Strategy Tester Report
Phreak System

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=20; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
Bars in test173970Ticks modelled1345557Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-2140.27Gross profit22675.21Gross loss-24815.48
Profit factor0.91Expected payoff-0.84
Absolute drawdown2407.81Maximal drawdown3306.20 (30.34%)Relative drawdown30.34% (3306.20)
Total trades2559Short positions (won %)1281 (34.89%)Long positions (won %)1278 (35.68%)
Profit trades (% of total)903 (35.29%)Loss trades (% of total)1656 (64.71%)
Largestprofit trade100.22loss trade-445.57
Averageprofit trade25.11loss trade-14.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (396.43)consecutive losses (loss in money)33 (-453.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)415.43 (9)consecutive loss (count of losses)-1087.14 (17)
Averageconsecutive wins3consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 01:20sell10.201.87060.00001.8696
22006.06.01 01:20sell20.101.87060.00001.8656
32006.06.01 01:20sell30.101.87060.00001.8606
42006.06.01 02:24t/p10.201.86960.00001.869620.0010020.00
52006.06.01 04:39t/p20.101.86560.00001.865650.0010070.00
62006.06.01 07:15close30.101.86620.00001.860644.0010114.00
72006.06.01 07:15buy40.201.86620.00001.8672
82006.06.01 07:15buy50.101.86620.00001.8712
92006.06.01 07:15buy60.101.86620.00001.8762
102006.06.01 08:30close60.101.86480.00001.8762-14.0010100.00
112006.06.01 08:30close50.101.86480.00001.8712-14.0010086.00
122006.06.01 08:30close40.201.86480.00001.8672-28.0010058.00
132006.06.01 08:30sell70.201.86480.00001.8638
142006.06.01 08:30sell80.101.86480.00001.8598
152006.06.01 08:30sell90.101.86480.00001.8548
162006.06.01 08:38t/p70.201.86380.00001.863820.0010078.00
172006.06.01 10:15close90.101.86660.00001.8548-18.0010060.00
182006.06.01 10:15close80.101.86660.00001.8598-18.0010042.00
192006.06.01 10:15buy100.201.86660.00001.8676
202006.06.01 10:15buy110.101.86660.00001.8716
212006.06.01 10:15buy120.101.86660.00001.8766
222006.06.01 10:18t/p100.201.86760.00001.867620.0010062.00
232006.06.01 12:40close120.101.86410.00001.8766-25.0010037.00
242006.06.01 12:40close110.101.86410.00001.8716-25.0010012.00
252006.06.01 12:40sell130.201.86410.00001.8631
262006.06.01 12:40sell140.101.86410.00001.8591
272006.06.01 12:40sell150.101.86410.00001.8541
282006.06.01 12:47t/p130.201.86310.00001.863120.0010032.00
292006.06.01 14:20t/p140.101.85910.00001.859150.0010082.00
302006.06.01 16:15close150.101.86200.00001.854121.0010103.00
312006.06.01 16:15buy160.201.86200.00001.8630
322006.06.01 16:15buy170.101.86200.00001.8670
332006.06.01 16:15buy180.101.86200.00001.8720
342006.06.01 16:34t/p160.201.86300.00001.863020.0010123.00
352006.06.01 16:46t/p170.101.86700.00001.867050.0010173.00
362006.06.01 20:45close180.101.86560.00001.872036.0010209.00
372006.06.01 20:45sell190.201.86560.00001.8646
382006.06.01 20:45sell200.101.86560.00001.8606
392006.06.01 20:45sell210.101.86560.00001.8556
402006.06.01 20:57t/p190.201.86460.00001.864620.0010229.00
412006.06.01 23:00close210.101.86560.00001.85560.0010229.00
422006.06.01 23:00close200.101.86560.00001.86060.0010229.00
432006.06.01 23:00buy220.201.86560.00001.8666
442006.06.01 23:00buy230.101.86560.00001.8706
452006.06.01 23:00buy240.101.86560.00001.8756
462006.06.01 23:59t/p220.201.86660.00001.866620.0010249.00
472006.06.02 08:17close240.101.86350.00001.8756-21.3510227.65
482006.06.02 08:17close230.101.86350.00001.8706-21.3510206.30
492006.06.02 08:17sell250.201.86350.00001.8625
502006.06.02 08:17sell260.101.86350.00001.8585
512006.06.02 08:17sell270.101.86350.00001.8535
522006.06.02 08:17t/p250.201.86250.00001.862520.0010226.30
532006.06.02 11:05close270.101.86460.00001.8535-11.0010215.30
542006.06.02 11:05close260.101.86460.00001.8585-11.0010204.30
552006.06.02 11:05buy280.201.86460.00001.8656
562006.06.02 11:05buy290.101.86460.00001.8696
572006.06.02 11:05buy300.101.86460.00001.8746
582006.06.02 11:16t/p280.201.86560.00001.865620.0010224.30
592006.06.02 14:30t/p290.101.86960.00001.869650.0010274.30
602006.06.02 14:30t/p300.101.87460.00001.8746100.0010374.30
612006.06.02 21:15sell310.201.88280.00001.8818
622006.06.02 21:15sell320.101.88280.00001.8778
632006.06.02 21:15sell330.101.88280.00001.8728
642006.06.05 01:23close330.101.88350.00001.8728-6.7910367.51
652006.06.05 01:23close320.101.88350.00001.8778-6.7910360.73
662006.06.05 01:23close310.201.88350.00001.8818-13.5710347.16
672006.06.05 01:23buy340.201.88350.00001.8845
682006.06.05 01:23buy350.101.88350.00001.8885
692006.06.05 01:23buy360.101.88350.00001.8935
702006.06.05 02:15close360.101.88280.00001.8935-7.0010340.16
712006.06.05 02:15close350.101.88280.00001.8885-7.0010333.16
722006.06.05 02:15close340.201.88280.00001.8845-14.0010319.16
732006.06.05 02:15sell370.201.88280.00001.8818
742006.06.05 02:15sell380.101.88280.00001.8778
752006.06.05 02:15sell390.101.88280.00001.8728
762006.06.05 02:55close390.101.88370.00001.8728-9.0010310.16
772006.06.05 02:55close380.101.88370.00001.8778-9.0010301.16
782006.06.05 02:55close370.201.88370.00001.8818-18.0010283.16
792006.06.05 02:55buy400.201.88370.00001.8847
802006.06.05 02:55buy410.101.88370.00001.8887
812006.06.05 02:55buy420.101.88370.00001.8937
822006.06.05 05:00close420.101.88280.00001.8937-9.0010274.16
832006.06.05 05:00close410.101.88280.00001.8887-9.0010265.16
842006.06.05 05:00close400.201.88280.00001.8847-18.0010247.16
852006.06.05 05:00sell430.201.88280.00001.8818
862006.06.05 05:00sell440.101.88280.00001.8778
872006.06.05 05:00sell450.101.88280.00001.8728
882006.06.05 05:29close450.101.88390.00001.8728-11.0010236.16
892006.06.05 05:29close440.101.88390.00001.8778-11.0010225.16
902006.06.05 05:29close430.201.88390.00001.8818-22.0010203.16
912006.06.05 05:29buy460.201.88390.00001.8849
922006.06.05 05:29buy470.101.88390.00001.8889
932006.06.05 05:29buy480.101.88390.00001.8939
942006.06.05 08:08t/p460.201.88490.00001.884920.0010223.16
952006.06.05 09:01close480.101.88260.00001.8939-13.0010210.16
962006.06.05 09:01close470.101.88260.00001.8889-13.0010197.16
972006.06.05 09:01sell490.201.88260.00001.8816
982006.06.05 09:01sell500.101.88260.00001.8776
992006.06.05 09:01sell510.101.88260.00001.8726
1002006.06.05 09:02t/p490.201.88160.00001.881620.0010217.16
1012006.06.05 09:30close510.101.88570.00001.8726-31.0010186.16
1022006.06.05 09:30close500.101.88570.00001.8776-31.0010155.16
1032006.06.05 09:30buy520.201.88570.00001.8867
1042006.06.05 09:30buy530.101.88570.00001.8907
1052006.06.05 09:30buy540.101.88570.00001.8957
1062006.06.05 09:31t/p520.201.88670.00001.886720.0010175.16
1072006.06.05 13:35close540.101.88440.00001.8957-13.0010162.16
1082006.06.05 13:35close530.101.88440.00001.8907-13.0010149.16
1092006.06.05 13:35sell550.201.88440.00001.8834
1102006.06.05 13:35sell560.101.88440.00001.8794
1112006.06.05 13:35sell570.101.88440.00001.8744
1122006.06.05 14:03t/p550.201.88340.00001.883420.0010169.16
1132006.06.05 14:40t/p560.101.87940.00001.879450.0010219.16
1142006.06.05 18:25close570.101.87920.00001.874452.0010271.16
1152006.06.05 18:25buy580.201.87920.00001.8802
1162006.06.05 18:25buy590.101.87920.00001.8842
1172006.06.05 18:25buy600.101.87920.00001.8892
1182006.06.05 20:12t/p580.201.88020.00001.880220.0010291.16
1192006.06.05 20:34close600.101.87690.00001.8892-23.0010268.16
1202006.06.05 20:34close590.101.87690.00001.8842-23.0010245.16
1212006.06.05 20:34sell610.201.87690.00001.8759
1222006.06.05 20:34sell620.101.87690.00001.8719
1232006.06.05 20:34sell630.101.87690.00001.8669
1242006.06.05 20:43t/p610.201.87590.00001.875920.0010265.16
1252006.06.05 22:25t/p620.101.87190.00001.871950.0010315.16
1262006.06.06 02:20close630.101.87250.00001.866944.2210359.38
1272006.06.06 02:20buy640.201.87250.00001.8735
1282006.06.06 02:20buy650.101.87250.00001.8775
1292006.06.06 02:20buy660.101.87250.00001.8825
1302006.06.06 03:00close660.101.87150.00001.8825-10.0010349.38
1312006.06.06 03:00close650.101.87150.00001.8775-10.0010339.38
1322006.06.06 03:00close640.201.87150.00001.8735-20.0010319.38
1332006.06.06 03:00sell670.201.87150.00001.8705
1342006.06.06 03:00sell680.101.87150.00001.8665
1352006.06.06 03:00sell690.101.87150.00001.8615
1362006.06.06 03:10t/p670.201.87050.00001.870520.0010339.38
1372006.06.06 04:35close690.101.87190.00001.8615-4.0010335.38
1382006.06.06 04:35close680.101.87190.00001.8665-4.0010331.38
1392006.06.06 04:35buy700.201.87190.00001.8729
1402006.06.06 04:35buy710.101.87190.00001.8769
1412006.06.06 04:35buy720.101.87190.00001.8819
1422006.06.06 04:48close720.101.87110.00001.8819-8.0010323.38
1432006.06.06 04:48close710.101.87110.00001.8769-8.0010315.38
1442006.06.06 04:48close700.201.87110.00001.8729-16.0010299.38
1452006.06.06 04:48sell730.201.87110.00001.8701
1462006.06.06 04:48sell740.101.87110.00001.8661
1472006.06.06 04:48sell750.101.87110.00001.8611
1482006.06.06 04:54close750.101.87170.00001.8611-6.0010293.38
1492006.06.06 04:54close740.101.87170.00001.8661-6.0010287.38
1502006.06.06 04:54close730.201.87170.00001.8701-12.0010275.38
1512006.06.06 04:54buy760.201.87170.00001.8727
1522006.06.06 04:54buy770.101.87170.00001.8767
1532006.06.06 04:54buy780.101.87170.00001.8817
1542006.06.06 08:16t/p760.201.87270.00001.872720.0010295.38
1552006.06.06 08:54t/p770.101.87670.00001.876750.0010345.38
1562006.06.06 10:15close780.101.87400.00001.881723.0010368.38
1572006.06.06 10:15sell790.201.87400.00001.8730
1582006.06.06 10:15sell800.101.87400.00001.8690
1592006.06.06 10:15sell810.101.87400.00001.8640
1602006.06.06 10:47t/p790.201.87300.00001.873020.0010388.38
1612006.06.06 12:24t/p800.101.86900.00001.869050.0010438.38
1622006.06.06 14:33t/p810.101.86400.00001.8640100.0010538.38
1632006.06.06 21:10buy820.201.86230.00001.8633
1642006.06.06 21:10buy830.101.86230.00001.8673
1652006.06.06 21:10buy840.101.86230.00001.8723
1662006.06.06 21:22close840.101.86140.00001.8723-9.0010529.38
1672006.06.06 21:22close830.101.86140.00001.8673-9.0010520.38
1682006.06.06 21:22close820.201.86140.00001.8633-18.0010502.38
1692006.06.06 21:22sell850.201.86140.00001.8604
1702006.06.06 21:22sell860.101.86140.00001.8564
1712006.06.06 21:22sell870.101.86140.00001.8514
1722006.06.06 21:39t/p850.201.86040.00001.860420.0010522.38
1732006.06.07 01:20close870.101.86170.00001.8514-2.7910519.59
1742006.06.07 01:20close860.101.86170.00001.8564-2.7910516.81
1752006.06.07 01:20buy880.201.86170.00001.8627
1762006.06.07 01:20buy890.101.86170.00001.8667
1772006.06.07 01:20buy900.101.86170.00001.8717
1782006.06.07 03:19t/p880.201.86270.00001.862720.0010536.81
1792006.06.07 07:05close900.101.86210.00001.87174.0010540.81
1802006.06.07 07:05close890.101.86210.00001.86674.0010544.81
1812006.06.07 07:05sell910.201.86210.00001.8611
1822006.06.07 07:05sell920.101.86210.00001.8571
1832006.06.07 07:05sell930.101.86210.00001.8521
1842006.06.07 07:48t/p910.201.86110.00001.861120.0010564.81
1852006.06.07 08:33t/p920.101.85710.00001.857150.0010614.81
1862006.06.07 10:05close930.101.85990.00001.852122.0010636.81
1872006.06.07 10:05buy940.201.85990.00001.8609
1882006.06.07 10:05buy950.101.85990.00001.8649
1892006.06.07 10:05buy960.101.85990.00001.8699
1902006.06.07 10:09t/p940.201.86090.00001.860920.0010656.81
1912006.06.07 13:46close960.101.85850.00001.8699-14.0010642.81
1922006.06.07 13:46close950.101.85850.00001.8649-14.0010628.81
1932006.06.07 13:46sell970.201.85850.00001.8575
1942006.06.07 13:46sell980.101.85850.00001.8535
1952006.06.07 13:46sell990.101.85850.00001.8485
1962006.06.07 14:02t/p970.201.85750.00001.857520.0010648.81
1972006.06.07 15:46t/p980.101.85350.00001.853550.0010698.81
1982006.06.07 17:30close990.101.85880.00001.8485-3.0010695.81
1992006.06.07 17:30buy1000.201.85880.00001.8598
2002006.06.07 17:30buy1010.101.85880.00001.8638
2012006.06.07 17:30buy1020.101.85880.00001.8688
2022006.06.07 18:03t/p1000.201.85980.00001.859820.0010715.81
2032006.06.07 19:40close1020.101.85720.00001.8688-16.0010699.81
2042006.06.07 19:40close1010.101.85720.00001.8638-16.0010683.81
2052006.06.07 19:40sell1030.201.85720.00001.8562
2062006.06.07 19:40sell1040.101.85720.00001.8522
2072006.06.07 19:40sell1050.101.85720.00001.8472
2082006.06.07 20:12t/p1030.201.85620.00001.856220.0010703.81
2092006.06.07 23:56close1050.101.85680.00001.84724.0010707.81
2102006.06.07 23:56close1040.101.85680.00001.85224.0010711.81
2112006.06.07 23:56buy1060.201.85680.00001.8578
2122006.06.07 23:56buy1070.101.85680.00001.8618
2132006.06.07 23:56buy1080.101.85680.00001.8668
2142006.06.08 02:45close1080.101.85610.00001.8668-8.0510703.76
2152006.06.08 02:45close1070.101.85610.00001.8618-8.0510695.71
2162006.06.08 02:45close1060.201.85610.00001.8578-16.1010679.61
2172006.06.08 02:45sell1090.201.85610.00001.8551
2182006.06.08 02:45sell1100.101.85610.00001.8511
2192006.06.08 02:45sell1110.101.85610.00001.8461
2202006.06.08 03:15t/p1090.201.85510.00001.855120.0010699.61
2212006.06.08 05:10close1110.101.85590.00001.84612.0010701.61
2222006.06.08 05:10close1100.101.85590.00001.85112.0010703.61
2232006.06.08 05:10buy1120.201.85590.00001.8569
2242006.06.08 05:10buy1130.101.85590.00001.8609
2252006.06.08 05:10buy1140.101.85590.00001.8659
2262006.06.08 07:05close1140.101.85520.00001.8659-7.0010696.61
2272006.06.08 07:05close1130.101.85520.00001.8609-7.0010689.61
2282006.06.08 07:05close1120.201.85520.00001.8569-14.0010675.61
2292006.06.08 07:05sell1150.201.85520.00001.8542
2302006.06.08 07:05sell1160.101.85520.00001.8502
2312006.06.08 07:05sell1170.101.85520.00001.8452
2322006.06.08 08:01close1170.101.85640.00001.8452-12.0010663.61
2332006.06.08 08:01close1160.101.85640.00001.8502-12.0010651.61
2342006.06.08 08:01close1150.201.85640.00001.8542-24.0010627.61
2352006.06.08 08:01buy1180.201.85640.00001.8574
2362006.06.08 08:01buy1190.101.85640.00001.8614
2372006.06.08 08:01buy1200.101.85640.00001.8664
2382006.06.08 08:11t/p1180.201.85740.00001.857420.0010647.61
2392006.06.08 08:30close1200.101.85490.00001.8664-15.0010632.61
2402006.06.08 08:30close1190.101.85490.00001.8614-15.0010617.61
2412006.06.08 08:30sell1210.201.85490.00001.8539
2422006.06.08 08:30sell1220.101.85490.00001.8499
2432006.06.08 08:30sell1230.101.85490.00001.8449
2442006.06.08 08:34t/p1210.201.85390.00001.853920.0010637.61
2452006.06.08 09:04t/p1220.101.84990.00001.849950.0010687.61
2462006.06.08 14:01t/p1230.101.84490.00001.8449100.0010787.61
2472006.06.08 18:08buy1240.201.84390.00001.8449
2482006.06.08 18:08buy1250.101.84390.00001.8489
2492006.06.08 18:08buy1260.101.84390.00001.8539
2502006.06.08 18:09t/p1240.201.84490.00001.844920.0010807.61
2512006.06.08 19:30close1260.101.84150.00001.8539-24.0010783.61
2522006.06.08 19:30close1250.101.84150.00001.8489-24.0010759.61
2532006.06.08 19:30sell1270.201.84150.00001.8405
2542006.06.08 19:30sell1280.101.84150.00001.8365
2552006.06.08 19:30sell1290.101.84150.00001.8315
2562006.06.08 19:41close1290.101.84270.00001.8315-12.0010747.61
2572006.06.08 19:41close1280.101.84270.00001.8365-12.0010735.61
2582006.06.08 19:41close1270.201.84270.00001.8405-24.0010711.61
2592006.06.08 19:41buy1300.201.84270.00001.8437
2602006.06.08 19:41buy1310.101.84270.00001.8477
2612006.06.08 19:41buy1320.101.84270.00001.8527
2622006.06.08 19:49close1320.101.84230.00001.8527-4.0010707.61
2632006.06.08 19:49close1310.101.84230.00001.8477-4.0010703.61
2642006.06.08 19:49close1300.201.84230.00001.8437-8.0010695.61
2652006.06.08 19:49sell1330.201.84230.00001.8413
2662006.06.08 19:49sell1340.101.84230.00001.8373
2672006.06.08 19:49sell1350.101.84230.00001.8323
2682006.06.08 19:59t/p1330.201.84130.00001.841320.0010715.61
2692006.06.08 21:15close1350.101.84270.00001.8323-4.0010711.61
2702006.06.08 21:15close1340.101.84270.00001.8373-4.0010707.61
2712006.06.08 21:15buy1360.201.84270.00001.8437
2722006.06.08 21:15buy1370.101.84270.00001.8477
2732006.06.08 21:15buy1380.101.84270.00001.8527
2742006.06.08 23:09t/p1360.201.84370.00001.843720.0010727.61
2752006.06.09 00:35close1380.101.84170.00001.8527-10.3510717.26
2762006.06.09 00:35close1370.101.84170.00001.8477-10.3510706.91
2772006.06.09 00:35sell1390.201.84170.00001.8407
2782006.06.09 00:35sell1400.101.84170.00001.8367
2792006.06.09 00:35sell1410.101.84170.00001.8317
2802006.06.09 01:20close1410.101.84360.00001.8317-19.0010687.91
2812006.06.09 01:20close1400.101.84360.00001.8367-19.0010668.91
2822006.06.09 01:20close1390.201.84360.00001.8407-38.0010630.91
2832006.06.09 01:20buy1420.201.84360.00001.8446
2842006.06.09 01:20buy1430.101.84360.00001.8486
2852006.06.09 01:20buy1440.101.84360.00001.8536
2862006.06.09 01:35close1440.101.84260.00001.8536-10.0010620.91
2872006.06.09 01:35close1430.101.84260.00001.8486-10.0010610.91
2882006.06.09 01:35close1420.201.84260.00001.8446-20.0010590.91
2892006.06.09 01:35sell1450.201.84260.00001.8416
2902006.06.09 01:35sell1460.101.84260.00001.8376
2912006.06.09 01:35sell1470.101.84260.00001.8326
2922006.06.09 01:42close1470.101.84300.00001.8326-4.0010586.91
2932006.06.09 01:42close1460.101.84300.00001.8376-4.0010582.91
2942006.06.09 01:42close1450.201.84300.00001.8416-8.0010574.91
2952006.06.09 01:42buy1480.201.84300.00001.8440
2962006.06.09 01:42buy1490.101.84300.00001.8480
2972006.06.09 01:42buy1500.101.84300.00001.8530
2982006.06.09 02:15t/p1480.201.84400.00001.844020.0010594.91
2992006.06.09 03:26close1500.101.84270.00001.8530-3.0010591.91
3002006.06.09 03:26close1490.101.84270.00001.8480-3.0010588.91
3012006.06.09 03:26sell1510.201.84270.00001.8417
3022006.06.09 03:26sell1520.101.84270.00001.8377
3032006.06.09 03:26sell1530.101.84270.00001.8327
3042006.06.09 07:18close1530.101.84310.00001.8327-4.0010584.91
3052006.06.09 07:18close1520.101.84310.00001.8377-4.0010580.91
3062006.06.09 07:18close1510.201.84310.00001.8417-8.0010572.91
3072006.06.09 07:18buy1540.201.84310.00001.8441
3082006.06.09 07:18buy1550.101.84310.00001.8481
3092006.06.09 07:18buy1560.101.84310.00001.8531
3102006.06.09 08:10close1560.101.84220.00001.8531-9.0010563.91
3112006.06.09 08:10close1550.101.84220.00001.8481-9.0010554.91
3122006.06.09 08:10close1540.201.84220.00001.8441-18.0010536.91
3132006.06.09 08:10sell1570.201.84220.00001.8412
3142006.06.09 08:10sell1580.101.84220.00001.8372
3152006.06.09 08:10sell1590.101.84220.00001.8322
3162006.06.09 08:13t/p1570.201.84120.00001.841220.0010556.91
3172006.06.09 08:55close1590.101.84380.00001.8322-16.0010540.91
3182006.06.09 08:55close1580.101.84380.00001.8372-16.0010524.91
3192006.06.09 08:55buy1600.201.84380.00001.8448
3202006.06.09 08:55buy1610.101.84380.00001.8488
3212006.06.09 08:55buy1620.101.84380.00001.8538
3222006.06.09 08:58t/p1600.201.84480.00001.844820.0010544.91
3232006.06.09 10:16close1620.101.84200.00001.8538-18.0010526.91
3242006.06.09 10:16close1610.101.84200.00001.8488-18.0010508.91
3252006.06.09 10:16sell1630.201.84200.00001.8410
3262006.06.09 10:16sell1640.101.84200.00001.8370
3272006.06.09 10:16sell1650.101.84200.00001.8320
3282006.06.09 11:17close1650.101.84440.00001.8320-24.0010484.91
3292006.06.09 11:17close1640.101.84440.00001.8370-24.0010460.91
3302006.06.09 11:17close1630.201.84440.00001.8410-48.0010412.91
3312006.06.09 11:17buy1660.201.84440.00001.8454
3322006.06.09 11:17buy1670.101.84440.00001.8494
3332006.06.09 11:17buy1680.101.84440.00001.8544
3342006.06.09 12:55close1680.101.84220.00001.8544-22.0010390.91
3352006.06.09 12:55close1670.101.84220.00001.8494-22.0010368.91
3362006.06.09 12:55close1660.201.84220.00001.8454-44.0010324.91
3372006.06.09 12:55sell1690.201.84220.00001.8412
3382006.06.09 12:55sell1700.101.84220.00001.8372
3392006.06.09 12:55sell1710.101.84220.00001.8322
3402006.06.09 14:30t/p1690.201.84120.00001.841220.0010344.91
3412006.06.09 14:35t/p1700.101.83720.00001.837250.0010394.91
3422006.06.09 15:30close1710.101.84600.00001.8322-38.0010356.91
3432006.06.09 15:30buy1720.201.84600.00001.8470
3442006.06.09 15:30buy1730.101.84600.00001.8510
3452006.06.09 15:30buy1740.101.84600.00001.8560
3462006.06.09 16:10t/p1720.201.84700.00001.847020.0010376.91
3472006.06.09 18:00close1740.101.84220.00001.8560-38.0010338.91
3482006.06.09 18:00close1730.101.84220.00001.8510-38.0010300.91
3492006.06.09 18:00sell1750.201.84220.00001.8412
3502006.06.09 18:00sell1760.101.84220.00001.8372
3512006.06.09 18:00sell1770.101.84220.00001.8322
3522006.06.09 18:34close1770.101.84330.00001.8322-11.0010289.91
3532006.06.09 18:34close1760.101.84330.00001.8372-11.0010278.91
3542006.06.09 18:34close1750.201.84330.00001.8412-22.0010256.91
3552006.06.09 18:34buy1780.201.84330.00001.8443
3562006.06.09 18:34buy1790.101.84330.00001.8483
3572006.06.09 18:34buy1800.101.84330.00001.8533
3582006.06.09 18:45close1800.101.84250.00001.8533-8.0010248.91
3592006.06.09 18:45close1790.101.84250.00001.8483-8.0010240.91
3602006.06.09 18:45close1780.201.84250.00001.8443-16.0010224.91
3612006.06.09 18:45sell1810.201.84250.00001.8415
3622006.06.09 18:45sell1820.101.84250.00001.8375
3632006.06.09 18:45sell1830.101.84250.00001.8325
3642006.06.09 19:37t/p1810.201.84150.00001.841520.0010244.91
3652006.06.12 02:40close1830.101.84030.00001.832522.2210267.12
3662006.06.12 02:40close1820.101.84030.00001.837522.2210289.34
3672006.06.12 02:40buy1840.201.84030.00001.8413
3682006.06.12 02:40buy1850.101.84030.00001.8453
3692006.06.12 02:40buy1860.101.84030.00001.8503
3702006.06.12 03:40t/p1840.201.84130.00001.841320.0010309.34
3712006.06.12 08:48t/p1850.101.84530.00001.845350.0010359.34
3722006.06.12 10:05close1860.101.84170.00001.850314.0010373.34
3732006.06.12 10:05sell1870.201.84170.00001.8407
3742006.06.12 10:05sell1880.101.84170.00001.8367
3752006.06.12 10:05sell1890.101.84170.00001.8317
3762006.06.12 10:14close1890.101.84310.00001.8317-14.0010359.34
3772006.06.12 10:14close1880.101.84310.00001.8367-14.0010345.34
3782006.06.12 10:14close1870.201.84310.00001.8407-28.0010317.34
3792006.06.12 10:14buy1900.201.84310.00001.8441
3802006.06.12 10:14buy1910.101.84310.00001.8481
3812006.06.12 10:14buy1920.101.84310.00001.8531
3822006.06.12 10:17t/p1900.201.84410.00001.844120.0010337.34
3832006.06.12 12:01close1920.101.84190.00001.8531-12.0010325.34
3842006.06.12 12:01close1910.101.84190.00001.8481-12.0010313.34
3852006.06.12 12:01sell1930.201.84190.00001.8409
3862006.06.12 12:01sell1940.101.84190.00001.8369
3872006.06.12 12:01sell1950.101.84190.00001.8319
3882006.06.12 13:25t/p1930.201.84090.00001.840920.0010333.34
3892006.06.12 14:30close1950.101.84350.00001.8319-16.0010317.34
3902006.06.12 14:30close1940.101.84350.00001.8369-16.0010301.34
3912006.06.12 14:30buy1960.201.84350.00001.8445
3922006.06.12 14:30buy1970.101.84350.00001.8485
3932006.06.12 14:30buy1980.101.84350.00001.8535
3942006.06.12 15:00t/p1960.201.84450.00001.844520.0010321.34
3952006.06.12 17:08close1980.101.84110.00001.8535-24.0010297.34
3962006.06.12 17:08close1970.101.84110.00001.8485-24.0010273.34
3972006.06.12 17:08sell1990.201.84110.00001.8401
3982006.06.12 17:08sell2000.101.84110.00001.8361
3992006.06.12 17:08sell2010.101.84110.00001.8311
4002006.06.12 18:10close2010.101.84420.00001.8311-31.0010242.34
4012006.06.12 18:10close2000.101.84420.00001.8361-31.0010211.34
4022006.06.12 18:10close1990.201.84420.00001.8401-62.0010149.34
4032006.06.12 18:10buy2020.201.84420.00001.8452
4042006.06.12 18:10buy2030.101.84420.00001.8492
4052006.06.12 18:10buy2040.101.84420.00001.8542
4062006.06.12 18:22close2040.101.84330.00001.8542-9.0010140.34
4072006.06.12 18:22close2030.101.84330.00001.8492-9.0010131.34
4082006.06.12 18:22close2020.201.84330.00001.8452-18.0010113.34
4092006.06.12 18:22sell2050.201.84330.00001.8423
4102006.06.12 18:22sell2060.101.84330.00001.8383
4112006.06.12 18:22sell2070.101.84330.00001.8333
4122006.06.12 22:10t/p2050.201.84230.00001.842320.0010133.34
4132006.06.13 02:45close2070.101.84200.00001.833313.2210146.55
4142006.06.13 02:45close2060.101.84200.00001.838313.2210159.77
4152006.06.13 02:45buy2080.201.84200.00001.8430
4162006.06.13 02:45buy2090.101.84200.00001.8470
4172006.06.13 02:45buy2100.101.84200.00001.8520
4182006.06.13 03:05close2100.101.84110.00001.8520-9.0010150.77
4192006.06.13 03:05close2090.101.84110.00001.8470-9.0010141.77
4202006.06.13 03:05close2080.201.84110.00001.8430-18.0010123.77
4212006.06.13 03:05sell2110.201.84110.00001.8401
4222006.06.13 03:05sell2120.101.84110.00001.8361
4232006.06.13 03:05sell2130.101.84110.00001.8311
4242006.06.13 03:09t/p2110.201.84010.00001.840120.0010143.77
4252006.06.13 07:55close2130.101.84120.00001.8311-1.0010142.77
4262006.06.13 07:55close2120.101.84120.00001.8361-1.0010141.77
4272006.06.13 07:55buy2140.201.84120.00001.8422
4282006.06.13 07:55buy2150.101.84120.00001.8462
4292006.06.13 07:55buy2160.101.84120.00001.8512
4302006.06.13 09:22t/p2140.201.84220.00001.842220.0010161.77
4312006.06.13 11:40close2160.101.84090.00001.8512-3.0010158.77
4322006.06.13 11:40close2150.101.84090.00001.8462-3.0010155.77
4332006.06.13 11:40sell2170.201.84090.00001.8399
4342006.06.13 11:40sell2180.101.84090.00001.8359
4352006.06.13 11:40sell2190.101.84090.00001.8309
4362006.06.13 13:56t/p2170.201.83990.00001.839920.0010175.77
4372006.06.13 15:45close2190.101.84360.00001.8309-27.0010148.77
4382006.06.13 15:45close2180.101.84360.00001.8359-27.0010121.77
4392006.06.13 15:45buy2200.201.84360.00001.8446
4402006.06.13 15:45buy2210.101.84360.00001.8486
4412006.06.13 15:45buy2220.101.84360.00001.8536
4422006.06.13 16:30close2220.101.83940.00001.8536-42.0010079.77
4432006.06.13 16:30close2210.101.83940.00001.8486-42.0010037.77
4442006.06.13 16:30close2200.201.83940.00001.8446-84.009953.77
4452006.06.13 16:30sell2230.201.83940.00001.8384
4462006.06.13 16:30sell2240.101.83940.00001.8344
4472006.06.13 16:30sell2250.101.83940.00001.8294
4482006.06.13 16:31t/p2230.201.83840.00001.838420.009973.77
4492006.06.13 19:14t/p2240.101.83440.00001.834450.0010023.77
4502006.06.13 23:50close2250.101.83460.00001.829448.0010071.77
4512006.06.13 23:50buy2260.201.83460.00001.8356
4522006.06.13 23:50buy2270.101.83460.00001.8396
4532006.06.13 23:50buy2280.101.83460.00001.8446
4542006.06.14 03:35t/p2260.201.83560.00001.835619.3010091.07
4552006.06.14 08:49t/p2270.101.83960.00001.839649.6510140.72
4562006.06.14 10:08t/p2280.101.84460.00001.844699.6510240.37
4572006.06.14 13:00sell2290.201.84100.00001.8400
4582006.06.14 13:00sell2300.101.84100.00001.8360
4592006.06.14 13:00sell2310.101.84100.00001.8310
4602006.06.14 14:13t/p2290.201.84000.00001.840020.0010260.37
4612006.06.14 14:30t/p2300.101.83600.00001.836050.0010310.37
4622006.06.14 15:20close2310.101.84580.00001.8310-48.0010262.37
4632006.06.14 15:20buy2320.201.84580.00001.8468
4642006.06.14 15:20buy2330.101.84580.00001.8508
4652006.06.14 15:20buy2340.101.84580.00001.8558
4662006.06.14 15:27t/p2320.201.84680.00001.846820.0010282.37
4672006.06.14 19:50close2340.101.84520.00001.8558-6.0010276.37
4682006.06.14 19:50close2330.101.84520.00001.8508-6.0010270.37
4692006.06.14 19:50sell2350.201.84520.00001.8442
4702006.06.14 19:50sell2360.101.84520.00001.8402
4712006.06.14 19:50sell2370.101.84520.00001.8352
4722006.06.14 20:31t/p2350.201.84420.00001.844220.0010290.37
4732006.06.14 23:55close2370.101.84330.00001.835219.0010309.37
4742006.06.14 23:55close2360.101.84330.00001.840219.0010328.37
4752006.06.14 23:55buy2380.201.84330.00001.8443
4762006.06.14 23:55buy2390.101.84330.00001.8483
4772006.06.14 23:55buy2400.101.84330.00001.8533
4782006.06.15 00:28t/p2380.201.84430.00001.844317.9010346.26
4792006.06.15 02:05close2400.101.84390.00001.85334.9510351.22
4802006.06.15 02:05close2390.101.84390.00001.84834.9510356.17
4812006.06.15 02:05sell2410.201.84390.00001.8429
4822006.06.15 02:05sell2420.101.84390.00001.8389
4832006.06.15 02:05sell2430.101.84390.00001.8339
4842006.06.15 02:08t/p2410.201.84290.00001.842920.0010376.17
4852006.06.15 03:35close2430.101.84420.00001.8339-3.0010373.17
4862006.06.15 03:35close2420.101.84420.00001.8389-3.0010370.17
4872006.06.15 03:35buy2440.201.84420.00001.8452
4882006.06.15 03:35buy2450.101.84420.00001.8492
4892006.06.15 03:35buy2460.101.84420.00001.8542
4902006.06.15 03:52t/p2440.201.84520.00001.845220.0010390.17
4912006.06.15 09:40close2460.101.84420.00001.85420.0010390.17
4922006.06.15 09:40close2450.101.84420.00001.84920.0010390.17
4932006.06.15 09:40sell2470.201.84420.00001.8432
4942006.06.15 09:40sell2480.101.84420.00001.8392
4952006.06.15 09:40sell2490.101.84420.00001.8342
4962006.06.15 09:46t/p2470.201.84320.00001.843220.0010410.17
4972006.06.15 10:40close2490.101.84610.00001.8342-19.0010391.17
4982006.06.15 10:40close2480.101.84610.00001.8392-19.0010372.17
4992006.06.15 10:40buy2500.201.84610.00001.8471
5002006.06.15 10:40buy2510.101.84610.00001.8511
5012006.06.15 10:40buy2520.101.84610.00001.8561
5022006.06.15 10:50close2520.101.84490.00001.8561-12.0010360.17
5032006.06.15 10:50close2510.101.84490.00001.8511-12.0010348.17
5042006.06.15 10:50close2500.201.84490.00001.8471-24.0010324.17
5052006.06.15 10:50sell2530.201.84490.00001.8439
5062006.06.15 10:50sell2540.101.84490.00001.8399
5072006.06.15 10:50sell2550.101.84490.00001.8349
5082006.06.15 10:57close2550.101.84530.00001.8349-4.0010320.17
5092006.06.15 10:57close2540.101.84530.00001.8399-4.0010316.17
5102006.06.15 10:57close2530.201.84530.00001.8439-8.0010308.17
5112006.06.15 10:57buy2560.201.84530.00001.8463
5122006.06.15 10:57buy2570.101.84530.00001.8503
5132006.06.15 10:57buy2580.101.84530.00001.8553
5142006.06.15 11:37t/p2560.201.84630.00001.846320.0010328.17
5152006.06.15 14:27t/p2570.101.85030.00001.850350.0010378.17
5162006.06.15 17:29close2580.101.84650.00001.855312.0010390.17
5172006.06.15 17:29sell2590.201.84650.00001.8455
5182006.06.15 17:29sell2600.101.84650.00001.8415
5192006.06.15 17:29sell2610.101.84650.00001.8365
5202006.06.15 22:15close2610.101.84850.00001.8365-20.0010370.17
5212006.06.15 22:15close2600.101.84850.00001.8415-20.0010350.17
5222006.06.15 22:15close2590.201.84850.00001.8455-40.0010310.17
5232006.06.15 22:15buy2620.201.84850.00001.8495
5242006.06.15 22:15buy2630.101.84850.00001.8535
5252006.06.15 22:15buy2640.101.84850.00001.8585
5262006.06.15 22:50t/p2620.201.84950.00001.849520.0010330.17
5272006.06.15 23:42close2640.101.84760.00001.8585-9.0010321.17
5282006.06.15 23:42close2630.101.84760.00001.8535-9.0010312.17
5292006.06.15 23:42sell2650.201.84760.00001.8466
5302006.06.15 23:42sell2660.101.84760.00001.8426
5312006.06.15 23:42sell2670.101.84760.00001.8376
5322006.06.16 00:01close2670.101.84890.00001.8376-12.7910299.38
5332006.06.16 00:01close2660.101.84890.00001.8426-12.7910286.60
5342006.06.16 00:01close2650.201.84890.00001.8466-25.5710261.03
5352006.06.16 00:01buy2680.201.84890.00001.8499
5362006.06.16 00:01buy2690.101.84890.00001.8539
5372006.06.16 00:01buy2700.101.84890.00001.8589
5382006.06.16 01:01t/p2680.201.84990.00001.849920.0010281.03
5392006.06.16 05:45close2700.101.85180.00001.858929.0010310.03
5402006.06.16 05:45close2690.101.85180.00001.853929.0010339.03
5412006.06.16 05:45sell2710.201.85180.00001.8508
5422006.06.16 05:45sell2720.101.85180.00001.8468
5432006.06.16 05:45sell2730.101.85180.00001.8418
5442006.06.16 12:33close2730.101.85390.00001.8418-21.0010318.03
5452006.06.16 12:33close2720.101.85390.00001.8468-21.0010297.03
5462006.06.16 12:33close2710.201.85390.00001.8508-42.0010255.03
5472006.06.16 12:33buy2740.201.85390.00001.8549
5482006.06.16 12:33buy2750.101.85390.00001.8589
5492006.06.16 12:33buy2760.101.85390.00001.8639
5502006.06.16 13:25close2760.101.85220.00001.8639-17.0010238.03
5512006.06.16 13:25close2750.101.85220.00001.8589-17.0010221.03
5522006.06.16 13:25close2740.201.85220.00001.8549-34.0010187.03
5532006.06.16 13:25sell2770.201.85220.00001.8512
5542006.06.16 13:25sell2780.101.85220.00001.8472
5552006.06.16 13:25sell2790.101.85220.00001.8422
5562006.06.16 14:00close2790.101.85370.00001.8422-15.0010172.03
5572006.06.16 14:00close2780.101.85370.00001.8472-15.0010157.03
5582006.06.16 14:00close2770.201.85370.00001.8512-30.0010127.03
5592006.06.16 14:00buy2800.201.85370.00001.8547
5602006.06.16 14:00buy2810.101.85370.00001.8587
5612006.06.16 14:00buy2820.101.85370.00001.8637
5622006.06.16 21:50close2820.101.84910.00001.8637-46.0010081.03
5632006.06.16 21:50close2810.101.84910.00001.8587-46.0010035.03
5642006.06.16 21:50close2800.201.84910.00001.8547-92.009943.03
5652006.06.16 21:50sell2830.201.84910.00001.8481
5662006.06.16 21:50sell2840.101.84910.00001.8441
5672006.06.16 21:50sell2850.101.84910.00001.8391
5682006.06.19 00:05close2850.101.85170.00001.8391-25.799917.24
5692006.06.19 00:05close2840.101.85170.00001.8441-25.799891.46
5702006.06.19 00:05close2830.201.85170.00001.8481-51.579839.89
5712006.06.19 00:05buy2860.201.85170.00001.8527
5722006.06.19 00:05buy2870.101.85170.00001.8567
5732006.06.19 00:05buy2880.101.85170.00001.8617
5742006.06.19 00:20t/p2860.201.85270.00001.852720.009859.89
5752006.06.19 02:20close2880.101.85100.00001.8617-7.009852.89
5762006.06.19 02:20close2870.101.85100.00001.8567-7.009845.89
5772006.06.19 02:20sell2890.201.85100.00001.8500
5782006.06.19 02:20sell2900.101.85100.00001.8460
5792006.06.19 02:20sell2910.101.85100.00001.8410
5802006.06.19 02:26t/p2890.201.85000.00001.850020.009865.89
5812006.06.19 03:04t/p2900.101.84600.00001.846050.009915.89
5822006.06.19 07:16close2910.101.84400.00001.841070.009985.89
5832006.06.19 07:16buy2920.201.84400.00001.8450
5842006.06.19 07:16buy2930.101.84400.00001.8490
5852006.06.19 07:16buy2940.101.84400.00001.8540
5862006.06.19 07:56t/p2920.201.84500.00001.845020.0010005.89
5872006.06.19 08:25close2940.101.84310.00001.8540-9.009996.89
5882006.06.19 08:25close2930.101.84310.00001.8490-9.009987.89
5892006.06.19 08:25sell2950.201.84310.00001.8421
5902006.06.19 08:25sell2960.101.84310.00001.8381
5912006.06.19 08:25sell2970.101.84310.00001.8331
5922006.06.19 08:36close2970.101.84430.00001.8331-12.009975.89
5932006.06.19 08:36close2960.101.84430.00001.8381-12.009963.89
5942006.06.19 08:36close2950.201.84430.00001.8421-24.009939.89
5952006.06.19 08:36buy2980.201.84430.00001.8453
5962006.06.19 08:36buy2990.101.84430.00001.8493
5972006.06.19 08:36buy3000.101.84430.00001.8543
5982006.06.19 08:43t/p2980.201.84530.00001.845320.009959.89
5992006.06.19 10:10close3000.101.84320.00001.8543-11.009948.89
6002006.06.19 10:10close2990.101.84320.00001.8493-11.009937.89
6012006.06.19 10:10sell3010.201.84320.00001.8422
6022006.06.19 10:10sell3020.101.84320.00001.8382
6032006.06.19 10:10sell3030.101.84320.00001.8332
6042006.06.19 11:50close3030.101.84450.00001.8332-13.009924.89
6052006.06.19 11:50close3020.101.84450.00001.8382-13.009911.89
6062006.06.19 11:50close3010.201.84450.00001.8422-26.009885.89
6072006.06.19 11:50buy3040.201.84450.00001.8455
6082006.06.19 11:50buy3050.101.84450.00001.8495
6092006.06.19 11:50buy3060.101.84450.00001.8545
6102006.06.19 12:01t/p3040.201.84550.00001.845520.009905.89
6112006.06.19 14:40close3060.101.84330.00001.8545-12.009893.89
6122006.06.19 14:40close3050.101.84330.00001.8495-12.009881.89
6132006.06.19 14:40sell3070.201.84330.00001.8423
6142006.06.19 14:40sell3080.101.84330.00001.8383
6152006.06.19 14:40sell3090.101.84330.00001.8333
6162006.06.19 15:00t/p3070.201.84230.00001.842320.009901.89
6172006.06.19 16:46t/p3080.101.83830.00001.838350.009951.89
6182006.06.19 20:45close3090.101.83950.00001.833338.009989.89
6192006.06.19 20:45buy3100.201.83950.00001.8405
6202006.06.19 20:45buy3110.101.83950.00001.8445
6212006.06.19 20:45buy3120.101.83950.00001.8495
6222006.06.19 21:26t/p3100.201.84050.00001.840520.0010009.89
6232006.06.20 00:00close3120.101.84020.00001.84956.6510016.54
6242006.06.20 00:00close3110.101.84020.00001.84456.6510023.19
6252006.06.20 00:00sell3130.201.84020.00001.8392
6262006.06.20 00:00sell3140.101.84020.00001.8352
6272006.06.20 00:00sell3150.101.84020.00001.8302
6282006.06.20 01:45close3150.101.84070.00001.8302-5.0010018.19
6292006.06.20 01:45close3140.101.84070.00001.8352-5.0010013.19
6302006.06.20 01:45close3130.201.84070.00001.8392-10.0010003.19
6312006.06.20 01:45buy3160.201.84070.00001.8417
6322006.06.20 01:45buy3170.101.84070.00001.8457
6332006.06.20 01:45buy3180.101.84070.00001.8507
6342006.06.20 01:51close3180.101.84020.00001.8507-5.009998.19
6352006.06.20 01:51close3170.101.84020.00001.8457-5.009993.19
6362006.06.20 01:51close3160.201.84020.00001.8417-10.009983.19
6372006.06.20 01:51sell3190.201.84020.00001.8392
6382006.06.20 01:51sell3200.101.84020.00001.8352
6392006.06.20 01:51sell3210.101.84020.00001.8302
6402006.06.20 02:11t/p3190.201.83920.00001.839220.0010003.19
6412006.06.20 04:05close3210.101.84000.00001.83022.0010005.19
6422006.06.20 04:05close3200.101.84000.00001.83522.0010007.19
6432006.06.20 04:05buy3220.201.84000.00001.8410
6442006.06.20 04:05buy3230.101.84000.00001.8450
6452006.06.20 04:05buy3240.101.84000.00001.8500
6462006.06.20 07:14t/p3220.201.84100.00001.841020.0010027.19
6472006.06.20 08:57t/p3230.101.84500.00001.845050.0010077.19
6482006.06.20 11:25close3240.101.84310.00001.850031.0010108.19
6492006.06.20 11:25sell3250.201.84310.00001.8421
6502006.06.20 11:25sell3260.101.84310.00001.8381
6512006.06.20 11:25sell3270.101.84310.00001.8331
6522006.06.20 11:27t/p3250.201.84210.00001.842120.0010128.19
6532006.06.20 14:22t/p3260.101.83810.00001.838150.0010178.19
6542006.06.20 15:25close3270.101.84160.00001.833115.0010193.19
6552006.06.20 15:25buy3280.201.84160.00001.8426
6562006.06.20 15:25buy3290.101.84160.00001.8466
6572006.06.20 15:25buy3300.101.84160.00001.8516
6582006.06.20 15:45t/p3280.201.84260.00001.842620.0010213.19
6592006.06.20 17:40close3300.101.84070.00001.8516-9.0010204.19
6602006.06.20 17:40close3290.101.84070.00001.8466-9.0010195.19
6612006.06.20 17:40sell3310.201.84070.00001.8397
6622006.06.20 17:40sell3320.101.84070.00001.8357
6632006.06.20 17:40sell3330.101.84070.00001.8307
6642006.06.20 17:45t/p3310.201.83970.00001.839720.0010215.19
6652006.06.20 18:30close3330.101.84270.00001.8307-20.0010195.19
6662006.06.20 18:30close3320.101.84270.00001.8357-20.0010175.19
6672006.06.20 18:30buy3340.201.84270.00001.8437
6682006.06.20 18:30buy3350.101.84270.00001.8477
6692006.06.20 18:30buy3360.101.84270.00001.8527
6702006.06.20 19:01t/p3340.201.84370.00001.843720.0010195.19
6712006.06.20 20:40close3360.101.84240.00001.8527-3.0010192.19
6722006.06.20 20:40close3350.101.84240.00001.8477-3.0010189.19
6732006.06.20 20:40sell3370.201.84240.00001.8414
6742006.06.20 20:40sell3380.101.84240.00001.8374
6752006.06.20 20:40sell3390.101.84240.00001.8324
6762006.06.21 00:24close3390.101.84260.00001.8324-1.7810187.40
6772006.06.21 00:24close3380.101.84260.00001.8374-1.7810185.62
6782006.06.21 00:24close3370.201.84260.00001.8414-3.5710182.05
6792006.06.21 00:24buy3400.201.84260.00001.8436
6802006.06.21 00:24buy3410.101.84260.00001.8476
6812006.06.21 00:24buy3420.101.84260.00001.8526
6822006.06.21 01:09t/p3400.201.84360.00001.843620.0010202.05
6832006.06.21 07:45close3420.101.84560.00001.852630.0010232.05
6842006.06.21 07:45close3410.101.84560.00001.847630.0010262.05
6852006.06.21 07:45sell3430.201.84560.00001.8446
6862006.06.21 07:45sell3440.101.84560.00001.8406
6872006.06.21 07:45sell3450.101.84560.00001.8356
6882006.06.21 09:48t/p3430.201.84460.00001.844620.0010282.05
6892006.06.21 15:05close3450.101.84410.00001.835615.0010297.05
6902006.06.21 15:05close3440.101.84410.00001.840615.0010312.05
6912006.06.21 15:05buy3460.201.84410.00001.8451
6922006.06.21 15:05buy3470.101.84410.00001.8491
6932006.06.21 15:05buy3480.101.84410.00001.8541
6942006.06.21 17:25close3480.101.84260.00001.8541-15.0010297.05
6952006.06.21 17:25close3470.101.84260.00001.8491-15.0010282.05
6962006.06.21 17:25close3460.201.84260.00001.8451-30.0010252.05
6972006.06.21 17:25sell3490.201.84260.00001.8416
6982006.06.21 17:25sell3500.101.84260.00001.8376
6992006.06.21 17:25sell3510.101.84260.00001.8326
7002006.06.21 21:47close3510.101.84520.00001.8326-26.0010226.05
7012006.06.21 21:47close3500.101.84520.00001.8376-26.0010200.05
7022006.06.21 21:47close3490.201.84520.00001.8416-52.0010148.05
7032006.06.21 21:47buy3520.201.84520.00001.8462
7042006.06.21 21:47buy3530.101.84520.00001.8502
7052006.06.21 21:47buy3540.101.84520.00001.8552
7062006.06.21 22:50close3540.101.84450.00001.8552-7.0010141.05
7072006.06.21 22:50close3530.101.84450.00001.8502-7.0010134.05
7082006.06.21 22:50close3520.201.84450.00001.8462-14.0010120.05
7092006.06.21 22:50sell3550.201.84450.00001.8435
7102006.06.21 22:50sell3560.101.84450.00001.8395
7112006.06.21 22:50sell3570.101.84450.00001.8345
7122006.06.21 22:59close3570.101.84500.00001.8345-5.0010115.05
7132006.06.21 22:59close3560.101.84500.00001.8395-5.0010110.05
7142006.06.21 22:59close3550.201.84500.00001.8435-10.0010100.05
7152006.06.21 22:59buy3580.201.84500.00001.8460
7162006.06.21 22:59buy3590.101.84500.00001.8500
7172006.06.21 22:59buy3600.101.84500.00001.8550
7182006.06.22 01:01close3600.101.84440.00001.8550-7.0510093.00
7192006.06.22 01:01close3590.101.84440.00001.8500-7.0510085.95
7202006.06.22 01:01close3580.201.84440.00001.8460-14.1010071.85
7212006.06.22 01:01sell3610.201.84440.00001.8434
7222006.06.22 01:01sell3620.101.84440.00001.8394
7232006.06.22 01:01sell3630.101.84440.00001.8344
7242006.06.22 01:20close3630.101.84540.00001.8344-10.0010061.85
7252006.06.22 01:20close3620.101.84540.00001.8394-10.0010051.85
7262006.06.22 01:20close3610.201.84540.00001.8434-20.0010031.85
7272006.06.22 01:20buy3640.201.84540.00001.8464
7282006.06.22 01:20buy3650.101.84540.00001.8504
7292006.06.22 01:20buy3660.101.84540.00001.8554
7302006.06.22 02:44close3660.101.84470.00001.8554-7.0010024.85
7312006.06.22 02:44close3650.101.84470.00001.8504-7.0010017.85
7322006.06.22 02:44close3640.201.84470.00001.8464-14.0010003.85
7332006.06.22 02:44sell3670.201.84470.00001.8437
7342006.06.22 02:44sell3680.101.84470.00001.8397
7352006.06.22 02:44sell3690.101.84470.00001.8347
7362006.06.22 05:25close3690.101.84560.00001.8347-9.009994.85
7372006.06.22 05:25close3680.101.84560.00001.8397-9.009985.85
7382006.06.22 05:25close3670.201.84560.00001.8437-18.009967.85
7392006.06.22 05:25buy3700.201.84560.00001.8466
7402006.06.22 05:25buy3710.101.84560.00001.8506
7412006.06.22 05:25buy3720.101.84560.00001.8556
7422006.06.22 05:53t/p3700.201.84660.00001.846620.009987.85
7432006.06.22 07:20close3720.101.84550.00001.8556-1.009986.85
7442006.06.22 07:20close3710.101.84550.00001.8506-1.009985.85
7452006.06.22 07:20sell3730.201.84550.00001.8445
7462006.06.22 07:20sell3740.101.84550.00001.8405
7472006.06.22 07:20sell3750.101.84550.00001.8355
7482006.06.22 07:24t/p3730.201.84450.00001.844520.0010005.85
7492006.06.22 08:30close3750.101.84610.00001.8355-6.009999.85
7502006.06.22 08:30close3740.101.84610.00001.8405-6.009993.85
7512006.06.22 08:30buy3760.201.84610.00001.8471
7522006.06.22 08:30buy3770.101.84610.00001.8511
7532006.06.22 08:30buy3780.101.84610.00001.8561
7542006.06.22 09:10close3780.101.84470.00001.8561-14.009979.85
7552006.06.22 09:10close3770.101.84470.00001.8511-14.009965.85
7562006.06.22 09:10close3760.201.84470.00001.8471-28.009937.85
7572006.06.22 09:10sell3790.201.84470.00001.8437
7582006.06.22 09:10sell3800.101.84470.00001.8397
7592006.06.22 09:10sell3810.101.84470.00001.8347
7602006.06.22 09:11t/p3790.201.84370.00001.843720.009957.85
7612006.06.22 10:45t/p3800.101.83970.00001.839750.0010007.85
7622006.06.22 12:29t/p3810.101.83470.00001.8347100.0010107.85
7632006.06.22 17:45buy3820.201.83010.00001.8311
7642006.06.22 17:45buy3830.101.83010.00001.8351
7652006.06.22 17:45buy3840.101.83010.00001.8401
7662006.06.22 18:43close3840.101.82740.00001.8401-27.0010080.85
7672006.06.22 18:43close3830.101.82740.00001.8351-27.0010053.85
7682006.06.22 18:43close3820.201.82740.00001.8311-54.009999.85
7692006.06.22 18:43sell3850.201.82740.00001.8264
7702006.06.22 18:43sell3860.101.82740.00001.8224
7712006.06.22 18:43sell3870.101.82740.00001.8174
7722006.06.22 23:20close3870.101.82870.00001.8174-13.009986.85
7732006.06.22 23:20close3860.101.82870.00001.8224-13.009973.85
7742006.06.22 23:20close3850.201.82870.00001.8264-26.009947.85
7752006.06.22 23:20buy3880.201.82870.00001.8297
7762006.06.22 23:20buy3890.101.82870.00001.8337
7772006.06.22 23:20buy3900.101.82870.00001.8387
7782006.06.23 03:30close3900.101.82800.00001.8387-7.359940.50
7792006.06.23 03:30close3890.101.82800.00001.8337-7.359933.15
7802006.06.23 03:30close3880.201.82800.00001.8297-14.709918.45
7812006.06.23 03:30sell3910.201.82800.00001.8270
7822006.06.23 03:30sell3920.101.82800.00001.8230
7832006.06.23 03:30sell3930.101.82800.00001.8180
7842006.06.23 03:56t/p3910.201.82700.00001.827020.009938.45
7852006.06.23 05:05close3930.101.82870.00001.8180-7.009931.45
7862006.06.23 05:05close3920.101.82870.00001.8230-7.009924.45
7872006.06.23 05:05buy3940.201.82870.00001.8297
7882006.06.23 05:05buy3950.101.82870.00001.8337
7892006.06.23 05:05buy3960.101.82870.00001.8387
7902006.06.23 06:15close3960.101.82810.00001.8387-6.009918.45
7912006.06.23 06:15close3950.101.82810.00001.8337-6.009912.45
7922006.06.23 06:15close3940.201.82810.00001.8297-12.009900.45
7932006.06.23 06:15sell3970.201.82810.00001.8271
7942006.06.23 06:15sell3980.101.82810.00001.8231
7952006.06.23 06:15sell3990.101.82810.00001.8181
7962006.06.23 06:31close3990.101.82830.00001.8181-2.009898.45
7972006.06.23 06:31close3980.101.82830.00001.8231-2.009896.45
7982006.06.23 06:31close3970.201.82830.00001.8271-4.009892.45
7992006.06.23 06:31buy4000.201.82830.00001.8293
8002006.06.23 06:31buy4010.101.82830.00001.8333
8012006.06.23 06:31buy4020.101.82830.00001.8383
8022006.06.23 07:37t/p4000.201.82930.00001.829320.009912.45
8032006.06.23 09:18close4020.101.82700.00001.8383-13.009899.45
8042006.06.23 09:18close4010.101.82700.00001.8333-13.009886.45
8052006.06.23 09:18sell4030.201.82700.00001.8260
8062006.06.23 09:18sell4040.101.82700.00001.8220
8072006.06.23 09:18sell4050.101.82700.00001.8170
8082006.06.23 09:51t/p4030.201.82600.00001.826020.009906.45
8092006.06.23 12:09t/p4040.101.82200.00001.822050.009956.45
8102006.06.23 14:11t/p4050.101.81700.00001.8170100.0010056.45
8112006.06.23 15:55buy4060.201.81870.00001.8197
8122006.06.23 15:55buy4070.101.81870.00001.8237
8132006.06.23 15:55buy4080.101.81870.00001.8287
8142006.06.23 16:06t/p4060.201.81970.00001.819720.0010076.45
8152006.06.23 20:20close4080.101.81890.00001.82872.0010078.45
8162006.06.23 20:20close4070.101.81890.00001.82372.0010080.45
8172006.06.23 20:20sell4090.201.81890.00001.8179
8182006.06.23 20:20sell4100.101.81890.00001.8139
8192006.06.23 20:20sell4110.101.81890.00001.8089
8202006.06.23 21:34t/p4090.201.81790.00001.817920.0010100.45
8212006.06.26 00:58close4110.101.81940.00001.8089-4.7910095.66
8222006.06.26 00:58close4100.101.81940.00001.8139-4.7910090.88
8232006.06.26 00:58buy4120.201.81940.00001.8204
8242006.06.26 00:58buy4130.101.81940.00001.8244
8252006.06.26 00:58buy4140.101.81940.00001.8294
8262006.06.26 03:44t/p4120.201.82040.00001.820420.0010110.88
8272006.06.26 05:25close4140.101.81910.00001.8294-3.0010107.88
8282006.06.26 05:25close4130.101.81910.00001.8244-3.0010104.88
8292006.06.26 05:25sell4150.201.81910.00001.8181
8302006.06.26 05:25sell4160.101.81910.00001.8141
8312006.06.26 05:25sell4170.101.81910.00001.8091
8322006.06.26 08:08t/p4150.201.81810.00001.818120.0010124.88
8332006.06.26 09:05close4170.101.82020.00001.8091-11.0010113.88
8342006.06.26 09:05close4160.101.82020.00001.8141-11.0010102.88
8352006.06.26 09:05buy4180.201.82020.00001.8212
8362006.06.26 09:05buy4190.101.82020.00001.8252
8372006.06.26 09:05buy4200.101.82020.00001.8302
8382006.06.26 09:07t/p4180.201.82120.00001.821220.0010122.88
8392006.06.26 11:15close4200.101.82070.00001.83025.0010127.88
8402006.06.26 11:15close4190.101.82070.00001.82525.0010132.88
8412006.06.26 11:15sell4210.201.82070.00001.8197
8422006.06.26 11:15sell4220.101.82070.00001.8157
8432006.06.26 11:15sell4230.101.82070.00001.8107
8442006.06.26 11:52t/p4210.201.81970.00001.819720.0010152.88
8452006.06.26 15:10close4230.101.82140.00001.8107-7.0010145.88
8462006.06.26 15:10close4220.101.82140.00001.8157-7.0010138.88
8472006.06.26 15:10buy4240.201.82140.00001.8224
8482006.06.26 15:10buy4250.101.82140.00001.8264
8492006.06.26 15:10buy4260.101.82140.00001.8314
8502006.06.26 15:52close4260.101.81970.00001.8314-17.0010121.88
8512006.06.26 15:52close4250.101.81970.00001.8264-17.0010104.88
8522006.06.26 15:52close4240.201.81970.00001.8224-34.0010070.88
8532006.06.26 15:52sell4270.201.81970.00001.8187
8542006.06.26 15:52sell4280.101.81970.00001.8147
8552006.06.26 15:52sell4290.101.81970.00001.8097
8562006.06.26 16:00t/p4270.201.81870.00001.818720.0010090.88
8572006.06.26 18:25close4290.101.81930.00001.80974.0010094.88
8582006.06.26 18:25close4280.101.81930.00001.81474.0010098.88
8592006.06.26 18:25buy4300.201.81930.00001.8203
8602006.06.26 18:25buy4310.101.81930.00001.8243
8612006.06.26 18:25buy4320.101.81930.00001.8293
8622006.06.26 18:32t/p4300.201.82030.00001.820320.0010118.88
8632006.06.26 23:11t/p4310.101.82430.00001.824350.0010168.88
8642006.06.27 00:38close4320.101.82290.00001.829335.6510204.53
8652006.06.27 00:38sell4330.201.82290.00001.8219
8662006.06.27 00:38sell4340.101.82290.00001.8179
8672006.06.27 00:38sell4350.101.82290.00001.8129
8682006.06.27 01:03close4350.101.82390.00001.8129-10.0010194.53
8692006.06.27 01:03close4340.101.82390.00001.8179-10.0010184.53
8702006.06.27 01:03close4330.201.82390.00001.8219-20.0010164.53
8712006.06.27 01:03buy4360.201.82390.00001.8249
8722006.06.27 01:03buy4370.101.82390.00001.8289
8732006.06.27 01:03buy4380.101.82390.00001.8339
8742006.06.27 01:55t/p4360.201.82490.00001.824920.0010184.53
8752006.06.27 06:10close4380.101.82340.00001.8339-5.0010179.53
8762006.06.27 06:10close4370.101.82340.00001.8289-5.0010174.53
8772006.06.27 06:10sell4390.201.82340.00001.8224
8782006.06.27 06:10sell4400.101.82340.00001.8184
8792006.06.27 06:10sell4410.101.82340.00001.8134
8802006.06.27 07:30close4410.101.82530.00001.8134-19.0010155.53
8812006.06.27 07:30close4400.101.82530.00001.8184-19.0010136.53
8822006.06.27 07:30close4390.201.82530.00001.8224-38.0010098.53
8832006.06.27 07:30buy4420.201.82530.00001.8263
8842006.06.27 07:30buy4430.101.82530.00001.8303
8852006.06.27 07:30buy4440.101.82530.00001.8353
8862006.06.27 07:49close4440.101.82420.00001.8353-11.0010087.53
8872006.06.27 07:49close4430.101.82420.00001.8303-11.0010076.53
8882006.06.27 07:49close4420.201.82420.00001.8263-22.0010054.53
8892006.06.27 07:49sell4450.201.82420.00001.8232
8902006.06.27 07:49sell4460.101.82420.00001.8192
8912006.06.27 07:49sell4470.101.82420.00001.8142
8922006.06.27 08:27t/p4450.201.82320.00001.823220.0010074.53
8932006.06.27 12:20t/p4460.101.81920.00001.819250.0010124.53
8942006.06.27 15:05close4470.101.82190.00001.814223.0010147.53
8952006.06.27 15:05buy4480.201.82190.00001.8229
8962006.06.27 15:05buy4490.101.82190.00001.8269
8972006.06.27 15:05buy4500.101.82190.00001.8319
8982006.06.27 15:08t/p4480.201.82290.00001.822920.0010167.53
8992006.06.27 19:16close4500.101.82250.00001.83196.0010173.53
9002006.06.27 19:16close4490.101.82250.00001.82696.0010179.53
9012006.06.27 19:16sell4510.201.82250.00001.8215
9022006.06.27 19:16sell4520.101.82250.00001.8175
9032006.06.27 19:16sell4530.101.82250.00001.8125
9042006.06.27 22:09t/p4510.201.82150.00001.821520.0010199.53
9052006.06.28 02:25close4530.101.82250.00001.81250.2210199.74
9062006.06.28 02:25close4520.101.82250.00001.81750.2210199.96
9072006.06.28 02:25buy4540.201.82250.00001.8235
9082006.06.28 02:25buy4550.101.82250.00001.8275
9092006.06.28 02:25buy4560.101.82250.00001.8325
9102006.06.28 04:40t/p4540.201.82350.00001.823520.0010219.96
9112006.06.28 07:51close4560.101.82250.00001.83250.0010219.96
9122006.06.28 07:51close4550.101.82250.00001.82750.0010219.96
9132006.06.28 07:51sell4570.201.82250.00001.8215
9142006.06.28 07:51sell4580.101.82250.00001.8175
9152006.06.28 07:51sell4590.101.82250.00001.8125
9162006.06.28 08:05t/p4570.201.82150.00001.821520.0010239.96
9172006.06.28 09:18t/p4580.101.81750.00001.817550.0010289.96
9182006.06.28 11:55close4590.101.81910.00001.812534.0010323.96
9192006.06.28 11:55buy4600.201.81910.00001.8201
9202006.06.28 11:55buy4610.101.81910.00001.8241
9212006.06.28 11:55buy4620.101.81910.00001.8291
9222006.06.28 12:03t/p4600.201.82010.00001.820120.0010343.96
9232006.06.28 14:35close4620.101.81970.00001.82916.0010349.96
9242006.06.28 14:35close4610.101.81970.00001.82416.0010355.96
9252006.06.28 14:35sell4630.201.81970.00001.8187
9262006.06.28 14:35sell4640.101.81970.00001.8147
9272006.06.28 14:35sell4650.101.81970.00001.8097
9282006.06.28 14:55t/p4630.201.81870.00001.818720.0010375.96
9292006.06.28 16:36t/p4640.101.81470.00001.814750.0010425.96
9302006.06.28 19:15close4650.101.81720.00001.809725.0010450.96
9312006.06.28 19:15buy4660.201.81720.00001.8182
9322006.06.28 19:15buy4670.101.81720.00001.8222
9332006.06.28 19:15buy4680.101.81720.00001.8272
9342006.06.28 19:21close4680.101.81680.00001.8272-4.0010446.96
9352006.06.28 19:21close4670.101.81680.00001.8222-4.0010442.96
9362006.06.28 19:21close4660.201.81680.00001.8182-8.0010434.96
9372006.06.28 19:21sell4690.201.81680.00001.8158
9382006.06.28 19:21sell4700.101.81680.00001.8118
9392006.06.28 19:21sell4710.101.81680.00001.8068
9402006.06.28 20:00close4710.101.81730.00001.8068-5.0010429.96
9412006.06.28 20:00close4700.101.81730.00001.8118-5.0010424.96
9422006.06.28 20:00close4690.201.81730.00001.8158-10.0010414.96
9432006.06.28 20:00buy4720.201.81730.00001.8183
9442006.06.28 20:00buy4730.101.81730.00001.8223
9452006.06.28 20:00buy4740.101.81730.00001.8273
9462006.06.28 20:35close4740.101.81670.00001.8273-6.0010408.96
9472006.06.28 20:35close4730.101.81670.00001.8223-6.0010402.96
9482006.06.28 20:35close4720.201.81670.00001.8183-12.0010390.96
9492006.06.28 20:35sell4750.201.81670.00001.8157
9502006.06.28 20:35sell4760.101.81670.00001.8117
9512006.06.28 20:35sell4770.101.81670.00001.8067
9522006.06.29 05:15close4770.101.81700.00001.8067-2.3610388.60
9532006.06.29 05:15close4760.101.81700.00001.8117-2.3610386.25
9542006.06.29 05:15close4750.201.81700.00001.8157-4.7110381.54
9552006.06.29 05:15buy4780.201.81700.00001.8180
9562006.06.29 05:15buy4790.101.81700.00001.8220
9572006.06.29 05:15buy4800.101.81700.00001.8270
9582006.06.29 05:25close4800.101.81670.00001.8270-3.0010378.54
9592006.06.29 05:25close4790.101.81670.00001.8220-3.0010375.54
9602006.06.29 05:25close4780.201.81670.00001.8180-6.0010369.54
9612006.06.29 05:25sell4810.201.81670.00001.8157
9622006.06.29 05:25sell4820.101.81670.00001.8117
9632006.06.29 05:25sell4830.101.81670.00001.8067
9642006.06.29 06:46close4830.101.81720.00001.8067-5.0010364.54
9652006.06.29 06:46close4820.101.81720.00001.8117-5.0010359.54
9662006.06.29 06:46close4810.201.81720.00001.8157-10.0010349.54
9672006.06.29 06:46buy4840.201.81720.00001.8182
9682006.06.29 06:46buy4850.101.81720.00001.8222
9692006.06.29 06:46buy4860.101.81720.00001.8272
9702006.06.29 08:25close4860.101.81590.00001.8272-13.0010336.54
9712006.06.29 08:25close4850.101.81590.00001.8222-13.0010323.54
9722006.06.29 08:25close4840.201.81590.00001.8182-26.0010297.54
9732006.06.29 08:25sell4870.201.81590.00001.8149
9742006.06.29 08:25sell4880.101.81590.00001.8109
9752006.06.29 08:25sell4890.101.81590.00001.8059
9762006.06.29 08:34close4890.101.81740.00001.8059-15.0010282.54
9772006.06.29 08:34close4880.101.81740.00001.8109-15.0010267.54
9782006.06.29 08:34close4870.201.81740.00001.8149-30.0010237.54
9792006.06.29 08:34buy4900.201.81740.00001.8184
9802006.06.29 08:34buy4910.101.81740.00001.8224
9812006.06.29 08:34buy4920.101.81740.00001.8274
9822006.06.29 16:01close4920.101.81280.00001.8274-46.0010191.54
9832006.06.29 16:01close4910.101.81280.00001.8224-46.0010145.54
9842006.06.29 16:01close4900.201.81280.00001.8184-92.0010053.54
9852006.06.29 16:01sell4930.201.81280.00001.8118
9862006.06.29 16:01sell4940.101.81280.00001.8078
9872006.06.29 16:01sell4950.101.81280.00001.8028
9882006.06.29 16:09close4950.101.81370.00001.8028-9.0010044.54
9892006.06.29 16:09close4940.101.81370.00001.8078-9.0010035.54
9902006.06.29 16:09close4930.201.81370.00001.8118-18.0010017.54
9912006.06.29 16:09buy4960.201.81370.00001.8147
9922006.06.29 16:09buy4970.101.81370.00001.8187
9932006.06.29 16:09buy4980.101.81370.00001.8237
9942006.06.29 16:28close4980.101.81320.00001.8237-5.0010012.54
9952006.06.29 16:28close4970.101.81320.00001.8187-5.0010007.54
9962006.06.29 16:28close4960.201.81320.00001.8147-10.009997.54
9972006.06.29 16:28sell4990.201.81320.00001.8122
9982006.06.29 16:28sell5000.101.81320.00001.8082
9992006.06.29 16:28sell5010.101.81320.00001.8032
10002006.06.29 16:57t/p4990.201.81220.00001.812220.0010017.54
10012006.06.29 20:20close5010.101.81680.00001.8032-36.009981.54
10022006.06.29 20:20close5000.101.81680.00001.8082-36.009945.54
10032006.06.29 20:20buy5020.201.81680.00001.8178
10042006.06.29 20:20buy5030.101.81680.00001.8218
10052006.06.29 20:20buy5040.101.81680.00001.8268
10062006.06.29 20:20t/p5020.201.81780.00001.817820.009965.54
10072006.06.29 20:21t/p5030.101.82180.00001.821850.0010015.54
10082006.06.29 20:36t/p5040.101.82680.00001.8268100.0010115.54
10092006.06.30 08:35sell5050.201.83240.00001.8314
10102006.06.30 08:35sell5060.101.83240.00001.8274
10112006.06.30 08:35sell5070.101.83240.00001.8224
10122006.06.30 09:19t/p5050.201.83140.00001.831420.0010135.54
10132006.06.30 10:55close5070.101.83280.00001.8224-4.0010131.54
10142006.06.30 10:55close5060.101.83280.00001.8274-4.0010127.54
10152006.06.30 10:55buy5080.201.83280.00001.8338
10162006.06.30 10:55buy5090.101.83280.00001.8378
10172006.06.30 10:55buy5100.101.83280.00001.8428
10182006.06.30 11:43t/p5080.201.83380.00001.833820.0010147.54
10192006.06.30 14:31t/p5090.101.83780.00001.837850.0010197.54
10202006.06.30 14:42t/p5100.101.84280.00001.8428100.0010297.54
10212006.07.03 00:15sell5110.201.84720.00001.8462
10222006.07.03 00:15sell5120.101.84720.00001.8422
10232006.07.03 00:15sell5130.101.84720.00001.8372
10242006.07.03 01:46t/p5110.201.84620.00001.846220.0010317.54
10252006.07.03 06:25close5130.101.84630.00001.83729.0010326.54
10262006.07.03 06:25close5120.101.84630.00001.84229.0010335.54
10272006.07.03 06:25buy5140.201.84630.00001.8473
10282006.07.03 06:25buy5150.101.84630.00001.8513
10292006.07.03 06:25buy5160.101.84630.00001.8563
10302006.07.03 06:49close5160.101.84600.00001.8563-3.0010332.54
10312006.07.03 06:49close5150.101.84600.00001.8513-3.0010329.54
10322006.07.03 06:49close5140.201.84600.00001.8473-6.0010323.54
10332006.07.03 06:49sell5170.201.84600.00001.8450
10342006.07.03 06:49sell5180.101.84600.00001.8410
10352006.07.03 06:49sell5190.101.84600.00001.8360
10362006.07.03 07:12t/p5170.201.84500.00001.845020.0010343.54
10372006.07.03 08:20close5190.101.84670.00001.8360-7.0010336.54
10382006.07.03 08:20close5180.101.84670.00001.8410-7.0010329.54
10392006.07.03 08:20buy5200.201.84670.00001.8477
10402006.07.03 08:20buy5210.101.84670.00001.8517
10412006.07.03 08:20buy5220.101.84670.00001.8567
10422006.07.03 08:38t/p5200.201.84770.00001.847720.0010349.54
10432006.07.03 09:10close5220.101.84520.00001.8567-15.0010334.54
10442006.07.03 09:10close5210.101.84520.00001.8517-15.0010319.54
10452006.07.03 09:10sell5230.201.84520.00001.8442
10462006.07.03 09:10sell5240.101.84520.00001.8402
10472006.07.03 09:10sell5250.101.84520.00001.8352
10482006.07.03 09:42t/p5230.201.84420.00001.844220.0010339.54
10492006.07.03 16:20close5250.101.84600.00001.8352-8.0010331.54
10502006.07.03 16:20close5240.101.84600.00001.8402-8.0010323.54
10512006.07.03 16:20buy5260.201.84600.00001.8470
10522006.07.03 16:20buy5270.101.84600.00001.8510
10532006.07.03 16:20buy5280.101.84600.00001.8560
10542006.07.03 17:05close5280.101.84350.00001.8560-25.0010298.54
10552006.07.03 17:05close5270.101.84350.00001.8510-25.0010273.54
10562006.07.03 17:05close5260.201.84350.00001.8470-50.0010223.54
10572006.07.03 17:05sell5290.201.84350.00001.8425
10582006.07.03 17:05sell5300.101.84350.00001.8385
10592006.07.03 17:05sell5310.101.84350.00001.8335
10602006.07.03 17:13t/p5290.201.84250.00001.842520.0010243.54
10612006.07.03 17:37t/p5300.101.83850.00001.838550.0010293.54
10622006.07.03 21:15close5310.101.84230.00001.833512.0010305.54
10632006.07.03 21:15buy5320.201.84230.00001.8433
10642006.07.03 21:15buy5330.101.84230.00001.8473
10652006.07.03 21:15buy5340.101.84230.00001.8523
10662006.07.03 23:07close5340.101.84160.00001.8523-7.0010298.54
10672006.07.03 23:07close5330.101.84160.00001.8473-7.0010291.54
10682006.07.03 23:07close5320.201.84160.00001.8433-14.0010277.54
10692006.07.03 23:07sell5350.201.84160.00001.8406
10702006.07.03 23:07sell5360.101.84160.00001.8366
10712006.07.03 23:07sell5370.101.84160.00001.8316
10722006.07.04 01:07close5370.101.84240.00001.8316-7.7910269.75
10732006.07.04 01:07close5360.101.84240.00001.8366-7.7910261.97
10742006.07.04 01:07close5350.201.84240.00001.8406-15.5710246.40
10752006.07.04 01:07buy5380.201.84240.00001.8434
10762006.07.04 01:07buy5390.101.84240.00001.8474
10772006.07.04 01:07buy5400.101.84240.00001.8524
10782006.07.04 01:25close5400.101.84190.00001.8524-5.0010241.40
10792006.07.04 01:25close5390.101.84190.00001.8474-5.0010236.40
10802006.07.04 01:25close5380.201.84190.00001.8434-10.0010226.40
10812006.07.04 01:25sell5410.201.84190.00001.8409
10822006.07.04 01:25sell5420.101.84190.00001.8369
10832006.07.04 01:25sell5430.101.84190.00001.8319
10842006.07.04 05:35close5430.101.84420.00001.8319-23.0010203.40
10852006.07.04 05:35close5420.101.84420.00001.8369-23.0010180.40
10862006.07.04 05:35close5410.201.84420.00001.8409-46.0010134.40
10872006.07.04 05:35buy5440.201.84420.00001.8452
10882006.07.04 05:35buy5450.101.84420.00001.8492
10892006.07.04 05:35buy5460.101.84420.00001.8542
10902006.07.04 08:27t/p5440.201.84520.00001.845220.0010154.40
10912006.07.04 09:25close5460.101.84350.00001.8542-7.0010147.40
10922006.07.04 09:25close5450.101.84350.00001.8492-7.0010140.40
10932006.07.04 09:25sell5470.201.84350.00001.8425
10942006.07.04 09:25sell5480.101.84350.00001.8385
10952006.07.04 09:25sell5490.101.84350.00001.8335
10962006.07.04 09:35t/p5470.201.84250.00001.842520.0010160.40
10972006.07.04 10:48close5490.101.84520.00001.8335-17.0010143.40
10982006.07.04 10:48close5480.101.84520.00001.8385-17.0010126.40
10992006.07.04 10:48buy5500.201.84520.00001.8462
11002006.07.04 10:48buy5510.101.84520.00001.8502
11012006.07.04 10:48buy5520.101.84520.00001.8552
11022006.07.04 10:52t/p5500.201.84620.00001.846220.0010146.40
11032006.07.04 13:10close5520.101.84440.00001.8552-8.0010138.40
11042006.07.04 13:10close5510.101.84440.00001.8502-8.0010130.40
11052006.07.04 13:10sell5530.201.84440.00001.8434
11062006.07.04 13:10sell5540.101.84440.00001.8394
11072006.07.04 13:10sell5550.101.84440.00001.8344
11082006.07.04 14:10close5550.101.84590.00001.8344-15.0010115.40
11092006.07.04 14:10close5540.101.84590.00001.8394-15.0010100.40
11102006.07.04 14:10close5530.201.84590.00001.8434-30.0010070.40
11112006.07.04 14:10buy5560.201.84590.00001.8469
11122006.07.04 14:10buy5570.101.84590.00001.8509
11132006.07.04 14:10buy5580.101.84590.00001.8559
11142006.07.04 14:38t/p5560.201.84690.00001.846920.0010090.40
11152006.07.04 16:35close5580.101.84570.00001.8559-2.0010088.40
11162006.07.04 16:35close5570.101.84570.00001.8509-2.0010086.40
11172006.07.04 16:35sell5590.201.84570.00001.8447
11182006.07.04 16:35sell5600.101.84570.00001.8407
11192006.07.04 16:35sell5610.101.84570.00001.8357
11202006.07.04 16:44t/p5590.201.84470.00001.844720.0010106.40
11212006.07.04 19:06close5610.101.84650.00001.8357-8.0010098.40
11222006.07.04 19:06close5600.101.84650.00001.8407-8.0010090.40
11232006.07.04 19:06buy5620.201.84650.00001.8475
11242006.07.04 19:06buy5630.101.84650.00001.8515
11252006.07.04 19:06buy5640.101.84650.00001.8565
11262006.07.04 21:50close5640.101.84590.00001.8565-6.0010084.40
11272006.07.04 21:50close5630.101.84590.00001.8515-6.0010078.40
11282006.07.04 21:50close5620.201.84590.00001.8475-12.0010066.40
11292006.07.04 21:50sell5650.201.84590.00001.8449
11302006.07.04 21:50sell5660.101.84590.00001.8409
11312006.07.04 21:50sell5670.101.84590.00001.8359
11322006.07.04 22:34t/p5650.201.84490.00001.844920.0010086.40
11332006.07.05 06:05close5670.101.84370.00001.835922.2210108.61
11342006.07.05 06:05close5660.101.84370.00001.840922.2210130.83
11352006.07.05 06:05buy5680.201.84370.00001.8447
11362006.07.05 06:05buy5690.101.84370.00001.8487
11372006.07.05 06:05buy5700.101.84370.00001.8537
11382006.07.05 06:52t/p5680.201.84470.00001.844720.0010150.83
11392006.07.05 08:40close5700.101.84520.00001.853715.0010165.83
11402006.07.05 08:40close5690.101.84520.00001.848715.0010180.83
11412006.07.05 08:40sell5710.201.84520.00001.8442
11422006.07.05 08:40sell5720.101.84520.00001.8402
11432006.07.05 08:40sell5730.101.84520.00001.8352
11442006.07.05 08:55t/p5710.201.84420.00001.844220.0010200.83
11452006.07.05 12:01close5730.101.84370.00001.835215.0010215.83
11462006.07.05 12:01close5720.101.84370.00001.840215.0010230.83
11472006.07.05 12:01buy5740.201.84370.00001.8447
11482006.07.05 12:01buy5750.101.84370.00001.8487
11492006.07.05 12:01buy5760.101.84370.00001.8537
11502006.07.05 12:06t/p5740.201.84470.00001.844720.0010250.83
11512006.07.05 14:20close5760.101.84130.00001.8537-24.0010226.83
11522006.07.05 14:20close5750.101.84130.00001.8487-24.0010202.83
11532006.07.05 14:20sell5770.201.84130.00001.8403
11542006.07.05 14:20sell5780.101.84130.00001.8363
11552006.07.05 14:20sell5790.101.84130.00001.8313
11562006.07.05 14:26t/p5770.201.84030.00001.840320.0010222.83
11572006.07.05 15:21t/p5780.101.83630.00001.836350.0010272.83
11582006.07.05 19:25close5790.101.83520.00001.831361.0010333.83
11592006.07.05 19:25buy5800.201.83520.00001.8362
11602006.07.05 19:25buy5810.101.83520.00001.8402
11612006.07.05 19:25buy5820.101.83520.00001.8452
11622006.07.05 21:45close5820.101.83430.00001.8452-9.0010324.83
11632006.07.05 21:45close5810.101.83430.00001.8402-9.0010315.83
11642006.07.05 21:45close5800.201.83430.00001.8362-18.0010297.83
11652006.07.05 21:45sell5830.201.83430.00001.8333
11662006.07.05 21:45sell5840.101.83430.00001.8293
11672006.07.05 21:45sell5850.101.83430.00001.8243
11682006.07.05 22:08close5850.101.83510.00001.8243-8.0010289.83
11692006.07.05 22:08close5840.101.83510.00001.8293-8.0010281.83
11702006.07.05 22:08close5830.201.83510.00001.8333-16.0010265.83
11712006.07.05 22:08buy5860.201.83510.00001.8361
11722006.07.05 22:08buy5870.101.83510.00001.8401
11732006.07.05 22:08buy5880.101.83510.00001.8451
11742006.07.05 22:50close5880.101.83460.00001.8451-5.0010260.83
11752006.07.05 22:50close5870.101.83460.00001.8401-5.0010255.83
11762006.07.05 22:50close5860.201.83460.00001.8361-10.0010245.83
11772006.07.05 22:50sell5890.201.83460.00001.8336
11782006.07.05 22:50sell5900.101.83460.00001.8296
11792006.07.05 22:50sell5910.101.83460.00001.8246
11802006.07.05 23:03t/p5890.201.83360.00001.833620.0010265.83
11812006.07.06 00:15close5910.101.83540.00001.8246-7.3610258.47
11822006.07.06 00:15close5900.101.83540.00001.8296-7.3610251.12
11832006.07.06 00:15buy5920.201.83540.00001.8364
11842006.07.06 00:15buy5930.101.83540.00001.8404
11852006.07.06 00:15buy5940.101.83540.00001.8454
11862006.07.06 02:38close5940.101.83450.00001.8454-9.0010242.12
11872006.07.06 02:38close5930.101.83450.00001.8404-9.0010233.12
11882006.07.06 02:38close5920.201.83450.00001.8364-18.0010215.12
11892006.07.06 02:38sell5950.201.83450.00001.8335
11902006.07.06 02:38sell5960.101.83450.00001.8295
11912006.07.06 02:38sell5970.101.83450.00001.8245
11922006.07.06 04:15close5970.101.83520.00001.8245-7.0010208.12
11932006.07.06 04:15close5960.101.83520.00001.8295-7.0010201.12
11942006.07.06 04:15close5950.201.83520.00001.8335-14.0010187.12
11952006.07.06 04:15buy5980.201.83520.00001.8362
11962006.07.06 04:15buy5990.101.83520.00001.8402
11972006.07.06 04:15buy6000.101.83520.00001.8452
11982006.07.06 06:50close6000.101.83460.00001.8452-6.0010181.12
11992006.07.06 06:50close5990.101.83460.00001.8402-6.0010175.12
12002006.07.06 06:50close5980.201.83460.00001.8362-12.0010163.12
12012006.07.06 06:50sell6010.201.83460.00001.8336
12022006.07.06 06:50sell6020.101.83460.00001.8296
12032006.07.06 06:50sell6030.101.83460.00001.8246
12042006.07.06 07:50close6030.101.83540.00001.8246-8.0010155.12
12052006.07.06 07:50close6020.101.83540.00001.8296-8.0010147.12
12062006.07.06 07:50close6010.201.83540.00001.8336-16.0010131.12
12072006.07.06 07:50buy6040.201.83540.00001.8364
12082006.07.06 07:50buy6050.101.83540.00001.8404
12092006.07.06 07:50buy6060.101.83540.00001.8454
12102006.07.06 07:59close6060.101.83510.00001.8454-3.0010128.12
12112006.07.06 07:59close6050.101.83510.00001.8404-3.0010125.12
12122006.07.06 07:59close6040.201.83510.00001.8364-6.0010119.12
12132006.07.06 07:59sell6070.201.83510.00001.8341
12142006.07.06 07:59sell6080.101.83510.00001.8301
12152006.07.06 07:59sell6090.101.83510.00001.8251
12162006.07.06 10:30t/p6070.201.83410.00001.834120.0010139.12
12172006.07.06 11:50close6090.101.83540.00001.8251-3.0010136.12
12182006.07.06 11:50close6080.101.83540.00001.8301-3.0010133.12
12192006.07.06 11:50buy6100.201.83540.00001.8364
12202006.07.06 11:50buy6110.101.83540.00001.8404
12212006.07.06 11:50buy6120.101.83540.00001.8454
12222006.07.06 12:00close6120.101.83480.00001.8454-6.0010127.12
12232006.07.06 12:00close6110.101.83480.00001.8404-6.0010121.12
12242006.07.06 12:00close6100.201.83480.00001.8364-12.0010109.12
12252006.07.06 12:00sell6130.201.83480.00001.8338
12262006.07.06 12:00sell6140.101.83480.00001.8298
12272006.07.06 12:00sell6150.101.83480.00001.8248
12282006.07.06 12:46close6150.101.83570.00001.8248-9.0010100.12
12292006.07.06 12:46close6140.101.83570.00001.8298-9.0010091.12
12302006.07.06 12:46close6130.201.83570.00001.8338-18.0010073.12
12312006.07.06 12:46buy6160.201.83570.00001.8367
12322006.07.06 12:46buy6170.101.83570.00001.8407
12332006.07.06 12:46buy6180.101.83570.00001.8457
12342006.07.06 13:18close6180.101.83410.00001.8457-16.0010057.12
12352006.07.06 13:18close6170.101.83410.00001.8407-16.0010041.12
12362006.07.06 13:18close6160.201.83410.00001.8367-32.0010009.12
12372006.07.06 13:18sell6190.201.83410.00001.8331
12382006.07.06 13:18sell6200.101.83410.00001.8291
12392006.07.06 13:18sell6210.101.83410.00001.8241
12402006.07.06 13:45close6210.101.83570.00001.8241-16.009993.12
12412006.07.06 13:45close6200.101.83570.00001.8291-16.009977.12
12422006.07.06 13:45close6190.201.83570.00001.8331-32.009945.12
12432006.07.06 13:45buy6220.201.83570.00001.8367
12442006.07.06 13:45buy6230.101.83570.00001.8407
12452006.07.06 13:45buy6240.101.83570.00001.8457
12462006.07.06 14:33t/p6220.201.83670.00001.836720.009965.12
12472006.07.06 18:45close6240.101.83640.00001.84577.009972.12
12482006.07.06 18:45close6230.101.83640.00001.84077.009979.12
12492006.07.06 18:45sell6250.201.83640.00001.8354
12502006.07.06 18:45sell6260.101.83640.00001.8314
12512006.07.06 18:45sell6270.101.83640.00001.8264
12522006.07.06 18:52close6270.101.83700.00001.8264-6.009973.12
12532006.07.06 18:52close6260.101.83700.00001.8314-6.009967.12
12542006.07.06 18:52close6250.201.83700.00001.8354-12.009955.12
12552006.07.06 18:52buy6280.201.83700.00001.8380
12562006.07.06 18:52buy6290.101.83700.00001.8420
12572006.07.06 18:52buy6300.101.83700.00001.8470
12582006.07.06 18:56close6300.101.83680.00001.8470-2.009953.12
12592006.07.06 18:56close6290.101.83680.00001.8420-2.009951.12
12602006.07.06 18:56close6280.201.83680.00001.8380-4.009947.12
12612006.07.06 18:56sell6310.201.83680.00001.8358
12622006.07.06 18:56sell6320.101.83680.00001.8318
12632006.07.06 18:56sell6330.101.83680.00001.8268
12642006.07.06 19:18close6330.101.83760.00001.8268-8.009939.12
12652006.07.06 19:18close6320.101.83760.00001.8318-8.009931.12
12662006.07.06 19:18close6310.201.83760.00001.8358-16.009915.12
12672006.07.06 19:18buy6340.201.83760.00001.8386
12682006.07.06 19:18buy6350.101.83760.00001.8426
12692006.07.06 19:18buy6360.101.83760.00001.8476
12702006.07.06 20:04t/p6340.201.83860.00001.838620.009935.12
12712006.07.06 21:26close6360.101.83670.00001.8476-9.009926.12
12722006.07.06 21:26close6350.101.83670.00001.8426-9.009917.12
12732006.07.06 21:26sell6370.201.83670.00001.8357
12742006.07.06 21:26sell6380.101.83670.00001.8317
12752006.07.06 21:26sell6390.101.83670.00001.8267
12762006.07.06 22:27t/p6370.201.83570.00001.835720.009937.12
12772006.07.06 23:05close6390.101.83700.00001.8267-3.009934.12
12782006.07.06 23:05close6380.101.83700.00001.8317-3.009931.12
12792006.07.06 23:05buy6400.201.83700.00001.8380
12802006.07.06 23:05buy6410.101.83700.00001.8420
12812006.07.06 23:05buy6420.101.83700.00001.8470
12822006.07.07 02:40close6420.101.83620.00001.8470-8.359922.77
12832006.07.07 02:40close6410.101.83620.00001.8420-8.359914.42
12842006.07.07 02:40close6400.201.83620.00001.8380-16.709897.72
12852006.07.07 02:40sell6430.201.83620.00001.8352
12862006.07.07 02:40sell6440.101.83620.00001.8312
12872006.07.07 02:40sell6450.101.83620.00001.8262
12882006.07.07 03:35close6450.101.83710.00001.8262-9.009888.72
12892006.07.07 03:35close6440.101.83710.00001.8312-9.009879.72
12902006.07.07 03:35close6430.201.83710.00001.8352-18.009861.72
12912006.07.07 03:35buy6460.201.83710.00001.8381
12922006.07.07 03:35buy6470.101.83710.00001.8421
12932006.07.07 03:35buy6480.101.83710.00001.8471
12942006.07.07 06:10close6480.101.83670.00001.8471-4.009857.72
12952006.07.07 06:10close6470.101.83670.00001.8421-4.009853.72
12962006.07.07 06:10close6460.201.83670.00001.8381-8.009845.72
12972006.07.07 06:10sell6490.201.83670.00001.8357
12982006.07.07 06:10sell6500.101.83670.00001.8317
12992006.07.07 06:10sell6510.101.83670.00001.8267
13002006.07.07 07:32t/p6490.201.83570.00001.835720.009865.72
13012006.07.07 08:48close6510.101.83680.00001.8267-1.009864.72
13022006.07.07 08:48close6500.101.83680.00001.8317-1.009863.72
13032006.07.07 08:48buy6520.201.83680.00001.8378
13042006.07.07 08:48buy6530.101.83680.00001.8418
13052006.07.07 08:48buy6540.101.83680.00001.8468
13062006.07.07 08:55close6540.101.83630.00001.8468-5.009858.72
13072006.07.07 08:55close6530.101.83630.00001.8418-5.009853.72
13082006.07.07 08:55close6520.201.83630.00001.8378-10.009843.72
13092006.07.07 08:55sell6550.201.83630.00001.8353
13102006.07.07 08:55sell6560.101.83630.00001.8313
13112006.07.07 08:55sell6570.101.83630.00001.8263
13122006.07.07 09:10close6570.101.83660.00001.8263-3.009840.72
13132006.07.07 09:10close6560.101.83660.00001.8313-3.009837.72
13142006.07.07 09:10close6550.201.83660.00001.8353-6.009831.72
13152006.07.07 09:10buy6580.201.83660.00001.8376
13162006.07.07 09:10buy6590.101.83660.00001.8416
13172006.07.07 09:10buy6600.101.83660.00001.8466
13182006.07.07 09:22t/p6580.201.83760.00001.837620.009851.72
13192006.07.07 12:52t/p6590.101.84160.00001.841650.009901.72
13202006.07.07 14:30t/p6600.101.84660.00001.8466100.0010001.72
13212006.07.07 21:10sell6610.201.85090.00001.8499
13222006.07.07 21:10sell6620.101.85090.00001.8459
13232006.07.07 21:10sell6630.101.85090.00001.8409
13242006.07.07 21:44close6630.101.85190.00001.8409-10.009991.72
13252006.07.07 21:44close6620.101.85190.00001.8459-10.009981.72
13262006.07.07 21:44close6610.201.85190.00001.8499-20.009961.72
13272006.07.07 21:44buy6640.201.85190.00001.8529
13282006.07.07 21:44buy6650.101.85190.00001.8569
13292006.07.07 21:44buy6660.101.85190.00001.8619
13302006.07.07 22:10close6660.101.85110.00001.8619-8.009953.72
13312006.07.07 22:10close6650.101.85110.00001.8569-8.009945.72
13322006.07.07 22:10close6640.201.85110.00001.8529-16.009929.72
13332006.07.07 22:10sell6670.201.85110.00001.8501
13342006.07.07 22:10sell6680.101.85110.00001.8461
13352006.07.07 22:10sell6690.101.85110.00001.8411
13362006.07.10 00:01t/p6670.201.85010.00001.850120.439950.15
13372006.07.10 03:32close6690.101.84990.00001.841112.229962.36
13382006.07.10 03:32close6680.101.84990.00001.846112.229974.58
13392006.07.10 03:32buy6700.201.84990.00001.8509
13402006.07.10 03:32buy6710.101.84990.00001.8549
13412006.07.10 03:32buy6720.101.84990.00001.8599
13422006.07.10 03:55t/p6700.201.85090.00001.850920.009994.58
13432006.07.10 06:34close6720.101.84900.00001.8599-9.009985.58
13442006.07.10 06:34close6710.101.84900.00001.8549-9.009976.58
13452006.07.10 06:34sell6730.201.84900.00001.8480
13462006.07.10 06:34sell6740.101.84900.00001.8440
13472006.07.10 06:34sell6750.101.84900.00001.8390
13482006.07.10 07:35close6750.101.84980.00001.8390-8.009968.58
13492006.07.10 07:35close6740.101.84980.00001.8440-8.009960.58
13502006.07.10 07:35close6730.201.84980.00001.8480-16.009944.58
13512006.07.10 07:35buy6760.201.84980.00001.8508
13522006.07.10 07:35buy6770.101.84980.00001.8548
13532006.07.10 07:35buy6780.101.84980.00001.8598
13542006.07.10 07:56close6780.101.84910.00001.8598-7.009937.58
13552006.07.10 07:56close6770.101.84910.00001.8548-7.009930.58
13562006.07.10 07:56close6760.201.84910.00001.8508-14.009916.58
13572006.07.10 07:56sell6790.201.84910.00001.8481
13582006.07.10 07:56sell6800.101.84910.00001.8441
13592006.07.10 07:56sell6810.101.84910.00001.8391
13602006.07.10 08:14close6810.101.85050.00001.8391-14.009902.58
13612006.07.10 08:14close6800.101.85050.00001.8441-14.009888.58
13622006.07.10 08:14close6790.201.85050.00001.8481-28.009860.58
13632006.07.10 08:14buy6820.201.85050.00001.8515
13642006.07.10 08:14buy6830.101.85050.00001.8555
13652006.07.10 08:14buy6840.101.85050.00001.8605
13662006.07.10 08:45close6840.101.84890.00001.8605-16.009844.58
13672006.07.10 08:45close6830.101.84890.00001.8555-16.009828.58
13682006.07.10 08:45close6820.201.84890.00001.8515-32.009796.58
13692006.07.10 08:45sell6850.201.84890.00001.8479
13702006.07.10 08:45sell6860.101.84890.00001.8439
13712006.07.10 08:45sell6870.101.84890.00001.8389
13722006.07.10 09:08close6870.101.85090.00001.8389-20.009776.58
13732006.07.10 09:08close6860.101.85090.00001.8439-20.009756.58
13742006.07.10 09:08close6850.201.85090.00001.8479-40.009716.58
13752006.07.10 09:08buy6880.201.85090.00001.8519
13762006.07.10 09:08buy6890.101.85090.00001.8559
13772006.07.10 09:08buy6900.101.85090.00001.8609
13782006.07.10 09:29t/p6880.201.85190.00001.851920.009736.58
13792006.07.10 10:40close6900.101.84900.00001.8609-19.009717.58
13802006.07.10 10:40close6890.101.84900.00001.8559-19.009698.58
13812006.07.10 10:40sell6910.201.84900.00001.8480
13822006.07.10 10:40sell6920.101.84900.00001.8440
13832006.07.10 10:40sell6930.101.84900.00001.8390
13842006.07.10 11:20t/p6910.201.84800.00001.848020.009718.58
13852006.07.10 11:29t/p6920.101.84400.00001.844050.009768.58
13862006.07.10 14:53t/p6930.101.83900.00001.8390100.009868.58
13872006.07.10 17:25buy6940.201.84060.00001.8416
13882006.07.10 17:25buy6950.101.84060.00001.8456
13892006.07.10 17:25buy6960.101.84060.00001.8506
13902006.07.10 17:55t/p6940.201.84160.00001.841620.009888.58
13912006.07.10 20:10close6960.101.84040.00001.8506-2.009886.58
13922006.07.10 20:10close6950.101.84040.00001.8456-2.009884.58
13932006.07.10 20:10sell6970.201.84040.00001.8394
13942006.07.10 20:10sell6980.101.84040.00001.8354
13952006.07.10 20:10sell6990.101.84040.00001.8304
13962006.07.10 23:20close6990.101.84140.00001.8304-10.009874.58
13972006.07.10 23:20close6980.101.84140.00001.8354-10.009864.58
13982006.07.10 23:20close6970.201.84140.00001.8394-20.009844.58
13992006.07.10 23:20buy7000.201.84140.00001.8424
14002006.07.10 23:20buy7010.101.84140.00001.8464
14012006.07.10 23:20buy7020.101.84140.00001.8514
14022006.07.11 00:40t/p7000.201.84240.00001.842419.309863.88
14032006.07.11 06:11close7020.101.84320.00001.851417.659881.53
14042006.07.11 06:11close7010.101.84320.00001.846417.659899.18
14052006.07.11 06:11sell7030.201.84320.00001.8422
14062006.07.11 06:11sell7040.101.84320.00001.8382
14072006.07.11 06:11sell7050.101.84320.00001.8332
14082006.07.11 06:12close7050.101.84340.00001.8332-2.009897.18
14092006.07.11 06:12close7040.101.84340.00001.8382-2.009895.18
14102006.07.11 06:12close7030.201.84340.00001.8422-4.009891.18
14112006.07.11 06:12buy7060.201.84340.00001.8444
14122006.07.11 06:12buy7070.101.84340.00001.8484
14132006.07.11 06:12buy7080.101.84340.00001.8534
14142006.07.11 10:28t/p7060.201.84440.00001.844420.009911.18
14152006.07.11 10:40close7080.101.83990.00001.8534-35.009876.18
14162006.07.11 10:40close7070.101.83990.00001.8484-35.009841.18
14172006.07.11 10:40sell7090.201.83990.00001.8389
14182006.07.11 10:40sell7100.101.83990.00001.8349
14192006.07.11 10:40sell7110.101.83990.00001.8299
14202006.07.11 11:39t/p7090.201.83890.00001.838920.009861.18
14212006.07.11 13:35close7110.101.84010.00001.8299-2.009859.18
14222006.07.11 13:35close7100.101.84010.00001.8349-2.009857.18
14232006.07.11 13:35buy7120.201.84010.00001.8411
14242006.07.11 13:35buy7130.101.84010.00001.8451
14252006.07.11 13:35buy7140.101.84010.00001.8501
14262006.07.11 13:57close7140.101.83920.00001.8501-9.009848.18
14272006.07.11 13:57close7130.101.83920.00001.8451-9.009839.18
14282006.07.11 13:57close7120.201.83920.00001.8411-18.009821.18
14292006.07.11 13:57sell7150.201.83920.00001.8382
14302006.07.11 13:57sell7160.101.83920.00001.8342
14312006.07.11 13:57sell7170.101.83920.00001.8292
14322006.07.11 14:16close7170.101.83980.00001.8292-6.009815.18
14332006.07.11 14:16close7160.101.83980.00001.8342-6.009809.18
14342006.07.11 14:16close7150.201.83980.00001.8382-12.009797.18
14352006.07.11 14:16buy7180.201.83980.00001.8408
14362006.07.11 14:16buy7190.101.83980.00001.8448
14372006.07.11 14:16buy7200.101.83980.00001.8498
14382006.07.11 14:17t/p7180.201.84080.00001.840820.009817.18
14392006.07.11 15:10close7200.101.83910.00001.8498-7.009810.18
14402006.07.11 15:10close7190.101.83910.00001.8448-7.009803.18
14412006.07.11 15:10sell7210.201.83910.00001.8381
14422006.07.11 15:10sell7220.101.83910.00001.8341
14432006.07.11 15:10sell7230.101.83910.00001.8291
14442006.07.11 15:14t/p7210.201.83810.00001.838120.009823.18
14452006.07.11 15:20close7230.101.84060.00001.8291-15.009808.18
14462006.07.11 15:20close7220.101.84060.00001.8341-15.009793.18
14472006.07.11 15:20buy7240.201.84060.00001.8416
14482006.07.11 15:20buy7250.101.84060.00001.8456
14492006.07.11 15:20buy7260.101.84060.00001.8506
14502006.07.11 15:25t/p7240.201.84160.00001.841620.009813.18
14512006.07.11 20:41t/p7250.101.84560.00001.845650.009863.18
14522006.07.11 23:35close7260.101.84420.00001.850636.009899.18
14532006.07.11 23:35sell7270.201.84420.00001.8432
14542006.07.11 23:35sell7280.101.84420.00001.8392
14552006.07.11 23:35sell7290.101.84420.00001.8342
14562006.07.12 02:56close7290.101.84550.00001.8342-12.799886.39
14572006.07.12 02:56close7280.101.84550.00001.8392-12.799873.61
14582006.07.12 02:56close7270.201.84550.00001.8432-25.579848.04
14592006.07.12 02:56buy7300.201.84550.00001.8465
14602006.07.12 02:56buy7310.101.84550.00001.8505
14612006.07.12 02:56buy7320.101.84550.00001.8555
14622006.07.12 04:00close7320.101.84460.00001.8555-9.009839.04
14632006.07.12 04:00close7310.101.84460.00001.8505-9.009830.04
14642006.07.12 04:00close7300.201.84460.00001.8465-18.009812.04
14652006.07.12 04:00sell7330.201.84460.00001.8436
14662006.07.12 04:00sell7340.101.84460.00001.8396
14672006.07.12 04:00sell7350.101.84460.00001.8346
14682006.07.12 05:50close7350.101.84520.00001.8346-6.009806.04
14692006.07.12 05:50close7340.101.84520.00001.8396-6.009800.04
14702006.07.12 05:50close7330.201.84520.00001.8436-12.009788.04
14712006.07.12 05:50buy7360.201.84520.00001.8462
14722006.07.12 05:50buy7370.101.84520.00001.8502
14732006.07.12 05:50buy7380.101.84520.00001.8552
14742006.07.12 07:45close7380.101.84440.00001.8552-8.009780.04
14752006.07.12 07:45close7370.101.84440.00001.8502-8.009772.04
14762006.07.12 07:45close7360.201.84440.00001.8462-16.009756.04
14772006.07.12 07:45sell7390.201.84440.00001.8434
14782006.07.12 07:45sell7400.101.84440.00001.8394
14792006.07.12 07:45sell7410.101.84440.00001.8344
14802006.07.12 08:01close7410.101.84540.00001.8344-10.009746.04
14812006.07.12 08:01close7400.101.84540.00001.8394-10.009736.04
14822006.07.12 08:01close7390.201.84540.00001.8434-20.009716.04
14832006.07.12 08:01buy7420.201.84540.00001.8464
14842006.07.12 08:01buy7430.101.84540.00001.8504
14852006.07.12 08:01buy7440.101.84540.00001.8554
14862006.07.12 08:04t/p7420.201.84640.00001.846420.009736.04
14872006.07.12 10:33close7440.101.84270.00001.8554-27.009709.04
14882006.07.12 10:33close7430.101.84270.00001.8504-27.009682.04
14892006.07.12 10:33sell7450.201.84270.00001.8417
14902006.07.12 10:33sell7460.101.84270.00001.8377
14912006.07.12 10:33sell7470.101.84270.00001.8327
14922006.07.12 10:41t/p7450.201.84170.00001.841720.009702.04
14932006.07.12 12:05close7470.101.84570.00001.8327-30.009672.04
14942006.07.12 12:05close7460.101.84570.00001.8377-30.009642.04
14952006.07.12 12:05buy7480.201.84570.00001.8467
14962006.07.12 12:05buy7490.101.84570.00001.8507
14972006.07.12 12:05buy7500.101.84570.00001.8557
14982006.07.12 12:10t/p7480.201.84670.00001.846720.009662.04
14992006.07.12 12:30close7500.101.84360.00001.8557-21.009641.04
15002006.07.12 12:30close7490.101.84360.00001.8507-21.009620.04
15012006.07.12 12:30sell7510.201.84360.00001.8426
15022006.07.12 12:30sell7520.101.84360.00001.8386
15032006.07.12 12:30sell7530.101.84360.00001.8336
15042006.07.12 12:42t/p7510.201.84260.00001.842620.009640.04
15052006.07.12 13:37t/p7520.101.83860.00001.838650.009690.04
15062006.07.12 14:31t/p7530.101.83360.00001.8336100.009790.04
15072006.07.12 21:30buy7540.201.83370.00001.8347
15082006.07.12 21:30buy7550.101.83370.00001.8387
15092006.07.12 21:30buy7560.101.83370.00001.8437
15102006.07.12 22:56t/p7540.201.83470.00001.834720.009810.04
15112006.07.13 02:00close7560.101.83330.00001.8437-5.059804.99
15122006.07.13 02:00close7550.101.83330.00001.8387-5.059799.94
15132006.07.13 02:00sell7570.201.83330.00001.8323
15142006.07.13 02:00sell7580.101.83330.00001.8283
15152006.07.13 02:00sell7590.101.83330.00001.8233
15162006.07.13 03:05close7590.101.83460.00001.8233-13.009786.94
15172006.07.13 03:05close7580.101.83460.00001.8283-13.009773.94
15182006.07.13 03:05close7570.201.83460.00001.8323-26.009747.94
15192006.07.13 03:05buy7600.201.83460.00001.8356
15202006.07.13 03:05buy7610.101.83460.00001.8396
15212006.07.13 03:05buy7620.101.83460.00001.8446
15222006.07.13 03:51t/p7600.201.83560.00001.835620.009767.94
15232006.07.13 06:35close7620.101.83480.00001.84462.009769.94
15242006.07.13 06:35close7610.101.83480.00001.83962.009771.94
15252006.07.13 06:35sell7630.201.83480.00001.8338
15262006.07.13 06:35sell7640.101.83480.00001.8298
15272006.07.13 06:35sell7650.101.83480.00001.8248
15282006.07.13 07:30close7650.101.83560.00001.8248-8.009763.94
15292006.07.13 07:30close7640.101.83560.00001.8298-8.009755.94
15302006.07.13 07:30close7630.201.83560.00001.8338-16.009739.94
15312006.07.13 07:30buy7660.201.83560.00001.8366
15322006.07.13 07:30buy7670.101.83560.00001.8406
15332006.07.13 07:30buy7680.101.83560.00001.8456
15342006.07.13 08:16close7680.101.83450.00001.8456-11.009728.94
15352006.07.13 08:16close7670.101.83450.00001.8406-11.009717.94
15362006.07.13 08:16close7660.201.83450.00001.8366-22.009695.94
15372006.07.13 08:16sell7690.201.83450.00001.8335
15382006.07.13 08:16sell7700.101.83450.00001.8295
15392006.07.13 08:16sell7710.101.83450.00001.8245
15402006.07.13 08:38t/p7690.201.83350.00001.833520.009715.94
15412006.07.13 09:14close7710.101.83770.00001.8245-32.009683.94
15422006.07.13 09:14close7700.101.83770.00001.8295-32.009651.94
15432006.07.13 09:14buy7720.201.83770.00001.8387
15442006.07.13 09:14buy7730.101.83770.00001.8427
15452006.07.13 09:14buy7740.101.83770.00001.8477
15462006.07.13 09:40t/p7720.201.83870.00001.838720.009671.94
15472006.07.13 14:44t/p7730.101.84270.00001.842750.009721.94
15482006.07.13 17:18close7740.101.83940.00001.847717.009738.94
15492006.07.13 17:18sell7750.201.83940.00001.8384
15502006.07.13 17:18sell7760.101.83940.00001.8344
15512006.07.13 17:18sell7770.101.83940.00001.8294
15522006.07.13 17:19t/p7750.201.83840.00001.838420.009758.94
15532006.07.13 19:45close7770.101.84300.00001.8294-36.009722.94
15542006.07.13 19:45close7760.101.84300.00001.8344-36.009686.94
15552006.07.13 19:45buy7780.201.84300.00001.8440
15562006.07.13 19:45buy7790.101.84300.00001.8480
15572006.07.13 19:45buy7800.101.84300.00001.8530
15582006.07.13 20:50t/p7780.201.84400.00001.844020.009706.94
15592006.07.14 02:15close7800.101.84310.00001.85300.659707.59
15602006.07.14 02:15close7790.101.84310.00001.84800.659708.24
15612006.07.14 02:15sell7810.201.84310.00001.8421
15622006.07.14 02:15sell7820.101.84310.00001.8381
15632006.07.14 02:15sell7830.101.84310.00001.8331
15642006.07.14 02:55t/p7810.201.84210.00001.842120.009728.24
15652006.07.14 06:00close7830.101.84140.00001.833117.009745.24
15662006.07.14 06:00close7820.101.84140.00001.838117.009762.24
15672006.07.14 06:00buy7840.201.84140.00001.8424
15682006.07.14 06:00buy7850.101.84140.00001.8464
15692006.07.14 06:00buy7860.101.84140.00001.8514
15702006.07.14 06:50close7860.101.84060.00001.8514-8.009754.24
15712006.07.14 06:50close7850.101.84060.00001.8464-8.009746.24
15722006.07.14 06:50close7840.201.84060.00001.8424-16.009730.24
15732006.07.14 06:50sell7870.201.84060.00001.8396
15742006.07.14 06:50sell7880.101.84060.00001.8356
15752006.07.14 06:50sell7890.101.84060.00001.8306
15762006.07.14 08:08t/p7870.201.83960.00001.839620.009750.24
15772006.07.14 08:32t/p7880.101.83560.00001.835650.009800.24
15782006.07.14 10:10close7890.101.83970.00001.83069.009809.24
15792006.07.14 10:10buy7900.201.83970.00001.8407
15802006.07.14 10:10buy7910.101.83970.00001.8447
15812006.07.14 10:10buy7920.101.83970.00001.8497
15822006.07.14 10:16close7920.101.83790.00001.8497-18.009791.24
15832006.07.14 10:16close7910.101.83790.00001.8447-18.009773.24
15842006.07.14 10:16close7900.201.83790.00001.8407-36.009737.24
15852006.07.14 10:16sell7930.201.83790.00001.8369
15862006.07.14 10:16sell7940.101.83790.00001.8329
15872006.07.14 10:16sell7950.101.83790.00001.8279
15882006.07.14 15:03t/p7930.201.83690.00001.836920.009757.24
15892006.07.14 18:55close7950.101.83630.00001.827916.009773.24
15902006.07.14 18:55close7940.101.83630.00001.832916.009789.24
15912006.07.14 18:55buy7960.201.83630.00001.8373
15922006.07.14 18:55buy7970.101.83630.00001.8413
15932006.07.14 18:55buy7980.101.83630.00001.8463
15942006.07.14 19:32t/p7960.201.83730.00001.837320.009809.24
15952006.07.17 02:05close7980.101.83740.00001.846310.659819.89
15962006.07.17 02:05close7970.101.83740.00001.841310.659830.54
15972006.07.17 02:05sell7990.201.83740.00001.8364
15982006.07.17 02:05sell8000.101.83740.00001.8324
15992006.07.17 02:05sell8010.101.83740.00001.8274
16002006.07.17 02:50close8010.101.83800.00001.8274-6.009824.54
16012006.07.17 02:50close8000.101.83800.00001.8324-6.009818.54
16022006.07.17 02:50close7990.201.83800.00001.8364-12.009806.54
16032006.07.17 02:50buy8020.201.83800.00001.8390
16042006.07.17 02:50buy8030.101.83800.00001.8430
16052006.07.17 02:50buy8040.101.83800.00001.8480
16062006.07.17 03:10close8040.101.83740.00001.8480-6.009800.54
16072006.07.17 03:10close8030.101.83740.00001.8430-6.009794.54
16082006.07.17 03:10close8020.201.83740.00001.8390-12.009782.54
16092006.07.17 03:10sell8050.201.83740.00001.8364
16102006.07.17 03:10sell8060.101.83740.00001.8324
16112006.07.17 03:10sell8070.101.83740.00001.8274
16122006.07.17 04:13t/p8050.201.83640.00001.836420.009802.54
16132006.07.17 07:50close8070.101.83670.00001.82747.009809.54
16142006.07.17 07:50close8060.101.83670.00001.83247.009816.54
16152006.07.17 07:50buy8080.201.83670.00001.8377
16162006.07.17 07:50buy8090.101.83670.00001.8417
16172006.07.17 07:50buy8100.101.83670.00001.8467
16182006.07.17 08:05close8100.101.83600.00001.8467-7.009809.54
16192006.07.17 08:05close8090.101.83600.00001.8417-7.009802.54
16202006.07.17 08:05close8080.201.83600.00001.8377-14.009788.54
16212006.07.17 08:05sell8110.201.83600.00001.8350
16222006.07.17 08:05sell8120.101.83600.00001.8310
16232006.07.17 08:05sell8130.101.83600.00001.8260
16242006.07.17 09:16t/p8110.201.83500.00001.835020.009808.54
16252006.07.17 10:02t/p8120.101.83100.00001.831050.009858.54
16262006.07.17 10:23t/p8130.101.82600.00001.8260100.009958.54
16272006.07.17 14:17buy8140.201.82200.00001.8230
16282006.07.17 14:17buy8150.101.82200.00001.8270
16292006.07.17 14:17buy8160.101.82200.00001.8320
16302006.07.18 00:15close8160.101.81870.00001.8320-33.359925.19
16312006.07.18 00:15close8150.101.81870.00001.8270-33.359891.84
16322006.07.18 00:15close8140.201.81870.00001.8230-66.709825.14
16332006.07.18 00:15sell8170.201.81870.00001.8177
16342006.07.18 00:15sell8180.101.81870.00001.8137
16352006.07.18 00:15sell8190.101.81870.00001.8087
16362006.07.18 00:55close8190.101.81930.00001.8087-6.009819.14
16372006.07.18 00:55close8180.101.81930.00001.8137-6.009813.14
16382006.07.18 00:55close8170.201.81930.00001.8177-12.009801.14
16392006.07.18 00:55buy8200.201.81930.00001.8203
16402006.07.18 00:55buy8210.101.81930.00001.8243
16412006.07.18 00:55buy8220.101.81930.00001.8293
16422006.07.18 04:57t/p8200.201.82030.00001.820320.009821.14
16432006.07.18 07:41close8220.101.81970.00001.82934.009825.14
16442006.07.18 07:41close8210.101.81970.00001.82434.009829.14
16452006.07.18 07:41sell8230.201.81970.00001.8187
16462006.07.18 07:41sell8240.101.81970.00001.8147
16472006.07.18 07:41sell8250.101.81970.00001.8097
16482006.07.18 08:05close8250.101.82020.00001.8097-5.009824.14
16492006.07.18 08:05close8240.101.82020.00001.8147-5.009819.14
16502006.07.18 08:05close8230.201.82020.00001.8187-10.009809.14
16512006.07.18 08:05buy8260.201.82020.00001.8212
16522006.07.18 08:05buy8270.101.82020.00001.8252
16532006.07.18 08:05buy8280.101.82020.00001.8302
16542006.07.18 08:09t/p8260.201.82120.00001.821220.009829.14
16552006.07.18 10:50t/p8270.101.82520.00001.825250.009879.14
16562006.07.18 12:41t/p8280.101.83020.00001.8302100.009979.14
16572006.07.18 16:25sell8290.201.82710.00001.8261
16582006.07.18 16:25sell8300.101.82710.00001.8221
16592006.07.18 16:25sell8310.101.82710.00001.8171
16602006.07.18 16:28t/p8290.201.82610.00001.826120.009999.14
16612006.07.18 21:40close8310.101.82660.00001.81715.0010004.14
16622006.07.18 21:40close8300.101.82660.00001.82215.0010009.14
16632006.07.18 21:40buy8320.201.82660.00001.8276
16642006.07.18 21:40buy8330.101.82660.00001.8316
16652006.07.18 21:40buy8340.101.82660.00001.8366
16662006.07.18 22:25close8340.101.82590.00001.8366-7.0010002.14
16672006.07.18 22:25close8330.101.82590.00001.8316-7.009995.14
16682006.07.18 22:25close8320.201.82590.00001.8276-14.009981.14
16692006.07.18 22:25sell8350.201.82590.00001.8249
16702006.07.18 22:25sell8360.101.82590.00001.8209
16712006.07.18 22:25sell8370.101.82590.00001.8159
16722006.07.19 01:06t/p8350.201.82490.00001.824920.4310001.57
16732006.07.19 04:20close8370.101.82540.00001.81595.2110006.78
16742006.07.19 04:20close8360.101.82540.00001.82095.2110012.00
16752006.07.19 04:20buy8380.201.82540.00001.8264
16762006.07.19 04:20buy8390.101.82540.00001.8304
16772006.07.19 04:20buy8400.101.82540.00001.8354
16782006.07.19 05:15t/p8380.201.82640.00001.826420.0010032.00
16792006.07.19 07:05close8400.101.82520.00001.8354-2.0010030.00
16802006.07.19 07:05close8390.101.82520.00001.8304-2.0010028.00
16812006.07.19 07:05sell8410.201.82520.00001.8242
16822006.07.19 07:05sell8420.101.82520.00001.8202
16832006.07.19 07:05sell8430.101.82520.00001.8152
16842006.07.19 08:07t/p8410.201.82420.00001.824220.0010048.00
16852006.07.19 08:40close8430.101.82680.00001.8152-16.0010032.00
16862006.07.19 08:40close8420.101.82680.00001.8202-16.0010016.00
16872006.07.19 08:40buy8440.201.82680.00001.8278
16882006.07.19 08:40buy8450.101.82680.00001.8318
16892006.07.19 08:40buy8460.101.82680.00001.8368
16902006.07.19 09:12t/p8440.201.82780.00001.827820.0010036.00
16912006.07.19 14:10close8460.101.82600.00001.8368-8.0010028.00
16922006.07.19 14:10close8450.101.82600.00001.8318-8.0010020.00
16932006.07.19 14:10sell8470.201.82600.00001.8250
16942006.07.19 14:10sell8480.101.82600.00001.8210
16952006.07.19 14:10sell8490.101.82600.00001.8160
16962006.07.19 14:30t/p8470.201.82500.00001.825020.0010040.00
16972006.07.19 16:00close8490.101.82780.00001.8160-18.0010022.00
16982006.07.19 16:00close8480.101.82780.00001.8210-18.0010004.00
16992006.07.19 16:00buy8500.201.82780.00001.8288
17002006.07.19 16:00buy8510.101.82780.00001.8328
17012006.07.19 16:00buy8520.101.82780.00001.8378
17022006.07.19 16:00t/p8500.201.82880.00001.828820.0010024.00
17032006.07.19 16:01t/p8510.101.83280.00001.832850.0010074.00
17042006.07.19 16:11t/p8520.101.83780.00001.8378100.0010174.00
17052006.07.19 22:50sell8530.201.84180.00001.8408
17062006.07.19 22:50sell8540.101.84180.00001.8368
17072006.07.19 22:50sell8550.101.84180.00001.8318
17082006.07.20 00:21close8550.101.84260.00001.8318-7.3610166.64
17092006.07.20 00:21close8540.101.84260.00001.8368-7.3610159.29
17102006.07.20 00:21close8530.201.84260.00001.8408-14.7110144.58
17112006.07.20 00:21buy8560.201.84260.00001.8436
17122006.07.20 00:21buy8570.101.84260.00001.8476
17132006.07.20 00:21buy8580.101.84260.00001.8526
17142006.07.20 01:30close8580.101.84190.00001.8526-7.0010137.58
17152006.07.20 01:30close8570.101.84190.00001.8476-7.0010130.58
17162006.07.20 01:30close8560.201.84190.00001.8436-14.0010116.58
17172006.07.20 01:30sell8590.201.84190.00001.8409
17182006.07.20 01:30sell8600.101.84190.00001.8369
17192006.07.20 01:30sell8610.101.84190.00001.8319
17202006.07.20 02:15close8610.101.84270.00001.8319-8.0010108.58
17212006.07.20 02:15close8600.101.84270.00001.8369-8.0010100.58
17222006.07.20 02:15close8590.201.84270.00001.8409-16.0010084.58
17232006.07.20 02:15buy8620.201.84270.00001.8437
17242006.07.20 02:15buy8630.101.84270.00001.8477
17252006.07.20 02:15buy8640.101.84270.00001.8527
17262006.07.20 03:14t/p8620.201.84370.00001.843720.0010104.58
17272006.07.20 06:35close8640.101.84450.00001.852718.0010122.58
17282006.07.20 06:35close8630.101.84450.00001.847718.0010140.58
17292006.07.20 06:35sell8650.201.84450.00001.8435
17302006.07.20 06:35sell8660.101.84450.00001.8395
17312006.07.20 06:35sell8670.101.84450.00001.8345
17322006.07.20 07:55t/p8650.201.84350.00001.843520.0010160.58
17332006.07.20 09:54close8670.101.84500.00001.8345-5.0010155.58
17342006.07.20 09:54close8660.101.84500.00001.8395-5.0010150.58
17352006.07.20 09:54buy8680.201.84500.00001.8460
17362006.07.20 09:54buy8690.101.84500.00001.8500
17372006.07.20 09:54buy8700.101.84500.00001.8550
17382006.07.20 10:30t/p8680.201.84600.00001.846020.0010170.58
17392006.07.20 13:36t/p8690.101.85000.00001.850050.0010220.58
17402006.07.20 15:30close8700.101.84830.00001.855033.0010253.58
17412006.07.20 15:30sell8710.201.84830.00001.8473
17422006.07.20 15:30sell8720.101.84830.00001.8433
17432006.07.20 15:30sell8730.101.84830.00001.8383
17442006.07.20 15:45close8730.101.85030.00001.8383-20.0010233.58
17452006.07.20 15:45close8720.101.85030.00001.8433-20.0010213.58
17462006.07.20 15:45close8710.201.85030.00001.8473-40.0010173.58
17472006.07.20 15:45buy8740.201.85030.00001.8513
17482006.07.20 15:45buy8750.101.85030.00001.8553
17492006.07.20 15:45buy8760.101.85030.00001.8603
17502006.07.20 16:23t/p8740.201.85130.00001.851320.0010193.58
17512006.07.20 17:44close8760.101.84850.00001.8603-18.0010175.58
17522006.07.20 17:44close8750.101.84850.00001.8553-18.0010157.58
17532006.07.20 17:44sell8770.201.84850.00001.8475
17542006.07.20 17:44sell8780.101.84850.00001.8435
17552006.07.20 17:44sell8790.101.84850.00001.8385
17562006.07.20 18:29t/p8770.201.84750.00001.847520.0010177.58
17572006.07.20 20:13close8790.101.85070.00001.8385-22.0010155.58
17582006.07.20 20:13close8780.101.85070.00001.8435-22.0010133.58
17592006.07.20 20:13buy8800.201.85070.00001.8517
17602006.07.20 20:13buy8810.101.85070.00001.8557
17612006.07.20 20:13buy8820.101.85070.00001.8607
17622006.07.20 21:10close8820.101.84880.00001.8607-19.0010114.58
17632006.07.20 21:10close8810.101.84880.00001.8557-19.0010095.58
17642006.07.20 21:10close8800.201.84880.00001.8517-38.0010057.58
17652006.07.20 21:10sell8830.201.84880.00001.8478
17662006.07.20 21:10sell8840.101.84880.00001.8438
17672006.07.20 21:10sell8850.101.84880.00001.8388
17682006.07.20 21:48t/p8830.201.84780.00001.847820.0010077.58
17692006.07.21 00:40close8850.101.84910.00001.8388-2.7910074.79
17702006.07.21 00:40close8840.101.84910.00001.8438-2.7910072.01
17712006.07.21 00:40buy8860.201.84910.00001.8501
17722006.07.21 00:40buy8870.101.84910.00001.8541
17732006.07.21 00:40buy8880.101.84910.00001.8591
17742006.07.21 01:21close8880.101.84840.00001.8591-7.0010065.01
17752006.07.21 01:21close8870.101.84840.00001.8541-7.0010058.01
17762006.07.21 01:21close8860.201.84840.00001.8501-14.0010044.01
17772006.07.21 01:21sell8890.201.84840.00001.8474
17782006.07.21 01:21sell8900.101.84840.00001.8434
17792006.07.21 01:21sell8910.101.84840.00001.8384
17802006.07.21 02:08t/p8890.201.84740.00001.847420.0010064.01
17812006.07.21 04:25close8910.101.84830.00001.83841.0010065.01
17822006.07.21 04:25close8900.101.84830.00001.84341.0010066.01
17832006.07.21 04:25buy8920.201.84830.00001.8493
17842006.07.21 04:25buy8930.101.84830.00001.8533
17852006.07.21 04:25buy8940.101.84830.00001.8583
17862006.07.21 04:38t/p8920.201.84930.00001.849320.0010086.01
17872006.07.21 07:55close8940.101.84770.00001.8583-6.0010080.01
17882006.07.21 07:55close8930.101.84770.00001.8533-6.0010074.01
17892006.07.21 07:55sell8950.201.84770.00001.8467
17902006.07.21 07:55sell8960.101.84770.00001.8427
17912006.07.21 07:55sell8970.101.84770.00001.8377
17922006.07.21 08:36close8970.101.84980.00001.8377-21.0010053.01
17932006.07.21 08:36close8960.101.84980.00001.8427-21.0010032.01
17942006.07.21 08:36close8950.201.84980.00001.8467-42.009990.01
17952006.07.21 08:36buy8980.201.84980.00001.8508
17962006.07.21 08:36buy8990.101.84980.00001.8548
17972006.07.21 08:36buy9000.101.84980.00001.8598
17982006.07.21 08:43t/p8980.201.85080.00001.850820.0010010.01
17992006.07.21 09:15t/p8990.101.85480.00001.854850.0010060.01
18002006.07.24 02:15close9000.101.85730.00001.859874.6510134.66
18012006.07.24 02:15sell9010.201.85730.00001.8563
18022006.07.24 02:15sell9020.101.85730.00001.8523
18032006.07.24 02:15sell9030.101.85730.00001.8473
18042006.07.24 02:49t/p9010.201.85630.00001.856320.0010154.66
18052006.07.24 07:33t/p9020.101.85230.00001.852350.0010204.66
18062006.07.24 11:21close9030.101.85270.00001.847346.0010250.66
18072006.07.24 11:21buy9040.201.85270.00001.8537
18082006.07.24 11:21buy9050.101.85270.00001.8577
18092006.07.24 11:21buy9060.101.85270.00001.8627
18102006.07.24 11:29t/p9040.201.85370.00001.853720.0010270.66
18112006.07.24 16:07close9060.101.85220.00001.8627-5.0010265.66
18122006.07.24 16:07close9050.101.85220.00001.8577-5.0010260.66
18132006.07.24 16:07sell9070.201.85220.00001.8512
18142006.07.24 16:07sell9080.101.85220.00001.8472
18152006.07.24 16:07sell9090.101.85220.00001.8422
18162006.07.24 16:20t/p9070.201.85120.00001.851220.0010280.66
18172006.07.24 21:25close9090.101.85010.00001.842221.0010301.66
18182006.07.24 21:25close9080.101.85010.00001.847221.0010322.66
18192006.07.24 21:25buy9100.201.85010.00001.8511
18202006.07.24 21:25buy9110.101.85010.00001.8551
18212006.07.24 21:25buy9120.101.85010.00001.8601
18222006.07.24 23:00t/p9100.201.85110.00001.851120.0010342.66
18232006.07.25 00:45close9120.101.85010.00001.8601-0.3510342.31
18242006.07.25 00:45close9110.101.85010.00001.8551-0.3510341.96
18252006.07.25 00:45sell9130.201.85010.00001.8491
18262006.07.25 00:45sell9140.101.85010.00001.8451
18272006.07.25 00:45sell9150.101.85010.00001.8401
18282006.07.25 01:02t/p9130.201.84910.00001.849120.0010361.96
18292006.07.25 02:36t/p9140.101.84510.00001.845150.0010411.96
18302006.07.25 05:55close9150.101.84630.00001.840138.0010449.96
18312006.07.25 05:55buy9160.201.84630.00001.8473
18322006.07.25 05:55buy9170.101.84630.00001.8513
18332006.07.25 05:55buy9180.101.84630.00001.8563
18342006.07.25 06:16t/p9160.201.84730.00001.847320.0010469.96
18352006.07.25 07:35t/p9170.101.85130.00001.851350.0010519.96
18362006.07.25 09:45close9180.101.84960.00001.856333.0010552.96
18372006.07.25 09:45sell9190.201.84960.00001.8486
18382006.07.25 09:45sell9200.101.84960.00001.8446
18392006.07.25 09:45sell9210.101.84960.00001.8396
18402006.07.25 10:40t/p9190.201.84860.00001.848620.0010572.96
18412006.07.25 11:45close9210.101.85030.00001.8396-7.0010565.96
18422006.07.25 11:45close9200.101.85030.00001.8446-7.0010558.96
18432006.07.25 11:45buy9220.201.85030.00001.8513
18442006.07.25 11:45buy9230.101.85030.00001.8553
18452006.07.25 11:45buy9240.101.85030.00001.8603
18462006.07.25 12:02t/p9220.201.85130.00001.851320.0010578.96
18472006.07.25 13:42close9240.101.85000.00001.8603-3.0010575.96
18482006.07.25 13:42close9230.101.85000.00001.8553-3.0010572.96
18492006.07.25 13:42sell9250.201.85000.00001.8490
18502006.07.25 13:42sell9260.101.85000.00001.8450
18512006.07.25 13:42sell9270.101.85000.00001.8400
18522006.07.25 14:13t/p9250.201.84900.00001.849020.0010592.96
18532006.07.25 14:53close9270.101.85110.00001.8400-11.0010581.96
18542006.07.25 14:53close9260.101.85110.00001.8450-11.0010570.96
18552006.07.25 14:53buy9280.201.85110.00001.8521
18562006.07.25 14:53buy9290.101.85110.00001.8561
18572006.07.25 14:53buy9300.101.85110.00001.8611
18582006.07.25 15:05close9300.101.84990.00001.8611-12.0010558.96
18592006.07.25 15:05close9290.101.84990.00001.8561-12.0010546.96
18602006.07.25 15:05close9280.201.84990.00001.8521-24.0010522.96
18612006.07.25 15:05sell9310.201.84990.00001.8489
18622006.07.25 15:05sell9320.101.84990.00001.8449
18632006.07.25 15:05sell9330.101.84990.00001.8399
18642006.07.25 15:15close9330.101.85050.00001.8399-6.0010516.96
18652006.07.25 15:15close9320.101.85050.00001.8449-6.0010510.96
18662006.07.25 15:15close9310.201.85050.00001.8489-12.0010498.96
18672006.07.25 15:15buy9340.201.85050.00001.8515
18682006.07.25 15:15buy9350.101.85050.00001.8555
18692006.07.25 15:15buy9360.101.85050.00001.8605
18702006.07.25 15:50t/p9340.201.85150.00001.851520.0010518.96
18712006.07.25 16:10close9360.101.84800.00001.8605-25.0010493.96
18722006.07.25 16:10close9350.101.84800.00001.8555-25.0010468.96
18732006.07.25 16:10sell9370.201.84800.00001.8470
18742006.07.25 16:10sell9380.101.84800.00001.8430
18752006.07.25 16:10sell9390.101.84800.00001.8380
18762006.07.25 16:11t/p9370.201.84700.00001.847020.0010488.96
18772006.07.25 17:11t/p9380.101.84300.00001.843050.0010538.96
18782006.07.26 00:25close9390.101.84040.00001.838076.2210615.17
18792006.07.26 00:25buy9400.201.84040.00001.8414
18802006.07.26 00:25buy9410.101.84040.00001.8454
18812006.07.26 00:25buy9420.101.84040.00001.8504
18822006.07.26 03:09close9420.101.84000.00001.8504-4.0010611.17
18832006.07.26 03:09close9410.101.84000.00001.8454-4.0010607.17
18842006.07.26 03:09close9400.201.84000.00001.8414-8.0010599.17
18852006.07.26 03:09sell9430.201.84000.00001.8390
18862006.07.26 03:09sell9440.101.84000.00001.8350
18872006.07.26 03:09sell9450.101.84000.00001.8300
18882006.07.26 03:39close9450.101.84100.00001.8300-10.0010589.17
18892006.07.26 03:39close9440.101.84100.00001.8350-10.0010579.17
18902006.07.26 03:39close9430.201.84100.00001.8390-20.0010559.17
18912006.07.26 03:39buy9460.201.84100.00001.8420
18922006.07.26 03:39buy9470.101.84100.00001.8460
18932006.07.26 03:39buy9480.101.84100.00001.8510
18942006.07.26 07:04t/p9460.201.84200.00001.842020.0010579.17
18952006.07.26 08:14close9480.101.83980.00001.8510-12.0010567.17
18962006.07.26 08:14close9470.101.83980.00001.8460-12.0010555.17
18972006.07.26 08:14sell9490.201.83980.00001.8388
18982006.07.26 08:14sell9500.101.83980.00001.8348
18992006.07.26 08:14sell9510.101.83980.00001.8298
19002006.07.26 09:15close9510.101.84190.00001.8298-21.0010534.17
19012006.07.26 09:15close9500.101.84190.00001.8348-21.0010513.17
19022006.07.26 09:15close9490.201.84190.00001.8388-42.0010471.17
19032006.07.26 09:15buy9520.201.84190.00001.8429
19042006.07.26 09:15buy9530.101.84190.00001.8469
19052006.07.26 09:15buy9540.101.84190.00001.8519
19062006.07.26 14:55t/p9520.201.84290.00001.842920.0010491.17
19072006.07.26 16:32t/p9530.101.84690.00001.846950.0010541.17
19082006.07.26 20:08t/p9540.101.85190.00001.8519100.0010641.17
19092006.07.27 02:15sell9550.201.85340.00001.8524
19102006.07.27 02:15sell9560.101.85340.00001.8484
19112006.07.27 02:15sell9570.101.85340.00001.8434
19122006.07.27 06:05close9570.101.85410.00001.8434-7.0010634.17
19132006.07.27 06:05close9560.101.85410.00001.8484-7.0010627.17
19142006.07.27 06:05close9550.201.85410.00001.8524-14.0010613.17
19152006.07.27 06:05buy9580.201.85410.00001.8551
19162006.07.27 06:05buy9590.101.85410.00001.8591
19172006.07.27 06:05buy9600.101.85410.00001.8641
19182006.07.27 07:22t/p9580.201.85510.00001.855120.0010633.17
19192006.07.27 10:22t/p9590.101.85910.00001.859150.0010683.17
19202006.07.27 14:30close9600.101.86010.00001.864160.0010743.17
19212006.07.27 14:30sell9610.201.86010.00001.8591
19222006.07.27 14:30sell9620.101.86010.00001.8551
19232006.07.27 14:30sell9630.101.86010.00001.8501
19242006.07.27 14:30t/p9610.201.85910.00001.859120.0010763.17
19252006.07.27 15:05close9630.101.86280.00001.8501-27.0010736.17
19262006.07.27 15:05close9620.101.86280.00001.8551-27.0010709.17
19272006.07.27 15:05buy9640.201.86280.00001.8638
19282006.07.27 15:05buy9650.101.86280.00001.8678
19292006.07.27 15:05buy9660.101.86280.00001.8728
19302006.07.27 15:06t/p9640.201.86380.00001.863820.0010729.17
19312006.07.27 17:30close9660.101.86210.00001.8728-7.0010722.17
19322006.07.27 17:30close9650.101.86210.00001.8678-7.0010715.17
19332006.07.27 17:30sell9670.201.86210.00001.8611
19342006.07.27 17:30sell9680.101.86210.00001.8571
19352006.07.27 17:30sell9690.101.86210.00001.8521
19362006.07.27 19:04t/p9670.201.86110.00001.861120.0010735.17
19372006.07.27 20:19t/p9680.101.85710.00001.857150.0010785.17
19382006.07.28 00:15close9690.101.85800.00001.852141.2210826.39
19392006.07.28 00:15buy9700.201.85800.00001.8590
19402006.07.28 00:15buy9710.101.85800.00001.8630
19412006.07.28 00:15buy9720.101.85800.00001.8680
19422006.07.28 01:04close9720.101.85730.00001.8680-7.0010819.39
19432006.07.28 01:04close9710.101.85730.00001.8630-7.0010812.39
19442006.07.28 01:04close9700.201.85730.00001.8590-14.0010798.39
19452006.07.28 01:04sell9730.201.85730.00001.8563
19462006.07.28 01:04sell9740.101.85730.00001.8523
19472006.07.28 01:04sell9750.101.85730.00001.8473
19482006.07.28 01:33t/p9730.201.85630.00001.856320.0010818.39
19492006.07.28 05:00close9750.101.85660.00001.84737.0010825.39
19502006.07.28 05:00close9740.101.85660.00001.85237.0010832.39
19512006.07.28 05:00buy9760.201.85660.00001.8576
19522006.07.28 05:00buy9770.101.85660.00001.8616
19532006.07.28 05:00buy9780.101.85660.00001.8666
19542006.07.28 05:44t/p9760.201.85760.00001.857620.0010852.39
19552006.07.28 10:50close9780.101.85790.00001.866613.0010865.39
19562006.07.28 10:50close9770.101.85790.00001.861613.0010878.39
19572006.07.28 10:50sell9790.201.85790.00001.8569
19582006.07.28 10:50sell9800.101.85790.00001.8529
19592006.07.28 10:50sell9810.101.85790.00001.8479
19602006.07.28 13:02t/p9790.201.85690.00001.856920.0010898.39
19612006.07.28 14:35close9810.101.86360.00001.8479-57.0010841.39
19622006.07.28 14:35close9800.101.86360.00001.8529-57.0010784.39
19632006.07.28 14:35buy9820.201.86360.00001.8646
19642006.07.28 14:35buy9830.101.86360.00001.8686
19652006.07.28 14:35buy9840.101.86360.00001.8736
19662006.07.28 14:35t/p9820.201.86460.00001.864620.0010804.39
19672006.07.28 20:58close9840.101.86360.00001.87360.0010804.39
19682006.07.28 20:58close9830.101.86360.00001.86860.0010804.39
19692006.07.28 20:58sell9850.201.86360.00001.8626
19702006.07.28 20:58sell9860.101.86360.00001.8586
19712006.07.28 20:58sell9870.101.86360.00001.8536
19722006.07.28 21:52t/p9850.201.86260.00001.862620.0010824.39
19732006.07.31 02:00close9870.101.86410.00001.8536-4.7910819.60
19742006.07.31 02:00close9860.101.86410.00001.8586-4.7910814.82
19752006.07.31 02:00buy9880.201.86410.00001.8651
19762006.07.31 02:00buy9890.101.86410.00001.8691
19772006.07.31 02:00buy9900.101.86410.00001.8741
19782006.07.31 02:49close9900.101.86260.00001.8741-15.0010799.82
19792006.07.31 02:49close9890.101.86260.00001.8691-15.0010784.82
19802006.07.31 02:49close9880.201.86260.00001.8651-30.0010754.82
19812006.07.31 02:49sell9910.201.86260.00001.8616
19822006.07.31 02:49sell9920.101.86260.00001.8576
19832006.07.31 02:49sell9930.101.86260.00001.8526
19842006.07.31 05:00close9930.101.86360.00001.8526-10.0010744.82
19852006.07.31 05:00close9920.101.86360.00001.8576-10.0010734.82
19862006.07.31 05:00close9910.201.86360.00001.8616-20.0010714.82
19872006.07.31 05:00buy9940.201.86360.00001.8646
19882006.07.31 05:00buy9950.101.86360.00001.8686
19892006.07.31 05:00buy9960.101.86360.00001.8736
19902006.07.31 05:30t/p9940.201.86460.00001.864620.0010734.82
19912006.07.31 08:00close9960.101.86420.00001.87366.0010740.82
19922006.07.31 08:00close9950.101.86420.00001.86866.0010746.82
19932006.07.31 08:00sell9970.201.86420.00001.8632
19942006.07.31 08:00sell9980.101.86420.00001.8592
19952006.07.31 08:00sell9990.101.86420.00001.8542
19962006.07.31 08:33t/p9970.201.86320.00001.863220.0010766.82
19972006.07.31 10:13close9990.101.86490.00001.8542-7.0010759.82
19982006.07.31 10:13close9980.101.86490.00001.8592-7.0010752.82
19992006.07.31 10:13buy10000.201.86490.00001.8659
20002006.07.31 10:13buy10010.101.86490.00001.8699
20012006.07.31 10:13buy10020.101.86490.00001.8749
20022006.07.31 10:55t/p10000.201.86590.00001.865920.0010772.82
20032006.07.31 12:35close10020.101.86350.00001.8749-14.0010758.82
20042006.07.31 12:35close10010.101.86350.00001.8699-14.0010744.82
20052006.07.31 12:35sell10030.201.86350.00001.8625
20062006.07.31 12:35sell10040.101.86350.00001.8585
20072006.07.31 12:35sell10050.101.86350.00001.8535
20082006.07.31 13:14close10050.101.86550.00001.8535-20.0010724.82
20092006.07.31 13:14close10040.101.86550.00001.8585-20.0010704.82
20102006.07.31 13:14close10030.201.86550.00001.8625-40.0010664.82
20112006.07.31 13:14buy10060.201.86550.00001.8665
20122006.07.31 13:14buy10070.101.86550.00001.8705
20132006.07.31 13:14buy10080.101.86550.00001.8755
20142006.07.31 13:45t/p10060.201.86650.00001.866520.0010684.82
20152006.07.31 16:31close10080.101.86500.00001.8755-5.0010679.82
20162006.07.31 16:31close10070.101.86500.00001.8705-5.0010674.82
20172006.07.31 16:31sell10090.201.86500.00001.8640
20182006.07.31 16:31sell10100.101.86500.00001.8600
20192006.07.31 16:31sell10110.101.86500.00001.8550
20202006.07.31 16:50close10110.101.86610.00001.8550-11.0010663.82
20212006.07.31 16:50close10100.101.86610.00001.8600-11.0010652.82
20222006.07.31 16:50close10090.201.86610.00001.8640-22.0010630.82
20232006.07.31 16:50buy10120.201.86610.00001.8671
20242006.07.31 16:50buy10130.101.86610.00001.8711
20252006.07.31 16:50buy10140.101.86610.00001.8761
20262006.07.31 17:17t/p10120.201.86710.00001.867120.0010650.82
20272006.08.01 00:27close10140.101.86720.00001.876110.6510661.47
20282006.08.01 00:27close10130.101.86720.00001.871110.6510672.12
20292006.08.01 00:27sell10150.201.86720.00001.8662
20302006.08.01 00:27sell10160.101.86720.00001.8622
20312006.08.01 00:27sell10170.101.86720.00001.8572
20322006.08.01 01:10close10170.101.86770.00001.8572-5.0010667.12
20332006.08.01 01:10close10160.101.86770.00001.8622-5.0010662.12
20342006.08.01 01:10close10150.201.86770.00001.8662-10.0010652.12
20352006.08.01 01:10buy10180.201.86770.00001.8687
20362006.08.01 01:10buy10190.101.86770.00001.8727
20372006.08.01 01:10buy10200.101.86770.00001.8777
20382006.08.01 01:16close10200.101.86740.00001.8777-3.0010649.12
20392006.08.01 01:16close10190.101.86740.00001.8727-3.0010646.12
20402006.08.01 01:16close10180.201.86740.00001.8687-6.0010640.12
20412006.08.01 01:16sell10210.201.86740.00001.8664
20422006.08.01 01:16sell10220.101.86740.00001.8624
20432006.08.01 01:16sell10230.101.86740.00001.8574
20442006.08.01 01:17close10230.101.86760.00001.8574-2.0010638.12
20452006.08.01 01:17close10220.101.86760.00001.8624-2.0010636.12
20462006.08.01 01:17close10210.201.86760.00001.8664-4.0010632.12
20472006.08.01 01:17buy10240.201.86760.00001.8686
20482006.08.01 01:17buy10250.101.86760.00001.8726
20492006.08.01 01:17buy10260.101.86760.00001.8776
20502006.08.01 02:35close10260.101.86680.00001.8776-8.0010624.12
20512006.08.01 02:35close10250.101.86680.00001.8726-8.0010616.12
20522006.08.01 02:35close10240.201.86680.00001.8686-16.0010600.12
20532006.08.01 02:35sell10270.201.86680.00001.8658
20542006.08.01 02:35sell10280.101.86680.00001.8618
20552006.08.01 02:35sell10290.101.86680.00001.8568
20562006.08.01 03:41t/p10270.201.86580.00001.865820.0010620.12
20572006.08.01 09:15close10290.101.86520.00001.856816.0010636.12
20582006.08.01 09:15close10280.101.86520.00001.861816.0010652.12
20592006.08.01 09:15buy10300.201.86520.00001.8662
20602006.08.01 09:15buy10310.101.86520.00001.8702
20612006.08.01 09:15buy10320.101.86520.00001.8752
20622006.08.01 10:31t/p10300.201.86620.00001.866220.0010672.12
20632006.08.01 14:35close10320.101.86610.00001.87529.0010681.12
20642006.08.01 14:35close10310.101.86610.00001.87029.0010690.12
20652006.08.01 14:35sell10330.201.86610.00001.8651
20662006.08.01 14:35sell10340.101.86610.00001.8611
20672006.08.01 14:35sell10350.101.86610.00001.8561
20682006.08.01 14:38t/p10330.201.86510.00001.865120.0010710.12
20692006.08.01 15:45close10350.101.86710.00001.8561-10.0010700.12
20702006.08.01 15:45close10340.101.86710.00001.8611-10.0010690.12
20712006.08.01 15:45buy10360.201.86710.00001.8681
20722006.08.01 15:45buy10370.101.86710.00001.8721
20732006.08.01 15:45buy10380.101.86710.00001.8771
20742006.08.01 15:47t/p10360.201.86810.00001.868120.0010710.12
20752006.08.01 16:30close10380.101.86520.00001.8771-19.0010691.12
20762006.08.01 16:30close10370.101.86520.00001.8721-19.0010672.12
20772006.08.01 16:30sell10390.201.86520.00001.8642
20782006.08.01 16:30sell10400.101.86520.00001.8602
20792006.08.01 16:30sell10410.101.86520.00001.8552
20802006.08.01 16:39close10410.101.86630.00001.8552-11.0010661.12
20812006.08.01 16:39close10400.101.86630.00001.8602-11.0010650.12
20822006.08.01 16:39close10390.201.86630.00001.8642-22.0010628.12
20832006.08.01 16:39buy10420.201.86630.00001.8673
20842006.08.01 16:39buy10430.101.86630.00001.8713
20852006.08.01 16:39buy10440.101.86630.00001.8763
20862006.08.01 17:00t/p10420.201.86730.00001.867320.0010648.12
20872006.08.01 18:07t/p10430.101.87130.00001.871350.0010698.12
20882006.08.01 23:18t/p10440.101.87630.00001.8763100.0010798.12
20892006.08.02 01:01sell10450.201.87550.00001.8745
20902006.08.02 01:01sell10460.101.87550.00001.8705
20912006.08.02 01:01sell10470.101.87550.00001.8655
20922006.08.02 01:15close10470.101.87580.00001.8655-3.0010795.12
20932006.08.02 01:15close10460.101.87580.00001.8705-3.0010792.12
20942006.08.02 01:15close10450.201.87580.00001.8745-6.0010786.12
20952006.08.02 01:15buy10480.201.87580.00001.8768
20962006.08.02 01:15buy10490.101.87580.00001.8808
20972006.08.02 01:15buy10500.101.87580.00001.8858
20982006.08.02 01:54t/p10480.201.87680.00001.876820.0010806.12
20992006.08.02 06:25close10500.101.87650.00001.88587.0010813.12
21002006.08.02 06:25close10490.101.87650.00001.88087.0010820.12
21012006.08.02 06:25sell10510.201.87650.00001.8755
21022006.08.02 06:25sell10520.101.87650.00001.8715
21032006.08.02 06:25sell10530.101.87650.00001.8665
21042006.08.02 08:39t/p10510.201.87550.00001.875520.0010840.12
21052006.08.02 13:45close10530.101.87550.00001.866510.0010850.12
21062006.08.02 13:45close10520.101.87550.00001.871510.0010860.12
21072006.08.02 13:45buy10540.201.87550.00001.8765
21082006.08.02 13:45buy10550.101.87550.00001.8805
21092006.08.02 13:45buy10560.101.87550.00001.8855
21102006.08.02 14:15t/p10540.201.87650.00001.876520.0010880.12
21112006.08.02 14:40close10560.101.87490.00001.8855-6.0010874.12
21122006.08.02 14:40close10550.101.87490.00001.8805-6.0010868.12
21132006.08.02 14:40sell10570.201.87490.00001.8739
21142006.08.02 14:40sell10580.101.87490.00001.8699
21152006.08.02 14:40sell10590.101.87490.00001.8649
21162006.08.02 14:59close10590.101.87650.00001.8649-16.0010852.12
21172006.08.02 14:59close10580.101.87650.00001.8699-16.0010836.12
21182006.08.02 14:59close10570.201.87650.00001.8739-32.0010804.12
21192006.08.02 14:59buy10600.201.87650.00001.8775
21202006.08.02 14:59buy10610.101.87650.00001.8815
21212006.08.02 14:59buy10620.101.87650.00001.8865
21222006.08.02 15:20t/p10600.201.87750.00001.877520.0010824.12
21232006.08.02 17:20close10620.101.87450.00001.8865-20.0010804.12
21242006.08.02 17:20close10610.101.87450.00001.8815-20.0010784.12
21252006.08.02 17:20sell10630.201.87450.00001.8735
21262006.08.02 17:20sell10640.101.87450.00001.8695
21272006.08.02 17:20sell10650.101.87450.00001.8645
21282006.08.02 17:26close10650.101.87680.00001.8645-23.0010761.12
21292006.08.02 17:26close10640.101.87680.00001.8695-23.0010738.12
21302006.08.02 17:26close10630.201.87680.00001.8735-46.0010692.12
21312006.08.02 17:26buy10660.201.87680.00001.8778
21322006.08.02 17:26buy10670.101.87680.00001.8818
21332006.08.02 17:26buy10680.101.87680.00001.8868
21342006.08.02 17:39t/p10660.201.87780.00001.877820.0010712.12
21352006.08.02 21:50close10680.101.87600.00001.8868-8.0010704.12
21362006.08.02 21:50close10670.101.87600.00001.8818-8.0010696.12
21372006.08.02 21:50sell10690.201.87600.00001.8750
21382006.08.02 21:50sell10700.101.87600.00001.8710
21392006.08.02 21:50sell10710.101.87600.00001.8660
21402006.08.03 00:00close10710.101.87710.00001.8660-10.3610685.76
21412006.08.03 00:00close10700.101.87710.00001.8710-10.3610675.41
21422006.08.03 00:00close10690.201.87710.00001.8750-20.7110654.70
21432006.08.03 00:00buy10720.201.87710.00001.8781
21442006.08.03 00:00buy10730.101.87710.00001.8821
21452006.08.03 00:00buy10740.101.87710.00001.8871
21462006.08.03 01:13t/p10720.201.87810.00001.878120.0010674.70
21472006.08.03 02:14close10740.101.87660.00001.8871-5.0010669.70
21482006.08.03 02:14close10730.101.87660.00001.8821-5.0010664.70
21492006.08.03 02:14sell10750.201.87660.00001.8756
21502006.08.03 02:14sell10760.101.87660.00001.8716
21512006.08.03 02:14sell10770.101.87660.00001.8666
21522006.08.03 02:23t/p10750.201.87560.00001.875620.0010684.70
21532006.08.03 04:20close10770.101.87690.00001.8666-3.0010681.70
21542006.08.03 04:20close10760.101.87690.00001.8716-3.0010678.70
21552006.08.03 04:20buy10780.201.87690.00001.8779
21562006.08.03 04:20buy10790.101.87690.00001.8819
21572006.08.03 04:20buy10800.101.87690.00001.8869
21582006.08.03 06:10close10800.101.87610.00001.8869-8.0010670.70
21592006.08.03 06:10close10790.101.87610.00001.8819-8.0010662.70
21602006.08.03 06:10close10780.201.87610.00001.8779-16.0010646.70
21612006.08.03 06:10sell10810.201.87610.00001.8751
21622006.08.03 06:10sell10820.101.87610.00001.8711
21632006.08.03 06:10sell10830.101.87610.00001.8661
21642006.08.03 06:25t/p10810.201.87510.00001.875120.0010666.70
21652006.08.03 08:40close10830.101.87630.00001.8661-2.0010664.70
21662006.08.03 08:40close10820.101.87630.00001.8711-2.0010662.70
21672006.08.03 08:40buy10840.201.87630.00001.8773
21682006.08.03 08:40buy10850.101.87630.00001.8813
21692006.08.03 08:40buy10860.101.87630.00001.8863
21702006.08.03 08:54close10860.101.87550.00001.8863-8.0010654.70
21712006.08.03 08:54close10850.101.87550.00001.8813-8.0010646.70
21722006.08.03 08:54close10840.201.87550.00001.8773-16.0010630.70
21732006.08.03 08:54sell10870.201.87550.00001.8745
21742006.08.03 08:54sell10880.101.87550.00001.8705
21752006.08.03 08:54sell10890.101.87550.00001.8655
21762006.08.03 08:58close10890.101.87580.00001.8655-3.0010627.70
21772006.08.03 08:58close10880.101.87580.00001.8705-3.0010624.70
21782006.08.03 08:58close10870.201.87580.00001.8745-6.0010618.70
21792006.08.03 08:58buy10900.201.87580.00001.8768
21802006.08.03 08:58buy10910.101.87580.00001.8808
21812006.08.03 08:58buy10920.101.87580.00001.8858
21822006.08.03 09:01close10920.101.87540.00001.8858-4.0010614.70
21832006.08.03 09:01close10910.101.87540.00001.8808-4.0010610.70
21842006.08.03 09:01close10900.201.87540.00001.8768-8.0010602.70
21852006.08.03 09:01sell10930.201.87540.00001.8744
21862006.08.03 09:01sell10940.101.87540.00001.8704
21872006.08.03 09:01sell10950.101.87540.00001.8654
21882006.08.03 09:50t/p10930.201.87440.00001.874420.0010622.70
21892006.08.03 11:52t/p10940.101.87040.00001.870450.0010672.70
21902006.08.03 13:00close10950.101.87990.00001.8654-45.0010627.70
21912006.08.03 13:00buy10960.201.87990.00001.8809
21922006.08.03 13:00buy10970.101.87990.00001.8849
21932006.08.03 13:00buy10980.101.87990.00001.8899
21942006.08.03 13:00t/p10960.201.88090.00001.880920.0010647.70
21952006.08.03 13:06t/p10970.101.88490.00001.884950.0010697.70
21962006.08.03 14:37t/p10980.101.88990.00001.8899100.0010797.70
21972006.08.03 17:25sell10990.201.88620.00001.8852
21982006.08.03 17:25sell11000.101.88620.00001.8812
21992006.08.03 17:25sell11010.101.88620.00001.8762
22002006.08.03 17:54t/p10990.201.88520.00001.885220.0010817.70
22012006.08.03 19:10close11010.101.88740.00001.8762-12.0010805.70
22022006.08.03 19:10close11000.101.88740.00001.8812-12.0010793.70
22032006.08.03 19:10buy11020.201.88740.00001.8884
22042006.08.03 19:10buy11030.101.88740.00001.8924
22052006.08.03 19:10buy11040.101.88740.00001.8974
22062006.08.03 19:31close11040.101.88660.00001.8974-8.0010785.70
22072006.08.03 19:31close11030.101.88660.00001.8924-8.0010777.70
22082006.08.03 19:31close11020.201.88660.00001.8884-16.0010761.70
22092006.08.03 19:31sell11050.201.88660.00001.8856
22102006.08.03 19:31sell11060.101.88660.00001.8816
22112006.08.03 19:31sell11070.101.88660.00001.8766
22122006.08.03 19:52close11070.101.88770.00001.8766-11.0010750.70
22132006.08.03 19:52close11060.101.88770.00001.8816-11.0010739.70
22142006.08.03 19:52close11050.201.88770.00001.8856-22.0010717.70
22152006.08.03 19:52buy11080.201.88770.00001.8887
22162006.08.03 19:52buy11090.101.88770.00001.8927
22172006.08.03 19:52buy11100.101.88770.00001.8977
22182006.08.03 20:25t/p11080.201.88870.00001.888720.0010737.70
22192006.08.03 22:25close11100.101.88730.00001.8977-4.0010733.70
22202006.08.03 22:25close11090.101.88730.00001.8927-4.0010729.70
22212006.08.03 22:25sell11110.201.88730.00001.8863
22222006.08.03 22:25sell11120.101.88730.00001.8823
22232006.08.03 22:25sell11130.101.88730.00001.8773
22242006.08.04 01:19t/p11110.201.88630.00001.886320.4310750.13
22252006.08.04 03:06close11130.101.88750.00001.8773-1.7810748.34
22262006.08.04 03:06close11120.101.88750.00001.8823-1.7810746.56
22272006.08.04 03:06buy11140.201.88750.00001.8885
22282006.08.04 03:06buy11150.101.88750.00001.8925
22292006.08.04 03:06buy11160.101.88750.00001.8975
22302006.08.04 04:40close11160.101.88630.00001.8975-12.0010734.56
22312006.08.04 04:40close11150.101.88630.00001.8925-12.0010722.56
22322006.08.04 04:40close11140.201.88630.00001.8885-24.0010698.56
22332006.08.04 04:40sell11170.201.88630.00001.8853
22342006.08.04 04:40sell11180.101.88630.00001.8813
22352006.08.04 04:40sell11190.101.88630.00001.8763
22362006.08.04 06:32t/p11170.201.88530.00001.885320.0010718.56
22372006.08.04 08:00close11190.101.88750.00001.8763-12.0010706.56
22382006.08.04 08:00close11180.101.88750.00001.8813-12.0010694.56
22392006.08.04 08:00buy11200.201.88750.00001.8885
22402006.08.04 08:00buy11210.101.88750.00001.8925
22412006.08.04 08:00buy11220.101.88750.00001.8975
22422006.08.04 08:20close11220.101.88590.00001.8975-16.0010678.56
22432006.08.04 08:20close11210.101.88590.00001.8925-16.0010662.56
22442006.08.04 08:20close11200.201.88590.00001.8885-32.0010630.56
22452006.08.04 08:20sell11230.201.88590.00001.8849
22462006.08.04 08:20sell11240.101.88590.00001.8809
22472006.08.04 08:20sell11250.101.88590.00001.8759
22482006.08.07 01:40close11250.101.90820.00001.8759-222.7910407.77
22492006.08.07 01:40close11240.101.90820.00001.8809-222.7910184.99
22502006.08.07 01:40close11230.201.90820.00001.8849-445.579739.42
22512006.08.07 01:40buy11260.201.90820.00001.9092
22522006.08.07 01:40buy11270.101.90820.00001.9132
22532006.08.07 01:40buy11280.101.90820.00001.9182
22542006.08.07 02:06close11280.101.90670.00001.9182-15.009724.42
22552006.08.07 02:06close11270.101.90670.00001.9132-15.009709.42
22562006.08.07 02:06close11260.201.90670.00001.9092-30.009679.42
22572006.08.07 02:06sell11290.201.90670.00001.9057
22582006.08.07 02:06sell11300.101.90670.00001.9017
22592006.08.07 02:06sell11310.101.90670.00001.8967
22602006.08.07 04:17close11310.101.90750.00001.8967-8.009671.42
22612006.08.07 04:17close11300.101.90750.00001.9017-8.009663.42
22622006.08.07 04:17close11290.201.90750.00001.9057-16.009647.42
22632006.08.07 04:17buy11320.201.90750.00001.9085
22642006.08.07 04:17buy11330.101.90750.00001.9125
22652006.08.07 04:17buy11340.101.90750.00001.9175
22662006.08.07 04:29close11340.101.90710.00001.9175-4.009643.42
22672006.08.07 04:29close11330.101.90710.00001.9125-4.009639.42
22682006.08.07 04:29close11320.201.90710.00001.9085-8.009631.42
22692006.08.07 04:29sell11350.201.90710.00001.9061
22702006.08.07 04:29sell11360.101.90710.00001.9021
22712006.08.07 04:29sell11370.101.90710.00001.8971
22722006.08.07 05:59t/p11350.201.90610.00001.906120.009651.42
22732006.08.07 08:18close11370.101.90730.00001.8971-2.009649.42
22742006.08.07 08:18close11360.101.90730.00001.9021-2.009647.42
22752006.08.07 08:18buy11380.201.90730.00001.9083
22762006.08.07 08:18buy11390.101.90730.00001.9123
22772006.08.07 08:18buy11400.101.90730.00001.9173
22782006.08.07 08:55close11400.101.90580.00001.9173-15.009632.42
22792006.08.07 08:55close11390.101.90580.00001.9123-15.009617.42
22802006.08.07 08:55close11380.201.90580.00001.9083-30.009587.42
22812006.08.07 08:55sell11410.201.90580.00001.9048
22822006.08.07 08:55sell11420.101.90580.00001.9008
22832006.08.07 08:55sell11430.101.90580.00001.8958
22842006.08.07 09:00t/p11410.201.90480.00001.904820.009607.42
22852006.08.07 09:45close11430.101.90780.00001.8958-20.009587.42
22862006.08.07 09:45close11420.101.90780.00001.9008-20.009567.42
22872006.08.07 09:45buy11440.201.90780.00001.9088
22882006.08.07 09:45buy11450.101.90780.00001.9128
22892006.08.07 09:45buy11460.101.90780.00001.9178
22902006.08.07 11:45close11460.101.90540.00001.9178-24.009543.42
22912006.08.07 11:45close11450.101.90540.00001.9128-24.009519.42
22922006.08.07 11:45close11440.201.90540.00001.9088-48.009471.42
22932006.08.07 11:45sell11470.201.90540.00001.9044
22942006.08.07 11:45sell11480.101.90540.00001.9004
22952006.08.07 11:45sell11490.101.90540.00001.8954
22962006.08.07 12:25close11490.101.90740.00001.8954-20.009451.42
22972006.08.07 12:25close11480.101.90740.00001.9004-20.009431.42
22982006.08.07 12:25close11470.201.90740.00001.9044-40.009391.42
22992006.08.07 12:25buy11500.201.90740.00001.9084
23002006.08.07 12:25buy11510.101.90740.00001.9124
23012006.08.07 12:25buy11520.101.90740.00001.9174
23022006.08.07 12:29t/p11500.201.90840.00001.908420.009411.42
23032006.08.07 18:35close11520.101.90820.00001.91748.009419.42
23042006.08.07 18:35close11510.101.90820.00001.91248.009427.42
23052006.08.07 18:35sell11530.201.90820.00001.9072
23062006.08.07 18:35sell11540.101.90820.00001.9032
23072006.08.07 18:35sell11550.101.90820.00001.8982
23082006.08.07 19:16t/p11530.201.90720.00001.907220.009447.42
23092006.08.07 22:10close11550.101.90670.00001.898215.009462.42
23102006.08.07 22:10close11540.101.90670.00001.903215.009477.42
23112006.08.07 22:10buy11560.201.90670.00001.9077
23122006.08.07 22:10buy11570.101.90670.00001.9117
23132006.08.07 22:10buy11580.101.90670.00001.9167
23142006.08.07 23:20close11580.101.90620.00001.9167-5.009472.42
23152006.08.07 23:20close11570.101.90620.00001.9117-5.009467.42
23162006.08.07 23:20close11560.201.90620.00001.9077-10.009457.42
23172006.08.07 23:20sell11590.201.90620.00001.9052
23182006.08.07 23:20sell11600.101.90620.00001.9012
23192006.08.07 23:20sell11610.101.90620.00001.8962
23202006.08.07 23:57t/p11590.201.90520.00001.905220.009477.42
23212006.08.08 02:55close11610.101.90590.00001.89623.219480.63
23222006.08.08 02:55close11600.101.90590.00001.90123.219483.85
23232006.08.08 02:55buy11620.201.90590.00001.9069
23242006.08.08 02:55buy11630.101.90590.00001.9109
23252006.08.08 02:55buy11640.101.90590.00001.9159
23262006.08.08 03:55close11640.101.90430.00001.9159-16.009467.85
23272006.08.08 03:55close11630.101.90430.00001.9109-16.009451.85
23282006.08.08 03:55close11620.201.90430.00001.9069-32.009419.85
23292006.08.08 03:55sell11650.201.90430.00001.9033
23302006.08.08 03:55sell11660.101.90430.00001.8993
23312006.08.08 03:55sell11670.101.90430.00001.8943
23322006.08.08 06:15close11670.101.90440.00001.8943-1.009418.85
23332006.08.08 06:15close11660.101.90440.00001.8993-1.009417.85
23342006.08.08 06:15close11650.201.90440.00001.9033-2.009415.85
23352006.08.08 06:15buy11680.201.90440.00001.9054
23362006.08.08 06:15buy11690.101.90440.00001.9094
23372006.08.08 06:15buy11700.101.90440.00001.9144
23382006.08.08 07:02t/p11680.201.90540.00001.905420.009435.85
23392006.08.08 14:35close11700.101.90470.00001.91443.009438.85
23402006.08.08 14:35close11690.101.90470.00001.90943.009441.85
23412006.08.08 14:35sell11710.201.90470.00001.9037
23422006.08.08 14:35sell11720.101.90470.00001.8997
23432006.08.08 14:35sell11730.101.90470.00001.8947
23442006.08.08 15:15close11730.101.90610.00001.8947-14.009427.85
23452006.08.08 15:15close11720.101.90610.00001.8997-14.009413.85
23462006.08.08 15:15close11710.201.90610.00001.9037-28.009385.85
23472006.08.08 15:15buy11740.201.90610.00001.9071
23482006.08.08 15:15buy11750.101.90610.00001.9111
23492006.08.08 15:15buy11760.101.90610.00001.9161
23502006.08.08 15:59t/p11740.201.90710.00001.907120.009405.85
23512006.08.08 19:00close11760.101.90630.00001.91612.009407.85
23522006.08.08 19:00close11750.101.90630.00001.91112.009409.85
23532006.08.08 19:00sell11770.201.90630.00001.9053
23542006.08.08 19:00sell11780.101.90630.00001.9013
23552006.08.08 19:00sell11790.101.90630.00001.8963
23562006.08.08 20:00close11790.101.90690.00001.8963-6.009403.85
23572006.08.08 20:00close11780.101.90690.00001.9013-6.009397.85
23582006.08.08 20:00close11770.201.90690.00001.9053-12.009385.85
23592006.08.08 20:00buy11800.201.90690.00001.9079
23602006.08.08 20:00buy11810.101.90690.00001.9119
23612006.08.08 20:00buy11820.101.90690.00001.9169
23622006.08.08 20:14t/p11800.201.90790.00001.907920.009405.85
23632006.08.08 20:14t/p11810.101.91190.00001.911950.009455.85
23642006.08.08 23:15close11820.101.90740.00001.91695.009460.85
23652006.08.08 23:15sell11830.201.90740.00001.9064
23662006.08.08 23:15sell11840.101.90740.00001.9024
23672006.08.08 23:15sell11850.101.90740.00001.8974
23682006.08.08 23:52t/p11830.201.90640.00001.906420.009480.85
23692006.08.09 00:47t/p11840.101.90240.00001.902450.229531.06
23702006.08.09 02:29t/p11850.101.89740.00001.8974100.229631.28
23712006.08.09 05:20buy11860.201.89970.00001.9007
23722006.08.09 05:20buy11870.101.89970.00001.9047
23732006.08.09 05:20buy11880.101.89970.00001.9097
23742006.08.09 05:49t/p11860.201.90070.00001.900720.009651.28
23752006.08.09 08:40t/p11870.101.90470.00001.904750.009701.28
23762006.08.09 10:19t/p11880.101.90970.00001.9097100.009801.28
23772006.08.09 11:55sell11890.201.90510.00001.9041
23782006.08.09 11:55sell11900.101.90510.00001.9001
23792006.08.09 11:55sell11910.101.90510.00001.8951
23802006.08.09 12:43close11910.101.90830.00001.8951-32.009769.28
23812006.08.09 12:43close11900.101.90830.00001.9001-32.009737.28
23822006.08.09 12:43close11890.201.90830.00001.9041-64.009673.28
23832006.08.09 12:43buy11920.201.90830.00001.9093
23842006.08.09 12:43buy11930.101.90830.00001.9133
23852006.08.09 12:43buy11940.101.90830.00001.9183
23862006.08.09 12:44t/p11920.201.90930.00001.909320.009693.28
23872006.08.09 19:20close11940.101.90790.00001.9183-4.009689.28
23882006.08.09 19:20close11930.101.90790.00001.9133-4.009685.28
23892006.08.09 19:20sell11950.201.90790.00001.9069
23902006.08.09 19:20sell11960.101.90790.00001.9029
23912006.08.09 19:20sell11970.101.90790.00001.8979
23922006.08.09 19:37t/p11950.201.90690.00001.906920.009705.28
23932006.08.10 01:01close11970.101.90590.00001.897920.659725.92
23942006.08.10 01:01close11960.101.90590.00001.902920.659746.57
23952006.08.10 01:01buy11980.201.90590.00001.9069
23962006.08.10 01:01buy11990.101.90590.00001.9109
23972006.08.10 01:01buy12000.101.90590.00001.9159
23982006.08.10 02:30close12000.101.90460.00001.9159-13.009733.57
23992006.08.10 02:30close11990.101.90460.00001.9109-13.009720.57
24002006.08.10 02:30close11980.201.90460.00001.9069-26.009694.57
24012006.08.10 02:30sell12010.201.90460.00001.9036
24022006.08.10 02:30sell12020.101.90460.00001.8996
24032006.08.10 02:30sell12030.101.90460.00001.8946
24042006.08.10 03:23close12030.101.90550.00001.8946-9.009685.57
24052006.08.10 03:23close12020.101.90550.00001.8996-9.009676.57
24062006.08.10 03:23close12010.201.90550.00001.9036-18.009658.57
24072006.08.10 03:23buy12040.201.90550.00001.9065
24082006.08.10 03:23buy12050.101.90550.00001.9105
24092006.08.10 03:23buy12060.101.90550.00001.9155
24102006.08.10 03:30t/p12040.201.90650.00001.906520.009678.57
24112006.08.10 07:23close12060.101.90510.00001.9155-4.009674.57
24122006.08.10 07:23close12050.101.90510.00001.9105-4.009670.57
24132006.08.10 07:23sell12070.201.90510.00001.9041
24142006.08.10 07:23sell12080.101.90510.00001.9001
24152006.08.10 07:23sell12090.101.90510.00001.8951
24162006.08.10 07:34t/p12070.201.90410.00001.904120.009690.57
24172006.08.10 08:21close12090.101.90800.00001.8951-29.009661.57
24182006.08.10 08:21close12080.101.90800.00001.9001-29.009632.57
24192006.08.10 08:21buy12100.201.90800.00001.9090
24202006.08.10 08:21buy12110.101.90800.00001.9130
24212006.08.10 08:21buy12120.101.90800.00001.9180
24222006.08.10 09:41close12120.101.90280.00001.9180-52.009580.57
24232006.08.10 09:41close12110.101.90280.00001.9130-52.009528.57
24242006.08.10 09:41close12100.201.90280.00001.9090-104.009424.57
24252006.08.10 09:41sell12130.201.90280.00001.9018
24262006.08.10 09:41sell12140.101.90280.00001.8978
24272006.08.10 09:41sell12150.101.90280.00001.8928
24282006.08.10 09:42t/p12130.201.90180.00001.901820.009444.57
24292006.08.10 11:38close12150.101.90380.00001.8928-10.009434.57
24302006.08.10 11:38close12140.101.90380.00001.8978-10.009424.57
24312006.08.10 11:38buy12160.201.90380.00001.9048
24322006.08.10 11:38buy12170.101.90380.00001.9088
24332006.08.10 11:38buy12180.101.90380.00001.9138
24342006.08.10 12:05close12180.101.90130.00001.9138-25.009399.57
24352006.08.10 12:05close12170.101.90130.00001.9088-25.009374.57
24362006.08.10 12:05close12160.201.90130.00001.9048-50.009324.57
24372006.08.10 12:05sell12190.201.90130.00001.9003
24382006.08.10 12:05sell12200.101.90130.00001.8963
24392006.08.10 12:05sell12210.101.90130.00001.8913
24402006.08.10 13:40close12210.101.90340.00001.8913-21.009303.57
24412006.08.10 13:40close12200.101.90340.00001.8963-21.009282.57
24422006.08.10 13:40close12190.201.90340.00001.9003-42.009240.57
24432006.08.10 13:40buy12220.201.90340.00001.9044
24442006.08.10 13:40buy12230.101.90340.00001.9084
24452006.08.10 13:40buy12240.101.90340.00001.9134
24462006.08.10 14:25t/p12220.201.90440.00001.904420.009260.57
24472006.08.10 14:40close12240.101.90030.00001.9134-31.009229.57
24482006.08.10 14:40close12230.101.90030.00001.9084-31.009198.57
24492006.08.10 14:40sell12250.201.90030.00001.8993
24502006.08.10 14:40sell12260.101.90030.00001.8953
24512006.08.10 14:40sell12270.101.90030.00001.8903
24522006.08.10 16:02t/p12250.201.89930.00001.899320.009218.57
24532006.08.10 16:24t/p12260.101.89530.00001.895350.009268.57
24542006.08.10 17:10t/p12270.101.89030.00001.8903100.009368.57
24552006.08.10 20:11buy12280.201.89140.00001.8924
24562006.08.10 20:11buy12290.101.89140.00001.8964
24572006.08.10 20:11buy12300.101.89140.00001.9014
24582006.08.10 20:36t/p12280.201.89240.00001.892420.009388.57
24592006.08.11 03:27close12300.101.89320.00001.901417.659406.22
24602006.08.11 03:27close12290.101.89320.00001.896417.659423.87
24612006.08.11 03:27sell12310.201.89320.00001.8922
24622006.08.11 03:27sell12320.101.89320.00001.8882
24632006.08.11 03:27sell12330.101.89320.00001.8832
24642006.08.11 07:00close12330.101.89410.00001.8832-9.009414.87
24652006.08.11 07:00close12320.101.89410.00001.8882-9.009405.87
24662006.08.11 07:00close12310.201.89410.00001.8922-18.009387.87
24672006.08.11 07:00buy12340.201.89410.00001.8951
24682006.08.11 07:00buy12350.101.89410.00001.8991
24692006.08.11 07:00buy12360.101.89410.00001.9041
24702006.08.11 07:02t/p12340.201.89510.00001.895120.009407.87
24712006.08.11 08:15close12360.101.89310.00001.9041-10.009397.87
24722006.08.11 08:15close12350.101.89310.00001.8991-10.009387.87
24732006.08.11 08:15sell12370.201.89310.00001.8921
24742006.08.11 08:15sell12380.101.89310.00001.8881
24752006.08.11 08:15sell12390.101.89310.00001.8831
24762006.08.11 08:18t/p12370.201.89210.00001.892120.009407.87
24772006.08.11 09:40close12390.101.89380.00001.8831-7.009400.87
24782006.08.11 09:40close12380.101.89380.00001.8881-7.009393.87
24792006.08.11 09:40buy12400.201.89380.00001.8948
24802006.08.11 09:40buy12410.101.89380.00001.8988
24812006.08.11 09:40buy12420.101.89380.00001.9038
24822006.08.11 09:52t/p12400.201.89480.00001.894820.009413.87
24832006.08.11 11:05t/p12410.101.89880.00001.898850.009463.87
24842006.08.11 13:05close12420.101.89500.00001.903812.009475.87
24852006.08.11 13:05sell12430.201.89500.00001.8940
24862006.08.11 13:05sell12440.101.89500.00001.8900
24872006.08.11 13:05sell12450.101.89500.00001.8850
24882006.08.11 13:19t/p12430.201.89400.00001.894020.009495.87
24892006.08.11 14:31t/p12440.101.89000.00001.890050.009545.87
24902006.08.11 16:00close12450.101.89480.00001.88502.009547.87
24912006.08.11 16:00buy12460.201.89480.00001.8958
24922006.08.11 16:00buy12470.101.89480.00001.8998
24932006.08.11 16:00buy12480.101.89480.00001.9048
24942006.08.11 16:17t/p12460.201.89580.00001.895820.009567.87
24952006.08.11 18:10close12480.101.89380.00001.9048-10.009557.87
24962006.08.11 18:10close12470.101.89380.00001.8998-10.009547.87
24972006.08.11 18:10sell12490.201.89380.00001.8928
24982006.08.11 18:10sell12500.101.89380.00001.8888
24992006.08.11 18:10sell12510.101.89380.00001.8838
25002006.08.11 18:28t/p12490.201.89280.00001.892820.009567.87
25012006.08.11 22:25close12510.101.89110.00001.883827.009594.87
25022006.08.11 22:25close12500.101.89110.00001.888827.009621.87
25032006.08.11 22:25buy12520.201.89110.00001.8921
25042006.08.11 22:25buy12530.101.89110.00001.8961
25052006.08.11 22:25buy12540.101.89110.00001.9011
25062006.08.11 22:59close12540.101.89000.00001.9011-11.009610.87
25072006.08.11 22:59close12530.101.89000.00001.8961-11.009599.87
25082006.08.11 22:59close12520.201.89000.00001.8921-22.009577.87
25092006.08.11 22:59sell12550.201.89000.00001.8890
25102006.08.11 22:59sell12560.101.89000.00001.8850
25112006.08.11 22:59sell12570.101.89000.00001.8800
25122006.08.14 00:15close12570.101.89060.00001.8800-5.799572.08
25132006.08.14 00:15close12560.101.89060.00001.8850-5.799566.30
25142006.08.14 00:15close12550.201.89060.00001.8890-11.579554.73
25152006.08.14 00:15buy12580.201.89060.00001.8916
25162006.08.14 00:15buy12590.101.89060.00001.8956
25172006.08.14 00:15buy12600.101.89060.00001.9006
25182006.08.14 00:38t/p12580.201.89160.00001.891620.009574.73
25192006.08.14 06:30close12600.101.89370.00001.900631.009605.73
25202006.08.14 06:30close12590.101.89370.00001.895631.009636.73
25212006.08.14 06:30sell12610.201.89370.00001.8927
25222006.08.14 06:30sell12620.101.89370.00001.8887
25232006.08.14 06:30sell12630.101.89370.00001.8837
25242006.08.14 06:41close12630.101.89410.00001.8837-4.009632.73
25252006.08.14 06:41close12620.101.89410.00001.8887-4.009628.73
25262006.08.14 06:41close12610.201.89410.00001.8927-8.009620.73
25272006.08.14 06:41buy12640.201.89410.00001.8951
25282006.08.14 06:41buy12650.101.89410.00001.8991
25292006.08.14 06:41buy12660.101.89410.00001.9041
25302006.08.14 18:05close12660.101.88920.00001.9041-49.009571.73
25312006.08.14 18:05close12650.101.88920.00001.8991-49.009522.73
25322006.08.14 18:05close12640.201.88920.00001.8951-98.009424.73
25332006.08.14 18:05sell12670.201.88920.00001.8882
25342006.08.14 18:05sell12680.101.88920.00001.8842
25352006.08.14 18:05sell12690.101.88920.00001.8792
25362006.08.14 19:58t/p12670.201.88820.00001.888220.009444.73
25372006.08.14 23:35close12690.101.88860.00001.87926.009450.73
25382006.08.14 23:35close12680.101.88860.00001.88426.009456.73
25392006.08.14 23:35buy12700.201.88860.00001.8896
25402006.08.14 23:35buy12710.101.88860.00001.8936
25412006.08.14 23:35buy12720.101.88860.00001.8986
25422006.08.15 02:19t/p12700.201.88960.00001.889619.309476.03
25432006.08.15 03:42close12720.101.88790.00001.8986-7.359468.68
25442006.08.15 03:42close12710.101.88790.00001.8936-7.359461.33
25452006.08.15 03:42sell12730.201.88790.00001.8869
25462006.08.15 03:42sell12740.101.88790.00001.8829
25472006.08.15 03:42sell12750.101.88790.00001.8779
25482006.08.15 03:46t/p12730.201.88690.00001.886920.009481.33
25492006.08.15 04:28close12750.101.88930.00001.8779-14.009467.33
25502006.08.15 04:28close12740.101.88930.00001.8829-14.009453.33
25512006.08.15 04:28buy12760.201.88930.00001.8903
25522006.08.15 04:28buy12770.101.88930.00001.8943
25532006.08.15 04:28buy12780.101.88930.00001.8993
25542006.08.15 05:19t/p12760.201.89030.00001.890320.009473.33
25552006.08.15 08:25close12780.101.88920.00001.8993-1.009472.33
25562006.08.15 08:25close12770.101.88920.00001.8943-1.009471.33
25572006.08.15 08:25sell12790.201.88920.00001.8882
25582006.08.15 08:25sell12800.101.88920.00001.8842
25592006.08.15 08:25sell12810.101.88920.00001.8792
25602006.08.15 08:53t/p12790.201.88820.00001.888220.009491.33
25612006.08.15 10:00close12810.101.89110.00001.8792-19.009472.33
25622006.08.15 10:00close12800.101.89110.00001.8842-19.009453.33
25632006.08.15 10:00buy12820.201.89110.00001.8921
25642006.08.15 10:00buy12830.101.89110.00001.8961
25652006.08.15 10:00buy12840.101.89110.00001.9011
25662006.08.15 10:30close12840.101.88830.00001.9011-28.009425.33
25672006.08.15 10:30close12830.101.88830.00001.8961-28.009397.33
25682006.08.15 10:30close12820.201.88830.00001.8921-56.009341.33
25692006.08.15 10:30sell12850.201.88830.00001.8873
25702006.08.15 10:30sell12860.101.88830.00001.8833
25712006.08.15 10:30sell12870.101.88830.00001.8783
25722006.08.15 10:30t/p12850.201.88730.00001.887320.009361.33
25732006.08.15 14:30close12870.101.89450.00001.8783-62.009299.33
25742006.08.15 14:30close12860.101.89450.00001.8833-62.009237.33
25752006.08.15 14:30buy12880.201.89450.00001.8955
25762006.08.15 14:30buy12890.101.89450.00001.8995
25772006.08.15 14:30buy12900.101.89450.00001.9045
25782006.08.15 14:31t/p12880.201.89550.00001.895520.009257.33
25792006.08.15 18:05close12900.101.89440.00001.9045-1.009256.33
25802006.08.15 18:05close12890.101.89440.00001.8995-1.009255.33
25812006.08.15 18:05sell12910.201.89440.00001.8934
25822006.08.15 18:05sell12920.101.89440.00001.8894
25832006.08.15 18:05sell12930.101.89440.00001.8844
25842006.08.15 19:39t/p12910.201.89340.00001.893420.009275.33
25852006.08.15 23:45close12930.101.89370.00001.88447.009282.33
25862006.08.15 23:45close12920.101.89370.00001.88947.009289.33
25872006.08.15 23:45buy12940.201.89370.00001.8947
25882006.08.15 23:45buy12950.101.89370.00001.8987
25892006.08.15 23:45buy12960.101.89370.00001.9037
25902006.08.16 00:15close12960.101.89340.00001.9037-3.359285.98
25912006.08.16 00:15close12950.101.89340.00001.8987-3.359282.63
25922006.08.16 00:15close12940.201.89340.00001.8947-6.709275.93
25932006.08.16 00:15sell12970.201.89340.00001.8924
25942006.08.16 00:15sell12980.101.89340.00001.8884
25952006.08.16 00:15sell12990.101.89340.00001.8834
25962006.08.16 00:30close12990.101.89370.00001.8834-3.009272.93
25972006.08.16 00:30close12980.101.89370.00001.8884-3.009269.93
25982006.08.16 00:30close12970.201.89370.00001.8924-6.009263.93
25992006.08.16 00:30buy13000.201.89370.00001.8947
26002006.08.16 00:30buy13010.101.89370.00001.8987
26012006.08.16 00:30buy13020.101.89370.00001.9037
26022006.08.16 01:31close13020.101.89330.00001.9037-4.009259.93
26032006.08.16 01:31close13010.101.89330.00001.8987-4.009255.93
26042006.08.16 01:31close13000.201.89330.00001.8947-8.009247.93
26052006.08.16 01:31sell13030.201.89330.00001.8923
26062006.08.16 01:31sell13040.101.89330.00001.8883
26072006.08.16 01:31sell13050.101.89330.00001.8833
26082006.08.16 01:35close13050.101.89380.00001.8833-5.009242.93
26092006.08.16 01:35close13040.101.89380.00001.8883-5.009237.93
26102006.08.16 01:35close13030.201.89380.00001.8923-10.009227.93
26112006.08.16 01:35buy13060.201.89380.00001.8948
26122006.08.16 01:35buy13070.101.89380.00001.8988
26132006.08.16 01:35buy13080.101.89380.00001.9038
26142006.08.16 01:40close13080.101.89340.00001.9038-4.009223.93
26152006.08.16 01:40close13070.101.89340.00001.8988-4.009219.93
26162006.08.16 01:40close13060.201.89340.00001.8948-8.009211.93
26172006.08.16 01:40sell13090.201.89340.00001.8924
26182006.08.16 01:40sell13100.101.89340.00001.8884
26192006.08.16 01:40sell13110.101.89340.00001.8834
26202006.08.16 01:52t/p13090.201.89240.00001.892420.009231.93
26212006.08.16 04:01close13110.101.89390.00001.8834-5.009226.93
26222006.08.16 04:01close13100.101.89390.00001.8884-5.009221.93
26232006.08.16 04:01buy13120.201.89390.00001.8949
26242006.08.16 04:01buy13130.101.89390.00001.8989
26252006.08.16 04:01buy13140.101.89390.00001.9039
26262006.08.16 06:00close13140.101.89340.00001.9039-5.009216.93
26272006.08.16 06:00close13130.101.89340.00001.8989-5.009211.93
26282006.08.16 06:00close13120.201.89340.00001.8949-10.009201.93
26292006.08.16 06:00sell13150.201.89340.00001.8924
26302006.08.16 06:00sell13160.101.89340.00001.8884
26312006.08.16 06:00sell13170.101.89340.00001.8834
26322006.08.16 07:45close13170.101.89390.00001.8834-5.009196.93
26332006.08.16 07:45close13160.101.89390.00001.8884-5.009191.93
26342006.08.16 07:45close13150.201.89390.00001.8924-10.009181.93
26352006.08.16 07:45buy13180.201.89390.00001.8949
26362006.08.16 07:45buy13190.101.89390.00001.8989
26372006.08.16 07:45buy13200.101.89390.00001.9039
26382006.08.16 08:35close13200.101.89310.00001.9039-8.009173.93
26392006.08.16 08:35close13190.101.89310.00001.8989-8.009165.93
26402006.08.16 08:35close13180.201.89310.00001.8949-16.009149.93
26412006.08.16 08:35sell13210.201.89310.00001.8921
26422006.08.16 08:35sell13220.101.89310.00001.8881
26432006.08.16 08:35sell13230.101.89310.00001.8831
26442006.08.16 08:48t/p13210.201.89210.00001.892120.009169.93
26452006.08.16 13:03t/p13220.101.88810.00001.888150.009219.93
26462006.08.16 14:15close13230.101.89150.00001.883116.009235.93
26472006.08.16 14:15buy13240.201.89150.00001.8925
26482006.08.16 14:15buy13250.101.89150.00001.8965
26492006.08.16 14:15buy13260.101.89150.00001.9015
26502006.08.16 14:22t/p13240.201.89250.00001.892520.009255.93
26512006.08.16 14:30t/p13250.101.89650.00001.896550.009305.93
26522006.08.16 15:16t/p13260.101.90150.00001.9015100.009405.93
26532006.08.16 18:00sell13270.201.89940.00001.8984
26542006.08.16 18:00sell13280.101.89940.00001.8944
26552006.08.16 18:00sell13290.101.89940.00001.8894
26562006.08.16 18:13t/p13270.201.89840.00001.898420.009425.93
26572006.08.16 23:50close13290.101.89630.00001.889431.009456.93
26582006.08.16 23:50close13280.101.89630.00001.894431.009487.93
26592006.08.16 23:50buy13300.201.89630.00001.8973
26602006.08.16 23:50buy13310.101.89630.00001.9013
26612006.08.16 23:50buy13320.101.89630.00001.9063
26622006.08.17 01:50close13320.101.89540.00001.9063-10.059477.88
26632006.08.17 01:50close13310.101.89540.00001.9013-10.059467.83
26642006.08.17 01:50close13300.201.89540.00001.8973-20.109447.73
26652006.08.17 01:50sell13330.201.89540.00001.8944
26662006.08.17 01:50sell13340.101.89540.00001.8904
26672006.08.17 01:50sell13350.101.89540.00001.8854
26682006.08.17 08:06close13350.101.89770.00001.8854-23.009424.73
26692006.08.17 08:06close13340.101.89770.00001.8904-23.009401.73
26702006.08.17 08:06close13330.201.89770.00001.8944-46.009355.73
26712006.08.17 08:06buy13360.201.89770.00001.8987
26722006.08.17 08:06buy13370.101.89770.00001.9027
26732006.08.17 08:06buy13380.101.89770.00001.9077
26742006.08.17 08:45close13380.101.89570.00001.9077-20.009335.73
26752006.08.17 08:45close13370.101.89570.00001.9027-20.009315.73
26762006.08.17 08:45close13360.201.89570.00001.8987-40.009275.73
26772006.08.17 08:45sell13390.201.89570.00001.8947
26782006.08.17 08:45sell13400.101.89570.00001.8907
26792006.08.17 08:45sell13410.101.89570.00001.8857
26802006.08.17 09:40close13410.101.89810.00001.8857-24.009251.73
26812006.08.17 09:40close13400.101.89810.00001.8907-24.009227.73
26822006.08.17 09:40close13390.201.89810.00001.8947-48.009179.73
26832006.08.17 09:40buy13420.201.89810.00001.8991
26842006.08.17 09:40buy13430.101.89810.00001.9031
26852006.08.17 09:40buy13440.101.89810.00001.9081
26862006.08.17 10:27t/p13420.201.89910.00001.899120.009199.73
26872006.08.17 11:10close13440.101.89610.00001.9081-20.009179.73
26882006.08.17 11:10close13430.101.89610.00001.9031-20.009159.73
26892006.08.17 11:10sell13450.201.89610.00001.8951
26902006.08.17 11:10sell13460.101.89610.00001.8911
26912006.08.17 11:10sell13470.101.89610.00001.8861
26922006.08.17 14:30close13470.101.89700.00001.8861-9.009150.73
26932006.08.17 14:30close13460.101.89700.00001.8911-9.009141.73
26942006.08.17 14:30close13450.201.89700.00001.8951-18.009123.73
26952006.08.17 14:30buy13480.201.89700.00001.8980
26962006.08.17 14:30buy13490.101.89700.00001.9020
26972006.08.17 14:30buy13500.101.89700.00001.9070
26982006.08.18 01:15close13500.101.88480.00001.9070-122.359001.38
26992006.08.18 01:15close13490.101.88480.00001.9020-122.358879.03
27002006.08.18 01:15close13480.201.88480.00001.8980-244.708634.33
27012006.08.18 01:15sell13510.201.88480.00001.8838
27022006.08.18 01:15sell13520.101.88480.00001.8798
27032006.08.18 01:15sell13530.101.88480.00001.8748
27042006.08.18 02:30close13530.101.88530.00001.8748-5.008629.33
27052006.08.18 02:30close13520.101.88530.00001.8798-5.008624.33
27062006.08.18 02:30close13510.201.88530.00001.8838-10.008614.33
27072006.08.18 02:30buy13540.201.88530.00001.8863
27082006.08.18 02:30buy13550.101.88530.00001.8903
27092006.08.18 02:30buy13560.101.88530.00001.8953
27102006.08.18 07:14t/p13540.201.88630.00001.886320.008634.33
27112006.08.18 08:38close13560.101.88470.00001.8953-6.008628.33
27122006.08.18 08:38close13550.101.88470.00001.8903-6.008622.33
27132006.08.18 08:38sell13570.201.88470.00001.8837
27142006.08.18 08:38sell13580.101.88470.00001.8797
27152006.08.18 08:38sell13590.101.88470.00001.8747
27162006.08.18 09:16t/p13570.201.88370.00001.883720.008642.33
27172006.08.18 11:35close13590.101.88490.00001.8747-2.008640.33
27182006.08.18 11:35close13580.101.88490.00001.8797-2.008638.33
27192006.08.18 11:35buy13600.201.88490.00001.8859
27202006.08.18 11:35buy13610.101.88490.00001.8899
27212006.08.18 11:35buy13620.101.88490.00001.8949
27222006.08.18 12:00close13620.101.88370.00001.8949-12.008626.33
27232006.08.18 12:00close13610.101.88370.00001.8899-12.008614.33
27242006.08.18 12:00close13600.201.88370.00001.8859-24.008590.33
27252006.08.18 12:00sell13630.201.88370.00001.8827
27262006.08.18 12:00sell13640.101.88370.00001.8787
27272006.08.18 12:00sell13650.101.88370.00001.8737
27282006.08.18 13:13t/p13630.201.88270.00001.882720.008610.33
27292006.08.18 13:41t/p13640.101.87870.00001.878750.008660.33
27302006.08.18 15:40close13650.101.88180.00001.873719.008679.33
27312006.08.18 15:40buy13660.201.88180.00001.8828
27322006.08.18 15:40buy13670.101.88180.00001.8868
27332006.08.18 15:40buy13680.101.88180.00001.8918
27342006.08.18 15:48t/p13660.201.88280.00001.882820.008699.33
27352006.08.18 16:25close13680.101.87780.00001.8918-40.008659.33
27362006.08.18 16:25close13670.101.87780.00001.8868-40.008619.33
27372006.08.18 16:25sell13690.201.87780.00001.8768
27382006.08.18 16:25sell13700.101.87780.00001.8728
27392006.08.18 16:25sell13710.101.87780.00001.8678
27402006.08.18 20:50close13710.101.88100.00001.8678-32.008587.33
27412006.08.18 20:50close13700.101.88100.00001.8728-32.008555.33
27422006.08.18 20:50close13690.201.88100.00001.8768-64.008491.33
27432006.08.18 20:50buy13720.201.88100.00001.8820
27442006.08.18 20:50buy13730.101.88100.00001.8860
27452006.08.18 20:50buy13740.101.88100.00001.8910
27462006.08.21 00:33t/p13720.201.88200.00001.882019.308510.63
27472006.08.21 03:56t/p13730.101.88600.00001.886049.658560.28
27482006.08.21 07:25close13740.101.88550.00001.891044.658604.93
27492006.08.21 07:25sell13750.201.88550.00001.8845
27502006.08.21 07:25sell13760.101.88550.00001.8805
27512006.08.21 07:25sell13770.101.88550.00001.8755
27522006.08.21 08:14close13770.101.88660.00001.8755-11.008593.93
27532006.08.21 08:14close13760.101.88660.00001.8805-11.008582.93
27542006.08.21 08:14close13750.201.88660.00001.8845-22.008560.93
27552006.08.21 08:14buy13780.201.88660.00001.8876
27562006.08.21 08:14buy13790.101.88660.00001.8916
27572006.08.21 08:14buy13800.101.88660.00001.8966
27582006.08.21 08:40close13800.101.88540.00001.8966-12.008548.93
27592006.08.21 08:40close13790.101.88540.00001.8916-12.008536.93
27602006.08.21 08:40close13780.201.88540.00001.8876-24.008512.93
27612006.08.21 08:40sell13810.201.88540.00001.8844
27622006.08.21 08:40sell13820.101.88540.00001.8804
27632006.08.21 08:40sell13830.101.88540.00001.8754
27642006.08.21 08:54close13830.101.88680.00001.8754-14.008498.93
27652006.08.21 08:54close13820.101.88680.00001.8804-14.008484.93
27662006.08.21 08:54close13810.201.88680.00001.8844-28.008456.93
27672006.08.21 08:54buy13840.201.88680.00001.8878
27682006.08.21 08:54buy13850.101.88680.00001.8918
27692006.08.21 08:54buy13860.101.88680.00001.8968
27702006.08.21 08:57t/p13840.201.88780.00001.887820.008476.93
27712006.08.21 09:42t/p13850.101.89180.00001.891850.008526.93
27722006.08.21 13:50close13860.101.89410.00001.896873.008599.93
27732006.08.21 13:50sell13870.201.89410.00001.8931
27742006.08.21 13:50sell13880.101.89410.00001.8891
27752006.08.21 13:50sell13890.101.89410.00001.8841
27762006.08.21 14:09close13890.101.89580.00001.8841-17.008582.93
27772006.08.21 14:09close13880.101.89580.00001.8891-17.008565.93
27782006.08.21 14:09close13870.201.89580.00001.8931-34.008531.93
27792006.08.21 14:09buy13900.201.89580.00001.8968
27802006.08.21 14:09buy13910.101.89580.00001.9008
27812006.08.21 14:09buy13920.101.89580.00001.9058
27822006.08.21 14:13t/p13900.201.89680.00001.896820.008551.93
27832006.08.21 17:54close13920.101.89530.00001.9058-5.008546.93
27842006.08.21 17:54close13910.101.89530.00001.9008-5.008541.93
27852006.08.21 17:54sell13930.201.89530.00001.8943
27862006.08.21 17:54sell13940.101.89530.00001.8903
27872006.08.21 17:54sell13950.101.89530.00001.8853
27882006.08.21 17:58close13950.101.89640.00001.8853-11.008530.93
27892006.08.21 17:58close13940.101.89640.00001.8903-11.008519.93
27902006.08.21 17:58close13930.201.89640.00001.8943-22.008497.93
27912006.08.21 17:58buy13960.201.89640.00001.8974
27922006.08.21 17:58buy13970.101.89640.00001.9014
27932006.08.21 17:58buy13980.101.89640.00001.9064
27942006.08.21 18:01close13980.101.89590.00001.9064-5.008492.93
27952006.08.21 18:01close13970.101.89590.00001.9014-5.008487.93
27962006.08.21 18:01close13960.201.89590.00001.8974-10.008477.93
27972006.08.21 18:01sell13990.201.89590.00001.8949
27982006.08.21 18:01sell14000.101.89590.00001.8909
27992006.08.21 18:01sell14010.101.89590.00001.8859
28002006.08.21 18:06t/p13990.201.89490.00001.894920.008497.93
28012006.08.22 00:10t/p14000.101.89090.00001.890950.228548.14
28022006.08.22 05:30close14010.101.89150.00001.885944.228592.36
28032006.08.22 05:30buy14020.201.89150.00001.8925
28042006.08.22 05:30buy14030.101.89150.00001.8965
28052006.08.22 05:30buy14040.101.89150.00001.9015
28062006.08.22 05:36t/p14020.201.89250.00001.892520.008612.36
28072006.08.22 09:50close14040.101.89120.00001.9015-3.008609.36
28082006.08.22 09:50close14030.101.89120.00001.8965-3.008606.36
28092006.08.22 09:50sell14050.201.89120.00001.8902
28102006.08.22 09:50sell14060.101.89120.00001.8862
28112006.08.22 09:50sell14070.101.89120.00001.8812
28122006.08.22 10:20t/p14050.201.89020.00001.890220.008626.36
28132006.08.22 11:40close14070.101.89310.00001.8812-19.008607.36
28142006.08.22 11:40close14060.101.89310.00001.8862-19.008588.36
28152006.08.22 11:40buy14080.201.89310.00001.8941
28162006.08.22 11:40buy14090.101.89310.00001.8981
28172006.08.22 11:40buy14100.101.89310.00001.9031
28182006.08.22 12:00close14100.101.89130.00001.9031-18.008570.36
28192006.08.22 12:00close14090.101.89130.00001.8981-18.008552.36
28202006.08.22 12:00close14080.201.89130.00001.8941-36.008516.36
28212006.08.22 12:00sell14110.201.89130.00001.8903
28222006.08.22 12:00sell14120.101.89130.00001.8863
28232006.08.22 12:00sell14130.101.89130.00001.8813
28242006.08.22 13:52t/p14110.201.89030.00001.890320.008536.36
28252006.08.22 19:34t/p14120.101.88630.00001.886350.008586.36
28262006.08.22 22:05close14130.101.88830.00001.881330.008616.36
28272006.08.22 22:05buy14140.201.88830.00001.8893
28282006.08.22 22:05buy14150.101.88830.00001.8933
28292006.08.22 22:05buy14160.101.88830.00001.8983
28302006.08.22 22:37close14160.101.88670.00001.8983-16.008600.36
28312006.08.22 22:37close14150.101.88670.00001.8933-16.008584.36
28322006.08.22 22:37close14140.201.88670.00001.8893-32.008552.36
28332006.08.22 22:37sell14170.201.88670.00001.8857
28342006.08.22 22:37sell14180.101.88670.00001.8817
28352006.08.22 22:37sell14190.101.88670.00001.8767
28362006.08.23 08:20close14190.101.88790.00001.8767-11.798540.57
28372006.08.23 08:20close14180.101.88790.00001.8817-11.798528.79
28382006.08.23 08:20close14170.201.88790.00001.8857-23.578505.22
28392006.08.23 08:20buy14200.201.88790.00001.8889
28402006.08.23 08:20buy14210.101.88790.00001.8929
28412006.08.23 08:20buy14220.101.88790.00001.8979
28422006.08.23 08:55t/p14200.201.88890.00001.888920.008525.22
28432006.08.23 09:36t/p14210.101.89290.00001.892950.008575.22
28442006.08.23 16:00t/p14220.101.89790.00001.8979100.008675.22
28452006.08.23 16:45sell14230.201.89310.00001.8921
28462006.08.23 16:45sell14240.101.89310.00001.8881
28472006.08.23 16:45sell14250.101.89310.00001.8831
28482006.08.23 17:01t/p14230.201.89210.00001.892120.008695.22
28492006.08.23 20:45close14250.101.89400.00001.8831-9.008686.22
28502006.08.23 20:45close14240.101.89400.00001.8881-9.008677.22
28512006.08.23 20:45buy14260.201.89400.00001.8950
28522006.08.23 20:45buy14270.101.89400.00001.8990
28532006.08.23 20:45buy14280.101.89400.00001.9040
28542006.08.23 23:20close14280.101.89270.00001.9040-13.008664.22
28552006.08.23 23:20close14270.101.89270.00001.8990-13.008651.22
28562006.08.23 23:20close14260.201.89270.00001.8950-26.008625.22
28572006.08.23 23:20sell14290.201.89270.00001.8917
28582006.08.23 23:20sell14300.101.89270.00001.8877
28592006.08.23 23:20sell14310.101.89270.00001.8827
28602006.08.24 00:57t/p14290.201.89170.00001.891721.298646.51
28612006.08.24 05:25close14310.101.89150.00001.882712.658659.15
28622006.08.24 05:25close14300.101.89150.00001.887712.658671.80
28632006.08.24 05:25buy14320.201.89150.00001.8925
28642006.08.24 05:25buy14330.101.89150.00001.8965
28652006.08.24 05:25buy14340.101.89150.00001.9015
28662006.08.24 06:40close14340.101.89110.00001.9015-4.008667.80
28672006.08.24 06:40close14330.101.89110.00001.8965-4.008663.80
28682006.08.24 06:40close14320.201.89110.00001.8925-8.008655.80
28692006.08.24 06:40sell14350.201.89110.00001.8901
28702006.08.24 06:40sell14360.101.89110.00001.8861
28712006.08.24 06:40sell14370.101.89110.00001.8811
28722006.08.24 07:13close14370.101.89150.00001.8811-4.008651.80
28732006.08.24 07:13close14360.101.89150.00001.8861-4.008647.80
28742006.08.24 07:13close14350.201.89150.00001.8901-8.008639.80
28752006.08.24 07:13buy14380.201.89150.00001.8925
28762006.08.24 07:13buy14390.101.89150.00001.8965
28772006.08.24 07:13buy14400.101.89150.00001.9015
28782006.08.24 08:05close14400.101.89060.00001.9015-9.008630.80
28792006.08.24 08:05close14390.101.89060.00001.8965-9.008621.80
28802006.08.24 08:05close14380.201.89060.00001.8925-18.008603.80
28812006.08.24 08:05sell14410.201.89060.00001.8896
28822006.08.24 08:05sell14420.101.89060.00001.8856
28832006.08.24 08:05sell14430.101.89060.00001.8806
28842006.08.24 08:15close14430.101.89160.00001.8806-10.008593.80
28852006.08.24 08:15close14420.101.89160.00001.8856-10.008583.80
28862006.08.24 08:15close14410.201.89160.00001.8896-20.008563.80
28872006.08.24 08:15buy14440.201.89160.00001.8926
28882006.08.24 08:15buy14450.101.89160.00001.8966
28892006.08.24 08:15buy14460.101.89160.00001.9016
28902006.08.24 10:48t/p14440.201.89260.00001.892620.008583.80
28912006.08.24 16:01t/p14450.101.89660.00001.896650.008633.80
28922006.08.24 16:55close14460.101.89260.00001.901610.008643.80
28932006.08.24 16:55sell14470.201.89260.00001.8916
28942006.08.24 16:55sell14480.101.89260.00001.8876
28952006.08.24 16:55sell14490.101.89260.00001.8826
28962006.08.24 16:56t/p14470.201.89160.00001.891620.008663.80
28972006.08.24 18:15t/p14480.101.88760.00001.887650.008713.80
28982006.08.24 23:30close14490.101.88770.00001.882649.008762.80
28992006.08.24 23:30buy14500.201.88770.00001.8887
29002006.08.24 23:30buy14510.101.88770.00001.8927
29012006.08.24 23:30buy14520.101.88770.00001.8977
29022006.08.25 00:10close14520.101.88660.00001.8977-11.358751.45
29032006.08.25 00:10close14510.101.88660.00001.8927-11.358740.10
29042006.08.25 00:10close14500.201.88660.00001.8887-22.708717.40
29052006.08.25 00:10sell14530.201.88660.00001.8856
29062006.08.25 00:10sell14540.101.88660.00001.8816
29072006.08.25 00:10sell14550.101.88660.00001.8766
29082006.08.25 00:50close14550.101.88740.00001.8766-8.008709.40
29092006.08.25 00:50close14540.101.88740.00001.8816-8.008701.40
29102006.08.25 00:50close14530.201.88740.00001.8856-16.008685.40
29112006.08.25 00:50buy14560.201.88740.00001.8884
29122006.08.25 00:50buy14570.101.88740.00001.8924
29132006.08.25 00:50buy14580.101.88740.00001.8974
29142006.08.25 01:50close14580.101.88660.00001.8974-8.008677.40
29152006.08.25 01:50close14570.101.88660.00001.8924-8.008669.40
29162006.08.25 01:50close14560.201.88660.00001.8884-16.008653.40
29172006.08.25 01:50sell14590.201.88660.00001.8856
29182006.08.25 01:50sell14600.101.88660.00001.8816
29192006.08.25 01:50sell14610.101.88660.00001.8766
29202006.08.25 02:03t/p14590.201.88560.00001.885620.008673.40
29212006.08.25 03:25close14610.101.88740.00001.8766-8.008665.40
29222006.08.25 03:25close14600.101.88740.00001.8816-8.008657.40
29232006.08.25 03:25buy14620.201.88740.00001.8884
29242006.08.25 03:25buy14630.101.88740.00001.8924
29252006.08.25 03:25buy14640.101.88740.00001.8974
29262006.08.25 04:53t/p14620.201.88840.00001.888420.008677.40
29272006.08.25 06:25close14640.101.88750.00001.89741.008678.40
29282006.08.25 06:25close14630.101.88750.00001.89241.008679.40
29292006.08.25 06:25sell14650.201.88750.00001.8865
29302006.08.25 06:25sell14660.101.88750.00001.8825
29312006.08.25 06:25sell14670.101.88750.00001.8775
29322006.08.25 07:14close14670.101.88840.00001.8775-9.008670.40
29332006.08.25 07:14close14660.101.88840.00001.8825-9.008661.40
29342006.08.25 07:14close14650.201.88840.00001.8865-18.008643.40
29352006.08.25 07:14buy14680.201.88840.00001.8894
29362006.08.25 07:14buy14690.101.88840.00001.8934
29372006.08.25 07:14buy14700.101.88840.00001.8984
29382006.08.25 11:31t/p14680.201.88940.00001.889420.008663.40
29392006.08.25 14:19close14700.101.88660.00001.8984-18.008645.40
29402006.08.25 14:19close14690.101.88660.00001.8934-18.008627.40
29412006.08.25 14:19sell14710.201.88660.00001.8856
29422006.08.25 14:19sell14720.101.88660.00001.8816
29432006.08.25 14:19sell14730.101.88660.00001.8766
29442006.08.25 14:19t/p14710.201.88560.00001.885620.008647.40
29452006.08.25 15:55close14730.101.88810.00001.8766-15.008632.40
29462006.08.25 15:55close14720.101.88810.00001.8816-15.008617.40
29472006.08.25 15:55buy14740.201.88810.00001.8891
29482006.08.25 15:55buy14750.101.88810.00001.8931
29492006.08.25 15:55buy14760.101.88810.00001.8981
29502006.08.25 16:07close14760.101.88610.00001.8981-20.008597.40
29512006.08.25 16:07close14750.101.88610.00001.8931-20.008577.40
29522006.08.25 16:07close14740.201.88610.00001.8891-40.008537.40
29532006.08.25 16:07sell14770.201.88610.00001.8851
29542006.08.25 16:07sell14780.101.88610.00001.8811
29552006.08.25 16:07sell14790.101.88610.00001.8761
29562006.08.25 16:14t/p14770.201.88510.00001.885120.008557.40
29572006.08.25 17:15close14790.101.88940.00001.8761-33.008524.40
29582006.08.25 17:15close14780.101.88940.00001.8811-33.008491.40
29592006.08.25 17:15buy14800.201.88940.00001.8904
29602006.08.25 17:15buy14810.101.88940.00001.8944
29612006.08.25 17:15buy14820.101.88940.00001.8994
29622006.08.25 17:15t/p14800.201.89040.00001.890420.008511.40
29632006.08.25 18:58close14820.101.88710.00001.8994-23.008488.40
29642006.08.25 18:58close14810.101.88710.00001.8944-23.008465.40
29652006.08.25 18:58sell14830.201.88710.00001.8861
29662006.08.25 18:58sell14840.101.88710.00001.8821
29672006.08.25 18:58sell14850.101.88710.00001.8771
29682006.08.25 20:23t/p14830.201.88610.00001.886120.008485.40
29692006.08.28 00:59close14850.101.88730.00001.8771-1.788483.61
29702006.08.28 00:59close14840.101.88730.00001.8821-1.788481.83
29712006.08.28 00:59buy14860.201.88730.00001.8883
29722006.08.28 00:59buy14870.101.88730.00001.8923
29732006.08.28 00:59buy14880.101.88730.00001.8973
29742006.08.28 02:54t/p14860.201.88830.00001.888320.008501.83
29752006.08.28 09:18t/p14870.101.89230.00001.892350.008551.83
29762006.08.28 15:49t/p14880.101.89730.00001.8973100.008651.83
29772006.08.28 17:45sell14890.201.89610.00001.8951
29782006.08.28 17:45sell14900.101.89610.00001.8911
29792006.08.28 17:45sell14910.101.89610.00001.8861
29802006.08.28 18:25close14910.101.89710.00001.8861-10.008641.83
29812006.08.28 18:25close14900.101.89710.00001.8911-10.008631.83
29822006.08.28 18:25close14890.201.89710.00001.8951-20.008611.83
29832006.08.28 18:25buy14920.201.89710.00001.8981
29842006.08.28 18:25buy14930.101.89710.00001.9021
29852006.08.28 18:25buy14940.101.89710.00001.9071
29862006.08.29 05:13t/p14920.201.89810.00001.898119.308631.13
29872006.08.29 08:40close14940.101.89720.00001.90710.658631.78
29882006.08.29 08:40close14930.101.89720.00001.90210.658632.43
29892006.08.29 08:40sell14950.201.89720.00001.8962
29902006.08.29 08:40sell14960.101.89720.00001.8922
29912006.08.29 08:40sell14970.101.89720.00001.8872
29922006.08.29 09:00close14970.101.89860.00001.8872-14.008618.43
29932006.08.29 09:00close14960.101.89860.00001.8922-14.008604.43
29942006.08.29 09:00close14950.201.89860.00001.8962-28.008576.43
29952006.08.29 09:00buy14980.201.89860.00001.8996
29962006.08.29 09:00buy14990.101.89860.00001.9036
29972006.08.29 09:00buy15000.101.89860.00001.9086
29982006.08.29 09:19t/p14980.201.89960.00001.899620.008596.43
29992006.08.29 12:13close15000.101.89900.00001.90864.008600.43
30002006.08.29 12:13close14990.101.89900.00001.90364.008604.43
30012006.08.29 12:13sell15010.201.89900.00001.8980
30022006.08.29 12:13sell15020.101.89900.00001.8940
30032006.08.29 12:13sell15030.101.89900.00001.8890
30042006.08.29 12:35close15030.101.90010.00001.8890-11.008593.43
30052006.08.29 12:35close15020.101.90010.00001.8940-11.008582.43
30062006.08.29 12:35close15010.201.90010.00001.8980-22.008560.43
30072006.08.29 12:35buy15040.201.90010.00001.9011
30082006.08.29 12:35buy15050.101.90010.00001.9051
30092006.08.29 12:35buy15060.101.90010.00001.9101
30102006.08.29 13:05close15060.101.89950.00001.9101-6.008554.43
30112006.08.29 13:05close15050.101.89950.00001.9051-6.008548.43
30122006.08.29 13:05close15040.201.89950.00001.9011-12.008536.43
30132006.08.29 13:05sell15070.201.89950.00001.8985
30142006.08.29 13:05sell15080.101.89950.00001.8945
30152006.08.29 13:05sell15090.101.89950.00001.8895
30162006.08.29 13:13close15090.101.90000.00001.8895-5.008531.43
30172006.08.29 13:13close15080.101.90000.00001.8945-5.008526.43
30182006.08.29 13:13close15070.201.90000.00001.8985-10.008516.43
30192006.08.29 13:13buy15100.201.90000.00001.9010
30202006.08.29 13:13buy15110.101.90000.00001.9050
30212006.08.29 13:13buy15120.101.90000.00001.9100
30222006.08.29 14:00close15120.101.89950.00001.9100-5.008511.43
30232006.08.29 14:00close15110.101.89950.00001.9050-5.008506.43
30242006.08.29 14:00close15100.201.89950.00001.9010-10.008496.43
30252006.08.29 14:00sell15130.201.89950.00001.8985
30262006.08.29 14:00sell15140.101.89950.00001.8945
30272006.08.29 14:00sell15150.101.89950.00001.8895
30282006.08.29 14:14t/p15130.201.89850.00001.898520.008516.43
30292006.08.29 16:22t/p15140.101.89450.00001.894550.008566.43
30302006.08.29 20:00close15150.101.89280.00001.889567.008633.43
30312006.08.29 20:00buy15160.201.89280.00001.8938
30322006.08.29 20:00buy15170.101.89280.00001.8978
30332006.08.29 20:00buy15180.101.89280.00001.9028
30342006.08.29 20:03t/p15160.201.89380.00001.893820.008653.43
30352006.08.29 20:30t/p15170.101.89780.00001.897850.008703.43
30362006.08.30 02:20close15180.101.89770.00001.902848.658752.08
30372006.08.30 02:20sell15190.201.89770.00001.8967
30382006.08.30 02:20sell15200.101.89770.00001.8927
30392006.08.30 02:20sell15210.101.89770.00001.8877
30402006.08.30 06:00close15210.101.89870.00001.8877-10.008742.08
30412006.08.30 06:00close15200.101.89870.00001.8927-10.008732.08
30422006.08.30 06:00close15190.201.89870.00001.8967-20.008712.08
30432006.08.30 06:00buy15220.201.89870.00001.8997
30442006.08.30 06:00buy15230.101.89870.00001.9037
30452006.08.30 06:00buy15240.101.89870.00001.9087
30462006.08.30 06:35t/p15220.201.89970.00001.899720.008732.08
30472006.08.30 07:40close15240.101.89830.00001.9087-4.008728.08
30482006.08.30 07:40close15230.101.89830.00001.9037-4.008724.08
30492006.08.30 07:40sell15250.201.89830.00001.8973
30502006.08.30 07:40sell15260.101.89830.00001.8933
30512006.08.30 07:40sell15270.101.89830.00001.8883
30522006.08.30 07:59close15270.101.89980.00001.8883-15.008709.08
30532006.08.30 07:59close15260.101.89980.00001.8933-15.008694.08
30542006.08.30 07:59close15250.201.89980.00001.8973-30.008664.08
30552006.08.30 07:59buy15280.201.89980.00001.9008
30562006.08.30 07:59buy15290.101.89980.00001.9048
30572006.08.30 07:59buy15300.101.89980.00001.9098
30582006.08.30 08:17close15300.101.89870.00001.9098-11.008653.08
30592006.08.30 08:17close15290.101.89870.00001.9048-11.008642.08
30602006.08.30 08:17close15280.201.89870.00001.9008-22.008620.08
30612006.08.30 08:17sell15310.201.89870.00001.8977
30622006.08.30 08:17sell15320.101.89870.00001.8937
30632006.08.30 08:17sell15330.101.89870.00001.8887
30642006.08.30 08:42close15330.101.89960.00001.8887-9.008611.08
30652006.08.30 08:42close15320.101.89960.00001.8937-9.008602.08
30662006.08.30 08:42close15310.201.89960.00001.8977-18.008584.08
30672006.08.30 08:42buy15340.201.89960.00001.9006
30682006.08.30 08:42buy15350.101.89960.00001.9046
30692006.08.30 08:42buy15360.101.89960.00001.9096
30702006.08.30 08:52t/p15340.201.90060.00001.900620.008604.08
30712006.08.30 15:13t/p15350.101.90460.00001.904650.008654.08
30722006.08.30 18:25close15360.101.90330.00001.909637.008691.08
30732006.08.30 18:25sell15370.201.90330.00001.9023
30742006.08.30 18:25sell15380.101.90330.00001.8983
30752006.08.30 18:25sell15390.101.90330.00001.8933
30762006.08.30 18:40t/p15370.201.90230.00001.902320.008711.08
30772006.08.30 20:00close15390.101.90390.00001.8933-6.008705.08
30782006.08.30 20:00close15380.101.90390.00001.8983-6.008699.08
30792006.08.30 20:00buy15400.201.90390.00001.9049
30802006.08.30 20:00buy15410.101.90390.00001.9089
30812006.08.30 20:00buy15420.101.90390.00001.9139
30822006.08.30 23:07t/p15400.201.90490.00001.904920.008719.08
30832006.08.31 00:08close15420.101.90280.00001.9139-12.058707.03
30842006.08.31 00:08close15410.101.90280.00001.9089-12.058694.98
30852006.08.31 00:08sell15430.201.90280.00001.9018
30862006.08.31 00:08sell15440.101.90280.00001.8978
30872006.08.31 00:08sell15450.101.90280.00001.8928
30882006.08.31 00:15close15450.101.90430.00001.8928-15.008679.98
30892006.08.31 00:15close15440.101.90430.00001.8978-15.008664.98
30902006.08.31 00:15close15430.201.90430.00001.9018-30.008634.98
30912006.08.31 00:15buy15460.201.90430.00001.9053
30922006.08.31 00:15buy15470.101.90430.00001.9093
30932006.08.31 00:15buy15480.101.90430.00001.9143
30942006.08.31 00:23close15480.101.90390.00001.9143-4.008630.98
30952006.08.31 00:23close15470.101.90390.00001.9093-4.008626.98
30962006.08.31 00:23close15460.201.90390.00001.9053-8.008618.98
30972006.08.31 00:23sell15490.201.90390.00001.9029
30982006.08.31 00:23sell15500.101.90390.00001.8989
30992006.08.31 00:23sell15510.101.90390.00001.8939
31002006.08.31 00:25close15510.101.90450.00001.8939-6.008612.98
31012006.08.31 00:25close15500.101.90450.00001.8989-6.008606.98
31022006.08.31 00:25close15490.201.90450.00001.9029-12.008594.98
31032006.08.31 00:25buy15520.201.90450.00001.9055
31042006.08.31 00:25buy15530.101.90450.00001.9095
31052006.08.31 00:25buy15540.101.90450.00001.9145
31062006.08.31 02:12close15540.101.90330.00001.9145-12.008582.98
31072006.08.31 02:12close15530.101.90330.00001.9095-12.008570.98
31082006.08.31 02:12close15520.201.90330.00001.9055-24.008546.98
31092006.08.31 02:12sell15550.201.90330.00001.9023
31102006.08.31 02:12sell15560.101.90330.00001.8983
31112006.08.31 02:12sell15570.101.90330.00001.8933
31122006.08.31 07:57close15570.101.90450.00001.8933-12.008534.98
31132006.08.31 07:57close15560.101.90450.00001.8983-12.008522.98
31142006.08.31 07:57close15550.201.90450.00001.9023-24.008498.98
31152006.08.31 07:57buy15580.201.90450.00001.9055
31162006.08.31 07:57buy15590.101.90450.00001.9095
31172006.08.31 07:57buy15600.101.90450.00001.9145
31182006.08.31 08:14t/p15580.201.90550.00001.905520.008518.98
31192006.08.31 15:40close15600.101.90560.00001.914511.008529.98
31202006.08.31 15:40close15590.101.90560.00001.909511.008540.98
31212006.08.31 15:40sell15610.201.90560.00001.9046
31222006.08.31 15:40sell15620.101.90560.00001.9006
31232006.08.31 15:40sell15630.101.90560.00001.8956
31242006.08.31 15:43t/p15610.201.90460.00001.904620.008560.98
31252006.08.31 16:28t/p15620.101.90060.00001.900650.008610.98
31262006.08.31 20:25close15630.101.90390.00001.895617.008627.98
31272006.08.31 20:25buy15640.201.90390.00001.9049
31282006.08.31 20:25buy15650.101.90390.00001.9089
31292006.08.31 20:25buy15660.101.90390.00001.9139
31302006.08.31 23:45close15660.101.90330.00001.9139-6.008621.98
31312006.08.31 23:45close15650.101.90330.00001.9089-6.008615.98
31322006.08.31 23:45close15640.201.90330.00001.9049-12.008603.98
31332006.08.31 23:45sell15670.201.90330.00001.9023
31342006.08.31 23:45sell15680.101.90330.00001.8983
31352006.08.31 23:45sell15690.101.90330.00001.8933
31362006.09.01 00:17t/p15670.201.90230.00001.902320.438624.41
31372006.09.01 01:45close15690.101.90410.00001.8933-7.798616.62
31382006.09.01 01:45close15680.101.90410.00001.8983-7.798608.84
31392006.09.01 01:45buy15700.201.90410.00001.9051
31402006.09.01 01:45buy15710.101.90410.00001.9091
31412006.09.01 01:45buy15720.101.90410.00001.9141
31422006.09.01 03:55close15720.101.90310.00001.9141-10.008598.84
31432006.09.01 03:55close15710.101.90310.00001.9091-10.008588.84
31442006.09.01 03:55close15700.201.90310.00001.9051-20.008568.84
31452006.09.01 03:55sell15730.201.90310.00001.9021
31462006.09.01 03:55sell15740.101.90310.00001.8981
31472006.09.01 03:55sell15750.101.90310.00001.8931
31482006.09.01 04:04close15750.101.90380.00001.8931-7.008561.84
31492006.09.01 04:04close15740.101.90380.00001.8981-7.008554.84
31502006.09.01 04:04close15730.201.90380.00001.9021-14.008540.84
31512006.09.01 04:04buy15760.201.90380.00001.9048
31522006.09.01 04:04buy15770.101.90380.00001.9088
31532006.09.01 04:04buy15780.101.90380.00001.9138
31542006.09.01 04:40close15780.101.90340.00001.9138-4.008536.84
31552006.09.01 04:40close15770.101.90340.00001.9088-4.008532.84
31562006.09.01 04:40close15760.201.90340.00001.9048-8.008524.84
31572006.09.01 04:40sell15790.201.90340.00001.9024
31582006.09.01 04:40sell15800.101.90340.00001.8984
31592006.09.01 04:40sell15810.101.90340.00001.8934
31602006.09.01 06:14close15810.101.90400.00001.8934-6.008518.84
31612006.09.01 06:14close15800.101.90400.00001.8984-6.008512.84
31622006.09.01 06:14close15790.201.90400.00001.9024-12.008500.84
31632006.09.01 06:14buy15820.201.90400.00001.9050
31642006.09.01 06:14buy15830.101.90400.00001.9090
31652006.09.01 06:14buy15840.101.90400.00001.9140
31662006.09.01 09:17close15840.101.90330.00001.9140-7.008493.84
31672006.09.01 09:17close15830.101.90330.00001.9090-7.008486.84
31682006.09.01 09:17close15820.201.90330.00001.9050-14.008472.84
31692006.09.01 09:17sell15850.201.90330.00001.9023
31702006.09.01 09:17sell15860.101.90330.00001.8983
31712006.09.01 09:17sell15870.101.90330.00001.8933
31722006.09.01 09:30close15870.101.90390.00001.8933-6.008466.84
31732006.09.01 09:30close15860.101.90390.00001.8983-6.008460.84
31742006.09.01 09:30close15850.201.90390.00001.9023-12.008448.84
31752006.09.01 09:30buy15880.201.90390.00001.9049
31762006.09.01 09:30buy15890.101.90390.00001.9089
31772006.09.01 09:30buy15900.101.90390.00001.9139
31782006.09.01 09:35close15900.101.90360.00001.9139-3.008445.84
31792006.09.01 09:35close15890.101.90360.00001.9089-3.008442.84
31802006.09.01 09:35close15880.201.90360.00001.9049-6.008436.84
31812006.09.01 09:35sell15910.201.90360.00001.9026
31822006.09.01 09:35sell15920.101.90360.00001.8986
31832006.09.01 09:35sell15930.101.90360.00001.8936
31842006.09.01 10:07t/p15910.201.90260.00001.902620.008456.84
31852006.09.01 10:38close15930.101.90450.00001.8936-9.008447.84
31862006.09.01 10:38close15920.101.90450.00001.8986-9.008438.84
31872006.09.01 10:38buy15940.201.90450.00001.9055
31882006.09.01 10:38buy15950.101.90450.00001.9095
31892006.09.01 10:38buy15960.101.90450.00001.9145
31902006.09.01 11:51close15960.101.90350.00001.9145-10.008428.84
31912006.09.01 11:51close15950.101.90350.00001.9095-10.008418.84
31922006.09.01 11:51close15940.201.90350.00001.9055-20.008398.84
31932006.09.01 11:51sell15970.201.90350.00001.9025
31942006.09.01 11:51sell15980.101.90350.00001.8985
31952006.09.01 11:51sell15990.101.90350.00001.8935
31962006.09.01 13:23close15990.101.90420.00001.8935-7.008391.84
31972006.09.01 13:23close15980.101.90420.00001.8985-7.008384.84
31982006.09.01 13:23close15970.201.90420.00001.9025-14.008370.84
31992006.09.01 13:23buy16000.201.90420.00001.9052
32002006.09.01 13:23buy16010.101.90420.00001.9092
32012006.09.01 13:23buy16020.101.90420.00001.9142
32022006.09.01 13:47t/p16000.201.90520.00001.905220.008390.84
32032006.09.01 14:30close16020.101.90220.00001.9142-20.008370.84
32042006.09.01 14:30close16010.101.90220.00001.9092-20.008350.84
32052006.09.01 14:30sell16030.201.90220.00001.9012
32062006.09.01 14:30sell16040.101.90220.00001.8972
32072006.09.01 14:30sell16050.101.90220.00001.8922
32082006.09.01 14:30t/p16030.201.90120.00001.901220.008370.84
32092006.09.01 14:32t/p16040.101.89720.00001.897250.008420.84
32102006.09.01 16:40close16050.101.90060.00001.892216.008436.84
32112006.09.01 16:40buy16060.201.90060.00001.9016
32122006.09.01 16:40buy16070.101.90060.00001.9056
32132006.09.01 16:40buy16080.101.90060.00001.9106
32142006.09.01 16:44t/p16060.201.90160.00001.901620.008456.84
32152006.09.01 18:01t/p16070.101.90560.00001.905650.008506.84
32162006.09.04 08:20close16080.101.90660.00001.910659.658566.49
32172006.09.04 08:20sell16090.201.90660.00001.9056
32182006.09.04 08:20sell16100.101.90660.00001.9016
32192006.09.04 08:20sell16110.101.90660.00001.8966
32202006.09.04 08:58t/p16090.201.90560.00001.905620.008586.49
32212006.09.04 12:55close16110.101.90550.00001.896611.008597.49
32222006.09.04 12:55close16100.101.90550.00001.901611.008608.49
32232006.09.04 12:55buy16120.201.90550.00001.9065
32242006.09.04 12:55buy16130.101.90550.00001.9105
32252006.09.04 12:55buy16140.101.90550.00001.9155
32262006.09.04 14:15close16140.101.90460.00001.9155-9.008599.49
32272006.09.04 14:15close16130.101.90460.00001.9105-9.008590.49
32282006.09.04 14:15close16120.201.90460.00001.9065-18.008572.49
32292006.09.04 14:15sell16150.201.90460.00001.9036
32302006.09.04 14:15sell16160.101.90460.00001.8996
32312006.09.04 14:15sell16170.101.90460.00001.8946
32322006.09.04 14:17t/p16150.201.90360.00001.903620.008592.49
32332006.09.04 15:50close16170.101.90560.00001.8946-10.008582.49
32342006.09.04 15:50close16160.101.90560.00001.8996-10.008572.49
32352006.09.04 15:50buy16180.201.90560.00001.9066
32362006.09.04 15:50buy16190.101.90560.00001.9106
32372006.09.04 15:50buy16200.101.90560.00001.9156
32382006.09.04 16:43t/p16180.201.90660.00001.906620.008592.49
32392006.09.04 17:10close16200.101.90490.00001.9156-7.008585.49
32402006.09.04 17:10close16190.101.90490.00001.9106-7.008578.49
32412006.09.04 17:10sell16210.201.90490.00001.9039
32422006.09.04 17:10sell16220.101.90490.00001.8999
32432006.09.04 17:10sell16230.101.90490.00001.8949
32442006.09.04 17:32t/p16210.201.90390.00001.903920.008598.49
32452006.09.04 19:05close16230.101.90590.00001.8949-10.008588.49
32462006.09.04 19:05close16220.101.90590.00001.8999-10.008578.49
32472006.09.04 19:05buy16240.201.90590.00001.9069
32482006.09.04 19:05buy16250.101.90590.00001.9109
32492006.09.04 19:05buy16260.101.90590.00001.9159
32502006.09.04 20:15close16260.101.90470.00001.9159-12.008566.49
32512006.09.04 20:15close16250.101.90470.00001.9109-12.008554.49
32522006.09.04 20:15close16240.201.90470.00001.9069-24.008530.49
32532006.09.04 20:15sell16270.201.90470.00001.9037
32542006.09.04 20:15sell16280.101.90470.00001.8997
32552006.09.04 20:15sell16290.101.90470.00001.8947
32562006.09.04 20:25close16290.101.90550.00001.8947-8.008522.49
32572006.09.04 20:25close16280.101.90550.00001.8997-8.008514.49
32582006.09.04 20:25close16270.201.90550.00001.9037-16.008498.49
32592006.09.04 20:25buy16300.201.90550.00001.9065
32602006.09.04 20:25buy16310.101.90550.00001.9105
32612006.09.04 20:25buy16320.101.90550.00001.9155
32622006.09.04 22:22t/p16300.201.90650.00001.906520.008518.49
32632006.09.05 00:00close16320.101.90560.00001.91550.658519.14
32642006.09.05 00:00close16310.101.90560.00001.91050.658519.79
32652006.09.05 00:00sell16330.201.90560.00001.9046
32662006.09.05 00:00sell16340.101.90560.00001.9006
32672006.09.05 00:00sell16350.101.90560.00001.8956
32682006.09.05 01:06t/p16330.201.90460.00001.904620.008539.79
32692006.09.05 07:40close16350.101.90400.00001.895616.008555.79
32702006.09.05 07:40close16340.101.90400.00001.900616.008571.79
32712006.09.05 07:40buy16360.201.90400.00001.9050
32722006.09.05 07:40buy16370.101.90400.00001.9090
32732006.09.05 07:40buy16380.101.90400.00001.9140
32742006.09.05 12:00close16380.101.89900.00001.9140-50.008521.79
32752006.09.05 12:00close16370.101.89900.00001.9090-50.008471.79
32762006.09.05 12:00close16360.201.89900.00001.9050-100.008371.79
32772006.09.05 12:00sell16390.201.89900.00001.8980
32782006.09.05 12:00sell16400.101.89900.00001.8940
32792006.09.05 12:00sell16410.101.89900.00001.8890
32802006.09.05 12:00close16410.101.89970.00001.8890-7.008364.79
32812006.09.05 12:00close16400.101.89970.00001.8940-7.008357.79
32822006.09.05 12:00close16390.201.89970.00001.8980-14.008343.79
32832006.09.05 12:00buy16420.201.89970.00001.9007
32842006.09.05 12:00buy16430.101.89970.00001.9047
32852006.09.05 12:00buy16440.101.89970.00001.9097
32862006.09.05 13:26close16440.101.89910.00001.9097-6.008337.79
32872006.09.05 13:26close16430.101.89910.00001.9047-6.008331.79
32882006.09.05 13:26close16420.201.89910.00001.9007-12.008319.79
32892006.09.05 13:26sell16450.201.89910.00001.8981
32902006.09.05 13:26sell16460.101.89910.00001.8941
32912006.09.05 13:26sell16470.101.89910.00001.8891
32922006.09.05 13:49close16470.101.89960.00001.8891-5.008314.79
32932006.09.05 13:49close16460.101.89960.00001.8941-5.008309.79
32942006.09.05 13:49close16450.201.89960.00001.8981-10.008299.79
32952006.09.05 13:49buy16480.201.89960.00001.9006
32962006.09.05 13:49buy16490.101.89960.00001.9046
32972006.09.05 13:49buy16500.101.89960.00001.9096
32982006.09.06 08:00close16500.101.89390.00001.9096-57.358242.44
32992006.09.06 08:00close16490.101.89390.00001.9046-57.358185.09
33002006.09.06 08:00close16480.201.89390.00001.9006-114.708070.39
33012006.09.06 08:00sell16510.201.89390.00001.8929
33022006.09.06 08:00sell16520.101.89390.00001.8889
33032006.09.06 08:00sell16530.101.89390.00001.8839
33042006.09.06 08:41close16530.101.89540.00001.8839-15.008055.39
33052006.09.06 08:41close16520.101.89540.00001.8889-15.008040.39
33062006.09.06 08:41close16510.201.89540.00001.8929-30.008010.39
33072006.09.06 08:41buy16540.201.89540.00001.8964
33082006.09.06 08:41buy16550.101.89540.00001.9004
33092006.09.06 08:41buy16560.101.89540.00001.9054
33102006.09.07 06:05close16560.101.88520.00001.9054-103.057907.34
33112006.09.07 06:05close16550.101.88520.00001.9004-103.057804.29
33122006.09.07 06:05close16540.201.88520.00001.8964-206.107598.19
33132006.09.07 06:05sell16570.201.88520.00001.8842
33142006.09.07 06:05sell16580.101.88520.00001.8802
33152006.09.07 06:05sell16590.101.88520.00001.8752
33162006.09.07 07:44t/p16570.201.88420.00001.884220.007618.19
33172006.09.07 09:15close16590.101.88500.00001.87522.007620.19
33182006.09.07 09:15close16580.101.88500.00001.88022.007622.19
33192006.09.07 09:15buy16600.201.88500.00001.8860
33202006.09.07 09:15buy16610.101.88500.00001.8900
33212006.09.07 09:15buy16620.101.88500.00001.8950
33222006.09.07 09:23t/p16600.201.88600.00001.886020.007642.19
33232006.09.07 09:45close16620.101.88250.00001.8950-25.007617.19
33242006.09.07 09:45close16610.101.88250.00001.8900-25.007592.19
33252006.09.07 09:45sell16630.201.88250.00001.8815
33262006.09.07 09:45sell16640.101.88250.00001.8775
33272006.09.07 09:45sell16650.101.88250.00001.8725
33282006.09.07 09:46t/p16630.201.88150.00001.881520.007612.19
33292006.09.07 13:06t/p16640.101.87750.00001.877550.007662.19
33302006.09.07 14:44t/p16650.101.87250.00001.8725100.007762.19
33312006.09.07 17:10buy16660.201.87500.00001.8760
33322006.09.07 17:10buy16670.101.87500.00001.8800
33332006.09.07 17:10buy16680.101.87500.00001.8850
33342006.09.07 18:00t/p16660.201.87600.00001.876020.007782.19
33352006.09.07 21:00close16680.101.87520.00001.88502.007784.19
33362006.09.07 21:00close16670.101.87520.00001.88002.007786.19
33372006.09.07 21:00sell16690.201.87520.00001.8742
33382006.09.07 21:00sell16700.101.87520.00001.8702
33392006.09.07 21:00sell16710.101.87520.00001.8652
33402006.09.07 22:19t/p16690.201.87420.00001.874220.007806.19
33412006.09.07 23:09close16710.101.87630.00001.8652-11.007795.19
33422006.09.07 23:09close16700.101.87630.00001.8702-11.007784.19
33432006.09.07 23:09buy16720.201.87630.00001.8773
33442006.09.07 23:09buy16730.101.87630.00001.8813
33452006.09.07 23:09buy16740.101.87630.00001.8863
33462006.09.07 23:53t/p16720.201.87730.00001.877320.007804.19
33472006.09.08 01:05close16740.101.87500.00001.8863-13.357790.84
33482006.09.08 01:05close16730.101.87500.00001.8813-13.357777.49
33492006.09.08 01:05sell16750.201.87500.00001.8740
33502006.09.08 01:05sell16760.101.87500.00001.8700
33512006.09.08 01:05sell16770.101.87500.00001.8650
33522006.09.08 02:08t/p16750.201.87400.00001.874020.007797.49
33532006.09.08 04:30close16770.101.87440.00001.86506.007803.49
33542006.09.08 04:30close16760.101.87440.00001.87006.007809.49
33552006.09.08 04:30buy16780.201.87440.00001.8754
33562006.09.08 04:30buy16790.101.87440.00001.8794
33572006.09.08 04:30buy16800.101.87440.00001.8844
33582006.09.08 05:20close16800.101.87350.00001.8844-9.007800.49
33592006.09.08 05:20close16790.101.87350.00001.8794-9.007791.49
33602006.09.08 05:20close16780.201.87350.00001.8754-18.007773.49
33612006.09.08 05:20sell16810.201.87350.00001.8725
33622006.09.08 05:20sell16820.101.87350.00001.8685
33632006.09.08 05:20sell16830.101.87350.00001.8635
33642006.09.08 06:13close16830.101.87400.00001.8635-5.007768.49
33652006.09.08 06:13close16820.101.87400.00001.8685-5.007763.49
33662006.09.08 06:13close16810.201.87400.00001.8725-10.007753.49
33672006.09.08 06:13buy16840.201.87400.00001.8750
33682006.09.08 06:13buy16850.101.87400.00001.8790
33692006.09.08 06:13buy16860.101.87400.00001.8840
33702006.09.08 07:14t/p16840.201.87500.00001.875020.007773.49
33712006.09.08 07:45close16860.101.87300.00001.8840-10.007763.49
33722006.09.08 07:45close16850.101.87300.00001.8790-10.007753.49
33732006.09.08 07:45sell16870.201.87300.00001.8720
33742006.09.08 07:45sell16880.101.87300.00001.8680
33752006.09.08 07:45sell16890.101.87300.00001.8630
33762006.09.08 09:16t/p16870.201.87200.00001.872020.007773.49
33772006.09.08 14:36t/p16880.101.86800.00001.868050.007823.49
33782006.09.08 16:23t/p16890.101.86300.00001.8630100.007923.49
33792006.09.08 19:10buy16900.201.86610.00001.8671
33802006.09.08 19:10buy16910.101.86610.00001.8711
33812006.09.08 19:10buy16920.101.86610.00001.8761
33822006.09.08 19:17close16920.101.86540.00001.8761-7.007916.49
33832006.09.08 19:17close16910.101.86540.00001.8711-7.007909.49
33842006.09.08 19:17close16900.201.86540.00001.8671-14.007895.49
33852006.09.08 19:17sell16930.201.86540.00001.8644
33862006.09.08 19:17sell16940.101.86540.00001.8604
33872006.09.08 19:17sell16950.101.86540.00001.8554
33882006.09.11 00:18t/p16930.201.86440.00001.864420.437915.92
33892006.09.11 01:10close16950.101.86590.00001.8554-4.797911.13
33902006.09.11 01:10close16940.101.86590.00001.8604-4.797906.35
33912006.09.11 01:10buy16960.201.86590.00001.8669
33922006.09.11 01:10buy16970.101.86590.00001.8709
33932006.09.11 01:10buy16980.101.86590.00001.8759
33942006.09.11 01:55t/p16960.201.86690.00001.866920.007926.35
33952006.09.11 02:55close16980.101.86500.00001.8759-9.007917.35
33962006.09.11 02:55close16970.101.86500.00001.8709-9.007908.35
33972006.09.11 02:55sell16990.201.86500.00001.8640
33982006.09.11 02:55sell17000.101.86500.00001.8600
33992006.09.11 02:55sell17010.101.86500.00001.8550
34002006.09.11 02:59t/p16990.201.86400.00001.864020.007928.35
34012006.09.11 05:20close17010.101.86550.00001.8550-5.007923.35
34022006.09.11 05:20close17000.101.86550.00001.8600-5.007918.35
34032006.09.11 05:20buy17020.201.86550.00001.8665
34042006.09.11 05:20buy17030.101.86550.00001.8705
34052006.09.11 05:20buy17040.101.86550.00001.8755
34062006.09.11 07:10t/p17020.201.86650.00001.866520.007938.35
34072006.09.11 08:20close17040.101.86450.00001.8755-10.007928.35
34082006.09.11 08:20close17030.101.86450.00001.8705-10.007918.35
34092006.09.11 08:20sell17050.201.86450.00001.8635
34102006.09.11 08:20sell17060.101.86450.00001.8595
34112006.09.11 08:20sell17070.101.86450.00001.8545
34122006.09.11 09:16close17070.101.86670.00001.8545-22.007896.35
34132006.09.11 09:16close17060.101.86670.00001.8595-22.007874.35
34142006.09.11 09:16close17050.201.86670.00001.8635-44.007830.35
34152006.09.11 09:16buy17080.201.86670.00001.8677
34162006.09.11 09:16buy17090.101.86670.00001.8717
34172006.09.11 09:16buy17100.101.86670.00001.8767
34182006.09.11 10:03t/p17080.201.86770.00001.867720.007850.35
34192006.09.11 11:05close17100.101.86500.00001.8767-17.007833.35
34202006.09.11 11:05close17090.101.86500.00001.8717-17.007816.35
34212006.09.11 11:05sell17110.201.86500.00001.8640
34222006.09.11 11:05sell17120.101.86500.00001.8600
34232006.09.11 11:05sell17130.101.86500.00001.8550
34242006.09.11 11:20t/p17110.201.86400.00001.864020.007836.35
34252006.09.11 12:00close17130.101.86780.00001.8550-28.007808.35
34262006.09.11 12:00close17120.101.86780.00001.8600-28.007780.35
34272006.09.11 12:00buy17140.201.86780.00001.8688
34282006.09.11 12:00buy17150.101.86780.00001.8728
34292006.09.11 12:00buy17160.101.86780.00001.8778
34302006.09.11 13:00close17160.101.86580.00001.8778-20.007760.35
34312006.09.11 13:00close17150.101.86580.00001.8728-20.007740.35
34322006.09.11 13:00close17140.201.86580.00001.8688-40.007700.35
34332006.09.11 13:00sell17170.201.86580.00001.8648
34342006.09.11 13:00sell17180.101.86580.00001.8608
34352006.09.11 13:00sell17190.101.86580.00001.8558
34362006.09.11 13:05t/p17170.201.86480.00001.864820.007720.35
34372006.09.11 16:09t/p17180.101.86080.00001.860850.007770.35
34382006.09.11 19:00close17190.101.86360.00001.855822.007792.35
34392006.09.11 19:00buy17200.201.86360.00001.8646
34402006.09.11 19:00buy17210.101.86360.00001.8686
34412006.09.11 19:00buy17220.101.86360.00001.8736
34422006.09.11 20:40t/p17200.201.86460.00001.864620.007812.35
34432006.09.12 06:19t/p17210.101.86860.00001.868649.657862.00
34442006.09.12 08:00close17220.101.86810.00001.873644.657906.65
34452006.09.12 08:00sell17230.201.86810.00001.8671
34462006.09.12 08:00sell17240.101.86810.00001.8631
34472006.09.12 08:00sell17250.101.86810.00001.8581
34482006.09.12 08:08t/p17230.201.86710.00001.867120.007926.65
34492006.09.12 10:35close17250.101.87090.00001.8581-28.007898.65
34502006.09.12 10:35close17240.101.87090.00001.8631-28.007870.65
34512006.09.12 10:35buy17260.201.87090.00001.8719
34522006.09.12 10:35buy17270.101.87090.00001.8759
34532006.09.12 10:35buy17280.101.87090.00001.8809
34542006.09.12 10:35t/p17260.201.87190.00001.871920.007890.65
34552006.09.12 14:30t/p17270.101.87590.00001.875950.007940.65
34562006.09.12 14:35close17280.101.87150.00001.88096.007946.65
34572006.09.12 14:35sell17290.201.87150.00001.8705
34582006.09.12 14:35sell17300.101.87150.00001.8665
34592006.09.12 14:35sell17310.101.87150.00001.8615
34602006.09.12 14:44close17310.101.87340.00001.8615-19.007927.65
34612006.09.12 14:44close17300.101.87340.00001.8665-19.007908.65
34622006.09.12 14:44close17290.201.87340.00001.8705-38.007870.65
34632006.09.12 14:44buy17320.201.87340.00001.8744
34642006.09.12 14:44buy17330.101.87340.00001.8784
34652006.09.12 14:44buy17340.101.87340.00001.8834
34662006.09.12 14:50t/p17320.201.87440.00001.874420.007890.65
34672006.09.12 16:25close17340.101.87260.00001.8834-8.007882.65
34682006.09.12 16:25close17330.101.87260.00001.8784-8.007874.65
34692006.09.12 16:25sell17350.201.87260.00001.8716
34702006.09.12 16:25sell17360.101.87260.00001.8676
34712006.09.12 16:25sell17370.101.87260.00001.8626
34722006.09.12 16:40close17370.101.87390.00001.8626-13.007861.65
34732006.09.12 16:40close17360.101.87390.00001.8676-13.007848.65
34742006.09.12 16:40close17350.201.87390.00001.8716-26.007822.65
34752006.09.12 16:40buy17380.201.87390.00001.8749
34762006.09.12 16:40buy17390.101.87390.00001.8789
34772006.09.12 16:40buy17400.101.87390.00001.8839
34782006.09.12 16:51t/p17380.201.87490.00001.874920.007842.65
34792006.09.12 18:50close17400.101.87360.00001.8839-3.007839.65
34802006.09.12 18:50close17390.101.87360.00001.8789-3.007836.65
34812006.09.12 18:50sell17410.201.87360.00001.8726
34822006.09.12 18:50sell17420.101.87360.00001.8686
34832006.09.12 18:50sell17430.101.87360.00001.8636
34842006.09.12 19:30close17430.101.87450.00001.8636-9.007827.65
34852006.09.12 19:30close17420.101.87450.00001.8686-9.007818.65
34862006.09.12 19:30close17410.201.87450.00001.8726-18.007800.65
34872006.09.12 19:30buy17440.201.87450.00001.8755
34882006.09.12 19:30buy17450.101.87450.00001.8795
34892006.09.12 19:30buy17460.101.87450.00001.8845
34902006.09.12 20:00close17460.101.87360.00001.8845-9.007791.65
34912006.09.12 20:00close17450.101.87360.00001.8795-9.007782.65
34922006.09.12 20:00close17440.201.87360.00001.8755-18.007764.65
34932006.09.12 20:00sell17470.201.87360.00001.8726
34942006.09.12 20:00sell17480.101.87360.00001.8686
34952006.09.12 20:00sell17490.101.87360.00001.8636
34962006.09.12 20:08t/p17470.201.87260.00001.872620.007784.65
34972006.09.12 21:00close17490.101.87450.00001.8636-9.007775.65
34982006.09.12 21:00close17480.101.87450.00001.8686-9.007766.65
34992006.09.12 21:00buy17500.201.87450.00001.8755
35002006.09.12 21:00buy17510.101.87450.00001.8795
35012006.09.12 21:00buy17520.101.87450.00001.8845
35022006.09.12 22:06t/p17500.201.87550.00001.875520.007786.65
35032006.09.12 23:05close17520.101.87380.00001.8845-7.007779.65
35042006.09.12 23:05close17510.101.87380.00001.8795-7.007772.65
35052006.09.12 23:05sell17530.201.87380.00001.8728
35062006.09.12 23:05sell17540.101.87380.00001.8688
35072006.09.12 23:05sell17550.101.87380.00001.8638
35082006.09.12 23:53t/p17530.201.87280.00001.872820.007792.65
35092006.09.13 01:00close17550.101.87490.00001.8638-10.797781.86
35102006.09.13 01:00close17540.101.87490.00001.8688-10.797771.08
35112006.09.13 01:00buy17560.201.87490.00001.8759
35122006.09.13 01:00buy17570.101.87490.00001.8799
35132006.09.13 01:00buy17580.101.87490.00001.8849
35142006.09.13 01:25close17580.101.87400.00001.8849-9.007762.08
35152006.09.13 01:25close17570.101.87400.00001.8799-9.007753.08
35162006.09.13 01:25close17560.201.87400.00001.8759-18.007735.08
35172006.09.13 01:25sell17590.201.87400.00001.8730
35182006.09.13 01:25sell17600.101.87400.00001.8690
35192006.09.13 01:25sell17610.101.87400.00001.8640
35202006.09.13 02:13t/p17590.201.87300.00001.873020.007755.08
35212006.09.13 06:09close17610.101.87250.00001.864015.007770.08
35222006.09.13 06:09close17600.101.87250.00001.869015.007785.08
35232006.09.13 06:09buy17620.201.87250.00001.8735
35242006.09.13 06:09buy17630.101.87250.00001.8775
35252006.09.13 06:09buy17640.101.87250.00001.8825
35262006.09.13 06:25t/p17620.201.87350.00001.873520.007805.08
35272006.09.13 11:10close17640.101.87320.00001.88257.007812.08
35282006.09.13 11:10close17630.101.87320.00001.87757.007819.08
35292006.09.13 11:10sell17650.201.87320.00001.8722
35302006.09.13 11:10sell17660.101.87320.00001.8682
35312006.09.13 11:10sell17670.101.87320.00001.8632
35322006.09.13 11:12t/p17650.201.87220.00001.872220.007839.08
35332006.09.13 12:48close17670.101.87450.00001.8632-13.007826.08
35342006.09.13 12:48close17660.101.87450.00001.8682-13.007813.08
35352006.09.13 12:48buy17680.201.87450.00001.8755
35362006.09.13 12:48buy17690.101.87450.00001.8795
35372006.09.13 12:48buy17700.101.87450.00001.8845
35382006.09.13 14:20close17700.101.87290.00001.8845-16.007797.08
35392006.09.13 14:20close17690.101.87290.00001.8795-16.007781.08
35402006.09.13 14:20close17680.201.87290.00001.8755-32.007749.08
35412006.09.13 14:20sell17710.201.87290.00001.8719
35422006.09.13 14:20sell17720.101.87290.00001.8679
35432006.09.13 14:20sell17730.101.87290.00001.8629
35442006.09.13 15:05close17730.101.87460.00001.8629-17.007732.08
35452006.09.13 15:05close17720.101.87460.00001.8679-17.007715.08
35462006.09.13 15:05close17710.201.87460.00001.8719-34.007681.08
35472006.09.13 15:05buy17740.201.87460.00001.8756
35482006.09.13 15:05buy17750.101.87460.00001.8796
35492006.09.13 15:05buy17760.101.87460.00001.8846
35502006.09.13 15:26t/p17740.201.87560.00001.875620.007701.08
35512006.09.14 04:01close17760.101.87670.00001.884619.957721.03
35522006.09.14 04:01close17750.101.87670.00001.879619.957740.98
35532006.09.14 04:01sell17770.201.87670.00001.8757
35542006.09.14 04:01sell17780.101.87670.00001.8717
35552006.09.14 04:01sell17790.101.87670.00001.8667
35562006.09.14 05:51close17790.101.87730.00001.8667-6.007734.98
35572006.09.14 05:51close17780.101.87730.00001.8717-6.007728.98
35582006.09.14 05:51close17770.201.87730.00001.8757-12.007716.98
35592006.09.14 05:51buy17800.201.87730.00001.8783
35602006.09.14 05:51buy17810.101.87730.00001.8823
35612006.09.14 05:51buy17820.101.87730.00001.8873
35622006.09.14 08:39close17820.101.87650.00001.8873-8.007708.98
35632006.09.14 08:39close17810.101.87650.00001.8823-8.007700.98
35642006.09.14 08:39close17800.201.87650.00001.8783-16.007684.98
35652006.09.14 08:39sell17830.201.87650.00001.8755
35662006.09.14 08:39sell17840.101.87650.00001.8715
35672006.09.14 08:39sell17850.101.87650.00001.8665
35682006.09.14 08:47close17850.101.87680.00001.8665-3.007681.98
35692006.09.14 08:47close17840.101.87680.00001.8715-3.007678.98
35702006.09.14 08:47close17830.201.87680.00001.8755-6.007672.98
35712006.09.14 08:47buy17860.201.87680.00001.8778
35722006.09.14 08:47buy17870.101.87680.00001.8818
35732006.09.14 08:47buy17880.101.87680.00001.8868
35742006.09.14 09:21t/p17860.201.87780.00001.877820.007692.98
35752006.09.14 10:47t/p17870.101.88180.00001.881850.007742.98
35762006.09.14 13:34t/p17880.101.88680.00001.8868100.007842.98
35772006.09.14 20:45sell17890.201.88730.00001.8863
35782006.09.14 20:45sell17900.101.88730.00001.8823
35792006.09.14 20:45sell17910.101.88730.00001.8773
35802006.09.14 21:00t/p17890.201.88630.00001.886320.007862.98
35812006.09.15 04:22close17910.101.88650.00001.87738.217871.19
35822006.09.15 04:22close17900.101.88650.00001.88238.217879.41
35832006.09.15 04:22buy17920.201.88650.00001.8875
35842006.09.15 04:22buy17930.101.88650.00001.8915
35852006.09.15 04:22buy17940.101.88650.00001.8965
35862006.09.15 04:45close17940.101.88580.00001.8965-7.007872.41
35872006.09.15 04:45close17930.101.88580.00001.8915-7.007865.41
35882006.09.15 04:45close17920.201.88580.00001.8875-14.007851.41
35892006.09.15 04:45sell17950.201.88580.00001.8848
35902006.09.15 04:45sell17960.101.88580.00001.8808
35912006.09.15 04:45sell17970.101.88580.00001.8758
35922006.09.15 09:55t/p17950.201.88480.00001.884820.007871.41
35932006.09.15 12:57t/p17960.101.88080.00001.880850.007921.41
35942006.09.15 14:50close17970.101.88220.00001.875836.007957.41
35952006.09.15 14:50buy17980.201.88220.00001.8832
35962006.09.15 14:50buy17990.101.88220.00001.8872
35972006.09.15 14:50buy18000.101.88220.00001.8922
35982006.09.15 15:20close18000.101.88140.00001.8922-8.007949.41
35992006.09.15 15:20close17990.101.88140.00001.8872-8.007941.41
36002006.09.15 15:20close17980.201.88140.00001.8832-16.007925.41
36012006.09.15 15:20sell18010.201.88140.00001.8804
36022006.09.15 15:20sell18020.101.88140.00001.8764
36032006.09.15 15:20sell18030.101.88140.00001.8714
36042006.09.15 15:25close18030.101.88190.00001.8714-5.007920.41
36052006.09.15 15:25close18020.101.88190.00001.8764-5.007915.41
36062006.09.15 15:25close18010.201.88190.00001.8804-10.007905.41
36072006.09.15 15:25buy18040.201.88190.00001.8829
36082006.09.15 15:25buy18050.101.88190.00001.8869
36092006.09.15 15:25buy18060.101.88190.00001.8919
36102006.09.18 00:10close18060.101.87750.00001.8919-44.357861.06
36112006.09.18 00:10close18050.101.87750.00001.8869-44.357816.71
36122006.09.18 00:10close18040.201.87750.00001.8829-88.707728.01
36132006.09.18 00:10sell18070.201.87750.00001.8765
36142006.09.18 00:10sell18080.101.87750.00001.8725
36152006.09.18 00:10sell18090.101.87750.00001.8675
36162006.09.18 00:32t/p18070.201.87650.00001.876520.007748.01
36172006.09.18 02:15close18090.101.87950.00001.8675-20.007728.01
36182006.09.18 02:15close18080.101.87950.00001.8725-20.007708.01
36192006.09.18 02:15buy18100.201.87950.00001.8805
36202006.09.18 02:15buy18110.101.87950.00001.8845
36212006.09.18 02:15buy18120.101.87950.00001.8895
36222006.09.18 05:41t/p18100.201.88050.00001.880520.007728.01
36232006.09.18 07:51close18120.101.87970.00001.88952.007730.01
36242006.09.18 07:51close18110.101.87970.00001.88452.007732.01
36252006.09.18 07:51sell18130.201.87970.00001.8787
36262006.09.18 07:51sell18140.101.87970.00001.8747
36272006.09.18 07:51sell18150.101.87970.00001.8697
36282006.09.18 11:03t/p18130.201.87870.00001.878720.007752.01
36292006.09.18 11:46t/p18140.101.87470.00001.874750.007802.01
36302006.09.18 14:15close18150.101.87670.00001.869730.007832.01
36312006.09.18 14:15buy18160.201.87670.00001.8777
36322006.09.18 14:15buy18170.101.87670.00001.8817
36332006.09.18 14:15buy18180.101.87670.00001.8867
36342006.09.18 15:00t/p18160.201.87770.00001.877720.007852.01
36352006.09.19 01:19t/p18170.101.88170.00001.881749.657901.66
36362006.09.19 03:38close18180.101.88030.00001.886735.657937.31
36372006.09.19 03:38sell18190.201.88030.00001.8793
36382006.09.19 03:38sell18200.101.88030.00001.8753
36392006.09.19 03:38sell18210.101.88030.00001.8703
36402006.09.19 03:50close18210.101.88090.00001.8703-6.007931.31
36412006.09.19 03:50close18200.101.88090.00001.8753-6.007925.31
36422006.09.19 03:50close18190.201.88090.00001.8793-12.007913.31
36432006.09.19 03:50buy18220.201.88090.00001.8819
36442006.09.19 03:50buy18230.101.88090.00001.8859
36452006.09.19 03:50buy18240.101.88090.00001.8909
36462006.09.19 04:58t/p18220.201.88190.00001.881920.007933.31
36472006.09.19 07:50close18240.101.88050.00001.8909-4.007929.31
36482006.09.19 07:50close18230.101.88050.00001.8859-4.007925.31
36492006.09.19 07:50sell18250.201.88050.00001.8795
36502006.09.19 07:50sell18260.101.88050.00001.8755
36512006.09.19 07:50sell18270.101.88050.00001.8705
36522006.09.19 08:45close18270.101.88210.00001.8705-16.007909.31
36532006.09.19 08:45close18260.101.88210.00001.8755-16.007893.31
36542006.09.19 08:45close18250.201.88210.00001.8795-32.007861.31
36552006.09.19 08:45buy18280.201.88210.00001.8831
36562006.09.19 08:45buy18290.101.88210.00001.8871
36572006.09.19 08:45buy18300.101.88210.00001.8921
36582006.09.19 09:41close18300.101.88060.00001.8921-15.007846.31
36592006.09.19 09:41close18290.101.88060.00001.8871-15.007831.31
36602006.09.19 09:41close18280.201.88060.00001.8831-30.007801.31
36612006.09.19 09:41sell18310.201.88060.00001.8796
36622006.09.19 09:41sell18320.101.88060.00001.8756
36632006.09.19 09:41sell18330.101.88060.00001.8706
36642006.09.19 09:52t/p18310.201.87960.00001.879620.007821.31
36652006.09.19 12:30close18330.101.88070.00001.8706-1.007820.31
36662006.09.19 12:30close18320.101.88070.00001.8756-1.007819.31
36672006.09.19 12:30buy18340.201.88070.00001.8817
36682006.09.19 12:30buy18350.101.88070.00001.8857
36692006.09.19 12:30buy18360.101.88070.00001.8907
36702006.09.19 13:18t/p18340.201.88170.00001.881720.007839.31
36712006.09.19 14:15close18360.101.87970.00001.8907-10.007829.31
36722006.09.19 14:15close18350.101.87970.00001.8857-10.007819.31
36732006.09.19 14:15sell18370.201.87970.00001.8787
36742006.09.19 14:15sell18380.101.87970.00001.8747
36752006.09.19 14:15sell18390.101.87970.00001.8697
36762006.09.19 14:26close18390.101.88100.00001.8697-13.007806.31
36772006.09.19 14:26close18380.101.88100.00001.8747-13.007793.31
36782006.09.19 14:26close18370.201.88100.00001.8787-26.007767.31
36792006.09.19 14:26buy18400.201.88100.00001.8820
36802006.09.19 14:26buy18410.101.88100.00001.8860
36812006.09.19 14:26buy18420.101.88100.00001.8910
36822006.09.19 14:30t/p18400.201.88200.00001.882020.007787.31
36832006.09.19 14:41t/p18410.101.88600.00001.886050.007837.31
36842006.09.19 17:20close18420.101.88330.00001.891023.007860.31
36852006.09.19 17:20sell18430.201.88330.00001.8823
36862006.09.19 17:20sell18440.101.88330.00001.8783
36872006.09.19 17:20sell18450.101.88330.00001.8733
36882006.09.19 17:42t/p18430.201.88230.00001.882320.007880.31
36892006.09.19 21:30close18450.101.88180.00001.873315.007895.31
36902006.09.19 21:30close18440.101.88180.00001.878315.007910.31
36912006.09.19 21:30buy18460.201.88180.00001.8828
36922006.09.19 21:30buy18470.101.88180.00001.8868
36932006.09.19 21:30buy18480.101.88180.00001.8918
36942006.09.19 21:39close18480.101.88140.00001.8918-4.007906.31
36952006.09.19 21:39close18470.101.88140.00001.8868-4.007902.31
36962006.09.19 21:39close18460.201.88140.00001.8828-8.007894.31
36972006.09.19 21:39sell18490.201.88140.00001.8804
36982006.09.19 21:39sell18500.101.88140.00001.8764
36992006.09.19 21:39sell18510.101.88140.00001.8714
37002006.09.19 22:37close18510.101.88190.00001.8714-5.007889.31
37012006.09.19 22:37close18500.101.88190.00001.8764-5.007884.31
37022006.09.19 22:37close18490.201.88190.00001.8804-10.007874.31
37032006.09.19 22:37buy18520.201.88190.00001.8829
37042006.09.19 22:37buy18530.101.88190.00001.8869
37052006.09.19 22:37buy18540.101.88190.00001.8919
37062006.09.19 23:01t/p18520.201.88290.00001.882920.007894.31
37072006.09.19 23:20close18540.101.88090.00001.8919-10.007884.31
37082006.09.19 23:20close18530.101.88090.00001.8869-10.007874.31
37092006.09.19 23:20sell18550.201.88090.00001.8799
37102006.09.19 23:20sell18560.101.88090.00001.8759
37112006.09.19 23:20sell18570.101.88090.00001.8709
37122006.09.19 23:30close18570.101.88190.00001.8709-10.007864.31
37132006.09.19 23:30close18560.101.88190.00001.8759-10.007854.31
37142006.09.19 23:30close18550.201.88190.00001.8799-20.007834.31
37152006.09.19 23:30buy18580.201.88190.00001.8829
37162006.09.19 23:30buy18590.101.88190.00001.8869
37172006.09.19 23:30buy18600.101.88190.00001.8919
37182006.09.20 03:29t/p18580.201.88290.00001.882919.307853.61
37192006.09.20 07:25close18600.101.88270.00001.89197.657861.26
37202006.09.20 07:25close18590.101.88270.00001.88697.657868.90
37212006.09.20 07:25sell18610.201.88270.00001.8817
37222006.09.20 07:25sell18620.101.88270.00001.8777
37232006.09.20 07:25sell18630.101.88270.00001.8727
37242006.09.20 08:01close18630.101.88360.00001.8727-9.007859.90
37252006.09.20 08:01close18620.101.88360.00001.8777-9.007850.90
37262006.09.20 08:01close18610.201.88360.00001.8817-18.007832.90
37272006.09.20 08:01buy18640.201.88360.00001.8846
37282006.09.20 08:01buy18650.101.88360.00001.8886
37292006.09.20 08:01buy18660.101.88360.00001.8936
37302006.09.20 09:35close18660.101.88260.00001.8936-10.007822.90
37312006.09.20 09:35close18650.101.88260.00001.8886-10.007812.90
37322006.09.20 09:35close18640.201.88260.00001.8846-20.007792.90
37332006.09.20 09:35sell18670.201.88260.00001.8816
37342006.09.20 09:35sell18680.101.88260.00001.8776
37352006.09.20 09:35sell18690.101.88260.00001.8726
37362006.09.20 09:50t/p18670.201.88160.00001.881620.007812.90
37372006.09.20 13:20close18690.101.88360.00001.8726-10.007802.90
37382006.09.20 13:20close18680.101.88360.00001.8776-10.007792.90
37392006.09.20 13:20buy18700.201.88360.00001.8846
37402006.09.20 13:20buy18710.101.88360.00001.8886
37412006.09.20 13:20buy18720.101.88360.00001.8936
37422006.09.20 15:01t/p18700.201.88460.00001.884620.007812.90
37432006.09.20 16:57t/p18710.101.88860.00001.888650.007862.90
37442006.09.20 21:21close18720.101.88800.00001.893644.007906.90
37452006.09.20 21:21sell18730.201.88800.00001.8870
37462006.09.20 21:21sell18740.101.88800.00001.8830
37472006.09.20 21:21sell18750.101.88800.00001.8780
37482006.09.20 21:45t/p18730.201.88700.00001.887020.007926.90
37492006.09.21 02:00close18750.101.88820.00001.8780-1.367925.55
37502006.09.21 02:00close18740.101.88820.00001.8830-1.367924.20
37512006.09.21 02:00buy18760.201.88820.00001.8892
37522006.09.21 02:00buy18770.101.88820.00001.8932
37532006.09.21 02:00buy18780.101.88820.00001.8982
37542006.09.21 02:24t/p18760.201.88920.00001.889220.007944.20
37552006.09.21 05:25close18780.101.89060.00001.898224.007968.20
37562006.09.21 05:25close18770.101.89060.00001.893224.007992.20
37572006.09.21 05:25sell18790.201.89060.00001.8896
37582006.09.21 05:25sell18800.101.89060.00001.8856
37592006.09.21 05:25sell18810.101.89060.00001.8806
37602006.09.21 05:30close18810.101.89100.00001.8806-4.007988.20
37612006.09.21 05:30close18800.101.89100.00001.8856-4.007984.20
37622006.09.21 05:30close18790.201.89100.00001.8896-8.007976.20
37632006.09.21 05:30buy18820.201.89100.00001.8920
37642006.09.21 05:30buy18830.101.89100.00001.8960
37652006.09.21 05:30buy18840.101.89100.00001.9010
37662006.09.21 05:30close18840.101.89080.00001.9010-2.007974.20
37672006.09.21 05:30close18830.101.89080.00001.8960-2.007972.20
37682006.09.21 05:30close18820.201.89080.00001.8920-4.007968.20
37692006.09.21 05:30sell18850.201.89080.00001.8898
37702006.09.21 05:30sell18860.101.89080.00001.8858
37712006.09.21 05:30sell18870.101.89080.00001.8808
37722006.09.21 05:32close18870.101.89110.00001.8808-3.007965.20
37732006.09.21 05:32close18860.101.89110.00001.8858-3.007962.20
37742006.09.21 05:32close18850.201.89110.00001.8898-6.007956.20
37752006.09.21 05:32buy18880.201.89110.00001.8921
37762006.09.21 05:32buy18890.101.89110.00001.8961
37772006.09.21 05:32buy18900.101.89110.00001.9011
37782006.09.21 07:42t/p18880.201.89210.00001.892120.007976.20
37792006.09.21 12:00t/p18890.101.89610.00001.896150.008026.20
37802006.09.21 16:10close18900.101.89700.00001.901159.008085.20
37812006.09.21 16:10sell18910.201.89700.00001.8960
37822006.09.21 16:10sell18920.101.89700.00001.8920
37832006.09.21 16:10sell18930.101.89700.00001.8870
37842006.09.21 16:17t/p18910.201.89600.00001.896020.008105.20
37852006.09.21 18:05close18930.101.89940.00001.8870-24.008081.20
37862006.09.21 18:05close18920.101.89940.00001.8920-24.008057.20
37872006.09.21 18:05buy18940.201.89940.00001.9004
37882006.09.21 18:05buy18950.101.89940.00001.9044
37892006.09.21 18:05buy18960.101.89940.00001.9094
37902006.09.21 18:14t/p18940.201.90040.00001.900420.008077.20
37912006.09.22 03:45close18960.101.90190.00001.909424.658101.85
37922006.09.22 03:45close18950.101.90190.00001.904424.658126.49
37932006.09.22 03:45sell18970.201.90190.00001.9009
37942006.09.22 03:45sell18980.101.90190.00001.8969
37952006.09.22 03:45sell18990.101.90190.00001.8919
37962006.09.22 05:24t/p18970.201.90090.00001.900920.008146.49
37972006.09.22 08:10close18990.101.90220.00001.8919-3.008143.49
37982006.09.22 08:10close18980.101.90220.00001.8969-3.008140.49
37992006.09.22 08:10buy19000.201.90220.00001.9032
38002006.09.22 08:10buy19010.101.90220.00001.9072
38012006.09.22 08:10buy19020.101.90220.00001.9122
38022006.09.22 08:41t/p19000.201.90320.00001.903220.008160.49
38032006.09.22 11:40close19020.101.90370.00001.912215.008175.49
38042006.09.22 11:40close19010.101.90370.00001.907215.008190.49
38052006.09.22 11:40sell19030.201.90370.00001.9027
38062006.09.22 11:40sell19040.101.90370.00001.8987
38072006.09.22 11:40sell19050.101.90370.00001.8937
38082006.09.22 11:55t/p19030.201.90270.00001.902720.008210.49
38092006.09.25 03:35close19050.101.90170.00001.893720.228230.71
38102006.09.25 03:35close19040.101.90170.00001.898720.228250.92
38112006.09.25 03:35buy19060.201.90170.00001.9027
38122006.09.25 03:35buy19070.101.90170.00001.9067
38132006.09.25 03:35buy19080.101.90170.00001.9117
38142006.09.25 04:04t/p19060.201.90270.00001.902720.008270.92
38152006.09.25 08:33t/p19070.101.90670.00001.906750.008320.92
38162006.09.25 09:55close19080.101.90370.00001.911720.008340.92
38172006.09.25 09:55sell19090.201.90370.00001.9027
38182006.09.25 09:55sell19100.101.90370.00001.8987
38192006.09.25 09:55sell19110.101.90370.00001.8937
38202006.09.25 09:56t/p19090.201.90270.00001.902720.008360.92
38212006.09.25 16:37t/p19100.101.89870.00001.898750.008410.92
38222006.09.25 19:11close19110.101.90160.00001.893721.008431.92
38232006.09.25 19:11buy19120.201.90160.00001.9026
38242006.09.25 19:11buy19130.101.90160.00001.9066
38252006.09.25 19:11buy19140.101.90160.00001.9116
38262006.09.25 22:00close19140.101.90090.00001.9116-7.008424.92
38272006.09.25 22:00close19130.101.90090.00001.9066-7.008417.92
38282006.09.25 22:00close19120.201.90090.00001.9026-14.008403.92
38292006.09.25 22:00sell19150.201.90090.00001.8999
38302006.09.25 22:00sell19160.101.90090.00001.8959
38312006.09.25 22:00sell19170.101.90090.00001.8909
38322006.09.25 22:27t/p19150.201.89990.00001.899920.008423.92
38332006.09.26 01:20close19170.101.90020.00001.89097.218431.14
38342006.09.26 01:20close19160.101.90020.00001.89597.218438.35
38352006.09.26 01:20buy19180.201.90020.00001.9012
38362006.09.26 01:20buy19190.101.90020.00001.9052
38372006.09.26 01:20buy19200.101.90020.00001.9102
38382006.09.26 01:41t/p19180.201.90120.00001.901220.008458.35
38392006.09.26 03:53close19200.101.90120.00001.910210.008468.35
38402006.09.26 03:53close19190.101.90120.00001.905210.008478.35
38412006.09.26 03:53sell19210.201.90120.00001.9002
38422006.09.26 03:53sell19220.101.90120.00001.8962
38432006.09.26 03:53sell19230.101.90120.00001.8912
38442006.09.26 08:00close19230.101.90140.00001.8912-2.008476.35
38452006.09.26 08:00close19220.101.90140.00001.8962-2.008474.35
38462006.09.26 08:00close19210.201.90140.00001.9002-4.008470.35
38472006.09.26 08:00buy19240.201.90140.00001.9024
38482006.09.26 08:00buy19250.101.90140.00001.9064
38492006.09.26 08:00buy19260.101.90140.00001.9114
38502006.09.26 14:40close19260.101.89560.00001.9114-58.008412.35
38512006.09.26 14:40close19250.101.89560.00001.9064-58.008354.35
38522006.09.26 14:40close19240.201.89560.00001.9024-116.008238.35
38532006.09.26 14:40sell19270.201.89560.00001.8946
38542006.09.26 14:40sell19280.101.89560.00001.8906
38552006.09.26 14:40sell19290.101.89560.00001.8856
38562006.09.26 15:30close19290.101.89650.00001.8856-9.008229.35
38572006.09.26 15:30close19280.101.89650.00001.8906-9.008220.35
38582006.09.26 15:30close19270.201.89650.00001.8946-18.008202.35
38592006.09.26 15:30buy19300.201.89650.00001.8975
38602006.09.26 15:30buy19310.101.89650.00001.9015
38612006.09.26 15:30buy19320.101.89650.00001.9065
38622006.09.26 15:37t/p19300.201.89750.00001.897520.008222.35
38632006.09.26 16:05close19320.101.89430.00001.9065-22.008200.35
38642006.09.26 16:05close19310.101.89430.00001.9015-22.008178.35
38652006.09.26 16:05sell19330.201.89430.00001.8933
38662006.09.26 16:05sell19340.101.89430.00001.8893
38672006.09.26 16:05sell19350.101.89430.00001.8843
38682006.09.26 16:06t/p19330.201.89330.00001.893320.008198.35
38692006.09.26 20:45close19350.101.89590.00001.8843-16.008182.35
38702006.09.26 20:45close19340.101.89590.00001.8893-16.008166.35
38712006.09.26 20:45buy19360.201.89590.00001.8969
38722006.09.26 20:45buy19370.101.89590.00001.9009
38732006.09.26 20:45buy19380.101.89590.00001.9059
38742006.09.26 21:25close19380.101.89500.00001.9059-9.008157.35
38752006.09.26 21:25close19370.101.89500.00001.9009-9.008148.35
38762006.09.26 21:25close19360.201.89500.00001.8969-18.008130.35
38772006.09.26 21:25sell19390.201.89500.00001.8940
38782006.09.26 21:25sell19400.101.89500.00001.8900
38792006.09.26 21:25sell19410.101.89500.00001.8850
38802006.09.26 22:04t/p19390.201.89400.00001.894020.008150.35
38812006.09.27 01:09close19410.101.89480.00001.88502.218152.57
38822006.09.27 01:09close19400.101.89480.00001.89002.218154.78
38832006.09.27 01:09buy19420.201.89480.00001.8958
38842006.09.27 01:09buy19430.101.89480.00001.8998
38852006.09.27 01:09buy19440.101.89480.00001.9048
38862006.09.27 02:10t/p19420.201.89580.00001.895820.008174.78
38872006.09.27 02:55close19440.101.89460.00001.9048-2.008172.78
38882006.09.27 02:55close19430.101.89460.00001.8998-2.008170.78
38892006.09.27 02:55sell19450.201.89460.00001.8936
38902006.09.27 02:55sell19460.101.89460.00001.8896
38912006.09.27 02:55sell19470.101.89460.00001.8846
38922006.09.27 05:34close19470.101.89530.00001.8846-7.008163.78
38932006.09.27 05:34close19460.101.89530.00001.8896-7.008156.78
38942006.09.27 05:34close19450.201.89530.00001.8936-14.008142.78
38952006.09.27 05:34buy19480.201.89530.00001.8963
38962006.09.27 05:34buy19490.101.89530.00001.9003
38972006.09.27 05:34buy19500.101.89530.00001.9053
38982006.09.27 06:35close19500.101.89450.00001.9053-8.008134.78
38992006.09.27 06:35close19490.101.89450.00001.9003-8.008126.78
39002006.09.27 06:35close19480.201.89450.00001.8963-16.008110.78
39012006.09.27 06:35sell19510.201.89450.00001.8935
39022006.09.27 06:35sell19520.101.89450.00001.8895
39032006.09.27 06:35sell19530.101.89450.00001.8845
39042006.09.27 06:50close19530.101.89520.00001.8845-7.008103.78
39052006.09.27 06:50close19520.101.89520.00001.8895-7.008096.78
39062006.09.27 06:50close19510.201.89520.00001.8935-14.008082.78
39072006.09.27 06:50buy19540.201.89520.00001.8962
39082006.09.27 06:50buy19550.101.89520.00001.9002
39092006.09.27 06:50buy19560.101.89520.00001.9052
39102006.09.27 07:40close19560.101.89450.00001.9052-7.008075.78
39112006.09.27 07:40close19550.101.89450.00001.9002-7.008068.78
39122006.09.27 07:40close19540.201.89450.00001.8962-14.008054.78
39132006.09.27 07:40sell19570.201.89450.00001.8935
39142006.09.27 07:40sell19580.101.89450.00001.8895
39152006.09.27 07:40sell19590.101.89450.00001.8845
39162006.09.27 08:05t/p19570.201.89350.00001.893520.008074.78
39172006.09.27 10:03t/p19580.101.88950.00001.889550.008124.78
39182006.09.27 13:05close19590.101.89120.00001.884533.008157.78
39192006.09.27 13:05buy19600.201.89120.00001.8922
39202006.09.27 13:05buy19610.101.89120.00001.8962
39212006.09.27 13:05buy19620.101.89120.00001.9012
39222006.09.27 14:25close19620.101.88920.00001.9012-20.008137.78
39232006.09.27 14:25close19610.101.88920.00001.8962-20.008117.78
39242006.09.27 14:25close19600.201.88920.00001.8922-40.008077.78
39252006.09.27 14:25sell19630.201.88920.00001.8882
39262006.09.27 14:25sell19640.101.88920.00001.8842
39272006.09.27 14:25sell19650.101.88920.00001.8792
39282006.09.27 15:21t/p19630.201.88820.00001.888220.008097.78
39292006.09.27 19:12close19650.101.88820.00001.879210.008107.78
39302006.09.27 19:12close19640.101.88820.00001.884210.008117.78
39312006.09.27 19:12buy19660.201.88820.00001.8892
39322006.09.27 19:12buy19670.101.88820.00001.8932
39332006.09.27 19:12buy19680.101.88820.00001.8982
39342006.09.28 01:14t/p19660.201.88920.00001.889217.908135.68
39352006.09.28 04:26close19680.101.88920.00001.89828.958144.63
39362006.09.28 04:26close19670.101.88920.00001.89328.958153.58
39372006.09.28 04:26sell19690.201.88920.00001.8882
39382006.09.28 04:26sell19700.101.88920.00001.8842
39392006.09.28 04:26sell19710.101.88920.00001.8792
39402006.09.28 04:42t/p19690.201.88820.00001.888220.008173.58
39412006.09.28 08:24t/p19700.101.88420.00001.884250.008223.58
39422006.09.28 10:25t/p19710.101.87920.00001.8792100.008323.58
39432006.09.28 18:55buy19720.201.87530.00001.8763
39442006.09.28 18:55buy19730.101.87530.00001.8803
39452006.09.28 18:55buy19740.101.87530.00001.8853
39462006.09.28 20:45t/p19720.201.87630.00001.876320.008343.58
39472006.09.28 23:55close19740.101.87560.00001.88533.008346.58
39482006.09.28 23:55close19730.101.87560.00001.88033.008349.58
39492006.09.28 23:55sell19750.201.87560.00001.8746
39502006.09.28 23:55sell19760.101.87560.00001.8706
39512006.09.28 23:55sell19770.101.87560.00001.8656
39522006.09.29 00:48close19770.101.87620.00001.8656-5.798343.80
39532006.09.29 00:48close19760.101.87620.00001.8706-5.798338.01
39542006.09.29 00:48close19750.201.87620.00001.8746-11.578326.44
39552006.09.29 00:48buy19780.201.87620.00001.8772
39562006.09.29 00:48buy19790.101.87620.00001.8812
39572006.09.29 00:48buy19800.101.87620.00001.8862
39582006.09.29 01:15close19800.101.87570.00001.8862-5.008321.44
39592006.09.29 01:15close19790.101.87570.00001.8812-5.008316.44
39602006.09.29 01:15close19780.201.87570.00001.8772-10.008306.44
39612006.09.29 01:15sell19810.201.87570.00001.8747
39622006.09.29 01:15sell19820.101.87570.00001.8707
39632006.09.29 01:15sell19830.101.87570.00001.8657
39642006.09.29 01:26close19830.101.87630.00001.8657-6.008300.44
39652006.09.29 01:26close19820.101.87630.00001.8707-6.008294.44
39662006.09.29 01:26close19810.201.87630.00001.8747-12.008282.44
39672006.09.29 01:26buy19840.201.87630.00001.8773
39682006.09.29 01:26buy19850.101.87630.00001.8813
39692006.09.29 01:26buy19860.101.87630.00001.8863
39702006.09.29 03:57close19860.101.87540.00001.8863-9.008273.44
39712006.09.29 03:57close19850.101.87540.00001.8813-9.008264.44
39722006.09.29 03:57close19840.201.87540.00001.8773-18.008246.44
39732006.09.29 03:57sell19870.201.87540.00001.8744
39742006.09.29 03:57sell19880.101.87540.00001.8704
39752006.09.29 03:57sell19890.101.87540.00001.8654
39762006.09.29 07:56t/p19870.201.87440.00001.874420.008266.44
39772006.09.29 09:14t/p19880.101.87040.00001.870450.008316.44
39782006.09.29 11:03close19890.101.87150.00001.865439.008355.44
39792006.09.29 11:03buy19900.201.87150.00001.8725
39802006.09.29 11:03buy19910.101.87150.00001.8765
39812006.09.29 11:03buy19920.101.87150.00001.8815
39822006.09.29 13:30close19920.101.86800.00001.8815-35.008320.44
39832006.09.29 13:30close19910.101.86800.00001.8765-35.008285.44
39842006.09.29 13:30close19900.201.86800.00001.8725-70.008215.44
39852006.09.29 13:30sell19930.201.86800.00001.8670
39862006.09.29 13:30sell19940.101.86800.00001.8630
39872006.09.29 13:30sell19950.101.86800.00001.8580
39882006.09.29 14:21t/p19930.201.86700.00001.867020.008235.44
39892006.09.29 17:10close19950.101.86780.00001.85802.008237.44
39902006.09.29 17:10close19940.101.86780.00001.86302.008239.44
39912006.09.29 17:10buy19960.201.86780.00001.8688
39922006.09.29 17:10buy19970.101.86780.00001.8728
39932006.09.29 17:10buy19980.101.86780.00001.8778
39942006.09.29 17:22t/p19960.201.86880.00001.868820.008259.44
39952006.09.29 20:35close19980.101.87040.00001.877826.008285.44
39962006.09.29 20:35close19970.101.87040.00001.872826.008311.44
39972006.09.29 20:35sell19990.201.87040.00001.8694
39982006.09.29 20:35sell20000.101.87040.00001.8654
39992006.09.29 20:35sell20010.101.87040.00001.8604
40002006.09.29 20:57close20010.101.87140.00001.8604-10.008301.44
40012006.09.29 20:57close20000.101.87140.00001.8654-10.008291.44
40022006.09.29 20:57close19990.201.87140.00001.8694-20.008271.44
40032006.09.29 20:57buy20020.201.87140.00001.8724
40042006.09.29 20:57buy20030.101.87140.00001.8764
40052006.09.29 20:57buy20040.101.87140.00001.8814
40062006.09.29 21:57t/p20020.201.87240.00001.872420.008291.44
40072006.10.02 01:00close20040.101.87110.00001.8814-3.358288.09
40082006.10.02 01:00close20030.101.87110.00001.8764-3.358284.74
40092006.10.02 01:00sell20050.201.87110.00001.8701
40102006.10.02 01:00sell20060.101.87110.00001.8661
40112006.10.02 01:00sell20070.101.87110.00001.8611
40122006.10.02 03:12t/p20050.201.87010.00001.870120.008304.74
40132006.10.02 05:20close20070.101.87010.00001.861110.008314.74
40142006.10.02 05:20close20060.101.87010.00001.866110.008324.74
40152006.10.02 05:20buy20080.201.87010.00001.8711
40162006.10.02 05:20buy20090.101.87010.00001.8751
40172006.10.02 05:20buy20100.101.87010.00001.8801
40182006.10.02 07:14t/p20080.201.87110.00001.871120.008344.74
40192006.10.02 08:05close20100.101.87040.00001.88013.008347.74
40202006.10.02 08:05close20090.101.87040.00001.87513.008350.74
40212006.10.02 08:05sell20110.201.87040.00001.8694
40222006.10.02 08:05sell20120.101.87040.00001.8654
40232006.10.02 08:05sell20130.101.87040.00001.8604
40242006.10.02 09:10t/p20110.201.86940.00001.869420.008370.74
40252006.10.02 10:35close20130.101.87310.00001.8604-27.008343.74
40262006.10.02 10:35close20120.101.87310.00001.8654-27.008316.74
40272006.10.02 10:35buy20140.201.87310.00001.8741
40282006.10.02 10:35buy20150.101.87310.00001.8781
40292006.10.02 10:35buy20160.101.87310.00001.8831
40302006.10.02 10:36t/p20140.201.87410.00001.874120.008336.74
40312006.10.02 14:10close20160.101.87090.00001.8831-22.008314.74
40322006.10.02 14:10close20150.101.87090.00001.8781-22.008292.74
40332006.10.02 14:10sell20170.201.87090.00001.8699
40342006.10.02 14:10sell20180.101.87090.00001.8659
40352006.10.02 14:10sell20190.101.87090.00001.8609
40362006.10.02 15:05close20190.101.87340.00001.8609-25.008267.74
40372006.10.02 15:05close20180.101.87340.00001.8659-25.008242.74
40382006.10.02 15:05close20170.201.87340.00001.8699-50.008192.74
40392006.10.02 15:05buy20200.201.87340.00001.8744
40402006.10.02 15:05buy20210.101.87340.00001.8784
40412006.10.02 15:05buy20220.101.87340.00001.8834
40422006.10.02 15:19t/p20200.201.87440.00001.874420.008212.74
40432006.10.02 15:35t/p20210.101.87840.00001.878450.008262.74
40442006.10.02 15:53t/p20220.101.88340.00001.8834100.008362.74
40452006.10.02 23:40sell20230.201.88620.00001.8852
40462006.10.02 23:40sell20240.101.88620.00001.8812
40472006.10.02 23:40sell20250.101.88620.00001.8762
40482006.10.03 05:20close20250.101.88700.00001.8762-7.798354.96
40492006.10.03 05:20close20240.101.88700.00001.8812-7.798347.17
40502006.10.03 05:20close20230.201.88700.00001.8852-15.578331.60
40512006.10.03 05:20buy20260.201.88700.00001.8880
40522006.10.03 05:20buy20270.101.88700.00001.8920
40532006.10.03 05:20buy20280.101.88700.00001.8970
40542006.10.03 06:37close20280.101.88610.00001.8970-9.008322.60
40552006.10.03 06:37close20270.101.88610.00001.8920-9.008313.60
40562006.10.03 06:37close20260.201.88610.00001.8880-18.008295.60
40572006.10.03 06:37sell20290.201.88610.00001.8851
40582006.10.03 06:37sell20300.101.88610.00001.8811
40592006.10.03 06:37sell20310.101.88610.00001.8761
40602006.10.03 06:52close20310.101.88650.00001.8761-4.008291.60
40612006.10.03 06:52close20300.101.88650.00001.8811-4.008287.60
40622006.10.03 06:52close20290.201.88650.00001.8851-8.008279.60
40632006.10.03 06:52buy20320.201.88650.00001.8875
40642006.10.03 06:52buy20330.101.88650.00001.8915
40652006.10.03 06:52buy20340.101.88650.00001.8965
40662006.10.03 07:48t/p20320.201.88750.00001.887520.008299.60
40672006.10.03 10:45close20340.101.88640.00001.8965-1.008298.60
40682006.10.03 10:45close20330.101.88640.00001.8915-1.008297.60
40692006.10.03 10:45sell20350.201.88640.00001.8854
40702006.10.03 10:45sell20360.101.88640.00001.8814
40712006.10.03 10:45sell20370.101.88640.00001.8764
40722006.10.03 11:11close20370.101.88810.00001.8764-17.008280.60
40732006.10.03 11:11close20360.101.88810.00001.8814-17.008263.60
40742006.10.03 11:11close20350.201.88810.00001.8854-34.008229.60
40752006.10.03 11:11buy20380.201.88810.00001.8891
40762006.10.03 11:11buy20390.101.88810.00001.8931
40772006.10.03 11:11buy20400.101.88810.00001.8981
40782006.10.03 12:47t/p20380.201.88910.00001.889120.008249.60
40792006.10.03 14:35close20400.101.88700.00001.8981-11.008238.60
40802006.10.03 14:35close20390.101.88700.00001.8931-11.008227.60
40812006.10.03 14:35sell20410.201.88700.00001.8860
40822006.10.03 14:35sell20420.101.88700.00001.8820
40832006.10.03 14:35sell20430.101.88700.00001.8770
40842006.10.03 15:10close20430.101.88860.00001.8770-16.008211.60
40852006.10.03 15:10close20420.101.88860.00001.8820-16.008195.60
40862006.10.03 15:10close20410.201.88860.00001.8860-32.008163.60
40872006.10.03 15:10buy20440.201.88860.00001.8896
40882006.10.03 15:10buy20450.101.88860.00001.8936
40892006.10.03 15:10buy20460.101.88860.00001.8986
40902006.10.03 15:25t/p20440.201.88960.00001.889620.008183.60
40912006.10.03 17:46close20460.101.88820.00001.8986-4.008179.60
40922006.10.03 17:46close20450.101.88820.00001.8936-4.008175.60
40932006.10.03 17:46sell20470.201.88820.00001.8872
40942006.10.03 17:46sell20480.101.88820.00001.8832
40952006.10.03 17:46sell20490.101.88820.00001.8782
40962006.10.03 17:58t/p20470.201.88720.00001.887220.008195.60
40972006.10.03 21:10close20490.101.88740.00001.87828.008203.60
40982006.10.03 21:10close20480.101.88740.00001.88328.008211.60
40992006.10.03 21:10buy20500.201.88740.00001.8884
41002006.10.03 21:10buy20510.101.88740.00001.8924
41012006.10.03 21:10buy20520.101.88740.00001.8974
41022006.10.04 00:27close20520.101.88700.00001.8974-4.358207.25
41032006.10.04 00:27close20510.101.88700.00001.8924-4.358202.90
41042006.10.04 00:27close20500.201.88700.00001.8884-8.708194.20
41052006.10.04 00:27sell20530.201.88700.00001.8860
41062006.10.04 00:27sell20540.101.88700.00001.8820
41072006.10.04 00:27sell20550.101.88700.00001.8770
41082006.10.04 00:31t/p20530.201.88600.00001.886020.008214.20
41092006.10.04 08:50close20550.101.88550.00001.877015.008229.20
41102006.10.04 08:50close20540.101.88550.00001.882015.008244.20
41112006.10.04 08:50buy20560.201.88550.00001.8865
41122006.10.04 08:50buy20570.101.88550.00001.8905
41132006.10.04 08:50buy20580.101.88550.00001.8955
41142006.10.04 08:57t/p20560.201.88650.00001.886520.008264.20
41152006.10.04 10:30close20580.101.88480.00001.8955-7.008257.20
41162006.10.04 10:30close20570.101.88480.00001.8905-7.008250.20
41172006.10.04 10:30sell20590.201.88480.00001.8838
41182006.10.04 10:30sell20600.101.88480.00001.8798
41192006.10.04 10:30sell20610.101.88480.00001.8748
41202006.10.04 10:46t/p20590.201.88380.00001.883820.008270.20
41212006.10.04 12:34t/p20600.101.87980.00001.879850.008320.20
41222006.10.04 15:00close20610.101.88120.00001.874836.008356.20
41232006.10.04 15:00buy20620.201.88120.00001.8822
41242006.10.04 15:00buy20630.101.88120.00001.8862
41252006.10.04 15:00buy20640.101.88120.00001.8912
41262006.10.04 16:00t/p20620.201.88220.00001.882220.008376.20
41272006.10.04 21:19t/p20630.101.88620.00001.886250.008426.20
41282006.10.05 03:20close20640.101.88540.00001.891240.958467.15
41292006.10.05 03:20sell20650.201.88540.00001.8844
41302006.10.05 03:20sell20660.101.88540.00001.8804
41312006.10.05 03:20sell20670.101.88540.00001.8754
41322006.10.05 04:15close20670.101.88600.00001.8754-6.008461.15
41332006.10.05 04:15close20660.101.88600.00001.8804-6.008455.15
41342006.10.05 04:15close20650.201.88600.00001.8844-12.008443.15
41352006.10.05 04:15buy20680.201.88600.00001.8870
41362006.10.05 04:15buy20690.101.88600.00001.8910
41372006.10.05 04:15buy20700.101.88600.00001.8960
41382006.10.05 04:56close20700.101.88550.00001.8960-5.008438.15
41392006.10.05 04:56close20690.101.88550.00001.8910-5.008433.15
41402006.10.05 04:56close20680.201.88550.00001.8870-10.008423.15
41412006.10.05 04:56sell20710.201.88550.00001.8845
41422006.10.05 04:56sell20720.101.88550.00001.8805
41432006.10.05 04:56sell20730.101.88550.00001.8755
41442006.10.05 06:50close20730.101.88610.00001.8755-6.008417.15
41452006.10.05 06:50close20720.101.88610.00001.8805-6.008411.15
41462006.10.05 06:50close20710.201.88610.00001.8845-12.008399.15
41472006.10.05 06:50buy20740.201.88610.00001.8871
41482006.10.05 06:50buy20750.101.88610.00001.8911
41492006.10.05 06:50buy20760.101.88610.00001.8961
41502006.10.05 08:45close20760.101.88430.00001.8961-18.008381.15
41512006.10.05 08:45close20750.101.88430.00001.8911-18.008363.15
41522006.10.05 08:45close20740.201.88430.00001.8871-36.008327.15
41532006.10.05 08:45sell20770.201.88430.00001.8833
41542006.10.05 08:45sell20780.101.88430.00001.8793
41552006.10.05 08:45sell20790.101.88430.00001.8743
41562006.10.05 09:30close20790.101.88630.00001.8743-20.008307.15
41572006.10.05 09:30close20780.101.88630.00001.8793-20.008287.15
41582006.10.05 09:30close20770.201.88630.00001.8833-40.008247.15
41592006.10.05 09:30buy20800.201.88630.00001.8873
41602006.10.05 09:30buy20810.101.88630.00001.8913
41612006.10.05 09:30buy20820.101.88630.00001.8963
41622006.10.05 10:20close20820.101.88520.00001.8963-11.008236.15
41632006.10.05 10:20close20810.101.88520.00001.8913-11.008225.15
41642006.10.05 10:20close20800.201.88520.00001.8873-22.008203.15
41652006.10.05 10:20sell20830.201.88520.00001.8842
41662006.10.05 10:20sell20840.101.88520.00001.8802
41672006.10.05 10:20sell20850.101.88520.00001.8752
41682006.10.05 11:03t/p20830.201.88420.00001.884220.008223.15
41692006.10.05 14:31t/p20840.101.88020.00001.880250.008273.15
41702006.10.05 16:12t/p20850.101.87520.00001.8752100.008373.15
41712006.10.05 18:20buy20860.201.87850.00001.8795
41722006.10.05 18:20buy20870.101.87850.00001.8835
41732006.10.05 18:20buy20880.101.87850.00001.8885
41742006.10.05 18:24t/p20860.201.87950.00001.879520.008393.15
41752006.10.06 00:54close20880.101.87820.00001.8885-3.358389.80
41762006.10.06 00:54close20870.101.87820.00001.8835-3.358386.45
41772006.10.06 00:54sell20890.201.87820.00001.8772
41782006.10.06 00:54sell20900.101.87820.00001.8732
41792006.10.06 00:54sell20910.101.87820.00001.8682
41802006.10.06 02:00close20910.101.87860.00001.8682-4.008382.45
41812006.10.06 02:00close20900.101.87860.00001.8732-4.008378.45
41822006.10.06 02:00close20890.201.87860.00001.8772-8.008370.45
41832006.10.06 02:00buy20920.201.87860.00001.8796
41842006.10.06 02:00buy20930.101.87860.00001.8836
41852006.10.06 02:00buy20940.101.87860.00001.8886
41862006.10.06 03:05close20940.101.87740.00001.8886-12.008358.45
41872006.10.06 03:05close20930.101.87740.00001.8836-12.008346.45
41882006.10.06 03:05close20920.201.87740.00001.8796-24.008322.45
41892006.10.06 03:05sell20950.201.87740.00001.8764
41902006.10.06 03:05sell20960.101.87740.00001.8724
41912006.10.06 03:05sell20970.101.87740.00001.8674
41922006.10.06 03:08t/p20950.201.87640.00001.876420.008342.45
41932006.10.06 05:30close20970.101.87760.00001.8674-2.008340.45
41942006.10.06 05:30close20960.101.87760.00001.8724-2.008338.45
41952006.10.06 05:30buy20980.201.87760.00001.8786
41962006.10.06 05:30buy20990.101.87760.00001.8826
41972006.10.06 05:30buy21000.101.87760.00001.8876
41982006.10.06 08:05close21000.101.87660.00001.8876-10.008328.45
41992006.10.06 08:05close20990.101.87660.00001.8826-10.008318.45
42002006.10.06 08:05close20980.201.87660.00001.8786-20.008298.45
42012006.10.06 08:05sell21010.201.87660.00001.8756
42022006.10.06 08:05sell21020.101.87660.00001.8716
42032006.10.06 08:05sell21030.101.87660.00001.8666
42042006.10.06 08:35t/p21010.201.87560.00001.875620.008318.45
42052006.10.06 11:10close21030.101.87650.00001.86661.008319.45
42062006.10.06 11:10close21020.101.87650.00001.87161.008320.45
42072006.10.06 11:10buy21040.201.87650.00001.8775
42082006.10.06 11:10buy21050.101.87650.00001.8815
42092006.10.06 11:10buy21060.101.87650.00001.8865
42102006.10.06 11:13t/p21040.201.87750.00001.877520.008340.45
42112006.10.06 14:10t/p21050.101.88150.00001.881550.008390.45
42122006.10.06 14:31t/p21060.101.88650.00001.8865100.008490.45
42132006.10.06 15:05sell21070.201.87520.00001.8742
42142006.10.06 15:05sell21080.101.87520.00001.8702
42152006.10.06 15:05sell21090.101.87520.00001.8652
42162006.10.06 15:07t/p21070.201.87420.00001.874220.008510.45
42172006.10.06 16:22t/p21080.101.87020.00001.870250.008560.45
42182006.10.06 19:35close21090.101.87140.00001.865238.008598.45
42192006.10.06 19:35buy21100.201.87140.00001.8724
42202006.10.06 19:35buy21110.101.87140.00001.8764
42212006.10.06 19:35buy21120.101.87140.00001.8814
42222006.10.06 20:00close21120.101.87050.00001.8814-9.008589.45
42232006.10.06 20:00close21110.101.87050.00001.8764-9.008580.45
42242006.10.06 20:00close21100.201.87050.00001.8724-18.008562.45
42252006.10.06 20:00sell21130.201.87050.00001.8695
42262006.10.06 20:00sell21140.101.87050.00001.8655
42272006.10.06 20:00sell21150.101.87050.00001.8605
42282006.10.06 22:40close21150.101.87090.00001.8605-4.008558.45
42292006.10.06 22:40close21140.101.87090.00001.8655-4.008554.45
42302006.10.06 22:40close21130.201.87090.00001.8695-8.008546.45
42312006.10.06 22:40buy21160.201.87090.00001.8719
42322006.10.06 22:40buy21170.101.87090.00001.8759
42332006.10.06 22:40buy21180.101.87090.00001.8809
42342006.10.09 04:48close21180.101.86940.00001.8809-15.358531.10
42352006.10.09 04:48close21170.101.86940.00001.8759-15.358515.75
42362006.10.09 04:48close21160.201.86940.00001.8719-30.708485.05
42372006.10.09 04:48sell21190.201.86940.00001.8684
42382006.10.09 04:48sell21200.101.86940.00001.8644
42392006.10.09 04:48sell21210.101.86940.00001.8594
42402006.10.09 06:07close21210.101.87070.00001.8594-13.008472.05
42412006.10.09 06:07close21200.101.87070.00001.8644-13.008459.05
42422006.10.09 06:07close21190.201.87070.00001.8684-26.008433.05
42432006.10.09 06:07buy21220.201.87070.00001.8717
42442006.10.09 06:07buy21230.101.87070.00001.8757
42452006.10.09 06:07buy21240.101.87070.00001.8807
42462006.10.09 07:24close21240.101.87000.00001.8807-7.008426.05
42472006.10.09 07:24close21230.101.87000.00001.8757-7.008419.05
42482006.10.09 07:24close21220.201.87000.00001.8717-14.008405.05
42492006.10.09 07:24sell21250.201.87000.00001.8690
42502006.10.09 07:24sell21260.101.87000.00001.8650
42512006.10.09 07:24sell21270.101.87000.00001.8600
42522006.10.09 07:45close21270.101.87080.00001.8600-8.008397.05
42532006.10.09 07:45close21260.101.87080.00001.8650-8.008389.05
42542006.10.09 07:45close21250.201.87080.00001.8690-16.008373.05
42552006.10.09 07:45buy21280.201.87080.00001.8718
42562006.10.09 07:45buy21290.101.87080.00001.8758
42572006.10.09 07:45buy21300.101.87080.00001.8808
42582006.10.09 08:44close21300.101.87000.00001.8808-8.008365.05
42592006.10.09 08:44close21290.101.87000.00001.8758-8.008357.05
42602006.10.09 08:44close21280.201.87000.00001.8718-16.008341.05
42612006.10.09 08:44sell21310.201.87000.00001.8690
42622006.10.09 08:44sell21320.101.87000.00001.8650
42632006.10.09 08:44sell21330.101.87000.00001.8600
42642006.10.09 08:52t/p21310.201.86900.00001.869020.008361.05
42652006.10.09 14:34t/p21320.101.86500.00001.865050.008411.05
42662006.10.09 17:20close21330.101.86580.00001.860042.008453.05
42672006.10.09 17:20buy21340.201.86580.00001.8668
42682006.10.09 17:20buy21350.101.86580.00001.8708
42692006.10.09 17:20buy21360.101.86580.00001.8758
42702006.10.09 19:59t/p21340.201.86680.00001.866820.008473.05
42712006.10.09 23:50close21360.101.86630.00001.87585.008478.05
42722006.10.09 23:50close21350.101.86630.00001.87085.008483.05
42732006.10.09 23:50sell21370.201.86630.00001.8653
42742006.10.09 23:50sell21380.101.86630.00001.8613
42752006.10.09 23:50sell21390.101.86630.00001.8563
42762006.10.10 00:10close21390.101.86710.00001.8563-7.798475.27
42772006.10.10 00:10close21380.101.86710.00001.8613-7.798467.48
42782006.10.10 00:10close21370.201.86710.00001.8653-15.578451.91
42792006.10.10 00:10buy21400.201.86710.00001.8681
42802006.10.10 00:10buy21410.101.86710.00001.8721
42812006.10.10 00:10buy21420.101.86710.00001.8771
42822006.10.10 01:20close21420.101.86640.00001.8771-7.008444.91
42832006.10.10 01:20close21410.101.86640.00001.8721-7.008437.91
42842006.10.10 01:20close21400.201.86640.00001.8681-14.008423.91
42852006.10.10 01:20sell21430.201.86640.00001.8654
42862006.10.10 01:20sell21440.101.86640.00001.8614
42872006.10.10 01:20sell21450.101.86640.00001.8564
42882006.10.10 02:15t/p21430.201.86540.00001.865420.008443.91
42892006.10.10 03:55close21450.101.86670.00001.8564-3.008440.91
42902006.10.10 03:55close21440.101.86670.00001.8614-3.008437.91
42912006.10.10 03:55buy21460.201.86670.00001.8677
42922006.10.10 03:55buy21470.101.86670.00001.8717
42932006.10.10 03:55buy21480.101.86670.00001.8767
42942006.10.10 04:47close21480.101.86590.00001.8767-8.008429.91
42952006.10.10 04:47close21470.101.86590.00001.8717-8.008421.91
42962006.10.10 04:47close21460.201.86590.00001.8677-16.008405.91
42972006.10.10 04:47sell21490.201.86590.00001.8649
42982006.10.10 04:47sell21500.101.86590.00001.8609
42992006.10.10 04:47sell21510.101.86590.00001.8559
43002006.10.10 05:00t/p21490.201.86490.00001.864920.008425.91
43012006.10.10 07:00close21510.101.86620.00001.8559-3.008422.91
43022006.10.10 07:00close21500.101.86620.00001.8609-3.008419.91
43032006.10.10 07:00buy21520.201.86620.00001.8672
43042006.10.10 07:00buy21530.101.86620.00001.8712
43052006.10.10 07:00buy21540.101.86620.00001.8762
43062006.10.10 08:07t/p21520.201.86720.00001.867220.008439.91
43072006.10.10 10:00close21540.101.86630.00001.87621.008440.91
43082006.10.10 10:00close21530.101.86630.00001.87121.008441.91
43092006.10.10 10:00sell21550.201.86630.00001.8653
43102006.10.10 10:00sell21560.101.86630.00001.8613
43112006.10.10 10:00sell21570.101.86630.00001.8563
43122006.10.10 10:08t/p21550.201.86530.00001.865320.008461.91
43132006.10.10 10:30t/p21560.101.86130.00001.861350.008511.91
43142006.10.10 13:16t/p21570.101.85630.00001.8563100.008611.91
43152006.10.10 18:50buy21580.201.85570.00001.8567
43162006.10.10 18:50buy21590.101.85570.00001.8607
43172006.10.10 18:50buy21600.101.85570.00001.8657
43182006.10.10 19:25close21600.101.85450.00001.8657-12.008599.91
43192006.10.10 19:25close21590.101.85450.00001.8607-12.008587.91
43202006.10.10 19:25close21580.201.85450.00001.8567-24.008563.91
43212006.10.10 19:25sell21610.201.85450.00001.8535
43222006.10.10 19:25sell21620.101.85450.00001.8495
43232006.10.10 19:25sell21630.101.85450.00001.8445
43242006.10.10 20:20close21630.101.85530.00001.8445-8.008555.91
43252006.10.10 20:20close21620.101.85530.00001.8495-8.008547.91
43262006.10.10 20:20close21610.201.85530.00001.8535-16.008531.91
43272006.10.10 20:20buy21640.201.85530.00001.8563
43282006.10.10 20:20buy21650.101.85530.00001.8603
43292006.10.10 20:20buy21660.101.85530.00001.8653
43302006.10.10 21:00close21660.101.85410.00001.8653-12.008519.91
43312006.10.10 21:00close21650.101.85410.00001.8603-12.008507.91
43322006.10.10 21:00close21640.201.85410.00001.8563-24.008483.91
43332006.10.10 21:00sell21670.201.85410.00001.8531
43342006.10.10 21:00sell21680.101.85410.00001.8491
43352006.10.10 21:00sell21690.101.85410.00001.8441
43362006.10.10 23:44t/p21670.201.85310.00001.853120.008503.91
43372006.10.11 02:25close21690.101.85430.00001.8441-1.788502.13
43382006.10.11 02:25close21680.101.85430.00001.8491-1.788500.34
43392006.10.11 02:25buy21700.201.85430.00001.8553
43402006.10.11 02:25buy21710.101.85430.00001.8593
43412006.10.11 02:25buy21720.101.85430.00001.8643
43422006.10.11 06:15close21720.101.85420.00001.8643-1.008499.34
43432006.10.11 06:15close21710.101.85420.00001.8593-1.008498.34
43442006.10.11 06:15close21700.201.85420.00001.8553-2.008496.34
43452006.10.11 06:15sell21730.201.85420.00001.8532
43462006.10.11 06:15sell21740.101.85420.00001.8492
43472006.10.11 06:15sell21750.101.85420.00001.8442
43482006.10.11 06:40close21750.101.85470.00001.8442-5.008491.34
43492006.10.11 06:40close21740.101.85470.00001.8492-5.008486.34
43502006.10.11 06:40close21730.201.85470.00001.8532-10.008476.34
43512006.10.11 06:40buy21760.201.85470.00001.8557
43522006.10.11 06:40buy21770.101.85470.00001.8597
43532006.10.11 06:40buy21780.101.85470.00001.8647
43542006.10.11 08:35close21780.101.85370.00001.8647-10.008466.34
43552006.10.11 08:35close21770.101.85370.00001.8597-10.008456.34
43562006.10.11 08:35close21760.201.85370.00001.8557-20.008436.34
43572006.10.11 08:35sell21790.201.85370.00001.8527
43582006.10.11 08:35sell21800.101.85370.00001.8487
43592006.10.11 08:35sell21810.101.85370.00001.8437
43602006.10.11 08:44t/p21790.201.85270.00001.852720.008456.34
43612006.10.11 09:30close21810.101.85530.00001.8437-16.008440.34
43622006.10.11 09:30close21800.101.85530.00001.8487-16.008424.34
43632006.10.11 09:30buy21820.201.85530.00001.8563
43642006.10.11 09:30buy21830.101.85530.00001.8603
43652006.10.11 09:30buy21840.101.85530.00001.8653
43662006.10.11 09:39t/p21820.201.85630.00001.856320.008444.34
43672006.10.11 14:35close21840.101.85530.00001.86530.008444.34
43682006.10.11 14:35close21830.101.85530.00001.86030.008444.34
43692006.10.11 14:35sell21850.201.85530.00001.8543
43702006.10.11 14:35sell21860.101.85530.00001.8503
43712006.10.11 14:35sell21870.101.85530.00001.8453
43722006.10.11 14:39t/p21850.201.85430.00001.854320.008464.34
43732006.10.11 16:20close21870.101.85610.00001.8453-8.008456.34
43742006.10.11 16:20close21860.101.85610.00001.8503-8.008448.34
43752006.10.11 16:20buy21880.201.85610.00001.8571
43762006.10.11 16:20buy21890.101.85610.00001.8611
43772006.10.11 16:20buy21900.101.85610.00001.8661
43782006.10.11 16:50t/p21880.201.85710.00001.857120.008468.34
43792006.10.11 20:05close21900.101.85510.00001.8661-10.008458.34
43802006.10.11 20:05close21890.101.85510.00001.8611-10.008448.34
43812006.10.11 20:05sell21910.201.85510.00001.8541
43822006.10.11 20:05sell21920.101.85510.00001.8501
43832006.10.11 20:05sell21930.101.85510.00001.8451
43842006.10.11 20:06t/p21910.201.85410.00001.854120.008468.34
43852006.10.12 00:55close21930.101.85440.00001.84517.648475.99
43862006.10.12 00:55close21920.101.85440.00001.85017.648483.63
43872006.10.12 00:55buy21940.201.85440.00001.8554
43882006.10.12 00:55buy21950.101.85440.00001.8594
43892006.10.12 00:55buy21960.101.85440.00001.8644
43902006.10.12 02:27t/p21940.201.85540.00001.855420.008503.63
43912006.10.12 09:05t/p21950.101.85940.00001.859450.008553.63
43922006.10.12 11:06close21960.101.85780.00001.864434.008587.63
43932006.10.12 11:06sell21970.201.85780.00001.8568
43942006.10.12 11:06sell21980.101.85780.00001.8528
43952006.10.12 11:06sell21990.101.85780.00001.8478
43962006.10.12 11:16t/p21970.201.85680.00001.856820.008607.63
43972006.10.12 15:55close21990.101.85660.00001.847812.008619.63
43982006.10.12 15:55close21980.101.85660.00001.852812.008631.63
43992006.10.12 15:55buy22000.201.85660.00001.8576
44002006.10.12 15:55buy22010.101.85660.00001.8616
44012006.10.12 15:55buy22020.101.85660.00001.8666
44022006.10.12 16:09close22020.101.85570.00001.8666-9.008622.63
44032006.10.12 16:09close22010.101.85570.00001.8616-9.008613.63
44042006.10.12 16:09close22000.201.85570.00001.8576-18.008595.63
44052006.10.12 16:09sell22030.201.85570.00001.8547
44062006.10.12 16:09sell22040.101.85570.00001.8507
44072006.10.12 16:09sell22050.101.85570.00001.8457
44082006.10.12 17:10close22050.101.85660.00001.8457-9.008586.63
44092006.10.12 17:10close22040.101.85660.00001.8507-9.008577.63
44102006.10.12 17:10close22030.201.85660.00001.8547-18.008559.63
44112006.10.12 17:10buy22060.201.85660.00001.8576
44122006.10.12 17:10buy22070.101.85660.00001.8616
44132006.10.12 17:10buy22080.101.85660.00001.8666
44142006.10.12 17:25close22080.101.85590.00001.8666-7.008552.63
44152006.10.12 17:25close22070.101.85590.00001.8616-7.008545.63
44162006.10.12 17:25close22060.201.85590.00001.8576-14.008531.63
44172006.10.12 17:25sell22090.201.85590.00001.8549
44182006.10.12 17:25sell22100.101.85590.00001.8509
44192006.10.12 17:25sell22110.101.85590.00001.8459
44202006.10.12 18:30close22110.101.85650.00001.8459-6.008525.63
44212006.10.12 18:30close22100.101.85650.00001.8509-6.008519.63
44222006.10.12 18:30close22090.201.85650.00001.8549-12.008507.63
44232006.10.12 18:30buy22120.201.85650.00001.8575
44242006.10.12 18:30buy22130.101.85650.00001.8615
44252006.10.12 18:30buy22140.101.85650.00001.8665
44262006.10.12 21:00t/p22120.201.85750.00001.857520.008527.63
44272006.10.13 02:35close22140.101.85830.00001.866517.658545.28
44282006.10.13 02:35close22130.101.85830.00001.861517.658562.93
44292006.10.13 02:35sell22150.201.85830.00001.8573
44302006.10.13 02:35sell22160.101.85830.00001.8533
44312006.10.13 02:35sell22170.101.85830.00001.8483
44322006.10.13 03:13close22170.101.85980.00001.8483-15.008547.93
44332006.10.13 03:13close22160.101.85980.00001.8533-15.008532.93
44342006.10.13 03:13close22150.201.85980.00001.8573-30.008502.93
44352006.10.13 03:13buy22180.201.85980.00001.8608
44362006.10.13 03:13buy22190.101.85980.00001.8648
44372006.10.13 03:13buy22200.101.85980.00001.8698
44382006.10.13 03:17t/p22180.201.86080.00001.860820.008522.93
44392006.10.13 08:00close22200.101.86110.00001.869813.008535.93
44402006.10.13 08:00close22190.101.86110.00001.864813.008548.93
44412006.10.13 08:00sell22210.201.86110.00001.8601
44422006.10.13 08:00sell22220.101.86110.00001.8561
44432006.10.13 08:00sell22230.101.86110.00001.8511
44442006.10.13 08:41t/p22210.201.86010.00001.860120.008568.93
44452006.10.13 08:55close22230.101.86240.00001.8511-13.008555.93
44462006.10.13 08:55close22220.101.86240.00001.8561-13.008542.93
44472006.10.13 08:55buy22240.201.86240.00001.8634
44482006.10.13 08:55buy22250.101.86240.00001.8674
44492006.10.13 08:55buy22260.101.86240.00001.8724
44502006.10.13 11:40close22260.101.86080.00001.8724-16.008526.93
44512006.10.13 11:40close22250.101.86080.00001.8674-16.008510.93
44522006.10.13 11:40close22240.201.86080.00001.8634-32.008478.93
44532006.10.13 11:40sell22270.201.86080.00001.8598
44542006.10.13 11:40sell22280.101.86080.00001.8558
44552006.10.13 11:40sell22290.101.86080.00001.8508
44562006.10.13 13:03t/p22270.201.85980.00001.859820.008498.93
44572006.10.13 14:02close22290.101.86140.00001.8508-6.008492.93
44582006.10.13 14:02close22280.101.86140.00001.8558-6.008486.93
44592006.10.13 14:02buy22300.201.86140.00001.8624
44602006.10.13 14:02buy22310.101.86140.00001.8664
44612006.10.13 14:02buy22320.101.86140.00001.8714
44622006.10.13 14:30t/p22300.201.86240.00001.862420.008506.93
44632006.10.13 14:33close22320.101.85900.00001.8714-24.008482.93
44642006.10.13 14:33close22310.101.85900.00001.8664-24.008458.93
44652006.10.13 14:33sell22330.201.85900.00001.8580
44662006.10.13 14:33sell22340.101.85900.00001.8540
44672006.10.13 14:33sell22350.101.85900.00001.8490
44682006.10.13 14:38t/p22330.201.85800.00001.858020.008478.93
44692006.10.13 16:05t/p22340.101.85400.00001.854050.008528.93
44702006.10.13 18:35close22350.101.85630.00001.849027.008555.93
44712006.10.13 18:35buy22360.201.85630.00001.8573
44722006.10.13 18:35buy22370.101.85630.00001.8613
44732006.10.13 18:35buy22380.101.85630.00001.8663
44742006.10.13 19:44t/p22360.201.85730.00001.857320.008575.93
44752006.10.13 21:25close22380.101.85590.00001.8663-4.008571.93
44762006.10.13 21:25close22370.101.85590.00001.8613-4.008567.93
44772006.10.13 21:25sell22390.201.85590.00001.8549
44782006.10.13 21:25sell22400.101.85590.00001.8509
44792006.10.13 21:25sell22410.101.85590.00001.8459
44802006.10.16 00:38t/p22390.201.85490.00001.854920.438588.36
44812006.10.16 06:05close22410.101.85450.00001.845914.228602.58
44822006.10.16 06:05close22400.101.85450.00001.850914.228616.79
44832006.10.16 06:05buy22420.201.85450.00001.8555
44842006.10.16 06:05buy22430.101.85450.00001.8595
44852006.10.16 06:05buy22440.101.85450.00001.8645
44862006.10.16 07:20t/p22420.201.85550.00001.855520.008636.79
44872006.10.16 08:30close22440.101.85450.00001.86450.008636.79
44882006.10.16 08:30close22430.101.85450.00001.85950.008636.79
44892006.10.16 08:30sell22450.201.85450.00001.8535
44902006.10.16 08:30sell22460.101.85450.00001.8495
44912006.10.16 08:30sell22470.101.85450.00001.8445
44922006.10.16 08:58close22470.101.85570.00001.8445-12.008624.79
44932006.10.16 08:58close22460.101.85570.00001.8495-12.008612.79
44942006.10.16 08:58close22450.201.85570.00001.8535-24.008588.79
44952006.10.16 08:58buy22480.201.85570.00001.8567
44962006.10.16 08:58buy22490.101.85570.00001.8607
44972006.10.16 08:58buy22500.101.85570.00001.8657
44982006.10.16 08:59t/p22480.201.85670.00001.856720.008608.79
44992006.10.16 10:09t/p22490.101.86070.00001.860750.008658.79
45002006.10.16 13:20close22500.101.85880.00001.865731.008689.79
45012006.10.16 13:20sell22510.201.85880.00001.8578
45022006.10.16 13:20sell22520.101.85880.00001.8538
45032006.10.16 13:20sell22530.101.85880.00001.8488
45042006.10.16 14:00close22530.101.86030.00001.8488-15.008674.79
45052006.10.16 14:00close22520.101.86030.00001.8538-15.008659.79
45062006.10.16 14:00close22510.201.86030.00001.8578-30.008629.79
45072006.10.16 14:00buy22540.201.86030.00001.8613
45082006.10.16 14:00buy22550.101.86030.00001.8653
45092006.10.16 14:00buy22560.101.86030.00001.8703
45102006.10.16 14:11t/p22540.201.86130.00001.861320.008649.79
45112006.10.16 16:35close22560.101.86110.00001.87038.008657.79
45122006.10.16 16:35close22550.101.86110.00001.86538.008665.79
45132006.10.16 16:35sell22570.201.86110.00001.8601
45142006.10.16 16:35sell22580.101.86110.00001.8561
45152006.10.16 16:35sell22590.101.86110.00001.8511
45162006.10.16 17:01t/p22570.201.86010.00001.860120.008685.79
45172006.10.16 22:10close22590.101.86080.00001.85113.008688.79
45182006.10.16 22:10close22580.101.86080.00001.85613.008691.79
45192006.10.16 22:10buy22600.201.86080.00001.8618
45202006.10.16 22:10buy22610.101.86080.00001.8658
45212006.10.16 22:10buy22620.101.86080.00001.8708
45222006.10.16 22:11close22620.101.86040.00001.8708-4.008687.79
45232006.10.16 22:11close22610.101.86040.00001.8658-4.008683.79
45242006.10.16 22:11close22600.201.86040.00001.8618-8.008675.79
45252006.10.16 22:11sell22630.201.86040.00001.8594
45262006.10.16 22:11sell22640.101.86040.00001.8554
45272006.10.16 22:11sell22650.101.86040.00001.8504
45282006.10.16 22:14close22650.101.86060.00001.8504-2.008673.79
45292006.10.16 22:14close22640.101.86060.00001.8554-2.008671.79
45302006.10.16 22:14close22630.201.86060.00001.8594-4.008667.79
45312006.10.16 22:14buy22660.201.86060.00001.8616
45322006.10.16 22:14buy22670.101.86060.00001.8656
45332006.10.16 22:14buy22680.101.86060.00001.8706
45342006.10.16 22:15close22680.101.86050.00001.8706-1.008666.79
45352006.10.16 22:15close22670.101.86050.00001.8656-1.008665.79
45362006.10.16 22:15close22660.201.86050.00001.8616-2.008663.79
45372006.10.16 22:15sell22690.201.86050.00001.8595
45382006.10.16 22:15sell22700.101.86050.00001.8555
45392006.10.16 22:15sell22710.101.86050.00001.8505
45402006.10.16 22:21close22710.101.86060.00001.8505-1.008662.79
45412006.10.16 22:21close22700.101.86060.00001.8555-1.008661.79
45422006.10.16 22:21close22690.201.86060.00001.8595-2.008659.79
45432006.10.16 22:21buy22720.201.86060.00001.8616
45442006.10.16 22:21buy22730.101.86060.00001.8656
45452006.10.16 22:21buy22740.101.86060.00001.8706
45462006.10.16 22:50t/p22720.201.86160.00001.861620.008679.79
45472006.10.17 04:30close22740.101.86160.00001.87069.658689.44
45482006.10.17 04:30close22730.101.86160.00001.86569.658699.09
45492006.10.17 04:30sell22750.201.86160.00001.8606
45502006.10.17 04:30sell22760.101.86160.00001.8566
45512006.10.17 04:30sell22770.101.86160.00001.8516
45522006.10.17 05:33close22770.101.86230.00001.8516-7.008692.09
45532006.10.17 05:33close22760.101.86230.00001.8566-7.008685.09
45542006.10.17 05:33close22750.201.86230.00001.8606-14.008671.09
45552006.10.17 05:33buy22780.201.86230.00001.8633
45562006.10.17 05:33buy22790.101.86230.00001.8673
45572006.10.17 05:33buy22800.101.86230.00001.8723
45582006.10.17 06:40close22800.101.86160.00001.8723-7.008664.09
45592006.10.17 06:40close22790.101.86160.00001.8673-7.008657.09
45602006.10.17 06:40close22780.201.86160.00001.8633-14.008643.09
45612006.10.17 06:40sell22810.201.86160.00001.8606
45622006.10.17 06:40sell22820.101.86160.00001.8566
45632006.10.17 06:40sell22830.101.86160.00001.8516
45642006.10.17 07:49close22830.101.86270.00001.8516-11.008632.09
45652006.10.17 07:49close22820.101.86270.00001.8566-11.008621.09
45662006.10.17 07:49close22810.201.86270.00001.8606-22.008599.09
45672006.10.17 07:49buy22840.201.86270.00001.8637
45682006.10.17 07:49buy22850.101.86270.00001.8677
45692006.10.17 07:49buy22860.101.86270.00001.8727
45702006.10.17 08:20close22860.101.86110.00001.8727-16.008583.09
45712006.10.17 08:20close22850.101.86110.00001.8677-16.008567.09
45722006.10.17 08:20close22840.201.86110.00001.8637-32.008535.09
45732006.10.17 08:20sell22870.201.86110.00001.8601
45742006.10.17 08:20sell22880.101.86110.00001.8561
45752006.10.17 08:20sell22890.101.86110.00001.8511
45762006.10.17 08:30close22890.101.86220.00001.8511-11.008524.09
45772006.10.17 08:30close22880.101.86220.00001.8561-11.008513.09
45782006.10.17 08:30close22870.201.86220.00001.8601-22.008491.09
45792006.10.17 08:30buy22900.201.86220.00001.8632
45802006.10.17 08:30buy22910.101.86220.00001.8672
45812006.10.17 08:30buy22920.101.86220.00001.8722
45822006.10.17 08:51t/p22900.201.86320.00001.863220.008511.09
45832006.10.17 09:02close22920.101.86090.00001.8722-13.008498.09
45842006.10.17 09:02close22910.101.86090.00001.8672-13.008485.09
45852006.10.17 09:02sell22930.201.86090.00001.8599
45862006.10.17 09:02sell22940.101.86090.00001.8559
45872006.10.17 09:02sell22950.101.86090.00001.8509
45882006.10.17 09:11close22950.101.86220.00001.8509-13.008472.09
45892006.10.17 09:11close22940.101.86220.00001.8559-13.008459.09
45902006.10.17 09:11close22930.201.86220.00001.8599-26.008433.09
45912006.10.17 09:11buy22960.201.86220.00001.8632
45922006.10.17 09:11buy22970.101.86220.00001.8672
45932006.10.17 09:11buy22980.101.86220.00001.8722
45942006.10.17 09:57t/p22960.201.86320.00001.863220.008453.09
45952006.10.17 10:30close22980.101.86140.00001.8722-8.008445.09
45962006.10.17 10:30close22970.101.86140.00001.8672-8.008437.09
45972006.10.17 10:30sell22990.201.86140.00001.8604
45982006.10.17 10:30sell23000.101.86140.00001.8564
45992006.10.17 10:30sell23010.101.86140.00001.8514
46002006.10.18 00:00close23010.101.87140.00001.8514-99.788337.31
46012006.10.18 00:00close23000.101.87140.00001.8564-99.788237.52
46022006.10.18 00:00close22990.201.87140.00001.8604-199.578037.95
46032006.10.18 00:00buy23020.201.87140.00001.8724
46042006.10.18 00:00buy23030.101.87140.00001.8764
46052006.10.18 00:00buy23040.101.87140.00001.8814
46062006.10.18 00:19t/p23020.201.87240.00001.872420.008057.95
46072006.10.18 01:25close23040.101.87030.00001.8814-11.008046.95
46082006.10.18 01:25close23030.101.87030.00001.8764-11.008035.95
46092006.10.18 01:25sell23050.201.87030.00001.8693
46102006.10.18 01:25sell23060.101.87030.00001.8653
46112006.10.18 01:25sell23070.101.87030.00001.8603
46122006.10.18 02:45t/p23050.201.86930.00001.869320.008055.95
46132006.10.18 03:40close23070.101.87070.00001.8603-4.008051.95
46142006.10.18 03:40close23060.101.87070.00001.8653-4.008047.95
46152006.10.18 03:40buy23080.201.87070.00001.8717
46162006.10.18 03:40buy23090.101.87070.00001.8757
46172006.10.18 03:40buy23100.101.87070.00001.8807
46182006.10.18 07:59t/p23080.201.87170.00001.871720.008067.95
46192006.10.18 10:45close23100.101.87060.00001.8807-1.008066.95
46202006.10.18 10:45close23090.101.87060.00001.8757-1.008065.95
46212006.10.18 10:45sell23110.201.87060.00001.8696
46222006.10.18 10:45sell23120.101.87060.00001.8656
46232006.10.18 10:45sell23130.101.87060.00001.8606
46242006.10.18 11:09t/p23110.201.86960.00001.869620.008085.95
46252006.10.18 13:15close23130.101.87120.00001.8606-6.008079.95
46262006.10.18 13:15close23120.101.87120.00001.8656-6.008073.95
46272006.10.18 13:15buy23140.201.87120.00001.8722
46282006.10.18 13:15buy23150.101.87120.00001.8762
46292006.10.18 13:15buy23160.101.87120.00001.8812
46302006.10.18 14:30t/p23140.201.87220.00001.872220.008093.95
46312006.10.18 14:40close23160.101.86940.00001.8812-18.008075.95
46322006.10.18 14:40close23150.101.86940.00001.8762-18.008057.95
46332006.10.18 14:40sell23170.201.86940.00001.8684
46342006.10.18 14:40sell23180.101.86940.00001.8644
46352006.10.18 14:40sell23190.101.86940.00001.8594
46362006.10.18 14:41t/p23170.201.86840.00001.868420.008077.95
46372006.10.18 19:15close23190.101.86860.00001.85948.008085.95
46382006.10.18 19:15close23180.101.86860.00001.86448.008093.95
46392006.10.18 19:15buy23200.201.86860.00001.8696
46402006.10.18 19:15buy23210.101.86860.00001.8736
46412006.10.18 19:15buy23220.101.86860.00001.8786
46422006.10.18 19:40close23220.101.86730.00001.8786-13.008080.95
46432006.10.18 19:40close23210.101.86730.00001.8736-13.008067.95
46442006.10.18 19:40close23200.201.86730.00001.8696-26.008041.95
46452006.10.18 19:40sell23230.201.86730.00001.8663
46462006.10.18 19:40sell23240.101.86730.00001.8623
46472006.10.18 19:40sell23250.101.86730.00001.8573
46482006.10.18 19:49t/p23230.201.86630.00001.866320.008061.95
46492006.10.18 23:05close23250.101.86810.00001.8573-8.008053.95
46502006.10.18 23:05close23240.101.86810.00001.8623-8.008045.95
46512006.10.18 23:05buy23260.201.86810.00001.8691
46522006.10.18 23:05buy23270.101.86810.00001.8731
46532006.10.18 23:05buy23280.101.86810.00001.8781
46542006.10.18 23:35close23280.101.86700.00001.8781-11.008034.95
46552006.10.18 23:35close23270.101.86700.00001.8731-11.008023.95
46562006.10.18 23:35close23260.201.86700.00001.8691-22.008001.95
46572006.10.18 23:35sell23290.201.86700.00001.8660
46582006.10.18 23:35sell23300.101.86700.00001.8620
46592006.10.18 23:35sell23310.101.86700.00001.8570
46602006.10.19 01:25close23310.101.86800.00001.8570-9.367992.60
46612006.10.19 01:25close23300.101.86800.00001.8620-9.367983.24
46622006.10.19 01:25close23290.201.86800.00001.8660-18.717964.53
46632006.10.19 01:25buy23320.201.86800.00001.8690
46642006.10.19 01:25buy23330.101.86800.00001.8730
46652006.10.19 01:25buy23340.101.86800.00001.8780
46662006.10.19 02:28t/p23320.201.86900.00001.869020.007984.53
46672006.10.19 03:20close23340.101.86740.00001.8780-6.007978.53
46682006.10.19 03:20close23330.101.86740.00001.8730-6.007972.53
46692006.10.19 03:20sell23350.201.86740.00001.8664
46702006.10.19 03:20sell23360.101.86740.00001.8624
46712006.10.19 03:20sell23370.101.86740.00001.8574
46722006.10.19 04:40close23370.101.86830.00001.8574-9.007963.53
46732006.10.19 04:40close23360.101.86830.00001.8624-9.007954.53
46742006.10.19 04:40close23350.201.86830.00001.8664-18.007936.53
46752006.10.19 04:40buy23380.201.86830.00001.8693
46762006.10.19 04:40buy23390.101.86830.00001.8733
46772006.10.19 04:40buy23400.101.86830.00001.8783
46782006.10.19 08:39t/p23380.201.86930.00001.869320.007956.53
46792006.10.19 10:45close23400.101.86780.00001.8783-5.007951.53
46802006.10.19 10:45close23390.101.86780.00001.8733-5.007946.53
46812006.10.19 10:45sell23410.201.86780.00001.8668
46822006.10.19 10:45sell23420.101.86780.00001.8628
46832006.10.19 10:45sell23430.101.86780.00001.8578
46842006.10.19 10:49t/p23410.201.86680.00001.866820.007966.53
46852006.10.19 15:19close23430.101.87010.00001.8578-23.007943.53
46862006.10.19 15:19close23420.101.87010.00001.8628-23.007920.53
46872006.10.19 15:19buy23440.201.87010.00001.8711
46882006.10.19 15:19buy23450.101.87010.00001.8751
46892006.10.19 15:19buy23460.101.87010.00001.8801
46902006.10.19 15:27t/p23440.201.87110.00001.871120.007940.53
46912006.10.19 16:35t/p23450.101.87510.00001.875150.007990.53
46922006.10.19 21:35close23460.101.87740.00001.880173.008063.53
46932006.10.19 21:35sell23470.201.87740.00001.8764
46942006.10.19 21:35sell23480.101.87740.00001.8724
46952006.10.19 21:35sell23490.101.87740.00001.8674
46962006.10.19 22:50close23490.101.87810.00001.8674-7.008056.53
46972006.10.19 22:50close23480.101.87810.00001.8724-7.008049.53
46982006.10.19 22:50close23470.201.87810.00001.8764-14.008035.53
46992006.10.19 22:50buy23500.201.87810.00001.8791
47002006.10.19 22:50buy23510.101.87810.00001.8831
47012006.10.19 22:50buy23520.101.87810.00001.8881
47022006.10.19 22:58close23520.101.87770.00001.8881-4.008031.53
47032006.10.19 22:58close23510.101.87770.00001.8831-4.008027.53
47042006.10.19 22:58close23500.201.87770.00001.8791-8.008019.53
47052006.10.19 22:58sell23530.201.87770.00001.8767
47062006.10.19 22:58sell23540.101.87770.00001.8727
47072006.10.19 22:58sell23550.101.87770.00001.8677
47082006.10.19 23:09close23550.101.87780.00001.8677-1.008018.53
47092006.10.19 23:09close23540.101.87780.00001.8727-1.008017.53
47102006.10.19 23:09close23530.201.87780.00001.8767-2.008015.53
47112006.10.19 23:09buy23560.201.87780.00001.8788
47122006.10.19 23:09buy23570.101.87780.00001.8828
47132006.10.19 23:09buy23580.101.87780.00001.8878
47142006.10.19 23:25close23580.101.87750.00001.8878-3.008012.53
47152006.10.19 23:25close23570.101.87750.00001.8828-3.008009.53
47162006.10.19 23:25close23560.201.87750.00001.8788-6.008003.53
47172006.10.19 23:25sell23590.201.87750.00001.8765
47182006.10.19 23:25sell23600.101.87750.00001.8725
47192006.10.19 23:25sell23610.101.87750.00001.8675
47202006.10.20 00:17t/p23590.201.87650.00001.876520.438023.96
47212006.10.20 02:30close23610.101.87740.00001.86751.228025.18
47222006.10.20 02:30close23600.101.87740.00001.87251.228026.39
47232006.10.20 02:30buy23620.201.87740.00001.8784
47242006.10.20 02:30buy23630.101.87740.00001.8824
47252006.10.20 02:30buy23640.101.87740.00001.8874
47262006.10.20 04:35close23640.101.87700.00001.8874-4.008022.39
47272006.10.20 04:35close23630.101.87700.00001.8824-4.008018.39
47282006.10.20 04:35close23620.201.87700.00001.8784-8.008010.39
47292006.10.20 04:35sell23650.201.87700.00001.8760
47302006.10.20 04:35sell23660.101.87700.00001.8720
47312006.10.20 04:35sell23670.101.87700.00001.8670
47322006.10.20 08:30t/p23650.201.87600.00001.876020.008030.39
47332006.10.20 10:05close23670.101.87730.00001.8670-3.008027.39
47342006.10.20 10:05close23660.101.87730.00001.8720-3.008024.39
47352006.10.20 10:05buy23680.201.87730.00001.8783
47362006.10.20 10:05buy23690.101.87730.00001.8823
47372006.10.20 10:05buy23700.101.87730.00001.8873
47382006.10.20 10:22t/p23680.201.87830.00001.878320.008044.39
47392006.10.20 11:00t/p23690.101.88230.00001.882350.008094.39
47402006.10.20 16:05close23700.101.88040.00001.887331.008125.39
47412006.10.20 16:05sell23710.201.88040.00001.8794
47422006.10.20 16:05sell23720.101.88040.00001.8754
47432006.10.20 16:05sell23730.101.88040.00001.8704
47442006.10.20 17:50close23730.101.88270.00001.8704-23.008102.39
47452006.10.20 17:50close23720.101.88270.00001.8754-23.008079.39
47462006.10.20 17:50close23710.201.88270.00001.8794-46.008033.39
47472006.10.20 17:50buy23740.201.88270.00001.8837
47482006.10.20 17:50buy23750.101.88270.00001.8877
47492006.10.20 17:50buy23760.101.88270.00001.8927
47502006.10.20 18:01close23760.101.88200.00001.8927-7.008026.39
47512006.10.20 18:01close23750.101.88200.00001.8877-7.008019.39
47522006.10.20 18:01close23740.201.88200.00001.8837-14.008005.39
47532006.10.20 18:01sell23770.201.88200.00001.8810
47542006.10.20 18:01sell23780.101.88200.00001.8770
47552006.10.20 18:01sell23790.101.88200.00001.8720
47562006.10.20 18:05close23790.101.88230.00001.8720-3.008002.39
47572006.10.20 18:05close23780.101.88230.00001.8770-3.007999.39
47582006.10.20 18:05close23770.201.88230.00001.8810-6.007993.39
47592006.10.20 18:05buy23800.201.88230.00001.8833
47602006.10.20 18:05buy23810.101.88230.00001.8873
47612006.10.20 18:05buy23820.101.88230.00001.8923
47622006.10.20 18:14close23820.101.88200.00001.8923-3.007990.39
47632006.10.20 18:14close23810.101.88200.00001.8873-3.007987.39
47642006.10.20 18:14close23800.201.88200.00001.8833-6.007981.39
47652006.10.20 18:14sell23830.201.88200.00001.8810
47662006.10.20 18:14sell23840.101.88200.00001.8770
47672006.10.20 18:14sell23850.101.88200.00001.8720
47682006.10.20 18:24close23850.101.88240.00001.8720-4.007977.39
47692006.10.20 18:24close23840.101.88240.00001.8770-4.007973.39
47702006.10.20 18:24close23830.201.88240.00001.8810-8.007965.39
47712006.10.20 18:24buy23860.201.88240.00001.8834
47722006.10.20 18:24buy23870.101.88240.00001.8874
47732006.10.20 18:24buy23880.101.88240.00001.8924
47742006.10.20 18:45t/p23860.201.88340.00001.883420.007985.39
47752006.10.20 22:15close23880.101.88250.00001.89241.007986.39
47762006.10.20 22:15close23870.101.88250.00001.88741.007987.39
47772006.10.20 22:15sell23890.201.88250.00001.8815
47782006.10.20 22:15sell23900.101.88250.00001.8775
47792006.10.20 22:15sell23910.101.88250.00001.8725
47802006.10.23 03:46t/p23890.201.88150.00001.881520.438007.82
47812006.10.23 05:20close23910.101.88230.00001.87252.218010.04
47822006.10.23 05:20close23900.101.88230.00001.87752.218012.26
47832006.10.23 05:20buy23920.201.88230.00001.8833
47842006.10.23 05:20buy23930.101.88230.00001.8873
47852006.10.23 05:20buy23940.101.88230.00001.8923
47862006.10.23 07:40close23940.101.88120.00001.8923-11.008001.26
47872006.10.23 07:40close23930.101.88120.00001.8873-11.007990.26
47882006.10.23 07:40close23920.201.88120.00001.8833-22.007968.26
47892006.10.23 07:40sell23950.201.88120.00001.8802
47902006.10.23 07:40sell23960.101.88120.00001.8762
47912006.10.23 07:40sell23970.101.88120.00001.8712
47922006.10.23 08:25t/p23950.201.88020.00001.880220.007988.26
47932006.10.23 10:35t/p23960.101.87620.00001.876250.008038.26
47942006.10.23 12:24t/p23970.101.87120.00001.8712100.008138.26
47952006.10.23 17:15buy23980.201.87130.00001.8723
47962006.10.23 17:15buy23990.101.87130.00001.8763
47972006.10.23 17:15buy24000.101.87130.00001.8813
47982006.10.23 18:31t/p23980.201.87230.00001.872320.008158.26
47992006.10.23 23:40close24000.101.87280.00001.881315.008173.26
48002006.10.23 23:40close23990.101.87280.00001.876315.008188.26
48012006.10.23 23:40sell24010.201.87280.00001.8718
48022006.10.23 23:40sell24020.101.87280.00001.8678
48032006.10.23 23:40sell24030.101.87280.00001.8628
48042006.10.24 00:30close24030.101.87330.00001.8628-4.798183.47
48052006.10.24 00:30close24020.101.87330.00001.8678-4.798178.69
48062006.10.24 00:30close24010.201.87330.00001.8718-9.578169.12
48072006.10.24 00:30buy24040.201.87330.00001.8743
48082006.10.24 00:30buy24050.101.87330.00001.8783
48092006.10.24 00:30buy24060.101.87330.00001.8833
48102006.10.24 01:00close24060.101.87280.00001.8833-5.008164.12
48112006.10.24 01:00close24050.101.87280.00001.8783-5.008159.12
48122006.10.24 01:00close24040.201.87280.00001.8743-10.008149.12
48132006.10.24 01:00sell24070.201.87280.00001.8718
48142006.10.24 01:00sell24080.101.87280.00001.8678
48152006.10.24 01:00sell24090.101.87280.00001.8628
48162006.10.24 03:11t/p24070.201.87180.00001.871820.008169.12
48172006.10.24 09:29t/p24080.101.86780.00001.867850.008219.12
48182006.10.24 11:19close24090.101.87040.00001.862824.008243.12
48192006.10.24 11:19buy24100.201.87040.00001.8714
48202006.10.24 11:19buy24110.101.87040.00001.8754
48212006.10.24 11:19buy24120.101.87040.00001.8804
48222006.10.24 13:45t/p24100.201.87140.00001.871420.008263.12
48232006.10.24 15:10close24120.101.86920.00001.8804-12.008251.12
48242006.10.24 15:10close24110.101.86920.00001.8754-12.008239.12
48252006.10.24 15:10sell24130.201.86920.00001.8682
48262006.10.24 15:10sell24140.101.86920.00001.8642
48272006.10.24 15:10sell24150.101.86920.00001.8592
48282006.10.24 16:34close24150.101.87090.00001.8592-17.008222.12
48292006.10.24 16:34close24140.101.87090.00001.8642-17.008205.12
48302006.10.24 16:34close24130.201.87090.00001.8682-34.008171.12
48312006.10.24 16:34buy24160.201.87090.00001.8719
48322006.10.24 16:34buy24170.101.87090.00001.8759
48332006.10.24 16:34buy24180.101.87090.00001.8809
48342006.10.24 16:59t/p24160.201.87190.00001.871920.008191.12
48352006.10.24 19:35t/p24170.101.87590.00001.875950.008241.12
48362006.10.24 21:25close24180.101.87370.00001.880928.008269.12
48372006.10.24 21:25sell24190.201.87370.00001.8727
48382006.10.24 21:25sell24200.101.87370.00001.8687
48392006.10.24 21:25sell24210.101.87370.00001.8637
48402006.10.24 23:00t/p24190.201.87270.00001.872720.008289.12
48412006.10.25 02:40close24210.101.87360.00001.86371.228290.33
48422006.10.25 02:40close24200.101.87360.00001.86871.228291.55
48432006.10.25 02:40buy24220.201.87360.00001.8746
48442006.10.25 02:40buy24230.101.87360.00001.8786
48452006.10.25 02:40buy24240.101.87360.00001.8836
48462006.10.25 05:39t/p24220.201.87460.00001.874620.008311.55
48472006.10.25 07:25close24240.101.87370.00001.88361.008312.55
48482006.10.25 07:25close24230.101.87370.00001.87861.008313.55
48492006.10.25 07:25sell24250.201.87370.00001.8727
48502006.10.25 07:25sell24260.101.87370.00001.8687
48512006.10.25 07:25sell24270.101.87370.00001.8637
48522006.10.25 08:05close24270.101.87410.00001.8637-4.008309.55
48532006.10.25 08:05close24260.101.87410.00001.8687-4.008305.55
48542006.10.25 08:05close24250.201.87410.00001.8727-8.008297.55
48552006.10.25 08:05buy24280.201.87410.00001.8751
48562006.10.25 08:05buy24290.101.87410.00001.8791
48572006.10.25 08:05buy24300.101.87410.00001.8841
48582006.10.25 09:23t/p24280.201.87510.00001.875120.008317.55
48592006.10.25 15:12close24300.101.87600.00001.884119.008336.55
48602006.10.25 15:12close24290.101.87600.00001.879119.008355.55
48612006.10.25 15:12sell24310.201.87600.00001.8750
48622006.10.25 15:12sell24320.101.87600.00001.8710
48632006.10.25 15:12sell24330.101.87600.00001.8660
48642006.10.25 15:21t/p24310.201.87500.00001.875020.008375.55
48652006.10.25 16:25close24330.101.87730.00001.8660-13.008362.55
48662006.10.25 16:25close24320.101.87730.00001.8710-13.008349.55
48672006.10.25 16:25buy24340.201.87730.00001.8783
48682006.10.25 16:25buy24350.101.87730.00001.8823
48692006.10.25 16:25buy24360.101.87730.00001.8873
48702006.10.25 19:20close24360.101.87610.00001.8873-12.008337.55
48712006.10.25 19:20close24350.101.87610.00001.8823-12.008325.55
48722006.10.25 19:20close24340.201.87610.00001.8783-24.008301.55
48732006.10.25 19:20sell24370.201.87610.00001.8751
48742006.10.25 19:20sell24380.101.87610.00001.8711
48752006.10.25 19:20sell24390.101.87610.00001.8661
48762006.10.25 20:14t/p24370.201.87510.00001.875120.008321.55
48772006.10.25 20:20close24390.101.87820.00001.8661-21.008300.55
48782006.10.25 20:20close24380.101.87820.00001.8711-21.008279.55
48792006.10.25 20:20buy24400.201.87820.00001.8792
48802006.10.25 20:20buy24410.101.87820.00001.8832
48812006.10.25 20:20buy24420.101.87820.00001.8882
48822006.10.25 20:20t/p24400.201.87920.00001.879220.008299.55
48832006.10.25 23:05close24420.101.87690.00001.8882-13.008286.55
48842006.10.25 23:05close24410.101.87690.00001.8832-13.008273.55
48852006.10.25 23:05sell24430.201.87690.00001.8759
48862006.10.25 23:05sell24440.101.87690.00001.8719
48872006.10.25 23:05sell24450.101.87690.00001.8669
48882006.10.26 00:00close24450.101.87780.00001.8669-8.368265.19
48892006.10.26 00:00close24440.101.87780.00001.8719-8.368256.84
48902006.10.26 00:00close24430.201.87780.00001.8759-16.718240.13
48912006.10.26 00:00buy24460.201.87780.00001.8788
48922006.10.26 00:00buy24470.101.87780.00001.8828
48932006.10.26 00:00buy24480.101.87780.00001.8878
48942006.10.26 00:25t/p24460.201.87880.00001.878820.008260.13
48952006.10.26 07:32close24480.101.88020.00001.887824.008284.13
48962006.10.26 07:32close24470.101.88020.00001.882824.008308.13
48972006.10.26 07:32sell24490.201.88020.00001.8792
48982006.10.26 07:32sell24500.101.88020.00001.8752
48992006.10.26 07:32sell24510.101.88020.00001.8702
49002006.10.26 08:15close24510.101.88120.00001.8702-10.008298.13
49012006.10.26 08:15close24500.101.88120.00001.8752-10.008288.13
49022006.10.26 08:15close24490.201.88120.00001.8792-20.008268.13
49032006.10.26 08:15buy24520.201.88120.00001.8822
49042006.10.26 08:15buy24530.101.88120.00001.8862
49052006.10.26 08:15buy24540.101.88120.00001.8912
49062006.10.26 09:01t/p24520.201.88220.00001.882220.008288.13
49072006.10.26 14:35t/p24530.101.88620.00001.886250.008338.13
49082006.10.26 18:50t/p24540.101.89120.00001.8912100.008438.13
49092006.10.27 00:00sell24550.201.88970.00001.8887
49102006.10.27 00:00sell24560.101.88970.00001.8847
49112006.10.27 00:00sell24570.101.88970.00001.8797
49122006.10.27 00:00close24570.101.89040.00001.8797-7.008431.13
49132006.10.27 00:00close24560.101.89040.00001.8847-7.008424.13
49142006.10.27 00:00close24550.201.89040.00001.8887-14.008410.13
49152006.10.27 00:00buy24580.201.89040.00001.8914
49162006.10.27 00:00buy24590.101.89040.00001.8954
49172006.10.27 00:00buy24600.101.89040.00001.9004
49182006.10.27 00:59close24600.101.89000.00001.9004-4.008406.13
49192006.10.27 00:59close24590.101.89000.00001.8954-4.008402.13
49202006.10.27 00:59close24580.201.89000.00001.8914-8.008394.13
49212006.10.27 00:59sell24610.201.89000.00001.8890
49222006.10.27 00:59sell24620.101.89000.00001.8850
49232006.10.27 00:59sell24630.101.89000.00001.8800
49242006.10.27 01:00close24630.101.89020.00001.8800-2.008392.13
49252006.10.27 01:00close24620.101.89020.00001.8850-2.008390.13
49262006.10.27 01:00close24610.201.89020.00001.8890-4.008386.13
49272006.10.27 01:00buy24640.201.89020.00001.8912
49282006.10.27 01:00buy24650.101.89020.00001.8952
49292006.10.27 01:00buy24660.101.89020.00001.9002
49302006.10.27 01:50close24660.101.88940.00001.9002-8.008378.13
49312006.10.27 01:50close24650.101.88940.00001.8952-8.008370.13
49322006.10.27 01:50close24640.201.88940.00001.8912-16.008354.13
49332006.10.27 01:50sell24670.201.88940.00001.8884
49342006.10.27 01:50sell24680.101.88940.00001.8844
49352006.10.27 01:50sell24690.101.88940.00001.8794
49362006.10.27 03:05close24690.101.89090.00001.8794-15.008339.13
49372006.10.27 03:05close24680.101.89090.00001.8844-15.008324.13
49382006.10.27 03:05close24670.201.89090.00001.8884-30.008294.13
49392006.10.27 03:05buy24700.201.89090.00001.8919
49402006.10.27 03:05buy24710.101.89090.00001.8959
49412006.10.27 03:05buy24720.101.89090.00001.9009
49422006.10.27 06:59close24720.101.89060.00001.9009-3.008291.13
49432006.10.27 06:59close24710.101.89060.00001.8959-3.008288.13
49442006.10.27 06:59close24700.201.89060.00001.8919-6.008282.13
49452006.10.27 06:59sell24730.201.89060.00001.8896
49462006.10.27 06:59sell24740.101.89060.00001.8856
49472006.10.27 06:59sell24750.101.89060.00001.8806
49482006.10.27 07:21close24750.101.89100.00001.8806-4.008278.13
49492006.10.27 07:21close24740.101.89100.00001.8856-4.008274.13
49502006.10.27 07:21close24730.201.89100.00001.8896-8.008266.13
49512006.10.27 07:21buy24760.201.89100.00001.8920
49522006.10.27 07:21buy24770.101.89100.00001.8960
49532006.10.27 07:21buy24780.101.89100.00001.9010
49542006.10.27 08:25close24780.101.88990.00001.9010-11.008255.13
49552006.10.27 08:25close24770.101.88990.00001.8960-11.008244.13
49562006.10.27 08:25close24760.201.88990.00001.8920-22.008222.13
49572006.10.27 08:25sell24790.201.88990.00001.8889
49582006.10.27 08:25sell24800.101.88990.00001.8849
49592006.10.27 08:25sell24810.101.88990.00001.8799
49602006.10.27 08:57t/p24790.201.88890.00001.888920.008242.13
49612006.10.27 12:35close24810.101.88910.00001.87998.008250.13
49622006.10.27 12:35close24800.101.88910.00001.88498.008258.13
49632006.10.27 12:35buy24820.201.88910.00001.8901
49642006.10.27 12:35buy24830.101.88910.00001.8941
49652006.10.27 12:35buy24840.101.88910.00001.8991
49662006.10.27 12:45t/p24820.201.89010.00001.890120.008278.13
49672006.10.27 14:32t/p24830.101.89410.00001.894150.008328.13
49682006.10.27 15:12t/p24840.101.89910.00001.8991100.008428.13
49692006.10.27 17:40sell24850.201.89640.00001.8954
49702006.10.27 17:40sell24860.101.89640.00001.8914
49712006.10.27 17:40sell24870.101.89640.00001.8864
49722006.10.27 17:51close24870.101.89760.00001.8864-12.008416.13
49732006.10.27 17:51close24860.101.89760.00001.8914-12.008404.13
49742006.10.27 17:51close24850.201.89760.00001.8954-24.008380.13
49752006.10.27 17:51buy24880.201.89760.00001.8986
49762006.10.27 17:51buy24890.101.89760.00001.9026
49772006.10.27 17:51buy24900.101.89760.00001.9076
49782006.10.27 20:04close24900.101.89680.00001.9076-8.008372.13
49792006.10.27 20:04close24890.101.89680.00001.9026-8.008364.13
49802006.10.27 20:04close24880.201.89680.00001.8986-16.008348.13
49812006.10.27 20:04sell24910.201.89680.00001.8958
49822006.10.27 20:04sell24920.101.89680.00001.8918
49832006.10.27 20:04sell24930.101.89680.00001.8868
49842006.10.27 20:56t/p24910.201.89580.00001.895820.008368.13
49852006.10.27 22:40close24930.101.89740.00001.8868-6.008362.13
49862006.10.27 22:40close24920.101.89740.00001.8918-6.008356.13
49872006.10.27 22:40buy24940.201.89740.00001.8984
49882006.10.27 22:40buy24950.101.89740.00001.9024
49892006.10.27 22:40buy24960.101.89740.00001.9074
49902006.10.30 01:10close24960.101.89560.00001.9074-18.358337.78
49912006.10.30 01:10close24950.101.89560.00001.9024-18.358319.43
49922006.10.30 01:10close24940.201.89560.00001.8984-36.708282.73
49932006.10.30 01:10sell24970.201.89560.00001.8946
49942006.10.30 01:10sell24980.101.89560.00001.8906
49952006.10.30 01:10sell24990.101.89560.00001.8856
49962006.10.30 01:55close24990.101.89710.00001.8856-15.008267.73
49972006.10.30 01:55close24980.101.89710.00001.8906-15.008252.73
49982006.10.30 01:55close24970.201.89710.00001.8946-30.008222.73
49992006.10.30 01:55buy25000.201.89710.00001.8981
50002006.10.30 01:55buy25010.101.89710.00001.9021
50012006.10.30 01:55buy25020.101.89710.00001.9071
50022006.10.30 03:35close25020.101.89650.00001.9071-6.008216.73
50032006.10.30 03:35close25010.101.89650.00001.9021-6.008210.73
50042006.10.30 03:35close25000.201.89650.00001.8981-12.008198.73
50052006.10.30 03:35sell25030.201.89650.00001.8955
50062006.10.30 03:35sell25040.101.89650.00001.8915
50072006.10.30 03:35sell25050.101.89650.00001.8865
50082006.10.30 03:40close25050.101.89670.00001.8865-2.008196.73
50092006.10.30 03:40close25040.101.89670.00001.8915-2.008194.73
50102006.10.30 03:40close25030.201.89670.00001.8955-4.008190.73
50112006.10.30 03:40buy25060.201.89670.00001.8977
50122006.10.30 03:40buy25070.101.89670.00001.9017
50132006.10.30 03:40buy25080.101.89670.00001.9067
50142006.10.30 04:37t/p25060.201.89770.00001.897720.008210.73
50152006.10.30 07:11close25080.101.89650.00001.9067-2.008208.73
50162006.10.30 07:11close25070.101.89650.00001.9017-2.008206.73
50172006.10.30 07:11sell25090.201.89650.00001.8955
50182006.10.30 07:11sell25100.101.89650.00001.8915
50192006.10.30 07:11sell25110.101.89650.00001.8865
50202006.10.30 07:27close25110.101.89730.00001.8865-8.008198.73
50212006.10.30 07:27close25100.101.89730.00001.8915-8.008190.73
50222006.10.30 07:27close25090.201.89730.00001.8955-16.008174.73
50232006.10.30 07:27buy25120.201.89730.00001.8983
50242006.10.30 07:27buy25130.101.89730.00001.9023
50252006.10.30 07:27buy25140.101.89730.00001.9073
50262006.10.30 07:40close25140.101.89700.00001.9073-3.008171.73
50272006.10.30 07:40close25130.101.89700.00001.9023-3.008168.73
50282006.10.30 07:40close25120.201.89700.00001.8983-6.008162.73
50292006.10.30 07:40sell25150.201.89700.00001.8960
50302006.10.30 07:40sell25160.101.89700.00001.8920
50312006.10.30 07:40sell25170.101.89700.00001.8870
50322006.10.30 08:11close25170.101.89720.00001.8870-2.008160.73
50332006.10.30 08:11close25160.101.89720.00001.8920-2.008158.73
50342006.10.30 08:11close25150.201.89720.00001.8960-4.008154.73
50352006.10.30 08:11buy25180.201.89720.00001.8982
50362006.10.30 08:11buy25190.101.89720.00001.9022
50372006.10.30 08:11buy25200.101.89720.00001.9072
50382006.10.30 08:54t/p25180.201.89820.00001.898220.008174.73
50392006.10.30 09:35close25200.101.89560.00001.9072-16.008158.73
50402006.10.30 09:35close25190.101.89560.00001.9022-16.008142.73
50412006.10.30 09:35sell25210.201.89560.00001.8946
50422006.10.30 09:35sell25220.101.89560.00001.8906
50432006.10.30 09:35sell25230.101.89560.00001.8856
50442006.10.30 09:59close25230.101.89770.00001.8856-21.008121.73
50452006.10.30 09:59close25220.101.89770.00001.8906-21.008100.73
50462006.10.30 09:59close25210.201.89770.00001.8946-42.008058.73
50472006.10.30 09:59buy25240.201.89770.00001.8987
50482006.10.30 09:59buy25250.101.89770.00001.9027
50492006.10.30 09:59buy25260.101.89770.00001.9077
50502006.10.30 10:03close25260.101.89710.00001.9077-6.008052.73
50512006.10.30 10:03close25250.101.89710.00001.9027-6.008046.73
50522006.10.30 10:03close25240.201.89710.00001.8987-12.008034.73
50532006.10.30 10:03sell25270.201.89710.00001.8961
50542006.10.30 10:03sell25280.101.89710.00001.8921
50552006.10.30 10:03sell25290.101.89710.00001.8871
50562006.10.30 10:18close25290.101.89790.00001.8871-8.008026.73
50572006.10.30 10:18close25280.101.89790.00001.8921-8.008018.73
50582006.10.30 10:18close25270.201.89790.00001.8961-16.008002.73
50592006.10.30 10:18buy25300.201.89790.00001.8989
50602006.10.30 10:18buy25310.101.89790.00001.9029
50612006.10.30 10:18buy25320.101.89790.00001.9079
50622006.10.30 10:56t/p25300.201.89890.00001.898920.008022.73
50632006.10.30 14:46t/p25310.101.90290.00001.902950.008072.73
50642006.10.30 17:35close25320.101.90140.00001.907935.008107.73
50652006.10.30 17:35sell25330.201.90140.00001.9004
50662006.10.30 17:35sell25340.101.90140.00001.8964
50672006.10.30 17:35sell25350.101.90140.00001.8914
50682006.10.30 18:14close25350.101.90280.00001.8914-14.008093.73
50692006.10.30 18:14close25340.101.90280.00001.8964-14.008079.73
50702006.10.30 18:14close25330.201.90280.00001.9004-28.008051.73
50712006.10.30 18:14buy25360.201.90280.00001.9038
50722006.10.30 18:14buy25370.101.90280.00001.9078
50732006.10.30 18:14buy25380.101.90280.00001.9128
50742006.10.30 18:29close25380.101.90140.00001.9128-14.008037.73
50752006.10.30 18:29close25370.101.90140.00001.9078-14.008023.73
50762006.10.30 18:29close25360.201.90140.00001.9038-28.007995.73
50772006.10.30 18:29sell25390.201.90140.00001.9004
50782006.10.30 18:29sell25400.101.90140.00001.8964
50792006.10.30 18:29sell25410.101.90140.00001.8914
50802006.10.30 18:54close25410.101.90210.00001.8914-7.007988.73
50812006.10.30 18:54close25400.101.90210.00001.8964-7.007981.73
50822006.10.30 18:54close25390.201.90210.00001.9004-14.007967.73
50832006.10.30 18:54buy25420.201.90210.00001.9031
50842006.10.30 18:54buy25430.101.90210.00001.9071
50852006.10.30 18:54buy25440.101.90210.00001.9121
50862006.10.30 20:05close25440.101.90120.00001.9121-9.007958.73
50872006.10.30 20:05close25430.101.90120.00001.9071-9.007949.73
50882006.10.30 20:05close25420.201.90120.00001.9031-18.007931.73
50892006.10.30 20:05sell25450.201.90120.00001.9002
50902006.10.30 20:05sell25460.101.90120.00001.8962
50912006.10.30 20:05sell25470.101.90120.00001.8912
50922006.10.30 20:35close25470.101.90210.00001.8912-9.007922.73
50932006.10.30 20:35close25460.101.90210.00001.8962-9.007913.73
50942006.10.30 20:35close25450.201.90210.00001.9002-18.007895.73
50952006.10.30 20:35buy25480.201.90210.00001.9031
50962006.10.30 20:35buy25490.101.90210.00001.9071
50972006.10.30 20:35buy25500.101.90210.00001.9121
50982006.10.30 20:44close25500.101.90170.00001.9121-4.007891.73
50992006.10.30 20:44close25490.101.90170.00001.9071-4.007887.73
51002006.10.30 20:44close25480.201.90170.00001.9031-8.007879.73
51012006.10.30 20:44sell25510.201.90170.00001.9007
51022006.10.30 20:44sell25520.101.90170.00001.8967
51032006.10.30 20:44sell25530.101.90170.00001.8917
51042006.10.30 23:06close25530.101.90200.00001.8917-3.007876.73
51052006.10.30 23:06close25520.101.90200.00001.8967-3.007873.73
51062006.10.30 23:06close25510.201.90200.00001.9007-6.007867.73
51072006.10.30 23:06buy25540.201.90200.00001.9030
51082006.10.30 23:06buy25550.101.90200.00001.9070
51092006.10.30 23:06buy25560.101.90200.00001.9120
51102006.10.30 23:40close25560.101.90150.00001.9120-5.007862.73
51112006.10.30 23:40close25550.101.90150.00001.9070-5.007857.73
51122006.10.30 23:40close25540.201.90150.00001.9030-10.007847.73
51132006.10.30 23:40sell25570.201.90150.00001.9005
51142006.10.30 23:40sell25580.101.90150.00001.8965
51152006.10.30 23:40sell25590.101.90150.00001.8915
51162006.10.30 23:59close at stop25590.101.90120.00001.89153.007850.73
51172006.10.30 23:59close at stop25580.101.90120.00001.89653.007853.73
51182006.10.30 23:59close at stop25570.201.90120.00001.90056.007859.73