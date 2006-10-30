|Account: 1289805
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 November 8, 12:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14479298
|2006.10.30 13:06
|balance
|Deposit
|7 000.00
|14481789
|2006.10.30 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2504
|0.0000
|1.2542
|2006.10.31 07:35
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.10
|1.44
|14486805
|2006.10.30 13:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2681
|2006.11.01 20:11
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.70
|14487666
|2006.10.30 14:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2524
|2006.10.31 07:35
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.20
|6.07
|14494577
|2006.10.30 16:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.90
|2006.10.31 10:40
|117.90
|0.00
|0.00
|0.13
|3.22
|14498111
|2006.10.30 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.8980
|2006.10.31 07:25
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.02
|3.80
|14538632
|2006.10.31 07:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8938
|2006.10.31 10:57
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14553359
|2006.10.31 08:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.8956
|2006.10.31 10:57
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14554442
|2006.10.31 08:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.8975
|2006.10.31 10:57
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14569423
|2006.10.31 10:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8933
|2006.10.31 15:53
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.70
|14574034
|2006.10.31 11:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8951
|2006.10.31 15:53
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|14576374
|2006.10.31 12:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|1.2467
|2006.10.31 15:06
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|14583930
|2006.10.31 13:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.8969
|2006.10.31 15:53
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.20
|14593402
|2006.10.31 14:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.33
|2006.10.31 15:10
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|14595124
|2006.10.31 15:02
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.8990
|2006.10.31 15:53
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.40
|14597287
|2006.10.31 15:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2702
|2006.11.01 20:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.40
|14598054
|2006.10.31 15:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2720
|2006.11.01 20:11
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.29
|-1.20
|14598883
|2006.10.31 15:09
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|1.9008
|2006.10.31 15:53
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|14599448
|2006.10.31 15:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.10.31 15:37
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|14600211
|2006.10.31 15:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9064
|0.0000
|1.9026
|2006.10.31 15:53
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|14605791
|2006.10.31 15:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2006.11.01 20:11
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.58
|12.00
|14609998
|2006.10.31 15:32
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9045
|2006.10.31 15:52
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|14612252
|2006.10.31 15:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.90
|0.00
|116.52
|2006.10.31 16:44
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|14612711
|2006.10.31 15:37
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9099
|0.0000
|1.9061
|2006.10.31 15:52
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|230.40
|14615915
|2006.10.31 15:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.09
|0.00
|116.71
|2006.10.31 16:44
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|14641726
|2006.11.01 01:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2477
|2006.11.01 20:37
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14643188
|2006.11.01 02:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.91
|0.00
|117.29
|2006.11.01 15:52
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|14643684
|2006.11.01 02:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|1.9034
|2006.11.01 15:16
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|14658908
|2006.11.01 09:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9090
|0.0000
|1.9052
|2006.11.01 15:15
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|14680079
|2006.11.01 15:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9117
|0.0000
|1.9079
|2006.11.01 15:15
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14680282
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2416
|0.0000
|1.2454
|2006.11.01 20:35
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|14680510
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.71
|0.00
|117.09
|2006.11.01 15:52
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|14680703
|2006.11.01 15:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2758
|2006.11.01 20:11
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|14683481
|2006.11.01 15:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9135
|0.0000
|1.9097
|2006.11.01 15:15
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|14692391
|2006.11.01 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9066
|0.0000
|1.9028
|2006.11.02 01:04
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|14693134
|2006.11.01 16:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.44
|2006.11.03 12:45
|117.16
|0.00
|0.00
|0.52
|0.85
|14695348
|2006.11.01 16:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9046
|2006.11.02 01:03
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.13
|3.80
|14702813
|2006.11.01 19:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9103
|0.0000
|1.9065
|2006.11.02 01:03
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.26
|15.20
|14706162
|2006.11.01 20:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2717
|2006.11.03 12:45
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.29
|-1.70
|14707418
|2006.11.01 20:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2496
|2006.11.03 12:46
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.40
|0.64
|14724985
|2006.11.02 05:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9116
|2006.11.02 09:33
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14728942
|2006.11.02 06:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|1.9098
|2006.11.02 09:33
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14731245
|2006.11.02 07:21
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9080
|2006.11.02 09:33
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14741395
|2006.11.02 09:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9121
|2006.11.03 09:32
|1.9104
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.10
|14743731
|2006.11.02 09:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.88
|0.00
|117.26
|2006.11.03 12:45
|117.16
|0.00
|0.00
|0.26
|4.78
|14755520
|2006.11.02 11:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2006.11.03 12:46
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.14
|0.20
|14766913
|2006.11.02 13:29
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2440
|0.0000
|1.2478
|2006.11.03 12:45
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.20
|4.01
|14827832
|2006.11.03 07:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9103
|2006.11.03 09:32
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14834035
|2006.11.03 09:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9145
|2006.11.03 12:45
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|14842584
|2006.11.03 10:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9127
|2006.11.03 12:45
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14908802
|2006.11.03 20:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2534
|0.0000
|1.2496
|2006.11.07 04:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.08
|14912726
|2006.11.05 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9060
|2006.11.07 01:26
|1.9005
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.70
|14912946
|2006.11.05 23:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.97
|0.00
|117.59
|2006.11.07 04:09
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|14913149
|2006.11.05 23:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2759
|2006.11.07 02:02
|1.2741
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.00
|14927948
|2006.11.06 05:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.9041
|2006.11.07 01:26
|1.9006
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.60
|14930604
|2006.11.06 07:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2552
|0.0000
|1.2514
|2006.11.07 04:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.03
|14933614
|2006.11.06 07:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.77
|2006.11.07 04:09
|117.98
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.88
|14935047
|2006.11.06 08:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|1.2741
|2006.11.07 02:02
|1.2741
|0.00
|0.00
|-0.17
|7.60
|14936138
|2006.11.06 08:22
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8985
|0.0000
|1.9023
|2006.11.07 01:26
|1.9006
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.40
|14939743
|2006.11.06 09:30
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.9005
|2006.11.07 01:26
|1.9005
|0.00
|0.00
|-0.28
|30.40
|14940689
|2006.11.06 09:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.34
|0.00
|117.96
|2006.11.07 04:08
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.58
|12.89
|14941629
|2006.11.06 09:44
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2571
|0.0000
|1.2533
|2006.11.07 04:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|-0.46
|12.13
|15030419
|2006.11.07 08:07
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2530
|0.0000
|1.2568
|2006.11.07 19:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|15040141
|2006.11.07 09:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2549
|2006.11.07 19:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|15042101
|2006.11.07 10:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.94
|0.00
|118.32
|2006.11.08 07:18
|117.75
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.61
|15049890
|2006.11.07 13:32
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2531
|2006.11.07 19:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15050558
|2006.11.07 13:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.75
|0.00
|118.13
|2006.11.08 07:18
|117.76
|0.00
|0.00
|0.26
|0.17
|15054218
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2513
|2006.11.07 19:57
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|15055736
|2006.11.07 14:03
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.95
|2006.11.08 07:18
|117.75
|0.00
|0.00
|0.52
|6.11
|15061862
|2006.11.07 14:32
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2495
|2006.11.07 19:57
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|48.66
|15065818
|2006.11.07 14:45
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.76
|2006.11.08 07:18
|117.76
|0.00
|0.00
|1.04
|25.82
|0.00
|0.00
|3.03
|401.06
|Closed P/L:
|404.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15059174
|2006.11.07 14:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|1.2786
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|15085548
|2006.11.07 19:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9031
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.50
|15087801
|2006.11.07 19:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2815
|1.2786
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.80
|15089443
|2006.11.07 19:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2540
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.81
|15103140
|2006.11.07 22:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2513
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|15127013
|2006.11.08 07:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.79
|0.00
|118.17
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|15131624
|2006.11.08 08:13
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.99
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15136779
|2006.11.08 09:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9049
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|15137007
|2006.11.08 09:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.42
|0.00
|117.80
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|15140140
|2006.11.08 09:32
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2495
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.19
|Floating P/L:
|2.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|404.09
|Floating P/L:
|2.05
|Margin:
|200.00
|Balance:
|7 404.09
|Equity:
|7 406.14
|Free Margin:
|7 206.14
|Details:
|Gross Profit:
|644.78
|Gross Loss:
|240.69
|Total Net Profit:
|404.09
|Profit Factor:
|2.68
|Expected Payoff:
|5.77
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|215.50 (2.96%)
|Relative Drawdown:
|2.96% (215.50)
|Total Trades:
|70
|Short Positions (won %):
|37 (59.46%)
|Long Positions (won %):
|33 (81.82%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (70.00%)
|Loss trades (% of total):
|21 (30.00%)
|Largest
|profit trade:
|230.40
|loss trade:
|-54.40
|Average
|profit trade:
|13.16
|loss trade:
|-11.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (66.33)
|consecutive losses ($):
|7 (-215.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|274.12 (11)
|consecutive loss (count):
|-215.50 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2