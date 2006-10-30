Interbank FX, LLC

Account: 1289805 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 8, 12:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144792982006.10.30 13:06balanceDeposit7 000.00
144817892006.10.30 13:30buy0.01usdchf1.25040.00001.25422006.10.31 07:351.25220.000.000.101.44
144868052006.10.30 13:59sell0.01eurusd1.27190.00001.26812006.11.01 20:111.27560.000.000.14-3.70
144876662006.10.30 14:08buy0.02usdchf1.24860.00001.25242006.10.31 07:351.25240.000.000.206.07
144945772006.10.30 16:21buy0.01usdjpy117.520.00117.902006.10.31 10:40117.900.000.000.133.22
144981112006.10.30 18:00sell0.01gbpusd1.90180.00001.89802006.10.31 07:251.89800.000.000.023.80
145386322006.10.31 07:25sell0.01gbpusd1.89760.00001.89382006.10.31 10:571.89740.000.000.000.20
145533592006.10.31 08:35sell0.02gbpusd1.89940.00001.89562006.10.31 10:571.89750.000.000.003.80
145544422006.10.31 08:38sell0.04gbpusd1.90130.00001.89752006.10.31 10:571.89750.000.000.0015.20
145694232006.10.31 10:57sell0.01gbpusd1.89710.00001.89332006.10.31 15:531.90780.000.000.00-10.70
145740342006.10.31 11:46sell0.02gbpusd1.89890.00001.89512006.10.31 15:531.90790.000.000.00-18.00
145763742006.10.31 12:12sell0.01usdchf1.25050.00001.24672006.10.31 15:061.24670.000.000.003.05
145839302006.10.31 13:24sell0.04gbpusd1.90070.00001.89692006.10.31 15:531.90800.000.000.00-29.20
145934022006.10.31 14:58sell0.01usdjpy117.710.00117.332006.10.31 15:10117.330.000.000.003.24
145951242006.10.31 15:02sell0.08gbpusd1.90280.00001.89902006.10.31 15:531.90810.000.000.00-42.40
145972872006.10.31 15:07sell0.02eurusd1.27400.00001.27022006.11.01 20:111.27570.000.000.14-3.40
145980542006.10.31 15:08sell0.04eurusd1.27550.00001.27202006.11.01 20:111.27580.000.000.29-1.20
145988832006.10.31 15:09sell0.16gbpusd1.90460.00001.90082006.10.31 15:531.90800.000.000.00-54.40
145994482006.10.31 15:11sell0.01usdjpy117.310.00116.932006.10.31 15:37116.930.000.000.003.25
146002112006.10.31 15:12sell0.32gbpusd1.90640.00001.90262006.10.31 15:531.90810.000.000.00-54.40
146057912006.10.31 15:26sell0.08eurusd1.27730.00001.27352006.11.01 20:111.27580.000.000.5812.00
146099982006.10.31 15:32sell0.64gbpusd1.90810.00001.90452006.10.31 15:521.90820.000.000.00-6.40
146122522006.10.31 15:37sell0.01usdjpy116.900.00116.522006.10.31 16:44116.710.000.000.001.63
146127112006.10.31 15:37sell1.28gbpusd1.90990.00001.90612006.10.31 15:521.90810.000.000.00230.40
146159152006.10.31 15:54sell0.02usdjpy117.090.00116.712006.10.31 16:44116.710.000.000.006.51
146417262006.11.01 01:41buy0.01usdchf1.24390.00001.24772006.11.01 20:371.24540.000.000.001.20
146431882006.11.01 02:39buy0.01usdjpy116.910.00117.292006.11.01 15:52117.100.000.000.001.62
146436842006.11.01 02:52sell0.01gbpusd1.90720.00001.90342006.11.01 15:161.90970.000.000.00-2.50
146589082006.11.01 09:02sell0.02gbpusd1.90900.00001.90522006.11.01 15:151.90980.000.000.00-1.60
146800792006.11.01 15:01sell0.04gbpusd1.91170.00001.90792006.11.01 15:151.90970.000.000.008.00
146802822006.11.01 15:01buy0.02usdchf1.24160.00001.24542006.11.01 20:351.24540.000.000.006.10
146805102006.11.01 15:01buy0.02usdjpy116.710.00117.092006.11.01 15:52117.090.000.000.006.49
146807032006.11.01 15:02sell0.16eurusd1.27960.00001.27582006.11.01 20:111.27580.000.000.0060.80
146834812006.11.01 15:07sell0.08gbpusd1.91350.00001.90972006.11.01 15:151.90970.000.000.0030.40
146923912006.11.01 16:00sell0.01gbpusd1.90660.00001.90282006.11.02 01:041.90660.000.000.060.00
146931342006.11.01 16:07buy0.01usdjpy117.060.00117.442006.11.03 12:45117.160.000.000.520.85
146953482006.11.01 16:35sell0.02gbpusd1.90840.00001.90462006.11.02 01:031.90650.000.000.133.80
147028132006.11.01 19:36sell0.04gbpusd1.91030.00001.90652006.11.02 01:031.90650.000.000.2615.20
147061622006.11.01 20:11sell0.01eurusd1.27550.00001.27172006.11.03 12:451.27720.000.000.29-1.70
147074182006.11.01 20:37buy0.01usdchf1.24580.00001.24962006.11.03 12:461.24660.000.000.400.64
147249852006.11.02 05:02buy0.01gbpusd1.90780.00001.91162006.11.02 09:331.90790.000.000.000.10
147289422006.11.02 06:52buy0.02gbpusd1.90600.00001.90982006.11.02 09:331.90800.000.000.004.00
147312452006.11.02 07:21buy0.04gbpusd1.90420.00001.90802006.11.02 09:331.90800.000.000.0015.20
147413952006.11.02 09:33buy0.01gbpusd1.90830.00001.91212006.11.03 09:321.91040.000.00-0.042.10
147437312006.11.02 09:47buy0.02usdjpy116.880.00117.262006.11.03 12:45117.160.000.000.264.78
147555202006.11.02 11:42sell0.02eurusd1.27730.00001.27352006.11.03 12:461.27720.000.000.140.20
147669132006.11.02 13:29buy0.02usdchf1.24400.00001.24782006.11.03 12:451.24650.000.000.204.01
148278322006.11.03 07:39buy0.02gbpusd1.90650.00001.91032006.11.03 09:321.91030.000.000.007.60
148340352006.11.03 09:32buy0.01gbpusd1.91070.00001.91452006.11.03 12:451.90820.000.000.00-2.50
148425842006.11.03 10:47buy0.02gbpusd1.90890.00001.91272006.11.03 12:451.90830.000.000.00-1.20
149088022006.11.03 20:32sell0.01usdchf1.25340.00001.24962006.11.07 04:151.25330.000.00-0.240.08
149127262006.11.05 23:00buy0.01gbpusd1.90220.00001.90602006.11.07 01:261.90050.000.00-0.04-1.70
149129462006.11.05 23:02sell0.01usdjpy117.970.00117.592006.11.07 04:09117.970.000.00-0.150.00
149131492006.11.05 23:07buy0.01eurusd1.27210.00001.27592006.11.07 02:021.27410.000.00-0.092.00
149279482006.11.06 05:15buy0.02gbpusd1.90030.00001.90412006.11.07 01:261.90060.000.00-0.070.60
149306042006.11.06 07:01sell0.02usdchf1.25520.00001.25142006.11.07 04:151.25330.000.00-0.233.03
149336142006.11.06 07:57sell0.02usdjpy118.150.00117.772006.11.07 04:09117.980.000.00-0.292.88
149350472006.11.06 08:12buy0.02eurusd1.27030.00001.27412006.11.07 02:021.27410.000.00-0.177.60
149361382006.11.06 08:22buy0.04gbpusd1.89850.00001.90232006.11.07 01:261.90060.000.00-0.148.40
149397432006.11.06 09:30buy0.08gbpusd1.89670.00001.90052006.11.07 01:261.90050.000.00-0.2830.40
149406892006.11.06 09:39sell0.04usdjpy118.340.00117.962006.11.07 04:08117.960.000.00-0.5812.89
149416292006.11.06 09:44sell0.04usdchf1.25710.00001.25332006.11.07 04:151.25330.000.00-0.4612.13
150304192006.11.07 08:07buy0.01usdchf1.25300.00001.25682006.11.07 19:581.24970.000.000.00-2.64
150401412006.11.07 09:30buy0.02usdchf1.25110.00001.25492006.11.07 19:581.24980.000.000.00-2.08
150421012006.11.07 10:07buy0.01usdjpy117.940.00118.322006.11.08 07:18117.750.000.000.13-1.61
150498902006.11.07 13:32buy0.04usdchf1.24930.00001.25312006.11.07 19:581.24970.000.000.001.28
150505582006.11.07 13:34buy0.02usdjpy117.750.00118.132006.11.08 07:18117.760.000.000.260.17
150542182006.11.07 13:58buy0.08usdchf1.24750.00001.25132006.11.07 19:571.24960.000.000.0013.44
150557362006.11.07 14:03buy0.04usdjpy117.570.00117.952006.11.08 07:18117.750.000.000.526.11
150618622006.11.07 14:32buy0.16usdchf1.24570.00001.24952006.11.07 19:571.24950.000.000.0048.66
150658182006.11.07 14:45buy0.08usdjpy117.380.00117.762006.11.08 07:18117.760.000.001.0425.82
  0.00 0.00 3.03 401.06
Closed P/L: 404.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150591742006.11.07 14:18buy0.01eurusd1.27960.00001.2834 1.27860.000.00-0.09-1.00
150855482006.11.07 19:30sell0.01gbpusd1.90690.00001.9031 1.90740.000.000.02-0.50
150878012006.11.07 19:54buy0.02eurusd1.27770.00001.2815 1.27860.000.00-0.171.80
150894432006.11.07 19:58buy0.01usdchf1.25020.00001.2540 1.24670.000.000.10-2.81
151031402006.11.07 22:36buy0.02usdchf1.24750.00001.2513 1.24670.000.000.00-1.28
151270132006.11.08 07:18buy0.01usdjpy117.790.00118.17 117.530.000.000.00-2.21
151316242006.11.08 08:13buy0.02usdjpy117.610.00117.99 117.530.000.000.00-1.36
151367792006.11.08 09:06sell0.02gbpusd1.90870.00001.9049 1.90740.000.000.002.60
151370072006.11.08 09:07buy0.04usdjpy117.420.00117.80 117.530.000.000.003.74
151401402006.11.08 09:32buy0.04usdchf1.24570.00001.2495 1.24670.000.000.003.21
  0.00 0.00 -0.14 2.19
 Floating P/L: 2.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 404.09 Floating P/L: 2.05 Margin: 200.00
Balance: 7 404.09 Equity: 7 406.14 Free Margin: 7 206.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 644.78 Gross Loss: 240.69 Total Net Profit: 404.09
Profit Factor: 2.68 Expected Payoff: 5.77  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 215.50 (2.96%) Relative Drawdown: 2.96% (215.50)
 
Total Trades: 70 Short Positions (won %): 37 (59.46%) Long Positions (won %): 33 (81.82%)
Profit Trades (% of total): 49 (70.00%) Loss trades (% of total): 21 (30.00%)
Largest profit trade: 230.40 loss trade: -54.40
Average profit trade: 13.16 loss trade: -11.46
Maximum consecutive wins ($): 13 (66.33) consecutive losses ($): 7 (-215.50)
Maximal consecutive profit (count): 274.12 (11) consecutive loss (count): -215.50 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2