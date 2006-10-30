|Account: 1289987
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 November 8, 12:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14489759
|2006.10.30 14:41
|balance
|Deposit
|7 000.00
|14498107
|2006.10.30 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.8980
|2006.10.31 07:25
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.02
|3.80
|14501777
|2006.10.30 20:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2521
|2006.10.31 07:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.20
|6.07
|14489795
|2006.10.30 14:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2539
|2006.10.31 07:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.10
|1.60
|14494578
|2006.10.30 16:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.90
|2006.10.31 10:40
|117.90
|0.00
|0.00
|0.13
|3.22
|14554443
|2006.10.31 08:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.8975
|2006.10.31 10:57
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14553360
|2006.10.31 08:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.8956
|2006.10.31 10:57
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14538610
|2006.10.31 07:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8938
|2006.10.31 10:57
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14544648
|2006.10.31 07:42
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.10.31 15:00
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14538399
|2006.10.31 07:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|1.2744
|2006.10.31 15:04
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14498716
|2006.10.30 18:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2762
|2006.10.31 15:04
|1.2727
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.30
|14576372
|2006.10.31 12:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|1.2467
|2006.10.31 15:06
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|14593401
|2006.10.31 14:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.33
|2006.10.31 15:10
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|14596123
|2006.10.31 15:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2766
|2006.10.31 15:25
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14599449
|2006.10.31 15:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.10.31 15:37
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|14612710
|2006.10.31 15:37
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9099
|0.0000
|1.9061
|2006.10.31 15:53
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|14609936
|2006.10.31 15:32
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9043
|2006.10.31 15:53
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14600244
|2006.10.31 15:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9024
|2006.10.31 15:53
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|14598625
|2006.10.31 15:09
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9005
|2006.10.31 15:53
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|14596536
|2006.10.31 15:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.8987
|2006.10.31 15:53
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.40
|14583932
|2006.10.31 13:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.8969
|2006.10.31 15:53
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|14574032
|2006.10.31 11:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8951
|2006.10.31 15:53
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.80
|14569425
|2006.10.31 10:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8933
|2006.10.31 15:53
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|14615896
|2006.10.31 15:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.09
|0.00
|116.71
|2006.10.31 16:44
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|14612266
|2006.10.31 15:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.91
|0.00
|116.53
|2006.10.31 16:44
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|14654082
|2006.11.01 07:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2788
|2006.11.01 15:00
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14604756
|2006.10.31 15:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|1.2806
|2006.11.01 15:01
|1.2789
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.10
|14679640
|2006.11.01 15:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9118
|0.0000
|1.9080
|2006.11.01 15:51
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14660491
|2006.11.01 09:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9053
|2006.11.01 15:51
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|14642392
|2006.11.01 02:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9035
|2006.11.01 15:51
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|14680183
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.72
|0.00
|117.10
|2006.11.01 15:52
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|14643189
|2006.11.01 02:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.91
|0.00
|117.29
|2006.11.01 15:52
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|14680783
|2006.11.01 15:02
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2447
|2006.11.01 20:11
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|12.21
|14679368
|2006.11.01 15:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2465
|2006.11.01 20:11
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|14636952
|2006.10.31 23:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2483
|2006.11.01 20:11
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|14702806
|2006.11.01 19:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9103
|0.0000
|1.9065
|2006.11.02 01:03
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.26
|15.20
|14695349
|2006.11.01 16:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9046
|2006.11.02 01:03
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.13
|3.80
|14692390
|2006.11.01 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9066
|0.0000
|1.9028
|2006.11.02 01:04
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|14731246
|2006.11.02 07:21
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9080
|2006.11.02 09:33
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14728946
|2006.11.02 06:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|1.9098
|2006.11.02 09:33
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14724986
|2006.11.02 05:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9116
|2006.11.02 09:33
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14827777
|2006.11.03 07:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9066
|0.0000
|1.9104
|2006.11.03 09:32
|1.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14741417
|2006.11.02 09:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9122
|2006.11.03 09:32
|1.9103
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.90
|14743725
|2006.11.02 09:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.88
|0.00
|117.26
|2006.11.03 12:44
|117.17
|0.00
|0.00
|0.26
|4.95
|14842619
|2006.11.03 10:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9126
|2006.11.03 12:44
|1.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14834062
|2006.11.03 09:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9106
|0.0000
|1.9144
|2006.11.03 12:44
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|14706070
|2006.11.01 20:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2489
|2006.11.03 12:44
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.40
|1.12
|14690756
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2006.11.03 12:44
|1.2771
|0.00
|0.00
|-0.69
|1.20
|14685345
|2006.11.01 15:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2006.11.03 12:44
|1.2771
|0.00
|0.00
|-0.35
|-1.20
|14693135
|2006.11.01 16:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.44
|2006.11.03 12:44
|117.16
|0.00
|0.00
|0.52
|0.85
|14715943
|2006.11.02 00:52
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2747
|0.0000
|1.2785
|2006.11.03 12:44
|1.2771
|0.00
|0.00
|-0.35
|9.60
|14939874
|2006.11.06 09:30
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|1.9003
|2006.11.07 01:26
|1.9003
|0.00
|0.00
|-0.28
|30.40
|14936283
|2006.11.06 08:22
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.9021
|2006.11.07 01:26
|1.9003
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.00
|14928276
|2006.11.06 05:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9040
|2006.11.07 01:26
|1.9001
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.20
|14910972
|2006.11.05 22:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9058
|2006.11.07 01:26
|1.9002
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|14935730
|2006.11.06 08:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2739
|2006.11.07 02:00
|1.2739
|0.00
|0.00
|-0.17
|7.60
|14910559
|2006.11.05 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|1.2757
|2006.11.07 02:00
|1.2739
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.00
|14940695
|2006.11.06 09:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.34
|0.00
|117.96
|2006.11.07 04:08
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.58
|12.89
|14933613
|2006.11.06 07:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.77
|2006.11.07 04:09
|117.98
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.88
|14912945
|2006.11.05 23:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.97
|0.00
|117.59
|2006.11.07 04:09
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|14941631
|2006.11.06 09:44
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2571
|0.0000
|1.2533
|2006.11.07 04:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|-0.46
|12.13
|14930605
|2006.11.06 07:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2552
|0.0000
|1.2514
|2006.11.07 04:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.03
|14908803
|2006.11.03 20:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2534
|0.0000
|1.2496
|2006.11.07 04:15
|1.2533
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.08
|15065797
|2006.11.07 14:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9109
|0.0000
|1.9071
|2006.11.07 19:31
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|15058861
|2006.11.07 14:18
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9053
|2006.11.07 19:31
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|15051554
|2006.11.07 13:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9035
|2006.11.07 19:31
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15048837
|2006.11.07 13:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9055
|0.0000
|1.9017
|2006.11.07 19:31
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|15044645
|2006.11.07 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|1.8999
|2006.11.07 19:31
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|15064463
|2006.11.07 14:43
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2772
|2006.11.07 19:55
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|15057286
|2006.11.07 14:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2754
|2006.11.07 19:55
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15050127
|2006.11.07 13:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2006.11.07 19:55
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15046018
|2006.11.07 11:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2716
|2006.11.07 19:55
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|15061863
|2006.11.07 14:32
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2495
|2006.11.07 19:57
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|48.66
|15054219
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2513
|2006.11.07 19:57
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|15040142
|2006.11.07 09:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2549
|2006.11.07 19:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|15049889
|2006.11.07 13:32
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2531
|2006.11.07 19:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15030417
|2006.11.07 08:07
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2530
|0.0000
|1.2568
|2006.11.07 19:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|15065812
|2006.11.07 14:45
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.76
|2006.11.08 07:18
|117.76
|0.00
|0.00
|1.04
|25.82
|15055799
|2006.11.07 14:03
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.95
|2006.11.08 07:18
|117.76
|0.00
|0.00
|0.52
|6.45
|15050557
|2006.11.07 13:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.75
|0.00
|118.13
|2006.11.08 07:18
|117.75
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|15042100
|2006.11.07 10:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.94
|0.00
|118.32
|2006.11.08 07:18
|117.76
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.53
|0.00
|0.00
|-0.32
|489.97
|Closed P/L:
|489.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15086025
|2006.11.07 19:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9067
|0.0000
|1.9029
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.60
|15088962
|2006.11.07 19:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2731
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.90
|15089444
|2006.11.07 19:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2540
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.89
|15103139
|2006.11.07 22:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2513
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|15127010
|2006.11.08 07:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.78
|0.00
|118.16
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|15133215
|2006.11.08 08:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.98
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|15134946
|2006.11.08 08:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15136389
|2006.11.08 09:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9085
|0.0000
|1.9047
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15139138
|2006.11.08 09:27
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.79
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|15139276
|2006.11.08 09:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2767
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|15140139
|2006.11.08 09:32
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2495
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|0.00
|0.00
|0.19
|5.82
|Floating P/L:
|6.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|489.65
|Floating P/L:
|6.01
|Margin:
|240.00
|Balance:
|7 489.65
|Equity:
|7 495.66
|Free Margin:
|7 255.66
|Details:
|Gross Profit:
|726.34
|Gross Loss:
|236.69
|Total Net Profit:
|489.65
|Profit Factor:
|3.07
|Expected Payoff:
|6.12
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|215.00 (2.94%)
|Relative Drawdown:
|2.94% (215.00)
|Total Trades:
|80
|Short Positions (won %):
|38 (68.42%)
|Long Positions (won %):
|42 (80.95%)
|Profit Trades (% of total):
|60 (75.00%)
|Loss trades (% of total):
|20 (25.00%)
|Largest
|profit trade:
|243.20
|loss trade:
|-57.60
|Average
|profit trade:
|12.11
|loss trade:
|-11.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (310.09)
|consecutive losses ($):
|6 (-215.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|310.09 (16)
|consecutive loss (count):
|-215.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2