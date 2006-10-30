Interbank FX, LLC

Account: 1289983 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 November 9, 14:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144896392006.10.30 14:40balanceDeposit7 000.00
145055562006.10.30 22:02sell0.01gbpusd1.90100.00001.89722006.10.31 07:281.89720.000.000.003.80
145059742006.10.30 22:07buy0.01usdjpy117.580.00117.962006.10.31 07:47117.770.000.000.001.61
145274312006.10.31 05:02buy0.01usdchf1.25040.00001.25422006.11.01 17:141.24450.000.000.10-4.74
145309382006.10.31 05:52buy0.02usdjpy117.390.00117.772006.10.31 07:47117.770.000.000.006.45
145382532006.10.31 07:24sell0.01eurusd1.27050.00001.26672006.11.01 20:111.27570.000.000.07-5.20
145487182006.10.31 08:00buy0.01usdjpy117.740.00118.122006.10.31 10:40117.920.000.000.001.53
145503832006.10.31 08:09sell0.01gbpusd1.89830.00001.89452006.10.31 10:521.89810.000.000.000.20
145538102006.10.31 08:36sell0.02gbpusd1.90020.00001.89642006.10.31 10:521.89810.000.000.004.20
145558312006.10.31 08:41sell0.04gbpusd1.90200.00001.89822006.10.31 10:521.89820.000.000.0015.20
145558692006.10.31 08:41buy0.02usdjpy117.540.00117.922006.10.31 10:40117.920.000.000.006.45
145699412006.10.31 11:00sell0.01gbpusd1.89620.00001.89242006.10.31 15:571.90800.000.000.00-11.80
145727232006.10.31 11:22sell0.02gbpusd1.89810.00001.89432006.10.31 15:571.90790.000.000.00-19.60
145826512006.10.31 13:18sell0.04gbpusd1.89990.00001.89612006.10.31 15:571.90790.000.000.00-32.00
145944262006.10.31 15:00sell0.02eurusd1.27230.00001.26852006.11.01 20:111.27560.000.000.14-6.60
145946102006.10.31 15:00sell0.08gbpusd1.90220.00001.89842006.10.31 15:571.90780.000.000.00-44.80
145949462006.10.31 15:01buy0.02usdchf1.24790.00001.25172006.11.01 17:131.24440.000.000.20-5.63
145969712006.10.31 15:06sell0.04eurusd1.27410.00001.27032006.11.01 20:111.27570.000.000.29-6.40
145979212006.10.31 15:08buy0.04usdchf1.24610.00001.24992006.11.01 17:131.24450.000.000.40-5.14
145981762006.10.31 15:08sell0.16gbpusd1.90410.00001.90032006.10.31 15:571.90770.000.000.00-57.60
145993822006.10.31 15:10sell0.08eurusd1.27590.00001.27212006.11.01 20:111.27580.000.000.580.80
146001472006.10.31 15:12sell0.32gbpusd1.90590.00001.90212006.10.31 15:571.90760.000.000.00-54.40
146017862006.10.31 15:14sell0.01usdjpy117.310.00116.932006.10.31 15:37116.930.000.000.003.25
146038622006.10.31 15:22buy0.08usdchf1.24430.00001.24812006.11.01 17:131.24440.000.000.790.64
146080072006.10.31 15:30sell0.16eurusd1.27770.00001.27392006.11.01 20:111.27560.000.001.1533.60
146080922006.10.31 15:30buy0.16usdchf1.24250.00001.24632006.11.01 17:131.24450.000.001.5825.71
146098332006.10.31 15:32sell0.64gbpusd1.90770.00001.90392006.10.31 15:571.90750.000.000.0012.80
146114642006.10.31 15:35sell1.28gbpusd1.90950.00001.90572006.10.31 15:571.90750.000.000.00256.00
146438472006.11.01 02:55buy0.01usdjpy116.970.00117.352006.11.01 16:22117.130.000.000.001.37
146581152006.11.01 08:52buy0.01gbpusd1.90880.00001.91262006.11.01 15:001.91180.000.000.003.00
146714792006.11.01 13:17buy0.02gbpusd1.90700.00001.91082006.11.01 15:001.91080.000.000.007.60
146799732006.11.01 15:01buy0.02usdjpy116.750.00117.132006.11.01 16:22117.130.000.000.006.49
146805702006.11.01 15:02sell0.32eurusd1.27950.00001.27572006.11.01 20:111.27570.000.000.00121.60
146831012006.11.01 15:05buy0.32usdchf1.24070.00001.24452006.11.01 17:131.24450.000.000.0097.71
146857922006.11.01 15:11buy0.01gbpusd1.91090.00001.91472006.11.01 19:451.91110.000.000.000.20
146870182006.11.01 15:16buy0.02gbpusd1.90910.00001.91292006.11.01 19:451.91100.000.000.003.80
146905872006.11.01 15:52buy0.04gbpusd1.90730.00001.91112006.11.01 19:451.91110.000.000.0015.20
146944282006.11.01 16:22buy0.01usdjpy117.160.00117.542006.11.02 00:55117.340.000.000.391.53
146963212006.11.01 16:51buy0.02usdjpy116.970.00117.352006.11.02 00:55117.350.000.000.786.48
147056992006.11.01 20:11buy0.01usdchf1.24480.00001.24862006.11.03 12:411.24660.000.000.401.44
147157392006.11.02 00:50sell0.01eurusd1.27460.00001.27082006.11.03 12:421.27710.000.000.07-2.50
147173842006.11.02 01:06sell0.01gbpusd1.90590.00001.90212006.11.02 07:371.90390.000.000.002.00
147227202006.11.02 03:49sell0.02gbpusd1.90770.00001.90392006.11.02 07:371.90390.000.000.007.60
147368932006.11.02 08:32sell0.01gbpusd1.90580.00001.90202006.11.03 07:421.90570.000.000.020.10
147396342006.11.02 09:25sell0.02eurusd1.27640.00001.27262006.11.03 12:411.27710.000.000.14-1.40
147402782006.11.02 09:27sell0.02gbpusd1.90760.00001.90382006.11.03 07:421.90560.000.000.044.00
147433562006.11.02 09:44sell0.01usdjpy116.870.00116.492006.11.03 12:41117.210.000.00-0.15-2.90
147478492006.11.02 10:17sell0.04gbpusd1.90940.00001.90562006.11.03 07:421.90560.000.000.0915.20
147644522006.11.02 13:03sell0.02usdjpy117.060.00116.682006.11.03 12:42117.200.000.00-0.29-2.39
147815792006.11.02 16:33sell0.04eurusd1.27820.00001.27442006.11.03 12:411.27710.000.000.294.40
148291332006.11.03 07:49sell0.01gbpusd1.90710.00001.90332006.11.03 12:411.90900.000.000.00-1.90
148322532006.11.03 08:54sell0.02gbpusd1.90890.00001.90512006.11.03 12:411.90890.000.000.000.00
148343312006.11.03 09:36sell0.04gbpusd1.91070.00001.90692006.11.03 12:411.90900.000.000.006.80
149123612006.11.05 22:52buy0.01gbpusd1.90230.00001.90612006.11.07 01:261.90090.000.00-0.04-1.40
149135052006.11.05 23:19buy0.01eurusd1.27210.00001.27592006.11.07 02:021.27410.000.00-0.092.00
149275252006.11.06 04:59buy0.01usdchf1.25510.00001.25892006.11.07 19:581.24990.000.000.10-4.16
149278802006.11.06 05:14buy0.02gbpusd1.90050.00001.90432006.11.07 01:261.90080.000.00-0.070.60
149293262006.11.06 06:08buy0.01usdjpy118.140.00118.522006.11.08 14:11117.810.000.000.26-2.80
149350462006.11.06 08:12buy0.02eurusd1.27030.00001.27412006.11.07 02:021.27410.000.00-0.177.60
149351922006.11.06 08:13buy0.04gbpusd1.89870.00001.90252006.11.07 01:261.90080.000.00-0.148.40
149397362006.11.06 09:30buy0.08gbpusd1.89690.00001.90072006.11.07 01:261.90070.000.00-0.2830.40
149931202006.11.07 04:09buy0.02usdjpy117.980.00118.342006.11.08 14:11117.800.000.000.26-3.06
149941632006.11.07 04:15buy0.02usdchf1.25330.00001.25712006.11.07 19:581.24980.000.000.00-5.60
149992532006.11.07 04:34buy0.04usdchf1.25150.00001.25532006.11.07 19:581.24970.000.000.00-5.76
150015672006.11.07 04:41buy0.04usdjpy117.800.00118.182006.11.08 14:11117.790.000.000.52-0.34
150402152006.11.07 09:31buy0.01gbpusd1.90620.00001.91002006.11.07 14:081.90810.000.000.001.90
150423952006.11.07 10:08buy0.02gbpusd1.90430.00001.90812006.11.07 14:081.90810.000.000.007.60
150494532006.11.07 13:29buy0.01eurusd1.27700.00001.28082006.11.07 14:431.28080.000.000.003.80
150494722006.11.07 13:29buy0.08usdchf1.24970.00001.25352006.11.07 19:581.24980.000.000.000.64
150536792006.11.07 13:58buy0.16usdchf1.24790.00001.25172006.11.07 19:581.24970.000.000.0023.05
150541622006.11.07 13:58buy0.08usdjpy117.610.00117.992006.11.08 14:10117.800.000.001.0412.90
150585462006.11.07 14:18buy0.32usdchf1.24600.00001.24982006.11.07 19:581.24980.000.000.0097.30
150647332006.11.07 14:43buy0.16usdjpy117.420.00117.802006.11.08 14:10117.800.000.002.0851.61
151190182006.11.08 05:07buy0.01eurusd1.27870.00001.28252006.11.08 09:281.28060.000.000.001.90
151250872006.11.08 07:01buy0.01usdchf1.24960.00001.25342006.11.08 14:111.25000.000.000.000.32
151264162006.11.08 07:17sell0.01gbpusd1.90500.00001.90122006.11.08 13:031.90490.000.000.000.10
151266532006.11.08 07:17buy0.02eurusd1.27690.00001.28072006.11.08 09:281.28070.000.000.007.60
151302622006.11.08 07:49sell0.02gbpusd1.90680.00001.90302006.11.08 13:031.90480.000.000.004.00
151362162006.11.08 09:04buy0.02usdchf1.24780.00001.25162006.11.08 14:101.24980.000.000.003.20
151366762006.11.08 09:06sell0.04gbpusd1.90860.00001.90482006.11.08 13:031.90480.000.000.0015.20
151395712006.11.08 09:28buy0.04usdchf1.24600.00001.24982006.11.08 14:101.24980.000.000.0012.16
151583702006.11.08 14:11sell0.01gbpusd1.90310.00001.89962006.11.09 12:161.90290.000.000.060.20
151714402006.11.08 16:06sell0.02gbpusd1.90490.00001.90112006.11.09 12:161.90290.000.000.134.00
151763002006.11.08 17:16sell0.04gbpusd1.90670.00001.90292006.11.09 12:161.90290.000.000.2615.20
152048722006.11.09 00:31buy0.01usdjpy117.890.00118.272006.11.09 13:35118.270.000.000.003.22
152426832006.11.09 12:22sell0.01gbpusd1.90290.00001.89912006.11.09 13:311.90090.000.000.002.00
152455842006.11.09 12:50sell0.02gbpusd1.90470.00001.90092006.11.09 13:311.90090.000.000.007.60
152526382006.11.09 13:34sell0.01gbpusd1.90290.00001.89912006.11.09 13:421.89910.000.000.003.80
  0.00 0.00 11.00 718.94
Closed P/L: 729.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
151620552006.11.08 14:28sell0.01eurusd1.27620.00001.2724 1.27700.000.000.22-0.80
151674782006.11.08 15:14buy0.01usdchf1.25060.00001.2544 1.25070.000.000.300.08
152255872006.11.09 07:54sell0.02eurusd1.27800.00001.2742 1.27700.000.000.002.00
152274002006.11.09 08:03buy0.02usdchf1.24880.00001.2526 1.25070.000.000.003.04
  0.00 0.00 0.52 4.32
 Floating P/L: 4.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 729.94 Floating P/L: 4.84 Margin: 60.00
Balance: 7 729.94 Equity: 7 734.78 Free Margin: 7 674.78
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 016.17 Gross Loss: 286.23 Total Net Profit: 729.94
Profit Factor: 3.55 Expected Payoff: 8.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 220.20 (3.01%) Relative Drawdown: 3.01% (220.20)
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 41 (65.85%) Long Positions (won %): 46 (80.43%)
Profit Trades (% of total): 64 (73.56%) Loss trades (% of total): 23 (26.44%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -57.60
Average profit trade: 15.88 loss trade: -12.44
Maximum consecutive wins ($): 11 (311.49) consecutive losses ($): 6 (-220.20)
Maximal consecutive profit (count): 311.49 (11) consecutive loss (count): -220.20 (6)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3