.00
|8825.27
|3529
|2006.09.18 14:30
|buy
|1765
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|3530
|2006.09.18 14:30
|buy
|1766
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8817
|3531
|2006.09.18 14:30
|buy
|1767
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8867
|3532
|2006.09.18 15:00
|t/p
|1765
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8777
|20.00
|8845.27
|3533
|2006.09.19 01:19
|t/p
|1766
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8817
|49.65
|8894.92
|3534
|2006.09.19 03:25
|close
|1767
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8867
|37.65
|8932.57
|3535
|2006.09.19 03:25
|sell
|1768
|0.20
|1.8805
|0.0000
|1.8795
|3536
|2006.09.19 03:25
|sell
|1769
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8755
|3537
|2006.09.19 03:25
|sell
|1770
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|3538
|2006.09.19 04:08
|close
|1770
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8705
|-4.00
|8928.57
|3539
|2006.09.19 04:08
|close
|1769
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8755
|-4.00
|8924.57
|3540
|2006.09.19 04:08
|close
|1768
|0.20
|1.8809
|0.0000
|1.8795
|-8.00
|8916.57
|3541
|2006.09.19 04:08
|buy
|1771
|0.20
|1.8809
|0.0000
|1.8819
|3542
|2006.09.19 04:08
|buy
|1772
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8859
|3543
|2006.09.19 04:08
|buy
|1773
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8909
|3544
|2006.09.19 04:58
|t/p
|1771
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8819
|20.00
|8936.57
|3545
|2006.09.19 07:55
|close
|1773
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8909
|-3.00
|8933.57
|3546
|2006.09.19 07:55
|close
|1772
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8859
|-3.00
|8930.57
|3547
|2006.09.19 07:55
|sell
|1774
|0.20
|1.8806
|0.0000
|1.8796
|3548
|2006.09.19 07:55
|sell
|1775
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8756
|3549
|2006.09.19 07:55
|sell
|1776
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8706
|3550
|2006.09.19 08:45
|close
|1776
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8706
|-19.00
|8911.57
|3551
|2006.09.19 08:45
|close
|1775
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8756
|-19.00
|8892.57
|3552
|2006.09.19 08:45
|close
|1774
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8796
|-38.00
|8854.57
|3553
|2006.09.19 08:45
|buy
|1777
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8835
|3554
|2006.09.19 08:45
|buy
|1778
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8875
|3555
|2006.09.19 08:45
|buy
|1779
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8925
|3556
|2006.09.19 09:48
|close
|1779
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8925
|-22.00
|8832.57
|3557
|2006.09.19 09:48
|close
|1778
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8875
|-22.00
|8810.57
|3558
|2006.09.19 09:48
|close
|1777
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8835
|-44.00
|8766.57
|3559
|2006.09.19 09:48
|sell
|1780
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|3560
|2006.09.19 09:48
|sell
|1781
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8753
|3561
|2006.09.19 09:48
|sell
|1782
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8703
|3562
|2006.09.19 09:53
|t/p
|1780
|0.20
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|20.00
|8786.57
|3563
|2006.09.19 12:40
|close
|1782
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8703
|-1.00
|8785.57
|3564
|2006.09.19 12:40
|close
|1781
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8753
|-1.00
|8784.57
|3565
|2006.09.19 12:40
|buy
|1783
|0.20
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|3566
|2006.09.19 12:40
|buy
|1784
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8854
|3567
|2006.09.19 12:40
|buy
|1785
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8904
|3568
|2006.09.19 13:11
|t/p
|1783
|0.20
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|20.00
|8804.57
|3569
|2006.09.19 14:41
|t/p
|1784
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|50.00
|8854.57
|3570
|2006.09.19 17:25
|close
|1785
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8904
|28.00
|8882.57
|3571
|2006.09.19 17:25
|sell
|1786
|0.20
|1.8832
|0.0000
|1.8822
|3572
|2006.09.19 17:25
|sell
|1787
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8782
|3573
|2006.09.19 17:25
|sell
|1788
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8732
|3574
|2006.09.19 17:42
|t/p
|1786
|0.20
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|20.00
|8902.57
|3575
|2006.09.19 22:31
|close
|1788
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8732
|15.00
|8917.57
|3576
|2006.09.19 22:31
|close
|1787
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8782
|15.00
|8932.57
|3577
|2006.09.19 22:31
|buy
|1789
|0.20
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|3578
|2006.09.19 22:31
|buy
|1790
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8867
|3579
|2006.09.19 22:31
|buy
|1791
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8917
|3580
|2006.09.19 23:00
|t/p
|1789
|0.20
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|20.00
|8952.57
|3581
|2006.09.19 23:40
|close
|1791
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8917
|-5.00
|8947.57
|3582
|2006.09.19 23:40
|close
|1790
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8867
|-5.00
|8942.57
|3583
|2006.09.19 23:40
|sell
|1792
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8802
|3584
|2006.09.19 23:40
|sell
|1793
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8762
|3585
|2006.09.19 23:40
|sell
|1794
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8712
|3586
|2006.09.20 01:35
|close
|1794
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8712
|-6.79
|8935.79
|3587
|2006.09.20 01:35
|close
|1793
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8762
|-6.79
|8929.00
|3588
|2006.09.20 01:35
|close
|1792
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8802
|-13.57
|8915.43
|3589
|2006.09.20 01:35
|buy
|1795
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|3590
|2006.09.20 01:35
|buy
|1796
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8869
|3591
|2006.09.20 01:35
|buy
|1797
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8919
|3592
|2006.09.20 03:29
|t/p
|1795
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8829
|20.00
|8935.43
|3593
|2006.09.20 07:36
|close
|1797
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8919
|11.00
|8946.43
|3594
|2006.09.20 07:36
|close
|1796
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8869
|11.00
|8957.43
|3595
|2006.09.20 07:36
|sell
|1798
|0.20
|1.8830
|0.0000
|1.8820
|3596
|2006.09.20 07:36
|sell
|1799
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8780
|3597
|2006.09.20 07:36
|sell
|1800
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8730
|3598
|2006.09.20 08:55
|close
|1800
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8730
|-13.00
|8944.43
|3599
|2006.09.20 08:55
|close
|1799
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8780
|-13.00
|8931.43
|3600
|2006.09.20 08:55
|close
|1798
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8820
|-26.00
|8905.43
|3601
|2006.09.20 08:55
|buy
|1801
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8853
|3602
|2006.09.20 08:55
|buy
|1802
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8893
|3603
|2006.09.20 08:55
|buy
|1803
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8943
|3604
|2006.09.20 09:30
|close
|1803
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8943
|-18.00
|8887.43
|3605
|2006.09.20 09:30
|close
|1802
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8893
|-18.00
|8869.43
|3606
|2006.09.20 09:30
|close
|1801
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8853
|-36.00
|8833.43
|3607
|2006.09.20 09:30
|sell
|1804
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|3608
|2006.09.20 09:30
|sell
|1805
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8775
|3609
|2006.09.20 09:30
|sell
|1806
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|3610
|2006.09.20 09:50
|t/p
|1804
|0.20
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|20.00
|8853.43
|3611
|2006.09.20 13:20
|close
|1806
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8725
|-11.00
|8842.43
|3612
|2006.09.20 13:20
|close
|1805
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8775
|-11.00
|8831.43
|3613
|2006.09.20 13:20
|buy
|1807
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|3614
|2006.09.20 13:20
|buy
|1808
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8886
|3615
|2006.09.20 13:20
|buy
|1809
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|3616
|2006.09.20 15:01
|t/p
|1807
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8846
|20.00
|8851.43
|3617
|2006.09.20 16:57
|t/p
|1808
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8886
|50.00
|8901.43
|3618
|2006.09.20 21:13
|close
|1809
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8936
|48.00
|8949.43
|3619
|2006.09.20 21:13
|sell
|1810
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8874
|3620
|2006.09.20 21:13
|sell
|1811
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8834
|3621
|2006.09.20 21:13
|sell
|1812
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8784
|3622
|2006.09.20 21:43
|t/p
|1810
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|20.00
|8969.43
|3623
|2006.09.21 02:10
|close
|1812
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8784
|2.65
|8972.08
|3624
|2006.09.21 02:10
|close
|1811
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8834
|2.65
|8974.72
|3625
|2006.09.21 02:10
|buy
|1813
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|3626
|2006.09.21 02:10
|buy
|1814
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|3627
|2006.09.21 02:10
|buy
|1815
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|3628
|2006.09.21 02:24
|t/p
|1813
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|20.00
|8994.72
|3629
|2006.09.21 07:31
|close
|1815
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8982
|25.00
|9019.72
|3630
|2006.09.21 07:31
|close
|1814
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8932
|25.00
|9044.72
|3631
|2006.09.21 07:31
|sell
|1816
|0.20
|1.8907
|0.0000
|1.8897
|3632
|2006.09.21 07:31
|sell
|1817
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8857
|3633
|2006.09.21 07:31
|sell
|1818
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8807
|3634
|2006.09.21 07:40
|close
|1818
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8807
|-6.00
|9038.72
|3635
|2006.09.21 07:40
|close
|1817
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8857
|-6.00
|9032.72
|3636
|2006.09.21 07:40
|close
|1816
|0.20
|1.8913
|0.0000
|1.8897
|-12.00
|9020.72
|3637
|2006.09.21 07:40
|buy
|1819
|0.20
|1.8913
|0.0000
|1.8923
|3638
|2006.09.21 07:40
|buy
|1820
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8963
|3639
|2006.09.21 07:40
|buy
|1821
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.9013
|3640
|2006.09.21 07:43
|t/p
|1819
|0.20
|1.8923
|0.0000
|1.8923
|20.00
|9040.72
|3641
|2006.09.21 12:19
|t/p
|1820
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8963
|50.00
|9090.72
|3642
|2006.09.21 16:10
|close
|1821
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9013
|56.00
|9146.72
|3643
|2006.09.21 16:10
|sell
|1822
|0.20
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|3644
|2006.09.21 16:10
|sell
|1823
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8919
|3645
|2006.09.21 16:10
|sell
|1824
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8869
|3646
|2006.09.21 16:17
|t/p
|1822
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8959
|20.00
|9166.72
|3647
|2006.09.21 18:10
|close
|1824
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8869
|-23.00
|9143.72
|3648
|2006.09.21 18:10
|close
|1823
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.8919
|-23.00
|9120.72
|3649
|2006.09.21 18:10
|buy
|1825
|0.20
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|3650
|2006.09.21 18:10
|buy
|1826
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.9042
|3651
|2006.09.21 18:10
|buy
|1827
|0.10
|1.8992
|0.0000
|1.9092
|3652
|2006.09.21 18:14
|t/p
|1825
|0.20
|1.9002
|0.0000
|1.9002
|20.00
|9140.72
|3653
|2006.09.22 03:45
|close
|1827
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.9092
|26.65
|9167.37
|3654
|2006.09.22 03:45
|close
|1826
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.9042
|26.65
|9194.02
|3655
|2006.09.22 03:45
|sell
|1828
|0.20
|1.9019
|0.0000
|1.9009
|3656
|2006.09.22 03:45
|sell
|1829
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.8969
|3657
|2006.09.22 03:45
|sell
|1830
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.8919
|3658
|2006.09.22 05:24
|t/p
|1828
|0.20
|1.9009
|0.0000
|1.9009
|20.00
|9214.02
|3659
|2006.09.22 08:15
|close
|1830
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8919
|-3.00
|9211.02
|3660
|2006.09.22 08:15
|close
|1829
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8969
|-3.00
|9208.02
|3661
|2006.09.22 08:15
|buy
|1831
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|3662
|2006.09.22 08:15
|buy
|1832
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9072
|3663
|2006.09.22 08:15
|buy
|1833
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9122
|3664
|2006.09.22 08:41
|t/p
|1831
|0.20
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|20.00
|9228.02
|3665
|2006.09.22 11:45
|close
|1833
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9122
|15.00
|9243.02
|3666
|2006.09.22 11:45
|close
|1832
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9072
|15.00
|9258.02
|3667
|2006.09.22 11:45
|sell
|1834
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|3668
|2006.09.22 11:45
|sell
|1835
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|3669
|2006.09.22 11:45
|sell
|1836
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|3670
|2006.09.22 11:55
|t/p
|1834
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|9278.02
|3671
|2006.09.25 01:25
|close
|1836
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8937
|26.22
|9304.24
|3672
|2006.09.25 01:25
|close
|1835
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8987
|26.22
|9330.45
|3673
|2006.09.25 01:25
|buy
|1837
|0.20
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|3674
|2006.09.25 01:25
|buy
|1838
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9061
|3675
|2006.09.25 01:25
|buy
|1839
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9111
|3676
|2006.09.25 03:59
|t/p
|1837
|0.20
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|20.00
|9350.45
|3677
|2006.09.25 08:33
|t/p
|1838
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9061
|50.00
|9400.45
|3678
|2006.09.25 09:55
|close
|1839
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9111
|26.00
|9426.45
|3679
|2006.09.25 09:55
|sell
|1840
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|3680
|2006.09.25 09:55
|sell
|1841
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|3681
|2006.09.25 09:55
|sell
|1842
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|3682
|2006.09.25 09:56
|t/p
|1840
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|9446.45
|3683
|2006.09.25 16:37
|t/p
|1841
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|50.00
|9496.45
|3684
|2006.09.25 19:20
|close
|1842
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8937
|23.00
|9519.45
|3685
|2006.09.25 19:20
|buy
|1843
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3686
|2006.09.25 19:20
|buy
|1844
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9064
|3687
|2006.09.25 19:20
|buy
|1845
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9114
|3688
|2006.09.25 22:05
|close
|1845
|0.10
|1.9007
|0.0000
|1.9114
|-7.00
|9512.45
|3689
|2006.09.25 22:05
|close
|1844
|0.10
|1.9007
|0.0000
|1.9064
|-7.00
|9505.45
|3690
|2006.09.25 22:05
|close
|1843
|0.20
|1.9007
|0.0000
|1.9024
|-14.00
|9491.45
|3691
|2006.09.25 22:05
|sell
|1846
|0.20
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|3692
|2006.09.25 22:05
|sell
|1847
|0.10
|1.9007
|0.0000
|1.8957
|3693
|2006.09.25 22:05
|sell
|1848
|0.10
|1.9007
|0.0000
|1.8907
|3694
|2006.09.25 22:30
|t/p
|1846
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|20.00
|9511.45
|3695
|2006.09.26 01:29
|close
|1848
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.8907
|2.21
|9513.67
|3696
|2006.09.26 01:29
|close
|1847
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.8957
|2.21
|9515.88
|3697
|2006.09.26 01:29
|buy
|1849
|0.20
|1.9005
|0.0000
|1.9015
|3698
|2006.09.26 01:29
|buy
|1850
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.9055
|3699
|2006.09.26 01:29
|buy
|1851
|0.10
|1.9005
|0.0000
|1.9105
|3700
|2006.09.26 01:41
|t/p
|1849
|0.20
|1.9015
|0.0000
|1.9015
|20.00
|9535.88
|3701
|2006.09.26 04:20
|close
|1851
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9105
|11.00
|9546.88
|3702
|2006.09.26 04:20
|close
|1850
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9055
|11.00
|9557.88
|3703
|2006.09.26 04:20
|sell
|1852
|0.20
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|3704
|2006.09.26 04:20
|sell
|1853
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8966
|3705
|2006.09.26 04:20
|sell
|1854
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8916
|3706
|2006.09.26 04:25
|t/p
|1852
|0.20
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|20.00
|9577.88
|3707
|2006.09.26 10:15
|t/p
|1853
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|50.00
|9627.88
|3708
|2006.09.26 14:21
|close
|1854
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8916
|47.00
|9674.88
|3709
|2006.09.26 14:21
|buy
|1855
|0.20
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|3710
|2006.09.26 14:21
|buy
|1856
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9019
|3711
|2006.09.26 14:21
|buy
|1857
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9069
|3712
|2006.09.26 14:41
|close
|1857
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.9069
|-18.00
|9656.88
|3713
|2006.09.26 14:41
|close
|1856
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.9019
|-18.00
|9638.88
|3714
|2006.09.26 14:41
|close
|1855
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8979
|-36.00
|9602.88
|3715
|2006.09.26 14:41
|sell
|1858
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8941
|3716
|2006.09.26 14:41
|sell
|1859
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.8901
|3717
|2006.09.26 14:41
|sell
|1860
|0.10
|1.8951
|0.0000
|1.8851
|3718
|2006.09.26 15:01
|close
|1860
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8851
|-9.00
|9593.88
|3719
|2006.09.26 15:01
|close
|1859
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8901
|-9.00
|9584.88
|3720
|2006.09.26 15:01
|close
|1858
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8941
|-18.00
|9566.88
|3721
|2006.09.26 15:01
|buy
|1861
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3722
|2006.09.26 15:01
|buy
|1862
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9010
|3723
|2006.09.26 15:01
|buy
|1863
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9060
|3724
|2006.09.26 15:10
|close
|1863
|0.10
|1.8955
|0.0000
|1.9060
|-5.00
|9561.88
|3725
|2006.09.26 15:10
|close
|1862
|0.10
|1.8955
|0.0000
|1.9010
|-5.00
|9556.88
|3726
|2006.09.26 15:10
|close
|1861
|0.20
|1.8955
|0.0000
|1.8970
|-10.00
|9546.88
|3727
|2006.09.26 15:10
|sell
|1864
|0.20
|1.8955
|0.0000
|1.8945
|3728
|2006.09.26 15:10
|sell
|1865
|0.10
|1.8955
|0.0000
|1.8905
|3729
|2006.09.26 15:10
|sell
|1866
|0.10
|1.8955
|0.0000
|1.8855
|3730
|2006.09.26 15:26
|close
|1866
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8855
|-4.00
|9542.88
|3731
|2006.09.26 15:26
|close
|1865
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8905
|-4.00
|9538.88
|3732
|2006.09.26 15:26
|close
|1864
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8945
|-8.00
|9530.88
|3733
|2006.09.26 15:26
|buy
|1867
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8969
|3734
|2006.09.26 15:26
|buy
|1868
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9009
|3735
|2006.09.26 15:26
|buy
|1869
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9059
|3736
|2006.09.26 15:34
|t/p
|1867
|0.20
|1.8969
|0.0000
|1.8969
|20.00
|9550.88
|3737
|2006.09.26 16:10
|close
|1869
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9059
|-21.00
|9529.88
|3738
|2006.09.26 16:10
|close
|1868
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9009
|-21.00
|9508.88
|3739
|2006.09.26 16:10
|sell
|1870
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|3740
|2006.09.26 16:10
|sell
|1871
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8888
|3741
|2006.09.26 16:10
|sell
|1872
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|3742
|2006.09.26 17:31
|close
|1872
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8838
|-28.00
|9480.88
|3743
|2006.09.26 17:31
|close
|1871
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8888
|-28.00
|9452.88
|3744
|2006.09.26 17:31
|close
|1870
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8928
|-56.00
|9396.88
|3745
|2006.09.26 17:31
|buy
|1873
|0.20
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|3746
|2006.09.26 17:31
|buy
|1874
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9016
|3747
|2006.09.26 17:31
|buy
|1875
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.9066
|3748
|2006.09.26 17:56
|close
|1875
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9066
|-12.00
|9384.88
|3749
|2006.09.26 17:56
|close
|1874
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9016
|-12.00
|9372.88
|3750
|2006.09.26 17:56
|close
|1873
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8976
|-24.00
|9348.88
|3751
|2006.09.26 17:56
|sell
|1876
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|3752
|2006.09.26 17:56
|sell
|1877
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8904
|3753
|2006.09.26 17:56
|sell
|1878
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|3754
|2006.09.26 18:10
|close
|1878
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8854
|-6.00
|9342.88
|3755
|2006.09.26 18:10
|close
|1877
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.8904
|-6.00
|9336.88
|3756
|2006.09.26 18:10
|close
|1876
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8944
|-12.00
|9324.88
|3757
|2006.09.26 18:10
|buy
|1879
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|3758
|2006.09.26 18:10
|buy
|1880
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9010
|3759
|2006.09.26 18:10
|buy
|1881
|0.10
|1.8960
|0.0000
|1.9060
|3760
|2006.09.26 18:22
|close
|1881
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9060
|-8.00
|9316.88
|3761
|2006.09.26 18:22
|close
|1880
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9010
|-8.00
|9308.88
|3762
|2006.09.26 18:22
|close
|1879
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8970
|-16.00
|9292.88
|3763
|2006.09.26 18:22
|sell
|1882
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8942
|3764
|2006.09.26 18:22
|sell
|1883
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8902
|3765
|2006.09.26 18:22
|sell
|1884
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8852
|3766
|2006.09.26 18:30
|t/p
|1882
|0.20
|1.8942
|0.0000
|1.8942
|20.00
|9312.88
|3767
|2006.09.26 20:39
|close
|1884
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8852
|-9.00
|9303.88
|3768
|2006.09.26 20:39
|close
|1883
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8902
|-9.00
|9294.88
|3769
|2006.09.26 20:39
|buy
|1885
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|3770
|2006.09.26 20:39
|buy
|1886
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9011
|3771
|2006.09.26 20:39
|buy
|1887
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9061
|3772
|2006.09.26 21:35
|close
|1887
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.9061
|-11.00
|9283.88
|3773
|2006.09.26 21:35
|close
|1886
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.9011
|-11.00
|9272.88
|3774
|2006.09.26 21:35
|close
|1885
|0.20
|1.8950
|0.0000
|1.8971
|-22.00
|9250.88
|3775
|2006.09.26 21:35
|sell
|1888
|0.20
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|3776
|2006.09.26 21:35
|sell
|1889
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8900
|3777
|2006.09.26 21:35
|sell
|1890
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8850
|3778
|2006.09.26 22:04
|t/p
|1888
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8940
|20.00
|9270.88
|3779
|2006.09.27 01:15
|close
|1890
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8850
|2.21
|9273.10
|3780
|2006.09.27 01:15
|close
|1889
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8900
|2.21
|9275.31
|3781
|2006.09.27 01:15
|buy
|1891
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3782
|2006.09.27 01:15
|buy
|1892
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8998
|3783
|2006.09.27 01:15
|buy
|1893
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9048
|3784
|2006.09.27 02:10
|t/p
|1891
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|9295.31
|3785
|2006.09.27 03:00
|close
|1893
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9048
|-3.00
|9292.31
|3786
|2006.09.27 03:00
|close
|1892
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8998
|-3.00
|9289.31
|3787
|2006.09.27 03:00
|sell
|1894
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8935
|3788
|2006.09.27 03:00
|sell
|1895
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8895
|3789
|2006.09.27 03:00
|sell
|1896
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|3790
|2006.09.27 05:35
|close
|1896
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8845
|-9.00
|9280.31
|3791
|2006.09.27 05:35
|close
|1895
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8895
|-9.00
|9271.31
|3792
|2006.09.27 05:35
|close
|1894
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8935
|-18.00
|9253.31
|3793
|2006.09.27 05:35
|buy
|1897
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3794
|2006.09.27 05:35
|buy
|1898
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9004
|3795
|2006.09.27 05:35
|buy
|1899
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9054
|3796
|2006.09.27 06:35
|close
|1899
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9054
|-9.00
|9244.31
|3797
|2006.09.27 06:35
|close
|1898
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9004
|-9.00
|9235.31
|3798
|2006.09.27 06:35
|close
|1897
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8964
|-18.00
|9217.31
|3799
|2006.09.27 06:35
|sell
|1900
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8935
|3800
|2006.09.27 06:35
|sell
|1901
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8895
|3801
|2006.09.27 06:35
|sell
|1902
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|3802
|2006.09.27 07:04
|close
|1902
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8845
|-9.00
|9208.31
|3803
|2006.09.27 07:04
|close
|1901
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8895
|-9.00
|9199.31
|3804
|2006.09.27 07:04
|close
|1900
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8935
|-18.00
|9181.31
|3805
|2006.09.27 07:04
|buy
|1903
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3806
|2006.09.27 07:04
|buy
|1904
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9004
|3807
|2006.09.27 07:04
|buy
|1905
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9054
|3808
|2006.09.27 07:40
|close
|1905
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9054
|-8.00
|9173.31
|3809
|2006.09.27 07:40
|close
|1904
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9004
|-8.00
|9165.31
|3810
|2006.09.27 07:40
|close
|1903
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8964
|-16.00
|9149.31
|3811
|2006.09.27 07:40
|sell
|1906
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8936
|3812
|2006.09.27 07:40
|sell
|1907
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8896
|3813
|2006.09.27 07:40
|sell
|1908
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8846
|3814
|2006.09.27 08:05
|t/p
|1906
|0.20
|1.8936
|0.0000
|1.8936
|20.00
|9169.31
|3815
|2006.09.27 10:03
|t/p
|1907
|0.10
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|50.00
|9219.31
|3816
|2006.09.27 13:10
|close
|1908
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8846
|34.00
|9253.31
|3817
|2006.09.27 13:10
|buy
|1909
|0.20
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3818
|2006.09.27 13:10
|buy
|1910
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8962
|3819
|2006.09.27 13:10
|buy
|1911
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.9012
|3820
|2006.09.27 14:30
|t/p
|1909
|0.20
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|20.00
|9273.31
|3821
|2006.09.27 14:45
|close
|1911
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.9012
|-25.00
|9248.31
|3822
|2006.09.27 14:45
|close
|1910
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8962
|-25.00
|9223.31
|3823
|2006.09.27 14:45
|sell
|1912
|0.20
|1.8887
|0.0000
|1.8877
|3824
|2006.09.27 14:45
|sell
|1913
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8837
|3825
|2006.09.27 14:45
|sell
|1914
|0.10
|1.8887
|0.0000
|1.8787
|3826
|2006.09.27 15:23
|t/p
|1912
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8877
|20.00
|9243.31
|3827
|2006.09.27 19:10
|close
|1914
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8787
|7.00
|9250.31
|3828
|2006.09.27 19:10
|close
|1913
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8837
|7.00
|9257.31
|3829
|2006.09.27 19:10
|buy
|1915
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8890
|3830
|2006.09.27 19:10
|buy
|1916
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8930
|3831
|2006.09.27 19:10
|buy
|1917
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8980
|3832
|2006.09.27 20:49
|t/p
|1915
|0.20
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|20.00
|9277.31
|3833
|2006.09.28 04:30
|close
|1917
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8980
|6.95
|9284.26
|3834
|2006.09.28 04:30
|close
|1916
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8930
|6.95
|9291.22
|3835
|2006.09.28 04:30
|sell
|1918
|0.20
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|3836
|2006.09.28 04:30
|sell
|1919
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8838
|3837
|2006.09.28 04:30
|sell
|1920
|0.10
|1.8888
|0.0000
|1.8788
|3838
|2006.09.28 04:48
|t/p
|1918
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|20.00
|9311.22
|3839
|2006.09.28 08:30
|t/p
|1919
|0.10
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|50.00
|9361.22
|3840
|2006.09.28 10:30
|t/p
|1920
|0.10
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|100.00
|9461.22
|3841
|2006.09.28 18:55
|buy
|1921
|0.20
|1.8753
|0.0000
|1.8763
|3842
|2006.09.28 18:55
|buy
|1922
|0.10
|1.8753
|0.0000
|1.8803
|3843
|2006.09.28 18:55
|buy
|1923
|0.10
|1.8753
|0.0000
|1.8853
|3844
|2006.09.28 20:45
|t/p
|1921
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|20.00
|9481.22
|3845
|2006.09.28 23:55
|close
|1923
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8853
|3.00
|9484.22
|3846
|2006.09.28 23:55
|close
|1922
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8803
|3.00
|9487.22
|3847
|2006.09.28 23:55
|sell
|1924
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|3848
|2006.09.28 23:55
|sell
|1925
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8706
|3849
|2006.09.28 23:55
|sell
|1926
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|3850
|2006.09.29 00:53
|close
|1926
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8656
|-7.79
|9479.43
|3851
|2006.09.29 00:53
|close
|1925
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8706
|-7.79
|9471.65
|3852
|2006.09.29 00:53
|close
|1924
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8746
|-15.57
|9456.08
|3853
|2006.09.29 00:53
|buy
|1927
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|3854
|2006.09.29 00:53
|buy
|1928
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8814
|3855
|2006.09.29 00:53
|buy
|1929
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8864
|3856
|2006.09.29 01:09
|close
|1929
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8864
|-5.00
|9451.08
|3857
|2006.09.29 01:09
|close
|1928
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8814
|-5.00
|9446.08
|3858
|2006.09.29 01:09
|close
|1927
|0.20
|1.8759
|0.0000
|1.8774
|-10.00
|9436.08
|3859
|2006.09.29 01:09
|sell
|1930
|0.20
|1.8759
|0.0000
|1.8749
|3860
|2006.09.29 01:09
|sell
|1931
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8709
|3861
|2006.09.29 01:09
|sell
|1932
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8659
|3862
|2006.09.29 01:35
|t/p
|1930
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|20.00
|9456.08
|3863
|2006.09.29 03:20
|close
|1932
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8659
|-3.00
|9453.08
|3864
|2006.09.29 03:20
|close
|1931
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8709
|-3.00
|9450.08
|3865
|2006.09.29 03:20
|buy
|1933
|0.20
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|3866
|2006.09.29 03:20
|buy
|1934
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8812
|3867
|2006.09.29 03:20
|buy
|1935
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8862
|3868
|2006.09.29 04:25
|t/p
|1933
|0.20
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|20.00
|9470.08
|3869
|2006.09.29 07:24
|close
|1935
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8862
|-6.00
|9464.08
|3870
|2006.09.29 07:24
|close
|1934
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8812
|-6.00
|9458.08
|3871
|2006.09.29 07:24
|sell
|1936
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|3872
|2006.09.29 07:24
|sell
|1937
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8706
|3873
|2006.09.29 07:24
|sell
|1938
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|3874
|2006.09.29 07:55
|t/p
|1936
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|20.00
|9478.08
|3875
|2006.09.29 08:54
|t/p
|1937
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|50.00
|9528.08
|3876
|2006.09.29 11:30
|close
|1938
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8656
|58.00
|9586.08
|3877
|2006.09.29 11:30
|buy
|1939
|0.20
|1.8698
|0.0000
|1.8708
|3878
|2006.09.29 11:30
|buy
|1940
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8748
|3879
|2006.09.29 11:30
|buy
|1941
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8798
|3880
|2006.09.29 12:42
|t/p
|1939
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8708
|20.00
|9606.08
|3881
|2006.09.29 13:40
|close
|1941
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8798
|-17.00
|9589.08
|3882
|2006.09.29 13:40
|close
|1940
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8748
|-17.00
|9572.08
|3883
|2006.09.29 13:40
|sell
|1942
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8671
|3884
|2006.09.29 13:40
|sell
|1943
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8631
|3885
|2006.09.29 13:40
|sell
|1944
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8581
|3886
|2006.09.29 14:21
|t/p
|1942
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|20.00
|9592.08
|3887
|2006.09.29 17:10
|close
|1944
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8581
|3.00
|9595.08
|3888
|2006.09.29 17:10
|close
|1943
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8631
|3.00
|9598.08
|3889
|2006.09.29 17:10
|buy
|1945
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|3890
|2006.09.29 17:10
|buy
|1946
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8728
|3891
|2006.09.29 17:10
|buy
|1947
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8778
|3892
|2006.09.29 17:22
|t/p
|1945
|0.20
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|20.00
|9618.08
|3893
|2006.10.02 00:00
|t/p
|1946
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|49.65
|9667.73
|3894
|2006.10.02 01:00
|close
|1947
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8778
|32.65
|9700.38
|3895
|2006.10.02 01:00
|sell
|1948
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8701
|3896
|2006.10.02 01:00
|sell
|1949
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8661
|3897
|2006.10.02 01:00
|sell
|1950
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8611
|3898
|2006.10.02 03:12
|t/p
|1948
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8701
|20.00
|9720.38
|3899
|2006.10.02 06:00
|close
|1950
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8611
|7.00
|9727.38
|3900
|2006.10.02 06:00
|close
|1949
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8661
|7.00
|9734.38
|3901
|2006.10.02 06:00
|buy
|1951
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|3902
|2006.10.02 06:00
|buy
|1952
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8754
|3903
|2006.10.02 06:00
|buy
|1953
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|3904
|2006.10.02 07:15
|t/p
|1951
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|20.00
|9754.38
|3905
|2006.10.02 09:20
|close
|1953
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8804
|-6.00
|9748.38
|3906
|2006.10.02 09:20
|close
|1952
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8754
|-6.00
|9742.38
|3907
|2006.10.02 09:20
|sell
|1954
|0.20
|1.8698
|0.0000
|1.8688
|3908
|2006.10.02 09:20
|sell
|1955
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8648
|3909
|2006.10.02 09:20
|sell
|1956
|0.10
|1.8698
|0.0000
|1.8598
|3910
|2006.10.02 09:27
|t/p
|1954
|0.20
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|20.00
|9762.38
|3911
|2006.10.02 10:40
|close
|1956
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8598
|-44.00
|9718.38
|3912
|2006.10.02 10:40
|close
|1955
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8648
|-44.00
|9674.38
|3913
|2006.10.02 10:40
|buy
|1957
|0.20
|1.8742
|0.0000
|1.8752
|3914
|2006.10.02 10:40
|buy
|1958
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8792
|3915
|2006.10.02 10:40
|buy
|1959
|0.10
|1.8742
|0.0000
|1.8842
|3916
|2006.10.02 14:10
|close
|1959
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8842
|-33.00
|9641.38
|3917
|2006.10.02 14:10
|close
|1958
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8792
|-33.00
|9608.38
|3918
|2006.10.02 14:10
|close
|1957
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8752
|-66.00
|9542.38
|3919
|2006.10.02 14:10
|sell
|1960
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|3920
|2006.10.02 14:10
|sell
|1961
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8659
|3921
|2006.10.02 14:10
|sell
|1962
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8609
|3922
|2006.10.02 15:15
|close
|1962
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8609
|-23.00
|9519.38
|3923
|2006.10.02 15:15
|close
|1961
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8659
|-23.00
|9496.38
|3924
|2006.10.02 15:15
|close
|1960
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8699
|-46.00
|9450.38
|3925
|2006.10.02 15:15
|buy
|1963
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|3926
|2006.10.02 15:15
|buy
|1964
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8782
|3927
|2006.10.02 15:15
|buy
|1965
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8832
|3928
|2006.10.02 15:19
|t/p
|1963
|0.20
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|20.00
|9470.38
|3929
|2006.10.02 15:35
|t/p
|1964
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|50.00
|9520.38
|3930
|2006.10.02 15:53
|t/p
|1965
|0.10
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|100.00
|9620.38
|3931
|2006.10.02 22:25
|sell
|1966
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8855
|3932
|2006.10.02 22:25
|sell
|1967
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8815
|3933
|2006.10.02 22:25
|sell
|1968
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|3934
|2006.10.02 22:41
|close
|1968
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8765
|-6.00
|9614.38
|3935
|2006.10.02 22:41
|close
|1967
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8815
|-6.00
|9608.38
|3936
|2006.10.02 22:41
|close
|1966
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8855
|-12.00
|9596.38
|3937
|2006.10.02 22:41
|buy
|1969
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8881
|3938
|2006.10.02 22:41
|buy
|1970
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8921
|3939
|2006.10.02 22:41
|buy
|1971
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8971
|3940
|2006.10.02 23:00
|close
|1971
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8971
|-4.00
|9592.38
|3941
|2006.10.02 23:00
|close
|1970
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8921
|-4.00
|9588.38
|3942
|2006.10.02 23:00
|close
|1969
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8881
|-8.00
|9580.38
|3943
|2006.10.02 23:00
|sell
|1972
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|3944
|2006.10.02 23:00
|sell
|1973
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|3945
|2006.10.02 23:00
|sell
|1974
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|3946
|2006.10.03 04:24
|t/p
|1972
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|20.43
|9600.81
|3947
|2006.10.03 05:20
|close
|1974
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8767
|-2.79
|9598.02
|3948
|2006.10.03 05:20
|close
|1973
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8817
|-2.79
|9595.24
|3949
|2006.10.03 05:20
|buy
|1975
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|3950
|2006.10.03 05:20
|buy
|1976
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8920
|3951
|2006.10.03 05:20
|buy
|1977
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8970
|3952
|2006.10.03 08:37
|t/p
|1975
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|20.00
|9615.24
|3953
|2006.10.03 10:45
|close
|1977
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8970
|-6.00
|9609.24
|3954
|2006.10.03 10:45
|close
|1976
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8920
|-6.00
|9603.24
|3955
|2006.10.03 10:45
|sell
|1978
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|3956
|2006.10.03 10:45
|sell
|1979
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8814
|3957
|2006.10.03 10:45
|sell
|1980
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8764
|3958
|2006.10.03 11:26
|close
|1980
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8764
|-18.00
|9585.24
|3959
|2006.10.03 11:26
|close
|1979
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8814
|-18.00
|9567.24
|3960
|2006.10.03 11:26
|close
|1978
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8854
|-36.00
|9531.24
|3961
|2006.10.03 11:26
|buy
|1981
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|3962
|2006.10.03 11:26
|buy
|1982
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|3963
|2006.10.03 11:26
|buy
|1983
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|3964
|2006.10.03 12:47
|t/p
|1981
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|20.00
|9551.24
|3965
|2006.10.03 14:35
|close
|1983
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8982
|-12.00
|9539.24
|3966
|2006.10.03 14:35
|close
|1982
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8932
|-12.00
|9527.24
|3967
|2006.10.03 14:35
|sell
|1984
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|3968
|2006.10.03 14:35
|sell
|1985
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8820
|3969
|2006.10.03 14:35
|sell
|1986
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|3970
|2006.10.03 15:15
|close
|1986
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8770
|-20.00
|9507.24
|3971
|2006.10.03 15:15
|close
|1985
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8820
|-20.00
|9487.24
|3972
|2006.10.03 15:15
|close
|1984
|0.20
|1.8890
|0.0000
|1.8860
|-40.00
|9447.24
|3973
|2006.10.03 15:15
|buy
|1987
|0.20
|1.8890
|0.0000
|1.8900
|3974
|2006.10.03 15:15
|buy
|1988
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8940
|3975
|2006.10.03 15:15
|buy
|1989
|0.10
|1.8890
|0.0000
|1.8990
|3976
|2006.10.03 17:36
|close
|1989
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8990
|-7.00
|9440.24
|3977
|2006.10.03 17:36
|close
|1988
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8940
|-7.00
|9433.24
|3978
|2006.10.03 17:36
|close
|1987
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8900
|-14.00
|9419.24
|3979
|2006.10.03 17:36
|sell
|1990
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8873
|3980
|2006.10.03 17:36
|sell
|1991
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8833
|3981
|2006.10.03 17:36
|sell
|1992
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8783
|3982
|2006.10.03 17:58
|t/p
|1990
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|20.00
|9439.24
|3983
|2006.10.03 21:25
|close
|1992
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8783
|7.00
|9446.24
|3984
|2006.10.03 21:25
|close
|1991
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8833
|7.00
|9453.24
|3985
|2006.10.03 21:25
|buy
|1993
|0.20
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|3986
|2006.10.03 21:25
|buy
|1994
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8926
|3987
|2006.10.03 21:25
|buy
|1995
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8976
|3988
|2006.10.04 00:28
|close
|1995
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8976
|-9.35
|9443.89
|3989
|2006.10.04 00:28
|close
|1994
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8926
|-9.35
|9434.53
|3990
|2006.10.04 00:28
|close
|1993
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8886
|-18.70
|9415.83
|3991
|2006.10.04 00:28
|sell
|1996
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|3992
|2006.10.04 00:28
|sell
|1997
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|3993
|2006.10.04 00:28
|sell
|1998
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|3994
|2006.10.04 00:32
|t/p
|1996
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|20.00
|9435.83
|3995
|2006.10.04 08:50
|close
|1998
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8767
|12.00
|9447.83
|3996
|2006.10.04 08:50
|close
|1997
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8817
|12.00
|9459.83
|3997
|2006.10.04 08:50
|buy
|1999
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|3998
|2006.10.04 08:50
|buy
|2000
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8905
|3999
|2006.10.04 08:50
|buy
|2001
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8955
|4000
|2006.10.04 08:57
|t/p
|1999
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|20.00
|9479.83
|4001
|2006.10.04 10:40
|close
|2001
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8955
|-5.00
|9474.83
|4002
|2006.10.04 10:40
|close
|2000
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8905
|-5.00
|9469.83
|4003
|2006.10.04 10:40
|sell
|2002
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|4004
|2006.10.04 10:40
|sell
|2003
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8800
|4005
|2006.10.04 10:40
|sell
|2004
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8750
|4006
|2006.10.04 10:42
|t/p
|2002
|0.20
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|20.00
|9489.83
|4007
|2006.10.04 12:34
|t/p
|2003
|0.10
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|50.00
|9539.83
|4008
|2006.10.04 15:05
|close
|2004
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8750
|34.00
|9573.83
|4009
|2006.10.04 15:05
|buy
|2005
|0.20
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|4010
|2006.10.04 15:05
|buy
|2006
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8866
|4011
|2006.10.04 15:05
|buy
|2007
|0.10
|1.8816
|0.0000
|1.8916
|4012
|2006.10.04 16:00
|t/p
|2005
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|20.00
|9593.83
|4013
|2006.10.05 01:34
|t/p
|2006
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|48.95
|9642.78
|4014
|2006.10.05 03:20
|close
|2007
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8916
|36.95
|9679.74
|4015
|2006.10.05 03:20
|sell
|2008
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|4016
|2006.10.05 03:20
|sell
|2009
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8804
|4017
|2006.10.05 03:20
|sell
|2010
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8754
|4018
|2006.10.05 06:50
|close
|2010
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8754
|-7.00
|9672.74
|4019
|2006.10.05 06:50
|close
|2009
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8804
|-7.00
|9665.74
|4020
|2006.10.05 06:50
|close
|2008
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8844
|-14.00
|9651.74
|4021
|2006.10.05 06:50
|buy
|2011
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|4022
|2006.10.05 06:50
|buy
|2012
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8911
|4023
|2006.10.05 06:50
|buy
|2013
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8961
|4024
|2006.10.05 08:45
|close
|2013
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8961
|-18.00
|9633.74
|4025
|2006.10.05 08:45
|close
|2012
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8911
|-18.00
|9615.74
|4026
|2006.10.05 08:45
|close
|2011
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8871
|-36.00
|9579.74
|4027
|2006.10.05 08:45
|sell
|2014
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8833
|4028
|2006.10.05 08:45
|sell
|2015
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8793
|4029
|2006.10.05 08:45
|sell
|2016
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8743
|4030
|2006.10.05 09:20
|close
|2016
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8743
|-17.00
|9562.74
|4031
|2006.10.05 09:20
|close
|2015
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8793
|-17.00
|9545.74
|4032
|2006.10.05 09:20
|close
|2014
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8833
|-34.00
|9511.74
|4033
|2006.10.05 09:20
|buy
|2017
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|4034
|2006.10.05 09:20
|buy
|2018
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8910
|4035
|2006.10.05 09:20
|buy
|2019
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8960
|4036
|2006.10.05 10:25
|close
|2019
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8960
|-12.00
|9499.74
|4037
|2006.10.05 10:25
|close
|2018
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8910
|-12.00
|9487.74
|4038
|2006.10.05 10:25
|close
|2017
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8870
|-24.00
|9463.74
|4039
|2006.10.05 10:25
|sell
|2020
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8838
|4040
|2006.10.05 10:25
|sell
|2021
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8798
|4041
|2006.10.05 10:25
|sell
|2022
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8748
|4042
|2006.10.05 13:00
|t/p
|2020
|0.20
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|20.00
|9483.74
|4043
|2006.10.05 14:31
|t/p
|2021
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8798
|50.00
|9533.74
|4044
|2006.10.05 18:23
|close
|2022
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8748
|56.00
|9589.74
|4045
|2006.10.05 18:23
|buy
|2023
|0.20
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|4046
|2006.10.05 18:23
|buy
|2024
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8842
|4047
|2006.10.05 18:23
|buy
|2025
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8892
|4048
|2006.10.06 01:00
|close
|2025
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8892
|-11.35
|9578.39
|4049
|2006.10.06 01:00
|close
|2024
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8842
|-11.35
|9567.03
|4050
|2006.10.06 01:00
|close
|2023
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8802
|-22.70
|9544.33
|4051
|2006.10.06 01:00
|sell
|2026
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8771
|4052
|2006.10.06 01:00
|sell
|2027
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8731
|4053
|2006.10.06 01:00
|sell
|2028
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8681
|4054
|2006.10.06 02:09
|close
|2028
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8681
|-8.00
|9536.33
|4055
|2006.10.06 02:09
|close
|2027
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8731
|-8.00
|9528.33
|4056
|2006.10.06 02:09
|close
|2026
|0.20
|1.8789
|0.0000
|1.8771
|-16.00
|9512.33
|4057
|2006.10.06 02:09
|buy
|2029
|0.20
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|4058
|2006.10.06 02:09
|buy
|2030
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8839
|4059
|2006.10.06 02:09
|buy
|2031
|0.10
|1.8789
|0.0000
|1.8889
|4060
|2006.10.06 03:05
|close
|2031
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8889
|-15.00
|9497.33
|4061
|2006.10.06 03:05
|close
|2030
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8839
|-15.00
|9482.33
|4062
|2006.10.06 03:05
|close
|2029
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8799
|-30.00
|9452.33
|4063
|2006.10.06 03:05
|sell
|2032
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|4064
|2006.10.06 03:05
|sell
|2033
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8724
|4065
|2006.10.06 03:05
|sell
|2034
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8674
|4066
|2006.10.06 03:08
|t/p
|2032
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|20.00
|9472.33
|4067
|2006.10.06 06:30
|close
|2034
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8674
|-3.00
|9469.33
|4068
|2006.10.06 06:30
|close
|2033
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8724
|-3.00
|9466.33
|4069
|2006.10.06 06:30
|buy
|2035
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|4070
|2006.10.06 06:30
|buy
|2036
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8827
|4071
|2006.10.06 06:30
|buy
|2037
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8877
|4072
|2006.10.06 08:06
|close
|2037
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8877
|-13.00
|9453.33
|4073
|2006.10.06 08:06
|close
|2036
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8827
|-13.00
|9440.33
|4074
|2006.10.06 08:06
|close
|2035
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8787
|-26.00
|9414.33
|4075
|2006.10.06 08:06
|sell
|2038
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8754
|4076
|2006.10.06 08:06
|sell
|2039
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8714
|4077
|2006.10.06 08:06
|sell
|2040
|0.10
|1.8764
|0.0000
|1.8664
|4078
|2006.10.06 08:35
|t/p
|2038
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|20.00
|9434.33
|4079
|2006.10.06 11:10
|close
|2040
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8664
|-1.00
|9433.33
|4080
|2006.10.06 11:10
|close
|2039
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8714
|-1.00
|9432.33
|4081
|2006.10.06 11:10
|buy
|2041
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|4082
|2006.10.06 11:10
|buy
|2042
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8815
|4083
|2006.10.06 11:10
|buy
|2043
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8865
|4084
|2006.10.06 11:13
|t/p
|2041
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|20.00
|9452.33
|4085
|2006.10.06 14:10
|t/p
|2042
|0.10
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|50.00
|9502.33
|4086
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2043
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|100.00
|9602.33
|4087
|2006.10.06 15:05
|sell
|2044
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|4088
|2006.10.06 15:05
|sell
|2045
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8699
|4089
|2006.10.06 15:05
|sell
|2046
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|4090
|2006.10.06 15:08
|t/p
|2044
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|20.00
|9622.33
|4091
|2006.10.06 16:22
|t/p
|2045
|0.10
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|50.00
|9672.33
|4092
|2006.10.06 19:45
|close
|2046
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8649
|39.00
|9711.33
|4093
|2006.10.06 19:45
|buy
|2047
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|4094
|2006.10.06 19:45
|buy
|2048
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8760
|4095
|2006.10.06 19:45
|buy
|2049
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8810
|4096
|2006.10.06 19:55
|close
|2049
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8810
|-5.00
|9706.33
|4097
|2006.10.06 19:55
|close
|2048
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8760
|-5.00
|9701.33
|4098
|2006.10.06 19:55
|close
|2047
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8720
|-10.00
|9691.33
|4099
|2006.10.06 19:55
|sell
|2050
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|4100
|2006.10.06 19:55
|sell
|2051
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8655
|4101
|2006.10.06 19:55
|sell
|2052
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8605
|4102
|2006.10.09 00:00
|t/p
|2050
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|20.43
|9711.76
|4103
|2006.10.09 03:12
|close
|2052
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8605
|1.22
|9712.98
|4104
|2006.10.09 03:12
|close
|2051
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8655
|1.22
|9714.19
|4105
|2006.10.09 03:12
|buy
|2053
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|4106
|2006.10.09 03:12
|buy
|2054
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8754
|4107
|2006.10.09 03:12
|buy
|2055
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|4108
|2006.10.09 04:52
|close
|2055
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8804
|-12.00
|9702.19
|4109
|2006.10.09 04:52
|close
|2054
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8754
|-12.00
|9690.19
|4110
|2006.10.09 04:52
|close
|2053
|0.20
|1.8692
|0.0000
|1.8714
|-24.00
|9666.19
|4111
|2006.10.09 04:52
|sell
|2056
|0.20
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|4112
|2006.10.09 04:52
|sell
|2057
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8642
|4113
|2006.10.09 04:52
|sell
|2058
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8592
|4114
|2006.10.09 06:05
|close
|2058
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8592
|-13.00
|9653.19
|4115
|2006.10.09 06:05
|close
|2057
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8642
|-13.00
|9640.19
|4116
|2006.10.09 06:05
|close
|2056
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8682
|-26.00
|9614.19
|4117
|2006.10.09 06:05
|buy
|2059
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8715
|4118
|2006.10.09 06:05
|buy
|2060
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8755
|4119
|2006.10.09 06:05
|buy
|2061
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8805
|4120
|2006.10.09 07:30
|close
|2061
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8805
|-5.00
|9609.19
|4121
|2006.10.09 07:30
|close
|2060
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8755
|-5.00
|9604.19
|4122
|2006.10.09 07:30
|close
|2059
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8715
|-10.00
|9594.19
|4123
|2006.10.09 07:30
|sell
|2062
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|4124
|2006.10.09 07:30
|sell
|2063
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8650
|4125
|2006.10.09 07:30
|sell
|2064
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|4126
|2006.10.09 07:43
|close
|2064
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8600
|-5.00
|9589.19
|4127
|2006.10.09 07:43
|close
|2063
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8650
|-5.00
|9584.19
|4128
|2006.10.09 07:43
|close
|2062
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8690
|-10.00
|9574.19
|4129
|2006.10.09 07:43
|buy
|2065
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8715
|4130
|2006.10.09 07:43
|buy
|2066
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8755
|4131
|2006.10.09 07:43
|buy
|2067
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8805
|4132
|2006.10.09 08:00
|close
|2067
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8805
|-4.00
|9570.19
|4133
|2006.10.09 08:00
|close
|2066
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8755
|-4.00
|9566.19
|4134
|2006.10.09 08:00
|close
|2065
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8715
|-8.00
|9558.19
|4135
|2006.10.09 08:00
|sell
|2068
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8691
|4136
|2006.10.09 08:00
|sell
|2069
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8651
|4137
|2006.10.09 08:00
|sell
|2070
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8601
|4138
|2006.10.09 08:13
|close
|2070
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8601
|-9.00
|9549.19
|4139
|2006.10.09 08:13
|close
|2069
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8651
|-9.00
|9540.19
|4140
|2006.10.09 08:13
|close
|2068
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8691
|-18.00
|9522.19
|4141
|2006.10.09 08:13
|buy
|2071
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|4142
|2006.10.09 08:13
|buy
|2072
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8760
|4143
|2006.10.09 08:13
|buy
|2073
|0.10
|1.8710
|0.0000
|1.8810
|4144
|2006.10.09 08:49
|close
|2073
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8810
|-15.00
|9507.19
|4145
|2006.10.09 08:49
|close
|2072
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8760
|-15.00
|9492.19
|4146
|2006.10.09 08:49
|close
|2071
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8720
|-30.00
|9462.19
|4147
|2006.10.09 08:49
|sell
|2074
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8685
|4148
|2006.10.09 08:49
|sell
|2075
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8645
|4149
|2006.10.09 08:49
|sell
|2076
|0.10
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|4150
|2006.10.09 08:53
|t/p
|2074
|0.20
|1.8685
|0.0000
|1.8685
|20.00
|9482.19
|4151
|2006.10.09 14:42
|t/p
|2075
|0.10
|1.8645
|0.0000
|1.8645
|50.00
|9532.19
|4152
|2006.10.09 17:25
|close
|2076
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8595
|33.00
|9565.19
|4153
|2006.10.09 17:25
|buy
|2077
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|4154
|2006.10.09 17:25
|buy
|2078
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8712
|4155
|2006.10.09 17:25
|buy
|2079
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8762
|4156
|2006.10.09 20:05
|t/p
|2077
|0.20
|1.8672
|0.0000
|1.8672
|20.00
|9585.19
|4157
|2006.10.10 00:00
|close
|2079
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8762
|4.65
|9589.84
|4158
|2006.10.10 00:00
|close
|2078
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8712
|4.65
|9594.49
|4159
|2006.10.10 00:00
|sell
|2080
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8657
|4160
|2006.10.10 00:00
|sell
|2081
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8617
|4161
|2006.10.10 00:00
|sell
|2082
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8567
|4162
|2006.10.10 02:15
|t/p
|2080
|0.20
|1.8657
|0.0000
|1.8657
|20.00
|9614.49
|4163
|2006.10.10 04:19
|close
|2082
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8567
|2.00
|9616.49
|4164
|2006.10.10 04:19
|close
|2081
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8617
|2.00
|9618.49
|4165
|2006.10.10 04:19
|buy
|2083
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8675
|4166
|2006.10.10 04:19
|buy
|2084
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8715
|4167
|2006.10.10 04:19
|buy
|2085
|0.10
|1.8665
|0.0000
|1.8765
|4168
|2006.10.10 04:47
|close
|2085
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8765
|-6.00
|9612.49
|4169
|2006.10.10 04:47
|close
|2084
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8715
|-6.00
|9606.49
|4170
|2006.10.10 04:47
|close
|2083
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8675
|-12.00
|9594.49
|4171
|2006.10.10 04:47
|sell
|2086
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8649
|4172
|2006.10.10 04:47
|sell
|2087
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8609
|4173
|2006.10.10 04:47
|sell
|2088
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8559
|4174
|2006.10.10 05:00
|t/p
|2086
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8649
|20.00
|9614.49
|4175
|2006.10.10 07:15
|close
|2088
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8559
|-5.00
|9609.49
|4176
|2006.10.10 07:15
|close
|2087
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8609
|-5.00
|9604.49
|4177
|2006.10.10 07:15
|buy
|2089
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|4178
|2006.10.10 07:15
|buy
|2090
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8714
|4179
|2006.10.10 07:15
|buy
|2091
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8764
|4180
|2006.10.10 08:08
|t/p
|2089
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|20.00
|9624.49
|4181
|2006.10.10 10:00
|close
|2091
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8764
|-1.00
|9623.49
|4182
|2006.10.10 10:00
|close
|2090
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8714
|-1.00
|9622.49
|4183
|2006.10.10 10:00
|sell
|2092
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8653
|4184
|2006.10.10 10:00
|sell
|2093
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8613
|4185
|2006.10.10 10:00
|sell
|2094
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8563
|4186
|2006.10.10 10:08
|t/p
|2092
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8653
|20.00
|9642.49
|4187
|2006.10.10 10:30
|t/p
|2093
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8613
|50.00
|9692.49
|4188
|2006.10.10 13:16
|t/p
|2094
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|100.00
|9792.49
|4189
|2006.10.10 18:45
|buy
|2095
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8567
|4190
|2006.10.10 18:45
|buy
|2096
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8607
|4191
|2006.10.10 18:45
|buy
|2097
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8657
|4192
|2006.10.10 21:10
|close
|2097
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8657
|-18.00
|9774.49
|4193
|2006.10.10 21:10
|close
|2096
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8607
|-18.00
|9756.49
|4194
|2006.10.10 21:10
|close
|2095
|0.20
|1.8539
|0.0000
|1.8567
|-36.00
|9720.49
|4195
|2006.10.10 21:10
|sell
|2098
|0.20
|1.8539
|0.0000
|1.8529
|4196
|2006.10.10 21:10
|sell
|2099
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8489
|4197
|2006.10.10 21:10
|sell
|2100
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8439
|4198
|2006.10.11 02:25
|close
|2100
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8439
|-3.79
|9716.71
|4199
|2006.10.11 02:25
|close
|2099
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8489
|-3.79
|9712.92
|4200
|2006.10.11 02:25
|close
|2098
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8529
|-7.57
|9705.35
|4201
|2006.10.11 02:25
|buy
|2101
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8553
|4202
|2006.10.11 02:25
|buy
|2102
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8593
|4203
|2006.10.11 02:25
|buy
|2103
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8643
|4204
|2006.10.11 06:20
|close
|2103
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8643
|-1.00
|9704.35
|4205
|2006.10.11 06:20
|close
|2102
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8593
|-1.00
|9703.35
|4206
|2006.10.11 06:20
|close
|2101
|0.20
|1.8542
|0.0000
|1.8553
|-2.00
|9701.35
|4207
|2006.10.11 06:20
|sell
|2104
|0.20
|1.8542
|0.0000
|1.8532
|4208
|2006.10.11 06:20
|sell
|2105
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8492
|4209
|2006.10.11 06:20
|sell
|2106
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8442
|4210
|2006.10.11 08:42
|t/p
|2104
|0.20
|1.8532
|0.0000
|1.8532
|20.00
|9721.35
|4211
|2006.10.11 09:35
|close
|2106
|0.10
|1.8550
|0.0000
|1.8442
|-8.00
|9713.35
|4212
|2006.10.11 09:35
|close
|2105
|0.10
|1.8550
|0.0000
|1.8492
|-8.00
|9705.35
|4213
|2006.10.11 09:35
|buy
|2107
|0.20
|1.8550
|0.0000
|1.8560
|4214
|2006.10.11 09:35
|buy
|2108
|0.10
|1.8550
|0.0000
|1.8600
|4215
|2006.10.11 09:35
|buy
|2109
|0.10
|1.8550
|0.0000
|1.8650
|4216
|2006.10.11 09:38
|t/p
|2107
|0.20
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|20.00
|9725.35
|4217
|2006.10.11 14:35
|close
|2109
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8650
|3.00
|9728.35
|4218
|2006.10.11 14:35
|close
|2108
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8600
|3.00
|9731.35
|4219
|2006.10.11 14:35
|sell
|2110
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8543
|4220
|2006.10.11 14:35
|sell
|2111
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8503
|4221
|2006.10.11 14:35
|sell
|2112
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8453
|4222
|2006.10.11 14:39
|t/p
|2110
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|20.00
|9751.35
|4223
|2006.10.11 16:42
|close
|2112
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8453
|-6.00
|9745.35
|4224
|2006.10.11 16:42
|close
|2111
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8503
|-6.00
|9739.35
|4225
|2006.10.11 16:42
|buy
|2113
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8569
|4226
|2006.10.11 16:42
|buy
|2114
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8609
|4227
|2006.10.11 16:42
|buy
|2115
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8659
|4228
|2006.10.11 16:50
|t/p
|2113
|0.20
|1.8569
|0.0000
|1.8569
|20.00
|9759.35
|4229
|2006.10.11 20:06
|close
|2115
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8659
|-18.00
|9741.35
|4230
|2006.10.11 20:06
|close
|2114
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8609
|-18.00
|9723.35
|4231
|2006.10.11 20:06
|sell
|2116
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8531
|4232
|2006.10.11 20:06
|sell
|2117
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8491
|4233
|2006.10.11 20:06
|sell
|2118
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8441
|4234
|2006.10.11 20:20
|t/p
|2116
|0.20
|1.8531
|0.0000
|1.8531
|20.00
|9743.35
|4235
|2006.10.12 00:54
|close
|2118
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8441
|-3.36
|9740.00
|4236
|2006.10.12 00:54
|close
|2117
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8491
|-3.36
|9736.65
|4237
|2006.10.12 00:54
|buy
|2119
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8555
|4238
|2006.10.12 00:54
|buy
|2120
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8595
|4239
|2006.10.12 00:54
|buy
|2121
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8645
|4240
|2006.10.12 02:27
|t/p
|2119
|0.20
|1.8555
|0.0000
|1.8555
|20.00
|9756.65
|4241
|2006.10.12 09:05
|t/p
|2120
|0.10
|1.8595
|0.0000
|1.8595
|50.00
|9806.65
|4242
|2006.10.12 11:10
|close
|2121
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8645
|33.00
|9839.65
|4243
|2006.10.12 11:10
|sell
|2122
|0.20
|1.8578
|0.0000
|1.8568
|4244
|2006.10.12 11:10
|sell
|2123
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8528
|4245
|2006.10.12 11:10
|sell
|2124
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8478
|4246
|2006.10.12 11:16
|t/p
|2122
|0.20
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|20.00
|9859.65
|4247
|2006.10.12 16:06
|close
|2124
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8478
|11.00
|9870.65
|4248
|2006.10.12 16:06
|close
|2123
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8528
|11.00
|9881.65
|4249
|2006.10.12 16:06
|buy
|2125
|0.20
|1.8567
|0.0000
|1.8577
|4250
|2006.10.12 16:06
|buy
|2126
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8617
|4251
|2006.10.12 16:06
|buy
|2127
|0.10
|1.8567
|0.0000
|1.8667
|4252
|2006.10.12 16:45
|close
|2127
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8667
|-13.00
|9868.65
|4253
|2006.10.12 16:45
|close
|2126
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8617
|-13.00
|9855.65
|4254
|2006.10.12 16:45
|close
|2125
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8577
|-26.00
|9829.65
|4255
|2006.10.12 16:45
|sell
|2128
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8544
|4256
|2006.10.12 16:45
|sell
|2129
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8504
|4257
|2006.10.12 16:45
|sell
|2130
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8454
|4258
|2006.10.12 17:00
|close
|2130
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8454
|-8.00
|9821.65
|4259
|2006.10.12 17:00
|close
|2129
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8504
|-8.00
|9813.65
|4260
|2006.10.12 17:00
|close
|2128
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8544
|-16.00
|9797.65
|4261
|2006.10.12 17:00
|buy
|2131
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8572
|4262
|2006.10.12 17:00
|buy
|2132
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8612
|4263
|2006.10.12 17:00
|buy
|2133
|0.10
|1.8562
|0.0000
|1.8662
|4264
|2006.10.12 17:30
|close
|2133
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8662
|-8.00
|9789.65
|4265
|2006.10.12 17:30
|close
|2132
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8612
|-8.00
|9781.65
|4266
|2006.10.12 17:30
|close
|2131
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8572
|-16.00
|9765.65
|4267
|2006.10.12 17:30
|sell
|2134
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8544
|4268
|2006.10.12 17:30
|sell
|2135
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8504
|4269
|2006.10.12 17:30
|sell
|2136
|0.10
|1.8554
|0.0000
|1.8454
|4270
|2006.10.12 18:30
|close
|2136
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8454
|-11.00
|9754.65
|4271
|2006.10.12 18:30
|close
|2135
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8504
|-11.00
|9743.65
|4272
|2006.10.12 18:30
|close
|2134
|0.20
|1.8565
|0.0000
|1.8544
|-22.00
|9721.65
|4273
|2006.10.12 18:30
|buy
|2137
|0.20
|1.8565
|0.0000
|1.8575
|4274
|2006.10.12 18:30
|buy
|2138
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8615
|4275
|2006.10.12 18:30
|buy
|2139
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8665
|4276
|2006.10.12 21:00
|t/p
|2137
|0.20
|1.8575
|0.0000
|1.8575
|20.00
|9741.65
|4277
|2006.10.13 02:35
|close
|2139
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8665
|17.65
|9759.30
|4278
|2006.10.13 02:35
|close
|2138
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8615
|17.65
|9776.94
|4279
|2006.10.13 02:35
|sell
|2140
|0.20
|1.8583
|0.0000
|1.8573
|4280
|2006.10.13 02:35
|sell
|2141
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8533
|4281
|2006.10.13 02:35
|sell
|2142
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8483
|4282
|2006.10.13 03:13
|close
|2142
|0.10
|1.8602
|0.0000
|1.8483
|-19.00
|9757.94
|4283
|2006.10.13 03:13
|close
|2141
|0.10
|1.8602
|0.0000
|1.8533
|-19.00
|9738.94
|4284
|2006.10.13 03:13
|close
|2140
|0.20
|1.8602
|0.0000
|1.8573
|-38.00
|9700.94
|4285
|2006.10.13 03:13
|buy
|2143
|0.20
|1.8602
|0.0000
|1.8612
|4286
|2006.10.13 03:13
|buy
|2144
|0.10
|1.8602
|0.0000
|1.8652
|4287
|2006.10.13 03:13
|buy
|2145
|0.10
|1.8602
|0.0000
|1.8702
|4288
|2006.10.13 03:17
|t/p
|2143
|0.20
|1.8612
|0.0000
|1.8612
|20.00
|9720.94
|4289
|2006.10.13 07:55
|close
|2145
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8702
|7.00
|9727.94
|4290
|2006.10.13 07:55
|close
|2144
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8652
|7.00
|9734.94
|4291
|2006.10.13 07:55
|sell
|2146
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8599
|4292
|2006.10.13 07:55
|sell
|2147
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8559
|4293
|2006.10.13 07:55
|sell
|2148
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8509
|4294
|2006.10.13 08:41
|t/p
|2146
|0.20
|1.8599
|0.0000
|1.8599
|20.00
|9754.94
|4295
|2006.10.13 08:57
|close
|2148
|0.10
|1.8629
|0.0000
|1.8509
|-20.00
|9734.94
|4296
|2006.10.13 08:57
|close
|2147
|0.10
|1.8629
|0.0000
|1.8559
|-20.00
|9714.94
|4297
|2006.10.13 08:57
|buy
|2149
|0.20
|1.8629
|0.0000
|1.8639
|4298
|2006.10.13 08:57
|buy
|2150
|0.10
|1.8629
|0.0000
|1.8679
|4299
|2006.10.13 08:57
|buy
|2151
|0.10
|1.8629
|0.0000
|1.8729
|4300
|2006.10.13 11:07
|close
|2151
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8729
|-18.00
|9696.94
|4301
|2006.10.13 11:07
|close
|2150
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8679
|-18.00
|9678.94
|4302
|2006.10.13 11:07
|close
|2149
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8639
|-36.00
|9642.94
|4303
|2006.10.13 11:07
|sell
|2152
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|4304
|2006.10.13 11:07
|sell
|2153
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8561
|4305
|2006.10.13 11:07
|sell
|2154
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8511
|4306
|2006.10.13 11:22
|close
|2154
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8511
|-5.00
|9637.94
|4307
|2006.10.13 11:22
|close
|2153
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8561
|-5.00
|9632.94
|4308
|2006.10.13 11:22
|close
|2152
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8601
|-10.00
|9622.94
|4309
|2006.10.13 11:22
|buy
|2155
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8626
|4310
|2006.10.13 11:22
|buy
|2156
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8666
|4311
|2006.10.13 11:22
|buy
|2157
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8716
|4312
|2006.10.13 11:40
|close
|2157
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8716
|-7.00
|9615.94
|4313
|2006.10.13 11:40
|close
|2156
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8666
|-7.00
|9608.94
|4314
|2006.10.13 11:40
|close
|2155
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8626
|-14.00
|9594.94
|4315
|2006.10.13 11:40
|sell
|2158
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8599
|4316
|2006.10.13 11:40
|sell
|2159
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8559
|4317
|2006.10.13 11:40
|sell
|2160
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8509
|4318
|2006.10.13 13:03
|t/p
|2158
|0.20
|1.8599
|0.0000
|1.8599
|20.00
|9614.94
|4319
|2006.10.13 14:05
|close
|2160
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8509
|-8.00
|9606.94
|4320
|2006.10.13 14:05
|close
|2159
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8559
|-8.00
|9598.94
|4321
|2006.10.13 14:05
|buy
|2161
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|4322
|2006.10.13 14:05
|buy
|2162
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8667
|4323
|2006.10.13 14:05
|buy
|2163
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8717
|4324
|2006.10.13 14:30
|t/p
|2161
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8627
|20.00
|9618.94
|4325
|2006.10.13 14:33
|close
|2163
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8717
|-27.00
|9591.94
|4326
|2006.10.13 14:33
|close
|2162
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8667
|-27.00
|9564.94
|4327
|2006.10.13 14:33
|sell
|2164
|0.20
|1.8590
|0.0000
|1.8580
|4328
|2006.10.13 14:33
|sell
|2165
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8540
|4329
|2006.10.13 14:33
|sell
|2166
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|4330
|2006.10.13 14:38
|t/p
|2164
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|20.00
|9584.94
|4331
|2006.10.13 16:05
|t/p
|2165
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8540
|50.00
|9634.94
|4332
|2006.10.13 18:54
|close
|2166
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8490
|29.00
|9663.94
|4333
|2006.10.13 18:54
|buy
|2167
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8571
|4334
|2006.10.13 18:54
|buy
|2168
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8611
|4335
|2006.10.13 18:54
|buy
|2169
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8661
|4336
|2006.10.13 19:44
|t/p
|2167
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|20.00
|9683.94
|4337
|2006.10.13 21:35
|close
|2169
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8661
|-4.00
|9679.94
|4338
|2006.10.13 21:35
|close
|2168
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8611
|-4.00
|9675.94
|4339
|2006.10.13 21:35
|sell
|2170
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|4340
|2006.10.13 21:35
|sell
|2171
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8507
|4341
|2006.10.13 21:35
|sell
|2172
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|4342
|2006.10.16 00:38
|t/p
|2170
|0.20
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|20.43
|9696.38
|4343
|2006.10.16 06:05
|close
|2172
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8457
|12.22
|9708.59
|4344
|2006.10.16 06:05
|close
|2171
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8507
|12.22
|9720.81
|4345
|2006.10.16 06:05
|buy
|2173
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8555
|4346
|2006.10.16 06:05
|buy
|2174
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8595
|4347
|2006.10.16 06:05
|buy
|2175
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8645
|4348
|2006.10.16 07:20
|t/p
|2173
|0.20
|1.8555
|0.0000
|1.8555
|20.00
|9740.81
|4349
|2006.10.16 08:40
|close
|2175
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8645
|-1.00
|9739.81
|4350
|2006.10.16 08:40
|close
|2174
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8595
|-1.00
|9738.81
|4351
|2006.10.16 08:40
|sell
|2176
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8534
|4352
|2006.10.16 08:40
|sell
|2177
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8494
|4353
|2006.10.16 08:40
|sell
|2178
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8444
|4354
|2006.10.16 14:10
|close
|2178
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8444
|-62.00
|9676.81
|4355
|2006.10.16 14:10
|close
|2177
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8494
|-62.00
|9614.81
|4356
|2006.10.16 14:10
|close
|2176
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8534
|-124.00
|9490.81
|4357
|2006.10.16 14:10
|buy
|2179
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|4358
|2006.10.16 14:10
|buy
|2180
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8656
|4359
|2006.10.16 14:10
|buy
|2181
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8706
|4360
|2006.10.16 14:41
|t/p
|2179
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|20.00
|9510.81
|4361
|2006.10.16 16:50
|close
|2181
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8706
|4.00
|9514.81
|4362
|2006.10.16 16:50
|close
|2180
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8656
|4.00
|9518.81
|4363
|2006.10.16 16:50
|sell
|2182
|0.20
|1.8610
|0.0000
|1.8600
|4364
|2006.10.16 16:50
|sell
|2183
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8560
|4365
|2006.10.16 16:50
|sell
|2184
|0.10
|1.8610
|0.0000
|1.8510
|4366
|2006.10.16 17:36
|t/p
|2182
|0.20
|1.8600
|0.0000
|1.8600
|20.00
|9538.81
|4367
|2006.10.16 22:25
|close
|2184
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8510
|1.00
|9539.81
|4368
|2006.10.16 22:25
|close
|2183
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8560
|1.00
|9540.81
|4369
|2006.10.16 22:25
|buy
|2185
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|4370
|2006.10.16 22:25
|buy
|2186
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8659
|4371
|2006.10.16 22:25
|buy
|2187
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8709
|4372
|2006.10.16 23:55
|t/p
|2185
|0.20
|1.8619
|0.0000
|1.8619
|20.00
|9560.81
|4373
|2006.10.17 04:30
|close
|2187
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8709
|6.65
|9567.45
|4374
|2006.10.17 04:30
|close
|2186
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8659
|6.65
|9574.10
|4375
|2006.10.17 04:30
|sell
|2188
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8606
|4376
|2006.10.17 04:30
|sell
|2189
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8566
|4377
|2006.10.17 04:30
|sell
|2190
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|4378
|2006.10.17 05:40
|close
|2190
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8516
|-12.00
|9562.10
|4379
|2006.10.17 05:40
|close
|2189
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8566
|-12.00
|9550.10
|4380
|2006.10.17 05:40
|close
|2188
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8606
|-24.00
|9526.10
|4381
|2006.10.17 05:40
|buy
|2191
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8638
|4382
|2006.10.17 05:40
|buy
|2192
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8678
|4383
|2006.10.17 05:40
|buy
|2193
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8728
|4384
|2006.10.17 06:35
|close
|2193
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8728
|-11.00
|9515.10
|4385
|2006.10.17 06:35
|close
|2192
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8678
|-11.00
|9504.10
|4386
|2006.10.17 06:35
|close
|2191
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8638
|-22.00
|9482.10
|4387
|2006.10.17 06:35
|sell
|2194
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8607
|4388
|2006.10.17 06:35
|sell
|2195
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8567
|4389
|2006.10.17 06:35
|sell
|2196
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8517
|4390
|2006.10.17 07:55
|close
|2196
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8517
|-10.00
|9472.10
|4391
|2006.10.17 07:55
|close
|2195
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8567
|-10.00
|9462.10
|4392
|2006.10.17 07:55
|close
|2194
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8607
|-20.00
|9442.10
|4393
|2006.10.17 07:55
|buy
|2197
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8637
|4394
|2006.10.17 07:55
|buy
|2198
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8677
|4395
|2006.10.17 07:55
|buy
|2199
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8727
|4396
|2006.10.17 08:15
|close
|2199
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8727
|-16.00
|9426.10
|4397
|2006.10.17 08:15
|close
|2198
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8677
|-16.00
|9410.10
|4398
|2006.10.17 08:15
|close
|2197
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8637
|-32.00
|9378.10
|4399
|2006.10.17 08:15
|sell
|2200
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|4400
|2006.10.17 08:15
|sell
|2201
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8561
|4401
|2006.10.17 08:15
|sell
|2202
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8511
|4402
|2006.10.17 08:22
|close
|2202
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8511
|-10.00
|9368.10
|4403
|2006.10.17 08:22
|close
|2201
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8561
|-10.00
|9358.10
|4404
|2006.10.17 08:22
|close
|2200
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8601
|-20.00
|9338.10
|4405
|2006.10.17 08:22
|buy
|2203
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8631
|4406
|2006.10.17 08:22
|buy
|2204
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8671
|4407
|2006.10.17 08:22
|buy
|2205
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8721
|4408
|2006.10.17 08:48
|t/p
|2203
|0.20
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|20.00
|9358.10
|4409
|2006.10.17 09:01
|close
|2205
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8721
|-7.00
|9351.10
|4410
|2006.10.17 09:01
|close
|2204
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8671
|-7.00
|9344.10
|4411
|2006.10.17 09:01
|sell
|2206
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8604
|4412
|2006.10.17 09:01
|sell
|2207
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8564
|4413
|2006.10.17 09:01
|sell
|2208
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8514
|4414
|2006.10.17 10:00
|close
|2208
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8514
|-18.00
|9326.10
|4415
|2006.10.17 10:00
|close
|2207
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8564
|-18.00
|9308.10
|4416
|2006.10.17 10:00
|close
|2206
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8604
|-36.00
|9272.10
|4417
|2006.10.17 10:00
|buy
|2209
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8642
|4418
|2006.10.17 10:00
|buy
|2210
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8682
|4419
|2006.10.17 10:00
|buy
|2211
|0.10
|1.8632
|0.0000
|1.8732
|4420
|2006.10.17 10:25
|close
|2211
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8732
|-19.00
|9253.10
|4421
|2006.10.17 10:25
|close
|2210
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8682
|-19.00
|9234.10
|4422
|2006.10.17 10:25
|close
|2209
|0.20
|1.8613
|0.0000
|1.8642
|-38.00
|9196.10
|4423
|2006.10.17 10:25
|sell
|2212
|0.20
|1.8613
|0.0000
|1.8603
|4424
|2006.10.17 10:25
|sell
|2213
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8563
|4425
|2006.10.17 10:25
|sell
|2214
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8513
|4426
|2006.10.17 10:30
|close
|2214
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8513
|-11.00
|9185.10
|4427
|2006.10.17 10:30
|close
|2213
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8563
|-11.00
|9174.10
|4428
|2006.10.17 10:30
|close
|2212
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8603
|-22.00
|9152.10
|4429
|2006.10.17 10:30
|buy
|2215
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|4430
|2006.10.17 10:30
|buy
|2216
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8674
|4431
|2006.10.17 10:30
|buy
|2217
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8724
|4432
|2006.10.17 10:30
|t/p
|2215
|0.20
|1.8634
|0.0000
|1.8634
|20.00
|9172.10
|4433
|2006.10.17 11:54
|t/p
|2216
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|50.00
|9222.10
|4434
|2006.10.17 16:09
|t/p
|2217
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|100.00
|9322.10
|4435
|2006.10.17 20:20
|sell
|2218
|0.20
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|4436
|2006.10.17 20:20
|sell
|2219
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8652
|4437
|2006.10.17 20:20
|sell
|2220
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8602
|4438
|2006.10.18 00:11
|close
|2220
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8602
|-9.79
|9312.32
|4439
|2006.10.18 00:11
|close
|2219
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8652
|-9.79
|9302.53
|4440
|2006.10.18 00:11
|close
|2218
|0.20
|1.8712
|0.0000
|1.8692
|-19.57
|9282.97
|4441
|2006.10.18 00:11
|buy
|2221
|0.20
|1.8712
|0.0000
|1.8722
|4442
|2006.10.18 00:11
|buy
|2222
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8762
|4443
|2006.10.18 00:11
|buy
|2223
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8812
|4444
|2006.10.18 00:18
|t/p
|2221
|0.20
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|20.00
|9302.97
|4445
|2006.10.18 01:25
|close
|2223
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8812
|-9.00
|9293.97
|4446
|2006.10.18 01:25
|close
|2222
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8762
|-9.00
|9284.97
|4447
|2006.10.18 01:25
|sell
|2224
|0.20
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|4448
|2006.10.18 01:25
|sell
|2225
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8653
|4449
|2006.10.18 01:25
|sell
|2226
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8603
|4450
|2006.10.18 02:45
|t/p
|2224
|0.20
|1.8693
|0.0000
|1.8693
|20.00
|9304.97
|4451
|2006.10.18 03:45
|close
|2226
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8603
|-5.00
|9299.97
|4452
|2006.10.18 03:45
|close
|2225
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8653
|-5.00
|9294.97
|4453
|2006.10.18 03:45
|buy
|2227
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|4454
|2006.10.18 03:45
|buy
|2228
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8758
|4455
|2006.10.18 03:45
|buy
|2229
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|4456
|2006.10.18 08:01
|t/p
|2227
|0.20
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|20.00
|9314.97
|4457
|2006.10.18 10:41
|close
|2229
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8808
|-3.00
|9311.97
|4458
|2006.10.18 10:41
|close
|2228
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8758
|-3.00
|9308.97
|4459
|2006.10.18 10:41
|sell
|2230
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|4460
|2006.10.18 10:41
|sell
|2231
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8655
|4461
|2006.10.18 10:41
|sell
|2232
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8605
|4462
|2006.10.18 11:09
|t/p
|2230
|0.20
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|20.00
|9328.97
|4463
|2006.10.18 13:35
|close
|2232
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8605
|-11.00
|9317.97
|4464
|2006.10.18 13:35
|close
|2231
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8655
|-11.00
|9306.97
|4465
|2006.10.18 13:35
|buy
|2233
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|4466
|2006.10.18 13:35
|buy
|2234
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8766
|4467
|2006.10.18 13:35
|buy
|2235
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8816
|4468
|2006.10.18 14:31
|t/p
|2233
|0.20
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|20.00
|9326.97
|4469
|2006.10.18 14:41
|close
|2235
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8816
|-26.00
|9300.97
|4470
|2006.10.18 14:41
|close
|2234
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8766
|-26.00
|9274.97
|4471
|2006.10.18 14:41
|sell
|2236
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|4472
|2006.10.18 14:41
|sell
|2237
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8640
|4473
|2006.10.18 14:41
|sell
|2238
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8590
|4474
|2006.10.18 14:50
|t/p
|2236
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|20.00
|9294.97
|4475
|2006.10.18 19:15
|close
|2238
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8590
|4.00
|9298.97
|4476
|2006.10.18 19:15
|close
|2237
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8640
|4.00
|9302.97
|4477
|2006.10.18 19:15
|buy
|2239
|0.20
|1.8686
|0.0000
|1.8696
|4478
|2006.10.18 19:15
|buy
|2240
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8736
|4479
|2006.10.18 19:15
|buy
|2241
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8786
|4480
|2006.10.18 19:40
|close
|2241
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8786
|-13.00
|9289.97
|4481
|2006.10.18 19:40
|close
|2240
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8736
|-13.00
|9276.97
|4482
|2006.10.18 19:40
|close
|2239
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8696
|-26.00
|9250.97
|4483
|2006.10.18 19:40
|sell
|2242
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|4484
|2006.10.18 19:40
|sell
|2243
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8623
|4485
|2006.10.18 19:40
|sell
|2244
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8573
|4486
|2006.10.18 19:49
|t/p
|2242
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.00
|9270.97
|4487
|2006.10.18 23:05
|close
|2244
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8573
|-8.00
|9262.97
|4488
|2006.10.18 23:05
|close
|2243
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8623
|-8.00
|9254.97
|4489
|2006.10.18 23:05
|buy
|2245
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|4490
|2006.10.18 23:05
|buy
|2246
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8731
|4491
|2006.10.18 23:05
|buy
|2247
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8781
|4492
|2006.10.19 00:54
|close
|2247
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8781
|-12.05
|9242.92
|4493
|2006.10.19 00:54
|close
|2246
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8731
|-12.05
|9230.87
|4494
|2006.10.19 00:54
|close
|2245
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8691
|-24.10
|9206.77
|4495
|2006.10.19 00:54
|sell
|2248
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8660
|4496
|2006.10.19 00:54
|sell
|2249
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8620
|4497
|2006.10.19 00:54
|sell
|2250
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8570
|4498
|2006.10.19 01:25
|close
|2250
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8570
|-10.00
|9196.77
|4499
|2006.10.19 01:25
|close
|2249
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8620
|-10.00
|9186.77
|4500
|2006.10.19 01:25
|close
|2248
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8660
|-20.00
|9166.77
|4501
|2006.10.19 01:25
|buy
|2251
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|4502
|2006.10.19 01:25
|buy
|2252
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8730
|4503
|2006.10.19 01:25
|buy
|2253
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|4504
|2006.10.19 02:28
|t/p
|2251
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|9186.77
|4505
|2006.10.19 03:20
|close
|2253
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8780
|-6.00
|9180.77
|4506
|2006.10.19 03:20
|close
|2252
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8730
|-6.00
|9174.77
|4507
|2006.10.19 03:20
|sell
|2254
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8664
|4508
|2006.10.19 03:20
|sell
|2255
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8624
|4509
|2006.10.19 03:20
|sell
|2256
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|4510
|2006.10.19 04:42
|close
|2256
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8574
|-10.00
|9164.77
|4511
|2006.10.19 04:42
|close
|2255
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8624
|-10.00
|9154.77
|4512
|2006.10.19 04:42
|close
|2254
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8664
|-20.00
|9134.77
|4513
|2006.10.19 04:42
|buy
|2257
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|4514
|2006.10.19 04:42
|buy
|2258
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8734
|4515
|2006.10.19 04:42
|buy
|2259
|0.10
|1.8684
|0.0000
|1.8784
|4516
|2006.10.19 08:59
|t/p
|2257
|0.20
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|20.00
|9154.77
|4517
|2006.10.19 10:45
|close
|2259
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8784
|-6.00
|9148.77
|4518
|2006.10.19 10:45
|close
|2258
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8734
|-6.00
|9142.77
|4519
|2006.10.19 10:45
|sell
|2260
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|4520
|2006.10.19 10:45
|sell
|2261
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8628
|4521
|2006.10.19 10:45
|sell
|2262
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8578
|4522
|2006.10.19 10:49
|t/p
|2260
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|20.00
|9162.77
|4523
|2006.10.19 15:20
|close
|2262
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8578
|-28.00
|9134.77
|4524
|2006.10.19 15:20
|close
|2261
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8628
|-28.00
|9106.77
|4525
|2006.10.19 15:20
|buy
|2263
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8716
|4526
|2006.10.19 15:20
|buy
|2264
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8756
|4527
|2006.10.19 15:20
|buy
|2265
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8806
|4528
|2006.10.19 15:45
|t/p
|2263
|0.20
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|20.00
|9126.77
|4529
|2006.10.19 16:35
|t/p
|2264
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|50.00
|9176.77
|4530
|2006.10.19 21:35
|close
|2265
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8806
|68.00
|9244.77
|4531
|2006.10.19 21:35
|sell
|2266
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|4532
|2006.10.19 21:35
|sell
|2267
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8724
|4533
|2006.10.19 21:35
|sell
|2268
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8674
|4534
|2006.10.20 00:17
|t/p
|2266
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|20.43
|9265.20
|4535
|2006.10.20 03:08
|close
|2268
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8674
|-3.79
|9261.41
|4536
|2006.10.20 03:08
|close
|2267
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8724
|-3.79
|9257.63
|4537
|2006.10.20 03:08
|buy
|2269
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8788
|4538
|2006.10.20 03:08
|buy
|2270
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8828
|4539
|2006.10.20 03:08
|buy
|2271
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8878
|4540
|2006.10.20 04:35
|close
|2271
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8878
|-8.00
|9249.63
|4541
|2006.10.20 04:35
|close
|2270
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8828
|-8.00
|9241.63
|4542
|2006.10.20 04:35
|close
|2269
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8788
|-16.00
|9225.63
|4543
|2006.10.20 04:35
|sell
|2272
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8760
|4544
|2006.10.20 04:35
|sell
|2273
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8720
|4545
|2006.10.20 04:35
|sell
|2274
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8670
|4546
|2006.10.20 08:30
|t/p
|2272
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|20.00
|9245.63
|4547
|2006.10.20 10:05
|close
|2274
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8670
|-3.00
|9242.63
|4548
|2006.10.20 10:05
|close
|2273
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8720
|-3.00
|9239.63
|4549
|2006.10.20 10:05
|buy
|2275
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|4550
|2006.10.20 10:05
|buy
|2276
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8823
|4551
|2006.10.20 10:05
|buy
|2277
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|4552
|2006.10.20 10:22
|t/p
|2275
|0.20
|1.8783
|0.0000
|1.8783
|20.00
|9259.63
|4553
|2006.10.20 11:00
|t/p
|2276
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|50.00
|9309.63
|4554
|2006.10.20 16:05
|close
|2277
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8873
|31.00
|9340.63
|4555
|2006.10.20 16:05
|sell
|2278
|0.20
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|4556
|2006.10.20 16:05
|sell
|2279
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8754
|4557
|2006.10.20 16:05
|sell
|2280
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8704
|4558
|2006.10.20 18:45
|close
|2280
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8704
|-31.00
|9309.63
|4559
|2006.10.20 18:45
|close
|2279
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8754
|-31.00
|9278.63
|4560
|2006.10.20 18:45
|close
|2278
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8794
|-62.00
|9216.63
|4561
|2006.10.20 18:45
|buy
|2281
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8845
|4562
|2006.10.20 18:45
|buy
|2282
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8885
|4563
|2006.10.20 18:45
|buy
|2283
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8935
|4564
|2006.10.20 21:22
|t/p
|2281
|0.20
|1.8845
|0.0000
|1.8845
|20.00
|9236.63
|4565
|2006.10.20 22:15
|close
|2283
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8935
|-10.00
|9226.63
|4566
|2006.10.20 22:15
|close
|2282
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8885
|-10.00
|9216.63
|4567
|2006.10.20 22:15
|sell
|2284
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|4568
|2006.10.20 22:15
|sell
|2285
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8775
|4569
|2006.10.20 22:15
|sell
|2286
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|4570
|2006.10.23 03:46
|t/p
|2284
|0.20
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|20.43
|9237.06
|4571
|2006.10.23 05:25
|close
|2286
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8725
|2.21
|9239.27
|4572
|2006.10.23 05:25
|close
|2285
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8775
|2.21
|9241.49
|4573
|2006.10.23 05:25
|buy
|2287
|0.20
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|4574
|2006.10.23 05:25
|buy
|2288
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8873
|4575
|2006.10.23 05:25
|buy
|2289
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8923
|4576
|2006.10.23 07:40
|close
|2289
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8923
|-11.00
|9230.49
|4577
|2006.10.23 07:40
|close
|2288
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8873
|-11.00
|9219.49
|4578
|2006.10.23 07:40
|close
|2287
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8833
|-22.00
|9197.49
|4579
|2006.10.23 07:40
|sell
|2290
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8802
|4580
|2006.10.23 07:40
|sell
|2291
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8762
|4581
|2006.10.23 07:40
|sell
|2292
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8712
|4582
|2006.10.23 08:25
|t/p
|2290
|0.20
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|20.00
|9217.49
|4583
|2006.10.23 10:35
|t/p
|2291
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8762
|50.00
|9267.49
|4584
|2006.10.23 12:24
|t/p
|2292
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|100.00
|9367.49
|4585
|2006.10.23 17:10
|buy
|2293
|0.20
|1.8717
|0.0000
|1.8727
|4586
|2006.10.23 17:10
|buy
|2294
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8767
|4587
|2006.10.23 17:10
|buy
|2295
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8817
|4588
|2006.10.23 18:32
|t/p
|2293
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|9387.49
|4589
|2006.10.23 23:50
|close
|2295
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8817
|7.00
|9394.49
|4590
|2006.10.23 23:50
|close
|2294
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8767
|7.00
|9401.49
|4591
|2006.10.23 23:50
|sell
|2296
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8714
|4592
|2006.10.23 23:50
|sell
|2297
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8674
|4593
|2006.10.23 23:50
|sell
|2298
|0.10
|1.8724
|0.0000
|1.8624
|4594
|2006.10.24 00:28
|close
|2298
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8624
|-9.79
|9391.70
|4595
|2006.10.24 00:28
|close
|2297
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8674
|-9.79
|9381.92
|4596
|2006.10.24 00:28
|close
|2296
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8714
|-19.57
|9362.35
|4597
|2006.10.24 00:28
|buy
|2299
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8744
|4598
|2006.10.24 00:28
|buy
|2300
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8784
|4599
|2006.10.24 00:28
|buy
|2301
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8834
|4600
|2006.10.24 01:08
|close
|2301
|0.10
|1.8727
|0.0000
|1.8834
|-7.00
|9355.35
|4601
|2006.10.24 01:08
|close
|2300
|0.10
|1.8727
|0.0000
|1.8784
|-7.00
|9348.35
|4602
|2006.10.24 01:08
|close
|2299
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8744
|-14.00
|9334.35
|4603
|2006.10.24 01:08
|sell
|2302
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8717
|4604
|2006.10.24 01:08
|sell
|2303
|0.10
|1.8727
|0.0000
|1.8677
|4605
|2006.10.24 01:08
|sell
|2304
|0.10
|1.8727
|0.0000
|1.8627
|4606
|2006.10.24 03:19
|t/p
|2302
|0.20
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|20.00
|9354.35
|4607
|2006.10.24 09:29
|t/p
|2303
|0.10
|1.8677
|0.0000
|1.8677
|50.00
|9404.35
|4608
|2006.10.24 11:10
|close
|2304
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8627
|21.00
|9425.35
|4609
|2006.10.24 11:10
|buy
|2305
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8716
|4610
|2006.10.24 11:10
|buy
|2306
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8756
|4611
|2006.10.24 11:10
|buy
|2307
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8806
|4612
|2006.10.24 11:59
|close
|2307
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8806
|-21.00
|9404.35
|4613
|2006.10.24 11:59
|close
|2306
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8756
|-21.00
|9383.35
|4614
|2006.10.24 11:59
|close
|2305
|0.20
|1.8685
|0.0000
|1.8716
|-42.00
|9341.35
|4615
|2006.10.24 11:59
|sell
|2308
|0.20
|1.8685
|0.0000
|1.8675
|4616
|2006.10.24 11:59
|sell
|2309
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8635
|4617
|2006.10.24 11:59
|sell
|2310
|0.10
|1.8685
|0.0000
|1.8585
|4618
|2006.10.24 12:01
|t/p
|2308
|0.20
|1.8675
|0.0000
|1.8675
|20.00
|9361.35
|4619
|2006.10.24 13:35
|close
|2310
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8585
|-15.00
|9346.35
|4620
|2006.10.24 13:35
|close
|2309
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8635
|-15.00
|9331.35
|4621
|2006.10.24 13:35
|buy
|2311
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8710
|4622
|2006.10.24 13:35
|buy
|2312
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8750
|4623
|2006.10.24 13:35
|buy
|2313
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8800
|4624
|2006.10.24 13:44
|t/p
|2311
|0.20
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|20.00
|9351.35
|4625
|2006.10.24 15:30
|close
|2313
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8800
|-3.00
|9348.35
|4626
|2006.10.24 15:30
|close
|2312
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8750
|-3.00
|9345.35
|4627
|2006.10.24 15:30
|sell
|2314
|0.20
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|4628
|2006.10.24 15:30
|sell
|2315
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8647
|4629
|2006.10.24 15:30
|sell
|2316
|0.10
|1.8697
|0.0000
|1.8597
|4630
|2006.10.24 16:33
|close
|2316
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8597
|-8.00
|9337.35
|4631
|2006.10.24 16:33
|close
|2315
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8647
|-8.00
|9329.35
|4632
|2006.10.24 16:33
|close
|2314
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8687
|-16.00
|9313.35
|4633
|2006.10.24 16:33
|buy
|2317
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8715
|4634
|2006.10.24 16:33
|buy
|2318
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8755
|4635
|2006.10.24 16:33
|buy
|2319
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8805
|4636
|2006.10.24 16:53
|t/p
|2317
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8715
|20.00
|9333.35
|4637
|2006.10.24 17:42
|t/p
|2318
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|50.00
|9383.35
|4638
|2006.10.24 21:25
|close
|2319
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8805
|32.00
|9415.35
|4639
|2006.10.24 21:25
|sell
|2320
|0.20
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|4640
|2006.10.24 21:25
|sell
|2321
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8687
|4641
|2006.10.24 21:25
|sell
|2322
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8637
|4642
|2006.10.24 23:00
|t/p
|2320
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|9435.35
|4643
|2006.10.25 02:45
|close
|2322
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8637
|2.21
|9437.56
|4644
|2006.10.25 02:45
|close
|2321
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8687
|2.21
|9439.78
|4645
|2006.10.25 02:45
|buy
|2323
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8745
|4646
|2006.10.25 02:45
|buy
|2324
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8785
|4647
|2006.10.25 02:45
|buy
|2325
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8835
|4648
|2006.10.25 05:39
|t/p
|2323
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|20.00
|9459.78
|4649
|2006.10.25 07:32
|close
|2325
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8835
|0.00
|9459.78
|4650
|2006.10.25 07:32
|close
|2324
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8785
|0.00
|9459.78
|4651
|2006.10.25 07:32
|sell
|2326
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|4652
|2006.10.25 07:32
|sell
|2327
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8685
|4653
|2006.10.25 07:32
|sell
|2328
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8635
|4654
|2006.10.25 08:10
|close
|2328
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8635
|-11.00
|9448.78
|4655
|2006.10.25 08:10
|close
|2327
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8685
|-11.00
|9437.78
|4656
|2006.10.25 08:10
|close
|2326
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8725
|-22.00
|9415.78
|4657
|2006.10.25 08:10
|buy
|2329
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|4658
|2006.10.25 08:10
|buy
|2330
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|4659
|2006.10.25 08:10
|buy
|2331
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|4660
|2006.10.25 09:25
|t/p
|2329
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|9435.78
|4661
|2006.10.25 15:08
|close
|2331
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8846
|15.00
|9450.78
|4662
|2006.10.25 15:08
|close
|2330
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8796
|15.00
|9465.78
|4663
|2006.10.25 15:08
|sell
|2332
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|4664
|2006.10.25 15:08
|sell
|2333
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8711
|4665
|2006.10.25 15:08
|sell
|2334
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|4666
|2006.10.25 15:21
|t/p
|2332
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|9485.78
|4667
|2006.10.25 16:35
|close
|2334
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8661
|-9.00
|9476.78
|4668
|2006.10.25 16:35
|close
|2333
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8711
|-9.00
|9467.78
|4669
|2006.10.25 16:35
|buy
|2335
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|4670
|2006.10.25 16:35
|buy
|2336
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8820
|4671
|2006.10.25 16:35
|buy
|2337
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8870
|4672
|2006.10.25 19:20
|close
|2337
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8870
|-9.00
|9458.78
|4673
|2006.10.25 19:20
|close
|2336
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8820
|-9.00
|9449.78
|4674
|2006.10.25 19:20
|close
|2335
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8780
|-18.00
|9431.78
|4675
|2006.10.25 19:20
|sell
|2338
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|4676
|2006.10.25 19:20
|sell
|2339
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8711
|4677
|2006.10.25 19:20
|sell
|2340
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|4678
|2006.10.25 20:14
|t/p
|2338
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|9451.78
|4679
|2006.10.25 20:20
|close
|2340
|0.10
|1.8788
|0.0000
|1.8661
|-27.00
|9424.78
|4680
|2006.10.25 20:20
|close
|2339
|0.10
|1.8788
|0.0000
|1.8711
|-27.00
|9397.78
|4681
|2006.10.25 20:20
|buy
|2341
|0.20
|1.8788
|0.0000
|1.8798
|4682
|2006.10.25 20:20
|buy
|2342
|0.10
|1.8788
|0.0000
|1.8838
|4683
|2006.10.25 20:20
|buy
|2343
|0.10
|1.8788
|0.0000
|1.8888
|4684
|2006.10.25 20:31
|close
|2343
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8888
|-32.00
|9365.78
|4685
|2006.10.25 20:31
|close
|2342
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8838
|-32.00
|9333.78
|4686
|2006.10.25 20:31
|close
|2341
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8798
|-64.00
|9269.78
|4687
|2006.10.25 20:31
|sell
|2344
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|4688
|2006.10.25 20:31
|sell
|2345
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8706
|4689
|2006.10.25 20:31
|sell
|2346
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|4690
|2006.10.26 00:00
|close
|2346
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8656
|-21.36
|9248.42
|4691
|2006.10.26 00:00
|close
|2345
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8706
|-21.36
|9227.07
|4692
|2006.10.26 00:00
|close
|2344
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8746
|-42.71
|9184.36
|4693
|2006.10.26 00:00
|buy
|2347
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8788
|4694
|2006.10.26 00:00
|buy
|2348
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8828
|4695
|2006.10.26 00:00
|buy
|2349
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8878
|4696
|2006.10.26 00:25
|t/p
|2347
|0.20
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|20.00
|9204.36
|4697
|2006.10.26 07:20
|close
|2349
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8878
|25.00
|9229.36
|4698
|2006.10.26 07:20
|close
|2348
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8828
|25.00
|9254.36
|4699
|2006.10.26 07:20
|sell
|2350
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|4700
|2006.10.26 07:20
|sell
|2351
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8753
|4701
|2006.10.26 07:20
|sell
|2352
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8703
|4702
|2006.10.26 08:20
|close
|2352
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8703
|-8.00
|9246.36
|4703
|2006.10.26 08:20
|close
|2351
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8753
|-8.00
|9238.36
|4704
|2006.10.26 08:20
|close
|2350
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8793
|-16.00
|9222.36
|4705
|2006.10.26 08:20
|buy
|2353
|0.20
|1.8811
|0.0000
|1.8821
|4706
|2006.10.26 08:20
|buy
|2354
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8861
|4707
|2006.10.26 08:20
|buy
|2355
|0.10
|1.8811
|0.0000
|1.8911
|4708
|2006.10.26 09:01
|t/p
|2353
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8821
|20.00
|9242.36
|4709
|2006.10.26 13:20
|close
|2355
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8911
|24.00
|9266.36
|4710
|2006.10.26 13:20
|close
|2354
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8861
|24.00
|9290.36
|4711
|2006.10.26 13:20
|sell
|2356
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8825
|4712
|2006.10.26 13:20
|sell
|2357
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8785
|4713
|2006.10.26 13:20
|sell
|2358
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8735
|4714
|2006.10.26 13:36
|close
|2358
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8735
|-4.00
|9286.36
|4715
|2006.10.26 13:36
|close
|2357
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8785
|-4.00
|9282.36
|4716
|2006.10.26 13:36
|close
|2356
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8825
|-8.00
|9274.36
|4717
|2006.10.26 13:36
|buy
|2359
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|4718
|2006.10.26 13:36
|buy
|2360
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8889
|4719
|2006.10.26 13:36
|buy
|2361
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8939
|4720
|2006.10.26 14:24
|t/p
|2359
|0.20
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|20.00
|9294.36
|4721
|2006.10.26 18:24
|t/p
|2360
|0.10
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|50.00
|9344.36
|4722
|2006.10.26 23:50
|close
|2361
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8939
|55.00
|9399.36
|4723
|2006.10.26 23:50
|sell
|2362
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|4724
|2006.10.26 23:50
|sell
|2363
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8844
|4725
|2006.10.26 23:50
|sell
|2364
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8794
|4726
|2006.10.27 01:05
|close
|2364
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8794
|-15.79
|9383.57
|4727
|2006.10.27 01:05
|close
|2363
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8844
|-15.79
|9367.79
|4728
|2006.10.27 01:05
|close
|2362
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8884
|-31.57
|9336.22
|4729
|2006.10.27 01:05
|buy
|2365
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|4730
|2006.10.27 01:05
|buy
|2366
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8960
|4731
|2006.10.27 01:05
|buy
|2367
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.9010
|4732
|2006.10.27 01:45
|close
|2367
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.9010
|-15.00
|9321.22
|4733
|2006.10.27 01:45
|close
|2366
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8960
|-15.00
|9306.22
|4734
|2006.10.27 01:45
|close
|2365
|0.20
|1.8895
|0.0000
|1.8920
|-30.00
|9276.22
|4735
|2006.10.27 01:45
|sell
|2368
|0.20
|1.8895
|0.0000
|1.8885
|4736
|2006.10.27 01:45
|sell
|2369
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8845
|4737
|2006.10.27 01:45
|sell
|2370
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8795
|4738
|2006.10.27 03:05
|close
|2370
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8795
|-14.00
|9262.22
|4739
|2006.10.27 03:05
|close
|2369
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8845
|-14.00
|9248.22
|4740
|2006.10.27 03:05
|close
|2368
|0.20
|1.8909
|0.0000
|1.8885
|-28.00
|9220.22
|4741
|2006.10.27 03:05
|buy
|2371
|0.20
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|4742
|2006.10.27 03:05
|buy
|2372
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8959
|4743
|2006.10.27 03:05
|buy
|2373
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.9009
|4744
|2006.10.27 07:01
|close
|2373
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.9009
|-5.00
|9215.22
|4745
|2006.10.27 07:01
|close
|2372
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8959
|-5.00
|9210.22
|4746
|2006.10.27 07:01
|close
|2371
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8919
|-10.00
|9200.22
|4747
|2006.10.27 07:01
|sell
|2374
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8894
|4748
|2006.10.27 07:01
|sell
|2375
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8854
|4749
|2006.10.27 07:01
|sell
|2376
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8804
|4750
|2006.10.27 07:16
|close
|2376
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8804
|-6.00
|9194.22
|4751
|2006.10.27 07:16
|close
|2375
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8854
|-6.00
|9188.22
|4752
|2006.10.27 07:16
|close
|2374
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8894
|-12.00
|9176.22
|4753
|2006.10.27 07:16
|buy
|2377
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|4754
|2006.10.27 07:16
|buy
|2378
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8960
|4755
|2006.10.27 07:16
|buy
|2379
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.9010
|4756
|2006.10.27 08:25
|close
|2379
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.9010
|-11.00
|9165.22
|4757
|2006.10.27 08:25
|close
|2378
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8960
|-11.00
|9154.22
|4758
|2006.10.27 08:25
|close
|2377
|0.20
|1.8899
|0.0000
|1.8920
|-22.00
|9132.22
|4759
|2006.10.27 08:25
|sell
|2380
|0.20
|1.8899
|0.0000
|1.8889
|4760
|2006.10.27 08:25
|sell
|2381
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8849
|4761
|2006.10.27 08:25
|sell
|2382
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8799
|4762
|2006.10.27 08:57
|t/p
|2380
|0.20
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|20.00
|9152.22
|4763
|2006.10.27 12:35
|close
|2382
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8799
|8.00
|9160.22
|4764
|2006.10.27 12:35
|close
|2381
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8849
|8.00
|9168.22
|4765
|2006.10.27 12:35
|buy
|2383
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|4766
|2006.10.27 12:35
|buy
|2384
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8941
|4767
|2006.10.27 12:35
|buy
|2385
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8991
|4768
|2006.10.27 12:45
|t/p
|2383
|0.20
|1.8901
|0.0000
|1.8901
|20.00
|9188.22
|4769
|2006.10.27 14:32
|t/p
|2384
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8941
|50.00
|9238.22
|4770
|2006.10.27 15:12
|t/p
|2385
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|100.00
|9338.22
|4771
|2006.10.27 17:47
|sell
|2386
|0.20
|1.8963
|0.0000
|1.8953
|4772
|2006.10.27 17:47
|sell
|2387
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8913
|4773
|2006.10.27 17:47
|sell
|2388
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8863
|4774
|2006.10.27 22:50
|close
|2388
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8863
|-13.00
|9325.22
|4775
|2006.10.27 22:50
|close
|2387
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8913
|-13.00
|9312.22
|4776
|2006.10.27 22:50
|close
|2386
|0.20
|1.8976
|0.0000
|1.8953
|-26.00
|9286.22
|4777
|2006.10.27 22:50
|buy
|2389
|0.20
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|4778
|2006.10.27 22:50
|buy
|2390
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.9026
|4779
|2006.10.27 22:50
|buy
|2391
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.9076
|4780
|2006.10.30 01:05
|close
|2391
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9076
|-15.35
|9270.87
|4781
|2006.10.30 01:05
|close
|2390
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9026
|-15.35
|9255.52
|4782
|2006.10.30 01:05
|close
|2389
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8986
|-30.70
|9224.82
|4783
|2006.10.30 01:05
|sell
|2392
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|4784
|2006.10.30 01:05
|sell
|2393
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8911
|4785
|2006.10.30 01:05
|sell
|2394
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|4786
|2006.10.30 03:15
|close
|2394
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8861
|-10.00
|9214.82
|4787
|2006.10.30 03:15
|close
|2393
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8911
|-10.00
|9204.82
|4788
|2006.10.30 03:15
|close
|2392
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8951
|-20.00
|9184.82
|4789
|2006.10.30 03:15
|buy
|2395
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|4790
|2006.10.30 03:15
|buy
|2396
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9021
|4791
|2006.10.30 03:15
|buy
|2397
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9071
|4792
|2006.10.30 04:38
|t/p
|2395
|0.20
|1.8981
|0.0000
|1.8981
|20.00
|9204.82
|4793
|2006.10.30 07:20
|close
|2397
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9071
|-2.00
|9202.82
|4794
|2006.10.30 07:20
|close
|2396
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.9021
|-2.00
|9200.82
|4795
|2006.10.30 07:20
|sell
|2398
|0.20
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|4796
|2006.10.30 07:20
|sell
|2399
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8919
|4797
|2006.10.30 07:20
|sell
|2400
|0.10
|1.8969
|0.0000
|1.8869
|4798
|2006.10.30 07:26
|close
|2400
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8869
|-3.00
|9197.82
|4799
|2006.10.30 07:26
|close
|2399
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8919
|-3.00
|9194.82
|4800
|2006.10.30 07:26
|close
|2398
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8959
|-6.00
|9188.82
|4801
|2006.10.30 07:26
|buy
|2401
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|4802
|2006.10.30 07:26
|buy
|2402
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9022
|4803
|2006.10.30 07:26
|buy
|2403
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9072
|4804
|2006.10.30 07:40
|close
|2403
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9072
|-2.00
|9186.82
|4805
|2006.10.30 07:40
|close
|2402
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9022
|-2.00
|9184.82
|4806
|2006.10.30 07:40
|close
|2401
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8982
|-4.00
|9180.82
|4807
|2006.10.30 07:40
|sell
|2404
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8960
|4808
|2006.10.30 07:40
|sell
|2405
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8920
|4809
|2006.10.30 07:40
|sell
|2406
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8870
|4810
|2006.10.30 08:05
|close
|2406
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.8870
|-5.00
|9175.82
|4811
|2006.10.30 08:05
|close
|2405
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.8920
|-5.00
|9170.82
|4812
|2006.10.30 08:05
|close
|2404
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8960
|-10.00
|9160.82
|4813
|2006.10.30 08:05
|buy
|2407
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|4814
|2006.10.30 08:05
|buy
|2408
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.9025
|4815
|2006.10.30 08:05
|buy
|2409
|0.10
|1.8975
|0.0000
|1.9075
|4816
|2006.10.30 08:58
|t/p
|2407
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|20.00
|9180.82
|4817
|2006.10.30 09:35
|close
|2409
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9075
|-19.00
|9161.82
|4818
|2006.10.30 09:35
|close
|2408
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9025
|-19.00
|9142.82
|4819
|2006.10.30 09:35
|sell
|2410
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|4820
|2006.10.30 09:35
|sell
|2411
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8906
|4821
|2006.10.30 09:35
|sell
|2412
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8856
|4822
|2006.10.30 10:18
|close
|2412
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8856
|-23.00
|9119.82
|4823
|2006.10.30 10:18
|close
|2411
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8906
|-23.00
|9096.82
|4824
|2006.10.30 10:18
|close
|2410
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8946
|-46.00
|9050.82
|4825
|2006.10.30 10:18
|buy
|2413
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8989
|4826
|2006.10.30 10:18
|buy
|2414
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.9029
|4827
|2006.10.30 10:18
|buy
|2415
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.9079
|4828
|2006.10.30 10:56
|t/p
|2413
|0.20
|1.8989
|0.0000
|1.8989
|20.00
|9070.82
|4829
|2006.10.30 14:46
|t/p
|2414
|0.10
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|50.00
|9120.82
|4830
|2006.10.30 17:35
|close
|2415
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9079
|35.00
|9155.82
|4831
|2006.10.30 17:35
|sell
|2416
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|4832
|2006.10.30 17:35
|sell
|2417
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8964
|4833
|2006.10.30 17:35
|sell
|2418
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8914
|4834
|2006.10.30 19:05
|close
|2418
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.8914
|-9.00
|9146.82
|4835
|2006.10.30 19:05
|close
|2417
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.8964
|-9.00
|9137.82
|4836
|2006.10.30 19:05
|close
|2416
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9004
|-18.00
|9119.82
|4837
|2006.10.30 19:05
|buy
|2419
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|4838
|2006.10.30 19:05
|buy
|2420
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.9073
|4839
|2006.10.30 19:05
|buy
|2421
|0.10
|1.9023
|0.0000
|1.9123
|4840
|2006.10.30 20:05
|close
|2421
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9123
|-6.00
|9113.82
|4841
|2006.10.30 20:05
|close
|2420
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9073
|-6.00
|9107.82
|4842
|2006.10.30 20:05
|close
|2419
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9033
|-12.00
|9095.82
|4843
|2006.10.30 20:05
|sell
|2422
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|4844
|2006.10.30 20:05
|sell
|2423
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8967
|4845
|2006.10.30 20:05
|sell
|2424
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8917
|4846
|2006.10.30 23:14
|close
|2424
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8917
|-5.00
|9090.82
|4847
|2006.10.30 23:14
|close
|2423
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8967
|-5.00
|9085.82
|4848
|2006.10.30 23:14
|close
|2422
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.9007
|-10.00
|9075.82
|4849
|2006.10.30 23:14
|buy
|2425
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|4850
|2006.10.30 23:14
|buy
|2426
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9072
|4851
|2006.10.30 23:14
|buy
|2427
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9122
|4852
|2006.10.30 23:37
|close
|2427
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9122
|-11.00
|9064.82
|4853
|2006.10.30 23:37
|close
|2426
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.9072
|-11.00
|9053.82
|4854
|2006.10.30 23:37
|close
|2425
|0.20
|1.9011
|0.0000
|1.9032
|-22.00
|9031.82
|4855
|2006.10.30 23:37
|sell
|2428
|0.20
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|4856
|2006.10.30 23:37
|sell
|2429
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8961
|4857
|2006.10.30 23:37
|sell
|2430
|0.10
|1.9011
|0.0000
|1.8911
|4858
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2430
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8911
|-1.00
|9030.82
|4859
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2429
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8961
|-1.00
|9029.82
|4860
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2428
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9001
|-2.00
|9027.82