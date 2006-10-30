Interbank FX, LLC

Account: 1289987 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 8, 12:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144897592006.10.30 14:41balanceDeposit7 000.00
144981072006.10.30 18:00sell0.01gbpusd1.90180.00001.89802006.10.31 07:251.89800.000.000.023.80
145017772006.10.30 20:01buy0.02usdchf1.24830.00001.25212006.10.31 07:301.25210.000.000.206.07
144897952006.10.30 14:42buy0.01usdchf1.25010.00001.25392006.10.31 07:301.25210.000.000.101.60
144945782006.10.30 16:21buy0.01usdjpy117.520.00117.902006.10.31 10:40117.900.000.000.133.22
145544432006.10.31 08:38sell0.04gbpusd1.90130.00001.89752006.10.31 10:571.89750.000.000.0015.20
145533602006.10.31 08:35sell0.02gbpusd1.89940.00001.89562006.10.31 10:571.89750.000.000.003.80
145386102006.10.31 07:25sell0.01gbpusd1.89760.00001.89382006.10.31 10:571.89740.000.000.000.20
145446482006.10.31 07:42buy0.04eurusd1.26880.00001.27262006.10.31 15:001.27260.000.000.0015.20
145383992006.10.31 07:24buy0.02eurusd1.27060.00001.27442006.10.31 15:041.27250.000.000.003.80
144987162006.10.30 18:15buy0.01eurusd1.27240.00001.27622006.10.31 15:041.27270.000.00-0.090.30
145763722006.10.31 12:12sell0.01usdchf1.25050.00001.24672006.10.31 15:061.24670.000.000.003.05
145934012006.10.31 14:58sell0.01usdjpy117.710.00117.332006.10.31 15:10117.330.000.000.003.24
145961232006.10.31 15:04buy0.01eurusd1.27280.00001.27662006.10.31 15:251.27660.000.000.003.80
145994492006.10.31 15:11sell0.01usdjpy117.310.00116.932006.10.31 15:37116.930.000.000.003.25
146127102006.10.31 15:37sell1.28gbpusd1.90990.00001.90612006.10.31 15:531.90800.000.000.00243.20
146099362006.10.31 15:32sell0.64gbpusd1.90810.00001.90432006.10.31 15:531.90810.000.000.000.00
146002442006.10.31 15:12sell0.32gbpusd1.90620.00001.90242006.10.31 15:531.90800.000.000.00-57.60
145986252006.10.31 15:09sell0.16gbpusd1.90430.00001.90052006.10.31 15:531.90790.000.000.00-57.60
145965362006.10.31 15:05sell0.08gbpusd1.90250.00001.89872006.10.31 15:531.90780.000.000.00-42.40
145839322006.10.31 13:24sell0.04gbpusd1.90070.00001.89692006.10.31 15:531.90790.000.000.00-28.80
145740322006.10.31 11:46sell0.02gbpusd1.89890.00001.89512006.10.31 15:531.90780.000.000.00-17.80
145694252006.10.31 10:57sell0.01gbpusd1.89710.00001.89332006.10.31 15:531.90790.000.000.00-10.80
146158962006.10.31 15:54sell0.02usdjpy117.090.00116.712006.10.31 16:44116.710.000.000.006.51
146122662006.10.31 15:37sell0.01usdjpy116.910.00116.532006.10.31 16:44116.720.000.000.001.63
146540822006.11.01 07:52buy0.02eurusd1.27500.00001.27882006.11.01 15:001.27880.000.000.007.60
146047562006.10.31 15:25buy0.01eurusd1.27680.00001.28062006.11.01 15:011.27890.000.00-0.092.10
146796402006.11.01 15:00sell0.04gbpusd1.91180.00001.90802006.11.01 15:511.90800.000.000.0015.20
146604912006.11.01 09:34sell0.02gbpusd1.90910.00001.90532006.11.01 15:511.90790.000.000.002.40
146423922006.11.01 02:10sell0.01gbpusd1.90730.00001.90352006.11.01 15:511.90780.000.000.00-0.50
146801832006.11.01 15:01buy0.02usdjpy116.720.00117.102006.11.01 15:52117.100.000.000.006.49
146431892006.11.01 02:39buy0.01usdjpy116.910.00117.292006.11.01 15:52117.100.000.000.001.62
146807832006.11.01 15:02buy0.04usdchf1.24090.00001.24472006.11.01 20:111.24470.000.000.0012.21
146793682006.11.01 15:00buy0.02usdchf1.24270.00001.24652006.11.01 20:111.24470.000.000.003.21
146369522006.10.31 23:00buy0.01usdchf1.24450.00001.24832006.11.01 20:111.24480.000.000.000.24
147028062006.11.01 19:36sell0.04gbpusd1.91030.00001.90652006.11.02 01:031.90650.000.000.2615.20
146953492006.11.01 16:35sell0.02gbpusd1.90840.00001.90462006.11.02 01:031.90650.000.000.133.80
146923902006.11.01 16:00sell0.01gbpusd1.90660.00001.90282006.11.02 01:041.90660.000.000.060.00
147312462006.11.02 07:21buy0.04gbpusd1.90420.00001.90802006.11.02 09:331.90800.000.000.0015.20
147289462006.11.02 06:52buy0.02gbpusd1.90600.00001.90982006.11.02 09:331.90800.000.000.004.00
147249862006.11.02 05:02buy0.01gbpusd1.90780.00001.91162006.11.02 09:331.90800.000.000.000.20
148277772006.11.03 07:39buy0.02gbpusd1.90660.00001.91042006.11.03 09:321.91040.000.000.007.60
147414172006.11.02 09:33buy0.01gbpusd1.90840.00001.91222006.11.03 09:321.91030.000.00-0.041.90
147437252006.11.02 09:47buy0.02usdjpy116.880.00117.262006.11.03 12:44117.170.000.000.264.95
148426192006.11.03 10:47buy0.02gbpusd1.90880.00001.91262006.11.03 12:441.90860.000.000.00-0.40
148340622006.11.03 09:32buy0.01gbpusd1.91060.00001.91442006.11.03 12:441.90870.000.000.00-1.90
147060702006.11.01 20:11buy0.01usdchf1.24510.00001.24892006.11.03 12:441.24650.000.000.401.12
146907562006.11.01 15:52buy0.02eurusd1.27650.00001.28032006.11.03 12:441.27710.000.00-0.691.20
146853452006.11.01 15:10buy0.01eurusd1.27830.00001.28212006.11.03 12:441.27710.000.00-0.35-1.20
146931352006.11.01 16:07buy0.01usdjpy117.060.00117.442006.11.03 12:44117.160.000.000.520.85
147159432006.11.02 00:52buy0.04eurusd1.27470.00001.27852006.11.03 12:441.27710.000.00-0.359.60
149398742006.11.06 09:30buy0.08gbpusd1.89650.00001.90032006.11.07 01:261.90030.000.00-0.2830.40
149362832006.11.06 08:22buy0.04gbpusd1.89830.00001.90212006.11.07 01:261.90030.000.00-0.148.00
149282762006.11.06 05:31buy0.02gbpusd1.90020.00001.90402006.11.07 01:261.90010.000.00-0.07-0.20
149109722006.11.05 22:31buy0.01gbpusd1.90200.00001.90582006.11.07 01:261.90020.000.00-0.04-1.80
149357302006.11.06 08:19buy0.02eurusd1.27010.00001.27392006.11.07 02:001.27390.000.00-0.177.60
149105592006.11.05 22:30buy0.01eurusd1.27190.00001.27572006.11.07 02:001.27390.000.00-0.092.00
149406952006.11.06 09:39sell0.04usdjpy118.340.00117.962006.11.07 04:08117.960.000.00-0.5812.89
149336132006.11.06 07:57sell0.02usdjpy118.150.00117.772006.11.07 04:09117.980.000.00-0.292.88
149129452006.11.05 23:02sell0.01usdjpy117.970.00117.592006.11.07 04:09117.970.000.00-0.150.00
149416312006.11.06 09:44sell0.04usdchf1.25710.00001.25332006.11.07 04:151.25330.000.00-0.4612.13
149306052006.11.06 07:01sell0.02usdchf1.25520.00001.25142006.11.07 04:151.25330.000.00-0.233.03
149088032006.11.03 20:32sell0.01usdchf1.25340.00001.24962006.11.07 04:151.25330.000.00-0.240.08
150657972006.11.07 14:45sell0.16gbpusd1.91090.00001.90712006.11.07 19:311.90710.000.000.0060.80
150588612006.11.07 14:18sell0.08gbpusd1.90910.00001.90532006.11.07 19:311.90700.000.000.0016.80
150515542006.11.07 13:40sell0.04gbpusd1.90730.00001.90352006.11.07 19:311.90710.000.000.000.80
150488372006.11.07 13:23sell0.02gbpusd1.90550.00001.90172006.11.07 19:311.90720.000.000.00-3.40
150446452006.11.07 11:00sell0.01gbpusd1.90370.00001.89992006.11.07 19:311.90720.000.000.00-3.50
150644632006.11.07 14:43sell0.08eurusd1.28100.00001.27722006.11.07 19:551.27720.000.000.0030.40
150572862006.11.07 14:10sell0.04eurusd1.27920.00001.27542006.11.07 19:551.27720.000.000.008.00
150501272006.11.07 13:33sell0.02eurusd1.27730.00001.27352006.11.07 19:551.27730.000.000.000.00
150460182006.11.07 11:47sell0.01eurusd1.27540.00001.27162006.11.07 19:551.27730.000.000.00-1.90
150618632006.11.07 14:32buy0.16usdchf1.24570.00001.24952006.11.07 19:571.24950.000.000.0048.66
150542192006.11.07 13:58buy0.08usdchf1.24750.00001.25132006.11.07 19:571.24960.000.000.0013.44
150401422006.11.07 09:30buy0.02usdchf1.25110.00001.25492006.11.07 19:581.24980.000.000.00-2.08
150498892006.11.07 13:32buy0.04usdchf1.24930.00001.25312006.11.07 19:581.24970.000.000.001.28
150304172006.11.07 08:07buy0.01usdchf1.25300.00001.25682006.11.07 19:581.24970.000.000.00-2.64
150658122006.11.07 14:45buy0.08usdjpy117.380.00117.762006.11.08 07:18117.760.000.001.0425.82
150557992006.11.07 14:03buy0.04usdjpy117.570.00117.952006.11.08 07:18117.760.000.000.526.45
150505572006.11.07 13:34buy0.02usdjpy117.750.00118.132006.11.08 07:18117.750.000.000.260.00
150421002006.11.07 10:07buy0.01usdjpy117.940.00118.322006.11.08 07:18117.760.000.000.13-1.53
  0.00 0.00 -0.32 489.97
Closed P/L: 489.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150860252006.11.07 19:31sell0.01gbpusd1.90670.00001.9029 1.90730.000.000.02-0.60
150889622006.11.07 19:55sell0.01eurusd1.27690.00001.2731 1.27880.000.000.07-1.90
150894442006.11.07 19:58buy0.01usdchf1.25020.00001.2540 1.24660.000.000.10-2.89
151031392006.11.07 22:36buy0.02usdchf1.24750.00001.2513 1.24660.000.000.00-1.44
151270102006.11.08 07:18buy0.01usdjpy117.780.00118.16 117.530.000.000.00-2.13
151332152006.11.08 08:45buy0.02usdjpy117.600.00117.98 117.530.000.000.00-1.19
151349462006.11.08 08:57sell0.02eurusd1.27870.00001.2749 1.27880.000.000.00-0.20
151363892006.11.08 09:05sell0.02gbpusd1.90850.00001.9047 1.90730.000.000.002.40
151391382006.11.08 09:27buy0.04usdjpy117.410.00117.79 117.530.000.000.004.08
151392762006.11.08 09:27sell0.04eurusd1.28050.00001.2767 1.27880.000.000.006.80
151401392006.11.08 09:32buy0.04usdchf1.24570.00001.2495 1.24660.000.000.002.89
  0.00 0.00 0.19 5.82
 Floating P/L: 6.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 489.65 Floating P/L: 6.01 Margin: 240.00
Balance: 7 489.65 Equity: 7 495.66 Free Margin: 7 255.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 726.34 Gross Loss: 236.69 Total Net Profit: 489.65
Profit Factor: 3.07 Expected Payoff: 6.12  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 215.00 (2.94%) Relative Drawdown: 2.94% (215.00)
 
Total Trades: 80 Short Positions (won %): 38 (68.42%) Long Positions (won %): 42 (80.95%)
Profit Trades (% of total): 60 (75.00%) Loss trades (% of total): 20 (25.00%)
Largest profit trade: 243.20 loss trade: -57.60
Average profit trade: 12.11 loss trade: -11.83
Maximum consecutive wins ($): 16 (310.09) consecutive losses ($): 6 (-215.00)
Maximal consecutive profit (count): 310.09 (16) consecutive loss (count): -215.00 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2