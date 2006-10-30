Interbank FX, LLC

Account: 1289985 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 8, 12:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144896972006.10.30 14:40balanceDeposit7 000.00
144981082006.10.30 18:00sell0.01gbpusd1.90180.00001.89802006.10.31 07:251.89800.000.000.023.80
145034292006.10.30 21:05sell0.02eurusd1.27320.00001.26942006.10.31 07:281.26940.000.000.007.60
144897722006.10.30 14:42sell0.01eurusd1.27140.00001.26762006.10.31 07:281.26940.000.000.072.00
145017752006.10.30 20:01buy0.02usdchf1.24830.00001.25212006.10.31 07:301.25210.000.000.206.07
144897922006.10.30 14:42buy0.01usdchf1.25010.00001.25392006.10.31 07:301.25210.000.000.101.60
144908472006.10.30 15:02buy0.01usdjpy117.440.00117.822006.10.31 07:55117.820.000.000.133.23
145544412006.10.31 08:38sell0.04gbpusd1.90130.00001.89752006.10.31 10:571.89750.000.000.0015.20
145533582006.10.31 08:35sell0.02gbpusd1.89940.00001.89562006.10.31 10:571.89750.000.000.003.80
145386332006.10.31 07:25sell0.01gbpusd1.89760.00001.89382006.10.31 10:571.89740.000.000.000.20
146114722006.10.31 15:35sell1.28gbpusd1.90950.00001.90572006.10.31 15:541.90770.000.000.00230.40
146098322006.10.31 15:32sell0.64gbpusd1.90770.00001.90392006.10.31 15:541.90770.000.000.000.00
146001442006.10.31 15:12sell0.32gbpusd1.90590.00001.90212006.10.31 15:541.90780.000.000.00-60.80
145981492006.10.31 15:08sell0.16gbpusd1.90410.00001.90052006.10.31 15:541.90790.000.000.00-60.80
145965392006.10.31 15:05sell0.08gbpusd1.90250.00001.89872006.10.31 15:541.90800.000.000.00-44.00
145839312006.10.31 13:24sell0.04gbpusd1.90070.00001.89692006.10.31 15:541.90790.000.000.00-28.80
145740352006.10.31 11:46sell0.02gbpusd1.89890.00001.89512006.10.31 15:541.90800.000.000.00-18.20
145694222006.10.31 10:57sell0.01gbpusd1.89710.00001.89332006.10.31 15:541.90790.000.000.00-10.80
146230462006.10.31 16:46buy0.64usdchf1.24170.00001.24552006.10.31 19:141.24350.000.000.0092.64
146049952006.10.31 15:25buy0.32usdchf1.24350.00001.24732006.10.31 19:141.24360.000.000.002.57
145993062006.10.31 15:10buy0.16usdchf1.24530.00001.24912006.10.31 19:141.24350.000.000.00-23.16
145970252006.10.31 15:06buy0.08usdchf1.24710.00001.25092006.10.31 19:141.24360.000.000.00-22.52
145944962006.10.31 15:00buy0.04usdchf1.24900.00001.25282006.10.31 19:141.24370.000.000.00-17.05
145588602006.10.31 08:59buy0.02usdchf1.25090.00001.25472006.10.31 19:141.24360.000.000.00-11.74
145421372006.10.31 07:30buy0.01usdchf1.25270.00001.25652006.10.31 19:141.24370.000.000.00-7.24
146225462006.10.31 16:44buy0.64usdjpy116.740.00117.122006.10.31 19:42116.930.000.000.00103.99
146122922006.10.31 15:37buy0.32usdjpy116.920.00117.302006.10.31 19:42116.920.000.000.000.00
146078922006.10.31 15:30buy0.16usdjpy117.110.00117.492006.10.31 19:42116.930.000.000.00-24.63
145995982006.10.31 15:11buy0.08usdjpy117.300.00117.682006.10.31 19:42116.920.000.000.00-26.00
145975232006.10.31 15:07buy0.04usdjpy117.490.00117.872006.10.31 19:42116.930.000.000.00-19.16
145531752006.10.31 08:33buy0.02usdjpy117.670.00118.052006.10.31 19:43116.920.000.000.00-12.83
145479462006.10.31 07:55buy0.01usdjpy117.860.00118.242006.10.31 19:43116.930.000.000.00-7.95
146549772006.11.01 07:57buy0.02gbpusd1.90620.00001.91002006.11.01 10:211.91000.000.000.007.60
146159692006.10.31 15:54buy0.01gbpusd1.90800.00001.91182006.11.01 10:211.91000.000.00-0.042.00
146715292006.11.01 13:17buy0.04gbpusd1.90690.00001.91072006.11.01 15:001.91070.000.000.0015.20
146682102006.11.01 12:25buy0.02gbpusd1.90870.00001.91252006.11.01 15:001.91060.000.000.003.80
146628212006.11.01 10:21buy0.01gbpusd1.91050.00001.91432006.11.01 15:001.91150.000.000.001.00
146531592006.11.01 07:43sell0.02usdjpy117.020.00116.642006.11.01 15:02116.640.000.000.006.52
146357122006.10.31 22:07sell0.01usdjpy116.830.00116.452006.11.01 15:02116.640.000.000.001.63
146910082006.11.01 15:52buy0.08gbpusd1.90650.00001.91032006.11.01 19:361.91030.000.000.0030.40
146896632006.11.01 15:50buy0.04gbpusd1.90830.00001.91212006.11.01 19:361.91030.000.000.008.00
146864942006.11.01 15:15buy0.02gbpusd1.91020.00001.91402006.11.01 19:361.91020.000.000.000.00
146799772006.11.01 15:01buy0.01gbpusd1.91210.00001.91592006.11.01 19:361.91010.000.000.00-2.00
146802862006.11.01 15:01buy0.02usdchf1.24160.00001.24542006.11.01 20:351.24540.000.000.006.10
146369512006.10.31 23:00buy0.01usdchf1.24450.00001.24832006.11.01 20:361.24550.000.000.000.80
146800832006.11.01 15:01sell0.32eurusd1.27920.00001.27542006.11.01 22:501.27540.000.006.91121.60
146057792006.10.31 15:26sell0.16eurusd1.27730.00001.27352006.11.01 22:501.27540.000.004.6130.40
145983832006.10.31 15:09sell0.08eurusd1.27540.00001.27162006.11.01 22:501.27550.000.002.31-0.80
145846812006.10.31 13:27sell0.02eurusd1.27110.00001.26732006.11.01 22:511.27550.000.000.57-8.80
145951372006.10.31 15:02sell0.04eurusd1.27310.00001.26932006.11.01 22:511.27560.000.001.15-10.00
145409172006.10.31 07:28sell0.01eurusd1.26920.00001.26542006.11.01 22:521.27560.000.000.29-6.40
147165052006.11.02 00:54sell0.16usdjpy117.340.00116.962006.11.02 09:40116.960.000.000.0051.98
146942832006.11.01 16:22sell0.08usdjpy117.150.00116.772006.11.02 09:40116.960.000.00-3.5013.00
146898912006.11.01 15:51sell0.04usdjpy116.970.00116.592006.11.02 09:40116.970.000.00-1.750.00
146810462006.11.01 15:02sell0.01usdjpy116.600.00116.222006.11.02 09:40116.970.000.00-0.44-3.16
146863582006.11.01 15:15sell0.02usdjpy116.780.00116.402006.11.02 09:40116.960.000.00-0.88-3.08
147294802006.11.02 06:56buy0.08gbpusd1.90510.00001.90892006.11.02 10:171.90890.000.000.0030.40
147148602006.11.02 00:41buy0.04gbpusd1.90690.00001.91072006.11.02 10:171.90890.000.000.008.00
147070622006.11.01 20:32buy0.02gbpusd1.90870.00001.91252006.11.02 10:171.90880.000.00-0.210.20
147028232006.11.01 19:36buy0.01gbpusd1.91050.00001.91432006.11.02 10:171.90890.000.00-0.11-1.60
148284062006.11.03 07:42buy0.04gbpusd1.90550.00001.90932006.11.03 09:301.90930.000.000.0015.20
147784402006.11.02 15:51buy0.02gbpusd1.90730.00001.91112006.11.03 09:301.90980.000.00-0.075.00
147476962006.11.02 10:17buy0.01gbpusd1.90910.00001.91292006.11.03 09:301.91010.000.00-0.041.00
147715522006.11.02 14:12sell0.02usdjpy117.120.00116.742006.11.03 12:43117.200.000.00-0.29-1.37
147669402006.11.02 13:30buy0.02usdchf1.24390.00001.24772006.11.03 12:431.24660.000.000.204.33
147074012006.11.01 20:37buy0.01usdchf1.24570.00001.24952006.11.03 12:431.24660.000.000.400.72
148426532006.11.03 10:47buy0.02gbpusd1.90860.00001.91242006.11.03 12:431.90860.000.000.000.00
147427892006.11.02 09:40sell0.01usdjpy116.930.00116.552006.11.03 12:43117.200.000.00-0.15-2.30
148336902006.11.03 09:30buy0.01gbpusd1.91040.00001.91422006.11.03 12:431.90860.000.000.00-1.80
147116112006.11.01 22:52sell0.01eurusd1.27550.00001.27172006.11.03 12:431.27710.000.000.07-1.60
147555082006.11.02 11:42sell0.02eurusd1.27730.00001.27352006.11.03 12:431.27710.000.000.140.40
149161132006.11.06 00:02buy0.02usdjpy117.870.00118.252006.11.06 08:22118.250.000.000.006.43
148896872006.11.03 15:00buy0.01usdjpy118.060.00118.442006.11.06 08:22118.250.000.000.131.61
148895922006.11.03 15:00sell0.01gbpusd1.89960.00001.89582006.11.06 08:571.89760.000.000.022.00
148998352006.11.03 16:33sell0.02gbpusd1.90140.00001.89762006.11.06 08:571.89760.000.000.047.60
150625412006.11.07 14:33sell1.28gbpusd1.91000.00001.90622006.11.07 16:111.90810.000.000.00243.20
150569542006.11.07 14:09sell0.64gbpusd1.90820.00001.90442006.11.07 16:111.90800.000.000.0012.80
150498552006.11.07 13:32sell0.32gbpusd1.90630.00001.90252006.11.07 16:111.90810.000.000.00-57.60
150005942006.11.07 04:40sell0.16gbpusd1.90450.00001.90072006.11.07 16:111.90820.000.000.00-59.20
149986212006.11.07 04:33sell0.08gbpusd1.90270.00001.89892006.11.07 16:121.90810.000.000.00-43.20
149850172006.11.07 01:26sell0.04gbpusd1.90090.00001.89712006.11.07 16:121.90800.000.000.00-28.40
149771952006.11.06 22:50sell0.02gbpusd1.89910.00001.89532006.11.07 16:121.90810.000.000.00-18.00
149382752006.11.06 08:57sell0.01gbpusd1.89730.00001.89352006.11.07 16:121.90820.000.000.02-10.90
150645832006.11.07 14:43buy0.64usdchf1.24520.00001.24902006.11.07 19:271.24710.000.000.0097.51
150559432006.11.07 14:03buy0.32usdchf1.24700.00001.25082006.11.07 19:271.24700.000.000.000.00
150503212006.11.07 13:33buy0.16usdchf1.24890.00001.25272006.11.07 19:271.24720.000.000.00-21.81
150012482006.11.07 04:41buy0.08usdchf1.25070.00001.25452006.11.07 19:281.24730.000.000.00-21.81
149968152006.11.07 04:25buy0.04usdchf1.25250.00001.25632006.11.07 19:281.24720.000.000.00-17.00
149067452006.11.03 19:18buy0.02usdchf1.25430.00001.25812006.11.07 19:281.24710.000.000.40-11.55
148896502006.11.03 15:00buy0.01usdchf1.25610.00001.25992006.11.07 19:291.24720.000.000.20-7.14
150641392006.11.07 14:42sell0.64eurusd1.28070.00001.27692006.11.07 19:291.27890.000.000.00115.20
150557772006.11.07 14:03sell0.32eurusd1.27890.00001.27512006.11.07 19:301.27880.000.000.003.20
150059072006.11.07 05:02sell0.16eurusd1.27710.00001.27332006.11.07 19:301.27870.000.000.00-25.60
149961962006.11.07 04:23sell0.08eurusd1.27520.00001.27162006.11.07 19:301.27860.000.000.00-27.20
149844632006.11.07 01:25sell0.04eurusd1.27360.00001.26982006.11.07 19:301.27870.000.000.00-20.40
149074792006.11.03 19:30sell0.02eurusd1.27180.00001.26802006.11.07 19:301.27880.000.000.28-14.00
148895592006.11.03 15:00sell0.01eurusd1.27000.00001.26622006.11.07 19:301.27870.000.000.14-8.70
150665192006.11.07 14:49buy0.32usdjpy117.360.00117.742006.11.08 07:17117.740.000.004.16103.28
150587452006.11.07 14:18buy0.16usdjpy117.550.00117.932006.11.08 07:17117.740.000.002.0825.82
150026892006.11.07 04:45buy0.08usdjpy117.740.00118.122006.11.08 07:17117.730.000.001.04-0.68
149982652006.11.07 04:31buy0.04usdjpy117.920.00118.302006.11.08 07:17117.740.000.000.52-6.12
149855322006.11.07 01:27buy0.02usdjpy118.110.00118.492006.11.08 07:17117.730.000.000.26-6.46
149360462006.11.06 08:22buy0.01usdjpy118.290.00118.672006.11.08 07:17117.740.000.000.26-4.67
151277012006.11.08 07:22buy0.08gbpusd1.90430.00001.90812006.11.08 08:581.90810.000.000.0030.40
150878692006.11.07 19:54buy0.04gbpusd1.90620.00001.91002006.11.08 08:581.90810.000.00-0.147.60
150846352006.11.07 19:27buy0.02gbpusd1.90810.00001.91192006.11.08 08:581.90820.000.00-0.070.20
150775922006.11.07 16:33buy0.01gbpusd1.90990.00001.91372006.11.08 08:581.90810.000.00-0.04-1.80
  0.00 0.00 18.99 644.40
Closed P/L: 663.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150858432006.11.07 19:30sell0.01eurusd1.27840.00001.2746 1.27890.000.000.07-0.50
150865202006.11.07 19:41buy0.01usdchf1.24850.00001.2523 1.24660.000.000.10-1.52
151264962006.11.08 07:17buy0.01usdjpy117.760.00118.14 117.530.000.000.00-1.96
151333482006.11.08 08:45buy0.02usdjpy117.580.00117.96 117.530.000.000.00-0.85
151352762006.11.08 08:58buy0.01gbpusd1.90840.00001.9122 1.90700.000.000.00-1.40
151383122006.11.08 09:21buy0.02usdchf1.24670.00001.2505 1.24660.000.000.00-0.16
151383462006.11.08 09:21sell0.02eurusd1.28020.00001.2764 1.27890.000.000.002.60
151394782006.11.08 09:28buy0.04usdjpy117.390.00117.77 117.530.000.000.004.76
  0.00 0.00 0.17 0.97
 Floating P/L: 1.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 663.39 Floating P/L: 1.14 Margin: 140.00
Balance: 7 663.39 Equity: 7 664.53 Free Margin: 7 524.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 512.25 Gross Loss: 848.86 Total Net Profit: 663.39
Profit Factor: 1.78 Expected Payoff: 6.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 223.40 (3.07%) Relative Drawdown: 3.07% (223.40)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 48 (45.83%) Long Positions (won %): 58 (60.34%)
Profit Trades (% of total): 57 (53.77%) Loss trades (% of total): 49 (46.23%)
Largest profit trade: 243.20 loss trade: -60.80
Average profit trade: 26.53 loss trade: -17.32
Maximum consecutive wins ($): 11 (274.42) consecutive losses ($): 6 (-223.40)
Maximal consecutive profit (count): 274.42 (11) consecutive loss (count): -223.40 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3