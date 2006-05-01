|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=false; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
|Bars in test
|58833
|Ticks modelled
|767902
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-571.49
|Gross profit
|8838.50
|Gross loss
|-9409.99
|Profit factor
|0.94
|Expected payoff
|-6.80
|Absolute drawdown
|607.99
|Maximal drawdown
|2620.64 (86.99%)
|Relative drawdown
|86.99% (2620.64)
|Total trades
|84
|Short positions (won %)
|44 (63.64%)
|Long positions (won %)
|40 (72.50%)
|Profit trades (% of total)
|57 (67.86%)
|Loss trades (% of total)
|27 (32.14%)
|Largest
|profit trade
|300.24
|loss trade
|-666.66
|Average
|profit trade
|155.06
|loss trade
|-348.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (1842.93)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-862.89)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1842.93 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-1179.57 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 11:45
|sell
|1
|0.30
|113.24
|114.08
|112.82
|2
|2006.05.01 14:42
|t/p
|1
|0.30
|112.82
|114.08
|112.82
|111.69
|1111.69
|3
|2006.05.01 15:00
|buy
|2
|0.30
|112.68
|111.84
|113.10
|4
|2006.05.01 17:35
|t/p
|2
|0.30
|113.10
|111.84
|113.10
|111.40
|1223.09
|5
|2006.05.02 07:15
|buy
|3
|0.40
|113.71
|112.87
|114.13
|6
|2006.05.04 08:08
|t/p
|3
|0.40
|114.13
|112.87
|114.13
|168.01
|1391.10
|7
|2006.05.04 12:15
|sell
|4
|0.40
|114.00
|114.84
|113.58
|8
|2006.05.04 16:07
|t/p
|4
|0.40
|113.58
|114.84
|113.58
|147.93
|1539.03
|9
|2006.05.05 09:15
|sell
|5
|0.50
|113.75
|114.59
|113.33
|10
|2006.05.05 14:32
|t/p
|5
|0.50
|113.33
|114.59
|113.33
|185.33
|1724.36
|11
|2006.05.08 00:00
|sell
|6
|0.50
|112.57
|113.41
|112.15
|12
|2006.05.08 00:00
|t/p
|6
|0.50
|112.15
|113.41
|112.15
|187.58
|1911.94
|13
|2006.05.08 00:00
|sell
|7
|0.60
|111.92
|112.76
|111.50
|14
|2006.05.08 09:04
|t/p
|7
|0.60
|111.50
|112.76
|111.50
|226.05
|2137.99
|15
|2006.05.08 16:00
|sell
|8
|0.60
|111.50
|112.34
|111.08
|16
|2006.05.09 16:19
|t/p
|8
|0.60
|111.08
|112.34
|111.08
|217.60
|2355.59
|17
|2006.05.10 07:45
|buy
|9
|0.70
|111.03
|110.19
|111.45
|18
|2006.05.10 20:44
|s/l
|9
|0.70
|110.19
|110.19
|111.45
|-533.68
|1821.91
|19
|2006.05.11 10:00
|sell
|10
|0.50
|111.46
|112.30
|111.04
|20
|2006.05.11 14:25
|t/p
|10
|0.50
|111.04
|112.30
|111.04
|189.15
|2011.06
|21
|2006.05.11 14:30
|buy
|11
|0.60
|111.08
|110.24
|111.50
|22
|2006.05.11 17:41
|s/l
|11
|0.60
|110.24
|110.24
|111.50
|-457.19
|1553.87
|23
|2006.05.12 08:30
|buy
|12
|0.50
|110.02
|109.18
|110.44
|24
|2006.05.12 16:31
|t/p
|12
|0.50
|110.44
|109.18
|110.44
|190.15
|1744.02
|25
|2006.05.15 09:15
|sell
|13
|0.50
|109.76
|110.60
|109.34
|26
|2006.05.15 22:34
|s/l
|13
|0.50
|110.60
|110.60
|109.34
|-379.71
|1364.31
|27
|2006.05.16 11:00
|sell
|14
|0.40
|110.45
|111.29
|110.03
|28
|2006.05.16 14:36
|t/p
|14
|0.40
|110.03
|111.29
|110.03
|152.69
|1517.00
|29
|2006.05.17 09:15
|buy
|15
|0.50
|109.15
|108.31
|109.57
|30
|2006.05.17 16:24
|t/p
|15
|0.50
|109.57
|108.31
|109.57
|191.63
|1708.63
|31
|2006.05.18 09:45
|sell
|16
|0.50
|110.74
|111.58
|110.32
|32
|2006.05.19 09:41
|s/l
|16
|0.50
|111.58
|111.58
|110.32
|-384.12
|1324.50
|33
|2006.05.23 07:00
|buy
|17
|0.40
|111.11
|110.27
|111.53
|34
|2006.05.23 09:55
|t/p
|17
|0.40
|111.53
|110.27
|111.53
|150.59
|1475.09
|35
|2006.05.23 15:30
|sell
|18
|0.40
|111.44
|112.28
|111.02
|36
|2006.05.24 00:03
|s/l
|18
|0.40
|112.28
|112.28
|111.02
|-305.38
|1169.72
|37
|2006.05.24 11:00
|buy
|19
|0.40
|111.86
|111.02
|112.28
|38
|2006.05.24 15:15
|t/p
|19
|0.40
|112.28
|111.02
|112.28
|149.61
|1319.33
|39
|2006.05.24 16:15
|sell
|20
|0.40
|112.55
|113.39
|112.13
|40
|2006.05.25 14:32
|t/p
|20
|0.40
|112.13
|113.39
|112.13
|131.25
|1450.58
|41
|2006.05.26 10:15
|buy
|21
|0.40
|111.93
|111.09
|112.35
|42
|2006.05.26 15:31
|t/p
|21
|0.40
|112.35
|111.09
|112.35
|149.47
|1600.05
|43
|2006.05.26 15:31
|sell
|22
|0.50
|112.39
|113.23
|111.97
|44
|2006.05.30 05:33
|t/p
|22
|0.50
|111.97
|113.23
|111.97
|172.10
|1772.15
|45
|2006.05.30 13:45
|sell
|23
|0.50
|112.17
|113.01
|111.75
|46
|2006.05.30 16:04
|t/p
|23
|0.50
|111.75
|113.01
|111.75
|187.95
|1960.10
|47
|2006.05.30 18:45
|buy
|24
|0.60
|112.06
|111.22
|112.48
|48
|2006.05.31 20:31
|t/p
|24
|0.60
|112.48
|111.22
|112.48
|231.85
|2191.96
|49
|2006.06.01 08:15
|sell
|25
|0.70
|112.63
|113.47
|112.21
|50
|2006.06.02 14:30
|t/p
|25
|0.70
|112.21
|113.47
|112.21
|251.21
|2443.17
|51
|2006.06.02 14:45
|buy
|26
|0.70
|111.87
|111.03
|112.29
|52
|2006.06.05 22:29
|t/p
|26
|0.70
|112.29
|111.03
|112.29
|270.94
|2714.10
|53
|2006.06.06 09:15
|buy
|27
|0.80
|112.13
|111.29
|112.55
|54
|2006.06.06 14:12
|t/p
|27
|0.80
|112.55
|111.29
|112.55
|298.54
|3012.64
|55
|2006.06.06 14:12
|sell
|28
|0.90
|112.55
|113.39
|112.13
|56
|2006.06.06 16:47
|s/l
|28
|0.90
|113.39
|113.39
|112.13
|-666.66
|2345.98
|57
|2006.06.08 08:30
|sell
|29
|0.70
|113.72
|114.56
|113.30
|58
|2006.06.08 14:33
|s/l
|29
|0.70
|114.56
|114.56
|113.30
|-512.91
|1833.07
|59
|2006.06.08 19:45
|buy
|30
|0.50
|114.16
|113.32
|114.58
|60
|2006.06.13 07:05
|t/p
|30
|0.50
|114.58
|113.32
|114.58
|202.82
|2035.89
|61
|2006.06.13 12:00
|buy
|31
|0.60
|114.45
|113.61
|114.87
|62
|2006.06.13 16:06
|t/p
|31
|0.60
|114.87
|113.61
|114.87
|219.38
|2255.27
|63
|2006.06.14 09:00
|buy
|32
|0.70
|115.01
|114.17
|115.43
|64
|2006.06.19 02:54
|t/p
|32
|0.70
|115.43
|114.17
|115.43
|300.24
|2555.51
|65
|2006.06.19 11:30
|buy
|33
|0.80
|115.67
|114.83
|116.09
|66
|2006.06.20 08:47
|s/l
|33
|0.80
|114.83
|114.83
|116.09
|-574.89
|1980.62
|67
|2006.06.21 08:45
|sell
|34
|0.60
|114.68
|115.52
|114.26
|68
|2006.06.22 12:31
|s/l
|34
|0.60
|115.52
|115.52
|114.26
|-464.13
|1516.49
|69
|2006.06.23 00:00
|buy
|35
|0.50
|116.16
|115.32
|116.58
|70
|2006.06.23 14:49
|t/p
|35
|0.50
|116.58
|115.32
|116.58
|180.13
|1696.62
|71
|2006.06.26 08:00
|sell
|36
|0.50
|116.36
|117.20
|115.94
|72
|2006.06.27 03:19
|t/p
|36
|0.50
|115.94
|117.20
|115.94
|173.41
|1870.03
|73
|2006.06.27 08:30
|sell
|37
|0.60
|116.20
|117.04
|115.78
|74
|2006.06.29 20:17
|t/p
|37
|0.60
|115.78
|117.04
|115.78
|180.54
|2050.57
|75
|2006.06.30 14:45
|buy
|38
|0.60
|114.24
|113.40
|114.66
|76
|2006.07.03 03:18
|t/p
|38
|0.60
|114.66
|113.40
|114.66
|227.59
|2278.16
|77
|2006.07.04 10:00
|sell
|39
|0.70
|114.59
|115.43
|114.17
|78
|2006.07.05 15:42
|s/l
|39
|0.70
|115.43
|115.43
|114.17
|-520.24
|1757.92
|79
|2006.07.06 00:00
|sell
|40
|0.50
|115.67
|116.51
|115.25
|80
|2006.07.06 15:21
|t/p
|40
|0.50
|115.25
|116.51
|115.25
|182.27
|1940.19
|81
|2006.07.07 07:30
|buy
|41
|0.60
|115.19
|114.35
|115.61
|82
|2006.07.07 14:30
|s/l
|41
|0.60
|114.35
|114.35
|115.61
|-440.90
|1499.29
|83
|2006.07.10 00:00
|sell
|42
|0.40
|113.87
|114.71
|113.45
|84
|2006.07.10 11:17
|t/p
|42
|0.40
|113.45
|114.71
|113.45
|148.12
|1647.41
|85
|2006.07.10 13:15
|sell
|43
|0.50
|113.84
|114.68
|113.42
|86
|2006.07.11 15:14
|s/l
|43
|0.50
|114.68
|114.68
|113.42
|-373.98
|1273.43
|87
|2006.07.11 18:00
|buy
|44
|0.40
|114.17
|113.33
|114.59
|88
|2006.07.12 10:08
|t/p
|44
|0.40
|114.59
|113.33
|114.59
|151.81
|1425.24
|89
|2006.07.13 08:30
|sell
|45
|0.40
|115.41
|116.25
|114.99
|90
|2006.07.14 15:50
|s/l
|45
|0.40
|116.25
|116.25
|114.99
|-295.16
|1130.08
|91
|2006.07.18 09:15
|buy
|46
|0.30
|116.80
|115.96
|117.22
|92
|2006.07.18 16:31
|t/p
|46
|0.30
|117.22
|115.96
|117.22
|107.47
|1237.55
|93
|2006.07.18 16:31
|sell
|47
|0.40
|117.24
|118.08
|116.82
|94
|2006.07.19 18:58
|t/p
|47
|0.40
|116.82
|118.08
|116.82
|137.63
|1375.19
|95
|2006.07.20 00:30
|sell
|48
|0.40
|116.86
|117.70
|116.44
|96
|2006.07.21 09:36
|t/p
|48
|0.40
|116.44
|117.70
|116.44
|138.08
|1513.27
|97
|2006.07.21 09:36
|buy
|49
|0.50
|116.44
|115.60
|116.86
|98
|2006.07.24 20:04
|t/p
|49
|0.50
|116.86
|115.60
|116.86
|186.21
|1699.48
|99
|2006.07.25 14:30
|buy
|50
|0.50
|116.71
|115.87
|117.13
|100
|2006.07.25 17:21
|t/p
|50
|0.50
|117.13
|115.87
|117.13
|179.27
|1878.75
|101
|2006.07.26 07:15
|buy
|51
|0.60
|117.05
|116.21
|117.47
|102
|2006.07.26 20:35
|s/l
|51
|0.60
|116.21
|116.21
|117.47
|-433.81
|1444.94
|103
|2006.07.27 07:45
|buy
|52
|0.40
|116.15
|115.31
|116.57
|104
|2006.07.27 15:37
|s/l
|52
|0.40
|115.31
|115.31
|116.57
|-291.39
|1153.55
|105
|2006.07.28 13:00
|sell
|53
|0.30
|115.67
|116.51
|115.25
|106
|2006.07.28 14:31
|t/p
|53
|0.30
|115.25
|116.51
|115.25
|109.36
|1262.91
|107
|2006.07.31 12:30
|sell
|54
|0.40
|114.40
|115.24
|113.98
|108
|2006.08.01 16:01
|s/l
|54
|0.40
|115.24
|115.24
|113.98
|-297.74
|965.18
|109
|2006.08.02 09:45
|sell
|55
|0.30
|114.41
|115.25
|113.99
|110
|2006.08.03 17:13
|s/l
|55
|0.30
|115.25
|115.25
|113.99
|-232.58
|732.60
|111
|2006.08.04 09:15
|sell
|56
|0.20
|115.24
|116.08
|114.82
|112
|2006.08.04 14:30
|t/p
|56
|0.20
|114.82
|116.08
|114.82
|73.28
|805.88
|113
|2006.08.08 07:00
|sell
|57
|0.20
|115.18
|116.02
|114.76
|114
|2006.08.08 20:14
|t/p
|57
|0.20
|114.76
|116.02
|114.76
|73.28
|879.16
|115
|2006.08.09 00:00
|sell
|58
|0.30
|115.33
|116.17
|114.91
|116
|2006.08.09 12:45
|t/p
|58
|0.30
|114.91
|116.17
|114.91
|109.65
|988.81
|117
|2006.08.10 15:15
|buy
|59
|0.30
|114.87
|114.03
|115.29
|118
|2006.08.10 16:24
|t/p
|59
|0.30
|115.29
|114.03
|115.29
|109.28
|1098.09
|119
|2006.08.11 19:00
|sell
|60
|0.30
|116.23
|117.07
|115.81
|120
|2006.08.16 14:31
|t/p
|60
|0.30
|115.81
|117.07
|115.81
|94.86
|1192.95
|121
|2006.08.17 09:30
|buy
|61
|0.40
|115.38
|114.54
|115.80
|122
|2006.08.17 19:00
|t/p
|61
|0.40
|115.80
|114.54
|115.80
|145.08
|1338.03
|123
|2006.08.18 11:15
|buy
|62
|0.40
|115.89
|115.05
|116.31
|124
|2006.08.22 10:04
|t/p
|62
|0.40
|116.31
|115.05
|116.31
|154.85
|1492.88
|125
|2006.08.22 15:15
|sell
|63
|0.40
|116.44
|117.28
|116.02
|126
|2006.08.25 10:05
|s/l
|63
|0.40
|117.28
|117.28
|116.02
|-317.45
|1175.43
|127
|2006.08.25 14:30
|sell
|64
|0.40
|117.34
|118.18
|116.92
|128
|2006.08.28 12:48
|t/p
|64
|0.40
|116.92
|118.18
|116.92
|137.51
|1312.95
|129
|2006.08.29 00:00
|sell
|65
|0.40
|117.20
|118.04
|116.78
|130
|2006.08.29 06:29
|t/p
|65
|0.40
|116.78
|118.04
|116.78
|143.88
|1456.83
|131
|2006.08.29 12:30
|buy
|66
|0.40
|116.76
|115.92
|117.18
|132
|2006.08.30 18:38
|t/p
|66
|0.40
|117.18
|115.92
|117.18
|148.57
|1605.40
|133
|2006.08.31 00:30
|buy
|67
|0.50
|117.15
|116.31
|117.57
|134
|2006.09.04 09:45
|s/l
|67
|0.50
|116.31
|116.31
|117.57
|-348.09
|1257.31
|135
|2006.09.04 19:15
|buy
|68
|0.40
|116.05
|115.21
|116.47
|136
|2006.09.06 13:16
|t/p
|68
|0.40
|116.47
|115.21
|116.47
|154.65
|1411.96
|137
|2006.09.07 08:30
|buy
|69
|0.40
|116.68
|115.84
|117.10
|138
|2006.09.11 08:16
|t/p
|69
|0.40
|117.10
|115.84
|117.10
|153.87
|1565.83
|139
|2006.09.11 08:45
|sell
|70
|0.50
|117.04
|117.88
|116.62
|140
|2006.09.12 18:25
|s/l
|70
|0.50
|117.88
|117.88
|116.62
|-364.01
|1201.82
|141
|2006.09.13 09:30
|buy
|71
|0.40
|117.66
|116.82
|118.08
|142
|2006.09.15 19:18
|t/p
|71
|0.40
|118.08
|116.82
|118.08
|163.12
|1364.93
|143
|2006.09.18 07:30
|buy
|72
|0.40
|117.88
|117.04
|118.30
|144
|2006.09.19 16:49
|s/l
|72
|0.40
|117.04
|117.04
|118.30
|-281.89
|1083.04
|145
|2006.09.20 09:00
|buy
|73
|0.30
|117.13
|116.29
|117.55
|146
|2006.09.21 21:12
|s/l
|73
|0.30
|116.29
|116.29
|117.55
|-205.02
|878.02
|147
|2006.09.22 08:15
|sell
|74
|0.30
|116.41
|117.25
|115.99
|148
|2006.09.26 18:30
|s/l
|74
|0.30
|117.25
|117.25
|115.99
|-224.20
|653.82
|149
|2006.09.27 08:15
|sell
|75
|0.20
|117.05
|117.89
|116.63
|150
|2006.09.28 16:24
|s/l
|75
|0.20
|117.89
|117.89
|116.63
|-151.78
|502.04
|151
|2006.09.29 07:30
|sell
|76
|0.20
|117.83
|118.67
|117.41
|152
|2006.10.03 09:44
|t/p
|76
|0.20
|117.41
|118.67
|117.41
|65.34
|567.38
|153
|2006.10.03 09:44
|buy
|77
|0.20
|117.41
|116.57
|117.83
|154
|2006.10.03 11:35
|t/p
|77
|0.20
|117.83
|116.57
|117.83
|71.28
|638.66
|155
|2006.10.03 13:45
|sell
|78
|0.20
|117.67
|118.51
|117.25
|156
|2006.10.06 14:57
|s/l
|78
|0.20
|118.51
|118.51
|117.25
|-157.18
|481.49
|157
|2006.10.09 12:45
|buy
|79
|0.10
|119.11
|118.27
|119.53
|158
|2006.10.10 13:09
|t/p
|79
|0.10
|119.53
|118.27
|119.53
|36.43
|517.92
|159
|2006.10.11 07:30
|buy
|80
|0.20
|119.59
|118.75
|120.01
|160
|2006.10.17 10:43
|s/l
|80
|0.20
|118.75
|118.75
|120.01
|-125.91
|392.01
|161
|2006.10.17 10:45
|buy
|81
|0.10
|118.77
|117.93
|119.19
|162
|2006.10.23 11:32
|t/p
|81
|0.10
|119.19
|117.93
|119.19
|43.05
|435.06
|163
|2006.10.24 00:45
|sell
|82
|0.10
|119.30
|120.14
|118.88
|164
|2006.10.26 02:26
|t/p
|82
|0.10
|118.88
|120.14
|118.88
|29.14
|464.21
|165
|2006.10.26 11:15
|buy
|83
|0.10
|118.66
|117.82
|119.08
|166
|2006.10.27 14:57
|s/l
|83
|0.10
|117.82
|117.82
|119.08
|-70.00
|394.21
|167
|2006.10.30 00:14
|sell
|84
|0.10
|117.58
|118.42
|117.16
|168
|2006.10.31 17:31
|t/p
|84
|0.10
|117.16
|118.42
|117.16
|34.30
|428.51