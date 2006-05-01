Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=false; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
Bars in test58833Ticks modelled767902Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-571.49Gross profit8838.50Gross loss-9409.99
Profit factor0.94Expected payoff-6.80
Absolute drawdown607.99Maximal drawdown2620.64 (86.99%)Relative drawdown86.99% (2620.64)
Total trades84Short positions (won %)44 (63.64%)Long positions (won %)40 (72.50%)
Profit trades (% of total)57 (67.86%)Loss trades (% of total)27 (32.14%)
Largestprofit trade300.24loss trade-666.66
Averageprofit trade155.06loss trade-348.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (1842.93)consecutive losses (loss in money)4 (-862.89)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1842.93 (9)consecutive loss (count of losses)-1179.57 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 11:45sell10.30113.24114.08112.82
22006.05.01 14:42t/p10.30112.82114.08112.82111.691111.69
32006.05.01 15:00buy20.30112.68111.84113.10
42006.05.01 17:35t/p20.30113.10111.84113.10111.401223.09
52006.05.02 07:15buy30.40113.71112.87114.13
62006.05.04 08:08t/p30.40114.13112.87114.13168.011391.10
72006.05.04 12:15sell40.40114.00114.84113.58
82006.05.04 16:07t/p40.40113.58114.84113.58147.931539.03
92006.05.05 09:15sell50.50113.75114.59113.33
102006.05.05 14:32t/p50.50113.33114.59113.33185.331724.36
112006.05.08 00:00sell60.50112.57113.41112.15
122006.05.08 00:00t/p60.50112.15113.41112.15187.581911.94
132006.05.08 00:00sell70.60111.92112.76111.50
142006.05.08 09:04t/p70.60111.50112.76111.50226.052137.99
152006.05.08 16:00sell80.60111.50112.34111.08
162006.05.09 16:19t/p80.60111.08112.34111.08217.602355.59
172006.05.10 07:45buy90.70111.03110.19111.45
182006.05.10 20:44s/l90.70110.19110.19111.45-533.681821.91
192006.05.11 10:00sell100.50111.46112.30111.04
202006.05.11 14:25t/p100.50111.04112.30111.04189.152011.06
212006.05.11 14:30buy110.60111.08110.24111.50
222006.05.11 17:41s/l110.60110.24110.24111.50-457.191553.87
232006.05.12 08:30buy120.50110.02109.18110.44
242006.05.12 16:31t/p120.50110.44109.18110.44190.151744.02
252006.05.15 09:15sell130.50109.76110.60109.34
262006.05.15 22:34s/l130.50110.60110.60109.34-379.711364.31
272006.05.16 11:00sell140.40110.45111.29110.03
282006.05.16 14:36t/p140.40110.03111.29110.03152.691517.00
292006.05.17 09:15buy150.50109.15108.31109.57
302006.05.17 16:24t/p150.50109.57108.31109.57191.631708.63
312006.05.18 09:45sell160.50110.74111.58110.32
322006.05.19 09:41s/l160.50111.58111.58110.32-384.121324.50
332006.05.23 07:00buy170.40111.11110.27111.53
342006.05.23 09:55t/p170.40111.53110.27111.53150.591475.09
352006.05.23 15:30sell180.40111.44112.28111.02
362006.05.24 00:03s/l180.40112.28112.28111.02-305.381169.72
372006.05.24 11:00buy190.40111.86111.02112.28
382006.05.24 15:15t/p190.40112.28111.02112.28149.611319.33
392006.05.24 16:15sell200.40112.55113.39112.13
402006.05.25 14:32t/p200.40112.13113.39112.13131.251450.58
412006.05.26 10:15buy210.40111.93111.09112.35
422006.05.26 15:31t/p210.40112.35111.09112.35149.471600.05
432006.05.26 15:31sell220.50112.39113.23111.97
442006.05.30 05:33t/p220.50111.97113.23111.97172.101772.15
452006.05.30 13:45sell230.50112.17113.01111.75
462006.05.30 16:04t/p230.50111.75113.01111.75187.951960.10
472006.05.30 18:45buy240.60112.06111.22112.48
482006.05.31 20:31t/p240.60112.48111.22112.48231.852191.96
492006.06.01 08:15sell250.70112.63113.47112.21
502006.06.02 14:30t/p250.70112.21113.47112.21251.212443.17
512006.06.02 14:45buy260.70111.87111.03112.29
522006.06.05 22:29t/p260.70112.29111.03112.29270.942714.10
532006.06.06 09:15buy270.80112.13111.29112.55
542006.06.06 14:12t/p270.80112.55111.29112.55298.543012.64
552006.06.06 14:12sell280.90112.55113.39112.13
562006.06.06 16:47s/l280.90113.39113.39112.13-666.662345.98
572006.06.08 08:30sell290.70113.72114.56113.30
582006.06.08 14:33s/l290.70114.56114.56113.30-512.911833.07
592006.06.08 19:45buy300.50114.16113.32114.58
602006.06.13 07:05t/p300.50114.58113.32114.58202.822035.89
612006.06.13 12:00buy310.60114.45113.61114.87
622006.06.13 16:06t/p310.60114.87113.61114.87219.382255.27
632006.06.14 09:00buy320.70115.01114.17115.43
642006.06.19 02:54t/p320.70115.43114.17115.43300.242555.51
652006.06.19 11:30buy330.80115.67114.83116.09
662006.06.20 08:47s/l330.80114.83114.83116.09-574.891980.62
672006.06.21 08:45sell340.60114.68115.52114.26
682006.06.22 12:31s/l340.60115.52115.52114.26-464.131516.49
692006.06.23 00:00buy350.50116.16115.32116.58
702006.06.23 14:49t/p350.50116.58115.32116.58180.131696.62
712006.06.26 08:00sell360.50116.36117.20115.94
722006.06.27 03:19t/p360.50115.94117.20115.94173.411870.03
732006.06.27 08:30sell370.60116.20117.04115.78
742006.06.29 20:17t/p370.60115.78117.04115.78180.542050.57
752006.06.30 14:45buy380.60114.24113.40114.66
762006.07.03 03:18t/p380.60114.66113.40114.66227.592278.16
772006.07.04 10:00sell390.70114.59115.43114.17
782006.07.05 15:42s/l390.70115.43115.43114.17-520.241757.92
792006.07.06 00:00sell400.50115.67116.51115.25
802006.07.06 15:21t/p400.50115.25116.51115.25182.271940.19
812006.07.07 07:30buy410.60115.19114.35115.61
822006.07.07 14:30s/l410.60114.35114.35115.61-440.901499.29
832006.07.10 00:00sell420.40113.87114.71113.45
842006.07.10 11:17t/p420.40113.45114.71113.45148.121647.41
852006.07.10 13:15sell430.50113.84114.68113.42
862006.07.11 15:14s/l430.50114.68114.68113.42-373.981273.43
872006.07.11 18:00buy440.40114.17113.33114.59
882006.07.12 10:08t/p440.40114.59113.33114.59151.811425.24
892006.07.13 08:30sell450.40115.41116.25114.99
902006.07.14 15:50s/l450.40116.25116.25114.99-295.161130.08
912006.07.18 09:15buy460.30116.80115.96117.22
922006.07.18 16:31t/p460.30117.22115.96117.22107.471237.55
932006.07.18 16:31sell470.40117.24118.08116.82
942006.07.19 18:58t/p470.40116.82118.08116.82137.631375.19
952006.07.20 00:30sell480.40116.86117.70116.44
962006.07.21 09:36t/p480.40116.44117.70116.44138.081513.27
972006.07.21 09:36buy490.50116.44115.60116.86
982006.07.24 20:04t/p490.50116.86115.60116.86186.211699.48
992006.07.25 14:30buy500.50116.71115.87117.13
1002006.07.25 17:21t/p500.50117.13115.87117.13179.271878.75
1012006.07.26 07:15buy510.60117.05116.21117.47
1022006.07.26 20:35s/l510.60116.21116.21117.47-433.811444.94
1032006.07.27 07:45buy520.40116.15115.31116.57
1042006.07.27 15:37s/l520.40115.31115.31116.57-291.391153.55
1052006.07.28 13:00sell530.30115.67116.51115.25
1062006.07.28 14:31t/p530.30115.25116.51115.25109.361262.91
1072006.07.31 12:30sell540.40114.40115.24113.98
1082006.08.01 16:01s/l540.40115.24115.24113.98-297.74965.18
1092006.08.02 09:45sell550.30114.41115.25113.99
1102006.08.03 17:13s/l550.30115.25115.25113.99-232.58732.60
1112006.08.04 09:15sell560.20115.24116.08114.82
1122006.08.04 14:30t/p560.20114.82116.08114.8273.28805.88
1132006.08.08 07:00sell570.20115.18116.02114.76
1142006.08.08 20:14t/p570.20114.76116.02114.7673.28879.16
1152006.08.09 00:00sell580.30115.33116.17114.91
1162006.08.09 12:45t/p580.30114.91116.17114.91109.65988.81
1172006.08.10 15:15buy590.30114.87114.03115.29
1182006.08.10 16:24t/p590.30115.29114.03115.29109.281098.09
1192006.08.11 19:00sell600.30116.23117.07115.81
1202006.08.16 14:31t/p600.30115.81117.07115.8194.861192.95
1212006.08.17 09:30buy610.40115.38114.54115.80
1222006.08.17 19:00t/p610.40115.80114.54115.80145.081338.03
1232006.08.18 11:15buy620.40115.89115.05116.31
1242006.08.22 10:04t/p620.40116.31115.05116.31154.851492.88
1252006.08.22 15:15sell630.40116.44117.28116.02
1262006.08.25 10:05s/l630.40117.28117.28116.02-317.451175.43
1272006.08.25 14:30sell640.40117.34118.18116.92
1282006.08.28 12:48t/p640.40116.92118.18116.92137.511312.95
1292006.08.29 00:00sell650.40117.20118.04116.78
1302006.08.29 06:29t/p650.40116.78118.04116.78143.881456.83
1312006.08.29 12:30buy660.40116.76115.92117.18
1322006.08.30 18:38t/p660.40117.18115.92117.18148.571605.40
1332006.08.31 00:30buy670.50117.15116.31117.57
1342006.09.04 09:45s/l670.50116.31116.31117.57-348.091257.31
1352006.09.04 19:15buy680.40116.05115.21116.47
1362006.09.06 13:16t/p680.40116.47115.21116.47154.651411.96
1372006.09.07 08:30buy690.40116.68115.84117.10
1382006.09.11 08:16t/p690.40117.10115.84117.10153.871565.83
1392006.09.11 08:45sell700.50117.04117.88116.62
1402006.09.12 18:25s/l700.50117.88117.88116.62-364.011201.82
1412006.09.13 09:30buy710.40117.66116.82118.08
1422006.09.15 19:18t/p710.40118.08116.82118.08163.121364.93
1432006.09.18 07:30buy720.40117.88117.04118.30
1442006.09.19 16:49s/l720.40117.04117.04118.30-281.891083.04
1452006.09.20 09:00buy730.30117.13116.29117.55
1462006.09.21 21:12s/l730.30116.29116.29117.55-205.02878.02
1472006.09.22 08:15sell740.30116.41117.25115.99
1482006.09.26 18:30s/l740.30117.25117.25115.99-224.20653.82
1492006.09.27 08:15sell750.20117.05117.89116.63
1502006.09.28 16:24s/l750.20117.89117.89116.63-151.78502.04
1512006.09.29 07:30sell760.20117.83118.67117.41
1522006.10.03 09:44t/p760.20117.41118.67117.4165.34567.38
1532006.10.03 09:44buy770.20117.41116.57117.83
1542006.10.03 11:35t/p770.20117.83116.57117.8371.28638.66
1552006.10.03 13:45sell780.20117.67118.51117.25
1562006.10.06 14:57s/l780.20118.51118.51117.25-157.18481.49
1572006.10.09 12:45buy790.10119.11118.27119.53
1582006.10.10 13:09t/p790.10119.53118.27119.5336.43517.92
1592006.10.11 07:30buy800.20119.59118.75120.01
1602006.10.17 10:43s/l800.20118.75118.75120.01-125.91392.01
1612006.10.17 10:45buy810.10118.77117.93119.19
1622006.10.23 11:32t/p810.10119.19117.93119.1943.05435.06
1632006.10.24 00:45sell820.10119.30120.14118.88
1642006.10.26 02:26t/p820.10118.88120.14118.8829.14464.21
1652006.10.26 11:15buy830.10118.66117.82119.08
1662006.10.27 14:57s/l830.10117.82117.82119.08-70.00394.21
1672006.10.30 00:14sell840.10117.58118.42117.16
1682006.10.31 17:31t/p840.10117.16118.42117.1634.30428.51