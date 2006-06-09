|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=20; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
|Bars in test
|173970
|Ticks modelled
|1345557
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2140.27
|Gross profit
|22675.21
|Gross loss
|-24815.48
|Profit factor
|0.91
|Expected payoff
|-0.84
|Absolute drawdown
|2407.81
|Maximal drawdown
|3306.20 (30.34%)
|Relative drawdown
|30.34% (3306.20)
|Total trades
|2559
|Short positions (won %)
|1281 (34.89%)
|Long positions (won %)
|1278 (35.68%)
|Profit trades (% of total)
|903 (35.29%)
|Loss trades (% of total)
|1656 (64.71%)
|Largest
|profit trade
|100.22
|loss trade
|-445.57
|Average
|profit trade
|25.11
|loss trade
|-14.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (396.43)
|consecutive losses (loss in money)
|33 (-453.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|415.43 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-1087.14 (17)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 01:20
|sell
|1
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8696
|2
|2006.06.01 01:20
|sell
|2
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8656
|3
|2006.06.01 01:20
|sell
|3
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8606
|4
|2006.06.01 02:24
|t/p
|1
|0.20
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|20.00
|10020.00
|5
|2006.06.01 04:39
|t/p
|2
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|50.00
|10070.00
|6
|2006.06.01 07:15
|close
|3
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8606
|44.00
|10114.00
|7
|2006.06.01 07:15
|buy
|4
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|8
|2006.06.01 07:15
|buy
|5
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8712
|9
|2006.06.01 07:15
|buy
|6
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8762
|10
|2006.06.01 08:30
|close
|6
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8762
|-14.00
|10100.00
|11
|2006.06.01 08:30
|close
|5
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8712
|-14.00
|10086.00
|12
|2006.06.01 08:30
|close
|4
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8672
|-28.00
|10058.00
|13
|2006.06.01 08:30
|sell
|7
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8638
|14
|2006.06.01 08:30
|sell
|8
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8598
|15
|2006.06.01 08:30
|sell
|9
|0.10
|1.8648
|0.0000
|1.8548
|16
|2006.06.01 08:38
|t/p
|7
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8638
|20.00
|10078.00
|17
|2006.06.01 10:15
|close
|9
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8548
|-18.00
|10060.00
|18
|2006.06.01 10:15
|close
|8
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8598
|-18.00
|10042.00
|19
|2006.06.01 10:15
|buy
|10
|0.20
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|20
|2006.06.01 10:15
|buy
|11
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8716
|21
|2006.06.01 10:15
|buy
|12
|0.10
|1.8666
|0.0000
|1.8766
|22
|2006.06.01 10:18
|t/p
|10
|0.20
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|20.00
|10062.00
|23
|2006.06.01 12:40
|close
|12
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8766
|-25.00
|10037.00
|24
|2006.06.01 12:40
|close
|11
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8716
|-25.00
|10012.00
|25
|2006.06.01 12:40
|sell
|13
|0.20
|1.8641
|0.0000
|1.8631
|26
|2006.06.01 12:40
|sell
|14
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8591
|27
|2006.06.01 12:40
|sell
|15
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8541
|28
|2006.06.01 12:47
|t/p
|13
|0.20
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|20.00
|10032.00
|29
|2006.06.01 14:20
|t/p
|14
|0.10
|1.8591
|0.0000
|1.8591
|50.00
|10082.00
|30
|2006.06.01 16:15
|close
|15
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8541
|21.00
|10103.00
|31
|2006.06.01 16:15
|buy
|16
|0.20
|1.8620
|0.0000
|1.8630
|32
|2006.06.01 16:15
|buy
|17
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8670
|33
|2006.06.01 16:15
|buy
|18
|0.10
|1.8620
|0.0000
|1.8720
|34
|2006.06.01 16:34
|t/p
|16
|0.20
|1.8630
|0.0000
|1.8630
|20.00
|10123.00
|35
|2006.06.01 16:46
|t/p
|17
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8670
|50.00
|10173.00
|36
|2006.06.01 20:45
|close
|18
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8720
|36.00
|10209.00
|37
|2006.06.01 20:45
|sell
|19
|0.20
|1.8656
|0.0000
|1.8646
|38
|2006.06.01 20:45
|sell
|20
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8606
|39
|2006.06.01 20:45
|sell
|21
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8556
|40
|2006.06.01 20:57
|t/p
|19
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|20.00
|10229.00
|41
|2006.06.01 23:00
|close
|21
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8556
|0.00
|10229.00
|42
|2006.06.01 23:00
|close
|20
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8606
|0.00
|10229.00
|43
|2006.06.01 23:00
|buy
|22
|0.20
|1.8656
|0.0000
|1.8666
|44
|2006.06.01 23:00
|buy
|23
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8706
|45
|2006.06.01 23:00
|buy
|24
|0.10
|1.8656
|0.0000
|1.8756
|46
|2006.06.01 23:59
|t/p
|22
|0.20
|1.8666
|0.0000
|1.8666
|20.00
|10249.00
|47
|2006.06.02 08:17
|close
|24
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8756
|-21.35
|10227.65
|48
|2006.06.02 08:17
|close
|23
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8706
|-21.35
|10206.30
|49
|2006.06.02 08:17
|sell
|25
|0.20
|1.8635
|0.0000
|1.8625
|50
|2006.06.02 08:17
|sell
|26
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8585
|51
|2006.06.02 08:17
|sell
|27
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|52
|2006.06.02 08:17
|t/p
|25
|0.20
|1.8625
|0.0000
|1.8625
|20.00
|10226.30
|53
|2006.06.02 11:05
|close
|27
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8535
|-11.00
|10215.30
|54
|2006.06.02 11:05
|close
|26
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8585
|-11.00
|10204.30
|55
|2006.06.02 11:05
|buy
|28
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|56
|2006.06.02 11:05
|buy
|29
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8696
|57
|2006.06.02 11:05
|buy
|30
|0.10
|1.8646
|0.0000
|1.8746
|58
|2006.06.02 11:16
|t/p
|28
|0.20
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|20.00
|10224.30
|59
|2006.06.02 14:30
|t/p
|29
|0.10
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|50.00
|10274.30
|60
|2006.06.02 14:30
|t/p
|30
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|100.00
|10374.30
|61
|2006.06.02 21:15
|sell
|31
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|62
|2006.06.02 21:15
|sell
|32
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8778
|63
|2006.06.02 21:15
|sell
|33
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8728
|64
|2006.06.05 01:23
|close
|33
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8728
|-6.79
|10367.51
|65
|2006.06.05 01:23
|close
|32
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8778
|-6.79
|10360.73
|66
|2006.06.05 01:23
|close
|31
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8818
|-13.57
|10347.16
|67
|2006.06.05 01:23
|buy
|34
|0.20
|1.8835
|0.0000
|1.8845
|68
|2006.06.05 01:23
|buy
|35
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8885
|69
|2006.06.05 01:23
|buy
|36
|0.10
|1.8835
|0.0000
|1.8935
|70
|2006.06.05 02:15
|close
|36
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8935
|-7.00
|10340.16
|71
|2006.06.05 02:15
|close
|35
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8885
|-7.00
|10333.16
|72
|2006.06.05 02:15
|close
|34
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8845
|-14.00
|10319.16
|73
|2006.06.05 02:15
|sell
|37
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|74
|2006.06.05 02:15
|sell
|38
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8778
|75
|2006.06.05 02:15
|sell
|39
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8728
|76
|2006.06.05 02:55
|close
|39
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8728
|-9.00
|10310.16
|77
|2006.06.05 02:55
|close
|38
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8778
|-9.00
|10301.16
|78
|2006.06.05 02:55
|close
|37
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8818
|-18.00
|10283.16
|79
|2006.06.05 02:55
|buy
|40
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|80
|2006.06.05 02:55
|buy
|41
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8887
|81
|2006.06.05 02:55
|buy
|42
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8937
|82
|2006.06.05 05:00
|close
|42
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8937
|-9.00
|10274.16
|83
|2006.06.05 05:00
|close
|41
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8887
|-9.00
|10265.16
|84
|2006.06.05 05:00
|close
|40
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8847
|-18.00
|10247.16
|85
|2006.06.05 05:00
|sell
|43
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|86
|2006.06.05 05:00
|sell
|44
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8778
|87
|2006.06.05 05:00
|sell
|45
|0.10
|1.8828
|0.0000
|1.8728
|88
|2006.06.05 05:29
|close
|45
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8728
|-11.00
|10236.16
|89
|2006.06.05 05:29
|close
|44
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8778
|-11.00
|10225.16
|90
|2006.06.05 05:29
|close
|43
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8818
|-22.00
|10203.16
|91
|2006.06.05 05:29
|buy
|46
|0.20
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|92
|2006.06.05 05:29
|buy
|47
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8889
|93
|2006.06.05 05:29
|buy
|48
|0.10
|1.8839
|0.0000
|1.8939
|94
|2006.06.05 08:08
|t/p
|46
|0.20
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|20.00
|10223.16
|95
|2006.06.05 09:01
|close
|48
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8939
|-13.00
|10210.16
|96
|2006.06.05 09:01
|close
|47
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8889
|-13.00
|10197.16
|97
|2006.06.05 09:01
|sell
|49
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|98
|2006.06.05 09:01
|sell
|50
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8776
|99
|2006.06.05 09:01
|sell
|51
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8726
|100
|2006.06.05 09:02
|t/p
|49
|0.20
|1.8816
|0.0000
|1.8816
|20.00
|10217.16
|101
|2006.06.05 09:30
|close
|51
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8726
|-31.00
|10186.16
|102
|2006.06.05 09:30
|close
|50
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8776
|-31.00
|10155.16
|103
|2006.06.05 09:30
|buy
|52
|0.20
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|104
|2006.06.05 09:30
|buy
|53
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8907
|105
|2006.06.05 09:30
|buy
|54
|0.10
|1.8857
|0.0000
|1.8957
|106
|2006.06.05 09:31
|t/p
|52
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8867
|20.00
|10175.16
|107
|2006.06.05 13:35
|close
|54
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8957
|-13.00
|10162.16
|108
|2006.06.05 13:35
|close
|53
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8907
|-13.00
|10149.16
|109
|2006.06.05 13:35
|sell
|55
|0.20
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|110
|2006.06.05 13:35
|sell
|56
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8794
|111
|2006.06.05 13:35
|sell
|57
|0.10
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|112
|2006.06.05 14:03
|t/p
|55
|0.20
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|20.00
|10169.16
|113
|2006.06.05 14:40
|t/p
|56
|0.10
|1.8794
|0.0000
|1.8794
|50.00
|10219.16
|114
|2006.06.05 18:25
|close
|57
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8744
|52.00
|10271.16
|115
|2006.06.05 18:25
|buy
|58
|0.20
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|116
|2006.06.05 18:25
|buy
|59
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8842
|117
|2006.06.05 18:25
|buy
|60
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8892
|118
|2006.06.05 20:12
|t/p
|58
|0.20
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|20.00
|10291.16
|119
|2006.06.05 20:34
|close
|60
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8892
|-23.00
|10268.16
|120
|2006.06.05 20:34
|close
|59
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8842
|-23.00
|10245.16
|121
|2006.06.05 20:34
|sell
|61
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8759
|122
|2006.06.05 20:34
|sell
|62
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8719
|123
|2006.06.05 20:34
|sell
|63
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|124
|2006.06.05 20:43
|t/p
|61
|0.20
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|20.00
|10265.16
|125
|2006.06.05 22:25
|t/p
|62
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|50.00
|10315.16
|126
|2006.06.06 02:20
|close
|63
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8669
|44.22
|10359.38
|127
|2006.06.06 02:20
|buy
|64
|0.20
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|128
|2006.06.06 02:20
|buy
|65
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8775
|129
|2006.06.06 02:20
|buy
|66
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8825
|130
|2006.06.06 03:00
|close
|66
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8825
|-10.00
|10349.38
|131
|2006.06.06 03:00
|close
|65
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8775
|-10.00
|10339.38
|132
|2006.06.06 03:00
|close
|64
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8735
|-20.00
|10319.38
|133
|2006.06.06 03:00
|sell
|67
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8705
|134
|2006.06.06 03:00
|sell
|68
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8665
|135
|2006.06.06 03:00
|sell
|69
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8615
|136
|2006.06.06 03:10
|t/p
|67
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|20.00
|10339.38
|137
|2006.06.06 04:35
|close
|69
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8615
|-4.00
|10335.38
|138
|2006.06.06 04:35
|close
|68
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8665
|-4.00
|10331.38
|139
|2006.06.06 04:35
|buy
|70
|0.20
|1.8719
|0.0000
|1.8729
|140
|2006.06.06 04:35
|buy
|71
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8769
|141
|2006.06.06 04:35
|buy
|72
|0.10
|1.8719
|0.0000
|1.8819
|142
|2006.06.06 04:48
|close
|72
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8819
|-8.00
|10323.38
|143
|2006.06.06 04:48
|close
|71
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8769
|-8.00
|10315.38
|144
|2006.06.06 04:48
|close
|70
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8729
|-16.00
|10299.38
|145
|2006.06.06 04:48
|sell
|73
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8701
|146
|2006.06.06 04:48
|sell
|74
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8661
|147
|2006.06.06 04:48
|sell
|75
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8611
|148
|2006.06.06 04:54
|close
|75
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8611
|-6.00
|10293.38
|149
|2006.06.06 04:54
|close
|74
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8661
|-6.00
|10287.38
|150
|2006.06.06 04:54
|close
|73
|0.20
|1.8717
|0.0000
|1.8701
|-12.00
|10275.38
|151
|2006.06.06 04:54
|buy
|76
|0.20
|1.8717
|0.0000
|1.8727
|152
|2006.06.06 04:54
|buy
|77
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8767
|153
|2006.06.06 04:54
|buy
|78
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8817
|154
|2006.06.06 08:16
|t/p
|76
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|10295.38
|155
|2006.06.06 08:54
|t/p
|77
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8767
|50.00
|10345.38
|156
|2006.06.06 10:15
|close
|78
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8817
|23.00
|10368.38
|157
|2006.06.06 10:15
|sell
|79
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|158
|2006.06.06 10:15
|sell
|80
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8690
|159
|2006.06.06 10:15
|sell
|81
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|160
|2006.06.06 10:47
|t/p
|79
|0.20
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|20.00
|10388.38
|161
|2006.06.06 12:24
|t/p
|80
|0.10
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|50.00
|10438.38
|162
|2006.06.06 14:33
|t/p
|81
|0.10
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|100.00
|10538.38
|163
|2006.06.06 21:10
|buy
|82
|0.20
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|164
|2006.06.06 21:10
|buy
|83
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8673
|165
|2006.06.06 21:10
|buy
|84
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8723
|166
|2006.06.06 21:22
|close
|84
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8723
|-9.00
|10529.38
|167
|2006.06.06 21:22
|close
|83
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8673
|-9.00
|10520.38
|168
|2006.06.06 21:22
|close
|82
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8633
|-18.00
|10502.38
|169
|2006.06.06 21:22
|sell
|85
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8604
|170
|2006.06.06 21:22
|sell
|86
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8564
|171
|2006.06.06 21:22
|sell
|87
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8514
|172
|2006.06.06 21:39
|t/p
|85
|0.20
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|20.00
|10522.38
|173
|2006.06.07 01:20
|close
|87
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8514
|-2.79
|10519.59
|174
|2006.06.07 01:20
|close
|86
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8564
|-2.79
|10516.81
|175
|2006.06.07 01:20
|buy
|88
|0.20
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|176
|2006.06.07 01:20
|buy
|89
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8667
|177
|2006.06.07 01:20
|buy
|90
|0.10
|1.8617
|0.0000
|1.8717
|178
|2006.06.07 03:19
|t/p
|88
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8627
|20.00
|10536.81
|179
|2006.06.07 07:05
|close
|90
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8717
|4.00
|10540.81
|180
|2006.06.07 07:05
|close
|89
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8667
|4.00
|10544.81
|181
|2006.06.07 07:05
|sell
|91
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8611
|182
|2006.06.07 07:05
|sell
|92
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8571
|183
|2006.06.07 07:05
|sell
|93
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8521
|184
|2006.06.07 07:48
|t/p
|91
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8611
|20.00
|10564.81
|185
|2006.06.07 08:33
|t/p
|92
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|50.00
|10614.81
|186
|2006.06.07 10:05
|close
|93
|0.10
|1.8599
|0.0000
|1.8521
|22.00
|10636.81
|187
|2006.06.07 10:05
|buy
|94
|0.20
|1.8599
|0.0000
|1.8609
|188
|2006.06.07 10:05
|buy
|95
|0.10
|1.8599
|0.0000
|1.8649
|189
|2006.06.07 10:05
|buy
|96
|0.10
|1.8599
|0.0000
|1.8699
|190
|2006.06.07 10:09
|t/p
|94
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8609
|20.00
|10656.81
|191
|2006.06.07 13:46
|close
|96
|0.10
|1.8585
|0.0000
|1.8699
|-14.00
|10642.81
|192
|2006.06.07 13:46
|close
|95
|0.10
|1.8585
|0.0000
|1.8649
|-14.00
|10628.81
|193
|2006.06.07 13:46
|sell
|97
|0.20
|1.8585
|0.0000
|1.8575
|194
|2006.06.07 13:46
|sell
|98
|0.10
|1.8585
|0.0000
|1.8535
|195
|2006.06.07 13:46
|sell
|99
|0.10
|1.8585
|0.0000
|1.8485
|196
|2006.06.07 14:02
|t/p
|97
|0.20
|1.8575
|0.0000
|1.8575
|20.00
|10648.81
|197
|2006.06.07 15:46
|t/p
|98
|0.10
|1.8535
|0.0000
|1.8535
|50.00
|10698.81
|198
|2006.06.07 17:30
|close
|99
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8485
|-3.00
|10695.81
|199
|2006.06.07 17:30
|buy
|100
|0.20
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|200
|2006.06.07 17:30
|buy
|101
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8638
|201
|2006.06.07 17:30
|buy
|102
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8688
|202
|2006.06.07 18:03
|t/p
|100
|0.20
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|20.00
|10715.81
|203
|2006.06.07 19:40
|close
|102
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8688
|-16.00
|10699.81
|204
|2006.06.07 19:40
|close
|101
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8638
|-16.00
|10683.81
|205
|2006.06.07 19:40
|sell
|103
|0.20
|1.8572
|0.0000
|1.8562
|206
|2006.06.07 19:40
|sell
|104
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8522
|207
|2006.06.07 19:40
|sell
|105
|0.10
|1.8572
|0.0000
|1.8472
|208
|2006.06.07 20:12
|t/p
|103
|0.20
|1.8562
|0.0000
|1.8562
|20.00
|10703.81
|209
|2006.06.07 23:56
|close
|105
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8472
|4.00
|10707.81
|210
|2006.06.07 23:56
|close
|104
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8522
|4.00
|10711.81
|211
|2006.06.07 23:56
|buy
|106
|0.20
|1.8568
|0.0000
|1.8578
|212
|2006.06.07 23:56
|buy
|107
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8618
|213
|2006.06.07 23:56
|buy
|108
|0.10
|1.8568
|0.0000
|1.8668
|214
|2006.06.08 02:45
|close
|108
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8668
|-8.05
|10703.76
|215
|2006.06.08 02:45
|close
|107
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8618
|-8.05
|10695.71
|216
|2006.06.08 02:45
|close
|106
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8578
|-16.10
|10679.61
|217
|2006.06.08 02:45
|sell
|109
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8551
|218
|2006.06.08 02:45
|sell
|110
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8511
|219
|2006.06.08 02:45
|sell
|111
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8461
|220
|2006.06.08 03:15
|t/p
|109
|0.20
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|20.00
|10699.61
|221
|2006.06.08 05:10
|close
|111
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8461
|2.00
|10701.61
|222
|2006.06.08 05:10
|close
|110
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8511
|2.00
|10703.61
|223
|2006.06.08 05:10
|buy
|112
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8569
|224
|2006.06.08 05:10
|buy
|113
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8609
|225
|2006.06.08 05:10
|buy
|114
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8659
|226
|2006.06.08 07:05
|close
|114
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8659
|-7.00
|10696.61
|227
|2006.06.08 07:05
|close
|113
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8609
|-7.00
|10689.61
|228
|2006.06.08 07:05
|close
|112
|0.20
|1.8552
|0.0000
|1.8569
|-14.00
|10675.61
|229
|2006.06.08 07:05
|sell
|115
|0.20
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|230
|2006.06.08 07:05
|sell
|116
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8502
|231
|2006.06.08 07:05
|sell
|117
|0.10
|1.8552
|0.0000
|1.8452
|232
|2006.06.08 08:01
|close
|117
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8452
|-12.00
|10663.61
|233
|2006.06.08 08:01
|close
|116
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8502
|-12.00
|10651.61
|234
|2006.06.08 08:01
|close
|115
|0.20
|1.8564
|0.0000
|1.8542
|-24.00
|10627.61
|235
|2006.06.08 08:01
|buy
|118
|0.20
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|236
|2006.06.08 08:01
|buy
|119
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8614
|237
|2006.06.08 08:01
|buy
|120
|0.10
|1.8564
|0.0000
|1.8664
|238
|2006.06.08 08:11
|t/p
|118
|0.20
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|20.00
|10647.61
|239
|2006.06.08 08:30
|close
|120
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8664
|-15.00
|10632.61
|240
|2006.06.08 08:30
|close
|119
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8614
|-15.00
|10617.61
|241
|2006.06.08 08:30
|sell
|121
|0.20
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|242
|2006.06.08 08:30
|sell
|122
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8499
|243
|2006.06.08 08:30
|sell
|123
|0.10
|1.8549
|0.0000
|1.8449
|244
|2006.06.08 08:34
|t/p
|121
|0.20
|1.8539
|0.0000
|1.8539
|20.00
|10637.61
|245
|2006.06.08 09:04
|t/p
|122
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8499
|50.00
|10687.61
|246
|2006.06.08 14:01
|t/p
|123
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|100.00
|10787.61
|247
|2006.06.08 18:08
|buy
|124
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8449
|248
|2006.06.08 18:08
|buy
|125
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8489
|249
|2006.06.08 18:08
|buy
|126
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8539
|250
|2006.06.08 18:09
|t/p
|124
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|10807.61
|251
|2006.06.08 19:30
|close
|126
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8539
|-24.00
|10783.61
|252
|2006.06.08 19:30
|close
|125
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8489
|-24.00
|10759.61
|253
|2006.06.08 19:30
|sell
|127
|0.20
|1.8415
|0.0000
|1.8405
|254
|2006.06.08 19:30
|sell
|128
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8365
|255
|2006.06.08 19:30
|sell
|129
|0.10
|1.8415
|0.0000
|1.8315
|256
|2006.06.08 19:41
|close
|129
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8315
|-12.00
|10747.61
|257
|2006.06.08 19:41
|close
|128
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8365
|-12.00
|10735.61
|258
|2006.06.08 19:41
|close
|127
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8405
|-24.00
|10711.61
|259
|2006.06.08 19:41
|buy
|130
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|260
|2006.06.08 19:41
|buy
|131
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|261
|2006.06.08 19:41
|buy
|132
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|262
|2006.06.08 19:49
|close
|132
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8527
|-4.00
|10707.61
|263
|2006.06.08 19:49
|close
|131
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8477
|-4.00
|10703.61
|264
|2006.06.08 19:49
|close
|130
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8437
|-8.00
|10695.61
|265
|2006.06.08 19:49
|sell
|133
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8413
|266
|2006.06.08 19:49
|sell
|134
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8373
|267
|2006.06.08 19:49
|sell
|135
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8323
|268
|2006.06.08 19:59
|t/p
|133
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8413
|20.00
|10715.61
|269
|2006.06.08 21:15
|close
|135
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8323
|-4.00
|10711.61
|270
|2006.06.08 21:15
|close
|134
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8373
|-4.00
|10707.61
|271
|2006.06.08 21:15
|buy
|136
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|272
|2006.06.08 21:15
|buy
|137
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|273
|2006.06.08 21:15
|buy
|138
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|274
|2006.06.08 23:09
|t/p
|136
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|10727.61
|275
|2006.06.09 00:35
|close
|138
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8527
|-10.35
|10717.26
|276
|2006.06.09 00:35
|close
|137
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8477
|-10.35
|10706.91
|277
|2006.06.09 00:35
|sell
|139
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8407
|278
|2006.06.09 00:35
|sell
|140
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8367
|279
|2006.06.09 00:35
|sell
|141
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8317
|280
|2006.06.09 01:20
|close
|141
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8317
|-19.00
|10687.91
|281
|2006.06.09 01:20
|close
|140
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8367
|-19.00
|10668.91
|282
|2006.06.09 01:20
|close
|139
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8407
|-38.00
|10630.91
|283
|2006.06.09 01:20
|buy
|142
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|284
|2006.06.09 01:20
|buy
|143
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|285
|2006.06.09 01:20
|buy
|144
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|286
|2006.06.09 01:35
|close
|144
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8536
|-10.00
|10620.91
|287
|2006.06.09 01:35
|close
|143
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8486
|-10.00
|10610.91
|288
|2006.06.09 01:35
|close
|142
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8446
|-20.00
|10590.91
|289
|2006.06.09 01:35
|sell
|145
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8416
|290
|2006.06.09 01:35
|sell
|146
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8376
|291
|2006.06.09 01:35
|sell
|147
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8326
|292
|2006.06.09 01:42
|close
|147
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8326
|-4.00
|10586.91
|293
|2006.06.09 01:42
|close
|146
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8376
|-4.00
|10582.91
|294
|2006.06.09 01:42
|close
|145
|0.20
|1.8430
|0.0000
|1.8416
|-8.00
|10574.91
|295
|2006.06.09 01:42
|buy
|148
|0.20
|1.8430
|0.0000
|1.8440
|296
|2006.06.09 01:42
|buy
|149
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8480
|297
|2006.06.09 01:42
|buy
|150
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8530
|298
|2006.06.09 02:15
|t/p
|148
|0.20
|1.8440
|0.0000
|1.8440
|20.00
|10594.91
|299
|2006.06.09 03:26
|close
|150
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8530
|-3.00
|10591.91
|300
|2006.06.09 03:26
|close
|149
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8480
|-3.00
|10588.91
|301
|2006.06.09 03:26
|sell
|151
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8417
|302
|2006.06.09 03:26
|sell
|152
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8377
|303
|2006.06.09 03:26
|sell
|153
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|304
|2006.06.09 07:18
|close
|153
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8327
|-4.00
|10584.91
|305
|2006.06.09 07:18
|close
|152
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8377
|-4.00
|10580.91
|306
|2006.06.09 07:18
|close
|151
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8417
|-8.00
|10572.91
|307
|2006.06.09 07:18
|buy
|154
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8441
|308
|2006.06.09 07:18
|buy
|155
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8481
|309
|2006.06.09 07:18
|buy
|156
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8531
|310
|2006.06.09 08:10
|close
|156
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8531
|-9.00
|10563.91
|311
|2006.06.09 08:10
|close
|155
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8481
|-9.00
|10554.91
|312
|2006.06.09 08:10
|close
|154
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8441
|-18.00
|10536.91
|313
|2006.06.09 08:10
|sell
|157
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|314
|2006.06.09 08:10
|sell
|158
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|315
|2006.06.09 08:10
|sell
|159
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|316
|2006.06.09 08:13
|t/p
|157
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|10556.91
|317
|2006.06.09 08:55
|close
|159
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8322
|-16.00
|10540.91
|318
|2006.06.09 08:55
|close
|158
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8372
|-16.00
|10524.91
|319
|2006.06.09 08:55
|buy
|160
|0.20
|1.8438
|0.0000
|1.8448
|320
|2006.06.09 08:55
|buy
|161
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8488
|321
|2006.06.09 08:55
|buy
|162
|0.10
|1.8438
|0.0000
|1.8538
|322
|2006.06.09 08:58
|t/p
|160
|0.20
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|20.00
|10544.91
|323
|2006.06.09 10:16
|close
|162
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8538
|-18.00
|10526.91
|324
|2006.06.09 10:16
|close
|161
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8488
|-18.00
|10508.91
|325
|2006.06.09 10:16
|sell
|163
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8410
|326
|2006.06.09 10:16
|sell
|164
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8370
|327
|2006.06.09 10:16
|sell
|165
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8320
|328
|2006.06.09 11:17
|close
|165
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8320
|-24.00
|10484.91
|329
|2006.06.09 11:17
|close
|164
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8370
|-24.00
|10460.91
|330
|2006.06.09 11:17
|close
|163
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8410
|-48.00
|10412.91
|331
|2006.06.09 11:17
|buy
|166
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8454
|332
|2006.06.09 11:17
|buy
|167
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8494
|333
|2006.06.09 11:17
|buy
|168
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8544
|334
|2006.06.09 12:55
|close
|168
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8544
|-22.00
|10390.91
|335
|2006.06.09 12:55
|close
|167
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8494
|-22.00
|10368.91
|336
|2006.06.09 12:55
|close
|166
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8454
|-44.00
|10324.91
|337
|2006.06.09 12:55
|sell
|169
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|338
|2006.06.09 12:55
|sell
|170
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|339
|2006.06.09 12:55
|sell
|171
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|340
|2006.06.09 14:30
|t/p
|169
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|20.00
|10344.91
|341
|2006.06.09 14:35
|t/p
|170
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8372
|50.00
|10394.91
|342
|2006.06.09 15:30
|close
|171
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8322
|-38.00
|10356.91
|343
|2006.06.09 15:30
|buy
|172
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|344
|2006.06.09 15:30
|buy
|173
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8510
|345
|2006.06.09 15:30
|buy
|174
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|346
|2006.06.09 16:10
|t/p
|172
|0.20
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|20.00
|10376.91
|347
|2006.06.09 18:00
|close
|174
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8560
|-38.00
|10338.91
|348
|2006.06.09 18:00
|close
|173
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8510
|-38.00
|10300.91
|349
|2006.06.09 18:00
|sell
|175
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|350
|2006.06.09 18:00
|sell
|176
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8372
|351
|2006.06.09 18:00
|sell
|177
|0.10
|1.8422
|0.0000
|1.8322
|352
|2006.06.09 18:34
|close
|177
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8322
|-11.00
|10289.91
|353
|2006.06.09 18:34
|close
|176
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8372
|-11.00
|10278.91
|354
|2006.06.09 18:34
|close
|175
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8412
|-22.00
|10256.91
|355
|2006.06.09 18:34
|buy
|178
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8443
|356
|2006.06.09 18:34
|buy
|179
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8483
|357
|2006.06.09 18:34
|buy
|180
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8533
|358
|2006.06.09 18:45
|close
|180
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8533
|-8.00
|10248.91
|359
|2006.06.09 18:45
|close
|179
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8483
|-8.00
|10240.91
|360
|2006.06.09 18:45
|close
|178
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8443
|-16.00
|10224.91
|361
|2006.06.09 18:45
|sell
|181
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8415
|362
|2006.06.09 18:45
|sell
|182
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8375
|363
|2006.06.09 18:45
|sell
|183
|0.10
|1.8425
|0.0000
|1.8325
|364
|2006.06.09 19:37
|t/p
|181
|0.20
|1.8415
|0.0000
|1.8415
|20.00
|10244.91
|365
|2006.06.12 02:40
|close
|183
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8325
|22.22
|10267.12
|366
|2006.06.12 02:40
|close
|182
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8375
|22.22
|10289.34
|367
|2006.06.12 02:40
|buy
|184
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8413
|368
|2006.06.12 02:40
|buy
|185
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8453
|369
|2006.06.12 02:40
|buy
|186
|0.10
|1.8403
|0.0000
|1.8503
|370
|2006.06.12 03:40
|t/p
|184
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8413
|20.00
|10309.34
|371
|2006.06.12 08:48
|t/p
|185
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8453
|50.00
|10359.34
|372
|2006.06.12 10:05
|close
|186
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8503
|14.00
|10373.34
|373
|2006.06.12 10:05
|sell
|187
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8407
|374
|2006.06.12 10:05
|sell
|188
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8367
|375
|2006.06.12 10:05
|sell
|189
|0.10
|1.8417
|0.0000
|1.8317
|376
|2006.06.12 10:14
|close
|189
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8317
|-14.00
|10359.34
|377
|2006.06.12 10:14
|close
|188
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8367
|-14.00
|10345.34
|378
|2006.06.12 10:14
|close
|187
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8407
|-28.00
|10317.34
|379
|2006.06.12 10:14
|buy
|190
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8441
|380
|2006.06.12 10:14
|buy
|191
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8481
|381
|2006.06.12 10:14
|buy
|192
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8531
|382
|2006.06.12 10:17
|t/p
|190
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|20.00
|10337.34
|383
|2006.06.12 12:01
|close
|192
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8531
|-12.00
|10325.34
|384
|2006.06.12 12:01
|close
|191
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8481
|-12.00
|10313.34
|385
|2006.06.12 12:01
|sell
|193
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|386
|2006.06.12 12:01
|sell
|194
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|387
|2006.06.12 12:01
|sell
|195
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|388
|2006.06.12 13:25
|t/p
|193
|0.20
|1.8409
|0.0000
|1.8409
|20.00
|10333.34
|389
|2006.06.12 14:30
|close
|195
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8319
|-16.00
|10317.34
|390
|2006.06.12 14:30
|close
|194
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8369
|-16.00
|10301.34
|391
|2006.06.12 14:30
|buy
|196
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8445
|392
|2006.06.12 14:30
|buy
|197
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8485
|393
|2006.06.12 14:30
|buy
|198
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8535
|394
|2006.06.12 15:00
|t/p
|196
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8445
|20.00
|10321.34
|395
|2006.06.12 17:08
|close
|198
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8535
|-24.00
|10297.34
|396
|2006.06.12 17:08
|close
|197
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8485
|-24.00
|10273.34
|397
|2006.06.12 17:08
|sell
|199
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8401
|398
|2006.06.12 17:08
|sell
|200
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8361
|399
|2006.06.12 17:08
|sell
|201
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8311
|400
|2006.06.12 18:10
|close
|201
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8311
|-31.00
|10242.34
|401
|2006.06.12 18:10
|close
|200
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8361
|-31.00
|10211.34
|402
|2006.06.12 18:10
|close
|199
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8401
|-62.00
|10149.34
|403
|2006.06.12 18:10
|buy
|202
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|404
|2006.06.12 18:10
|buy
|203
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|405
|2006.06.12 18:10
|buy
|204
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|406
|2006.06.12 18:22
|close
|204
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8542
|-9.00
|10140.34
|407
|2006.06.12 18:22
|close
|203
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8492
|-9.00
|10131.34
|408
|2006.06.12 18:22
|close
|202
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8452
|-18.00
|10113.34
|409
|2006.06.12 18:22
|sell
|205
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8423
|410
|2006.06.12 18:22
|sell
|206
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8383
|411
|2006.06.12 18:22
|sell
|207
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8333
|412
|2006.06.12 22:10
|t/p
|205
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8423
|20.00
|10133.34
|413
|2006.06.13 02:45
|close
|207
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8333
|13.22
|10146.55
|414
|2006.06.13 02:45
|close
|206
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8383
|13.22
|10159.77
|415
|2006.06.13 02:45
|buy
|208
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8430
|416
|2006.06.13 02:45
|buy
|209
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8470
|417
|2006.06.13 02:45
|buy
|210
|0.10
|1.8420
|0.0000
|1.8520
|418
|2006.06.13 03:05
|close
|210
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8520
|-9.00
|10150.77
|419
|2006.06.13 03:05
|close
|209
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8470
|-9.00
|10141.77
|420
|2006.06.13 03:05
|close
|208
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8430
|-18.00
|10123.77
|421
|2006.06.13 03:05
|sell
|211
|0.20
|1.8411
|0.0000
|1.8401
|422
|2006.06.13 03:05
|sell
|212
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8361
|423
|2006.06.13 03:05
|sell
|213
|0.10
|1.8411
|0.0000
|1.8311
|424
|2006.06.13 03:09
|t/p
|211
|0.20
|1.8401
|0.0000
|1.8401
|20.00
|10143.77
|425
|2006.06.13 07:55
|close
|213
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8311
|-1.00
|10142.77
|426
|2006.06.13 07:55
|close
|212
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8361
|-1.00
|10141.77
|427
|2006.06.13 07:55
|buy
|214
|0.20
|1.8412
|0.0000
|1.8422
|428
|2006.06.13 07:55
|buy
|215
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8462
|429
|2006.06.13 07:55
|buy
|216
|0.10
|1.8412
|0.0000
|1.8512
|430
|2006.06.13 09:22
|t/p
|214
|0.20
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|20.00
|10161.77
|431
|2006.06.13 11:40
|close
|216
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8512
|-3.00
|10158.77
|432
|2006.06.13 11:40
|close
|215
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8462
|-3.00
|10155.77
|433
|2006.06.13 11:40
|sell
|217
|0.20
|1.8409
|0.0000
|1.8399
|434
|2006.06.13 11:40
|sell
|218
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8359
|435
|2006.06.13 11:40
|sell
|219
|0.10
|1.8409
|0.0000
|1.8309
|436
|2006.06.13 13:56
|t/p
|217
|0.20
|1.8399
|0.0000
|1.8399
|20.00
|10175.77
|437
|2006.06.13 15:45
|close
|219
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8309
|-27.00
|10148.77
|438
|2006.06.13 15:45
|close
|218
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8359
|-27.00
|10121.77
|439
|2006.06.13 15:45
|buy
|220
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|440
|2006.06.13 15:45
|buy
|221
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8486
|441
|2006.06.13 15:45
|buy
|222
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8536
|442
|2006.06.13 16:30
|close
|222
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8536
|-42.00
|10079.77
|443
|2006.06.13 16:30
|close
|221
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8486
|-42.00
|10037.77
|444
|2006.06.13 16:30
|close
|220
|0.20
|1.8394
|0.0000
|1.8446
|-84.00
|9953.77
|445
|2006.06.13 16:30
|sell
|223
|0.20
|1.8394
|0.0000
|1.8384
|446
|2006.06.13 16:30
|sell
|224
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8344
|447
|2006.06.13 16:30
|sell
|225
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8294
|448
|2006.06.13 16:31
|t/p
|223
|0.20
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|20.00
|9973.77
|449
|2006.06.13 19:14
|t/p
|224
|0.10
|1.8344
|0.0000
|1.8344
|50.00
|10023.77
|450
|2006.06.13 23:50
|close
|225
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8294
|48.00
|10071.77
|451
|2006.06.13 23:50
|buy
|226
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8356
|452
|2006.06.13 23:50
|buy
|227
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8396
|453
|2006.06.13 23:50
|buy
|228
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8446
|454
|2006.06.14 03:35
|t/p
|226
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8356
|19.30
|10091.07
|455
|2006.06.14 08:49
|t/p
|227
|0.10
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|49.65
|10140.72
|456
|2006.06.14 10:08
|t/p
|228
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|99.65
|10240.37
|457
|2006.06.14 13:00
|sell
|229
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8400
|458
|2006.06.14 13:00
|sell
|230
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8360
|459
|2006.06.14 13:00
|sell
|231
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8310
|460
|2006.06.14 14:13
|t/p
|229
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|20.00
|10260.37
|461
|2006.06.14 14:30
|t/p
|230
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8360
|50.00
|10310.37
|462
|2006.06.14 15:20
|close
|231
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8310
|-48.00
|10262.37
|463
|2006.06.14 15:20
|buy
|232
|0.20
|1.8458
|0.0000
|1.8468
|464
|2006.06.14 15:20
|buy
|233
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8508
|465
|2006.06.14 15:20
|buy
|234
|0.10
|1.8458
|0.0000
|1.8558
|466
|2006.06.14 15:27
|t/p
|232
|0.20
|1.8468
|0.0000
|1.8468
|20.00
|10282.37
|467
|2006.06.14 19:50
|close
|234
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8558
|-6.00
|10276.37
|468
|2006.06.14 19:50
|close
|233
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8508
|-6.00
|10270.37
|469
|2006.06.14 19:50
|sell
|235
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8442
|470
|2006.06.14 19:50
|sell
|236
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8402
|471
|2006.06.14 19:50
|sell
|237
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8352
|472
|2006.06.14 20:31
|t/p
|235
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8442
|20.00
|10290.37
|473
|2006.06.14 23:55
|close
|237
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8352
|19.00
|10309.37
|474
|2006.06.14 23:55
|close
|236
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8402
|19.00
|10328.37
|475
|2006.06.14 23:55
|buy
|238
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8443
|476
|2006.06.14 23:55
|buy
|239
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8483
|477
|2006.06.14 23:55
|buy
|240
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8533
|478
|2006.06.15 00:28
|t/p
|238
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8443
|17.90
|10346.26
|479
|2006.06.15 02:05
|close
|240
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8533
|4.95
|10351.22
|480
|2006.06.15 02:05
|close
|239
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8483
|4.95
|10356.17
|481
|2006.06.15 02:05
|sell
|241
|0.20
|1.8439
|0.0000
|1.8429
|482
|2006.06.15 02:05
|sell
|242
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8389
|483
|2006.06.15 02:05
|sell
|243
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8339
|484
|2006.06.15 02:08
|t/p
|241
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|20.00
|10376.17
|485
|2006.06.15 03:35
|close
|243
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8339
|-3.00
|10373.17
|486
|2006.06.15 03:35
|close
|242
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8389
|-3.00
|10370.17
|487
|2006.06.15 03:35
|buy
|244
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|488
|2006.06.15 03:35
|buy
|245
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|489
|2006.06.15 03:35
|buy
|246
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|490
|2006.06.15 03:52
|t/p
|244
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|20.00
|10390.17
|491
|2006.06.15 09:40
|close
|246
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|0.00
|10390.17
|492
|2006.06.15 09:40
|close
|245
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|0.00
|10390.17
|493
|2006.06.15 09:40
|sell
|247
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8432
|494
|2006.06.15 09:40
|sell
|248
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8392
|495
|2006.06.15 09:40
|sell
|249
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8342
|496
|2006.06.15 09:46
|t/p
|247
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|20.00
|10410.17
|497
|2006.06.15 10:40
|close
|249
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8342
|-19.00
|10391.17
|498
|2006.06.15 10:40
|close
|248
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8392
|-19.00
|10372.17
|499
|2006.06.15 10:40
|buy
|250
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|500
|2006.06.15 10:40
|buy
|251
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8511
|501
|2006.06.15 10:40
|buy
|252
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8561
|502
|2006.06.15 10:50
|close
|252
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8561
|-12.00
|10360.17
|503
|2006.06.15 10:50
|close
|251
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8511
|-12.00
|10348.17
|504
|2006.06.15 10:50
|close
|250
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8471
|-24.00
|10324.17
|505
|2006.06.15 10:50
|sell
|253
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8439
|506
|2006.06.15 10:50
|sell
|254
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8399
|507
|2006.06.15 10:50
|sell
|255
|0.10
|1.8449
|0.0000
|1.8349
|508
|2006.06.15 10:57
|close
|255
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8349
|-4.00
|10320.17
|509
|2006.06.15 10:57
|close
|254
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8399
|-4.00
|10316.17
|510
|2006.06.15 10:57
|close
|253
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8439
|-8.00
|10308.17
|511
|2006.06.15 10:57
|buy
|256
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8463
|512
|2006.06.15 10:57
|buy
|257
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8503
|513
|2006.06.15 10:57
|buy
|258
|0.10
|1.8453
|0.0000
|1.8553
|514
|2006.06.15 11:37
|t/p
|256
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8463
|20.00
|10328.17
|515
|2006.06.15 14:27
|t/p
|257
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8503
|50.00
|10378.17
|516
|2006.06.15 17:29
|close
|258
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8553
|12.00
|10390.17
|517
|2006.06.15 17:29
|sell
|259
|0.20
|1.8465
|0.0000
|1.8455
|518
|2006.06.15 17:29
|sell
|260
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8415
|519
|2006.06.15 17:29
|sell
|261
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8365
|520
|2006.06.15 22:15
|close
|261
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8365
|-20.00
|10370.17
|521
|2006.06.15 22:15
|close
|260
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8415
|-20.00
|10350.17
|522
|2006.06.15 22:15
|close
|259
|0.20
|1.8485
|0.0000
|1.8455
|-40.00
|10310.17
|523
|2006.06.15 22:15
|buy
|262
|0.20
|1.8485
|0.0000
|1.8495
|524
|2006.06.15 22:15
|buy
|263
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8535
|525
|2006.06.15 22:15
|buy
|264
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8585
|526
|2006.06.15 22:50
|t/p
|262
|0.20
|1.8495
|0.0000
|1.8495
|20.00
|10330.17
|527
|2006.06.15 23:42
|close
|264
|0.10
|1.8476
|0.0000
|1.8585
|-9.00
|10321.17
|528
|2006.06.15 23:42
|close
|263
|0.10
|1.8476
|0.0000
|1.8535
|-9.00
|10312.17
|529
|2006.06.15 23:42
|sell
|265
|0.20
|1.8476
|0.0000
|1.8466
|530
|2006.06.15 23:42
|sell
|266
|0.10
|1.8476
|0.0000
|1.8426
|531
|2006.06.15 23:42
|sell
|267
|0.10
|1.8476
|0.0000
|1.8376
|532
|2006.06.16 00:01
|close
|267
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8376
|-12.79
|10299.38
|533
|2006.06.16 00:01
|close
|266
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8426
|-12.79
|10286.60
|534
|2006.06.16 00:01
|close
|265
|0.20
|1.8489
|0.0000
|1.8466
|-25.57
|10261.03
|535
|2006.06.16 00:01
|buy
|268
|0.20
|1.8489
|0.0000
|1.8499
|536
|2006.06.16 00:01
|buy
|269
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8539
|537
|2006.06.16 00:01
|buy
|270
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8589
|538
|2006.06.16 01:01
|t/p
|268
|0.20
|1.8499
|0.0000
|1.8499
|20.00
|10281.03
|539
|2006.06.16 05:45
|close
|270
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8589
|29.00
|10310.03
|540
|2006.06.16 05:45
|close
|269
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8539
|29.00
|10339.03
|541
|2006.06.16 05:45
|sell
|271
|0.20
|1.8518
|0.0000
|1.8508
|542
|2006.06.16 05:45
|sell
|272
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8468
|543
|2006.06.16 05:45
|sell
|273
|0.10
|1.8518
|0.0000
|1.8418
|544
|2006.06.16 12:33
|close
|273
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8418
|-21.00
|10318.03
|545
|2006.06.16 12:33
|close
|272
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8468
|-21.00
|10297.03
|546
|2006.06.16 12:33
|close
|271
|0.20
|1.8539
|0.0000
|1.8508
|-42.00
|10255.03
|547
|2006.06.16 12:33
|buy
|274
|0.20
|1.8539
|0.0000
|1.8549
|548
|2006.06.16 12:33
|buy
|275
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8589
|549
|2006.06.16 12:33
|buy
|276
|0.10
|1.8539
|0.0000
|1.8639
|550
|2006.06.16 13:25
|close
|276
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8639
|-17.00
|10238.03
|551
|2006.06.16 13:25
|close
|275
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8589
|-17.00
|10221.03
|552
|2006.06.16 13:25
|close
|274
|0.20
|1.8522
|0.0000
|1.8549
|-34.00
|10187.03
|553
|2006.06.16 13:25
|sell
|277
|0.20
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|554
|2006.06.16 13:25
|sell
|278
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8472
|555
|2006.06.16 13:25
|sell
|279
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8422
|556
|2006.06.16 14:00
|close
|279
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8422
|-15.00
|10172.03
|557
|2006.06.16 14:00
|close
|278
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8472
|-15.00
|10157.03
|558
|2006.06.16 14:00
|close
|277
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8512
|-30.00
|10127.03
|559
|2006.06.16 14:00
|buy
|280
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8547
|560
|2006.06.16 14:00
|buy
|281
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8587
|561
|2006.06.16 14:00
|buy
|282
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8637
|562
|2006.06.16 21:50
|close
|282
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8637
|-46.00
|10081.03
|563
|2006.06.16 21:50
|close
|281
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8587
|-46.00
|10035.03
|564
|2006.06.16 21:50
|close
|280
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8547
|-92.00
|9943.03
|565
|2006.06.16 21:50
|sell
|283
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8481
|566
|2006.06.16 21:50
|sell
|284
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8441
|567
|2006.06.16 21:50
|sell
|285
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8391
|568
|2006.06.19 00:05
|close
|285
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8391
|-25.79
|9917.24
|569
|2006.06.19 00:05
|close
|284
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8441
|-25.79
|9891.46
|570
|2006.06.19 00:05
|close
|283
|0.20
|1.8517
|0.0000
|1.8481
|-51.57
|9839.89
|571
|2006.06.19 00:05
|buy
|286
|0.20
|1.8517
|0.0000
|1.8527
|572
|2006.06.19 00:05
|buy
|287
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8567
|573
|2006.06.19 00:05
|buy
|288
|0.10
|1.8517
|0.0000
|1.8617
|574
|2006.06.19 00:20
|t/p
|286
|0.20
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|20.00
|9859.89
|575
|2006.06.19 02:20
|close
|288
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8617
|-7.00
|9852.89
|576
|2006.06.19 02:20
|close
|287
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8567
|-7.00
|9845.89
|577
|2006.06.19 02:20
|sell
|289
|0.20
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|578
|2006.06.19 02:20
|sell
|290
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8460
|579
|2006.06.19 02:20
|sell
|291
|0.10
|1.8510
|0.0000
|1.8410
|580
|2006.06.19 02:26
|t/p
|289
|0.20
|1.8500
|0.0000
|1.8500
|20.00
|9865.89
|581
|2006.06.19 03:04
|t/p
|290
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8460
|50.00
|9915.89
|582
|2006.06.19 07:16
|close
|291
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8410
|70.00
|9985.89
|583
|2006.06.19 07:16
|buy
|292
|0.20
|1.8440
|0.0000
|1.8450
|584
|2006.06.19 07:16
|buy
|293
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8490
|585
|2006.06.19 07:16
|buy
|294
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8540
|586
|2006.06.19 07:56
|t/p
|292
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8450
|20.00
|10005.89
|587
|2006.06.19 08:25
|close
|294
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8540
|-9.00
|9996.89
|588
|2006.06.19 08:25
|close
|293
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8490
|-9.00
|9987.89
|589
|2006.06.19 08:25
|sell
|295
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8421
|590
|2006.06.19 08:25
|sell
|296
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8381
|591
|2006.06.19 08:25
|sell
|297
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8331
|592
|2006.06.19 08:36
|close
|297
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8331
|-12.00
|9975.89
|593
|2006.06.19 08:36
|close
|296
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8381
|-12.00
|9963.89
|594
|2006.06.19 08:36
|close
|295
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8421
|-24.00
|9939.89
|595
|2006.06.19 08:36
|buy
|298
|0.20
|1.8443
|0.0000
|1.8453
|596
|2006.06.19 08:36
|buy
|299
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8493
|597
|2006.06.19 08:36
|buy
|300
|0.10
|1.8443
|0.0000
|1.8543
|598
|2006.06.19 08:43
|t/p
|298
|0.20
|1.8453
|0.0000
|1.8453
|20.00
|9959.89
|599
|2006.06.19 10:10
|close
|300
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8543
|-11.00
|9948.89
|600
|2006.06.19 10:10
|close
|299
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8493
|-11.00
|9937.89
|601
|2006.06.19 10:10
|sell
|301
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8422
|602
|2006.06.19 10:10
|sell
|302
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8382
|603
|2006.06.19 10:10
|sell
|303
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|604
|2006.06.19 11:50
|close
|303
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8332
|-13.00
|9924.89
|605
|2006.06.19 11:50
|close
|302
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8382
|-13.00
|9911.89
|606
|2006.06.19 11:50
|close
|301
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8422
|-26.00
|9885.89
|607
|2006.06.19 11:50
|buy
|304
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8455
|608
|2006.06.19 11:50
|buy
|305
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8495
|609
|2006.06.19 11:50
|buy
|306
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8545
|610
|2006.06.19 12:01
|t/p
|304
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|20.00
|9905.89
|611
|2006.06.19 14:40
|close
|306
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8545
|-12.00
|9893.89
|612
|2006.06.19 14:40
|close
|305
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8495
|-12.00
|9881.89
|613
|2006.06.19 14:40
|sell
|307
|0.20
|1.8433
|0.0000
|1.8423
|614
|2006.06.19 14:40
|sell
|308
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8383
|615
|2006.06.19 14:40
|sell
|309
|0.10
|1.8433
|0.0000
|1.8333
|616
|2006.06.19 15:00
|t/p
|307
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8423
|20.00
|9901.89
|617
|2006.06.19 16:46
|t/p
|308
|0.10
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|50.00
|9951.89
|618
|2006.06.19 20:45
|close
|309
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8333
|38.00
|9989.89
|619
|2006.06.19 20:45
|buy
|310
|0.20
|1.8395
|0.0000
|1.8405
|620
|2006.06.19 20:45
|buy
|311
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8445
|621
|2006.06.19 20:45
|buy
|312
|0.10
|1.8395
|0.0000
|1.8495
|622
|2006.06.19 21:26
|t/p
|310
|0.20
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|20.00
|10009.89
|623
|2006.06.20 00:00
|close
|312
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8495
|6.65
|10016.54
|624
|2006.06.20 00:00
|close
|311
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8445
|6.65
|10023.19
|625
|2006.06.20 00:00
|sell
|313
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|626
|2006.06.20 00:00
|sell
|314
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8352
|627
|2006.06.20 00:00
|sell
|315
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8302
|628
|2006.06.20 01:45
|close
|315
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8302
|-5.00
|10018.19
|629
|2006.06.20 01:45
|close
|314
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8352
|-5.00
|10013.19
|630
|2006.06.20 01:45
|close
|313
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8392
|-10.00
|10003.19
|631
|2006.06.20 01:45
|buy
|316
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8417
|632
|2006.06.20 01:45
|buy
|317
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8457
|633
|2006.06.20 01:45
|buy
|318
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8507
|634
|2006.06.20 01:51
|close
|318
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8507
|-5.00
|9998.19
|635
|2006.06.20 01:51
|close
|317
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8457
|-5.00
|9993.19
|636
|2006.06.20 01:51
|close
|316
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8417
|-10.00
|9983.19
|637
|2006.06.20 01:51
|sell
|319
|0.20
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|638
|2006.06.20 01:51
|sell
|320
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8352
|639
|2006.06.20 01:51
|sell
|321
|0.10
|1.8402
|0.0000
|1.8302
|640
|2006.06.20 02:11
|t/p
|319
|0.20
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|20.00
|10003.19
|641
|2006.06.20 04:05
|close
|321
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8302
|2.00
|10005.19
|642
|2006.06.20 04:05
|close
|320
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8352
|2.00
|10007.19
|643
|2006.06.20 04:05
|buy
|322
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8410
|644
|2006.06.20 04:05
|buy
|323
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8450
|645
|2006.06.20 04:05
|buy
|324
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8500
|646
|2006.06.20 07:14
|t/p
|322
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8410
|20.00
|10027.19
|647
|2006.06.20 08:57
|t/p
|323
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8450
|50.00
|10077.19
|648
|2006.06.20 11:25
|close
|324
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8500
|31.00
|10108.19
|649
|2006.06.20 11:25
|sell
|325
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8421
|650
|2006.06.20 11:25
|sell
|326
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8381
|651
|2006.06.20 11:25
|sell
|327
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8331
|652
|2006.06.20 11:27
|t/p
|325
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8421
|20.00
|10128.19
|653
|2006.06.20 14:22
|t/p
|326
|0.10
|1.8381
|0.0000
|1.8381
|50.00
|10178.19
|654
|2006.06.20 15:25
|close
|327
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8331
|15.00
|10193.19
|655
|2006.06.20 15:25
|buy
|328
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8426
|656
|2006.06.20 15:25
|buy
|329
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8466
|657
|2006.06.20 15:25
|buy
|330
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8516
|658
|2006.06.20 15:45
|t/p
|328
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8426
|20.00
|10213.19
|659
|2006.06.20 17:40
|close
|330
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8516
|-9.00
|10204.19
|660
|2006.06.20 17:40
|close
|329
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8466
|-9.00
|10195.19
|661
|2006.06.20 17:40
|sell
|331
|0.20
|1.8407
|0.0000
|1.8397
|662
|2006.06.20 17:40
|sell
|332
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8357
|663
|2006.06.20 17:40
|sell
|333
|0.10
|1.8407
|0.0000
|1.8307
|664
|2006.06.20 17:45
|t/p
|331
|0.20
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|20.00
|10215.19
|665
|2006.06.20 18:30
|close
|333
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8307
|-20.00
|10195.19
|666
|2006.06.20 18:30
|close
|332
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8357
|-20.00
|10175.19
|667
|2006.06.20 18:30
|buy
|334
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|668
|2006.06.20 18:30
|buy
|335
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|669
|2006.06.20 18:30
|buy
|336
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|670
|2006.06.20 19:01
|t/p
|334
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|10195.19
|671
|2006.06.20 20:40
|close
|336
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8527
|-3.00
|10192.19
|672
|2006.06.20 20:40
|close
|335
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8477
|-3.00
|10189.19
|673
|2006.06.20 20:40
|sell
|337
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8414
|674
|2006.06.20 20:40
|sell
|338
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8374
|675
|2006.06.20 20:40
|sell
|339
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8324
|676
|2006.06.21 00:24
|close
|339
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8324
|-1.78
|10187.40
|677
|2006.06.21 00:24
|close
|338
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8374
|-1.78
|10185.62
|678
|2006.06.21 00:24
|close
|337
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8414
|-3.57
|10182.05
|679
|2006.06.21 00:24
|buy
|340
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8436
|680
|2006.06.21 00:24
|buy
|341
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8476
|681
|2006.06.21 00:24
|buy
|342
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8526
|682
|2006.06.21 01:09
|t/p
|340
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8436
|20.00
|10202.05
|683
|2006.06.21 07:45
|close
|342
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8526
|30.00
|10232.05
|684
|2006.06.21 07:45
|close
|341
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8476
|30.00
|10262.05
|685
|2006.06.21 07:45
|sell
|343
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8446
|686
|2006.06.21 07:45
|sell
|344
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8406
|687
|2006.06.21 07:45
|sell
|345
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8356
|688
|2006.06.21 09:48
|t/p
|343
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|20.00
|10282.05
|689
|2006.06.21 15:05
|close
|345
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8356
|15.00
|10297.05
|690
|2006.06.21 15:05
|close
|344
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8406
|15.00
|10312.05
|691
|2006.06.21 15:05
|buy
|346
|0.20
|1.8441
|0.0000
|1.8451
|692
|2006.06.21 15:05
|buy
|347
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8491
|693
|2006.06.21 15:05
|buy
|348
|0.10
|1.8441
|0.0000
|1.8541
|694
|2006.06.21 17:25
|close
|348
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8541
|-15.00
|10297.05
|695
|2006.06.21 17:25
|close
|347
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8491
|-15.00
|10282.05
|696
|2006.06.21 17:25
|close
|346
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8451
|-30.00
|10252.05
|697
|2006.06.21 17:25
|sell
|349
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8416
|698
|2006.06.21 17:25
|sell
|350
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8376
|699
|2006.06.21 17:25
|sell
|351
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8326
|700
|2006.06.21 21:47
|close
|351
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8326
|-26.00
|10226.05
|701
|2006.06.21 21:47
|close
|350
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8376
|-26.00
|10200.05
|702
|2006.06.21 21:47
|close
|349
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8416
|-52.00
|10148.05
|703
|2006.06.21 21:47
|buy
|352
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8462
|704
|2006.06.21 21:47
|buy
|353
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8502
|705
|2006.06.21 21:47
|buy
|354
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8552
|706
|2006.06.21 22:50
|close
|354
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8552
|-7.00
|10141.05
|707
|2006.06.21 22:50
|close
|353
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8502
|-7.00
|10134.05
|708
|2006.06.21 22:50
|close
|352
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8462
|-14.00
|10120.05
|709
|2006.06.21 22:50
|sell
|355
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8435
|710
|2006.06.21 22:50
|sell
|356
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8395
|711
|2006.06.21 22:50
|sell
|357
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8345
|712
|2006.06.21 22:59
|close
|357
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8345
|-5.00
|10115.05
|713
|2006.06.21 22:59
|close
|356
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8395
|-5.00
|10110.05
|714
|2006.06.21 22:59
|close
|355
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8435
|-10.00
|10100.05
|715
|2006.06.21 22:59
|buy
|358
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8460
|716
|2006.06.21 22:59
|buy
|359
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8500
|717
|2006.06.21 22:59
|buy
|360
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8550
|718
|2006.06.22 01:01
|close
|360
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8550
|-7.05
|10093.00
|719
|2006.06.22 01:01
|close
|359
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8500
|-7.05
|10085.95
|720
|2006.06.22 01:01
|close
|358
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8460
|-14.10
|10071.85
|721
|2006.06.22 01:01
|sell
|361
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|722
|2006.06.22 01:01
|sell
|362
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|723
|2006.06.22 01:01
|sell
|363
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|724
|2006.06.22 01:20
|close
|363
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8344
|-10.00
|10061.85
|725
|2006.06.22 01:20
|close
|362
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8394
|-10.00
|10051.85
|726
|2006.06.22 01:20
|close
|361
|0.20
|1.8454
|0.0000
|1.8434
|-20.00
|10031.85
|727
|2006.06.22 01:20
|buy
|364
|0.20
|1.8454
|0.0000
|1.8464
|728
|2006.06.22 01:20
|buy
|365
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8504
|729
|2006.06.22 01:20
|buy
|366
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8554
|730
|2006.06.22 02:44
|close
|366
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8554
|-7.00
|10024.85
|731
|2006.06.22 02:44
|close
|365
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8504
|-7.00
|10017.85
|732
|2006.06.22 02:44
|close
|364
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8464
|-14.00
|10003.85
|733
|2006.06.22 02:44
|sell
|367
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|734
|2006.06.22 02:44
|sell
|368
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|735
|2006.06.22 02:44
|sell
|369
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|736
|2006.06.22 05:25
|close
|369
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8347
|-9.00
|9994.85
|737
|2006.06.22 05:25
|close
|368
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8397
|-9.00
|9985.85
|738
|2006.06.22 05:25
|close
|367
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8437
|-18.00
|9967.85
|739
|2006.06.22 05:25
|buy
|370
|0.20
|1.8456
|0.0000
|1.8466
|740
|2006.06.22 05:25
|buy
|371
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8506
|741
|2006.06.22 05:25
|buy
|372
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8556
|742
|2006.06.22 05:53
|t/p
|370
|0.20
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|20.00
|9987.85
|743
|2006.06.22 07:20
|close
|372
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8556
|-1.00
|9986.85
|744
|2006.06.22 07:20
|close
|371
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8506
|-1.00
|9985.85
|745
|2006.06.22 07:20
|sell
|373
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8445
|746
|2006.06.22 07:20
|sell
|374
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8405
|747
|2006.06.22 07:20
|sell
|375
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8355
|748
|2006.06.22 07:24
|t/p
|373
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8445
|20.00
|10005.85
|749
|2006.06.22 08:30
|close
|375
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8355
|-6.00
|9999.85
|750
|2006.06.22 08:30
|close
|374
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8405
|-6.00
|9993.85
|751
|2006.06.22 08:30
|buy
|376
|0.20
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|752
|2006.06.22 08:30
|buy
|377
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8511
|753
|2006.06.22 08:30
|buy
|378
|0.10
|1.8461
|0.0000
|1.8561
|754
|2006.06.22 09:10
|close
|378
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8561
|-14.00
|9979.85
|755
|2006.06.22 09:10
|close
|377
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8511
|-14.00
|9965.85
|756
|2006.06.22 09:10
|close
|376
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8471
|-28.00
|9937.85
|757
|2006.06.22 09:10
|sell
|379
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8437
|758
|2006.06.22 09:10
|sell
|380
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8397
|759
|2006.06.22 09:10
|sell
|381
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8347
|760
|2006.06.22 09:11
|t/p
|379
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|9957.85
|761
|2006.06.22 10:45
|t/p
|380
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|50.00
|10007.85
|762
|2006.06.22 12:29
|t/p
|381
|0.10
|1.8347
|0.0000
|1.8347
|100.00
|10107.85
|763
|2006.06.22 17:45
|buy
|382
|0.20
|1.8301
|0.0000
|1.8311
|764
|2006.06.22 17:45
|buy
|383
|0.10
|1.8301
|0.0000
|1.8351
|765
|2006.06.22 17:45
|buy
|384
|0.10
|1.8301
|0.0000
|1.8401
|766
|2006.06.22 18:43
|close
|384
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8401
|-27.00
|10080.85
|767
|2006.06.22 18:43
|close
|383
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8351
|-27.00
|10053.85
|768
|2006.06.22 18:43
|close
|382
|0.20
|1.8274
|0.0000
|1.8311
|-54.00
|9999.85
|769
|2006.06.22 18:43
|sell
|385
|0.20
|1.8274
|0.0000
|1.8264
|770
|2006.06.22 18:43
|sell
|386
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8224
|771
|2006.06.22 18:43
|sell
|387
|0.10
|1.8274
|0.0000
|1.8174
|772
|2006.06.22 23:20
|close
|387
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8174
|-13.00
|9986.85
|773
|2006.06.22 23:20
|close
|386
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8224
|-13.00
|9973.85
|774
|2006.06.22 23:20
|close
|385
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8264
|-26.00
|9947.85
|775
|2006.06.22 23:20
|buy
|388
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|776
|2006.06.22 23:20
|buy
|389
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8337
|777
|2006.06.22 23:20
|buy
|390
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8387
|778
|2006.06.23 03:30
|close
|390
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8387
|-7.35
|9940.50
|779
|2006.06.23 03:30
|close
|389
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8337
|-7.35
|9933.15
|780
|2006.06.23 03:30
|close
|388
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8297
|-14.70
|9918.45
|781
|2006.06.23 03:30
|sell
|391
|0.20
|1.8280
|0.0000
|1.8270
|782
|2006.06.23 03:30
|sell
|392
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8230
|783
|2006.06.23 03:30
|sell
|393
|0.10
|1.8280
|0.0000
|1.8180
|784
|2006.06.23 03:56
|t/p
|391
|0.20
|1.8270
|0.0000
|1.8270
|20.00
|9938.45
|785
|2006.06.23 05:05
|close
|393
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8180
|-7.00
|9931.45
|786
|2006.06.23 05:05
|close
|392
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8230
|-7.00
|9924.45
|787
|2006.06.23 05:05
|buy
|394
|0.20
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|788
|2006.06.23 05:05
|buy
|395
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8337
|789
|2006.06.23 05:05
|buy
|396
|0.10
|1.8287
|0.0000
|1.8387
|790
|2006.06.23 06:15
|close
|396
|0.10
|1.8281
|0.0000
|1.8387
|-6.00
|9918.45
|791
|2006.06.23 06:15
|close
|395
|0.10
|1.8281
|0.0000
|1.8337
|-6.00
|9912.45
|792
|2006.06.23 06:15
|close
|394
|0.20
|1.8281
|0.0000
|1.8297
|-12.00
|9900.45
|793
|2006.06.23 06:15
|sell
|397
|0.20
|1.8281
|0.0000
|1.8271
|794
|2006.06.23 06:15
|sell
|398
|0.10
|1.8281
|0.0000
|1.8231
|795
|2006.06.23 06:15
|sell
|399
|0.10
|1.8281
|0.0000
|1.8181
|796
|2006.06.23 06:31
|close
|399
|0.10
|1.8283
|0.0000
|1.8181
|-2.00
|9898.45
|797
|2006.06.23 06:31
|close
|398
|0.10
|1.8283
|0.0000
|1.8231
|-2.00
|9896.45
|798
|2006.06.23 06:31
|close
|397
|0.20
|1.8283
|0.0000
|1.8271
|-4.00
|9892.45
|799
|2006.06.23 06:31
|buy
|400
|0.20
|1.8283
|0.0000
|1.8293
|800
|2006.06.23 06:31
|buy
|401
|0.10
|1.8283
|0.0000
|1.8333
|801
|2006.06.23 06:31
|buy
|402
|0.10
|1.8283
|0.0000
|1.8383
|802
|2006.06.23 07:37
|t/p
|400
|0.20
|1.8293
|0.0000
|1.8293
|20.00
|9912.45
|803
|2006.06.23 09:18
|close
|402
|0.10
|1.8270
|0.0000
|1.8383
|-13.00
|9899.45
|804
|2006.06.23 09:18
|close
|401
|0.10
|1.8270
|0.0000
|1.8333
|-13.00
|9886.45
|805
|2006.06.23 09:18
|sell
|403
|0.20
|1.8270
|0.0000
|1.8260
|806
|2006.06.23 09:18
|sell
|404
|0.10
|1.8270
|0.0000
|1.8220
|807
|2006.06.23 09:18
|sell
|405
|0.10
|1.8270
|0.0000
|1.8170
|808
|2006.06.23 09:51
|t/p
|403
|0.20
|1.8260
|0.0000
|1.8260
|20.00
|9906.45
|809
|2006.06.23 12:09
|t/p
|404
|0.10
|1.8220
|0.0000
|1.8220
|50.00
|9956.45
|810
|2006.06.23 14:11
|t/p
|405
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8170
|100.00
|10056.45
|811
|2006.06.23 15:55
|buy
|406
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8197
|812
|2006.06.23 15:55
|buy
|407
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8237
|813
|2006.06.23 15:55
|buy
|408
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8287
|814
|2006.06.23 16:06
|t/p
|406
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8197
|20.00
|10076.45
|815
|2006.06.23 20:20
|close
|408
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8287
|2.00
|10078.45
|816
|2006.06.23 20:20
|close
|407
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8237
|2.00
|10080.45
|817
|2006.06.23 20:20
|sell
|409
|0.20
|1.8189
|0.0000
|1.8179
|818
|2006.06.23 20:20
|sell
|410
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8139
|819
|2006.06.23 20:20
|sell
|411
|0.10
|1.8189
|0.0000
|1.8089
|820
|2006.06.23 21:34
|t/p
|409
|0.20
|1.8179
|0.0000
|1.8179
|20.00
|10100.45
|821
|2006.06.26 00:58
|close
|411
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8089
|-4.79
|10095.66
|822
|2006.06.26 00:58
|close
|410
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8139
|-4.79
|10090.88
|823
|2006.06.26 00:58
|buy
|412
|0.20
|1.8194
|0.0000
|1.8204
|824
|2006.06.26 00:58
|buy
|413
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8244
|825
|2006.06.26 00:58
|buy
|414
|0.10
|1.8194
|0.0000
|1.8294
|826
|2006.06.26 03:44
|t/p
|412
|0.20
|1.8204
|0.0000
|1.8204
|20.00
|10110.88
|827
|2006.06.26 05:25
|close
|414
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8294
|-3.00
|10107.88
|828
|2006.06.26 05:25
|close
|413
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8244
|-3.00
|10104.88
|829
|2006.06.26 05:25
|sell
|415
|0.20
|1.8191
|0.0000
|1.8181
|830
|2006.06.26 05:25
|sell
|416
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8141
|831
|2006.06.26 05:25
|sell
|417
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8091
|832
|2006.06.26 08:08
|t/p
|415
|0.20
|1.8181
|0.0000
|1.8181
|20.00
|10124.88
|833
|2006.06.26 09:05
|close
|417
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8091
|-11.00
|10113.88
|834
|2006.06.26 09:05
|close
|416
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8141
|-11.00
|10102.88
|835
|2006.06.26 09:05
|buy
|418
|0.20
|1.8202
|0.0000
|1.8212
|836
|2006.06.26 09:05
|buy
|419
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8252
|837
|2006.06.26 09:05
|buy
|420
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8302
|838
|2006.06.26 09:07
|t/p
|418
|0.20
|1.8212
|0.0000
|1.8212
|20.00
|10122.88
|839
|2006.06.26 11:15
|close
|420
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8302
|5.00
|10127.88
|840
|2006.06.26 11:15
|close
|419
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8252
|5.00
|10132.88
|841
|2006.06.26 11:15
|sell
|421
|0.20
|1.8207
|0.0000
|1.8197
|842
|2006.06.26 11:15
|sell
|422
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8157
|843
|2006.06.26 11:15
|sell
|423
|0.10
|1.8207
|0.0000
|1.8107
|844
|2006.06.26 11:52
|t/p
|421
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8197
|20.00
|10152.88
|845
|2006.06.26 15:10
|close
|423
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8107
|-7.00
|10145.88
|846
|2006.06.26 15:10
|close
|422
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8157
|-7.00
|10138.88
|847
|2006.06.26 15:10
|buy
|424
|0.20
|1.8214
|0.0000
|1.8224
|848
|2006.06.26 15:10
|buy
|425
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8264
|849
|2006.06.26 15:10
|buy
|426
|0.10
|1.8214
|0.0000
|1.8314
|850
|2006.06.26 15:52
|close
|426
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8314
|-17.00
|10121.88
|851
|2006.06.26 15:52
|close
|425
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8264
|-17.00
|10104.88
|852
|2006.06.26 15:52
|close
|424
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8224
|-34.00
|10070.88
|853
|2006.06.26 15:52
|sell
|427
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8187
|854
|2006.06.26 15:52
|sell
|428
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8147
|855
|2006.06.26 15:52
|sell
|429
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8097
|856
|2006.06.26 16:00
|t/p
|427
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8187
|20.00
|10090.88
|857
|2006.06.26 18:25
|close
|429
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8097
|4.00
|10094.88
|858
|2006.06.26 18:25
|close
|428
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8147
|4.00
|10098.88
|859
|2006.06.26 18:25
|buy
|430
|0.20
|1.8193
|0.0000
|1.8203
|860
|2006.06.26 18:25
|buy
|431
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8243
|861
|2006.06.26 18:25
|buy
|432
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8293
|862
|2006.06.26 18:32
|t/p
|430
|0.20
|1.8203
|0.0000
|1.8203
|20.00
|10118.88
|863
|2006.06.26 23:11
|t/p
|431
|0.10
|1.8243
|0.0000
|1.8243
|50.00
|10168.88
|864
|2006.06.27 00:38
|close
|432
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8293
|35.65
|10204.53
|865
|2006.06.27 00:38
|sell
|433
|0.20
|1.8229
|0.0000
|1.8219
|866
|2006.06.27 00:38
|sell
|434
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8179
|867
|2006.06.27 00:38
|sell
|435
|0.10
|1.8229
|0.0000
|1.8129
|868
|2006.06.27 01:03
|close
|435
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8129
|-10.00
|10194.53
|869
|2006.06.27 01:03
|close
|434
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8179
|-10.00
|10184.53
|870
|2006.06.27 01:03
|close
|433
|0.20
|1.8239
|0.0000
|1.8219
|-20.00
|10164.53
|871
|2006.06.27 01:03
|buy
|436
|0.20
|1.8239
|0.0000
|1.8249
|872
|2006.06.27 01:03
|buy
|437
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8289
|873
|2006.06.27 01:03
|buy
|438
|0.10
|1.8239
|0.0000
|1.8339
|874
|2006.06.27 01:55
|t/p
|436
|0.20
|1.8249
|0.0000
|1.8249
|20.00
|10184.53
|875
|2006.06.27 06:10
|close
|438
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8339
|-5.00
|10179.53
|876
|2006.06.27 06:10
|close
|437
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8289
|-5.00
|10174.53
|877
|2006.06.27 06:10
|sell
|439
|0.20
|1.8234
|0.0000
|1.8224
|878
|2006.06.27 06:10
|sell
|440
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8184
|879
|2006.06.27 06:10
|sell
|441
|0.10
|1.8234
|0.0000
|1.8134
|880
|2006.06.27 07:30
|close
|441
|0.10
|1.8253
|0.0000
|1.8134
|-19.00
|10155.53
|881
|2006.06.27 07:30
|close
|440
|0.10
|1.8253
|0.0000
|1.8184
|-19.00
|10136.53
|882
|2006.06.27 07:30
|close
|439
|0.20
|1.8253
|0.0000
|1.8224
|-38.00
|10098.53
|883
|2006.06.27 07:30
|buy
|442
|0.20
|1.8253
|0.0000
|1.8263
|884
|2006.06.27 07:30
|buy
|443
|0.10
|1.8253
|0.0000
|1.8303
|885
|2006.06.27 07:30
|buy
|444
|0.10
|1.8253
|0.0000
|1.8353
|886
|2006.06.27 07:49
|close
|444
|0.10
|1.8242
|0.0000
|1.8353
|-11.00
|10087.53
|887
|2006.06.27 07:49
|close
|443
|0.10
|1.8242
|0.0000
|1.8303
|-11.00
|10076.53
|888
|2006.06.27 07:49
|close
|442
|0.20
|1.8242
|0.0000
|1.8263
|-22.00
|10054.53
|889
|2006.06.27 07:49
|sell
|445
|0.20
|1.8242
|0.0000
|1.8232
|890
|2006.06.27 07:49
|sell
|446
|0.10
|1.8242
|0.0000
|1.8192
|891
|2006.06.27 07:49
|sell
|447
|0.10
|1.8242
|0.0000
|1.8142
|892
|2006.06.27 08:27
|t/p
|445
|0.20
|1.8232
|0.0000
|1.8232
|20.00
|10074.53
|893
|2006.06.27 12:20
|t/p
|446
|0.10
|1.8192
|0.0000
|1.8192
|50.00
|10124.53
|894
|2006.06.27 15:05
|close
|447
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8142
|23.00
|10147.53
|895
|2006.06.27 15:05
|buy
|448
|0.20
|1.8219
|0.0000
|1.8229
|896
|2006.06.27 15:05
|buy
|449
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8269
|897
|2006.06.27 15:05
|buy
|450
|0.10
|1.8219
|0.0000
|1.8319
|898
|2006.06.27 15:08
|t/p
|448
|0.20
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|20.00
|10167.53
|899
|2006.06.27 19:16
|close
|450
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8319
|6.00
|10173.53
|900
|2006.06.27 19:16
|close
|449
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8269
|6.00
|10179.53
|901
|2006.06.27 19:16
|sell
|451
|0.20
|1.8225
|0.0000
|1.8215
|902
|2006.06.27 19:16
|sell
|452
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8175
|903
|2006.06.27 19:16
|sell
|453
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8125
|904
|2006.06.27 22:09
|t/p
|451
|0.20
|1.8215
|0.0000
|1.8215
|20.00
|10199.53
|905
|2006.06.28 02:25
|close
|453
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8125
|0.22
|10199.74
|906
|2006.06.28 02:25
|close
|452
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8175
|0.22
|10199.96
|907
|2006.06.28 02:25
|buy
|454
|0.20
|1.8225
|0.0000
|1.8235
|908
|2006.06.28 02:25
|buy
|455
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8275
|909
|2006.06.28 02:25
|buy
|456
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8325
|910
|2006.06.28 04:40
|t/p
|454
|0.20
|1.8235
|0.0000
|1.8235
|20.00
|10219.96
|911
|2006.06.28 07:51
|close
|456
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8325
|0.00
|10219.96
|912
|2006.06.28 07:51
|close
|455
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8275
|0.00
|10219.96
|913
|2006.06.28 07:51
|sell
|457
|0.20
|1.8225
|0.0000
|1.8215
|914
|2006.06.28 07:51
|sell
|458
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8175
|915
|2006.06.28 07:51
|sell
|459
|0.10
|1.8225
|0.0000
|1.8125
|916
|2006.06.28 08:05
|t/p
|457
|0.20
|1.8215
|0.0000
|1.8215
|20.00
|10239.96
|917
|2006.06.28 09:18
|t/p
|458
|0.10
|1.8175
|0.0000
|1.8175
|50.00
|10289.96
|918
|2006.06.28 11:55
|close
|459
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8125
|34.00
|10323.96
|919
|2006.06.28 11:55
|buy
|460
|0.20
|1.8191
|0.0000
|1.8201
|920
|2006.06.28 11:55
|buy
|461
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8241
|921
|2006.06.28 11:55
|buy
|462
|0.10
|1.8191
|0.0000
|1.8291
|922
|2006.06.28 12:03
|t/p
|460
|0.20
|1.8201
|0.0000
|1.8201
|20.00
|10343.96
|923
|2006.06.28 14:35
|close
|462
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8291
|6.00
|10349.96
|924
|2006.06.28 14:35
|close
|461
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8241
|6.00
|10355.96
|925
|2006.06.28 14:35
|sell
|463
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8187
|926
|2006.06.28 14:35
|sell
|464
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8147
|927
|2006.06.28 14:35
|sell
|465
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8097
|928
|2006.06.28 14:55
|t/p
|463
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8187
|20.00
|10375.96
|929
|2006.06.28 16:36
|t/p
|464
|0.10
|1.8147
|0.0000
|1.8147
|50.00
|10425.96
|930
|2006.06.28 19:15
|close
|465
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8097
|25.00
|10450.96
|931
|2006.06.28 19:15
|buy
|466
|0.20
|1.8172
|0.0000
|1.8182
|932
|2006.06.28 19:15
|buy
|467
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8222
|933
|2006.06.28 19:15
|buy
|468
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8272
|934
|2006.06.28 19:21
|close
|468
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8272
|-4.00
|10446.96
|935
|2006.06.28 19:21
|close
|467
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8222
|-4.00
|10442.96
|936
|2006.06.28 19:21
|close
|466
|0.20
|1.8168
|0.0000
|1.8182
|-8.00
|10434.96
|937
|2006.06.28 19:21
|sell
|469
|0.20
|1.8168
|0.0000
|1.8158
|938
|2006.06.28 19:21
|sell
|470
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8118
|939
|2006.06.28 19:21
|sell
|471
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8068
|940
|2006.06.28 20:00
|close
|471
|0.10
|1.8173
|0.0000
|1.8068
|-5.00
|10429.96
|941
|2006.06.28 20:00
|close
|470
|0.10
|1.8173
|0.0000
|1.8118
|-5.00
|10424.96
|942
|2006.06.28 20:00
|close
|469
|0.20
|1.8173
|0.0000
|1.8158
|-10.00
|10414.96
|943
|2006.06.28 20:00
|buy
|472
|0.20
|1.8173
|0.0000
|1.8183
|944
|2006.06.28 20:00
|buy
|473
|0.10
|1.8173
|0.0000
|1.8223
|945
|2006.06.28 20:00
|buy
|474
|0.10
|1.8173
|0.0000
|1.8273
|946
|2006.06.28 20:35
|close
|474
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8273
|-6.00
|10408.96
|947
|2006.06.28 20:35
|close
|473
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8223
|-6.00
|10402.96
|948
|2006.06.28 20:35
|close
|472
|0.20
|1.8167
|0.0000
|1.8183
|-12.00
|10390.96
|949
|2006.06.28 20:35
|sell
|475
|0.20
|1.8167
|0.0000
|1.8157
|950
|2006.06.28 20:35
|sell
|476
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8117
|951
|2006.06.28 20:35
|sell
|477
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8067
|952
|2006.06.29 05:15
|close
|477
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8067
|-2.36
|10388.60
|953
|2006.06.29 05:15
|close
|476
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8117
|-2.36
|10386.25
|954
|2006.06.29 05:15
|close
|475
|0.20
|1.8170
|0.0000
|1.8157
|-4.71
|10381.54
|955
|2006.06.29 05:15
|buy
|478
|0.20
|1.8170
|0.0000
|1.8180
|956
|2006.06.29 05:15
|buy
|479
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8220
|957
|2006.06.29 05:15
|buy
|480
|0.10
|1.8170
|0.0000
|1.8270
|958
|2006.06.29 05:25
|close
|480
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8270
|-3.00
|10378.54
|959
|2006.06.29 05:25
|close
|479
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8220
|-3.00
|10375.54
|960
|2006.06.29 05:25
|close
|478
|0.20
|1.8167
|0.0000
|1.8180
|-6.00
|10369.54
|961
|2006.06.29 05:25
|sell
|481
|0.20
|1.8167
|0.0000
|1.8157
|962
|2006.06.29 05:25
|sell
|482
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8117
|963
|2006.06.29 05:25
|sell
|483
|0.10
|1.8167
|0.0000
|1.8067
|964
|2006.06.29 06:46
|close
|483
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8067
|-5.00
|10364.54
|965
|2006.06.29 06:46
|close
|482
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8117
|-5.00
|10359.54
|966
|2006.06.29 06:46
|close
|481
|0.20
|1.8172
|0.0000
|1.8157
|-10.00
|10349.54
|967
|2006.06.29 06:46
|buy
|484
|0.20
|1.8172
|0.0000
|1.8182
|968
|2006.06.29 06:46
|buy
|485
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8222
|969
|2006.06.29 06:46
|buy
|486
|0.10
|1.8172
|0.0000
|1.8272
|970
|2006.06.29 08:25
|close
|486
|0.10
|1.8159
|0.0000
|1.8272
|-13.00
|10336.54
|971
|2006.06.29 08:25
|close
|485
|0.10
|1.8159
|0.0000
|1.8222
|-13.00
|10323.54
|972
|2006.06.29 08:25
|close
|484
|0.20
|1.8159
|0.0000
|1.8182
|-26.00
|10297.54
|973
|2006.06.29 08:25
|sell
|487
|0.20
|1.8159
|0.0000
|1.8149
|974
|2006.06.29 08:25
|sell
|488
|0.10
|1.8159
|0.0000
|1.8109
|975
|2006.06.29 08:25
|sell
|489
|0.10
|1.8159
|0.0000
|1.8059
|976
|2006.06.29 08:34
|close
|489
|0.10
|1.8174
|0.0000
|1.8059
|-15.00
|10282.54
|977
|2006.06.29 08:34
|close
|488
|0.10
|1.8174
|0.0000
|1.8109
|-15.00
|10267.54
|978
|2006.06.29 08:34
|close
|487
|0.20
|1.8174
|0.0000
|1.8149
|-30.00
|10237.54
|979
|2006.06.29 08:34
|buy
|490
|0.20
|1.8174
|0.0000
|1.8184
|980
|2006.06.29 08:34
|buy
|491
|0.10
|1.8174
|0.0000
|1.8224
|981
|2006.06.29 08:34
|buy
|492
|0.10
|1.8174
|0.0000
|1.8274
|982
|2006.06.29 16:01
|close
|492
|0.10
|1.8128
|0.0000
|1.8274
|-46.00
|10191.54
|983
|2006.06.29 16:01
|close
|491
|0.10
|1.8128
|0.0000
|1.8224
|-46.00
|10145.54
|984
|2006.06.29 16:01
|close
|490
|0.20
|1.8128
|0.0000
|1.8184
|-92.00
|10053.54
|985
|2006.06.29 16:01
|sell
|493
|0.20
|1.8128
|0.0000
|1.8118
|986
|2006.06.29 16:01
|sell
|494
|0.10
|1.8128
|0.0000
|1.8078
|987
|2006.06.29 16:01
|sell
|495
|0.10
|1.8128
|0.0000
|1.8028
|988
|2006.06.29 16:09
|close
|495
|0.10
|1.8137
|0.0000
|1.8028
|-9.00
|10044.54
|989
|2006.06.29 16:09
|close
|494
|0.10
|1.8137
|0.0000
|1.8078
|-9.00
|10035.54
|990
|2006.06.29 16:09
|close
|493
|0.20
|1.8137
|0.0000
|1.8118
|-18.00
|10017.54
|991
|2006.06.29 16:09
|buy
|496
|0.20
|1.8137
|0.0000
|1.8147
|992
|2006.06.29 16:09
|buy
|497
|0.10
|1.8137
|0.0000
|1.8187
|993
|2006.06.29 16:09
|buy
|498
|0.10
|1.8137
|0.0000
|1.8237
|994
|2006.06.29 16:28
|close
|498
|0.10
|1.8132
|0.0000
|1.8237
|-5.00
|10012.54
|995
|2006.06.29 16:28
|close
|497
|0.10
|1.8132
|0.0000
|1.8187
|-5.00
|10007.54
|996
|2006.06.29 16:28
|close
|496
|0.20
|1.8132
|0.0000
|1.8147
|-10.00
|9997.54
|997
|2006.06.29 16:28
|sell
|499
|0.20
|1.8132
|0.0000
|1.8122
|998
|2006.06.29 16:28
|sell
|500
|0.10
|1.8132
|0.0000
|1.8082
|999
|2006.06.29 16:28
|sell
|501
|0.10
|1.8132
|0.0000
|1.8032
|1000
|2006.06.29 16:57
|t/p
|499
|0.20
|1.8122
|0.0000
|1.8122
|20.00
|10017.54
|1001
|2006.06.29 20:20
|close
|501
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8032
|-36.00
|9981.54
|1002
|2006.06.29 20:20
|close
|500
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8082
|-36.00
|9945.54
|1003
|2006.06.29 20:20
|buy
|502
|0.20
|1.8168
|0.0000
|1.8178
|1004
|2006.06.29 20:20
|buy
|503
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8218
|1005
|2006.06.29 20:20
|buy
|504
|0.10
|1.8168
|0.0000
|1.8268
|1006
|2006.06.29 20:20
|t/p
|502
|0.20
|1.8178
|0.0000
|1.8178
|20.00
|9965.54
|1007
|2006.06.29 20:21
|t/p
|503
|0.10
|1.8218
|0.0000
|1.8218
|50.00
|10015.54
|1008
|2006.06.29 20:36
|t/p
|504
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8268
|100.00
|10115.54
|1009
|2006.06.30 08:35
|sell
|505
|0.20
|1.8324
|0.0000
|1.8314
|1010
|2006.06.30 08:35
|sell
|506
|0.10
|1.8324
|0.0000
|1.8274
|1011
|2006.06.30 08:35
|sell
|507
|0.10
|1.8324
|0.0000
|1.8224
|1012
|2006.06.30 09:19
|t/p
|505
|0.20
|1.8314
|0.0000
|1.8314
|20.00
|10135.54
|1013
|2006.06.30 10:55
|close
|507
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8224
|-4.00
|10131.54
|1014
|2006.06.30 10:55
|close
|506
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8274
|-4.00
|10127.54
|1015
|2006.06.30 10:55
|buy
|508
|0.20
|1.8328
|0.0000
|1.8338
|1016
|2006.06.30 10:55
|buy
|509
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8378
|1017
|2006.06.30 10:55
|buy
|510
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8428
|1018
|2006.06.30 11:43
|t/p
|508
|0.20
|1.8338
|0.0000
|1.8338
|20.00
|10147.54
|1019
|2006.06.30 14:31
|t/p
|509
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|50.00
|10197.54
|1020
|2006.06.30 14:42
|t/p
|510
|0.10
|1.8428
|0.0000
|1.8428
|100.00
|10297.54
|1021
|2006.07.03 00:15
|sell
|511
|0.20
|1.8472
|0.0000
|1.8462
|1022
|2006.07.03 00:15
|sell
|512
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8422
|1023
|2006.07.03 00:15
|sell
|513
|0.10
|1.8472
|0.0000
|1.8372
|1024
|2006.07.03 01:46
|t/p
|511
|0.20
|1.8462
|0.0000
|1.8462
|20.00
|10317.54
|1025
|2006.07.03 06:25
|close
|513
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8372
|9.00
|10326.54
|1026
|2006.07.03 06:25
|close
|512
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8422
|9.00
|10335.54
|1027
|2006.07.03 06:25
|buy
|514
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8473
|1028
|2006.07.03 06:25
|buy
|515
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8513
|1029
|2006.07.03 06:25
|buy
|516
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8563
|1030
|2006.07.03 06:49
|close
|516
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8563
|-3.00
|10332.54
|1031
|2006.07.03 06:49
|close
|515
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8513
|-3.00
|10329.54
|1032
|2006.07.03 06:49
|close
|514
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8473
|-6.00
|10323.54
|1033
|2006.07.03 06:49
|sell
|517
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8450
|1034
|2006.07.03 06:49
|sell
|518
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8410
|1035
|2006.07.03 06:49
|sell
|519
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8360
|1036
|2006.07.03 07:12
|t/p
|517
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8450
|20.00
|10343.54
|1037
|2006.07.03 08:20
|close
|519
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8360
|-7.00
|10336.54
|1038
|2006.07.03 08:20
|close
|518
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8410
|-7.00
|10329.54
|1039
|2006.07.03 08:20
|buy
|520
|0.20
|1.8467
|0.0000
|1.8477
|1040
|2006.07.03 08:20
|buy
|521
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8517
|1041
|2006.07.03 08:20
|buy
|522
|0.10
|1.8467
|0.0000
|1.8567
|1042
|2006.07.03 08:38
|t/p
|520
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8477
|20.00
|10349.54
|1043
|2006.07.03 09:10
|close
|522
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8567
|-15.00
|10334.54
|1044
|2006.07.03 09:10
|close
|521
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8517
|-15.00
|10319.54
|1045
|2006.07.03 09:10
|sell
|523
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8442
|1046
|2006.07.03 09:10
|sell
|524
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8402
|1047
|2006.07.03 09:10
|sell
|525
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8352
|1048
|2006.07.03 09:42
|t/p
|523
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8442
|20.00
|10339.54
|1049
|2006.07.03 16:20
|close
|525
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8352
|-8.00
|10331.54
|1050
|2006.07.03 16:20
|close
|524
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8402
|-8.00
|10323.54
|1051
|2006.07.03 16:20
|buy
|526
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|1052
|2006.07.03 16:20
|buy
|527
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8510
|1053
|2006.07.03 16:20
|buy
|528
|0.10
|1.8460
|0.0000
|1.8560
|1054
|2006.07.03 17:05
|close
|528
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8560
|-25.00
|10298.54
|1055
|2006.07.03 17:05
|close
|527
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8510
|-25.00
|10273.54
|1056
|2006.07.03 17:05
|close
|526
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8470
|-50.00
|10223.54
|1057
|2006.07.03 17:05
|sell
|529
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8425
|1058
|2006.07.03 17:05
|sell
|530
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8385
|1059
|2006.07.03 17:05
|sell
|531
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|1060
|2006.07.03 17:13
|t/p
|529
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|20.00
|10243.54
|1061
|2006.07.03 17:37
|t/p
|530
|0.10
|1.8385
|0.0000
|1.8385
|50.00
|10293.54
|1062
|2006.07.03 21:15
|close
|531
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8335
|12.00
|10305.54
|1063
|2006.07.03 21:15
|buy
|532
|0.20
|1.8423
|0.0000
|1.8433
|1064
|2006.07.03 21:15
|buy
|533
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8473
|1065
|2006.07.03 21:15
|buy
|534
|0.10
|1.8423
|0.0000
|1.8523
|1066
|2006.07.03 23:07
|close
|534
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8523
|-7.00
|10298.54
|1067
|2006.07.03 23:07
|close
|533
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8473
|-7.00
|10291.54
|1068
|2006.07.03 23:07
|close
|532
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8433
|-14.00
|10277.54
|1069
|2006.07.03 23:07
|sell
|535
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8406
|1070
|2006.07.03 23:07
|sell
|536
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8366
|1071
|2006.07.03 23:07
|sell
|537
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8316
|1072
|2006.07.04 01:07
|close
|537
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8316
|-7.79
|10269.75
|1073
|2006.07.04 01:07
|close
|536
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8366
|-7.79
|10261.97
|1074
|2006.07.04 01:07
|close
|535
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8406
|-15.57
|10246.40
|1075
|2006.07.04 01:07
|buy
|538
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8434
|1076
|2006.07.04 01:07
|buy
|539
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8474
|1077
|2006.07.04 01:07
|buy
|540
|0.10
|1.8424
|0.0000
|1.8524
|1078
|2006.07.04 01:25
|close
|540
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8524
|-5.00
|10241.40
|1079
|2006.07.04 01:25
|close
|539
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8474
|-5.00
|10236.40
|1080
|2006.07.04 01:25
|close
|538
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8434
|-10.00
|10226.40
|1081
|2006.07.04 01:25
|sell
|541
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|1082
|2006.07.04 01:25
|sell
|542
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|1083
|2006.07.04 01:25
|sell
|543
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|1084
|2006.07.04 05:35
|close
|543
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8319
|-23.00
|10203.40
|1085
|2006.07.04 05:35
|close
|542
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8369
|-23.00
|10180.40
|1086
|2006.07.04 05:35
|close
|541
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8409
|-46.00
|10134.40
|1087
|2006.07.04 05:35
|buy
|544
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|1088
|2006.07.04 05:35
|buy
|545
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8492
|1089
|2006.07.04 05:35
|buy
|546
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8542
|1090
|2006.07.04 08:27
|t/p
|544
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|20.00
|10154.40
|1091
|2006.07.04 09:25
|close
|546
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8542
|-7.00
|10147.40
|1092
|2006.07.04 09:25
|close
|545
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8492
|-7.00
|10140.40
|1093
|2006.07.04 09:25
|sell
|547
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8425
|1094
|2006.07.04 09:25
|sell
|548
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8385
|1095
|2006.07.04 09:25
|sell
|549
|0.10
|1.8435
|0.0000
|1.8335
|1096
|2006.07.04 09:35
|t/p
|547
|0.20
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|20.00
|10160.40
|1097
|2006.07.04 10:48
|close
|549
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8335
|-17.00
|10143.40
|1098
|2006.07.04 10:48
|close
|548
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8385
|-17.00
|10126.40
|1099
|2006.07.04 10:48
|buy
|550
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8462
|1100
|2006.07.04 10:48
|buy
|551
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8502
|1101
|2006.07.04 10:48
|buy
|552
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8552
|1102
|2006.07.04 10:52
|t/p
|550
|0.20
|1.8462
|0.0000
|1.8462
|20.00
|10146.40
|1103
|2006.07.04 13:10
|close
|552
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8552
|-8.00
|10138.40
|1104
|2006.07.04 13:10
|close
|551
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8502
|-8.00
|10130.40
|1105
|2006.07.04 13:10
|sell
|553
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|1106
|2006.07.04 13:10
|sell
|554
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|1107
|2006.07.04 13:10
|sell
|555
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|1108
|2006.07.04 14:10
|close
|555
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8344
|-15.00
|10115.40
|1109
|2006.07.04 14:10
|close
|554
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8394
|-15.00
|10100.40
|1110
|2006.07.04 14:10
|close
|553
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8434
|-30.00
|10070.40
|1111
|2006.07.04 14:10
|buy
|556
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8469
|1112
|2006.07.04 14:10
|buy
|557
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8509
|1113
|2006.07.04 14:10
|buy
|558
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8559
|1114
|2006.07.04 14:38
|t/p
|556
|0.20
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|20.00
|10090.40
|1115
|2006.07.04 16:35
|close
|558
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8559
|-2.00
|10088.40
|1116
|2006.07.04 16:35
|close
|557
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8509
|-2.00
|10086.40
|1117
|2006.07.04 16:35
|sell
|559
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8447
|1118
|2006.07.04 16:35
|sell
|560
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8407
|1119
|2006.07.04 16:35
|sell
|561
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8357
|1120
|2006.07.04 16:44
|t/p
|559
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|10106.40
|1121
|2006.07.04 19:06
|close
|561
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8357
|-8.00
|10098.40
|1122
|2006.07.04 19:06
|close
|560
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8407
|-8.00
|10090.40
|1123
|2006.07.04 19:06
|buy
|562
|0.20
|1.8465
|0.0000
|1.8475
|1124
|2006.07.04 19:06
|buy
|563
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8515
|1125
|2006.07.04 19:06
|buy
|564
|0.10
|1.8465
|0.0000
|1.8565
|1126
|2006.07.04 21:50
|close
|564
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8565
|-6.00
|10084.40
|1127
|2006.07.04 21:50
|close
|563
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8515
|-6.00
|10078.40
|1128
|2006.07.04 21:50
|close
|562
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8475
|-12.00
|10066.40
|1129
|2006.07.04 21:50
|sell
|565
|0.20
|1.8459
|0.0000
|1.8449
|1130
|2006.07.04 21:50
|sell
|566
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8409
|1131
|2006.07.04 21:50
|sell
|567
|0.10
|1.8459
|0.0000
|1.8359
|1132
|2006.07.04 22:34
|t/p
|565
|0.20
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|20.00
|10086.40
|1133
|2006.07.05 06:05
|close
|567
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8359
|22.22
|10108.61
|1134
|2006.07.05 06:05
|close
|566
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8409
|22.22
|10130.83
|1135
|2006.07.05 06:05
|buy
|568
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|1136
|2006.07.05 06:05
|buy
|569
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|1137
|2006.07.05 06:05
|buy
|570
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|1138
|2006.07.05 06:52
|t/p
|568
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|10150.83
|1139
|2006.07.05 08:40
|close
|570
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8537
|15.00
|10165.83
|1140
|2006.07.05 08:40
|close
|569
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8487
|15.00
|10180.83
|1141
|2006.07.05 08:40
|sell
|571
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8442
|1142
|2006.07.05 08:40
|sell
|572
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8402
|1143
|2006.07.05 08:40
|sell
|573
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8352
|1144
|2006.07.05 08:55
|t/p
|571
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8442
|20.00
|10200.83
|1145
|2006.07.05 12:01
|close
|573
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8352
|15.00
|10215.83
|1146
|2006.07.05 12:01
|close
|572
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8402
|15.00
|10230.83
|1147
|2006.07.05 12:01
|buy
|574
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|1148
|2006.07.05 12:01
|buy
|575
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8487
|1149
|2006.07.05 12:01
|buy
|576
|0.10
|1.8437
|0.0000
|1.8537
|1150
|2006.07.05 12:06
|t/p
|574
|0.20
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|20.00
|10250.83
|1151
|2006.07.05 14:20
|close
|576
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8537
|-24.00
|10226.83
|1152
|2006.07.05 14:20
|close
|575
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8487
|-24.00
|10202.83
|1153
|2006.07.05 14:20
|sell
|577
|0.20
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|1154
|2006.07.05 14:20
|sell
|578
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8363
|1155
|2006.07.05 14:20
|sell
|579
|0.10
|1.8413
|0.0000
|1.8313
|1156
|2006.07.05 14:26
|t/p
|577
|0.20
|1.8403
|0.0000
|1.8403
|20.00
|10222.83
|1157
|2006.07.05 15:21
|t/p
|578
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|50.00
|10272.83
|1158
|2006.07.05 19:25
|close
|579
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8313
|61.00
|10333.83
|1159
|2006.07.05 19:25
|buy
|580
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8362
|1160
|2006.07.05 19:25
|buy
|581
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8402
|1161
|2006.07.05 19:25
|buy
|582
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8452
|1162
|2006.07.05 21:45
|close
|582
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8452
|-9.00
|10324.83
|1163
|2006.07.05 21:45
|close
|581
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8402
|-9.00
|10315.83
|1164
|2006.07.05 21:45
|close
|580
|0.20
|1.8343
|0.0000
|1.8362
|-18.00
|10297.83
|1165
|2006.07.05 21:45
|sell
|583
|0.20
|1.8343
|0.0000
|1.8333
|1166
|2006.07.05 21:45
|sell
|584
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8293
|1167
|2006.07.05 21:45
|sell
|585
|0.10
|1.8343
|0.0000
|1.8243
|1168
|2006.07.05 22:08
|close
|585
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8243
|-8.00
|10289.83
|1169
|2006.07.05 22:08
|close
|584
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8293
|-8.00
|10281.83
|1170
|2006.07.05 22:08
|close
|583
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8333
|-16.00
|10265.83
|1171
|2006.07.05 22:08
|buy
|586
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8361
|1172
|2006.07.05 22:08
|buy
|587
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8401
|1173
|2006.07.05 22:08
|buy
|588
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8451
|1174
|2006.07.05 22:50
|close
|588
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8451
|-5.00
|10260.83
|1175
|2006.07.05 22:50
|close
|587
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8401
|-5.00
|10255.83
|1176
|2006.07.05 22:50
|close
|586
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8361
|-10.00
|10245.83
|1177
|2006.07.05 22:50
|sell
|589
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8336
|1178
|2006.07.05 22:50
|sell
|590
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8296
|1179
|2006.07.05 22:50
|sell
|591
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8246
|1180
|2006.07.05 23:03
|t/p
|589
|0.20
|1.8336
|0.0000
|1.8336
|20.00
|10265.83
|1181
|2006.07.06 00:15
|close
|591
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8246
|-7.36
|10258.47
|1182
|2006.07.06 00:15
|close
|590
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8296
|-7.36
|10251.12
|1183
|2006.07.06 00:15
|buy
|592
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8364
|1184
|2006.07.06 00:15
|buy
|593
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8404
|1185
|2006.07.06 00:15
|buy
|594
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|1186
|2006.07.06 02:38
|close
|594
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8454
|-9.00
|10242.12
|1187
|2006.07.06 02:38
|close
|593
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8404
|-9.00
|10233.12
|1188
|2006.07.06 02:38
|close
|592
|0.20
|1.8345
|0.0000
|1.8364
|-18.00
|10215.12
|1189
|2006.07.06 02:38
|sell
|595
|0.20
|1.8345
|0.0000
|1.8335
|1190
|2006.07.06 02:38
|sell
|596
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8295
|1191
|2006.07.06 02:38
|sell
|597
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8245
|1192
|2006.07.06 04:15
|close
|597
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8245
|-7.00
|10208.12
|1193
|2006.07.06 04:15
|close
|596
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8295
|-7.00
|10201.12
|1194
|2006.07.06 04:15
|close
|595
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8335
|-14.00
|10187.12
|1195
|2006.07.06 04:15
|buy
|598
|0.20
|1.8352
|0.0000
|1.8362
|1196
|2006.07.06 04:15
|buy
|599
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8402
|1197
|2006.07.06 04:15
|buy
|600
|0.10
|1.8352
|0.0000
|1.8452
|1198
|2006.07.06 06:50
|close
|600
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8452
|-6.00
|10181.12
|1199
|2006.07.06 06:50
|close
|599
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8402
|-6.00
|10175.12
|1200
|2006.07.06 06:50
|close
|598
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8362
|-12.00
|10163.12
|1201
|2006.07.06 06:50
|sell
|601
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8336
|1202
|2006.07.06 06:50
|sell
|602
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8296
|1203
|2006.07.06 06:50
|sell
|603
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8246
|1204
|2006.07.06 07:50
|close
|603
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8246
|-8.00
|10155.12
|1205
|2006.07.06 07:50
|close
|602
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8296
|-8.00
|10147.12
|1206
|2006.07.06 07:50
|close
|601
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8336
|-16.00
|10131.12
|1207
|2006.07.06 07:50
|buy
|604
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8364
|1208
|2006.07.06 07:50
|buy
|605
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8404
|1209
|2006.07.06 07:50
|buy
|606
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|1210
|2006.07.06 07:59
|close
|606
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8454
|-3.00
|10128.12
|1211
|2006.07.06 07:59
|close
|605
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8404
|-3.00
|10125.12
|1212
|2006.07.06 07:59
|close
|604
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8364
|-6.00
|10119.12
|1213
|2006.07.06 07:59
|sell
|607
|0.20
|1.8351
|0.0000
|1.8341
|1214
|2006.07.06 07:59
|sell
|608
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8301
|1215
|2006.07.06 07:59
|sell
|609
|0.10
|1.8351
|0.0000
|1.8251
|1216
|2006.07.06 10:30
|t/p
|607
|0.20
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|20.00
|10139.12
|1217
|2006.07.06 11:50
|close
|609
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8251
|-3.00
|10136.12
|1218
|2006.07.06 11:50
|close
|608
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8301
|-3.00
|10133.12
|1219
|2006.07.06 11:50
|buy
|610
|0.20
|1.8354
|0.0000
|1.8364
|1220
|2006.07.06 11:50
|buy
|611
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8404
|1221
|2006.07.06 11:50
|buy
|612
|0.10
|1.8354
|0.0000
|1.8454
|1222
|2006.07.06 12:00
|close
|612
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8454
|-6.00
|10127.12
|1223
|2006.07.06 12:00
|close
|611
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8404
|-6.00
|10121.12
|1224
|2006.07.06 12:00
|close
|610
|0.20
|1.8348
|0.0000
|1.8364
|-12.00
|10109.12
|1225
|2006.07.06 12:00
|sell
|613
|0.20
|1.8348
|0.0000
|1.8338
|1226
|2006.07.06 12:00
|sell
|614
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8298
|1227
|2006.07.06 12:00
|sell
|615
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8248
|1228
|2006.07.06 12:46
|close
|615
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8248
|-9.00
|10100.12
|1229
|2006.07.06 12:46
|close
|614
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8298
|-9.00
|10091.12
|1230
|2006.07.06 12:46
|close
|613
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8338
|-18.00
|10073.12
|1231
|2006.07.06 12:46
|buy
|616
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8367
|1232
|2006.07.06 12:46
|buy
|617
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8407
|1233
|2006.07.06 12:46
|buy
|618
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8457
|1234
|2006.07.06 13:18
|close
|618
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8457
|-16.00
|10057.12
|1235
|2006.07.06 13:18
|close
|617
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8407
|-16.00
|10041.12
|1236
|2006.07.06 13:18
|close
|616
|0.20
|1.8341
|0.0000
|1.8367
|-32.00
|10009.12
|1237
|2006.07.06 13:18
|sell
|619
|0.20
|1.8341
|0.0000
|1.8331
|1238
|2006.07.06 13:18
|sell
|620
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8291
|1239
|2006.07.06 13:18
|sell
|621
|0.10
|1.8341
|0.0000
|1.8241
|1240
|2006.07.06 13:45
|close
|621
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8241
|-16.00
|9993.12
|1241
|2006.07.06 13:45
|close
|620
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8291
|-16.00
|9977.12
|1242
|2006.07.06 13:45
|close
|619
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8331
|-32.00
|9945.12
|1243
|2006.07.06 13:45
|buy
|622
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8367
|1244
|2006.07.06 13:45
|buy
|623
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8407
|1245
|2006.07.06 13:45
|buy
|624
|0.10
|1.8357
|0.0000
|1.8457
|1246
|2006.07.06 14:33
|t/p
|622
|0.20
|1.8367
|0.0000
|1.8367
|20.00
|9965.12
|1247
|2006.07.06 18:45
|close
|624
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8457
|7.00
|9972.12
|1248
|2006.07.06 18:45
|close
|623
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8407
|7.00
|9979.12
|1249
|2006.07.06 18:45
|sell
|625
|0.20
|1.8364
|0.0000
|1.8354
|1250
|2006.07.06 18:45
|sell
|626
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8314
|1251
|2006.07.06 18:45
|sell
|627
|0.10
|1.8364
|0.0000
|1.8264
|1252
|2006.07.06 18:52
|close
|627
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8264
|-6.00
|9973.12
|1253
|2006.07.06 18:52
|close
|626
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8314
|-6.00
|9967.12
|1254
|2006.07.06 18:52
|close
|625
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8354
|-12.00
|9955.12
|1255
|2006.07.06 18:52
|buy
|628
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1256
|2006.07.06 18:52
|buy
|629
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8420
|1257
|2006.07.06 18:52
|buy
|630
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|1258
|2006.07.06 18:56
|close
|630
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8470
|-2.00
|9953.12
|1259
|2006.07.06 18:56
|close
|629
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8420
|-2.00
|9951.12
|1260
|2006.07.06 18:56
|close
|628
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8380
|-4.00
|9947.12
|1261
|2006.07.06 18:56
|sell
|631
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8358
|1262
|2006.07.06 18:56
|sell
|632
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8318
|1263
|2006.07.06 18:56
|sell
|633
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8268
|1264
|2006.07.06 19:18
|close
|633
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8268
|-8.00
|9939.12
|1265
|2006.07.06 19:18
|close
|632
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8318
|-8.00
|9931.12
|1266
|2006.07.06 19:18
|close
|631
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8358
|-16.00
|9915.12
|1267
|2006.07.06 19:18
|buy
|634
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8386
|1268
|2006.07.06 19:18
|buy
|635
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8426
|1269
|2006.07.06 19:18
|buy
|636
|0.10
|1.8376
|0.0000
|1.8476
|1270
|2006.07.06 20:04
|t/p
|634
|0.20
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|20.00
|9935.12
|1271
|2006.07.06 21:26
|close
|636
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8476
|-9.00
|9926.12
|1272
|2006.07.06 21:26
|close
|635
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8426
|-9.00
|9917.12
|1273
|2006.07.06 21:26
|sell
|637
|0.20
|1.8367
|0.0000
|1.8357
|1274
|2006.07.06 21:26
|sell
|638
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8317
|1275
|2006.07.06 21:26
|sell
|639
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8267
|1276
|2006.07.06 22:27
|t/p
|637
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8357
|20.00
|9937.12
|1277
|2006.07.06 23:05
|close
|639
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8267
|-3.00
|9934.12
|1278
|2006.07.06 23:05
|close
|638
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8317
|-3.00
|9931.12
|1279
|2006.07.06 23:05
|buy
|640
|0.20
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1280
|2006.07.06 23:05
|buy
|641
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8420
|1281
|2006.07.06 23:05
|buy
|642
|0.10
|1.8370
|0.0000
|1.8470
|1282
|2006.07.07 02:40
|close
|642
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8470
|-8.35
|9922.77
|1283
|2006.07.07 02:40
|close
|641
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8420
|-8.35
|9914.42
|1284
|2006.07.07 02:40
|close
|640
|0.20
|1.8362
|0.0000
|1.8380
|-16.70
|9897.72
|1285
|2006.07.07 02:40
|sell
|643
|0.20
|1.8362
|0.0000
|1.8352
|1286
|2006.07.07 02:40
|sell
|644
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8312
|1287
|2006.07.07 02:40
|sell
|645
|0.10
|1.8362
|0.0000
|1.8262
|1288
|2006.07.07 03:35
|close
|645
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8262
|-9.00
|9888.72
|1289
|2006.07.07 03:35
|close
|644
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8312
|-9.00
|9879.72
|1290
|2006.07.07 03:35
|close
|643
|0.20
|1.8371
|0.0000
|1.8352
|-18.00
|9861.72
|1291
|2006.07.07 03:35
|buy
|646
|0.20
|1.8371
|0.0000
|1.8381
|1292
|2006.07.07 03:35
|buy
|647
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8421
|1293
|2006.07.07 03:35
|buy
|648
|0.10
|1.8371
|0.0000
|1.8471
|1294
|2006.07.07 06:10
|close
|648
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8471
|-4.00
|9857.72
|1295
|2006.07.07 06:10
|close
|647
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8421
|-4.00
|9853.72
|1296
|2006.07.07 06:10
|close
|646
|0.20
|1.8367
|0.0000
|1.8381
|-8.00
|9845.72
|1297
|2006.07.07 06:10
|sell
|649
|0.20
|1.8367
|0.0000
|1.8357
|1298
|2006.07.07 06:10
|sell
|650
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8317
|1299
|2006.07.07 06:10
|sell
|651
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8267
|1300
|2006.07.07 07:32
|t/p
|649
|0.20
|1.8357
|0.0000
|1.8357
|20.00
|9865.72
|1301
|2006.07.07 08:48
|close
|651
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8267
|-1.00
|9864.72
|1302
|2006.07.07 08:48
|close
|650
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8317
|-1.00
|9863.72
|1303
|2006.07.07 08:48
|buy
|652
|0.20
|1.8368
|0.0000
|1.8378
|1304
|2006.07.07 08:48
|buy
|653
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8418
|1305
|2006.07.07 08:48
|buy
|654
|0.10
|1.8368
|0.0000
|1.8468
|1306
|2006.07.07 08:55
|close
|654
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8468
|-5.00
|9858.72
|1307
|2006.07.07 08:55
|close
|653
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8418
|-5.00
|9853.72
|1308
|2006.07.07 08:55
|close
|652
|0.20
|1.8363
|0.0000
|1.8378
|-10.00
|9843.72
|1309
|2006.07.07 08:55
|sell
|655
|0.20
|1.8363
|0.0000
|1.8353
|1310
|2006.07.07 08:55
|sell
|656
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8313
|1311
|2006.07.07 08:55
|sell
|657
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8263
|1312
|2006.07.07 09:10
|close
|657
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8263
|-3.00
|9840.72
|1313
|2006.07.07 09:10
|close
|656
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8313
|-3.00
|9837.72
|1314
|2006.07.07 09:10
|close
|655
|0.20
|1.8366
|0.0000
|1.8353
|-6.00
|9831.72
|1315
|2006.07.07 09:10
|buy
|658
|0.20
|1.8366
|0.0000
|1.8376
|1316
|2006.07.07 09:10
|buy
|659
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8416
|1317
|2006.07.07 09:10
|buy
|660
|0.10
|1.8366
|0.0000
|1.8466
|1318
|2006.07.07 09:22
|t/p
|658
|0.20
|1.8376
|0.0000
|1.8376
|20.00
|9851.72
|1319
|2006.07.07 12:52
|t/p
|659
|0.10
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|50.00
|9901.72
|1320
|2006.07.07 14:30
|t/p
|660
|0.10
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|100.00
|10001.72
|1321
|2006.07.07 21:10
|sell
|661
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8499
|1322
|2006.07.07 21:10
|sell
|662
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8459
|1323
|2006.07.07 21:10
|sell
|663
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8409
|1324
|2006.07.07 21:44
|close
|663
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8409
|-10.00
|9991.72
|1325
|2006.07.07 21:44
|close
|662
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8459
|-10.00
|9981.72
|1326
|2006.07.07 21:44
|close
|661
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8499
|-20.00
|9961.72
|1327
|2006.07.07 21:44
|buy
|664
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8529
|1328
|2006.07.07 21:44
|buy
|665
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8569
|1329
|2006.07.07 21:44
|buy
|666
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8619
|1330
|2006.07.07 22:10
|close
|666
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8619
|-8.00
|9953.72
|1331
|2006.07.07 22:10
|close
|665
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8569
|-8.00
|9945.72
|1332
|2006.07.07 22:10
|close
|664
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8529
|-16.00
|9929.72
|1333
|2006.07.07 22:10
|sell
|667
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8501
|1334
|2006.07.07 22:10
|sell
|668
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8461
|1335
|2006.07.07 22:10
|sell
|669
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8411
|1336
|2006.07.10 00:01
|t/p
|667
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8501
|20.43
|9950.15
|1337
|2006.07.10 03:32
|close
|669
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8411
|12.22
|9962.36
|1338
|2006.07.10 03:32
|close
|668
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8461
|12.22
|9974.58
|1339
|2006.07.10 03:32
|buy
|670
|0.20
|1.8499
|0.0000
|1.8509
|1340
|2006.07.10 03:32
|buy
|671
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8549
|1341
|2006.07.10 03:32
|buy
|672
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8599
|1342
|2006.07.10 03:55
|t/p
|670
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8509
|20.00
|9994.58
|1343
|2006.07.10 06:34
|close
|672
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8599
|-9.00
|9985.58
|1344
|2006.07.10 06:34
|close
|671
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8549
|-9.00
|9976.58
|1345
|2006.07.10 06:34
|sell
|673
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8480
|1346
|2006.07.10 06:34
|sell
|674
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8440
|1347
|2006.07.10 06:34
|sell
|675
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8390
|1348
|2006.07.10 07:35
|close
|675
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8390
|-8.00
|9968.58
|1349
|2006.07.10 07:35
|close
|674
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8440
|-8.00
|9960.58
|1350
|2006.07.10 07:35
|close
|673
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8480
|-16.00
|9944.58
|1351
|2006.07.10 07:35
|buy
|676
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8508
|1352
|2006.07.10 07:35
|buy
|677
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8548
|1353
|2006.07.10 07:35
|buy
|678
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8598
|1354
|2006.07.10 07:56
|close
|678
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8598
|-7.00
|9937.58
|1355
|2006.07.10 07:56
|close
|677
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8548
|-7.00
|9930.58
|1356
|2006.07.10 07:56
|close
|676
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8508
|-14.00
|9916.58
|1357
|2006.07.10 07:56
|sell
|679
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8481
|1358
|2006.07.10 07:56
|sell
|680
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8441
|1359
|2006.07.10 07:56
|sell
|681
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8391
|1360
|2006.07.10 08:14
|close
|681
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8391
|-14.00
|9902.58
|1361
|2006.07.10 08:14
|close
|680
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8441
|-14.00
|9888.58
|1362
|2006.07.10 08:14
|close
|679
|0.20
|1.8505
|0.0000
|1.8481
|-28.00
|9860.58
|1363
|2006.07.10 08:14
|buy
|682
|0.20
|1.8505
|0.0000
|1.8515
|1364
|2006.07.10 08:14
|buy
|683
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8555
|1365
|2006.07.10 08:14
|buy
|684
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8605
|1366
|2006.07.10 08:45
|close
|684
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8605
|-16.00
|9844.58
|1367
|2006.07.10 08:45
|close
|683
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8555
|-16.00
|9828.58
|1368
|2006.07.10 08:45
|close
|682
|0.20
|1.8489
|0.0000
|1.8515
|-32.00
|9796.58
|1369
|2006.07.10 08:45
|sell
|685
|0.20
|1.8489
|0.0000
|1.8479
|1370
|2006.07.10 08:45
|sell
|686
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8439
|1371
|2006.07.10 08:45
|sell
|687
|0.10
|1.8489
|0.0000
|1.8389
|1372
|2006.07.10 09:08
|close
|687
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8389
|-20.00
|9776.58
|1373
|2006.07.10 09:08
|close
|686
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8439
|-20.00
|9756.58
|1374
|2006.07.10 09:08
|close
|685
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8479
|-40.00
|9716.58
|1375
|2006.07.10 09:08
|buy
|688
|0.20
|1.8509
|0.0000
|1.8519
|1376
|2006.07.10 09:08
|buy
|689
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8559
|1377
|2006.07.10 09:08
|buy
|690
|0.10
|1.8509
|0.0000
|1.8609
|1378
|2006.07.10 09:29
|t/p
|688
|0.20
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|20.00
|9736.58
|1379
|2006.07.10 10:40
|close
|690
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8609
|-19.00
|9717.58
|1380
|2006.07.10 10:40
|close
|689
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8559
|-19.00
|9698.58
|1381
|2006.07.10 10:40
|sell
|691
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8480
|1382
|2006.07.10 10:40
|sell
|692
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8440
|1383
|2006.07.10 10:40
|sell
|693
|0.10
|1.8490
|0.0000
|1.8390
|1384
|2006.07.10 11:20
|t/p
|691
|0.20
|1.8480
|0.0000
|1.8480
|20.00
|9718.58
|1385
|2006.07.10 11:29
|t/p
|692
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8440
|50.00
|9768.58
|1386
|2006.07.10 14:53
|t/p
|693
|0.10
|1.8390
|0.0000
|1.8390
|100.00
|9868.58
|1387
|2006.07.10 17:25
|buy
|694
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8416
|1388
|2006.07.10 17:25
|buy
|695
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8456
|1389
|2006.07.10 17:25
|buy
|696
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8506
|1390
|2006.07.10 17:55
|t/p
|694
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|20.00
|9888.58
|1391
|2006.07.10 20:10
|close
|696
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8506
|-2.00
|9886.58
|1392
|2006.07.10 20:10
|close
|695
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8456
|-2.00
|9884.58
|1393
|2006.07.10 20:10
|sell
|697
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8394
|1394
|2006.07.10 20:10
|sell
|698
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8354
|1395
|2006.07.10 20:10
|sell
|699
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8304
|1396
|2006.07.10 23:20
|close
|699
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8304
|-10.00
|9874.58
|1397
|2006.07.10 23:20
|close
|698
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8354
|-10.00
|9864.58
|1398
|2006.07.10 23:20
|close
|697
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8394
|-20.00
|9844.58
|1399
|2006.07.10 23:20
|buy
|700
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|1400
|2006.07.10 23:20
|buy
|701
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8464
|1401
|2006.07.10 23:20
|buy
|702
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|1402
|2006.07.11 00:40
|t/p
|700
|0.20
|1.8424
|0.0000
|1.8424
|19.30
|9863.88
|1403
|2006.07.11 06:11
|close
|702
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8514
|17.65
|9881.53
|1404
|2006.07.11 06:11
|close
|701
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8464
|17.65
|9899.18
|1405
|2006.07.11 06:11
|sell
|703
|0.20
|1.8432
|0.0000
|1.8422
|1406
|2006.07.11 06:11
|sell
|704
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8382
|1407
|2006.07.11 06:11
|sell
|705
|0.10
|1.8432
|0.0000
|1.8332
|1408
|2006.07.11 06:12
|close
|705
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8332
|-2.00
|9897.18
|1409
|2006.07.11 06:12
|close
|704
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8382
|-2.00
|9895.18
|1410
|2006.07.11 06:12
|close
|703
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8422
|-4.00
|9891.18
|1411
|2006.07.11 06:12
|buy
|706
|0.20
|1.8434
|0.0000
|1.8444
|1412
|2006.07.11 06:12
|buy
|707
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8484
|1413
|2006.07.11 06:12
|buy
|708
|0.10
|1.8434
|0.0000
|1.8534
|1414
|2006.07.11 10:28
|t/p
|706
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|20.00
|9911.18
|1415
|2006.07.11 10:40
|close
|708
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8534
|-35.00
|9876.18
|1416
|2006.07.11 10:40
|close
|707
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8484
|-35.00
|9841.18
|1417
|2006.07.11 10:40
|sell
|709
|0.20
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|1418
|2006.07.11 10:40
|sell
|710
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8349
|1419
|2006.07.11 10:40
|sell
|711
|0.10
|1.8399
|0.0000
|1.8299
|1420
|2006.07.11 11:39
|t/p
|709
|0.20
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|20.00
|9861.18
|1421
|2006.07.11 13:35
|close
|711
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8299
|-2.00
|9859.18
|1422
|2006.07.11 13:35
|close
|710
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8349
|-2.00
|9857.18
|1423
|2006.07.11 13:35
|buy
|712
|0.20
|1.8401
|0.0000
|1.8411
|1424
|2006.07.11 13:35
|buy
|713
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8451
|1425
|2006.07.11 13:35
|buy
|714
|0.10
|1.8401
|0.0000
|1.8501
|1426
|2006.07.11 13:57
|close
|714
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8501
|-9.00
|9848.18
|1427
|2006.07.11 13:57
|close
|713
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8451
|-9.00
|9839.18
|1428
|2006.07.11 13:57
|close
|712
|0.20
|1.8392
|0.0000
|1.8411
|-18.00
|9821.18
|1429
|2006.07.11 13:57
|sell
|715
|0.20
|1.8392
|0.0000
|1.8382
|1430
|2006.07.11 13:57
|sell
|716
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8342
|1431
|2006.07.11 13:57
|sell
|717
|0.10
|1.8392
|0.0000
|1.8292
|1432
|2006.07.11 14:16
|close
|717
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8292
|-6.00
|9815.18
|1433
|2006.07.11 14:16
|close
|716
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8342
|-6.00
|9809.18
|1434
|2006.07.11 14:16
|close
|715
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8382
|-12.00
|9797.18
|1435
|2006.07.11 14:16
|buy
|718
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8408
|1436
|2006.07.11 14:16
|buy
|719
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8448
|1437
|2006.07.11 14:16
|buy
|720
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8498
|1438
|2006.07.11 14:17
|t/p
|718
|0.20
|1.8408
|0.0000
|1.8408
|20.00
|9817.18
|1439
|2006.07.11 15:10
|close
|720
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8498
|-7.00
|9810.18
|1440
|2006.07.11 15:10
|close
|719
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8448
|-7.00
|9803.18
|1441
|2006.07.11 15:10
|sell
|721
|0.20
|1.8391
|0.0000
|1.8381
|1442
|2006.07.11 15:10
|sell
|722
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8341
|1443
|2006.07.11 15:10
|sell
|723
|0.10
|1.8391
|0.0000
|1.8291
|1444
|2006.07.11 15:14
|t/p
|721
|0.20
|1.8381
|0.0000
|1.8381
|20.00
|9823.18
|1445
|2006.07.11 15:20
|close
|723
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8291
|-15.00
|9808.18
|1446
|2006.07.11 15:20
|close
|722
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8341
|-15.00
|9793.18
|1447
|2006.07.11 15:20
|buy
|724
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8416
|1448
|2006.07.11 15:20
|buy
|725
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8456
|1449
|2006.07.11 15:20
|buy
|726
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8506
|1450
|2006.07.11 15:25
|t/p
|724
|0.20
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|20.00
|9813.18
|1451
|2006.07.11 20:41
|t/p
|725
|0.10
|1.8456
|0.0000
|1.8456
|50.00
|9863.18
|1452
|2006.07.11 23:35
|close
|726
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8506
|36.00
|9899.18
|1453
|2006.07.11 23:35
|sell
|727
|0.20
|1.8442
|0.0000
|1.8432
|1454
|2006.07.11 23:35
|sell
|728
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8392
|1455
|2006.07.11 23:35
|sell
|729
|0.10
|1.8442
|0.0000
|1.8342
|1456
|2006.07.12 02:56
|close
|729
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8342
|-12.79
|9886.39
|1457
|2006.07.12 02:56
|close
|728
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8392
|-12.79
|9873.61
|1458
|2006.07.12 02:56
|close
|727
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8432
|-25.57
|9848.04
|1459
|2006.07.12 02:56
|buy
|730
|0.20
|1.8455
|0.0000
|1.8465
|1460
|2006.07.12 02:56
|buy
|731
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8505
|1461
|2006.07.12 02:56
|buy
|732
|0.10
|1.8455
|0.0000
|1.8555
|1462
|2006.07.12 04:00
|close
|732
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8555
|-9.00
|9839.04
|1463
|2006.07.12 04:00
|close
|731
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8505
|-9.00
|9830.04
|1464
|2006.07.12 04:00
|close
|730
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8465
|-18.00
|9812.04
|1465
|2006.07.12 04:00
|sell
|733
|0.20
|1.8446
|0.0000
|1.8436
|1466
|2006.07.12 04:00
|sell
|734
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8396
|1467
|2006.07.12 04:00
|sell
|735
|0.10
|1.8446
|0.0000
|1.8346
|1468
|2006.07.12 05:50
|close
|735
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8346
|-6.00
|9806.04
|1469
|2006.07.12 05:50
|close
|734
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8396
|-6.00
|9800.04
|1470
|2006.07.12 05:50
|close
|733
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8436
|-12.00
|9788.04
|1471
|2006.07.12 05:50
|buy
|736
|0.20
|1.8452
|0.0000
|1.8462
|1472
|2006.07.12 05:50
|buy
|737
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8502
|1473
|2006.07.12 05:50
|buy
|738
|0.10
|1.8452
|0.0000
|1.8552
|1474
|2006.07.12 07:45
|close
|738
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8552
|-8.00
|9780.04
|1475
|2006.07.12 07:45
|close
|737
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8502
|-8.00
|9772.04
|1476
|2006.07.12 07:45
|close
|736
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8462
|-16.00
|9756.04
|1477
|2006.07.12 07:45
|sell
|739
|0.20
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|1478
|2006.07.12 07:45
|sell
|740
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8394
|1479
|2006.07.12 07:45
|sell
|741
|0.10
|1.8444
|0.0000
|1.8344
|1480
|2006.07.12 08:01
|close
|741
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8344
|-10.00
|9746.04
|1481
|2006.07.12 08:01
|close
|740
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8394
|-10.00
|9736.04
|1482
|2006.07.12 08:01
|close
|739
|0.20
|1.8454
|0.0000
|1.8434
|-20.00
|9716.04
|1483
|2006.07.12 08:01
|buy
|742
|0.20
|1.8454
|0.0000
|1.8464
|1484
|2006.07.12 08:01
|buy
|743
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8504
|1485
|2006.07.12 08:01
|buy
|744
|0.10
|1.8454
|0.0000
|1.8554
|1486
|2006.07.12 08:04
|t/p
|742
|0.20
|1.8464
|0.0000
|1.8464
|20.00
|9736.04
|1487
|2006.07.12 10:33
|close
|744
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8554
|-27.00
|9709.04
|1488
|2006.07.12 10:33
|close
|743
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8504
|-27.00
|9682.04
|1489
|2006.07.12 10:33
|sell
|745
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8417
|1490
|2006.07.12 10:33
|sell
|746
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8377
|1491
|2006.07.12 10:33
|sell
|747
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8327
|1492
|2006.07.12 10:41
|t/p
|745
|0.20
|1.8417
|0.0000
|1.8417
|20.00
|9702.04
|1493
|2006.07.12 12:05
|close
|747
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8327
|-30.00
|9672.04
|1494
|2006.07.12 12:05
|close
|746
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8377
|-30.00
|9642.04
|1495
|2006.07.12 12:05
|buy
|748
|0.20
|1.8457
|0.0000
|1.8467
|1496
|2006.07.12 12:05
|buy
|749
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8507
|1497
|2006.07.12 12:05
|buy
|750
|0.10
|1.8457
|0.0000
|1.8557
|1498
|2006.07.12 12:10
|t/p
|748
|0.20
|1.8467
|0.0000
|1.8467
|20.00
|9662.04
|1499
|2006.07.12 12:30
|close
|750
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8557
|-21.00
|9641.04
|1500
|2006.07.12 12:30
|close
|749
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8507
|-21.00
|9620.04
|1501
|2006.07.12 12:30
|sell
|751
|0.20
|1.8436
|0.0000
|1.8426
|1502
|2006.07.12 12:30
|sell
|752
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8386
|1503
|2006.07.12 12:30
|sell
|753
|0.10
|1.8436
|0.0000
|1.8336
|1504
|2006.07.12 12:42
|t/p
|751
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8426
|20.00
|9640.04
|1505
|2006.07.12 13:37
|t/p
|752
|0.10
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|50.00
|9690.04
|1506
|2006.07.12 14:31
|t/p
|753
|0.10
|1.8336
|0.0000
|1.8336
|100.00
|9790.04
|1507
|2006.07.12 21:30
|buy
|754
|0.20
|1.8337
|0.0000
|1.8347
|1508
|2006.07.12 21:30
|buy
|755
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8387
|1509
|2006.07.12 21:30
|buy
|756
|0.10
|1.8337
|0.0000
|1.8437
|1510
|2006.07.12 22:56
|t/p
|754
|0.20
|1.8347
|0.0000
|1.8347
|20.00
|9810.04
|1511
|2006.07.13 02:00
|close
|756
|0.10
|1.8333
|0.0000
|1.8437
|-5.05
|9804.99
|1512
|2006.07.13 02:00
|close
|755
|0.10
|1.8333
|0.0000
|1.8387
|-5.05
|9799.94
|1513
|2006.07.13 02:00
|sell
|757
|0.20
|1.8333
|0.0000
|1.8323
|1514
|2006.07.13 02:00
|sell
|758
|0.10
|1.8333
|0.0000
|1.8283
|1515
|2006.07.13 02:00
|sell
|759
|0.10
|1.8333
|0.0000
|1.8233
|1516
|2006.07.13 03:05
|close
|759
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8233
|-13.00
|9786.94
|1517
|2006.07.13 03:05
|close
|758
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8283
|-13.00
|9773.94
|1518
|2006.07.13 03:05
|close
|757
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8323
|-26.00
|9747.94
|1519
|2006.07.13 03:05
|buy
|760
|0.20
|1.8346
|0.0000
|1.8356
|1520
|2006.07.13 03:05
|buy
|761
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8396
|1521
|2006.07.13 03:05
|buy
|762
|0.10
|1.8346
|0.0000
|1.8446
|1522
|2006.07.13 03:51
|t/p
|760
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8356
|20.00
|9767.94
|1523
|2006.07.13 06:35
|close
|762
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8446
|2.00
|9769.94
|1524
|2006.07.13 06:35
|close
|761
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8396
|2.00
|9771.94
|1525
|2006.07.13 06:35
|sell
|763
|0.20
|1.8348
|0.0000
|1.8338
|1526
|2006.07.13 06:35
|sell
|764
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8298
|1527
|2006.07.13 06:35
|sell
|765
|0.10
|1.8348
|0.0000
|1.8248
|1528
|2006.07.13 07:30
|close
|765
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8248
|-8.00
|9763.94
|1529
|2006.07.13 07:30
|close
|764
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8298
|-8.00
|9755.94
|1530
|2006.07.13 07:30
|close
|763
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8338
|-16.00
|9739.94
|1531
|2006.07.13 07:30
|buy
|766
|0.20
|1.8356
|0.0000
|1.8366
|1532
|2006.07.13 07:30
|buy
|767
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8406
|1533
|2006.07.13 07:30
|buy
|768
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8456
|1534
|2006.07.13 08:16
|close
|768
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8456
|-11.00
|9728.94
|1535
|2006.07.13 08:16
|close
|767
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8406
|-11.00
|9717.94
|1536
|2006.07.13 08:16
|close
|766
|0.20
|1.8345
|0.0000
|1.8366
|-22.00
|9695.94
|1537
|2006.07.13 08:16
|sell
|769
|0.20
|1.8345
|0.0000
|1.8335
|1538
|2006.07.13 08:16
|sell
|770
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8295
|1539
|2006.07.13 08:16
|sell
|771
|0.10
|1.8345
|0.0000
|1.8245
|1540
|2006.07.13 08:38
|t/p
|769
|0.20
|1.8335
|0.0000
|1.8335
|20.00
|9715.94
|1541
|2006.07.13 09:14
|close
|771
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8245
|-32.00
|9683.94
|1542
|2006.07.13 09:14
|close
|770
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8295
|-32.00
|9651.94
|1543
|2006.07.13 09:14
|buy
|772
|0.20
|1.8377
|0.0000
|1.8387
|1544
|2006.07.13 09:14
|buy
|773
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8427
|1545
|2006.07.13 09:14
|buy
|774
|0.10
|1.8377
|0.0000
|1.8477
|1546
|2006.07.13 09:40
|t/p
|772
|0.20
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|20.00
|9671.94
|1547
|2006.07.13 14:44
|t/p
|773
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|50.00
|9721.94
|1548
|2006.07.13 17:18
|close
|774
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8477
|17.00
|9738.94
|1549
|2006.07.13 17:18
|sell
|775
|0.20
|1.8394
|0.0000
|1.8384
|1550
|2006.07.13 17:18
|sell
|776
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8344
|1551
|2006.07.13 17:18
|sell
|777
|0.10
|1.8394
|0.0000
|1.8294
|1552
|2006.07.13 17:19
|t/p
|775
|0.20
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|20.00
|9758.94
|1553
|2006.07.13 19:45
|close
|777
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8294
|-36.00
|9722.94
|1554
|2006.07.13 19:45
|close
|776
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8344
|-36.00
|9686.94
|1555
|2006.07.13 19:45
|buy
|778
|0.20
|1.8430
|0.0000
|1.8440
|1556
|2006.07.13 19:45
|buy
|779
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8480
|1557
|2006.07.13 19:45
|buy
|780
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8530
|1558
|2006.07.13 20:50
|t/p
|778
|0.20
|1.8440
|0.0000
|1.8440
|20.00
|9706.94
|1559
|2006.07.14 02:15
|close
|780
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8530
|0.65
|9707.59
|1560
|2006.07.14 02:15
|close
|779
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8480
|0.65
|9708.24
|1561
|2006.07.14 02:15
|sell
|781
|0.20
|1.8431
|0.0000
|1.8421
|1562
|2006.07.14 02:15
|sell
|782
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8381
|1563
|2006.07.14 02:15
|sell
|783
|0.10
|1.8431
|0.0000
|1.8331
|1564
|2006.07.14 02:55
|t/p
|781
|0.20
|1.8421
|0.0000
|1.8421
|20.00
|9728.24
|1565
|2006.07.14 06:00
|close
|783
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8331
|17.00
|9745.24
|1566
|2006.07.14 06:00
|close
|782
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8381
|17.00
|9762.24
|1567
|2006.07.14 06:00
|buy
|784
|0.20
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|1568
|2006.07.14 06:00
|buy
|785
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8464
|1569
|2006.07.14 06:00
|buy
|786
|0.10
|1.8414
|0.0000
|1.8514
|1570
|2006.07.14 06:50
|close
|786
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8514
|-8.00
|9754.24
|1571
|2006.07.14 06:50
|close
|785
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8464
|-8.00
|9746.24
|1572
|2006.07.14 06:50
|close
|784
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8424
|-16.00
|9730.24
|1573
|2006.07.14 06:50
|sell
|787
|0.20
|1.8406
|0.0000
|1.8396
|1574
|2006.07.14 06:50
|sell
|788
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8356
|1575
|2006.07.14 06:50
|sell
|789
|0.10
|1.8406
|0.0000
|1.8306
|1576
|2006.07.14 08:08
|t/p
|787
|0.20
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|20.00
|9750.24
|1577
|2006.07.14 08:32
|t/p
|788
|0.10
|1.8356
|0.0000
|1.8356
|50.00
|9800.24
|1578
|2006.07.14 10:10
|close
|789
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8306
|9.00
|9809.24
|1579
|2006.07.14 10:10
|buy
|790
|0.20
|1.8397
|0.0000
|1.8407
|1580
|2006.07.14 10:10
|buy
|791
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8447
|1581
|2006.07.14 10:10
|buy
|792
|0.10
|1.8397
|0.0000
|1.8497
|1582
|2006.07.14 10:16
|close
|792
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8497
|-18.00
|9791.24
|1583
|2006.07.14 10:16
|close
|791
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8447
|-18.00
|9773.24
|1584
|2006.07.14 10:16
|close
|790
|0.20
|1.8379
|0.0000
|1.8407
|-36.00
|9737.24
|1585
|2006.07.14 10:16
|sell
|793
|0.20
|1.8379
|0.0000
|1.8369
|1586
|2006.07.14 10:16
|sell
|794
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8329
|1587
|2006.07.14 10:16
|sell
|795
|0.10
|1.8379
|0.0000
|1.8279
|1588
|2006.07.14 15:03
|t/p
|793
|0.20
|1.8369
|0.0000
|1.8369
|20.00
|9757.24
|1589
|2006.07.14 18:55
|close
|795
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8279
|16.00
|9773.24
|1590
|2006.07.14 18:55
|close
|794
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8329
|16.00
|9789.24
|1591
|2006.07.14 18:55
|buy
|796
|0.20
|1.8363
|0.0000
|1.8373
|1592
|2006.07.14 18:55
|buy
|797
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8413
|1593
|2006.07.14 18:55
|buy
|798
|0.10
|1.8363
|0.0000
|1.8463
|1594
|2006.07.14 19:32
|t/p
|796
|0.20
|1.8373
|0.0000
|1.8373
|20.00
|9809.24
|1595
|2006.07.17 02:05
|close
|798
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8463
|10.65
|9819.89
|1596
|2006.07.17 02:05
|close
|797
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8413
|10.65
|9830.54
|1597
|2006.07.17 02:05
|sell
|799
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8364
|1598
|2006.07.17 02:05
|sell
|800
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8324
|1599
|2006.07.17 02:05
|sell
|801
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8274
|1600
|2006.07.17 02:50
|close
|801
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8274
|-6.00
|9824.54
|1601
|2006.07.17 02:50
|close
|800
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8324
|-6.00
|9818.54
|1602
|2006.07.17 02:50
|close
|799
|0.20
|1.8380
|0.0000
|1.8364
|-12.00
|9806.54
|1603
|2006.07.17 02:50
|buy
|802
|0.20
|1.8380
|0.0000
|1.8390
|1604
|2006.07.17 02:50
|buy
|803
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8430
|1605
|2006.07.17 02:50
|buy
|804
|0.10
|1.8380
|0.0000
|1.8480
|1606
|2006.07.17 03:10
|close
|804
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8480
|-6.00
|9800.54
|1607
|2006.07.17 03:10
|close
|803
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8430
|-6.00
|9794.54
|1608
|2006.07.17 03:10
|close
|802
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8390
|-12.00
|9782.54
|1609
|2006.07.17 03:10
|sell
|805
|0.20
|1.8374
|0.0000
|1.8364
|1610
|2006.07.17 03:10
|sell
|806
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8324
|1611
|2006.07.17 03:10
|sell
|807
|0.10
|1.8374
|0.0000
|1.8274
|1612
|2006.07.17 04:13
|t/p
|805
|0.20
|1.8364
|0.0000
|1.8364
|20.00
|9802.54
|1613
|2006.07.17 07:50
|close
|807
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8274
|7.00
|9809.54
|1614
|2006.07.17 07:50
|close
|806
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8324
|7.00
|9816.54
|1615
|2006.07.17 07:50
|buy
|808
|0.20
|1.8367
|0.0000
|1.8377
|1616
|2006.07.17 07:50
|buy
|809
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8417
|1617
|2006.07.17 07:50
|buy
|810
|0.10
|1.8367
|0.0000
|1.8467
|1618
|2006.07.17 08:05
|close
|810
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8467
|-7.00
|9809.54
|1619
|2006.07.17 08:05
|close
|809
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8417
|-7.00
|9802.54
|1620
|2006.07.17 08:05
|close
|808
|0.20
|1.8360
|0.0000
|1.8377
|-14.00
|9788.54
|1621
|2006.07.17 08:05
|sell
|811
|0.20
|1.8360
|0.0000
|1.8350
|1622
|2006.07.17 08:05
|sell
|812
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8310
|1623
|2006.07.17 08:05
|sell
|813
|0.10
|1.8360
|0.0000
|1.8260
|1624
|2006.07.17 09:16
|t/p
|811
|0.20
|1.8350
|0.0000
|1.8350
|20.00
|9808.54
|1625
|2006.07.17 10:02
|t/p
|812
|0.10
|1.8310
|0.0000
|1.8310
|50.00
|9858.54
|1626
|2006.07.17 10:23
|t/p
|813
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8260
|100.00
|9958.54
|1627
|2006.07.17 14:17
|buy
|814
|0.20
|1.8220
|0.0000
|1.8230
|1628
|2006.07.17 14:17
|buy
|815
|0.10
|1.8220
|0.0000
|1.8270
|1629
|2006.07.17 14:17
|buy
|816
|0.10
|1.8220
|0.0000
|1.8320
|1630
|2006.07.18 00:15
|close
|816
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8320
|-33.35
|9925.19
|1631
|2006.07.18 00:15
|close
|815
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8270
|-33.35
|9891.84
|1632
|2006.07.18 00:15
|close
|814
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8230
|-66.70
|9825.14
|1633
|2006.07.18 00:15
|sell
|817
|0.20
|1.8187
|0.0000
|1.8177
|1634
|2006.07.18 00:15
|sell
|818
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8137
|1635
|2006.07.18 00:15
|sell
|819
|0.10
|1.8187
|0.0000
|1.8087
|1636
|2006.07.18 00:55
|close
|819
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8087
|-6.00
|9819.14
|1637
|2006.07.18 00:55
|close
|818
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8137
|-6.00
|9813.14
|1638
|2006.07.18 00:55
|close
|817
|0.20
|1.8193
|0.0000
|1.8177
|-12.00
|9801.14
|1639
|2006.07.18 00:55
|buy
|820
|0.20
|1.8193
|0.0000
|1.8203
|1640
|2006.07.18 00:55
|buy
|821
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8243
|1641
|2006.07.18 00:55
|buy
|822
|0.10
|1.8193
|0.0000
|1.8293
|1642
|2006.07.18 04:57
|t/p
|820
|0.20
|1.8203
|0.0000
|1.8203
|20.00
|9821.14
|1643
|2006.07.18 07:41
|close
|822
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8293
|4.00
|9825.14
|1644
|2006.07.18 07:41
|close
|821
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8243
|4.00
|9829.14
|1645
|2006.07.18 07:41
|sell
|823
|0.20
|1.8197
|0.0000
|1.8187
|1646
|2006.07.18 07:41
|sell
|824
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8147
|1647
|2006.07.18 07:41
|sell
|825
|0.10
|1.8197
|0.0000
|1.8097
|1648
|2006.07.18 08:05
|close
|825
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8097
|-5.00
|9824.14
|1649
|2006.07.18 08:05
|close
|824
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8147
|-5.00
|9819.14
|1650
|2006.07.18 08:05
|close
|823
|0.20
|1.8202
|0.0000
|1.8187
|-10.00
|9809.14
|1651
|2006.07.18 08:05
|buy
|826
|0.20
|1.8202
|0.0000
|1.8212
|1652
|2006.07.18 08:05
|buy
|827
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8252
|1653
|2006.07.18 08:05
|buy
|828
|0.10
|1.8202
|0.0000
|1.8302
|1654
|2006.07.18 08:09
|t/p
|826
|0.20
|1.8212
|0.0000
|1.8212
|20.00
|9829.14
|1655
|2006.07.18 10:50
|t/p
|827
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8252
|50.00
|9879.14
|1656
|2006.07.18 12:41
|t/p
|828
|0.10
|1.8302
|0.0000
|1.8302
|100.00
|9979.14
|1657
|2006.07.18 16:25
|sell
|829
|0.20
|1.8271
|0.0000
|1.8261
|1658
|2006.07.18 16:25
|sell
|830
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8221
|1659
|2006.07.18 16:25
|sell
|831
|0.10
|1.8271
|0.0000
|1.8171
|1660
|2006.07.18 16:28
|t/p
|829
|0.20
|1.8261
|0.0000
|1.8261
|20.00
|9999.14
|1661
|2006.07.18 21:40
|close
|831
|0.10
|1.8266
|0.0000
|1.8171
|5.00
|10004.14
|1662
|2006.07.18 21:40
|close
|830
|0.10
|1.8266
|0.0000
|1.8221
|5.00
|10009.14
|1663
|2006.07.18 21:40
|buy
|832
|0.20
|1.8266
|0.0000
|1.8276
|1664
|2006.07.18 21:40
|buy
|833
|0.10
|1.8266
|0.0000
|1.8316
|1665
|2006.07.18 21:40
|buy
|834
|0.10
|1.8266
|0.0000
|1.8366
|1666
|2006.07.18 22:25
|close
|834
|0.10
|1.8259
|0.0000
|1.8366
|-7.00
|10002.14
|1667
|2006.07.18 22:25
|close
|833
|0.10
|1.8259
|0.0000
|1.8316
|-7.00
|9995.14
|1668
|2006.07.18 22:25
|close
|832
|0.20
|1.8259
|0.0000
|1.8276
|-14.00
|9981.14
|1669
|2006.07.18 22:25
|sell
|835
|0.20
|1.8259
|0.0000
|1.8249
|1670
|2006.07.18 22:25
|sell
|836
|0.10
|1.8259
|0.0000
|1.8209
|1671
|2006.07.18 22:25
|sell
|837
|0.10
|1.8259
|0.0000
|1.8159
|1672
|2006.07.19 01:06
|t/p
|835
|0.20
|1.8249
|0.0000
|1.8249
|20.43
|10001.57
|1673
|2006.07.19 04:20
|close
|837
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8159
|5.21
|10006.78
|1674
|2006.07.19 04:20
|close
|836
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8209
|5.21
|10012.00
|1675
|2006.07.19 04:20
|buy
|838
|0.20
|1.8254
|0.0000
|1.8264
|1676
|2006.07.19 04:20
|buy
|839
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8304
|1677
|2006.07.19 04:20
|buy
|840
|0.10
|1.8254
|0.0000
|1.8354
|1678
|2006.07.19 05:15
|t/p
|838
|0.20
|1.8264
|0.0000
|1.8264
|20.00
|10032.00
|1679
|2006.07.19 07:05
|close
|840
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8354
|-2.00
|10030.00
|1680
|2006.07.19 07:05
|close
|839
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8304
|-2.00
|10028.00
|1681
|2006.07.19 07:05
|sell
|841
|0.20
|1.8252
|0.0000
|1.8242
|1682
|2006.07.19 07:05
|sell
|842
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8202
|1683
|2006.07.19 07:05
|sell
|843
|0.10
|1.8252
|0.0000
|1.8152
|1684
|2006.07.19 08:07
|t/p
|841
|0.20
|1.8242
|0.0000
|1.8242
|20.00
|10048.00
|1685
|2006.07.19 08:40
|close
|843
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8152
|-16.00
|10032.00
|1686
|2006.07.19 08:40
|close
|842
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8202
|-16.00
|10016.00
|1687
|2006.07.19 08:40
|buy
|844
|0.20
|1.8268
|0.0000
|1.8278
|1688
|2006.07.19 08:40
|buy
|845
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8318
|1689
|2006.07.19 08:40
|buy
|846
|0.10
|1.8268
|0.0000
|1.8368
|1690
|2006.07.19 09:12
|t/p
|844
|0.20
|1.8278
|0.0000
|1.8278
|20.00
|10036.00
|1691
|2006.07.19 14:10
|close
|846
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8368
|-8.00
|10028.00
|1692
|2006.07.19 14:10
|close
|845
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8318
|-8.00
|10020.00
|1693
|2006.07.19 14:10
|sell
|847
|0.20
|1.8260
|0.0000
|1.8250
|1694
|2006.07.19 14:10
|sell
|848
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8210
|1695
|2006.07.19 14:10
|sell
|849
|0.10
|1.8260
|0.0000
|1.8160
|1696
|2006.07.19 14:30
|t/p
|847
|0.20
|1.8250
|0.0000
|1.8250
|20.00
|10040.00
|1697
|2006.07.19 16:00
|close
|849
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8160
|-18.00
|10022.00
|1698
|2006.07.19 16:00
|close
|848
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8210
|-18.00
|10004.00
|1699
|2006.07.19 16:00
|buy
|850
|0.20
|1.8278
|0.0000
|1.8288
|1700
|2006.07.19 16:00
|buy
|851
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8328
|1701
|2006.07.19 16:00
|buy
|852
|0.10
|1.8278
|0.0000
|1.8378
|1702
|2006.07.19 16:00
|t/p
|850
|0.20
|1.8288
|0.0000
|1.8288
|20.00
|10024.00
|1703
|2006.07.19 16:01
|t/p
|851
|0.10
|1.8328
|0.0000
|1.8328
|50.00
|10074.00
|1704
|2006.07.19 16:11
|t/p
|852
|0.10
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|100.00
|10174.00
|1705
|2006.07.19 22:50
|sell
|853
|0.20
|1.8418
|0.0000
|1.8408
|1706
|2006.07.19 22:50
|sell
|854
|0.10
|1.8418
|0.0000
|1.8368
|1707
|2006.07.19 22:50
|sell
|855
|0.10
|1.8418
|0.0000
|1.8318
|1708
|2006.07.20 00:21
|close
|855
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8318
|-7.36
|10166.64
|1709
|2006.07.20 00:21
|close
|854
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8368
|-7.36
|10159.29
|1710
|2006.07.20 00:21
|close
|853
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8408
|-14.71
|10144.58
|1711
|2006.07.20 00:21
|buy
|856
|0.20
|1.8426
|0.0000
|1.8436
|1712
|2006.07.20 00:21
|buy
|857
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8476
|1713
|2006.07.20 00:21
|buy
|858
|0.10
|1.8426
|0.0000
|1.8526
|1714
|2006.07.20 01:30
|close
|858
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8526
|-7.00
|10137.58
|1715
|2006.07.20 01:30
|close
|857
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8476
|-7.00
|10130.58
|1716
|2006.07.20 01:30
|close
|856
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8436
|-14.00
|10116.58
|1717
|2006.07.20 01:30
|sell
|859
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|1718
|2006.07.20 01:30
|sell
|860
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8369
|1719
|2006.07.20 01:30
|sell
|861
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8319
|1720
|2006.07.20 02:15
|close
|861
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8319
|-8.00
|10108.58
|1721
|2006.07.20 02:15
|close
|860
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8369
|-8.00
|10100.58
|1722
|2006.07.20 02:15
|close
|859
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8409
|-16.00
|10084.58
|1723
|2006.07.20 02:15
|buy
|862
|0.20
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|1724
|2006.07.20 02:15
|buy
|863
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8477
|1725
|2006.07.20 02:15
|buy
|864
|0.10
|1.8427
|0.0000
|1.8527
|1726
|2006.07.20 03:14
|t/p
|862
|0.20
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|10104.58
|1727
|2006.07.20 06:35
|close
|864
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8527
|18.00
|10122.58
|1728
|2006.07.20 06:35
|close
|863
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8477
|18.00
|10140.58
|1729
|2006.07.20 06:35
|sell
|865
|0.20
|1.8445
|0.0000
|1.8435
|1730
|2006.07.20 06:35
|sell
|866
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8395
|1731
|2006.07.20 06:35
|sell
|867
|0.10
|1.8445
|0.0000
|1.8345
|1732
|2006.07.20 07:55
|t/p
|865
|0.20
|1.8435
|0.0000
|1.8435
|20.00
|10160.58
|1733
|2006.07.20 09:54
|close
|867
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8345
|-5.00
|10155.58
|1734
|2006.07.20 09:54
|close
|866
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8395
|-5.00
|10150.58
|1735
|2006.07.20 09:54
|buy
|868
|0.20
|1.8450
|0.0000
|1.8460
|1736
|2006.07.20 09:54
|buy
|869
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8500
|1737
|2006.07.20 09:54
|buy
|870
|0.10
|1.8450
|0.0000
|1.8550
|1738
|2006.07.20 10:30
|t/p
|868
|0.20
|1.8460
|0.0000
|1.8460
|20.00
|10170.58
|1739
|2006.07.20 13:36
|t/p
|869
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8500
|50.00
|10220.58
|1740
|2006.07.20 15:30
|close
|870
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8550
|33.00
|10253.58
|1741
|2006.07.20 15:30
|sell
|871
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8473
|1742
|2006.07.20 15:30
|sell
|872
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8433
|1743
|2006.07.20 15:30
|sell
|873
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8383
|1744
|2006.07.20 15:45
|close
|873
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8383
|-20.00
|10233.58
|1745
|2006.07.20 15:45
|close
|872
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8433
|-20.00
|10213.58
|1746
|2006.07.20 15:45
|close
|871
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8473
|-40.00
|10173.58
|1747
|2006.07.20 15:45
|buy
|874
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8513
|1748
|2006.07.20 15:45
|buy
|875
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8553
|1749
|2006.07.20 15:45
|buy
|876
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8603
|1750
|2006.07.20 16:23
|t/p
|874
|0.20
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|20.00
|10193.58
|1751
|2006.07.20 17:44
|close
|876
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8603
|-18.00
|10175.58
|1752
|2006.07.20 17:44
|close
|875
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8553
|-18.00
|10157.58
|1753
|2006.07.20 17:44
|sell
|877
|0.20
|1.8485
|0.0000
|1.8475
|1754
|2006.07.20 17:44
|sell
|878
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8435
|1755
|2006.07.20 17:44
|sell
|879
|0.10
|1.8485
|0.0000
|1.8385
|1756
|2006.07.20 18:29
|t/p
|877
|0.20
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|20.00
|10177.58
|1757
|2006.07.20 20:13
|close
|879
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8385
|-22.00
|10155.58
|1758
|2006.07.20 20:13
|close
|878
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8435
|-22.00
|10133.58
|1759
|2006.07.20 20:13
|buy
|880
|0.20
|1.8507
|0.0000
|1.8517
|1760
|2006.07.20 20:13
|buy
|881
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8557
|1761
|2006.07.20 20:13
|buy
|882
|0.10
|1.8507
|0.0000
|1.8607
|1762
|2006.07.20 21:10
|close
|882
|0.10
|1.8488
|0.0000
|1.8607
|-19.00
|10114.58
|1763
|2006.07.20 21:10
|close
|881
|0.10
|1.8488
|0.0000
|1.8557
|-19.00
|10095.58
|1764
|2006.07.20 21:10
|close
|880
|0.20
|1.8488
|0.0000
|1.8517
|-38.00
|10057.58
|1765
|2006.07.20 21:10
|sell
|883
|0.20
|1.8488
|0.0000
|1.8478
|1766
|2006.07.20 21:10
|sell
|884
|0.10
|1.8488
|0.0000
|1.8438
|1767
|2006.07.20 21:10
|sell
|885
|0.10
|1.8488
|0.0000
|1.8388
|1768
|2006.07.20 21:48
|t/p
|883
|0.20
|1.8478
|0.0000
|1.8478
|20.00
|10077.58
|1769
|2006.07.21 00:40
|close
|885
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8388
|-2.79
|10074.79
|1770
|2006.07.21 00:40
|close
|884
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8438
|-2.79
|10072.01
|1771
|2006.07.21 00:40
|buy
|886
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|1772
|2006.07.21 00:40
|buy
|887
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8541
|1773
|2006.07.21 00:40
|buy
|888
|0.10
|1.8491
|0.0000
|1.8591
|1774
|2006.07.21 01:21
|close
|888
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8591
|-7.00
|10065.01
|1775
|2006.07.21 01:21
|close
|887
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8541
|-7.00
|10058.01
|1776
|2006.07.21 01:21
|close
|886
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8501
|-14.00
|10044.01
|1777
|2006.07.21 01:21
|sell
|889
|0.20
|1.8484
|0.0000
|1.8474
|1778
|2006.07.21 01:21
|sell
|890
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8434
|1779
|2006.07.21 01:21
|sell
|891
|0.10
|1.8484
|0.0000
|1.8384
|1780
|2006.07.21 02:08
|t/p
|889
|0.20
|1.8474
|0.0000
|1.8474
|20.00
|10064.01
|1781
|2006.07.21 04:25
|close
|891
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8384
|1.00
|10065.01
|1782
|2006.07.21 04:25
|close
|890
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8434
|1.00
|10066.01
|1783
|2006.07.21 04:25
|buy
|892
|0.20
|1.8483
|0.0000
|1.8493
|1784
|2006.07.21 04:25
|buy
|893
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8533
|1785
|2006.07.21 04:25
|buy
|894
|0.10
|1.8483
|0.0000
|1.8583
|1786
|2006.07.21 04:38
|t/p
|892
|0.20
|1.8493
|0.0000
|1.8493
|20.00
|10086.01
|1787
|2006.07.21 07:55
|close
|894
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8583
|-6.00
|10080.01
|1788
|2006.07.21 07:55
|close
|893
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8533
|-6.00
|10074.01
|1789
|2006.07.21 07:55
|sell
|895
|0.20
|1.8477
|0.0000
|1.8467
|1790
|2006.07.21 07:55
|sell
|896
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8427
|1791
|2006.07.21 07:55
|sell
|897
|0.10
|1.8477
|0.0000
|1.8377
|1792
|2006.07.21 08:36
|close
|897
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8377
|-21.00
|10053.01
|1793
|2006.07.21 08:36
|close
|896
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8427
|-21.00
|10032.01
|1794
|2006.07.21 08:36
|close
|895
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8467
|-42.00
|9990.01
|1795
|2006.07.21 08:36
|buy
|898
|0.20
|1.8498
|0.0000
|1.8508
|1796
|2006.07.21 08:36
|buy
|899
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8548
|1797
|2006.07.21 08:36
|buy
|900
|0.10
|1.8498
|0.0000
|1.8598
|1798
|2006.07.21 08:43
|t/p
|898
|0.20
|1.8508
|0.0000
|1.8508
|20.00
|10010.01
|1799
|2006.07.21 09:15
|t/p
|899
|0.10
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|50.00
|10060.01
|1800
|2006.07.24 02:15
|close
|900
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8598
|74.65
|10134.66
|1801
|2006.07.24 02:15
|sell
|901
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8563
|1802
|2006.07.24 02:15
|sell
|902
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8523
|1803
|2006.07.24 02:15
|sell
|903
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8473
|1804
|2006.07.24 02:49
|t/p
|901
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|20.00
|10154.66
|1805
|2006.07.24 07:33
|t/p
|902
|0.10
|1.8523
|0.0000
|1.8523
|50.00
|10204.66
|1806
|2006.07.24 11:21
|close
|903
|0.10
|1.8527
|0.0000
|1.8473
|46.00
|10250.66
|1807
|2006.07.24 11:21
|buy
|904
|0.20
|1.8527
|0.0000
|1.8537
|1808
|2006.07.24 11:21
|buy
|905
|0.10
|1.8527
|0.0000
|1.8577
|1809
|2006.07.24 11:21
|buy
|906
|0.10
|1.8527
|0.0000
|1.8627
|1810
|2006.07.24 11:29
|t/p
|904
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8537
|20.00
|10270.66
|1811
|2006.07.24 16:07
|close
|906
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8627
|-5.00
|10265.66
|1812
|2006.07.24 16:07
|close
|905
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8577
|-5.00
|10260.66
|1813
|2006.07.24 16:07
|sell
|907
|0.20
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|1814
|2006.07.24 16:07
|sell
|908
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8472
|1815
|2006.07.24 16:07
|sell
|909
|0.10
|1.8522
|0.0000
|1.8422
|1816
|2006.07.24 16:20
|t/p
|907
|0.20
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|20.00
|10280.66
|1817
|2006.07.24 21:25
|close
|909
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8422
|21.00
|10301.66
|1818
|2006.07.24 21:25
|close
|908
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8472
|21.00
|10322.66
|1819
|2006.07.24 21:25
|buy
|910
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1820
|2006.07.24 21:25
|buy
|911
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|1821
|2006.07.24 21:25
|buy
|912
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|1822
|2006.07.24 23:00
|t/p
|910
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8511
|20.00
|10342.66
|1823
|2006.07.25 00:45
|close
|912
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8601
|-0.35
|10342.31
|1824
|2006.07.25 00:45
|close
|911
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8551
|-0.35
|10341.96
|1825
|2006.07.25 00:45
|sell
|913
|0.20
|1.8501
|0.0000
|1.8491
|1826
|2006.07.25 00:45
|sell
|914
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8451
|1827
|2006.07.25 00:45
|sell
|915
|0.10
|1.8501
|0.0000
|1.8401
|1828
|2006.07.25 01:02
|t/p
|913
|0.20
|1.8491
|0.0000
|1.8491
|20.00
|10361.96
|1829
|2006.07.25 02:36
|t/p
|914
|0.10
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|50.00
|10411.96
|1830
|2006.07.25 05:55
|close
|915
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8401
|38.00
|10449.96
|1831
|2006.07.25 05:55
|buy
|916
|0.20
|1.8463
|0.0000
|1.8473
|1832
|2006.07.25 05:55
|buy
|917
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8513
|1833
|2006.07.25 05:55
|buy
|918
|0.10
|1.8463
|0.0000
|1.8563
|1834
|2006.07.25 06:16
|t/p
|916
|0.20
|1.8473
|0.0000
|1.8473
|20.00
|10469.96
|1835
|2006.07.25 07:35
|t/p
|917
|0.10
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|50.00
|10519.96
|1836
|2006.07.25 09:45
|close
|918
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8563
|33.00
|10552.96
|1837
|2006.07.25 09:45
|sell
|919
|0.20
|1.8496
|0.0000
|1.8486
|1838
|2006.07.25 09:45
|sell
|920
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8446
|1839
|2006.07.25 09:45
|sell
|921
|0.10
|1.8496
|0.0000
|1.8396
|1840
|2006.07.25 10:40
|t/p
|919
|0.20
|1.8486
|0.0000
|1.8486
|20.00
|10572.96
|1841
|2006.07.25 11:45
|close
|921
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8396
|-7.00
|10565.96
|1842
|2006.07.25 11:45
|close
|920
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8446
|-7.00
|10558.96
|1843
|2006.07.25 11:45
|buy
|922
|0.20
|1.8503
|0.0000
|1.8513
|1844
|2006.07.25 11:45
|buy
|923
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8553
|1845
|2006.07.25 11:45
|buy
|924
|0.10
|1.8503
|0.0000
|1.8603
|1846
|2006.07.25 12:02
|t/p
|922
|0.20
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|20.00
|10578.96
|1847
|2006.07.25 13:42
|close
|924
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8603
|-3.00
|10575.96
|1848
|2006.07.25 13:42
|close
|923
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8553
|-3.00
|10572.96
|1849
|2006.07.25 13:42
|sell
|925
|0.20
|1.8500
|0.0000
|1.8490
|1850
|2006.07.25 13:42
|sell
|926
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8450
|1851
|2006.07.25 13:42
|sell
|927
|0.10
|1.8500
|0.0000
|1.8400
|1852
|2006.07.25 14:13
|t/p
|925
|0.20
|1.8490
|0.0000
|1.8490
|20.00
|10592.96
|1853
|2006.07.25 14:53
|close
|927
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8400
|-11.00
|10581.96
|1854
|2006.07.25 14:53
|close
|926
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8450
|-11.00
|10570.96
|1855
|2006.07.25 14:53
|buy
|928
|0.20
|1.8511
|0.0000
|1.8521
|1856
|2006.07.25 14:53
|buy
|929
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8561
|1857
|2006.07.25 14:53
|buy
|930
|0.10
|1.8511
|0.0000
|1.8611
|1858
|2006.07.25 15:05
|close
|930
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8611
|-12.00
|10558.96
|1859
|2006.07.25 15:05
|close
|929
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8561
|-12.00
|10546.96
|1860
|2006.07.25 15:05
|close
|928
|0.20
|1.8499
|0.0000
|1.8521
|-24.00
|10522.96
|1861
|2006.07.25 15:05
|sell
|931
|0.20
|1.8499
|0.0000
|1.8489
|1862
|2006.07.25 15:05
|sell
|932
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8449
|1863
|2006.07.25 15:05
|sell
|933
|0.10
|1.8499
|0.0000
|1.8399
|1864
|2006.07.25 15:15
|close
|933
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8399
|-6.00
|10516.96
|1865
|2006.07.25 15:15
|close
|932
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8449
|-6.00
|10510.96
|1866
|2006.07.25 15:15
|close
|931
|0.20
|1.8505
|0.0000
|1.8489
|-12.00
|10498.96
|1867
|2006.07.25 15:15
|buy
|934
|0.20
|1.8505
|0.0000
|1.8515
|1868
|2006.07.25 15:15
|buy
|935
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8555
|1869
|2006.07.25 15:15
|buy
|936
|0.10
|1.8505
|0.0000
|1.8605
|1870
|2006.07.25 15:50
|t/p
|934
|0.20
|1.8515
|0.0000
|1.8515
|20.00
|10518.96
|1871
|2006.07.25 16:10
|close
|936
|0.10
|1.8480
|0.0000
|1.8605
|-25.00
|10493.96
|1872
|2006.07.25 16:10
|close
|935
|0.10
|1.8480
|0.0000
|1.8555
|-25.00
|10468.96
|1873
|2006.07.25 16:10
|sell
|937
|0.20
|1.8480
|0.0000
|1.8470
|1874
|2006.07.25 16:10
|sell
|938
|0.10
|1.8480
|0.0000
|1.8430
|1875
|2006.07.25 16:10
|sell
|939
|0.10
|1.8480
|0.0000
|1.8380
|1876
|2006.07.25 16:11
|t/p
|937
|0.20
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|20.00
|10488.96
|1877
|2006.07.25 17:11
|t/p
|938
|0.10
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|50.00
|10538.96
|1878
|2006.07.26 00:25
|close
|939
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8380
|76.22
|10615.17
|1879
|2006.07.26 00:25
|buy
|940
|0.20
|1.8404
|0.0000
|1.8414
|1880
|2006.07.26 00:25
|buy
|941
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8454
|1881
|2006.07.26 00:25
|buy
|942
|0.10
|1.8404
|0.0000
|1.8504
|1882
|2006.07.26 03:09
|close
|942
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8504
|-4.00
|10611.17
|1883
|2006.07.26 03:09
|close
|941
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8454
|-4.00
|10607.17
|1884
|2006.07.26 03:09
|close
|940
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8414
|-8.00
|10599.17
|1885
|2006.07.26 03:09
|sell
|943
|0.20
|1.8400
|0.0000
|1.8390
|1886
|2006.07.26 03:09
|sell
|944
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8350
|1887
|2006.07.26 03:09
|sell
|945
|0.10
|1.8400
|0.0000
|1.8300
|1888
|2006.07.26 03:39
|close
|945
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8300
|-10.00
|10589.17
|1889
|2006.07.26 03:39
|close
|944
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8350
|-10.00
|10579.17
|1890
|2006.07.26 03:39
|close
|943
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8390
|-20.00
|10559.17
|1891
|2006.07.26 03:39
|buy
|946
|0.20
|1.8410
|0.0000
|1.8420
|1892
|2006.07.26 03:39
|buy
|947
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8460
|1893
|2006.07.26 03:39
|buy
|948
|0.10
|1.8410
|0.0000
|1.8510
|1894
|2006.07.26 07:04
|t/p
|946
|0.20
|1.8420
|0.0000
|1.8420
|20.00
|10579.17
|1895
|2006.07.26 08:14
|close
|948
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8510
|-12.00
|10567.17
|1896
|2006.07.26 08:14
|close
|947
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8460
|-12.00
|10555.17
|1897
|2006.07.26 08:14
|sell
|949
|0.20
|1.8398
|0.0000
|1.8388
|1898
|2006.07.26 08:14
|sell
|950
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8348
|1899
|2006.07.26 08:14
|sell
|951
|0.10
|1.8398
|0.0000
|1.8298
|1900
|2006.07.26 09:15
|close
|951
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8298
|-21.00
|10534.17
|1901
|2006.07.26 09:15
|close
|950
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8348
|-21.00
|10513.17
|1902
|2006.07.26 09:15
|close
|949
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8388
|-42.00
|10471.17
|1903
|2006.07.26 09:15
|buy
|952
|0.20
|1.8419
|0.0000
|1.8429
|1904
|2006.07.26 09:15
|buy
|953
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8469
|1905
|2006.07.26 09:15
|buy
|954
|0.10
|1.8419
|0.0000
|1.8519
|1906
|2006.07.26 14:55
|t/p
|952
|0.20
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|20.00
|10491.17
|1907
|2006.07.26 16:32
|t/p
|953
|0.10
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|50.00
|10541.17
|1908
|2006.07.26 20:08
|t/p
|954
|0.10
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|100.00
|10641.17
|1909
|2006.07.27 02:15
|sell
|955
|0.20
|1.8534
|0.0000
|1.8524
|1910
|2006.07.27 02:15
|sell
|956
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8484
|1911
|2006.07.27 02:15
|sell
|957
|0.10
|1.8534
|0.0000
|1.8434
|1912
|2006.07.27 06:05
|close
|957
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8434
|-7.00
|10634.17
|1913
|2006.07.27 06:05
|close
|956
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8484
|-7.00
|10627.17
|1914
|2006.07.27 06:05
|close
|955
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8524
|-14.00
|10613.17
|1915
|2006.07.27 06:05
|buy
|958
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8551
|1916
|2006.07.27 06:05
|buy
|959
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8591
|1917
|2006.07.27 06:05
|buy
|960
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8641
|1918
|2006.07.27 07:22
|t/p
|958
|0.20
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|20.00
|10633.17
|1919
|2006.07.27 10:22
|t/p
|959
|0.10
|1.8591
|0.0000
|1.8591
|50.00
|10683.17
|1920
|2006.07.27 14:30
|close
|960
|0.10
|1.8601
|0.0000
|1.8641
|60.00
|10743.17
|1921
|2006.07.27 14:30
|sell
|961
|0.20
|1.8601
|0.0000
|1.8591
|1922
|2006.07.27 14:30
|sell
|962
|0.10
|1.8601
|0.0000
|1.8551
|1923
|2006.07.27 14:30
|sell
|963
|0.10
|1.8601
|0.0000
|1.8501
|1924
|2006.07.27 14:30
|t/p
|961
|0.20
|1.8591
|0.0000
|1.8591
|20.00
|10763.17
|1925
|2006.07.27 15:05
|close
|963
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8501
|-27.00
|10736.17
|1926
|2006.07.27 15:05
|close
|962
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8551
|-27.00
|10709.17
|1927
|2006.07.27 15:05
|buy
|964
|0.20
|1.8628
|0.0000
|1.8638
|1928
|2006.07.27 15:05
|buy
|965
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8678
|1929
|2006.07.27 15:05
|buy
|966
|0.10
|1.8628
|0.0000
|1.8728
|1930
|2006.07.27 15:06
|t/p
|964
|0.20
|1.8638
|0.0000
|1.8638
|20.00
|10729.17
|1931
|2006.07.27 17:30
|close
|966
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8728
|-7.00
|10722.17
|1932
|2006.07.27 17:30
|close
|965
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8678
|-7.00
|10715.17
|1933
|2006.07.27 17:30
|sell
|967
|0.20
|1.8621
|0.0000
|1.8611
|1934
|2006.07.27 17:30
|sell
|968
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8571
|1935
|2006.07.27 17:30
|sell
|969
|0.10
|1.8621
|0.0000
|1.8521
|1936
|2006.07.27 19:04
|t/p
|967
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8611
|20.00
|10735.17
|1937
|2006.07.27 20:19
|t/p
|968
|0.10
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|50.00
|10785.17
|1938
|2006.07.28 00:15
|close
|969
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8521
|41.22
|10826.39
|1939
|2006.07.28 00:15
|buy
|970
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8590
|1940
|2006.07.28 00:15
|buy
|971
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8630
|1941
|2006.07.28 00:15
|buy
|972
|0.10
|1.8580
|0.0000
|1.8680
|1942
|2006.07.28 01:04
|close
|972
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8680
|-7.00
|10819.39
|1943
|2006.07.28 01:04
|close
|971
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8630
|-7.00
|10812.39
|1944
|2006.07.28 01:04
|close
|970
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8590
|-14.00
|10798.39
|1945
|2006.07.28 01:04
|sell
|973
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8563
|1946
|2006.07.28 01:04
|sell
|974
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8523
|1947
|2006.07.28 01:04
|sell
|975
|0.10
|1.8573
|0.0000
|1.8473
|1948
|2006.07.28 01:33
|t/p
|973
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|20.00
|10818.39
|1949
|2006.07.28 05:00
|close
|975
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8473
|7.00
|10825.39
|1950
|2006.07.28 05:00
|close
|974
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8523
|7.00
|10832.39
|1951
|2006.07.28 05:00
|buy
|976
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|1952
|2006.07.28 05:00
|buy
|977
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8616
|1953
|2006.07.28 05:00
|buy
|978
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|1954
|2006.07.28 05:44
|t/p
|976
|0.20
|1.8576
|0.0000
|1.8576
|20.00
|10852.39
|1955
|2006.07.28 10:50
|close
|978
|0.10
|1.8579
|0.0000
|1.8666
|13.00
|10865.39
|1956
|2006.07.28 10:50
|close
|977
|0.10
|1.8579
|0.0000
|1.8616
|13.00
|10878.39
|1957
|2006.07.28 10:50
|sell
|979
|0.20
|1.8579
|0.0000
|1.8569
|1958
|2006.07.28 10:50
|sell
|980
|0.10
|1.8579
|0.0000
|1.8529
|1959
|2006.07.28 10:50
|sell
|981
|0.10
|1.8579
|0.0000
|1.8479
|1960
|2006.07.28 13:02
|t/p
|979
|0.20
|1.8569
|0.0000
|1.8569
|20.00
|10898.39
|1961
|2006.07.28 14:35
|close
|981
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8479
|-57.00
|10841.39
|1962
|2006.07.28 14:35
|close
|980
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8529
|-57.00
|10784.39
|1963
|2006.07.28 14:35
|buy
|982
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|1964
|2006.07.28 14:35
|buy
|983
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|1965
|2006.07.28 14:35
|buy
|984
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|1966
|2006.07.28 14:35
|t/p
|982
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|20.00
|10804.39
|1967
|2006.07.28 20:58
|close
|984
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|0.00
|10804.39
|1968
|2006.07.28 20:58
|close
|983
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|0.00
|10804.39
|1969
|2006.07.28 20:58
|sell
|985
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8626
|1970
|2006.07.28 20:58
|sell
|986
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8586
|1971
|2006.07.28 20:58
|sell
|987
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8536
|1972
|2006.07.28 21:52
|t/p
|985
|0.20
|1.8626
|0.0000
|1.8626
|20.00
|10824.39
|1973
|2006.07.31 02:00
|close
|987
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8536
|-4.79
|10819.60
|1974
|2006.07.31 02:00
|close
|986
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8586
|-4.79
|10814.82
|1975
|2006.07.31 02:00
|buy
|988
|0.20
|1.8641
|0.0000
|1.8651
|1976
|2006.07.31 02:00
|buy
|989
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8691
|1977
|2006.07.31 02:00
|buy
|990
|0.10
|1.8641
|0.0000
|1.8741
|1978
|2006.07.31 02:49
|close
|990
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8741
|-15.00
|10799.82
|1979
|2006.07.31 02:49
|close
|989
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8691
|-15.00
|10784.82
|1980
|2006.07.31 02:49
|close
|988
|0.20
|1.8626
|0.0000
|1.8651
|-30.00
|10754.82
|1981
|2006.07.31 02:49
|sell
|991
|0.20
|1.8626
|0.0000
|1.8616
|1982
|2006.07.31 02:49
|sell
|992
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8576
|1983
|2006.07.31 02:49
|sell
|993
|0.10
|1.8626
|0.0000
|1.8526
|1984
|2006.07.31 05:00
|close
|993
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8526
|-10.00
|10744.82
|1985
|2006.07.31 05:00
|close
|992
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8576
|-10.00
|10734.82
|1986
|2006.07.31 05:00
|close
|991
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8616
|-20.00
|10714.82
|1987
|2006.07.31 05:00
|buy
|994
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|1988
|2006.07.31 05:00
|buy
|995
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|1989
|2006.07.31 05:00
|buy
|996
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|1990
|2006.07.31 05:30
|t/p
|994
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|20.00
|10734.82
|1991
|2006.07.31 08:00
|close
|996
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8736
|6.00
|10740.82
|1992
|2006.07.31 08:00
|close
|995
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8686
|6.00
|10746.82
|1993
|2006.07.31 08:00
|sell
|997
|0.20
|1.8642
|0.0000
|1.8632
|1994
|2006.07.31 08:00
|sell
|998
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8592
|1995
|2006.07.31 08:00
|sell
|999
|0.10
|1.8642
|0.0000
|1.8542
|1996
|2006.07.31 08:33
|t/p
|997
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8632
|20.00
|10766.82
|1997
|2006.07.31 10:13
|close
|999
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8542
|-7.00
|10759.82
|1998
|2006.07.31 10:13
|close
|998
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8592
|-7.00
|10752.82
|1999
|2006.07.31 10:13
|buy
|1000
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8659
|2000
|2006.07.31 10:13
|buy
|1001
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8699
|2001
|2006.07.31 10:13
|buy
|1002
|0.10
|1.8649
|0.0000
|1.8749
|2002
|2006.07.31 10:55
|t/p
|1000
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8659
|20.00
|10772.82
|2003
|2006.07.31 12:35
|close
|1002
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8749
|-14.00
|10758.82
|2004
|2006.07.31 12:35
|close
|1001
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8699
|-14.00
|10744.82
|2005
|2006.07.31 12:35
|sell
|1003
|0.20
|1.8635
|0.0000
|1.8625
|2006
|2006.07.31 12:35
|sell
|1004
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8585
|2007
|2006.07.31 12:35
|sell
|1005
|0.10
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|2008
|2006.07.31 13:14
|close
|1005
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8535
|-20.00
|10724.82
|2009
|2006.07.31 13:14
|close
|1004
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8585
|-20.00
|10704.82
|2010
|2006.07.31 13:14
|close
|1003
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8625
|-40.00
|10664.82
|2011
|2006.07.31 13:14
|buy
|1006
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|2012
|2006.07.31 13:14
|buy
|1007
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8705
|2013
|2006.07.31 13:14
|buy
|1008
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8755
|2014
|2006.07.31 13:45
|t/p
|1006
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|20.00
|10684.82
|2015
|2006.07.31 16:31
|close
|1008
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8755
|-5.00
|10679.82
|2016
|2006.07.31 16:31
|close
|1007
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8705
|-5.00
|10674.82
|2017
|2006.07.31 16:31
|sell
|1009
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|2018
|2006.07.31 16:31
|sell
|1010
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8600
|2019
|2006.07.31 16:31
|sell
|1011
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|2020
|2006.07.31 16:50
|close
|1011
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8550
|-11.00
|10663.82
|2021
|2006.07.31 16:50
|close
|1010
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8600
|-11.00
|10652.82
|2022
|2006.07.31 16:50
|close
|1009
|0.20
|1.8661
|0.0000
|1.8640
|-22.00
|10630.82
|2023
|2006.07.31 16:50
|buy
|1012
|0.20
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|2024
|2006.07.31 16:50
|buy
|1013
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8711
|2025
|2006.07.31 16:50
|buy
|1014
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8761
|2026
|2006.07.31 17:17
|t/p
|1012
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|20.00
|10650.82
|2027
|2006.08.01 00:27
|close
|1014
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8761
|10.65
|10661.47
|2028
|2006.08.01 00:27
|close
|1013
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8711
|10.65
|10672.12
|2029
|2006.08.01 00:27
|sell
|1015
|0.20
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|2030
|2006.08.01 00:27
|sell
|1016
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8622
|2031
|2006.08.01 00:27
|sell
|1017
|0.10
|1.8672
|0.0000
|1.8572
|2032
|2006.08.01 01:10
|close
|1017
|0.10
|1.8677
|0.0000
|1.8572
|-5.00
|10667.12
|2033
|2006.08.01 01:10
|close
|1016
|0.10
|1.8677
|0.0000
|1.8622
|-5.00
|10662.12
|2034
|2006.08.01 01:10
|close
|1015
|0.20
|1.8677
|0.0000
|1.8662
|-10.00
|10652.12
|2035
|2006.08.01 01:10
|buy
|1018
|0.20
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|2036
|2006.08.01 01:10
|buy
|1019
|0.10
|1.8677
|0.0000
|1.8727
|2037
|2006.08.01 01:10
|buy
|1020
|0.10
|1.8677
|0.0000
|1.8777
|2038
|2006.08.01 01:16
|close
|1020
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8777
|-3.00
|10649.12
|2039
|2006.08.01 01:16
|close
|1019
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8727
|-3.00
|10646.12
|2040
|2006.08.01 01:16
|close
|1018
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8687
|-6.00
|10640.12
|2041
|2006.08.01 01:16
|sell
|1021
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8664
|2042
|2006.08.01 01:16
|sell
|1022
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8624
|2043
|2006.08.01 01:16
|sell
|1023
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|2044
|2006.08.01 01:17
|close
|1023
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8574
|-2.00
|10638.12
|2045
|2006.08.01 01:17
|close
|1022
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8624
|-2.00
|10636.12
|2046
|2006.08.01 01:17
|close
|1021
|0.20
|1.8676
|0.0000
|1.8664
|-4.00
|10632.12
|2047
|2006.08.01 01:17
|buy
|1024
|0.20
|1.8676
|0.0000
|1.8686
|2048
|2006.08.01 01:17
|buy
|1025
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8726
|2049
|2006.08.01 01:17
|buy
|1026
|0.10
|1.8676
|0.0000
|1.8776
|2050
|2006.08.01 02:35
|close
|1026
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8776
|-8.00
|10624.12
|2051
|2006.08.01 02:35
|close
|1025
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8726
|-8.00
|10616.12
|2052
|2006.08.01 02:35
|close
|1024
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8686
|-16.00
|10600.12
|2053
|2006.08.01 02:35
|sell
|1027
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8658
|2054
|2006.08.01 02:35
|sell
|1028
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8618
|2055
|2006.08.01 02:35
|sell
|1029
|0.10
|1.8668
|0.0000
|1.8568
|2056
|2006.08.01 03:41
|t/p
|1027
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|20.00
|10620.12
|2057
|2006.08.01 09:15
|close
|1029
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8568
|16.00
|10636.12
|2058
|2006.08.01 09:15
|close
|1028
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8618
|16.00
|10652.12
|2059
|2006.08.01 09:15
|buy
|1030
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|2060
|2006.08.01 09:15
|buy
|1031
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8702
|2061
|2006.08.01 09:15
|buy
|1032
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8752
|2062
|2006.08.01 10:31
|t/p
|1030
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|20.00
|10672.12
|2063
|2006.08.01 14:35
|close
|1032
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8752
|9.00
|10681.12
|2064
|2006.08.01 14:35
|close
|1031
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8702
|9.00
|10690.12
|2065
|2006.08.01 14:35
|sell
|1033
|0.20
|1.8661
|0.0000
|1.8651
|2066
|2006.08.01 14:35
|sell
|1034
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8611
|2067
|2006.08.01 14:35
|sell
|1035
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8561
|2068
|2006.08.01 14:38
|t/p
|1033
|0.20
|1.8651
|0.0000
|1.8651
|20.00
|10710.12
|2069
|2006.08.01 15:45
|close
|1035
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8561
|-10.00
|10700.12
|2070
|2006.08.01 15:45
|close
|1034
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8611
|-10.00
|10690.12
|2071
|2006.08.01 15:45
|buy
|1036
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8681
|2072
|2006.08.01 15:45
|buy
|1037
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8721
|2073
|2006.08.01 15:45
|buy
|1038
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8771
|2074
|2006.08.01 15:47
|t/p
|1036
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8681
|20.00
|10710.12
|2075
|2006.08.01 16:30
|close
|1038
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8771
|-19.00
|10691.12
|2076
|2006.08.01 16:30
|close
|1037
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8721
|-19.00
|10672.12
|2077
|2006.08.01 16:30
|sell
|1039
|0.20
|1.8652
|0.0000
|1.8642
|2078
|2006.08.01 16:30
|sell
|1040
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8602
|2079
|2006.08.01 16:30
|sell
|1041
|0.10
|1.8652
|0.0000
|1.8552
|2080
|2006.08.01 16:39
|close
|1041
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8552
|-11.00
|10661.12
|2081
|2006.08.01 16:39
|close
|1040
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8602
|-11.00
|10650.12
|2082
|2006.08.01 16:39
|close
|1039
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8642
|-22.00
|10628.12
|2083
|2006.08.01 16:39
|buy
|1042
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8673
|2084
|2006.08.01 16:39
|buy
|1043
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8713
|2085
|2006.08.01 16:39
|buy
|1044
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8763
|2086
|2006.08.01 17:00
|t/p
|1042
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8673
|20.00
|10648.12
|2087
|2006.08.01 18:07
|t/p
|1043
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8713
|50.00
|10698.12
|2088
|2006.08.01 23:18
|t/p
|1044
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|100.00
|10798.12
|2089
|2006.08.02 01:01
|sell
|1045
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|2090
|2006.08.02 01:01
|sell
|1046
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8705
|2091
|2006.08.02 01:01
|sell
|1047
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8655
|2092
|2006.08.02 01:15
|close
|1047
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8655
|-3.00
|10795.12
|2093
|2006.08.02 01:15
|close
|1046
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8705
|-3.00
|10792.12
|2094
|2006.08.02 01:15
|close
|1045
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8745
|-6.00
|10786.12
|2095
|2006.08.02 01:15
|buy
|1048
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|2096
|2006.08.02 01:15
|buy
|1049
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8808
|2097
|2006.08.02 01:15
|buy
|1050
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8858
|2098
|2006.08.02 01:54
|t/p
|1048
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|20.00
|10806.12
|2099
|2006.08.02 06:25
|close
|1050
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8858
|7.00
|10813.12
|2100
|2006.08.02 06:25
|close
|1049
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8808
|7.00
|10820.12
|2101
|2006.08.02 06:25
|sell
|1051
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8755
|2102
|2006.08.02 06:25
|sell
|1052
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8715
|2103
|2006.08.02 06:25
|sell
|1053
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8665
|2104
|2006.08.02 08:39
|t/p
|1051
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|20.00
|10840.12
|2105
|2006.08.02 13:45
|close
|1053
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8665
|10.00
|10850.12
|2106
|2006.08.02 13:45
|close
|1052
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8715
|10.00
|10860.12
|2107
|2006.08.02 13:45
|buy
|1054
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8765
|2108
|2006.08.02 13:45
|buy
|1055
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8805
|2109
|2006.08.02 13:45
|buy
|1056
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8855
|2110
|2006.08.02 14:15
|t/p
|1054
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|20.00
|10880.12
|2111
|2006.08.02 14:40
|close
|1056
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8855
|-6.00
|10874.12
|2112
|2006.08.02 14:40
|close
|1055
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8805
|-6.00
|10868.12
|2113
|2006.08.02 14:40
|sell
|1057
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|2114
|2006.08.02 14:40
|sell
|1058
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8699
|2115
|2006.08.02 14:40
|sell
|1059
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8649
|2116
|2006.08.02 14:59
|close
|1059
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8649
|-16.00
|10852.12
|2117
|2006.08.02 14:59
|close
|1058
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8699
|-16.00
|10836.12
|2118
|2006.08.02 14:59
|close
|1057
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8739
|-32.00
|10804.12
|2119
|2006.08.02 14:59
|buy
|1060
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2120
|2006.08.02 14:59
|buy
|1061
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8815
|2121
|2006.08.02 14:59
|buy
|1062
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8865
|2122
|2006.08.02 15:20
|t/p
|1060
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|20.00
|10824.12
|2123
|2006.08.02 17:20
|close
|1062
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8865
|-20.00
|10804.12
|2124
|2006.08.02 17:20
|close
|1061
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8815
|-20.00
|10784.12
|2125
|2006.08.02 17:20
|sell
|1063
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|2126
|2006.08.02 17:20
|sell
|1064
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8695
|2127
|2006.08.02 17:20
|sell
|1065
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8645
|2128
|2006.08.02 17:26
|close
|1065
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8645
|-23.00
|10761.12
|2129
|2006.08.02 17:26
|close
|1064
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8695
|-23.00
|10738.12
|2130
|2006.08.02 17:26
|close
|1063
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8735
|-46.00
|10692.12
|2131
|2006.08.02 17:26
|buy
|1066
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2132
|2006.08.02 17:26
|buy
|1067
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8818
|2133
|2006.08.02 17:26
|buy
|1068
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8868
|2134
|2006.08.02 17:39
|t/p
|1066
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|20.00
|10712.12
|2135
|2006.08.02 21:50
|close
|1068
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8868
|-8.00
|10704.12
|2136
|2006.08.02 21:50
|close
|1067
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8818
|-8.00
|10696.12
|2137
|2006.08.02 21:50
|sell
|1069
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8750
|2138
|2006.08.02 21:50
|sell
|1070
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8710
|2139
|2006.08.02 21:50
|sell
|1071
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8660
|2140
|2006.08.03 00:00
|close
|1071
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8660
|-10.36
|10685.76
|2141
|2006.08.03 00:00
|close
|1070
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8710
|-10.36
|10675.41
|2142
|2006.08.03 00:00
|close
|1069
|0.20
|1.8771
|0.0000
|1.8750
|-20.71
|10654.70
|2143
|2006.08.03 00:00
|buy
|1072
|0.20
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2144
|2006.08.03 00:00
|buy
|1073
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8821
|2145
|2006.08.03 00:00
|buy
|1074
|0.10
|1.8771
|0.0000
|1.8871
|2146
|2006.08.03 01:13
|t/p
|1072
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|20.00
|10674.70
|2147
|2006.08.03 02:14
|close
|1074
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8871
|-5.00
|10669.70
|2148
|2006.08.03 02:14
|close
|1073
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8821
|-5.00
|10664.70
|2149
|2006.08.03 02:14
|sell
|1075
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|2150
|2006.08.03 02:14
|sell
|1076
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8716
|2151
|2006.08.03 02:14
|sell
|1077
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8666
|2152
|2006.08.03 02:23
|t/p
|1075
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|10684.70
|2153
|2006.08.03 04:20
|close
|1077
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8666
|-3.00
|10681.70
|2154
|2006.08.03 04:20
|close
|1076
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8716
|-3.00
|10678.70
|2155
|2006.08.03 04:20
|buy
|1078
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8779
|2156
|2006.08.03 04:20
|buy
|1079
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8819
|2157
|2006.08.03 04:20
|buy
|1080
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8869
|2158
|2006.08.03 06:10
|close
|1080
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8869
|-8.00
|10670.70
|2159
|2006.08.03 06:10
|close
|1079
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8819
|-8.00
|10662.70
|2160
|2006.08.03 06:10
|close
|1078
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8779
|-16.00
|10646.70
|2161
|2006.08.03 06:10
|sell
|1081
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|2162
|2006.08.03 06:10
|sell
|1082
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8711
|2163
|2006.08.03 06:10
|sell
|1083
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|2164
|2006.08.03 06:25
|t/p
|1081
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|10666.70
|2165
|2006.08.03 08:40
|close
|1083
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8661
|-2.00
|10664.70
|2166
|2006.08.03 08:40
|close
|1082
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8711
|-2.00
|10662.70
|2167
|2006.08.03 08:40
|buy
|1084
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|2168
|2006.08.03 08:40
|buy
|1085
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8813
|2169
|2006.08.03 08:40
|buy
|1086
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8863
|2170
|2006.08.03 08:54
|close
|1086
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8863
|-8.00
|10654.70
|2171
|2006.08.03 08:54
|close
|1085
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8813
|-8.00
|10646.70
|2172
|2006.08.03 08:54
|close
|1084
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8773
|-16.00
|10630.70
|2173
|2006.08.03 08:54
|sell
|1087
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|2174
|2006.08.03 08:54
|sell
|1088
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8705
|2175
|2006.08.03 08:54
|sell
|1089
|0.10
|1.8755
|0.0000
|1.8655
|2176
|2006.08.03 08:58
|close
|1089
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8655
|-3.00
|10627.70
|2177
|2006.08.03 08:58
|close
|1088
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8705
|-3.00
|10624.70
|2178
|2006.08.03 08:58
|close
|1087
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8745
|-6.00
|10618.70
|2179
|2006.08.03 08:58
|buy
|1090
|0.20
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|2180
|2006.08.03 08:58
|buy
|1091
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8808
|2181
|2006.08.03 08:58
|buy
|1092
|0.10
|1.8758
|0.0000
|1.8858
|2182
|2006.08.03 09:01
|close
|1092
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8858
|-4.00
|10614.70
|2183
|2006.08.03 09:01
|close
|1091
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8808
|-4.00
|10610.70
|2184
|2006.08.03 09:01
|close
|1090
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8768
|-8.00
|10602.70
|2185
|2006.08.03 09:01
|sell
|1093
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8744
|2186
|2006.08.03 09:01
|sell
|1094
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8704
|2187
|2006.08.03 09:01
|sell
|1095
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8654
|2188
|2006.08.03 09:50
|t/p
|1093
|0.20
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|20.00
|10622.70
|2189
|2006.08.03 11:52
|t/p
|1094
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|50.00
|10672.70
|2190
|2006.08.03 13:00
|close
|1095
|0.10
|1.8799
|0.0000
|1.8654
|-45.00
|10627.70
|2191
|2006.08.03 13:00
|buy
|1096
|0.20
|1.8799
|0.0000
|1.8809
|2192
|2006.08.03 13:00
|buy
|1097
|0.10
|1.8799
|0.0000
|1.8849
|2193
|2006.08.03 13:00
|buy
|1098
|0.10
|1.8799
|0.0000
|1.8899
|2194
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1096
|0.20
|1.8809
|0.0000
|1.8809
|20.00
|10647.70
|2195
|2006.08.03 13:06
|t/p
|1097
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|50.00
|10697.70
|2196
|2006.08.03 14:37
|t/p
|1098
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8899
|100.00
|10797.70
|2197
|2006.08.03 17:25
|sell
|1099
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8852
|2198
|2006.08.03 17:25
|sell
|1100
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8812
|2199
|2006.08.03 17:25
|sell
|1101
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8762
|2200
|2006.08.03 17:54
|t/p
|1099
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8852
|20.00
|10817.70
|2201
|2006.08.03 19:10
|close
|1101
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8762
|-12.00
|10805.70
|2202
|2006.08.03 19:10
|close
|1100
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8812
|-12.00
|10793.70
|2203
|2006.08.03 19:10
|buy
|1102
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|2204
|2006.08.03 19:10
|buy
|1103
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8924
|2205
|2006.08.03 19:10
|buy
|1104
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8974
|2206
|2006.08.03 19:31
|close
|1104
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8974
|-8.00
|10785.70
|2207
|2006.08.03 19:31
|close
|1103
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8924
|-8.00
|10777.70
|2208
|2006.08.03 19:31
|close
|1102
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8884
|-16.00
|10761.70
|2209
|2006.08.03 19:31
|sell
|1105
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2210
|2006.08.03 19:31
|sell
|1106
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|2211
|2006.08.03 19:31
|sell
|1107
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|2212
|2006.08.03 19:52
|close
|1107
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8766
|-11.00
|10750.70
|2213
|2006.08.03 19:52
|close
|1106
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8816
|-11.00
|10739.70
|2214
|2006.08.03 19:52
|close
|1105
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8856
|-22.00
|10717.70
|2215
|2006.08.03 19:52
|buy
|1108
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|2216
|2006.08.03 19:52
|buy
|1109
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8927
|2217
|2006.08.03 19:52
|buy
|1110
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8977
|2218
|2006.08.03 20:25
|t/p
|1108
|0.20
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|20.00
|10737.70
|2219
|2006.08.03 22:25
|close
|1110
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8977
|-4.00
|10733.70
|2220
|2006.08.03 22:25
|close
|1109
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8927
|-4.00
|10729.70
|2221
|2006.08.03 22:25
|sell
|1111
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|2222
|2006.08.03 22:25
|sell
|1112
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8823
|2223
|2006.08.03 22:25
|sell
|1113
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|2224
|2006.08.04 01:19
|t/p
|1111
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|20.43
|10750.13
|2225
|2006.08.04 03:06
|close
|1113
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8773
|-1.78
|10748.34
|2226
|2006.08.04 03:06
|close
|1112
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8823
|-1.78
|10746.56
|2227
|2006.08.04 03:06
|buy
|1114
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|2228
|2006.08.04 03:06
|buy
|1115
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8925
|2229
|2006.08.04 03:06
|buy
|1116
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|2230
|2006.08.04 04:40
|close
|1116
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8975
|-12.00
|10734.56
|2231
|2006.08.04 04:40
|close
|1115
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8925
|-12.00
|10722.56
|2232
|2006.08.04 04:40
|close
|1114
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8885
|-24.00
|10698.56
|2233
|2006.08.04 04:40
|sell
|1117
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8853
|2234
|2006.08.04 04:40
|sell
|1118
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8813
|2235
|2006.08.04 04:40
|sell
|1119
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8763
|2236
|2006.08.04 06:32
|t/p
|1117
|0.20
|1.8853
|0.0000
|1.8853
|20.00
|10718.56
|2237
|2006.08.04 08:00
|close
|1119
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8763
|-12.00
|10706.56
|2238
|2006.08.04 08:00
|close
|1118
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8813
|-12.00
|10694.56
|2239
|2006.08.04 08:00
|buy
|1120
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|2240
|2006.08.04 08:00
|buy
|1121
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8925
|2241
|2006.08.04 08:00
|buy
|1122
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|2242
|2006.08.04 08:20
|close
|1122
|0.10
|1.8859
|0.0000
|1.8975
|-16.00
|10678.56
|2243
|2006.08.04 08:20
|close
|1121
|0.10
|1.8859
|0.0000
|1.8925
|-16.00
|10662.56
|2244
|2006.08.04 08:20
|close
|1120
|0.20
|1.8859
|0.0000
|1.8885
|-32.00
|10630.56
|2245
|2006.08.04 08:20
|sell
|1123
|0.20
|1.8859
|0.0000
|1.8849
|2246
|2006.08.04 08:20
|sell
|1124
|0.10
|1.8859
|0.0000
|1.8809
|2247
|2006.08.04 08:20
|sell
|1125
|0.10
|1.8859
|0.0000
|1.8759
|2248
|2006.08.07 01:40
|close
|1125
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.8759
|-222.79
|10407.77
|2249
|2006.08.07 01:40
|close
|1124
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.8809
|-222.79
|10184.99
|2250
|2006.08.07 01:40
|close
|1123
|0.20
|1.9082
|0.0000
|1.8849
|-445.57
|9739.42
|2251
|2006.08.07 01:40
|buy
|1126
|0.20
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|2252
|2006.08.07 01:40
|buy
|1127
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9132
|2253
|2006.08.07 01:40
|buy
|1128
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9182
|2254
|2006.08.07 02:06
|close
|1128
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9182
|-15.00
|9724.42
|2255
|2006.08.07 02:06
|close
|1127
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9132
|-15.00
|9709.42
|2256
|2006.08.07 02:06
|close
|1126
|0.20
|1.9067
|0.0000
|1.9092
|-30.00
|9679.42
|2257
|2006.08.07 02:06
|sell
|1129
|0.20
|1.9067
|0.0000
|1.9057
|2258
|2006.08.07 02:06
|sell
|1130
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9017
|2259
|2006.08.07 02:06
|sell
|1131
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.8967
|2260
|2006.08.07 04:17
|close
|1131
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.8967
|-8.00
|9671.42
|2261
|2006.08.07 04:17
|close
|1130
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9017
|-8.00
|9663.42
|2262
|2006.08.07 04:17
|close
|1129
|0.20
|1.9075
|0.0000
|1.9057
|-16.00
|9647.42
|2263
|2006.08.07 04:17
|buy
|1132
|0.20
|1.9075
|0.0000
|1.9085
|2264
|2006.08.07 04:17
|buy
|1133
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9125
|2265
|2006.08.07 04:17
|buy
|1134
|0.10
|1.9075
|0.0000
|1.9175
|2266
|2006.08.07 04:29
|close
|1134
|0.10
|1.9071
|0.0000
|1.9175
|-4.00
|9643.42
|2267
|2006.08.07 04:29
|close
|1133
|0.10
|1.9071
|0.0000
|1.9125
|-4.00
|9639.42
|2268
|2006.08.07 04:29
|close
|1132
|0.20
|1.9071
|0.0000
|1.9085
|-8.00
|9631.42
|2269
|2006.08.07 04:29
|sell
|1135
|0.20
|1.9071
|0.0000
|1.9061
|2270
|2006.08.07 04:29
|sell
|1136
|0.10
|1.9071
|0.0000
|1.9021
|2271
|2006.08.07 04:29
|sell
|1137
|0.10
|1.9071
|0.0000
|1.8971
|2272
|2006.08.07 05:59
|t/p
|1135
|0.20
|1.9061
|0.0000
|1.9061
|20.00
|9651.42
|2273
|2006.08.07 08:18
|close
|1137
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.8971
|-2.00
|9649.42
|2274
|2006.08.07 08:18
|close
|1136
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9021
|-2.00
|9647.42
|2275
|2006.08.07 08:18
|buy
|1138
|0.20
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2276
|2006.08.07 08:18
|buy
|1139
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9123
|2277
|2006.08.07 08:18
|buy
|1140
|0.10
|1.9073
|0.0000
|1.9173
|2278
|2006.08.07 08:55
|close
|1140
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9173
|-15.00
|9632.42
|2279
|2006.08.07 08:55
|close
|1139
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9123
|-15.00
|9617.42
|2280
|2006.08.07 08:55
|close
|1138
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9083
|-30.00
|9587.42
|2281
|2006.08.07 08:55
|sell
|1141
|0.20
|1.9058
|0.0000
|1.9048
|2282
|2006.08.07 08:55
|sell
|1142
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.9008
|2283
|2006.08.07 08:55
|sell
|1143
|0.10
|1.9058
|0.0000
|1.8958
|2284
|2006.08.07 09:00
|t/p
|1141
|0.20
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|20.00
|9607.42
|2285
|2006.08.07 09:45
|close
|1143
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.8958
|-20.00
|9587.42
|2286
|2006.08.07 09:45
|close
|1142
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9008
|-20.00
|9567.42
|2287
|2006.08.07 09:45
|buy
|1144
|0.20
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|2288
|2006.08.07 09:45
|buy
|1145
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9128
|2289
|2006.08.07 09:45
|buy
|1146
|0.10
|1.9078
|0.0000
|1.9178
|2290
|2006.08.07 11:45
|close
|1146
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9178
|-24.00
|9543.42
|2291
|2006.08.07 11:45
|close
|1145
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9128
|-24.00
|9519.42
|2292
|2006.08.07 11:45
|close
|1144
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9088
|-48.00
|9471.42
|2293
|2006.08.07 11:45
|sell
|1147
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2294
|2006.08.07 11:45
|sell
|1148
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.9004
|2295
|2006.08.07 11:45
|sell
|1149
|0.10
|1.9054
|0.0000
|1.8954
|2296
|2006.08.07 12:25
|close
|1149
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.8954
|-20.00
|9451.42
|2297
|2006.08.07 12:25
|close
|1148
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9004
|-20.00
|9431.42
|2298
|2006.08.07 12:25
|close
|1147
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9044
|-40.00
|9391.42
|2299
|2006.08.07 12:25
|buy
|1150
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2300
|2006.08.07 12:25
|buy
|1151
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9124
|2301
|2006.08.07 12:25
|buy
|1152
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9174
|2302
|2006.08.07 12:29
|t/p
|1150
|0.20
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|20.00
|9411.42
|2303
|2006.08.07 18:35
|close
|1152
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9174
|8.00
|9419.42
|2304
|2006.08.07 18:35
|close
|1151
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9124
|8.00
|9427.42
|2305
|2006.08.07 18:35
|sell
|1153
|0.20
|1.9082
|0.0000
|1.9072
|2306
|2006.08.07 18:35
|sell
|1154
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.9032
|2307
|2006.08.07 18:35
|sell
|1155
|0.10
|1.9082
|0.0000
|1.8982
|2308
|2006.08.07 19:16
|t/p
|1153
|0.20
|1.9072
|0.0000
|1.9072
|20.00
|9447.42
|2309
|2006.08.07 22:10
|close
|1155
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.8982
|15.00
|9462.42
|2310
|2006.08.07 22:10
|close
|1154
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9032
|15.00
|9477.42
|2311
|2006.08.07 22:10
|buy
|1156
|0.20
|1.9067
|0.0000
|1.9077
|2312
|2006.08.07 22:10
|buy
|1157
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9117
|2313
|2006.08.07 22:10
|buy
|1158
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9167
|2314
|2006.08.07 23:20
|close
|1158
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9167
|-5.00
|9472.42
|2315
|2006.08.07 23:20
|close
|1157
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9117
|-5.00
|9467.42
|2316
|2006.08.07 23:20
|close
|1156
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9077
|-10.00
|9457.42
|2317
|2006.08.07 23:20
|sell
|1159
|0.20
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2318
|2006.08.07 23:20
|sell
|1160
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.9012
|2319
|2006.08.07 23:20
|sell
|1161
|0.10
|1.9062
|0.0000
|1.8962
|2320
|2006.08.07 23:57
|t/p
|1159
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|20.00
|9477.42
|2321
|2006.08.08 02:55
|close
|1161
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8962
|3.21
|9480.63
|2322
|2006.08.08 02:55
|close
|1160
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9012
|3.21
|9483.85
|2323
|2006.08.08 02:55
|buy
|1162
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|2324
|2006.08.08 02:55
|buy
|1163
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9109
|2325
|2006.08.08 02:55
|buy
|1164
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9159
|2326
|2006.08.08 03:55
|close
|1164
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9159
|-16.00
|9467.85
|2327
|2006.08.08 03:55
|close
|1163
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9109
|-16.00
|9451.85
|2328
|2006.08.08 03:55
|close
|1162
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9069
|-32.00
|9419.85
|2329
|2006.08.08 03:55
|sell
|1165
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|2330
|2006.08.08 03:55
|sell
|1166
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8993
|2331
|2006.08.08 03:55
|sell
|1167
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8943
|2332
|2006.08.08 06:15
|close
|1167
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8943
|-1.00
|9418.85
|2333
|2006.08.08 06:15
|close
|1166
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.8993
|-1.00
|9417.85
|2334
|2006.08.08 06:15
|close
|1165
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9033
|-2.00
|9415.85
|2335
|2006.08.08 06:15
|buy
|1168
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2336
|2006.08.08 06:15
|buy
|1169
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9094
|2337
|2006.08.08 06:15
|buy
|1170
|0.10
|1.9044
|0.0000
|1.9144
|2338
|2006.08.08 07:02
|t/p
|1168
|0.20
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|20.00
|9435.85
|2339
|2006.08.08 14:35
|close
|1170
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9144
|3.00
|9438.85
|2340
|2006.08.08 14:35
|close
|1169
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9094
|3.00
|9441.85
|2341
|2006.08.08 14:35
|sell
|1171
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9037
|2342
|2006.08.08 14:35
|sell
|1172
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8997
|2343
|2006.08.08 14:35
|sell
|1173
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|2344
|2006.08.08 15:15
|close
|1173
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.8947
|-14.00
|9427.85
|2345
|2006.08.08 15:15
|close
|1172
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.8997
|-14.00
|9413.85
|2346
|2006.08.08 15:15
|close
|1171
|0.20
|1.9061
|0.0000
|1.9037
|-28.00
|9385.85
|2347
|2006.08.08 15:15
|buy
|1174
|0.20
|1.9061
|0.0000
|1.9071
|2348
|2006.08.08 15:15
|buy
|1175
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9111
|2349
|2006.08.08 15:15
|buy
|1176
|0.10
|1.9061
|0.0000
|1.9161
|2350
|2006.08.08 15:59
|t/p
|1174
|0.20
|1.9071
|0.0000
|1.9071
|20.00
|9405.85
|2351
|2006.08.08 19:00
|close
|1176
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.9161
|2.00
|9407.85
|2352
|2006.08.08 19:00
|close
|1175
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.9111
|2.00
|9409.85
|2353
|2006.08.08 19:00
|sell
|1177
|0.20
|1.9063
|0.0000
|1.9053
|2354
|2006.08.08 19:00
|sell
|1178
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.9013
|2355
|2006.08.08 19:00
|sell
|1179
|0.10
|1.9063
|0.0000
|1.8963
|2356
|2006.08.08 20:00
|close
|1179
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.8963
|-6.00
|9403.85
|2357
|2006.08.08 20:00
|close
|1178
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9013
|-6.00
|9397.85
|2358
|2006.08.08 20:00
|close
|1177
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9053
|-12.00
|9385.85
|2359
|2006.08.08 20:00
|buy
|1180
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|2360
|2006.08.08 20:00
|buy
|1181
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9119
|2361
|2006.08.08 20:00
|buy
|1182
|0.10
|1.9069
|0.0000
|1.9169
|2362
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1180
|0.20
|1.9079
|0.0000
|1.9079
|20.00
|9405.85
|2363
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1181
|0.10
|1.9119
|0.0000
|1.9119
|50.00
|9455.85
|2364
|2006.08.08 23:15
|close
|1182
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9169
|5.00
|9460.85
|2365
|2006.08.08 23:15
|sell
|1183
|0.20
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2366
|2006.08.08 23:15
|sell
|1184
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.9024
|2367
|2006.08.08 23:15
|sell
|1185
|0.10
|1.9074
|0.0000
|1.8974
|2368
|2006.08.08 23:52
|t/p
|1183
|0.20
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|20.00
|9480.85
|2369
|2006.08.09 00:47
|t/p
|1184
|0.10
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|50.22
|9531.06
|2370
|2006.08.09 02:29
|t/p
|1185
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|100.22
|9631.28
|2371
|2006.08.09 05:20
|buy
|1186
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|2372
|2006.08.09 05:20
|buy
|1187
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9047
|2373
|2006.08.09 05:20
|buy
|1188
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9097
|2374
|2006.08.09 05:49
|t/p
|1186
|0.20
|1.9007
|0.0000
|1.9007
|20.00
|9651.28
|2375
|2006.08.09 08:40
|t/p
|1187
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9047
|50.00
|9701.28
|2376
|2006.08.09 10:19
|t/p
|1188
|0.10
|1.9097
|0.0000
|1.9097
|100.00
|9801.28
|2377
|2006.08.09 11:55
|sell
|1189
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9041
|2378
|2006.08.09 11:55
|sell
|1190
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9001
|2379
|2006.08.09 11:55
|sell
|1191
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|2380
|2006.08.09 12:43
|close
|1191
|0.10
|1.9083
|0.0000
|1.8951
|-32.00
|9769.28
|2381
|2006.08.09 12:43
|close
|1190
|0.10
|1.9083
|0.0000
|1.9001
|-32.00
|9737.28
|2382
|2006.08.09 12:43
|close
|1189
|0.20
|1.9083
|0.0000
|1.9041
|-64.00
|9673.28
|2383
|2006.08.09 12:43
|buy
|1192
|0.20
|1.9083
|0.0000
|1.9093
|2384
|2006.08.09 12:43
|buy
|1193
|0.10
|1.9083
|0.0000
|1.9133
|2385
|2006.08.09 12:43
|buy
|1194
|0.10
|1.9083
|0.0000
|1.9183
|2386
|2006.08.09 12:44
|t/p
|1192
|0.20
|1.9093
|0.0000
|1.9093
|20.00
|9693.28
|2387
|2006.08.09 19:20
|close
|1194
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9183
|-4.00
|9689.28
|2388
|2006.08.09 19:20
|close
|1193
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9133
|-4.00
|9685.28
|2389
|2006.08.09 19:20
|sell
|1195
|0.20
|1.9079
|0.0000
|1.9069
|2390
|2006.08.09 19:20
|sell
|1196
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.9029
|2391
|2006.08.09 19:20
|sell
|1197
|0.10
|1.9079
|0.0000
|1.8979
|2392
|2006.08.09 19:37
|t/p
|1195
|0.20
|1.9069
|0.0000
|1.9069
|20.00
|9705.28
|2393
|2006.08.10 01:01
|close
|1197
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8979
|20.65
|9725.92
|2394
|2006.08.10 01:01
|close
|1196
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9029
|20.65
|9746.57
|2395
|2006.08.10 01:01
|buy
|1198
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|2396
|2006.08.10 01:01
|buy
|1199
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9109
|2397
|2006.08.10 01:01
|buy
|1200
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9159
|2398
|2006.08.10 02:30
|close
|1200
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9159
|-13.00
|9733.57
|2399
|2006.08.10 02:30
|close
|1199
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9109
|-13.00
|9720.57
|2400
|2006.08.10 02:30
|close
|1198
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9069
|-26.00
|9694.57
|2401
|2006.08.10 02:30
|sell
|1201
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|2402
|2006.08.10 02:30
|sell
|1202
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8996
|2403
|2006.08.10 02:30
|sell
|1203
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8946
|2404
|2006.08.10 03:23
|close
|1203
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8946
|-9.00
|9685.57
|2405
|2006.08.10 03:23
|close
|1202
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8996
|-9.00
|9676.57
|2406
|2006.08.10 03:23
|close
|1201
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9036
|-18.00
|9658.57
|2407
|2006.08.10 03:23
|buy
|1204
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|2408
|2006.08.10 03:23
|buy
|1205
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|2409
|2006.08.10 03:23
|buy
|1206
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|2410
|2006.08.10 03:30
|t/p
|1204
|0.20
|1.9065
|0.0000
|1.9065
|20.00
|9678.57
|2411
|2006.08.10 07:23
|close
|1206
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9155
|-4.00
|9674.57
|2412
|2006.08.10 07:23
|close
|1205
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9105
|-4.00
|9670.57
|2413
|2006.08.10 07:23
|sell
|1207
|0.20
|1.9051
|0.0000
|1.9041
|2414
|2006.08.10 07:23
|sell
|1208
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.9001
|2415
|2006.08.10 07:23
|sell
|1209
|0.10
|1.9051
|0.0000
|1.8951
|2416
|2006.08.10 07:34
|t/p
|1207
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9041
|20.00
|9690.57
|2417
|2006.08.10 08:21
|close
|1209
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.8951
|-29.00
|9661.57
|2418
|2006.08.10 08:21
|close
|1208
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9001
|-29.00
|9632.57
|2419
|2006.08.10 08:21
|buy
|1210
|0.20
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2420
|2006.08.10 08:21
|buy
|1211
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9130
|2421
|2006.08.10 08:21
|buy
|1212
|0.10
|1.9080
|0.0000
|1.9180
|2422
|2006.08.10 09:41
|close
|1212
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9180
|-52.00
|9580.57
|2423
|2006.08.10 09:41
|close
|1211
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9130
|-52.00
|9528.57
|2424
|2006.08.10 09:41
|close
|1210
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9090
|-104.00
|9424.57
|2425
|2006.08.10 09:41
|sell
|1213
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2426
|2006.08.10 09:41
|sell
|1214
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8978
|2427
|2006.08.10 09:41
|sell
|1215
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8928
|2428
|2006.08.10 09:42
|t/p
|1213
|0.20
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|20.00
|9444.57
|2429
|2006.08.10 11:38
|close
|1215
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8928
|-10.00
|9434.57
|2430
|2006.08.10 11:38
|close
|1214
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8978
|-10.00
|9424.57
|2431
|2006.08.10 11:38
|buy
|1216
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2432
|2006.08.10 11:38
|buy
|1217
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9088
|2433
|2006.08.10 11:38
|buy
|1218
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9138
|2434
|2006.08.10 12:05
|close
|1218
|0.10
|1.9013
|0.0000
|1.9138
|-25.00
|9399.57
|2435
|2006.08.10 12:05
|close
|1217
|0.10
|1.9013
|0.0000
|1.9088
|-25.00
|9374.57
|2436
|2006.08.10 12:05
|close
|1216
|0.20
|1.9013
|0.0000
|1.9048
|-50.00
|9324.57
|2437
|2006.08.10 12:05
|sell
|1219
|0.20
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2438
|2006.08.10 12:05
|sell
|1220
|0.10
|1.9013
|0.0000
|1.8963
|2439
|2006.08.10 12:05
|sell
|1221
|0.10
|1.9013
|0.0000
|1.8913
|2440
|2006.08.10 13:40
|close
|1221
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8913
|-21.00
|9303.57
|2441
|2006.08.10 13:40
|close
|1220
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8963
|-21.00
|9282.57
|2442
|2006.08.10 13:40
|close
|1219
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9003
|-42.00
|9240.57
|2443
|2006.08.10 13:40
|buy
|1222
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|2444
|2006.08.10 13:40
|buy
|1223
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9084
|2445
|2006.08.10 13:40
|buy
|1224
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9134
|2446
|2006.08.10 14:25
|t/p
|1222
|0.20
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|20.00
|9260.57
|2447
|2006.08.10 14:40
|close
|1224
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.9134
|-31.00
|9229.57
|2448
|2006.08.10 14:40
|close
|1223
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.9084
|-31.00
|9198.57
|2449
|2006.08.10 14:40
|sell
|1225
|0.20
|1.9003
|0.0000
|1.8993
|2450
|2006.08.10 14:40
|sell
|1226
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.8953
|2451
|2006.08.10 14:40
|sell
|1227
|0.10
|1.9003
|0.0000
|1.8903
|2452
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1225
|0.20
|1.8993
|0.0000
|1.8993
|20.00
|9218.57
|2453
|2006.08.10 16:24
|t/p
|1226
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.8953
|50.00
|9268.57
|2454
|2006.08.10 17:10
|t/p
|1227
|0.10
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|100.00
|9368.57
|2455
|2006.08.10 20:11
|buy
|1228
|0.20
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2456
|2006.08.10 20:11
|buy
|1229
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.8964
|2457
|2006.08.10 20:11
|buy
|1230
|0.10
|1.8914
|0.0000
|1.9014
|2458
|2006.08.10 20:36
|t/p
|1228
|0.20
|1.8924
|0.0000
|1.8924
|20.00
|9388.57
|2459
|2006.08.11 03:27
|close
|1230
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.9014
|17.65
|9406.22
|2460
|2006.08.11 03:27
|close
|1229
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8964
|17.65
|9423.87
|2461
|2006.08.11 03:27
|sell
|1231
|0.20
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|2462
|2006.08.11 03:27
|sell
|1232
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8882
|2463
|2006.08.11 03:27
|sell
|1233
|0.10
|1.8932
|0.0000
|1.8832
|2464
|2006.08.11 07:00
|close
|1233
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8832
|-9.00
|9414.87
|2465
|2006.08.11 07:00
|close
|1232
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8882
|-9.00
|9405.87
|2466
|2006.08.11 07:00
|close
|1231
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8922
|-18.00
|9387.87
|2467
|2006.08.11 07:00
|buy
|1234
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|2468
|2006.08.11 07:00
|buy
|1235
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8991
|2469
|2006.08.11 07:00
|buy
|1236
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9041
|2470
|2006.08.11 07:02
|t/p
|1234
|0.20
|1.8951
|0.0000
|1.8951
|20.00
|9407.87
|2471
|2006.08.11 08:15
|close
|1236
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9041
|-10.00
|9397.87
|2472
|2006.08.11 08:15
|close
|1235
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8991
|-10.00
|9387.87
|2473
|2006.08.11 08:15
|sell
|1237
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|2474
|2006.08.11 08:15
|sell
|1238
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8881
|2475
|2006.08.11 08:15
|sell
|1239
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8831
|2476
|2006.08.11 08:18
|t/p
|1237
|0.20
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|20.00
|9407.87
|2477
|2006.08.11 09:40
|close
|1239
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8831
|-7.00
|9400.87
|2478
|2006.08.11 09:40
|close
|1238
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8881
|-7.00
|9393.87
|2479
|2006.08.11 09:40
|buy
|1240
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|2480
|2006.08.11 09:40
|buy
|1241
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8988
|2481
|2006.08.11 09:40
|buy
|1242
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|2482
|2006.08.11 09:52
|t/p
|1240
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|20.00
|9413.87
|2483
|2006.08.11 11:05
|t/p
|1241
|0.10
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|50.00
|9463.87
|2484
|2006.08.11 13:05
|close
|1242
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.9038
|12.00
|9475.87
|2485
|2006.08.11 13:05
|sell
|1243
|0.20
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|2486
|2006.08.11 13:05
|sell
|1244
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8900
|2487
|2006.08.11 13:05
|sell
|1245
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8850
|2488
|2006.08.11 13:19
|t/p
|1243
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8940
|20.00
|9495.87
|2489
|2006.08.11 14:31
|t/p
|1244
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8900
|50.00
|9545.87
|2490
|2006.08.11 16:00
|close
|1245
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8850
|2.00
|9547.87
|2491
|2006.08.11 16:00
|buy
|1246
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|2492
|2006.08.11 16:00
|buy
|1247
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8998
|2493
|2006.08.11 16:00
|buy
|1248
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9048
|2494
|2006.08.11 16:17
|t/p
|1246
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|9567.87
|2495
|2006.08.11 18:10
|close
|1248
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9048
|-10.00
|9557.87
|2496
|2006.08.11 18:10
|close
|1247
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8998
|-10.00
|9547.87
|2497
|2006.08.11 18:10
|sell
|1249
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|2498
|2006.08.11 18:10
|sell
|1250
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8888
|2499
|2006.08.11 18:10
|sell
|1251
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8838
|2500
|2006.08.11 18:28
|t/p
|1249
|0.20
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|20.00
|9567.87
|2501
|2006.08.11 22:25
|close
|1251
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8838
|27.00
|9594.87
|2502
|2006.08.11 22:25
|close
|1250
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8888
|27.00
|9621.87
|2503
|2006.08.11 22:25
|buy
|1252
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2504
|2006.08.11 22:25
|buy
|1253
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8961
|2505
|2006.08.11 22:25
|buy
|1254
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.9011
|2506
|2006.08.11 22:59
|close
|1254
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.9011
|-11.00
|9610.87
|2507
|2006.08.11 22:59
|close
|1253
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8961
|-11.00
|9599.87
|2508
|2006.08.11 22:59
|close
|1252
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8921
|-22.00
|9577.87
|2509
|2006.08.11 22:59
|sell
|1255
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|2510
|2006.08.11 22:59
|sell
|1256
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8850
|2511
|2006.08.11 22:59
|sell
|1257
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8800
|2512
|2006.08.14 00:15
|close
|1257
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8800
|-5.79
|9572.08
|2513
|2006.08.14 00:15
|close
|1256
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8850
|-5.79
|9566.30
|2514
|2006.08.14 00:15
|close
|1255
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8890
|-11.57
|9554.73
|2515
|2006.08.14 00:15
|buy
|1258
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|2516
|2006.08.14 00:15
|buy
|1259
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8956
|2517
|2006.08.14 00:15
|buy
|1260
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.9006
|2518
|2006.08.14 00:38
|t/p
|1258
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|20.00
|9574.73
|2519
|2006.08.14 06:30
|close
|1260
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9006
|31.00
|9605.73
|2520
|2006.08.14 06:30
|close
|1259
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8956
|31.00
|9636.73
|2521
|2006.08.14 06:30
|sell
|1261
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|2522
|2006.08.14 06:30
|sell
|1262
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8887
|2523
|2006.08.14 06:30
|sell
|1263
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8837
|2524
|2006.08.14 06:41
|close
|1263
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8837
|-4.00
|9632.73
|2525
|2006.08.14 06:41
|close
|1262
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8887
|-4.00
|9628.73
|2526
|2006.08.14 06:41
|close
|1261
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8927
|-8.00
|9620.73
|2527
|2006.08.14 06:41
|buy
|1264
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|2528
|2006.08.14 06:41
|buy
|1265
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8991
|2529
|2006.08.14 06:41
|buy
|1266
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.9041
|2530
|2006.08.14 18:05
|close
|1266
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.9041
|-49.00
|9571.73
|2531
|2006.08.14 18:05
|close
|1265
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8991
|-49.00
|9522.73
|2532
|2006.08.14 18:05
|close
|1264
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8951
|-98.00
|9424.73
|2533
|2006.08.14 18:05
|sell
|1267
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|2534
|2006.08.14 18:05
|sell
|1268
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8842
|2535
|2006.08.14 18:05
|sell
|1269
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8792
|2536
|2006.08.14 19:58
|t/p
|1267
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|20.00
|9444.73
|2537
|2006.08.14 23:35
|close
|1269
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8792
|6.00
|9450.73
|2538
|2006.08.14 23:35
|close
|1268
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8842
|6.00
|9456.73
|2539
|2006.08.14 23:35
|buy
|1270
|0.20
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|2540
|2006.08.14 23:35
|buy
|1271
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8936
|2541
|2006.08.14 23:35
|buy
|1272
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|2542
|2006.08.15 02:19
|t/p
|1270
|0.20
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|19.30
|9476.03
|2543
|2006.08.15 03:42
|close
|1272
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8986
|-7.35
|9468.68
|2544
|2006.08.15 03:42
|close
|1271
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8936
|-7.35
|9461.33
|2545
|2006.08.15 03:42
|sell
|1273
|0.20
|1.8879
|0.0000
|1.8869
|2546
|2006.08.15 03:42
|sell
|1274
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8829
|2547
|2006.08.15 03:42
|sell
|1275
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8779
|2548
|2006.08.15 03:46
|t/p
|1273
|0.20
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|20.00
|9481.33
|2549
|2006.08.15 04:28
|close
|1275
|0.10
|1.8893
|0.0000
|1.8779
|-14.00
|9467.33
|2550
|2006.08.15 04:28
|close
|1274
|0.10
|1.8893
|0.0000
|1.8829
|-14.00
|9453.33
|2551
|2006.08.15 04:28
|buy
|1276
|0.20
|1.8893
|0.0000
|1.8903
|2552
|2006.08.15 04:28
|buy
|1277
|0.10
|1.8893
|0.0000
|1.8943
|2553
|2006.08.15 04:28
|buy
|1278
|0.10
|1.8893
|0.0000
|1.8993
|2554
|2006.08.15 05:19
|t/p
|1276
|0.20
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|20.00
|9473.33
|2555
|2006.08.15 08:25
|close
|1278
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8993
|-1.00
|9472.33
|2556
|2006.08.15 08:25
|close
|1277
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8943
|-1.00
|9471.33
|2557
|2006.08.15 08:25
|sell
|1279
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|2558
|2006.08.15 08:25
|sell
|1280
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8842
|2559
|2006.08.15 08:25
|sell
|1281
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8792
|2560
|2006.08.15 08:53
|t/p
|1279
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|20.00
|9491.33
|2561
|2006.08.15 10:00
|close
|1281
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8792
|-19.00
|9472.33
|2562
|2006.08.15 10:00
|close
|1280
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8842
|-19.00
|9453.33
|2563
|2006.08.15 10:00
|buy
|1282
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2564
|2006.08.15 10:00
|buy
|1283
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8961
|2565
|2006.08.15 10:00
|buy
|1284
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.9011
|2566
|2006.08.15 10:30
|close
|1284
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.9011
|-28.00
|9425.33
|2567
|2006.08.15 10:30
|close
|1283
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8961
|-28.00
|9397.33
|2568
|2006.08.15 10:30
|close
|1282
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8921
|-56.00
|9341.33
|2569
|2006.08.15 10:30
|sell
|1285
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8873
|2570
|2006.08.15 10:30
|sell
|1286
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8833
|2571
|2006.08.15 10:30
|sell
|1287
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8783
|2572
|2006.08.15 10:30
|t/p
|1285
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|20.00
|9361.33
|2573
|2006.08.15 14:30
|close
|1287
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8783
|-62.00
|9299.33
|2574
|2006.08.15 14:30
|close
|1286
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8833
|-62.00
|9237.33
|2575
|2006.08.15 14:30
|buy
|1288
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|2576
|2006.08.15 14:30
|buy
|1289
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8995
|2577
|2006.08.15 14:30
|buy
|1290
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9045
|2578
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1288
|0.20
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|20.00
|9257.33
|2579
|2006.08.15 18:05
|close
|1290
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.9045
|-1.00
|9256.33
|2580
|2006.08.15 18:05
|close
|1289
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8995
|-1.00
|9255.33
|2581
|2006.08.15 18:05
|sell
|1291
|0.20
|1.8944
|0.0000
|1.8934
|2582
|2006.08.15 18:05
|sell
|1292
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8894
|2583
|2006.08.15 18:05
|sell
|1293
|0.10
|1.8944
|0.0000
|1.8844
|2584
|2006.08.15 19:39
|t/p
|1291
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|20.00
|9275.33
|2585
|2006.08.15 23:45
|close
|1293
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8844
|7.00
|9282.33
|2586
|2006.08.15 23:45
|close
|1292
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8894
|7.00
|9289.33
|2587
|2006.08.15 23:45
|buy
|1294
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|2588
|2006.08.15 23:45
|buy
|1295
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8987
|2589
|2006.08.15 23:45
|buy
|1296
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9037
|2590
|2006.08.16 00:15
|close
|1296
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.9037
|-3.35
|9285.98
|2591
|2006.08.16 00:15
|close
|1295
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8987
|-3.35
|9282.63
|2592
|2006.08.16 00:15
|close
|1294
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8947
|-6.70
|9275.93
|2593
|2006.08.16 00:15
|sell
|1297
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8924
|2594
|2006.08.16 00:15
|sell
|1298
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8884
|2595
|2006.08.16 00:15
|sell
|1299
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|2596
|2006.08.16 00:30
|close
|1299
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8834
|-3.00
|9272.93
|2597
|2006.08.16 00:30
|close
|1298
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8884
|-3.00
|9269.93
|2598
|2006.08.16 00:30
|close
|1297
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8924
|-6.00
|9263.93
|2599
|2006.08.16 00:30
|buy
|1300
|0.20
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|2600
|2006.08.16 00:30
|buy
|1301
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.8987
|2601
|2006.08.16 00:30
|buy
|1302
|0.10
|1.8937
|0.0000
|1.9037
|2602
|2006.08.16 01:31
|close
|1302
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.9037
|-4.00
|9259.93
|2603
|2006.08.16 01:31
|close
|1301
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8987
|-4.00
|9255.93
|2604
|2006.08.16 01:31
|close
|1300
|0.20
|1.8933
|0.0000
|1.8947
|-8.00
|9247.93
|2605
|2006.08.16 01:31
|sell
|1303
|0.20
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2606
|2006.08.16 01:31
|sell
|1304
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8883
|2607
|2006.08.16 01:31
|sell
|1305
|0.10
|1.8933
|0.0000
|1.8833
|2608
|2006.08.16 01:35
|close
|1305
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8833
|-5.00
|9242.93
|2609
|2006.08.16 01:35
|close
|1304
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8883
|-5.00
|9237.93
|2610
|2006.08.16 01:35
|close
|1303
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8923
|-10.00
|9227.93
|2611
|2006.08.16 01:35
|buy
|1306
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|2612
|2006.08.16 01:35
|buy
|1307
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8988
|2613
|2006.08.16 01:35
|buy
|1308
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.9038
|2614
|2006.08.16 01:40
|close
|1308
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.9038
|-4.00
|9223.93
|2615
|2006.08.16 01:40
|close
|1307
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8988
|-4.00
|9219.93
|2616
|2006.08.16 01:40
|close
|1306
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8948
|-8.00
|9211.93
|2617
|2006.08.16 01:40
|sell
|1309
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8924
|2618
|2006.08.16 01:40
|sell
|1310
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8884
|2619
|2006.08.16 01:40
|sell
|1311
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|2620
|2006.08.16 01:52
|t/p
|1309
|0.20
|1.8924
|0.0000
|1.8924
|20.00
|9231.93
|2621
|2006.08.16 04:01
|close
|1311
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8834
|-5.00
|9226.93
|2622
|2006.08.16 04:01
|close
|1310
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8884
|-5.00
|9221.93
|2623
|2006.08.16 04:01
|buy
|1312
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2624
|2006.08.16 04:01
|buy
|1313
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8989
|2625
|2006.08.16 04:01
|buy
|1314
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2626
|2006.08.16 06:00
|close
|1314
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.9039
|-5.00
|9216.93
|2627
|2006.08.16 06:00
|close
|1313
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8989
|-5.00
|9211.93
|2628
|2006.08.16 06:00
|close
|1312
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8949
|-10.00
|9201.93
|2629
|2006.08.16 06:00
|sell
|1315
|0.20
|1.8934
|0.0000
|1.8924
|2630
|2006.08.16 06:00
|sell
|1316
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8884
|2631
|2006.08.16 06:00
|sell
|1317
|0.10
|1.8934
|0.0000
|1.8834
|2632
|2006.08.16 07:45
|close
|1317
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8834
|-5.00
|9196.93
|2633
|2006.08.16 07:45
|close
|1316
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8884
|-5.00
|9191.93
|2634
|2006.08.16 07:45
|close
|1315
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8924
|-10.00
|9181.93
|2635
|2006.08.16 07:45
|buy
|1318
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2636
|2006.08.16 07:45
|buy
|1319
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8989
|2637
|2006.08.16 07:45
|buy
|1320
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9039
|2638
|2006.08.16 08:35
|close
|1320
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9039
|-8.00
|9173.93
|2639
|2006.08.16 08:35
|close
|1319
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8989
|-8.00
|9165.93
|2640
|2006.08.16 08:35
|close
|1318
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8949
|-16.00
|9149.93
|2641
|2006.08.16 08:35
|sell
|1321
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|2642
|2006.08.16 08:35
|sell
|1322
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8881
|2643
|2006.08.16 08:35
|sell
|1323
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8831
|2644
|2006.08.16 08:48
|t/p
|1321
|0.20
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|20.00
|9169.93
|2645
|2006.08.16 13:03
|t/p
|1322
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|50.00
|9219.93
|2646
|2006.08.16 14:15
|close
|1323
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8831
|16.00
|9235.93
|2647
|2006.08.16 14:15
|buy
|1324
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2648
|2006.08.16 14:15
|buy
|1325
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2649
|2006.08.16 14:15
|buy
|1326
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2650
|2006.08.16 14:22
|t/p
|1324
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|20.00
|9255.93
|2651
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1325
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8965
|50.00
|9305.93
|2652
|2006.08.16 15:16
|t/p
|1326
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.9015
|100.00
|9405.93
|2653
|2006.08.16 18:00
|sell
|1327
|0.20
|1.8994
|0.0000
|1.8984
|2654
|2006.08.16 18:00
|sell
|1328
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8944
|2655
|2006.08.16 18:00
|sell
|1329
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8894
|2656
|2006.08.16 18:13
|t/p
|1327
|0.20
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|20.00
|9425.93
|2657
|2006.08.16 23:50
|close
|1329
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8894
|31.00
|9456.93
|2658
|2006.08.16 23:50
|close
|1328
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.8944
|31.00
|9487.93
|2659
|2006.08.16 23:50
|buy
|1330
|0.20
|1.8963
|0.0000
|1.8973
|2660
|2006.08.16 23:50
|buy
|1331
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.9013
|2661
|2006.08.16 23:50
|buy
|1332
|0.10
|1.8963
|0.0000
|1.9063
|2662
|2006.08.17 01:50
|close
|1332
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9063
|-10.05
|9477.88
|2663
|2006.08.17 01:50
|close
|1331
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9013
|-10.05
|9467.83
|2664
|2006.08.17 01:50
|close
|1330
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8973
|-20.10
|9447.73
|2665
|2006.08.17 01:50
|sell
|1333
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|2666
|2006.08.17 01:50
|sell
|1334
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8904
|2667
|2006.08.17 01:50
|sell
|1335
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|2668
|2006.08.17 08:06
|close
|1335
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8854
|-23.00
|9424.73
|2669
|2006.08.17 08:06
|close
|1334
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8904
|-23.00
|9401.73
|2670
|2006.08.17 08:06
|close
|1333
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8944
|-46.00
|9355.73
|2671
|2006.08.17 08:06
|buy
|1336
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2672
|2006.08.17 08:06
|buy
|1337
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9027
|2673
|2006.08.17 08:06
|buy
|1338
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9077
|2674
|2006.08.17 08:45
|close
|1338
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.9077
|-20.00
|9335.73
|2675
|2006.08.17 08:45
|close
|1337
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.9027
|-20.00
|9315.73
|2676
|2006.08.17 08:45
|close
|1336
|0.20
|1.8957
|0.0000
|1.8987
|-40.00
|9275.73
|2677
|2006.08.17 08:45
|sell
|1339
|0.20
|1.8957
|0.0000
|1.8947
|2678
|2006.08.17 08:45
|sell
|1340
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.8907
|2679
|2006.08.17 08:45
|sell
|1341
|0.10
|1.8957
|0.0000
|1.8857
|2680
|2006.08.17 09:40
|close
|1341
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.8857
|-24.00
|9251.73
|2681
|2006.08.17 09:40
|close
|1340
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.8907
|-24.00
|9227.73
|2682
|2006.08.17 09:40
|close
|1339
|0.20
|1.8981
|0.0000
|1.8947
|-48.00
|9179.73
|2683
|2006.08.17 09:40
|buy
|1342
|0.20
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2684
|2006.08.17 09:40
|buy
|1343
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.9031
|2685
|2006.08.17 09:40
|buy
|1344
|0.10
|1.8981
|0.0000
|1.9081
|2686
|2006.08.17 10:27
|t/p
|1342
|0.20
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|20.00
|9199.73
|2687
|2006.08.17 11:10
|close
|1344
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9081
|-20.00
|9179.73
|2688
|2006.08.17 11:10
|close
|1343
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.9031
|-20.00
|9159.73
|2689
|2006.08.17 11:10
|sell
|1345
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|2690
|2006.08.17 11:10
|sell
|1346
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8911
|2691
|2006.08.17 11:10
|sell
|1347
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|2692
|2006.08.17 14:30
|close
|1347
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8861
|-9.00
|9150.73
|2693
|2006.08.17 14:30
|close
|1346
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8911
|-9.00
|9141.73
|2694
|2006.08.17 14:30
|close
|1345
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8951
|-18.00
|9123.73
|2695
|2006.08.17 14:30
|buy
|1348
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|2696
|2006.08.17 14:30
|buy
|1349
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9020
|2697
|2006.08.17 14:30
|buy
|1350
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9070
|2698
|2006.08.18 01:15
|close
|1350
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.9070
|-122.35
|9001.38
|2699
|2006.08.18 01:15
|close
|1349
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.9020
|-122.35
|8879.03
|2700
|2006.08.18 01:15
|close
|1348
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8980
|-244.70
|8634.33
|2701
|2006.08.18 01:15
|sell
|1351
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8838
|2702
|2006.08.18 01:15
|sell
|1352
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8798
|2703
|2006.08.18 01:15
|sell
|1353
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8748
|2704
|2006.08.18 02:30
|close
|1353
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8748
|-5.00
|8629.33
|2705
|2006.08.18 02:30
|close
|1352
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8798
|-5.00
|8624.33
|2706
|2006.08.18 02:30
|close
|1351
|0.20
|1.8853
|0.0000
|1.8838
|-10.00
|8614.33
|2707
|2006.08.18 02:30
|buy
|1354
|0.20
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2708
|2006.08.18 02:30
|buy
|1355
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8903
|2709
|2006.08.18 02:30
|buy
|1356
|0.10
|1.8853
|0.0000
|1.8953
|2710
|2006.08.18 07:14
|t/p
|1354
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|20.00
|8634.33
|2711
|2006.08.18 08:38
|close
|1356
|0.10
|1.8847
|0.0000
|1.8953
|-6.00
|8628.33
|2712
|2006.08.18 08:38
|close
|1355
|0.10
|1.8847
|0.0000
|1.8903
|-6.00
|8622.33
|2713
|2006.08.18 08:38
|sell
|1357
|0.20
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|2714
|2006.08.18 08:38
|sell
|1358
|0.10
|1.8847
|0.0000
|1.8797
|2715
|2006.08.18 08:38
|sell
|1359
|0.10
|1.8847
|0.0000
|1.8747
|2716
|2006.08.18 09:16
|t/p
|1357
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|20.00
|8642.33
|2717
|2006.08.18 11:35
|close
|1359
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8747
|-2.00
|8640.33
|2718
|2006.08.18 11:35
|close
|1358
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8797
|-2.00
|8638.33
|2719
|2006.08.18 11:35
|buy
|1360
|0.20
|1.8849
|0.0000
|1.8859
|2720
|2006.08.18 11:35
|buy
|1361
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8899
|2721
|2006.08.18 11:35
|buy
|1362
|0.10
|1.8849
|0.0000
|1.8949
|2722
|2006.08.18 12:00
|close
|1362
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8949
|-12.00
|8626.33
|2723
|2006.08.18 12:00
|close
|1361
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8899
|-12.00
|8614.33
|2724
|2006.08.18 12:00
|close
|1360
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8859
|-24.00
|8590.33
|2725
|2006.08.18 12:00
|sell
|1363
|0.20
|1.8837
|0.0000
|1.8827
|2726
|2006.08.18 12:00
|sell
|1364
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8787
|2727
|2006.08.18 12:00
|sell
|1365
|0.10
|1.8837
|0.0000
|1.8737
|2728
|2006.08.18 13:13
|t/p
|1363
|0.20
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|20.00
|8610.33
|2729
|2006.08.18 13:41
|t/p
|1364
|0.10
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|50.00
|8660.33
|2730
|2006.08.18 15:40
|close
|1365
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8737
|19.00
|8679.33
|2731
|2006.08.18 15:40
|buy
|1366
|0.20
|1.8818
|0.0000
|1.8828
|2732
|2006.08.18 15:40
|buy
|1367
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8868
|2733
|2006.08.18 15:40
|buy
|1368
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8918
|2734
|2006.08.18 15:48
|t/p
|1366
|0.20
|1.8828
|0.0000
|1.8828
|20.00
|8699.33
|2735
|2006.08.18 16:25
|close
|1368
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8918
|-40.00
|8659.33
|2736
|2006.08.18 16:25
|close
|1367
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8868
|-40.00
|8619.33
|2737
|2006.08.18 16:25
|sell
|1369
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8768
|2738
|2006.08.18 16:25
|sell
|1370
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8728
|2739
|2006.08.18 16:25
|sell
|1371
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8678
|2740
|2006.08.18 20:50
|close
|1371
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8678
|-32.00
|8587.33
|2741
|2006.08.18 20:50
|close
|1370
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8728
|-32.00
|8555.33
|2742
|2006.08.18 20:50
|close
|1369
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8768
|-64.00
|8491.33
|2743
|2006.08.18 20:50
|buy
|1372
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|2744
|2006.08.18 20:50
|buy
|1373
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8860
|2745
|2006.08.18 20:50
|buy
|1374
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8910
|2746
|2006.08.21 00:33
|t/p
|1372
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|19.30
|8510.63
|2747
|2006.08.21 03:56
|t/p
|1373
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|49.65
|8560.28
|2748
|2006.08.21 07:25
|close
|1374
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8910
|44.65
|8604.93
|2749
|2006.08.21 07:25
|sell
|1375
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|2750
|2006.08.21 07:25
|sell
|1376
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8805
|2751
|2006.08.21 07:25
|sell
|1377
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8755
|2752
|2006.08.21 08:14
|close
|1377
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8755
|-11.00
|8593.93
|2753
|2006.08.21 08:14
|close
|1376
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8805
|-11.00
|8582.93
|2754
|2006.08.21 08:14
|close
|1375
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8845
|-22.00
|8560.93
|2755
|2006.08.21 08:14
|buy
|1378
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|2756
|2006.08.21 08:14
|buy
|1379
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8916
|2757
|2006.08.21 08:14
|buy
|1380
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8966
|2758
|2006.08.21 08:40
|close
|1380
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8966
|-12.00
|8548.93
|2759
|2006.08.21 08:40
|close
|1379
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8916
|-12.00
|8536.93
|2760
|2006.08.21 08:40
|close
|1378
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8876
|-24.00
|8512.93
|2761
|2006.08.21 08:40
|sell
|1381
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|2762
|2006.08.21 08:40
|sell
|1382
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8804
|2763
|2006.08.21 08:40
|sell
|1383
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8754
|2764
|2006.08.21 08:54
|close
|1383
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8754
|-14.00
|8498.93
|2765
|2006.08.21 08:54
|close
|1382
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8804
|-14.00
|8484.93
|2766
|2006.08.21 08:54
|close
|1381
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8844
|-28.00
|8456.93
|2767
|2006.08.21 08:54
|buy
|1384
|0.20
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2768
|2006.08.21 08:54
|buy
|1385
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8918
|2769
|2006.08.21 08:54
|buy
|1386
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8968
|2770
|2006.08.21 08:57
|t/p
|1384
|0.20
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|20.00
|8476.93
|2771
|2006.08.21 09:42
|t/p
|1385
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8918
|50.00
|8526.93
|2772
|2006.08.21 13:50
|close
|1386
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8968
|73.00
|8599.93
|2773
|2006.08.21 13:50
|sell
|1387
|0.20
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2774
|2006.08.21 13:50
|sell
|1388
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8891
|2775
|2006.08.21 13:50
|sell
|1389
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8841
|2776
|2006.08.21 14:09
|close
|1389
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8841
|-17.00
|8582.93
|2777
|2006.08.21 14:09
|close
|1388
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.8891
|-17.00
|8565.93
|2778
|2006.08.21 14:09
|close
|1387
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8931
|-34.00
|8531.93
|2779
|2006.08.21 14:09
|buy
|1390
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8968
|2780
|2006.08.21 14:09
|buy
|1391
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.9008
|2781
|2006.08.21 14:09
|buy
|1392
|0.10
|1.8958
|0.0000
|1.9058
|2782
|2006.08.21 14:13
|t/p
|1390
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|20.00
|8551.93
|2783
|2006.08.21 17:54
|close
|1392
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.9058
|-5.00
|8546.93
|2784
|2006.08.21 17:54
|close
|1391
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.9008
|-5.00
|8541.93
|2785
|2006.08.21 17:54
|sell
|1393
|0.20
|1.8953
|0.0000
|1.8943
|2786
|2006.08.21 17:54
|sell
|1394
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.8903
|2787
|2006.08.21 17:54
|sell
|1395
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.8853
|2788
|2006.08.21 17:58
|close
|1395
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8853
|-11.00
|8530.93
|2789
|2006.08.21 17:58
|close
|1394
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8903
|-11.00
|8519.93
|2790
|2006.08.21 17:58
|close
|1393
|0.20
|1.8964
|0.0000
|1.8943
|-22.00
|8497.93
|2791
|2006.08.21 17:58
|buy
|1396
|0.20
|1.8964
|0.0000
|1.8974
|2792
|2006.08.21 17:58
|buy
|1397
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.9014
|2793
|2006.08.21 17:58
|buy
|1398
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.9064
|2794
|2006.08.21 18:01
|close
|1398
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9064
|-5.00
|8492.93
|2795
|2006.08.21 18:01
|close
|1397
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9014
|-5.00
|8487.93
|2796
|2006.08.21 18:01
|close
|1396
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8974
|-10.00
|8477.93
|2797
|2006.08.21 18:01
|sell
|1399
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8949
|2798
|2006.08.21 18:01
|sell
|1400
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8909
|2799
|2006.08.21 18:01
|sell
|1401
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8859
|2800
|2006.08.21 18:06
|t/p
|1399
|0.20
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|20.00
|8497.93
|2801
|2006.08.22 00:10
|t/p
|1400
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|50.22
|8548.14
|2802
|2006.08.22 05:30
|close
|1401
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8859
|44.22
|8592.36
|2803
|2006.08.22 05:30
|buy
|1402
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2804
|2006.08.22 05:30
|buy
|1403
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2805
|2006.08.22 05:30
|buy
|1404
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2806
|2006.08.22 05:36
|t/p
|1402
|0.20
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|20.00
|8612.36
|2807
|2006.08.22 09:50
|close
|1404
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.9015
|-3.00
|8609.36
|2808
|2006.08.22 09:50
|close
|1403
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8965
|-3.00
|8606.36
|2809
|2006.08.22 09:50
|sell
|1405
|0.20
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|2810
|2006.08.22 09:50
|sell
|1406
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8862
|2811
|2006.08.22 09:50
|sell
|1407
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8812
|2812
|2006.08.22 10:20
|t/p
|1405
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|20.00
|8626.36
|2813
|2006.08.22 11:40
|close
|1407
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8812
|-19.00
|8607.36
|2814
|2006.08.22 11:40
|close
|1406
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8862
|-19.00
|8588.36
|2815
|2006.08.22 11:40
|buy
|1408
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8941
|2816
|2006.08.22 11:40
|buy
|1409
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8981
|2817
|2006.08.22 11:40
|buy
|1410
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.9031
|2818
|2006.08.22 12:00
|close
|1410
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.9031
|-18.00
|8570.36
|2819
|2006.08.22 12:00
|close
|1409
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8981
|-18.00
|8552.36
|2820
|2006.08.22 12:00
|close
|1408
|0.20
|1.8913
|0.0000
|1.8941
|-36.00
|8516.36
|2821
|2006.08.22 12:00
|sell
|1411
|0.20
|1.8913
|0.0000
|1.8903
|2822
|2006.08.22 12:00
|sell
|1412
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8863
|2823
|2006.08.22 12:00
|sell
|1413
|0.10
|1.8913
|0.0000
|1.8813
|2824
|2006.08.22 13:52
|t/p
|1411
|0.20
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|20.00
|8536.36
|2825
|2006.08.22 19:34
|t/p
|1412
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|50.00
|8586.36
|2826
|2006.08.22 22:05
|close
|1413
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8813
|30.00
|8616.36
|2827
|2006.08.22 22:05
|buy
|1414
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|2828
|2006.08.22 22:05
|buy
|1415
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8933
|2829
|2006.08.22 22:05
|buy
|1416
|0.10
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|2830
|2006.08.22 22:37
|close
|1416
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8983
|-16.00
|8600.36
|2831
|2006.08.22 22:37
|close
|1415
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8933
|-16.00
|8584.36
|2832
|2006.08.22 22:37
|close
|1414
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8893
|-32.00
|8552.36
|2833
|2006.08.22 22:37
|sell
|1417
|0.20
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|2834
|2006.08.22 22:37
|sell
|1418
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8817
|2835
|2006.08.22 22:37
|sell
|1419
|0.10
|1.8867
|0.0000
|1.8767
|2836
|2006.08.23 08:20
|close
|1419
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8767
|-11.79
|8540.57
|2837
|2006.08.23 08:20
|close
|1418
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8817
|-11.79
|8528.79
|2838
|2006.08.23 08:20
|close
|1417
|0.20
|1.8879
|0.0000
|1.8857
|-23.57
|8505.22
|2839
|2006.08.23 08:20
|buy
|1420
|0.20
|1.8879
|0.0000
|1.8889
|2840
|2006.08.23 08:20
|buy
|1421
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8929
|2841
|2006.08.23 08:20
|buy
|1422
|0.10
|1.8879
|0.0000
|1.8979
|2842
|2006.08.23 08:55
|t/p
|1420
|0.20
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|20.00
|8525.22
|2843
|2006.08.23 09:36
|t/p
|1421
|0.10
|1.8929
|0.0000
|1.8929
|50.00
|8575.22
|2844
|2006.08.23 16:00
|t/p
|1422
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8979
|100.00
|8675.22
|2845
|2006.08.23 16:45
|sell
|1423
|0.20
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|2846
|2006.08.23 16:45
|sell
|1424
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8881
|2847
|2006.08.23 16:45
|sell
|1425
|0.10
|1.8931
|0.0000
|1.8831
|2848
|2006.08.23 17:01
|t/p
|1423
|0.20
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|20.00
|8695.22
|2849
|2006.08.23 20:45
|close
|1425
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8831
|-9.00
|8686.22
|2850
|2006.08.23 20:45
|close
|1424
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8881
|-9.00
|8677.22
|2851
|2006.08.23 20:45
|buy
|1426
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8950
|2852
|2006.08.23 20:45
|buy
|1427
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.8990
|2853
|2006.08.23 20:45
|buy
|1428
|0.10
|1.8940
|0.0000
|1.9040
|2854
|2006.08.23 23:20
|close
|1428
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.9040
|-13.00
|8664.22
|2855
|2006.08.23 23:20
|close
|1427
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.8990
|-13.00
|8651.22
|2856
|2006.08.23 23:20
|close
|1426
|0.20
|1.8927
|0.0000
|1.8950
|-26.00
|8625.22
|2857
|2006.08.23 23:20
|sell
|1429
|0.20
|1.8927
|0.0000
|1.8917
|2858
|2006.08.23 23:20
|sell
|1430
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.8877
|2859
|2006.08.23 23:20
|sell
|1431
|0.10
|1.8927
|0.0000
|1.8827
|2860
|2006.08.24 00:57
|t/p
|1429
|0.20
|1.8917
|0.0000
|1.8917
|21.29
|8646.51
|2861
|2006.08.24 05:25
|close
|1431
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8827
|12.65
|8659.15
|2862
|2006.08.24 05:25
|close
|1430
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8877
|12.65
|8671.80
|2863
|2006.08.24 05:25
|buy
|1432
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2864
|2006.08.24 05:25
|buy
|1433
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2865
|2006.08.24 05:25
|buy
|1434
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2866
|2006.08.24 06:40
|close
|1434
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.9015
|-4.00
|8667.80
|2867
|2006.08.24 06:40
|close
|1433
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8965
|-4.00
|8663.80
|2868
|2006.08.24 06:40
|close
|1432
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8925
|-8.00
|8655.80
|2869
|2006.08.24 06:40
|sell
|1435
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8901
|2870
|2006.08.24 06:40
|sell
|1436
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8861
|2871
|2006.08.24 06:40
|sell
|1437
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8811
|2872
|2006.08.24 07:13
|close
|1437
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8811
|-4.00
|8651.80
|2873
|2006.08.24 07:13
|close
|1436
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8861
|-4.00
|8647.80
|2874
|2006.08.24 07:13
|close
|1435
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8901
|-8.00
|8639.80
|2875
|2006.08.24 07:13
|buy
|1438
|0.20
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2876
|2006.08.24 07:13
|buy
|1439
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.8965
|2877
|2006.08.24 07:13
|buy
|1440
|0.10
|1.8915
|0.0000
|1.9015
|2878
|2006.08.24 08:05
|close
|1440
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.9015
|-9.00
|8630.80
|2879
|2006.08.24 08:05
|close
|1439
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8965
|-9.00
|8621.80
|2880
|2006.08.24 08:05
|close
|1438
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8925
|-18.00
|8603.80
|2881
|2006.08.24 08:05
|sell
|1441
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|2882
|2006.08.24 08:05
|sell
|1442
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8856
|2883
|2006.08.24 08:05
|sell
|1443
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8806
|2884
|2006.08.24 08:15
|close
|1443
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8806
|-10.00
|8593.80
|2885
|2006.08.24 08:15
|close
|1442
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8856
|-10.00
|8583.80
|2886
|2006.08.24 08:15
|close
|1441
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8896
|-20.00
|8563.80
|2887
|2006.08.24 08:15
|buy
|1444
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|2888
|2006.08.24 08:15
|buy
|1445
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8966
|2889
|2006.08.24 08:15
|buy
|1446
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.9016
|2890
|2006.08.24 10:48
|t/p
|1444
|0.20
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|20.00
|8583.80
|2891
|2006.08.24 16:01
|t/p
|1445
|0.10
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|50.00
|8633.80
|2892
|2006.08.24 16:55
|close
|1446
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.9016
|10.00
|8643.80
|2893
|2006.08.24 16:55
|sell
|1447
|0.20
|1.8926
|0.0000
|1.8916
|2894
|2006.08.24 16:55
|sell
|1448
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8876
|2895
|2006.08.24 16:55
|sell
|1449
|0.10
|1.8926
|0.0000
|1.8826
|2896
|2006.08.24 16:56
|t/p
|1447
|0.20
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|20.00
|8663.80
|2897
|2006.08.24 18:15
|t/p
|1448
|0.10
|1.8876
|0.0000
|1.8876
|50.00
|8713.80
|2898
|2006.08.24 23:30
|close
|1449
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8826
|49.00
|8762.80
|2899
|2006.08.24 23:30
|buy
|1450
|0.20
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|2900
|2006.08.24 23:30
|buy
|1451
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8927
|2901
|2006.08.24 23:30
|buy
|1452
|0.10
|1.8877
|0.0000
|1.8977
|2902
|2006.08.25 00:10
|close
|1452
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8977
|-11.35
|8751.45
|2903
|2006.08.25 00:10
|close
|1451
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8927
|-11.35
|8740.10
|2904
|2006.08.25 00:10
|close
|1450
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8887
|-22.70
|8717.40
|2905
|2006.08.25 00:10
|sell
|1453
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2906
|2006.08.25 00:10
|sell
|1454
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|2907
|2006.08.25 00:10
|sell
|1455
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|2908
|2006.08.25 00:50
|close
|1455
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8766
|-8.00
|8709.40
|2909
|2006.08.25 00:50
|close
|1454
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8816
|-8.00
|8701.40
|2910
|2006.08.25 00:50
|close
|1453
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8856
|-16.00
|8685.40
|2911
|2006.08.25 00:50
|buy
|1456
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|2912
|2006.08.25 00:50
|buy
|1457
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8924
|2913
|2006.08.25 00:50
|buy
|1458
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8974
|2914
|2006.08.25 01:50
|close
|1458
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8974
|-8.00
|8677.40
|2915
|2006.08.25 01:50
|close
|1457
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8924
|-8.00
|8669.40
|2916
|2006.08.25 01:50
|close
|1456
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8884
|-16.00
|8653.40
|2917
|2006.08.25 01:50
|sell
|1459
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2918
|2006.08.25 01:50
|sell
|1460
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|2919
|2006.08.25 01:50
|sell
|1461
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|2920
|2006.08.25 02:03
|t/p
|1459
|0.20
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|20.00
|8673.40
|2921
|2006.08.25 03:25
|close
|1461
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8766
|-8.00
|8665.40
|2922
|2006.08.25 03:25
|close
|1460
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8816
|-8.00
|8657.40
|2923
|2006.08.25 03:25
|buy
|1462
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|2924
|2006.08.25 03:25
|buy
|1463
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8924
|2925
|2006.08.25 03:25
|buy
|1464
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8974
|2926
|2006.08.25 04:53
|t/p
|1462
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|20.00
|8677.40
|2927
|2006.08.25 06:25
|close
|1464
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8974
|1.00
|8678.40
|2928
|2006.08.25 06:25
|close
|1463
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8924
|1.00
|8679.40
|2929
|2006.08.25 06:25
|sell
|1465
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8865
|2930
|2006.08.25 06:25
|sell
|1466
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8825
|2931
|2006.08.25 06:25
|sell
|1467
|0.10
|1.8875
|0.0000
|1.8775
|2932
|2006.08.25 07:14
|close
|1467
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8775
|-9.00
|8670.40
|2933
|2006.08.25 07:14
|close
|1466
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8825
|-9.00
|8661.40
|2934
|2006.08.25 07:14
|close
|1465
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8865
|-18.00
|8643.40
|2935
|2006.08.25 07:14
|buy
|1468
|0.20
|1.8884
|0.0000
|1.8894
|2936
|2006.08.25 07:14
|buy
|1469
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8934
|2937
|2006.08.25 07:14
|buy
|1470
|0.10
|1.8884
|0.0000
|1.8984
|2938
|2006.08.25 11:31
|t/p
|1468
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8894
|20.00
|8663.40
|2939
|2006.08.25 14:19
|close
|1470
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8984
|-18.00
|8645.40
|2940
|2006.08.25 14:19
|close
|1469
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8934
|-18.00
|8627.40
|2941
|2006.08.25 14:19
|sell
|1471
|0.20
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2942
|2006.08.25 14:19
|sell
|1472
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|2943
|2006.08.25 14:19
|sell
|1473
|0.10
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|2944
|2006.08.25 14:19
|t/p
|1471
|0.20
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|20.00
|8647.40
|2945
|2006.08.25 15:55
|close
|1473
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8766
|-15.00
|8632.40
|2946
|2006.08.25 15:55
|close
|1472
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8816
|-15.00
|8617.40
|2947
|2006.08.25 15:55
|buy
|1474
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8891
|2948
|2006.08.25 15:55
|buy
|1475
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8931
|2949
|2006.08.25 15:55
|buy
|1476
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|2950
|2006.08.25 16:07
|close
|1476
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8981
|-20.00
|8597.40
|2951
|2006.08.25 16:07
|close
|1475
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8931
|-20.00
|8577.40
|2952
|2006.08.25 16:07
|close
|1474
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8891
|-40.00
|8537.40
|2953
|2006.08.25 16:07
|sell
|1477
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2954
|2006.08.25 16:07
|sell
|1478
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|2955
|2006.08.25 16:07
|sell
|1479
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|2956
|2006.08.25 16:14
|t/p
|1477
|0.20
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|8557.40
|2957
|2006.08.25 17:15
|close
|1479
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8761
|-33.00
|8524.40
|2958
|2006.08.25 17:15
|close
|1478
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8811
|-33.00
|8491.40
|2959
|2006.08.25 17:15
|buy
|1480
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|2960
|2006.08.25 17:15
|buy
|1481
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8944
|2961
|2006.08.25 17:15
|buy
|1482
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8994
|2962
|2006.08.25 17:15
|t/p
|1480
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|20.00
|8511.40
|2963
|2006.08.25 18:58
|close
|1482
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8994
|-23.00
|8488.40
|2964
|2006.08.25 18:58
|close
|1481
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8944
|-23.00
|8465.40
|2965
|2006.08.25 18:58
|sell
|1483
|0.20
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|2966
|2006.08.25 18:58
|sell
|1484
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8821
|2967
|2006.08.25 18:58
|sell
|1485
|0.10
|1.8871
|0.0000
|1.8771
|2968
|2006.08.25 20:23
|t/p
|1483
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|20.00
|8485.40
|2969
|2006.08.28 00:59
|close
|1485
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8771
|-1.78
|8483.61
|2970
|2006.08.28 00:59
|close
|1484
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8821
|-1.78
|8481.83
|2971
|2006.08.28 00:59
|buy
|1486
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|2972
|2006.08.28 00:59
|buy
|1487
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8923
|2973
|2006.08.28 00:59
|buy
|1488
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8973
|2974
|2006.08.28 02:54
|t/p
|1486
|0.20
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|20.00
|8501.83
|2975
|2006.08.28 09:18
|t/p
|1487
|0.10
|1.8923
|0.0000
|1.8923
|50.00
|8551.83
|2976
|2006.08.28 15:49
|t/p
|1488
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8973
|100.00
|8651.83
|2977
|2006.08.28 17:45
|sell
|1489
|0.20
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|2978
|2006.08.28 17:45
|sell
|1490
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8911
|2979
|2006.08.28 17:45
|sell
|1491
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8861
|2980
|2006.08.28 18:25
|close
|1491
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8861
|-10.00
|8641.83
|2981
|2006.08.28 18:25
|close
|1490
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8911
|-10.00
|8631.83
|2982
|2006.08.28 18:25
|close
|1489
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8951
|-20.00
|8611.83
|2983
|2006.08.28 18:25
|buy
|1492
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|2984
|2006.08.28 18:25
|buy
|1493
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9021
|2985
|2006.08.28 18:25
|buy
|1494
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9071
|2986
|2006.08.29 05:13
|t/p
|1492
|0.20
|1.8981
|0.0000
|1.8981
|19.30
|8631.13
|2987
|2006.08.29 08:40
|close
|1494
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9071
|0.65
|8631.78
|2988
|2006.08.29 08:40
|close
|1493
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9021
|0.65
|8632.43
|2989
|2006.08.29 08:40
|sell
|1495
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2990
|2006.08.29 08:40
|sell
|1496
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8922
|2991
|2006.08.29 08:40
|sell
|1497
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8872
|2992
|2006.08.29 09:00
|close
|1497
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8872
|-14.00
|8618.43
|2993
|2006.08.29 09:00
|close
|1496
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.8922
|-14.00
|8604.43
|2994
|2006.08.29 09:00
|close
|1495
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8962
|-28.00
|8576.43
|2995
|2006.08.29 09:00
|buy
|1498
|0.20
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2996
|2006.08.29 09:00
|buy
|1499
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9036
|2997
|2006.08.29 09:00
|buy
|1500
|0.10
|1.8986
|0.0000
|1.9086
|2998
|2006.08.29 09:19
|t/p
|1498
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8996
|20.00
|8596.43
|2999
|2006.08.29 12:13
|close
|1500
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9086
|4.00
|8600.43
|3000
|2006.08.29 12:13
|close
|1499
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9036
|4.00
|8604.43
|3001
|2006.08.29 12:13
|sell
|1501
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|3002
|2006.08.29 12:13
|sell
|1502
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8940
|3003
|2006.08.29 12:13
|sell
|1503
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8890
|3004
|2006.08.29 12:35
|close
|1503
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.8890
|-11.00
|8593.43
|3005
|2006.08.29 12:35
|close
|1502
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.8940
|-11.00
|8582.43
|3006
|2006.08.29 12:35
|close
|1501
|0.20
|1.9001
|0.0000
|1.8980
|-22.00
|8560.43
|3007
|2006.08.29 12:35
|buy
|1504
|0.20
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|3008
|2006.08.29 12:35
|buy
|1505
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.9051
|3009
|2006.08.29 12:35
|buy
|1506
|0.10
|1.9001
|0.0000
|1.9101
|3010
|2006.08.29 13:05
|close
|1506
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9101
|-6.00
|8554.43
|3011
|2006.08.29 13:05
|close
|1505
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9051
|-6.00
|8548.43
|3012
|2006.08.29 13:05
|close
|1504
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.9011
|-12.00
|8536.43
|3013
|2006.08.29 13:05
|sell
|1507
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|3014
|2006.08.29 13:05
|sell
|1508
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8945
|3015
|2006.08.29 13:05
|sell
|1509
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8895
|3016
|2006.08.29 13:13
|close
|1509
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.8895
|-5.00
|8531.43
|3017
|2006.08.29 13:13
|close
|1508
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.8945
|-5.00
|8526.43
|3018
|2006.08.29 13:13
|close
|1507
|0.20
|1.9000
|0.0000
|1.8985
|-10.00
|8516.43
|3019
|2006.08.29 13:13
|buy
|1510
|0.20
|1.9000
|0.0000
|1.9010
|3020
|2006.08.29 13:13
|buy
|1511
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9050
|3021
|2006.08.29 13:13
|buy
|1512
|0.10
|1.9000
|0.0000
|1.9100
|3022
|2006.08.29 14:00
|close
|1512
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9100
|-5.00
|8511.43
|3023
|2006.08.29 14:00
|close
|1511
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.9050
|-5.00
|8506.43
|3024
|2006.08.29 14:00
|close
|1510
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.9010
|-10.00
|8496.43
|3025
|2006.08.29 14:00
|sell
|1513
|0.20
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|3026
|2006.08.29 14:00
|sell
|1514
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8945
|3027
|2006.08.29 14:00
|sell
|1515
|0.10
|1.8995
|0.0000
|1.8895
|3028
|2006.08.29 14:14
|t/p
|1513
|0.20
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|20.00
|8516.43
|3029
|2006.08.29 16:22
|t/p
|1514
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8945
|50.00
|8566.43
|3030
|2006.08.29 20:00
|close
|1515
|0.10
|1.8928
|0.0000
|1.8895
|67.00
|8633.43
|3031
|2006.08.29 20:00
|buy
|1516
|0.20
|1.8928
|0.0000
|1.8938
|3032
|2006.08.29 20:00
|buy
|1517
|0.10
|1.8928
|0.0000
|1.8978
|3033
|2006.08.29 20:00
|buy
|1518
|0.10
|1.8928
|0.0000
|1.9028
|3034
|2006.08.29 20:03
|t/p
|1516
|0.20
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|20.00
|8653.43
|3035
|2006.08.29 20:30
|t/p
|1517
|0.10
|1.8978
|0.0000
|1.8978
|50.00
|8703.43
|3036
|2006.08.30 02:20
|close
|1518
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9028
|48.65
|8752.08
|3037
|2006.08.30 02:20
|sell
|1519
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8967
|3038
|2006.08.30 02:20
|sell
|1520
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8927
|3039
|2006.08.30 02:20
|sell
|1521
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8877
|3040
|2006.08.30 06:00
|close
|1521
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8877
|-10.00
|8742.08
|3041
|2006.08.30 06:00
|close
|1520
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8927
|-10.00
|8732.08
|3042
|2006.08.30 06:00
|close
|1519
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8967
|-20.00
|8712.08
|3043
|2006.08.30 06:00
|buy
|1522
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8997
|3044
|2006.08.30 06:00
|buy
|1523
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9037
|3045
|2006.08.30 06:00
|buy
|1524
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9087
|3046
|2006.08.30 06:35
|t/p
|1522
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|20.00
|8732.08
|3047
|2006.08.30 07:40
|close
|1524
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.9087
|-4.00
|8728.08
|3048
|2006.08.30 07:40
|close
|1523
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.9037
|-4.00
|8724.08
|3049
|2006.08.30 07:40
|sell
|1525
|0.20
|1.8983
|0.0000
|1.8973
|3050
|2006.08.30 07:40
|sell
|1526
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8933
|3051
|2006.08.30 07:40
|sell
|1527
|0.10
|1.8983
|0.0000
|1.8883
|3052
|2006.08.30 07:59
|close
|1527
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8883
|-15.00
|8709.08
|3053
|2006.08.30 07:59
|close
|1526
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.8933
|-15.00
|8694.08
|3054
|2006.08.30 07:59
|close
|1525
|0.20
|1.8998
|0.0000
|1.8973
|-30.00
|8664.08
|3055
|2006.08.30 07:59
|buy
|1528
|0.20
|1.8998
|0.0000
|1.9008
|3056
|2006.08.30 07:59
|buy
|1529
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.9048
|3057
|2006.08.30 07:59
|buy
|1530
|0.10
|1.8998
|0.0000
|1.9098
|3058
|2006.08.30 08:17
|close
|1530
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9098
|-11.00
|8653.08
|3059
|2006.08.30 08:17
|close
|1529
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.9048
|-11.00
|8642.08
|3060
|2006.08.30 08:17
|close
|1528
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.9008
|-22.00
|8620.08
|3061
|2006.08.30 08:17
|sell
|1531
|0.20
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|3062
|2006.08.30 08:17
|sell
|1532
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8937
|3063
|2006.08.30 08:17
|sell
|1533
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8887
|3064
|2006.08.30 08:42
|close
|1533
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8887
|-9.00
|8611.08
|3065
|2006.08.30 08:42
|close
|1532
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8937
|-9.00
|8602.08
|3066
|2006.08.30 08:42
|close
|1531
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8977
|-18.00
|8584.08
|3067
|2006.08.30 08:42
|buy
|1534
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|3068
|2006.08.30 08:42
|buy
|1535
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9046
|3069
|2006.08.30 08:42
|buy
|1536
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9096
|3070
|2006.08.30 08:52
|t/p
|1534
|0.20
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|20.00
|8604.08
|3071
|2006.08.30 15:13
|t/p
|1535
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|50.00
|8654.08
|3072
|2006.08.30 18:25
|close
|1536
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9096
|37.00
|8691.08
|3073
|2006.08.30 18:25
|sell
|1537
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3074
|2006.08.30 18:25
|sell
|1538
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3075
|2006.08.30 18:25
|sell
|1539
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3076
|2006.08.30 18:40
|t/p
|1537
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9023
|20.00
|8711.08
|3077
|2006.08.30 20:00
|close
|1539
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8933
|-6.00
|8705.08
|3078
|2006.08.30 20:00
|close
|1538
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8983
|-6.00
|8699.08
|3079
|2006.08.30 20:00
|buy
|1540
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9049
|3080
|2006.08.30 20:00
|buy
|1541
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9089
|3081
|2006.08.30 20:00
|buy
|1542
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9139
|3082
|2006.08.30 23:07
|t/p
|1540
|0.20
|1.9049
|0.0000
|1.9049
|20.00
|8719.08
|3083
|2006.08.31 00:08
|close
|1542
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9139
|-12.05
|8707.03
|3084
|2006.08.31 00:08
|close
|1541
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9089
|-12.05
|8694.98
|3085
|2006.08.31 00:08
|sell
|1543
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|3086
|2006.08.31 00:08
|sell
|1544
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8978
|3087
|2006.08.31 00:08
|sell
|1545
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8928
|3088
|2006.08.31 00:15
|close
|1545
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8928
|-15.00
|8679.98
|3089
|2006.08.31 00:15
|close
|1544
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.8978
|-15.00
|8664.98
|3090
|2006.08.31 00:15
|close
|1543
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9018
|-30.00
|8634.98
|3091
|2006.08.31 00:15
|buy
|1546
|0.20
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|3092
|2006.08.31 00:15
|buy
|1547
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9093
|3093
|2006.08.31 00:15
|buy
|1548
|0.10
|1.9043
|0.0000
|1.9143
|3094
|2006.08.31 00:23
|close
|1548
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9143
|-4.00
|8630.98
|3095
|2006.08.31 00:23
|close
|1547
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9093
|-4.00
|8626.98
|3096
|2006.08.31 00:23
|close
|1546
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9053
|-8.00
|8618.98
|3097
|2006.08.31 00:23
|sell
|1549
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9029
|3098
|2006.08.31 00:23
|sell
|1550
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8989
|3099
|2006.08.31 00:23
|sell
|1551
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8939
|3100
|2006.08.31 00:25
|close
|1551
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8939
|-6.00
|8612.98
|3101
|2006.08.31 00:25
|close
|1550
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8989
|-6.00
|8606.98
|3102
|2006.08.31 00:25
|close
|1549
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9029
|-12.00
|8594.98
|3103
|2006.08.31 00:25
|buy
|1552
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9055
|3104
|2006.08.31 00:25
|buy
|1553
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9095
|3105
|2006.08.31 00:25
|buy
|1554
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|3106
|2006.08.31 02:12
|close
|1554
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9145
|-12.00
|8582.98
|3107
|2006.08.31 02:12
|close
|1553
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9095
|-12.00
|8570.98
|3108
|2006.08.31 02:12
|close
|1552
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9055
|-24.00
|8546.98
|3109
|2006.08.31 02:12
|sell
|1555
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3110
|2006.08.31 02:12
|sell
|1556
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3111
|2006.08.31 02:12
|sell
|1557
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3112
|2006.08.31 07:57
|close
|1557
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8933
|-12.00
|8534.98
|3113
|2006.08.31 07:57
|close
|1556
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8983
|-12.00
|8522.98
|3114
|2006.08.31 07:57
|close
|1555
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9023
|-24.00
|8498.98
|3115
|2006.08.31 07:57
|buy
|1558
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9055
|3116
|2006.08.31 07:57
|buy
|1559
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9095
|3117
|2006.08.31 07:57
|buy
|1560
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|3118
|2006.08.31 08:14
|t/p
|1558
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9055
|20.00
|8518.98
|3119
|2006.08.31 15:40
|close
|1560
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9145
|11.00
|8529.98
|3120
|2006.08.31 15:40
|close
|1559
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9095
|11.00
|8540.98
|3121
|2006.08.31 15:40
|sell
|1561
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|3122
|2006.08.31 15:40
|sell
|1562
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9006
|3123
|2006.08.31 15:40
|sell
|1563
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8956
|3124
|2006.08.31 15:43
|t/p
|1561
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|20.00
|8560.98
|3125
|2006.08.31 16:28
|t/p
|1562
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|50.00
|8610.98
|3126
|2006.08.31 20:25
|close
|1563
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8956
|17.00
|8627.98
|3127
|2006.08.31 20:25
|buy
|1564
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9049
|3128
|2006.08.31 20:25
|buy
|1565
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9089
|3129
|2006.08.31 20:25
|buy
|1566
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9139
|3130
|2006.08.31 23:45
|close
|1566
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9139
|-6.00
|8621.98
|3131
|2006.08.31 23:45
|close
|1565
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9089
|-6.00
|8615.98
|3132
|2006.08.31 23:45
|close
|1564
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9049
|-12.00
|8603.98
|3133
|2006.08.31 23:45
|sell
|1567
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3134
|2006.08.31 23:45
|sell
|1568
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3135
|2006.08.31 23:45
|sell
|1569
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3136
|2006.09.01 00:17
|t/p
|1567
|0.20
|1.9023
|0.0000
|1.9023
|20.43
|8624.41
|3137
|2006.09.01 01:45
|close
|1569
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8933
|-7.79
|8616.62
|3138
|2006.09.01 01:45
|close
|1568
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.8983
|-7.79
|8608.84
|3139
|2006.09.01 01:45
|buy
|1570
|0.20
|1.9041
|0.0000
|1.9051
|3140
|2006.09.01 01:45
|buy
|1571
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9091
|3141
|2006.09.01 01:45
|buy
|1572
|0.10
|1.9041
|0.0000
|1.9141
|3142
|2006.09.01 03:55
|close
|1572
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.9141
|-10.00
|8598.84
|3143
|2006.09.01 03:55
|close
|1571
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.9091
|-10.00
|8588.84
|3144
|2006.09.01 03:55
|close
|1570
|0.20
|1.9031
|0.0000
|1.9051
|-20.00
|8568.84
|3145
|2006.09.01 03:55
|sell
|1573
|0.20
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|3146
|2006.09.01 03:55
|sell
|1574
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.8981
|3147
|2006.09.01 03:55
|sell
|1575
|0.10
|1.9031
|0.0000
|1.8931
|3148
|2006.09.01 04:04
|close
|1575
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8931
|-7.00
|8561.84
|3149
|2006.09.01 04:04
|close
|1574
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.8981
|-7.00
|8554.84
|3150
|2006.09.01 04:04
|close
|1573
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9021
|-14.00
|8540.84
|3151
|2006.09.01 04:04
|buy
|1576
|0.20
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|3152
|2006.09.01 04:04
|buy
|1577
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9088
|3153
|2006.09.01 04:04
|buy
|1578
|0.10
|1.9038
|0.0000
|1.9138
|3154
|2006.09.01 04:40
|close
|1578
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9138
|-4.00
|8536.84
|3155
|2006.09.01 04:40
|close
|1577
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.9088
|-4.00
|8532.84
|3156
|2006.09.01 04:40
|close
|1576
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9048
|-8.00
|8524.84
|3157
|2006.09.01 04:40
|sell
|1579
|0.20
|1.9034
|0.0000
|1.9024
|3158
|2006.09.01 04:40
|sell
|1580
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8984
|3159
|2006.09.01 04:40
|sell
|1581
|0.10
|1.9034
|0.0000
|1.8934
|3160
|2006.09.01 06:14
|close
|1581
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8934
|-6.00
|8518.84
|3161
|2006.09.01 06:14
|close
|1580
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8984
|-6.00
|8512.84
|3162
|2006.09.01 06:14
|close
|1579
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9024
|-12.00
|8500.84
|3163
|2006.09.01 06:14
|buy
|1582
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|3164
|2006.09.01 06:14
|buy
|1583
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9090
|3165
|2006.09.01 06:14
|buy
|1584
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|3166
|2006.09.01 09:17
|close
|1584
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9140
|-7.00
|8493.84
|3167
|2006.09.01 09:17
|close
|1583
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.9090
|-7.00
|8486.84
|3168
|2006.09.01 09:17
|close
|1582
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9050
|-14.00
|8472.84
|3169
|2006.09.01 09:17
|sell
|1585
|0.20
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|3170
|2006.09.01 09:17
|sell
|1586
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8983
|3171
|2006.09.01 09:17
|sell
|1587
|0.10
|1.9033
|0.0000
|1.8933
|3172
|2006.09.01 09:30
|close
|1587
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8933
|-6.00
|8466.84
|3173
|2006.09.01 09:30
|close
|1586
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.8983
|-6.00
|8460.84
|3174
|2006.09.01 09:30
|close
|1585
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9023
|-12.00
|8448.84
|3175
|2006.09.01 09:30
|buy
|1588
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9049
|3176
|2006.09.01 09:30
|buy
|1589
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9089
|3177
|2006.09.01 09:30
|buy
|1590
|0.10
|1.9039
|0.0000
|1.9139
|3178
|2006.09.01 09:35
|close
|1590
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9139
|-3.00
|8445.84
|3179
|2006.09.01 09:35
|close
|1589
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.9089
|-3.00
|8442.84
|3180
|2006.09.01 09:35
|close
|1588
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9049
|-6.00
|8436.84
|3181
|2006.09.01 09:35
|sell
|1591
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|3182
|2006.09.01 09:35
|sell
|1592
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8986
|3183
|2006.09.01 09:35
|sell
|1593
|0.10
|1.9036
|0.0000
|1.8936
|3184
|2006.09.01 10:07
|t/p
|1591
|0.20
|1.9026
|0.0000
|1.9026
|20.00
|8456.84
|3185
|2006.09.01 10:38
|close
|1593
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8936
|-9.00
|8447.84
|3186
|2006.09.01 10:38
|close
|1592
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.8986
|-9.00
|8438.84
|3187
|2006.09.01 10:38
|buy
|1594
|0.20
|1.9045
|0.0000
|1.9055
|3188
|2006.09.01 10:38
|buy
|1595
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9095
|3189
|2006.09.01 10:38
|buy
|1596
|0.10
|1.9045
|0.0000
|1.9145
|3190
|2006.09.01 11:51
|close
|1596
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9145
|-10.00
|8428.84
|3191
|2006.09.01 11:51
|close
|1595
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.9095
|-10.00
|8418.84
|3192
|2006.09.01 11:51
|close
|1594
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9055
|-20.00
|8398.84
|3193
|2006.09.01 11:51
|sell
|1597
|0.20
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|3194
|2006.09.01 11:51
|sell
|1598
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8985
|3195
|2006.09.01 11:51
|sell
|1599
|0.10
|1.9035
|0.0000
|1.8935
|3196
|2006.09.01 13:23
|close
|1599
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.8935
|-7.00
|8391.84
|3197
|2006.09.01 13:23
|close
|1598
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.8985
|-7.00
|8384.84
|3198
|2006.09.01 13:23
|close
|1597
|0.20
|1.9042
|0.0000
|1.9025
|-14.00
|8370.84
|3199
|2006.09.01 13:23
|buy
|1600
|0.20
|1.9042
|0.0000
|1.9052
|3200
|2006.09.01 13:23
|buy
|1601
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9092
|3201
|2006.09.01 13:23
|buy
|1602
|0.10
|1.9042
|0.0000
|1.9142
|3202
|2006.09.01 13:47
|t/p
|1600
|0.20
|1.9052
|0.0000
|1.9052
|20.00
|8390.84
|3203
|2006.09.01 14:30
|close
|1602
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9142
|-20.00
|8370.84
|3204
|2006.09.01 14:30
|close
|1601
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9092
|-20.00
|8350.84
|3205
|2006.09.01 14:30
|sell
|1603
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.9012
|3206
|2006.09.01 14:30
|sell
|1604
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8972
|3207
|2006.09.01 14:30
|sell
|1605
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8922
|3208
|2006.09.01 14:30
|t/p
|1603
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|20.00
|8370.84
|3209
|2006.09.01 14:32
|t/p
|1604
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|50.00
|8420.84
|3210
|2006.09.01 16:40
|close
|1605
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.8922
|16.00
|8436.84
|3211
|2006.09.01 16:40
|buy
|1606
|0.20
|1.9006
|0.0000
|1.9016
|3212
|2006.09.01 16:40
|buy
|1607
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9056
|3213
|2006.09.01 16:40
|buy
|1608
|0.10
|1.9006
|0.0000
|1.9106
|3214
|2006.09.01 16:44
|t/p
|1606
|0.20
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|20.00
|8456.84
|3215
|2006.09.01 18:01
|t/p
|1607
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9056
|50.00
|8506.84
|3216
|2006.09.04 08:20
|close
|1608
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9106
|59.65
|8566.49
|3217
|2006.09.04 08:20
|sell
|1609
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9056
|3218
|2006.09.04 08:20
|sell
|1610
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.9016
|3219
|2006.09.04 08:20
|sell
|1611
|0.10
|1.9066
|0.0000
|1.8966
|3220
|2006.09.04 08:58
|t/p
|1609
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9056
|20.00
|8586.49
|3221
|2006.09.04 12:55
|close
|1611
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8966
|11.00
|8597.49
|3222
|2006.09.04 12:55
|close
|1610
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9016
|11.00
|8608.49
|3223
|2006.09.04 12:55
|buy
|1612
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|3224
|2006.09.04 12:55
|buy
|1613
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|3225
|2006.09.04 12:55
|buy
|1614
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|3226
|2006.09.04 14:15
|close
|1614
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9155
|-9.00
|8599.49
|3227
|2006.09.04 14:15
|close
|1613
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.9105
|-9.00
|8590.49
|3228
|2006.09.04 14:15
|close
|1612
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9065
|-18.00
|8572.49
|3229
|2006.09.04 14:15
|sell
|1615
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|3230
|2006.09.04 14:15
|sell
|1616
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8996
|3231
|2006.09.04 14:15
|sell
|1617
|0.10
|1.9046
|0.0000
|1.8946
|3232
|2006.09.04 14:17
|t/p
|1615
|0.20
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|20.00
|8592.49
|3233
|2006.09.04 15:50
|close
|1617
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8946
|-10.00
|8582.49
|3234
|2006.09.04 15:50
|close
|1616
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8996
|-10.00
|8572.49
|3235
|2006.09.04 15:50
|buy
|1618
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|3236
|2006.09.04 15:50
|buy
|1619
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9106
|3237
|2006.09.04 15:50
|buy
|1620
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9156
|3238
|2006.09.04 16:43
|t/p
|1618
|0.20
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|20.00
|8592.49
|3239
|2006.09.04 17:10
|close
|1620
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.9156
|-7.00
|8585.49
|3240
|2006.09.04 17:10
|close
|1619
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.9106
|-7.00
|8578.49
|3241
|2006.09.04 17:10
|sell
|1621
|0.20
|1.9049
|0.0000
|1.9039
|3242
|2006.09.04 17:10
|sell
|1622
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.8999
|3243
|2006.09.04 17:10
|sell
|1623
|0.10
|1.9049
|0.0000
|1.8949
|3244
|2006.09.04 17:32
|t/p
|1621
|0.20
|1.9039
|0.0000
|1.9039
|20.00
|8598.49
|3245
|2006.09.04 19:05
|close
|1623
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8949
|-10.00
|8588.49
|3246
|2006.09.04 19:05
|close
|1622
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.8999
|-10.00
|8578.49
|3247
|2006.09.04 19:05
|buy
|1624
|0.20
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|3248
|2006.09.04 19:05
|buy
|1625
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9109
|3249
|2006.09.04 19:05
|buy
|1626
|0.10
|1.9059
|0.0000
|1.9159
|3250
|2006.09.04 20:15
|close
|1626
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9159
|-12.00
|8566.49
|3251
|2006.09.04 20:15
|close
|1625
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.9109
|-12.00
|8554.49
|3252
|2006.09.04 20:15
|close
|1624
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9069
|-24.00
|8530.49
|3253
|2006.09.04 20:15
|sell
|1627
|0.20
|1.9047
|0.0000
|1.9037
|3254
|2006.09.04 20:15
|sell
|1628
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8997
|3255
|2006.09.04 20:15
|sell
|1629
|0.10
|1.9047
|0.0000
|1.8947
|3256
|2006.09.04 20:25
|close
|1629
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8947
|-8.00
|8522.49
|3257
|2006.09.04 20:25
|close
|1628
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.8997
|-8.00
|8514.49
|3258
|2006.09.04 20:25
|close
|1627
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9037
|-16.00
|8498.49
|3259
|2006.09.04 20:25
|buy
|1630
|0.20
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|3260
|2006.09.04 20:25
|buy
|1631
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9105
|3261
|2006.09.04 20:25
|buy
|1632
|0.10
|1.9055
|0.0000
|1.9155
|3262
|2006.09.04 22:22
|t/p
|1630
|0.20
|1.9065
|0.0000
|1.9065
|20.00
|8518.49
|3263
|2006.09.05 00:00
|close
|1632
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9155
|0.65
|8519.14
|3264
|2006.09.05 00:00
|close
|1631
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9105
|0.65
|8519.79
|3265
|2006.09.05 00:00
|sell
|1633
|0.20
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|3266
|2006.09.05 00:00
|sell
|1634
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.9006
|3267
|2006.09.05 00:00
|sell
|1635
|0.10
|1.9056
|0.0000
|1.8956
|3268
|2006.09.05 01:06
|t/p
|1633
|0.20
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|20.00
|8539.79
|3269
|2006.09.05 07:40
|close
|1635
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.8956
|16.00
|8555.79
|3270
|2006.09.05 07:40
|close
|1634
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9006
|16.00
|8571.79
|3271
|2006.09.05 07:40
|buy
|1636
|0.20
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|3272
|2006.09.05 07:40
|buy
|1637
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9090
|3273
|2006.09.05 07:40
|buy
|1638
|0.10
|1.9040
|0.0000
|1.9140
|3274
|2006.09.05 12:00
|close
|1638
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9140
|-50.00
|8521.79
|3275
|2006.09.05 12:00
|close
|1637
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.9090
|-50.00
|8471.79
|3276
|2006.09.05 12:00
|close
|1636
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.9050
|-100.00
|8371.79
|3277
|2006.09.05 12:00
|sell
|1639
|0.20
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|3278
|2006.09.05 12:00
|sell
|1640
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8940
|3279
|2006.09.05 12:00
|sell
|1641
|0.10
|1.8990
|0.0000
|1.8890
|3280
|2006.09.05 12:00
|close
|1641
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.8890
|-7.00
|8364.79
|3281
|2006.09.05 12:00
|close
|1640
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.8940
|-7.00
|8357.79
|3282
|2006.09.05 12:00
|close
|1639
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.8980
|-14.00
|8343.79
|3283
|2006.09.05 12:00
|buy
|1642
|0.20
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|3284
|2006.09.05 12:00
|buy
|1643
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9047
|3285
|2006.09.05 12:00
|buy
|1644
|0.10
|1.8997
|0.0000
|1.9097
|3286
|2006.09.05 13:26
|close
|1644
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.9097
|-6.00
|8337.79
|3287
|2006.09.05 13:26
|close
|1643
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.9047
|-6.00
|8331.79
|3288
|2006.09.05 13:26
|close
|1642
|0.20
|1.8991
|0.0000
|1.9007
|-12.00
|8319.79
|3289
|2006.09.05 13:26
|sell
|1645
|0.20
|1.8991
|0.0000
|1.8981
|3290
|2006.09.05 13:26
|sell
|1646
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.8941
|3291
|2006.09.05 13:26
|sell
|1647
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.8891
|3292
|2006.09.05 13:49
|close
|1647
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8891
|-5.00
|8314.79
|3293
|2006.09.05 13:49
|close
|1646
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.8941
|-5.00
|8309.79
|3294
|2006.09.05 13:49
|close
|1645
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.8981
|-10.00
|8299.79
|3295
|2006.09.05 13:49
|buy
|1648
|0.20
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|3296
|2006.09.05 13:49
|buy
|1649
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9046
|3297
|2006.09.05 13:49
|buy
|1650
|0.10
|1.8996
|0.0000
|1.9096
|3298
|2006.09.06 08:00
|close
|1650
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9096
|-57.35
|8242.44
|3299
|2006.09.06 08:00
|close
|1649
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.9046
|-57.35
|8185.09
|3300
|2006.09.06 08:00
|close
|1648
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.9006
|-114.70
|8070.39
|3301
|2006.09.06 08:00
|sell
|1651
|0.20
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|3302
|2006.09.06 08:00
|sell
|1652
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8889
|3303
|2006.09.06 08:00
|sell
|1653
|0.10
|1.8939
|0.0000
|1.8839
|3304
|2006.09.06 08:41
|close
|1653
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8839
|-15.00
|8055.39
|3305
|2006.09.06 08:41
|close
|1652
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.8889
|-15.00
|8040.39
|3306
|2006.09.06 08:41
|close
|1651
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8929
|-30.00
|8010.39
|3307
|2006.09.06 08:41
|buy
|1654
|0.20
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|3308
|2006.09.06 08:41
|buy
|1655
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9004
|3309
|2006.09.06 08:41
|buy
|1656
|0.10
|1.8954
|0.0000
|1.9054
|3310
|2006.09.07 06:05
|close
|1656
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.9054
|-103.05
|7907.34
|3311
|2006.09.07 06:05
|close
|1655
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.9004
|-103.05
|7804.29
|3312
|2006.09.07 06:05
|close
|1654
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8964
|-206.10
|7598.19
|3313
|2006.09.07 06:05
|sell
|1657
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|3314
|2006.09.07 06:05
|sell
|1658
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8802
|3315
|2006.09.07 06:05
|sell
|1659
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8752
|3316
|2006.09.07 07:44
|t/p
|1657
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|20.00
|7618.19
|3317
|2006.09.07 09:15
|close
|1659
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8752
|2.00
|7620.19
|3318
|2006.09.07 09:15
|close
|1658
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8802
|2.00
|7622.19
|3319
|2006.09.07 09:15
|buy
|1660
|0.20
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|3320
|2006.09.07 09:15
|buy
|1661
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8900
|3321
|2006.09.07 09:15
|buy
|1662
|0.10
|1.8850
|0.0000
|1.8950
|3322
|2006.09.07 09:23
|t/p
|1660
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|20.00
|7642.19
|3323
|2006.09.07 09:45
|close
|1662
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8950
|-25.00
|7617.19
|3324
|2006.09.07 09:45
|close
|1661
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8900
|-25.00
|7592.19
|3325
|2006.09.07 09:45
|sell
|1663
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|3326
|2006.09.07 09:45
|sell
|1664
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8775
|3327
|2006.09.07 09:45
|sell
|1665
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|3328
|2006.09.07 09:46
|t/p
|1663
|0.20
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|20.00
|7612.19
|3329
|2006.09.07 13:06
|t/p
|1664
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|50.00
|7662.19
|3330
|2006.09.07 14:44
|t/p
|1665
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8725
|100.00
|7762.19
|3331
|2006.09.07 17:10
|buy
|1666
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|3332
|2006.09.07 17:10
|buy
|1667
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8800
|3333
|2006.09.07 17:10
|buy
|1668
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|3334
|2006.09.07 18:00
|t/p
|1666
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|20.00
|7782.19
|3335
|2006.09.07 21:00
|close
|1668
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8850
|2.00
|7784.19
|3336
|2006.09.07 21:00
|close
|1667
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8800
|2.00
|7786.19
|3337
|2006.09.07 21:00
|sell
|1669
|0.20
|1.8752
|0.0000
|1.8742
|3338
|2006.09.07 21:00
|sell
|1670
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8702
|3339
|2006.09.07 21:00
|sell
|1671
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8652
|3340
|2006.09.07 22:19
|t/p
|1669
|0.20
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|20.00
|7806.19
|3341
|2006.09.07 23:09
|close
|1671
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8652
|-11.00
|7795.19
|3342
|2006.09.07 23:09
|close
|1670
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8702
|-11.00
|7784.19
|3343
|2006.09.07 23:09
|buy
|1672
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|3344
|2006.09.07 23:09
|buy
|1673
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8813
|3345
|2006.09.07 23:09
|buy
|1674
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8863
|3346
|2006.09.07 23:53
|t/p
|1672
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8773
|20.00
|7804.19
|3347
|2006.09.08 01:05
|close
|1674
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8863
|-13.35
|7790.84
|3348
|2006.09.08 01:05
|close
|1673
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8813
|-13.35
|7777.49
|3349
|2006.09.08 01:05
|sell
|1675
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|3350
|2006.09.08 01:05
|sell
|1676
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8700
|3351
|2006.09.08 01:05
|sell
|1677
|0.10
|1.8750
|0.0000
|1.8650
|3352
|2006.09.08 02:08
|t/p
|1675
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|20.00
|7797.49
|3353
|2006.09.08 04:30
|close
|1677
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8650
|6.00
|7803.49
|3354
|2006.09.08 04:30
|close
|1676
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8700
|6.00
|7809.49
|3355
|2006.09.08 04:30
|buy
|1678
|0.20
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|3356
|2006.09.08 04:30
|buy
|1679
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8794
|3357
|2006.09.08 04:30
|buy
|1680
|0.10
|1.8744
|0.0000
|1.8844
|3358
|2006.09.08 05:20
|close
|1680
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8844
|-9.00
|7800.49
|3359
|2006.09.08 05:20
|close
|1679
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8794
|-9.00
|7791.49
|3360
|2006.09.08 05:20
|close
|1678
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8754
|-18.00
|7773.49
|3361
|2006.09.08 05:20
|sell
|1681
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|3362
|2006.09.08 05:20
|sell
|1682
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8685
|3363
|2006.09.08 05:20
|sell
|1683
|0.10
|1.8735
|0.0000
|1.8635
|3364
|2006.09.08 06:13
|close
|1683
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8635
|-5.00
|7768.49
|3365
|2006.09.08 06:13
|close
|1682
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8685
|-5.00
|7763.49
|3366
|2006.09.08 06:13
|close
|1681
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8725
|-10.00
|7753.49
|3367
|2006.09.08 06:13
|buy
|1684
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8750
|3368
|2006.09.08 06:13
|buy
|1685
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8790
|3369
|2006.09.08 06:13
|buy
|1686
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8840
|3370
|2006.09.08 07:14
|t/p
|1684
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8750
|20.00
|7773.49
|3371
|2006.09.08 07:45
|close
|1686
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8840
|-10.00
|7763.49
|3372
|2006.09.08 07:45
|close
|1685
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8790
|-10.00
|7753.49
|3373
|2006.09.08 07:45
|sell
|1687
|0.20
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|3374
|2006.09.08 07:45
|sell
|1688
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8680
|3375
|2006.09.08 07:45
|sell
|1689
|0.10
|1.8730
|0.0000
|1.8630
|3376
|2006.09.08 09:16
|t/p
|1687
|0.20
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|20.00
|7773.49
|3377
|2006.09.08 14:36
|t/p
|1688
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|50.00
|7823.49
|3378
|2006.09.08 16:23
|t/p
|1689
|0.10
|1.8630
|0.0000
|1.8630
|100.00
|7923.49
|3379
|2006.09.08 19:10
|buy
|1690
|0.20
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|3380
|2006.09.08 19:10
|buy
|1691
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8711
|3381
|2006.09.08 19:10
|buy
|1692
|0.10
|1.8661
|0.0000
|1.8761
|3382
|2006.09.08 19:17
|close
|1692
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8761
|-7.00
|7916.49
|3383
|2006.09.08 19:17
|close
|1691
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8711
|-7.00
|7909.49
|3384
|2006.09.08 19:17
|close
|1690
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8671
|-14.00
|7895.49
|3385
|2006.09.08 19:17
|sell
|1693
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|3386
|2006.09.08 19:17
|sell
|1694
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8604
|3387
|2006.09.08 19:17
|sell
|1695
|0.10
|1.8654
|0.0000
|1.8554
|3388
|2006.09.11 00:18
|t/p
|1693
|0.20
|1.8644
|0.0000
|1.8644
|20.43
|7915.92
|3389
|2006.09.11 01:10
|close
|1695
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8554
|-4.79
|7911.13
|3390
|2006.09.11 01:10
|close
|1694
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8604
|-4.79
|7906.35
|3391
|2006.09.11 01:10
|buy
|1696
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|3392
|2006.09.11 01:10
|buy
|1697
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8709
|3393
|2006.09.11 01:10
|buy
|1698
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8759
|3394
|2006.09.11 01:55
|t/p
|1696
|0.20
|1.8669
|0.0000
|1.8669
|20.00
|7926.35
|3395
|2006.09.11 02:55
|close
|1698
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8759
|-9.00
|7917.35
|3396
|2006.09.11 02:55
|close
|1697
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8709
|-9.00
|7908.35
|3397
|2006.09.11 02:55
|sell
|1699
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|3398
|2006.09.11 02:55
|sell
|1700
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8600
|3399
|2006.09.11 02:55
|sell
|1701
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|3400
|2006.09.11 02:59
|t/p
|1699
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|20.00
|7928.35
|3401
|2006.09.11 05:20
|close
|1701
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8550
|-5.00
|7923.35
|3402
|2006.09.11 05:20
|close
|1700
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8600
|-5.00
|7918.35
|3403
|2006.09.11 05:20
|buy
|1702
|0.20
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|3404
|2006.09.11 05:20
|buy
|1703
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8705
|3405
|2006.09.11 05:20
|buy
|1704
|0.10
|1.8655
|0.0000
|1.8755
|3406
|2006.09.11 07:10
|t/p
|1702
|0.20
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|20.00
|7938.35
|3407
|2006.09.11 08:20
|close
|1704
|0.10
|1.8645
|0.0000
|1.8755
|-10.00
|7928.35
|3408
|2006.09.11 08:20
|close
|1703
|0.10
|1.8645
|0.0000
|1.8705
|-10.00
|7918.35
|3409
|2006.09.11 08:20
|sell
|1705
|0.20
|1.8645
|0.0000
|1.8635
|3410
|2006.09.11 08:20
|sell
|1706
|0.10
|1.8645
|0.0000
|1.8595
|3411
|2006.09.11 08:20
|sell
|1707
|0.10
|1.8645
|0.0000
|1.8545
|3412
|2006.09.11 09:16
|close
|1707
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8545
|-22.00
|7896.35
|3413
|2006.09.11 09:16
|close
|1706
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8595
|-22.00
|7874.35
|3414
|2006.09.11 09:16
|close
|1705
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8635
|-44.00
|7830.35
|3415
|2006.09.11 09:16
|buy
|1708
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8677
|3416
|2006.09.11 09:16
|buy
|1709
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8717
|3417
|2006.09.11 09:16
|buy
|1710
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8767
|3418
|2006.09.11 10:03
|t/p
|1708
|0.20
|1.8677
|0.0000
|1.8677
|20.00
|7850.35
|3419
|2006.09.11 11:05
|close
|1710
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8767
|-17.00
|7833.35
|3420
|2006.09.11 11:05
|close
|1709
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8717
|-17.00
|7816.35
|3421
|2006.09.11 11:05
|sell
|1711
|0.20
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|3422
|2006.09.11 11:05
|sell
|1712
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8600
|3423
|2006.09.11 11:05
|sell
|1713
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|3424
|2006.09.11 11:20
|t/p
|1711
|0.20
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|20.00
|7836.35
|3425
|2006.09.11 12:00
|close
|1713
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8550
|-28.00
|7808.35
|3426
|2006.09.11 12:00
|close
|1712
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8600
|-28.00
|7780.35
|3427
|2006.09.11 12:00
|buy
|1714
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|3428
|2006.09.11 12:00
|buy
|1715
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8728
|3429
|2006.09.11 12:00
|buy
|1716
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8778
|3430
|2006.09.11 13:00
|close
|1716
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8778
|-20.00
|7760.35
|3431
|2006.09.11 13:00
|close
|1715
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8728
|-20.00
|7740.35
|3432
|2006.09.11 13:00
|close
|1714
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8688
|-40.00
|7700.35
|3433
|2006.09.11 13:00
|sell
|1717
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8648
|3434
|2006.09.11 13:00
|sell
|1718
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8608
|3435
|2006.09.11 13:00
|sell
|1719
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8558
|3436
|2006.09.11 13:05
|t/p
|1717
|0.20
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|20.00
|7720.35
|3437
|2006.09.11 16:09
|t/p
|1718
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|50.00
|7770.35
|3438
|2006.09.11 19:00
|close
|1719
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8558
|22.00
|7792.35
|3439
|2006.09.11 19:00
|buy
|1720
|0.20
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|3440
|2006.09.11 19:00
|buy
|1721
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8686
|3441
|2006.09.11 19:00
|buy
|1722
|0.10
|1.8636
|0.0000
|1.8736
|3442
|2006.09.11 20:40
|t/p
|1720
|0.20
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|20.00
|7812.35
|3443
|2006.09.12 06:19
|t/p
|1721
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|49.65
|7862.00
|3444
|2006.09.12 08:00
|close
|1722
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8736
|44.65
|7906.65
|3445
|2006.09.12 08:00
|sell
|1723
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8671
|3446
|2006.09.12 08:00
|sell
|1724
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8631
|3447
|2006.09.12 08:00
|sell
|1725
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8581
|3448
|2006.09.12 08:08
|t/p
|1723
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|20.00
|7926.65
|3449
|2006.09.12 10:35
|close
|1725
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8581
|-28.00
|7898.65
|3450
|2006.09.12 10:35
|close
|1724
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8631
|-28.00
|7870.65
|3451
|2006.09.12 10:35
|buy
|1726
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8719
|3452
|2006.09.12 10:35
|buy
|1727
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8759
|3453
|2006.09.12 10:35
|buy
|1728
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8809
|3454
|2006.09.12 10:35
|t/p
|1726
|0.20
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|20.00
|7890.65
|3455
|2006.09.12 14:30
|t/p
|1727
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|50.00
|7940.65
|3456
|2006.09.12 14:35
|close
|1728
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8809
|6.00
|7946.65
|3457
|2006.09.12 14:35
|sell
|1729
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8705
|3458
|2006.09.12 14:35
|sell
|1730
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8665
|3459
|2006.09.12 14:35
|sell
|1731
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8615
|3460
|2006.09.12 14:44
|close
|1731
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8615
|-19.00
|7927.65
|3461
|2006.09.12 14:44
|close
|1730
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8665
|-19.00
|7908.65
|3462
|2006.09.12 14:44
|close
|1729
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8705
|-38.00
|7870.65
|3463
|2006.09.12 14:44
|buy
|1732
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8744
|3464
|2006.09.12 14:44
|buy
|1733
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8784
|3465
|2006.09.12 14:44
|buy
|1734
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8834
|3466
|2006.09.12 14:50
|t/p
|1732
|0.20
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|20.00
|7890.65
|3467
|2006.09.12 16:25
|close
|1734
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8834
|-8.00
|7882.65
|3468
|2006.09.12 16:25
|close
|1733
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8784
|-8.00
|7874.65
|3469
|2006.09.12 16:25
|sell
|1735
|0.20
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|3470
|2006.09.12 16:25
|sell
|1736
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8676
|3471
|2006.09.12 16:25
|sell
|1737
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8626
|3472
|2006.09.12 16:40
|close
|1737
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8626
|-13.00
|7861.65
|3473
|2006.09.12 16:40
|close
|1736
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8676
|-13.00
|7848.65
|3474
|2006.09.12 16:40
|close
|1735
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8716
|-26.00
|7822.65
|3475
|2006.09.12 16:40
|buy
|1738
|0.20
|1.8739
|0.0000
|1.8749
|3476
|2006.09.12 16:40
|buy
|1739
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8789
|3477
|2006.09.12 16:40
|buy
|1740
|0.10
|1.8739
|0.0000
|1.8839
|3478
|2006.09.12 16:51
|t/p
|1738
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|20.00
|7842.65
|3479
|2006.09.12 18:50
|close
|1740
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8839
|-3.00
|7839.65
|3480
|2006.09.12 18:50
|close
|1739
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8789
|-3.00
|7836.65
|3481
|2006.09.12 18:50
|sell
|1741
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|3482
|2006.09.12 18:50
|sell
|1742
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8686
|3483
|2006.09.12 18:50
|sell
|1743
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8636
|3484
|2006.09.12 19:30
|close
|1743
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8636
|-9.00
|7827.65
|3485
|2006.09.12 19:30
|close
|1742
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8686
|-9.00
|7818.65
|3486
|2006.09.12 19:30
|close
|1741
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8726
|-18.00
|7800.65
|3487
|2006.09.12 19:30
|buy
|1744
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|3488
|2006.09.12 19:30
|buy
|1745
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8795
|3489
|2006.09.12 19:30
|buy
|1746
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8845
|3490
|2006.09.12 20:00
|close
|1746
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8845
|-9.00
|7791.65
|3491
|2006.09.12 20:00
|close
|1745
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8795
|-9.00
|7782.65
|3492
|2006.09.12 20:00
|close
|1744
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8755
|-18.00
|7764.65
|3493
|2006.09.12 20:00
|sell
|1747
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|3494
|2006.09.12 20:00
|sell
|1748
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8686
|3495
|2006.09.12 20:00
|sell
|1749
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8636
|3496
|2006.09.12 20:08
|t/p
|1747
|0.20
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|20.00
|7784.65
|3497
|2006.09.12 21:00
|close
|1749
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8636
|-9.00
|7775.65
|3498
|2006.09.12 21:00
|close
|1748
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8686
|-9.00
|7766.65
|3499
|2006.09.12 21:00
|buy
|1750
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|3500
|2006.09.12 21:00
|buy
|1751
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8795
|3501
|2006.09.12 21:00
|buy
|1752
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8845
|3502
|2006.09.12 22:06
|t/p
|1750
|0.20
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|20.00
|7786.65
|3503
|2006.09.12 23:05
|close
|1752
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8845
|-7.00
|7779.65
|3504
|2006.09.12 23:05
|close
|1751
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8795
|-7.00
|7772.65
|3505
|2006.09.12 23:05
|sell
|1753
|0.20
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|3506
|2006.09.12 23:05
|sell
|1754
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8688
|3507
|2006.09.12 23:05
|sell
|1755
|0.10
|1.8738
|0.0000
|1.8638
|3508
|2006.09.12 23:53
|t/p
|1753
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|20.00
|7792.65
|3509
|2006.09.13 01:00
|close
|1755
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8638
|-10.79
|7781.86
|3510
|2006.09.13 01:00
|close
|1754
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8688
|-10.79
|7771.08
|3511
|2006.09.13 01:00
|buy
|1756
|0.20
|1.8749
|0.0000
|1.8759
|3512
|2006.09.13 01:00
|buy
|1757
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8799
|3513
|2006.09.13 01:00
|buy
|1758
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8849
|3514
|2006.09.13 01:25
|close
|1758
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8849
|-9.00
|7762.08
|3515
|2006.09.13 01:25
|close
|1757
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8799
|-9.00
|7753.08
|3516
|2006.09.13 01:25
|close
|1756
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8759
|-18.00
|7735.08
|3517
|2006.09.13 01:25
|sell
|1759
|0.20
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|3518
|2006.09.13 01:25
|sell
|1760
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8690
|3519
|2006.09.13 01:25
|sell
|1761
|0.10
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|3520
|2006.09.13 02:13
|t/p
|1759
|0.20
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|20.00
|7755.08
|3521
|2006.09.13 06:09
|close
|1761
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8640
|15.00
|7770.08
|3522
|2006.09.13 06:09
|close
|1760
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8690
|15.00
|7785.08
|3523
|2006.09.13 06:09
|buy
|1762
|0.20
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|3524
|2006.09.13 06:09
|buy
|1763
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8775
|3525
|2006.09.13 06:09
|buy
|1764
|0.10
|1.8725
|0.0000
|1.8825
|3526
|2006.09.13 06:25
|t/p
|1762
|0.20
|1.8735
|0.0000
|1.8735
|20.00
|7805.08
|3527
|2006.09.13 11:10
|close
|1764
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8825
|7.00
|7812.08
|3528
|2006.09.13 11:10
|close
|1763
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8775
|7.00
|7819.08
|3529
|2006.09.13 11:10
|sell
|1765
|0.20
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|3530
|2006.09.13 11:10
|sell
|1766
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8682
|3531
|2006.09.13 11:10
|sell
|1767
|0.10
|1.8732
|0.0000
|1.8632
|3532
|2006.09.13 11:12
|t/p
|1765
|0.20
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|20.00
|7839.08
|3533
|2006.09.13 12:48
|close
|1767
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8632
|-13.00
|7826.08
|3534
|2006.09.13 12:48
|close
|1766
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8682
|-13.00
|7813.08
|3535
|2006.09.13 12:48
|buy
|1768
|0.20
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|3536
|2006.09.13 12:48
|buy
|1769
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8795
|3537
|2006.09.13 12:48
|buy
|1770
|0.10
|1.8745
|0.0000
|1.8845
|3538
|2006.09.13 14:20
|close
|1770
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8845
|-16.00
|7797.08
|3539
|2006.09.13 14:20
|close
|1769
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8795
|-16.00
|7781.08
|3540
|2006.09.13 14:20
|close
|1768
|0.20
|1.8729
|0.0000
|1.8755
|-32.00
|7749.08
|3541
|2006.09.13 14:20
|sell
|1771
|0.20
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|3542
|2006.09.13 14:20
|sell
|1772
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8679
|3543
|2006.09.13 14:20
|sell
|1773
|0.10
|1.8729
|0.0000
|1.8629
|3544
|2006.09.13 15:05
|close
|1773
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8629
|-17.00
|7732.08
|3545
|2006.09.13 15:05
|close
|1772
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8679
|-17.00
|7715.08
|3546
|2006.09.13 15:05
|close
|1771
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8719
|-34.00
|7681.08
|3547
|2006.09.13 15:05
|buy
|1774
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8756
|3548
|2006.09.13 15:05
|buy
|1775
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8796
|3549
|2006.09.13 15:05
|buy
|1776
|0.10
|1.8746
|0.0000
|1.8846
|3550
|2006.09.13 15:26
|t/p
|1774
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|7701.08
|3551
|2006.09.14 04:01
|close
|1776
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8846
|19.95
|7721.03
|3552
|2006.09.14 04:01
|close
|1775
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8796
|19.95
|7740.98
|3553
|2006.09.14 04:01
|sell
|1777
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8757
|3554
|2006.09.14 04:01
|sell
|1778
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8717
|3555
|2006.09.14 04:01
|sell
|1779
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8667
|3556
|2006.09.14 05:51
|close
|1779
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8667
|-6.00
|7734.98
|3557
|2006.09.14 05:51
|close
|1778
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8717
|-6.00
|7728.98
|3558
|2006.09.14 05:51
|close
|1777
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8757
|-12.00
|7716.98
|3559
|2006.09.14 05:51
|buy
|1780
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|3560
|2006.09.14 05:51
|buy
|1781
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8823
|3561
|2006.09.14 05:51
|buy
|1782
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|3562
|2006.09.14 08:39
|close
|1782
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8873
|-8.00
|7708.98
|3563
|2006.09.14 08:39
|close
|1781
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8823
|-8.00
|7700.98
|3564
|2006.09.14 08:39
|close
|1780
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8783
|-16.00
|7684.98
|3565
|2006.09.14 08:39
|sell
|1783
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8755
|3566
|2006.09.14 08:39
|sell
|1784
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8715
|3567
|2006.09.14 08:39
|sell
|1785
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8665
|3568
|2006.09.14 08:47
|close
|1785
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8665
|-3.00
|7681.98
|3569
|2006.09.14 08:47
|close
|1784
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8715
|-3.00
|7678.98
|3570
|2006.09.14 08:47
|close
|1783
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8755
|-6.00
|7672.98
|3571
|2006.09.14 08:47
|buy
|1786
|0.20
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|3572
|2006.09.14 08:47
|buy
|1787
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8818
|3573
|2006.09.14 08:47
|buy
|1788
|0.10
|1.8768
|0.0000
|1.8868
|3574
|2006.09.14 09:21
|t/p
|1786
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|20.00
|7692.98
|3575
|2006.09.14 10:47
|t/p
|1787
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|50.00
|7742.98
|3576
|2006.09.14 13:34
|t/p
|1788
|0.10
|1.8868
|0.0000
|1.8868
|100.00
|7842.98
|3577
|2006.09.14 20:45
|sell
|1789
|0.20
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|3578
|2006.09.14 20:45
|sell
|1790
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8823
|3579
|2006.09.14 20:45
|sell
|1791
|0.10
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|3580
|2006.09.14 21:00
|t/p
|1789
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|20.00
|7862.98
|3581
|2006.09.15 04:22
|close
|1791
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8773
|8.21
|7871.19
|3582
|2006.09.15 04:22
|close
|1790
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8823
|8.21
|7879.41
|3583
|2006.09.15 04:22
|buy
|1792
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|3584
|2006.09.15 04:22
|buy
|1793
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8915
|3585
|2006.09.15 04:22
|buy
|1794
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8965
|3586
|2006.09.15 04:45
|close
|1794
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8965
|-7.00
|7872.41
|3587
|2006.09.15 04:45
|close
|1793
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8915
|-7.00
|7865.41
|3588
|2006.09.15 04:45
|close
|1792
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8875
|-14.00
|7851.41
|3589
|2006.09.15 04:45
|sell
|1795
|0.20
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|3590
|2006.09.15 04:45
|sell
|1796
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8808
|3591
|2006.09.15 04:45
|sell
|1797
|0.10
|1.8858
|0.0000
|1.8758
|3592
|2006.09.15 09:55
|t/p
|1795
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|20.00
|7871.41
|3593
|2006.09.15 12:57
|t/p
|1796
|0.10
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|50.00
|7921.41
|3594
|2006.09.15 14:50
|close
|1797
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8758
|36.00
|7957.41
|3595
|2006.09.15 14:50
|buy
|1798
|0.20
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|3596
|2006.09.15 14:50
|buy
|1799
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8872
|3597
|2006.09.15 14:50
|buy
|1800
|0.10
|1.8822
|0.0000
|1.8922
|3598
|2006.09.15 15:20
|close
|1800
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8922
|-8.00
|7949.41
|3599
|2006.09.15 15:20
|close
|1799
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8872
|-8.00
|7941.41
|3600
|2006.09.15 15:20
|close
|1798
|0.20
|1.8814
|0.0000
|1.8832
|-16.00
|7925.41
|3601
|2006.09.15 15:20
|sell
|1801
|0.20
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|3602
|2006.09.15 15:20
|sell
|1802
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8764
|3603
|2006.09.15 15:20
|sell
|1803
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8714
|3604
|2006.09.15 15:25
|close
|1803
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8714
|-5.00
|7920.41
|3605
|2006.09.15 15:25
|close
|1802
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8764
|-5.00
|7915.41
|3606
|2006.09.15 15:25
|close
|1801
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8804
|-10.00
|7905.41
|3607
|2006.09.15 15:25
|buy
|1804
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|3608
|2006.09.15 15:25
|buy
|1805
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8869
|3609
|2006.09.15 15:25
|buy
|1806
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8919
|3610
|2006.09.18 00:10
|close
|1806
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8919
|-44.35
|7861.06
|3611
|2006.09.18 00:10
|close
|1805
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8869
|-44.35
|7816.71
|3612
|2006.09.18 00:10
|close
|1804
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8829
|-88.70
|7728.01
|3613
|2006.09.18 00:10
|sell
|1807
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8765
|3614
|2006.09.18 00:10
|sell
|1808
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8725
|3615
|2006.09.18 00:10
|sell
|1809
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8675
|3616
|2006.09.18 00:32
|t/p
|1807
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|20.00
|7748.01
|3617
|2006.09.18 02:15
|close
|1809
|0.10
|1.8795
|0.0000
|1.8675
|-20.00
|7728.01
|3618
|2006.09.18 02:15
|close
|1808
|0.10
|1.8795
|0.0000
|1.8725
|-20.00
|7708.01
|3619
|2006.09.18 02:15
|buy
|1810
|0.20
|1.8795
|0.0000
|1.8805
|3620
|2006.09.18 02:15
|buy
|1811
|0.10
|1.8795
|0.0000
|1.8845
|3621
|2006.09.18 02:15
|buy
|1812
|0.10
|1.8795
|0.0000
|1.8895
|3622
|2006.09.18 05:41
|t/p
|1810
|0.20
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|20.00
|7728.01
|3623
|2006.09.18 07:51
|close
|1812
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8895
|2.00
|7730.01
|3624
|2006.09.18 07:51
|close
|1811
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8845
|2.00
|7732.01
|3625
|2006.09.18 07:51
|sell
|1813
|0.20
|1.8797
|0.0000
|1.8787
|3626
|2006.09.18 07:51
|sell
|1814
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8747
|3627
|2006.09.18 07:51
|sell
|1815
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8697
|3628
|2006.09.18 11:03
|t/p
|1813
|0.20
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|20.00
|7752.01
|3629
|2006.09.18 11:46
|t/p
|1814
|0.10
|1.8747
|0.0000
|1.8747
|50.00
|7802.01
|3630
|2006.09.18 14:15
|close
|1815
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8697
|30.00
|7832.01
|3631
|2006.09.18 14:15
|buy
|1816
|0.20
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|3632
|2006.09.18 14:15
|buy
|1817
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8817
|3633
|2006.09.18 14:15
|buy
|1818
|0.10
|1.8767
|0.0000
|1.8867
|3634
|2006.09.18 15:00
|t/p
|1816
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8777
|20.00
|7852.01
|3635
|2006.09.19 01:19
|t/p
|1817
|0.10
|1.8817
|0.0000
|1.8817
|49.65
|7901.66
|3636
|2006.09.19 03:38
|close
|1818
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8867
|35.65
|7937.31
|3637
|2006.09.19 03:38
|sell
|1819
|0.20
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|3638
|2006.09.19 03:38
|sell
|1820
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8753
|3639
|2006.09.19 03:38
|sell
|1821
|0.10
|1.8803
|0.0000
|1.8703
|3640
|2006.09.19 03:50
|close
|1821
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8703
|-6.00
|7931.31
|3641
|2006.09.19 03:50
|close
|1820
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8753
|-6.00
|7925.31
|3642
|2006.09.19 03:50
|close
|1819
|0.20
|1.8809
|0.0000
|1.8793
|-12.00
|7913.31
|3643
|2006.09.19 03:50
|buy
|1822
|0.20
|1.8809
|0.0000
|1.8819
|3644
|2006.09.19 03:50
|buy
|1823
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8859
|3645
|2006.09.19 03:50
|buy
|1824
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8909
|3646
|2006.09.19 04:58
|t/p
|1822
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8819
|20.00
|7933.31
|3647
|2006.09.19 07:50
|close
|1824
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8909
|-4.00
|7929.31
|3648
|2006.09.19 07:50
|close
|1823
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8859
|-4.00
|7925.31
|3649
|2006.09.19 07:50
|sell
|1825
|0.20
|1.8805
|0.0000
|1.8795
|3650
|2006.09.19 07:50
|sell
|1826
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8755
|3651
|2006.09.19 07:50
|sell
|1827
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8705
|3652
|2006.09.19 08:45
|close
|1827
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8705
|-16.00
|7909.31
|3653
|2006.09.19 08:45
|close
|1826
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8755
|-16.00
|7893.31
|3654
|2006.09.19 08:45
|close
|1825
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8795
|-32.00
|7861.31
|3655
|2006.09.19 08:45
|buy
|1828
|0.20
|1.8821
|0.0000
|1.8831
|3656
|2006.09.19 08:45
|buy
|1829
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8871
|3657
|2006.09.19 08:45
|buy
|1830
|0.10
|1.8821
|0.0000
|1.8921
|3658
|2006.09.19 09:41
|close
|1830
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8921
|-15.00
|7846.31
|3659
|2006.09.19 09:41
|close
|1829
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8871
|-15.00
|7831.31
|3660
|2006.09.19 09:41
|close
|1828
|0.20
|1.8806
|0.0000
|1.8831
|-30.00
|7801.31
|3661
|2006.09.19 09:41
|sell
|1831
|0.20
|1.8806
|0.0000
|1.8796
|3662
|2006.09.19 09:41
|sell
|1832
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8756
|3663
|2006.09.19 09:41
|sell
|1833
|0.10
|1.8806
|0.0000
|1.8706
|3664
|2006.09.19 09:52
|t/p
|1831
|0.20
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|20.00
|7821.31
|3665
|2006.09.19 12:30
|close
|1833
|0.10
|1.8807
|0.0000
|1.8706
|-1.00
|7820.31
|3666
|2006.09.19 12:30
|close
|1832
|0.10
|1.8807
|0.0000
|1.8756
|-1.00
|7819.31
|3667
|2006.09.19 12:30
|buy
|1834
|0.20
|1.8807
|0.0000
|1.8817
|3668
|2006.09.19 12:30
|buy
|1835
|0.10
|1.8807
|0.0000
|1.8857
|3669
|2006.09.19 12:30
|buy
|1836
|0.10
|1.8807
|0.0000
|1.8907
|3670
|2006.09.19 13:18
|t/p
|1834
|0.20
|1.8817
|0.0000
|1.8817
|20.00
|7839.31
|3671
|2006.09.19 14:15
|close
|1836
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8907
|-10.00
|7829.31
|3672
|2006.09.19 14:15
|close
|1835
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8857
|-10.00
|7819.31
|3673
|2006.09.19 14:15
|sell
|1837
|0.20
|1.8797
|0.0000
|1.8787
|3674
|2006.09.19 14:15
|sell
|1838
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8747
|3675
|2006.09.19 14:15
|sell
|1839
|0.10
|1.8797
|0.0000
|1.8697
|3676
|2006.09.19 14:26
|close
|1839
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8697
|-13.00
|7806.31
|3677
|2006.09.19 14:26
|close
|1838
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8747
|-13.00
|7793.31
|3678
|2006.09.19 14:26
|close
|1837
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8787
|-26.00
|7767.31
|3679
|2006.09.19 14:26
|buy
|1840
|0.20
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|3680
|2006.09.19 14:26
|buy
|1841
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8860
|3681
|2006.09.19 14:26
|buy
|1842
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8910
|3682
|2006.09.19 14:30
|t/p
|1840
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|20.00
|7787.31
|3683
|2006.09.19 14:41
|t/p
|1841
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|50.00
|7837.31
|3684
|2006.09.19 17:20
|close
|1842
|0.10
|1.8833
|0.0000
|1.8910
|23.00
|7860.31
|3685
|2006.09.19 17:20
|sell
|1843
|0.20
|1.8833
|0.0000
|1.8823
|3686
|2006.09.19 17:20
|sell
|1844
|0.10
|1.8833
|0.0000
|1.8783
|3687
|2006.09.19 17:20
|sell
|1845
|0.10
|1.8833
|0.0000
|1.8733
|3688
|2006.09.19 17:42
|t/p
|1843
|0.20
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|20.00
|7880.31
|3689
|2006.09.19 21:30
|close
|1845
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8733
|15.00
|7895.31
|3690
|2006.09.19 21:30
|close
|1844
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8783
|15.00
|7910.31
|3691
|2006.09.19 21:30
|buy
|1846
|0.20
|1.8818
|0.0000
|1.8828
|3692
|2006.09.19 21:30
|buy
|1847
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8868
|3693
|2006.09.19 21:30
|buy
|1848
|0.10
|1.8818
|0.0000
|1.8918
|3694
|2006.09.19 21:39
|close
|1848
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8918
|-4.00
|7906.31
|3695
|2006.09.19 21:39
|close
|1847
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8868
|-4.00
|7902.31
|3696
|2006.09.19 21:39
|close
|1846
|0.20
|1.8814
|0.0000
|1.8828
|-8.00
|7894.31
|3697
|2006.09.19 21:39
|sell
|1849
|0.20
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|3698
|2006.09.19 21:39
|sell
|1850
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8764
|3699
|2006.09.19 21:39
|sell
|1851
|0.10
|1.8814
|0.0000
|1.8714
|3700
|2006.09.19 22:37
|close
|1851
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8714
|-5.00
|7889.31
|3701
|2006.09.19 22:37
|close
|1850
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8764
|-5.00
|7884.31
|3702
|2006.09.19 22:37
|close
|1849
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8804
|-10.00
|7874.31
|3703
|2006.09.19 22:37
|buy
|1852
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|3704
|2006.09.19 22:37
|buy
|1853
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8869
|3705
|2006.09.19 22:37
|buy
|1854
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8919
|3706
|2006.09.19 23:01
|t/p
|1852
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8829
|20.00
|7894.31
|3707
|2006.09.19 23:20
|close
|1854
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8919
|-10.00
|7884.31
|3708
|2006.09.19 23:20
|close
|1853
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8869
|-10.00
|7874.31
|3709
|2006.09.19 23:20
|sell
|1855
|0.20
|1.8809
|0.0000
|1.8799
|3710
|2006.09.19 23:20
|sell
|1856
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8759
|3711
|2006.09.19 23:20
|sell
|1857
|0.10
|1.8809
|0.0000
|1.8709
|3712
|2006.09.19 23:30
|close
|1857
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8709
|-10.00
|7864.31
|3713
|2006.09.19 23:30
|close
|1856
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8759
|-10.00
|7854.31
|3714
|2006.09.19 23:30
|close
|1855
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8799
|-20.00
|7834.31
|3715
|2006.09.19 23:30
|buy
|1858
|0.20
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|3716
|2006.09.19 23:30
|buy
|1859
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8869
|3717
|2006.09.19 23:30
|buy
|1860
|0.10
|1.8819
|0.0000
|1.8919
|3718
|2006.09.20 03:29
|t/p
|1858
|0.20
|1.8829
|0.0000
|1.8829
|19.30
|7853.61
|3719
|2006.09.20 07:25
|close
|1860
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8919
|7.65
|7861.26
|3720
|2006.09.20 07:25
|close
|1859
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8869
|7.65
|7868.90
|3721
|2006.09.20 07:25
|sell
|1861
|0.20
|1.8827
|0.0000
|1.8817
|3722
|2006.09.20 07:25
|sell
|1862
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8777
|3723
|2006.09.20 07:25
|sell
|1863
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8727
|3724
|2006.09.20 08:01
|close
|1863
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8727
|-9.00
|7859.90
|3725
|2006.09.20 08:01
|close
|1862
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8777
|-9.00
|7850.90
|3726
|2006.09.20 08:01
|close
|1861
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8817
|-18.00
|7832.90
|3727
|2006.09.20 08:01
|buy
|1864
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|3728
|2006.09.20 08:01
|buy
|1865
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8886
|3729
|2006.09.20 08:01
|buy
|1866
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|3730
|2006.09.20 09:35
|close
|1866
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8936
|-10.00
|7822.90
|3731
|2006.09.20 09:35
|close
|1865
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8886
|-10.00
|7812.90
|3732
|2006.09.20 09:35
|close
|1864
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8846
|-20.00
|7792.90
|3733
|2006.09.20 09:35
|sell
|1867
|0.20
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|3734
|2006.09.20 09:35
|sell
|1868
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8776
|3735
|2006.09.20 09:35
|sell
|1869
|0.10
|1.8826
|0.0000
|1.8726
|3736
|2006.09.20 09:50
|t/p
|1867
|0.20
|1.8816
|0.0000
|1.8816
|20.00
|7812.90
|3737
|2006.09.20 13:20
|close
|1869
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8726
|-10.00
|7802.90
|3738
|2006.09.20 13:20
|close
|1868
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8776
|-10.00
|7792.90
|3739
|2006.09.20 13:20
|buy
|1870
|0.20
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|3740
|2006.09.20 13:20
|buy
|1871
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8886
|3741
|2006.09.20 13:20
|buy
|1872
|0.10
|1.8836
|0.0000
|1.8936
|3742
|2006.09.20 15:01
|t/p
|1870
|0.20
|1.8846
|0.0000
|1.8846
|20.00
|7812.90
|3743
|2006.09.20 16:57
|t/p
|1871
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8886
|50.00
|7862.90
|3744
|2006.09.20 21:21
|close
|1872
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8936
|44.00
|7906.90
|3745
|2006.09.20 21:21
|sell
|1873
|0.20
|1.8880
|0.0000
|1.8870
|3746
|2006.09.20 21:21
|sell
|1874
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8830
|3747
|2006.09.20 21:21
|sell
|1875
|0.10
|1.8880
|0.0000
|1.8780
|3748
|2006.09.20 21:45
|t/p
|1873
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8870
|20.00
|7926.90
|3749
|2006.09.21 02:00
|close
|1875
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8780
|-1.36
|7925.55
|3750
|2006.09.21 02:00
|close
|1874
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8830
|-1.36
|7924.20
|3751
|2006.09.21 02:00
|buy
|1876
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|3752
|2006.09.21 02:00
|buy
|1877
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|3753
|2006.09.21 02:00
|buy
|1878
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|3754
|2006.09.21 02:24
|t/p
|1876
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|20.00
|7944.20
|3755
|2006.09.21 05:25
|close
|1878
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8982
|24.00
|7968.20
|3756
|2006.09.21 05:25
|close
|1877
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8932
|24.00
|7992.20
|3757
|2006.09.21 05:25
|sell
|1879
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|3758
|2006.09.21 05:25
|sell
|1880
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8856
|3759
|2006.09.21 05:25
|sell
|1881
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8806
|3760
|2006.09.21 05:30
|close
|1881
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8806
|-4.00
|7988.20
|3761
|2006.09.21 05:30
|close
|1880
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8856
|-4.00
|7984.20
|3762
|2006.09.21 05:30
|close
|1879
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8896
|-8.00
|7976.20
|3763
|2006.09.21 05:30
|buy
|1882
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|3764
|2006.09.21 05:30
|buy
|1883
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8960
|3765
|2006.09.21 05:30
|buy
|1884
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.9010
|3766
|2006.09.21 05:30
|close
|1884
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.9010
|-2.00
|7974.20
|3767
|2006.09.21 05:30
|close
|1883
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8960
|-2.00
|7972.20
|3768
|2006.09.21 05:30
|close
|1882
|0.20
|1.8908
|0.0000
|1.8920
|-4.00
|7968.20
|3769
|2006.09.21 05:30
|sell
|1885
|0.20
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|3770
|2006.09.21 05:30
|sell
|1886
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8858
|3771
|2006.09.21 05:30
|sell
|1887
|0.10
|1.8908
|0.0000
|1.8808
|3772
|2006.09.21 05:32
|close
|1887
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8808
|-3.00
|7965.20
|3773
|2006.09.21 05:32
|close
|1886
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8858
|-3.00
|7962.20
|3774
|2006.09.21 05:32
|close
|1885
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8898
|-6.00
|7956.20
|3775
|2006.09.21 05:32
|buy
|1888
|0.20
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|3776
|2006.09.21 05:32
|buy
|1889
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.8961
|3777
|2006.09.21 05:32
|buy
|1890
|0.10
|1.8911
|0.0000
|1.9011
|3778
|2006.09.21 07:42
|t/p
|1888
|0.20
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|20.00
|7976.20
|3779
|2006.09.21 12:00
|t/p
|1889
|0.10
|1.8961
|0.0000
|1.8961
|50.00
|8026.20
|3780
|2006.09.21 16:10
|close
|1890
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9011
|59.00
|8085.20
|3781
|2006.09.21 16:10
|sell
|1891
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8960
|3782
|2006.09.21 16:10
|sell
|1892
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8920
|3783
|2006.09.21 16:10
|sell
|1893
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8870
|3784
|2006.09.21 16:17
|t/p
|1891
|0.20
|1.8960
|0.0000
|1.8960
|20.00
|8105.20
|3785
|2006.09.21 18:05
|close
|1893
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8870
|-24.00
|8081.20
|3786
|2006.09.21 18:05
|close
|1892
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.8920
|-24.00
|8057.20
|3787
|2006.09.21 18:05
|buy
|1894
|0.20
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|3788
|2006.09.21 18:05
|buy
|1895
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.9044
|3789
|2006.09.21 18:05
|buy
|1896
|0.10
|1.8994
|0.0000
|1.9094
|3790
|2006.09.21 18:14
|t/p
|1894
|0.20
|1.9004
|0.0000
|1.9004
|20.00
|8077.20
|3791
|2006.09.22 03:45
|close
|1896
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.9094
|24.65
|8101.85
|3792
|2006.09.22 03:45
|close
|1895
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.9044
|24.65
|8126.49
|3793
|2006.09.22 03:45
|sell
|1897
|0.20
|1.9019
|0.0000
|1.9009
|3794
|2006.09.22 03:45
|sell
|1898
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.8969
|3795
|2006.09.22 03:45
|sell
|1899
|0.10
|1.9019
|0.0000
|1.8919
|3796
|2006.09.22 05:24
|t/p
|1897
|0.20
|1.9009
|0.0000
|1.9009
|20.00
|8146.49
|3797
|2006.09.22 08:10
|close
|1899
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8919
|-3.00
|8143.49
|3798
|2006.09.22 08:10
|close
|1898
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.8969
|-3.00
|8140.49
|3799
|2006.09.22 08:10
|buy
|1900
|0.20
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|3800
|2006.09.22 08:10
|buy
|1901
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9072
|3801
|2006.09.22 08:10
|buy
|1902
|0.10
|1.9022
|0.0000
|1.9122
|3802
|2006.09.22 08:41
|t/p
|1900
|0.20
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|20.00
|8160.49
|3803
|2006.09.22 11:40
|close
|1902
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9122
|15.00
|8175.49
|3804
|2006.09.22 11:40
|close
|1901
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9072
|15.00
|8190.49
|3805
|2006.09.22 11:40
|sell
|1903
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|3806
|2006.09.22 11:40
|sell
|1904
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|3807
|2006.09.22 11:40
|sell
|1905
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|3808
|2006.09.22 11:55
|t/p
|1903
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|8210.49
|3809
|2006.09.25 03:35
|close
|1905
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8937
|20.22
|8230.71
|3810
|2006.09.25 03:35
|close
|1904
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8987
|20.22
|8250.92
|3811
|2006.09.25 03:35
|buy
|1906
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9027
|3812
|2006.09.25 03:35
|buy
|1907
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9067
|3813
|2006.09.25 03:35
|buy
|1908
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9117
|3814
|2006.09.25 04:04
|t/p
|1906
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|8270.92
|3815
|2006.09.25 08:33
|t/p
|1907
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9067
|50.00
|8320.92
|3816
|2006.09.25 09:55
|close
|1908
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.9117
|20.00
|8340.92
|3817
|2006.09.25 09:55
|sell
|1909
|0.20
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|3818
|2006.09.25 09:55
|sell
|1910
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8987
|3819
|2006.09.25 09:55
|sell
|1911
|0.10
|1.9037
|0.0000
|1.8937
|3820
|2006.09.25 09:56
|t/p
|1909
|0.20
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|8360.92
|3821
|2006.09.25 16:37
|t/p
|1910
|0.10
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|50.00
|8410.92
|3822
|2006.09.25 19:11
|close
|1911
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8937
|21.00
|8431.92
|3823
|2006.09.25 19:11
|buy
|1912
|0.20
|1.9016
|0.0000
|1.9026
|3824
|2006.09.25 19:11
|buy
|1913
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9066
|3825
|2006.09.25 19:11
|buy
|1914
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.9116
|3826
|2006.09.25 22:00
|close
|1914
|0.10
|1.9009
|0.0000
|1.9116
|-7.00
|8424.92
|3827
|2006.09.25 22:00
|close
|1913
|0.10
|1.9009
|0.0000
|1.9066
|-7.00
|8417.92
|3828
|2006.09.25 22:00
|close
|1912
|0.20
|1.9009
|0.0000
|1.9026
|-14.00
|8403.92
|3829
|2006.09.25 22:00
|sell
|1915
|0.20
|1.9009
|0.0000
|1.8999
|3830
|2006.09.25 22:00
|sell
|1916
|0.10
|1.9009
|0.0000
|1.8959
|3831
|2006.09.25 22:00
|sell
|1917
|0.10
|1.9009
|0.0000
|1.8909
|3832
|2006.09.25 22:27
|t/p
|1915
|0.20
|1.8999
|0.0000
|1.8999
|20.00
|8423.92
|3833
|2006.09.26 01:20
|close
|1917
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8909
|7.21
|8431.14
|3834
|2006.09.26 01:20
|close
|1916
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.8959
|7.21
|8438.35
|3835
|2006.09.26 01:20
|buy
|1918
|0.20
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|3836
|2006.09.26 01:20
|buy
|1919
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9052
|3837
|2006.09.26 01:20
|buy
|1920
|0.10
|1.9002
|0.0000
|1.9102
|3838
|2006.09.26 01:41
|t/p
|1918
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|20.00
|8458.35
|3839
|2006.09.26 03:53
|close
|1920
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9102
|10.00
|8468.35
|3840
|2006.09.26 03:53
|close
|1919
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9052
|10.00
|8478.35
|3841
|2006.09.26 03:53
|sell
|1921
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|3842
|2006.09.26 03:53
|sell
|1922
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8962
|3843
|2006.09.26 03:53
|sell
|1923
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8912
|3844
|2006.09.26 08:00
|close
|1923
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8912
|-2.00
|8476.35
|3845
|2006.09.26 08:00
|close
|1922
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8962
|-2.00
|8474.35
|3846
|2006.09.26 08:00
|close
|1921
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9002
|-4.00
|8470.35
|3847
|2006.09.26 08:00
|buy
|1924
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|3848
|2006.09.26 08:00
|buy
|1925
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9064
|3849
|2006.09.26 08:00
|buy
|1926
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9114
|3850
|2006.09.26 14:40
|close
|1926
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9114
|-58.00
|8412.35
|3851
|2006.09.26 14:40
|close
|1925
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9064
|-58.00
|8354.35
|3852
|2006.09.26 14:40
|close
|1924
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.9024
|-116.00
|8238.35
|3853
|2006.09.26 14:40
|sell
|1927
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|3854
|2006.09.26 14:40
|sell
|1928
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8906
|3855
|2006.09.26 14:40
|sell
|1929
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8856
|3856
|2006.09.26 15:30
|close
|1929
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8856
|-9.00
|8229.35
|3857
|2006.09.26 15:30
|close
|1928
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8906
|-9.00
|8220.35
|3858
|2006.09.26 15:30
|close
|1927
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8946
|-18.00
|8202.35
|3859
|2006.09.26 15:30
|buy
|1930
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8975
|3860
|2006.09.26 15:30
|buy
|1931
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9015
|3861
|2006.09.26 15:30
|buy
|1932
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9065
|3862
|2006.09.26 15:37
|t/p
|1930
|0.20
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|20.00
|8222.35
|3863
|2006.09.26 16:05
|close
|1932
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.9065
|-22.00
|8200.35
|3864
|2006.09.26 16:05
|close
|1931
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.9015
|-22.00
|8178.35
|3865
|2006.09.26 16:05
|sell
|1933
|0.20
|1.8943
|0.0000
|1.8933
|3866
|2006.09.26 16:05
|sell
|1934
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.8893
|3867
|2006.09.26 16:05
|sell
|1935
|0.10
|1.8943
|0.0000
|1.8843
|3868
|2006.09.26 16:06
|t/p
|1933
|0.20
|1.8933
|0.0000
|1.8933
|20.00
|8198.35
|3869
|2006.09.26 20:45
|close
|1935
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8843
|-16.00
|8182.35
|3870
|2006.09.26 20:45
|close
|1934
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.8893
|-16.00
|8166.35
|3871
|2006.09.26 20:45
|buy
|1936
|0.20
|1.8959
|0.0000
|1.8969
|3872
|2006.09.26 20:45
|buy
|1937
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9009
|3873
|2006.09.26 20:45
|buy
|1938
|0.10
|1.8959
|0.0000
|1.9059
|3874
|2006.09.26 21:25
|close
|1938
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.9059
|-9.00
|8157.35
|3875
|2006.09.26 21:25
|close
|1937
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.9009
|-9.00
|8148.35
|3876
|2006.09.26 21:25
|close
|1936
|0.20
|1.8950
|0.0000
|1.8969
|-18.00
|8130.35
|3877
|2006.09.26 21:25
|sell
|1939
|0.20
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|3878
|2006.09.26 21:25
|sell
|1940
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8900
|3879
|2006.09.26 21:25
|sell
|1941
|0.10
|1.8950
|0.0000
|1.8850
|3880
|2006.09.26 22:04
|t/p
|1939
|0.20
|1.8940
|0.0000
|1.8940
|20.00
|8150.35
|3881
|2006.09.27 01:09
|close
|1941
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8850
|2.21
|8152.57
|3882
|2006.09.27 01:09
|close
|1940
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8900
|2.21
|8154.78
|3883
|2006.09.27 01:09
|buy
|1942
|0.20
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|3884
|2006.09.27 01:09
|buy
|1943
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.8998
|3885
|2006.09.27 01:09
|buy
|1944
|0.10
|1.8948
|0.0000
|1.9048
|3886
|2006.09.27 02:10
|t/p
|1942
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|8174.78
|3887
|2006.09.27 02:55
|close
|1944
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.9048
|-2.00
|8172.78
|3888
|2006.09.27 02:55
|close
|1943
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8998
|-2.00
|8170.78
|3889
|2006.09.27 02:55
|sell
|1945
|0.20
|1.8946
|0.0000
|1.8936
|3890
|2006.09.27 02:55
|sell
|1946
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8896
|3891
|2006.09.27 02:55
|sell
|1947
|0.10
|1.8946
|0.0000
|1.8846
|3892
|2006.09.27 05:34
|close
|1947
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.8846
|-7.00
|8163.78
|3893
|2006.09.27 05:34
|close
|1946
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.8896
|-7.00
|8156.78
|3894
|2006.09.27 05:34
|close
|1945
|0.20
|1.8953
|0.0000
|1.8936
|-14.00
|8142.78
|3895
|2006.09.27 05:34
|buy
|1948
|0.20
|1.8953
|0.0000
|1.8963
|3896
|2006.09.27 05:34
|buy
|1949
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.9003
|3897
|2006.09.27 05:34
|buy
|1950
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.9053
|3898
|2006.09.27 06:35
|close
|1950
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9053
|-8.00
|8134.78
|3899
|2006.09.27 06:35
|close
|1949
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9003
|-8.00
|8126.78
|3900
|2006.09.27 06:35
|close
|1948
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8963
|-16.00
|8110.78
|3901
|2006.09.27 06:35
|sell
|1951
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8935
|3902
|2006.09.27 06:35
|sell
|1952
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8895
|3903
|2006.09.27 06:35
|sell
|1953
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|3904
|2006.09.27 06:50
|close
|1953
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8845
|-7.00
|8103.78
|3905
|2006.09.27 06:50
|close
|1952
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.8895
|-7.00
|8096.78
|3906
|2006.09.27 06:50
|close
|1951
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8935
|-14.00
|8082.78
|3907
|2006.09.27 06:50
|buy
|1954
|0.20
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|3908
|2006.09.27 06:50
|buy
|1955
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9002
|3909
|2006.09.27 06:50
|buy
|1956
|0.10
|1.8952
|0.0000
|1.9052
|3910
|2006.09.27 07:40
|close
|1956
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9052
|-7.00
|8075.78
|3911
|2006.09.27 07:40
|close
|1955
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.9002
|-7.00
|8068.78
|3912
|2006.09.27 07:40
|close
|1954
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8962
|-14.00
|8054.78
|3913
|2006.09.27 07:40
|sell
|1957
|0.20
|1.8945
|0.0000
|1.8935
|3914
|2006.09.27 07:40
|sell
|1958
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8895
|3915
|2006.09.27 07:40
|sell
|1959
|0.10
|1.8945
|0.0000
|1.8845
|3916
|2006.09.27 08:05
|t/p
|1957
|0.20
|1.8935
|0.0000
|1.8935
|20.00
|8074.78
|3917
|2006.09.27 10:03
|t/p
|1958
|0.10
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|50.00
|8124.78
|3918
|2006.09.27 13:05
|close
|1959
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8845
|33.00
|8157.78
|3919
|2006.09.27 13:05
|buy
|1960
|0.20
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|3920
|2006.09.27 13:05
|buy
|1961
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8962
|3921
|2006.09.27 13:05
|buy
|1962
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.9012
|3922
|2006.09.27 14:25
|close
|1962
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.9012
|-20.00
|8137.78
|3923
|2006.09.27 14:25
|close
|1961
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8962
|-20.00
|8117.78
|3924
|2006.09.27 14:25
|close
|1960
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8922
|-40.00
|8077.78
|3925
|2006.09.27 14:25
|sell
|1963
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|3926
|2006.09.27 14:25
|sell
|1964
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8842
|3927
|2006.09.27 14:25
|sell
|1965
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8792
|3928
|2006.09.27 15:21
|t/p
|1963
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|20.00
|8097.78
|3929
|2006.09.27 19:12
|close
|1965
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8792
|10.00
|8107.78
|3930
|2006.09.27 19:12
|close
|1964
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8842
|10.00
|8117.78
|3931
|2006.09.27 19:12
|buy
|1966
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|3932
|2006.09.27 19:12
|buy
|1967
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|3933
|2006.09.27 19:12
|buy
|1968
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|3934
|2006.09.28 01:14
|t/p
|1966
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|17.90
|8135.68
|3935
|2006.09.28 04:26
|close
|1968
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8982
|8.95
|8144.63
|3936
|2006.09.28 04:26
|close
|1967
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8932
|8.95
|8153.58
|3937
|2006.09.28 04:26
|sell
|1969
|0.20
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|3938
|2006.09.28 04:26
|sell
|1970
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8842
|3939
|2006.09.28 04:26
|sell
|1971
|0.10
|1.8892
|0.0000
|1.8792
|3940
|2006.09.28 04:42
|t/p
|1969
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|20.00
|8173.58
|3941
|2006.09.28 08:24
|t/p
|1970
|0.10
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|50.00
|8223.58
|3942
|2006.09.28 10:25
|t/p
|1971
|0.10
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|100.00
|8323.58
|3943
|2006.09.28 18:55
|buy
|1972
|0.20
|1.8753
|0.0000
|1.8763
|3944
|2006.09.28 18:55
|buy
|1973
|0.10
|1.8753
|0.0000
|1.8803
|3945
|2006.09.28 18:55
|buy
|1974
|0.10
|1.8753
|0.0000
|1.8853
|3946
|2006.09.28 20:45
|t/p
|1972
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|20.00
|8343.58
|3947
|2006.09.28 23:55
|close
|1974
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8853
|3.00
|8346.58
|3948
|2006.09.28 23:55
|close
|1973
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8803
|3.00
|8349.58
|3949
|2006.09.28 23:55
|sell
|1975
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|3950
|2006.09.28 23:55
|sell
|1976
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8706
|3951
|2006.09.28 23:55
|sell
|1977
|0.10
|1.8756
|0.0000
|1.8656
|3952
|2006.09.29 00:48
|close
|1977
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8656
|-5.79
|8343.80
|3953
|2006.09.29 00:48
|close
|1976
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8706
|-5.79
|8338.01
|3954
|2006.09.29 00:48
|close
|1975
|0.20
|1.8762
|0.0000
|1.8746
|-11.57
|8326.44
|3955
|2006.09.29 00:48
|buy
|1978
|0.20
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|3956
|2006.09.29 00:48
|buy
|1979
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8812
|3957
|2006.09.29 00:48
|buy
|1980
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8862
|3958
|2006.09.29 01:15
|close
|1980
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8862
|-5.00
|8321.44
|3959
|2006.09.29 01:15
|close
|1979
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8812
|-5.00
|8316.44
|3960
|2006.09.29 01:15
|close
|1978
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8772
|-10.00
|8306.44
|3961
|2006.09.29 01:15
|sell
|1981
|0.20
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|3962
|2006.09.29 01:15
|sell
|1982
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8707
|3963
|2006.09.29 01:15
|sell
|1983
|0.10
|1.8757
|0.0000
|1.8657
|3964
|2006.09.29 01:26
|close
|1983
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8657
|-6.00
|8300.44
|3965
|2006.09.29 01:26
|close
|1982
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8707
|-6.00
|8294.44
|3966
|2006.09.29 01:26
|close
|1981
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8747
|-12.00
|8282.44
|3967
|2006.09.29 01:26
|buy
|1984
|0.20
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|3968
|2006.09.29 01:26
|buy
|1985
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8813
|3969
|2006.09.29 01:26
|buy
|1986
|0.10
|1.8763
|0.0000
|1.8863
|3970
|2006.09.29 03:57
|close
|1986
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8863
|-9.00
|8273.44
|3971
|2006.09.29 03:57
|close
|1985
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8813
|-9.00
|8264.44
|3972
|2006.09.29 03:57
|close
|1984
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8773
|-18.00
|8246.44
|3973
|2006.09.29 03:57
|sell
|1987
|0.20
|1.8754
|0.0000
|1.8744
|3974
|2006.09.29 03:57
|sell
|1988
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8704
|3975
|2006.09.29 03:57
|sell
|1989
|0.10
|1.8754
|0.0000
|1.8654
|3976
|2006.09.29 07:56
|t/p
|1987
|0.20
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|20.00
|8266.44
|3977
|2006.09.29 09:14
|t/p
|1988
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|50.00
|8316.44
|3978
|2006.09.29 11:03
|close
|1989
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8654
|39.00
|8355.44
|3979
|2006.09.29 11:03
|buy
|1990
|0.20
|1.8715
|0.0000
|1.8725
|3980
|2006.09.29 11:03
|buy
|1991
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8765
|3981
|2006.09.29 11:03
|buy
|1992
|0.10
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|3982
|2006.09.29 13:30
|close
|1992
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8815
|-35.00
|8320.44
|3983
|2006.09.29 13:30
|close
|1991
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8765
|-35.00
|8285.44
|3984
|2006.09.29 13:30
|close
|1990
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8725
|-70.00
|8215.44
|3985
|2006.09.29 13:30
|sell
|1993
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|3986
|2006.09.29 13:30
|sell
|1994
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8630
|3987
|2006.09.29 13:30
|sell
|1995
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8580
|3988
|2006.09.29 14:21
|t/p
|1993
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8670
|20.00
|8235.44
|3989
|2006.09.29 17:10
|close
|1995
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8580
|2.00
|8237.44
|3990
|2006.09.29 17:10
|close
|1994
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8630
|2.00
|8239.44
|3991
|2006.09.29 17:10
|buy
|1996
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|3992
|2006.09.29 17:10
|buy
|1997
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8728
|3993
|2006.09.29 17:10
|buy
|1998
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8778
|3994
|2006.09.29 17:22
|t/p
|1996
|0.20
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|20.00
|8259.44
|3995
|2006.09.29 20:35
|close
|1998
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8778
|26.00
|8285.44
|3996
|2006.09.29 20:35
|close
|1997
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8728
|26.00
|8311.44
|3997
|2006.09.29 20:35
|sell
|1999
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8694
|3998
|2006.09.29 20:35
|sell
|2000
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8654
|3999
|2006.09.29 20:35
|sell
|2001
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8604
|4000
|2006.09.29 20:57
|close
|2001
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8604
|-10.00
|8301.44
|4001
|2006.09.29 20:57
|close
|2000
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8654
|-10.00
|8291.44
|4002
|2006.09.29 20:57
|close
|1999
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8694
|-20.00
|8271.44
|4003
|2006.09.29 20:57
|buy
|2002
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|4004
|2006.09.29 20:57
|buy
|2003
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8764
|4005
|2006.09.29 20:57
|buy
|2004
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8814
|4006
|2006.09.29 21:57
|t/p
|2002
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|20.00
|8291.44
|4007
|2006.10.02 01:00
|close
|2004
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8814
|-3.35
|8288.09
|4008
|2006.10.02 01:00
|close
|2003
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8764
|-3.35
|8284.74
|4009
|2006.10.02 01:00
|sell
|2005
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8701
|4010
|2006.10.02 01:00
|sell
|2006
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8661
|4011
|2006.10.02 01:00
|sell
|2007
|0.10
|1.8711
|0.0000
|1.8611
|4012
|2006.10.02 03:12
|t/p
|2005
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8701
|20.00
|8304.74
|4013
|2006.10.02 05:20
|close
|2007
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8611
|10.00
|8314.74
|4014
|2006.10.02 05:20
|close
|2006
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8661
|10.00
|8324.74
|4015
|2006.10.02 05:20
|buy
|2008
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8711
|4016
|2006.10.02 05:20
|buy
|2009
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8751
|4017
|2006.10.02 05:20
|buy
|2010
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8801
|4018
|2006.10.02 07:14
|t/p
|2008
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8711
|20.00
|8344.74
|4019
|2006.10.02 08:05
|close
|2010
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8801
|3.00
|8347.74
|4020
|2006.10.02 08:05
|close
|2009
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8751
|3.00
|8350.74
|4021
|2006.10.02 08:05
|sell
|2011
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8694
|4022
|2006.10.02 08:05
|sell
|2012
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8654
|4023
|2006.10.02 08:05
|sell
|2013
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8604
|4024
|2006.10.02 09:10
|t/p
|2011
|0.20
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|20.00
|8370.74
|4025
|2006.10.02 10:35
|close
|2013
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8604
|-27.00
|8343.74
|4026
|2006.10.02 10:35
|close
|2012
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8654
|-27.00
|8316.74
|4027
|2006.10.02 10:35
|buy
|2014
|0.20
|1.8731
|0.0000
|1.8741
|4028
|2006.10.02 10:35
|buy
|2015
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8781
|4029
|2006.10.02 10:35
|buy
|2016
|0.10
|1.8731
|0.0000
|1.8831
|4030
|2006.10.02 10:36
|t/p
|2014
|0.20
|1.8741
|0.0000
|1.8741
|20.00
|8336.74
|4031
|2006.10.02 14:10
|close
|2016
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8831
|-22.00
|8314.74
|4032
|2006.10.02 14:10
|close
|2015
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8781
|-22.00
|8292.74
|4033
|2006.10.02 14:10
|sell
|2017
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|4034
|2006.10.02 14:10
|sell
|2018
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8659
|4035
|2006.10.02 14:10
|sell
|2019
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8609
|4036
|2006.10.02 15:05
|close
|2019
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8609
|-25.00
|8267.74
|4037
|2006.10.02 15:05
|close
|2018
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8659
|-25.00
|8242.74
|4038
|2006.10.02 15:05
|close
|2017
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8699
|-50.00
|8192.74
|4039
|2006.10.02 15:05
|buy
|2020
|0.20
|1.8734
|0.0000
|1.8744
|4040
|2006.10.02 15:05
|buy
|2021
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8784
|4041
|2006.10.02 15:05
|buy
|2022
|0.10
|1.8734
|0.0000
|1.8834
|4042
|2006.10.02 15:19
|t/p
|2020
|0.20
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|20.00
|8212.74
|4043
|2006.10.02 15:35
|t/p
|2021
|0.10
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|50.00
|8262.74
|4044
|2006.10.02 15:53
|t/p
|2022
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|100.00
|8362.74
|4045
|2006.10.02 23:40
|sell
|2023
|0.20
|1.8862
|0.0000
|1.8852
|4046
|2006.10.02 23:40
|sell
|2024
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8812
|4047
|2006.10.02 23:40
|sell
|2025
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8762
|4048
|2006.10.03 05:20
|close
|2025
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8762
|-7.79
|8354.96
|4049
|2006.10.03 05:20
|close
|2024
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8812
|-7.79
|8347.17
|4050
|2006.10.03 05:20
|close
|2023
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8852
|-15.57
|8331.60
|4051
|2006.10.03 05:20
|buy
|2026
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|4052
|2006.10.03 05:20
|buy
|2027
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8920
|4053
|2006.10.03 05:20
|buy
|2028
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8970
|4054
|2006.10.03 06:37
|close
|2028
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8970
|-9.00
|8322.60
|4055
|2006.10.03 06:37
|close
|2027
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8920
|-9.00
|8313.60
|4056
|2006.10.03 06:37
|close
|2026
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8880
|-18.00
|8295.60
|4057
|2006.10.03 06:37
|sell
|2029
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|4058
|2006.10.03 06:37
|sell
|2030
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|4059
|2006.10.03 06:37
|sell
|2031
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8761
|4060
|2006.10.03 06:52
|close
|2031
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8761
|-4.00
|8291.60
|4061
|2006.10.03 06:52
|close
|2030
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8811
|-4.00
|8287.60
|4062
|2006.10.03 06:52
|close
|2029
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8851
|-8.00
|8279.60
|4063
|2006.10.03 06:52
|buy
|2032
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|4064
|2006.10.03 06:52
|buy
|2033
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8915
|4065
|2006.10.03 06:52
|buy
|2034
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8965
|4066
|2006.10.03 07:48
|t/p
|2032
|0.20
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|20.00
|8299.60
|4067
|2006.10.03 10:45
|close
|2034
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8965
|-1.00
|8298.60
|4068
|2006.10.03 10:45
|close
|2033
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8915
|-1.00
|8297.60
|4069
|2006.10.03 10:45
|sell
|2035
|0.20
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|4070
|2006.10.03 10:45
|sell
|2036
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8814
|4071
|2006.10.03 10:45
|sell
|2037
|0.10
|1.8864
|0.0000
|1.8764
|4072
|2006.10.03 11:11
|close
|2037
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8764
|-17.00
|8280.60
|4073
|2006.10.03 11:11
|close
|2036
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8814
|-17.00
|8263.60
|4074
|2006.10.03 11:11
|close
|2035
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8854
|-34.00
|8229.60
|4075
|2006.10.03 11:11
|buy
|2038
|0.20
|1.8881
|0.0000
|1.8891
|4076
|2006.10.03 11:11
|buy
|2039
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8931
|4077
|2006.10.03 11:11
|buy
|2040
|0.10
|1.8881
|0.0000
|1.8981
|4078
|2006.10.03 12:47
|t/p
|2038
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|20.00
|8249.60
|4079
|2006.10.03 14:35
|close
|2040
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8981
|-11.00
|8238.60
|4080
|2006.10.03 14:35
|close
|2039
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8931
|-11.00
|8227.60
|4081
|2006.10.03 14:35
|sell
|2041
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|4082
|2006.10.03 14:35
|sell
|2042
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8820
|4083
|2006.10.03 14:35
|sell
|2043
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|4084
|2006.10.03 15:10
|close
|2043
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8770
|-16.00
|8211.60
|4085
|2006.10.03 15:10
|close
|2042
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8820
|-16.00
|8195.60
|4086
|2006.10.03 15:10
|close
|2041
|0.20
|1.8886
|0.0000
|1.8860
|-32.00
|8163.60
|4087
|2006.10.03 15:10
|buy
|2044
|0.20
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|4088
|2006.10.03 15:10
|buy
|2045
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8936
|4089
|2006.10.03 15:10
|buy
|2046
|0.10
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|4090
|2006.10.03 15:25
|t/p
|2044
|0.20
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|20.00
|8183.60
|4091
|2006.10.03 17:46
|close
|2046
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8986
|-4.00
|8179.60
|4092
|2006.10.03 17:46
|close
|2045
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8936
|-4.00
|8175.60
|4093
|2006.10.03 17:46
|sell
|2047
|0.20
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|4094
|2006.10.03 17:46
|sell
|2048
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8832
|4095
|2006.10.03 17:46
|sell
|2049
|0.10
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|4096
|2006.10.03 17:58
|t/p
|2047
|0.20
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|20.00
|8195.60
|4097
|2006.10.03 21:10
|close
|2049
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8782
|8.00
|8203.60
|4098
|2006.10.03 21:10
|close
|2048
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8832
|8.00
|8211.60
|4099
|2006.10.03 21:10
|buy
|2050
|0.20
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|4100
|2006.10.03 21:10
|buy
|2051
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8924
|4101
|2006.10.03 21:10
|buy
|2052
|0.10
|1.8874
|0.0000
|1.8974
|4102
|2006.10.04 00:27
|close
|2052
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8974
|-4.35
|8207.25
|4103
|2006.10.04 00:27
|close
|2051
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8924
|-4.35
|8202.90
|4104
|2006.10.04 00:27
|close
|2050
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8884
|-8.70
|8194.20
|4105
|2006.10.04 00:27
|sell
|2053
|0.20
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|4106
|2006.10.04 00:27
|sell
|2054
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8820
|4107
|2006.10.04 00:27
|sell
|2055
|0.10
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|4108
|2006.10.04 00:31
|t/p
|2053
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|20.00
|8214.20
|4109
|2006.10.04 08:50
|close
|2055
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8770
|15.00
|8229.20
|4110
|2006.10.04 08:50
|close
|2054
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8820
|15.00
|8244.20
|4111
|2006.10.04 08:50
|buy
|2056
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|4112
|2006.10.04 08:50
|buy
|2057
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8905
|4113
|2006.10.04 08:50
|buy
|2058
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8955
|4114
|2006.10.04 08:57
|t/p
|2056
|0.20
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|20.00
|8264.20
|4115
|2006.10.04 10:30
|close
|2058
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8955
|-7.00
|8257.20
|4116
|2006.10.04 10:30
|close
|2057
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8905
|-7.00
|8250.20
|4117
|2006.10.04 10:30
|sell
|2059
|0.20
|1.8848
|0.0000
|1.8838
|4118
|2006.10.04 10:30
|sell
|2060
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8798
|4119
|2006.10.04 10:30
|sell
|2061
|0.10
|1.8848
|0.0000
|1.8748
|4120
|2006.10.04 10:46
|t/p
|2059
|0.20
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|20.00
|8270.20
|4121
|2006.10.04 12:34
|t/p
|2060
|0.10
|1.8798
|0.0000
|1.8798
|50.00
|8320.20
|4122
|2006.10.04 15:00
|close
|2061
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8748
|36.00
|8356.20
|4123
|2006.10.04 15:00
|buy
|2062
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8822
|4124
|2006.10.04 15:00
|buy
|2063
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8862
|4125
|2006.10.04 15:00
|buy
|2064
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8912
|4126
|2006.10.04 16:00
|t/p
|2062
|0.20
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|20.00
|8376.20
|4127
|2006.10.04 21:19
|t/p
|2063
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|50.00
|8426.20
|4128
|2006.10.05 03:20
|close
|2064
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8912
|40.95
|8467.15
|4129
|2006.10.05 03:20
|sell
|2065
|0.20
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|4130
|2006.10.05 03:20
|sell
|2066
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8804
|4131
|2006.10.05 03:20
|sell
|2067
|0.10
|1.8854
|0.0000
|1.8754
|4132
|2006.10.05 04:15
|close
|2067
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8754
|-6.00
|8461.15
|4133
|2006.10.05 04:15
|close
|2066
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8804
|-6.00
|8455.15
|4134
|2006.10.05 04:15
|close
|2065
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8844
|-12.00
|8443.15
|4135
|2006.10.05 04:15
|buy
|2068
|0.20
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|4136
|2006.10.05 04:15
|buy
|2069
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8910
|4137
|2006.10.05 04:15
|buy
|2070
|0.10
|1.8860
|0.0000
|1.8960
|4138
|2006.10.05 04:56
|close
|2070
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8960
|-5.00
|8438.15
|4139
|2006.10.05 04:56
|close
|2069
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8910
|-5.00
|8433.15
|4140
|2006.10.05 04:56
|close
|2068
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8870
|-10.00
|8423.15
|4141
|2006.10.05 04:56
|sell
|2071
|0.20
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|4142
|2006.10.05 04:56
|sell
|2072
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8805
|4143
|2006.10.05 04:56
|sell
|2073
|0.10
|1.8855
|0.0000
|1.8755
|4144
|2006.10.05 06:50
|close
|2073
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8755
|-6.00
|8417.15
|4145
|2006.10.05 06:50
|close
|2072
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8805
|-6.00
|8411.15
|4146
|2006.10.05 06:50
|close
|2071
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8845
|-12.00
|8399.15
|4147
|2006.10.05 06:50
|buy
|2074
|0.20
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|4148
|2006.10.05 06:50
|buy
|2075
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8911
|4149
|2006.10.05 06:50
|buy
|2076
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8961
|4150
|2006.10.05 08:45
|close
|2076
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8961
|-18.00
|8381.15
|4151
|2006.10.05 08:45
|close
|2075
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8911
|-18.00
|8363.15
|4152
|2006.10.05 08:45
|close
|2074
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8871
|-36.00
|8327.15
|4153
|2006.10.05 08:45
|sell
|2077
|0.20
|1.8843
|0.0000
|1.8833
|4154
|2006.10.05 08:45
|sell
|2078
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8793
|4155
|2006.10.05 08:45
|sell
|2079
|0.10
|1.8843
|0.0000
|1.8743
|4156
|2006.10.05 09:30
|close
|2079
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8743
|-20.00
|8307.15
|4157
|2006.10.05 09:30
|close
|2078
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8793
|-20.00
|8287.15
|4158
|2006.10.05 09:30
|close
|2077
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8833
|-40.00
|8247.15
|4159
|2006.10.05 09:30
|buy
|2080
|0.20
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|4160
|2006.10.05 09:30
|buy
|2081
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8913
|4161
|2006.10.05 09:30
|buy
|2082
|0.10
|1.8863
|0.0000
|1.8963
|4162
|2006.10.05 10:20
|close
|2082
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8963
|-11.00
|8236.15
|4163
|2006.10.05 10:20
|close
|2081
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8913
|-11.00
|8225.15
|4164
|2006.10.05 10:20
|close
|2080
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8873
|-22.00
|8203.15
|4165
|2006.10.05 10:20
|sell
|2083
|0.20
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|4166
|2006.10.05 10:20
|sell
|2084
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8802
|4167
|2006.10.05 10:20
|sell
|2085
|0.10
|1.8852
|0.0000
|1.8752
|4168
|2006.10.05 11:03
|t/p
|2083
|0.20
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|20.00
|8223.15
|4169
|2006.10.05 14:31
|t/p
|2084
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|50.00
|8273.15
|4170
|2006.10.05 16:12
|t/p
|2085
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|100.00
|8373.15
|4171
|2006.10.05 18:20
|buy
|2086
|0.20
|1.8785
|0.0000
|1.8795
|4172
|2006.10.05 18:20
|buy
|2087
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8835
|4173
|2006.10.05 18:20
|buy
|2088
|0.10
|1.8785
|0.0000
|1.8885
|4174
|2006.10.05 18:24
|t/p
|2086
|0.20
|1.8795
|0.0000
|1.8795
|20.00
|8393.15
|4175
|2006.10.06 00:54
|close
|2088
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8885
|-3.35
|8389.80
|4176
|2006.10.06 00:54
|close
|2087
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8835
|-3.35
|8386.45
|4177
|2006.10.06 00:54
|sell
|2089
|0.20
|1.8782
|0.0000
|1.8772
|4178
|2006.10.06 00:54
|sell
|2090
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8732
|4179
|2006.10.06 00:54
|sell
|2091
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8682
|4180
|2006.10.06 02:00
|close
|2091
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8682
|-4.00
|8382.45
|4181
|2006.10.06 02:00
|close
|2090
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8732
|-4.00
|8378.45
|4182
|2006.10.06 02:00
|close
|2089
|0.20
|1.8786
|0.0000
|1.8772
|-8.00
|8370.45
|4183
|2006.10.06 02:00
|buy
|2092
|0.20
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|4184
|2006.10.06 02:00
|buy
|2093
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8836
|4185
|2006.10.06 02:00
|buy
|2094
|0.10
|1.8786
|0.0000
|1.8886
|4186
|2006.10.06 03:05
|close
|2094
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8886
|-12.00
|8358.45
|4187
|2006.10.06 03:05
|close
|2093
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8836
|-12.00
|8346.45
|4188
|2006.10.06 03:05
|close
|2092
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8796
|-24.00
|8322.45
|4189
|2006.10.06 03:05
|sell
|2095
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|4190
|2006.10.06 03:05
|sell
|2096
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8724
|4191
|2006.10.06 03:05
|sell
|2097
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8674
|4192
|2006.10.06 03:08
|t/p
|2095
|0.20
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|20.00
|8342.45
|4193
|2006.10.06 05:30
|close
|2097
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8674
|-2.00
|8340.45
|4194
|2006.10.06 05:30
|close
|2096
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8724
|-2.00
|8338.45
|4195
|2006.10.06 05:30
|buy
|2098
|0.20
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|4196
|2006.10.06 05:30
|buy
|2099
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8826
|4197
|2006.10.06 05:30
|buy
|2100
|0.10
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|4198
|2006.10.06 08:05
|close
|2100
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8876
|-10.00
|8328.45
|4199
|2006.10.06 08:05
|close
|2099
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8826
|-10.00
|8318.45
|4200
|2006.10.06 08:05
|close
|2098
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8786
|-20.00
|8298.45
|4201
|2006.10.06 08:05
|sell
|2101
|0.20
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|4202
|2006.10.06 08:05
|sell
|2102
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8716
|4203
|2006.10.06 08:05
|sell
|2103
|0.10
|1.8766
|0.0000
|1.8666
|4204
|2006.10.06 08:35
|t/p
|2101
|0.20
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|20.00
|8318.45
|4205
|2006.10.06 11:10
|close
|2103
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8666
|1.00
|8319.45
|4206
|2006.10.06 11:10
|close
|2102
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8716
|1.00
|8320.45
|4207
|2006.10.06 11:10
|buy
|2104
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|4208
|2006.10.06 11:10
|buy
|2105
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8815
|4209
|2006.10.06 11:10
|buy
|2106
|0.10
|1.8765
|0.0000
|1.8865
|4210
|2006.10.06 11:13
|t/p
|2104
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|20.00
|8340.45
|4211
|2006.10.06 14:10
|t/p
|2105
|0.10
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|50.00
|8390.45
|4212
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2106
|0.10
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|100.00
|8490.45
|4213
|2006.10.06 15:05
|sell
|2107
|0.20
|1.8752
|0.0000
|1.8742
|4214
|2006.10.06 15:05
|sell
|2108
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8702
|4215
|2006.10.06 15:05
|sell
|2109
|0.10
|1.8752
|0.0000
|1.8652
|4216
|2006.10.06 15:07
|t/p
|2107
|0.20
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|20.00
|8510.45
|4217
|2006.10.06 16:22
|t/p
|2108
|0.10
|1.8702
|0.0000
|1.8702
|50.00
|8560.45
|4218
|2006.10.06 19:35
|close
|2109
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8652
|38.00
|8598.45
|4219
|2006.10.06 19:35
|buy
|2110
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|4220
|2006.10.06 19:35
|buy
|2111
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8764
|4221
|2006.10.06 19:35
|buy
|2112
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8814
|4222
|2006.10.06 20:00
|close
|2112
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8814
|-9.00
|8589.45
|4223
|2006.10.06 20:00
|close
|2111
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8764
|-9.00
|8580.45
|4224
|2006.10.06 20:00
|close
|2110
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8724
|-18.00
|8562.45
|4225
|2006.10.06 20:00
|sell
|2113
|0.20
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|4226
|2006.10.06 20:00
|sell
|2114
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8655
|4227
|2006.10.06 20:00
|sell
|2115
|0.10
|1.8705
|0.0000
|1.8605
|4228
|2006.10.06 22:40
|close
|2115
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8605
|-4.00
|8558.45
|4229
|2006.10.06 22:40
|close
|2114
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8655
|-4.00
|8554.45
|4230
|2006.10.06 22:40
|close
|2113
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8695
|-8.00
|8546.45
|4231
|2006.10.06 22:40
|buy
|2116
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8719
|4232
|2006.10.06 22:40
|buy
|2117
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8759
|4233
|2006.10.06 22:40
|buy
|2118
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8809
|4234
|2006.10.09 04:48
|close
|2118
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8809
|-15.35
|8531.10
|4235
|2006.10.09 04:48
|close
|2117
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8759
|-15.35
|8515.75
|4236
|2006.10.09 04:48
|close
|2116
|0.20
|1.8694
|0.0000
|1.8719
|-30.70
|8485.05
|4237
|2006.10.09 04:48
|sell
|2119
|0.20
|1.8694
|0.0000
|1.8684
|4238
|2006.10.09 04:48
|sell
|2120
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8644
|4239
|2006.10.09 04:48
|sell
|2121
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8594
|4240
|2006.10.09 06:07
|close
|2121
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8594
|-13.00
|8472.05
|4241
|2006.10.09 06:07
|close
|2120
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8644
|-13.00
|8459.05
|4242
|2006.10.09 06:07
|close
|2119
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8684
|-26.00
|8433.05
|4243
|2006.10.09 06:07
|buy
|2122
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8717
|4244
|2006.10.09 06:07
|buy
|2123
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8757
|4245
|2006.10.09 06:07
|buy
|2124
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8807
|4246
|2006.10.09 07:24
|close
|2124
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8807
|-7.00
|8426.05
|4247
|2006.10.09 07:24
|close
|2123
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8757
|-7.00
|8419.05
|4248
|2006.10.09 07:24
|close
|2122
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8717
|-14.00
|8405.05
|4249
|2006.10.09 07:24
|sell
|2125
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|4250
|2006.10.09 07:24
|sell
|2126
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8650
|4251
|2006.10.09 07:24
|sell
|2127
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|4252
|2006.10.09 07:45
|close
|2127
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8600
|-8.00
|8397.05
|4253
|2006.10.09 07:45
|close
|2126
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8650
|-8.00
|8389.05
|4254
|2006.10.09 07:45
|close
|2125
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8690
|-16.00
|8373.05
|4255
|2006.10.09 07:45
|buy
|2128
|0.20
|1.8708
|0.0000
|1.8718
|4256
|2006.10.09 07:45
|buy
|2129
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8758
|4257
|2006.10.09 07:45
|buy
|2130
|0.10
|1.8708
|0.0000
|1.8808
|4258
|2006.10.09 08:44
|close
|2130
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8808
|-8.00
|8365.05
|4259
|2006.10.09 08:44
|close
|2129
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8758
|-8.00
|8357.05
|4260
|2006.10.09 08:44
|close
|2128
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8718
|-16.00
|8341.05
|4261
|2006.10.09 08:44
|sell
|2131
|0.20
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|4262
|2006.10.09 08:44
|sell
|2132
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8650
|4263
|2006.10.09 08:44
|sell
|2133
|0.10
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|4264
|2006.10.09 08:52
|t/p
|2131
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|8361.05
|4265
|2006.10.09 14:34
|t/p
|2132
|0.10
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|50.00
|8411.05
|4266
|2006.10.09 17:20
|close
|2133
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8600
|42.00
|8453.05
|4267
|2006.10.09 17:20
|buy
|2134
|0.20
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|4268
|2006.10.09 17:20
|buy
|2135
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8708
|4269
|2006.10.09 17:20
|buy
|2136
|0.10
|1.8658
|0.0000
|1.8758
|4270
|2006.10.09 19:59
|t/p
|2134
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|20.00
|8473.05
|4271
|2006.10.09 23:50
|close
|2136
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8758
|5.00
|8478.05
|4272
|2006.10.09 23:50
|close
|2135
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8708
|5.00
|8483.05
|4273
|2006.10.09 23:50
|sell
|2137
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8653
|4274
|2006.10.09 23:50
|sell
|2138
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8613
|4275
|2006.10.09 23:50
|sell
|2139
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8563
|4276
|2006.10.10 00:10
|close
|2139
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8563
|-7.79
|8475.27
|4277
|2006.10.10 00:10
|close
|2138
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8613
|-7.79
|8467.48
|4278
|2006.10.10 00:10
|close
|2137
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8653
|-15.57
|8451.91
|4279
|2006.10.10 00:10
|buy
|2140
|0.20
|1.8671
|0.0000
|1.8681
|4280
|2006.10.10 00:10
|buy
|2141
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8721
|4281
|2006.10.10 00:10
|buy
|2142
|0.10
|1.8671
|0.0000
|1.8771
|4282
|2006.10.10 01:20
|close
|2142
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8771
|-7.00
|8444.91
|4283
|2006.10.10 01:20
|close
|2141
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8721
|-7.00
|8437.91
|4284
|2006.10.10 01:20
|close
|2140
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8681
|-14.00
|8423.91
|4285
|2006.10.10 01:20
|sell
|2143
|0.20
|1.8664
|0.0000
|1.8654
|4286
|2006.10.10 01:20
|sell
|2144
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8614
|4287
|2006.10.10 01:20
|sell
|2145
|0.10
|1.8664
|0.0000
|1.8564
|4288
|2006.10.10 02:15
|t/p
|2143
|0.20
|1.8654
|0.0000
|1.8654
|20.00
|8443.91
|4289
|2006.10.10 03:55
|close
|2145
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8564
|-3.00
|8440.91
|4290
|2006.10.10 03:55
|close
|2144
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8614
|-3.00
|8437.91
|4291
|2006.10.10 03:55
|buy
|2146
|0.20
|1.8667
|0.0000
|1.8677
|4292
|2006.10.10 03:55
|buy
|2147
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8717
|4293
|2006.10.10 03:55
|buy
|2148
|0.10
|1.8667
|0.0000
|1.8767
|4294
|2006.10.10 04:47
|close
|2148
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8767
|-8.00
|8429.91
|4295
|2006.10.10 04:47
|close
|2147
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8717
|-8.00
|8421.91
|4296
|2006.10.10 04:47
|close
|2146
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8677
|-16.00
|8405.91
|4297
|2006.10.10 04:47
|sell
|2149
|0.20
|1.8659
|0.0000
|1.8649
|4298
|2006.10.10 04:47
|sell
|2150
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8609
|4299
|2006.10.10 04:47
|sell
|2151
|0.10
|1.8659
|0.0000
|1.8559
|4300
|2006.10.10 05:00
|t/p
|2149
|0.20
|1.8649
|0.0000
|1.8649
|20.00
|8425.91
|4301
|2006.10.10 07:00
|close
|2151
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8559
|-3.00
|8422.91
|4302
|2006.10.10 07:00
|close
|2150
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8609
|-3.00
|8419.91
|4303
|2006.10.10 07:00
|buy
|2152
|0.20
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|4304
|2006.10.10 07:00
|buy
|2153
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8712
|4305
|2006.10.10 07:00
|buy
|2154
|0.10
|1.8662
|0.0000
|1.8762
|4306
|2006.10.10 08:07
|t/p
|2152
|0.20
|1.8672
|0.0000
|1.8672
|20.00
|8439.91
|4307
|2006.10.10 10:00
|close
|2154
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8762
|1.00
|8440.91
|4308
|2006.10.10 10:00
|close
|2153
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8712
|1.00
|8441.91
|4309
|2006.10.10 10:00
|sell
|2155
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8653
|4310
|2006.10.10 10:00
|sell
|2156
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8613
|4311
|2006.10.10 10:00
|sell
|2157
|0.10
|1.8663
|0.0000
|1.8563
|4312
|2006.10.10 10:08
|t/p
|2155
|0.20
|1.8653
|0.0000
|1.8653
|20.00
|8461.91
|4313
|2006.10.10 10:30
|t/p
|2156
|0.10
|1.8613
|0.0000
|1.8613
|50.00
|8511.91
|4314
|2006.10.10 13:16
|t/p
|2157
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|100.00
|8611.91
|4315
|2006.10.10 18:50
|buy
|2158
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8567
|4316
|2006.10.10 18:50
|buy
|2159
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8607
|4317
|2006.10.10 18:50
|buy
|2160
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8657
|4318
|2006.10.10 19:25
|close
|2160
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8657
|-12.00
|8599.91
|4319
|2006.10.10 19:25
|close
|2159
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8607
|-12.00
|8587.91
|4320
|2006.10.10 19:25
|close
|2158
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8567
|-24.00
|8563.91
|4321
|2006.10.10 19:25
|sell
|2161
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|4322
|2006.10.10 19:25
|sell
|2162
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8495
|4323
|2006.10.10 19:25
|sell
|2163
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8445
|4324
|2006.10.10 20:20
|close
|2163
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8445
|-8.00
|8555.91
|4325
|2006.10.10 20:20
|close
|2162
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8495
|-8.00
|8547.91
|4326
|2006.10.10 20:20
|close
|2161
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8535
|-16.00
|8531.91
|4327
|2006.10.10 20:20
|buy
|2164
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8563
|4328
|2006.10.10 20:20
|buy
|2165
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8603
|4329
|2006.10.10 20:20
|buy
|2166
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8653
|4330
|2006.10.10 21:00
|close
|2166
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8653
|-12.00
|8519.91
|4331
|2006.10.10 21:00
|close
|2165
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8603
|-12.00
|8507.91
|4332
|2006.10.10 21:00
|close
|2164
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8563
|-24.00
|8483.91
|4333
|2006.10.10 21:00
|sell
|2167
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8531
|4334
|2006.10.10 21:00
|sell
|2168
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8491
|4335
|2006.10.10 21:00
|sell
|2169
|0.10
|1.8541
|0.0000
|1.8441
|4336
|2006.10.10 23:44
|t/p
|2167
|0.20
|1.8531
|0.0000
|1.8531
|20.00
|8503.91
|4337
|2006.10.11 02:25
|close
|2169
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8441
|-1.78
|8502.13
|4338
|2006.10.11 02:25
|close
|2168
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8491
|-1.78
|8500.34
|4339
|2006.10.11 02:25
|buy
|2170
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8553
|4340
|2006.10.11 02:25
|buy
|2171
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8593
|4341
|2006.10.11 02:25
|buy
|2172
|0.10
|1.8543
|0.0000
|1.8643
|4342
|2006.10.11 06:15
|close
|2172
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8643
|-1.00
|8499.34
|4343
|2006.10.11 06:15
|close
|2171
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8593
|-1.00
|8498.34
|4344
|2006.10.11 06:15
|close
|2170
|0.20
|1.8542
|0.0000
|1.8553
|-2.00
|8496.34
|4345
|2006.10.11 06:15
|sell
|2173
|0.20
|1.8542
|0.0000
|1.8532
|4346
|2006.10.11 06:15
|sell
|2174
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8492
|4347
|2006.10.11 06:15
|sell
|2175
|0.10
|1.8542
|0.0000
|1.8442
|4348
|2006.10.11 06:40
|close
|2175
|0.10
|1.8547
|0.0000
|1.8442
|-5.00
|8491.34
|4349
|2006.10.11 06:40
|close
|2174
|0.10
|1.8547
|0.0000
|1.8492
|-5.00
|8486.34
|4350
|2006.10.11 06:40
|close
|2173
|0.20
|1.8547
|0.0000
|1.8532
|-10.00
|8476.34
|4351
|2006.10.11 06:40
|buy
|2176
|0.20
|1.8547
|0.0000
|1.8557
|4352
|2006.10.11 06:40
|buy
|2177
|0.10
|1.8547
|0.0000
|1.8597
|4353
|2006.10.11 06:40
|buy
|2178
|0.10
|1.8547
|0.0000
|1.8647
|4354
|2006.10.11 08:35
|close
|2178
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8647
|-10.00
|8466.34
|4355
|2006.10.11 08:35
|close
|2177
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8597
|-10.00
|8456.34
|4356
|2006.10.11 08:35
|close
|2176
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8557
|-20.00
|8436.34
|4357
|2006.10.11 08:35
|sell
|2179
|0.20
|1.8537
|0.0000
|1.8527
|4358
|2006.10.11 08:35
|sell
|2180
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8487
|4359
|2006.10.11 08:35
|sell
|2181
|0.10
|1.8537
|0.0000
|1.8437
|4360
|2006.10.11 08:44
|t/p
|2179
|0.20
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|20.00
|8456.34
|4361
|2006.10.11 09:30
|close
|2181
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8437
|-16.00
|8440.34
|4362
|2006.10.11 09:30
|close
|2180
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8487
|-16.00
|8424.34
|4363
|2006.10.11 09:30
|buy
|2182
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8563
|4364
|2006.10.11 09:30
|buy
|2183
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8603
|4365
|2006.10.11 09:30
|buy
|2184
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8653
|4366
|2006.10.11 09:39
|t/p
|2182
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|20.00
|8444.34
|4367
|2006.10.11 14:35
|close
|2184
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8653
|0.00
|8444.34
|4368
|2006.10.11 14:35
|close
|2183
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8603
|0.00
|8444.34
|4369
|2006.10.11 14:35
|sell
|2185
|0.20
|1.8553
|0.0000
|1.8543
|4370
|2006.10.11 14:35
|sell
|2186
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8503
|4371
|2006.10.11 14:35
|sell
|2187
|0.10
|1.8553
|0.0000
|1.8453
|4372
|2006.10.11 14:39
|t/p
|2185
|0.20
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|20.00
|8464.34
|4373
|2006.10.11 16:20
|close
|2187
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8453
|-8.00
|8456.34
|4374
|2006.10.11 16:20
|close
|2186
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8503
|-8.00
|8448.34
|4375
|2006.10.11 16:20
|buy
|2188
|0.20
|1.8561
|0.0000
|1.8571
|4376
|2006.10.11 16:20
|buy
|2189
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8611
|4377
|2006.10.11 16:20
|buy
|2190
|0.10
|1.8561
|0.0000
|1.8661
|4378
|2006.10.11 16:50
|t/p
|2188
|0.20
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|20.00
|8468.34
|4379
|2006.10.11 20:05
|close
|2190
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8661
|-10.00
|8458.34
|4380
|2006.10.11 20:05
|close
|2189
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8611
|-10.00
|8448.34
|4381
|2006.10.11 20:05
|sell
|2191
|0.20
|1.8551
|0.0000
|1.8541
|4382
|2006.10.11 20:05
|sell
|2192
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8501
|4383
|2006.10.11 20:05
|sell
|2193
|0.10
|1.8551
|0.0000
|1.8451
|4384
|2006.10.11 20:06
|t/p
|2191
|0.20
|1.8541
|0.0000
|1.8541
|20.00
|8468.34
|4385
|2006.10.12 00:55
|close
|2193
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8451
|7.64
|8475.99
|4386
|2006.10.12 00:55
|close
|2192
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8501
|7.64
|8483.63
|4387
|2006.10.12 00:55
|buy
|2194
|0.20
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|4388
|2006.10.12 00:55
|buy
|2195
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8594
|4389
|2006.10.12 00:55
|buy
|2196
|0.10
|1.8544
|0.0000
|1.8644
|4390
|2006.10.12 02:27
|t/p
|2194
|0.20
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|20.00
|8503.63
|4391
|2006.10.12 09:05
|t/p
|2195
|0.10
|1.8594
|0.0000
|1.8594
|50.00
|8553.63
|4392
|2006.10.12 11:06
|close
|2196
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8644
|34.00
|8587.63
|4393
|2006.10.12 11:06
|sell
|2197
|0.20
|1.8578
|0.0000
|1.8568
|4394
|2006.10.12 11:06
|sell
|2198
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8528
|4395
|2006.10.12 11:06
|sell
|2199
|0.10
|1.8578
|0.0000
|1.8478
|4396
|2006.10.12 11:16
|t/p
|2197
|0.20
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|20.00
|8607.63
|4397
|2006.10.12 15:55
|close
|2199
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8478
|12.00
|8619.63
|4398
|2006.10.12 15:55
|close
|2198
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8528
|12.00
|8631.63
|4399
|2006.10.12 15:55
|buy
|2200
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|4400
|2006.10.12 15:55
|buy
|2201
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8616
|4401
|2006.10.12 15:55
|buy
|2202
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|4402
|2006.10.12 16:09
|close
|2202
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8666
|-9.00
|8622.63
|4403
|2006.10.12 16:09
|close
|2201
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8616
|-9.00
|8613.63
|4404
|2006.10.12 16:09
|close
|2200
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8576
|-18.00
|8595.63
|4405
|2006.10.12 16:09
|sell
|2203
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|4406
|2006.10.12 16:09
|sell
|2204
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8507
|4407
|2006.10.12 16:09
|sell
|2205
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8457
|4408
|2006.10.12 17:10
|close
|2205
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8457
|-9.00
|8586.63
|4409
|2006.10.12 17:10
|close
|2204
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8507
|-9.00
|8577.63
|4410
|2006.10.12 17:10
|close
|2203
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8547
|-18.00
|8559.63
|4411
|2006.10.12 17:10
|buy
|2206
|0.20
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|4412
|2006.10.12 17:10
|buy
|2207
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8616
|4413
|2006.10.12 17:10
|buy
|2208
|0.10
|1.8566
|0.0000
|1.8666
|4414
|2006.10.12 17:25
|close
|2208
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8666
|-7.00
|8552.63
|4415
|2006.10.12 17:25
|close
|2207
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8616
|-7.00
|8545.63
|4416
|2006.10.12 17:25
|close
|2206
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8576
|-14.00
|8531.63
|4417
|2006.10.12 17:25
|sell
|2209
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8549
|4418
|2006.10.12 17:25
|sell
|2210
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8509
|4419
|2006.10.12 17:25
|sell
|2211
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8459
|4420
|2006.10.12 18:30
|close
|2211
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8459
|-6.00
|8525.63
|4421
|2006.10.12 18:30
|close
|2210
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8509
|-6.00
|8519.63
|4422
|2006.10.12 18:30
|close
|2209
|0.20
|1.8565
|0.0000
|1.8549
|-12.00
|8507.63
|4423
|2006.10.12 18:30
|buy
|2212
|0.20
|1.8565
|0.0000
|1.8575
|4424
|2006.10.12 18:30
|buy
|2213
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8615
|4425
|2006.10.12 18:30
|buy
|2214
|0.10
|1.8565
|0.0000
|1.8665
|4426
|2006.10.12 21:00
|t/p
|2212
|0.20
|1.8575
|0.0000
|1.8575
|20.00
|8527.63
|4427
|2006.10.13 02:35
|close
|2214
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8665
|17.65
|8545.28
|4428
|2006.10.13 02:35
|close
|2213
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8615
|17.65
|8562.93
|4429
|2006.10.13 02:35
|sell
|2215
|0.20
|1.8583
|0.0000
|1.8573
|4430
|2006.10.13 02:35
|sell
|2216
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8533
|4431
|2006.10.13 02:35
|sell
|2217
|0.10
|1.8583
|0.0000
|1.8483
|4432
|2006.10.13 03:13
|close
|2217
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8483
|-15.00
|8547.93
|4433
|2006.10.13 03:13
|close
|2216
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8533
|-15.00
|8532.93
|4434
|2006.10.13 03:13
|close
|2215
|0.20
|1.8598
|0.0000
|1.8573
|-30.00
|8502.93
|4435
|2006.10.13 03:13
|buy
|2218
|0.20
|1.8598
|0.0000
|1.8608
|4436
|2006.10.13 03:13
|buy
|2219
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8648
|4437
|2006.10.13 03:13
|buy
|2220
|0.10
|1.8598
|0.0000
|1.8698
|4438
|2006.10.13 03:17
|t/p
|2218
|0.20
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|20.00
|8522.93
|4439
|2006.10.13 08:00
|close
|2220
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8698
|13.00
|8535.93
|4440
|2006.10.13 08:00
|close
|2219
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8648
|13.00
|8548.93
|4441
|2006.10.13 08:00
|sell
|2221
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|4442
|2006.10.13 08:00
|sell
|2222
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8561
|4443
|2006.10.13 08:00
|sell
|2223
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8511
|4444
|2006.10.13 08:41
|t/p
|2221
|0.20
|1.8601
|0.0000
|1.8601
|20.00
|8568.93
|4445
|2006.10.13 08:55
|close
|2223
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8511
|-13.00
|8555.93
|4446
|2006.10.13 08:55
|close
|2222
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8561
|-13.00
|8542.93
|4447
|2006.10.13 08:55
|buy
|2224
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|4448
|2006.10.13 08:55
|buy
|2225
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8674
|4449
|2006.10.13 08:55
|buy
|2226
|0.10
|1.8624
|0.0000
|1.8724
|4450
|2006.10.13 11:40
|close
|2226
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8724
|-16.00
|8526.93
|4451
|2006.10.13 11:40
|close
|2225
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8674
|-16.00
|8510.93
|4452
|2006.10.13 11:40
|close
|2224
|0.20
|1.8608
|0.0000
|1.8634
|-32.00
|8478.93
|4453
|2006.10.13 11:40
|sell
|2227
|0.20
|1.8608
|0.0000
|1.8598
|4454
|2006.10.13 11:40
|sell
|2228
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8558
|4455
|2006.10.13 11:40
|sell
|2229
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8508
|4456
|2006.10.13 13:03
|t/p
|2227
|0.20
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|20.00
|8498.93
|4457
|2006.10.13 14:02
|close
|2229
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8508
|-6.00
|8492.93
|4458
|2006.10.13 14:02
|close
|2228
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8558
|-6.00
|8486.93
|4459
|2006.10.13 14:02
|buy
|2230
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8624
|4460
|2006.10.13 14:02
|buy
|2231
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8664
|4461
|2006.10.13 14:02
|buy
|2232
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8714
|4462
|2006.10.13 14:30
|t/p
|2230
|0.20
|1.8624
|0.0000
|1.8624
|20.00
|8506.93
|4463
|2006.10.13 14:33
|close
|2232
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8714
|-24.00
|8482.93
|4464
|2006.10.13 14:33
|close
|2231
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8664
|-24.00
|8458.93
|4465
|2006.10.13 14:33
|sell
|2233
|0.20
|1.8590
|0.0000
|1.8580
|4466
|2006.10.13 14:33
|sell
|2234
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8540
|4467
|2006.10.13 14:33
|sell
|2235
|0.10
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|4468
|2006.10.13 14:38
|t/p
|2233
|0.20
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|20.00
|8478.93
|4469
|2006.10.13 16:05
|t/p
|2234
|0.10
|1.8540
|0.0000
|1.8540
|50.00
|8528.93
|4470
|2006.10.13 18:35
|close
|2235
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8490
|27.00
|8555.93
|4471
|2006.10.13 18:35
|buy
|2236
|0.20
|1.8563
|0.0000
|1.8573
|4472
|2006.10.13 18:35
|buy
|2237
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8613
|4473
|2006.10.13 18:35
|buy
|2238
|0.10
|1.8563
|0.0000
|1.8663
|4474
|2006.10.13 19:44
|t/p
|2236
|0.20
|1.8573
|0.0000
|1.8573
|20.00
|8575.93
|4475
|2006.10.13 21:25
|close
|2238
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8663
|-4.00
|8571.93
|4476
|2006.10.13 21:25
|close
|2237
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8613
|-4.00
|8567.93
|4477
|2006.10.13 21:25
|sell
|2239
|0.20
|1.8559
|0.0000
|1.8549
|4478
|2006.10.13 21:25
|sell
|2240
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8509
|4479
|2006.10.13 21:25
|sell
|2241
|0.10
|1.8559
|0.0000
|1.8459
|4480
|2006.10.16 00:38
|t/p
|2239
|0.20
|1.8549
|0.0000
|1.8549
|20.43
|8588.36
|4481
|2006.10.16 06:05
|close
|2241
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8459
|14.22
|8602.58
|4482
|2006.10.16 06:05
|close
|2240
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8509
|14.22
|8616.79
|4483
|2006.10.16 06:05
|buy
|2242
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8555
|4484
|2006.10.16 06:05
|buy
|2243
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8595
|4485
|2006.10.16 06:05
|buy
|2244
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8645
|4486
|2006.10.16 07:20
|t/p
|2242
|0.20
|1.8555
|0.0000
|1.8555
|20.00
|8636.79
|4487
|2006.10.16 08:30
|close
|2244
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8645
|0.00
|8636.79
|4488
|2006.10.16 08:30
|close
|2243
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8595
|0.00
|8636.79
|4489
|2006.10.16 08:30
|sell
|2245
|0.20
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|4490
|2006.10.16 08:30
|sell
|2246
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8495
|4491
|2006.10.16 08:30
|sell
|2247
|0.10
|1.8545
|0.0000
|1.8445
|4492
|2006.10.16 08:58
|close
|2247
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8445
|-12.00
|8624.79
|4493
|2006.10.16 08:58
|close
|2246
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8495
|-12.00
|8612.79
|4494
|2006.10.16 08:58
|close
|2245
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8535
|-24.00
|8588.79
|4495
|2006.10.16 08:58
|buy
|2248
|0.20
|1.8557
|0.0000
|1.8567
|4496
|2006.10.16 08:58
|buy
|2249
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8607
|4497
|2006.10.16 08:58
|buy
|2250
|0.10
|1.8557
|0.0000
|1.8657
|4498
|2006.10.16 08:59
|t/p
|2248
|0.20
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|20.00
|8608.79
|4499
|2006.10.16 10:09
|t/p
|2249
|0.10
|1.8607
|0.0000
|1.8607
|50.00
|8658.79
|4500
|2006.10.16 13:20
|close
|2250
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8657
|31.00
|8689.79
|4501
|2006.10.16 13:20
|sell
|2251
|0.20
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|4502
|2006.10.16 13:20
|sell
|2252
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8538
|4503
|2006.10.16 13:20
|sell
|2253
|0.10
|1.8588
|0.0000
|1.8488
|4504
|2006.10.16 14:00
|close
|2253
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8488
|-15.00
|8674.79
|4505
|2006.10.16 14:00
|close
|2252
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8538
|-15.00
|8659.79
|4506
|2006.10.16 14:00
|close
|2251
|0.20
|1.8603
|0.0000
|1.8578
|-30.00
|8629.79
|4507
|2006.10.16 14:00
|buy
|2254
|0.20
|1.8603
|0.0000
|1.8613
|4508
|2006.10.16 14:00
|buy
|2255
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8653
|4509
|2006.10.16 14:00
|buy
|2256
|0.10
|1.8603
|0.0000
|1.8703
|4510
|2006.10.16 14:11
|t/p
|2254
|0.20
|1.8613
|0.0000
|1.8613
|20.00
|8649.79
|4511
|2006.10.16 16:35
|close
|2256
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8703
|8.00
|8657.79
|4512
|2006.10.16 16:35
|close
|2255
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8653
|8.00
|8665.79
|4513
|2006.10.16 16:35
|sell
|2257
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|4514
|2006.10.16 16:35
|sell
|2258
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8561
|4515
|2006.10.16 16:35
|sell
|2259
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8511
|4516
|2006.10.16 17:01
|t/p
|2257
|0.20
|1.8601
|0.0000
|1.8601
|20.00
|8685.79
|4517
|2006.10.16 22:10
|close
|2259
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8511
|3.00
|8688.79
|4518
|2006.10.16 22:10
|close
|2258
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8561
|3.00
|8691.79
|4519
|2006.10.16 22:10
|buy
|2260
|0.20
|1.8608
|0.0000
|1.8618
|4520
|2006.10.16 22:10
|buy
|2261
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8658
|4521
|2006.10.16 22:10
|buy
|2262
|0.10
|1.8608
|0.0000
|1.8708
|4522
|2006.10.16 22:11
|close
|2262
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8708
|-4.00
|8687.79
|4523
|2006.10.16 22:11
|close
|2261
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8658
|-4.00
|8683.79
|4524
|2006.10.16 22:11
|close
|2260
|0.20
|1.8604
|0.0000
|1.8618
|-8.00
|8675.79
|4525
|2006.10.16 22:11
|sell
|2263
|0.20
|1.8604
|0.0000
|1.8594
|4526
|2006.10.16 22:11
|sell
|2264
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8554
|4527
|2006.10.16 22:11
|sell
|2265
|0.10
|1.8604
|0.0000
|1.8504
|4528
|2006.10.16 22:14
|close
|2265
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8504
|-2.00
|8673.79
|4529
|2006.10.16 22:14
|close
|2264
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8554
|-2.00
|8671.79
|4530
|2006.10.16 22:14
|close
|2263
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8594
|-4.00
|8667.79
|4531
|2006.10.16 22:14
|buy
|2266
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|4532
|2006.10.16 22:14
|buy
|2267
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8656
|4533
|2006.10.16 22:14
|buy
|2268
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8706
|4534
|2006.10.16 22:15
|close
|2268
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8706
|-1.00
|8666.79
|4535
|2006.10.16 22:15
|close
|2267
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8656
|-1.00
|8665.79
|4536
|2006.10.16 22:15
|close
|2266
|0.20
|1.8605
|0.0000
|1.8616
|-2.00
|8663.79
|4537
|2006.10.16 22:15
|sell
|2269
|0.20
|1.8605
|0.0000
|1.8595
|4538
|2006.10.16 22:15
|sell
|2270
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8555
|4539
|2006.10.16 22:15
|sell
|2271
|0.10
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|4540
|2006.10.16 22:21
|close
|2271
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8505
|-1.00
|8662.79
|4541
|2006.10.16 22:21
|close
|2270
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8555
|-1.00
|8661.79
|4542
|2006.10.16 22:21
|close
|2269
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8595
|-2.00
|8659.79
|4543
|2006.10.16 22:21
|buy
|2272
|0.20
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|4544
|2006.10.16 22:21
|buy
|2273
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8656
|4545
|2006.10.16 22:21
|buy
|2274
|0.10
|1.8606
|0.0000
|1.8706
|4546
|2006.10.16 22:50
|t/p
|2272
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|20.00
|8679.79
|4547
|2006.10.17 04:30
|close
|2274
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8706
|9.65
|8689.44
|4548
|2006.10.17 04:30
|close
|2273
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8656
|9.65
|8699.09
|4549
|2006.10.17 04:30
|sell
|2275
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8606
|4550
|2006.10.17 04:30
|sell
|2276
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8566
|4551
|2006.10.17 04:30
|sell
|2277
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|4552
|2006.10.17 05:33
|close
|2277
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8516
|-7.00
|8692.09
|4553
|2006.10.17 05:33
|close
|2276
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8566
|-7.00
|8685.09
|4554
|2006.10.17 05:33
|close
|2275
|0.20
|1.8623
|0.0000
|1.8606
|-14.00
|8671.09
|4555
|2006.10.17 05:33
|buy
|2278
|0.20
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|4556
|2006.10.17 05:33
|buy
|2279
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8673
|4557
|2006.10.17 05:33
|buy
|2280
|0.10
|1.8623
|0.0000
|1.8723
|4558
|2006.10.17 06:40
|close
|2280
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8723
|-7.00
|8664.09
|4559
|2006.10.17 06:40
|close
|2279
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8673
|-7.00
|8657.09
|4560
|2006.10.17 06:40
|close
|2278
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8633
|-14.00
|8643.09
|4561
|2006.10.17 06:40
|sell
|2281
|0.20
|1.8616
|0.0000
|1.8606
|4562
|2006.10.17 06:40
|sell
|2282
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8566
|4563
|2006.10.17 06:40
|sell
|2283
|0.10
|1.8616
|0.0000
|1.8516
|4564
|2006.10.17 07:49
|close
|2283
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8516
|-11.00
|8632.09
|4565
|2006.10.17 07:49
|close
|2282
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8566
|-11.00
|8621.09
|4566
|2006.10.17 07:49
|close
|2281
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8606
|-22.00
|8599.09
|4567
|2006.10.17 07:49
|buy
|2284
|0.20
|1.8627
|0.0000
|1.8637
|4568
|2006.10.17 07:49
|buy
|2285
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8677
|4569
|2006.10.17 07:49
|buy
|2286
|0.10
|1.8627
|0.0000
|1.8727
|4570
|2006.10.17 08:20
|close
|2286
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8727
|-16.00
|8583.09
|4571
|2006.10.17 08:20
|close
|2285
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8677
|-16.00
|8567.09
|4572
|2006.10.17 08:20
|close
|2284
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8637
|-32.00
|8535.09
|4573
|2006.10.17 08:20
|sell
|2287
|0.20
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|4574
|2006.10.17 08:20
|sell
|2288
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8561
|4575
|2006.10.17 08:20
|sell
|2289
|0.10
|1.8611
|0.0000
|1.8511
|4576
|2006.10.17 08:30
|close
|2289
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8511
|-11.00
|8524.09
|4577
|2006.10.17 08:30
|close
|2288
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8561
|-11.00
|8513.09
|4578
|2006.10.17 08:30
|close
|2287
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8601
|-22.00
|8491.09
|4579
|2006.10.17 08:30
|buy
|2290
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8632
|4580
|2006.10.17 08:30
|buy
|2291
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8672
|4581
|2006.10.17 08:30
|buy
|2292
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8722
|4582
|2006.10.17 08:51
|t/p
|2290
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8632
|20.00
|8511.09
|4583
|2006.10.17 09:02
|close
|2292
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8722
|-13.00
|8498.09
|4584
|2006.10.17 09:02
|close
|2291
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8672
|-13.00
|8485.09
|4585
|2006.10.17 09:02
|sell
|2293
|0.20
|1.8609
|0.0000
|1.8599
|4586
|2006.10.17 09:02
|sell
|2294
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8559
|4587
|2006.10.17 09:02
|sell
|2295
|0.10
|1.8609
|0.0000
|1.8509
|4588
|2006.10.17 09:11
|close
|2295
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8509
|-13.00
|8472.09
|4589
|2006.10.17 09:11
|close
|2294
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8559
|-13.00
|8459.09
|4590
|2006.10.17 09:11
|close
|2293
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8599
|-26.00
|8433.09
|4591
|2006.10.17 09:11
|buy
|2296
|0.20
|1.8622
|0.0000
|1.8632
|4592
|2006.10.17 09:11
|buy
|2297
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8672
|4593
|2006.10.17 09:11
|buy
|2298
|0.10
|1.8622
|0.0000
|1.8722
|4594
|2006.10.17 09:57
|t/p
|2296
|0.20
|1.8632
|0.0000
|1.8632
|20.00
|8453.09
|4595
|2006.10.17 10:30
|close
|2298
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8722
|-8.00
|8445.09
|4596
|2006.10.17 10:30
|close
|2297
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8672
|-8.00
|8437.09
|4597
|2006.10.17 10:30
|sell
|2299
|0.20
|1.8614
|0.0000
|1.8604
|4598
|2006.10.17 10:30
|sell
|2300
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8564
|4599
|2006.10.17 10:30
|sell
|2301
|0.10
|1.8614
|0.0000
|1.8514
|4600
|2006.10.18 00:00
|close
|2301
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8514
|-99.78
|8337.31
|4601
|2006.10.18 00:00
|close
|2300
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8564
|-99.78
|8237.52
|4602
|2006.10.18 00:00
|close
|2299
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8604
|-199.57
|8037.95
|4603
|2006.10.18 00:00
|buy
|2302
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|4604
|2006.10.18 00:00
|buy
|2303
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8764
|4605
|2006.10.18 00:00
|buy
|2304
|0.10
|1.8714
|0.0000
|1.8814
|4606
|2006.10.18 00:19
|t/p
|2302
|0.20
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|20.00
|8057.95
|4607
|2006.10.18 01:25
|close
|2304
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8814
|-11.00
|8046.95
|4608
|2006.10.18 01:25
|close
|2303
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8764
|-11.00
|8035.95
|4609
|2006.10.18 01:25
|sell
|2305
|0.20
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|4610
|2006.10.18 01:25
|sell
|2306
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8653
|4611
|2006.10.18 01:25
|sell
|2307
|0.10
|1.8703
|0.0000
|1.8603
|4612
|2006.10.18 02:45
|t/p
|2305
|0.20
|1.8693
|0.0000
|1.8693
|20.00
|8055.95
|4613
|2006.10.18 03:40
|close
|2307
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8603
|-4.00
|8051.95
|4614
|2006.10.18 03:40
|close
|2306
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8653
|-4.00
|8047.95
|4615
|2006.10.18 03:40
|buy
|2308
|0.20
|1.8707
|0.0000
|1.8717
|4616
|2006.10.18 03:40
|buy
|2309
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8757
|4617
|2006.10.18 03:40
|buy
|2310
|0.10
|1.8707
|0.0000
|1.8807
|4618
|2006.10.18 07:59
|t/p
|2308
|0.20
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|20.00
|8067.95
|4619
|2006.10.18 10:45
|close
|2310
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8807
|-1.00
|8066.95
|4620
|2006.10.18 10:45
|close
|2309
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8757
|-1.00
|8065.95
|4621
|2006.10.18 10:45
|sell
|2311
|0.20
|1.8706
|0.0000
|1.8696
|4622
|2006.10.18 10:45
|sell
|2312
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8656
|4623
|2006.10.18 10:45
|sell
|2313
|0.10
|1.8706
|0.0000
|1.8606
|4624
|2006.10.18 11:09
|t/p
|2311
|0.20
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|20.00
|8085.95
|4625
|2006.10.18 13:15
|close
|2313
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8606
|-6.00
|8079.95
|4626
|2006.10.18 13:15
|close
|2312
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8656
|-6.00
|8073.95
|4627
|2006.10.18 13:15
|buy
|2314
|0.20
|1.8712
|0.0000
|1.8722
|4628
|2006.10.18 13:15
|buy
|2315
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8762
|4629
|2006.10.18 13:15
|buy
|2316
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8812
|4630
|2006.10.18 14:30
|t/p
|2314
|0.20
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|20.00
|8093.95
|4631
|2006.10.18 14:40
|close
|2316
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8812
|-18.00
|8075.95
|4632
|2006.10.18 14:40
|close
|2315
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8762
|-18.00
|8057.95
|4633
|2006.10.18 14:40
|sell
|2317
|0.20
|1.8694
|0.0000
|1.8684
|4634
|2006.10.18 14:40
|sell
|2318
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8644
|4635
|2006.10.18 14:40
|sell
|2319
|0.10
|1.8694
|0.0000
|1.8594
|4636
|2006.10.18 14:41
|t/p
|2317
|0.20
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|20.00
|8077.95
|4637
|2006.10.18 19:15
|close
|2319
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8594
|8.00
|8085.95
|4638
|2006.10.18 19:15
|close
|2318
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8644
|8.00
|8093.95
|4639
|2006.10.18 19:15
|buy
|2320
|0.20
|1.8686
|0.0000
|1.8696
|4640
|2006.10.18 19:15
|buy
|2321
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8736
|4641
|2006.10.18 19:15
|buy
|2322
|0.10
|1.8686
|0.0000
|1.8786
|4642
|2006.10.18 19:40
|close
|2322
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8786
|-13.00
|8080.95
|4643
|2006.10.18 19:40
|close
|2321
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8736
|-13.00
|8067.95
|4644
|2006.10.18 19:40
|close
|2320
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8696
|-26.00
|8041.95
|4645
|2006.10.18 19:40
|sell
|2323
|0.20
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|4646
|2006.10.18 19:40
|sell
|2324
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8623
|4647
|2006.10.18 19:40
|sell
|2325
|0.10
|1.8673
|0.0000
|1.8573
|4648
|2006.10.18 19:49
|t/p
|2323
|0.20
|1.8663
|0.0000
|1.8663
|20.00
|8061.95
|4649
|2006.10.18 23:05
|close
|2325
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8573
|-8.00
|8053.95
|4650
|2006.10.18 23:05
|close
|2324
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8623
|-8.00
|8045.95
|4651
|2006.10.18 23:05
|buy
|2326
|0.20
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|4652
|2006.10.18 23:05
|buy
|2327
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8731
|4653
|2006.10.18 23:05
|buy
|2328
|0.10
|1.8681
|0.0000
|1.8781
|4654
|2006.10.18 23:35
|close
|2328
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8781
|-11.00
|8034.95
|4655
|2006.10.18 23:35
|close
|2327
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8731
|-11.00
|8023.95
|4656
|2006.10.18 23:35
|close
|2326
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8691
|-22.00
|8001.95
|4657
|2006.10.18 23:35
|sell
|2329
|0.20
|1.8670
|0.0000
|1.8660
|4658
|2006.10.18 23:35
|sell
|2330
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8620
|4659
|2006.10.18 23:35
|sell
|2331
|0.10
|1.8670
|0.0000
|1.8570
|4660
|2006.10.19 01:25
|close
|2331
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8570
|-9.36
|7992.60
|4661
|2006.10.19 01:25
|close
|2330
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8620
|-9.36
|7983.24
|4662
|2006.10.19 01:25
|close
|2329
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8660
|-18.71
|7964.53
|4663
|2006.10.19 01:25
|buy
|2332
|0.20
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|4664
|2006.10.19 01:25
|buy
|2333
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8730
|4665
|2006.10.19 01:25
|buy
|2334
|0.10
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|4666
|2006.10.19 02:28
|t/p
|2332
|0.20
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|7984.53
|4667
|2006.10.19 03:20
|close
|2334
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8780
|-6.00
|7978.53
|4668
|2006.10.19 03:20
|close
|2333
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8730
|-6.00
|7972.53
|4669
|2006.10.19 03:20
|sell
|2335
|0.20
|1.8674
|0.0000
|1.8664
|4670
|2006.10.19 03:20
|sell
|2336
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8624
|4671
|2006.10.19 03:20
|sell
|2337
|0.10
|1.8674
|0.0000
|1.8574
|4672
|2006.10.19 04:40
|close
|2337
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8574
|-9.00
|7963.53
|4673
|2006.10.19 04:40
|close
|2336
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8624
|-9.00
|7954.53
|4674
|2006.10.19 04:40
|close
|2335
|0.20
|1.8683
|0.0000
|1.8664
|-18.00
|7936.53
|4675
|2006.10.19 04:40
|buy
|2338
|0.20
|1.8683
|0.0000
|1.8693
|4676
|2006.10.19 04:40
|buy
|2339
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8733
|4677
|2006.10.19 04:40
|buy
|2340
|0.10
|1.8683
|0.0000
|1.8783
|4678
|2006.10.19 08:39
|t/p
|2338
|0.20
|1.8693
|0.0000
|1.8693
|20.00
|7956.53
|4679
|2006.10.19 10:45
|close
|2340
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8783
|-5.00
|7951.53
|4680
|2006.10.19 10:45
|close
|2339
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8733
|-5.00
|7946.53
|4681
|2006.10.19 10:45
|sell
|2341
|0.20
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|4682
|2006.10.19 10:45
|sell
|2342
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8628
|4683
|2006.10.19 10:45
|sell
|2343
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8578
|4684
|2006.10.19 10:49
|t/p
|2341
|0.20
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|20.00
|7966.53
|4685
|2006.10.19 15:19
|close
|2343
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8578
|-23.00
|7943.53
|4686
|2006.10.19 15:19
|close
|2342
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8628
|-23.00
|7920.53
|4687
|2006.10.19 15:19
|buy
|2344
|0.20
|1.8701
|0.0000
|1.8711
|4688
|2006.10.19 15:19
|buy
|2345
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8751
|4689
|2006.10.19 15:19
|buy
|2346
|0.10
|1.8701
|0.0000
|1.8801
|4690
|2006.10.19 15:27
|t/p
|2344
|0.20
|1.8711
|0.0000
|1.8711
|20.00
|7940.53
|4691
|2006.10.19 16:35
|t/p
|2345
|0.10
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|50.00
|7990.53
|4692
|2006.10.19 21:35
|close
|2346
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8801
|73.00
|8063.53
|4693
|2006.10.19 21:35
|sell
|2347
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|4694
|2006.10.19 21:35
|sell
|2348
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8724
|4695
|2006.10.19 21:35
|sell
|2349
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8674
|4696
|2006.10.19 22:50
|close
|2349
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8674
|-7.00
|8056.53
|4697
|2006.10.19 22:50
|close
|2348
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8724
|-7.00
|8049.53
|4698
|2006.10.19 22:50
|close
|2347
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8764
|-14.00
|8035.53
|4699
|2006.10.19 22:50
|buy
|2350
|0.20
|1.8781
|0.0000
|1.8791
|4700
|2006.10.19 22:50
|buy
|2351
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8831
|4701
|2006.10.19 22:50
|buy
|2352
|0.10
|1.8781
|0.0000
|1.8881
|4702
|2006.10.19 22:58
|close
|2352
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8881
|-4.00
|8031.53
|4703
|2006.10.19 22:58
|close
|2351
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8831
|-4.00
|8027.53
|4704
|2006.10.19 22:58
|close
|2350
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8791
|-8.00
|8019.53
|4705
|2006.10.19 22:58
|sell
|2353
|0.20
|1.8777
|0.0000
|1.8767
|4706
|2006.10.19 22:58
|sell
|2354
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8727
|4707
|2006.10.19 22:58
|sell
|2355
|0.10
|1.8777
|0.0000
|1.8677
|4708
|2006.10.19 23:09
|close
|2355
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8677
|-1.00
|8018.53
|4709
|2006.10.19 23:09
|close
|2354
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8727
|-1.00
|8017.53
|4710
|2006.10.19 23:09
|close
|2353
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8767
|-2.00
|8015.53
|4711
|2006.10.19 23:09
|buy
|2356
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8788
|4712
|2006.10.19 23:09
|buy
|2357
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8828
|4713
|2006.10.19 23:09
|buy
|2358
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8878
|4714
|2006.10.19 23:25
|close
|2358
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8878
|-3.00
|8012.53
|4715
|2006.10.19 23:25
|close
|2357
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8828
|-3.00
|8009.53
|4716
|2006.10.19 23:25
|close
|2356
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8788
|-6.00
|8003.53
|4717
|2006.10.19 23:25
|sell
|2359
|0.20
|1.8775
|0.0000
|1.8765
|4718
|2006.10.19 23:25
|sell
|2360
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8725
|4719
|2006.10.19 23:25
|sell
|2361
|0.10
|1.8775
|0.0000
|1.8675
|4720
|2006.10.20 00:17
|t/p
|2359
|0.20
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|20.43
|8023.96
|4721
|2006.10.20 02:30
|close
|2361
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8675
|1.22
|8025.18
|4722
|2006.10.20 02:30
|close
|2360
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8725
|1.22
|8026.39
|4723
|2006.10.20 02:30
|buy
|2362
|0.20
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|4724
|2006.10.20 02:30
|buy
|2363
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8824
|4725
|2006.10.20 02:30
|buy
|2364
|0.10
|1.8774
|0.0000
|1.8874
|4726
|2006.10.20 04:35
|close
|2364
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8874
|-4.00
|8022.39
|4727
|2006.10.20 04:35
|close
|2363
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8824
|-4.00
|8018.39
|4728
|2006.10.20 04:35
|close
|2362
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8784
|-8.00
|8010.39
|4729
|2006.10.20 04:35
|sell
|2365
|0.20
|1.8770
|0.0000
|1.8760
|4730
|2006.10.20 04:35
|sell
|2366
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8720
|4731
|2006.10.20 04:35
|sell
|2367
|0.10
|1.8770
|0.0000
|1.8670
|4732
|2006.10.20 08:30
|t/p
|2365
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|20.00
|8030.39
|4733
|2006.10.20 10:05
|close
|2367
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8670
|-3.00
|8027.39
|4734
|2006.10.20 10:05
|close
|2366
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8720
|-3.00
|8024.39
|4735
|2006.10.20 10:05
|buy
|2368
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|4736
|2006.10.20 10:05
|buy
|2369
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8823
|4737
|2006.10.20 10:05
|buy
|2370
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|4738
|2006.10.20 10:22
|t/p
|2368
|0.20
|1.8783
|0.0000
|1.8783
|20.00
|8044.39
|4739
|2006.10.20 11:00
|t/p
|2369
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|50.00
|8094.39
|4740
|2006.10.20 16:05
|close
|2370
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8873
|31.00
|8125.39
|4741
|2006.10.20 16:05
|sell
|2371
|0.20
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|4742
|2006.10.20 16:05
|sell
|2372
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8754
|4743
|2006.10.20 16:05
|sell
|2373
|0.10
|1.8804
|0.0000
|1.8704
|4744
|2006.10.20 17:50
|close
|2373
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8704
|-23.00
|8102.39
|4745
|2006.10.20 17:50
|close
|2372
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8754
|-23.00
|8079.39
|4746
|2006.10.20 17:50
|close
|2371
|0.20
|1.8827
|0.0000
|1.8794
|-46.00
|8033.39
|4747
|2006.10.20 17:50
|buy
|2374
|0.20
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|4748
|2006.10.20 17:50
|buy
|2375
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8877
|4749
|2006.10.20 17:50
|buy
|2376
|0.10
|1.8827
|0.0000
|1.8927
|4750
|2006.10.20 18:01
|close
|2376
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8927
|-7.00
|8026.39
|4751
|2006.10.20 18:01
|close
|2375
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8877
|-7.00
|8019.39
|4752
|2006.10.20 18:01
|close
|2374
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8837
|-14.00
|8005.39
|4753
|2006.10.20 18:01
|sell
|2377
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8810
|4754
|2006.10.20 18:01
|sell
|2378
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8770
|4755
|2006.10.20 18:01
|sell
|2379
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8720
|4756
|2006.10.20 18:05
|close
|2379
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8720
|-3.00
|8002.39
|4757
|2006.10.20 18:05
|close
|2378
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8770
|-3.00
|7999.39
|4758
|2006.10.20 18:05
|close
|2377
|0.20
|1.8823
|0.0000
|1.8810
|-6.00
|7993.39
|4759
|2006.10.20 18:05
|buy
|2380
|0.20
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|4760
|2006.10.20 18:05
|buy
|2381
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8873
|4761
|2006.10.20 18:05
|buy
|2382
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8923
|4762
|2006.10.20 18:14
|close
|2382
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8923
|-3.00
|7990.39
|4763
|2006.10.20 18:14
|close
|2381
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8873
|-3.00
|7987.39
|4764
|2006.10.20 18:14
|close
|2380
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8833
|-6.00
|7981.39
|4765
|2006.10.20 18:14
|sell
|2383
|0.20
|1.8820
|0.0000
|1.8810
|4766
|2006.10.20 18:14
|sell
|2384
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8770
|4767
|2006.10.20 18:14
|sell
|2385
|0.10
|1.8820
|0.0000
|1.8720
|4768
|2006.10.20 18:24
|close
|2385
|0.10
|1.8824
|0.0000
|1.8720
|-4.00
|7977.39
|4769
|2006.10.20 18:24
|close
|2384
|0.10
|1.8824
|0.0000
|1.8770
|-4.00
|7973.39
|4770
|2006.10.20 18:24
|close
|2383
|0.20
|1.8824
|0.0000
|1.8810
|-8.00
|7965.39
|4771
|2006.10.20 18:24
|buy
|2386
|0.20
|1.8824
|0.0000
|1.8834
|4772
|2006.10.20 18:24
|buy
|2387
|0.10
|1.8824
|0.0000
|1.8874
|4773
|2006.10.20 18:24
|buy
|2388
|0.10
|1.8824
|0.0000
|1.8924
|4774
|2006.10.20 18:45
|t/p
|2386
|0.20
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|20.00
|7985.39
|4775
|2006.10.20 22:15
|close
|2388
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8924
|1.00
|7986.39
|4776
|2006.10.20 22:15
|close
|2387
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8874
|1.00
|7987.39
|4777
|2006.10.20 22:15
|sell
|2389
|0.20
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|4778
|2006.10.20 22:15
|sell
|2390
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8775
|4779
|2006.10.20 22:15
|sell
|2391
|0.10
|1.8825
|0.0000
|1.8725
|4780
|2006.10.23 03:46
|t/p
|2389
|0.20
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|20.43
|8007.82
|4781
|2006.10.23 05:20
|close
|2391
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8725
|2.21
|8010.04
|4782
|2006.10.23 05:20
|close
|2390
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8775
|2.21
|8012.26
|4783
|2006.10.23 05:20
|buy
|2392
|0.20
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|4784
|2006.10.23 05:20
|buy
|2393
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8873
|4785
|2006.10.23 05:20
|buy
|2394
|0.10
|1.8823
|0.0000
|1.8923
|4786
|2006.10.23 07:40
|close
|2394
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8923
|-11.00
|8001.26
|4787
|2006.10.23 07:40
|close
|2393
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8873
|-11.00
|7990.26
|4788
|2006.10.23 07:40
|close
|2392
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8833
|-22.00
|7968.26
|4789
|2006.10.23 07:40
|sell
|2395
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8802
|4790
|2006.10.23 07:40
|sell
|2396
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8762
|4791
|2006.10.23 07:40
|sell
|2397
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8712
|4792
|2006.10.23 08:25
|t/p
|2395
|0.20
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|20.00
|7988.26
|4793
|2006.10.23 10:35
|t/p
|2396
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8762
|50.00
|8038.26
|4794
|2006.10.23 12:24
|t/p
|2397
|0.10
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|100.00
|8138.26
|4795
|2006.10.23 17:15
|buy
|2398
|0.20
|1.8713
|0.0000
|1.8723
|4796
|2006.10.23 17:15
|buy
|2399
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8763
|4797
|2006.10.23 17:15
|buy
|2400
|0.10
|1.8713
|0.0000
|1.8813
|4798
|2006.10.23 18:31
|t/p
|2398
|0.20
|1.8723
|0.0000
|1.8723
|20.00
|8158.26
|4799
|2006.10.23 23:40
|close
|2400
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8813
|15.00
|8173.26
|4800
|2006.10.23 23:40
|close
|2399
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8763
|15.00
|8188.26
|4801
|2006.10.23 23:40
|sell
|2401
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|4802
|2006.10.23 23:40
|sell
|2402
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8678
|4803
|2006.10.23 23:40
|sell
|2403
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8628
|4804
|2006.10.24 00:30
|close
|2403
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8628
|-4.79
|8183.47
|4805
|2006.10.24 00:30
|close
|2402
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8678
|-4.79
|8178.69
|4806
|2006.10.24 00:30
|close
|2401
|0.20
|1.8733
|0.0000
|1.8718
|-9.57
|8169.12
|4807
|2006.10.24 00:30
|buy
|2404
|0.20
|1.8733
|0.0000
|1.8743
|4808
|2006.10.24 00:30
|buy
|2405
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8783
|4809
|2006.10.24 00:30
|buy
|2406
|0.10
|1.8733
|0.0000
|1.8833
|4810
|2006.10.24 01:00
|close
|2406
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8833
|-5.00
|8164.12
|4811
|2006.10.24 01:00
|close
|2405
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8783
|-5.00
|8159.12
|4812
|2006.10.24 01:00
|close
|2404
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8743
|-10.00
|8149.12
|4813
|2006.10.24 01:00
|sell
|2407
|0.20
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|4814
|2006.10.24 01:00
|sell
|2408
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8678
|4815
|2006.10.24 01:00
|sell
|2409
|0.10
|1.8728
|0.0000
|1.8628
|4816
|2006.10.24 03:11
|t/p
|2407
|0.20
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|20.00
|8169.12
|4817
|2006.10.24 09:29
|t/p
|2408
|0.10
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|50.00
|8219.12
|4818
|2006.10.24 11:19
|close
|2409
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8628
|24.00
|8243.12
|4819
|2006.10.24 11:19
|buy
|2410
|0.20
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|4820
|2006.10.24 11:19
|buy
|2411
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8754
|4821
|2006.10.24 11:19
|buy
|2412
|0.10
|1.8704
|0.0000
|1.8804
|4822
|2006.10.24 13:45
|t/p
|2410
|0.20
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|20.00
|8263.12
|4823
|2006.10.24 15:10
|close
|2412
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8804
|-12.00
|8251.12
|4824
|2006.10.24 15:10
|close
|2411
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8754
|-12.00
|8239.12
|4825
|2006.10.24 15:10
|sell
|2413
|0.20
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|4826
|2006.10.24 15:10
|sell
|2414
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8642
|4827
|2006.10.24 15:10
|sell
|2415
|0.10
|1.8692
|0.0000
|1.8592
|4828
|2006.10.24 16:34
|close
|2415
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8592
|-17.00
|8222.12
|4829
|2006.10.24 16:34
|close
|2414
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8642
|-17.00
|8205.12
|4830
|2006.10.24 16:34
|close
|2413
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8682
|-34.00
|8171.12
|4831
|2006.10.24 16:34
|buy
|2416
|0.20
|1.8709
|0.0000
|1.8719
|4832
|2006.10.24 16:34
|buy
|2417
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8759
|4833
|2006.10.24 16:34
|buy
|2418
|0.10
|1.8709
|0.0000
|1.8809
|4834
|2006.10.24 16:59
|t/p
|2416
|0.20
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|20.00
|8191.12
|4835
|2006.10.24 19:35
|t/p
|2417
|0.10
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|50.00
|8241.12
|4836
|2006.10.24 21:25
|close
|2418
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8809
|28.00
|8269.12
|4837
|2006.10.24 21:25
|sell
|2419
|0.20
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|4838
|2006.10.24 21:25
|sell
|2420
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8687
|4839
|2006.10.24 21:25
|sell
|2421
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8637
|4840
|2006.10.24 23:00
|t/p
|2419
|0.20
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|8289.12
|4841
|2006.10.25 02:40
|close
|2421
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8637
|1.22
|8290.33
|4842
|2006.10.25 02:40
|close
|2420
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8687
|1.22
|8291.55
|4843
|2006.10.25 02:40
|buy
|2422
|0.20
|1.8736
|0.0000
|1.8746
|4844
|2006.10.25 02:40
|buy
|2423
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8786
|4845
|2006.10.25 02:40
|buy
|2424
|0.10
|1.8736
|0.0000
|1.8836
|4846
|2006.10.25 05:39
|t/p
|2422
|0.20
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|20.00
|8311.55
|4847
|2006.10.25 07:25
|close
|2424
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8836
|1.00
|8312.55
|4848
|2006.10.25 07:25
|close
|2423
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8786
|1.00
|8313.55
|4849
|2006.10.25 07:25
|sell
|2425
|0.20
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|4850
|2006.10.25 07:25
|sell
|2426
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8687
|4851
|2006.10.25 07:25
|sell
|2427
|0.10
|1.8737
|0.0000
|1.8637
|4852
|2006.10.25 08:05
|close
|2427
|0.10
|1.8741
|0.0000
|1.8637
|-4.00
|8309.55
|4853
|2006.10.25 08:05
|close
|2426
|0.10
|1.8741
|0.0000
|1.8687
|-4.00
|8305.55
|4854
|2006.10.25 08:05
|close
|2425
|0.20
|1.8741
|0.0000
|1.8727
|-8.00
|8297.55
|4855
|2006.10.25 08:05
|buy
|2428
|0.20
|1.8741
|0.0000
|1.8751
|4856
|2006.10.25 08:05
|buy
|2429
|0.10
|1.8741
|0.0000
|1.8791
|4857
|2006.10.25 08:05
|buy
|2430
|0.10
|1.8741
|0.0000
|1.8841
|4858
|2006.10.25 09:23
|t/p
|2428
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|8317.55
|4859
|2006.10.25 15:12
|close
|2430
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8841
|19.00
|8336.55
|4860
|2006.10.25 15:12
|close
|2429
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8791
|19.00
|8355.55
|4861
|2006.10.25 15:12
|sell
|2431
|0.20
|1.8760
|0.0000
|1.8750
|4862
|2006.10.25 15:12
|sell
|2432
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8710
|4863
|2006.10.25 15:12
|sell
|2433
|0.10
|1.8760
|0.0000
|1.8660
|4864
|2006.10.25 15:21
|t/p
|2431
|0.20
|1.8750
|0.0000
|1.8750
|20.00
|8375.55
|4865
|2006.10.25 16:25
|close
|2433
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8660
|-13.00
|8362.55
|4866
|2006.10.25 16:25
|close
|2432
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8710
|-13.00
|8349.55
|4867
|2006.10.25 16:25
|buy
|2434
|0.20
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|4868
|2006.10.25 16:25
|buy
|2435
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8823
|4869
|2006.10.25 16:25
|buy
|2436
|0.10
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|4870
|2006.10.25 19:20
|close
|2436
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8873
|-12.00
|8337.55
|4871
|2006.10.25 19:20
|close
|2435
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8823
|-12.00
|8325.55
|4872
|2006.10.25 19:20
|close
|2434
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8783
|-24.00
|8301.55
|4873
|2006.10.25 19:20
|sell
|2437
|0.20
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|4874
|2006.10.25 19:20
|sell
|2438
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8711
|4875
|2006.10.25 19:20
|sell
|2439
|0.10
|1.8761
|0.0000
|1.8661
|4876
|2006.10.25 20:14
|t/p
|2437
|0.20
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|20.00
|8321.55
|4877
|2006.10.25 20:20
|close
|2439
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8661
|-21.00
|8300.55
|4878
|2006.10.25 20:20
|close
|2438
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8711
|-21.00
|8279.55
|4879
|2006.10.25 20:20
|buy
|2440
|0.20
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|4880
|2006.10.25 20:20
|buy
|2441
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8832
|4881
|2006.10.25 20:20
|buy
|2442
|0.10
|1.8782
|0.0000
|1.8882
|4882
|2006.10.25 20:20
|t/p
|2440
|0.20
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|20.00
|8299.55
|4883
|2006.10.25 23:05
|close
|2442
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8882
|-13.00
|8286.55
|4884
|2006.10.25 23:05
|close
|2441
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8832
|-13.00
|8273.55
|4885
|2006.10.25 23:05
|sell
|2443
|0.20
|1.8769
|0.0000
|1.8759
|4886
|2006.10.25 23:05
|sell
|2444
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8719
|4887
|2006.10.25 23:05
|sell
|2445
|0.10
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|4888
|2006.10.26 00:00
|close
|2445
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8669
|-8.36
|8265.19
|4889
|2006.10.26 00:00
|close
|2444
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8719
|-8.36
|8256.84
|4890
|2006.10.26 00:00
|close
|2443
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8759
|-16.71
|8240.13
|4891
|2006.10.26 00:00
|buy
|2446
|0.20
|1.8778
|0.0000
|1.8788
|4892
|2006.10.26 00:00
|buy
|2447
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8828
|4893
|2006.10.26 00:00
|buy
|2448
|0.10
|1.8778
|0.0000
|1.8878
|4894
|2006.10.26 00:25
|t/p
|2446
|0.20
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|20.00
|8260.13
|4895
|2006.10.26 07:32
|close
|2448
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8878
|24.00
|8284.13
|4896
|2006.10.26 07:32
|close
|2447
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8828
|24.00
|8308.13
|4897
|2006.10.26 07:32
|sell
|2449
|0.20
|1.8802
|0.0000
|1.8792
|4898
|2006.10.26 07:32
|sell
|2450
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8752
|4899
|2006.10.26 07:32
|sell
|2451
|0.10
|1.8802
|0.0000
|1.8702
|4900
|2006.10.26 08:15
|close
|2451
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8702
|-10.00
|8298.13
|4901
|2006.10.26 08:15
|close
|2450
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8752
|-10.00
|8288.13
|4902
|2006.10.26 08:15
|close
|2449
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8792
|-20.00
|8268.13
|4903
|2006.10.26 08:15
|buy
|2452
|0.20
|1.8812
|0.0000
|1.8822
|4904
|2006.10.26 08:15
|buy
|2453
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8862
|4905
|2006.10.26 08:15
|buy
|2454
|0.10
|1.8812
|0.0000
|1.8912
|4906
|2006.10.26 09:01
|t/p
|2452
|0.20
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|20.00
|8288.13
|4907
|2006.10.26 14:35
|t/p
|2453
|0.10
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|50.00
|8338.13
|4908
|2006.10.26 18:50
|t/p
|2454
|0.10
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|100.00
|8438.13
|4909
|2006.10.27 00:00
|sell
|2455
|0.20
|1.8897
|0.0000
|1.8887
|4910
|2006.10.27 00:00
|sell
|2456
|0.10
|1.8897
|0.0000
|1.8847
|4911
|2006.10.27 00:00
|sell
|2457
|0.10
|1.8897
|0.0000
|1.8797
|4912
|2006.10.27 00:00
|close
|2457
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8797
|-7.00
|8431.13
|4913
|2006.10.27 00:00
|close
|2456
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8847
|-7.00
|8424.13
|4914
|2006.10.27 00:00
|close
|2455
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8887
|-14.00
|8410.13
|4915
|2006.10.27 00:00
|buy
|2458
|0.20
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|4916
|2006.10.27 00:00
|buy
|2459
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.8954
|4917
|2006.10.27 00:00
|buy
|2460
|0.10
|1.8904
|0.0000
|1.9004
|4918
|2006.10.27 00:59
|close
|2460
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.9004
|-4.00
|8406.13
|4919
|2006.10.27 00:59
|close
|2459
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8954
|-4.00
|8402.13
|4920
|2006.10.27 00:59
|close
|2458
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8914
|-8.00
|8394.13
|4921
|2006.10.27 00:59
|sell
|2461
|0.20
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|4922
|2006.10.27 00:59
|sell
|2462
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8850
|4923
|2006.10.27 00:59
|sell
|2463
|0.10
|1.8900
|0.0000
|1.8800
|4924
|2006.10.27 01:00
|close
|2463
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8800
|-2.00
|8392.13
|4925
|2006.10.27 01:00
|close
|2462
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8850
|-2.00
|8390.13
|4926
|2006.10.27 01:00
|close
|2461
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8890
|-4.00
|8386.13
|4927
|2006.10.27 01:00
|buy
|2464
|0.20
|1.8902
|0.0000
|1.8912
|4928
|2006.10.27 01:00
|buy
|2465
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.8952
|4929
|2006.10.27 01:00
|buy
|2466
|0.10
|1.8902
|0.0000
|1.9002
|4930
|2006.10.27 01:50
|close
|2466
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.9002
|-8.00
|8378.13
|4931
|2006.10.27 01:50
|close
|2465
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8952
|-8.00
|8370.13
|4932
|2006.10.27 01:50
|close
|2464
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8912
|-16.00
|8354.13
|4933
|2006.10.27 01:50
|sell
|2467
|0.20
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|4934
|2006.10.27 01:50
|sell
|2468
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8844
|4935
|2006.10.27 01:50
|sell
|2469
|0.10
|1.8894
|0.0000
|1.8794
|4936
|2006.10.27 03:05
|close
|2469
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8794
|-15.00
|8339.13
|4937
|2006.10.27 03:05
|close
|2468
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8844
|-15.00
|8324.13
|4938
|2006.10.27 03:05
|close
|2467
|0.20
|1.8909
|0.0000
|1.8884
|-30.00
|8294.13
|4939
|2006.10.27 03:05
|buy
|2470
|0.20
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|4940
|2006.10.27 03:05
|buy
|2471
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.8959
|4941
|2006.10.27 03:05
|buy
|2472
|0.10
|1.8909
|0.0000
|1.9009
|4942
|2006.10.27 06:59
|close
|2472
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.9009
|-3.00
|8291.13
|4943
|2006.10.27 06:59
|close
|2471
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8959
|-3.00
|8288.13
|4944
|2006.10.27 06:59
|close
|2470
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8919
|-6.00
|8282.13
|4945
|2006.10.27 06:59
|sell
|2473
|0.20
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|4946
|2006.10.27 06:59
|sell
|2474
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8856
|4947
|2006.10.27 06:59
|sell
|2475
|0.10
|1.8906
|0.0000
|1.8806
|4948
|2006.10.27 07:21
|close
|2475
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8806
|-4.00
|8278.13
|4949
|2006.10.27 07:21
|close
|2474
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8856
|-4.00
|8274.13
|4950
|2006.10.27 07:21
|close
|2473
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8896
|-8.00
|8266.13
|4951
|2006.10.27 07:21
|buy
|2476
|0.20
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|4952
|2006.10.27 07:21
|buy
|2477
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.8960
|4953
|2006.10.27 07:21
|buy
|2478
|0.10
|1.8910
|0.0000
|1.9010
|4954
|2006.10.27 08:25
|close
|2478
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.9010
|-11.00
|8255.13
|4955
|2006.10.27 08:25
|close
|2477
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8960
|-11.00
|8244.13
|4956
|2006.10.27 08:25
|close
|2476
|0.20
|1.8899
|0.0000
|1.8920
|-22.00
|8222.13
|4957
|2006.10.27 08:25
|sell
|2479
|0.20
|1.8899
|0.0000
|1.8889
|4958
|2006.10.27 08:25
|sell
|2480
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8849
|4959
|2006.10.27 08:25
|sell
|2481
|0.10
|1.8899
|0.0000
|1.8799
|4960
|2006.10.27 08:57
|t/p
|2479
|0.20
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|20.00
|8242.13
|4961
|2006.10.27 12:35
|close
|2481
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8799
|8.00
|8250.13
|4962
|2006.10.27 12:35
|close
|2480
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8849
|8.00
|8258.13
|4963
|2006.10.27 12:35
|buy
|2482
|0.20
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|4964
|2006.10.27 12:35
|buy
|2483
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8941
|4965
|2006.10.27 12:35
|buy
|2484
|0.10
|1.8891
|0.0000
|1.8991
|4966
|2006.10.27 12:45
|t/p
|2482
|0.20
|1.8901
|0.0000
|1.8901
|20.00
|8278.13
|4967
|2006.10.27 14:32
|t/p
|2483
|0.10
|1.8941
|0.0000
|1.8941
|50.00
|8328.13
|4968
|2006.10.27 15:12
|t/p
|2484
|0.10
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|100.00
|8428.13
|4969
|2006.10.27 17:40
|sell
|2485
|0.20
|1.8964
|0.0000
|1.8954
|4970
|2006.10.27 17:40
|sell
|2486
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8914
|4971
|2006.10.27 17:40
|sell
|2487
|0.10
|1.8964
|0.0000
|1.8864
|4972
|2006.10.27 17:51
|close
|2487
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8864
|-12.00
|8416.13
|4973
|2006.10.27 17:51
|close
|2486
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.8914
|-12.00
|8404.13
|4974
|2006.10.27 17:51
|close
|2485
|0.20
|1.8976
|0.0000
|1.8954
|-24.00
|8380.13
|4975
|2006.10.27 17:51
|buy
|2488
|0.20
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|4976
|2006.10.27 17:51
|buy
|2489
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.9026
|4977
|2006.10.27 17:51
|buy
|2490
|0.10
|1.8976
|0.0000
|1.9076
|4978
|2006.10.27 20:04
|close
|2490
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.9076
|-8.00
|8372.13
|4979
|2006.10.27 20:04
|close
|2489
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.9026
|-8.00
|8364.13
|4980
|2006.10.27 20:04
|close
|2488
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8986
|-16.00
|8348.13
|4981
|2006.10.27 20:04
|sell
|2491
|0.20
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|4982
|2006.10.27 20:04
|sell
|2492
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8918
|4983
|2006.10.27 20:04
|sell
|2493
|0.10
|1.8968
|0.0000
|1.8868
|4984
|2006.10.27 20:56
|t/p
|2491
|0.20
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|20.00
|8368.13
|4985
|2006.10.27 22:40
|close
|2493
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8868
|-6.00
|8362.13
|4986
|2006.10.27 22:40
|close
|2492
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.8918
|-6.00
|8356.13
|4987
|2006.10.27 22:40
|buy
|2494
|0.20
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|4988
|2006.10.27 22:40
|buy
|2495
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.9024
|4989
|2006.10.27 22:40
|buy
|2496
|0.10
|1.8974
|0.0000
|1.9074
|4990
|2006.10.30 01:10
|close
|2496
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9074
|-18.35
|8337.78
|4991
|2006.10.30 01:10
|close
|2495
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9024
|-18.35
|8319.43
|4992
|2006.10.30 01:10
|close
|2494
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8984
|-36.70
|8282.73
|4993
|2006.10.30 01:10
|sell
|2497
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|4994
|2006.10.30 01:10
|sell
|2498
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8906
|4995
|2006.10.30 01:10
|sell
|2499
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8856
|4996
|2006.10.30 01:55
|close
|2499
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8856
|-15.00
|8267.73
|4997
|2006.10.30 01:55
|close
|2498
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8906
|-15.00
|8252.73
|4998
|2006.10.30 01:55
|close
|2497
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8946
|-30.00
|8222.73
|4999
|2006.10.30 01:55
|buy
|2500
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|5000
|2006.10.30 01:55
|buy
|2501
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9021
|5001
|2006.10.30 01:55
|buy
|2502
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9071
|5002
|2006.10.30 03:35
|close
|2502
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9071
|-6.00
|8216.73
|5003
|2006.10.30 03:35
|close
|2501
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9021
|-6.00
|8210.73
|5004
|2006.10.30 03:35
|close
|2500
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8981
|-12.00
|8198.73
|5005
|2006.10.30 03:35
|sell
|2503
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8955
|5006
|2006.10.30 03:35
|sell
|2504
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8915
|5007
|2006.10.30 03:35
|sell
|2505
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8865
|5008
|2006.10.30 03:40
|close
|2505
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.8865
|-2.00
|8196.73
|5009
|2006.10.30 03:40
|close
|2504
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.8915
|-2.00
|8194.73
|5010
|2006.10.30 03:40
|close
|2503
|0.20
|1.8967
|0.0000
|1.8955
|-4.00
|8190.73
|5011
|2006.10.30 03:40
|buy
|2506
|0.20
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|5012
|2006.10.30 03:40
|buy
|2507
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.9017
|5013
|2006.10.30 03:40
|buy
|2508
|0.10
|1.8967
|0.0000
|1.9067
|5014
|2006.10.30 04:37
|t/p
|2506
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|20.00
|8210.73
|5015
|2006.10.30 07:11
|close
|2508
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9067
|-2.00
|8208.73
|5016
|2006.10.30 07:11
|close
|2507
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.9017
|-2.00
|8206.73
|5017
|2006.10.30 07:11
|sell
|2509
|0.20
|1.8965
|0.0000
|1.8955
|5018
|2006.10.30 07:11
|sell
|2510
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8915
|5019
|2006.10.30 07:11
|sell
|2511
|0.10
|1.8965
|0.0000
|1.8865
|5020
|2006.10.30 07:27
|close
|2511
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8865
|-8.00
|8198.73
|5021
|2006.10.30 07:27
|close
|2510
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.8915
|-8.00
|8190.73
|5022
|2006.10.30 07:27
|close
|2509
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8955
|-16.00
|8174.73
|5023
|2006.10.30 07:27
|buy
|2512
|0.20
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|5024
|2006.10.30 07:27
|buy
|2513
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.9023
|5025
|2006.10.30 07:27
|buy
|2514
|0.10
|1.8973
|0.0000
|1.9073
|5026
|2006.10.30 07:40
|close
|2514
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9073
|-3.00
|8171.73
|5027
|2006.10.30 07:40
|close
|2513
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.9023
|-3.00
|8168.73
|5028
|2006.10.30 07:40
|close
|2512
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8983
|-6.00
|8162.73
|5029
|2006.10.30 07:40
|sell
|2515
|0.20
|1.8970
|0.0000
|1.8960
|5030
|2006.10.30 07:40
|sell
|2516
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8920
|5031
|2006.10.30 07:40
|sell
|2517
|0.10
|1.8970
|0.0000
|1.8870
|5032
|2006.10.30 08:11
|close
|2517
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8870
|-2.00
|8160.73
|5033
|2006.10.30 08:11
|close
|2516
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.8920
|-2.00
|8158.73
|5034
|2006.10.30 08:11
|close
|2515
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8960
|-4.00
|8154.73
|5035
|2006.10.30 08:11
|buy
|2518
|0.20
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|5036
|2006.10.30 08:11
|buy
|2519
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9022
|5037
|2006.10.30 08:11
|buy
|2520
|0.10
|1.8972
|0.0000
|1.9072
|5038
|2006.10.30 08:54
|t/p
|2518
|0.20
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|20.00
|8174.73
|5039
|2006.10.30 09:35
|close
|2520
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9072
|-16.00
|8158.73
|5040
|2006.10.30 09:35
|close
|2519
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.9022
|-16.00
|8142.73
|5041
|2006.10.30 09:35
|sell
|2521
|0.20
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|5042
|2006.10.30 09:35
|sell
|2522
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8906
|5043
|2006.10.30 09:35
|sell
|2523
|0.10
|1.8956
|0.0000
|1.8856
|5044
|2006.10.30 09:59
|close
|2523
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8856
|-21.00
|8121.73
|5045
|2006.10.30 09:59
|close
|2522
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.8906
|-21.00
|8100.73
|5046
|2006.10.30 09:59
|close
|2521
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8946
|-42.00
|8058.73
|5047
|2006.10.30 09:59
|buy
|2524
|0.20
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|5048
|2006.10.30 09:59
|buy
|2525
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9027
|5049
|2006.10.30 09:59
|buy
|2526
|0.10
|1.8977
|0.0000
|1.9077
|5050
|2006.10.30 10:03
|close
|2526
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9077
|-6.00
|8052.73
|5051
|2006.10.30 10:03
|close
|2525
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.9027
|-6.00
|8046.73
|5052
|2006.10.30 10:03
|close
|2524
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8987
|-12.00
|8034.73
|5053
|2006.10.30 10:03
|sell
|2527
|0.20
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|5054
|2006.10.30 10:03
|sell
|2528
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8921
|5055
|2006.10.30 10:03
|sell
|2529
|0.10
|1.8971
|0.0000
|1.8871
|5056
|2006.10.30 10:18
|close
|2529
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8871
|-8.00
|8026.73
|5057
|2006.10.30 10:18
|close
|2528
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.8921
|-8.00
|8018.73
|5058
|2006.10.30 10:18
|close
|2527
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8961
|-16.00
|8002.73
|5059
|2006.10.30 10:18
|buy
|2530
|0.20
|1.8979
|0.0000
|1.8989
|5060
|2006.10.30 10:18
|buy
|2531
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.9029
|5061
|2006.10.30 10:18
|buy
|2532
|0.10
|1.8979
|0.0000
|1.9079
|5062
|2006.10.30 10:56
|t/p
|2530
|0.20
|1.8989
|0.0000
|1.8989
|20.00
|8022.73
|5063
|2006.10.30 14:46
|t/p
|2531
|0.10
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|50.00
|8072.73
|5064
|2006.10.30 17:35
|close
|2532
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9079
|35.00
|8107.73
|5065
|2006.10.30 17:35
|sell
|2533
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|5066
|2006.10.30 17:35
|sell
|2534
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8964
|5067
|2006.10.30 17:35
|sell
|2535
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8914
|5068
|2006.10.30 18:14
|close
|2535
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8914
|-14.00
|8093.73
|5069
|2006.10.30 18:14
|close
|2534
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.8964
|-14.00
|8079.73
|5070
|2006.10.30 18:14
|close
|2533
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9004
|-28.00
|8051.73
|5071
|2006.10.30 18:14
|buy
|2536
|0.20
|1.9028
|0.0000
|1.9038
|5072
|2006.10.30 18:14
|buy
|2537
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9078
|5073
|2006.10.30 18:14
|buy
|2538
|0.10
|1.9028
|0.0000
|1.9128
|5074
|2006.10.30 18:29
|close
|2538
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9128
|-14.00
|8037.73
|5075
|2006.10.30 18:29
|close
|2537
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.9078
|-14.00
|8023.73
|5076
|2006.10.30 18:29
|close
|2536
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9038
|-28.00
|7995.73
|5077
|2006.10.30 18:29
|sell
|2539
|0.20
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|5078
|2006.10.30 18:29
|sell
|2540
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8964
|5079
|2006.10.30 18:29
|sell
|2541
|0.10
|1.9014
|0.0000
|1.8914
|5080
|2006.10.30 18:54
|close
|2541
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.8914
|-7.00
|7988.73
|5081
|2006.10.30 18:54
|close
|2540
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.8964
|-7.00
|7981.73
|5082
|2006.10.30 18:54
|close
|2539
|0.20
|1.9021
|0.0000
|1.9004
|-14.00
|7967.73
|5083
|2006.10.30 18:54
|buy
|2542
|0.20
|1.9021
|0.0000
|1.9031
|5084
|2006.10.30 18:54
|buy
|2543
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.9071
|5085
|2006.10.30 18:54
|buy
|2544
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.9121
|5086
|2006.10.30 20:05
|close
|2544
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9121
|-9.00
|7958.73
|5087
|2006.10.30 20:05
|close
|2543
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.9071
|-9.00
|7949.73
|5088
|2006.10.30 20:05
|close
|2542
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9031
|-18.00
|7931.73
|5089
|2006.10.30 20:05
|sell
|2545
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|5090
|2006.10.30 20:05
|sell
|2546
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8962
|5091
|2006.10.30 20:05
|sell
|2547
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8912
|5092
|2006.10.30 20:35
|close
|2547
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.8912
|-9.00
|7922.73
|5093
|2006.10.30 20:35
|close
|2546
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.8962
|-9.00
|7913.73
|5094
|2006.10.30 20:35
|close
|2545
|0.20
|1.9021
|0.0000
|1.9002
|-18.00
|7895.73
|5095
|2006.10.30 20:35
|buy
|2548
|0.20
|1.9021
|0.0000
|1.9031
|5096
|2006.10.30 20:35
|buy
|2549
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.9071
|5097
|2006.10.30 20:35
|buy
|2550
|0.10
|1.9021
|0.0000
|1.9121
|5098
|2006.10.30 20:44
|close
|2550
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9121
|-4.00
|7891.73
|5099
|2006.10.30 20:44
|close
|2549
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.9071
|-4.00
|7887.73
|5100
|2006.10.30 20:44
|close
|2548
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9031
|-8.00
|7879.73
|5101
|2006.10.30 20:44
|sell
|2551
|0.20
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|5102
|2006.10.30 20:44
|sell
|2552
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8967
|5103
|2006.10.30 20:44
|sell
|2553
|0.10
|1.9017
|0.0000
|1.8917
|5104
|2006.10.30 23:06
|close
|2553
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.8917
|-3.00
|7876.73
|5105
|2006.10.30 23:06
|close
|2552
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.8967
|-3.00
|7873.73
|5106
|2006.10.30 23:06
|close
|2551
|0.20
|1.9020
|0.0000
|1.9007
|-6.00
|7867.73
|5107
|2006.10.30 23:06
|buy
|2554
|0.20
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|5108
|2006.10.30 23:06
|buy
|2555
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9070
|5109
|2006.10.30 23:06
|buy
|2556
|0.10
|1.9020
|0.0000
|1.9120
|5110
|2006.10.30 23:40
|close
|2556
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.9120
|-5.00
|7862.73
|5111
|2006.10.30 23:40
|close
|2555
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.9070
|-5.00
|7857.73
|5112
|2006.10.30 23:40
|close
|2554
|0.20
|1.9015
|0.0000
|1.9030
|-10.00
|7847.73
|5113
|2006.10.30 23:40
|sell
|2557
|0.20
|1.9015
|0.0000
|1.9005
|5114
|2006.10.30 23:40
|sell
|2558
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.8965
|5115
|2006.10.30 23:40
|sell
|2559
|0.10
|1.9015
|0.0000
|1.8915
|5116
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2559
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8915
|3.00
|7850.73
|5117
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2558
|0.10
|1.9012
|0.0000
|1.8965
|3.00
|7853.73
|5118
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|2557
|0.20
|1.9012
|0.0000
|1.9005
|6.00
|7859.73