|Account: 1289985
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 November 8, 12:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14489697
|2006.10.30 14:40
|balance
|Deposit
|7 000.00
|14498108
|2006.10.30 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.8980
|2006.10.31 07:25
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.02
|3.80
|14503429
|2006.10.30 21:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2732
|0.0000
|1.2694
|2006.10.31 07:28
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14489772
|2006.10.30 14:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2676
|2006.10.31 07:28
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.07
|2.00
|14501775
|2006.10.30 20:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2521
|2006.10.31 07:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.20
|6.07
|14489792
|2006.10.30 14:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2539
|2006.10.31 07:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.10
|1.60
|14490847
|2006.10.30 15:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.82
|2006.10.31 07:55
|117.82
|0.00
|0.00
|0.13
|3.23
|14554441
|2006.10.31 08:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.8975
|2006.10.31 10:57
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14553358
|2006.10.31 08:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.8956
|2006.10.31 10:57
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14538633
|2006.10.31 07:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8938
|2006.10.31 10:57
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14611472
|2006.10.31 15:35
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9095
|0.0000
|1.9057
|2006.10.31 15:54
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|230.40
|14609832
|2006.10.31 15:32
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9039
|2006.10.31 15:54
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14600144
|2006.10.31 15:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9021
|2006.10.31 15:54
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|14598149
|2006.10.31 15:08
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9005
|2006.10.31 15:54
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|14596539
|2006.10.31 15:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.8987
|2006.10.31 15:54
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|14583931
|2006.10.31 13:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.8969
|2006.10.31 15:54
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|14574035
|2006.10.31 11:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8951
|2006.10.31 15:54
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|14569422
|2006.10.31 10:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8933
|2006.10.31 15:54
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|14623046
|2006.10.31 16:46
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2455
|2006.10.31 19:14
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|92.64
|14604995
|2006.10.31 15:25
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2435
|0.0000
|1.2473
|2006.10.31 19:14
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|14599306
|2006.10.31 15:10
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2491
|2006.10.31 19:14
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.16
|14597025
|2006.10.31 15:06
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2509
|2006.10.31 19:14
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.52
|14594496
|2006.10.31 15:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|1.2528
|2006.10.31 19:14
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.05
|14558860
|2006.10.31 08:59
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2509
|0.0000
|1.2547
|2006.10.31 19:14
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.74
|14542137
|2006.10.31 07:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2527
|0.0000
|1.2565
|2006.10.31 19:14
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|14622546
|2006.10.31 16:44
|buy
|0.64
|usdjpy
|116.74
|0.00
|117.12
|2006.10.31 19:42
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|103.99
|14612292
|2006.10.31 15:37
|buy
|0.32
|usdjpy
|116.92
|0.00
|117.30
|2006.10.31 19:42
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14607892
|2006.10.31 15:30
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.11
|0.00
|117.49
|2006.10.31 19:42
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.63
|14599598
|2006.10.31 15:11
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.30
|0.00
|117.68
|2006.10.31 19:42
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|14597523
|2006.10.31 15:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.87
|2006.10.31 19:42
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.16
|14553175
|2006.10.31 08:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.67
|0.00
|118.05
|2006.10.31 19:43
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.83
|14547946
|2006.10.31 07:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.86
|0.00
|118.24
|2006.10.31 19:43
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.95
|14654977
|2006.11.01 07:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9100
|2006.11.01 10:21
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|14615969
|2006.10.31 15:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|1.9118
|2006.11.01 10:21
|1.9100
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.00
|14671529
|2006.11.01 13:17
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9107
|2006.11.01 15:00
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14668210
|2006.11.01 12:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9125
|2006.11.01 15:00
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14662821
|2006.11.01 10:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|1.9143
|2006.11.01 15:00
|1.9115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653159
|2006.11.01 07:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.02
|0.00
|116.64
|2006.11.01 15:02
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|14635712
|2006.10.31 22:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.45
|2006.11.01 15:02
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|14691008
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9103
|2006.11.01 19:36
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|14689663
|2006.11.01 15:50
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9121
|2006.11.01 19:36
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14686494
|2006.11.01 15:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9102
|0.0000
|1.9140
|2006.11.01 19:36
|1.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14679977
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9121
|0.0000
|1.9159
|2006.11.01 19:36
|1.9101
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14680286
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2416
|0.0000
|1.2454
|2006.11.01 20:35
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|14636951
|2006.10.31 23:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2483
|2006.11.01 20:36
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14680083
|2006.11.01 15:01
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2754
|2006.11.01 22:50
|1.2754
|0.00
|0.00
|6.91
|121.60
|14605779
|2006.10.31 15:26
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2006.11.01 22:50
|1.2754
|0.00
|0.00
|4.61
|30.40
|14598383
|2006.10.31 15:09
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2754
|0.0000
|1.2716
|2006.11.01 22:50
|1.2755
|0.00
|0.00
|2.31
|-0.80
|14584681
|2006.10.31 13:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2673
|2006.11.01 22:51
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.57
|-8.80
|14595137
|2006.10.31 15:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2693
|2006.11.01 22:51
|1.2756
|0.00
|0.00
|1.15
|-10.00
|14540917
|2006.10.31 07:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2654
|2006.11.01 22:52
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.29
|-6.40
|14716505
|2006.11.02 00:54
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.34
|0.00
|116.96
|2006.11.02 09:40
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|51.98
|14694283
|2006.11.01 16:22
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.15
|0.00
|116.77
|2006.11.02 09:40
|116.96
|0.00
|0.00
|-3.50
|13.00
|14689891
|2006.11.01 15:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.97
|0.00
|116.59
|2006.11.02 09:40
|116.97
|0.00
|0.00
|-1.75
|0.00
|14681046
|2006.11.01 15:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.60
|0.00
|116.22
|2006.11.02 09:40
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.44
|-3.16
|14686358
|2006.11.01 15:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.78
|0.00
|116.40
|2006.11.02 09:40
|116.96
|0.00
|0.00
|-0.88
|-3.08
|14729480
|2006.11.02 06:56
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9089
|2006.11.02 10:17
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|14714860
|2006.11.02 00:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9107
|2006.11.02 10:17
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14707062
|2006.11.01 20:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9125
|2006.11.02 10:17
|1.9088
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.20
|14702823
|2006.11.01 19:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|1.9143
|2006.11.02 10:17
|1.9089
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.60
|14828406
|2006.11.03 07:42
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9055
|0.0000
|1.9093
|2006.11.03 09:30
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|14778440
|2006.11.02 15:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9111
|2006.11.03 09:30
|1.9098
|0.00
|0.00
|-0.07
|5.00
|14747696
|2006.11.02 10:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9129
|2006.11.03 09:30
|1.9101
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.00
|14771552
|2006.11.02 14:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.74
|2006.11.03 12:43
|117.20
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.37
|14766940
|2006.11.02 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2477
|2006.11.03 12:43
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.20
|4.33
|14707401
|2006.11.01 20:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2457
|0.0000
|1.2495
|2006.11.03 12:43
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.40
|0.72
|14842653
|2006.11.03 10:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|1.9124
|2006.11.03 12:43
|1.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14742789
|2006.11.02 09:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.55
|2006.11.03 12:43
|117.20
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.30
|14833690
|2006.11.03 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9104
|0.0000
|1.9142
|2006.11.03 12:43
|1.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|14711611
|2006.11.01 22:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2717
|2006.11.03 12:43
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.60
|14755508
|2006.11.02 11:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2006.11.03 12:43
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.14
|0.40
|14916113
|2006.11.06 00:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.87
|0.00
|118.25
|2006.11.06 08:22
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|14889687
|2006.11.03 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.06
|0.00
|118.44
|2006.11.06 08:22
|118.25
|0.00
|0.00
|0.13
|1.61
|14889592
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.8958
|2006.11.06 08:57
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.02
|2.00
|14899835
|2006.11.03 16:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.8976
|2006.11.06 08:57
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.04
|7.60
|15062541
|2006.11.07 14:33
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9100
|0.0000
|1.9062
|2006.11.07 16:11
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|15056954
|2006.11.07 14:09
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9044
|2006.11.07 16:11
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|15049855
|2006.11.07 13:32
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9025
|2006.11.07 16:11
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|15000594
|2006.11.07 04:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|1.9007
|2006.11.07 16:11
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.20
|14998621
|2006.11.07 04:33
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|1.8989
|2006.11.07 16:12
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|14985017
|2006.11.07 01:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.8971
|2006.11.07 16:12
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.40
|14977195
|2006.11.06 22:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.8953
|2006.11.07 16:12
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|14938275
|2006.11.06 08:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8935
|2006.11.07 16:12
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.90
|15064583
|2006.11.07 14:43
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2490
|2006.11.07 19:27
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|97.51
|15055943
|2006.11.07 14:03
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2508
|2006.11.07 19:27
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15050321
|2006.11.07 13:33
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2527
|2006.11.07 19:27
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.81
|15001248
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2507
|0.0000
|1.2545
|2006.11.07 19:28
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.81
|14996815
|2006.11.07 04:25
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2563
|2006.11.07 19:28
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|14906745
|2006.11.03 19:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2543
|0.0000
|1.2581
|2006.11.07 19:28
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.40
|-11.55
|14889650
|2006.11.03 15:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|1.2599
|2006.11.07 19:29
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.20
|-7.14
|15064139
|2006.11.07 14:42
|sell
|0.64
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2769
|2006.11.07 19:29
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|15055777
|2006.11.07 14:03
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|1.2751
|2006.11.07 19:30
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15005907
|2006.11.07 05:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2733
|2006.11.07 19:30
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|14996196
|2006.11.07 04:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|1.2716
|2006.11.07 19:30
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|14984463
|2006.11.07 01:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|1.2698
|2006.11.07 19:30
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|14907479
|2006.11.03 19:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2680
|2006.11.07 19:30
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.28
|-14.00
|14889559
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2662
|2006.11.07 19:30
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.14
|-8.70
|15066519
|2006.11.07 14:49
|buy
|0.32
|usdjpy
|117.36
|0.00
|117.74
|2006.11.08 07:17
|117.74
|0.00
|0.00
|4.16
|103.28
|15058745
|2006.11.07 14:18
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.55
|0.00
|117.93
|2006.11.08 07:17
|117.74
|0.00
|0.00
|2.08
|25.82
|15002689
|2006.11.07 04:45
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.74
|0.00
|118.12
|2006.11.08 07:17
|117.73
|0.00
|0.00
|1.04
|-0.68
|14998265
|2006.11.07 04:31
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.92
|0.00
|118.30
|2006.11.08 07:17
|117.74
|0.00
|0.00
|0.52
|-6.12
|14985532
|2006.11.07 01:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.49
|2006.11.08 07:17
|117.73
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.46
|14936046
|2006.11.06 08:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.29
|0.00
|118.67
|2006.11.08 07:17
|117.74
|0.00
|0.00
|0.26
|-4.67
|15127701
|2006.11.08 07:22
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9081
|2006.11.08 08:58
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|15087869
|2006.11.07 19:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9100
|2006.11.08 08:58
|1.9081
|0.00
|0.00
|-0.14
|7.60
|15084635
|2006.11.07 19:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9119
|2006.11.08 08:58
|1.9082
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.20
|15077592
|2006.11.07 16:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9099
|0.0000
|1.9137
|2006.11.08 08:58
|1.9081
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|0.00
|0.00
|18.99
|644.40
|Closed P/L:
|663.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15085843
|2006.11.07 19:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2746
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.50
|15086520
|2006.11.07 19:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2485
|0.0000
|1.2523
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.52
|15126496
|2006.11.08 07:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.76
|0.00
|118.14
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|15133348
|2006.11.08 08:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.96
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15135276
|2006.11.08 08:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9122
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15138312
|2006.11.08 09:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2505
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15138346
|2006.11.08 09:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2764
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|15139478
|2006.11.08 09:28
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.39
|0.00
|117.77
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|0.00
|0.00
|0.17
|0.97
|Floating P/L:
|1.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|663.39
|Floating P/L:
|1.14
|Margin:
|140.00
|Balance:
|7 663.39
|Equity:
|7 664.53
|Free Margin:
|7 524.53
|Details:
|Gross Profit:
|1 512.25
|Gross Loss:
|848.86
|Total Net Profit:
|663.39
|Profit Factor:
|1.78
|Expected Payoff:
|6.26
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|223.40 (3.07%)
|Relative Drawdown:
|3.07% (223.40)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
|48 (45.83%)
|Long Positions (won %):
|58 (60.34%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (53.77%)
|Loss trades (% of total):
|49 (46.23%)
|Largest
|profit trade:
|243.20
|loss trade:
|-60.80
|Average
|profit trade:
|26.53
|loss trade:
|-17.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (274.42)
|consecutive losses ($):
|6 (-223.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|274.42 (11)
|consecutive loss (count):
|-223.40 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3